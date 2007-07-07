Interbank FX, LLC

Account: 1536100 Name: Micronotch_v4 Currency: USD 2007 July 10, 20:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
420535562007.07.07 06:08balanceDeposit1 000.00
420545592007.07.08 22:00buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02102007.07.09 07:382.01230.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420552342007.07.08 22:01buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02102007.07.09 07:382.01230.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420561072007.07.08 22:02buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02102007.07.09 07:372.01210.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420567452007.07.08 22:03buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02102007.07.09 07:372.01210.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420572192007.07.08 22:04buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02112007.07.09 07:392.01250.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420575212007.07.08 22:05buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02092007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420578312007.07.08 22:09buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420579262007.07.08 22:09buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02132007.07.09 07:282.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420585522007.07.08 22:11buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02132007.07.09 07:282.01200.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420587352007.07.08 22:12buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02132007.07.09 07:282.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420589032007.07.08 22:13buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02132007.07.09 07:282.01200.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420590932007.07.08 22:14buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02132007.07.09 07:282.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420591132007.07.08 22:15buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420592932007.07.08 22:16buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420594252007.07.08 22:17buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420595732007.07.08 22:18buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420596832007.07.08 22:19buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420597442007.07.08 22:20buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420597812007.07.08 22:20buy0.10eurusdm1.36331.31331.37312007.07.10 08:091.36340.000.00-0.060.10
 801011Micronotch_v4
420598162007.07.08 22:21buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420599412007.07.08 22:22buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420600062007.07.08 22:23buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420600692007.07.08 22:24buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420601862007.07.08 22:25buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420602162007.07.08 22:26buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420603332007.07.08 22:27buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420604032007.07.08 22:28buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420605022007.07.08 22:29buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.08 23:562.01180.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420605332007.07.08 22:30buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420606402007.07.08 22:31buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420608432007.07.08 22:32buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420610722007.07.08 22:33buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420611702007.07.08 22:34buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420612462007.07.08 22:35buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420613342007.07.08 22:36buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420614182007.07.08 22:37buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420615052007.07.08 22:38buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420615682007.07.08 22:39buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420616182007.07.08 22:40buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420617792007.07.08 22:41buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420617942007.07.08 22:42buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420618082007.07.08 22:42buy0.10eurusdm1.36301.31301.37282007.07.09 14:501.36320.000.000.000.20
 801011Micronotch_v4
420623762007.07.08 22:43buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420625812007.07.08 22:44buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420629552007.07.08 22:45buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420630662007.07.08 22:46buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420633772007.07.08 22:47buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420634232007.07.08 22:48buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02102007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420638762007.07.08 22:49buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02092007.07.08 23:542.01190.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420639282007.07.08 22:50buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02102007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420639552007.07.08 22:50buy0.10eurusdm1.36271.31271.37252007.07.09 07:131.36280.000.000.000.10
 801011Micronotch_v4
420641932007.07.08 22:51buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02092007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420644182007.07.08 22:52buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02102007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420645872007.07.08 22:53buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02102007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420647392007.07.08 22:54buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420648402007.07.08 22:55buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420648962007.07.08 22:56buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420649672007.07.08 22:57buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420651542007.07.08 22:58buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420652332007.07.08 22:59buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420653342007.07.08 23:00buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420654612007.07.08 23:01buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02102007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420655352007.07.08 23:02buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02092007.07.08 23:552.01180.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420656492007.07.08 23:03buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02092007.07.08 23:552.01180.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420657362007.07.08 23:04buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.08 23:542.01180.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420658352007.07.08 23:05buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.08 23:562.01180.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420660682007.07.08 23:06buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.08 23:542.01160.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420661532007.07.08 23:07buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.08 23:542.01170.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420662102007.07.08 23:08buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.08 23:542.01180.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
420662792007.07.08 23:09buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.08 23:562.01180.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420663932007.07.08 23:10buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.08 23:562.01180.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420664922007.07.08 23:11buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420665622007.07.08 23:12buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420666322007.07.08 23:13buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420666812007.07.08 23:14buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420668532007.07.08 23:18buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.08 23:562.01180.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420669342007.07.08 23:31buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.08 23:562.01180.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420671822007.07.08 23:31buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02102007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420672482007.07.08 23:32buy0.10eurusdm1.36241.31241.37222007.07.09 07:131.36280.000.000.000.40
 801011Micronotch_v4
420673902007.07.08 23:32buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420675552007.07.08 23:33buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420678622007.07.08 23:34buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420680292007.07.08 23:35buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420680992007.07.08 23:36buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420681732007.07.08 23:37buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420682252007.07.08 23:38buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:562.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420683332007.07.08 23:39buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420684172007.07.08 23:40buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420684622007.07.08 23:41buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420685222007.07.08 23:42buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420685842007.07.08 23:43buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420687082007.07.08 23:44buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420688152007.07.08 23:45buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420688652007.07.08 23:46buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420690532007.07.08 23:47buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.08 23:562.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420691382007.07.08 23:48buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.08 23:552.01180.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420692822007.07.08 23:49buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.08 23:552.01180.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420698002007.07.08 23:50buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02122007.07.08 23:552.01180.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420699202007.07.08 23:51buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02122007.07.08 23:552.01180.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420700382007.07.08 23:52buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.08 23:552.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420701922007.07.08 23:53buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420702692007.07.08 23:54buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02162007.07.09 07:382.01230.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420705572007.07.08 23:56buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 03:362.01110.000.000.00-1.10
 801014Micronotch_v4
420705862007.07.08 23:56buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 03:372.01110.000.000.00-1.10
 801014Micronotch_v4
420706382007.07.08 23:57buy0.10gbpusdm2.01231.96232.02182007.07.09 03:242.01080.000.000.00-1.50
 801014Micronotch_v4
420708412007.07.08 23:58buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:292.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420711682007.07.09 00:00buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:292.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420715892007.07.09 00:01buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420716352007.07.09 00:02buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:292.01230.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420718182007.07.09 00:03buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420718612007.07.09 00:05buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:292.01240.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
420719272007.07.09 00:07buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:072.01170.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420720622007.07.09 00:08buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:222.01190.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420721572007.07.09 00:09buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:132.01200.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420723652007.07.09 00:10buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:232.01190.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420725162007.07.09 00:11buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420727052007.07.09 00:12buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420728602007.07.09 00:13buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:302.01230.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420730282007.07.09 00:14buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02162007.07.09 07:382.01240.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420731142007.07.09 00:15buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02172007.07.09 07:392.01240.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420733632007.07.09 00:16buy0.10gbpusdm2.01231.96232.02192007.07.09 03:362.01110.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
420735012007.07.09 00:17buy0.10gbpusdm2.01231.96232.02192007.07.09 03:362.01110.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
420735562007.07.09 00:18buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:402.01290.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
420736792007.07.09 00:19buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:402.01280.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
420737322007.07.09 00:20buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02162007.07.09 07:392.01240.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420739532007.07.09 00:21buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:402.01290.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
420740092007.07.09 00:22buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:402.01310.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
420740732007.07.09 00:23buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:402.01320.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
420741872007.07.09 00:24buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:402.01330.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
420742642007.07.09 00:25buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:402.01340.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
420743072007.07.09 00:26buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:402.01350.000.000.001.30
 801014Micronotch_v4
420743592007.07.09 00:27buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:412.01330.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
420744582007.07.09 00:28buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:412.01320.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
420745432007.07.09 00:29buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02172007.07.09 07:392.01250.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420746772007.07.09 00:30buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02172007.07.09 07:402.01260.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420748232007.07.09 00:31buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02172007.07.09 07:402.01270.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
420748502007.07.09 00:32buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:412.01310.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
420749242007.07.09 00:33buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:412.01300.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
420750522007.07.09 00:34buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02172007.07.09 07:402.01290.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
420752042007.07.09 00:35buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02162007.07.09 07:392.01250.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420752532007.07.09 00:36buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:302.01230.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420753042007.07.09 00:37buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420753432007.07.09 00:38buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:232.01190.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420754672007.07.09 00:39buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:302.01230.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420755262007.07.09 00:40buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:302.01200.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420755512007.07.09 00:41buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:302.01200.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420755902007.07.09 00:42buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:302.01200.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420756112007.07.09 00:43buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:312.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420756412007.07.09 00:44buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:312.01200.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420756702007.07.09 00:45buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:312.01200.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420757382007.07.09 00:46buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420758022007.07.09 00:47buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420758542007.07.09 00:48buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420758822007.07.09 00:49buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420759152007.07.09 00:50buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420759522007.07.09 00:51buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:242.01190.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420759952007.07.09 00:52buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420760512007.07.09 00:53buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420760982007.07.09 00:54buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420761952007.07.09 00:55buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420762472007.07.09 00:56buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420763372007.07.09 00:57buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420763712007.07.09 00:58buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:242.01190.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420764452007.07.09 00:59buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:242.01190.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420765222007.07.09 01:00buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420768022007.07.09 01:01buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420768492007.07.09 01:02buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420769432007.07.09 01:03buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420770882007.07.09 01:04buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:082.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420771672007.07.09 01:05buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420773432007.07.09 01:06buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420773902007.07.09 01:07buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 05:592.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420777192007.07.09 01:08buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:382.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420778282007.07.09 01:08buy0.10eurusdm1.36191.31191.37172007.07.09 07:131.36280.000.000.000.90
 801011Micronotch_v4
420779782007.07.09 01:09buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:362.01120.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420785042007.07.09 01:10buy0.10gbpusdm2.01051.96052.02012007.07.09 03:242.01080.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420785432007.07.09 01:11buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 03:242.01080.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420788122007.07.09 01:12buy0.10gbpusdm2.01051.96052.02012007.07.09 03:242.01080.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420789032007.07.09 01:13buy0.10gbpusdm2.01041.96042.02002007.07.09 03:242.01080.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420790462007.07.09 01:14buy0.10gbpusdm2.01041.96042.02002007.07.09 03:242.01080.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420790932007.07.09 01:15buy0.10gbpusdm2.01051.96052.02012007.07.09 03:242.01080.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420791542007.07.09 01:16buy0.10gbpusdm2.01051.96052.02012007.07.09 03:242.01080.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420792462007.07.09 01:17buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 03:242.01080.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420793442007.07.09 01:18buy0.10gbpusdm2.01041.96042.02002007.07.09 03:242.01080.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420794232007.07.09 01:19buy0.10gbpusdm2.01041.96042.02002007.07.09 03:242.01080.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420794512007.07.09 01:20buy0.10gbpusdm2.01051.96052.02012007.07.09 03:242.01080.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420795352007.07.09 01:21buy0.10gbpusdm2.01041.96042.02002007.07.09 03:242.01080.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420795542007.07.09 01:22buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 03:242.01080.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420795932007.07.09 01:23buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:382.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420796572007.07.09 01:24buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:382.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420797092007.07.09 01:25buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 03:242.01080.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420798662007.07.09 01:26buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 03:242.01080.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420800232007.07.09 01:27buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420800492007.07.09 01:28buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420802042007.07.09 01:29buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420802642007.07.09 01:30buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420804132007.07.09 01:31buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:372.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420805472007.07.09 01:32buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420806292007.07.09 01:33buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420806622007.07.09 01:34buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420807282007.07.09 01:35buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420807632007.07.09 01:36buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420808452007.07.09 01:37buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420808742007.07.09 01:38buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420809052007.07.09 01:39buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420809772007.07.09 01:40buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 03:432.01140.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420810312007.07.09 01:41buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 04:562.01150.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420811592007.07.09 01:42buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420811862007.07.09 01:43buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420812242007.07.09 01:44buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420812502007.07.09 01:45buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420812992007.07.09 01:46buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420814412007.07.09 01:47buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420814862007.07.09 01:48buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420815192007.07.09 01:49buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420815662007.07.09 01:50buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420816012007.07.09 01:51buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420816312007.07.09 01:52buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420816942007.07.09 01:53buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420817282007.07.09 01:54buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420817612007.07.09 01:55buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420817992007.07.09 01:56buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420819332007.07.09 01:57buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420820872007.07.09 01:58buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420822342007.07.09 01:59buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420823532007.07.09 02:00buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420824752007.07.09 02:01buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420825882007.07.09 02:02buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420828082007.07.09 02:03buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420829122007.07.09 02:04buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420830862007.07.09 02:05buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420832322007.07.09 02:06buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420833012007.07.09 02:07buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420836712007.07.09 02:08buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420838782007.07.09 02:09buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420840272007.07.09 02:10buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420841662007.07.09 02:11buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420842732007.07.09 02:12buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420846922007.07.09 02:13buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420848892007.07.09 02:14buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420851302007.07.09 02:15buy0.10gbpusdm2.01041.96042.02002007.07.09 03:242.01080.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420852612007.07.09 02:16buy0.10gbpusdm2.01051.96052.02012007.07.09 03:242.01080.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420854742007.07.09 02:17buy0.10gbpusdm2.01051.96052.02012007.07.09 03:242.01080.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420855592007.07.09 02:18buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 03:242.01080.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420856562007.07.09 02:19buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:372.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420857802007.07.09 02:20buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:372.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420860252007.07.09 02:21buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420861512007.07.09 02:22buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420862892007.07.09 02:23buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420864572007.07.09 02:24buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420865292007.07.09 02:25buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420867302007.07.09 02:26buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:372.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420868552007.07.09 02:27buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:372.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420871032007.07.09 02:28buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:372.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420891232007.07.09 02:43buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:372.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420904432007.07.09 02:55buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420905532007.07.09 02:56buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420906212007.07.09 02:57buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420916892007.07.09 03:08buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420917512007.07.09 03:09buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420918332007.07.09 03:10buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420926162007.07.09 03:17buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 04:562.01160.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420926722007.07.09 03:18buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 04:562.01160.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420928122007.07.09 03:19buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 04:562.01150.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420933672007.07.09 03:24buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 04:562.01150.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420934142007.07.09 03:25buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 05:592.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420936562007.07.09 03:26buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 04:562.01140.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420937082007.07.09 03:27buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 04:572.01150.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420937672007.07.09 03:28buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 04:582.01140.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420938752007.07.09 03:29buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:002.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420939842007.07.09 03:30buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420940802007.07.09 03:31buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 05:012.01140.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420942552007.07.09 03:32buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420943332007.07.09 03:33buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420944222007.07.09 03:34buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420944812007.07.09 03:35buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420947182007.07.09 03:36buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:012.01180.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420953122007.07.09 03:38buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:082.01170.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420953772007.07.09 03:38buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:092.01170.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420956142007.07.09 03:39buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01170.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420956912007.07.09 03:40buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420958232007.07.09 03:41buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420959312007.07.09 03:42buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:142.01190.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420960722007.07.09 03:43buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420961892007.07.09 03:44buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:242.01190.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420963542007.07.09 03:45buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:142.01190.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420964202007.07.09 03:46buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:022.01180.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420966182007.07.09 03:47buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:022.01170.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420968752007.07.09 03:48buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420969692007.07.09 03:49buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420970472007.07.09 03:50buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 05:012.01140.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420972382007.07.09 03:51buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420973572007.07.09 03:52buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 05:562.01140.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420974252007.07.09 03:53buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 04:552.01150.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420975882007.07.09 03:54buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420977132007.07.09 03:55buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420980422007.07.09 03:56buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420983332007.07.09 03:57buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420986652007.07.09 03:58buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:022.01170.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420987532007.07.09 03:59buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:022.01170.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420989592007.07.09 04:00buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420992822007.07.09 04:01buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420994152007.07.09 04:02buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420996072007.07.09 04:03buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:022.01170.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420996962007.07.09 04:04buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421000152007.07.09 04:05buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421004372007.07.09 04:07buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421005892007.07.09 04:08buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421007472007.07.09 04:09buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421010992007.07.09 04:10buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421012272007.07.09 04:11buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421012822007.07.09 04:12buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421014142007.07.09 04:13buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421015202007.07.09 04:14buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421016012007.07.09 04:15buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421017832007.07.09 04:16buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421019292007.07.09 04:17buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 04:552.01160.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421020182007.07.09 04:18buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421021252007.07.09 04:19buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421022862007.07.09 04:20buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421023722007.07.09 04:21buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:002.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421024922007.07.09 04:22buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:002.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421025572007.07.09 04:23buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:002.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421027492007.07.09 04:24buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:002.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421028142007.07.09 04:25buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421028682007.07.09 04:26buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421029942007.07.09 04:27buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421032662007.07.09 04:28buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:002.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421033542007.07.09 04:29buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:002.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421035162007.07.09 04:30buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 05:572.01140.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421037352007.07.09 04:31buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 05:582.01140.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421039112007.07.09 04:32buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421039742007.07.09 04:33buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421040732007.07.09 04:34buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421041212007.07.09 04:35buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421042132007.07.09 04:36buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421042772007.07.09 04:37buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421044492007.07.09 04:38buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:022.01170.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421045562007.07.09 04:39buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:022.01170.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421046942007.07.09 04:40buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01190.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421048402007.07.09 04:41buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421049652007.07.09 04:42buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:182.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421050192007.07.09 04:43buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421052002007.07.09 04:44buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01190.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421052952007.07.09 04:45buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421053992007.07.09 04:46buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01190.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421054962007.07.09 04:47buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:182.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421055762007.07.09 04:48buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:182.01190.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421058132007.07.09 04:49buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:182.01200.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421059502007.07.09 04:50buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:182.01210.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421060392007.07.09 04:51buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:182.01210.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421061042007.07.09 04:52buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:192.01220.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421062442007.07.09 04:53buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:192.01210.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421065062007.07.09 04:54buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:192.01220.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421065662007.07.09 04:55buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:202.01210.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421067282007.07.09 04:56buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421068892007.07.09 04:57buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421069542007.07.09 04:58buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:242.01190.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421071062007.07.09 04:59buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:252.01200.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421072572007.07.09 05:00buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:252.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421073382007.07.09 05:01buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421075342007.07.09 05:02buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:252.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421076272007.07.09 05:03buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:252.01220.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421077262007.07.09 05:04buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:262.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421078642007.07.09 05:05buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:202.01220.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421079342007.07.09 05:06buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:202.01200.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421080632007.07.09 05:07buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:212.01200.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421081312007.07.09 05:08buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:072.01170.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421081982007.07.09 05:09buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421082222007.07.09 05:10buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:112.01190.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421082782007.07.09 05:11buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:122.01200.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421083972007.07.09 05:12buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:132.01200.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421084732007.07.09 05:13buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:132.01200.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421085232007.07.09 05:14buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:132.01200.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421085822007.07.09 05:15buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:132.01200.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421086342007.07.09 05:16buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:132.01190.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421125042007.07.09 05:50buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:212.01190.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421125592007.07.09 05:51buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:262.01220.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421126482007.07.09 05:52buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:262.01220.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421128742007.07.09 05:54buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:262.01220.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421129642007.07.09 05:55buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:262.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421130612007.07.09 05:56buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421132952007.07.09 05:57buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421134352007.07.09 05:58buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:272.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421135942007.07.09 05:59buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421141292007.07.09 06:01buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421141752007.07.09 06:01buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421142912007.07.09 06:02buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421143582007.07.09 06:03buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:272.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421145042007.07.09 06:04buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:272.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421146162007.07.09 06:05buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:272.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421147472007.07.09 06:06buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421148822007.07.09 06:07buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 07:012.01190.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421151742007.07.09 06:08buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 07:012.01160.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421152232007.07.09 06:09buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 07:002.01150.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421154872007.07.09 06:10buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 07:002.01140.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421155412007.07.09 06:11buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 07:002.01140.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421156572007.07.09 06:12buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 06:582.01130.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421158892007.07.09 06:13buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 06:572.01120.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421183432007.07.09 06:18buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 06:572.01120.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421184212007.07.09 06:19buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 06:572.01130.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421185062007.07.09 06:19buy0.10eurusdm1.36151.31151.37132007.07.09 07:131.36280.000.000.001.30
