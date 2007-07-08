Interbank FX, LLC

Account: 1537052 Name: Micronotch v4 Currency: USD 2007 July 12, 18:10
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
420707812007.07.08 23:57balanceDeposit5 000.00
421177842007.07.09 06:16buy0.01gbpusd2.01011.96012.01972007.07.09 07:002.01170.000.000.001.60
420770842007.07.09 01:04buy0.01gbpusd2.01151.96152.02112007.07.09 07:002.01170.000.000.000.20
420776532007.07.09 01:08buy0.01gbpusd2.01091.96092.02052007.07.09 07:002.01170.000.000.000.80
420785072007.07.09 01:10buy0.01gbpusd2.01051.96052.02012007.07.09 07:002.01170.000.000.001.20
421163742007.07.09 06:14buy0.01eurusd1.36141.31141.37122007.07.09 07:121.36280.000.000.001.40
420783832007.07.09 01:10buy0.01eurusd1.36181.31181.37162007.07.09 07:131.36270.000.000.000.90
420742372007.07.09 00:25buy0.01eurusd1.36241.31241.37222007.07.09 07:131.36270.000.000.000.30
420773892007.07.09 01:07buy0.01eurusd1.36211.31211.37192007.07.09 07:131.36270.000.000.000.60
420716302007.07.09 00:02buy0.01gbpusd2.01181.96182.02142007.07.09 07:402.01330.000.000.001.50
420730842007.07.09 00:15buy0.01gbpusd2.01211.96212.02172007.07.09 08:042.01370.000.000.001.60
421388582007.07.09 07:40buy0.01gbpusd2.01301.96302.02262007.07.09 08:042.01370.000.000.000.70
421312252007.07.09 07:14buy0.01gbpusd2.01251.96252.02192007.07.09 08:042.01370.000.000.001.20
421513732007.07.09 08:32buy0.01gbpusd2.01241.96242.02202007.07.09 08:412.01410.000.000.001.70
421467812007.07.09 08:12buy0.01gbpusd2.01351.96352.02312007.07.09 08:412.01440.000.000.000.90
421510792007.07.09 08:31buy0.01gbpusd2.01311.96312.02252007.07.09 08:412.01440.000.000.001.30
421394152007.07.09 07:41buy0.01gbpusd2.01391.96392.02342007.07.09 08:412.01440.000.000.000.50
421875142007.07.09 12:16buy0.01gbpusd2.01361.96362.02322007.07.09 13:472.01520.000.000.001.60
421506542007.07.09 08:30buy0.01gbpusd2.01441.96442.02312007.07.09 13:472.01530.000.000.000.90
421671002007.07.09 09:49buy0.01gbpusd2.01411.96412.02372007.07.09 13:472.01530.000.000.001.20
421536122007.07.09 08:42buy0.01gbpusd2.01491.96492.02452007.07.09 13:472.01530.000.000.000.40
421971912007.07.09 13:20buy0.01eurusd1.36181.31181.37162007.07.09 14:501.36320.000.000.001.40
421872602007.07.09 12:15buy0.01eurusd1.36211.31211.37192007.07.09 14:501.36320.000.000.001.10
420716082007.07.09 00:02buy0.01eurusd1.36271.31271.37252007.07.09 14:501.36320.000.000.000.50
421432902007.07.09 07:55buy0.01eurusd1.36241.31241.37222007.07.09 14:501.36320.000.000.000.80
421307682007.07.09 07:13buy0.01eurusd1.36301.31301.37282007.07.09 14:501.36320.000.000.000.20
422067372007.07.09 14:13buy0.01gbpusd2.01481.96482.02442007.07.09 15:472.01640.000.000.001.60
422057842007.07.09 14:03buy0.01gbpusd2.01531.96532.02492007.07.09 15:522.01690.000.000.001.60
422814662007.07.10 05:04buy0.01eurusd1.35991.30991.36972007.07.10 07:051.36170.000.000.001.80
422795552007.07.10 05:03buy0.01eurusd1.36061.31061.37042007.07.10 07:051.36170.000.000.001.10
422785822007.07.10 05:02buy0.01eurusd1.36091.31091.37072007.07.10 07:051.36170.000.000.000.80
422754782007.07.10 04:42buy0.01eurusd1.36121.31121.37102007.07.10 07:051.36170.000.000.000.50
