|Account: 1527380
|Name: Frank Hegyes
|Currency: USD
|2007 July 20, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|40929937
|2007.07.01 14:07
|balance
|Deposit
|3 000.00
|42010404
|2007.07.06 15:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3632
|1.3582
|1.5632
|2007.07.10 08:37
|1.3651
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.90
|42010424
|2007.07.06 15:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3626
|1.3576
|1.5626
|2007.07.10 08:37
|1.3652
|0.00
|0.00
|-0.24
|5.20
|42010437
|2007.07.06 15:50
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3620
|1.3570
|1.5620
|2007.07.10 08:37
|1.3652
|0.00
|0.00
|-0.48
|12.80
|42010454
|2007.07.09 06:14
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3614
|1.3564
|1.5614
|2007.07.10 08:37
|1.3652
|0.00
|0.00
|-0.48
|30.40
|42010464
|2007.07.10 05:02
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3608
|1.3558
|1.5608
|2007.07.10 08:36
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|68.80
|42010477
|2007.07.10 05:03
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3602
|1.3604
|1.4654
|2007.07.10 08:36
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|42010483
|2007.07.10 05:04
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3596
|1.3604
|1.4654
|2007.07.10 08:36
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|358.40
|42338493
|2007.07.10 09:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3648
|1.3730
|1.4780
|2007.07.11 03:03
|1.3730
|0.00
|0.00
|-0.06
|8.20
|42424620
|2007.07.10 14:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3711
|1.3724
|1.4774
|2007.07.11 08:30
|1.3743
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.20
|42424642
|2007.07.10 17:08
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3705
|1.3722
|1.4772
|2007.07.11 08:30
|1.3743
|0.00
|0.00
|-0.12
|7.60
|42534401
|2007.07.10 22:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3770
|1.3720
|1.5770
|2007.07.11 08:31
|1.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|42534507
|2007.07.10 22:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3764
|1.3714
|1.5764
|2007.07.11 08:31
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|42534570
|2007.07.10 22:32
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3758
|1.3708
|1.5758
|2007.07.11 08:31
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|42534616
|2007.07.10 23:11
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3752
|1.3702
|1.5752
|2007.07.11 08:31
|1.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|42534655
|2007.07.10 23:59
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3746
|1.3696
|1.5746
|2007.07.11 08:31
|1.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|42534687
|2007.07.11 00:19
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3740
|1.3690
|1.5740
|2007.07.11 08:30
|1.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|42534716
|2007.07.11 02:14
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3734
|1.3684
|1.5734
|2007.07.11 08:30
|1.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|42705479
|2007.07.11 11:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3754
|1.3704
|1.5754
|2007.07.11 13:51
|1.3765
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|42705491
|2007.07.11 12:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3748
|1.3698
|1.5748
|2007.07.11 13:50
|1.3765
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|42768200
|2007.07.11 13:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3764
|1.3714
|1.5764
|2007.07.12 08:45
|1.3785
|0.00
|0.00
|-0.18
|2.10
|42768201
|2007.07.11 15:11
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3758
|1.3708
|1.5758
|2007.07.12 08:45
|1.3785
|0.00
|0.00
|-0.36
|5.40
|42768204
|2007.07.11 15:37
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3752
|1.3702
|1.5752
|2007.07.12 08:45
|1.3784
|0.00
|0.00
|-0.73
|12.80
|42768216
|2007.07.11 20:12
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3746
|1.3696
|1.5746
|2007.07.12 08:44
|1.3784
|0.00
|0.00
|-1.45
|30.40
|42950634
|2007.07.12 08:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3787
|1.3737
|1.5787
|2007.07.13 12:39
|1.3805
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.80
|42950635
|2007.07.12 10:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3781
|1.3731
|1.5781
|2007.07.13 12:38
|1.3805
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.80
|42950636
|2007.07.12 12:51
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3775
