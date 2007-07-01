|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2007.07.01 20:00 - 2007.07.25 00:00 (2007.07.01 - 2007.07.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|PipStep=15; MagicNumber=888888;
|Bars in test
|2122
|Ticks modelled
|95863
|Modelling quality
|82.08%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|1402.35
|Gross profit
|1791.06
|Gross loss
|-388.71
|Profit factor
|4.61
|Expected payoff
|8.40
|Absolute drawdown
|35.21
|Maximal drawdown
|210.00 (3.36%)
|Relative drawdown
|3.36% (210.00)
|Total trades
|167
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|167 (70.06%)
|Profit trades (% of total)
|117 (70.06%)
|Loss trades (% of total)
|50 (29.94%)
|Largest
|profit trade
|64.00
|loss trade
|-26.00
|Average
|profit trade
|15.31
|loss trade
|-7.77
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (87.39)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-48.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|119.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-48.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.07.01 20:00
|buy
|1
|0.10
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.07.02 07:35
|close
|1
|0.10
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|7.39
|5007.40
|3
|2007.07.02 07:35
|buy
|2
|0.10
|1.3555
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.07.02 07:36
|close
|2
|0.10
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5015.40
|5
|2007.07.02 07:36
|buy
|3
|0.10
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.07.02 08:27
|close
|3
|0.10
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5023.40
|7
|2007.07.02 08:27
|buy
|4
|0.10
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.07.02 09:48
|close
|4
|0.10
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5031.40
|9
|2007.07.02 09:48
|buy
|5
|0.10
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.07.02 11:52
|close
|5
|0.10
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5039.40
|11
|2007.07.02 11:52
|buy
|6
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.07.02 12:50
|close
|6
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5047.40
|13
|2007.07.02 12:50
|buy
|7
|0.10
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|14
|2007.07.02 14:12
|close
|7
|0.10
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5055.40
|15
|2007.07.02 14:12
|buy
|8
|0.10
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|16
|2007.07.02 14:33
|close
|8
|0.10
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5063.40
|17
|2007.07.02 14:33
|buy
|9
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|18
|2007.07.02 15:03
|close
|9
|0.10
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5071.40
|19
|2007.07.02 15:03
|buy
|10
|0.10
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.07.03 01:16
|buy
|11
|0.20
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|21
|2007.07.03 01:29
|close
|11
|0.20
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5087.40
|22
|2007.07.03 01:29
|close
|10
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|-7.61
|5079.79
|23
|2007.07.03 01:30
|buy
|12
|0.10
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.07.03 06:46
|close
|12
|0.10
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5087.79
|25
|2007.07.03 06:46
|buy
|13
|0.10
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.07.03 07:13
|buy
|14
|0.20
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|27
|2007.07.04 06:07
|close
|14
|0.20
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|14.79
|5102.58
|28
|2007.07.04 06:07
|close
|13
|0.10
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|-7.61
|5094.98
|29
|2007.07.04 06:07
|buy
|15
|0.10
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.07.04 10:59
|buy
|16
|0.20
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|31
|2007.07.04 11:57
|close
|16
|0.20
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5110.98
|32
|2007.07.04 11:57
|close
|15
|0.10
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|5103.98
|33
|2007.07.04 12:00
|buy
|17
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.07.05 01:50
|buy
|18
|0.20
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|35
|2007.07.05 03:50
|close
|18
|0.20
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5119.98
|36
|2007.07.05 03:50
|close
|17
|0.10
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|-8.81
|5111.16
|37
|2007.07.05 04:00
|buy
|19
|0.10
