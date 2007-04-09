|Simbolo
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Periodo
|5 Minuti (M5) 2007.04.09 04:10 - 2007.07.18 00:00 (2007.01.19 - 2007.07.18)
|Modello
|Ogni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
|Parametri
|Note1="TF 5M";
|Barre sotto esame
|19846
|Ticks adoperati per il modello
|356249
|Qualita' del modello
|64.62%
|Deposito iniziale
|340.00
|Profitto totale netto
|-246.94
|Profitto lordo
|524.88
|Perdita lorda
|-771.83
|Fattore di profitto (profit factor)
|0.68
|Ricompensa attesa
|-1.99
|Drawdown assoluto
|284.70
|Drawdown massimo
|497.19 (89.99%)
|Drawdown relativo
|89.99% (497.19)
|Operazioni totali
|124
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|65 (61.54%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|59 (69.49%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|81 (65.32%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|43 (34.68%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|48.00
|operazione in perdita
|-84.00
|Media
|operazione con profito
|6.48
|operazione in perdita
|-17.95
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|12 (34.07)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|8 (-428.44)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|90.53 (4)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-428.44 (8)
|Media
|vincite consecutive
|5
|perdite consecutive
|3
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2007.04.09 04:10
|buy
|1
|0.08
|1.9647
|0.0000
|1.9687
|2
|2007.04.09 12:59
|buy
|2
|0.20
|1.9616
|0.0000
|1.9656
|3
|2007.04.10 01:40
|t/p
|2
|0.20
|1.9656
|0.0000
|1.9656
|7.99
|347.99
|4
|2007.04.10 01:40
|close
|1
|0.08
|1.9656
|0.0000
|1.9687
|0.72
|348.71
|5
|2007.04.10 01:40
|buy
|3
|0.08
|1.9659
|0.0000
|1.9699
|6
|2007.04.10 05:51
|t/p
|3
|0.08
|1.9699
|0.0000
|1.9699
|3.20
|351.91
|7
|2007.04.10 05:51
|buy
|4
|0.08
|1.9703
|0.0000
|1.9743
|8
|2007.04.10 12:18
|t/p
|4
|0.08
|1.9743
|0.0000
|1.9743
|3.20
|355.11
|9
|2007.04.10 12:18
|buy
|5
|0.08
|1.9747
|0.0000
|1.9787
|10
|2007.04.10 15:55
|buy
|6
|0.20
|1.9716
|0.0000
|1.9756
|11
|2007.04.11 01:57
|t/p
|6
|0.20
|1.9756
|0.0000
|1.9756
|7.99
|363.10
|12
|2007.04.11 01:57
|close
|5
|0.08
|1.9756
|0.0000
|1.9787
|0.72
|363.82
|13
|2007.04.11 01:57
|buy
|7
|0.09
|1.9759
