Strategy Tester Report
Multiple10Points-X2 v1.2

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Okres1 Godzina (H1) 2007.05.01 00:00 - 2007.05.30 00:00 (2007.05.01 - 2007.05.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parametry_1="_______________________________________________________"; Lots=0.01; TakeProfit=28; Pips=22; MaxTrades=15; Multiplier=1.8; _2="_______________________________________________________"; UseIndicatorsConditions=true; UseTrend_Filter=false; UseFIBO_Filter=false; SecureProfit_$=200; _3="_______________________________________________________"; ShowFiboLevels=true; ShowData=true; _4="_______________________________________________________"; Fibo_Trader=true; RSI_Trader=true; Stochastic_Trader=true; TurboJRSX_Trader=true; WPR_Trader=true; DeMarker_Trader=true; _5="_______________________________________________________"; StopTrading=false;
Słupki w tescie5501Ticks modelled106201Modelling quality90.00%
Depozyt początkowy10000.00
Total net profit1791.22Gross profit2663.26Gross loss-872.04
Profit factor3.05Przewidywany zysk4.91
Absolute drawdown10.60Maximal drawdown815.55 (7.42%)Relative drawdown7.42% (815.55)
Transakcji w sumie365Short positions (won %)134 (72.39%)Long positions (won %)231 (69.70%)
Profit trades (% of total)258 (70.68%)Loss trades (% of total)107 (29.32%)
Największyprofit trade207.20loss trade-52.67
Średniprofit trade10.32loss trade-8.15
Maksimumconsecutive wins (profit in money)18 (135.75)consecutive losses (loss in money)10 (-211.84)
Maximalconsecutive profit (count of wins)318.64 (14)consecutive loss (count of losses)-211.84 (10)
Średniconsecutive wins7consecutive losses3
Graph
#CzasTypZlecenieLotyCenaS / LT / PProfitBalance:
12007.05.01 00:14buy10.012.00040.00002.0032
22007.05.01 09:21t/p10.012.00320.00002.00322.8010002.80
32007.05.01 10:52buy20.012.00310.00002.0059
42007.05.01 11:40buy30.022.00070.00002.0035
52007.05.01 12:23t/p30.022.00350.00002.00355.6010008.40
62007.05.01 12:23close20.012.00370.00002.00590.6010009.00
72007.05.01 12:23buy40.012.00400.00002.0068
82007.05.01 12:35sell50.012.00390.00002.0011
92007.05.01 12:45sell60.012.00420.00002.0014
102007.05.01 14:01sell70.012.00470.00002.0019
112007.05.01 14:28sell80.022.00550.00002.0027
122007.05.01 14:31sell90.022.00590.00002.0031
132007.05.01 14:31sell100.022.00630.00002.0035
142007.05.01 15:06t/p40.012.00680.00002.00682.8010011.80
152007.05.01 15:06sell110.042.00720.00002.0044
162007.05.01 15:22sell120.012.00560.00002.0028
172007.05.01 16:01t/p110.042.00440.00002.004411.2010023.00
182007.05.01 16:01close80.022.00420.00002.00272.6010025.60
192007.05.01 16:01close50.012.00430.00002.0011-0.4010025.20
202007.05.01 16:02sell130.012.00390.00002.0011
212007.05.01 16:03sell140.022.00550.00002.0027
222007.05.01 16:08t/p100.022.00350.00002.00355.6010030.80
232007.05.01 16:08close70.012.00340.00002.00191.3010032.10
242007.05.01 16:08t/p90.022.00310.00002.00315.6010037.70
252007.05.01 16:08close60.012.00300.00002.00141.2010038.90
262007.05.01 16:09t/p120.012.00280.00002.00282.8010041.70
272007.05.01 16:09sell150.012.00250.00001.9997
282007.05.01 16:09t/p140.022.00270.00002.00275.6010047.30
292007.05.01 16:09close130.012.00270.00002.00111.2010048.50
302007.05.01 16:12sell160.012.00400.00002.0012
312007.05.01 16:25t/p160.012.00120.00002.00122.8010051.30
322007.05.01 16:38t/p150.011.99970.00001.99972.8010054.10
332007.05.01 21:00buy170.011.99980.00002.0026
342007.05.01 22:32buy180.011.99900.00002.0018
352007.05.02 00:27buy190.021.99820.00002.0010
362007.05.02 02:37buy200.021.99740.00002.0002
372007.05.02 02:38buy210.041.99640.00001.9992
382007.05.02 03:13buy220.041.99560.00001.9984
392007.05.02 03:13buy230.071.99440.00001.9972
402007.05.02 03:17t/p230.071.99720.00001.997219.6010073.70
412007.05.02 03:17close210.041.99720.00001.99923.2010076.90
422007.05.02 03:17close190.021.99700.00002.0010-2.4010074.50
432007.05.02 03:17close170.011.99710.00002.0026-2.6910071.81
442007.05.02 03:18buy240.011.99750.00002.0003
452007.05.02 03:27t/p220.041.99840.00001.998411.2010083.01
462007.05.02 03:27close200.021.99840.00002.00022.0010085.01
472007.05.02 03:27close180.011.99850.00002.0018-0.4910084.52
482007.05.02 04:16buy250.021.99580.00001.9986
492007.05.02 05:43buy260.041.99420.00001.9970
502007.05.02 06:02buy270.011.99470.00001.9975
512007.05.02 06:50buy280.011.99500.00001.9978
522007.05.02 09:09buy290.021.99330.00001.9961
532007.05.02 09:09buy300.021.99310.00001.9959
542007.05.02 09:10buy310.071.99250.00001.9953
552007.05.02 09:30buy320.041.99170.00001.9945
562007.05.02 09:30buy330.041.99150.00001.9943
572007.05.02 10:07t/p330.041.99430.00001.994311.2010095.72
582007.05.02 10:07close300.021.99440.00001.99592.6010098.32
592007.05.02 10:07t/p320.041.99450.00001.994511.2010109.52
602007.05.02 10:07close270.011.99450.00001.9975-0.2010109.32
612007.05.02 10:07close290.021.99450.00001.99612.4010111.72
622007.05.02 10:07buy340.011.99470.00001.9975
632007.05.02 10:07close280.011.99440.00001.9978-0.6010111.12
642007.05.02 10:44t/p310.071.99530.00001.995319.6010130.72
652007.05.02 10:44close260.041.99530.00001.99704.4010135.12
662007.05.02 10:44close250.021.99540.00001.9986-0.8010134.32
672007.05.02 10:44close240.011.99560.00002.0003-1.9010132.42