422722062007.07.10 04:05buy0.01eurusd1.36151.31151.37132007.07.10 07:051.36170.000.000.000.20
422862652007.07.10 05:19buy0.01gbpusd2.01271.96272.02232007.07.10 07:262.01450.000.000.001.80
422830412007.07.10 05:05buy0.01gbpusd2.01331.96332.02292007.07.10 07:262.01450.000.000.001.20
422229972007.07.09 16:32buy0.01eurusd1.36191.31191.37172007.07.10 08:091.36340.000.00-0.061.50
422149342007.07.09 15:27buy0.01eurusd1.36231.31231.37212007.07.10 08:091.36340.000.00-0.061.10
422142832007.07.09 15:22buy0.01eurusd1.36261.31261.37242007.07.10 08:091.36340.000.00-0.060.80
422117992007.07.09 14:58buy0.01eurusd1.36291.31291.37272007.07.10 08:091.36340.000.00-0.060.50
421330922007.07.09 07:20buy0.01eurusd1.36331.31331.37312007.07.10 08:091.36340.000.00-0.060.10
422816432007.07.10 05:04buy0.01gbpusd2.01391.96392.02352007.07.10 08:132.01550.000.000.001.60
422793612007.07.10 05:03buy0.01gbpusd2.01421.96422.02382007.07.10 08:132.01540.000.000.001.20
422370112007.07.09 20:21buy0.01gbpusd2.01491.96492.02452007.07.10 08:132.01540.000.000.000.50
422319782007.07.09 18:59buy0.01gbpusd2.01521.96522.02482007.07.10 08:132.01540.000.000.000.20
421353392007.07.09 07:27buy0.01eurusd1.36361.31361.37342007.07.10 08:331.36500.000.00-0.061.40
423259622007.07.10 08:26buy0.01eurusd1.36491.31491.37472007.07.10 08:331.36500.000.000.000.10
423252132007.07.10 08:25buy0.01eurusd1.36451.31451.37432007.07.10 08:331.36500.000.000.000.50
423222732007.07.10 08:13buy0.01eurusd1.36421.31421.37402007.07.10 08:331.36500.000.000.000.80
421360572007.07.09 07:29buy0.01eurusd1.36391.31391.37372007.07.10 08:331.36500.000.00-0.061.10
421543252007.07.09 08:43buy0.01gbpusd2.01571.96572.02532007.07.10 08:342.01730.000.000.001.60
422183932007.07.09 15:52buy0.01gbpusd2.01721.96722.02682007.07.10 08:342.01730.000.000.000.10
422176032007.07.09 15:47buy0.01gbpusd2.01671.96672.02632007.07.10 08:342.01730.000.000.000.60
421551702007.07.09 08:45buy0.01gbpusd2.01611.96612.02512007.07.10 08:352.01730.000.000.001.20
423436492007.07.10 09:33buy0.01eurusd1.36441.31441.37422007.07.10 09:571.36580.000.000.001.40
423346782007.07.10 08:40buy0.01eurusd1.36471.31471.37452007.07.10 09:571.36590.000.000.001.20
423339432007.07.10 08:38buy0.01eurusd1.36501.31501.37482007.07.10 09:571.36590.000.000.000.90
423315492007.07.10 08:34buy0.01eurusd1.36541.31541.37522007.07.10 09:571.36590.000.000.000.50
423562842007.07.10 10:39buy0.01gbpusd2.01481.96482.02442007.07.10 11:452.01630.000.000.001.50
423560002007.07.10 10:38buy0.01gbpusd2.01521.96522.02482007.07.10 11:452.01630.000.000.001.10
423429502007.07.10 09:30buy0.01gbpusd2.01571.96572.02522007.07.10 11:452.01630.000.000.000.60
423406352007.07.10 09:12buy0.01gbpusd2.01601.96602.02552007.07.10 11:452.01630.000.000.000.30
423590742007.07.10 10:56buy0.01eurusd1.36461.31461.37442007.07.10 12:061.36600.000.000.001.40
423530442007.07.10 10:13buy0.01eurusd1.36491.31491.37472007.07.10 12:071.36590.000.000.001.00
423522752007.07.10 10:09buy0.01eurusd1.36521.31521.37502007.07.10 12:071.36590.000.000.000.70
423517252007.07.10 10:06buy0.01eurusd1.36551.31551.37532007.07.10 12:071.36590.000.000.000.40
