|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2007.03.01 00:00 - 2007.07.16 00:00 (2007.03.01 - 2007.07.16)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=10; MaxTrades=3; PipStep=15; mm=0; risk=12; MagicNumber=888888;
|Bars in test
|5600
|Ticks modelled
|323625
|Modelling quality
|82.92%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-2352.85
|Gross profit
|9312.39
|Gross loss
|-11665.24
|Profit factor
|0.80
|Expected payoff
|-1.70
|Absolute drawdown
|3589.42
|Maximal drawdown
|3866.98 (37.63%)
|Relative drawdown
|37.63% (3866.98)
|Total trades
|1383
|Short positions (won %)
|555 (50.99%)
|Long positions (won %)
|828 (66.91%)
|Profit trades (% of total)
|837 (60.52%)
|Loss trades (% of total)
|546 (39.48%)
|Largest
|profit trade
|44.00
|loss trade
|-322.68
|Average
|profit trade
|11.13
|loss trade
|-21.36
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|117 (1277.50)
|consecutive losses (loss in money)
|29 (-146.82)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1277.50 (117)
|consecutive loss (count of losses)
|-641.69 (5)
|Average
|consecutive wins
|11
|consecutive losses
|7
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.03.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.3226
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.03.01 03:22
|close
|1
|0.10
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10010.00
|3
|2007.03.01 03:22
|buy
|2
|0.10
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.03.01 05:01
|buy
|3
|0.20
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.03.01 08:03
|buy
|4
|0.40
|1.3205
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.03.01 08:04
|close
|4
|0.40
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10022.00
|7
|2007.03.01 08:23
|buy
|5
|0.40
|1.3206
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.03.01 08:26
|close
|5
|0.40
|1.3209
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10034.00
|9
|2007.03.01 08:58
|close
|3
|0.20
|1.3226
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10044.00
|10
|2007.03.01 10:53
|buy
|6
|0.20
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|11
|2007.03.01 11:32
|close
|6
|0.20
|1.3226
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10054.00
|12
|2007.03.01 11:38
|buy
|7
|0.20
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|13
|2007.03.01 14:01
|close
|7
|0.20
|1.3227
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10066.00
|14
|2007.03.01 14:18
|buy
|8
|0.20
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|15
|2007.03.01 14:38
|close
|8
|0.20
|1.3226
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10076.00
|16
|2007.03.01 14:41
|buy
|9
|0.20
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|17
|2007.03.01 15:36
|close
|9
|0.20
|1.3226
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10086.00
|18
|2007.03.01 15:38
|buy
|10
|0.20
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|19
|2007.03.01 16:01
|buy
|11
|0.40
|1.3206
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.03.01 16:17
|close
|11
|0.40
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|-108.00
|9978.00
|21
|2007.03.01 16:17
|close
|10
|0.20
|1.3178
|0.0000
|0.0000
|-86.00
|9892.00
|22
|2007.03.01 16:17
|buy
|12
|0.40
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|23
|2007.03.01 16:17
|close
|12
|0.40
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9876.00
|24
|2007.03.01 16:17
|close
|2
|0.10
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|9814.00
|25
|2007.03.01 16:17
|buy
|13
|0.20
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.03.01 16:17
|close
|13
|0.20
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9812.00
|27
|2007.03.01 16:17
|sell
|14
|0.10
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.03.01 16:43
|close
|14
|0.10
|1.3165
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9822.00
|29
|2007.03.01 16:43
|sell
|15
|0.10
|1.3164
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.03.01 18:17
|sell
|16
|0.20
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|31
|2007.03.01 18:40
|close
|16
|0.20
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9832.00
|32
|2007.03.01 19:35
|sell
|17
|0.20
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|33
|2007.03.01 20:05
|close
|17
|0.20
|1.3182
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9828.00
|34
|2007.03.01 20:05
|sell
|18
|0.20
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|35
|2007.03.01 20:06
|close
|18
|0.20
|1.3182
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9822.00
|36
|2007.03.01 20:06
|close
|15
|0.10
|1.3183
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|9803.00
|37
|2007.03.01 20:06
|sell
|19
|0.20
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.03.01 20:07
|close
|19
|0.20
|1.3182
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9801.00
|39
|2007.03.01 20:07
|buy
|20
|0.10
|1.3183
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.03.01 20:56
|close
|20
|0.10
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9811.00
|41
|2007.03.01 20:57
|buy
|21
|0.10
|1.3194
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.03.01 22:33
|close
|21
|0.10
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|9794.00
|43
|2007.03.01 22:34
|sell
|22
|0.10
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.03.01 22:37
|close
|22
|0.10
|1.3182
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9789.00
|45
|2007.03.01 22:38
|buy
|23
|0.10
|1.3183
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.03.01 23:03
|close
|23
|0.10
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9782.00
|47
|2007.03.01 23:03
|sell
|24
|0.10
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.03.01 23:04
|close
|24
|0.10
|1.3183
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9776.00
|49
|2007.03.01 23:05
|buy
|25
|0.10
|1.3182
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.03.01 23:08
|close
|25
|0.10
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9771.00
|51
|2007.03.01 23:08
|sell
|26
|0.10
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.03.02 00:40
|close
|26
|0.10
|1.3166
|0.0000
|0.0000
|10.18
|9781.18
|53
|2007.03.02 00:40
|sell
|27
|0.10
|1.3165
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.03.02 08:33
|close
|27
|0.10
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9765.18
|55
|2007.03.02 08:33
|buy
|28
|0.10
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.03.02 09:10
|close
|28
|0.10
|1.3167
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9751.18
|57
|2007.03.02 09:10
|sell
|29
|0.10
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|58
|2007.03.02 10:05
|close
|29
|0.10
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9761.18
|59
|2007.03.02 10:06
|sell
|30
|0.10
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.03.02 10:38
|close
|30
|0.10
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9771.18
|61
|2007.03.02 10:38
|sell
|31
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.03.02 11:30
|sell
|32
|0.20
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|63
|2007.03.02 12:18
|close
|32
|0.20
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9781.18
|64
|2007.03.02 12:32
|sell
|33
|0.20
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|65
|2007.03.02 12:43
|close
|33
|0.20
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9791.18
|66
|2007.03.02 12:50
|sell
|34
|0.20
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.03.02 13:03
|close
|34
|0.20
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9801.18
|68
|2007.03.02 13:12
|sell
|35
|0.20
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.03.02 13:40
|close
|35
|0.20
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9811.18
|70
|2007.03.02 13:43
|sell
|36
|0.20
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|71
|2007.03.02 14:53
|sell
|37
|0.40
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|72
|2007.03.02 14:55
|close
|37
|0.40
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|16.00
|9827.18
|73
|2007.03.02 14:58
|sell
|38
|0.40
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|74
|2007.03.02 15:03
|close
|38
|0.40
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9811.18
|75
|2007.03.02 15:03
|sell
|39
|0.40
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.03.02 15:03
|close
|39
|0.40
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9799.18
|77
|2007.03.02 15:03
|sell
|40
|0.40
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.03.02 15:03
|close
|40
|0.40
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9787.18
|79
|2007.03.02 15:03
|sell
|41
|0.40
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.03.02 15:03
|close
|41
|0.40
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9775.18
|81
|2007.03.02 15:03
|sell
|42
|0.40
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.03.02 15:04
|close
|42
|0.40
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9763.18
|83
|2007.03.02 15:04
|sell
|43
|0.40
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.03.02 15:08
|close
|43
|0.40
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9775.18
|85
|2007.03.02 15:23
|sell
|44
|0.40
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.03.02 15:23
|close
|44
|0.40
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9763.18
|87
|2007.03.02 15:23
|sell
|45
|0.40
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|88
|2007.03.02 15:23
|close
|45
|0.40
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9751.18
|89
|2007.03.02 15:23
|sell
|46
|0.40
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|90
|2007.03.02 15:25
|close
|46
|0.40
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9763.18
|91
|2007.03.02 15:41
|sell
|47
|0.40
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.03.02 15:42
|close
|47
|0.40
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9747.18
|93
|2007.03.02 15:42
|sell
|48
|0.40
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|94
|2007.03.02 15:42
|close
|48
|0.40
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9735.18
|95
|2007.03.02 15:42
|sell
|49
|0.40
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.03.02 15:43
|close
|49
|0.40
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9723.18
|97
|2007.03.02 15:43
|close
|36
|0.20
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|9683.18
|98
|2007.03.02 15:43
|sell
|50
|0.40
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|99
|2007.03.02 15:43
|close
|50
|0.40
|1.3182
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9671.18
|100
|2007.03.02 15:43
|close
|31
|0.10
|1.3183
|0.0000
|0.0000
|-37.00
|9634.18
|101
|2007.03.02 15:43
|sell
|51
|0.20
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.03.02 15:43
|close
|51
|0.20
|1.3182
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9632.18
|103
|2007.03.02 15:43
|buy
|52
|0.10
|1.3183
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.03.02 15:58
|buy
|53
|0.20
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|105
|2007.03.02 16:00
|close
|53
|0.20
|1.3165
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9626.18
|106
|2007.03.02 16:00
|close
|52
|0.10
|1.3166
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|9609.18
|107
|2007.03.02 16:00
|buy
|54
|0.20
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|108
|2007.03.02 16:00
|close
|54
|0.20
|1.3165
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9603.18
|109
|2007.03.02 16:00
|sell
|55
|0.10
|1.3166
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.03.02 16:05
|close
|55
|0.10
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9589.18
|111
|2007.03.02 16:05
|buy
|56
|0.10
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.03.02 16:11
|close
|56
|0.10
|1.3167
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9575.18
|113
|2007.03.02 16:11
|sell
|57
|0.10
|1.3167
|0.0000
|0.0000
|114
|2007.03.02 16:25
|close
|57
|0.10
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9585.18
|115
|2007.03.02 16:25
|sell
|58
|0.10
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.03.02 16:40
|sell
|59
|0.20
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|117
|2007.03.02 16:45
|close
|59
|0.20
|1.3167
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9595.18
|118
|2007.03.02 17:00
|sell
|60
|0.20
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|119
|2007.03.02 17:03
|close
|60
|0.20
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9579.18
|120
|2007.03.02 17:03
|close
|58
|0.10
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|9554.18
|121
|2007.03.02 17:03
|sell
|61
|0.20
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.03.02 17:03
|close
|61
|0.20
|1.3182
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9548.18
|123
|2007.03.02 17:03
|buy
|62
|0.10
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.03.02 18:20
|close
|62
|0.10
|1.3191
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9558.18
|125
|2007.03.02 18:20
|buy
|63
|0.10
|1.3194
|0.0000
|0.0000
|126
|2007.03.04 23:33
|close
|63
|0.10
|1.3204
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9568.18
|127
|2007.03.04 23:33
|buy
|64
|0.10
|1.3205
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.03.05 00:38
|buy
|65
|0.20
|1.3190
|0.0000
|0.0000
|129
|2007.03.05 01:13
|close
|65
|0.20
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|9546.18
|130
|2007.03.05 01:13
|close
|64
|0.10
|1.3178
|0.0000
|0.0000
|-27.67
|9518.51
|131
|2007.03.05 01:13
|buy
|66
|0.20
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.03.05 01:13
|close
|66
|0.20
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9516.51
|133
|2007.03.05 01:13
|sell
|67
|0.10
|1.3178
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.03.05 02:13
|close
|67
|0.10
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9526.51
|135
|2007.03.05 02:14
|sell
|68
|0.10
|1.3167
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.03.05 02:28
|close
|68
|0.10
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9536.51
|137
|2007.03.05 02:28
|sell
|69
|0.10
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.03.05 02:42
|close
|69
|0.10
|1.3144
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9546.51
|139
|2007.03.05 02:42
|sell
|70
|0.10
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.03.05 02:51
|close
|70
|0.10
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9556.51
|141
|2007.03.05 02:51
|sell
|71
|0.10
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.03.05 04:12
|sell
|72
|0.20
|1.3145
|0.0000
|0.0000
|143
|2007.03.05 05:33
|close
|72
|0.20
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9566.51
|144
|2007.03.05 05:37
|sell
|73
|0.20
|1.3145
|0.0000
|0.0000
|145
|2007.03.05 06:13
|sell
|74
|0.40
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.03.05 06:18
|close
|74
|0.40
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9578.51
|147
|2007.03.05 06:20
|sell
|75
|0.40
|1.3160
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.03.05 07:33
|close
|75
|0.40
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9590.51
|149
|2007.03.05 08:00
|close
|73
|0.20
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9600.51
|150
|2007.03.05 08:03
|sell
|76
|0.20
|1.3145
|0.0000
|0.0000
|151
|2007.03.05 08:12
|close
|76
|0.20
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9610.51
|152
|2007.03.05 08:27
|sell
|77
|0.20
|1.3145
|0.0000
|0.0000
|153
|2007.03.05 08:45
|close
|77
|0.20
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9620.51
|154
|2007.03.05 08:55
|sell
|78
|0.20
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|155
|2007.03.05 09:00
|close
|78
|0.20
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9630.51
|156
|2007.03.05 09:02
|sell
|79
|0.20
|1.3145
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.03.05 09:23
|close
|79
|0.20
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9640.51
|158
|2007.03.05 11:05
|close
|71
|0.10
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9650.51
|159
|2007.03.05 11:05
|sell
|80
|0.10
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.03.05 12:23
|close
|80
|0.10
|1.3109
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9660.51
|161
|2007.03.05 12:23
|sell
|81
|0.10
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.03.05 12:42
|close
|81
|0.10
|1.3096
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9670.51
|163
|2007.03.05 12:42
|sell
|82
|0.10
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.03.05 13:48
|close
|82
|0.10
|1.3083
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9680.51
|165
|2007.03.05 13:48
|sell
|83
|0.10
|1.3082
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.03.05 15:56
|sell
|84
|0.20
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|167
|2007.03.05 16:32
|sell
|85
|0.40
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.03.05 16:36
|close
|85
|0.40
|1.3110
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9692.51
|169
|2007.03.05 17:53
|close
|84
|0.20
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9702.51
|170
|2007.03.05 20:13
|sell
|86
|0.20
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|171
|2007.03.05 20:23
|close
|86
|0.20
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9712.51
|172
|2007.03.05 20:47
|sell
|87
|0.20
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|173
|2007.03.05 22:00
|close
|87
|0.20
|1.3091
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9724.51
|174
|2007.03.05 23:28
|sell
|88
|0.20
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|175
|2007.03.05 23:38
|close
|88
|0.20
|1.3091
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9736.51
|176
|2007.03.06 01:08
|sell
|89
|0.20
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|177
|2007.03.06 02:03
|close
|89
|0.20
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9746.51
|178
|2007.03.06 02:12
|sell
|90
|0.20
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|179
|2007.03.06 02:25
|close
|90
|0.20
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9756.51
|180
|2007.03.06 02:34
|sell
|91
|0.20
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|181
|2007.03.06 02:47
|close
|91
|0.20
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9766.51
|182
|2007.03.06 03:47
|sell
|92
|0.20
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|183
|2007.03.06 07:55
|close
|92
|0.20
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9776.51
|184
|2007.03.06 07:58
|sell
|93
|0.20
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|185
|2007.03.06 08:26
|sell
|94
|0.40
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.03.06 08:37
|close
|94
|0.40
|1.3110
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9788.51
|187
|2007.03.06 08:41
|sell
|95
|0.40
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.03.06 11:02
|close
|95
|0.40
|1.3110
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9800.51
|189
|2007.03.06 11:36
|sell
|96
|0.40
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.03.06 12:17
|close
|96
|0.40
|1.3110
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9812.51
|191
|2007.03.06 12:22
|sell
|97
|0.40
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.03.06 12:32
|close
|97
|0.40
|1.3110
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9824.51
|193
|2007.03.06 12:38
|sell
|98
|0.40
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|194
|2007.03.06 13:13
|close
|98
|0.40
|1.3108
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9844.51
|195
|2007.03.06 14:53
|close
|93
|0.20
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9854.51
|196
|2007.03.06 15:07
|sell
|99
|0.20
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|197
|2007.03.06 15:13
|close
|99
|0.20
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9864.51
|198
|2007.03.06 15:32
|sell
|100
|0.20
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|199
|2007.03.06 15:48
|close
|100
|0.20
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9874.51
|200
|2007.03.06 15:56
|sell
|101
|0.20
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|201
|2007.03.06 18:18
|sell
|102
|0.40
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.03.06 18:25
|close
|102
|0.40
|1.3110
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9886.51
|203
|2007.03.06 20:16
|sell
|103
|0.40
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.03.07 16:16
|close
|103
|0.40
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|-135.28
|9751.23
|205
|2007.03.07 16:17
|sell
|104
|0.40
|1.3144
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.03.07 16:17
|close
|104
|0.40
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9735.23
|207
|2007.03.07 16:17
|close
|101
|0.20
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|-103.64
|9631.59
|208
|2007.03.07 16:17
|sell
|105
|0.40
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|209
|2007.03.07 16:17
|close
|105
|0.40
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9627.59
|210
|2007.03.07 16:18
|close
|83
|0.10
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|-67.64
|9559.95
|211
|2007.03.07 16:18
|sell
|106
|0.20
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.03.07 16:18
|close
|106
|0.20
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9553.95
|213
|2007.03.07 16:18
|buy
|107
|0.10
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.03.07 17:17
|close
|107
|0.10
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9541.95
|215
|2007.03.07 17:17
|sell
|108
|0.10
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.03.07 17:47
|close
|108
|0.10
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9531.95
|217
|2007.03.07 17:48
|buy
|109
|0.10
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.03.07 19:00
|close
|109
|0.10
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9522.95
|219
|2007.03.07 19:01
|sell
|110
|0.10
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.03.07 19:05
|close
|110
|0.10
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|9511.95
|221
|2007.03.07 19:05
|buy
|111
|0.10
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|222
|2007.03.07 20:05
|close
|111
|0.10
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|13.00
|9524.95
|223
|2007.03.07 20:05
|buy
|112
|0.10
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|224
|2007.03.07 20:25
|close
|112
|0.10
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9534.95
|225
|2007.03.07 20:25
|buy
|113
|0.10
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.03.07 20:43
|close
|113
|0.10
|1.3183
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9544.95
|227
|2007.03.07 20:43
|buy
|114
|0.10
|1.3184
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.03.08 00:27
|buy
|115
|0.20
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|229
|2007.03.08 00:44
|close
|115
|0.20
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9554.95
|230
|2007.03.08 01:45
|buy
|116
|0.20
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|231
|2007.03.08 03:31
|close
|116
|0.20
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9564.95
|232
|2007.03.08 04:50
|buy
|117
|0.20
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|233
|2007.03.08 05:27
|close
|117
|0.20
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9574.95
|234
|2007.03.08 07:13
|buy
|118
|0.20
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|235
|2007.03.08 08:07
|close
|118
|0.20
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9584.95
|236
|2007.03.08 08:13
|buy
|119
|0.20
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|237
|2007.03.08 08:43
|close
|119
|0.20
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9594.95
|238
|2007.03.08 08:58
|buy
|120
|0.20
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|239
|2007.03.08 09:43
|buy
|121
|0.40
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|240
|2007.03.08 09:45
|close
|121
|0.40
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|9570.95
|241
|2007.03.08 09:45
|close
|120
|0.20
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|9526.95
|242
|2007.03.08 09:45
|buy
|122
|0.40
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|243
|2007.03.08 09:45
|close
|122
|0.40
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9514.95
|244
|2007.03.08 09:45
|close
|114
|0.10
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|-39.01
|9475.94
|245
|2007.03.08 09:45
|buy
|123
|0.20
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.03.08 09:45
|close
|123
|0.20
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9469.94
|247
|2007.03.08 09:45
|sell
|124
|0.10
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.03.08 13:20
|close
|124
|0.10
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9461.94
|249
|2007.03.08 13:20
|buy
|125
|0.10
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.03.08 13:23
|close
|125
|0.10
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9455.94
|251
|2007.03.08 13:23
|sell
|126
|0.10
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|252
|2007.03.08 13:26
|close
|126
|0.10
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9449.94
|253
|2007.03.08 13:26
|buy
|127
|0.10
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|254
|2007.03.08 13:47
|close
|127
|0.10
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9441.94
|255
|2007.03.08 13:47
|sell
|128
|0.10
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|256
|2007.03.08 13:53
|close
|128
|0.10
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9435.94
|257
|2007.03.08 13:53
|buy
|129
|0.10
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.03.08 13:58
|close
|129
|0.10
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9428.94
|259
|2007.03.08 13:59
|sell
|130
|0.10
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.03.08 14:07
|close
|130
|0.10
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9422.94
|261
|2007.03.08 14:08
|buy
|131
|0.10
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|262
|2007.03.08 14:40
|close
|131
|0.10
|1.3166
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9432.94
|263
|2007.03.08 14:40
|buy
|132
|0.10
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|264
|2007.03.08 14:43
|buy
|133
|0.20
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|265
|2007.03.08 14:43
|close
|133
|0.20
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9422.94
|266
|2007.03.08 14:43
|close
|132
|0.10
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|9401.94
|267
|2007.03.08 14:43
|buy
|134
|0.20
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.03.08 14:43
|close
|134
|0.20
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9395.94
|269
|2007.03.08 14:43
|sell
|135
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.03.08 14:44
|close
|135
|0.10
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9386.94
|271
|2007.03.08 14:44
|buy
|136
|0.10
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.03.08 14:44
|close
|136
|0.10
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9379.94
|273
|2007.03.08 14:45
|buy
|137
|0.10
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.03.08 14:47
|close
|137
|0.10
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9373.94
|275
|2007.03.08 14:47
|sell
|138
|0.10
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.03.08 14:52
|close
|138
|0.10
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9367.94
|277
|2007.03.08 14:52
|buy
|139
|0.10
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|278
|2007.03.08 14:56
|close
|139
|0.10
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9361.94
|279
|2007.03.08 14:56
|sell
|140
|0.10
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|280
|2007.03.08 14:58
|close
|140
|0.10
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9371.94
|281
|2007.03.08 14:58
|sell
|141
|0.10
|1.3135
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.03.08 15:13
|close
|141
|0.10
|1.3125
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9381.94
|283
|2007.03.08 15:13
|sell
|142
|0.10
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|284
|2007.03.08 20:36
|sell
|143
|0.20
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|285
|2007.03.08 21:07
|close
|143
|0.20
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9391.94
|286
|2007.03.09 00:36
|sell
|144
|0.20
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|287
|2007.03.09 03:50
|close
|144
|0.20
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|9367.94
|288
|2007.03.09 03:50
|sell
|145
|0.20
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|289
|2007.03.09 03:51
|close
|145
|0.20
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9359.94
|290
|2007.03.09 03:52
|close
|142
|0.10
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|-26.82
|9333.12
|291
|2007.03.09 03:52
|sell
|146
|0.20
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|292
|2007.03.09 03:52
|close
|146
|0.20
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9327.12
|293
|2007.03.09 03:52
|buy
|147
|0.10
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.03.09 04:14
|close
|147
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9322.12
|295
|2007.03.09 04:17
|sell
|148
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|296
|2007.03.09 04:23
|close
|148
|0.10
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9317.12
|297
|2007.03.09 04:24
|buy
|149
|0.10
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.03.09 06:53
|close
|149
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9312.12
|299
|2007.03.09 06:54
|sell
|150
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.03.09 06:55
|close
|150
|0.10
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9305.12
|301
|2007.03.09 06:55
|buy
|151
|0.10
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|302
|2007.03.09 06:58
|close
|151
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9297.12
|303
|2007.03.09 06:59
|buy
|152
|0.10
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.03.09 07:10
|close
|152
|0.10
|1.3144
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9290.12
|305
|2007.03.09 07:10
|sell
|153
|0.10
|1.3145
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.03.09 07:13
|close
|153
|0.10
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9284.12
|307
|2007.03.09 07:14
|buy
|154
|0.10
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.03.09 07:14
|close
|154
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9279.12
|309
|2007.03.09 07:16
|buy
|155
|0.10
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|310
|2007.03.09 07:18
|close
|155
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9273.12
|311
|2007.03.09 07:23
|buy
|156
|0.10
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.03.09 08:08
|close
|156
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9268.12
|313
|2007.03.09 08:09
|sell
|157
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.03.09 11:37
|close
|157
|0.10
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9262.12
|315
|2007.03.09 11:38
|buy
|158
|0.10
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|316
|2007.03.09 13:13
|close
|158
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9256.12
|317
|2007.03.09 13:14
|sell
|159
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|318
|2007.03.09 13:28
|close
|159
|0.10
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9249.12
|319
|2007.03.09 13:29
|buy
|160
|0.10
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.03.09 14:30
|close
|160
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9242.12
|321
|2007.03.09 14:30
|sell
|161
|0.10
|1.3145
|0.0000
|0.0000
|322
|2007.03.09 14:31
|close
|161
|0.10
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9234.12
|323
|2007.03.09 14:31
|sell
|162
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|324
|2007.03.09 14:32
|close
|162
|0.10
|1.3135
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9245.12
|325
|2007.03.09 14:32
|sell
|163
|0.10
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|326
|2007.03.09 14:33
|close
|163
|0.10
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9255.12
|327
|2007.03.09 14:33
|sell
|164
|0.10
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.03.09 14:40
|close
|164
|0.10
|1.3109
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9265.12
|329
|2007.03.09 14:40
|sell
|165
|0.10
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.03.09 14:53
|close
|165
|0.10
|1.3096
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9275.12
|331
|2007.03.09 14:53
|sell
|166
|0.10
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.03.09 15:18
|sell
|167
|0.20
|1.3108
|0.0000
|0.0000
|333
|2007.03.09 15:22
|close
|167
|0.20
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9285.12
|334
|2007.03.09 16:03
|sell
|168
|0.20
|1.3108
|0.0000
|0.0000
|335
|2007.03.09 16:08
|close
|168
|0.20
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9295.12
|336
|2007.03.09 16:18
|sell
|169
|0.20
|1.3108
|0.0000
|0.0000
|337
|2007.03.09 16:28
|close
|169
|0.20
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9305.12
|338
|2007.03.09 16:47
|sell
|170
|0.20
|1.3108
|0.0000
|0.0000
|339
|2007.03.12 00:57
|sell
|171
|0.40
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|340
|2007.03.12 01:09
|close
|171
|0.40
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9317.12
|341
|2007.03.12 07:00
|sell
|172
|0.40
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|342
|2007.03.12 07:03
|close
|172
|0.40
