|Simbolo
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Periodo
|15 Minuti (M15) 2007.01.19 00:00 - 2007.07.19 15:45 (2007.01.19 - 2007.07.24)
|Modello
|Ogni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
|Parametri
|Note1="TF 5M";
|Barre sotto esame
|15866
|Ticks adoperati per il modello
|531105
|Qualita' del modello
|51.08%
|Deposito iniziale
|1000.00
|Profitto totale netto
|-668.54
|Profitto lordo
|2082.84
|Perdita lorda
|-2751.38
|Fattore di profitto (profit factor)
|0.76
|Ricompensa attesa
|-3.98
|Drawdown assoluto
|703.27
|Drawdown massimo
|1425.58 (82.77%)
|Drawdown relativo
|82.77% (1425.58)
|Operazioni totali
|168
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|26 (38.46%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|142 (67.61%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|106 (63.10%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|62 (36.90%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|151.20
|operazione in perdita
|-345.60
|Media
|operazione con profito
|19.65
|operazione in perdita
|-44.38
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|14 (202.89)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|10 (-1387.49)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|202.89 (14)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-1387.49 (10)
|Media
|vincite consecutive
|4
|perdite consecutive
|3
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2007.01.19 00:00
|sell
|1
|0.25
|1.2959
|0.0000
|1.2919
|2
|2007.01.19 03:49
|sell
|2
|0.50
|1.2990
|0.0000
|1.2950
|3
|2007.01.19 13:52
|t/p
|2
|0.50
|1.2950
|0.0000
|1.2950
|20.00
|1020.00
|4
|2007.01.19 13:52
|close
|1
|0.25
|1.2950
|0.0000
|1.2919
|2.25
|1022.25
|5
|2007.01.19 13:52
|sell
|3
|0.25
|1.2949
|0.0000
|1.2909
|6
|2007.01.23 08:07
|sell
|4
|0.50
|1.2979
|0.0000
|1.2939
|7
|2007.01.23 10:07
|sell
|5
|1.00
|1.3010
|0.0000
|1.2970
|8
|2007.01.23 12:55
|sell
|6
|2.00
|1.3040
|0.0000
|1.3000
|9
|2007.01.23 17:46
|close
|6
|2.00
|1.3017
|0.0000
|1.3000
|46.00
|1068.25
|10
|2007.01.23 17:46
|close
|5
|1.00
|1.3018
|0.0000
|1.2970
|-8.00
|1060.25
|11
|2007.01.23 17:46
|close
|4
|0.50
|1.3018
|0.0000
|1.2939
|-19.50
|1040.75
|12
|2007.01.23 17:46
|close
|3
|0.25
|1.3018
|0.0000
|1.2909
|-16.98
|1023.77
|13
|2007.01.23 17:46
|sell
|7
|0.25
|1.3015
|0.0000
|1.2975
|14
|2007.01.24 15:19
|t/p
|7
|0.25
|1.2975
|0.0000
|1.2975
|10.14
|1033.91
|15
|2007.01.24 15:19
|sell
|8
|0.25
|1.2973
|0.0000
|1.2933
|16
|2007.01.25 19:31
|t/p
|8
|0.25
|1.2933
|0.0000
|1.2933
|10.40
|1044.31
|17
|2007.01.25 19:31
|sell
|9
|0.26
|1.2931
|0.0000
|1.2891
|18
|2007.01.26 13:30
|t/p
|9
|0.26
|1.2891
|0.0000
|1.2891
|10.54
|1054.85
|19
|2007.01.26 13:30
|sell
|10
|0.26
|1.2889
|0.0000
|1.2849
|20
|2007.01.26 13:54
|sell
|11
|0.50
|1.2919
|0.0000
|1.2879
|21
|2007.01.26 15:09
|t/p
|11
|0.50
|1.2879
|0.0000
|1.2879
|20.00
|1074.85
|22
|2007.01.26 15:09
|close
|10
|0.26
|1.2879
|0.0000
|1.2849
|2.60
|1077.45
|23
|2007.01.26 15:09
|sell
|12
|0.26
|1.2876
|0.0000
|1.2836
|24
|2007.01.26 15:24
|sell
|13
|0.50
|1.2907
|0.0000
|1.2867
|25
|2007.01.29 14:52
|sell
|14
|1.00
|1.2937
|0.0000
|1.2897
|26
|2007.01.29 17:07
|sell
|15
|2.00
|1.2968
|0.0000
|1.2928
|27
|2007.01.31 08:07
|close
|15
|2.00
|1.2946
|0.0000
|1.2928
|46.16
|1123.61
|28
|2007.01.31 08:07
|close
|14
|1.00
|1.2947
|0.0000
|1.2897
|-8.92
|1114.69
|29