682007.05.02 10:44buy350.011.99580.00001.9986
692007.05.02 10:58buy360.021.99410.00001.9969
702007.05.02 11:41buy370.021.99310.00001.9959
712007.05.02 11:58buy380.041.99250.00001.9953
722007.05.02 12:46buy390.041.99140.00001.9942
732007.05.02 12:53buy400.071.99090.00001.9937
742007.05.02 13:00buy410.071.98970.00001.9925
752007.05.02 13:00buy420.131.98920.00001.9920
762007.05.02 13:03buy430.011.99000.00001.9928
772007.05.02 14:15t/p420.131.99200.00001.992036.4010168.82
782007.05.02 14:15close400.071.99200.00001.99377.7010176.52
792007.05.02 14:15close380.041.99210.00001.9953-1.6010174.92
802007.05.02 14:15close360.021.99200.00001.9969-4.2010170.72
812007.05.02 14:15close350.011.99210.00001.9986-3.7010167.02
822007.05.02 14:15buy440.011.99250.00001.9953
832007.05.02 14:19t/p410.071.99250.00001.992519.6010186.62
842007.05.02 14:19close390.041.99250.00001.99424.4010191.02
852007.05.02 14:19close370.021.99240.00001.9959-1.4010189.62
862007.05.02 14:19close340.011.99250.00001.9975-2.2010187.42
872007.05.02 15:03buy450.021.99090.00001.9937
882007.05.02 16:01buy460.041.98920.00001.9920
892007.05.02 16:02buy470.011.98880.00001.9916
902007.05.02 16:06buy480.021.98840.00001.9912
912007.05.02 16:07buy490.071.98750.00001.9903
922007.05.02 16:25t/p490.071.99030.00001.990319.6010207.02
932007.05.02 16:25close460.041.99040.00001.99204.8010211.82
942007.05.02 16:26close450.021.99050.00001.9937-0.8010211.02
952007.05.02 16:26close440.011.99060.00001.9953-1.9010209.12
962007.05.02 16:26buy500.011.99110.00001.9939
972007.05.02 16:32t/p480.021.99120.00001.99125.6010214.72
982007.05.02 16:32close430.011.99120.00001.99281.2010215.92
992007.05.02 16:32t/p470.011.99160.00001.99162.8010218.72
1002007.05.02 20:57buy510.021.98950.00001.9923
1012007.05.02 22:16buy520.011.99000.00001.9928
1022007.05.02 23:29buy530.011.98880.00001.9916
1032007.05.03 00:02buy540.021.98860.00001.9914
1042007.05.03 06:00sell550.011.99040.00001.9876
1052007.05.03 07:44sell560.011.98990.00001.9871
1062007.05.03 08:00sell570.021.99130.00001.9885
1072007.05.03 08:00t/p540.021.99140.00001.99145.6010224.32
1082007.05.03 08:00close520.011.99140.00001.99281.4310225.75
1092007.05.03 08:00t/p530.011.99160.00001.99162.8310228.58
1102007.05.03 08:02sell580.021.99180.00001.9890
1112007.05.03 08:03t/p510.021.99230.00001.99235.6610234.24
1122007.05.03 08:03close500.011.99230.00001.99391.2310235.47
1132007.05.03 09:52sell590.041.99280.00001.9900
1142007.05.03 10:29sell600.041.99320.00001.9904
1152007.05.03 11:30sell610.011.99350.00001.9907
1162007.05.03 14:28sell620.071.99420.00001.9914
1172007.05.03 14:29sell630.071.99460.00001.9918
1182007.05.03 14:33t/p630.071.99180.00001.991819.6010255.07
1192007.05.03 14:33close600.041.99180.00001.99045.6010260.67
1202007.05.03 14:33close580.021.99170.00001.98900.2010260.87
1212007.05.03 14:33close550.011.99150.00001.9876-1.1010259.77
1222007.05.03 14:33t/p620.071.99140.00001.991419.6010279.37
1232007.05.03 14:33close590.041.99140.00001.99005.6010284.97
1242007.05.03 14:33close570.021.99140.00001.9885-0.2010284.77
1252007.05.03 14:33close560.011.99150.00001.9871-1.6010283.17
1262007.05.03 14:55t/p610.011.99070.00001.99072.8010285.97
1272007.05.03 16:16buy640.011.98790.00001.9907
1282007.05.03 16:24buy650.011.98690.00001.9897
1292007.05.03 16:24buy660.021.98630.00001.9891
1302007.05.03 16:36buy670.011.98660.00001.9894
1312007.05.03 16:52buy680.011.98840.00001.9912
1322007.05.03 18:01buy690.011.98840.00001.9912
1332007.05.03 19:30t/p660.021.98910.00001.98915.6010291.57
1342007.05.03 19:30close640.011.98930.00001.99071.4010292.97
1352007.05.03 20:18buy700.021.98700.00001.9898
1362007.05.03 20:18buy710.021.98700.00001.9898
1372007.05.04 03:35buy720.041.98550.00001.9883
1382007.05.04 03:35buy730.041.98550.00001.9883
1392007.05.04 03:36buy740.021.98540.00001.9882
1402007.05.04 03:37buy750.021.98520.00001.9880
1412007.05.04 03:46buy760.011.98600.00001.9888
1422007.05.04 09:02t/p750.021.98800.00001.98805.6010298.57
1432007.05.04 09:02close670.011.98810.00001.98941.5110300.08
1442007.05.04 09:04t/p740.021.98820.00001.98825.6010305.68
1452007.05.04 09:04close650.011.98820.00001.98971.3110306.99
1462007.05.04 09:04t/p720.041.98830.00001.988311.2010318.19
1472007.05.04 09:04t/p730.041.98830.00001.988311.2010329.39
1482007.05.04 09:04close700.021.98830.00001.98982.6210332.01
1492007.05.04 09:04close710.021.98830.00001.98982.6210334.63
1502007.05.04 09:04close690.011.98850.00001.99120.1110334.74
1512007.05.04 09:04close680.011.98850.00001.99120.1110334.85
1522007.05.04 09:04buy770.011.98870.00001.9915
1532007.05.04 09:13buy780.021.98730.00001.9901
1542007.05.04 09:42buy790.041.98580.00001.9886
1552007.05.04 09:42buy800.011.98550.00001.9883
1562007.05.04 14:30t/p790.041.98860.00001.988611.2010346.05
1572007.05.04 14:30t/p800.011.98830.00001.98832.8010348.85
1582007.05.04 14:30close780.021.98870.00001.99012.8010351.65
1592007.05.04 14:30close770.011.98850.00001.9915-0.2010351.45
1602007.05.04 14:30buy810.011.98860.00001.9914
1612007.05.04 14:30t/p760.011.98880.00001.98882.8010354.25
1622007.05.04 14:58t/p810.011.99140.00001.99142.8010357.05
1632007.05.04 14:58buy820.011.99170.00001.9945
1642007.05.04 15:00sell830.011.99120.00001.9884
