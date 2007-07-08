Velocity4x

Account: 90009251 Name: john smith Currency: USD 2007 July 10, 15:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
7954482007.07.08 23:01buy0.01gbpusd2.01171.98172.02142007.07.09 08:302.01240.000.000.000.70
 801014Micronotch_v2
7954492007.07.08 23:01buy0.01gbpusd2.01171.98172.02142007.07.09 08:302.01240.000.000.000.70
 801014Micronotch_v2
7954502007.07.08 23:03buy0.01gbpusd2.01191.98192.02162007.07.09 08:302.01240.000.000.000.50
 801014Micronotch_v2
7954662007.07.08 23:30buy0.01gbpusd2.01151.98152.02122007.07.09 05:552.01160.000.000.000.10
 801014Micronotch_v2
7954752007.07.08 23:48buy0.01gbpusd2.01131.98132.02102007.07.09 05:552.01160.000.000.000.30
 801014Micronotch_v2
7955552007.07.09 00:55buy0.01gbpusd2.01221.98222.02192007.07.09 08:302.01240.000.000.000.20
 801014Micronotch_v2
7956042007.07.09 02:07buy0.01gbpusd2.01111.98112.02082007.07.09 05:552.01160.000.000.000.50
 801014Micronotch_v2
7956082007.07.09 02:08buy0.01gbpusd2.01081.98082.02052007.07.09 05:552.01160.000.000.000.80
 801014Micronotch_v2
7956112007.07.09 02:09buy0.01gbpusd2.01061.98062.02032007.07.09 05:552.01160.000.000.001.00
 801014Micronotch_v2
7956162007.07.09 02:12buy0.01gbpusd2.01031.98032.02002007.07.09 05:552.01160.000.000.001.30
 801014Micronotch_v2
7958042007.07.09 06:02buy0.01gbpusd2.01151.98152.02122007.07.09 08:292.01240.000.000.000.90
 801014Micronotch_v2
7958102007.07.09 06:08buy0.01gbpusd2.01131.98132.02102007.07.09 08:292.01240.000.000.001.10
 801014Micronotch_v2
7958182007.07.09 06:34buy0.01gbpusd2.01111.98112.02082007.07.09 07:592.01140.000.000.000.30
 801014Micronotch_v2
7958492007.07.09 07:08buy0.01gbpusd2.01091.98092.02062007.07.09 07:592.01140.000.000.000.50
 801014Micronotch_v2
7958502007.07.09 07:11buy0.01gbpusd2.01071.98072.02042007.07.09 07:582.01140.000.000.000.70
 801014Micronotch_v2
7958532007.07.09 07:13buy0.01gbpusd2.01041.98042.02012007.07.09 07:582.01140.000.000.001.00
 801014Micronotch_v2
7958572007.07.09 07:15buy0.01gbpusd2.01011.98012.01982007.07.09 07:582.01140.000.000.001.30
 801014Micronotch_v2
7959232007.07.09 08:13buy0.01gbpusd2.01241.98242.02212007.07.09 08:402.01340.000.000.001.00
 801014Micronotch_v2
7959522007.07.09 08:30buy0.01gbpusd2.01281.98282.02252007.07.09 08:402.01340.000.000.000.60
 801014Micronotch_v2
7959622007.07.09 08:32buy0.01gbpusd2.01211.98212.02182007.07.09 08:402.01340.000.000.001.30
 801014Micronotch_v2
7959652007.07.09 08:33buy0.01gbpusd2.01191.98192.02162007.07.09 08:402.01340.000.000.001.50
 801014Micronotch_v2
7960012007.07.09 08:41buy0.01gbpusd2.01371.98372.02342007.07.09 09:422.01500.000.000.001.30
 801014Micronotch_v2
7960022007.07.09 08:41buy0.01gbpusd2.01371.98372.02342007.07.09 09:432.01540.000.000.001.70
 801014Micronotch_v2
7960172007.07.09 08:42buy0.01gbpusd2.01301.98302.02272007.07.09 09:022.01340.000.000.000.40