|0.0000
|1.9799
|14
|2007.04.11 07:00
|t/p
|7
|0.09
|1.9799
|0.0000
|1.9799
|3.60
|367.42
|15
|2007.04.11 07:00
|buy
|8
|0.09
|1.9803
|0.0000
|1.9843
|16
|2007.04.11 08:06
|buy
|9
|0.20
|1.9771
|0.0000
|1.9811
|17
|2007.04.11 18:12
|buy
|10
|0.40
|1.9740
|0.0000
|1.9780
|18
|2007.04.12 06:48
|t/p
|10
|0.40
|1.9780
|0.0000
|1.9780
|15.95
|383.37
|19
|2007.04.12 06:48
|close
|9
|0.20
|1.9781
|0.0000
|1.9811
|1.98
|385.35
|20
|2007.04.12 06:48
|close
|8
|0.09
|1.9781
|0.0000
|1.9843
|-1.99
|383.35
|21
|2007.04.12 06:48
|buy
|11
|0.09
|1.9786
|0.0000
|1.9826
|22
|2007.04.12 08:30
|buy
|12
|0.20
|1.9755
|0.0000
|1.9795
|23
|2007.04.12 13:53
|t/p
|12
|0.20
|1.9795
|0.0000
|1.9795
|8.00
|391.35
|24
|2007.04.12 13:53
|close
|11
|0.09
|1.9795
|0.0000
|1.9826
|0.81
|392.16
|25
|2007.04.12 13:53
|buy
|13
|0.09
|1.9800
|0.0000
|1.9840
|26
|2007.04.12 15:57
|buy
|14
|0.20
|1.9770
|0.0000
|1.9810
|27
|2007.04.13 01:21
|t/p
|14
|0.20
|1.9810
|0.0000
|1.9810
|7.99
|400.16
|28
|2007.04.13 01:21
|close
|13
|0.09
|1.9810
|0.0000
|1.9840
|0.90
|401.05
|29
|2007.04.13 01:21
|buy
|15
|0.10
|1.9815
|0.0000
|1.9855
|30
|2007.04.13 06:25
|t/p
|15
|0.10
|1.9855
|0.0000
|1.9855
|4.00
|405.05
|31
|2007.04.13 06:25
|buy
|16
|0.10
|1.9859
|0.0000
|1.9899
|32
|2007.04.13 14:40
|buy
|17
|0.20
|1.9829
|0.0000
|1.9869
|33
|2007.04.13 15:18
|buy
|18
|0.40
|1.9798
|0.0000
|1.9838
|34
|2007.04.13 17:35
|t/p
|18
|0.40
|1.9838
|0.0000
|1.9838
|16.00
|421.05
|35
|2007.04.13 17:35
|close
|17
|0.20
|1.9838
|0.0000
|1.9869
|1.80
|422.85
|36
|2007.04.13 17:35
|close
|16
|0.10
|1.9838
|0.0000
|1.9899
|-2.10
|420.75
|37
|2007.04.13 17:36
|buy
|19
|0.10
|1.9841
|0.0000
|1.9881
|38
|2007.04.15 22:40
|t/p
|19
|0.10
|1.9881
|0.0000
|1.9881
|4.00
|424.75
|39
|2007.04.15 22:40
|buy
|20
|0.10
|1.9885
|0.0000
|1.9925
|40
|2007.04.16 09:27
|t/p
|20
|0.10
|1.9925
|0.0000
|1.9925
|4.00
|428.75
|41
|2007.04.16 09:27
|buy
|21
|0.10
|1.9929
|0.0000
|1.9969
|42
|2007.04.16 14:02
|buy
|22
|0.20
|1.9898
|0.0000
|1.9938
|43
|2007.04.17 08:30
|t/p
|22
|0.20
|1.9938
|0.0000
|1.9938
|7.99
|436.74
|44
|2007.04.17 08:30
|close
|21
|0.10
|1.9940
|0.0000
|1.9969
|1.10
|437.84
|45
|2007.04.17 08:30
|buy
|23
|0.10
|1.9945
|0.0000
|1.9985
|46
|2007.04.17 08:32
|t/p
|23
|0.10
|1.9985
|0.0000
|1.9985
|4.00
|441.84
|47
|2007.04.17 08:35
|buy
|24
|0.11
|1.9989
|0.0000
|2.0029
|48
