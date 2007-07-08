Interbank FX, LLC

Account: 1536100 Name: Micronotch_v4 Currency: USD 2007 July 9, 17:25
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
420545592007.07.08 22:00buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02102007.07.09 07:382.01230.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420552342007.07.08 22:01buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02102007.07.09 07:382.01230.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420561072007.07.08 22:02buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02102007.07.09 07:372.01210.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420567452007.07.08 22:03buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02102007.07.09 07:372.01210.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420572192007.07.08 22:04buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02112007.07.09 07:392.01250.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420575212007.07.08 22:05buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02092007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420578312007.07.08 22:09buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420579262007.07.08 22:09buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02132007.07.09 07:282.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420585522007.07.08 22:11buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02132007.07.09 07:282.01200.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420587352007.07.08 22:12buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02132007.07.09 07:282.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420589032007.07.08 22:13buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02132007.07.09 07:282.01200.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420590932007.07.08 22:14buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02132007.07.09 07:282.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420618082007.07.08 22:42buy0.10eurusdm1.36301.31301.37282007.07.09 14:501.36320.000.000.000.20
 801011Micronotch_v4
420639552007.07.08 22:50buy0.10eurusdm1.36271.31271.37252007.07.09 07:131.36280.000.000.000.10
 801011Micronotch_v4
420672482007.07.08 23:32buy0.10eurusdm1.36241.31241.37222007.07.09 07:131.36280.000.000.000.40
 801011Micronotch_v4
420701922007.07.08 23:53buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420702692007.07.08 23:54buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02162007.07.09 07:382.01230.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420705572007.07.08 23:56buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 03:362.01110.000.000.00-1.10
 801014Micronotch_v4
420705862007.07.08 23:56buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 03:372.01110.000.000.00-1.10
 801014Micronotch_v4
420706382007.07.08 23:57buy0.10gbpusdm2.01231.96232.02182007.07.09 03:242.01080.000.000.00-1.50
 801014Micronotch_v4
420708412007.07.08 23:58buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:292.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420711682007.07.09 00:00buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:292.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420715892007.07.09 00:01buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420716352007.07.09 00:02buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:292.01230.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420718182007.07.09 00:03buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420718612007.07.09 00:05buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:292.01240.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
420719272007.07.09 00:07buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:072.01170.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420720622007.07.09 00:08buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:222.01190.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420721572007.07.09 00:09buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:132.01200.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420723652007.07.09 00:10buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:232.01190.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420725162007.07.09 00:11buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420727052007.07.09 00:12buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420728602007.07.09 00:13buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:302.01230.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420730282007.07.09 00:14buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02162007.07.09 07:382.01240.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420731142007.07.09 00:15buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02172007.07.09 07:392.01240.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420733632007.07.09 00:16buy0.10gbpusdm2.01231.96232.02192007.07.09 03:362.01110.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
420735012007.07.09 00:17buy0.10gbpusdm2.01231.96232.02192007.07.09 03:362.01110.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
420735562007.07.09 00:18buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:402.01290.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
420736792007.07.09 00:19buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:402.01280.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
420737322007.07.09 00:20buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02162007.07.09 07:392.01240.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420739532007.07.09 00:21buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:402.01290.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
420740092007.07.09 00:22buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:402.01310.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
420740732007.07.09 00:23buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:402.01320.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
420741872007.07.09 00:24buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:402.01330.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
420742642007.07.09 00:25buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:402.01340.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
420743072007.07.09 00:26buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:402.01350.000.000.001.30
 801014Micronotch_v4
420743592007.07.09 00:27buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:412.01330.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
420744582007.07.09 00:28buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:412.01320.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
420745432007.07.09 00:29buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02172007.07.09 07:392.01250.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420746772007.07.09 00:30buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02172007.07.09 07:402.01260.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420748232007.07.09 00:31buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02172007.07.09 07:402.01270.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
420748502007.07.09 00:32buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:412.01310.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
420749242007.07.09 00:33buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:412.01300.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
420750522007.07.09 00:34buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02172007.07.09 07:402.01290.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