1652007.05.04 15:37sell840.021.99260.00001.9898
1662007.05.04 16:00sell850.011.99170.00001.9889
1672007.05.04 17:18sell860.011.99130.00001.9885
1682007.05.04 17:35sell870.021.99270.00001.9899
1692007.05.04 18:40sell880.021.99320.00001.9904
1702007.05.04 18:47sell890.041.99410.00001.9913
1712007.05.04 19:00sell900.011.99240.00001.9896
1722007.05.04 19:07sell910.021.99390.00001.9911
1732007.05.07 02:15sell920.011.99410.00001.9913
1742007.05.07 02:18sell930.041.99420.00001.9914
1752007.05.07 02:21t/p820.011.99450.00001.99452.8110359.86
1762007.05.07 02:21buy940.011.99480.00001.9976
1772007.05.07 02:22sell950.041.99460.00001.9918
1782007.05.07 03:12sell960.041.99530.00001.9925
1792007.05.07 03:12sell970.071.99550.00001.9927
1802007.05.07 03:12sell980.021.99550.00001.9927
1812007.05.07 03:12sell990.071.99580.00001.9930
1822007.05.07 03:19sell1000.071.99610.00001.9933
1832007.05.07 06:04sell1010.071.99670.00001.9939
1842007.05.07 07:51sell1020.131.99700.00001.9942
1852007.05.07 07:51sell1030.041.99700.00001.9942
1862007.05.07 08:48sell1040.131.99730.00001.9945
1872007.05.07 17:26t/p1040.131.99450.00001.994536.4010396.26
1882007.05.07 17:26close990.071.99440.00001.99309.8010406.06
1892007.05.07 17:27close930.041.99450.00001.9914-1.2010404.86
1902007.05.07 17:27close870.021.99440.00001.9899-3.4710401.39
1912007.05.07 17:27close860.011.99450.00001.9885-3.2410398.15
1922007.05.07 17:45t/p1020.131.99420.00001.994236.4010434.55
1932007.05.07 17:45t/p1030.041.99420.00001.994211.2010445.75
1942007.05.07 17:45close970.071.99420.00001.99279.1010454.85
1952007.05.07 17:45close980.021.99420.00001.99272.6010457.45
1962007.05.07 17:45close890.041.99430.00001.9913-0.9510456.50
1972007.05.07 17:45close920.011.99430.00001.9913-0.2010456.30
1982007.05.07 17:46close840.021.99440.00001.9898-3.6710452.63
1992007.05.07 17:46close830.011.99430.00001.9884-3.1410449.49
2002007.05.07 19:43t/p1010.071.99390.00001.993919.6010469.09
2012007.05.07 19:43close960.041.99380.00001.99256.0010475.09
2022007.05.07 19:43close910.021.99390.00001.9911-0.0710475.02
2032007.05.07 19:44close900.011.99380.00001.9896-1.4410473.58
2042007.05.07 20:59buy1050.021.99330.00001.9961
2052007.05.07 20:59t/p1000.071.99330.00001.993319.6010493.18
2062007.05.07 20:59close950.041.99320.00001.99185.6010498.78
2072007.05.07 20:59close880.021.99340.00001.9904-0.4710498.31
2082007.05.07 21:00close850.011.99350.00001.9889-1.8410496.47
2092007.05.07 22:30buy1060.011.99310.00001.9959
2102007.05.08 04:45t/p1060.011.99590.00001.99592.8110499.28
2112007.05.08 04:47t/p1050.021.99610.00001.99615.6210504.90
2122007.05.08 04:47close940.011.99620.00001.99761.4110506.31
2132007.05.08 04:47buy1070.011.99620.00001.9990
2142007.05.08 05:31sell1080.011.99610.00001.9933
2152007.05.08 05:39sell1090.011.99550.00001.9927
2162007.05.08 06:30sell1100.011.99580.00001.9930
2172007.05.08 08:00sell1110.011.99530.00001.9925
2182007.05.08 08:25buy1120.021.99480.00001.9976
2192007.05.08 09:27t/p1080.011.99330.00001.99332.8010509.11
2202007.05.08 09:27buy1130.041.99330.00001.9961
2212007.05.08 09:27t/p1100.011.99300.00001.99302.8010511.91
2222007.05.08 09:27t/p1090.011.99270.00001.99272.8010514.71
2232007.05.08 09:45buy1140.011.99440.00001.9972
2242007.05.08 10:10buy1150.021.99290.00001.9957
2252007.05.08 10:15t/p1110.011.99250.00001.99252.8010517.51
2262007.05.08 10:17buy1160.071.99190.00001.9947
2272007.05.08 16:17buy1170.041.99140.00001.9942
2282007.05.08 16:20buy1180.131.99050.00001.9933
2292007.05.08 16:20buy1190.071.99000.00001.9928
2302007.05.08 18:16buy1200.011.98970.00001.9925
2312007.05.08 19:46buy1210.231.98900.00001.9918
2322007.05.08 19:46buy1220.131.98850.00001.9913
2332007.05.08 19:46buy1230.021.98820.00001.9910
2342007.05.08 20:00buy1240.011.98890.00001.9917
2352007.05.09 08:09t/p1230.021.99100.00001.99105.6210523.13
2362007.05.09 08:09close1200.011.99110.00001.99251.4110524.54
2372007.05.09 08:09t/p1220.131.99130.00001.991336.5310561.07
2382007.05.09 08:09close1190.071.99130.00001.99289.1710570.24
2392007.05.09 08:09close1170.041.99120.00001.9942-0.7610569.48
2402007.05.09 08:09close1150.021.99140.00001.9957-2.9810566.50
2412007.05.09 08:10close1140.011.99150.00001.9972-2.8910563.61
2422007.05.09 08:11t/p1240.011.99170.00001.99172.8110566.42
2432007.05.09 08:15t/p1210.231.99180.00001.991864.6310631.05
2442007.05.09 08:15close1180.131.99190.00001.993318.3310649.38
2452007.05.09 08:15close1160.071.99200.00001.99470.7710650.15
2462007.05.09 08:15close1130.041.99190.00001.9961-5.5610644.59
2472007.05.09 08:16close1120.021.99180.00001.9976-5.9810638.61
2482007.05.09 08:16close1070.011.99170.00001.9990-4.4910634.12
2492007.05.09 08:18buy1250.011.99200.00001.9948
2502007.05.09 08:30sell1260.011.99110.00001.9883
2512007.05.09 08:46buy1270.021.99060.00001.9934
2522007.05.09 09:16buy1280.041.98920.00001.9920
2532007.05.09 11:40t/p1280.041.99200.00001.992011.2010645.32
2542007.05.09 11:40close1270.021.99210.00001.99343.0010648.32
2552007.05.09 11:40close1250.011.99190.00001.9948-0.1010648.22
2562007.05.09 11:41buy1290.011.99230.00001.9951
2572007.05.09 11:56sell1300.021.99250.00001.9897
2582007.05.09 14:52sell1310.041.99390.00001.9911
2592007.05.09 14:54t/p1290.011.99510.00001.99512.8010651.02