 801014Micronotch_v2
7960572007.07.09 08:44buy0.01gbpusd2.01281.98282.02252007.07.09 09:022.01340.000.000.000.60
 801014Micronotch_v2
7960812007.07.09 08:46buy0.01gbpusd2.01261.98262.02232007.07.09 09:022.01340.000.000.000.80
 801014Micronotch_v2
7961082007.07.09 08:52buy0.01gbpusd2.01241.98242.02212007.07.09 09:022.01340.000.000.001.00
 801014Micronotch_v2
7961262007.07.09 08:55buy0.01gbpusd2.01221.98222.02192007.07.09 09:022.01340.000.000.001.20
 801014Micronotch_v2
7962072007.07.09 09:04buy0.01gbpusd2.01391.98392.02362007.07.09 14:472.01530.000.000.001.40
 801014Micronotch_v2
7962212007.07.09 09:06buy0.01gbpusd2.01351.98352.02322007.07.09 09:382.01350.000.000.000.00
 801014Micronotch_v2
7963582007.07.09 09:31buy0.01gbpusd2.01291.98292.02262007.07.09 09:382.01350.000.000.000.60
 801014Micronotch_v2
7963672007.07.09 09:32buy0.01gbpusd2.01231.98232.02202007.07.09 09:382.01350.000.000.001.20
 801014Micronotch_v2
7963712007.07.09 09:33buy0.01gbpusd2.01211.98212.02182007.07.09 09:382.01360.000.000.001.50
 801014Micronotch_v2
7964142007.07.09 09:42buy0.01gbpusd2.01501.98502.02472007.07.09 14:472.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v2
7964252007.07.09 09:43buy0.01gbpusd2.01571.98572.02542007.07.09 16:462.01610.000.000.000.40
 801014Micronotch_v2
7966182007.07.09 10:00buy0.01gbpusd2.01591.98592.02562007.07.09 16:462.01610.000.000.000.20
 801014Micronotch_v2
7971172007.07.09 13:16buy0.01gbpusd2.01351.98352.02322007.07.09 14:472.01530.000.000.001.80
 801014Micronotch_v2
7974932007.07.09 14:55buy0.01gbpusd2.01611.98612.02582007.07.10 09:342.01730.000.00-0.011.20
 801014Micronotch_v2
7975402007.07.09 15:01buy0.01gbpusd2.01551.98552.02522007.07.09 16:462.01610.000.000.000.60
 801014Micronotch_v2
7975492007.07.09 15:03buy0.01gbpusd2.01531.98532.02502007.07.09 16:462.01610.000.000.000.80
 801014Micronotch_v2
7975722007.07.09 15:12buy0.01gbpusd2.01511.98512.02482007.07.09 16:462.01610.000.000.001.00
 801014Micronotch_v2
7975772007.07.09 15:13buy0.01gbpusd2.01481.98482.02452007.07.09 16:462.01610.000.000.001.30
 801014Micronotch_v2
7977912007.07.09 16:47buy0.01gbpusd2.01631.98632.02602007.07.10 09:342.01730.000.00-0.011.00
 801014Micronotch_v2
7978052007.07.09 16:48buy0.01gbpusd2.01671.98672.02642007.07.10 09:342.01730.000.00-0.010.60
 801014Micronotch_v2
7978262007.07.09 16:52buy0.01gbpusd2.01711.98712.02682007.07.10 09:342.01730.000.00-0.010.20
 801014Micronotch_v2
7979722007.07.09 17:36buy0.01gbpusd2.01591.98592.02562007.07.10 09:342.01730.000.00-0.011.40
 801014Micronotch_v2
7980082007.07.09 18:32buy0.01gbpusd2.01571.98572.02542007.07.10 09:302.01650.000.00-0.010.80
 801014Micronotch_v2
7980212007.07.09 18:46buy0.01gbpusd2.01551.98552.02522007.07.10 01:552.01580.000.00-0.010.30
 801014Micronotch_v2
7980592007.07.09 19:57buy0.01gbpusd2.01531.98532.02502007.07.10 01:552.01580.000.00-0.010.50
 801014Micronotch_v2
7980702007.07.09 20:00buy0.01gbpusd2.01501.98502.02472007.07.10 01:552.01580.000.00-0.010.80