|1.3725
|1.5775
|2007.07.12 13:30
|1.3778
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42950638
|2007.07.12 12:52
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3769
|1.3719
|1.5769
|2007.07.12 13:29
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|42950639
|2007.07.12 13:02
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3763
|1.3713
|1.5763
|2007.07.12 13:29
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|43152583
|2007.07.13 13:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3797
|1.3747
|1.5797
|2007.07.17 07:23
|1.3796
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.10
|43152592
|2007.07.13 13:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3791
|1.3741
|1.5791
|2007.07.17 07:23
|1.3795
|0.00
|0.00
|-0.24
|0.80
|43152600
|2007.07.13 14:32
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3785
|1.3735
|1.5785
|2007.07.17 07:23
|1.3795
|0.00
|0.00
|-0.48
|4.00
|43152606
|2007.07.13 14:40
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3779
|1.3729
|1.5779
|2007.07.16 08:37
|1.3786
|0.00
|0.00
|-0.48
|5.60
|43152612
|2007.07.13 14:45
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3773
|1.3723
|1.5773
|2007.07.16 08:37
|1.3786
|0.00
|0.00
|-0.97
|20.80
|43152617
|2007.07.16 07:34
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3767
|1.3717
|1.5767
|2007.07.16 08:37
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|60.80
|43152628
|2007.07.16 07:35
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3761
|1.3711
|1.5761
|2007.07.16 08:37
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|43277436
|2007.07.16 10:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3798
|1.3748
|1.5798
|2007.07.17 07:23
|1.3796
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.20
|43277453
|2007.07.16 10:26
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3792
|1.3742
|1.5792
|2007.07.17 07:23
|1.3795
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.60
|43277460
|2007.07.16 11:40
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3786
|1.3736
|1.5786
|2007.07.17 07:22
|1.3795
|0.00
|0.00
|-0.24
|3.60
|43277466
|2007.07.16 11:55
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3780
|1.3730
|1.5780
|2007.07.17 07:22
|1.3795
|0.00
|0.00
|-0.48
|12.00
|43277483
|2007.07.16 14:48
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3774
|1.3724
|1.5774
|2007.07.17 07:22
|1.3795
|0.00
|0.00
|-0.97
|33.60
|43373176
|2007.07.17 07:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3795
|1.3745
|1.5795
|2007.07.17 11:22
|1.3775
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|43373180
|2007.07.17 08:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3789
|1.3739
|1.5789
|2007.07.17 11:22
|1.3775
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|43373182
|2007.07.17 09:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3783
|1.3733
|1.5783
|2007.07.17 11:22
|1.3775
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|43373186
|2007.07.17 09:02
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3777
|1.3727
|1.5777
|2007.07.17 11:22
|1.3775
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|43373188
|2007.07.17 09:29
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3771
|1.3721
|1.5771
|2007.07.17 11:22
|1.3775
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|43373190
|2007.07.17 09:33
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3765
|1.3715
|1.5765
|2007.07.17 11:21
|1.3775
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|43373192
|2007.07.17 09:33
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3759
|1.3709
|1.5759
|2007.07.17 11:21
|1.3775
|0.00
|0.00
|0.00
|102.40
|43439353
|2007.07.17 13:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0460
|2.0526
|2.1546
|2007.07.18 06:03
|2.0526
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|43530987
|2007.07.18 00:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3796
|1.3746
|1.5796
|2007.07.18 19:52
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|43531005
|2007.07.18 07:46
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3790
|1.3740
|1.5790
|2007.07.18 19:52
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|43531022
|2007.07.18 07:54
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3784
|1.3734
|1.5784
|2007.07.18 19:51
|1.3793
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|43531038
|2007.07.18 08:44
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3778
