Strategy Tester Report
FXA0 - Ladderv0.02 EA

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2007.07.02 00:00 - 2007.07.24 00:00 (2007.07.01 - 2007.07.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersPipStep=15; MagicNumber=888888;
Bars in test4836Ticks modelled67450Modelling quality90.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit2751.88Gross profit3202.78Gross loss-450.90
Profit factor7.10Expected payoff9.42
Absolute drawdown18.00Maximal drawdown138.96 (2.00%)Relative drawdown2.08% (116.00)
Total trades292Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)292 (72.95%)
Profit trades (% of total)213 (72.95%)Loss trades (% of total)79 (27.05%)
Largestprofit trade50.00loss trade-10.00
Averageprofit trade15.04loss trade-5.71
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (258.00)consecutive losses (loss in money)2 (-7.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)258.00 (14)consecutive loss (count of losses)-10.00 (1)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.07.02 00:00buy10.101.35440.00000.0000
22007.07.02 03:04buy20.201.35290.00000.0000
32007.07.02 03:15close20.201.35380.00000.000018.005018.00
42007.07.02 03:15close10.101.35380.00000.0000-6.005012.00
52007.07.02 04:04buy30.101.35340.00000.0000
62007.07.02 07:52close30.101.35420.00000.00008.005020.00
72007.07.02 07:52buy40.101.35410.00000.0000
82007.07.02 09:36close40.101.35500.00000.00009.005029.00
92007.07.02 09:36buy50.101.35520.00000.0000
102007.07.02 09:37close50.101.35600.00000.00008.005037.00
112007.07.02 09:37buy60.101.35590.00000.0000
122007.07.02 09:38close60.101.35670.00000.00008.005045.00
132007.07.02 09:38buy70.101.35680.00000.0000
142007.07.02 09:48buy80.201.35490.00000.0000
152007.07.02 09:48close80.201.35620.00000.000026.005071.00
162007.07.02 09:48close70.101.35620.00000.0000-6.005065.00
172007.07.02 09:48buy90.101.35610.00000.0000
182007.07.02 10:25close90.101.35700.00000.00009.005074.00
192007.07.02 10:25buy100.101.35690.00000.0000
202007.07.02 10:27buy110.201.35530.00000.0000
212007.07.02 10:27close110.201.35700.00000.000034.005108.00
222007.07.02 10:27close100.101.35700.00000.00001.005109.00
232007.07.02 10:27buy120.101.35710.00000.0000
242007.07.02 10:40buy130.201.35530.00000.0000
252007.07.02 10:40close130.201.35690.00000.000032.005141.00
262007.07.02 10:40close120.101.35690.00000.0000-2.005139.00
272007.07.02 10:40buy140.101.35680.00000.0000
282007.07.02 10:50close140.101.35770.00000.00009.005148.00
292007.07.02 10:51buy150.101.35760.00000.0000
302007.07.02 10:53buy160.201.35570.00000.0000
312007.07.02 10:53close160.201.35770.00000.000040.005188.00
322007.07.02 10:53close150.101.35770.00000.00001.005189.00
332007.07.02 10:53buy170.101.35760.00000.0000
342007.07.02 11:04buy180.201.35510.00000.0000
352007.07.02 11:04close180.201.35670.00000.000032.005221.00
362007.07.02 11:04close170.101.35670.00000.0000-9.005212.00
372007.07.02 11:04buy190.101.35680.00000.0000
382007.07.02 11:17close190.101.35760.00000.00008.005220.00
392007.07.02 11:17buy200.101.35560.00000.0000
402007.07.02 11:17close200.101.35760.00000.000020.005240.00
412007.07.02 11:17buy210.101.35770.00000.0000
422007.07.02 11:42buy220.201.35560.00000.0000
432007.07.02 11:42close220.201.35760.00000.000040.005280.00
442007.07.02 11:42close210.101.35760.00000.0000-1.005279.00
452007.07.02 11:42buy230.101.35750.00000.0000
462007.07.02 11:47close230.101.35830.00000.00008.005287.00
472007.07.02 11:47buy240.101.35820.00000.0000
482007.07.02 11:54buy250.201.35590.00000.0000
492007.07.02 11:54close250.201.35810.00000.000044.005331.00
502007.07.02 11:54close240.101.35810.00000.0000-1.005330.00
512007.07.02 11:54buy260.101.35830.00000.0000
522007.07.02 11:56buy270.201.35600.00000.0000
532007.07.02 11:56close270.201.35840.00000.000048.005378.00
542007.07.02 11:56close260.101.35840.00000.00001.005379.00
552007.07.02 11:56buy280.101.35850.00000.0000
562007.07.02 13:52close280.101.35930.00000.00008.005387.00
572007.07.02 13:52buy290.101.35930.00000.0000
582007.07.02 14:58close290.101.36010.00000.00008.005395.00
592007.07.02 14:58buy300.101.36010.00000.0000
