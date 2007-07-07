|Account: 1536100
|Name: Micronotch_v4
|Currency: USD
|2007 July 10, 20:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42053556
|2007.07.07 06:08
|balance
|Deposit
|1 000.00
|42054559
|2007.07.08 22:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0210
|2007.07.09 07:38
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42055234
|2007.07.08 22:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0210
|2007.07.09 07:38
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42056107
|2007.07.08 22:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0210
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42056745
|2007.07.08 22:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0210
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42057219
|2007.07.08 22:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0211
|2007.07.09 07:39
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42057521
|2007.07.08 22:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0209
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42057831
|2007.07.08 22:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42057926
|2007.07.08 22:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0213
|2007.07.09 07:28
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42058552
|2007.07.08 22:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0213
|2007.07.09 07:28
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42058735
|2007.07.08 22:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0213
|2007.07.09 07:28
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42058903
|2007.07.08 22:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0213
|2007.07.09 07:28
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42059093
|2007.07.08 22:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0213
|2007.07.09 07:28
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42059113
|2007.07.08 22:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42059293
|2007.07.08 22:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42059425
|2007.07.08 22:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42059573
|2007.07.08 22:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42059683
|2007.07.08 22:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42059744
|2007.07.08 22:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42059781
|2007.07.08 22:20
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3633
|1.3133
|1.3731
|2007.07.10 08:09
|1.3634
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.10
|801011
|Micronotch_v4
|42059816
|2007.07.08 22:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42059941
|2007.07.08 22:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42060006
|2007.07.08 22:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42060069
|2007.07.08 22:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42060186
|2007.07.08 22:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42060216
|2007.07.08 22:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42060333
|2007.07.08 22:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42060403
|2007.07.08 22:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42060502
|2007.07.08 22:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42060533
|2007.07.08 22:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42060640
|2007.07.08 22:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42060843
|2007.07.08 22:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42061072
|2007.07.08 22:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42061170
|2007.07.08 22:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42061246
|2007.07.08 22:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42061334
|2007.07.08 22:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42061418
|2007.07.08 22:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42061505
|2007.07.08 22:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42061568
|2007.07.08 22:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42061618
|2007.07.08 22:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42061779
|2007.07.08 22:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42061794
|2007.07.08 22:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42061808
|2007.07.08 22:42
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3630
|1.3130
|1.3728
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|Micronotch_v4
|42062376
|2007.07.08 22:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42062581
|2007.07.08 22:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42062955
|2007.07.08 22:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42063066
|2007.07.08 22:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42063377
|2007.07.08 22:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42063423
|2007.07.08 22:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0210
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42063876
|2007.07.08 22:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0209
|2007.07.08 23:54
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42063928
|2007.07.08 22:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0210
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42063955
|2007.07.08 22:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3627
|1.3127
|1.3725
|2007.07.09 07:13
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801011
|Micronotch_v4
|42064193
|2007.07.08 22:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0209
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42064418
|2007.07.08 22:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0210
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42064587
|2007.07.08 22:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0210
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42064739
|2007.07.08 22:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42064840
|2007.07.08 22:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42064896
|2007.07.08 22:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42064967
|2007.07.08 22:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42065154
|2007.07.08 22:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42065233
|2007.07.08 22:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42065334
|2007.07.08 23:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42065461
|2007.07.08 23:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0210
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42065535
|2007.07.08 23:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0209
|2007.07.08 23:55
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42065649
|2007.07.08 23:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0209
|2007.07.08 23:55
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42065736
|2007.07.08 23:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.08 23:54
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42065835
|2007.07.08 23:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42066068
|2007.07.08 23:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.08 23:54
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42066153
|2007.07.08 23:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.08 23:54
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42066210
|2007.07.08 23:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.08 23:54
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42066279
|2007.07.08 23:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42066393
|2007.07.08 23:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42066492
|2007.07.08 23:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42066562
|2007.07.08 23:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42066632
|2007.07.08 23:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42066681
|2007.07.08 23:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42066853
|2007.07.08 23:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42066934
|2007.07.08 23:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42067182
|2007.07.08 23:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0210
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42067248
|2007.07.08 23:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|1.3124
|1.3722
|2007.07.09 07:13
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801011
|Micronotch_v4
|42067390
|2007.07.08 23:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42067555
|2007.07.08 23:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42067862
|2007.07.08 23:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42068029
|2007.07.08 23:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42068099
|2007.07.08 23:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42068173
|2007.07.08 23:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42068225
|2007.07.08 23:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42068333
|2007.07.08 23:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42068417
|2007.07.08 23:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42068462
|2007.07.08 23:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42068522
|2007.07.08 23:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42068584
|2007.07.08 23:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42068708
|2007.07.08 23:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42068815
|2007.07.08 23:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42068865
|2007.07.08 23:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42069053
|2007.07.08 23:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.08 23:56
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42069138
|2007.07.08 23:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.08 23:55
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42069282
|2007.07.08 23:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.08 23:55
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42069800
|2007.07.08 23:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0212
|2007.07.08 23:55
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42069920
|2007.07.08 23:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0212
|2007.07.08 23:55
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42070038
|2007.07.08 23:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.08 23:55
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42070192
|2007.07.08 23:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42070269
|2007.07.08 23:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0216
|2007.07.09 07:38
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42070557
|2007.07.08 23:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 03:36
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42070586
|2007.07.08 23:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42070638
|2007.07.08 23:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0123
|1.9623
|2.0218
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42070841
|2007.07.08 23:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:29
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42071168
|2007.07.09 00:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:29
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42071589
|2007.07.09 00:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42071635
|2007.07.09 00:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:29
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42071818
|2007.07.09 00:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42071861
|2007.07.09 00:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:29
|2.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42071927
|2007.07.09 00:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:07
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42072062
|2007.07.09 00:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:22
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42072157
|2007.07.09 00:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:13
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42072365
|2007.07.09 00:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:23
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42072516
|2007.07.09 00:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42072705
|2007.07.09 00:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42072860
|2007.07.09 00:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:30
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42073028
|2007.07.09 00:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0216
|2007.07.09 07:38
|2.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42073114
|2007.07.09 00:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0217
|2007.07.09 07:39
|2.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42073363
|2007.07.09 00:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0123
|1.9623
|2.0219
|2007.07.09 03:36
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42073501
|2007.07.09 00:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0123
|1.9623
|2.0219
|2007.07.09 03:36
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42073556
|2007.07.09 00:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:40
|2.0129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42073679
|2007.07.09 00:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:40
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42073732
|2007.07.09 00:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0216
|2007.07.09 07:39
|2.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42073953
|2007.07.09 00:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:40
|2.0129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42074009
|2007.07.09 00:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:40
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42074073
|2007.07.09 00:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:40
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42074187
|2007.07.09 00:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:40
|2.0133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42074264
|2007.07.09 00:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:40
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42074307
|2007.07.09 00:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:40
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42074359
|2007.07.09 00:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:41
|2.0133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42074458
|2007.07.09 00:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:41
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42074543
|2007.07.09 00:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0217
|2007.07.09 07:39
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42074677
|2007.07.09 00:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0217
|2007.07.09 07:40
|2.0126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42074823
|2007.07.09 00:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0217
|2007.07.09 07:40
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42074850
|2007.07.09 00:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:41
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42074924
|2007.07.09 00:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:41
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42075052
|2007.07.09 00:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0217
|2007.07.09 07:40
|2.0129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42075204
|2007.07.09 00:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0216
|2007.07.09 07:39
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42075253
|2007.07.09 00:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:30
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42075304
|2007.07.09 00:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42075343
|2007.07.09 00:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:23
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42075467
|2007.07.09 00:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:30
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42075526
|2007.07.09 00:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:30
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42075551
|2007.07.09 00:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:30
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42075590
|2007.07.09 00:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:30
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42075611
|2007.07.09 00:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:31
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42075641
|2007.07.09 00:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:31
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42075670
|2007.07.09 00:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:31
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42075738
|2007.07.09 00:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42075802
|2007.07.09 00:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42075854
|2007.07.09 00:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42075882
|2007.07.09 00:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42075915
|2007.07.09 00:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42075952
|2007.07.09 00:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:24
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42075995
|2007.07.09 00:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42076051
|2007.07.09 00:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42076098
|2007.07.09 00:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42076195
|2007.07.09 00:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42076247
|2007.07.09 00:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42076337
|2007.07.09 00:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42076371
|2007.07.09 00:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:24
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42076445
|2007.07.09 00:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:24
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42076522
|2007.07.09 01:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42076802
|2007.07.09 01:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42076849
|2007.07.09 01:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42076943
|2007.07.09 01:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42077088
|2007.07.09 01:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:08
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42077167
|2007.07.09 01:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42077343
|2007.07.09 01:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42077390
|2007.07.09 01:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 05:59
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42077719
|2007.07.09 01:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:38
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42077828
|2007.07.09 01:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3619
|1.3119
|1.3717
|2007.07.09 07:13
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801011
|Micronotch_v4
|42077978
|2007.07.09 01:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:36
|2.0112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42078504
|2007.07.09 01:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42078543
|2007.07.09 01:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42078812
|2007.07.09 01:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42078903
|2007.07.09 01:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42079046
|2007.07.09 01:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42079093
|2007.07.09 01:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42079154
|2007.07.09 01:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42079246
|2007.07.09 01:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42079344
|2007.07.09 01:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42079423
|2007.07.09 01:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42079451
|2007.07.09 01:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42079535
|2007.07.09 01:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42079554
|2007.07.09 01:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42079593
|2007.07.09 01:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:38
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42079657
|2007.07.09 01:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:38
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42079709
|2007.07.09 01:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42079866
|2007.07.09 01:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42080023
|2007.07.09 01:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42080049
|2007.07.09 01:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42080204
|2007.07.09 01:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42080264
|2007.07.09 01:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42080413
|2007.07.09 01:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42080547
|2007.07.09 01:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42080629
|2007.07.09 01:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42080662
|2007.07.09 01:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42080728
|2007.07.09 01:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42080763
|2007.07.09 01:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42080845
|2007.07.09 01:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42080874
|2007.07.09 01:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42080905
|2007.07.09 01:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42080977
|2007.07.09 01:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 03:43
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42081031
|2007.07.09 01:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 04:56
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42081159
|2007.07.09 01:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081186
|2007.07.09 01:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081224
|2007.07.09 01:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081250
|2007.07.09 01:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081299
|2007.07.09 01:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081441
|2007.07.09 01:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081486
|2007.07.09 01:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081519
|2007.07.09 01:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081566
|2007.07.09 01:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081601
|2007.07.09 01:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081631
|2007.07.09 01:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081694
|2007.07.09 01:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081728
|2007.07.09 01:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081761
|2007.07.09 01:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081799
|2007.07.09 01:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081933
|2007.07.09 01:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42082087
|2007.07.09 01:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42082234
|2007.07.09 01:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42082353
|2007.07.09 02:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42082475
|2007.07.09 02:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42082588
|2007.07.09 02:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42082808
|2007.07.09 02:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42082912
|2007.07.09 02:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42083086
|2007.07.09 02:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42083232
|2007.07.09 02:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42083301
|2007.07.09 02:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42083671
|2007.07.09 02:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42083878
|2007.07.09 02:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42084027
|2007.07.09 02:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42084166
|2007.07.09 02:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42084273
|2007.07.09 02:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42084692
|2007.07.09 02:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42084889
|2007.07.09 02:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42085130
|2007.07.09 02:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42085261
|2007.07.09 02:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42085474
|2007.07.09 02:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42085559
|2007.07.09 02:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42085656
|2007.07.09 02:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42085780
|2007.07.09 02:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42086025
|2007.07.09 02:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42086151
|2007.07.09 02:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42086289
|2007.07.09 02:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42086457
|2007.07.09 02:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42086529
|2007.07.09 02:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42086730
|2007.07.09 02:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42086855
|2007.07.09 02:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42087103
|2007.07.09 02:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42089123
|2007.07.09 02:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42090443
|2007.07.09 02:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42090553
|2007.07.09 02:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42090621
|2007.07.09 02:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42091689
|2007.07.09 03:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42091751
|2007.07.09 03:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42091833
|2007.07.09 03:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42092616
|2007.07.09 03:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 04:56
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42092672
|2007.07.09 03:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 04:56
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42092812
|2007.07.09 03:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 04:56
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42093367
|2007.07.09 03:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 04:56
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42093414
|2007.07.09 03:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 05:59
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42093656
|2007.07.09 03:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 04:56
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42093708
|2007.07.09 03:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 04:57
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42093767
|2007.07.09 03:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 04:58
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42093875
|2007.07.09 03:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42093984
|2007.07.09 03:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42094080
|2007.07.09 03:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 05:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42094255
|2007.07.09 03:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42094333
|2007.07.09 03:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42094422
|2007.07.09 03:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42094481
|2007.07.09 03:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42094718
|2007.07.09 03:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:01
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42095312
|2007.07.09 03:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:08
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42095377
|2007.07.09 03:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:09
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42095614
|2007.07.09 03:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42095691
|2007.07.09 03:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42095823
|2007.07.09 03:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42095931
|2007.07.09 03:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:14
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42096072
|2007.07.09 03:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42096189
|2007.07.09 03:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:24
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42096354
|2007.07.09 03:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:14
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42096420
|2007.07.09 03:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:02
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42096618
|2007.07.09 03:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:02
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42096875
|2007.07.09 03:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42096969
|2007.07.09 03:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42097047
|2007.07.09 03:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 05:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42097238
|2007.07.09 03:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42097357
|2007.07.09 03:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 05:56
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42097425
|2007.07.09 03:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 04:55
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42097588
|2007.07.09 03:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42097713
|2007.07.09 03:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42098042
|2007.07.09 03:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42098333
|2007.07.09 03:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42098665
|2007.07.09 03:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:02
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42098753
|2007.07.09 03:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:02
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42098959
|2007.07.09 04:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42099282
|2007.07.09 04:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42099415
|2007.07.09 04:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42099607
|2007.07.09 04:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:02
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42099696
|2007.07.09 04:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42100015
|2007.07.09 04:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42100437
|2007.07.09 04:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42100589
|2007.07.09 04:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42100747
|2007.07.09 04:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42101099
|2007.07.09 04:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42101227
|2007.07.09 04:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42101282
|2007.07.09 04:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42101414
|2007.07.09 04:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42101520
|2007.07.09 04:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42101601
|2007.07.09 04:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42101783
|2007.07.09 04:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42101929
|2007.07.09 04:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 04:55
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42102018
|2007.07.09 04:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42102125
|2007.07.09 04:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42102286
|2007.07.09 04:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42102372
|2007.07.09 04:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42102492
|2007.07.09 04:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42102557
|2007.07.09 04:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42102749
|2007.07.09 04:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42102814
|2007.07.09 04:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42102868
|2007.07.09 04:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42102994
|2007.07.09 04:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42103266
|2007.07.09 04:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42103354
|2007.07.09 04:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42103516
|2007.07.09 04:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 05:57
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42103735
|2007.07.09 04:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 05:58
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42103911
|2007.07.09 04:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42103974
|2007.07.09 04:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42104073
|2007.07.09 04:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42104121
|2007.07.09 04:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42104213
|2007.07.09 04:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42104277
|2007.07.09 04:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42104449
|2007.07.09 04:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:02
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42104556
|2007.07.09 04:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:02
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42104694
|2007.07.09 04:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42104840
|2007.07.09 04:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42104965
|2007.07.09 04:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:18
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42105019
|2007.07.09 04:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42105200
|2007.07.09 04:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42105295
|2007.07.09 04:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42105399
|2007.07.09 04:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42105496
|2007.07.09 04:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:18
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42105576
|2007.07.09 04:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:18
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42105813
|2007.07.09 04:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:18
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42105950
|2007.07.09 04:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:18
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42106039
|2007.07.09 04:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:18
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42106104
|2007.07.09 04:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:19
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42106244
|2007.07.09 04:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:19
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42106506
|2007.07.09 04:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:19
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42106566
|2007.07.09 04:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:20
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42106728
|2007.07.09 04:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42106889
|2007.07.09 04:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42106954
|2007.07.09 04:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:24
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42107106
|2007.07.09 04:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:25
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42107257
|2007.07.09 05:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:25
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42107338
|2007.07.09 05:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42107534
|2007.07.09 05:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:25
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42107627
|2007.07.09 05:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:25
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42107726
|2007.07.09 05:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:26
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42107864
|2007.07.09 05:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:20
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42107934
|2007.07.09 05:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:20
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42108063
|2007.07.09 05:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:21
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42108131
|2007.07.09 05:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:07
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42108198
|2007.07.09 05:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42108222
|2007.07.09 05:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:11
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42108278
|2007.07.09 05:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:12
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42108397
|2007.07.09 05:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:13
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42108473
|2007.07.09 05:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:13
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42108523
|2007.07.09 05:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:13
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42108582
