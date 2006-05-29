|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.05.01 00:00 - 2006.11.01 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Manual=0; CloseAllOpenTradesNow=false; CloseAllProfitTradesNow=false; MinPipsProfit=22; ForceAccountProtection=0; FloatingLossProtection=2; MarginProtection=99; MarginProtection2=80; SpreadProtection=true; PipTolerance=2; EquityProtection=true; AccountEquityPercentProtection=50; AccountMoneyProtection=false; AccountMoneyProtectionValue=50000; CloseOnTrendRev=false; Lots=0.1; LotIncreaseFactor=2; UseFibonacciProgression=true; StopLoss=0; Trailing_Stop=25; BreakevenTrail=40; MaxTrades=8; AccountProtection=1; AllSymbolsProtect=0; OrderstoProtect=1; ReverseCondition=false; StartYear=2001; StartMonth=1; EndYear=2030; EndMonth=12; mm=true; risk=0.1; MagicNumber=222777; TradePositiveSwapOnly=true; FixedDirection=0; DontTradeOnFriday=false; PrefSettings=true; Use_EnterConfirmation=true; Timeframe1=0; Use_ExitConfirmation=true; Timeframe2=0; AutoSetup=true; SafeRangeFactor=2; SafeMinRange=350; TakeProfitMT=6; SecureProfitMT=1.1; TakeProfit1=84; Pips1=18; TakeProfit2=64; Pips2=18; TakeProfit3=42; Pips3=18; TakeProfit4=22; Pips4=19; TakeProfit5=22; Pips5=19; TakeProfit6=22; Pips6=20; TakeProfit7=22; Pips7=20; TakeProfit8=22; Pips8=20; TakeProfit9=22; Pips9=20; TakeProfit10=22; PipsSecureProfit=25; OpenOrdersBasedOn=25; TimeZone=0; TimeFilter="====== TimeFilter Settings ==========================="; UseTimeFilter=false; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; PHOENIX_SIGNAL="====== PHOENIX SIGNAL ============================"; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; PhoenixPercent=0.0032; EnvelopePeriod=2; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=2; SMA2Bars=18; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=5; OSMASlow=22; OSMASignal=2; Signal4="====== Signal 4 =================================="; UseSignal4=true; Fast_Period=25; Fast_Price=1; Slow_Period=15; Slow_Price=1; DVBuySell=0.0029; DVStayOut=0.024; FIREBIRD_SIGNAL="====== FIREBIRD SIGNAL ==========================="; MA_length=10; MA_timeframe=0; FirebirdPercent=0.3; TrendFollowingDuringNewsTime=false; NewsHourFrom=8; NewsHourUntil=18; MACD_SIGNAL="MACD 1=Fast,2=Slow,3=MACD+EMA,4=JMA MACD,5=Turbo_JMACD"; MACD_Mode=3; emaFast=12; emaSlow=26; signalPeriod=9; timeFrame=0; EMAperiod=34;
|Bars in test
|8141
|Ticks modelled
|885203
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1500.00
|Total net profit
|-681.33
|Gross profit
|158.08
|Gross loss
|-839.41
|Profit factor
|0.19
|Expected payoff
|-32.44
|Absolute drawdown
|681.33
|Maximal drawdown
|862.57 (51.31%)
|Relative drawdown
|51.31% (862.57)
|Total trades
|21
|Short positions (won %)
|21 (57.14%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|12 (57.14%)
|Loss trades (% of total)
|9 (42.86%)
|Largest
|profit trade
|52.29
|loss trade
|-169.48
|Average
|profit trade
|13.17
|loss trade
|-93.27
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (121.04)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-835.82)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|121.04 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-835.82 (8)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.29 16:58
|sell
|1
|0.01
|1.8585
|0.0000
|1.8039
|2
|2006.05.30 06:54
|sell
|2
|0.01
|1.8677
|0.0000
|1.8131
|3
|2006.05.30 13:00
|sell
|3
|0.02
|1.8778
|0.0000
|1.8232
|4
|2006.06.01 09:36
|close
|3
|0.02
|1.8621
|0.0000
|1.8232
|31.42
|1531.42
|5
|2006.06.01 09:36
|close
|2
|0.01
|1.8621
|0.0000
|1.8131
|5.61
|1537.04
|6
|2006.06.01 09:36
|close
|1
|0.01
|1.8621
|0.0000
|1.8039
|-3.59
|1533.45
|7
|2006.06.06 20:00
|sell
|4
|0.01
|1.8606
|0.0000
|1.8060
|8
|2006.06.07 15:46
|modify
|4
|0.01
|1.8606
|1.8564
|1.7968
|9
|2006.06.07 15:46
|modify
|4
|0.01
|1.8606
|1.8563
|1.7967
|10
|2006.06.07 15:47
|modify
|4
|0.01
|1.8606
|1.8562
|1.7966
|11
|2006.06.07 15:49
|modify
|4
|0.01
|1.8606
|1.8561
|1.7965
|12
|2006.06.07 15:50
|modify
|4
|0.01
|1.8606
|1.8560
|1.7964
|13
|2006.06.07 15:50
|modify
|4
|0.01
|1.8606
|1.8558
|1.7962
|14
|2006.06.07 15:50
|modify
|4
|0.01
|1.8606
|1.8557
|1.7961
|15
|2006.06.07 15:54
|s/l
|4
|0.01
|1.8557
|1.8557
|1.7961
|4.90
|1538.35
|16
|2006.06.07 15:54
|sell
|5
|0.01
|1.8574
|0.0000
|1.8028
|17
|2006.06.08 09:04
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8533
|1.7937
|18
|2006.06.08 09:04
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8532
|1.7936
|19
|2006.06.08 09:04
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8531
|1.7935
|20
