|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2007.07.02 00:00 - 2007.07.24 00:00 (2007.07.01 - 2007.07.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|PipStep=15; MagicNumber=888888;
|Bars in test
|4836
|Ticks modelled
|67450
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|2751.88
|Gross profit
|3202.78
|Gross loss
|-450.90
|Profit factor
|7.10
|Expected payoff
|9.42
|Absolute drawdown
|18.00
|Maximal drawdown
|138.96 (2.00%)
|Relative drawdown
|2.08% (116.00)
|Total trades
|292
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|292 (72.95%)
|Profit trades (% of total)
|213 (72.95%)
|Loss trades (% of total)
|79 (27.05%)
|Largest
|profit trade
|50.00
|loss trade
|-10.00
|Average
|profit trade
|15.04
|loss trade
|-5.71
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (258.00)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-7.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|258.00 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-10.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.07.02 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.07.02 03:04
|buy
|2
|0.20
|1.3529
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.07.02 03:15
|close
|2
|0.20
|1.3538
|0.0000
|0.0000
|18.00
|5018.00
|4
|2007.07.02 03:15
|close
|1
|0.10
|1.3538
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|5012.00
|5
|2007.07.02 04:04
|buy
|3
|0.10
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.07.02 07:52
|close
|3
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5020.00
|7
|2007.07.02 07:52
|buy
|4
|0.10
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.07.02 09:36
|close
|4
|0.10
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5029.00
|9
|2007.07.02 09:36
|buy
|5
|0.10
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.07.02 09:37
|close
|5
|0.10
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5037.00
|11
|2007.07.02 09:37
|buy
|6
|0.10
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.07.02 09:38
|close
|6
|0.10
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5045.00
|13
|2007.07.02 09:38
|buy
|7
|0.10
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|14
|2007.07.02 09:48
|buy
|8
|0.20
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|15
|2007.07.02 09:48
|close
|8
|0.20
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|26.00
|5071.00
|16
|2007.07.02 09:48
|close
|7
|0.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|5065.00
|17
|2007.07.02 09:48
|buy
|9
|0.10
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|18
|2007.07.02 10:25
|close
|9
|0.10
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5074.00
|19
|2007.07.02 10:25
|buy
|10
|0.10
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.07.02 10:27
|buy
|11
|0.20
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|21
|2007.07.02 10:27
|close
|11
|0.20
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|34.00
|5108.00
|22
|2007.07.02 10:27
|close
|10
|0.10
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|1.00
|5109.00
|23
|2007.07.02 10:27
|buy
|12
|0.10
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.07.02 10:40
|buy
|13
|0.20
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|25
|2007.07.02 10:40
|close
|13
|0.20
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|32.00
|5141.00
|26
|2007.07.02 10:40
|close
|12
|0.10
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|5139.00
|27
|2007.07.02 10:40
|buy
|14
|0.10
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.07.02 10:50
|close
|14
|0.10
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5148.00
|29
|2007.07.02 10:51
|buy
|15
|0.10
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.07.02 10:53
|buy
|16
|0.20
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|31
|2007.07.02 10:53
|close
|16
|0.20
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|40.00
|5188.00
|32
|2007.07.02 10:53
|close
|15
|0.10
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|1.00
|5189.00
|33
|2007.07.02 10:53
|buy
|17
|0.10
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.07.02 11:04
|buy
|18
|0.20
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|35
|2007.07.02 11:04
|close
|18
|0.20
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|32.00
|5221.00
|36
|2007.07.02 11:04
|close
|17
|0.10
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|5212.00
|37
|2007.07.02 11:04
|buy
|19
|0.10
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.07.02 11:17
|close
|19
|0.10
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5220.00
|39
|2007.07.02 11:17
|buy
|20
|0.10
|1.3556
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.07.02 11:17
|close
|20
|0.10
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|20.00
|5240.00
|41
|2007.07.02 11:17
|buy
|21
|0.10
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.07.02 11:42
|buy
|22
|0.20
|1.3556
|0.0000
|0.0000
|43
|2007.07.02 11:42
|close
|22
|0.20
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|40.00
|5280.00
|44
|2007.07.02 11:42
|close
|21
|0.10
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|5279.00
|45
|2007.07.02 11:42
|buy
|23
|0.10
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.07.02 11:47
|close
|23
|0.10
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5287.00
|47
|2007.07.02 11:47
|buy
|24
|0.10
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.07.02 11:54
|buy
|25
|0.20
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|49
|2007.07.02 11:54
|close
|25
|0.20
|1.3581
|0.0000
|0.0000
|44.00
|5331.00
|50
|2007.07.02 11:54
|close
|24
|0.10
|1.3581
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|5330.00
|51
|2007.07.02 11:54
|buy
|26
|0.10
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.07.02 11:56
|buy
|27
|0.20
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|53
|2007.07.02 11:56
|close
|27
|0.20
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|48.00
|5378.00
|54
|2007.07.02 11:56
|close
|26
|0.10
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|1.00
|5379.00
|55
|2007.07.02 11:56
|buy
|28
|0.10
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.07.02 13:52
|close
|28
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5387.00
|57
|2007.07.02 13:52
|buy
|29
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|58
|2007.07.02 14:58
|close
|29
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5395.00
|59
|2007.07.02 14:58
|buy
|30
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.07.02 16:11
|close
|30
|0.10
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5403.00
|61
|2007.07.02 16:11
|buy
|31
|0.10
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.07.02 16:27
|close
|31
|0.10
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5411.00
|63
|2007.07.02 16:27
|buy
|32
|0.10
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.07.02 16:51
|close
|32
|0.10
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5419.00
