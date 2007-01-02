|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Obdobie
|1 Hodina (H1) 2007.01.02 08:00 - 2007.07.19 03:00 (2007.01.01 - 2007.07.20)
|Model
|Každý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
|Parametre
|TakeProfit=20; MaxTrades=3; PipStep=15; mm=0; risk=12; MagicNumber=888888; T_JRSX_period=14;
|Stĺpce v teste
|8378
|Modelované tiky
|704285
|Modelovanie kvality
|89.97%
|Počiatočný vklad
|1000.00
|Čistý celkový zisk
|-512.11
|Hrubý zisk
|7121.45
|Hrubá strata
|-7633.56
|Prvok zisku
|0.93
|Očakávaný výnos
|-1.04
|Absolutný drawdown
|628.16
|Maximálny drawdown
|3006.18 (88.99%)
|Relatívny drawdown
|88.99% (3006.18)
|Všetky pozície
|492
|Krátke pozície (víťazné v %)
|239 (70.71%)
|Dlhé pozície (víťazné v %)
|253 (66.80%)
|Ziskové pozície (% z celku)
|338 (68.70%)
|Stratové pozície (% z celku)
|154 (31.30%)
|Najväčší
|ziskový obchod
|94.00
|stratový obchod
|-428.00
|Priemer
|ziskový obchod
|21.07
|stratový obchod
|-49.57
|Maximum
|výhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)
|59 (1258.35)
|prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)
|10 (-633.00)
|Maximálny
|zisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)
|1258.35 (59)
|straty nasledujúce po sebe (počet prehier)
|-846.00 (5)
|Priemer
|výhry nasledujúce po sebe
|9
|prehry nasledujúce po sebe
|4
|#
|Čas
|Typ
|Objednávka
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Zisk
|Zostatok na účte
|1
|2007.01.02 09:00
|buy
|1
|0.10
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.01.02 09:25
|close
|1
|0.10
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|21.00
|1021.00
|3
|2007.01.02 09:25
|buy
|2
|0.10
|1.9719
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.01.02 10:20
|buy
|3
|0.20
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.01.02 10:37
|close
|3
|0.20
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1041.00
|6
|2007.01.02 12:05
|buy
|4
|0.20
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|7
|2007.01.02 13:46
|close
|4
|0.20
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1061.00
|8
|2007.01.02 14:07
|buy
|5
|0.20
|1.9702
|0.0000
|0.0000
|9
|2007.01.02 14:20
|close
|5
|0.20
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1081.00
|10
|2007.01.02 17:24
|close
|2
|0.10
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1101.00
|11
|2007.01.02 17:24
|buy
|6
|0.10
|1.9745
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.01.02 20:03
|buy
|7
|0.20
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|13
|2007.01.03 01:34
|close
|7
|0.20
|1.9740
|0.0000
|0.0000
|19.53
|1120.53
|14
|2007.01.03 05:36
|buy
|8
|0.20
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|15
|2007.01.03 05:50
|close
|8
|0.20
|1.9740
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1140.53
|16
|2007.01.03 06:08
|buy
|9
|0.20
|1.9729
|0.0000
|0.0000
|17
|2007.01.03 07:10
|close
|9
|0.20
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1160.53
|18
|2007.01.03 07:42
|buy
|10
|0.20
|1.9729
|0.0000
|0.0000
|19
|2007.01.03 08:16
|close
|10
|0.20
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|1118.53
|20
|2007.01.03 08:16
|buy
|11
|0.40
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|21
|2007.01.03 08:16
|close
|11
|0.40
|1.9706
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|1094.53
|22
|2007.01.03 08:16
|close
|6
|0.10
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|-38.23
|1056.30
|23
|2007.01.03 08:16
|buy
|12
|0.20
|1.9711
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.01.03 08:16
|close
|12
|0.20
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|1048.30
|25
|2007.01.03 08:17
|sell
|13
|0.10
|1.9706
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.01.03 09:01
|sell
|14
|0.20
|1.9721
|0.0000
|0.0000
|27
|2007.01.03 10:18
|close
|14
|0.20
|1.9711
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1068.30
|28
|2007.01.03 11:14
|close
|13
|0.10
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1088.30
|29
|2007.01.03 11:14
|sell
|15
|0.10
|1.9683
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.01.03 11:17
|close
|15
|0.10
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1108.30
|31
|2007.01.03 11:17
|sell
|16
|0.10
|1.9658
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.01.03 11:22
|close
|16
|0.10
|1.9638
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1128.30
|33
|2007.01.03 11:22
|sell
|17
|0.10
|1.9631
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.01.03 12:51
|close
|17
|0.10
|1.9611
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1148.30
|35
|2007.01.03 12:51
|sell
|18
|0.10
|1.9605
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.01.03 14:14
|sell
|19
|0.20
|1.9622
|0.0000
|0.0000
|37
|2007.01.03 14:47
|close
|19
|0.20
|1.9612
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1168.30
|38
|2007.01.03 15:09
|close
|18
|0.10
|1.9585
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1188.30
|39
|2007.01.03 15:09
|sell
|20
|0.10
|1.9582
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.01.03 15:59
|close
|20
|0.10
|1.9561
|0.0000
|0.0000
|21.00
|1209.30
|41
|2007.01.03 15:59
|sell
|21
|0.10
|1.9558
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.01.03 16:05
|close
|21
|0.10
|1.9538
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1229.30
|43
|2007.01.03 16:05
|sell
|22
|0.10
|1.9532
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.01.03 16:08
|close
|22
|0.10
|1.9512
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1249.30
|45
|2007.01.03 16:08
|sell
|23
|0.10
|1.9509
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.01.03 16:40
|sell
|24
|0.20
|1.9525
|0.0000
|0.0000
|47
|2007.01.03 17:08
|close
|24
|0.20
|1.9515
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1269.30
|48
|2007.01.03 17:31
|close
|23
|0.10
|1.9489
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1289.30
|49
|2007.01.03 17:31
|sell
|25
|0.10
|1.9486
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.01.03 18:07
|sell
|26
|0.20
|1.9504
|0.0000
|0.0000
|51
|2007.01.03 18:23
|close
|26
|0.20
|1.9494
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1309.30
|52
|2007.01.03 18:39
|sell
|27
|0.20
|1.9503
|0.0000
|0.0000
|53
|2007.01.03 19:59
|close
|27
|0.20
|1.9492
|0.0000
|0.0000
|22.00
|1331.30
|54
|2007.01.03 20:00
|sell
|28
|0.20
|1.9502
|0.0000
|0.0000
|55
|2007.01.03 20:00
|close
|28
|0.20
|1.9492
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1351.30
|56
|2007.01.03 20:02
|sell
|29
|0.20
|1.9503
|0.0000
|0.0000
|57
|2007.01.04 07:39
|close
|29
|0.20
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|18.45
|1369.74
|58
|2007.01.04 07:47
|sell
|30
|0.20
|1.9503
|0.0000
|0.0000
|59
|2007.01.04 09:06
|close
|30
|0.20
|1.9492
|0.0000
|0.0000
|22.00
|1391.74
|60
|2007.01.04 09:13
|close
|25
|0.10
|1.9466
|0.0000
|0.0000
|19.22
|1410.97
|61
|2007.01.04 09:13
|sell
|31
|0.10
|1.9463
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.01.04 09:38
|close
|31
|0.10
|1.9443
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1430.97
|63
|2007.01.04 09:38
|sell
|32
|0.10
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.01.04 09:50
|close
|32
|0.10
|1.9421
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1450.97
|65
|2007.01.04 09:50
|sell
|33
|0.10
|1.9415
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.01.04 10:48
|sell
|34
|0.20
|1.9430
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.01.04 11:51
|close
|34
|0.20
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1470.97
|68
|2007.01.04 12:05
|sell
|35
|0.20
|1.9430
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.01.04 12:22
|sell
|36
|0.40
|1.9446
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.01.04 12:43
|close
|36
|0.40
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1494.97
|71
|2007.01.04 12:59
|sell
|37
|0.40
|1.9446
|0.0000
|0.0000
|72
|2007.01.04 14:23
|close
|37
|0.40
|1.9439
|0.0000
|0.0000
|28.00
|1522.97
|73
|2007.01.04 14:34
|sell
|38
|0.40
|1.9446
|0.0000
|0.0000
|74
|2007.01.04 14:50
|close
|38
|0.40
|1.9439
|0.0000
|0.0000
|28.00
|1550.97
|75
|2007.01.04 14:56
|sell
|39
|0.40
|1.9446
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.01.04 15:06
|close
|39
|0.40
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1570.97
|77
|2007.01.04 15:10
|sell
|40
|0.40
|1.9446
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.01.04 15:12
|close
|40
|0.40
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1594.97
|79
|2007.01.04 15:24
|sell
|41
|0.40
|1.9446
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.01.04 15:35
|close
|41
|0.40
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1618.97
|81
|2007.01.04 15:59
|sell
|42
|0.40
|1.9447
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.01.04 16:00
|close
|42
|0.40
|1.9442
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1638.97
|83
|2007.01.04 16:00
|sell
|43
|0.40
|1.9446
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.01.04 16:05
|close
|43
|0.40
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1662.97
|85
|2007.01.04 16:08
|sell
|44
|0.40
|1.9448
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.01.04 16:22
|close
|44
|0.40
|1.9443
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1682.97
|87
|2007.01.04 16:29
|sell
|45
|0.40
|1.9448
|0.0000
|0.0000
|88
|2007.01.04 16:33
|close
|45
|0.40
|1.9443
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1702.97
|89
|2007.01.04 16:40
|sell
|46
|0.40
|1.9446
|0.0000
|0.0000
|90
|2007.01.04 17:11
|close
|46
|0.40
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1722.97
|91
|2007.01.04 17:20
|sell
|47
|0.40
|1.9446
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.01.04 17:27
|close
|47
|0.40
|1.9439
|0.0000
|0.0000
|28.00
|1750.97
|93
|2007.01.04 17:30
|sell
|48
|0.40
|1.9446
|0.0000
|0.0000
|94
|2007.01.04 17:36
|close
|48
|0.40
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1770.97
|95
|2007.01.04 17:40
|sell
|49
|0.40
|1.9446
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.01.04 18:02
|close
|49
|0.40
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1790.97
|97
|2007.01.04 19:28
|sell
|50
|0.40
|1.9447
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.01.04 20:07
|close
|50
|0.40
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1814.97
|99
|2007.01.04 20:44
|sell
|51
|0.40
|1.9448
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.01.04 21:15
|close
|51
|0.40
|1.9443
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1834.97
|101
|2007.01.05 01:38
|close
|35
|0.20
|1.9419
|0.0000
|0.0000
|20.45
|1855.41
|102
|2007.01.05 03:51
|close
|33
|0.10
|1.9394
|0.0000
|0.0000
|20.22
|1875.64
|103
|2007.01.05 03:51
|sell
|52
|0.10
|1.9391
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.01.05 05:13
|close
|52
|0.10
|1.9371
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1895.64
|105
|2007.01.05 05:13
|sell
|53
|0.10
|1.9368
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.01.05 07:43
|sell
|54
|0.20
|1.9384
|0.0000
|0.0000
|107
|2007.01.05 08:38
|sell
|55
|0.40
|1.9399
|0.0000
|0.0000
|108
