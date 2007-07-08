Interbank FX, LLC

Account: 1537052 Name: Micronotch v4 Currency: USD 2007 July 10, 18:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
420707812007.07.08 23:57balanceDeposit5 000.00
421177842007.07.09 06:16buy0.01gbpusd2.01011.96012.01972007.07.09 07:002.01170.000.000.001.60
420776532007.07.09 01:08buy0.01gbpusd2.01091.96092.02052007.07.09 07:002.01170.000.000.000.80
420770842007.07.09 01:04buy0.01gbpusd2.01151.96152.02112007.07.09 07:002.01170.000.000.000.20
420785072007.07.09 01:10buy0.01gbpusd2.01051.96052.02012007.07.09 07:002.01170.000.000.001.20
421163742007.07.09 06:14buy0.01eurusd1.36141.31141.37122007.07.09 07:121.36280.000.000.001.40
420783832007.07.09 01:10buy0.01eurusd1.36181.31181.37162007.07.09 07:131.36270.000.000.000.90
420773892007.07.09 01:07buy0.01eurusd1.36211.31211.37192007.07.09 07:131.36270.000.000.000.60
420742372007.07.09 00:25buy0.01eurusd1.36241.31241.37222007.07.09 07:131.36270.000.000.000.30
420716302007.07.09 00:02buy0.01gbpusd2.01181.96182.02142007.07.09 07:402.01330.000.000.001.50
420730842007.07.09 00:15buy0.01gbpusd2.01211.96212.02172007.07.09 08:042.01370.000.000.001.60
421388582007.07.09 07:40buy0.01gbpusd2.01301.96302.02262007.07.09 08:042.01370.000.000.000.70
421312252007.07.09 07:14buy0.01gbpusd2.01251.96252.02192007.07.09 08:042.01370.000.000.001.20
421513732007.07.09 08:32buy0.01gbpusd2.01241.96242.02202007.07.09 08:412.01410.000.000.001.70
421467812007.07.09 08:12buy0.01gbpusd2.01351.96352.02312007.07.09 08:412.01440.000.000.000.90
421510792007.07.09 08:31buy0.01gbpusd2.01311.96312.02252007.07.09 08:412.01440.000.000.001.30
421394152007.07.09 07:41buy0.01gbpusd2.01391.96392.02342007.07.09 08:412.01440.000.000.000.50
421875142007.07.09 12:16buy0.01gbpusd2.01361.96362.02322007.07.09 13:472.01520.000.000.001.60
421536122007.07.09 08:42buy0.01gbpusd2.01491.96492.02452007.07.09 13:472.01530.000.000.000.40
421506542007.07.09 08:30buy0.01gbpusd2.01441.96442.02312007.07.09 13:472.01530.000.000.000.90
421671002007.07.09 09:49buy0.01gbpusd2.01411.96412.02372007.07.09 13:472.01530.000.000.001.20
421872602007.07.09 12:15buy0.01eurusd1.36211.31211.37192007.07.09 14:501.36320.000.000.001.10
421971912007.07.09 13:20buy0.01eurusd1.36181.31181.37162007.07.09 14:501.36320.000.000.001.40
420716082007.07.09 00:02buy0.01eurusd1.36271.31271.37252007.07.09 14:501.36320.000.000.000.50
421432902007.07.09 07:55buy0.01eurusd1.36241.31241.37222007.07.09 14:501.36320.000.000.000.80
421307682007.07.09 07:13buy0.01eurusd1.36301.31301.37282007.07.09 14:501.36320.000.000.000.20
422067372007.07.09 14:13buy0.01gbpusd2.01481.96482.02442007.07.09 15:472.01640.000.000.001.60
422057842007.07.09 14:03buy0.01gbpusd2.01531.96532.02492007.07.09 15:522.01690.000.000.001.60
422814662007.07.10 05:04buy0.01eurusd1.35991.30991.36972007.07.10 07:051.36170.000.000.001.80
422795552007.07.10 05:03buy0.01eurusd1.36061.31061.37042007.07.10 07:051.36170.000.000.001.10