 801014Micronotch_v2
7980892007.07.09 20:12buy0.01gbpusd2.01481.98482.02452007.07.10 01:552.01580.000.00-0.011.00
 801014Micronotch_v2
7981662007.07.09 21:31buy0.01gbpusd2.01461.98462.02432007.07.10 01:552.01580.000.000.001.20
 801014Micronotch_v2
7984142007.07.10 02:07buy0.01gbpusd2.01551.98552.02522007.07.10 09:302.01650.000.000.001.00
 801014Micronotch_v2
7985582007.07.10 05:44buy0.01gbpusd2.01531.98532.02502007.07.10 09:302.01650.000.000.001.20
 801014Micronotch_v2
7986222007.07.10 06:02buy0.01gbpusd2.01501.98502.02472007.07.10 09:102.01520.000.000.000.20
 801014Micronotch_v2
7986372007.07.10 06:03buy0.01gbpusd2.01421.98422.02392007.07.10 06:542.01450.000.000.000.30
 801014Micronotch_v2
7986802007.07.10 06:04buy0.01gbpusd2.01391.98392.02362007.07.10 06:542.01450.000.000.000.60
 801014Micronotch_v2
7987162007.07.10 06:05buy0.01gbpusd2.01341.98342.02312007.07.10 06:542.01450.000.000.001.10
 801014Micronotch_v2
7989502007.07.10 06:18buy0.01gbpusd2.01321.98322.02292007.07.10 06:542.01450.000.000.001.30
 801014Micronotch_v2
7989742007.07.10 06:19buy0.01gbpusd2.01271.98272.02242007.07.10 06:542.01450.000.000.001.80
 801014Micronotch_v2
7990232007.07.10 06:22buy0.01gbpusd2.01241.98242.02212007.07.10 06:542.01450.000.000.002.10
 801014Micronotch_v2
7992712007.07.10 06:55buy0.01gbpusd2.01461.98462.02432007.07.10 09:102.01520.000.000.000.60
 801014Micronotch_v2
7992742007.07.10 06:56buy0.01gbpusd2.01391.98392.02362007.07.10 09:102.01520.000.000.001.30
 801014Micronotch_v2
7992932007.07.10 06:59buy0.01gbpusd2.01371.98372.02342007.07.10 09:102.01520.000.000.001.50
 801014Micronotch_v2
7993292007.07.10 07:10buy0.01gbpusd2.01351.98352.02322007.07.10 09:102.01510.000.000.001.60
 801014Micronotch_v2
8007942007.07.10 09:35buy0.01gbpusd2.01801.98802.02772007.07.10 14:132.01810.000.000.000.10
 801014Micronotch_v2
8007962007.07.10 09:35buy0.01gbpusd2.01801.98802.02772007.07.10 14:132.01810.000.000.000.10
 801014Micronotch_v2
8008162007.07.10 09:36buy0.01gbpusd2.01761.98762.02732007.07.10 13:162.01780.000.000.000.20
 801014Micronotch_v2
8008702007.07.10 09:38buy0.01gbpusd2.01711.98712.02682007.07.10 13:162.01780.000.000.000.70
 801014Micronotch_v2
8008962007.07.10 09:39buy0.01gbpusd2.01691.98692.02662007.07.10 13:162.01780.000.000.000.90
 801014Micronotch_v2
8010922007.07.10 09:52buy0.01gbpusd2.01651.98652.02622007.07.10 13:162.01780.000.000.001.30
 801014Micronotch_v2
8011012007.07.10 09:53buy0.01gbpusd2.01631.98632.02602007.07.10 13:162.01770.000.000.001.40
 801014Micronotch_v2
8011962007.07.10 10:00buy0.01gbpusd2.01611.98612.02582007.07.10 12:412.01630.000.000.000.20
 801014Micronotch_v2
8012992007.07.10 10:12buy0.01gbpusd2.01591.98592.02562007.07.10 12:412.01630.000.000.000.40
 801014Micronotch_v2
8013212007.07.10 10:17buy0.01gbpusd2.01571.98572.02542007.07.10 12:412.01630.000.000.000.60
 801014Micronotch_v2
