|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanise Yen)
|Period
|1 Minute (M1) 2006.01.02 00:12 - 2006.12.29 22:59 (2006.01.01 - 2006.12.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|LotSize=1; LotIncrement=1; Multiplier=0; ProfitTarget=50; OpenOnTick=0; Spacing=2; TrendSpacing=1; CounterTrendMultiplier=2; CloseDelay=91; TrendTimeFrame=1; TrendPeriods=1200; CeaseTrading=false; RightSideLabel=true;
|Bars in test
|364150
|Ticks modelled
|1819223
|Modelling quality
|24.85%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-6174.54
|Gross profit
|30036.85
|Gross loss
|-36211.40
|Profit factor
|0.83
|Expected payoff
|-46.78
|Absolute drawdown
|6174.54
|Maximal drawdown
|14503.42 (79.13%)
|Relative drawdown
|79.13% (14503.42)
|Total trades
|132
|Short positions (won %)
|107 (91.59%)
|Long positions (won %)
|25 (68.00%)
|Profit trades (% of total)
|115 (87.12%)
|Loss trades (% of total)
|17 (12.88%)
|Largest
|profit trade
|2762.24
|loss trade
|-6421.98
|Average
|profit trade
|261.19
|loss trade
|-2130.08
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|20 (2210.50)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-15517.57)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6548.48 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-15517.57 (4)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 00:02
|buy
|1
|2.00
|117.93
|0.00
|0.00
|2
|2006.01.02 00:04
|buy
|2
|2.00
|117.94
|0.00
|0.00
|3
|2006.01.02 00:14
|buy
|3
|3.00
|117.96
|0.00
|0.00
|4
|2006.01.02 00:34
|close
|1
|2.00
|117.96
|0.00
|0.00
|50.86
|10050.86
|5
|2006.01.02 00:34
|close
|2
|2.00
|117.96
|0.00
|0.00
|33.91
|10084.77
|6
|2006.01.02 00:35
|close
|3
|3.00
|117.97
|0.00
|0.00
|25.43
|10110.20
|7
|2006.01.02 00:40
|buy
|4
|2.00
|118.00
|0.00
|0.00
|8
|2006.01.02 00:41
|buy
|5
|3.00
|117.98
|0.00
|0.00
|9
|2006.01.02 00:42
|buy
|6
|4.00
|117.95
|0.00
|0.00
|10
|2006.01.02 12:00
|close
|6
|4.00
|117.96
|0.00
|0.00
|33.91
|10144.11
|11
|2006.01.02 12:00
|buy
|7
|4.00
|117.96
|0.00
|0.00
|12
|2006.01.02 12:02
|close
|7
|4.00
|117.97
|0.00
|0.00
|33.91
|10178.02
|13
|2006.01.02 12:02
|buy
|8
|3.00
|118.01
|0.00
|0.00
|14
|2006.01.02 13:05
|close
|5
|3.00
|118.00
|0.00
|0.00
|50.85
|10228.87
|15
|2006.01.02 13:05
|buy
|9
|3.00
|118.03
|0.00
|0.00
|16
|2006.01.02 13:05
|close
|4
|2.00
|118.04
|0.00
|0.00
|67.77
|10296.64
|17
|2006.01.02 13:05
|close
|9
|3.00
|118.04
|0.00
|0.00
|25.42
