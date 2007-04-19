Strategy Tester Report
FXA0 - Ladderv0.01-T-JRSX

SimboloGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Periodo4 Ore (H4) 2007.04.19 00:00 - 2007.05.18 16:00 (2007.04.19 - 2007.05.20)
ModelloOgni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
ParametriTakeProfit=10; MaxTrades=3; PipStep=15; mm=0; risk=12; MagicNumber=888888; T_JRSX_period=14;
Barre sotto esame5131Ticks adoperati per il modello95355Qualita' del modellon/a
Deposito iniziale10000.00
Profitto totale netto-4104.79Profitto lordo1584.19Perdita lorda-5688.98
Fattore di profitto (profit factor)0.28Ricompensa attesa-20.22
Drawdown assoluto4120.79Drawdown massimo4482.30 (43.26%)Drawdown relativo43.26% (4482.30)
Operazioni totali203Posizioni al ribasso (vincite %)141 (77.30%)Posizioni al rialzo (vincite %)62 (59.68%)
Operazioni con profitto (% del totale)146 (71.92%)Operazioni in perdita (% del totale)57 (28.08%)
Il piu' grandeoperazione con profito16.00operazione in perdita-476.16
Mediaoperazione con profito10.85operazione in perdita-99.81
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)33 (368.51)perdite consecutive (perdita in denaro)9 (-543.79)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)368.51 (33)perdita consecutiva (numero delle perdite)-914.28 (5)
Mediavincite consecutive15perdite consecutive6
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12007.04.19 20:00sell10.102.00140.00000.0000
22007.04.19 20:40sell20.202.00290.00000.0000
32007.04.19 21:32close20.202.00240.00000.000010.0010010.00
42007.04.19 22:05sell30.202.00290.00000.0000
52007.04.20 02:14close30.202.00240.00000.000010.0610020.06
62007.04.20 03:39sell40.202.00290.00000.0000
72007.04.20 05:01close40.202.00240.00000.000010.0010030.06
82007.04.20 05:19sell50.202.00290.00000.0000
92007.04.20 06:07sell60.402.00440.00000.0000
102007.04.20 07:48close60.402.00410.00000.000012.0010042.06
112007.04.20 08:06sell70.402.00440.00000.0000
122007.04.20 08:14close70.402.00410.00000.000012.0010054.06
132007.04.20 08:43close50.202.00240.00000.000010.0010064.06
142007.04.20 08:48close10.102.00040.00000.000010.0310074.09
152007.04.20 08:48sell80.101.99990.00000.0000
162007.04.20 09:01sell90.202.00150.00000.0000
172007.04.20 09:14sell100.402.00300.00000.0000
182007.04.20 12:48close100.402.00270.00000.000012.0010086.09
192007.04.20 14:18sell110.402.00300.00000.0000
202007.04.20 14:33close110.402.00270.00000.000012.0010098.09
212007.04.20 14:54sell120.402.00300.00000.0000
222007.04.20 17:49close120.402.00270.00000.000012.0010110.09
232007.04.20 17:59sell130.402.00300.00000.0000
242007.04.23 05:48close130.402.00270.00000.000012.1210122.21
252007.04.23 06:31close90.202.00100.00000.000010.0610132.27
262007.04.23 06:44close80.101.99890.00000.000010.0310142.30
272007.04.23 06:44sell140.101.99840.00000.0000
282007.04.23 06:46close140.101.99740.00000.000010.0010152.30
292007.04.23 06:46sell150.101.99710.00000.0000
302007.04.23 06:56sell160.201.99870.00000.0000
312007.04.23 07:09close160.201.99820.00000.000010.0010162.30
322007.04.23 07:12sell170.201.99870.00000.0000
332007.04.23 07:25sell180.402.00020.00000.0000
342007.04.23 08:08close180.401.99990.00000.000012.0010174.30
352007.04.23 08:36sell190.402.00020.00000.0000
362007.04.23 08:43close190.401.99990.00000.000012.0010186.30
372007.04.23 10:09sell200.402.00020.00000.0000