423479802007.07.10 09:58buy0.01eurusd1.36581.31581.37562007.07.10 12:071.36590.000.000.000.10
423372972007.07.10 08:53buy0.01gbpusd2.01641.96642.02592007.07.10 12:202.01820.000.000.001.80
423339182007.07.10 08:38buy0.01gbpusd2.01701.96702.02652007.07.10 12:202.01810.000.000.001.10
423333362007.07.10 08:36buy0.01gbpusd2.01771.96772.02712007.07.10 12:202.01810.000.000.000.40
423489082007.07.10 10:01buy0.01eurusd1.36611.31611.37592007.07.10 13:141.36760.000.000.001.50
423707892007.07.10 12:14buy0.01eurusd1.36681.31681.37662007.07.10 13:141.36750.000.000.000.70
423686832007.07.10 12:08buy0.01eurusd1.36651.31651.37632007.07.10 13:141.36750.000.000.001.00
423794872007.07.10 12:27buy0.01gbpusd2.01691.96692.02652007.07.10 13:192.01860.000.000.001.70
423917642007.07.10 13:14buy0.01gbpusd2.01841.96842.02802007.07.10 13:192.01880.000.000.000.40
423767742007.07.10 12:22buy0.01gbpusd2.01751.96752.02712007.07.10 13:192.01880.000.000.001.30
423324052007.07.10 08:35buy0.01gbpusd2.01811.96812.02762007.07.10 13:192.01880.000.000.000.70
423744312007.07.10 12:19buy0.01eurusd1.36751.31751.37732007.07.10 13:201.36940.000.000.001.90
423983042007.07.10 13:23buy0.01gbpusd2.02001.97002.02962007.07.10 13:422.02040.000.000.000.40
424030792007.07.10 13:28buy0.01gbpusd2.01891.96892.02852007.07.10 13:422.02040.000.000.001.50
423994902007.07.10 13:24buy0.01gbpusd2.01921.96922.02882007.07.10 13:422.02040.000.000.001.20
423945402007.07.10 13:19buy0.01gbpusd2.01971.96972.02872007.07.10 13:422.02040.000.000.000.70
423755412007.07.10 12:21buy0.01eurusd1.36801.31801.37722007.07.10 13:481.36990.000.000.001.90
423932002007.07.10 13:17buy0.01eurusd1.36861.31861.37842007.07.10 13:481.37050.000.000.001.90
423937442007.07.10 13:19buy0.01eurusd1.36971.31971.37892007.07.10 13:501.37130.000.000.001.60
424082312007.07.10 13:39buy0.01gbpusd2.02041.97042.03002007.07.10 13:502.02210.000.000.001.70
424146862007.07.10 13:49buy0.01gbpusd2.02171.97172.03132007.07.10 13:502.02210.000.000.000.40
424092482007.07.10 13:42buy0.01gbpusd2.02081.97082.03042007.07.10 13:502.02210.000.000.001.30
424124592007.07.10 13:48buy0.01eurusd1.37001.32001.37982007.07.10 14:321.37190.000.000.001.90
424190132007.07.10 13:51buy0.01eurusd1.37161.32161.38142007.07.10 14:321.37200.000.000.000.40
424229292007.07.10 13:55buy0.01gbpusd2.02201.97202.03162007.07.10 14:322.02380.000.000.001.80
424224152007.07.10 13:54buy0.01gbpusd2.02251.97252.03212007.07.10 14:332.02420.000.000.001.70
424146502007.07.10 13:49buy0.01eurusd1.37081.32081.38062007.07.10 14:331.37320.000.000.002.40
424187722007.07.10 13:51buy0.01gbpusd2.02301.97302.03262007.07.10 14:452.02480.000.000.001.80
424326522007.07.10 14:33buy0.01gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 14:452.02490.000.000.000.40
424306132007.07.10 14:32buy0.01gbpusd2.02371.97372.03332007.07.10 14:452.02490.000.000.001.20
424509152007.07.10 15:00buy0.01gbpusd2.02391.97392.03352007.07.10 15:382.02570.000.000.001.80
424500662007.07.10 14:59buy0.01gbpusd2.02481.97482.03442007.07.10 15:382.02570.000.000.000.90
424492422007.07.10 14:56buy0.01gbpusd2.02511.97512.03472007.07.10 15:382.02570.000.000.000.60
424484472007.07.10 14:55buy0.01gbpusd2.02561.97562.03522007.07.10 15:382.02570.000.000.000.10
