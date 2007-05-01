|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Okres
|1 Godzina (H1) 2007.05.01 00:00 - 2007.05.30 00:00 (2007.05.01 - 2007.05.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parametry
|_1="_______________________________________________________"; Lots=0.01; TakeProfit=28; Pips=22; MaxTrades=15; Multiplier=1.8; _2="_______________________________________________________"; UseIndicatorsConditions=true; UseTrend_Filter=false; UseFIBO_Filter=false; SecureProfit_$=200; _3="_______________________________________________________"; ShowFiboLevels=true; ShowData=true; _4="_______________________________________________________"; Fibo_Trader=true; RSI_Trader=true; Stochastic_Trader=true; TurboJRSX_Trader=true; WPR_Trader=true; DeMarker_Trader=true; _5="_______________________________________________________"; StopTrading=false;
|Słupki w tescie
|5501
|Ticks modelled
|106201
|Modelling quality
|90.00%
|Depozyt początkowy
|10000.00
|Total net profit
|1791.22
|Gross profit
|2663.26
|Gross loss
|-872.04
|Profit factor
|3.05
|Przewidywany zysk
|4.91
|Absolute drawdown
|10.60
|Maximal drawdown
|815.55 (7.42%)
|Relative drawdown
|7.42% (815.55)
|Transakcji w sumie
|365
|Short positions (won %)
|134 (72.39%)
|Long positions (won %)
|231 (69.70%)
|Profit trades (% of total)
|258 (70.68%)
|Loss trades (% of total)
|107 (29.32%)
|Największy
|profit trade
|207.20
|loss trade
|-52.67
|Średni
|profit trade
|10.32
|loss trade
|-8.15
|Maksimum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (135.75)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-211.84)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|318.64 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-211.84 (10)
|Średni
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|3
|#
|Czas
|Typ
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|1
|2007.05.01 00:14
|buy
|1
|0.01
|2.0004
|0.0000
|2.0032
|2
|2007.05.01 09:21
|t/p
|1
|0.01
|2.0032
|0.0000
|2.0032
|2.80
|10002.80
|3
|2007.05.01 10:52
|buy
|2
|0.01
|2.0031
|0.0000
|2.0059
|4
|2007.05.01 11:40
|buy
|3
|0.02
|2.0007
|0.0000
|2.0035
|5
|2007.05.01 12:23
|t/p
|3
|0.02
|2.0035
|0.0000
|2.0035
|5.60
|10008.40
|6
|2007.05.01 12:23
|close
|2
|0.01
|2.0037
|0.0000
|2.0059
|0.60
|10009.00
|7
|2007.05.01 12:23
|buy
|4
|0.01
|2.0040
|0.0000
|2.0068
|8
|2007.05.01 12:35
|sell
|5
|0.01
|2.0039
|0.0000
|2.0011
|9
|2007.05.01 12:45
|sell
|6
|0.01
|2.0042
|0.0000
|2.0014
|10
|2007.05.01 14:01
|sell
|7
|0.01
|2.0047
|0.0000
|2.0019
|11
|2007.05.01 14:28
|sell
|8
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0027
|12
|2007.05.01 14:31
|sell
|9
|0.02
|2.0059
|0.0000
|2.0031
|13
|2007.05.01 14:31
|sell
|10
|0.02
|2.0063
|0.0000
|2.0035
|14
|2007.05.01 15:06
|t/p
|4
|0.01
|2.0068
|0.0000
|2.0068
|2.80
|10011.80
|15
|2007.05.01 15:06
|sell
|11
|0.04
|2.0072
|0.0000
|2.0044
|16
|2007.05.01 15:22
|sell
|12
|0.01
|2.0056
|0.0000
|2.0028
|17
|2007.05.01 16:01
|t/p
|11
|0.04
|2.0044
|0.0000
|2.0044
|11.20
|10023.00
|18
|2007.05.01 16:01
|close
|8
|0.02
|2.0042
|0.0000
|2.0027
|2.60
|10025.60
|19
|2007.05.01 16:01
|close
|5
|0.01
|2.0043
|0.0000
|2.0011
|-0.40
|10025.20
|20
|2007.05.01 16:02
|sell
|13
|0.01
|2.0039
|0.0000
|2.0011
|21
|2007.05.01 16:03
|sell
|14
|0.02
|2.0055
|0.0000
|2.0027
|22
|2007.05.01 16:08
|t/p
|10
|0.02
|2.0035
|0.0000
|2.0035
|5.60
|10030.80
|23
|2007.05.01 16:08
|close
|7
|0.01
|2.0034
|0.0000
|2.0019
|1.30
|10032.10
|24
|2007.05.01 16:08
|t/p
|9
|0.02
|2.0031
|0.0000
|2.0031
|5.60
|10037.70
|25
|2007.05.01 16:08
|close
|6
|0.01
|2.0030
|0.0000
|2.0014
|1.20
|10038.90
|26
|2007.05.01 16:09
|t/p
|12
|0.01
|2.0028
|0.0000
|2.0028
|2.80
|10041.70
|27
|2007.05.01 16:09
|sell
|15
|0.01
|2.0025
|0.0000
|1.9997
|28
|2007.05.01 16:09
|t/p
|14
|0.02
|2.0027
|0.0000
|2.0027
|5.60
|10047.30
|29
|2007.05.01 16:09
|close
|13
|0.01
|2.0027
|0.0000
|2.0011
|1.20
|10048.50
|30
|2007.05.01 16:12
|sell
|16
|0.01
|2.0040
|0.0000
|2.0012
|31
|2007.05.01 16:25
|t/p
|16
|0.01
|2.0012
|0.0000
|2.0012
|2.80
|10051.30
|32
|2007.05.01 16:38
|t/p
|15
|0.01
|1.9997
|0.0000
|1.9997
|2.80
|10054.10
|33
|2007.05.01 21:00
|buy
|17
|0.01
|1.9998
|0.0000
|2.0026
|34
|2007.05.01 22:32
|buy
|18
|0.01
|1.9990
|0.0000
|2.0018
|35
|2007.05.02 00:27
|buy
|19
|0.02
|1.9982
|0.0000
|2.0010
|36
|2007.05.02 02:37
|buy
|20
|0.02
|1.9974
|0.0000
|2.0002
|37
|2007.05.02 02:38
|buy
|21
|0.04
|1.9964
|0.0000
|1.9992
|38
|2007.05.02 03:13
|buy
|22
|0.04
|1.9956
|0.0000
|1.9984
|39
|2007.05.02 03:13
|buy
|23
|0.07
|1.9944
|0.0000
|1.9972
|40
|2007.05.02 03:17
|t/p
|23
|0.07
|1.9972
|0.0000
|1.9972
|19.60
|10073.70
|41
|2007.05.02 03:17
|close
|21
|0.04
|1.9972
|0.0000
|1.9992
|3.20
|10076.90
|42
|2007.05.02 03:17
|close
|19
|0.02
|1.9970
|0.0000
|2.0010
|-2.40
|10074.50
|43
|2007.05.02 03:17
|close
|17
|0.01
|1.9971
|0.0000
|2.0026
|-2.69
|10071.81
|44
|2007.05.02 03:18
|buy
|24
|0.01
|1.9975
|0.0000
|2.0003
|45
|2007.05.02 03:27
|t/p
|22
|0.04
|1.9984
|0.0000
|1.9984
|11.20
|10083.01
|46
|2007.05.02 03:27
|close
|20
|0.02
|1.9984
|0.0000
|2.0002
|2.00
|10085.01
|47
|2007.05.02 03:27
|close
|18
|0.01
|1.9985
|0.0000
|2.0018
|-0.49
|10084.52
|48
|2007.05.02 04:16
|buy
|25
|0.02
|1.9958
|0.0000
|1.9986
|49
|2007.05.02 05:43
|buy
|26
|0.04
|1.9942
|0.0000
|1.9970
|50
|2007.05.02 06:02
|buy
|27
|0.01
|1.9947
|0.0000
|1.9975
|51
|2007.05.02 06:50
|buy
|28
|0.01
|1.9950
|0.0000
|1.9978
|52
|2007.05.02 09:09
|buy
|29
|0.02
|1.9933
|0.0000
|1.9961
|53
|2007.05.02 09:09
|buy
|30
|0.02
|1.9931
|0.0000
|1.9959
|54
|2007.05.02 09:10
|buy
|31
|0.07
|1.9925
|0.0000
|1.9953
|55
|2007.05.02 09:30
|buy
|32
|0.04
|1.9917
|0.0000
|1.9945
|56
|2007.05.02 09:30
|buy
|33
|0.04
|1.9915
|0.0000
|1.9943
|57
|2007.05.02 10:07
|t/p
|33
|0.04
|1.9943
|0.0000
|1.9943
|11.20
|10095.72
|58
|2007.05.02 10:07
|close
|30
|0.02
|1.9944
|0.0000
|1.9959
|2.60
|10098.32
|59
|2007.05.02 10:07
|t/p
|32
|0.04
|1.9945
|0.0000
|1.9945
|11.20
|10109.52
|60
|2007.05.02 10:07
|close
|27
|0.01
|1.9945
|0.0000
|1.9975
|-0.20
|10109.32
|61
|2007.05.02 10:07
|close
|29
|0.02
|1.9945
|0.0000
|1.9961
|2.40
|10111.72
|62
|2007.05.02 10:07
|buy
|34
|0.01
|1.9947
|0.0000
|1.9975
|63
|2007.05.02 10:07
|close
|28
|0.01
|1.9944
|0.0000
|1.9978
|-0.60
|10111.12
|64
|2007.05.02 10:44
|t/p
|31
|0.07
|1.9953
|0.0000
|1.9953
|19.60
|10130.72
|65
|2007.05.02 10:44
|close
|26
|0.04
|1.9953
|0.0000
|1.9970
|4.40
|10135.12
|66
|2007.05.02 10:44
|close
|25
|0.02
|1.9954
|0.0000
|1.9986
|-0.80
|10134.32
|67
|2007.05.02 10:44
|close
|24
|0.01
|1.9956
|0.0000
|2.0003
|-1.90
|10132.42
|68
|2007.05.02 10:44
|buy
|35
|0.01
|1.9958
|0.0000
|1.9986
|69
|2007.05.02 10:58
|buy
|36
|0.02
|1.9941
|0.0000
|1.9969
|70
|2007.05.02 11:41
|buy
|37
|0.02
|1.9931
|0.0000