2602007.05.09 14:54buy1320.011.99540.00001.9982
2612007.05.09 14:54sell1330.071.99530.00001.9925
2622007.05.09 15:23sell1340.131.99680.00001.9940
2632007.05.09 15:29t/p1320.011.99820.00001.99822.8010653.82
2642007.05.09 15:29buy1350.011.99850.00002.0013
2652007.05.09 15:29sell1360.231.99820.00001.9954
2662007.05.09 15:30sell1370.011.99810.00001.9953
2672007.05.09 15:30sell1380.011.99810.00001.9953
2682007.05.09 15:33sell1390.021.99960.00001.9968
2692007.05.09 15:33sell1400.021.99960.00001.9968
2702007.05.09 15:33sell1410.411.99960.00001.9968
2712007.05.09 15:41t/p1390.021.99680.00001.99685.6010659.42
2722007.05.09 15:41t/p1400.021.99680.00001.99685.6010665.02
2732007.05.09 15:41t/p1410.411.99680.00001.9968114.8010779.82
2742007.05.09 15:41close1370.011.99680.00001.99531.3010781.12
2752007.05.09 15:41close1380.011.99680.00001.99531.3010782.42
2762007.05.09 15:41buy1420.021.99680.00001.9996
2772007.05.09 15:41close1360.231.99680.00001.995432.2010814.62
2782007.05.09 15:41sell1430.011.99820.00001.9954
2792007.05.09 15:41close1340.131.99850.00001.9940-22.1010792.52
2802007.05.09 15:41close1330.071.99860.00001.9925-23.1010769.42
2812007.05.09 15:42close1310.041.99850.00001.9911-18.4010751.02
2822007.05.09 15:42sell1440.011.99800.00001.9952
2832007.05.09 15:42close1300.021.99830.00001.9897-11.6010739.42
2842007.05.09 15:43close1260.011.99820.00001.9883-7.1010732.32
2852007.05.09 16:30sell1450.011.99780.00001.9950
2862007.05.09 16:30sell1460.011.99780.00001.9950
2872007.05.09 20:18t/p1430.011.99540.00001.99542.8010735.12
2882007.05.09 20:18buy1470.041.99530.00001.9981
2892007.05.09 20:18t/p1440.011.99520.00001.99522.8010737.92
2902007.05.09 20:18t/p1450.011.99500.00001.99502.8010740.72
2912007.05.09 20:18t/p1460.011.99500.00001.99502.8010743.52
2922007.05.09 20:19buy1480.071.99390.00001.9967
2932007.05.09 21:46buy1490.011.99410.00001.9969
2942007.05.10 02:00buy1500.011.99320.00001.9960
2952007.05.10 04:45sell1510.011.99370.00001.9909
2962007.05.10 07:59sell1520.021.99520.00001.9924
2972007.05.10 08:36t/p1500.011.99600.00001.99602.8010746.32
2982007.05.10 10:14buy1530.021.99270.00001.9955
2992007.05.10 10:14t/p1520.021.99240.00001.99245.6010751.92
3002007.05.10 10:14buy1540.131.99240.00001.9952
3012007.05.10 10:14close1510.011.99240.00001.99091.3010753.22
3022007.05.10 10:15buy1550.041.99120.00001.9940
3032007.05.10 10:15buy1560.231.99090.00001.9937
3042007.05.10 10:30buy1570.071.98960.00001.9924
3052007.05.10 10:30buy1580.411.98930.00001.9921
3062007.05.10 10:52t/p1580.411.99210.00001.9921114.8010868.02
3072007.05.10 10:52close1560.231.99220.00001.993729.9010897.92
3082007.05.10 10:52close1540.131.99020.00001.9952-28.6010869.32
3092007.05.10 10:52close1480.071.99040.00001.9967-24.2910845.03
3102007.05.10 10:52close1470.041.99030.00001.9981-19.8810825.15
3112007.05.10 10:53close1420.021.99040.00001.9996-12.7410812.41
3122007.05.10 10:53close1350.011.99030.00002.0013-8.1710804.24
3132007.05.10 11:17buy1590.131.98820.00001.9910
3142007.05.10 11:22buy1600.231.98680.00001.9896
3152007.05.10 11:22buy1610.011.98620.00001.9890
3162007.05.10 11:30buy1620.011.98710.00001.9899
3172007.05.10 12:15buy1630.021.98570.00001.9885
3182007.05.10 12:15buy1640.411.98520.00001.9880
3192007.05.10 12:52t/p1640.411.98800.00001.9880114.8010919.04
3202007.05.10 12:52close1600.231.98800.00001.989627.6010946.64
3212007.05.10 12:52close1590.131.98790.00001.9910-3.9010942.74
3222007.05.10 12:52close1570.071.98800.00001.9924-11.2010931.54
3232007.05.10 12:52close1550.041.98810.00001.9940-12.4010919.14
3242007.05.10 12:52close1530.021.98800.00001.9955-9.4010909.74
3252007.05.10 12:52close1490.011.98810.00001.9969-5.9710903.77
3262007.05.10 12:52buy1650.011.98850.00001.9913
3272007.05.10 12:57t/p1630.021.98850.00001.98855.6010909.37
3282007.05.10 12:57close1620.011.98870.00001.98991.6010910.97
3292007.05.10 12:57t/p1610.011.98900.00001.98902.8010913.77
3302007.05.10 12:57buy1660.011.98930.00001.9921
3312007.05.10 12:59buy1670.021.98800.00001.9908
3322007.05.10 13:00buy1680.021.98710.00001.9899
3332007.05.10 13:00buy1690.041.98670.00001.9895
3342007.05.10 13:00buy1700.011.98630.00001.9891
3352007.05.10 13:02t/p1700.011.98910.00001.98912.8010916.57
3362007.05.10 13:02t/p1690.041.98950.00001.989511.2010927.77
3372007.05.10 13:02close1670.021.98960.00001.99083.2010930.97
3382007.05.10 13:02close1660.011.98950.00001.99210.2010931.17
3392007.05.10 13:02t/p1680.021.98990.00001.98995.6010936.77
3402007.05.10 13:02close1650.011.98990.00001.99131.4010938.17
3412007.05.10 13:02buy1710.011.99010.00001.9929
3422007.05.10 13:06buy1720.021.98880.00001.9916
3432007.05.10 13:07buy1730.041.98740.00001.9902
3442007.05.10 13:51t/p1730.041.99020.00001.990211.2010949.37
3452007.05.10 13:51close1720.021.99020.00001.99162.8010952.17
3462007.05.10 13:52close1710.011.99030.00001.99290.2010952.37
3472007.05.10 14:00buy1740.011.98950.00001.9923
3482007.05.10 14:10buy1750.021.98810.00001.9909
3492007.05.10 14:50buy1760.041.98670.00001.9895
3502007.05.10 14:50buy1770.011.98630.00001.9891
3512007.05.10 14:51buy1780.071.98520.00001.9880
3522007.05.10 14:51buy1790.021.98490.00001.9877
3532007.05.10 14:57buy1800.131.98380.00001.9866
3542007.05.10 14:58buy1810.041.98360.00001.9864
