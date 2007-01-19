Strategy Tester Report
Emily_vFXNEWBIE

SimboloEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Periodo15 Minuti (M15) 2007.01.19 00:00 - 2007.07.19 15:45 (2007.01.19 - 2007.07.24)
ModelloOgni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
ParametriNote1="TF 5M";
Barre sotto esame15866Ticks adoperati per il modello531105Qualita' del modello51.08%
Deposito iniziale1000.00
Profitto totale netto-668.54Profitto lordo2082.84Perdita lorda-2751.38
Fattore di profitto (profit factor)0.76Ricompensa attesa-3.98
Drawdown assoluto703.27Drawdown massimo1425.58 (82.77%)Drawdown relativo82.77% (1425.58)
Operazioni totali168Posizioni al ribasso (vincite %)26 (38.46%)Posizioni al rialzo (vincite %)142 (67.61%)
Operazioni con profitto (% del totale)106 (63.10%)Operazioni in perdita (% del totale)62 (36.90%)
Il piu' grandeoperazione con profito151.20operazione in perdita-345.60
Mediaoperazione con profito19.65operazione in perdita-44.38
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)14 (202.89)perdite consecutive (perdita in denaro)10 (-1387.49)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)202.89 (14)perdita consecutiva (numero delle perdite)-1387.49 (10)
Mediavincite consecutive4perdite consecutive3
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12007.01.19 00:00sell10.251.29590.00001.2919
22007.01.19 03:49sell20.501.29900.00001.2950
32007.01.19 13:52t/p20.501.29500.00001.295020.001020.00
42007.01.19 13:52close10.251.29500.00001.29192.251022.25
52007.01.19 13:52sell30.251.29490.00001.2909
62007.01.23 08:07sell40.501.29790.00001.2939
72007.01.23 10:07sell51.001.30100.00001.2970
82007.01.23 12:55sell62.001.30400.00001.3000
92007.01.23 17:46close62.001.30170.00001.300046.001068.25
102007.01.23 17:46close51.001.30180.00001.2970-8.001060.25
112007.01.23 17:46close40.501.30180.00001.2939-19.501040.75
122007.01.23 17:46close30.251.30180.00001.2909-16.981023.77
132007.01.23 17:46sell70.251.30150.00001.2975
142007.01.24 15:19t/p70.251.29750.00001.297510.141033.91
152007.01.24 15:19sell80.251.29730.00001.2933
162007.01.25 19:31t/p80.251.29330.00001.293310.401044.31
172007.01.25 19:31sell90.261.29310.00001.2891
182007.01.26 13:30t/p90.261.28910.00001.289110.541054.85
192007.01.26 13:30sell100.261.28890.00001.2849
202007.01.26 13:54sell110.501.29190.00001.2879
212007.01.26 15:09t/p110.501.28790.00001.287920.001074.85
222007.01.26 15:09close100.261.28790.00001.28492.601077.45
232007.01.26 15:09sell120.261.28760.00001.2836
242007.01.26 15:24sell130.501.29070.00001.2867
252007.01.29 14:52sell141.001.29370.00001.2897
262007.01.29 17:07sell152.001.29680.00001.2928
272007.01.31 08:07close152.001.29460.00001.292846.161123.61
282007.01.31 08:07close141.001.29470.00001.2897-8.921114.69
292007.01.31 08:07close130.501.29470.00001.2867-19.191095.50
302007.01.31 08:07close120.261.29470.00001.2836-18.041077.46
312007.01.31 08:08sell165.381.29440.00001.2904
322007.01.31 08:18sell1710.801.29500.00001.2910
332007.01.31 15:09close1710.801.29820.00001.2910-345.60731.86
342007.01.31 15:09close165.381.29830.00001.2904-209.82522.04
352007.01.31 15:15buy182.611.29770.00001.3017
362007.01.31 15:23modify182.611.29771.29801.3060
372007.01.31 15:36modify182.611.29771.29811.3061
382007.01.31 15:38modify182.611.29771.29821.3062