|1.9959
|71
|2007.05.02 11:58
|buy
|38
|0.04
|1.9925
|0.0000
|1.9953
|72
|2007.05.02 12:46
|buy
|39
|0.04
|1.9914
|0.0000
|1.9942
|73
|2007.05.02 12:53
|buy
|40
|0.07
|1.9909
|0.0000
|1.9937
|74
|2007.05.02 13:00
|buy
|41
|0.07
|1.9897
|0.0000
|1.9925
|75
|2007.05.02 13:00
|buy
|42
|0.13
|1.9892
|0.0000
|1.9920
|76
|2007.05.02 13:03
|buy
|43
|0.01
|1.9900
|0.0000
|1.9928
|77
|2007.05.02 14:15
|t/p
|42
|0.13
|1.9920
|0.0000
|1.9920
|36.40
|10168.82
|78
|2007.05.02 14:15
|close
|40
|0.07
|1.9920
|0.0000
|1.9937
|7.70
|10176.52
|79
|2007.05.02 14:15
|close
|38
|0.04
|1.9921
|0.0000
|1.9953
|-1.60
|10174.92
|80
|2007.05.02 14:15
|close
|36
|0.02
|1.9920
|0.0000
|1.9969
|-4.20
|10170.72
|81
|2007.05.02 14:15
|close
|35
|0.01
|1.9921
|0.0000
|1.9986
|-3.70
|10167.02
|82
|2007.05.02 14:15
|buy
|44
|0.01
|1.9925
|0.0000
|1.9953
|83
|2007.05.02 14:19
|t/p
|41
|0.07
|1.9925
|0.0000
|1.9925
|19.60
|10186.62
|84
|2007.05.02 14:19
|close
|39
|0.04
|1.9925
|0.0000
|1.9942
|4.40
|10191.02
|85
|2007.05.02 14:19
|close
|37
|0.02
|1.9924
|0.0000
|1.9959
|-1.40
|10189.62
|86
|2007.05.02 14:19
|close
|34
|0.01
|1.9925
|0.0000
|1.9975
|-2.20
|10187.42
|87
|2007.05.02 15:03
|buy
|45
|0.02
|1.9909
|0.0000
|1.9937
|88
|2007.05.02 16:01
|buy
|46
|0.04
|1.9892
|0.0000
|1.9920
|89
|2007.05.02 16:02
|buy
|47
|0.01
|1.9888
|0.0000
|1.9916
|90
|2007.05.02 16:06
|buy
|48
|0.02
|1.9884
|0.0000
|1.9912
|91
|2007.05.02 16:07
|buy
|49
|0.07
|1.9875
|0.0000
|1.9903
|92
|2007.05.02 16:25
|t/p
|49
|0.07
|1.9903
|0.0000
|1.9903
|19.60
|10207.02
|93
|2007.05.02 16:25
|close
|46
|0.04
|1.9904
|0.0000
|1.9920
|4.80
|10211.82
|94
|2007.05.02 16:26
|close
|45
|0.02
|1.9905
|0.0000
|1.9937
|-0.80
|10211.02
|95
|2007.05.02 16:26
|close
|44
|0.01
|1.9906
|0.0000
|1.9953
|-1.90
|10209.12
|96
|2007.05.02 16:26
|buy
|50
|0.01
|1.9911
|0.0000
|1.9939
|97
|2007.05.02 16:32
|t/p
|48
|0.02
|1.9912
|0.0000
|1.9912
|5.60
|10214.72
|98
|2007.05.02 16:32
|close
|43
|0.01
|1.9912
|0.0000
|1.9928
|1.20
|10215.92
|99
|2007.05.02 16:32
|t/p
|47
|0.01
|1.9916
|0.0000
|1.9916
|2.80
|10218.72
|100
|2007.05.02 20:57
|buy
|51
|0.02
|1.9895
|0.0000
|1.9923
|101
|2007.05.02 22:16
|buy
|52
|0.01
|1.9900
|0.0000
|1.9928
|102
|2007.05.02 23:29
|buy
|53
|0.01
|1.9888
|0.0000
|1.9916
|103
|2007.05.03 00:02
|buy
|54
|0.02
|1.9886
|0.0000
|1.9914
|104
|2007.05.03 06:00
|sell
|55
|0.01
|1.9904
|0.0000
|1.9876
|105
|2007.05.03 07:44
|sell
|56
|0.01
|1.9899
|0.0000
|1.9871
|106
|2007.05.03 08:00
|sell
|57
|0.02
|1.9913
|0.0000
|1.9885
|107
|2007.05.03 08:00
|t/p
|54
|0.02
|1.9914
|0.0000
|1.9914
|5.60
|10224.32
|108
|2007.05.03 08:00
|close
|52
|0.01
|1.9914
|0.0000
|1.9928
|1.43
|10225.75
|109
|2007.05.03 08:00
|t/p
|53
|0.01
|1.9916
|0.0000
|1.9916
|2.83
|10228.58
|110
|2007.05.03 08:02
|sell
|58
|0.02
|1.9918
|0.0000
|1.9890
|111
|2007.05.03 08:03
|t/p
|51
|0.02
|1.9923
|0.0000
|1.9923
|5.66
|10234.24
|112
|2007.05.03 08:03
|close
|50
|0.01
|1.9923
|0.0000
|1.9939
|1.23
|10235.47
|113
|2007.05.03 09:52
|sell
|59
|0.04
|1.9928
|0.0000
|1.9900
|114
|2007.05.03 10:29
|sell
|60
|0.04
|1.9932
|0.0000
|1.9904
|115
|2007.05.03 11:30
|sell
|61
|0.01
|1.9935
|0.0000
|1.9907
|116
|2007.05.03 14:28
|sell
|62
|0.07
|1.9942
|0.0000
|1.9914
|117
|2007.05.03 14:29
|sell
|63
|0.07
|1.9946
|0.0000
|1.9918
|118
|2007.05.03 14:33
|t/p
|63
|0.07
|1.9918
|0.0000
|1.9918
|19.60
|10255.07
|119
|2007.05.03 14:33
|close
|60
|0.04
|1.9918
|0.0000
|1.9904
|5.60
|10260.67
|120
|2007.05.03 14:33
|close
|58
|0.02
|1.9917
|0.0000
|1.9890
|0.20
|10260.87
|121
|2007.05.03 14:33
|close
|55
|0.01
|1.9915
|0.0000
|1.9876
|-1.10
|10259.77
|122
|2007.05.03 14:33
|t/p
|62
|0.07
|1.9914
|0.0000
|1.9914
|19.60
|10279.37
|123
|2007.05.03 14:33
|close
|59
|0.04
|1.9914
|0.0000
|1.9900
|5.60
|10284.97
|124
|2007.05.03 14:33
|close
|57
|0.02
|1.9914
|0.0000
|1.9885
|-0.20
|10284.77
|125
|2007.05.03 14:33
|close
|56
|0.01
|1.9915
|0.0000
|1.9871
|-1.60
|10283.17
|126
|2007.05.03 14:55
|t/p
|61
|0.01
|1.9907
|0.0000
|1.9907
|2.80
|10285.97
|127
|2007.05.03 16:16
|buy
|64
|0.01
|1.9879
|0.0000
|1.9907
|128
|2007.05.03 16:24
|buy
|65
|0.01
|1.9869
|0.0000
|1.9897
|129
|2007.05.03 16:24
|buy
|66
|0.02
|1.9863
|0.0000
|1.9891
|130
|2007.05.03 16:36
|buy
|67
|0.01
|1.9866
|0.0000
|1.9894
|131
|2007.05.03 16:52
|buy
|68
|0.01
|1.9884
|0.0000
|1.9912
|132
|2007.05.03 18:01
|buy
|69
|0.01
|1.9884
|0.0000
|1.9912
|133
|2007.05.03 19:30
|t/p
|66
|0.02
|1.9891
|0.0000
|1.9891
|5.60
|10291.57
|134
|2007.05.03 19:30
|close
|64
|0.01
|1.9893
|0.0000
|1.9907
|1.40
|10292.97
|135
|2007.05.03 20:18
|buy
|70
|0.02
|1.9870
|0.0000
|1.9898
|136
|2007.05.03 20:18
|buy
|71
|0.02
|1.9870
|0.0000
|1.9898
|137
|2007.05.04 03:35
|buy
|72
|0.04
|1.9855
|0.0000
|1.9883
|138
|2007.05.04 03:35
|buy
|73
|0.04
|1.9855
|0.0000
|1.9883
|139
|2007.05.04 03:36
|buy
|74
|0.02
|1.9854
|0.0000
|1.9882
|140
|2007.05.04 03:37
|buy
|75
|0.02
|1.9852
|0.0000
|1.9880
|141
|2007.05.04 03:46
|buy
|76
|0.01
|1.9860
|0.0000
|1.9888
|142
|2007.05.04 09:02
|t/p
|75
|0.02
|1.9880
|0.0000
|1.9880
|5.60
|10298.57
|143
|2007.05.04 09:02
|close
|67
|0.01
|1.9881
|0.0000
|1.9894
|1.51
|10300.08
|144
|2007.05.04 09:04
|t/p
|74
|0.02
|1.9882
|0.0000
|1.9882
|5.60
|10305.68
|145
|2007.05.04 09:04
|close
|65
|0.01
|1.9882
|0.0000
|1.9897
|1.31
|10306.99
|146
|2007.05.04 09:04
|t/p
|72
|0.04
|1.9883
|0.0000
|1.9883
|11.20
|10318.19
|147
|2007.05.04 09:04
|t/p
|73
|0.04
|1.9883
|0.0000
|1.9883
|11.20
|10329.39
|148
|2007.05.04 09:04
|close
|70
|0.02
|1.9883
|0.0000
|1.9898
|2.62
|10332.01
|149
|2007.05.04 09:04
|close
|71
|0.02
|1.9883
|0.0000
|1.9898
|2.62
|10334.63
|150
|2007.05.04 09:04
|close
|69
|0.01
|1.9885
|0.0000
|1.9912
|0.11
|10334.74
|151
|2007.05.04 09:04
|close
|68
|0.01
|1.9885
|0.0000
|1.9912
|0.11
|10334.85
|152
|2007.05.04 09:04
|buy
|77
|0.01
|1.9887
|0.0000
|1.9915
|153
|2007.05.04 09:13
|buy
|78
|0.02
|1.9873
|0.0000
|1.9901
|154
|2007.05.04 09:42
|buy
|79
|0.04
|1.9858
|0.0000
|1.9886
|155
|2007.05.04 09:42
|buy
|80
|0.01
|1.9855
|0.0000
|1.9883
|156
|2007.05.04 14:30
|t/p
|79
|0.04
|1.9886
|0.0000
|1.9886
|11.20
|10346.05
|157
|2007.05.04 14:30
|t/p
|80
|0.01
|1.9883
|0.0000
|1.9883
|2.80
|10348.85
|158
|2007.05.04 14:30
|close
|78
|0.02
|1.9887
|0.0000
|1.9901
|2.80
|10351.65
|159
|2007.05.04 14:30
|close
|77
|0.01
|1.9885
|0.0000
|1.9915
|-0.20
|10351.45
|160
|2007.05.04 14:30
|buy
|81
|0.01
|1.9886
|0.0000
|1.9914
|161
|2007.05.04 14:30
|t/p
|76
|0.01
|1.9888
|0.0000
|1.9888
|2.80
|10354.25
|162
|2007.05.04 14:58
|t/p
|81
|0.01
|1.9914
|0.0000
|1.9914
|2.80
|10357.05
|163
|2007.05.04 14:58
|buy
|82
|0.01
|1.9917
|0.0000
|1.9945
|164
|2007.05.04 15:00
|sell
|83
|0.01
|1.9912
|0.0000
|1.9884
|165
|2007.05.04 15:37
|sell
|84
|0.02
|1.9926
|0.0000
|1.9898
|166
|2007.05.04 16:00
|sell
|85
|0.01
|1.9917
|0.0000
|1.9889
|167
