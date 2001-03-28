Strategy Tester Report
FXA0 - Ladderv0.01-T-JRSX

SimboloGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Periodo4 Ore (H4) 2001.03.28 08:00 - 2007.07.16 16:00 (1970.01.03 - 2007.07.17)
ModelloOgni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
Barre sotto esame10030Ticks adoperati per il modello21523118Qualita' del modello32.88%
Deposito iniziale10000.00
Profitto totale netto-7227.86Profitto lordo1817.09Perdita lorda-9044.95
Fattore di profitto (profit factor)0.20Ricompensa attesa-34.42
Drawdown assoluto7360.86Drawdown massimo7440.74 (73.82%)Drawdown relativo73.82% (7440.74)
Operazioni totali210Posizioni al ribasso (vincite %)112 (73.21%)Posizioni al rialzo (vincite %)98 (66.33%)
Operazioni con profitto (% del totale)147 (70.00%)Operazioni in perdita (% del totale)63 (30.00%)
Il piu' grandeoperazione con profito116.12operazione in perdita-795.64
Mediaoperazione con profito12.36operazione in perdita-143.57
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)28 (464.21)perdite consecutive (perdita in denaro)8 (-605.00)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)464.21 (28)perdita consecutiva (numero delle perdite)-1531.37 (7)
Mediavincite consecutive12perdite consecutive5
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12001.03.28 20:00buy10.101.43660.00000.0000
22001.03.28 20:50buy20.201.43500.00000.0000
32001.03.28 21:11close20.201.43550.00000.000010.0010010.00
42001.03.28 22:26close10.101.43760.00000.000010.0010020.00
52001.03.28 22:26buy30.101.43790.00000.0000
62001.03.29 04:15buy40.201.43640.00000.0000
72001.03.29 05:45close40.201.43690.00000.000010.0010030.00
82001.03.29 08:52buy50.201.43640.00000.0000
92001.03.29 09:06close50.201.43690.00000.000010.0010040.00
102001.03.29 09:17close30.101.43890.00000.00009.8810049.88
112001.03.29 09:17buy60.101.43920.00000.0000
122001.03.29 09:52close60.101.44020.00000.000010.0010059.88
132001.03.29 09:52buy70.101.44050.00000.0000
142001.03.29 10:28close70.101.44150.00000.000010.0010069.88
152001.03.29 10:28buy80.101.44180.00000.0000
162001.03.29 10:37close80.101.44280.00000.000010.0010079.88
172001.03.29 10:37buy90.101.44310.00000.0000
182001.03.29 11:28buy100.201.44160.00000.0000
192001.03.29 13:16buy110.401.44010.00000.0000
202001.03.30 00:00close110.401.42650.00000.0000-544.169535.72
212001.03.30 00:00close100.201.42640.00000.0000-304.089231.64
222001.03.30 00:00buy120.401.42680.00000.0000
232001.03.30 00:00close120.401.42650.00000.0000-12.009219.64
242001.03.30 00:00close90.101.42640.00000.0000-167.049052.60
252001.03.30 00:00buy130.201.42680.00000.0000
262001.03.30 00:00close130.201.42650.00000.0000-6.009046.60
272001.03.30 00:01sell140.101.42640.00000.0000
282001.03.30 01:48sell150.201.42790.00000.0000
292001.03.30 02:34sell160.401.42940.00000.0000
302001.03.30 03:29close160.401.42910.00000.000012.009058.60
312001.03.30 03:59close150.201.42720.00000.000014.009072.60
322001.03.30 04:10sell170.201.42790.00000.0000