382007.04.23 11:06close200.401.99990.00000.000012.0010198.30
392007.04.23 11:10sell210.402.00020.00000.0000
402007.04.23 11:49close210.401.99990.00000.000012.0010210.30
412007.04.23 12:45sell220.402.00020.00000.0000
422007.04.23 12:59close220.401.99980.00000.000016.0010226.30
432007.04.23 13:36close170.201.99820.00000.000010.0010236.30
442007.04.23 13:39sell230.201.99870.00000.0000
452007.04.23 13:49sell240.402.00020.00000.0000
462007.04.23 13:56close240.401.99990.00000.000012.0010248.30
472007.04.23 14:20sell250.402.00020.00000.0000
482007.04.23 14:29close250.401.99990.00000.000012.0010260.30
492007.04.23 14:49sell260.402.00020.00000.0000
502007.04.23 20:32close260.401.99990.00000.000012.0010272.30
512007.04.23 20:44sell270.402.00020.00000.0000
522007.04.23 21:19close270.401.99990.00000.000012.0010284.30
532007.04.23 21:44sell280.402.00020.00000.0000
542007.04.23 22:15close280.401.99990.00000.000012.0010296.30
552007.04.23 22:44sell290.402.00030.00000.0000
562007.04.24 01:31close290.402.00000.00000.000012.1210308.42
572007.04.24 02:09close230.201.99820.00000.000010.0610318.48
582007.04.24 02:19close150.101.99610.00000.000010.0310328.51
592007.04.24 02:19sell300.101.99560.00000.0000
602007.04.24 02:50sell310.201.99710.00000.0000
612007.04.24 03:06close310.201.99660.00000.000010.0010338.51
622007.04.24 03:13sell320.201.99710.00000.0000
632007.04.24 06:14close320.201.99660.00000.000010.0010348.51
642007.04.24 06:54sell330.201.99710.00000.0000
652007.04.24 07:18close330.201.99660.00000.000010.0010358.51
662007.04.24 07:49sell340.201.99710.00000.0000
672007.04.24 08:20close340.201.99660.00000.000010.0010368.51
682007.04.24 08:44sell350.201.99710.00000.0000
692007.04.24 09:53sell360.401.99870.00000.0000
702007.04.25 04:00close360.402.00360.00000.0000-195.8810172.63
712007.04.25 04:00close350.202.00370.00000.0000-131.9410040.69
722007.04.25 04:00sell370.402.00330.00000.0000
732007.04.25 04:02close370.402.00360.00000.0000-12.0010028.69
742007.04.25 04:03close300.102.00370.00000.0000-80.979947.72
752007.04.25 04:03sell380.202.00330.00000.0000
762007.04.25 04:05close380.202.00360.00000.0000-6.009941.72
772007.04.25 04:05buy390.102.00370.00000.0000
782007.04.25 06:18close390.102.00470.00000.000010.009951.72
792007.04.25 06:18buy400.102.00500.00000.0000
802007.04.25 06:36close400.102.00600.00000.000010.009961.72
812007.04.25 06:36buy410.102.00630.00000.0000
822007.04.25 06:48buy420.202.00480.00000.0000
832007.04.25 07:19buy430.402.00330.00000.0000
842007.04.25 08:00close430.402.00360.00000.000012.009973.72
852007.04.25 08:36buy440.402.00330.00000.0000
862007.04.25 08:39close440.402.00360.00000.000012.009985.72
872007.04.25 09:18close420.202.00530.00000.000010.009995.72
882007.04.25 09:49buy450.202.00480.00000.0000
892007.04.25 10:31close450.202.00530.00000.000010.0010005.72
902007.04.25 10:48buy460.202.00480.00000.0000
912007.04.25 12:39buy470.402.00330.00000.0000
922007.04.25 14:03close470.402.00360.00000.000012.0010017.72
932007.04.25 14:32close460.202.00530.00000.000010.0010027.72
942007.04.25 15:18buy480.202.00480.00000.0000
952007.04.25 16:39buy490.402.00330.00000.0000
962007.04.26 04:03close490.402.00360.00000.000011.5210039.24
972007.04.26 05:49close480.202.00530.00000.00009.7610049.00
982007.04.26 07:39buy500.202.00480.00000.0000
992007.04.26 07:49buy510.402.00330.00000.0000
1002007.04.26 08:00close510.402.00360.00000.000012.0010061.00