|2006.06.08 09:04
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8530
|1.7934
|21
|2006.06.08 09:04
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8529
|1.7933
|22
|2006.06.08 09:04
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8528
|1.7932
|23
|2006.06.08 09:04
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8527
|1.7931
|24
|2006.06.08 09:21
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8526
|1.7930
|25
|2006.06.08 09:21
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8524
|1.7928
|26
|2006.06.08 09:21
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8523
|1.7927
|27
|2006.06.08 09:21
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8522
|1.7926
|28
|2006.06.08 09:21
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8521
|1.7925
|29
|2006.06.08 09:21
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8520
|1.7924
|30
|2006.06.08 09:21
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8518
|1.7922
|31
|2006.06.08 09:21
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8517
|1.7921
|32
|2006.06.08 09:21
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8516
|1.7920
|33
|2006.06.08 09:21
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8514
|1.7918
|34
|2006.06.08 09:21
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8513
|1.7917
|35
|2006.06.08 09:21
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8511
|1.7915
|36
|2006.06.08 09:21
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8510
|1.7914
|37
|2006.06.08 09:22
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8509
|1.7913
|38
|2006.06.08 09:25
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8508
|1.7912
|39
|2006.06.08 09:26
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8507
|1.7911
|40
|2006.06.08 09:26
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8506
|1.7910
|41
|2006.06.08 09:26
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8505
|1.7909
|42
|2006.06.08 09:42
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8504
|1.7908
|43
|2006.06.08 09:42
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8503
|1.7907
|44
|2006.06.08 09:42
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8501
|1.7905
|45
|2006.06.08 09:43
|modify
|5
|0.01
|1.8574
|1.8499
|1.7903
|46
|2006.06.08 09:47
|s/l
|5
|0.01
|1.8499
|1.8499
|1.7903
|7.51
|1545.86
|47
|2006.06.08 09:47
|sell
|6
|0.01
|1.8497
|0.0000
|1.7951
|48
|2006.06.08 14:04
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8456
|1.7860
|49
|2006.06.08 14:25
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8455
|1.7859
|50
|2006.06.08 14:25
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8454
|1.7858
|51
|2006.06.08 14:25
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8453
|1.7857
|52
|2006.06.08 14:30
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8452
|1.7856
|53
|2006.06.08 14:30
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8451
|1.7855
|54
|2006.06.08 14:30
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8450
|1.7854
|55
|2006.06.08 14:30
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8448
|1.7852
|56
|2006.06.08 14:30
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8447
|1.7851
|57
|2006.06.08 14:30
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8445
|1.7849
|58
|2006.06.08 14:31
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8444
|1.7848
|59
|2006.06.08 14:31
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8443
|1.7847
|60
|2006.06.08 14:31
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8442
|1.7846
|61
|2006.06.08 14:31
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8441
|1.7845
|62
|2006.06.08 14:31
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8440
|1.7844
|63
|2006.06.08 14:31
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8439
|1.7843
|64
|2006.06.08 14:31
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8438
|1.7842
|65
|2006.06.08 14:31
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8437
|1.7841
|66
|2006.06.08 14:32
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8436
|1.7840
|67
|2006.06.08 14:32
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8435
|1.7839
|68
|2006.06.08 14:32
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8434
|1.7838
|69
|2006.06.08 14:32
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8433
|1.7837
|70
|2006.06.08 14:32
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8432
|1.7836
|71
|2006.06.08 14:32
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8431
|1.7835
|72
|2006.06.08 14:32
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8430
|1.7834
|73
|2006.06.08 14:32