332001.03.30 05:49close170.201.42740.00000.000010.009082.60
342001.03.30 06:34close140.101.42540.00000.000010.009092.60
352001.03.30 06:34sell180.101.42510.00000.0000
362001.03.30 08:03sell190.201.42660.00000.0000
372001.03.30 08:11sell200.401.42820.00000.0000
382001.03.30 09:16close200.401.42790.00000.000012.009104.60
392001.03.30 09:56close190.201.42610.00000.000010.009114.60
402001.03.30 10:34close180.101.42410.00000.000010.009124.60
412001.03.30 10:34sell210.101.42380.00000.0000
422001.03.30 11:31sell220.201.42530.00000.0000
432001.03.30 12:08sell230.401.42680.00000.0000
442001.03.30 13:16close230.401.42650.00000.000012.009136.60
452001.03.30 13:52close220.201.42480.00000.000010.009146.60
462001.03.30 14:27close210.101.42280.00000.000010.009156.60
472001.03.30 14:28sell240.101.42250.00000.0000
482001.03.30 14:34close240.101.42150.00000.000010.009166.60
492001.03.30 14:34sell250.101.42120.00000.0000
502001.03.30 15:33sell260.201.42270.00000.0000
512001.03.30 15:59close260.201.42070.00000.000040.009206.60
522001.03.30 16:12sell270.201.42270.00000.0000
532001.03.30 16:54sell280.401.42430.00000.0000
542001.03.30 17:05close280.401.42400.00000.000012.009218.60
552001.03.30 17:44close270.201.42220.00000.000010.009228.60
562001.03.30 18:24close250.101.42020.00000.000010.009238.60
572001.03.30 18:24sell290.101.41990.00000.0000
582001.03.30 18:31close290.101.41890.00000.000010.009248.60
592001.03.30 18:31sell300.101.41860.00000.0000
602001.03.30 20:09close300.101.41760.00000.000010.009258.60
612001.03.30 20:10sell310.101.41710.00000.0000
622001.03.30 20:19close310.101.41610.00000.000010.009268.60
632001.03.30 20:19sell320.101.41560.00000.0000
642001.03.30 21:15sell330.201.41710.00000.0000
652001.03.30 21:55sell340.401.41860.00000.0000
662001.04.02 00:00close340.401.41570.00000.0000116.129384.72
672001.04.02 00:00close330.201.41560.00000.000030.069414.78
682001.04.02 01:44sell350.201.41710.00000.0000
692001.04.02 02:26sell360.401.41860.00000.0000
702001.04.02 03:37close360.401.41830.00000.000012.009426.78
712001.04.02 03:59sell370.401.41880.00000.0000
722001.04.02 05:45close370.401.41850.00000.000012.009438.78
732001.04.02 06:34close350.201.41660.00000.000010.009448.78
742001.04.02 07:32sell380.201.41710.00000.0000
752001.04.02 08:04close380.201.41660.00000.000010.009458.78
762001.04.02 08:52close320.101.41460.00000.000010.039468.81
772001.04.02 08:52sell390.101.41430.00000.0000
782001.04.02 09:08sell400.201.41580.00000.0000
792001.04.02 09:14sell410.401.41730.00000.0000
802001.04.02 18:29close410.401.41700.00000.000012.009480.81
812001.04.02 18:39close400.201.41530.00000.000010.009490.81
822001.04.02 18:52sell420.201.41580.00000.0000
832001.04.02 19:35sell430.401.41730.00000.0000
842001.04.02 19:59close430.401.41680.00000.000020.009510.81
852001.04.02 21:09sell440.401.41730.00000.0000
862001.04.03 17:12close440.401.42910.00000.0000-471.889038.93
872001.04.03 17:12close420.201.42900.00000.0000-263.948774.99
882001.04.03 17:12sell450.401.42860.00000.0000
892001.04.03 17:13close450.401.42910.00000.0000-20.008754.99