|2007.07.09 05:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:13
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42108634
|2007.07.09 05:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:13
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42112504
|2007.07.09 05:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:21
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42112559
|2007.07.09 05:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:26
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42112648
|2007.07.09 05:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:26
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42112874
|2007.07.09 05:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:26
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42112964
|2007.07.09 05:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:26
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42113061
|2007.07.09 05:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42113295
|2007.07.09 05:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42113435
|2007.07.09 05:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:27
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42113594
|2007.07.09 05:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42114129
|2007.07.09 06:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42114175
|2007.07.09 06:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42114291
|2007.07.09 06:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42114358
|2007.07.09 06:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:27
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42114504
|2007.07.09 06:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:27
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42114616
|2007.07.09 06:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:27
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42114747
|2007.07.09 06:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42114882
|2007.07.09 06:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 07:01
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42115174
|2007.07.09 06:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 07:01
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42115223
|2007.07.09 06:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 07:00
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42115487
|2007.07.09 06:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 07:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42115541
|2007.07.09 06:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 07:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42115657
|2007.07.09 06:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 06:58
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42115889
|2007.07.09 06:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 06:57
|2.0112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42118343
|2007.07.09 06:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 06:57
|2.0112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42118421
|2007.07.09 06:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 06:57
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42118506
|2007.07.09 06:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.09 07:13
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801011
|Micronotch_v4
|42119066
|2007.07.09 06:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 06:58
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42119305
|2007.07.09 06:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 07:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42119857
|2007.07.09 06:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3612
|1.3112
|1.3710
|2007.07.09 07:13
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801011
|Micronotch_v4
|42121933
|2007.07.09 06:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 06:58
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42122642
|2007.07.09 06:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 06:58
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42122861
|2007.07.09 06:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 07:00
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42123059
|2007.07.09 06:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 07:00
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42123190
|2007.07.09 06:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 07:00
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42123361
|2007.07.09 06:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 07:00
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42123447
|2007.07.09 06:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 07:01
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42123660
|2007.07.09 06:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 07:01
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42123916
|2007.07.09 06:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 07:00
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42124740
|2007.07.09 06:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 07:01
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42124853
|2007.07.09 06:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 07:01
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42125256
|2007.07.09 06:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 07:01
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42125675
|2007.07.09 06:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 07:01
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42125784
|2007.07.09 06:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 07:01
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42126158
|2007.07.09 06:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 07:01
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42126458
|2007.07.09 06:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:07
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42126714
|2007.07.09 06:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0212
|2007.07.09 07:28
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42126996
|2007.07.09 06:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0213
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42127298
|2007.07.09 07:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:28
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42127704
|2007.07.09 07:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0217
|2007.07.09 07:41
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42128005
|2007.07.09 07:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:41
|2.0129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42128268
|2007.07.09 07:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42128453
|2007.07.09 07:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42128617
|2007.07.09 07:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42128869
|2007.07.09 07:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42129002
|2007.07.09 07:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0214
|2007.07.09 07:13
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42129188
|2007.07.09 07:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:41
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42129394
|2007.07.09 07:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42129815
|2007.07.09 07:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0123
|1.9623
|2.0218
|2007.07.09 07:59
|2.0129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42130319
|2007.07.09 07:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0123
|1.9623
|2.0219
|2007.07.09 08:00
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42130727
|2007.07.09 07:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0125
|1.9625
|2.0221
|2007.07.09 07:43
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42131235
|2007.07.09 07:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0125
|1.9625
|2.0219
|2007.07.09 07:43
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42131738
|2007.07.09 07:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0216
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42131852
|2007.07.09 07:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3627
|1.3127
|1.3725
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801011
|Micronotch_v4
|42131952
|2007.07.09 07:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0216
|2007.07.09 07:40
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42132247
|2007.07.09 07:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0217
|2007.07.09 07:40
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42132339
|2007.07.09 07:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0123
|1.9623
|2.0219
|2007.07.09 07:43
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42132773
|2007.07.09 07:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0126
|1.9626
|2.0222
|2007.07.09 07:43
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42133187
|2007.07.09 07:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0125
|1.9625
|2.0221
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42133553
|2007.07.09 07:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42133798
|2007.07.09 07:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42134001
|2007.07.09 07:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42134259
|2007.07.09 07:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0123
|1.9623
|2.0219
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42134489
|2007.07.09 07:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42134794
|2007.07.09 07:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0126
|1.9626
|2.0222
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42135382
|2007.07.09 07:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0126
|1.9626
|2.0221
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42135771
|2007.07.09 07:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42135925
|2007.07.09 07:28
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3636
|1.3136
|1.3734
|2007.07.10 08:33
|1.3651
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.50
|801011
|Micronotch_v4
|42136022
|2007.07.09 07:29
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3639
|1.3139
|1.3737
|2007.07.10 08:33
|1.3651
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.20
|801011
|Micronotch_v4
|42136337
|2007.07.09 07:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0127
|1.9627
|2.0221
|2007.07.09 08:01
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42136471
|2007.07.09 07:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0127
|1.9627
|2.0223
|2007.07.09 08:01
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42136817
|2007.07.09 07:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0125
|1.9625
|2.0221
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42137326
|2007.07.09 07:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0217
|2007.07.09 07:40
|2.0129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42137495
|2007.07.09 07:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0216
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42137726
|2007.07.09 07:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0216
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42138341
|2007.07.09 07:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0125
|1.9625
|2.0221
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42138428
|2007.07.09 07:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0127
|1.9627
|2.0223
|2007.07.09 08:02
|2.0133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42138709
|2007.07.09 07:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0127
|1.9627
|2.0223
|2007.07.09 08:02
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42138869
|2007.07.09 07:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0130
|1.9630
|2.0226
|2007.07.09 08:41
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42139431
|2007.07.09 07:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0139
|1.9639
|2.0233
|2007.07.09 08:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42140001
|2007.07.09 07:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0133
|1.9633
|2.0229
|2007.07.09 08:42
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42140251
|2007.07.09 07:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0129
|1.9629
|2.0225
|2007.07.09 08:04
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42140469
|2007.07.09 07:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0131
|1.9631
|2.0227
|2007.07.09 08:41
|2.0148
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42140763
|2007.07.09 07:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0128
|1.9628
|2.0224
|2007.07.09 08:03
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42140995
|2007.07.09 07:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0128
|1.9628
|2.0224
|2007.07.09 08:03
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42141116
|2007.07.09 07:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0127
|1.9627
|2.0223
|2007.07.09 08:02
|2.0133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42141354
|2007.07.09 07:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0128
|1.9628
|2.0224
|2007.07.09 08:03
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42141451
|2007.07.09 07:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0129
|1.9629
|2.0225
|2007.07.09 08:29
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42141776
|2007.07.09 07:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0128
|1.9628
|2.0224
|2007.07.09 08:04
|2.0136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42142058
|2007.07.09 07:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0126
|1.9626
|2.0222
|2007.07.09 08:01
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42142338
|2007.07.09 07:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 08:00
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42142626
|2007.07.09 07:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 08:00
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42142998
|2007.07.09 07:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 08:00
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42143311
|2007.07.09 07:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|1.3124
|1.3722
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801011
|Micronotch_v4
|42143435
|2007.07.09 07:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 08:00
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42143600
|2007.07.09 07:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 08:01
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42143673
|2007.07.09 07:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0127
|1.9627
|2.0223
|2007.07.09 08:02
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42143858
|2007.07.09 07:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0132
|1.9632
|2.0228
|2007.07.09 08:42
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42144105
|2007.07.09 08:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0131
|1.9631
|2.0227
|2007.07.09 08:41
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42144552
|2007.07.09 08:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0134
|1.9634
|2.0230
|2007.07.09 08:42
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42144725
|2007.07.09 08:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.09 08:43
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|Micronotch_v4
|42145021
|2007.07.09 08:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.09 08:43
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42145263
|2007.07.09 08:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0139
|1.9639
|2.0235
|2007.07.09 08:47
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42145564
|2007.07.09 08:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.09 08:43
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42145837
|2007.07.09 08:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.09 08:43
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|Micronotch_v4
|42145984
|2007.07.09 08:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:44
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42146060
|2007.07.09 08:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:44
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|Micronotch_v4
|42146391
|2007.07.09 08:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0139
|1.9639
|2.0235
|2007.07.09 08:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42146465
|2007.07.09 08:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:44
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42146612
|2007.07.09 08:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.09 08:43
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42146783
|2007.07.09 08:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0231
|2007.07.09 08:42
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|801014
|Micronotch_v4
|42146936
|2007.07.09 08:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.09 08:42
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42147097
|2007.07.09 08:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:44
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|Micronotch_v4
|42147426
|2007.07.09 08:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:45
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42147650
|2007.07.09 08:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:45
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42147852
|2007.07.09 08:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.09 08:43
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42147989
|2007.07.09 08:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.09 08:42
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42148091
|2007.07.09 08:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:45
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42148207
|2007.07.09 08:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:45
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42148335
|2007.07.09 08:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:45
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42148471
|2007.07.09 08:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.09 08:43
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42148589
|2007.07.09 08:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:46
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42148689
|2007.07.09 08:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:46
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|Micronotch_v4
|42149115
|2007.07.09 08:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.09 08:44
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42149348
|2007.07.09 08:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0232
|2007.07.09 08:44
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42149618
|2007.07.09 08:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0235
|2007.07.09 08:48
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42149915
|2007.07.09 08:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0139
|1.9639
|2.0233
|2007.07.09 08:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42150367
|2007.07.09 08:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0234
|2007.07.09 08:59
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42150757
|2007.07.09 08:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0223
|2007.07.09 08:42
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42151086
|2007.07.09 08:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0131
|1.9631
|2.0225
|2007.07.09 08:41
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42151383
|2007.07.09 08:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 08:38
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42151532
|2007.07.09 08:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 08:38
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42151732
|2007.07.09 08:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0123
|1.9623
|2.0219
|2007.07.09 08:38
|2.0133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42151958
|2007.07.09 08:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0128
|1.9628
|2.0224
|2007.07.09 08:38
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42152050
|2007.07.09 08:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0128
|1.9628
|2.0224
|2007.07.09 08:38
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42152167
|2007.07.09 08:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0130
|1.9630
|2.0226
|2007.07.09 08:41
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42152346
|2007.07.09 08:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0134
|1.9634
|2.0230
|2007.07.09 08:42
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|801014
|Micronotch_v4
|42152513
|2007.07.09 08:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.09 08:47
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42152721
|2007.07.09 08:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0139
|1.9639
|2.0235
|2007.07.09 08:47
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42152925
|2007.07.09 08:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.09 09:00
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42153622
|2007.07.09 08:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 09:05
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42154347
|2007.07.09 08:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:52
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42154784
|2007.07.09 08:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:50
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42155241
|2007.07.09 08:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0251
|2007.07.09 11:31
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42155410
|2007.07.09 08:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:53
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42155587
|2007.07.09 08:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 11:38
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42155789
|2007.07.09 08:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:53
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42155964
|2007.07.09 08:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:50
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42156053
|2007.07.09 08:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:46
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42156267
|2007.07.09 08:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:06
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42156419
|2007.07.09 08:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:30
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42156567
|2007.07.09 08:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:46
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42156798
|2007.07.09 08:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 09:30
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42156902
|2007.07.09 08:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 09:30
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42157098
|2007.07.09 08:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 09:30
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42157249
|2007.07.09 08:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:50
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42157470
|2007.07.09 08:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:50
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42157609
|2007.07.09 08:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:46
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42158129
|2007.07.09 09:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 11:36
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42158609
|2007.07.09 09:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 11:38
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42158851
|2007.07.09 09:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 11:41
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42159087
|2007.07.09 09:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 11:37
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42159213
|2007.07.09 09:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 11:31
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42159403
|2007.07.09 09:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 11:31
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42159749
|2007.07.09 09:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 11:37
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42159843
|2007.07.09 09:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 11:37
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42160041
|2007.07.09 09:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 11:37
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42160156
|2007.07.09 09:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 11:42
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42160466
|2007.07.09 09:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:50
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42160662
|2007.07.09 09:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:51
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42160874
|2007.07.09 09:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:53
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42161125
|2007.07.09 09:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:30
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42161207
|2007.07.09 09:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:30
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42161372
|2007.07.09 09:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:07
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42161597
|2007.07.09 09:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 09:29
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42161803
|2007.07.09 09:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 09:29
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42161977
|2007.07.09 09:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 09:29
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42162077
|2007.07.09 09:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 09:29
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42162336
|2007.07.09 09:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 09:28
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42162445
|2007.07.09 09:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 09:28
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42162622
|2007.07.09 09:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 09:29
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42162785
|2007.07.09 09:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 09:29
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42163116
|2007.07.09 09:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 09:30
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42163175
|2007.07.09 09:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 09:30
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42163317
|2007.07.09 09:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 09:30
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42163446
|2007.07.09 09:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 09:30
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42163582
|2007.07.09 09:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:07
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42163812
|2007.07.09 09:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:53
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42164185
|2007.07.09 09:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 11:35
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42164486
|2007.07.09 09:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 11:36
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42164669
|2007.07.09 09:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 11:43
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42164849
|2007.07.09 09:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 11:37
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42164935
|2007.07.09 09:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 11:36
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42165086
|2007.07.09 09:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 11:43
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42165277
|2007.07.09 09:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:54
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42165356
|2007.07.09 09:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:46
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42165512
|2007.07.09 09:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:45
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42165646
|2007.07.09 09:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:31
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42165807
|2007.07.09 09:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:59
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42165972
|2007.07.09 09:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:07
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42166202
|2007.07.09 09:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:31
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42166315
|2007.07.09 09:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:32
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42166395
|2007.07.09 09:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:32
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42166526
|2007.07.09 09:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:45
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42166599
|2007.07.09 09:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:33
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42166756
|2007.07.09 09:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 14:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42166845
|2007.07.09 09:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42167110
|2007.07.09 09:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.09 11:35
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42167308
|2007.07.09 09:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42167452
|2007.07.09 09:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:45
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42167600
|2007.07.09 09:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:45
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42167745
|2007.07.09 09:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:45
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42167842
|2007.07.09 09:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:46
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42168008
|2007.07.09 09:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:53
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42168233
|2007.07.09 09:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:00
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42168334
|2007.07.09 09:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:48
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42168421
|2007.07.09 09:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:53
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42168569
|2007.07.09 09:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:54
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42168779
|2007.07.09 10:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42169094
|2007.07.09 10:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42169347
|2007.07.09 10:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:43
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42169637
|2007.07.09 10:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42169743
|2007.07.09 10:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:45
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42169921
|2007.07.09 10:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:49
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42170183
|2007.07.09 10:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42170299
|2007.07.09 10:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:54
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42170410
|2007.07.09 10:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:54
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42170588
|2007.07.09 10:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:49
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42170753
|2007.07.09 10:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:54
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42170865
|2007.07.09 10:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:54
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42170989
|2007.07.09 10:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42171198
|2007.07.09 10:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:43
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42171392
|2007.07.09 10:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:43
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42171480
|2007.07.09 10:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:45
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42171589
|2007.07.09 10:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:44
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42171731
|2007.07.09 10:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:44
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42171882
|2007.07.09 10:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:45
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42171949
|2007.07.09 10:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42172030
|2007.07.09 10:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:51
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42172090
|2007.07.09 10:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42172303
|2007.07.09 10:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42172387
|2007.07.09 10:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42172479
|2007.07.09 10:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42172565
|2007.07.09 10:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42172709
|2007.07.09 10:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42172978
|2007.07.09 10:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42173149
|2007.07.09 10:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42173180
|2007.07.09 10:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42173383
|2007.07.09 10:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42173457
|2007.07.09 10:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42173673
|2007.07.09 10:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42173771
|2007.07.09 10:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42173844
|2007.07.09 10:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42173927
|2007.07.09 10:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42174104
|2007.07.09 10:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42174243
|2007.07.09 10:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42174350
|2007.07.09 10:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42174487
|2007.07.09 10:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42174570
|2007.07.09 10:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42174804
|2007.07.09 10:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42174884
|2007.07.09 10:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42175034
|2007.07.09 10:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42175162
|2007.07.09 10:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:51
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42175337
|2007.07.09 10:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42175553
|2007.07.09 10:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:51
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42175684
|2007.07.09 10:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:54
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42175777
|2007.07.09 10:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:55
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42175824
|2007.07.09 10:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42176062
|2007.07.09 10:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:52
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42176322
|2007.07.09 10:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:55
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42176493
|2007.07.09 10:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:55
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42176661
|2007.07.09 10:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:52
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42176758
|2007.07.09 10:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42176968
|2007.07.09 10:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42177118
|2007.07.09 10:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42177352
|2007.07.09 10:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:44
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42177425
|2007.07.09 10:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42177691
|2007.07.09 11:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42177821
|2007.07.09 11:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42177879
|2007.07.09 11:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42178100
|2007.07.09 11:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42178201
