Interbank FX, LLC

Account: 1527380 Name: Frank Hegyes Currency: USD 2007 July 20, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
409299372007.07.01 14:07balanceDeposit3 000.00
420104042007.07.06 15:00buy0.01eurusd1.36321.35821.56322007.07.10 08:371.36510.000.00-0.121.90
420104242007.07.06 15:45buy0.02eurusd1.36261.35761.56262007.07.10 08:371.36520.000.00-0.245.20
420104372007.07.06 15:50buy0.04eurusd1.36201.35701.56202007.07.10 08:371.36520.000.00-0.4812.80
420104542007.07.09 06:14buy0.08eurusd1.36141.35641.56142007.07.10 08:371.36520.000.00-0.4830.40
420104642007.07.10 05:02buy0.16eurusd1.36081.35581.56082007.07.10 08:361.36510.000.000.0068.80
420104772007.07.10 05:03buy0.32eurusd1.36021.36041.46542007.07.10 08:361.36520.000.000.00160.00
420104832007.07.10 05:04buy0.64eurusd1.35961.36041.46542007.07.10 08:361.36520.000.000.00358.40
423384932007.07.10 09:00buy0.01eurusd1.36481.37301.47802007.07.11 03:031.37300.000.00-0.068.20
424246202007.07.10 14:00buy0.01eurusd1.37111.37241.47742007.07.11 08:301.37430.000.00-0.063.20
424246422007.07.10 17:08buy0.02eurusd1.37051.37221.47722007.07.11 08:301.37430.000.00-0.127.60
425344012007.07.10 22:00buy0.01eurusd1.37701.37201.57702007.07.11 08:311.37430.000.000.00-2.70
425345072007.07.10 22:24buy0.02eurusd1.37641.37141.57642007.07.11 08:311.37420.000.000.00-4.40
425345702007.07.10 22:32buy0.04eurusd1.37581.37081.57582007.07.11 08:311.37420.000.000.00-6.40
425346162007.07.10 23:11buy0.08eurusd1.37521.37021.57522007.07.11 08:311.37410.000.000.00-8.80
425346552007.07.10 23:59buy0.16eurusd1.37461.36961.57462007.07.11 08:311.37410.000.000.00-8.00
425346872007.07.11 00:19buy0.32eurusd1.37401.36901.57402007.07.11 08:301.37430.000.000.009.60
425347162007.07.11 02:14buy0.64eurusd1.37341.36841.57342007.07.11 08:301.37430.000.000.0057.60
427054792007.07.11 11:00buy0.01eurusd1.37541.37041.57542007.07.11 13:511.37650.000.000.001.10
427054912007.07.11 12:39buy0.02eurusd1.37481.36981.57482007.07.11 13:501.37650.000.000.003.40
427682002007.07.11 13:53buy0.01eurusd1.37641.37141.57642007.07.12 08:451.37850.000.00-0.182.10
427682012007.07.11 15:11buy0.02eurusd1.37581.37081.57582007.07.12 08:451.37850.000.00-0.365.40
427682042007.07.11 15:37buy0.04eurusd1.37521.37021.57522007.07.12 08:451.37840.000.00-0.7312.80
427682162007.07.11 20:12buy0.08eurusd1.37461.36961.57462007.07.12 08:441.37840.000.00-1.4530.40
429506342007.07.12 08:46buy0.01eurusd1.37871.37371.57872007.07.13 12:391.38050.000.00-0.061.80
429506352007.07.12 10:13buy0.02eurusd1.37811.37311.57812007.07.13 12:381.38050.000.00-0.124.80
429506362007.07.12 12:51buy0.04eurusd1.37751.37251.57752007.07.12 13:301.37780.000.000.001.20
429506382007.07.12 12:52buy0.08eurusd1.37691.37191.57692007.07.12 13:291.37790.000.000.008.00
429506392007.07.12 13:02buy0.16eurusd1.37631.37131.57632007.07.12 13:291.37770.000.000.0022.40
431525832007.07.13 13:00buy0.01eurusd1.37971.37471.57972007.07.17 07:231.37960.000.00-0.12-0.10
431525922007.07.13 13:13buy0.02eurusd1.37911.37411.57912007.07.17 07:231.37950.000.00-0.240.80
431526002007.07.13 14:32buy0.04eurusd1.37851.37351.57852007.07.17 07:231.37950.000.00-0.484.00
431526062007.07.13 14:40buy0.08eurusd1.37791.37291.57792007.07.16 08:371.37860.000.00-0.485.60
431526122007.07.13 14:45buy0.16eurusd1.37731.37231.57732007.07.16 08:371.37860.000.00-0.9720.80
431526172007.07.16 07:34buy0.32eurusd1.37671.37171.57672007.07.16 08:371.37860.000.000.0060.80
431526282007.07.16 07:35buy0.64eurusd1.37611.37111.57612007.07.16 08:371.37860.000.000.00160.00
432774362007.07.16 10:00buy0.01eurusd1.37981.37481.57982007.07.17 07:231.37960.000.00-0.06-0.20
