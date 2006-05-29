Strategy Tester Report
Terminator vTSD-4.11

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.05.01 00:00 - 2006.11.01 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersManual=0; CloseAllOpenTradesNow=false; CloseAllProfitTradesNow=false; MinPipsProfit=22; ForceAccountProtection=0; FloatingLossProtection=2; MarginProtection=99; MarginProtection2=80; SpreadProtection=true; PipTolerance=2; EquityProtection=true; AccountEquityPercentProtection=50; AccountMoneyProtection=false; AccountMoneyProtectionValue=50000; CloseOnTrendRev=false; Lots=0.1; LotIncreaseFactor=2; UseFibonacciProgression=true; StopLoss=0; Trailing_Stop=25; BreakevenTrail=40; MaxTrades=8; AccountProtection=1; AllSymbolsProtect=0; OrderstoProtect=1; ReverseCondition=false; StartYear=2001; StartMonth=1; EndYear=2030; EndMonth=12; mm=true; risk=0.1; MagicNumber=222777; TradePositiveSwapOnly=true; FixedDirection=0; DontTradeOnFriday=false; PrefSettings=true; Use_EnterConfirmation=true; Timeframe1=0; Use_ExitConfirmation=true; Timeframe2=0; AutoSetup=true; SafeRangeFactor=2; SafeMinRange=350; TakeProfitMT=6; SecureProfitMT=1.1; TakeProfit1=84; Pips1=18; TakeProfit2=64; Pips2=18; TakeProfit3=42; Pips3=18; TakeProfit4=22; Pips4=19; TakeProfit5=22; Pips5=19; TakeProfit6=22; Pips6=20; TakeProfit7=22; Pips7=20; TakeProfit8=22; Pips8=20; TakeProfit9=22; Pips9=20; TakeProfit10=22; PipsSecureProfit=25; OpenOrdersBasedOn=25; TimeZone=0; TimeFilter="====== TimeFilter Settings ==========================="; UseTimeFilter=false; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; PHOENIX_SIGNAL="====== PHOENIX SIGNAL ============================"; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; PhoenixPercent=0.0032; EnvelopePeriod=2; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=2; SMA2Bars=18; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=5; OSMASlow=22; OSMASignal=2; Signal4="====== Signal 4 =================================="; UseSignal4=true; Fast_Period=25; Fast_Price=1; Slow_Period=15; Slow_Price=1; DVBuySell=0.0029; DVStayOut=0.024; FIREBIRD_SIGNAL="====== FIREBIRD SIGNAL ==========================="; MA_length=10; MA_timeframe=0; FirebirdPercent=0.3; TrendFollowingDuringNewsTime=false; NewsHourFrom=8; NewsHourUntil=18; MACD_SIGNAL="MACD 1=Fast,2=Slow,3=MACD+EMA,4=JMA MACD,5=Turbo_JMACD"; MACD_Mode=3; emaFast=12; emaSlow=26; signalPeriod=9; timeFrame=0; EMAperiod=34;
Bars in test8141Ticks modelled885203Modelling quality90.00%
Initial deposit1500.00
Total net profit-681.33Gross profit158.08Gross loss-839.41
Profit factor0.19Expected payoff-32.44
Absolute drawdown681.33Maximal drawdown862.57 (51.31%)Relative drawdown51.31% (862.57)
Total trades21Short positions (won %)21 (57.14%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)12 (57.14%)Loss trades (% of total)9 (42.86%)
Largestprofit trade52.29loss trade-169.48
Averageprofit trade13.17loss trade-93.27
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (121.04)consecutive losses (loss in money)8 (-835.82)