|2007.01.31 08:07
|close
|13
|0.50
|1.2947
|0.0000
|1.2867
|-19.19
|1095.50
|30
|2007.01.31 08:07
|close
|12
|0.26
|1.2947
|0.0000
|1.2836
|-18.04
|1077.46
|31
|2007.01.31 08:08
|sell
|16
|5.38
|1.2944
|0.0000
|1.2904
|32
|2007.01.31 08:18
|sell
|17
|10.80
|1.2950
|0.0000
|1.2910
|33
|2007.01.31 15:09
|close
|17
|10.80
|1.2982
|0.0000
|1.2910
|-345.60
|731.86
|34
|2007.01.31 15:09
|close
|16
|5.38
|1.2983
|0.0000
|1.2904
|-209.82
|522.04
|35
|2007.01.31 15:15
|buy
|18
|2.61
|1.2977
|0.0000
|1.3017
|36
|2007.01.31 15:23
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2980
|1.3060
|37
|2007.01.31 15:36
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2981
|1.3061
|38
|2007.01.31 15:38
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2982
|1.3062
|39
|2007.01.31 15:39
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2983
|1.3063
|40
|2007.01.31 15:39
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2984
|1.3064
|41
|2007.01.31 15:39
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2985
|1.3065
|42
|2007.01.31 15:39
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2986
|1.3066
|43
|2007.01.31 15:39
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2987
|1.3067
|44
|2007.01.31 15:39
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2988
|1.3068
|45
|2007.01.31 15:40
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2989
|1.3069
|46
|2007.01.31 15:42
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2990
|1.3070
|47
|2007.01.31 15:42
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2991
|1.3071
|48
|2007.01.31 15:42
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2992
|1.3072
|49
|2007.01.31 15:42
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2993
|1.3073
|50
|2007.01.31 15:42
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2994
|1.3074
|51
|2007.01.31 15:43
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2995
|1.3075
|52
|2007.01.31 15:43
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2996
|1.3076
|53
|2007.01.31 15:44
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2997
|1.3077
|54
|2007.01.31 15:48
|modify
|18
|2.61
|1.2977
|1.2998
|1.3078
|55
|2007.01.31 15:54
|s/l
|18
|2.61
|1.2998
|1.2998
|1.3078
|54.81
|576.85
|56
|2007.01.31 15:54
|buy
|19
|0.14
|1.3000
|0.0000
|1.3040
|57
|2007.02.01 15:00
|t/p
|19
|0.14
|1.3040
|0.0000
|1.3040
|5.35
|582.20
|58
|2007.02.01 15:00
|buy
|20
|0.14
|1.3042
|0.0000
|1.3082
|59
|2007.02.02 07:17
|buy
|21
|0.30
|1.3012
|0.0000
|1.3052
|60
|2007.02.02 13:30
|t/p
|21
|0.30
|1.3052
|0.0000
|1.3052
|12.00
|594.20
|61
|2007.02.02 13:30
|close
|20
|0.14
|1.3052
|0.0000
|1.3082
|1.32
|595.51
|62
|2007.02.02 13:30
|buy
|22
|0.14
|1.3055
|0.0000
|1.3095
|63
|2007.02.02 14:04
|buy
|23
|0.30
|1.3024
|0.0000
|1.3064
|64
|2007.02.02 14:15
|buy
|24
|0.60
|1.2992
|0.0000
|1.3032
|65
|2007.02.02 16:54
|buy
|25
|1.20
|1.2961
|0.0000
|1.3001
|66
|2007.02.05 12:09
|buy
|26
|2.40
|1.2931
|0.0000
|1.2971
|67
|2007.02.06 12:07
|close
|26
|2.40
|1.2958
|0.0000
|1.2971
|63.35
|658.86
|68
|2007.02.06 12:07
|close
|25
|1.20
|1.2957
|0.0000
|1.3001
|-6.25
|652.61
|69
|2007.02.06 12:07
|close
|24
|0.60
|1.2957
|0.0000
|1.3032
|-21.73
|630.88
|70
|2007.02.06 12:07
|close
|23
|0.30
|1.2957
|0.0000
|1.3064
|-20.46
|610.42
|71
|2007.02.06 12:07
|close
|22
|0.14
|1.2957
|0.0000
|1.3095
|-13.89
|596.53
|72
|2007.02.06 12:07
|buy
|27