422785822007.07.10 05:02buy0.01eurusd1.36091.31091.37072007.07.10 07:051.36170.000.000.000.80
422754782007.07.10 04:42buy0.01eurusd1.36121.31121.37102007.07.10 07:051.36170.000.000.000.50
422722062007.07.10 04:05buy0.01eurusd1.36151.31151.37132007.07.10 07:051.36170.000.000.000.20
422862652007.07.10 05:19buy0.01gbpusd2.01271.96272.02232007.07.10 07:262.01450.000.000.001.80
422830412007.07.10 05:05buy0.01gbpusd2.01331.96332.02292007.07.10 07:262.01450.000.000.001.20
422229972007.07.09 16:32buy0.01eurusd1.36191.31191.37172007.07.10 08:091.36340.000.00-0.061.50
422149342007.07.09 15:27buy0.01eurusd1.36231.31231.37212007.07.10 08:091.36340.000.00-0.061.10
422142832007.07.09 15:22buy0.01eurusd1.36261.31261.37242007.07.10 08:091.36340.000.00-0.060.80
422117992007.07.09 14:58buy0.01eurusd1.36291.31291.37272007.07.10 08:091.36340.000.00-0.060.50
421330922007.07.09 07:20buy0.01eurusd1.36331.31331.37312007.07.10 08:091.36340.000.00-0.060.10
422816432007.07.10 05:04buy0.01gbpusd2.01391.96392.02352007.07.10 08:132.01550.000.000.001.60
422793612007.07.10 05:03buy0.01gbpusd2.01421.96422.02382007.07.10 08:132.01540.000.000.001.20
422370112007.07.09 20:21buy0.01gbpusd2.01491.96492.02452007.07.10 08:132.01540.000.000.000.50
422319782007.07.09 18:59buy0.01gbpusd2.01521.96522.02482007.07.10 08:132.01540.000.000.000.20
421353392007.07.09 07:27buy0.01eurusd1.36361.31361.37342007.07.10 08:331.36500.000.00-0.061.40
423259622007.07.10 08:26buy0.01eurusd1.36491.31491.37472007.07.10 08:331.36500.000.000.000.10
423252132007.07.10 08:25buy0.01eurusd1.36451.31451.37432007.07.10 08:331.36500.000.000.000.50
423222732007.07.10 08:13buy0.01eurusd1.36421.31421.37402007.07.10 08:331.36500.000.000.000.80
421360572007.07.09 07:29buy0.01eurusd1.36391.31391.37372007.07.10 08:331.36500.000.00-0.061.10
421543252007.07.09 08:43buy0.01gbpusd2.01571.96572.02532007.07.10 08:342.01730.000.000.001.60
422183932007.07.09 15:52buy0.01gbpusd2.01721.96722.02682007.07.10 08:342.01730.000.000.000.10
422176032007.07.09 15:47buy0.01gbpusd2.01671.96672.02632007.07.10 08:342.01730.000.000.000.60
421551702007.07.09 08:45buy0.01gbpusd2.01611.96612.02512007.07.10 08:352.01730.000.000.001.20
423436492007.07.10 09:33buy0.01eurusd1.36441.31441.37422007.07.10 09:571.36580.000.000.001.40
423346782007.07.10 08:40buy0.01eurusd1.36471.31471.37452007.07.10 09:571.36590.000.000.001.20
423339432007.07.10 08:38buy0.01eurusd1.36501.31501.37482007.07.10 09:571.36590.000.000.000.90
423315492007.07.10 08:34buy0.01eurusd1.36541.31541.37522007.07.10 09:571.36590.000.000.000.50
423562842007.07.10 10:39buy0.01gbpusd2.01481.96482.02442007.07.10 11:452.01630.000.000.001.50
423560002007.07.10 10:38buy0.01gbpusd2.01521.96522.02482007.07.10 11:452.01630.000.000.001.10
423429502007.07.10 09:30buy0.01gbpusd2.01571.96572.02522007.07.10 11:452.01630.000.000.000.60
423406352007.07.10 09:12buy0.01gbpusd2.01601.96602.02552007.07.10 11:452.01630.000.000.000.30
423590742007.07.10 10:56buy0.01eurusd1.36461.31461.37442007.07.10 12:061.36600.000.000.001.40
423530442007.07.10 10:13buy0.01eurusd1.36491.31491.37472007.07.10 12:071.36590.000.000.001.00