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.07.05 07:37
|close
|19
|0.10
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5119.16
|39
|2007.07.05 07:37
|buy
|20
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.07.05 07:48
|close
|20
|0.10
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5127.16
|41
|2007.07.05 07:48
|buy
|21
|0.10
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.07.05 07:52
|close
|21
|0.10
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5135.16
|43
|2007.07.05 07:52
|buy
|22
|0.10
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.07.05 09:47
|close
|22
|0.10
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5143.16
|45
|2007.07.05 09:47
|buy
|23
|0.10
|1.3653
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.07.05 11:17
|buy
|24
|0.20
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|47
|2007.07.05 11:25
|close
|24
|0.20
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5159.16
|48
|2007.07.05 11:25
|close
|23
|0.10
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|5152.16
|49
|2007.07.05 11:25
|buy
|25
|0.10
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.07.05 12:35
|buy
|26
|0.20
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|51
|2007.07.05 12:38
|close
|26
|0.20
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5168.16
|52
|2007.07.05 12:38
|close
|25
|0.10
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|5161.16
|53
|2007.07.05 16:00
|buy
|27
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.07.05 17:27
|close
|27
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5169.16
|55
|2007.07.05 17:28
|buy
|28
|0.10
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.07.06 05:47
|buy
|29
|0.20
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|57
|2007.07.06 07:08
|close
|29
|0.20
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5185.16
|58
|2007.07.06 07:08
|close
|28
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|-7.61
|5177.56
|59
|2007.07.06 08:00
|buy
|30
|0.10
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.07.06 08:30
|close
|30
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5185.56
|61
|2007.07.06 08:30
|buy
|31
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.07.06 11:36
|buy
|32
|0.20
|1.3586
|0.0000
|0.0000
|63
|2007.07.06 12:07
|close
|32
|0.20
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5201.56
|64
|2007.07.06 12:07
|close
|31
|0.10
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|5194.56
|65
|2007.07.06 12:07
|buy
|33
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.07.06 12:21
|close
|33
|0.10
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5202.56
|67
|2007.07.06 12:21
|buy
|34
|0.10
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.07.06 12:30
|buy
|35
|0.20
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.07.06 13:20
|close
|35
|0.20
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|30.00
|5232.56
|70
|2007.07.06 13:20
|close
|34
|0.10
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|0.00
|5232.56
|71
|2007.07.06 13:20
|buy
|36
|0.10
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|72
|2007.07.06 14:01
|close
|36
|0.10
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5240.56
|73
|2007.07.06 14:01
|buy
|37
|0.10
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|74
|2007.07.06 14:09
|close
|37
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5248.56
|75
|2007.07.06 14:09
|buy
|38
|0.10
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.07.06 14:12
|close
|38
|0.10
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5256.56
|77
|2007.07.06 14:12
|buy
|39
|0.10
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.07.06 14:25
|close
|39
|0.10
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5264.56
|79
|2007.07.06 14:25
|buy
|40
|0.10
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.07.06 14:28
|buy
|41
|0.20
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|81
|2007.07.06 14:28
|close
|41
|0.20
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|46.00
|5310.56
|82
|2007.07.06 14:28
|close
|40
|0.10
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|5304.56
|83
|2007.07.06 14:28
|buy
|42
|0.10
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.07.06 14:45
|buy
|43
|0.20
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|85
|2007.07.06 14:45
|close
|43
|0.20
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|38.00
|5342.56
|86
|2007.07.06 14:45
|close
|42
|0.10
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|5333.56
