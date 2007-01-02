Strategy Tester Report
FXA0

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Obdobie4 Hodiny (H4) 2007.01.02 08:00 - 2007.07.19 00:00 (2007.01.01 - 2007.07.20)
ModelKaždý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
ParametreTakeProfit=20; MaxTrades=3; PipStep=15; mm=0; risk=12; MagicNumber=888888; T_JRSX_period=14;
Stĺpce v teste4814Modelované tiky700561Modelovanie kvality89.90%
Počiatočný vklad1000.00
Čistý celkový zisk-942.59Hrubý zisk501.32Hrubá strata-1443.91
Prvok zisku0.35Očakávaný výnos-29.46
Absolutný drawdown942.59Maximálny drawdown1142.12 (95.21%)Relatívny drawdown95.21% (1142.12)
Všetky pozície32Krátke pozície (víťazné v %)17 (82.35%)Dlhé pozície (víťazné v %)15 (73.33%)
Ziskové pozície (% z celku)25 (78.13%)Stratové pozície (% z celku)7 (21.88%)
Najväčšíziskový obchod22.00stratový obchod-474.00
Priemerziskový obchod20.05stratový obchod-206.27
Maximumvýhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)14 (279.78)prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)3 (-726.23)
Maximálnyzisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)279.78 (14)straty nasledujúce po sebe (počet prehier)-726.23 (3)
Priemervýhry nasledujúce po sebe8prehry nasledujúce po sebe2
Graph
#ČasTypObjednávkaLotyCenaS / LT / PZiskZostatok na účte
12007.01.02 08:00buy10.101.96440.00000.0000
22007.01.02 08:14close10.101.96640.00000.000020.001020.00
32007.01.02 08:14buy20.101.96670.00000.0000
42007.01.02 08:28close20.101.96870.00000.000020.001040.00
52007.01.02 08:28buy30.101.96930.00000.0000
62007.01.02 09:25close30.101.97130.00000.000020.001060.00
72007.01.02 09:25buy40.101.97190.00000.0000
82007.01.02 10:20buy50.201.97040.00000.0000
92007.01.02 10:37close50.201.97140.00000.000020.001080.00
102007.01.02 12:05buy60.201.97030.00000.0000
112007.01.02 13:46close60.201.97130.00000.000020.001100.00
122007.01.02 14:07buy70.201.97020.00000.0000
132007.01.02 14:20close70.201.97120.00000.000020.001120.00
142007.01.02 17:24close40.101.97390.00000.000020.001140.00
152007.01.02 17:24buy80.101.97450.00000.0000
162007.01.02 20:03buy90.201.97300.00000.0000
172007.01.03 01:34close90.201.97400.00000.000019.531159.53
182007.01.03 05:36buy100.201.97300.00000.0000
192007.01.03 05:50close100.201.97400.00000.000020.001179.53
202007.01.03 06:08buy110.201.97290.00000.0000
212007.01.03 07:10close110.201.97390.00000.000020.001199.53
222007.01.03 07:42buy120.201.97290.00000.0000
232007.01.03 20:00close120.201.94920.00000.0000-474.00725.53
242007.01.03 20:00close80.101.94950.00000.0000-250.23475.30
252007.01.03 20:00buy130.201.94990.00000.0000
262007.01.03 20:00close130.201.94980.00000.0000-2.00473.30
272007.01.03 20:00sell140.101.95010.00000.0000
282007.01.04 09:07close140.101.94810.00000.000019.22492.52
292007.01.04 09:07sell150.101.94780.00000.0000
302007.01.04 09:23close150.101.94580.00000.000020.00512.52
312007.01.04 09:23sell160.101.94550.00000.0000
322007.01.04 09:49close160.101.94350.00000.000020.00532.52
332007.01.04 09:49sell170.101.94270.00000.0000
342007.01.04 09:53close170.101.94070.00000.000020.00552.52
352007.01.04 09:53sell180.101.94000.00000.0000
362007.01.05 04:02close180.101.93800.00000.000019.22571.74
372007.01.05 04:02sell190.101.93740.00000.0000
382007.01.05 05:19close190.101.93540.00000.000020.00591.74
392007.01.05 05:19sell200.101.93520.00000.0000
402007.01.05 14:30close200.101.93310.00000.000021.00612.74
412007.01.05 14:30sell210.101.93280.00000.0000
422007.01.05 14:32close210.101.93080.00000.000020.00632.74
432007.01.05 14:32sell220.101.93030.00000.0000
442007.01.05 14:34sell230.201.93180.00000.0000
452007.01.05 14:38close230.201.93080.00000.000020.00652.74
462007.01.05 15:45sell240.201.93180.00000.0000
472007.01.05 16:45close240.201.93080.00000.000020.00672.74
482007.01.05 16:56close220.101.92820.00000.000021.00693.74
492007.01.05 16:56sell250.101.92750.00000.0000
502007.01.05 17:21sell260.201.92910.00000.0000
512007.01.05 17:23close260.201.92810.00000.000020.00713.74
522007.01.05 17:33sell270.201.92900.00000.0000
532007.01.08 01:37close270.201.92790.00000.000017.34731.08
542007.01.08 02:05sell280.201.92900.00000.0000
552007.01.08 02:59close280.201.92790.00000.000022.00753.08
562007.01.08 04:19sell290.201.92900.00000.0000
572007.01.09 08:00close290.201.94280.00000.0000-277.55475.53
582007.01.09 08:00close250.101.94280.00000.0000-156.11319.42
592007.01.09 08:00buy300.101.94250.00000.0000
602007.01.09 08:48close300.101.94470.00000.000022.00341.42
612007.01.09 08:48buy310.101.94500.00000.0000
622007.01.10 20:00close310.101.93350.00000.0000-115.23226.19
632007.01.10 20:00sell320.101.93360.00000.0000
642007.01.11 13:00close at stop320.101.95040.00000.0000-168.7857.41