|65
|2007.07.02 16:51
|buy
|33
|0.10
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.07.02 17:12
|buy
|34
|0.20
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.07.02 17:12
|close
|34
|0.20
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|24.00
|5443.00
|68
|2007.07.02 17:12
|close
|33
|0.10
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5440.00
|69
|2007.07.02 17:12
|buy
|35
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.07.02 17:29
|close
|35
|0.10
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5448.00
|71
|2007.07.02 17:29
|buy
|36
|0.10
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|72
|2007.07.02 17:47
|buy
|37
|0.20
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|73
|2007.07.02 17:47
|close
|37
|0.20
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|30.00
|5478.00
|74
|2007.07.02 17:47
|close
|36
|0.10
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5475.00
|75
|2007.07.02 17:47
|buy
|38
|0.10
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.07.02 18:02
|buy
|39
|0.20
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|77
|2007.07.02 18:02
|close
|39
|0.20
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|28.00
|5503.00
|78
|2007.07.02 18:02
|close
|38
|0.10
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|5501.00
|79
|2007.07.02 18:02
|buy
|40
|0.10
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.07.02 18:11
|buy
|41
|0.20
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|81
|2007.07.02 18:11
|close
|41
|0.20
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|26.00
|5527.00
|82
|2007.07.02 18:11
|close
|40
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|5525.00
|83
|2007.07.02 18:11
|buy
|42
|0.10
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.07.02 18:25
|close
|42
|0.10
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5533.00
|85
|2007.07.02 18:25
|buy
|43
|0.10
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.07.02 20:14
|buy
|44
|0.20
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|87
|2007.07.02 20:46
|close
|44
|0.20
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5549.00
|88
|2007.07.02 20:46
|close
|43
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|5541.00
|89
|2007.07.02 20:46
|buy
|45
|0.10
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|90
|2007.07.02 23:50
|close
|45
|0.10
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5549.00
|91
|2007.07.02 23:51
|buy
|46
|0.10
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.07.03 01:30
|buy
|47
|0.20
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|93
|2007.07.03 02:12
|close
|47
|0.20
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|20.00
|5569.00
|94
|2007.07.03 02:12
|close
|46
|0.10
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|-5.66
|5563.34
|95
|2007.07.03 07:18
|buy
|48
|0.10
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.07.03 08:46
|close
|48
|0.10
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5571.34
|97
|2007.07.03 08:46
|buy
|49
|0.10
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.07.03 09:15
|buy
|50
|0.20
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|99
|2007.07.04 08:06
|close
|50
|0.20
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|14.68
|5586.02
|100
|2007.07.04 08:06
|close
|49
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|-8.66
|5577.36
|101
|2007.07.04 08:07
|buy
|51
|0.10
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.07.04 12:58
|buy
|52
|0.20
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|103
|2007.07.04 13:04
|close
|52
|0.20
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5593.36
|104
|2007.07.04 13:04
|close
|51
|0.10
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|5585.36
|105
|2007.07.04 14:01
|buy
|53
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.07.05 02:38
|buy
|54
|0.20
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|107
|2007.07.05 04:38
|close
|54
|0.20
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5601.36
|108
|2007.07.05 04:38
|close
|53
|0.10
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|-8.98
|5592.38
|109
|2007.07.05 04:38
|buy
|55
|0.10
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.07.05 08:14
|close
|55
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5600.38
|111
|2007.07.05 08:14
|buy
|56
|0.10
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.07.05 08:56
|buy
|57
|0.20
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|113
|2007.07.05 08:58
|close
|57
|0.20
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5616.38
|114
|2007.07.05 08:58
|close
|56
|0.10
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|5609.38
|115
|2007.07.05 09:01
|buy
|58
|0.10
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.07.05 09:36
|close
|58
|0.10
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5617.38
|117
|2007.07.05 09:36
|buy
|59
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.07.05 09:49
|close
|59
|0.10
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5625.38
|119
|2007.07.05 09:49
|buy
|60
|0.10
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.07.05 09:51
|close
|60
|0.10
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5633.38
|121
|2007.07.05 09:51
|buy
|61
|0.10
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.07.05 09:54
|close
|61
|0.10
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5641.38
|123
|2007.07.05 09:54
|buy
|62
|0.10
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.07.05 10:30
|buy
|63
|0.20
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|125
|2007.07.05 10:30
|close
|63
|0.20
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|30.00
|5671.38
|126
|2007.07.05 10:30
|close
|62
|0.10
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|0.00
|5671.38
|127
|2007.07.05 10:30
|buy
|64
|0.10
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.07.05 10:35
|buy
|65
|0.20
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|129
|2007.07.05 10:35
|close
|65
|0.20
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|28.00
|5699.38
|130
|2007.07.05 10:35
|close
|64
|0.10
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5696.38
|131
|2007.07.05 10:35
|buy
|66
|0.10
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.07.05 11:34
|close
|66
|0.10
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5704.38
|133
|2007.07.05 11:34
|buy
|67
|0.10
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.07.05 11:48
|buy
|68
|0.20
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|135
|2007.07.05 11:48
|close
|68
|0.20
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|36.00
|5740.38
|136
|2007.07.05 11:48
|close
|67
|0.10
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|1.00
|5741.38
|137
|2007.07.05 11:48
|buy
|69
|0.10
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.07.05 11:51
|close