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9329.12
|343
|2007.03.12 08:27
|sell
|173
|0.40
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|344
|2007.03.12 09:51
|close
|173
|0.40
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|-68.00
|9261.12
|345
|2007.03.12 09:51
|sell
|174
|0.40
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.03.12 09:51
|close
|174
|0.40
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9249.12
|347
|2007.03.12 09:52
|sell
|175
|0.40
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.03.12 09:52
|close
|175
|0.40
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9237.12
|349
|2007.03.12 09:52
|close
|170
|0.20
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|-65.64
|9171.48
|350
|2007.03.12 09:52
|sell
|176
|0.40
|1.3139
|0.0000
|0.0000
|351
|2007.03.12 09:52
|close
|176
|0.40
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9159.48
|352
|2007.03.12 09:52
|close
|166
|0.10
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|-47.82
|9111.66
|353
|2007.03.12 09:52
|sell
|177
|0.20
|1.3139
|0.0000
|0.0000
|354
|2007.03.12 09:52
|close
|177
|0.20
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9105.66
|355
|2007.03.12 09:52
|buy
|178
|0.10
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.03.12 10:13
|close
|178
|0.10
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9115.66
|357
|2007.03.12 10:13
|buy
|179
|0.10
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|358
|2007.03.12 10:31
|close
|179
|0.10
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9125.66
|359
|2007.03.12 10:31
|buy
|180
|0.10
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|360
|2007.03.12 10:53
|close
|180
|0.10
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9135.66
|361
|2007.03.12 10:53
|buy
|181
|0.10
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|362
|2007.03.12 14:12
|buy
|182
|0.20
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|363
|2007.03.12 15:15
|close
|182
|0.20
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9145.66
|364
|2007.03.12 15:21
|buy
|183
|0.20
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|365
|2007.03.12 15:31
|close
|183
|0.20
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9155.66
|366
|2007.03.12 16:12
|close
|181
|0.10
|1.3184
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9165.66
|367
|2007.03.12 16:12
|buy
|184
|0.10
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|368
|2007.03.12 19:41
|buy
|185
|0.20
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|369
|2007.03.12 19:41
|close
|185
|0.20
|1.3178
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9175.66
|370
|2007.03.12 19:56
|close
|184
|0.10
|1.3198
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9185.66
|371
|2007.03.12 19:56
|buy
|186
|0.10
|1.3199
|0.0000
|0.0000
|372
|2007.03.13 01:03
|buy
|187
|0.20
|1.3184
|0.0000
|0.0000
|373
|2007.03.13 03:08
|close
|187
|0.20
|1.3189
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9195.66
|374
|2007.03.13 04:33
|buy
|188
|0.20
|1.3184
|0.0000
|0.0000
|375
|2007.03.13 07:25
|buy
|189
|0.40
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.03.13 07:28
|close
|189
|0.40
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9207.66
|377
|2007.03.13 08:02
|buy
|190
|0.40
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|378
|2007.03.13 09:03
|close
|190
|0.40
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9219.66
|379
|2007.03.13 09:08
|buy
|191
|0.40
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|380
|2007.03.13 11:11
|close
|191
|0.40
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9231.66
|381
|2007.03.13 11:51
|buy
|192
|0.40
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.03.13 12:06
|close
|192
|0.40
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|16.00
|9247.66
|383
|2007.03.13 12:53
|close
|188
|0.20
|1.3189
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9257.66
|384
|2007.03.13 13:00
|buy
|193
|0.20
|1.3184
|0.0000
|0.0000
|385
|2007.03.13 13:30
|close
|193
|0.20
|1.3189
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9267.66
|386
|2007.03.13 13:58
|close
|186
|0.10
|1.3209
|0.0000
|0.0000
|9.33
|9276.99
|387
|2007.03.13 13:58
|buy
|194
|0.10
|1.3210
|0.0000
|0.0000
|388
|2007.03.13 14:30
|close
|194
|0.10
|1.3220
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9286.99
|389
|2007.03.13 14:30
|buy
|195
|0.10
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|390
|2007.03.13 14:58
|buy
|196
|0.20
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|391
|2007.03.13 15:31
|buy
|197
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|392
|2007.03.13 15:31
|close
|197
|0.40
|1.3197
|0.0000
|0.0000
|16.00
|9302.99
|393
|2007.03.13 16:36
|buy
|198
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.03.13 16:48
|close
|198
|0.40
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9314.99
|395
|2007.03.13 17:02
|buy
|199
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|396
|2007.03.13 17:16
|close
|199
|0.40
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9326.99
|397
|2007.03.13 18:03
|close
|196
|0.20
|1.3213
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9336.99
|398
|2007.03.13 18:38
|buy
|200
|0.20
|1.3207
|0.0000
|0.0000
|399
|2007.03.13 19:03
|close
|200
|0.20
|1.3212
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9346.99
|400
|2007.03.13 19:22
|buy
|201
|0.20
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|401
|2007.03.13 20:08
|buy
|202
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|402
|2007.03.13 20:30
|close
|202
|0.40
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9358.99
|403
|2007.03.13 20:41
|buy
|203
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|404
|2007.03.13 21:15
|close
|203
|0.40
|1.3197
|0.0000
|0.0000
|16.00
|9374.99
|405
|2007.03.13 21:30
|buy
|204
|0.40
|1.3192
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.03.13 21:49
|close
|204
|0.40
|1.3195
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9386.99
|407
|2007.03.13 23:53
|buy
|205
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|408
|2007.03.14 00:19
|close
|205
|0.40
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|9.32
|9396.31
|409
|2007.03.14 00:32
|buy
|206
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.03.14 01:40
|close
|206
|0.40
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9408.31
|411
|2007.03.14 01:53
|buy
|207
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|412
|2007.03.14 02:29
|close
|207
|0.40
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9420.31
|413
|2007.03.14 02:40
|buy
|208
|0.40
|1.3190
|0.0000
|0.0000
|414
|2007.03.14 02:43
|close
|208
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9432.31
|415
|2007.03.14 02:44
|buy
|209
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.03.14 05:07
|close
|209
|0.40
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9444.31
|417
|2007.03.14 05:53
|buy
|210
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|418
|2007.03.14 05:58
|close
|210
|0.40
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9456.31
|419
|2007.03.14 06:02
|buy
|211
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|420
|2007.03.14 06:12
|close
|211
|0.40
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9468.31
|421
|2007.03.14 06:43
|buy
|212
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|422
|2007.03.14 06:57
|close
|212
|0.40
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9480.31
|423
|2007.03.14 07:03
|buy
|213
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|424
|2007.03.14 07:35
|close
|213
|0.40
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9492.31
|425
|2007.03.14 07:41
|buy
|214
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|426
|2007.03.14 07:47
|close
|214
|0.40
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9504.31
|427
|2007.03.14 08:32
|buy
|215
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.03.14 08:45
|close
|215
|0.40
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9516.31
|429
|2007.03.14 08:48
|buy
|216
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|430
|2007.03.14 08:58
|close
|216
|0.40
|1.3197
|0.0000
|0.0000
|16.00
|9532.31
|431
|2007.03.14 09:03
|buy
|217
|0.40
|1.3192
|0.0000
|0.0000
|432
|2007.03.14 09:05
|close
|217
|0.40
|1.3197
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9552.31
|433
|2007.03.14 09:50
|buy
|218
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|434
|2007.03.14 09:53
|close
|218
|0.40
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9564.31
|435
|2007.03.14 10:15
|buy
|219
|0.40
|1.3191
|0.0000
|0.0000
|436
|2007.03.14 11:50
|close
|219
|0.40
|1.3194
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9576.31
|437
|2007.03.14 11:53
|buy
|220
|0.40
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|438
|2007.03.14 15:01
|close
|220
|0.40
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9588.31
|439
|2007.03.14 15:22
|close
|201
|0.20
|1.3213
|0.0000
|0.0000
|8.66
|9596.97
|440
|2007.03.14 17:03
|close
|195
|0.10
|1.3233
|0.0000
|0.0000
|9.33
|9606.30
|441
|2007.03.14 17:03
|buy
|221
|0.10
|1.3234
|0.0000
|0.0000
|442
|2007.03.14 18:28
|buy
|222
|0.20
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|443
|2007.03.14 18:29
|close
|222
|0.20
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9616.30
|444
|2007.03.14 19:20
|buy
|223
|0.20
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|445
|2007.03.14 19:26
|close
|223
|0.20
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9626.30
|446
|2007.03.14 19:40
|buy
|224
|0.20
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|447
|2007.03.14 19:46
|close
|224
|0.20
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9636.30
|448
|2007.03.14 20:23
|buy
|225
|0.20
|1.3217
|0.0000
|0.0000
|449
|2007.03.14 20:33
|close
|225
|0.20
|1.3222
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9646.30
|450
|2007.03.14 22:52
|buy
|226
|0.20
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|451
|2007.03.15 00:12
|close
|226
|0.20
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|5.98
|9652.28
|452
|2007.03.15 00:23
|buy
|227
|0.20
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|453
|2007.03.15 00:42
|close
|227
|0.20
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9662.28
|454
|2007.03.15 01:35
|buy
|228
|0.20
|1.3217
|0.0000
|0.0000
|455
|2007.03.15 01:46
|close
|228
|0.20
|1.3222
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9672.28
|456
|2007.03.15 08:00
|buy
|229
|0.20
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|457
|2007.03.15 08:06
|close
|229
|0.20
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9682.28
|458
|2007.03.15 08:22
|buy
|230
|0.20
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|459
|2007.03.15 10:06
|buy
|231
|0.40
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|460
|2007.03.15 10:30
|close
|231
|0.40
|1.3206
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9694.28
|461
|2007.03.15 10:33
|buy
|232
|0.40
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|462
|2007.03.15 10:35
|close
|232
|0.40
|1.3206
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9706.28
|463
|2007.03.15 10:45
|buy
|233
|0.40
|1.3202
|0.0000
|0.0000
|464
|2007.03.15 10:51
|close
|233
|0.40
|1.3205
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9718.28
|465
|2007.03.15 11:53
|buy
|234
|0.40
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|466
|2007.03.15 11:57
|close
|234
|0.40
|1.3206
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9730.28
|467
|2007.03.15 13:32
|close
|230
|0.20
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9740.28
|468
|2007.03.15 13:38
|buy
|235
|0.20
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|469
|2007.03.15 14:02
|close
|235
|0.20
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9750.28
|470
|2007.03.15 16:18
|close
|221
|0.10
|1.3244
|0.0000
|0.0000
|7.99
|9758.27
|471
|2007.03.15 16:18
|buy
|236
|0.10
|1.3247
|0.0000
|0.0000
|472
|2007.03.15 17:23
|buy
|237
|0.20
|1.3231
|0.0000
|0.0000
|473
|2007.03.15 17:24
|close
|237
|0.20
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9768.27
|474
|2007.03.15 17:33
|buy
|238
|0.20
|1.3232
|0.0000
|0.0000
|475
|2007.03.15 18:33
|close
|238
|0.20
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9778.27
|476
|2007.03.15 18:45
|buy
|239
|0.20
|1.3232
|0.0000
|0.0000
|477
|2007.03.15 21:51
|close
|239
|0.20
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9788.27
|478
|2007.03.16 00:21
|close
|236
|0.10
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|10.33
|9798.60
|479
|2007.03.16 00:21
|buy
|240
|0.10
|1.3259
|0.0000
|0.0000
|480
|2007.03.16 00:23
|close
|240
|0.10
|1.3270
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9809.60
|481
|2007.03.16 00:23
|buy
|241
|0.10
|1.3273
|0.0000
|0.0000
|482
|2007.03.16 01:51
|close
|241
|0.10
|1.3283
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9819.60
|483
|2007.03.16 01:51
|buy
|242
|0.10
|1.3284
|0.0000
|0.0000
|484
|2007.03.16 02:55
|close
|242
|0.10
|1.3295
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9830.60
|485
|2007.03.16 02:55
|buy
|243
|0.10
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|486
|2007.03.16 03:02
|close
|243
|0.10
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9840.60
|487
|2007.03.16 03:02
|buy
|244
|0.10
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|488
|2007.03.16 03:33
|buy
|245
|0.20
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|489
|2007.03.16 04:27
|close
|245
|0.20
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9850.60
|490
|2007.03.16 04:53
|buy
|246
|0.20
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|491
|2007.03.16 07:57
|close
|246
|0.20
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9860.60
|492
|2007.03.16 09:33
|close
|244
|0.10
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9870.60
|493
|2007.03.16 09:33
|buy
|247
|0.10
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|494
|2007.03.16 09:43
|buy
|248
|0.20
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|495
|2007.03.16 09:57
|close
|248
|0.20
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9880.60
|496
|2007.03.16 11:08
|close
|247
|0.10
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9890.60
|497
|2007.03.16 11:08
|buy
|249
|0.10
|1.3334
|0.0000
|0.0000
|498
|2007.03.16 14:17
|buy
|250
|0.20
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|499
|2007.03.16 14:33
|close
|250
|0.20
|1.3323
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9900.60
|500
|2007.03.16 15:03
|buy
|251
|0.20
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|501
|2007.03.16 15:08
|close
|251
|0.20
|1.3323
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9910.60
|502
|2007.03.16 15:17
|buy
|252
|0.20
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|503
|2007.03.16 15:48
|close
|252
|0.20
|1.3323
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9920.60
|504
|2007.03.16 15:57
|buy
|253
|0.20
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|505
|2007.03.16 16:13
|close
|253
|0.20
|1.3323
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9930.60
|506
|2007.03.16 16:17
|buy
|254
|0.20
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|507
|2007.03.19 03:10
|buy
|255
|0.40
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|508
|2007.03.19 03:22
|close
|255
|0.40
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9942.60
|509
|2007.03.19 05:40
|buy
|256
|0.40
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|510
|2007.03.19 06:11
|close
|256
|0.40
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9954.60
|511
|2007.03.19 06:47
|buy
|257
|0.40
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|512
|2007.03.19 07:03
|close
|257
|0.40
|1.3304
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9966.60
|513
|2007.03.19 07:22
|buy
|258
|0.40
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|514
|2007.03.19 09:01
|close
|258
|0.40
|1.3304
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9978.60
|515
|2007.03.19 09:53
|buy
|259
|0.40
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.03.19 10:01
|close
|259
|0.40
|1.3306
|0.0000
|0.0000
|16.00
|9994.60
|517
|2007.03.19 10:18
|buy
|260
|0.40
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.03.19 10:25
|close
|260
|0.40
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10006.60
|519
|2007.03.19 10:37
|buy
|261
|0.40
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|520
|2007.03.19 14:20
|close
|261
|0.40
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10018.60
|521
|2007.03.19 14:38
|buy
|262
|0.40
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|522
|2007.03.19 15:20
|close
|262
|0.40
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10030.60
|523
|2007.03.19 15:23
|buy
|263
|0.40
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|524
|2007.03.19 23:40
|close
|263
|0.40
|1.3306
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10046.60
|525
|2007.03.20 02:02
|buy
|264
|0.40
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|526
|2007.03.20 07:35
|close
|264
|0.40
|1.3304
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10058.60
|527
|2007.03.20 07:38
|buy
|265
|0.40
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|528
|2007.03.20 08:35
|close
|265
|0.40
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10070.60
|529
|2007.03.20 08:38
|buy
|266
|0.40
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|530
|2007.03.20 08:47
|close
|266
|0.40
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10082.60
|531
|2007.03.20 09:02
|buy
|267
|0.40
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|532
|2007.03.20 14:03
|close
|267
|0.40
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10094.60
|533
|2007.03.20 14:08
|buy
|268
|0.40
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|534
|2007.03.20 18:40
|close
|268
|0.40
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10114.60
|535
|2007.03.21 08:08
|buy
|269
|0.40
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|536
|2007.03.21 08:10
|close
|269
|0.40
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10126.60
|537
|2007.03.21 10:22
|buy
|270
|0.40
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.03.21 11:35
|close
|270
|0.40
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10138.60
|539
|2007.03.21 11:56
|buy
|271
|0.40
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|540
|2007.03.21 16:07
|close
|271
|0.40
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10150.60
|541
|2007.03.21 16:13
|buy
|272
|0.40
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|542
|2007.03.21 16:35
|close
|272
|0.40
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10170.60
|543
|2007.03.21 17:03
|buy
|273
|0.40
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|544
|2007.03.21 19:10
|close
|273
|0.40
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10182.60
|545
|2007.03.21 19:17
|close
|254
|0.20
|1.3323
|0.0000
|0.0000
|5.98
|10188.58
|546
|2007.03.21 19:18
|close
|249
|0.10
|1.3345
|0.0000
|0.0000
|8.99
|10197.57
|547
|2007.03.21 19:18
|buy
|274
|0.10
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|548
|2007.03.21 19:22
|close
|274
|0.10
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10207.57
|549
|2007.03.21 19:22
|buy
|275
|0.10
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|550
|2007.03.21 19:25
|close
|275
|0.10
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10217.57
|551
|2007.03.21 19:25
|buy
|276
|0.10
|1.3370
|0.0000
|0.0000
|552
|2007.03.21 19:28
|buy
|277
|0.20
|1.3355
|0.0000
|0.0000
|553
|2007.03.21 19:29
|close
|277
|0.20
|1.3360
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10227.57
|554
|2007.03.21 19:29
|buy
|278
|0.20
|1.3355
|0.0000
|0.0000
|555
|2007.03.21 19:31
|close
|278
|0.20
|1.3360
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10237.57
|556
|2007.03.21 19:53
|close
|276
|0.10
|1.3380
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10247.57
|557
|2007.03.21 19:53
|buy
|279
|0.10
|1.3383
|0.0000
|0.0000
|558
|2007.03.21 20:06
|buy
|280
|0.20
|1.3368
|0.0000
|0.0000
|559
|2007.03.21 20:07
|close
|280
|0.20
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10257.57
|560
|2007.03.22 00:35
|close
|279
|0.10
|1.3393
|0.0000
|0.0000
|7.99
|10265.56
|561
|2007.03.22 00:35
|buy
|281
|0.10
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|562
|2007.03.22 00:52
|close
|281
|0.10
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10275.56
|563
|2007.03.22 00:52
|buy
|282
|0.10
|1.3407
|0.0000
|0.0000
|564
|2007.03.22 01:17
|buy
|283
|0.20
|1.3392
|0.0000
|0.0000
|565
|2007.03.22 02:01
|close
|283
|0.20
|1.3397
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10285.56
|566
|2007.03.22 02:02
|buy
|284
|0.20
|1.3392
|0.0000
|0.0000
|567
|2007.03.22 07:35
|buy
|285
|0.40
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|568
|2007.03.22 07:37
|close
|285
|0.40
|1.3380
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10297.56
|569
|2007.03.22 08:07
|buy
|286
|0.40
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|570
|2007.03.23 15:18
|close
|286
|0.40
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|-322.68
|9974.88
|571
|2007.03.23 15:18
|close
|284
|0.20
|1.3296
|0.0000
|0.0000
|-193.34
|9781.54
|572
|2007.03.23 15:18
|buy
|287
|0.40
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|573
|2007.03.23 15:18
|close
|287
|0.40
|1.3295
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9769.54
|574
|2007.03.23 15:18
|close
|282
|0.10
|1.3296
|0.0000
|0.0000
|-111.67
|9657.87
|575
|2007.03.23 15:18
|buy
|288
|0.20
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|576
|2007.03.23 15:18
|close
|288
|0.20
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9655.87
|577
|2007.03.23 15:18
|sell
|289
|0.10
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|578
|2007.03.23 15:41
|close
|289
|0.10
|1.3288
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9665.87
|579
|2007.03.23 15:41
|sell
|290
|0.10
|1.3287
|0.0000
|0.0000
|580
|2007.03.23 15:53
|sell
|291
|0.20
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|581
|2007.03.23 15:57
|close
|291
|0.20
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9675.87
|582
|2007.03.23 16:13
|close
|290
|0.10
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|9662.87
|583
|2007.03.23 16:14
|buy
|292
|0.10
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|584
|2007.03.23 16:45
|close
|292
|0.10
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9654.87
|585
|2007.03.23 16:45
|sell
|293
|0.10
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|586
|2007.03.23 16:48
|close
|293
|0.10
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9646.87
|587
|2007.03.23 16:48
|buy
|294
|0.10
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|588
|2007.03.23 16:50
|close
|294
|0.10
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9638.87
|589
|2007.03.23 16:51
|sell
|295
|0.10
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|590
|2007.03.23 16:53
|close
|295
|0.10
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9630.87
|591
|2007.03.23 16:53
|buy
|296
|0.10
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|592
|2007.03.23 17:42
|close
|296
|0.10
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9622.87
|593
|2007.03.23 17:42
|sell
|297
|0.10
|1.3291
|0.0000
|0.0000
|594
|2007.03.23 18:27
|close
|297
|0.10
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9613.87
|595
|2007.03.23 18:27
|buy
|298
|0.10
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|596
|2007.03.23 18:33
|close
|298
|0.10
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9604.87
|597
|2007.03.23 18:34
|sell
|299
|0.10
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|598
|2007.03.23 21:35
|close
|299
|0.10
|1.3282
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9614.87
|599
|2007.03.23 21:36
|sell
|300
|0.10
|1.3279
|0.0000
|0.0000
|600
|2007.03.26 00:47
|close
|300
|0.10
|1.3266
|0.0000
|0.0000
|13.18
|9628.05
|601
|2007.03.26 00:47
|sell
|301
|0.10
|1.3265
|0.0000
|0.0000
|602
|2007.03.26 01:31
|sell
|302
|0.20
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|603
|2007.03.26 01:40
|close
|302
|0.20
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9638.05
|604
|2007.03.26 08:21
|sell
|303
|0.20
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|605
|2007.03.26 08:32
|close
|303
|0.20
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9648.05
|606
|2007.03.26 09:56
|sell
|304
|0.20
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|607
|2007.03.26 09:59
|close
|304
|0.20
|1.3274
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9660.05
|608
|2007.03.26 15:31
|sell
|305
|0.20
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|609
|2007.03.26 15:56
|close
|305
|0.20
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|9632.05
|610
|2007.03.26 15:56
|close
|301
|0.10
|1.3295
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|9602.05
|611
|2007.03.26 15:56
|sell
|306
|0.20
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|612
|2007.03.26 15:56
|close
|306
|0.20
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9600.05
|613
|2007.03.26 15:57
|buy
|307
|0.10
|1.3295
|0.0000
|0.0000
|614
|2007.03.26 16:00
|close
|307
|0.10
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|13.00
|9613.05
|615
|2007.03.26 16:00
|buy
|308
|0.10
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|616
|2007.03.26 16:02
|close
|308
|0.10
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9623.05
|617
|2007.03.26 16:02
|buy
|309
|0.10
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|618
|2007.03.26 16:16
|close
|309
|0.10
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9633.05
|619
|2007.03.26 16:16
|buy
|310
|0.10
|1.3334
|0.0000
|0.0000
|620
|2007.03.26 16:26
|close
|310
|0.10
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9645.05
|621
|2007.03.26 16:26
|buy
|311
|0.10
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|622
|2007.03.26 16:42
|buy
|312
|0.20
|1.3331
|0.0000
|0.0000
|623
|2007.03.26 16:45
|close
|312
|0.20
|1.3336
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9655.05
|624
|2007.03.26 17:16
|buy
|313
|0.20
|1.3331
|0.0000
|0.0000
|625
|2007.03.26 19:18
|close
|313
|0.20
|1.3336
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9665.05
|626
|2007.03.26 20:33
|buy
|314
|0.20
|1.3331
|0.0000
|0.0000
|627
|2007.03.27 06:19
|close
|314
|0.20
|1.3336
|0.0000
|0.0000
|8.66
|9673.71
|628
|2007.03.27 07:19
|buy
|315
|0.20
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|629
|2007.03.27 09:17
|close
|315
|0.20
|1.3335
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9683.71
|630
|2007.03.27 09:35
|buy
|316
|0.20
|1.3331
|0.0000
|0.0000
|631
|2007.03.27 10:00
|close
|316
|0.20
|1.3336
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9693.71
|632
|2007.03.27 10:00
|buy
|317
|0.20
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|633
|2007.03.27 10:01
|close
|317
|0.20
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9703.71
|634
|2007.03.27 15:19
|buy
|318
|0.20
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|635
|2007.03.27 15:33
|close
|318
|0.20
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|14.00
|9717.71
|636
|2007.03.27 16:07
|buy
|319
|0.20
|1.3331
|0.0000
|0.0000
|637
|2007.03.27 16:12
|close
|319
|0.20
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9729.71
|638
|2007.03.27 16:18
|close
|311
|0.10
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|9.33
|9739.04
|639
|2007.03.27 16:18
|buy
|320
|0.10
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|640
|2007.03.27 16:42
|buy
|321
|0.20
|1.3341
|0.0000
|0.0000
|641
|2007.03.27 16:45
|close
|321
|0.20
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9749.04
|642
|2007.03.27 23:03
|close
|320
|0.10
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9759.04
|643
|2007.03.27 23:03
|buy
|322
|0.10
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|644
|2007.03.27 23:18
|buy
|323
|0.20
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|645
|2007.03.27 23:48
|close
|323
|0.20
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9769.04
|646
|2007.03.28 01:51
|buy
|324
|0.20
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|647
|2007.03.28 09:13
|close
|324
|0.20
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9781.04
|648
|2007.03.28 09:15
|buy
|325
|0.20
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|649
|2007.03.28 09:34
|buy
|326
|0.40
|1.3336
|0.0000
|0.0000
|650
|2007.03.28 11:43
|close
|326
|0.40
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9793.04
|651
|2007.03.28 12:08
|buy
|327
|0.40
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|652
|2007.03.28 12:43
|close
|327
|0.40
|1.3340
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9805.04
|653
|2007.03.28 14:30
|close
|325
|0.20
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9815.04
|654
|2007.03.28 14:32
|buy
|328
|0.20
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|655
|2007.03.28 14:48
|close
|328
|0.20
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9825.04
|656
|2007.03.28 14:57
|buy
|329
|0.20
|1.3351
|0.0000
|0.0000
|657
|2007.03.28 15:32
|close
|329
|0.20
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9837.04
|658
|2007.03.28 15:40
|buy
|330
|0.20
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|659
|2007.03.28 16:07
|close
|330
|0.20
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9849.04
|660
|2007.03.28 16:30
|buy
|331
|0.20
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|661
|2007.03.28 16:30
|close
|331
|0.20
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9861.04
|662
|2007.03.28 17:20
|buy
|332
|0.20
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|663
|2007.03.28 17:34
|buy
|333
|0.40
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|664
|2007.03.28 17:44
|close
|333
|0.40
|1.3340
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9873.04
|665
|2007.03.28 17:53
|buy
|334
|0.40
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|666
|2007.03.28 19:18
|close
|334
|0.40
|1.3340
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9885.04
|667
|2007.03.28 19:25
|buy
|335
|0.40
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|668
|2007.03.28 21:29
|close
|335
|0.40
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|-92.00
|9793.04
|669
|2007.03.28 21:29
|close
|332
|0.20
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|-78.00
|9715.04
|670
|2007.03.28 21:29
|buy
|336
|0.40
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|671
|2007.03.28 21:30
|close
|336
|0.40
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9703.04
|672
|2007.03.28 21:30
|close
|322
|0.10
|1.3311
|0.0000
|0.0000
|-56.67
|9646.37
|673
|2007.03.28 21:30
|buy
|337
|0.20
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|674
|2007.03.28 21:31
|close
|337
|0.20
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9640.37
|675
|2007.03.28 21:31
|sell
|338
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|676
|2007.03.29 00:08
|close
|338
|0.10
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|-6.46
|9633.91
|677
|2007.03.29 00:17
|sell
|339
|0.10
|1.3311
|0.0000
|0.0000
|678
|2007.03.29 05:07
|close
|339
|0.10
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9627.91
|679
|2007.03.29 05:24
|buy
|340
|0.10
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|680
|2007.03.29 08:26
|close
|340
|0.10
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|9624.91
|681
|2007.03.29 08:27
|sell
|341
|0.10
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|682
|2007.03.29 08:46
|close
|341
|0.10
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9614.91
|683
|2007.03.29 08:46
|buy
|342
|0.10
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|684
|2007.03.29 10:28
|close
|342
|0.10
|1.3335
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9625.91
|685
|2007.03.29 10:28
|buy
|343
|0.10
|1.3336
|0.0000
|0.0000
|686
|2007.03.29 12:41
|close
|343
|0.10
|1.3347
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9636.91
|687
|2007.03.29 12:41
|buy
|344
|0.10
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|688
|2007.03.29 14:30
|buy
|345
|0.20
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|689
|2007.03.29 14:36
|close
|345
|0.20
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|9602.91
|690
|2007.03.29 14:36
|buy
|346
|0.40
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|691
|2007.03.29 14:36
|close
|346
|0.40
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|9578.91
|692
|2007.03.29 14:36
|close
|344
|0.10
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|9543.91
|693
|2007.03.29 14:36
|buy
|347
|0.20
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|694
|2007.03.29 14:36
|close
|347
|0.20
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9541.91
|695
|2007.03.29 14:36
|sell
|348
|0.10
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|696
|2007.03.29 14:51
|sell
|349
|0.20
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|697
|2007.03.29 16:00
|close
|349
|0.20
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9521.91
|698
|2007.03.29 16:00
|close
|348
|0.10
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|9495.91
|699
|2007.03.29 16:00
|sell
|350
|0.20
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|700
|2007.03.29 16:00
|close
