Strategy Tester Report
FXA0 - Ladderv0.02 EA

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2007.07.01 20:00 - 2007.07.25 00:00 (2007.07.01 - 2007.07.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersPipStep=15; MagicNumber=888888;
Bars in test2122Ticks modelled95863Modelling quality82.08%
Initial deposit5000.00
Total net profit1402.35Gross profit1791.06Gross loss-388.71
Profit factor4.61Expected payoff8.40
Absolute drawdown35.21Maximal drawdown210.00 (3.36%)Relative drawdown3.36% (210.00)
Total trades167Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)167 (70.06%)
Profit trades (% of total)117 (70.06%)Loss trades (% of total)50 (29.94%)
Largestprofit trade64.00loss trade-26.00
Averageprofit trade15.31loss trade-7.77
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (87.39)consecutive losses (loss in money)2 (-48.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)119.00 (3)consecutive loss (count of losses)-48.00 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.07.01 20:00buy10.101.35440.00000.0000
22007.07.02 07:35close10.101.35520.00000.00007.395007.40
32007.07.02 07:35buy20.101.35550.00000.0000
42007.07.02 07:36close20.101.35630.00000.00008.005015.40
52007.07.02 07:36buy30.101.35640.00000.0000
62007.07.02 08:27close30.101.35720.00000.00008.005023.40
72007.07.02 08:27buy40.101.35750.00000.0000
82007.07.02 09:48close40.101.35830.00000.00008.005031.40
92007.07.02 09:48buy50.101.35840.00000.0000
102007.07.02 11:52close50.101.35920.00000.00008.005039.40
112007.07.02 11:52buy60.101.35930.00000.0000
122007.07.02 12:50close60.101.36010.00000.00008.005047.40
132007.07.02 12:50buy70.101.36020.00000.0000
142007.07.02 14:12close70.101.36100.00000.00008.005055.40
152007.07.02 14:12buy80.101.36130.00000.0000
162007.07.02 14:33close80.101.36210.00000.00008.005063.40
172007.07.02 14:33buy90.101.36220.00000.0000
182007.07.02 15:03close90.101.36300.00000.00008.005071.40
192007.07.02 15:03buy100.101.36310.00000.0000
202007.07.03 01:16buy110.201.36160.00000.0000
212007.07.03 01:29close110.201.36240.00000.000016.005087.40
222007.07.03 01:29close100.101.36240.00000.0000-7.615079.79
232007.07.03 01:30buy120.101.36250.00000.0000
242007.07.03 06:46close120.101.36330.00000.00008.005087.79
252007.07.03 06:46buy130.101.36340.00000.0000
262007.07.03 07:13buy140.201.36190.00000.0000
272007.07.04 06:07close140.201.36270.00000.000014.795102.58
282007.07.04 06:07close130.101.36270.00000.0000-7.615094.98
292007.07.04 06:07buy150.101.36280.00000.0000
302007.07.04 10:59buy160.201.36130.00000.0000
312007.07.04 11:57close160.201.36210.00000.000016.005110.98
322007.07.04 11:57close150.101.36210.00000.0000-7.005103.98
332007.07.04 12:00buy170.101.36220.00000.0000
342007.07.05 01:50buy180.201.36070.00000.0000
352007.07.05 03:50close180.201.36150.00000.000016.005119.98
362007.07.05 03:50close170.101.36150.00000.0000-8.815111.16
372007.07.05 04:00buy190.101.36150.00000.0000
382007.07.05 07:37close190.101.36230.00000.00008.005119.16
392007.07.05 07:37buy200.101.36240.00000.0000
402007.07.05 07:48close200.101.36320.00000.00008.005127.16
412007.07.05 07:48buy210.101.36350.00000.0000
422007.07.05 07:52close210.101.36430.00000.00008.005135.16