|2007.05.04 17:18
|sell
|86
|0.01
|1.9913
|0.0000
|1.9885
|168
|2007.05.04 17:35
|sell
|87
|0.02
|1.9927
|0.0000
|1.9899
|169
|2007.05.04 18:40
|sell
|88
|0.02
|1.9932
|0.0000
|1.9904
|170
|2007.05.04 18:47
|sell
|89
|0.04
|1.9941
|0.0000
|1.9913
|171
|2007.05.04 19:00
|sell
|90
|0.01
|1.9924
|0.0000
|1.9896
|172
|2007.05.04 19:07
|sell
|91
|0.02
|1.9939
|0.0000
|1.9911
|173
|2007.05.07 02:15
|sell
|92
|0.01
|1.9941
|0.0000
|1.9913
|174
|2007.05.07 02:18
|sell
|93
|0.04
|1.9942
|0.0000
|1.9914
|175
|2007.05.07 02:21
|t/p
|82
|0.01
|1.9945
|0.0000
|1.9945
|2.81
|10359.86
|176
|2007.05.07 02:21
|buy
|94
|0.01
|1.9948
|0.0000
|1.9976
|177
|2007.05.07 02:22
|sell
|95
|0.04
|1.9946
|0.0000
|1.9918
|178
|2007.05.07 03:12
|sell
|96
|0.04
|1.9953
|0.0000
|1.9925
|179
|2007.05.07 03:12
|sell
|97
|0.07
|1.9955
|0.0000
|1.9927
|180
|2007.05.07 03:12
|sell
|98
|0.02
|1.9955
|0.0000
|1.9927
|181
|2007.05.07 03:12
|sell
|99
|0.07
|1.9958
|0.0000
|1.9930
|182
|2007.05.07 03:19
|sell
|100
|0.07
|1.9961
|0.0000
|1.9933
|183
|2007.05.07 06:04
|sell
|101
|0.07
|1.9967
|0.0000
|1.9939
|184
|2007.05.07 07:51
|sell
|102
|0.13
|1.9970
|0.0000
|1.9942
|185
|2007.05.07 07:51
|sell
|103
|0.04
|1.9970
|0.0000
|1.9942
|186
|2007.05.07 08:48
|sell
|104
|0.13
|1.9973
|0.0000
|1.9945
|187
|2007.05.07 17:26
|t/p
|104
|0.13
|1.9945
|0.0000
|1.9945
|36.40
|10396.26
|188
|2007.05.07 17:26
|close
|99
|0.07
|1.9944
|0.0000
|1.9930
|9.80
|10406.06
|189
|2007.05.07 17:27
|close
|93
|0.04
|1.9945
|0.0000
|1.9914
|-1.20
|10404.86
|190
|2007.05.07 17:27
|close
|87
|0.02
|1.9944
|0.0000
|1.9899
|-3.47
|10401.39
|191
|2007.05.07 17:27
|close
|86
|0.01
|1.9945
|0.0000
|1.9885
|-3.24
|10398.15
|192
|2007.05.07 17:45
|t/p
|102
|0.13
|1.9942
|0.0000
|1.9942
|36.40
|10434.55
|193
|2007.05.07 17:45
|t/p
|103
|0.04
|1.9942
|0.0000
|1.9942
|11.20
|10445.75
|194
|2007.05.07 17:45
|close
|97
|0.07
|1.9942
|0.0000
|1.9927
|9.10
|10454.85
|195
|2007.05.07 17:45
|close
|98
|0.02
|1.9942
|0.0000
|1.9927
|2.60
|10457.45
|196
|2007.05.07 17:45
|close
|89
|0.04
|1.9943
|0.0000
|1.9913
|-0.95
|10456.50
|197
|2007.05.07 17:45
|close
|92
|0.01
|1.9943
|0.0000
|1.9913
|-0.20
|10456.30
|198
|2007.05.07 17:46
|close
|84
|0.02
|1.9944
|0.0000
|1.9898
|-3.67
|10452.63
|199
|2007.05.07 17:46
|close
|83
|0.01
|1.9943
|0.0000
|1.9884
|-3.14
|10449.49
|200
|2007.05.07 19:43
|t/p
|101
|0.07
|1.9939
|0.0000
|1.9939
|19.60
|10469.09
|201
|2007.05.07 19:43
|close
|96
|0.04
|1.9938
|0.0000
|1.9925
|6.00
|10475.09
|202
|2007.05.07 19:43
|close
|91
|0.02
|1.9939
|0.0000
|1.9911
|-0.07
|10475.02
|203
|2007.05.07 19:44
|close
|90
|0.01
|1.9938
|0.0000
|1.9896
|-1.44
|10473.58
|204
|2007.05.07 20:59
|buy
|105
|0.02
|1.9933
|0.0000
|1.9961
|205
|2007.05.07 20:59
|t/p
|100
|0.07
|1.9933
|0.0000
|1.9933
|19.60
|10493.18
|206
|2007.05.07 20:59
|close
|95
|0.04
|1.9932
|0.0000
|1.9918
|5.60
|10498.78
|207
|2007.05.07 20:59
|close
|88
|0.02
|1.9934
|0.0000
|1.9904
|-0.47
|10498.31
|208
|2007.05.07 21:00
|close
|85
|0.01
|1.9935
|0.0000
|1.9889
|-1.84
|10496.47
|209
|2007.05.07 22:30
|buy
|106
|0.01
|1.9931
|0.0000
|1.9959
|210
|2007.05.08 04:45
|t/p
|106
|0.01
|1.9959
|0.0000
|1.9959
|2.81
|10499.28
|211
|2007.05.08 04:47
|t/p
|105
|0.02
|1.9961
|0.0000
|1.9961
|5.62
|10504.90
|212
|2007.05.08 04:47
|close
|94
|0.01
|1.9962
|0.0000
|1.9976
|1.41
|10506.31
|213
|2007.05.08 04:47
|buy
|107
|0.01
|1.9962
|0.0000
|1.9990
|214
|2007.05.08 05:31
|sell
|108
|0.01
|1.9961
|0.0000
|1.9933
|215
|2007.05.08 05:39
|sell
|109
|0.01
|1.9955
|0.0000
|1.9927
|216
|2007.05.08 06:30
|sell
|110
|0.01
|1.9958
|0.0000
|1.9930
|217
|2007.05.08 08:00
|sell
|111
|0.01
|1.9953
|0.0000
|1.9925
|218
|2007.05.08 08:25
|buy
|112
|0.02
|1.9948
|0.0000
|1.9976
|219
|2007.05.08 09:27
|t/p
|108
|0.01
|1.9933
|0.0000
|1.9933
|2.80
|10509.11
|220
|2007.05.08 09:27
|buy
|113
|0.04
|1.9933
|0.0000
|1.9961
|221
|2007.05.08 09:27
|t/p
|110
|0.01
|1.9930
|0.0000
|1.9930
|2.80
|10511.91
|222
|2007.05.08 09:27
|t/p
|109
|0.01
|1.9927
|0.0000
|1.9927
|2.80
|10514.71
|223
|2007.05.08 09:45
|buy
|114
|0.01
|1.9944
|0.0000
|1.9972
|224
|2007.05.08 10:10
|buy
|115
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9957
|225
|2007.05.08 10:15
|t/p
|111
|0.01
|1.9925
|0.0000
|1.9925
|2.80
|10517.51
|226
|2007.05.08 10:17
|buy
|116
|0.07
|1.9919
|0.0000
|1.9947
|227
|2007.05.08 16:17
|buy
|117
|0.04
|1.9914
|0.0000
|1.9942
|228
|2007.05.08 16:20
|buy
|118
|0.13
|1.9905
|0.0000
|1.9933
|229
|2007.05.08 16:20
|buy
|119
|0.07
|1.9900
|0.0000
|1.9928
|230
|2007.05.08 18:16
|buy
|120
|0.01
|1.9897
|0.0000
|1.9925
|231
|2007.05.08 19:46
|buy
|121
|0.23
|1.9890
|0.0000
|1.9918
|232
|2007.05.08 19:46
|buy
|122
|0.13
|1.9885
|0.0000
|1.9913
|233
|2007.05.08 19:46
|buy
|123
|0.02
|1.9882
|0.0000
|1.9910
|234
|2007.05.08 20:00
|buy
|124
|0.01
|1.9889
|0.0000
|1.9917
|235
|2007.05.09 08:09
|t/p
|123
|0.02
|1.9910
|0.0000
|1.9910
|5.62
|10523.13
|236
|2007.05.09 08:09
|close
|120
|0.01
|1.9911
|0.0000
|1.9925
|1.41
|10524.54
|237
|2007.05.09 08:09
|t/p
|122
|0.13
|1.9913
|0.0000
|1.9913
|36.53
|10561.07
|238
|2007.05.09 08:09
|close
|119
|0.07
|1.9913
|0.0000
|1.9928
|9.17
|10570.24
|239
|2007.05.09 08:09
|close
|117
|0.04
|1.9912
|0.0000
|1.9942
|-0.76
|10569.48
|240
|2007.05.09 08:09
|close
|115
|0.02
|1.9914
|0.0000
|1.9957
|-2.98
|10566.50
|241
|2007.05.09 08:10
|close
|114
|0.01
|1.9915
|0.0000
|1.9972
|-2.89
|10563.61
|242
|2007.05.09 08:11
|t/p
|124
|0.01
|1.9917
|0.0000
|1.9917
|2.81
|10566.42
|243
|2007.05.09 08:15
|t/p
|121
|0.23
|1.9918
|0.0000
|1.9918
|64.63
|10631.05
|244
|2007.05.09 08:15
|close
|118
|0.13
|1.9919
|0.0000
|1.9933
|18.33
|10649.38
|245
|2007.05.09 08:15
|close
|116
|0.07
|1.9920
|0.0000
|1.9947
|0.77
|10650.15
|246
|2007.05.09 08:15
|close
|113
|0.04
|1.9919
|0.0000
|1.9961
|-5.56
|10644.59
|247
|2007.05.09 08:16
|close
|112
|0.02
|1.9918
|0.0000
|1.9976
|-5.98
|10638.61
|248
|2007.05.09 08:16
|close
|107
|0.01
|1.9917
|0.0000
|1.9990
|-4.49
|10634.12
|249
|2007.05.09 08:18
|buy
|125
|0.01
|1.9920
|0.0000
|1.9948
|250
|2007.05.09 08:30
|sell
|126
|0.01
|1.9911
|0.0000
|1.9883
|251
|2007.05.09 08:46
|buy
|127
|0.02
|1.9906
|0.0000
|1.9934
|252
|2007.05.09 09:16
|buy
|128
|0.04
|1.9892
|0.0000
|1.9920
|253
|2007.05.09 11:40
|t/p
|128
|0.04
|1.9920
|0.0000
|1.9920
|11.20
|10645.32
|254
|2007.05.09 11:40
|close
|127
|0.02
|1.9921
|0.0000
|1.9934
|3.00
|10648.32
|255
|2007.05.09 11:40
|close
|125
|0.01
|1.9919
|0.0000
|1.9948
|-0.10
|10648.22
|256
|2007.05.09 11:41
|buy
|129
|0.01
|1.9923
|0.0000
|1.9951
|257
|2007.05.09 11:56
|sell
|130
|0.02
|1.9925
|0.0000
|1.9897
|258
|2007.05.09 14:52
|sell
|131
|0.04
|1.9939
|0.0000
|1.9911
|259
|2007.05.09 14:54
|t/p
|129
|0.01
|1.9951
|0.0000
|1.9951
|2.80
|10651.02
|260
|2007.05.09 14:54
|buy
|132
|0.01
|1.9954
|0.0000
|1.9982
|261
|2007.05.09 14:54