|350
|0.20
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9493.91
|701
|2007.03.29 16:01
|buy
|351
|0.10
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|702
|2007.03.30 02:07
|close
|351
|0.10
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|-19.67
|9474.24
|703
|2007.03.30 02:07
|buy
|352
|0.20
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|704
|2007.03.30 02:07
|close
|352
|0.20
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9468.24
|705
|2007.03.30 02:07
|sell
|353
|0.10
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|706
|2007.03.30 04:00
|close
|353
|0.10
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|9457.24
|707
|2007.03.30 04:00
|buy
|354
|0.10
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|708
|2007.03.30 05:27
|close
|354
|0.10
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9467.24
|709
|2007.03.30 05:27
|buy
|355
|0.10
|1.3340
|0.0000
|0.0000
|710
|2007.03.30 09:37
|buy
|356
|0.20
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|711
|2007.03.30 09:37
|close
|356
|0.20
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9453.24
|712
|2007.03.30 09:37
|close
|355
|0.10
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|9432.24
|713
|2007.03.30 09:37
|buy
|357
|0.20
|1.3321
|0.0000
|0.0000
|714
|2007.03.30 09:37
|close
|357
|0.20
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9426.24
|715
|2007.03.30 09:38
|sell
|358
|0.10
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|716
|2007.03.30 12:47
|close
|358
|0.10
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9436.24
|717
|2007.03.30 12:47
|sell
|359
|0.10
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|718
|2007.03.30 13:52
|close
|359
|0.10
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9422.24
|719
|2007.03.30 13:53
|sell
|360
|0.10
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|720
|2007.03.30 13:56
|close
|360
|0.10
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9417.24
|721
|2007.03.30 13:57
|buy
|361
|0.10
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|722
|2007.03.30 14:02
|close
|361
|0.10
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9411.24
|723
|2007.03.30 14:03
|sell
|362
|0.10
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|724
|2007.03.30 14:08
|close
|362
|0.10
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9406.24
|725
|2007.03.30 14:08
|buy
|363
|0.10
|1.3323
|0.0000
|0.0000
|726
|2007.03.30 14:13
|close
|363
|0.10
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9400.24
|727
|2007.03.30 14:13
|sell
|364
|0.10
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|728
|2007.03.30 14:15
|close
|364
|0.10
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9395.24
|729
|2007.03.30 14:15
|buy
|365
|0.10
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|730
|2007.03.30 14:16
|close
|365
|0.10
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9390.24
|731
|2007.03.30 14:16
|sell
|366
|0.10
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|732
|2007.03.30 14:20
|close
|366
|0.10
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9385.24
|733
|2007.03.30 14:21
|buy
|367
|0.10
|1.3323
|0.0000
|0.0000
|734
|2007.03.30 14:35
|close
|367
|0.10
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9379.24
|735
|2007.03.30 14:35
|sell
|368
|0.10
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|736
|2007.03.30 14:38
|close
|368
|0.10
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9390.24
|737
|2007.03.30 14:38
|sell
|369
|0.10
|1.3304
|0.0000
|0.0000
|738
|2007.03.30 14:39
|close
|369
|0.10
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9400.24
|739
|2007.03.30 14:39
|sell
|370
|0.10
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|740
|2007.03.30 14:47
|sell
|371
|0.20
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|741
|2007.03.30 15:28
|close
|371
|0.20
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|9372.24
|742
|2007.03.30 15:28
|sell
|372
|0.20
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|743
|2007.03.30 15:28
|close
|372
|0.20
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9366.24
|744
|2007.03.30 15:28
|sell
|373
|0.20
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|745
|2007.03.30 15:42
|close
|373
|0.20
|1.3311
|0.0000
|0.0000
|16.00
|9382.24
|746
|2007.03.30 15:42
|sell
|374
|0.20
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|747
|2007.03.30 15:45
|close
|374
|0.20
|1.3303
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9392.24
|748
|2007.03.30 15:49
|sell
|375
|0.20
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|749
|2007.03.30 16:03
|close
|375
|0.20
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|14.00
|9406.24
|750
|2007.03.30 16:59
|sell
|376
|0.20
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|751
|2007.03.30 17:14
|close
|376
|0.20
|1.3323
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|9376.24
|752
|2007.03.30 17:14
|close
|370
|0.10
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|9347.24
|753
|2007.03.30 17:14
|sell
|377
|0.20
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|754
|2007.03.30 17:14
|close
|377
|0.20
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9337.24
|755
|2007.03.30 17:14
|buy
|378
|0.10
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|756
|2007.03.30 17:17
|close
|378
|0.10
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9348.24
|757
|2007.03.30 17:17
|buy
|379
|0.10
|1.3343
|0.0000
|0.0000
|758
|2007.03.30 17:21
|close
|379
|0.10
|1.3355
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9360.24
|759
|2007.03.30 17:21
|buy
|380
|0.10
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|760
|2007.03.30 17:27
|close
|380
|0.10
|1.3366
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9370.24
|761
|2007.03.30 17:27
|buy
|381
|0.10
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|762
|2007.03.30 17:28
|close
|381
|0.10
|1.3378
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9381.24
|763
|2007.03.30 17:28
|buy
|382
|0.10
|1.3379
|0.0000
|0.0000
|764
|2007.03.30 17:29
|close
|382
|0.10
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9392.24
|765
|2007.03.30 17:29
|buy
|383
|0.10
|1.3391
|0.0000
|0.0000
|766
|2007.03.30 17:33
|buy
|384
|0.20
|1.3375
|0.0000
|0.0000
|767
|2007.03.30 17:42
|close
|384
|0.20
|1.3382
|0.0000
|0.0000
|14.00
|9406.24
|768
|2007.03.30 17:55
|buy
|385
|0.20
|1.3375
|0.0000
|0.0000
|769
|2007.03.30 20:53
|buy
|386
|0.40
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|770
|2007.04.01 23:00
|close
|386
|0.40
|1.3370
|0.0000
|0.0000
|44.00
|9450.24
|771
|2007.04.02 00:54
|buy
|387
|0.40
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|772
|2007.04.02 13:31
|close
|387
|0.40
|1.3362
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9462.24
|773
|2007.04.02 13:32
|buy
|388
|0.40
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|774
|2007.04.02 13:49
|close
|388
|0.40
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9482.24
|775
|2007.04.02 16:01
|close
|385
|0.20
|1.3380
|0.0000
|0.0000
|8.66
|9490.90
|776
|2007.04.02 16:02
|buy
|389
|0.20
|1.3375
|0.0000
|0.0000
|777
|2007.04.03 07:49
|buy
|390
|0.40
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|778
|2007.04.03 08:22
|close
|390
|0.40
|1.3362
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9502.90
|779
|2007.04.03 11:11
|buy
|391
|0.40
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|780
|2007.04.03 12:42
|close
|391
|0.40
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9514.90
|781
|2007.04.03 12:52
|buy
|392
|0.40
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|782
|2007.04.03 13:01
|close
|392
|0.40
|1.3363
|0.0000
|0.0000
|16.00
|9530.90
|783
|2007.04.03 13:39
|buy
|393
|0.40
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|784
|2007.04.03 14:34
|close
|393
|0.40
|1.3360
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9542.90
|785
|2007.04.03 17:54
|buy
|394
|0.40
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|786
|2007.04.03 19:48
|close
|394
|0.40
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|-88.00
|9454.90
|787
|2007.04.03 19:48
|close
|389
|0.20
|1.3336
|0.0000
|0.0000
|-79.34
|9375.56
|788
|2007.04.03 19:48
|buy
|395
|0.40
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|789
|2007.04.03 19:48
|close
|395
|0.40
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9371.56
|790
|2007.04.03 19:48
|close
|383
|0.10
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|-54.34
|9317.22
|791
|2007.04.03 19:48
|buy
|396
|0.20
|1.3340
|0.0000
|0.0000
|792
|2007.04.03 19:48
|close
|396
|0.20
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9313.22
|793
|2007.04.03 19:49
|sell
|397
|0.10
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|794
|2007.04.03 19:58
|close
|397
|0.10
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9324.22
|795
|2007.04.03 19:58
|sell
|398
|0.10
|1.3326
|0.0000
|0.0000
|796
|2007.04.04 06:10
|close
|398
|0.10
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|-12.82
|9311.40
|797
|2007.04.04 06:12
|buy
|399
|0.10
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|798
|2007.04.04 08:03
|close
|399
|0.10
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9305.40
|799
|2007.04.04 08:04
|sell
|400
|0.10
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|800
|2007.04.04 08:10
|close
|400
|0.10
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9299.40
|801
|2007.04.04 08:11
|buy
|401
|0.10
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|802
|2007.04.04 08:15
|close
|401
|0.10
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9293.40
|803
|2007.04.04 08:16
|sell
|402
|0.10
|1.3332
|0.0000
|0.0000
|804
|2007.04.04 09:14
|close
|402
|0.10
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9286.40
|805
|2007.04.04 09:14
|buy
|403
|0.10
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|806
|2007.04.04 09:17
|close
|403
|0.10
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9280.40
|807
|2007.04.04 09:25
|buy
|404
|0.10
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|808
|2007.04.04 09:34
|close
|404
|0.10
|1.3349
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9290.40
|809
|2007.04.04 09:34
|buy
|405
|0.10
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|810
|2007.04.04 12:12
|close
|405
|0.10
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9301.40
|811
|2007.04.04 12:12
|buy
|406
|0.10
|1.3362
|0.0000
|0.0000
|812
|2007.04.04 13:01
|buy
|407
|0.20
|1.3347
|0.0000
|0.0000
|813
|2007.04.04 13:03
|close
|407
|0.20
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9281.40
|814
|2007.04.04 13:03
|buy
|408
|0.20
|1.3340
|0.0000
|0.0000
|815
|2007.04.04 13:04
|close
|408
|0.20
|1.3345
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9291.40
|816
|2007.04.04 13:04
|buy
|409
|0.20
|1.3347
|0.0000
|0.0000
|817
|2007.04.04 13:54
|close
|409
|0.20
|1.3353
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9303.40
|818
|2007.04.04 14:38
|buy
|410
|0.20
|1.3347
|0.0000
|0.0000
|819
|2007.04.04 14:58
|close
|410
|0.20
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9313.40
|820
|2007.04.04 15:10
|buy
|411
|0.20
|1.3345
|0.0000
|0.0000
|821
|2007.04.04 15:12
|close
|411
|0.20
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9323.40
|822
|2007.04.04 15:13
|buy
|412
|0.20
|1.3345
|0.0000
|0.0000
|823
|2007.04.04 15:14
|close
|412
|0.20
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9333.40
|824
|2007.04.04 16:22
|close
|406
|0.10
|1.3372
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9343.40
|825
|2007.04.04 16:22
|buy
|413
|0.10
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|826
|2007.04.05 07:46
|buy
|414
|0.20
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|827
|2007.04.05 08:36
|close
|414
|0.20
|1.3363
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9353.40
|828
|2007.04.05 14:26
|close
|413
|0.10
|1.3383
|0.0000
|0.0000
|7.99
|9361.39
|829
|2007.04.05 14:26
|buy
|415
|0.10
|1.3384
|0.0000
|0.0000
|830
|2007.04.05 15:10
|close
|415
|0.10
|1.3395
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9372.39
|831
|2007.04.05 15:10
|buy
|416
|0.10
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|832
|2007.04.05 15:13
|close
|416
|0.10
|1.3407
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9383.39
|833
|2007.04.05 15:13
|buy
|417
|0.10
|1.3408
|0.0000
|0.0000
|834
|2007.04.05 15:22
|close
|417
|0.10
|1.3418
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9393.39
|835
|2007.04.05 15:22
|buy
|418
|0.10
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|836
|2007.04.05 15:26
|close
|418
|0.10
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9403.39
|837
|2007.04.05 15:26
|buy
|419
|0.10
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|838
|2007.04.05 15:59
|close
|419
|0.10
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9413.39
|839
|2007.04.05 15:59
|buy
|420
|0.10
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|840
|2007.04.05 16:13
|buy
|421
|0.20
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|841
|2007.04.05 16:15
|close
|421
|0.20
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9423.39
|842
|2007.04.05 17:28
|buy
|422
|0.20
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|843
|2007.04.06 14:30
|buy
|423
|0.40
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|844
|2007.04.06 16:04
|close
|423
|0.40
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|-160.00
|9263.39
|845
|2007.04.06 16:04
|buy
|424
|0.40
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|846
|2007.04.06 16:04
|close
|424
|0.40
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9251.39
|847
|2007.04.06 16:04
|buy
|425
|0.40
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|848
|2007.04.06 16:09
|close
|425
|0.40
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9239.39
|849
|2007.04.06 16:09
|close
|422
|0.20
|1.3363
|0.0000
|0.0000
|-129.34
|9110.05
|850
|2007.04.06 16:09
|buy
|426
|0.40
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|851
|2007.04.06 16:12
|close
|426
|0.40
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9106.05
|852
|2007.04.06 16:12
|close
|420
|0.10
|1.3362
|0.0000
|0.0000
|-80.67
|9025.38
|853
|2007.04.06 16:12
|buy
|427
|0.20
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|854
|2007.04.06 16:12
|close
|427
|0.20
|1.3363
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9023.38
|855
|2007.04.06 16:12
|sell
|428
|0.10
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|856
|2007.04.06 16:19
|close
|428
|0.10
|1.3372
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9015.38
|857
|2007.04.06 16:20
|buy
|429
|0.10
|1.3372
|0.0000
|0.0000
|858
|2007.04.09 02:04
|close
|429
|0.10
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|-8.67
|9006.71
|859
|2007.04.09 02:04
|sell
|430
|0.10
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|860
|2007.04.09 08:43
|close
|430
|0.10
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9016.71
|861
|2007.04.09 08:43
|sell
|431
|0.10
|1.3353
|0.0000
|0.0000
|862
|2007.04.09 10:17
|close
|431
|0.10
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9002.71
|863
|2007.04.09 10:18
|buy
|432
|0.10
|1.3368
|0.0000
|0.0000
|864
|2007.04.09 14:45
|close
|432
|0.10
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8998.71
|865
|2007.04.09 14:45
|sell
|433
|0.10
|1.3363
|0.0000
|0.0000
|866
|2007.04.09 16:00
|close
|433
|0.10
|1.3369
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8992.71
|867
|2007.04.09 16:00
|buy
|434
|0.10
|1.3369
|0.0000
|0.0000
|868
|2007.04.09 16:45
|close
|434
|0.10
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8987.71
|869
|2007.04.09 16:46
|sell
|435
|0.10
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|870
|2007.04.09 17:00
|close
|435
|0.10
|1.3370
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8981.71
|871
|2007.04.09 17:00
|buy
|436
|0.10
|1.3369
|0.0000
|0.0000
|872
|2007.04.09 17:02
|close
|436
|0.10
|1.3363
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8975.71
|873
|2007.04.09 17:02
|sell
|437
|0.10
|1.3362
|0.0000
|0.0000
|874
|2007.04.09 17:02
|close
|437
|0.10
|1.3369
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8968.71
|875
|2007.04.09 17:06
|sell
|438
|0.10
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|876
|2007.04.09 18:14
|close
|438
|0.10
|1.3369
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8963.71
|877
|2007.04.09 18:16
|sell
|439
|0.10
|1.3363
|0.0000
|0.0000
|878
|2007.04.09 18:42
|close
|439
|0.10
|1.3351
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8975.71
|879
|2007.04.09 18:42
|sell
|440
|0.10
|1.3349
|0.0000
|0.0000
|880
|2007.04.10 02:36
|close
|440
|0.10
|1.3366
|0.0000
|0.0000
|-16.82
|8958.89
|881
|2007.04.10 02:36
|sell
|441
|0.20
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|882
|2007.04.10 02:37
|close
|441
|0.20
|1.3366
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8954.89
|883
|2007.04.10 02:38
|buy
|442
|0.10
|1.3366
|0.0000
|0.0000
|884
|2007.04.10 02:58
|close
|442
|0.10
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|11.00
|8965.89
|885
|2007.04.10 02:58
|buy
|443
|0.10
|1.3378
|0.0000
|0.0000
|886
|2007.04.10 03:52
|close
|443
|0.10
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8975.89
|887
|2007.04.10 03:52
|buy
|444
|0.10
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|888
|2007.04.10 04:02
|close
|444
|0.10
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8985.89
|889
|2007.04.10 04:02
|buy
|445
|0.10
|1.3400
|0.0000
|0.0000
|890
|2007.04.10 04:32
|close
|445
|0.10
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8997.89
|891
|2007.04.10 04:32
|buy
|446
|0.10
|1.3413
|0.0000
|0.0000
|892
|2007.04.10 04:39
|close
|446
|0.10
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9007.89
|893
|2007.04.10 04:39
|buy
|447
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|894
|2007.04.10 09:46
|buy
|448
|0.20
|1.3410
|0.0000
|0.0000
|895
|2007.04.10 10:40
|close
|448
|0.20
|1.3415
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9017.89
|896
|2007.04.10 10:43
|buy
|449
|0.20
|1.3411
|0.0000
|0.0000
|897
|2007.04.10 11:20
|close
|449
|0.20
|1.3417
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9029.89
|898
|2007.04.10 14:47
|close
|447
|0.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9039.89
|899
|2007.04.10 14:47
|buy
|450
|0.10
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|900
|2007.04.10 17:05
|close
|450
|0.10
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9049.89
|901
|2007.04.10 17:05
|buy
|451
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|902
|2007.04.10 17:56
|buy
|452
|0.20
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|903
|2007.04.10 18:06
|close
|452
|0.20
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9059.89
|904
|2007.04.10 18:59
|buy
|453
|0.20
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|905
|2007.04.11 02:29
|buy
|454
|0.40
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|906
|2007.04.11 03:06
|close
|454
|0.40
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9071.89
|907
|2007.04.11 03:13
|buy
|455
|0.40
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|908
|2007.04.11 03:54
|close
|455
|0.40
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9083.89
|909
|2007.04.11 05:10
|buy
|456
|0.40
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|910
|2007.04.11 06:42
|close
|456
|0.40
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9095.89
|911
|2007.04.11 07:23
|buy
|457
|0.40
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|912
|2007.04.11 07:37
|close
|457
|0.40
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9107.89
|913
|2007.04.11 09:42
|buy
|458
|0.40
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|914
|2007.04.11 09:52
|close
|458
|0.40
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9119.89
|915
|2007.04.11 12:42
|buy
|459
|0.40
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|916
|2007.04.11 13:06
|close
|459
|0.40
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9131.89
|917
|2007.04.11 13:16
|buy
|460
|0.40
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|918
|2007.04.11 13:25
|close
|460
|0.40
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9143.89
|919
|2007.04.11 13:33
|buy
|461
|0.40
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|920
|2007.04.11 14:52
|close
|461
|0.40
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9155.89
|921
|2007.04.11 20:04
|buy
|462
|0.40
|1.3417
|0.0000
|0.0000
|922
|2007.04.11 20:28
|close
|462
|0.40
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9167.89
|923
|2007.04.11 20:32
|buy
|463
|0.40
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|924
|2007.04.11 20:34
|close
|463
|0.40
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9179.89
|925
|2007.04.12 02:14
|close
|453
|0.20
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|4.64
|9184.53
|926
|2007.04.12 02:41
|buy
|464
|0.20
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|927
|2007.04.12 03:35
|close
|464
|0.20
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9196.53
|928
|2007.04.12 03:42
|close
|451
|0.10
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|10.32
|9206.85
|929
|2007.04.12 03:42
|buy
|465
|0.10
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|930
|2007.04.12 04:11
|buy
|466
|0.20
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|931
|2007.04.12 04:16
|close
|466
|0.20
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9218.85
|932
|2007.04.12 09:16
|close
|465
|0.10
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9228.85
|933
|2007.04.12 09:16
|buy
|467
|0.10
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|934
|2007.04.12 09:46
|buy
|468
|0.20
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|935
|2007.04.12 09:54
|close
|468
|0.20
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9238.85
|936
|2007.04.12 09:57
|buy
|469
|0.20
|1.3461
|0.0000
|0.0000
|937
|2007.04.12 09:59
|close
|469
|0.20
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9248.85
|938
|2007.04.12 10:06
|buy
|470
|0.20
|1.3461
|0.0000
|0.0000
|939
|2007.04.12 10:34
|close
|470
|0.20
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9258.85
|940
|2007.04.12 10:48
|buy
|471
|0.20
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|941
|2007.04.12 13:31
|close
|471
|0.20
|1.3461
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9268.85
|942
|2007.04.12 13:31
|buy
|472
|0.20
|1.3461
|0.0000
|0.0000
|943
|2007.04.12 13:40
|close
|472
|0.20
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9278.85
|944
|2007.04.12 13:46
|buy
|473
|0.20
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|945
|2007.04.12 14:15
|close
|473
|0.20
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9288.85
|946
|2007.04.12 14:24
|buy
|474
|0.20
|1.3461
|0.0000
|0.0000
|947
|2007.04.12 14:31
|close
|474
|0.20
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9298.85
|948
|2007.04.12 14:36
|buy
|475
|0.20
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|949
|2007.04.12 15:31
|close
|475
|0.20
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9310.85
|950
|2007.04.12 16:18
|close
|467
|0.10
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9320.85
|951
|2007.04.12 16:18
|buy
|476
|0.10
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|952
|2007.04.12 16:39
|close
|476
|0.10
|1.3498
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9330.85
|953
|2007.04.12 16:39
|buy
|477
|0.10
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|954
|2007.04.12 17:47
|buy
|478
|0.20
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|955
|2007.04.12 23:53
|close
|478
|0.20
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9340.85
|956
|2007.04.13 00:25
|buy
|479
|0.20
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|957
|2007.04.13 00:59
|close
|479
|0.20
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9350.85
|958
|2007.04.13 02:01
|buy
|480
|0.20
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|959
|2007.04.13 02:16
|close
|480
|0.20
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9360.85
|960
|2007.04.13 02:44
|close
|477
|0.10
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|11.33
|9372.18
|961
|2007.04.13 02:44
|buy
|481
|0.10
|1.3512
|0.0000
|0.0000
|962
|2007.04.13 03:00
|buy
|482
|0.20
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|963
|2007.04.13 03:05
|close
|482
|0.20
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9382.18
|964
|2007.04.13 03:31
|close
|481
|0.10
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9392.18
|965
|2007.04.13 03:31
|buy
|483
|0.10
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|966
|2007.04.13 06:49
|buy
|484
|0.20
|1.3506
|0.0000
|0.0000
|967
|2007.04.13 07:40
|close
|484
|0.20
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9402.18
|968
|2007.04.13 08:09
|buy
|485
|0.20
|1.3507
|0.0000
|0.0000
|969
|2007.04.13 08:15
|close
|485
|0.20
|1.3512
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9412.18
|970
|2007.04.13 11:58
|close
|483
|0.10
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9422.18
|971
|2007.04.13 11:58
|buy
|486
|0.10
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|972
|2007.04.13 15:49
|close
|486
|0.10
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9432.18
|973
|2007.04.13 15:49
|buy
|487
|0.10
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|974
|2007.04.13 16:36
|buy
|488
|0.20
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|975
|2007.04.13 16:40
|buy
|489
|0.40
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|976
|2007.04.13 16:42
|close
|489
|0.40
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|16.00
|9448.18
|977
|2007.04.13 16:55
|buy
|490
|0.40
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|978
|2007.04.13 18:10
|close
|490
|0.40
|1.3521
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9460.18
|979
|2007.04.13 18:14
|buy
|491
|0.40
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|980
|2007.04.13 19:38
|close
|491
|0.40
|1.3521
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9472.18
|981
|2007.04.13 19:49
|close
|488
|0.20
|1.3538
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9482.18
|982
|2007.04.13 19:55
|buy
|492
|0.20
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|983
|2007.04.13 20:59
|close
|492
|0.20
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9492.18
|984
|2007.04.13 21:13
|buy
|493
|0.20
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|985
|2007.04.15 23:00
|close
|493
|0.20
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|42.00
|9534.18
|986
|2007.04.15 23:58
|close
|487
|0.10
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9546.18
|987
|2007.04.15 23:58
|buy
|494
|0.10
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|988
|2007.04.16 00:21
|close
|494
|0.10
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|9.33
|9555.51
|989
|2007.04.16 00:22
|buy
|495
|0.10
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|990
|2007.04.16 03:03
|buy
|496
|0.20
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|991
|2007.04.16 04:18
|close
|496
|0.20
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9565.51
|992
|2007.04.16 05:11
|buy
|497
|0.20
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|993
|2007.04.16 05:33
|close
|497
|0.20
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9575.51
|994
|2007.04.16 06:20
|buy
|498
|0.20
|1.3556
|0.0000
|0.0000
|995
|2007.04.16 08:16
|buy
|499
|0.40
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|996
|2007.04.16 08:20
|close
|499
|0.40
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9587.51
|997
|2007.04.16 11:27
|close
|498
|0.20
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9597.51
|998
|2007.04.16 11:29
|buy
|500
|0.20
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|999
|2007.04.16 14:21
|buy
|501
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1000
|2007.04.16 14:29
|close
|501
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9609.51
|1001
|2007.04.16 15:29
|buy
|502
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1002
|2007.04.16 15:42
|close
|502
|0.40
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|16.00
|9625.51
|1003
|2007.04.16 16:05
|buy
|503
|0.40
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|1004
|2007.04.16 16:06
|close
|503
|0.40
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9637.51
|1005
|2007.04.16 21:04
|buy
|504
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1006
|2007.04.17 08:48
|close
|504
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|9.32
|9646.83
|1007
|2007.04.17 08:51
|buy
|505
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1008
|2007.04.17 10:09
|close
|505
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9658.83
|1009
|2007.04.17 10:30
|buy
|506
|0.40
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|1010
|2007.04.17 10:31
|close
|506
|0.40
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9670.83
|1011
|2007.04.17 10:31
|buy
|507
|0.40
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|1012
|2007.04.17 11:00
|close
|507
|0.40
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9682.83
|1013
|2007.04.17 11:01
|buy
|508
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1014
|2007.04.17 12:28
|close
|508
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9694.83
|1015
|2007.04.17 12:28
|buy
|509
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1016
|2007.04.17 12:49
|close
|509
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9706.83
|1017
|2007.04.17 12:56
|buy
|510
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1018
|2007.04.17 13:48
|close
|510
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9718.83
|1019
|2007.04.17 14:39
|close
|500
|0.20
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|8.66
|9727.49
|1020
|2007.04.17 14:45
|close
|495
|0.10
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|10.33
|9737.82
|1021
|2007.04.17 14:45
|buy
|511
|0.10
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|1022
|2007.04.17 16:53
|buy
|512
|0.20
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|1023
|2007.04.17 16:56
|close
|512
|0.20
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9747.82
|1024
|2007.04.17 16:59
|buy
|513
|0.20
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|1025
|2007.04.17 17:40
|close
|513
|0.20
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9757.82
|1026
|2007.04.17 17:54
|buy
|514
|0.20
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|1027
|2007.04.17 18:15
|close
|514
|0.20
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9767.82
|1028
|2007.04.17 18:19
|buy
|515
|0.20
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|1029
|2007.04.18 02:35
|close
|515
|0.20
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|8.66
|9776.48
|1030
|2007.04.18 08:54
|close
|511
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|9.33
|9785.81
|1031
|2007.04.18 08:54
|buy
|516
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1032
|2007.04.18 10:58
|close
|516
|0.10
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9797.81
|1033
|2007.04.18 10:58
|buy
|517
|0.10
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|1034
|2007.04.18 13:16
|buy
|518
|0.20
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1035
|2007.04.18 14:05
|buy
|519
|0.40
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|1036
|2007.04.18 14:55
|close
|519
|0.40
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9809.81
|1037
|2007.04.18 14:56
|buy
|520
|0.40
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|1038
|2007.04.18 15:20
|close
|520
|0.40
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9821.81
|1039
|2007.04.18 15:32
|buy
|521
|0.40
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|1040
|2007.04.18 15:32
|close
|521
|0.40
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9833.81
|1041
|2007.04.18 15:59
|buy
|522
|0.40
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|1042
|2007.04.18 16:02
|close
|522
|0.40
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9845.81
|1043
|2007.04.18 16:26
|buy
|523
|0.40
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|1044
|2007.04.18 16:28
|close
|523
|0.40
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9857.81
|1045
|2007.04.18 16:46
|buy
|524
|0.40
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|1046
|2007.04.18 16:51
|close
|524
|0.40
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9869.81
|1047
|2007.04.18 16:57
|buy
|525
|0.40
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|1048
|2007.04.18 16:59
|close
|525
|0.40
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9881.81
|1049
|2007.04.18 17:02
|buy
|526
|0.40
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|1050
|2007.04.18 17:12
|close
|526
|0.40
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9893.81
|1051
|2007.04.18 17:29
|buy
|527
|0.40
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|1052
|2007.04.18 18:36
|close
|527
|0.40
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9905.81
|1053
|2007.04.18 18:43
|buy
|528
|0.40
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|1054
|2007.04.18 21:12
|close
|528
|0.40
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9917.81
|1055
|2007.04.18 22:27
|close
|518
|0.20
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9927.81
