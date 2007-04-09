Strategy Tester Report
Emily_vFXNEWBIE

SimboloGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Periodo5 Minuti (M5) 2007.04.09 04:10 - 2007.07.18 00:00 (2007.01.19 - 2007.07.18)
ModelloOgni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
ParametriNote1="TF 5M";
Barre sotto esame19846Ticks adoperati per il modello356249Qualita' del modello64.62%
Deposito iniziale340.00
Profitto totale netto-246.94Profitto lordo524.88Perdita lorda-771.83
Fattore di profitto (profit factor)0.68Ricompensa attesa-1.99
Drawdown assoluto284.70Drawdown massimo497.19 (89.99%)Drawdown relativo89.99% (497.19)
Operazioni totali124Posizioni al ribasso (vincite %)65 (61.54%)Posizioni al rialzo (vincite %)59 (69.49%)
Operazioni con profitto (% del totale)81 (65.32%)Operazioni in perdita (% del totale)43 (34.68%)
Il piu' grandeoperazione con profito48.00operazione in perdita-84.00
Mediaoperazione con profito6.48operazione in perdita-17.95
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)12 (34.07)perdite consecutive (perdita in denaro)8 (-428.44)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)90.53 (4)perdita consecutiva (numero delle perdite)-428.44 (8)
Mediavincite consecutive5perdite consecutive3
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12007.04.09 04:10buy10.081.96470.00001.9687
22007.04.09 12:59buy20.201.96160.00001.9656
32007.04.10 01:40t/p20.201.96560.00001.96567.99347.99
42007.04.10 01:40close10.081.96560.00001.96870.72348.71
52007.04.10 01:40buy30.081.96590.00001.9699
62007.04.10 05:51t/p30.081.96990.00001.96993.20351.91
72007.04.10 05:51buy40.081.97030.00001.9743
82007.04.10 12:18t/p40.081.97430.00001.97433.20355.11
92007.04.10 12:18buy50.081.97470.00001.9787
102007.04.10 15:55buy60.201.97160.00001.9756
112007.04.11 01:57t/p60.201.97560.00001.97567.99363.10
122007.04.11 01:57close50.081.97560.00001.97870.72363.82
132007.04.11 01:57buy70.091.97590.00001.9799
142007.04.11 07:00t/p70.091.97990.00001.97993.60367.42
152007.04.11 07:00buy80.091.98030.00001.9843
162007.04.11 08:06buy90.201.97710.00001.9811
172007.04.11 18:12buy100.401.97400.00001.9780
182007.04.12 06:48t/p100.401.97800.00001.978015.95383.37
192007.04.12 06:48close90.201.97810.00001.98111.98385.35
202007.04.12 06:48close80.091.97810.00001.9843-1.99383.35
212007.04.12 06:48buy110.091.97860.00001.9826
222007.04.12 08:30buy120.201.97550.00001.9795
232007.04.12 13:53t/p120.201.97950.00001.97958.00391.35
242007.04.12 13:53close110.091.97950.00001.98260.81392.16
252007.04.12 13:53buy130.091.98000.00001.9840
262007.04.12 15:57buy140.201.97700.00001.9810
272007.04.13 01:21t/p140.201.98100.00001.98107.99400.16
282007.04.13 01:21close130.091.98100.00001.98400.90401.05
292007.04.13 01:21buy150.101.98150.00001.9855
302007.04.13 06:25t/p150.101.98550.00001.98554.00405.05
312007.04.13 06:25buy160.101.98590.00001.9899
322007.04.13 14:40buy170.201.98290.00001.9869
332007.04.13 15:18buy180.401.97980.00001.9838
342007.04.13 17:35t/p180.401.98380.00001.983816.00421.05
352007.04.13 17:35close170.201.98380.00001.98691.80422.85
362007.04.13 17:35close160.101.98380.00001.9899-2.10420.75
372007.04.13 17:36buy190.101.98410.00001.9881
382007.04.15 22:40t/p190.101.98810.00001.98814.00424.75
392007.04.15 22:40buy200.101.98850.00001.9925
402007.04.16 09:27t/p200.101.99250.00001.99254.00428.75
412007.04.16 09:27buy210.101.99290.00001.9969
422007.04.16 14:02buy220.201.98980.00001.9938
432007.04.17 08:30t/p220.201.99380.00001.99387.99436.74
442007.04.17 08:30close210.101.99400.00001.99691.10437.84
