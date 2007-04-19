Strategy Tester Report
FXA0 - Ladderv0.01-T-JRSX
|Simbolo
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Periodo
|4 Ore (H4) 2007.04.19 00:00 - 2007.05.18 16:00 (2007.04.19 - 2007.05.20)
|Modello
|Ogni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
|Parametri
|TakeProfit=10; MaxTrades=3; PipStep=15; mm=0; risk=12; MagicNumber=888888; T_JRSX_period=14;
|Barre sotto esame
|5131
|Ticks adoperati per il modello
|95355
|Qualita' del modello
|n/a
|Deposito iniziale
|10000.00
|Profitto totale netto
|-4104.79
|Profitto lordo
|1584.19
|Perdita lorda
|-5688.98
|Fattore di profitto (profit factor)
|0.28
|Ricompensa attesa
|-20.22
|Drawdown assoluto
|4120.79
|Drawdown massimo
|4482.30 (43.26%)
|Drawdown relativo
|43.26% (4482.30)
|Operazioni totali
|203
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|141 (77.30%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|62 (59.68%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|146 (71.92%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|57 (28.08%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|16.00
|operazione in perdita
|-476.16
|Media
|operazione con profito
|10.85
|operazione in perdita
|-99.81
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|33 (368.51)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|9 (-543.79)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|368.51 (33)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-914.28 (5)
|Media
|vincite consecutive
|15
|perdite consecutive
|6
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2007.04.19 20:00
|sell
|1
|0.10
|2.0014
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.04.19 20:40
|sell
|2
|0.20
|2.0029
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.04.19 21:32
|close
|2
|0.20
|2.0024
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10010.00
|4
|2007.04.19 22:05
|sell
|3
|0.20
|2.0029
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.04.20 02:14
|close
|3
|0.20
|2.0024
|0.0000
|0.0000
|10.06
|10020.06
|6
|2007.04.20 03:39
|sell
|4
|0.20
|2.0029
|0.0000
|0.0000
|7
|2007.04.20 05:01
|close
|4
|0.20
|2.0024
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10030.06
|8
|2007.04.20 05:19
|sell
|5
|0.20
|2.0029
|0.0000
|0.0000
|9
|2007.04.20 06:07
|sell
|6
|0.40
|2.0044
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.04.20 07:48
|close
|6
|0.40
|2.0041
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10042.06
|11
|2007.04.20 08:06
|sell
|7
|0.40
|2.0044
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.04.20 08:14
|close
|7
|0.40
|2.0041
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10054.06
|13
|2007.04.20 08:43
|close
|5
|0.20
|2.0024
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10064.06
|14
|2007.04.20 08:48
|close
|1
|0.10
|2.0004
|0.0000
|0.0000
|10.03
|10074.09
|15
|2007.04.20 08:48
|sell
|8
|0.10
|1.9999
|0.0000
|0.0000
|16
|2007.04.20 09:01
|sell
|9
|0.20
|2.0015
|0.0000
|0.0000
|17
|2007.04.20 09:14
|sell
|10
|0.40
|2.0030
|0.0000
|0.0000
|18
|2007.04.20 12:48
|close
|10
|0.40
|2.0027
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10086.09
|19
|2007.04.20 14:18
|sell
|11
|0.40
|2.0030
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.04.20 14:33
|close
|11
|0.40
|2.0027
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10098.09
|21
|2007.04.20 14:54
|sell
|12
|0.40
|2.0030
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.04.20 17:49
|close
|12
|0.40
|2.0027
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10110.09
|23
|2007.04.20 17:59
|sell
|13
|0.40
|2.0030
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.04.23 05:48
|close
|13
|0.40
|2.0027
|0.0000
|0.0000
|12.12
|10122.21
|25
|2007.04.23 06:31
|close
|9
|0.20
|2.0010
|0.0000
|0.0000
|10.06
|10132.27
|26
|2007.04.23 06:44
|close
|8
|0.10
|1.9989
|0.0000
|0.0000
|10.03
|10142.30
|27
|2007.04.23 06:44
|sell
|14
|0.10
|1.9984
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.04.23 06:46
|close
|14
|0.10
|1.9974
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10152.30
|29
|2007.04.23 06:46
|sell
|15
|0.10
|1.9971
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.04.23 06:56
|sell
|16
|0.20
|1.9987
|0.0000
|0.0000
|31
|2007.04.23 07:09
|close
|16
|0.20
|1.9982
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10162.30
|32
|2007.04.23 07:12
|sell
|17
|0.20
|1.9987
|0.0000
|0.0000
|33
|2007.04.23 07:25
|sell
|18
|0.40
|2.0002
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.04.23 08:08
|close
|18
|0.40
|1.9999
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10174.30
|35
|2007.04.23 08:36
|sell
|19
|0.40
|2.0002
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.04.23 08:43
|close
|19
|0.40
|1.9999
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10186.30