|87
|2007.07.06 14:45
|buy
|44
|0.10
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|88
|2007.07.06 15:28
|buy
|45
|0.20
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|89
|2007.07.06 15:28
|close
|45
|0.20
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|42.00
|5375.56
|90
|2007.07.06 15:28
|close
|44
|0.10
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|3.00
|5378.56
|91
|2007.07.06 15:28
|buy
|46
|0.10
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.07.06 15:33
|buy
|47
|0.20
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|93
|2007.07.06 15:33
|close
|47
|0.20
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|42.00
|5420.56
|94
|2007.07.06 15:33
|close
|46
|0.10
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|5418.56
|95
|2007.07.06 15:33
|buy
|48
|0.10
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.07.06 15:50
|buy
|49
|0.20
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|97
|2007.07.08 20:00
|close
|49
|0.20
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|24.00
|5442.56
|98
|2007.07.08 20:00
|close
|48
|0.10
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5439.56
|99
|2007.07.08 20:00
|buy
|50
|0.10
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.07.09 01:08
|buy
|51
|0.20
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|101
|2007.07.09 07:12
|close
|51
|0.20
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5455.56
|102
|2007.07.09 07:12
|close
|50
|0.10
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|-7.61
|5447.95
|103
|2007.07.09 07:12
|buy
|52
|0.10
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.07.09 07:29
|close
|52
|0.10
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5455.95
|105
|2007.07.09 07:30
|buy
|53
|0.10
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.07.09 08:12
|buy
|54
|0.20
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|107
|2007.07.09 08:43
|close
|54
|0.20
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5471.95
|108
|2007.07.09 08:43
|close
|53
|0.10
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|5463.95
|109
|2007.07.09 08:43
|buy
|55
|0.10
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.07.09 13:18
|buy
|56
|0.20
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|111
|2007.07.09 13:47
|close
|56
|0.20
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5479.95
|112
|2007.07.09 13:47
|close
|55
|0.10
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|5472.95
|113
|2007.07.09 13:48
|buy
|57
|0.10
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|114
|2007.07.10 04:38
|buy
|58
|0.20
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|115
|2007.07.10 07:06
|close
|58
|0.20
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5488.95
|116
|2007.07.10 07:06
|close
|57
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|-7.61
|5481.35
|117
|2007.07.10 07:07
|buy
|59
|0.10
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.07.10 07:57
|close
|59
|0.10
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5489.35
|119
|2007.07.10 07:57
|buy
|60
|0.10
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.07.10 08:24
|close
|60
|0.10
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5497.35
|121
|2007.07.10 08:24
|buy
|61
|0.10
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.07.10 08:33
|close
|61
|0.10
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5505.35
|123
|2007.07.10 08:33
|buy
|62
|0.10
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.07.10 10:01
|close
|62
|0.10
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5513.35
|125
|2007.07.10 10:01
|buy
|63
|0.10
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|126
|2007.07.10 10:06
|buy
|64
|0.20
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|127
|2007.07.10 10:06
|close
|64
|0.20
|1.3653
|0.0000
|0.0000
|18.00
|5531.35
|128
|2007.07.10 10:06
|close
|63
|0.10
|1.3653
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|5521.35
|129
|2007.07.10 10:06
|buy
|65
|0.10
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.07.10 10:54
|buy
|66
|0.20
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|131
|2007.07.10 11:25
|close
|66
|0.20
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5537.35
|132
|2007.07.10 11:25
|close
|65
|0.10
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|5530.35
|133
|2007.07.10 11:26
|buy
|67
|0.10
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.07.10 11:46
|close
|67
|0.10
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5539.35
