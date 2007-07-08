|Account: 1536100
|Name: Micronotch_v4
|Currency: USD
|2007 July 9, 17:25
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42054559
|2007.07.08 22:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0210
|2007.07.09 07:38
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42055234
|2007.07.08 22:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0210
|2007.07.09 07:38
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42056107
|2007.07.08 22:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0210
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42056745
|2007.07.08 22:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0210
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42057219
|2007.07.08 22:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0211
|2007.07.09 07:39
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42057521
|2007.07.08 22:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0209
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42057831
|2007.07.08 22:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42057926
|2007.07.08 22:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0213
|2007.07.09 07:28
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42058552
|2007.07.08 22:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0213
|2007.07.09 07:28
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42058735
|2007.07.08 22:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0213
|2007.07.09 07:28
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42058903
|2007.07.08 22:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0213
|2007.07.09 07:28
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42059093
|2007.07.08 22:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0213
|2007.07.09 07:28
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42061808
|2007.07.08 22:42
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3630
|1.3130
|1.3728
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|Micronotch_v4
|42063955
|2007.07.08 22:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3627
|1.3127
|1.3725
|2007.07.09 07:13
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801011
|Micronotch_v4
|42067248
|2007.07.08 23:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|1.3124
|1.3722
|2007.07.09 07:13
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801011
|Micronotch_v4
|42070192
|2007.07.08 23:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42070269
|2007.07.08 23:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0216
|2007.07.09 07:38
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42070557
|2007.07.08 23:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 03:36
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42070586
|2007.07.08 23:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42070638
|2007.07.08 23:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0123
|1.9623
|2.0218
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42070841
|2007.07.08 23:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:29
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42071168
|2007.07.09 00:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:29
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42071589
|2007.07.09 00:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42071635
|2007.07.09 00:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:29
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42071818
|2007.07.09 00:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42071861
|2007.07.09 00:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:29
|2.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42071927
|2007.07.09 00:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:07
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42072062
|2007.07.09 00:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:22
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42072157
|2007.07.09 00:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:13
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42072365
|2007.07.09 00:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:23
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42072516
|2007.07.09 00:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42072705
|2007.07.09 00:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42072860
|2007.07.09 00:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:30
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42073028
|2007.07.09 00:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0216
|2007.07.09 07:38
|2.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42073114
|2007.07.09 00:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0217
|2007.07.09 07:39
|2.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42073363
|2007.07.09 00:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0123
|1.9623
|2.0219
|2007.07.09 03:36
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42073501
|2007.07.09 00:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0123
|1.9623
|2.0219
|2007.07.09 03:36
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42073556
|2007.07.09 00:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:40
|2.0129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42073679
|2007.07.09 00:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:40
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42073732
|2007.07.09 00:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0216
|2007.07.09 07:39
|2.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42073953
|2007.07.09 00:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:40
|2.0129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42074009
|2007.07.09 00:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:40
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42074073
|2007.07.09 00:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:40
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42074187
|2007.07.09 00:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:40
|2.0133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42074264
|2007.07.09 00:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:40
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42074307
|2007.07.09 00:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:40
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42074359
|2007.07.09 00:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:41
|2.0133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42074458
|2007.07.09 00:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:41
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42074543
|2007.07.09 00:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0217
|2007.07.09 07:39
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42074677
|2007.07.09 00:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0217
|2007.07.09 07:40
|2.0126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42074823
|2007.07.09 00:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0217
|2007.07.09 07:40
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42074850
|2007.07.09 00:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:41
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42074924
|2007.07.09 00:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:41
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42075052
|2007.07.09 00:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0217
|2007.07.09 07:40
|2.0129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42075204
|2007.07.09 00:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0216
|2007.07.09 07:39
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42075253
|2007.07.09 00:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:30
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42075304
|2007.07.09 00:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42075343
|2007.07.09 00:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:23
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42075467
|2007.07.09 00:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:30
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42075526
|2007.07.09 00:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:30
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42075551
|2007.07.09 00:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:30
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42075590
|2007.07.09 00:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:30
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42075611
|2007.07.09 00:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:31
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42075641
|2007.07.09 00:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:31
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42075670
|2007.07.09 00:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:31
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42075738
|2007.07.09 00:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42075802
|2007.07.09 00:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42075854
|2007.07.09 00:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42075882
|2007.07.09 00:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42075915
|2007.07.09 00:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42075952
|2007.07.09 00:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:24
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42075995
|2007.07.09 00:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42076051
|2007.07.09 00:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42076098
|2007.07.09 00:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42076195
|2007.07.09 00:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42076247
|2007.07.09 00:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42076337
|2007.07.09 00:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42076371
|2007.07.09 00:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:24
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42076445
|2007.07.09 00:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:24
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42076522
|2007.07.09 01:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42076802
|2007.07.09 01:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42076849
|2007.07.09 01:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42076943
|2007.07.09 01:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42077088
|2007.07.09 01:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:08
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42077167
|2007.07.09 01:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42077343
|2007.07.09 01:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42077390
|2007.07.09 01:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 05:59
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42077719
|2007.07.09 01:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:38
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42077828
|2007.07.09 01:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3619
|1.3119
|1.3717
|2007.07.09 07:13
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801011
|Micronotch_v4
|42077978
|2007.07.09 01:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:36
|2.0112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42078504
|2007.07.09 01:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42078543
|2007.07.09 01:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42078812
|2007.07.09 01:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42078903
|2007.07.09 01:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42079046
|2007.07.09 01:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42079093
|2007.07.09 01:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42079154
|2007.07.09 01:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42079246
|2007.07.09 01:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42079344
|2007.07.09 01:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42079423
|2007.07.09 01:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42079451
|2007.07.09 01:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42079535
|2007.07.09 01:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42079554
|2007.07.09 01:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42079593
|2007.07.09 01:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:38
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42079657
|2007.07.09 01:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:38
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42079709
|2007.07.09 01:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42079866
|2007.07.09 01:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42080023
|2007.07.09 01:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42080049
|2007.07.09 01:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42080204
|2007.07.09 01:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42080264
|2007.07.09 01:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42080413
|2007.07.09 01:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42080547
|2007.07.09 01:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42080629
|2007.07.09 01:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42080662
|2007.07.09 01:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42080728
|2007.07.09 01:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42080763
|2007.07.09 01:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42080845
|2007.07.09 01:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42080874
|2007.07.09 01:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42080905