|2007.07.09 11:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:44
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42178371
|2007.07.09 11:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:44
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42178542
|2007.07.09 11:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42178645
|2007.07.09 11:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42178802
|2007.07.09 11:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42178867
|2007.07.09 11:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42179130
|2007.07.09 11:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42179178
|2007.07.09 11:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42179286
|2007.07.09 11:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42179458
|2007.07.09 11:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42179512
|2007.07.09 11:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42179602
|2007.07.09 11:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42179820
|2007.07.09 11:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42179926
|2007.07.09 11:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42180067
|2007.07.09 11:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42180229
|2007.07.09 11:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42180311
|2007.07.09 11:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42180359
|2007.07.09 11:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42180518
|2007.07.09 11:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42180678
|2007.07.09 11:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42180754
|2007.07.09 11:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42180908
|2007.07.09 11:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42181008
|2007.07.09 11:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42181141
|2007.07.09 11:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42181360
|2007.07.09 11:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:55
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42181379
|2007.07.09 11:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42181478
|2007.07.09 11:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:58
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42181660
|2007.07.09 11:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:00
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42181764
|2007.07.09 11:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 14:50
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42181876
|2007.07.09 11:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:00
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42181992
|2007.07.09 11:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:58
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42182180
|2007.07.09 11:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:55
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42182214
|2007.07.09 11:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:58
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42182359
|2007.07.09 11:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:58
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42182466
|2007.07.09 11:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:59
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42182573
|2007.07.09 11:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:00
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42182703
|2007.07.09 11:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:00
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42183050
|2007.07.09 11:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 14:51
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42183153
|2007.07.09 11:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 14:51
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42183249
|2007.07.09 11:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 14:51
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42183269
|2007.07.09 11:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:00
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42183409
|2007.07.09 11:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 14:52
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42183586
|2007.07.09 11:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 14:56
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42183659
|2007.07.09 11:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 14:56
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42183757
|2007.07.09 11:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:46
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42183824
|2007.07.09 11:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:59
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42183955
|2007.07.09 11:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:46
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42184040
|2007.07.09 11:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42184237
|2007.07.09 11:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:59
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42184365
|2007.07.09 11:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42184427
|2007.07.09 11:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42184503
|2007.07.09 11:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42184650
|2007.07.09 12:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:48
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42184840
|2007.07.09 12:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:48
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42185008
|2007.07.09 12:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:00
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42185119
|2007.07.09 12:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:01
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42185209
|2007.07.09 12:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:01
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42185376
|2007.07.09 12:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:02
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42185434
|2007.07.09 12:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:02
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42185538
|2007.07.09 12:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:02
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42185807
|2007.07.09 12:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:03
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42185915
|2007.07.09 12:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:03
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42186068
|2007.07.09 12:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:48
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42186316
|2007.07.09 12:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:59
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42186601
|2007.07.09 12:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42186747
|2007.07.09 12:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:52
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42187090
|2007.07.09 12:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42187129
|2007.07.09 12:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42187227
|2007.07.09 12:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3621
|1.3121
|1.3719
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801011
|Micronotch_v4
|42187528
|2007.07.09 12:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.09 12:34
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42187969
|2007.07.09 12:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.09 13:37
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42188123
|2007.07.09 12:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42188304
|2007.07.09 12:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:53
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42188543
|2007.07.09 12:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:59
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42188885
|2007.07.09 12:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:57
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42188959
|2007.07.09 12:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42189282
|2007.07.09 12:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:53
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42189553
|2007.07.09 12:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:47
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42189745
|2007.07.09 12:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42189865
|2007.07.09 12:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:53
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42190044
|2007.07.09 12:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42190212
|2007.07.09 12:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42190468
|2007.07.09 12:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42190491
|2007.07.09 12:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42190813
|2007.07.09 12:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42190886
|2007.07.09 12:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42190928
|2007.07.09 12:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42191004
|2007.07.09 12:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42191083
|2007.07.09 12:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42191180
|2007.07.09 12:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42191245
|2007.07.09 12:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42191441
|2007.07.09 12:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42191508
|2007.07.09 12:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42191617
|2007.07.09 12:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42191701
|2007.07.09 12:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42191802
|2007.07.09 12:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42191900
|2007.07.09 12:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42192006
|2007.07.09 12:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42192179
|2007.07.09 12:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42192288
|2007.07.09 12:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42192404
|2007.07.09 12:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42192606
|2007.07.09 12:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42192690
|2007.07.09 12:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42192893
|2007.07.09 12:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42192933
|2007.07.09 12:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42193034
|2007.07.09 12:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42193188
|2007.07.09 12:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42193259
|2007.07.09 12:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42193513
|2007.07.09 12:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42193575
|2007.07.09 12:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42193653
|2007.07.09 12:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42193756
|2007.07.09 12:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42193911
|2007.07.09 12:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42194010
|2007.07.09 13:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42194269
|2007.07.09 13:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42194429
|2007.07.09 13:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42194584
|2007.07.09 13:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42194620
|2007.07.09 13:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:47
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42194789
|2007.07.09 13:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42194922
|2007.07.09 13:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42194967
|2007.07.09 13:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42195062
|2007.07.09 13:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42195203
|2007.07.09 13:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42195330
|2007.07.09 13:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42195458
|2007.07.09 13:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42195521
|2007.07.09 13:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:48
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42195756
|2007.07.09 13:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42195898
|2007.07.09 13:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42195962
|2007.07.09 13:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.09 13:36
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42196124
|2007.07.09 13:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.09 13:37
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42196340
|2007.07.09 13:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.09 13:38
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42196813
|2007.07.09 13:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.09 13:37
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42197068
|2007.07.09 13:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.09 13:37
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42197190
|2007.07.09 13:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42197378
|2007.07.09 13:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3618
|1.3118
|1.3716
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801011
|Micronotch_v4
|42197404
|2007.07.09 13:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42197690
|2007.07.09 13:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.09 13:37
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42197802
|2007.07.09 13:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42198218
|2007.07.09 13:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42198307
|2007.07.09 13:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42198559
|2007.07.09 13:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42198605
|2007.07.09 13:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42198793
|2007.07.09 13:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42198976
|2007.07.09 13:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42199082
|2007.07.09 13:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42199281
|2007.07.09 13:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42199625
|2007.07.09 13:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42199853
|2007.07.09 13:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:38
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42200038
|2007.07.09 13:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42200187
|2007.07.09 13:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:48
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42200359
|2007.07.09 13:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42200787
|2007.07.09 13:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42200928
|2007.07.09 13:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42201022
|2007.07.09 13:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42201201
|2007.07.09 13:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42201455
|2007.07.09 13:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42201687
|2007.07.09 13:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42201767
|2007.07.09 13:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42201962
|2007.07.09 13:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42202054
|2007.07.09 13:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42202381
|2007.07.09 13:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:58
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42202559
|2007.07.09 13:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:01
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42203178
|2007.07.09 13:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:54
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42203332
|2007.07.09 13:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42203402
|2007.07.09 13:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42203581
|2007.07.09 13:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 16:03
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42203898
|2007.07.09 13:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42204224
|2007.07.09 13:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 16:03
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42204244
|2007.07.09 13:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42204476
|2007.07.09 13:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:58
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42204713
|2007.07.09 13:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:54
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42205087
|2007.07.09 14:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:54
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42205395
|2007.07.09 14:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:51
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42205530
|2007.07.09 14:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:47
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42205810
|2007.07.09 14:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:45
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42205917
|2007.07.09 14:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:47
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42206019
|2007.07.09 14:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:47
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42206107
|2007.07.09 14:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:46
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42206194
|2007.07.09 14:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:47
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42206242
|2007.07.09 14:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:47
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42206261
|2007.07.09 14:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:46
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42206348
|2007.07.09 14:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:34
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42206469
|2007.07.09 14:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:08
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42206509
|2007.07.09 14:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:03
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42206752
|2007.07.09 14:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 14:45
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42206847
|2007.07.09 14:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:10
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42206946
|2007.07.09 14:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:03
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42207050
|2007.07.09 14:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:11
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42207229
|2007.07.09 14:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:51
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42207240
|2007.07.09 14:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:47
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42207348
|2007.07.09 14:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:48
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42207500
|2007.07.09 14:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:51
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42207621
|2007.07.09 14:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:46
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42207688
|2007.07.09 14:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:46
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42207830
|2007.07.09 14:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:11
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42207931
|2007.07.09 14:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:12
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42208080
|2007.07.09 14:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 14:45
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42208148
|2007.07.09 14:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 14:45
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42208220
|2007.07.09 14:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:49
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42208283
|2007.07.09 14:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:49
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42208448
|2007.07.09 14:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:46
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42208547
|2007.07.09 14:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:48
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42208633
|2007.07.09 14:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:41
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42208768
|2007.07.09 14:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:46
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42208838
|2007.07.09 14:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:43
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42208978
|2007.07.09 14:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:46
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42209078
|2007.07.09 14:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:48
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42209166
|2007.07.09 14:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:48
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42209241
|2007.07.09 14:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:44
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42209350
|2007.07.09 14:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:44
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42209479
|2007.07.09 14:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:13
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42209531
|2007.07.09 14:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:06
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42209711
|2007.07.09 14:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:14
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42209751
|2007.07.09 14:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:06
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42209836
|2007.07.09 14:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:44
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42210261
|2007.07.09 14:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:45
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42210377
|2007.07.09 14:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:48
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42210534
|2007.07.09 14:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:59
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42210587
|2007.07.09 14:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:55
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42210669
|2007.07.09 14:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42210782
|2007.07.09 14:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:55
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42210940
|2007.07.09 14:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:01
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42211187
|2007.07.09 14:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:55
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42211335
|2007.07.09 14:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:55
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42211400
|2007.07.09 14:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:55
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42211438
|2007.07.09 14:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:55
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42211574
|2007.07.09 14:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:52
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42211627
|2007.07.09 14:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:52
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42211692
|2007.07.09 14:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:52
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42211809
|2007.07.09 14:58
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3629
|1.3129
|1.3727
|2007.07.10 08:09
|1.3634
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.50
|801011
|Micronotch_v4
|42211850
|2007.07.09 14:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:48
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42212088
|2007.07.09 14:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:30
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42212231
|2007.07.09 15:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:45
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42212418
|2007.07.09 15:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:59
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42212480
|2007.07.09 15:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:01
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42212557
|2007.07.09 15:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:09
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42212680
|2007.07.09 15:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:56
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42212769
|2007.07.09 15:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:59
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42212813
|2007.07.09 15:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:01
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42212915
|2007.07.09 15:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:10
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42213013
|2007.07.09 15:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:01
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42213029
|2007.07.09 15:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:59
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42213098
|2007.07.09 15:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:59
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42213158
|2007.07.09 15:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:59
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42213237
|2007.07.09 15:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 16:00
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42213299
|2007.07.09 15:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:02
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42213353
|2007.07.09 15:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:02
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42213475
|2007.07.09 15:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 16:00
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42213572
|2007.07.09 15:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:56
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42213734
|2007.07.09 15:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:49
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42213817
|2007.07.09 15:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:56
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42213972
|2007.07.09 15:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:52
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42214029
|2007.07.09 15:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:49
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42214081
|2007.07.09 15:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:49
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42214228
|2007.07.09 15:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:56
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42214302
|2007.07.09 15:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3626
|1.3126
|1.3724
|2007.07.10 08:09
|1.3634
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.80
|801011
|Micronotch_v4
|42214322
|2007.07.09 15:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:50
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42214428
|2007.07.09 15:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:50
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42214619
|2007.07.09 15:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:56
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42214810
|2007.07.09 15:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:56
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42214949
|2007.07.09 15:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:46
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42214953
|2007.07.09 15:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3623
|1.3123
|1.3721
|2007.07.10 08:09
|1.3634
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.10
|801011
|Micronotch_v4
|42215113
|2007.07.09 15:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:52
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42215166
|2007.07.09 15:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:52
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42215298
|2007.07.09 15:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:11
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42215402
|2007.07.09 15:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:02
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42215493
|2007.07.09 15:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:02
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42215612
|2007.07.09 15:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:11
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42215682
|2007.07.09 15:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:02
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42215719
|2007.07.09 15:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 16:00
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42215853
|2007.07.09 15:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 16:00
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42216025
|2007.07.09 15:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:56
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42216068
|2007.07.09 15:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42216165
|2007.07.09 15:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:57
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42216267
|2007.07.09 15:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42216519
|2007.07.09 15:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 16:00
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42216586
|2007.07.09 15:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:03
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42216618
|2007.07.09 15:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 16:01
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42216838
|2007.07.09 15:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42217074
|2007.07.09 15:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42217266
|2007.07.09 15:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42217753
|2007.07.09 15:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.09 21:29
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42217865
|2007.07.09 15:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.09 21:29
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42218003
|2007.07.09 15:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.09 21:29
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42218051
|2007.07.09 15:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.09 21:30
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42218219
|2007.07.09 15:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.09 21:30
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42218391
|2007.07.09 15:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.09 18:38
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42218647
|2007.07.09 15:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.09 21:27
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42218794
|2007.07.09 15:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.09 21:32
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42218861
|2007.07.09 15:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.09 21:27
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42218949
|2007.07.09 15:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.09 21:28
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42219022
|2007.07.09 15:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.09 21:27
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|801014
|Micronotch_v4
|42219082
|2007.07.09 15:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0173
|1.9673
|2.0269
|2007.07.09 18:37
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42219177
|2007.07.09 15:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.09 21:28
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42219403
|2007.07.09 16:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.09 21:32
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42219604
|2007.07.09 16:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.09 21:32
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42219744
|2007.07.09 16:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0169
|1.9669
|2.0265
|2007.07.09 21:28
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42219814
|2007.07.09 16:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0169
|1.9669
|2.0265
|2007.07.09 21:28
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42219939
|2007.07.09 16:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0169
|1.9669
|2.0265
|2007.07.09 21:28
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42220168
|2007.07.09 16:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42220206
|2007.07.09 16:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.10 07:27
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|801014
|Micronotch_v4
|42220295
|2007.07.09 16:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.09 21:33
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42220439
|2007.07.09 16:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.09 21:35
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42220572
|2007.07.09 16:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.10 07:27
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|801014
|Micronotch_v4
|42220651
|2007.07.09 16:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42220812
|2007.07.09 16:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.10 07:44
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|801014
|Micronotch_v4
|42220955
|2007.07.09 16:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42221077
|2007.07.09 16:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42221245
|2007.07.09 16:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42221363
|2007.07.09 16:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.10 07:58
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|801014
|Micronotch_v4
|42221466
|2007.07.09 16:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.10 07:27
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|801014
|Micronotch_v4
|42221505
|2007.07.09 16:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.10 07:59
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|801014
|Micronotch_v4
|42221547
|2007.07.09 16:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42221628
|2007.07.09 16:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.10 07:27
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|801014
|Micronotch_v4
|42221755
|2007.07.09 16:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.10 07:27
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|801014
|Micronotch_v4
|42221774
|2007.07.09 16:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.10 07:59
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|801014
|Micronotch_v4
|42221860
|2007.07.09 16:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42221927
|2007.07.09 16:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.10 07:27
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|801014
|Micronotch_v4
|42221996
|2007.07.09 16:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.10 07:28
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|801014
|Micronotch_v4
|42222031
|2007.07.09 16:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.10 08:00
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|801014
|Micronotch_v4
|42222204
|2007.07.09 16:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.10 08:00
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|801014
|Micronotch_v4
|42222368
|2007.07.09 16:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.10 07:29
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|801014
|Micronotch_v4
|42222417
|2007.07.09 16:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.10 07:29
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|801014
|Micronotch_v4
|42222598
|2007.07.09 16:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.10 07:29
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|801014
|Micronotch_v4
|42222636
|2007.07.09 16:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.10 08:01
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|801014
|Micronotch_v4
|42222952
|2007.07.09 16:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42222980
|2007.07.09 16:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3619
|1.3119
|1.3717
|2007.07.10 08:09
|1.3634
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.50
