Strategy Tester Report
FXA0 - Ladderv0.01-T-JRSX
|Simbolo
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Periodo
|4 Ore (H4) 2001.03.28 08:00 - 2007.07.16 16:00 (1970.01.03 - 2007.07.17)
|Modello
|Ogni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
|Barre sotto esame
|10030
|Ticks adoperati per il modello
|21523118
|Qualita' del modello
|32.88%
|Deposito iniziale
|10000.00
|Profitto totale netto
|-7227.86
|Profitto lordo
|1817.09
|Perdita lorda
|-9044.95
|Fattore di profitto (profit factor)
|0.20
|Ricompensa attesa
|-34.42
|Drawdown assoluto
|7360.86
|Drawdown massimo
|7440.74 (73.82%)
|Drawdown relativo
|73.82% (7440.74)
|Operazioni totali
|210
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|112 (73.21%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|98 (66.33%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|147 (70.00%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|63 (30.00%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|116.12
|operazione in perdita
|-795.64
|Media
|operazione con profito
|12.36
|operazione in perdita
|-143.57
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|28 (464.21)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|8 (-605.00)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|464.21 (28)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-1531.37 (7)
|Media
|vincite consecutive
|12
|perdite consecutive
|5
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2001.03.28 20:00
|buy
|1
|0.10
|1.4366
|0.0000
|0.0000
|2
|2001.03.28 20:50
|buy
|2
|0.20
|1.4350
|0.0000
|0.0000
|3
|2001.03.28 21:11
|close
|2
|0.20
|1.4355
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10010.00
|4
|2001.03.28 22:26
|close
|1
|0.10
|1.4376
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10020.00
|5
|2001.03.28 22:26
|buy
|3
|0.10
|1.4379
|0.0000
|0.0000
|6
|2001.03.29 04:15
|buy
|4
|0.20
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|7
|2001.03.29 05:45
|close
|4
|0.20
|1.4369
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10030.00
|8
|2001.03.29 08:52
|buy
|5
|0.20
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|9
|2001.03.29 09:06
|close
|5
|0.20
|1.4369
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10040.00
|10
|2001.03.29 09:17
|close
|3
|0.10
|1.4389
|0.0000
|0.0000
|9.88
|10049.88
|11
|2001.03.29 09:17
|buy
|6
|0.10
|1.4392
|0.0000
|0.0000
|12
|2001.03.29 09:52
|close
|6
|0.10
|1.4402
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10059.88
|13
|2001.03.29 09:52
|buy
|7
|0.10
|1.4405
|0.0000
|0.0000
|14
|2001.03.29 10:28
|close
|7
|0.10
|1.4415
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10069.88
|15
|2001.03.29 10:28
|buy
|8
|0.10
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|16
|2001.03.29 10:37
|close
|8
|0.10
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10079.88
|17
|2001.03.29 10:37
|buy
|9
|0.10
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|18
|2001.03.29 11:28
|buy
|10
|0.20
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|19
|2001.03.29 13:16
|buy
|11
|0.40
|1.4401
|0.0000
|0.0000
|20
|2001.03.30 00:00
|close
|11
|0.40
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|-544.16
|9535.72
|21
|2001.03.30 00:00
|close
|10
|0.20
|1.4264
|0.0000
|0.0000
|-304.08
|9231.64
|22
|2001.03.30 00:00
|buy
|12
|0.40
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|23
|2001.03.30 00:00
|close
|12
|0.40
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9219.64
|24
|2001.03.30 00:00
|close
|9
|0.10
|1.4264
|0.0000
|0.0000
|-167.04
|9052.60
|25
|2001.03.30 00:00
|buy
|13
|0.20
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|26
|2001.03.30 00:00
|close
|13
|0.20
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9046.60
|27
|2001.03.30 00:01
|sell
|14
|0.10
|1.4264
|0.0000
|0.0000
|28
|2001.03.30 01:48
|sell
|15
|0.20
|1.4279
|0.0000
|0.0000
|29
|2001.03.30 02:34
|sell
|16
|0.40
|1.4294
|0.0000
|0.0000
|30
|2001.03.30 03:29
|close
|16
|0.40
|1.4291
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9058.60
|31
|2001.03.30 03:59
|close
|15
|0.20
|1.4272
|0.0000
|0.0000
|14.00
|9072.60
|32
|2001.03.30 04:10
|sell
|17
|0.20
|1.4279
|0.0000
|0.0000
|33
|2001.03.30 05:49
|close
|17
|0.20
|1.4274
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9082.60
|34
|2001.03.30 06:34
|close
|14
|0.10
|1.4254
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9092.60
|35
|2001.03.30 06:34
|sell
|18
|0.10
|1.4251
|0.0000
|0.0000
|36
|2001.03.30 08:03
|sell
|19
|0.20
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|37
|2001.03.30 08:11
|sell
|20
|0.40
|1.4282
|0.0000
|0.0000
|38