|2007.07.09 01:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42080977
|2007.07.09 01:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 03:43
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42081031
|2007.07.09 01:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 04:56
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42081159
|2007.07.09 01:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081186
|2007.07.09 01:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081224
|2007.07.09 01:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081250
|2007.07.09 01:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081299
|2007.07.09 01:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081441
|2007.07.09 01:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081486
|2007.07.09 01:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081519
|2007.07.09 01:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081566
|2007.07.09 01:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081601
|2007.07.09 01:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081631
|2007.07.09 01:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081694
|2007.07.09 01:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081728
|2007.07.09 01:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081761
|2007.07.09 01:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081799
|2007.07.09 01:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42081933
|2007.07.09 01:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42082087
|2007.07.09 01:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42082234
|2007.07.09 01:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42082353
|2007.07.09 02:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42082475
|2007.07.09 02:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42082588
|2007.07.09 02:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42082808
|2007.07.09 02:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42082912
|2007.07.09 02:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42083086
|2007.07.09 02:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42083232
|2007.07.09 02:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42083301
|2007.07.09 02:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42083671
|2007.07.09 02:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42083878
|2007.07.09 02:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42084027
|2007.07.09 02:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42084166
|2007.07.09 02:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42084273
|2007.07.09 02:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42084692
|2007.07.09 02:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42084889
|2007.07.09 02:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42085130
|2007.07.09 02:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42085261
|2007.07.09 02:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42085474
|2007.07.09 02:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42085559
|2007.07.09 02:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42085656
|2007.07.09 02:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42085780
|2007.07.09 02:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42086025
|2007.07.09 02:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42086151
|2007.07.09 02:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42086289
|2007.07.09 02:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42086457
|2007.07.09 02:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42086529
|2007.07.09 02:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 03:24
|2.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42086730
|2007.07.09 02:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42086855
|2007.07.09 02:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42087103
|2007.07.09 02:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42089123
|2007.07.09 02:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42090443
|2007.07.09 02:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42090553
|2007.07.09 02:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42090621
|2007.07.09 02:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42091689
|2007.07.09 03:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42091751
|2007.07.09 03:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42091833
|2007.07.09 03:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 03:37
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42092616
|2007.07.09 03:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 04:56
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42092672
|2007.07.09 03:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 04:56
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42092812
|2007.07.09 03:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 04:56
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42093367
|2007.07.09 03:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 04:56
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42093414
|2007.07.09 03:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 05:59
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42093656
|2007.07.09 03:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 04:56
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42093708
|2007.07.09 03:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 04:57
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42093767
|2007.07.09 03:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 04:58
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42093875
|2007.07.09 03:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42093984
|2007.07.09 03:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42094080
|2007.07.09 03:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 05:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42094255
|2007.07.09 03:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42094333
|2007.07.09 03:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42094422
|2007.07.09 03:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42094481
|2007.07.09 03:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42094718
|2007.07.09 03:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:01
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42095312
|2007.07.09 03:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:08
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42095377
|2007.07.09 03:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:09
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42095614
|2007.07.09 03:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42095691
|2007.07.09 03:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42095823
|2007.07.09 03:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42095931
|2007.07.09 03:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:14
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42096072
|2007.07.09 03:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42096189
|2007.07.09 03:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:24
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42096354
|2007.07.09 03:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:14
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42096420
|2007.07.09 03:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:02
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42096618
|2007.07.09 03:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:02
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42096875
|2007.07.09 03:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42096969
|2007.07.09 03:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42097047
|2007.07.09 03:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 05:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42097238
|2007.07.09 03:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42097357
|2007.07.09 03:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 05:56
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42097425
|2007.07.09 03:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 04:55
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42097588
|2007.07.09 03:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42097713
|2007.07.09 03:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42098042
|2007.07.09 03:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42098333
|2007.07.09 03:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42098665
|2007.07.09 03:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:02
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42098753
|2007.07.09 03:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:02
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42098959
|2007.07.09 04:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42099282
|2007.07.09 04:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42099415
|2007.07.09 04:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42099607
|2007.07.09 04:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:02
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42099696
|2007.07.09 04:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42100015
|2007.07.09 04:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42100437
|2007.07.09 04:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42100589
|2007.07.09 04:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42100747
|2007.07.09 04:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42101099
|2007.07.09 04:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42101227
|2007.07.09 04:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42101282
|2007.07.09 04:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42101414
|2007.07.09 04:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42101520
|2007.07.09 04:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42101601
|2007.07.09 04:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42101783
|2007.07.09 04:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42101929
|2007.07.09 04:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 04:55
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42102018
|2007.07.09 04:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42102125
|2007.07.09 04:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42102286
|2007.07.09 04:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:01
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42102372
|2007.07.09 04:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42102492
|2007.07.09 04:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42102557
|2007.07.09 04:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42102749
|2007.07.09 04:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42102814
|2007.07.09 04:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42102868
|2007.07.09 04:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42102994
|2007.07.09 04:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42103266
|2007.07.09 04:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42103354
|2007.07.09 04:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42103516
|2007.07.09 04:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 05:57
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42103735
|2007.07.09 04:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 05:58
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42103911
|2007.07.09 04:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42103974
|2007.07.09 04:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42104073
|2007.07.09 04:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42104121
|2007.07.09 04:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42104213
|2007.07.09 04:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42104277
|2007.07.09 04:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 06:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42104449
|2007.07.09 04:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:02
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42104556
|2007.07.09 04:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:02
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42104694
|2007.07.09 04:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42104840
|2007.07.09 04:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42104965
|2007.07.09 04:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:18
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42105019
|2007.07.09 04:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42105200
|2007.07.09 04:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42105295
|2007.07.09 04:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42105399
|2007.07.09 04:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42105496
|2007.07.09 04:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:18
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42105576
|2007.07.09 04:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:18
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42105813
|2007.07.09 04:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:18
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42105950
|2007.07.09 04:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:18
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42106039
|2007.07.09 04:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:18
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42106104
|2007.07.09 04:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:19
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42106244
|2007.07.09 04:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:19
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42106506