8015342007.07.10 11:33buy0.01gbpusd2.01541.98542.02512007.07.10 12:412.01630.000.000.000.90
 801014Micronotch_v2
8015392007.07.10 11:39buy0.01gbpusd2.01461.98462.02432007.07.10 12:412.01630.000.000.001.70
 801014Micronotch_v2
8017452007.07.10 13:17buy0.01gbpusd2.01771.98772.02742007.07.10 14:132.01810.000.000.000.40
 801014Micronotch_v2
8017572007.07.10 13:18buy0.01gbpusd2.01821.98822.02792007.07.10 14:182.01980.000.000.001.60
 801014Micronotch_v2
8017652007.07.10 13:19buy0.01gbpusd2.01841.98842.02812007.07.10 14:182.01980.000.000.001.40
 801014Micronotch_v2
8017802007.07.10 13:24buy0.01gbpusd2.01751.98752.02722007.07.10 14:132.01810.000.000.000.60
 801014Micronotch_v2
8017872007.07.10 13:27buy0.01gbpusd2.01691.98692.02662007.07.10 14:132.01810.000.000.001.20
 801014Micronotch_v2
8018832007.07.10 14:01buy0.01gbpusd2.01661.98662.02632007.07.10 14:132.01810.000.000.001.50
 801014Micronotch_v2
8019812007.07.10 14:16buy0.01gbpusd2.01891.98892.02862007.07.10 14:182.01980.000.000.000.90
 801014Micronotch_v2
8020372007.07.10 14:18buy0.01gbpusd2.02011.99012.02982007.07.10 14:422.02030.000.000.000.20
 801014Micronotch_v2
8020392007.07.10 14:18buy0.01gbpusd2.02011.99012.02982007.07.10 14:422.02030.000.000.000.20
 801014Micronotch_v2
8020592007.07.10 14:19buy0.01gbpusd2.01971.98972.02942007.07.10 14:422.02030.000.000.000.60
 801014Micronotch_v2
8020742007.07.10 14:20buy0.01gbpusd2.01941.98942.02912007.07.10 14:422.02030.000.000.000.90
 801014Micronotch_v2
8021032007.07.10 14:24buy0.01gbpusd2.01921.98922.02892007.07.10 14:422.02030.000.000.001.10
 801014Micronotch_v2
8021152007.07.10 14:28buy0.01gbpusd2.01901.98902.02872007.07.10 14:422.02040.000.000.001.40
 801014Micronotch_v2
8021462007.07.10 14:39buy0.01gbpusd2.02031.99032.03002007.07.10 14:502.02180.000.000.001.50
 801014Micronotch_v2
8021562007.07.10 14:42buy0.01gbpusd2.02071.99072.03042007.07.10 14:502.02240.000.000.001.70
 801014Micronotch_v2
8021812007.07.10 14:48buy0.01gbpusd2.02101.99102.03072007.07.10 14:502.02240.000.000.001.40
 801014Micronotch_v2
8021942007.07.10 14:49buy0.01gbpusd2.02161.99162.03132007.07.10 14:502.02240.000.000.000.80
 801014Micronotch_v2
  0.00 0.00 -0.10 83.90
Closed P/L: 83.80
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
8022122007.07.10 14:51buy0.01gbpusd2.02291.99292.0326 2.02210.000.000.00-0.80
 801014Micronotch_v2
8022142007.07.10 14:51buy0.01gbpusd2.02291.99292.0326 2.02210.000.000.00-0.80
 801014Micronotch_v2
8022342007.07.10 14:54buy0.01gbpusd2.02251.99252.0322 2.02210.000.000.00-0.40
 801014Micronotch_v2
8022402007.07.10 14:55buy0.01gbpusd2.02201.99202.0317 2.02210.000.000.000.10
 801014Micronotch_v2
8023102007.07.10 15:14buy0.01gbpusd2.02181.99182.0315 2.02210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v2
  0.00 0.00 0.00 -1.60
 Floating P/L: -1.60
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 83.80 Floating P/L: -1.60 Margin: 101.12
Balance: 3 148.72 Equity: 3 147.12 Free Margin: 3 046.00