|FXDD
|Account: 2964
|Name: Tradex Corp., LLC
|Currency: USD
|2007 July 17, 18:15
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9906085
|2007.07.17 17:58
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.23
|0.00
|0.00
|2007.07.17 18:01
|122.29
|0.00
|0.00
|0.00
|9.81
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|9905126
|2007.07.17 17:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|122.28
|0.00
|0.00
|2007.07.17 17:24
|122.26
|0.00
|0.00
|0.00
|16.36
|9903861
|2007.07.17 16:28
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.33
|0.00
|0.00
|2007.07.17 16:52
|122.36
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|9903740
|2007.07.17 16:27
|buy
|0.30
|usdjpy
|122.24
|0.00
|0.00
|2007.07.17 16:27
|122.27
|0.00
|0.00
|0.00
|7.36
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|9903236
|2007.07.17 16:12
|buy
|0.30
|usdjpy
|122.22
|0.00
|0.00
|2007.07.17 16:27
|122.24
|0.00
|0.00
|0.00
|4.91
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|9902978
|2007.07.17 16:04
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.21
|0.00
|0.00
|2007.07.17 16:27
|122.24
|0.00
|0.00
|0.00
|4.91
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|9902898
|2007.07.17 16:03
|buy
|0.30
|usdjpy
|122.19
|0.00
|0.00
|2007.07.17 16:26
|122.22
|0.00
|0.00
|0.00
|7.36
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|9902782
|2007.07.17 16:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.17
|0.00
|0.00
|2007.07.17 16:03
|122.20
|0.00
|0.00
|0.00
|4.91
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|9901503
|2007.07.17 15:35
|buy
|0.30
|usdjpy
|122.16
|0.00
|0.00
|2007.07.17 16:03
|122.20
|0.00
|0.00
|0.00
|9.82
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|9901393
|2007.07.17 15:33
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.14
|0.00
|0.00
|2007.07.17 16:00
|122.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|9901329
|2007.07.17 15:32
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.13
|0.00
|0.00
|2007.07.17 16:00
|122.16
|0.00
|0.00
|0.00
|4.91
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|9901734
|2007.07.17 15:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3783
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 15:44
|1.3787
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|801011
|PipMaker v5a Neo/EURUSD
|9900661
|2007.07.17 15:21
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 15:42
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|801011
|PipMaker v5a Neo/EURUSD
|9901040
|2007.07.17 15:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 15:42
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|801011
|PipMaker v5a Neo/EURUSD
|9901079
|2007.07.17 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 15:42
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801011
|PipMaker v5a Neo/EURUSD
|9899762
|2007.07.17 14:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 15:42
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|801011
|PipMaker v5a Neo/EURUSD
|9900485
|2007.07.17 15:14
|buy
|0.30
|usdjpy
|122.05
|0.00
|0.00
|2007.07.17 15:32
|122.11
|0.00
|0.00
|0.00
|14.74
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|9899519
|2007.07.17 14:38
|buy
|0.30
|usdjpy
|122.02
|0.00
|0.00
|2007.07.17 15:32
|122.10
|0.00
|0.00
|0.00
|19.66
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|9899573
|2007.07.17 14:41
|buy
|0.30
|usdjpy
|122.03
|0.00
|0.00
|2007.07.17 15:32
|122.10
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|9899468
|2007.07.17 14:36
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.00
|0.00
|0.00
|2007.07.17 15:14
|122.03
|0.00
|0.00
|0.00
|4.92
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|9899565
|2007.07.17 14:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3772
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:45
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|801011
|PipMaker v5a Neo/EURUSD
|9899482
|2007.07.17 14:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:42
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|801011
|PipMaker v5a Neo/EURUSD
|9899321
|2007.07.17 14:28
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.99
|0.00
|0.00
|2007.07.17 14:41
|122.02
|0.00
|0.00
|0.00
|4.92
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|9899319
|2007.07.17 14:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:38
|1.3774
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|801011
|PipMaker v5a Neo/EURUSD
|0.00
|0.00
|0.00
|157.96
|Closed P/L:
|157.96
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9899604
|2007.07.17 14:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3769
|0.0000
|0.0000
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|801011
|PipMaker v5a Neo/EURUSD
|9901807
|2007.07.17 15:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801011
|PipMaker v5a Neo/EURUSD
|9901918
|2007.07.17 15:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|801011
|PipMaker v5a Neo/EURUSD
|9902072
|2007.07.17 15:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|801011
|PipMaker v5a Neo/EURUSD
|9904220
|2007.07.17 16:35
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.35
|0.00
|0.00
|122.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.36
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|9904671
|2007.07.17 16:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.36
|0.00
|0.00
|122.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|9904900
|2007.07.17 16:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.38
|0.00
|0.00
|122.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.63
|801018
|PipMaker v5a Neo/USDJPY
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.99
|Floating P/L:
|-60.99
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|157.96
|Floating P/L:
|-60.99
|Margin:
|675.67
|Balance:
|44 006.30
|Equity:
|43 945.31
|Free Margin:
|43 269.65
|Details:
|
|Gross Profit:
|176.96
|Gross Loss:
|19.00
|Total Net Profit:
|157.96
|Profit Factor:
|9.31
|Expected Payoff:
|6.58
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|19.00 (0.04%)
|Relative Drawdown:
|0.04% (19.00)
|Total Trades:
|24.00
|Short Positions (won %):
|5 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|19 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|23 (95.83%)
|Loss trades (% of total):
|1 (4.17%)
|Largest
|profit trade:
|19.66
|loss trade:
|-19.00
|Average
|profit trade:
|7.69
|loss trade:
|-19.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (103.52)
|consecutive losses ($):
|1 (-19.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|103.52 (15)
|consecutive loss (count):
|-19.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|12.00
|consecutive losses:
|1.00