|2001.03.30 09:16
|close
|20
|0.40
|1.4279
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9104.60
|39
|2001.03.30 09:56
|close
|19
|0.20
|1.4261
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9114.60
|40
|2001.03.30 10:34
|close
|18
|0.10
|1.4241
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9124.60
|41
|2001.03.30 10:34
|sell
|21
|0.10
|1.4238
|0.0000
|0.0000
|42
|2001.03.30 11:31
|sell
|22
|0.20
|1.4253
|0.0000
|0.0000
|43
|2001.03.30 12:08
|sell
|23
|0.40
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|44
|2001.03.30 13:16
|close
|23
|0.40
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9136.60
|45
|2001.03.30 13:52
|close
|22
|0.20
|1.4248
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9146.60
|46
|2001.03.30 14:27
|close
|21
|0.10
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9156.60
|47
|2001.03.30 14:28
|sell
|24
|0.10
|1.4225
|0.0000
|0.0000
|48
|2001.03.30 14:34
|close
|24
|0.10
|1.4215
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9166.60
|49
|2001.03.30 14:34
|sell
|25
|0.10
|1.4212
|0.0000
|0.0000
|50
|2001.03.30 15:33
|sell
|26
|0.20
|1.4227
|0.0000
|0.0000
|51
|2001.03.30 15:59
|close
|26
|0.20
|1.4207
|0.0000
|0.0000
|40.00
|9206.60
|52
|2001.03.30 16:12
|sell
|27
|0.20
|1.4227
|0.0000
|0.0000
|53
|2001.03.30 16:54
|sell
|28
|0.40
|1.4243
|0.0000
|0.0000
|54
|2001.03.30 17:05
|close
|28
|0.40
|1.4240
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9218.60
|55
|2001.03.30 17:44
|close
|27
|0.20
|1.4222
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9228.60
|56
|2001.03.30 18:24
|close
|25
|0.10
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9238.60
|57
|2001.03.30 18:24
|sell
|29
|0.10
|1.4199
|0.0000
|0.0000
|58
|2001.03.30 18:31
|close
|29
|0.10
|1.4189
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9248.60
|59
|2001.03.30 18:31
|sell
|30
|0.10
|1.4186
|0.0000
|0.0000
|60
|2001.03.30 20:09
|close
|30
|0.10
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9258.60
|61
|2001.03.30 20:10
|sell
|31
|0.10
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|62
|2001.03.30 20:19
|close
|31
|0.10
|1.4161
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9268.60
|63
|2001.03.30 20:19
|sell
|32
|0.10
|1.4156
|0.0000
|0.0000
|64
|2001.03.30 21:15
|sell
|33
|0.20
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|65
|2001.03.30 21:55
|sell
|34
|0.40
|1.4186
|0.0000
|0.0000
|66
|2001.04.02 00:00
|close
|34
|0.40
|1.4157
|0.0000
|0.0000
|116.12
|9384.72
|67
|2001.04.02 00:00
|close
|33
|0.20
|1.4156
|0.0000
|0.0000
|30.06
|9414.78
|68
|2001.04.02 01:44
|sell
|35
|0.20
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|69
|2001.04.02 02:26
|sell
|36
|0.40
|1.4186
|0.0000
|0.0000
|70
|2001.04.02 03:37
|close
|36
|0.40
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9426.78
|71
|2001.04.02 03:59
|sell
|37
|0.40
|1.4188
|0.0000
|0.0000
|72
|2001.04.02 05:45
|close
|37
|0.40
|1.4185
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9438.78
|73
|2001.04.02 06:34
|close
|35
|0.20
|1.4166
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9448.78
|74
|2001.04.02 07:32
|sell
|38
|0.20
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|75
|2001.04.02 08:04
|close
|38
|0.20
|1.4166
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9458.78
|76
|2001.04.02 08:52
|close
|32
|0.10
|1.4146
|0.0000
|0.0000
|10.03
|9468.81
|77
|2001.04.02 08:52
|sell
|39
|0.10
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|78
|2001.04.02 09:08
|sell
|40
|0.20
|1.4158
|0.0000
|0.0000
|79
|2001.04.02 09:14
|sell
|41
|0.40
|1.4173
|0.0000
|0.0000
|80
|2001.04.02 18:29
|close
|41
|0.40
|1.4170
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9480.81
|81
|2001.04.02 18:39
|close
|40
|0.20
|1.4153
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9490.81
|82
|2001.04.02 18:52
|sell
|42
|0.20
|1.4158
|0.0000
|0.0000
|83
|2001.04.02 19:35
|sell
|43
|0.40
|1.4173
|0.0000
|0.0000
|84
|2001.04.02 19:59
|close
|43
|0.40
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9510.81
|85
|2001.04.02 21:09
|sell
|44
|0.40
|1.4173
|0.0000
|0.0000
|86
|2001.04.03 17:12
|close
|44
|0.40
|1.4291
|0.0000
|0.0000
|-471.88
|9038.93
|87
|2001.04.03 17:12
|close
|42
|0.20
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|-263.94
|8774.99
|88
|2001.04.03 17:12
|sell
|45
|0.40
|1.4286
|0.0000
|0.0000
|89
|2001.04.03 17:13
|close
|45
|0.40
|1.4291
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|8754.99
|90
|2001.04.03 17:13
|close
|39
|0.10
|1.4292
|0.0000
|0.0000
|-148.97
|8606.02
|91
|2001.04.03 17:13
|sell
|46
|0.20
|1.4288
|0.0000
|0.0000
|92
|2001.04.03 17:13