|10322.06
|18
|2006.01.02 13:05
|close
|8
|3.00
|118.04
|0.00
|0.00
|76.25
|10398.31
|19
|2006.01.02 13:06
|buy
|10
|2.00
|118.08
|0.00
|0.00
|20
|2006.01.02 13:07
|buy
|11
|2.00
|118.10
|0.00
|0.00
|21
|2006.01.02 13:08
|buy
|12
|4.00
|118.05
|0.00
|0.00
|22
|2006.01.02 15:22
|sell
|13
|2.00
|117.83
|0.00
|0.00
|23
|2006.01.02 15:23
|sell
|14
|2.00
|117.82
|0.00
|0.00
|24
|2006.01.02 15:56
|sell
|15
|3.00
|117.80
|0.00
|0.00
|25
|2006.01.03 02:57
|close
|11
|2.00
|117.61
|0.00
|0.00
|-807.62
|9590.69
|26
|2006.01.03 02:57
|close
|15
|3.00
|117.65
|0.00
|0.00
|338.99
|9929.68
|27
|2006.01.03 02:57
|close
|14
|2.00
|117.65
|0.00
|0.00
|259.99
|10189.67
|28
|2006.01.03 02:57
|close
|13
|2.00
|117.65
|0.00
|0.00
|276.99
|10466.66
|29
|2006.01.03 02:57
|sell
|16
|2.00
|117.64
|0.00
|0.00
|30
|2006.01.03 02:58
|sell
|17
|2.00
|117.63
|0.00
|0.00
|31
|2006.01.03 02:59
|sell
|18
|3.00
|117.60
|0.00
|0.00
|32
|2006.01.03 03:07
|close
|10
|2.00
|117.36
|0.00
|0.00
|-1201.35
|9265.31
|33
|2006.01.03 03:07
|close
|18
|3.00
|117.40
|0.00
|0.00
|511.07
|9776.38
|34
|2006.01.03 03:07
|close
|17
|2.00
|117.40
|0.00
|0.00
|391.82
|10168.20
|35
|2006.01.03 03:07
|close
|16
|2.00
|117.40
|0.00
|0.00
|408.86
|10577.06
|36
|2006.01.03 03:07
|sell
|19
|2.00
|117.32
|0.00
|0.00
|37
|2006.01.03 03:08
|sell
|20
|2.00
|117.30
|0.00
|0.00
|38
|2006.01.03 03:56
|sell
|21
|3.00
|117.28
|0.00
|0.00
|39
|2006.01.03 12:31
|buy
|22
|3.00
|117.39
|0.00
|0.00
|40
|2006.01.03 20:03
|close
|12
|4.00
|116.17
|0.00
|0.00
|-6421.98
|4155.08
|41
|2006.01.03 20:03
|close
|21
|3.00
|116.21
|0.00
|0.00
|2762.24
|6917.32
|42
|2006.01.03 20:03
|close
|20
|2.00
|116.21
|0.00
|0.00
|1875.91
|8793.23
|43
|2006.01.03 20:03
|close
|19
|2.00
|116.21
|0.00
|0.00
|1910.33
|10703.56
|44
|2006.01.03 20:03
|sell
|23
|2.00
|116.19
|0.00
|0.00
|45
|2006.01.03 20:04
|sell
|24
|3.00
|116.21
|0.00
|0.00
|46
|2006.01.04 00:55
|sell
|25
|3.00
|115.85
|0.00
|0.00
|47
|2006.01.06 14:49
|close
|22
|3.00
|115.08
|0.00
|0.00
|-5829.57
|4873.98
|48
|2006.01.06 14:49
|close
|25
|3.00
|115.12
|0.00
|0.00
|1728.35
|6602.34
|49
|2006.01.06 14:49
|close
|24
|3.00
|115.12
|0.00
|0.00
|2623.00
|9225.33
|50
|2006.01.06 14:49
|close
|23
|2.00
|115.12
|0.00
|0.00
|1713.92
|10939.26
|51
|2006.01.06 14:49
|sell
|26
|2.00
|115.11
|0.00
|0.00
|52
|2006.01.06 14:50
|sell
|27
|3.00
|115.13
|0.00
|0.00
|53
|2006.01.06 14:50
|close
|27
|3.00
|115.10
|0.00
|0.00