 801011Micronotch_v4
421190662007.07.09 06:23buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 06:582.01130.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421193052007.07.09 06:24buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 07:002.01140.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421198572007.07.09 06:25buy0.10eurusdm1.36121.31121.37102007.07.09 07:131.36280.000.000.001.60
 801011Micronotch_v4
421219332007.07.09 06:35buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 06:582.01130.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421226422007.07.09 06:40buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 06:582.01130.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421228612007.07.09 06:41buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 07:002.01160.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421230592007.07.09 06:42buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 07:002.01170.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421231902007.07.09 06:43buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 07:002.01160.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421233612007.07.09 06:44buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 07:002.01160.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421234472007.07.09 06:45buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 07:012.01170.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421236602007.07.09 06:46buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 07:012.01170.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421239162007.07.09 06:47buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 07:002.01170.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421247402007.07.09 06:51buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 07:012.01180.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421248532007.07.09 06:52buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 07:012.01180.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421252562007.07.09 06:53buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 07:012.01180.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421256752007.07.09 06:54buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 07:012.01190.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421257842007.07.09 06:55buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 07:012.01180.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421261582007.07.09 06:56buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 07:012.01180.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421264582007.07.09 06:57buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:072.01170.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421267142007.07.09 06:58buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02122007.07.09 07:282.01200.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421269962007.07.09 06:59buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02132007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421272982007.07.09 07:00buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:282.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421277042007.07.09 07:01buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02172007.07.09 07:412.01300.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421280052007.07.09 07:02buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:412.01290.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421282682007.07.09 07:03buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421284532007.07.09 07:04buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421286172007.07.09 07:05buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421288692007.07.09 07:06buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421290022007.07.09 07:07buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02142007.07.09 07:132.01200.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421291882007.07.09 07:08buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:412.01270.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421293942007.07.09 07:09buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421298152007.07.09 07:10buy0.10gbpusdm2.01231.96232.02182007.07.09 07:592.01290.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421303192007.07.09 07:11buy0.10gbpusdm2.01231.96232.02192007.07.09 08:002.01300.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421307272007.07.09 07:13buy0.10gbpusdm2.01251.96252.02212007.07.09 07:432.01270.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421312352007.07.09 07:14buy0.10gbpusdm2.01251.96252.02192007.07.09 07:432.01270.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421317382007.07.09 07:15buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02162007.07.09 07:422.01270.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421318522007.07.09 07:15buy0.10eurusdm1.36271.31271.37252007.07.09 14:501.36320.000.000.000.50
 801011Micronotch_v4
421319522007.07.09 07:16buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02162007.07.09 07:402.01300.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421322472007.07.09 07:17buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02172007.07.09 07:402.01300.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421323392007.07.09 07:18buy0.10gbpusdm2.01231.96232.02192007.07.09 07:432.01270.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421327732007.07.09 07:19buy0.10gbpusdm2.01261.96262.02222007.07.09 07:432.01270.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421331872007.07.09 07:20buy0.10gbpusdm2.01251.96252.02212007.07.09 07:422.01270.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421335532007.07.09 07:21buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:422.01270.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421337982007.07.09 07:22buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:422.01270.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421340012007.07.09 07:23buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:422.01270.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421342592007.07.09 07:24buy0.10gbpusdm2.01231.96232.02192007.07.09 07:422.01270.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421344892007.07.09 07:25buy0.10gbpusdm2.01241.96242.02202007.07.09 07:422.01270.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421347942007.07.09 07:26buy0.10gbpusdm2.01261.96262.02222007.07.09 07:422.01270.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421353822007.07.09 07:27buy0.10gbpusdm2.01261.96262.02212007.07.09 07:422.01270.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421357712007.07.09 07:28buy0.10gbpusdm2.01241.96242.02202007.07.09 07:422.01270.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421359252007.07.09 07:28buy0.10eurusdm1.36361.31361.37342007.07.10 08:331.36510.000.00-0.061.50
 801011Micronotch_v4
421360222007.07.09 07:29buy0.10eurusdm1.36391.31391.37372007.07.10 08:331.36510.000.00-0.061.20
 801011Micronotch_v4
421363372007.07.09 07:29buy0.10gbpusdm2.01271.96272.02212007.07.09 08:012.01320.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421364712007.07.09 07:30buy0.10gbpusdm2.01271.96272.02232007.07.09 08:012.01320.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421368172007.07.09 07:31buy0.10gbpusdm2.01251.96252.02212007.07.09 07:422.01270.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421373262007.07.09 07:32buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02172007.07.09 07:402.01290.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421374952007.07.09 07:33buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02162007.07.09 07:372.01210.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421377262007.07.09 07:34buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02162007.07.09 07:372.01210.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421383412007.07.09 07:37buy0.10gbpusdm2.01251.96252.02212007.07.09 07:422.01270.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421384282007.07.09 07:38buy0.10gbpusdm2.01271.96272.02232007.07.09 08:022.01330.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421387092007.07.09 07:39buy0.10gbpusdm2.01271.96272.02232007.07.09 08:022.01340.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421388692007.07.09 07:40buy0.10gbpusdm2.01301.96302.02262007.07.09 08:412.01370.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421394312007.07.09 07:41buy0.10gbpusdm2.01391.96392.02332007.07.09 08:472.01530.000.000.001.40
 801014Micronotch_v4
421400012007.07.09 07:43buy0.10gbpusdm2.01331.96332.02292007.07.09 08:422.01500.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421402512007.07.09 07:44buy0.10gbpusdm2.01291.96292.02252007.07.09 08:042.01370.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421404692007.07.09 07:45buy0.10gbpusdm2.01311.96312.02272007.07.09 08:412.01480.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421407632007.07.09 07:46buy0.10gbpusdm2.01281.96282.02242007.07.09 08:032.01350.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421409952007.07.09 07:47buy0.10gbpusdm2.01281.96282.02242007.07.09 08:032.01350.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421411162007.07.09 07:48buy0.10gbpusdm2.01271.96272.02232007.07.09 08:022.01330.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421413542007.07.09 07:49buy0.10gbpusdm2.01281.96282.02242007.07.09 08:032.01350.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421414512007.07.09 07:50buy0.10gbpusdm2.01291.96292.02252007.07.09 08:292.01370.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421417762007.07.09 07:51buy0.10gbpusdm2.01281.96282.02242007.07.09 08:042.01360.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421420582007.07.09 07:52buy0.10gbpusdm2.01261.96262.02222007.07.09 08:012.01310.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421423382007.07.09 07:53buy0.10gbpusdm2.01241.96242.02202007.07.09 08:002.01310.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421426262007.07.09 07:54buy0.10gbpusdm2.01241.96242.02202007.07.09 08:002.01300.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421429982007.07.09 07:55buy0.10gbpusdm2.01241.96242.02202007.07.09 08:002.01300.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421433112007.07.09 07:55buy0.10eurusdm1.36241.31241.37222007.07.09 14:501.36320.000.000.000.80
 801011Micronotch_v4
421434352007.07.09 07:56buy0.10gbpusdm2.01241.96242.02202007.07.09 08:002.01310.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421436002007.07.09 07:57buy0.10gbpusdm2.01241.96242.02202007.07.09 08:012.01310.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421436732007.07.09 07:58buy0.10gbpusdm2.01271.96272.02232007.07.09 08:022.01340.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421438582007.07.09 07:59buy0.10gbpusdm2.01321.96322.02282007.07.09 08:422.01450.000.000.001.30
 801014Micronotch_v4
421441052007.07.09 08:00buy0.10gbpusdm2.01311.96312.02272007.07.09 08:412.01450.000.000.001.40
 801014Micronotch_v4
421445522007.07.09 08:01buy0.10gbpusdm2.01341.96342.02302007.07.09 08:422.01510.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421447252007.07.09 08:02buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.09 08:432.01530.000.000.001.60
 801014Micronotch_v4
421450212007.07.09 08:03buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.09 08:432.01520.000.000.001.50
 801014Micronotch_v4
421452632007.07.09 08:04buy0.10gbpusdm2.01391.96392.02352007.07.09 08:472.01540.000.000.001.50
 801014Micronotch_v4
421455642007.07.09 08:05buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.09 08:432.01520.000.000.001.50
 801014Micronotch_v4
421458372007.07.09 08:06buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.09 08:432.01530.000.000.001.60
 801014Micronotch_v4
421459842007.07.09 08:07buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:442.01530.000.000.001.50
 801014Micronotch_v4
421460602007.07.09 08:08buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:442.01540.000.000.001.60
 801014Micronotch_v4
421463912007.07.09 08:09buy0.10gbpusdm2.01391.96392.02352007.07.09 08:472.01530.000.000.001.40
 801014Micronotch_v4
421464652007.07.09 08:10buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:442.01530.000.000.001.50
 801014Micronotch_v4
421466122007.07.09 08:11buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.09 08:432.01540.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421467832007.07.09 08:12buy0.10gbpusdm2.01351.96352.02312007.07.09 08:422.01530.000.000.001.80
 801014Micronotch_v4
421469362007.07.09 08:13buy0.10gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.09 08:422.01530.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421470972007.07.09 08:14buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:442.01540.000.000.001.60
 801014Micronotch_v4
421474262007.07.09 08:15buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:452.01510.000.000.001.30
 801014Micronotch_v4
421476502007.07.09 08:16buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:452.01500.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
421478522007.07.09 08:17buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.09 08:432.01540.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421479892007.07.09 08:18buy0.10gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.09 08:422.01530.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421480912007.07.09 08:19buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:452.01510.000.000.001.30
 801014Micronotch_v4
421482072007.07.09 08:20buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:452.01510.000.000.001.30
 801014Micronotch_v4
421483352007.07.09 08:21buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:452.01500.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
421484712007.07.09 08:22buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.09 08:432.01540.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421485892007.07.09 08:23buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:462.01530.000.000.001.50
 801014Micronotch_v4
421486892007.07.09 08:24buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:462.01540.000.000.001.60
 801014Micronotch_v4
421491152007.07.09 08:25buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.09 08:442.01520.000.000.001.50
 801014Micronotch_v4
421493482007.07.09 08:26buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02322007.07.09 08:442.01540.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421496182007.07.09 08:27buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02352007.07.09 08:482.01530.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
421499152007.07.09 08:28buy0.10gbpusdm2.01391.96392.02332007.07.09 08:472.01530.000.000.001.40
 801014Micronotch_v4
421503672007.07.09 08:29buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02342007.07.09 08:592.01550.000.000.001.40
 801014Micronotch_v4
421507572007.07.09 08:30buy0.10gbpusdm2.01351.96352.02232007.07.09 08:422.01520.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421510862007.07.09 08:31buy0.10gbpusdm2.01311.96312.02252007.07.09 08:412.01460.000.000.001.50
 801014Micronotch_v4
421513832007.07.09 08:32buy0.10gbpusdm2.01241.96242.02202007.07.09 08:382.01340.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
421515322007.07.09 08:33buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 08:382.01320.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
421517322007.07.09 08:34buy0.10gbpusdm2.01231.96232.02192007.07.09 08:382.01330.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
421519582007.07.09 08:35buy0.10gbpusdm2.01281.96282.02242007.07.09 08:382.01350.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421520502007.07.09 08:36buy0.10gbpusdm2.01281.96282.02242007.07.09 08:382.01370.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421521672007.07.09 08:37buy0.10gbpusdm2.01301.96302.02262007.07.09 08:412.01370.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421523462007.07.09 08:38buy0.10gbpusdm2.01341.96342.02302007.07.09 08:422.01520.000.000.001.80
 801014Micronotch_v4
421525132007.07.09 08:39buy0.10gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.09 08:472.01520.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
421527212007.07.09 08:40buy0.10gbpusdm2.01391.96392.02352007.07.09 08:472.01520.000.000.001.30
 801014Micronotch_v4
421529252007.07.09 08:41buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.09 09:002.01550.000.000.001.40
 801014Micronotch_v4
421536222007.07.09 08:42buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 09:052.01570.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421543472007.07.09 08:43buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:522.01650.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421547842007.07.09 08:44buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:502.01640.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421552412007.07.09 08:45buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02512007.07.09 11:312.01460.000.000.00-1.50
 801014Micronotch_v4
421554102007.07.09 08:46buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:532.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421555872007.07.09 08:47buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 11:382.01460.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
421557892007.07.09 08:48buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:532.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421559642007.07.09 08:49buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:502.01630.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421560532007.07.09 08:50buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:462.01610.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421562672007.07.09 08:51buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:062.01560.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421564192007.07.09 08:52buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:302.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421565672007.07.09 08:53buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:462.01610.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421567982007.07.09 08:54buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 09:302.01570.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421569022007.07.09 08:55buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 09:302.01560.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421570982007.07.09 08:56buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 09:302.01570.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421572492007.07.09 08:57buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:502.01640.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421574702007.07.09 08:58buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:502.01630.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421576092007.07.09 08:59buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:462.01600.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421581292007.07.09 09:00buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 11:362.01460.000.000.00-1.30
 801014Micronotch_v4
421586092007.07.09 09:01buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 11:382.01460.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
421588512007.07.09 09:02buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 11:412.01460.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
421590872007.07.09 09:03buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 11:372.01460.000.000.00-1.30
 801014Micronotch_v4
421592132007.07.09 09:04buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 11:312.01460.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
421594032007.07.09 09:05buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 11:312.01460.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
421597492007.07.09 09:06buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 11:372.01470.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
421598432007.07.09 09:07buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 11:372.01460.000.000.00-1.30
 801014Micronotch_v4
421600412007.07.09 09:08buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 11:372.01470.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
421601562007.07.09 09:09buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 11:422.01460.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
421604662007.07.09 09:10buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:502.01640.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421606622007.07.09 09:11buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:512.01640.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421608742007.07.09 09:12buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:532.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421611252007.07.09 09:13buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:302.01570.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421612072007.07.09 09:14buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:302.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421613722007.07.09 09:15buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:072.01560.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421615972007.07.09 09:16buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 09:292.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421618032007.07.09 09:17buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 09:292.01560.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421619772007.07.09 09:18buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 09:292.01550.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421620772007.07.09 09:19buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 09:292.01560.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421623362007.07.09 09:20buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 09:282.01530.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421624452007.07.09 09:21buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 09:282.01530.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421626222007.07.09 09:22buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 09:292.01530.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421627852007.07.09 09:23buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 09:292.01540.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421631162007.07.09 09:24buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 09:302.01570.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421631752007.07.09 09:25buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 09:302.01560.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421633172007.07.09 09:26buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 09:302.01560.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421634462007.07.09 09:27buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 09:302.01570.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421635822007.07.09 09:28buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:072.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421638122007.07.09 09:29buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:532.01650.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421641852007.07.09 09:30buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 11:352.01460.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
421644862007.07.09 09:31buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 11:362.01470.000.000.00-1.30
 801014Micronotch_v4
421646692007.07.09 09:32buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 11:432.01460.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
421648492007.07.09 09:33buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 11:372.01460.000.000.00-1.30
 801014Micronotch_v4
421649352007.07.09 09:34buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 11:362.01470.000.000.00-1.30
 801014Micronotch_v4
421650862007.07.09 09:35buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 11:432.01460.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
421652772007.07.09 09:36buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:542.01640.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421653562007.07.09 09:37buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:462.01610.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421655122007.07.09 09:38buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:452.01570.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421656462007.07.09 09:39buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:312.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421658072007.07.09 09:40buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:592.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421659722007.07.09 09:41buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:072.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421662022007.07.09 09:42buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:312.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421663152007.07.09 09:43buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:322.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421663952007.07.09 09:44buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:322.01570.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421665262007.07.09 09:45buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:452.01580.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421665992007.07.09 09:46buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:332.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421667562007.07.09 09:47buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 14:502.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421668452007.07.09 09:48buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01560.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421671102007.07.09 09:49buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.09 11:352.01470.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421673082007.07.09 09:50buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 13:392.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421674522007.07.09 09:51buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:452.01500.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421676002007.07.09 09:52buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:452.01490.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421677452007.07.09 09:53buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:452.01500.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421678422007.07.09 09:54buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:462.01490.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421680082007.07.09 09:55buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:532.01540.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421682332007.07.09 09:56buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:002.01540.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421683342007.07.09 09:57buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:482.01540.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421684212007.07.09 09:58buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:532.01560.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421685692007.07.09 09:59buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:542.01570.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421687792007.07.09 10:00buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01560.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421690942007.07.09 10:01buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01570.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421693472007.07.09 10:02buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:432.01470.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421696372007.07.09 10:03buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 13:392.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421697432007.07.09 10:04buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:452.01490.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421699212007.07.09 10:05buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:492.01550.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421701832007.07.09 10:07buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01560.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421702992007.07.09 10:08buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:542.01560.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421704102007.07.09 10:09buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:542.01570.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421705882007.07.09 10:10buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:492.01540.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421707532007.07.09 10:11buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:542.01570.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421708652007.07.09 10:12buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:542.01570.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421709892007.07.09 10:13buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:502.01550.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421711982007.07.09 10:14buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:432.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421713922007.07.09 10:15buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:432.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421714802007.07.09 10:16buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:452.01500.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421715892007.07.09 10:17buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:442.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421717312007.07.09 10:18buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:442.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421718822007.07.09 10:19buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:452.01490.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421719492007.07.09 10:20buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421720302007.07.09 10:21buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:512.01540.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421720902007.07.09 10:22buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421723032007.07.09 10:23buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421723872007.07.09 10:24buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421724792007.07.09 10:25buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421725652007.07.09 10:26buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421727092007.07.09 10:27buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421729782007.07.09 10:28buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421731492007.07.09 10:29buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421731802007.07.09 10:30buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421733832007.07.09 10:31buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421734572007.07.09 10:32buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421736732007.07.09 10:33buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421737712007.07.09 10:34buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421738442007.07.09 10:35buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421739272007.07.09 10:36buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421741042007.07.09 10:37buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421742432007.07.09 10:38buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421743502007.07.09 10:39buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421744872007.07.09 10:40buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 11:462.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421745702007.07.09 10:41buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421748042007.07.09 10:42buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421748842007.07.09 10:43buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421750342007.07.09 10:44buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421751622007.07.09 10:45buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:512.01540.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421753372007.07.09 10:46buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421755532007.07.09 10:47buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:512.01530.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421756842007.07.09 10:48buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:542.01560.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421757772007.07.09 10:49buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:552.01600.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
421758242007.07.09 10:50buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421760622007.07.09 10:51buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:522.01540.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421763222007.07.09 10:52buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:552.01590.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
421764932007.07.09 10:53buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:552.01580.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
