Velocity4x
|Account: 90009251
|Name: john smith
|Currency: USD
|2007 July 10, 15:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|795448
|2007.07.08 23:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0117
|1.9817
|2.0214
|2007.07.09 08:30
|2.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|801014
|Micronotch_v2
|795449
|2007.07.08 23:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0117
|1.9817
|2.0214
|2007.07.09 08:30
|2.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|801014
|Micronotch_v2
|795450
|2007.07.08 23:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0119
|1.9819
|2.0216
|2007.07.09 08:30
|2.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|801014
|Micronotch_v2
|795466
|2007.07.08 23:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0115
|1.9815
|2.0212
|2007.07.09 05:55
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|801014
|Micronotch_v2
|795475
|2007.07.08 23:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0113
|1.9813
|2.0210
|2007.07.09 05:55
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|801014
|Micronotch_v2
|795555
|2007.07.09 00:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0122
|1.9822
|2.0219
|2007.07.09 08:30
|2.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|801014
|Micronotch_v2
|795604
|2007.07.09 02:07
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0111
|1.9811
|2.0208
|2007.07.09 05:55
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|801014
|Micronotch_v2
|795608
|2007.07.09 02:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0108
|1.9808
|2.0205
|2007.07.09 05:55
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|801014
|Micronotch_v2
|795611
|2007.07.09 02:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0106
|1.9806
|2.0203
|2007.07.09 05:55
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|795616
|2007.07.09 02:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0103
|1.9803
|2.0200
|2007.07.09 05:55
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|
|801014
|Micronotch_v2
|795804
|2007.07.09 06:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0115
|1.9815
|2.0212
|2007.07.09 08:29
|2.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|801014
|Micronotch_v2
|795810
|2007.07.09 06:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0113
|1.9813
|2.0210
|2007.07.09 08:29
|2.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|
|801014
|Micronotch_v2
|795818
|2007.07.09 06:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0111
|1.9811
|2.0208
|2007.07.09 07:59
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|801014
|Micronotch_v2
|795849
|2007.07.09 07:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0109
|1.9809
|2.0206
|2007.07.09 07:59
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|801014
|Micronotch_v2
|795850
|2007.07.09 07:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0107
|1.9807
|2.0204
|2007.07.09 07:58
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|801014
|Micronotch_v2
|795853
|2007.07.09 07:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0104
|1.9804
|2.0201
|2007.07.09 07:58
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|795857
|2007.07.09 07:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0101
|1.9801
|2.0198
|2007.07.09 07:58
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|
|801014
|Micronotch_v2
|795923
|2007.07.09 08:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0124
|1.9824
|2.0221
|2007.07.09 08:40
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|795952
|2007.07.09 08:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0128
|1.9828
|2.0225
|2007.07.09 08:40
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|801014
|Micronotch_v2
|795962
|2007.07.09 08:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0121
|1.9821
|2.0218
|2007.07.09 08:40
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|
|801014
|Micronotch_v2
|795965
|2007.07.09 08:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0119
|1.9819
|2.0216
|2007.07.09 08:40
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|
|801014
|Micronotch_v2
|796001
|2007.07.09 08:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0137
|1.9837
|2.0234
|2007.07.09 09:42
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|
|801014
|Micronotch_v2
|796002
|2007.07.09 08:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0137
|1.9837
|2.0234
|2007.07.09 09:43
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|
|801014
|Micronotch_v2
|796017
|2007.07.09 08:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0130
|1.9830
|2.0227
|2007.07.09 09:02
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|801014
|Micronotch_v2
|796057
|2007.07.09 08:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0128
|1.9828
|2.0225
|2007.07.09 09:02
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|801014
|Micronotch_v2
|796081
|2007.07.09 08:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0126
|1.9826
|2.0223
|2007.07.09 09:02
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|801014
|Micronotch_v2
|796108
|2007.07.09 08:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0124
|1.9824
|2.0221
|2007.07.09 09:02
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|796126
|2007.07.09 08:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0122
|1.9822
|2.0219
|2007.07.09 09:02
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|801014
|Micronotch_v2
|796207
|2007.07.09 09:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0139
|1.9839
|2.0236
|2007.07.09 14:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|801014
|Micronotch_v2
|796221
|2007.07.09 09:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0135
|1.9835
|2.0232
|2007.07.09 09:38
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|796358
|2007.07.09 09:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0129
|1.9829
|2.0226
|2007.07.09 09:38
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|801014
|Micronotch_v2
|796367
|2007.07.09 09:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0123
|1.9823
|2.0220
|2007.07.09 09:38
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|801014
|Micronotch_v2
|796371
|2007.07.09 09:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0121
|1.9821
|2.0218
|2007.07.09 09:38
|2.0136
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|
|801014
|Micronotch_v2
|796414
|2007.07.09 09:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0150
|1.9850