420752042007.07.09 00:35buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02162007.07.09 07:392.01250.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420752532007.07.09 00:36buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:302.01230.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420753042007.07.09 00:37buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420753432007.07.09 00:38buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:232.01190.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420754672007.07.09 00:39buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:302.01230.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420755262007.07.09 00:40buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:302.01200.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420755512007.07.09 00:41buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:302.01200.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420755902007.07.09 00:42buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:302.01200.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420756112007.07.09 00:43buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:312.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420756412007.07.09 00:44buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:312.01200.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420756702007.07.09 00:45buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:312.01200.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420757382007.07.09 00:46buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420758022007.07.09 00:47buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420758542007.07.09 00:48buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420758822007.07.09 00:49buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420759152007.07.09 00:50buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420759522007.07.09 00:51buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:242.01190.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420759952007.07.09 00:52buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420760512007.07.09 00:53buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420760982007.07.09 00:54buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420761952007.07.09 00:55buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420762472007.07.09 00:56buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420763372007.07.09 00:57buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420763712007.07.09 00:58buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:242.01190.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420764452007.07.09 00:59buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:242.01190.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420765222007.07.09 01:00buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420768022007.07.09 01:01buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420768492007.07.09 01:02buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420769432007.07.09 01:03buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420770882007.07.09 01:04buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:082.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420771672007.07.09 01:05buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420773432007.07.09 01:06buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420773902007.07.09 01:07buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 05:592.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420777192007.07.09 01:08buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:382.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420778282007.07.09 01:08buy0.10eurusdm1.36191.31191.37172007.07.09 07:131.36280.000.000.000.90
 801011Micronotch_v4
420779782007.07.09 01:09buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:362.01120.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420785042007.07.09 01:10buy0.10gbpusdm2.01051.96052.02012007.07.09 03:242.01080.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420785432007.07.09 01:11buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 03:242.01080.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420788122007.07.09 01:12buy0.10gbpusdm2.01051.96052.02012007.07.09 03:242.01080.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420789032007.07.09 01:13buy0.10gbpusdm2.01041.96042.02002007.07.09 03:242.01080.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420790462007.07.09 01:14buy0.10gbpusdm2.01041.96042.02002007.07.09 03:242.01080.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420790932007.07.09 01:15buy0.10gbpusdm2.01051.96052.02012007.07.09 03:242.01080.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420791542007.07.09 01:16buy0.10gbpusdm2.01051.96052.02012007.07.09 03:242.01080.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420792462007.07.09 01:17buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 03:242.01080.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420793442007.07.09 01:18buy0.10gbpusdm2.01041.96042.02002007.07.09 03:242.01080.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420794232007.07.09 01:19buy0.10gbpusdm2.01041.96042.02002007.07.09 03:242.01080.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420794512007.07.09 01:20buy0.10gbpusdm2.01051.96052.02012007.07.09 03:242.01080.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420795352007.07.09 01:21buy0.10gbpusdm2.01041.96042.02002007.07.09 03:242.01080.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420795542007.07.09 01:22buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 03:242.01080.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420795932007.07.09 01:23buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:382.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420796572007.07.09 01:24buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:382.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420797092007.07.09 01:25buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 03:242.01080.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420798662007.07.09 01:26buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 03:242.01080.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420800232007.07.09 01:27buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420800492007.07.09 01:28buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420802042007.07.09 01:29buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420802642007.07.09 01:30buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420804132007.07.09 01:31buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:372.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420805472007.07.09 01:32buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420806292007.07.09 01:33buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420806622007.07.09 01:34buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420807282007.07.09 01:35buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420807632007.07.09 01:36buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420808452007.07.09 01:37buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420808742007.07.09 01:38buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420809052007.07.09 01:39buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420809772007.07.09 01:40buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 03:432.01140.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420810312007.07.09 01:41buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 04:562.01150.