Maximalconsecutive profit (count of wins)121.04 (10)consecutive loss (count of losses)-835.82 (8)
Averageconsecutive wins6consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.29 16:58sell10.011.85850.00001.8039
22006.05.30 06:54sell20.011.86770.00001.8131
32006.05.30 13:00sell30.021.87780.00001.8232
42006.06.01 09:36close30.021.86210.00001.823231.421531.42
52006.06.01 09:36close20.011.86210.00001.81315.611537.04
62006.06.01 09:36close10.011.86210.00001.8039-3.591533.45
72006.06.06 20:00sell40.011.86060.00001.8060
82006.06.07 15:46modify40.011.86061.85641.7968
92006.06.07 15:46modify40.011.86061.85631.7967
102006.06.07 15:47modify40.011.86061.85621.7966
112006.06.07 15:49modify40.011.86061.85611.7965
122006.06.07 15:50modify40.011.86061.85601.7964
132006.06.07 15:50modify40.011.86061.85581.7962
142006.06.07 15:50modify40.011.86061.85571.7961
152006.06.07 15:54s/l40.011.85571.85571.79614.901538.35
162006.06.07 15:54sell50.011.85740.00001.8028
172006.06.08 09:04modify50.011.85741.85331.7937
182006.06.08 09:04modify50.011.85741.85321.7936
192006.06.08 09:04modify50.011.85741.85311.7935
202006.06.08 09:04modify50.011.85741.85301.7934
212006.06.08 09:04modify50.011.85741.85291.7933
222006.06.08 09:04modify50.011.85741.85281.7932
232006.06.08 09:04modify50.011.85741.85271.7931
242006.06.08 09:21modify50.011.85741.85261.7930
252006.06.08 09:21modify50.011.85741.85241.7928
262006.06.08 09:21modify50.011.85741.85231.7927
272006.06.08 09:21modify50.011.85741.85221.7926
282006.06.08 09:21modify50.011.85741.85211.7925
292006.06.08 09:21modify50.011.85741.85201.7924
302006.06.08 09:21modify50.011.85741.85181.7922
312006.06.08 09:21modify50.011.85741.85171.7921
322006.06.08 09:21modify50.011.85741.85161.7920
332006.06.08 09:21modify50.011.85741.85141.7918
342006.06.08 09:21modify50.011.85741.85131.7917
352006.06.08 09:21modify50.011.85741.85111.7915
362006.06.08 09:21modify50.011.85741.85101.7914
372006.06.08 09:22modify50.011.85741.85091.7913
382006.06.08 09:25modify50.011.85741.85081.7912
392006.06.08 09:26modify50.011.85741.85071.7911
402006.06.08 09:26modify50.011.85741.85061.7910
412006.06.08 09:26modify50.011.85741.85051.7909
422006.06.08 09:42modify50.011.85741.85041.7908
432006.06.08 09:42modify50.011.85741.85031.7907
442006.06.08 09:42modify50.011.85741.85011.7905
452006.06.08 09:43modify50.011.85741.84991.7903
462006.06.08 09:47s/l50.011.84991.84991.79037.511545.86
472006.06.08 09:47sell60.011.84970.00001.7951
482006.06.08 14:04modify60.011.84971.84561.7860
492006.06.08 14:25modify60.011.84971.84551.7859
502006.06.08 14:25modify60.011.84971.84541.7858
512006.06.08 14:25modify60.011.84971.84531.7857
522006.06.08 14:30modify60.011.84971.84521.7856
532006.06.08 14:30modify60.011.84971.84511.7855
542006.06.08 14:30modify60.011.84971.84501.7854
552006.06.08 14:30modify60.011.84971.84481.7852
562006.06.08 14:30modify60.011.84971.84471.7851
572006.06.08 14:30modify60.011.84971.84451.7849
582006.06.08 14:31modify60.011.84971.84441.7848
592006.06.08 14:31modify60.011.84971.84431.7847
602006.06.08 14:31modify60.011.84971.84421.7846
612006.06.08 14:31modify60.011.84971.84411.7845
622006.06.08 14:31modify60.011.84971.84401.7844