902001.04.03 17:13close390.101.42920.00000.0000-148.978606.02
912001.04.03 17:13sell460.201.42880.00000.0000
922001.04.03 17:13close460.201.42910.00000.0000-6.008600.02
932001.04.03 17:13buy470.101.42920.00000.0000
942001.04.03 17:47close470.101.43020.00000.000010.008610.02
952001.04.03 17:47buy480.101.43050.00000.0000
962001.04.03 17:56close480.101.43150.00000.000010.008620.02
972001.04.03 17:56buy490.101.43180.00000.0000
982001.04.03 18:31close490.101.43280.00000.000010.008630.02
992001.04.03 18:31buy500.101.43310.00000.0000
1002001.04.03 19:37buy510.201.43160.00000.0000
1012001.04.03 19:59close510.201.43270.00000.000022.008652.02
1022001.04.03 20:17close500.101.43410.00000.000010.008662.02
1032001.04.03 20:18buy520.101.43440.00000.0000
1042001.04.03 22:34buy530.201.43280.00000.0000
1052001.04.04 01:47close530.201.43330.00000.00009.928671.94
1062001.04.04 05:46buy540.201.43280.00000.0000
1072001.04.04 06:38buy550.401.43120.00000.0000
1082001.04.04 07:28close550.401.43150.00000.000012.008683.94
1092001.04.04 08:03close540.201.43330.00000.000010.008693.94
1102001.04.04 08:14close520.101.43540.00000.00009.968703.90
1112001.04.04 08:14buy560.101.43570.00000.0000
1122001.04.04 09:15buy570.201.43420.00000.0000
1132001.04.04 09:53buy580.401.43270.00000.0000
1142001.04.04 13:14close580.401.43300.00000.000012.008715.90
1152001.04.04 13:53close570.201.43470.00000.000010.008725.90
1162001.04.04 14:36close560.101.43670.00000.000010.008735.90
1172001.04.04 14:36buy590.101.43700.00000.0000
1182001.04.04 15:32buy600.201.43550.00000.0000
1192001.04.04 15:59buy610.401.43380.00000.0000
1202001.04.04 17:51close610.401.43410.00000.000012.008747.90
1212001.04.04 21:46buy620.401.43400.00000.0000
1222001.04.05 01:17close620.401.43430.00000.000011.528759.42
1232001.04.05 01:57close600.201.43600.00000.00009.768769.18
1242001.04.05 02:39close590.101.43800.00000.00009.888779.06
1252001.04.05 02:39buy630.101.43830.00000.0000
1262001.04.05 03:30buy640.201.43680.00000.0000
1272001.04.05 05:18close640.201.43730.00000.000010.008789.06
1282001.04.05 06:29close630.101.43930.00000.000010.008799.06
1292001.04.05 06:30buy650.101.43960.00000.0000
1302001.04.05 08:35buy660.201.43810.00000.0000
1312001.04.05 08:50close660.201.43860.00000.000010.008809.06
1322001.04.05 09:08buy670.201.43810.00000.0000
1332001.04.05 09:45buy680.401.43660.00000.0000
1342001.04.05 12:12close680.401.43690.00000.000012.008821.06
1352001.04.05 12:56close670.201.43860.00000.000010.008831.06
1362001.04.05 13:04buy690.201.43810.00000.0000
1372001.04.05 13:10buy700.401.43660.00000.0000
1382001.04.06 04:00close700.401.42690.00000.0000-388.168442.90
1392001.04.06 04:00close690.201.42680.00000.0000-226.088216.82
1402001.04.06 04:00buy710.401.42720.00000.0000
1412001.04.06 04:00close710.401.42690.00000.0000-12.008204.82
1422001.04.06 04:00close650.101.42680.00000.0000-128.048076.78
1432001.04.06 04:00buy720.201.42720.00000.0000
1442001.04.06 04:00close720.201.42690.00000.0000-6.008070.78
1452001.04.06 04:00sell730.101.42680.00000.0000