|0.14
|1.2960
|0.0000
|1.3000
|73
|2007.02.07 13:39
|t/p
|27
|0.14
|1.3000
|0.0000
|1.3000
|5.52
|602.05
|74
|2007.02.07 13:39
|buy
|28
|0.15
|1.3002
|0.0000
|1.3042
|75
|2007.02.08 16:23
|t/p
|28
|0.15
|1.3042
|0.0000
|1.3042
|5.73
|607.77
|76
|2007.02.08 16:23
|buy
|29
|0.15
|1.3044
|0.0000
|1.3084
|77
|2007.02.09 07:42
|buy
|30
|0.30
|1.3014
|0.0000
|1.3054
|78
|2007.02.12 09:49
|buy
|31
|0.60
|1.2983
|0.0000
|1.3023
|79
|2007.02.12 10:23
|buy
|32
|1.20
|1.2953
|0.0000
|1.2993
|80
|2007.02.13 07:04
|close
|32
|1.20
|1.2977
|0.0000
|1.2993
|28.07
|635.85
|81
|2007.02.13 07:04
|close
|31
|0.60
|1.2978
|0.0000
|1.3023
|-3.36
|632.48
|82
|2007.02.13 07:04
|close
|30
|0.30
|1.2978
|0.0000
|1.3054
|-11.16
|621.32
|83
|2007.02.13 07:04
|close
|29
|0.15
|1.2978
|0.0000
|1.3084
|-10.17
|611.15
|84
|2007.02.13 07:05
|buy
|33
|0.15
|1.2981
|0.0000
|1.3021
|85
|2007.02.13 13:06
|t/p
|33
|0.15
|1.3021
|0.0000
|1.3021
|6.00
|617.15
|86
|2007.02.13 13:06
|buy
|34
|0.15
|1.3023
|0.0000
|1.3063
|87
|2007.02.14 07:36
|t/p
|34
|0.15
|1.3063
|0.0000
|1.3063
|5.91
|623.06
|88
|2007.02.14 07:36
|buy
|35
|0.15
|1.3066
|0.0000
|1.3106
|89
|2007.02.14 13:52
|t/p
|35
|0.15
|1.3106
|0.0000
|1.3106
|6.00
|629.06
|90
|2007.02.14 13:52
|buy
|36
|0.15
|1.3108
|0.0000
|1.3148
|91
|2007.02.14 15:16
|t/p
|36
|0.15
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|6.00
|635.06
|92
|2007.02.14 15:16
|buy
|37
|0.15
|1.3150
|0.0000
|1.3190
|93
|2007.02.15 08:10
|buy
|38
|0.30
|1.3119
|0.0000
|1.3159
|94
|2007.02.15 14:09
|t/p
|38
|0.30
|1.3159
|0.0000
|1.3159
|12.00
|647.06
|95
|2007.02.15 14:09
|close
|37
|0.15
|1.3159
|0.0000
|1.3190
|1.08
|648.14
|96
|2007.02.15 14:09
|buy
|39
|0.16
|1.3162
|0.0000
|1.3202
|97
|2007.02.15 15:53
|buy
|40
|0.30
|1.3131
|0.0000
|1.3171
|98
|2007.02.16 14:12
|buy
|41
|0.60
|1.3100
|0.0000
|1.3140
|99
|2007.02.16 17:37
|t/p
|41
|0.60
|1.3140
|0.0000
|1.3140
|24.00
|672.14
|100
|2007.02.16 17:37
|close
|40
|0.30
|1.3140
|0.0000
|1.3171
|2.52
|674.65
|101
|2007.02.16 17:37
|close
|39
|0.16
|1.3140
|0.0000
|1.3202
|-3.62
|671.04
|102
|2007.02.16 17:38
|buy
|42
|0.16
|1.3141
|0.0000
|1.3181
|103
|2007.02.20 02:30
|t/p
|42
|0.16
|1.3181
|0.0000
|1.3181
|6.21
|677.24
|104
|2007.02.20 02:30
|buy
|43
|0.16
|1.3183
|0.0000
|1.3223
|105
|2007.02.20 07:55
|buy
|44
|0.30
|1.3153
|0.0000
|1.3193
|106
|2007.02.21 11:39
|buy
|45
|0.60
|1.3122
|0.0000
|1.3162
|107
|2007.02.22 07:45
|buy
|46
|1.20
|1.3092
|0.0000
|1.3132
|108
|2007.02.22 15:33
|close
|46
|1.20
|1.3116
|0.0000
|1.3132
|28.80
|706.04
|109
|2007.02.22 15:33
|close
|45
|0.60
|1.3115
|0.0000
|1.3162
|-5.29
|700.76
|110
|2007.02.22 15:33
|close
|44
|0.30
|1.3115
|0.0000
|1.3193
|-12.13
|688.63
|111
|2007.02.22 15:33
|close
|43
|0.16
|1.3115
|0.0000
|1.3223
|-11.27
|677.36
|112
|2007.02.22 15:33
|buy
|47
|0.16
|1.3118
|0.0000
|1.3158
|113
|2007.02.23 14:37
|t/p
|47
|0.16
|1.3158
|0.0000
|1.3158
|6.30
|683.67
|114
|2007.02.23 14:37
|buy
|48
|0.17
|1.3160
|0.0000
|1.3200
|115
|2007.02.27 00:31
|t/p
|48
|0.17
|1.3200
|0.0000
|1.3200
|6.59
|690.26
|116
|2007.02.27 00:31
|buy
|49
|0.17
|1.3202
|0.0000
|1.3242
|117
|2007.02.27 06:52
|buy
|50
|0.30
|1.3172
|0.0000
|1.3212
|118
|2007.02.27 08:19
|t/p
|50
|0.30
|1.3212
|0.0000
|1.3212
|12.00
|702.26
|119
|2007.02.27 08:19
|close
|49
|0.17
|1.3212
|0.0000
|1.3242
|1.70
|703.96
|120
|2007.02.27 08:19
|buy
|51
|0.17