432007.07.05 07:52buy220.101.36440.00000.0000
442007.07.05 09:47close220.101.36520.00000.00008.005143.16
452007.07.05 09:47buy230.101.36530.00000.0000
462007.07.05 11:17buy240.201.36380.00000.0000
472007.07.05 11:25close240.201.36460.00000.000016.005159.16
482007.07.05 11:25close230.101.36460.00000.0000-7.005152.16
492007.07.05 11:25buy250.101.36470.00000.0000
502007.07.05 12:35buy260.201.36320.00000.0000
512007.07.05 12:38close260.201.36400.00000.000016.005168.16
522007.07.05 12:38close250.101.36400.00000.0000-7.005161.16
532007.07.05 16:00buy270.101.35930.00000.0000
542007.07.05 17:27close270.101.36010.00000.00008.005169.16
552007.07.05 17:28buy280.101.36020.00000.0000
562007.07.06 05:47buy290.201.35870.00000.0000
572007.07.06 07:08close290.201.35950.00000.000016.005185.16
582007.07.06 07:08close280.101.35950.00000.0000-7.615177.56
592007.07.06 08:00buy300.101.35900.00000.0000
602007.07.06 08:30close300.101.35980.00000.00008.005185.56
612007.07.06 08:30buy310.101.36010.00000.0000
622007.07.06 11:36buy320.201.35860.00000.0000
632007.07.06 12:07close320.201.35940.00000.000016.005201.56
642007.07.06 12:07close310.101.35940.00000.0000-7.005194.56
652007.07.06 12:07buy330.101.35950.00000.0000
662007.07.06 12:21close330.101.36030.00000.00008.005202.56
672007.07.06 12:21buy340.101.36040.00000.0000
682007.07.06 12:30buy350.201.35890.00000.0000
692007.07.06 13:20close350.201.36040.00000.000030.005232.56
702007.07.06 13:20close340.101.36040.00000.00000.005232.56
712007.07.06 13:20buy360.101.36050.00000.0000
722007.07.06 14:01close360.101.36130.00000.00008.005240.56
732007.07.06 14:01buy370.101.36140.00000.0000
742007.07.06 14:09close370.101.36220.00000.00008.005248.56
752007.07.06 14:09buy380.101.36230.00000.0000
762007.07.06 14:12close380.101.36310.00000.00008.005256.56
772007.07.06 14:12buy390.101.36320.00000.0000
782007.07.06 14:25close390.101.36400.00000.00008.005264.56
792007.07.06 14:25buy400.101.36430.00000.0000
802007.07.06 14:28buy410.201.36140.00000.0000
812007.07.06 14:28close410.201.36370.00000.000046.005310.56
822007.07.06 14:28close400.101.36370.00000.0000-6.005304.56
832007.07.06 14:28buy420.101.36380.00000.0000
842007.07.06 14:45buy430.201.36100.00000.0000
852007.07.06 14:45close430.201.36290.00000.000038.005342.56
862007.07.06 14:45close420.101.36290.00000.0000-9.005333.56
872007.07.06 14:45buy440.101.36300.00000.0000
882007.07.06 15:28buy450.201.36120.00000.0000
892007.07.06 15:28close450.201.36330.00000.000042.005375.56
902007.07.06 15:28close440.101.36330.00000.00003.005378.56
912007.07.06 15:28buy460.101.36340.00000.0000
922007.07.06 15:33buy470.201.36110.00000.0000
932007.07.06 15:33close470.201.36320.00000.000042.005420.56
942007.07.06 15:33close460.101.36320.00000.0000-2.005418.56
952007.07.06 15:33buy480.101.36350.00000.0000
962007.07.06 15:50buy490.201.36200.00000.0000
972007.07.08 20:00close490.201.36320.00000.000024.005442.56
982007.07.08 20:00close480.101.36320.00000.0000-3.005439.56
992007.07.08 20:00buy500.101.36350.00000.0000
1002007.07.09 01:08buy510.201.36200.00000.0000
1012007.07.09 07:12close510.201.36280.00000.000016.005455.56
1022007.07.09 07:12close500.101.36280.00000.0000-7.615447.95