|close
|46
|0.20
|1.4291
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8600.02
|93
|2001.04.03 17:13
|buy
|47
|0.10
|1.4292
|0.0000
|0.0000
|94
|2001.04.03 17:47
|close
|47
|0.10
|1.4302
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8610.02
|95
|2001.04.03 17:47
|buy
|48
|0.10
|1.4305
|0.0000
|0.0000
|96
|2001.04.03 17:56
|close
|48
|0.10
|1.4315
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8620.02
|97
|2001.04.03 17:56
|buy
|49
|0.10
|1.4318
|0.0000
|0.0000
|98
|2001.04.03 18:31
|close
|49
|0.10
|1.4328
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8630.02
|99
|2001.04.03 18:31
|buy
|50
|0.10
|1.4331
|0.0000
|0.0000
|100
|2001.04.03 19:37
|buy
|51
|0.20
|1.4316
|0.0000
|0.0000
|101
|2001.04.03 19:59
|close
|51
|0.20
|1.4327
|0.0000
|0.0000
|22.00
|8652.02
|102
|2001.04.03 20:17
|close
|50
|0.10
|1.4341
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8662.02
|103
|2001.04.03 20:18
|buy
|52
|0.10
|1.4344
|0.0000
|0.0000
|104
|2001.04.03 22:34
|buy
|53
|0.20
|1.4328
|0.0000
|0.0000
|105
|2001.04.04 01:47
|close
|53
|0.20
|1.4333
|0.0000
|0.0000
|9.92
|8671.94
|106
|2001.04.04 05:46
|buy
|54
|0.20
|1.4328
|0.0000
|0.0000
|107
|2001.04.04 06:38
|buy
|55
|0.40
|1.4312
|0.0000
|0.0000
|108
|2001.04.04 07:28
|close
|55
|0.40
|1.4315
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8683.94
|109
|2001.04.04 08:03
|close
|54
|0.20
|1.4333
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8693.94
|110
|2001.04.04 08:14
|close
|52
|0.10
|1.4354
|0.0000
|0.0000
|9.96
|8703.90
|111
|2001.04.04 08:14
|buy
|56
|0.10
|1.4357
|0.0000
|0.0000
|112
|2001.04.04 09:15
|buy
|57
|0.20
|1.4342
|0.0000
|0.0000
|113
|2001.04.04 09:53
|buy
|58
|0.40
|1.4327
|0.0000
|0.0000
|114
|2001.04.04 13:14
|close
|58
|0.40
|1.4330
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8715.90
|115
|2001.04.04 13:53
|close
|57
|0.20
|1.4347
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8725.90
|116
|2001.04.04 14:36
|close
|56
|0.10
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8735.90
|117
|2001.04.04 14:36
|buy
|59
|0.10
|1.4370
|0.0000
|0.0000
|118
|2001.04.04 15:32
|buy
|60
|0.20
|1.4355
|0.0000
|0.0000
|119
|2001.04.04 15:59
|buy
|61
|0.40
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|120
|2001.04.04 17:51
|close
|61
|0.40
|1.4341
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8747.90
|121
|2001.04.04 21:46
|buy
|62
|0.40
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|122
|2001.04.05 01:17
|close
|62
|0.40
|1.4343
|0.0000
|0.0000
|11.52
|8759.42
|123
|2001.04.05 01:57
|close
|60
|0.20
|1.4360
|0.0000
|0.0000
|9.76
|8769.18
|124
|2001.04.05 02:39
|close
|59
|0.10
|1.4380
|0.0000
|0.0000
|9.88
|8779.06
|125
|2001.04.05 02:39
|buy
|63
|0.10
|1.4383
|0.0000
|0.0000
|126
|2001.04.05 03:30
|buy
|64
|0.20
|1.4368
|0.0000
|0.0000
|127
|2001.04.05 05:18
|close
|64
|0.20
|1.4373
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8789.06
|128
|2001.04.05 06:29
|close
|63
|0.10
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8799.06
|129
|2001.04.05 06:30
|buy
|65
|0.10
|1.4396
|0.0000
|0.0000
|130
|2001.04.05 08:35
|buy
|66
|0.20
|1.4381
|0.0000
|0.0000
|131
|2001.04.05 08:50
|close
|66
|0.20
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8809.06
|132
|2001.04.05 09:08
|buy
|67
|0.20
|1.4381
|0.0000
|0.0000
|133
|2001.04.05 09:45
|buy
|68
|0.40
|1.4366
|0.0000
|0.0000
|134
|2001.04.05 12:12
|close
|68
|0.40
|1.4369
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8821.06
|135
|2001.04.05 12:56
|close
|67
|0.20
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8831.06
|136
|2001.04.05 13:04
|buy
|69
|0.20
|1.4381
|0.0000
|0.0000
|137
|2001.04.05 13:10
|buy
|70
|0.40
|1.4366
|0.0000
|0.0000
|138
|2001.04.06 04:00
|close
|70
|0.40
|1.4269
|0.0000
|0.0000
|-388.16
|8442.90
|139
|2001.04.06 04:00
|close
|69
|0.20
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|-226.08
|8216.82
|140
|2001.04.06 04:00
|buy
|71
|0.40
|1.4272
|0.0000
|0.0000
|141
|2001.04.06 04:00
|close
|71
|0.40
|1.4269
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8204.82
|142
|2001.04.06 04:00
|close
|65
|0.10
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|-128.04
|8076.78
|143
|2001.04.06 04:00
|buy
|72
|0.20
|1.4272
|0.0000
|0.0000
|144
|2001.04.06 04:00
|close
|72
|0.20
|1.4269
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8070.78
|145
|2001.04.06 04:00
|sell
|73
|0.10
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|146
|2001.04.06 04:55
|close
|73
|0.10
|1.4258
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8080.78
|147
|2001.04.06 04:56
|sell
|74
|0.10