602007.07.02 16:11close300.101.36090.00000.00008.005403.00
612007.07.02 16:11buy310.101.36080.00000.0000
622007.07.02 16:27close310.101.36160.00000.00008.005411.00
632007.07.02 16:27buy320.101.36170.00000.0000
642007.07.02 16:51close320.101.36250.00000.00008.005419.00
652007.07.02 16:51buy330.101.36260.00000.0000
662007.07.02 17:12buy340.201.36110.00000.0000
672007.07.02 17:12close340.201.36230.00000.000024.005443.00
682007.07.02 17:12close330.101.36230.00000.0000-3.005440.00
692007.07.02 17:12buy350.101.36220.00000.0000
702007.07.02 17:29close350.101.36300.00000.00008.005448.00
712007.07.02 17:29buy360.101.36310.00000.0000
722007.07.02 17:47buy370.201.36130.00000.0000
732007.07.02 17:47close370.201.36280.00000.000030.005478.00
742007.07.02 17:47close360.101.36280.00000.0000-3.005475.00
752007.07.02 17:47buy380.101.36270.00000.0000
762007.07.02 18:02buy390.201.36110.00000.0000
772007.07.02 18:02close390.201.36250.00000.000028.005503.00
782007.07.02 18:02close380.101.36250.00000.0000-2.005501.00
792007.07.02 18:02buy400.101.36260.00000.0000
802007.07.02 18:11buy410.201.36110.00000.0000
812007.07.02 18:11close410.201.36240.00000.000026.005527.00
822007.07.02 18:11close400.101.36240.00000.0000-2.005525.00
832007.07.02 18:11buy420.101.36250.00000.0000
842007.07.02 18:25close420.101.36330.00000.00008.005533.00
852007.07.02 18:25buy430.101.36320.00000.0000
862007.07.02 20:14buy440.201.36160.00000.0000
872007.07.02 20:46close440.201.36240.00000.000016.005549.00
882007.07.02 20:46close430.101.36240.00000.0000-8.005541.00
892007.07.02 20:46buy450.101.36230.00000.0000
902007.07.02 23:50close450.101.36310.00000.00008.005549.00
912007.07.02 23:51buy460.101.36300.00000.0000
922007.07.03 01:30buy470.201.36150.00000.0000
932007.07.03 02:12close470.201.36250.00000.000020.005569.00
942007.07.03 02:12close460.101.36250.00000.0000-5.665563.34
952007.07.03 07:18buy480.101.36250.00000.0000
962007.07.03 08:46close480.101.36330.00000.00008.005571.34
972007.07.03 08:46buy490.101.36320.00000.0000
982007.07.03 09:15buy500.201.36160.00000.0000
992007.07.04 08:06close500.201.36240.00000.000014.685586.02
1002007.07.04 08:06close490.101.36240.00000.0000-8.665577.36
1012007.07.04 08:07buy510.101.36260.00000.0000
1022007.07.04 12:58buy520.201.36100.00000.0000
1032007.07.04 13:04close520.201.36180.00000.000016.005593.36
1042007.07.04 13:04close510.101.36180.00000.0000-8.005585.36
1052007.07.04 14:01buy530.101.36200.00000.0000
1062007.07.05 02:38buy540.201.36050.00000.0000
1072007.07.05 04:38close540.201.36130.00000.000016.005601.36
1082007.07.05 04:38close530.101.36130.00000.0000-8.985592.38
1092007.07.05 04:38buy550.101.36120.00000.0000
1102007.07.05 08:14close550.101.36200.00000.00008.005600.38
1112007.07.05 08:14buy560.101.36190.00000.0000
1122007.07.05 08:56buy570.201.36040.00000.0000
1132007.07.05 08:58close570.201.36120.00000.000016.005616.38
1142007.07.05 08:58close560.101.36120.00000.0000-7.005609.38
1152007.07.05 09:01buy580.101.36150.00000.0000
1162007.07.05 09:36close580.101.36230.00000.00008.005617.38
1172007.07.05 09:36buy590.101.36220.00000.0000
1182007.07.05 09:49close590.101.36300.00000.00008.005625.38
1192007.07.05 09:49buy600.101.36290.00000.0000
1202007.07.05 09:51close600.101.36370.00000.00008.005633.38
1212007.07.05 09:51buy610.101.36360.00000.0000
1222007.07.05 09:54close610.101.36440.00000.00008.005641.38
1232007.07.05 09:54buy620.101.36440.00000.0000
1242007.07.05 10:30buy630.201.36290.00000.0000
1252007.07.05 10:30close630.201.36440.00000.000030.005671.38
1262007.07.05 10:30close620.101.36440.00000.00000.005671.38
1272007.07.05 10:30buy640.101.36430.00000.0000
1282007.07.05 10:35buy650.201.36260.00000.0000
1292007.07.05 10:35close650.201.36400.00000.000028.005699.38
1302007.07.05 10:35close640.101.36400.00000.0000-3.005696.38
1312007.07.05 10:35buy660.101.36410.00000.0000
1322007.07.05 11:34close660.101.36490.00000.00008.005704.38
1332007.07.05 11:34buy670.101.36480.00000.0000
1342007.07.05 11:48buy680.201.36310.00000.0000
1352007.07.05 11:48close680.201.36490.00000.000036.005740.38
1362007.07.05 11:48close670.101.36490.00000.00001.005741.38