|69
|0.10
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5749.38
|139
|2007.07.05 11:52
|buy
|70
|0.10
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.07.05 12:06
|buy
|71
|0.20
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|141
|2007.07.05 13:08
|close
|71
|0.20
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5765.38
|142
|2007.07.05 13:08
|close
|70
|0.10
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|5758.38
|143
|2007.07.05 13:08
|buy
|72
|0.10
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.07.05 13:17
|buy
|73
|0.20
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|145
|2007.07.05 13:22
|close
|73
|0.20
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5774.38
|146
|2007.07.05 13:22
|close
|72
|0.10
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|5767.38
|147
|2007.07.05 16:00
|buy
|74
|0.10
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.07.05 16:18
|buy
|75
|0.20
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|149
|2007.07.05 16:28
|close
|75
|0.20
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5783.38
|150
|2007.07.05 16:28
|close
|74
|0.10
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|5775.38
|151
|2007.07.05 17:08
|buy
|76
|0.10
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.07.05 17:36
|buy
|77
|0.20
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|153
|2007.07.05 18:30
|close
|77
|0.20
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|18.00
|5793.38
|154
|2007.07.05 18:30
|close
|76
|0.10
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|5787.38
|155
|2007.07.05 20:00
|buy
|78
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.07.06 07:49
|buy
|79
|0.20
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.07.06 08:58
|close
|79
|0.20
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5803.38
|158
|2007.07.06 08:58
|close
|78
|0.10
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|-8.66
|5794.72
|159
|2007.07.06 08:58
|buy
|80
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.07.06 10:25
|close
|80
|0.10
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5802.72
|161
|2007.07.06 10:25
|buy
|81
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.07.06 14:30
|buy
|82
|0.20
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|163
|2007.07.06 14:58
|close
|82
|0.20
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|18.00
|5820.72
|164
|2007.07.06 14:58
|close
|81
|0.10
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|5812.72
|165
|2007.07.06 14:59
|buy
|83
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.07.06 15:06
|close
|83
|0.10
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5820.72
|167
|2007.07.06 15:06
|buy
|84
|0.10
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.07.06 15:07
|close
|84
|0.10
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|10.00
|5830.72
|169
|2007.07.06 15:09
|buy
|85
|0.10
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|170
|2007.07.06 15:24
|buy
|86
|0.20
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|171
|2007.07.06 15:27
|close
|86
|0.20
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5846.72
|172
|2007.07.06 15:27
|close
|85
|0.10
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|5839.72
|173
|2007.07.06 15:27
|buy
|87
|0.10
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|174
|2007.07.06 16:01
|close
|87
|0.10
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5847.72
|175
|2007.07.06 16:01
|buy
|88
|0.10
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|176
|2007.07.06 16:09
|close
|88
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5855.72
|177
|2007.07.06 16:09
|buy
|89
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.07.06 16:12
|close
|89
|0.10
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5864.72
|179
|2007.07.06 16:12
|buy
|90
|0.10
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.07.06 16:24
|close
|90
|0.10
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5872.72
|181
|2007.07.06 16:24
|buy
|91
|0.10
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.07.06 16:39
|buy
|92
|0.20
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|183
|2007.07.06 16:39
|close
|92
|0.20
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|28.00
|5900.72
|184
|2007.07.06 16:39
|close
|91
|0.10
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5897.72
|185
|2007.07.06 16:39
|buy
|93
|0.10
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.07.06 17:50
|buy
|94
|0.20
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|187
|2007.07.06 17:55
|close
|94
|0.20
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5913.72
|188
|2007.07.06 17:55
|close
|93
|0.10
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|5905.72
|189
|2007.07.06 17:55
|buy
|95
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.07.09 00:00
|close
|95
|0.10
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|9.34
|5915.06
|191
|2007.07.09 00:02
|buy
|96
|0.10
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.07.09 03:07
|buy
|97
|0.20
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.07.09 05:54
|close
|97
|0.20
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5931.06
|194
|2007.07.09 05:54
|close
|96
|0.10
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|5923.06
|195
|2007.07.09 05:55
|buy
|98
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|196
|2007.07.09 09:19
|close
|98
|0.10
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5931.06
|197
|2007.07.09 09:19
|buy
|99
|0.10
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.07.09 14:15
|buy
|100
|0.20
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|199
|2007.07.09 14:16
|close
|100
|0.20
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5947.06
|200
|2007.07.09 14:16
|close
|99
|0.10
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|5940.06
|201
|2007.07.09 16:20
|buy
|101
|0.10
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.07.10 06:40
|buy
|102
|0.20
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|203
|2007.07.10 09:06
|close
|102
|0.20
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5956.06
|204
|2007.07.10 09:06
|close
|101
|0.10
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|-7.66
|5948.40
|205
|2007.07.10 09:06
|buy
|103
|0.10
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.07.10 09:12
|close
|103
|0.10
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5956.40
|207
|2007.07.10 09:12
|buy
|104
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.07.10 10:05
|close
|104
|0.10
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5964.40
|209
|2007.07.10 10:05
|buy
|105
|0.10
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.07.10 10:11
|close
|105
|0.10
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5972.40
|211
|2007.07.10 10:11
|buy
|106
|0.10
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.07.10 10:15