|sell
|133
|0.07
|1.9953
|0.0000
|1.9925
|262
|2007.05.09 15:23
|sell
|134
|0.13
|1.9968
|0.0000
|1.9940
|263
|2007.05.09 15:29
|t/p
|132
|0.01
|1.9982
|0.0000
|1.9982
|2.80
|10653.82
|264
|2007.05.09 15:29
|buy
|135
|0.01
|1.9985
|0.0000
|2.0013
|265
|2007.05.09 15:29
|sell
|136
|0.23
|1.9982
|0.0000
|1.9954
|266
|2007.05.09 15:30
|sell
|137
|0.01
|1.9981
|0.0000
|1.9953
|267
|2007.05.09 15:30
|sell
|138
|0.01
|1.9981
|0.0000
|1.9953
|268
|2007.05.09 15:33
|sell
|139
|0.02
|1.9996
|0.0000
|1.9968
|269
|2007.05.09 15:33
|sell
|140
|0.02
|1.9996
|0.0000
|1.9968
|270
|2007.05.09 15:33
|sell
|141
|0.41
|1.9996
|0.0000
|1.9968
|271
|2007.05.09 15:41
|t/p
|139
|0.02
|1.9968
|0.0000
|1.9968
|5.60
|10659.42
|272
|2007.05.09 15:41
|t/p
|140
|0.02
|1.9968
|0.0000
|1.9968
|5.60
|10665.02
|273
|2007.05.09 15:41
|t/p
|141
|0.41
|1.9968
|0.0000
|1.9968
|114.80
|10779.82
|274
|2007.05.09 15:41
|close
|137
|0.01
|1.9968
|0.0000
|1.9953
|1.30
|10781.12
|275
|2007.05.09 15:41
|close
|138
|0.01
|1.9968
|0.0000
|1.9953
|1.30
|10782.42
|276
|2007.05.09 15:41
|buy
|142
|0.02
|1.9968
|0.0000
|1.9996
|277
|2007.05.09 15:41
|close
|136
|0.23
|1.9968
|0.0000
|1.9954
|32.20
|10814.62
|278
|2007.05.09 15:41
|sell
|143
|0.01
|1.9982
|0.0000
|1.9954
|279
|2007.05.09 15:41
|close
|134
|0.13
|1.9985
|0.0000
|1.9940
|-22.10
|10792.52
|280
|2007.05.09 15:41
|close
|133
|0.07
|1.9986
|0.0000
|1.9925
|-23.10
|10769.42
|281
|2007.05.09 15:42
|close
|131
|0.04
|1.9985
|0.0000
|1.9911
|-18.40
|10751.02
|282
|2007.05.09 15:42
|sell
|144
|0.01
|1.9980
|0.0000
|1.9952
|283
|2007.05.09 15:42
|close
|130
|0.02
|1.9983
|0.0000
|1.9897
|-11.60
|10739.42
|284
|2007.05.09 15:43
|close
|126
|0.01
|1.9982
|0.0000
|1.9883
|-7.10
|10732.32
|285
|2007.05.09 16:30
|sell
|145
|0.01
|1.9978
|0.0000
|1.9950
|286
|2007.05.09 16:30
|sell
|146
|0.01
|1.9978
|0.0000
|1.9950
|287
|2007.05.09 20:18
|t/p
|143
|0.01
|1.9954
|0.0000
|1.9954
|2.80
|10735.12
|288
|2007.05.09 20:18
|buy
|147
|0.04
|1.9953
|0.0000
|1.9981
|289
|2007.05.09 20:18
|t/p
|144
|0.01
|1.9952
|0.0000
|1.9952
|2.80
|10737.92
|290
|2007.05.09 20:18
|t/p
|145
|0.01
|1.9950
|0.0000
|1.9950
|2.80
|10740.72
|291
|2007.05.09 20:18
|t/p
|146
|0.01
|1.9950
|0.0000
|1.9950
|2.80
|10743.52
|292
|2007.05.09 20:19
|buy
|148
|0.07
|1.9939
|0.0000
|1.9967
|293
|2007.05.09 21:46
|buy
|149
|0.01
|1.9941
|0.0000
|1.9969
|294
|2007.05.10 02:00
|buy
|150
|0.01
|1.9932
|0.0000
|1.9960
|295
|2007.05.10 04:45
|sell
|151
|0.01
|1.9937
|0.0000
|1.9909
|296
|2007.05.10 07:59
|sell
|152
|0.02
|1.9952
|0.0000
|1.9924
|297
|2007.05.10 08:36
|t/p
|150
|0.01
|1.9960
|0.0000
|1.9960
|2.80
|10746.32
|298
|2007.05.10 10:14
|buy
|153
|0.02
|1.9927
|0.0000
|1.9955
|299
|2007.05.10 10:14
|t/p
|152
|0.02
|1.9924
|0.0000
|1.9924
|5.60
|10751.92
|300
|2007.05.10 10:14
|buy
|154
|0.13
|1.9924
|0.0000
|1.9952
|301
|2007.05.10 10:14
|close
|151
|0.01
|1.9924
|0.0000
|1.9909
|1.30
|10753.22
|302
|2007.05.10 10:15
|buy
|155
|0.04
|1.9912
|0.0000
|1.9940
|303
|2007.05.10 10:15
|buy
|156
|0.23
|1.9909
|0.0000
|1.9937
|304
|2007.05.10 10:30
|buy
|157
|0.07
|1.9896
|0.0000
|1.9924
|305
|2007.05.10 10:30
|buy
|158
|0.41
|1.9893
|0.0000
|1.9921
|306
|2007.05.10 10:52
|t/p
|158
|0.41
|1.9921
|0.0000
|1.9921
|114.80
|10868.02
|307
|2007.05.10 10:52
|close
|156
|0.23
|1.9922
|0.0000
|1.9937
|29.90
|10897.92
|308
|2007.05.10 10:52
|close
|154
|0.13
|1.9902
|0.0000
|1.9952
|-28.60
|10869.32
|309
|2007.05.10 10:52
|close
|148
|0.07
|1.9904
|0.0000
|1.9967
|-24.29
|10845.03
|310
|2007.05.10 10:52
|close
|147
|0.04
|1.9903
|0.0000
|1.9981
|-19.88
|10825.15
|311
|2007.05.10 10:53
|close
|142
|0.02
|1.9904
|0.0000
|1.9996
|-12.74
|10812.41
|312
|2007.05.10 10:53
|close
|135
|0.01
|1.9903
|0.0000
|2.0013
|-8.17
|10804.24
|313
|2007.05.10 11:17
|buy
|159
|0.13
|1.9882
|0.0000
|1.9910
|314
|2007.05.10 11:22
|buy
|160
|0.23
|1.9868
|0.0000
|1.9896
|315
|2007.05.10 11:22
|buy
|161
|0.01
|1.9862
|0.0000
|1.9890
|316
|2007.05.10 11:30
|buy
|162
|0.01
|1.9871
|0.0000
|1.9899
|317
|2007.05.10 12:15
|buy
|163
|0.02
|1.9857
|0.0000
|1.9885
|318
|2007.05.10 12:15
|buy
|164
|0.41
|1.9852
|0.0000
|1.9880
|319
|2007.05.10 12:52
|t/p
|164
|0.41
|1.9880
|0.0000
|1.9880
|114.80
|10919.04
|320
|2007.05.10 12:52
|close
|160
|0.23
|1.9880
|0.0000
|1.9896
|27.60
|10946.64
|321
|2007.05.10 12:52
|close
|159
|0.13
|1.9879
|0.0000
|1.9910
|-3.90
|10942.74
|322
|2007.05.10 12:52
|close
|157
|0.07
|1.9880
|0.0000
|1.9924
|-11.20
|10931.54
|323
|2007.05.10 12:52
|close
|155
|0.04
|1.9881
|0.0000
|1.9940
|-12.40
|10919.14
|324
|2007.05.10 12:52
|close
|153
|0.02
|1.9880
|0.0000
|1.9955
|-9.40
|10909.74
|325
|2007.05.10 12:52
|close
|149
|0.01
|1.9881
|0.0000
|1.9969
|-5.97
|10903.77
|326
|2007.05.10 12:52
|buy
|165
|0.01
|1.9885
|0.0000
|1.9913
|327
|2007.05.10 12:57
|t/p
|163
|0.02
|1.9885
|0.0000
|1.9885
|5.60
|10909.37
|328
|2007.05.10 12:57
|close
|162
|0.01
|1.9887
|0.0000
|1.9899
|1.60
|10910.97
|329
|2007.05.10 12:57
|t/p
|161
|0.01
|1.9890
|0.0000
|1.9890
|2.80
|10913.77
|330
|2007.05.10 12:57
|buy
|166
|0.01
|1.9893
|0.0000
|1.9921
|331
|2007.05.10 12:59
|buy
|167
|0.02
|1.9880
|0.0000
|1.9908
|332
|2007.05.10 13:00
|buy
|168
|0.02
|1.9871
|0.0000
|1.9899
|333
|2007.05.10 13:00
|buy
|169
|0.04
|1.9867
|0.0000
|1.9895
|334
|2007.05.10 13:00
|buy
|170
|0.01
|1.9863
|0.0000
|1.9891
|335
|2007.05.10 13:02
|t/p
|170
|0.01
|1.9891
|0.0000
|1.9891
|2.80
|10916.57
|336
|2007.05.10 13:02
|t/p
|169
|0.04
|1.9895
|0.0000
|1.9895
|11.20
|10927.77
|337
|2007.05.10 13:02
|close
|167
|0.02
|1.9896
|0.0000
|1.9908
|3.20
|10930.97
|338
|2007.05.10 13:02
|close
|166
|0.01
|1.9895
|0.0000
|1.9921
|0.20
|10931.17
|339
|2007.05.10 13:02
|t/p
|168
|0.02
|1.9899
|0.0000
|1.9899
|5.60
|10936.77
|340
|2007.05.10 13:02
|close
|165
|0.01
|1.9899
|0.0000
|1.9913
|1.40
|10938.17
|341
|2007.05.10 13:02
|buy
|171
|0.01
|1.9901
|0.0000
|1.9929
|342
|2007.05.10 13:06
|buy
|172
|0.02
|1.9888
|0.0000
|1.9916
|343
|2007.05.10 13:07
|buy
|173
|0.04
|1.9874
|0.0000
|1.9902
|344
|2007.05.10 13:51
|t/p
|173
|0.04
|1.9902
|0.0000
|1.9902
|11.20
|10949.37
|345
|2007.05.10 13:51
|close
|172
|0.02
|1.9902
|0.0000
|1.9916
|2.80
|10952.17
|346
|2007.05.10 13:52
|close
|171
|0.01
|1.9903
|0.0000
|1.9929
|0.20
|10952.37
|347
|2007.05.10 14:00
|buy
|174
|0.01
|1.9895
|0.0000
|1.9923
|348
|2007.05.10 14:10
|buy
|175
|0.02
|1.9881
|0.0000
|1.9909
|349
|2007.05.10 14:50
|buy
|176
|0.04
|1.9867
|0.0000
|1.9895
|350
|2007.05.10 14:50
|buy
|177
|0.01
|1.9863
|0.0000
|1.9891
|351
|2007.05.10 14:51
|buy
|178
|0.07
|1.9852
|0.0000
|1.9880
|352
|2007.05.10 14:51
|buy
|179
|0.02
|1.9849
|0.0000
|1.9877
|353
|2007.05.10 14:57
|buy
|180
|0.13
|1.9838
|0.0000
|1.9866
|354
|2007.05.10 14:58
|buy
|181
|0.04
|1.9836
|0.0000
|1.9864
|355
|2007.05.10 15:00
|buy
|182
|0.01
|1.9838
|0.0000
|1.9866