632006.06.08 14:31modify60.011.84971.84391.7843
642006.06.08 14:31modify60.011.84971.84381.7842
652006.06.08 14:31modify60.011.84971.84371.7841
662006.06.08 14:32modify60.011.84971.84361.7840
672006.06.08 14:32modify60.011.84971.84351.7839
682006.06.08 14:32modify60.011.84971.84341.7838
692006.06.08 14:32modify60.011.84971.84331.7837
702006.06.08 14:32modify60.011.84971.84321.7836
712006.06.08 14:32modify60.011.84971.84311.7835
722006.06.08 14:32modify60.011.84971.84301.7834
732006.06.08 14:32modify60.011.84971.84281.7832
742006.06.08 14:32modify60.011.84971.84271.7831
752006.06.08 14:32modify60.011.84971.84261.7830
762006.06.08 14:32modify60.011.84971.84251.7829
772006.06.08 14:32modify60.011.84971.84231.7827
782006.06.08 14:32modify60.011.84971.84221.7826
792006.06.08 14:32modify60.011.84971.84201.7824
802006.06.08 14:33modify60.011.84971.84191.7823
812006.06.08 14:33modify60.011.84971.84181.7822
822006.06.08 14:33modify60.011.84971.84171.7821
832006.06.08 14:33modify60.011.84971.84161.7820
842006.06.08 14:33modify60.011.84971.84151.7819
852006.06.08 14:33modify60.011.84971.84141.7818
862006.06.08 14:33modify60.011.84971.84131.7817
872006.06.08 14:33modify60.011.84971.84121.7816
882006.06.08 14:33modify60.011.84971.84111.7815
892006.06.08 14:33modify60.011.84971.84101.7814
902006.06.08 14:33modify60.011.84971.84081.7812
912006.06.08 14:33modify60.011.84971.84071.7811
922006.06.08 14:33modify60.011.84971.84061.7810
932006.06.08 14:33modify60.011.84971.84051.7809
942006.06.08 14:33modify60.011.84971.84041.7808
952006.06.08 14:39s/l60.011.84041.84041.78089.301555.16
962006.06.08 14:39sell70.011.84000.00001.7854
972006.06.13 19:17modify70.011.84001.83601.7764
982006.06.13 19:19s/l70.011.83601.83601.77644.011559.17
992006.06.13 19:19sell80.011.83610.00001.7815
1002006.06.14 19:26sell90.011.84610.00001.7915
1012006.06.22 14:14close90.011.83070.00001.791515.431574.60
1022006.06.22 14:14close80.011.83070.00001.78155.431580.04
1032006.06.22 14:15sell100.011.83020.00001.7756
1042006.06.23 10:56modify100.011.83021.82611.7665
1052006.06.23 10:57modify100.011.83021.82601.7664
1062006.06.23 11:40modify100.011.83021.82591.7663
1072006.06.23 11:40modify100.011.83021.82581.7662
1082006.06.23 11:40modify100.011.83021.82571.7661
1092006.06.23 11:49modify100.011.83021.82561.7660
1102006.06.23 11:49modify100.011.83021.82551.7659
1112006.06.23 11:49modify100.011.83021.82531.7657
1122006.06.23 11:50modify100.011.83021.82521.7656
1132006.06.23 12:08modify100.011.83021.82511.7655
1142006.06.23 12:08modify100.011.83021.82491.7653
1152006.06.23 12:09modify100.011.83021.82471.7651
1162006.06.23 12:09modify100.011.83021.82461.7650
1172006.06.23 12:09modify100.011.83021.82451.7649
1182006.06.23 12:15modify100.011.83021.82441.7648
1192006.06.23 12:15modify100.011.83021.82431.7647
1202006.06.23 12:16modify100.011.83021.82421.7646
1212006.06.23 13:17modify100.011.83021.82411.7645
1222006.06.23 13:18modify100.011.83021.82401.7644
1232006.06.23 13:47modify100.011.83021.82391.7643
1242006.06.23 13:47modify100.011.83021.82381.7642
1252006.06.23 13:47modify100.011.83021.82361.7640
1262006.06.23 13:47modify100.011.83021.82351.7639