392007.01.31 15:39modify182.611.29771.29831.3063
402007.01.31 15:39modify182.611.29771.29841.3064
412007.01.31 15:39modify182.611.29771.29851.3065
422007.01.31 15:39modify182.611.29771.29861.3066
432007.01.31 15:39modify182.611.29771.29871.3067
442007.01.31 15:39modify182.611.29771.29881.3068
452007.01.31 15:40modify182.611.29771.29891.3069
462007.01.31 15:42modify182.611.29771.29901.3070
472007.01.31 15:42modify182.611.29771.29911.3071
482007.01.31 15:42modify182.611.29771.29921.3072
492007.01.31 15:42modify182.611.29771.29931.3073
502007.01.31 15:42modify182.611.29771.29941.3074
512007.01.31 15:43modify182.611.29771.29951.3075
522007.01.31 15:43modify182.611.29771.29961.3076
532007.01.31 15:44modify182.611.29771.29971.3077
542007.01.31 15:48modify182.611.29771.29981.3078
552007.01.31 15:54s/l182.611.29981.29981.307854.81576.85
562007.01.31 15:54buy190.141.30000.00001.3040
572007.02.01 15:00t/p190.141.30400.00001.30405.35582.20
582007.02.01 15:00buy200.141.30420.00001.3082
592007.02.02 07:17buy210.301.30120.00001.3052
602007.02.02 13:30t/p210.301.30520.00001.305212.00594.20
612007.02.02 13:30close200.141.30520.00001.30821.32595.51
622007.02.02 13:30buy220.141.30550.00001.3095
632007.02.02 14:04buy230.301.30240.00001.3064
642007.02.02 14:15buy240.601.29920.00001.3032
652007.02.02 16:54buy251.201.29610.00001.3001
662007.02.05 12:09buy262.401.29310.00001.2971
672007.02.06 12:07close262.401.29580.00001.297163.35658.86
682007.02.06 12:07close251.201.29570.00001.3001-6.25652.61
692007.02.06 12:07close240.601.29570.00001.3032-21.73630.88
702007.02.06 12:07close230.301.29570.00001.3064-20.46610.42
712007.02.06 12:07close220.141.29570.00001.3095-13.89596.53
722007.02.06 12:07buy270.141.29600.00001.3000
732007.02.07 13:39t/p270.141.30000.00001.30005.52602.05
742007.02.07 13:39buy280.151.30020.00001.3042
752007.02.08 16:23t/p280.151.30420.00001.30425.73607.77
762007.02.08 16:23buy290.151.30440.00001.3084
772007.02.09 07:42buy300.301.30140.00001.3054
782007.02.12 09:49buy310.601.29830.00001.3023
792007.02.12 10:23buy321.201.29530.00001.2993
802007.02.13 07:04close321.201.29770.00001.299328.07635.85
812007.02.13 07:04close310.601.29780.00001.3023-3.36632.48
822007.02.13 07:04close300.301.29780.00001.3054-11.16621.32
832007.02.13 07:04close290.151.29780.00001.3084-10.17611.15
842007.02.13 07:05buy330.151.29810.00001.3021
852007.02.13 13:06t/p330.151.30210.00001.30216.00617.15
862007.02.13 13:06buy340.151.30230.00001.3063
872007.02.14 07:36t/p340.151.30630.00001.30635.91623.06
882007.02.14 07:36buy350.151.30660.00001.3106
892007.02.14 13:52t/p350.151.31060.00001.31066.00629.06
902007.02.14 13:52buy360.151.31080.00001.3148
912007.02.14 15:16t/p360.151.31480.00001.31486.00635.06
922007.02.14 15:16buy370.151.31500.00001.3190
932007.02.15 08:10buy380.301.31190.00001.3159
942007.02.15 14:09t/p380.301.31590.00001.315912.00647.06
952007.02.15 14:09close370.151.31590.00001.31901.08648.14
962007.02.15 14:09buy390.161.31620.00001.3202
972007.02.15 15:53buy400.301.31310.00001.3171
982007.02.16 14:12buy410.601.31000.00001.3140
992007.02.16 17:37t/p410.601.31400.00001.314024.00672.14
1002007.02.16 17:37close400.301.31400.00001.31712.52674.65
1012007.02.16 17:37close390.161.31400.00001.3202-3.62671.04
1022007.02.16 17:38buy420.161.31410.00001.3181
1032007.02.20 02:30t/p420.161.31810.00001.31816.21677.24
1042007.02.20 02:30buy430.161.31830.00001.3223
1052007.02.20 07:55buy440.301.31530.00001.3193
