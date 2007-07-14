North Finance Co Ltd

Account: 546155 Name: TERMINATOR v 4.11 Currency: USD 2007 July 20, 08:15
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
11059956 2007.07.14 11:31 balance Deposit 100 000.00
11064895 2007.07.16 05:59 buy 0.10 audusd 0.8716 0.8758 0.9168 2007.07.18 10:42 0.8758 0.00 0.00 0.18 42.00
  222777 TER222777[sl]
11064897 2007.07.16 05:59 sell 0.10 gbpaud 2.3346 2.3286 2.2306 2007.07.19 17:58 2.3286 0.00 0.00 0.79 52.86
  222777 TER222777[sl]
11064933 2007.07.16 06:01 sell 0.10 euraud 1.5813 1.5769 1.5059 2007.07.17 15:28 1.5769 0.00 0.00 0.18 38.46
  222777 TER222777[sl]
11066288 2007.07.16 07:29 sell 0.10 gbpnzd 2.5776 2.5713 2.4271 2007.07.16 23:54 2.5713 0.00 0.00 0.00 49.97
  222777 TER222777[sl]
11091348 2007.07.17 05:33 buy 0.10 gbpusd 2.0368 2.0448 2.1044 2007.07.17 16:33 2.0448 0.00 0.00 0.00 80.00
  222777 TER222777[sl]
11108799 2007.07.17 15:28 sell 0.10 euraud 1.5758 1.5715 1.5009 2007.07.18 16:07 1.5715 0.00 0.00 0.18 37.68
  222777 TER222777[sl]
  0.00 0.00 1.33 300.97
Closed P/L: 302.30
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
11075991 2007.07.16 14:03 buy 0.10 audcad 0.9168 0.0000 0.9570   0.9184 0.00 0.00 1.26 15.33
  222777 TER222777
11085585 2007.07.16 20:33 buy 0.10 audcad 0.9100 0.0000 0.9502   0.9184 0.00 0.00 1.26 80.50
  222777 TER222777
11181603 2007.07.19 21:28 buy 0.10 audchf 1.0588 0.0000 1.0972   1.0597 0.00 0.00 0.41 7.48
  222777 TER222777
11181635 2007.07.19 21:28 buy 0.10 audchf 1.0588 0.0000 1.0972   1.0597 0.00 0.00 0.41 7.48
  222777 TER222777
11143496 2007.07.18 15:45 buy 0.10 audjpy 107.29 0.00 112.15   107.63 0.00 0.00 2.23 27.82
  222777 TER222777
11080636 2007.07.16 17:13 sell 0.10 eurcad 1.4363 0.0000 1.3919   1.4403 0.00 0.00 0.97 -38.32
  222777 TER222777
11143267 2007.07.18 15:44 sell 0.10 eurgbp 0.6724 0.0000 0.6580   0.6735 0.00 0.00 1.40 -22.54
  222777 TER222777
11174399 2007.07.19 16:19 sell 0.10 eurgbp 0.6749 0.0000 0.6605   0.6735 0.00 0.00 0.35 28.70
  222777 TER222777
11174402 2007.07.19 16:19 sell 0.10 eurgbp 0.6749 0.0000 0.6605   0.6735 0.00 0.00 0.35 28.70
  222777 TER222777
11073264 2007.07.16 12:13 sell 0.10 eurnzd 1.7412 0.0000 1.6446   1.7363 0.00 0.00 4.80 38.98
  222777 TER222777
11106811 2007.07.17 14:16 buy 0.10 gbpchf 2.4573 0.0000 2.5221   2.4667 0.00 0.00 4.45 78.09
  222777 TER222777
11106812 2007.07.17 14:16 buy 0.10 gbpchf 2.4573 0.0000 2.5221   2.4667 0.00 0.00 4.45 78.09
  222777 TER222777
11110952 2007.07.17 16:03 buy 0.10 gbpjpy 250.01 0.00 259.61   250.40 0.00 0.00 6.43 31.92
  222777 TER222777
11087741 2007.07.16 23:54 sell 0.10 gbpnzd 2.5675 0.0000 2.4283   2.5784 0.00 0.00 3.85 -86.71
  222777 TER222777
11120862 2007.07.18 01:04 sell 0.10 gbpnzd 2.5907 0.0000 2.4515   2.5784 0.00 0.00 2.57 97.85
  222777 TER222777
11120881 2007.07.18 01:06 sell 0.20 gbpnzd 2.5911 0.0000 2.4519   2.5784 0.00 0.00 5.13 202.06
  222777 TER222777
11183092 2007.07.19 23:06 buy 0.10 nzdchf 0.9564 0.0000 0.9984   0.9566 0.00 0.00 0.52 1.66
  222777 TER222777
11066894 2007.07.16 08:07 buy 0.10 usdjpy 121.91 0.00 124.55   122.21 0.00 0.00 3.69 24.55
  222777 TER222777
11184525 2007.07.20 01:40 buy 0.10 nzdusd 0.7937 0.0000 0.8225   0.7951 0.00 0.00 0.00 14.00
  222777 TER222777
11184526 2007.07.20 01:40 buy 0.10 nzdusd 0.7937 0.0000 0.8225   0.7951 0.00 0.00 0.00 14.00
  222777 TER222777
11185734 2007.07.20 04:13 sell 0.10 gbpaud 2.3276 0.0000 2.2346   2.3276 0.00 0.00 0.00 0.00
  222777 TER222777
11185736 2007.07.20 04:13 sell 0.10 gbpaud 2.3276 0.0000 2.2346   2.3276 0.00 0.00 0.00 0.00
  222777 TER222777
11186396 2007.07.20 05:18 sell 0.10 euraud 1.5661 0.0000 1.5001   1.5674 0.00 0.00 0.00 -11.46
  222777 TER222777
11186397 2007.07.20 05:18 sell 0.10 euraud 1.5661 0.0000 1.5001   1.5674 0.00 0.00 0.00 -11.46
  222777 TER222777
11187284 2007.07.20 07:02 buy 0.10 nzdjpy 97.31 0.00 103.01   97.14 0.00 0.00 0.00 -13.91
  222777 TER222777
  0.00 0.00 44.53 592.81
  Floating P/L: 637.34
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 302.30 Floating P/L: 637.34 Margin: 1 831.48
Balance: 100 302.30 Equity: 100 939.64 Free Margin: 99 108.16