1272006.06.23 13:47modify100.011.83021.82331.7637
1282006.06.23 13:48modify100.011.83021.82321.7636
1292006.06.23 13:48modify100.011.83021.82311.7635
1302006.06.23 13:48modify100.011.83021.82291.7633
1312006.06.23 13:48modify100.011.83021.82281.7632
1322006.06.23 13:48modify100.011.83021.82271.7631
1332006.06.23 13:48modify100.011.83021.82261.7630
1342006.06.23 13:48modify100.011.83021.82251.7629
1352006.06.23 13:48modify100.011.83021.82231.7627
1362006.06.23 13:48modify100.011.83021.82221.7626
1372006.06.23 13:49modify100.011.83021.82211.7625
1382006.06.23 13:49modify100.011.83021.82201.7624
1392006.06.23 13:49modify100.011.83021.82191.7623
1402006.06.23 13:49modify100.011.83021.82181.7622
1412006.06.23 13:50modify100.011.83021.82171.7621
1422006.06.23 13:51modify100.011.83021.82161.7620
1432006.06.23 13:51modify100.011.83021.82151.7619
1442006.06.23 13:51modify100.011.83021.82141.7618
1452006.06.23 13:51modify100.011.83021.82131.7617
1462006.06.23 13:51modify100.011.83021.82121.7616
1472006.06.23 13:52modify100.011.83021.82111.7615
1482006.06.23 13:52modify100.011.83021.82101.7614
1492006.06.23 13:52modify100.011.83021.82091.7613
1502006.06.23 13:53modify100.011.83021.82071.7611
1512006.06.23 13:53modify100.011.83021.82061.7610
1522006.06.23 13:53modify100.011.83021.82041.7608
1532006.06.23 13:53modify100.011.83021.82031.7607
1542006.06.23 13:54close100.011.81911.82031.760711.101591.14
1552006.06.23 13:54sell110.011.81860.00001.7640
1562006.06.29 11:54modify110.011.81861.81451.7549
1572006.06.29 11:54modify110.011.81861.81441.7548
1582006.06.29 11:54modify110.011.81861.81421.7546
1592006.06.29 11:55modify110.011.81861.81411.7545
1602006.06.29 13:18modify110.011.81861.81401.7544
1612006.06.29 13:18modify110.011.81861.81391.7543
1622006.06.29 13:18modify110.011.81861.81371.7541
1632006.06.29 13:18modify110.011.81861.81361.7540
1642006.06.29 13:18modify110.011.81861.81351.7539
1652006.06.29 13:18modify110.011.81861.81341.7538
1662006.06.29 13:18modify110.011.81861.81321.7536
1672006.06.29 14:00s/l110.011.81321.81321.75365.421596.56
1682006.06.29 14:00sell120.011.81280.00001.7582
1692006.06.29 23:24sell130.011.82690.00001.7723
1702006.06.30 17:39sell140.021.84740.00001.7928
1712006.07.17 12:05close140.021.82130.00001.792852.291648.85
1722006.07.17 12:05close130.011.82130.00001.77235.651654.49
1732006.07.17 12:05close120.011.82130.00001.7582-8.451646.04
1742006.07.17 12:05sell150.011.82100.00001.7664
1752006.07.18 14:29sell160.011.83010.00001.7755
1762006.07.19 21:00sell170.021.84300.00001.7884
1772006.07.21 13:40sell180.031.85630.00001.8017
1782006.07.27 15:14sell190.051.86590.00001.8113
1792006.08.01 21:00sell200.081.87590.00001.8213
1802006.08.03 16:10sell210.131.88720.00001.8326
1812006.08.04 14:30close210.131.89710.00001.8326-128.661517.38
1822006.08.04 14:30close200.081.89710.00001.8213-169.481347.90
1832006.08.04 14:30close190.051.89710.00001.8113-155.881192.02
1842006.08.04 14:30close180.031.89710.00001.8017-122.271069.75
1852006.08.04 14:30close170.021.89710.00001.7884-108.09961.65
1862006.08.04 14:30close160.011.89710.00001.7755-66.94894.71
1872006.08.04 14:30close150.011.89710.00001.7664-76.04818.67