424757682007.07.10 17:09buy0.01gbpusd2.02271.97272.03232007.07.10 17:472.02450.000.000.001.80
424719592007.07.10 16:55buy0.01gbpusd2.02331.97332.03292007.07.10 17:472.02460.000.000.001.30
424710622007.07.10 16:52buy0.01gbpusd2.02391.97392.03352007.07.10 17:472.02460.000.000.000.70
424620472007.07.10 15:54buy0.01gbpusd2.02421.97422.03382007.07.10 17:472.02460.000.000.000.40
424762022007.07.10 17:09buy0.01eurusd1.37041.32041.38022007.07.10 17:511.37190.000.000.001.50
424721192007.07.10 16:55buy0.01eurusd1.37081.32081.38062007.07.10 17:511.37190.000.000.001.10
424689042007.07.10 16:41buy0.01eurusd1.37111.32111.38092007.07.10 17:511.37190.000.000.000.80
424606582007.07.10 15:47buy0.01eurusd1.37141.32141.38122007.07.10 17:511.37190.000.000.000.50
424545412007.07.10 15:17buy0.01eurusd1.37171.32171.38152007.07.10 17:511.37190.000.000.000.20
424611672007.07.10 15:48buy0.01gbpusd2.02461.97462.03422007.07.10 18:492.02620.000.000.001.60
424458932007.07.10 14:48buy0.01gbpusd2.02601.97602.03562007.07.10 18:492.02610.000.000.000.10
424595992007.07.10 15:41buy0.01gbpusd2.02491.97492.03452007.07.10 18:492.02610.000.000.001.20
424593492007.07.10 15:40buy0.01gbpusd2.02561.97562.03522007.07.10 18:492.02610.000.000.000.50
424840272007.07.10 17:52buy0.01eurusd1.37181.32181.38162007.07.10 20:241.37340.000.000.001.60
424508852007.07.10 15:00buy0.01eurusd1.37211.32211.38192007.07.10 20:241.37350.000.000.001.40
424328352007.07.10 14:33buy0.01eurusd1.37271.32271.38252007.07.10 20:241.37350.000.000.000.80
424356792007.07.10 14:34buy0.01eurusd1.37341.32341.38262007.07.10 21:571.37690.000.00-0.063.50
425145672007.07.10 20:51buy0.01eurusd1.37481.32481.38462007.07.10 21:571.37640.000.00-0.061.60
425101302007.07.10 20:35buy0.01eurusd1.37441.32441.38362007.07.10 21:571.37640.000.00-0.062.00
425297342007.07.10 21:53buy0.01eurusd1.37681.32681.38662007.07.10 21:581.37700.000.000.000.20
425078022007.07.10 20:28buy0.01eurusd1.37411.32411.38382007.07.10 21:581.37700.000.00-0.062.90
424451572007.07.10 14:47buy0.01eurusd1.37371.32371.38352007.07.10 21:581.37700.000.00-0.063.30
425461262007.07.10 22:26buy0.01gbpusd2.02521.97522.03422007.07.10 22:402.02680.000.000.001.60
425446112007.07.10 22:23buy0.01gbpusd2.02561.97562.03522007.07.10 22:402.02730.000.000.001.70
425440082007.07.10 22:22buy0.01gbpusd2.02631.97632.03582007.07.10 22:402.02730.000.000.001.00
424450902007.07.10 14:47buy0.01gbpusd2.02661.97662.03622007.07.10 22:402.02730.000.000.000.70
424433502007.07.10 14:46buy0.01gbpusd2.02711.97712.03672007.07.10 22:402.02730.000.000.000.20
425306462007.07.10 21:55buy0.01eurusd1.37811.32811.38792007.07.11 05:381.37530.000.000.00-2.80
426045792007.07.11 03:06buy0.01eurusd1.37321.32321.38302007.07.11 05:381.37530.000.000.002.10
425957122007.07.11 02:06buy0.01eurusd1.37351.32351.38332007.07.11 05:381.37530.000.000.001.80
425796062007.07.11 00:21buy0.01eurusd1.37381.32381.38362007.07.11 05:381.37530.000.000.001.50
425778842007.07.11 00:05buy0.01eurusd1.37411.32411.38392007.07.11 05:381.37530.000.000.001.20
425627222007.07.10 23:12buy0.01eurusd1.37511.32511.38492007.07.11 05:381.37530.000.000.000.20