|37
|2007.04.23 10:09
|sell
|20
|0.40
|2.0002
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.04.23 11:06
|close
|20
|0.40
|1.9999
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10198.30
|39
|2007.04.23 11:10
|sell
|21
|0.40
|2.0002
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.04.23 11:49
|close
|21
|0.40
|1.9999
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10210.30
|41
|2007.04.23 12:45
|sell
|22
|0.40
|2.0002
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.04.23 12:59
|close
|22
|0.40
|1.9998
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10226.30
|43
|2007.04.23 13:36
|close
|17
|0.20
|1.9982
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10236.30
|44
|2007.04.23 13:39
|sell
|23
|0.20
|1.9987
|0.0000
|0.0000
|45
|2007.04.23 13:49
|sell
|24
|0.40
|2.0002
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.04.23 13:56
|close
|24
|0.40
|1.9999
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10248.30
|47
|2007.04.23 14:20
|sell
|25
|0.40
|2.0002
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.04.23 14:29
|close
|25
|0.40
|1.9999
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10260.30
|49
|2007.04.23 14:49
|sell
|26
|0.40
|2.0002
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.04.23 20:32
|close
|26
|0.40
|1.9999
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10272.30
|51
|2007.04.23 20:44
|sell
|27
|0.40
|2.0002
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.04.23 21:19
|close
|27
|0.40
|1.9999
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10284.30
|53
|2007.04.23 21:44
|sell
|28
|0.40
|2.0002
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.04.23 22:15
|close
|28
|0.40
|1.9999
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10296.30
|55
|2007.04.23 22:44
|sell
|29
|0.40
|2.0003
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.04.24 01:31
|close
|29
|0.40
|2.0000
|0.0000
|0.0000
|12.12
|10308.42
|57
|2007.04.24 02:09
|close
|23
|0.20
|1.9982
|0.0000
|0.0000
|10.06
|10318.48
|58
|2007.04.24 02:19
|close
|15
|0.10
|1.9961
|0.0000
|0.0000
|10.03
|10328.51
|59
|2007.04.24 02:19
|sell
|30
|0.10
|1.9956
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.04.24 02:50
|sell
|31
|0.20
|1.9971
|0.0000
|0.0000
|61
|2007.04.24 03:06
|close
|31
|0.20
|1.9966
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10338.51
|62
|2007.04.24 03:13
|sell
|32
|0.20
|1.9971
|0.0000
|0.0000
|63
|2007.04.24 06:14
|close
|32
|0.20
|1.9966
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10348.51
|64
|2007.04.24 06:54
|sell
|33
|0.20
|1.9971
|0.0000
|0.0000
|65
|2007.04.24 07:18
|close
|33
|0.20
|1.9966
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10358.51
|66
|2007.04.24 07:49
|sell
|34
|0.20
|1.9971
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.04.24 08:20
|close
|34
|0.20
|1.9966
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10368.51
|68
|2007.04.24 08:44
|sell
|35
|0.20
|1.9971
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.04.24 09:53
|sell
|36
|0.40
|1.9987
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.04.25 04:00
|close
|36
|0.40
|2.0036
|0.0000
|0.0000
|-195.88
|10172.63
|71
|2007.04.25 04:00
|close
|35
|0.20
|2.0037
|0.0000
|0.0000
|-131.94
|10040.69
|72
|2007.04.25 04:00
|sell
|37
|0.40
|2.0033
|0.0000
|0.0000
|73
|2007.04.25 04:02
|close
|37
|0.40
|2.0036
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|10028.69
|74
|2007.04.25 04:03
|close
|30
|0.10
|2.0037
|0.0000
|0.0000
|-80.97
|9947.72
|75
|2007.04.25 04:03
|sell
|38
|0.20
|2.0033
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.04.25 04:05
|close
|38
|0.20
|2.0036
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9941.72
|77
|2007.04.25 04:05
|buy
|39
|0.10
|2.0037
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.04.25 06:18
|close
|39
|0.10
|2.0047
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9951.72
|79
|2007.04.25 06:18
|buy
|40
|0.10
|2.0050
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.04.25 06:36
|close
|40
|0.10
|2.0060
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9961.72
|81
|2007.04.25 06:36
|buy
|41
|0.10
|2.0063
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.04.25 06:48
|buy
|42
|0.20
|2.0048
|0.0000
|0.0000
|83
|2007.04.25 07:19
|buy
|43
|0.40
|2.0033
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.04.25 08:00
|close
|43
|0.40
|2.0036
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9973.72
|85
|2007.04.25 08:36
|buy
|44
|0.40
|2.0033
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.04.25 08:39
|close
|44
|0.40
|2.0036
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9985.72
|87
|2007.04.25 09:18
|close
|42
|0.20
|2.0053
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9995.72
|88
|2007.04.25 09:49
|buy
|45
|0.20
|2.0048
|0.0000
|0.0000
|89