|1056
|2007.04.19 03:12
|buy
|529
|0.20
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|1057
|2007.04.19 04:40
|buy
|530
|0.40
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|1058
|2007.04.19 04:48
|close
|530
|0.40
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|16.00
|9943.81
|1059
|2007.04.19 05:42
|close
|529
|0.20
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9953.81
|1060
|2007.04.19 06:08
|buy
|531
|0.20
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1061
|2007.04.19 08:24
|buy
|532
|0.40
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|1062
|2007.04.19 09:43
|close
|532
|0.40
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9965.81
|1063
|2007.04.19 10:02
|buy
|533
|0.40
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|1064
|2007.04.19 10:33
|close
|533
|0.40
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9977.81
|1065
|2007.04.19 11:45
|close
|531
|0.20
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9987.81
|1066
|2007.04.19 12:00
|buy
|534
|0.20
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1067
|2007.04.19 14:30
|close
|534
|0.20
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9997.81
|1068
|2007.04.19 14:50
|buy
|535
|0.20
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1069
|2007.04.19 16:30
|close
|535
|0.20
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10007.81
|1070
|2007.04.19 16:37
|buy
|536
|0.20
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1071
|2007.04.19 16:53
|close
|536
|0.20
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10017.81
|1072
|2007.04.19 18:12
|buy
|537
|0.20
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1073
|2007.04.19 18:25
|close
|537
|0.20
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10027.81
|1074
|2007.04.19 19:54
|buy
|538
|0.20
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1075
|2007.04.19 20:22
|close
|538
|0.20
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10037.81
|1076
|2007.04.20 00:06
|close
|517
|0.10
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|7.32
|10045.13
|1077
|2007.04.20 00:07
|buy
|539
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|1078
|2007.04.20 08:14
|close
|539
|0.10
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10055.13
|1079
|2007.04.20 08:14
|buy
|540
|0.10
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|1080
|2007.04.20 09:12
|buy
|541
|0.20
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|1081
|2007.04.20 10:44
|buy
|542
|0.40
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|1082
|2007.04.20 11:11
|close
|542
|0.40
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10067.13
|1083
|2007.04.20 13:08
|buy
|543
|0.40
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|1084
|2007.04.20 13:40
|close
|543
|0.40
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10079.13
|1085
|2007.04.20 13:49
|buy
|544
|0.40
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|1086
|2007.04.20 14:30
|close
|544
|0.40
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10091.13
|1087
|2007.04.20 14:52
|buy
|545
|0.40
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|1088
|2007.04.20 15:06
|close
|545
|0.40
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10103.13
|1089
|2007.04.20 15:09
|buy
|546
|0.40
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|1090
|2007.04.20 18:25
|close
|546
|0.40
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10115.13
|1091
|2007.04.20 18:57
|buy
|547
|0.40
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|1092
|2007.04.23 10:30
|close
|547
|0.40
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|-182.68
|9932.45
|1093
|2007.04.23 10:30
|close
|541
|0.20
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|-125.34
|9807.11
|1094
|2007.04.23 10:30
|buy
|548
|0.40
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|1095
|2007.04.23 10:31
|close
|548
|0.40
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9803.11
|1096
|2007.04.23 10:31
|close
|540
|0.10
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|-78.67
|9724.44
|1097
|2007.04.23 10:31
|buy
|549
|0.20
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|1098
|2007.04.23 10:31
|close
|549
|0.20
|1.3555
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9714.44
|1099
|2007.04.23 10:31
|sell
|550
|0.10
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|1100
|2007.04.23 12:00
|close
|550
|0.10
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9708.44
|1101
|2007.04.23 12:00
|buy
|551
|0.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|1102
|2007.04.23 12:11
|close
|551
|0.10
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9718.44
|1103
|2007.04.23 12:11
|buy
|552
|0.10
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|1104
|2007.04.23 12:43
|close
|552
|0.10
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9704.44
|1105
|2007.04.23 12:43
|sell
|553
|0.10
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|1106
|2007.04.23 12:47
|close
|553
|0.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9700.44
|1107
|2007.04.23 12:48
|sell
|554
|0.10
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|1108
|2007.04.23 12:50
|close
|554
|0.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9696.44
|1109
|2007.04.23 12:50
|buy
|555
|0.10
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|1110
|2007.04.23 12:55
|close
|555
|0.10
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9690.44
|1111
|2007.04.23 12:55
|sell
|556
|0.10
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|1112
|2007.04.23 13:17
|close
|556
|0.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9685.44
|1113
|2007.04.23 13:17
|buy
|557
|0.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|1114
|2007.04.23 13:19
|close
|557
|0.10
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9681.44
|1115
|2007.04.23 13:20
|buy
|558
|0.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|1116
|2007.04.23 13:33
|close
|558
|0.10
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9677.44
|1117
|2007.04.23 13:34
|sell
|559
|0.10
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|1118
|2007.04.23 13:47
|close
|559
|0.10
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9687.44
|1119
|2007.04.23 13:47
|sell
|560
|0.10
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|1120
|2007.04.23 14:01
|close
|560
|0.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|9672.44
|1121
|2007.04.23 14:02
|sell
|561
|0.10
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|1122
|2007.04.23 14:59
|close
|561
|0.10
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9666.44
|1123
|2007.04.23 15:00
|sell
|562
|0.10
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|1124
|2007.04.23 15:31
|close
|562
|0.10
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9676.44
|1125
|2007.04.23 15:31
|sell
|563
|0.10
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|1126
|2007.04.23 16:22
|close
|563
|0.10
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9658.44
|1127
|2007.04.23 16:22
|sell
|564
|0.20
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|1128
|2007.04.23 16:22
|close
|564
|0.20
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9652.44
|1129
|2007.04.23 16:22
|buy
|565
|0.10
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|1130
|2007.04.23 16:30
|close
|565
|0.10
|1.3556
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9647.44
|1131
|2007.04.23 16:31
|sell
|566
|0.10
|1.3556
|0.0000
|0.0000
|1132
|2007.04.23 16:38
|close
|566
|0.10
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9642.44
|1133
|2007.04.23 16:39
|buy
|567
|0.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|1134
|2007.04.23 17:33
|close
|567
|0.10
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9653.44
|1135
|2007.04.23 17:33
|buy
|568
|0.10
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|1136
|2007.04.23 17:45
|close
|568
|0.10
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9663.44
|1137
|2007.04.23 17:45
|buy
|569
|0.10
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|1138
|2007.04.24 03:26
|buy
|570
|0.20
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|1139
|2007.04.24 03:34
|close
|570
|0.20
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9647.44
|1140
|2007.04.24 03:34
|buy
|571
|0.20
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|1141
|2007.04.24 03:35
|close
|571
|0.20
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9641.44
|1142
|2007.04.24 03:35
|buy
|572
|0.20
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|1143
|2007.04.24 03:35
|close
|572
|0.20
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9633.44
|1144
|2007.04.24 03:36
|close
|569
|0.10
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|-25.67
|9607.77
|1145
|2007.04.24 03:36
|buy
|573
|0.20
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|1146
|2007.04.24 03:36
|close
|573
|0.20
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9605.77
|1147
|2007.04.24 03:36
|sell
|574
|0.10
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|1148
|2007.04.24 04:44
|close
|574
|0.10
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9615.77
|1149
|2007.04.24 04:44
|sell
|575
|0.10
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|1150
|2007.04.24 04:53
|close
|575
|0.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|9600.77
|1151
|2007.04.24 04:54
|buy
|576
|0.10
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|1152
|2007.04.24 08:04
|close
|576
|0.10
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9596.77
|1153
|2007.04.24 08:05
|sell
|577
|0.10
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|1154
|2007.04.24 08:42
|close
|577
|0.10
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9586.77
|1155
|2007.04.24 08:42
|buy
|578
|0.10
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|1156
|2007.04.24 10:12
|close
|578
|0.10
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9576.77
|1157
|2007.04.24 10:13
|sell
|579
|0.10
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|1158
|2007.04.24 11:06
|close
|579
|0.10
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|9565.77
|1159
|2007.04.24 11:06
|buy
|580
|0.10
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|1160
|2007.04.24 11:47
|close
|580
|0.10
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9556.77
|1161
|2007.04.24 11:48
|sell
|581
|0.10
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|1162
|2007.04.24 12:02
|close
|581
|0.10
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9551.77
|1163
|2007.04.24 12:02
|buy
|582
|0.10
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|1164
|2007.04.24 12:13
|close
|582
|0.10
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9544.77
|1165
|2007.04.24 12:13
|buy
|583
|0.10
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|1166
|2007.04.24 12:15
|close
|583
|0.10
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9540.77
|1167
|2007.04.24 12:15
|buy
|584
|0.10
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|1168
|2007.04.24 12:37
|close
|584
|0.10
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9550.77
|1169
|2007.04.24 12:37
|buy
|585
|0.10
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|1170
|2007.04.24 15:52
|close
|585
|0.10
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9560.77
|1171
|2007.04.24 15:52
|buy
|586
|0.10
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|1172
|2007.04.24 16:00
|close
|586
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9572.77
|1173
|2007.04.24 16:00
|buy
|587
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|1174
|2007.04.24 16:18
|close
|587
|0.10
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9582.77
|1175
|2007.04.24 16:18
|buy
|588
|0.10
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|1176
|2007.04.24 16:22
|close
|588
|0.10
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9593.77
|1177
|2007.04.24 16:22
|buy
|589
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|1178
|2007.04.24 22:00
|close
|589
|0.10
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9603.77
|1179
|2007.04.24 22:00
|buy
|590
|0.10
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|1180
|2007.04.25 08:30
|close
|590
|0.10
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|9.33
|9613.10
|1181
|2007.04.25 08:30
|buy
|591
|0.10
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|1182
|2007.04.25 12:46
|close
|591
|0.10
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9623.10
|1183
|2007.04.25 12:47
|buy
|592
|0.10
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1184
|2007.04.25 14:30
|buy
|593
|0.20
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|1185
|2007.04.25 14:41
|buy
|594
|0.40
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|1186
|2007.04.25 14:42
|close
|594
|0.40
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9635.10
|1187
|2007.04.25 16:00
|close
|593
|0.20
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9647.10
|1188
|2007.04.25 18:54
|buy
|595
|0.20
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|1189
|2007.04.26 04:05
|close
|595
|0.20
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|5.98
|9653.08
|1190
|2007.04.26 09:13
|buy
|596
|0.20
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|1191
|2007.04.26 10:30
|close
|596
|0.20
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9665.08
|1192
|2007.04.26 10:38
|buy
|597
|0.20
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|1193
|2007.04.26 11:31
|buy
|598
|0.40
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|1194
|2007.04.26 13:33
|close
|598
|0.40
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|-132.00
|9533.08
|1195
|2007.04.26 13:33
|buy
|599
|0.40
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|1196
|2007.04.26 13:34
|close
|599
|0.40
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9521.08
|1197
|2007.04.26 13:34
|buy
|600
|0.40
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|1198
|2007.04.26 13:34
|close
|600
|0.40
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9505.08
|1199
|2007.04.26 13:34
|close
|597
|0.20
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|-100.00
|9405.08
|1200
|2007.04.26 13:34
|buy
|601
|0.40
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|1201
|2007.04.26 13:35
|close
|601
|0.40
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9417.08
|1202
|2007.04.26 13:35
|buy
|602
|0.20
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1203
|2007.04.26 13:37
|close
|602
|0.20
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9427.08
|1204
|2007.04.26 13:37
|buy
|603
|0.20
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|1205
|2007.04.26 14:19
|close
|603
|0.20
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|9397.08
|1206
|2007.04.26 14:19
|close
|592
|0.10
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|-68.01
|9329.07
|1207
|2007.04.26 14:19
|buy
|604
|0.20
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|1208
|2007.04.26 14:20
|close
|604
|0.20
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9323.07
|1209
|2007.04.26 14:20
|sell
|605
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|1210
|2007.04.26 14:41
|sell
|606
|0.20
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|1211
|2007.04.26 14:41
|close
|606
|0.20
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9313.07
|1212
|2007.04.26 14:41
|close
|605
|0.10
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|9291.07
|1213
|2007.04.26 14:41
|sell
|607
|0.20
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|1214
|2007.04.26 14:41
|close
|607
|0.20
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9289.07
|1215
|2007.04.26 14:41
|buy
|608
|0.10
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|1216
|2007.04.26 15:18
|buy
|609
|0.20
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|1217
|2007.04.26 15:19
|close
|609
|0.20
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9283.07
|1218
|2007.04.26 15:19
|buy
|610
|0.20
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|1219
|2007.04.26 15:19
|close
|610
|0.20
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9277.07
|1220
|2007.04.26 15:19
|buy
|611
|0.20
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|1221
|2007.04.26 15:29
|close
|611
|0.20
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9287.07
|1222
|2007.04.26 16:14
|close
|608
|0.10
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|9270.07
|1223
|2007.04.26 16:14
|buy
|612
|0.20
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|1224
|2007.04.26 16:14
|close
|612
|0.20
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9266.07
|1225
|2007.04.26 16:35
|buy
|613
|0.10
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|1226
|2007.04.26 17:36
|close
|613
|0.10
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9252.07
|1227
|2007.04.26 17:36
|sell
|614
|0.10
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|1228
|2007.04.26 19:29
|close
|614
|0.10
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9238.07
|1229
|2007.04.26 19:29
|buy
|615
|0.10
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|1230
|2007.04.26 23:21
|close
|615
|0.10
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9224.07
|1231
|2007.04.26 23:24
|sell
|616
|0.10
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|1232
|2007.04.27 00:02
|close
|616
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|-3.82
|9220.25
|1233
|2007.04.27 00:03
|buy
|617
|0.10
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1234
|2007.04.27 00:37
|close
|617
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9212.25
|1235
|2007.04.27 00:37
|sell
|618
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|1236
|2007.04.27 01:21
|close
|618
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9206.25
|1237
|2007.04.27 01:21
|buy
|619
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1238
|2007.04.27 01:54
|close
|619
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9199.25
|1239
|2007.04.27 01:54
|sell
|620
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|1240
|2007.04.27 02:29
|close
|620
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9193.25
|1241
|2007.04.27 02:33
|sell
|621
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|1242
|2007.04.27 02:38
|close
|621
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9187.25
|1243
|2007.04.27 02:39
|buy
|622
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1244
|2007.04.27 03:15
|close
|622
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9180.25
|1245
|2007.04.27 03:17
|sell
|623
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|1246
|2007.04.27 03:24
|close
|623
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9174.25
|1247
|2007.04.27 03:25
|buy
|624
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|1248
|2007.04.27 07:00
|close
|624
|0.10
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9184.25
|1249
|2007.04.27 07:00
|buy
|625
|0.10
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|1250
|2007.04.27 07:42
|close
|625
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|9171.25
|1251
|2007.04.27 07:43
|sell
|626
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|1252
|2007.04.27 08:04
|close
|626
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9169.25
|1253
|2007.04.27 08:04
|buy
|627
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1254
|2007.04.27 08:12
|close
|627
|0.10
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9161.25
|1255
|2007.04.27 08:12
|sell
|628
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|1256
|2007.04.27 08:23
|close
|628
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9155.25
|1257
|2007.04.27 08:24
|buy
|629
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|1258
|2007.04.27 08:44
|close
|629
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9149.25
|1259
|2007.04.27 08:45
|buy
|630
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|1260
|2007.04.27 08:59
|close
|630
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9143.25
|1261
|2007.04.27 08:59
|sell
|631
|0.10
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|1262
|2007.04.27 09:21
|close
|631
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9135.25
|1263
|2007.04.27 09:22
|buy
|632
|0.10
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1264
|2007.04.27 10:12
|close
|632
|0.10
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9146.25
|1265
|2007.04.27 10:12
|buy
|633
|0.10
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|1266
|2007.04.27 12:09
|close
|633
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9156.25
|1267
|2007.04.27 12:09
|buy
|634
|0.10
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|1268
|2007.04.27 12:53
|close
|634
|0.10
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9166.25
|1269
|2007.04.27 12:53
|buy
|635
|0.10
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|1270
|2007.04.27 14:20
|close
|635
|0.10
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9176.25
|1271
|2007.04.27 14:20
|buy
|636
|0.10
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|1272
|2007.04.27 14:30
|close
|636
|0.10
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9186.25
|1273
|2007.04.27 14:30
|buy
|637
|0.10
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|1274
|2007.04.27 14:30
|close
|637
|0.10
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9198.25
|1275
|2007.04.27 14:30
|buy
|638
|0.10
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|1276
|2007.04.27 14:50
|buy
|639
|0.20
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|1277
|2007.04.27 14:52
|close
|639
|0.20
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9208.25
|1278
|2007.04.27 14:53
|buy
|640
|0.20
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|1279
|2007.04.27 14:55
|close
|640
|0.20
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9218.25
|1280
|2007.04.27 14:56
|buy
|641
|0.20
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|1281
|2007.04.27 15:01
|close
|641
|0.20
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9228.25
|1282
|2007.04.27 16:01
|buy
|642
|0.20
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|1283
|2007.04.27 16:05
|close
|642
|0.20
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9238.25
|1284
|2007.04.27 16:30
|buy
|643
|0.20
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|1285
|2007.04.27 16:33
|close
|643
|0.20
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9250.25
|1286
|2007.04.27 16:59
|buy
|644
|0.20
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|1287
|2007.04.27 17:04
|buy
|645
|0.40
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|1288
|2007.04.27 21:12
|close
|645
|0.40
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9262.25
|1289
|2007.04.27 21:14
|buy
|646
|0.40
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|1290
|2007.04.27 21:46
|close
|646
|0.40
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|16.00
|9278.25
|1291
|2007.04.29 23:00
|buy
|647
|0.40
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|1292
|2007.04.30 00:03
|close
|647
|0.40
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|9.32
|9287.57
|1293
|2007.04.30 00:03
|buy
|648
|0.40
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|1294
|2007.04.30 00:06
|close
|648
|0.40
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9299.57
|1295
|2007.04.30 00:06
|buy
|649
|0.40
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|1296
|2007.04.30 00:20
|close
|649
|0.40
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|16.00
|9315.57
|1297
|2007.04.30 00:45
|buy
|650
|0.40
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|1298
|2007.04.30 05:44
|close
|650
|0.40
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9327.57
|1299
|2007.04.30 06:01
|buy
|651
|0.40
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|1300
|2007.04.30 08:41
|close
|651
|0.40
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|-148.00
|9179.57
|1301
|2007.04.30 08:41
|buy
|652
|0.40
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|1302
|2007.04.30 08:42
|close
|652
|0.40
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9167.57
|1303
|2007.04.30 08:43
|buy
|653
|0.40
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|1304
|2007.04.30 08:43
|close
|653
|0.40
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9155.57
|1305
|2007.04.30 08:43
|buy
|654
|0.40
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|1306
|2007.04.30 08:45
|close
|654
|0.40
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9167.57
|1307
|2007.04.30 08:45
|buy
|655
|0.40
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|1308
|2007.04.30 08:46
|close
|655
|0.40
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9179.57
|1309
|2007.04.30 08:47
|buy
|656
|0.40
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|1310
|2007.04.30 08:57
|close
|656
|0.40
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|-60.00
|9119.57
|1311
|2007.04.30 08:57
|close
|644
|0.20
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|-113.34
|9006.23
|1312
|2007.04.30 08:57
|buy
|657
|0.40
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|1313
|2007.04.30 08:57
|close
|657
|0.40
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9002.23
|1314
|2007.04.30 08:57
|close
|638
|0.10
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|-71.67
|8930.56
|1315
|2007.04.30 08:57
|buy
|658
|0.20
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|1316
|2007.04.30 08:58
|close
|658
|0.20
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8924.56
|1317
|2007.04.30 08:58
|sell
|659
|0.10
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|1318
|2007.04.30 09:28
|close
|659
|0.10
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8934.56
|1319
|2007.04.30 09:28
|sell
|660
|0.10
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|1320
|2007.04.30 11:21
|sell
|661
|0.20
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|1321
|2007.04.30 12:00
|close
|661
|0.20
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8922.56
|1322
|2007.04.30 12:00
|sell
|662
|0.20
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|1323
|2007.04.30 12:00
|close
|662
|0.20
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8916.56
|1324
|2007.04.30 12:00
|sell
|663
|0.20
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|1325
|2007.04.30 12:02
|close
|663
|0.20
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|8908.56
|1326
|2007.04.30 12:02
|close
|660
|0.10
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|8885.56
|1327
|2007.04.30 12:02
|sell
|664
|0.20
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|1328
|2007.04.30 12:02
|close
|664
|0.20
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8879.56
|1329
|2007.04.30 12:02
|buy
|665
|0.10
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|1330
|2007.04.30 14:10
|close
|665
|0.10
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|8870.56
|1331
|2007.04.30 14:10
|sell
|666
|0.10
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|1332
|2007.04.30 14:21
|close
|666
|0.10
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|8861.56
|1333
|2007.04.30 14:21
|buy
|667
|0.10
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|1334
|2007.04.30 14:30
|close
|667
|0.10
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8871.56
|1335
|2007.04.30 14:30
|buy
|668
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|1336
|2007.04.30 15:31
|close
|668
|0.10
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8881.56
|1337
|2007.04.30 15:31
|buy
|669
|0.10
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|1338
|2007.04.30 17:00
|close
|669
|0.10
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8891.56
|1339
|2007.04.30 17:00
|buy
|670
|0.10
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|1340
|2007.04.30 17:10
|close
|670
|0.10
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|11.00
|8902.56
|1341
|2007.04.30 17:10
|buy
|671
|0.10
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|1342
|2007.04.30 17:19
|close
|671
|0.10
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|11.00
|8913.56
|1343
|2007.04.30 17:19
|buy
|672
|0.10
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|1344
|2007.04.30 17:50
|buy
|673
|0.20
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|1345
|2007.04.30 18:56
|close
|673
|0.20
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8923.56
|1346
|2007.04.30 19:39
|buy
|674
|0.20
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1347
|2007.04.30 23:44
|buy
|675
|0.40
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|1348
|2007.05.01 00:14
|close
|675
|0.40
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|9.32
|8932.88
|1349
|2007.05.01 03:08
|buy
|676
|0.40
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|1350
|2007.05.01 04:00
|close
|676
|0.40
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8944.88
|1351
|2007.05.01 09:28
|buy
|677
|0.40
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|1352
|2007.05.01 10:51
|close
|677
|0.40
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8956.88
|1353
|2007.05.01 10:56
|buy
|678
|0.40
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|1354
|2007.05.01 11:24
|close
|678
|0.40
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8968.88
|1355
|2007.05.01 11:28
|buy
|679
|0.40
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|1356
|2007.05.01 12:23
|close
|679
|0.40
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8980.88
|1357
|2007.05.01 12:25
|buy
|680
|0.40
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|1358
|2007.05.01 12:48
|close
|680
|0.40
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8992.88
|1359
|2007.05.01 15:12
|close
|674
|0.20
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|8.66
|9001.54
|1360
|2007.05.01 15:59
|buy
|681
|0.20
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|1361
|2007.05.01 16:00
|close
|681
|0.20
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9011.54
|1362
|2007.05.01 16:00
|buy
|682
|0.20
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|1363
|2007.05.01 16:01
|buy
|683
|0.40
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|1364
|2007.05.01 16:01
|close
|683
|0.40
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9023.54
|1365
|2007.05.01 16:07
|buy
|684
|0.40
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|1366
|2007.05.01 16:32
|close
|684
|0.40
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|-104.00
|8919.54
|1367
|2007.05.01 16:32
|close
|682
|0.20
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|-82.00
|8837.54
|1368
|2007.05.01 16:32
|buy
|685
|0.40
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|1369
|2007.05.01 16:33
|close
|685
|0.40
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8849.54
|1370
|2007.05.01 16:33
|buy
|686
|0.20
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|1371
|2007.05.01 16:36
|close
|686
|0.20
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|8833.54
|1372
|2007.05.01 16:36
|buy
|687
|0.20
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|1373
|2007.05.01 16:36
|close
|687
|0.20
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8827.54
|1374
|2007.05.01 16:36
|close
|672
|0.10
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|-57.67
|8769.87
|1375
|2007.05.01 16:36
|buy
|688
|0.20
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|1376
|2007.05.01 16:36
|close
|688
|0.20
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|8767.87
|1377
|2007.05.01 16:36
|sell
|689
|0.10
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|1378
|2007.05.01 16:43
|close
|689
|0.10
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8777.87
|1379
|2007.05.01 16:43
|sell
|690
|0.10
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|1380
|2007.05.01 17:02
|close
|690
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8787.87
|1381
|2007.05.01 17:02
|sell
|691
|0.10
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|1382
|2007.05.01 17:11
|sell
|692
|0.20
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|1383
|2007.05.01 17:38
|close
|692
|0.20
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8797.87
|1384
|2007.05.01 18:15
|sell
|693
|0.20
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|1385
|2007.05.01 18:40
|close
|693
|0.20
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8807.87
|1386
|2007.05.01 20:18
|sell
|694
|0.20
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|1387
|2007.05.01 20:56
|close
|694
|0.20
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|8785.87
|1388
|2007.05.01 20:56
|close
|691
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|8757.87
|1389
|2007.05.01 20:56
|sell
|695
|0.20
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|1390
|2007.05.01 20:56
|close
|695
|0.20
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8751.87
|1391
|2007.05.01 20:56
|buy
|696
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|1392
|2007.05.01 22:32
|buy
|697
|0.20
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|1393
|2007.05.02 00:15
|close
|697
|0.20
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|-11.34
|8740.53
|1394
|2007.05.02 00:15
|close
|696
|0.10
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|-20.67
|8719.86
|1395
|2007.05.02 00:15
|buy
|698
|0.20
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|1396
