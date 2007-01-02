Strategy Tester Report
FXA0

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Obdobie1 Hodina (H1) 2007.01.02 08:00 - 2007.07.19 03:00 (2007.01.01 - 2007.07.20)
ModelKaždý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
ParametreTakeProfit=20; MaxTrades=3; PipStep=15; mm=0; risk=12; MagicNumber=888888; T_JRSX_period=14;
Stĺpce v teste8378Modelované tiky704285Modelovanie kvality89.97%
Počiatočný vklad1000.00
Čistý celkový zisk-512.11Hrubý zisk7121.45Hrubá strata-7633.56
Prvok zisku0.93Očakávaný výnos-1.04
Absolutný drawdown628.16Maximálny drawdown3006.18 (88.99%)Relatívny drawdown88.99% (3006.18)
Všetky pozície492Krátke pozície (víťazné v %)239 (70.71%)Dlhé pozície (víťazné v %)253 (66.80%)
Ziskové pozície (% z celku)338 (68.70%)Stratové pozície (% z celku)154 (31.30%)
Najväčšíziskový obchod94.00stratový obchod-428.00
Priemerziskový obchod21.07stratový obchod-49.57
Maximumvýhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)59 (1258.35)prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)10 (-633.00)
Maximálnyzisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)1258.35 (59)straty nasledujúce po sebe (počet prehier)-846.00 (5)
Priemervýhry nasledujúce po sebe9prehry nasledujúce po sebe4
Graph
#ČasTypObjednávkaLotyCenaS / LT / PZiskZostatok na účte
12007.01.02 09:00buy10.101.96920.00000.0000
22007.01.02 09:25close10.101.97130.00000.000021.001021.00
32007.01.02 09:25buy20.101.97190.00000.0000
42007.01.02 10:20buy30.201.97040.00000.0000
52007.01.02 10:37close30.201.97140.00000.000020.001041.00
62007.01.02 12:05buy40.201.97030.00000.0000
72007.01.02 13:46close40.201.97130.00000.000020.001061.00
82007.01.02 14:07buy50.201.97020.00000.0000
92007.01.02 14:20close50.201.97120.00000.000020.001081.00
102007.01.02 17:24close20.101.97390.00000.000020.001101.00
112007.01.02 17:24buy60.101.97450.00000.0000
122007.01.02 20:03buy70.201.97300.00000.0000
132007.01.03 01:34close70.201.97400.00000.000019.531120.53
142007.01.03 05:36buy80.201.97300.00000.0000
152007.01.03 05:50close80.201.97400.00000.000020.001140.53
162007.01.03 06:08buy90.201.97290.00000.0000
172007.01.03 07:10close90.201.97390.00000.000020.001160.53
182007.01.03 07:42buy100.201.97290.00000.0000
192007.01.03 08:16close100.201.97080.00000.0000-42.001118.53
202007.01.03 08:16buy110.401.97120.00000.0000
212007.01.03 08:16close110.401.97060.00000.0000-24.001094.53
222007.01.03 08:16close60.101.97070.00000.0000-38.231056.30
232007.01.03 08:16buy120.201.97110.00000.0000
242007.01.03 08:16close120.201.97070.00000.0000-8.001048.30
252007.01.03 08:17sell130.101.97060.00000.0000
262007.01.03 09:01sell140.201.97210.00000.0000
272007.01.03 10:18close140.201.97110.00000.000020.001068.30
282007.01.03 11:14close130.101.96860.00000.000020.001088.30
292007.01.03 11:14sell150.101.96830.00000.0000
302007.01.03 11:17close150.101.96630.00000.000020.001108.30
312007.01.03 11:17sell160.101.96580.00000.0000
322007.01.03 11:22close160.101.96380.00000.000020.001128.30
332007.01.03 11:22sell170.101.96310.00000.0000
342007.01.03 12:51close170.101.96110.00000.000020.001148.30
352007.01.03 12:51sell180.101.96050.00000.0000
362007.01.03 14:14sell190.201.96220.00000.0000
372007.01.03 14:47close190.201.96120.00000.000020.001168.30
382007.01.03 15:09close180.101.95850.00000.000020.001188.30
392007.01.03 15:09sell200.101.95820.00000.0000
402007.01.03 15:59close200.101.95610.00000.000021.001209.30
412007.01.03 15:59sell210.101.95580.00000.0000
422007.01.03 16:05close210.101.95380.00000.000020.001229.30
432007.01.03 16:05sell220.101.95320.00000.0000
442007.01.03 16:08close220.101.95120.00000.000020.001249.30
452007.01.03 16:08sell230.101.95090.00000.0000
462007.01.03 16:40sell240.201.95250.00000.0000
472007.01.03 17:08close240.201.95150.00000.000020.001269.30
482007.01.03 17:31close230.101.94890.00000.000020.001289.30
492007.01.03 17:31sell250.101.94860.00000.0000
502007.01.03 18:07sell260.201.95040.00000.0000
512007.01.03 18:23close260.201.94940.00000.000020.001309.30
522007.01.03 18:39sell270.201.95030.00000.0000
532007.01.03 19:59close270.201.94920.00000.000022.001331.30
542007.01.03 20:00sell280.201.95020.00000.0000
552007.01.03 20:00close280.201.94920.00000.000020.001351.30
562007.01.03 20:02sell290.201.95030.00000.0000
572007.01.04 07:39close290.201.94930.00000.000018.451369.74
582007.01.04 07:47sell300.201.95030.00000.0000
592007.01.04 09:06close300.201.94920.00000.000022.001391.74
602007.01.04 09:13close250.101.94660.00000.000019.221410.97
612007.01.04 09:13sell310.101.94630.00000.0000
622007.01.04 09:38close310.101.94430.00000.000020.001430.97
632007.01.04 09:38sell320.101.94410.00000.0000
642007.01.04 09:50close320.101.94210.00000.000020.001450.97
652007.01.04 09:50sell330.101.94150.00000.0000
662007.01.04 10:48sell340.201.94300.00000.0000
672007.01.04 11:51close340.201.94200.00000.000020.001470.97
682007.01.04 12:05sell350.201.94300.00000.0000
692007.01.04 12:22sell360.401.94460.00000.0000
702007.01.04 12:43close360.401.94400.00000.000024.001494.97
712007.01.04 12:59sell370.401.94460.00000.0000
722007.01.04 14:23close370.401.94390.00000.000028.001522.97
732007.01.04 14:34sell380.401.94460.00000.0000
742007.01.04 14:50close380.401.94390.00000.000028.001550.97
752007.01.04 14:56sell390.401.94460.00000.0000
762007.01.04 15:06close390.401.94410.00000.000020.001570.97
772007.01.04 15:10sell400.401.94460.00000.0000
782007.01.04 15:12close400.401.94400.00000.000024.001594.97
792007.01.04 15:24sell410.401.94460.00000.0000
802007.01.04 15:35close410.401.94400.00000.000024.001618.97
812007.01.04 15:59sell420.401.94470.00000.0000
822007.01.04 16:00close420.401.94420.00000.000020.001638.97
832007.01.04 16:00sell430.401.94460.00000.0000
842007.01.04 16:05close430.401.94400.00000.000024.001662.97
852007.01.04 16:08sell440.401.94480.00000.0000
862007.01.04 16:22close440.401.94430.00000.000020.001682.97
872007.01.04 16:29sell450.401.94480.00000.0000
882007.01.04 16:33close450.401.94430.00000.000020.001702.97
892007.01.04 16:40sell460.401.94460.00000.0000
902007.01.04 17:11close460.401.94410.00000.000020.001722.97
912007.01.04 17:20sell470.401.94460.00000.0000
922007.01.04 17:27close470.401.94390.00000.000028.001750.97
932007.01.04 17:30sell480.401.94460.00000.0000
942007.01.04 17:36close480.401.94410.00000.000020.001770.97
952007.01.04 17:40sell490.401.94460.00000.0000
962007.01.04 18:02close490.401.94410.00000.000020.001790.97
972007.01.04 19:28sell500.401.94470.00000.0000
982007.01.04 20:07close500.401.94410.00000.000024.001814.97
992007.01.04 20:44sell510.401.94480.00000.0000
1002007.01.04 21:15close510.401.94430.00000.000020.001834.97
1012007.01.05 01:38close350.201.94190.00000.000020.451855.41
1022007.01.05 03:51close330.101.93940.00000.000020.221875.64
1032007.01.05 03:51sell520.101.93910.00000.0000
1042007.01.05 05:13close520.101.93710.00000.000020.001895.64