|2007.04.17 10:27
|t/p
|24
|0.11
|2.0029
|0.0000
|2.0029
|4.40
|446.24
|49
|2007.04.17 10:27
|buy
|25
|0.11
|2.0033
|0.0000
|2.0073
|50
|2007.04.17 12:51
|t/p
|25
|0.11
|2.0073
|0.0000
|2.0073
|4.40
|450.64
|51
|2007.04.17 12:51
|buy
|26
|0.11
|2.0077
|0.0000
|2.0117
|52
|2007.04.17 13:26
|buy
|27
|0.20
|2.0046
|0.0000
|2.0086
|53
|2007.04.18 01:40
|t/p
|27
|0.20
|2.0086
|0.0000
|2.0086
|7.99
|458.63
|54
|2007.04.18 01:40
|close
|26
|0.11
|2.0086
|0.0000
|2.0117
|0.99
|459.61
|55
|2007.04.18 01:41
|buy
|28
|0.11
|2.0089
|0.0000
|2.0129
|56
|2007.04.18 08:48
|t/p
|28
|0.11
|2.0129
|0.0000
|2.0129
|4.40
|464.01
|57
|2007.04.18 08:48
|buy
|29
|0.11
|2.0133
|0.0000
|2.0173
|58
|2007.04.18 11:20
|buy
|30
|0.20
|2.0103
|0.0000
|2.0143
|59
|2007.04.18 11:51
|buy
|31
|0.40
|2.0073
|0.0000
|2.0113
|60
|2007.04.18 12:05
|buy
|32
|0.80
|2.0042
|0.0000
|2.0082
|61
|2007.04.18 13:23
|close
|32
|0.80
|2.0065
|0.0000
|2.0082
|18.40
|482.41
|62
|2007.04.18 13:23
|close
|31
|0.40
|2.0066
|0.0000
|2.0113
|-2.80
|479.61
|63
|2007.04.18 13:23
|close
|30
|0.20
|2.0066
|0.0000
|2.0143
|-7.40
|472.21
|64
|2007.04.18 13:23
|close
|29
|0.11
|2.0066
|0.0000
|2.0173
|-7.37
|464.84
|65
|2007.04.18 13:23
|buy
|33
|0.11
|2.0069
|0.0000
|2.0109
|66
|2007.04.18 15:40
|buy
|34
|0.20
|2.0039
|0.0000
|2.0079
|67
|2007.04.18 20:27
|t/p
|34
|0.20
|2.0079
|0.0000
|2.0079
|8.00
|472.84
|68
|2007.04.18 20:27
|close
|33
|0.11
|2.0080
|0.0000
|2.0109
|1.21
|474.05
|69
|2007.04.18 20:27
|buy
|35
|0.11
|2.0085
|0.0000
|2.0125
|70
|2007.04.19 00:50
|buy
|36
|0.20
|2.0055
|0.0000
|2.0095
|71
|2007.04.19 06:23
|buy
|37
|0.40
|2.0025
|0.0000
|2.0065
|72
|2007.04.19 06:43
|buy
|38
|0.80
|1.9994
|0.0000
|2.0034
|73
|2007.04.19 07:00
|close
|38
|0.80
|2.0017
|0.0000
|2.0034
|18.40
|492.45
|74
|2007.04.19 07:00
|close
|37
|0.40
|2.0016
|0.0000
|2.0065
|-3.60
|488.85
|75
|2007.04.19 07:00
|close
|36
|0.20
|2.0016
|0.0000
|2.0095
|-7.80
|481.05
|76
|2007.04.19 07:00
|close
|35
|0.11
|2.0016
|0.0000
|2.0125
|-7.60
|473.45
|77
|2007.04.19 07:15
|buy
|39
|0.11
|2.0023
|0.0000
|2.0063
|78
|2007.04.19 11:12
|buy
|40
|0.20
|1.9992
|0.0000
|2.0032
|79
|2007.04.19 12:37
|t/p
|40
|0.20
|2.0032
|0.0000
|2.0032
|8.00
|481.45
|80
|2007.04.19 12:37
|close
|39
|0.11
|2.0032
|0.0000
|2.0063
|0.99
|482.44
|81
|2007.04.19 12:37
|buy
|41
|0.12
|2.0037
|0.0000
|2.0077
|82
|2007.04.19 13:06