1032007.07.09 07:12buy520.101.36290.00000.0000
1042007.07.09 07:29close520.101.36370.00000.00008.005455.95
1052007.07.09 07:30buy530.101.36380.00000.0000
1062007.07.09 08:12buy540.201.36220.00000.0000
1072007.07.09 08:43close540.201.36300.00000.000016.005471.95
1082007.07.09 08:43close530.101.36300.00000.0000-8.005463.95
1092007.07.09 08:43buy550.101.36330.00000.0000
1102007.07.09 13:18buy560.201.36180.00000.0000
1112007.07.09 13:47close560.201.36260.00000.000016.005479.95
1122007.07.09 13:47close550.101.36260.00000.0000-7.005472.95
1132007.07.09 13:48buy570.101.36290.00000.0000
1142007.07.10 04:38buy580.201.36140.00000.0000
1152007.07.10 07:06close580.201.36220.00000.000016.005488.95
1162007.07.10 07:06close570.101.36220.00000.0000-7.615481.35
1172007.07.10 07:07buy590.101.36230.00000.0000
1182007.07.10 07:57close590.101.36310.00000.00008.005489.35
1192007.07.10 07:57buy600.101.36340.00000.0000
1202007.07.10 08:24close600.101.36420.00000.00008.005497.35
1212007.07.10 08:24buy610.101.36430.00000.0000
1222007.07.10 08:33close610.101.36510.00000.00008.005505.35
1232007.07.10 08:33buy620.101.36520.00000.0000
1242007.07.10 10:01close620.101.36600.00000.00008.005513.35
1252007.07.10 10:01buy630.101.36630.00000.0000
1262007.07.10 10:06buy640.201.36440.00000.0000
1272007.07.10 10:06close640.201.36530.00000.000018.005531.35
1282007.07.10 10:06close630.101.36530.00000.0000-10.005521.35
1292007.07.10 10:06buy650.101.36560.00000.0000
1302007.07.10 10:54buy660.201.36410.00000.0000
1312007.07.10 11:25close660.201.36490.00000.000016.005537.35
1322007.07.10 11:25close650.101.36490.00000.0000-7.005530.35
1332007.07.10 11:26buy670.101.36500.00000.0000
1342007.07.10 11:46close670.101.36590.00000.00009.005539.35
1352007.07.10 11:46buy680.101.36600.00000.0000
1362007.07.10 12:16close680.101.36680.00000.00008.005547.35
1372007.07.10 12:16buy690.101.36710.00000.0000
1382007.07.10 13:15close690.101.36790.00000.00008.005555.35
1392007.07.10 13:15buy700.101.36800.00000.0000
1402007.07.10 13:15close700.101.36880.00000.00008.005563.35
1412007.07.10 13:15buy710.101.36910.00000.0000
1422007.07.10 13:48close710.101.36990.00000.00008.005571.35
1432007.07.10 13:48buy720.101.37020.00000.0000
1442007.07.10 13:49close720.101.37100.00000.00008.005579.35
1452007.07.10 13:49buy730.101.37130.00000.0000
1462007.07.10 14:24buy740.201.36860.00000.0000
1472007.07.10 14:24close740.201.37110.00000.000050.005629.35
1482007.07.10 14:24close730.101.37110.00000.0000-2.005627.35
1492007.07.10 14:24buy750.101.37140.00000.0000
1502007.07.10 14:27buy760.201.36860.00000.0000
1512007.07.10 14:27close760.201.37110.00000.000050.005677.35
1522007.07.10 14:27close750.101.37110.00000.0000-3.005674.35
1532007.07.10 14:27buy770.101.37120.00000.0000
1542007.07.10 14:32close770.101.37200.00000.00008.005682.35
1552007.07.10 14:32buy780.101.37210.00000.0000
1562007.07.10 14:33close780.101.37290.00000.00008.005690.35
1572007.07.10 14:33buy790.101.37320.00000.0000
1582007.07.10 15:04buy800.201.36910.00000.0000
1592007.07.10 15:04close800.201.37210.00000.000060.005750.35
1602007.07.10 15:04close790.101.37210.00000.0000-11.005739.35
