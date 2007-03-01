Strategy Tester Report
FXA0 - Ladderv0.01

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2007.03.01 00:00 - 2007.07.16 00:00 (2007.03.01 - 2007.07.16)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=10; MaxTrades=3; PipStep=15; mm=0; risk=12; MagicNumber=888888;
Bars in test5600Ticks modelled323625Modelling quality82.92%
Initial deposit10000.00
Total net profit-2352.85Gross profit9312.39Gross loss-11665.24
Profit factor0.80Expected payoff-1.70
Absolute drawdown3589.42Maximal drawdown3866.98 (37.63%)Relative drawdown37.63% (3866.98)
Total trades1383Short positions (won %)555 (50.99%)Long positions (won %)828 (66.91%)
Profit trades (% of total)837 (60.52%)Loss trades (% of total)546 (39.48%)
Largestprofit trade44.00loss trade-322.68
Averageprofit trade11.13loss trade-21.36
Maximumconsecutive wins (profit in money)117 (1277.50)consecutive losses (loss in money)29 (-146.82)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1277.50 (117)consecutive loss (count of losses)-641.69 (5)
Averageconsecutive wins11consecutive losses7
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.03.01 00:00buy10.101.32260.00000.0000
22007.03.01 03:22close10.101.32360.00000.000010.0010010.00
32007.03.01 03:22buy20.101.32370.00000.0000
42007.03.01 05:01buy30.201.32210.00000.0000
52007.03.01 08:03buy40.401.32050.00000.0000
62007.03.01 08:04close40.401.32080.00000.000012.0010022.00
72007.03.01 08:23buy50.401.32060.00000.0000
82007.03.01 08:26close50.401.32090.00000.000012.0010034.00
92007.03.01 08:58close30.201.32260.00000.000010.0010044.00
102007.03.01 10:53buy60.201.32210.00000.0000
112007.03.01 11:32close60.201.32260.00000.000010.0010054.00
122007.03.01 11:38buy70.201.32210.00000.0000
132007.03.01 14:01close70.201.32270.00000.000012.0010066.00
142007.03.01 14:18buy80.201.32210.00000.0000
152007.03.01 14:38close80.201.32260.00000.000010.0010076.00
162007.03.01 14:41buy90.201.32210.00000.0000
172007.03.01 15:36close90.201.32260.00000.000010.0010086.00
182007.03.01 15:38buy100.201.32210.00000.0000
192007.03.01 16:01buy110.401.32060.00000.0000
202007.03.01 16:17close110.401.31790.00000.0000-108.009978.00
212007.03.01 16:17close100.201.31780.00000.0000-86.009892.00
222007.03.01 16:17buy120.401.31800.00000.0000
232007.03.01 16:17close120.401.31760.00000.0000-16.009876.00
242007.03.01 16:17close20.101.31750.00000.0000-62.009814.00
252007.03.01 16:17buy130.201.31770.00000.0000
262007.03.01 16:17close130.201.31760.00000.0000-2.009812.00
272007.03.01 16:17sell140.101.31750.00000.0000
282007.03.01 16:43close140.101.31650.00000.000010.009822.00
292007.03.01 16:43sell150.101.31640.00000.0000
302007.03.01 18:17sell160.201.31790.00000.0000
312007.03.01 18:40close160.201.31740.00000.000010.009832.00
322007.03.01 19:35sell170.201.31800.00000.0000
332007.03.01 20:05close170.201.31820.00000.0000-4.009828.00
342007.03.01 20:05sell180.201.31790.00000.0000
352007.03.01 20:06close180.201.31820.00000.0000-6.009822.00
362007.03.01 20:06close150.101.31830.00000.0000-19.009803.00
372007.03.01 20:06sell190.201.31810.00000.0000
382007.03.01 20:07close190.201.31820.00000.0000-2.009801.00
392007.03.01 20:07buy200.101.31830.00000.0000
402007.03.01 20:56close200.101.31930.00000.000010.009811.00
412007.03.01 20:57buy210.101.31940.00000.0000
422007.03.01 22:33close210.101.31770.00000.0000-17.009794.00
432007.03.01 22:34sell220.101.31770.00000.0000
442007.03.01 22:37close220.101.31820.00000.0000-5.009789.00
452007.03.01 22:38buy230.101.31830.00000.0000
462007.03.01 23:03close230.101.31760.00000.0000-7.009782.00
472007.03.01 23:03sell240.101.31770.00000.0000
482007.03.01 23:04close240.101.31830.00000.0000-6.009776.00
492007.03.01 23:05buy250.101.31820.00000.0000
502007.03.01 23:08close250.101.31770.00000.0000-5.009771.00
512007.03.01 23:08sell260.101.31760.00000.0000
522007.03.02 00:40close260.101.31660.00000.000010.189781.18
532007.03.02 00:40sell270.101.31650.00000.0000
542007.03.02 08:33close270.101.31810.00000.0000-16.009765.18
552007.03.02 08:33buy280.101.31810.00000.0000
562007.03.02 09:10close280.101.31670.00000.0000-14.009751.18
572007.03.02 09:10sell290.101.31680.00000.0000
582007.03.02 10:05close290.101.31580.00000.000010.009761.18
592007.03.02 10:06sell300.101.31570.00000.0000
602007.03.02 10:38close300.101.31470.00000.000010.009771.18
612007.03.02 10:38sell310.101.31460.00000.0000
622007.03.02 11:30sell320.201.31610.00000.0000
632007.03.02 12:18close320.201.31560.00000.000010.009781.18
642007.03.02 12:32sell330.201.31610.00000.0000
652007.03.02 12:43close330.201.31560.00000.000010.009791.18
662007.03.02 12:50sell340.201.31610.00000.0000
672007.03.02 13:03close340.201.31560.00000.000010.009801.18
682007.03.02 13:12sell350.201.31610.00000.0000
692007.03.02 13:40close350.201.31560.00000.000010.009811.18
702007.03.02 13:43sell360.201.31610.00000.0000
712007.03.02 14:53sell370.401.31760.00000.0000
722007.03.02 14:55close370.401.31720.00000.000016.009827.18
732007.03.02 14:58sell380.401.31760.00000.0000
742007.03.02 15:03close380.401.31800.00000.0000-16.009811.18
752007.03.02 15:03sell390.401.31770.00000.0000
762007.03.02 15:03close390.401.31800.00000.0000-12.009799.18
772007.03.02 15:03sell400.401.31770.00000.0000
782007.03.02 15:03close400.401.31800.00000.0000-12.009787.18
792007.03.02 15:03sell410.401.31770.00000.0000
802007.03.02 15:03close410.401.31800.00000.0000-12.009775.18
812007.03.02 15:03sell420.401.31770.00000.0000
822007.03.02 15:04close420.401.31800.00000.0000-12.009763.18
832007.03.02 15:04sell430.401.31770.00000.0000
842007.03.02 15:08close430.401.31740.00000.000012.009775.18
852007.03.02 15:23sell440.401.31770.00000.0000
862007.03.02 15:23close440.401.31800.00000.0000-12.009763.18
872007.03.02 15:23sell450.401.31770.00000.0000
882007.03.02 15:23close450.401.31800.00000.0000-12.009751.18
892007.03.02 15:23sell460.401.31760.00000.0000
902007.03.02 15:25close460.401.31730.00000.000012.009763.18
912007.03.02 15:41sell470.401.31760.00000.0000
922007.03.02 15:42close470.401.31800.00000.0000-16.009747.18
932007.03.02 15:42sell480.401.31770.00000.0000
942007.03.02 15:42close480.401.31800.00000.0000-12.009735.18
952007.03.02 15:42sell490.401.31770.00000.0000
962007.03.02 15:43close490.401.31800.00000.0000-12.009723.18
972007.03.02 15:43close360.201.31810.00000.0000-40.009683.18
982007.03.02 15:43sell500.401.31790.00000.0000
992007.03.02 15:43close500.401.31820.00000.0000-12.009671.18
1002007.03.02 15:43close310.101.31830.00000.0000-37.009634.18
1012007.03.02 15:43sell510.201.31810.00000.0000
1022007.03.02 15:43close510.201.31820.00000.0000-2.009632.18
1032007.03.02 15:43buy520.101.31830.00000.0000
1042007.03.02 15:58buy530.201.31680.00000.0000
1052007.03.02 16:00close530.201.31650.00000.0000-6.009626.18
1062007.03.02 16:00close520.101.31660.00000.0000-17.009609.18
1072007.03.02 16:00buy540.201.31680.00000.0000
1082007.03.02 16:00close540.201.31650.00000.0000-6.009603.18
1092007.03.02 16:00sell550.101.31660.00000.0000
1102007.03.02 16:05close550.101.31800.00000.0000-14.009589.18
1112007.03.02 16:05buy560.101.31810.00000.0000
1122007.03.02 16:11close560.101.31670.00000.0000-14.009575.18
1132007.03.02 16:11sell570.101.31670.00000.0000
1142007.03.02 16:25close570.101.31570.00000.000010.009585.18
1152007.03.02 16:25sell580.101.31560.00000.0000
1162007.03.02 16:40sell590.201.31720.00000.0000
1172007.03.02 16:45close590.201.31670.00000.000010.009595.18
1182007.03.02 17:00sell600.201.31720.00000.0000
1192007.03.02 17:03close600.201.31800.00000.0000-16.009579.18
1202007.03.02 17:03close580.101.31810.00000.0000-25.009554.18
1212007.03.02 17:03sell610.201.31790.00000.0000
1222007.03.02 17:03close610.201.31820.00000.0000-6.009548.18
1232007.03.02 17:03buy620.101.31810.00000.0000
1242007.03.02 18:20close620.101.31910.00000.000010.009558.18
1252007.03.02 18:20buy630.101.31940.00000.0000
1262007.03.04 23:33close630.101.32040.00000.000010.009568.18
1272007.03.04 23:33buy640.101.32050.00000.0000
1282007.03.05 00:38buy650.201.31900.00000.0000
1292007.03.05 01:13close650.201.31790.00000.0000-22.009546.18
1302007.03.05 01:13close640.101.31780.00000.0000-27.679518.51
1312007.03.05 01:13buy660.201.31800.00000.0000
1322007.03.05 01:13close660.201.31790.00000.0000-2.009516.51
1332007.03.05 01:13sell670.101.31780.00000.0000
1342007.03.05 02:13close670.101.31680.00000.000010.009526.51
1352007.03.05 02:14sell680.101.31670.00000.0000
1362007.03.05 02:28close680.101.31570.00000.000010.009536.51
1372007.03.05 02:28sell690.101.31540.00000.0000
1382007.03.05 02:42close690.101.31440.00000.000010.009546.51
1392007.03.05 02:42sell700.101.31410.00000.0000
1402007.03.05 02:51close700.101.31310.00000.000010.009556.51
1412007.03.05 02:51sell710.101.31300.00000.0000
1422007.03.05 04:12sell720.201.31450.00000.0000
1432007.03.05 05:33close720.201.31400.00000.000010.009566.51
1442007.03.05 05:37sell730.201.31450.00000.0000
1452007.03.05 06:13sell740.401.31610.00000.0000
1462007.03.05 06:18close740.401.31580.00000.000012.009578.51
1472007.03.05 06:20sell750.401.31600.00000.0000
1482007.03.05 07:33close750.401.31570.00000.000012.009590.51
1492007.03.05 08:00close730.201.31400.00000.000010.009600.51
1502007.03.05 08:03sell760.201.31450.00000.0000
1512007.03.05 08:12close760.201.31400.00000.000010.009610.51
1522007.03.05 08:27sell770.201.31450.00000.0000
1532007.03.05 08:45close770.201.31400.00000.000010.009620.51
1542007.03.05 08:55sell780.201.31460.00000.0000
1552007.03.05 09:00close780.201.31410.00000.000010.009630.51
1562007.03.05 09:02sell790.201.31450.00000.0000
1572007.03.05 09:23close790.201.31400.00000.000010.009640.51
1582007.03.05 11:05close710.101.31200.00000.000010.009650.51
1592007.03.05 11:05sell800.101.31190.00000.0000
1602007.03.05 12:23close800.101.31090.00000.000010.009660.51
1612007.03.05 12:23sell810.101.31060.00000.0000
1622007.03.05 12:42close810.101.30960.00000.000010.009670.51
1632007.03.05 12:42sell820.101.30930.00000.0000
1642007.03.05 13:48close820.101.30830.00000.000010.009680.51
1652007.03.05 13:48sell830.101.30820.00000.0000
1662007.03.05 15:56sell840.201.30970.00000.0000
1672007.03.05 16:32sell850.401.31130.00000.0000
1682007.03.05 16:36close850.401.31100.00000.000012.009692.51
1692007.03.05 17:53close840.201.30920.00000.000010.009702.51
1702007.03.05 20:13sell860.201.30970.00000.0000
1712007.03.05 20:23close860.201.30920.00000.000010.009712.51
1722007.03.05 20:47sell870.201.30970.00000.0000
1732007.03.05 22:00close870.201.30910.00000.000012.009724.51
1742007.03.05 23:28sell880.201.30970.00000.0000
1752007.03.05 23:38close880.201.30910.00000.000012.009736.51
1762007.03.06 01:08sell890.201.30970.00000.0000
1772007.03.06 02:03close890.201.30920.00000.000010.009746.51
1782007.03.06 02:12sell900.201.30970.00000.0000
1792007.03.06 02:25close900.201.30920.00000.000010.009756.51
1802007.03.06 02:34sell910.201.30970.00000.0000
1812007.03.06 02:47close910.201.30920.00000.000010.009766.51
1822007.03.06 03:47sell920.201.30980.00000.0000
1832007.03.06 07:55close920.201.30930.00000.000010.009776.51
1842007.03.06 07:58sell930.201.30970.00000.0000
1852007.03.06 08:26sell940.401.31130.00000.0000
1862007.03.06 08:37close940.401.31100.00000.000012.009788.51
1872007.03.06 08:41sell950.401.31130.00000.0000
1882007.03.06 11:02close950.401.31100.00000.000012.009800.51
1892007.03.06 11:36sell960.401.31130.00000.0000
1902007.03.06 12:17close960.401.31100.00000.000012.009812.51
1912007.03.06 12:22sell970.401.31130.00000.0000
1922007.03.06 12:32close970.401.31100.00000.000012.009824.51
1932007.03.06 12:38sell980.401.31130.00000.0000
1942007.03.06 13:13close980.401.31080.00000.000020.009844.51
1952007.03.06 14:53close930.201.30920.00000.000010.009854.51
1962007.03.06 15:07sell990.201.30970.00000.0000
1972007.03.06 15:13close990.201.30920.00000.000010.009864.51
1982007.03.06 15:32sell1000.201.30970.00000.0000
1992007.03.06 15:48close1000.201.30920.00000.000010.009874.51
2002007.03.06 15:56sell1010.201.30970.00000.0000
2012007.03.06 18:18sell1020.401.31130.00000.0000
2022007.03.06 18:25close1020.401.31100.00000.000012.009886.51
2032007.03.06 20:16sell1030.401.31130.00000.0000
2042007.03.07 16:16close1030.401.31470.00000.0000-135.289751.23
2052007.03.07 16:17sell1040.401.31440.00000.0000
2062007.03.07 16:17close1040.401.31480.00000.0000-16.009735.23
2072007.03.07 16:17close1010.201.31490.00000.0000-103.649631.59
2082007.03.07 16:17sell1050.401.31470.00000.0000
2092007.03.07 16:17close1050.401.31480.00000.0000-4.009627.59
2102007.03.07 16:18close830.101.31500.00000.0000-67.649559.95
2112007.03.07 16:18sell1060.201.31480.00000.0000
2122007.03.07 16:18close1060.201.31510.00000.0000-6.009553.95
2132007.03.07 16:18buy1070.101.31500.00000.0000
2142007.03.07 17:17close1070.101.31380.00000.0000-12.009541.95
2152007.03.07 17:17sell1080.101.31370.00000.0000
2162007.03.07 17:47close1080.101.31470.00000.0000-10.009531.95
2172007.03.07 17:48buy1090.101.31470.00000.0000
2182007.03.07 19:00close1090.101.31380.00000.0000-9.009522.95
2192007.03.07 19:01sell1100.101.31380.00000.0000
2202007.03.07 19:05close1100.101.31490.00000.0000-11.009511.95
2212007.03.07 19:05buy1110.101.31480.00000.0000
2222007.03.07 20:05close1110.101.31610.00000.000013.009524.95
2232007.03.07 20:05buy1120.101.31620.00000.0000
2242007.03.07 20:25close1120.101.31720.00000.000010.009534.95
2252007.03.07 20:25buy1130.101.31730.00000.0000
2262007.03.07 20:43close1130.101.31830.00000.000010.009544.95
2272007.03.07 20:43buy1140.101.31840.00000.0000
2282007.03.08 00:27buy1150.201.31690.00000.0000
2292007.03.08 00:44close1150.201.31740.00000.000010.009554.95
2302007.03.08 01:45buy1160.201.31690.00000.0000
2312007.03.08 03:31close1160.201.31740.00000.000010.009564.95
2322007.03.08 04:50buy1170.201.31690.00000.0000
2332007.03.08 05:27close1170.201.31740.00000.000010.009574.95
2342007.03.08 07:13buy1180.201.31690.00000.0000
2352007.03.08 08:07close1180.201.31740.00000.000010.009584.95
2362007.03.08 08:13buy1190.201.31690.00000.0000
2372007.03.08 08:43close1190.201.31740.00000.000010.009594.95
2382007.03.08 08:58buy1200.201.31690.00000.0000
2392007.03.08 09:43buy1210.401.31540.00000.0000
2402007.03.08 09:45close1210.401.31480.00000.0000-24.009570.95
2412007.03.08 09:45close1200.201.31470.00000.0000-44.009526.95
2422007.03.08 09:45buy1220.401.31490.00000.0000
2432007.03.08 09:45close1220.401.31460.00000.0000-12.009514.95
2442007.03.08 09:45close1140.101.31470.00000.0000-39.019475.94
2452007.03.08 09:45buy1230.201.31490.00000.0000
2462007.03.08 09:45close1230.201.31460.00000.0000-6.009469.94
2472007.03.08 09:45sell1240.101.31470.00000.0000
2482007.03.08 13:20close1240.101.31550.00000.0000-8.009461.94
2492007.03.08 13:20buy1250.101.31550.00000.0000
2502007.03.08 13:23close1250.101.31490.00000.0000-6.009455.94
2512007.03.08 13:23sell1260.101.31490.00000.0000
2522007.03.08 13:26close1260.101.31550.00000.0000-6.009449.94
2532007.03.08 13:26buy1270.101.31570.00000.0000
2542007.03.08 13:47close1270.101.31490.00000.0000-8.009441.94
2552007.03.08 13:47sell1280.101.31490.00000.0000
2562007.03.08 13:53close1280.101.31550.00000.0000-6.009435.94
2572007.03.08 13:53buy1290.101.31560.00000.0000
2582007.03.08 13:58close1290.101.31490.00000.0000-7.009428.94
2592007.03.08 13:59sell1300.101.31490.00000.0000
2602007.03.08 14:07close1300.101.31550.00000.0000-6.009422.94
2612007.03.08 14:08buy1310.101.31560.00000.0000
2622007.03.08 14:40close1310.101.31660.00000.000010.009432.94
2632007.03.08 14:40buy1320.101.31690.00000.0000
2642007.03.08 14:43buy1330.201.31540.00000.0000
2652007.03.08 14:43close1330.201.31490.00000.0000-10.009422.94
2662007.03.08 14:43close1320.101.31480.00000.0000-21.009401.94
2672007.03.08 14:43buy1340.201.31500.00000.0000
2682007.03.08 14:43close1340.201.31470.00000.0000-6.009395.94
2692007.03.08 14:43sell1350.101.31460.00000.0000
2702007.03.08 14:44close1350.101.31550.00000.0000-9.009386.94
2712007.03.08 14:44buy1360.101.31560.00000.0000
2722007.03.08 14:44close1360.101.31490.00000.0000-7.009379.94
2732007.03.08 14:45buy1370.101.31550.00000.0000
2742007.03.08 14:47close1370.101.31490.00000.0000-6.009373.94
2752007.03.08 14:47sell1380.101.31490.00000.0000
2762007.03.08 14:52close1380.101.31550.00000.0000-6.009367.94
2772007.03.08 14:52buy1390.101.31550.00000.0000
2782007.03.08 14:56close1390.101.31490.00000.0000-6.009361.94
2792007.03.08 14:56sell1400.101.31480.00000.0000
2802007.03.08 14:58close1400.101.31380.00000.000010.009371.94
2812007.03.08 14:58sell1410.101.31350.00000.0000
2822007.03.08 15:13close1410.101.31250.00000.000010.009381.94
2832007.03.08 15:13sell1420.101.31220.00000.0000
2842007.03.08 20:36sell1430.201.31370.00000.0000
2852007.03.08 21:07close1430.201.31320.00000.000010.009391.94
2862007.03.09 00:36sell1440.201.31370.00000.0000
2872007.03.09 03:50close1440.201.31490.00000.0000-24.009367.94
2882007.03.09 03:50sell1450.201.31460.00000.0000
2892007.03.09 03:51close1450.201.31500.00000.0000-8.009359.94
2902007.03.09 03:52close1420.101.31490.00000.0000-26.829333.12
2912007.03.09 03:52sell1460.201.31470.00000.0000
2922007.03.09 03:52close1460.201.31500.00000.0000-6.009327.12
2932007.03.09 03:52buy1470.101.31510.00000.0000
2942007.03.09 04:14close1470.101.31460.00000.0000-5.009322.12
2952007.03.09 04:17sell1480.101.31460.00000.0000
2962007.03.09 04:23close1480.101.31510.00000.0000-5.009317.12
2972007.03.09 04:24buy1490.101.31510.00000.0000
2982007.03.09 06:53close1490.101.31460.00000.0000-5.009312.12
2992007.03.09 06:54sell1500.101.31460.00000.0000
3002007.03.09 06:55close1500.101.31530.00000.0000-7.009305.12
3012007.03.09 06:55buy1510.101.31540.00000.0000
3022007.03.09 06:58close1510.101.31460.00000.0000-8.009297.12
3032007.03.09 06:59buy1520.101.31510.00000.0000
3042007.03.09 07:10close1520.101.31440.00000.0000-7.009290.12
3052007.03.09 07:10sell1530.101.31450.00000.0000
3062007.03.09 07:13close1530.101.31510.00000.0000-6.009284.12
3072007.03.09 07:14buy1540.101.31510.00000.0000
3082007.03.09 07:14close1540.101.31460.00000.0000-5.009279.12
3092007.03.09 07:16buy1550.101.31520.00000.0000
3102007.03.09 07:18close1550.101.31460.00000.0000-6.009273.12
3112007.03.09 07:23buy1560.101.31510.00000.0000
3122007.03.09 08:08close1560.101.31460.00000.0000-5.009268.12
3132007.03.09 08:09sell1570.101.31460.00000.0000
3142007.03.09 11:37close1570.101.31520.00000.0000-6.009262.12
3152007.03.09 11:38buy1580.101.31520.00000.0000
3162007.03.09 13:13close1580.101.31460.00000.0000-6.009256.12
3172007.03.09 13:14sell1590.101.31460.00000.0000
3182007.03.09 13:28close1590.101.31530.00000.0000-7.009249.12
3192007.03.09 13:29buy1600.101.31530.00000.0000
3202007.03.09 14:30close1600.101.31460.00000.0000-7.009242.12
3212007.03.09 14:30sell1610.101.31450.00000.0000
3222007.03.09 14:31close1610.101.31530.00000.0000-8.009234.12
3232007.03.09 14:31sell1620.101.31460.00000.0000
3242007.03.09 14:32close1620.101.31350.00000.000011.009245.12
3252007.03.09 14:32sell1630.101.31320.00000.0000
3262007.03.09 14:33close1630.101.31220.00000.000010.009255.12
3272007.03.09 14:33sell1640.101.31190.00000.0000
3282007.03.09 14:40close1640.101.31090.00000.000010.009265.12
3292007.03.09 14:40sell1650.101.31060.00000.0000
3302007.03.09 14:53close1650.101.30960.00000.000010.009275.12
3312007.03.09 14:53sell1660.101.30930.00000.0000
3322007.03.09 15:18sell1670.201.31080.00000.0000
3332007.03.09 15:22close1670.201.31030.00000.000010.009285.12
3342007.03.09 16:03sell1680.201.31080.00000.0000
3352007.03.09 16:08close1680.201.31030.00000.000010.009295.12
3362007.03.09 16:18sell1690.201.31080.00000.0000
3372007.03.09 16:28close1690.201.31030.00000.000010.009305.12