425760752007.07.11 00:01buy0.01eurusd1.37441.32441.38422007.07.11 05:381.37530.000.000.000.90
425731962007.07.10 23:56buy0.01eurusd1.37481.32481.38462007.07.11 05:381.37530.000.000.000.50
425966772007.07.11 02:13buy0.01gbpusd2.02521.97522.03482007.07.11 05:382.02670.000.000.001.50
425950532007.07.11 02:04buy0.01gbpusd2.02561.97562.03522007.07.11 05:382.02670.000.000.001.10
425799512007.07.11 00:23buy0.01gbpusd2.02591.97592.03552007.07.11 05:382.02670.000.000.000.80
425646052007.07.10 23:21buy0.01gbpusd2.02631.97632.03582007.07.11 05:382.02670.000.000.000.40
425579192007.07.10 22:54buy0.01gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 07:172.02850.000.000.001.60
425146322007.07.10 20:51buy0.01gbpusd2.02821.97822.03782007.07.11 07:242.02880.000.000.000.60
424995102007.07.10 19:43buy0.01gbpusd2.02751.97752.03712007.07.11 07:242.02890.000.000.001.40
426386732007.07.11 06:16buy0.01gbpusd2.02851.97852.03812007.07.11 07:242.02880.000.000.000.30
425106362007.07.10 20:37buy0.01gbpusd2.02781.97782.03712007.07.11 07:242.02880.000.000.001.00
426557192007.07.11 07:31buy0.01gbpusd2.02841.97842.03802007.07.11 08:202.03000.000.000.001.60
426645762007.07.11 08:15buy0.01gbpusd2.02991.97992.03952007.07.11 08:202.02950.000.000.00-0.40
426710712007.07.11 08:46buy0.01gbpusd2.02801.97802.03762007.07.11 09:452.02980.000.000.001.80
426635372007.07.11 08:10buy0.01gbpusd2.02951.97952.03912007.07.11 09:452.02970.000.000.000.20
426550732007.07.11 07:26buy0.01gbpusd2.02881.97882.03842007.07.11 09:452.02970.000.000.000.90
426523732007.07.11 07:17buy0.01gbpusd2.02911.97912.03812007.07.11 09:452.02970.000.000.000.60
426790832007.07.11 09:26buy0.01eurusd1.37361.32361.38342007.07.11 09:591.37540.000.000.001.80
426455002007.07.11 06:46buy0.01eurusd1.37391.32391.38372007.07.11 09:591.37550.000.000.001.60
426443202007.07.11 06:42buy0.01eurusd1.37441.32441.38422007.07.11 09:591.37550.000.000.001.10
426347382007.07.11 06:02buy0.01eurusd1.37471.32471.38452007.07.11 09:591.37550.000.000.000.80
425518522007.07.10 22:36buy0.01eurusd1.37541.32541.38522007.07.11 09:591.37550.000.000.000.10
427013212007.07.11 10:44buy0.01gbpusd2.02911.97912.03872007.07.11 10:592.03070.000.000.001.60
427008022007.07.11 10:42buy0.01gbpusd2.02951.97952.03912007.07.11 10:592.03080.000.000.001.30
426664752007.07.11 08:21buy0.01gbpusd2.02991.97992.03952007.07.11 10:592.03080.000.000.000.90
426934402007.07.11 10:07buy0.01eurusd1.37431.32431.38412007.07.11 11:041.37590.000.000.001.60
426932142007.07.11 10:06buy0.01eurusd1.37461.32461.38442007.07.11 11:041.37580.000.000.001.20
426916252007.07.11 10:04buy0.01eurusd1.37521.32521.38502007.07.11 11:041.37580.000.000.000.60
425501712007.07.10 22:33buy0.01eurusd1.37571.32571.38542007.07.11 11:041.37580.000.000.000.10
427128872007.07.11 11:28buy0.01gbpusd2.03241.98242.04202007.07.11 11:362.03260.000.000.000.20
426847792007.07.11 09:46buy0.01gbpusd2.03121.98122.04082007.07.11 11:362.03260.000.000.001.40
427099282007.07.11 11:16buy0.01gbpusd2.03091.98092.04052007.07.11 11:362.03260.000.000.001.70
426867062007.07.11 09:50buy0.01gbpusd2.03161.98162.04122007.07.11 11:362.03260.000.000.001.00
427072472007.07.11 11:06buy0.01eurusd1.37571.32571.38552007.07.11 11:381.37710.000.000.001.40