|78.19
|11017.45
|54
|2006.01.06 14:50
|close
|26
|2.00
|115.08
|0.00
|0.00
|52.14
|11069.59
|55
|2006.01.06 14:51
|sell
|28
|2.00
|115.11
|0.00
|0.00
|56
|2006.01.06 14:51
|close
|28
|2.00
|115.09
|0.00
|0.00
|34.76
|11104.35
|57
|2006.01.06 14:52
|sell
|29
|2.00
|115.07
|0.00
|0.00
|58
|2006.01.06 14:52
|close
|29
|2.00
|115.04
|0.00
|0.00
|52.16
|11156.51
|59
|2006.01.06 14:53
|sell
|30
|2.00
|114.83
|0.00
|0.00
|60
|2006.01.06 14:54
|sell
|31
|3.00
|114.97
|0.00
|0.00
|61
|2006.01.06 14:55
|sell
|32
|4.00
|114.99
|0.00
|0.00
|62
|2006.01.06 14:55
|close
|30
|2.00
|114.93
|0.00
|0.00
|-174.02
|10982.49
|63
|2006.01.06 14:55
|close
|32
|4.00
|114.93
|0.00
|0.00
|208.82
|11191.31
|64
|2006.01.06 14:55
|close
|31
|3.00
|114.93
|0.00
|0.00
|104.41
|11295.72
|65
|2006.01.06 14:56
|sell
|33
|2.00
|114.91
|0.00
|0.00
|66
|2006.01.06 14:57
|sell
|34
|3.00
|114.93
|0.00
|0.00
|67
|2006.01.06 14:57
|close
|34
|3.00
|114.92
|0.00
|0.00
|26.11
|11321.83
|68
|2006.01.06 14:57
|close
|33
|2.00
|114.89
|0.00
|0.00
|34.82
|11356.65
|69
|2006.01.06 14:58
|sell
|35
|2.00
|114.89
|0.00
|0.00
|70
|2006.01.06 14:58
|close
|35
|2.00
|114.87
|0.00
|0.00
|34.82
|11391.47
|71
|2006.01.06 14:59
|sell
|36
|2.00
|114.85
|0.00
|0.00
|72
|2006.01.06 15:00
|sell
|37
|3.00
|114.90
|0.00
|0.00
|73
|2006.01.06 15:00
|close
|37
|3.00
|114.87
|0.00
|0.00
|78.35
|11469.82
|74
|2006.01.06 15:01
|sell
|38
|2.00
|114.82
|0.00
|0.00
|75
|2006.01.06 15:02
|sell
|39
|4.00
|114.88
|0.00
|0.00
|76
|2006.01.06 15:05
|close
|39
|4.00
|114.83
|0.00
|0.00
|174.17
|11643.99
|77
|2006.01.06 15:06
|sell
|40
|4.00
|114.89
|0.00
|0.00
|78
|2006.01.06 15:10
|close
|40
|4.00
|114.84
|0.00
|0.00
|174.16
|11818.15
|79
|2006.01.06 15:11
|sell
|41
|4.00
|114.89
|0.00
|0.00
|80
|2006.01.06 15:11
|close
|41
|4.00
|114.83
|0.00
|0.00
|209.00
|12027.15
|81
|2006.01.06 15:12
|close
|36
|2.00
|114.83
|0.00
|0.00
|34.83
|12061.98
|82
|2006.01.06 15:12
|sell
|42
|2.00
|114.80
|0.00
|0.00
|83
|2006.01.06 15:12
|close
|38
|2.00
|114.79
|0.00
|0.00
|52.27
|12114.25
|84
|2006.01.06 15:12
|close
|42
|2.00
|114.77
|0.00
|0.00
|52.28
|12166.53
|85
|2006.01.06 15:13
|sell
|43
|2.00
|114.65
|0.00
|0.00
|86
|2006.01.06 15:13
|close
|43
|2.00
|114.63
|0.00
|0.00
|34.89
|12201.42
|87
|2006.01.06 15:14
|sell
|44
|2.00
|114.63
|0.00
|0.00
|88
|2006.01.06 15:15
|sell
|45
|3.00
|114.65
|0.00
|0.00
|89
|2006.01.06 15:16
|sell
|46
|4.00
|114.67
|0.00
|0.00