1012007.04.26 08:31buy520.402.00330.00000.0000
1022007.04.26 08:48close520.402.00360.00000.000012.0010073.00
1032007.04.26 09:02buy530.402.00330.00000.0000
1042007.04.26 12:00close530.401.99310.00000.0000-408.009665.00
1052007.04.26 12:00close500.201.99320.00000.0000-232.009433.00
1062007.04.26 12:00buy540.401.99360.00000.0000
1072007.04.26 12:00close540.401.99310.00000.0000-20.009413.00
1082007.04.26 12:00close410.101.99320.00000.0000-131.129281.88
1092007.04.26 12:00buy550.201.99360.00000.0000
1102007.04.26 12:00close550.201.99330.00000.0000-6.009275.88
1112007.04.26 12:01sell560.101.99320.00000.0000
1122007.04.26 12:36close560.101.99220.00000.000010.009285.88
1132007.04.26 12:36sell570.101.99190.00000.0000
1142007.04.26 12:44sell580.201.99340.00000.0000
1152007.04.26 13:07close580.201.99290.00000.000010.009295.88
1162007.04.26 13:15close570.101.99090.00000.000010.009305.88
1172007.04.26 13:16sell590.101.99040.00000.0000
1182007.04.26 14:01sell600.201.99190.00000.0000
1192007.04.26 14:10close600.201.99140.00000.000010.009315.88
1202007.04.26 14:20close590.101.98940.00000.000010.009325.88
1212007.04.26 14:20sell610.101.98910.00000.0000
1222007.04.26 14:47sell620.201.99070.00000.0000
1232007.04.26 15:01sell630.401.99220.00000.0000
1242007.04.26 15:17close630.401.99190.00000.000012.009337.88
1252007.04.26 15:49close620.201.99020.00000.000010.009347.88
1262007.04.26 17:05sell640.201.99070.00000.0000
1272007.04.26 18:23sell650.401.99220.00000.0000
1282007.04.26 18:44close650.401.99190.00000.000012.009359.88
1292007.04.27 00:13close640.201.99020.00000.000010.069369.94
1302007.04.27 01:44sell660.201.99070.00000.0000
1312007.04.27 06:00close660.201.99020.00000.000010.009379.94
1322007.04.27 06:14close610.101.98810.00000.000010.039389.97
1332007.04.27 06:14sell670.101.98760.00000.0000
1342007.04.27 06:31sell680.201.98910.00000.0000
1352007.04.27 06:43close680.201.98860.00000.000010.009399.97
1362007.04.27 07:43sell690.201.98910.00000.0000
1372007.04.27 08:04sell700.401.99070.00000.0000
1382007.04.27 08:06close700.401.99040.00000.000012.009411.97
1392007.04.27 08:08sell710.401.99070.00000.0000
1402007.04.30 08:43close710.401.99040.00000.000012.129424.09
1412007.04.30 09:14sell720.401.99070.00000.0000
1422007.04.30 16:00close720.402.00020.00000.0000-380.009044.09
1432007.04.30 16:00sell730.401.99970.00000.0000
1442007.04.30 16:00close730.402.00020.00000.0000-20.009024.09
1452007.04.30 16:01sell740.401.99970.00000.0000
1462007.04.30 16:10close740.402.00040.00000.0000-28.008996.09
1472007.04.30 16:10close690.202.00030.00000.0000-223.948772.15
1482007.04.30 16:10sell750.401.99990.00000.0000
1492007.04.30 16:10close750.402.00040.00000.0000-20.008752.15
1502007.04.30 16:10close670.102.00030.00000.0000-126.978625.18
1512007.04.30 16:10sell760.201.99990.00000.0000
1522007.04.30 16:11close760.202.00040.00000.0000-10.008615.18
1532007.04.30 16:11buy770.102.00030.00000.0000
1542007.04.30 16:49close770.102.00130.00000.000010.008625.18
1552007.04.30 16:50buy780.102.00180.00000.0000
1562007.04.30 17:48buy790.202.00020.00000.0000
1572007.04.30 21:38buy800.401.99870.00000.0000
1582007.04.30 21:43close800.401.99900.00000.000012.008637.18
1592007.04.30 22:20close790.202.00070.00000.000010.008647.18
1602007.04.30 22:29buy810.202.00020.00000.0000
1612007.05.01 02:02close810.202.00070.00000.00009.928657.10
1622007.05.01 04:03buy820.202.00020.00000.0000