3552007.05.10 15:00buy1820.011.98380.00001.9866
3562007.05.10 15:00buy1830.011.98380.00001.9866
3572007.05.10 15:18buy1840.021.98220.00001.9850
3582007.05.10 15:18buy1850.021.98220.00001.9850
3592007.05.10 15:18buy1860.231.98220.00001.9850
3602007.05.10 15:18buy1870.071.98190.00001.9847
3612007.05.10 15:30buy1880.011.98140.00001.9842
3622007.05.10 18:55buy1890.041.97920.00001.9820
3632007.05.10 18:55buy1900.041.97920.00001.9820
3642007.05.10 18:55buy1910.411.97920.00001.9820
3652007.05.10 18:55buy1920.131.97900.00001.9818
3662007.05.10 18:55buy1930.021.97910.00001.9819
3672007.05.11 05:50sell1940.011.98070.00001.9779
3682007.05.11 07:00sell1950.011.98040.00001.9776
3692007.05.11 08:44t/p1940.011.97790.00001.97792.8010955.17
3702007.05.11 08:45t/p1950.011.97760.00001.97762.8010957.97
3712007.05.11 09:27buy1960.071.97690.00001.9797
3722007.05.11 09:27buy1970.071.97690.00001.9797
3732007.05.11 09:27buy1980.741.97690.00001.9797
3742007.05.11 09:27buy1990.231.97660.00001.9794
3752007.05.11 09:27buy2000.041.97660.00001.9794
3762007.05.11 09:45buy2010.011.97740.00001.9802
3772007.05.11 10:34t/p1990.231.97940.00001.979464.4011022.37
3782007.05.11 10:34t/p2000.041.97940.00001.979411.2011033.57
3792007.05.11 10:34close1920.131.97940.00001.98185.3311038.90
3802007.05.11 10:34close1930.021.97940.00001.98190.6211039.52
3812007.05.11 10:35close1870.071.97950.00001.9847-16.7311022.79
3822007.05.11 10:35close1880.011.97950.00001.9842-1.8911020.90
3832007.05.11 10:35close1810.041.97940.00001.9864-16.7611004.14
3842007.05.11 10:35close1790.021.97950.00001.9877-10.7810993.36
3852007.05.11 10:35close1770.011.97960.00001.9891-6.6910986.67
3862007.05.11 10:35t/p1960.071.97970.00001.979719.6011006.27
3872007.05.11 10:35t/p1970.071.97970.00001.979719.6011025.87
3882007.05.11 10:35t/p1980.741.97970.00001.9797207.2011233.07
3892007.05.11 10:35close1890.041.97970.00001.98202.0411235.11
3902007.05.11 10:35close1900.041.97970.00001.98202.0411237.15
3912007.05.11 10:35close1910.411.97970.00001.982020.9111258.06
3922007.05.11 10:35close1840.021.97990.00001.9850-4.5811253.48
3932007.05.11 10:35close1850.021.97990.00001.9850-4.5811248.90
3942007.05.11 10:35close1860.231.97990.00001.9850-52.6711196.23
3952007.05.11 10:35close1820.011.97980.00001.9866-3.9911192.24
3962007.05.11 10:35close1830.011.97980.00001.9866-3.9911188.25
3972007.05.11 10:35close1800.131.97980.00001.9866-51.8711136.38
3982007.05.11 10:35close1780.071.97990.00001.9880-37.0311099.35
3992007.05.11 10:35close1760.041.97980.00001.9895-27.5611071.79
4002007.05.11 10:35close1750.021.98000.00001.9909-16.1811055.61
4012007.05.11 10:35close1740.011.98010.00001.9923-9.3911046.22
4022007.05.11 10:35t/p2010.011.98020.00001.98022.8011049.02
4032007.05.11 10:35buy2020.011.98060.00001.9834
4042007.05.11 10:54buy2030.021.97830.00001.9811
4052007.05.11 11:32buy2040.011.97930.00001.9821
4062007.05.11 14:29t/p2030.021.98110.00001.98115.6011054.62
4072007.05.11 14:29close2020.011.98120.00001.98340.6011055.22
4082007.05.11 15:39t/p2040.011.98210.00001.98212.8011058.02
4092007.05.11 15:39buy2050.011.98240.00001.9852
4102007.05.11 16:58sell2060.011.98230.00001.9795
4112007.05.11 17:00sell2070.011.98220.00001.9794
4122007.05.14 07:59sell2080.021.98440.00001.9816
4132007.05.14 08:00sell2090.011.98390.00001.9811
4142007.05.14 10:30t/p2080.021.98160.00001.98165.6011063.62
4152007.05.14 10:30close2070.011.98150.00001.97940.6611064.28
4162007.05.14 10:40t/p2090.011.98110.00001.98112.8011067.08
4172007.05.14 10:42buy2100.021.98020.00001.9830
4182007.05.14 11:30buy2110.011.98190.00001.9847
4192007.05.14 14:18buy2120.021.97970.00001.9825
4202007.05.14 14:18t/p2060.011.97950.00001.97952.7611069.84
4212007.05.15 08:35t/p2120.021.98250.00001.98255.6211075.46
4222007.05.15 08:35close2110.011.98260.00001.98470.7111076.17
4232007.05.15 10:32buy2130.041.97800.00001.9808
4242007.05.15 10:51buy2140.011.97680.00001.9796
4252007.05.15 11:06buy2150.071.97570.00001.9785
4262007.05.15 13:00buy2160.011.97610.00001.9789
4272007.05.15 14:32t/p2150.071.97850.00001.978519.6011095.77
4282007.05.15 14:32close2130.041.97860.00001.98082.4011098.17
4292007.05.15 14:32close2100.021.97850.00001.9830-3.3811094.79
4302007.05.15 14:32close2050.011.97840.00001.9852-3.9811090.81
4312007.05.15 14:32buy2170.011.97880.00001.9816
4322007.05.15 14:34t/p2160.011.97890.00001.97892.8011093.61
4332007.05.15 15:08buy2180.021.97650.00001.9793
4342007.05.15 16:22t/p2180.021.97930.00001.97935.6011099.21
4352007.05.15 16:22close2170.011.97930.00001.98160.5011099.71
4362007.05.15 16:22buy2190.011.97950.00001.9823
4372007.05.15 16:31t/p2140.011.97960.00001.97962.8011102.51
4382007.05.15 16:39t/p2190.011.98230.00001.98232.8011105.31
4392007.05.15 16:39buy2200.011.98260.00001.9854
4402007.05.15 17:05t/p2200.011.98540.00001.98542.8011108.11
4412007.05.15 17:05buy2210.011.98570.00001.9885
4422007.05.15 17:30sell2220.011.98520.00001.9824
4432007.05.15 18:34sell2230.011.98630.00001.9835
4442007.05.15 18:45sell2240.011.98590.00001.9831
4452007.05.15 18:45sell2250.011.98570.00001.9829
4462007.05.15 20:00sell2260.011.98520.00001.9824
4472007.05.16 11:30t/p2230.011.98350.00001.98352.7611110.88
4482007.05.16 11:30buy2270.021.98350.00001.9863