|90
|2006.01.06 15:17
|close
|46
|4.00
|114.64
|0.00
|0.00
|104.68
|12306.10
|91
|2006.01.06 15:17
|sell
|47
|3.00
|114.61
|0.00
|0.00
|92
|2006.01.06 15:17
|close
|45
|3.00
|114.60
|0.00
|0.00
|130.89
|12436.99
|93
|2006.01.06 15:18
|sell
|48
|4.00
|114.65
|0.00
|0.00
|94
|2006.01.06 15:18
|close
|48
|4.00
|114.59
|0.00
|0.00
|209.44
|12646.43
|95
|2006.01.06 15:18
|close
|44
|2.00
|114.61
|0.00
|0.00
|34.90
|12681.33
|96
|2006.01.06 15:18
|close
|47
|3.00
|114.60
|0.00
|0.00
|26.18
|12707.51
|97
|2006.01.06 15:19
|sell
|49
|2.00
|114.56
|0.00
|0.00
|98
|2006.01.06 15:20
|sell
|50
|3.00
|114.65
|0.00
|0.00
|99
|2006.01.06 15:20
|close
|50
|3.00
|114.59
|0.00
|0.00
|157.08
|12864.59
|100
|2006.01.06 15:21
|sell
|51
|3.00
|114.62
|0.00
|0.00
|101
|2006.01.06 15:22
|sell
|52
|4.00
|114.65
|0.00
|0.00
|102
|2006.01.06 16:01
|close
|49
|2.00
|114.61
|0.00
|0.00
|-87.25
|12777.34
|103
|2006.01.06 16:01
|close
|52
|4.00
|114.61
|0.00
|0.00
|139.60
|12916.94
|104
|2006.01.06 16:01
|close
|51
|3.00
|114.61
|0.00
|0.00
|26.18
|12943.12
|105
|2006.01.06 16:01
|sell
|53
|2.00
|114.58
|0.00
|0.00
|106
|2006.01.06 16:02
|sell
|54
|3.00
|114.62
|0.00
|0.00
|107
|2006.01.06 16:03
|sell
|55
|4.00
|114.64
|0.00
|0.00
|108
|2006.01.06 16:05
|close
|55
|4.00
|114.60
|0.00
|0.00
|139.62
|13082.74
|109
|2006.01.06 16:05
|sell
|56
|3.00
|114.57
|0.00
|0.00
|110
|2006.01.06 16:05
|close
|54
|3.00
|114.59
|0.00
|0.00
|78.54
|13161.28
|111
|2006.01.06 16:06
|sell
|57
|4.00
|114.62
|0.00
|0.00
|112
|2006.01.06 16:13
|close
|57
|4.00
|114.56
|0.00
|0.00
|209.50
|13370.78
|113
|2006.01.06 16:13
|sell
|58
|3.00
|114.54
|0.00
|0.00
|114
|2006.01.06 16:14
|close
|53
|2.00
|114.56
|0.00
|0.00
|34.92
|13405.70
|115
|2006.01.06 16:14
|close
|56
|3.00
|114.56
|0.00
|0.00
|26.19
|13431.89
|116
|2006.01.06 16:14
|sell
|59
|2.00
|114.51
|0.00
|0.00
|117
|2006.01.06 16:15
|sell
|60
|4.00
|114.57
|0.00
|0.00
|118
|2006.01.06 16:16
|close
|59
|2.00
|114.54
|0.00
|0.00
|-52.38
|13379.51
|119
|2006.01.06 16:16
|close
|60
|4.00
|114.54
|0.00
|0.00
|104.77
|13484.28
|120
|2006.01.06 16:16
|sell
|61
|2.00
|114.51
|0.00
|0.00
|121
|2006.01.06 16:16
|close
|58
|3.00
|114.50
|0.00
|0.00
|104.80
|13589.08
|122
|2006.01.06 16:16
|close
|61
|2.00
|114.45
|0.00
|0.00
|104.85
|13693.93
|123
|2006.01.06 16:17
|sell
|62
|2.00
|114.48
|0.00
|0.00
|124
|2006.01.06 16:18
|sell
|63
|2.00
|114.47
|0.00
|0.00
|125
|2006.01.06 16:19