1462001.04.06 04:55close730.101.42580.00000.000010.008080.78
1472001.04.06 04:56sell740.101.42550.00000.0000
1482001.04.06 05:17sell750.201.42700.00000.0000
1492001.04.06 06:30sell760.401.42850.00000.0000
1502001.04.06 07:35close760.401.42820.00000.000012.008092.78
1512001.04.06 07:59sell770.401.42850.00000.0000
1522001.04.06 08:09close770.401.42820.00000.000012.008104.78
1532001.04.06 09:08sell780.401.42850.00000.0000
1542001.04.06 12:16close780.401.42820.00000.000012.008116.78
1552001.04.06 12:29sell790.401.42850.00000.0000
1562001.04.06 12:47close790.401.42820.00000.000012.008128.78
1572001.04.06 13:05sell800.401.42850.00000.0000
1582001.04.06 16:04close800.401.44000.00000.0000-460.007668.78
1592001.04.06 16:04close750.201.43990.00000.0000-258.007410.78
1602001.04.06 16:04sell810.401.43950.00000.0000
1612001.04.06 16:04close810.401.44000.00000.0000-20.007390.78
1622001.04.06 16:04close740.101.43990.00000.0000-144.007246.78
1632001.04.06 16:04sell820.201.43950.00000.0000
1642001.04.06 16:04close820.201.44000.00000.0000-10.007236.78
1652001.04.06 16:04buy830.101.43990.00000.0000
1662001.04.06 16:16close830.101.44090.00000.000010.007246.78
1672001.04.06 16:17buy840.101.44120.00000.0000
1682001.04.06 17:48buy850.201.43970.00000.0000
1692001.04.06 18:27buy860.401.43820.00000.0000
1702001.04.06 21:16close860.401.43850.00000.000012.007258.78
1712001.04.06 22:28close850.201.44020.00000.000010.007268.78
1722001.04.09 01:44buy870.201.43970.00000.0000
1732001.04.09 02:38buy880.401.43820.00000.0000
1742001.04.09 03:31close880.401.43850.00000.000012.007280.78
1752001.04.09 05:13close870.201.44020.00000.000010.007290.78
1762001.04.09 05:53close840.101.44220.00000.00009.967300.74
1772001.04.09 05:53buy890.101.44250.00000.0000
1782001.04.09 06:28close890.101.44350.00000.000010.007310.74
1792001.04.09 06:29buy900.101.44380.00000.0000
1802001.04.09 08:09buy910.201.44230.00000.0000
1812001.04.09 08:51buy920.401.44080.00000.0000
1822001.04.09 09:05close920.401.44110.00000.000012.007322.74
1832001.04.09 09:14close910.201.44280.00000.000010.007332.74
1842001.04.09 09:53close900.101.44480.00000.000010.007342.74
1852001.04.09 09:53buy930.101.44510.00000.0000
1862001.04.09 10:28close930.101.44610.00000.000010.007352.74
1872001.04.09 10:28buy940.101.44640.00000.0000
1882001.04.09 10:37close940.101.44740.00000.000010.007362.74
1892001.04.09 10:37buy950.101.44770.00000.0000
1902001.04.09 11:27buy960.201.44620.00000.0000
1912001.04.09 11:59buy970.401.44440.00000.0000
1922001.04.09 13:13close970.401.44470.00000.000012.007374.74
1932001.04.09 13:49close960.201.44670.00000.000010.007384.74
1942001.04.09 14:27close950.101.44870.00000.000010.007394.74
1952001.04.09 14:27buy980.101.44900.00000.0000
1962001.04.09 14:35close980.101.45000.00000.000010.007404.74
1972001.04.09 14:35buy990.101.45030.00000.0000
1982001.04.09 15:29buy1000.201.44880.00000.0000
1992001.04.09 15:59close1000.201.45000.00000.000024.007428.74
2002001.04.09 17:44buy1010.201.44880.00000.0000
2012001.04.09 18:26buy1020.401.44720.00000.0000