1052007.01.05 05:13sell530.101.93680.00000.0000
1062007.01.05 07:43sell540.201.93840.00000.0000
1072007.01.05 08:38sell550.401.93990.00000.0000
1082007.01.05 12:07close550.401.93940.00000.000020.001915.64
1092007.01.05 12:25sell560.401.93990.00000.0000
1102007.01.05 12:48close560.401.93940.00000.000020.001935.64
1112007.01.05 12:59sell570.401.93990.00000.0000
1122007.01.05 13:07close570.401.93930.00000.000024.001959.64
1132007.01.05 13:20sell580.401.93990.00000.0000
1142007.01.05 13:25close580.401.93930.00000.000024.001983.64
1152007.01.05 13:52sell590.401.93990.00000.0000
1162007.01.05 14:11close590.401.93930.00000.000024.002007.64
1172007.01.05 14:15sell600.401.93990.00000.0000
1182007.01.05 14:21close600.401.93940.00000.000020.002027.64
1192007.01.05 14:28sell610.401.93990.00000.0000
1202007.01.05 14:29close610.401.93930.00000.000024.002051.64
1212007.01.05 14:29close540.201.93720.00000.000024.002075.64
1222007.01.05 14:29close530.101.93410.00000.000027.002102.64
1232007.01.05 14:29sell620.101.93390.00000.0000
1242007.01.05 14:31close620.101.93190.00000.000020.002122.64
1252007.01.05 14:31sell630.101.93130.00000.0000
1262007.01.05 14:49close630.101.92910.00000.000022.002144.64
1272007.01.05 14:49sell640.101.92880.00000.0000
1282007.01.05 14:56sell650.201.93040.00000.0000
1292007.01.05 15:04close650.201.92930.00000.000022.002166.64
1302007.01.05 15:39sell660.201.93040.00000.0000
1312007.01.05 15:45sell670.401.93200.00000.0000
1322007.01.05 15:55close670.401.93150.00000.000020.002186.64
1332007.01.05 16:15sell680.401.93190.00000.0000
1342007.01.05 16:32close680.401.93140.00000.000020.002206.64
1352007.01.05 16:52close660.201.92930.00000.000022.002228.64
1362007.01.05 17:04close640.101.92680.00000.000020.002248.64
1372007.01.05 17:04sell690.101.92650.00000.0000
1382007.01.05 17:19sell700.201.92810.00000.0000
1392007.01.05 17:38sell710.401.92960.00000.0000
1402007.01.05 17:44close710.401.92900.00000.000024.002272.64
1412007.01.05 17:52sell720.401.92960.00000.0000
1422007.01.08 01:14close720.401.92890.00000.000018.682291.31
1432007.01.08 01:47close700.201.92710.00000.000015.342306.65
1442007.01.08 01:55sell730.201.92810.00000.0000
1452007.01.08 06:31sell740.401.92960.00000.0000
1462007.01.08 09:00close740.401.93100.00000.0000-56.002250.65
1472007.01.08 09:00close730.201.93070.00000.0000-52.002198.65
1482007.01.08 09:00sell750.401.93030.00000.0000
1492007.01.08 09:00close750.401.93080.00000.0000-20.002178.65
1502007.01.08 09:00close690.101.93070.00000.0000-44.332134.32
1512007.01.08 09:00sell760.201.93030.00000.0000
1522007.01.08 09:00close760.201.93060.00000.0000-6.002128.32
1532007.01.08 09:00buy770.101.93070.00000.0000
1542007.01.08 09:12close770.101.93290.00000.000022.002150.32
1552007.01.08 09:12buy780.101.93310.00000.0000
1562007.01.08 11:16buy790.201.93160.00000.0000
1572007.01.08 11:47close790.201.93260.00000.000020.002170.32
1582007.01.08 14:21buy800.201.93160.00000.0000
1592007.01.08 14:39buy810.401.93000.00000.0000
1602007.01.08 14:48close810.401.93050.00000.000020.002190.32
1612007.01.08 14:57buy820.401.93000.00000.0000
1622007.01.08 15:11close820.401.93050.00000.000020.002210.32
1632007.01.08 15:26close800.201.93260.00000.000020.002230.32
1642007.01.08 16:01close780.101.93510.00000.000020.002250.32
1652007.01.08 17:03buy830.101.93540.00000.0000
1662007.01.08 17:47close830.101.93740.00000.000020.002270.32
1672007.01.08 17:47buy840.101.93780.00000.0000
1682007.01.08 18:03close840.101.93980.00000.000020.002290.32
1692007.01.08 18:03buy850.101.94010.00000.0000
1702007.01.08 18:12buy860.201.93830.00000.0000
1712007.01.08 20:07buy870.401.93640.00000.0000
1722007.01.08 20:12close870.401.93700.00000.000024.002314.32
1732007.01.09 00:45close860.201.93930.00000.000019.532333.85
1742007.01.09 01:14close850.101.94210.00000.000019.772353.62
1752007.01.09 01:14buy880.101.94240.00000.0000
1762007.01.09 08:47close880.101.94440.00000.000020.002373.62
1772007.01.09 08:47buy890.101.94470.00000.0000
1782007.01.09 09:05buy900.201.94310.00000.0000
1792007.01.09 09:53buy910.401.94150.00000.0000
1802007.01.09 10:14close910.401.94200.00000.000020.002393.62
1812007.01.09 11:16buy920.401.94150.00000.0000
1822007.01.09 11:26close920.401.94200.00000.000020.002413.62
1832007.01.09 13:30buy930.401.94160.00000.0000
1842007.01.09 13:50close930.401.94210.00000.000020.002433.62
1852007.01.09 14:44buy940.401.94150.00000.0000
1862007.01.09 14:51close940.401.94200.00000.000020.002453.62
1872007.01.09 15:01buy950.401.94150.00000.0000
1882007.01.09 15:36close950.401.94200.00000.000020.002473.62
1892007.01.09 15:48buy960.401.94160.00000.0000
1902007.01.09 16:00close960.401.94020.00000.0000-56.002417.62
1912007.01.09 16:00close900.201.94030.00000.0000-56.002361.62
1922007.01.09 16:00buy970.401.94070.00000.0000
1932007.01.09 16:00close970.401.94020.00000.0000-20.002341.62
1942007.01.09 16:00close890.101.94020.00000.0000-45.002296.62
1952007.01.09 16:00buy980.201.94060.00000.0000
1962007.01.09 16:00close980.201.94050.00000.0000-2.002294.62
1972007.01.09 16:00sell990.101.94040.00000.0000
1982007.01.10 01:07close990.101.93840.00000.000019.222313.84
1992007.01.10 01:07sell1000.101.93780.00000.0000
2002007.01.10 01:19close1000.101.93580.00000.000020.002333.84
2012007.01.10 01:19sell1010.101.93550.00000.0000
2022007.01.10 02:22sell1020.201.93700.00000.0000
2032007.01.10 02:35close1020.201.93600.00000.000020.002353.84
2042007.01.10 06:43sell1030.201.93700.00000.0000
2052007.01.10 07:58sell1040.401.93860.00000.0000
2062007.01.10 08:16close1040.401.93810.00000.000020.002373.84
2072007.01.10 08:24sell1050.401.93850.00000.0000
2082007.01.10 10:29close1050.401.93780.00000.000028.002401.84
2092007.01.10 10:42sell1060.401.93850.00000.0000
2102007.01.10 10:48close1060.401.93800.00000.000020.002421.84
2112007.01.10 11:04close1030.201.93850.00000.0000-30.002391.84
2122007.01.10 11:04sell1070.201.93790.00000.0000
2132007.01.10 11:05close1070.201.93850.00000.0000-12.002379.84
2142007.01.10 11:05close1010.101.93840.00000.0000-29.002350.84
2152007.01.10 11:05sell1080.201.93800.00000.0000
2162007.01.10 11:05close1080.201.93850.00000.0000-10.002340.84
2172007.01.10 11:05buy1090.101.93840.00000.0000
2182007.01.10 14:29buy1100.201.93670.00000.0000
2192007.01.10 14:32close1100.201.93770.00000.000020.002360.84
2202007.01.10 14:33buy1110.201.93670.00000.0000
2212007.01.10 14:40buy1120.401.93510.00000.0000
2222007.01.10 14:43close1120.401.93560.00000.000020.002380.84
2232007.01.10 14:47buy1130.401.93510.00000.0000
2242007.01.10 14:55close1130.401.93570.00000.000024.002404.84
2252007.01.10 15:00close1110.201.93600.00000.0000-14.002390.84
2262007.01.10 15:00close1090.101.93610.00000.0000-23.002367.84
2272007.01.10 15:00buy1140.201.93650.00000.0000
2282007.01.10 15:00close1140.201.93620.00000.0000-6.002361.84
2292007.01.10 15:00sell1150.101.93610.00000.0000
2302007.01.10 16:13close1150.101.93410.00000.000020.002381.84
2312007.01.10 16:13sell1160.101.93340.00000.0000