1612007.07.10 15:04buy810.101.37220.00000.0000
1622007.07.10 15:06buy820.201.36910.00000.0000
1632007.07.10 15:06close820.201.37230.00000.000064.005803.35
1642007.07.10 15:06close810.101.37230.00000.00001.005804.35
1652007.07.10 15:06buy830.101.37240.00000.0000
1662007.07.10 15:25buy840.201.36880.00000.0000
1672007.07.10 15:25close840.201.37150.00000.000054.005858.35
1682007.07.10 15:25close830.101.37150.00000.0000-9.005849.35
1692007.07.10 15:25buy850.101.37180.00000.0000
1702007.07.10 15:31buy860.201.36900.00000.0000
1712007.07.10 15:31close860.201.37190.00000.000058.005907.35
1722007.07.10 15:31close850.101.37190.00000.00001.005908.35
1732007.07.10 15:31buy870.101.37200.00000.0000
1742007.07.10 15:58buy880.201.36860.00000.0000
1752007.07.10 15:58close880.201.37110.00000.000050.005958.35
1762007.07.10 15:58close870.101.37110.00000.0000-9.005949.35
1772007.07.10 15:58buy890.101.37140.00000.0000
1782007.07.10 18:02close890.101.37220.00000.00008.005957.35
1792007.07.10 18:02buy900.101.37230.00000.0000
1802007.07.10 20:09close900.101.37310.00000.00008.005965.35
1812007.07.10 20:09buy910.101.37320.00000.0000
1822007.07.10 20:28close910.101.37400.00000.00008.005973.35
1832007.07.10 20:28buy920.101.37410.00000.0000
1842007.07.10 21:50close920.101.37490.00000.00008.005981.35
1852007.07.10 21:50buy930.101.37520.00000.0000
1862007.07.10 21:50close930.101.37600.00000.00008.005989.35
1872007.07.10 21:50buy940.101.37630.00000.0000
1882007.07.10 21:50close940.101.37710.00000.00008.005997.35
1892007.07.10 21:50buy950.101.37720.00000.0000
1902007.07.10 21:51close950.101.37800.00000.00008.006005.35
1912007.07.10 21:51buy960.101.37810.00000.0000
1922007.07.10 21:57buy970.201.37650.00000.0000
1932007.07.11 11:38close970.201.37730.00000.000014.796020.14
1942007.07.11 11:38close960.101.37730.00000.0000-8.616011.53
1952007.07.11 11:38buy980.101.37740.00000.0000
1962007.07.11 11:42buy990.201.37570.00000.0000
1972007.07.11 11:42close990.201.37680.00000.000022.006033.53
1982007.07.11 11:42close980.101.37680.00000.0000-6.006027.53
1992007.07.11 11:42buy1000.101.37710.00000.0000
2002007.07.11 11:50buy1010.201.37550.00000.0000
2012007.07.11 11:50close1010.201.37650.00000.000020.006047.53
2022007.07.11 11:50close1000.101.37650.00000.0000-6.006041.53
2032007.07.11 11:50buy1020.101.37680.00000.0000
2042007.07.11 12:14buy1030.201.37530.00000.0000
2052007.07.11 12:25close1030.201.37610.00000.000016.006057.53
2062007.07.11 12:25close1020.101.37610.00000.0000-7.006050.53
2072007.07.11 12:25buy1040.101.37620.00000.0000
2082007.07.11 12:39buy1050.201.37460.00000.0000
2092007.07.11 12:40close1050.201.37540.00000.000016.006066.53
2102007.07.11 12:40close1040.101.37540.00000.0000-8.006058.53
2112007.07.11 12:51buy1060.101.37610.00000.0000
2122007.07.11 13:14close1060.101.37690.00000.00008.006066.53
2132007.07.11 13:14buy1070.101.37700.00000.0000
2142007.07.11 14:37close1070.101.37780.00000.00008.006074.53
2152007.07.11 14:37buy1080.101.37790.00000.0000
2162007.07.11 15:04buy1090.201.37630.00000.0000
2172007.07.11 16:45close1090.201.37710.00000.000016.006090.53
2182007.07.11 16:45close1080.101.37710.00000.0000-8.006082.53
2192007.07.11 16:45buy1100.101.37740.00000.0000