|1.3213
|0.0000
|1.3253
|121
|2007.02.27 17:06
|t/p
|51
|0.17
|1.3253
|0.0000
|1.3253
|6.80
|710.76
|122
|2007.02.27 17:06
|buy
|52
|0.17
|1.3255
|0.0000
|1.3295
|123
|2007.02.28 00:55
|buy
|53
|0.40
|1.3224
|0.0000
|1.3264
|124
|2007.02.28 08:22
|buy
|54
|0.80
|1.3194
|0.0000
|1.3234
|125
|2007.02.28 16:55
|t/p
|54
|0.80
|1.3234
|0.0000
|1.3234
|32.00
|742.76
|126
|2007.02.28 16:55
|close
|53
|0.40
|1.3234
|0.0000
|1.3264
|4.00
|746.76
|127
|2007.02.28 16:55
|close
|52
|0.17
|1.3234
|0.0000
|1.3295
|-3.67
|743.09
|128
|2007.02.28 16:55
|buy
|55
|0.18
|1.3235
|0.0000
|1.3275
|129
|2007.03.01 15:01
|buy
|56
|0.40
|1.3204
|0.0000
|1.3244
|130
|2007.03.01 15:24
|buy
|57
|0.80
|1.3174
|0.0000
|1.3214
|131
|2007.03.05 01:37
|buy
|58
|1.60
|1.3143
|0.0000
|1.3183
|132
|2007.03.05 05:24
|close
|58
|1.60
|1.3166
|0.0000
|1.3183
|36.80
|779.89
|133
|2007.03.05 05:24
|close
|57
|0.80
|1.3165
|0.0000
|1.3214
|-8.17
|771.72
|134
|2007.03.05 05:24
|close
|56
|0.40
|1.3165
|0.0000
|1.3244
|-16.08
|755.63
|135
|2007.03.05 05:24
|close
|55
|0.18
|1.3165
|0.0000
|1.3275
|-13.14
|742.49
|136
|2007.03.05 05:25
|buy
|59
|0.18
|1.3169
|0.0000
|1.3209
|137
|2007.03.05 07:09
|buy
|60
|0.40
|1.3138
|0.0000
|1.3178
|138
|2007.03.05 11:22
|buy
|61
|0.80
|1.3108
|0.0000
|1.3148
|139
|2007.03.05 13:09
|buy
|62
|1.60
|1.3077
|0.0000
|1.3117
|140
|2007.03.05 14:55
|close
|62
|1.60
|1.3100
|0.0000
|1.3117
|36.80
|779.29
|141
|2007.03.05 14:55
|close
|61
|0.80
|1.3099
|0.0000
|1.3148
|-7.20
|772.09
|142
|2007.03.05 14:55
|close
|60
|0.40
|1.3099
|0.0000
|1.3178
|-15.60
|756.49
|143
|2007.03.05 14:55
|close
|59
|0.18
|1.3099
|0.0000
|1.3209
|-12.60
|743.89
|144
|2007.03.05 15:06
|buy
|63
|0.18
|1.3108
|0.0000
|1.3148
|145
|2007.03.07 15:18
|t/p
|63
|0.18
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|6.98
|750.87
|146
|2007.03.07 15:18
|buy
|64
|0.18
|1.3150
|0.0000
|1.3190
|147
|2007.03.08 14:15
|buy
|65
|0.40
|1.3119
|0.0000
|1.3159
|148
|2007.03.09 14:24
|buy
|66
|0.80
|1.3089
|0.0000
|1.3129
|149
|2007.03.12 07:25
|t/p
|66
|0.80
|1.3129
|0.0000
|1.3129
|31.52
|782.39
|150
|2007.03.12 07:25
|close
|65
|0.40
|1.3129
|0.0000
|1.3159
|3.52
|785.90
|151
|2007.03.12 07:25
|close
|64
|0.18
|1.3129
|0.0000
|1.3190
|-4.32
|781.58
|152
|2007.03.12 07:25
|buy
|67
|0.19
|1.3130
|0.0000
|1.3170
|153
|2007.03.12 09:37
|t/p
|67
|0.19
|1.3170
|0.0000
|1.3170
|7.60
|789.18
|154
|2007.03.12 09:37
|buy
|68
|0.19
|1.3172
|0.0000
|1.3212
|155
|2007.03.13 12:52
|t/p
|68
|0.19
|1.3212
|0.0000
|1.3212
|7.49
|796.66
|156
|2007.03.13 12:52
|buy
|69
|0.19
|1.3214
|0.0000
|1.3254
|157
|2007.03.14 06:39
|buy
|70
|0.40
|1.3183
|0.0000
|1.3223
|158
|2007.03.14 14:37
|t/p
|70
|0.40
|1.3223
|0.0000
|1.3223
|16.00
|812.66
|159
|2007.03.14 14:37
|close
|69
|0.19
|1.3223
|0.0000
|1.3254
|1.60
|814.26
|160
|2007.03.14 14:37
|buy
|71
|0.20
|1.3224
|0.0000
|1.3264
|161
|2007.03.15 23:22
|t/p
|71
|0.20
|1.3264
|0.0000
|1.3264
|7.64
|821.90
|162
|2007.03.15 23:22
|buy
|72
|0.20
|1.3266
|0.0000
|1.3306
|163
|2007.03.16 02:05
|t/p
|72
|0.20
|1.3306
|0.0000
|1.3306
|7.88
|829.78
|164
|2007.03.16 02:05
|buy
|73
|0.20
|1.3308
|0.0000
|1.3348
|165
|2007.03.20 02:48
|buy
|74
|0.40
|1.3278
|0.0000
|1.3318
|166
|2007.03.20 19:23
|t/p
|74
|0.40
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|16.00
|845.78
|167
|2007.03.20 19:23
|close
|73
|0.20
|1.3318
|0.0000
|1.3348