|buy
|107
|0.20
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|213
|2007.07.10 10:15
|close
|107
|0.20
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|30.00
|6002.40
|214
|2007.07.10 10:15
|close
|106
|0.10
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|6001.40
|215
|2007.07.10 10:15
|buy
|108
|0.10
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.07.10 10:25
|close
|108
|0.10
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6009.40
|217
|2007.07.10 10:25
|buy
|109
|0.10
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.07.10 10:26
|buy
|110
|0.20
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|219
|2007.07.10 10:26
|close
|110
|0.20
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|42.00
|6051.40
|220
|2007.07.10 10:26
|close
|109
|0.10
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6056.40
|221
|2007.07.10 10:26
|buy
|111
|0.10
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|222
|2007.07.10 10:48
|buy
|112
|0.20
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|223
|2007.07.10 10:48
|close
|112
|0.20
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|40.00
|6096.40
|224
|2007.07.10 10:48
|close
|111
|0.10
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|6095.40
|225
|2007.07.10 10:48
|buy
|113
|0.10
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.07.10 10:51
|buy
|114
|0.20
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|227
|2007.07.10 10:51
|close
|114
|0.20
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|40.00
|6135.40
|228
|2007.07.10 10:51
|close
|113
|0.10
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|0.00
|6135.40
|229
|2007.07.10 10:51
|buy
|115
|0.10
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|230
|2007.07.10 10:53
|buy
|116
|0.20
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|231
|2007.07.10 10:53
|close
|116
|0.20
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|40.00
|6175.40
|232
|2007.07.10 10:53
|close
|115
|0.10
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|6174.40
|233
|2007.07.10 10:53
|buy
|117
|0.10
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|234
|2007.07.10 10:54
|buy
|118
|0.20
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|235
|2007.07.10 10:54
|close
|118
|0.20
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|40.00
|6214.40
|236
|2007.07.10 10:54
|close
|117
|0.10
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|1.00
|6215.40
|237
|2007.07.10 10:54
|buy
|119
|0.10
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|238
|2007.07.10 10:55
|buy
|120
|0.20
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|239
|2007.07.10 10:55
|close
|120
|0.20
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|40.00
|6255.40
|240
|2007.07.10 10:55
|close
|119
|0.10
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|1.00
|6256.40
|241
|2007.07.10 10:55
|buy
|121
|0.10
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|242
|2007.07.10 11:48
|buy
|122
|0.20
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|243
|2007.07.10 11:48
|close
|122
|0.20
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|40.00
|6296.40
|244
|2007.07.10 11:48
|close
|121
|0.10
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|2.00
|6298.40
|245
|2007.07.10 11:48
|buy
|123
|0.10
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.07.10 11:57
|close
|123
|0.10
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6306.40
|247
|2007.07.10 11:57
|buy
|124
|0.10
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.07.10 11:59
|buy
|125
|0.20
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|249
|2007.07.10 11:59
|close
|125
|0.20
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|50.00
|6356.40
|250
|2007.07.10 11:59
|close
|124
|0.10
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|0.00
|6356.40
|251
|2007.07.10 11:59
|buy
|126
|0.10
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|252
|2007.07.10 14:10
|close
|126
|0.10
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6365.40
|253
|2007.07.10 14:10
|buy
|127
|0.10
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|254
|2007.07.10 14:16
|close
|127
|0.10
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6374.40
|255
|2007.07.10 14:16
|buy
|128
|0.10
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|256
|2007.07.10 15:15
|close
|128
|0.10
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6390.40
|257
|2007.07.10 15:15
|buy
|129
|0.10
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.07.10 15:18
|close
|129
|0.10
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6398.40
|259
|2007.07.10 15:18
|buy
|130
|0.10
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.07.10 15:22
|buy
|131
|0.20
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|261
|2007.07.10 15:22
|close
|131
|0.20
|1.3691
|0.0000
|0.0000
|34.00
|6432.40
|262
|2007.07.10 15:22
|close
|130
|0.10
|1.3691
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6428.40
|263
|2007.07.10 15:22
|buy
|132
|0.10
|1.3690
|0.0000
|0.0000
|264
|2007.07.10 15:44
|close
|132
|0.10
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6436.40
|265
|2007.07.10 15:44
|buy
|133
|0.10
|1.3697
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.07.10 15:48
|close
|133
|0.10
|1.3705
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6444.40
|267
|2007.07.10 15:48
|buy
|134
|0.10
|1.3704
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.07.10 15:50
|close
|134
|0.10
|1.3712
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6452.40
|269
|2007.07.10 15:50
|buy
|135
|0.10
|1.3711
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.07.10 16:32
|close
|135
|0.10
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6461.40
|271
|2007.07.10 16:32
|buy
|136
|0.10
|1.3719
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.07.10 16:32
|close
|136
|0.10
|1.3727
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6469.40
|273
|2007.07.10 16:33
|buy
|137
|0.10
|1.3729
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.07.10 16:50
|close
|137
|0.10
|1.3737
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6477.40
|275
|2007.07.10 16:50
|buy
|138
|0.10
|1.3736
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.07.10 16:56
|buy
|139
|0.20
|1.3721
|0.0000
|0.0000
|277
|2007.07.10 21:08
|close
|139
|0.20
|1.3729
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6493.40
|278
|2007.07.10 21:08
|close
|138
|0.10
|1.3729
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|6486.40
|279
|2007.07.10 21:08
|buy
|140
|0.10
|1.3730
|0.0000
|0.0000
|280
|2007.07.10 22:27
|close
|140
|0.10
|1.3738
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6494.40
|281
|2007.07.10 22:27
|buy
|141
|0.10
|1.3739
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.07.10 22:59
|close
|141
|0.10
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6502.40
|283