2322007.01.10 16:59sell1170.201.93490.00000.0000
2332007.01.10 17:22close1170.201.93390.00000.000020.002401.84
2342007.01.11 09:00close1160.101.93490.00000.0000-15.782386.06
2352007.01.11 09:00buy1180.101.93490.00000.0000
2362007.01.11 09:35buy1190.201.93330.00000.0000
2372007.01.11 09:48close1190.201.93440.00000.000022.002408.06
2382007.01.11 10:29close1180.101.93690.00000.000020.002428.06
2392007.01.11 10:29buy1200.101.93760.00000.0000
2402007.01.11 10:40close1200.101.93970.00000.000021.002449.06
2412007.01.11 10:40buy1210.101.94000.00000.0000
2422007.01.11 11:11buy1220.201.93850.00000.0000
2432007.01.11 11:32close1220.201.93950.00000.000020.002469.06
2442007.01.11 12:20buy1230.201.93850.00000.0000
2452007.01.11 13:00close1230.201.94320.00000.000094.002563.06
2462007.01.11 13:00close1210.101.94340.00000.000034.002597.06
2472007.01.11 13:00buy1240.101.94390.00000.0000
2482007.01.11 13:00close1240.101.94590.00000.000020.002617.06
2492007.01.11 13:00buy1250.101.94690.00000.0000
2502007.01.11 13:00close1250.101.94920.00000.000023.002640.06
2512007.01.11 13:00buy1260.101.95010.00000.0000
2522007.01.11 13:00close1260.101.95210.00000.000020.002660.06
2532007.01.11 13:00buy1270.101.95220.00000.0000
2542007.01.11 13:00buy1280.201.95070.00000.0000
2552007.01.11 13:01buy1290.401.94910.00000.0000
2562007.01.11 13:06close1290.401.94970.00000.000024.002684.06
2572007.01.11 13:07buy1300.401.94920.00000.0000
2582007.01.11 13:10close1300.401.94970.00000.000020.002704.06
2592007.01.11 13:12close1280.201.95170.00000.000020.002724.06
2602007.01.11 13:24buy1310.201.95050.00000.0000
2612007.01.11 13:49close1310.201.95160.00000.000022.002746.06
2622007.01.11 14:34buy1320.201.95070.00000.0000
2632007.01.11 14:36buy1330.401.94900.00000.0000
2642007.01.11 14:36close1330.401.94950.00000.000020.002766.06
2652007.01.11 14:37buy1340.401.94910.00000.0000
2662007.01.12 11:46close1340.401.94970.00000.000023.062789.13
2672007.01.12 11:48buy1350.401.94910.00000.0000
2682007.01.12 12:09close1350.401.94960.00000.000020.002809.13
2692007.01.12 12:41buy1360.401.94910.00000.0000
2702007.01.12 12:52close1360.401.94960.00000.000020.002829.13
2712007.01.12 13:06buy1370.401.94910.00000.0000
2722007.01.12 13:16close1370.401.94980.00000.000028.002857.13
2732007.01.12 13:21buy1380.401.94920.00000.0000
2742007.01.12 13:31close1380.401.94970.00000.000020.002877.13
2752007.01.12 13:51buy1390.401.94920.00000.0000
2762007.01.12 14:33close1390.401.94970.00000.000020.002897.13
2772007.01.12 14:37buy1400.401.94900.00000.0000
2782007.01.12 14:52close1400.401.94950.00000.000020.002917.13
2792007.01.12 14:57close1320.201.95170.00000.000019.532936.66
2802007.01.12 14:58close1270.101.95450.00000.000022.772959.42
2812007.01.12 14:58buy1410.101.95470.00000.0000
2822007.01.12 15:01buy1420.201.95310.00000.0000
2832007.01.12 15:05close1420.201.95410.00000.000020.002979.42
2842007.01.12 16:00close1410.101.95670.00000.000020.002999.42
2852007.01.12 16:00buy1430.101.95720.00000.0000
2862007.01.12 16:32close1430.101.95920.00000.000020.003019.42
2872007.01.12 16:32buy1440.101.95960.00000.0000
2882007.01.12 17:35buy1450.201.95790.00000.0000
2892007.01.12 19:20buy1460.401.95630.00000.0000
2902007.01.12 19:37close1460.401.95680.00000.000020.003039.42
2912007.01.12 20:07buy1470.401.95640.00000.0000
2922007.01.12 20:35close1470.401.95690.00000.000020.003059.42
2932007.01.12 22:32close1450.201.95890.00000.000020.003079.42
2942007.01.15 01:50buy1480.201.95800.00000.0000
2952007.01.15 02:15close1480.201.95900.00000.000020.003099.42
2962007.01.15 06:03close1440.101.96160.00000.000019.303118.72
2972007.01.15 06:03buy1490.101.96170.00000.0000
2982007.01.15 07:17buy1500.201.96020.00000.0000
2992007.01.15 08:38close1500.201.96120.00000.000020.003138.72
3002007.01.15 09:52close1490.101.96380.00000.000021.003159.72
3012007.01.15 09:52buy1510.101.96410.00000.0000
3022007.01.15 11:03close1510.101.96610.00000.000020.003179.72
3032007.01.15 11:03buy1520.101.96670.00000.0000
3042007.01.15 11:50buy1530.201.96520.00000.0000
3052007.01.15 14:05close1530.201.96620.00000.000020.003199.72
3062007.01.15 14:43buy1540.201.96520.00000.0000
3072007.01.15 15:53buy1550.401.96350.00000.0000
3082007.01.15 16:24close1550.401.96400.00000.000020.003219.72
3092007.01.15 16:49close1540.201.96620.00000.000020.003239.72
3102007.01.15 17:17buy1560.201.96520.00000.0000
3112007.01.15 20:20buy1570.401.96360.00000.0000
3122007.01.15 21:03close1570.401.96410.00000.000020.003259.72
3132007.01.15 21:32buy1580.401.96370.00000.0000
3142007.01.15 22:05close1580.401.96430.00000.000024.003283.72
3152007.01.16 01:00close1560.201.96400.00000.0000-24.473259.25
3162007.01.16 01:01close1520.101.96350.00000.0000-32.233227.02
3172007.01.16 01:01buy1590.201.96390.00000.0000
3182007.01.16 01:01close1590.201.96360.00000.0000-6.003221.02
3192007.01.16 01:01sell1600.101.96340.00000.0000
3202007.01.16 05:44sell1610.201.96490.00000.0000
3212007.01.16 06:49sell1620.401.96640.00000.0000
3222007.01.16 07:00close1620.401.96630.00000.00004.003225.02
3232007.01.16 07:00close1610.201.96630.00000.0000-28.003197.02
3242007.01.16 07:00close1600.101.96610.00000.0000-27.003170.02
3252007.01.16 07:00sell1630.201.96570.00000.0000
3262007.01.16 07:00close1630.201.96620.00000.0000-10.003160.02
3272007.01.16 07:01buy1640.101.96630.00000.0000
3282007.01.16 08:41close1640.101.96830.00000.000020.003180.02
3292007.01.16 08:41buy1650.101.96880.00000.0000
3302007.01.16 08:58buy1660.201.96730.00000.0000
3312007.01.16 09:58buy1670.401.96550.00000.0000
3322007.01.16 10:03close1670.401.96600.00000.000020.003200.02
3332007.01.16 10:29close1660.201.96840.00000.000022.003222.02
3342007.01.16 10:37buy1680.201.96720.00000.0000
3352007.01.16 10:42buy1690.401.96550.00000.0000
3362007.01.16 10:55close1690.401.96610.00000.000024.003246.02
3372007.01.16 10:58buy1700.401.96570.00000.0000
3382007.01.16 10:59close1700.401.96630.00000.000024.003270.02
3392007.01.16 11:01buy1710.401.96570.00000.0000
3402007.01.16 11:21close1710.401.96630.00000.000024.003294.02
3412007.01.16 11:45buy1720.401.96560.00000.0000
3422007.01.16 11:54close1720.401.96620.00000.000024.003318.02
3432007.01.16 14:09buy1730.401.96570.00000.0000
3442007.01.16 14:33close1730.401.96620.00000.000020.003338.02
3452007.01.16 14:59buy1740.401.96570.00000.0000
3462007.01.16 15:00close1740.401.96620.00000.000020.003358.02
3472007.01.16 15:01buy1750.401.96570.00000.0000
3482007.01.16 15:04close1750.401.96620.00000.000020.003378.02
3492007.01.16 15:21buy1760.401.96570.00000.0000
3502007.01.16 16:00close1760.401.96140.00000.0000-172.003206.02
3512007.01.16 16:00close1680.201.96150.00000.0000-114.003092.02
3522007.01.16 16:00buy1770.401.96190.00000.0000
3532007.01.16 16:00close1770.401.96160.00000.0000-12.003080.02
3542007.01.16 16:00close1650.101.96170.00000.0000-71.003009.02
3552007.01.16 16:00buy1780.201.96210.00000.0000
3562007.01.16 16:00close1780.201.96160.00000.0000-10.002999.02
3572007.01.16 16:00sell1790.101.96160.00000.0000