1632007.05.01 06:39close820.202.00070.00000.000010.008667.10
1642007.05.01 06:50close780.102.00280.00000.00009.968677.06
1652007.05.01 06:50buy830.102.00310.00000.0000
1662007.05.01 07:30buy840.202.00150.00000.0000
1672007.05.01 07:31buy850.402.00000.00000.0000
1682007.05.01 07:43close850.402.00030.00000.000012.008689.06
1692007.05.01 08:02close840.202.00200.00000.000010.008699.06
1702007.05.01 08:14buy860.202.00160.00000.0000
1712007.05.01 08:45close860.202.00210.00000.000010.008709.06
1722007.05.01 09:32buy870.202.00160.00000.0000
1732007.05.01 10:09close870.202.00210.00000.000010.008719.06
1742007.05.01 10:44close830.102.00410.00000.000010.008729.06
1752007.05.01 10:45buy880.102.00460.00000.0000
1762007.05.01 12:19close880.102.00560.00000.000010.008739.06
1772007.05.01 12:19buy890.102.00590.00000.0000
1782007.05.01 13:14close890.102.00690.00000.000010.008749.06
1792007.05.01 13:14buy900.102.00720.00000.0000
1802007.05.01 13:49buy910.202.00570.00000.0000
1812007.05.01 14:02buy920.402.00420.00000.0000
1822007.05.02 08:00close920.401.99230.00000.0000-476.168272.90
1832007.05.02 08:00close910.201.99220.00000.0000-270.088002.82
1842007.05.02 08:00buy930.401.99260.00000.0000
1852007.05.02 08:00close930.401.99230.00000.0000-12.007990.82
1862007.05.02 08:00close900.101.99220.00000.0000-150.047840.78
1872007.05.02 08:00buy940.201.99260.00000.0000
1882007.05.02 08:00close940.201.99230.00000.0000-6.007834.78
1892007.05.02 08:00sell950.101.99220.00000.0000
1902007.05.02 08:14sell960.201.99370.00000.0000
1912007.05.02 08:31sell970.401.99520.00000.0000
1922007.05.02 08:44close970.401.99490.00000.000012.007846.78
1932007.05.02 09:50close960.201.99320.00000.000010.007856.78
1942007.05.02 10:44close950.101.99120.00000.000010.007866.78
1952007.05.02 10:44sell980.101.99070.00000.0000
1962007.05.02 11:01close980.101.98970.00000.000010.007876.78
1972007.05.02 11:01sell990.101.98940.00000.0000
1982007.05.02 11:44sell1000.201.99100.00000.0000
1992007.05.02 12:19sell1010.401.99260.00000.0000
2002007.05.02 12:27close1010.401.99230.00000.000012.007888.78
2012007.05.02 13:19close1000.201.99050.00000.000010.007898.78
2022007.05.02 14:01close990.101.98840.00000.000010.007908.78
2032007.05.02 14:01sell1020.101.98790.00000.0000
2042007.05.02 14:14sell1030.201.98940.00000.0000
2052007.05.02 14:20sell1040.401.99100.00000.0000
2062007.05.02 14:22close1040.401.99070.00000.000012.007920.78
2072007.05.02 14:31sell1050.401.99100.00000.0000
2082007.05.02 14:48close1050.401.99070.00000.000012.007932.78
2092007.05.02 15:18sell1060.401.99100.00000.0000
2102007.05.02 15:49close1060.401.99070.00000.000012.007944.78
2112007.05.02 16:09sell1070.401.99100.00000.0000
2122007.05.02 17:20close1070.401.99070.00000.000012.007956.78
2132007.05.02 21:19close1030.201.98890.00000.000010.007966.78
2142007.05.02 23:18sell1080.201.98940.00000.0000
2152007.05.03 06:00sell1090.401.99100.00000.0000
2162007.05.03 12:46close1090.401.99070.00000.000012.007978.78
2172007.05.03 12:54sell1100.401.99100.00000.0000
2182007.05.03 12:59close1100.401.99070.00000.000012.007990.78
2192007.05.03 13:48close1080.201.98890.00000.000010.188000.96
2202007.05.03 14:14close1020.101.98690.00000.000010.098011.05
2212007.05.03 20:00sell1110.101.98780.00000.0000
2222007.05.03 21:00close1110.101.98680.00000.000010.008021.05
2232007.05.03 21:00sell1120.101.98650.00000.0000