|2007.04.25 10:31
|close
|45
|0.20
|2.0053
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10005.72
|90
|2007.04.25 10:48
|buy
|46
|0.20
|2.0048
|0.0000
|0.0000
|91
|2007.04.25 12:39
|buy
|47
|0.40
|2.0033
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.04.25 14:03
|close
|47
|0.40
|2.0036
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10017.72
|93
|2007.04.25 14:32
|close
|46
|0.20
|2.0053
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10027.72
|94
|2007.04.25 15:18
|buy
|48
|0.20
|2.0048
|0.0000
|0.0000
|95
|2007.04.25 16:39
|buy
|49
|0.40
|2.0033
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.04.26 04:03
|close
|49
|0.40
|2.0036
|0.0000
|0.0000
|11.52
|10039.24
|97
|2007.04.26 05:49
|close
|48
|0.20
|2.0053
|0.0000
|0.0000
|9.76
|10049.00
|98
|2007.04.26 07:39
|buy
|50
|0.20
|2.0048
|0.0000
|0.0000
|99
|2007.04.26 07:49
|buy
|51
|0.40
|2.0033
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.04.26 08:00
|close
|51
|0.40
|2.0036
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10061.00
|101
|2007.04.26 08:31
|buy
|52
|0.40
|2.0033
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.04.26 08:48
|close
|52
|0.40
|2.0036
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10073.00
|103
|2007.04.26 09:02
|buy
|53
|0.40
|2.0033
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.04.26 12:00
|close
|53
|0.40
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|-408.00
|9665.00
|105
|2007.04.26 12:00
|close
|50
|0.20
|1.9932
|0.0000
|0.0000
|-232.00
|9433.00
|106
|2007.04.26 12:00
|buy
|54
|0.40
|1.9936
|0.0000
|0.0000
|107
|2007.04.26 12:00
|close
|54
|0.40
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9413.00
|108
|2007.04.26 12:00
|close
|41
|0.10
|1.9932
|0.0000
|0.0000
|-131.12
|9281.88
|109
|2007.04.26 12:00
|buy
|55
|0.20
|1.9936
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.04.26 12:00
|close
|55
|0.20
|1.9933
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9275.88
|111
|2007.04.26 12:01
|sell
|56
|0.10
|1.9932
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.04.26 12:36
|close
|56
|0.10
|1.9922
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9285.88
|113
|2007.04.26 12:36
|sell
|57
|0.10
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|114
|2007.04.26 12:44
|sell
|58
|0.20
|1.9934
|0.0000
|0.0000
|115
|2007.04.26 13:07
|close
|58
|0.20
|1.9929
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9295.88
|116
|2007.04.26 13:15
|close
|57
|0.10
|1.9909
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9305.88
|117
|2007.04.26 13:16
|sell
|59
|0.10
|1.9904
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.04.26 14:01
|sell
|60
|0.20
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|119
|2007.04.26 14:10
|close
|60
|0.20
|1.9914
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9315.88
|120
|2007.04.26 14:20
|close
|59
|0.10
|1.9894
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9325.88
|121
|2007.04.26 14:20
|sell
|61
|0.10
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.04.26 14:47
|sell
|62
|0.20
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|123
|2007.04.26 15:01
|sell
|63
|0.40
|1.9922
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.04.26 15:17
|close
|63
|0.40
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9337.88
|125
|2007.04.26 15:49
|close
|62
|0.20
|1.9902
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9347.88
|126
|2007.04.26 17:05
|sell
|64
|0.20
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|127
|2007.04.26 18:23
|sell
|65
|0.40
|1.9922
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.04.26 18:44
|close
|65
|0.40
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9359.88
|129
|2007.04.27 00:13
|close
|64
|0.20
|1.9902
|0.0000
|0.0000
|10.06
|9369.94
|130
|2007.04.27 01:44
|sell
|66
|0.20
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|131
|2007.04.27 06:00
|close
|66
|0.20
|1.9902
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9379.94
|132
|2007.04.27 06:14
|close
|61
|0.10
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|10.03
|9389.97
|133
|2007.04.27 06:14
|sell
|67
|0.10
|1.9876
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.04.27 06:31
|sell
|68
|0.20
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|135
|2007.04.27 06:43
|close
|68
|0.20
|1.9886
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9399.97
|136
|2007.04.27 07:43
|sell
|69
|0.20
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|137
|2007.04.27 08:04
|sell
|70
|0.40
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.04.27 08:06
|close
|70
|0.40
|1.9904
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9411.97
|139
|2007.04.27 08:08
|sell
|71
|0.40
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.04.30 08:43
|close
|71
|0.40
|1.9904
|0.0000
|0.0000
|12.12
|9424.09
|141