|2007.07.10 22:59
|buy
|142
|0.10
|1.3746
|0.0000
|0.0000
|284
|2007.07.10 23:49
|close
|142
|0.10
|1.3757
|0.0000
|0.0000
|11.00
|6513.40
|285
|2007.07.10 23:50
|buy
|143
|0.10
|1.3764
|0.0000
|0.0000
|286
|2007.07.10 23:50
|close
|143
|0.10
|1.3772
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6521.40
|287
|2007.07.10 23:50
|buy
|144
|0.10
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.07.10 23:51
|close
|144
|0.10
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6529.40
|289
|2007.07.10 23:51
|buy
|145
|0.10
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.07.10 23:57
|buy
|146
|0.20
|1.3763
|0.0000
|0.0000
|291
|2007.07.10 23:58
|close
|146
|0.20
|1.3772
|0.0000
|0.0000
|18.00
|6547.40
|292
|2007.07.10 23:58
|close
|145
|0.10
|1.3772
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|6539.40
|293
|2007.07.10 23:58
|buy
|147
|0.10
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.07.11 00:32
|buy
|148
|0.20
|1.3756
|0.0000
|0.0000
|295
|2007.07.11 13:28
|close
|148
|0.20
|1.3764
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6555.40
|296
|2007.07.11 13:28
|close
|147
|0.10
|1.3764
|0.0000
|0.0000
|-7.66
|6547.74
|297
|2007.07.11 13:28
|buy
|149
|0.10
|1.3765
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.07.11 13:38
|close
|149
|0.10
|1.3773
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6555.74
|299
|2007.07.11 13:38
|buy
|150
|0.10
|1.3773
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.07.11 13:54
|buy
|151
|0.20
|1.3758
|0.0000
|0.0000
|301
|2007.07.11 14:08
|close
|151
|0.20
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6571.74
|302
|2007.07.11 14:08
|close
|150
|0.10
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|6564.74
|303
|2007.07.11 14:08
|buy
|152
|0.10
|1.3765
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.07.11 14:14
|buy
|153
|0.20
|1.3750
|0.0000
|0.0000
|305
|2007.07.11 14:18
|close
|153
|0.20
|1.3758
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6580.74
|306
|2007.07.11 14:18
|close
|152
|0.10
|1.3758
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|6573.74
|307
|2007.07.11 14:19
|buy
|154
|0.10
|1.3757
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.07.11 14:29
|close
|154
|0.10
|1.3765
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6581.74
|309
|2007.07.11 14:29
|buy
|155
|0.10
|1.3764
|0.0000
|0.0000
|310
|2007.07.11 14:36
|buy
|156
|0.20
|1.3748
|0.0000
|0.0000
|311
|2007.07.11 14:44
|close
|156
|0.20
|1.3756
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6597.74
|312
|2007.07.11 14:44
|close
|155
|0.10
|1.3756
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|6589.74
|313
|2007.07.11 14:50
|buy
|157
|0.10
|1.3755
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.07.11 14:59
|close
|157
|0.10
|1.3763
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6597.74
|315
|2007.07.11 14:59
|buy
|158
|0.10
|1.3762
|0.0000
|0.0000
|316
|2007.07.11 15:17
|close
|158
|0.10
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6605.74
|317
|2007.07.11 15:18
|buy
|159
|0.10
|1.3769
|0.0000
|0.0000
|318
|2007.07.11 16:37
|close
|159
|0.10
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6613.74
|319
|2007.07.11 16:37
|buy
|160
|0.10
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.07.11 17:04
|buy
|161
|0.20
|1.3761
|0.0000
|0.0000
|321
|2007.07.11 18:45
|close
|161
|0.20
|1.3769
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6629.74
|322
|2007.07.11 18:45
|close
|160
|0.10
|1.3769
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|6622.74
|323
|2007.07.11 18:45
|buy
|162
|0.10
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|324
|2007.07.11 21:31
|buy
|163
|0.20
|1.3755
|0.0000
|0.0000
|325
|2007.07.12 05:16
|close
|163
|0.20
|1.3763
|0.0000
|0.0000
|12.04
|6634.78
|326
|2007.07.12 05:16
|close
|162
|0.10
|1.3763
|0.0000
|0.0000
|-8.98
|6625.80
|327
|2007.07.12 05:16
|buy
|164
|0.10
|1.3760
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.07.12 08:58
|close
|164
|0.10
|1.3768
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6633.80
|329
|2007.07.12 08:58
|buy
|165
|0.10
|1.3769
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.07.12 09:27
|close
|165
|0.10
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6641.80
|331
|2007.07.12 09:27
|buy
|166
|0.10
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.07.12 09:33
|close
|166
|0.10
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6651.80
|333
|2007.07.12 09:33
|buy
|167
|0.10
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|334
|2007.07.12 09:44
|buy
|168
|0.20
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|335
|2007.07.12 09:44
|close
|168
|0.20
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|20.00
|6671.80
|336
|2007.07.12 09:44
|close
|167
|0.10
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|6661.80
|337
|2007.07.12 09:44
|buy
|169
|0.10
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.07.12 09:51
|close
|169
|0.10
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6669.80
|339
|2007.07.12 09:52
|buy
|170
|0.10
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|340
|2007.07.12 09:58
|close
|170
|0.10
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6677.80
|341
|2007.07.12 09:58
|buy
|171
|0.10
|1.3791
|0.0000
|0.0000
|342
|2007.07.12 10:12
|buy
|172
|0.20
|1.3772
|0.0000
|0.0000
|343
|2007.07.12 10:12
|close
|172
|0.20
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|32.00
|6709.80
|344
|2007.07.12 10:12
|close
|171
|0.10
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6706.80
|345
|2007.07.12 10:12
|buy
|173
|0.10
|1.3787
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.07.12 10:17
|buy
|174
|0.20
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|347
|2007.07.12 10:17
|close
|174
|0.20
|1.3784
|0.0000
|0.0000
|28.00
|6734.80
|348
|2007.07.12 10:17
|close
|173
|0.10
|1.3784
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6731.80
|349
|2007.07.12 10:17
|buy
|175
|0.10
|1.3783
|0.0000
|0.0000
|350
|2007.07.12 10:52
|close
|175
|0.10
|1.3791
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6739.80
|351
|2007.07.12 10:52
|buy
|176
|0.10
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.07.12 11:02
|buy
|177
|0.20
|1.3772
|0.0000
|0.0000
|353
|2007.07.12 11:02
|close
|177
|0.20
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|32.00
|6771.80
|354
|2007.07.12 11:02
|close
|176
|0.10
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|6769.80
|355
|2007.07.12 11:02
|buy
|178
|0.10
|1.3787
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.07.12 11:04
|buy
|179
|0.20
|1.3772
|0.0000
|0.0000
|357
|2007.07.12 11:04
|close
|179
|0.20
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|32.00
|6801.80
|358
|2007.07.12 11:04
|close
|178
|0.10
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|1.00
|6802.80
|359
|2007.07.12 11:04
|buy
|180
|0.10
|1.3787