|2.0247
|2007.07.09 14:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|801014
|Micronotch_v2
|796425
|2007.07.09 09:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0157
|1.9857
|2.0254
|2007.07.09 16:46
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|801014
|Micronotch_v2
|796618
|2007.07.09 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0159
|1.9859
|2.0256
|2007.07.09 16:46
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|801014
|Micronotch_v2
|797117
|2007.07.09 13:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0135
|1.9835
|2.0232
|2007.07.09 14:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|
|801014
|Micronotch_v2
|797493
|2007.07.09 14:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0161
|1.9861
|2.0258
|2007.07.10 09:34
|2.0173
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.20
|
|801014
|Micronotch_v2
|797540
|2007.07.09 15:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0155
|1.9855
|2.0252
|2007.07.09 16:46
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|801014
|Micronotch_v2
|797549
|2007.07.09 15:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0153
|1.9853
|2.0250
|2007.07.09 16:46
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|801014
|Micronotch_v2
|797572
|2007.07.09 15:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0151
|1.9851
|2.0248
|2007.07.09 16:46
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|797577
|2007.07.09 15:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0148
|1.9848
|2.0245
|2007.07.09 16:46
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|
|801014
|Micronotch_v2
|797791
|2007.07.09 16:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0163
|1.9863
|2.0260
|2007.07.10 09:34
|2.0173
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|797805
|2007.07.09 16:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0167
|1.9867
|2.0264
|2007.07.10 09:34
|2.0173
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.60
|
|801014
|Micronotch_v2
|797826
|2007.07.09 16:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0171
|1.9871
|2.0268
|2007.07.10 09:34
|2.0173
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|
|801014
|Micronotch_v2
|797972
|2007.07.09 17:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0159
|1.9859
|2.0256
|2007.07.10 09:34
|2.0173
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.40
|
|801014
|Micronotch_v2
|798008
|2007.07.09 18:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0157
|1.9857
|2.0254
|2007.07.10 09:30
|2.0165
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.80
|
|801014
|Micronotch_v2
|798021
|2007.07.09 18:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0155
|1.9855
|2.0252
|2007.07.10 01:55
|2.0158
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.30
|
|801014
|Micronotch_v2
|798059
|2007.07.09 19:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0153
|1.9853
|2.0250
|2007.07.10 01:55
|2.0158
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.50
|
|801014
|Micronotch_v2
|798070
|2007.07.09 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0150
|1.9850
|2.0247
|2007.07.10 01:55
|2.0158
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.80
|
|801014
|Micronotch_v2
|798089
|2007.07.09 20:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0148
|1.9848
|2.0245
|2007.07.10 01:55
|2.0158
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|798166
|2007.07.09 21:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0146
|1.9846
|2.0243
|2007.07.10 01:55
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|801014
|Micronotch_v2
|798414
|2007.07.10 02:07
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0155
|1.9855
|2.0252
|2007.07.10 09:30
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|798558
|2007.07.10 05:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0153
|1.9853
|2.0250
|2007.07.10 09:30
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|801014
|Micronotch_v2
|798622
|2007.07.10 06:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0150
|1.9850
|2.0247
|2007.07.10 09:10
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|801014
|Micronotch_v2
|798637
|2007.07.10 06:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0142
|1.9842
|2.0239
|2007.07.10 06:54
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|801014
|Micronotch_v2
|798680
|2007.07.10 06:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0139
|1.9839
|2.0236
|2007.07.10 06:54
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|801014
|Micronotch_v2
|798716
|2007.07.10 06:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0134
|1.9834
|2.0231
|2007.07.10 06:54
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|
|801014
|Micronotch_v2
|798950
|2007.07.10 06:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0132
|1.9832
|2.0229
|2007.07.10 06:54
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|
|801014
|Micronotch_v2
|798974
|2007.07.10 06:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0127
|1.9827
|2.0224
|2007.07.10 06:54
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|
|801014
|Micronotch_v2
|799023
|2007.07.10 06:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0124
|1.9824
|2.0221
|2007.07.10 06:54
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|801014
|Micronotch_v2
|799271
|2007.07.10 06:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0146
|1.9846
|2.0243
|2007.07.10 09:10
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|801014
|Micronotch_v2
|799274
|2007.07.10 06:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0139
|1.9839
|2.0236
|2007.07.10 09:10
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|
|801014
|Micronotch_v2
|799293
|2007.07.10 06:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0137
|1.9837
|2.0234
|2007.07.10 09:10
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|
|801014
|Micronotch_v2
|799329
|2007.07.10 07:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0135
|1.9835
|2.0232
|2007.07.10 09:10
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|
|801014
|Micronotch_v2
|800794
|2007.07.10 09:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0180
|1.9880
|2.0277
|2007.07.10 14:13
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|801014
|Micronotch_v2
|800796
|2007.07.10 09:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0180
|1.9880
|2.0277
|2007.07.10 14:13
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|801014
|Micronotch_v2
|800816