|2007.05.02 00:16
|close
|698
|0.20
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8713.86
|1397
|2007.05.02 00:16
|sell
|699
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|1398
|2007.05.02 04:17
|close
|699
|0.10
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8723.86
|1399
|2007.05.02 04:17
|sell
|700
|0.10
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|1400
|2007.05.02 05:18
|close
|700
|0.10
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8733.86
|1401
|2007.05.02 05:18
|sell
|701
|0.10
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|1402
|2007.05.02 05:21
|close
|701
|0.10
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|11.00
|8744.86
|1403
|2007.05.02 05:21
|sell
|702
|0.10
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|1404
|2007.05.02 07:41
|sell
|703
|0.20
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|1405
|2007.05.02 09:05
|close
|703
|0.20
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8754.86
|1406
|2007.05.02 10:07
|sell
|704
|0.20
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|1407
|2007.05.02 10:58
|close
|704
|0.20
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8764.86
|1408
|2007.05.02 12:09
|sell
|705
|0.20
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|1409
|2007.05.02 12:18
|close
|705
|0.20
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8774.86
|1410
|2007.05.02 14:14
|sell
|706
|0.20
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|1411
|2007.05.02 15:17
|sell
|707
|0.40
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1412
|2007.05.02 15:20
|close
|707
|0.40
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8786.86
|1413
|2007.05.02 15:55
|sell
|708
|0.40
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1414
|2007.05.02 15:57
|close
|708
|0.40
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8798.86
|1415
|2007.05.02 16:07
|close
|706
|0.20
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8808.86
|1416
|2007.05.02 16:12
|sell
|709
|0.20
|1.3581
|0.0000
|0.0000
|1417
|2007.05.02 16:25
|sell
|710
|0.40
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|1418
|2007.05.02 16:45
|close
|710
|0.40
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8820.86
|1419
|2007.05.02 16:46
|sell
|711
|0.40
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1420
|2007.05.02 16:54
|close
|711
|0.40
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|16.00
|8836.86
|1421
|2007.05.02 17:01
|sell
|712
|0.40
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|1422
|2007.05.02 17:02
|close
|712
|0.40
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8848.86
|1423
|2007.05.02 17:06
|sell
|713
|0.40
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1424
|2007.05.02 18:01
|close
|713
|0.40
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8860.86
|1425
|2007.05.02 18:11
|sell
|714
|0.40
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1426
|2007.05.02 21:32
|close
|714
|0.40
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8872.86
|1427
|2007.05.03 05:54
|sell
|715
|0.40
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|1428
|2007.05.03 07:44
|close
|715
|0.40
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8884.86
|1429
|2007.05.03 07:50
|sell
|716
|0.40
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1430
|2007.05.03 08:01
|close
|716
|0.40
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|8832.86
|1431
|2007.05.03 08:01
|close
|709
|0.20
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|-58.92
|8773.94
|1432
|2007.05.03 08:01
|sell
|717
|0.40
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|1433
|2007.05.03 08:01
|close
|717
|0.40
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8769.94
|1434
|2007.05.03 08:01
|close
|702
|0.10
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|-46.46
|8723.48
|1435
|2007.05.03 08:01
|sell
|718
|0.20
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|1436
|2007.05.03 08:01
|close
|718
|0.20
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|8721.48
|1437
|2007.05.03 08:01
|buy
|719
|0.10
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|1438
|2007.05.03 12:11
|close
|719
|0.10
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8716.48
|1439
|2007.05.03 12:11
|sell
|720
|0.10
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|1440
|2007.05.03 12:15
|close
|720
|0.10
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8709.48
|1441
|2007.05.03 12:15
|buy
|721
|0.10
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|1442
|2007.05.03 12:29
|close
|721
|0.10
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8702.48
|1443
|2007.05.03 12:29
|sell
|722
|0.10
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|1444
|2007.05.03 14:01
|close
|722
|0.10
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8695.48
|1445
|2007.05.03 14:02
|buy
|723
|0.10
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|1446
|2007.05.03 14:30
|close
|723
|0.10
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8688.48
|1447
|2007.05.03 14:30
|sell
|724
|0.10
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|1448
|2007.05.03 14:35
|close
|724
|0.10
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8698.48
|1449
|2007.05.03 14:35
|sell
|725
|0.10
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|1450
|2007.05.03 15:25
|close
|725
|0.10
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8708.48
|1451
|2007.05.03 15:25
|sell
|726
|0.10
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|1452
|2007.05.03 15:46
|close
|726
|0.10
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8718.48
|1453
|2007.05.03 15:46
|sell
|727
|0.10
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|1454
|2007.05.03 16:01
|close
|727
|0.10
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|11.00
|8729.48
|1455
|2007.05.03 16:01
|sell
|728
|0.10
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|1456
|2007.05.03 20:32
|close
|728
|0.10
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8739.48
|1457
|2007.05.03 20:32
|sell
|729
|0.10
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|1458
|2007.05.04 04:25
|close
|729
|0.10
|1.3538
|0.0000
|0.0000
|10.18
|8749.66
|1459
|2007.05.04 04:26
|sell
|730
|0.10
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|1460
|2007.05.04 07:42
|sell
|731
|0.20
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|1461
|2007.05.04 08:59
|sell
|732
|0.40
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|1462
|2007.05.04 09:20
|close
|732
|0.40
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8761.66
|1463
|2007.05.04 09:38
|close
|731
|0.20
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8771.66
|1464
|2007.05.04 10:15
|sell
|733
|0.20
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|1465
|2007.05.04 10:41
|sell
|734
|0.40
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|1466
|2007.05.04 10:50
|close
|734
|0.40
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8783.66
|1467
|2007.05.04 14:30
|sell
|735
|0.40
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|1468
|2007.05.04 14:30
|close
|735
|0.40
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8795.66
|1469
|2007.05.04 14:33
|sell
|736
|0.40
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|1470
|2007.05.04 14:34
|close
|736
|0.40
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|16.00
|8811.66
|1471
|2007.05.04 14:38
|sell
|737
|0.40
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|1472
|2007.05.04 14:38
|close
|737
|0.40
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8823.66
|1473
|2007.05.04 14:38
|sell
|738
|0.40
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|1474
|2007.05.04 14:58
|close
|738
|0.40
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|-112.00
|8711.66
|1475
|2007.05.04 14:58
|sell
|739
|0.40
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|1476
|2007.05.04 14:59
|close
|739
|0.40
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8699.66
|1477
|2007.05.04 14:59
|close
|733
|0.20
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|-92.00
|8607.66
|1478
|2007.05.04 14:59
|sell
|740
|0.40
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1479
|2007.05.04 14:59
|close
|740
|0.40
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8595.66
|1480
|2007.05.04 14:59
|close
|730
|0.10
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|8533.66
|1481
|2007.05.04 14:59
|sell
|741
|0.20
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1482
|2007.05.04 14:59
|close
|741
|0.20
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8527.66
|1483
|2007.05.04 14:59
|buy
|742
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|1484
|2007.05.04 16:00
|close
|742
|0.10
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|8519.66
|1485
|2007.05.04 16:05
|sell
|743
|0.10
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|1486
|2007.05.04 18:47
|close
|743
|0.10
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8512.66
|1487
|2007.05.04 18:47
|buy
|744
|0.10
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|1488
|2007.05.04 20:14
|close
|744
|0.10
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8507.66
|1489
|2007.05.04 20:14
|sell
|745
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|1490
|2007.05.06 23:00
|close
|745
|0.10
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8501.66
|1491
|2007.05.06 23:00
|buy
|746
|0.10
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|1492
|2007.05.07 00:00
|close
|746
|0.10
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|-8.67
|8492.99
|1493
|2007.05.07 00:05
|sell
|747
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|1494
|2007.05.07 00:42
|close
|747
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8487.99
|1495
|2007.05.07 00:42
|buy
|748
|0.10
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|1496
|2007.05.07 00:47
|close
|748
|0.10
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8482.99
|1497
|2007.05.07 00:51
|buy
|749
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|1498
|2007.05.07 00:55
|close
|749
|0.10
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8478.99
|1499
|2007.05.07 00:56
|sell
|750
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|1500
|2007.05.07 02:17
|close
|750
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8473.99
|1501
|2007.05.07 02:18
|buy
|751
|0.10
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|1502
|2007.05.07 04:46
|close
|751
|0.10
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8483.99
|1503
|2007.05.07 04:46
|buy
|752
|0.10
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|1504
|2007.05.07 14:32
|close
|752
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8493.99
|1505
|2007.05.07 14:32
|buy
|753
|0.10
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|1506
|2007.05.07 19:31
|buy
|754
|0.20
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|1507
|2007.05.07 21:11
|close
|754
|0.20
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|8475.99
|1508
|2007.05.07 21:12
|buy
|755
|0.20
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|1509
|2007.05.07 21:12
|close
|755
|0.20
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|8465.99
|1510
|2007.05.07 21:12
|close
|753
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|8440.99
|1511
|2007.05.07 21:12
|buy
|756
|0.20
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|1512
|2007.05.07 21:13
|close
|756
|0.20
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8434.99
|1513
|2007.05.07 21:13
|sell
|757
|0.10
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|1514
|2007.05.08 00:00
|close
|757
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-5.82
|8429.17
|1515
|2007.05.08 00:06
|buy
|758
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|1516
|2007.05.08 01:07
|close
|758
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8424.17
|1517
|2007.05.08 01:11
|sell
|759
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1518
|2007.05.08 01:21
|close
|759
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8420.17
|1519
|2007.05.08 01:22
|buy
|760
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|1520
|2007.05.08 01:29
|close
|760
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8416.17
|1521
|2007.05.08 01:29
|sell
|761
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1522
|2007.05.08 01:31
|close
|761
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8412.17
|1523
|2007.05.08 01:31
|sell
|762
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1524
|2007.05.08 01:33
|close
|762
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8408.17
|1525
|2007.05.08 01:33
|buy
|763
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|1526
|2007.05.08 01:46
|close
|763
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8403.17
|1527
|2007.05.08 01:47
|sell
|764
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|1528
|2007.05.08 01:53
|close
|764
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8398.17
|1529
|2007.05.08 01:53
|sell
|765
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1530
|2007.05.08 01:55
|close
|765
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8394.17
|1531
|2007.05.08 01:56
|buy
|766
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|1532
|2007.05.08 01:59
|close
|766
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8389.17
|1533
|2007.05.08 01:59
|sell
|767
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1534
|2007.05.08 02:06
|close
|767
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8385.17
|1535
|2007.05.08 02:06
|buy
|768
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|1536
|2007.05.08 02:08
|close
|768
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8381.17
|1537
|2007.05.08 02:09
|sell
|769
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|1538
|2007.05.08 02:16
|close
|769
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8376.17
|1539
|2007.05.08 02:20
|buy
|770
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|1540
|2007.05.08 02:25
|close
|770
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8372.17
|1541
|2007.05.08 02:26
|sell
|771
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|1542
|2007.05.08 02:39
|close
|771
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8366.17
|1543
|2007.05.08 02:40
|buy
|772
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|1544
|2007.05.08 02:52
|close
|772
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8362.17
|1545
|2007.05.08 02:53
|sell
|773
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|1546
|2007.05.08 03:10
|close
|773
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8357.17
|1547
|2007.05.08 03:11
|sell
|774
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1548
|2007.05.08 03:30
|close
|774
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8353.17
|1549
|2007.05.08 03:31
|sell
|775
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1550
|2007.05.08 03:33
|close
|775
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8349.17
|1551
|2007.05.08 03:34
|sell
|776
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1552
|2007.05.08 03:34
|close
|776
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8345.17
|1553
|2007.05.08 03:34
|buy
|777
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|1554
|2007.05.08 03:34
|close
|777
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8340.17
|1555
|2007.05.08 03:35
|buy
|778
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|1556
|2007.05.08 04:44
|close
|778
|0.10
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8350.17
|1557
|2007.05.08 04:44
|buy
|779
|0.10
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|1558
|2007.05.08 09:28
|close
|779
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|8337.17
|1559
|2007.05.08 09:28
|sell
|780
|0.10
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1560
|2007.05.08 10:15
|close
|780
|0.10
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8347.17
|1561
|2007.05.08 10:15
|sell
|781
|0.10
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|1562
|2007.05.08 10:50
|close
|781
|0.10
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8357.17
|1563
|2007.05.08 10:50
|sell
|782
|0.10
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|1564
|2007.05.08 12:09
|close
|782
|0.10
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8367.17
|1565
|2007.05.08 12:09
|sell
|783
|0.10
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|1566
|2007.05.08 14:50
|close
|783
|0.10
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8377.17
|1567
|2007.05.08 14:50
|sell
|784
|0.10
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|1568
|2007.05.08 16:13
|close
|784
|0.10
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|11.00
|8388.17
|1569
|2007.05.08 16:13
|sell
|785
|0.10
|1.3535
|0.0000
|0.0000
|1570
|2007.05.08 16:17
|close
|785
|0.10
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|11.00
|8399.17
|1571
|2007.05.08 16:17
|sell
|786
|0.10
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|1572
|2007.05.08 19:21
|sell
|787
|0.20
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|1573
|2007.05.09 09:40
|close
|787
|0.20
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|10.36
|8409.53
|1574
|2007.05.09 09:43
|sell
|788
|0.20
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|1575
|2007.05.09 10:10
|close
|788
|0.20
|1.3535
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8419.53
|1576
|2007.05.09 10:50
|sell
|789
|0.20
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|1577
|2007.05.09 11:31
|close
|789
|0.20
|1.3535
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8429.53
|1578
|2007.05.09 11:39
|sell
|790
|0.20
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|1579
|2007.05.09 12:00
|close
|790
|0.20
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8439.53
|1580
|2007.05.09 14:46
|sell
|791
|0.20
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|1581
|2007.05.09 15:17
|sell
|792
|0.40
|1.3555
|0.0000
|0.0000
|1582
|2007.05.09 15:19
|close
|792
|0.40
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8451.53
|1583
|2007.05.09 15:23
|sell
|793
|0.40
|1.3555
|0.0000
|0.0000
|1584
|2007.05.09 16:16
|close
|793
|0.40
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8463.53
|1585
|2007.05.09 20:12
|sell
|794
|0.40
|1.3555
|0.0000
|0.0000
|1586
|2007.05.09 20:15
|close
|794
|0.40
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8475.53
|1587
|2007.05.09 20:18
|close
|791
|0.20
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8487.53
|1588
|2007.05.10 07:45
|sell
|795
|0.20
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|1589
|2007.05.10 08:11
|sell
|796
|0.40
|1.3555
|0.0000
|0.0000
|1590
|2007.05.10 09:13
|close
|796
|0.40
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8499.53
|1591
|2007.05.10 09:15
|sell
|797
|0.40
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|1592
|2007.05.10 10:06
|close
|797
|0.40
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|16.00
|8515.53
|1593
|2007.05.10 11:13
|close
|795
|0.20
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8527.53
|1594
|2007.05.10 14:30
|sell
|798
|0.20
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|1595
|2007.05.10 14:30
|close
|798
|0.20
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8537.53
|1596
|2007.05.10 14:34
|sell
|799
|0.20
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|1597
|2007.05.10 14:37
|close
|799
|0.20
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8547.53
|1598
|2007.05.10 14:50
|close
|786
|0.10
|1.3512
|0.0000
|0.0000
|11.72
|8559.25
|1599
|2007.05.10 14:50
|sell
|800
|0.10
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|1600
|2007.05.10 14:55
|close
|800
|0.10
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8569.25
|1601
|2007.05.10 14:55
|sell
|801
|0.10
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|1602
|2007.05.10 15:07
|sell
|802
|0.20
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|1603
|2007.05.10 15:08
|close
|802
|0.20
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8579.25
|1604
|2007.05.10 18:39
|close
|801
|0.10
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|11.00
|8590.25
|1605
|2007.05.10 18:40
|sell
|803
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|1606
|2007.05.10 19:04
|close
|803
|0.10
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8602.25
|1607
|2007.05.10 19:04
|sell
|804
|0.10
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|1608
|2007.05.10 19:04
|close
|804
|0.10
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8612.25
|1609
|2007.05.10 19:04
|sell
|805
|0.10
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|1610
|2007.05.10 20:05
|sell
|806
|0.20
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|1611
|2007.05.10 20:15
|close
|806
|0.20
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8622.25
|1612
|2007.05.10 20:29
|sell
|807
|0.20
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|1613
|2007.05.10 23:46
|close
|807
|0.20
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8634.25
|1614
|2007.05.11 01:07
|sell
|808
|0.20
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|1615
|2007.05.11 01:42
|close
|808
|0.20
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8644.25
|1616
|2007.05.11 05:00
|sell
|809
|0.20
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|1617
|2007.05.11 07:02
|close
|809
|0.20
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8654.25
|1618
|2007.05.11 08:05
|sell
|810
|0.20
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|1619
|2007.05.11 08:45
|close
|810
|0.20
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8664.25
|1620
|2007.05.11 09:00
|sell
|811
|0.20
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|1621
|2007.05.11 09:06
|close
|811
|0.20
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8674.25
|1622
|2007.05.11 10:28
|sell
|812
|0.20
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|1623
|2007.05.11 10:47
|close
|812
|0.20
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8684.25
|1624
|2007.05.11 12:45
|sell
|813
|0.20
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|1625
|2007.05.11 14:30
|sell
|814
|0.40
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|1626
|2007.05.11 14:31
|close
|814
|0.40
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8696.25
|1627
|2007.05.11 14:40
|close
|813
|0.20
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8706.25
|1628
|2007.05.11 14:42
|sell
|815
|0.20
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|1629
|2007.05.11 15:00
|sell
|816
|0.40
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|1630
|2007.05.14 04:45
|close
|816
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-191.28
|8514.97
|1631
|2007.05.14 04:45
|sell
|817
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1632
|2007.05.14 04:46
|close
|817
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8502.97
|1633
|2007.05.14 04:46
|sell
|818
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1634
|2007.05.14 04:46
|close
|818
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8490.97
|1635
|2007.05.14 04:47
|sell
|819
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1636
|2007.05.14 04:47
|close
|819
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8478.97
|1637
|2007.05.14 04:48
|sell
|820
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1638
|2007.05.14 04:49
|close
|820
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8466.97
|1639
|2007.05.14 04:50
|sell
|821
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1640
|2007.05.14 04:52
|close
|821
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8454.97
|1641
|2007.05.14 04:53
|sell
|822
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1642
|2007.05.14 04:53
|close
|822
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8442.97
|1643
|2007.05.14 04:55
|sell
|823
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1644
|2007.05.14 05:14
|close
|823
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8430.97
|1645
|2007.05.14 05:14
|sell
|824
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1646
|2007.05.14 05:16
|close
|824
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8418.97
|1647
|2007.05.14 05:17
|sell
|825
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1648
|2007.05.14 05:17
|close
|825
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8406.97
|1649
|2007.05.14 05:19
|sell
|826
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1650
|2007.05.14 05:19
|close
|826
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8394.97
|1651
|2007.05.14 05:21
|sell
|827
|0.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1652
|2007.05.14 05:21
|close
|827
|0.40
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8382.97
|1653
|2007.05.14 05:22
|close
|815
|0.20
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|-129.64
|8253.33
|1654
|2007.05.14 05:22
|sell
|828
|0.40
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|1655
|2007.05.14 05:22
|close
|828
|0.40
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8241.33
|1656
|2007.05.14 05:22
|close
|805
|0.10
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|-81.64
|8159.69
|1657
|2007.05.14 05:22
|sell
|829
|0.20
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|1658
|2007.05.14 05:23
|close
|829
|0.20
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|8157.69
|1659
|2007.05.14 05:23
|buy
|830
|0.10
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|1660
|2007.05.14 08:00
|close
|830
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8151.69
|1661
|2007.05.14 08:00
|sell
|831
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1662
|2007.05.14 08:38
|close
|831
|0.10
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|11.00
|8162.69
|1663
|2007.05.14 08:38
|sell
|832
|0.10
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|1664
|2007.05.14 09:59
|close
|832
|0.10
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|8146.69
|1665
|2007.05.14 09:59
|buy
|833
|0.10
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|1666
|2007.05.14 10:00
|close
|833
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8141.69
|1667
|2007.05.14 10:00
|buy
|834
|0.10
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|1668
|2007.05.14 10:01
|close
|834
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8137.69
|1669
|2007.05.14 10:01
|sell
|835
|0.10
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|1670
|2007.05.14 12:02
|close
|835
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8133.69
|1671
|2007.05.14 12:03
|buy
|836
|0.10
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|1672
|2007.05.14 16:13
|close
|836
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8129.69
|1673
|2007.05.14 16:13
|sell
|837
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1674
|2007.05.14 20:04
|close
|837
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8126.69
|1675
|2007.05.14 20:07
|sell
|838
|0.10
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|1676
|2007.05.14 20:11
|close
|838
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8121.69
|1677
|2007.05.14 20:12
|sell
|839
|0.10
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|1678
|2007.05.14 20:12
|close
|839
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8117.69
|1679
|2007.05.14 20:12
|buy
|840
|0.10
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|1680
|2007.05.14 20:13
|close
|840
|0.10
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8112.69
|1681
|2007.05.14 20:14
|sell
|841
|0.10
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|1682
|2007.05.14 20:19
|close
|841
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8107.69
|1683
|2007.05.14 20:22
|sell
|842
|0.10
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|1684
|2007.05.14 20:30
|close
|842
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8103.69
|1685
|2007.05.14 20:35
|buy
|843
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|1686
|2007.05.14 20:40
|close
|843
|0.10
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8098.69
|1687
|2007.05.14 20:40
|sell
|844
|0.10
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|1688
|2007.05.14 22:01
|close
|844
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8094.69
|1689
|2007.05.14 22:01
|buy
|845
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|1690
|2007.05.14 22:55
|close
|845
|0.10
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8089.69
|1691
|2007.05.14 22:57
|sell
|846
|0.10
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|1692
|2007.05.14 22:59
|close
|846
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8085.69
|1693
|2007.05.14 22:59
|buy
|847
|0.10
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|1694
|2007.05.14 23:01
|close
|847
|0.10
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8080.69
|1695
|2007.05.14 23:01
|buy
|848
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|1696
|2007.05.14 23:01
|close
|848
|0.10
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8076.69
|1697
|2007.05.14 23:02
|sell
|849
|0.10
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|1698
|2007.05.15 01:51
|close
|849
|0.10
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|-5.82
|8070.87
|1699
|2007.05.15 01:52
|buy
|850
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|1700
|2007.05.15 02:55
|close
|850
|0.10
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8064.87
|1701
|2007.05.15 02:55
|sell
|851
|0.10
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|1702
|2007.05.15 02:59
|close
|851
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8058.87
|1703
|2007.05.15 02:59
|buy
|852
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|1704
|2007.05.15 02:59
|close
|852
|0.10
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8052.87
|1705
|2007.05.15 03:00
|sell
|853
|0.10
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|1706
|2007.05.15 03:39
|close
|853
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8046.87
|1707
|2007.05.15 03:39
|buy
|854
|0.10
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|1708
|2007.05.15 05:37
|close
|854
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8042.87
|1709
|2007.05.15 05:39
|sell
|855
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1710
|2007.05.15 07:31
|close
|855
|0.10
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8035.87
|1711
|2007.05.15 07:32
|buy
|856
|0.10
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|1712
|2007.05.15 07:41
|close
|856
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8028.87
|1713
|2007.05.15 07:41
|sell
|857
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1714
|2007.05.15 08:14
|close
|857
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8025.87
|1715
|2007.05.15 08:14
|buy
|858
|0.10
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|1716
|2007.05.15 08:35
|close
|858
|0.10
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|13.00
|8038.87
|1717
|2007.05.15 08:35
|buy
|859
|0.10
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|1718
|2007.05.15 09:24
|buy
|860
|0.20
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|1719
|2007.05.15 09:28
|close
|860
|0.20
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|8024.87
|1720
|2007.05.15 09:28
|buy
|861
|0.20
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|1721
|2007.05.15 09:28
|close
|861
|0.20
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8018.87
|1722
|2007.05.15 09:29
|close
|859
|0.10
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|7992.87
|1723
|2007.05.15 09:29
|buy
|862
|0.20
|1.3535
|0.0000
|0.0000
|1724
|2007.05.15 09:29
|close
|862
|0.20
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|7990.87
|1725
|2007.05.15 09:29
|sell
|863
|0.10
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|1726
|2007.05.15 14:30
|close
|863
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|7979.87
|1727
|2007.05.15 14:30
|buy
|864
|0.10
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|1728
|2007.05.15 14:33
|close
|864
|0.10
|1.3556
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7989.87
|1729
|2007.05.15 14:33
|buy
|865
|0.10
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|1730
|2007.05.15 15:29
|buy
|866
|0.20
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|1731
|2007.05.15 15:44
|close
|866
|0.20
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7999.87
|1732
|2007.05.15 16:00
|close
|865
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|7984.87
|1733
|2007.05.15 16:00
|buy
|867
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|1734
|2007.05.15 16:30
|close
|867
|0.10
|1.3555
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7994.87
|1735
|2007.05.15 16:30
|buy
|868
|0.10
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|1736
|2007.05.15 16:32
|close
|868
|0.10
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|11.00
|8005.87
|1737
|2007.05.15 16:32
|buy
|869
|0.10
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|1738
|2007.05.15 16:39
|close
|869
|0.10
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8015.87
|1739
|2007.05.15 16:39
|buy
|870
|0.10
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|1740
|2007.05.15 16:50
|close
|870
|0.10
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|11.00
|8026.87
|1741
|2007.05.15 16:50
|buy
|871