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420811592007.07.09 01:42buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420811862007.07.09 01:43buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420812242007.07.09 01:44buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420812502007.07.09 01:45buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420812992007.07.09 01:46buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420814412007.07.09 01:47buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420814862007.07.09 01:48buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420815192007.07.09 01:49buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420815662007.07.09 01:50buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420816012007.07.09 01:51buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420816312007.07.09 01:52buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420816942007.07.09 01:53buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420817282007.07.09 01:54buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420817612007.07.09 01:55buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420817992007.07.09 01:56buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420819332007.07.09 01:57buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420820872007.07.09 01:58buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420822342007.07.09 01:59buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420823532007.07.09 02:00buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420824752007.07.09 02:01buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420825882007.07.09 02:02buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420828082007.07.09 02:03buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420829122007.07.09 02:04buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420830862007.07.09 02:05buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420832322007.07.09 02:06buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420833012007.07.09 02:07buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420836712007.07.09 02:08buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420838782007.07.09 02:09buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420840272007.07.09 02:10buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420841662007.07.09 02:11buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420842732007.07.09 02:12buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420846922007.07.09 02:13buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420848892007.07.09 02:14buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420851302007.07.09 02:15buy0.10gbpusdm2.01041.96042.02002007.07.09 03:242.01080.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420852612007.07.09 02:16buy0.10gbpusdm2.01051.96052.02012007.07.09 03:242.01080.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420854742007.07.09 02:17buy0.10gbpusdm2.01051.96052.02012007.07.09 03:242.01080.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420855592007.07.09 02:18buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 03:242.01080.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420856562007.07.09 02:19buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:372.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420857802007.07.09 02:20buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:372.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420860252007.07.09 02:21buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420861512007.07.09 02:22buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420862892007.07.09 02:23buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420864572007.07.09 02:24buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420865292007.07.09 02:25buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 03:242.01080.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420867302007.07.09 02:26buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:372.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420868552007.07.09 02:27buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:372.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420871032007.07.09 02:28buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:372.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420891232007.07.09 02:43buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 03:372.01110.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420904432007.07.09 02:55buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420905532007.07.09 02:56buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420906212007.07.09 02:57buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 03:372.01110.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420916892007.07.09 03:08buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420917512007.07.09 03:09buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420918332007.07.09 03:10buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 03:372.01110.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420926162007.07.09 03:17buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 04:562.01160.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420926722007.07.09 03:18buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 04:562.01160.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420928122007.07.09 03:19buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 04:562.01150.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420933672007.07.09 03:24buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 04:562.01150.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420934142007.07.09 03:25buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 05:592.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420936562007.07.09 03:26buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 04:562.01140.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420937082007.07.09 03:27buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 04:572.01150.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420937672007.07.09 03:28buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 04:582.01140.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420938752007.07.09 03:29buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:002.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420939842007.07.09 03:30buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420940802007.07.09 03:31buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 05:012.01140.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420942552007.07.09 03:32buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420943332007.07.09 03:33buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420944222007.07.09 03:34buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420944812007.07.09 03:35buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420947182007.07.09 03:36buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:012.01180.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420953122007.07.09 03:38buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:082.01170.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420953772007.07.09 03:38buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:092.01170.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420956142007.07.09 03:39buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01170.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420956912007.07.09 03:40buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420958232007.07.09 03:41buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420959312007.07.09 03:42buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:142.01190.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420960722007.07.09 03:43buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420961892007.07.09 03:44buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:242.01190.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420963542007.07.09 03:45buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:142.01190.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420964202007.07.09 03:46buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:022.01180.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