|1.4255
|0.0000
|0.0000
|148
|2001.04.06 05:17
|sell
|75
|0.20
|1.4270
|0.0000
|0.0000
|149
|2001.04.06 06:30
|sell
|76
|0.40
|1.4285
|0.0000
|0.0000
|150
|2001.04.06 07:35
|close
|76
|0.40
|1.4282
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8092.78
|151
|2001.04.06 07:59
|sell
|77
|0.40
|1.4285
|0.0000
|0.0000
|152
|2001.04.06 08:09
|close
|77
|0.40
|1.4282
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8104.78
|153
|2001.04.06 09:08
|sell
|78
|0.40
|1.4285
|0.0000
|0.0000
|154
|2001.04.06 12:16
|close
|78
|0.40
|1.4282
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8116.78
|155
|2001.04.06 12:29
|sell
|79
|0.40
|1.4285
|0.0000
|0.0000
|156
|2001.04.06 12:47
|close
|79
|0.40
|1.4282
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8128.78
|157
|2001.04.06 13:05
|sell
|80
|0.40
|1.4285
|0.0000
|0.0000
|158
|2001.04.06 16:04
|close
|80
|0.40
|1.4400
|0.0000
|0.0000
|-460.00
|7668.78
|159
|2001.04.06 16:04
|close
|75
|0.20
|1.4399
|0.0000
|0.0000
|-258.00
|7410.78
|160
|2001.04.06 16:04
|sell
|81
|0.40
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|161
|2001.04.06 16:04
|close
|81
|0.40
|1.4400
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|7390.78
|162
|2001.04.06 16:04
|close
|74
|0.10
|1.4399
|0.0000
|0.0000
|-144.00
|7246.78
|163
|2001.04.06 16:04
|sell
|82
|0.20
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|164
|2001.04.06 16:04
|close
|82
|0.20
|1.4400
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|7236.78
|165
|2001.04.06 16:04
|buy
|83
|0.10
|1.4399
|0.0000
|0.0000
|166
|2001.04.06 16:16
|close
|83
|0.10
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7246.78
|167
|2001.04.06 16:17
|buy
|84
|0.10
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|168
|2001.04.06 17:48
|buy
|85
|0.20
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|169
|2001.04.06 18:27
|buy
|86
|0.40
|1.4382
|0.0000
|0.0000
|170
|2001.04.06 21:16
|close
|86
|0.40
|1.4385
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7258.78
|171
|2001.04.06 22:28
|close
|85
|0.20
|1.4402
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7268.78
|172
|2001.04.09 01:44
|buy
|87
|0.20
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|173
|2001.04.09 02:38
|buy
|88
|0.40
|1.4382
|0.0000
|0.0000
|174
|2001.04.09 03:31
|close
|88
|0.40
|1.4385
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7280.78
|175
|2001.04.09 05:13
|close
|87
|0.20
|1.4402
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7290.78
|176
|2001.04.09 05:53
|close
|84
|0.10
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|9.96
|7300.74
|177
|2001.04.09 05:53
|buy
|89
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|178
|2001.04.09 06:28
|close
|89
|0.10
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7310.74
|179
|2001.04.09 06:29
|buy
|90
|0.10
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|180
|2001.04.09 08:09
|buy
|91
|0.20
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|181
|2001.04.09 08:51
|buy
|92
|0.40
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|182
|2001.04.09 09:05
|close
|92
|0.40
|1.4411
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7322.74
|183
|2001.04.09 09:14
|close
|91
|0.20
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7332.74
|184
|2001.04.09 09:53
|close
|90
|0.10
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7342.74
|185
|2001.04.09 09:53
|buy
|93
|0.10
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|186
|2001.04.09 10:28
|close
|93
|0.10
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7352.74
|187
|2001.04.09 10:28
|buy
|94
|0.10
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|188
|2001.04.09 10:37
|close
|94
|0.10
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7362.74
|189
|2001.04.09 10:37
|buy
|95
|0.10
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|190
|2001.04.09 11:27
|buy
|96
|0.20
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|191
|2001.04.09 11:59
|buy
|97
|0.40
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|192
|2001.04.09 13:13
|close
|97
|0.40
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7374.74
|193
|2001.04.09 13:49
|close
|96
|0.20
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7384.74
|194
|2001.04.09 14:27
|close
|95
|0.10
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7394.74
|195
|2001.04.09 14:27
|buy
|98
|0.10
|1.4490
|0.0000
|0.0000
|196
|2001.04.09 14:35
|close
|98
|0.10
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7404.74
|197
|2001.04.09 14:35
|buy
|99
|0.10
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|198
|2001.04.09 15:29
|buy