3582007.01.16 16:38close1790.101.95940.00000.000022.003021.02
3592007.01.16 16:38sell1800.101.95910.00000.0000
3602007.01.16 16:41sell1810.201.96070.00000.0000
3612007.01.16 17:23sell1820.401.96230.00000.0000
3622007.01.16 17:36close1820.401.96180.00000.000020.003041.02
3632007.01.16 18:07close1810.201.95960.00000.000022.003063.02
3642007.01.16 18:34sell1830.201.96060.00000.0000
3652007.01.16 20:35sell1840.401.96210.00000.0000
3662007.01.16 21:53close1840.401.96160.00000.000020.003083.02
3672007.01.17 07:07sell1850.401.96220.00000.0000
3682007.01.17 08:29close1850.401.96430.00000.0000-84.002999.02
3692007.01.17 08:29close1830.201.96420.00000.0000-73.552925.47
3702007.01.17 08:29sell1860.401.96380.00000.0000
3712007.01.17 08:29close1860.401.96420.00000.0000-16.002909.47
3722007.01.17 08:29close1800.101.96430.00000.0000-52.782856.69
3732007.01.17 08:29sell1870.201.96390.00000.0000
3742007.01.17 08:29close1870.201.96440.00000.0000-10.002846.69
3752007.01.17 08:29buy1880.101.96450.00000.0000
3762007.01.17 09:40close1880.101.96650.00000.000020.002866.69
3772007.01.17 09:40buy1890.101.96690.00000.0000
3782007.01.17 09:59buy1900.201.96520.00000.0000
3792007.01.17 10:16close1900.201.96620.00000.000020.002886.69
3802007.01.17 10:29buy1910.201.96520.00000.0000
3812007.01.17 11:22close1910.201.96620.00000.000020.002906.69
3822007.01.17 11:48buy1920.201.96530.00000.0000
3832007.01.17 13:14close1920.201.96630.00000.000020.002926.69
3842007.01.17 14:04buy1930.201.96530.00000.0000
3852007.01.17 14:20close1930.201.96650.00000.000024.002950.69
3862007.01.17 14:29buy1940.201.96500.00000.0000
3872007.01.17 14:30close1940.201.96600.00000.000020.002970.69
3882007.01.17 14:30buy1950.201.96520.00000.0000
3892007.01.17 14:35close1950.201.96620.00000.000020.002990.69
3902007.01.17 15:00close1890.101.96890.00000.000020.003010.69
3912007.01.17 15:00buy1960.101.96920.00000.0000
3922007.01.17 15:04buy1970.201.96760.00000.0000
3932007.01.17 15:14buy1980.401.96600.00000.0000
3942007.01.17 15:22close1980.401.96650.00000.000020.003030.69
3952007.01.17 15:47close1970.201.96870.00000.000022.003052.69
3962007.01.17 16:09buy1990.201.96760.00000.0000
3972007.01.17 16:16close1990.201.96870.00000.000022.003074.69
3982007.01.17 16:32close1960.101.97120.00000.000020.003094.69
3992007.01.17 16:32buy2000.101.97140.00000.0000
4002007.01.17 16:37buy2010.201.96990.00000.0000
4012007.01.17 16:52close2010.201.97100.00000.000022.003116.69
4022007.01.17 17:18buy2020.201.96980.00000.0000
4032007.01.17 17:49close2020.201.97090.00000.000022.003138.69
4042007.01.17 20:09buy2030.201.96970.00000.0000
4052007.01.17 20:26buy2040.401.96820.00000.0000
4062007.01.17 20:36close2040.401.96880.00000.000024.003162.69
4072007.01.18 02:16close2030.201.97070.00000.000019.533182.22
4082007.01.18 04:27close2000.101.97350.00000.000020.773202.99
4092007.01.18 04:27buy2050.101.97380.00000.0000
4102007.01.18 05:11buy2060.201.97230.00000.0000
4112007.01.18 05:23close2060.201.97330.00000.000020.003222.99
4122007.01.18 07:00buy2070.201.97220.00000.0000
4132007.01.18 07:24close2070.201.97320.00000.000020.003242.99
4142007.01.18 09:04close2050.101.97580.00000.000020.003262.99
4152007.01.18 09:04buy2080.101.97650.00000.0000
4162007.01.18 10:06buy2090.201.97470.00000.0000
4172007.01.18 10:18buy2100.401.97310.00000.0000
4182007.01.18 10:27close2100.401.97370.00000.000024.003286.99
4192007.01.18 10:52buy2110.401.97310.00000.0000
4202007.01.18 14:00close2110.401.96840.00000.0000-188.003098.99
4212007.01.18 14:00close2090.201.96840.00000.0000-126.002972.99
4222007.01.18 14:00buy2120.401.96880.00000.0000
4232007.01.18 14:00close2120.401.96810.00000.0000-28.002944.99
4242007.01.18 14:00close2080.101.96820.00000.0000-83.002861.99
4252007.01.18 14:00buy2130.201.96860.00000.0000
4262007.01.18 14:01close2130.201.96810.00000.0000-10.002851.99
4272007.01.18 14:01sell2140.101.96820.00000.0000
4282007.01.18 14:33close2140.101.96620.00000.000020.002871.99
4292007.01.18 14:33sell2150.101.96590.00000.0000
4302007.01.18 14:36close2150.101.96390.00000.000020.002891.99
4312007.01.18 14:36sell2160.101.96360.00000.0000
4322007.01.18 14:39sell2170.201.96510.00000.0000
4332007.01.18 14:59sell2180.401.96680.00000.0000
4342007.01.18 22:00close2180.401.97440.00000.0000-304.002587.99
4352007.01.18 22:01close2170.201.97430.00000.0000-184.002403.99
4362007.01.18 22:01sell2190.401.97390.00000.0000
4372007.01.18 22:01close2190.401.97440.00000.0000-20.002383.99
4382007.01.18 22:01close2160.101.97430.00000.0000-107.002276.99
4392007.01.18 22:01sell2200.201.97390.00000.0000
4402007.01.18 22:02close2200.201.97440.00000.0000-10.002266.99
4412007.01.18 22:02buy2210.101.97440.00000.0000
4422007.01.19 05:07close2210.101.97640.00000.000019.772286.75
4432007.01.19 05:07buy2220.101.97670.00000.0000
4442007.01.19 07:08buy2230.201.97520.00000.0000
4452007.01.19 07:30close2230.201.97620.00000.000020.002306.75
4462007.01.19 07:51buy2240.201.97520.00000.0000
4472007.01.19 09:04close2240.201.97620.00000.000020.002326.75
4482007.01.19 09:08buy2250.201.97520.00000.0000
4492007.01.19 10:12buy2260.401.97370.00000.0000
4502007.01.19 10:29close2260.401.97500.00000.000052.002378.75
4512007.01.19 10:29close2250.201.97690.00000.000034.002412.75
4522007.01.19 10:36buy2270.201.97510.00000.0000
4532007.01.19 10:39buy2280.401.97340.00000.0000
4542007.01.19 12:00close2280.401.97170.00000.0000-68.002344.75
4552007.01.19 12:00close2270.201.97180.00000.0000-66.002278.75
4562007.01.19 12:00buy2290.401.97220.00000.0000
4572007.01.19 12:00close2290.401.97160.00000.0000-24.002254.75
4582007.01.19 12:01close2220.101.97150.00000.0000-52.002202.75
4592007.01.19 12:01buy2300.201.97190.00000.0000
4602007.01.19 12:01close2300.201.97180.00000.0000-2.002200.75
4612007.01.19 12:02sell2310.101.97170.00000.0000
4622007.01.19 12:50sell2320.201.97340.00000.0000
4632007.01.19 13:40sell2330.401.97490.00000.0000
4642007.01.19 14:02close2330.401.97440.00000.000020.002220.75
4652007.01.19 15:05close2320.201.97230.00000.000022.002242.75
4662007.01.19 15:31sell2340.201.97320.00000.0000
4672007.01.19 16:00close2340.201.97220.00000.000020.002262.75
4682007.01.19 16:55sell2350.201.97320.00000.0000
4692007.01.19 17:27sell2360.401.97490.00000.0000
4702007.01.19 18:36close2360.401.97440.00000.000020.002282.75
4712007.01.19 18:57sell2370.401.97480.00000.0000
4722007.01.19 19:52close2370.401.97420.00000.000024.002306.75
4732007.01.22 03:00close2350.201.97510.00000.0000-42.662264.09
4742007.01.22 03:00close2310.101.97510.00000.0000-36.332227.76
4752007.01.22 03:00sell2380.201.97470.00000.0000
4762007.01.22 03:00close2380.201.97500.00000.0000-6.002221.76
4772007.01.22 03:01buy2390.101.97490.00000.0000
4782007.01.22 10:34buy2400.201.97330.00000.0000
4792007.01.22 11:00close2400.201.97180.00000.0000-30.002191.76
4802007.01.22 11:00close2390.101.97160.00000.0000-33.002158.76
4812007.01.22 11:00buy2410.201.97200.00000.0000
4822007.01.22 11:00close2410.201.97170.00000.0000-6.002152.76