452007.04.17 08:30buy230.101.99450.00001.9985
462007.04.17 08:32t/p230.101.99850.00001.99854.00441.84
472007.04.17 08:35buy240.111.99890.00002.0029
482007.04.17 10:27t/p240.112.00290.00002.00294.40446.24
492007.04.17 10:27buy250.112.00330.00002.0073
502007.04.17 12:51t/p250.112.00730.00002.00734.40450.64
512007.04.17 12:51buy260.112.00770.00002.0117
522007.04.17 13:26buy270.202.00460.00002.0086
532007.04.18 01:40t/p270.202.00860.00002.00867.99458.63
542007.04.18 01:40close260.112.00860.00002.01170.99459.61
552007.04.18 01:41buy280.112.00890.00002.0129
562007.04.18 08:48t/p280.112.01290.00002.01294.40464.01
572007.04.18 08:48buy290.112.01330.00002.0173
582007.04.18 11:20buy300.202.01030.00002.0143
592007.04.18 11:51buy310.402.00730.00002.0113
602007.04.18 12:05buy320.802.00420.00002.0082
612007.04.18 13:23close320.802.00650.00002.008218.40482.41
622007.04.18 13:23close310.402.00660.00002.0113-2.80479.61
632007.04.18 13:23close300.202.00660.00002.0143-7.40472.21
642007.04.18 13:23close290.112.00660.00002.0173-7.37464.84
652007.04.18 13:23buy330.112.00690.00002.0109
662007.04.18 15:40buy340.202.00390.00002.0079
672007.04.18 20:27t/p340.202.00790.00002.00798.00472.84
682007.04.18 20:27close330.112.00800.00002.01091.21474.05
692007.04.18 20:27buy350.112.00850.00002.0125
702007.04.19 00:50buy360.202.00550.00002.0095
712007.04.19 06:23buy370.402.00250.00002.0065
722007.04.19 06:43buy380.801.99940.00002.0034
732007.04.19 07:00close380.802.00170.00002.003418.40492.45
742007.04.19 07:00close370.402.00160.00002.0065-3.60488.85
752007.04.19 07:00close360.202.00160.00002.0095-7.80481.05
762007.04.19 07:00close350.112.00160.00002.0125-7.60473.45
772007.04.19 07:15buy390.112.00230.00002.0063
782007.04.19 11:12buy400.201.99920.00002.0032
792007.04.19 12:37t/p400.202.00320.00002.00328.00481.45
802007.04.19 12:37close390.112.00320.00002.00630.99482.44
812007.04.19 12:37buy410.122.00370.00002.0077
822007.04.19 13:06buy420.202.00060.00002.0046
832007.04.20 06:11t/p420.202.00460.00002.00467.99490.43
842007.04.20 06:11close410.122.00460.00002.00771.08491.51
852007.04.20 06:11buy430.122.00490.00002.0089
862007.04.20 08:30buy440.202.00190.00002.0059
872007.04.23 06:47buy450.401.99890.00002.0029
882007.04.24 02:23buy460.801.99580.00001.9998
892007.04.24 04:40close460.801.99820.00001.999819.20510.71
902007.04.24 04:43close450.401.99810.00002.0029-3.22507.49
912007.04.24 04:43close440.201.99810.00002.0059-7.62499.88
922007.04.24 04:43close430.121.99810.00002.0089-8.17491.71
932007.04.24 04:43buy470.121.99860.00002.0026
942007.04.24 14:03t/p470.122.00260.00002.00264.80496.51
952007.04.24 14:03buy480.122.00300.00002.0070
962007.04.24 18:13buy490.201.99990.00002.0039
972007.04.25 06:06t/p490.202.00390.00002.00397.99504.50
982007.04.25 06:06close480.122.00400.00002.00701.20505.69
992007.04.25 06:06buy500.122.00430.00002.0083
1002007.04.25 12:42buy510.302.00120.00002.0052
1012007.04.25 14:30t/p510.302.00520.00002.005212.00517.69
1022007.04.25 14:30close500.122.00530.00002.00831.20518.89
1032007.04.25 14:30buy520.122.00560.00002.0096
1042007.04.25 18:08buy530.302.00250.00002.0065
1052007.04.26 09:32buy540.601.99930.00002.0033
1062007.04.26 10:03buy551.201.99620.00002.0002
1072007.04.26 10:35close551.201.99870.00002.000230.00548.89
1082007.04.26 10:35close540.601.99890.00002.0033-2.40546.49
1092007.04.26 10:35close530.301.99890.00002.0065-10.84535.66
1102007.04.26 10:35close520.121.99890.00002.0096-8.05527.60
1112007.04.26 10:38sell560.131.99820.00001.9942
1122007.04.26 11:31t/p560.131.99420.00001.99425.20532.80
1132007.04.26 11:31sell570.131.99370.00001.9897
1142007.04.26 14:13t/p570.131.98970.00001.98975.20538.00