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|1742
|2007.05.15 17:02
|close
|871
|0.10
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8036.87
|1743
|2007.05.15 17:02
|buy
|872
|0.10
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|1744
|2007.05.15 19:38
|buy
|873
|0.20
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|1745
|2007.05.16 07:02
|close
|873
|0.20
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|8.66
|8045.53
|1746
|2007.05.16 11:14
|buy
|874
|0.20
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|1747
|2007.05.16 12:50
|close
|874
|0.20
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8055.53
|1748
|2007.05.16 13:13
|buy
|875
|0.20
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|1749
|2007.05.16 13:50
|buy
|876
|0.40
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|1750
|2007.05.16 14:31
|close
|876
|0.40
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8067.53
|1751
|2007.05.16 14:32
|buy
|877
|0.40
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|1752
|2007.05.16 15:00
|close
|877
|0.40
|1.3581
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8079.53
|1753
|2007.05.16 15:14
|buy
|878
|0.40
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|1754
|2007.05.16 17:09
|close
|878
|0.40
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|-104.00
|7975.53
|1755
|2007.05.16 17:09
|close
|875
|0.20
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|-84.00
|7891.53
|1756
|2007.05.16 17:09
|buy
|879
|0.40
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|1757
|2007.05.16 17:09
|close
|879
|0.40
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|7871.53
|1758
|2007.05.16 17:09
|close
|872
|0.10
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|-59.67
|7811.86
|1759
|2007.05.16 17:09
|buy
|880
|0.20
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|1760
|2007.05.16 17:09
|close
|880
|0.20
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7805.86
|1761
|2007.05.16 17:12
|sell
|881
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1762
|2007.05.16 17:29
|close
|881
|0.10
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7815.86
|1763
|2007.05.16 17:29
|sell
|882
|0.10
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|1764
|2007.05.16 17:48
|close
|882
|0.10
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|11.00
|7826.86
|1765
|2007.05.16 17:48
|sell
|883
|0.10
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|1766
|2007.05.16 18:11
|close
|883
|0.10
|1.3509
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7836.86
|1767
|2007.05.16 18:11
|sell
|884
|0.10
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|1768
|2007.05.16 20:55
|sell
|885
|0.20
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|1769
|2007.05.16 22:06
|close
|885
|0.20
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7846.86
|1770
|2007.05.16 23:15
|sell
|886
|0.20
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|1771
|2007.05.16 23:36
|close
|886
|0.20
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7856.86
|1772
|2007.05.17 01:02
|sell
|887
|0.20
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|1773
|2007.05.17 08:47
|sell
|888
|0.40
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|1774
|2007.05.17 08:53
|close
|888
|0.40
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7868.86
|1775
|2007.05.17 08:56
|sell
|889
|0.40
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|1776
|2007.05.17 09:09
|close
|889
|0.40
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7880.86
|1777
|2007.05.17 09:22
|sell
|890
|0.40
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|1778
|2007.05.17 10:03
|close
|890
|0.40
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7892.86
|1779
|2007.05.17 10:25
|sell
|891
|0.40
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|1780
|2007.05.17 10:45
|close
|891
|0.40
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7904.86
|1781
|2007.05.17 12:54
|close
|887
|0.20
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7914.86
|1782
|2007.05.17 14:02
|sell
|892
|0.20
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|1783
|2007.05.17 14:14
|close
|892
|0.20
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7924.86
|1784
|2007.05.17 14:33
|close
|884
|0.10
|1.3495
|0.0000
|0.0000
|10.54
|7935.40
|1785
|2007.05.17 14:33
|sell
|893
|0.10
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|1786
|2007.05.17 14:49
|close
|893
|0.10
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7945.40
|1787
|2007.05.17 14:49
|sell
|894
|0.10
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|1788
|2007.05.17 18:11
|sell
|895
|0.20
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|1789
|2007.05.17 19:39
|close
|895
|0.20
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7955.40
|1790
|2007.05.17 20:27
|sell
|896
|0.20
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|1791
|2007.05.17 21:35
|close
|896
|0.20
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7965.40
|1792
|2007.05.17 23:41
|sell
|897
|0.20
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|1793
|2007.05.18 03:03
|close
|897
|0.20
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|10.36
|7975.76
|1794
|2007.05.18 08:58
|sell
|898
|0.20
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|1795
|2007.05.18 09:04
|close
|898
|0.20
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7985.76
|1796
|2007.05.18 09:33
|sell
|899
|0.20
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|1797
|2007.05.18 11:15
|close
|899
|0.20
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7995.76
|1798
|2007.05.18 11:30
|sell
|900
|0.20
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|1799
|2007.05.18 11:47
|close
|900
|0.20
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8005.76
|1800
|2007.05.18 12:46
|close
|894
|0.10
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|10.18
|8015.94
|1801
|2007.05.18 12:46
|sell
|901
|0.10
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|1802
|2007.05.18 13:29
|sell
|902
|0.20
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|1803
|2007.05.18 13:39
|close
|902
|0.20
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8025.94
|1804
|2007.05.18 16:11
|sell
|903
|0.20
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|1805
|2007.05.18 17:01
|sell
|904
|0.40
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|1806
|2007.05.20 23:15
|close
|904
|0.40
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|-124.00
|7901.94
|1807
|2007.05.20 23:15
|sell
|905
|0.40
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|1808
|2007.05.20 23:15
|close
|905
|0.40
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7889.94
|1809
|2007.05.20 23:15
|sell
|906
|0.40
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|1810
|2007.05.20 23:15
|close
|906
|0.40
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7877.94
|1811
|2007.05.20 23:15
|sell
|907
|0.40
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|1812
|2007.05.20 23:18
|close
|907
|0.40
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7893.94
|1813
|2007.05.20 23:18
|sell
|908
|0.40
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|1814
|2007.05.20 23:32
|close
|908
|0.40
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7905.94
|1815
|2007.05.20 23:32
|sell
|909
|0.40
|1.3514
|0.0000
|0.0000
|1816
|2007.05.21 08:49
|close
|909
|0.40
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|12.72
|7918.66
|1817
|2007.05.21 08:50
|sell
|910
|0.40
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|1818
|2007.05.21 08:58
|close
|910
|0.40
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7930.66
|1819
|2007.05.21 08:58
|sell
|911
|0.40
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|1820
|2007.05.21 09:42
|close
|911
|0.40
|1.3501
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7942.66
|1821
|2007.05.21 09:44
|sell
|912
|0.40
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|1822
|2007.05.21 11:41
|close
|912
|0.40
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|28.00
|7970.66
|1823
|2007.05.21 12:18
|close
|903
|0.20
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|10.36
|7981.02
|1824
|2007.05.21 12:34
|close
|901
|0.10
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|10.18
|7991.20
|1825
|2007.05.21 12:34
|sell
|913
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|1826
|2007.05.21 12:38
|close
|913
|0.10
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8001.20
|1827
|2007.05.21 12:38
|sell
|914
|0.10
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|1828
|2007.05.21 17:26
|sell
|915
|0.20
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|1829
|2007.05.21 17:33
|close
|915
|0.20
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8011.20
|1830
|2007.05.21 18:06
|sell
|916
|0.20
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|1831
|2007.05.22 03:21
|close
|916
|0.20
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|10.36
|8021.56
|1832
|2007.05.22 07:38
|sell
|917
|0.20
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|1833
|2007.05.22 11:31
|close
|917
|0.20
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8031.56
|1834
|2007.05.22 16:15
|sell
|918
|0.20
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|1835
|2007.05.22 17:25
|close
|918
|0.20
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8041.56
|1836
|2007.05.22 17:39
|sell
|919
|0.20
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|1837
|2007.05.22 18:26
|close
|919
|0.20
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8051.56
|1838
|2007.05.23 07:50
|sell
|920
|0.20
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|1839
|2007.05.23 08:10
|close
|920
|0.20
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8061.56
|1840
|2007.05.23 09:45
|close
|914
|0.10
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|13.36
|8074.92
|1841
|2007.05.23 09:45
|sell
|921
|0.10
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|1842
|2007.05.23 09:51
|close
|921
|0.10
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8084.92
|1843
|2007.05.23 09:51
|sell
|922
|0.10
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|1844
|2007.05.23 11:11
|sell
|923
|0.20
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|1845
|2007.05.23 12:49
|sell
|924
|0.40
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|1846
|2007.05.23 13:06
|close
|924
|0.40
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|16.00
|8100.92
|1847
|2007.05.23 13:09
|sell
|925
|0.40
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|1848
|2007.05.23 13:15
|close
|925
|0.40
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8112.92
|1849
|2007.05.23 13:18
|sell
|926
|0.40
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|1850
|2007.05.23 14:03
|close
|926
|0.40
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|-168.00
|7944.92
|1851
|2007.05.23 14:03
|sell
|927
|0.40
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|1852
|2007.05.23 14:03
|close
|927
|0.40
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7932.92
|1853
|2007.05.23 14:03
|sell
|928
|0.40
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|1854
|2007.05.23 14:04
|close
|928
|0.40
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7920.92
|1855
|2007.05.23 14:04
|sell
|929
|0.40
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|1856
|2007.05.23 14:04
|close
|929
|0.40
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7908.92
|1857
|2007.05.23 14:04
|sell
|930
|0.40
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|1858
|2007.05.23 14:05
|close
|930
|0.40
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7896.92
|1859
|2007.05.23 14:05
|close
|923
|0.20
|1.3495
|0.0000
|0.0000
|-116.00
|7780.92
|1860
|2007.05.23 14:05
|sell
|931
|0.40
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|1861
|2007.05.23 14:05
|close
|931
|0.40
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7768.92
|1862
|2007.05.23 14:05
|close
|922
|0.10
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|-73.00
|7695.92
|1863
|2007.05.23 14:05
|sell
|932
|0.20
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|1864
|2007.05.23 14:08
|close
|932
|0.20
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|7685.92
|1865
|2007.05.23 14:08
|buy
|933
|0.10
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|1866
|2007.05.23 15:22
|buy
|934
|0.20
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|1867
|2007.05.23 15:30
|close
|934
|0.20
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7695.92
|1868
|2007.05.23 15:37
|buy
|935
|0.20
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|1869
|2007.05.23 16:00
|close
|935
|0.20
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7691.92
|1870
|2007.05.23 16:05
|close
|933
|0.10
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|7674.92
|1871
|2007.05.23 16:05
|buy
|936
|0.20
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|1872
|2007.05.23 16:06
|close
|936
|0.20
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7668.92
|1873
|2007.05.23 16:06
|sell
|937
|0.10
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|1874
|2007.05.23 18:52
|close
|937
|0.10
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7678.92
|1875
|2007.05.23 18:52
|sell
|938
|0.10
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|1876
|2007.05.23 19:55
|close
|938
|0.10
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7688.92
|1877
|2007.05.23 19:55
|sell
|939
|0.10
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|1878
|2007.05.24 08:38
|close
|939
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|10.54
|7699.46
|1879
|2007.05.24 08:38
|sell
|940
|0.10
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|1880
|2007.05.24 09:46
|close
|940
|0.10
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7711.46
|1881
|2007.05.24 09:46
|sell
|941
|0.10
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|1882
|2007.05.24 14:08
|sell
|942
|0.20
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|1883
|2007.05.24 14:34
|close
|942
|0.20
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7721.46
|1884
|2007.05.24 14:57
|sell
|943
|0.20
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|1885
|2007.05.24 16:00
|close
|943
|0.20
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|14.00
|7735.46
|1886
|2007.05.24 16:13
|close
|941
|0.10
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|11.00
|7746.46
|1887
|2007.05.24 16:13
|sell
|944
|0.10
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|1888
|2007.05.24 16:56
|sell
|945
|0.20
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|1889
|2007.05.24 17:06
|close
|945
|0.20
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7756.46
|1890
|2007.05.24 18:12
|sell
|946
|0.20
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|1891
|2007.05.24 21:16
|close
|946
|0.20
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|14.00
|7770.46
|1892
|2007.05.25 08:29
|sell
|947
|0.20
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|1893
|2007.05.25 09:06
|close
|947
|0.20
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7782.46
|1894
|2007.05.25 09:41
|sell
|948
|0.20
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|1895
|2007.05.25 09:54
|close
|948
|0.20
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7792.46
|1896
|2007.05.25 09:56
|sell
|949
|0.20
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|1897
|2007.05.25 11:01
|close
|949
|0.20
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7802.46
|1898
|2007.05.25 12:47
|sell
|950
|0.20
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|1899
|2007.05.25 14:21
|sell
|951
|0.40
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|1900
|2007.05.25 15:53
|close
|951
|0.40
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7814.46
|1901
|2007.05.25 16:00
|sell
|952
|0.40
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|1902
|2007.05.25 16:00
|close
|952
|0.40
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7826.46
|1903
|2007.05.25 16:00
|sell
|953
|0.40
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|1904
|2007.05.25 16:07
|close
|953
|0.40
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|-92.00
|7734.46
|1905
|2007.05.25 16:07
|close
|950
|0.20
|1.3472
|0.0000
|0.0000
|-74.00
|7660.46
|1906
|2007.05.25 16:07
|sell
|954
|0.40
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|1907
|2007.05.25 16:07
|close
|954
|0.40
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7656.46
|1908
|2007.05.25 16:07
|close
|944
|0.10
|1.3472
|0.0000
|0.0000
|-52.82
|7603.64
|1909
|2007.05.25 16:07
|sell
|955
|0.20
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|1910
|2007.05.25 16:07
|close
|955
|0.20
|1.3472
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7599.64
|1911
|2007.05.25 16:08
|buy
|956
|0.10
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|1912
|2007.05.25 17:04
|buy
|957
|0.20
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|1913
|2007.05.25 17:39
|close
|957
|0.20
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|7579.64
|1914
|2007.05.25 17:39
|buy
|958
|0.20
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|1915
|2007.05.25 17:39
|close
|958
|0.20
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7573.64
|1916
|2007.05.25 17:40
|buy
|959
|0.20
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|1917
|2007.05.25 17:40
|close
|959
|0.20
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7561.64
|1918
|2007.05.25 17:40
|close
|956
|0.10
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|7534.64
|1919
|2007.05.25 17:40
|buy
|960
|0.20
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|1920
|2007.05.25 17:40
|close
|960
|0.20
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7528.64
|1921
|2007.05.25 17:40
|sell
|961
|0.10
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|1922
|2007.05.29 03:35
|close
|961
|0.10
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|10.36
|7539.00
|1923
|2007.05.29 03:35
|sell
|962
|0.10
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|1924
|2007.05.29 04:42
|close
|962
|0.10
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|11.00
|7550.00
|1925
|2007.05.29 04:42
|sell
|963
|0.10
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|1926
|2007.05.29 06:18
|sell
|964
|0.20
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|1927
|2007.05.29 09:55
|sell
|965
|0.40
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|1928
|2007.05.29 10:13
|close
|965
|0.40
|1.3462
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|7510.00
|1929
|2007.05.29 10:13
|close
|964
|0.20
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|7458.00
|1930
|2007.05.29 10:13
|sell
|966
|0.40
|1.3461
|0.0000
|0.0000
|1931
|2007.05.29 10:13
|close
|966
|0.40
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7446.00
|1932
|2007.05.29 10:14
|close
|963
|0.10
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|7401.00
|1933
|2007.05.29 10:14
|sell
|967
|0.20
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|1934
|2007.05.29 10:14
|close
|967
|0.20
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7395.00
|1935
|2007.05.29 10:14
|buy
|968
|0.10
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|1936
|2007.05.29 10:58
|close
|968
|0.10
|1.3474
|0.0000
|0.0000
|11.00
|7406.00
|1937
|2007.05.29 10:58
|buy
|969
|0.10
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|1938
|2007.05.29 11:07
|close
|969
|0.10
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|11.00
|7417.00
|1939
|2007.05.29 11:07
|buy
|970
|0.10
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|1940
|2007.05.29 14:06
|close
|970
|0.10
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|11.00
|7428.00
|1941
|2007.05.29 14:07
|buy
|971
|0.10
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|1942
|2007.05.29 16:08
|buy
|972
|0.20
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|1943
|2007.05.29 20:00
|close
|972
|0.20
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|-94.00
|7334.00
|1944
|2007.05.29 20:00
|buy
|973
|0.40
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|1945
|2007.05.29 23:17
|close
|973
|0.40
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7330.00
|1946
|2007.05.29 23:18
|close
|971
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|7268.00
|1947
|2007.05.29 23:18
|buy
|974
|0.20
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|1948
|2007.05.29 23:30
|close
|974
|0.20
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|7266.00
|1949
|2007.05.29 23:30
|sell
|975
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|1950
|2007.05.30 08:44
|close
|975
|0.10
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|11.18
|7277.18
|1951
|2007.05.30 08:44
|sell
|976
|0.10
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|1952
|2007.05.30 11:59
|close
|976
|0.10
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|11.00
|7288.18
|1953
|2007.05.30 12:00
|sell
|977
|0.10
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|1954
|2007.05.30 13:52
|close
|977
|0.10
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|11.00
|7299.18
|1955
|2007.05.30 13:52
|sell
|978
|0.10
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|1956
|2007.05.30 13:58
|sell
|979
|0.20
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|1957
|2007.05.30 14:20
|close
|979
|0.20
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7309.18
|1958
|2007.05.30 14:32
|sell
|980
|0.20
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|1959
|2007.05.30 14:41
|close
|980
|0.20
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7319.18
|1960
|2007.05.30 15:02
|sell
|981
|0.20
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|1961
|2007.05.30 15:54
|sell
|982
|0.40
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|1962
|2007.05.30 15:57
|close
|982
|0.40
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|20.00
|7339.18
|1963
|2007.05.30 17:56
|close
|981
|0.20
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7349.18
|1964
|2007.05.30 20:32
|sell
|983
|0.20
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|1965
|2007.05.31 08:20
|sell
|984
|0.40
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|1966
|2007.05.31 09:10
|close
|984
|0.40
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7365.18
|1967
|2007.05.31 09:19
|sell
|985
|0.40
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|1968
|2007.05.31 09:23
|close
|985
|0.40
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7377.18
|1969
|2007.05.31 10:00
|sell
|986
|0.40
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|1970
|2007.05.31 10:21
|close
|986
|0.40
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7389.18
|1971
|2007.05.31 10:26
|sell
|987
|0.40
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|1972
|2007.05.31 12:19
|close
|987
|0.40
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7401.18
|1973
|2007.05.31 12:35
|sell
|988
|0.40
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|1974
|2007.05.31 14:02
|close
|988
|0.40
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-64.00
|7337.18
|1975
|2007.05.31 14:02
|sell
|989
|0.40
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|1976
|2007.05.31 14:02
|close
|989
|0.40
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7325.18
|1977
|2007.05.31 14:04
|sell
|990
|0.40
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|1978
|2007.05.31 14:08
|close
|990
|0.40
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7313.18
|1979
|2007.05.31 14:08
|sell
|991
|0.40
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|1980
|2007.05.31 14:09
|close
|991
|0.40
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7301.18
|1981
|2007.05.31 14:09
|sell
|992
|0.40
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|1982
|2007.05.31 14:10
|close
|992
|0.40
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7289.18
|1983
|2007.05.31 14:10
|sell
|993
|0.40
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|1984
|2007.05.31 14:11
|close
|993
|0.40
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7277.18
|1985
|2007.05.31 14:11
|sell
|994
|0.40
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|1986
|2007.05.31 14:16
|close
|994
|0.40
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7265.18
|1987
|2007.05.31 14:17
|close
|983
|0.20
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|-62.92
|7202.26
|1988
|2007.05.31 14:17
|sell
|995
|0.40
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|1989
|2007.05.31 14:18
|close
|995
|0.40
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7198.26
|1990
|2007.05.31 14:18
|close
|978
|0.10
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|-47.46
|7150.80
|1991
|2007.05.31 14:18
|sell
|996
|0.20
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|1992
|2007.05.31 14:18
|close
|996
|0.20
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7144.80
|1993
|2007.05.31 14:18
|buy
|997
|0.10
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|1994
|2007.05.31 14:30
|close
|997
|0.10
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7154.80
|1995
|2007.05.31 14:30
|buy
|998
|0.10
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|1996
|2007.05.31 15:47
|buy
|999
|0.20
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|1997
|2007.05.31 16:00
|close
|999
|0.20
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|7138.80
|1998
|2007.05.31 16:00
|buy
|1000
|0.20
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|1999
|2007.05.31 16:00
|close
|1000
|0.20
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7132.80
|2000
|2007.05.31 16:00
|buy
|1001
|0.20
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|2001
|2007.05.31 16:00
|close
|1001
|0.20
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7126.80
|2002
|2007.05.31 16:00
|close
|998
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|7103.80
|2003
|2007.05.31 16:00
|buy
|1002
|0.20
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|2004
|2007.05.31 16:00
|close
|1002
|0.20
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|7095.80
|2005
|2007.05.31 16:00
|sell
|1003
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|2006
|2007.05.31 16:52
|close
|1003
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|7086.80
|2007
|2007.05.31 16:52
|buy
|1004
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2008
|2007.05.31 17:09
|close
|1004
|0.10
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7096.80
|2009
|2007.05.31 17:09
|buy
|1005
|0.10
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|2010
|2007.05.31 18:05
|buy
|1006
|0.20
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|2011
|2007.05.31 18:05
|close
|1006
|0.20
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7090.80
|2012
|2007.05.31 18:05
|close
|1005
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|7071.80
|2013
|2007.05.31 18:05
|buy
|1007
|0.20
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|2014
|2007.05.31 18:06
|close
|1007
|0.20
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|7069.80
|2015
|2007.05.31 18:06
|sell
|1008
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|2016
|2007.05.31 20:11
|close
|1008
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|7060.80
|2017
|2007.05.31 20:11
|buy
|1009
|0.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|2018
|2007.05.31 20:17
|close
|1009
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|7055.80
|2019
|2007.05.31 20:18
|buy
|1010
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2020
|2007.05.31 20:18
|close
|1010
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7051.80
|2021
|2007.05.31 20:19
|sell
|1011
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|2022
|2007.05.31 20:39
|close
|1011
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7047.80
|2023
|2007.05.31 20:40
|sell
|1012
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|2024
|2007.05.31 20:45
|close
|1012
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7043.80
|2025
|2007.05.31 20:49
|buy
|1013
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2026
|2007.05.31 20:59
|close
|1013
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7039.80
|2027
|2007.05.31 20:59
|buy
|1014
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2028
|2007.05.31 21:00
|close
|1014
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7035.80
|2029
|2007.05.31 21:00
|sell
|1015
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|2030
|2007.05.31 21:15
|close
|1015
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7031.80
|2031
|2007.05.31 21:16
|buy
|1016
|0.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|2032
|2007.05.31 21:25
|close
|1016
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|7026.80
|2033
|2007.05.31 21:26
|sell
|1017
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|2034
|2007.05.31 21:28
|close
|1017
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7022.80
|2035
|2007.05.31 21:28
|buy
|1018
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2036
|2007.05.31 21:32
|close
|1018
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7018.80
|2037
|2007.05.31 21:33
|sell
|1019
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|2038
|2007.05.31 21:38
|close
|1019
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7014.80
|2039
|2007.05.31 21:41
|buy
|1020
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2040
|2007.05.31 21:55
|close
|1020
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7010.80
|2041
|2007.05.31 21:55
|buy
|1021
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2042
|2007.05.31 22:59
|close
|1021
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7006.80
|2043
|2007.05.31 23:01
|sell
|1022
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2044
|2007.05.31 23:15
|close
|1022
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|7001.80
|2045
|2007.05.31 23:16
|buy
|1023
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2046
|2007.05.31 23:24
|close
|1023
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6997.80
|2047
|2007.05.31 23:25
|sell
|1024
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|2048
|2007.06.01 00:17
|close
|1024
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-3.82
|6993.98
|2049
|2007.06.01 00:20
|buy
|1025
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2050
|2007.06.01 01:15
|close
|1025
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|6988.98
|2051
|2007.06.01 01:15
|sell
|1026
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2052
|2007.06.01 01:18
|close
|1026
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|6983.98
|2053
|2007.06.01 01:19
|buy
|1027
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2054
|2007.06.01 01:32
|close
|1027
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|6978.98
|2055
|2007.06.01 01:34
|sell
|1028
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2056
|2007.06.01 01:43
|close
|1028
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|6973.98
|2057
|2007.06.01 01:45
|sell
|1029
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2058
|2007.06.01 01:57
|close
|1029
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|6968.98
|2059
|2007.06.01 01:58
|sell
|1030
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2060
|2007.06.01 01:59
|close
|1030
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|6963.98
|2061
|2007.06.01 01:59
|buy
|1031
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2062
|2007.06.01 02:35
|close
|1031
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|6958.98
|2063
|2007.06.01 02:36
|sell
|1032
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2064
|2007.06.01 03:18
|close
|1032
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|6953.98
|2065
|2007.06.01 03:19
|buy
|1033
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2066
|2007.06.01 04:00
|close
|1033
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6949.98
|2067
|2007.06.01 04:01
|sell
|1034
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|2068
|2007.06.01 09:05
|close
|1034
|0.10
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6959.98
|2069
|2007.06.01 09:06
|sell
|1035
|0.10
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|2070
|2007.06.01 14:30
|close
|1035
|0.10
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|11.00
|6970.98
|2071
|2007.06.01 14:30
|sell
|1036
|0.10
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|2072
|2007.06.01 14:32
|sell
|1037
|0.20
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|2073
|2007.06.01 14:34
|close
|1037
|0.20
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|6936.98
|2074
|2007.06.01 14:34
|sell
|1038
|0.20
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|2075
|2007.06.01 14:34
|close
|1038
|0.20
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6930.98
|2076
|2007.06.01 14:34
|close
|1036
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|6897.98
|2077
|2007.06.01 14:34
|sell
|1039
|0.20
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|2078
|2007.06.01 14:34
|close
|1039
|0.20
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6891.98
|2079
|2007.06.01 14:35
|buy
|1040
|0.10
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|2080
|2007.06.01 14:40
|buy
|1041
|0.20
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|2081
|2007.06.01 14:40
|close
|1041
|0.20