|135
|2007.07.10 11:46
|buy
|68
|0.10
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.07.10 12:16
|close
|68
|0.10
|1.3668
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5547.35
|137
|2007.07.10 12:16
|buy
|69
|0.10
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.07.10 13:15
|close
|69
|0.10
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5555.35
|139
|2007.07.10 13:15
|buy
|70
|0.10
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.07.10 13:15
|close
|70
|0.10
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5563.35
|141
|2007.07.10 13:15
|buy
|71
|0.10
|1.3691
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.07.10 13:48
|close
|71
|0.10
|1.3699
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5571.35
|143
|2007.07.10 13:48
|buy
|72
|0.10
|1.3702
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.07.10 13:49
|close
|72
|0.10
|1.3710
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5579.35
|145
|2007.07.10 13:49
|buy
|73
|0.10
|1.3713
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.07.10 14:24
|buy
|74
|0.20
|1.3686
|0.0000
|0.0000
|147
|2007.07.10 14:24
|close
|74
|0.20
|1.3711
|0.0000
|0.0000
|50.00
|5629.35
|148
|2007.07.10 14:24
|close
|73
|0.10
|1.3711
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|5627.35
|149
|2007.07.10 14:24
|buy
|75
|0.10
|1.3714
|0.0000
|0.0000
|150
|2007.07.10 14:27
|buy
|76
|0.20
|1.3686
|0.0000
|0.0000
|151
|2007.07.10 14:27
|close
|76
|0.20
|1.3711
|0.0000
|0.0000
|50.00
|5677.35
|152
|2007.07.10 14:27
|close
|75
|0.10
|1.3711
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5674.35
|153
|2007.07.10 14:27
|buy
|77
|0.10
|1.3712
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.07.10 14:32
|close
|77
|0.10
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5682.35
|155
|2007.07.10 14:32
|buy
|78
|0.10
|1.3721
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.07.10 14:33
|close
|78
|0.10
|1.3729
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5690.35
|157
|2007.07.10 14:33
|buy
|79
|0.10
|1.3732
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.07.10 15:04
|buy
|80
|0.20
|1.3691
|0.0000
|0.0000
|159
|2007.07.10 15:04
|close
|80
|0.20
|1.3721
|0.0000
|0.0000
|60.00
|5750.35
|160
|2007.07.10 15:04
|close
|79
|0.10
|1.3721
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|5739.35
|161
|2007.07.10 15:04
|buy
|81
|0.10
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.07.10 15:06
|buy
|82
|0.20
|1.3691
|0.0000
|0.0000
|163
|2007.07.10 15:06
|close
|82
|0.20
|1.3723
|0.0000
|0.0000
|64.00
|5803.35
|164
|2007.07.10 15:06
|close
|81
|0.10
|1.3723
|0.0000
|0.0000
|1.00
|5804.35
|165
|2007.07.10 15:06
|buy
|83
|0.10
|1.3724
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.07.10 15:25
|buy
|84
|0.20
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|167
|2007.07.10 15:25
|close
|84
|0.20
|1.3715
|0.0000
|0.0000
|54.00
|5858.35
|168
|2007.07.10 15:25
|close
|83
|0.10
|1.3715
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|5849.35
|169
|2007.07.10 15:25
|buy
|85
|0.10
|1.3718
|0.0000
|0.0000
|170
|2007.07.10 15:31
|buy
|86
|0.20
|1.3690
|0.0000
|0.0000
|171
|2007.07.10 15:31
|close
|86
|0.20
|1.3719
|0.0000
|0.0000
|58.00
|5907.35
|172
|2007.07.10 15:31
|close
|85
|0.10
|1.3719
|0.0000
|0.0000
|1.00
|5908.35
|173
|2007.07.10 15:31
|buy
|87
|0.10
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|174
|2007.07.10 15:58
|buy
|88
|0.20
|1.3686
|0.0000
|0.0000
|175
|2007.07.10 15:58
|close
|88
|0.20
|1.3711
|0.0000
|0.0000
|50.00
|5958.35
|176
|2007.07.10 15:58
|close
|87
|0.10
|1.3711
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|5949.35
|177
|2007.07.10 15:58
|buy
|89
|0.10
|1.3714
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.07.10 18:02
|close
|89
|0.10
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5957.35
|179
|2007.07.10 18:02
|buy
|90
|0.10
|1.3723
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.07.10 20:09
|close
|90
|0.10
|1.3731
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5965.35
|181
|2007.07.10 20:09
|buy
|91
|0.10
|1.3732
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.07.10 20:28
|close
|91
|0.10
|1.3740
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5973.35
|183
|2007.07.10 20:28
|buy
|92
|0.10
|1.3741
|0.0000
|0.0000
|184
|2007.07.10 21:50
|close
|92
|0.10
|1.3749
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5981.35
|185
|2007.07.10 21:50
|buy
|93
|0.10
|1.3752
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.07.10 21:50