420966182007.07.09 03:47buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:022.01170.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420968752007.07.09 03:48buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420969692007.07.09 03:49buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420970472007.07.09 03:50buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 05:012.01140.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420972382007.07.09 03:51buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420973572007.07.09 03:52buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 05:562.01140.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420974252007.07.09 03:53buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 04:552.01150.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
420975882007.07.09 03:54buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420977132007.07.09 03:55buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
420980422007.07.09 03:56buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420983332007.07.09 03:57buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420986652007.07.09 03:58buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:022.01170.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420987532007.07.09 03:59buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:022.01170.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420989592007.07.09 04:00buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420992822007.07.09 04:01buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420994152007.07.09 04:02buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
420996072007.07.09 04:03buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:022.01170.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
420996962007.07.09 04:04buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421000152007.07.09 04:05buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421004372007.07.09 04:07buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421005892007.07.09 04:08buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421007472007.07.09 04:09buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421010992007.07.09 04:10buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421012272007.07.09 04:11buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421012822007.07.09 04:12buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421014142007.07.09 04:13buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:012.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421015202007.07.09 04:14buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421016012007.07.09 04:15buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421017832007.07.09 04:16buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421019292007.07.09 04:17buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 04:552.01160.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421020182007.07.09 04:18buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421021252007.07.09 04:19buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421022862007.07.09 04:20buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:012.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421023722007.07.09 04:21buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:002.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421024922007.07.09 04:22buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:002.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421025572007.07.09 04:23buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:002.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421027492007.07.09 04:24buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:002.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421028142007.07.09 04:25buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421028682007.07.09 04:26buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421029942007.07.09 04:27buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421032662007.07.09 04:28buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:002.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421033542007.07.09 04:29buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 06:002.01140.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421035162007.07.09 04:30buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 05:572.01140.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421037352007.07.09 04:31buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 05:582.01140.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421039112007.07.09 04:32buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421039742007.07.09 04:33buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421040732007.07.09 04:34buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421041212007.07.09 04:35buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421042132007.07.09 04:36buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421042772007.07.09 04:37buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 06:002.01140.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421044492007.07.09 04:38buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:022.01170.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421045562007.07.09 04:39buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:022.01170.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421046942007.07.09 04:40buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01190.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421048402007.07.09 04:41buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421049652007.07.09 04:42buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:182.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421050192007.07.09 04:43buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421052002007.07.09 04:44buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01190.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421052952007.07.09 04:45buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421053992007.07.09 04:46buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01190.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421054962007.07.09 04:47buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:182.01180.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421055762007.07.09 04:48buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:182.01190.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421058132007.07.09 04:49buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:182.01200.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421059502007.07.09 04:50buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:182.01210.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421060392007.07.09 04:51buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:182.01210.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421061042007.07.09 04:52buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:192.01220.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421062442007.07.09 04:53buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:192.01210.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421065062007.07.09 04:54buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:192.01220.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421065662007.07.09 04:55buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:202.01210.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421067282007.07.09 04:56buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421068892007.07.09 04:57buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421069542007.07.09 04:58buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:242.01190.