|sell
|64
|4.00
|114.50
|0.00
|0.00
|126
|2006.01.06 16:19
|close
|64
|4.00
|114.48
|0.00
|0.00
|69.88
|13763.81
|127
|2006.01.06 16:19
|close
|62
|2.00
|114.45
|0.00
|0.00
|52.42
|13816.23
|128
|2006.01.06 16:19
|close
|63
|2.00
|114.40
|0.00
|0.00
|122.38
|13938.61
|129
|2006.01.06 16:20
|sell
|65
|2.00
|114.45
|0.00
|0.00
|130
|2006.01.06 16:20
|close
|65
|2.00
|114.42
|0.00
|0.00
|52.44
|13991.05
|131
|2006.01.06 16:21
|sell
|66
|2.00
|114.34
|0.00
|0.00
|132
|2006.01.06 16:22
|sell
|67
|3.00
|114.36
|0.00
|0.00
|133
|2006.01.06 16:23
|sell
|68
|4.00
|114.43
|0.00
|0.00
|134
|2006.01.06 17:57
|close
|68
|4.00
|114.38
|0.00
|0.00
|174.86
|14165.91
|135
|2006.01.06 17:57
|sell
|69
|3.00
|114.33
|0.00
|0.00
|136
|2006.01.06 17:58
|sell
|70
|5.00
|114.39
|0.00
|0.00
|137
|2006.01.06 18:06
|close
|70
|5.00
|114.36
|0.00
|0.00
|131.16
|14297.07
|138
|2006.01.06 18:07
|sell
|71
|5.00
|114.39
|0.00
|0.00
|139
|2006.01.06 18:10
|close
|71
|5.00
|114.36
|0.00
|0.00
|131.16
|14428.23
|140
|2006.01.06 18:10
|sell
|72
|4.00
|114.31
|0.00
|0.00
|141
|2006.01.06 18:10
|close
|67
|3.00
|114.31
|0.00
|0.00
|131.22
|14559.45
|142
|2006.01.06 18:10
|close
|66
|2.00
|114.32
|0.00
|0.00
|34.99
|14594.44
|143
|2006.01.06 18:10
|close
|69
|3.00
|114.32
|0.00
|0.00
|26.24
|14620.68
|144
|2006.01.06 18:11
|sell
|73
|3.00
|114.33
|0.00
|0.00
|145
|2006.01.06 18:12
|sell
|74
|4.00
|114.36
|0.00
|0.00
|146
|2006.01.06 18:16
|close
|74
|4.00
|114.33
|0.00
|0.00
|104.96
|14725.64
|147
|2006.01.06 18:16
|close
|73
|3.00
|114.29
|0.00
|0.00
|105.00
|14830.64
|148
|2006.01.06 18:16
|close
|72
|4.00
|114.30
|0.00
|0.00
|35.00
|14865.64
|149
|2006.01.06 18:16
|sell
|75
|2.00
|114.24
|0.00
|0.00
|150
|2006.01.06 18:17
|sell
|76
|3.00
|114.33
|0.00
|0.00
|151
|2006.01.06 18:18
|sell
|77
|4.00
|114.36
|0.00
|0.00
|152
|2006.01.06 18:19
|sell
|78
|5.00
|114.39
|0.00
|0.00
|153
|2006.01.06 18:49
|close
|78
|5.00
|114.31
|0.00
|0.00
|349.93
|15215.57
|154
|2006.01.06 18:49
|close
|75
|2.00
|114.31
|0.00
|0.00
|-122.47
|15093.10
|155
|2006.01.06 18:49
|close
|77
|4.00
|114.31
|0.00
|0.00
|174.96
|15268.06
|156
|2006.01.06 18:49
|close
|76
|3.00
|114.31
|0.00
|0.00
|52.49
|15320.55
|157
|2006.01.06 18:50
|sell
|79
|2.00
|114.27
|0.00
|0.00
|158
|2006.01.06 18:51
|sell
|80
|3.00
|114.31
|0.00
|0.00
|159
|2006.01.06 18:52
|sell
|81
|4.00
|114.33
|0.00
|0.00
|160
|2006.01.06 18:52
|close
|79
|2.00
|114.30
|0.00
|0.00