|1.76
|847.53
|168
|2007.03.20 19:23
|buy
|75
|0.21
|1.3321
|0.0000
|1.3361
|169
|2007.03.21 13:08
|buy
|76
|0.40
|1.3291
|0.0000
|1.3331
|170
|2007.03.21 18:19
|t/p
|76
|0.40
|1.3331
|0.0000
|1.3331
|16.00
|863.53
|171
|2007.03.21 18:19
|close
|75
|0.21
|1.3331
|0.0000
|1.3361
|1.97
|865.51
|172
|2007.03.21 18:19
|buy
|77
|0.21
|1.3334
|0.0000
|1.3374
|173
|2007.03.21 18:24
|t/p
|77
|0.21
|1.3374
|0.0000
|1.3374
|8.40
|873.91
|174
|2007.03.21 18:30
|buy
|78
|0.21
|1.3357
|0.0000
|1.3397
|175
|2007.03.21 23:42
|t/p
|78
|0.21
|1.3397
|0.0000
|1.3397
|8.40
|882.31
|176
|2007.03.21 23:42
|buy
|79
|0.22
|1.3399
|0.0000
|1.3439
|177
|2007.03.22 07:18
|buy
|80
|0.40
|1.3368
|0.0000
|1.3408
|178
|2007.03.22 16:37
|buy
|81
|0.80
|1.3338
|0.0000
|1.3378
|179
|2007.03.23 09:10
|buy
|82
|1.60
|1.3307
|0.0000
|1.3347
|180
|2007.03.23 12:22
|close
|82
|1.60
|1.3331
|0.0000
|1.3347
|38.40
|920.71
|181
|2007.03.23 12:22
|close
|81
|0.80
|1.3330
|0.0000
|1.3378
|-6.88
|913.82
|182
|2007.03.23 12:22
|close
|80
|0.40
|1.3330
|0.0000
|1.3408
|-15.44
|898.38
|183
|2007.03.23 12:22
|close
|79
|0.22
|1.3330
|0.0000
|1.3439
|-15.71
|882.67
|184
|2007.03.23 12:22
|buy
|83
|0.22
|1.3333
|0.0000
|1.3373
|185
|2007.03.23 14:24
|buy
|84
|0.40
|1.3302
|0.0000
|1.3342
|186
|2007.03.25 22:48
|buy
|85
|0.80
|1.3272
|0.0000
|1.3312
|187
|2007.03.26 14:04
|t/p
|85
|0.80
|1.3312
|0.0000
|1.3312
|31.52
|914.18
|188
|2007.03.26 14:04
|close
|84
|0.40
|1.3312
|0.0000
|1.3342
|3.76
|917.94
|189
|2007.03.26 14:04
|close
|83
|0.22
|1.3312
|0.0000
|1.3373
|-4.75
|913.19
|190
|2007.03.26 14:04
|buy
|86
|0.22
|1.3315
|0.0000
|1.3355
|191
|2007.03.27 14:19
|t/p
|86
|0.22
|1.3355
|0.0000
|1.3355
|8.67
|921.86
|192
|2007.03.27 14:19
|buy
|87
|0.23
|1.3357
|0.0000
|1.3397
|193
|2007.03.28 08:31
|buy
|88
|0.50
|1.3326
|0.0000
|1.3366
|194
|2007.03.28 14:16
|t/p
|88
|0.50
|1.3366
|0.0000
|1.3366
|20.00
|941.86
|195
|2007.03.28 14:16
|close
|87
|0.23
|1.3366
|0.0000
|1.3397
|1.93
|943.79
|196
|2007.03.28 14:16
|buy
|89
|0.23
|1.3369
|0.0000
|1.3409
|197
|2007.03.28 15:34
|buy
|90
|0.50
|1.3338
|0.0000
|1.3378
|198
|2007.03.29 00:01
|buy
|91
|1.00
|1.3307
|0.0000
|1.3347
|199
|2007.03.29 10:31
|t/p
|91
|1.00
|1.3347
|0.0000
|1.3347
|40.00
|983.79
|200
|2007.03.29 10:31
|close
|90
|0.50
|1.3347
|0.0000
|1.3378
|3.59
|987.38
|201
|2007.03.29 10:31
|close
|89
|0.23
|1.3347
|0.0000
|1.3409
|-5.48
|981.90
|202
|2007.03.29 10:31
|buy
|92
|0.24
|1.3348
|0.0000
|1.3388
|203
|2007.03.29 12:38
|buy
|93
|0.50
|1.3318
|0.0000
|1.3358
|204
|2007.03.30 15:21
|t/p
|93
|0.50
|1.3358
|0.0000
|1.3358
|19.70
|1001.60
|205
|2007.03.30 15:21
|close
|92
|0.24
|1.3358
|0.0000
|1.3388
|2.25
|1003.85
|206
|2007.03.30 15:21
|buy
|94
|0.25
|1.3361
|0.0000
|1.3401
|207
|2007.04.03 17:54
|buy
|95
|0.50
|1.3331
|0.0000
|1.3371
|208
|2007.04.04 10:30
|t/p
|95
|0.50
|1.3371
|0.0000
|1.3371
|19.70
|1023.55
|209
|2007.04.04 10:30
|close
|94
|0.25
|1.3371
|0.0000
|1.3401
|2.05
|1025.60
|210
|2007.04.04 10:31
|buy
|96
|0.25
|1.3374
|0.0000
|1.3414
|211
|2007.04.04 11:04
|buy
|97
|0.50
|1.3343
|0.0000
|1.3383
|212
|2007.04.05 11:18
|t/p
|97
|0.50
|1.3383
|0.0000
|1.3383
|19.09
|1044.69
|213
|2007.04.05 11:18
|close
|96
|0.25
|1.3383
|0.0000
|1.3414
|1.80
|1046.49
|214
|2007.04.05 11:18
|buy
|98
|0.26
|1.3384
|0.0000
|1.3424
|215
|2007.04.05 13:22
|t/p
|98
|0.26
|1.3424
|0.0000
|1.3424