|801011
|Micronotch_v4
|42223178
|2007.07.09 16:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42223261
|2007.07.09 16:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42223297
|2007.07.09 16:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42223353
|2007.07.09 16:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42223455
|2007.07.09 16:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42223573
|2007.07.09 16:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42223676
|2007.07.09 16:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42223731
|2007.07.09 16:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 17:07
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42223824
|2007.07.09 16:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 17:08
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42223877
|2007.07.09 16:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 17:09
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42223964
|2007.07.09 16:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42224014
|2007.07.09 16:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42224095
|2007.07.09 16:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42224170
|2007.07.09 16:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42224286
|2007.07.09 16:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42224342
|2007.07.09 16:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42224415
|2007.07.09 16:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42224480
|2007.07.09 16:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42224554
|2007.07.09 16:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42224630
|2007.07.09 16:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42224699
|2007.07.09 16:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42224742
|2007.07.09 16:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42224896
|2007.07.09 16:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42224934
|2007.07.09 16:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42225047
|2007.07.09 16:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42225177
|2007.07.09 16:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42225215
|2007.07.09 16:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 12:25
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42225328
|2007.07.09 17:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.10 12:32
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42225447
|2007.07.09 17:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 12:25
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42225499
|2007.07.09 17:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 12:25
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42225575
|2007.07.09 17:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.10 12:26
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42225620
|2007.07.09 17:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.10 12:29
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42225682
|2007.07.09 17:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.10 12:29
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42225716
|2007.07.09 17:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.10 12:32
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42225792
|2007.07.09 17:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.10 12:40
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42225847
|2007.07.09 17:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.10 12:40
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42225936
|2007.07.09 17:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.10 07:34
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|801014
|Micronotch_v4
|42225977
|2007.07.09 17:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.10 07:35
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|801014
|Micronotch_v4
|42226009
|2007.07.09 17:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.09 21:35
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42226105
|2007.07.09 17:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.09 21:36
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42226175
|2007.07.09 17:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.09 21:36
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42226234
|2007.07.09 17:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0169
|1.9669
|2.0265
|2007.07.09 21:28
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42226364
|2007.07.09 17:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.10 12:40
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42226564
|2007.07.09 17:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.10 13:12
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42226680
|2007.07.09 17:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.10 12:30
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42226720
|2007.07.09 17:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.10 12:21
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42226805
|2007.07.09 17:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 12:24
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42226884
|2007.07.09 17:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 12:25
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42226892
|2007.07.09 17:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.10 12:32
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42226974
|2007.07.09 17:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 12:25
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42227038
|2007.07.09 17:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 12:25
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42227117
|2007.07.09 17:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:11
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42227197
|2007.07.09 17:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 09:07
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42227284
|2007.07.09 17:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:42
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42227391
|2007.07.09 17:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42227513
|2007.07.09 17:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:42
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42227576
|2007.07.09 17:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42227622
|2007.07.09 17:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42227664
|2007.07.09 17:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42227738
|2007.07.09 17:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42227791
|2007.07.09 17:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:13
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42227839
|2007.07.09 17:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42227897
|2007.07.09 17:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42228025
|2007.07.09 17:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42228091
|2007.07.09 17:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42228196
|2007.07.09 17:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42228231
|2007.07.09 17:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42228323
|2007.07.09 17:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42228333
|2007.07.09 17:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42228409
|2007.07.09 17:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42228448
|2007.07.09 17:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42228503
|2007.07.09 17:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42228555
|2007.07.09 17:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42228576
|2007.07.09 17:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42228669
|2007.07.09 17:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42228709
|2007.07.09 17:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42228766
|2007.07.09 17:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42228796
|2007.07.09 17:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42228831
|2007.07.09 17:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42228895
|2007.07.09 17:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42228929
|2007.07.09 17:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42228979
|2007.07.09 17:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42229009
|2007.07.09 17:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42229068
|2007.07.09 17:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42229117
|2007.07.09 18:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42229153
|2007.07.09 18:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42229183
|2007.07.09 18:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42229208
|2007.07.09 18:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42229241
|2007.07.09 18:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42229285
|2007.07.09 18:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42229319
|2007.07.09 18:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42229355
|2007.07.09 18:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42229379
|2007.07.09 18:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42229399
|2007.07.09 18:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42229448
|2007.07.09 18:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42229492
|2007.07.09 18:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42229530
|2007.07.09 18:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42229604
|2007.07.09 18:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42229642
|2007.07.09 18:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42229716
|2007.07.09 18:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42229761
|2007.07.09 18:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42229789
|2007.07.09 18:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42229840
|2007.07.09 18:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42229861
|2007.07.09 18:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42229944
|2007.07.09 18:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42229994
|2007.07.09 18:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42230027
|2007.07.09 18:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42230057
|2007.07.09 18:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42230086
|2007.07.09 18:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42230143
|2007.07.09 18:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42230242
|2007.07.09 18:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42230262
|2007.07.09 18:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42230284
|2007.07.09 18:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42230363
|2007.07.09 18:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42230427
|2007.07.09 18:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42230468
|2007.07.09 18:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42230506
|2007.07.09 18:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42230576
|2007.07.09 18:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 09:07
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42230599
|2007.07.09 18:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 09:07
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42230617
|2007.07.09 18:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:13
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42230692
|2007.07.09 18:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:13
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42230733
|2007.07.09 18:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:14
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42230776
|2007.07.09 18:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 09:08
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42230846
|2007.07.09 18:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 09:09
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42230869
|2007.07.09 18:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 09:09
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42230910
|2007.07.09 18:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 11:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42230954
|2007.07.09 18:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:01
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42230987
|2007.07.09 18:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:02
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42231011
|2007.07.09 18:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:02
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42231066
|2007.07.09 18:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:42
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42231115
|2007.07.09 18:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42231173
|2007.07.09 18:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42231247
|2007.07.09 18:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:42
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42231316
|2007.07.09 18:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:02
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42231356
|2007.07.09 18:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42231412
|2007.07.09 18:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42231450
|2007.07.09 18:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:42
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42231493
|2007.07.09 18:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:42
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42231557
|2007.07.09 18:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42231586
|2007.07.09 18:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42231741
|2007.07.09 18:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42231840
|2007.07.09 18:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42231868
|2007.07.09 18:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42232001
|2007.07.09 18:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:29
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42232223
|2007.07.09 19:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42232314
|2007.07.09 19:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42232369
|2007.07.09 19:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42232439
|2007.07.09 19:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42232513
|2007.07.09 19:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42232619
|2007.07.09 19:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42232648
|2007.07.09 19:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42232672
|2007.07.09 19:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42232690
|2007.07.09 19:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42232718
|2007.07.09 19:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42232801
|2007.07.09 19:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:29
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42232825
|2007.07.09 19:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 21:28
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42232962
|2007.07.09 19:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:30
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42232998
|2007.07.09 19:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:30
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42233051
|2007.07.09 19:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:30
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42233075
|2007.07.09 19:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:30
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42233125
|2007.07.09 19:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:30
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42233194
|2007.07.09 19:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:31
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42233213
|2007.07.09 19:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:31
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42233241
|2007.07.09 19:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42233281
|2007.07.09 19:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42233323
|2007.07.09 19:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42233376
|2007.07.09 19:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42233441
|2007.07.09 19:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42233470
|2007.07.09 19:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 21:29
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42233593
|2007.07.09 19:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42233650
|2007.07.09 19:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42233666
|2007.07.09 19:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42233749
|2007.07.09 19:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42233774
|2007.07.09 19:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42233842
|2007.07.09 19:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42233892
|2007.07.09 19:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42233979
|2007.07.09 19:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42234023
|2007.07.09 19:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42234071
|2007.07.09 19:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42234168
|2007.07.09 19:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42234195
|2007.07.09 19:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42234241
|2007.07.09 19:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42234296
|2007.07.09 19:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42234365
|2007.07.09 19:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42234429
|2007.07.09 19:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42234482
|2007.07.09 19:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42234518
|2007.07.09 19:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42234582
|2007.07.09 19:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42234636
|2007.07.09 19:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42234692
|2007.07.09 19:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42234757
|2007.07.09 19:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42234795
|2007.07.09 19:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42234845
|2007.07.09 19:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42234882
|2007.07.09 19:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42234945
|2007.07.09 19:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:38
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42235005
|2007.07.09 19:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42235037
|2007.07.09 19:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42235083
|2007.07.09 19:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42235403
|2007.07.09 19:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42235460
|2007.07.09 19:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42235709
|2007.07.09 20:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42236109
|2007.07.09 20:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42236262
|2007.07.09 20:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42236307
|2007.07.09 20:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42236331
|2007.07.09 20:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42238843
|2007.07.09 20:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0249
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42238906
|2007.07.09 20:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42238949
|2007.07.09 20:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42239043
|2007.07.09 20:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42239079
|2007.07.09 20:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42239175
|2007.07.09 20:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42239309
|2007.07.09 20:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42239359
|2007.07.09 20:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42239435
|2007.07.09 20:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42239494
|2007.07.09 20:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42239695
|2007.07.09 20:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42239714
|2007.07.09 20:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42239829
|2007.07.09 20:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0249
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42239928
|2007.07.09 20:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42239985
|2007.07.09 20:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42240029
|2007.07.09 20:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0249
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42240169
|2007.07.09 20:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42240214
|2007.07.09 20:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42240358
|2007.07.09 21:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42240520
|2007.07.09 21:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42240579
|2007.07.09 21:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42240631
|2007.07.09 21:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42240666
|2007.07.09 21:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42240785
|2007.07.09 21:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42240815
|2007.07.09 21:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42240882
|2007.07.09 21:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42240940
|2007.07.09 21:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42240995
|2007.07.09 21:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42241414
|2007.07.09 21:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42241501
|2007.07.09 21:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42241519
|2007.07.09 21:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 21:37
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42241576
|2007.07.09 21:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42241670
|2007.07.09 21:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42241705
|2007.07.09 21:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42241748
|2007.07.09 21:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42241844
|2007.07.09 21:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0249
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42242118
|2007.07.09 21:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42242141
|2007.07.09 21:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42242189
|2007.07.09 21:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42242392
|2007.07.09 21:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42242551
|2007.07.09 21:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:43
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42242675
|2007.07.09 21:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:03
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42242779
|2007.07.09 21:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0255
|2007.07.10 12:14
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42242819
|2007.07.09 21:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42242863
|2007.07.09 21:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42243060
|2007.07.09 21:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42243246
|2007.07.09 21:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42243314
|2007.07.09 21:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42243423
|2007.07.09 21:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42243441
|2007.07.09 21:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42243490
|2007.07.09 21:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42243531
|2007.07.09 21:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42243626
|2007.07.09 21:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:43
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42243674
|2007.07.09 21:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:43
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42243731
|2007.07.09 21:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:44
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42243792
|2007.07.09 21:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:44
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42243826
|2007.07.09 21:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:44
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42243865
|2007.07.09 21:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:44
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42243984
|2007.07.09 21:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:44
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42244007
|2007.07.09 21:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:44
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42244037
|2007.07.09 21:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:44
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42244088
|2007.07.09 21:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42244136
|2007.07.09 21:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42244175
|2007.07.09 21:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42244233
|2007.07.09 21:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42244304
|2007.07.09 21:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42244362
|2007.07.09 21:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42244413
|2007.07.09 21:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:04
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42244439
|2007.07.09 21:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:44
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42244542
|2007.07.09 21:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0252
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42244687
|2007.07.09 21:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0254
|2007.07.10 08:44
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42244785
|2007.07.09 22:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42245137
|2007.07.09 22:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42245399
|2007.07.09 22:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42245503
|2007.07.09 22:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42245566
|2007.07.09 22:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42245734
|2007.07.09 22:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42245843
|2007.07.09 22:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42245994
|2007.07.09 22:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 00:39
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42246091
|2007.07.09 22:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.10 00:38
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42246128
|2007.07.09 22:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 00:39
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42246140
|2007.07.09 22:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 00:39
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42246274
|2007.07.09 22:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.10 00:39
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42246354
|2007.07.09 22:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.10 00:39
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42246475
|2007.07.09 22:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0247
|2007.07.10 00:40
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42246529
|2007.07.09 22:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.10 00:39
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42246600
|2007.07.09 22:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0246
|2007.07.10 00:39
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42246651
|2007.07.09 22:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0246
|2007.07.10 00:39
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42246682
|2007.07.09 22:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.10 00:39
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42246737
|2007.07.09 22:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0247
|2007.07.10 00:41
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42246886
|2007.07.09 22:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0247
|2007.07.10 00:41
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42246928
|2007.07.09 22:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0247
|2007.07.10 00:41
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42246955
|2007.07.09 22:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0247
|2007.07.10 00:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42246995
|2007.07.09 22:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0247
|2007.07.10 00:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42247019
|2007.07.09 22:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0247
|2007.07.10 00:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42247091
|2007.07.09 22:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0248
|2007.07.10 00:53
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42247113
|2007.07.09 22:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0248
|2007.07.10 00:54
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42247144
|2007.07.09 22:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42247166
|2007.07.09 22:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42247275
|2007.07.09 22:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42247303
|2007.07.09 22:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42247378
|2007.07.09 22:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42247442
|2007.07.09 22:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42247469
|2007.07.09 22:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42247563
|2007.07.09 22:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42247676
|2007.07.09 22:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42247786
|2007.07.09 22:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42247832
|2007.07.09 22:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42247954
|2007.07.09 22:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42248121
|2007.07.09 22:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0248
|2007.07.10 00:55
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42248173
|2007.07.09 22:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0247
|2007.07.10 00:55
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42248234
|2007.07.09 22:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.10 00:55
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42248275
|2007.07.09 22:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.10 00:55
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42248341
|2007.07.09 22:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0248
|2007.07.10 01:36
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42248393
|2007.07.09 22:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.10 01:36
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42248425
|2007.07.09 22:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42248449
|2007.07.09 22:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:43
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42248500
|2007.07.09 22:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0248
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42248519
|2007.07.09 22:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42248670
|2007.07.09 22:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42248719
|2007.07.09 22:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.10 01:37
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42248757
|2007.07.09 22:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.10 01:37
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42248795
|2007.07.09 22:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.10 01:37
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42248819
|2007.07.09 22:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.10 01:37
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42248862
|2007.07.09 22:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 00:47
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42248920
|2007.07.09 22:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.10 01:38
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42248956
|2007.07.09 22:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.10 01:38
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42249041
|2007.07.09 22:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 00:47
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42249138
|2007.07.09 22:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 00:48
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42249206
|2007.07.09 23:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0248
|2007.07.10 01:38
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42249272
|2007.07.09 23:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42249379
|2007.07.09 23:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.10 01:39
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42249437
|2007.07.09 23:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 00:48
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42249557
|2007.07.09 23:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0248
|2007.07.10 01:40
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42249577
|2007.07.09 23:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 00:49
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42249653
|2007.07.09 23:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.10 01:40
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42249743
|2007.07.09 23:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.10 01:41
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42249837
|2007.07.09 23:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 00:49
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42249872
|2007.07.09 23:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 00:49
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42250134
|2007.07.09 23:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 00:50
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42250262
|2007.07.09 23:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 00:50
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42250301
|2007.07.09 23:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.10 01:41
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42250357
|2007.07.09 23:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.10 01:41
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42250382
|2007.07.09 23:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 00:51
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42250440
|2007.07.09 23:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0248
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42250536
|2007.07.09 23:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 00:52
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42250586
|2007.07.09 23:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0248
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42250614
|2007.07.09 23:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0248
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42250688
|2007.07.09 23:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0248
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42250925
|2007.07.09 23:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0249
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42251047
|2007.07.09 23:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0249
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42251097
|2007.07.09 23:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0249
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42251149
|2007.07.09 23:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0249
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42251205
|2007.07.09 23:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42251267
|2007.07.09 23:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42251321
|2007.07.09 23:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42251354
|2007.07.09 23:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42251380
|2007.07.09 23:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42251438
|2007.07.09 23:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42251480
|2007.07.09 23:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42251548
|2007.07.09 23:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42251812
|2007.07.09 23:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0251
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42251845
|2007.07.09 23:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42251902
|2007.07.09 23:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42251934
|2007.07.09 23:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42251965
|2007.07.09 23:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42252032
|2007.07.09 23:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42252046
|2007.07.09 23:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42252120
|2007.07.09 23:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42252145
|2007.07.09 23:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42252165
|2007.07.09 23:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42252221
|2007.07.09 23:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42252298
|2007.07.09 23:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42252340
|2007.07.09 23:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42252369