|100
|0.20
|1.4488
|0.0000
|0.0000
|199
|2001.04.09 15:59
|close
|100
|0.20
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|24.00
|7428.74
|200
|2001.04.09 17:44
|buy
|101
|0.20
|1.4488
|0.0000
|0.0000
|201
|2001.04.09 18:26
|buy
|102
|0.40
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|202
|2001.04.11 00:00
|close
|102
|0.40
|1.4326
|0.0000
|0.0000
|-584.32
|6844.42
|203
|2001.04.11 00:00
|close
|101
|0.20
|1.4325
|0.0000
|0.0000
|-326.16
|6518.26
|204
|2001.04.11 00:00
|buy
|103
|0.40
|1.4329
|0.0000
|0.0000
|205
|2001.04.11 00:00
|close
|103
|0.40
|1.4326
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|6506.26
|206
|2001.04.11 00:00
|close
|99
|0.10
|1.4325
|0.0000
|0.0000
|-178.08
|6328.18
|207
|2001.04.11 00:00
|buy
|104
|0.20
|1.4329
|0.0000
|0.0000
|208
|2001.04.11 00:01
|close
|104
|0.20
|1.4326
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6322.18
|209
|2001.04.11 00:01
|sell
|105
|0.10
|1.4325
|0.0000
|0.0000
|210
|2001.04.11 02:37
|sell
|106
|0.20
|1.4341
|0.0000
|0.0000
|211
|2001.04.11 04:16
|sell
|107
|0.40
|1.4356
|0.0000
|0.0000
|212
|2001.04.11 05:17
|close
|107
|0.40
|1.4353
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6334.18
|213
|2001.04.11 06:31
|close
|106
|0.20
|1.4336
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6344.18
|214
|2001.04.11 09:08
|sell
|108
|0.20
|1.4341
|0.0000
|0.0000
|215
|2001.04.11 09:45
|sell
|109
|0.40
|1.4356
|0.0000
|0.0000
|216
|2001.04.11 13:11
|close
|109
|0.40
|1.4353
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6356.18
|217
|2001.04.11 13:45
|close
|108
|0.20
|1.4336
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6366.18
|218
|2001.04.11 13:56
|close
|105
|0.10
|1.4315
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6376.18
|219
|2001.04.11 13:56
|sell
|110
|0.10
|1.4312
|0.0000
|0.0000
|220
|2001.04.11 14:27
|close
|110
|0.10
|1.4302
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6386.18
|221
|2001.04.11 14:27
|sell
|111
|0.10
|1.4299
|0.0000
|0.0000
|222
|2001.04.11 14:32
|close
|111
|0.10
|1.4289
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6396.18
|223
|2001.04.11 14:32
|sell
|112
|0.10
|1.4286
|0.0000
|0.0000
|224
|2001.04.11 14:38
|close
|112
|0.10
|1.4276
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6406.18
|225
|2001.04.11 14:38
|sell
|113
|0.10
|1.4273
|0.0000
|0.0000
|226
|2001.04.11 14:58
|sell
|114
|0.20
|1.4288
|0.0000
|0.0000
|227
|2001.04.11 15:17
|close
|114
|0.20
|1.4283
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6416.18
|228
|2001.04.11 15:25
|sell
|115
|0.20
|1.4288
|0.0000
|0.0000
|229
|2001.04.11 15:37
|sell
|116
|0.40
|1.4304
|0.0000
|0.0000
|230
|2001.04.13 00:00
|close
|116
|0.40
|1.4392
|0.0000
|0.0000
|-351.52
|6064.66
|231
|2001.04.13 00:00
|close
|115
|0.20
|1.4391
|0.0000
|0.0000
|-205.76
|5858.90
|232
|2001.04.13 00:00
|sell
|117
|0.40
|1.4387
|0.0000
|0.0000
|233
|2001.04.13 00:00
|close
|117
|0.40
|1.4392
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|5838.90
|234
|2001.04.13 00:01
|close
|113
|0.10
|1.4390
|0.0000
|0.0000
|-116.88
|5722.02
|235
|2001.04.13 00:01
|sell
|118
|0.20
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|236
|2001.04.13 00:01
|close
|118
|0.20
|1.4391
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|5712.02
|237
|2001.04.13 00:02
|buy
|119
|0.10
|1.4390
|0.0000
|0.0000
|238
|2001.04.13 00:50
|buy
|120
|0.20
|1.4375
|0.0000
|0.0000
|239
|2001.04.13 01:13
|close
|120
|0.20
|1.4380
|0.0000
|0.0000
|10.00
|5722.02
|240
|2001.04.13 02:34
|close
|119
|0.10
|1.4400
|0.0000
|0.0000
|10.00
|5732.02
|241
|2001.04.13 02:35
|buy
|121
|0.10
|1.4403
|0.0000
|0.0000
|242
|2001.04.13 05:15
|buy
|122
|0.20
|1.4388
|0.0000
|0.0000
|243
|2001.04.13 06:34
|buy
|123
|0.40
|1.4372
|0.0000
|0.0000
|244
|2001.04.13 07:34
|close
|123
|0.40
|1.4375
|0.0000
|0.0000
|12.00
|5744.02
|245
|2001.04.13 10:25
|buy
|124
|0.40
|1.4372
|0.0000
|0.0000
|246
|2001.04.13 13:51
|close
|124
|0.40
|1.4375
|0.0000
|0.0000
|12.00
|5756.02
|247
|2001.04.13 17:18
|buy
|125
|0.40
|1.4372
|0.0000
|0.0000
|248
|2001.04.16 00:00
|close
|125
|0.40
|1.4363
|0.0000
|0.0000
|-36.16
|5719.86
|249
|2001.04.16 00:00
|close
|122
|0.20
|1.4362
|0.0000
|0.0000
|-52.08
|5667.78
|250
|2001.04.16 00:00
|buy
|126
|0.40
|1.4366
|0.0000
|0.0000
|251
|2001.04.16 00:00
|close
|126
|0.40
|1.4363
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|5655.78
|252
|2001.04.16 00:01
|close
|121
|0.10
|1.4362
|0.0000
|0.0000
|-41.04
|5614.74
|253
|2001.04.16 00:01
|buy
|127
|0.20
|1.4366
|0.0000
|0.0000
|254
|2001.04.16 00:01
|close
|127
|0.20
|1.4363