|2007.07.09 04:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:19
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42106566
|2007.07.09 04:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:20
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42106728
|2007.07.09 04:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42106889
|2007.07.09 04:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42106954
|2007.07.09 04:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:24
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42107106
|2007.07.09 04:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:25
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42107257
|2007.07.09 05:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:25
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42107338
|2007.07.09 05:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42107534
|2007.07.09 05:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:25
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42107627
|2007.07.09 05:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:25
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42107726
|2007.07.09 05:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:26
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42107864
|2007.07.09 05:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:20
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42107934
|2007.07.09 05:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:20
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42108063
|2007.07.09 05:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:21
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42108131
|2007.07.09 05:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:07
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42108198
|2007.07.09 05:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:10
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42108222
|2007.07.09 05:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:11
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42108278
|2007.07.09 05:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:12
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42108397
|2007.07.09 05:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:13
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42108473
|2007.07.09 05:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:13
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42108523
|2007.07.09 05:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:13
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42108582
|2007.07.09 05:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:13
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42108634
|2007.07.09 05:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.09 07:13
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42112504
|2007.07.09 05:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0116
|1.9616
|2.0212
|2007.07.09 07:21
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42112559
|2007.07.09 05:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:26
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42112648
|2007.07.09 05:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:26
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42112874
|2007.07.09 05:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:26
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42112964
|2007.07.09 05:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:26
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42113061
|2007.07.09 05:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42113295
|2007.07.09 05:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42113435
|2007.07.09 05:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:27
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42113594
|2007.07.09 05:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42114129
|2007.07.09 06:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42114175
|2007.07.09 06:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42114291
|2007.07.09 06:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42114358
|2007.07.09 06:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:27
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42114504
|2007.07.09 06:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:27
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42114616
|2007.07.09 06:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:27
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42114747
|2007.07.09 06:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42114882
|2007.07.09 06:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0112
|1.9612
|2.0208
|2007.07.09 07:01
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42115174
|2007.07.09 06:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 07:01
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42115223
|2007.07.09 06:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 07:00
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42115487
|2007.07.09 06:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 07:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42115541
|2007.07.09 06:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 07:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42115657
|2007.07.09 06:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 06:58
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42115889
|2007.07.09 06:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 06:57
|2.0112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42118343
|2007.07.09 06:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 06:57
|2.0112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42118421
|2007.07.09 06:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.09 06:57
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42118506
|2007.07.09 06:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.09 07:13
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801011
|Micronotch_v4
|42119066
|2007.07.09 06:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.09 06:58
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42119305
|2007.07.09 06:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.09 07:00
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42119857
|2007.07.09 06:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3612
|1.3112
|1.3710
|2007.07.09 07:13
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801011
|Micronotch_v4
|42121933
|2007.07.09 06:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 06:58
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42122642
|2007.07.09 06:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0108
|1.9608
|2.0204
|2007.07.09 06:58
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42122861
|2007.07.09 06:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 07:00
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42123059
|2007.07.09 06:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 07:00
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42123190
|2007.07.09 06:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 07:00
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42123361
|2007.07.09 06:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 07:00
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42123447
|2007.07.09 06:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 07:01
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42123660
|2007.07.09 06:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 07:01
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42123916
|2007.07.09 06:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.09 07:00
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42124740
|2007.07.09 06:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 07:01
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42124853
|2007.07.09 06:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.09 07:01
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42125256
|2007.07.09 06:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 07:01
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42125675
|2007.07.09 06:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 07:01
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42125784
|2007.07.09 06:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 07:01
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42126158
|2007.07.09 06:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.09 07:01
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42126458
|2007.07.09 06:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.09 07:07
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42126714
|2007.07.09 06:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0212
|2007.07.09 07:28
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42126996
|2007.07.09 06:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0118
|1.9618
|2.0213
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42127298
|2007.07.09 07:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.09 07:28
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42127704
|2007.07.09 07:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0217
|2007.07.09 07:41
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42128005
|2007.07.09 07:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:41
|2.0129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42128268
|2007.07.09 07:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42128453
|2007.07.09 07:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42128617
|2007.07.09 07:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0214
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42128869
|2007.07.09 07:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42129002
|2007.07.09 07:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0119
|1.9619
|2.0214
|2007.07.09 07:13
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42129188
|2007.07.09 07:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:41
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42129394
|2007.07.09 07:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0215
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42129815
|2007.07.09 07:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0123
|1.9623
|2.0218
|2007.07.09 07:59
|2.0129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42130319
|2007.07.09 07:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0123
|1.9623
|2.0219
|2007.07.09 08:00
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42130727
|2007.07.09 07:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0125
|1.9625
|2.0221
|2007.07.09 07:43
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42131235
|2007.07.09 07:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0125
|1.9625
|2.0219
|2007.07.09 07:43
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42131738
|2007.07.09 07:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0216
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42131852
|2007.07.09 07:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3627
|1.3127
|1.3725
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801011
|Micronotch_v4
|42131952
|2007.07.09 07:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0216
|2007.07.09 07:40
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42132247
|2007.07.09 07:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0217
|2007.07.09 07:40
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42132339
|2007.07.09 07:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0123
|1.9623
|2.0219
|2007.07.09 07:43
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42132773
|2007.07.09 07:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0126
|1.9626
|2.0222
|2007.07.09 07:43
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42133187
|2007.07.09 07:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0125
|1.9625
|2.0221
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42133553
|2007.07.09 07:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42133798
|2007.07.09 07:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42134001
|2007.07.09 07:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42134259
|2007.07.09 07:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0123
|1.9623
|2.0219
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42134489
|2007.07.09 07:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42134794
|2007.07.09 07:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0126
|1.9626
|2.0222
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42135382
|2007.07.09 07:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0126
|1.9626
|2.0221
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42135771
|2007.07.09 07:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42136337
|2007.07.09 07:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0127
|1.9627
|2.0221
|2007.07.09 08:01
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42136471
|2007.07.09 07:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0127
|1.9627
|2.0223
|2007.07.09 08:01
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42136817
|2007.07.09 07:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0125
|1.9625
|2.0221
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42137326
|2007.07.09 07:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0121
|1.9621
|2.0217
|2007.07.09 07:40
|2.0129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42137495
|2007.07.09 07:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0216
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42137726
|2007.07.09 07:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0120
|1.9620
|2.0216
|2007.07.09 07:37