1372007.07.05 11:48buy690.101.36510.00000.0000
1382007.07.05 11:51close690.101.36590.00000.00008.005749.38
1392007.07.05 11:52buy700.101.36570.00000.0000
1402007.07.05 12:06buy710.201.36420.00000.0000
1412007.07.05 13:08close710.201.36500.00000.000016.005765.38
1422007.07.05 13:08close700.101.36500.00000.0000-7.005758.38
1432007.07.05 13:08buy720.101.36500.00000.0000
1442007.07.05 13:17buy730.201.36350.00000.0000
1452007.07.05 13:22close730.201.36430.00000.000016.005774.38
1462007.07.05 13:22close720.101.36430.00000.0000-7.005767.38
1472007.07.05 16:00buy740.101.36050.00000.0000
1482007.07.05 16:18buy750.201.35890.00000.0000
1492007.07.05 16:28close750.201.35970.00000.000016.005783.38
1502007.07.05 16:28close740.101.35970.00000.0000-8.005775.38
1512007.07.05 17:08buy760.101.36050.00000.0000
1522007.07.05 17:36buy770.201.35900.00000.0000
1532007.07.05 18:30close770.201.35990.00000.000018.005793.38
1542007.07.05 18:30close760.101.35990.00000.0000-6.005787.38
1552007.07.05 20:00buy780.101.35980.00000.0000
1562007.07.06 07:49buy790.201.35820.00000.0000
1572007.07.06 08:58close790.201.35900.00000.000016.005803.38
1582007.07.06 08:58close780.101.35900.00000.0000-8.665794.72
1592007.07.06 08:58buy800.101.35890.00000.0000
1602007.07.06 10:25close800.101.35970.00000.00008.005802.72
1612007.07.06 10:25buy810.101.35960.00000.0000
1622007.07.06 14:30buy820.201.35790.00000.0000
1632007.07.06 14:58close820.201.35880.00000.000018.005820.72
1642007.07.06 14:58close810.101.35880.00000.0000-8.005812.72
1652007.07.06 14:59buy830.101.35950.00000.0000
1662007.07.06 15:06close830.101.36030.00000.00008.005820.72
1672007.07.06 15:06buy840.101.36020.00000.0000
1682007.07.06 15:07close840.101.36120.00000.000010.005830.72
1692007.07.06 15:09buy850.101.36130.00000.0000
1702007.07.06 15:24buy860.201.35980.00000.0000
1712007.07.06 15:27close860.201.36060.00000.000016.005846.72
1722007.07.06 15:27close850.101.36060.00000.0000-7.005839.72
1732007.07.06 15:27buy870.101.36050.00000.0000
1742007.07.06 16:01close870.101.36130.00000.00008.005847.72
1752007.07.06 16:01buy880.101.36120.00000.0000
1762007.07.06 16:09close880.101.36200.00000.00008.005855.72
1772007.07.06 16:09buy890.101.36220.00000.0000
1782007.07.06 16:12close890.101.36310.00000.00009.005864.72
1792007.07.06 16:12buy900.101.36300.00000.0000
1802007.07.06 16:24close900.101.36380.00000.00008.005872.72
1812007.07.06 16:24buy910.101.36370.00000.0000
1822007.07.06 16:39buy920.201.36200.00000.0000
1832007.07.06 16:39close920.201.36340.00000.000028.005900.72
1842007.07.06 16:39close910.101.36340.00000.0000-3.005897.72
1852007.07.06 16:39buy930.101.36330.00000.0000
1862007.07.06 17:50buy940.201.36170.00000.0000
1872007.07.06 17:55close940.201.36250.00000.000016.005913.72
1882007.07.06 17:55close930.101.36250.00000.0000-8.005905.72
1892007.07.06 17:55buy950.101.36240.00000.0000
1902007.07.09 00:00close950.101.36340.00000.00009.345915.06
1912007.07.09 00:02buy960.101.36330.00000.0000
1922007.07.09 03:07buy970.201.36170.00000.0000
1932007.07.09 05:54close970.201.36250.00000.000016.005931.06
1942007.07.09 05:54close960.101.36250.00000.0000-8.005923.06
1952007.07.09 05:55buy980.101.36240.00000.0000
1962007.07.09 09:19close980.101.36320.00000.00008.005931.06
1972007.07.09 09:19buy990.101.36330.00000.0000
1982007.07.09 14:15buy1000.201.36180.00000.0000
1992007.07.09 14:16close1000.201.36260.00000.000016.005947.06
2002007.07.09 14:16close990.101.36260.00000.0000-7.005940.06
2012007.07.09 16:20buy1010.101.36260.00000.0000
2022007.07.10 06:40buy1020.201.36110.00000.0000
2032007.07.10 09:06close1020.201.36190.00000.000016.005956.06
2042007.07.10 09:06close1010.101.36190.00000.0000-7.665948.40
2052007.07.10 09:06buy1030.101.36180.00000.0000
2062007.07.10 09:12close1030.101.36260.00000.00008.005956.40
2072007.07.10 09:12buy1040.101.36240.00000.0000
2082007.07.10 10:05close1040.101.36320.00000.00008.005964.40
2092007.07.10 10:05buy1050.101.36310.00000.0000
2102007.07.10 10:11close1050.101.36390.00000.00008.005972.40
2112007.07.10 10:11buy1060.101.36380.00000.0000