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8428
|1.7832
|74
|2006.06.08 14:32
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8427
|1.7831
|75
|2006.06.08 14:32
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8426
|1.7830
|76
|2006.06.08 14:32
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8425
|1.7829
|77
|2006.06.08 14:32
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8423
|1.7827
|78
|2006.06.08 14:32
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8422
|1.7826
|79
|2006.06.08 14:32
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8420
|1.7824
|80
|2006.06.08 14:33
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8419
|1.7823
|81
|2006.06.08 14:33
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8418
|1.7822
|82
|2006.06.08 14:33
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8417
|1.7821
|83
|2006.06.08 14:33
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8416
|1.7820
|84
|2006.06.08 14:33
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8415
|1.7819
|85
|2006.06.08 14:33
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8414
|1.7818
|86
|2006.06.08 14:33
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8413
|1.7817
|87
|2006.06.08 14:33
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8412
|1.7816
|88
|2006.06.08 14:33
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8411
|1.7815
|89
|2006.06.08 14:33
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8410
|1.7814
|90
|2006.06.08 14:33
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8408
|1.7812
|91
|2006.06.08 14:33
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8407
|1.7811
|92
|2006.06.08 14:33
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8406
|1.7810
|93
|2006.06.08 14:33
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8405
|1.7809
|94
|2006.06.08 14:33
|modify
|6
|0.01
|1.8497
|1.8404
|1.7808
|95
|2006.06.08 14:39
|s/l
|6
|0.01
|1.8404
|1.8404
|1.7808
|9.30
|1555.16
|96
|2006.06.08 14:39
|sell
|7
|0.01
|1.8400
|0.0000
|1.7854
|97
|2006.06.13 19:17
|modify
|7
|0.01
|1.8400
|1.8360
|1.7764
|98
|2006.06.13 19:19
|s/l
|7
|0.01
|1.8360
|1.8360
|1.7764
|4.01
|1559.17
|99
|2006.06.13 19:19
|sell
|8
|0.01
|1.8361
|0.0000
|1.7815
|100
|2006.06.14 19:26
|sell
|9
|0.01
|1.8461
|0.0000
|1.7915
|101
|2006.06.22 14:14
|close
|9
|0.01
|1.8307
|0.0000
|1.7915
|15.43
|1574.60
|102
|2006.06.22 14:14
|close
|8
|0.01
|1.8307
|0.0000
|1.7815
|5.43
|1580.04
|103
|2006.06.22 14:15
|sell
|10
|0.01
|1.8302
|0.0000
|1.7756
|104
|2006.06.23 10:56
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8261
|1.7665
|105
|2006.06.23 10:57
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8260
|1.7664
|106
|2006.06.23 11:40
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8259
|1.7663
|107
|2006.06.23 11:40
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8258
|1.7662
|108
|2006.06.23 11:40
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8257
|1.7661
|109
|2006.06.23 11:49
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8256
|1.7660
|110
|2006.06.23 11:49
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8255
|1.7659
|111
|2006.06.23 11:49
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8253
|1.7657
|112
|2006.06.23 11:50
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8252
|1.7656
|113
|2006.06.23 12:08
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8251
|1.7655
|114
|2006.06.23 12:08
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8249
|1.7653
|115
|2006.06.23 12:09
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8247
|1.7651
|116
|2006.06.23 12:09
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8246
|1.7650
|117
|2006.06.23 12:09
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8245
|1.7649
|118
|2006.06.23 12:15
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8244
|1.7648
|119
|2006.06.23 12:15
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8243
|1.7647
|120
|2006.06.23 12:16
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8242
|1.7646
|121
|2006.06.23 13:17
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8241
|1.7645
|122
|2006.06.23 13:18
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8240
|1.7644
|123
|2006.06.23 13:47
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8239
|1.7643
|124
|2006.06.23 13:47
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8238
|1.7642
|125
|2006.06.23 13:47
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8236
|1.7640
|126
|2006.06.23 13:47
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8235
|1.7639
|127
|2006.06.23 13:47
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8233
|1.7637
|128
|2006.06.23 13:48