2022001.04.11 00:00close1020.401.43260.00000.0000-584.326844.42
2032001.04.11 00:00close1010.201.43250.00000.0000-326.166518.26
2042001.04.11 00:00buy1030.401.43290.00000.0000
2052001.04.11 00:00close1030.401.43260.00000.0000-12.006506.26
2062001.04.11 00:00close990.101.43250.00000.0000-178.086328.18
2072001.04.11 00:00buy1040.201.43290.00000.0000
2082001.04.11 00:01close1040.201.43260.00000.0000-6.006322.18
2092001.04.11 00:01sell1050.101.43250.00000.0000
2102001.04.11 02:37sell1060.201.43410.00000.0000
2112001.04.11 04:16sell1070.401.43560.00000.0000
2122001.04.11 05:17close1070.401.43530.00000.000012.006334.18
2132001.04.11 06:31close1060.201.43360.00000.000010.006344.18
2142001.04.11 09:08sell1080.201.43410.00000.0000
2152001.04.11 09:45sell1090.401.43560.00000.0000
2162001.04.11 13:11close1090.401.43530.00000.000012.006356.18
2172001.04.11 13:45close1080.201.43360.00000.000010.006366.18
2182001.04.11 13:56close1050.101.43150.00000.000010.006376.18
2192001.04.11 13:56sell1100.101.43120.00000.0000
2202001.04.11 14:27close1100.101.43020.00000.000010.006386.18
2212001.04.11 14:27sell1110.101.42990.00000.0000
2222001.04.11 14:32close1110.101.42890.00000.000010.006396.18
2232001.04.11 14:32sell1120.101.42860.00000.0000
2242001.04.11 14:38close1120.101.42760.00000.000010.006406.18
2252001.04.11 14:38sell1130.101.42730.00000.0000
2262001.04.11 14:58sell1140.201.42880.00000.0000
2272001.04.11 15:17close1140.201.42830.00000.000010.006416.18
2282001.04.11 15:25sell1150.201.42880.00000.0000
2292001.04.11 15:37sell1160.401.43040.00000.0000
2302001.04.13 00:00close1160.401.43920.00000.0000-351.526064.66
2312001.04.13 00:00close1150.201.43910.00000.0000-205.765858.90
2322001.04.13 00:00sell1170.401.43870.00000.0000
2332001.04.13 00:00close1170.401.43920.00000.0000-20.005838.90
2342001.04.13 00:01close1130.101.43900.00000.0000-116.885722.02
2352001.04.13 00:01sell1180.201.43860.00000.0000
2362001.04.13 00:01close1180.201.43910.00000.0000-10.005712.02
2372001.04.13 00:02buy1190.101.43900.00000.0000
2382001.04.13 00:50buy1200.201.43750.00000.0000
2392001.04.13 01:13close1200.201.43800.00000.000010.005722.02
2402001.04.13 02:34close1190.101.44000.00000.000010.005732.02
2412001.04.13 02:35buy1210.101.44030.00000.0000
2422001.04.13 05:15buy1220.201.43880.00000.0000
2432001.04.13 06:34buy1230.401.43720.00000.0000
2442001.04.13 07:34close1230.401.43750.00000.000012.005744.02
2452001.04.13 10:25buy1240.401.43720.00000.0000
2462001.04.13 13:51close1240.401.43750.00000.000012.005756.02
2472001.04.13 17:18buy1250.401.43720.00000.0000
2482001.04.16 00:00close1250.401.43630.00000.0000-36.165719.86
2492001.04.16 00:00close1220.201.43620.00000.0000-52.085667.78
2502001.04.16 00:00buy1260.401.43660.00000.0000
2512001.04.16 00:00close1260.401.43630.00000.0000-12.005655.78
2522001.04.16 00:01close1210.101.43620.00000.0000-41.045614.74
2532001.04.16 00:01buy1270.201.43660.00000.0000
2542001.04.16 00:01close1270.201.43630.00000.0000-6.005608.74
2552001.04.16 00:02sell1280.101.43620.00000.0000
2562001.04.16 02:27sell1290.201.43770.00000.0000