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421071062007.07.09 04:59buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:252.01200.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421072572007.07.09 05:00buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:252.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421073382007.07.09 05:01buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421075342007.07.09 05:02buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:252.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421076272007.07.09 05:03buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:252.01220.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421077262007.07.09 05:04buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:262.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421078642007.07.09 05:05buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:202.01220.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421079342007.07.09 05:06buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:202.01200.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421080632007.07.09 05:07buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:212.01200.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421081312007.07.09 05:08buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:072.01170.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421081982007.07.09 05:09buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:102.01180.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421082222007.07.09 05:10buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:112.01190.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421082782007.07.09 05:11buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:122.01200.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421083972007.07.09 05:12buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:132.01200.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421084732007.07.09 05:13buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:132.01200.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421085232007.07.09 05:14buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:132.01200.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421085822007.07.09 05:15buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:132.01200.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421086342007.07.09 05:16buy0.10gbpusdm2.01151.96152.02112007.07.09 07:132.01190.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421125042007.07.09 05:50buy0.10gbpusdm2.01161.96162.02122007.07.09 07:212.01190.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421125592007.07.09 05:51buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:262.01220.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421126482007.07.09 05:52buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:262.01220.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421128742007.07.09 05:54buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:262.01220.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421129642007.07.09 05:55buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:262.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421130612007.07.09 05:56buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421132952007.07.09 05:57buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421134352007.07.09 05:58buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:272.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421135942007.07.09 05:59buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421141292007.07.09 06:01buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421141752007.07.09 06:01buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421142912007.07.09 06:02buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421143582007.07.09 06:03buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:272.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421145042007.07.09 06:04buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:272.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421146162007.07.09 06:05buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:272.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421147472007.07.09 06:06buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421148822007.07.09 06:07buy0.10gbpusdm2.01121.96122.02082007.07.09 07:012.01190.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421151742007.07.09 06:08buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 07:012.01160.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421152232007.07.09 06:09buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 07:002.01150.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421154872007.07.09 06:10buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 07:002.01140.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421155412007.07.09 06:11buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 07:002.01140.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421156572007.07.09 06:12buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 06:582.01130.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421158892007.07.09 06:13buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 06:572.01120.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421183432007.07.09 06:18buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 06:572.01120.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421184212007.07.09 06:19buy0.10gbpusdm2.01061.96062.02022007.07.09 06:572.01130.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421185062007.07.09 06:19buy0.10eurusdm1.36151.31151.37132007.07.09 07:131.36280.000.000.001.30
 801011Micronotch_v4
421190662007.07.09 06:23buy0.10gbpusdm2.01071.96072.02032007.07.09 06:582.01130.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421193052007.07.09 06:24buy0.10gbpusdm2.01091.96092.02052007.07.09 07:002.01140.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421198572007.07.09 06:25buy0.10eurusdm1.36121.31121.37102007.07.09 07:131.36280.000.000.001.60
 801011Micronotch_v4
421219332007.07.09 06:35buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 06:582.01130.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421226422007.07.09 06:40buy0.10gbpusdm2.01081.96082.02042007.07.09 06:582.01130.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421228612007.07.09 06:41buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 07:002.01160.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421230592007.07.09 06:42buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 07:002.01170.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421231902007.07.09 06:43buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 07:002.01160.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421233612007.07.09 06:44buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 07:002.01160.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421234472007.07.09 06:45buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 07:012.01170.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421236602007.07.09 06:46buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 07:012.01170.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421239162007.07.09 06:47buy0.10gbpusdm2.01101.96102.02062007.07.09 07:002.01170.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421247402007.07.09 06:51buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 07:012.01180.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421248532007.07.09 06:52buy0.10gbpusdm2.01111.96112.02072007.07.09 07:012.01180.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421252562007.07.09 06:53buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 07:012.01180.