|buy
|42
|0.20
|2.0006
|0.0000
|2.0046
|83
|2007.04.20 06:11
|t/p
|42
|0.20
|2.0046
|0.0000
|2.0046
|7.99
|490.43
|84
|2007.04.20 06:11
|close
|41
|0.12
|2.0046
|0.0000
|2.0077
|1.08
|491.51
|85
|2007.04.20 06:11
|buy
|43
|0.12
|2.0049
|0.0000
|2.0089
|86
|2007.04.20 08:30
|buy
|44
|0.20
|2.0019
|0.0000
|2.0059
|87
|2007.04.23 06:47
|buy
|45
|0.40
|1.9989
|0.0000
|2.0029
|88
|2007.04.24 02:23
|buy
|46
|0.80
|1.9958
|0.0000
|1.9998
|89
|2007.04.24 04:40
|close
|46
|0.80
|1.9982
|0.0000
|1.9998
|19.20
|510.71
|90
|2007.04.24 04:43
|close
|45
|0.40
|1.9981
|0.0000
|2.0029
|-3.22
|507.49
|91
|2007.04.24 04:43
|close
|44
|0.20
|1.9981
|0.0000
|2.0059
|-7.62
|499.88
|92
|2007.04.24 04:43
|close
|43
|0.12
|1.9981
|0.0000
|2.0089
|-8.17
|491.71
|93
|2007.04.24 04:43
|buy
|47
|0.12
|1.9986
|0.0000
|2.0026
|94
|2007.04.24 14:03
|t/p
|47
|0.12
|2.0026
|0.0000
|2.0026
|4.80
|496.51
|95
|2007.04.24 14:03
|buy
|48
|0.12
|2.0030
|0.0000
|2.0070
|96
|2007.04.24 18:13
|buy
|49
|0.20
|1.9999
|0.0000
|2.0039
|97
|2007.04.25 06:06
|t/p
|49
|0.20
|2.0039
|0.0000
|2.0039
|7.99
|504.50
|98
|2007.04.25 06:06
|close
|48
|0.12
|2.0040
|0.0000
|2.0070
|1.20
|505.69
|99
|2007.04.25 06:06
|buy
|50
|0.12
|2.0043
|0.0000
|2.0083
|100
|2007.04.25 12:42
|buy
|51
|0.30
|2.0012
|0.0000
|2.0052
|101
|2007.04.25 14:30
|t/p
|51
|0.30
|2.0052
|0.0000
|2.0052
|12.00
|517.69
|102
|2007.04.25 14:30
|close
|50
|0.12
|2.0053
|0.0000
|2.0083
|1.20
|518.89
|103
|2007.04.25 14:30
|buy
|52
|0.12
|2.0056
|0.0000
|2.0096
|104
|2007.04.25 18:08
|buy
|53
|0.30
|2.0025
|0.0000
|2.0065
|105
|2007.04.26 09:32
|buy
|54
|0.60
|1.9993
|0.0000
|2.0033
|106
|2007.04.26 10:03
|buy
|55
|1.20
|1.9962
|0.0000
|2.0002
|107
|2007.04.26 10:35
|close
|55
|1.20
|1.9987
|0.0000
|2.0002
|30.00
|548.89
|108
|2007.04.26 10:35
|close
|54
|0.60
|1.9989
|0.0000
|2.0033
|-2.40
|546.49
|109
|2007.04.26 10:35
|close
|53
|0.30
|1.9989
|0.0000
|2.0065
|-10.84
|535.66
|110
|2007.04.26 10:35
|close
|52
|0.12
|1.9989
|0.0000
|2.0096
|-8.05
|527.60
|111
|2007.04.26 10:38
|sell
|56
|0.13
|1.9982
|0.0000
|1.9942
|112
|2007.04.26 11:31
|t/p
|56
|0.13
|1.9942
|0.0000
|1.9942
|5.20
|532.80
|113
|2007.04.26 11:31
|sell
|57
|0.13
|1.9937
|0.0000
|1.9897
|114
|2007.04.26 14:13
|t/p
|57
|0.13
|1.9897
|0.0000
|1.9897
|5.20
|538.00
|115
|2007.04.26 14:13
|sell
|58
|0.13
|1.9892
|0.0000
|1.9852
|116
|2007.04.26 15:07