|2007.01.05 12:07
|close
|55
|0.40
|1.9394
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1915.64
|109
|2007.01.05 12:25
|sell
|56
|0.40
|1.9399
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.01.05 12:48
|close
|56
|0.40
|1.9394
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1935.64
|111
|2007.01.05 12:59
|sell
|57
|0.40
|1.9399
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.01.05 13:07
|close
|57
|0.40
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1959.64
|113
|2007.01.05 13:20
|sell
|58
|0.40
|1.9399
|0.0000
|0.0000
|114
|2007.01.05 13:25
|close
|58
|0.40
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1983.64
|115
|2007.01.05 13:52
|sell
|59
|0.40
|1.9399
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.01.05 14:11
|close
|59
|0.40
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|24.00
|2007.64
|117
|2007.01.05 14:15
|sell
|60
|0.40
|1.9399
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.01.05 14:21
|close
|60
|0.40
|1.9394
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2027.64
|119
|2007.01.05 14:28
|sell
|61
|0.40
|1.9399
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.01.05 14:29
|close
|61
|0.40
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|24.00
|2051.64
|121
|2007.01.05 14:29
|close
|54
|0.20
|1.9372
|0.0000
|0.0000
|24.00
|2075.64
|122
|2007.01.05 14:29
|close
|53
|0.10
|1.9341
|0.0000
|0.0000
|27.00
|2102.64
|123
|2007.01.05 14:29
|sell
|62
|0.10
|1.9339
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.01.05 14:31
|close
|62
|0.10
|1.9319
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2122.64
|125
|2007.01.05 14:31
|sell
|63
|0.10
|1.9313
|0.0000
|0.0000
|126
|2007.01.05 14:49
|close
|63
|0.10
|1.9291
|0.0000
|0.0000
|22.00
|2144.64
|127
|2007.01.05 14:49
|sell
|64
|0.10
|1.9288
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.01.05 14:56
|sell
|65
|0.20
|1.9304
|0.0000
|0.0000
|129
|2007.01.05 15:04
|close
|65
|0.20
|1.9293
|0.0000
|0.0000
|22.00
|2166.64
|130
|2007.01.05 15:39
|sell
|66
|0.20
|1.9304
|0.0000
|0.0000
|131
|2007.01.05 15:45
|sell
|67
|0.40
|1.9320
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.01.05 15:55
|close
|67
|0.40
|1.9315
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2186.64
|133
|2007.01.05 16:15
|sell
|68
|0.40
|1.9319
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.01.05 16:32
|close
|68
|0.40
|1.9314
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2206.64
|135
|2007.01.05 16:52
|close
|66
|0.20
|1.9293
|0.0000
|0.0000
|22.00
|2228.64
|136
|2007.01.05 17:04
|close
|64
|0.10
|1.9268
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2248.64
|137
|2007.01.05 17:04
|sell
|69
|0.10
|1.9265
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.01.05 17:19
|sell
|70
|0.20
|1.9281
|0.0000
|0.0000
|139
|2007.01.05 17:38
|sell
|71
|0.40
|1.9296
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.01.05 17:44
|close
|71
|0.40
|1.9290
|0.0000
|0.0000
|24.00
|2272.64
|141
|2007.01.05 17:52
|sell
|72
|0.40
|1.9296
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.01.08 01:14
|close
|72
|0.40
|1.9289
|0.0000
|0.0000
|18.68
|2291.31
|143
|2007.01.08 01:47
|close
|70
|0.20
|1.9271
|0.0000
|0.0000
|15.34
|2306.65
|144
|2007.01.08 01:55
|sell
|73
|0.20
|1.9281
|0.0000
|0.0000
|145
|2007.01.08 06:31
|sell
|74
|0.40
|1.9296
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.01.08 09:00
|close
|74
|0.40
|1.9310
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|2250.65
|147
|2007.01.08 09:00
|close
|73
|0.20
|1.9307
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|2198.65
|148
|2007.01.08 09:00
|sell
|75
|0.40
|1.9303
|0.0000
|0.0000
|149
|2007.01.08 09:00
|close
|75
|0.40
|1.9308
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|2178.65
|150
|2007.01.08 09:00
|close
|69
|0.10
|1.9307
|0.0000
|0.0000
|-44.33
|2134.32
|151
|2007.01.08 09:00
|sell
|76
|0.20
|1.9303
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.01.08 09:00
|close
|76
|0.20
|1.9306
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|2128.32
|153
|2007.01.08 09:00
|buy
|77
|0.10
|1.9307
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.01.08 09:12
|close
|77
|0.10
|1.9329
|0.0000
|0.0000
|22.00
|2150.32
|155
|2007.01.08 09:12
|buy
|78
|0.10
|1.9331
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.01.08 11:16
|buy
|79
|0.20
|1.9316
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.01.08 11:47
|close
|79
|0.20
|1.9326
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2170.32
|158
|2007.01.08 14:21
|buy
|80
|0.20
|1.9316
|0.0000
|0.0000
|159
|2007.01.08 14:39
|buy
|81
|0.40
|1.9300
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.01.08 14:48
|close
|81
|0.40
|1.9305
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2190.32
|161
|2007.01.08 14:57
|buy
|82
|0.40
|1.9300
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.01.08 15:11
|close
|82
|0.40
|1.9305
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2210.32
|163
|2007.01.08 15:26
|close
|80
|0.20
|1.9326
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2230.32
|164
|2007.01.08 16:01
|close
|78
|0.10
|1.9351
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2250.32
|165
|2007.01.08 17:03
|buy
|83
|0.10
|1.9354
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.01.08 17:47
|close
|83
|0.10
|1.9374
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2270.32
|167
|2007.01.08 17:47
|buy
|84
|0.10
|1.9378
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.01.08 18:03
|close
|84
|0.10
|1.9398
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2290.32
|169
|2007.01.08 18:03
|buy
|85
|0.10
|1.9401
|0.0000
|0.0000
|170
|2007.01.08 18:12
|buy
|86
|0.20
|1.9383
|0.0000
|0.0000
|171
|2007.01.08 20:07
|buy
|87
|0.40
|1.9364
|0.0000
|0.0000
|172
|2007.01.08 20:12
|close
|87
|0.40
|1.9370
|0.0000
|0.0000
|24.00
|2314.32
|173
|2007.01.09 00:45
|close
|86
|0.20
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|19.53
|2333.85
|174
|2007.01.09 01:14
|close
|85
|0.10
|1.9421
|0.0000
|0.0000
|19.77
|2353.62
|175
|2007.01.09 01:14
|buy
|88
|0.10
|1.9424
|0.0000
|0.0000
|176
|2007.01.09 08:47
|close
|88
|0.10
|1.9444
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2373.62
|177
|2007.01.09 08:47
|buy
|89
|0.10
|1.9447
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.01.09 09:05
|buy
|90
|0.20
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|179
|2007.01.09 09:53
|buy
|91
|0.40
|1.9415
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.01.09 10:14
|close
|91
|0.40
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2393.62
|181
|2007.01.09 11:16
|buy
|92
|0.40
|1.9415
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.01.09 11:26
|close
|92
|0.40
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2413.62
|183
|2007.01.09 13:30
|buy
|93
|0.40
|1.9416
|0.0000
|0.0000
|184
|2007.01.09 13:50
|close
|93
|0.40
|1.9421
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2433.62
|185
|2007.01.09 14:44
|buy
|94
|0.40
|1.9415
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.01.09 14:51
|close
|94
|0.40
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2453.62
|187
|2007.01.09 15:01
|buy
|95
|0.40
|1.9415
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.01.09 15:36
|close
|95
|0.40
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2473.62
|189
|2007.01.09 15:48
|buy
|96
|0.40
|1.9416
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.01.09 16:00
|close
|96
|0.40
|1.9402
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|2417.62
|191
|2007.01.09 16:00
|close
|90
|0.20
|1.9403
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|2361.62
|192
|2007.01.09 16:00
|buy
|97
|0.40
|1.9407
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.01.09 16:00
|close
|97
|0.40
|1.9402
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|2341.62
|194
|2007.01.09 16:00
|close
|89
|0.10
|1.9402
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|2296.62
|195
|2007.01.09 16:00
|buy
|98
|0.20
|1.9406
|0.0000
|0.0000
|196
|2007.01.09 16:00
|close
|98
|0.20
|1.9405
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|2294.62
|197
|2007.01.09 16:00
|sell
|99
|0.10
|1.9404
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.01.10 01:07
|close
|99
|0.10
|1.9384
|0.0000
|0.0000
|19.22
|2313.84
|199
|2007.01.10 01:07
|sell
|100
|0.10
|1.9378
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.01.10 01:19
|close
|100
|0.10
|1.9358
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2333.84
|201
|2007.01.10 01:19
|sell
|101
|0.10
|1.9355
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.01.10 02:22
|sell
|102
|0.20
|1.9370
|0.0000
|0.0000
|203
|2007.01.10 02:35
|close
|102
|0.20
|1.9360
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2353.84
|204
|2007.01.10 06:43
|sell
|103
|0.20
|1.9370
|0.0000
|0.0000
|205
|2007.01.10 07:58
|sell
|104
|0.40
|1.9386
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.01.10 08:16
|close
|104
|0.40
|1.9381
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2373.84
|207
|2007.01.10 08:24
|sell
|105
|0.40
|1.9385
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.01.10 10:29
|close
|105
|0.40
|1.9378
|0.0000
|0.0000
|28.00
|2401.84
|209
|2007.01.10 10:42
|sell
|106
|0.40
|1.9385
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.01.10 10:48
|close
|106
|0.40
|1.9380
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2421.84
|211
|2007.01.10 11:04
|close
|103
|0.20
|1.9385
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|2391.84
|212
|2007.01.10 11:04
|sell
|107
|0.20
|1.9379
|0.0000
|0.0000
|213
|2007.01.10 11:05
|close
|107
|0.20
|1.9385
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|2379.84
|214
|2007.01.10 11:05
|close
|101
|0.10
|1.9384
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|2350.84
|215
|2007.01.10 11:05
|sell
|108
|0.20
|1.9380
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.01.10 11:05
|close
|108
|0.20
|1.9385
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|2340.84
|217
|2007.01.10 11:05
|buy
|109
|0.10
|1.9384
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.01.10 14:29
|buy
|110
|0.20
|1.9367
|0.0000
|0.0000
|219
|2007.01.10 14:32
|close
|110
|0.20
|1.9377
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2360.84
|220
|2007.01.10 14:33
|buy
|111
|0.20
|1.9367
|0.0000
|0.0000
|221
|2007.01.10 14:40
|buy
|112
|0.40
|1.9351
|0.0000
|0.0000
|222
|2007.01.10 14:43
|close
|112
|0.40
|1.9356
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2380.84
|223
|2007.01.10 14:47
|buy
|113
|0.40
|1.9351
|0.0000
|0.0000
|224
|2007.01.10 14:55
|close
|113
|0.40
|1.9357
|0.0000
|0.0000
|24.00
|2404.84
|225
|2007.01.10 15:00
|close
|111
|0.20
|1.9360
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|2390.84
|226
|2007.01.10 15:00
|close
|109
|0.10
|1.9361
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|2367.84
|227
|2007.01.10 15:00
|buy
|114
|0.20
|1.9365
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.01.10 15:00
|close
|114
|0.20
|1.9362
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|2361.84
|229
|2007.01.10 15:00
|sell
|115
|0.10
|1.9361
|0.0000