|-52.49
|15268.06
|161
|2006.01.06 18:52
|close
|81
|4.00
|114.30
|0.00
|0.00
|104.99
|15373.05
|162
|2006.01.06 18:52
|close
|80
|3.00
|114.30
|0.00
|0.00
|26.25
|15399.30
|163
|2006.01.06 18:53
|sell
|82
|2.00
|114.29
|0.00
|0.00
|164
|2006.01.06 18:54
|sell
|83
|3.00
|114.31
|0.00
|0.00
|165
|2006.01.06 18:55
|sell
|84
|4.00
|114.33
|0.00
|0.00
|166
|2006.01.06 18:55
|close
|84
|4.00
|114.30
|0.00
|0.00
|104.99
|15504.29
|167
|2006.01.06 18:56
|sell
|85
|3.00
|114.28
|0.00
|0.00
|168
|2006.01.06 18:57
|sell
|86
|4.00
|114.27
|0.00
|0.00
|169
|2006.01.09 01:16
|close
|83
|3.00
|114.28
|0.00
|0.00
|35.25
|15539.53
|170
|2006.01.09 01:16
|sell
|87
|5.00
|114.31
|0.00
|0.00
|171
|2006.01.09 01:19
|close
|87
|5.00
|114.28
|0.00
|0.00
|131.26
|15670.79
|172
|2006.01.09 01:20
|sell
|88
|4.00
|114.24
|0.00
|0.00
|173
|2006.01.09 01:20
|close
|82
|2.00
|114.26
|0.00
|0.00
|23.51
|15694.30
|174
|2006.01.09 01:20
|close
|85
|3.00
|114.26
|0.00
|0.00
|9.01
|15703.31
|175
|2006.01.09 01:20
|close
|86
|4.00
|114.24
|0.00
|0.00
|47.04
|15750.35
|176
|2006.01.09 01:21
|sell
|89
|2.00
|114.20
|0.00
|0.00
|177
|2006.01.09 01:21
|close
|88
|4.00
|114.19
|0.00
|0.00
|175.15
|15925.50
|178
|2006.01.09 01:22
|sell
|90
|2.00
|114.19
|0.00
|0.00
|179
|2006.01.09 01:22
|close
|89
|2.00
|114.18
|0.00
|0.00
|35.03
|15960.53
|180
|2006.01.09 01:22
|close
|90
|2.00
|114.18
|0.00
|0.00
|17.52
|15978.05
|181
|2006.01.09 01:23
|sell
|91
|2.00
|114.25
|0.00
|0.00
|182
|2006.01.09 01:23
|close
|91
|2.00
|114.22
|0.00
|0.00
|52.53
|16030.58
|183
|2006.01.09 01:24
|sell
|92
|2.00
|114.20
|0.00
|0.00
|184
|2006.01.09 01:25
|sell
|93
|2.00
|114.18
|0.00
|0.00
|185
|2006.01.09 01:25
|close
|92
|2.00
|114.18
|0.00
|0.00
|35.03
|16065.61
|186
|2006.01.09 01:25
|close
|93
|2.00
|114.15
|0.00
|0.00
|52.56
|16118.17
|187
|2006.01.09 01:26
|sell
|94
|2.00
|114.13
|0.00
|0.00
|188
|2006.01.09 01:27
|sell
|95
|3.00
|114.15
|0.00
|0.00
|189
|2006.01.09 01:28
|sell
|96
|4.00
|114.18
|0.00
|0.00
|190
|2006.01.09 01:29
|sell
|97
|5.00
|114.21
|0.00
|0.00
|191
|2006.01.09 01:37
|close
|94
|2.00
|114.17
|0.00
|0.00
|-70.07
|16048.10
|192
|2006.01.09 01:37
|close
|97
|5.00
|114.17
|0.00
|0.00
|175.18
|16223.28
|193
|2006.01.09 01:37
|close
|96
|4.00
|114.17
|0.00
|0.00
|35.04
|16258.32
|194
|2006.01.09 01:38
|sell
|98
|3.00
|114.17
|0.00
|0.00
|195
|2006.01.09 01:39
|sell
|99
|4.00
|114.19
|0.00
|0.00
|196
|2006.01.09 01:40