2242007.05.03 21:16sell1130.201.98800.00000.0000
2252007.05.03 21:43close1130.201.98750.00000.000010.008031.05
2262007.05.03 22:45sell1140.201.98800.00000.0000
2272007.05.03 23:43close1140.201.98750.00000.000010.008041.05
2282007.05.04 01:49close1120.101.98550.00000.000010.038051.08
2292007.05.04 01:49sell1150.101.98500.00000.0000
2302007.05.04 02:44sell1160.201.98660.00000.0000
2312007.05.04 06:49close1160.201.98610.00000.000010.008061.08
2322007.05.04 06:59sell1170.201.98720.00000.0000
2332007.05.04 07:38close1170.201.98670.00000.000010.008071.08
2342007.05.04 08:20sell1180.201.98660.00000.0000
2352007.05.04 08:48close1180.201.98610.00000.000010.008081.08
2362007.05.04 09:01sell1190.201.98660.00000.0000
2372007.05.04 09:19close1190.201.98610.00000.000010.008091.08
2382007.05.04 10:02sell1200.201.98660.00000.0000
2392007.05.04 12:07sell1210.401.98810.00000.0000
2402007.05.04 12:10close1210.401.98780.00000.000012.008103.08
2412007.05.04 12:32sell1220.401.98810.00000.0000
2422007.05.07 00:00close1220.401.99400.00000.0000-235.887867.20
2432007.05.07 00:00close1200.201.99390.00000.0000-145.947721.26
2442007.05.07 00:00sell1230.401.99350.00000.0000
2452007.05.07 00:01close1230.401.99380.00000.0000-12.007709.26
2462007.05.07 00:01sell1240.201.99330.00000.0000
2472007.05.07 00:10close1240.201.99410.00000.0000-16.007693.26
2482007.05.07 00:10sell1250.201.99360.00000.0000
2492007.05.07 00:10close1250.201.99410.00000.0000-10.007683.26
2502007.05.07 00:10sell1260.201.99360.00000.0000
2512007.05.07 00:11close1260.201.99410.00000.0000-10.007673.26
2522007.05.07 00:11sell1270.201.99350.00000.0000
2532007.05.07 00:13close1270.201.99410.00000.0000-12.007661.26
2542007.05.07 00:13close1150.101.99420.00000.0000-91.977569.29
2552007.05.07 00:13sell1280.201.99380.00000.0000
2562007.05.07 00:14close1280.201.99430.00000.0000-10.007559.29
2572007.05.07 00:14buy1290.101.99440.00000.0000
2582007.05.07 01:09close1290.101.99540.00000.000010.007569.29
2592007.05.07 01:09buy1300.101.99590.00000.0000
2602007.05.07 05:49close1300.101.99690.00000.000010.007579.29
2612007.05.07 05:50buy1310.101.99740.00000.0000
2622007.05.07 06:18buy1320.201.99590.00000.0000
2632007.05.07 06:39close1320.201.99640.00000.000010.007589.29
2642007.05.07 11:17buy1330.201.99590.00000.0000
2652007.05.07 12:40close1330.201.99640.00000.000010.007599.29
2662007.05.07 12:55buy1340.201.99590.00000.0000
2672007.05.07 15:31buy1350.401.99440.00000.0000
2682007.05.08 02:00close1350.401.99470.00000.000011.847611.13
2692007.05.08 06:20buy1360.401.99440.00000.0000
2702007.05.08 06:31close1360.401.99470.00000.000012.007623.13
2712007.05.08 06:49buy1370.401.99440.00000.0000
2722007.05.08 07:07close1370.401.99470.00000.000012.007635.13
2732007.05.08 07:10buy1380.401.99430.00000.0000
2742007.05.08 20:00close1380.401.98900.00000.0000-212.007423.13
2752007.05.08 20:01close1340.201.98910.00000.0000-136.087287.05
2762007.05.08 20:01buy1390.401.98950.00000.0000
2772007.05.08 20:03close1390.401.98900.00000.0000-20.007267.05
2782007.05.08 20:04close1310.101.98910.00000.0000-83.047184.01
2792007.05.08 20:04buy1400.201.98950.00000.0000
2802007.05.08 20:05close1400.201.98900.00000.0000-10.007174.01
2812007.05.08 20:05sell1410.101.98910.00000.0000
2822007.05.09 02:46sell1420.201.99070.00000.0000
2832007.05.09 03:20close1420.201.99020.00000.000010.007184.01
2842007.05.09 05:20sell1430.201.99070.00000.0000
