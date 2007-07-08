|Account: 1537052
|Name: Micronotch v4
|Currency: USD
|2007 July 12, 18:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42070781
|2007.07.08 23:57
|balance
|Deposit
|5 000.00
|42117784
|2007.07.09 06:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0101
|1.9601
|2.0197
|2007.07.09 07:00
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42077084
|2007.07.09 01:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:00
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42077653
|2007.07.09 01:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 07:00
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|42078507
|2007.07.09 01:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.09 07:00
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42116374
|2007.07.09 06:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.09 07:12
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|42078383
|2007.07.09 01:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3618
|1.3118
|1.3716
|2007.07.09 07:13
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|42074237
|2007.07.09 00:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3624
|1.3124
|1.3722
|2007.07.09 07:13
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|42077389
|2007.07.09 01:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3621
|1.3121
|1.3719
|2007.07.09 07:13
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|42071630
|2007.07.09 00:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:40
|2.0133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|42073084
|2007.07.09 00:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0121
|1.9621
|2.0217
|2007.07.09 08:04
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42138858
|2007.07.09 07:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0130
|1.9630
|2.0226
|2007.07.09 08:04
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|42131225
|2007.07.09 07:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0125
|1.9625
|2.0219
|2007.07.09 08:04
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42151373
|2007.07.09 08:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 08:41
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|42146781
|2007.07.09 08:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0135
|1.9635
|2.0231
|2007.07.09 08:41
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|42151079
|2007.07.09 08:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0131
|1.9631
|2.0225
|2007.07.09 08:41
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|42139415
|2007.07.09 07:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0139
|1.9639
|2.0234
|2007.07.09 08:41
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42187514
|2007.07.09 12:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.09 13:47
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42150654
|2007.07.09 08:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0144
|1.9644
|2.0231
|2007.07.09 13:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|42167100
|2007.07.09 09:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.09 13:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42153612
|2007.07.09 08:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42197191
|2007.07.09 13:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3618
|1.3118
|1.3716
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|42187260
|2007.07.09 12:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3621
|1.3121
|1.3719
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|42071608
|2007.07.09 00:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3627
|1.3127
|1.3725
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42143290
|2007.07.09 07:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3624
|1.3124
|1.3722
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|42130768
|2007.07.09 07:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3630
|1.3130
|1.3728
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42206737
|2007.07.09 14:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 15:47
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42205784
|2007.07.09 14:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:52
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42281466
|2007.07.10 05:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3599
|1.3099
|1.3697
|2007.07.10 07:05
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42279555
|2007.07.10 05:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3606
|1.3106
|1.3704
|2007.07.10 07:05
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|42278582
|2007.07.10 05:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.10 07:05
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|42275478
|2007.07.10 04:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3612
|1.3112
|1.3710
|2007.07.10 07:05
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42272206
|2007.07.10 04:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.10 07:05
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42286265
|2007.07.10 05:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0127
|1.9627
|2.0223
|2007.07.10 07:26
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42283041
|2007.07.10 05:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0133
|1.9633
|2.0229
|2007.07.10 07:26
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42222997
|2007.07.09 16:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3619
|1.3119
|1.3717
|2007.07.10 08:09
|1.3634
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.50
|42214934
|2007.07.09 15:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3623
|1.3123
|1.3721
|2007.07.10 08:09
|1.3634
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.10
|42214283
|2007.07.09 15:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3626
|1.3126
|1.3724
|2007.07.10 08:09
|1.3634
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.80
|42211799
|2007.07.09 14:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3629
|1.3129
|1.3727
|2007.07.10 08:09
|1.3634
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.50
|42133092
