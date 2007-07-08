|Account: 1537052
|Name: Micronotch v4
|Currency: USD
|2007 July 10, 18:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42070781
|2007.07.08 23:57
|balance
|Deposit
|5 000.00
|42117784
|2007.07.09 06:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0101
|1.9601
|2.0197
|2007.07.09 07:00
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42077653
|2007.07.09 01:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 07:00
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|42077084
|2007.07.09 01:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:00
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42078507
|2007.07.09 01:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.09 07:00
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42116374
|2007.07.09 06:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.09 07:12
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|42078383
|2007.07.09 01:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3618
|1.3118
|1.3716
|2007.07.09 07:13
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|42077389
|2007.07.09 01:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3621
|1.3121
|1.3719
|2007.07.09 07:13
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|42074237
|2007.07.09 00:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3624
|1.3124
|1.3722
|2007.07.09 07:13
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|42071630
|2007.07.09 00:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:40
|2.0133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|42073084
|2007.07.09 00:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0121
|1.9621
|2.0217
|2007.07.09 08:04
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42138858
|2007.07.09 07:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0130
|1.9630
|2.0226
|2007.07.09 08:04
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|42131225
|2007.07.09 07:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0125
|1.9625
|2.0219
|2007.07.09 08:04
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42151373
|2007.07.09 08:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 08:41
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|42146781
|2007.07.09 08:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0135
|1.9635
|2.0231
|2007.07.09 08:41
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|42151079
|2007.07.09 08:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0131
|1.9631
|2.0225
|2007.07.09 08:41
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|42139415
|2007.07.09 07:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0139
|1.9639
|2.0234
|2007.07.09 08:41
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42187514
|2007.07.09 12:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.09 13:47
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42153612
|2007.07.09 08:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42150654
|2007.07.09 08:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0144
|1.9644
|2.0231
|2007.07.09 13:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|42167100
|2007.07.09 09:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.09 13:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42187260
|2007.07.09 12:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3621
|1.3121
|1.3719
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|42197191
|2007.07.09 13:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3618
|1.3118
|1.3716
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|42071608
|2007.07.09 00:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3627
|1.3127
|1.3725
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42143290
|2007.07.09 07:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3624
|1.3124
|1.3722
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|42130768
|2007.07.09 07:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3630
|1.3130
|1.3728
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42206737
|2007.07.09 14:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 15:47
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42205784
|2007.07.09 14:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:52
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42281466
|2007.07.10 05:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3599
|1.3099
|1.3697
|2007.07.10 07:05
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42279555
|2007.07.10 05:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3606
|1.3106
|1.3704
|2007.07.10 07:05
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|42278582
|2007.07.10 05:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.10 07:05
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|42275478
|2007.07.10 04:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3612
|1.3112
|1.3710
|2007.07.10 07:05
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42272206
|2007.07.10 04:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.10 07:05
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42286265
|2007.07.10 05:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0127
|1.9627
|2.0223
|2007.07.10 07:26
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42283041
|2007.07.10 05:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0133
|1.9633
|2.0229
|2007.07.10 07:26
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42222997
|2007.07.09 16:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3619
|1.3119
|1.3717
|2007.07.10 08:09
|1.3634
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.50
|42214934
|2007.07.09 15:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3623
|1.3123
|1.3721
|2007.07.10 08:09
|1.3634
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.10
|42214283
|2007.07.09 15:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3626
|1.3126
|1.3724
|2007.07.10 08:09
|1.3634
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.80
|42211799
|2007.07.09 14:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3629
|1.3129
|1.3727
|2007.07.10 08:09
|1.3634
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.50
|42133092
|2007.07.09 07:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3633
|1.3133
|1.3731
|2007.07.10 08:09
|1.3634
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.10
|42281643
|2007.07.10 05:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0139
|1.9639
|2.0235
|2007.07.10 08:13
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42279361
|2007.07.10 05:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.10 08:13