|2007.04.30 09:14
|sell
|72
|0.40
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.04.30 16:00
|close
|72
|0.40
|2.0002
|0.0000
|0.0000
|-380.00
|9044.09
|143
|2007.04.30 16:00
|sell
|73
|0.40
|1.9997
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.04.30 16:00
|close
|73
|0.40
|2.0002
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9024.09
|145
|2007.04.30 16:01
|sell
|74
|0.40
|1.9997
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.04.30 16:10
|close
|74
|0.40
|2.0004
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|8996.09
|147
|2007.04.30 16:10
|close
|69
|0.20
|2.0003
|0.0000
|0.0000
|-223.94
|8772.15
|148
|2007.04.30 16:10
|sell
|75
|0.40
|1.9999
|0.0000
|0.0000
|149
|2007.04.30 16:10
|close
|75
|0.40
|2.0004
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|8752.15
|150
|2007.04.30 16:10
|close
|67
|0.10
|2.0003
|0.0000
|0.0000
|-126.97
|8625.18
|151
|2007.04.30 16:10
|sell
|76
|0.20
|1.9999
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.04.30 16:11
|close
|76
|0.20
|2.0004
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|8615.18
|153
|2007.04.30 16:11
|buy
|77
|0.10
|2.0003
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.04.30 16:49
|close
|77
|0.10
|2.0013
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8625.18
|155
|2007.04.30 16:50
|buy
|78
|0.10
|2.0018
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.04.30 17:48
|buy
|79
|0.20
|2.0002
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.04.30 21:38
|buy
|80
|0.40
|1.9987
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.04.30 21:43
|close
|80
|0.40
|1.9990
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8637.18
|159
|2007.04.30 22:20
|close
|79
|0.20
|2.0007
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8647.18
|160
|2007.04.30 22:29
|buy
|81
|0.20
|2.0002
|0.0000
|0.0000
|161
|2007.05.01 02:02
|close
|81
|0.20
|2.0007
|0.0000
|0.0000
|9.92
|8657.10
|162
|2007.05.01 04:03
|buy
|82
|0.20
|2.0002
|0.0000
|0.0000
|163
|2007.05.01 06:39
|close
|82
|0.20
|2.0007
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8667.10
|164
|2007.05.01 06:50
|close
|78
|0.10
|2.0028
|0.0000
|0.0000
|9.96
|8677.06
|165
|2007.05.01 06:50
|buy
|83
|0.10
|2.0031
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.05.01 07:30
|buy
|84
|0.20
|2.0015
|0.0000
|0.0000
|167
|2007.05.01 07:31
|buy
|85
|0.40
|2.0000
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.05.01 07:43
|close
|85
|0.40
|2.0003
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8689.06
|169
|2007.05.01 08:02
|close
|84
|0.20
|2.0020
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8699.06
|170
|2007.05.01 08:14
|buy
|86
|0.20
|2.0016
|0.0000
|0.0000
|171
|2007.05.01 08:45
|close
|86
|0.20
|2.0021
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8709.06
|172
|2007.05.01 09:32
|buy
|87
|0.20
|2.0016
|0.0000
|0.0000
|173
|2007.05.01 10:09
|close
|87
|0.20
|2.0021
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8719.06
|174
|2007.05.01 10:44
|close
|83
|0.10
|2.0041
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8729.06
|175
|2007.05.01 10:45
|buy
|88
|0.10
|2.0046
|0.0000
|0.0000
|176
|2007.05.01 12:19
|close
|88
|0.10
|2.0056
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8739.06
|177
|2007.05.01 12:19
|buy
|89
|0.10
|2.0059
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.05.01 13:14
|close
|89
|0.10
|2.0069
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8749.06
|179
|2007.05.01 13:14
|buy
|90
|0.10
|2.0072
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.05.01 13:49
|buy
|91
|0.20
|2.0057
|0.0000
|0.0000
|181
|2007.05.01 14:02
|buy
|92
|0.40
|2.0042
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.05.02 08:00
|close
|92
|0.40
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|-476.16
|8272.90
|183
|2007.05.02 08:00
|close
|91
|0.20
|1.9922
|0.0000
|0.0000
|-270.08
|8002.82
|184
|2007.05.02 08:00
|buy
|93
|0.40
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|185
|2007.05.02 08:00
|close
|93
|0.40
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7990.82
|186
|2007.05.02 08:00
|close
|90
|0.10
|1.9922
|0.0000
|0.0000
|-150.04
|7840.78
|187
|2007.05.02 08:00
|buy
|94
|0.20
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.05.02 08:00
|close
|94
|0.20
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7834.78
|189
|2007.05.02 08:00
|sell
|95
|0.10
|1.9922
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.05.02 08:14
|sell
|96
|0.20
|1.9937
|0.0000
|0.0000
|191
|2007.05.02 08:31
|sell
|97
|0.40
|1.9952
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.05.02 08:44
|close
|97
|0.40
|1.9949
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7846.78
|193
|2007.05.02 09:50
|close
|96
|0.20
|1.9932
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7856.78
|194
|2007.05.02 10:44
|close