2202007.07.11 17:52buy1110.201.37580.00000.0000
2212007.07.12 06:57close1110.201.37660.00000.000012.376094.90
2222007.07.12 06:57close1100.101.37660.00000.0000-9.816085.09
2232007.07.12 06:57buy1120.101.37670.00000.0000
2242007.07.12 07:25close1120.101.37750.00000.00008.006093.09
2252007.07.12 07:25buy1130.101.37760.00000.0000
2262007.07.12 07:33close1130.101.37840.00000.00008.006101.09
2272007.07.12 07:33buy1140.101.37880.00000.0000
2282007.07.12 07:41buy1150.201.37660.00000.0000
2292007.07.12 07:42close1150.201.37760.00000.000020.006121.09
2302007.07.12 07:42close1140.101.37760.00000.0000-12.006109.09
2312007.07.12 07:42buy1160.101.37670.00000.0000
2322007.07.12 07:42close1160.101.37760.00000.00009.006118.09
2332007.07.12 07:42buy1170.101.37770.00000.0000
2342007.07.12 07:57close1170.101.37850.00000.00008.006126.09
2352007.07.12 07:57buy1180.101.37860.00000.0000
2362007.07.12 10:56close1180.101.37940.00000.00008.006134.09
2372007.07.12 10:56buy1190.101.37950.00000.0000
2382007.07.12 12:43buy1200.201.37800.00000.0000
2392007.07.12 16:41close1200.201.37880.00000.000016.006150.09
2402007.07.12 16:41close1190.101.37880.00000.0000-7.006143.09
2412007.07.12 16:41buy1210.101.37890.00000.0000
2422007.07.13 06:26buy1220.201.37740.00000.0000
2432007.07.13 07:44close1220.201.37820.00000.000016.006159.09
2442007.07.13 07:44close1210.101.37820.00000.0000-7.616151.48
2452007.07.13 07:44buy1230.101.37830.00000.0000
2462007.07.13 10:05buy1240.201.37680.00000.0000
2472007.07.13 10:39close1240.201.37770.00000.000018.006169.48
2482007.07.13 10:39close1230.101.37770.00000.0000-6.006163.48
2492007.07.13 11:42buy1250.101.37820.00000.0000
2502007.07.13 12:30close1250.101.37900.00000.00008.006171.48
2512007.07.13 12:30buy1260.101.37910.00000.0000
2522007.07.13 12:37close1260.101.37990.00000.00008.006179.48
2532007.07.13 12:37buy1270.101.38020.00000.0000
2542007.07.13 12:37close1270.101.38100.00000.00008.006187.48
2552007.07.13 12:37buy1280.101.38110.00000.0000
2562007.07.13 12:45buy1290.201.37960.00000.0000
2572007.07.13 13:19close1290.201.38040.00000.000016.006203.48
2582007.07.13 13:19close1280.101.38040.00000.0000-7.006196.48
2592007.07.13 13:19buy1300.101.38050.00000.0000
2602007.07.13 13:30close1300.101.38130.00000.00008.006204.48
2612007.07.13 13:30buy1310.101.38140.00000.0000
2622007.07.13 13:34buy1320.201.37980.00000.0000
2632007.07.18 00:16close1320.201.38060.00000.000012.376216.85
2642007.07.18 00:16close1310.101.38060.00000.0000-9.816207.04
2652007.07.18 00:16buy1330.101.38090.00000.0000
2662007.07.18 00:17close1330.101.38170.00000.00008.006215.04
2672007.07.18 00:17buy1340.101.38200.00000.0000
2682007.07.18 01:44buy1350.201.38040.00000.0000
2692007.07.18 02:37close1350.201.38120.00000.000016.006231.04
2702007.07.18 02:37close1340.101.38120.00000.0000-8.006223.04
2712007.07.18 02:37buy1360.101.38130.00000.0000
2722007.07.18 02:58close1360.101.38210.00000.00008.006231.04
2732007.07.18 02:58buy1370.101.38220.00000.0000
2742007.07.18 04:28close1370.101.38300.00000.00008.006239.04
2752007.07.18 04:28buy1380.101.38310.00000.0000
2762007.07.18 05:58buy1390.201.38160.00000.0000
2772007.07.19 09:07close1390.201.38240.00000.000012.376251.41
