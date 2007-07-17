FXDD
Account: 2964 Name: Tradex Corp., LLC Currency: USD 2007 July 17, 18:15
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
9906085 2007.07.17 17:58 buy 0.20 usdjpy 122.23 0.00 0.00 2007.07.17 18:01 122.29 0.00 0.00 0.00 9.81
801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
9905126 2007.07.17 17:04 sell 1.00 usdjpy 122.28 0.00 0.00 2007.07.17 17:24 122.26 0.00 0.00 0.00 16.36
9903861 2007.07.17 16:28 buy 0.20 usdjpy 122.33 0.00 0.00 2007.07.17 16:52 122.36 0.00 0.00 0.00 4.90
801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
9903740 2007.07.17 16:27 buy 0.30 usdjpy 122.24 0.00 0.00 2007.07.17 16:27 122.27 0.00 0.00 0.00 7.36
  801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
9903236 2007.07.17 16:12 buy 0.30 usdjpy 122.22 0.00 0.00 2007.07.17 16:27 122.24 0.00 0.00 0.00 4.91
801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
9902978 2007.07.17 16:04 buy 0.20 usdjpy 122.21 0.00 0.00 2007.07.17 16:27 122.24 0.00 0.00 0.00 4.91
  801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
9902898 2007.07.17 16:03 buy 0.30 usdjpy 122.19 0.00 0.00 2007.07.17 16:26 122.22 0.00 0.00 0.00 7.36
801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
9902782 2007.07.17 16:01 buy 0.20 usdjpy 122.17 0.00 0.00 2007.07.17 16:03 122.20 0.00 0.00 0.00 4.91
  801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
9901503 2007.07.17 15:35 buy 0.30 usdjpy 122.16 0.00 0.00 2007.07.17 16:03 122.20 0.00 0.00 0.00 9.82
801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
9901393 2007.07.17 15:33 buy 0.20 usdjpy 122.14 0.00 0.00 2007.07.17 16:00 122.16 0.00 0.00 0.00 3.27
  801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
9901329 2007.07.17 15:32 buy 0.20 usdjpy 122.13 0.00 0.00 2007.07.17 16:00 122.16 0.00 0.00 0.00 4.91
801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
9901734 2007.07.17 15:42 buy 0.10 eurusd 1.3783 0.0000 0.0000 2007.07.17 15:44 1.3787 0.00 0.00 0.00 4.00
  801011 PipMaker v5a Neo/EURUSD
9900661 2007.07.17 15:21 buy 0.20 eurusd 1.3776 0.0000 0.0000 2007.07.17 15:42 1.3783 0.00 0.00 0.00 14.00
801011 PipMaker v5a Neo/EURUSD
9901040 2007.07.17 15:29 buy 0.10 eurusd 1.3778 0.0000 0.0000 2007.07.17 15:42 1.3783 0.00 0.00 0.00 5.00
  801011 PipMaker v5a Neo/EURUSD
9901079 2007.07.17 15:30 buy 0.10 eurusd 1.3781 0.0000 0.0000 2007.07.17 15:42 1.3783 0.00 0.00 0.00 2.00
801011 PipMaker v5a Neo/EURUSD
9899762 2007.07.17 14:45 sell 0.10 eurusd 1.3766 0.0000 0.0000 2007.07.17 15:42 1.3785 0.00 0.00 0.00 -19.00
  801011 PipMaker v5a Neo/EURUSD
9900485 2007.07.17 15:14 buy 0.30 usdjpy 122.05 0.00 0.00 2007.07.17 15:32 122.11 0.00 0.00 0.00 14.74
801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
9899519 2007.07.17 14:38 buy 0.30 usdjpy 122.02 0.00 0.00 2007.07.17 15:32 122.10 0.00 0.00 0.00 19.66
  801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
9899573 2007.07.17 14:41 buy 0.30 usdjpy 122.03 0.00 0.00 2007.07.17 15:32 122.10 0.00 0.00 0.00 17.20
801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
9899468 2007.07.17 14:36 buy 0.20 usdjpy 122.00 0.00 0.00 2007.07.17 15:14 122.03 0.00 0.00 0.00 4.92
  801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
9899565 2007.07.17 14:41 sell 0.10 eurusd 1.3772 0.0000 0.0000 2007.07.17 14:45 1.3768 0.00 0.00 0.00 4.00
801011 PipMaker v5a Neo/EURUSD
9899482 2007.07.17 14:37 sell 0.10 eurusd 1.3774 0.0000 0.0000 2007.07.17 14:42 1.3770 0.00 0.00 0.00 4.00
  801011 PipMaker v5a Neo/EURUSD
9899321 2007.07.17 14:28 buy 0.20 usdjpy 121.99 0.00 0.00 2007.07.17 14:41 122.02 0.00 0.00 0.00 4.92
801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
9899319 2007.07.17 14:28 sell 0.20 eurusd 1.3776 0.0000 0.0000 2007.07.17 14:38 1.3774 0.00 0.00 0.00 4.00
  801011 PipMaker v5a Neo/EURUSD
0.00 0.00 0.00 157.96
Closed P/L: 157.96
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
9899604 2007.07.17 14:42 sell 0.10 eurusd 1.3769 0.0000 0.0000 1.3788 0.00 0.00 0.00 -19.00
801011 PipMaker v5a Neo/EURUSD
9901807 2007.07.17 15:43 buy 0.10 eurusd 1.3786 0.0000 0.0000   1.3786 0.00 0.00 0.00 0.00
  801011 PipMaker v5a Neo/EURUSD
9901918 2007.07.17 15:44 buy 0.10 eurusd 1.3788 0.0000 0.0000 1.3786 0.00 0.00 0.00 -2.00
801011 PipMaker v5a Neo/EURUSD
9902072 2007.07.17 15:46 buy 0.10 eurusd 1.3790 0.0000 0.0000   1.3786 0.00 0.00 0.00 -4.00
  801011 PipMaker v5a Neo/EURUSD
9904220 2007.07.17 16:35 buy 0.20 usdjpy 122.35 0.00 0.00 122.25 0.00 0.00 0.00 -16.36
801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
9904671 2007.07.17 16:47 buy 0.10 usdjpy 122.36 0.00 0.00   122.25 0.00 0.00 0.00 -9.00
  801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
9904900 2007.07.17 16:57 buy 0.10 usdjpy 122.38 0.00 0.00 122.25 0.00 0.00 0.00 -10.63
801018 PipMaker v5a Neo/USDJPY
0.00 0.00 0.00 -60.99
Floating P/L: -60.99
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 157.96 Floating P/L: -60.99 Margin: 675.67
Balance: 44 006.30 Equity: 43 945.31 Free Margin: 43 269.65
Details:
Graph
Gross Profit: 176.96 Gross Loss: 19.00 Total Net Profit: 157.96
Profit Factor: 9.31 Expected Payoff: 6.58
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 19.00 (0.04%) Relative Drawdown: 0.04% (19.00)
Total Trades: 24.00 Short Positions (won %): 5 (80.00%) Long Positions (won %): 19 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 23 (95.83%) Loss trades (% of total): 1 (4.17%)
Largest profit trade: 19.66 loss trade: -19.00
Average profit trade: 7.69 loss trade: -19.00
Maximum consecutive wins ($): 15 (103.52) consecutive losses ($): 1 (-19.00)
Maximal consecutive profit (count): 103.52 (15) consecutive loss (count): -19.00 (1)
Average consecutive wins: 12.00 consecutive losses: 1.00