|356
|2007.05.10 15:00
|buy
|183
|0.01
|1.9838
|0.0000
|1.9866
|357
|2007.05.10 15:18
|buy
|184
|0.02
|1.9822
|0.0000
|1.9850
|358
|2007.05.10 15:18
|buy
|185
|0.02
|1.9822
|0.0000
|1.9850
|359
|2007.05.10 15:18
|buy
|186
|0.23
|1.9822
|0.0000
|1.9850
|360
|2007.05.10 15:18
|buy
|187
|0.07
|1.9819
|0.0000
|1.9847
|361
|2007.05.10 15:30
|buy
|188
|0.01
|1.9814
|0.0000
|1.9842
|362
|2007.05.10 18:55
|buy
|189
|0.04
|1.9792
|0.0000
|1.9820
|363
|2007.05.10 18:55
|buy
|190
|0.04
|1.9792
|0.0000
|1.9820
|364
|2007.05.10 18:55
|buy
|191
|0.41
|1.9792
|0.0000
|1.9820
|365
|2007.05.10 18:55
|buy
|192
|0.13
|1.9790
|0.0000
|1.9818
|366
|2007.05.10 18:55
|buy
|193
|0.02
|1.9791
|0.0000
|1.9819
|367
|2007.05.11 05:50
|sell
|194
|0.01
|1.9807
|0.0000
|1.9779
|368
|2007.05.11 07:00
|sell
|195
|0.01
|1.9804
|0.0000
|1.9776
|369
|2007.05.11 08:44
|t/p
|194
|0.01
|1.9779
|0.0000
|1.9779
|2.80
|10955.17
|370
|2007.05.11 08:45
|t/p
|195
|0.01
|1.9776
|0.0000
|1.9776
|2.80
|10957.97
|371
|2007.05.11 09:27
|buy
|196
|0.07
|1.9769
|0.0000
|1.9797
|372
|2007.05.11 09:27
|buy
|197
|0.07
|1.9769
|0.0000
|1.9797
|373
|2007.05.11 09:27
|buy
|198
|0.74
|1.9769
|0.0000
|1.9797
|374
|2007.05.11 09:27
|buy
|199
|0.23
|1.9766
|0.0000
|1.9794
|375
|2007.05.11 09:27
|buy
|200
|0.04
|1.9766
|0.0000
|1.9794
|376
|2007.05.11 09:45
|buy
|201
|0.01
|1.9774
|0.0000
|1.9802
|377
|2007.05.11 10:34
|t/p
|199
|0.23
|1.9794
|0.0000
|1.9794
|64.40
|11022.37
|378
|2007.05.11 10:34
|t/p
|200
|0.04
|1.9794
|0.0000
|1.9794
|11.20
|11033.57
|379
|2007.05.11 10:34
|close
|192
|0.13
|1.9794
|0.0000
|1.9818
|5.33
|11038.90
|380
|2007.05.11 10:34
|close
|193
|0.02
|1.9794
|0.0000
|1.9819
|0.62
|11039.52
|381
|2007.05.11 10:35
|close
|187
|0.07
|1.9795
|0.0000
|1.9847
|-16.73
|11022.79
|382
|2007.05.11 10:35
|close
|188
|0.01
|1.9795
|0.0000
|1.9842
|-1.89
|11020.90
|383
|2007.05.11 10:35
|close
|181
|0.04
|1.9794
|0.0000
|1.9864
|-16.76
|11004.14
|384
|2007.05.11 10:35
|close
|179
|0.02
|1.9795
|0.0000
|1.9877
|-10.78
|10993.36
|385
|2007.05.11 10:35
|close
|177
|0.01
|1.9796
|0.0000
|1.9891
|-6.69
|10986.67
|386
|2007.05.11 10:35
|t/p
|196
|0.07
|1.9797
|0.0000
|1.9797
|19.60
|11006.27
|387
|2007.05.11 10:35
|t/p
|197
|0.07
|1.9797
|0.0000
|1.9797
|19.60
|11025.87
|388
|2007.05.11 10:35
|t/p
|198
|0.74
|1.9797
|0.0000
|1.9797
|207.20
|11233.07
|389
|2007.05.11 10:35
|close
|189
|0.04
|1.9797
|0.0000
|1.9820
|2.04
|11235.11
|390
|2007.05.11 10:35
|close
|190
|0.04
|1.9797
|0.0000
|1.9820
|2.04
|11237.15
|391
|2007.05.11 10:35
|close
|191
|0.41
|1.9797
|0.0000
|1.9820
|20.91
|11258.06
|392
|2007.05.11 10:35
|close
|184
|0.02
|1.9799
|0.0000
|1.9850
|-4.58
|11253.48
|393
|2007.05.11 10:35
|close
|185
|0.02
|1.9799
|0.0000
|1.9850
|-4.58
|11248.90
|394
|2007.05.11 10:35
|close
|186
|0.23
|1.9799
|0.0000
|1.9850
|-52.67
|11196.23
|395
|2007.05.11 10:35
|close
|182
|0.01
|1.9798
|0.0000
|1.9866
|-3.99
|11192.24
|396
|2007.05.11 10:35
|close
|183
|0.01
|1.9798
|0.0000
|1.9866
|-3.99
|11188.25
|397
|2007.05.11 10:35
|close
|180
|0.13
|1.9798
|0.0000
|1.9866
|-51.87
|11136.38
|398
|2007.05.11 10:35
|close
|178
|0.07
|1.9799
|0.0000
|1.9880
|-37.03
|11099.35
|399
|2007.05.11 10:35
|close
|176
|0.04
|1.9798
|0.0000
|1.9895
|-27.56
|11071.79
|400
|2007.05.11 10:35
|close
|175
|0.02
|1.9800
|0.0000
|1.9909
|-16.18
|11055.61
|401
|2007.05.11 10:35
|close
|174
|0.01
|1.9801
|0.0000
|1.9923
|-9.39
|11046.22
|402
|2007.05.11 10:35
|t/p
|201
|0.01
|1.9802
|0.0000
|1.9802
|2.80
|11049.02
|403
|2007.05.11 10:35
|buy
|202
|0.01
|1.9806
|0.0000
|1.9834
|404
|2007.05.11 10:54
|buy
|203
|0.02
|1.9783
|0.0000
|1.9811
|405
|2007.05.11 11:32
|buy
|204
|0.01
|1.9793
|0.0000
|1.9821
|406
|2007.05.11 14:29
|t/p
|203
|0.02
|1.9811
|0.0000
|1.9811
|5.60
|11054.62
|407
|2007.05.11 14:29
|close
|202
|0.01
|1.9812
|0.0000
|1.9834
|0.60
|11055.22
|408
|2007.05.11 15:39
|t/p
|204
|0.01
|1.9821
|0.0000
|1.9821
|2.80
|11058.02
|409
|2007.05.11 15:39
|buy
|205
|0.01
|1.9824
|0.0000
|1.9852
|410
|2007.05.11 16:58
|sell
|206
|0.01
|1.9823
|0.0000
|1.9795
|411
|2007.05.11 17:00
|sell
|207
|0.01
|1.9822
|0.0000
|1.9794
|412
|2007.05.14 07:59
|sell
|208
|0.02
|1.9844
|0.0000
|1.9816
|413
|2007.05.14 08:00
|sell
|209
|0.01
|1.9839
|0.0000
|1.9811
|414
|2007.05.14 10:30
|t/p
|208
|0.02
|1.9816
|0.0000
|1.9816
|5.60
|11063.62
|415
|2007.05.14 10:30
|close
|207
|0.01
|1.9815
|0.0000
|1.9794
|0.66
|11064.28
|416
|2007.05.14 10:40
|t/p
|209
|0.01
|1.9811
|0.0000
|1.9811
|2.80
|11067.08
|417
|2007.05.14 10:42
|buy
|210
|0.02
|1.9802
|0.0000
|1.9830
|418
|2007.05.14 11:30
|buy
|211
|0.01
|1.9819
|0.0000
|1.9847
|419
|2007.05.14 14:18
|buy
|212
|0.02
|1.9797
|0.0000
|1.9825
|420
|2007.05.14 14:18
|t/p
|206
|0.01
|1.9795
|0.0000
|1.9795
|2.76
|11069.84
|421
|2007.05.15 08:35
|t/p
|212
|0.02
|1.9825
|0.0000
|1.9825
|5.62
|11075.46
|422
|2007.05.15 08:35
|close
|211
|0.01
|1.9826
|0.0000
|1.9847
|0.71
|11076.17
|423
|2007.05.15 10:32
|buy
|213
|0.04
|1.9780
|0.0000
|1.9808
|424
|2007.05.15 10:51
|buy
|214
|0.01
|1.9768
|0.0000
|1.9796
|425
|2007.05.15 11:06
|buy
|215
|0.07
|1.9757
|0.0000
|1.9785
|426
|2007.05.15 13:00
|buy
|216
|0.01
|1.9761
|0.0000
|1.9789
|427
|2007.05.15 14:32
|t/p
|215
|0.07
|1.9785
|0.0000
|1.9785
|19.60
|11095.77
|428
|2007.05.15 14:32
|close
|213
|0.04
|1.9786
|0.0000
|1.9808
|2.40
|11098.17
|429
|2007.05.15 14:32
|close
|210
|0.02
|1.9785
|0.0000
|1.9830
|-3.38
|11094.79
|430
|2007.05.15 14:32
|close
|205
|0.01
|1.9784
|0.0000
|1.9852
|-3.98
|11090.81
|431
|2007.05.15 14:32
|buy
|217
|0.01
|1.9788
|0.0000
|1.9816
|432
|2007.05.15 14:34
|t/p
|216
|0.01
|1.9789
|0.0000
|1.9789
|2.80
|11093.61
|433
|2007.05.15 15:08
|buy
|218
|0.02
|1.9765
|0.0000
|1.9793
|434
|2007.05.15 16:22
|t/p
|218
|0.02
|1.9793
|0.0000
|1.9793
|5.60
|11099.21
|435
|2007.05.15 16:22
|close
|217
|0.01
|1.9793
|0.0000
|1.9816
|0.50
|11099.71
|436
|2007.05.15 16:22
|buy
|219
|0.01
|1.9795
|0.0000
|1.9823
|437
|2007.05.15 16:31
|t/p
|214
|0.01
|1.9796
|0.0000
|1.9796
|2.80
|11102.51
|438
|2007.05.15 16:39
|t/p
|219
|0.01
|1.9823
|0.0000
|1.9823
|2.80
|11105.31
|439
|2007.05.15 16:39
|buy
|220
|0.01
|1.9826
|0.0000
|1.9854
|440
|2007.05.15 17:05
|t/p
|220
|0.01
|1.9854
|0.0000
|1.9854
|2.80
|11108.11
|441
|2007.05.15 17:05
|buy
|221
|0.01
|1.9857
|0.0000
|1.9885
|442
|2007.05.15 17:30
|sell
|222
|0.01
|1.9852
|0.0000
|1.9824
|443
|2007.05.15 18:34
|sell
|223
|0.01
|1.9863
|0.0000
|1.9835
|444
|2007.05.15 18:45
|sell
|224
|0.01
|1.9859
|0.0000
|1.9831
|445
|2007.05.15 18:45
|sell
|225
|0.01
|1.9857
|0.0000
|1.9829
|446
|2007.05.15 20:00
|sell
|226
|0.01
|1.9852
|0.0000
|1.9824
|447
|2007.05.16 11:30
|t/p
|223
|0.01
|1.9835
|0.0000
|1.9835
|2.76
|11110.88
|448
|2007.05.16 11:30
|buy
|227
|0.02
|1.9835
|0.0000
|1.9863
|449
|2007.05.16 11:37
|t/p
|224
|0.01
|1.9831
|0.0000
|1.9831