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42237011
|2007.07.09 20:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.10 08:13
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42231978
|2007.07.09 18:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 08:13
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42135339
|2007.07.09 07:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3636
|1.3136
|1.3734
|2007.07.10 08:33
|1.3650
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.40
|42325962
|2007.07.10 08:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3649
|1.3149
|1.3747
|2007.07.10 08:33
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|42325213
|2007.07.10 08:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3645
|1.3145
|1.3743
|2007.07.10 08:33
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42322273
|2007.07.10 08:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3642
|1.3142
|1.3740
|2007.07.10 08:33
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|42136057
|2007.07.09 07:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3639
|1.3139
|1.3737
|2007.07.10 08:33
|1.3650
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.10
|42154325
|2007.07.09 08:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 08:34
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42218393
|2007.07.09 15:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.10 08:34
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|42217603
|2007.07.09 15:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.10 08:34
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|42155170
|2007.07.09 08:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0161
|1.9661
|2.0251
|2007.07.10 08:35
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42343649
|2007.07.10 09:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3644
|1.3144
|1.3742
|2007.07.10 09:57
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|42334678
|2007.07.10 08:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3647
|1.3147
|1.3745
|2007.07.10 09:57
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42333943
|2007.07.10 08:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3650
|1.3150
|1.3748
|2007.07.10 09:57
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|42331549
|2007.07.10 08:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3654
|1.3154
|1.3752
|2007.07.10 09:57
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42356284
|2007.07.10 10:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.10 11:45
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|42356000
|2007.07.10 10:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 11:45
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|42342950
|2007.07.10 09:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0157
|1.9657
|2.0252
|2007.07.10 11:45
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|42340635
|2007.07.10 09:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0160
|1.9660
|2.0255
|2007.07.10 11:45
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|42359074
|2007.07.10 10:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3646
|1.3146
|1.3744
|2007.07.10 12:06
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|42353044
|2007.07.10 10:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3649
|1.3149
|1.3747
|2007.07.10 12:07
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|42352275
|2007.07.10 10:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3652
|1.3152
|1.3750
|2007.07.10 12:07
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|42351725
|2007.07.10 10:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3655
|1.3155
|1.3753
|2007.07.10 12:07
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42347980
|2007.07.10 09:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3658
|1.3158
|1.3756
|2007.07.10 12:07
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|42337297
|2007.07.10 08:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0164
|1.9664
|2.0259
|2007.07.10 12:20
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42333918
|2007.07.10 08:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0265
|2007.07.10 12:20
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|42333336
|2007.07.10 08:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0177
|1.9677
|2.0271
|2007.07.10 12:20
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42348908
|2007.07.10 10:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3661
|1.3161
|1.3759
|2007.07.10 13:14
|1.3676
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|42370789
|2007.07.10 12:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3668
|1.3168
|1.3766
|2007.07.10 13:14
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|42368683
|2007.07.10 12:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3665
|1.3165
|1.3763
|2007.07.10 13:14
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|42379487
|2007.07.10 12:27
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0169
|1.9669
|2.0265
|2007.07.10 13:19
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|42391764
|2007.07.10 13:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.10 13:19
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42376774
|2007.07.10 12:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 13:19
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|42332405
|2007.07.10 08:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0181
|1.9681
|2.0276
|2007.07.10 13:19
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|42374431
|2007.07.10 12:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3675
|1.3175
|1.3773
|2007.07.10 13:20
|1.3694
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|42398304
|2007.07.10 13:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0200
|1.9700
|2.0296
|2007.07.10 13:42
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42403079
|2007.07.10 13:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.10 13:42
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|42399490
|2007.07.10 13:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0192
|1.9692
|2.0288
|2007.07.10 13:42
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42394540
|2007.07.10 13:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0287
|2007.07.10 13:42
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|42375541
|2007.07.10 12:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3680
|1.3180
|1.3772
|2007.07.10 13:48
|1.3699
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|42393200
|2007.07.10 13:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3686