|10.40
|1056.89
|216
|2007.04.05 13:22
|buy
|99
|0.26
|1.3426
|0.0000
|1.3466
|217
|2007.04.06 12:36
|buy
|100
|0.50
|1.3396
|0.0000
|1.3436
|218
|2007.04.06 14:10
|buy
|101
|1.00
|1.3365
|0.0000
|1.3405
|219
|2007.04.10 02:22
|t/p
|101
|1.00
|1.3405
|0.0000
|1.3405
|38.79
|1095.68
|220
|2007.04.10 02:22
|close
|100
|0.50
|1.3405
|0.0000
|1.3436
|3.90
|1099.57
|221
|2007.04.10 02:22
|close
|99
|0.26
|1.3405
|0.0000
|1.3466
|-5.93
|1093.64
|222
|2007.04.10 02:22
|buy
|102
|0.27
|1.3406
|0.0000
|1.3446
|223
|2007.04.10 14:38
|t/p
|102
|0.27
|1.3446
|0.0000
|1.3446
|10.80
|1104.44
|224
|2007.04.10 14:38
|buy
|103
|0.27
|1.3448
|0.0000
|1.3488
|225
|2007.04.11 01:22
|buy
|104
|0.60
|1.3418
|0.0000
|1.3458
|226
|2007.04.12 01:37
|t/p
|104
|0.60
|1.3458
|0.0000
|1.3458
|22.91
|1127.35
|227
|2007.04.12 01:37
|close
|103
|0.27
|1.3458
|0.0000
|1.3488
|2.05
|1129.40
|228
|2007.04.12 01:37
|buy
|105
|0.28
|1.3459
|0.0000
|1.3499
|229
|2007.04.12 14:39
|t/p
|105
|0.28
|1.3499
|0.0000
|1.3499
|11.20
|1140.60
|230
|2007.04.12 14:39
|buy
|106
|0.28
|1.3501
|0.0000
|1.3541
|231
|2007.04.13 10:22
|t/p
|106
|0.28
|1.3541
|0.0000
|1.3541
|11.03
|1151.63
|232
|2007.04.13 10:22
|buy
|107
|0.28
|1.3543
|0.0000
|1.3583
|233
|2007.04.13 14:52
|buy
|108
|0.60
|1.3513
|0.0000
|1.3553
|234
|2007.04.15 22:00
|t/p
|108
|0.60
|1.3553
|0.0000
|1.3553
|24.00
|1175.63
|235
|2007.04.15 22:00
|close
|107
|0.28
|1.3564
|0.0000
|1.3583
|5.88
|1181.51
|236
|2007.04.15 22:00
|buy
|109
|0.29
|1.3564
|0.0000
|1.3604
|237
|2007.04.16 20:23
|buy
|110
|0.60
|1.3534
|0.0000
|1.3574
|238
|2007.04.17 12:41
|t/p
|110
|0.60
|1.3574
|0.0000
|1.3574
|23.64
|1205.15
|239
|2007.04.17 12:41
|close
|109
|0.29
|1.3574
|0.0000
|1.3604
|2.55
|1207.69
|240
|2007.04.17 12:41
|buy
|111
|0.30
|1.3575
|0.0000
|1.3615
|241
|2007.04.18 08:55
|t/p
|111
|0.30
|1.3615
|0.0000
|1.3615
|11.82
|1219.51
|242
|2007.04.18 08:55
|buy
|112
|0.30
|1.3617
|0.0000
|1.3657
|243
|2007.04.18 12:01
|buy
|113
|0.60
|1.3586
|0.0000
|1.3626
|244
|2007.04.19 22:09
|t/p
|113
|0.60
|1.3626
|0.0000
|1.3626
|22.91
|1242.42
|245
|2007.04.19 22:09
|close
|112
|0.30
|1.3626
|0.0000
|1.3657
|2.16
|1244.58
|246
|2007.04.19 22:10
|buy
|114
|0.31
|1.3629
|0.0000
|1.3669
|247
|2007.04.20 12:52
|buy
|115
|0.60
|1.3599
|0.0000
|1.3639
|248
|2007.04.23 08:20
|buy
|116
|1.20
|1.3568
|0.0000
|1.3608
|249
|2007.04.24 14:07
|t/p
|116
|1.20
|1.3608
|0.0000
|1.3608
|47.27
|1291.85
|250
|2007.04.24 14:07
|close
|115
|0.60
|1.3608
|0.0000
|1.3639
|4.67
|1296.53
|251
|2007.04.24 14:07
|close
|114
|0.31
|1.3608
|0.0000
|1.3669
|-7.07
|1289.45
|252
|2007.04.24 14:07
|buy
|117
|0.32
|1.3611
|0.0000
|1.3651
|253
|2007.04.25 06:31
|t/p
|117
|0.32
|1.3651
|0.0000
|1.3651
|12.61
|1302.06
|254
|2007.04.25 06:31
|buy
|118
|0.32
|1.3653
|0.0000
|1.3693
|255
|2007.04.26 09:31
|buy
|119
|0.70
|1.3622
|0.0000
|1.3662
|256
|2007.04.26 12:21
|buy
|120
|1.40
|1.3592
|0.0000
|1.3632
|257
|2007.04.27 10:41
|t/p
|120
|1.40
|1.3632
|0.0000
|1.3632
|55.15
|1357.21
|258
|2007.04.27 10:41
|close
|119
|0.70
|1.3632
|0.0000
|1.3662
|6.58
|1363.79
|259
|2007.04.27 10:41
|close
|118
|0.32
|1.3632
|0.0000
|1.3693
|-7.49
|1356.30
|260
|2007.04.27 10:41
|buy
|121
|0.33
|1.3633
|0.0000
|1.3673
|261
|2007.04.27 12:32
|t/p
|121
|0.33
|1.3673
|0.0000
|1.3673
|13.20
|1369.50
|262
|2007.04.27 12:32
|buy
|122
|0.34
|1.3675
|0.0000
|1.3715
|263