|2007.07.09 07:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3633
|1.3133
|1.3731
|2007.07.10 08:09
|1.3634
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.10
|42281643
|2007.07.10 05:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0139
|1.9639
|2.0235
|2007.07.10 08:13
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42279361
|2007.07.10 05:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.10 08:13
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42237011
|2007.07.09 20:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.10 08:13
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42231978
|2007.07.09 18:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 08:13
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42135339
|2007.07.09 07:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3636
|1.3136
|1.3734
|2007.07.10 08:33
|1.3650
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.40
|42325962
|2007.07.10 08:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3649
|1.3149
|1.3747
|2007.07.10 08:33
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|42325213
|2007.07.10 08:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3645
|1.3145
|1.3743
|2007.07.10 08:33
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42322273
|2007.07.10 08:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3642
|1.3142
|1.3740
|2007.07.10 08:33
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|42136057
|2007.07.09 07:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3639
|1.3139
|1.3737
|2007.07.10 08:33
|1.3650
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.10
|42154325
|2007.07.09 08:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 08:34
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42218393
|2007.07.09 15:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.10 08:34
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|42217603
|2007.07.09 15:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.10 08:34
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|42155170
|2007.07.09 08:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0161
|1.9661
|2.0251
|2007.07.10 08:35
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42343649
|2007.07.10 09:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3644
|1.3144
|1.3742
|2007.07.10 09:57
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|42334678
|2007.07.10 08:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3647
|1.3147
|1.3745
|2007.07.10 09:57
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42333943
|2007.07.10 08:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3650
|1.3150
|1.3748
|2007.07.10 09:57
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|42331549
|2007.07.10 08:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3654
|1.3154
|1.3752
|2007.07.10 09:57
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42356284
|2007.07.10 10:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.10 11:45
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|42356000
|2007.07.10 10:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 11:45
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|42342950
|2007.07.10 09:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0157
|1.9657
|2.0252
|2007.07.10 11:45
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|42340635
|2007.07.10 09:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0160
|1.9660
|2.0255
|2007.07.10 11:45
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|42359074
|2007.07.10 10:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3646
|1.3146
|1.3744
|2007.07.10 12:06
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|42353044
|2007.07.10 10:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3649
|1.3149
|1.3747
|2007.07.10 12:07
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|42352275
|2007.07.10 10:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3652
|1.3152
|1.3750
|2007.07.10 12:07
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|42351725
|2007.07.10 10:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3655
|1.3155
|1.3753
|2007.07.10 12:07
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42347980
|2007.07.10 09:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3658
|1.3158
|1.3756
|2007.07.10 12:07
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|42337297
|2007.07.10 08:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0164
|1.9664
|2.0259
|2007.07.10 12:20
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42333918
|2007.07.10 08:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0265
|2007.07.10 12:20
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|42333336
|2007.07.10 08:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0177
|1.9677
|2.0271
|2007.07.10 12:20
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42348908
|2007.07.10 10:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3661
|1.3161
|1.3759
|2007.07.10 13:14
|1.3676
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|42370789
|2007.07.10 12:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3668
|1.3168
|1.3766
|2007.07.10 13:14
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|42368683
|2007.07.10 12:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3665
|1.3165
|1.3763
|2007.07.10 13:14
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|42379487
|2007.07.10 12:27
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0169
|1.9669
|2.0265
|2007.07.10 13:19
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|42391764
|2007.07.10 13:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.10 13:19
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42376774
|2007.07.10 12:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 13:19
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|42332405
|2007.07.10 08:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0181
|1.9681
|2.0276
|2007.07.10 13:19
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|42374431
|2007.07.10 12:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3675
|1.3175
|1.3773
|2007.07.10 13:20
|1.3694
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|42398304
|2007.07.10 13:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0200