|close
|93
|0.10
|1.3760
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5989.35
|187
|2007.07.10 21:50
|buy
|94
|0.10
|1.3763
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.07.10 21:50
|close
|94
|0.10
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|8.00
|5997.35
|189
|2007.07.10 21:50
|buy
|95
|0.10
|1.3772
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.07.10 21:51
|close
|95
|0.10
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6005.35
|191
|2007.07.10 21:51
|buy
|96
|0.10
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.07.10 21:57
|buy
|97
|0.20
|1.3765
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.07.11 11:38
|close
|97
|0.20
|1.3773
|0.0000
|0.0000
|14.79
|6020.14
|194
|2007.07.11 11:38
|close
|96
|0.10
|1.3773
|0.0000
|0.0000
|-8.61
|6011.53
|195
|2007.07.11 11:38
|buy
|98
|0.10
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|196
|2007.07.11 11:42
|buy
|99
|0.20
|1.3757
|0.0000
|0.0000
|197
|2007.07.11 11:42
|close
|99
|0.20
|1.3768
|0.0000
|0.0000
|22.00
|6033.53
|198
|2007.07.11 11:42
|close
|98
|0.10
|1.3768
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6027.53
|199
|2007.07.11 11:42
|buy
|100
|0.10
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.07.11 11:50
|buy
|101
|0.20
|1.3755
|0.0000
|0.0000
|201
|2007.07.11 11:50
|close
|101
|0.20
|1.3765
|0.0000
|0.0000
|20.00
|6047.53
|202
|2007.07.11 11:50
|close
|100
|0.10
|1.3765
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6041.53
|203
|2007.07.11 11:50
|buy
|102
|0.10
|1.3768
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.07.11 12:14
|buy
|103
|0.20
|1.3753
|0.0000
|0.0000
|205
|2007.07.11 12:25
|close
|103
|0.20
|1.3761
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6057.53
|206
|2007.07.11 12:25
|close
|102
|0.10
|1.3761
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|6050.53
|207
|2007.07.11 12:25
|buy
|104
|0.10
|1.3762
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.07.11 12:39
|buy
|105
|0.20
|1.3746
|0.0000
|0.0000
|209
|2007.07.11 12:40
|close
|105
|0.20
|1.3754
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6066.53
|210
|2007.07.11 12:40
|close
|104
|0.10
|1.3754
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|6058.53
|211
|2007.07.11 12:51
|buy
|106
|0.10
|1.3761
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.07.11 13:14
|close
|106
|0.10
|1.3769
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6066.53
|213
|2007.07.11 13:14
|buy
|107
|0.10
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.07.11 14:37
|close
|107
|0.10
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6074.53
|215
|2007.07.11 14:37
|buy
|108
|0.10
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.07.11 15:04
|buy
|109
|0.20
|1.3763
|0.0000
|0.0000
|217
|2007.07.11 16:45
|close
|109
|0.20
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6090.53
|218
|2007.07.11 16:45
|close
|108
|0.10
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|6082.53
|219
|2007.07.11 16:45
|buy
|110
|0.10
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.07.11 17:52
|buy
|111
|0.20
|1.3758
|0.0000
|0.0000
|221
|2007.07.12 06:57
|close
|111
|0.20
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|12.37
|6094.90
|222
|2007.07.12 06:57
|close
|110
|0.10
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|-9.81
|6085.09
|223
|2007.07.12 06:57
|buy
|112
|0.10
|1.3767
|0.0000
|0.0000
|224
|2007.07.12 07:25
|close
|112
|0.10
|1.3775
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6093.09
|225
|2007.07.12 07:25
|buy
|113
|0.10
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.07.12 07:33
|close
|113
|0.10
|1.3784
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6101.09
|227
|2007.07.12 07:33
|buy
|114
|0.10
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.07.12 07:41
|buy
|115
|0.20
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|229
|2007.07.12 07:42
|close
|115
|0.20
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|20.00
|6121.09
|230
|2007.07.12 07:42
|close
|114
|0.10
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|6109.09
|231
|2007.07.12 07:42
|buy
|116
|0.10
|1.3767
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.07.12 07:42
|close
|116
|0.10
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6118.09
|233
|2007.07.12 07:42
|buy
|117
|0.10
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|234
|2007.07.12 07:57
|close
|117
|0.10
|1.3785
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6126.09
|235
|2007.07.12 07:57
|buy
|118
|0.10