432774532007.07.16 10:26buy0.02eurusd1.37921.37421.57922007.07.17 07:231.37950.000.00-0.120.60
432774602007.07.16 11:40buy0.04eurusd1.37861.37361.57862007.07.17 07:221.37950.000.00-0.243.60
432774662007.07.16 11:55buy0.08eurusd1.37801.37301.57802007.07.17 07:221.37950.000.00-0.4812.00
432774832007.07.16 14:48buy0.16eurusd1.37741.37241.57742007.07.17 07:221.37950.000.00-0.9733.60
433731762007.07.17 07:49buy0.01eurusd1.37951.37451.57952007.07.17 11:221.37750.000.000.00-2.00
433731802007.07.17 08:05buy0.02eurusd1.37891.37391.57892007.07.17 11:221.37750.000.000.00-2.80
433731822007.07.17 09:00buy0.04eurusd1.37831.37331.57832007.07.17 11:221.37750.000.000.00-3.20
433731862007.07.17 09:02buy0.08eurusd1.37771.37271.57772007.07.17 11:221.37750.000.000.00-1.60
433731882007.07.17 09:29buy0.16eurusd1.37711.37211.57712007.07.17 11:221.37750.000.000.006.40
433731902007.07.17 09:33buy0.32eurusd1.37651.37151.57652007.07.17 11:211.37750.000.000.0032.00
433731922007.07.17 09:33buy0.64eurusd1.37591.37091.57592007.07.17 11:211.37750.000.000.00102.40
434393532007.07.17 13:00buy0.01gbpusd2.04602.05262.15462007.07.18 06:032.05260.000.000.006.60
435309872007.07.18 00:00buy0.01eurusd1.37961.37461.57962007.07.18 19:521.37920.000.000.00-0.40
435310052007.07.18 07:46buy0.02eurusd1.37901.37401.57902007.07.18 19:521.37920.000.000.000.40
435310222007.07.18 07:54buy0.04eurusd1.37841.37341.57842007.07.18 19:511.37930.000.000.003.60
435310382007.07.18 08:44buy0.08eurusd1.37781.37281.57782007.07.18 19:511.37930.000.000.0012.00
435310522007.07.18 11:54buy0.16eurusd1.37721.37221.57722007.07.18 19:511.37930.000.000.0033.60
435310632007.07.18 12:39buy0.32eurusd1.37661.37161.57662007.07.18 12:531.37670.000.000.003.20
435310832007.07.18 12:40buy0.64eurusd1.37601.37101.57602007.07.18 12:511.37610.000.000.006.40
435310922007.07.18 12:44buy1.28eurusd1.37541.37041.57542007.07.18 12:501.37600.000.000.0076.80
435312202007.07.18 00:00buy0.01gbpusd2.04902.05252.15452007.07.18 06:032.05250.000.000.003.50
435894682007.07.18 04:00buy0.01gbpusd2.05282.05082.25282007.07.18 07:542.05080.000.000.00-2.00
435894922007.07.18 07:54buy0.02gbpusd2.05132.04932.25132007.07.18 08:312.04930.000.000.00-4.00
435895042007.07.18 08:32buy0.04gbpusd2.04982.04982.15182007.07.18 09:312.04980.000.000.000.00
438101782007.07.18 15:00buy0.01gbpusd2.05232.05252.15452007.07.18 15:252.05250.000.000.000.20
438187232007.07.18 15:26buy0.01gbpusd2.05242.05042.25242007.07.18 19:512.05270.000.000.000.30
438799282007.07.18 22:48buy0.01gbpusd2.05362.05162.25362007.07.19 00:422.05160.000.000.00-2.00
438799302007.07.19 00:42buy0.02gbpusd2.05212.05012.25212007.07.19 08:302.05010.000.000.00-4.00
438799312007.07.19 08:31buy0.04gbpusd2.05062.04862.25062007.07.19 10:542.04860.000.000.00-8.00
438799322007.07.19 10:23buy0.08gbpusd2.04912.04712.24912007.07.19 13:082.04710.000.000.00-16.00
438799332007.07.19 11:30buy0.16gbpusd2.04762.04812.15012007.07.19 15:292.04810.000.000.008.00
438809802007.07.18 23:00buy limit0.32eurusd1.37781.37281.57782007.07.20 14:231.3833cancelled
438809812007.07.18 23:00buy limit0.64eurusd1.37721.37221.57722007.07.20 14:231.3833cancelled
438809822007.07.18 23:00buy limit1.28eurusd1.37661.37161.57662007.07.20 14:231.3832cancelled
438809842007.07.18 23:00buy limit2.56eurusd1.37601.37101.57602007.07.20 14:231.3831cancelled
441488122007.07.20 10:00buy0.01gbpusd2.05232.05652.15852007.07.20 14:542.05650.000.000.004.20
441488312007.07.20 10:00buy limit0.02gbpusd2.05082.04882.25082007.07.20 14:182.0549cancelled
441488362007.07.20 10:00buy limit0.04gbpusd2.04932.04732.24932007.07.20 14:182.0549cancelled