2572001.04.16 05:48close1290.201.43720.00000.000010.005618.74
2582001.04.16 12:00close1280.101.43340.00000.000028.005646.74
2592001.04.16 12:00sell1300.101.43310.00000.0000
2602001.04.16 13:45sell1310.201.43460.00000.0000
2612001.04.16 14:31sell1320.401.43620.00000.0000
2622001.04.16 15:32close1320.401.43590.00000.000012.005658.74
2632001.04.16 15:59sell1330.401.43620.00000.0000
2642001.04.16 17:53close1330.401.43590.00000.000012.005670.74
2652001.04.16 21:45sell1340.401.43620.00000.0000
2662001.04.17 02:30close1340.401.43590.00000.000012.125682.86
2672001.04.17 03:59sell1350.401.43710.00000.0000
2682001.04.17 04:52close1350.401.43680.00000.000012.005694.86
2692001.04.17 04:52sell1360.401.43650.00000.0000
2702001.04.17 08:00close1360.401.44050.00000.0000-160.005534.86
2712001.04.17 08:00close1310.201.44040.00000.0000-115.945418.92
2722001.04.17 08:00sell1370.401.44000.00000.0000
2732001.04.17 08:00close1370.401.44050.00000.0000-20.005398.92
2742001.04.17 08:00close1300.101.44040.00000.0000-72.975325.95
2752001.04.17 08:00sell1380.201.44000.00000.0000
2762001.04.17 08:00close1380.201.44050.00000.0000-10.005315.95
2772001.04.17 08:00buy1390.101.44040.00000.0000
2782001.04.17 09:08buy1400.201.43890.00000.0000
2792001.04.17 09:15buy1410.401.43730.00000.0000
2802001.04.17 09:29close1410.401.43760.00000.000012.005327.95
2812001.04.17 09:43buy1420.401.43730.00000.0000
2822001.04.17 10:32close1420.401.43090.00000.0000-256.005071.95
2832001.04.17 10:33buy1430.401.43140.00000.0000
2842001.04.17 10:33close1430.401.43090.00000.0000-20.005051.95
2852001.04.17 10:33buy1440.401.43140.00000.0000
2862001.04.17 10:33close1440.401.43090.00000.0000-20.005031.95
2872001.04.17 10:33buy1450.401.43140.00000.0000
2882001.04.17 10:33close1450.401.43080.00000.0000-24.005007.95
2892001.04.17 10:33close1400.201.43090.00000.0000-160.004847.95
2902001.04.17 10:33buy1460.401.43130.00000.0000
2912001.04.17 10:33close1460.401.43080.00000.0000-20.004827.95
2922001.04.17 10:33close1390.101.43090.00000.0000-95.004732.95
2932001.04.17 10:33buy1470.201.43130.00000.0000
2942001.04.17 10:33close1470.201.43080.00000.0000-10.004722.95
2952001.04.17 10:33sell1480.101.43090.00000.0000
2962001.04.17 11:27sell1490.201.43250.00000.0000
2972001.04.17 12:11sell1500.401.43410.00000.0000
2982001.04.17 13:13close1500.401.43380.00000.000012.004734.95
2992001.04.17 13:51close1490.201.43200.00000.000010.004744.95
3002001.04.17 14:30close1480.101.42990.00000.000010.004754.95
3012001.04.17 14:30sell1510.101.42960.00000.0000
3022001.04.17 14:37close1510.101.42860.00000.000010.004764.95
3032001.04.17 14:37sell1520.101.42830.00000.0000
3042001.04.17 15:29sell1530.201.42980.00000.0000
3052001.04.17 16:00close1530.201.42930.00000.000010.004774.95
3062001.04.17 16:53close1520.101.42730.00000.000010.004784.95
3072001.04.17 16:53sell1540.101.42700.00000.0000
3082001.04.17 17:15sell1550.201.42850.00000.0000
3092001.04.17 17:59sell1560.401.43010.00000.0000
3102001.04.18 00:16close1560.401.42980.00000.000012.124797.07
3112001.04.18 01:14sell1570.401.43010.00000.0000