425497742007.07.10 22:32buy0.01eurusd1.37601.32601.38582007.07.11 11:381.37710.000.000.001.10
425455842007.07.10 22:25buy0.01eurusd1.37631.32631.38602007.07.11 11:381.37710.000.000.000.80
425379182007.07.10 22:05buy0.01eurusd1.37661.32661.38642007.07.11 11:381.37710.000.000.000.50
425345192007.07.10 22:00buy0.01eurusd1.37701.32701.38682007.07.11 11:381.37710.000.000.000.10
427171622007.07.11 11:37buy0.01gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 11:442.03480.000.000.001.70
427419182007.07.11 12:39buy0.01gbpusd2.03101.98102.04062007.07.11 12:512.03270.000.000.001.70
427398492007.07.11 12:37buy0.01gbpusd2.03141.98142.04102007.07.11 12:512.03270.000.000.001.30
427318782007.07.11 12:14buy0.01gbpusd2.03201.98202.04162007.07.11 12:512.03270.000.000.000.70
427287012007.07.11 12:02buy0.01gbpusd2.03261.98262.04222007.07.11 12:512.03270.000.000.000.10
427417392007.07.11 12:39buy0.01eurusd1.37481.32481.38462007.07.11 12:531.37620.000.000.001.40
427398302007.07.11 12:37buy0.01eurusd1.37511.32511.38492007.07.11 12:531.37620.000.000.001.10
427325912007.07.11 12:15buy0.01eurusd1.37551.32551.38532007.07.11 12:531.37620.000.000.000.70
427285002007.07.11 12:01buy0.01eurusd1.37581.32581.38562007.07.11 12:531.37620.000.000.000.40
427260362007.07.11 11:55buy0.01eurusd1.37611.32611.38592007.07.11 12:531.37620.000.000.000.10
427529382007.07.11 13:03buy0.01eurusd1.37591.32591.38572007.07.11 14:031.37730.000.000.001.40
427481172007.07.11 12:54buy0.01eurusd1.37621.32621.38602007.07.11 14:031.37730.000.000.001.10
427246832007.07.11 11:52buy0.01eurusd1.37651.32651.38632007.07.11 14:031.37730.000.000.000.80
427238812007.07.11 11:49buy0.01eurusd1.37681.32681.38662007.07.11 14:031.37730.000.000.000.50
427199842007.07.11 11:40buy0.01eurusd1.37711.32711.38692007.07.11 14:031.37730.000.000.000.20
427259112007.07.11 11:55buy0.01gbpusd2.03301.98302.04262007.07.11 14:032.03480.000.000.001.80
427216442007.07.11 11:44buy0.01gbpusd2.03411.98412.04372007.07.11 14:032.03470.000.000.000.60
427194802007.07.11 11:39buy0.01gbpusd2.03371.98372.04332007.07.11 14:032.03470.000.000.001.00
427762332007.07.11 14:20buy0.01gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 14:412.03580.000.000.001.60
427795122007.07.11 14:33buy0.01gbpusd2.03571.98572.04532007.07.11 14:412.03580.000.000.000.10
427723322007.07.11 14:05buy0.01gbpusd2.03471.98472.04432007.07.11 14:412.03580.000.000.001.10
427225642007.07.11 11:45buy0.01gbpusd2.03511.98512.04472007.07.11 14:412.03580.000.000.000.70
428015342007.07.11 15:38buy0.01eurusd1.37511.32511.38492007.07.11 16:331.37680.000.000.001.70
427937632007.07.11 15:14buy0.01eurusd1.37581.32581.38562007.07.11 16:331.37680.000.000.001.00
427930872007.07.11 15:11buy0.01eurusd1.37631.32631.38612007.07.11 16:331.37680.000.000.000.50
427770852007.07.11 14:23buy0.01eurusd1.37661.32661.38642007.07.11 16:331.37680.000.000.000.20
428024872007.07.11 15:39buy0.01gbpusd2.03191.98192.04152007.07.11 19:102.03390.000.000.002.00
427939362007.07.11 15:14buy0.01gbpusd2.03231.98232.04192007.07.11 19:102.03390.000.000.001.60
427934422007.07.11 15:13buy0.01gbpusd2.03291.98292.04252007.07.11 19:102.03390.000.000.001.00