1062007.02.21 11:39buy450.601.31220.00001.3162
1072007.02.22 07:45buy461.201.30920.00001.3132
1082007.02.22 15:33close461.201.31160.00001.313228.80706.04
1092007.02.22 15:33close450.601.31150.00001.3162-5.29700.76
1102007.02.22 15:33close440.301.31150.00001.3193-12.13688.63
1112007.02.22 15:33close430.161.31150.00001.3223-11.27677.36
1122007.02.22 15:33buy470.161.31180.00001.3158
1132007.02.23 14:37t/p470.161.31580.00001.31586.30683.67
1142007.02.23 14:37buy480.171.31600.00001.3200
1152007.02.27 00:31t/p480.171.32000.00001.32006.59690.26
1162007.02.27 00:31buy490.171.32020.00001.3242
1172007.02.27 06:52buy500.301.31720.00001.3212
1182007.02.27 08:19t/p500.301.32120.00001.321212.00702.26
1192007.02.27 08:19close490.171.32120.00001.32421.70703.96
1202007.02.27 08:19buy510.171.32130.00001.3253
1212007.02.27 17:06t/p510.171.32530.00001.32536.80710.76
1222007.02.27 17:06buy520.171.32550.00001.3295
1232007.02.28 00:55buy530.401.32240.00001.3264
1242007.02.28 08:22buy540.801.31940.00001.3234
1252007.02.28 16:55t/p540.801.32340.00001.323432.00742.76
1262007.02.28 16:55close530.401.32340.00001.32644.00746.76
1272007.02.28 16:55close520.171.32340.00001.3295-3.67743.09
1282007.02.28 16:55buy550.181.32350.00001.3275
1292007.03.01 15:01buy560.401.32040.00001.3244
1302007.03.01 15:24buy570.801.31740.00001.3214
1312007.03.05 01:37buy581.601.31430.00001.3183
1322007.03.05 05:24close581.601.31660.00001.318336.80779.89
1332007.03.05 05:24close570.801.31650.00001.3214-8.17771.72
1342007.03.05 05:24close560.401.31650.00001.3244-16.08755.63
1352007.03.05 05:24close550.181.31650.00001.3275-13.14742.49
1362007.03.05 05:25buy590.181.31690.00001.3209
1372007.03.05 07:09buy600.401.31380.00001.3178
1382007.03.05 11:22buy610.801.31080.00001.3148
1392007.03.05 13:09buy621.601.30770.00001.3117
1402007.03.05 14:55close621.601.31000.00001.311736.80779.29
1412007.03.05 14:55close610.801.30990.00001.3148-7.20772.09
1422007.03.05 14:55close600.401.30990.00001.3178-15.60756.49
1432007.03.05 14:55close590.181.30990.00001.3209-12.60743.89
1442007.03.05 15:06buy630.181.31080.00001.3148
1452007.03.07 15:18t/p630.181.31480.00001.31486.98750.87
1462007.03.07 15:18buy640.181.31500.00001.3190
1472007.03.08 14:15buy650.401.31190.00001.3159
1482007.03.09 14:24buy660.801.30890.00001.3129
1492007.03.12 07:25t/p660.801.31290.00001.312931.52782.39
1502007.03.12 07:25close650.401.31290.00001.31593.52785.90
1512007.03.12 07:25close640.181.31290.00001.3190-4.32781.58
1522007.03.12 07:25buy670.191.31300.00001.3170
1532007.03.12 09:37t/p670.191.31700.00001.31707.60789.18
1542007.03.12 09:37buy680.191.31720.00001.3212
1552007.03.13 12:52t/p680.191.32120.00001.32127.49796.66
1562007.03.13 12:52buy690.191.32140.00001.3254
1572007.03.14 06:39buy700.401.31830.00001.3223
1582007.03.14 14:37t/p700.401.32230.00001.322316.00812.66
1592007.03.14 14:37close690.191.32230.00001.32541.60814.26
1602007.03.14 14:37buy710.201.32240.00001.3264
1612007.03.15 23:22t/p710.201.32640.00001.32647.64821.90
1622007.03.15 23:22buy720.201.32660.00001.3306
1632007.03.16 02:05t/p720.201.33060.00001.33067.88829.78
1642007.03.16 02:05buy730.201.33080.00001.3348
1652007.03.20 02:48buy740.401.32780.00001.3318
1662007.03.20 19:23t/p740.401.33180.00001.331816.00845.78
1672007.03.20 19:23close730.201.33180.00001.33481.76847.53
1682007.03.20 19:23buy750.211.33210.00001.3361