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42138341
|2007.07.09 07:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0125
|1.9625
|2.0221
|2007.07.09 07:42
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42138428
|2007.07.09 07:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0127
|1.9627
|2.0223
|2007.07.09 08:02
|2.0133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42138709
|2007.07.09 07:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0127
|1.9627
|2.0223
|2007.07.09 08:02
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42138869
|2007.07.09 07:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0130
|1.9630
|2.0226
|2007.07.09 08:41
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42139431
|2007.07.09 07:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0139
|1.9639
|2.0233
|2007.07.09 08:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42140001
|2007.07.09 07:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0133
|1.9633
|2.0229
|2007.07.09 08:42
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42140251
|2007.07.09 07:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0129
|1.9629
|2.0225
|2007.07.09 08:04
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42140469
|2007.07.09 07:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0131
|1.9631
|2.0227
|2007.07.09 08:41
|2.0148
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42140763
|2007.07.09 07:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0128
|1.9628
|2.0224
|2007.07.09 08:03
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42140995
|2007.07.09 07:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0128
|1.9628
|2.0224
|2007.07.09 08:03
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42141116
|2007.07.09 07:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0127
|1.9627
|2.0223
|2007.07.09 08:02
|2.0133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42141354
|2007.07.09 07:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0128
|1.9628
|2.0224
|2007.07.09 08:03
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42141451
|2007.07.09 07:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0129
|1.9629
|2.0225
|2007.07.09 08:29
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42141776
|2007.07.09 07:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0128
|1.9628
|2.0224
|2007.07.09 08:04
|2.0136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42142058
|2007.07.09 07:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0126
|1.9626
|2.0222
|2007.07.09 08:01
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42142338
|2007.07.09 07:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 08:00
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42142626
|2007.07.09 07:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 08:00
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42142998
|2007.07.09 07:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 08:00
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42143311
|2007.07.09 07:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|1.3124
|1.3722
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801011
|Micronotch_v4
|42143435
|2007.07.09 07:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 08:00
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42143600
|2007.07.09 07:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 08:01
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42143673
|2007.07.09 07:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0127
|1.9627
|2.0223
|2007.07.09 08:02
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42143858
|2007.07.09 07:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0132
|1.9632
|2.0228
|2007.07.09 08:42
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42144105
|2007.07.09 08:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0131
|1.9631
|2.0227
|2007.07.09 08:41
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42144552
|2007.07.09 08:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0134
|1.9634
|2.0230
|2007.07.09 08:42
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42144725
|2007.07.09 08:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.09 08:43
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|Micronotch_v4
|42145021
|2007.07.09 08:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.09 08:43
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42145263
|2007.07.09 08:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0139
|1.9639
|2.0235
|2007.07.09 08:47
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42145564
|2007.07.09 08:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.09 08:43
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42145837
|2007.07.09 08:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.09 08:43
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|Micronotch_v4
|42145984
|2007.07.09 08:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:44
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42146060
|2007.07.09 08:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:44
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|Micronotch_v4
|42146391
|2007.07.09 08:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0139
|1.9639
|2.0235
|2007.07.09 08:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42146465
|2007.07.09 08:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:44
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42146612
|2007.07.09 08:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.09 08:43
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42146783
|2007.07.09 08:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0231
|2007.07.09 08:42
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|801014
|Micronotch_v4
|42146936
|2007.07.09 08:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.09 08:42
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42147097
|2007.07.09 08:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:44
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|Micronotch_v4
|42147426
|2007.07.09 08:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:45
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42147650
|2007.07.09 08:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:45
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42147852
|2007.07.09 08:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.09 08:43
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42147989
|2007.07.09 08:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.09 08:42
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42148091
|2007.07.09 08:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:45
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42148207
|2007.07.09 08:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:45
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42148335
|2007.07.09 08:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:45
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42148471
|2007.07.09 08:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.09 08:43
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42148589
|2007.07.09 08:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:46
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42148689
|2007.07.09 08:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.09 08:46
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|Micronotch_v4
|42149115
|2007.07.09 08:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.09 08:44
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42149348
|2007.07.09 08:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0137
|1.9637
|2.0232
|2007.07.09 08:44
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42149618
|2007.07.09 08:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0235
|2007.07.09 08:48
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42149915
|2007.07.09 08:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0139
|1.9639
|2.0233
|2007.07.09 08:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42150367
|2007.07.09 08:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0234
|2007.07.09 08:59
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42150757
|2007.07.09 08:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0135
|1.9635
|2.0223
|2007.07.09 08:42
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v4
|42151086
|2007.07.09 08:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0131
|1.9631
|2.0225
|2007.07.09 08:41
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42151383
|2007.07.09 08:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.09 08:38
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42151532
|2007.07.09 08:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0122
|1.9622
|2.0218
|2007.07.09 08:38
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42151732
|2007.07.09 08:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0123
|1.9623
|2.0219
|2007.07.09 08:38
|2.0133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42151958
|2007.07.09 08:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0128
|1.9628
|2.0224
|2007.07.09 08:38
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42152050
|2007.07.09 08:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0128
|1.9628
|2.0224
|2007.07.09 08:38
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42152167
|2007.07.09 08:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0130
|1.9630
|2.0226
|2007.07.09 08:41
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42152346
|2007.07.09 08:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0134
|1.9634
|2.0230
|2007.07.09 08:42
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|801014
|Micronotch_v4
|42152513
|2007.07.09 08:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.09 08:47
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42152721
|2007.07.09 08:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0139
|1.9639
|2.0235
|2007.07.09 08:47
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42152925
|2007.07.09 08:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.09 09:00
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42153622
|2007.07.09 08:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 09:05
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42154347
|2007.07.09 08:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:52
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42154784
|2007.07.09 08:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:50
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42155241
|2007.07.09 08:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0251
|2007.07.09 11:31
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|801014
|Micronotch_v4
|42155410
|2007.07.09 08:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:53
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42155587
|2007.07.09 08:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 11:38
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42155789
|2007.07.09 08:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:53
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42155964
|2007.07.09 08:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:50
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42156053
|2007.07.09 08:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:46
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42156267
|2007.07.09 08:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:06
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42156419
|2007.07.09 08:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:30
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42156567
|2007.07.09 08:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:46
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42156798
|2007.07.09 08:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 09:30
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42156902
|2007.07.09 08:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 09:30
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42157098
|2007.07.09 08:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 09:30
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42157249
|2007.07.09 08:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:50
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42157470
|2007.07.09 08:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:50
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42157609
|2007.07.09 08:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:46
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42158129
|2007.07.09 09:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 11:36
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42158609
|2007.07.09 09:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 11:38
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42158851
|2007.07.09 09:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 11:41
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42159087
|2007.07.09 09:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 11:37
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42159213
|2007.07.09 09:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 11:31
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42159403
|2007.07.09 09:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 11:31
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42159749
|2007.07.09 09:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 11:37
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42159843
|2007.07.09 09:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 11:37
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42160041
|2007.07.09 09:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 11:37
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42160156