|sell
|59
|0.30
|1.9923
|0.0000
|1.9883
|117
|2007.04.27 06:11
|t/p
|59
|0.30
|1.9883
|0.0000
|1.9883
|12.01
|550.01
|118
|2007.04.27 06:11
|close
|58
|0.13
|1.9883
|0.0000
|1.9852
|1.17
|551.19
|119
|2007.04.27 06:11
|sell
|60
|0.13
|1.9878
|0.0000
|1.9838
|120
|2007.04.27 08:02
|sell
|61
|0.30
|1.9910
|0.0000
|1.9870
|121
|2007.04.27 08:15
|sell
|62
|0.60
|1.9941
|0.0000
|1.9901
|122
|2007.04.27 10:37
|sell
|63
|1.20
|1.9971
|0.0000
|1.9931
|123
|2007.04.27 12:10
|sell
|64
|2.40
|2.0002
|0.0000
|1.9962
|124
|2007.04.27 12:31
|close
|64
|2.40
|2.0037
|0.0000
|1.9962
|-84.00
|467.19
|125
|2007.04.27 12:31
|close
|63
|1.20
|2.0036
|0.0000
|1.9931
|-78.00
|389.19
|126
|2007.04.27 12:31
|close
|62
|0.60
|2.0036
|0.0000
|1.9901
|-57.00
|332.19
|127
|2007.04.27 12:31
|close
|61
|0.30
|2.0036
|0.0000
|1.9870
|-37.80
|294.39
|128
|2007.04.27 12:31
|close
|60
|0.13
|2.0036
|0.0000
|1.9838
|-20.54
|273.85
|129
|2007.04.27 12:31
|sell
|65
|2.40
|2.0032
|0.0000
|1.9992
|130
|2007.04.27 12:31
|close
|65
|2.40
|2.0037
|0.0000
|1.9992
|-12.00
|261.85
|131
|2007.04.27 12:35
|buy
|66
|1.30
|2.0042
|0.0000
|2.0082
|132
|2007.04.27 12:40
|buy
|67
|2.60
|2.0033
|0.0000
|2.0073
|133
|2007.04.27 15:04
|close
|67
|2.60
|2.0001
|0.0000
|2.0073
|-83.20
|178.65
|134
|2007.04.27 15:04
|close
|66
|1.30
|1.9999
|0.0000
|2.0082
|-55.90
|122.75
|135
|2007.04.27 15:05
|sell
|68
|0.61
|1.9994
|0.0000
|1.9954
|136
|2007.04.27 15:10
|sell
|69
|1.20
|2.0001
|0.0000
|1.9961
|137
|2007.04.27 16:47
|t/p
|69
|1.20
|1.9961
|0.0000
|1.9961
|48.00
|170.75
|138
|2007.04.27 16:47
|close
|68
|0.61
|1.9961
|0.0000
|1.9954
|20.13
|190.88
|139
|2007.04.27 16:47
|sell
|70
|0.04
|1.9955
|0.0000
|1.9915
|140
|2007.04.30 08:22
|t/p
|70
|0.04
|1.9915
|0.0000
|1.9915
|1.60
|192.48
|141
|2007.04.30 08:22
|sell
|71
|0.04
|1.9911
|0.0000
|1.9871
|142
|2007.04.30 10:08
|sell
|72
|0.10
|1.9942
|0.0000
|1.9902
|143
|2007.04.30 14:36
|sell
|73
|0.20
|1.9972
|0.0000
|1.9932
|144
|2007.04.30 15:06
|sell
|74
|0.40
|2.0003
|0.0000
|1.9963
|145
|2007.05.01 07:22
|sell
|75
|0.80
|2.0034
|0.0000
|1.9994
|146
|2007.05.01 07:32
|close
|75
|0.80
|2.0008
|0.0000
|1.9994
|20.80
|213.28
|147
|2007.05.01 07:32
|close
|74
|0.40
|2.0006
|0.0000
|1.9963
|-1.19
|212.09
|148
|2007.05.01 07:32
|close
|73
|0.20
|2.0006
|0.0000
|1.9932
|-6.79
|205.30
|149
|2007.05.01 07:32
|close
|72