4492007.05.16 11:37t/p2240.011.98310.00001.98312.7611113.64
4502007.05.16 11:50t/p2250.011.98290.00001.98292.7611116.40
4512007.05.16 13:37t/p2220.011.98240.00001.98242.7611119.17
4522007.05.16 13:37t/p2260.011.98240.00001.98242.7611121.93
4532007.05.16 14:41buy2280.041.98110.00001.9839
4542007.05.16 17:12buy2290.071.97890.00001.9817
4552007.05.16 17:30buy2300.011.97950.00001.9823
4562007.05.16 17:58buy2310.021.97730.00001.9801
4572007.05.16 18:12buy2320.011.97680.00001.9796
4582007.05.16 18:12buy2330.131.97690.00001.9797
4592007.05.16 19:46buy2340.011.97700.00001.9798
4602007.05.16 20:00buy2350.011.97680.00001.9796
4612007.05.17 07:04sell2360.011.97800.00001.9752
4622007.05.17 13:16buy2370.041.97590.00001.9787
4632007.05.17 13:16buy2380.021.97560.00001.9784
4642007.05.17 13:16buy2390.021.97550.00001.9783
4652007.05.17 13:16buy2400.231.97550.00001.9783
4662007.05.17 13:16buy2410.021.97550.00001.9783
4672007.05.17 13:17t/p2360.011.97520.00001.97522.8011124.73
4682007.05.17 13:17buy2420.071.97460.00001.9774
4692007.05.17 13:17buy2430.041.97430.00001.9771
4702007.05.17 13:55t/p2430.041.97710.00001.977111.2011135.93
4712007.05.17 13:55close2380.021.97720.00001.97843.2011139.13
4722007.05.17 13:55close2340.011.97710.00001.97980.1311139.26
4732007.05.17 14:04t/p2420.071.97740.00001.977419.6011158.86
4742007.05.17 14:04close2370.041.97740.00001.97876.0011164.86
4752007.05.17 14:04close2310.021.97730.00001.98010.0611164.92
4762007.05.17 14:04close2300.011.97740.00001.9823-2.0711162.85
4772007.05.17 14:34buy2440.041.97420.00001.9770
4782007.05.17 14:34buy2450.411.97420.00001.9770
4792007.05.17 14:34buy2460.041.97420.00001.9770
4802007.05.17 15:15buy2470.011.97430.00001.9771
4812007.05.18 09:41t/p2440.041.97700.00001.977011.2411174.09
4822007.05.18 09:41t/p2450.411.97700.00001.9770115.2111289.30
4832007.05.18 09:41t/p2460.041.97700.00001.977011.2411300.54
4842007.05.18 09:41close2390.021.97700.00001.97833.0211303.56
4852007.05.18 09:41close2400.231.97700.00001.978334.7311338.29
4862007.05.18 09:41close2410.021.97700.00001.97833.0211341.31
4872007.05.18 09:41t/p2470.011.97710.00001.97712.8111344.12
4882007.05.18 09:41close2320.011.97710.00001.97960.3411344.46
4892007.05.18 09:41close2330.131.97710.00001.97973.1211347.58
4902007.05.18 09:41close2350.011.97710.00001.97960.3411347.92
4912007.05.18 09:42close2290.071.97700.00001.9817-13.0211334.90
4922007.05.18 09:42close2280.041.97710.00001.9839-15.8411319.06
4932007.05.18 09:42close2270.021.97710.00001.9863-12.7211306.34
4942007.05.18 09:42close2210.011.97700.00001.9885-8.6511297.69
4952007.05.18 09:42buy2480.011.97740.00001.9802
4962007.05.18 10:30sell2490.011.97710.00001.9743
4972007.05.18 10:30sell2500.011.97710.00001.9743
4982007.05.18 10:30sell2510.011.97700.00001.9742
4992007.05.18 10:30buy2520.021.97560.00001.9784
5002007.05.18 10:30t/p2490.011.97430.00001.97432.8011300.49
5012007.05.18 10:30t/p2500.011.97430.00001.97432.8011303.29
5022007.05.18 10:30t/p2510.011.97420.00001.97422.8011306.09
5032007.05.18 10:30sell2530.011.97380.00001.9710
5042007.05.18 10:30sell2540.011.97380.00001.9710
5052007.05.18 10:30sell2550.011.97380.00001.9710
5062007.05.18 10:30buy2560.011.97340.00001.9762
5072007.05.18 10:30buy2570.041.97340.00001.9762
5082007.05.18 10:36buy2580.021.97170.00001.9745
5092007.05.18 10:36buy2590.071.97170.00001.9745
5102007.05.18 10:47t/p2580.021.97450.00001.97455.6011311.69
5112007.05.18 10:47t/p2590.071.97450.00001.974519.6011331.29
5122007.05.18 10:47close2560.011.97500.00001.97621.6011332.89
5132007.05.18 10:47close2570.041.97500.00001.97626.4011339.29
5142007.05.18 10:47close2520.021.97330.00001.9784-4.6011334.69
5152007.05.18 10:47buy2600.011.97350.00001.9763
5162007.05.18 10:47close2480.011.97320.00001.9802-4.2011330.49
5172007.05.18 10:58buy2610.021.97170.00001.9745
5182007.05.18 11:00buy2620.011.97160.00001.9744
5192007.05.18 12:48t/p2530.011.97100.00001.97102.8011333.29
5202007.05.18 12:48t/p2540.011.97100.00001.97102.8011336.09
5212007.05.18 12:48t/p2550.011.97100.00001.97102.8011338.89
5222007.05.18 15:00buy2630.011.97160.00001.9744
5232007.05.18 17:01t/p2620.011.97440.00001.97442.8011341.69
5242007.05.18 17:01t/p2630.011.97440.00001.97442.8011344.49
5252007.05.18 17:01buy2640.011.97470.00001.9775
5262007.05.18 17:01t/p2610.021.97450.00001.97455.6011350.09
5272007.05.18 17:01close2600.011.97450.00001.97631.0011351.09
5282007.05.18 17:09t/p2640.011.97750.00001.97752.8011353.89
5292007.05.18 17:09buy2650.011.97790.00001.9807
5302007.05.18 17:21buy2660.021.97560.00001.9784
5312007.05.18 17:46sell2670.011.97590.00001.9731
5322007.05.18 20:06sell2680.011.97470.00001.9719
5332007.05.21 03:13buy2690.041.97380.00001.9766
5342007.05.21 08:54t/p2670.011.97310.00001.97312.7611356.65
5352007.05.21 09:25buy2700.071.97210.00001.9749
5362007.05.21 09:25t/p2680.011.97190.00001.97192.7611359.41
5372007.05.21 11:44buy2710.011.97060.00001.9734
5382007.05.21 11:47buy2720.131.97030.00001.9731
5392007.05.21 12:36buy2730.021.96890.00001.9717
5402007.05.21 12:37buy2740.231.96850.00001.9713
5412007.05.21 13:00buy2750.011.96980.00001.9726
5422007.05.21 13:04buy2760.011.97000.00001.9728
5432007.05.21 13:45buy2770.011.96930.00001.9721
5442007.05.21 15:11buy2780.021.96820.00001.9710