|0.0000
|0.0000
|360
|2007.07.12 11:19
|buy
|181
|0.20
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|361
|2007.07.12 11:19
|close
|181
|0.20
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|30.00
|6832.80
|362
|2007.07.12 11:19
|close
|180
|0.10
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|6831.80
|363
|2007.07.12 11:19
|buy
|182
|0.10
|1.3785
|0.0000
|0.0000
|364
|2007.07.12 11:58
|buy
|183
|0.20
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|365
|2007.07.12 11:58
|close
|183
|0.20
|1.3784
|0.0000
|0.0000
|28.00
|6859.80
|366
|2007.07.12 11:58
|close
|182
|0.10
|1.3784
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|6858.80
|367
|2007.07.12 11:58
|buy
|184
|0.10
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|368
|2007.07.12 12:44
|close
|184
|0.10
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6866.80
|369
|2007.07.12 12:44
|buy
|185
|0.10
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|370
|2007.07.12 14:51
|buy
|186
|0.20
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|371
|2007.07.12 18:23
|close
|186
|0.20
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6882.80
|372
|2007.07.12 18:23
|close
|185
|0.10
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|6875.80
|373
|2007.07.12 18:23
|buy
|187
|0.10
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.07.12 23:07
|close
|187
|0.10
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6883.80
|375
|2007.07.12 23:07
|buy
|188
|0.10
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.07.13 08:26
|buy
|189
|0.20
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|377
|2007.07.13 09:44
|close
|189
|0.20
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6899.80
|378
|2007.07.13 09:44
|close
|188
|0.10
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|-7.66
|6892.14
|379
|2007.07.13 09:44
|buy
|190
|0.10
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|380
|2007.07.13 12:11
|buy
|191
|0.20
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|381
|2007.07.13 12:20
|close
|191
|0.20
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6908.14
|382
|2007.07.13 12:20
|close
|190
|0.10
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|6901.14
|383
|2007.07.13 12:20
|buy
|192
|0.10
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|384
|2007.07.13 13:58
|close
|192
|0.10
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6909.14
|385
|2007.07.13 13:58
|buy
|193
|0.10
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|386
|2007.07.13 14:30
|close
|193
|0.10
|1.3791
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6919.14
|387
|2007.07.13 14:30
|buy
|194
|0.10
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|388
|2007.07.13 14:37
|close
|194
|0.10
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|14.00
|6933.14
|389
|2007.07.13 14:37
|buy
|195
|0.10
|1.3805
|0.0000
|0.0000
|390
|2007.07.13 14:45
|buy
|196
|0.20
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|391
|2007.07.13 14:51
|close
|196
|0.20
|1.3797
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6949.14
|392
|2007.07.13 14:51
|close
|195
|0.10
|1.3797
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|6941.14
|393
|2007.07.13 14:51
|buy
|197
|0.10
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.07.13 15:19
|close
|197
|0.10
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6949.14
|395
|2007.07.13 15:19
|buy
|198
|0.10
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|396
|2007.07.13 15:30
|close
|198
|0.10
|1.3811
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6957.14
|397
|2007.07.13 15:30
|buy
|199
|0.10
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|398
|2007.07.13 15:34
|buy
|200
|0.20
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|399
|2007.07.18 02:16
|close
|200
|0.20
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|12.04
|6969.18
|400
|2007.07.18 02:16
|close
|199
|0.10
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|-9.98
|6959.20
|401
|2007.07.18 02:16
|buy
|201
|0.10
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|402
|2007.07.18 02:22
|close
|201
|0.10
|1.3820
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6967.20
|403
|2007.07.18 02:22
|buy
|202
|0.10
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|404
|2007.07.18 02:50
|buy
|203
|0.20
|1.3799
|0.0000
|0.0000
|405
|2007.07.18 02:50
|close
|203
|0.20
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|28.00
|6995.20
|406
|2007.07.18 02:50
|close
|202
|0.10
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|6987.20
|407
|2007.07.18 02:50
|buy
|204
|0.10
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|408
|2007.07.18 04:58
|close
|204
|0.10
|1.3820
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6995.20
|409
|2007.07.18 04:58
|buy
|205
|0.10
|1.3819
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.07.18 06:05
|close
|205
|0.10
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7003.20
|411
|2007.07.18 06:06
|buy
|206
|0.10
|1.3826
|0.0000
|0.0000
|412
|2007.07.18 08:01
|buy
|207
|0.20
|1.3810
|0.0000
|0.0000
|413
|2007.07.18 08:36
|close
|207
|0.20
|1.3818
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7019.20
|414
|2007.07.18 08:36
|close
|206
|0.10
|1.3818
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|7011.20
|415
|2007.07.18 08:36
|buy
|208
|0.10
|1.3819
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.07.18 09:08
|buy
|209
|0.20
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|417
|2007.07.18 09:11
|close
|209
|0.20
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7027.20
|418
|2007.07.18 09:11
|close
|208
|0.10
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|7020.20
|419
|2007.07.18 12:08
|buy
|210
|0.10
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|420
|2007.07.18 13:54
|buy
|211
|0.20
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|421
|2007.07.18 14:12
|close
|211
|0.20
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7036.20
|422
|2007.07.18 14:12
|close
|210
|0.10
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|7029.20
|423
|2007.07.18 14:29
|buy
|212
|0.10
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|424
|2007.07.18 14:35
|buy
|213
|0.20
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|425
|2007.07.18 15:28
|close
|213
|0.20
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|20.00
|7049.20
|426
|2007.07.18 15:28
|close
|212
|0.10
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7043.20
|427
|2007.07.18 16:01
|buy
|214
|0.10
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.07.18 16:10
|close
|214
|0.10
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7051.20
|429
|2007.07.18 16:10
|buy
|215
|0.10
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|430
|2007.07.18 16:22
|close
|215
|0.10
|1.3797
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7060.20
|431
|2007.07.18 16:22
|buy