421766612007.07.09 10:54buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:522.01530.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421767582007.07.09 10:55buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421769682007.07.09 10:56buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:452.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421771182007.07.09 10:57buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:452.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421773522007.07.09 10:58buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:442.01470.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421774252007.07.09 10:59buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421776912007.07.09 11:00buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:452.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421778212007.07.09 11:01buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:452.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421778792007.07.09 11:02buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421781002007.07.09 11:04buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421782012007.07.09 11:05buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:442.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421783712007.07.09 11:06buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:442.01470.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421785422007.07.09 11:07buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 11:452.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421786452007.07.09 11:08buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:452.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421788022007.07.09 11:09buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421788672007.07.09 11:10buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 11:452.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421791302007.07.09 11:12buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 11:452.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421791782007.07.09 11:13buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421792862007.07.09 11:14buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421794582007.07.09 11:15buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421795122007.07.09 11:16buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421796022007.07.09 11:17buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:452.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421798202007.07.09 11:19buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421799262007.07.09 11:20buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 11:452.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421800672007.07.09 11:21buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421802292007.07.09 11:22buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421803112007.07.09 11:23buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 11:452.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421803592007.07.09 11:24buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 11:452.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421805182007.07.09 11:25buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421806782007.07.09 11:27buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421807542007.07.09 11:28buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421809082007.07.09 11:29buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01560.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421810082007.07.09 11:30buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421811412007.07.09 11:31buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421813602007.07.09 11:32buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:552.01570.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421813792007.07.09 11:33buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01540.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421814782007.07.09 11:34buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:582.01540.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421816602007.07.09 11:35buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:002.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421817642007.07.09 11:36buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 14:502.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421818762007.07.09 11:37buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:002.01540.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421819922007.07.09 11:38buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:582.01530.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421821802007.07.09 11:39buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:552.01560.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421822142007.07.09 11:40buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:582.01530.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421823592007.07.09 11:41buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:582.01540.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421824662007.07.09 11:42buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:592.01530.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421825732007.07.09 11:43buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:002.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421827032007.07.09 11:44buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:002.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421830502007.07.09 11:46buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 14:512.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421831532007.07.09 11:46buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 14:512.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421832492007.07.09 11:47buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 14:512.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421832692007.07.09 11:48buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:002.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421834092007.07.09 11:49buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 14:522.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421835862007.07.09 11:50buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 14:562.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421836592007.07.09 11:51buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 14:562.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421837572007.07.09 11:52buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:462.01540.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421838242007.07.09 11:53buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:592.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421839552007.07.09 11:54buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:462.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421840402007.07.09 11:55buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:472.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421842372007.07.09 11:56buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:592.01540.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421843652007.07.09 11:57buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:472.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421844272007.07.09 11:58buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:472.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421845032007.07.09 11:59buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:472.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421846502007.07.09 12:00buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:482.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421848402007.07.09 12:01buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:482.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421850082007.07.09 12:02buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:002.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421851192007.07.09 12:03buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:012.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421852092007.07.09 12:04buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:012.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421853762007.07.09 12:05buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:022.01560.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421854342007.07.09 12:06buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:022.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421855382007.07.09 12:07buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:022.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421858072007.07.09 12:08buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:032.01560.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421859152007.07.09 12:09buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:032.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421860682007.07.09 12:10buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:482.01540.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421863162007.07.09 12:11buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:592.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421866012007.07.09 12:12buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:562.01550.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421867472007.07.09 12:13buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:522.01540.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421870902007.07.09 12:15buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421871292007.07.09 12:15buy0.10gbpusdm2.01421.96422.02382007.07.09 13:392.01460.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421872272007.07.09 12:15buy0.10eurusdm1.36211.31211.37192007.07.09 14:501.36320.000.000.001.10
 801011Micronotch_v4
421875282007.07.09 12:16buy0.10gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.09 12:342.01470.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
421879692007.07.09 12:17buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.09 13:372.01460.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421881232007.07.09 12:18buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:392.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421883042007.07.09 12:19buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:532.01530.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421885432007.07.09 12:20buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:592.01540.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421888852007.07.09 12:21buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:572.01570.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421889592007.07.09 12:22buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:562.01550.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421892822007.07.09 12:23buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:532.01540.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421895532007.07.09 12:24buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:472.01520.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421897452007.07.09 12:25buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:472.01530.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421898652007.07.09 12:26buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:532.01550.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421900442007.07.09 12:27buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:562.01550.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421902122007.07.09 12:28buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:562.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421904682007.07.09 12:29buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:562.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421904912007.07.09 12:30buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421908132007.07.09 12:31buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421908862007.07.09 12:32buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421909282007.07.09 12:33buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421910042007.07.09 12:34buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:562.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421910832007.07.09 12:35buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421911802007.07.09 12:36buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421912452007.07.09 12:37buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421914412007.07.09 12:38buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:562.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421915082007.07.09 12:39buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:562.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421916172007.07.09 12:40buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:562.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421917012007.07.09 12:41buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421918022007.07.09 12:42buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:562.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421919002007.07.09 12:43buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421920062007.07.09 12:44buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:562.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421921792007.07.09 12:45buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:562.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421922882007.07.09 12:46buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421924042007.07.09 12:47buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:562.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421926062007.07.09 12:48buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:562.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421926902007.07.09 12:49buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421928932007.07.09 12:50buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:512.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421929332007.07.09 12:51buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:512.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421930342007.07.09 12:52buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:512.01550.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421931882007.07.09 12:53buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:512.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421932592007.07.09 12:54buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:512.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421935132007.07.09 12:55buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:512.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421935752007.07.09 12:56buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:512.01550.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421936532007.07.09 12:57buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:512.01550.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421937562007.07.09 12:58buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:512.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421939112007.07.09 12:59buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:512.01550.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421940102007.07.09 13:00buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:502.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421942692007.07.09 13:01buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:502.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421944292007.07.09 13:02buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:502.01550.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421945842007.07.09 13:03buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:502.01550.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421946202007.07.09 13:04buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:472.01520.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421947892007.07.09 13:05buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:392.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421949222007.07.09 13:06buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:472.01530.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421949672007.07.09 13:07buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:392.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421950622007.07.09 13:08buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:472.01530.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421952032007.07.09 13:09buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 13:392.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421953302007.07.09 13:10buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421954582007.07.09 13:11buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 13:392.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421955212007.07.09 13:12buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:482.01560.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
421957562007.07.09 13:13buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 13:392.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421958982007.07.09 13:14buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421959622007.07.09 13:15buy0.10gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.09 13:362.01470.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421961242007.07.09 13:16buy0.10gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.09 13:372.01470.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421963402007.07.09 13:17buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.09 13:382.01460.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421968132007.07.09 13:18buy0.10gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.09 13:372.01460.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421970682007.07.09 13:19buy0.10gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.09 13:372.01470.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421971902007.07.09 13:20buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.09 13:392.01460.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421973782007.07.09 13:21buy0.10eurusdm1.36181.31181.37162007.07.09 14:501.36320.000.000.001.40
 801011Micronotch_v4
421974042007.07.09 13:21buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.09 13:392.01460.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421976902007.07.09 13:22buy0.10gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.09 13:372.01460.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421978022007.07.09 13:23buy0.10gbpusdm2.01421.96422.02382007.07.09 13:392.01460.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421982182007.07.09 13:24buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421983072007.07.09 13:25buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.09 13:392.01460.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421985592007.07.09 13:26buy0.10gbpusdm2.01421.96422.02382007.07.09 13:392.01460.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421986052007.07.09 13:27buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421987932007.07.09 13:28buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421989762007.07.09 13:29buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421990822007.07.09 13:30buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421992812007.07.09 13:31buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 13:392.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421996252007.07.09 13:32buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421998532007.07.09 13:34buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:382.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422000382007.07.09 13:35buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:502.01550.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422001872007.07.09 13:36buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:482.01550.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422003592007.07.09 13:37buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:502.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422007872007.07.09 13:39buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:502.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422009282007.07.09 13:40buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:502.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422010222007.07.09 13:41buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:502.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422012012007.07.09 13:42buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:502.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422014552007.07.09 13:43buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:502.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422016872007.07.09 13:44buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:502.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422017672007.07.09 13:45buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 13:502.01550.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422019622007.07.09 13:46buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 13:502.01550.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422020542007.07.09 13:47buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 13:502.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422023812007.07.09 13:48buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:582.01690.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
422025592007.07.09 13:49buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:012.01640.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422031782007.07.09 13:51buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:542.01650.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422033322007.07.09 13:52buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:582.01680.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422034022007.07.09 13:53buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:582.01680.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422035812007.07.09 13:54buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 16:032.01650.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422038982007.07.09 13:55buy0.10gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.09 17:132.01640.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422042242007.07.09 13:56buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 16:032.01660.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422042442007.07.09 13:57buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422044762007.07.09 13:58buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:582.01670.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422047132007.07.09 13:59buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:542.01640.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422050872007.07.09 14:00buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:542.01650.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422053952007.07.09 14:01buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:512.01640.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422055302007.07.09 14:02buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:472.01620.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422058102007.07.09 14:03buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:452.01580.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422059172007.07.09 14:04buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:472.01660.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
422060192007.07.09 14:05buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:472.01650.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422061072007.07.09 14:06buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:462.01590.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422061942007.07.09 14:07buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:472.01660.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
422062422007.07.09 14:08buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:472.01650.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422062612007.07.09 14:09buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:462.01600.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422063482007.07.09 14:10buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:342.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422064692007.07.09 14:11buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:082.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422065092007.07.09 14:12buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:032.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422067522007.07.09 14:13buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 14:452.01530.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422068472007.07.09 14:14buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:102.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422069462007.07.09 14:15buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:032.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422070502007.07.09 14:16buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:112.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422072292007.07.09 14:18buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:512.01650.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422072402007.07.09 14:18buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:472.01640.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422073482007.07.09 14:19buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:482.01650.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422075002007.07.09 14:20buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:512.01660.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422076212007.07.09 14:21buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:462.01620.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422076882007.07.09 14:22buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:462.01620.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422078302007.07.09 14:23buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:112.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422079312007.07.09 14:24buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:122.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422080802007.07.09 14:25buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 14:452.01540.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422081482007.07.09 14:26buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 14:452.01530.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422082202007.07.09 14:27buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:492.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422082832007.07.09 14:28buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:492.01540.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422084482007.07.09 14:29buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:462.01630.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422085472007.07.09 14:30buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:482.01640.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422086332007.07.09 14:31buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:412.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422087682007.07.09 14:32buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:462.01620.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422088382007.07.09 14:33buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:432.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422089782007.07.09 14:34buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:462.01610.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422090782007.07.09 14:35buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:482.01630.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422091662007.07.09 14:36buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:482.01630.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422092412007.07.09 14:37buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:442.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422093502007.07.09 14:38buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:442.01580.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422094792007.07.09 14:39buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:132.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422095312007.07.09 14:40buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:062.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422097112007.07.09 14:41buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:142.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422097512007.07.09 14:42buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:062.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422098362007.07.09 14:43buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:442.01580.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422102612007.07.09 14:44buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:452.01590.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422103772007.07.09 14:45buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:482.01640.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422105342007.07.09 14:46buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:592.01660.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422105872007.07.09 14:47buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:552.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422106692007.07.09 14:48buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:512.01670.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
422107822007.07.09 14:49buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:552.01670.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422109402007.07.09 14:50buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:012.01650.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422111872007.07.09 14:51buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:552.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422113352007.07.09 14:52buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:552.01670.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422114002007.07.09 14:53buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:552.01680.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
422114382007.07.09 14:54buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:552.01670.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422115742007.07.09 14:55buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:522.01680.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
422116272007.07.09 14:56buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:522.01680.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
422116922007.07.09 14:57buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:522.01670.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
422118092007.07.09 14:58buy0.10eurusdm1.36291.31291.37272007.07.10 08:091.36340.000.00-0.060.50
 801011Micronotch_v4
422118502007.07.09 14:58buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:482.01630.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422120882007.07.09 14:59buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:302.01560.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422122312007.07.09 15:00buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:452.01580.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422124182007.07.09 15:01buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:592.01650.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422124802007.07.09 15:02buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:012.01660.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422125572007.07.09 15:03buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:092.01630.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422126802007.07.09 15:04buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:562.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422127692007.07.09 15:05buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:592.01640.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422128132007.07.09 15:06buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:012.01650.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422129152007.07.09 15:07buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:102.01630.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422130132007.07.09 15:08buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:012.01660.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422130292007.07.09 15:09buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:592.01650.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422130982007.07.09 15:10buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:592.01640.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422131582007.07.09 15:11buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:592.01630.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422132372007.07.09 15:12buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 16:002.01640.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422132992007.07.09 15:13buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:022.01650.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422133532007.07.09 15:14buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:022.01660.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422134752007.07.09 15:15buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 16:002.01630.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422135722007.07.09 15:16buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:562.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422137342007.07.09 15:17buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:492.01640.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422138172007.07.09 15:18buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:562.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422139722007.07.09 15:19buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:522.01650.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422140292007.07.09 15:20buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:492.01630.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422140812007.07.09 15:21buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:492.01640.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422142282007.07.09 15:22buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:562.01670.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422143022007.07.09 15:22buy0.10eurusdm1.36261.31261.37242007.07.10 08:091.36340.000.00-0.060.80
 801011Micronotch_v4
422143222007.07.09 15:23buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:502.01640.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422144282007.07.09 15:24buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:502.01630.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422146192007.07.09 15:25buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:562.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422148102007.07.09 15:26buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:562.01670.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422149492007.07.09 15:27buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:462.01600.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422149532007.07.09 15:27buy0.10eurusdm1.36231.31231.37212007.07.10 08:091.36340.000.00-0.061.10
 801011Micronotch_v4
422151132007.07.09 15:28buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:522.01660.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422151662007.07.09 15:29buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:522.01660.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422152982007.07.09 15:30buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:112.01640.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422154022007.07.09 15:31buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:022.01650.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422154932007.07.09 15:32buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:022.01660.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422156122007.07.09 15:33buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:112.01640.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422156822007.07.09 15:34buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:022.01650.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422157192007.07.09 15:35buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 16:002.01650.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422158532007.07.09 15:36buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 16:002.01640.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422160252007.07.09 15:37buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:562.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422160682007.07.09 15:38buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:572.01680.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
422161652007.07.09 15:39buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:572.01690.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
422162672007.07.09 15:40buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:572.01680.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
422165192007.07.09 15:41buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 16:002.01650.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422165862007.07.09 15:42buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:032.01650.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422166182007.07.09 15:43buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 16:012.01640.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422168382007.07.09 15:44buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:132.01640.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422170742007.07.09 15:45buy0.10gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.09 17:132.01640.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422172662007.07.09 15:46buy0.10gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.09 17:132.01640.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422177532007.07.09 15:47buy0.10gbpusdm2.01681.96682.02642007.07.09 21:292.01540.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
422178652007.07.09 15:48buy0.10gbpusdm2.01681.96682.02642007.07.09 21:292.01550.000.000.00-1.30
 801014Micronotch_v4
422180032007.07.09 15:49buy0.10gbpusdm2.01681.96682.02642007.07.09 21:292.01540.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
422180512007.07.09 15:50buy0.10gbpusdm2.01681.96682.02642007.07.09 21:302.01550.000.000.00-1.30
 801014Micronotch_v4
422182192007.07.09 15:51buy0.10gbpusdm2.01681.96682.02642007.07.09 21:302.01540.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
422183912007.07.09 15:52buy0.10gbpusdm2.01721.96722.02682007.07.09 18:382.01580.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
422186472007.07.09 15:53buy0.10gbpusdm2.01701.96702.02662007.07.09 21:272.01530.000.000.00-1.70
 801014Micronotch_v4
422187942007.07.09 15:54buy0.10gbpusdm2.01681.96682.02642007.07.09 21:322.01540.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
422188612007.07.09 15:55buy0.10gbpusdm2.01701.96702.02662007.07.09 21:272.01530.000.000.00-1.70
 801014Micronotch_v4
422189492007.07.09 15:56buy0.10gbpusdm2.01701.96702.02662007.07.09 21:282.01530.000.000.00-1.70
 801014Micronotch_v4
422190222007.07.09 15:57buy0.10gbpusdm2.01721.96722.02682007.07.09 21:272.01540.000.000.00-1.80
 801014Micronotch_v4
422190822007.07.09 15:58buy0.10gbpusdm2.01731.96732.02692007.07.09 18:372.01580.000.000.00-1.50
 801014Micronotch_v4
422191772007.07.09 15:59buy0.10gbpusdm2.01701.96702.02662007.07.09 21:282.01530.000.000.00-1.70
 801014Micronotch_v4
422194032007.07.09 16:00buy0.10gbpusdm2.01681.96682.02642007.07.09 21:322.01540.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
422196042007.07.09 16:01buy0.10gbpusdm2.01681.96682.02642007.07.09 21:322.01540.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
422197442007.07.09 16:02buy0.10gbpusdm2.01691.96692.02652007.07.09 21:282.01540.000.000.00-1.50
 801014Micronotch_v4
422198142007.07.09 16:03buy0.10gbpusdm2.01691.96692.02652007.07.09 21:282.01540.000.000.00-1.50
 801014Micronotch_v4
422199392007.07.09 16:04buy0.10gbpusdm2.01691.96692.02652007.07.09 21:282.01540.000.000.00-1.50
 801014Micronotch_v4
422201682007.07.09 16:05buy0.10gbpusdm2.01671.96672.02632007.07.09 21:372.01540.000.000.00-1.30
 801014Micronotch_v4
422202062007.07.09 16:07buy0.10gbpusdm2.01671.96672.02632007.07.10 07:272.01450.000.000.00-2.20
 801014Micronotch_v4
422202952007.07.09 16:08buy0.10gbpusdm2.01681.96682.02642007.07.09 21:332.01540.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
422204392007.07.09 16:09buy0.10gbpusdm2.01681.96682.02642007.07.09 21:352.01540.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
422205722007.07.09 16:10buy0.10gbpusdm2.01671.96672.02632007.07.10 07:272.01450.000.000.00-2.20
 801014Micronotch_v4
422206512007.07.09 16:11buy0.10gbpusdm2.01651.96652.02612007.07.10 12:002.01680.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422208122007.07.09 16:12buy0.10gbpusdm2.01661.96662.02622007.07.10 07:442.01460.000.000.00-2.00
 801014Micronotch_v4
422209552007.07.09 16:13buy0.10gbpusdm2.01651.96652.02612007.07.10 12:002.01680.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422210772007.07.09 16:14buy0.10gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 12:002.01680.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422212452007.07.09 16:15buy0.10gbpusdm2.01651.96652.02612007.07.10 12:002.01680.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422213632007.07.09 16:16buy0.10gbpusdm2.01661.96662.02622007.07.10 07:582.01470.000.000.00-1.90
 801014Micronotch_v4
422214662007.07.09 16:17buy0.10gbpusdm2.01671.96672.02632007.07.10 07:272.01450.000.000.00-2.20
 801014Micronotch_v4
422215052007.07.09 16:18buy0.10gbpusdm2.01661.96662.02622007.07.10 07:592.01470.000.000.00-1.90
 801014Micronotch_v4
422215472007.07.09 16:19buy0.10gbpusdm2.01651.96652.02612007.07.10 12:002.01680.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422216282007.07.09 16:20buy0.10gbpusdm2.01671.96672.02632007.07.10 07:272.01460.000.000.00-2.10
 801014Micronotch_v4
422217552007.07.09 16:21buy0.10gbpusdm2.01671.96672.02632007.07.10 07:272.01460.000.000.00-2.10
 801014Micronotch_v4
422217742007.07.09 16:22buy0.10gbpusdm2.01661.96662.02622007.07.10 07:592.01470.000.000.00-1.90
 801014Micronotch_v4
422218602007.07.09 16:23buy0.10gbpusdm2.01651.96652.02612007.07.10 12:002.01680.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422219272007.07.09 16:24buy0.10gbpusdm2.01671.96672.02632007.07.10 07:272.01460.000.000.00-2.10