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.07.12 10:56
|close
|118
|0.10
|1.3794
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6134.09
|237
|2007.07.12 10:56
|buy
|119
|0.10
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|238
|2007.07.12 12:43
|buy
|120
|0.20
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|239
|2007.07.12 16:41
|close
|120
|0.20
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6150.09
|240
|2007.07.12 16:41
|close
|119
|0.10
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|6143.09
|241
|2007.07.12 16:41
|buy
|121
|0.10
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|242
|2007.07.13 06:26
|buy
|122
|0.20
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|243
|2007.07.13 07:44
|close
|122
|0.20
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6159.09
|244
|2007.07.13 07:44
|close
|121
|0.10
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|-7.61
|6151.48
|245
|2007.07.13 07:44
|buy
|123
|0.10
|1.3783
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.07.13 10:05
|buy
|124
|0.20
|1.3768
|0.0000
|0.0000
|247
|2007.07.13 10:39
|close
|124
|0.20
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|18.00
|6169.48
|248
|2007.07.13 10:39
|close
|123
|0.10
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6163.48
|249
|2007.07.13 11:42
|buy
|125
|0.10
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.07.13 12:30
|close
|125
|0.10
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6171.48
|251
|2007.07.13 12:30
|buy
|126
|0.10
|1.3791
|0.0000
|0.0000
|252
|2007.07.13 12:37
|close
|126
|0.10
|1.3799
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6179.48
|253
|2007.07.13 12:37
|buy
|127
|0.10
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|254
|2007.07.13 12:37
|close
|127
|0.10
|1.3810
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6187.48
|255
|2007.07.13 12:37
|buy
|128
|0.10
|1.3811
|0.0000
|0.0000
|256
|2007.07.13 12:45
|buy
|129
|0.20
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|257
|2007.07.13 13:19
|close
|129
|0.20
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6203.48
|258
|2007.07.13 13:19
|close
|128
|0.10
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|6196.48
|259
|2007.07.13 13:19
|buy
|130
|0.10
|1.3805
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.07.13 13:30
|close
|130
|0.10
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6204.48
|261
|2007.07.13 13:30
|buy
|131
|0.10
|1.3814
|0.0000
|0.0000
|262
|2007.07.13 13:34
|buy
|132
|0.20
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|263
|2007.07.18 00:16
|close
|132
|0.20
|1.3806
|0.0000
|0.0000
|12.37
|6216.85
|264
|2007.07.18 00:16
|close
|131
|0.10
|1.3806
|0.0000
|0.0000
|-9.81
|6207.04
|265
|2007.07.18 00:16
|buy
|133
|0.10
|1.3809
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.07.18 00:17
|close
|133
|0.10
|1.3817
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6215.04
|267
|2007.07.18 00:17
|buy
|134
|0.10
|1.3820
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.07.18 01:44
|buy
|135
|0.20
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|269
|2007.07.18 02:37
|close
|135
|0.20
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6231.04
|270
|2007.07.18 02:37
|close
|134
|0.10
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|6223.04
|271
|2007.07.18 02:37
|buy
|136
|0.10
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.07.18 02:58
|close
|136
|0.10
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6231.04
|273
|2007.07.18 02:58
|buy
|137
|0.10
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.07.18 04:28
|close
|137
|0.10
|1.3830
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6239.04
|275
|2007.07.18 04:28
|buy
|138
|0.10
|1.3831
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.07.18 05:58
|buy
|139
|0.20
|1.3816
|0.0000
|0.0000
|277
|2007.07.19 09:07
|close
|139
|0.20
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|12.37
|6251.41
|278
|2007.07.19 09:07
|close
|138
|0.10
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|-8.81
|6242.59
|279
|2007.07.19 09:07
|buy
|140
|0.10
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|280
|2007.07.19 09:43
|buy
|141
|0.20
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|281
|2007.07.19 09:43
|close
|141
|0.20
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|18.00
|6260.59
|282
|2007.07.19 09:43
|close
|140
|0.10
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6254.59
|283
|2007.07.19 09:43
|buy
|142
|0.10