|0.10
|2.0006
|0.0000
|1.9902
|-6.40
|198.90
|150
|2007.05.01 07:32
|close
|71
|0.04
|2.0006
|0.0000
|1.9871
|-3.80
|195.10
|151
|2007.05.01 07:32
|sell
|76
|0.04
|2.0001
|0.0000
|1.9961
|152
|2007.05.01 10:22
|sell
|77
|0.10
|2.0032
|0.0000
|1.9992
|153
|2007.05.01 12:30
|sell
|78
|0.20
|2.0062
|0.0000
|2.0022
|154
|2007.05.01 14:18
|t/p
|78
|0.20
|2.0022
|0.0000
|2.0022
|8.00
|203.10
|155
|2007.05.01 14:18
|close
|77
|0.10
|2.0022
|0.0000
|1.9992
|1.00
|204.10
|156
|2007.05.01 14:18
|close
|76
|0.04
|2.0022
|0.0000
|1.9961
|-0.84
|203.26
|157
|2007.05.01 14:18
|sell
|79
|0.05
|2.0016
|0.0000
|1.9976
|158
|2007.05.02 00:35
|t/p
|79
|0.05
|1.9976
|0.0000
|1.9976
|2.00
|205.26
|159
|2007.05.02 00:35
|sell
|80
|0.05
|1.9971
|0.0000
|1.9931
|160
|2007.05.02 07:10
|t/p
|80
|0.05
|1.9931
|0.0000
|1.9931
|2.00
|207.26
|161
|2007.05.02 07:10
|sell
|81
|0.05
|1.9927
|0.0000
|1.9887
|162
|2007.05.02 08:45
|sell
|82
|0.10
|1.9957
|0.0000
|1.9917
|163
|2007.05.02 10:45
|t/p
|82
|0.10
|1.9917
|0.0000
|1.9917
|4.00
|211.26
|164
|2007.05.02 10:45
|close
|81
|0.05
|1.9917
|0.0000
|1.9887
|0.50
|211.76
|165
|2007.05.02 10:45
|sell
|83
|0.05
|1.9914
|0.0000
|1.9874
|166
|2007.05.02 14:07
|t/p
|83
|0.05
|1.9874
|0.0000
|1.9874
|2.00
|213.76
|167
|2007.05.02 14:07
|sell
|84
|0.05
|1.9870
|0.0000
|1.9830
|168
|2007.05.02 14:26
|sell
|85
|0.10
|1.9901
|0.0000
|1.9861
|169
|2007.05.03 08:05
|sell
|86
|0.20
|1.9931
|0.0000
|1.9891
|170
|2007.05.03 13:44
|t/p
|86
|0.20
|1.9891
|0.0000
|1.9891
|8.00
|221.76
|171
|2007.05.03 13:44
|close
|85
|0.10
|1.9891
|0.0000
|1.9861
|1.01
|222.77
|172
|2007.05.03 13:44
|close
|84
|0.05
|1.9891
|0.0000
|1.9830
|-1.05
|221.73
|173
|2007.05.03 13:45
|sell
|87
|0.05
|1.9888
|0.0000
|1.9848
|174
|2007.05.04 07:52
|t/p
|87
|0.05
|1.9848
|0.0000
|1.9848
|2.00
|223.73
|175
|2007.05.04 07:52
|sell
|88
|0.05
|1.9844
|0.0000
|1.9804
|176
|2007.05.04 12:01
|sell
|89
|0.10
|1.9874
|0.0000
|1.9834
|177
|2007.05.04 12:45
|sell
|90
|0.20
|1.9906
|0.0000
|1.9866
|178
|2007.05.04 16:45
|sell
|91
|0.40
|1.9936
|0.0000
|1.9896
|179
|2007.05.07 05:47
|sell
|92
|0.80
|1.9968
|0.0000
|1.9928
|180
|2007.05.07 17:30
|close
|92
|0.80
|1.9941
|0.0000
|1.9928
|21.60
|245.33
|181
|2007.05.07 17:30
|close
|91
|0.40
|1.9942
|0.0000
|1.9896
|-2.39
|242.94
|182
|2007.05.07 17:30
|close
|90
|0.20
|1.9942
|0.0000
|1.9866
|-7.19
|235.74