 801014Micronotch_v4
422219962007.07.09 16:25buy0.10gbpusdm2.01671.96672.02632007.07.10 07:282.01460.000.000.00-2.10
 801014Micronotch_v4
422220312007.07.09 16:26buy0.10gbpusdm2.01661.96662.02622007.07.10 08:002.01460.000.000.00-2.00
 801014Micronotch_v4
422222042007.07.09 16:27buy0.10gbpusdm2.01661.96662.02622007.07.10 08:002.01470.000.000.00-1.90
 801014Micronotch_v4
422223682007.07.09 16:28buy0.10gbpusdm2.01671.96672.02632007.07.10 07:292.01460.000.000.00-2.10
 801014Micronotch_v4
422224172007.07.09 16:29buy0.10gbpusdm2.01671.96672.02632007.07.10 07:292.01460.000.000.00-2.10
 801014Micronotch_v4
422225982007.07.09 16:30buy0.10gbpusdm2.01671.96672.02632007.07.10 07:292.01460.000.000.00-2.10
 801014Micronotch_v4
422226362007.07.09 16:31buy0.10gbpusdm2.01661.96662.02622007.07.10 08:012.01470.000.000.00-1.90
 801014Micronotch_v4
422229522007.07.09 16:32buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422229802007.07.09 16:32buy0.10eurusdm1.36191.31191.37172007.07.10 08:091.36340.000.00-0.061.50
 801011Micronotch_v4
422231782007.07.09 16:33buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:132.01640.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422232612007.07.09 16:34buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422232972007.07.09 16:35buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422233532007.07.09 16:36buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:132.01640.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422234552007.07.09 16:37buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:132.01640.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422235732007.07.09 16:38buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:132.01640.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422236762007.07.09 16:39buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422237312007.07.09 16:40buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 17:072.01630.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422238242007.07.09 16:41buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 17:082.01630.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422238772007.07.09 16:42buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 17:092.01630.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422239642007.07.09 16:43buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:132.01640.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422240142007.07.09 16:44buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422240952007.07.09 16:45buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422241702007.07.09 16:46buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422242862007.07.09 16:47buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422243422007.07.09 16:48buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422244152007.07.09 16:49buy0.10gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.09 17:132.01640.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422244802007.07.09 16:50buy0.10gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.09 17:132.01640.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422245542007.07.09 16:51buy0.10gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 12:002.01680.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422246302007.07.09 16:52buy0.10gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 12:002.01680.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422246992007.07.09 16:53buy0.10gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 12:002.01680.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422247422007.07.09 16:54buy0.10gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 12:002.01680.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422248962007.07.09 16:55buy0.10gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 12:002.01680.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422249342007.07.09 16:56buy0.10gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.09 17:132.01640.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422250472007.07.09 16:57buy0.10gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 12:002.01680.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422251772007.07.09 16:58buy0.10gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 12:002.01680.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422252152007.07.09 16:59buy0.10gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 12:252.01710.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422253282007.07.09 17:00buy0.10gbpusdm2.01661.96662.02622007.07.10 12:322.01720.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422254472007.07.09 17:01buy0.10gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 12:252.01700.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422254992007.07.09 17:02buy0.10gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 12:252.01700.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422255752007.07.09 17:03buy0.10gbpusdm2.01651.96652.02612007.07.10 12:262.01700.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422256202007.07.09 17:04buy0.10gbpusdm2.01651.96652.02612007.07.10 12:292.01700.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422256822007.07.09 17:05buy0.10gbpusdm2.01651.96652.02612007.07.10 12:292.01710.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422257162007.07.09 17:06buy0.10gbpusdm2.01661.96662.02622007.07.10 12:322.01730.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422257922007.07.09 17:07buy0.10gbpusdm2.01661.96662.02622007.07.10 12:402.01740.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422258472007.07.09 17:08buy0.10gbpusdm2.01661.96662.02622007.07.10 12:402.01760.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422259362007.07.09 17:09buy0.10gbpusdm2.01671.96672.02632007.07.10 07:342.01460.000.000.00-2.10
 801014Micronotch_v4
422259772007.07.09 17:10buy0.10gbpusdm2.01671.96672.02632007.07.10 07:352.01460.000.000.00-2.10
 801014Micronotch_v4
422260092007.07.09 17:11buy0.10gbpusdm2.01681.96682.02642007.07.09 21:352.01540.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
422261052007.07.09 17:13buy0.10gbpusdm2.01681.96682.02642007.07.09 21:362.01540.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
422261752007.07.09 17:14buy0.10gbpusdm2.01681.96682.02642007.07.09 21:362.01540.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
422262342007.07.09 17:15buy0.10gbpusdm2.01691.96692.02652007.07.09 21:282.01540.000.000.00-1.50
 801014Micronotch_v4
422263642007.07.09 17:16buy0.10gbpusdm2.01661.96662.02622007.07.10 12:402.01760.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422265642007.07.09 17:17buy0.10gbpusdm2.01661.96662.02622007.07.10 13:122.01760.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422266802007.07.09 17:20buy0.10gbpusdm2.01651.96652.02612007.07.10 12:302.01710.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422267202007.07.09 17:21buy0.10gbpusdm2.01651.96652.02612007.07.10 12:212.01730.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422268052007.07.09 17:22buy0.10gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 12:242.01700.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422268842007.07.09 17:23buy0.10gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 12:252.01710.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422268922007.07.09 17:24buy0.10gbpusdm2.01651.96652.02612007.07.10 12:322.01730.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422269742007.07.09 17:25buy0.10gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 12:252.01700.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422270382007.07.09 17:26buy0.10gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 12:252.01710.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422271172007.07.09 17:27buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:112.01720.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
422271972007.07.09 17:28buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 09:072.01640.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422272842007.07.09 17:29buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:422.01630.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422273912007.07.09 17:30buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422275132007.07.09 17:31buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:422.01630.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422275762007.07.09 17:32buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422276222007.07.09 17:33buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422276642007.07.09 17:34buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422277382007.07.09 17:35buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422277912007.07.09 17:36buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:132.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422278392007.07.09 17:37buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:142.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422278972007.07.09 17:38buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422280252007.07.09 17:39buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422280912007.07.09 17:40buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:432.01570.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422281962007.07.09 17:41buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422282312007.07.09 17:42buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422283232007.07.09 17:43buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422283332007.07.09 17:44buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422284092007.07.09 17:45buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422284482007.07.09 17:46buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422285032007.07.09 17:47buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422285552007.07.09 17:48buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422285762007.07.09 17:49buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422286692007.07.09 17:50buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422287092007.07.09 17:51buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422287662007.07.09 17:52buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422287962007.07.09 17:53buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422288312007.07.09 17:54buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422288952007.07.09 17:55buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422289292007.07.09 17:56buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422289792007.07.09 17:57buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422290092007.07.09 17:58buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422290682007.07.09 17:59buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422291172007.07.09 18:00buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422291532007.07.09 18:01buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422291832007.07.09 18:02buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422292082007.07.09 18:03buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:432.01570.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422292412007.07.09 18:04buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:432.01570.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422292852007.07.09 18:05buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:432.01570.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422293192007.07.09 18:06buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422293552007.07.09 18:07buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422293792007.07.09 18:08buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422293992007.07.09 18:09buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422294482007.07.09 18:10buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422294922007.07.09 18:11buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422295302007.07.09 18:12buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422296042007.07.09 18:13buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422296422007.07.09 18:14buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:432.01570.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422297162007.07.09 18:15buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422297612007.07.09 18:16buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422297892007.07.09 18:17buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422298402007.07.09 18:18buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:432.01570.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422298612007.07.09 18:19buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:432.01570.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422299442007.07.09 18:20buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:432.01570.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422299942007.07.09 18:21buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422300272007.07.09 18:22buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422300572007.07.09 18:23buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422300862007.07.09 18:24buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422301432007.07.09 18:25buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422302422007.07.09 18:26buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422302622007.07.09 18:27buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422302842007.07.09 18:28buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422303632007.07.09 18:29buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422304272007.07.09 18:30buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422304682007.07.09 18:31buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422305062007.07.09 18:32buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422305762007.07.09 18:33buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 09:072.01630.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422305992007.07.09 18:34buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 09:072.01630.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422306172007.07.09 18:35buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:132.01730.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
422306922007.07.09 18:36buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:132.01740.000.000.001.30
 801014Micronotch_v4
422307332007.07.09 18:37buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:142.01740.000.000.001.30
 801014Micronotch_v4
422307762007.07.09 18:38buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 09:082.01630.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422308462007.07.09 18:39buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 09:092.01630.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422308692007.07.09 18:40buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 09:092.01630.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422309102007.07.09 18:41buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 11:572.01680.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422309542007.07.09 18:42buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:012.01680.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422309872007.07.09 18:43buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:022.01670.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422310112007.07.09 18:44buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:022.01660.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422310662007.07.09 18:45buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:422.01630.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422311152007.07.09 18:46buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422311732007.07.09 18:47buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422312472007.07.09 18:48buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:422.01630.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422313162007.07.09 18:49buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:022.01670.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422313562007.07.09 18:50buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422314122007.07.09 18:51buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422314502007.07.09 18:52buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:422.01620.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422314932007.07.09 18:53buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:422.01640.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422315572007.07.09 18:54buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422315862007.07.09 18:55buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:432.01570.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422317412007.07.09 18:56buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422318402007.07.09 18:57buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422318682007.07.09 18:58buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422320012007.07.09 18:59buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:292.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422322232007.07.09 19:00buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:382.01540.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422323142007.07.09 19:01buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422323692007.07.09 19:02buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:382.01540.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422324392007.07.09 19:03buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:382.01540.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422325132007.07.09 19:04buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422326192007.07.09 19:05buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:382.01540.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422326482007.07.09 19:06buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:382.01540.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422326722007.07.09 19:08buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:382.01540.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422326902007.07.09 19:08buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:382.01540.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422327182007.07.09 19:09buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:382.01540.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422328012007.07.09 19:10buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:292.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422328252007.07.09 19:11buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 21:282.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422329622007.07.09 19:12buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:302.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422329982007.07.09 19:13buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:302.01560.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422330512007.07.09 19:14buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:302.01570.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422330752007.07.09 19:15buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:302.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422331252007.07.09 19:16buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:302.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422331942007.07.09 19:17buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:312.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422332132007.07.09 19:18buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:312.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422332412007.07.09 19:19buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422332812007.07.09 19:20buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422333232007.07.09 19:21buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422333762007.07.09 19:22buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422334412007.07.09 19:23buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422334702007.07.09 19:24buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 21:292.01560.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422335932007.07.09 19:25buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422336502007.07.09 19:26buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422336662007.07.09 19:27buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:382.01540.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422337492007.07.09 19:28buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422337742007.07.09 19:29buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422338422007.07.09 19:30buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422338922007.07.09 19:31buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:382.01540.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422339792007.07.09 19:32buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422340232007.07.09 19:33buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422340712007.07.09 19:34buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422341682007.07.09 19:35buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:382.01540.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422341952007.07.09 19:36buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:382.01540.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422342412007.07.09 19:37buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:382.01540.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422342962007.07.09 19:38buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:382.01540.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422343652007.07.09 19:39buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422344292007.07.09 19:40buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422344822007.07.09 19:41buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422345182007.07.09 19:42buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422345822007.07.09 19:43buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422346362007.07.09 19:44buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422346922007.07.09 19:45buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422347572007.07.09 19:46buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422347952007.07.09 19:47buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422348452007.07.09 19:48buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422348822007.07.09 19:49buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 21:382.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422349452007.07.09 19:50buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:382.01540.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422350052007.07.09 19:51buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:372.01540.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422350372007.07.09 19:52buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:372.01540.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422350832007.07.09 19:53buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:372.01540.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422354032007.07.09 19:58buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:372.01540.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422354602007.07.09 19:59buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:372.01540.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422357092007.07.09 20:01buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:372.01540.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422361092007.07.09 20:04buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:372.01540.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422362622007.07.09 20:07buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:372.01540.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422363072007.07.09 20:08buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:372.01540.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422363312007.07.09 20:09buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:372.01540.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422388432007.07.09 20:41buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02492007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422389062007.07.09 20:42buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 21:372.01540.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422389492007.07.09 20:43buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:372.01540.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422390432007.07.09 20:44buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:372.01540.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422390792007.07.09 20:45buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:372.01540.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422391752007.07.09 20:46buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:372.01540.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422393092007.07.09 20:47buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:372.01540.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422393592007.07.09 20:48buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:372.01540.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422394352007.07.09 20:49buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:372.01540.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422394942007.07.09 20:50buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:372.01540.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422396952007.07.09 20:51buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:372.01540.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422397142007.07.09 20:52buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:372.01540.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422398292007.07.09 20:53buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02492007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422399282007.07.09 20:54buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:372.01540.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422399852007.07.09 20:55buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422400292007.07.09 20:56buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02492007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422401692007.07.09 20:57buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:372.01540.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422402142007.07.09 20:58buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422403582007.07.09 21:01buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422405202007.07.09 21:02buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422405792007.07.09 21:03buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422406312007.07.09 21:04buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422406662007.07.09 21:05buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422407852007.07.09 21:06buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422408152007.07.09 21:07buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422408822007.07.09 21:08buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422409402007.07.09 21:09buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422409952007.07.09 21:10buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422414142007.07.09 21:14buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:372.01540.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422415012007.07.09 21:15buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:372.01540.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422415192007.07.09 21:16buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 21:372.01540.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422415762007.07.09 21:17buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422416702007.07.09 21:18buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422417052007.07.09 21:19buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422417482007.07.09 21:20buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422418442007.07.09 21:21buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02492007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422421182007.07.09 21:25buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422421412007.07.09 21:26buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422421892007.07.09 21:27buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422423922007.07.09 21:28buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422425512007.07.09 21:29buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:432.01620.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422426752007.07.09 21:30buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:032.01670.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422427792007.07.09 21:31buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02552007.07.10 12:142.01740.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
422428192007.07.09 21:32buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422428632007.07.09 21:33buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422430602007.07.09 21:34buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422432462007.07.09 21:35buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422433142007.07.09 21:36buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422434232007.07.09 21:38buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422434412007.07.09 21:38buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422434902007.07.09 21:39buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422435312007.07.09 21:40buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422436262007.07.09 21:41buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:432.01620.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422436742007.07.09 21:42buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:432.01620.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422437312007.07.09 21:43buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:442.01630.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422437922007.07.09 21:44buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:442.01620.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422438262007.07.09 21:45buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:442.01630.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422438652007.07.09 21:46buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:442.01630.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422439842007.07.09 21:47buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:442.01630.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422440072007.07.09 21:48buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:442.01630.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422440372007.07.09 21:49buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:442.01630.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422440882007.07.09 21:50buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422441362007.07.09 21:51buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:432.01570.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422441752007.07.09 21:52buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422442332007.07.09 21:53buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422443042007.07.09 21:54buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422443622007.07.09 21:55buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422444132007.07.09 21:56buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:042.01660.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422444392007.07.09 21:57buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:442.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422445422007.07.09 21:58buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02522007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422446872007.07.09 21:59buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02542007.07.10 08:442.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422447852007.07.09 22:00buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422451372007.07.09 22:01buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422453992007.07.09 22:02buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:432.01570.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422455032007.07.09 22:03buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422455662007.07.09 22:04buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422457342007.07.09 22:05buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422458432007.07.09 22:07buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422459942007.07.09 22:08buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.10 00:392.01560.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422460912007.07.09 22:09buy0.01gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.10 00:382.01560.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422461282007.07.09 22:10buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.10 00:392.01570.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422461402007.07.09 22:11buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.10 00:392.01560.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422462742007.07.09 22:12buy0.01gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.10 00:392.01560.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422463542007.07.09 22:13buy0.01gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.10 00:392.01570.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422464752007.07.09 22:14buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02472007.07.10 00:402.01560.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422465292007.07.09 22:15buy0.01gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.10 00:392.01560.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422466002007.07.09 22:16buy0.01gbpusdm2.01511.96512.02462007.07.10 00:392.01560.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422466512007.07.09 22:17buy0.01gbpusdm2.01511.96512.02462007.07.10 00:392.01570.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422466822007.07.09 22:18buy0.01gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.10 00:392.01570.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422467372007.07.09 22:19buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02472007.07.10 00:412.01560.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422468862007.07.09 22:20buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02472007.07.10 00:412.01560.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422469282007.07.09 22:21buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02472007.07.10 00:412.01560.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422469552007.07.09 22:22buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02472007.07.10 00:422.01570.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422469952007.07.09 22:23buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02472007.07.10 00:422.01570.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422470192007.07.09 22:24buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02472007.07.10 00:432.01570.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422470912007.07.09 22:25buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02482007.07.10 00:532.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422471132007.07.09 22:26buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02482007.07.10 00:542.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422471442007.07.09 22:27buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422471662007.07.09 22:28buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422472752007.07.09 22:29buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422473032007.07.09 22:30buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422473782007.07.09 22:31buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422474422007.07.09 22:32buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:432.01570.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422474692007.07.09 22:33buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422475632007.07.09 22:34buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422476762007.07.09 22:35buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422477862007.07.09 22:36buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422478322007.07.09 22:37buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422479542007.07.09 22:38buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422481212007.07.09 22:39buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02482007.07.10 00:552.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422481732007.07.09 22:40buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02472007.07.10 00:552.01580.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422482342007.07.09 22:41buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.10 00:552.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422482752007.07.09 22:42buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.10 00:552.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422483412007.07.09 22:43buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02482007.07.10 01:362.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422483932007.07.09 22:44buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.10 01:362.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422484252007.07.09 22:45buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422484492007.07.09 22:46buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:432.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422485002007.07.09 22:48buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02482007.07.10 01:422.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422485192007.07.09 22:49buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:422.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422486702007.07.09 22:50buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:422.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422487192007.07.09 22:51buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.10 01:372.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422487572007.07.09 22:52buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.10 01:372.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422487952007.07.09 22:53buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.10 01:372.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422488192007.07.09 22:54buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.10 01:372.01580.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422488622007.07.09 22:55buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.10 00:472.01570.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422489202007.07.09 22:56buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.10 01:382.01580.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422489562007.07.09 22:57buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.10 01:382.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422490412007.07.09 22:58buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.10 00:472.01570.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422491382007.07.09 22:59buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.10 00:482.01570.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422492062007.07.09 23:00buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02482007.07.10 01:382.01580.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422492722007.07.09 23:01buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:422.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422493792007.07.09 23:02buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.10 01:392.01580.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422494372007.07.09 23:03buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.10 00:482.01570.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422495572007.07.09 23:04buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02482007.07.10 01:402.01580.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422495772007.07.09 23:05buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.10 00:492.01570.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422496532007.07.09 23:06buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.10 01:402.