3382007.03.09 16:47sell1700.201.31080.00000.0000
3392007.03.12 00:57sell1710.401.31230.00000.0000
3402007.03.12 01:09close1710.401.31200.00000.000012.009317.12
3412007.03.12 07:00sell1720.401.31230.00000.0000
3422007.03.12 07:03close1720.401.31200.00000.000012.009329.12
3432007.03.12 08:27sell1730.401.31230.00000.0000
3442007.03.12 09:51close1730.401.31400.00000.0000-68.009261.12
3452007.03.12 09:51sell1740.401.31370.00000.0000
3462007.03.12 09:51close1740.401.31400.00000.0000-12.009249.12
3472007.03.12 09:52sell1750.401.31370.00000.0000
3482007.03.12 09:52close1750.401.31400.00000.0000-12.009237.12
3492007.03.12 09:52close1700.201.31410.00000.0000-65.649171.48
3502007.03.12 09:52sell1760.401.31390.00000.0000
3512007.03.12 09:52close1760.401.31420.00000.0000-12.009159.48
3522007.03.12 09:52close1660.101.31410.00000.0000-47.829111.66
3532007.03.12 09:52sell1770.201.31390.00000.0000
3542007.03.12 09:52close1770.201.31420.00000.0000-6.009105.66
3552007.03.12 09:52buy1780.101.31410.00000.0000
3562007.03.12 10:13close1780.101.31510.00000.000010.009115.66
3572007.03.12 10:13buy1790.101.31520.00000.0000
3582007.03.12 10:31close1790.101.31620.00000.000010.009125.66
3592007.03.12 10:31buy1800.101.31630.00000.0000
3602007.03.12 10:53close1800.101.31730.00000.000010.009135.66
3612007.03.12 10:53buy1810.101.31740.00000.0000
3622007.03.12 14:12buy1820.201.31580.00000.0000
3632007.03.12 15:15close1820.201.31630.00000.000010.009145.66
3642007.03.12 15:21buy1830.201.31580.00000.0000
3652007.03.12 15:31close1830.201.31630.00000.000010.009155.66
3662007.03.12 16:12close1810.101.31840.00000.000010.009165.66
3672007.03.12 16:12buy1840.101.31880.00000.0000
3682007.03.12 19:41buy1850.201.31730.00000.0000
3692007.03.12 19:41close1850.201.31780.00000.000010.009175.66
3702007.03.12 19:56close1840.101.31980.00000.000010.009185.66
3712007.03.12 19:56buy1860.101.31990.00000.0000
3722007.03.13 01:03buy1870.201.31840.00000.0000
3732007.03.13 03:08close1870.201.31890.00000.000010.009195.66
3742007.03.13 04:33buy1880.201.31840.00000.0000
3752007.03.13 07:25buy1890.401.31690.00000.0000
3762007.03.13 07:28close1890.401.31720.00000.000012.009207.66
3772007.03.13 08:02buy1900.401.31690.00000.0000
3782007.03.13 09:03close1900.401.31720.00000.000012.009219.66
3792007.03.13 09:08buy1910.401.31690.00000.0000
3802007.03.13 11:11close1910.401.31720.00000.000012.009231.66
3812007.03.13 11:51buy1920.401.31690.00000.0000
3822007.03.13 12:06close1920.401.31730.00000.000016.009247.66
3832007.03.13 12:53close1880.201.31890.00000.000010.009257.66
3842007.03.13 13:00buy1930.201.31840.00000.0000
3852007.03.13 13:30close1930.201.31890.00000.000010.009267.66
3862007.03.13 13:58close1860.101.32090.00000.00009.339276.99
3872007.03.13 13:58buy1940.101.32100.00000.0000
3882007.03.13 14:30close1940.101.32200.00000.000010.009286.99
3892007.03.13 14:30buy1950.101.32230.00000.0000
3902007.03.13 14:58buy1960.201.32080.00000.0000
3912007.03.13 15:31buy1970.401.31930.00000.0000
3922007.03.13 15:31close1970.401.31970.00000.000016.009302.99
3932007.03.13 16:36buy1980.401.31930.00000.0000
3942007.03.13 16:48close1980.401.31960.00000.000012.009314.99
3952007.03.13 17:02buy1990.401.31930.00000.0000
3962007.03.13 17:16close1990.401.31960.00000.000012.009326.99
3972007.03.13 18:03close1960.201.32130.00000.000010.009336.99
3982007.03.13 18:38buy2000.201.32070.00000.0000
3992007.03.13 19:03close2000.201.32120.00000.000010.009346.99
4002007.03.13 19:22buy2010.201.32080.00000.0000
4012007.03.13 20:08buy2020.401.31930.00000.0000
4022007.03.13 20:30close2020.401.31960.00000.000012.009358.99
4032007.03.13 20:41buy2030.401.31930.00000.0000
4042007.03.13 21:15close2030.401.31970.00000.000016.009374.99
4052007.03.13 21:30buy2040.401.31920.00000.0000
4062007.03.13 21:49close2040.401.31950.00000.000012.009386.99
4072007.03.13 23:53buy2050.401.31930.00000.0000
4082007.03.14 00:19close2050.401.31960.00000.00009.329396.31
4092007.03.14 00:32buy2060.401.31930.00000.0000
4102007.03.14 01:40close2060.401.31960.00000.000012.009408.31
4112007.03.14 01:53buy2070.401.31930.00000.0000
4122007.03.14 02:29close2070.401.31960.00000.000012.009420.31
4132007.03.14 02:40buy2080.401.31900.00000.0000
4142007.03.14 02:43close2080.401.31930.00000.000012.009432.31
4152007.03.14 02:44buy2090.401.31930.00000.0000
4162007.03.14 05:07close2090.401.31960.00000.000012.009444.31
4172007.03.14 05:53buy2100.401.31930.00000.0000
4182007.03.14 05:58close2100.401.31960.00000.000012.009456.31
4192007.03.14 06:02buy2110.401.31930.00000.0000
4202007.03.14 06:12close2110.401.31960.00000.000012.009468.31
4212007.03.14 06:43buy2120.401.31930.00000.0000
4222007.03.14 06:57close2120.401.31960.00000.000012.009480.31
4232007.03.14 07:03buy2130.401.31930.00000.0000
4242007.03.14 07:35close2130.401.31960.00000.000012.009492.31
4252007.03.14 07:41buy2140.401.31930.00000.0000
4262007.03.14 07:47close2140.401.31960.00000.000012.009504.31
4272007.03.14 08:32buy2150.401.31930.00000.0000
4282007.03.14 08:45close2150.401.31960.00000.000012.009516.31
4292007.03.14 08:48buy2160.401.31930.00000.0000
4302007.03.14 08:58close2160.401.31970.00000.000016.009532.31
4312007.03.14 09:03buy2170.401.31920.00000.0000
4322007.03.14 09:05close2170.401.31970.00000.000020.009552.31
4332007.03.14 09:50buy2180.401.31930.00000.0000
4342007.03.14 09:53close2180.401.31960.00000.000012.009564.31
4352007.03.14 10:15buy2190.401.31910.00000.0000
4362007.03.14 11:50close2190.401.31940.00000.000012.009576.31
4372007.03.14 11:53buy2200.401.31930.00000.0000
4382007.03.14 15:01close2200.401.31960.00000.000012.009588.31
4392007.03.14 15:22close2010.201.32130.00000.00008.669596.97
4402007.03.14 17:03close1950.101.32330.00000.00009.339606.30
4412007.03.14 17:03buy2210.101.32340.00000.0000
4422007.03.14 18:28buy2220.201.32180.00000.0000
4432007.03.14 18:29close2220.201.32230.00000.000010.009616.30
4442007.03.14 19:20buy2230.201.32180.00000.0000
4452007.03.14 19:26close2230.201.32230.00000.000010.009626.30
4462007.03.14 19:40buy2240.201.32180.00000.0000
4472007.03.14 19:46close2240.201.32230.00000.000010.009636.30
4482007.03.14 20:23buy2250.201.32170.00000.0000
4492007.03.14 20:33close2250.201.32220.00000.000010.009646.30
4502007.03.14 22:52buy2260.201.32180.00000.0000
4512007.03.15 00:12close2260.201.32230.00000.00005.989652.28
4522007.03.15 00:23buy2270.201.32180.00000.0000
4532007.03.15 00:42close2270.201.32230.00000.000010.009662.28
4542007.03.15 01:35buy2280.201.32170.00000.0000
4552007.03.15 01:46close2280.201.32220.00000.000010.009672.28
4562007.03.15 08:00buy2290.201.32180.00000.0000
4572007.03.15 08:06close2290.201.32230.00000.000010.009682.28
4582007.03.15 08:22buy2300.201.32180.00000.0000
4592007.03.15 10:06buy2310.401.32030.00000.0000
4602007.03.15 10:30close2310.401.32060.00000.000012.009694.28
4612007.03.15 10:33buy2320.401.32030.00000.0000
4622007.03.15 10:35close2320.401.32060.00000.000012.009706.28
4632007.03.15 10:45buy2330.401.32020.00000.0000
4642007.03.15 10:51close2330.401.32050.00000.000012.009718.28
4652007.03.15 11:53buy2340.401.32030.00000.0000
4662007.03.15 11:57close2340.401.32060.00000.000012.009730.28
4672007.03.15 13:32close2300.201.32230.00000.000010.009740.28
4682007.03.15 13:38buy2350.201.32180.00000.0000
4692007.03.15 14:02close2350.201.32230.00000.000010.009750.28
4702007.03.15 16:18close2210.101.32440.00000.00007.999758.27
4712007.03.15 16:18buy2360.101.32470.00000.0000
4722007.03.15 17:23buy2370.201.32310.00000.0000
4732007.03.15 17:24close2370.201.32360.00000.000010.009768.27
4742007.03.15 17:33buy2380.201.32320.00000.0000
4752007.03.15 18:33close2380.201.32370.00000.000010.009778.27
4762007.03.15 18:45buy2390.201.32320.00000.0000
4772007.03.15 21:51close2390.201.32370.00000.000010.009788.27
4782007.03.16 00:21close2360.101.32580.00000.000010.339798.60
4792007.03.16 00:21buy2400.101.32590.00000.0000
4802007.03.16 00:23close2400.101.32700.00000.000011.009809.60
4812007.03.16 00:23buy2410.101.32730.00000.0000
4822007.03.16 01:51close2410.101.32830.00000.000010.009819.60
4832007.03.16 01:51buy2420.101.32840.00000.0000
4842007.03.16 02:55close2420.101.32950.00000.000011.009830.60
4852007.03.16 02:55buy2430.101.32980.00000.0000
4862007.03.16 03:02close2430.101.33080.00000.000010.009840.60
4872007.03.16 03:02buy2440.101.33090.00000.0000
4882007.03.16 03:33buy2450.201.32940.00000.0000
4892007.03.16 04:27close2450.201.32990.00000.000010.009850.60
4902007.03.16 04:53buy2460.201.32940.00000.0000
4912007.03.16 07:57close2460.201.32990.00000.000010.009860.60
4922007.03.16 09:33close2440.101.33190.00000.000010.009870.60
4932007.03.16 09:33buy2470.101.33200.00000.0000
4942007.03.16 09:43buy2480.201.33050.00000.0000
4952007.03.16 09:57close2480.201.33100.00000.000010.009880.60
4962007.03.16 11:08close2470.101.33300.00000.000010.009890.60
4972007.03.16 11:08buy2490.101.33340.00000.0000
4982007.03.16 14:17buy2500.201.33180.00000.0000
4992007.03.16 14:33close2500.201.33230.00000.000010.009900.60
5002007.03.16 15:03buy2510.201.33180.00000.0000
5012007.03.16 15:08close2510.201.33230.00000.000010.009910.60
5022007.03.16 15:17buy2520.201.33180.00000.0000
5032007.03.16 15:48close2520.201.33230.00000.000010.009920.60
5042007.03.16 15:57buy2530.201.33180.00000.0000
5052007.03.16 16:13close2530.201.33230.00000.000010.009930.60
5062007.03.16 16:17buy2540.201.33180.00000.0000
5072007.03.19 03:10buy2550.401.33020.00000.0000
5082007.03.19 03:22close2550.401.33050.00000.000012.009942.60
5092007.03.19 05:40buy2560.401.33020.00000.0000
5102007.03.19 06:11close2560.401.33050.00000.000012.009954.60
5112007.03.19 06:47buy2570.401.33010.00000.0000
5122007.03.19 07:03close2570.401.33040.00000.000012.009966.60
5132007.03.19 07:22buy2580.401.33010.00000.0000
5142007.03.19 09:01close2580.401.33040.00000.000012.009978.60
5152007.03.19 09:53buy2590.401.33020.00000.0000
5162007.03.19 10:01close2590.401.33060.00000.000016.009994.60
5172007.03.19 10:18buy2600.401.33020.00000.0000
5182007.03.19 10:25close2600.401.33050.00000.000012.0010006.60
5192007.03.19 10:37buy2610.401.33020.00000.0000
5202007.03.19 14:20close2610.401.33050.00000.000012.0010018.60
5212007.03.19 14:38buy2620.401.33020.00000.0000
5222007.03.19 15:20close2620.401.33050.00000.000012.0010030.60
5232007.03.19 15:23buy2630.401.33020.00000.0000
5242007.03.19 23:40close2630.401.33060.00000.000016.0010046.60
5252007.03.20 02:02buy2640.401.33010.00000.0000
5262007.03.20 07:35close2640.401.33040.00000.000012.0010058.60
5272007.03.20 07:38buy2650.401.33020.00000.0000
5282007.03.20 08:35close2650.401.33050.00000.000012.0010070.60
5292007.03.20 08:38buy2660.401.33020.00000.0000
5302007.03.20 08:47close2660.401.33050.00000.000012.0010082.60
5312007.03.20 09:02buy2670.401.33020.00000.0000
5322007.03.20 14:03close2670.401.33050.00000.000012.0010094.60
5332007.03.20 14:08buy2680.401.33020.00000.0000
5342007.03.20 18:40close2680.401.33070.00000.000020.0010114.60
5352007.03.21 08:08buy2690.401.33020.00000.0000
5362007.03.21 08:10close2690.401.33050.00000.000012.0010126.60
5372007.03.21 10:22buy2700.401.33020.00000.0000
5382007.03.21 11:35close2700.401.33050.00000.000012.0010138.60
5392007.03.21 11:56buy2710.401.33020.00000.0000
5402007.03.21 16:07close2710.401.33050.00000.000012.0010150.60
5412007.03.21 16:13buy2720.401.33020.00000.0000
5422007.03.21 16:35close2720.401.33070.00000.000020.0010170.60
5432007.03.21 17:03buy2730.401.33020.00000.0000
5442007.03.21 19:10close2730.401.33050.00000.000012.0010182.60
5452007.03.21 19:17close2540.201.33230.00000.00005.9810188.58
5462007.03.21 19:18close2490.101.33450.00000.00008.9910197.57
5472007.03.21 19:18buy2740.101.33460.00000.0000
5482007.03.21 19:22close2740.101.33560.00000.000010.0010207.57
5492007.03.21 19:22buy2750.101.33570.00000.0000
5502007.03.21 19:25close2750.101.33670.00000.000010.0010217.57
5512007.03.21 19:25buy2760.101.33700.00000.0000
5522007.03.21 19:28buy2770.201.33550.00000.0000
5532007.03.21 19:29close2770.201.33600.00000.000010.0010227.57
5542007.03.21 19:29buy2780.201.33550.00000.0000
5552007.03.21 19:31close2780.201.33600.00000.000010.0010237.57
5562007.03.21 19:53close2760.101.33800.00000.000010.0010247.57
5572007.03.21 19:53buy2790.101.33830.00000.0000
5582007.03.21 20:06buy2800.201.33680.00000.0000
5592007.03.21 20:07close2800.201.33730.00000.000010.0010257.57
5602007.03.22 00:35close2790.101.33930.00000.00007.9910265.56
5612007.03.22 00:35buy2810.101.33940.00000.0000
5622007.03.22 00:52close2810.101.34040.00000.000010.0010275.56
5632007.03.22 00:52buy2820.101.34070.00000.0000
5642007.03.22 01:17buy2830.201.33920.00000.0000
5652007.03.22 02:01close2830.201.33970.00000.000010.0010285.56
5662007.03.22 02:02buy2840.201.33920.00000.0000
5672007.03.22 07:35buy2850.401.33770.00000.0000
5682007.03.22 07:37close2850.401.33800.00000.000012.0010297.56
5692007.03.22 08:07buy2860.401.33770.00000.0000
5702007.03.23 15:18close2860.401.32970.00000.0000-322.689974.88
5712007.03.23 15:18close2840.201.32960.00000.0000-193.349781.54
5722007.03.23 15:18buy2870.401.32980.00000.0000
5732007.03.23 15:18close2870.401.32950.00000.0000-12.009769.54
5742007.03.23 15:18close2820.101.32960.00000.0000-111.679657.87
5752007.03.23 15:18buy2880.201.32980.00000.0000
5762007.03.23 15:18close2880.201.32970.00000.0000-2.009655.87
5772007.03.23 15:18sell2890.101.32980.00000.0000
5782007.03.23 15:41close2890.101.32880.00000.000010.009665.87
5792007.03.23 15:41sell2900.101.32870.00000.0000
5802007.03.23 15:53sell2910.201.33020.00000.0000
5812007.03.23 15:57close2910.201.32970.00000.000010.009675.87
5822007.03.23 16:13close2900.101.33000.00000.0000-13.009662.87
5832007.03.23 16:14buy2920.101.33000.00000.0000
5842007.03.23 16:45close2920.101.32920.00000.0000-8.009654.87
5852007.03.23 16:45sell2930.101.32920.00000.0000
5862007.03.23 16:48close2930.101.33000.00000.0000-8.009646.87
5872007.03.23 16:48buy2940.101.33000.00000.0000
5882007.03.23 16:50close2940.101.32920.00000.0000-8.009638.87
5892007.03.23 16:51sell2950.101.32920.00000.0000
5902007.03.23 16:53close2950.101.33000.00000.0000-8.009630.87
5912007.03.23 16:53buy2960.101.33000.00000.0000
5922007.03.23 17:42close2960.101.32920.00000.0000-8.009622.87
5932007.03.23 17:42sell2970.101.32910.00000.0000
5942007.03.23 18:27close2970.101.33000.00000.0000-9.009613.87
5952007.03.23 18:27buy2980.101.33010.00000.0000
5962007.03.23 18:33close2980.101.32920.00000.0000-9.009604.87
5972007.03.23 18:34sell2990.101.32920.00000.0000
5982007.03.23 21:35close2990.101.32820.00000.000010.009614.87
5992007.03.23 21:36sell3000.101.32790.00000.0000
6002007.03.26 00:47close3000.101.32660.00000.000013.189628.05
6012007.03.26 00:47sell3010.101.32650.00000.0000
6022007.03.26 01:31sell3020.201.32800.00000.0000
6032007.03.26 01:40close3020.201.32750.00000.000010.009638.05
6042007.03.26 08:21sell3030.201.32800.00000.0000
6052007.03.26 08:32close3030.201.32750.00000.000010.009648.05
6062007.03.26 09:56sell3040.201.32800.00000.0000
6072007.03.26 09:59close3040.201.32740.00000.000012.009660.05
6082007.03.26 15:31sell3050.201.32800.00000.0000
6092007.03.26 15:56close3050.201.32940.00000.0000-28.009632.05
6102007.03.26 15:56close3010.101.32950.00000.0000-30.009602.05
6112007.03.26 15:56sell3060.201.32930.00000.0000
6122007.03.26 15:56close3060.201.32940.00000.0000-2.009600.05
6132007.03.26 15:57buy3070.101.32950.00000.0000
6142007.03.26 16:00close3070.101.33080.00000.000013.009613.05
6152007.03.26 16:00buy3080.101.33090.00000.0000
6162007.03.26 16:02close3080.101.33190.00000.000010.009623.05
6172007.03.26 16:02buy3090.101.33200.00000.0000
6182007.03.26 16:16close3090.101.33300.00000.000010.009633.05
6192007.03.26 16:16buy3100.101.33340.00000.0000
6202007.03.26 16:26close3100.101.33460.00000.000012.009645.05
6212007.03.26 16:26buy3110.101.33460.00000.0000
6222007.03.26 16:42buy3120.201.33310.00000.0000
6232007.03.26 16:45close3120.201.33360.00000.000010.009655.05
6242007.03.26 17:16buy3130.201.33310.00000.0000
6252007.03.26 19:18close3130.201.33360.00000.000010.009665.05
6262007.03.26 20:33buy3140.201.33310.00000.0000
6272007.03.27 06:19close3140.201.33360.00000.00008.669673.71
6282007.03.27 07:19buy3150.201.33300.00000.0000
6292007.03.27 09:17close3150.201.33350.00000.000010.009683.71
6302007.03.27 09:35buy3160.201.33310.00000.0000
6312007.03.27 10:00close3160.201.33360.00000.000010.009693.71
6322007.03.27 10:00buy3170.201.33280.00000.0000
6332007.03.27 10:01close3170.201.33330.00000.000010.009703.71
6342007.03.27 15:19buy3180.201.33300.00000.0000
6352007.03.27 15:33close3180.201.33370.00000.000014.009717.71
6362007.03.27 16:07buy3190.201.33310.00000.0000
6372007.03.27 16:12close3190.201.33370.00000.000012.009729.71
6382007.03.27 16:18close3110.101.33560.00000.00009.339739.04
6392007.03.27 16:18buy3200.101.33570.00000.0000
6402007.03.27 16:42buy3210.201.33410.00000.0000
6412007.03.27 16:45close3210.201.33460.00000.000010.009749.04
6422007.03.27 23:03close3200.101.33670.00000.000010.009759.04
6432007.03.27 23:03buy3220.101.33670.00000.0000
6442007.03.27 23:18buy3230.201.33520.00000.0000
6452007.03.27 23:48close3230.201.33570.00000.000010.009769.04
6462007.03.28 01:51buy3240.201.33520.00000.0000
6472007.03.28 09:13close3240.201.33580.00000.000012.009781.04
6482007.03.28 09:15buy3250.201.33520.00000.0000
6492007.03.28 09:34buy3260.401.33360.00000.0000
6502007.03.28 11:43close3260.401.33390.00000.000012.009793.04
6512007.03.28 12:08buy3270.401.33370.00000.0000
6522007.03.28 12:43close3270.401.33400.00000.000012.009805.04
6532007.03.28 14:30close3250.201.33570.00000.000010.009815.04
6542007.03.28 14:32buy3280.201.33520.00000.0000
6552007.03.28 14:48close3280.201.33570.00000.000010.009825.04
6562007.03.28 14:57buy3290.201.33510.00000.0000
6572007.03.28 15:32close3290.201.33570.00000.000012.009837.04
6582007.03.28 15:40buy3300.201.33520.00000.0000
6592007.03.28 16:07close3300.201.33580.00000.000012.009849.04
6602007.03.28 16:30buy3310.201.33500.00000.0000
6612007.03.28 16:30close3310.201.33560.00000.000012.009861.04
6622007.03.28 17:20buy3320.201.33520.00000.0000
6632007.03.28 17:34buy3330.401.33370.00000.0000
6642007.03.28 17:44close3330.401.33400.00000.000012.009873.04
6652007.03.28 17:53buy3340.401.33370.00000.0000
6662007.03.28 19:18close3340.401.33400.00000.000012.009885.04
6672007.03.28 19:25buy3350.401.33370.00000.0000
6682007.03.28 21:29close3350.401.33140.00000.0000-92.009793.04
6692007.03.28 21:29close3320.201.33130.00000.0000-78.009715.04
6702007.03.28 21:29buy3360.401.33150.00000.0000
6712007.03.28 21:30close3360.401.33120.00000.0000-12.009703.04
6722007.03.28 21:30close3220.101.33110.00000.0000-56.679646.37
6732007.03.28 21:30buy3370.201.33130.00000.0000
6742007.03.28 21:31close3370.201.33100.00000.0000-6.009640.37
6752007.03.28 21:31sell3380.101.33100.00000.0000
6762007.03.29 00:08close3380.101.33170.00000.0000-6.469633.91
6772007.03.29 00:17sell3390.101.33110.00000.0000
6782007.03.29 05:07close3390.101.33170.00000.0000-6.009627.91
6792007.03.29 05:24buy3400.101.33170.00000.0000
6802007.03.29 08:26close3400.101.33140.00000.0000-3.009624.91
6812007.03.29 08:27sell3410.101.33140.00000.0000
6822007.03.29 08:46close3410.101.33240.00000.0000-10.009614.91
6832007.03.29 08:46buy3420.101.33240.00000.0000
6842007.03.29 10:28close3420.101.33350.00000.000011.009625.91
6852007.03.29 10:28buy3430.101.33360.00000.0000
6862007.03.29 12:41close3430.101.33470.00000.000011.009636.91
6872007.03.29 12:41buy3440.101.33480.00000.0000
6882007.03.29 14:30buy3450.201.33330.00000.0000
6892007.03.29 14:36close3450.201.33160.00000.0000-34.009602.91
6902007.03.29 14:36buy3460.401.33180.00000.0000
6912007.03.29 14:36close3460.401.33120.00000.0000-24.009578.91
