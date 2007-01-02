|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Obdobie
|4 Hodiny (H4) 2007.01.02 08:00 - 2007.07.19 00:00 (2007.01.01 - 2007.07.20)
|Model
|Každý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
|Parametre
|TakeProfit=20; MaxTrades=3; PipStep=15; mm=0; risk=12; MagicNumber=888888; T_JRSX_period=14;
|Stĺpce v teste
|4814
|Modelované tiky
|700561
|Modelovanie kvality
|89.90%
|Počiatočný vklad
|1000.00
|Čistý celkový zisk
|-942.59
|Hrubý zisk
|501.32
|Hrubá strata
|-1443.91
|Prvok zisku
|0.35
|Očakávaný výnos
|-29.46
|Absolutný drawdown
|942.59
|Maximálny drawdown
|1142.12 (95.21%)
|Relatívny drawdown
|95.21% (1142.12)
|Všetky pozície
|32
|Krátke pozície (víťazné v %)
|17 (82.35%)
|Dlhé pozície (víťazné v %)
|15 (73.33%)
|Ziskové pozície (% z celku)
|25 (78.13%)
|Stratové pozície (% z celku)
|7 (21.88%)
|Najväčší
|ziskový obchod
|22.00
|stratový obchod
|-474.00
|Priemer
|ziskový obchod
|20.05
|stratový obchod
|-206.27
|Maximum
|výhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)
|14 (279.78)
|prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)
|3 (-726.23)
|Maximálny
|zisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)
|279.78 (14)
|straty nasledujúce po sebe (počet prehier)
|-726.23 (3)
|Priemer
|výhry nasledujúce po sebe
|8
|prehry nasledujúce po sebe
|2
|#
|Čas
|Typ
|Objednávka
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Zisk
|Zostatok na účte
|1
|2007.01.02 08:00
|buy
|1
|0.10
|1.9644
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.01.02 08:14
|close
|1
|0.10
|1.9664
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1020.00
|3
|2007.01.02 08:14
|buy
|2
|0.10
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.01.02 08:28
|close
|2
|0.10
|1.9687
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1040.00
|5
|2007.01.02 08:28
|buy
|3
|0.10
|1.9693
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.01.02 09:25
|close
|3
|0.10
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1060.00
|7
|2007.01.02 09:25
|buy
|4
|0.10
|1.9719
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.01.02 10:20
|buy
|5
|0.20
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|9
|2007.01.02 10:37
|close
|5
|0.20
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1080.00
|10
|2007.01.02 12:05
|buy
|6
|0.20
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|11
|2007.01.02 13:46
|close
|6
|0.20
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1100.00
|12
|2007.01.02 14:07
|buy
|7
|0.20
|1.9702
|0.0000
|0.0000
|13
|2007.01.02 14:20
|close
|7
|0.20
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1120.00
|14
|2007.01.02 17:24
|close
|4
|0.10
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1140.00
|15
|2007.01.02 17:24
|buy
|8
|0.10
|1.9745
|0.0000
|0.0000
|16
|2007.01.02 20:03
|buy
|9
|0.20
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|17
|2007.01.03 01:34
|close
|9
|0.20
|1.9740
|0.0000
|0.0000
|19.53
|1159.53
|18
|2007.01.03 05:36
|buy
|10
|0.20
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|19
|2007.01.03 05:50
|close
|10
|0.20
|1.9740
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1179.53
|20
|2007.01.03 06:08
|buy
|11
|0.20
|1.9729
|0.0000
|0.0000
|21
|2007.01.03 07:10
|close
|11
|0.20
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1199.53
|22
|2007.01.03 07:42
|buy
|12
|0.20
