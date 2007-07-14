North Finance Co Ltd
|Account: 546155
|Name: TERMINATOR v 4.11
|Currency: USD
|2007 July 20, 08:15
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11059956
|2007.07.14 11:31
|balance
|Deposit
|100 000.00
|11064895
|2007.07.16 05:59
|buy
|0.10
|audusd
|0.8716
|0.8758
|0.9168
|2007.07.18 10:42
|0.8758
|0.00
|0.00
|0.18
|42.00
|
|222777
|TER222777[sl]
|11064897
|2007.07.16 05:59
|sell
|0.10
|gbpaud
|2.3346
|2.3286
|2.2306
|2007.07.19 17:58
|2.3286
|0.00
|0.00
|0.79
|52.86
|
|222777
|TER222777[sl]
|11064933
|2007.07.16 06:01
|sell
|0.10
|euraud
|1.5813
|1.5769
|1.5059
|2007.07.17 15:28
|1.5769
|0.00
|0.00
|0.18
|38.46
|
|222777
|TER222777[sl]
|11066288
|2007.07.16 07:29
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.5776
|2.5713
|2.4271
|2007.07.16 23:54
|2.5713
|0.00
|0.00
|0.00
|49.97
|
|222777
|TER222777[sl]
|11091348
|2007.07.17 05:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0368
|2.0448
|2.1044
|2007.07.17 16:33
|2.0448
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|222777
|TER222777[sl]
|11108799
|2007.07.17 15:28
|sell
|0.10
|euraud
|1.5758
|1.5715
|1.5009
|2007.07.18 16:07
|1.5715
|0.00
|0.00
|0.18
|37.68
|
|222777
|TER222777[sl]
|
|0.00
|0.00
|1.33
|300.97
|Closed P/L:
|302.30
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11075991
|2007.07.16 14:03
|buy
|0.10
|audcad
|0.9168
|0.0000
|0.9570
|
|0.9184
|0.00
|0.00
|1.26
|15.33
|
|222777
|TER222777
|11085585
|2007.07.16 20:33
|buy
|0.10
|audcad
|0.9100
|0.0000
|0.9502
|
|0.9184
|0.00
|0.00
|1.26
|80.50
|
|222777
|TER222777
|11181603
|2007.07.19 21:28
|buy
|0.10
|audchf
|1.0588
|0.0000
|1.0972
|
|1.0597
|0.00
|0.00
|0.41
|7.48
|
|222777
|TER222777
|11181635
|2007.07.19 21:28
|buy
|0.10
|audchf
|1.0588
|0.0000
|1.0972
|
|1.0597
|0.00
|0.00
|0.41
|7.48
|
|222777
|TER222777
|11143496
|2007.07.18 15:45
|buy
|0.10
|audjpy
|107.29
|0.00
|112.15
|
|107.63
|0.00
|0.00
|2.23
|27.82
|
|222777
|TER222777
|11080636
|2007.07.16 17:13
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4363
|0.0000
|1.3919
|
|1.4403
|0.00
|0.00
|0.97
|-38.32
|
|222777
|TER222777
|11143267
|2007.07.18 15:44
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6724
|0.0000
|0.6580
|
|0.6735
|0.00
|0.00
|1.40
|-22.54
|
|222777
|TER222777
|11174399
|2007.07.19 16:19
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6749
|0.0000
|0.6605
|
|0.6735
|0.00
|0.00
|0.35
|28.70
|
|222777
|TER222777
|11174402
|2007.07.19 16:19
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6749
|0.0000
|0.6605
|
|0.6735
|0.00
|0.00
|0.35
|28.70
|
|222777
|TER222777
|11073264
|2007.07.16 12:13
|sell
|0.10
|eurnzd
|1.7412
|0.0000
|1.6446
|
|1.7363
|0.00
|0.00
|4.80
|38.98
|
|222777
|TER222777
|11106811
|2007.07.17 14:16
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4573
|0.0000
|2.5221
|
|2.4667
|0.00
|0.00
|4.45
|78.09
|
|222777
|TER222777
|11106812
|2007.07.17 14:16
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4573
|0.0000
|2.5221
|
|2.4667
|0.00
|0.00
|4.45
|78.09
|
|222777
|TER222777
|11110952
|2007.07.17 16:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|250.01
|0.00
|259.61
|
|250.40
|0.00
|0.00
|6.43
|31.92
|
|222777
|TER222777
|11087741
|2007.07.16 23:54
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.5675
|0.0000
|2.4283
|
|2.5784
|0.00
|0.00
|3.85
|-86.71
|
|222777
|TER222777
|11120862
|2007.07.18 01:04
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.5907
|0.0000
|2.4515
|
|2.5784
|0.00
|0.00
|2.57
|97.85
|
|222777
|TER222777
|11120881
|2007.07.18 01:06
|sell
|0.20
|gbpnzd
|2.5911
|0.0000
|2.4519
|
|2.5784
|0.00
|0.00
|5.13
|202.06
|
|222777
|TER222777
|11183092
|2007.07.19 23:06
|buy
|0.10
|nzdchf
|0.9564
|0.0000
|0.9984
|
|0.9566
|0.00
|0.00
|0.52
|1.66
|
|222777
|TER222777
|11066894
|2007.07.16 08:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.91
|0.00
|124.55
|
|122.21
|0.00
|0.00
|3.69
|24.55
|
|222777
|TER222777
|11184525
|2007.07.20 01:40
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7937
|0.0000
|0.8225
|
|0.7951
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|222777
|TER222777
|11184526
|2007.07.20 01:40
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7937
|0.0000
|0.8225
|
|0.7951
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|222777
|TER222777
|11185734
|2007.07.20 04:13
|sell
|0.10
|gbpaud
|2.3276
|0.0000
|2.2346
|
|2.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|222777
|TER222777
|11185736
|2007.07.20 04:13
|sell
|0.10
|gbpaud
|2.3276
|0.0000
|2.2346
|
|2.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|222777
|TER222777
|11186396
|2007.07.20 05:18
|sell
|0.10
|euraud
|1.5661
|0.0000
|1.5001
|
|1.5674
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.46
|
|222777
|TER222777
|11186397
|2007.07.20 05:18
|sell
|0.10
|euraud
|1.5661
|0.0000
|1.5001
|
|1.5674
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.46
|
|222777
|TER222777
|11187284
|2007.07.20 07:02
|buy
|0.10
|nzdjpy
|97.31
|0.00
|103.01
|
|97.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.91
|
|222777
|TER222777
|
|0.00
|0.00
|44.53
|592.81
|
|Floating P/L:
|637.34
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|302.30
|Floating P/L:
|637.34
|Margin:
|1 831.48
|Balance:
|100 302.30
|Equity:
|100 939.64
|Free Margin:
|99
108.16