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422497432007.07.09 23:07buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.10 01:412.01580.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422498372007.07.09 23:08buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.10 00:492.01570.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422498722007.07.09 23:09buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.10 00:492.01570.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422501342007.07.09 23:10buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.10 00:502.01570.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422502622007.07.09 23:11buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.10 00:502.01570.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422503012007.07.09 23:12buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.10 01:412.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422503572007.07.09 23:13buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.10 01:412.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422503822007.07.09 23:14buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.10 00:512.01570.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422504402007.07.09 23:15buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02482007.07.10 01:422.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422505362007.07.09 23:16buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.10 00:522.01570.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422505862007.07.09 23:17buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02482007.07.10 01:422.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422506142007.07.09 23:18buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02482007.07.10 01:422.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422506882007.07.09 23:19buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02482007.07.10 01:422.01570.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422509252007.07.09 23:20buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02492007.07.10 01:422.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422510472007.07.09 23:21buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02492007.07.10 01:422.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422510972007.07.09 23:22buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02492007.07.10 01:422.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422511492007.07.09 23:23buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02492007.07.10 01:422.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422512052007.07.09 23:24buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:422.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422512672007.07.09 23:25buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:422.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422513212007.07.09 23:26buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:422.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422513542007.07.09 23:27buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:422.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422513802007.07.09 23:28buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:422.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422514382007.07.09 23:29buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:422.01570.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422514802007.07.09 23:30buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:422.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422515482007.07.09 23:31buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 01:422.01570.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422518122007.07.09 23:32buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02512007.07.10 01:422.01570.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422518452007.07.09 23:33buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422519022007.07.09 23:34buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422519342007.07.09 23:35buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422519652007.07.09 23:36buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422520322007.07.09 23:37buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422520462007.07.09 23:38buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422521202007.07.09 23:39buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422521452007.07.09 23:40buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422521652007.07.09 23:41buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422522212007.07.09 23:42buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422522982007.07.09 23:43buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422523402007.07.09 23:44buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422523692007.07.09 23:45buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422524092007.07.09 23:46buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422524382007.07.09 23:47buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422524732007.07.09 23:48buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422525442007.07.09 23:49buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422525782007.07.09 23:50buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422526152007.07.09 23:51buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422526702007.07.09 23:52buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422527362007.07.09 23:53buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422527932007.07.09 23:54buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422528812007.07.09 23:55buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422529832007.07.09 23:56buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02522007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422530062007.07.09 23:57buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422531402007.07.09 23:58buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422534122007.07.09 23:59buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422534532007.07.10 00:00buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422538482007.07.10 00:01buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422540902007.07.10 00:02buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422542192007.07.10 00:03buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422543922007.07.10 00:04buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422545042007.07.10 00:05buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:452.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422546362007.07.10 00:06buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422546662007.07.10 00:09buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422547502007.07.10 00:20buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422548172007.07.10 00:20buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422550122007.07.10 00:21buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422551742007.07.10 00:23buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422552342007.07.10 00:24buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422553112007.07.10 00:25buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422553712007.07.10 00:26buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422554312007.07.10 00:27buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422555162007.07.10 00:28buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422555782007.07.10 00:29buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:452.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422556922007.07.10 00:30buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:452.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422557142007.07.10 00:31buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422557682007.07.10 00:32buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422558372007.07.10 00:33buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422558642007.07.10 00:34buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422559382007.07.10 00:35buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:152.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422559882007.07.10 00:36buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:152.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422560832007.07.10 00:37buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:142.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422561082007.07.10 00:38buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:452.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422562012007.07.10 00:39buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:052.01670.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422563522007.07.10 00:40buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:452.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422565452007.07.10 00:41buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:462.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422566352007.07.10 00:42buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:142.01720.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
422567802007.07.10 00:43buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02562007.07.10 12:142.01730.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422570802007.07.10 00:44buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:052.01660.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422571542007.07.10 00:45buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:062.01660.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422571882007.07.10 00:46buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:062.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422572222007.07.10 00:47buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02562007.07.10 12:142.01730.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422572752007.07.10 00:48buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:152.01720.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
422573482007.07.10 00:49buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:062.01690.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422574642007.07.10 00:50buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:152.01720.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
422575932007.07.10 00:51buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:002.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422576252007.07.10 00:52buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:002.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422576632007.07.10 00:53buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:002.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422576962007.07.10 00:54buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:002.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422577532007.07.10 00:55buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:002.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422578742007.07.10 00:56buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422579292007.07.10 00:57buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422580692007.07.10 00:58buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422581332007.07.10 00:59buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:142.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422583482007.07.10 01:00buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:142.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422584702007.07.10 01:01buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:142.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422585342007.07.10 01:02buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:142.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422586292007.07.10 01:03buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:142.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422586592007.07.10 01:04buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:142.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422587852007.07.10 01:05buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:142.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422588312007.07.10 01:06buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:142.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422588702007.07.10 01:07buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:142.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422589312007.07.10 01:08buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:142.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422590192007.07.10 01:09buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02522007.07.10 03:142.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422590822007.07.10 01:10buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:422.01570.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422591702007.07.10 01:11buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:422.01570.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422592212007.07.10 01:12buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:142.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422592582007.07.10 01:13buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:422.01570.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422592892007.07.10 01:14buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:422.01570.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422593362007.07.10 01:15buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:142.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422593762007.07.10 01:16buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:142.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422595662007.07.10 01:17buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:142.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422596202007.07.10 01:18buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:422.01570.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422596602007.07.10 01:19buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:422.01570.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422598152007.07.10 01:20buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:422.01570.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422598732007.07.10 01:21buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:422.01570.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422599452007.07.10 01:22buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:422.01570.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422604572007.07.10 01:23buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 01:422.01570.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422606242007.07.10 01:24buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02522007.07.10 03:142.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422608062007.07.10 01:25buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:142.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422610012007.07.10 01:26buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:142.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422610772007.07.10 01:27buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:142.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422611292007.07.10 01:28buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 01:422.01570.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422611952007.07.10 01:29buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 03:142.01590.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422612612007.07.10 01:30buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:142.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422613762007.07.10 01:31buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:142.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422614042007.07.10 01:32buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:472.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422615062007.07.10 01:33buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:142.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422615812007.07.10 01:34buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:142.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422616452007.07.10 01:35buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:142.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422617472007.07.10 01:36buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:472.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422618212007.07.10 01:37buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422619482007.07.10 01:38buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:002.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422619872007.07.10 01:39buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:002.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422620202007.07.10 01:40buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:002.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422620762007.07.10 01:41buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:002.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422622542007.07.10 01:43buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:002.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422622592007.07.10 01:43buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:002.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422622972007.07.10 01:44buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:002.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422623302007.07.10 01:45buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422624352007.07.10 01:46buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422624672007.07.10 01:47buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422624932007.07.10 01:48buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422625472007.07.10 01:49buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422626212007.07.10 01:50buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:472.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422626792007.07.10 01:51buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:472.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422627282007.07.10 01:52buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422627832007.07.10 01:53buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422628532007.07.10 01:54buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:472.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422629072007.07.10 01:55buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:472.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422629852007.07.10 01:56buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422631202007.07.10 01:57buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:002.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422631872007.07.10 01:58buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422632812007.07.10 01:59buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422633472007.07.10 02:00buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422633962007.07.10 02:01buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:002.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422634702007.07.10 02:02buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422635202007.07.10 02:03buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422635542007.07.10 02:04buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422635962007.07.10 02:05buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422636812007.07.10 02:06buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422637132007.07.10 02:07buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 12:002.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422637522007.07.10 02:08buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422638852007.07.10 02:09buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422643492007.07.10 02:10buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422644012007.07.10 02:11buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:472.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422644582007.07.10 02:12buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:482.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422646382007.07.10 02:13buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:482.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422646712007.07.10 02:14buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:482.01660.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422647272007.07.10 02:15buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:482.01660.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422647812007.07.10 02:16buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:482.01670.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422648192007.07.10 02:17buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:482.01670.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422648892007.07.10 02:18buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:492.01670.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422649182007.07.10 02:19buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:492.01660.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422649652007.07.10 02:20buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:142.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422650532007.07.10 02:21buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:492.01670.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422650812007.07.10 02:22buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:492.01660.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422651562007.07.10 02:23buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:502.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422651942007.07.10 02:24buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:502.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422652402007.07.10 02:25buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:002.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422653122007.07.10 02:26buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02552007.07.10 11:592.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422653932007.07.10 02:27buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 11:592.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422654282007.07.10 02:28buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:072.01690.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422654982007.07.10 02:29buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:072.01700.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422655472007.07.10 02:30buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:072.01710.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
422655802007.07.10 02:31buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:502.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422657732007.07.10 02:32buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:082.01710.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
422658152007.07.10 02:33buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 12:082.01700.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422658462007.07.10 02:34buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:502.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422659062007.07.10 02:35buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:502.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422660112007.07.10 02:36buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02532007.07.10 03:142.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422660652007.07.10 02:37buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:142.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422661332007.07.10 02:38buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:142.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422661732007.07.10 02:39buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:142.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422662102007.07.10 02:40buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:142.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422663312007.07.10 02:41buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 03:142.01590.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422663572007.07.10 02:42buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:502.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422664322007.07.10 02:43buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:502.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422664612007.07.10 02:44buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:512.01630.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422665042007.07.10 02:45buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:512.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422665782007.07.10 02:46buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:512.01630.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422666062007.07.10 02:47buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:512.01630.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422666452007.07.10 02:48buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:522.01630.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422667042007.07.10 02:49buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 08:522.01630.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422667332007.07.10 02:50buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 09:042.01630.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422669602007.07.10 02:51buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 09:042.01630.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422670052007.07.10 02:52buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 09:052.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422670352007.07.10 02:53buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 09:052.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422671312007.07.10 02:54buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 09:052.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422671982007.07.10 02:55buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 09:052.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422672902007.07.10 02:56buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:152.01730.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
422673802007.07.10 02:57buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:162.01710.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422674542007.07.10 02:58buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:162.01720.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422674842007.07.10 02:59buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:172.01740.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422675122007.07.10 03:00buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:192.01770.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
422676652007.07.10 03:01buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:202.01810.000.000.000.19
 801014Micronotch_v4
422677082007.07.10 03:02buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:212.01720.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422677912007.07.10 03:03buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:212.01700.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422679552007.07.10 03:04buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:222.01710.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422679982007.07.10 03:05buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:222.01720.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422681062007.07.10 03:06buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:222.01730.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
422681622007.07.10 03:07buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:222.01740.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422681922007.07.10 03:08buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:222.01730.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
422682222007.07.10 03:09buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:232.01740.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422682442007.07.10 03:10buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:232.01740.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422682682007.07.10 03:11buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:232.01730.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
422683372007.07.10 03:12buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:232.01720.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422686442007.07.10 03:15buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 12:242.01700.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422686962007.07.10 03:17buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 12:252.01710.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422687352007.07.10 03:18buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 12:252.01700.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422688072007.07.10 03:19buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:232.01710.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422688682007.07.10 03:20buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:232.01700.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422689062007.07.10 03:21buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:232.01710.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422689432007.07.10 03:22buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:242.01690.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422690202007.07.10 03:23buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:242.01700.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422690592007.07.10 03:24buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:242.01690.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422691372007.07.10 03:25buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:242.01700.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422691742007.07.10 03:26buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:242.01690.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422692002007.07.10 03:27buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:032.01670.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422692432007.07.10 03:28buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 12:032.01670.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422692902007.07.10 03:29buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 11:592.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422694032007.07.10 03:30buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:592.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422694772007.07.10 03:31buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 11:592.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422695562007.07.10 03:32buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 11:592.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422696072007.07.10 03:33buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 11:592.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422696652007.07.10 03:34buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 11:592.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422697422007.07.10 03:35buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:592.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422698462007.07.10 03:36buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 11:592.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422699782007.07.10 03:39buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 11:592.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422700402007.07.10 03:40buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 11:592.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422700932007.07.10 03:41buy0.01gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 11:592.01680.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422701862007.07.10 03:43buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:592.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422702302007.07.10 03:44buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:592.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422702792007.07.10 03:45buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:592.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422703122007.07.10 03:46buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:592.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422703722007.07.10 03:47buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:592.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422703912007.07.10 03:48buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422704392007.07.10 03:49buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422704982007.07.10 03:50buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422705542007.07.10 03:51buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422706162007.07.10 03:52buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422707652007.07.10 03:53buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422708542007.07.10 03:54buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422708962007.07.10 03:55buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422709692007.07.10 03:56buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422710492007.07.10 03:57buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422711542007.07.10 03:58buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422711882007.07.10 03:59buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422712472007.07.10 04:00buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422714702007.07.10 04:01buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422715522007.07.10 04:02buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422716442007.07.10 04:03buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422720312007.07.10 04:04buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422720802007.07.10 04:04buy0.10eurusdm1.36161.31161.37142007.07.10 07:051.36170.000.000.000.10
 801011Micronotch_v4
422721382007.07.10 04:05buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422722952007.07.10 04:06buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 09:052.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422724412007.07.10 04:07buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02552007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422724902007.07.10 04:08buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 09:052.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422726052007.07.10 04:09buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:402.01670.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422726582007.07.10 04:10buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:402.01680.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422727142007.07.10 04:11buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:402.01700.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422727832007.07.10 04:12buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:402.01690.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
422728742007.07.10 04:13buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:402.01700.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422730082007.07.10 04:14buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 09:052.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422731382007.07.10 04:15buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:402.01690.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
422731632007.07.10 04:16buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 09:052.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422732342007.07.10 04:17buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:402.01690.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
422733012007.07.10 04:18buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:412.01680.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422733412007.07.10 04:19buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 09:062.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422734132007.07.10 04:20buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:412.01660.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422735412007.07.10 04:21buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 09:062.01630.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422736032007.07.10 04:22buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:412.01660.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422736392007.07.10 04:23buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 09:062.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422737332007.07.10 04:24buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:412.01640.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422737762007.07.10 04:25buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:412.01640.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422738172007.07.10 04:26buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 09:062.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422738722007.07.10 04:27buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:412.01630.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422739402007.07.10 04:28buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:412.01630.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422740012007.07.10 04:29buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:412.01640.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422740872007.07.10 04:30buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:422.01640.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422741382007.07.10 04:31buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 08:392.01650.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422741652007.07.10 04:32buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:422.01640.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422742222007.07.10 04:33buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:422.01640.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422742692007.07.10 04:34buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 08:392.01660.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422743222007.07.10 04:35buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:422.01640.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422744262007.07.10 04:36buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:422.01630.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422745102007.07.10 04:37buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 08:402.01660.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422747442007.07.10 04:38buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:422.01620.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422748802007.07.10 04:39buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:422.01630.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422750352007.07.10 04:40buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 08:392.01650.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422751762007.07.10 04:40buy0.10eurusdm1.36131.31131.37112007.07.10 07:051.36170.000.000.000.40
 801011Micronotch_v4
422752892007.07.10 04:41buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 08:392.01650.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422755912007.07.10 04:42buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 08:372.01670.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422756742007.07.10 04:43buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 08:372.01680.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
422758132007.07.10 04:44buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 08:362.01710.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
422759802007.07.10 04:45buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 08:372.01680.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
422760572007.07.10 04:46buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 08:362.01700.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
422761542007.07.10 04:47buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 08:362.01710.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
422762362007.07.10 04:48buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 08:362.01710.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