|183
|2007.05.07 17:30
|close
|89
|0.10
|1.9942
|0.0000
|1.9834
|-6.80
|228.95
|184
|2007.05.07 17:30
|close
|88
|0.05
|1.9942
|0.0000
|1.9804
|-4.90
|224.05
|185
|2007.05.07 17:30
|sell
|93
|0.05
|1.9937
|0.0000
|1.9897
|186
|2007.05.08 14:23
|t/p
|93
|0.05
|1.9897
|0.0000
|1.9897
|2.00
|226.05
|187
|2007.05.08 14:23
|sell
|94
|0.05
|1.9893
|0.0000
|1.9853
|188
|2007.05.09 09:55
|sell
|95
|0.10
|1.9924
|0.0000
|1.9884
|189
|2007.05.09 13:13
|sell
|96
|0.20
|1.9954
|0.0000
|1.9914
|190
|2007.05.09 13:31
|sell
|97
|0.40
|1.9986
|0.0000
|1.9946
|191
|2007.05.09 15:35
|close
|97
|0.40
|1.9962
|0.0000
|1.9946
|9.60
|235.65
|192
|2007.05.09 15:35
|close
|96
|0.20
|1.9959
|0.0000
|1.9914
|-1.00
|234.65
|193
|2007.05.09 15:35
|close
|95
|0.10
|1.9959
|0.0000
|1.9884
|-3.50
|231.15
|194
|2007.05.09 15:35
|close
|94
|0.05
|1.9959
|0.0000
|1.9853
|-3.30
|227.85
|195
|2007.05.09 15:35
|sell
|98
|0.05
|1.9951
|0.0000
|1.9911
|196
|2007.05.10 08:15
|t/p
|98
|0.05
|1.9911
|0.0000
|1.9911
|2.00
|229.86
|197
|2007.05.10 08:15
|sell
|99
|0.05
|1.9907
|0.0000
|1.9867
|198
|2007.05.10 09:20
|t/p
|99
|0.05
|1.9867
|0.0000
|1.9867
|2.00
|231.86
|199
|2007.05.10 09:20
|sell
|100
|0.05
|1.9863
|0.0000
|1.9823
|200
|2007.05.10 11:02
|sell
|101
|0.10
|1.9893
|0.0000
|1.9853
|201
|2007.05.10 12:51
|t/p
|101
|0.10
|1.9853
|0.0000
|1.9853
|4.00
|235.86
|202
|2007.05.10 12:51
|close
|100
|0.05
|1.9853
|0.0000
|1.9823
|0.50
|236.36
|203
|2007.05.10 12:51
|sell
|102
|0.05
|1.9850
|0.0000
|1.9810
|204
|2007.05.10 13:28
|t/p
|102
|0.05
|1.9810
|0.0000
|1.9810
|2.00
|238.36
|205
|2007.05.10 13:28
|sell
|103
|0.05
|1.9806
|0.0000
|1.9766
|206
|2007.05.10 15:05
|sell
|104
|0.10
|1.9839
|0.0000
|1.9799
|207
|2007.05.10 16:55
|t/p
|104
|0.10
|1.9799
|0.0000
|1.9799
|4.00
|242.36
|208
|2007.05.10 16:55
|close
|103
|0.05
|1.9799
|0.0000
|1.9766
|0.35
|242.71
|209
|2007.05.10 16:55
|sell
|105
|0.06
|1.9794
|0.0000
|1.9754
|210
|2007.05.11 14:22
|sell
|106
|0.10
|1.9825
|0.0000
|1.9785
|211
|2007.05.14 18:57
|t/p
|106
|0.10
|1.9785
|0.0000
|1.9785
|4.00
|246.71
|212
|2007.05.14 18:57
|close
|105
|0.06
|1.9784
|0.0000
|1.9754
|0.60
|247.31
|213
|2007.05.14 18:58
|sell
|107
|0.06
|1.9781
|0.0000
|1.9741
|214
|2007.05.15 06:15
|sell
|108
|0.10
|1.9811
|0.0000
|1.9771
|215
|2007.05.15 08:36
|t/p
|108
|0.10
|1.9771
|0.0000
|1.9771
|4.00
|251.31
|216
|2007.05.15 08:36