3122001.04.18 05:56close1570.401.42980.00000.000012.004809.07
3132001.04.18 06:36close1550.201.42800.00000.000010.064819.13
3142001.04.18 07:26sell1580.201.42850.00000.0000
3152001.04.18 08:50sell1590.401.43010.00000.0000
3162001.04.18 09:09close1590.401.42980.00000.000012.004831.13
3172001.04.18 09:50close1580.201.42800.00000.000010.004841.13
3182001.04.18 10:31close1540.101.42600.00000.000010.034851.16
3192001.04.18 10:31sell1600.101.42570.00000.0000
3202001.04.18 12:03close1600.101.42470.00000.000010.004861.16
3212001.04.18 12:03sell1610.101.42440.00000.0000
3222001.04.18 12:06close1610.101.42340.00000.000010.004871.16
3232001.04.18 12:06sell1620.101.42310.00000.0000
3242001.04.18 12:09close1620.101.42210.00000.000010.004881.16
3252001.04.18 12:09sell1630.101.42180.00000.0000
3262001.04.18 12:12close1630.101.42080.00000.000010.004891.16
3272001.04.18 12:12sell1640.101.42050.00000.0000
3282001.04.18 12:51close1640.101.41950.00000.000010.004901.16
3292001.04.18 12:51sell1650.101.41920.00000.0000
3302001.04.18 13:07sell1660.201.42070.00000.0000
3312001.04.18 13:13sell1670.401.42230.00000.0000
3322001.04.19 17:50close1670.401.44220.00000.0000-795.644105.52
3332001.04.19 17:50sell1680.401.44170.00000.0000
3342001.04.19 17:51close1680.401.44220.00000.0000-20.004085.52
3352001.04.19 17:51sell1690.401.44170.00000.0000
3362001.04.19 17:51close1690.401.44230.00000.0000-24.004061.52
3372001.04.19 17:51close1660.201.44220.00000.0000-429.823631.70
3382001.04.19 17:51sell1700.401.44180.00000.0000
3392001.04.19 17:51close1700.401.44230.00000.0000-20.003611.70
3402001.04.19 17:51close1650.101.44220.00000.0000-229.913381.79
3412001.04.19 17:51sell1710.201.44180.00000.0000
3422001.04.19 17:51close1710.201.44240.00000.0000-12.003369.79
3432001.04.19 17:52buy1720.101.44230.00000.0000
3442001.04.19 18:25close1720.101.44330.00000.000010.003379.79
3452001.04.19 18:25buy1730.101.44360.00000.0000
3462001.04.19 18:32close1730.101.44460.00000.000010.003389.79
3472001.04.19 18:33buy1740.101.44490.00000.0000
3482001.04.19 19:33buy1750.201.44330.00000.0000
3492001.04.19 19:59close1750.201.44470.00000.000028.003417.79
3502001.04.19 20:08close1740.101.44590.00000.000010.003427.79
3512001.04.19 20:08buy1760.101.44620.00000.0000
3522001.04.19 20:50close1760.101.44720.00000.000010.003437.79
3532001.04.19 20:50buy1770.101.44750.00000.0000
3542001.04.19 21:52buy1780.201.44600.00000.0000
3552001.04.19 22:39buy1790.401.44450.00000.0000
3562001.04.19 23:26close1790.401.44480.00000.000012.003449.79
3572001.04.20 00:10buy1800.401.44450.00000.0000
3582001.04.20 01:46close1800.401.44480.00000.000012.003461.79
3592001.04.20 04:12buy1810.401.44450.00000.0000
3602001.04.20 05:10close1810.401.44480.00000.000012.003473.79
3612001.04.20 05:49close1780.201.44650.00000.00009.923483.71
3622001.04.20 06:34close1770.101.44850.00000.00009.963493.67
3632001.04.20 06:34buy1820.101.44880.00000.0000
3642001.04.20 07:59buy1830.201.44680.00000.0000
3652001.04.20 08:54close1830.201.44730.00000.000010.003503.67
3662001.04.20 09:02buy1840.201.44720.00000.0000