4832007.01.22 11:00sell2420.101.97160.00000.0000
4842007.01.22 11:08sell2430.201.97320.00000.0000
4852007.01.22 11:57close2430.201.97220.00000.000020.002172.76
4862007.01.22 12:02sell2440.201.97320.00000.0000
4872007.01.22 12:19sell2450.401.97480.00000.0000
4882007.01.22 13:45close2450.401.97430.00000.000020.002192.76
4892007.01.22 13:54sell2460.401.97470.00000.0000
4902007.01.22 14:01close2460.401.97570.00000.0000-40.002152.76
4912007.01.22 14:01sell2470.401.97510.00000.0000
4922007.01.22 14:16close2470.401.97590.00000.0000-32.002120.76
4932007.01.22 14:16close2440.201.97610.00000.0000-58.002062.76
4942007.01.22 14:16sell2480.401.97570.00000.0000
4952007.01.22 14:16close2480.401.97600.00000.0000-12.002050.76
4962007.01.22 14:16close2420.101.97610.00000.0000-45.002005.76
4972007.01.22 14:16sell2490.201.97570.00000.0000
4982007.01.22 14:16close2490.201.97600.00000.0000-6.001999.76
4992007.01.22 14:16buy2500.101.97590.00000.0000
5002007.01.22 15:14buy2510.201.97430.00000.0000
5012007.01.22 15:30close2510.201.97530.00000.000020.002019.76
5022007.01.22 15:57buy2520.201.97440.00000.0000
5032007.01.22 16:18close2520.201.97540.00000.000020.002039.76
5042007.01.22 16:39buy2530.201.97440.00000.0000
5052007.01.22 16:55close2530.201.97540.00000.000020.002059.76
5062007.01.22 17:03close2500.101.97790.00000.000020.002079.76
5072007.01.22 17:03buy2540.101.97850.00000.0000
5082007.01.22 17:21buy2550.201.97690.00000.0000
5092007.01.23 01:13close2550.201.97790.00000.000019.532099.29
5102007.01.23 08:34close2540.101.98050.00000.000019.772119.06
5112007.01.23 08:34buy2560.101.98110.00000.0000
5122007.01.23 09:10close2560.101.98310.00000.000020.002139.06
5132007.01.23 09:10buy2570.101.98350.00000.0000
5142007.01.23 09:37buy2580.201.98190.00000.0000
5152007.01.23 10:56close2580.201.98290.00000.000020.002159.06
5162007.01.23 11:09close2570.101.98550.00000.000020.002179.06
5172007.01.23 11:09buy2590.101.98620.00000.0000
5182007.01.23 11:10buy2600.201.98460.00000.0000
5192007.01.23 11:59buy2610.401.98310.00000.0000
5202007.01.23 12:00close2610.401.98360.00000.000020.002199.06
5212007.01.23 12:42close2600.201.98560.00000.000020.002219.06
5222007.01.23 13:48close2590.101.98820.00000.000020.002239.06
5232007.01.23 13:48buy2620.101.98850.00000.0000
5242007.01.23 13:52close2620.101.99050.00000.000020.002259.06
5252007.01.23 13:52buy2630.101.99080.00000.0000
5262007.01.23 14:31buy2640.201.98930.00000.0000
5272007.01.23 14:55close2640.201.99030.00000.000020.002279.06
5282007.01.23 15:00buy2650.201.98920.00000.0000
5292007.01.23 15:21buy2660.401.98760.00000.0000
5302007.01.23 15:38close2660.401.98810.00000.000020.002299.06
5312007.01.23 16:50buy2670.401.98760.00000.0000
5322007.01.23 22:00close2670.401.98160.00000.0000-240.002059.06
5332007.01.23 22:01buy2680.401.98210.00000.0000
5342007.01.23 22:20close2680.401.98140.00000.0000-28.002031.06
5352007.01.23 22:21buy2690.401.98190.00000.0000
5362007.01.23 22:22close2690.401.98140.00000.0000-20.002011.06
5372007.01.23 22:23buy2700.401.98190.00000.0000
5382007.01.23 22:23close2700.401.98140.00000.0000-20.001991.06
5392007.01.23 22:24buy2710.401.98190.00000.0000
5402007.01.23 22:24close2710.401.98140.00000.0000-20.001971.06
5412007.01.23 22:25buy2720.401.98190.00000.0000
5422007.01.23 22:25close2720.401.98140.00000.0000-20.001951.06
5432007.01.23 22:26close2650.201.98120.00000.0000-160.001791.06
5442007.01.23 22:26buy2730.401.98160.00000.0000
5452007.01.23 22:27close2730.401.98110.00000.0000-20.001771.06
5462007.01.23 22:27close2630.101.98130.00000.0000-95.001676.06
5472007.01.23 22:27buy2740.201.98170.00000.0000
5482007.01.23 22:27close2740.201.98120.00000.0000-10.001666.06
5492007.01.23 22:28sell2750.101.98110.00000.0000
5502007.01.24 01:24sell2760.201.98260.00000.0000
5512007.01.24 02:09close2760.201.98160.00000.000020.001686.06
5522007.01.24 05:12sell2770.201.98260.00000.0000
5532007.01.24 06:38close2770.201.98160.00000.000020.001706.06
5542007.01.24 07:33close2750.101.97910.00000.000019.221725.28
5552007.01.24 07:33sell2780.101.97880.00000.0000
5562007.01.24 07:47close2780.101.97670.00000.000021.001746.28
5572007.01.24 07:47sell2790.101.97620.00000.0000
5582007.01.24 08:09sell2800.201.97790.00000.0000
5592007.01.24 08:26close2800.201.97690.00000.000020.001766.28
5602007.01.24 08:52close2790.101.97420.00000.000020.001786.28
5612007.01.24 08:52sell2810.101.97370.00000.0000
5622007.01.24 10:29close2810.101.97120.00000.000025.001811.28
5632007.01.24 10:29sell2820.101.97110.00000.0000
5642007.01.24 10:32sell2830.201.97270.00000.0000
5652007.01.24 10:33close2830.201.97170.00000.000020.001831.28
5662007.01.24 10:36sell2840.201.97270.00000.0000
5672007.01.24 10:40close2840.201.97170.00000.000020.001851.28
5682007.01.24 10:46sell2850.201.97270.00000.0000
5692007.01.24 10:56sell2860.401.97440.00000.0000
5702007.01.24 13:25close2860.401.97380.00000.000024.001875.28
5712007.01.24 14:08close2850.201.97170.00000.000020.001895.28
5722007.01.24 14:21sell2870.201.97280.00000.0000
5732007.01.24 14:35close2870.201.97180.00000.000020.001915.28
5742007.01.24 14:50close2820.101.96880.00000.000023.001938.28
5752007.01.24 14:50sell2880.101.96850.00000.0000
5762007.01.24 15:54sell2890.201.97010.00000.0000
5772007.01.24 16:05close2890.201.96910.00000.000020.001958.28
5782007.01.24 16:19close2880.101.96650.00000.000020.001978.28
5792007.01.24 16:19sell2900.101.96620.00000.0000
5802007.01.24 16:30sell2910.201.96770.00000.0000
5812007.01.24 16:44close2910.201.96650.00000.000024.002002.28
5822007.01.24 17:53sell2920.201.96780.00000.0000
5832007.01.24 18:09close2920.201.96670.00000.000022.002024.28
5842007.01.24 19:01sell2930.201.96770.00000.0000
5852007.01.24 20:19close2930.201.96660.00000.000022.002046.28
5862007.01.24 22:11sell2940.201.96770.00000.0000
5872007.01.24 22:55sell2950.401.96920.00000.0000
5882007.01.24 23:09close2950.401.96860.00000.000024.002070.28
5892007.01.25 01:46close2940.201.96660.00000.000020.452090.73
5902007.01.25 02:02sell2960.201.96770.00000.0000
5912007.01.25 03:34close2960.201.96650.00000.000024.002114.73
5922007.01.25 05:23sell2970.201.96770.00000.0000
5932007.01.25 05:55close2970.201.96670.00000.000020.002134.73
5942007.01.25 08:44sell2980.201.96770.00000.0000
5952007.01.25 08:56sell2990.401.96920.00000.0000
5962007.01.25 10:00close2990.401.97190.00000.0000-108.002026.73
5972007.01.25 10:00close2980.201.97180.00000.0000-82.001944.73
5982007.01.25 10:00sell3000.401.97140.00000.0000
5992007.01.25 10:00close3000.401.97190.00000.0000-20.001924.73
6002007.01.25 10:00close2900.101.97180.00000.0000-56.781867.95
6012007.01.25 10:00sell3010.201.97140.00000.0000
6022007.01.25 10:00close3010.201.97170.00000.0000-6.001861.95
6032007.01.25 10:00buy3020.101.97190.00000.0000
6042007.01.25 10:02buy3030.201.97010.00000.0000
6052007.01.25 10:07buy3040.401.96860.00000.0000
6062007.01.25 10:13close3040.401.96910.00000.000020.001881.95
6072007.01.25 10:33buy3050.401.96860.00000.0000
6082007.01.25 10:42close3050.401.96910.00000.000020.001901.95