|95
|0.10
|1.9912
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7866.78
|195
|2007.05.02 10:44
|sell
|98
|0.10
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|196
|2007.05.02 11:01
|close
|98
|0.10
|1.9897
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7876.78
|197
|2007.05.02 11:01
|sell
|99
|0.10
|1.9894
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.05.02 11:44
|sell
|100
|0.20
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|199
|2007.05.02 12:19
|sell
|101
|0.40
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.05.02 12:27
|close
|101
|0.40
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7888.78
|201
|2007.05.02 13:19
|close
|100
|0.20
|1.9905
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7898.78
|202
|2007.05.02 14:01
|close
|99
|0.10
|1.9884
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7908.78
|203
|2007.05.02 14:01
|sell
|102
|0.10
|1.9879
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.05.02 14:14
|sell
|103
|0.20
|1.9894
|0.0000
|0.0000
|205
|2007.05.02 14:20
|sell
|104
|0.40
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.05.02 14:22
|close
|104
|0.40
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7920.78
|207
|2007.05.02 14:31
|sell
|105
|0.40
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.05.02 14:48
|close
|105
|0.40
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7932.78
|209
|2007.05.02 15:18
|sell
|106
|0.40
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.05.02 15:49
|close
|106
|0.40
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7944.78
|211
|2007.05.02 16:09
|sell
|107
|0.40
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.05.02 17:20
|close
|107
|0.40
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7956.78
|213
|2007.05.02 21:19
|close
|103
|0.20
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7966.78
|214
|2007.05.02 23:18
|sell
|108
|0.20
|1.9894
|0.0000
|0.0000
|215
|2007.05.03 06:00
|sell
|109
|0.40
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.05.03 12:46
|close
|109
|0.40
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7978.78
|217
|2007.05.03 12:54
|sell
|110
|0.40
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.05.03 12:59
|close
|110
|0.40
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7990.78
|219
|2007.05.03 13:48
|close
|108
|0.20
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|10.18
|8000.96
|220
|2007.05.03 14:14
|close
|102
|0.10
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|10.09
|8011.05
|221
|2007.05.03 20:00
|sell
|111
|0.10
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|222
|2007.05.03 21:00
|close
|111
|0.10
|1.9868
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8021.05
|223
|2007.05.03 21:00
|sell
|112
|0.10
|1.9865
|0.0000
|0.0000
|224
|2007.05.03 21:16
|sell
|113
|0.20
|1.9880
|0.0000
|0.0000
|225
|2007.05.03 21:43
|close
|113
|0.20
|1.9875
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8031.05
|226
|2007.05.03 22:45
|sell
|114
|0.20
|1.9880
|0.0000
|0.0000
|227
|2007.05.03 23:43
|close
|114
|0.20
|1.9875
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8041.05
|228
|2007.05.04 01:49
|close
|112
|0.10
|1.9855
|0.0000
|0.0000
|10.03
|8051.08
|229
|2007.05.04 01:49
|sell
|115
|0.10
|1.9850
|0.0000
|0.0000
|230
|2007.05.04 02:44
|sell
|116
|0.20
|1.9866
|0.0000
|0.0000
|231
|2007.05.04 06:49
|close
|116
|0.20
|1.9861
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8061.08
|232
|2007.05.04 06:59
|sell
|117
|0.20
|1.9872
|0.0000
|0.0000
|233
|2007.05.04 07:38
|close
|117
|0.20
|1.9867
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8071.08
|234
|2007.05.04 08:20
|sell
|118
|0.20
|1.9866
|0.0000
|0.0000
|235
|2007.05.04 08:48
|close
|118
|0.20
|1.9861
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8081.08
|236
|2007.05.04 09:01
|sell
|119
|0.20
|1.9866
|0.0000
|0.0000
|237
|2007.05.04 09:19
|close
|119
|0.20
|1.9861
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8091.08
|238
|2007.05.04 10:02
|sell
|120
|0.20
|1.9866
|0.0000
|0.0000
|239
|2007.05.04 12:07
|sell
|121
|0.40
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|240
|2007.05.04 12:10
|close
|121
|0.40
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8103.08
|241
|2007.05.04 12:32
|sell
|122
|0.40
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|242
|2007.05.07 00:00
|close
|122
|0.40
|1.9940
|0.0000
|0.0000
|-235.88
|7867.20
|243
|2007.05.07 00:00
|close
|120
|0.20
|1.9939
|0.0000
|0.0000
|-145.94
|7721.26
|244
|2007.05.07 00:00
|sell
|123
|0.40
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|245
|2007.05.07 00:01
|close
|123
|0.40
|1.9938
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7709.26
|246
|2007.05.07 00:01
|sell
|124
|0.20
|1.9933
|0.0000
|0.0000
|247
|2007.05.07 00:10
|close
|124
|0.20