3672001.04.20 09:11buy1850.401.44570.00000.0000
3682001.04.23 01:55close1850.401.44600.00000.000011.843515.51
3692001.04.23 02:35close1840.201.44770.00000.00009.923525.43
3702001.04.23 03:26buy1860.201.44720.00000.0000
3712001.04.23 04:00buy1870.401.44560.00000.0000
3722001.04.23 04:55close1870.401.44590.00000.000012.003537.43
3732001.04.23 05:05buy1880.401.44570.00000.0000
3742001.04.24 04:00close1880.401.43960.00000.0000-244.163293.27
3752001.04.24 04:00close1860.201.43950.00000.0000-154.083139.19
3762001.04.24 04:00buy1890.401.43990.00000.0000
3772001.04.24 04:00close1890.401.43960.00000.0000-12.003127.19
3782001.04.24 04:00close1820.101.43950.00000.0000-93.083034.11
3792001.04.24 04:00buy1900.201.43990.00000.0000
3802001.04.24 04:00close1900.201.43960.00000.0000-6.003028.11
3812001.04.24 04:00sell1910.101.43950.00000.0000
3822001.04.24 04:15close1910.101.43850.00000.000010.003038.11
3832001.04.24 04:15sell1920.101.43820.00000.0000
3842001.04.24 05:44sell1930.201.43970.00000.0000
3852001.04.24 06:26sell1940.401.44120.00000.0000
3862001.04.24 07:37close1940.401.44090.00000.000012.003050.11
3872001.04.24 08:56sell1950.401.44120.00000.0000
3882001.04.24 09:05close1950.401.44090.00000.000012.003062.11
3892001.04.24 09:45close1930.201.43920.00000.000010.003072.11
3902001.04.24 10:26close1920.101.43720.00000.000010.003082.11
3912001.04.24 10:26sell1960.101.43690.00000.0000
3922001.04.24 10:35close1960.101.43590.00000.000010.003092.11
3932001.04.24 10:35sell1970.101.43560.00000.0000
3942001.04.24 11:34sell1980.201.43710.00000.0000
3952001.04.24 12:01sell1990.401.43860.00000.0000
3962001.04.24 13:58close1990.401.43830.00000.000012.003104.11
3972001.04.24 14:17sell2000.401.43860.00000.0000
3982001.04.24 14:23close2000.401.43830.00000.000012.003116.11
3992001.04.24 14:31close1980.201.43660.00000.000010.003126.11
4002001.04.24 15:33sell2010.201.43710.00000.0000
4012001.04.24 16:14sell2020.401.43860.00000.0000
4022001.04.24 17:16close2020.401.43830.00000.000012.003138.11
4032001.04.24 18:27close2010.201.43660.00000.000010.003148.11
4042001.04.24 21:54close1970.101.43460.00000.000010.003158.11
4052001.04.24 21:54sell2030.101.43430.00000.0000
4062001.04.24 22:36close2030.101.43330.00000.000010.003168.11
4072001.04.24 22:36sell2040.101.43300.00000.0000
4082001.04.25 00:16sell2050.201.43450.00000.0000
4092001.04.25 01:16close2050.201.43400.00000.000010.003178.11
4102001.04.25 02:33close2040.101.43200.00000.000010.033188.14
4112001.04.25 02:33sell2060.101.43170.00000.0000
4122001.04.25 03:59sell2070.201.43350.00000.0000
4132001.04.25 04:10close2070.201.43300.00000.000010.003198.14
4142001.04.25 05:13sell2080.201.43320.00000.0000
4152001.04.25 06:26sell2090.401.43470.00000.0000
4162001.04.25 07:59close2090.401.43370.00000.000040.003238.14
4172001.04.25 09:17sell2100.401.43470.00000.0000
4182001.04.25 23:24close at stop2100.401.44050.00000.0000-232.003006.14
4192001.04.25 23:24close at stop2080.201.44050.00000.0000-146.002860.14
4202001.04.25 23:24close at stop2060.101.44050.00000.0000-88.002772.14