6922007.03.29 14:36close3440.101.33130.00000.0000-35.009543.91
6932007.03.29 14:36buy3470.201.33150.00000.0000
6942007.03.29 14:36close3470.201.33140.00000.0000-2.009541.91
6952007.03.29 14:36sell3480.101.33130.00000.0000
6962007.03.29 14:51sell3490.201.33280.00000.0000
6972007.03.29 16:00close3490.201.33380.00000.0000-20.009521.91
6982007.03.29 16:00close3480.101.33390.00000.0000-26.009495.91
6992007.03.29 16:00sell3500.201.33370.00000.0000
7002007.03.29 16:00close3500.201.33380.00000.0000-2.009493.91
7012007.03.29 16:01buy3510.101.33370.00000.0000
7022007.03.30 02:07close3510.101.33180.00000.0000-19.679474.24
7032007.03.30 02:07buy3520.201.33200.00000.0000
7042007.03.30 02:07close3520.201.33170.00000.0000-6.009468.24
7052007.03.30 02:07sell3530.101.33180.00000.0000
7062007.03.30 04:00close3530.101.33290.00000.0000-11.009457.24
7072007.03.30 04:00buy3540.101.33290.00000.0000
7082007.03.30 05:27close3540.101.33390.00000.000010.009467.24
7092007.03.30 05:27buy3550.101.33400.00000.0000
7102007.03.30 09:37buy3560.201.33250.00000.0000
7112007.03.30 09:37close3560.201.33180.00000.0000-14.009453.24
7122007.03.30 09:37close3550.101.33190.00000.0000-21.009432.24
7132007.03.30 09:37buy3570.201.33210.00000.0000
7142007.03.30 09:37close3570.201.33180.00000.0000-6.009426.24
7152007.03.30 09:38sell3580.101.33190.00000.0000
7162007.03.30 12:47close3580.101.33090.00000.000010.009436.24
7172007.03.30 12:47sell3590.101.33080.00000.0000
7182007.03.30 13:52close3590.101.33220.00000.0000-14.009422.24
7192007.03.30 13:53sell3600.101.33170.00000.0000
7202007.03.30 13:56close3600.101.33220.00000.0000-5.009417.24
7212007.03.30 13:57buy3610.101.33220.00000.0000
7222007.03.30 14:02close3610.101.33160.00000.0000-6.009411.24
7232007.03.30 14:03sell3620.101.33170.00000.0000
7242007.03.30 14:08close3620.101.33220.00000.0000-5.009406.24
7252007.03.30 14:08buy3630.101.33230.00000.0000
7262007.03.30 14:13close3630.101.33170.00000.0000-6.009400.24
7272007.03.30 14:13sell3640.101.33170.00000.0000
7282007.03.30 14:15close3640.101.33220.00000.0000-5.009395.24
7292007.03.30 14:15buy3650.101.33220.00000.0000
7302007.03.30 14:16close3650.101.33170.00000.0000-5.009390.24
7312007.03.30 14:16sell3660.101.33170.00000.0000
7322007.03.30 14:20close3660.101.33220.00000.0000-5.009385.24
7332007.03.30 14:21buy3670.101.33230.00000.0000
7342007.03.30 14:35close3670.101.33170.00000.0000-6.009379.24
7352007.03.30 14:35sell3680.101.33160.00000.0000
7362007.03.30 14:38close3680.101.33050.00000.000011.009390.24
7372007.03.30 14:38sell3690.101.33040.00000.0000
7382007.03.30 14:39close3690.101.32940.00000.000010.009400.24
7392007.03.30 14:39sell3700.101.32930.00000.0000
7402007.03.30 14:47sell3710.201.33080.00000.0000
7412007.03.30 15:28close3710.201.33220.00000.0000-28.009372.24
7422007.03.30 15:28sell3720.201.33190.00000.0000
7432007.03.30 15:28close3720.201.33220.00000.0000-6.009366.24
7442007.03.30 15:28sell3730.201.33190.00000.0000
7452007.03.30 15:42close3730.201.33110.00000.000016.009382.24
7462007.03.30 15:42sell3740.201.33080.00000.0000
7472007.03.30 15:45close3740.201.33030.00000.000010.009392.24
7482007.03.30 15:49sell3750.201.33080.00000.0000
7492007.03.30 16:03close3750.201.33010.00000.000014.009406.24
7502007.03.30 16:59sell3760.201.33080.00000.0000
7512007.03.30 17:14close3760.201.33230.00000.0000-30.009376.24
7522007.03.30 17:14close3700.101.33220.00000.0000-29.009347.24
7532007.03.30 17:14sell3770.201.33200.00000.0000
7542007.03.30 17:14close3770.201.33250.00000.0000-10.009337.24
7552007.03.30 17:14buy3780.101.33270.00000.0000
7562007.03.30 17:17close3780.101.33380.00000.000011.009348.24
7572007.03.30 17:17buy3790.101.33430.00000.0000
7582007.03.30 17:21close3790.101.33550.00000.000012.009360.24
7592007.03.30 17:21buy3800.101.33560.00000.0000
7602007.03.30 17:27close3800.101.33660.00000.000010.009370.24
7612007.03.30 17:27buy3810.101.33670.00000.0000
7622007.03.30 17:28close3810.101.33780.00000.000011.009381.24
7632007.03.30 17:28buy3820.101.33790.00000.0000
7642007.03.30 17:29close3820.101.33900.00000.000011.009392.24
7652007.03.30 17:29buy3830.101.33910.00000.0000
7662007.03.30 17:33buy3840.201.33750.00000.0000
7672007.03.30 17:42close3840.201.33820.00000.000014.009406.24
7682007.03.30 17:55buy3850.201.33750.00000.0000
7692007.03.30 20:53buy3860.401.33590.00000.0000
7702007.04.01 23:00close3860.401.33700.00000.000044.009450.24
7712007.04.02 00:54buy3870.401.33590.00000.0000
7722007.04.02 13:31close3870.401.33620.00000.000012.009462.24
7732007.04.02 13:32buy3880.401.33590.00000.0000
7742007.04.02 13:49close3880.401.33640.00000.000020.009482.24
7752007.04.02 16:01close3850.201.33800.00000.00008.669490.90
7762007.04.02 16:02buy3890.201.33750.00000.0000
7772007.04.03 07:49buy3900.401.33590.00000.0000
7782007.04.03 08:22close3900.401.33620.00000.000012.009502.90
7792007.04.03 11:11buy3910.401.33580.00000.0000
7802007.04.03 12:42close3910.401.33610.00000.000012.009514.90
7812007.04.03 12:52buy3920.401.33590.00000.0000
7822007.04.03 13:01close3920.401.33630.00000.000016.009530.90
7832007.04.03 13:39buy3930.401.33570.00000.0000
7842007.04.03 14:34close3930.401.33600.00000.000012.009542.90
7852007.04.03 17:54buy3940.401.33590.00000.0000
7862007.04.03 19:48close3940.401.33370.00000.0000-88.009454.90
7872007.04.03 19:48close3890.201.33360.00000.0000-79.349375.56
7882007.04.03 19:48buy3950.401.33380.00000.0000
7892007.04.03 19:48close3950.401.33370.00000.0000-4.009371.56
7902007.04.03 19:48close3830.101.33380.00000.0000-54.349317.22
7912007.04.03 19:48buy3960.201.33400.00000.0000
7922007.04.03 19:48close3960.201.33380.00000.0000-4.009313.22
7932007.04.03 19:49sell3970.101.33380.00000.0000
7942007.04.03 19:58close3970.101.33270.00000.000011.009324.22
7952007.04.03 19:58sell3980.101.33260.00000.0000
7962007.04.04 06:10close3980.101.33390.00000.0000-12.829311.40
7972007.04.04 06:12buy3990.101.33390.00000.0000
7982007.04.04 08:03close3990.101.33330.00000.0000-6.009305.40
7992007.04.04 08:04sell4000.101.33330.00000.0000
8002007.04.04 08:10close4000.101.33390.00000.0000-6.009299.40
8012007.04.04 08:11buy4010.101.33390.00000.0000
8022007.04.04 08:15close4010.101.33330.00000.0000-6.009293.40
8032007.04.04 08:16sell4020.101.33320.00000.0000
8042007.04.04 09:14close4020.101.33390.00000.0000-7.009286.40
8052007.04.04 09:14buy4030.101.33390.00000.0000
8062007.04.04 09:17close4030.101.33330.00000.0000-6.009280.40
8072007.04.04 09:25buy4040.101.33390.00000.0000
8082007.04.04 09:34close4040.101.33490.00000.000010.009290.40
8092007.04.04 09:34buy4050.101.33500.00000.0000
8102007.04.04 12:12close4050.101.33610.00000.000011.009301.40
8112007.04.04 12:12buy4060.101.33620.00000.0000
8122007.04.04 13:01buy4070.201.33470.00000.0000
8132007.04.04 13:03close4070.201.33370.00000.0000-20.009281.40
8142007.04.04 13:03buy4080.201.33400.00000.0000
8152007.04.04 13:04close4080.201.33450.00000.000010.009291.40
8162007.04.04 13:04buy4090.201.33470.00000.0000
8172007.04.04 13:54close4090.201.33530.00000.000012.009303.40
8182007.04.04 14:38buy4100.201.33470.00000.0000
8192007.04.04 14:58close4100.201.33520.00000.000010.009313.40
8202007.04.04 15:10buy4110.201.33450.00000.0000
8212007.04.04 15:12close4110.201.33500.00000.000010.009323.40
8222007.04.04 15:13buy4120.201.33450.00000.0000
8232007.04.04 15:14close4120.201.33500.00000.000010.009333.40
8242007.04.04 16:22close4060.101.33720.00000.000010.009343.40
8252007.04.04 16:22buy4130.101.33730.00000.0000
8262007.04.05 07:46buy4140.201.33580.00000.0000
8272007.04.05 08:36close4140.201.33630.00000.000010.009353.40
8282007.04.05 14:26close4130.101.33830.00000.00007.999361.39
8292007.04.05 14:26buy4150.101.33840.00000.0000
8302007.04.05 15:10close4150.101.33950.00000.000011.009372.39
8312007.04.05 15:10buy4160.101.33960.00000.0000
8322007.04.05 15:13close4160.101.34070.00000.000011.009383.39
8332007.04.05 15:13buy4170.101.34080.00000.0000
8342007.04.05 15:22close4170.101.34180.00000.000010.009393.39
8352007.04.05 15:22buy4180.101.34220.00000.0000
8362007.04.05 15:26close4180.101.34320.00000.000010.009403.39
8372007.04.05 15:26buy4190.101.34320.00000.0000
8382007.04.05 15:59close4190.101.34420.00000.000010.009413.39
8392007.04.05 15:59buy4200.101.34420.00000.0000
8402007.04.05 16:13buy4210.201.34260.00000.0000
8412007.04.05 16:15close4210.201.34310.00000.000010.009423.39
8422007.04.05 17:28buy4220.201.34270.00000.0000
8432007.04.06 14:30buy4230.401.34040.00000.0000
8442007.04.06 16:04close4230.401.33640.00000.0000-160.009263.39
8452007.04.06 16:04buy4240.401.33670.00000.0000
8462007.04.06 16:04close4240.401.33640.00000.0000-12.009251.39
8472007.04.06 16:04buy4250.401.33670.00000.0000
8482007.04.06 16:09close4250.401.33640.00000.0000-12.009239.39
8492007.04.06 16:09close4220.201.33630.00000.0000-129.349110.05
8502007.04.06 16:09buy4260.401.33650.00000.0000
8512007.04.06 16:12close4260.401.33640.00000.0000-4.009106.05
8522007.04.06 16:12close4200.101.33620.00000.0000-80.679025.38
8532007.04.06 16:12buy4270.201.33640.00000.0000
8542007.04.06 16:12close4270.201.33630.00000.0000-2.009023.38
8552007.04.06 16:12sell4280.101.33640.00000.0000
8562007.04.06 16:19close4280.101.33720.00000.0000-8.009015.38
8572007.04.06 16:20buy4290.101.33720.00000.0000
8582007.04.09 02:04close4290.101.33640.00000.0000-8.679006.71
8592007.04.09 02:04sell4300.101.33640.00000.0000
8602007.04.09 08:43close4300.101.33540.00000.000010.009016.71
8612007.04.09 08:43sell4310.101.33530.00000.0000
8622007.04.09 10:17close4310.101.33670.00000.0000-14.009002.71
8632007.04.09 10:18buy4320.101.33680.00000.0000
8642007.04.09 14:45close4320.101.33640.00000.0000-4.008998.71
8652007.04.09 14:45sell4330.101.33630.00000.0000
8662007.04.09 16:00close4330.101.33690.00000.0000-6.008992.71
8672007.04.09 16:00buy4340.101.33690.00000.0000
8682007.04.09 16:45close4340.101.33640.00000.0000-5.008987.71
8692007.04.09 16:46sell4350.101.33640.00000.0000
8702007.04.09 17:00close4350.101.33700.00000.0000-6.008981.71
8712007.04.09 17:00buy4360.101.33690.00000.0000
8722007.04.09 17:02close4360.101.33630.00000.0000-6.008975.71
8732007.04.09 17:02sell4370.101.33620.00000.0000
8742007.04.09 17:02close4370.101.33690.00000.0000-7.008968.71
8752007.04.09 17:06sell4380.101.33640.00000.0000
8762007.04.09 18:14close4380.101.33690.00000.0000-5.008963.71
8772007.04.09 18:16sell4390.101.33630.00000.0000
8782007.04.09 18:42close4390.101.33510.00000.000012.008975.71
8792007.04.09 18:42sell4400.101.33490.00000.0000
8802007.04.10 02:36close4400.101.33660.00000.0000-16.828958.89
8812007.04.10 02:36sell4410.201.33640.00000.0000
8822007.04.10 02:37close4410.201.33660.00000.0000-4.008954.89
8832007.04.10 02:38buy4420.101.33660.00000.0000
8842007.04.10 02:58close4420.101.33770.00000.000011.008965.89
8852007.04.10 02:58buy4430.101.33780.00000.0000
8862007.04.10 03:52close4430.101.33880.00000.000010.008975.89
8872007.04.10 03:52buy4440.101.33890.00000.0000
8882007.04.10 04:02close4440.101.33990.00000.000010.008985.89
8892007.04.10 04:02buy4450.101.34000.00000.0000
8902007.04.10 04:32close4450.101.34120.00000.000012.008997.89
8912007.04.10 04:32buy4460.101.34130.00000.0000
8922007.04.10 04:39close4460.101.34230.00000.000010.009007.89
8932007.04.10 04:39buy4470.101.34260.00000.0000
8942007.04.10 09:46buy4480.201.34100.00000.0000
8952007.04.10 10:40close4480.201.34150.00000.000010.009017.89
8962007.04.10 10:43buy4490.201.34110.00000.0000
8972007.04.10 11:20close4490.201.34170.00000.000012.009029.89
8982007.04.10 14:47close4470.101.34360.00000.000010.009039.89
8992007.04.10 14:47buy4500.101.34390.00000.0000
9002007.04.10 17:05close4500.101.34490.00000.000010.009049.89
9012007.04.10 17:05buy4510.101.34500.00000.0000
9022007.04.10 17:56buy4520.201.34350.00000.0000
9032007.04.10 18:06close4520.201.34400.00000.000010.009059.89
9042007.04.10 18:59buy4530.201.34350.00000.0000
9052007.04.11 02:29buy4540.401.34190.00000.0000
9062007.04.11 03:06close4540.401.34220.00000.000012.009071.89
9072007.04.11 03:13buy4550.401.34190.00000.0000
9082007.04.11 03:54close4550.401.34220.00000.000012.009083.89
9092007.04.11 05:10buy4560.401.34190.00000.0000
9102007.04.11 06:42close4560.401.34220.00000.000012.009095.89
9112007.04.11 07:23buy4570.401.34190.00000.0000
9122007.04.11 07:37close4570.401.34220.00000.000012.009107.89
9132007.04.11 09:42buy4580.401.34190.00000.0000
9142007.04.11 09:52close4580.401.34220.00000.000012.009119.89
9152007.04.11 12:42buy4590.401.34190.00000.0000
9162007.04.11 13:06close4590.401.34220.00000.000012.009131.89
9172007.04.11 13:16buy4600.401.34190.00000.0000
9182007.04.11 13:25close4600.401.34220.00000.000012.009143.89
9192007.04.11 13:33buy4610.401.34190.00000.0000
9202007.04.11 14:52close4610.401.34220.00000.000012.009155.89
9212007.04.11 20:04buy4620.401.34170.00000.0000
9222007.04.11 20:28close4620.401.34200.00000.000012.009167.89
9232007.04.11 20:32buy4630.401.34190.00000.0000
9242007.04.11 20:34close4630.401.34220.00000.000012.009179.89
9252007.04.12 02:14close4530.201.34400.00000.00004.649184.53
9262007.04.12 02:41buy4640.201.34350.00000.0000
9272007.04.12 03:35close4640.201.34410.00000.000012.009196.53
9282007.04.12 03:42close4510.101.34630.00000.000010.329206.85
9292007.04.12 03:42buy4650.101.34660.00000.0000
9302007.04.12 04:11buy4660.201.34510.00000.0000
9312007.04.12 04:16close4660.201.34570.00000.000012.009218.85
9322007.04.12 09:16close4650.101.34760.00000.000010.009228.85
9332007.04.12 09:16buy4670.101.34770.00000.0000
9342007.04.12 09:46buy4680.201.34600.00000.0000
9352007.04.12 09:54close4680.201.34650.00000.000010.009238.85
9362007.04.12 09:57buy4690.201.34610.00000.0000
9372007.04.12 09:59close4690.201.34660.00000.000010.009248.85
9382007.04.12 10:06buy4700.201.34610.00000.0000
9392007.04.12 10:34close4700.201.34660.00000.000010.009258.85
9402007.04.12 10:48buy4710.201.34560.00000.0000
9412007.04.12 13:31close4710.201.34610.00000.000010.009268.85
9422007.04.12 13:31buy4720.201.34610.00000.0000
9432007.04.12 13:40close4720.201.34660.00000.000010.009278.85
9442007.04.12 13:46buy4730.201.34600.00000.0000
9452007.04.12 14:15close4730.201.34650.00000.000010.009288.85
9462007.04.12 14:24buy4740.201.34610.00000.0000
9472007.04.12 14:31close4740.201.34660.00000.000010.009298.85
9482007.04.12 14:36buy4750.201.34600.00000.0000
9492007.04.12 15:31close4750.201.34660.00000.000012.009310.85
9502007.04.12 16:18close4670.101.34870.00000.000010.009320.85
9512007.04.12 16:18buy4760.101.34880.00000.0000
9522007.04.12 16:39close4760.101.34980.00000.000010.009330.85
9532007.04.12 16:39buy4770.101.34990.00000.0000
9542007.04.12 17:47buy4780.201.34830.00000.0000
9552007.04.12 23:53close4780.201.34880.00000.000010.009340.85
9562007.04.13 00:25buy4790.201.34830.00000.0000
9572007.04.13 00:59close4790.201.34880.00000.000010.009350.85
9582007.04.13 02:01buy4800.201.34830.00000.0000
9592007.04.13 02:16close4800.201.34880.00000.000010.009360.85
9602007.04.13 02:44close4770.101.35110.00000.000011.339372.18
9612007.04.13 02:44buy4810.101.35120.00000.0000
9622007.04.13 03:00buy4820.201.34970.00000.0000
9632007.04.13 03:05close4820.201.35020.00000.000010.009382.18
9642007.04.13 03:31close4810.101.35220.00000.000010.009392.18
9652007.04.13 03:31buy4830.101.35230.00000.0000
9662007.04.13 06:49buy4840.201.35060.00000.0000
9672007.04.13 07:40close4840.201.35110.00000.000010.009402.18
9682007.04.13 08:09buy4850.201.35070.00000.0000
9692007.04.13 08:15close4850.201.35120.00000.000010.009412.18
9702007.04.13 11:58close4830.101.35330.00000.000010.009422.18
9712007.04.13 11:58buy4860.101.35370.00000.0000
9722007.04.13 15:49close4860.101.35470.00000.000010.009432.18
9732007.04.13 15:49buy4870.101.35480.00000.0000
9742007.04.13 16:36buy4880.201.35330.00000.0000
9752007.04.13 16:40buy4890.401.35180.00000.0000
9762007.04.13 16:42close4890.401.35220.00000.000016.009448.18
9772007.04.13 16:55buy4900.401.35180.00000.0000
9782007.04.13 18:10close4900.401.35210.00000.000012.009460.18
9792007.04.13 18:14buy4910.401.35180.00000.0000
9802007.04.13 19:38close4910.401.35210.00000.000012.009472.18
9812007.04.13 19:49close4880.201.35380.00000.000010.009482.18
9822007.04.13 19:55buy4920.201.35320.00000.0000
9832007.04.13 20:59close4920.201.35370.00000.000010.009492.18
9842007.04.13 21:13buy4930.201.35330.00000.0000
9852007.04.15 23:00close4930.201.35540.00000.000042.009534.18
9862007.04.15 23:58close4870.101.35600.00000.000012.009546.18
9872007.04.15 23:58buy4940.101.35630.00000.0000
9882007.04.16 00:21close4940.101.35730.00000.00009.339555.51
9892007.04.16 00:22buy4950.101.35730.00000.0000
9902007.04.16 03:03buy4960.201.35580.00000.0000
9912007.04.16 04:18close4960.201.35630.00000.000010.009565.51
9922007.04.16 05:11buy4970.201.35580.00000.0000
9932007.04.16 05:33close4970.201.35630.00000.000010.009575.51
9942007.04.16 06:20buy4980.201.35560.00000.0000
9952007.04.16 08:16buy4990.401.35400.00000.0000
9962007.04.16 08:20close4990.401.35430.00000.000012.009587.51
9972007.04.16 11:27close4980.201.35610.00000.000010.009597.51
9982007.04.16 11:29buy5000.201.35580.00000.0000
9992007.04.16 14:21buy5010.401.35420.00000.0000
10002007.04.16 14:29close5010.401.35450.00000.000012.009609.51
10012007.04.16 15:29buy5020.401.35420.00000.0000
10022007.04.16 15:42close5020.401.35460.00000.000016.009625.51
10032007.04.16 16:05buy5030.401.35400.00000.0000
10042007.04.16 16:06close5030.401.35430.00000.000012.009637.51
10052007.04.16 21:04buy5040.401.35420.00000.0000
10062007.04.17 08:48close5040.401.35450.00000.00009.329646.83
10072007.04.17 08:51buy5050.401.35420.00000.0000
10082007.04.17 10:09close5050.401.35450.00000.000012.009658.83
10092007.04.17 10:30buy5060.401.35400.00000.0000
10102007.04.17 10:31close5060.401.35430.00000.000012.009670.83
10112007.04.17 10:31buy5070.401.35410.00000.0000
10122007.04.17 11:00close5070.401.35440.00000.000012.009682.83
10132007.04.17 11:01buy5080.401.35420.00000.0000
10142007.04.17 12:28close5080.401.35450.00000.000012.009694.83
10152007.04.17 12:28buy5090.401.35420.00000.0000
10162007.04.17 12:49close5090.401.35450.00000.000012.009706.83
10172007.04.17 12:56buy5100.401.35420.00000.0000
10182007.04.17 13:48close5100.401.35450.00000.000012.009718.83
10192007.04.17 14:39close5000.201.35630.00000.00008.669727.49
10202007.04.17 14:45close4950.101.35840.00000.000010.339737.82
10212007.04.17 14:45buy5110.101.35850.00000.0000
10222007.04.17 16:53buy5120.201.35700.00000.0000
10232007.04.17 16:56close5120.201.35750.00000.000010.009747.82
10242007.04.17 16:59buy5130.201.35700.00000.0000
10252007.04.17 17:40close5130.201.35750.00000.000010.009757.82
10262007.04.17 17:54buy5140.201.35670.00000.0000
10272007.04.17 18:15close5140.201.35720.00000.000010.009767.82
10282007.04.17 18:19buy5150.201.35700.00000.0000
10292007.04.18 02:35close5150.201.35750.00000.00008.669776.48
10302007.04.18 08:54close5110.101.35950.00000.00009.339785.81
10312007.04.18 08:54buy5160.101.35960.00000.0000
10322007.04.18 10:58close5160.101.36080.00000.000012.009797.81
10332007.04.18 10:58buy5170.101.36110.00000.0000
10342007.04.18 13:16buy5180.201.35960.00000.0000
10352007.04.18 14:05buy5190.401.35790.00000.0000
10362007.04.18 14:55close5190.401.35820.00000.000012.009809.81
10372007.04.18 14:56buy5200.401.35800.00000.0000
10382007.04.18 15:20close5200.401.35830.00000.000012.009821.81
10392007.04.18 15:32buy5210.401.35800.00000.0000
10402007.04.18 15:32close5210.401.35830.00000.000012.009833.81
10412007.04.18 15:59buy5220.401.35800.00000.0000
10422007.04.18 16:02close5220.401.35830.00000.000012.009845.81
10432007.04.18 16:26buy5230.401.35790.00000.0000
10442007.04.18 16:28close5230.401.35820.00000.000012.009857.81
10452007.04.18 16:46buy5240.401.35800.00000.0000