2122007.07.10 10:15buy1070.201.36220.00000.0000
2132007.07.10 10:15close1070.201.36370.00000.000030.006002.40
2142007.07.10 10:15close1060.101.36370.00000.0000-1.006001.40
2152007.07.10 10:15buy1080.101.36360.00000.0000
2162007.07.10 10:25close1080.101.36440.00000.00008.006009.40
2172007.07.10 10:25buy1090.101.36430.00000.0000
2182007.07.10 10:26buy1100.201.36270.00000.0000
2192007.07.10 10:26close1100.201.36480.00000.000042.006051.40
2202007.07.10 10:26close1090.101.36480.00000.00005.006056.40
2212007.07.10 10:26buy1110.101.36470.00000.0000
2222007.07.10 10:48buy1120.201.36260.00000.0000
2232007.07.10 10:48close1120.201.36460.00000.000040.006096.40
2242007.07.10 10:48close1110.101.36460.00000.0000-1.006095.40
2252007.07.10 10:48buy1130.101.36470.00000.0000
2262007.07.10 10:51buy1140.201.36270.00000.0000
2272007.07.10 10:51close1140.201.36470.00000.000040.006135.40
2282007.07.10 10:51close1130.101.36470.00000.00000.006135.40
2292007.07.10 10:51buy1150.101.36480.00000.0000
2302007.07.10 10:53buy1160.201.36270.00000.0000
2312007.07.10 10:53close1160.201.36470.00000.000040.006175.40
2322007.07.10 10:53close1150.101.36470.00000.0000-1.006174.40
2332007.07.10 10:53buy1170.101.36450.00000.0000
2342007.07.10 10:54buy1180.201.36260.00000.0000
2352007.07.10 10:54close1180.201.36460.00000.000040.006214.40
2362007.07.10 10:54close1170.101.36460.00000.00001.006215.40
2372007.07.10 10:54buy1190.101.36450.00000.0000
2382007.07.10 10:55buy1200.201.36260.00000.0000
2392007.07.10 10:55close1200.201.36460.00000.000040.006255.40
2402007.07.10 10:55close1190.101.36460.00000.00001.006256.40
2412007.07.10 10:55buy1210.101.36450.00000.0000
2422007.07.10 11:48buy1220.201.36270.00000.0000
2432007.07.10 11:48close1220.201.36470.00000.000040.006296.40
2442007.07.10 11:48close1210.101.36470.00000.00002.006298.40
2452007.07.10 11:48buy1230.101.36480.00000.0000
2462007.07.10 11:57close1230.101.36560.00000.00008.006306.40
2472007.07.10 11:57buy1240.101.36570.00000.0000
2482007.07.10 11:59buy1250.201.36320.00000.0000
2492007.07.10 11:59close1250.201.36570.00000.000050.006356.40
2502007.07.10 11:59close1240.101.36570.00000.00000.006356.40
2512007.07.10 11:59buy1260.101.36560.00000.0000
2522007.07.10 14:10close1260.101.36650.00000.00009.006365.40
2532007.07.10 14:10buy1270.101.36640.00000.0000
2542007.07.10 14:16close1270.101.36730.00000.00009.006374.40
2552007.07.10 14:16buy1280.101.36730.00000.0000
2562007.07.10 15:15close1280.101.36890.00000.000016.006390.40
2572007.07.10 15:15buy1290.101.36880.00000.0000
2582007.07.10 15:18close1290.101.36960.00000.00008.006398.40
2592007.07.10 15:18buy1300.101.36950.00000.0000
2602007.07.10 15:22buy1310.201.36740.00000.0000
2612007.07.10 15:22close1310.201.36910.00000.000034.006432.40
2622007.07.10 15:22close1300.101.36910.00000.0000-4.006428.40
2632007.07.10 15:22buy1320.101.36900.00000.0000
2642007.07.10 15:44close1320.101.36980.00000.00008.006436.40
2652007.07.10 15:44buy1330.101.36970.00000.0000
2662007.07.10 15:48close1330.101.37050.00000.00008.006444.40
2672007.07.10 15:48buy1340.101.37040.00000.0000
2682007.07.10 15:50close1340.101.37120.00000.00008.006452.40
2692007.07.10 15:50buy1350.101.37110.00000.0000
2702007.07.10 16:32close1350.101.37200.00000.00009.006461.40
2712007.07.10 16:32buy1360.101.37190.00000.0000
2722007.07.10 16:32close1360.101.37270.00000.00008.006469.40
2732007.07.10 16:33buy1370.101.37290.00000.0000
2742007.07.10 16:50close1370.101.37370.00000.00008.006477.40
2752007.07.10 16:50buy1380.101.37360.00000.0000
2762007.07.10 16:56buy1390.201.37210.00000.0000
2772007.07.10 21:08close1390.201.37290.00000.000016.006493.40
2782007.07.10 21:08close1380.101.37290.00000.0000-7.006486.40
2792007.07.10 21:08buy1400.101.37300.00000.0000
2802007.07.10 22:27close1400.101.37380.00000.00008.006494.40
2812007.07.10 22:27buy1410.101.37390.00000.0000
2822007.07.10 22:59close1410.101.37470.00000.00008.006502.40
2832007.07.10 22:59buy1420.101.37460.00000.0000
2842007.07.10 23:49close1420.101.37570.00000.000011.006513.40
2852007.07.10 23:50buy1430.101.37640.00000.0000
2862007.07.10 23:50close1430.101.37720.00000.00008.006521.40