427905812007.07.11 15:03buy0.01gbpusd2.03361.98362.04322007.07.11 19:102.03390.000.000.000.30
428536622007.07.11 20:34buy0.01eurusd1.37421.32421.38402007.07.12 03:161.37600.000.00-0.181.80
428528002007.07.11 20:31buy0.01eurusd1.37451.32451.38432007.07.12 03:161.37600.000.00-0.181.50
428485482007.07.11 20:10buy0.01eurusd1.37481.32481.38462007.07.12 06:561.37650.000.00-0.181.70
428421362007.07.11 19:36buy0.01eurusd1.37521.32521.38502007.07.12 06:561.37640.000.00-0.181.20
428412362007.07.11 19:33buy0.01eurusd1.37551.32551.38532007.07.12 06:561.37640.000.00-0.180.90
428320802007.07.11 18:19buy0.01eurusd1.37591.32591.38572007.07.12 06:561.37640.000.00-0.180.50
428220372007.07.11 17:06buy0.01eurusd1.37621.32621.38602007.07.12 06:561.37640.000.00-0.180.20
428151782007.07.11 16:36buy0.01eurusd1.37671.32671.38652007.07.12 07:321.37830.000.00-0.181.60
427808682007.07.11 14:37buy0.01eurusd1.37801.32801.38782007.07.12 07:331.37830.000.00-0.180.30
429081172007.07.12 04:15buy0.01gbpusd2.03131.98132.04092007.07.12 07:332.03380.000.000.002.50
428712912007.07.11 23:03buy0.01gbpusd2.03171.98172.04132007.07.12 07:332.03370.000.000.002.00
428494052007.07.11 20:12buy0.01gbpusd2.03211.98212.04172007.07.12 07:332.03370.000.00-0.011.60
428481202007.07.11 20:09buy0.01gbpusd2.03241.98242.04202007.07.12 07:332.03370.000.00-0.011.30
428467362007.07.11 20:04buy0.01gbpusd2.03311.98312.04272007.07.12 07:332.03370.000.00-0.010.60
429372252007.07.12 07:37buy0.01gbpusd2.03321.98322.04282007.07.12 07:522.03480.000.000.001.60
428425022007.07.11 19:36buy0.01gbpusd2.03361.98362.04322007.07.12 07:522.03470.000.00-0.011.10
428393542007.07.11 19:18buy0.01gbpusd2.03411.98412.04372007.07.12 07:522.03470.000.00-0.010.60
427892612007.07.11 15:00buy0.01gbpusd2.03441.98442.04402007.07.12 07:522.03470.000.00-0.010.30
427723282007.07.11 14:05buy0.01eurusd1.37701.32701.38682007.07.12 07:581.37870.000.00-0.181.70
429355262007.07.12 07:33buy0.01eurusd1.37861.32861.38842007.07.12 07:581.37880.000.000.000.20
427226352007.07.11 11:45buy0.01eurusd1.37771.32771.38752007.07.12 07:581.37880.000.00-0.181.10
425301472007.07.10 21:54buy0.01eurusd1.37741.32741.38712007.07.12 07:581.37880.000.00-0.181.40
429476552007.07.12 08:26buy0.01eurusd1.37811.32811.38792007.07.12 11:021.37960.000.000.001.50
429605172007.07.12 10:13buy0.01gbpusd2.03171.98172.04132007.07.12 11:042.03380.000.000.002.10
429580002007.07.12 09:48buy0.01gbpusd2.03361.98362.04322007.07.12 11:042.03380.000.000.000.20
429600552007.07.12 10:11buy0.01gbpusd2.03241.98242.04202007.07.12 11:042.03380.000.000.001.40
429584062007.07.12 09:52buy0.01gbpusd2.03301.98302.04262007.07.12 11:042.03380.000.000.000.80
429907382007.07.12 13:03buy0.01eurusd1.37621.32621.38602007.07.12 13:261.37790.000.000.001.70
429855772007.07.12 12:53buy0.01eurusd1.37671.32671.38652007.07.12 13:261.37790.000.000.001.20
429837402007.07.12 12:52buy0.01eurusd1.37741.32741.38722007.07.12 13:261.37790.000.000.000.50
430137522007.07.12 15:35buy0.01eurusd1.37621.32621.38602007.07.12 16:041.37780.000.000.001.60
430017222007.07.12 13:59buy0.01eurusd1.37661.32661.38642007.07.12 16:041.37790.000.000.001.30