10462007.04.18 16:51close5240.401.35830.00000.000012.009869.81
10472007.04.18 16:57buy5250.401.35800.00000.0000
10482007.04.18 16:59close5250.401.35830.00000.000012.009881.81
10492007.04.18 17:02buy5260.401.35800.00000.0000
10502007.04.18 17:12close5260.401.35830.00000.000012.009893.81
10512007.04.18 17:29buy5270.401.35800.00000.0000
10522007.04.18 18:36close5270.401.35830.00000.000012.009905.81
10532007.04.18 18:43buy5280.401.35800.00000.0000
10542007.04.18 21:12close5280.401.35830.00000.000012.009917.81
10552007.04.18 22:27close5180.201.36010.00000.000010.009927.81
10562007.04.19 03:12buy5290.201.35950.00000.0000
10572007.04.19 04:40buy5300.401.35800.00000.0000
10582007.04.19 04:48close5300.401.35840.00000.000016.009943.81
10592007.04.19 05:42close5290.201.36000.00000.000010.009953.81
10602007.04.19 06:08buy5310.201.35960.00000.0000
10612007.04.19 08:24buy5320.401.35800.00000.0000
10622007.04.19 09:43close5320.401.35830.00000.000012.009965.81
10632007.04.19 10:02buy5330.401.35800.00000.0000
10642007.04.19 10:33close5330.401.35830.00000.000012.009977.81
10652007.04.19 11:45close5310.201.36010.00000.000010.009987.81
10662007.04.19 12:00buy5340.201.35960.00000.0000
10672007.04.19 14:30close5340.201.36010.00000.000010.009997.81
10682007.04.19 14:50buy5350.201.35960.00000.0000
10692007.04.19 16:30close5350.201.36010.00000.000010.0010007.81
10702007.04.19 16:37buy5360.201.35960.00000.0000
10712007.04.19 16:53close5360.201.36010.00000.000010.0010017.81
10722007.04.19 18:12buy5370.201.35960.00000.0000
10732007.04.19 18:25close5370.201.36010.00000.000010.0010027.81
10742007.04.19 19:54buy5380.201.35960.00000.0000
10752007.04.19 20:22close5380.201.36010.00000.000010.0010037.81
10762007.04.20 00:06close5170.101.36210.00000.00007.3210045.13
10772007.04.20 00:07buy5390.101.36220.00000.0000
10782007.04.20 08:14close5390.101.36320.00000.000010.0010055.13
10792007.04.20 08:14buy5400.101.36360.00000.0000
10802007.04.20 09:12buy5410.201.36190.00000.0000
10812007.04.20 10:44buy5420.401.36030.00000.0000
10822007.04.20 11:11close5420.401.36060.00000.000012.0010067.13
10832007.04.20 13:08buy5430.401.36030.00000.0000
10842007.04.20 13:40close5430.401.36060.00000.000012.0010079.13
10852007.04.20 13:49buy5440.401.36030.00000.0000
10862007.04.20 14:30close5440.401.36060.00000.000012.0010091.13
10872007.04.20 14:52buy5450.401.36020.00000.0000
10882007.04.20 15:06close5450.401.36050.00000.000012.0010103.13
10892007.04.20 15:09buy5460.401.36030.00000.0000
10902007.04.20 18:25close5460.401.36060.00000.000012.0010115.13
10912007.04.20 18:57buy5470.401.36030.00000.0000
10922007.04.23 10:30close5470.401.35580.00000.0000-182.689932.45
10932007.04.23 10:30close5410.201.35570.00000.0000-125.349807.11
10942007.04.23 10:30buy5480.401.35590.00000.0000
10952007.04.23 10:31close5480.401.35580.00000.0000-4.009803.11
10962007.04.23 10:31close5400.101.35580.00000.0000-78.679724.44
10972007.04.23 10:31buy5490.201.35600.00000.0000
10982007.04.23 10:31close5490.201.35550.00000.0000-10.009714.44
10992007.04.23 10:31sell5500.101.35570.00000.0000
11002007.04.23 12:00close5500.101.35630.00000.0000-6.009708.44
11012007.04.23 12:00buy5510.101.35620.00000.0000
11022007.04.23 12:11close5510.101.35720.00000.000010.009718.44
11032007.04.23 12:11buy5520.101.35710.00000.0000
11042007.04.23 12:43close5520.101.35570.00000.0000-14.009704.44
11052007.04.23 12:43sell5530.101.35580.00000.0000
11062007.04.23 12:47close5530.101.35620.00000.0000-4.009700.44
11072007.04.23 12:48sell5540.101.35580.00000.0000
11082007.04.23 12:50close5540.101.35620.00000.0000-4.009696.44
11092007.04.23 12:50buy5550.101.35640.00000.0000
11102007.04.23 12:55close5550.101.35580.00000.0000-6.009690.44
11112007.04.23 12:55sell5560.101.35570.00000.0000
11122007.04.23 13:17close5560.101.35620.00000.0000-5.009685.44
11132007.04.23 13:17buy5570.101.35620.00000.0000
11142007.04.23 13:19close5570.101.35580.00000.0000-4.009681.44
11152007.04.23 13:20buy5580.101.35620.00000.0000
11162007.04.23 13:33close5580.101.35580.00000.0000-4.009677.44
11172007.04.23 13:34sell5590.101.35580.00000.0000
11182007.04.23 13:47close5590.101.35480.00000.000010.009687.44
11192007.04.23 13:47sell5600.101.35470.00000.0000
11202007.04.23 14:01close5600.101.35620.00000.0000-15.009672.44
11212007.04.23 14:02sell5610.101.35570.00000.0000
11222007.04.23 14:59close5610.101.35630.00000.0000-6.009666.44
11232007.04.23 15:00sell5620.101.35570.00000.0000
11242007.04.23 15:31close5620.101.35470.00000.000010.009676.44
11252007.04.23 15:31sell5630.101.35430.00000.0000
11262007.04.23 16:22close5630.101.35610.00000.0000-18.009658.44
11272007.04.23 16:22sell5640.201.35590.00000.0000
11282007.04.23 16:22close5640.201.35620.00000.0000-6.009652.44
11292007.04.23 16:22buy5650.101.35610.00000.0000
11302007.04.23 16:30close5650.101.35560.00000.0000-5.009647.44
11312007.04.23 16:31sell5660.101.35560.00000.0000
11322007.04.23 16:38close5660.101.35610.00000.0000-5.009642.44
11332007.04.23 16:39buy5670.101.35620.00000.0000
11342007.04.23 17:33close5670.101.35730.00000.000011.009653.44
11352007.04.23 17:33buy5680.101.35740.00000.0000
11362007.04.23 17:45close5680.101.35840.00000.000010.009663.44
11372007.04.23 17:45buy5690.101.35830.00000.0000
11382007.04.24 03:26buy5700.201.35680.00000.0000
11392007.04.24 03:34close5700.201.35600.00000.0000-16.009647.44
11402007.04.24 03:34buy5710.201.35630.00000.0000
11412007.04.24 03:35close5710.201.35600.00000.0000-6.009641.44
11422007.04.24 03:35buy5720.201.35630.00000.0000
11432007.04.24 03:35close5720.201.35590.00000.0000-8.009633.44
11442007.04.24 03:36close5690.101.35580.00000.0000-25.679607.77
11452007.04.24 03:36buy5730.201.35600.00000.0000
11462007.04.24 03:36close5730.201.35590.00000.0000-2.009605.77
11472007.04.24 03:36sell5740.101.35580.00000.0000
11482007.04.24 04:44close5740.101.35480.00000.000010.009615.77
11492007.04.24 04:44sell5750.101.35470.00000.0000
11502007.04.24 04:53close5750.101.35620.00000.0000-15.009600.77
11512007.04.24 04:54buy5760.101.35630.00000.0000
11522007.04.24 08:04close5760.101.35590.00000.0000-4.009596.77
11532007.04.24 08:05sell5770.101.35580.00000.0000
11542007.04.24 08:42close5770.101.35680.00000.0000-10.009586.77
11552007.04.24 08:42buy5780.101.35690.00000.0000
11562007.04.24 10:12close5780.101.35590.00000.0000-10.009576.77
11572007.04.24 10:13sell5790.101.35580.00000.0000
11582007.04.24 11:06close5790.101.35690.00000.0000-11.009565.77
11592007.04.24 11:06buy5800.101.35680.00000.0000
11602007.04.24 11:47close5800.101.35590.00000.0000-9.009556.77
11612007.04.24 11:48sell5810.101.35590.00000.0000
11622007.04.24 12:02close5810.101.35640.00000.0000-5.009551.77
11632007.04.24 12:02buy5820.101.35670.00000.0000
11642007.04.24 12:13close5820.101.35600.00000.0000-7.009544.77
11652007.04.24 12:13buy5830.101.35640.00000.0000
11662007.04.24 12:15close5830.101.35600.00000.0000-4.009540.77
11672007.04.24 12:15buy5840.101.35640.00000.0000
11682007.04.24 12:37close5840.101.35740.00000.000010.009550.77
11692007.04.24 12:37buy5850.101.35770.00000.0000
11702007.04.24 15:52close5850.101.35870.00000.000010.009560.77
11712007.04.24 15:52buy5860.101.35880.00000.0000
11722007.04.24 16:00close5860.101.36000.00000.000012.009572.77
11732007.04.24 16:00buy5870.101.36010.00000.0000
11742007.04.24 16:18close5870.101.36110.00000.000010.009582.77
11752007.04.24 16:18buy5880.101.36120.00000.0000
11762007.04.24 16:22close5880.101.36230.00000.000011.009593.77
11772007.04.24 16:22buy5890.101.36240.00000.0000
11782007.04.24 22:00close5890.101.36340.00000.000010.009603.77
11792007.04.24 22:00buy5900.101.36350.00000.0000
11802007.04.25 08:30close5900.101.36450.00000.00009.339613.10
11812007.04.25 08:30buy5910.101.36460.00000.0000
11822007.04.25 12:46close5910.101.36560.00000.000010.009623.10
11832007.04.25 12:47buy5920.101.36570.00000.0000
11842007.04.25 14:30buy5930.201.36390.00000.0000
11852007.04.25 14:41buy5940.401.36230.00000.0000
11862007.04.25 14:42close5940.401.36260.00000.000012.009635.10
11872007.04.25 16:00close5930.201.36450.00000.000012.009647.10
11882007.04.25 18:54buy5950.201.36410.00000.0000
11892007.04.26 04:05close5950.201.36460.00000.00005.989653.08
11902007.04.26 09:13buy5960.201.36410.00000.0000
11912007.04.26 10:30close5960.201.36470.00000.000012.009665.08
11922007.04.26 10:38buy5970.201.36410.00000.0000
11932007.04.26 11:31buy5980.401.36240.00000.0000
11942007.04.26 13:33close5980.401.35910.00000.0000-132.009533.08
11952007.04.26 13:33buy5990.401.35940.00000.0000
11962007.04.26 13:34close5990.401.35910.00000.0000-12.009521.08
11972007.04.26 13:34buy6000.401.35940.00000.0000
11982007.04.26 13:34close6000.401.35900.00000.0000-16.009505.08
11992007.04.26 13:34close5970.201.35910.00000.0000-100.009405.08
12002007.04.26 13:34buy6010.401.35930.00000.0000
12012007.04.26 13:35close6010.401.35960.00000.000012.009417.08
12022007.04.26 13:35buy6020.201.35970.00000.0000
12032007.04.26 13:37close6020.201.36020.00000.000010.009427.08
12042007.04.26 13:37buy6030.201.36050.00000.0000
12052007.04.26 14:19close6030.201.35900.00000.0000-30.009397.08
12062007.04.26 14:19close5920.101.35910.00000.0000-68.019329.07
12072007.04.26 14:19buy6040.201.35930.00000.0000
12082007.04.26 14:20close6040.201.35900.00000.0000-6.009323.07
12092007.04.26 14:20sell6050.101.35890.00000.0000
12102007.04.26 14:41sell6060.201.36040.00000.0000
12112007.04.26 14:41close6060.201.36090.00000.0000-10.009313.07
12122007.04.26 14:41close6050.101.36110.00000.0000-22.009291.07
12132007.04.26 14:41sell6070.201.36090.00000.0000
12142007.04.26 14:41close6070.201.36100.00000.0000-2.009289.07
12152007.04.26 14:41buy6080.101.36090.00000.0000
12162007.04.26 15:18buy6090.201.35940.00000.0000
12172007.04.26 15:19close6090.201.35910.00000.0000-6.009283.07
12182007.04.26 15:19buy6100.201.35940.00000.0000
12192007.04.26 15:19close6100.201.35910.00000.0000-6.009277.07
12202007.04.26 15:19buy6110.201.35940.00000.0000
12212007.04.26 15:29close6110.201.35990.00000.000010.009287.07
12222007.04.26 16:14close6080.101.35920.00000.0000-17.009270.07
12232007.04.26 16:14buy6120.201.35940.00000.0000
12242007.04.26 16:14close6120.201.35920.00000.0000-4.009266.07
12252007.04.26 16:35buy6130.101.36060.00000.0000
12262007.04.26 17:36close6130.101.35920.00000.0000-14.009252.07
12272007.04.26 17:36sell6140.101.35920.00000.0000
12282007.04.26 19:29close6140.101.36060.00000.0000-14.009238.07
12292007.04.26 19:29buy6150.101.36060.00000.0000
12302007.04.26 23:21close6150.101.35920.00000.0000-14.009224.07
12312007.04.26 23:24sell6160.101.35920.00000.0000
12322007.04.27 00:02close6160.101.35960.00000.0000-3.829220.25
12332007.04.27 00:03buy6170.101.35970.00000.0000
12342007.04.27 00:37close6170.101.35890.00000.0000-8.009212.25
12352007.04.27 00:37sell6180.101.35890.00000.0000
12362007.04.27 01:21close6180.101.35950.00000.0000-6.009206.25
12372007.04.27 01:21buy6190.101.35960.00000.0000
12382007.04.27 01:54close6190.101.35890.00000.0000-7.009199.25
12392007.04.27 01:54sell6200.101.35890.00000.0000
12402007.04.27 02:29close6200.101.35950.00000.0000-6.009193.25
12412007.04.27 02:33sell6210.101.35890.00000.0000
12422007.04.27 02:38close6210.101.35950.00000.0000-6.009187.25
12432007.04.27 02:39buy6220.101.35960.00000.0000
12442007.04.27 03:15close6220.101.35890.00000.0000-7.009180.25
12452007.04.27 03:17sell6230.101.35890.00000.0000
12462007.04.27 03:24close6230.101.35950.00000.0000-6.009174.25
12472007.04.27 03:25buy6240.101.35950.00000.0000
12482007.04.27 07:00close6240.101.36050.00000.000010.009184.25
12492007.04.27 07:00buy6250.101.36060.00000.0000
12502007.04.27 07:42close6250.101.35930.00000.0000-13.009171.25
12512007.04.27 07:43sell6260.101.35930.00000.0000
12522007.04.27 08:04close6260.101.35950.00000.0000-2.009169.25
12532007.04.27 08:04buy6270.101.35960.00000.0000
12542007.04.27 08:12close6270.101.35880.00000.0000-8.009161.25
12552007.04.27 08:12sell6280.101.35890.00000.0000
12562007.04.27 08:23close6280.101.35950.00000.0000-6.009155.25
12572007.04.27 08:24buy6290.101.35950.00000.0000
12582007.04.27 08:44close6290.101.35890.00000.0000-6.009149.25
12592007.04.27 08:45buy6300.101.35950.00000.0000
12602007.04.27 08:59close6300.101.35890.00000.0000-6.009143.25
12612007.04.27 08:59sell6310.101.35880.00000.0000
12622007.04.27 09:21close6310.101.35960.00000.0000-8.009135.25
12632007.04.27 09:22buy6320.101.35970.00000.0000
12642007.04.27 10:12close6320.101.36080.00000.000011.009146.25
12652007.04.27 10:12buy6330.101.36120.00000.0000
12662007.04.27 12:09close6330.101.36220.00000.000010.009156.25
12672007.04.27 12:09buy6340.101.36230.00000.0000
12682007.04.27 12:53close6340.101.36330.00000.000010.009166.25
12692007.04.27 12:53buy6350.101.36360.00000.0000
12702007.04.27 14:20close6350.101.36460.00000.000010.009176.25
12712007.04.27 14:20buy6360.101.36470.00000.0000
12722007.04.27 14:30close6360.101.36570.00000.000010.009186.25
12732007.04.27 14:30buy6370.101.36600.00000.0000
12742007.04.27 14:30close6370.101.36720.00000.000012.009198.25
12752007.04.27 14:30buy6380.101.36730.00000.0000
12762007.04.27 14:50buy6390.201.36550.00000.0000
12772007.04.27 14:52close6390.201.36600.00000.000010.009208.25
12782007.04.27 14:53buy6400.201.36580.00000.0000
12792007.04.27 14:55close6400.201.36630.00000.000010.009218.25
12802007.04.27 14:56buy6410.201.36580.00000.0000
12812007.04.27 15:01close6410.201.36630.00000.000010.009228.25
12822007.04.27 16:01buy6420.201.36580.00000.0000
12832007.04.27 16:05close6420.201.36630.00000.000010.009238.25
12842007.04.27 16:30buy6430.201.36580.00000.0000
12852007.04.27 16:33close6430.201.36640.00000.000012.009250.25
12862007.04.27 16:59buy6440.201.36580.00000.0000
12872007.04.27 17:04buy6450.401.36410.00000.0000
12882007.04.27 21:12close6450.401.36440.00000.000012.009262.25
12892007.04.27 21:14buy6460.401.36420.00000.0000
12902007.04.27 21:46close6460.401.36460.00000.000016.009278.25
12912007.04.29 23:00buy6470.401.36320.00000.0000
12922007.04.30 00:03close6470.401.36350.00000.00009.329287.57
12932007.04.30 00:03buy6480.401.36380.00000.0000
12942007.04.30 00:06close6480.401.36410.00000.000012.009299.57
12952007.04.30 00:06buy6490.401.36410.00000.0000
12962007.04.30 00:20close6490.401.36450.00000.000016.009315.57
12972007.04.30 00:45buy6500.401.36420.00000.0000
12982007.04.30 05:44close6500.401.36450.00000.000012.009327.57
12992007.04.30 06:01buy6510.401.36420.00000.0000
13002007.04.30 08:41close6510.401.36050.00000.0000-148.009179.57
13012007.04.30 08:41buy6520.401.36080.00000.0000
13022007.04.30 08:42close6520.401.36050.00000.0000-12.009167.57
13032007.04.30 08:43buy6530.401.36080.00000.0000
13042007.04.30 08:43close6530.401.36050.00000.0000-12.009155.57
13052007.04.30 08:43buy6540.401.36100.00000.0000
13062007.04.30 08:45close6540.401.36130.00000.000012.009167.57
13072007.04.30 08:45buy6550.401.36140.00000.0000
13082007.04.30 08:46close6550.401.36170.00000.000012.009179.57
13092007.04.30 08:47buy6560.401.36200.00000.0000
13102007.04.30 08:57close6560.401.36050.00000.0000-60.009119.57
13112007.04.30 08:57close6440.201.36020.00000.0000-113.349006.23
13122007.04.30 08:57buy6570.401.36040.00000.0000
13132007.04.30 08:57close6570.401.36030.00000.0000-4.009002.23
13142007.04.30 08:57close6380.101.36020.00000.0000-71.678930.56
13152007.04.30 08:57buy6580.201.36040.00000.0000
13162007.04.30 08:58close6580.201.36010.00000.0000-6.008924.56
13172007.04.30 08:58sell6590.101.36020.00000.0000
13182007.04.30 09:28close6590.101.35920.00000.000010.008934.56
13192007.04.30 09:28sell6600.101.35910.00000.0000
13202007.04.30 11:21sell6610.201.36070.00000.0000
13212007.04.30 12:00close6610.201.36130.00000.0000-12.008922.56
13222007.04.30 12:00sell6620.201.36100.00000.0000
13232007.04.30 12:00close6620.201.36130.00000.0000-6.008916.56
13242007.04.30 12:00sell6630.201.36090.00000.0000
13252007.04.30 12:02close6630.201.36130.00000.0000-8.008908.56
13262007.04.30 12:02close6600.101.36140.00000.0000-23.008885.56
13272007.04.30 12:02sell6640.201.36120.00000.0000
13282007.04.30 12:02close6640.201.36150.00000.0000-6.008879.56
13292007.04.30 12:02buy6650.101.36140.00000.0000
13302007.04.30 14:10close6650.101.36050.00000.0000-9.008870.56
13312007.04.30 14:10sell6660.101.36040.00000.0000
13322007.04.30 14:21close6660.101.36130.00000.0000-9.008861.56
13332007.04.30 14:21buy6670.101.36130.00000.0000
13342007.04.30 14:30close6670.101.36230.00000.000010.008871.56
13352007.04.30 14:30buy6680.101.36240.00000.0000
13362007.04.30 15:31close6680.101.36340.00000.000010.008881.56
13372007.04.30 15:31buy6690.101.36380.00000.0000
13382007.04.30 17:00close6690.101.36480.00000.000010.008891.56
13392007.04.30 17:00buy6700.101.36490.00000.0000
13402007.04.30 17:10close6700.101.36600.00000.000011.008902.56
13412007.04.30 17:10buy6710.101.36610.00000.0000
13422007.04.30 17:19close6710.101.36720.00000.000011.008913.56
13432007.04.30 17:19buy6720.101.36730.00000.0000
13442007.04.30 17:50buy6730.201.36580.00000.0000
13452007.04.30 18:56close6730.201.36630.00000.000010.008923.56
13462007.04.30 19:39buy6740.201.36570.00000.0000
13472007.04.30 23:44buy6750.401.36410.00000.0000
13482007.05.01 00:14close6750.401.36440.00000.00009.328932.88
13492007.05.01 03:08buy6760.401.36410.00000.0000
13502007.05.01 04:00close6760.401.36440.00000.000012.008944.88
13512007.05.01 09:28buy6770.401.36400.00000.0000
13522007.05.01 10:51close6770.401.36430.00000.000012.008956.88
13532007.05.01 10:56buy6780.401.36410.00000.0000
13542007.05.01 11:24close6780.401.36440.00000.000012.008968.88
13552007.05.01 11:28buy6790.401.36400.00000.0000
13562007.05.01 12:23close6790.401.36430.00000.000012.008980.88
13572007.05.01 12:25buy6800.401.36410.00000.0000
13582007.05.01 12:48close6800.401.36440.00000.000012.008992.88
13592007.05.01 15:12close6740.201.36620.00000.00008.669001.54
13602007.05.01 15:59buy6810.201.36580.00000.0000
13612007.05.01 16:00close6810.201.36630.00000.000010.009011.54
13622007.05.01 16:00buy6820.201.36580.00000.0000
13632007.05.01 16:01buy6830.401.36410.00000.0000
13642007.05.01 16:01close6830.401.36440.00000.000012.009023.54
13652007.05.01 16:07buy6840.401.36420.00000.0000
13662007.05.01 16:32close6840.401.36160.00000.0000-104.008919.54
13672007.05.01 16:32close6820.201.36170.00000.0000-82.008837.54
13682007.05.01 16:32buy6850.401.36190.00000.0000
13692007.05.01 16:33close6850.401.36220.00000.000012.008849.54
13702007.05.01 16:33buy6860.201.36250.00000.0000
13712007.05.01 16:36close6860.201.36170.00000.0000-16.008833.54
13722007.05.01 16:36buy6870.201.36200.00000.0000
13732007.05.01 16:36close6870.201.36170.00000.0000-6.008827.54
13742007.05.01 16:36close6720.101.36160.00000.0000-57.678769.87
13752007.05.01 16:36buy6880.201.36180.00000.0000
13762007.05.01 16:36close6880.201.36170.00000.0000-2.008767.87
13772007.05.01 16:36sell6890.101.36160.00000.0000
13782007.05.01 16:43close6890.101.36060.00000.000010.008777.87
13792007.05.01 16:43sell6900.101.36050.00000.0000
13802007.05.01 17:02close6900.101.35950.00000.000010.008787.87
13812007.05.01 17:02sell6910.101.35920.00000.0000
13822007.05.01 17:11sell6920.201.36070.00000.0000
13832007.05.01 17:38close6920.201.36020.00000.000010.008797.87
13842007.05.01 18:15sell6930.201.36070.00000.0000
13852007.05.01 18:40close6930.201.36020.00000.000010.008807.87
13862007.05.01 20:18sell6940.201.36080.00000.0000
13872007.05.01 20:56close6940.201.36190.00000.0000-22.008785.87
13882007.05.01 20:56close6910.101.36200.00000.0000-28.008757.87
13892007.05.01 20:56sell6950.201.36180.00000.0000
13902007.05.01 20:56close6950.201.36210.00000.0000-6.008751.87
13912007.05.01 20:56buy6960.101.36220.00000.0000
13922007.05.01 22:32buy6970.201.36070.00000.0000