441488422007.07.20 10:00buy limit0.08gbpusd2.04782.04582.24782007.07.20 14:182.0549cancelled
441488492007.07.20 10:00buy limit0.16gbpusd2.04632.04432.24632007.07.20 14:182.0549cancelled
441488542007.07.20 10:00buy limit0.32gbpusd2.04482.04282.24482007.07.20 14:182.0549cancelled
441488592007.07.20 10:00buy limit0.64gbpusd2.04332.04132.24332007.07.20 14:182.0549cancelled
441488612007.07.20 10:00buy limit1.28gbpusd2.04182.03982.24182007.07.20 14:182.0549cancelled
441488652007.07.20 10:00buy limit2.56gbpusd2.04032.03832.24032007.07.20 14:182.0549cancelled
442289072007.07.20 15:00buy0.01gbpusd2.05552.05352.25552007.07.20 16:512.05350.000.000.00-2.00
  0.00 0.00 -8.62 1 339.90
Closed P/L: 1 331.28
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
438809732007.07.18 23:00buy0.01eurusd1.38081.37581.5808 1.38250.000.00-0.121.70
438809742007.07.18 23:20buy0.02eurusd1.38021.37521.5802 1.38250.000.00-0.244.60
438809762007.07.19 01:25buy0.04eurusd1.37961.37461.5796 1.38250.000.00-0.4811.60
438809772007.07.19 05:54buy0.08eurusd1.37901.37931.4843 1.38250.000.00-0.9628.00
438809782007.07.20 08:42buy0.16eurusd1.37841.37921.4842 1.38250.000.00-0.9765.60
442290802007.07.20 15:00buy0.01eurusd1.38361.37861.5836 1.38250.000.00-0.06-1.10
442290952007.07.20 15:10buy0.02eurusd1.38301.37801.5830 1.38250.000.00-0.12-1.00
442291162007.07.20 16:16buy0.04eurusd1.38241.37741.5824 1.38250.000.00-0.240.40
442291332007.07.20 16:48buy0.08eurusd1.38181.37681.5818 1.38250.000.00-0.485.60
442291562007.07.20 16:51buy0.16eurusd1.38121.37621.5812 1.38250.000.00-0.9720.80
442289242007.07.20 16:51buy0.02gbpusd2.05402.05202.2540 2.05500.000.00-0.012.00
  0.00 0.00 -4.65 138.20
 Floating P/L: 133.55
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
442291702007.07.20 15:00buy limit0.32eurusd1.38061.37561.5806 1.3827Bliksem2 EURUSD 50 2347.5
442291802007.07.20 15:00buy limit0.64eurusd1.38001.37501.5800 1.3827Bliksem2 EURUSD 50 2347.6
442291892007.07.20 15:00buy limit1.28eurusd1.37941.37441.5794 1.3827Bliksem2 EURUSD 50 2347.7
442291962007.07.20 15:00buy limit2.56eurusd1.37881.37381.5788 1.3827Bliksem2 EURUSD 50 2347.8
442289382007.07.20 15:00buy limit0.04gbpusd2.05252.05052.2525 2.0554Bliksem2 GBPUSD 20 2352.2
442289532007.07.20 15:00buy limit0.08gbpusd2.05102.04902.2510 2.0554Bliksem2 GBPUSD 20 2352.3
442289672007.07.20 15:00buy limit0.16gbpusd2.04952.04752.2495 2.0554Bliksem2 GBPUSD 20 2352.4
442289752007.07.20 15:00buy limit0.32gbpusd2.04802.04602.2480 2.0554Bliksem2 GBPUSD 20 2352.5
442289882007.07.20 15:00buy limit0.64gbpusd2.04652.04452.2465 2.0554Bliksem2 GBPUSD 20 2352.6
442289952007.07.20 15:00buy limit1.28gbpusd2.04502.04302.2450 2.0554Bliksem2 GBPUSD 20 2352.7
442290022007.07.20 15:00buy limit2.56gbpusd2.04352.04152.2435 2.0554Bliksem2 GBPUSD 20 2352.8
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 331.28 Floating P/L: 133.55 Margin: 320.00
Balance: 4 331.28 Equity: 4 464.83 Free Margin: 4 144.83
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 410.06 Gross Loss: 78.78 Total Net Profit: 1 331.28
Profit Factor: 17.90 Expected Payoff: 19.29  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 30.40 (0.70%) Relative Drawdown: 0.81% (30.30)
 
Total Trades: 69 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 69 (72.46%)
Profit Trades (% of total): 50 (72.46%) Loss trades (% of total): 19 (27.54%)
Largest profit trade: 358.40 loss trade: -16.00
Average profit trade: 28.20 loss trade: -4.15
Maximum consecutive wins ($): 21 (388.32) consecutive losses ($): 5 (-30.40)
Maximal consecutive profit (count): 722.14 (12) consecutive loss (count): -30.40 (5)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 3