|2.76
|11113.64
|450
|2007.05.16 11:50
|t/p
|225
|0.01
|1.9829
|0.0000
|1.9829
|2.76
|11116.40
|451
|2007.05.16 13:37
|t/p
|222
|0.01
|1.9824
|0.0000
|1.9824
|2.76
|11119.17
|452
|2007.05.16 13:37
|t/p
|226
|0.01
|1.9824
|0.0000
|1.9824
|2.76
|11121.93
|453
|2007.05.16 14:41
|buy
|228
|0.04
|1.9811
|0.0000
|1.9839
|454
|2007.05.16 17:12
|buy
|229
|0.07
|1.9789
|0.0000
|1.9817
|455
|2007.05.16 17:30
|buy
|230
|0.01
|1.9795
|0.0000
|1.9823
|456
|2007.05.16 17:58
|buy
|231
|0.02
|1.9773
|0.0000
|1.9801
|457
|2007.05.16 18:12
|buy
|232
|0.01
|1.9768
|0.0000
|1.9796
|458
|2007.05.16 18:12
|buy
|233
|0.13
|1.9769
|0.0000
|1.9797
|459
|2007.05.16 19:46
|buy
|234
|0.01
|1.9770
|0.0000
|1.9798
|460
|2007.05.16 20:00
|buy
|235
|0.01
|1.9768
|0.0000
|1.9796
|461
|2007.05.17 07:04
|sell
|236
|0.01
|1.9780
|0.0000
|1.9752
|462
|2007.05.17 13:16
|buy
|237
|0.04
|1.9759
|0.0000
|1.9787
|463
|2007.05.17 13:16
|buy
|238
|0.02
|1.9756
|0.0000
|1.9784
|464
|2007.05.17 13:16
|buy
|239
|0.02
|1.9755
|0.0000
|1.9783
|465
|2007.05.17 13:16
|buy
|240
|0.23
|1.9755
|0.0000
|1.9783
|466
|2007.05.17 13:16
|buy
|241
|0.02
|1.9755
|0.0000
|1.9783
|467
|2007.05.17 13:17
|t/p
|236
|0.01
|1.9752
|0.0000
|1.9752
|2.80
|11124.73
|468
|2007.05.17 13:17
|buy
|242
|0.07
|1.9746
|0.0000
|1.9774
|469
|2007.05.17 13:17
|buy
|243
|0.04
|1.9743
|0.0000
|1.9771
|470
|2007.05.17 13:55
|t/p
|243
|0.04
|1.9771
|0.0000
|1.9771
|11.20
|11135.93
|471
|2007.05.17 13:55
|close
|238
|0.02
|1.9772
|0.0000
|1.9784
|3.20
|11139.13
|472
|2007.05.17 13:55
|close
|234
|0.01
|1.9771
|0.0000
|1.9798
|0.13
|11139.26
|473
|2007.05.17 14:04
|t/p
|242
|0.07
|1.9774
|0.0000
|1.9774
|19.60
|11158.86
|474
|2007.05.17 14:04
|close
|237
|0.04
|1.9774
|0.0000
|1.9787
|6.00
|11164.86
|475
|2007.05.17 14:04
|close
|231
|0.02
|1.9773
|0.0000
|1.9801
|0.06
|11164.92
|476
|2007.05.17 14:04
|close
|230
|0.01
|1.9774
|0.0000
|1.9823
|-2.07
|11162.85
|477
|2007.05.17 14:34
|buy
|244
|0.04
|1.9742
|0.0000
|1.9770
|478
|2007.05.17 14:34
|buy
|245
|0.41
|1.9742
|0.0000
|1.9770
|479
|2007.05.17 14:34
|buy
|246
|0.04
|1.9742
|0.0000
|1.9770
|480
|2007.05.17 15:15
|buy
|247
|0.01
|1.9743
|0.0000
|1.9771
|481
|2007.05.18 09:41
|t/p
|244
|0.04
|1.9770
|0.0000
|1.9770
|11.24
|11174.09
|482
|2007.05.18 09:41
|t/p
|245
|0.41
|1.9770
|0.0000
|1.9770
|115.21
|11289.30
|483
|2007.05.18 09:41
|t/p
|246
|0.04
|1.9770
|0.0000
|1.9770
|11.24
|11300.54
|484
|2007.05.18 09:41
|close
|239
|0.02
|1.9770
|0.0000
|1.9783
|3.02
|11303.56
|485
|2007.05.18 09:41
|close
|240
|0.23
|1.9770
|0.0000
|1.9783
|34.73
|11338.29
|486
|2007.05.18 09:41
|close
|241
|0.02
|1.9770
|0.0000
|1.9783
|3.02
|11341.31
|487
|2007.05.18 09:41
|t/p
|247
|0.01
|1.9771
|0.0000
|1.9771
|2.81
|11344.12
|488
|2007.05.18 09:41
|close
|232
|0.01
|1.9771
|0.0000
|1.9796
|0.34
|11344.46
|489
|2007.05.18 09:41
|close
|233
|0.13
|1.9771
|0.0000
|1.9797
|3.12
|11347.58
|490
|2007.05.18 09:41
|close
|235
|0.01
|1.9771
|0.0000
|1.9796
|0.34
|11347.92
|491
|2007.05.18 09:42
|close
|229
|0.07
|1.9770
|0.0000
|1.9817
|-13.02
|11334.90
|492
|2007.05.18 09:42
|close
|228
|0.04
|1.9771
|0.0000
|1.9839
|-15.84
|11319.06
|493
|2007.05.18 09:42
|close
|227
|0.02
|1.9771
|0.0000
|1.9863
|-12.72
|11306.34
|494
|2007.05.18 09:42
|close
|221
|0.01
|1.9770
|0.0000
|1.9885
|-8.65
|11297.69
|495
|2007.05.18 09:42
|buy
|248
|0.01
|1.9774
|0.0000
|1.9802
|496
|2007.05.18 10:30
|sell
|249
|0.01
|1.9771
|0.0000
|1.9743
|497
|2007.05.18 10:30
|sell
|250
|0.01
|1.9771
|0.0000
|1.9743
|498
|2007.05.18 10:30
|sell
|251
|0.01
|1.9770
|0.0000
|1.9742
|499
|2007.05.18 10:30
|buy
|252
|0.02
|1.9756
|0.0000
|1.9784
|500
|2007.05.18 10:30
|t/p
|249
|0.01
|1.9743
|0.0000
|1.9743
|2.80
|11300.49
|501
|2007.05.18 10:30
|t/p
|250
|0.01
|1.9743
|0.0000
|1.9743
|2.80
|11303.29
|502
|2007.05.18 10:30
|t/p
|251
|0.01
|1.9742
|0.0000
|1.9742
|2.80
|11306.09
|503
|2007.05.18 10:30
|sell
|253
|0.01
|1.9738
|0.0000
|1.9710
|504
|2007.05.18 10:30
|sell
|254
|0.01
|1.9738
|0.0000
|1.9710
|505
|2007.05.18 10:30
|sell
|255
|0.01
|1.9738
|0.0000
|1.9710
|506
|2007.05.18 10:30
|buy
|256
|0.01
|1.9734
|0.0000
|1.9762
|507
|2007.05.18 10:30
|buy
|257
|0.04
|1.9734
|0.0000
|1.9762
|508
|2007.05.18 10:36
|buy
|258
|0.02
|1.9717
|0.0000
|1.9745
|509
|2007.05.18 10:36
|buy
|259
|0.07
|1.9717
|0.0000
|1.9745
|510
|2007.05.18 10:47
|t/p
|258
|0.02
|1.9745
|0.0000
|1.9745
|5.60
|11311.69
|511
|2007.05.18 10:47
|t/p
|259
|0.07
|1.9745
|0.0000
|1.9745
|19.60
|11331.29
|512
|2007.05.18 10:47
|close
|256
|0.01
|1.9750
|0.0000
|1.9762
|1.60
|11332.89
|513
|2007.05.18 10:47
|close
|257
|0.04
|1.9750
|0.0000
|1.9762
|6.40
|11339.29
|514
|2007.05.18 10:47
|close
|252
|0.02
|1.9733
|0.0000
|1.9784
|-4.60
|11334.69
|515
|2007.05.18 10:47
|buy
|260
|0.01
|1.9735
|0.0000
|1.9763
|516
|2007.05.18 10:47
|close
|248
|0.01
|1.9732
|0.0000
|1.9802
|-4.20
|11330.49
|517
|2007.05.18 10:58
|buy
|261
|0.02
|1.9717
|0.0000
|1.9745
|518
|2007.05.18 11:00
|buy
|262
|0.01
|1.9716
|0.0000
|1.9744
|519
|2007.05.18 12:48
|t/p
|253
|0.01
|1.9710
|0.0000
|1.9710
|2.80
|11333.29
|520
|2007.05.18 12:48
|t/p
|254
|0.01
|1.9710
|0.0000
|1.9710
|2.80
|11336.09
|521
|2007.05.18 12:48
|t/p
|255
|0.01
|1.9710
|0.0000
|1.9710
|2.80
|11338.89
|522
|2007.05.18 15:00
|buy
|263
|0.01
|1.9716
|0.0000
|1.9744
|523
|2007.05.18 17:01
|t/p
|262
|0.01
|1.9744
|0.0000
|1.9744
|2.80
|11341.69
|524
|2007.05.18 17:01
|t/p
|263
|0.01
|1.9744
|0.0000
|1.9744
|2.80
|11344.49
|525
|2007.05.18 17:01
|buy
|264
|0.01
|1.9747
|0.0000
|1.9775
|526
|2007.05.18 17:01
|t/p
|261
|0.02
|1.9745
|0.0000
|1.9745
|5.60
|11350.09
|527
|2007.05.18 17:01
|close
|260
|0.01
|1.9745
|0.0000
|1.9763
|1.00
|11351.09
|528
|2007.05.18 17:09
|t/p
|264
|0.01
|1.9775
|0.0000
|1.9775
|2.80
|11353.89
|529
|2007.05.18 17:09
|buy
|265
|0.01
|1.9779
|0.0000
|1.9807
|530
|2007.05.18 17:21
|buy
|266
|0.02
|1.9756
|0.0000
|1.9784
|531
|2007.05.18 17:46
|sell
|267
|0.01
|1.9759
|0.0000
|1.9731
|532
|2007.05.18 20:06
|sell
|268
|0.01
|1.9747
|0.0000
|1.9719
|533
|2007.05.21 03:13
|buy
|269
|0.04
|1.9738
|0.0000
|1.9766
|534
|2007.05.21 08:54
|t/p
|267
|0.01
|1.9731
|0.0000
|1.9731
|2.76
|11356.65
|535
|2007.05.21 09:25
|buy
|270
|0.07
|1.9721
|0.0000
|1.9749
|536
|2007.05.21 09:25
|t/p
|268
|0.01
|1.9719
|0.0000
|1.9719
|2.76
|11359.41
|537
|2007.05.21 11:44
|buy
|271
|0.01
|1.9706
|0.0000
|1.9734
|538
|2007.05.21 11:47
|buy
|272
|0.13
|1.9703
|0.0000
|1.9731
|539
|2007.05.21 12:36
|buy
|273
|0.02
|1.9689
|0.0000
|1.9717
|540
|2007.05.21 12:37
|buy
|274
|0.23
|1.9685
|0.0000
|1.9713
|541
|2007.05.21 13:00
|buy
|275
|0.01
|1.9698
|0.0000
|1.9726
|542
|2007.05.21 13:04
|buy
|276
|0.01
|1.9700
|0.0000
|1.9728
|543
|2007.05.21 13:45
|buy
|277
|0.01
|1.9693
|0.0000
|1.9721
|544
|2007.05.21 15:11
|buy
|278
|0.02
|1.9682
|0.0000
|1.9710
|545
|2007.05.21 15:11