423522752007.07.10 10:09buy0.01eurusd1.36521.31521.37502007.07.10 12:071.36590.000.000.000.70
423517252007.07.10 10:06buy0.01eurusd1.36551.31551.37532007.07.10 12:071.36590.000.000.000.40
423479802007.07.10 09:58buy0.01eurusd1.36581.31581.37562007.07.10 12:071.36590.000.000.000.10
423372972007.07.10 08:53buy0.01gbpusd2.01641.96642.02592007.07.10 12:202.01820.000.000.001.80
423339182007.07.10 08:38buy0.01gbpusd2.01701.96702.02652007.07.10 12:202.01810.000.000.001.10
423333362007.07.10 08:36buy0.01gbpusd2.01771.96772.02712007.07.10 12:202.01810.000.000.000.40
423489082007.07.10 10:01buy0.01eurusd1.36611.31611.37592007.07.10 13:141.36760.000.000.001.50
423707892007.07.10 12:14buy0.01eurusd1.36681.31681.37662007.07.10 13:141.36750.000.000.000.70
423686832007.07.10 12:08buy0.01eurusd1.36651.31651.37632007.07.10 13:141.36750.000.000.001.00
423794872007.07.10 12:27buy0.01gbpusd2.01691.96692.02652007.07.10 13:192.01860.000.000.001.70
423917642007.07.10 13:14buy0.01gbpusd2.01841.96842.02802007.07.10 13:192.01880.000.000.000.40
423767742007.07.10 12:22buy0.01gbpusd2.01751.96752.02712007.07.10 13:192.01880.000.000.001.30
423324052007.07.10 08:35buy0.01gbpusd2.01811.96812.02762007.07.10 13:192.01880.000.000.000.70
423744312007.07.10 12:19buy0.01eurusd1.36751.31751.37732007.07.10 13:201.36940.000.000.001.90
423983042007.07.10 13:23buy0.01gbpusd2.02001.97002.02962007.07.10 13:422.02040.000.000.000.40
424030792007.07.10 13:28buy0.01gbpusd2.01891.96892.02852007.07.10 13:422.02040.000.000.001.50
423994902007.07.10 13:24buy0.01gbpusd2.01921.96922.02882007.07.10 13:422.02040.000.000.001.20
423945402007.07.10 13:19buy0.01gbpusd2.01971.96972.02872007.07.10 13:422.02040.000.000.000.70
423755412007.07.10 12:21buy0.01eurusd1.36801.31801.37722007.07.10 13:481.36990.000.000.001.90
423932002007.07.10 13:17buy0.01eurusd1.36861.31861.37842007.07.10 13:481.37050.000.000.001.90
423937442007.07.10 13:19buy0.01eurusd1.36971.31971.37892007.07.10 13:501.37130.000.000.001.60
424082312007.07.10 13:39buy0.01gbpusd2.02041.97042.03002007.07.10 13:502.02210.000.000.001.70
424146862007.07.10 13:49buy0.01gbpusd2.02171.97172.03132007.07.10 13:502.02210.000.000.000.40
424092482007.07.10 13:42buy0.01gbpusd2.02081.97082.03042007.07.10 13:502.02210.000.000.001.30
424124592007.07.10 13:48buy0.01eurusd1.37001.32001.37982007.07.10 14:321.37190.000.000.001.90
424190132007.07.10 13:51buy0.01eurusd1.37161.32161.38142007.07.10 14:321.37200.000.000.000.40
424229292007.07.10 13:55buy0.01gbpusd2.02201.97202.03162007.07.10 14:322.02380.000.000.001.80
424224152007.07.10 13:54buy0.01gbpusd2.02251.97252.03212007.07.10 14:332.02420.000.000.001.70
424146502007.07.10 13:49buy0.01eurusd1.37081.32081.38062007.07.10 14:331.37320.000.000.002.40
424187722007.07.10 13:51buy0.01gbpusd2.02301.97302.03262007.07.10 14:452.02480.000.000.001.80
424326522007.07.10 14:33buy0.01gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 14:452.02490.000.000.000.40
424306132007.07.10 14:32buy0.01gbpusd2.02371.97372.03332007.07.10 14:452.02490.000.000.001.20