1692007.03.21 13:08buy760.401.32910.00001.3331
1702007.03.21 18:19t/p760.401.33310.00001.333116.00863.53
1712007.03.21 18:19close750.211.33310.00001.33611.97865.51
1722007.03.21 18:19buy770.211.33340.00001.3374
1732007.03.21 18:24t/p770.211.33740.00001.33748.40873.91
1742007.03.21 18:30buy780.211.33570.00001.3397
1752007.03.21 23:42t/p780.211.33970.00001.33978.40882.31
1762007.03.21 23:42buy790.221.33990.00001.3439
1772007.03.22 07:18buy800.401.33680.00001.3408
1782007.03.22 16:37buy810.801.33380.00001.3378
1792007.03.23 09:10buy821.601.33070.00001.3347
1802007.03.23 12:22close821.601.33310.00001.334738.40920.71
1812007.03.23 12:22close810.801.33300.00001.3378-6.88913.82
1822007.03.23 12:22close800.401.33300.00001.3408-15.44898.38
1832007.03.23 12:22close790.221.33300.00001.3439-15.71882.67
1842007.03.23 12:22buy830.221.33330.00001.3373
1852007.03.23 14:24buy840.401.33020.00001.3342
1862007.03.25 22:48buy850.801.32720.00001.3312
1872007.03.26 14:04t/p850.801.33120.00001.331231.52914.18
1882007.03.26 14:04close840.401.33120.00001.33423.76917.94
1892007.03.26 14:04close830.221.33120.00001.3373-4.75913.19
1902007.03.26 14:04buy860.221.33150.00001.3355
1912007.03.27 14:19t/p860.221.33550.00001.33558.67921.86
1922007.03.27 14:19buy870.231.33570.00001.3397
1932007.03.28 08:31buy880.501.33260.00001.3366
1942007.03.28 14:16t/p880.501.33660.00001.336620.00941.86
1952007.03.28 14:16close870.231.33660.00001.33971.93943.79
1962007.03.28 14:16buy890.231.33690.00001.3409
1972007.03.28 15:34buy900.501.33380.00001.3378
1982007.03.29 00:01buy911.001.33070.00001.3347
1992007.03.29 10:31t/p911.001.33470.00001.334740.00983.79
2002007.03.29 10:31close900.501.33470.00001.33783.59987.38
2012007.03.29 10:31close890.231.33470.00001.3409-5.48981.90
2022007.03.29 10:31buy920.241.33480.00001.3388
2032007.03.29 12:38buy930.501.33180.00001.3358
2042007.03.30 15:21t/p930.501.33580.00001.335819.701001.60
2052007.03.30 15:21close920.241.33580.00001.33882.251003.85
2062007.03.30 15:21buy940.251.33610.00001.3401
2072007.04.03 17:54buy950.501.33310.00001.3371
2082007.04.04 10:30t/p950.501.33710.00001.337119.701023.55
2092007.04.04 10:30close940.251.33710.00001.34012.051025.60
2102007.04.04 10:31buy960.251.33740.00001.3414
2112007.04.04 11:04buy970.501.33430.00001.3383
2122007.04.05 11:18t/p970.501.33830.00001.338319.091044.69
2132007.04.05 11:18close960.251.33830.00001.34141.801046.49
2142007.04.05 11:18buy980.261.33840.00001.3424
2152007.04.05 13:22t/p980.261.34240.00001.342410.401056.89
2162007.04.05 13:22buy990.261.34260.00001.3466
2172007.04.06 12:36buy1000.501.33960.00001.3436
2182007.04.06 14:10buy1011.001.33650.00001.3405
2192007.04.10 02:22t/p1011.001.34050.00001.340538.791095.68
2202007.04.10 02:22close1000.501.34050.00001.34363.901099.57
2212007.04.10 02:22close990.261.34050.00001.3466-5.931093.64
2222007.04.10 02:22buy1020.271.34060.00001.3446
2232007.04.10 14:38t/p1020.271.34460.00001.344610.801104.44
2242007.04.10 14:38buy1030.271.34480.00001.3488
2252007.04.11 01:22buy1040.601.34180.00001.3458
2262007.04.12 01:37t/p1040.601.34580.00001.345822.911127.35
2272007.04.12 01:37close1030.271.34580.00001.34882.051129.40
2282007.04.12 01:37buy1050.281.34590.00001.3499
2292007.04.12 14:39t/p1050.281.34990.00001.349911.201140.60
2302007.04.12 14:39buy1060.281.35010.00001.3541
2312007.04.13 10:22t/p1060.281.35410.00001.354111.031151.63
2322007.04.13 10:22buy1070.281.35430.00001.3583