|0.0000
|230
|2007.01.10 16:13
|close
|115
|0.10
|1.9341
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2381.84
|231
|2007.01.10 16:13
|sell
|116
|0.10
|1.9334
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.01.10 16:59
|sell
|117
|0.20
|1.9349
|0.0000
|0.0000
|233
|2007.01.10 17:22
|close
|117
|0.20
|1.9339
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2401.84
|234
|2007.01.11 09:00
|close
|116
|0.10
|1.9349
|0.0000
|0.0000
|-15.78
|2386.06
|235
|2007.01.11 09:00
|buy
|118
|0.10
|1.9349
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.01.11 09:35
|buy
|119
|0.20
|1.9333
|0.0000
|0.0000
|237
|2007.01.11 09:48
|close
|119
|0.20
|1.9344
|0.0000
|0.0000
|22.00
|2408.06
|238
|2007.01.11 10:29
|close
|118
|0.10
|1.9369
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2428.06
|239
|2007.01.11 10:29
|buy
|120
|0.10
|1.9376
|0.0000
|0.0000
|240
|2007.01.11 10:40
|close
|120
|0.10
|1.9397
|0.0000
|0.0000
|21.00
|2449.06
|241
|2007.01.11 10:40
|buy
|121
|0.10
|1.9400
|0.0000
|0.0000
|242
|2007.01.11 11:11
|buy
|122
|0.20
|1.9385
|0.0000
|0.0000
|243
|2007.01.11 11:32
|close
|122
|0.20
|1.9395
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2469.06
|244
|2007.01.11 12:20
|buy
|123
|0.20
|1.9385
|0.0000
|0.0000
|245
|2007.01.11 13:00
|close
|123
|0.20
|1.9432
|0.0000
|0.0000
|94.00
|2563.06
|246
|2007.01.11 13:00
|close
|121
|0.10
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|34.00
|2597.06
|247
|2007.01.11 13:00
|buy
|124
|0.10
|1.9439
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.01.11 13:00
|close
|124
|0.10
|1.9459
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2617.06
|249
|2007.01.11 13:00
|buy
|125
|0.10
|1.9469
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.01.11 13:00
|close
|125
|0.10
|1.9492
|0.0000
|0.0000
|23.00
|2640.06
|251
|2007.01.11 13:00
|buy
|126
|0.10
|1.9501
|0.0000
|0.0000
|252
|2007.01.11 13:00
|close
|126
|0.10
|1.9521
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2660.06
|253
|2007.01.11 13:00
|buy
|127
|0.10
|1.9522
|0.0000
|0.0000
|254
|2007.01.11 13:00
|buy
|128
|0.20
|1.9507
|0.0000
|0.0000
|255
|2007.01.11 13:01
|buy
|129
|0.40
|1.9491
|0.0000
|0.0000
|256
|2007.01.11 13:06
|close
|129
|0.40
|1.9497
|0.0000
|0.0000
|24.00
|2684.06
|257
|2007.01.11 13:07
|buy
|130
|0.40
|1.9492
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.01.11 13:10
|close
|130
|0.40
|1.9497
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2704.06
|259
|2007.01.11 13:12
|close
|128
|0.20
|1.9517
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2724.06
|260
|2007.01.11 13:24
|buy
|131
|0.20
|1.9505
|0.0000
|0.0000
|261
|2007.01.11 13:49
|close
|131
|0.20
|1.9516
|0.0000
|0.0000
|22.00
|2746.06
|262
|2007.01.11 14:34
|buy
|132
|0.20
|1.9507
|0.0000
|0.0000
|263
|2007.01.11 14:36
|buy
|133
|0.40
|1.9490
|0.0000
|0.0000
|264
|2007.01.11 14:36
|close
|133
|0.40
|1.9495
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2766.06
|265
|2007.01.11 14:37
|buy
|134
|0.40
|1.9491
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.01.12 11:46
|close
|134
|0.40
|1.9497
|0.0000
|0.0000
|23.06
|2789.13
|267
|2007.01.12 11:48
|buy
|135
|0.40
|1.9491
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.01.12 12:09
|close
|135
|0.40
|1.9496
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2809.13
|269
|2007.01.12 12:41
|buy
|136
|0.40
|1.9491
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.01.12 12:52
|close
|136
|0.40
|1.9496
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2829.13
|271
|2007.01.12 13:06
|buy
|137
|0.40
|1.9491
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.01.12 13:16
|close
|137
|0.40
|1.9498
|0.0000
|0.0000
|28.00
|2857.13
|273
|2007.01.12 13:21
|buy
|138
|0.40
|1.9492
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.01.12 13:31
|close
|138
|0.40
|1.9497
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2877.13
|275
|2007.01.12 13:51
|buy
|139
|0.40
|1.9492
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.01.12 14:33
|close
|139
|0.40
|1.9497
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2897.13
|277
|2007.01.12 14:37
|buy
|140
|0.40
|1.9490
|0.0000
|0.0000
|278
|2007.01.12 14:52
|close
|140
|0.40
|1.9495
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2917.13
|279
|2007.01.12 14:57
|close
|132
|0.20
|1.9517
|0.0000
|0.0000
|19.53
|2936.66
|280
|2007.01.12 14:58
|close
|127
|0.10
|1.9545
|0.0000
|0.0000
|22.77
|2959.42
|281
|2007.01.12 14:58
|buy
|141
|0.10
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.01.12 15:01
|buy
|142
|0.20
|1.9531
|0.0000
|0.0000
|283
|2007.01.12 15:05
|close
|142
|0.20
|1.9541
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2979.42
|284
|2007.01.12 16:00
|close
|141
|0.10
|1.9567
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2999.42
|285
|2007.01.12 16:00
|buy
|143
|0.10
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|286
|2007.01.12 16:32
|close
|143
|0.10
|1.9592
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3019.42
|287
|2007.01.12 16:32
|buy
|144
|0.10
|1.9596
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.01.12 17:35
|buy
|145
|0.20
|1.9579
|0.0000
|0.0000
|289
|2007.01.12 19:20
|buy
|146
|0.40
|1.9563
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.01.12 19:37
|close
|146
|0.40
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3039.42
|291
|2007.01.12 20:07
|buy
|147
|0.40
|1.9564
|0.0000
|0.0000
|292
|2007.01.12 20:35
|close
|147
|0.40
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3059.42
|293
|2007.01.12 22:32
|close
|145
|0.20
|1.9589
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3079.42
|294
|2007.01.15 01:50
|buy
|148
|0.20
|1.9580
|0.0000
|0.0000
|295
|2007.01.15 02:15
|close
|148
|0.20
|1.9590
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3099.42
|296
|2007.01.15 06:03
|close
|144
|0.10
|1.9616
|0.0000
|0.0000
|19.30
|3118.72
|297
|2007.01.15 06:03
|buy
|149
|0.10
|1.9617
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.01.15 07:17
|buy
|150
|0.20
|1.9602
|0.0000
|0.0000
|299
|2007.01.15 08:38
|close
|150
|0.20
|1.9612
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3138.72
|300
|2007.01.15 09:52
|close
|149
|0.10
|1.9638
|0.0000
|0.0000
|21.00
|3159.72
|301
|2007.01.15 09:52
|buy
|151
|0.10
|1.9641
|0.0000
|0.0000
|302
|2007.01.15 11:03
|close
|151
|0.10
|1.9661
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3179.72
|303
|2007.01.15 11:03
|buy
|152
|0.10
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.01.15 11:50
|buy
|153
|0.20
|1.9652
|0.0000
|0.0000
|305
|2007.01.15 14:05
|close
|153
|0.20
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3199.72
|306
|2007.01.15 14:43
|buy
|154
|0.20
|1.9652
|0.0000
|0.0000
|307
|2007.01.15 15:53
|buy
|155
|0.40
|1.9635
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.01.15 16:24
|close
|155
|0.40
|1.9640
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3219.72
|309
|2007.01.15 16:49
|close
|154
|0.20
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3239.72
|310
|2007.01.15 17:17
|buy
|156
|0.20
|1.9652
|0.0000
|0.0000
|311
|2007.01.15 20:20
|buy
|157
|0.40
|1.9636
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.01.15 21:03
|close
|157
|0.40
|1.9641
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3259.72
|313
|2007.01.15 21:32
|buy
|158
|0.40
|1.9637
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.01.15 22:05
|close
|158
|0.40
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|24.00
|3283.72
|315
|2007.01.16 01:00
|close
|156
|0.20
|1.9640
|0.0000
|0.0000
|-24.47
|3259.25
|316
|2007.01.16 01:01
|close
|152
|0.10
|1.9635
|0.0000
|0.0000
|-32.23
|3227.02
|317
|2007.01.16 01:01
|buy
|159
|0.20
|1.9639
|0.0000
|0.0000
|318
|2007.01.16 01:01
|close
|159
|0.20
|1.9636
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|3221.02
|319
|2007.01.16 01:01
|sell
|160
|0.10
|1.9634
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.01.16 05:44
|sell
|161
|0.20
|1.9649
|0.0000
|0.0000
|321
|2007.01.16 06:49
|sell
|162
|0.40
|1.9664
|0.0000
|0.0000
|322
|2007.01.16 07:00
|close
|162
|0.40
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|4.00
|3225.02
|323
|2007.01.16 07:00
|close
|161
|0.20
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|3197.02
|324
|2007.01.16 07:00
|close
|160
|0.10
|1.9661
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|3170.02
|325
|2007.01.16 07:00
|sell
|163
|0.20
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|326
|2007.01.16 07:00
|close
|163
|0.20
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|3160.02
|327
|2007.01.16 07:01
|buy
|164
|0.10
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.01.16 08:41
|close
|164
|0.10
|1.9683
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3180.02
|329
|2007.01.16 08:41
|buy
|165
|0.10
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.01.16 08:58
|buy
|166
|0.20
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|331
|2007.01.16 09:58
|buy
|167
|0.40
|1.9655
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.01.16 10:03
|close
|167
|0.40
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3200.02
|333
|2007.01.16 10:29
|close
|166
|0.20
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|22.00
|3222.02
|334
|2007.01.16 10:37
|buy
|168
|0.20
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|335
|2007.01.16 10:42
|buy
|169
|0.40
|1.9655
|0.0000
|0.0000
|336
|2007.01.16 10:55
|close
|169
|0.40
|1.9661
|0.0000
|0.0000
|24.00
|3246.02
|337
|2007.01.16 10:58
|buy
|170
|0.40
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.01.16 10:59
|close
|170
|0.40
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|24.00
|3270.02
|339
|2007.01.16 11:01
|buy
|171
|0.40
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|340
|2007.01.16 11:21
|close
|171
|0.40
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|24.00
|3294.02
|341
|2007.01.16 11:45
|buy
|172
|0.40
|1.9656
|0.0000
|0.0000
|342
|2007.01.16 11:54
|close
|172
|0.40
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|24.00
|3318.02
|343
|2007.01.16 14:09
|buy
|173
|0.40
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|344
|2007.01.16 14:33
|close
|173
|0.40
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3338.02
|345
|2007.01.16 14:59
|buy
|174
|0.40
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.01.16 15:00
|close
|174
|0.40
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3358.02
|347
|2007.01.16 15:01
|buy
|175
|0.40
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.01.16 15:04
|close
|175
|0.40
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3378.02
|349
|2007.01.16 15:21
|buy
|176
|0.40
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|350
|2007.01.16 16:00
|close
|176
|0.40
|1.9614
|0.0000
|0.0000
|-172.00
|3206.02
|351
|2007.01.16 16:00
|close
|168
|0.20
|1.9615
|0.0000
|0.0000
|-114.00
|3092.02
|352
|2007.01.16 16:00
|buy
|177
|0.40
|1.9619
|0.0000
|0.0000
|353
|2007.01.16 16:00
|close
|177
|0.40
|1.9616
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|3080.02
|354
|2007.01.16 16:00
|close
|165
|0.10
|1.9617
|0.0000
|0.0000
|-71.00
|3009.02
|355