|2007.07.09 09:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 11:42
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42160466
|2007.07.09 09:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:50
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42160662
|2007.07.09 09:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:51
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42160874
|2007.07.09 09:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:53
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42161125
|2007.07.09 09:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:30
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42161207
|2007.07.09 09:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:30
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42161372
|2007.07.09 09:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:07
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42161597
|2007.07.09 09:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 09:29
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42161803
|2007.07.09 09:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 09:29
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42161977
|2007.07.09 09:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 09:29
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42162077
|2007.07.09 09:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 09:29
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42162336
|2007.07.09 09:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 09:28
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42162445
|2007.07.09 09:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 09:28
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42162622
|2007.07.09 09:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 09:29
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42162785
|2007.07.09 09:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 09:29
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42163116
|2007.07.09 09:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 09:30
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42163175
|2007.07.09 09:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 09:30
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42163317
|2007.07.09 09:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 09:30
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42163446
|2007.07.09 09:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 09:30
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42163582
|2007.07.09 09:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:07
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42163812
|2007.07.09 09:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:53
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42164185
|2007.07.09 09:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 11:35
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801014
|Micronotch_v4
|42164486
|2007.07.09 09:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 11:36
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42164669
|2007.07.09 09:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 11:43
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42164849
|2007.07.09 09:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 11:37
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42164935
|2007.07.09 09:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 11:36
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42165086
|2007.07.09 09:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 11:43
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42165277
|2007.07.09 09:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:54
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42165356
|2007.07.09 09:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:46
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42165512
|2007.07.09 09:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:45
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42165646
|2007.07.09 09:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:31
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42165807
|2007.07.09 09:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:59
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42165972
|2007.07.09 09:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:07
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42166202
|2007.07.09 09:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:31
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42166315
|2007.07.09 09:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:32
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42166395
|2007.07.09 09:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:32
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42166526
|2007.07.09 09:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:45
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42166599
|2007.07.09 09:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:33
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42166756
|2007.07.09 09:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 14:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42166845
|2007.07.09 09:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42167110
|2007.07.09 09:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.09 11:35
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42167308
|2007.07.09 09:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42167452
|2007.07.09 09:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:45
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42167600
|2007.07.09 09:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:45
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42167745
|2007.07.09 09:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:45
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42167842
|2007.07.09 09:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:46
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42168008
|2007.07.09 09:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:53
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42168233
|2007.07.09 09:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:00
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42168334
|2007.07.09 09:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:48
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42168421
|2007.07.09 09:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:53
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42168569
|2007.07.09 09:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:54
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42168779
|2007.07.09 10:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42169094
|2007.07.09 10:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42169347
|2007.07.09 10:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:43
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42169637
|2007.07.09 10:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42169743
|2007.07.09 10:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:45
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42169921
|2007.07.09 10:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:49
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42170183
|2007.07.09 10:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42170299
|2007.07.09 10:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:54
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42170410
|2007.07.09 10:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:54
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42170588
|2007.07.09 10:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:49
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42170753
|2007.07.09 10:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:54
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42170865
|2007.07.09 10:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:54
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42170989
|2007.07.09 10:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42171198
|2007.07.09 10:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:43
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42171392
|2007.07.09 10:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:43
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42171480
|2007.07.09 10:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:45
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42171589
|2007.07.09 10:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:44
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42171731
|2007.07.09 10:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:44
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42171882
|2007.07.09 10:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:45
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42171949
|2007.07.09 10:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42172030
|2007.07.09 10:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:51
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42172090
|2007.07.09 10:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42172303
|2007.07.09 10:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42172387
|2007.07.09 10:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42172479
|2007.07.09 10:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42172565
|2007.07.09 10:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42172709
|2007.07.09 10:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42172978
|2007.07.09 10:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42173149
|2007.07.09 10:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42173180
|2007.07.09 10:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42173383
|2007.07.09 10:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42173457
|2007.07.09 10:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42173673
|2007.07.09 10:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42173771
|2007.07.09 10:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42173844
|2007.07.09 10:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42173927
|2007.07.09 10:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42174104
|2007.07.09 10:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42174243
|2007.07.09 10:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42174350
|2007.07.09 10:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42174487
|2007.07.09 10:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42174570
|2007.07.09 10:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42174804
|2007.07.09 10:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42174884
|2007.07.09 10:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42175034
|2007.07.09 10:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42175162
|2007.07.09 10:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:51
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42175337
|2007.07.09 10:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42175553
|2007.07.09 10:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:51
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42175684
|2007.07.09 10:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:54
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42175777
|2007.07.09 10:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:55
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42175824
|2007.07.09 10:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42176062
|2007.07.09 10:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:52
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42176322
|2007.07.09 10:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:55
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42176493
|2007.07.09 10:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:55
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42176661
|2007.07.09 10:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:52
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42176758
|2007.07.09 10:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:46
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42176968
|2007.07.09 10:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42177118
|2007.07.09 10:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42177352
|2007.07.09 10:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:44
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42177425
|2007.07.09 10:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42177691
|2007.07.09 11:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42177821
|2007.07.09 11:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v4
|42177879
|2007.07.09 11:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42178100
|2007.07.09 11:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42178201
|2007.07.09 11:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:44
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42178371
|2007.07.09 11:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:44
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42178542
|2007.07.09 11:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42178645
|2007.07.09 11:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42178802
|2007.07.09 11:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42178867
|2007.07.09 11:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42179130
|2007.07.09 11:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42179178
|2007.07.09 11:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42179286
|2007.07.09 11:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42179458