|1.9700
|2.0296
|2007.07.10 13:42
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42403079
|2007.07.10 13:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.10 13:42
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|42399490
|2007.07.10 13:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0192
|1.9692
|2.0288
|2007.07.10 13:42
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42394540
|2007.07.10 13:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0287
|2007.07.10 13:42
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|42375541
|2007.07.10 12:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3680
|1.3180
|1.3772
|2007.07.10 13:48
|1.3699
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|42393200
|2007.07.10 13:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3686
|1.3186
|1.3784
|2007.07.10 13:48
|1.3705
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|42393744
|2007.07.10 13:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3697
|1.3197
|1.3789
|2007.07.10 13:50
|1.3713
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42408231
|2007.07.10 13:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0204
|1.9704
|2.0300
|2007.07.10 13:50
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|42414686
|2007.07.10 13:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0217
|1.9717
|2.0313
|2007.07.10 13:50
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42409248
|2007.07.10 13:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0208
|1.9708
|2.0304
|2007.07.10 13:50
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|42412459
|2007.07.10 13:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3700
|1.3200
|1.3798
|2007.07.10 14:32
|1.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|42419013
|2007.07.10 13:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3716
|1.3216
|1.3814
|2007.07.10 14:32
|1.3720
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42422929
|2007.07.10 13:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0220
|1.9720
|2.0316
|2007.07.10 14:32
|2.0238
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42422415
|2007.07.10 13:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0225
|1.9725
|2.0321
|2007.07.10 14:33
|2.0242
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|42414650
|2007.07.10 13:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3708
|1.3208
|1.3806
|2007.07.10 14:33
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|42418772
|2007.07.10 13:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0230
|1.9730
|2.0326
|2007.07.10 14:45
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42432652
|2007.07.10 14:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 14:45
|2.0249
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42430613
|2007.07.10 14:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0237
|1.9737
|2.0333
|2007.07.10 14:45
|2.0249
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42450915
|2007.07.10 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0239
|1.9739
|2.0335
|2007.07.10 15:38
|2.0257
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42450066
|2007.07.10 14:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 15:38
|2.0257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|42449242
|2007.07.10 14:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 15:38
|2.0257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|42448447
|2007.07.10 14:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.10 15:38
|2.0257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|42475768
|2007.07.10 17:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0227
|1.9727
|2.0323
|2007.07.10 17:47
|2.0245
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42471959
|2007.07.10 16:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0233
|1.9733
|2.0329
|2007.07.10 17:47
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|42471062
|2007.07.10 16:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0239
|1.9739
|2.0335
|2007.07.10 17:47
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|42462047
|2007.07.10 15:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0242
|1.9742
|2.0338
|2007.07.10 17:47
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42476202
|2007.07.10 17:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3704
|1.3204
|1.3802
|2007.07.10 17:51
|1.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|42472119
|2007.07.10 16:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3708
|1.3208
|1.3806
|2007.07.10 17:51
|1.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|42468904
|2007.07.10 16:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3711
|1.3211
|1.3809
|2007.07.10 17:51
|1.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|42460658
|2007.07.10 15:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3714
|1.3214
|1.3812
|2007.07.10 17:51
|1.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42454541
|2007.07.10 15:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3717
|1.3217
|1.3815
|2007.07.10 17:51
|1.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42461167
|2007.07.10 15:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 18:49
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42445893
|2007.07.10 14:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 18:49
|2.0261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|42459599
|2007.07.10 15:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0249
|1.9749
|2.0345
|2007.07.10 18:49
|2.0261
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42459349
|2007.07.10 15:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.10 18:49
|2.0261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42484027
|2007.07.10 17:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3718
|1.3218
|1.3816
|2007.07.10 20:24
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42450885
|2007.07.10 15:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3721
|1.3221
|1.3819
|2007.07.10 20:24
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|42432835
|2007.07.10 14:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3727
|1.3227
|1.3825
|2007.07.10 20:24
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|42435679