|2007.01.16 16:00
|buy
|178
|0.20
|1.9621
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.01.16 16:00
|close
|178
|0.20
|1.9616
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|2999.02
|357
|2007.01.16 16:00
|sell
|179
|0.10
|1.9616
|0.0000
|0.0000
|358
|2007.01.16 16:38
|close
|179
|0.10
|1.9594
|0.0000
|0.0000
|22.00
|3021.02
|359
|2007.01.16 16:38
|sell
|180
|0.10
|1.9591
|0.0000
|0.0000
|360
|2007.01.16 16:41
|sell
|181
|0.20
|1.9607
|0.0000
|0.0000
|361
|2007.01.16 17:23
|sell
|182
|0.40
|1.9623
|0.0000
|0.0000
|362
|2007.01.16 17:36
|close
|182
|0.40
|1.9618
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3041.02
|363
|2007.01.16 18:07
|close
|181
|0.20
|1.9596
|0.0000
|0.0000
|22.00
|3063.02
|364
|2007.01.16 18:34
|sell
|183
|0.20
|1.9606
|0.0000
|0.0000
|365
|2007.01.16 20:35
|sell
|184
|0.40
|1.9621
|0.0000
|0.0000
|366
|2007.01.16 21:53
|close
|184
|0.40
|1.9616
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3083.02
|367
|2007.01.17 07:07
|sell
|185
|0.40
|1.9622
|0.0000
|0.0000
|368
|2007.01.17 08:29
|close
|185
|0.40
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|-84.00
|2999.02
|369
|2007.01.17 08:29
|close
|183
|0.20
|1.9642
|0.0000
|0.0000
|-73.55
|2925.47
|370
|2007.01.17 08:29
|sell
|186
|0.40
|1.9638
|0.0000
|0.0000
|371
|2007.01.17 08:29
|close
|186
|0.40
|1.9642
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|2909.47
|372
|2007.01.17 08:29
|close
|180
|0.10
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|-52.78
|2856.69
|373
|2007.01.17 08:29
|sell
|187
|0.20
|1.9639
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.01.17 08:29
|close
|187
|0.20
|1.9644
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|2846.69
|375
|2007.01.17 08:29
|buy
|188
|0.10
|1.9645
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.01.17 09:40
|close
|188
|0.10
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2866.69
|377
|2007.01.17 09:40
|buy
|189
|0.10
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|378
|2007.01.17 09:59
|buy
|190
|0.20
|1.9652
|0.0000
|0.0000
|379
|2007.01.17 10:16
|close
|190
|0.20
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2886.69
|380
|2007.01.17 10:29
|buy
|191
|0.20
|1.9652
|0.0000
|0.0000
|381
|2007.01.17 11:22
|close
|191
|0.20
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2906.69
|382
|2007.01.17 11:48
|buy
|192
|0.20
|1.9653
|0.0000
|0.0000
|383
|2007.01.17 13:14
|close
|192
|0.20
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2926.69
|384
|2007.01.17 14:04
|buy
|193
|0.20
|1.9653
|0.0000
|0.0000
|385
|2007.01.17 14:20
|close
|193
|0.20
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|24.00
|2950.69
|386
|2007.01.17 14:29
|buy
|194
|0.20
|1.9650
|0.0000
|0.0000
|387
|2007.01.17 14:30
|close
|194
|0.20
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2970.69
|388
|2007.01.17 14:30
|buy
|195
|0.20
|1.9652
|0.0000
|0.0000
|389
|2007.01.17 14:35
|close
|195
|0.20
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2990.69
|390
|2007.01.17 15:00
|close
|189
|0.10
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3010.69
|391
|2007.01.17 15:00
|buy
|196
|0.10
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|392
|2007.01.17 15:04
|buy
|197
|0.20
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|393
|2007.01.17 15:14
|buy
|198
|0.40
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.01.17 15:22
|close
|198
|0.40
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3030.69
|395
|2007.01.17 15:47
|close
|197
|0.20
|1.9687
|0.0000
|0.0000
|22.00
|3052.69
|396
|2007.01.17 16:09
|buy
|199
|0.20
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|397
|2007.01.17 16:16
|close
|199
|0.20
|1.9687
|0.0000
|0.0000
|22.00
|3074.69
|398
|2007.01.17 16:32
|close
|196
|0.10
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3094.69
|399
|2007.01.17 16:32
|buy
|200
|0.10
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|400
|2007.01.17 16:37
|buy
|201
|0.20
|1.9699
|0.0000
|0.0000
|401
|2007.01.17 16:52
|close
|201
|0.20
|1.9710
|0.0000
|0.0000
|22.00
|3116.69
|402
|2007.01.17 17:18
|buy
|202
|0.20
|1.9698
|0.0000
|0.0000
|403
|2007.01.17 17:49
|close
|202
|0.20
|1.9709
|0.0000
|0.0000
|22.00
|3138.69
|404
|2007.01.17 20:09
|buy
|203
|0.20
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|405
|2007.01.17 20:26
|buy
|204
|0.40
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.01.17 20:36
|close
|204
|0.40
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|24.00
|3162.69
|407
|2007.01.18 02:16
|close
|203
|0.20
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|19.53
|3182.22
|408
|2007.01.18 04:27
|close
|200
|0.10
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|20.77
|3202.99
|409
|2007.01.18 04:27
|buy
|205
|0.10
|1.9738
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.01.18 05:11
|buy
|206
|0.20
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|411
|2007.01.18 05:23
|close
|206
|0.20
|1.9733
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3222.99
|412
|2007.01.18 07:00
|buy
|207
|0.20
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|413
|2007.01.18 07:24
|close
|207
|0.20
|1.9732
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3242.99
|414
|2007.01.18 09:04
|close
|205
|0.10
|1.9758
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3262.99
|415
|2007.01.18 09:04
|buy
|208
|0.10
|1.9765
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.01.18 10:06
|buy
|209
|0.20
|1.9747
|0.0000
|0.0000
|417
|2007.01.18 10:18
|buy
|210
|0.40
|1.9731
|0.0000
|0.0000
|418
|2007.01.18 10:27
|close
|210
|0.40
|1.9737
|0.0000
|0.0000
|24.00
|3286.99
|419
|2007.01.18 10:52
|buy
|211
|0.40
|1.9731
|0.0000
|0.0000
|420
|2007.01.18 14:00
|close
|211
|0.40
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|-188.00
|3098.99
|421
|2007.01.18 14:00
|close
|209
|0.20
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|2972.99
|422
|2007.01.18 14:00
|buy
|212
|0.40
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|423
|2007.01.18 14:00
|close
|212
|0.40
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|2944.99
|424
|2007.01.18 14:00
|close
|208
|0.10
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|-83.00
|2861.99
|425
|2007.01.18 14:00
|buy
|213
|0.20
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|426
|2007.01.18 14:01
|close
|213
|0.20
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|2851.99
|427
|2007.01.18 14:01
|sell
|214
|0.10
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.01.18 14:33
|close
|214
|0.10
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2871.99
|429
|2007.01.18 14:33
|sell
|215
|0.10
|1.9659
|0.0000
|0.0000
|430
|2007.01.18 14:36
|close
|215
|0.10
|1.9639
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2891.99
|431
|2007.01.18 14:36
|sell
|216
|0.10
|1.9636
|0.0000
|0.0000
|432
|2007.01.18 14:39
|sell
|217
|0.20
|1.9651
|0.0000
|0.0000
|433
|2007.01.18 14:59
|sell
|218
|0.40
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|434
|2007.01.18 22:00
|close
|218
|0.40
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|-304.00
|2587.99
|435
|2007.01.18 22:01
|close
|217
|0.20
|1.9743
|0.0000
|0.0000
|-184.00
|2403.99
|436
|2007.01.18 22:01
|sell
|219
|0.40
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|437
|2007.01.18 22:01
|close
|219
|0.40
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|2383.99
|438
|2007.01.18 22:01
|close
|216
|0.10
|1.9743
|0.0000
|0.0000
|-107.00
|2276.99
|439
|2007.01.18 22:01
|sell
|220
|0.20
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|440
|2007.01.18 22:02
|close
|220
|0.20
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|2266.99
|441
|2007.01.18 22:02
|buy
|221
|0.10
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|442
|2007.01.19 05:07
|close
|221
|0.10
|1.9764
|0.0000
|0.0000
|19.77
|2286.75
|443
|2007.01.19 05:07
|buy
|222
|0.10
|1.9767
|0.0000
|0.0000
|444
|2007.01.19 07:08
|buy
|223
|0.20
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|445
|2007.01.19 07:30
|close
|223
|0.20
|1.9762
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2306.75
|446
|2007.01.19 07:51
|buy
|224
|0.20
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|447
|2007.01.19 09:04
|close
|224
|0.20
|1.9762
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2326.75
|448
|2007.01.19 09:08
|buy
|225
|0.20
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|449
|2007.01.19 10:12
|buy
|226
|0.40
|1.9737
|0.0000
|0.0000
|450
|2007.01.19 10:29
|close
|226
|0.40
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|52.00
|2378.75
|451
|2007.01.19 10:29
|close
|225
|0.20
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|34.00
|2412.75
|452
|2007.01.19 10:36
|buy
|227
|0.20
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|453
|2007.01.19 10:39
|buy
|228
|0.40
|1.9734
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.01.19 12:00
|close
|228
|0.40
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|-68.00
|2344.75
|455
|2007.01.19 12:00
|close
|227
|0.20
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|-66.00
|2278.75
|456
|2007.01.19 12:00
|buy
|229
|0.40
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|457
|2007.01.19 12:00
|close
|229
|0.40
|1.9716
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|2254.75
|458
|2007.01.19 12:01
|close
|222
|0.10
|1.9715
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|2202.75
|459
|2007.01.19 12:01
|buy
|230
|0.20
|1.9719
|0.0000
|0.0000
|460
|2007.01.19 12:01
|close
|230
|0.20
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|2200.75
|461
|2007.01.19 12:02
|sell
|231
|0.10
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|462
|2007.01.19 12:50
|sell
|232
|0.20
|1.9734
|0.0000
|0.0000
|463
|2007.01.19 13:40
|sell
|233
|0.40
|1.9749
|0.0000
|0.0000
|464
|2007.01.19 14:02
|close
|233
|0.40
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2220.75
|465
|2007.01.19 15:05
|close
|232
|0.20
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|22.00
|2242.75
|466
|2007.01.19 15:31
|sell
|234
|0.20
|1.9732
|0.0000
|0.0000
|467
|2007.01.19 16:00
|close
|234
|0.20
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2262.75
|468
|2007.01.19 16:55
|sell
|235
|0.20
|1.9732
|0.0000
|0.0000
|469
|2007.01.19 17:27
|sell
|236
|0.40
|1.9749
|0.0000
|0.0000
|470
|2007.01.19 18:36
|close
|236
|0.40
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2282.75
|471
|2007.01.19 18:57
|sell
|237
|0.40
|1.9748
|0.0000
|0.0000
|472
|2007.01.19 19:52
|close
|237
|0.40
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|24.00
|2306.75
|473
|2007.01.22 03:00
|close
|235
|0.20
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|-42.66
|2264.09
|474
|2007.01.22 03:00
|close
|231
|0.10
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|-36.33
|2227.76
|475
|2007.01.22 03:00
|sell
|238
|0.20
|1.9747
|0.0000
|0.0000
|476
|2007.01.22 03:00
|close
|238
|0.20
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|2221.76
|477
|2007.01.22 03:01
|buy
|239
|0.10
|1.9749
|0.0000
|0.0000
|478
|2007.01.22 10:34
|buy
|240
|0.20
|1.9733
|0.0000
|0.0000
|479
|2007.01.22 11:00
|close
|240
|0.20