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|6879.98
|2082
|2007.06.01 14:40
|close
|1040
|0.10
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|6857.98
|2083
|2007.06.01 14:40
|buy
|1042
|0.20
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|2084
|2007.06.01 14:40
|close
|1042
|0.20
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6853.98
|2085
|2007.06.01 14:40
|sell
|1043
|0.10
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|2086
|2007.06.01 14:48
|close
|1043
|0.10
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|13.00
|6866.98
|2087
|2007.06.01 14:48
|sell
|1044
|0.10
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|2088
|2007.06.01 16:03
|close
|1044
|0.10
|1.3411
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6876.98
|2089
|2007.06.01 16:04
|sell
|1045
|0.10
|1.3411
|0.0000
|0.0000
|2090
|2007.06.01 16:09
|close
|1045
|0.10
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6888.98
|2091
|2007.06.01 16:09
|sell
|1046
|0.10
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|2092
|2007.06.01 16:52
|sell
|1047
|0.20
|1.3414
|0.0000
|0.0000
|2093
|2007.06.01 17:04
|sell
|1048
|0.40
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|2094
|2007.06.04 02:25
|close
|1048
|0.40
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-87.28
|6801.70
|2095
|2007.06.04 02:27
|close
|1047
|0.20
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|-75.64
|6726.06
|2096
|2007.06.04 02:27
|sell
|1049
|0.40
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2097
|2007.06.04 02:27
|close
|1049
|0.40
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6722.06
|2098
|2007.06.04 02:28
|close
|1046
|0.10
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|-53.82
|6668.24
|2099
|2007.06.04 02:28
|sell
|1050
|0.20
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2100
|2007.06.04 02:29
|close
|1050
|0.20
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|6666.24
|2101
|2007.06.04 02:30
|buy
|1051
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|2102
|2007.06.04 04:00
|close
|1051
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|6661.24
|2103
|2007.06.04 04:01
|sell
|1052
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|2104
|2007.06.04 06:16
|close
|1052
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|6656.24
|2105
|2007.06.04 06:16
|buy
|1053
|0.10
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|2106
|2007.06.04 07:02
|close
|1053
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6650.24
|2107
|2007.06.04 07:03
|sell
|1054
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|2108
|2007.06.04 07:27
|close
|1054
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|6645.24
|2109
|2007.06.04 07:30
|buy
|1055
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|2110
|2007.06.04 07:47
|close
|1055
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|6640.24
|2111
|2007.06.04 07:48
|buy
|1056
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|2112
|2007.06.04 08:05
|close
|1056
|0.10
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|6638.24
|2113
|2007.06.04 08:06
|sell
|1057
|0.10
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|2114
|2007.06.04 08:11
|close
|1057
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6632.24
|2115
|2007.06.04 08:11
|buy
|1058
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2116
|2007.06.04 08:22
|close
|1058
|0.10
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6626.24
|2117
|2007.06.04 08:22
|sell
|1059
|0.10
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|2118
|2007.06.04 09:23
|close
|1059
|0.10
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6638.24
|2119
|2007.06.04 09:24
|sell
|1060
|0.10
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|2120
|2007.06.04 10:07
|sell
|1061
|0.20
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2121
|2007.06.04 10:26
|close
|1061
|0.20
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6648.24
|2122
|2007.06.04 11:10
|close
|1060
|0.10
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|6623.24
|2123
|2007.06.04 11:10
|sell
|1062
|0.20
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|2124
|2007.06.04 11:10
|close
|1062
|0.20
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|6621.24
|2125
|2007.06.04 11:10
|buy
|1063
|0.10
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|2126
|2007.06.04 11:31
|close
|1063
|0.10
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6631.24
|2127
|2007.06.04 11:31
|buy
|1064
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|2128
|2007.06.04 14:10
|close
|1064
|0.10
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6641.24
|2129
|2007.06.04 14:10
|buy
|1065
|0.10
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|2130
|2007.06.04 14:58
|close
|1065
|0.10
|1.3489
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6651.24
|2131
|2007.06.04 14:59
|buy
|1066
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|2132
|2007.06.05 05:50
|close
|1066
|0.10
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|9.33
|6660.57
|2133
|2007.06.05 05:50
|buy
|1067
|0.10
|1.3501
|0.0000
|0.0000
|2134
|2007.06.05 09:39
|close
|1067
|0.10
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6670.57
|2135
|2007.06.05 09:39
|buy
|1068
|0.10
|1.3512
|0.0000
|0.0000
|2136
|2007.06.05 13:56
|close
|1068
|0.10
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6680.57
|2137
|2007.06.05 13:56
|buy
|1069
|0.10
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|2138
|2007.06.05 14:08
|close
|1069
|0.10
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6690.57
|2139
|2007.06.05 14:08
|buy
|1070
|0.10
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|2140
|2007.06.05 14:19
|close
|1070
|0.10
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|14.00
|6704.57
|2141
|2007.06.05 14:20
|buy
|1071
|0.10
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|2142
|2007.06.05 15:09
|buy
|1072
|0.20
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|2143
|2007.06.05 15:59
|buy
|1073
|0.40
|1.3516
|0.0000
|0.0000
|2144
|2007.06.05 15:59
|close
|1073
|0.40
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6716.57
|2145
|2007.06.05 15:59
|buy
|1074
|0.40
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|2146
|2007.06.05 16:00
|close
|1074
|0.40
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6732.57
|2147
|2007.06.05 16:01
|buy
|1075
|0.40
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|2148
|2007.06.05 16:03
|close
|1075
|0.40
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|20.00
|6752.57
|2149
|2007.06.05 16:15
|buy
|1076
|0.40
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|2150
|2007.06.05 16:55
|close
|1076
|0.40
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6764.57
|2151
|2007.06.05 16:56
|buy
|1077
|0.40
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|2152
|2007.06.05 16:59
|close
|1077
|0.40
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6776.57
|2153
|2007.06.05 17:28
|buy
|1078
|0.40
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|2154
|2007.06.05 17:46
|close
|1078
|0.40
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6788.57
|2155
|2007.06.05 23:48
|buy
|1079
|0.40
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|2156
|2007.06.06 03:47
|close
|1079
|0.40
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|9.32
|6797.89
|2157
|2007.06.06 04:22
|buy
|1080
|0.40
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|2158
|2007.06.06 04:36
|close
|1080
|0.40
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6809.89
|2159
|2007.06.06 10:01
|buy
|1081
|0.40
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|2160
|2007.06.06 10:45
|close
|1081
|0.40
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6821.89
|2161
|2007.06.06 10:57
|buy
|1082
|0.40
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|2162
|2007.06.06 11:28
|close
|1082
|0.40
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6833.89
|2163
|2007.06.06 12:01
|buy
|1083
|0.40
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|2164
|2007.06.06 13:43
|close
|1083
|0.40
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6849.89
|2165
|2007.06.06 13:46
|buy
|1084
|0.40
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|2166
|2007.06.06 14:32
|close
|1084
|0.40
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6861.89
|2167
|2007.06.06 14:33
|buy
|1085
|0.40
|1.3512
|0.0000
|0.0000
|2168
|2007.06.06 14:33
|close
|1085
|0.40
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|20.00
|6881.89
|2169
|2007.06.06 14:33
|buy
|1086
|0.40
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|2170
|2007.06.06 14:33
|close
|1086
|0.40
|1.3521
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6897.89
|2171
|2007.06.06 14:36
|buy
|1087
|0.40
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|2172
|2007.06.07 12:14
|close
|1087
|0.40
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|-160.04
|6737.85
|2173
|2007.06.07 12:14
|close
|1072
|0.20
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|-111.36
|6626.49
|2174
|2007.06.07 12:14
|buy
|1088
|0.40
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|2175
|2007.06.07 12:15
|close
|1088
|0.40
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|6614.49
|2176
|2007.06.07 12:15
|close
|1071
|0.10
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|-70.68
|6543.81
|2177
|2007.06.07 12:15
|buy
|1089
|0.20
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|2178
|2007.06.07 12:15
|close
|1089
|0.20
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6539.81
|2179
|2007.06.07 12:15
|sell
|1090
|0.10
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|2180
|2007.06.07 12:26
|close
|1090
|0.10
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6549.81
|2181
|2007.06.07 12:26
|sell
|1091
|0.10
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|2182
|2007.06.07 16:33
|close
|1091
|0.10
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6561.81
|2183
|2007.06.07 16:33
|sell
|1092
|0.10
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|2184
|2007.06.07 18:14
|close
|1092
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6571.81
|2185
|2007.06.07 18:14
|sell
|1093
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|2186
|2007.06.07 18:38
|close
|1093
|0.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6581.81
|2187
|2007.06.07 18:38
|sell
|1094
|0.10
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|2188
|2007.06.07 18:58
|close
|1094
|0.10
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6591.81
|2189
|2007.06.07 18:58
|sell
|1095
|0.10
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|2190
|2007.06.08 09:07
|close
|1095
|0.10
|1.3415
|0.0000
|0.0000
|10.18
|6601.99
|2191
|2007.06.08 09:07
|sell
|1096
|0.10
|1.3414
|0.0000
|0.0000
|2192
|2007.06.08 09:16
|close
|1096
|0.10
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6611.99
|2193
|2007.06.08 09:16
|sell
|1097
|0.10
|1.3401
|0.0000
|0.0000
|2194
|2007.06.08 10:03
|close
|1097
|0.10
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|11.00
|6622.99
|2195
|2007.06.08 10:03
|sell
|1098
|0.10
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|2196
|2007.06.08 11:23
|close
|1098
|0.10
|1.3379
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6632.99
|2197
|2007.06.08 11:23
|sell
|1099
|0.10
|1.3378
|0.0000
|0.0000
|2198
|2007.06.08 11:35
|close
|1099
|0.10
|1.3368
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6642.99
|2199
|2007.06.08 11:35
|sell
|1100
|0.10
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|2200
|2007.06.08 11:39
|close
|1100
|0.10
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6652.99
|2201
|2007.06.08 11:39
|sell
|1101
|0.10
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|2202
|2007.06.08 12:05
|close
|1101
|0.10
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6662.99
|2203
|2007.06.08 12:05
|sell
|1102
|0.10
|1.3344
|0.0000
|0.0000
|2204
|2007.06.08 12:14
|close
|1102
|0.10
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|14.00
|6676.99
|2205
|2007.06.08 12:14
|sell
|1103
|0.10
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|2206
|2007.06.08 12:35
|sell
|1104
|0.20
|1.3343
|0.0000
|0.0000
|2207
|2007.06.08 12:45
|close
|1104
|0.20
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6686.99
|2208
|2007.06.08 12:47
|sell
|1105
|0.20
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|2209
|2007.06.08 13:01
|close
|1105
|0.20
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6696.99
|2210
|2007.06.08 13:36
|sell
|1106
|0.20
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|2211
|2007.06.08 13:39
|close
|1106
|0.20
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6706.99
|2212
|2007.06.08 13:52
|sell
|1107
|0.20
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|2213
|2007.06.08 14:17
|sell
|1108
|0.40
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|2214
|2007.06.08 14:17
|close
|1108
|0.40
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6718.99
|2215
|2007.06.08 14:19
|sell
|1109
|0.40
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2216
|2007.06.08 14:29
|close
|1109
|0.40
|1.3353
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6734.99
|2217
|2007.06.08 14:35
|sell
|1110
|0.40
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2218
|2007.06.08 14:37
|close
|1110
|0.40
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6746.99
|2219
|2007.06.08 14:40
|sell
|1111
|0.40
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2220
|2007.06.08 14:40
|close
|1111
|0.40
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6758.99
|2221
|2007.06.08 15:10
|sell
|1112
|0.40
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|2222
|2007.06.08 15:27
|close
|1112
|0.40
|1.3355
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6770.99
|2223
|2007.06.08 15:51
|sell
|1113
|0.40
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2224
|2007.06.08 15:53
|close
|1113
|0.40
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6782.99
|2225
|2007.06.08 15:59
|sell
|1114
|0.40
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2226
|2007.06.08 16:02
|close
|1114
|0.40
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6794.99
|2227
|2007.06.08 16:07
|sell
|1115
|0.40
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|2228
|2007.06.08 16:23
|close
|1115
|0.40
|1.3355
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6806.99
|2229
|2007.06.08 16:31
|sell
|1116
|0.40
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2230
|2007.06.08 17:05
|close
|1116
|0.40
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6818.99
|2231
|2007.06.08 17:34
|sell
|1117
|0.40
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2232
|2007.06.08 18:06
|close
|1117
|0.40
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6830.99
|2233
|2007.06.08 20:10
|sell
|1118
|0.40
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2234
|2007.06.11 01:27
|close
|1118
|0.40
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|12.72
|6843.71
|2235
|2007.06.11 01:39
|sell
|1119
|0.40
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2236
|2007.06.11 02:10
|close
|1119
|0.40
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6855.71
|2237
|2007.06.11 04:18
|sell
|1120
|0.40
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2238
|2007.06.11 04:31
|close
|1120
|0.40
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6867.71
|2239
|2007.06.11 09:29
|close
|1107
|0.20
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|10.36
|6878.07
|2240
|2007.06.11 09:38
|sell
|1121
|0.20
|1.3343
|0.0000
|0.0000
|2241
|2007.06.11 10:20
|sell
|1122
|0.40
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|2242
|2007.06.11 10:27
|close
|1122
|0.40
|1.3355
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6890.07
|2243
|2007.06.11 14:12
|sell
|1123
|0.40
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|2244
|2007.06.11 14:14
|close
|1123
|0.40
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6902.07
|2245
|2007.06.11 15:52
|close
|1121
|0.20
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6912.07
|2246
|2007.06.11 15:59
|sell
|1124
|0.20
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|2247
|2007.06.11 16:40
|close
|1124
|0.20
|1.3336
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6924.07
|2248
|2007.06.11 16:45
|sell
|1125
|0.20
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|2249
|2007.06.11 17:28
|sell
|1126
|0.40
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2250
|2007.06.11 17:36
|close
|1126
|0.40
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6936.07
|2251
|2007.06.11 17:59
|sell
|1127
|0.40
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2252
|2007.06.11 18:43
|close
|1127
|0.40
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6948.07
|2253
|2007.06.11 18:59
|sell
|1128
|0.40
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2254
|2007.06.11 19:21
|close
|1128
|0.40
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6960.07
|2255
|2007.06.11 20:56
|sell
|1129
|0.40
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2256
|2007.06.11 21:30
|close
|1129
|0.40
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6972.07
|2257
|2007.06.11 22:39
|sell
|1130
|0.40
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2258
|2007.06.12 00:43
|close
|1130
|0.40
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|12.72
|6984.79
|2259
|2007.06.12 02:43
|sell
|1131
|0.40
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2260
|2007.06.12 09:03
|close
|1131
|0.40
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6996.79
|2261
|2007.06.12 13:21
|close
|1125
|0.20
|1.3336
|0.0000
|0.0000
|12.36
|7009.15
|2262
|2007.06.12 13:59
|sell
|1132
|0.20
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|2263
|2007.06.12 14:54
|close
|1132
|0.20
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7019.15
|2264
|2007.06.12 16:27
|close
|1103
|0.10
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|10.36
|7029.51
|2265
|2007.06.12 16:27
|sell
|1133
|0.10
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|2266
|2007.06.12 22:42
|close
|1133
|0.10
|1.3306
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7039.51
|2267
|2007.06.12 22:43
|sell
|1134
|0.10
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|2268
|2007.06.13 02:08
|close
|1134
|0.10
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|11.18
|7050.69
|2269
|2007.06.13 02:09
|sell
|1135
|0.10
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|2270
|2007.06.13 07:41
|sell
|1136
|0.20
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|2271
|2007.06.13 08:33
|close
|1136
|0.20
|1.3303
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7060.69
|2272
|2007.06.13 09:33
|close
|1135
|0.10
|1.3283
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7070.69
|2273
|2007.06.13 09:33
|sell
|1137
|0.10
|1.3282
|0.0000
|0.0000
|2274
|2007.06.13 11:01
|close
|1137
|0.10
|1.3272
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7080.69
|2275
|2007.06.13 11:01
|sell
|1138
|0.10
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|2276
|2007.06.13 14:16
|sell
|1139
|0.20
|1.3286
|0.0000
|0.0000
|2277
|2007.06.13 14:29
|close
|1139
|0.20
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7090.69
|2278
|2007.06.13 14:40
|sell
|1140
|0.20
|1.3286
|0.0000
|0.0000
|2279
|2007.06.13 14:43
|sell
|1141
|0.40
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|2280
|2007.06.13 14:44
|close
|1141
|0.40
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7102.69
|2281
|2007.06.13 14:51
|close
|1140
|0.20
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7114.69
|2282
|2007.06.13 14:53
|sell
|1142
|0.20
|1.3286
|0.0000
|0.0000
|2283
|2007.06.13 14:58
|close
|1142
|0.20
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7124.69
|2284
|2007.06.13 15:02
|sell
|1143
|0.20
|1.3286
|0.0000
|0.0000
|2285
|2007.06.13 16:18
|sell
|1144
|0.40
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|2286
|2007.06.13 16:18
|close
|1144
|0.40
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7136.69
|2287
|2007.06.13 16:19
|sell
|1145
|0.40
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|2288
|2007.06.13 16:35
|close
|1145
|0.40
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7148.69
|2289
|2007.06.13 16:43
|sell
|1146
|0.40
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|2290
|2007.06.13 17:10
|close
|1146
|0.40
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7160.69
|2291
|2007.06.13 20:50
|sell
|1147
|0.40
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|2292
|2007.06.14 08:53
|close
|1147
|0.40
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|14.16
|7174.85
|2293
|2007.06.14 10:00
|sell
|1148
|0.40
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|2294
|2007.06.14 10:51
|close
|1148
|0.40
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7190.85
|2295
|2007.06.14 10:56
|sell
|1149
|0.40
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|2296
|2007.06.14 14:18
|close
|1149
|0.40
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7202.85
|2297
|2007.06.14 14:31
|close
|1143
|0.20
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|11.08
|7213.93
|2298
|2007.06.14 14:31
|sell
|1150
|0.20
|1.3287
|0.0000
|0.0000
|2299
|2007.06.14 14:32
|close
|1150
|0.20
|1.3282
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7223.93
|2300
|2007.06.14 14:35
|sell
|1151
|0.20
|1.3286
|0.0000
|0.0000
|2301
|2007.06.14 14:40
|sell
|1152
|0.40
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|2302
|2007.06.14 14:49
|close
|1152
|0.40
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7235.93
|2303
|2007.06.14 15:34
|sell
|1153
|0.40
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|2304
|2007.06.15 15:17
|close
|1153
|0.40
|1.3353
|0.0000
|0.0000
|-207.28
|7028.65
|2305
|2007.06.15 15:17
|sell
|1154
|0.40
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|2306
|2007.06.15 15:17
|close
|1154
|0.40
|1.3353
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7016.65
|2307
|2007.06.15 15:18
|close
|1151
|0.20
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|-135.64
|6881.01
|2308
|2007.06.15 15:18
|sell
|1155
|0.40
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|2309
|2007.06.15 15:18
|close
|1155
|0.40
|1.3355
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|6869.01
|2310
|2007.06.15 15:18
|close
|1138
|0.10
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|-82.28
|6786.73
|2311
|2007.06.15 15:18
|sell
|1156
|0.20
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|2312
|2007.06.15 15:18
|close
|1156
|0.20
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|6776.73
|2313
|2007.06.15 15:18
|buy
|1157
|0.10
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|2314
|2007.06.15 15:36
|buy
|1158
|0.20
|1.3344
|0.0000
|0.0000
|2315
|2007.06.15 15:54
|buy
|1159
|0.40
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|2316
|2007.06.15 15:55
|close
|1159
|0.40
|1.3332
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6788.73
|2317
|2007.06.15 16:00
|close
|1158
|0.20
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|6766.73
|2318
|2007.06.15 16:00
|buy
|1160
|0.20
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|2319
|2007.06.15 16:00
|close
|1160
|0.20
|1.3343
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6776.73
|2320
|2007.06.15 16:00
|buy
|1161
|0.20
|1.3343
|0.0000
|0.0000
|2321
|2007.06.15 16:09
|close
|1161
|0.20
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|6756.73
|2322
|2007.06.15 16:09
|buy
|1162
|0.20
|1.3336
|0.0000
|0.0000
|2323
|2007.06.15 16:19
|close
|1162
|0.20
|1.3341
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6766.73
|2324
|2007.06.15 16:19
|buy
|1163
|0.20
|1.3344
|0.0000
|0.0000
|2325
|2007.06.15 16:38
|close
|1163
|0.20
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6778.73
|2326
|2007.06.15 17:13
|close
|1157
|0.10
|1.3369
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6788.73
|2327
|2007.06.15 17:13
|buy
|1164
|0.10
|1.3372
|0.0000
|0.0000
|2328
|2007.06.15 19:30
|close
|1164
|0.10
|1.3382
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6798.73
|2329
|2007.06.15 19:31
|buy
|1165
|0.10
|1.3385
|0.0000
|0.0000
|2330
|2007.06.18 08:45
|close
|1165
|0.10
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|10.33
|6809.06
|2331
|2007.06.18 08:45
|buy
|1166
|0.10
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|2332
|2007.06.18 11:42
|close
|1166
|0.10
|1.3408
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6819.06
|2333
|2007.06.18 11:42
|buy
|1167
|0.10
|1.3411
|0.0000
|0.0000
|2334
|2007.06.18 16:23
|buy
|1168
|0.20
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|2335
|2007.06.18 16:41
|close
|1168
|0.20
|1.3401
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6829.06
|2336
|2007.06.18 16:59
|buy
|1169
|0.20
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|2337
|2007.06.18 18:16
|close
|1169
|0.20
|1.3401
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6839.06
|2338
|2007.06.19 02:19
|close
|1167
|0.10
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|9.33
|6848.39
|2339
|2007.06.19 02:20
|buy
|1170
|0.10
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|2340
|2007.06.19 07:59
|close
|1170
|0.10
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6858.39
|2341
|2007.06.19 07:59
|buy
|1171
|0.10
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|2342
|2007.06.19 09:11
|buy
|1172
|0.20
|1.3418
|0.0000
|0.0000
|2343
|2007.06.19 10:46
|buy
|1173
|0.40
|1.3400
|0.0000
|0.0000
|2344
|2007.06.19 13:03
|close
|1173
|0.40
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6874.39
|2345
|2007.06.19 13:09
|buy
|1174
|0.40
|1.3402
|0.0000
|0.0000
|2346
|2007.06.19 14:02
|close
|1174
|0.40
|1.3405
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6886.39
|2347
|2007.06.19 14:15
|buy
|1175
|0.40
|1.3402
|0.0000
|0.0000
|2348
|2007.06.19 14:32
|close
|1175
|0.40
|1.3405
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6898.39
|2349
|2007.06.19 14:43
|buy
|1176
|0.40
|1.3402
|0.0000
|0.0000
|2350
|2007.06.19 16:00
|close
|1176
|0.40
|1.3405
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6910.39
|2351
|2007.06.19 18:59
|close
|1172
|0.20
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6920.39
|2352
|2007.06.19 19:26
|buy
|1177
|0.20
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|2353
|2007.06.19 19:42
|close
|1177
|0.20
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6930.39
|2354
|2007.06.19 20:41
|buy
|1178
|0.20
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|2355
|2007.06.19 20:59
|close
|1178
|0.20
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6940.39
|2356
|2007.06.20 08:00
|buy
|1179
|0.20
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|2357
|2007.06.20 08:17
|close
|1179
|0.20
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6950.39
|2358
|2007.06.20 08:23
|buy
|1180
|0.20
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|2359
|2007.06.20 08:33
|close
|1180
|0.20
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6960.39
|2360
|2007.06.20 09:20
|buy
|1181
|0.20
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|2361
|2007.06.20 09:51
|close
|1181
|0.20
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6970.39
|2362
|2007.06.20 10:40
|buy
|1182
|0.20
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|2363
|2007.06.20 11:42
|close
|1182
|0.20
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6980.39
|2364
|2007.06.20 15:52
|buy
|1183
|0.20
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|2365
|2007.06.20 16:19
|close
|1183
|0.20
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6990.39
|2366
|2007.06.20 16:59
|buy
|1184
|0.20
|1.3418
|0.0000
|0.0000
|2367
|2007.06.20 17:29
|close
|1184
|0.20
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7000.39
|2368
|2007.06.20 19:24
|buy
|1185
|0.20
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|2369
|2007.06.20 22:02
|buy
|1186
|0.40
|1.3403
|0.0000
|0.0000
|2370
|2007.06.20 23:08
|close
|1186
|0.40
|1.3406
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7012.39
|2371
|2007.06.20 23:30
|buy
|1187
|0.40
|1.3403
|0.0000
|0.0000
|2372
|2007.06.21 02:40
|close
|1187
|0.40
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|-72.04
|6940.35
|2373
|2007.06.21 02:41
|buy
|1188
|0.40
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|2374
|2007.06.21 02:41
|close
|1188
|0.40
|1.3385
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|6920.35
|2375
|2007.06.21 02:42
|close
|1185
|0.20
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|-70.02
|6850.33
|2376
|2007.06.21 02:42
|buy
|1189
|0.40
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|2377
|2007.06.21 02:42
|close
|1189
|0.40
|1.3384
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|6834.33
|2378
|2007.06.21 02:42
|close
|1171
|0.10
|1.3385
|0.0000
|0.0000
|-52.68
|6781.65
|2379
|2007.06.21 02:42
|buy
|1190
|0.20
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|2380
|2007.06.21 02:42
|close
|1190
|0.20
|1.3384
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6775.65
|2381
|2007.06.21 02:42
|sell
|1191
|0.10
|1.3385
|0.0000
|0.0000
|2382
|2007.06.21 04:00
|close
|1191
|0.10
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|6766.65
|2383
|2007.06.21 04:01
|buy
|1192
|0.10
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|2384
|2007.06.21 04:25
|close
|1192
|0.10
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6760.65
|2385
|2007.06.21 04:25
|sell
|1193
|0.10
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|2386
|2007.06.21 04:44
|close
|1193
|0.10
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6754.65
|2387
|2007.06.21 04:48
|sell
|1194
|0.10
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|2388
|2007.06.21 04:58
|close
|1194
|0.10
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6748.65
|2389
|2007.06.21 04:59
|buy
|1195
|0.10
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|2390
|2007.06.21 07:23
|close
|1195
|0.10
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6742.65
|2391
|2007.06.21 07:38
|buy
|1196
|0.10
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|2392
|2007.06.21 09:03
|close
|1196
|0.10
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6736.65
|2393
|2007.06.21 09:03
|sell
|1197
|0.10
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|2394
|2007.06.21 09:06
|close
|1197
|0.10
|1.3376
|0.0000
|0.0000
|11.00
|6747.65
|2395
|2007.06.21 09:06
|sell
|1198
|0.10
|1.3375
|0.0000
|0.0000
|2396
|2007.06.21 13:56
|close
|1198
|0.10
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|6732.65
|2397
|2007.06.21 13:56
|buy
|1199
|0.10
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|2398
|2007.06.21 14:33
|close
|1199
|0.10
|1.3401
|0.0000
|0.0000
|11.00
|6743.65
|2399
|2007.06.21 14:33
|buy
|1200
|0.10
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|2400
|2007.06.21 18:00
|close
|1200
|0.10
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|6727.65
|2401
|2007.06.21 18:00
|sell
|1201
|0.10
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|2402
|2007.06.21 18:02
|close
|1201
|0.10
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|6717.65
|2403
|2007.06.21 18:04
|sell
|1202
|0.10
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|2404
|2007.06.21 18:21
|close
|1202
|0.10
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|6707.65
|2405
|2007.06.21 18:22
|buy
|1203
|0.10
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|2406
|2007.06.21 20:06
|close
|1203
|0.10
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|6696.65
|2407
|2007.06.21 20:07
|sell
|1204
|0.10
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|2408
|2007.06.21 23:22
|close
|1204
|0.10
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|6688.65
|2409
|2007.06.21 23:28
|sell
|1205
|0.10
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|2410
|2007.06.22 00:02
|close
|1205
|0.10
|1.3391
|0.0000
|0.0000
|-2.82
|6685.83
|2411
|2007.06.22 00:03
|buy
|1206
|0.10
|1.3392
|0.0000
|0.0000
|2412
|2007.06.22 00:20
|close
|1206
|0.10
|1.3385
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|6678.83
|2413
|2007.06.22 00:36
|buy
|1207
|0.10
|1.3391
|0.0000
|0.0000
|2414
|2007.06.22 01:53
|close
|1207
|0.10
|1.3385
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6672.83
|2415
|2007.06.22 01:59
|buy
|1208
|0.10
|1.3391
|0.0000
|0.0000
|2416
|2007.06.22 02:01
|close
|1208
|0.10
|1.3385
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6666.83
|2417
|2007.06.22 02:16
|sell
|1209
|0.10
|1.3385
|0.0000
|0.0000
|2418
|2007.06.22 05:03
|close
|1209
|0.10
|1.3391
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6660.83
|2419
|2007.06.22 05:04
|buy
|1210
|0.10
|1.3392
|0.0000
|0.0000
|2420
|2007.06.22 08:01
|close
|1210
|0.10
|1.3402
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6670.83
|2421
|2007.06.22 08:02
|buy
|1211
|0.10
|1.3403
|0.0000
|0.0000
|2422
|2007.06.22 08:09
|close
|1211
|0.10
|1.3413
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6680.83
|2423
|2007.06.22 08:09
|buy
|1212
|0.10
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|2424
|2007.06.22 10:00
|buy
|1213
|0.20
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|2425
|2007.06.22 10:00
|close
|1213
|0.20
|1.3401
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6690.83
|2426
|2007.06.22 10:01
|buy
|1214
|0.20
|1.3400
|0.0000