422762992007.07.10 04:49buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 08:372.01670.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422763502007.07.10 04:50buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 08:362.01700.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
422763992007.07.10 04:51buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 08:372.01650.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422764402007.07.10 04:52buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 08:382.01650.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422765372007.07.10 04:53buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 08:382.01650.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422765912007.07.10 04:54buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 08:382.01660.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
422766872007.07.10 04:55buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 08:362.01700.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
422769042007.07.10 04:56buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02502007.07.10 08:382.01640.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422775072007.07.10 04:57buy0.10eurusdm1.36101.31101.37082007.07.10 07:051.36170.000.000.000.70
 801011Micronotch_v4
422775862007.07.10 04:57buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 08:382.01640.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422779892007.07.10 04:58buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 08:382.01650.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422782282007.07.10 04:59buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 08:372.01700.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
422783502007.07.10 05:00buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 08:372.01700.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
422784542007.07.10 05:01buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.10 08:362.01710.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
422785472007.07.10 05:02buy0.01gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.10 08:352.01720.000.000.000.21
 801014Micronotch_v4
422793722007.07.10 05:03buy0.01gbpusdm2.01421.96422.02382007.07.10 08:022.01460.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422797412007.07.10 05:03buy0.10eurusdm1.36061.31061.37042007.07.10 07:051.36170.000.000.001.10
 801011Micronotch_v4
422815482007.07.10 05:04buy0.10eurusdm1.35991.30991.36972007.07.10 07:051.36170.000.000.001.80
 801011Micronotch_v4
422823402007.07.10 05:04buy0.01gbpusdm2.01341.96342.02302007.07.10 07:272.01470.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
422830612007.07.10 05:05buy0.01gbpusdm2.01331.96332.02292007.07.10 07:272.01460.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
422839182007.07.10 05:07buy0.01gbpusdm2.01341.96342.02302007.07.10 07:272.01460.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422842752007.07.10 05:08buy0.01gbpusdm2.01351.96352.02312007.07.10 07:442.01470.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422846782007.07.10 05:09buy0.01gbpusdm2.01331.96332.02292007.07.10 07:272.01470.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
422848512007.07.10 05:10buy0.01gbpusdm2.01351.96352.02312007.07.10 07:442.01470.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422851602007.07.10 05:11buy0.01gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.10 07:582.01480.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422853002007.07.10 05:12buy0.01gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.10 08:022.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422854472007.07.10 05:13buy0.01gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.10 08:022.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422855072007.07.10 05:14buy0.01gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.10 08:022.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422856032007.07.10 05:15buy0.01gbpusdm2.01351.96352.02312007.07.10 07:452.01470.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422857612007.07.10 05:16buy0.01gbpusdm2.01351.96352.02312007.07.10 07:452.01480.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
422858462007.07.10 05:17buy0.01gbpusdm2.01341.96342.02302007.07.10 07:282.01460.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422859442007.07.10 05:18buy0.01gbpusdm2.01321.96322.02272007.07.10 07:262.01450.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
422862762007.07.10 05:19buy0.01gbpusdm2.01271.96272.02222007.07.10 06:502.01440.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
422866002007.07.10 05:20buy0.01gbpusdm2.01271.96272.02232007.07.10 06:502.01450.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
422868052007.07.10 05:21buy0.01gbpusdm2.01261.96262.02222007.07.10 06:502.01430.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
422868882007.07.10 05:22buy0.01gbpusdm2.01261.96262.02222007.07.10 06:502.01440.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
422870562007.07.10 05:23buy0.01gbpusdm2.01291.96292.02242007.07.10 07:222.01440.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
422872202007.07.10 05:24buy0.01gbpusdm2.01301.96302.02262007.07.10 07:242.01440.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
422873592007.07.10 05:25buy0.01gbpusdm2.01331.96332.02292007.07.10 07:272.01470.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
422875162007.07.10 05:26buy0.01gbpusdm2.01351.96352.02302007.07.10 07:452.01470.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422876432007.07.10 05:27buy0.01gbpusdm2.01351.96352.02312007.07.10 07:452.01470.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422879142007.07.10 05:28buy0.01gbpusdm2.01351.96352.02302007.07.10 07:572.01470.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422880682007.07.10 05:29buy0.01gbpusdm2.01341.96342.02302007.07.10 07:292.01460.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422881392007.07.10 05:30buy0.01gbpusdm2.01351.96352.02312007.07.10 07:572.01470.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422883292007.07.10 05:31buy0.01gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.10 08:022.01460.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422886272007.07.10 05:32buy0.01gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.10 08:022.01460.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422892242007.07.10 05:33buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422898482007.07.10 05:34buy0.01gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.10 08:022.01460.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422900992007.07.10 05:35buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422902532007.07.10 05:36buy0.01gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.10 08:022.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422904092007.07.10 05:37buy0.01gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.10 08:022.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422905172007.07.10 05:38buy0.01gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.10 08:022.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422906002007.07.10 05:39buy0.01gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.10 08:022.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422906702007.07.10 05:40buy0.01gbpusdm2.01351.96352.02312007.07.10 07:572.01470.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422908182007.07.10 05:41buy0.01gbpusdm2.01341.96342.02302007.07.10 07:292.01460.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422909772007.07.10 05:42buy0.01gbpusdm2.01351.96352.02302007.07.10 07:572.01480.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
422911272007.07.10 05:43buy0.01gbpusdm2.01351.96352.02312007.07.10 07:572.01490.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
422912812007.07.10 05:44buy0.01gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.10 08:022.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422913462007.07.10 05:45buy0.01gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.10 08:022.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422914662007.07.10 05:46buy0.01gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.10 08:022.01460.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422915942007.07.10 05:47buy0.01gbpusdm2.01391.96392.02352007.07.10 08:022.01460.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422916712007.07.10 05:48buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422921352007.07.10 05:49buy0.01gbpusdm2.01411.96412.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422927482007.07.10 05:50buy0.01gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.10 08:172.01570.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
422931542007.07.10 05:51buy0.01gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.10 08:022.01460.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422940772007.07.10 05:52buy0.01gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.10 08:022.01460.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422943322007.07.10 05:53buy0.01gbpusdm2.01421.96422.02382007.07.10 08:022.01460.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422946302007.07.10 05:54buy0.01gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.10 08:022.01460.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
422948712007.07.10 05:55buy0.01gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.10 08:172.01580.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422950202007.07.10 05:56buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422953632007.07.10 05:57buy0.01gbpusdm2.01351.96352.02312007.07.10 07:572.01490.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
422956212007.07.10 05:58buy0.01gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.10 08:022.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422958112007.07.10 05:59buy0.01gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.10 08:022.01460.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422960342007.07.10 06:00buy0.01gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.10 08:022.01460.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422962592007.07.10 06:01buy0.01gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.10 08:022.01460.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422963502007.07.10 06:02buy0.01gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.10 08:022.01460.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422964902007.07.10 06:03buy0.01gbpusdm2.01391.96392.02352007.07.10 08:022.01460.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422966192007.07.10 06:04buy0.01gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.10 08:022.01460.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422967262007.07.10 06:05buy0.01gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.10 08:022.01460.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422967672007.07.10 06:07buy0.01gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.10 08:022.01460.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422969892007.07.10 06:08buy0.01gbpusdm2.01351.96352.02312007.07.10 07:582.01480.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
422972112007.07.10 06:09buy0.01gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.10 08:022.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422973732007.07.10 06:10buy0.01gbpusdm2.01351.96352.02312007.07.10 07:582.01480.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
422974132007.07.10 06:11buy0.01gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.10 08:022.01460.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
422974962007.07.10 06:13buy0.01gbpusdm2.01391.96392.02352007.07.10 08:022.01460.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422975282007.07.10 06:13buy0.01gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.10 08:022.01460.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422976432007.07.10 06:14buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422978012007.07.10 06:15buy0.01gbpusdm2.01421.96422.02372007.07.10 08:022.01460.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422979022007.07.10 06:16buy0.01gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.10 08:022.01460.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422979772007.07.10 06:17buy0.01gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.10 08:022.01460.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422981462007.07.10 06:18buy0.01gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.10 08:022.01460.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422982402007.07.10 06:19buy0.01gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.10 08:022.01460.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
422983882007.07.10 06:20buy0.01gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.10 08:022.01460.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
422986132007.07.10 06:21buy0.01gbpusdm2.01341.96342.02292007.07.10 07:352.01460.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422988392007.07.10 06:22buy0.01gbpusdm2.01341.96342.02302007.07.10 07:442.01460.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
422990322007.07.10 06:23buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422991402007.07.10 06:24buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422994242007.07.10 06:25buy0.01gbpusdm2.01441.96442.02392007.07.10 08:022.01460.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
422995012007.07.10 06:26buy0.01gbpusdm2.01421.96422.02382007.07.10 08:022.01460.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
422995802007.07.10 06:27buy0.01gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.10 08:022.01460.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
422996652007.07.10 06:28buy0.01gbpusdm2.01391.96392.02352007.07.10 08:022.01460.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
422997952007.07.10 06:29buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
422999642007.07.10 06:30buy0.01gbpusdm2.01391.96392.02352007.07.10 08:022.01460.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423000162007.07.10 06:31buy0.01gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.10 08:022.01460.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423001282007.07.10 06:32buy0.01gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.10 08:022.01460.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423003042007.07.10 06:33buy0.01gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.10 08:022.01460.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
423003932007.07.10 06:34buy0.01gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.10 08:022.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
423006572007.07.10 06:35buy0.01gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.10 08:022.01460.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423008352007.07.10 06:36buy0.01gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.10 08:022.01460.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423009372007.07.10 06:37buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423010082007.07.10 06:38buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423010842007.07.10 06:39buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423011952007.07.10 06:40buy0.01gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.10 08:022.01460.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
423013162007.07.10 06:41buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423015472007.07.10 06:42buy0.01gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.10 08:022.01460.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423017532007.07.10 06:43buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423019012007.07.10 06:44buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423021082007.07.10 06:45buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423022732007.07.10 06:46buy0.01gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.10 08:022.01460.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
423024622007.07.10 06:47buy0.01gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.10 08:022.01460.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
423026462007.07.10 06:48buy0.01gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.10 08:022.01460.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
423027062007.07.10 06:49buy0.01gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.10 08:022.01460.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
423031162007.07.10 06:50buy0.01gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.10 08:312.01600.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423035312007.07.10 06:51buy0.01gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.10 08:312.01640.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
423039422007.07.10 06:52buy0.01gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.10 08:182.01570.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
423044082007.07.10 06:53buy0.01gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.10 08:262.01590.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
423045792007.07.10 06:54buy0.01gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.10 08:022.01460.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
423048062007.07.10 06:55buy0.01gbpusdm2.01421.96422.02382007.07.10 08:022.01460.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423049582007.07.10 06:56buy0.01gbpusdm2.01421.96422.02382007.07.10 08:022.01460.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423051352007.07.10 06:57buy0.01gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.10 08:022.01460.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
423052982007.07.10 06:58buy0.01gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.10 08:022.01460.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423054122007.07.10 06:59buy0.01gbpusdm2.01391.96392.02352007.07.10 08:022.01460.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423055472007.07.10 07:00buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423057582007.07.10 07:01buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423058962007.07.10 07:02buy0.01gbpusdm2.01421.96422.02382007.07.10 08:022.01460.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423060492007.07.10 07:03buy0.01gbpusdm2.01421.96422.02382007.07.10 08:022.01460.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423061522007.07.10 07:04buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:022.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423062642007.07.10 07:05buy0.01gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.10 08:022.01460.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423063792007.07.10 07:06buy0.01gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.10 08:022.01460.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423070112007.07.10 07:07buy0.01gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.10 08:012.01460.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
423072782007.07.10 07:08buy0.01gbpusdm2.01421.96422.02382007.07.10 08:012.01460.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423074452007.07.10 07:09buy0.01gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.10 08:012.01460.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
423079892007.07.10 07:10buy0.01gbpusdm2.01421.96422.02382007.07.10 08:012.01460.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423083952007.07.10 07:11buy0.01gbpusdm2.01391.96392.02352007.07.10 08:012.01460.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423094222007.07.10 07:12buy0.01gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.10 08:012.01460.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423101332007.07.10 07:13buy0.01gbpusdm2.01411.96412.02362007.07.10 08:012.01460.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423104192007.07.10 07:14buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.10 08:012.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423106212007.07.10 07:15buy0.01gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.10 08:012.01460.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
423108562007.07.10 07:16buy0.01gbpusdm2.01401.96402.02352007.07.10 08:012.01460.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423112452007.07.10 07:17buy0.01gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.10 08:012.01460.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423114082007.07.10 07:18buy0.01gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.10 08:012.01460.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423114482007.07.10 07:19buy0.01gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.10 08:012.01460.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423115382007.07.10 07:20buy0.01gbpusdm2.01421.96422.02382007.07.10 08:012.01460.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423118002007.07.10 07:21buy0.01gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.10 08:012.01460.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
423120032007.07.10 07:22buy0.01gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.10 08:012.01460.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
423123462007.07.10 07:23buy0.01gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.10 08:312.01640.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
423124942007.07.10 07:24buy0.01gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.10 08:312.01630.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
423126742007.07.10 07:25buy0.01gbpusdm2.01481.96482.02432007.07.10 08:312.01600.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423128142007.07.10 07:26buy0.01gbpusdm2.01481.96482.02432007.07.10 08:312.01600.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423131692007.07.10 07:27buy0.01gbpusdm2.01501.96502.02452007.07.10 08:352.01740.000.000.000.24
 801014Micronotch_v4
423134122007.07.10 07:28buy0.01gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.10 08:352.01750.000.000.000.25
 801014Micronotch_v4
423134872007.07.10 07:29buy0.01gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.10 08:352.01750.000.000.000.25
 801014Micronotch_v4
423136852007.07.10 07:30buy0.01gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.10 08:322.01600.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
423138662007.07.10 07:31buy0.01gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.10 08:322.01600.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
423139442007.07.10 07:32buy0.01gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.10 08:332.01610.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423140662007.07.10 07:33buy0.01gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.10 08:332.01630.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
423142312007.07.10 07:34buy0.01gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.10 08:352.01750.000.000.000.25
 801014Micronotch_v4
423142422007.07.10 07:35buy0.01gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.10 08:332.01620.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
423144282007.07.10 07:36buy0.01gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.10 08:312.01600.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423145602007.07.10 07:37buy0.01gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.10 08:332.01660.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
423146442007.07.10 07:38buy0.01gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.10 08:332.01670.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
423147552007.07.10 07:39buy0.01gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.10 08:312.01630.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
423149222007.07.10 07:40buy0.01gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.10 08:012.01460.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
423150112007.07.10 07:41buy0.01gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.10 08:312.01610.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
423151472007.07.10 07:42buy0.01gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.10 08:322.01610.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
423152072007.07.10 07:43buy0.01gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.10 08:322.01610.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
423154962007.07.10 07:44buy0.01gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.10 08:322.01600.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423157822007.07.10 07:45buy0.01gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.10 08:352.01720.000.000.000.21
 801014Micronotch_v4
423160822007.07.10 07:46buy0.01gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.10 08:342.01660.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
423162982007.07.10 07:47buy0.01gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.10 08:322.01610.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
423164262007.07.10 07:48buy0.01gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.10 08:272.01580.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423166322007.07.10 07:49buy0.01gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.10 08:272.01580.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423167462007.07.10 07:50buy0.01gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.10 08:302.01590.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
423169162007.07.10 07:51buy0.01gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.10 08:302.01580.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423170372007.07.10 07:52buy0.01gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.10 08:312.01620.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
423171072007.07.10 07:53buy0.01gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.10 08:302.01640.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
423171972007.07.10 07:54buy0.01gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.10 08:312.01620.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
423172202007.07.10 07:55buy0.01gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.10 08:312.01610.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
423174452007.07.10 07:56buy0.01gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.10 08:342.01650.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
423175552007.07.10 07:57buy0.01gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.10 08:352.01720.000.000.000.21
 801014Micronotch_v4
423180832007.07.10 07:58buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.10 08:362.01720.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
423183152007.07.10 07:59buy0.01gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.10 08:352.01730.000.000.000.23
 801014Micronotch_v4
423185862007.07.10 08:00buy0.01gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.10 08:352.01720.000.000.000.21
 801014Micronotch_v4
423189602007.07.10 08:02buy0.01gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.10 08:342.01660.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
423190172007.07.10 08:03buy0.01gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.10 08:322.01610.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
423191882007.07.10 08:04buy0.01gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.10 08:322.01600.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423192052007.07.10 08:05buy0.01gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.10 08:342.01660.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
423198042007.07.10 08:06buy0.01gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.10 08:342.01660.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
423199002007.07.10 08:07buy0.01gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.10 08:342.01670.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
423199382007.07.10 08:08buy0.01gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.10 08:352.01770.000.000.000.28
 801014Micronotch_v4
423201252007.07.10 08:09buy0.01gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.10 08:352.01720.000.000.000.21
 801014Micronotch_v4
423208252007.07.10 08:10buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 08:382.01650.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
423211252007.07.10 08:11buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.10 08:362.01710.000.000.000.19
 801014Micronotch_v4
423217592007.07.10 08:12buy0.01gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.10 08:372.01690.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
423222652007.07.10 08:13buy0.10eurusdm1.36421.31421.37402007.07.10 08:331.36510.000.000.000.90
 801011Micronotch_v4
423224292007.07.10 08:13buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 08:422.01630.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423230102007.07.10 08:14buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 08:392.01650.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
423232202007.07.10 08:15buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 08:392.01650.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
423233642007.07.10 08:16buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 08:392.01650.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
423236132007.07.10 08:17buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 09:072.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423240172007.07.10 08:18buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423242682007.07.10 08:19buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 08:402.01660.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
423244982007.07.10 08:20buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 08:392.01650.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
423245482007.07.10 08:21buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 08:402.01660.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
423247532007.07.10 08:22buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 08:382.01660.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
423247822007.07.10 08:23buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 08:392.01650.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
423249472007.07.10 08:24buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 09:072.01650.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423255292007.07.10 08:25buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423261372007.07.10 08:26buy0.10eurusdm1.36491.31491.37472007.07.10 08:331.36510.000.000.000.20
 801011Micronotch_v4
423263782007.07.10 08:26buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423269212007.07.10 08:27buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423275082007.07.10 08:28buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423282012007.07.10 08:29buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02552007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423286002007.07.10 08:30buy0.01gbpusdm2.01751.96752.02592007.07.10 08:432.01620.000.000.00-0.13
 801014Micronotch_v4
423294322007.07.10 08:31buy0.01gbpusdm2.01671.96672.02622007.07.10 11:582.01680.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
423297972007.07.10 08:32buy0.01gbpusdm2.01651.96652.02602007.07.10 11:582.01680.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
423300792007.07.10 08:33buy0.01gbpusdm2.01671.96672.02612007.07.10 13:132.01780.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
423315862007.07.10 08:34buy0.10eurusdm1.36541.31541.37522007.07.10 10:001.36580.000.000.000.40
 801011Micronotch_v4
423318142007.07.10 08:34buy0.01gbpusdm2.01711.96712.02662007.07.10 13:272.01890.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
423328492007.07.10 08:35buy0.01gbpusdm2.01831.96832.02772007.07.10 08:412.01660.000.000.00-0.17
 801014Micronotch_v4
423333482007.07.10 08:36buy0.01gbpusdm2.01771.96772.02712007.07.10 08:422.01640.000.000.00-0.13
 801014Micronotch_v4
423336352007.07.10 08:37buy0.01gbpusdm2.01751.96752.02692007.07.10 13:332.01980.000.000.000.23
 801014Micronotch_v4
423339232007.07.10 08:38buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02652007.07.10 13:252.01910.000.000.000.21
 801014Micronotch_v4
423339722007.07.10 08:38buy0.10eurusdm1.36501.31501.37482007.07.10 10:001.36580.000.000.000.80
 801011Micronotch_v4
423343292007.07.10 08:39buy0.01gbpusdm2.01711.96712.02652007.07.10 13:272.01870.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
423346532007.07.10 08:40buy0.01gbpusdm2.01721.96722.02662007.07.10 13:302.01890.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
423348882007.07.10 08:41buy0.01gbpusdm2.01741.96742.02682007.07.10 13:322.01950.000.000.000.21
 801014Micronotch_v4
423350222007.07.10 08:41buy0.10eurusdm1.36471.31471.37452007.07.10 10:001.36580.000.000.001.10
 801011Micronotch_v4
423351222007.07.10 08:42buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02642007.07.10 13:252.01920.000.000.000.22
 801014Micronotch_v4
423354812007.07.10 08:43buy0.01gbpusdm2.01681.96682.02622007.07.10 13:142.01810.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
423356712007.07.10 08:44buy0.01gbpusdm2.01681.96682.02622007.07.10 13:142.01820.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
423359822007.07.10 08:45buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02642007.07.10 13:252.01930.000.000.000.23
 801014Micronotch_v4
423362002007.07.10 08:46buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02642007.07.10 13:252.01920.000.000.000.22
 801014Micronotch_v4
423363032007.07.10 08:47buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02642007.07.10 13:252.01910.000.000.000.21
 801014Micronotch_v4
423364632007.07.10 08:48buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02642007.07.10 13:262.01920.000.000.000.22
 801014Micronotch_v4
423366952007.07.10 08:49buy0.01gbpusdm2.01721.96722.02672007.07.10 13:312.01890.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
423368232007.07.10 08:50buy0.01gbpusdm2.01711.96712.02652007.07.10 13:272.01860.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
423369882007.07.10 08:51buy0.01gbpusdm2.01691.96692.02642007.07.10 13:232.01940.000.000.000.25
 801014Micronotch_v4
423371352007.07.10 08:52buy0.01gbpusdm2.01681.96682.02632007.07.10 13:142.01800.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423373042007.07.10 08:53buy0.01gbpusdm2.01641.96642.02592007.07.10 11:582.01680.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423374952007.07.10 08:54buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423377052007.07.10 08:55buy0.01gbpusdm2.01661.96662.02612007.07.10 11:582.01680.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
423378052007.07.10 08:56buy0.01gbpusdm2.01661.96662.02612007.07.10 11:582.01680.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
423379092007.07.10 08:57buy0.01gbpusdm2.01661.96662.02602007.07.10 11:582.01680.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
423380782007.07.10 08:58buy0.01gbpusdm2.01651.96652.02592007.07.10 11:582.01680.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
423382102007.07.10 08:59buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423384222007.07.10 09:00buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423388312007.07.10 09:01buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423389242007.07.10 09:02buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423391662007.07.10 09:03buy0.01gbpusdm2.01651.96652.02602007.07.10 11:582.01680.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
423392972007.07.10 09:04buy0.01gbpusdm2.01691.96692.02642007.07.10 13:232.01930.000.000.000.24
 801014Micronotch_v4
423395362007.07.10 09:05buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02652007.07.10 13:262.01920.000.000.000.22
 801014Micronotch_v4
423396732007.07.10 09:06buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02642007.07.10 13:262.01920.000.000.000.22
 801014Micronotch_v4
423398352007.07.10 09:07buy0.01gbpusdm2.01711.96712.02652007.07.10 13:272.01860.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
423400312007.07.10 09:08buy0.01gbpusdm2.01671.96672.02622007.07.10 13:132.01780.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
423402122007.07.10 09:09buy0.01gbpusdm2.01691.96692.02632007.07.10 13:232.01890.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
423402922007.07.10 09:10buy0.01gbpusdm2.01651.96652.02592007.07.10 11:582.01680.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
423404462007.07.10 09:11buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423406412007.07.10 09:12buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02542007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423408242007.07.10 09:13buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423408742007.07.10 09:14buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02562007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423409912007.07.10 09:15buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02552007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423411342007.07.10 09:16buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02552007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423412492007.07.10 09:17buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02522007.07.10 10:022.01640.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423414222007.07.10 09:18buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02542007.07.10 10:022.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423416832007.07.10 09:19buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02552007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423418902007.07.10 09:20buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02542007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423420632007.07.10 09:21buy0.01gbpusdm2.01641.96642.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423422042007.07.10 09:22buy0.01gbpusdm2.01651.96652.02602007.07.10 11:582.01680.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
423423252007.07.10 09:23buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423424252007.07.10 09:24buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02552007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423425602007.07.10 09:25buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02532007.07.10 10:022.01630.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423426002007.07.10 09:26buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02542007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423426792007.07.10 09:27buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02542007.07.10 10:022.01640.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423427612007.07.10 09:28buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02522007.07.10 10:022.01640.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423428742007.07.10 09:29buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 10:022.01630.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423429602007.07.10 09:30buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02522007.07.10 09:572.01630.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423432312007.07.10 09:31buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02532007.07.10 11:532.01660.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423434402007.07.10 09:32buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02522007.07.10 10:022.01630.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423436152007.07.10 09:33buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02522007.07.10 09:572.01630.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423436562007.07.10 09:33buy0.10eurusdm1.36441.31441.37422007.07.10 10:001.36580.000.000.001.40
 801011Micronotch_v4