2852007.05.09 06:44close1430.201.99020.00000.000010.007194.01
2862007.05.09 09:01sell1440.201.99070.00000.0000
2872007.05.09 09:19close1440.201.99020.00000.000010.007204.01
2882007.05.09 09:38sell1450.201.99070.00000.0000
2892007.05.09 09:44sell1460.401.99220.00000.0000
2902007.05.09 10:33close1460.401.99190.00000.000012.007216.01
2912007.05.09 12:32sell1470.401.99220.00000.0000
2922007.05.09 20:00close1470.401.99370.00000.0000-60.007156.01
2932007.05.09 20:00close1450.201.99380.00000.0000-62.007094.01
2942007.05.09 20:00sell1480.401.99340.00000.0000
2952007.05.09 20:00close1480.401.99370.00000.0000-12.007082.01
2962007.05.09 20:00close1410.101.99390.00000.0000-47.977034.04
2972007.05.09 20:00sell1490.201.99350.00000.0000
2982007.05.09 20:01close1490.201.99380.00000.0000-6.007028.04
2992007.05.09 20:01buy1500.101.99400.00000.0000
3002007.05.10 05:56close1500.101.99500.00000.00009.887037.92
3012007.05.10 05:56buy1510.101.99530.00000.0000
3022007.05.10 07:19buy1520.201.99370.00000.0000
3032007.05.10 07:39close1520.201.99420.00000.000010.007047.92
3042007.05.10 08:01buy1530.201.99370.00000.0000
3052007.05.10 08:08buy1540.401.99220.00000.0000
3062007.05.10 12:09close1540.401.98840.00000.0000-152.006895.92
3072007.05.10 12:09close1530.201.98830.00000.0000-108.006787.92
3082007.05.10 12:09buy1550.401.98870.00000.0000
3092007.05.10 12:09close1550.401.98820.00000.0000-20.006767.92
3102007.05.10 12:10close1510.101.98810.00000.0000-72.006695.92
3112007.05.10 12:10buy1560.201.98850.00000.0000
3122007.05.10 12:10close1560.201.98820.00000.0000-6.006689.92
3132007.05.10 12:10sell1570.101.98810.00000.0000
3142007.05.10 12:19close1570.101.98710.00000.000010.006699.92
3152007.05.10 12:19sell1580.101.98660.00000.0000
3162007.05.10 12:31sell1590.201.98810.00000.0000
3172007.05.10 12:39close1590.201.98760.00000.000010.006709.92
3182007.05.10 12:45close1580.101.98560.00000.000010.006719.92
3192007.05.10 12:45sell1600.101.98530.00000.0000
3202007.05.10 12:49close1600.101.98430.00000.000010.006729.92
3212007.05.10 12:49sell1610.101.98380.00000.0000
3222007.05.10 13:06sell1620.201.98530.00000.0000
3232007.05.10 13:09close1620.201.98480.00000.000010.006739.92
3242007.05.10 13:15close1610.101.98280.00000.000010.006749.92
3252007.05.10 13:15sell1630.101.98250.00000.0000
3262007.05.10 13:19close1630.101.98150.00000.000010.006759.92
3272007.05.10 13:19sell1640.101.98100.00000.0000
3282007.05.10 14:18sell1650.201.98260.00000.0000
3292007.05.10 15:19close1650.201.98210.00000.000010.006769.92
3302007.05.10 15:45sell1660.201.98260.00000.0000
3312007.05.10 16:34close1660.201.98210.00000.000010.006779.92
3322007.05.10 16:45close1640.101.98000.00000.000010.006789.92
3332007.05.10 16:45sell1670.101.97970.00000.0000
3342007.05.10 16:49close1670.101.97870.00000.000010.006799.92
3352007.05.10 16:49sell1680.101.97820.00000.0000
3362007.05.10 21:13sell1690.201.97970.00000.0000
3372007.05.10 21:38close1690.201.97920.00000.000010.006809.92
3382007.05.10 23:14sell1700.201.97980.00000.0000
3392007.05.10 23:45close1700.201.97930.00000.000010.006819.92
3402007.05.11 01:15sell1710.201.97970.00000.0000
3412007.05.11 02:06sell1720.401.98120.00000.0000
3422007.05.11 02:18close1720.401.98090.00000.000012.006831.92
3432007.05.11 06:18close1710.201.97920.00000.000010.006841.92
3442007.05.11 07:15close1680.101.97720.00000.000010.036851.95
3452007.05.11 07:15sell1730.101.97690.00000.0000