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|2191.76
|480
|2007.01.22 11:00
|close
|239
|0.10
|1.9716
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|2158.76
|481
|2007.01.22 11:00
|buy
|241
|0.20
|1.9720
|0.0000
|0.0000
|482
|2007.01.22 11:00
|close
|241
|0.20
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|2152.76
|483
|2007.01.22 11:00
|sell
|242
|0.10
|1.9716
|0.0000
|0.0000
|484
|2007.01.22 11:08
|sell
|243
|0.20
|1.9732
|0.0000
|0.0000
|485
|2007.01.22 11:57
|close
|243
|0.20
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2172.76
|486
|2007.01.22 12:02
|sell
|244
|0.20
|1.9732
|0.0000
|0.0000
|487
|2007.01.22 12:19
|sell
|245
|0.40
|1.9748
|0.0000
|0.0000
|488
|2007.01.22 13:45
|close
|245
|0.40
|1.9743
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2192.76
|489
|2007.01.22 13:54
|sell
|246
|0.40
|1.9747
|0.0000
|0.0000
|490
|2007.01.22 14:01
|close
|246
|0.40
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|2152.76
|491
|2007.01.22 14:01
|sell
|247
|0.40
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|492
|2007.01.22 14:16
|close
|247
|0.40
|1.9759
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|2120.76
|493
|2007.01.22 14:16
|close
|244
|0.20
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|-58.00
|2062.76
|494
|2007.01.22 14:16
|sell
|248
|0.40
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|495
|2007.01.22 14:16
|close
|248
|0.40
|1.9760
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|2050.76
|496
|2007.01.22 14:16
|close
|242
|0.10
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|2005.76
|497
|2007.01.22 14:16
|sell
|249
|0.20
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|498
|2007.01.22 14:16
|close
|249
|0.20
|1.9760
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|1999.76
|499
|2007.01.22 14:16
|buy
|250
|0.10
|1.9759
|0.0000
|0.0000
|500
|2007.01.22 15:14
|buy
|251
|0.20
|1.9743
|0.0000
|0.0000
|501
|2007.01.22 15:30
|close
|251
|0.20
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2019.76
|502
|2007.01.22 15:57
|buy
|252
|0.20
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|503
|2007.01.22 16:18
|close
|252
|0.20
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2039.76
|504
|2007.01.22 16:39
|buy
|253
|0.20
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|505
|2007.01.22 16:55
|close
|253
|0.20
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2059.76
|506
|2007.01.22 17:03
|close
|250
|0.10
|1.9779
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2079.76
|507
|2007.01.22 17:03
|buy
|254
|0.10
|1.9785
|0.0000
|0.0000
|508
|2007.01.22 17:21
|buy
|255
|0.20
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|509
|2007.01.23 01:13
|close
|255
|0.20
|1.9779
|0.0000
|0.0000
|19.53
|2099.29
|510
|2007.01.23 08:34
|close
|254
|0.10
|1.9805
|0.0000
|0.0000
|19.77
|2119.06
|511
|2007.01.23 08:34
|buy
|256
|0.10
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|512
|2007.01.23 09:10
|close
|256
|0.10
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2139.06
|513
|2007.01.23 09:10
|buy
|257
|0.10
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|514
|2007.01.23 09:37
|buy
|258
|0.20
|1.9819
|0.0000
|0.0000
|515
|2007.01.23 10:56
|close
|258
|0.20
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2159.06
|516
|2007.01.23 11:09
|close
|257
|0.10
|1.9855
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2179.06
|517
|2007.01.23 11:09
|buy
|259
|0.10
|1.9862
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.01.23 11:10
|buy
|260
|0.20
|1.9846
|0.0000
|0.0000
|519
|2007.01.23 11:59
|buy
|261
|0.40
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|520
|2007.01.23 12:00
|close
|261
|0.40
|1.9836
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2199.06
|521
|2007.01.23 12:42
|close
|260
|0.20
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2219.06
|522
|2007.01.23 13:48
|close
|259
|0.10
|1.9882
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2239.06
|523
|2007.01.23 13:48
|buy
|262
|0.10
|1.9885
|0.0000
|0.0000
|524
|2007.01.23 13:52
|close
|262
|0.10
|1.9905
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2259.06
|525
|2007.01.23 13:52
|buy
|263
|0.10
|1.9908
|0.0000
|0.0000
|526
|2007.01.23 14:31
|buy
|264
|0.20
|1.9893
|0.0000
|0.0000
|527
|2007.01.23 14:55
|close
|264
|0.20
|1.9903
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2279.06
|528
|2007.01.23 15:00
|buy
|265
|0.20
|1.9892
|0.0000
|0.0000
|529
|2007.01.23 15:21
|buy
|266
|0.40
|1.9876
|0.0000
|0.0000
|530
|2007.01.23 15:38
|close
|266
|0.40
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2299.06
|531
|2007.01.23 16:50
|buy
|267
|0.40
|1.9876
|0.0000
|0.0000
|532
|2007.01.23 22:00
|close
|267
|0.40
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|-240.00
|2059.06
|533
|2007.01.23 22:01
|buy
|268
|0.40
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|534
|2007.01.23 22:20
|close
|268
|0.40
|1.9814
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|2031.06
|535
|2007.01.23 22:21
|buy
|269
|0.40
|1.9819
|0.0000
|0.0000
|536
|2007.01.23 22:22
|close
|269
|0.40
|1.9814
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|2011.06
|537
|2007.01.23 22:23
|buy
|270
|0.40
|1.9819
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.01.23 22:23
|close
|270
|0.40
|1.9814
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|1991.06
|539
|2007.01.23 22:24
|buy
|271
|0.40
|1.9819
|0.0000
|0.0000
|540
|2007.01.23 22:24
|close
|271
|0.40
|1.9814
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|1971.06
|541
|2007.01.23 22:25
|buy
|272
|0.40
|1.9819
|0.0000
|0.0000
|542
|2007.01.23 22:25
|close
|272
|0.40
|1.9814
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|1951.06
|543
|2007.01.23 22:26
|close
|265
|0.20
|1.9812
|0.0000
|0.0000
|-160.00
|1791.06
|544
|2007.01.23 22:26
|buy
|273
|0.40
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|545
|2007.01.23 22:27
|close
|273
|0.40
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|1771.06
|546
|2007.01.23 22:27
|close
|263
|0.10
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|-95.00
|1676.06
|547
|2007.01.23 22:27
|buy
|274
|0.20
|1.9817
|0.0000
|0.0000
|548
|2007.01.23 22:27
|close
|274
|0.20
|1.9812
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|1666.06
|549
|2007.01.23 22:28
|sell
|275
|0.10
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|550
|2007.01.24 01:24
|sell
|276
|0.20
|1.9826
|0.0000
|0.0000
|551
|2007.01.24 02:09
|close
|276
|0.20
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1686.06
|552
|2007.01.24 05:12
|sell
|277
|0.20
|1.9826
|0.0000
|0.0000
|553
|2007.01.24 06:38
|close
|277
|0.20
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1706.06
|554
|2007.01.24 07:33
|close
|275
|0.10
|1.9791
|0.0000
|0.0000
|19.22
|1725.28
|555
|2007.01.24 07:33
|sell
|278
|0.10
|1.9788
|0.0000
|0.0000
|556
|2007.01.24 07:47
|close
|278
|0.10
|1.9767
|0.0000
|0.0000
|21.00
|1746.28
|557
|2007.01.24 07:47
|sell
|279
|0.10
|1.9762
|0.0000
|0.0000
|558
|2007.01.24 08:09
|sell
|280
|0.20
|1.9779
|0.0000
|0.0000
|559
|2007.01.24 08:26
|close
|280
|0.20
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1766.28
|560
|2007.01.24 08:52
|close
|279
|0.10
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1786.28
|561
|2007.01.24 08:52
|sell
|281
|0.10
|1.9737
|0.0000
|0.0000
|562
|2007.01.24 10:29
|close
|281
|0.10
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|25.00
|1811.28
|563
|2007.01.24 10:29
|sell
|282
|0.10
|1.9711
|0.0000
|0.0000
|564
|2007.01.24 10:32
|sell
|283
|0.20
|1.9727
|0.0000
|0.0000
|565
|2007.01.24 10:33
|close
|283
|0.20
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1831.28
|566
|2007.01.24 10:36
|sell
|284
|0.20
|1.9727
|0.0000
|0.0000
|567
|2007.01.24 10:40
|close
|284
|0.20
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1851.28
|568
|2007.01.24 10:46
|sell
|285
|0.20
|1.9727
|0.0000
|0.0000
|569
|2007.01.24 10:56
|sell
|286
|0.40
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|570
|2007.01.24 13:25
|close
|286
|0.40
|1.9738
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1875.28
|571
|2007.01.24 14:08
|close
|285
|0.20
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1895.28
|572
|2007.01.24 14:21
|sell
|287
|0.20
|1.9728
|0.0000
|0.0000
|573
|2007.01.24 14:35
|close
|287
|0.20
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1915.28
|574
|2007.01.24 14:50
|close
|282
|0.10
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|23.00
|1938.28
|575
|2007.01.24 14:50
|sell
|288
|0.10
|1.9685
|0.0000
|0.0000
|576
|2007.01.24 15:54
|sell
|289
|0.20
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|577
|2007.01.24 16:05
|close
|289
|0.20
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1958.28
|578
|2007.01.24 16:19
|close
|288
|0.10
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1978.28
|579
|2007.01.24 16:19
|sell
|290
|0.10
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|580
|2007.01.24 16:30
|sell
|291
|0.20
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|581
|2007.01.24 16:44
|close
|291
|0.20
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|24.00
|2002.28
|582
|2007.01.24 17:53
|sell
|292
|0.20
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|583
|2007.01.24 18:09
|close
|292
|0.20
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|22.00
|2024.28
|584
|2007.01.24 19:01
|sell
|293
|0.20
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|585
|2007.01.24 20:19
|close
|293
|0.20
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|22.00
|2046.28
|586
|2007.01.24 22:11
|sell
|294
|0.20
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|587
|2007.01.24 22:55
|sell
|295
|0.40
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|588
|2007.01.24 23:09
|close
|295
|0.40
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|24.00
|2070.28
|589
|2007.01.25 01:46
|close
|294
|0.20
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|20.45
|2090.73
|590
|2007.01.25 02:02
|sell
|296
|0.20
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|591
|2007.01.25 03:34
|close
|296
|0.20
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|24.00
|2114.73
|592
|2007.01.25 05:23
|sell
|297
|0.20
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|593
|2007.01.25 05:55
|close
|297
|0.20
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2134.73
|594
|2007.01.25 08:44
|sell
|298
|0.20
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|595
|2007.01.25 08:56
|sell
|299
|0.40
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|596
|2007.01.25 10:00
|close
|299
|0.40
|1.9719
|0.0000
|0.0000
|-108.00
|2026.73
|597
|2007.01.25 10:00
|close
|298
|0.20
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|-82.00
|1944.73
|598
|2007.01.25 10:00
|sell
|300
|0.40
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|599
|2007.01.25 10:00
|close
|300
|0.40
|1.9719
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|1924.73
|600
|2007.01.25 10:00
|close
|290
|0.10
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|-56.78
|1867.95
|601
|2007.01.25 10:00
|sell
|301
|0.20
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|602