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8232
|1.7636
|129
|2006.06.23 13:48
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8231
|1.7635
|130
|2006.06.23 13:48
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8229
|1.7633
|131
|2006.06.23 13:48
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8228
|1.7632
|132
|2006.06.23 13:48
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8227
|1.7631
|133
|2006.06.23 13:48
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8226
|1.7630
|134
|2006.06.23 13:48
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8225
|1.7629
|135
|2006.06.23 13:48
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8223
|1.7627
|136
|2006.06.23 13:48
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8222
|1.7626
|137
|2006.06.23 13:49
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8221
|1.7625
|138
|2006.06.23 13:49
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8220
|1.7624
|139
|2006.06.23 13:49
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8219
|1.7623
|140
|2006.06.23 13:49
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8218
|1.7622
|141
|2006.06.23 13:50
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8217
|1.7621
|142
|2006.06.23 13:51
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8216
|1.7620
|143
|2006.06.23 13:51
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8215
|1.7619
|144
|2006.06.23 13:51
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8214
|1.7618
|145
|2006.06.23 13:51
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8213
|1.7617
|146
|2006.06.23 13:51
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8212
|1.7616
|147
|2006.06.23 13:52
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8211
|1.7615
|148
|2006.06.23 13:52
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8210
|1.7614
|149
|2006.06.23 13:52
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8209
|1.7613
|150
|2006.06.23 13:53
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8207
|1.7611
|151
|2006.06.23 13:53
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8206
|1.7610
|152
|2006.06.23 13:53
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8204
|1.7608
|153
|2006.06.23 13:53
|modify
|10
|0.01
|1.8302
|1.8203
|1.7607
|154
|2006.06.23 13:54
|close
|10
|0.01
|1.8191
|1.8203
|1.7607
|11.10
|1591.14
|155
|2006.06.23 13:54
|sell
|11
|0.01
|1.8186
|0.0000
|1.7640
|156
|2006.06.29 11:54
|modify
|11
|0.01
|1.8186
|1.8145
|1.7549
|157
|2006.06.29 11:54
|modify
|11
|0.01
|1.8186
|1.8144
|1.7548
|158
|2006.06.29 11:54
|modify
|11
|0.01
|1.8186
|1.8142
|1.7546
|159
|2006.06.29 11:55
|modify
|11
|0.01
|1.8186
|1.8141
|1.7545
|160
|2006.06.29 13:18
|modify
|11
|0.01
|1.8186
|1.8140
|1.7544
|161
|2006.06.29 13:18
|modify
|11
|0.01
|1.8186
|1.8139
|1.7543
|162
|2006.06.29 13:18
|modify
|11
|0.01
|1.8186
|1.8137
|1.7541
|163
|2006.06.29 13:18
|modify
|11
|0.01
|1.8186
|1.8136
|1.7540
|164
|2006.06.29 13:18
|modify
|11
|0.01
|1.8186
|1.8135
|1.7539
|165
|2006.06.29 13:18
|modify
|11
|0.01
|1.8186
|1.8134
|1.7538
|166
|2006.06.29 13:18
|modify
|11
|0.01
|1.8186
|1.8132
|1.7536
|167
|2006.06.29 14:00
|s/l
|11
|0.01
|1.8132
|1.8132
|1.7536
|5.42
|1596.56
|168
|2006.06.29 14:00
|sell
|12
|0.01
|1.8128
|0.0000
|1.7582
|169
|2006.06.29 23:24
|sell
|13
|0.01
|1.8269
|0.0000
|1.7723
|170
|2006.06.30 17:39
|sell
|14
|0.02
|1.8474
|0.0000
|1.7928
|171
|2006.07.17 12:05
|close
|14
|0.02
|1.8213
|0.0000
|1.7928
|52.29
|1648.85
|172
|2006.07.17 12:05
|close
|13
|0.01
|1.8213
|0.0000
|1.7723
|5.65
|1654.49
|173
|2006.07.17 12:05
|close
|12
|0.01
|1.8213
|0.0000
|1.7582
|-8.45
|1646.04
|174
|2006.07.17 12:05
|sell
|15
|0.01
|1.8210
|0.0000
|1.7664
|175
|2006.07.18 14:29
|sell
|16
|0.01
|1.8301
|0.0000
|1.7755
|176
|2006.07.19 21:00
|sell
|17
|0.02
|1.8430
|0.0000
|1.7884
|177
|2006.07.21 13:40
|sell
|18
|0.03
|1.8563
|0.0000
|1.8017
|178
|2006.07.27 15:14
|sell
|19
|0.05
|1.8659
|0.0000
|1.8113
|179
|2006.08.01 21:00
|sell
|20
|0.08
|1.8759
|0.0000
|1.8213
|180
|2006.08.03 16:10
|sell
|21
|0.13
|1.8872
|0.0000
|1.8326
|181
|2006.08.04 14:30
|close
|21
|0.13
|1.8971
|0.0000
|1.8326
|-128.66
|1517.38
|182
|2006.08.04 14:30
|close
|20
|0.08
|1.8971
|0.0000
|1.8213
|-169.48
|1347.90
|183
|2006.08.04 14:30
|close
|19
|0.05
|1.8971
|0.0000
|1.8113
|-155.88
|1192.02
|184
|2006.08.04 14:30
|close
|18
|0.03
|1.8971
|0.0000
|1.8017
|-122.27
|1069.75
|185
|2006.08.04 14:30
|close
|17
|0.02
|1.8971
|0.0000
|1.7884
|-108.09
|961.65
|186
|2006.08.04 14:30
|close
|16
|0.01
|1.8971
|0.0000
|1.7755
|-66.94
|894.71
|187
|2006.08.04 14:30
|close
|15
|0.01
|1.8971
|0.0000
|1.7664
|-76.04
|818.67