|2007.07.10 14:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3734
|1.3234
|1.3826
|2007.07.10 21:57
|1.3769
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.50
|42514567
|2007.07.10 20:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3748
|1.3248
|1.3846
|2007.07.10 21:57
|1.3764
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.60
|42510130
|2007.07.10 20:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3744
|1.3244
|1.3836
|2007.07.10 21:57
|1.3764
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.00
|42529734
|2007.07.10 21:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3768
|1.3268
|1.3866
|2007.07.10 21:58
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42507802
|2007.07.10 20:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3741
|1.3241
|1.3838
|2007.07.10 21:58
|1.3770
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.90
|42445157
|2007.07.10 14:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3737
|1.3237
|1.3835
|2007.07.10 21:58
|1.3770
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.30
|42546126
|2007.07.10 22:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0252
|1.9752
|2.0342
|2007.07.10 22:40
|2.0268
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42544611
|2007.07.10 22:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.10 22:40
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|42544008
|2007.07.10 22:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0358
|2007.07.10 22:40
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|42445090
|2007.07.10 14:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.10 22:40
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|42443350
|2007.07.10 14:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.10 22:40
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42530646
|2007.07.10 21:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3781
|1.3281
|1.3879
|2007.07.11 05:38
|1.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|42604579
|2007.07.11 03:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3732
|1.3232
|1.3830
|2007.07.11 05:38
|1.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|42595712
|2007.07.11 02:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3735
|1.3235
|1.3833
|2007.07.11 05:38
|1.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42579606
|2007.07.11 00:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3738
|1.3238
|1.3836
|2007.07.11 05:38
|1.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|42577884
|2007.07.11 00:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3741
|1.3241
|1.3839
|2007.07.11 05:38
|1.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42562722
|2007.07.10 23:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3751
|1.3251
|1.3849
|2007.07.11 05:38
|1.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42576075
|2007.07.11 00:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3744
|1.3244
|1.3842
|2007.07.11 05:38
|1.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|42573196
|2007.07.10 23:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3748
|1.3248
|1.3846
|2007.07.11 05:38
|1.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42596677
|2007.07.11 02:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0252
|1.9752
|2.0348
|2007.07.11 05:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|42595053
|2007.07.11 02:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.11 05:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|42579951
|2007.07.11 00:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.11 05:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|42564605
|2007.07.10 23:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0358
|2007.07.11 05:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42557919
|2007.07.10 22:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 07:17
|2.0285
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42514632
|2007.07.10 20:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0282
|1.9782
|2.0378
|2007.07.11 07:24
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|42499510
|2007.07.10 19:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.11 07:24
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|42638673
|2007.07.11 06:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0285
|1.9785
|2.0381
|2007.07.11 07:24
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|42510636
|2007.07.10 20:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0371
|2007.07.11 07:24
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|42655719
|2007.07.11 07:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0284
|1.9784
|2.0380
|2007.07.11 08:20
|2.0300
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42664576
|2007.07.11 08:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0299
|1.9799
|2.0395
|2007.07.11 08:20
|2.0295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|42671071
|2007.07.11 08:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0280
|1.9780
|2.0376
|2007.07.11 09:45
|2.0298
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42663537
|2007.07.11 08:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0295
|1.9795
|2.0391
|2007.07.11 09:45
|2.0297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42655073
|2007.07.11 07:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0288
|1.9788
|2.0384
|2007.07.11 09:45
|2.0297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|42652373
|2007.07.11 07:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0291
|1.9791
|2.0381
|2007.07.11 09:45
|2.0297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|42679083
|2007.07.11 09:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3736
|1.3236
|1.3834
|2007.07.11 09:59
|1.3754
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42645500
|2007.07.11 06:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3739
|1.3239
|1.3837
|2007.07.11 09:59
|1.3755
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42644320
|2007.07.11 06:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3744
|1.3244
|1.3842
|2007.07.11 09:59
|1.3755
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|42634738
|2007.07.11 06:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3747