|2007.04.27 15:04
|buy
|123
|0.70
|1.3644
|0.0000
|1.3684
|264
|2007.04.27 15:15
|buy
|124
|1.40
|1.3614
|0.0000
|1.3654
|265
|2007.04.30 15:07
|t/p
|124
|1.40
|1.3654
|0.0000
|1.3654
|55.15
|1424.65
|266
|2007.04.30 15:07
|close
|123
|0.70
|1.3654
|0.0000
|1.3684
|6.58
|1431.23
|267
|2007.04.30 15:07
|close
|122
|0.34
|1.3654
|0.0000
|1.3715
|-7.35
|1423.88
|268
|2007.04.30 15:07
|buy
|125
|0.35
|1.3655
|0.0000
|1.3695
|269
|2007.05.01 14:23
|buy
|126
|0.70
|1.3624
|0.0000
|1.3664
|270
|2007.05.01 15:03
|buy
|127
|1.40
|1.3594
|0.0000
|1.3634
|271
|2007.05.02 04:22
|buy
|128
|2.80
|1.3563
|0.0000
|1.3603
|272
|2007.05.02 05:42
|close
|128
|2.80
|1.3586
|0.0000
|1.3603
|64.40
|1488.28
|273
|2007.05.02 05:42
|close
|127
|1.40
|1.3585
|0.0000
|1.3634
|-13.45
|1474.83
|274
|2007.05.02 05:42
|close
|126
|0.70
|1.3585
|0.0000
|1.3664
|-27.72
|1447.11
|275
|2007.05.02 05:42
|close
|125
|0.35
|1.3585
|0.0000
|1.3695
|-24.92
|1422.19
|276
|2007.05.02 05:45
|buy
|129
|0.35
|1.3588
|0.0000
|1.3628
|277
|2007.05.03 14:02
|buy
|130
|0.70
|1.3558
|0.0000
|1.3598
|278
|2007.05.04 13:35
|t/p
|130
|0.70
|1.3598
|0.0000
|1.3598
|27.58
|1449.76
|279
|2007.05.04 13:35
|close
|129
|0.35
|1.3598
|0.0000
|1.3628
|2.65
|1452.42
|280
|2007.05.04 13:35
|buy
|131
|0.36
|1.3599
|0.0000
|1.3639
|281
|2007.05.08 10:08
|buy
|132
|0.70
|1.3568
|0.0000
|1.3608
|282
|2007.05.08 14:12
|buy
|133
|1.40
|1.3538
|0.0000
|1.3578
|283
|2007.05.10 12:53
|buy
|134
|2.80
|1.3507
|0.0000
|1.3547
|284
|2007.05.10 17:02
|buy
|135
|5.60
|1.3477
|0.0000
|1.3517
|285
|2007.05.11 13:25
|close
|135
|5.60
|1.3504
|0.0000
|1.3517
|147.81
|1600.23
|286
|2007.05.11 13:26
|close
|134
|2.80
|1.3503
|0.0000
|1.3547
|-12.89
|1587.33
|287
|2007.05.11 13:26
|close
|133
|1.40
|1.3503
|0.0000
|1.3578
|-53.23
|1534.10
|288
|2007.05.11 13:26
|close
|132
|0.70
|1.3503
|0.0000
|1.3608
|-47.62
|1486.48
|289
|2007.05.11 13:26
|close
|131
|0.36
|1.3503
|0.0000
|1.3639
|-36.08
|1450.40
|290
|2007.05.11 13:26
|buy
|136
|0.36
|1.3506
|0.0000
|1.3546
|291
|2007.05.14 03:15
|t/p
|136
|0.36
|1.3546
|0.0000
|1.3546
|14.18
|1464.58
|292
|2007.05.14 03:15
|buy
|137
|0.36
|1.3548
|0.0000
|1.3588
|293
|2007.05.15 14:40
|t/p
|137
|0.36
|1.3588
|0.0000
|1.3588
|14.18
|1478.76
|294
|2007.05.15 14:40
|buy
|138
|0.36
|1.3590
|0.0000
|1.3630
|295
|2007.05.16 15:08
|buy
|139
|0.70
|1.3559
|0.0000
|1.3599
|296
|2007.05.16 15:30
|buy
|140
|1.40
|1.3527
|0.0000
|1.3567
|297
|2007.05.17 12:32
|buy
|141
|2.80
|1.3497
|0.0000
|1.3537
|298
|2007.05.18 10:48
|buy
|142
|5.60
|1.3466
|0.0000
|1.3506
|299
|2007.05.18 14:28
|close
|142
|5.60
|1.3493
|0.0000
|1.3506
|151.20
|1629.96
|300
|2007.05.18 14:28
|close
|141
|2.80
|1.3495
|0.0000
|1.3537
|-7.29
|1622.67
|301
|2007.05.18 14:28
|close
|140
|1.40
|1.3495
|0.0000
|1.3567
|-48.19
|1574.48
|302
|2007.05.18 14:28
|close
|139
|0.70
|1.3495
|0.0000
|1.3599
|-46.49
|1527.98
|303
|2007.05.18 14:28
|close
|138
|0.36
|1.3495
|0.0000
|1.3630
|-35.29
|1492.70
|304
|2007.05.18 14:28
|buy
|143
|0.37
|1.3496
|0.0000
|1.3536
|305
|2007.05.21 10:34
|buy
|144
|0.70
|1.3465
|0.0000
|1.3505
|306
|2007.05.23 07:45
|buy
|145
|1.40
|1.3434
|0.0000
|1.3474
|307
|2007.05.23 11:46
|t/p
|145
|1.40
|1.3474
|0.0000
|1.3474
|56.00
|1548.70
|308
|2007.05.23 11:46
|close
|144
|0.70
|1.3475
|0.0000
|1.3505
|6.15
|1554.85
|309
|2007.05.23 11:46
|close
|143
|0.37
|1.3475
|0.0000