|2007.07.09 23:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42252409
|2007.07.09 23:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42252438
|2007.07.09 23:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42252473
|2007.07.09 23:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42252544
|2007.07.09 23:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42252578
|2007.07.09 23:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42252615
|2007.07.09 23:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42252670
|2007.07.09 23:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42252736
|2007.07.09 23:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42252793
|2007.07.09 23:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42252881
|2007.07.09 23:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42252983
|2007.07.09 23:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0252
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42253006
|2007.07.09 23:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42253140
|2007.07.09 23:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42253412
|2007.07.09 23:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42253453
|2007.07.10 00:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42253848
|2007.07.10 00:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42254090
|2007.07.10 00:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42254219
|2007.07.10 00:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42254392
|2007.07.10 00:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42254504
|2007.07.10 00:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:45
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42254636
|2007.07.10 00:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42254666
|2007.07.10 00:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42254750
|2007.07.10 00:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42254817
|2007.07.10 00:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42255012
|2007.07.10 00:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42255174
|2007.07.10 00:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42255234
|2007.07.10 00:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42255311
|2007.07.10 00:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42255371
|2007.07.10 00:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42255431
|2007.07.10 00:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42255516
|2007.07.10 00:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42255578
|2007.07.10 00:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:45
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42255692
|2007.07.10 00:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:45
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42255714
|2007.07.10 00:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42255768
|2007.07.10 00:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42255837
|2007.07.10 00:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42255864
|2007.07.10 00:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42255938
|2007.07.10 00:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42255988
|2007.07.10 00:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:15
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42256083
|2007.07.10 00:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42256108
|2007.07.10 00:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:45
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42256201
|2007.07.10 00:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:05
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42256352
|2007.07.10 00:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:45
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42256545
|2007.07.10 00:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:46
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42256635
|2007.07.10 00:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:14
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42256780
|2007.07.10 00:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0256
|2007.07.10 12:14
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42257080
|2007.07.10 00:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:05
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42257154
|2007.07.10 00:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:06
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42257188
|2007.07.10 00:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:06
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42257222
|2007.07.10 00:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0256
|2007.07.10 12:14
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42257275
|2007.07.10 00:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:15
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42257348
|2007.07.10 00:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:06
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42257464
|2007.07.10 00:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:15
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42257593
|2007.07.10 00:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42257625
|2007.07.10 00:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42257663
|2007.07.10 00:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42257696
|2007.07.10 00:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42257753
|2007.07.10 00:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42257874
|2007.07.10 00:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42257929
|2007.07.10 00:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42258069
|2007.07.10 00:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42258133
|2007.07.10 00:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42258348
|2007.07.10 01:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42258470
|2007.07.10 01:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42258534
|2007.07.10 01:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42258629
|2007.07.10 01:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42258659
|2007.07.10 01:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42258785
|2007.07.10 01:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42258831
|2007.07.10 01:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42258870
|2007.07.10 01:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42258931
|2007.07.10 01:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42259019
|2007.07.10 01:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0252
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42259082
|2007.07.10 01:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42259170
|2007.07.10 01:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42259221
|2007.07.10 01:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42259258
|2007.07.10 01:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42259289
|2007.07.10 01:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42259336
|2007.07.10 01:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42259376
|2007.07.10 01:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42259566
|2007.07.10 01:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42259620
|2007.07.10 01:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42259660
|2007.07.10 01:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42259815
|2007.07.10 01:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42259873
|2007.07.10 01:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42259945
|2007.07.10 01:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42260457
|2007.07.10 01:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42260624
|2007.07.10 01:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0252
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42260806
|2007.07.10 01:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42261001
|2007.07.10 01:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42261077
|2007.07.10 01:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42261129
|2007.07.10 01:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 01:42
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42261195
|2007.07.10 01:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42261261
|2007.07.10 01:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42261376
|2007.07.10 01:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42261404
|2007.07.10 01:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:47
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42261506
|2007.07.10 01:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42261581
|2007.07.10 01:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42261645
|2007.07.10 01:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42261747
|2007.07.10 01:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:47
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42261821
|2007.07.10 01:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42261948
|2007.07.10 01:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42261987
|2007.07.10 01:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42262020
|2007.07.10 01:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42262076
|2007.07.10 01:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42262254
|2007.07.10 01:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42262259
|2007.07.10 01:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42262297
|2007.07.10 01:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42262330
|2007.07.10 01:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42262435
|2007.07.10 01:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42262467
|2007.07.10 01:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42262493
|2007.07.10 01:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42262547
|2007.07.10 01:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42262621
|2007.07.10 01:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:47
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42262679
|2007.07.10 01:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:47
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42262728
|2007.07.10 01:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42262783
|2007.07.10 01:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42262853
|2007.07.10 01:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:47
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42262907
|2007.07.10 01:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:47
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42262985
|2007.07.10 01:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42263120
|2007.07.10 01:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42263187
|2007.07.10 01:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42263281
|2007.07.10 01:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42263347
|2007.07.10 02:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42263396
|2007.07.10 02:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42263470
|2007.07.10 02:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42263520
|2007.07.10 02:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42263554
|2007.07.10 02:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42263596
|2007.07.10 02:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42263681
|2007.07.10 02:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42263713
|2007.07.10 02:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42263752
|2007.07.10 02:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42263885
|2007.07.10 02:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42264349
|2007.07.10 02:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42264401
|2007.07.10 02:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:47
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42264458
|2007.07.10 02:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:48
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42264638
|2007.07.10 02:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:48
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42264671
|2007.07.10 02:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:48
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42264727
|2007.07.10 02:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:48
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42264781
|2007.07.10 02:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:48
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42264819
|2007.07.10 02:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:48
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42264889
|2007.07.10 02:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:49
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42264918
|2007.07.10 02:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:49
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42264965
|2007.07.10 02:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42265053
|2007.07.10 02:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:49
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42265081
|2007.07.10 02:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:49
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42265156
|2007.07.10 02:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:50
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42265194
|2007.07.10 02:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:50
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42265240
|2007.07.10 02:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:00
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42265312
|2007.07.10 02:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0255
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42265393
|2007.07.10 02:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42265428
|2007.07.10 02:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:07
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42265498
|2007.07.10 02:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:07
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42265547
|2007.07.10 02:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:07
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42265580
|2007.07.10 02:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:50
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42265773
|2007.07.10 02:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:08
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42265815
|2007.07.10 02:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 12:08
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42265846
|2007.07.10 02:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:50
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42265906
|2007.07.10 02:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:50
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42266011
|2007.07.10 02:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0253
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42266065
|2007.07.10 02:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42266133
|2007.07.10 02:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42266173
|2007.07.10 02:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42266210
|2007.07.10 02:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42266331
|2007.07.10 02:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 03:14
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42266357
|2007.07.10 02:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:50
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42266432
|2007.07.10 02:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:50
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42266461
|2007.07.10 02:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:51
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42266504
|2007.07.10 02:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:51
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42266578
|2007.07.10 02:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:51
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42266606
|2007.07.10 02:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:51
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42266645
|2007.07.10 02:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:52
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42266704
|2007.07.10 02:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 08:52
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42266733
|2007.07.10 02:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 09:04
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42266960
|2007.07.10 02:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 09:04
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42267005
|2007.07.10 02:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 09:05
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42267035
|2007.07.10 02:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 09:05
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42267131
|2007.07.10 02:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 09:05
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42267198
|2007.07.10 02:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 09:05
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42267290
|2007.07.10 02:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:15
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42267380
|2007.07.10 02:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:16
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42267454
|2007.07.10 02:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:16
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42267484
|2007.07.10 02:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:17
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42267512
|2007.07.10 03:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:19
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42267665
|2007.07.10 03:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:20
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|801014
|Micronotch_v4
|42267708
|2007.07.10 03:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:21
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42267791
|2007.07.10 03:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:21
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42267955
|2007.07.10 03:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:22
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42267998
|2007.07.10 03:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:22
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42268106
|2007.07.10 03:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:22
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42268162
|2007.07.10 03:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:22
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42268192
|2007.07.10 03:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:22
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42268222
|2007.07.10 03:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:23
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42268244
|2007.07.10 03:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:23
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42268268
|2007.07.10 03:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:23
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42268337
|2007.07.10 03:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:23
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42268644
|2007.07.10 03:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 12:24
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42268696
|2007.07.10 03:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 12:25
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42268735
|2007.07.10 03:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 12:25
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42268807
|2007.07.10 03:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:23
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42268868
|2007.07.10 03:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:23
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42268906
|2007.07.10 03:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:23
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42268943
|2007.07.10 03:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:24
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42269020
|2007.07.10 03:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:24
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42269059
|2007.07.10 03:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:24
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42269137
|2007.07.10 03:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:24
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42269174
|2007.07.10 03:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:24
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42269200
|2007.07.10 03:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:03
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42269243
|2007.07.10 03:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 12:03
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42269290
|2007.07.10 03:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42269403
|2007.07.10 03:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42269477
|2007.07.10 03:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42269556
|2007.07.10 03:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42269607
|2007.07.10 03:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42269665
|2007.07.10 03:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42269742
|2007.07.10 03:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42269846
|2007.07.10 03:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42269978
|2007.07.10 03:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42270040
|2007.07.10 03:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42270093
|2007.07.10 03:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42270186
|2007.07.10 03:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42270230
|2007.07.10 03:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42270279
|2007.07.10 03:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42270312
|2007.07.10 03:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42270372
|2007.07.10 03:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:59
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42270391
|2007.07.10 03:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42270439
|2007.07.10 03:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42270498
|2007.07.10 03:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42270554
|2007.07.10 03:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42270616
|2007.07.10 03:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42270765
|2007.07.10 03:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42270854
|2007.07.10 03:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42270896
|2007.07.10 03:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42270969
|2007.07.10 03:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42271049
|2007.07.10 03:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42271154
|2007.07.10 03:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42271188
|2007.07.10 03:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42271247
|2007.07.10 04:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42271470
|2007.07.10 04:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42271552
|2007.07.10 04:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42271644
|2007.07.10 04:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42272031
|2007.07.10 04:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42272080
|2007.07.10 04:04
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3616
|1.3116
|1.3714
|2007.07.10 07:05
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801011
|Micronotch_v4
|42272138
|2007.07.10 04:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42272295
|2007.07.10 04:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 09:05
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42272441
|2007.07.10 04:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0255
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42272490
|2007.07.10 04:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 09:05
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42272605
|2007.07.10 04:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:40
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42272658
|2007.07.10 04:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:40
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42272714
|2007.07.10 04:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:40
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42272783
|2007.07.10 04:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:40
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42272874
|2007.07.10 04:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:40
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42273008
|2007.07.10 04:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 09:05
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42273138
|2007.07.10 04:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:40
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42273163
|2007.07.10 04:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 09:05
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42273234
|2007.07.10 04:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:40
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42273301
|2007.07.10 04:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:41
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42273341
|2007.07.10 04:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 09:06
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42273413
|2007.07.10 04:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:41
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42273541
|2007.07.10 04:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 09:06
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42273603
|2007.07.10 04:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:41
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42273639
|2007.07.10 04:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 09:06
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42273733
|2007.07.10 04:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:41
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42273776
|2007.07.10 04:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:41
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42273817
|2007.07.10 04:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 09:06
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42273872
|2007.07.10 04:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:41
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42273940
|2007.07.10 04:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:41
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42274001
|2007.07.10 04:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:41
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42274087
|2007.07.10 04:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:42
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42274138
|2007.07.10 04:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 08:39
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42274165
|2007.07.10 04:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:42
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42274222
|2007.07.10 04:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:42
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42274269
|2007.07.10 04:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 08:39
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42274322
|2007.07.10 04:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:42
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42274426
|2007.07.10 04:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:42
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42274510
|2007.07.10 04:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 08:40
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42274744
|2007.07.10 04:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:42
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42274880
|2007.07.10 04:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:42
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42275035
|2007.07.10 04:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 08:39
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42275176
|2007.07.10 04:40
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.10 07:05
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801011
|Micronotch_v4
|42275289
|2007.07.10 04:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 08:39
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42275591
|2007.07.10 04:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 08:37
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42275674
|2007.07.10 04:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 08:37
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42275813
|2007.07.10 04:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 08:36
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42275980
|2007.07.10 04:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 08:37
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42276057
|2007.07.10 04:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 08:36
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42276154
|2007.07.10 04:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 08:36
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42276236
|2007.07.10 04:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 08:36
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42276299
|2007.07.10 04:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 08:37
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42276350
|2007.07.10 04:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 08:36
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42276399
|2007.07.10 04:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 08:37
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42276440
|2007.07.10 04:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 08:38
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42276537
|2007.07.10 04:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 08:38
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42276591
|2007.07.10 04:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 08:38
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42276687
|2007.07.10 04:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 08:36
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42276904
|2007.07.10 04:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0250
|2007.07.10 08:38
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42277507
|2007.07.10 04:57
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.10 07:05
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801011
|Micronotch_v4
|42277586
|2007.07.10 04:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 08:38
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42277989
|2007.07.10 04:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 08:38
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42278228
|2007.07.10 04:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 08:37
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42278350
|2007.07.10 05:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 08:37
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42278454
|2007.07.10 05:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.10 08:36
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42278547
|2007.07.10 05:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.10 08:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|801014
|Micronotch_v4
|42279372
|2007.07.10 05:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42279741
|2007.07.10 05:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3606
|1.3106
|1.3704
|2007.07.10 07:05
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801011
|Micronotch_v4
|42281548
|2007.07.10 05:04
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3599
|1.3099
|1.3697
|2007.07.10 07:05
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|801011
|Micronotch_v4
|42282340
|2007.07.10 05:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0134
|1.9634
|2.0230
|2007.07.10 07:27
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42283061
|2007.07.10 05:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0133
|1.9633
|2.0229
|2007.07.10 07:27
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42283918
|2007.07.10 05:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0134
|1.9634
|2.0230
|2007.07.10 07:27
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42284275
|2007.07.10 05:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0231
|2007.07.10 07:44
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42284678
|2007.07.10 05:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0133
|1.9633
|2.0229
|2007.07.10 07:27
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42284851
|2007.07.10 05:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0231
|2007.07.10 07:44
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42285160
|2007.07.10 05:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.10 07:58
|2.0148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42285300
|2007.07.10 05:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42285447
|2007.07.10 05:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42285507
|2007.07.10 05:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42285603
|2007.07.10 05:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0231
|2007.07.10 07:45
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42285761
|2007.07.10 05:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0231
|2007.07.10 07:45
|2.0148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42285846
|2007.07.10 05:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0134
|1.9634
|2.0230
|2007.07.10 07:28
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42285944
|2007.07.10 05:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0132
|1.9632
|2.0227
|2007.07.10 07:26
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42286276
|2007.07.10 05:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0127
|1.9627
|2.0222
|2007.07.10 06:50
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42286600
|2007.07.10 05:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0127
|1.9627
|2.0223
|2007.07.10 06:50
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42286805
|2007.07.10 05:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0126
|1.9626
|2.0222
|2007.07.10 06:50
|2.0143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42286888
|2007.07.10 05:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0126
|1.9626
|2.0222
|2007.07.10 06:50
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42287056
|2007.07.10 05:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0129
|1.9629
|2.0224
|2007.07.10 07:22
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42287220
|2007.07.10 05:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0130
|1.9630
|2.0226
|2007.07.10 07:24
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42287359
|2007.07.10 05:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0133
|1.9633
|2.0229
|2007.07.10 07:27
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42287516
|2007.07.10 05:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0230
|2007.07.10 07:45
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42287643
|2007.07.10 05:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0231
|2007.07.10 07:45
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42287914
|2007.07.10 05:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0230
|2007.07.10 07:57
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42288068
|2007.07.10 05:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0134
|1.9634
|2.0230
|2007.07.10 07:29
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42288139
|2007.07.10 05:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0231
|2007.07.10 07:57
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42288329
|2007.07.10 05:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42288627
|2007.07.10 05:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42289224
|2007.07.10 05:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42289848
|2007.07.10 05:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42290099
|2007.07.10 05:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42290253
|2007.07.10 05:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42290409
|2007.07.10 05:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42290517
|2007.07.10 05:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42290600
|2007.07.10 05:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42290670
|2007.07.10 05:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0231
|2007.07.10 07:57
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42290818
|2007.07.10 05:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0134
|1.9634
|2.0230
|2007.07.10 07:29
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42290977
|2007.07.10 05:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0230