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|7693.26
|248
|2007.05.07 00:10
|sell
|125
|0.20
|1.9936
|0.0000
|0.0000
|249
|2007.05.07 00:10
|close
|125
|0.20
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|7683.26
|250
|2007.05.07 00:10
|sell
|126
|0.20
|1.9936
|0.0000
|0.0000
|251
|2007.05.07 00:11
|close
|126
|0.20
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|7673.26
|252
|2007.05.07 00:11
|sell
|127
|0.20
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|253
|2007.05.07 00:13
|close
|127
|0.20
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7661.26
|254
|2007.05.07 00:13
|close
|115
|0.10
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|-91.97
|7569.29
|255
|2007.05.07 00:13
|sell
|128
|0.20
|1.9938
|0.0000
|0.0000
|256
|2007.05.07 00:14
|close
|128
|0.20
|1.9943
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|7559.29
|257
|2007.05.07 00:14
|buy
|129
|0.10
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.05.07 01:09
|close
|129
|0.10
|1.9954
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7569.29
|259
|2007.05.07 01:09
|buy
|130
|0.10
|1.9959
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.05.07 05:49
|close
|130
|0.10
|1.9969
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7579.29
|261
|2007.05.07 05:50
|buy
|131
|0.10
|1.9974
|0.0000
|0.0000
|262
|2007.05.07 06:18
|buy
|132
|0.20
|1.9959
|0.0000
|0.0000
|263
|2007.05.07 06:39
|close
|132
|0.20
|1.9964
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7589.29
|264
|2007.05.07 11:17
|buy
|133
|0.20
|1.9959
|0.0000
|0.0000
|265
|2007.05.07 12:40
|close
|133
|0.20
|1.9964
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7599.29
|266
|2007.05.07 12:55
|buy
|134
|0.20
|1.9959
|0.0000
|0.0000
|267
|2007.05.07 15:31
|buy
|135
|0.40
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.05.08 02:00
|close
|135
|0.40
|1.9947
|0.0000
|0.0000
|11.84
|7611.13
|269
|2007.05.08 06:20
|buy
|136
|0.40
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.05.08 06:31
|close
|136
|0.40
|1.9947
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7623.13
|271
|2007.05.08 06:49
|buy
|137
|0.40
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.05.08 07:07
|close
|137
|0.40
|1.9947
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7635.13
|273
|2007.05.08 07:10
|buy
|138
|0.40
|1.9943
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.05.08 20:00
|close
|138
|0.40
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|-212.00
|7423.13
|275
|2007.05.08 20:01
|close
|134
|0.20
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|-136.08
|7287.05
|276
|2007.05.08 20:01
|buy
|139
|0.40
|1.9895
|0.0000
|0.0000
|277
|2007.05.08 20:03
|close
|139
|0.40
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|7267.05
|278
|2007.05.08 20:04
|close
|131
|0.10
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|-83.04
|7184.01
|279
|2007.05.08 20:04
|buy
|140
|0.20
|1.9895
|0.0000
|0.0000
|280
|2007.05.08 20:05
|close
|140
|0.20
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|7174.01
|281
|2007.05.08 20:05
|sell
|141
|0.10
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.05.09 02:46
|sell
|142
|0.20
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|283
|2007.05.09 03:20
|close
|142
|0.20
|1.9902
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7184.01
|284
|2007.05.09 05:20
|sell
|143
|0.20
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|285
|2007.05.09 06:44
|close
|143
|0.20
|1.9902
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7194.01
|286
|2007.05.09 09:01
|sell
|144
|0.20
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|287
|2007.05.09 09:19
|close
|144
|0.20
|1.9902
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7204.01
|288
|2007.05.09 09:38
|sell
|145
|0.20
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|289
|2007.05.09 09:44
|sell
|146
|0.40
|1.9922
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.05.09 10:33
|close
|146
|0.40
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7216.01
|291
|2007.05.09 12:32
|sell
|147
|0.40
|1.9922
|0.0000
|0.0000
|292
|2007.05.09 20:00
|close
|147
|0.40
|1.9937
|0.0000
|0.0000
|-60.00
|7156.01
|293
|2007.05.09 20:00
|close
|145
|0.20
|1.9938
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|7094.01
|294
|2007.05.09 20:00
|sell
|148
|0.40
|1.9934
|0.0000
|0.0000
|295
|2007.05.09 20:00
|close
|148
|0.40
|1.9937
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7082.01
|296
|2007.05.09 20:00
|close
|141
|0.10
|1.9939
|0.0000
|0.0000
|-47.97
|7034.04
|297
|2007.05.09 20:00
|sell
|149
|0.20
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.05.09 20:01
|close
|149
|0.20
|1.9938
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7028.04
|299
|2007.05.09 20:01
|buy
|150
|0.10
|1.9940
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.05.10 05:56
|close