13932007.05.02 00:15close6970.201.36020.00000.0000-11.348740.53
13942007.05.02 00:15close6960.101.36020.00000.0000-20.678719.86
13952007.05.02 00:15buy6980.201.36040.00000.0000
13962007.05.02 00:16close6980.201.36010.00000.0000-6.008713.86
13972007.05.02 00:16sell6990.101.36010.00000.0000
13982007.05.02 04:17close6990.101.35910.00000.000010.008723.86
13992007.05.02 04:17sell7000.101.35900.00000.0000
14002007.05.02 05:18close7000.101.35800.00000.000010.008733.86
14012007.05.02 05:18sell7010.101.35770.00000.0000
14022007.05.02 05:21close7010.101.35660.00000.000011.008744.86
14032007.05.02 05:21sell7020.101.35650.00000.0000
14042007.05.02 07:41sell7030.201.35820.00000.0000
14052007.05.02 09:05close7030.201.35770.00000.000010.008754.86
14062007.05.02 10:07sell7040.201.35800.00000.0000
14072007.05.02 10:58close7040.201.35750.00000.000010.008764.86
14082007.05.02 12:09sell7050.201.35800.00000.0000
14092007.05.02 12:18close7050.201.35750.00000.000010.008774.86
14102007.05.02 14:14sell7060.201.35800.00000.0000
14112007.05.02 15:17sell7070.401.35960.00000.0000
14122007.05.02 15:20close7070.401.35930.00000.000012.008786.86
14132007.05.02 15:55sell7080.401.35970.00000.0000
14142007.05.02 15:57close7080.401.35940.00000.000012.008798.86
14152007.05.02 16:07close7060.201.35750.00000.000010.008808.86
14162007.05.02 16:12sell7090.201.35810.00000.0000
14172007.05.02 16:25sell7100.401.36000.00000.0000
14182007.05.02 16:45close7100.401.35970.00000.000012.008820.86
14192007.05.02 16:46sell7110.401.35970.00000.0000
14202007.05.02 16:54close7110.401.35930.00000.000016.008836.86
14212007.05.02 17:01sell7120.401.35990.00000.0000
14222007.05.02 17:02close7120.401.35960.00000.000012.008848.86
14232007.05.02 17:06sell7130.401.35970.00000.0000
14242007.05.02 18:01close7130.401.35940.00000.000012.008860.86
14252007.05.02 18:11sell7140.401.35970.00000.0000
14262007.05.02 21:32close7140.401.35940.00000.000012.008872.86
14272007.05.03 05:54sell7150.401.35980.00000.0000
14282007.05.03 07:44close7150.401.35950.00000.000012.008884.86
14292007.05.03 07:50sell7160.401.35970.00000.0000
14302007.05.03 08:01close7160.401.36100.00000.0000-52.008832.86
14312007.05.03 08:01close7090.201.36110.00000.0000-58.928773.94
14322007.05.03 08:01sell7170.401.36090.00000.0000
14332007.05.03 08:01close7170.401.36100.00000.0000-4.008769.94
14342007.05.03 08:01close7020.101.36120.00000.0000-46.468723.48
14352007.05.03 08:01sell7180.201.36100.00000.0000
14362007.05.03 08:01close7180.201.36110.00000.0000-2.008721.48
14372007.05.03 08:01buy7190.101.36120.00000.0000
14382007.05.03 12:11close7190.101.36070.00000.0000-5.008716.48
14392007.05.03 12:11sell7200.101.36060.00000.0000
14402007.05.03 12:15close7200.101.36130.00000.0000-7.008709.48
14412007.05.03 12:15buy7210.101.36140.00000.0000
14422007.05.03 12:29close7210.101.36070.00000.0000-7.008702.48
14432007.05.03 12:29sell7220.101.36060.00000.0000
14442007.05.03 14:01close7220.101.36130.00000.0000-7.008695.48
14452007.05.03 14:02buy7230.101.36130.00000.0000
14462007.05.03 14:30close7230.101.36060.00000.0000-7.008688.48
14472007.05.03 14:30sell7240.101.36070.00000.0000
14482007.05.03 14:35close7240.101.35970.00000.000010.008698.48
14492007.05.03 14:35sell7250.101.35940.00000.0000
14502007.05.03 15:25close7250.101.35840.00000.000010.008708.48
14512007.05.03 15:25sell7260.101.35830.00000.0000
14522007.05.03 15:46close7260.101.35730.00000.000010.008718.48
14532007.05.03 15:46sell7270.101.35720.00000.0000
14542007.05.03 16:01close7270.101.35610.00000.000011.008729.48
14552007.05.03 16:01sell7280.101.35600.00000.0000
14562007.05.03 20:32close7280.101.35500.00000.000010.008739.48
14572007.05.03 20:32sell7290.101.35480.00000.0000
14582007.05.04 04:25close7290.101.35380.00000.000010.188749.66
14592007.05.04 04:26sell7300.101.35370.00000.0000
14602007.05.04 07:42sell7310.201.35530.00000.0000
14612007.05.04 08:59sell7320.401.35680.00000.0000
14622007.05.04 09:20close7320.401.35650.00000.000012.008761.66
14632007.05.04 09:38close7310.201.35480.00000.000010.008771.66
14642007.05.04 10:15sell7330.201.35530.00000.0000
14652007.05.04 10:41sell7340.401.35680.00000.0000
14662007.05.04 10:50close7340.401.35650.00000.000012.008783.66
14672007.05.04 14:30sell7350.401.35690.00000.0000
14682007.05.04 14:30close7350.401.35660.00000.000012.008795.66
14692007.05.04 14:33sell7360.401.35690.00000.0000
14702007.05.04 14:34close7360.401.35650.00000.000016.008811.66
14712007.05.04 14:38sell7370.401.35690.00000.0000
14722007.05.04 14:38close7370.401.35660.00000.000012.008823.66
14732007.05.04 14:38sell7380.401.35690.00000.0000
14742007.05.04 14:58close7380.401.35970.00000.0000-112.008711.66
14752007.05.04 14:58sell7390.401.35940.00000.0000
14762007.05.04 14:59close7390.401.35970.00000.0000-12.008699.66
14772007.05.04 14:59close7330.201.35990.00000.0000-92.008607.66
14782007.05.04 14:59sell7400.401.35970.00000.0000
14792007.05.04 14:59close7400.401.36000.00000.0000-12.008595.66
14802007.05.04 14:59close7300.101.35990.00000.0000-62.008533.66
14812007.05.04 14:59sell7410.201.35970.00000.0000
14822007.05.04 14:59close7410.201.36000.00000.0000-6.008527.66
14832007.05.04 14:59buy7420.101.35980.00000.0000
14842007.05.04 16:00close7420.101.35900.00000.0000-8.008519.66
14852007.05.04 16:05sell7430.101.35900.00000.0000
14862007.05.04 18:47close7430.101.35970.00000.0000-7.008512.66
14872007.05.04 18:47buy7440.101.35990.00000.0000
14882007.05.04 20:14close7440.101.35940.00000.0000-5.008507.66
14892007.05.04 20:14sell7450.101.35930.00000.0000
14902007.05.06 23:00close7450.101.35990.00000.0000-6.008501.66
14912007.05.06 23:00buy7460.101.36020.00000.0000
14922007.05.07 00:00close7460.101.35940.00000.0000-8.678492.99
14932007.05.07 00:05sell7470.101.35930.00000.0000
14942007.05.07 00:42close7470.101.35980.00000.0000-5.008487.99
14952007.05.07 00:42buy7480.101.35990.00000.0000
14962007.05.07 00:47close7480.101.35940.00000.0000-5.008482.99
14972007.05.07 00:51buy7490.101.35980.00000.0000
14982007.05.07 00:55close7490.101.35940.00000.0000-4.008478.99
14992007.05.07 00:56sell7500.101.35930.00000.0000
15002007.05.07 02:17close7500.101.35980.00000.0000-5.008473.99
15012007.05.07 02:18buy7510.101.35990.00000.0000
15022007.05.07 04:46close7510.101.36090.00000.000010.008483.99
15032007.05.07 04:46buy7520.101.36100.00000.0000
15042007.05.07 14:32close7520.101.36200.00000.000010.008493.99
15052007.05.07 14:32buy7530.101.36210.00000.0000
15062007.05.07 19:31buy7540.201.36060.00000.0000
15072007.05.07 21:11close7540.201.35970.00000.0000-18.008475.99
15082007.05.07 21:12buy7550.201.36000.00000.0000
15092007.05.07 21:12close7550.201.35950.00000.0000-10.008465.99
15102007.05.07 21:12close7530.101.35960.00000.0000-25.008440.99
15112007.05.07 21:12buy7560.201.35980.00000.0000
15122007.05.07 21:13close7560.201.35950.00000.0000-6.008434.99
15132007.05.07 21:13sell7570.101.35940.00000.0000
15142007.05.08 00:00close7570.101.36000.00000.0000-5.828429.17
15152007.05.08 00:06buy7580.101.36010.00000.0000
15162007.05.08 01:07close7580.101.35960.00000.0000-5.008424.17
15172007.05.08 01:11sell7590.101.35960.00000.0000
15182007.05.08 01:21close7590.101.36000.00000.0000-4.008420.17
15192007.05.08 01:22buy7600.101.36000.00000.0000
15202007.05.08 01:29close7600.101.35960.00000.0000-4.008416.17
15212007.05.08 01:29sell7610.101.35960.00000.0000
15222007.05.08 01:31close7610.101.36000.00000.0000-4.008412.17
15232007.05.08 01:31sell7620.101.35960.00000.0000
15242007.05.08 01:33close7620.101.36000.00000.0000-4.008408.17
15252007.05.08 01:33buy7630.101.36010.00000.0000
15262007.05.08 01:46close7630.101.35960.00000.0000-5.008403.17
15272007.05.08 01:47sell7640.101.35950.00000.0000
15282007.05.08 01:53close7640.101.36000.00000.0000-5.008398.17
15292007.05.08 01:53sell7650.101.35960.00000.0000
15302007.05.08 01:55close7650.101.36000.00000.0000-4.008394.17
15312007.05.08 01:56buy7660.101.36010.00000.0000
15322007.05.08 01:59close7660.101.35960.00000.0000-5.008389.17
15332007.05.08 01:59sell7670.101.35960.00000.0000
15342007.05.08 02:06close7670.101.36000.00000.0000-4.008385.17
15352007.05.08 02:06buy7680.101.36000.00000.0000
15362007.05.08 02:08close7680.101.35960.00000.0000-4.008381.17
15372007.05.08 02:09sell7690.101.35950.00000.0000
15382007.05.08 02:16close7690.101.36000.00000.0000-5.008376.17
15392007.05.08 02:20buy7700.101.36000.00000.0000
15402007.05.08 02:25close7700.101.35960.00000.0000-4.008372.17
15412007.05.08 02:26sell7710.101.35950.00000.0000
15422007.05.08 02:39close7710.101.36010.00000.0000-6.008366.17
15432007.05.08 02:40buy7720.101.36000.00000.0000
15442007.05.08 02:52close7720.101.35960.00000.0000-4.008362.17
15452007.05.08 02:53sell7730.101.35950.00000.0000
15462007.05.08 03:10close7730.101.36000.00000.0000-5.008357.17
15472007.05.08 03:11sell7740.101.35960.00000.0000
15482007.05.08 03:30close7740.101.36000.00000.0000-4.008353.17
15492007.05.08 03:31sell7750.101.35960.00000.0000
15502007.05.08 03:33close7750.101.36000.00000.0000-4.008349.17
15512007.05.08 03:34sell7760.101.35960.00000.0000
15522007.05.08 03:34close7760.101.36000.00000.0000-4.008345.17
15532007.05.08 03:34buy7770.101.36010.00000.0000
15542007.05.08 03:34close7770.101.35960.00000.0000-5.008340.17
15552007.05.08 03:35buy7780.101.36000.00000.0000
15562007.05.08 04:44close7780.101.36100.00000.000010.008350.17
15572007.05.08 04:44buy7790.101.36110.00000.0000
15582007.05.08 09:28close7790.101.35980.00000.0000-13.008337.17
15592007.05.08 09:28sell7800.101.35970.00000.0000
15602007.05.08 10:15close7800.101.35870.00000.000010.008347.17
15612007.05.08 10:15sell7810.101.35830.00000.0000
15622007.05.08 10:50close7810.101.35730.00000.000010.008357.17
15632007.05.08 10:50sell7820.101.35710.00000.0000
15642007.05.08 12:09close7820.101.35610.00000.000010.008367.17
15652007.05.08 12:09sell7830.101.35600.00000.0000
15662007.05.08 14:50close7830.101.35500.00000.000010.008377.17
15672007.05.08 14:50sell7840.101.35470.00000.0000
15682007.05.08 16:13close7840.101.35360.00000.000011.008388.17
15692007.05.08 16:13sell7850.101.35350.00000.0000
15702007.05.08 16:17close7850.101.35240.00000.000011.008399.17
15712007.05.08 16:17sell7860.101.35230.00000.0000
15722007.05.08 19:21sell7870.201.35390.00000.0000
15732007.05.09 09:40close7870.201.35340.00000.000010.368409.53
15742007.05.09 09:43sell7880.201.35400.00000.0000
15752007.05.09 10:10close7880.201.35350.00000.000010.008419.53
15762007.05.09 10:50sell7890.201.35400.00000.0000
15772007.05.09 11:31close7890.201.35350.00000.000010.008429.53
15782007.05.09 11:39sell7900.201.35390.00000.0000
15792007.05.09 12:00close7900.201.35340.00000.000010.008439.53
15802007.05.09 14:46sell7910.201.35390.00000.0000
15812007.05.09 15:17sell7920.401.35550.00000.0000
15822007.05.09 15:19close7920.401.35520.00000.000012.008451.53
15832007.05.09 15:23sell7930.401.35550.00000.0000
15842007.05.09 16:16close7930.401.35520.00000.000012.008463.53
15852007.05.09 20:12sell7940.401.35550.00000.0000
15862007.05.09 20:15close7940.401.35520.00000.000012.008475.53
15872007.05.09 20:18close7910.201.35330.00000.000012.008487.53
15882007.05.10 07:45sell7950.201.35390.00000.0000
15892007.05.10 08:11sell7960.401.35550.00000.0000
15902007.05.10 09:13close7960.401.35520.00000.000012.008499.53
15912007.05.10 09:15sell7970.401.35570.00000.0000
15922007.05.10 10:06close7970.401.35530.00000.000016.008515.53
15932007.05.10 11:13close7950.201.35330.00000.000012.008527.53
15942007.05.10 14:30sell7980.201.35410.00000.0000
15952007.05.10 14:30close7980.201.35360.00000.000010.008537.53
15962007.05.10 14:34sell7990.201.35390.00000.0000
15972007.05.10 14:37close7990.201.35340.00000.000010.008547.53
15982007.05.10 14:50close7860.101.35120.00000.000011.728559.25
15992007.05.10 14:50sell8000.101.35130.00000.0000
16002007.05.10 14:55close8000.101.35030.00000.000010.008569.25
16012007.05.10 14:55sell8010.101.35020.00000.0000
16022007.05.10 15:07sell8020.201.35180.00000.0000
16032007.05.10 15:08close8020.201.35130.00000.000010.008579.25
16042007.05.10 18:39close8010.101.34910.00000.000011.008590.25
16052007.05.10 18:40sell8030.101.34900.00000.0000
16062007.05.10 19:04close8030.101.34780.00000.000012.008602.25
16072007.05.10 19:04sell8040.101.34770.00000.0000
16082007.05.10 19:04close8040.101.34670.00000.000010.008612.25
16092007.05.10 19:04sell8050.101.34660.00000.0000
16102007.05.10 20:05sell8060.201.34810.00000.0000
16112007.05.10 20:15close8060.201.34760.00000.000010.008622.25
16122007.05.10 20:29sell8070.201.34810.00000.0000
16132007.05.10 23:46close8070.201.34750.00000.000012.008634.25
16142007.05.11 01:07sell8080.201.34810.00000.0000
16152007.05.11 01:42close8080.201.34760.00000.000010.008644.25
16162007.05.11 05:00sell8090.201.34810.00000.0000
16172007.05.11 07:02close8090.201.34760.00000.000010.008654.25
16182007.05.11 08:05sell8100.201.34810.00000.0000
16192007.05.11 08:45close8100.201.34760.00000.000010.008664.25
16202007.05.11 09:00sell8110.201.34810.00000.0000
16212007.05.11 09:06close8110.201.34760.00000.000010.008674.25
16222007.05.11 10:28sell8120.201.34810.00000.0000
16232007.05.11 10:47close8120.201.34760.00000.000010.008684.25
16242007.05.11 12:45sell8130.201.34810.00000.0000
16252007.05.11 14:30sell8140.401.34970.00000.0000
16262007.05.11 14:31close8140.401.34940.00000.000012.008696.25
16272007.05.11 14:40close8130.201.34760.00000.000010.008706.25
16282007.05.11 14:42sell8150.201.34810.00000.0000
16292007.05.11 15:00sell8160.401.34970.00000.0000
16302007.05.14 04:45close8160.401.35450.00000.0000-191.288514.97
16312007.05.14 04:45sell8170.401.35420.00000.0000
16322007.05.14 04:46close8170.401.35450.00000.0000-12.008502.97
16332007.05.14 04:46sell8180.401.35420.00000.0000
16342007.05.14 04:46close8180.401.35450.00000.0000-12.008490.97
16352007.05.14 04:47sell8190.401.35420.00000.0000
16362007.05.14 04:47close8190.401.35450.00000.0000-12.008478.97
16372007.05.14 04:48sell8200.401.35420.00000.0000
16382007.05.14 04:49close8200.401.35450.00000.0000-12.008466.97
16392007.05.14 04:50sell8210.401.35420.00000.0000
16402007.05.14 04:52close8210.401.35450.00000.0000-12.008454.97
16412007.05.14 04:53sell8220.401.35420.00000.0000
16422007.05.14 04:53close8220.401.35450.00000.0000-12.008442.97
16432007.05.14 04:55sell8230.401.35420.00000.0000
16442007.05.14 05:14close8230.401.35450.00000.0000-12.008430.97
16452007.05.14 05:14sell8240.401.35420.00000.0000
16462007.05.14 05:16close8240.401.35450.00000.0000-12.008418.97
16472007.05.14 05:17sell8250.401.35420.00000.0000
16482007.05.14 05:17close8250.401.35450.00000.0000-12.008406.97
16492007.05.14 05:19sell8260.401.35420.00000.0000
16502007.05.14 05:19close8260.401.35450.00000.0000-12.008394.97
16512007.05.14 05:21sell8270.401.35420.00000.0000
16522007.05.14 05:21close8270.401.35450.00000.0000-12.008382.97
16532007.05.14 05:22close8150.201.35460.00000.0000-129.648253.33
16542007.05.14 05:22sell8280.401.35440.00000.0000
16552007.05.14 05:22close8280.401.35470.00000.0000-12.008241.33
16562007.05.14 05:22close8050.101.35480.00000.0000-81.648159.69
16572007.05.14 05:22sell8290.201.35460.00000.0000
16582007.05.14 05:23close8290.201.35470.00000.0000-2.008157.69
16592007.05.14 05:23buy8300.101.35480.00000.0000
16602007.05.14 08:00close8300.101.35420.00000.0000-6.008151.69
16612007.05.14 08:00sell8310.101.35420.00000.0000
16622007.05.14 08:38close8310.101.35310.00000.000011.008162.69
16632007.05.14 08:38sell8320.101.35300.00000.0000
16642007.05.14 09:59close8320.101.35460.00000.0000-16.008146.69
16652007.05.14 09:59buy8330.101.35470.00000.0000
16662007.05.14 10:00close8330.101.35420.00000.0000-5.008141.69
16672007.05.14 10:00buy8340.101.35460.00000.0000
16682007.05.14 10:01close8340.101.35420.00000.0000-4.008137.69
16692007.05.14 10:01sell8350.101.35410.00000.0000
16702007.05.14 12:02close8350.101.35450.00000.0000-4.008133.69
16712007.05.14 12:03buy8360.101.35460.00000.0000
16722007.05.14 16:13close8360.101.35420.00000.0000-4.008129.69
16732007.05.14 16:13sell8370.101.35420.00000.0000
16742007.05.14 20:04close8370.101.35450.00000.0000-3.008126.69
16752007.05.14 20:07sell8380.101.35400.00000.0000
16762007.05.14 20:11close8380.101.35450.00000.0000-5.008121.69
16772007.05.14 20:12sell8390.101.35410.00000.0000
16782007.05.14 20:12close8390.101.35450.00000.0000-4.008117.69
16792007.05.14 20:12buy8400.101.35460.00000.0000
16802007.05.14 20:13close8400.101.35410.00000.0000-5.008112.69
16812007.05.14 20:14sell8410.101.35400.00000.0000
16822007.05.14 20:19close8410.101.35450.00000.0000-5.008107.69
16832007.05.14 20:22sell8420.101.35410.00000.0000
16842007.05.14 20:30close8420.101.35450.00000.0000-4.008103.69
16852007.05.14 20:35buy8430.101.35450.00000.0000
16862007.05.14 20:40close8430.101.35400.00000.0000-5.008098.69
16872007.05.14 20:40sell8440.101.35410.00000.0000
16882007.05.14 22:01close8440.101.35450.00000.0000-4.008094.69
16892007.05.14 22:01buy8450.101.35450.00000.0000
16902007.05.14 22:55close8450.101.35400.00000.0000-5.008089.69
16912007.05.14 22:57sell8460.101.35410.00000.0000
16922007.05.14 22:59close8460.101.35450.00000.0000-4.008085.69
16932007.05.14 22:59buy8470.101.35460.00000.0000
16942007.05.14 23:01close8470.101.35410.00000.0000-5.008080.69
16952007.05.14 23:01buy8480.101.35450.00000.0000
16962007.05.14 23:01close8480.101.35410.00000.0000-4.008076.69
16972007.05.14 23:02sell8490.101.35400.00000.0000
16982007.05.15 01:51close8490.101.35460.00000.0000-5.828070.87
16992007.05.15 01:52buy8500.101.35450.00000.0000
17002007.05.15 02:55close8500.101.35390.00000.0000-6.008064.87
17012007.05.15 02:55sell8510.101.35390.00000.0000
17022007.05.15 02:59close8510.101.35450.00000.0000-6.008058.87
17032007.05.15 02:59buy8520.101.35450.00000.0000
17042007.05.15 02:59close8520.101.35390.00000.0000-6.008052.87
17052007.05.15 03:00sell8530.101.35390.00000.0000
17062007.05.15 03:39close8530.101.35450.00000.0000-6.008046.87
17072007.05.15 03:39buy8540.101.35460.00000.0000
17082007.05.15 05:37close8540.101.35420.00000.0000-4.008042.87
17092007.05.15 05:39sell8550.101.35420.00000.0000
17102007.05.15 07:31close8550.101.35490.00000.0000-7.008035.87
17112007.05.15 07:32buy8560.101.35490.00000.0000
17122007.05.15 07:41close8560.101.35420.00000.0000-7.008028.87
17132007.05.15 07:41sell8570.101.35420.00000.0000
17142007.05.15 08:14close8570.101.35450.00000.0000-3.008025.87
17152007.05.15 08:14buy8580.101.35460.00000.0000
17162007.05.15 08:35close8580.101.35590.00000.000013.008038.87
17172007.05.15 08:35buy8590.101.35590.00000.0000
17182007.05.15 09:24buy8600.201.35410.00000.0000
17192007.05.15 09:28close8600.201.35340.00000.0000-14.008024.87
17202007.05.15 09:28buy8610.201.35370.00000.0000
17212007.05.15 09:28close8610.201.35340.00000.0000-6.008018.87
17222007.05.15 09:29close8590.101.35330.00000.0000-26.007992.87
17232007.05.15 09:29buy8620.201.35350.00000.0000
17242007.05.15 09:29close8620.201.35340.00000.0000-2.007990.87
17252007.05.15 09:29sell8630.101.35340.00000.0000
17262007.05.15 14:30close8630.101.35450.00000.0000-11.007979.87
17272007.05.15 14:30buy8640.101.35460.00000.0000
17282007.05.15 14:33close8640.101.35560.00000.000010.007989.87
17292007.05.15 14:33buy8650.101.35570.00000.0000
17302007.05.15 15:29buy8660.201.35410.00000.0000
17312007.05.15 15:44close8660.201.35460.00000.000010.007999.87
17322007.05.15 16:00close8650.101.35420.00000.0000-15.007984.87
17332007.05.15 16:00buy8670.101.35450.00000.0000
17342007.05.15 16:30close8670.101.35550.00000.000010.007994.87
17352007.05.15 16:30buy8680.101.35580.00000.0000
17362007.05.15 16:32close8680.101.35690.00000.000011.008005.87
17372007.05.15 16:32buy8690.101.35700.00000.0000
17382007.05.15 16:39close8690.101.35800.00000.000010.008015.87