3462007.05.11 08:14sell1740.201.97850.00000.0000
3472007.05.11 08:32sell1750.401.98000.00000.0000
3482007.05.11 08:43close1750.401.97970.00000.000012.006863.95
3492007.05.11 09:02close1740.201.97800.00000.000010.006873.95
3502007.05.11 09:25sell1760.201.97850.00000.0000
3512007.05.11 12:24sell1770.401.98000.00000.0000
3522007.05.11 12:44close1770.401.97970.00000.000012.006885.95
3532007.05.11 12:49close1760.201.97800.00000.000010.006895.95
3542007.05.11 12:56sell1780.201.97850.00000.0000
3552007.05.11 12:59sell1790.401.98030.00000.0000
3562007.05.14 12:14close1790.401.98000.00000.000012.126908.07
3572007.05.14 12:44sell1800.401.98000.00000.0000
3582007.05.14 14:14close1800.401.97970.00000.000012.006920.07
3592007.05.14 14:54sell1810.401.98000.00000.0000
3602007.05.14 18:19close1810.401.97970.00000.000012.006932.07
3612007.05.15 03:30sell1820.401.98000.00000.0000
3622007.05.15 03:46close1820.401.97970.00000.000012.006944.07
3632007.05.15 05:19sell1830.401.98000.00000.0000
3642007.05.15 05:51close1830.401.97970.00000.000012.006956.07
3652007.05.15 06:02sell1840.401.98000.00000.0000
3662007.05.15 07:19close1840.401.97970.00000.000012.006968.07
3672007.05.15 07:27sell1850.401.98000.00000.0000
3682007.05.15 07:29close1850.401.97960.00000.000016.006984.07
3692007.05.15 07:40sell1860.401.98000.00000.0000
3702007.05.15 08:33close1860.401.97970.00000.000012.006996.07
3712007.05.15 08:45close1780.201.97800.00000.000010.127006.19
3722007.05.15 09:19close1730.101.97590.00000.000010.067016.25
3732007.05.15 09:19sell1870.101.97540.00000.0000
3742007.05.15 12:09sell1880.201.97690.00000.0000
3752007.05.15 12:48sell1890.401.97850.00000.0000
3762007.05.15 12:59close1890.401.97810.00000.000016.007032.25
3772007.05.15 13:18close1880.201.97640.00000.000010.007042.25
3782007.05.15 13:33sell1900.201.97690.00000.0000
3792007.05.15 13:46sell1910.401.97850.00000.0000
3802007.05.15 13:55close1910.401.97820.00000.000012.007054.25
3812007.05.15 14:02sell1920.401.97850.00000.0000
3822007.05.15 20:00close1920.401.98540.00000.0000-276.006778.25
3832007.05.15 20:00close1900.201.98550.00000.0000-172.006606.25
3842007.05.15 20:00sell1930.401.98510.00000.0000
3852007.05.15 20:01close1930.401.98540.00000.0000-12.006594.25
3862007.05.15 20:02close1870.101.98560.00000.0000-102.006492.25
3872007.05.15 20:02sell1940.201.98520.00000.0000
3882007.05.15 20:03close1940.201.98570.00000.0000-10.006482.25
3892007.05.15 20:03buy1950.101.98560.00000.0000
3902007.05.16 05:55close1950.101.98660.00000.00009.966492.21
3912007.05.16 05:55buy1960.101.98690.00000.0000
3922007.05.16 08:30buy1970.201.98520.00000.0000
3932007.05.16 08:44close1970.201.98570.00000.000010.006502.21
3942007.05.16 09:13buy1980.201.98530.00000.0000
3952007.05.16 09:48buy1990.401.98380.00000.0000
3962007.05.16 10:45close1990.401.98410.00000.000012.006514.21
3972007.05.16 11:14buy2000.401.98380.00000.0000
3982007.05.16 20:00close2000.401.97630.00000.0000-300.006214.21
3992007.05.16 20:00close1980.201.97640.00000.0000-178.006036.21
4002007.05.16 20:00buy2010.401.97680.00000.0000
4012007.05.16 20:01close2010.401.97630.00000.0000-20.006016.21
4022007.05.16 20:01close1960.101.97640.00000.0000-105.005911.21
4032007.05.16 20:01buy2020.201.97680.00000.0000
4042007.05.16 20:02close2020.201.97630.00000.0000-10.005901.21
4052007.05.16 20:02sell2030.101.97640.00000.0000
4062007.05.16 20:48close at stop2030.101.97700.00000.0000-6.005895.21