|1.3247
|1.3845
|2007.07.11 09:59
|1.3755
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|42551852
|2007.07.10 22:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3754
|1.3254
|1.3852
|2007.07.11 09:59
|1.3755
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|42701321
|2007.07.11 10:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0291
|1.9791
|2.0387
|2007.07.11 10:59
|2.0307
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42700802
|2007.07.11 10:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0295
|1.9795
|2.0391
|2007.07.11 10:59
|2.0308
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|42666475
|2007.07.11 08:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0299
|1.9799
|2.0395
|2007.07.11 10:59
|2.0308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|42693440
|2007.07.11 10:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3743
|1.3243
|1.3841
|2007.07.11 11:04
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42693214
|2007.07.11 10:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3746
|1.3246
|1.3844
|2007.07.11 11:04
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42691625
|2007.07.11 10:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3752
|1.3252
|1.3850
|2007.07.11 11:04
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|42550171
|2007.07.10 22:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3757
|1.3257
|1.3854
|2007.07.11 11:04
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|42712887
|2007.07.11 11:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0324
|1.9824
|2.0420
|2007.07.11 11:36
|2.0326
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42684779
|2007.07.11 09:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0312
|1.9812
|2.0408
|2007.07.11 11:36
|2.0326
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|42709928
|2007.07.11 11:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0309
|1.9809
|2.0405
|2007.07.11 11:36
|2.0326
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|42686706
|2007.07.11 09:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0316
|1.9816
|2.0412
|2007.07.11 11:36
|2.0326
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|42707247
|2007.07.11 11:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3757
|1.3257
|1.3855
|2007.07.11 11:38
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|42549774
|2007.07.10 22:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3760
|1.3260
|1.3858
|2007.07.11 11:38
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|42545584
|2007.07.10 22:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3763
|1.3263
|1.3860
|2007.07.11 11:38
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|42537918
|2007.07.10 22:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3766
|1.3266
|1.3864
|2007.07.11 11:38
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42534519
|2007.07.10 22:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3770
|1.3270
|1.3868
|2007.07.11 11:38
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|42717162
|2007.07.11 11:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 11:44
|2.0348
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|42741918
|2007.07.11 12:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0310
|1.9810
|2.0406
|2007.07.11 12:51
|2.0327
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|42739849
|2007.07.11 12:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0314
|1.9814
|2.0410
|2007.07.11 12:51
|2.0327
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|42731878
|2007.07.11 12:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0320
|1.9820
|2.0416
|2007.07.11 12:51
|2.0327
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|42728701
|2007.07.11 12:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0326
|1.9826
|2.0422
|2007.07.11 12:51
|2.0327
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|42741739
|2007.07.11 12:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3748
|1.3248
|1.3846
|2007.07.11 12:53
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|42739830
|2007.07.11 12:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3751
|1.3251
|1.3849
|2007.07.11 12:53
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|42732591
|2007.07.11 12:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3755
|1.3255
|1.3853
|2007.07.11 12:53
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|42728500
|2007.07.11 12:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3758
|1.3258
|1.3856
|2007.07.11 12:53
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42726036
|2007.07.11 11:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3761
|1.3261
|1.3859
|2007.07.11 12:53
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|42752938
|2007.07.11 13:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3759
|1.3259
|1.3857
|2007.07.11 14:03
|1.3773
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|42748117
|2007.07.11 12:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3762
|1.3262
|1.3860
|2007.07.11 14:03
|1.3773
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|42724683
|2007.07.11 11:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3765
|1.3265
|1.3863
|2007.07.11 14:03
|1.3773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|42723881
|2007.07.11 11:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3768
|1.3268
|1.3866
|2007.07.11 14:03
|1.3773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42719984
|2007.07.11 11:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3771
|1.3271
|1.3869
|2007.07.11 14:03
|1.3773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42725911
|2007.07.11 11:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.11 14:03
|2.0348
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42721644
|2007.07.11 11:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0341
|1.9841
|2.0437
|2007.07.11 14:03
|2.0347
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|42719480
|2007.07.11 11:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0337
|1.9837
|2.0433
|2007.07.11 14:03
|2.0347
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|42776233
|2007.07.11 14:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 14:41