2872007.07.10 23:50buy1440.101.37710.00000.0000
2882007.07.10 23:51close1440.101.37790.00000.00008.006529.40
2892007.07.10 23:51buy1450.101.37800.00000.0000
2902007.07.10 23:57buy1460.201.37630.00000.0000
2912007.07.10 23:58close1460.201.37720.00000.000018.006547.40
2922007.07.10 23:58close1450.101.37720.00000.0000-8.006539.40
2932007.07.10 23:58buy1470.101.37710.00000.0000
2942007.07.11 00:32buy1480.201.37560.00000.0000
2952007.07.11 13:28close1480.201.37640.00000.000016.006555.40
2962007.07.11 13:28close1470.101.37640.00000.0000-7.666547.74
2972007.07.11 13:28buy1490.101.37650.00000.0000
2982007.07.11 13:38close1490.101.37730.00000.00008.006555.74
2992007.07.11 13:38buy1500.101.37730.00000.0000
3002007.07.11 13:54buy1510.201.37580.00000.0000
3012007.07.11 14:08close1510.201.37660.00000.000016.006571.74
3022007.07.11 14:08close1500.101.37660.00000.0000-7.006564.74
3032007.07.11 14:08buy1520.101.37650.00000.0000
3042007.07.11 14:14buy1530.201.37500.00000.0000
3052007.07.11 14:18close1530.201.37580.00000.000016.006580.74
3062007.07.11 14:18close1520.101.37580.00000.0000-7.006573.74
3072007.07.11 14:19buy1540.101.37570.00000.0000
3082007.07.11 14:29close1540.101.37650.00000.00008.006581.74
3092007.07.11 14:29buy1550.101.37640.00000.0000
3102007.07.11 14:36buy1560.201.37480.00000.0000
3112007.07.11 14:44close1560.201.37560.00000.000016.006597.74
3122007.07.11 14:44close1550.101.37560.00000.0000-8.006589.74
3132007.07.11 14:50buy1570.101.37550.00000.0000
3142007.07.11 14:59close1570.101.37630.00000.00008.006597.74
3152007.07.11 14:59buy1580.101.37620.00000.0000
3162007.07.11 15:17close1580.101.37700.00000.00008.006605.74
3172007.07.11 15:18buy1590.101.37690.00000.0000
3182007.07.11 16:37close1590.101.37770.00000.00008.006613.74
3192007.07.11 16:37buy1600.101.37760.00000.0000
3202007.07.11 17:04buy1610.201.37610.00000.0000
3212007.07.11 18:45close1610.201.37690.00000.000016.006629.74
3222007.07.11 18:45close1600.101.37690.00000.0000-7.006622.74
3232007.07.11 18:45buy1620.101.37700.00000.0000
3242007.07.11 21:31buy1630.201.37550.00000.0000
3252007.07.12 05:16close1630.201.37630.00000.000012.046634.78
3262007.07.12 05:16close1620.101.37630.00000.0000-8.986625.80
3272007.07.12 05:16buy1640.101.37600.00000.0000
3282007.07.12 08:58close1640.101.37680.00000.00008.006633.80
3292007.07.12 08:58buy1650.101.37690.00000.0000
3302007.07.12 09:27close1650.101.37770.00000.00008.006641.80
3312007.07.12 09:27buy1660.101.37760.00000.0000
3322007.07.12 09:33close1660.101.37860.00000.000010.006651.80
3332007.07.12 09:33buy1670.101.37860.00000.0000
3342007.07.12 09:44buy1680.201.37660.00000.0000
3352007.07.12 09:44close1680.201.37760.00000.000020.006671.80
3362007.07.12 09:44close1670.101.37760.00000.0000-10.006661.80
3372007.07.12 09:44buy1690.101.37740.00000.0000
3382007.07.12 09:51close1690.101.37820.00000.00008.006669.80
3392007.07.12 09:52buy1700.101.37810.00000.0000
3402007.07.12 09:58close1700.101.37890.00000.00008.006677.80
3412007.07.12 09:58buy1710.101.37910.00000.0000
3422007.07.12 10:12buy1720.201.37720.00000.0000
3432007.07.12 10:12close1720.201.37880.00000.000032.006709.80
3442007.07.12 10:12close1710.101.37880.00000.0000-3.006706.80
3452007.07.12 10:12buy1730.101.37870.00000.0000
3462007.07.12 10:17buy1740.201.37700.00000.0000
3472007.07.12 10:17close1740.201.37840.00000.000028.006734.80
3482007.07.12 10:17close1730.101.37840.00000.0000-3.006731.80
3492007.07.12 10:17buy1750.101.37830.00000.0000
3502007.07.12 10:52close1750.101.37910.00000.00008.006739.80
3512007.07.12 10:52buy1760.101.37900.00000.0000
3522007.07.12 11:02buy1770.201.37720.00000.0000
3532007.07.12 11:02close1770.201.37880.00000.000032.006771.80
3542007.07.12 11:02close1760.101.37880.00000.0000-2.006769.80
3552007.07.12 11:02buy1780.101.37870.00000.0000
3562007.07.12 11:04buy1790.201.37720.00000.0000
3572007.07.12 11:04close1790.201.37880.00000.000032.006801.80
3582007.07.12 11:04close1780.101.37880.00000.00001.006802.80
3592007.07.12 11:04buy1800.101.37870.00000.0000
3602007.07.12 11:19buy1810.201.37710.00000.0000
3612007.07.12 11:19close1810.201.37860.00000.000030.006832.80