2782007.07.19 09:07close1380.101.38240.00000.0000-8.816242.59
2792007.07.19 09:07buy1400.101.38270.00000.0000
2802007.07.19 09:43buy1410.201.38120.00000.0000
2812007.07.19 09:43close1410.201.38210.00000.000018.006260.59
2822007.07.19 09:43close1400.101.38210.00000.0000-6.006254.59
2832007.07.19 09:43buy1420.101.38220.00000.0000
2842007.07.19 10:28close1420.101.38300.00000.00008.006262.59
2852007.07.19 10:28buy1430.101.38310.00000.0000
2862007.07.19 10:40buy1440.201.38160.00000.0000
2872007.07.19 12:47close1440.201.38240.00000.000016.006278.59
2882007.07.19 12:47close1430.101.38240.00000.0000-7.006271.59
2892007.07.19 12:47buy1450.101.38250.00000.0000
2902007.07.19 15:31buy1460.201.38080.00000.0000
2912007.07.19 16:56close1460.201.38170.00000.000018.006289.59
2922007.07.19 16:56close1450.101.38170.00000.0000-8.006281.59
2932007.07.19 16:56buy1470.101.38180.00000.0000
2942007.07.19 18:28buy1480.201.38020.00000.0000
2952007.07.20 12:28close1480.201.38100.00000.000014.796296.38
2962007.07.20 12:28close1470.101.38100.00000.0000-8.616287.78
2972007.07.20 12:28buy1490.101.38130.00000.0000
2982007.07.20 14:19close1490.101.38210.00000.00008.006295.78
2992007.07.20 14:19buy1500.101.38240.00000.0000
3002007.07.20 14:20close1500.101.38330.00000.00009.006304.78
3012007.07.20 14:20buy1510.101.38360.00000.0000
3022007.07.20 15:09buy1520.201.38150.00000.0000
3032007.07.20 15:09close1520.201.38330.00000.000036.006340.78
3042007.07.20 15:09close1510.101.38330.00000.0000-3.006337.78
3052007.07.20 15:09buy1530.101.38340.00000.0000
3062007.07.20 15:19buy1540.201.38130.00000.0000
3072007.07.20 15:19close1540.201.38270.00000.000028.006365.78
3082007.07.20 15:19close1530.101.38270.00000.0000-7.006358.78
3092007.07.20 15:19buy1550.101.38280.00000.0000
3102007.07.20 15:23buy1560.201.38110.00000.0000
3112007.07.20 15:23close1560.201.38250.00000.000028.006386.78
3122007.07.20 15:23close1550.101.38250.00000.0000-3.006383.78
3132007.07.20 15:23buy1570.101.38280.00000.0000
3142007.07.20 15:32buy1580.201.38110.00000.0000
3152007.07.20 15:32close1580.201.38240.00000.000026.006409.78
3162007.07.20 15:32close1570.101.38240.00000.0000-4.006405.78
3172007.07.20 15:32buy1590.101.38270.00000.0000
3182007.07.20 16:05close1590.101.38350.00000.00008.006413.78
3192007.07.20 16:05buy1600.101.38380.00000.0000
3202007.07.20 16:16buy1610.201.38220.00000.0000
3212007.07.22 20:00close1610.201.38320.00000.000020.006433.78
3222007.07.22 20:00close1600.101.38320.00000.0000-6.006427.78
3232007.07.22 20:00buy1620.101.38350.00000.0000
3242007.07.23 06:02close1620.101.38430.00000.00007.396435.17
3252007.07.23 06:02buy1630.101.38440.00000.0000
3262007.07.23 06:32buy1640.201.38290.00000.0000
3272007.07.24 12:01close1640.201.38370.00000.000014.796449.96
3282007.07.24 12:01close1630.101.38370.00000.0000-7.616442.36
3292007.07.24 12:01buy1650.101.38380.00000.0000
3302007.07.24 12:34close1650.101.38460.00000.00008.006450.36
3312007.07.24 12:34buy1660.101.38470.00000.0000
3322007.07.24 13:31buy1670.201.38320.00000.0000
3332007.07.24 23:59close at stop1670.201.38210.00000.0000-22.006428.36
3342007.07.24 23:59close at stop1660.101.38210.00000.0000-26.006402.36