|1.3728
|1.5778
|2007.07.18 19:51
|1.3793
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|43531052
|2007.07.18 11:54
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3772
|1.3722
|1.5772
|2007.07.18 19:51
|1.3793
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|43531063
|2007.07.18 12:39
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3766
|1.3716
|1.5766
|2007.07.18 12:53
|1.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|43531083
|2007.07.18 12:40
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3760
|1.3710
|1.5760
|2007.07.18 12:51
|1.3761
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|43531092
|2007.07.18 12:44
|buy
|1.28
|eurusd
|1.3754
|1.3704
|1.5754
|2007.07.18 12:50
|1.3760
|0.00
|0.00
|0.00
|76.80
|43531220
|2007.07.18 00:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0490
|2.0525
|2.1545
|2007.07.18 06:03
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|43589468
|2007.07.18 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0528
|2.0508
|2.2528
|2007.07.18 07:54
|2.0508
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|43589492
|2007.07.18 07:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0513
|2.0493
|2.2513
|2007.07.18 08:31
|2.0493
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|43589504
|2007.07.18 08:32
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0498
|2.0498
|2.1518
|2007.07.18 09:31
|2.0498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|43810178
|2007.07.18 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0523
|2.0525
|2.1545
|2007.07.18 15:25
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43818723
|2007.07.18 15:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0524
|2.0504
|2.2524
|2007.07.18 19:51
|2.0527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|43879928
|2007.07.18 22:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0536
|2.0516
|2.2536
|2007.07.19 00:42
|2.0516
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|43879930
|2007.07.19 00:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0521
|2.0501
|2.2521
|2007.07.19 08:30
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|43879931
|2007.07.19 08:31
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0506
|2.0486
|2.2506
|2007.07.19 10:54
|2.0486
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|43879932
|2007.07.19 10:23
|buy
|0.08
|gbpusd
|2.0491
|2.0471
|2.2491
|2007.07.19 13:08
|2.0471
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|43879933
|2007.07.19 11:30
|buy
|0.16
|gbpusd
|2.0476
|2.0481
|2.1501
|2007.07.19 15:29
|2.0481
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|43880980
|2007.07.18 23:00
|buy limit
|0.32
|eurusd
|1.3778
|1.3728
|1.5778
|2007.07.20 14:23
|1.3833
|cancelled
|43880981
|2007.07.18 23:00
|buy limit
|0.64
|eurusd
|1.3772
|1.3722
|1.5772
|2007.07.20 14:23
|1.3833
|cancelled
|43880982
|2007.07.18 23:00
|buy limit
|1.28
|eurusd
|1.3766
|1.3716
|1.5766
|2007.07.20 14:23
|1.3832
|cancelled
|43880984
|2007.07.18 23:00
|buy limit
|2.56
|eurusd
|1.3760
|1.3710
|1.5760
|2007.07.20 14:23
|1.3831
|cancelled
|44148812
|2007.07.20 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0523
|2.0565
|2.1585
|2007.07.20 14:54
|2.0565
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|44148831
|2007.07.20 10:00
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|2.0508
|2.0488
|2.2508
|2007.07.20 14:18
|2.0549
|cancelled
|44148836
|2007.07.20 10:00
|buy limit
|0.04
|gbpusd
|2.0493
|2.0473
|2.2493
|2007.07.20 14:18
|2.0549
|cancelled
|44148842
|2007.07.20 10:00
|buy limit
|0.08
|gbpusd
|2.0478
|2.0458
|2.2478
|2007.07.20 14:18
|2.0549
|cancelled
|44148849
|2007.07.20 10:00
|buy limit
|0.16
|gbpusd
|2.0463
|2.0443
|2.2463
|2007.07.20 14:18
|2.0549
|cancelled
|44148854
|2007.07.20 10:00
|buy limit
|0.32
|gbpusd
|2.0448
|2.0428
|2.2448
|2007.07.20 14:18
|2.0549
|cancelled
|44148859
|2007.07.20 10:00
|buy limit
|0.64
|gbpusd
|2.0433
|2.0413
|2.2433
|2007.07.20 14:18
|2.0549
|cancelled
|44148861
|2007.07.20 10:00
|buy limit
|1.28
|gbpusd
|2.0418
|2.0398
|2.2418
|2007.07.20 14:18
|2.0549
|cancelled
|44148865
|2007.07.20 10:00
|buy limit
|2.56
|gbpusd
|2.0403
|2.0383
|2.2403
|2007.07.20 14:18
|2.0549
|cancelled
|44228907
|2007.07.20 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0555
|2.0535
|2.2555
|2007.07.20 16:51
|2.0535
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|0.00
|0.00
|-8.62
|1 339.90
|Closed P/L:
|1 331.28