17392007.05.15 16:39buy8700.101.35830.00000.0000
17402007.05.15 16:50close8700.101.35940.00000.000011.008026.87
17412007.05.15 16:50buy8710.101.35950.00000.0000
17422007.05.15 17:02close8710.101.36050.00000.000010.008036.87
17432007.05.15 17:02buy8720.101.36090.00000.0000
17442007.05.15 19:38buy8730.201.35940.00000.0000
17452007.05.16 07:02close8730.201.35990.00000.00008.668045.53
17462007.05.16 11:14buy8740.201.35940.00000.0000
17472007.05.16 12:50close8740.201.35990.00000.000010.008055.53
17482007.05.16 13:13buy8750.201.35940.00000.0000
17492007.05.16 13:50buy8760.401.35790.00000.0000
17502007.05.16 14:31close8760.401.35820.00000.000012.008067.53
17512007.05.16 14:32buy8770.401.35780.00000.0000
17522007.05.16 15:00close8770.401.35810.00000.000012.008079.53
17532007.05.16 15:14buy8780.401.35790.00000.0000
17542007.05.16 17:09close8780.401.35530.00000.0000-104.007975.53
17552007.05.16 17:09close8750.201.35520.00000.0000-84.007891.53
17562007.05.16 17:09buy8790.401.35540.00000.0000
17572007.05.16 17:09close8790.401.35490.00000.0000-20.007871.53
17582007.05.16 17:09close8720.101.35500.00000.0000-59.677811.86
17592007.05.16 17:09buy8800.201.35520.00000.0000
17602007.05.16 17:09close8800.201.35490.00000.0000-6.007805.86
17612007.05.16 17:12sell8810.101.35420.00000.0000
17622007.05.16 17:29close8810.101.35320.00000.000010.007815.86
17632007.05.16 17:29sell8820.101.35310.00000.0000
17642007.05.16 17:48close8820.101.35200.00000.000011.007826.86
17652007.05.16 17:48sell8830.101.35190.00000.0000
17662007.05.16 18:11close8830.101.35090.00000.000010.007836.86
17672007.05.16 18:11sell8840.101.35050.00000.0000
17682007.05.16 20:55sell8850.201.35200.00000.0000
17692007.05.16 22:06close8850.201.35150.00000.000010.007846.86
17702007.05.16 23:15sell8860.201.35200.00000.0000
17712007.05.16 23:36close8860.201.35150.00000.000010.007856.86
17722007.05.17 01:02sell8870.201.35200.00000.0000
17732007.05.17 08:47sell8880.401.35360.00000.0000
17742007.05.17 08:53close8880.401.35330.00000.000012.007868.86
17752007.05.17 08:56sell8890.401.35360.00000.0000
17762007.05.17 09:09close8890.401.35330.00000.000012.007880.86
17772007.05.17 09:22sell8900.401.35370.00000.0000
17782007.05.17 10:03close8900.401.35340.00000.000012.007892.86
17792007.05.17 10:25sell8910.401.35370.00000.0000
17802007.05.17 10:45close8910.401.35340.00000.000012.007904.86
17812007.05.17 12:54close8870.201.35150.00000.000010.007914.86
17822007.05.17 14:02sell8920.201.35220.00000.0000
17832007.05.17 14:14close8920.201.35170.00000.000010.007924.86
17842007.05.17 14:33close8840.101.34950.00000.000010.547935.40
17852007.05.17 14:33sell8930.101.34910.00000.0000
17862007.05.17 14:49close8930.101.34810.00000.000010.007945.40
17872007.05.17 14:49sell8940.101.34800.00000.0000
17882007.05.17 18:11sell8950.201.34960.00000.0000
17892007.05.17 19:39close8950.201.34910.00000.000010.007955.40
17902007.05.17 20:27sell8960.201.34960.00000.0000
17912007.05.17 21:35close8960.201.34910.00000.000010.007965.40
17922007.05.17 23:41sell8970.201.34960.00000.0000
17932007.05.18 03:03close8970.201.34910.00000.000010.367975.76
17942007.05.18 08:58sell8980.201.34960.00000.0000
17952007.05.18 09:04close8980.201.34910.00000.000010.007985.76
17962007.05.18 09:33sell8990.201.34960.00000.0000
17972007.05.18 11:15close8990.201.34910.00000.000010.007995.76
17982007.05.18 11:30sell9000.201.34960.00000.0000
17992007.05.18 11:47close9000.201.34910.00000.000010.008005.76
18002007.05.18 12:46close8940.101.34700.00000.000010.188015.94
18012007.05.18 12:46sell9010.101.34690.00000.0000
18022007.05.18 13:29sell9020.201.34840.00000.0000
18032007.05.18 13:39close9020.201.34790.00000.000010.008025.94
18042007.05.18 16:11sell9030.201.34840.00000.0000
18052007.05.18 17:01sell9040.401.34990.00000.0000
18062007.05.20 23:15close9040.401.35300.00000.0000-124.007901.94
18072007.05.20 23:15sell9050.401.35270.00000.0000
18082007.05.20 23:15close9050.401.35300.00000.0000-12.007889.94
18092007.05.20 23:15sell9060.401.35270.00000.0000
18102007.05.20 23:15close9060.401.35300.00000.0000-12.007877.94
18112007.05.20 23:15sell9070.401.35270.00000.0000
18122007.05.20 23:18close9070.401.35230.00000.000016.007893.94
18132007.05.20 23:18sell9080.401.35220.00000.0000
18142007.05.20 23:32close9080.401.35190.00000.000012.007905.94
18152007.05.20 23:32sell9090.401.35140.00000.0000
18162007.05.21 08:49close9090.401.35110.00000.000012.727918.66
18172007.05.21 08:50sell9100.401.35080.00000.0000
18182007.05.21 08:58close9100.401.35050.00000.000012.007930.66
18192007.05.21 08:58sell9110.401.35040.00000.0000
18202007.05.21 09:42close9110.401.35010.00000.000012.007942.66
18212007.05.21 09:44sell9120.401.34990.00000.0000
18222007.05.21 11:41close9120.401.34920.00000.000028.007970.66
18232007.05.21 12:18close9030.201.34790.00000.000010.367981.02
18242007.05.21 12:34close9010.101.34590.00000.000010.187991.20
18252007.05.21 12:34sell9130.101.34550.00000.0000
18262007.05.21 12:38close9130.101.34450.00000.000010.008001.20
18272007.05.21 12:38sell9140.101.34440.00000.0000
18282007.05.21 17:26sell9150.201.34590.00000.0000
18292007.05.21 17:33close9150.201.34540.00000.000010.008011.20
18302007.05.21 18:06sell9160.201.34590.00000.0000
18312007.05.22 03:21close9160.201.34540.00000.000010.368021.56
18322007.05.22 07:38sell9170.201.34590.00000.0000
18332007.05.22 11:31close9170.201.34540.00000.000010.008031.56
18342007.05.22 16:15sell9180.201.34590.00000.0000
18352007.05.22 17:25close9180.201.34540.00000.000010.008041.56
18362007.05.22 17:39sell9190.201.34590.00000.0000
18372007.05.22 18:26close9190.201.34540.00000.000010.008051.56
18382007.05.23 07:50sell9200.201.34590.00000.0000
18392007.05.23 08:10close9200.201.34540.00000.000010.008061.56
18402007.05.23 09:45close9140.101.34310.00000.000013.368074.92
18412007.05.23 09:45sell9210.101.34310.00000.0000
18422007.05.23 09:51close9210.101.34210.00000.000010.008084.92
18432007.05.23 09:51sell9220.101.34210.00000.0000
18442007.05.23 11:11sell9230.201.34370.00000.0000
18452007.05.23 12:49sell9240.401.34520.00000.0000
18462007.05.23 13:06close9240.401.34480.00000.000016.008100.92
18472007.05.23 13:09sell9250.401.34520.00000.0000
18482007.05.23 13:15close9250.401.34490.00000.000012.008112.92
18492007.05.23 13:18sell9260.401.34520.00000.0000
18502007.05.23 14:03close9260.401.34940.00000.0000-168.007944.92
18512007.05.23 14:03sell9270.401.34910.00000.0000
18522007.05.23 14:03close9270.401.34940.00000.0000-12.007932.92
18532007.05.23 14:03sell9280.401.34910.00000.0000
18542007.05.23 14:04close9280.401.34940.00000.0000-12.007920.92
18552007.05.23 14:04sell9290.401.34910.00000.0000
18562007.05.23 14:04close9290.401.34940.00000.0000-12.007908.92
18572007.05.23 14:04sell9300.401.34910.00000.0000
18582007.05.23 14:05close9300.401.34940.00000.0000-12.007896.92
18592007.05.23 14:05close9230.201.34950.00000.0000-116.007780.92
18602007.05.23 14:05sell9310.401.34930.00000.0000
18612007.05.23 14:05close9310.401.34960.00000.0000-12.007768.92
18622007.05.23 14:05close9220.101.34940.00000.0000-73.007695.92
18632007.05.23 14:05sell9320.201.34920.00000.0000
18642007.05.23 14:08close9320.201.34970.00000.0000-10.007685.92
18652007.05.23 14:08buy9330.101.35000.00000.0000
18662007.05.23 15:22buy9340.201.34850.00000.0000
18672007.05.23 15:30close9340.201.34900.00000.000010.007695.92
18682007.05.23 15:37buy9350.201.34850.00000.0000
18692007.05.23 16:00close9350.201.34830.00000.0000-4.007691.92
18702007.05.23 16:05close9330.101.34830.00000.0000-17.007674.92
18712007.05.23 16:05buy9360.201.34850.00000.0000
18722007.05.23 16:06close9360.201.34820.00000.0000-6.007668.92
18732007.05.23 16:06sell9370.101.34830.00000.0000
18742007.05.23 18:52close9370.101.34730.00000.000010.007678.92
18752007.05.23 18:52sell9380.101.34700.00000.0000
18762007.05.23 19:55close9380.101.34600.00000.000010.007688.92
18772007.05.23 19:55sell9390.101.34570.00000.0000
18782007.05.24 08:38close9390.101.34470.00000.000010.547699.46
18792007.05.24 08:38sell9400.101.34440.00000.0000
18802007.05.24 09:46close9400.101.34320.00000.000012.007711.46
18812007.05.24 09:46sell9410.101.34310.00000.0000
18822007.05.24 14:08sell9420.201.34460.00000.0000
18832007.05.24 14:34close9420.201.34410.00000.000010.007721.46
18842007.05.24 14:57sell9430.201.34460.00000.0000
18852007.05.24 16:00close9430.201.34390.00000.000014.007735.46
18862007.05.24 16:13close9410.101.34200.00000.000011.007746.46
18872007.05.24 16:13sell9440.101.34190.00000.0000
18882007.05.24 16:56sell9450.201.34370.00000.0000
18892007.05.24 17:06close9450.201.34320.00000.000010.007756.46
18902007.05.24 18:12sell9460.201.34350.00000.0000
18912007.05.24 21:16close9460.201.34280.00000.000014.007770.46
18922007.05.25 08:29sell9470.201.34350.00000.0000
18932007.05.25 09:06close9470.201.34290.00000.000012.007782.46
18942007.05.25 09:41sell9480.201.34350.00000.0000
18952007.05.25 09:54close9480.201.34300.00000.000010.007792.46
18962007.05.25 09:56sell9490.201.34360.00000.0000
18972007.05.25 11:01close9490.201.34310.00000.000010.007802.46
18982007.05.25 12:47sell9500.201.34350.00000.0000
18992007.05.25 14:21sell9510.401.34510.00000.0000
19002007.05.25 15:53close9510.401.34480.00000.000012.007814.46
19012007.05.25 16:00sell9520.401.34560.00000.0000
19022007.05.25 16:00close9520.401.34530.00000.000012.007826.46
19032007.05.25 16:00sell9530.401.34500.00000.0000
19042007.05.25 16:07close9530.401.34730.00000.0000-92.007734.46
19052007.05.25 16:07close9500.201.34720.00000.0000-74.007660.46
19062007.05.25 16:07sell9540.401.34700.00000.0000
19072007.05.25 16:07close9540.401.34710.00000.0000-4.007656.46
19082007.05.25 16:07close9440.101.34720.00000.0000-52.827603.64
19092007.05.25 16:07sell9550.201.34700.00000.0000
19102007.05.25 16:07close9550.201.34720.00000.0000-4.007599.64
19112007.05.25 16:08buy9560.101.34710.00000.0000
19122007.05.25 17:04buy9570.201.34560.00000.0000
19132007.05.25 17:39close9570.201.34460.00000.0000-20.007579.64
19142007.05.25 17:39buy9580.201.34490.00000.0000
19152007.05.25 17:39close9580.201.34460.00000.0000-6.007573.64
19162007.05.25 17:40buy9590.201.34490.00000.0000
19172007.05.25 17:40close9590.201.34430.00000.0000-12.007561.64
19182007.05.25 17:40close9560.101.34440.00000.0000-27.007534.64
19192007.05.25 17:40buy9600.201.34460.00000.0000
19202007.05.25 17:40close9600.201.34430.00000.0000-6.007528.64
19212007.05.25 17:40sell9610.101.34450.00000.0000
19222007.05.29 03:35close9610.101.34350.00000.000010.367539.00
19232007.05.29 03:35sell9620.101.34320.00000.0000
19242007.05.29 04:42close9620.101.34210.00000.000011.007550.00
19252007.05.29 04:42sell9630.101.34200.00000.0000
19262007.05.29 06:18sell9640.201.34370.00000.0000
19272007.05.29 09:55sell9650.401.34520.00000.0000
19282007.05.29 10:13close9650.401.34620.00000.0000-40.007510.00
19292007.05.29 10:13close9640.201.34630.00000.0000-52.007458.00
19302007.05.29 10:13sell9660.401.34610.00000.0000
19312007.05.29 10:13close9660.401.34640.00000.0000-12.007446.00
19322007.05.29 10:14close9630.101.34650.00000.0000-45.007401.00
19332007.05.29 10:14sell9670.201.34630.00000.0000
19342007.05.29 10:14close9670.201.34660.00000.0000-6.007395.00
19352007.05.29 10:14buy9680.101.34630.00000.0000
19362007.05.29 10:58close9680.101.34740.00000.000011.007406.00
19372007.05.29 10:58buy9690.101.34760.00000.0000
19382007.05.29 11:07close9690.101.34870.00000.000011.007417.00
19392007.05.29 11:07buy9700.101.34910.00000.0000
19402007.05.29 14:06close9700.101.35020.00000.000011.007428.00
19412007.05.29 14:07buy9710.101.35080.00000.0000
19422007.05.29 16:08buy9720.201.34930.00000.0000
19432007.05.29 20:00close9720.201.34460.00000.0000-94.007334.00
19442007.05.29 20:00buy9730.401.34480.00000.0000
19452007.05.29 23:17close9730.401.34470.00000.0000-4.007330.00
19462007.05.29 23:18close9710.101.34460.00000.0000-62.007268.00
19472007.05.29 23:18buy9740.201.34480.00000.0000
19482007.05.29 23:30close9740.201.34470.00000.0000-2.007266.00
19492007.05.29 23:30sell9750.101.34460.00000.0000
19502007.05.30 08:44close9750.101.34350.00000.000011.187277.18
19512007.05.30 08:44sell9760.101.34340.00000.0000
19522007.05.30 11:59close9760.101.34230.00000.000011.007288.18
19532007.05.30 12:00sell9770.101.34200.00000.0000
19542007.05.30 13:52close9770.101.34090.00000.000011.007299.18
19552007.05.30 13:52sell9780.101.34090.00000.0000
19562007.05.30 13:58sell9790.201.34240.00000.0000
19572007.05.30 14:20close9790.201.34190.00000.000010.007309.18
19582007.05.30 14:32sell9800.201.34260.00000.0000
19592007.05.30 14:41close9800.201.34210.00000.000010.007319.18
19602007.05.30 15:02sell9810.201.34240.00000.0000
19612007.05.30 15:54sell9820.401.34390.00000.0000
19622007.05.30 15:57close9820.401.34340.00000.000020.007339.18
19632007.05.30 17:56close9810.201.34190.00000.000010.007349.18
19642007.05.30 20:32sell9830.201.34240.00000.0000
19652007.05.31 08:20sell9840.401.34390.00000.0000
19662007.05.31 09:10close9840.401.34350.00000.000016.007365.18
19672007.05.31 09:19sell9850.401.34390.00000.0000
19682007.05.31 09:23close9850.401.34360.00000.000012.007377.18
19692007.05.31 10:00sell9860.401.34390.00000.0000
19702007.05.31 10:21close9860.401.34360.00000.000012.007389.18
19712007.05.31 10:26sell9870.401.34390.00000.0000
19722007.05.31 12:19close9870.401.34360.00000.000012.007401.18
19732007.05.31 12:35sell9880.401.34390.00000.0000
19742007.05.31 14:02close9880.401.34550.00000.0000-64.007337.18
19752007.05.31 14:02sell9890.401.34520.00000.0000
19762007.05.31 14:02close9890.401.34550.00000.0000-12.007325.18
19772007.05.31 14:04sell9900.401.34520.00000.0000
19782007.05.31 14:08close9900.401.34550.00000.0000-12.007313.18
19792007.05.31 14:08sell9910.401.34520.00000.0000
19802007.05.31 14:09close9910.401.34550.00000.0000-12.007301.18
19812007.05.31 14:09sell9920.401.34520.00000.0000
19822007.05.31 14:10close9920.401.34550.00000.0000-12.007289.18
19832007.05.31 14:10sell9930.401.34520.00000.0000
19842007.05.31 14:11close9930.401.34550.00000.0000-12.007277.18
19852007.05.31 14:11sell9940.401.34520.00000.0000
19862007.05.31 14:16close9940.401.34550.00000.0000-12.007265.18
19872007.05.31 14:17close9830.201.34560.00000.0000-62.927202.26
19882007.05.31 14:17sell9950.401.34540.00000.0000
19892007.05.31 14:18close9950.401.34550.00000.0000-4.007198.26
19902007.05.31 14:18close9780.101.34570.00000.0000-47.467150.80
19912007.05.31 14:18sell9960.201.34550.00000.0000
19922007.05.31 14:18close9960.201.34580.00000.0000-6.007144.80
19932007.05.31 14:18buy9970.101.34590.00000.0000
19942007.05.31 14:30close9970.101.34690.00000.000010.007154.80
19952007.05.31 14:30buy9980.101.34700.00000.0000
19962007.05.31 15:47buy9990.201.34550.00000.0000
19972007.05.31 16:00close9990.201.34470.00000.0000-16.007138.80
19982007.05.31 16:00buy10000.201.34510.00000.0000
19992007.05.31 16:00close10000.201.34480.00000.0000-6.007132.80
20002007.05.31 16:00buy10010.201.34510.00000.0000
20012007.05.31 16:00close10010.201.34480.00000.0000-6.007126.80
20022007.05.31 16:00close9980.101.34470.00000.0000-23.007103.80
20032007.05.31 16:00buy10020.201.34490.00000.0000
20042007.05.31 16:00close10020.201.34450.00000.0000-8.007095.80
20052007.05.31 16:00sell10030.101.34460.00000.0000
20062007.05.31 16:52close10030.101.34550.00000.0000-9.007086.80
20072007.05.31 16:52buy10040.101.34550.00000.0000
20082007.05.31 17:09close10040.101.34650.00000.000010.007096.80
20092007.05.31 17:09buy10050.101.34660.00000.0000
20102007.05.31 18:05buy10060.201.34510.00000.0000
20112007.05.31 18:05close10060.201.34480.00000.0000-6.007090.80
20122007.05.31 18:05close10050.101.34470.00000.0000-19.007071.80
20132007.05.31 18:05buy10070.201.34490.00000.0000
20142007.05.31 18:06close10070.201.34480.00000.0000-2.007069.80
20152007.05.31 18:06sell10080.101.34460.00000.0000
20162007.05.31 20:11close10080.101.34550.00000.0000-9.007060.80
20172007.05.31 20:11buy10090.101.34560.00000.0000
20182007.05.31 20:17close10090.101.34510.00000.0000-5.007055.80
20192007.05.31 20:18buy10100.101.34550.00000.0000
20202007.05.31 20:18close10100.101.34510.00000.0000-4.007051.80
20212007.05.31 20:19sell10110.101.34510.00000.0000
20222007.05.31 20:39close10110.101.34550.00000.0000-4.007047.80
20232007.05.31 20:40sell10120.101.34510.00000.0000
20242007.05.31 20:45close10120.101.34550.00000.0000-4.007043.80
20252007.05.31 20:49buy10130.101.34550.00000.0000
20262007.05.31 20:59close10130.101.34510.00000.0000-4.007039.80
20272007.05.31 20:59buy10140.101.34550.00000.0000
20282007.05.31 21:00close10140.101.34510.00000.0000-4.007035.80
20292007.05.31 21:00sell10150.101.34510.00000.0000
20302007.05.31 21:15close10150.101.34550.00000.0000-4.007031.80
20312007.05.31 21:16buy10160.101.34560.00000.0000
20322007.05.31 21:25close10160.101.34510.00000.0000-5.007026.80
20332007.05.31 21:26sell10170.101.34510.00000.0000
20342007.05.31 21:28close10170.101.34550.00000.0000-4.007022.80
20352007.05.31 21:28buy10180.101.34550.00000.0000
20362007.05.31 21:32close10180.101.34510.00000.0000-4.007018.80
20372007.05.31 21:33sell10190.101.34510.00000.0000
20382007.05.31 21:38close10190.101.34550.00000.0000-4.007014.80
20392007.05.31 21:41buy10200.101.34550.00000.0000
20402007.05.31 21:55close10200.101.34510.00000.0000-4.007010.80
20412007.05.31 21:55buy10210.101.34550.00000.0000
20422007.05.31 22:59close10210.101.34510.00000.0000-4.007006.80
20432007.05.31 23:01sell10220.101.34500.00000.0000
20442007.05.31 23:15close10220.101.34550.00000.0000-5.007001.80
20452007.05.31 23:16buy10230.101.34550.00000.0000
20462007.05.31 23:24close10230.101.34510.00000.0000-4.006997.80
20472007.05.31 23:25sell10240.101.34510.00000.0000
20482007.06.01 00:17close10240.101.34550.00000.0000-3.826993.98
20492007.06.01 00:20buy10250.101.34550.00000.0000
20502007.06.01 01:15close10250.101.34500.00000.0000-5.006988.98
20512007.06.01 01:15sell10260.101.34500.00000.0000
20522007.06.01 01:18close10260.101.34550.00000.0000-5.006983.98
20532007.06.01 01:19buy10270.101.34550.00000.0000
20542007.06.01 01:32close10270.101.34500.00000.0000-5.006978.98
20552007.06.01 01:34sell10280.101.34500.00000.0000
20562007.06.01 01:43close10280.101.34550.00000.0000-5.006973.98
20572007.06.01 01:45sell10290.101.34500.00000.0000
20582007.06.01 01:57close10290.101.34550.00000.0000-5.006968.98
20592007.06.01 01:58sell10300.101.34500.00000.0000
20602007.06.01 01:59close10300.101.34550.00000.0000-5.006963.98
20612007.06.01 01:59buy10310.101.34550.00000.0000
20622007.06.01 02:35close10310.101.34500.00000.0000-5.006958.98
20632007.06.01 02:36sell10320.101.34500.00000.0000
20642007.06.01 03:18close10320.101.34550.00000.0000-5.006953.98
20652007.06.01 03:19buy10330.101.34550.00000.0000
20662007.06.01 04:00close10330.101.34510.00000.0000-4.006949.98
20672007.06.01 04:01sell10340.101.34510.00000.0000
20682007.06.01 09:05close10340.101.34410.00000.000010.006959.98
20692007.06.01 09:06sell10350.101.34380.00000.0000
20702007.06.01 14:30close10350.101.34270.00000.000011.006970.98
20712007.06.01 14:30sell10360.101.34220.00000.0000
20722007.06.01 14:32sell10370.201.34390.00000.0000
20732007.06.01 14:34close10370.201.34560.00000.0000-34.006936.98
20742007.06.01 14:34sell10380.201.34510.00000.0000
20752007.06.01 14:34close10380.201.34540.00000.0000-6.006930.98
20762007.06.01 14:34close10360.101.34550.00000.0000-33.006897.98
20772007.06.01 14:34sell10390.201.34530.00000.0000
20782007.06.01 14:34close10390.201.34560.00000.0000-6.006891.98
20792007.06.01 14:35buy10400.101.34570.00000.0000
20802007.06.01 14:40buy10410.201.34400.00000.0000
20812007.06.01 14:40close10410.201.34340.00000.0000-12.006879.98
20822007.06.01 14:40close10400.101.34350.00000.0000-22.006857.98
20832007.06.01 14:40buy10420.201.34370.00000.0000