|1.3186
|1.3784
|2007.07.10 13:48
|1.3705
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|42393744
|2007.07.10 13:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3697
|1.3197
|1.3789
|2007.07.10 13:50
|1.3713
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42408231
|2007.07.10 13:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0204
|1.9704
|2.0300
|2007.07.10 13:50
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|42414686
|2007.07.10 13:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0217
|1.9717
|2.0313
|2007.07.10 13:50
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42409248
|2007.07.10 13:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0208
|1.9708
|2.0304
|2007.07.10 13:50
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|42412459
|2007.07.10 13:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3700
|1.3200
|1.3798
|2007.07.10 14:32
|1.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|42419013
|2007.07.10 13:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3716
|1.3216
|1.3814
|2007.07.10 14:32
|1.3720
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42422929
|2007.07.10 13:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0220
|1.9720
|2.0316
|2007.07.10 14:32
|2.0238
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42422415
|2007.07.10 13:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0225
|1.9725
|2.0321
|2007.07.10 14:33
|2.0242
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|42414650
|2007.07.10 13:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3708
|1.3208
|1.3806
|2007.07.10 14:33
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|42418772
|2007.07.10 13:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0230
|1.9730
|2.0326
|2007.07.10 14:45
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42432652
|2007.07.10 14:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 14:45
|2.0249
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42430613
|2007.07.10 14:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0237
|1.9737
|2.0333
|2007.07.10 14:45
|2.0249
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|42450915
|2007.07.10 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0239
|1.9739
|2.0335
|2007.07.10 15:38
|2.0257
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42450066
|2007.07.10 14:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 15:38
|2.0257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|42449242
|2007.07.10 14:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 15:38
|2.0257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|42448447
|2007.07.10 14:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.10 15:38
|2.0257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|42475768
|2007.07.10 17:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0227
|1.9727
|2.0323
|2007.07.10 17:47
|2.0245
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|42471959
|2007.07.10 16:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0233
|1.9733
|2.0329
|2007.07.10 17:47
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|42471062
|2007.07.10 16:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0239
|1.9739
|2.0335
|2007.07.10 17:47
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|42462047
|2007.07.10 15:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0242
|1.9742
|2.0338
|2007.07.10 17:47
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42468904
|2007.07.10 16:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3711
|1.3211
|1.3809
|2007.07.10 17:51
|1.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|42476202
|2007.07.10 17:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3704
|1.3204
|1.3802
|2007.07.10 17:51
|1.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|42472119
|2007.07.10 16:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3708
|1.3208
|1.3806
|2007.07.10 17:51
|1.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|42460658
|2007.07.10 15:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3714
|1.3214
|1.3812
|2007.07.10 17:51
|1.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|42454541
|2007.07.10 15:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3717
|1.3217
|1.3815
|2007.07.10 17:51
|1.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|0.00
|0.00
|-0.42
|109.50
|Closed P/L:
|109.08
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42432835
|2007.07.10 14:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3727
|1.3227
|1.3825
|1.3718
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|42435679
|2007.07.10 14:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3734
|1.3234
|1.3826
|1.3718
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|42443350
|2007.07.10 14:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|42445090
|2007.07.10 14:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|42445157
|2007.07.10 14:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3737
|1.3237
|1.3835
|1.3718
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|42445893
|2007.07.10 14:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|42450885
|2007.07.10 15:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3721
|1.3221
|1.3819
|1.3718
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|42459349
|2007.07.10 15:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|42459599
|2007.07.10 15:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0249
|1.9749
|2.0345
|2.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|42461167
|2007.07.10 15:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|42484027
|2007.07.10 17:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3718
|1.3218
|1.3816
|1.3718
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|Floating P/L:
|-5.90
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|109.08
|Floating P/L:
|-5.90
|Margin:
|55.00
|Balance:
|5 109.08
|Equity:
|5 103.18
|Free Margin:
|5 048.18
|Details:
|Gross Profit:
|109.08
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|109.08
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|1.02
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|107
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|107 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|107 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|2.40
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|1.02
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|107 (109.08)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|109.08 (107)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|107
|consecutive losses:
|0