|216
|0.10
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|432
|2007.07.18 16:34
|close
|216
|0.10
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7068.20
|433
|2007.07.18 16:34
|buy
|217
|0.10
|1.3805
|0.0000
|0.0000
|434
|2007.07.18 16:47
|close
|217
|0.10
|1.3814
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7077.20
|435
|2007.07.18 16:47
|buy
|218
|0.10
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|436
|2007.07.18 17:07
|buy
|219
|0.20
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|437
|2007.07.18 17:07
|close
|219
|0.20
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|34.00
|7111.20
|438
|2007.07.18 17:07
|close
|218
|0.10
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|7110.20
|439
|2007.07.18 17:07
|buy
|220
|0.10
|1.3810
|0.0000
|0.0000
|440
|2007.07.18 17:30
|buy
|221
|0.20
|1.3794
|0.0000
|0.0000
|441
|2007.07.18 17:30
|close
|221
|0.20
|1.3810
|0.0000
|0.0000
|32.00
|7142.20
|442
|2007.07.18 17:30
|close
|220
|0.10
|1.3810
|0.0000
|0.0000
|0.00
|7142.20
|443
|2007.07.18 17:30
|buy
|222
|0.10
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|444
|2007.07.18 17:58
|buy
|223
|0.20
|1.3791
|0.0000
|0.0000
|445
|2007.07.18 17:58
|close
|223
|0.20
|1.3805
|0.0000
|0.0000
|28.00
|7170.20
|446
|2007.07.18 17:58
|close
|222
|0.10
|1.3805
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|7162.20
|447
|2007.07.18 17:58
|buy
|224
|0.10
|1.3806
|0.0000
|0.0000
|448
|2007.07.18 18:16
|close
|224
|0.10
|1.3814
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7170.20
|449
|2007.07.18 18:17
|buy
|225
|0.10
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|450
|2007.07.18 18:28
|buy
|226
|0.20
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|451
|2007.07.18 18:28
|close
|226
|0.20
|1.3814
|0.0000
|0.0000
|36.00
|7206.20
|452
|2007.07.18 18:28
|close
|225
|0.10
|1.3814
|0.0000
|0.0000
|1.00
|7207.20
|453
|2007.07.18 18:28
|buy
|227
|0.10
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.07.18 18:53
|buy
|228
|0.20
|1.3791
|0.0000
|0.0000
|455
|2007.07.18 18:53
|close
|228
|0.20
|1.3805
|0.0000
|0.0000
|28.00
|7235.20
|456
|2007.07.18 18:53
|close
|227
|0.10
|1.3805
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|7227.20
|457
|2007.07.18 18:53
|buy
|229
|0.10
|1.3806
|0.0000
|0.0000
|458
|2007.07.18 19:30
|buy
|230
|0.20
|1.3791
|0.0000
|0.0000
|459
|2007.07.18 19:30
|close
|230
|0.20
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|26.00
|7253.20
|460
|2007.07.18 19:30
|close
|229
|0.10
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|7251.20
|461
|2007.07.18 19:30
|buy
|231
|0.10
|1.3805
|0.0000
|0.0000
|462
|2007.07.18 20:57
|buy
|232
|0.20
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|463
|2007.07.18 21:46
|close
|232
|0.20
|1.3799
|0.0000
|0.0000
|20.00
|7271.20
|464
|2007.07.18 21:46
|close
|231
|0.10
|1.3799
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7265.20
|465
|2007.07.19 00:00
|buy
|233
|0.10
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|466
|2007.07.19 03:29
|buy
|234
|0.20
|1.3792
|0.0000
|0.0000
|467
|2007.07.19 03:48
|close
|234
|0.20
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|18.00
|7283.20
|468
|2007.07.19 03:48
|close
|233
|0.10
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7277.20
|469
|2007.07.19 04:00
|buy
|235
|0.10
|1.3794
|0.0000
|0.0000
|470
|2007.07.19 05:33
|close
|235
|0.10
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7285.20
|471
|2007.07.19 05:33
|buy
|236
|0.10
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|472
|2007.07.19 07:54
|buy
|237
|0.20
|1.3785
|0.0000
|0.0000
|473
|2007.07.19 08:00
|close
|237
|0.20
|1.3793
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7301.20
|474
|2007.07.19 08:00
|close
|236
|0.10
|1.3793
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|7293.20
|475
|2007.07.19 08:00
|buy
|238
|0.10
|1.3792
|0.0000
|0.0000
|476
|2007.07.19 08:19
|close
|238
|0.10
|1.3800
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7301.20
|477
|2007.07.19 08:19
|buy
|239
|0.10
|1.3799
|0.0000
|0.0000
|478
|2007.07.19 08:30
|close
|239
|0.10
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7309.20
|479
|2007.07.19 08:30
|buy
|240
|0.10
|1.3806
|0.0000
|0.0000
|480
|2007.07.19 10:52
|close
|240
|0.10
|1.3814
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7317.20
|481
|2007.07.19 10:53
|buy
|241
|0.10
|1.3815
|0.0000
|0.0000
|482
|2007.07.19 11:06
|close
|241
|0.10
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7325.20
|483
|2007.07.19 11:06
|buy
|242
|0.10
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|484
|2007.07.19 11:08
|buy
|243
|0.20
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|485
|2007.07.19 11:08
|close
|243
|0.20
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|32.00
|7357.20
|486
|2007.07.19 11:08
|close
|242
|0.10
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|1.00
|7358.20
|487
|2007.07.19 11:08
|buy
|244
|0.10
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|488
|2007.07.19 11:10
|buy
|245
|0.20
|1.3806
|0.0000
|0.0000
|489
|2007.07.19 11:10
|close
|245
|0.20
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|30.00
|7388.20
|490
|2007.07.19 11:10
|close
|244
|0.10
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|7387.20
|491
|2007.07.19 11:10
|buy
|246
|0.10
|1.3820
|0.0000
|0.0000
|492
|2007.07.19 11:15
|close
|246
|0.10
|1.3828
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7395.20
|493
|2007.07.19 11:15
|buy
|247
|0.10
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|494
|2007.07.19 11:20
|buy
|248
|0.20
|1.3808
|0.0000
|0.0000
|495
|2007.07.19 11:20
|close
|248
|0.20
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|32.00
|7427.20
|496
|2007.07.19 11:20
|close
|247
|0.10
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7424.20
|497
|2007.07.19 11:20
|buy
|249
|0.10
|1.3825
|0.0000
|0.0000
|498
|2007.07.19 11:23
|buy
|250
|0.20
|1.3808
|0.0000
|0.0000
|499
|2007.07.19 11:23
|close
|250
|0.20
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|32.00
|7456.20
|500
|2007.07.19 11:23
|close
|249
|0.10
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|7455.20
|501
|2007.07.19 11:23
|buy
|251
|0.10
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|502
|2007.07.19 11:32
|buy
|252
|0.20
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|503
|2007.07.19 11:32
|close
|252
|0.20
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|32.00
|7487.20
|504
|2007.07.19 11:32
|close
|251
|0.10
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|0.00
|7487.20
|505
|2007.07.19 11:32
|buy
|253
|0.10
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|506
|2007.07.19 11:33
|buy
|254
|0.20
|1.3805
|0.0000
|0.0000
|507
|2007.07.19 11:33
|close
|254
|0.20
|1.3820
|0.0000
|0.0000
|30.00
|7517.20
|508
|2007.07.19 11:33
|close
|253
|0.10
|1.3820
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|7515.20