2332007.04.13 14:52buy1080.601.35130.00001.3553
2342007.04.15 22:00t/p1080.601.35530.00001.355324.001175.63
2352007.04.15 22:00close1070.281.35640.00001.35835.881181.51
2362007.04.15 22:00buy1090.291.35640.00001.3604
2372007.04.16 20:23buy1100.601.35340.00001.3574
2382007.04.17 12:41t/p1100.601.35740.00001.357423.641205.15
2392007.04.17 12:41close1090.291.35740.00001.36042.551207.69
2402007.04.17 12:41buy1110.301.35750.00001.3615
2412007.04.18 08:55t/p1110.301.36150.00001.361511.821219.51
2422007.04.18 08:55buy1120.301.36170.00001.3657
2432007.04.18 12:01buy1130.601.35860.00001.3626
2442007.04.19 22:09t/p1130.601.36260.00001.362622.911242.42
2452007.04.19 22:09close1120.301.36260.00001.36572.161244.58
2462007.04.19 22:10buy1140.311.36290.00001.3669
2472007.04.20 12:52buy1150.601.35990.00001.3639
2482007.04.23 08:20buy1161.201.35680.00001.3608
2492007.04.24 14:07t/p1161.201.36080.00001.360847.271291.85
2502007.04.24 14:07close1150.601.36080.00001.36394.671296.53
2512007.04.24 14:07close1140.311.36080.00001.3669-7.071289.45
2522007.04.24 14:07buy1170.321.36110.00001.3651
2532007.04.25 06:31t/p1170.321.36510.00001.365112.611302.06
2542007.04.25 06:31buy1180.321.36530.00001.3693
2552007.04.26 09:31buy1190.701.36220.00001.3662
2562007.04.26 12:21buy1201.401.35920.00001.3632
2572007.04.27 10:41t/p1201.401.36320.00001.363255.151357.21
2582007.04.27 10:41close1190.701.36320.00001.36626.581363.79
2592007.04.27 10:41close1180.321.36320.00001.3693-7.491356.30
2602007.04.27 10:41buy1210.331.36330.00001.3673
2612007.04.27 12:32t/p1210.331.36730.00001.367313.201369.50
2622007.04.27 12:32buy1220.341.36750.00001.3715
2632007.04.27 15:04buy1230.701.36440.00001.3684
2642007.04.27 15:15buy1241.401.36140.00001.3654
2652007.04.30 15:07t/p1241.401.36540.00001.365455.151424.65
2662007.04.30 15:07close1230.701.36540.00001.36846.581431.23
2672007.04.30 15:07close1220.341.36540.00001.3715-7.351423.88
2682007.04.30 15:07buy1250.351.36550.00001.3695
2692007.05.01 14:23buy1260.701.36240.00001.3664
2702007.05.01 15:03buy1271.401.35940.00001.3634
2712007.05.02 04:22buy1282.801.35630.00001.3603
2722007.05.02 05:42close1282.801.35860.00001.360364.401488.28
2732007.05.02 05:42close1271.401.35850.00001.3634-13.451474.83
2742007.05.02 05:42close1260.701.35850.00001.3664-27.721447.11
2752007.05.02 05:42close1250.351.35850.00001.3695-24.921422.19
2762007.05.02 05:45buy1290.351.35880.00001.3628
2772007.05.03 14:02buy1300.701.35580.00001.3598
2782007.05.04 13:35t/p1300.701.35980.00001.359827.581449.76
2792007.05.04 13:35close1290.351.35980.00001.36282.651452.42
2802007.05.04 13:35buy1310.361.35990.00001.3639
2812007.05.08 10:08buy1320.701.35680.00001.3608
2822007.05.08 14:12buy1331.401.35380.00001.3578
2832007.05.10 12:53buy1342.801.35070.00001.3547
2842007.05.10 17:02buy1355.601.34770.00001.3517
2852007.05.11 13:25close1355.601.35040.00001.3517147.811600.23
2862007.05.11 13:26close1342.801.35030.00001.3547-12.891587.33
2872007.05.11 13:26close1331.401.35030.00001.3578-53.231534.10
2882007.05.11 13:26close1320.701.35030.00001.3608-47.621486.48
2892007.05.11 13:26close1310.361.35030.00001.3639-36.081450.40
2902007.05.11 13:26buy1360.361.35060.00001.3546
2912007.05.14 03:15t/p1360.361.35460.00001.354614.181464.58
2922007.05.14 03:15buy1370.361.35480.00001.3588
2932007.05.15 14:40t/p1370.361.35880.00001.358814.181478.76
2942007.05.15 14:40buy1380.361.35900.00001.3630