|2007.01.25 10:00
|close
|301
|0.20
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|1861.95
|603
|2007.01.25 10:00
|buy
|302
|0.10
|1.9719
|0.0000
|0.0000
|604
|2007.01.25 10:02
|buy
|303
|0.20
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|605
|2007.01.25 10:07
|buy
|304
|0.40
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|606
|2007.01.25 10:13
|close
|304
|0.40
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1881.95
|607
|2007.01.25 10:33
|buy
|305
|0.40
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|608
|2007.01.25 10:42
|close
|305
|0.40
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1901.95
|609
|2007.01.25 10:50
|buy
|306
|0.40
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|610
|2007.01.25 11:02
|close
|306
|0.40
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1921.95
|611
|2007.01.25 11:13
|buy
|307
|0.40
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|612
|2007.01.25 11:43
|close
|307
|0.40
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1941.95
|613
|2007.01.25 12:00
|close
|303
|0.20
|1.9711
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1961.95
|614
|2007.01.25 12:04
|buy
|308
|0.20
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|615
|2007.01.25 12:56
|close
|308
|0.20
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|22.00
|1983.95
|616
|2007.01.25 13:06
|buy
|309
|0.20
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|617
|2007.01.25 14:33
|close
|309
|0.20
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2003.95
|618
|2007.01.25 15:01
|buy
|310
|0.20
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|619
|2007.01.25 15:47
|close
|310
|0.20
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|22.00
|2025.95
|620
|2007.01.25 16:06
|buy
|311
|0.20
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|621
|2007.01.25 16:42
|close
|311
|0.20
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2045.95
|622
|2007.01.25 17:21
|buy
|312
|0.20
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|623
|2007.01.25 17:35
|buy
|313
|0.40
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|624
|2007.01.25 17:43
|close
|313
|0.40
|1.9693
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2065.95
|625
|2007.01.25 17:50
|buy
|314
|0.40
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|626
|2007.01.25 17:52
|close
|314
|0.40
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|24.00
|2089.95
|627
|2007.01.25 19:25
|buy
|315
|0.40
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|628
|2007.01.25 21:00
|close
|315
|0.40
|1.9641
|0.0000
|0.0000
|-192.00
|1897.95
|629
|2007.01.25 21:00
|close
|312
|0.20
|1.9641
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|1771.95
|630
|2007.01.25 21:00
|buy
|316
|0.40
|1.9645
|0.0000
|0.0000
|631
|2007.01.25 21:00
|close
|316
|0.40
|1.9638
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|1743.95
|632
|2007.01.25 21:01
|close
|302
|0.10
|1.9639
|0.0000
|0.0000
|-80.00
|1663.95
|633
|2007.01.25 21:01
|buy
|317
|0.20
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|634
|2007.01.25 21:02
|close
|317
|0.20
|1.9638
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|1653.95
|635
|2007.01.25 21:02
|sell
|318
|0.10
|1.9639
|0.0000
|0.0000
|636
|2007.01.26 00:40
|sell
|319
|0.20
|1.9654
|0.0000
|0.0000
|637
|2007.01.26 02:43
|close
|319
|0.20
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|22.00
|1675.95
|638
|2007.01.26 03:24
|sell
|320
|0.20
|1.9656
|0.0000
|0.0000
|639
|2007.01.26 03:39
|close
|320
|0.20
|1.9646
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1695.95
|640
|2007.01.26 05:04
|sell
|321
|0.20
|1.9654
|0.0000
|0.0000
|641
|2007.01.26 06:55
|close
|321
|0.20
|1.9644
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1715.95
|642
|2007.01.26 07:12
|sell
|322
|0.20
|1.9656
|0.0000
|0.0000
|643
|2007.01.26 08:26
|sell
|323
|0.40
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|644
|2007.01.26 08:32
|close
|323
|0.40
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1739.95
|645
|2007.01.26 08:53
|sell
|324
|0.40
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|646
|2007.01.26 08:57
|close
|324
|0.40
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1759.95
|647
|2007.01.26 09:07
|close
|322
|0.20
|1.9646
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1779.95
|648
|2007.01.26 09:27
|close
|318
|0.10
|1.9619
|0.0000
|0.0000
|19.22
|1799.17
|649
|2007.01.26 10:31
|sell
|325
|0.10
|1.9621
|0.0000
|0.0000
|650
|2007.01.26 12:21
|close
|325
|0.10
|1.9600
|0.0000
|0.0000
|21.00
|1820.17
|651
|2007.01.26 12:21
|sell
|326
|0.10
|1.9595
|0.0000
|0.0000
|652
|2007.01.26 14:30
|close
|326
|0.10
|1.9575
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1840.17
|653
|2007.01.26 14:30
|sell
|327
|0.10
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|654
|2007.01.26 14:32
|sell
|328
|0.20
|1.9585
|0.0000
|0.0000
|655
|2007.01.26 14:40
|sell
|329
|0.40
|1.9600
|0.0000
|0.0000
|656
|2007.01.26 14:40
|close
|329
|0.40
|1.9595
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1860.17
|657
|2007.01.26 14:58
|sell
|330
|0.40
|1.9600
|0.0000
|0.0000
|658
|2007.01.26 15:39
|close
|330
|0.40
|1.9595
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1880.17
|659
|2007.01.26 15:59
|close
|328
|0.20
|1.9575
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1900.17
|660
|2007.01.26 16:21
|sell
|331
|0.20
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|661
|2007.01.26 17:13
|sell
|332
|0.40
|1.9599
|0.0000
|0.0000
|662
|2007.01.26 19:07
|close
|332
|0.40
|1.9594
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1920.17
|663
|2007.01.26 22:26
|sell
|333
|0.40
|1.9599
|0.0000
|0.0000
|664
|2007.01.26 22:57
|close
|333
|0.40
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1944.17
|665
|2007.01.29 00:00
|sell
|334
|0.40
|1.9610
|0.0000
|0.0000
|666
|2007.01.29 00:46
|close
|334
|0.40
|1.9605
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1964.17
|667
|2007.01.29 00:47
|sell
|335
|0.40
|1.9600
|0.0000
|0.0000
|668
|2007.01.29 01:08
|close
|335
|0.40
|1.9595
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1984.17
|669
|2007.01.29 08:23
|close
|331
|0.20
|1.9574
|0.0000
|0.0000
|15.34
|1999.51
|670
|2007.01.29 08:49
|sell
|336
|0.20
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|671
|2007.01.29 08:59
|sell
|337
|0.40
|1.9599
|0.0000
|0.0000
|672
|2007.01.29 09:01
|close
|337
|0.40
|1.9594
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2019.51
|673
|2007.01.29 09:15
|sell
|338
|0.40
|1.9600
|0.0000
|0.0000
|674
|2007.01.29 09:20
|close
|338
|0.40
|1.9595
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2039.51
|675
|2007.01.29 10:06
|close
|336
|0.20
|1.9574
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2059.51
|676
|2007.01.29 10:27
|sell
|339
|0.20
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|677
|2007.01.29 11:32
|close
|339
|0.20
|1.9574
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2079.51
|678
|2007.01.29 12:00
|sell
|340
|0.20
|1.9585
|0.0000
|0.0000
|679
|2007.01.29 12:22
|close
|340
|0.20
|1.9575
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2099.51
|680
|2007.01.29 15:54
|sell
|341
|0.20
|1.9585
|0.0000
|0.0000
|681
|2007.01.29 16:42
|close
|341
|0.20
|1.9575
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2119.51
|682
|2007.01.29 17:08
|sell
|342
|0.20
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|683
|2007.01.29 18:00
|sell
|343
|0.40
|1.9600
|0.0000
|0.0000
|684
|2007.01.29 18:10
|close
|343
|0.40
|1.9595
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2139.51
|685
|2007.01.29 19:00
|close
|342
|0.20
|1.9592
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|2123.51
|686
|2007.01.29 19:00
|close
|327
|0.10
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|-26.33
|2097.18
|687
|2007.01.29 19:00
|sell
|344
|0.20
|1.9589
|0.0000
|0.0000
|688
|2007.01.29 19:01
|close
|344
|0.20
|1.9595
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|2085.18
|689
|2007.01.29 19:01
|buy
|345
|0.10
|1.9594
|0.0000
|0.0000
|690
|2007.01.30 01:11
|close
|345
|0.10
|1.9615
|0.0000
|0.0000
|20.77
|2105.95
|691
|2007.01.30 01:12
|buy
|346
|0.10
|1.9618
|0.0000
|0.0000
|692
|2007.01.30 02:54
|close
|346
|0.10
|1.9639
|0.0000
|0.0000
|21.00
|2126.95
|693
|2007.01.30 02:54
|buy
|347
|0.10
|1.9642
|0.0000
|0.0000
|694
|2007.01.30 05:26
|buy
|348
|0.20
|1.9627
|0.0000
|0.0000
|695
|2007.01.30 08:12
|close
|348
|0.20
|1.9639
|0.0000
|0.0000
|24.00
|2150.95
|696
|2007.01.30 08:40
|close
|347
|0.10
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|21.00
|2171.95
|697
|2007.01.30 08:47
|buy
|349
|0.10
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|698
|2007.01.30 08:57
|buy
|350
|0.20
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|699
|2007.01.30 09:25
|close
|350
|0.20
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|22.00
|2193.95
|700
|2007.01.30 09:54
|buy
|351
|0.20
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|701
|2007.01.30 10:40
|buy
|352
|0.40
|1.9647
|0.0000
|0.0000
|702
|2007.01.30 11:26
|close
|352
|0.40
|1.9652
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2213.95
|703
|2007.01.30 11:50
|buy
|353
|0.40
|1.9649
|0.0000
|0.0000
|704
|2007.01.30 12:37
|close
|353
|0.40
|1.9654
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2233.95
|705
|2007.01.30 12:50
|buy
|354
|0.40
|1.9649
|0.0000
|0.0000
|706
|2007.01.30 13:02
|close
|354
|0.40
|1.9654
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2253.95
|707
|2007.01.30 13:16
|buy
|355
|0.40
|1.9650
|0.0000
|0.0000
|708
|2007.01.30 13:43
|close
|355
|0.40
|1.9655
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2273.95
|709
|2007.01.30 14:04
|buy
|356
|0.40
|1.9649
|0.0000
|0.0000
|710
|2007.01.30 17:00
|close
|356
|0.40
|1.9613
|0.0000
|0.0000
|-144.00
|2129.95
|711
|2007.01.30 17:00
|close
|351
|0.20
|1.9612
|0.0000
|0.0000
|-106.00
|2023.95
|712
|2007.01.30 17:00
|buy
|357
|0.40
|1.9616
|0.0000
|0.0000
|713
|2007.01.30 17:00
|close
|357
|0.40
|1.9613
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|2011.95
|714
|2007.01.30 17:00
|close
|349
|0.10
|1.9612
|0.0000
|0.0000
|-70.00
|1941.95
|715
|2007.01.30 17:00
|buy
|358
|0.20
|1.9616
|0.0000
|0.0000
|716
|2007.01.30 17:00
|close
|358
|0.20
|1.9612
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|1933.95
|717
|2007.01.30 17:00
|sell
|359
|0.10
|1.9612
|0.0000
|0.0000
|718
|2007.01.30 19:06
|sell
|360
|0.20
|1.9628
|0.0000
|0.0000
|719
|2007.01.30 20:26
|close
|360
|0.20
|1.9618
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1953.95
|720
|2007.01.30 22:15
|sell
|361
|0.20
|1.9628
|0.0000
|0.0000
|721
|2007.01.31 01:01
|close
|361
|0.20
|1.9618
|0.0000
|0.0000
|18.45
|1972.39
|722
|2007.01.31 02:04
|sell
|362
|0.20
|1.9628
|0.0000
|0.0000
|723
|2007.01.31 07:00
|close
|362
|0.20
|1.9618
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1992.39
|724
|2007.01.31 07:51
|sell
|363
|0.20
|1.9627
|0.0000
|0.0000
|725
|2007.01.31 08:04
|close
|363
|0.20
|1.9617
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2012.39
|726
|2007.01.31 08:48