3622007.07.12 11:19close1800.101.37860.00000.0000-1.006831.80
3632007.07.12 11:19buy1820.101.37850.00000.0000
3642007.07.12 11:58buy1830.201.37700.00000.0000
3652007.07.12 11:58close1830.201.37840.00000.000028.006859.80
3662007.07.12 11:58close1820.101.37840.00000.0000-1.006858.80
3672007.07.12 11:58buy1840.101.37820.00000.0000
3682007.07.12 12:44close1840.101.37900.00000.00008.006866.80
3692007.07.12 12:44buy1850.101.37890.00000.0000
3702007.07.12 14:51buy1860.201.37740.00000.0000
3712007.07.12 18:23close1860.201.37820.00000.000016.006882.80
3722007.07.12 18:23close1850.101.37820.00000.0000-7.006875.80
3732007.07.12 18:23buy1870.101.37810.00000.0000
3742007.07.12 23:07close1870.101.37890.00000.00008.006883.80
3752007.07.12 23:07buy1880.101.37860.00000.0000
3762007.07.13 08:26buy1890.201.37710.00000.0000
3772007.07.13 09:44close1890.201.37790.00000.000016.006899.80
3782007.07.13 09:44close1880.101.37790.00000.0000-7.666892.14
3792007.07.13 09:44buy1900.101.37810.00000.0000
3802007.07.13 12:11buy1910.201.37660.00000.0000
3812007.07.13 12:20close1910.201.37740.00000.000016.006908.14
3822007.07.13 12:20close1900.101.37740.00000.0000-7.006901.14
3832007.07.13 12:20buy1920.101.37740.00000.0000
3842007.07.13 13:58close1920.101.37820.00000.00008.006909.14
3852007.07.13 13:58buy1930.101.37810.00000.0000
3862007.07.13 14:30close1930.101.37910.00000.000010.006919.14
3872007.07.13 14:30buy1940.101.37900.00000.0000
3882007.07.13 14:37close1940.101.38040.00000.000014.006933.14
3892007.07.13 14:37buy1950.101.38050.00000.0000
3902007.07.13 14:45buy1960.201.37890.00000.0000
3912007.07.13 14:51close1960.201.37970.00000.000016.006949.14
3922007.07.13 14:51close1950.101.37970.00000.0000-8.006941.14
3932007.07.13 14:51buy1970.101.37960.00000.0000
3942007.07.13 15:19close1970.101.38040.00000.00008.006949.14
3952007.07.13 15:19buy1980.101.38030.00000.0000
3962007.07.13 15:30close1980.101.38110.00000.00008.006957.14
3972007.07.13 15:30buy1990.101.38120.00000.0000
3982007.07.13 15:34buy2000.201.37960.00000.0000
3992007.07.18 02:16close2000.201.38040.00000.000012.046969.18
4002007.07.18 02:16close1990.101.38040.00000.0000-9.986959.20
4012007.07.18 02:16buy2010.101.38120.00000.0000
4022007.07.18 02:22close2010.101.38200.00000.00008.006967.20
4032007.07.18 02:22buy2020.101.38210.00000.0000
4042007.07.18 02:50buy2030.201.37990.00000.0000
4052007.07.18 02:50close2030.201.38130.00000.000028.006995.20
4062007.07.18 02:50close2020.101.38130.00000.0000-8.006987.20
4072007.07.18 02:50buy2040.101.38120.00000.0000
4082007.07.18 04:58close2040.101.38200.00000.00008.006995.20
4092007.07.18 04:58buy2050.101.38190.00000.0000
4102007.07.18 06:05close2050.101.38270.00000.00008.007003.20
4112007.07.18 06:06buy2060.101.38260.00000.0000
4122007.07.18 08:01buy2070.201.38100.00000.0000
4132007.07.18 08:36close2070.201.38180.00000.000016.007019.20
4142007.07.18 08:36close2060.101.38180.00000.0000-8.007011.20
4152007.07.18 08:36buy2080.101.38190.00000.0000
4162007.07.18 09:08buy2090.201.38040.00000.0000
4172007.07.18 09:11close2090.201.38120.00000.000016.007027.20
4182007.07.18 09:11close2080.101.38120.00000.0000-7.007020.20
4192007.07.18 12:08buy2100.101.37860.00000.0000
4202007.07.18 13:54buy2110.201.37710.00000.0000
4212007.07.18 14:12close2110.201.37790.00000.000016.007036.20
4222007.07.18 14:12close2100.101.37790.00000.0000-7.007029.20
4232007.07.18 14:29buy2120.101.37860.00000.0000
4242007.07.18 14:35buy2130.201.37700.00000.0000
4252007.07.18 15:28close2130.201.37800.00000.000020.007049.20
4262007.07.18 15:28close2120.101.37800.00000.0000-6.007043.20
4272007.07.18 16:01buy2140.101.37800.00000.0000
4282007.07.18 16:10close2140.101.37880.00000.00008.007051.20
4292007.07.18 16:10buy2150.101.37880.00000.0000
4302007.07.18 16:22close2150.101.37970.00000.00009.007060.20
4312007.07.18 16:22buy2160.101.37960.00000.0000
4322007.07.18 16:34close2160.101.38040.00000.00008.007068.20
4332007.07.18 16:34buy2170.101.38050.00000.0000
4342007.07.18 16:47close2170.101.38140.00000.00009.007077.20
4352007.07.18 16:47buy2180.101.38130.00000.0000