|150
|0.10
|1.9950
|0.0000
|0.0000
|9.88
|7037.92
|301
|2007.05.10 05:56
|buy
|151
|0.10
|1.9953
|0.0000
|0.0000
|302
|2007.05.10 07:19
|buy
|152
|0.20
|1.9937
|0.0000
|0.0000
|303
|2007.05.10 07:39
|close
|152
|0.20
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7047.92
|304
|2007.05.10 08:01
|buy
|153
|0.20
|1.9937
|0.0000
|0.0000
|305
|2007.05.10 08:08
|buy
|154
|0.40
|1.9922
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.05.10 12:09
|close
|154
|0.40
|1.9884
|0.0000
|0.0000
|-152.00
|6895.92
|307
|2007.05.10 12:09
|close
|153
|0.20
|1.9883
|0.0000
|0.0000
|-108.00
|6787.92
|308
|2007.05.10 12:09
|buy
|155
|0.40
|1.9887
|0.0000
|0.0000
|309
|2007.05.10 12:09
|close
|155
|0.40
|1.9882
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|6767.92
|310
|2007.05.10 12:10
|close
|151
|0.10
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|-72.00
|6695.92
|311
|2007.05.10 12:10
|buy
|156
|0.20
|1.9885
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.05.10 12:10
|close
|156
|0.20
|1.9882
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6689.92
|313
|2007.05.10 12:10
|sell
|157
|0.10
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.05.10 12:19
|close
|157
|0.10
|1.9871
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6699.92
|315
|2007.05.10 12:19
|sell
|158
|0.10
|1.9866
|0.0000
|0.0000
|316
|2007.05.10 12:31
|sell
|159
|0.20
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|317
|2007.05.10 12:39
|close
|159
|0.20
|1.9876
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6709.92
|318
|2007.05.10 12:45
|close
|158
|0.10
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6719.92
|319
|2007.05.10 12:45
|sell
|160
|0.10
|1.9853
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.05.10 12:49
|close
|160
|0.10
|1.9843
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6729.92
|321
|2007.05.10 12:49
|sell
|161
|0.10
|1.9838
|0.0000
|0.0000
|322
|2007.05.10 13:06
|sell
|162
|0.20
|1.9853
|0.0000
|0.0000
|323
|2007.05.10 13:09
|close
|162
|0.20
|1.9848
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6739.92
|324
|2007.05.10 13:15
|close
|161
|0.10
|1.9828
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6749.92
|325
|2007.05.10 13:15
|sell
|163
|0.10
|1.9825
|0.0000
|0.0000
|326
|2007.05.10 13:19
|close
|163
|0.10
|1.9815
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6759.92
|327
|2007.05.10 13:19
|sell
|164
|0.10
|1.9810
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.05.10 14:18
|sell
|165
|0.20
|1.9826
|0.0000
|0.0000
|329
|2007.05.10 15:19
|close
|165
|0.20
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6769.92
|330
|2007.05.10 15:45
|sell
|166
|0.20
|1.9826
|0.0000
|0.0000
|331
|2007.05.10 16:34
|close
|166
|0.20
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6779.92
|332
|2007.05.10 16:45
|close
|164
|0.10
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6789.92
|333
|2007.05.10 16:45
|sell
|167
|0.10
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|334
|2007.05.10 16:49
|close
|167
|0.10
|1.9787
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6799.92
|335
|2007.05.10 16:49
|sell
|168
|0.10
|1.9782
|0.0000
|0.0000
|336
|2007.05.10 21:13
|sell
|169
|0.20
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|337
|2007.05.10 21:38
|close
|169
|0.20
|1.9792
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6809.92
|338
|2007.05.10 23:14
|sell
|170
|0.20
|1.9798
|0.0000
|0.0000
|339
|2007.05.10 23:45
|close
|170
|0.20
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6819.92
|340
|2007.05.11 01:15
|sell
|171
|0.20
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|341
|2007.05.11 02:06
|sell
|172
|0.40
|1.9812
|0.0000
|0.0000
|342
|2007.05.11 02:18
|close
|172
|0.40
|1.9809
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6831.92
|343
|2007.05.11 06:18
|close
|171
|0.20
|1.9792
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6841.92
|344
|2007.05.11 07:15
|close
|168
|0.10
|1.9772
|0.0000
|0.0000
|10.03
|6851.95
|345
|2007.05.11 07:15
|sell
|173
|0.10
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.05.11 08:14
|sell
|174
|0.20
|1.9785
|0.0000
|0.0000
|347
|2007.05.11 08:32
|sell
|175
|0.40
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.05.11 08:43
|close
|175
|0.40
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6863.95
|349
|2007.05.11 09:02
|close
|174
|0.20
|1.9780
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6873.95
|350
|2007.05.11 09:25
|sell
|176
|0.20
|1.9785
|0.0000
|0.0000
|351
|2007.05.11 12:24
|sell
|177
|0.40
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.05.11 12:44
|close
|177
|0.40
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6885.95
|353
|2007.05.11 12:49
|close
|176
|0.20
|1.9780
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6895.95
|354
|2007.05.11 12:56
|sell
|178
|0.20