|close
|359
|0.10
|1.9592
|0.0000
|0.0000
|19.22
|2031.62
|727
|2007.01.31 08:48
|sell
|364
|0.10
|1.9587
|0.0000
|0.0000
|728
|2007.01.31 09:00
|close
|364
|0.10
|1.9567
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2051.62
|729
|2007.01.31 09:00
|sell
|365
|0.10
|1.9560
|0.0000
|0.0000
|730
|2007.01.31 09:36
|close
|365
|0.10
|1.9539
|0.0000
|0.0000
|21.00
|2072.62
|731
|2007.01.31 09:36
|sell
|366
|0.10
|1.9531
|0.0000
|0.0000
|732
|2007.01.31 09:51
|sell
|367
|0.20
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|733
|2007.01.31 10:00
|close
|367
|0.20
|1.9536
|0.0000
|0.0000
|22.00
|2094.62
|734
|2007.01.31 11:35
|sell
|368
|0.20
|1.9548
|0.0000
|0.0000
|735
|2007.01.31 12:44
|close
|368
|0.20
|1.9538
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2114.62
|736
|2007.01.31 14:42
|close
|366
|0.10
|1.9511
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2134.62
|737
|2007.01.31 14:42
|sell
|369
|0.10
|1.9508
|0.0000
|0.0000
|738
|2007.01.31 14:53
|close
|369
|0.10
|1.9488
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2154.62
|739
|2007.01.31 14:53
|sell
|370
|0.10
|1.9481
|0.0000
|0.0000
|740
|2007.01.31 15:04
|sell
|371
|0.20
|1.9496
|0.0000
|0.0000
|741
|2007.01.31 15:32
|sell
|372
|0.40
|1.9511
|0.0000
|0.0000
|742
|2007.01.31 20:00
|close
|372
|0.40
|1.9618
|0.0000
|0.0000
|-428.00
|1726.62
|743
|2007.01.31 20:00
|close
|371
|0.20
|1.9617
|0.0000
|0.0000
|-242.00
|1484.62
|744
|2007.01.31 20:00
|sell
|373
|0.40
|1.9613
|0.0000
|0.0000
|745
|2007.01.31 20:00
|close
|373
|0.40
|1.9620
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|1456.62
|746
|2007.01.31 20:00
|close
|370
|0.10
|1.9619
|0.0000
|0.0000
|-138.00
|1318.62
|747
|2007.01.31 20:00
|sell
|374
|0.20
|1.9615
|0.0000
|0.0000
|748
|2007.01.31 20:01
|close
|374
|0.20
|1.9620
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|1308.62
|749
|2007.01.31 20:01
|buy
|375
|0.10
|1.9619
|0.0000
|0.0000
|750
|2007.01.31 20:16
|close
|375
|0.10
|1.9641
|0.0000
|0.0000
|22.00
|1330.62
|751
|2007.01.31 20:16
|buy
|376
|0.10
|1.9644
|0.0000
|0.0000
|752
|2007.01.31 20:17
|close
|376
|0.10
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|21.00
|1351.62
|753
|2007.01.31 20:17
|buy
|377
|0.10
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|754
|2007.01.31 20:19
|buy
|378
|0.20
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|755
|2007.02.01 11:58
|close
|378
|0.20
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|21.53
|1373.15
|756
|2007.02.01 14:19
|close
|377
|0.10
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|19.77
|1392.91
|757
|2007.02.01 14:19
|buy
|379
|0.10
|1.9695
|0.0000
|0.0000
|758
|2007.02.01 14:44
|buy
|380
|0.20
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|759
|2007.02.01 15:05
|close
|380
|0.20
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1412.91
|760
|2007.02.01 15:59
|close
|379
|0.10
|1.9715
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1432.91
|761
|2007.02.01 15:59
|buy
|381
|0.10
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|762
|2007.02.01 16:05
|buy
|382
|0.20
|1.9702
|0.0000
|0.0000
|763
|2007.02.01 16:06
|close
|382
|0.20
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1452.91
|764
|2007.02.01 16:07
|buy
|383
|0.20
|1.9702
|0.0000
|0.0000
|765
|2007.02.01 16:10
|close
|383
|0.20
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1472.91
|766
|2007.02.01 16:19
|buy
|384
|0.20
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|767
|2007.02.01 17:45
|buy
|385
|0.40
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|768
|2007.02.01 19:58
|close
|385
|0.40
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1496.91
|769
|2007.02.01 20:41
|buy
|386
|0.40
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|770
|2007.02.02 01:00
|close
|386
|0.40
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|-76.94
|1419.98
|771
|2007.02.02 01:00
|close
|384
|0.20
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|-72.47
|1347.51
|772
|2007.02.02 01:00
|buy
|387
|0.40
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|773
|2007.02.02 01:06
|close
|387
|0.40
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|1327.51
|774
|2007.02.02 01:07
|close
|381
|0.10
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|-51.23
|1276.28
|775
|2007.02.02 01:07
|buy
|388
|0.20
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|776
|2007.02.02 01:07
|close
|388
|0.20
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|1270.28
|777
|2007.02.02 01:07
|sell
|389
|0.10
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|778
|2007.02.02 06:21
|sell
|390
|0.20
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|779
|2007.02.02 08:03
|close
|390
|0.20
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1290.28
|780
|2007.02.02 09:16
|close
|389
|0.10
|1.9646
|0.0000
|0.0000
|21.00
|1311.28
|781
|2007.02.02 09:16
|sell
|391
|0.10
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|782
|2007.02.02 09:32
|sell
|392
|0.20
|1.9658
|0.0000
|0.0000
|783
|2007.02.02 13:00
|close
|392
|0.20
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|1249.28
|784
|2007.02.02 13:00
|sell
|393
|0.40
|1.9685
|0.0000
|0.0000
|785
|2007.02.02 13:01
|close
|393
|0.40
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|1233.28
|786
|2007.02.02 13:02
|sell
|394
|0.20
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|787
|2007.02.02 13:02
|close
|394
|0.20
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|1223.28
|788
|2007.02.02 13:03
|sell
|395
|0.20
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|789
|2007.02.02 13:03
|close
|395
|0.20
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|1213.28
|790
|2007.02.02 13:03
|close
|391
|0.10
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|-47.00
|1166.28
|791
|2007.02.02 13:03
|sell
|396
|0.20
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|792
|2007.02.02 13:03
|close
|396
|0.20
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|1158.28
|793
|2007.02.02 13:03
|buy
|397
|0.10
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|794
|2007.02.02 14:29
|close
|397
|0.10
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1178.28
|795
|2007.02.02 14:29
|buy
|398
|0.10
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|796
|2007.02.02 14:30
|close
|398
|0.10
|1.9734
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1198.28
|797
|2007.02.02 14:30
|buy
|399
|0.10
|1.9740
|0.0000
|0.0000
|798
|2007.02.02 14:30
|buy
|400
|0.20
|1.9724
|0.0000
|0.0000
|799
|2007.02.02 14:34
|close
|400
|0.20
|1.9734
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1218.28
|800
|2007.02.02 14:38
|buy
|401
|0.20
|1.9725
|0.0000
|0.0000
|801
|2007.02.02 19:00
|close
|401
|0.20
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|-136.00
|1082.28
|802
|2007.02.02 19:00
|buy
|402
|0.40
|1.9661
|0.0000
|0.0000
|803
|2007.02.02 19:00
|close
|402
|0.40
|1.9656
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|1062.28
|804
|2007.02.02 19:01
|close
|399
|0.10
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|-83.00
|979.28
|805
|2007.02.02 19:01
|buy
|403
|0.20
|1.9661
|0.0000
|0.0000
|806
|2007.02.02 19:01
|close
|403
|0.20
|1.9658
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|973.28
|807
|2007.02.02 19:01
|sell
|404
|0.10
|1.9658
|0.0000
|0.0000
|808
|2007.02.02 21:16
|sell
|405
|0.20
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|809
|2007.02.05 00:00
|close
|405
|0.20
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|27.34
|1000.61
|810
|2007.02.05 06:20
|close
|404
|0.10
|1.9638
|0.0000
|0.0000
|17.67
|1018.28
|811
|2007.02.05 06:20
|sell
|406
|0.10
|1.9637
|0.0000
|0.0000
|812
|2007.02.05 08:30
|sell
|407
|0.20
|1.9653
|0.0000
|0.0000
|813
|2007.02.05 10:08
|close
|407
|0.20
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1038.28
|814
|2007.02.05 10:38
|close
|406
|0.10
|1.9617
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1058.28
|815
|2007.02.05 10:42
|sell
|408
|0.10
|1.9599
|0.0000
|0.0000
|816
|2007.02.05 11:35
|close
|408
|0.10
|1.9578
|0.0000
|0.0000
|21.00
|1079.28
|817
|2007.02.05 11:35
|sell
|409
|0.10
|1.9575
|0.0000
|0.0000
|818
|2007.02.05 12:19
|sell
|410
|0.20
|1.9590
|0.0000
|0.0000
|819
|2007.02.05 12:34
|close
|410
|0.20
|1.9579
|0.0000
|0.0000
|22.00
|1101.28
|820
|2007.02.05 14:19
|close
|409
|0.10
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1121.28
|821
|2007.02.05 14:19
|sell
|411
|0.10
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|822
|2007.02.05 15:00
|sell
|412
|0.20
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|823
|2007.02.05 15:18
|close
|412
|0.20
|1.9558
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1141.28
|824
|2007.02.05 15:48
|sell
|413
|0.20
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|825
|2007.02.05 15:59
|close
|413
|0.20
|1.9559
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1161.28
|826
|2007.02.05 16:08
|sell
|414
|0.20
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|827
|2007.02.06 00:00
|close
|414
|0.20
|1.9603
|0.0000
|0.0000
|-69.55
|1091.73
|828
|2007.02.06 00:00
|sell
|415
|0.40
|1.9599
|0.0000
|0.0000
|829
|2007.02.06 00:05
|close
|415
|0.40
|1.9605
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|1067.73
|830
|2007.02.06 00:06
|close
|411
|0.10
|1.9606
|0.0000
|0.0000
|-53.78
|1013.95
|831
|2007.02.06 00:06
|sell
|416
|0.20
|1.9602
|0.0000
|0.0000
|832
|2007.02.06 00:08
|close
|416
|0.20
|1.9605
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|1007.95
|833
|2007.02.06 00:08
|buy
|417
|0.10
|1.9604
|0.0000
|0.0000
|834
|2007.02.06 09:02
|close
|417
|0.10
|1.9625
|0.0000
|0.0000
|21.00
|1028.95
|835
|2007.02.06 09:02
|buy
|418
|0.10
|1.9628
|0.0000
|0.0000
|836
|2007.02.06 10:52
|close
|418
|0.10
|1.9649
|0.0000
|0.0000
|21.00
|1049.95
|837
|2007.02.06 10:52
|buy
|419
|0.10
|1.9652
|0.0000
|0.0000
|838
|2007.02.06 11:20
|close
|419
|0.10
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1069.95
|839
|2007.02.06 11:20
|buy
|420
|0.10
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|840
|2007.02.06 11:39
|buy
|421
|0.20
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|841
|2007.02.06 12:16
|close
|421
|0.20
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|22.00
|1091.95
|842
|2007.02.06 14:17
|close
|420
|0.10
|1.9698
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1111.95
|843
|2007.02.06 14:17
|buy
|422
|0.10
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|844
|2007.02.06 14:37
|buy
|423
|0.20
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|845
|2007.02.06 18:00
|close
|423
|0.20
|1.9696
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1131.95
|846
|2007.02.07 10:34
|buy
|424
|0.20
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|847
|2007.02.07 10:34
|close
|424
|0.20
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|1113.95
|848
|2007.02.07 10:34
|close
|422
|0.10
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|-26.23
|1087.72
|849
|2007.02.07 10:34
|buy
|425
|0.20
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|850
|2007.02.07 10:34
|close
|425
|0.20