429991362007.07.12 13:45buy0.01eurusd1.37691.32691.38672007.07.12 16:041.37790.000.000.001.00
429988432007.07.12 13:44buy0.01eurusd1.37751.32751.38732007.07.12 16:041.37790.000.000.000.40
429972632007.07.12 13:31buy0.01eurusd1.37781.32781.38762007.07.12 16:041.37790.000.000.000.10
427834232007.07.11 14:42buy0.01gbpusd2.03651.98652.04612007.07.12 16:272.03120.000.00-0.01-5.30
430070532007.07.12 14:42buy0.01gbpusd2.02771.97772.03732007.07.12 16:272.03120.000.000.003.50
429998532007.07.12 13:46buy0.01gbpusd2.02811.97812.03772007.07.12 16:272.03120.000.000.003.10
429907842007.07.12 13:03buy0.01gbpusd2.02881.97882.03842007.07.12 16:272.03120.000.000.002.40
429854922007.07.12 12:53buy0.01gbpusd2.02991.97992.03952007.07.12 16:272.03120.000.000.001.30
429836492007.07.12 12:52buy0.01gbpusd2.03071.98072.04032007.07.12 16:272.03120.000.000.000.50
  0.00 0.00 -2.95 248.50
Closed P/L: 245.55
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
427817542007.07.11 14:38buy0.01gbpusd2.03611.98612.0457 2.03130.000.00-0.01-4.80
427859592007.07.11 14:49buy0.01gbpusd2.03531.98532.0449 2.03130.000.00-0.01-4.00
427881732007.07.11 14:55buy0.01gbpusd2.03481.98482.0444 2.03130.000.00-0.01-3.50
429431812007.07.12 07:59buy0.01eurusd1.37931.32931.3891 1.37840.000.000.00-0.90
429439382007.07.12 08:00buy0.01eurusd1.37871.32871.3885 1.37840.000.000.00-0.30
429457242007.07.12 08:07buy0.01eurusd1.37841.32841.3882 1.37840.000.000.000.00
429458732007.07.12 08:08buy0.01gbpusd2.03451.98452.0441 2.03130.000.000.00-3.20
429480102007.07.12 08:28buy0.01gbpusd2.03391.98392.0435 2.03130.000.000.00-2.60
429667992007.07.12 11:02buy0.01eurusd1.37971.32971.3895 1.37840.000.000.00-1.30
429692382007.07.12 11:11buy0.01gbpusd2.03361.98362.0432 2.03130.000.000.00-2.30
429705702007.07.12 11:26buy0.01gbpusd2.03321.98322.0428 2.03130.000.000.00-1.90
429711332007.07.12 11:28buy0.01gbpusd2.03281.98282.0424 2.03130.000.000.00-1.50
429713482007.07.12 11:29buy0.01gbpusd2.03241.98242.0420 2.03130.000.000.00-1.10
429810042007.07.12 12:44buy0.01eurusd1.37811.32811.3879 1.37840.000.000.000.30
429823152007.07.12 12:51buy0.01gbpusd2.03201.98202.0416 2.03130.000.000.00-0.70
430230752007.07.12 16:28buy0.01gbpusd2.03141.98142.0410 2.03130.000.000.00-0.10
430271002007.07.12 16:58buy0.01gbpusd2.03101.98102.0406 2.03130.000.000.000.30
  0.00 0.00 -0.03 -27.60
 Floating P/L: -27.63
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 245.55 Floating P/L: -27.63 Margin: 85.00
Balance: 5 245.55 Equity: 5 217.92 Free Margin: 5 132.92
 
Details:
Graph
Gross Profit: 254.06 Gross Loss: 8.51 Total Net Profit: 245.55
Profit Factor: 29.85 Expected Payoff: 1.02  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 5.31 (0.10%) Relative Drawdown: 0.10% (5.31)
 
Total Trades: 240 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 240 (98.75%)
Profit Trades (% of total): 237 (98.75%) Loss trades (% of total): 3 (1.25%)
Largest profit trade: 3.50 loss trade: -5.31
Average profit trade: 1.07 loss trade: -2.84
Maximum consecutive wins ($): 126 (136.78) consecutive losses ($): 1 (-5.31)
Maximal consecutive profit (count): 136.78 (126) consecutive loss (count): -5.31 (1)
Average consecutive wins: 59 consecutive losses: 1