|2007.07.10 09:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0176
|1.9876
|2.0273
|2007.07.10 13:16
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|801014
|Micronotch_v2
|800870
|2007.07.10 09:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0171
|1.9871
|2.0268
|2007.07.10 13:16
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|801014
|Micronotch_v2
|800896
|2007.07.10 09:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0169
|1.9869
|2.0266
|2007.07.10 13:16
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|801014
|Micronotch_v2
|801092
|2007.07.10 09:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0165
|1.9865
|2.0262
|2007.07.10 13:16
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|
|801014
|Micronotch_v2
|801101
|2007.07.10 09:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0163
|1.9863
|2.0260
|2007.07.10 13:16
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|801014
|Micronotch_v2
|801196
|2007.07.10 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0161
|1.9861
|2.0258
|2007.07.10 12:41
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|801014
|Micronotch_v2
|801299
|2007.07.10 10:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0159
|1.9859
|2.0256
|2007.07.10 12:41
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|801014
|Micronotch_v2
|801321
|2007.07.10 10:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0157
|1.9857
|2.0254
|2007.07.10 12:41
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|801014
|Micronotch_v2
|801534
|2007.07.10 11:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0154
|1.9854
|2.0251
|2007.07.10 12:41
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|801014
|Micronotch_v2
|801539
|2007.07.10 11:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0146
|1.9846
|2.0243
|2007.07.10 12:41
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|
|801014
|Micronotch_v2
|801745
|2007.07.10 13:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0177
|1.9877
|2.0274
|2007.07.10 14:13
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|801014
|Micronotch_v2
|801757
|2007.07.10 13:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0182
|1.9882
|2.0279
|2007.07.10 14:18
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|
|801014
|Micronotch_v2
|801765
|2007.07.10 13:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0184
|1.9884
|2.0281
|2007.07.10 14:18
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|801014
|Micronotch_v2
|801780
|2007.07.10 13:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0175
|1.9875
|2.0272
|2007.07.10 14:13
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|801014
|Micronotch_v2
|801787
|2007.07.10 13:27
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0169
|1.9869
|2.0266
|2007.07.10 14:13
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|801014
|Micronotch_v2
|801883
|2007.07.10 14:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0166
|1.9866
|2.0263
|2007.07.10 14:13
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|
|801014
|Micronotch_v2
|801981
|2007.07.10 14:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0189
|1.9889
|2.0286
|2007.07.10 14:18
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|801014
|Micronotch_v2
|802037
|2007.07.10 14:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0201
|1.9901
|2.0298
|2007.07.10 14:42
|2.0203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|801014
|Micronotch_v2
|802039
|2007.07.10 14:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0201
|1.9901
|2.0298
|2007.07.10 14:42
|2.0203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|801014
|Micronotch_v2
|802059
|2007.07.10 14:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0197
|1.9897
|2.0294
|2007.07.10 14:42
|2.0203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|801014
|Micronotch_v2
|802074
|2007.07.10 14:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0194
|1.9894
|2.0291
|2007.07.10 14:42
|2.0203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|801014
|Micronotch_v2
|802103
|2007.07.10 14:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0192
|1.9892
|2.0289
|2007.07.10 14:42
|2.0203
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|
|801014
|Micronotch_v2
|802115
|2007.07.10 14:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0190
|1.9890
|2.0287
|2007.07.10 14:42
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|801014
|Micronotch_v2
|802146
|2007.07.10 14:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0203
|1.9903
|2.0300
|2007.07.10 14:50
|2.0218
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|
|801014
|Micronotch_v2
|802156
|2007.07.10 14:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0207
|1.9907
|2.0304
|2007.07.10 14:50
|2.0224
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|
|801014
|Micronotch_v2
|802181
|2007.07.10 14:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0210
|1.9910
|2.0307
|2007.07.10 14:50
|2.0224
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|801014
|Micronotch_v2
|802194
|2007.07.10 14:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0216
|1.9916
|2.0313
|2007.07.10 14:50
|2.0224
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|801014
|Micronotch_v2
|
|0.00
|0.00
|-0.10
|83.90
|Closed P/L:
|83.80
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|802212
|2007.07.10 14:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0229
|1.9929
|2.0326
|
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|801014
|Micronotch_v2
|802214
|2007.07.10 14:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0229
|1.9929
|2.0326
|
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|801014
|Micronotch_v2
|802234
|2007.07.10 14:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0225
|1.9925
|2.0322
|
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|
|801014
|Micronotch_v2
|802240
|2007.07.10 14:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0220
|1.9920
|2.0317
|
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|801014
|Micronotch_v2
|802310
|2007.07.10 15:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0218
|1.9918
|2.0315
|
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|801014
|Micronotch_v2
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|
|Floating P/L:
|-1.60
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|83.80
|Floating P/L:
|-1.60
|Margin:
|101.12
|Balance:
|3 148.72
|Equity:
|3 147.12
|Free Margin:
|3 046.00