1152007.04.26 14:13sell580.131.98920.00001.9852
1162007.04.26 15:07sell590.301.99230.00001.9883
1172007.04.27 06:11t/p590.301.98830.00001.988312.01550.01
1182007.04.27 06:11close580.131.98830.00001.98521.17551.19
1192007.04.27 06:11sell600.131.98780.00001.9838
1202007.04.27 08:02sell610.301.99100.00001.9870
1212007.04.27 08:15sell620.601.99410.00001.9901
1222007.04.27 10:37sell631.201.99710.00001.9931
1232007.04.27 12:10sell642.402.00020.00001.9962
1242007.04.27 12:31close642.402.00370.00001.9962-84.00467.19
1252007.04.27 12:31close631.202.00360.00001.9931-78.00389.19
1262007.04.27 12:31close620.602.00360.00001.9901-57.00332.19
1272007.04.27 12:31close610.302.00360.00001.9870-37.80294.39
1282007.04.27 12:31close600.132.00360.00001.9838-20.54273.85
1292007.04.27 12:31sell652.402.00320.00001.9992
1302007.04.27 12:31close652.402.00370.00001.9992-12.00261.85
1312007.04.27 12:35buy661.302.00420.00002.0082
1322007.04.27 12:40buy672.602.00330.00002.0073
1332007.04.27 15:04close672.602.00010.00002.0073-83.20178.65
1342007.04.27 15:04close661.301.99990.00002.0082-55.90122.75
1352007.04.27 15:05sell680.611.99940.00001.9954
1362007.04.27 15:10sell691.202.00010.00001.9961
1372007.04.27 16:47t/p691.201.99610.00001.996148.00170.75
1382007.04.27 16:47close680.611.99610.00001.995420.13190.88
1392007.04.27 16:47sell700.041.99550.00001.9915
1402007.04.30 08:22t/p700.041.99150.00001.99151.60192.48
1412007.04.30 08:22sell710.041.99110.00001.9871
1422007.04.30 10:08sell720.101.99420.00001.9902
1432007.04.30 14:36sell730.201.99720.00001.9932
1442007.04.30 15:06sell740.402.00030.00001.9963
1452007.05.01 07:22sell750.802.00340.00001.9994
1462007.05.01 07:32close750.802.00080.00001.999420.80213.28
1472007.05.01 07:32close740.402.00060.00001.9963-1.19212.09
1482007.05.01 07:32close730.202.00060.00001.9932-6.79205.30
1492007.05.01 07:32close720.102.00060.00001.9902-6.40198.90
1502007.05.01 07:32close710.042.00060.00001.9871-3.80195.10
1512007.05.01 07:32sell760.042.00010.00001.9961
1522007.05.01 10:22sell770.102.00320.00001.9992
1532007.05.01 12:30sell780.202.00620.00002.0022
1542007.05.01 14:18t/p780.202.00220.00002.00228.00203.10
1552007.05.01 14:18close770.102.00220.00001.99921.00204.10
1562007.05.01 14:18close760.042.00220.00001.9961-0.84203.26
1572007.05.01 14:18sell790.052.00160.00001.9976
1582007.05.02 00:35t/p790.051.99760.00001.99762.00205.26
1592007.05.02 00:35sell800.051.99710.00001.9931
1602007.05.02 07:10t/p800.051.99310.00001.99312.00207.26
1612007.05.02 07:10sell810.051.99270.00001.9887
1622007.05.02 08:45sell820.101.99570.00001.9917
1632007.05.02 10:45t/p820.101.99170.00001.99174.00211.26
1642007.05.02 10:45close810.051.99170.00001.98870.50211.76
1652007.05.02 10:45sell830.051.99140.00001.9874
1662007.05.02 14:07t/p830.051.98740.00001.98742.00213.76
1672007.05.02 14:07sell840.051.98700.00001.9830
1682007.05.02 14:26sell850.101.99010.00001.9861
1692007.05.03 08:05sell860.201.99310.00001.9891
1702007.05.03 13:44t/p860.201.98910.00001.98918.00221.76
1712007.05.03 13:44close850.101.98910.00001.98611.01222.77
1722007.05.03 13:44close840.051.98910.00001.9830-1.05221.73
1732007.05.03 13:45sell870.051.98880.00001.9848
1742007.05.04 07:52t/p870.051.98480.00001.98482.00223.73
1752007.05.04 07:52sell880.051.98440.00001.9804
1762007.05.04 12:01sell890.101.98740.00001.9834
1772007.05.04 12:45sell900.201.99060.00001.9866
1782007.05.04 16:45sell910.401.99360.00001.9896
1792007.05.07 05:47sell920.801.99680.00001.9928
1802007.05.07 17:30close920.801.99410.00001.992821.60245.33
1812007.05.07 17:30close910.401.99420.00001.9896-2.39242.94