|2007.07.09 11:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42179512
|2007.07.09 11:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42179602
|2007.07.09 11:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42179820
|2007.07.09 11:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42179926
|2007.07.09 11:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42180067
|2007.07.09 11:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42180229
|2007.07.09 11:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42180311
|2007.07.09 11:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42180359
|2007.07.09 11:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42180518
|2007.07.09 11:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42180678
|2007.07.09 11:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42180754
|2007.07.09 11:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 11:45
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42180908
|2007.07.09 11:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42181008
|2007.07.09 11:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42181141
|2007.07.09 11:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42181360
|2007.07.09 11:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:55
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42181379
|2007.07.09 11:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:57
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42181478
|2007.07.09 11:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:58
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42181660
|2007.07.09 11:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:00
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42181764
|2007.07.09 11:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 14:50
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42181876
|2007.07.09 11:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:00
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42181992
|2007.07.09 11:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:58
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42182180
|2007.07.09 11:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:55
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42182214
|2007.07.09 11:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:58
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42182359
|2007.07.09 11:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:58
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42182466
|2007.07.09 11:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:59
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42182573
|2007.07.09 11:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:00
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42182703
|2007.07.09 11:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:00
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42183050
|2007.07.09 11:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 14:51
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42183153
|2007.07.09 11:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 14:51
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42183249
|2007.07.09 11:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 14:51
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42183269
|2007.07.09 11:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:00
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42183409
|2007.07.09 11:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 14:52
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42183586
|2007.07.09 11:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 14:56
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42183659
|2007.07.09 11:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 14:56
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42183757
|2007.07.09 11:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:46
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42183824
|2007.07.09 11:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:59
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42183955
|2007.07.09 11:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:46
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42184040
|2007.07.09 11:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42184237
|2007.07.09 11:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:59
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42184365
|2007.07.09 11:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42184427
|2007.07.09 11:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42184503
|2007.07.09 11:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42184650
|2007.07.09 12:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:48
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42184840
|2007.07.09 12:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:48
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42185008
|2007.07.09 12:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:00
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42185119
|2007.07.09 12:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:01
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42185209
|2007.07.09 12:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:01
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42185376
|2007.07.09 12:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:02
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42185434
|2007.07.09 12:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:02
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42185538
|2007.07.09 12:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:02
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42185807
|2007.07.09 12:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:03
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42185915
|2007.07.09 12:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:03
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42186068
|2007.07.09 12:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:48
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42186316
|2007.07.09 12:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:59
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42186601
|2007.07.09 12:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42186747
|2007.07.09 12:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:52
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42187090
|2007.07.09 12:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42187129
|2007.07.09 12:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42187227
|2007.07.09 12:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3621
|1.3121
|1.3719
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801011
|Micronotch_v4
|42187528
|2007.07.09 12:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.09 12:34
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42187969
|2007.07.09 12:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.09 13:37
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42188123
|2007.07.09 12:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42188304
|2007.07.09 12:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:53
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42188543
|2007.07.09 12:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:59
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42188885
|2007.07.09 12:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:57
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42188959
|2007.07.09 12:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42189282
|2007.07.09 12:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:53
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42189553
|2007.07.09 12:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:47
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42189745
|2007.07.09 12:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42189865
|2007.07.09 12:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:53
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42190044
|2007.07.09 12:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42190212
|2007.07.09 12:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42190468
|2007.07.09 12:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42190491
|2007.07.09 12:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42190813
|2007.07.09 12:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42190886
|2007.07.09 12:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42190928
|2007.07.09 12:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42191004
|2007.07.09 12:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42191083
|2007.07.09 12:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42191180
|2007.07.09 12:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42191245
|2007.07.09 12:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42191441
|2007.07.09 12:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42191508
|2007.07.09 12:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42191617
|2007.07.09 12:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42191701
|2007.07.09 12:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42191802
|2007.07.09 12:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42191900
|2007.07.09 12:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42192006
|2007.07.09 12:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42192179
|2007.07.09 12:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42192288
|2007.07.09 12:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42192404
|2007.07.09 12:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42192606
|2007.07.09 12:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42192690
|2007.07.09 12:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:56
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42192893
|2007.07.09 12:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42192933
|2007.07.09 12:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42193034
|2007.07.09 12:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42193188
|2007.07.09 12:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42193259
|2007.07.09 12:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42193513
|2007.07.09 12:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42193575
|2007.07.09 12:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42193653
|2007.07.09 12:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42193756
|2007.07.09 12:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42193911
|2007.07.09 12:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.09 13:51
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42194010
|2007.07.09 13:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42194269
|2007.07.09 13:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42194429
|2007.07.09 13:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42194584
|2007.07.09 13:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42194620
|2007.07.09 13:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:47
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42194789
|2007.07.09 13:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42194922
|2007.07.09 13:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42194967
|2007.07.09 13:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42195062
|2007.07.09 13:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:47
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42195203
|2007.07.09 13:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42195330
|2007.07.09 13:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42195458
|2007.07.09 13:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42195521
|2007.07.09 13:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:48
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42195756
|2007.07.09 13:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42195898
|2007.07.09 13:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42195962
|2007.07.09 13:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.09 13:36
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42196124
|2007.07.09 13:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.09 13:37
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42196340
|2007.07.09 13:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.09 13:38
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42196813
|2007.07.09 13:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.09 13:37
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42197068
|2007.07.09 13:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.09 13:37
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42197190
|2007.07.09 13:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42197378
|2007.07.09 13:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3618
|1.3118
|1.3716
|2007.07.09 14:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801011
|Micronotch_v4
|42197404
|2007.07.09 13:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42197690
|2007.07.09 13:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.09 13:37
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42197802
|2007.07.09 13:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42198218
|2007.07.09 13:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42198307
|2007.07.09 13:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42198559
|2007.07.09 13:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42198605
|2007.07.09 13:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42198793
|2007.07.09 13:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42198976
|2007.07.09 13:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42199082