6092007.01.25 10:50buy3060.401.96860.00000.0000
6102007.01.25 11:02close3060.401.96910.00000.000020.001921.95
6112007.01.25 11:13buy3070.401.96860.00000.0000
6122007.01.25 11:43close3070.401.96910.00000.000020.001941.95
6132007.01.25 12:00close3030.201.97110.00000.000020.001961.95
6142007.01.25 12:04buy3080.201.97030.00000.0000
6152007.01.25 12:56close3080.201.97140.00000.000022.001983.95
6162007.01.25 13:06buy3090.201.97040.00000.0000
6172007.01.25 14:33close3090.201.97140.00000.000020.002003.95
6182007.01.25 15:01buy3100.201.97030.00000.0000
6192007.01.25 15:47close3100.201.97140.00000.000022.002025.95
6202007.01.25 16:06buy3110.201.97030.00000.0000
6212007.01.25 16:42close3110.201.97130.00000.000020.002045.95
6222007.01.25 17:21buy3120.201.97040.00000.0000
6232007.01.25 17:35buy3130.401.96880.00000.0000
6242007.01.25 17:43close3130.401.96930.00000.000020.002065.95
6252007.01.25 17:50buy3140.401.96880.00000.0000
6262007.01.25 17:52close3140.401.96940.00000.000024.002089.95
6272007.01.25 19:25buy3150.401.96890.00000.0000
6282007.01.25 21:00close3150.401.96410.00000.0000-192.001897.95
6292007.01.25 21:00close3120.201.96410.00000.0000-126.001771.95
6302007.01.25 21:00buy3160.401.96450.00000.0000
6312007.01.25 21:00close3160.401.96380.00000.0000-28.001743.95
6322007.01.25 21:01close3020.101.96390.00000.0000-80.001663.95
6332007.01.25 21:01buy3170.201.96430.00000.0000
6342007.01.25 21:02close3170.201.96380.00000.0000-10.001653.95
6352007.01.25 21:02sell3180.101.96390.00000.0000
6362007.01.26 00:40sell3190.201.96540.00000.0000
6372007.01.26 02:43close3190.201.96430.00000.000022.001675.95
6382007.01.26 03:24sell3200.201.96560.00000.0000
6392007.01.26 03:39close3200.201.96460.00000.000020.001695.95
6402007.01.26 05:04sell3210.201.96540.00000.0000
6412007.01.26 06:55close3210.201.96440.00000.000020.001715.95
6422007.01.26 07:12sell3220.201.96560.00000.0000
6432007.01.26 08:26sell3230.401.96730.00000.0000
6442007.01.26 08:32close3230.401.96670.00000.000024.001739.95
6452007.01.26 08:53sell3240.401.96720.00000.0000
6462007.01.26 08:57close3240.401.96670.00000.000020.001759.95
6472007.01.26 09:07close3220.201.96460.00000.000020.001779.95
6482007.01.26 09:27close3180.101.96190.00000.000019.221799.17
6492007.01.26 10:31sell3250.101.96210.00000.0000
6502007.01.26 12:21close3250.101.96000.00000.000021.001820.17
6512007.01.26 12:21sell3260.101.95950.00000.0000
6522007.01.26 14:30close3260.101.95750.00000.000020.001840.17
6532007.01.26 14:30sell3270.101.95690.00000.0000
6542007.01.26 14:32sell3280.201.95850.00000.0000
6552007.01.26 14:40sell3290.401.96000.00000.0000
6562007.01.26 14:40close3290.401.95950.00000.000020.001860.17
6572007.01.26 14:58sell3300.401.96000.00000.0000
6582007.01.26 15:39close3300.401.95950.00000.000020.001880.17
6592007.01.26 15:59close3280.201.95750.00000.000020.001900.17
6602007.01.26 16:21sell3310.201.95840.00000.0000
6612007.01.26 17:13sell3320.401.95990.00000.0000
6622007.01.26 19:07close3320.401.95940.00000.000020.001920.17
6632007.01.26 22:26sell3330.401.95990.00000.0000
6642007.01.26 22:57close3330.401.95930.00000.000024.001944.17
6652007.01.29 00:00sell3340.401.96100.00000.0000
6662007.01.29 00:46close3340.401.96050.00000.000020.001964.17
6672007.01.29 00:47sell3350.401.96000.00000.0000
6682007.01.29 01:08close3350.401.95950.00000.000020.001984.17
6692007.01.29 08:23close3310.201.95740.00000.000015.341999.51
6702007.01.29 08:49sell3360.201.95840.00000.0000
6712007.01.29 08:59sell3370.401.95990.00000.0000
6722007.01.29 09:01close3370.401.95940.00000.000020.002019.51
6732007.01.29 09:15sell3380.401.96000.00000.0000
6742007.01.29 09:20close3380.401.95950.00000.000020.002039.51
6752007.01.29 10:06close3360.201.95740.00000.000020.002059.51
6762007.01.29 10:27sell3390.201.95840.00000.0000
6772007.01.29 11:32close3390.201.95740.00000.000020.002079.51
6782007.01.29 12:00sell3400.201.95850.00000.0000
6792007.01.29 12:22close3400.201.95750.00000.000020.002099.51
6802007.01.29 15:54sell3410.201.95850.00000.0000
6812007.01.29 16:42close3410.201.95750.00000.000020.002119.51
6822007.01.29 17:08sell3420.201.95840.00000.0000
6832007.01.29 18:00sell3430.401.96000.00000.0000
6842007.01.29 18:10close3430.401.95950.00000.000020.002139.51
6852007.01.29 19:00close3420.201.95920.00000.0000-16.002123.51
6862007.01.29 19:00close3270.101.95930.00000.0000-26.332097.18
6872007.01.29 19:00sell3440.201.95890.00000.0000
6882007.01.29 19:01close3440.201.95950.00000.0000-12.002085.18
6892007.01.29 19:01buy3450.101.95940.00000.0000
6902007.01.30 01:11close3450.101.96150.00000.000020.772105.95
6912007.01.30 01:12buy3460.101.96180.00000.0000
6922007.01.30 02:54close3460.101.96390.00000.000021.002126.95
6932007.01.30 02:54buy3470.101.96420.00000.0000
6942007.01.30 05:26buy3480.201.96270.00000.0000
6952007.01.30 08:12close3480.201.96390.00000.000024.002150.95
6962007.01.30 08:40close3470.101.96630.00000.000021.002171.95
6972007.01.30 08:47buy3490.101.96820.00000.0000
6982007.01.30 08:57buy3500.201.96660.00000.0000
6992007.01.30 09:25close3500.201.96770.00000.000022.002193.95
7002007.01.30 09:54buy3510.201.96650.00000.0000
7012007.01.30 10:40buy3520.401.96470.00000.0000
7022007.01.30 11:26close3520.401.96520.00000.000020.002213.95
7032007.01.30 11:50buy3530.401.96490.00000.0000
7042007.01.30 12:37close3530.401.96540.00000.000020.002233.95
7052007.01.30 12:50buy3540.401.96490.00000.0000
7062007.01.30 13:02close3540.401.96540.00000.000020.002253.95
7072007.01.30 13:16buy3550.401.96500.00000.0000
7082007.01.30 13:43close3550.401.96550.00000.000020.002273.95
7092007.01.30 14:04buy3560.401.96490.00000.0000
7102007.01.30 17:00close3560.401.96130.00000.0000-144.002129.95
7112007.01.30 17:00close3510.201.96120.00000.0000-106.002023.95
7122007.01.30 17:00buy3570.401.96160.00000.0000
7132007.01.30 17:00close3570.401.96130.00000.0000-12.002011.95
7142007.01.30 17:00close3490.101.96120.00000.0000-70.001941.95
7152007.01.30 17:00buy3580.201.96160.00000.0000
7162007.01.30 17:00close3580.201.96120.00000.0000-8.001933.95
7172007.01.30 17:00sell3590.101.96120.00000.0000
7182007.01.30 19:06sell3600.201.96280.00000.0000
7192007.01.30 20:26close3600.201.96180.00000.000020.001953.95
7202007.01.30 22:15sell3610.201.96280.00000.0000
7212007.01.31 01:01close3610.201.96180.00000.000018.451972.39
7222007.01.31 02:04sell3620.201.96280.00000.0000
7232007.01.31 07:00close3620.201.96180.00000.000020.001992.39
7242007.01.31 07:51sell3630.201.96270.00000.0000
7252007.01.31 08:04close3630.201.96170.00000.000020.002012.39
7262007.01.31 08:48close3590.101.95920.00000.000019.222031.62
7272007.01.31 08:48sell3640.101.95870.00000.0000
7282007.01.31 09:00close3640.101.95670.00000.000020.002051.62
7292007.01.31 09:00sell3650.101.95600.00000.0000
7302007.01.31 09:36close3650.101.95390.00000.000021.002072.62
7312007.01.31 09:36sell3660.101.95310.00000.0000
7322007.01.31 09:51sell3670.201.95470.00000.0000
7332007.01.31 10:00close3670.201.95360.00000.000022.002094.62