|sell
|100
|5.00
|114.22
|0.00
|0.00
|197
|2006.01.09 01:50
|close
|100
|5.00
|114.18
|0.00
|0.00
|175.16
|16433.48
|198
|2006.01.09 01:50
|close
|99
|4.00
|114.15
|0.00
|0.00
|140.17
|16573.65
|199
|2006.01.09 01:50
|sell
|101
|3.00
|114.12
|0.00
|0.00
|200
|2006.01.09 01:50
|close
|98
|3.00
|114.12
|0.00
|0.00
|131.44
|16705.09
|201
|2006.01.09 01:51
|sell
|102
|3.00
|114.11
|0.00
|0.00
|202
|2006.01.09 01:51
|close
|95
|3.00
|114.12
|0.00
|0.00
|78.86
|16783.95
|203
|2006.01.09 01:51
|close
|101
|3.00
|114.09
|0.00
|0.00
|78.89
|16862.84
|204
|2006.01.09 01:51
|close
|102
|3.00
|114.10
|0.00
|0.00
|26.29
|16889.13
|205
|2006.01.09 01:52
|sell
|103
|2.00
|114.09
|0.00
|0.00
|206
|2006.01.09 01:53
|sell
|104
|2.00
|114.08
|0.00
|0.00
|207
|2006.01.09 01:54
|sell
|105
|3.00
|114.07
|0.00
|0.00
|208
|2006.01.09 01:55
|sell
|106
|4.00
|114.04
|0.00
|0.00
|209
|2006.01.09 01:55
|close
|103
|2.00
|114.06
|0.00
|0.00
|52.60
|16941.73
|210
|2006.01.09 01:56
|sell
|107
|4.00
|114.03
|0.00
|0.00
|211
|2006.01.09 01:56
|close
|104
|2.00
|114.05
|0.00
|0.00
|52.61
|16994.34
|212
|2006.01.09 01:57
|sell
|108
|4.00
|114.02
|0.00
|0.00
|213
|2006.01.09 01:57
|close
|105
|3.00
|114.04
|0.00
|0.00
|78.92
|17073.26
|214
|2006.01.09 01:57
|close
|106
|4.00
|114.02
|0.00
|0.00
|70.16
|17143.42
|215
|2006.01.09 01:57
|close
|107
|4.00
|113.98
|0.00
|0.00
|175.47
|17318.89
|216
|2006.01.09 01:57
|close
|108
|4.00
|114.00
|0.00
|0.00
|70.18
|17389.07
|217
|2006.01.09 01:58
|sell
|109
|2.00
|114.01
|0.00
|0.00
|218
|2006.01.09 01:59
|sell
|110
|2.00
|113.99
|0.00
|0.00
|219
|2006.01.09 01:59
|close
|109
|2.00
|113.97
|0.00
|0.00
|70.19
|17459.26
|220
|2006.01.09 02:00
|sell
|111
|2.00
|113.95
|0.00
|0.00
|221
|2006.01.09 02:00
|close
|110
|2.00
|113.94
|0.00
|0.00
|87.77
|17547.03
|222
|2006.01.09 02:00
|close
|111
|2.00
|113.92
|0.00
|0.00
|52.67
|17599.70
|223
|2006.01.09 02:01
|sell
|112
|2.00
|113.78
|0.00
|0.00
|224
|2006.01.09 02:02
|sell
|113
|3.00
|113.84
|0.00
|0.00
|225
|2006.01.09 02:03
|sell
|114
|4.00
|113.91
|0.00
|0.00
|226
|2006.01.09 02:04
|close
|114
|4.00
|113.82
|0.00
|0.00
|316.29
|17915.99
|227
|2006.01.09 02:04
|close
|113
|3.00
|113.81
|0.00
|0.00
|79.08
|17995.07
|228
|2006.01.09 02:04
|sell
|115
|3.00
|113.82
|0.00
|0.00
|229
|2006.01.09 02:05
|sell
|116
|4.00
|113.86
|0.00
|0.00
|230
|2006.01.09 02:06
|sell
|117
|5.00
|113.90
|0.00
|0.00
|231
|2006.01.09 05:55
|close