|2007.07.10 07:57
|2.0148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42291127
|2007.07.10 05:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0231
|2007.07.10 07:57
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42291281
|2007.07.10 05:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42291346
|2007.07.10 05:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42291466
|2007.07.10 05:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42291594
|2007.07.10 05:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0139
|1.9639
|2.0235
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42291671
|2007.07.10 05:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42292135
|2007.07.10 05:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42292748
|2007.07.10 05:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.10 08:17
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42293154
|2007.07.10 05:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42294077
|2007.07.10 05:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42294332
|2007.07.10 05:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42294630
|2007.07.10 05:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42294871
|2007.07.10 05:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.10 08:17
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42295020
|2007.07.10 05:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42295363
|2007.07.10 05:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0231
|2007.07.10 07:57
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42295621
|2007.07.10 05:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42295811
|2007.07.10 05:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42296034
|2007.07.10 06:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42296259
|2007.07.10 06:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42296350
|2007.07.10 06:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42296490
|2007.07.10 06:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0139
|1.9639
|2.0235
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42296619
|2007.07.10 06:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42296726
|2007.07.10 06:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42296767
|2007.07.10 06:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42296989
|2007.07.10 06:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0231
|2007.07.10 07:58
|2.0148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42297211
|2007.07.10 06:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42297373
|2007.07.10 06:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0231
|2007.07.10 07:58
|2.0148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42297413
|2007.07.10 06:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42297496
|2007.07.10 06:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0139
|1.9639
|2.0235
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42297528
|2007.07.10 06:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42297643
|2007.07.10 06:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42297801
|2007.07.10 06:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0142
|1.9642
|2.0237
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42297902
|2007.07.10 06:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42297977
|2007.07.10 06:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42298146
|2007.07.10 06:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42298240
|2007.07.10 06:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42298388
|2007.07.10 06:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42298613
|2007.07.10 06:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0134
|1.9634
|2.0229
|2007.07.10 07:35
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42298839
|2007.07.10 06:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0134
|1.9634
|2.0230
|2007.07.10 07:44
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42299032
|2007.07.10 06:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42299140
|2007.07.10 06:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42299424
|2007.07.10 06:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0239
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42299501
|2007.07.10 06:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42299580
|2007.07.10 06:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42299665
|2007.07.10 06:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0139
|1.9639
|2.0235
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42299795
|2007.07.10 06:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42299964
|2007.07.10 06:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0139
|1.9639
|2.0235
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42300016
|2007.07.10 06:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42300128
|2007.07.10 06:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42300304
|2007.07.10 06:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42300393
|2007.07.10 06:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42300657
|2007.07.10 06:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42300835
|2007.07.10 06:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42300937
|2007.07.10 06:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42301008
|2007.07.10 06:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42301084
|2007.07.10 06:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42301195
|2007.07.10 06:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42301316
|2007.07.10 06:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42301547
|2007.07.10 06:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42301753
|2007.07.10 06:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42301901
|2007.07.10 06:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42302108
|2007.07.10 06:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42302273
|2007.07.10 06:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42302462
|2007.07.10 06:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42302646
|2007.07.10 06:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42302706
|2007.07.10 06:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42303116
|2007.07.10 06:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.10 08:31
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42303531
|2007.07.10 06:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.10 08:31
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42303942
|2007.07.10 06:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.10 08:18
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42304408
|2007.07.10 06:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.10 08:26
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42304579
|2007.07.10 06:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42304806
|2007.07.10 06:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42304958
|2007.07.10 06:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42305135
|2007.07.10 06:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42305298
|2007.07.10 06:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42305412
|2007.07.10 06:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0139
|1.9639
|2.0235
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42305547
|2007.07.10 07:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42305758
|2007.07.10 07:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42305896
|2007.07.10 07:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42306049
|2007.07.10 07:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42306152
|2007.07.10 07:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42306264
|2007.07.10 07:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42306379
|2007.07.10 07:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.10 08:02
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42307011
|2007.07.10 07:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.10 08:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42307278
|2007.07.10 07:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.10 08:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42307445
|2007.07.10 07:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.10 08:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42307989
|2007.07.10 07:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.10 08:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42308395
|2007.07.10 07:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0139
|1.9639
|2.0235
|2007.07.10 08:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42309422
|2007.07.10 07:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.10 08:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42310133
|2007.07.10 07:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0236
|2007.07.10 08:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42310419
|2007.07.10 07:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.10 08:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42310621
|2007.07.10 07:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.10 08:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42310856
|2007.07.10 07:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0235
|2007.07.10 08:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42311245
|2007.07.10 07:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.10 08:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42311408
|2007.07.10 07:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.10 08:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42311448
|2007.07.10 07:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.10 08:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42311538
|2007.07.10 07:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.10 08:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42311800
|2007.07.10 07:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.10 08:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42312003
|2007.07.10 07:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.10 08:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42312346
|2007.07.10 07:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.10 08:31
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42312494
|2007.07.10 07:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.10 08:31
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42312674
|2007.07.10 07:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0243
|2007.07.10 08:31
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42312814
|2007.07.10 07:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0243
|2007.07.10 08:31
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42313169
|2007.07.10 07:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0245
|2007.07.10 08:35
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|801014
|Micronotch_v4
|42313412
|2007.07.10 07:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.10 08:35
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|801014
|Micronotch_v4
|42313487
|2007.07.10 07:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.10 08:35
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|801014
|Micronotch_v4
|42313685
|2007.07.10 07:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.10 08:32
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42313866
|2007.07.10 07:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.10 08:32
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42313944
|2007.07.10 07:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.10 08:33
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42314066
|2007.07.10 07:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.10 08:33
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42314231
|2007.07.10 07:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.10 08:35
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|801014
|Micronotch_v4
|42314242
|2007.07.10 07:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.10 08:33
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42314428
|2007.07.10 07:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.10 08:31
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42314560
|2007.07.10 07:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.10 08:33
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42314644
|2007.07.10 07:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.10 08:33
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42314755
|2007.07.10 07:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.10 08:31
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42314922
|2007.07.10 07:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.10 08:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42315011
|2007.07.10 07:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.10 08:31
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42315147
|2007.07.10 07:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.10 08:32
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42315207
|2007.07.10 07:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.10 08:32
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42315496
|2007.07.10 07:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.10 08:32
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42315782
|2007.07.10 07:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.10 08:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|801014
|Micronotch_v4
|42316082
|2007.07.10 07:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.10 08:34
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42316298
|2007.07.10 07:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.10 08:32
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42316426
|2007.07.10 07:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.10 08:27
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42316632
|2007.07.10 07:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.10 08:27
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42316746
|2007.07.10 07:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.10 08:30
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42316916
|2007.07.10 07:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.10 08:30
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42317037
|2007.07.10 07:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.10 08:31
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42317107
|2007.07.10 07:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.10 08:30
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42317197
|2007.07.10 07:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.10 08:31
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42317220
|2007.07.10 07:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.10 08:31
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42317445
|2007.07.10 07:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.10 08:34
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42317555
|2007.07.10 07:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.10 08:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|801014
|Micronotch_v4
|42318083
|2007.07.10 07:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 08:36
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42318315
|2007.07.10 07:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.10 08:35
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|801014
|Micronotch_v4
|42318586
|2007.07.10 08:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.10 08:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|801014
|Micronotch_v4
|42318960
|2007.07.10 08:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.10 08:34
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42319017
|2007.07.10 08:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.10 08:32
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42319188
|2007.07.10 08:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.10 08:32
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42319205
|2007.07.10 08:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.10 08:34
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42319804
|2007.07.10 08:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.10 08:34
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42319900
|2007.07.10 08:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.10 08:34
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42319938
|2007.07.10 08:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.10 08:35
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|801014
|Micronotch_v4
|42320125
|2007.07.10 08:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.10 08:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|801014
|Micronotch_v4
|42320825
|2007.07.10 08:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 08:38
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42321125
|2007.07.10 08:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 08:36
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|801014
|Micronotch_v4
|42321759
|2007.07.10 08:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.10 08:37
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42322265
|2007.07.10 08:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3642
|1.3142
|1.3740
|2007.07.10 08:33
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801011
|Micronotch_v4
|42322429
|2007.07.10 08:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 08:42
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42323010
|2007.07.10 08:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 08:39
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42323220
|2007.07.10 08:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 08:39
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42323364
|2007.07.10 08:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 08:39
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42323613
|2007.07.10 08:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 09:07
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42324017
|2007.07.10 08:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42324268
|2007.07.10 08:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 08:40
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42324498
|2007.07.10 08:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 08:39
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42324548
|2007.07.10 08:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 08:40
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42324753
|2007.07.10 08:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 08:38
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42324782
|2007.07.10 08:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 08:39
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42324947
|2007.07.10 08:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 09:07
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42325529
|2007.07.10 08:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42326137
|2007.07.10 08:26
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3649
|1.3149
|1.3747
|2007.07.10 08:33
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|Micronotch_v4
|42326378
|2007.07.10 08:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42326921
|2007.07.10 08:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42327508
|2007.07.10 08:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42328201
|2007.07.10 08:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0255
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42328600
|2007.07.10 08:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0175
|1.9675
|2.0259
|2007.07.10 08:43
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42329432
|2007.07.10 08:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0262
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42329797
|2007.07.10 08:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0260
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42330079
|2007.07.10 08:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0261
|2007.07.10 13:13
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42331586
|2007.07.10 08:34
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3654
|1.3154
|1.3752
|2007.07.10 10:00
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801011
|Micronotch_v4
|42331814
|2007.07.10 08:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0171
|1.9671
|2.0266
|2007.07.10 13:27
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42332849
|2007.07.10 08:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0183
|1.9683
|2.0277
|2007.07.10 08:41
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42333348
|2007.07.10 08:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0177
|1.9677
|2.0271
|2007.07.10 08:42
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42333635
|2007.07.10 08:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0175
|1.9675
|2.0269
|2007.07.10 13:33
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|801014
|Micronotch_v4
|42333923
|2007.07.10 08:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0265
|2007.07.10 13:25
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|801014
|Micronotch_v4
|42333972
|2007.07.10 08:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3650
|1.3150
|1.3748
|2007.07.10 10:00
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801011
|Micronotch_v4
|42334329
|2007.07.10 08:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0171
|1.9671
|2.0265
|2007.07.10 13:27
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42334653
|2007.07.10 08:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0172
|1.9672
|2.0266
|2007.07.10 13:30
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42334888
|2007.07.10 08:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0174
|1.9674
|2.0268
|2007.07.10 13:32
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|801014
|Micronotch_v4
|42335022
|2007.07.10 08:41
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3647
|1.3147
|1.3745
|2007.07.10 10:00
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801011
|Micronotch_v4
|42335122
|2007.07.10 08:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0264
|2007.07.10 13:25
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|801014
|Micronotch_v4
|42335481
|2007.07.10 08:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0262
|2007.07.10 13:14
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42335671
|2007.07.10 08:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0262
|2007.07.10 13:14
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42335982
|2007.07.10 08:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0264
|2007.07.10 13:25
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|801014
|Micronotch_v4
|42336200
|2007.07.10 08:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0264
|2007.07.10 13:25
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|801014
|Micronotch_v4
|42336303
|2007.07.10 08:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0264
|2007.07.10 13:25
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|801014
|Micronotch_v4
|42336463
|2007.07.10 08:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0264
|2007.07.10 13:26
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|801014
|Micronotch_v4
|42336695
|2007.07.10 08:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0172
|1.9672
|2.0267
|2007.07.10 13:31
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42336823
|2007.07.10 08:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0171
|1.9671
|2.0265
|2007.07.10 13:27
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42336988
|2007.07.10 08:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0169
|1.9669
|2.0264
|2007.07.10 13:23
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|801014
|Micronotch_v4
|42337135
|2007.07.10 08:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0263
|2007.07.10 13:14
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42337304
|2007.07.10 08:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0259
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42337495
|2007.07.10 08:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42337705
|2007.07.10 08:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0261
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42337805
|2007.07.10 08:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0261
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42337909
|2007.07.10 08:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0260
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42338078
|2007.07.10 08:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0259
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42338210
|2007.07.10 08:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42338422
|2007.07.10 09:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42338831
|2007.07.10 09:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42338924
|2007.07.10 09:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42339166
|2007.07.10 09:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0260
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42339297
|2007.07.10 09:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0169
|1.9669
|2.0264
|2007.07.10 13:23
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|801014
|Micronotch_v4
|42339536
|2007.07.10 09:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0265
|2007.07.10 13:26
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|801014
|Micronotch_v4
|42339673
|2007.07.10 09:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0264
|2007.07.10 13:26
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|801014
|Micronotch_v4
|42339835
|2007.07.10 09:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0171
|1.9671
|2.0265
|2007.07.10 13:27
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42340031
|2007.07.10 09:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0262
|2007.07.10 13:13
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42340212
|2007.07.10 09:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0169
|1.9669
|2.0263
|2007.07.10 13:23
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42340292
|2007.07.10 09:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0259
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42340446
|2007.07.10 09:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42340641
|2007.07.10 09:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0254
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42340824
|2007.07.10 09:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42340874
|2007.07.10 09:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0256
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42340991
|2007.07.10 09:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0255
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42341134
|2007.07.10 09:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0255
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42341249
|2007.07.10 09:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0252
|2007.07.10 10:02
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42341422
|2007.07.10 09:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0254
|2007.07.10 10:02
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42341683
|2007.07.10 09:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0255
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42341890
|2007.07.10 09:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0254
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42342063
|2007.07.10 09:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42342204
|2007.07.10 09:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0260
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42342325
|2007.07.10 09:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42342425
|2007.07.10 09:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0255
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42342560
|2007.07.10 09:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0253
|2007.07.10 10:02
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42342600
|2007.07.10 09:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0254
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42342679
|2007.07.10 09:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0254
|2007.07.10 10:02
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42342761
|2007.07.10 09:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0252
|2007.07.10 10:02
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42342874
|2007.07.10 09:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 10:02
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42342960
|2007.07.10 09:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0252
|2007.07.10 09:57
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42343231
|2007.07.10 09:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0253
|2007.07.10 11:53
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42343440
|2007.07.10 09:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0252
|2007.07.10 10:02
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42343615
|2007.07.10 09:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0252
|2007.07.10 09:57
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42343656
|2007.07.10 09:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3644
|1.3144
|1.3742
|2007.07.10 10:00
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801011
|Micronotch_v4
|42343679
|2007.07.10 09:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0252
|2007.07.10 10:02
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42343772
|2007.07.10 09:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0252
|2007.07.10 10:02
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42343855
|2007.07.10 09:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0253
|2007.07.10 10:02
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42343936
|2007.07.10 09:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0254
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42344067
|2007.07.10 09:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42344178
|2007.07.10 09:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42344318
|2007.07.10 09:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0256
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42344540
|2007.07.10 09:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42344708
|2007.07.10 09:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42344814
|2007.07.10 09:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0256
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42344913
|2007.07.10 09:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0256
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42344960
|2007.07.10 09:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0256
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42345023
|2007.07.10 09:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0256
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42345181
|2007.07.10 09:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42345346
|2007.07.10 09:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42345446
|2007.07.10 09:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0259
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42345530
|2007.07.10 09:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42345696
|2007.07.10 09:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42345970
|2007.07.10 09:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0256
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42346049
|2007.07.10 09:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0254
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42346344
|2007.07.10 09:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0256
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42346874
|2007.07.10 09:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0259
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42347997
|2007.07.10 09:58
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3658
|1.3158
|1.3756
|2007.07.10 12:20
|1.3676
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|801011
|Micronotch_v4
|42348090
|2007.07.10 09:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0260
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42348322
|2007.07.10 09:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0262
|2007.07.10 13:14
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42348506
|2007.07.10 10:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0260
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42348976
|2007.07.10 10:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3661
|1.3161
|1.3759
|2007.07.10 13:17
|1.3687
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801011
|Micronotch_v4
|42349024
|2007.07.10 10:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0261
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42349842
|2007.07.10 10:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0169
|1.9669
|2.0264
|2007.07.10 13:24
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|801014
|Micronotch_v4
|42350895
|2007.07.10 10:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0260
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42351186
|2007.07.10 10:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42351577
|2007.07.10 10:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0256
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42351729
|2007.07.10 10:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3655
|1.3155
|1.3753
|2007.07.10 12:12
|1.3663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801011
|Micronotch_v4
|42351746
|2007.07.10 10:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42351781
|2007.07.10 10:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42351900
|2007.07.10 10:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42351999
|2007.07.10 10:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3652
|1.3152
|1.3750
|2007.07.10 12:12
|1.3663
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801011
|Micronotch_v4
|42352292
|2007.07.10 10:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42352423
|2007.07.10 10:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42352773
|2007.07.10 10:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0256
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42352889
|2007.07.10 10:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42353050
|2007.07.10 10:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42353195
|2007.07.10 10:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3649
|1.3149
|1.3747
|2007.07.10 12:12
|1.3663
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801011
|Micronotch_v4
|42353201
|2007.07.10 10:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42353253
|2007.07.10 10:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42353394
|2007.07.10 10:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0254
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42353496
|2007.07.10 10:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0253
|2007.07.10 11:54
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42353572
|2007.07.10 10:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0252
|2007.07.10 11:49
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42353679
|2007.07.10 10:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0254
|2007.07.10 11:54
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42353822
|2007.07.10 10:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0253
|2007.07.10 11:54
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42353927
|2007.07.10 10:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0253
|2007.07.10 11:54
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42354036
|2007.07.10 10:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0254
|2007.07.10 11:54
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42354138
|2007.07.10 10:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0255
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42354210
|2007.07.10 10:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0254
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42354275
|2007.07.10 10:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0255
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42354388
|2007.07.10 10:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0254
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42354500
|2007.07.10 10:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0254
|2007.07.10 11:54
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42354609
|2007.07.10 10:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0254
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42354870
|2007.07.10 10:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0254
|2007.07.10 11:55
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42354990
|2007.07.10 10:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0253
|2007.07.10 11:55
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42355042
|2007.07.10 10:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 11:55
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42355159
|2007.07.10 10:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 11:45
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42355235
|2007.07.10 10:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 11:45
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42355417
|2007.07.10 10:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 11:49
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42355626
|2007.07.10 10:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 11:47