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|5608.74
|255
|2001.04.16 00:02
|sell
|128
|0.10
|1.4362
|0.0000
|0.0000
|256
|2001.04.16 02:27
|sell
|129
|0.20
|1.4377
|0.0000
|0.0000
|257
|2001.04.16 05:48
|close
|129
|0.20
|1.4372
|0.0000
|0.0000
|10.00
|5618.74
|258
|2001.04.16 12:00
|close
|128
|0.10
|1.4334
|0.0000
|0.0000
|28.00
|5646.74
|259
|2001.04.16 12:00
|sell
|130
|0.10
|1.4331
|0.0000
|0.0000
|260
|2001.04.16 13:45
|sell
|131
|0.20
|1.4346
|0.0000
|0.0000
|261
|2001.04.16 14:31
|sell
|132
|0.40
|1.4362
|0.0000
|0.0000
|262
|2001.04.16 15:32
|close
|132
|0.40
|1.4359
|0.0000
|0.0000
|12.00
|5658.74
|263
|2001.04.16 15:59
|sell
|133
|0.40
|1.4362
|0.0000
|0.0000
|264
|2001.04.16 17:53
|close
|133
|0.40
|1.4359
|0.0000
|0.0000
|12.00
|5670.74
|265
|2001.04.16 21:45
|sell
|134
|0.40
|1.4362
|0.0000
|0.0000
|266
|2001.04.17 02:30
|close
|134
|0.40
|1.4359
|0.0000
|0.0000
|12.12
|5682.86
|267
|2001.04.17 03:59
|sell
|135
|0.40
|1.4371
|0.0000
|0.0000
|268
|2001.04.17 04:52
|close
|135
|0.40
|1.4368
|0.0000
|0.0000
|12.00
|5694.86
|269
|2001.04.17 04:52
|sell
|136
|0.40
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|270
|2001.04.17 08:00
|close
|136
|0.40
|1.4405
|0.0000
|0.0000
|-160.00
|5534.86
|271
|2001.04.17 08:00
|close
|131
|0.20
|1.4404
|0.0000
|0.0000
|-115.94
|5418.92
|272
|2001.04.17 08:00
|sell
|137
|0.40
|1.4400
|0.0000
|0.0000
|273
|2001.04.17 08:00
|close
|137
|0.40
|1.4405
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|5398.92
|274
|2001.04.17 08:00
|close
|130
|0.10
|1.4404
|0.0000
|0.0000
|-72.97
|5325.95
|275
|2001.04.17 08:00
|sell
|138
|0.20
|1.4400
|0.0000
|0.0000
|276
|2001.04.17 08:00
|close
|138
|0.20
|1.4405
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|5315.95
|277
|2001.04.17 08:00
|buy
|139
|0.10
|1.4404
|0.0000
|0.0000
|278
|2001.04.17 09:08
|buy
|140
|0.20
|1.4389
|0.0000
|0.0000
|279
|2001.04.17 09:15
|buy
|141
|0.40
|1.4373
|0.0000
|0.0000
|280
|2001.04.17 09:29
|close
|141
|0.40
|1.4376
|0.0000
|0.0000
|12.00
|5327.95
|281
|2001.04.17 09:43
|buy
|142
|0.40
|1.4373
|0.0000
|0.0000
|282
|2001.04.17 10:32
|close
|142
|0.40
|1.4309
|0.0000
|0.0000
|-256.00
|5071.95
|283
|2001.04.17 10:33
|buy
|143
|0.40
|1.4314
|0.0000
|0.0000
|284
|2001.04.17 10:33
|close
|143
|0.40
|1.4309
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|5051.95
|285
|2001.04.17 10:33
|buy
|144
|0.40
|1.4314
|0.0000
|0.0000
|286
|2001.04.17 10:33
|close
|144
|0.40
|1.4309
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|5031.95
|287
|2001.04.17 10:33
|buy
|145
|0.40
|1.4314
|0.0000
|0.0000
|288
|2001.04.17 10:33
|close
|145
|0.40
|1.4308
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|5007.95
|289
|2001.04.17 10:33
|close
|140
|0.20
|1.4309
|0.0000
|0.0000
|-160.00
|4847.95
|290
|2001.04.17 10:33
|buy
|146
|0.40
|1.4313
|0.0000
|0.0000
|291
|2001.04.17 10:33
|close
|146
|0.40
|1.4308
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|4827.95
|292
|2001.04.17 10:33
|close
|139
|0.10
|1.4309
|0.0000
|0.0000
|-95.00
|4732.95
|293
|2001.04.17 10:33
|buy
|147
|0.20
|1.4313
|0.0000
|0.0000
|294
|2001.04.17 10:33
|close
|147
|0.20
|1.4308
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|4722.95
|295
|2001.04.17 10:33
|sell
|148
|0.10
|1.4309
|0.0000
|0.0000
|296
|2001.04.17 11:27
|sell
|149
|0.20
|1.4325
|0.0000
|0.0000
|297
|2001.04.17 12:11
|sell
|150
|0.40
|1.4341
|0.0000
|0.0000
|298
|2001.04.17 13:13
|close
|150
|0.40
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|12.00
|4734.95
|299
|2001.04.17 13:51
|close
|149
|0.20
|1.4320
|0.0000
|0.0000
|10.00
|4744.95
|300
|2001.04.17 14:30
|close
|148
|0.10
|1.4299
|0.0000
|0.0000
|10.00
|4754.95
|301
|2001.04.17 14:30
|sell
|151
|0.10
|1.4296
|0.0000
|0.0000
|302
|2001.04.17 14:37
|close
|151
|0.10
|1.4286
|0.0000
|0.0000
|10.00
|4764.95
|303
|2001.04.17 14:37
|sell
|152
|0.10
|1.4283
|0.0000
|0.0000
|304
|2001.04.17 15:29
|sell
|153
|0.20
|1.4298
|0.0000
|0.0000
|305
|2001.04.17 16:00
|close
|153
|0.20
|1.4293
|0.0000
|0.0000
|10.00
|4774.95
|306
|2001.04.17 16:53
|close
|152
|0.10
|1.4273
|0.0000
|0.0000
|10.00
|4784.95
|307
|2001.04.17 16:53
|sell
|154
|0.10
|1.4270
|0.0000
|0.0000
|308
|2001.04.17 17:15
|sell
|155
|0.20
|1.4285
|0.0000
|0.0000
|309
|2001.04.17 17:59
|sell
|156
|0.40
|1.4301
|0.0000
|0.0000
|310
|2001.04.18 00:16
|close
|156
|0.40
|1.4298
|0.0000
|0.0000
|12.12
|4797.07
|311
|2001.04.18 01:14
|sell
|157
|0.40
|1.4301
|0.0000
|0.0000
|312
|2001.04.18 05:56
|close
|157
|0.40
|1.4298
|0.0000
|0.0000
|12.00
|4809.07
|313
|2001.04.18 06:36
|close
|155
|0.20
|1.4280
|0.0000
|0.0000
|10.06
|4819.13
|314
|2001.04.18 07:26
|sell