|buy
|279
|0.02
|1.9680
|0.0000
|1.9708
|546
|2007.05.21 18:53
|t/p
|279
|0.02
|1.9708
|0.0000
|1.9708
|5.60
|11365.01
|547
|2007.05.21 18:53
|close
|275
|0.01
|1.9708
|0.0000
|1.9726
|1.00
|11366.01
|548
|2007.05.21 19:11
|t/p
|278
|0.02
|1.9710
|0.0000
|1.9710
|5.60
|11371.61
|549
|2007.05.21 19:11
|close
|276
|0.01
|1.9711
|0.0000
|1.9728
|1.10
|11372.71
|550
|2007.05.21 20:07
|t/p
|274
|0.23
|1.9713
|0.0000
|1.9713
|64.40
|11437.11
|551
|2007.05.21 20:07
|close
|272
|0.13
|1.9713
|0.0000
|1.9731
|13.00
|11450.11
|552
|2007.05.21 20:07
|close
|270
|0.07
|1.9715
|0.0000
|1.9749
|-4.20
|11445.91
|553
|2007.05.21 20:07
|close
|269
|0.04
|1.9714
|0.0000
|1.9766
|-9.60
|11436.31
|554
|2007.05.21 20:07
|close
|266
|0.02
|1.9714
|0.0000
|1.9784
|-8.38
|11427.93
|555
|2007.05.21 20:08
|close
|265
|0.01
|1.9713
|0.0000
|1.9807
|-6.59
|11421.34
|556
|2007.05.21 20:08
|buy
|280
|0.01
|1.9715
|0.0000
|1.9743
|557
|2007.05.22 02:18
|t/p
|273
|0.02
|1.9717
|0.0000
|1.9717
|5.62
|11426.96
|558
|2007.05.22 02:18
|close
|271
|0.01
|1.9718
|0.0000
|1.9734
|1.21
|11428.17
|559
|2007.05.22 08:03
|t/p
|277
|0.01
|1.9721
|0.0000
|1.9721
|2.81
|11430.98
|560
|2007.05.22 09:16
|sell
|281
|0.01
|1.9724
|0.0000
|1.9696
|561
|2007.05.22 11:05
|sell
|282
|0.01
|1.9724
|0.0000
|1.9696
|562
|2007.05.22 14:19
|sell
|283
|0.02
|1.9741
|0.0000
|1.9713
|563
|2007.05.22 14:25
|sell
|284
|0.02
|1.9742
|0.0000
|1.9714
|564
|2007.05.22 14:25
|t/p
|280
|0.01
|1.9743
|0.0000
|1.9743
|2.81
|11433.79
|565
|2007.05.22 14:25
|buy
|285
|0.01
|1.9746
|0.0000
|1.9774
|566
|2007.05.22 16:30
|sell
|286
|0.01
|1.9755
|0.0000
|1.9727
|567
|2007.05.22 16:30
|sell
|287
|0.04
|1.9758
|0.0000
|1.9730
|568
|2007.05.22 16:30
|sell
|288
|0.04
|1.9759
|0.0000
|1.9731
|569
|2007.05.22 19:00
|sell
|289
|0.01
|1.9750
|0.0000
|1.9722
|570
|2007.05.23 09:51
|t/p
|287
|0.04
|1.9730
|0.0000
|1.9730
|11.05
|11444.85
|571
|2007.05.23 09:51
|t/p
|288
|0.04
|1.9731
|0.0000
|1.9731
|11.05
|11455.90
|572
|2007.05.23 09:51
|close
|284
|0.02
|1.9728
|0.0000
|1.9714
|2.73
|11458.62
|573
|2007.05.23 09:51
|buy
|290
|0.02
|1.9728
|0.0000
|1.9756
|574
|2007.05.23 09:51
|close
|283
|0.02
|1.9728
|0.0000
|1.9713
|2.53
|11461.15
|575
|2007.05.23 09:51
|close
|282
|0.01
|1.9729
|0.0000
|1.9696
|-0.54
|11460.61
|576
|2007.05.23 09:51
|close
|281
|0.01
|1.9729
|0.0000
|1.9696
|-0.54
|11460.08
|577
|2007.05.23 10:06
|t/p
|286
|0.01
|1.9727
|0.0000
|1.9727
|2.76
|11462.84
|578
|2007.05.23 10:23
|t/p
|289
|0.01
|1.9722
|0.0000
|1.9722
|2.76
|11465.60
|579
|2007.05.23 10:51
|t/p
|290
|0.02
|1.9756
|0.0000
|1.9756
|5.60
|11471.20
|580
|2007.05.23 10:51
|close
|285
|0.01
|1.9756
|0.0000
|1.9774
|1.01
|11472.21
|581
|2007.05.23 11:00
|buy
|291
|0.01
|1.9757
|0.0000
|1.9785
|582
|2007.05.23 11:15
|sell
|292
|0.01
|1.9769
|0.0000
|1.9741
|583
|2007.05.23 11:28
|t/p
|291
|0.01
|1.9785
|0.0000
|1.9785
|2.80
|11475.01
|584
|2007.05.23 11:28
|buy
|293
|0.01
|1.9788
|0.0000
|1.9816
|585
|2007.05.23 11:28
|sell
|294
|0.02
|1.9786
|0.0000
|1.9758
|586
|2007.05.23 11:39
|buy
|295
|0.02
|1.9768
|0.0000
|1.9796
|587
|2007.05.23 12:32
|t/p
|295
|0.02
|1.9796
|0.0000
|1.9796
|5.60
|11480.61
|588
|2007.05.23 12:32
|close
|293
|0.01
|1.9797
|0.0000
|1.9816
|0.90
|11481.51
|589
|2007.05.23 12:32
|buy
|296
|0.01
|1.9799
|0.0000
|1.9827
|590
|2007.05.23 12:39
|sell
|297
|0.04
|1.9804
|0.0000
|1.9776
|591
|2007.05.23 12:46
|sell
|298
|0.07
|1.9821
|0.0000
|1.9793
|592
|2007.05.23 13:00
|sell
|299
|0.01
|1.9815
|0.0000
|1.9787
|593
|2007.05.23 13:25
|t/p
|296
|0.01
|1.9827
|0.0000
|1.9827
|2.80
|11484.31
|594
|2007.05.23 13:26
|sell
|300
|0.02
|1.9833
|0.0000
|1.9805
|595
|2007.05.23 13:37
|sell
|301
|0.13
|1.9839
|0.0000
|1.9811
|596
|2007.05.23 13:37
|sell
|302
|0.01
|1.9841
|0.0000
|1.9813
|597
|2007.05.23 13:46
|sell
|303
|0.04
|1.9851
|0.0000
|1.9823
|598
|2007.05.23 13:46
|sell
|304
|0.23
|1.9856
|0.0000
|1.9828
|599
|2007.05.23 13:46
|sell
|305
|0.02
|1.9858
|0.0000
|1.9830
|600
|2007.05.23 14:00
|sell
|306
|0.01
|1.9854
|0.0000
|1.9826
|601
|2007.05.23 14:29
|sell
|307
|0.07
|1.9869
|0.0000
|1.9841
|602
|2007.05.23 14:45
|sell
|308
|0.01
|1.9857
|0.0000
|1.9829
|603
|2007.05.23 15:00
|sell
|309
|0.01
|1.9862
|0.0000
|1.9834
|604
|2007.05.23 15:29
|sell
|310
|0.02
|1.9871
|0.0000
|1.9843
|605
|2007.05.23 16:26
|sell
|311
|0.41
|1.9875
|0.0000
|1.9847
|606
|2007.05.23 16:26
|sell
|312
|0.04
|1.9875
|0.0000
|1.9847
|607
|2007.05.23 16:26
|sell
|313
|0.02
|1.9875
|0.0000
|1.9847
|608
|2007.05.23 16:26
|sell
|314
|0.02
|1.9879
|0.0000
|1.9851
|609
|2007.05.23 16:28
|sell
|315
|0.13
|1.9886
|0.0000
|1.9858
|610
|2007.05.23 16:46
|sell
|316
|0.04
|1.9888
|0.0000
|1.9860
|611
|2007.05.23 16:56
|sell
|317
|0.74
|1.9892
|0.0000
|1.9864
|612
|2007.05.23 16:56
|sell
|318
|0.07
|1.9892
|0.0000
|1.9864
|613
|2007.05.23 16:56
|sell
|319
|0.04
|1.9892
|0.0000
|1.9864
|614
|2007.05.23 19:28
|t/p
|317
|0.74
|1.9864
|0.0000
|1.9864
|207.20
|11691.51
|615
|2007.05.23 19:28
|t/p
|318
|0.07
|1.9864
|0.0000
|1.9864
|19.60
|11711.11
|616
|2007.05.23 19:28
|t/p
|319
|0.04
|1.9864
|0.0000
|1.9864
|11.20
|11722.31
|617
|2007.05.23 19:28
|close
|311
|0.41
|1.9863
|0.0000
|1.9847
|49.20
|11771.51
|618
|2007.05.23 19:28
|close
|312
|0.04
|1.9863
|0.0000
|1.9847
|4.80
|11776.31
|619
|2007.05.23 19:28
|close
|313
|0.02
|1.9863
|0.0000
|1.9847
|2.40
|11778.71
|620
|2007.05.23 19:28
|close
|304
|0.23
|1.9864
|0.0000
|1.9828
|-18.40
|11760.31
|621
|2007.05.23 19:28
|close
|305
|0.02
|1.9864
|0.0000
|1.9830
|-1.20
|11759.11
|622
|2007.05.23 19:28
|close
|308
|0.01
|1.9864
|0.0000
|1.9829
|-0.70
|11758.41
|623
|2007.05.23 19:28
|close
|301
|0.13
|1.9864
|0.0000
|1.9811
|-32.50
|11725.91
|624
|2007.05.23 19:28
|close
|302
|0.01
|1.9864
|0.0000
|1.9813
|-2.30
|11723.61
|625
|2007.05.23 19:29
|close
|298
|0.07
|1.9863
|0.0000
|1.9793
|-29.40
|11694.21
|626
|2007.05.23 19:29
|sell
|320
|0.01
|1.9860
|0.0000
|1.9832
|627
|2007.05.23 19:29
|close
|297
|0.04
|1.9862
|0.0000
|1.9776
|-23.20
|11671.01
|628
|2007.05.23 19:29
|close
|294
|0.02
|1.9861
|0.0000
|1.9758
|-15.00
|11656.01
|629
|2007.05.23 19:29
|close
|292
|0.01
|1.9862
|0.0000
|1.9741
|-9.30
|11646.71
|630
|2007.05.23 19:39
|t/p
|316
|0.04
|1.9860
|0.0000
|1.9860
|11.20
|11657.91
|631
|2007.05.23 19:39
|close
|310
|0.02
|1.9860
|0.0000
|1.9843
|2.20
|11660.11
|632
|2007.05.23 19:39
|t/p
|315
|0.13
|1.9858
|0.0000
|1.9858
|36.40
|11696.51
|633
|2007.05.23 19:39
|close
|307
|0.07
|1.9857
|0.0000
|1.9841
|8.40
|11704.91
|634
|2007.05.23 19:39
|close
|306
|0.01
|1.9857
|0.0000
|1.9826
|-0.30
|11704.61
|635
|2007.05.23 19:39
|close
|303
|0.04
|1.9858
|0.0000
|1.9823
|-2.80
|11701.81
|636
|2007.05.23 19:39
|close
|300
|0.02
|1.9859
|0.0000
|1.9805
|-5.20
|11696.61
|637
|2007.05.23 19:40
|close
|299
|0.01
|1.9860
|0.0000
|1.9787
|-4.50
|11692.11
|638