423436792007.07.10 09:34buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02522007.07.10 10:022.01630.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423437722007.07.10 09:35buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02522007.07.10 10:022.01630.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423438552007.07.10 09:36buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02532007.07.10 10:022.01640.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423439362007.07.10 09:37buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02542007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423440672007.07.10 09:38buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423441782007.07.10 09:39buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423443182007.07.10 09:40buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02562007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423445402007.07.10 09:41buy0.01gbpusdm2.01641.96642.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423447082007.07.10 09:42buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423448142007.07.10 09:43buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02562007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423449132007.07.10 09:44buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02562007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423449602007.07.10 09:45buy0.01gbpusdm2.01641.96642.02562007.07.10 11:582.01680.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423450232007.07.10 09:46buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02562007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423451812007.07.10 09:47buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423453462007.07.10 09:48buy0.01gbpusdm2.01641.96642.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423454462007.07.10 09:49buy0.01gbpusdm2.01641.96642.02592007.07.10 11:582.01680.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423455302007.07.10 09:50buy0.01gbpusdm2.01641.96642.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423456962007.07.10 09:51buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423459702007.07.10 09:54buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02562007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423460492007.07.10 09:55buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02542007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423463442007.07.10 09:56buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02562007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423468742007.07.10 09:57buy0.01gbpusdm2.01641.96642.02592007.07.10 11:582.01680.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423479972007.07.10 09:58buy0.10eurusdm1.36581.31581.37562007.07.10 12:201.36760.000.000.001.80
 801011Micronotch_v4
423480902007.07.10 09:58buy0.01gbpusdm2.01651.96652.02602007.07.10 11:582.01680.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
423483222007.07.10 09:59buy0.01gbpusdm2.01681.96682.02622007.07.10 13:142.01800.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423485062007.07.10 10:00buy0.01gbpusdm2.01661.96662.02602007.07.10 11:582.01680.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
423489762007.07.10 10:01buy0.10eurusdm1.36611.31611.37592007.07.10 13:171.36870.000.000.002.60
 801011Micronotch_v4
423490242007.07.10 10:01buy0.01gbpusdm2.01661.96662.02612007.07.10 11:582.01680.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
423498422007.07.10 10:02buy0.01gbpusdm2.01691.96692.02642007.07.10 13:242.01930.000.000.000.24
 801014Micronotch_v4
423508952007.07.10 10:03buy0.01gbpusdm2.01661.96662.02602007.07.10 11:582.01680.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
423511862007.07.10 10:04buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423515772007.07.10 10:05buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02562007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423517292007.07.10 10:06buy0.10eurusdm1.36551.31551.37532007.07.10 12:121.36630.000.000.000.80
 801011Micronotch_v4
423517462007.07.10 10:06buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423517812007.07.10 10:07buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423519002007.07.10 10:08buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423519992007.07.10 10:08buy0.10eurusdm1.36521.31521.37502007.07.10 12:121.36630.000.000.001.10
 801011Micronotch_v4
423522922007.07.10 10:09buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423524232007.07.10 10:10buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423527732007.07.10 10:11buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02562007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423528892007.07.10 10:12buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423530502007.07.10 10:13buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423531952007.07.10 10:14buy0.10eurusdm1.36491.31491.37472007.07.10 12:121.36630.000.000.001.40
 801011Micronotch_v4
423532012007.07.10 10:14buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423532532007.07.10 10:15buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423533942007.07.10 10:16buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02542007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423534962007.07.10 10:17buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02532007.07.10 11:542.01670.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423535722007.07.10 10:18buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02522007.07.10 11:492.01650.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423536792007.07.10 10:19buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02542007.07.10 11:542.01670.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423538222007.07.10 10:20buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02532007.07.10 11:542.01690.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
423539272007.07.10 10:21buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02532007.07.10 11:542.01690.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
423540362007.07.10 10:22buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02542007.07.10 11:542.01700.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
423541382007.07.10 10:23buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02552007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423542102007.07.10 10:24buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02542007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423542752007.07.10 10:25buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02552007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423543882007.07.10 10:26buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02542007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423545002007.07.10 10:27buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02542007.07.10 11:542.01710.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423546092007.07.10 10:28buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02542007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423548702007.07.10 10:29buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02542007.07.10 11:552.01720.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
423549902007.07.10 10:30buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02532007.07.10 11:552.01710.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423550422007.07.10 10:31buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 11:552.01710.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423551592007.07.10 10:32buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 11:452.01640.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423552352007.07.10 10:33buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 11:452.01650.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
423554172007.07.10 10:34buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 11:492.01650.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423556262007.07.10 10:35buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 11:472.01680.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
423556862007.07.10 10:36buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 11:562.01700.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
423558712007.07.10 10:37buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 11:452.01660.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
423560122007.07.10 10:38buy0.01gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.10 11:432.01620.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
423563272007.07.10 10:39buy0.01gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.10 11:412.01620.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
423565082007.07.10 10:40buy0.01gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.10 11:432.01620.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423567172007.07.10 10:41buy0.01gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.10 11:442.01620.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
423568832007.07.10 10:42buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 11:442.01620.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423570022007.07.10 10:43buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 11:452.01670.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
423572812007.07.10 10:44buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 11:562.01700.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
423574392007.07.10 10:45buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 11:492.01650.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423575822007.07.10 10:46buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423577512007.07.10 10:47buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423578832007.07.10 10:48buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 11:502.01650.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423579642007.07.10 10:49buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 11:512.01660.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423582332007.07.10 10:50buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423583862007.07.10 10:51buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 11:582.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423585792007.07.10 10:52buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423586472007.07.10 10:53buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 11:512.01650.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423587012007.07.10 10:54buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 11:562.01690.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
423588572007.07.10 10:55buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 11:472.01680.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
423590322007.07.10 10:56buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 11:452.01670.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
423592432007.07.10 10:57buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 11:482.01660.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
423593222007.07.10 10:58buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 11:442.01620.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423593772007.07.10 10:59buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 11:452.01670.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
423595822007.07.10 11:00buy0.01gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.10 11:452.01630.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423597762007.07.10 11:01buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 11:452.01680.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423598622007.07.10 11:02buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 11:482.01660.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
423599442007.07.10 11:03buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 11:452.01660.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
423600312007.07.10 11:04buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 11:512.01640.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423601002007.07.10 11:05buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 11:482.01650.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423601732007.07.10 11:06buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 11:482.01670.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
423602432007.07.10 11:07buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 11:522.01640.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423602782007.07.10 11:08buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 11:482.01660.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
423603742007.07.10 11:09buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 11:452.01650.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
423604322007.07.10 11:10buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 11:462.01660.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
423605282007.07.10 11:11buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 11:462.01660.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
423606292007.07.10 11:12buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 11:462.01670.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
423607822007.07.10 11:13buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 11:562.01690.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
423608072007.07.10 11:14buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 11:522.01650.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423608932007.07.10 11:15buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 11:562.01680.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
423610142007.07.10 11:16buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 11:482.01650.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423610772007.07.10 11:17buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 11:472.01690.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
423611192007.07.10 11:18buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 11:472.01680.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
423611642007.07.10 11:19buy0.01gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.10 11:492.01660.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
423612372007.07.10 11:20buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 11:472.01690.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
423613162007.07.10 11:21buy0.01gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.10 11:472.01700.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
423614242007.07.10 11:22buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 11:522.01640.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423615422007.07.10 11:23buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 11:522.01650.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423615932007.07.10 11:24buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 11:522.01640.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423616332007.07.10 11:25buy0.01gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.10 11:522.01650.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423617582007.07.10 11:26buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423618862007.07.10 11:27buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423620062007.07.10 11:28buy0.01gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.10 11:562.01680.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
423620672007.07.10 11:29buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423622082007.07.10 11:30buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:582.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423622982007.07.10 11:31buy0.01gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.10 11:582.01680.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
423623552007.07.10 11:32buy0.01gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.10 11:582.01680.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
423624702007.07.10 11:33buy0.01gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.10 11:572.01680.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
423625502007.07.10 11:34buy0.01gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 11:572.01680.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423626762007.07.10 11:35buy0.01gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 11:572.01680.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423628022007.07.10 11:36buy0.01gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 11:572.01680.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423628292007.07.10 11:37buy0.01gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.10 11:572.01680.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
423630142007.07.10 11:38buy0.01gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 11:572.01680.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423630692007.07.10 11:39buy0.01gbpusdm2.01651.96652.02612007.07.10 11:572.01680.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
423631572007.07.10 11:40buy0.01gbpusdm2.01651.96652.02612007.07.10 11:572.01680.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
423633142007.07.10 11:41buy0.01gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 11:572.01680.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423637882007.07.10 11:42buy0.01gbpusdm2.01641.96642.02602007.07.10 11:572.01680.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
423639422007.07.10 11:43buy0.01gbpusdm2.01661.96662.02622007.07.10 11:572.01680.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
423640042007.07.10 11:44buy0.01gbpusdm2.01661.96662.02622007.07.10 11:572.01680.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
423641762007.07.10 11:45buy0.01gbpusdm2.01671.96672.02632007.07.10 11:572.01680.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
423648122007.07.10 11:46buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02662007.07.10 13:262.01940.000.000.000.24
 801014Micronotch_v4
423654412007.07.10 11:47buy0.01gbpusdm2.01721.96722.02682007.07.10 13:312.01900.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
423657072007.07.10 11:48buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02662007.07.10 13:272.01930.000.000.000.23
 801014Micronotch_v4
423658552007.07.10 11:49buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02662007.07.10 13:272.01920.000.000.000.22
 801014Micronotch_v4
423660292007.07.10 11:50buy0.01gbpusdm2.01691.96692.02652007.07.10 13:242.01920.000.000.000.23
 801014Micronotch_v4
423661172007.07.10 11:51buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02662007.07.10 13:272.01930.000.000.000.23
 801014Micronotch_v4
423662462007.07.10 11:52buy0.01gbpusdm2.01681.96682.02642007.07.10 13:142.01790.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
423664112007.07.10 11:53buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02662007.07.10 13:272.01930.000.000.000.23
 801014Micronotch_v4
423665242007.07.10 11:54buy0.01gbpusdm2.01711.96712.02672007.07.10 13:282.01860.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
423667982007.07.10 11:55buy0.01gbpusdm2.01761.96762.02722007.07.10 13:412.02010.000.000.000.25
 801014Micronotch_v4
423668612007.07.10 11:56buy0.01gbpusdm2.01741.96742.02702007.07.10 13:332.01960.000.000.000.22
 801014Micronotch_v4
423674712007.07.10 12:00buy0.01gbpusdm2.01711.96712.02672007.07.10 13:292.01870.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
423675242007.07.10 12:01buy0.01gbpusdm2.01721.96722.02682007.07.10 13:312.01910.000.000.000.19
 801014Micronotch_v4
423676322007.07.10 12:02buy0.01gbpusdm2.01711.96712.02672007.07.10 13:292.01870.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
423678522007.07.10 12:03buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02662007.07.10 13:272.01910.000.000.000.21
 801014Micronotch_v4
423678892007.07.10 12:04buy0.01gbpusdm2.01691.96692.02652007.07.10 13:252.01940.000.000.000.25
 801014Micronotch_v4
423679592007.07.10 12:05buy0.01gbpusdm2.01711.96712.02672007.07.10 13:302.01870.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
423680662007.07.10 12:06buy0.01gbpusdm2.01711.96712.02672007.07.10 13:302.01900.000.000.000.19
 801014Micronotch_v4
423683872007.07.10 12:07buy0.01gbpusdm2.01731.96732.02692007.07.10 13:312.01910.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
423688112007.07.10 12:08buy0.01gbpusdm2.01741.96742.02702007.07.10 13:332.01980.000.000.000.24
 801014Micronotch_v4
423691082007.07.10 12:09buy0.01gbpusdm2.01751.96752.02712007.07.10 13:332.01970.000.000.000.22
 801014Micronotch_v4
423696462007.07.10 12:12buy0.01gbpusdm2.01761.96762.02722007.07.10 13:422.02040.000.000.000.28
 801014Micronotch_v4
423700802007.07.10 12:12buy0.10eurusdm1.36671.31671.37652007.07.10 13:191.36900.000.000.002.30
 801011Micronotch_v4
423702992007.07.10 12:13buy0.01gbpusdm2.01771.96772.02732007.07.10 13:492.02140.000.000.000.37
 801014Micronotch_v4
423706182007.07.10 12:13buy0.01gbpusdm2.01791.96792.02752007.07.10 13:522.02250.000.000.000.46
 801014Micronotch_v4
423709642007.07.10 12:14buy0.01gbpusdm2.01781.96782.02742007.07.10 12:212.01810.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
423716072007.07.10 12:15buy0.01gbpusdm2.01771.96772.02732007.07.10 12:192.01780.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
423726692007.07.10 12:16buy0.01gbpusdm2.01751.96752.02712007.07.10 12:192.01780.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
423739402007.07.10 12:19buy0.10eurusdm1.36751.31751.37732007.07.10 13:191.36900.000.000.001.50
 801011Micronotch_v4
423758272007.07.10 12:21buy0.10eurusdm1.36781.31781.37722007.07.10 13:191.36900.000.000.001.20
 801011Micronotch_v4
423761602007.07.10 12:21buy0.01gbpusdm2.01791.96792.02712007.07.10 13:522.02250.000.000.000.46
 801014Micronotch_v4
423768112007.07.10 12:22buy0.01gbpusdm2.01751.96752.02712007.07.10 13:332.01960.000.000.000.21
 801014Micronotch_v4
423777092007.07.10 12:23buy0.01gbpusdm2.01771.96772.02732007.07.10 13:502.02150.000.000.000.38
 801014Micronotch_v4
423782372007.07.10 12:24buy0.01gbpusdm2.01731.96732.02692007.07.10 13:322.01920.000.000.000.19
 801014Micronotch_v4
423784242007.07.10 12:25buy0.01gbpusdm2.01751.96752.02712007.07.10 13:342.01970.000.000.000.22
 801014Micronotch_v4
423787822007.07.10 12:26buy0.01gbpusdm2.01741.96742.02702007.07.10 13:332.01980.000.000.000.24
 801014Micronotch_v4
423795102007.07.10 12:27buy0.01gbpusdm2.01691.96692.02652007.07.10 13:252.01920.000.000.000.23
 801014Micronotch_v4
423804482007.07.10 12:28buy0.01gbpusdm2.01681.96682.02642007.07.10 13:152.01790.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
423807932007.07.10 12:29buy0.01gbpusdm2.01731.96732.02692007.07.10 13:322.01940.000.000.000.21
 801014Micronotch_v4
423812792007.07.10 12:30buy0.01gbpusdm2.01751.96752.02712007.07.10 13:382.01980.000.000.000.23
 801014Micronotch_v4
423815362007.07.10 12:31buy0.01gbpusdm2.01741.96742.02702007.07.10 13:332.01990.000.000.000.25
 801014Micronotch_v4
423817662007.07.10 12:32buy0.01gbpusdm2.01751.96752.02712007.07.10 13:382.01990.000.000.000.24
 801014Micronotch_v4
423818982007.07.10 12:33buy0.01gbpusdm2.01761.96762.02722007.07.10 13:422.02030.000.000.000.27
 801014Micronotch_v4
423821062007.07.10 12:34buy0.01gbpusdm2.01761.96762.02722007.07.10 13:442.02040.000.000.000.28
 801014Micronotch_v4
423821542007.07.10 12:35buy0.01gbpusdm2.01761.96762.02722007.07.10 13:442.02050.000.000.000.29
 801014Micronotch_v4
423823592007.07.10 12:36buy0.01gbpusdm2.01761.96762.02722007.07.10 13:482.02070.000.000.000.31
 801014Micronotch_v4
423825552007.07.10 12:37buy0.01gbpusdm2.01761.96762.02722007.07.10 13:482.02070.000.000.000.31
 801014Micronotch_v4
423828102007.07.10 12:38buy0.01gbpusdm2.01751.96752.02712007.07.10 13:382.02010.000.000.000.26
 801014Micronotch_v4
423829122007.07.10 12:39buy0.01gbpusdm2.01761.96762.02722007.07.10 13:492.02150.000.000.000.39
 801014Micronotch_v4
423831572007.07.10 12:40buy0.01gbpusdm2.01791.96792.02752007.07.10 13:522.02250.000.000.000.46
 801014Micronotch_v4
423833192007.07.10 12:41buy0.01gbpusdm2.01791.96792.02752007.07.10 13:522.02250.000.000.000.46
 801014Micronotch_v4
423836132007.07.10 12:42buy0.01gbpusdm2.01771.96772.02732007.07.10 13:512.02260.000.000.000.49
 801014Micronotch_v4
423837042007.07.10 12:43buy0.01gbpusdm2.01771.96772.02732007.07.10 14:312.02290.000.000.000.52
 801014Micronotch_v4
423837982007.07.10 12:44buy0.01gbpusdm2.01751.96752.02712007.07.10 13:382.02000.000.000.000.25
 801014Micronotch_v4
423840042007.07.10 12:45buy0.01gbpusdm2.01741.96742.02702007.07.10 13:232.01980.000.000.000.24
 801014Micronotch_v4
423840752007.07.10 12:46buy0.01gbpusdm2.01741.96742.02702007.07.10 13:222.01970.000.000.000.23
 801014Micronotch_v4
423841902007.07.10 12:47buy0.01gbpusdm2.01741.96742.02702007.07.10 13:222.01970.000.000.000.23
 801014Micronotch_v4
423843612007.07.10 12:48buy0.01gbpusdm2.01761.96762.02722007.07.10 13:222.01950.000.000.000.19
 801014Micronotch_v4
423844972007.07.10 12:49buy0.01gbpusdm2.01731.96732.02692007.07.10 13:222.01940.000.000.000.21
 801014Micronotch_v4
423846752007.07.10 12:50buy0.01gbpusdm2.01721.96722.02682007.07.10 13:312.01910.000.000.000.19
 801014Micronotch_v4
423850142007.07.10 12:51buy0.01gbpusdm2.01751.96752.02712007.07.10 13:382.02010.000.000.000.26
 801014Micronotch_v4
423851092007.07.10 12:52buy0.01gbpusdm2.01751.96752.02712007.07.10 13:222.01910.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
423852702007.07.10 12:53buy0.01gbpusdm2.01761.96762.02722007.07.10 13:222.01890.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
423853422007.07.10 12:54buy0.01gbpusdm2.01751.96752.02712007.07.10 13:222.01900.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
423854412007.07.10 12:55buy0.01gbpusdm2.01741.96742.02702007.07.10 13:212.01890.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
423855822007.07.10 12:56buy0.01gbpusdm2.01741.96742.02702007.07.10 13:212.01900.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
423858772007.07.10 12:57buy0.01gbpusdm2.01751.96752.02712007.07.10 13:212.01900.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
423863352007.07.10 12:58buy0.01gbpusdm2.01751.96752.02712007.07.10 13:212.01900.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
423866592007.07.10 12:59buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02662007.07.10 13:212.01900.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
423874672007.07.10 13:00buy0.01gbpusdm2.01691.96692.02652007.07.10 13:212.01920.000.000.000.23
 801014Micronotch_v4
423880742007.07.10 13:01buy0.01gbpusdm2.01681.96682.02642007.07.10 13:202.01870.000.000.000.19
 801014Micronotch_v4
423880982007.07.10 13:02buy0.01gbpusdm2.01691.96692.02652007.07.10 13:202.01870.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
423885412007.07.10 13:03buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02662007.07.10 13:202.01870.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
423886292007.07.10 13:04buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02662007.07.10 13:202.01870.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
423887692007.07.10 13:05buy0.01gbpusdm2.01701.96702.02662007.07.10 13:212.01920.000.000.000.22
 801014Micronotch_v4
423891982007.07.10 13:06buy0.01gbpusdm2.01711.96712.02672007.07.10 13:212.01920.000.000.000.21
 801014Micronotch_v4
423894632007.07.10 13:07buy0.01gbpusdm2.01751.96752.02712007.07.10 13:212.01930.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
423899322007.07.10 13:08buy0.01gbpusdm2.01771.96772.02732007.07.10 13:212.01930.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
423903262007.07.10 13:09buy0.01gbpusdm2.01741.96742.02702007.07.10 13:202.01950.000.000.000.21
 801014Micronotch_v4
423904972007.07.10 13:10buy0.01gbpusdm2.01761.96762.02722007.07.10 13:202.01960.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
423907412007.07.10 13:11buy0.01gbpusdm2.01771.96772.02732007.07.10 13:202.01970.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
423910632007.07.10 13:12buy0.01gbpusdm2.01791.96792.02752007.07.10 13:202.01930.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
423912732007.07.10 13:13buy0.01gbpusdm2.01801.96802.02762007.07.10 14:312.02310.000.000.000.51
 801014Micronotch_v4
423920252007.07.10 13:14buy0.01gbpusdm2.01861.96862.02822007.07.10 14:312.02320.000.000.000.46
 801014Micronotch_v4
423948122007.07.10 13:19buy0.10eurusdm1.36971.31971.37892007.07.10 14:321.37220.000.000.002.50
 801011Micronotch_v4
423978792007.07.10 13:22buy0.01gbpusdm2.01981.96982.02942007.07.10 14:322.02330.000.000.000.35
 801014Micronotch_v4
423984592007.07.10 13:23buy0.10eurusdm1.36921.31921.37902007.07.10 13:481.37060.000.000.001.40
 801011Micronotch_v4
423987992007.07.10 13:23buy0.01gbpusdm2.01981.96982.02942007.07.10 14:322.02330.000.000.000.35
 801014Micronotch_v4
423996362007.07.10 13:24buy0.01gbpusdm2.01921.96922.02882007.07.10 14:312.02320.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
423996872007.07.10 13:24buy0.10eurusdm1.36871.31871.37852007.07.10 13:481.37040.000.000.001.70
 801011Micronotch_v4
424005612007.07.10 13:25buy0.01gbpusdm2.01951.96952.02912007.07.10 13:512.02250.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
424012232007.07.10 13:26buy0.01gbpusdm2.01961.96962.02922007.07.10 13:512.02250.000.000.000.29
 801014Micronotch_v4
424020892007.07.10 13:27buy0.01gbpusdm2.01961.96962.02922007.07.10 13:512.02250.000.000.000.29
 801014Micronotch_v4
424031292007.07.10 13:28buy0.01gbpusdm2.01901.96902.02862007.07.10 13:322.01920.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424043942007.07.10 13:29buy0.01gbpusdm2.01901.96902.02862007.07.10 13:322.01920.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424046692007.07.10 13:30buy0.01gbpusdm2.01901.96902.02862007.07.10 13:322.01920.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424050692007.07.10 13:31buy0.01gbpusdm2.01941.96942.02902007.07.10 13:512.02250.000.000.000.31
 801014Micronotch_v4
424055812007.07.10 13:32buy0.01gbpusdm2.01981.96982.02942007.07.10 13:512.02250.000.000.000.27
 801014Micronotch_v4
424058692007.07.10 13:33buy0.01gbpusdm2.02001.97002.02962007.07.10 13:512.02250.000.000.000.25
 801014Micronotch_v4
424066172007.07.10 13:34buy0.01gbpusdm2.01991.96992.02952007.07.10 13:512.02250.000.000.000.26
 801014Micronotch_v4
424072762007.07.10 13:35buy0.01gbpusdm2.02001.97002.02962007.07.10 13:512.02250.000.000.000.25
 801014Micronotch_v4
424076382007.07.10 13:36buy0.01gbpusdm2.01971.96972.02932007.07.10 13:512.02250.000.000.000.28
 801014Micronotch_v4
424078052007.07.10 13:37buy0.01gbpusdm2.01981.96982.02942007.07.10 13:512.02250.000.000.000.27
 801014Micronotch_v4
424079432007.07.10 13:38buy0.01gbpusdm2.01981.96982.02942007.07.10 13:512.02250.000.000.000.27
 801014Micronotch_v4
424082322007.07.10 13:39buy0.01gbpusdm2.02041.97042.03002007.07.10 13:512.02250.000.000.000.21
 801014Micronotch_v4
424084202007.07.10 13:40buy0.01gbpusdm2.02011.97012.02972007.07.10 14:322.02380.000.000.000.37
 801014Micronotch_v4
424086702007.07.10 13:41buy0.01gbpusdm2.02041.97042.03002007.07.10 14:332.02400.000.000.000.36
 801014Micronotch_v4
424092392007.07.10 13:42buy0.01gbpusdm2.02081.97082.03042007.07.10 14:342.02410.000.000.000.33
 801014Micronotch_v4
424100662007.07.10 13:43buy0.01gbpusdm2.02061.97062.03022007.07.10 14:332.02430.000.000.000.37
 801014Micronotch_v4
424104722007.07.10 13:44buy0.01gbpusdm2.02061.97062.03022007.07.10 13:512.02250.000.000.000.19
 801014Micronotch_v4
424115992007.07.10 13:45buy0.01gbpusdm2.02091.97092.03052007.07.10 13:512.02250.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
424118162007.07.10 13:46buy0.01gbpusdm2.02071.97072.03032007.07.10 13:512.02250.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
424120092007.07.10 13:47buy0.01gbpusdm2.02081.97082.03042007.07.10 13:512.02250.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
424125472007.07.10 13:48buy0.01gbpusdm2.02101.97102.03062007.07.10 13:512.02250.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
424157992007.07.10 13:49buy0.01gbpusdm2.02171.97172.03132007.07.10 13:512.02250.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
424163842007.07.10 13:49buy0.10eurusdm1.37091.32091.38072007.07.10 14:321.37220.000.000.001.30
 801011Micronotch_v4
424185702007.07.10 13:50buy0.10eurusdm1.37171.32171.38152007.07.10 14:321.37220.000.000.000.50
 801011Micronotch_v4
424211582007.07.10 13:52buy0.01gbpusdm2.02271.97272.03232007.07.10 15:382.02520.000.000.000.25
 801014Micronotch_v4
424216762007.07.10 13:53buy0.01gbpusdm2.02291.97292.03252007.07.10 17:472.02460.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
424224242007.07.10 13:54buy0.01gbpusdm2.02261.97262.03222007.07.10 14:492.02610.000.000.000.35
 801014Micronotch_v4
424229562007.07.10 13:55buy0.01gbpusdm2.02211.97212.03172007.07.10 14:412.02430.000.000.000.22
 801014Micronotch_v4
424233922007.07.10 13:56buy0.01gbpusdm2.02231.97232.03192007.07.10 14:452.02500.000.000.000.27
 801014Micronotch_v4
424238732007.07.10 13:57buy0.01gbpusdm2.02261.97262.03222007.07.10 14:502.02610.000.000.000.35
 801014Micronotch_v4
424240222007.07.10 13:58buy0.01gbpusdm2.02261.97262.03222007.07.10 14:502.02620.000.000.000.36
 801014Micronotch_v4
424243482007.07.10 13:59buy0.01gbpusdm2.02201.97202.03162007.07.10 14:352.02440.000.000.000.24
 801014Micronotch_v4
424249272007.07.10 14:00buy0.01gbpusdm2.02241.97242.03142007.07.10 14:472.02610.000.000.000.37
 801014Micronotch_v4
424252472007.07.10 14:01buy0.01gbpusdm2.02231.97232.03192007.07.10 14:452.02630.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
424256492007.07.10 14:02buy0.01gbpusdm2.02281.97282.03242007.07.10 17:472.02460.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
424258842007.07.10 14:03buy0.01gbpusdm2.02271.97272.03232007.07.10 15:382.02590.000.000.000.32
 801014Micronotch_v4
424260302007.07.10 14:04buy0.01gbpusdm2.02231.97232.03192007.07.10 14:472.02610.000.000.000.38
 801014Micronotch_v4
424262342007.07.10 14:05buy0.01gbpusdm2.02271.97272.03232007.07.10 15:392.02540.000.000.000.27
 801014Micronotch_v4
424265232007.07.10 14:06buy0.01gbpusdm2.02271.97272.03232007.07.10 15:402.02520.000.000.000.25
 801014Micronotch_v4
424266062007.07.10 14:07buy0.01gbpusdm2.02291.97292.03252007.07.10 17:492.02460.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
424268772007.07.10 14:08buy0.01gbpusdm2.02281.97282.03242007.07.10 17:472.02470.000.000.000.19
 801014Micronotch_v4
424270502007.07.10 14:09buy0.01gbpusdm2.02271.97272.03232007.07.10 17:472.02460.000.000.000.19
 801014Micronotch_v4
424271582007.07.10 14:10buy0.01gbpusdm2.02241.97242.03202007.07.10 14:492.02580.000.000.000.34
 801014Micronotch_v4
424272722007.07.10 14:11buy0.01gbpusdm2.02241.97242.03202007.07.10 14:462.02630.000.000.000.39
 801014Micronotch_v4
424274362007.07.10 14:12buy0.01gbpusdm2.02231.97232.03192007.07.10 14:462.02630.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
424275732007.07.10 14:13buy0.01gbpusdm2.02231.97232.03192007.07.10 14:462.02630.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
424277562007.07.10 14:14buy0.01gbpusdm2.02191.97192.03152007.07.10 14:342.02420.000.000.000.23
 801014Micronotch_v4
424279632007.07.10 14:15buy0.01gbpusdm2.02191.97192.03152007.07.10 14:342.02410.000.000.000.22
 801014Micronotch_v4
424281212007.07.10 14:16buy0.01gbpusdm2.02211.97212.03172007.07.10 14:412.02440.000.000.000.23
 801014Micronotch_v4
424282622007.07.10 14:17buy0.01gbpusdm2.02211.97212.03172007.07.10 14:412.02440.000.000.000.23
 801014Micronotch_v4
424283382007.07.10 14:18buy0.01gbpusdm2.02211.97212.03172007.07.10 14:442.02450.000.000.000.24
 801014Micronotch_v4
424284212007.07.10 14:19buy0.01gbpusdm2.02211.97212.03172007.07.10 14:442.02460.000.000.000.25
 801014Micronotch_v4
424284722007.07.10 14:20buy0.01gbpusdm2.02201.97202.03162007.07.10 14:392.02420.000.000.000.22
 801014Micronotch_v4
424287292007.07.10 14:21buy0.01gbpusdm2.02241.97242.03202007.07.10 14:462.02630.000.000.000.39
 801014Micronotch_v4
424288672007.07.10 14:22buy0.01gbpusdm2.02251.97252.03212007.07.10 14:462.02630.000.000.000.38
 801014Micronotch_v4
424290392007.07.10 14:23buy0.01gbpusdm2.02271.97272.03232007.07.10 14:332.02420.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
424293342007.07.10 14:24buy0.01gbpusdm2.02281.97282.03242007.07.10 14:332.02420.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424294222007.07.10 14:25buy0.01gbpusdm2.02281.97282.03242007.07.10 14:332.02420.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424295242007.07.10 14:26buy0.01gbpusdm2.02261.97262.03222007.07.10 14:332.02420.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
424296482007.07.10 14:27buy0.01gbpusdm2.02281.97282.03242007.07.10 14:332.02420.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424297202007.07.10 14:28buy0.01gbpusdm2.02271.97272.03232007.07.10 14:332.02420.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
424298372007.07.10 14:29buy0.01gbpusdm2.02291.97292.03252007.07.10 14:332.02420.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
424299622007.07.10 14:30buy0.01gbpusdm2.02301.97302.03262007.07.10 14:332.02420.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
424300662007.07.10 14:31buy0.01gbpusdm2.02311.97312.03272007.07.10 14:332.02420.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
424306312007.07.10 14:32buy0.01gbpusdm2.02371.97372.03332007.07.10 14:332.02420.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424333662007.07.10 14:33buy0.10eurusdm1.37281.32281.38262007.07.10 20:101.37320.000.000.000.40
 801011Micronotch_v4
424358282007.07.10 14:34buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03362007.07.10 17:582.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424358682007.07.10 14:34buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03362007.07.10 17:582.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424361672007.07.10 14:34buy0.10eurusdm1.37311.32311.38292007.07.10 20:101.37320.000.000.000.10
 801011Micronotch_v4
424374522007.07.10 14:35buy0.01gbpusdm2.02481.97482.03442007.07.10 17:582.02500.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424379822007.07.10 14:36buy0.01gbpusdm2.02431.97432.03392007.07.10 17:582.02500.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424387942007.07.10 14:37buy0.01gbpusdm2.02421.97422.03382007.07.10 17:582.02500.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
424395362007.07.10 14:38buy0.01gbpusdm2.02411.97412.03372007.07.10 17:582.02500.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
424401282007.07.10 14:39buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:582.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424403892007.07.10 14:40buy0.01gbpusdm2.02451.97452.03412007.07.10 14:452.02630.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
424405422007.07.10 14:41buy0.01gbpusdm2.02451.97452.03412007.07.10 14:452.02630.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
424408042007.07.10 14:42buy0.01gbpusdm2.02471.97472.03432007.07.10 14:452.02630.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
424409412007.07.10 14:43buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 14:452.02630.000.000.000.19
 801014Micronotch_v4
424410682007.07.10 14:44buy0.01gbpusdm2.02451.97452.03412007.07.10 14:452.02630.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
424448472007.07.10 14:46buy0.01gbpusdm2.02651.97652.03612007.07.10 19:382.02670.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424453882007.07.10 14:47buy0.01gbpusdm2.02651.97652.03612007.07.10 19:382.02670.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424459922007.07.10 14:48buy0.01gbpusdm2.02601.97602.03562007.07.10 19:382.02670.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424465022007.07.10 14:49buy0.01gbpusdm2.02571.97572.03532007.07.10 19:382.02670.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
424467712007.07.10 14:50buy0.01gbpusdm2.02661.97662.03622007.07.10 19:382.02670.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424474372007.07.10 14:51buy0.01gbpusdm2.02641.97642.03602007.07.10 19:382.02670.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424477102007.07.10 14:52buy0.01gbpusdm2.02611.97612.03572007.07.10 19:382.02670.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424478732007.07.10 14:53buy0.01gbpusdm2.02611.97612.03572007.07.10 19:382.02670.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424480662007.07.10 14:54buy0.01gbpusdm2.02621.97622.03582007.07.10 19:382.02670.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424484512007.07.10 14:55buy0.01gbpusdm2.02561.97562.03522007.07.10 19:382.02670.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
424492522007.07.10 14:56buy0.01gbpusdm2.02511.97512.03472007.07.10 18:582.02640.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
424498152007.07.10 14:57buy0.10eurusdm1.37251.32251.38232007.07.10 20:101.37320.000.000.000.70
 801011Micronotch_v4
424498392007.07.10 14:57buy0.01gbpusdm2.02491.97492.03452007.07.10 17:582.02500.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424499472007.07.10 14:58buy0.01gbpusdm2.02491.97492.03452007.07.10 17:582.02500.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424500682007.07.10 14:59buy0.01gbpusdm2.02481.97482.03442007.07.10 17:582.02500.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424511072007.07.10 15:00buy0.01gbpusdm2.02411.97412.03372007.07.10 17:582.02500.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
424512842007.07.10 15:00buy0.10eurusdm1.37211.32211.38192007.07.10 20:101.37320.000.000.001.10
 801011Micronotch_v4