|158
|0.20
|1.4285
|0.0000
|0.0000
|315
|2001.04.18 08:50
|sell
|159
|0.40
|1.4301
|0.0000
|0.0000
|316
|2001.04.18 09:09
|close
|159
|0.40
|1.4298
|0.0000
|0.0000
|12.00
|4831.13
|317
|2001.04.18 09:50
|close
|158
|0.20
|1.4280
|0.0000
|0.0000
|10.00
|4841.13
|318
|2001.04.18 10:31
|close
|154
|0.10
|1.4260
|0.0000
|0.0000
|10.03
|4851.16
|319
|2001.04.18 10:31
|sell
|160
|0.10
|1.4257
|0.0000
|0.0000
|320
|2001.04.18 12:03
|close
|160
|0.10
|1.4247
|0.0000
|0.0000
|10.00
|4861.16
|321
|2001.04.18 12:03
|sell
|161
|0.10
|1.4244
|0.0000
|0.0000
|322
|2001.04.18 12:06
|close
|161
|0.10
|1.4234
|0.0000
|0.0000
|10.00
|4871.16
|323
|2001.04.18 12:06
|sell
|162
|0.10
|1.4231
|0.0000
|0.0000
|324
|2001.04.18 12:09
|close
|162
|0.10
|1.4221
|0.0000
|0.0000
|10.00
|4881.16
|325
|2001.04.18 12:09
|sell
|163
|0.10
|1.4218
|0.0000
|0.0000
|326
|2001.04.18 12:12
|close
|163
|0.10
|1.4208
|0.0000
|0.0000
|10.00
|4891.16
|327
|2001.04.18 12:12
|sell
|164
|0.10
|1.4205
|0.0000
|0.0000
|328
|2001.04.18 12:51
|close
|164
|0.10
|1.4195
|0.0000
|0.0000
|10.00
|4901.16
|329
|2001.04.18 12:51
|sell
|165
|0.10
|1.4192
|0.0000
|0.0000
|330
|2001.04.18 13:07
|sell
|166
|0.20
|1.4207
|0.0000
|0.0000
|331
|2001.04.18 13:13
|sell
|167
|0.40
|1.4223
|0.0000
|0.0000
|332
|2001.04.19 17:50
|close
|167
|0.40
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|-795.64
|4105.52
|333
|2001.04.19 17:50
|sell
|168
|0.40
|1.4417
|0.0000
|0.0000
|334
|2001.04.19 17:51
|close
|168
|0.40
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|4085.52
|335
|2001.04.19 17:51
|sell
|169
|0.40
|1.4417
|0.0000
|0.0000
|336
|2001.04.19 17:51
|close
|169
|0.40
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|4061.52
|337
|2001.04.19 17:51
|close
|166
|0.20
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|-429.82
|3631.70
|338
|2001.04.19 17:51
|sell
|170
|0.40
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|339
|2001.04.19 17:51
|close
|170
|0.40
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|3611.70
|340
|2001.04.19 17:51
|close
|165
|0.10
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|-229.91
|3381.79
|341
|2001.04.19 17:51
|sell
|171
|0.20
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|342
|2001.04.19 17:51
|close
|171
|0.20
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|3369.79
|343
|2001.04.19 17:52
|buy
|172
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|344
|2001.04.19 18:25
|close
|172
|0.10
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|10.00
|3379.79
|345
|2001.04.19 18:25
|buy
|173
|0.10
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|346
|2001.04.19 18:32
|close
|173
|0.10
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|10.00
|3389.79
|347
|2001.04.19 18:33
|buy
|174
|0.10
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|348
|2001.04.19 19:33
|buy
|175
|0.20
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|349
|2001.04.19 19:59
|close
|175
|0.20
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|28.00
|3417.79
|350
|2001.04.19 20:08
|close
|174
|0.10
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|10.00
|3427.79
|351
|2001.04.19 20:08
|buy
|176
|0.10
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|352
|2001.04.19 20:50
|close
|176
|0.10
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|10.00
|3437.79
|353
|2001.04.19 20:50
|buy
|177
|0.10
|1.4475
|0.0000
|0.0000
|354
|2001.04.19 21:52
|buy
|178
|0.20
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|355
|2001.04.19 22:39
|buy
|179
|0.40
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|356
|2001.04.19 23:26
|close
|179
|0.40
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|12.00
|3449.79
|357
|2001.04.20 00:10
|buy
|180
|0.40
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|358
|2001.04.20 01:46
|close
|180
|0.40
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|12.00
|3461.79
|359
|2001.04.20 04:12
|buy
|181
|0.40
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|360
|2001.04.20 05:10
|close
|181
|0.40
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|12.00
|3473.79
|361
|2001.04.20 05:49
|close
|178
|0.20
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|9.92
|3483.71
|362
|2001.04.20 06:34
|close
|177
|0.10
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|9.96
|3493.67
|363
|2001.04.20 06:34
|buy
|182
|0.10
|1.4488
|0.0000
|0.0000
|364
|2001.04.20 07:59
|buy
|183
|0.20
|1.4468
|0.0000
|0.0000
|365
|2001.04.20 08:54
|close
|183
|0.20
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|10.00
|3503.67
|366
|2001.04.20 09:02
|buy
|184
|0.20