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|1081.72
|851
|2007.02.07 10:34
|sell
|426
|0.10
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|852
|2007.02.07 10:39
|sell
|427
|0.20
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|853
|2007.02.07 13:00
|close
|427
|0.20
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|1027.72
|854
|2007.02.07 13:00
|close
|426
|0.10
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|-43.00
|984.72
|855
|2007.02.07 13:00
|sell
|428
|0.20
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|856
|2007.02.07 13:01
|close
|428
|0.20
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|978.72
|857
|2007.02.07 13:01
|buy
|429
|0.10
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|858
|2007.02.07 15:19
|buy
|430
|0.20
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|859
|2007.02.07 15:45
|close
|430
|0.20
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|20.00
|998.72
|860
|2007.02.07 15:58
|buy
|431
|0.20
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|861
|2007.02.07 17:00
|close
|431
|0.20
|1.9698
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|988.72
|862
|2007.02.07 17:00
|close
|429
|0.10
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|967.72
|863
|2007.02.07 17:00
|buy
|432
|0.20
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|864
|2007.02.07 17:00
|close
|432
|0.20
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|959.72
|865
|2007.02.07 17:00
|sell
|433
|0.10
|1.9698
|0.0000
|0.0000
|866
|2007.02.08 00:33
|sell
|434
|0.20
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|867
|2007.02.08 02:00
|close
|434
|0.20
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|12.00
|971.72
|868
|2007.02.08 02:00
|close
|433
|0.10
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|-10.78
|960.94
|869
|2007.02.08 02:00
|buy
|435
|0.10
|1.9706
|0.0000
|0.0000
|870
|2007.02.08 03:00
|close
|435
|0.10
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|948.94
|871
|2007.02.08 03:00
|sell
|436
|0.10
|1.9695
|0.0000
|0.0000
|872
|2007.02.08 03:26
|close
|436
|0.10
|1.9711
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|932.94
|873
|2007.02.08 03:26
|buy
|437
|0.10
|1.9711
|0.0000
|0.0000
|874
|2007.02.08 08:25
|buy
|438
|0.20
|1.9695
|0.0000
|0.0000
|875
|2007.02.08 10:00
|close
|438
|0.20
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|878.94
|876
|2007.02.08 10:00
|close
|437
|0.10
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|836.94
|877
|2007.02.08 10:00
|buy
|439
|0.20
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|878
|2007.02.08 10:00
|close
|439
|0.20
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|826.94
|879
|2007.02.08 10:00
|sell
|440
|0.10
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|880
|2007.02.08 11:07
|sell
|441
|0.20
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|881
|2007.02.08 12:59
|close
|441
|0.20
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|20.00
|846.94
|882
|2007.02.08 13:04
|close
|440
|0.10
|1.9649
|0.0000
|0.0000
|20.00
|866.94
|883
|2007.02.08 13:04
|sell
|442
|0.10
|1.9642
|0.0000
|0.0000
|884
|2007.02.08 13:18
|close
|442
|0.10
|1.9620
|0.0000
|0.0000
|22.00
|888.94
|885
|2007.02.08 13:18
|sell
|443
|0.10
|1.9612
|0.0000
|0.0000
|886
|2007.02.08 13:48
|close
|443
|0.10
|1.9592
|0.0000
|0.0000
|20.00
|908.94
|887
|2007.02.08 13:48
|sell
|444
|0.10
|1.9589
|0.0000
|0.0000
|888
|2007.02.08 16:12
|close
|444
|0.10
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|20.00
|928.94
|889
|2007.02.08 16:12
|sell
|445
|0.10
|1.9563
|0.0000
|0.0000
|890
|2007.02.08 16:58
|sell
|446
|0.20
|1.9578
|0.0000
|0.0000
|891
|2007.02.09 08:00
|close
|446
|0.20
|1.9587
|0.0000
|0.0000
|-19.55
|909.39
|892
|2007.02.09 08:00
|close
|445
|0.10
|1.9588
|0.0000
|0.0000
|-25.78
|883.61
|893
|2007.02.09 08:00
|sell
|447
|0.20
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|894
|2007.02.09 08:01
|close
|447
|0.20
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|0.00
|883.61
|895
|2007.02.09 08:02
|buy
|448
|0.10
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|896
|2007.02.09 08:27
|buy
|449
|0.20
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|897
|2007.02.09 08:27
|close
|449
|0.20
|1.9560
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|867.61
|898
|2007.02.09 08:27
|buy
|450
|0.20
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|899
|2007.02.09 08:27
|close
|450
|0.20
|1.9560
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|855.61
|900
|2007.02.09 08:28
|close
|448
|0.10
|1.9559
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|830.61
|901
|2007.02.09 08:28
|buy
|451
|0.20
|1.9563
|0.0000
|0.0000
|902
|2007.02.09 08:28
|close
|451
|0.20
|1.9558
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|820.61
|903
|2007.02.09 08:28
|sell
|452
|0.10
|1.9559
|0.0000
|0.0000
|904
|2007.02.09 08:29
|close
|452
|0.10
|1.9539
|0.0000
|0.0000
|20.00
|840.61
|905
|2007.02.09 08:29
|sell
|453
|0.10
|1.9536
|0.0000
|0.0000
|906
|2007.02.09 08:32
|close
|453
|0.10
|1.9516
|0.0000
|0.0000
|20.00
|860.61
|907
|2007.02.09 08:32
|sell
|454
|0.10
|1.9514
|0.0000
|0.0000
|908
|2007.02.09 08:39
|sell
|455
|0.20
|1.9529
|0.0000
|0.0000
|909
|2007.02.09 08:44
|close
|455
|0.20
|1.9517
|0.0000
|0.0000
|24.00
|884.61
|910
|2007.02.09 09:41
|close
|454
|0.10
|1.9494
|0.0000
|0.0000
|20.00
|904.61
|911
|2007.02.09 09:41
|sell
|456
|0.10
|1.9491
|0.0000
|0.0000
|912
|2007.02.09 09:55
|sell
|457
|0.20
|1.9507
|0.0000
|0.0000
|913
|2007.02.09 10:04
|close
|457
|0.20
|1.9497
|0.0000
|0.0000
|20.00
|924.61
|914
|2007.02.09 10:46
|close
|456
|0.10
|1.9470
|0.0000
|0.0000
|21.00
|945.61
|915
|2007.02.09 10:46
|sell
|458
|0.10
|1.9467
|0.0000
|0.0000
|916
|2007.02.09 11:42
|sell
|459
|0.20
|1.9484
|0.0000
|0.0000
|917
|2007.02.09 12:48
|close
|459
|0.20
|1.9474
|0.0000
|0.0000
|20.00
|965.61
|918
|2007.02.09 14:12
|sell
|460
|0.20
|1.9483
|0.0000
|0.0000
|919
|2007.02.09 14:50
|close
|460
|0.20
|1.9473
|0.0000
|0.0000
|20.00
|985.61
|920
|2007.02.09 15:15
|sell
|461
|0.20
|1.9484
|0.0000
|0.0000
|921
|2007.02.09 15:26
|close
|461
|0.20
|1.9474
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1005.61
|922
|2007.02.09 16:03
|sell
|462
|0.20
|1.9483
|0.0000
|0.0000
|923
|2007.02.12 01:00
|close
|462
|0.20
|1.9539
|0.0000
|0.0000
|-116.66
|888.95
|924
|2007.02.12 01:04
|close
|458
|0.10
|1.9538
|0.0000
|0.0000
|-73.33
|815.62
|925
|2007.02.12 01:04
|sell
|463
|0.20
|1.9534
|0.0000
|0.0000
|926
|2007.02.12 01:04
|close
|463
|0.20
|1.9539
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|805.62
|927
|2007.02.12 01:08
|buy
|464
|0.10
|1.9540
|0.0000
|0.0000
|928
|2007.02.12 02:30
|buy
|465
|0.20
|1.9525
|0.0000
|0.0000
|929
|2007.02.12 06:49
|close
|465
|0.20
|1.9535
|0.0000
|0.0000
|20.00
|825.62
|930
|2007.02.12 07:14
|close
|464
|0.10
|1.9560
|0.0000
|0.0000
|20.00
|845.62
|931
|2007.02.12 07:15
|buy
|466
|0.10
|1.9565
|0.0000
|0.0000
|932
|2007.02.12 07:31
|buy
|467
|0.20
|1.9549
|0.0000
|0.0000
|933
|2007.02.12 11:00
|close
|467
|0.20
|1.9463
|0.0000
|0.0000
|-172.00
|673.62
|934
|2007.02.12 11:00
|close
|466
|0.10
|1.9462
|0.0000
|0.0000
|-103.00
|570.62
|935
|2007.02.12 11:00
|buy
|468
|0.20
|1.9466
|0.0000
|0.0000
|936
|2007.02.12 11:00
|close
|468
|0.20
|1.9461
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|560.62
|937
|2007.02.12 11:00
|sell
|469
|0.10
|1.9458
|0.0000
|0.0000
|938
|2007.02.13 04:00
|close
|469
|0.10
|1.9494
|0.0000
|0.0000
|-36.78
|523.84
|939
|2007.02.13 04:00
|sell
|470
|0.20
|1.9490
|0.0000
|0.0000
|940
|2007.02.13 04:00
|close
|470
|0.20
|1.9494
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|515.84
|941
|2007.02.13 04:00
|buy
|471
|0.10
|1.9495
|0.0000
|0.0000
|942
|2007.02.13 08:59
|close
|471
|0.10
|1.9516
|0.0000
|0.0000
|21.00
|536.84
|943
|2007.02.13 08:59
|buy
|472
|0.10
|1.9519
|0.0000
|0.0000
|944
|2007.02.13 11:01
|close
|472
|0.10
|1.9416
|0.0000
|0.0000
|-103.00
|433.84
|945
|2007.02.13 11:01
|buy
|473
|0.20
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|946
|2007.02.13 11:01
|close
|473
|0.20
|1.9417
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|427.84
|947
|2007.02.13 11:01
|sell
|474
|0.10
|1.9416
|0.0000
|0.0000
|948
|2007.02.13 23:00
|close
|474
|0.10
|1.9472
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|371.84
|949
|2007.02.13 23:01
|buy
|475
|0.10
|1.9473
|0.0000
|0.0000
|950
|2007.02.14 08:09
|close
|475
|0.10
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|19.77
|391.61
|951
|2007.02.14 08:09
|buy
|476
|0.10
|1.9496
|0.0000
|0.0000
|952
|2007.02.14 08:51
|close
|476
|0.10
|1.9516
|0.0000
|0.0000
|20.00
|411.61
|953
|2007.02.14 08:51
|buy
|477
|0.10
|1.9519
|0.0000
|0.0000
|954
|2007.02.14 11:35
|close
|477
|0.10
|1.9539
|0.0000
|0.0000
|20.00
|431.61
|955
|2007.02.14 11:35
|buy
|478
|0.10
|1.9545
|0.0000
|0.0000
|956
|2007.02.14 14:29
|close
|478
|0.10
|1.9565
|0.0000
|0.0000
|20.00
|451.61
|957
|2007.02.14 14:29
|buy
|479
|0.10
|1.9567
|0.0000
|0.0000
|958
|2007.02.14 16:00
|close
|479
|0.10
|1.9587
|0.0000
|0.0000
|20.00
|471.61
|959
|2007.02.14 16:00
|buy
|480
|0.10
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|960
|2007.02.14 16:03
|close
|480
|0.10
|1.9614
|0.0000
|0.0000
|21.00
|492.61
|961
|2007.02.14 16:03
|buy
|481
|0.10
|1.9620
|0.0000
|0.0000
|962
|2007.02.15 00:56
|close
|481
|0.10
|1.9640
|0.0000
|0.0000
|19.77
|512.37
|963
|2007.02.15 00:56
|buy
|482
|0.10
|1.9650
|0.0000
|0.0000
|964
|2007.02.15 09:47
|close
|482
|0.10
|1.9670
|0.0000
|0.0000
|20.00
|532.37
|965
|2007.02.15 09:47
|buy
|483
|0.10
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|966
|2007.02.15 11:00
|close
|483
|0.10
|1.9574
|0.0000
|0.0000
|-102.00
|430.37
|967
|2007.02.15 11:00
|buy
|484
|0.20
|1.9578
|0.0000
|0.0000
|968
|2007.02.15 11:00
|close
|484
|0.20
|1.9573
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|420.37
|969
|2007.02.15 11:00
|sell
|485
|0.10
|1.9574
|0.0000
|0.0000
|970
|2007.02.15 11:02
|close
|485
|0.10
|1.9554
|0.0000
|0.0000
|20.00
|440.37
|971
|2007.02.15 11:02
|sell
|486
|0.10
|1.9551
|0.0000
|0.0000
|972
|2007.02.15 17:09
|close
|486
|0.10
|1.9530
|0.0000
|0.0000
|21.00
|461.37
|973
|2007.02.15 17:09
|sell
|487
|0.10
|1.9527
|0.0000
|0.0000
|974
|2007.02.16 00:24
|close
|487
|0.10
|1.9507
|0.0000
|0.0000
|19.22
|480.59
|975
|2007.02.16 00:24
|sell
|488
|0.10
|1.9505
|0.0000
|0.0000
|976
|2007.02.16 09:20
|close
|488
|0.10
|1.9484
|0.0000
|0.0000
|21.00
|501.59
|977
|2007.02.16 09:20
|sell
|489
|0.10
|1.9479
|0.0000
|0.0000
|978
|2007.02.16 22:00
|close
|489
|0.10
|1.9506
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|474.59
|979
|2007.02.16 22:00
|sell
|490
|0.20
|1.9502
|0.0000
|0.0000
|980
|2007.02.16 22:01
|close
|490
|0.20
|1.9505
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|468.59
|981
|2007.02.16 22:02
|buy
|491
|0.10
|1.9506
|0.0000
|0.0000
|982
|2007.02.19 00:00
|close
|491
|0.10
|1.9543
|0.0000
|0.0000
|36.30
|504.89
|983
|2007.02.19 00:01
|buy
|492
|0.10
|1.9546
|0.0000
|0.0000
|984
|2007.02.19 08:42
|close at stop
|492
|0.10
|1.9529
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|487.89