7342007.01.31 11:35sell3680.201.95480.00000.0000
7352007.01.31 12:44close3680.201.95380.00000.000020.002114.62
7362007.01.31 14:42close3660.101.95110.00000.000020.002134.62
7372007.01.31 14:42sell3690.101.95080.00000.0000
7382007.01.31 14:53close3690.101.94880.00000.000020.002154.62
7392007.01.31 14:53sell3700.101.94810.00000.0000
7402007.01.31 15:04sell3710.201.94960.00000.0000
7412007.01.31 15:32sell3720.401.95110.00000.0000
7422007.01.31 20:00close3720.401.96180.00000.0000-428.001726.62
7432007.01.31 20:00close3710.201.96170.00000.0000-242.001484.62
7442007.01.31 20:00sell3730.401.96130.00000.0000
7452007.01.31 20:00close3730.401.96200.00000.0000-28.001456.62
7462007.01.31 20:00close3700.101.96190.00000.0000-138.001318.62
7472007.01.31 20:00sell3740.201.96150.00000.0000
7482007.01.31 20:01close3740.201.96200.00000.0000-10.001308.62
7492007.01.31 20:01buy3750.101.96190.00000.0000
7502007.01.31 20:16close3750.101.96410.00000.000022.001330.62
7512007.01.31 20:16buy3760.101.96440.00000.0000
7522007.01.31 20:17close3760.101.96650.00000.000021.001351.62
7532007.01.31 20:17buy3770.101.96720.00000.0000
7542007.01.31 20:19buy3780.201.96570.00000.0000
7552007.02.01 11:58close3780.201.96680.00000.000021.531373.15
7562007.02.01 14:19close3770.101.96920.00000.000019.771392.91
7572007.02.01 14:19buy3790.101.96950.00000.0000
7582007.02.01 14:44buy3800.201.96790.00000.0000
7592007.02.01 15:05close3800.201.96890.00000.000020.001412.91
7602007.02.01 15:59close3790.101.97150.00000.000020.001432.91
7612007.02.01 15:59buy3810.101.97180.00000.0000
7622007.02.01 16:05buy3820.201.97020.00000.0000
7632007.02.01 16:06close3820.201.97120.00000.000020.001452.91
7642007.02.01 16:07buy3830.201.97020.00000.0000
7652007.02.01 16:10close3830.201.97120.00000.000020.001472.91
7662007.02.01 16:19buy3840.201.97030.00000.0000
7672007.02.01 17:45buy3850.401.96880.00000.0000
7682007.02.01 19:58close3850.401.96940.00000.000024.001496.91
7692007.02.01 20:41buy3860.401.96860.00000.0000
7702007.02.02 01:00close3860.401.96670.00000.0000-76.941419.98
7712007.02.02 01:00close3840.201.96670.00000.0000-72.471347.51
7722007.02.02 01:00buy3870.401.96710.00000.0000
7732007.02.02 01:06close3870.401.96660.00000.0000-20.001327.51
7742007.02.02 01:07close3810.101.96670.00000.0000-51.231276.28
7752007.02.02 01:07buy3880.201.96710.00000.0000
7762007.02.02 01:07close3880.201.96680.00000.0000-6.001270.28
7772007.02.02 01:07sell3890.101.96670.00000.0000
7782007.02.02 06:21sell3900.201.96820.00000.0000
7792007.02.02 08:03close3900.201.96720.00000.000020.001290.28
7802007.02.02 09:16close3890.101.96460.00000.000021.001311.28
7812007.02.02 09:16sell3910.101.96430.00000.0000
7822007.02.02 09:32sell3920.201.96580.00000.0000
7832007.02.02 13:00close3920.201.96890.00000.0000-62.001249.28
7842007.02.02 13:00sell3930.401.96850.00000.0000
7852007.02.02 13:01close3930.401.96890.00000.0000-16.001233.28
7862007.02.02 13:02sell3940.201.96840.00000.0000
7872007.02.02 13:02close3940.201.96890.00000.0000-10.001223.28
7882007.02.02 13:03sell3950.201.96840.00000.0000
7892007.02.02 13:03close3950.201.96890.00000.0000-10.001213.28
7902007.02.02 13:03close3910.101.96900.00000.0000-47.001166.28
7912007.02.02 13:03sell3960.201.96860.00000.0000
7922007.02.02 13:03close3960.201.96900.00000.0000-8.001158.28
7932007.02.02 13:03buy3970.101.96880.00000.0000
7942007.02.02 14:29close3970.101.97080.00000.000020.001178.28
7952007.02.02 14:29buy3980.101.97140.00000.0000
7962007.02.02 14:30close3980.101.97340.00000.000020.001198.28
7972007.02.02 14:30buy3990.101.97400.00000.0000
7982007.02.02 14:30buy4000.201.97240.00000.0000
7992007.02.02 14:34close4000.201.97340.00000.000020.001218.28
8002007.02.02 14:38buy4010.201.97250.00000.0000
8012007.02.02 19:00close4010.201.96570.00000.0000-136.001082.28
8022007.02.02 19:00buy4020.401.96610.00000.0000
8032007.02.02 19:00close4020.401.96560.00000.0000-20.001062.28
8042007.02.02 19:01close3990.101.96570.00000.0000-83.00979.28
8052007.02.02 19:01buy4030.201.96610.00000.0000
8062007.02.02 19:01close4030.201.96580.00000.0000-6.00973.28
8072007.02.02 19:01sell4040.101.96580.00000.0000
8082007.02.02 21:16sell4050.201.96730.00000.0000
8092007.02.05 00:00close4050.201.96570.00000.000027.341000.61
8102007.02.05 06:20close4040.101.96380.00000.000017.671018.28
8112007.02.05 06:20sell4060.101.96370.00000.0000
8122007.02.05 08:30sell4070.201.96530.00000.0000
8132007.02.05 10:08close4070.201.96430.00000.000020.001038.28
8142007.02.05 10:38close4060.101.96170.00000.000020.001058.28
8152007.02.05 10:42sell4080.101.95990.00000.0000
8162007.02.05 11:35close4080.101.95780.00000.000021.001079.28
8172007.02.05 11:35sell4090.101.95750.00000.0000
8182007.02.05 12:19sell4100.201.95900.00000.0000
8192007.02.05 12:34close4100.201.95790.00000.000022.001101.28
8202007.02.05 14:19close4090.101.95550.00000.000020.001121.28
8212007.02.05 14:19sell4110.101.95530.00000.0000
8222007.02.05 15:00sell4120.201.95680.00000.0000
8232007.02.05 15:18close4120.201.95580.00000.000020.001141.28
8242007.02.05 15:48sell4130.201.95690.00000.0000
8252007.02.05 15:59close4130.201.95590.00000.000020.001161.28
8262007.02.05 16:08sell4140.201.95690.00000.0000
8272007.02.06 00:00close4140.201.96030.00000.0000-69.551091.73
8282007.02.06 00:00sell4150.401.95990.00000.0000
8292007.02.06 00:05close4150.401.96050.00000.0000-24.001067.73
8302007.02.06 00:06close4110.101.96060.00000.0000-53.781013.95
8312007.02.06 00:06sell4160.201.96020.00000.0000
8322007.02.06 00:08close4160.201.96050.00000.0000-6.001007.95
8332007.02.06 00:08buy4170.101.96040.00000.0000
8342007.02.06 09:02close4170.101.96250.00000.000021.001028.95
8352007.02.06 09:02buy4180.101.96280.00000.0000
8362007.02.06 10:52close4180.101.96490.00000.000021.001049.95
8372007.02.06 10:52buy4190.101.96520.00000.0000
8382007.02.06 11:20close4190.101.96720.00000.000020.001069.95
8392007.02.06 11:20buy4200.101.96780.00000.0000
8402007.02.06 11:39buy4210.201.96620.00000.0000
8412007.02.06 12:16close4210.201.96730.00000.000022.001091.95
8422007.02.06 14:17close4200.101.96980.00000.000020.001111.95
8432007.02.06 14:17buy4220.101.97030.00000.0000
8442007.02.06 14:37buy4230.201.96860.00000.0000
8452007.02.06 18:00close4230.201.96960.00000.000020.001131.95
8462007.02.07 10:34buy4240.201.96880.00000.0000
8472007.02.07 10:34close4240.201.96790.00000.0000-18.001113.95
8482007.02.07 10:34close4220.101.96770.00000.0000-26.231087.72
8492007.02.07 10:34buy4250.201.96810.00000.0000
8502007.02.07 10:34close4250.201.96780.00000.0000-6.001081.72
8512007.02.07 10:34sell4260.101.96750.00000.0000
8522007.02.07 10:39sell4270.201.96900.00000.0000
8532007.02.07 13:00close4270.201.97170.00000.0000-54.001027.72
8542007.02.07 13:00close4260.101.97180.00000.0000-43.00984.72
8552007.02.07 13:00sell4280.201.97140.00000.0000
8562007.02.07 13:01close4280.201.97170.00000.0000-6.00978.72
8572007.02.07 13:01buy4290.101.97180.00000.0000
8582007.02.07 15:19buy4300.201.97030.00000.0000