|close
|107
|0.06
|1.9771
|0.0000
|1.9741
|0.60
|251.92
|217
|2007.05.15 08:36
|sell
|109
|0.06
|1.9768
|0.0000
|1.9728
|218
|2007.05.15 14:31
|sell
|110
|0.10
|1.9798
|0.0000
|1.9758
|219
|2007.05.15 14:45
|sell
|111
|0.20
|1.9829
|0.0000
|1.9789
|220
|2007.05.15 15:40
|sell
|112
|0.40
|1.9861
|0.0000
|1.9821
|221
|2007.05.16 09:37
|close
|112
|0.40
|1.9836
|0.0000
|1.9821
|10.01
|261.93
|222
|2007.05.16 09:37
|close
|111
|0.20
|1.9837
|0.0000
|1.9789
|-1.59
|260.33
|223
|2007.05.16 09:37
|close
|110
|0.10
|1.9837
|0.0000
|1.9758
|-3.90
|256.44
|224
|2007.05.16 09:37
|close
|109
|0.06
|1.9837
|0.0000
|1.9728
|-4.14
|252.30
|225
|2007.05.16 09:37
|sell
|113
|0.06
|1.9832
|0.0000
|1.9792
|226
|2007.05.16 15:13
|t/p
|113
|0.06
|1.9792
|0.0000
|1.9792
|2.40
|254.70
|227
|2007.05.16 15:13
|sell
|114
|0.06
|1.9788
|0.0000
|1.9748
|228
|2007.05.17 11:16
|t/p
|114
|0.06
|1.9748
|0.0000
|1.9748
|2.41
|257.10
|229
|2007.05.17 11:16
|sell
|115
|0.06
|1.9743
|0.0000
|1.9703
|230
|2007.05.17 11:55
|sell
|116
|0.10
|1.9773
|0.0000
|1.9733
|231
|2007.05.18 08:30
|t/p
|116
|0.10
|1.9733
|0.0000
|1.9733
|4.00
|261.11
|232
|2007.05.18 08:30
|close
|115
|0.06
|1.9733
|0.0000
|1.9703
|0.60
|261.71
|233
|2007.05.18 08:30
|sell
|117
|1.30
|1.9731
|0.0000
|1.9691
|234
|2007.05.18 14:29
|sell
|118
|2.60
|1.9737
|0.0000
|1.9697
|235
|2007.05.18 15:07
|close
|118
|2.60
|1.9769
|0.0000
|1.9697
|-83.20
|178.51
|236
|2007.05.18 15:07
|close
|117
|1.30
|1.9771
|0.0000
|1.9691
|-52.00
|126.51
|237
|2007.05.18 15:10
|buy
|119
|0.63
|1.9777
|0.0000
|1.9817
|238
|2007.05.18 15:15
|buy
|120
|1.30
|1.9767
|0.0000
|1.9807
|239
|2007.05.21 01:00
|close
|120
|1.30
|1.9737
|0.0000
|1.9807
|-39.05
|87.46
|240
|2007.05.21 01:01
|close
|119
|0.63
|1.9736
|0.0000
|1.9817
|-25.86
|61.60
|241
|2007.05.21 01:05
|sell
|121
|0.30
|1.9739
|0.0000
|1.9699
|242
|2007.05.21 04:04
|sell
|122
|0.60
|1.9745
|0.0000
|1.9705
|243
|2007.05.21 09:45
|t/p
|122
|0.60
|1.9705
|0.0000
|1.9705
|24.00
|85.60
|244
|2007.05.21 09:45
|close
|121
|0.30
|1.9705
|0.0000
|1.9699
|10.20
|95.80
|245
|2007.05.21 09:45
|sell
|123
|0.02
|1.9702
|0.0000
|1.9662
|246
|2007.06.08 09:35
|t/p
|123
|0.02
|1.9662
|0.0000
|1.9662
|0.81
|96.61
|247
|2007.06.08 09:35
|sell
|124
|0.02
|1.9658
|0.0000
|1.9618
|248
|2007.06.18 07:28
|close at stop
|124
|0.02
|1.9836
|0.0000
|1.9618
|-3.56
|93.06