2952007.05.16 15:08buy1390.701.35590.00001.3599
2962007.05.16 15:30buy1401.401.35270.00001.3567
2972007.05.17 12:32buy1412.801.34970.00001.3537
2982007.05.18 10:48buy1425.601.34660.00001.3506
2992007.05.18 14:28close1425.601.34930.00001.3506151.201629.96
3002007.05.18 14:28close1412.801.34950.00001.3537-7.291622.67
3012007.05.18 14:28close1401.401.34950.00001.3567-48.191574.48
3022007.05.18 14:28close1390.701.34950.00001.3599-46.491527.98
3032007.05.18 14:28close1380.361.34950.00001.3630-35.291492.70
3042007.05.18 14:28buy1430.371.34960.00001.3536
3052007.05.21 10:34buy1440.701.34650.00001.3505
3062007.05.23 07:45buy1451.401.34340.00001.3474
3072007.05.23 11:46t/p1451.401.34740.00001.347456.001548.70
3082007.05.23 11:46close1440.701.34750.00001.35056.151554.85
3092007.05.23 11:46close1430.371.34750.00001.3536-8.441546.41
3102007.05.23 11:46buy1460.381.34790.00001.3519
3112007.05.24 06:37buy1470.801.34480.00001.3488
3122007.05.24 14:37buy1481.601.34180.00001.3458
3132007.05.25 14:00t/p1481.601.34580.00001.345863.031609.44
3142007.05.25 14:00close1470.801.34580.00001.34887.521616.96
3152007.05.25 14:00close1460.381.34580.00001.3519-8.901608.06
3162007.05.25 14:00buy1490.401.34590.00001.3499
3172007.05.29 02:00buy1500.801.34280.00001.3468
3182007.05.29 08:18t/p1500.801.34680.00001.346832.001640.06
3192007.05.29 08:18close1490.401.34680.00001.34993.121643.17
3202007.05.29 08:18buy1510.411.34690.00001.3509
3212007.05.29 12:07t/p1510.411.35090.00001.350916.401659.57
3222007.05.29 12:07buy1520.411.35110.00001.3551
3232007.05.29 16:00buy1530.801.34800.00001.3520
3242007.05.29 17:47buy1541.601.34490.00001.3489
3252007.05.30 11:42buy1553.201.34190.00001.3459
3262007.05.31 06:24close1553.201.34450.00001.345977.391736.96
3272007.05.31 06:24close1541.601.34440.00001.3489-11.871725.09
3282007.05.31 06:24close1530.801.34440.00001.3520-30.741694.36
3292007.05.31 06:24close1520.411.34440.00001.3551-28.461665.89
3302007.05.31 06:24buy1560.411.34450.00001.3485
3312007.06.01 12:31buy1570.801.34150.00001.3455
3322007.06.01 12:35t/p1570.801.34550.00001.345532.001697.89
3332007.06.01 12:35close1560.411.34560.00001.34854.261702.16
3342007.06.01 12:45sell1580.421.34320.00001.3392
3352007.06.01 14:11t/p1580.421.33920.00001.339216.801718.96
3362007.06.01 14:11sell1590.421.33900.00001.3350
3372007.06.01 14:54sell1600.901.34200.00001.3380
3382007.06.04 00:25sell1611.801.34510.00001.3411
3392007.06.04 12:11sell1623.601.34810.00001.3441
3402007.06.05 07:27sell1637.201.35120.00001.3472
3412007.06.05 12:19close1637.201.35490.00001.3472-266.401452.56
3422007.06.05 12:19close1623.601.35480.00001.3441-239.261213.30
3432007.06.05 12:19close1611.801.35480.00001.3411-173.631039.67
3442007.06.05 12:19close1600.901.35480.00001.3380-114.23925.44
3452007.06.05 12:19close1590.421.35480.00001.3350-65.91859.54
3462007.06.05 12:19sell1647.201.35460.00001.3506
3472007.06.05 12:19close1647.201.35500.00001.3506-28.80830.74
3482007.06.05 12:30buy1654.151.35450.00001.3585
3492007.06.05 12:52buy1668.301.35400.00001.3580
3502007.06.05 14:22close1668.301.35080.00001.3580-265.60565.14
3512007.06.05 14:22close1654.151.35090.00001.3585-149.40415.74
3522007.06.05 14:30sell1672.071.35100.00001.3470
3532007.06.05 14:45sell1684.201.35160.00001.3476
3542007.06.06 03:00close at stop1684.201.35280.00001.3476-48.13367.61
3552007.06.06 03:00close at stop1672.071.35280.00001.3470-36.14331.46