|2007.05.23 20:49
|buy
|321
|0.01
|1.9864
|0.0000
|1.9892
|639
|2007.05.23 23:00
|buy
|322
|0.01
|1.9867
|0.0000
|1.9895
|640
|2007.05.24 00:00
|buy
|323
|0.01
|1.9862
|0.0000
|1.9890
|641
|2007.05.24 08:28
|sell
|324
|0.02
|1.9877
|0.0000
|1.9849
|642
|2007.05.24 08:30
|sell
|325
|0.01
|1.9877
|0.0000
|1.9849
|643
|2007.05.24 09:25
|sell
|326
|0.01
|1.9871
|0.0000
|1.9843
|644
|2007.05.24 09:58
|t/p
|314
|0.02
|1.9851
|0.0000
|1.9851
|5.38
|11697.49
|645
|2007.05.24 09:58
|close
|309
|0.01
|1.9850
|0.0000
|1.9834
|1.09
|11698.58
|646
|2007.05.24 09:58
|buy
|327
|0.02
|1.9850
|0.0000
|1.9878
|647
|2007.05.24 10:01
|t/p
|324
|0.02
|1.9849
|0.0000
|1.9849
|5.60
|11704.18
|648
|2007.05.24 10:01
|t/p
|325
|0.01
|1.9849
|0.0000
|1.9849
|2.80
|11706.98
|649
|2007.05.24 10:01
|close
|320
|0.01
|1.9849
|0.0000
|1.9832
|0.99
|11707.97
|650
|2007.05.24 10:02
|buy
|328
|0.02
|1.9845
|0.0000
|1.9873
|651
|2007.05.24 10:02
|buy
|329
|0.02
|1.9845
|0.0000
|1.9873
|652
|2007.05.24 10:05
|t/p
|326
|0.01
|1.9843
|0.0000
|1.9843
|2.80
|11710.77
|653
|2007.05.24 13:18
|t/p
|328
|0.02
|1.9873
|0.0000
|1.9873
|5.60
|11716.37
|654
|2007.05.24 13:18
|t/p
|329
|0.02
|1.9873
|0.0000
|1.9873
|5.60
|11721.97
|655
|2007.05.24 13:18
|close
|321
|0.01
|1.9873
|0.0000
|1.9892
|0.93
|11722.90
|656
|2007.05.24 13:18
|close
|323
|0.01
|1.9873
|0.0000
|1.9890
|1.10
|11724.00
|657
|2007.05.24 15:20
|t/p
|327
|0.02
|1.9878
|0.0000
|1.9878
|5.60
|11729.60
|658
|2007.05.24 15:20
|close
|322
|0.01
|1.9878
|0.0000
|1.9895
|1.13
|11730.73
|659
|2007.05.24 15:20
|buy
|330
|0.01
|1.9883
|0.0000
|1.9911
|660
|2007.05.24 15:30
|sell
|331
|0.01
|1.9886
|0.0000
|1.9858
|661
|2007.05.24 15:59
|buy
|332
|0.02
|1.9863
|0.0000
|1.9891
|662
|2007.05.24 15:59
|t/p
|331
|0.01
|1.9858
|0.0000
|1.9858
|2.80
|11733.53
|663
|2007.05.24 16:13
|buy
|333
|0.04
|1.9846
|0.0000
|1.9874
|664
|2007.05.25 00:00
|buy
|334
|0.01
|1.9848
|0.0000
|1.9876
|665
|2007.05.25 08:53
|t/p
|333
|0.04
|1.9874
|0.0000
|1.9874
|11.24
|11744.77
|666
|2007.05.25 08:53
|close
|332
|0.02
|1.9874
|0.0000
|1.9891
|2.22
|11746.99
|667
|2007.05.25 08:53
|close
|330
|0.01
|1.9874
|0.0000
|1.9911
|-0.89
|11746.10
|668
|2007.05.25 08:53
|buy
|335
|0.01
|1.9877
|0.0000
|1.9905
|669
|2007.05.25 09:00
|t/p
|334
|0.01
|1.9876
|0.0000
|1.9876
|2.80
|11748.90
|670
|2007.05.25 09:00
|sell
|336
|0.01
|1.9878
|0.0000
|1.9850
|671
|2007.05.25 09:05
|sell
|337
|0.01
|1.9868
|0.0000
|1.9840
|672
|2007.05.25 09:22
|buy
|338
|0.02
|1.9856
|0.0000
|1.9884
|673
|2007.05.25 09:28
|t/p
|336
|0.01
|1.9850
|0.0000
|1.9850
|2.80
|11751.70
|674
|2007.05.25 09:41
|sell
|339
|0.01
|1.9878
|0.0000
|1.9850
|675
|2007.05.25 10:06
|t/p
|339
|0.01
|1.9850
|0.0000
|1.9850
|2.80
|11754.50
|676
|2007.05.25 14:15
|t/p
|337
|0.01
|1.9840
|0.0000
|1.9840
|2.80
|11757.30
|677
|2007.05.25 22:50
|buy
|340
|0.04
|1.9838
|0.0000
|1.9866
|678
|2007.05.28 10:15
|buy
|341
|0.01
|1.9835
|0.0000
|1.9863
|679
|2007.05.28 13:03
|buy
|342
|0.01
|1.9828
|0.0000
|1.9856
|680
|2007.05.28 22:39
|sell
|343
|0.01
|1.9835
|0.0000
|1.9807
|681
|2007.05.29 03:37
|buy
|344
|0.07
|1.9821
|0.0000
|1.9849
|682
|2007.05.29 07:52
|t/p
|344
|0.07
|1.9849
|0.0000
|1.9849
|19.60
|11776.90
|683
|2007.05.29 07:52
|close
|340
|0.04
|1.9850
|0.0000
|1.9866
|4.88
|11781.78
|684
|2007.05.29 07:52
|close
|338
|0.02
|1.9851
|0.0000
|1.9884
|-0.96
|11780.82
|685
|2007.05.29 07:52
|close
|335
|0.01
|1.9850
|0.0000
|1.9905
|-2.68
|11778.14
|686
|2007.05.29 07:52
|buy
|345
|0.01
|1.9854
|0.0000
|1.9882
|687
|2007.05.29 07:52
|sell
|346
|0.02
|1.9854
|0.0000
|1.9826
|688
|2007.05.29 08:06
|buy
|347
|0.02
|1.9836
|0.0000
|1.9864
|689
|2007.05.29 09:52
|t/p
|342
|0.01
|1.9856
|0.0000
|1.9856
|2.81
|11780.95
|690
|2007.05.29 09:53
|t/p
|341
|0.01
|1.9863
|0.0000
|1.9863
|2.81
|11783.76
|691
|2007.05.29 09:53
|t/p
|347
|0.02
|1.9864
|0.0000
|1.9864
|5.60
|11789.36
|692
|2007.05.29 09:53
|close
|345
|0.01
|1.9864
|0.0000
|1.9882
|1.00
|11790.36
|693
|2007.05.29 10:04
|sell
|348
|0.04
|1.9871
|0.0000
|1.9843
|694
|2007.05.29 10:15
|sell
|349
|0.01
|1.9879
|0.0000
|1.9851
|695
|2007.05.29 10:18
|sell
|350
|0.01
|1.9886
|0.0000
|1.9858
|696
|2007.05.29 10:18
|sell
|351
|0.07
|1.9889
|0.0000
|1.9861
|697
|2007.05.29 10:30
|sell
|352
|0.01
|1.9881
|0.0000
|1.9853
|698
|2007.05.29 11:00
|buy
|353
|0.01
|1.9893
|0.0000
|1.9921
|699
|2007.05.29 11:09
|sell
|354
|0.02
|1.9897
|0.0000
|1.9869
|700
|2007.05.29 11:12
|sell
|355
|0.02
|1.9899
|0.0000
|1.9871
|701
|2007.05.29 11:33
|sell
|356
|0.01
|1.9883
|0.0000
|1.9855
|702
|2007.05.29 11:48
|buy
|357
|0.02
|1.9875
|0.0000
|1.9903
|703
|2007.05.29 11:54
|t/p
|355
|0.02
|1.9871
|0.0000
|1.9871
|5.60
|11795.96
|704
|2007.05.29 11:54
|close
|352
|0.01
|1.9871
|0.0000
|1.9853
|1.00
|11796.96
|705
|2007.05.29 11:54
|t/p
|354
|0.02
|1.9869
|0.0000
|1.9869
|5.60
|11802.56
|706
|2007.05.29 11:54
|close
|349
|0.01
|1.9869
|0.0000
|1.9851
|1.00
|11803.56
|707
|2007.05.29 13:21
|t/p
|351
|0.07
|1.9861
|0.0000
|1.9861
|19.60
|11823.16
|708
|2007.05.29 13:21
|close
|348
|0.04
|1.9861
|0.0000
|1.9843
|4.00
|11827.16
|709
|2007.05.29 13:21
|close
|346
|0.02
|1.9860
|0.0000
|1.9826
|-1.20
|11825.96
|710
|2007.05.29 13:21
|close
|343
|0.01
|1.9861
|0.0000
|1.9807
|-2.64
|11823.32
|711
|2007.05.29 13:21
|t/p
|350
|0.01
|1.9858
|0.0000
|1.9858
|2.80
|11826.12
|712
|2007.05.29 13:21
|buy
|358
|0.04
|1.9858
|0.0000
|1.9886
|713
|2007.05.29 13:21
|t/p
|356
|0.01
|1.9855
|0.0000
|1.9855
|2.80
|11828.92
|714
|2007.05.29 15:59
|buy
|359
|0.07
|1.9837
|0.0000
|1.9865
|715
|2007.05.29 16:59
|buy
|360
|0.13
|1.9818
|0.0000
|1.9846
|716
|2007.05.29 17:00
|buy
|361
|0.01
|1.9818
|0.0000
|1.9846
|717
|2007.05.29 17:38
|buy
|362
|0.01
|1.9824
|0.0000
|1.9852
|718
|2007.05.29 19:44
|buy
|363
|0.02
|1.9807
|0.0000
|1.9835
|719
|2007.05.29 19:47
|buy
|364
|0.02
|1.9801
|0.0000
|1.9829
|720
|2007.05.29 19:47
|buy
|365
|0.23
|1.9801
|0.0000
|1.9829
|721
|2007.05.29 23:59
|close at stop
|365
|0.23
|1.9812
|0.0000
|1.9829
|25.30
|11854.22
|722
|2007.05.29 23:59
|close at stop
|364
|0.02
|1.9812
|0.0000
|1.9829
|2.20
|11856.42
|723
|2007.05.29 23:59
|close at stop
|363
|0.02
|1.9812
|0.0000
|1.9835
|1.00
|11857.42
|724
|2007.05.29 23:59
|close at stop
|362
|0.01
|1.9812
|0.0000
|1.9852
|-1.20
|11856.22
|725
|2007.05.29 23:59
|close at stop
|361
|0.01
|1.9812
|0.0000
|1.9846
|-0.60
|11855.62
|726
|2007.05.29 23:59
|close at stop
|360
|0.13
|1.9812
|0.0000
|1.9846
|-7.80
|11847.82
|727
|2007.05.29 23:59
|close at stop
|359
|0.07
|1.9812
|0.0000
|1.9865
|-17.50
|11830.32
|728
|2007.05.29 23:59
|close at stop
|358
|0.04
|1.9812
|0.0000
|1.9886
|-18.40
|11811.92
|729
|2007.05.29 23:59
|close at stop
|357
|0.02
|1.9812
|0.0000
|1.9903
|-12.60
|11799.32
|730
|2007.05.29 23:59
|close at stop
|353
|0.01
|1.9812
|0.0000
|1.9921
|-8.10
|11791.22