|117
|5.00
|113.84
|0.00
|0.00
|263.53
|18258.60
|232
|2006.01.09 05:56
|close
|112
|2.00
|113.82
|0.00
|0.00
|-70.29
|18188.31
|233
|2006.01.09 05:56
|close
|116
|4.00
|113.82
|0.00
|0.00
|140.57
|18328.88
|234
|2006.01.09 05:56
|sell
|118
|2.00
|113.79
|0.00
|0.00
|235
|2006.01.09 05:57
|sell
|119
|3.00
|113.78
|0.00
|0.00
|236
|2006.01.09 05:58
|sell
|120
|4.00
|113.77
|0.00
|0.00
|237
|2006.01.09 07:45
|buy
|121
|2.00
|114.25
|0.00
|0.00
|238
|2006.01.09 07:46
|buy
|122
|2.00
|114.26
|0.00
|0.00
|239
|2006.01.09 08:02
|buy
|123
|4.00
|114.23
|0.00
|0.00
|240
|2006.01.09 08:04
|buy
|124
|4.00
|114.27
|0.00
|0.00
|241
|2006.01.09 17:26
|close
|120
|4.00
|114.57
|0.00
|0.00
|-2793.05
|15535.83
|242
|2006.01.09 17:26
|close
|124
|4.00
|114.53
|0.00
|0.00
|908.06
|16443.89
|243
|2006.01.09 17:26
|close
|123
|4.00
|114.53
|0.00
|0.00
|1047.76
|17491.65
|244
|2006.01.09 17:26
|close
|122
|2.00
|114.53
|0.00
|0.00
|471.49
|17963.14
|245
|2006.01.09 17:26
|close
|121
|2.00
|114.53
|0.00
|0.00
|488.95
|18452.09
|246
|2006.01.09 17:26
|buy
|125
|2.00
|114.59
|0.00
|0.00
|247
|2006.01.09 17:27
|buy
|126
|3.00
|114.56
|0.00
|0.00
|248
|2006.01.09 17:28
|buy
|127
|4.00
|114.54
|0.00
|0.00
|249
|2006.01.09 17:44
|buy
|128
|4.00
|114.75
|0.00
|0.00
|250
|2006.01.11 07:01
|close
|119
|3.00
|114.90
|0.00
|0.00
|-3011.28
|15440.80
|251
|2006.01.11 07:01
|close
|128
|4.00
|114.86
|0.00
|0.00
|485.65
|15926.45
|252
|2006.01.11 07:01
|close
|127
|4.00
|114.86
|0.00
|0.00
|1216.97
|17143.43
|253
|2006.01.11 07:01
|close
|126
|3.00
|114.86
|0.00
|0.00
|860.49
|18003.92
|254
|2006.01.11 07:01
|close
|125
|2.00
|114.86
|0.00
|0.00
|521.43
|18525.35
|255
|2006.01.11 07:01
|buy
|129
|2.00
|114.92
|0.00
|0.00
|256
|2006.01.11 07:02
|buy
|130
|3.00
|114.89
|0.00
|0.00
|257
|2006.01.11 07:03
|buy
|131
|3.00
|114.94
|0.00
|0.00
|258
|2006.01.11 07:09
|buy
|132
|5.00
|114.87
|0.00
|0.00
|259
|2006.01.12 10:12
|close at stop
|132
|5.00
|113.50
|0.00
|0.00
|-5842.91
|12682.43
|260
|2006.01.12 10:12
|close at stop
|131
|3.00
|113.50
|0.00
|0.00
|-3690.77
|8991.66
|261
|2006.01.12 10:12
|close at stop
|130
|3.00
|113.50
|0.00
|0.00
|-3558.61
|5433.04
|262
|2006.01.12 10:12
|close at stop
|129
|2.00
|113.50
|0.00
|0.00
|-2425.27
|3007.78
|263
|2006.01.12 10:12
|close at stop
|118
|2.00
|113.54
|0.00
|0.00
|295.36
|3303.14
|264
|2006.01.12 10:12
|close at stop
|115
|3.00
|113.54
|0.00
|0.00
|522.32
|3825.46