424509152007.07.10 15:00buy0.01gbpusd2.02391.97392.03352007.07.10 15:382.02570.000.000.001.80
424500662007.07.10 14:59buy0.01gbpusd2.02481.97482.03442007.07.10 15:382.02570.000.000.000.90
424492422007.07.10 14:56buy0.01gbpusd2.02511.97512.03472007.07.10 15:382.02570.000.000.000.60
424484472007.07.10 14:55buy0.01gbpusd2.02561.97562.03522007.07.10 15:382.02570.000.000.000.10
424757682007.07.10 17:09buy0.01gbpusd2.02271.97272.03232007.07.10 17:472.02450.000.000.001.80
424719592007.07.10 16:55buy0.01gbpusd2.02331.97332.03292007.07.10 17:472.02460.000.000.001.30
424710622007.07.10 16:52buy0.01gbpusd2.02391.97392.03352007.07.10 17:472.02460.000.000.000.70
424620472007.07.10 15:54buy0.01gbpusd2.02421.97422.03382007.07.10 17:472.02460.000.000.000.40
424689042007.07.10 16:41buy0.01eurusd1.37111.32111.38092007.07.10 17:511.37190.000.000.000.80
424762022007.07.10 17:09buy0.01eurusd1.37041.32041.38022007.07.10 17:511.37190.000.000.001.50
424721192007.07.10 16:55buy0.01eurusd1.37081.32081.38062007.07.10 17:511.37190.000.000.001.10
424606582007.07.10 15:47buy0.01eurusd1.37141.32141.38122007.07.10 17:511.37190.000.000.000.50
424545412007.07.10 15:17buy0.01eurusd1.37171.32171.38152007.07.10 17:511.37190.000.000.000.20
  0.00 0.00 -0.42 109.50
Closed P/L: 109.08
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
424328352007.07.10 14:33buy0.01eurusd1.37271.32271.3825 1.37180.000.000.00-0.90
424356792007.07.10 14:34buy0.01eurusd1.37341.32341.3826 1.37180.000.000.00-1.60
424433502007.07.10 14:46buy0.01gbpusd2.02711.97712.0367 2.02560.000.000.00-1.50
424450902007.07.10 14:47buy0.01gbpusd2.02661.97662.0362 2.02560.000.000.00-1.00
424451572007.07.10 14:47buy0.01eurusd1.37371.32371.3835 1.37180.000.000.00-1.90
424458932007.07.10 14:48buy0.01gbpusd2.02601.97602.0356 2.02560.000.000.00-0.40
424508852007.07.10 15:00buy0.01eurusd1.37211.32211.3819 1.37180.000.000.00-0.30
424593492007.07.10 15:40buy0.01gbpusd2.02561.97562.0352 2.02560.000.000.000.00
424595992007.07.10 15:41buy0.01gbpusd2.02491.97492.0345 2.02560.000.000.000.70
424611672007.07.10 15:48buy0.01gbpusd2.02461.97462.0342 2.02560.000.000.001.00
424840272007.07.10 17:52buy0.01eurusd1.37181.32181.3816 1.37180.000.000.000.00
  0.00 0.00 0.00 -5.90
 Floating P/L: -5.90
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 109.08 Floating P/L: -5.90 Margin: 55.00
Balance: 5 109.08 Equity: 5 103.18 Free Margin: 5 048.18
 
Details:
Graph
Gross Profit: 109.08 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 109.08
Profit Factor: Expected Payoff: 1.02  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 107 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 107 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 107 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 2.40 loss trade: 0.00
Average profit trade: 1.02 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 107 (109.08) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 109.08 (107) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 107 consecutive losses: 0