|2.0358
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42779512
|2007.07.11 14:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0357
|1.9857
|2.0453
|2007.07.11 14:41
|2.0358
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|42772332
|2007.07.11 14:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0347
|1.9847
|2.0443
|2007.07.11 14:41
|2.0358
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|42722564
|2007.07.11 11:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0351
|1.9851
|2.0447
|2007.07.11 14:41
|2.0358
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|42801534
|2007.07.11 15:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3751
|1.3251
|1.3849
|2007.07.11 16:33
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|42793763
|2007.07.11 15:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3758
|1.3258
|1.3856
|2007.07.11 16:33
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|42793087
|2007.07.11 15:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3763
|1.3263
|1.3861
|2007.07.11 16:33
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42777085
|2007.07.11 14:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3766
|1.3266
|1.3864
|2007.07.11 16:33
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42802487
|2007.07.11 15:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0319
|1.9819
|2.0415
|2007.07.11 19:10
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|42793936
|2007.07.11 15:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0323
|1.9823
|2.0419
|2007.07.11 19:10
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42793442
|2007.07.11 15:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0329
|1.9829
|2.0425
|2007.07.11 19:10
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|42790581
|2007.07.11 15:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0336
|1.9836
|2.0432
|2007.07.11 19:10
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|42853662
|2007.07.11 20:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3742
|1.3242
|1.3840
|2007.07.12 03:16
|1.3760
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.80
|42852800
|2007.07.11 20:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3745
|1.3245
|1.3843
|2007.07.12 03:16
|1.3760
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.50
|42848548
|2007.07.11 20:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3748
|1.3248
|1.3846
|2007.07.12 06:56
|1.3765
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.70
|42842136
|2007.07.11 19:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3752
|1.3252
|1.3850
|2007.07.12 06:56
|1.3764
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.20
|42841236
|2007.07.11 19:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3755
|1.3255
|1.3853
|2007.07.12 06:56
|1.3764
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.90
|42832080
|2007.07.11 18:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3759
|1.3259
|1.3857
|2007.07.12 06:56
|1.3764
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.50
|42822037
|2007.07.11 17:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3762
|1.3262
|1.3860
|2007.07.12 06:56
|1.3764
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.20
|42815178
|2007.07.11 16:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3767
|1.3267
|1.3865
|2007.07.12 07:32
|1.3783
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.60
|42780868
|2007.07.11 14:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3780
|1.3280
|1.3878
|2007.07.12 07:33
|1.3783
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.30
|42908117
|2007.07.12 04:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0313
|1.9813
|2.0409
|2007.07.12 07:33
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|42871291
|2007.07.11 23:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0317
|1.9817
|2.0413
|2007.07.12 07:33
|2.0337
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|42849405
|2007.07.11 20:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0321
|1.9821
|2.0417
|2007.07.12 07:33
|2.0337
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.60
|42848120
|2007.07.11 20:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0324
|1.9824
|2.0420
|2007.07.12 07:33
|2.0337
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.30
|42846736
|2007.07.11 20:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.12 07:33
|2.0337
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.60
|42937225
|2007.07.12 07:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.12 07:52
|2.0348
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42842502
|2007.07.11 19:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0336
|1.9836
|2.0432
|2007.07.12 07:52
|2.0347
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.10
|42839354
|2007.07.11 19:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0341
|1.9841
|2.0437
|2007.07.12 07:52
|2.0347
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.60
|42789261
|2007.07.11 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0344
|1.9844
|2.0440
|2007.07.12 07:52
|2.0347
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.30
|42772328
|2007.07.11 14:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3770
|1.3270
|1.3868
|2007.07.12 07:58
|1.3787
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.70
|42935526
|2007.07.12 07:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3786
|1.3286
|1.3884
|2007.07.12 07:58
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42722635
|2007.07.11 11:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3777
|1.3277
|1.3875
|2007.07.12 07:58
|1.3788
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.10
|42530147
|2007.07.10 21:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3774
|1.3274
|1.3871
|2007.07.12 07:58
|1.3788
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.40
|42947655
|2007.07.12 08:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3781
|1.3281
|1.3879
|2007.07.12 11:02
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|42960517
|2007.07.12 10:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0317
|1.9817
|2.0413
|2007.07.12 11:04
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|42958000