1822007.05.07 17:30close900.201.99420.00001.9866-7.19235.74
1832007.05.07 17:30close890.101.99420.00001.9834-6.80228.95
1842007.05.07 17:30close880.051.99420.00001.9804-4.90224.05
1852007.05.07 17:30sell930.051.99370.00001.9897
1862007.05.08 14:23t/p930.051.98970.00001.98972.00226.05
1872007.05.08 14:23sell940.051.98930.00001.9853
1882007.05.09 09:55sell950.101.99240.00001.9884
1892007.05.09 13:13sell960.201.99540.00001.9914
1902007.05.09 13:31sell970.401.99860.00001.9946
1912007.05.09 15:35close970.401.99620.00001.99469.60235.65
1922007.05.09 15:35close960.201.99590.00001.9914-1.00234.65
1932007.05.09 15:35close950.101.99590.00001.9884-3.50231.15
1942007.05.09 15:35close940.051.99590.00001.9853-3.30227.85
1952007.05.09 15:35sell980.051.99510.00001.9911
1962007.05.10 08:15t/p980.051.99110.00001.99112.00229.86
1972007.05.10 08:15sell990.051.99070.00001.9867
1982007.05.10 09:20t/p990.051.98670.00001.98672.00231.86
1992007.05.10 09:20sell1000.051.98630.00001.9823
2002007.05.10 11:02sell1010.101.98930.00001.9853
2012007.05.10 12:51t/p1010.101.98530.00001.98534.00235.86
2022007.05.10 12:51close1000.051.98530.00001.98230.50236.36
2032007.05.10 12:51sell1020.051.98500.00001.9810
2042007.05.10 13:28t/p1020.051.98100.00001.98102.00238.36
2052007.05.10 13:28sell1030.051.98060.00001.9766
2062007.05.10 15:05sell1040.101.98390.00001.9799
2072007.05.10 16:55t/p1040.101.97990.00001.97994.00242.36
2082007.05.10 16:55close1030.051.97990.00001.97660.35242.71
2092007.05.10 16:55sell1050.061.97940.00001.9754
2102007.05.11 14:22sell1060.101.98250.00001.9785
2112007.05.14 18:57t/p1060.101.97850.00001.97854.00246.71
2122007.05.14 18:57close1050.061.97840.00001.97540.60247.31
2132007.05.14 18:58sell1070.061.97810.00001.9741
2142007.05.15 06:15sell1080.101.98110.00001.9771
2152007.05.15 08:36t/p1080.101.97710.00001.97714.00251.31
2162007.05.15 08:36close1070.061.97710.00001.97410.60251.92
2172007.05.15 08:36sell1090.061.97680.00001.9728
2182007.05.15 14:31sell1100.101.97980.00001.9758
2192007.05.15 14:45sell1110.201.98290.00001.9789
2202007.05.15 15:40sell1120.401.98610.00001.9821
2212007.05.16 09:37close1120.401.98360.00001.982110.01261.93
2222007.05.16 09:37close1110.201.98370.00001.9789-1.59260.33
2232007.05.16 09:37close1100.101.98370.00001.9758-3.90256.44
2242007.05.16 09:37close1090.061.98370.00001.9728-4.14252.30
2252007.05.16 09:37sell1130.061.98320.00001.9792
2262007.05.16 15:13t/p1130.061.97920.00001.97922.40254.70
2272007.05.16 15:13sell1140.061.97880.00001.9748
2282007.05.17 11:16t/p1140.061.97480.00001.97482.41257.10
2292007.05.17 11:16sell1150.061.97430.00001.9703
2302007.05.17 11:55sell1160.101.97730.00001.9733
2312007.05.18 08:30t/p1160.101.97330.00001.97334.00261.11
2322007.05.18 08:30close1150.061.97330.00001.97030.60261.71
2332007.05.18 08:30sell1171.301.97310.00001.9691
2342007.05.18 14:29sell1182.601.97370.00001.9697
2352007.05.18 15:07close1182.601.97690.00001.9697-83.20178.51
2362007.05.18 15:07close1171.301.97710.00001.9691-52.00126.51
2372007.05.18 15:10buy1190.631.97770.00001.9817
2382007.05.18 15:15buy1201.301.97670.00001.9807
2392007.05.21 01:00close1201.301.97370.00001.9807-39.0587.46
2402007.05.21 01:01close1190.631.97360.00001.9817-25.8661.60
2412007.05.21 01:05sell1210.301.97390.00001.9699
2422007.05.21 04:04sell1220.601.97450.00001.9705
2432007.05.21 09:45t/p1220.601.97050.00001.970524.0085.60
2442007.05.21 09:45close1210.301.97050.00001.969910.2095.80
2452007.05.21 09:45sell1230.021.97020.00001.9662
2462007.06.08 09:35t/p1230.021.96620.00001.96620.8196.61
2472007.06.08 09:35sell1240.021.96580.00001.9618
2482007.06.18 07:28close at stop1240.021.98360.00001.9618-3.5693.06