|509
|2007.07.19 11:33
|buy
|255
|0.10
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|510
|2007.07.19 12:28
|close
|255
|0.10
|1.3829
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7523.20
|511
|2007.07.19 12:28
|buy
|256
|0.10
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|512
|2007.07.19 12:41
|buy
|257
|0.20
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|513
|2007.07.19 14:20
|close
|257
|0.20
|1.3820
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7539.20
|514
|2007.07.19 14:20
|close
|256
|0.10
|1.3820
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|7532.20
|515
|2007.07.19 14:20
|buy
|258
|0.10
|1.3819
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.07.19 14:55
|close
|258
|0.10
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7540.20
|517
|2007.07.19 14:55
|buy
|259
|0.10
|1.3826
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.07.19 17:26
|buy
|260
|0.20
|1.3811
|0.0000
|0.0000
|519
|2007.07.19 18:56
|close
|260
|0.20
|1.3819
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7556.20
|520
|2007.07.19 18:56
|close
|259
|0.10
|1.3819
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|7549.20
|521
|2007.07.19 20:00
|buy
|261
|0.10
|1.3809
|0.0000
|0.0000
|522
|2007.07.19 21:41
|buy
|262
|0.20
|1.3794
|0.0000
|0.0000
|523
|2007.07.19 21:46
|close
|262
|0.20
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7565.20
|524
|2007.07.19 21:46
|close
|261
|0.10
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|7558.20
|525
|2007.07.20 00:00
|buy
|263
|0.10
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|526
|2007.07.20 08:54
|close
|263
|0.10
|1.3806
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7566.20
|527
|2007.07.20 08:54
|buy
|264
|0.10
|1.3805
|0.0000
|0.0000
|528
|2007.07.20 09:30
|buy
|265
|0.20
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|529
|2007.07.20 10:07
|close
|265
|0.20
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7582.20
|530
|2007.07.20 10:07
|close
|264
|0.10
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|7575.20
|531
|2007.07.20 12:00
|buy
|266
|0.10
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|532
|2007.07.20 14:04
|close
|266
|0.10
|1.3794
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7583.20
|533
|2007.07.20 14:04
|buy
|267
|0.10
|1.3793
|0.0000
|0.0000
|534
|2007.07.20 14:10
|close
|267
|0.10
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7591.20
|535
|2007.07.20 14:10
|buy
|268
|0.10
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|536
|2007.07.20 14:28
|close
|268
|0.10
|1.3810
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7599.20
|537
|2007.07.20 14:28
|buy
|269
|0.10
|1.3811
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.07.20 14:45
|buy
|270
|0.20
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|539
|2007.07.20 14:45
|close
|270
|0.20
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7615.20
|540
|2007.07.20 14:45
|close
|269
|0.10
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|7607.20
|541
|2007.07.20 14:45
|buy
|271
|0.10
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|542
|2007.07.20 15:54
|close
|271
|0.10
|1.3810
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7615.20
|543
|2007.07.20 15:54
|buy
|272
|0.10
|1.3809
|0.0000
|0.0000
|544
|2007.07.20 16:16
|close
|272
|0.10
|1.3817
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7623.20
|545
|2007.07.20 16:17
|buy
|273
|0.10
|1.3816
|0.0000
|0.0000
|546
|2007.07.20 16:20
|close
|273
|0.10
|1.3825
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7632.20
|547
|2007.07.20 16:20
|buy
|274
|0.10
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|548
|2007.07.20 16:21
|close
|274
|0.10
|1.3836
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7641.20
|549
|2007.07.20 16:21
|buy
|275
|0.10
|1.3837
|0.0000
|0.0000
|550
|2007.07.20 17:24
|buy
|276
|0.20
|1.3820
|0.0000
|0.0000
|551
|2007.07.20 17:24
|close
|276
|0.20
|1.3829
|0.0000
|0.0000
|18.00
|7659.20
|552
|2007.07.20 17:24
|close
|275
|0.10
|1.3829
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|7651.20
|553
|2007.07.20 17:25
|buy
|277
|0.10
|1.3830
|0.0000
|0.0000
|554
|2007.07.20 18:48
|buy
|278
|0.20
|1.3815
|0.0000
|0.0000
|555
|2007.07.20 19:48
|close
|278
|0.20
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|18.00
|7669.20
|556
|2007.07.20 19:48
|close
|277
|0.10
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7663.20
|557
|2007.07.20 19:48
|buy
|279
|0.10
|1.3825
|0.0000
|0.0000
|558
|2007.07.23 00:02
|close
|279
|0.10
|1.3834
|0.0000
|0.0000
|8.34
|7671.54
|559
|2007.07.23 00:02
|buy
|280
|0.10
|1.3835
|0.0000
|0.0000
|560
|2007.07.23 08:01
|close
|280
|0.10
|1.3843
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7679.54
|561
|2007.07.23 08:02
|buy
|281
|0.10
|1.3842
|0.0000
|0.0000
|562
|2007.07.23 08:40
|buy
|282
|0.20
|1.3826
|0.0000
|0.0000
|563
|2007.07.23 08:42
|close
|282
|0.20
|1.3834
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7695.54
|564
|2007.07.23 08:42
|close
|281
|0.10
|1.3834
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|7687.54
|565
|2007.07.23 12:01
|buy
|283
|0.10
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|566
|2007.07.23 12:24
|close
|283
|0.10
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7695.54
|567
|2007.07.23 12:24
|buy
|284
|0.10
|1.3811
|0.0000
|0.0000
|568
|2007.07.23 14:12
|close
|284
|0.10
|1.3819
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7703.54
|569
|2007.07.23 14:12
|buy
|285
|0.10
|1.3818
|0.0000
|0.0000
|570
|2007.07.23 19:13
|buy
|286
|0.20
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|571
|2007.07.23 19:16
|close
|286
|0.20
|1.3811
|0.0000
|0.0000
|18.00
|7721.54
|572
|2007.07.23 19:16
|close
|285
|0.10
|1.3811
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|7714.54
|573
|2007.07.23 20:01
|buy
|287
|0.10
|1.3800
|0.0000
|0.0000
|574
|2007.07.23 22:24
|close
|287
|0.10
|1.3808
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7722.54
|575
|2007.07.23 22:24
|buy
|288
|0.10
|1.3809
|0.0000
|0.0000
|576
|2007.07.24 02:30
|close
|288
|0.10
|1.3820
|0.0000
|0.0000
|10.34
|7732.88
|577
|2007.07.24 02:31
|buy
|289
|0.10
|1.3819
|0.0000
|0.0000
|578
|2007.07.24 02:46
|close
|289
|0.10
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7740.88
|579
|2007.07.24 02:46
|buy
|290
|0.10
|1.3828
|0.0000
|0.0000
|580
|2007.07.24 03:38
|buy
|291
|0.20
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|581
|2007.07.24 03:38
|close
|291
|0.20
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|18.00
|7758.88
|582
|2007.07.24 03:38
|close
|290
|0.10
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7752.88
|583
|2007.07.24 03:38
|buy
|292
|0.10
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|584
|2007.07.24 03:59
|close at stop
|292
|0.10
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|7751.88