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|284
|2007.07.19 10:28
|close
|142
|0.10
|1.3830
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6262.59
|285
|2007.07.19 10:28
|buy
|143
|0.10
|1.3831
|0.0000
|0.0000
|286
|2007.07.19 10:40
|buy
|144
|0.20
|1.3816
|0.0000
|0.0000
|287
|2007.07.19 12:47
|close
|144
|0.20
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6278.59
|288
|2007.07.19 12:47
|close
|143
|0.10
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|6271.59
|289
|2007.07.19 12:47
|buy
|145
|0.10
|1.3825
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.07.19 15:31
|buy
|146
|0.20
|1.3808
|0.0000
|0.0000
|291
|2007.07.19 16:56
|close
|146
|0.20
|1.3817
|0.0000
|0.0000
|18.00
|6289.59
|292
|2007.07.19 16:56
|close
|145
|0.10
|1.3817
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|6281.59
|293
|2007.07.19 16:56
|buy
|147
|0.10
|1.3818
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.07.19 18:28
|buy
|148
|0.20
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|295
|2007.07.20 12:28
|close
|148
|0.20
|1.3810
|0.0000
|0.0000
|14.79
|6296.38
|296
|2007.07.20 12:28
|close
|147
|0.10
|1.3810
|0.0000
|0.0000
|-8.61
|6287.78
|297
|2007.07.20 12:28
|buy
|149
|0.10
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.07.20 14:19
|close
|149
|0.10
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6295.78
|299
|2007.07.20 14:19
|buy
|150
|0.10
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.07.20 14:20
|close
|150
|0.10
|1.3833
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6304.78
|301
|2007.07.20 14:20
|buy
|151
|0.10
|1.3836
|0.0000
|0.0000
|302
|2007.07.20 15:09
|buy
|152
|0.20
|1.3815
|0.0000
|0.0000
|303
|2007.07.20 15:09
|close
|152
|0.20
|1.3833
|0.0000
|0.0000
|36.00
|6340.78
|304
|2007.07.20 15:09
|close
|151
|0.10
|1.3833
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6337.78
|305
|2007.07.20 15:09
|buy
|153
|0.10
|1.3834
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.07.20 15:19
|buy
|154
|0.20
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|307
|2007.07.20 15:19
|close
|154
|0.20
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|28.00
|6365.78
|308
|2007.07.20 15:19
|close
|153
|0.10
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|6358.78
|309
|2007.07.20 15:19
|buy
|155
|0.10
|1.3828
|0.0000
|0.0000
|310
|2007.07.20 15:23
|buy
|156
|0.20
|1.3811
|0.0000
|0.0000
|311
|2007.07.20 15:23
|close
|156
|0.20
|1.3825
|0.0000
|0.0000
|28.00
|6386.78
|312
|2007.07.20 15:23
|close
|155
|0.10
|1.3825
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6383.78
|313
|2007.07.20 15:23
|buy
|157
|0.10
|1.3828
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.07.20 15:32
|buy
|158
|0.20
|1.3811
|0.0000
|0.0000
|315
|2007.07.20 15:32
|close
|158
|0.20
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|26.00
|6409.78
|316
|2007.07.20 15:32
|close
|157
|0.10
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6405.78
|317
|2007.07.20 15:32
|buy
|159
|0.10
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|318
|2007.07.20 16:05
|close
|159
|0.10
|1.3835
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6413.78
|319
|2007.07.20 16:05
|buy
|160
|0.10
|1.3838
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.07.20 16:16
|buy
|161
|0.20
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|321
|2007.07.22 20:00
|close
|161
|0.20
|1.3832
|0.0000
|0.0000
|20.00
|6433.78
|322
|2007.07.22 20:00
|close
|160
|0.10
|1.3832
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6427.78
|323
|2007.07.22 20:00
|buy
|162
|0.10
|1.3835
|0.0000
|0.0000
|324
|2007.07.23 06:02
|close
|162
|0.10
|1.3843
|0.0000
|0.0000
|7.39
|6435.17
|325
|2007.07.23 06:02
|buy
|163
|0.10
|1.3844
|0.0000
|0.0000
|326
|2007.07.23 06:32
|buy
|164
|0.20
|1.3829
|0.0000
|0.0000
|327
|2007.07.24 12:01
|close
|164
|0.20
|1.3837
|0.0000
|0.0000
|14.79
|6449.96
|328
|2007.07.24 12:01
|close
|163
|0.10
|1.3837
|0.0000
|0.0000
|-7.61
|6442.36
|329
|2007.07.24 12:01
|buy
|165
|0.10
|1.3838
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.07.24 12:34
|close
|165
|0.10
|1.3846
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6450.36
|331
|2007.07.24 12:34
|buy
|166
|0.10
|1.3847
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.07.24 13:31
|buy
|167
|0.20
|1.3832
|0.0000
|0.0000
|333
|2007.07.24 23:59
|close at stop
|167
|0.20
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|6428.36
|334
|2007.07.24 23:59
|close at stop
|166
|0.10
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|6402.36