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|367
|2001.04.20 09:11
|buy
|185
|0.40
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|368
|2001.04.23 01:55
|close
|185
|0.40
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|11.84
|3515.51
|369
|2001.04.23 02:35
|close
|184
|0.20
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|9.92
|3525.43
|370
|2001.04.23 03:26
|buy
|186
|0.20
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|371
|2001.04.23 04:00
|buy
|187
|0.40
|1.4456
|0.0000
|0.0000
|372
|2001.04.23 04:55
|close
|187
|0.40
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|12.00
|3537.43
|373
|2001.04.23 05:05
|buy
|188
|0.40
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|374
|2001.04.24 04:00
|close
|188
|0.40
|1.4396
|0.0000
|0.0000
|-244.16
|3293.27
|375
|2001.04.24 04:00
|close
|186
|0.20
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|-154.08
|3139.19
|376
|2001.04.24 04:00
|buy
|189
|0.40
|1.4399
|0.0000
|0.0000
|377
|2001.04.24 04:00
|close
|189
|0.40
|1.4396
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|3127.19
|378
|2001.04.24 04:00
|close
|182
|0.10
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|-93.08
|3034.11
|379
|2001.04.24 04:00
|buy
|190
|0.20
|1.4399
|0.0000
|0.0000
|380
|2001.04.24 04:00
|close
|190
|0.20
|1.4396
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|3028.11
|381
|2001.04.24 04:00
|sell
|191
|0.10
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|382
|2001.04.24 04:15
|close
|191
|0.10
|1.4385
|0.0000
|0.0000
|10.00
|3038.11
|383
|2001.04.24 04:15
|sell
|192
|0.10
|1.4382
|0.0000
|0.0000
|384
|2001.04.24 05:44
|sell
|193
|0.20
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|385
|2001.04.24 06:26
|sell
|194
|0.40
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|386
|2001.04.24 07:37
|close
|194
|0.40
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|12.00
|3050.11
|387
|2001.04.24 08:56
|sell
|195
|0.40
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|388
|2001.04.24 09:05
|close
|195
|0.40
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|12.00
|3062.11
|389
|2001.04.24 09:45
|close
|193
|0.20
|1.4392
|0.0000
|0.0000
|10.00
|3072.11
|390
|2001.04.24 10:26
|close
|192
|0.10
|1.4372
|0.0000
|0.0000
|10.00
|3082.11
|391
|2001.04.24 10:26
|sell
|196
|0.10
|1.4369
|0.0000
|0.0000
|392
|2001.04.24 10:35
|close
|196
|0.10
|1.4359
|0.0000
|0.0000
|10.00
|3092.11
|393
|2001.04.24 10:35
|sell
|197
|0.10
|1.4356
|0.0000
|0.0000
|394
|2001.04.24 11:34
|sell
|198
|0.20
|1.4371
|0.0000
|0.0000
|395
|2001.04.24 12:01
|sell
|199
|0.40
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|396
|2001.04.24 13:58
|close
|199
|0.40
|1.4383
|0.0000
|0.0000
|12.00
|3104.11
|397
|2001.04.24 14:17
|sell
|200
|0.40
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|398
|2001.04.24 14:23
|close
|200
|0.40
|1.4383
|0.0000
|0.0000
|12.00
|3116.11
|399
|2001.04.24 14:31
|close
|198
|0.20
|1.4366
|0.0000
|0.0000
|10.00
|3126.11
|400
|2001.04.24 15:33
|sell
|201
|0.20
|1.4371
|0.0000
|0.0000
|401
|2001.04.24 16:14
|sell
|202
|0.40
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|402
|2001.04.24 17:16
|close
|202
|0.40
|1.4383
|0.0000
|0.0000
|12.00
|3138.11
|403
|2001.04.24 18:27
|close
|201
|0.20
|1.4366
|0.0000
|0.0000
|10.00
|3148.11
|404
|2001.04.24 21:54
|close
|197
|0.10
|1.4346
|0.0000
|0.0000
|10.00
|3158.11
|405
|2001.04.24 21:54
|sell
|203
|0.10
|1.4343
|0.0000
|0.0000
|406
|2001.04.24 22:36
|close
|203
|0.10
|1.4333
|0.0000
|0.0000
|10.00
|3168.11
|407
|2001.04.24 22:36
|sell
|204
|0.10
|1.4330
|0.0000
|0.0000
|408
|2001.04.25 00:16
|sell
|205
|0.20
|1.4345
|0.0000
|0.0000
|409
|2001.04.25 01:16
|close
|205
|0.20
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|10.00
|3178.11
|410
|2001.04.25 02:33
|close
|204
|0.10
|1.4320
|0.0000
|0.0000
|10.03
|3188.14
|411
|2001.04.25 02:33
|sell
|206
|0.10
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|412
|2001.04.25 03:59
|sell
|207
|0.20
|1.4335
|0.0000
|0.0000
|413
|2001.04.25 04:10
|close
|207
|0.20
|1.4330
|0.0000
|0.0000
|10.00
|3198.14
|414
|2001.04.25 05:13
|sell
|208
|0.20
|1.4332
|0.0000
|0.0000
|415
|2001.04.25 06:26
|sell
|209
|0.40
|1.4347
|0.0000
|0.0000
|416
|2001.04.25 07:59
|close
|209
|0.40
|1.4337
|0.0000
|0.0000
|40.00
|3238.14
|417
|2001.04.25 09:17
|sell
|210
|0.40
|1.4347
|0.0000
|0.0000
|418
|2001.04.25 23:24
|close at stop
|210
|0.40
|1.4405
|0.0000
|0.0000
|-232.00
|3006.14
|419
|2001.04.25 23:24
|close at stop
|208
|0.20
|1.4405
|0.0000
|0.0000
|-146.00
|2860.14
|420
|2001.04.25 23:24
|close at stop
|206
|0.10
|1.4405
|0.0000
|0.0000
|-88.00
|2772.14