|1.9785
|0.0000
|0.0000
|355
|2007.05.11 12:59
|sell
|179
|0.40
|1.9803
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.05.14 12:14
|close
|179
|0.40
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|12.12
|6908.07
|357
|2007.05.14 12:44
|sell
|180
|0.40
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|358
|2007.05.14 14:14
|close
|180
|0.40
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6920.07
|359
|2007.05.14 14:54
|sell
|181
|0.40
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|360
|2007.05.14 18:19
|close
|181
|0.40
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6932.07
|361
|2007.05.15 03:30
|sell
|182
|0.40
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|362
|2007.05.15 03:46
|close
|182
|0.40
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6944.07
|363
|2007.05.15 05:19
|sell
|183
|0.40
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|364
|2007.05.15 05:51
|close
|183
|0.40
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6956.07
|365
|2007.05.15 06:02
|sell
|184
|0.40
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|366
|2007.05.15 07:19
|close
|184
|0.40
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6968.07
|367
|2007.05.15 07:27
|sell
|185
|0.40
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|368
|2007.05.15 07:29
|close
|185
|0.40
|1.9796
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6984.07
|369
|2007.05.15 07:40
|sell
|186
|0.40
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|370
|2007.05.15 08:33
|close
|186
|0.40
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6996.07
|371
|2007.05.15 08:45
|close
|178
|0.20
|1.9780
|0.0000
|0.0000
|10.12
|7006.19
|372
|2007.05.15 09:19
|close
|173
|0.10
|1.9759
|0.0000
|0.0000
|10.06
|7016.25
|373
|2007.05.15 09:19
|sell
|187
|0.10
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.05.15 12:09
|sell
|188
|0.20
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|375
|2007.05.15 12:48
|sell
|189
|0.40
|1.9785
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.05.15 12:59
|close
|189
|0.40
|1.9781
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7032.25
|377
|2007.05.15 13:18
|close
|188
|0.20
|1.9764
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7042.25
|378
|2007.05.15 13:33
|sell
|190
|0.20
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|379
|2007.05.15 13:46
|sell
|191
|0.40
|1.9785
|0.0000
|0.0000
|380
|2007.05.15 13:55
|close
|191
|0.40
|1.9782
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7054.25
|381
|2007.05.15 14:02
|sell
|192
|0.40
|1.9785
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.05.15 20:00
|close
|192
|0.40
|1.9854
|0.0000
|0.0000
|-276.00
|6778.25
|383
|2007.05.15 20:00
|close
|190
|0.20
|1.9855
|0.0000
|0.0000
|-172.00
|6606.25
|384
|2007.05.15 20:00
|sell
|193
|0.40
|1.9851
|0.0000
|0.0000
|385
|2007.05.15 20:01
|close
|193
|0.40
|1.9854
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|6594.25
|386
|2007.05.15 20:02
|close
|187
|0.10
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|-102.00
|6492.25
|387
|2007.05.15 20:02
|sell
|194
|0.20
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|388
|2007.05.15 20:03
|close
|194
|0.20
|1.9857
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|6482.25
|389
|2007.05.15 20:03
|buy
|195
|0.10
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|390
|2007.05.16 05:55
|close
|195
|0.10
|1.9866
|0.0000
|0.0000
|9.96
|6492.21
|391
|2007.05.16 05:55
|buy
|196
|0.10
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|392
|2007.05.16 08:30
|buy
|197
|0.20
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|393
|2007.05.16 08:44
|close
|197
|0.20
|1.9857
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6502.21
|394
|2007.05.16 09:13
|buy
|198
|0.20
|1.9853
|0.0000
|0.0000
|395
|2007.05.16 09:48
|buy
|199
|0.40
|1.9838
|0.0000
|0.0000
|396
|2007.05.16 10:45
|close
|199
|0.40
|1.9841
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6514.21
|397
|2007.05.16 11:14
|buy
|200
|0.40
|1.9838
|0.0000
|0.0000
|398
|2007.05.16 20:00
|close
|200
|0.40
|1.9763
|0.0000
|0.0000
|-300.00
|6214.21
|399
|2007.05.16 20:00
|close
|198
|0.20
|1.9764
|0.0000
|0.0000
|-178.00
|6036.21
|400
|2007.05.16 20:00
|buy
|201
|0.40
|1.9768
|0.0000
|0.0000
|401
|2007.05.16 20:01
|close
|201
|0.40
|1.9763
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|6016.21
|402
|2007.05.16 20:01
|close
|196
|0.10
|1.9764
|0.0000
|0.0000
|-105.00
|5911.21
|403
|2007.05.16 20:01
|buy
|202
|0.20
|1.9768
|0.0000
|0.0000
|404
|2007.05.16 20:02
|close
|202
|0.20
|1.9763
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|5901.21
|405
|2007.05.16 20:02
|sell
|203
|0.10
|1.9764
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.05.16 20:48
|close at stop
|203
|0.10
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|5895.21