|1.9729
|0.0000
|0.0000
|23
|2007.01.03 20:00
|close
|12
|0.20
|1.9492
|0.0000
|0.0000
|-474.00
|725.53
|24
|2007.01.03 20:00
|close
|8
|0.10
|1.9495
|0.0000
|0.0000
|-250.23
|475.30
|25
|2007.01.03 20:00
|buy
|13
|0.20
|1.9499
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.01.03 20:00
|close
|13
|0.20
|1.9498
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|473.30
|27
|2007.01.03 20:00
|sell
|14
|0.10
|1.9501
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.01.04 09:07
|close
|14
|0.10
|1.9481
|0.0000
|0.0000
|19.22
|492.52
|29
|2007.01.04 09:07
|sell
|15
|0.10
|1.9478
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.01.04 09:23
|close
|15
|0.10
|1.9458
|0.0000
|0.0000
|20.00
|512.52
|31
|2007.01.04 09:23
|sell
|16
|0.10
|1.9455
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.01.04 09:49
|close
|16
|0.10
|1.9435
|0.0000
|0.0000
|20.00
|532.52
|33
|2007.01.04 09:49
|sell
|17
|0.10
|1.9427
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.01.04 09:53
|close
|17
|0.10
|1.9407
|0.0000
|0.0000
|20.00
|552.52
|35
|2007.01.04 09:53
|sell
|18
|0.10
|1.9400
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.01.05 04:02
|close
|18
|0.10
|1.9380
|0.0000
|0.0000
|19.22
|571.74
|37
|2007.01.05 04:02
|sell
|19
|0.10
|1.9374
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.01.05 05:19
|close
|19
|0.10
|1.9354
|0.0000
|0.0000
|20.00
|591.74
|39
|2007.01.05 05:19
|sell
|20
|0.10
|1.9352
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.01.05 14:30
|close
|20
|0.10
|1.9331
|0.0000
|0.0000
|21.00
|612.74
|41
|2007.01.05 14:30
|sell
|21
|0.10
|1.9328
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.01.05 14:32
|close
|21
|0.10
|1.9308
|0.0000
|0.0000
|20.00
|632.74
|43
|2007.01.05 14:32
|sell
|22
|0.10
|1.9303
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.01.05 14:34
|sell
|23
|0.20
|1.9318
|0.0000
|0.0000
|45
|2007.01.05 14:38
|close
|23
|0.20
|1.9308
|0.0000
|0.0000
|20.00
|652.74
|46
|2007.01.05 15:45
|sell
|24
|0.20
|1.9318
|0.0000
|0.0000
|47
|2007.01.05 16:45
|close
|24
|0.20
|1.9308
|0.0000
|0.0000
|20.00
|672.74
|48
|2007.01.05 16:56
|close
|22
|0.10
|1.9282
|0.0000
|0.0000
|21.00
|693.74
|49
|2007.01.05 16:56
|sell
|25
|0.10
|1.9275
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.01.05 17:21
|sell
|26
|0.20
|1.9291
|0.0000
|0.0000
|51
|2007.01.05 17:23
|close
|26
|0.20
|1.9281
|0.0000
|0.0000
|20.00
|713.74
|52
|2007.01.05 17:33
|sell
|27
|0.20
|1.9290
|0.0000
|0.0000
|53
|2007.01.08 01:37
|close
|27
|0.20
|1.9279
|0.0000
|0.0000
|17.34
|731.08
|54
|2007.01.08 02:05
|sell
|28
|0.20
|1.9290
|0.0000
|0.0000
|55
|2007.01.08 02:59
|close
|28
|0.20
|1.9279
|0.0000
|0.0000
|22.00
|753.08
|56
|2007.01.08 04:19
|sell
|29
|0.20
|1.9290
|0.0000
|0.0000
|57
|2007.01.09 08:00
|close
|29
|0.20
|1.9428
|0.0000
|0.0000
|-277.55
|475.53
|58
|2007.01.09 08:00
|close
|25
|0.10
|1.9428
|0.0000
|0.0000
|-156.11
|319.42
|59
|2007.01.09 08:00
|buy
|30
|0.10
|1.9425
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.01.09 08:48
|close
|30
|0.10
|1.9447
|0.0000
|0.0000
|22.00
|341.42
|61
|2007.01.09 08:48
|buy
|31
|0.10
|1.9450
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.01.10 20:00
|close
|31
|0.10
|1.9335
|0.0000
|0.0000
|-115.23
|226.19
|63
|2007.01.10 20:00
|sell
|32
|0.10
|1.9336
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.01.11 13:00
|close at stop
|32
|0.10
|1.9504
|0.0000
|0.0000
|-168.78
|57.41