|2007.07.09 13:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42199281
|2007.07.09 13:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0144
|1.9644
|2.0240
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42199625
|2007.07.09 13:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0143
|1.9643
|2.0239
|2007.07.09 13:39
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42199853
|2007.07.09 13:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.09 13:38
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42200038
|2007.07.09 13:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0147
|1.9647
|2.0243
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42200187
|2007.07.09 13:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.09 13:48
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42200359
|2007.07.09 13:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42200787
|2007.07.09 13:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42200928
|2007.07.09 13:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42201022
|2007.07.09 13:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42201201
|2007.07.09 13:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42201455
|2007.07.09 13:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42201687
|2007.07.09 13:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42201767
|2007.07.09 13:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42201962
|2007.07.09 13:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42202054
|2007.07.09 13:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 13:50
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42202381
|2007.07.09 13:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:58
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42202559
|2007.07.09 13:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:01
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42203178
|2007.07.09 13:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:54
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42203332
|2007.07.09 13:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42203402
|2007.07.09 13:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:58
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42203581
|2007.07.09 13:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 16:03
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42203898
|2007.07.09 13:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42204224
|2007.07.09 13:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 16:03
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42204244
|2007.07.09 13:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42204476
|2007.07.09 13:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:58
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42204713
|2007.07.09 13:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:54
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42205087
|2007.07.09 14:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:54
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42205395
|2007.07.09 14:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:51
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42205530
|2007.07.09 14:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:47
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42205810
|2007.07.09 14:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:45
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42205917
|2007.07.09 14:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:47
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42206019
|2007.07.09 14:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:47
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42206107
|2007.07.09 14:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:46
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42206194
|2007.07.09 14:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:47
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42206242
|2007.07.09 14:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:47
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42206261
|2007.07.09 14:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:46
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42206348
|2007.07.09 14:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:34
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42206469
|2007.07.09 14:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:08
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42206509
|2007.07.09 14:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:03
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42206752
|2007.07.09 14:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 14:45
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42206847
|2007.07.09 14:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:10
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42206946
|2007.07.09 14:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:03
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42207050
|2007.07.09 14:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:11
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42207229
|2007.07.09 14:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:51
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42207240
|2007.07.09 14:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:47
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42207348
|2007.07.09 14:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:48
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42207500
|2007.07.09 14:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:51
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42207621
|2007.07.09 14:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:46
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42207688
|2007.07.09 14:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:46
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42207830
|2007.07.09 14:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:11
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42207931
|2007.07.09 14:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:12
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42208080
|2007.07.09 14:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 14:45
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42208148
|2007.07.09 14:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.09 14:45
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42208220
|2007.07.09 14:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:49
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42208283
|2007.07.09 14:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0150
|1.9650
|2.0246
|2007.07.09 14:49
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42208448
|2007.07.09 14:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:46
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42208547
|2007.07.09 14:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:48
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42208633
|2007.07.09 14:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:41
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42208768
|2007.07.09 14:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:46
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42208838
|2007.07.09 14:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:43
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42208978
|2007.07.09 14:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:46
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42209078
|2007.07.09 14:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:48
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42209166
|2007.07.09 14:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:48
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42209241
|2007.07.09 14:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:44
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42209350
|2007.07.09 14:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:44
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42209479
|2007.07.09 14:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:13
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42209531
|2007.07.09 14:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:06
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42209711
|2007.07.09 14:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:14
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42209751
|2007.07.09 14:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.09 15:06
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42209836
|2007.07.09 14:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:44
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42210261
|2007.07.09 14:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:45
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42210377
|2007.07.09 14:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:48
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42210534
|2007.07.09 14:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:59
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42210587
|2007.07.09 14:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:55
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42210669
|2007.07.09 14:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42210782
|2007.07.09 14:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:55
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42210940
|2007.07.09 14:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:01
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42211187
|2007.07.09 14:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:55
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42211335
|2007.07.09 14:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:55
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42211400
|2007.07.09 14:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:55
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42211438
|2007.07.09 14:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:55
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42211574
|2007.07.09 14:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:52
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42211627
|2007.07.09 14:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:52
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42211692
|2007.07.09 14:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:52
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42211850
|2007.07.09 14:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:48
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42212088
|2007.07.09 14:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0152
|1.9652
|2.0248
|2007.07.09 15:30
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42212231
|2007.07.09 15:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.09 15:45
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42212418
|2007.07.09 15:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:59
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42212480
|2007.07.09 15:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:01
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42212557
|2007.07.09 15:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:09
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42212680
|2007.07.09 15:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:56
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42212769
|2007.07.09 15:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:59
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42212813
|2007.07.09 15:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:01
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42212915
|2007.07.09 15:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:10
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42213013
|2007.07.09 15:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:01
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42213029
|2007.07.09 15:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:59
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42213098
|2007.07.09 15:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:59
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42213158
|2007.07.09 15:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 15:59
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42213237
|2007.07.09 15:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 16:00
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42213299
|2007.07.09 15:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:02
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42213353
|2007.07.09 15:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:02
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42213475
|2007.07.09 15:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 16:00
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42213572
|2007.07.09 15:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:56
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42213734
|2007.07.09 15:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:49
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42213817
|2007.07.09 15:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:56
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42213972
|2007.07.09 15:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:52
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42214029
|2007.07.09 15:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:49
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42214081