20842007.06.01 14:40close10420.201.34350.00000.0000-4.006853.98
20852007.06.01 14:40sell10430.101.34340.00000.0000
20862007.06.01 14:48close10430.101.34210.00000.000013.006866.98
20872007.06.01 14:48sell10440.101.34210.00000.0000
20882007.06.01 16:03close10440.101.34110.00000.000010.006876.98
20892007.06.01 16:04sell10450.101.34110.00000.0000
20902007.06.01 16:09close10450.101.33990.00000.000012.006888.98
20912007.06.01 16:09sell10460.101.33980.00000.0000
20922007.06.01 16:52sell10470.201.34140.00000.0000
20932007.06.01 17:04sell10480.401.34290.00000.0000
20942007.06.04 02:25close10480.401.34510.00000.0000-87.286801.70
20952007.06.04 02:27close10470.201.34520.00000.0000-75.646726.06
20962007.06.04 02:27sell10490.401.34500.00000.0000
20972007.06.04 02:27close10490.401.34510.00000.0000-4.006722.06
20982007.06.04 02:28close10460.101.34520.00000.0000-53.826668.24
20992007.06.04 02:28sell10500.201.34500.00000.0000
21002007.06.04 02:29close10500.201.34510.00000.0000-2.006666.24
21012007.06.04 02:30buy10510.101.34510.00000.0000
21022007.06.04 04:00close10510.101.34460.00000.0000-5.006661.24
21032007.06.04 04:01sell10520.101.34460.00000.0000
21042007.06.04 06:16close10520.101.34510.00000.0000-5.006656.24
21052007.06.04 06:16buy10530.101.34520.00000.0000
21062007.06.04 07:02close10530.101.34460.00000.0000-6.006650.24
21072007.06.04 07:03sell10540.101.34460.00000.0000
21082007.06.04 07:27close10540.101.34510.00000.0000-5.006645.24
21092007.06.04 07:30buy10550.101.34510.00000.0000
21102007.06.04 07:47close10550.101.34460.00000.0000-5.006640.24
21112007.06.04 07:48buy10560.101.34510.00000.0000
21122007.06.04 08:05close10560.101.34490.00000.0000-2.006638.24
21132007.06.04 08:06sell10570.101.34490.00000.0000
21142007.06.04 08:11close10570.101.34550.00000.0000-6.006632.24
21152007.06.04 08:11buy10580.101.34550.00000.0000
21162007.06.04 08:22close10580.101.34490.00000.0000-6.006626.24
21172007.06.04 08:22sell10590.101.34490.00000.0000
21182007.06.04 09:23close10590.101.34370.00000.000012.006638.24
21192007.06.04 09:24sell10600.101.34340.00000.0000
21202007.06.04 10:07sell10610.201.34500.00000.0000
21212007.06.04 10:26close10610.201.34450.00000.000010.006648.24
21222007.06.04 11:10close10600.101.34590.00000.0000-25.006623.24
21232007.06.04 11:10sell10620.201.34570.00000.0000
21242007.06.04 11:10close10620.201.34580.00000.0000-2.006621.24
21252007.06.04 11:10buy10630.101.34570.00000.0000
21262007.06.04 11:31close10630.101.34670.00000.000010.006631.24
21272007.06.04 11:31buy10640.101.34680.00000.0000
21282007.06.04 14:10close10640.101.34780.00000.000010.006641.24
21292007.06.04 14:10buy10650.101.34790.00000.0000
21302007.06.04 14:58close10650.101.34890.00000.000010.006651.24
21312007.06.04 14:59buy10660.101.34900.00000.0000
21322007.06.05 05:50close10660.101.35000.00000.00009.336660.57
21332007.06.05 05:50buy10670.101.35010.00000.0000
21342007.06.05 09:39close10670.101.35110.00000.000010.006670.57
21352007.06.05 09:39buy10680.101.35120.00000.0000
21362007.06.05 13:56close10680.101.35220.00000.000010.006680.57
21372007.06.05 13:56buy10690.101.35230.00000.0000
21382007.06.05 14:08close10690.101.35330.00000.000010.006690.57
21392007.06.05 14:08buy10700.101.35340.00000.0000
21402007.06.05 14:19close10700.101.35480.00000.000014.006704.57
21412007.06.05 14:20buy10710.101.35490.00000.0000
21422007.06.05 15:09buy10720.201.35340.00000.0000
21432007.06.05 15:59buy10730.401.35160.00000.0000
21442007.06.05 15:59close10730.401.35190.00000.000012.006716.57
21452007.06.05 15:59buy10740.401.35190.00000.0000
21462007.06.05 16:00close10740.401.35230.00000.000016.006732.57
21472007.06.05 16:01buy10750.401.35180.00000.0000
21482007.06.05 16:03close10750.401.35230.00000.000020.006752.57
21492007.06.05 16:15buy10760.401.35190.00000.0000
21502007.06.05 16:55close10760.401.35220.00000.000012.006764.57
21512007.06.05 16:56buy10770.401.35190.00000.0000
21522007.06.05 16:59close10770.401.35220.00000.000012.006776.57
21532007.06.05 17:28buy10780.401.35190.00000.0000
21542007.06.05 17:46close10780.401.35220.00000.000012.006788.57
21552007.06.05 23:48buy10790.401.35190.00000.0000
21562007.06.06 03:47close10790.401.35220.00000.00009.326797.89
21572007.06.06 04:22buy10800.401.35190.00000.0000
21582007.06.06 04:36close10800.401.35220.00000.000012.006809.89
21592007.06.06 10:01buy10810.401.35190.00000.0000
21602007.06.06 10:45close10810.401.35220.00000.000012.006821.89
21612007.06.06 10:57buy10820.401.35190.00000.0000
21622007.06.06 11:28close10820.401.35220.00000.000012.006833.89
21632007.06.06 12:01buy10830.401.35190.00000.0000
21642007.06.06 13:43close10830.401.35230.00000.000016.006849.89
21652007.06.06 13:46buy10840.401.35190.00000.0000
21662007.06.06 14:32close10840.401.35220.00000.000012.006861.89
21672007.06.06 14:33buy10850.401.35120.00000.0000
21682007.06.06 14:33close10850.401.35170.00000.000020.006881.89
21692007.06.06 14:33buy10860.401.35170.00000.0000
21702007.06.06 14:33close10860.401.35210.00000.000016.006897.89
21712007.06.06 14:36buy10870.401.35190.00000.0000
21722007.06.07 12:14close10870.401.34810.00000.0000-160.046737.85
21732007.06.07 12:14close10720.201.34810.00000.0000-111.366626.49
21742007.06.07 12:14buy10880.401.34830.00000.0000
21752007.06.07 12:15close10880.401.34800.00000.0000-12.006614.49
21762007.06.07 12:15close10710.101.34810.00000.0000-70.686543.81
21772007.06.07 12:15buy10890.201.34830.00000.0000
21782007.06.07 12:15close10890.201.34810.00000.0000-4.006539.81
21792007.06.07 12:15sell10900.101.34810.00000.0000
21802007.06.07 12:26close10900.101.34710.00000.000010.006549.81
21812007.06.07 12:26sell10910.101.34700.00000.0000
21822007.06.07 16:33close10910.101.34580.00000.000012.006561.81
21832007.06.07 16:33sell10920.101.34570.00000.0000
21842007.06.07 18:14close10920.101.34470.00000.000010.006571.81
21852007.06.07 18:14sell10930.101.34460.00000.0000
21862007.06.07 18:38close10930.101.34360.00000.000010.006581.81
21872007.06.07 18:38sell10940.101.34350.00000.0000
21882007.06.07 18:58close10940.101.34250.00000.000010.006591.81
21892007.06.07 18:58sell10950.101.34250.00000.0000
21902007.06.08 09:07close10950.101.34150.00000.000010.186601.99
21912007.06.08 09:07sell10960.101.34140.00000.0000
21922007.06.08 09:16close10960.101.34040.00000.000010.006611.99
21932007.06.08 09:16sell10970.101.34010.00000.0000
21942007.06.08 10:03close10970.101.33900.00000.000011.006622.99
21952007.06.08 10:03sell10980.101.33890.00000.0000
21962007.06.08 11:23close10980.101.33790.00000.000010.006632.99
21972007.06.08 11:23sell10990.101.33780.00000.0000
21982007.06.08 11:35close10990.101.33680.00000.000010.006642.99
21992007.06.08 11:35sell11000.101.33670.00000.0000
22002007.06.08 11:39close11000.101.33570.00000.000010.006652.99
22012007.06.08 11:39sell11010.101.33580.00000.0000
22022007.06.08 12:05close11010.101.33480.00000.000010.006662.99
22032007.06.08 12:05sell11020.101.33440.00000.0000
22042007.06.08 12:14close11020.101.33300.00000.000014.006676.99
22052007.06.08 12:14sell11030.101.33270.00000.0000
22062007.06.08 12:35sell11040.201.33430.00000.0000
22072007.06.08 12:45close11040.201.33380.00000.000010.006686.99
22082007.06.08 12:47sell11050.201.33420.00000.0000
22092007.06.08 13:01close11050.201.33370.00000.000010.006696.99
22102007.06.08 13:36sell11060.201.33420.00000.0000
22112007.06.08 13:39close11060.201.33370.00000.000010.006706.99
22122007.06.08 13:52sell11070.201.33420.00000.0000
22132007.06.08 14:17sell11080.401.33590.00000.0000
22142007.06.08 14:17close11080.401.33560.00000.000012.006718.99
22152007.06.08 14:19sell11090.401.33570.00000.0000
22162007.06.08 14:29close11090.401.33530.00000.000016.006734.99
22172007.06.08 14:35sell11100.401.33570.00000.0000
22182007.06.08 14:37close11100.401.33540.00000.000012.006746.99
22192007.06.08 14:40sell11110.401.33570.00000.0000
22202007.06.08 14:40close11110.401.33540.00000.000012.006758.99
22212007.06.08 15:10sell11120.401.33580.00000.0000
22222007.06.08 15:27close11120.401.33550.00000.000012.006770.99
22232007.06.08 15:51sell11130.401.33570.00000.0000
22242007.06.08 15:53close11130.401.33540.00000.000012.006782.99
22252007.06.08 15:59sell11140.401.33570.00000.0000
22262007.06.08 16:02close11140.401.33540.00000.000012.006794.99
22272007.06.08 16:07sell11150.401.33580.00000.0000
22282007.06.08 16:23close11150.401.33550.00000.000012.006806.99
22292007.06.08 16:31sell11160.401.33570.00000.0000
22302007.06.08 17:05close11160.401.33540.00000.000012.006818.99
22312007.06.08 17:34sell11170.401.33570.00000.0000
22322007.06.08 18:06close11170.401.33540.00000.000012.006830.99
22332007.06.08 20:10sell11180.401.33570.00000.0000
22342007.06.11 01:27close11180.401.33540.00000.000012.726843.71
22352007.06.11 01:39sell11190.401.33570.00000.0000
22362007.06.11 02:10close11190.401.33540.00000.000012.006855.71
22372007.06.11 04:18sell11200.401.33570.00000.0000
22382007.06.11 04:31close11200.401.33540.00000.000012.006867.71
22392007.06.11 09:29close11070.201.33370.00000.000010.366878.07
22402007.06.11 09:38sell11210.201.33430.00000.0000
22412007.06.11 10:20sell11220.401.33580.00000.0000
22422007.06.11 10:27close11220.401.33550.00000.000012.006890.07
22432007.06.11 14:12sell11230.401.33590.00000.0000
22442007.06.11 14:14close11230.401.33560.00000.000012.006902.07
22452007.06.11 15:52close11210.201.33380.00000.000010.006912.07
22462007.06.11 15:59sell11240.201.33420.00000.0000
22472007.06.11 16:40close11240.201.33360.00000.000012.006924.07
22482007.06.11 16:45sell11250.201.33420.00000.0000
22492007.06.11 17:28sell11260.401.33570.00000.0000
22502007.06.11 17:36close11260.401.33540.00000.000012.006936.07
22512007.06.11 17:59sell11270.401.33570.00000.0000
22522007.06.11 18:43close11270.401.33540.00000.000012.006948.07
22532007.06.11 18:59sell11280.401.33570.00000.0000
22542007.06.11 19:21close11280.401.33540.00000.000012.006960.07
22552007.06.11 20:56sell11290.401.33570.00000.0000
22562007.06.11 21:30close11290.401.33540.00000.000012.006972.07
22572007.06.11 22:39sell11300.401.33570.00000.0000
22582007.06.12 00:43close11300.401.33540.00000.000012.726984.79
22592007.06.12 02:43sell11310.401.33570.00000.0000
22602007.06.12 09:03close11310.401.33540.00000.000012.006996.79
22612007.06.12 13:21close11250.201.33360.00000.000012.367009.15
22622007.06.12 13:59sell11320.201.33420.00000.0000
22632007.06.12 14:54close11320.201.33370.00000.000010.007019.15
22642007.06.12 16:27close11030.101.33170.00000.000010.367029.51
22652007.06.12 16:27sell11330.101.33160.00000.0000
22662007.06.12 22:42close11330.101.33060.00000.000010.007039.51
22672007.06.12 22:43sell11340.101.33050.00000.0000
22682007.06.13 02:08close11340.101.32940.00000.000011.187050.69
22692007.06.13 02:09sell11350.101.32930.00000.0000
22702007.06.13 07:41sell11360.201.33080.00000.0000
22712007.06.13 08:33close11360.201.33030.00000.000010.007060.69
22722007.06.13 09:33close11350.101.32830.00000.000010.007070.69
22732007.06.13 09:33sell11370.101.32820.00000.0000
22742007.06.13 11:01close11370.101.32720.00000.000010.007080.69
22752007.06.13 11:01sell11380.101.32710.00000.0000
22762007.06.13 14:16sell11390.201.32860.00000.0000
22772007.06.13 14:29close11390.201.32810.00000.000010.007090.69
22782007.06.13 14:40sell11400.201.32860.00000.0000
22792007.06.13 14:43sell11410.401.33010.00000.0000
22802007.06.13 14:44close11410.401.32980.00000.000012.007102.69
22812007.06.13 14:51close11400.201.32800.00000.000012.007114.69
22822007.06.13 14:53sell11420.201.32860.00000.0000
22832007.06.13 14:58close11420.201.32810.00000.000010.007124.69
22842007.06.13 15:02sell11430.201.32860.00000.0000
22852007.06.13 16:18sell11440.401.33010.00000.0000
22862007.06.13 16:18close11440.401.32980.00000.000012.007136.69
22872007.06.13 16:19sell11450.401.33010.00000.0000
22882007.06.13 16:35close11450.401.32980.00000.000012.007148.69
22892007.06.13 16:43sell11460.401.33010.00000.0000
22902007.06.13 17:10close11460.401.32980.00000.000012.007160.69
22912007.06.13 20:50sell11470.401.33010.00000.0000
22922007.06.14 08:53close11470.401.32980.00000.000014.167174.85
22932007.06.14 10:00sell11480.401.33010.00000.0000
22942007.06.14 10:51close11480.401.32970.00000.000016.007190.85
22952007.06.14 10:56sell11490.401.33010.00000.0000
22962007.06.14 14:18close11490.401.32980.00000.000012.007202.85
22972007.06.14 14:31close11430.201.32810.00000.000011.087213.93
22982007.06.14 14:31sell11500.201.32870.00000.0000
22992007.06.14 14:32close11500.201.32820.00000.000010.007223.93
23002007.06.14 14:35sell11510.201.32860.00000.0000
23012007.06.14 14:40sell11520.401.33010.00000.0000
23022007.06.14 14:49close11520.401.32980.00000.000012.007235.93
23032007.06.14 15:34sell11530.401.33010.00000.0000
23042007.06.15 15:17close11530.401.33530.00000.0000-207.287028.65
23052007.06.15 15:17sell11540.401.33500.00000.0000
23062007.06.15 15:17close11540.401.33530.00000.0000-12.007016.65
23072007.06.15 15:18close11510.201.33540.00000.0000-135.646881.01
23082007.06.15 15:18sell11550.401.33520.00000.0000
23092007.06.15 15:18close11550.401.33550.00000.0000-12.006869.01
23102007.06.15 15:18close11380.101.33540.00000.0000-82.286786.73
23112007.06.15 15:18sell11560.201.33520.00000.0000
23122007.06.15 15:18close11560.201.33570.00000.0000-10.006776.73
23132007.06.15 15:18buy11570.101.33590.00000.0000
23142007.06.15 15:36buy11580.201.33440.00000.0000
23152007.06.15 15:54buy11590.401.33290.00000.0000
23162007.06.15 15:55close11590.401.33320.00000.000012.006788.73
23172007.06.15 16:00close11580.201.33330.00000.0000-22.006766.73
23182007.06.15 16:00buy11600.201.33380.00000.0000
23192007.06.15 16:00close11600.201.33430.00000.000010.006776.73
23202007.06.15 16:00buy11610.201.33430.00000.0000
23212007.06.15 16:09close11610.201.33330.00000.0000-20.006756.73
23222007.06.15 16:09buy11620.201.33360.00000.0000
23232007.06.15 16:19close11620.201.33410.00000.000010.006766.73
23242007.06.15 16:19buy11630.201.33440.00000.0000
23252007.06.15 16:38close11630.201.33500.00000.000012.006778.73
23262007.06.15 17:13close11570.101.33690.00000.000010.006788.73
23272007.06.15 17:13buy11640.101.33720.00000.0000
23282007.06.15 19:30close11640.101.33820.00000.000010.006798.73
23292007.06.15 19:31buy11650.101.33850.00000.0000
23302007.06.18 08:45close11650.101.33960.00000.000010.336809.06
23312007.06.18 08:45buy11660.101.33980.00000.0000
23322007.06.18 11:42close11660.101.34080.00000.000010.006819.06
23332007.06.18 11:42buy11670.101.34110.00000.0000
23342007.06.18 16:23buy11680.201.33960.00000.0000
23352007.06.18 16:41close11680.201.34010.00000.000010.006829.06
23362007.06.18 16:59buy11690.201.33960.00000.0000
23372007.06.18 18:16close11690.201.34010.00000.000010.006839.06
23382007.06.19 02:19close11670.101.34210.00000.00009.336848.39
23392007.06.19 02:20buy11700.101.34240.00000.0000
23402007.06.19 07:59close11700.101.34340.00000.000010.006858.39
23412007.06.19 07:59buy11710.101.34350.00000.0000
23422007.06.19 09:11buy11720.201.34180.00000.0000
23432007.06.19 10:46buy11730.401.34000.00000.0000
23442007.06.19 13:03close11730.401.34040.00000.000016.006874.39
23452007.06.19 13:09buy11740.401.34020.00000.0000
23462007.06.19 14:02close11740.401.34050.00000.000012.006886.39
23472007.06.19 14:15buy11750.401.34020.00000.0000
23482007.06.19 14:32close11750.401.34050.00000.000012.006898.39
23492007.06.19 14:43buy11760.401.34020.00000.0000
23502007.06.19 16:00close11760.401.34050.00000.000012.006910.39
23512007.06.19 18:59close11720.201.34230.00000.000010.006920.39
23522007.06.19 19:26buy11770.201.34190.00000.0000
23532007.06.19 19:42close11770.201.34240.00000.000010.006930.39
23542007.06.19 20:41buy11780.201.34190.00000.0000
23552007.06.19 20:59close11780.201.34240.00000.000010.006940.39
23562007.06.20 08:00buy11790.201.34190.00000.0000
23572007.06.20 08:17close11790.201.34240.00000.000010.006950.39
23582007.06.20 08:23buy11800.201.34190.00000.0000
23592007.06.20 08:33close11800.201.34240.00000.000010.006960.39
23602007.06.20 09:20buy11810.201.34190.00000.0000
23612007.06.20 09:51close11810.201.34240.00000.000010.006970.39
23622007.06.20 10:40buy11820.201.34190.00000.0000
23632007.06.20 11:42close11820.201.34240.00000.000010.006980.39
23642007.06.20 15:52buy11830.201.34190.00000.0000
23652007.06.20 16:19close11830.201.34240.00000.000010.006990.39
23662007.06.20 16:59buy11840.201.34180.00000.0000
23672007.06.20 17:29close11840.201.34230.00000.000010.007000.39
23682007.06.20 19:24buy11850.201.34190.00000.0000
23692007.06.20 22:02buy11860.401.34030.00000.0000
23702007.06.20 23:08close11860.401.34060.00000.000012.007012.39
23712007.06.20 23:30buy11870.401.34030.00000.0000
23722007.06.21 02:40close11870.401.33870.00000.0000-72.046940.35
23732007.06.21 02:41buy11880.401.33900.00000.0000
23742007.06.21 02:41close11880.401.33850.00000.0000-20.006920.35
23752007.06.21 02:42close11850.201.33860.00000.0000-70.026850.33
23762007.06.21 02:42buy11890.401.33880.00000.0000
23772007.06.21 02:42close11890.401.33840.00000.0000-16.006834.33
23782007.06.21 02:42close11710.101.33850.00000.0000-52.686781.65
23792007.06.21 02:42buy11900.201.33870.00000.0000
23802007.06.21 02:42close11900.201.33840.00000.0000-6.006775.65
23812007.06.21 02:42sell11910.101.33850.00000.0000
23822007.06.21 04:00close11910.101.33940.00000.0000-9.006766.65
23832007.06.21 04:01buy11920.101.33940.00000.0000
23842007.06.21 04:25close11920.101.33880.00000.0000-6.006760.65
23852007.06.21 04:25sell11930.101.33880.00000.0000
23862007.06.21 04:44close11930.101.33940.00000.0000-6.006754.65
23872007.06.21 04:48sell11940.101.33880.00000.0000
23882007.06.21 04:58close11940.101.33940.00000.0000-6.006748.65
23892007.06.21 04:59buy11950.101.33940.00000.0000
23902007.06.21 07:23close11950.101.33880.00000.0000-6.006742.65
23912007.06.21 07:38buy11960.101.33940.00000.0000
23922007.06.21 09:03close11960.101.33880.00000.0000-6.006736.65
23932007.06.21 09:03sell11970.101.33870.00000.0000
23942007.06.21 09:06close11970.101.33760.00000.000011.006747.65
23952007.06.21 09:06sell11980.101.33750.00000.0000
23962007.06.21 13:56close11980.101.33900.00000.0000-15.006732.65
23972007.06.21 13:56buy11990.101.33900.00000.0000
23982007.06.21 14:33close11990.101.34010.00000.000011.006743.65
23992007.06.21 14:33buy12000.101.34040.00000.0000
24002007.06.21 18:00close12000.101.33880.00000.0000-16.006727.65
24012007.06.21 18:00sell12010.101.33880.00000.0000
24022007.06.21 18:02close12010.101.33980.00000.0000-10.006717.65
24032007.06.21 18:04sell12020.101.33880.00000.0000
24042007.06.21 18:21close12020.101.33980.00000.0000-10.006707.65
24052007.06.21 18:22buy12030.101.33990.00000.0000
24062007.06.21 20:06close12030.101.33880.00000.0000-11.006696.65
24072007.06.21 20:07sell12040.101.33880.00000.0000
24082007.06.21 23:22close12040.101.33960.00000.0000-8.006688.65
24092007.06.21 23:28sell12050.101.33880.00000.0000
24102007.06.22 00:02close12050.101.33910.00000.0000-2.826685.83
24112007.06.22 00:03buy12060.101.33920.00000.0000
24122007.06.22 00:20close12060.101.33850.00000.0000-7.006678.83
24132007.06.22 00:36buy12070.101.33910.00000.0000
24142007.06.22 01:53close12070.101.33850.00000.0000-6.006672.83
24152007.06.22 01:59buy12080.101.33910.00000.0000
24162007.06.22 02:01close12080.101.33850.00000.0000-6.006666.83
24172007.06.22 02:16sell12090.101.33850.00000.0000
24182007.06.22 05:03close12090.101.33910.00000.0000-6.006660.83
24192007.06.22 05:04buy12100.101.33920.00000.0000
24202007.06.22 08:01close12100.101.34020.00000.000010.006670.83
24212007.06.22 08:02buy12110.101.34030.00000.0000
24222007.06.22 08:09close12110.101.34130.00000.000010.006680.83
24232007.06.22 08:09buy12120.101.34160.00000.0000
24242007.06.22 10:00buy12130.201.33960.00000.0000