|1.3536
|-8.44
|1546.41
|310
|2007.05.23 11:46
|buy
|146
|0.38
|1.3479
|0.0000
|1.3519
|311
|2007.05.24 06:37
|buy
|147
|0.80
|1.3448
|0.0000
|1.3488
|312
|2007.05.24 14:37
|buy
|148
|1.60
|1.3418
|0.0000
|1.3458
|313
|2007.05.25 14:00
|t/p
|148
|1.60
|1.3458
|0.0000
|1.3458
|63.03
|1609.44
|314
|2007.05.25 14:00
|close
|147
|0.80
|1.3458
|0.0000
|1.3488
|7.52
|1616.96
|315
|2007.05.25 14:00
|close
|146
|0.38
|1.3458
|0.0000
|1.3519
|-8.90
|1608.06
|316
|2007.05.25 14:00
|buy
|149
|0.40
|1.3459
|0.0000
|1.3499
|317
|2007.05.29 02:00
|buy
|150
|0.80
|1.3428
|0.0000
|1.3468
|318
|2007.05.29 08:18
|t/p
|150
|0.80
|1.3468
|0.0000
|1.3468
|32.00
|1640.06
|319
|2007.05.29 08:18
|close
|149
|0.40
|1.3468
|0.0000
|1.3499
|3.12
|1643.17
|320
|2007.05.29 08:18
|buy
|151
|0.41
|1.3469
|0.0000
|1.3509
|321
|2007.05.29 12:07
|t/p
|151
|0.41
|1.3509
|0.0000
|1.3509
|16.40
|1659.57
|322
|2007.05.29 12:07
|buy
|152
|0.41
|1.3511
|0.0000
|1.3551
|323
|2007.05.29 16:00
|buy
|153
|0.80
|1.3480
|0.0000
|1.3520
|324
|2007.05.29 17:47
|buy
|154
|1.60
|1.3449
|0.0000
|1.3489
|325
|2007.05.30 11:42
|buy
|155
|3.20
|1.3419
|0.0000
|1.3459
|326
|2007.05.31 06:24
|close
|155
|3.20
|1.3445
|0.0000
|1.3459
|77.39
|1736.96
|327
|2007.05.31 06:24
|close
|154
|1.60
|1.3444
|0.0000
|1.3489
|-11.87
|1725.09
|328
|2007.05.31 06:24
|close
|153
|0.80
|1.3444
|0.0000
|1.3520
|-30.74
|1694.36
|329
|2007.05.31 06:24
|close
|152
|0.41
|1.3444
|0.0000
|1.3551
|-28.46
|1665.89
|330
|2007.05.31 06:24
|buy
|156
|0.41
|1.3445
|0.0000
|1.3485
|331
|2007.06.01 12:31
|buy
|157
|0.80
|1.3415
|0.0000
|1.3455
|332
|2007.06.01 12:35
|t/p
|157
|0.80
|1.3455
|0.0000
|1.3455
|32.00
|1697.89
|333
|2007.06.01 12:35
|close
|156
|0.41
|1.3456
|0.0000
|1.3485
|4.26
|1702.16
|334
|2007.06.01 12:45
|sell
|158
|0.42
|1.3432
|0.0000
|1.3392
|335
|2007.06.01 14:11
|t/p
|158
|0.42
|1.3392
|0.0000
|1.3392
|16.80
|1718.96
|336
|2007.06.01 14:11
|sell
|159
|0.42
|1.3390
|0.0000
|1.3350
|337
|2007.06.01 14:54
|sell
|160
|0.90
|1.3420
|0.0000
|1.3380
|338
|2007.06.04 00:25
|sell
|161
|1.80
|1.3451
|0.0000
|1.3411
|339
|2007.06.04 12:11
|sell
|162
|3.60
|1.3481
|0.0000
|1.3441
|340
|2007.06.05 07:27
|sell
|163
|7.20
|1.3512
|0.0000
|1.3472
|341
|2007.06.05 12:19
|close
|163
|7.20
|1.3549
|0.0000
|1.3472
|-266.40
|1452.56
|342
|2007.06.05 12:19
|close
|162
|3.60
|1.3548
|0.0000
|1.3441
|-239.26
|1213.30
|343
|2007.06.05 12:19
|close
|161
|1.80
|1.3548
|0.0000
|1.3411
|-173.63
|1039.67
|344
|2007.06.05 12:19
|close
|160
|0.90
|1.3548
|0.0000
|1.3380
|-114.23
|925.44
|345
|2007.06.05 12:19
|close
|159
|0.42
|1.3548
|0.0000
|1.3350
|-65.91
|859.54
|346
|2007.06.05 12:19
|sell
|164
|7.20
|1.3546
|0.0000
|1.3506
|347
|2007.06.05 12:19
|close
|164
|7.20
|1.3550
|0.0000
|1.3506
|-28.80
|830.74
|348
|2007.06.05 12:30
|buy
|165
|4.15
|1.3545
|0.0000
|1.3585
|349
|2007.06.05 12:52
|buy
|166
|8.30
|1.3540
|0.0000
|1.3580
|350
|2007.06.05 14:22
|close
|166
|8.30
|1.3508
|0.0000
|1.3580
|-265.60
|565.14
|351
|2007.06.05 14:22
|close
|165
|4.15
|1.3509
|0.0000
|1.3585
|-149.40
|415.74
|352
|2007.06.05 14:30
|sell
|167
|2.07
|1.3510
|0.0000
|1.3470
|353
|2007.06.05 14:45
|sell
|168
|4.20
|1.3516
|0.0000
|1.3476
|354
|2007.06.06 03:00
|close at stop
|168
|4.20
|1.3528
|0.0000
|1.3476
|-48.13
|367.61
|355
|2007.06.06 03:00
|close at stop
|167
|2.07
|1.3528
|0.0000
|1.3470
|-36.14
|331.46