5452007.05.21 15:11buy2790.021.96800.00001.9708
5462007.05.21 18:53t/p2790.021.97080.00001.97085.6011365.01
5472007.05.21 18:53close2750.011.97080.00001.97261.0011366.01
5482007.05.21 19:11t/p2780.021.97100.00001.97105.6011371.61
5492007.05.21 19:11close2760.011.97110.00001.97281.1011372.71
5502007.05.21 20:07t/p2740.231.97130.00001.971364.4011437.11
5512007.05.21 20:07close2720.131.97130.00001.973113.0011450.11
5522007.05.21 20:07close2700.071.97150.00001.9749-4.2011445.91
5532007.05.21 20:07close2690.041.97140.00001.9766-9.6011436.31
5542007.05.21 20:07close2660.021.97140.00001.9784-8.3811427.93
5552007.05.21 20:08close2650.011.97130.00001.9807-6.5911421.34
5562007.05.21 20:08buy2800.011.97150.00001.9743
5572007.05.22 02:18t/p2730.021.97170.00001.97175.6211426.96
5582007.05.22 02:18close2710.011.97180.00001.97341.2111428.17
5592007.05.22 08:03t/p2770.011.97210.00001.97212.8111430.98
5602007.05.22 09:16sell2810.011.97240.00001.9696
5612007.05.22 11:05sell2820.011.97240.00001.9696
5622007.05.22 14:19sell2830.021.97410.00001.9713
5632007.05.22 14:25sell2840.021.97420.00001.9714
5642007.05.22 14:25t/p2800.011.97430.00001.97432.8111433.79
5652007.05.22 14:25buy2850.011.97460.00001.9774
5662007.05.22 16:30sell2860.011.97550.00001.9727
5672007.05.22 16:30sell2870.041.97580.00001.9730
5682007.05.22 16:30sell2880.041.97590.00001.9731
5692007.05.22 19:00sell2890.011.97500.00001.9722
5702007.05.23 09:51t/p2870.041.97300.00001.973011.0511444.85
5712007.05.23 09:51t/p2880.041.97310.00001.973111.0511455.90
5722007.05.23 09:51close2840.021.97280.00001.97142.7311458.62
5732007.05.23 09:51buy2900.021.97280.00001.9756
5742007.05.23 09:51close2830.021.97280.00001.97132.5311461.15
5752007.05.23 09:51close2820.011.97290.00001.9696-0.5411460.61
5762007.05.23 09:51close2810.011.97290.00001.9696-0.5411460.08
5772007.05.23 10:06t/p2860.011.97270.00001.97272.7611462.84
5782007.05.23 10:23t/p2890.011.97220.00001.97222.7611465.60
5792007.05.23 10:51t/p2900.021.97560.00001.97565.6011471.20
5802007.05.23 10:51close2850.011.97560.00001.97741.0111472.21
5812007.05.23 11:00buy2910.011.97570.00001.9785
5822007.05.23 11:15sell2920.011.97690.00001.9741
5832007.05.23 11:28t/p2910.011.97850.00001.97852.8011475.01
5842007.05.23 11:28buy2930.011.97880.00001.9816
5852007.05.23 11:28sell2940.021.97860.00001.9758
5862007.05.23 11:39buy2950.021.97680.00001.9796
5872007.05.23 12:32t/p2950.021.97960.00001.97965.6011480.61
5882007.05.23 12:32close2930.011.97970.00001.98160.9011481.51
5892007.05.23 12:32buy2960.011.97990.00001.9827
5902007.05.23 12:39sell2970.041.98040.00001.9776
5912007.05.23 12:46sell2980.071.98210.00001.9793
5922007.05.23 13:00sell2990.011.98150.00001.9787
5932007.05.23 13:25t/p2960.011.98270.00001.98272.8011484.31
5942007.05.23 13:26sell3000.021.98330.00001.9805
5952007.05.23 13:37sell3010.131.98390.00001.9811
5962007.05.23 13:37sell3020.011.98410.00001.9813
5972007.05.23 13:46sell3030.041.98510.00001.9823
5982007.05.23 13:46sell3040.231.98560.00001.9828
5992007.05.23 13:46sell3050.021.98580.00001.9830
6002007.05.23 14:00sell3060.011.98540.00001.9826
6012007.05.23 14:29sell3070.071.98690.00001.9841
6022007.05.23 14:45sell3080.011.98570.00001.9829
6032007.05.23 15:00sell3090.011.98620.00001.9834
6042007.05.23 15:29sell3100.021.98710.00001.9843
6052007.05.23 16:26sell3110.411.98750.00001.9847
6062007.05.23 16:26sell3120.041.98750.00001.9847
6072007.05.23 16:26sell3130.021.98750.00001.9847
6082007.05.23 16:26sell3140.021.98790.00001.9851
6092007.05.23 16:28sell3150.131.98860.00001.9858
6102007.05.23 16:46sell3160.041.98880.00001.9860
6112007.05.23 16:56sell3170.741.98920.00001.9864
6122007.05.23 16:56sell3180.071.98920.00001.9864
6132007.05.23 16:56sell3190.041.98920.00001.9864
6142007.05.23 19:28t/p3170.741.98640.00001.9864207.2011691.51
6152007.05.23 19:28t/p3180.071.98640.00001.986419.6011711.11
6162007.05.23 19:28t/p3190.041.98640.00001.986411.2011722.31
6172007.05.23 19:28close3110.411.98630.00001.984749.2011771.51
6182007.05.23 19:28close3120.041.98630.00001.98474.8011776.31
6192007.05.23 19:28close3130.021.98630.00001.98472.4011778.71
6202007.05.23 19:28close3040.231.98640.00001.9828-18.4011760.31
6212007.05.23 19:28close3050.021.98640.00001.9830-1.2011759.11
6222007.05.23 19:28close3080.011.98640.00001.9829-0.7011758.41
6232007.05.23 19:28close3010.131.98640.00001.9811-32.5011725.91
6242007.05.23 19:28close3020.011.98640.00001.9813-2.3011723.61
6252007.05.23 19:29close2980.071.98630.00001.9793-29.4011694.21
6262007.05.23 19:29sell3200.011.98600.00001.9832
6272007.05.23 19:29close2970.041.98620.00001.9776-23.2011671.01
6282007.05.23 19:29close2940.021.98610.00001.9758-15.0011656.01
6292007.05.23 19:29close2920.011.98620.00001.9741-9.3011646.71
6302007.05.23 19:39t/p3160.041.98600.00001.986011.2011657.91
6312007.05.23 19:39close3100.021.98600.00001.98432.2011660.11
6322007.05.23 19:39t/p3150.131.98580.00001.985836.4011696.51
6332007.05.23 19:39close3070.071.98570.00001.98418.4011704.91
6342007.05.23 19:39close3060.011.98570.00001.9826-0.3011704.61
6352007.05.23 19:39close3030.041.98580.00001.9823-2.8011701.81
6362007.05.23 19:39close3000.021.98590.00001.9805-5.2011696.61
6372007.05.23 19:40close2990.011.98600.00001.9787-4.5011692.11