8592007.02.07 15:45close4300.201.97130.00000.000020.00998.72
8602007.02.07 15:58buy4310.201.97030.00000.0000
8612007.02.07 17:00close4310.201.96980.00000.0000-10.00988.72
8622007.02.07 17:00close4290.101.96970.00000.0000-21.00967.72
8632007.02.07 17:00buy4320.201.97010.00000.0000
8642007.02.07 17:00close4320.201.96970.00000.0000-8.00959.72
8652007.02.07 17:00sell4330.101.96980.00000.0000
8662007.02.08 00:33sell4340.201.97130.00000.0000
8672007.02.08 02:00close4340.201.97070.00000.000012.00971.72
8682007.02.08 02:00close4330.101.97080.00000.0000-10.78960.94
8692007.02.08 02:00buy4350.101.97060.00000.0000
8702007.02.08 03:00close4350.101.96940.00000.0000-12.00948.94
8712007.02.08 03:00sell4360.101.96950.00000.0000
8722007.02.08 03:26close4360.101.97110.00000.0000-16.00932.94
8732007.02.08 03:26buy4370.101.97110.00000.0000
8742007.02.08 08:25buy4380.201.96950.00000.0000
8752007.02.08 10:00close4380.201.96680.00000.0000-54.00878.94
8762007.02.08 10:00close4370.101.96690.00000.0000-42.00836.94
8772007.02.08 10:00buy4390.201.96730.00000.0000
8782007.02.08 10:00close4390.201.96680.00000.0000-10.00826.94
8792007.02.08 10:00sell4400.101.96690.00000.0000
8802007.02.08 11:07sell4410.201.96840.00000.0000
8812007.02.08 12:59close4410.201.96740.00000.000020.00846.94
8822007.02.08 13:04close4400.101.96490.00000.000020.00866.94
8832007.02.08 13:04sell4420.101.96420.00000.0000
8842007.02.08 13:18close4420.101.96200.00000.000022.00888.94
8852007.02.08 13:18sell4430.101.96120.00000.0000
8862007.02.08 13:48close4430.101.95920.00000.000020.00908.94
8872007.02.08 13:48sell4440.101.95890.00000.0000
8882007.02.08 16:12close4440.101.95690.00000.000020.00928.94
8892007.02.08 16:12sell4450.101.95630.00000.0000
8902007.02.08 16:58sell4460.201.95780.00000.0000
8912007.02.09 08:00close4460.201.95870.00000.0000-19.55909.39
8922007.02.09 08:00close4450.101.95880.00000.0000-25.78883.61
8932007.02.09 08:00sell4470.201.95840.00000.0000
8942007.02.09 08:01close4470.201.95840.00000.00000.00883.61
8952007.02.09 08:02buy4480.101.95840.00000.0000
8962007.02.09 08:27buy4490.201.95680.00000.0000
8972007.02.09 08:27close4490.201.95600.00000.0000-16.00867.61
8982007.02.09 08:27buy4500.201.95660.00000.0000
8992007.02.09 08:27close4500.201.95600.00000.0000-12.00855.61
9002007.02.09 08:28close4480.101.95590.00000.0000-25.00830.61
9012007.02.09 08:28buy4510.201.95630.00000.0000
9022007.02.09 08:28close4510.201.95580.00000.0000-10.00820.61
9032007.02.09 08:28sell4520.101.95590.00000.0000
9042007.02.09 08:29close4520.101.95390.00000.000020.00840.61
9052007.02.09 08:29sell4530.101.95360.00000.0000
9062007.02.09 08:32close4530.101.95160.00000.000020.00860.61
9072007.02.09 08:32sell4540.101.95140.00000.0000
9082007.02.09 08:39sell4550.201.95290.00000.0000
9092007.02.09 08:44close4550.201.95170.00000.000024.00884.61
9102007.02.09 09:41close4540.101.94940.00000.000020.00904.61
9112007.02.09 09:41sell4560.101.94910.00000.0000
9122007.02.09 09:55sell4570.201.95070.00000.0000
9132007.02.09 10:04close4570.201.94970.00000.000020.00924.61
9142007.02.09 10:46close4560.101.94700.00000.000021.00945.61
9152007.02.09 10:46sell4580.101.94670.00000.0000
9162007.02.09 11:42sell4590.201.94840.00000.0000
9172007.02.09 12:48close4590.201.94740.00000.000020.00965.61
9182007.02.09 14:12sell4600.201.94830.00000.0000
9192007.02.09 14:50close4600.201.94730.00000.000020.00985.61
9202007.02.09 15:15sell4610.201.94840.00000.0000
9212007.02.09 15:26close4610.201.94740.00000.000020.001005.61
9222007.02.09 16:03sell4620.201.94830.00000.0000
9232007.02.12 01:00close4620.201.95390.00000.0000-116.66888.95
9242007.02.12 01:04close4580.101.95380.00000.0000-73.33815.62
9252007.02.12 01:04sell4630.201.95340.00000.0000
9262007.02.12 01:04close4630.201.95390.00000.0000-10.00805.62
9272007.02.12 01:08buy4640.101.95400.00000.0000
9282007.02.12 02:30buy4650.201.95250.00000.0000
9292007.02.12 06:49close4650.201.95350.00000.000020.00825.62
9302007.02.12 07:14close4640.101.95600.00000.000020.00845.62
9312007.02.12 07:15buy4660.101.95650.00000.0000
9322007.02.12 07:31buy4670.201.95490.00000.0000
9332007.02.12 11:00close4670.201.94630.00000.0000-172.00673.62
9342007.02.12 11:00close4660.101.94620.00000.0000-103.00570.62
9352007.02.12 11:00buy4680.201.94660.00000.0000
9362007.02.12 11:00close4680.201.94610.00000.0000-10.00560.62
9372007.02.12 11:00sell4690.101.94580.00000.0000
9382007.02.13 04:00close4690.101.94940.00000.0000-36.78523.84
9392007.02.13 04:00sell4700.201.94900.00000.0000
9402007.02.13 04:00close4700.201.94940.00000.0000-8.00515.84
9412007.02.13 04:00buy4710.101.94950.00000.0000
9422007.02.13 08:59close4710.101.95160.00000.000021.00536.84
9432007.02.13 08:59buy4720.101.95190.00000.0000
9442007.02.13 11:01close4720.101.94160.00000.0000-103.00433.84
9452007.02.13 11:01buy4730.201.94200.00000.0000
9462007.02.13 11:01close4730.201.94170.00000.0000-6.00427.84
9472007.02.13 11:01sell4740.101.94160.00000.0000
9482007.02.13 23:00close4740.101.94720.00000.0000-56.00371.84
9492007.02.13 23:01buy4750.101.94730.00000.0000
9502007.02.14 08:09close4750.101.94930.00000.000019.77391.61
9512007.02.14 08:09buy4760.101.94960.00000.0000
9522007.02.14 08:51close4760.101.95160.00000.000020.00411.61
9532007.02.14 08:51buy4770.101.95190.00000.0000
9542007.02.14 11:35close4770.101.95390.00000.000020.00431.61
9552007.02.14 11:35buy4780.101.95450.00000.0000
9562007.02.14 14:29close4780.101.95650.00000.000020.00451.61
9572007.02.14 14:29buy4790.101.95670.00000.0000
9582007.02.14 16:00close4790.101.95870.00000.000020.00471.61
9592007.02.14 16:00buy4800.101.95930.00000.0000
9602007.02.14 16:03close4800.101.96140.00000.000021.00492.61
9612007.02.14 16:03buy4810.101.96200.00000.0000
9622007.02.15 00:56close4810.101.96400.00000.000019.77512.37
9632007.02.15 00:56buy4820.101.96500.00000.0000
9642007.02.15 09:47close4820.101.96700.00000.000020.00532.37
9652007.02.15 09:47buy4830.101.96760.00000.0000
9662007.02.15 11:00close4830.101.95740.00000.0000-102.00430.37
9672007.02.15 11:00buy4840.201.95780.00000.0000
9682007.02.15 11:00close4840.201.95730.00000.0000-10.00420.37
9692007.02.15 11:00sell4850.101.95740.00000.0000
9702007.02.15 11:02close4850.101.95540.00000.000020.00440.37
9712007.02.15 11:02sell4860.101.95510.00000.0000
9722007.02.15 17:09close4860.101.95300.00000.000021.00461.37
9732007.02.15 17:09sell4870.101.95270.00000.0000
9742007.02.16 00:24close4870.101.95070.00000.000019.22480.59
9752007.02.16 00:24sell4880.101.95050.00000.0000
9762007.02.16 09:20close4880.101.94840.00000.000021.00501.59
9772007.02.16 09:20sell4890.101.94790.00000.0000
9782007.02.16 22:00close4890.101.95060.00000.0000-27.00474.59
9792007.02.16 22:00sell4900.201.95020.00000.0000
9802007.02.16 22:01close4900.201.95050.00000.0000-6.00468.59
9812007.02.16 22:02buy4910.101.95060.00000.0000
9822007.02.19 00:00close4910.101.95430.00000.000036.30504.89
9832007.02.19 00:01buy4920.101.95460.00000.0000
9842007.02.19 08:42close at stop4920.101.95290.00000.0000-17.00487.89