|2007.07.12 09:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0336
|1.9836
|2.0432
|2007.07.12 11:04
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42960055
|2007.07.12 10:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0324
|1.9824
|2.0420
|2007.07.12 11:04
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|42958406
|2007.07.12 09:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.12 11:04
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|42990738
|2007.07.12 13:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3762
|1.3262
|1.3860
|2007.07.12 13:26
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|42985577
|2007.07.12 12:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3767
|1.3267
|1.3865
|2007.07.12 13:26
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42983740
|2007.07.12 12:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3774
|1.3274
|1.3872
|2007.07.12 13:26
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|43013752
|2007.07.12 15:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3762
|1.3262
|1.3860
|2007.07.12 16:04
|1.3778
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|43001722
|2007.07.12 13:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3766
|1.3266
|1.3864
|2007.07.12 16:04
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|42999136
|2007.07.12 13:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3769
|1.3269
|1.3867
|2007.07.12 16:04
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|42998843
|2007.07.12 13:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3775
|1.3275
|1.3873
|2007.07.12 16:04
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42997263
|2007.07.12 13:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3778
|1.3278
|1.3876
|2007.07.12 16:04
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|42783423
|2007.07.11 14:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0365
|1.9865
|2.0461
|2007.07.12 16:27
|2.0312
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.30
|43007053
|2007.07.12 14:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.12 16:27
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|42999853
|2007.07.12 13:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.12 16:27
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|42990784
|2007.07.12 13:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0288
|1.9788
|2.0384
|2007.07.12 16:27
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|42985492
|2007.07.12 12:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0299
|1.9799
|2.0395
|2007.07.12 16:27
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|42983649
|2007.07.12 12:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0307
|1.9807
|2.0403
|2007.07.12 16:27
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|0.00
|0.00
|-2.95
|248.50
|Closed P/L:
|245.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42781754
|2007.07.11 14:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0361
|1.9861
|2.0457
|2.0313
|0.00
|0.00
|-0.01
|-4.80
|42785959
|2007.07.11 14:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0353
|1.9853
|2.0449
|2.0313
|0.00
|0.00
|-0.01
|-4.00
|42788173
|2007.07.11 14:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0348
|1.9848
|2.0444
|2.0313
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.50
|42943181
|2007.07.12 07:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3793
|1.3293
|1.3891
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|42943938
|2007.07.12 08:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3787
|1.3287
|1.3885
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|42945724
|2007.07.12 08:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3784
|1.3284
|1.3882
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|42945873
|2007.07.12 08:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0345
|1.9845
|2.0441
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|42948010
|2007.07.12 08:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0339
|1.9839
|2.0435
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|42966799
|2007.07.12 11:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3797
|1.3297
|1.3895
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|42969238
|2007.07.12 11:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0336
|1.9836
|2.0432
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|42970570
|2007.07.12 11:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|42971133
|2007.07.12 11:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|42971348
|2007.07.12 11:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0324
|1.9824
|2.0420
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|42981004
|2007.07.12 12:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3781
|1.3281
|1.3879
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|42982315
|2007.07.12 12:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0320
|1.9820
|2.0416
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|43023075
|2007.07.12 16:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0314
|1.9814
|2.0410
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|43027100
|2007.07.12 16:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0310
|1.9810
|2.0406
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|0.00
|0.00
|-0.03
|-27.60
|Floating P/L:
|-27.63
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|245.55
|Floating P/L:
|-27.63
|Margin:
|85.00
|Balance:
|5 245.55
|Equity:
|5 217.92
|Free Margin:
|5 132.92
|Details:
|Gross Profit:
|254.06
|Gross Loss:
|8.51
|Total Net Profit:
|245.55
|Profit Factor:
|29.85
|Expected Payoff:
|1.02
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|5.31 (0.10%)
|Relative Drawdown:
|0.10% (5.31)
|Total Trades:
|240
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|240 (98.75%)
|Profit Trades (% of total):
|237 (98.75%)
|Loss trades (% of total):
|3 (1.25%)
|Largest
|profit trade:
|3.50
|loss trade:
|-5.31
|Average
|profit trade:
|1.07
|loss trade:
|-2.84
|Maximum
|consecutive wins ($):
|126 (136.78)
|consecutive losses ($):
|1 (-5.31)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|136.78 (126)
|consecutive loss (count):
|-5.31 (1)
|Average
|consecutive wins:
|59
|consecutive losses:
|1