4362007.07.18 17:07buy2190.201.37950.00000.0000
4372007.07.18 17:07close2190.201.38120.00000.000034.007111.20
4382007.07.18 17:07close2180.101.38120.00000.0000-1.007110.20
4392007.07.18 17:07buy2200.101.38100.00000.0000
4402007.07.18 17:30buy2210.201.37940.00000.0000
4412007.07.18 17:30close2210.201.38100.00000.000032.007142.20
4422007.07.18 17:30close2200.101.38100.00000.00000.007142.20
4432007.07.18 17:30buy2220.101.38130.00000.0000
4442007.07.18 17:58buy2230.201.37910.00000.0000
4452007.07.18 17:58close2230.201.38050.00000.000028.007170.20
4462007.07.18 17:58close2220.101.38050.00000.0000-8.007162.20
4472007.07.18 17:58buy2240.101.38060.00000.0000
4482007.07.18 18:16close2240.101.38140.00000.00008.007170.20
4492007.07.18 18:17buy2250.101.38130.00000.0000
4502007.07.18 18:28buy2260.201.37960.00000.0000
4512007.07.18 18:28close2260.201.38140.00000.000036.007206.20
4522007.07.18 18:28close2250.101.38140.00000.00001.007207.20
4532007.07.18 18:28buy2270.101.38130.00000.0000
4542007.07.18 18:53buy2280.201.37910.00000.0000
4552007.07.18 18:53close2280.201.38050.00000.000028.007235.20
4562007.07.18 18:53close2270.101.38050.00000.0000-8.007227.20
4572007.07.18 18:53buy2290.101.38060.00000.0000
4582007.07.18 19:30buy2300.201.37910.00000.0000
4592007.07.18 19:30close2300.201.38040.00000.000026.007253.20
4602007.07.18 19:30close2290.101.38040.00000.0000-2.007251.20
4612007.07.18 19:30buy2310.101.38050.00000.0000
4622007.07.18 20:57buy2320.201.37890.00000.0000
4632007.07.18 21:46close2320.201.37990.00000.000020.007271.20
4642007.07.18 21:46close2310.101.37990.00000.0000-6.007265.20
4652007.07.19 00:00buy2330.101.38070.00000.0000
4662007.07.19 03:29buy2340.201.37920.00000.0000
4672007.07.19 03:48close2340.201.38010.00000.000018.007283.20
4682007.07.19 03:48close2330.101.38010.00000.0000-6.007277.20
4692007.07.19 04:00buy2350.101.37940.00000.0000
4702007.07.19 05:33close2350.101.38020.00000.00008.007285.20
4712007.07.19 05:33buy2360.101.38010.00000.0000
4722007.07.19 07:54buy2370.201.37850.00000.0000
4732007.07.19 08:00close2370.201.37930.00000.000016.007301.20
4742007.07.19 08:00close2360.101.37930.00000.0000-8.007293.20
4752007.07.19 08:00buy2380.101.37920.00000.0000
4762007.07.19 08:19close2380.101.38000.00000.00008.007301.20
4772007.07.19 08:19buy2390.101.37990.00000.0000
4782007.07.19 08:30close2390.101.38070.00000.00008.007309.20
4792007.07.19 08:30buy2400.101.38060.00000.0000
4802007.07.19 10:52close2400.101.38140.00000.00008.007317.20
4812007.07.19 10:53buy2410.101.38150.00000.0000
4822007.07.19 11:06close2410.101.38230.00000.00008.007325.20
4832007.07.19 11:06buy2420.101.38220.00000.0000
4842007.07.19 11:08buy2430.201.38070.00000.0000
4852007.07.19 11:08close2430.201.38230.00000.000032.007357.20
4862007.07.19 11:08close2420.101.38230.00000.00001.007358.20
4872007.07.19 11:08buy2440.101.38220.00000.0000
4882007.07.19 11:10buy2450.201.38060.00000.0000
4892007.07.19 11:10close2450.201.38210.00000.000030.007388.20
4902007.07.19 11:10close2440.101.38210.00000.0000-1.007387.20
4912007.07.19 11:10buy2460.101.38200.00000.0000
4922007.07.19 11:15close2460.101.38280.00000.00008.007395.20
4932007.07.19 11:15buy2470.101.38270.00000.0000
4942007.07.19 11:20buy2480.201.38080.00000.0000
4952007.07.19 11:20close2480.201.38240.00000.000032.007427.20
4962007.07.19 11:20close2470.101.38240.00000.0000-3.007424.20
4972007.07.19 11:20buy2490.101.38250.00000.0000
4982007.07.19 11:23buy2500.201.38080.00000.0000
4992007.07.19 11:23close2500.201.38240.00000.000032.007456.20
5002007.07.19 11:23close2490.101.38240.00000.0000-1.007455.20
5012007.07.19 11:23buy2510.101.38230.00000.0000
5022007.07.19 11:32buy2520.201.38070.00000.0000
5032007.07.19 11:32close2520.201.38230.00000.000032.007487.20
5042007.07.19 11:32close2510.101.38230.00000.00000.007487.20
5052007.07.19 11:32buy2530.101.38220.00000.0000
5062007.07.19 11:33buy2540.201.38050.00000.0000
5072007.07.19 11:33close2540.201.38200.00000.000030.007517.20
5082007.07.19 11:33close2530.101.38200.00000.0000-2.007515.20
5092007.07.19 11:33buy2550.101.38210.00000.0000
5102007.07.19 12:28close2550.101.38290.00000.00008.007523.20