|0.0000
|2427
|2007.06.22 10:09
|close
|1214
|0.20
|1.3405
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6700.83
|2428
|2007.06.22 11:31
|close
|1212
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6710.83
|2429
|2007.06.22 11:31
|buy
|1215
|0.10
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|2430
|2007.06.22 13:55
|close
|1215
|0.10
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6720.83
|2431
|2007.06.22 13:55
|buy
|1216
|0.10
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|2432
|2007.06.22 14:16
|close
|1216
|0.10
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6730.83
|2433
|2007.06.22 14:16
|buy
|1217
|0.10
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|2434
|2007.06.22 14:52
|close
|1217
|0.10
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6740.83
|2435
|2007.06.22 14:52
|buy
|1218
|0.10
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|2436
|2007.06.22 16:39
|buy
|1219
|0.20
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|2437
|2007.06.22 16:48
|buy
|1220
|0.40
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|2438
|2007.06.22 16:56
|close
|1220
|0.40
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6752.83
|2439
|2007.06.22 16:57
|buy
|1221
|0.40
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|2440
|2007.06.22 17:44
|close
|1221
|0.40
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6764.83
|2441
|2007.06.22 19:11
|close
|1219
|0.20
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6776.83
|2442
|2007.06.25 09:10
|buy
|1222
|0.20
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|2443
|2007.06.25 11:22
|close
|1222
|0.20
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6786.83
|2444
|2007.06.25 16:59
|buy
|1223
|0.20
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|2445
|2007.06.25 18:27
|close
|1223
|0.20
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6796.83
|2446
|2007.06.26 08:37
|buy
|1224
|0.20
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|2447
|2007.06.26 09:22
|buy
|1225
|0.40
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|2448
|2007.06.26 09:26
|close
|1225
|0.40
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6808.83
|2449
|2007.06.26 10:55
|close
|1224
|0.20
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6818.83
|2450
|2007.06.26 11:02
|buy
|1226
|0.20
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|2451
|2007.06.26 12:31
|close
|1226
|0.20
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6828.83
|2452
|2007.06.26 14:40
|close
|1218
|0.10
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|10.66
|6839.49
|2453
|2007.06.26 14:40
|buy
|1227
|0.10
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|2454
|2007.06.26 16:04
|buy
|1228
|0.20
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|2455
|2007.06.26 17:19
|close
|1228
|0.20
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6849.49
|2456
|2007.06.26 21:44
|buy
|1229
|0.20
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|2457
|2007.06.27 01:06
|buy
|1230
|0.40
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|2458
|2007.06.27 01:51
|close
|1230
|0.40
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6861.49
|2459
|2007.06.27 02:32
|buy
|1231
|0.40
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|2460
|2007.06.27 08:21
|close
|1231
|0.40
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|-68.00
|6793.49
|2461
|2007.06.27 08:21
|buy
|1232
|0.40
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|2462
|2007.06.27 08:21
|close
|1232
|0.40
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|6773.49
|2463
|2007.06.27 08:21
|close
|1229
|0.20
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|-67.34
|6706.15
|2464
|2007.06.27 08:21
|buy
|1233
|0.40
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|2465
|2007.06.27 08:21
|close
|1233
|0.40
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|6694.15
|2466
|2007.06.27 08:22
|close
|1227
|0.10
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|-51.67
|6642.48
|2467
|2007.06.27 08:22
|buy
|1234
|0.20
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|2468
|2007.06.27 08:22
|close
|1234
|0.20
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6636.48
|2469
|2007.06.27 08:22
|sell
|1235
|0.10
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|2470
|2007.06.27 10:08
|close
|1235
|0.10
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|6621.48
|2471
|2007.06.27 10:15
|sell
|1236
|0.10
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|2472
|2007.06.27 10:44
|close
|1236
|0.10
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|6611.48
|2473
|2007.06.27 10:52
|sell
|1237
|0.10
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|2474
|2007.06.27 11:43
|close
|1237
|0.10
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|6602.48
|2475
|2007.06.27 11:43
|buy
|1238
|0.10
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|2476
|2007.06.27 14:29
|close
|1238
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6612.48
|2477
|2007.06.27 14:29
|buy
|1239
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2478
|2007.06.27 15:00
|buy
|1240
|0.20
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|2479
|2007.06.27 15:11
|close
|1240
|0.20
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6622.48
|2480
|2007.06.27 16:49
|buy
|1241
|0.20
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|2481
|2007.06.27 16:51
|close
|1241
|0.20
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|6612.48
|2482
|2007.06.27 16:51
|buy
|1242
|0.20
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|2483
|2007.06.27 16:53
|close
|1242
|0.20
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6606.48
|2484
|2007.06.27 16:53
|close
|1239
|0.10
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|6584.48
|2485
|2007.06.27 16:53
|buy
|1243
|0.20
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|2486
|2007.06.27 16:53
|close
|1243
|0.20
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|6582.48
|2487
|2007.06.27 16:53
|sell
|1244
|0.10
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|2488
|2007.06.27 19:11
|close
|1244
|0.10
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|6565.48
|2489
|2007.06.27 19:11
|sell
|1245
|0.20
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|2490
|2007.06.27 19:12
|close
|1245
|0.20
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6561.48
|2491
|2007.06.27 19:13
|buy
|1246
|0.10
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|2492
|2007.06.28 03:57
|close
|1246
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|7.99
|6569.47
|2493
|2007.06.28 03:57
|buy
|1247
|0.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|2494
|2007.06.28 08:08
|close
|1247
|0.10
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|11.00
|6580.47
|2495
|2007.06.28 08:09
|buy
|1248
|0.10
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|2496
|2007.06.28 09:14
|buy
|1249
|0.20
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2497
|2007.06.28 11:38
|close
|1249
|0.20
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6590.47
|2498
|2007.06.28 12:34
|buy
|1250
|0.20
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2499
|2007.06.28 12:58
|close
|1250
|0.20
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6600.47
|2500
|2007.06.28 19:06
|buy
|1251
|0.20
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2501
|2007.06.28 20:49
|buy
|1252
|0.40
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|2502
|2007.06.28 20:55
|close
|1252
|0.40
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|6588.47
|2503
|2007.06.28 20:55
|buy
|1253
|0.40
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|2504
|2007.06.28 20:56
|close
|1253
|0.40
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|6576.47
|2505
|2007.06.28 20:56
|buy
|1254
|0.40
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|2506
|2007.06.28 20:57
|close
|1254
|0.40
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|6564.47
|2507
|2007.06.28 20:57
|buy
|1255
|0.40
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|2508
|2007.06.28 20:57
|close
|1255
|0.40
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|6548.47
|2509
|2007.06.28 20:57
|close
|1251
|0.20
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|6504.47
|2510
|2007.06.28 20:57
|buy
|1256
|0.40
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|2511
|2007.06.28 20:57
|close
|1256
|0.40
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6500.47
|2512
|2007.06.28 20:57
|close
|1248
|0.10
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|6461.47
|2513
|2007.06.28 20:57
|buy
|1257
|0.20
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|2514
|2007.06.28 20:57
|close
|1257
|0.20
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|6459.47
|2515
|2007.06.28 20:58
|sell
|1258
|0.10
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|2516
|2007.06.28 22:54
|sell
|1259
|0.20
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|2517
|2007.06.28 22:55
|close
|1259
|0.20
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6453.47
|2518
|2007.06.28 22:55
|sell
|1260
|0.20
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|2519
|2007.06.28 22:56
|close
|1260
|0.20
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6447.47
|2520
|2007.06.28 22:56
|sell
|1261
|0.20
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|2521
|2007.06.28 22:57
|close
|1261
|0.20
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6441.47
|2522
|2007.06.28 22:57
|sell
|1262
|0.20
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|2523
|2007.06.28 23:20
|close
|1262
|0.20
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6451.47
|2524
|2007.06.29 00:34
|close
|1258
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|-13.82
|6437.65
|2525
|2007.06.29 00:36
|buy
|1263
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|2526
|2007.06.29 01:48
|close
|1263
|0.10
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|6427.65
|2527
|2007.06.29 01:50
|sell
|1264
|0.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|2528
|2007.06.29 06:31
|close
|1264
|0.10
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6423.65
|2529
|2007.06.29 06:31
|buy
|1265
|0.10
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|2530
|2007.06.29 07:38
|close
|1265
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6433.65
|2531
|2007.06.29 07:38
|buy
|1266
|0.10
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|2532
|2007.06.29 11:00
|close
|1266
|0.10
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6443.65
|2533
|2007.06.29 11:00
|buy
|1267
|0.10
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|2534
|2007.06.29 11:52
|close
|1267
|0.10
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6453.65
|2535
|2007.06.29 11:52
|buy
|1268
|0.10
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|2536
|2007.06.29 11:54
|close
|1268
|0.10
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6463.65
|2537
|2007.06.29 11:54
|buy
|1269
|0.10
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|2538
|2007.06.29 12:03
|close
|1269
|0.10
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6473.65
|2539
|2007.06.29 12:03
|buy
|1270
|0.10
|1.3498
|0.0000
|0.0000
|2540
|2007.06.29 14:16
|close
|1270
|0.10
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6485.65
|2541
|2007.06.29 14:16
|buy
|1271
|0.10
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|2542
|2007.06.29 15:04
|close
|1271
|0.10
|1.3521
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6495.65
|2543
|2007.06.29 15:04
|buy
|1272
|0.10
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|2544
|2007.06.29 16:02
|buy
|1273
|0.20
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|2545
|2007.06.29 16:06
|close
|1273
|0.20
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6505.65
|2546
|2007.06.29 16:22
|buy
|1274
|0.20
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|2547
|2007.06.29 16:48
|close
|1274
|0.20
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6515.65
|2548
|2007.06.29 16:58
|buy
|1275
|0.20
|1.3509
|0.0000
|0.0000
|2549
|2007.06.29 17:44
|close
|1275
|0.20
|1.3514
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6525.65
|2550
|2007.06.29 18:56
|close
|1272
|0.10
|1.3535
|0.0000
|0.0000
|11.00
|6536.65
|2551
|2007.06.29 18:56
|buy
|1276
|0.10
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|2552
|2007.07.02 00:15
|close
|1276
|0.10
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|9.33
|6545.98
|2553
|2007.07.02 00:16
|buy
|1277
|0.10
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|2554
|2007.07.02 03:02
|buy
|1278
|0.20
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|2555
|2007.07.02 04:35
|close
|1278
|0.20
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6555.98
|2556
|2007.07.02 06:47
|buy
|1279
|0.20
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|2557
|2007.07.02 07:10
|close
|1279
|0.20
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6565.98
|2558
|2007.07.02 08:54
|buy
|1280
|0.20
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|2559
|2007.07.02 08:59
|close
|1280
|0.20
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6575.98
|2560
|2007.07.02 09:37
|close
|1277
|0.10
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6585.98
|2561
|2007.07.02 09:37
|buy
|1281
|0.10
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|2562
|2007.07.02 10:45
|close
|1281
|0.10
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6597.98
|2563
|2007.07.02 10:47
|buy
|1282
|0.10
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|2564
|2007.07.02 11:48
|close
|1282
|0.10
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6607.98
|2565
|2007.07.02 11:48
|buy
|1283
|0.10
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|2566
|2007.07.02 14:38
|close
|1283
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|11.00
|6618.98
|2567
|2007.07.02 14:38
|buy
|1284
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|2568
|2007.07.02 16:23
|close
|1284
|0.10
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6634.98
|2569
|2007.07.02 16:23
|buy
|1285
|0.10
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|2570
|2007.07.02 16:51
|close
|1285
|0.10
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6644.98
|2571
|2007.07.02 16:51
|buy
|1286
|0.10
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|2572
|2007.07.02 17:32
|close
|1286
|0.10
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6654.98
|2573
|2007.07.02 17:32
|buy
|1287
|0.10
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|2574
|2007.07.02 19:42
|buy
|1288
|0.20
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2575
|2007.07.02 23:03
|close
|1288
|0.20
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6664.98
|2576
|2007.07.03 01:18
|buy
|1289
|0.20
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2577
|2007.07.03 03:56
|close
|1289
|0.20
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6674.98
|2578
|2007.07.03 04:04
|buy
|1290
|0.20
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2579
|2007.07.03 07:18
|close
|1290
|0.20
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6684.98
|2580
|2007.07.03 09:12
|buy
|1291
|0.20
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2581
|2007.07.03 09:53
|buy
|1292
|0.40
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|2582
|2007.07.03 10:29
|close
|1292
|0.40
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6696.98
|2583
|2007.07.03 10:50
|buy
|1293
|0.40
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|2584
|2007.07.03 11:31
|close
|1293
|0.40
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6708.98
|2585
|2007.07.03 12:00
|buy
|1294
|0.40
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|2586
|2007.07.03 14:19
|close
|1294
|0.40
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6720.98
|2587
|2007.07.03 16:07
|buy
|1295
|0.40
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|2588
|2007.07.03 16:14
|close
|1295
|0.40
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6732.98
|2589
|2007.07.03 16:26
|buy
|1296
|0.40
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|2590
|2007.07.03 16:57
|close
|1296
|0.40
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6744.98
|2591
|2007.07.03 20:47
|buy
|1297
|0.40
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|2592
|2007.07.03 21:44
|close
|1297
|0.40
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6756.98
|2593
|2007.07.04 08:17
|close
|1291
|0.20
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|12.66
|6769.64
|2594
|2007.07.04 08:53
|buy
|1298
|0.20
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2595
|2007.07.04 09:03
|close
|1298
|0.20
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6781.64
|2596
|2007.07.04 09:23
|buy
|1299
|0.20
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2597
|2007.07.04 17:04
|close
|1299
|0.20
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6791.64
|2598
|2007.07.04 17:51
|buy
|1300
|0.20
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2599
|2007.07.05 09:48
|close
|1300
|0.20
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|7.98
|6799.62
|2600
|2007.07.05 10:14
|close
|1287
|0.10
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|6.65
|6806.27
|2601
|2007.07.05 10:15
|buy
|1301
|0.10
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|2602
|2007.07.05 13:18
|buy
|1302
|0.20
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|2603
|2007.07.05 13:21
|close
|1302
|0.20
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6816.27
|2604
|2007.07.05 13:36
|buy
|1303
|0.20
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|2605
|2007.07.05 13:57
|close
|1303
|0.20
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6826.27
|2606
|2007.07.05 14:18
|buy
|1304
|0.20
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|2607
|2007.07.05 14:24
|close
|1304
|0.20
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6836.27
|2608
|2007.07.05 14:34
|buy
|1305
|0.20
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|2609
|2007.07.05 14:37
|close
|1305
|0.20
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6846.27
|2610
|2007.07.05 14:40
|buy
|1306
|0.20
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|2611
|2007.07.05 15:07
|buy
|1307
|0.40
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|2612
|2007.07.06 16:09
|close
|1307
|0.40
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|9.32
|6855.59
|2613
|2007.07.06 16:24
|close
|1306
|0.20
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|8.66
|6864.25
|2614
|2007.07.06 16:33
|buy
|1308
|0.20
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|2615
|2007.07.06 17:49
|buy
|1309
|0.40
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|2616
|2007.07.06 17:54
|close
|1309
|0.40
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6876.25
|2617
|2007.07.06 18:25
|buy
|1310
|0.40
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|2618
|2007.07.06 18:46
|close
|1310
|0.40
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6888.25
|2619
|2007.07.09 03:08
|buy
|1311
|0.40
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|2620
|2007.07.09 05:32
|close
|1311
|0.40
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|24.00
|6912.25
|2621
|2007.07.09 08:17
|buy
|1312
|0.40
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|2622
|2007.07.09 08:50
|close
|1312
|0.40
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6924.25
|2623
|2007.07.09 14:15
|buy
|1313
|0.40
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|2624
|2007.07.09 15:35
|close
|1313
|0.40
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6936.25
|2625
|2007.07.09 18:31
|buy
|1314
|0.40
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|2626
|2007.07.09 20:35
|close
|1314
|0.40
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6948.25
|2627
|2007.07.09 22:14
|buy
|1315
|0.40
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|2628
|2007.07.09 22:38
|close
|1315
|0.40
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6960.25
|2629
|2007.07.10 00:50
|buy
|1316
|0.40
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|2630
|2007.07.10 00:52
|close
|1316
|0.40
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6972.25
|2631
|2007.07.10 03:22
|buy
|1317
|0.40
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|2632
|2007.07.10 03:37
|close
|1317
|0.40
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6984.25
|2633
|2007.07.10 03:44
|buy
|1318
|0.40
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|2634
|2007.07.10 09:09
|close
|1318
|0.40
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7000.25
|2635
|2007.07.10 10:12
|close
|1308
|0.20
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|7.32
|7007.57
|2636
|2007.07.10 10:19
|buy
|1319
|0.20
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|2637
|2007.07.10 10:24
|close
|1319
|0.20
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7017.57
|2638
|2007.07.10 12:02
|close
|1301
|0.10
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|7.99
|7025.56
|2639
|2007.07.10 12:02
|buy
|1320
|0.10
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|2640
|2007.07.10 12:54
|buy
|1321
|0.20
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|2641
|2007.07.10 13:34
|close
|1321
|0.20
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7035.56
|2642
|2007.07.10 14:16
|close
|1320
|0.10
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7045.56
|2643
|2007.07.10 14:16
|buy
|1322
|0.10
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|2644
|2007.07.10 15:15
|close
|1322
|0.10
|1.3684
|0.0000
|0.0000
|13.00
|7058.56
|2645
|2007.07.10 15:15
|buy
|1323
|0.10
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|2646
|2007.07.10 15:44
|close
|1323
|0.10
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7068.56
|2647
|2007.07.10 15:44
|buy
|1324
|0.10
|1.3699
|0.0000
|0.0000
|2648
|2007.07.10 15:49
|close
|1324
|0.10
|1.3710
|0.0000
|0.0000
|11.00
|7079.56
|2649
|2007.07.10 15:49
|buy
|1325
|0.10
|1.3713
|0.0000
|0.0000
|2650
|2007.07.10 16:32
|close
|1325
|0.10
|1.3724
|0.0000
|0.0000
|11.00
|7090.56
|2651
|2007.07.10 16:32
|buy
|1326
|0.10
|1.3724
|0.0000
|0.0000
|2652
|2007.07.10 16:46
|close
|1326
|0.10
|1.3735
|0.0000
|0.0000
|11.00
|7101.56
|2653
|2007.07.10 16:46
|buy
|1327
|0.10
|1.3738
|0.0000
|0.0000
|2654
|2007.07.10 16:56
|buy
|1328
|0.20
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|2655
|2007.07.10 18:53
|buy
|1329
|0.40
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|2656
|2007.07.10 19:00
|close
|1329
|0.40
|1.3710
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7113.56
|2657
|2007.07.10 19:06
|buy
|1330
|0.40
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|2658
|2007.07.10 19:17
|close
|1330
|0.40
|1.3709
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7125.56
|2659
|2007.07.10 20:59
|close
|1328
|0.20
|1.3727
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7135.56
|2660
|2007.07.10 23:28
|close
|1327
|0.10
|1.3748
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7145.56
|2661
|2007.07.10 23:29
|buy
|1331
|0.10
|1.3746
|0.0000
|0.0000
|2662
|2007.07.10 23:50
|close
|1331
|0.10
|1.3756
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7155.56
|2663
|2007.07.10 23:50
|buy
|1332
|0.10
|1.3757
|0.0000
|0.0000
|2664
|2007.07.10 23:50
|close
|1332
|0.10
|1.3767
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7165.56
|2665
|2007.07.10 23:50
|buy
|1333
|0.10
|1.3768
|0.0000
|0.0000
|2666
|2007.07.10 23:51
|close
|1333
|0.10
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7175.56
|2667
|2007.07.10 23:51
|buy
|1334
|0.10
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|2668
|2007.07.10 23:57
|buy
|1335
|0.20
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|2669
|2007.07.10 23:58
|close
|1335
|0.20
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7185.56
|2670
|2007.07.11 00:06
|buy
|1336
|0.20
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|2671
|2007.07.11 00:16
|close
|1336
|0.20
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7195.56
|2672
|2007.07.11 00:24
|buy
|1337
|0.20
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|2673
|2007.07.11 01:06
|buy
|1338
|0.40
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|2674
|2007.07.11 01:07
|close
|1338
|0.40
|1.3754
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7207.56
|2675
|2007.07.11 01:12
|buy
|1339
|0.40
|1.3749
|0.0000
|0.0000
|2676
|2007.07.11 01:16
|close
|1339
|0.40
|1.3752
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7219.56
|2677
|2007.07.11 01:18
|buy
|1340
|0.40
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|2678
|2007.07.11 01:26
|close
|1340
|0.40
|1.3754
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7231.56
|2679
|2007.07.11 01:37
|buy
|1341
|0.40
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|2680
|2007.07.11 01:40
|close
|1341
|0.40
|1.3754
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7243.56
|2681
|2007.07.11 01:53
|buy
|1342
|0.40
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|2682
|2007.07.11 07:38
|close
|1342
|0.40
|1.3755
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7259.56
|2683
|2007.07.11 08:01
|buy
|1343
|0.40
|1.3750
|0.0000
|0.0000
|2684
|2007.07.11 08:15
|close
|1343
|0.40
|1.3754
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7275.56
|2685
|2007.07.11 08:23
|buy
|1344
|0.40
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|2686
|2007.07.11 11:59
|close
|1344
|0.40
|1.3754
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7287.56
|2687
|2007.07.11 12:03
|buy
|1345
|0.40
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|2688
|2007.07.11 12:59
|close
|1345
|0.40
|1.3754
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7299.56
|2689
|2007.07.11 12:59
|buy
|1346
|0.40
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|2690
|2007.07.11 13:02
|close
|1346
|0.40
|1.3754
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7311.56
|2691
|2007.07.11 13:38
|close
|1337
|0.20
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7321.56
|2692
|2007.07.11 13:49
|buy
|1347
|0.20
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|2693
|2007.07.11 14:14
|buy
|1348
|0.40
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|2694
|2007.07.11 14:14
|close
|1348
|0.40
|1.3754
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7333.56
|2695
|2007.07.11 14:35
|buy
|1349
|0.40
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|2696
|2007.07.11 14:44
|close
|1349
|0.40
|1.3754
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7345.56
|2697
|2007.07.11 16:02
|close
|1347
|0.20
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7355.56
|2698
|2007.07.11 16:04
|buy
|1350
|0.20
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|2699
|2007.07.11 16:08
|close
|1350
|0.20
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7365.56
|2700
|2007.07.11 16:19
|buy
|1351
|0.20
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|2701
|2007.07.11 16:26
|close
|1351
|0.20
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7375.56
|2702
|2007.07.11 17:02
|buy
|1352
|0.20
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|2703
|2007.07.11 17:37
|buy
|1353
|0.40
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|2704
|2007.07.11 17:58
|close
|1353
|0.40
|1.3754
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7387.56
|2705
|2007.07.11 18:46
|close
|1352
|0.20
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7397.56
|2706
|2007.07.11 18:52
|buy
|1354
|0.20
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|2707
|2007.07.11 21:35
|buy
|1355
|0.40
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|2708
|2007.07.12 04:39
|close
|1355
|0.40
|1.3754
|0.0000
|0.0000
|3.96
|7401.52
|2709
|2007.07.12 07:02
|buy
|1356
|0.40
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|2710
|2007.07.12 07:16
|close
|1356
|0.40
|1.3754
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7413.52
|2711
|2007.07.12 08:59
|close
|1354
|0.20
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|5.98
|7419.50
|2712
|2007.07.12 09:07
|buy
|1357
|0.20
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|2713
|2007.07.12 09:25
|close
|1357
|0.20
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7429.50
|2714
|2007.07.12 10:53
|close
|1334
|0.10
|1.3792
|0.0000
|0.0000
|7.32
|7436.82
|2715
|2007.07.12 10:53
|buy
|1358
|0.10
|1.3793
|0.0000
|0.0000
|2716
|2007.07.12 14:43
|buy
|1359
|0.20
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|2717
|2007.07.12 14:46
|close
|1359
|0.20
|1.3783
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7446.82
|2718
|2007.07.12 14:51
|buy
|1360
|0.20
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|2719
|2007.07.12 15:02
|buy
|1361
|0.40
|1.3760
|0.0000
|0.0000
|2720
|2007.07.12 15:05
|close
|1361
|0.40
|1.3764
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7462.82
|2721
|2007.07.12 15:05
|buy
|1362
|0.40
|1.3762
|0.0000
|0.0000
|2722
|2007.07.12 15:08
|close
|1362
|0.40
|1.3765
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7474.82
|2723
|2007.07.12 15:47
|buy
|1363
|0.40
|1.3762
|0.0000
|0.0000
|2724
|2007.07.12 15:47
|close
|1363
|0.40
|1.3765
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7486.82
|2725
|2007.07.12 16:42
|buy
|1364
|0.40
|1.3761
|0.0000
|0.0000
|2726
|2007.07.12 16:43
|close
|1364
|0.40
|1.3764
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7498.82
|2727
|2007.07.12 17:34
|buy
|1365
|0.40
|1.3762
|0.0000
|0.0000
|2728
|2007.07.12 17:36
|close
|1365
|0.40
|1.3765
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7510.82
|2729
|2007.07.12 18:23
|close
|1360
|0.20
|1.3783
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7522.82
|2730
|2007.07.12 21:01
|buy
|1366
|0.20
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|2731
|2007.07.12 22:28
|close
|1366
|0.20
|1.3783
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7532.82
|2732
|2007.07.13 02:54
|buy
|1367
|0.20
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|2733
|2007.07.13 03:06
|close
|1367
|0.20
|1.3783
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7542.82
|2734
|2007.07.13 06:48
|buy
|1368
|0.20
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|2735
|2007.07.13 09:46
|close
|1368
|0.20
|1.3783
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7552.82
|2736
|2007.07.13 09:55
|buy
|1369
|0.20
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|2737
|2007.07.13 10:02
|close
|1369
|0.20
|1.3783
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7562.82
|2738
|2007.07.13 11:52
|buy
|1370
|0.20
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|2739
|2007.07.13 14:02
|close
|1370
|0.20
|1.3783
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7572.82
|2740
|2007.07.13 14:21
|buy
|1371
|0.20
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|2741
|2007.07.13 14:29
|close
|1371
|0.20
|1.3783
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7582.82
|2742
|2007.07.13 14:36
|close
|1358
|0.10
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|10.33
|7593.15
|2743
|2007.07.13 14:36
|buy
|1372
|0.10
|1.3805
|0.0000
|0.0000
|2744
|2007.07.13 14:45
|buy
|1373
|0.20
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|2745
|2007.07.13 14:47
|close
|1373
|0.20
|1.3793
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7603.15
|2746
|2007.07.13 14:49
|buy
|1374
|0.20
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|2747
|2007.07.13 14:51
|close
|1374
|0.20
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7613.15
|2748
|2007.07.13 14:55
|buy
|1375
|0.20
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|2749
|2007.07.13 14:59
|close
|1375
|0.20
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7623.15
|2750
|2007.07.13 15:11
|buy
|1376
|0.20
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|2751
|2007.07.13 15:18
|close
|1376
|0.20
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7633.15
|2752
|2007.07.13 15:36
|buy
|1377
|0.20
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|2753
|2007.07.13 15:36
|close
|1377
|0.20
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7643.15
|2754
|2007.07.13 16:02
|buy
|1378
|0.20
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|2755
|2007.07.13 16:05
|close
|1378
|0.20
|1.3793
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7653.15
|2756
|2007.07.13 16:31
|buy
|1379
|0.20
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|2757
|2007.07.13 16:40
|buy
|1380
|0.40
|1.3775
|0.0000
|0.0000
|2758
|2007.07.13 16:41
|close
|1380
|0.40
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7665.15
|2759
|2007.07.13 16:44
|buy
|1381
|0.40
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|2760
|2007.07.13 16:49
|close
|1381
|0.40
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7677.15
|2761
|2007.07.13 16:52
|buy
|1382
|0.40
|1.3775
|0.0000
|0.0000
|2762
|2007.07.13 17:00
|close
|1382
|0.40
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7689.15
|2763
|2007.07.15 23:11
|buy
|1383
|0.40
|1.3775
|0.0000
|0.0000
|2764
|2007.07.15 23:13
|close
|1383
|0.40
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7701.15
|2765
|2007.07.15 23:59
|close at stop
|1379
|0.20
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|7675.15
|2766
|2007.07.15 23:59
|close at stop
|1372
|0.10
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|7647.15