24252007.06.22 10:00close12130.201.34010.00000.000010.006690.83
24262007.06.22 10:01buy12140.201.34000.00000.0000
24272007.06.22 10:09close12140.201.34050.00000.000010.006700.83
24282007.06.22 11:31close12120.101.34260.00000.000010.006710.83
24292007.06.22 11:31buy12150.101.34290.00000.0000
24302007.06.22 13:55close12150.101.34390.00000.000010.006720.83
24312007.06.22 13:55buy12160.101.34420.00000.0000
24322007.06.22 14:16close12160.101.34520.00000.000010.006730.83
24332007.06.22 14:16buy12170.101.34530.00000.0000
24342007.06.22 14:52close12170.101.34630.00000.000010.006740.83
24352007.06.22 14:52buy12180.101.34640.00000.0000
24362007.06.22 16:39buy12190.201.34490.00000.0000
24372007.06.22 16:48buy12200.401.34340.00000.0000
24382007.06.22 16:56close12200.401.34370.00000.000012.006752.83
24392007.06.22 16:57buy12210.401.34340.00000.0000
24402007.06.22 17:44close12210.401.34370.00000.000012.006764.83
24412007.06.22 19:11close12190.201.34550.00000.000012.006776.83
24422007.06.25 09:10buy12220.201.34480.00000.0000
24432007.06.25 11:22close12220.201.34530.00000.000010.006786.83
24442007.06.25 16:59buy12230.201.34490.00000.0000
24452007.06.25 18:27close12230.201.34540.00000.000010.006796.83
24462007.06.26 08:37buy12240.201.34480.00000.0000
24472007.06.26 09:22buy12250.401.34330.00000.0000
24482007.06.26 09:26close12250.401.34360.00000.000012.006808.83
24492007.06.26 10:55close12240.201.34530.00000.000010.006818.83
24502007.06.26 11:02buy12260.201.34480.00000.0000
24512007.06.26 12:31close12260.201.34530.00000.000010.006828.83
24522007.06.26 14:40close12180.101.34760.00000.000010.666839.49
24532007.06.26 14:40buy12270.101.34760.00000.0000
24542007.06.26 16:04buy12280.201.34600.00000.0000
24552007.06.26 17:19close12280.201.34650.00000.000010.006849.49
24562007.06.26 21:44buy12290.201.34600.00000.0000
24572007.06.27 01:06buy12300.401.34450.00000.0000
24582007.06.27 01:51close12300.401.34480.00000.000012.006861.49
24592007.06.27 02:32buy12310.401.34450.00000.0000
24602007.06.27 08:21close12310.401.34280.00000.0000-68.006793.49
24612007.06.27 08:21buy12320.401.34310.00000.0000
24622007.06.27 08:21close12320.401.34260.00000.0000-20.006773.49
24632007.06.27 08:21close12290.201.34270.00000.0000-67.346706.15
24642007.06.27 08:21buy12330.401.34290.00000.0000
24652007.06.27 08:21close12330.401.34260.00000.0000-12.006694.15
24662007.06.27 08:22close12270.101.34250.00000.0000-51.676642.48
24672007.06.27 08:22buy12340.201.34270.00000.0000
24682007.06.27 08:22close12340.201.34240.00000.0000-6.006636.48
24692007.06.27 08:22sell12350.101.34220.00000.0000
24702007.06.27 10:08close12350.101.34370.00000.0000-15.006621.48
24712007.06.27 10:15sell12360.101.34270.00000.0000
24722007.06.27 10:44close12360.101.34370.00000.0000-10.006611.48
24732007.06.27 10:52sell12370.101.34280.00000.0000
24742007.06.27 11:43close12370.101.34370.00000.0000-9.006602.48
24752007.06.27 11:43buy12380.101.34370.00000.0000
24762007.06.27 14:29close12380.101.34470.00000.000010.006612.48
24772007.06.27 14:29buy12390.101.34500.00000.0000
24782007.06.27 15:00buy12400.201.34350.00000.0000
24792007.06.27 15:11close12400.201.34400.00000.000010.006622.48
24802007.06.27 16:49buy12410.201.34340.00000.0000
24812007.06.27 16:51close12410.201.34290.00000.0000-10.006612.48
24822007.06.27 16:51buy12420.201.34320.00000.0000
24832007.06.27 16:53close12420.201.34290.00000.0000-6.006606.48
24842007.06.27 16:53close12390.101.34280.00000.0000-22.006584.48
24852007.06.27 16:53buy12430.201.34300.00000.0000
24862007.06.27 16:53close12430.201.34290.00000.0000-2.006582.48
24872007.06.27 16:53sell12440.101.34280.00000.0000
24882007.06.27 19:11close12440.101.34450.00000.0000-17.006565.48
24892007.06.27 19:11sell12450.201.34430.00000.0000
24902007.06.27 19:12close12450.201.34450.00000.0000-4.006561.48
24912007.06.27 19:13buy12460.101.34450.00000.0000
24922007.06.28 03:57close12460.101.34550.00000.00007.996569.47
24932007.06.28 03:57buy12470.101.34560.00000.0000
24942007.06.28 08:08close12470.101.34670.00000.000011.006580.47
24952007.06.28 08:09buy12480.101.34700.00000.0000
24962007.06.28 09:14buy12490.201.34550.00000.0000
24972007.06.28 11:38close12490.201.34600.00000.000010.006590.47
24982007.06.28 12:34buy12500.201.34550.00000.0000
24992007.06.28 12:58close12500.201.34600.00000.000010.006600.47
25002007.06.28 19:06buy12510.201.34550.00000.0000
25012007.06.28 20:49buy12520.401.34390.00000.0000
25022007.06.28 20:55close12520.401.34360.00000.0000-12.006588.47
25032007.06.28 20:55buy12530.401.34390.00000.0000
25042007.06.28 20:56close12530.401.34360.00000.0000-12.006576.47
25052007.06.28 20:56buy12540.401.34390.00000.0000
25062007.06.28 20:57close12540.401.34360.00000.0000-12.006564.47
25072007.06.28 20:57buy12550.401.34390.00000.0000
25082007.06.28 20:57close12550.401.34350.00000.0000-16.006548.47
25092007.06.28 20:57close12510.201.34330.00000.0000-44.006504.47
25102007.06.28 20:57buy12560.401.34350.00000.0000
25112007.06.28 20:57close12560.401.34340.00000.0000-4.006500.47
25122007.06.28 20:57close12480.101.34310.00000.0000-39.006461.47
25132007.06.28 20:57buy12570.201.34330.00000.0000
25142007.06.28 20:57close12570.201.34320.00000.0000-2.006459.47
25152007.06.28 20:58sell12580.101.34330.00000.0000
25162007.06.28 22:54sell12590.201.34480.00000.0000
25172007.06.28 22:55close12590.201.34510.00000.0000-6.006453.47
25182007.06.28 22:55sell12600.201.34480.00000.0000
25192007.06.28 22:56close12600.201.34510.00000.0000-6.006447.47
25202007.06.28 22:56sell12610.201.34480.00000.0000
25212007.06.28 22:57close12610.201.34510.00000.0000-6.006441.47
25222007.06.28 22:57sell12620.201.34480.00000.0000
25232007.06.28 23:20close12620.201.34430.00000.000010.006451.47
25242007.06.29 00:34close12580.101.34470.00000.0000-13.826437.65
25252007.06.29 00:36buy12630.101.34470.00000.0000
25262007.06.29 01:48close12630.101.34370.00000.0000-10.006427.65
25272007.06.29 01:50sell12640.101.34360.00000.0000
25282007.06.29 06:31close12640.101.34400.00000.0000-4.006423.65
25292007.06.29 06:31buy12650.101.34410.00000.0000
25302007.06.29 07:38close12650.101.34510.00000.000010.006433.65
25312007.06.29 07:38buy12660.101.34540.00000.0000
25322007.06.29 11:00close12660.101.34640.00000.000010.006443.65
25332007.06.29 11:00buy12670.101.34650.00000.0000
25342007.06.29 11:52close12670.101.34750.00000.000010.006453.65
25352007.06.29 11:52buy12680.101.34760.00000.0000
25362007.06.29 11:54close12680.101.34860.00000.000010.006463.65
25372007.06.29 11:54buy12690.101.34870.00000.0000
25382007.06.29 12:03close12690.101.34970.00000.000010.006473.65
25392007.06.29 12:03buy12700.101.34980.00000.0000
25402007.06.29 14:16close12700.101.35100.00000.000012.006485.65
25412007.06.29 14:16buy12710.101.35110.00000.0000
25422007.06.29 15:04close12710.101.35210.00000.000010.006495.65
25432007.06.29 15:04buy12720.101.35240.00000.0000
25442007.06.29 16:02buy12730.201.35080.00000.0000
25452007.06.29 16:06close12730.201.35130.00000.000010.006505.65
25462007.06.29 16:22buy12740.201.35080.00000.0000
25472007.06.29 16:48close12740.201.35130.00000.000010.006515.65
25482007.06.29 16:58buy12750.201.35090.00000.0000
25492007.06.29 17:44close12750.201.35140.00000.000010.006525.65
25502007.06.29 18:56close12720.101.35350.00000.000011.006536.65
25512007.06.29 18:56buy12760.101.35360.00000.0000
25522007.07.02 00:15close12760.101.35460.00000.00009.336545.98
25532007.07.02 00:16buy12770.101.35470.00000.0000
25542007.07.02 03:02buy12780.201.35320.00000.0000
25552007.07.02 04:35close12780.201.35370.00000.000010.006555.98
25562007.07.02 06:47buy12790.201.35310.00000.0000
25572007.07.02 07:10close12790.201.35360.00000.000010.006565.98
25582007.07.02 08:54buy12800.201.35320.00000.0000
25592007.07.02 08:59close12800.201.35370.00000.000010.006575.98
25602007.07.02 09:37close12770.101.35570.00000.000010.006585.98
25612007.07.02 09:37buy12810.101.35600.00000.0000
25622007.07.02 10:45close12810.101.35720.00000.000012.006597.98
25632007.07.02 10:47buy12820.101.35730.00000.0000
25642007.07.02 11:48close12820.101.35830.00000.000010.006607.98
25652007.07.02 11:48buy12830.101.35840.00000.0000
25662007.07.02 14:38close12830.101.35950.00000.000011.006618.98
25672007.07.02 14:38buy12840.101.35960.00000.0000
25682007.07.02 16:23close12840.101.36120.00000.000016.006634.98
25692007.07.02 16:23buy12850.101.36150.00000.0000
25702007.07.02 16:51close12850.101.36250.00000.000010.006644.98
25712007.07.02 16:51buy12860.101.36260.00000.0000
25722007.07.02 17:32close12860.101.36360.00000.000010.006654.98
25732007.07.02 17:32buy12870.101.36360.00000.0000
25742007.07.02 19:42buy12880.201.36200.00000.0000
25752007.07.02 23:03close12880.201.36250.00000.000010.006664.98
25762007.07.03 01:18buy12890.201.36200.00000.0000
25772007.07.03 03:56close12890.201.36250.00000.000010.006674.98
25782007.07.03 04:04buy12900.201.36200.00000.0000
25792007.07.03 07:18close12900.201.36250.00000.000010.006684.98
25802007.07.03 09:12buy12910.201.36200.00000.0000
25812007.07.03 09:53buy12920.401.36040.00000.0000
25822007.07.03 10:29close12920.401.36070.00000.000012.006696.98
25832007.07.03 10:50buy12930.401.36040.00000.0000
25842007.07.03 11:31close12930.401.36070.00000.000012.006708.98
25852007.07.03 12:00buy12940.401.36040.00000.0000
25862007.07.03 14:19close12940.401.36070.00000.000012.006720.98
25872007.07.03 16:07buy12950.401.36040.00000.0000
25882007.07.03 16:14close12950.401.36070.00000.000012.006732.98
25892007.07.03 16:26buy12960.401.36040.00000.0000
25902007.07.03 16:57close12960.401.36070.00000.000012.006744.98
25912007.07.03 20:47buy12970.401.36040.00000.0000
25922007.07.03 21:44close12970.401.36070.00000.000012.006756.98
25932007.07.04 08:17close12910.201.36270.00000.000012.666769.64
25942007.07.04 08:53buy12980.201.36200.00000.0000
25952007.07.04 09:03close12980.201.36260.00000.000012.006781.64
25962007.07.04 09:23buy12990.201.36200.00000.0000
25972007.07.04 17:04close12990.201.36250.00000.000010.006791.64
25982007.07.04 17:51buy13000.201.36200.00000.0000
25992007.07.05 09:48close13000.201.36260.00000.00007.986799.62
26002007.07.05 10:14close12870.101.36460.00000.00006.656806.27
26012007.07.05 10:15buy13010.101.36490.00000.0000
26022007.07.05 13:18buy13020.201.36340.00000.0000
26032007.07.05 13:21close13020.201.36390.00000.000010.006816.27
26042007.07.05 13:36buy13030.201.36340.00000.0000
26052007.07.05 13:57close13030.201.36390.00000.000010.006826.27
26062007.07.05 14:18buy13040.201.36340.00000.0000
26072007.07.05 14:24close13040.201.36390.00000.000010.006836.27
26082007.07.05 14:34buy13050.201.36340.00000.0000
26092007.07.05 14:37close13050.201.36390.00000.000010.006846.27
26102007.07.05 14:40buy13060.201.36340.00000.0000
26112007.07.05 15:07buy13070.401.36190.00000.0000
26122007.07.06 16:09close13070.401.36220.00000.00009.326855.59
26132007.07.06 16:24close13060.201.36390.00000.00008.666864.25
26142007.07.06 16:33buy13080.201.36340.00000.0000
26152007.07.06 17:49buy13090.401.36190.00000.0000
26162007.07.06 17:54close13090.401.36220.00000.000012.006876.25
26172007.07.06 18:25buy13100.401.36190.00000.0000
26182007.07.06 18:46close13100.401.36220.00000.000012.006888.25
26192007.07.09 03:08buy13110.401.36170.00000.0000
26202007.07.09 05:32close13110.401.36230.00000.000024.006912.25
26212007.07.09 08:17buy13120.401.36140.00000.0000
26222007.07.09 08:50close13120.401.36170.00000.000012.006924.25
26232007.07.09 14:15buy13130.401.36190.00000.0000
26242007.07.09 15:35close13130.401.36220.00000.000012.006936.25
26252007.07.09 18:31buy13140.401.36190.00000.0000
26262007.07.09 20:35close13140.401.36220.00000.000012.006948.25
26272007.07.09 22:14buy13150.401.36190.00000.0000
26282007.07.09 22:38close13150.401.36220.00000.000012.006960.25
26292007.07.10 00:50buy13160.401.36180.00000.0000
26302007.07.10 00:52close13160.401.36210.00000.000012.006972.25
26312007.07.10 03:22buy13170.401.36180.00000.0000
26322007.07.10 03:37close13170.401.36210.00000.000012.006984.25
26332007.07.10 03:44buy13180.401.36190.00000.0000
26342007.07.10 09:09close13180.401.36230.00000.000016.007000.25
26352007.07.10 10:12close13080.201.36390.00000.00007.327007.57
26362007.07.10 10:19buy13190.201.36340.00000.0000
26372007.07.10 10:24close13190.201.36390.00000.000010.007017.57
26382007.07.10 12:02close13010.101.36590.00000.00007.997025.56
26392007.07.10 12:02buy13200.101.36600.00000.0000
26402007.07.10 12:54buy13210.201.36440.00000.0000
26412007.07.10 13:34close13210.201.36490.00000.000010.007035.56
26422007.07.10 14:16close13200.101.36700.00000.000010.007045.56
26432007.07.10 14:16buy13220.101.36710.00000.0000
26442007.07.10 15:15close13220.101.36840.00000.000013.007058.56
26452007.07.10 15:15buy13230.101.36880.00000.0000
26462007.07.10 15:44close13230.101.36980.00000.000010.007068.56
26472007.07.10 15:44buy13240.101.36990.00000.0000
26482007.07.10 15:49close13240.101.37100.00000.000011.007079.56
26492007.07.10 15:49buy13250.101.37130.00000.0000
26502007.07.10 16:32close13250.101.37240.00000.000011.007090.56
26512007.07.10 16:32buy13260.101.37240.00000.0000
26522007.07.10 16:46close13260.101.37350.00000.000011.007101.56
26532007.07.10 16:46buy13270.101.37380.00000.0000
26542007.07.10 16:56buy13280.201.37220.00000.0000
26552007.07.10 18:53buy13290.401.37070.00000.0000
26562007.07.10 19:00close13290.401.37100.00000.000012.007113.56
26572007.07.10 19:06buy13300.401.37060.00000.0000
26582007.07.10 19:17close13300.401.37090.00000.000012.007125.56
26592007.07.10 20:59close13280.201.37270.00000.000010.007135.56
26602007.07.10 23:28close13270.101.37480.00000.000010.007145.56
26612007.07.10 23:29buy13310.101.37460.00000.0000
26622007.07.10 23:50close13310.101.37560.00000.000010.007155.56
26632007.07.10 23:50buy13320.101.37570.00000.0000
26642007.07.10 23:50close13320.101.37670.00000.000010.007165.56
26652007.07.10 23:50buy13330.101.37680.00000.0000
26662007.07.10 23:51close13330.101.37780.00000.000010.007175.56
26672007.07.10 23:51buy13340.101.37820.00000.0000
26682007.07.10 23:57buy13350.201.37660.00000.0000
26692007.07.10 23:58close13350.201.37710.00000.000010.007185.56
26702007.07.11 00:06buy13360.201.37660.00000.0000
26712007.07.11 00:16close13360.201.37710.00000.000010.007195.56
26722007.07.11 00:24buy13370.201.37660.00000.0000
26732007.07.11 01:06buy13380.401.37510.00000.0000
26742007.07.11 01:07close13380.401.37540.00000.000012.007207.56
26752007.07.11 01:12buy13390.401.37490.00000.0000
26762007.07.11 01:16close13390.401.37520.00000.000012.007219.56
26772007.07.11 01:18buy13400.401.37510.00000.0000
26782007.07.11 01:26close13400.401.37540.00000.000012.007231.56
26792007.07.11 01:37buy13410.401.37510.00000.0000
26802007.07.11 01:40close13410.401.37540.00000.000012.007243.56
26812007.07.11 01:53buy13420.401.37510.00000.0000
26822007.07.11 07:38close13420.401.37550.00000.000016.007259.56
26832007.07.11 08:01buy13430.401.37500.00000.0000
26842007.07.11 08:15close13430.401.37540.00000.000016.007275.56
26852007.07.11 08:23buy13440.401.37510.00000.0000
26862007.07.11 11:59close13440.401.37540.00000.000012.007287.56
26872007.07.11 12:03buy13450.401.37510.00000.0000
26882007.07.11 12:59close13450.401.37540.00000.000012.007299.56
26892007.07.11 12:59buy13460.401.37510.00000.0000
26902007.07.11 13:02close13460.401.37540.00000.000012.007311.56
26912007.07.11 13:38close13370.201.37710.00000.000010.007321.56
26922007.07.11 13:49buy13470.201.37660.00000.0000
26932007.07.11 14:14buy13480.401.37510.00000.0000
26942007.07.11 14:14close13480.401.37540.00000.000012.007333.56
26952007.07.11 14:35buy13490.401.37510.00000.0000
26962007.07.11 14:44close13490.401.37540.00000.000012.007345.56
26972007.07.11 16:02close13470.201.37710.00000.000010.007355.56
26982007.07.11 16:04buy13500.201.37660.00000.0000
26992007.07.11 16:08close13500.201.37710.00000.000010.007365.56
27002007.07.11 16:19buy13510.201.37660.00000.0000
27012007.07.11 16:26close13510.201.37710.00000.000010.007375.56
27022007.07.11 17:02buy13520.201.37660.00000.0000
27032007.07.11 17:37buy13530.401.37510.00000.0000
27042007.07.11 17:58close13530.401.37540.00000.000012.007387.56
27052007.07.11 18:46close13520.201.37710.00000.000010.007397.56
27062007.07.11 18:52buy13540.201.37660.00000.0000
27072007.07.11 21:35buy13550.401.37510.00000.0000
27082007.07.12 04:39close13550.401.37540.00000.00003.967401.52
27092007.07.12 07:02buy13560.401.37510.00000.0000
27102007.07.12 07:16close13560.401.37540.00000.000012.007413.52
27112007.07.12 08:59close13540.201.37710.00000.00005.987419.50
27122007.07.12 09:07buy13570.201.37660.00000.0000
27132007.07.12 09:25close13570.201.37710.00000.000010.007429.50
27142007.07.12 10:53close13340.101.37920.00000.00007.327436.82
27152007.07.12 10:53buy13580.101.37930.00000.0000
27162007.07.12 14:43buy13590.201.37780.00000.0000
27172007.07.12 14:46close13590.201.37830.00000.000010.007446.82
27182007.07.12 14:51buy13600.201.37770.00000.0000
27192007.07.12 15:02buy13610.401.37600.00000.0000
27202007.07.12 15:05close13610.401.37640.00000.000016.007462.82
27212007.07.12 15:05buy13620.401.37620.00000.0000
27222007.07.12 15:08close13620.401.37650.00000.000012.007474.82
27232007.07.12 15:47buy13630.401.37620.00000.0000
27242007.07.12 15:47close13630.401.37650.00000.000012.007486.82
27252007.07.12 16:42buy13640.401.37610.00000.0000
27262007.07.12 16:43close13640.401.37640.00000.000012.007498.82
27272007.07.12 17:34buy13650.401.37620.00000.0000
27282007.07.12 17:36close13650.401.37650.00000.000012.007510.82
27292007.07.12 18:23close13600.201.37830.00000.000012.007522.82
27302007.07.12 21:01buy13660.201.37780.00000.0000
27312007.07.12 22:28close13660.201.37830.00000.000010.007532.82
27322007.07.13 02:54buy13670.201.37780.00000.0000
27332007.07.13 03:06close13670.201.37830.00000.000010.007542.82
27342007.07.13 06:48buy13680.201.37780.00000.0000
27352007.07.13 09:46close13680.201.37830.00000.000010.007552.82
27362007.07.13 09:55buy13690.201.37780.00000.0000
27372007.07.13 10:02close13690.201.37830.00000.000010.007562.82
27382007.07.13 11:52buy13700.201.37780.00000.0000
27392007.07.13 14:02close13700.201.37830.00000.000010.007572.82
27402007.07.13 14:21buy13710.201.37780.00000.0000
27412007.07.13 14:29close13710.201.37830.00000.000010.007582.82
27422007.07.13 14:36close13580.101.38040.00000.000010.337593.15
27432007.07.13 14:36buy13720.101.38050.00000.0000
27442007.07.13 14:45buy13730.201.37880.00000.0000
27452007.07.13 14:47close13730.201.37930.00000.000010.007603.15
27462007.07.13 14:49buy13740.201.37900.00000.0000
27472007.07.13 14:51close13740.201.37950.00000.000010.007613.15
27482007.07.13 14:55buy13750.201.37900.00000.0000
27492007.07.13 14:59close13750.201.37950.00000.000010.007623.15
27502007.07.13 15:11buy13760.201.37900.00000.0000
27512007.07.13 15:18close13760.201.37950.00000.000010.007633.15
27522007.07.13 15:36buy13770.201.37900.00000.0000
27532007.07.13 15:36close13770.201.37950.00000.000010.007643.15
27542007.07.13 16:02buy13780.201.37880.00000.0000
27552007.07.13 16:05close13780.201.37930.00000.000010.007653.15
27562007.07.13 16:31buy13790.201.37900.00000.0000
27572007.07.13 16:40buy13800.401.37750.00000.0000
27582007.07.13 16:41close13800.401.37780.00000.000012.007665.15
27592007.07.13 16:44buy13810.401.37740.00000.0000
27602007.07.13 16:49close13810.401.37770.00000.000012.007677.15
27612007.07.13 16:52buy13820.401.37750.00000.0000
27622007.07.13 17:00close13820.401.37780.00000.000012.007689.15
27632007.07.15 23:11buy13830.401.37750.00000.0000
27642007.07.15 23:13close13830.401.37780.00000.000012.007701.15
27652007.07.15 23:59close at stop13790.201.37770.00000.0000-26.007675.15
27662007.07.15 23:59close at stop13720.101.37770.00000.0000-28.007647.15