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42355686
|2007.07.10 10:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 11:56
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42355871
|2007.07.10 10:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 11:45
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42356012
|2007.07.10 10:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.10 11:43
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42356327
|2007.07.10 10:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.10 11:41
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42356508
|2007.07.10 10:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.10 11:43
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42356717
|2007.07.10 10:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.10 11:44
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42356883
|2007.07.10 10:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 11:44
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42357002
|2007.07.10 10:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 11:45
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42357281
|2007.07.10 10:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 11:56
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42357439
|2007.07.10 10:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 11:49
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42357582
|2007.07.10 10:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42357751
|2007.07.10 10:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42357883
|2007.07.10 10:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 11:50
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42357964
|2007.07.10 10:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 11:51
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42358233
|2007.07.10 10:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42358386
|2007.07.10 10:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42358579
|2007.07.10 10:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42358647
|2007.07.10 10:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 11:51
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42358701
|2007.07.10 10:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 11:56
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42358857
|2007.07.10 10:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 11:47
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42359032
|2007.07.10 10:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 11:45
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42359243
|2007.07.10 10:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 11:48
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42359322
|2007.07.10 10:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 11:44
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42359377
|2007.07.10 10:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 11:45
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42359582
|2007.07.10 11:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.10 11:45
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42359776
|2007.07.10 11:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 11:45
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42359862
|2007.07.10 11:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 11:48
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42359944
|2007.07.10 11:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 11:45
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42360031
|2007.07.10 11:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 11:51
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42360100
|2007.07.10 11:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 11:48
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42360173
|2007.07.10 11:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 11:48
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42360243
|2007.07.10 11:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 11:52
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42360278
|2007.07.10 11:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 11:48
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42360374
|2007.07.10 11:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 11:45
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42360432
|2007.07.10 11:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 11:46
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42360528
|2007.07.10 11:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 11:46
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42360629
|2007.07.10 11:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 11:46
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42360782
|2007.07.10 11:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 11:56
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42360807
|2007.07.10 11:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 11:52
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42360893
|2007.07.10 11:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 11:56
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42361014
|2007.07.10 11:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 11:48
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42361077
|2007.07.10 11:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 11:47
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42361119
|2007.07.10 11:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 11:47
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42361164
|2007.07.10 11:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.10 11:49
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42361237
|2007.07.10 11:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 11:47
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42361316
|2007.07.10 11:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.10 11:47
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42361424
|2007.07.10 11:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 11:52
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42361542
|2007.07.10 11:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 11:52
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42361593
|2007.07.10 11:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 11:52
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42361633
|2007.07.10 11:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.10 11:52
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42361758
|2007.07.10 11:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42361886
|2007.07.10 11:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42362006
|2007.07.10 11:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.10 11:56
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42362067
|2007.07.10 11:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42362208
|2007.07.10 11:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42362298
|2007.07.10 11:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42362355
|2007.07.10 11:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.10 11:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42362470
|2007.07.10 11:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.10 11:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42362550
|2007.07.10 11:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 11:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42362676
|2007.07.10 11:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 11:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42362802
|2007.07.10 11:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 11:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42362829
|2007.07.10 11:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.10 11:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42363014
|2007.07.10 11:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 11:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42363069
|2007.07.10 11:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.10 11:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42363157
|2007.07.10 11:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.10 11:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42363314
|2007.07.10 11:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 11:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42363788
|2007.07.10 11:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.10 11:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42363942
|2007.07.10 11:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.10 11:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42364004
|2007.07.10 11:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.10 11:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42364176
|2007.07.10 11:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.10 11:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42364812
|2007.07.10 11:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.10 13:26
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|801014
|Micronotch_v4
|42365441
|2007.07.10 11:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.10 13:31
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42365707
|2007.07.10 11:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.10 13:27
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|801014
|Micronotch_v4
|42365855
|2007.07.10 11:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.10 13:27
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|801014
|Micronotch_v4
|42366029
|2007.07.10 11:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0169
|1.9669
|2.0265
|2007.07.10 13:24
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|801014
|Micronotch_v4
|42366117
|2007.07.10 11:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.10 13:27
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|801014
|Micronotch_v4
|42366246
|2007.07.10 11:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.10 13:14
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42366411
|2007.07.10 11:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.10 13:27
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|801014
|Micronotch_v4
|42366524
|2007.07.10 11:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.10 13:28
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42366798
|2007.07.10 11:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.10 13:41
|2.0201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|801014
|Micronotch_v4
|42366861
|2007.07.10 11:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.10 13:33
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|801014
|Micronotch_v4
|42367471
|2007.07.10 12:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.10 13:29
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42367524
|2007.07.10 12:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.10 13:31
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|801014
|Micronotch_v4
|42367632
|2007.07.10 12:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.10 13:29
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42367852
|2007.07.10 12:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.10 13:27
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|801014
|Micronotch_v4
|42367889
|2007.07.10 12:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0169
|1.9669
|2.0265
|2007.07.10 13:25
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|801014
|Micronotch_v4
|42367959
|2007.07.10 12:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.10 13:30
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42368066
|2007.07.10 12:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.10 13:30
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|801014
|Micronotch_v4
|42368387
|2007.07.10 12:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0173
|1.9673
|2.0269
|2007.07.10 13:31
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42368811
|2007.07.10 12:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.10 13:33
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|801014
|Micronotch_v4
|42369108
|2007.07.10 12:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 13:33
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|801014
|Micronotch_v4
|42369646
|2007.07.10 12:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.10 13:42
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|801014
|Micronotch_v4
|42370080
|2007.07.10 12:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3667
|1.3167
|1.3765
|2007.07.10 13:19
|1.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|801011
|Micronotch_v4
|42370299
|2007.07.10 12:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0177
|1.9677
|2.0273
|2007.07.10 13:49
|2.0214
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|801014
|Micronotch_v4
|42370618
|2007.07.10 12:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.10 13:52
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|801014
|Micronotch_v4
|42370964
|2007.07.10 12:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.10 12:21
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42371607
|2007.07.10 12:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0177
|1.9677
|2.0273
|2007.07.10 12:19
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42372669
|2007.07.10 12:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 12:19
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42373940
|2007.07.10 12:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3675
|1.3175
|1.3773
|2007.07.10 13:19
|1.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801011
|Micronotch_v4
|42375827
|2007.07.10 12:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3678
|1.3178
|1.3772
|2007.07.10 13:19
|1.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801011
|Micronotch_v4
|42376160
|2007.07.10 12:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0179
|1.9679
|2.0271
|2007.07.10 13:52
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|801014
|Micronotch_v4
|42376811
|2007.07.10 12:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 13:33
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|801014
|Micronotch_v4
|42377709
|2007.07.10 12:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0177
|1.9677
|2.0273
|2007.07.10 13:50
|2.0215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|801014
|Micronotch_v4
|42378237
|2007.07.10 12:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0173
|1.9673
|2.0269
|2007.07.10 13:32
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|801014
|Micronotch_v4
|42378424
|2007.07.10 12:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 13:34
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|801014
|Micronotch_v4
|42378782
|2007.07.10 12:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.10 13:33
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|801014
|Micronotch_v4
|42379510
|2007.07.10 12:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0169
|1.9669
|2.0265
|2007.07.10 13:25
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|801014
|Micronotch_v4
|42380448
|2007.07.10 12:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.10 13:15
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42380793
|2007.07.10 12:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0173
|1.9673
|2.0269
|2007.07.10 13:32
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|801014
|Micronotch_v4
|42381279
|2007.07.10 12:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 13:38
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|801014
|Micronotch_v4
|42381536
|2007.07.10 12:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.10 13:33
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|801014
|Micronotch_v4
|42381766
|2007.07.10 12:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 13:38
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|801014
|Micronotch_v4
|42381898
|2007.07.10 12:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.10 13:42
|2.0203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|801014
|Micronotch_v4
|42382106
|2007.07.10 12:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.10 13:44
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|801014
|Micronotch_v4
|42382154
|2007.07.10 12:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.10 13:44
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|801014
|Micronotch_v4
|42382359
|2007.07.10 12:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.10 13:48
|2.0207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|801014
|Micronotch_v4
|42382555
|2007.07.10 12:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.10 13:48
|2.0207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|801014
|Micronotch_v4
|42382810
|2007.07.10 12:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 13:38
|2.0201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|801014
|Micronotch_v4
|42382912
|2007.07.10 12:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.10 13:49
|2.0215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|801014
|Micronotch_v4
|42383157
|2007.07.10 12:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.10 13:52
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|801014
|Micronotch_v4
|42383319
|2007.07.10 12:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.10 13:52
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|801014
|Micronotch_v4
|42383613
|2007.07.10 12:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0177
|1.9677
|2.0273
|2007.07.10 13:51
|2.0226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|801014
|Micronotch_v4
|42383704
|2007.07.10 12:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0177
|1.9677
|2.0273
|2007.07.10 14:31
|2.0229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|801014
|Micronotch_v4
|42383798
|2007.07.10 12:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 13:38
|2.0200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|801014
|Micronotch_v4
|42384004
|2007.07.10 12:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.10 13:23
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|801014
|Micronotch_v4
|42384075
|2007.07.10 12:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.10 13:22
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|801014
|Micronotch_v4
|42384190
|2007.07.10 12:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.10 13:22
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|801014
|Micronotch_v4
|42384361
|2007.07.10 12:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.10 13:22
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|801014
|Micronotch_v4
|42384497
|2007.07.10 12:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0173
|1.9673
|2.0269
|2007.07.10 13:22
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|801014
|Micronotch_v4
|42384675
|2007.07.10 12:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.10 13:31
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|801014
|Micronotch_v4
|42385014
|2007.07.10 12:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 13:38
|2.0201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|801014
|Micronotch_v4
|42385109
|2007.07.10 12:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 13:22
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42385270
|2007.07.10 12:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.10 13:22
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42385342
|2007.07.10 12:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 13:22
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42385441
|2007.07.10 12:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.10 13:21
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42385582
|2007.07.10 12:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.10 13:21
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42385877
|2007.07.10 12:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 13:21
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42386335
|2007.07.10 12:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 13:21
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42386659
|2007.07.10 12:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.10 13:21
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42387467
|2007.07.10 13:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0169
|1.9669
|2.0265
|2007.07.10 13:21
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|801014
|Micronotch_v4
|42388074
|2007.07.10 13:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.10 13:20
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|801014
|Micronotch_v4
|42388098
|2007.07.10 13:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0169
|1.9669
|2.0265
|2007.07.10 13:20
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42388541
|2007.07.10 13:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.10 13:20
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42388629
|2007.07.10 13:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.10 13:20
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42388769
|2007.07.10 13:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.10 13:21
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|801014
|Micronotch_v4
|42389198
|2007.07.10 13:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.10 13:21
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|801014
|Micronotch_v4
|42389463
|2007.07.10 13:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 13:21
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42389932
|2007.07.10 13:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0177
|1.9677
|2.0273
|2007.07.10 13:21
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42390326
|2007.07.10 13:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.10 13:20
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|801014
|Micronotch_v4
|42390497
|2007.07.10 13:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.10 13:20
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42390741
|2007.07.10 13:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0177
|1.9677
|2.0273
|2007.07.10 13:20
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42391063
|2007.07.10 13:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.10 13:20
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42391273
|2007.07.10 13:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.10 14:31
|2.0231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|801014
|Micronotch_v4
|42392025
|2007.07.10 13:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.10 14:31
|2.0232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|801014
|Micronotch_v4
|42394812
|2007.07.10 13:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3697
|1.3197
|1.3789
|2007.07.10 14:32
|1.3722
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|801011
|Micronotch_v4
|42397879
|2007.07.10 13:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.10 14:32
|2.0233
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|801014
|Micronotch_v4
|42398459
|2007.07.10 13:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3692
|1.3192
|1.3790
|2007.07.10 13:48
|1.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801011
|Micronotch_v4
|42398799
|2007.07.10 13:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.10 14:32
|2.0233
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|801014
|Micronotch_v4
|42399636
|2007.07.10 13:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0192
|1.9692
|2.0288
|2007.07.10 14:31
|2.0232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42399687
|2007.07.10 13:24
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3687
|1.3187
|1.3785
|2007.07.10 13:48
|1.3704
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801011
|Micronotch_v4
|42400561
|2007.07.10 13:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0195
|1.9695
|2.0291
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42401223
|2007.07.10 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0196
|1.9696
|2.0292
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|801014
|Micronotch_v4
|42402089
|2007.07.10 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0196
|1.9696
|2.0292
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|801014
|Micronotch_v4
|42403129
|2007.07.10 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.10 13:32
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42404394
|2007.07.10 13:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.10 13:32
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42404669
|2007.07.10 13:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.10 13:32
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42405069
|2007.07.10 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|801014
|Micronotch_v4
|42405581
|2007.07.10 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|801014
|Micronotch_v4
|42405869
|2007.07.10 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0200
|1.9700
|2.0296
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|801014
|Micronotch_v4
|42406617
|2007.07.10 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0199
|1.9699
|2.0295
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|801014
|Micronotch_v4
|42407276
|2007.07.10 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0200
|1.9700
|2.0296
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|801014
|Micronotch_v4
|42407638
|2007.07.10 13:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0197
|1.9697
|2.0293
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|801014
|Micronotch_v4
|42407805
|2007.07.10 13:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|801014
|Micronotch_v4
|42407943
|2007.07.10 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|801014
|Micronotch_v4
|42408232
|2007.07.10 13:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0204
|1.9704
|2.0300
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|801014
|Micronotch_v4
|42408420
|2007.07.10 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0201
|1.9701
|2.0297
|2007.07.10 14:32
|2.0238
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|801014
|Micronotch_v4
|42408670
|2007.07.10 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0204
|1.9704
|2.0300
|2007.07.10 14:33
|2.0240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|801014
|Micronotch_v4
|42409239
|2007.07.10 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0208
|1.9708
|2.0304
|2007.07.10 14:34
|2.0241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|801014
|Micronotch_v4
|42410066
|2007.07.10 13:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0206
|1.9706
|2.0302
|2007.07.10 14:33
|2.0243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|801014
|Micronotch_v4
|42410472
|2007.07.10 13:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0206
|1.9706
|2.0302
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|801014
|Micronotch_v4
|42411599
|2007.07.10 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0209
|1.9709
|2.0305
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42411816
|2007.07.10 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0207
|1.9707
|2.0303
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42412009
|2007.07.10 13:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0208
|1.9708
|2.0304
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42412547
|2007.07.10 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0210
|1.9710
|2.0306
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42415799
|2007.07.10 13:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0217
|1.9717
|2.0313
|2007.07.10 13:51
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42416384
|2007.07.10 13:49
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3709
|1.3209
|1.3807
|2007.07.10 14:32
|1.3722
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801011
|Micronotch_v4
|42418570
|2007.07.10 13:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3717
|1.3217
|1.3815
|2007.07.10 14:32
|1.3722
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801011
|Micronotch_v4
|42421158
|2007.07.10 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0227
|1.9727
|2.0323
|2007.07.10 15:38
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|801014
|Micronotch_v4
|42421676
|2007.07.10 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0229
|1.9729
|2.0325
|2007.07.10 17:47
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42422424
|2007.07.10 13:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0226
|1.9726
|2.0322
|2007.07.10 14:49
|2.0261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|801014
|Micronotch_v4
|42422956
|2007.07.10 13:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0221
|1.9721
|2.0317
|2007.07.10 14:41
|2.0243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|801014
|Micronotch_v4
|42423392
|2007.07.10 13:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0223
|1.9723
|2.0319
|2007.07.10 14:45
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|801014
|Micronotch_v4
|42423873
|2007.07.10 13:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0226
|1.9726
|2.0322
|2007.07.10 14:50
|2.0261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|801014
|Micronotch_v4
|42424022
|2007.07.10 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0226
|1.9726
|2.0322
|2007.07.10 14:50
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|801014
|Micronotch_v4
|42424348
|2007.07.10 13:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0220
|1.9720
|2.0316
|2007.07.10 14:35
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|801014
|Micronotch_v4
|42424927
|2007.07.10 14:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0224
|1.9724
|2.0314
|2007.07.10 14:47
|2.0261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|801014
|Micronotch_v4
|42425247
|2007.07.10 14:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0223
|1.9723
|2.0319
|2007.07.10 14:45
|2.0263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42425649
|2007.07.10 14:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0228
|1.9728
|2.0324
|2007.07.10 17:47
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42425884
|2007.07.10 14:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0227
|1.9727
|2.0323
|2007.07.10 15:38
|2.0259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|801014
|Micronotch_v4
|42426030
|2007.07.10 14:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0223
|1.9723
|2.0319
|2007.07.10 14:47
|2.0261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|801014
|Micronotch_v4
|42426234
|2007.07.10 14:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0227
|1.9727
|2.0323
|2007.07.10 15:39
|2.0254
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|801014
|Micronotch_v4
|42426523
|2007.07.10 14:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0227
|1.9727
|2.0323
|2007.07.10 15:40
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|801014
|Micronotch_v4
|42426606
|2007.07.10 14:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0229
|1.9729
|2.0325
|2007.07.10 17:49
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42426877
|2007.07.10 14:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0228
|1.9728
|2.0324
|2007.07.10 17:47
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|801014
|Micronotch_v4
|42427050
|2007.07.10 14:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0227
|1.9727
|2.0323
|2007.07.10 17:47
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|801014
|Micronotch_v4
|42427158
|2007.07.10 14:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0224
|1.9724
|2.0320
|2007.07.10 14:49
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|801014
|Micronotch_v4
|42427272
|2007.07.10 14:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0224
|1.9724
|2.0320
|2007.07.10 14:46
|2.0263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|801014
|Micronotch_v4
|42427436
|2007.07.10 14:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0223
|1.9723
|2.0319
|2007.07.10 14:46
|2.0263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42427573
|2007.07.10 14:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0223
|1.9723
|2.0319
|2007.07.10 14:46
|2.0263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42427756
|2007.07.10 14:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0219
|1.9719
|2.0315
|2007.07.10 14:34
|2.0242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|801014
|Micronotch_v4
|42427963
|2007.07.10 14:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0219
|1.9719
|2.0315
|2007.07.10 14:34
|2.0241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|801014
|Micronotch_v4
|42428121
|2007.07.10 14:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0221
|1.9721
|2.0317
|2007.07.10 14:41
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|801014
|Micronotch_v4
|42428262
|2007.07.10 14:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0221
|1.9721
|2.0317
|2007.07.10 14:41
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|801014
|Micronotch_v4
|42428338
|2007.07.10 14:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0221
|1.9721
|2.0317
|2007.07.10 14:44
|2.0245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|801014
|Micronotch_v4
|42428421
|2007.07.10 14:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0221
|1.9721
|2.0317
|2007.07.10 14:44
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|801014
|Micronotch_v4
|42428472
|2007.07.10 14:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0220
|1.9720
|2.0316
|2007.07.10 14:39
|2.0242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|801014
|Micronotch_v4
|42428729
|2007.07.10 14:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0224
|1.9724
|2.0320
|2007.07.10 14:46
|2.0263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|801014
|Micronotch_v4
|42428867
|2007.07.10 14:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0225
|1.9725
|2.0321
|2007.07.10 14:46
|2.0263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|801014
|Micronotch_v4
|42429039
|2007.07.10 14:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0227
|1.9727
|2.0323
|2007.07.10 14:33
|2.0242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42429334
|2007.07.10 14:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0228
|1.9728
|2.0324
|2007.07.10 14:33
|2.0242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42429422
|2007.07.10 14:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0228
|1.9728
|2.0324
|2007.07.10 14:33
|2.0242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42429524
|2007.07.10 14:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0226
|1.9726
|2.0322
|2007.07.10 14:33
|2.0242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42429648
|2007.07.10 14:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0228
|1.9728
|2.0324
|2007.07.10 14:33
|2.0242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42429720
|2007.07.10 14:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0227
|1.9727
|2.0323
|2007.07.10 14:33
|2.0242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42429837
|2007.07.10 14:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0229
|1.9729
|2.0325
|2007.07.10 14:33
|2.0242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42429962
|2007.07.10 14:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0230
|1.9730
|2.0326
|2007.07.10 14:33
|2.0242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42430066
|2007.07.10 14:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0231
|1.9731
|2.0327
|2007.07.10 14:33
|2.0242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42430631
|2007.07.10 14:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0237
|1.9737
|2.0333
|2007.07.10 14:33
|2.0242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42433366
|2007.07.10 14:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3728
|1.3228
|1.3826
|2007.07.10 20:10
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801011
|Micronotch_v4
|42435828
|2007.07.10 14:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0336
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42435868
|2007.07.10 14:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0336
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42436167
|2007.07.10 14:34
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3731
|1.3231
|1.3829
|2007.07.10 20:10
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801011
|Micronotch_v4
|42437452
|2007.07.10 14:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42437982
|2007.07.10 14:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42438794
|2007.07.10 14:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0242
|1.9742
|2.0338
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42439536
|2007.07.10 14:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0241
|1.9741
|2.0337
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42440128
|2007.07.10 14:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42440389
|2007.07.10 14:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 14:45
|2.0263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42440542
|2007.07.10 14:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 14:45
|2.0263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42440804
|2007.07.10 14:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 14:45
|2.0263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42440941
|2007.07.10 14:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 14:45
|2.0263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|801014
|Micronotch_v4
|42441068
|2007.07.10 14:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 14:45
|2.0263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42444847
|2007.07.10 14:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0265
|1.9765
|2.0361
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42445388
|2007.07.10 14:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0265
|1.9765
|2.0361
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42445992