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|43880973
|2007.07.18 23:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3808
|1.3758
|1.5808
|
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.70
|43880974
|2007.07.18 23:20
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3802
|1.3752
|1.5802
|
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.24
|4.60
|43880976
|2007.07.19 01:25
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3796
|1.3746
|1.5796
|
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.48
|11.60
|43880977
|2007.07.19 05:54
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3790
|1.3793
|1.4843
|
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.96
|28.00
|43880978
|2007.07.20 08:42
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3784
|1.3792
|1.4842
|
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.97
|65.60
|44229080
|2007.07.20 15:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3836
|1.3786
|1.5836
|
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.10
|44229095
|2007.07.20 15:10
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3830
|1.3780
|1.5830
|
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.00
|44229116
|2007.07.20 16:16
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3824
|1.3774
|1.5824
|
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.24
|0.40
|44229133
|2007.07.20 16:48
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3818
|1.3768
|1.5818
|
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.48
|5.60
|44229156
|2007.07.20 16:51
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3812
|1.3762
|1.5812
|
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.97
|20.80
|44228924
|2007.07.20 16:51
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0540
|2.0520
|2.2540
|
|2.0550
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.00
|
|0.00
|0.00
|-4.65
|138.20
|
|Floating P/L:
|133.55
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|44229170
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|0.32
|eurusd
|1.3806
|1.3756
|1.5806
|
|1.3827
|Bliksem2 EURUSD 50 2347.5
|44229180
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|0.64
|eurusd
|1.3800
|1.3750
|1.5800
|
|1.3827
|Bliksem2 EURUSD 50 2347.6
|44229189
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|1.28
|eurusd
|1.3794
|1.3744
|1.5794
|
|1.3827
|Bliksem2 EURUSD 50 2347.7
|44229196
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|2.56
|eurusd
|1.3788
|1.3738
|1.5788
|
|1.3827
|Bliksem2 EURUSD 50 2347.8
|44228938
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|0.04
|gbpusd
|2.0525
|2.0505
|2.2525
|
|2.0554
|Bliksem2 GBPUSD 20 2352.2
|44228953
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|0.08
|gbpusd
|2.0510
|2.0490
|2.2510
|
|2.0554
|Bliksem2 GBPUSD 20 2352.3
|44228967
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|0.16
|gbpusd
|2.0495
|2.0475
|2.2495
|
|2.0554
|Bliksem2 GBPUSD 20 2352.4
|44228975
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|0.32
|gbpusd
|2.0480
|2.0460
|2.2480
|
|2.0554
|Bliksem2 GBPUSD 20 2352.5
|44228988
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|0.64
|gbpusd
|2.0465
|2.0445
|2.2465
|
|2.0554
|Bliksem2 GBPUSD 20 2352.6
|44228995
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|1.28
|gbpusd
|2.0450
|2.0430
|2.2450
|
|2.0554
|Bliksem2 GBPUSD 20 2352.7
|44229002
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|2.56
|gbpusd
|2.0435
|2.0415
|2.2435
|
|2.0554
|Bliksem2 GBPUSD 20 2352.8
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 331.28
|Floating P/L:
|133.55
|Margin:
|320.00
|Balance:
|4 331.28
|Equity:
|4 464.83
|Free Margin:
|4 144.83
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 410.06
|Gross Loss:
|78.78
|Total Net Profit:
|1 331.28
|Profit Factor:
|17.90
|Expected Payoff:
|19.29
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|30.40 (0.70%)
|Relative Drawdown:
|0.81% (30.30)
|
|Total Trades:
|69
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|69 (72.46%)
|Profit Trades (% of total):
|50 (72.46%)
|Loss trades (% of total):
|19 (27.54%)
|Largest
|profit trade:
|358.40
|loss trade:
|-16.00
|Average
|profit trade:
|28.20
|loss trade:
|-4.15
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (388.32)
|consecutive losses ($):
|5 (-30.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|722.14 (12)
|consecutive loss (count):
|-30.40 (5)
|Average
|consecutive wins:
|8
|consecutive losses:
|3