5112007.07.19 12:28buy2560.101.38270.00000.0000
5122007.07.19 12:41buy2570.201.38120.00000.0000
5132007.07.19 14:20close2570.201.38200.00000.000016.007539.20
5142007.07.19 14:20close2560.101.38200.00000.0000-7.007532.20
5152007.07.19 14:20buy2580.101.38190.00000.0000
5162007.07.19 14:55close2580.101.38270.00000.00008.007540.20
5172007.07.19 14:55buy2590.101.38260.00000.0000
5182007.07.19 17:26buy2600.201.38110.00000.0000
5192007.07.19 18:56close2600.201.38190.00000.000016.007556.20
5202007.07.19 18:56close2590.101.38190.00000.0000-7.007549.20
5212007.07.19 20:00buy2610.101.38090.00000.0000
5222007.07.19 21:41buy2620.201.37940.00000.0000
5232007.07.19 21:46close2620.201.38020.00000.000016.007565.20
5242007.07.19 21:46close2610.101.38020.00000.0000-7.007558.20
5252007.07.20 00:00buy2630.101.37980.00000.0000
5262007.07.20 08:54close2630.101.38060.00000.00008.007566.20
5272007.07.20 08:54buy2640.101.38050.00000.0000
5282007.07.20 09:30buy2650.201.37900.00000.0000
5292007.07.20 10:07close2650.201.37980.00000.000016.007582.20
5302007.07.20 10:07close2640.101.37980.00000.0000-7.007575.20
5312007.07.20 12:00buy2660.101.37860.00000.0000
5322007.07.20 14:04close2660.101.37940.00000.00008.007583.20
5332007.07.20 14:04buy2670.101.37930.00000.0000
5342007.07.20 14:10close2670.101.38010.00000.00008.007591.20
5352007.07.20 14:10buy2680.101.38020.00000.0000
5362007.07.20 14:28close2680.101.38100.00000.00008.007599.20
5372007.07.20 14:28buy2690.101.38110.00000.0000
5382007.07.20 14:45buy2700.201.37950.00000.0000
5392007.07.20 14:45close2700.201.38030.00000.000016.007615.20
5402007.07.20 14:45close2690.101.38030.00000.0000-8.007607.20
5412007.07.20 14:45buy2710.101.38020.00000.0000
5422007.07.20 15:54close2710.101.38100.00000.00008.007615.20
5432007.07.20 15:54buy2720.101.38090.00000.0000
5442007.07.20 16:16close2720.101.38170.00000.00008.007623.20
5452007.07.20 16:17buy2730.101.38160.00000.0000
5462007.07.20 16:20close2730.101.38250.00000.00009.007632.20
5472007.07.20 16:20buy2740.101.38270.00000.0000
5482007.07.20 16:21close2740.101.38360.00000.00009.007641.20
5492007.07.20 16:21buy2750.101.38370.00000.0000
5502007.07.20 17:24buy2760.201.38200.00000.0000
5512007.07.20 17:24close2760.201.38290.00000.000018.007659.20
5522007.07.20 17:24close2750.101.38290.00000.0000-8.007651.20
5532007.07.20 17:25buy2770.101.38300.00000.0000
5542007.07.20 18:48buy2780.201.38150.00000.0000
5552007.07.20 19:48close2780.201.38240.00000.000018.007669.20
5562007.07.20 19:48close2770.101.38240.00000.0000-6.007663.20
5572007.07.20 19:48buy2790.101.38250.00000.0000
5582007.07.23 00:02close2790.101.38340.00000.00008.347671.54
5592007.07.23 00:02buy2800.101.38350.00000.0000
5602007.07.23 08:01close2800.101.38430.00000.00008.007679.54
5612007.07.23 08:02buy2810.101.38420.00000.0000
5622007.07.23 08:40buy2820.201.38260.00000.0000
5632007.07.23 08:42close2820.201.38340.00000.000016.007695.54
5642007.07.23 08:42close2810.101.38340.00000.0000-8.007687.54
5652007.07.23 12:01buy2830.101.38040.00000.0000
5662007.07.23 12:24close2830.101.38120.00000.00008.007695.54
5672007.07.23 12:24buy2840.101.38110.00000.0000
5682007.07.23 14:12close2840.101.38190.00000.00008.007703.54
5692007.07.23 14:12buy2850.101.38180.00000.0000
5702007.07.23 19:13buy2860.201.38020.00000.0000
5712007.07.23 19:16close2860.201.38110.00000.000018.007721.54
5722007.07.23 19:16close2850.101.38110.00000.0000-7.007714.54
5732007.07.23 20:01buy2870.101.38000.00000.0000
5742007.07.23 22:24close2870.101.38080.00000.00008.007722.54
5752007.07.23 22:24buy2880.101.38090.00000.0000
5762007.07.24 02:30close2880.101.38200.00000.000010.347732.88
5772007.07.24 02:31buy2890.101.38190.00000.0000
5782007.07.24 02:46close2890.101.38270.00000.00008.007740.88
5792007.07.24 02:46buy2900.101.38280.00000.0000
5802007.07.24 03:38buy2910.201.38130.00000.0000
5812007.07.24 03:38close2910.201.38220.00000.000018.007758.88
5822007.07.24 03:38close2900.101.38220.00000.0000-6.007752.88
5832007.07.24 03:38buy2920.101.38230.00000.0000
5842007.07.24 03:59close at stop2920.101.38220.00000.0000-1.007751.88