|2007.07.10 14:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42446502
|2007.07.10 14:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0257
|1.9757
|2.0353
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42446771
|2007.07.10 14:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42447437
|2007.07.10 14:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42447710
|2007.07.10 14:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0261
|1.9761
|2.0357
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42447873
|2007.07.10 14:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0261
|1.9761
|2.0357
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42448066
|2007.07.10 14:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42448451
|2007.07.10 14:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42449252
|2007.07.10 14:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 18:58
|2.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42449815
|2007.07.10 14:57
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3725
|1.3225
|1.3823
|2007.07.10 20:10
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801011
|Micronotch_v4
|42449839
|2007.07.10 14:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0249
|1.9749
|2.0345
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42449947
|2007.07.10 14:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0249
|1.9749
|2.0345
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42450068
|2007.07.10 14:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42451107
|2007.07.10 15:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0241
|1.9741
|2.0337
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42451284
|2007.07.10 15:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3721
|1.3221
|1.3819
|2007.07.10 20:10
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801011
|Micronotch_v4
|42451479
|2007.07.10 15:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42451986
|2007.07.10 15:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42452173
|2007.07.10 15:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42452606
|2007.07.10 15:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42452910
|2007.07.10 15:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42453002
|2007.07.10 15:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42453087
|2007.07.10 15:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42453196
|2007.07.10 15:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42453347
|2007.07.10 15:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42453493
|2007.07.10 15:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42453548
|2007.07.10 15:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42453606
|2007.07.10 15:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42453673
|2007.07.10 15:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42453748
|2007.07.10 15:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42453983
|2007.07.10 15:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42454068
|2007.07.10 15:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42454521
|2007.07.10 15:17
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3717
|1.3217
|1.3815
|2007.07.10 18:01
|1.3720
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801011
|Micronotch_v4
|42454890
|2007.07.10 15:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0240
|1.9740
|2.0336
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42455185
|2007.07.10 15:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0240
|1.9740
|2.0336
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42455501
|2007.07.10 15:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0240
|1.9740
|2.0336
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42455607
|2007.07.10 15:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42455684
|2007.07.10 15:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42455758
|2007.07.10 15:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42455847
|2007.07.10 15:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0239
|1.9739
|2.0335
|2007.07.10 17:56
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42456464
|2007.07.10 15:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0240
|1.9740
|2.0336
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42456700
|2007.07.10 15:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0241
|1.9741
|2.0337
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42456883
|2007.07.10 15:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0240
|1.9740
|2.0336
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42457035
|2007.07.10 15:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0241
|1.9741
|2.0337
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42457123
|2007.07.10 15:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0241
|1.9741
|2.0337
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42457257
|2007.07.10 15:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42457402
|2007.07.10 15:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42457522
|2007.07.10 15:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42457712
|2007.07.10 15:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42457865
|2007.07.10 15:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42458070
|2007.07.10 15:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42458295
|2007.07.10 15:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0249
|1.9749
|2.0345
|2007.07.10 18:49
|2.0263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42458458
|2007.07.10 15:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0253
|1.9753
|2.0349
|2007.07.10 19:10
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42458678
|2007.07.10 15:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0253
|1.9753
|2.0349
|2007.07.10 19:36
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42459191
|2007.07.10 15:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42459295
|2007.07.10 15:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0258
|1.9758
|2.0354
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42459419
|2007.07.10 15:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42459631
|2007.07.10 15:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0249
|1.9749
|2.0345
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42459787
|2007.07.10 15:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 18:59
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42459829
|2007.07.10 15:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0252
|1.9752
|2.0348
|2007.07.10 19:10
|2.0266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42460056
|2007.07.10 15:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 18:49
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42460175
|2007.07.10 15:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 19:00
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42460361
|2007.07.10 15:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 18:49
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801014
|Micronotch_v4
|42460665
|2007.07.10 15:47
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3714
|1.3214
|1.3812
|2007.07.10 18:01
|1.3720
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801011
|Micronotch_v4
|42460797
|2007.07.10 15:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42461174
|2007.07.10 15:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42461442
|2007.07.10 15:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42461562
|2007.07.10 15:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42461739
|2007.07.10 15:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42461769
|2007.07.10 15:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42461978
|2007.07.10 15:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42462056
|2007.07.10 15:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0242
|1.9742
|2.0338
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42462227
|2007.07.10 15:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0240
|1.9740
|2.0336
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42462390
|2007.07.10 15:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0241
|1.9741
|2.0337
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42462552
|2007.07.10 15:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42462684
|2007.07.10 15:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42462820
|2007.07.10 15:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42463010
|2007.07.10 16:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42463237
|2007.07.10 16:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0249
|1.9749
|2.0345
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42463315
|2007.07.10 16:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0249
|1.9749
|2.0345
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42463403
|2007.07.10 16:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 18:49
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42463502
|2007.07.10 16:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42463661
|2007.07.10 16:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 18:49
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42463808
|2007.07.10 16:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 18:50
|2.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42463833
|2007.07.10 16:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0249
|1.9749
|2.0345
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42463958
|2007.07.10 16:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 19:02
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42464068
|2007.07.10 16:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 18:51
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42464192
|2007.07.10 16:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 19:02
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42464271
|2007.07.10 16:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0249
|1.9749
|2.0345
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42464341
|2007.07.10 16:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0249
|1.9749
|2.0345
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42464425
|2007.07.10 16:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 18:52
|2.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42464553
|2007.07.10 16:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 19:04
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42464747
|2007.07.10 16:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0253
|1.9753
|2.0349
|2007.07.10 19:36
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42464863
|2007.07.10 16:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0252
|1.9752
|2.0348
|2007.07.10 19:10
|2.0268
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42464984
|2007.07.10 16:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0252
|1.9752
|2.0348
|2007.07.10 19:10
|2.0266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42465055
|2007.07.10 16:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 19:09
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42465274
|2007.07.10 16:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42465438
|2007.07.10 16:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42465552
|2007.07.10 16:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42465780
|2007.07.10 16:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 18:54
|2.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42465981
|2007.07.10 16:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42466089
|2007.07.10 16:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42466197
|2007.07.10 16:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42466311
|2007.07.10 16:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42466488
|2007.07.10 16:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42466587
|2007.07.10 16:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0249
|1.9749
|2.0345
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42466721
|2007.07.10 16:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0249
|1.9749
|2.0345
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42466867
|2007.07.10 16:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42467036
|2007.07.10 16:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42467209
|2007.07.10 16:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42467284
|2007.07.10 16:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42467406
|2007.07.10 16:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42467654
|2007.07.10 16:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42467737
|2007.07.10 16:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0249
|1.9749
|2.0345
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42467933
|2007.07.10 16:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42468146
|2007.07.10 16:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42468432
|2007.07.10 16:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42468524
|2007.07.10 16:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42468976
|2007.07.10 16:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42469200
|2007.07.10 16:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42469327
|2007.07.10 16:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42469505
|2007.07.10 16:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42469670
|2007.07.10 16:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42469819
|2007.07.10 16:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42469982
|2007.07.10 16:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42470072
|2007.07.10 16:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42470271
|2007.07.10 16:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42470557
|2007.07.10 16:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42470703
|2007.07.10 16:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0241
|1.9741
|2.0337
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42470901
|2007.07.10 16:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3711
|1.3211
|1.3809
|2007.07.10 18:01
|1.3720
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801011
|Micronotch_v4
|42471076
|2007.07.10 16:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0238
|1.9738
|2.0334
|2007.07.10 17:55
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42471394
|2007.07.10 16:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0236
|1.9736
|2.0332
|2007.07.10 17:51
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42471738
|2007.07.10 16:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0236
|1.9736
|2.0332
|2007.07.10 17:51
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42471972
|2007.07.10 16:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0233
|1.9733
|2.0329
|2007.07.10 17:50
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42472438
|2007.07.10 16:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0234
|1.9734
|2.0330
|2007.07.10 17:50
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42472557
|2007.07.10 16:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0235
|1.9735
|2.0331
|2007.07.10 17:50
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42472685
|2007.07.10 16:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0235
|1.9735
|2.0331
|2007.07.10 17:51
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42473004
|2007.07.10 16:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0235
|1.9735
|2.0331
|2007.07.10 17:51
|2.0253
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42473228
|2007.07.10 17:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0236
|1.9736
|2.0332
|2007.07.10 17:51
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42473517
|2007.07.10 17:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0237
|1.9737
|2.0333
|2007.07.10 17:52
|2.0249
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42473913
|2007.07.10 17:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0242
|1.9742
|2.0338
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42474227
|2007.07.10 17:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0241
|1.9741
|2.0337
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42474466
|2007.07.10 17:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0242
|1.9742
|2.0338
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42474670
|2007.07.10 17:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0238
|1.9738
|2.0334
|2007.07.10 17:56
|2.0249
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42475029
|2007.07.10 17:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0236
|1.9736
|2.0332
|2007.07.10 17:51
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42475171
|2007.07.10 17:07
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3708
|1.3208
|1.3806
|2007.07.10 18:01
|1.3720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801011
|Micronotch_v4
|42475238
|2007.07.10 17:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0234
|1.9734
|2.0330
|2007.07.10 17:50
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42475461
|2007.07.10 17:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0234
|1.9734
|2.0330
|2007.07.10 17:50
|2.0249
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42475913
|2007.07.10 17:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0229
|1.9729
|2.0325
|2007.07.10 17:49
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42476245
|2007.07.10 17:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3703
|1.3203
|1.3801
|2007.07.10 18:01
|1.3720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801011
|Micronotch_v4
|42476607
|2007.07.10 17:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0235
|1.9735
|2.0331
|2007.07.10 17:51
|2.0254
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|801014
|Micronotch_v4
|42477246
|2007.07.10 17:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0236
|1.9736
|2.0332
|2007.07.10 17:51
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|801014
|Micronotch_v4
|42477311
|2007.07.10 17:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0238
|1.9738
|2.0334
|2007.07.10 17:56
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42477538
|2007.07.10 17:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0238
|1.9738
|2.0334
|2007.07.10 17:56
|2.0249
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42477609
|2007.07.10 17:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0237
|1.9737
|2.0333
|2007.07.10 17:52
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42477813
|2007.07.10 17:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0236
|1.9736
|2.0332
|2007.07.10 17:52
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42478169
|2007.07.10 17:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0236
|1.9736
|2.0332
|2007.07.10 17:52
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42478405
|2007.07.10 17:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0239
|1.9739
|2.0335
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42478589
|2007.07.10 17:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0237
|1.9737
|2.0333
|2007.07.10 17:52
|2.0249
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42478759
|2007.07.10 17:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0235
|1.9735
|2.0331
|2007.07.10 17:51
|2.0253
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801014
|Micronotch_v4
|42478959
|2007.07.10 17:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0237
|1.9737
|2.0333
|2007.07.10 17:55
|2.0249
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42479104
|2007.07.10 17:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0236
|1.9736
|2.0332
|2007.07.10 17:52
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42479277
|2007.07.10 17:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0237
|1.9737
|2.0333
|2007.07.10 17:55
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42479824
|2007.07.10 17:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42480085
|2007.07.10 17:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42480208
|2007.07.10 17:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:58
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42480376
|2007.07.10 17:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42480585
|2007.07.10 17:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42480619
|2007.07.10 17:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42480767
|2007.07.10 17:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42481112
|2007.07.10 17:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42481207
|2007.07.10 17:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42481412
|2007.07.10 17:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42481450
|2007.07.10 17:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0242
|1.9742
|2.0338
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42481536
|2007.07.10 17:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0241
|1.9741
|2.0337
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42481657
|2007.07.10 17:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0240
|1.9740
|2.0336
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42481727
|2007.07.10 17:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0242
|1.9742
|2.0338
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42481906
|2007.07.10 17:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42481929
|2007.07.10 17:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42482102
|2007.07.10 17:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42482196
|2007.07.10 17:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42482338
|2007.07.10 17:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42482377
|2007.07.10 17:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42482488
|2007.07.10 17:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0241
|1.9741
|2.0337
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42482710
|2007.07.10 17:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42482838
|2007.07.10 17:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42483118
|2007.07.10 17:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0249
|1.9749
|2.0345
|2007.07.10 17:57
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42483186
|2007.07.10 17:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 18:57
|2.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42483339
|2007.07.10 17:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 18:57
|2.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42483712
|2007.07.10 17:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0255
|1.9755
|2.0351
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42484008
|2007.07.10 17:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0254
|1.9754
|2.0350
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42484254
|2007.07.10 17:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 19:09
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|801014
|Micronotch_v4
|42484371
|2007.07.10 17:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0252
|1.9752
|2.0348
|2007.07.10 19:10
|2.0266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42484422
|2007.07.10 17:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0253
|1.9753
|2.0349
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|801014
|Micronotch_v4
|42484631
|2007.07.10 17:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0254
|1.9754
|2.0350
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42485021
|2007.07.10 17:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0254
|1.9754
|2.0350
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42485061
|2007.07.10 17:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0254
|1.9754
|2.0350
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42485178
|2007.07.10 18:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0254
|1.9754
|2.0350
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|801014
|Micronotch_v4
|42485511
|2007.07.10 18:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0257
|1.9757
|2.0353
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42485775
|2007.07.10 18:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42485966
|2007.07.10 18:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42486186
|2007.07.10 18:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42486419
|2007.07.10 18:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0255
|1.9755
|2.0351
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42486640
|2007.07.10 18:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0255
|1.9755
|2.0351
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42486730
|2007.07.10 18:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42486884
|2007.07.10 18:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|801014
|Micronotch_v4
|42486929
|2007.07.10 18:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0255
|1.9755
|2.0351
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42487085
|2007.07.10 18:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0255
|1.9755
|2.0351
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|801014
|Micronotch_v4
|42487289
|2007.07.10 18:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42487376
|2007.07.10 18:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42487501
|2007.07.10 18:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42487635
|2007.07.10 18:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42487756
|2007.07.10 18:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42487931
|2007.07.10 18:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0261
|1.9761
|2.0357
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42487982
|2007.07.10 18:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42488099
|2007.07.10 18:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42488275
|2007.07.10 18:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 19:38
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42488475
|2007.07.10 18:20
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3718
|1.3218
|1.3816
|2007.07.10 20:10
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801011
|Micronotch_v4
|42488529
|2007.07.10 18:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42488655
|2007.07.10 18:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42488744
|2007.07.10 18:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0258
|1.9758
|2.0354
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42488847
|2007.07.10 18:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0258
|1.9758
|2.0354
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42489065
|2007.07.10 18:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0257
|1.9757
|2.0353
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42489171
|2007.07.10 18:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0258
|1.9758
|2.0354
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42489306
|2007.07.10 18:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42489348
|2007.07.10 18:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0258
|1.9758
|2.0354
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42489413
|2007.07.10 18:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0258
|1.9758
|2.0354
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|801014
|Micronotch_v4
|42489499
|2007.07.10 18:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42489583
|2007.07.10 18:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|801014
|Micronotch_v4
|42489646
|2007.07.10 18:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42489712
|2007.07.10 18:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42489834
|2007.07.10 18:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42489955
|2007.07.10 18:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42490150
|2007.07.10 18:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42490214
|2007.07.10 18:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42490323
|2007.07.10 18:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42490403
|2007.07.10 18:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42490470
|2007.07.10 18:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42490522
|2007.07.10 18:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42490659
|2007.07.10 18:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42490774
|2007.07.10 18:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0261
|1.9761
|2.0357
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42490846
|2007.07.10 18:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0261
|1.9761
|2.0357
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42490918
|2007.07.10 18:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42491075
|2007.07.10 18:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42491312
|2007.07.10 18:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0265
|1.9765
|2.0361
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42491528
|2007.07.10 18:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0265
|1.9765
|2.0361
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42491625
|2007.07.10 18:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0265
|1.9765
|2.0361
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42491804
|2007.07.10 18:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0265
|1.9765
|2.0361
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42493401
|2007.07.10 18:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42496972
|2007.07.10 19:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.10 19:37
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|0.00
|0.00
|-0.42
|547.41
|Closed P/L:
|546.99
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42437008
|2007.07.10 14:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3735
|1.3235
|1.3833
|1.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801011
|Micronotch_v4
|42447373
|2007.07.10 14:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3740
|1.3240
|1.3838
|1.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|801011
|Micronotch_v4
|42492632
|2007.07.10 18:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42492669
|2007.07.10 18:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42492836
|2007.07.10 18:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42493065
|2007.07.10 18:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42493190
|2007.07.10 18:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42493519
|2007.07.10 18:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42493594
|2007.07.10 18:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42493841
|2007.07.10 18:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42494063
|2007.07.10 18:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42494428
|2007.07.10 19:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42494708
|2007.07.10 19:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42494716
|2007.07.10 19:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42494977
|2007.07.10 19:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42495008
|2007.07.10 19:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42495227
|2007.07.10 19:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42495354
|2007.07.10 19:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42495385
|2007.07.10 19:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42495651
|2007.07.10 19:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0272
|1.9772
|2.0368
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42495847
|2007.07.10 19:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0272
|1.9772
|2.0368
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42496068
|2007.07.10 19:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42496185
|2007.07.10 19:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42496339
|2007.07.10 19:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42496467
|2007.07.10 19:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42496661
|2007.07.10 19:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42496788
|2007.07.10 19:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42497121
|2007.07.10 19:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42497207
|2007.07.10 19:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42497386
|2007.07.10 19:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42497540
|2007.07.10 19:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42497664
|2007.07.10 19:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42497770
|2007.07.10 19:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42497853
|2007.07.10 19:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42497969
|2007.07.10 19:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42498084
|2007.07.10 19:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42498179
|2007.07.10 19:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42498227
|2007.07.10 19:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42498354
|2007.07.10 19:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42498412
|2007.07.10 19:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42498502
|2007.07.10 19:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42498583
|2007.07.10 19:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42498643
|2007.07.10 19:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42498697
|2007.07.10 19:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42498771
|2007.07.10 19:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42498931
|2007.07.10 19:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42498958
|2007.07.10 19:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42499003
|2007.07.10 19:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42499109
|2007.07.10 19:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0272
|1.9772
|2.0368
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42499283
|2007.07.10 19:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0272
|1.9772
|2.0368
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42499313
|2007.07.10 19:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42499530
|2007.07.10 19:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42499759
|2007.07.10 19:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0276
|1.9776
|2.0372
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42499880
|2007.07.10 19:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42500034
|2007.07.10 19:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42500051
|2007.07.10 19:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0276
|1.9776
|2.0372
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|801014
|Micronotch_v4
|42500198
|2007.07.10 19:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42500296
|2007.07.10 19:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42500377
|2007.07.10 19:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42500491
|2007.07.10 19:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42500596
|2007.07.10 19:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|801014
|Micronotch_v4
|42500729
|2007.07.10 19:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42500784
|2007.07.10 19:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42500832
|2007.07.10 19:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42500955
|2007.07.10 19:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42501059
|2007.07.10 19:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42501130
|2007.07.10 19:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42501204
|2007.07.10 19:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42501588
|2007.07.10 20:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|801014
|Micronotch_v4
|42501857
|2007.07.10 20:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42502191
|2007.07.10 20:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42502506
|2007.07.10 20:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42502725
|2007.07.10 20:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42503001
|2007.07.10 20:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42503075
|2007.07.10 20:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|801014
|Micronotch_v4
|42503145
|2007.07.10 20:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0272
|1.9772
|2.0368
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42503296
|2007.07.10 20:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|801014
|Micronotch_v4
|42503432
|2007.07.10 20:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0272
|1.9772
|2.0368
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|801014
|Micronotch_v4
|42503660
|2007.07.10 20:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42504184
|2007.07.10 20:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42504244
|2007.07.10 20:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|801014
|Micronotch_v4
|42504324
|2007.07.10 20:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|801014
|Micronotch_v4
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|Floating P/L:
|-2.82
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|546.99
|Floating P/L:
|-2.82
|Margin:
|50.00
|Balance:
|1 546.99
|Equity:
|1 544.17
|Free Margin:
|1 494.17
|Details:
|Gross Profit:
|652.42
|Gross Loss:
|105.43
|Total Net Profit:
|546.99
|Profit Factor:
|6.19
|Expected Payoff:
|0.22
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|35.86 (2.55%)
|Relative Drawdown:
|2.55% (35.86)
|Total Trades:
|2509
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|2509 (97.21%)
|Profit Trades (% of total):
|2439 (97.21%)
|Loss trades (% of total):
|70 (2.79%)
|Largest
|profit trade:
|2.60
|loss trade:
|-2.20
|Average
|profit trade:
|0.27
|loss trade:
|-1.51
|Maximum
|consecutive wins ($):
|862 (146.08)
|consecutive losses ($):
|14 (-17.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|205.20 (407)
|consecutive loss (count):
|-17.50 (11)
|Average
|consecutive wins:
|116
|consecutive losses:
|4