6382007.05.23 20:49buy3210.011.98640.00001.9892
6392007.05.23 23:00buy3220.011.98670.00001.9895
6402007.05.24 00:00buy3230.011.98620.00001.9890
6412007.05.24 08:28sell3240.021.98770.00001.9849
6422007.05.24 08:30sell3250.011.98770.00001.9849
6432007.05.24 09:25sell3260.011.98710.00001.9843
6442007.05.24 09:58t/p3140.021.98510.00001.98515.3811697.49
6452007.05.24 09:58close3090.011.98500.00001.98341.0911698.58
6462007.05.24 09:58buy3270.021.98500.00001.9878
6472007.05.24 10:01t/p3240.021.98490.00001.98495.6011704.18
6482007.05.24 10:01t/p3250.011.98490.00001.98492.8011706.98
6492007.05.24 10:01close3200.011.98490.00001.98320.9911707.97
6502007.05.24 10:02buy3280.021.98450.00001.9873
6512007.05.24 10:02buy3290.021.98450.00001.9873
6522007.05.24 10:05t/p3260.011.98430.00001.98432.8011710.77
6532007.05.24 13:18t/p3280.021.98730.00001.98735.6011716.37
6542007.05.24 13:18t/p3290.021.98730.00001.98735.6011721.97
6552007.05.24 13:18close3210.011.98730.00001.98920.9311722.90
6562007.05.24 13:18close3230.011.98730.00001.98901.1011724.00
6572007.05.24 15:20t/p3270.021.98780.00001.98785.6011729.60
6582007.05.24 15:20close3220.011.98780.00001.98951.1311730.73
6592007.05.24 15:20buy3300.011.98830.00001.9911
6602007.05.24 15:30sell3310.011.98860.00001.9858
6612007.05.24 15:59buy3320.021.98630.00001.9891
6622007.05.24 15:59t/p3310.011.98580.00001.98582.8011733.53
6632007.05.24 16:13buy3330.041.98460.00001.9874
6642007.05.25 00:00buy3340.011.98480.00001.9876
6652007.05.25 08:53t/p3330.041.98740.00001.987411.2411744.77
6662007.05.25 08:53close3320.021.98740.00001.98912.2211746.99
6672007.05.25 08:53close3300.011.98740.00001.9911-0.8911746.10
6682007.05.25 08:53buy3350.011.98770.00001.9905
6692007.05.25 09:00t/p3340.011.98760.00001.98762.8011748.90
6702007.05.25 09:00sell3360.011.98780.00001.9850
6712007.05.25 09:05sell3370.011.98680.00001.9840
6722007.05.25 09:22buy3380.021.98560.00001.9884
6732007.05.25 09:28t/p3360.011.98500.00001.98502.8011751.70
6742007.05.25 09:41sell3390.011.98780.00001.9850
6752007.05.25 10:06t/p3390.011.98500.00001.98502.8011754.50
6762007.05.25 14:15t/p3370.011.98400.00001.98402.8011757.30
6772007.05.25 22:50buy3400.041.98380.00001.9866
6782007.05.28 10:15buy3410.011.98350.00001.9863
6792007.05.28 13:03buy3420.011.98280.00001.9856
6802007.05.28 22:39sell3430.011.98350.00001.9807
6812007.05.29 03:37buy3440.071.98210.00001.9849
6822007.05.29 07:52t/p3440.071.98490.00001.984919.6011776.90
6832007.05.29 07:52close3400.041.98500.00001.98664.8811781.78
6842007.05.29 07:52close3380.021.98510.00001.9884-0.9611780.82
6852007.05.29 07:52close3350.011.98500.00001.9905-2.6811778.14
6862007.05.29 07:52buy3450.011.98540.00001.9882
6872007.05.29 07:52sell3460.021.98540.00001.9826
6882007.05.29 08:06buy3470.021.98360.00001.9864
6892007.05.29 09:52t/p3420.011.98560.00001.98562.8111780.95
6902007.05.29 09:53t/p3410.011.98630.00001.98632.8111783.76
6912007.05.29 09:53t/p3470.021.98640.00001.98645.6011789.36
6922007.05.29 09:53close3450.011.98640.00001.98821.0011790.36
6932007.05.29 10:04sell3480.041.98710.00001.9843
6942007.05.29 10:15sell3490.011.98790.00001.9851
6952007.05.29 10:18sell3500.011.98860.00001.9858
6962007.05.29 10:18sell3510.071.98890.00001.9861
6972007.05.29 10:30sell3520.011.98810.00001.9853
6982007.05.29 11:00buy3530.011.98930.00001.9921
6992007.05.29 11:09sell3540.021.98970.00001.9869
7002007.05.29 11:12sell3550.021.98990.00001.9871
7012007.05.29 11:33sell3560.011.98830.00001.9855
7022007.05.29 11:48buy3570.021.98750.00001.9903
7032007.05.29 11:54t/p3550.021.98710.00001.98715.6011795.96
7042007.05.29 11:54close3520.011.98710.00001.98531.0011796.96
7052007.05.29 11:54t/p3540.021.98690.00001.98695.6011802.56
7062007.05.29 11:54close3490.011.98690.00001.98511.0011803.56
7072007.05.29 13:21t/p3510.071.98610.00001.986119.6011823.16
7082007.05.29 13:21close3480.041.98610.00001.98434.0011827.16
7092007.05.29 13:21close3460.021.98600.00001.9826-1.2011825.96
7102007.05.29 13:21close3430.011.98610.00001.9807-2.6411823.32
7112007.05.29 13:21t/p3500.011.98580.00001.98582.8011826.12
7122007.05.29 13:21buy3580.041.98580.00001.9886
7132007.05.29 13:21t/p3560.011.98550.00001.98552.8011828.92
7142007.05.29 15:59buy3590.071.98370.00001.9865
7152007.05.29 16:59buy3600.131.98180.00001.9846
7162007.05.29 17:00buy3610.011.98180.00001.9846
7172007.05.29 17:38buy3620.011.98240.00001.9852
7182007.05.29 19:44buy3630.021.98070.00001.9835
7192007.05.29 19:47buy3640.021.98010.00001.9829
7202007.05.29 19:47buy3650.231.98010.00001.9829
7212007.05.29 23:59close at stop3650.231.98120.00001.982925.3011854.22
7222007.05.29 23:59close at stop3640.021.98120.00001.98292.2011856.42
7232007.05.29 23:59close at stop3630.021.98120.00001.98351.0011857.42
7242007.05.29 23:59close at stop3620.011.98120.00001.9852-1.2011856.22
7252007.05.29 23:59close at stop3610.011.98120.00001.9846-0.6011855.62
7262007.05.29 23:59close at stop3600.131.98120.00001.9846-7.8011847.82
7272007.05.29 23:59close at stop3590.071.98120.00001.9865-17.5011830.32
7282007.05.29 23:59close at stop3580.041.98120.00001.9886-18.4011811.92
7292007.05.29 23:59close at stop3570.021.98120.00001.9903-12.6011799.32
7302007.05.29 23:59close at stop3530.011.98120.00001.9921-8.1011791.22