|2007.07.09 15:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:49
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42214228
|2007.07.09 15:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:56
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42214322
|2007.07.09 15:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:50
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42214428
|2007.07.09 15:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.09 15:50
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42214619
|2007.07.09 15:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:56
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42214810
|2007.07.09 15:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:56
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42214949
|2007.07.09 15:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0154
|1.9654
|2.0250
|2007.07.09 15:46
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42215113
|2007.07.09 15:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:52
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42215166
|2007.07.09 15:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.09 15:52
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42215298
|2007.07.09 15:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:11
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42215402
|2007.07.09 15:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:02
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42215493
|2007.07.09 15:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:02
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42215612
|2007.07.09 15:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:11
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42215682
|2007.07.09 15:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:02
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42215719
|2007.07.09 15:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 16:00
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42215853
|2007.07.09 15:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 16:00
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42216025
|2007.07.09 15:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:56
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42216068
|2007.07.09 15:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42216165
|2007.07.09 15:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:57
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42216267
|2007.07.09 15:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.09 15:57
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v4
|42216519
|2007.07.09 15:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 16:00
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42216586
|2007.07.09 15:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 16:03
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42216618
|2007.07.09 15:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0158
|1.9658
|2.0254
|2007.07.09 16:01
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42216838
|2007.07.09 15:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42217074
|2007.07.09 15:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42217266
|2007.07.09 15:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42222952
|2007.07.09 16:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42223178
|2007.07.09 16:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42223261
|2007.07.09 16:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42223297
|2007.07.09 16:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42223353
|2007.07.09 16:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42223455
|2007.07.09 16:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42223573
|2007.07.09 16:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42223676
|2007.07.09 16:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42223731
|2007.07.09 16:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 17:07
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42223824
|2007.07.09 16:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 17:08
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42223877
|2007.07.09 16:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.09 17:09
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42223964
|2007.07.09 16:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42224014
|2007.07.09 16:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42224095
|2007.07.09 16:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42224170
|2007.07.09 16:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42224286
|2007.07.09 16:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42224342
|2007.07.09 16:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42224415
|2007.07.09 16:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0162
|1.9662
|2.0258
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v4
|42224480
|2007.07.09 16:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|42224934
|2007.07.09 16:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.09 17:13
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v4
|0.00
|0.00
|0.00
|384.70
|Closed P/L:
|384.70
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42059781
|2007.07.08 22:20
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3633
|1.3133
|1.3731
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801011
|Micronotch_v4
|42135925
|2007.07.09 07:28
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3636
|1.3136
|1.3734
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|801011
|Micronotch_v4
|42136022
|2007.07.09 07:29
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3639
|1.3139
|1.3737
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|801011
|Micronotch_v4
|42211809
|2007.07.09 14:58
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3629
|1.3129
|1.3727
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|801011
|Micronotch_v4
|42214302
|2007.07.09 15:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3626
|1.3126
|1.3724
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|801011
|Micronotch_v4
|42214953
|2007.07.09 15:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3623
|1.3123
|1.3721
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801011
|Micronotch_v4
|42217753
|2007.07.09 15:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42217865
|2007.07.09 15:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42218003
|2007.07.09 15:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42218051
|2007.07.09 15:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42218219
|2007.07.09 15:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42218391
|2007.07.09 15:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42218647
|2007.07.09 15:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42218794
|2007.07.09 15:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42218861
|2007.07.09 15:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42218949
|2007.07.09 15:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42219022
|2007.07.09 15:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801014
|Micronotch_v4
|42219082
|2007.07.09 15:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0173
|1.9673
|2.0269
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801014
|Micronotch_v4
|42219177
|2007.07.09 15:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|801014
|Micronotch_v4
|42219403
|2007.07.09 16:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42219604
|2007.07.09 16:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42219744
|2007.07.09 16:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0169
|1.9669
|2.0265
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42219814
|2007.07.09 16:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0169
|1.9669
|2.0265
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42219939
|2007.07.09 16:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0169
|1.9669
|2.0265
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42220168
|2007.07.09 16:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42220206
|2007.07.09 16:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42220295
|2007.07.09 16:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42220439
|2007.07.09 16:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42220572
|2007.07.09 16:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42220651
|2007.07.09 16:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42220812
|2007.07.09 16:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42220955
|2007.07.09 16:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42221077
|2007.07.09 16:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42221245
|2007.07.09 16:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42221363
|2007.07.09 16:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42221466
|2007.07.09 16:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42221505
|2007.07.09 16:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42221547
|2007.07.09 16:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42221628
|2007.07.09 16:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42221755
|2007.07.09 16:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42221774
|2007.07.09 16:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42221860
|2007.07.09 16:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42221927
|2007.07.09 16:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42221996
|2007.07.09 16:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42222031
|2007.07.09 16:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42222204
|2007.07.09 16:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42222368
|2007.07.09 16:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42222417
|2007.07.09 16:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42222598
|2007.07.09 16:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42222636
|2007.07.09 16:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42222980
|2007.07.09 16:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3619
|1.3119
|1.3717
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801011
|Micronotch_v4
|42224554
|2007.07.09 16:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42224630
|2007.07.09 16:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42224699
|2007.07.09 16:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42224742
|2007.07.09 16:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42224896
|2007.07.09 16:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42225047
|2007.07.09 16:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42225177
|2007.07.09 16:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42225215
|2007.07.09 16:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42225328
|2007.07.09 17:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42225447
|2007.07.09 17:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42225499
|2007.07.09 17:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42225575
|2007.07.09 17:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42225620
|2007.07.09 17:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42225682
|2007.07.09 17:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42225716
|2007.07.09 17:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42225792
|2007.07.09 17:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42225847
|2007.07.09 17:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42225936
|2007.07.09 17:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42225977
|2007.07.09 17:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|801014
|Micronotch_v4
|42226009
|2007.07.09 17:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42226105
|2007.07.09 17:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42226175
|2007.07.09 17:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801014
|Micronotch_v4
|42226234
|2007.07.09 17:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0169
|1.9669
|2.0265
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|801014
|Micronotch_v4
|42226364
|2007.07.09 17:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42226564
|2007.07.09 17:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|801014
|Micronotch_v4
|42226680
|2007.07.09 17:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42226720
|2007.07.09 17:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42226805
|2007.07.09 17:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|801014
|Micronotch_v4
|42226884
|2007.07.09 17:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801014
|Micronotch_v4
|42226892
|2007.07.09 17:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|801014
|Micronotch_v4
|42226974
|2007.07.09 17:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801014
|Micronotch_v4
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.80
|Floating P/L:
|-56.80
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|384.70
|Floating P/L:
|-56.80
|Margin:
|410.00
|Balance:
|1 405.30
|Equity:
|1 348.50
|Free Margin:
|938.50
|Details:
|Gross Profit:
|413.90
|Gross Loss:
|29.20
|Total Net Profit:
|384.70
|Profit Factor:
|14.17
|Expected Payoff:
|0.44
|Absolute Drawdown:
|1.50
|Maximal Drawdown:
|22.50 (1.84%)
|Relative Drawdown:
|1.84% (22.50)
|Total Trades:
|877
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|877 (97.38%)
|Profit Trades (% of total):
|854 (97.38%)
|Loss trades (% of total):
|23 (2.62%)
|Largest
|profit trade:
|1.80
|loss trade:
|-1.50
|Average
|profit trade:
|0.48
|loss trade:
|-1.27
|Maximum
|consecutive wins ($):
|416 (200.90)
|consecutive losses ($):
|14 (-17.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|205.20 (407)
|consecutive loss (count):
|-17.40 (14)
|Average
|consecutive wins:
|171
|consecutive losses:
|5