424514792007.07.10 15:01buy0.01gbpusdm2.02451.97452.03412007.07.10 17:582.02500.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424519862007.07.10 15:02buy0.01gbpusdm2.02471.97472.03432007.07.10 17:582.02500.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424521732007.07.10 15:03buy0.01gbpusdm2.02451.97452.03412007.07.10 17:582.02500.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424526062007.07.10 15:04buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:582.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424529102007.07.10 15:05buy0.01gbpusdm2.02451.97452.03412007.07.10 17:582.02500.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424530022007.07.10 15:06buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:582.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424530872007.07.10 15:07buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:582.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424531962007.07.10 15:08buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:582.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424533472007.07.10 15:09buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:582.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424534932007.07.10 15:10buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:582.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424535482007.07.10 15:11buy0.01gbpusdm2.02451.97452.03412007.07.10 17:582.02500.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424536062007.07.10 15:12buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:582.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424536732007.07.10 15:13buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:582.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424537482007.07.10 15:14buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:582.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424539832007.07.10 15:15buy0.01gbpusdm2.02481.97482.03442007.07.10 17:582.02500.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424540682007.07.10 15:16buy0.01gbpusdm2.02471.97472.03432007.07.10 17:582.02500.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424545212007.07.10 15:17buy0.10eurusdm1.37171.32171.38152007.07.10 18:011.37200.000.000.000.30
 801011Micronotch_v4
424548902007.07.10 15:17buy0.01gbpusdm2.02401.97402.03362007.07.10 17:582.02500.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
424551852007.07.10 15:18buy0.01gbpusdm2.02401.97402.03362007.07.10 17:582.02500.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
424555012007.07.10 15:19buy0.01gbpusdm2.02401.97402.03362007.07.10 17:582.02500.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
424556072007.07.10 15:20buy0.01gbpusdm2.02431.97432.03392007.07.10 17:582.02500.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424556842007.07.10 15:21buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:582.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424557582007.07.10 15:22buy0.01gbpusdm2.02451.97452.03412007.07.10 17:582.02500.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424558472007.07.10 15:23buy0.01gbpusdm2.02391.97392.03352007.07.10 17:562.02500.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
424564642007.07.10 15:24buy0.01gbpusdm2.02401.97402.03362007.07.10 17:582.02500.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
424567002007.07.10 15:25buy0.01gbpusdm2.02411.97412.03372007.07.10 17:582.02500.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
424568832007.07.10 15:26buy0.01gbpusdm2.02401.97402.03362007.07.10 17:582.02500.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
424570352007.07.10 15:27buy0.01gbpusdm2.02411.97412.03372007.07.10 17:582.02500.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
424571232007.07.10 15:28buy0.01gbpusdm2.02411.97412.03372007.07.10 17:582.02500.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
424572572007.07.10 15:29buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:582.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424574022007.07.10 15:30buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:582.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424575222007.07.10 15:31buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:582.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424577122007.07.10 15:32buy0.01gbpusdm2.02471.97472.03432007.07.10 17:582.02500.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424578652007.07.10 15:33buy0.01gbpusdm2.02481.97482.03442007.07.10 17:582.02500.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424580702007.07.10 15:34buy0.01gbpusdm2.02481.97482.03442007.07.10 17:582.02500.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424582952007.07.10 15:35buy0.01gbpusdm2.02491.97492.03452007.07.10 18:492.02630.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424584582007.07.10 15:36buy0.01gbpusdm2.02531.97532.03492007.07.10 19:102.02670.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424586782007.07.10 15:37buy0.01gbpusdm2.02531.97532.03492007.07.10 19:362.02670.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424591912007.07.10 15:39buy0.01gbpusdm2.02591.97592.03552007.07.10 19:382.02670.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
424592952007.07.10 15:39buy0.01gbpusdm2.02581.97582.03542007.07.10 19:382.02670.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
424594192007.07.10 15:40buy0.01gbpusdm2.02561.97562.03522007.07.10 19:382.02670.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
424596312007.07.10 15:41buy0.01gbpusdm2.02491.97492.03452007.07.10 17:582.02500.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424597872007.07.10 15:42buy0.01gbpusdm2.02511.97512.03472007.07.10 18:592.02650.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424598292007.07.10 15:43buy0.01gbpusdm2.02521.97522.03482007.07.10 19:102.02660.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424600562007.07.10 15:44buy0.01gbpusdm2.02501.97502.03462007.07.10 18:492.02650.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
424601752007.07.10 15:45buy0.01gbpusdm2.02511.97512.03472007.07.10 19:002.02650.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424603612007.07.10 15:46buy0.01gbpusdm2.02501.97502.03462007.07.10 18:492.02670.000.000.000.17
 801014Micronotch_v4
424606652007.07.10 15:47buy0.10eurusdm1.37141.32141.38122007.07.10 18:011.37200.000.000.000.60
 801011Micronotch_v4
424607972007.07.10 15:47buy0.01gbpusdm2.02471.97472.03432007.07.10 17:582.02500.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424611742007.07.10 15:48buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:582.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424614422007.07.10 15:49buy0.01gbpusdm2.02471.97472.03432007.07.10 17:582.02500.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424615622007.07.10 15:50buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:582.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424617392007.07.10 15:51buy0.01gbpusdm2.02451.97452.03412007.07.10 17:582.02500.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424617692007.07.10 15:52buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:582.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424619782007.07.10 15:53buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:582.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424620562007.07.10 15:54buy0.01gbpusdm2.02421.97422.03382007.07.10 17:582.02500.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
424622272007.07.10 15:55buy0.01gbpusdm2.02401.97402.03362007.07.10 17:582.02500.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
424623902007.07.10 15:56buy0.01gbpusdm2.02411.97412.03372007.07.10 17:582.02500.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
424625522007.07.10 15:57buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:582.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424626842007.07.10 15:58buy0.01gbpusdm2.02451.97452.03412007.07.10 17:582.02500.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424628202007.07.10 15:59buy0.01gbpusdm2.02471.97472.03432007.07.10 17:582.02500.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424630102007.07.10 16:00buy0.01gbpusdm2.02481.97482.03442007.07.10 17:582.02500.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424632372007.07.10 16:01buy0.01gbpusdm2.02491.97492.03452007.07.10 17:582.02500.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424633152007.07.10 16:02buy0.01gbpusdm2.02491.97492.03452007.07.10 17:582.02500.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424634032007.07.10 16:03buy0.01gbpusdm2.02501.97502.03462007.07.10 18:492.02650.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
424635022007.07.10 16:04buy0.01gbpusdm2.02481.97482.03442007.07.10 17:582.02500.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424636612007.07.10 16:05buy0.01gbpusdm2.02501.97502.03462007.07.10 18:492.02650.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
424638082007.07.10 16:06buy0.01gbpusdm2.02501.97502.03462007.07.10 18:502.02640.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424638332007.07.10 16:07buy0.01gbpusdm2.02491.97492.03452007.07.10 17:582.02500.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424639582007.07.10 16:08buy0.01gbpusdm2.02511.97512.03472007.07.10 19:022.02650.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424640682007.07.10 16:09buy0.01gbpusdm2.02501.97502.03462007.07.10 18:512.02650.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
424641922007.07.10 16:10buy0.01gbpusdm2.02511.97512.03472007.07.10 19:022.02650.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424642712007.07.10 16:11buy0.01gbpusdm2.02491.97492.03452007.07.10 17:582.02500.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424643412007.07.10 16:12buy0.01gbpusdm2.02491.97492.03452007.07.10 17:582.02500.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424644252007.07.10 16:13buy0.01gbpusdm2.02501.97502.03462007.07.10 18:522.02640.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424645532007.07.10 16:14buy0.01gbpusdm2.02511.97512.03472007.07.10 19:042.02650.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424647472007.07.10 16:15buy0.01gbpusdm2.02531.97532.03492007.07.10 19:362.02670.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424648632007.07.10 16:16buy0.01gbpusdm2.02521.97522.03482007.07.10 19:102.02680.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
424649842007.07.10 16:17buy0.01gbpusdm2.02521.97522.03482007.07.10 19:102.02660.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424650552007.07.10 16:18buy0.01gbpusdm2.02511.97512.03472007.07.10 19:092.02670.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
424652742007.07.10 16:19buy0.01gbpusdm2.02481.97482.03442007.07.10 17:582.02500.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424654382007.07.10 16:20buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:582.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424655522007.07.10 16:21buy0.01gbpusdm2.02471.97472.03432007.07.10 17:582.02500.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424657802007.07.10 16:22buy0.01gbpusdm2.02501.97502.03462007.07.10 18:542.02640.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424659812007.07.10 16:23buy0.01gbpusdm2.02481.97482.03442007.07.10 17:582.02500.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424660892007.07.10 16:24buy0.01gbpusdm2.02481.97482.03442007.07.10 17:582.02500.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424661972007.07.10 16:25buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:582.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424663112007.07.10 16:26buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:582.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424664882007.07.10 16:27buy0.01gbpusdm2.02481.97482.03442007.07.10 17:582.02500.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424665872007.07.10 16:28buy0.01gbpusdm2.02491.97492.03452007.07.10 17:582.02500.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424667212007.07.10 16:29buy0.01gbpusdm2.02491.97492.03452007.07.10 17:582.02500.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424668672007.07.10 16:30buy0.01gbpusdm2.02471.97472.03432007.07.10 17:582.02500.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424670362007.07.10 16:31buy0.01gbpusdm2.02471.97472.03432007.07.10 17:582.02500.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424672092007.07.10 16:32buy0.01gbpusdm2.02471.97472.03432007.07.10 17:582.02500.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424672842007.07.10 16:33buy0.01gbpusdm2.02471.97472.03432007.07.10 17:582.02500.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424674062007.07.10 16:34buy0.01gbpusdm2.02471.97472.03432007.07.10 17:582.02500.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424676542007.07.10 16:35buy0.01gbpusdm2.02481.97482.03442007.07.10 17:582.02500.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424677372007.07.10 16:36buy0.01gbpusdm2.02491.97492.03452007.07.10 17:582.02500.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424679332007.07.10 16:37buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:582.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424681462007.07.10 16:38buy0.01gbpusdm2.02451.97452.03412007.07.10 17:582.02500.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424684322007.07.10 16:39buy0.01gbpusdm2.02431.97432.03392007.07.10 17:582.02500.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424685242007.07.10 16:40buy0.01gbpusdm2.02431.97432.03392007.07.10 17:582.02500.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424689762007.07.10 16:41buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:582.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424692002007.07.10 16:42buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:582.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424693272007.07.10 16:43buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:582.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424695052007.07.10 16:44buy0.01gbpusdm2.02451.97452.03412007.07.10 17:582.02500.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424696702007.07.10 16:45buy0.01gbpusdm2.02471.97472.03432007.07.10 17:582.02500.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424698192007.07.10 16:46buy0.01gbpusdm2.02471.97472.03432007.07.10 17:582.02500.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424699822007.07.10 16:47buy0.01gbpusdm2.02471.97472.03432007.07.10 17:582.02500.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424700722007.07.10 16:48buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:582.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424702712007.07.10 16:49buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:582.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424705572007.07.10 16:50buy0.01gbpusdm2.02431.97432.03392007.07.10 17:582.02500.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424707032007.07.10 16:51buy0.01gbpusdm2.02411.97412.03372007.07.10 17:582.02500.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
424709012007.07.10 16:51buy0.10eurusdm1.37111.32111.38092007.07.10 18:011.37200.000.000.000.90
 801011Micronotch_v4
424710762007.07.10 16:52buy0.01gbpusdm2.02381.97382.03342007.07.10 17:552.02500.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
424713942007.07.10 16:53buy0.01gbpusdm2.02361.97362.03322007.07.10 17:512.02520.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
424717382007.07.10 16:54buy0.01gbpusdm2.02361.97362.03322007.07.10 17:512.02520.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
424719722007.07.10 16:55buy0.01gbpusdm2.02331.97332.03292007.07.10 17:502.02470.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424724382007.07.10 16:56buy0.01gbpusdm2.02341.97342.03302007.07.10 17:502.02470.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
424725572007.07.10 16:57buy0.01gbpusdm2.02351.97352.03312007.07.10 17:502.02510.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
424726852007.07.10 16:58buy0.01gbpusdm2.02351.97352.03312007.07.10 17:512.02510.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
424730042007.07.10 16:59buy0.01gbpusdm2.02351.97352.03312007.07.10 17:512.02530.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
424732282007.07.10 17:00buy0.01gbpusdm2.02361.97362.03322007.07.10 17:512.02510.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
424735172007.07.10 17:01buy0.01gbpusdm2.02371.97372.03332007.07.10 17:522.02490.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
424739132007.07.10 17:02buy0.01gbpusdm2.02421.97422.03382007.07.10 17:582.02500.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
424742272007.07.10 17:03buy0.01gbpusdm2.02411.97412.03372007.07.10 17:582.02500.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
424744662007.07.10 17:04buy0.01gbpusdm2.02421.97422.03382007.07.10 17:582.02500.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
424746702007.07.10 17:05buy0.01gbpusdm2.02381.97382.03342007.07.10 17:562.02490.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
424750292007.07.10 17:06buy0.01gbpusdm2.02361.97362.03322007.07.10 17:512.02510.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
424751712007.07.10 17:07buy0.10eurusdm1.37081.32081.38062007.07.10 18:011.37200.000.000.001.20
 801011Micronotch_v4
424752382007.07.10 17:07buy0.01gbpusdm2.02341.97342.03302007.07.10 17:502.02480.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424754612007.07.10 17:08buy0.01gbpusdm2.02341.97342.03302007.07.10 17:502.02490.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
424759132007.07.10 17:09buy0.01gbpusdm2.02291.97292.03252007.07.10 17:492.02470.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
424762452007.07.10 17:09buy0.10eurusdm1.37031.32031.38012007.07.10 18:011.37200.000.000.001.70
 801011Micronotch_v4
424766072007.07.10 17:10buy0.01gbpusdm2.02351.97352.03312007.07.10 17:512.02540.000.000.000.19
 801014Micronotch_v4
424772462007.07.10 17:11buy0.01gbpusdm2.02361.97362.03322007.07.10 17:512.02510.000.000.000.15
 801014Micronotch_v4
424773112007.07.10 17:12buy0.01gbpusdm2.02381.97382.03342007.07.10 17:562.02500.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
424775382007.07.10 17:13buy0.01gbpusdm2.02381.97382.03342007.07.10 17:562.02490.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
424776092007.07.10 17:14buy0.01gbpusdm2.02371.97372.03332007.07.10 17:522.02500.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
424778132007.07.10 17:15buy0.01gbpusdm2.02361.97362.03322007.07.10 17:522.02520.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
424781692007.07.10 17:16buy0.01gbpusdm2.02361.97362.03322007.07.10 17:522.02500.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424784052007.07.10 17:17buy0.01gbpusdm2.02391.97392.03352007.07.10 17:572.02500.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
424785892007.07.10 17:18buy0.01gbpusdm2.02371.97372.03332007.07.10 17:522.02490.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
424787592007.07.10 17:19buy0.01gbpusdm2.02351.97352.03312007.07.10 17:512.02530.000.000.000.18
 801014Micronotch_v4
424789592007.07.10 17:20buy0.01gbpusdm2.02371.97372.03332007.07.10 17:552.02490.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
424791042007.07.10 17:21buy0.01gbpusdm2.02361.97362.03322007.07.10 17:522.02480.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
424792772007.07.10 17:22buy0.01gbpusdm2.02371.97372.03332007.07.10 17:552.02500.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
424798242007.07.10 17:23buy0.01gbpusdm2.02431.97432.03392007.07.10 17:582.02500.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424800852007.07.10 17:24buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:582.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424802082007.07.10 17:25buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:582.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424803762007.07.10 17:26buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:572.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424805852007.07.10 17:28buy0.01gbpusdm2.02431.97432.03392007.07.10 17:572.02500.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424806192007.07.10 17:28buy0.01gbpusdm2.02451.97452.03412007.07.10 17:572.02500.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424807672007.07.10 17:29buy0.01gbpusdm2.02451.97452.03412007.07.10 17:572.02500.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424811122007.07.10 17:32buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:572.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424812072007.07.10 17:33buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:572.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424814122007.07.10 17:34buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:572.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424814502007.07.10 17:35buy0.01gbpusdm2.02421.97422.03382007.07.10 17:572.02500.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
424815362007.07.10 17:36buy0.01gbpusdm2.02411.97412.03372007.07.10 17:572.02500.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
424816572007.07.10 17:37buy0.01gbpusdm2.02401.97402.03362007.07.10 17:572.02500.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
424817272007.07.10 17:38buy0.01gbpusdm2.02421.97422.03382007.07.10 17:572.02500.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
424819062007.07.10 17:39buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:572.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424819292007.07.10 17:40buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:572.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424821022007.07.10 17:41buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:572.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424821962007.07.10 17:42buy0.01gbpusdm2.02441.97442.03402007.07.10 17:572.02500.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424823382007.07.10 17:43buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:572.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424823772007.07.10 17:44buy0.01gbpusdm2.02431.97432.03392007.07.10 17:572.02500.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424824882007.07.10 17:45buy0.01gbpusdm2.02411.97412.03372007.07.10 17:572.02500.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
424827102007.07.10 17:46buy0.01gbpusdm2.02461.97462.03422007.07.10 17:572.02500.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424828382007.07.10 17:47buy0.01gbpusdm2.02481.97482.03442007.07.10 17:572.02500.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424831182007.07.10 17:48buy0.01gbpusdm2.02491.97492.03452007.07.10 17:572.02500.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424831862007.07.10 17:49buy0.01gbpusdm2.02501.97502.03462007.07.10 18:572.02640.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424833392007.07.10 17:50buy0.01gbpusdm2.02501.97502.03462007.07.10 18:572.02640.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424837122007.07.10 17:51buy0.01gbpusdm2.02551.97552.03512007.07.10 19:382.02670.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
424840082007.07.10 17:52buy0.01gbpusdm2.02541.97542.03502007.07.10 19:382.02670.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
424842542007.07.10 17:53buy0.01gbpusdm2.02511.97512.03472007.07.10 19:092.02670.000.000.000.16
 801014Micronotch_v4
424843712007.07.10 17:54buy0.01gbpusdm2.02521.97522.03482007.07.10 19:102.02660.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424844222007.07.10 17:55buy0.01gbpusdm2.02531.97532.03492007.07.10 19:372.02670.000.000.000.14
 801014Micronotch_v4
424846312007.07.10 17:56buy0.01gbpusdm2.02541.97542.03502007.07.10 19:382.02670.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
424850212007.07.10 17:58buy0.01gbpusdm2.02541.97542.03502007.07.10 19:382.02670.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
424850612007.07.10 17:59buy0.01gbpusdm2.02541.97542.03502007.07.10 19:382.02670.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
424851782007.07.10 18:00buy0.01gbpusdm2.02541.97542.03502007.07.10 19:382.02670.000.000.000.13
 801014Micronotch_v4
424855112007.07.10 18:01buy0.01gbpusdm2.02571.97572.03532007.07.10 19:382.02670.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
424857752007.07.10 18:02buy0.01gbpusdm2.02601.97602.03562007.07.10 19:382.02670.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424859662007.07.10 18:03buy0.01gbpusdm2.02601.97602.03562007.07.10 19:382.02670.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424861862007.07.10 18:04buy0.01gbpusdm2.02591.97592.03552007.07.10 19:382.02670.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
424864192007.07.10 18:05buy0.01gbpusdm2.02551.97552.03512007.07.10 19:382.02670.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
424866402007.07.10 18:06buy0.01gbpusdm2.02551.97552.03512007.07.10 19:382.02670.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
424867302007.07.10 18:07buy0.01gbpusdm2.02591.97592.03552007.07.10 19:382.02670.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
424868842007.07.10 18:08buy0.01gbpusdm2.02561.97562.03522007.07.10 19:382.02670.000.000.000.11
 801014Micronotch_v4
424869292007.07.10 18:09buy0.01gbpusdm2.02551.97552.03512007.07.10 19:382.02670.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
424870852007.07.10 18:10buy0.01gbpusdm2.02551.97552.03512007.07.10 19:382.02670.000.000.000.12
 801014Micronotch_v4
424872892007.07.10 18:11buy0.01gbpusdm2.02591.97592.03552007.07.10 19:382.02670.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
424873762007.07.10 18:12buy0.01gbpusdm2.02601.97602.03562007.07.10 19:382.02670.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424875012007.07.10 18:13buy0.01gbpusdm2.02621.97622.03582007.07.10 19:382.02670.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424876352007.07.10 18:14buy0.01gbpusdm2.02621.97622.03582007.07.10 19:382.02670.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424877562007.07.10 18:15buy0.01gbpusdm2.02601.97602.03562007.07.10 19:382.02670.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424879312007.07.10 18:16buy0.01gbpusdm2.02611.97612.03572007.07.10 19:382.02670.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424879822007.07.10 18:17buy0.01gbpusdm2.02601.97602.03562007.07.10 19:382.02670.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424880992007.07.10 18:18buy0.01gbpusdm2.02601.97602.03562007.07.10 19:382.02670.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424882752007.07.10 18:19buy0.01gbpusdm2.02601.97602.03562007.07.10 19:382.02670.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424884752007.07.10 18:20buy0.10eurusdm1.37181.32181.38162007.07.10 20:101.37320.000.000.001.40
 801011Micronotch_v4
424885292007.07.10 18:20buy0.01gbpusdm2.02601.97602.03562007.07.10 19:372.02670.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424886552007.07.10 18:21buy0.01gbpusdm2.02601.97602.03562007.07.10 19:372.02670.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424887442007.07.10 18:22buy0.01gbpusdm2.02581.97582.03542007.07.10 19:372.02670.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
424888472007.07.10 18:23buy0.01gbpusdm2.02581.97582.03542007.07.10 19:372.02670.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
424890652007.07.10 18:24buy0.01gbpusdm2.02571.97572.03532007.07.10 19:372.02670.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
424891712007.07.10 18:25buy0.01gbpusdm2.02581.97582.03542007.07.10 19:372.02670.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
424893062007.07.10 18:26buy0.01gbpusdm2.02591.97592.03552007.07.10 19:372.02670.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
424893482007.07.10 18:27buy0.01gbpusdm2.02581.97582.03542007.07.10 19:372.02670.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
424894132007.07.10 18:28buy0.01gbpusdm2.02581.97582.03542007.07.10 19:372.02670.000.000.000.09
 801014Micronotch_v4
424894992007.07.10 18:29buy0.01gbpusdm2.02591.97592.03552007.07.10 19:372.02670.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
424895832007.07.10 18:30buy0.01gbpusdm2.02591.97592.03552007.07.10 19:372.02670.000.000.000.08
 801014Micronotch_v4
424896462007.07.10 18:31buy0.01gbpusdm2.02601.97602.03562007.07.10 19:372.02670.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424897122007.07.10 18:32buy0.01gbpusdm2.02601.97602.03562007.07.10 19:372.02670.000.000.000.07
 801014Micronotch_v4
424898342007.07.10 18:33buy0.01gbpusdm2.02621.97622.03582007.07.10 19:372.02670.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424899552007.07.10 18:34buy0.01gbpusdm2.02641.97642.03602007.07.10 19:372.02670.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424901502007.07.10 18:35buy0.01gbpusdm2.02631.97632.03592007.07.10 19:372.02670.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424902142007.07.10 18:36buy0.01gbpusdm2.02631.97632.03592007.07.10 19:372.02670.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424903232007.07.10 18:37buy0.01gbpusdm2.02631.97632.03592007.07.10 19:372.02670.000.000.000.04
 801014Micronotch_v4
424904032007.07.10 18:38buy0.01gbpusdm2.02621.97622.03582007.07.10 19:372.02670.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424904702007.07.10 18:39buy0.01gbpusdm2.02621.97622.03582007.07.10 19:372.02670.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424905222007.07.10 18:40buy0.01gbpusdm2.02621.97622.03582007.07.10 19:372.02670.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424906592007.07.10 18:41buy0.01gbpusdm2.02621.97622.03582007.07.10 19:372.02670.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424907742007.07.10 18:42buy0.01gbpusdm2.02611.97612.03572007.07.10 19:372.02670.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424908462007.07.10 18:43buy0.01gbpusdm2.02611.97612.03572007.07.10 19:372.02670.000.000.000.06
 801014Micronotch_v4
424909182007.07.10 18:44buy0.01gbpusdm2.02621.97622.03582007.07.10 19:372.02670.000.000.000.05
 801014Micronotch_v4
424910752007.07.10 18:45buy0.01gbpusdm2.02641.97642.03602007.07.10 19:372.02670.000.000.000.03
 801014Micronotch_v4
424913122007.07.10 18:46buy0.01gbpusdm2.02651.97652.03612007.07.10 19:372.02670.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424915282007.07.10 18:47buy0.01gbpusdm2.02651.97652.03612007.07.10 19:372.02670.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424916252007.07.10 18:48buy0.01gbpusdm2.02651.97652.03612007.07.10 19:372.02670.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424918042007.07.10 18:49buy0.01gbpusdm2.02651.97652.03612007.07.10 19:372.02670.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424934012007.07.10 18:55buy0.01gbpusdm2.02661.97662.03622007.07.10 19:372.02670.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424969722007.07.10 19:17buy0.01gbpusdm2.02661.97662.03622007.07.10 19:372.02670.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
  0.00 0.00 -0.42 547.41
Closed P/L: 546.99
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
424370082007.07.10 14:35buy0.10eurusdm1.37351.32351.3833 1.37310.000.000.00-0.40
 801011Micronotch_v4
424473732007.07.10 14:51buy0.10eurusdm1.37401.32401.3838 1.37310.000.000.00-0.90
 801011Micronotch_v4
424926322007.07.10 18:50buy0.01gbpusdm2.02681.97682.0364 2.02690.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424926692007.07.10 18:51buy0.01gbpusdm2.02691.97692.0365 2.02690.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
424928362007.07.10 18:52buy0.01gbpusdm2.02681.97682.0364 2.02690.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424930652007.07.10 18:53buy0.01gbpusdm2.02671.97672.0363 2.02690.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424931902007.07.10 18:54buy0.01gbpusdm2.02671.97672.0363 2.02690.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424935192007.07.10 18:56buy0.01gbpusdm2.02671.97672.0363 2.02690.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424935942007.07.10 18:57buy0.01gbpusdm2.02681.97682.0364 2.02690.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424938412007.07.10 18:58buy0.01gbpusdm2.02681.97682.0364 2.02690.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424940632007.07.10 18:59buy0.01gbpusdm2.02681.97682.0364 2.02690.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424944282007.07.10 19:00buy0.01gbpusdm2.02691.97692.0365 2.02690.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
424947082007.07.10 19:01buy0.01gbpusdm2.02681.97682.0364 2.02690.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424947162007.07.10 19:02buy0.01gbpusdm2.02671.97672.0363 2.02690.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424949772007.07.10 19:03buy0.01gbpusdm2.02681.97682.0364 2.02690.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424950082007.07.10 19:04buy0.01gbpusdm2.02691.97692.0365 2.02690.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
424952272007.07.10 19:05buy0.01gbpusdm2.02691.97692.0365 2.02690.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
424953542007.07.10 19:06buy0.01gbpusdm2.02681.97682.0364 2.02690.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424953852007.07.10 19:08buy0.01gbpusdm2.02681.97682.0364 2.02690.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424956512007.07.10 19:09buy0.01gbpusdm2.02721.97722.0368 2.02690.000.000.00-0.03
 801014Micronotch_v4
424958472007.07.10 19:10buy0.01gbpusdm2.02721.97722.0368 2.02690.000.000.00-0.03
 801014Micronotch_v4
424960682007.07.10 19:11buy0.01gbpusdm2.02701.97702.0366 2.02690.000.000.00-0.01
 801014Micronotch_v4
424961852007.07.10 19:12buy0.01gbpusdm2.02691.97692.0365 2.02690.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
424963392007.07.10 19:13buy0.01gbpusdm2.02681.97682.0364 2.02690.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424964672007.07.10 19:14buy0.01gbpusdm2.02681.97682.0364 2.02690.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424966612007.07.10 19:15buy0.01gbpusdm2.02681.97682.0364 2.02690.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424967882007.07.10 19:16buy0.01gbpusdm2.02671.97672.0363 2.02690.000.000.000.02
 801014Micronotch_v4
424971212007.07.10 19:18buy0.01gbpusdm2.02681.97682.0364 2.02690.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424972072007.07.10 19:19buy0.01gbpusdm2.02681.97682.0364 2.02690.000.000.000.01
 801014Micronotch_v4
424973862007.07.10 19:20buy0.01gbpusdm2.02701.97702.0366 2.02690.000.000.00-0.01
 801014Micronotch_v4
424975402007.07.10 19:22buy0.01gbpusdm2.02691.97692.0365 2.02690.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
424976642007.07.10 19:23buy0.01gbpusdm2.02691.97692.0365 2.02690.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
424977702007.07.10 19:24buy0.01gbpusdm2.02701.97702.0366 2.02690.000.000.00-0.01
 801014Micronotch_v4
424978532007.07.10 19:25buy0.01gbpusdm2.02701.97702.0366 2.02690.000.000.00-0.01
 801014Micronotch_v4
424979692007.07.10 19:26buy0.01gbpusdm2.02701.97702.0366 2.02690.000.000.00-0.01
 801014Micronotch_v4
424980842007.07.10 19:27buy0.01gbpusdm2.02701.97702.0366 2.02690.000.000.00-0.01
 801014Micronotch_v4
424981792007.07.10 19:28buy0.01gbpusdm2.02691.97692.0365 2.02690.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
424982272007.07.10 19:29buy0.01gbpusdm2.02691.97692.0365 2.02690.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
424983542007.07.10 19:30buy0.01gbpusdm2.02701.97702.0366 2.02690.000.000.00-0.01
 801014Micronotch_v4
424984122007.07.10 19:31buy0.01gbpusdm2.02701.97702.0366 2.02690.000.000.00-0.01
 801014Micronotch_v4
424985022007.07.10 19:32buy0.01gbpusdm2.02701.97702.0366 2.02690.000.000.00-0.01
 801014Micronotch_v4
424985832007.07.10 19:33buy0.01gbpusdm2.02701.97702.0366 2.02690.000.000.00-0.01
 801014Micronotch_v4
424986432007.07.10 19:34buy0.01gbpusdm2.02701.97702.0366 2.02690.000.000.00-0.01
 801014Micronotch_v4
424986972007.07.10 19:35buy0.01gbpusdm2.02701.97702.0366 2.02690.000.000.00-0.01
 801014Micronotch_v4
424987712007.07.10 19:36buy0.01gbpusdm2.02711.97712.0367 2.02690.000.000.00-0.02
 801014Micronotch_v4
424989312007.07.10 19:38buy0.01gbpusdm2.02711.97712.0367 2.02690.000.000.00-0.02
 801014Micronotch_v4
424989582007.07.10 19:38buy0.01gbpusdm2.02711.97712.0367 2.02690.000.000.00-0.02
 801014Micronotch_v4
424990032007.07.10 19:39buy0.01gbpusdm2.02711.97712.0367 2.02690.000.000.00-0.02
 801014Micronotch_v4
424991092007.07.10 19:40buy0.01gbpusdm2.02721.97722.0368 2.02690.000.000.00-0.03
 801014Micronotch_v4
424992832007.07.10 19:41buy0.01gbpusdm2.02721.97722.0368 2.02690.000.000.00-0.03
 801014Micronotch_v4
424993132007.07.10 19:42buy0.01gbpusdm2.02731.97732.0369 2.02690.000.000.00-0.04
 801014Micronotch_v4
424995302007.07.10 19:43buy0.01gbpusdm2.02751.97752.0371 2.02690.000.000.00-0.06
 801014Micronotch_v4
424997592007.07.10 19:44buy0.01gbpusdm2.02761.97762.0372 2.02690.000.000.00-0.07
 801014Micronotch_v4
424998802007.07.10 19:45buy0.01gbpusdm2.02751.97752.0371 2.02690.000.000.00-0.06
 801014Micronotch_v4
425000342007.07.10 19:46buy0.01gbpusdm2.02751.97752.0371 2.02690.000.000.00-0.06
 801014Micronotch_v4
425000512007.07.10 19:47buy0.01gbpusdm2.02761.97762.0372 2.02690.000.000.00-0.07
 801014Micronotch_v4
425001982007.07.10 19:48buy0.01gbpusdm2.02731.97732.0369 2.02690.000.000.00-0.04
 801014Micronotch_v4
425002962007.07.10 19:49buy0.01gbpusdm2.02731.97732.0369 2.02690.000.000.00-0.04
 801014Micronotch_v4
425003772007.07.10 19:50buy0.01gbpusdm2.02711.97712.0367 2.02690.000.000.00-0.02
 801014Micronotch_v4
425004912007.07.10 19:51buy0.01gbpusdm2.02701.97702.0366 2.02690.000.000.00-0.01
 801014Micronotch_v4
425005962007.07.10 19:52buy0.01gbpusdm2.02701.97702.0366 2.02690.000.000.00-0.01
 801014Micronotch_v4
425007292007.07.10 19:53buy0.01gbpusdm2.02731.97732.0369 2.02690.000.000.00-0.04
 801014Micronotch_v4
425007842007.07.10 19:54buy0.01gbpusdm2.02741.97742.0370 2.02690.000.000.00-0.05
 801014Micronotch_v4
425008322007.07.10 19:55buy0.01gbpusdm2.02741.97742.0370 2.02690.000.000.00-0.05
 801014Micronotch_v4
425009552007.07.10 19:56buy0.01gbpusdm2.02751.97752.0371 2.02690.000.000.00-0.06
 801014Micronotch_v4
425010592007.07.10 19:57buy0.01gbpusdm2.02751.97752.0371 2.02690.000.000.00-0.06
 801014Micronotch_v4
425011302007.07.10 19:58buy0.01gbpusdm2.02751.97752.0371 2.02690.000.000.00-0.06
 801014Micronotch_v4
425012042007.07.10 19:59buy0.01gbpusdm2.02751.97752.0371 2.02690.000.000.00-0.06
 801014Micronotch_v4
425015882007.07.10 20:00buy0.01gbpusdm2.02751.97752.0371 2.02690.000.000.00-0.06
 801014Micronotch_v4
425018572007.07.10 20:01buy0.01gbpusdm2.02731.97732.0369 2.02690.000.000.00-0.04
 801014Micronotch_v4
425021912007.07.10 20:02buy0.01gbpusdm2.02741.97742.0370 2.02690.000.000.00-0.05
 801014Micronotch_v4
425025062007.07.10 20:03buy0.01gbpusdm2.02731.97732.0369 2.02690.000.000.00-0.04
 801014Micronotch_v4
425027252007.07.10 20:04buy0.01gbpusdm2.02731.97732.0369 2.02690.000.000.00-0.04
 801014Micronotch_v4
425030012007.07.10 20:05buy0.01gbpusdm2.02731.97732.0369 2.02690.000.000.00-0.04
 801014Micronotch_v4
425030752007.07.10 20:06buy0.01gbpusdm2.02731.97732.0369 2.02690.000.000.00-0.04
 801014Micronotch_v4
425031452007.07.10 20:07buy0.01gbpusdm2.02721.97722.0368 2.02690.000.000.00-0.03
 801014Micronotch_v4
425032962007.07.10 20:08buy0.01gbpusdm2.02711.97712.0367 2.02690.000.000.00-0.02
 801014Micronotch_v4
425034322007.07.10 20:09buy0.01gbpusdm2.02721.97722.0368 2.02690.000.000.00-0.03
 801014Micronotch_v4
425036602007.07.10 20:10buy0.01gbpusdm2.02741.97742.0370 2.02690.000.000.00-0.05
 801014Micronotch_v4
425041842007.07.10 20:11buy0.01gbpusdm2.02741.97742.0370 2.02690.000.000.00-0.05
 801014Micronotch_v4
425042442007.07.10 20:12buy0.01gbpusdm2.02741.97742.0370 2.02690.000.000.00-0.05
 801014Micronotch_v4
425043242007.07.10 20:13buy0.01gbpusdm2.02731.97732.0369 2.02690.000.000.00-0.04
 801014Micronotch_v4
  0.00 0.00 0.00 -2.82
 Floating P/L: -2.82
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 546.99 Floating P/L: -2.82 Margin: 50.00
Balance: 1 546.99 Equity: 1 544.17 Free Margin: 1 494.17
 
Details:
Graph
Gross Profit: 652.42 Gross Loss: 105.43 Total Net Profit: 546.99
Profit Factor: 6.19 Expected Payoff: 0.22  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 35.86 (2.55%) Relative Drawdown: 2.55% (35.86)
 
Total Trades: 2509 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 2509 (97.21%)
Profit Trades (% of total): 2439 (97.21%) Loss trades (% of total): 70 (2.79%)
Largest profit trade: 2.60 loss trade: -2.20
Average profit trade: 0.27 loss trade: -1.51
Maximum consecutive wins ($): 862 (146.08) consecutive losses ($): 14 (-17.40)
Maximal consecutive profit (count): 205.20 (407) consecutive loss (count): -17.50 (11)
Average consecutive wins: 116 consecutive losses: 4