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421256752007.07.09 06:54buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 07:012.01190.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421257842007.07.09 06:55buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 07:012.01180.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421261582007.07.09 06:56buy0.10gbpusdm2.01131.96132.02092007.07.09 07:012.01180.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421264582007.07.09 06:57buy0.10gbpusdm2.01141.96142.02102007.07.09 07:072.01170.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421267142007.07.09 06:58buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02122007.07.09 07:282.01200.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421269962007.07.09 06:59buy0.10gbpusdm2.01181.96182.02132007.07.09 07:372.01210.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421272982007.07.09 07:00buy0.10gbpusdm2.01171.96172.02132007.07.09 07:282.01210.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421277042007.07.09 07:01buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02172007.07.09 07:412.01300.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421280052007.07.09 07:02buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:412.01290.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421282682007.07.09 07:03buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421284532007.07.09 07:04buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421286172007.07.09 07:05buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02142007.07.09 07:372.01210.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421288692007.07.09 07:06buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421290022007.07.09 07:07buy0.10gbpusdm2.01191.96192.02142007.07.09 07:132.01200.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421291882007.07.09 07:08buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:412.01270.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421293942007.07.09 07:09buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02152007.07.09 07:372.01210.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421298152007.07.09 07:10buy0.10gbpusdm2.01231.96232.02182007.07.09 07:592.01290.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421303192007.07.09 07:11buy0.10gbpusdm2.01231.96232.02192007.07.09 08:002.01300.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421307272007.07.09 07:13buy0.10gbpusdm2.01251.96252.02212007.07.09 07:432.01270.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421312352007.07.09 07:14buy0.10gbpusdm2.01251.96252.02192007.07.09 07:432.01270.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421317382007.07.09 07:15buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02162007.07.09 07:422.01270.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421318522007.07.09 07:15buy0.10eurusdm1.36271.31271.37252007.07.09 14:501.36320.000.000.000.50
 801011Micronotch_v4
421319522007.07.09 07:16buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02162007.07.09 07:402.01300.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421322472007.07.09 07:17buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02172007.07.09 07:402.01300.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421323392007.07.09 07:18buy0.10gbpusdm2.01231.96232.02192007.07.09 07:432.01270.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421327732007.07.09 07:19buy0.10gbpusdm2.01261.96262.02222007.07.09 07:432.01270.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421331872007.07.09 07:20buy0.10gbpusdm2.01251.96252.02212007.07.09 07:422.01270.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421335532007.07.09 07:21buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:422.01270.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421337982007.07.09 07:22buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:422.01270.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421340012007.07.09 07:23buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 07:422.01270.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421342592007.07.09 07:24buy0.10gbpusdm2.01231.96232.02192007.07.09 07:422.01270.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421344892007.07.09 07:25buy0.10gbpusdm2.01241.96242.02202007.07.09 07:422.01270.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421347942007.07.09 07:26buy0.10gbpusdm2.01261.96262.02222007.07.09 07:422.01270.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421353822007.07.09 07:27buy0.10gbpusdm2.01261.96262.02212007.07.09 07:422.01270.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421357712007.07.09 07:28buy0.10gbpusdm2.01241.96242.02202007.07.09 07:422.01270.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421363372007.07.09 07:29buy0.10gbpusdm2.01271.96272.02212007.07.09 08:012.01320.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421364712007.07.09 07:30buy0.10gbpusdm2.01271.96272.02232007.07.09 08:012.01320.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421368172007.07.09 07:31buy0.10gbpusdm2.01251.96252.02212007.07.09 07:422.01270.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421373262007.07.09 07:32buy0.10gbpusdm2.01211.96212.02172007.07.09 07:402.01290.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421374952007.07.09 07:33buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02162007.07.09 07:372.01210.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421377262007.07.09 07:34buy0.10gbpusdm2.01201.96202.02162007.07.09 07:372.01210.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421383412007.07.09 07:37buy0.10gbpusdm2.01251.96252.02212007.07.09 07:422.01270.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421384282007.07.09 07:38buy0.10gbpusdm2.01271.96272.02232007.07.09 08:022.01330.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421387092007.07.09 07:39buy0.10gbpusdm2.01271.96272.02232007.07.09 08:022.01340.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421388692007.07.09 07:40buy0.10gbpusdm2.01301.96302.02262007.07.09 08:412.01370.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421394312007.07.09 07:41buy0.10gbpusdm2.01391.96392.02332007.07.09 08:472.01530.000.000.001.40
 801014Micronotch_v4
421400012007.07.09 07:43buy0.10gbpusdm2.01331.96332.02292007.07.09 08:422.01500.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421402512007.07.09 07:44buy0.10gbpusdm2.01291.96292.02252007.07.09 08:042.01370.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421404692007.07.09 07:45buy0.10gbpusdm2.01311.96312.02272007.07.09 08:412.01480.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421407632007.07.09 07:46buy0.10gbpusdm2.01281.96282.02242007.07.09 08:032.01350.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421409952007.07.09 07:47buy0.10gbpusdm2.01281.96282.02242007.07.09 08:032.01350.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421411162007.07.09 07:48buy0.10gbpusdm2.01271.96272.02232007.07.09 08:022.01330.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421413542007.07.09 07:49buy0.10gbpusdm2.01281.96282.02242007.07.09 08:032.01350.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421414512007.07.09 07:50buy0.10gbpusdm2.01291.96292.02252007.07.09 08:292.01370.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421417762007.07.09 07:51buy0.10gbpusdm2.01281.96282.02242007.07.09 08:042.01360.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421420582007.07.09 07:52buy0.10gbpusdm2.01261.96262.02222007.07.09 08:012.01310.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421423382007.07.09 07:53buy0.10gbpusdm2.01241.96242.02202007.07.09 08:002.01310.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421426262007.07.09 07:54buy0.10gbpusdm2.01241.96242.02202007.07.09 08:002.01300.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421429982007.07.09 07:55buy0.10gbpusdm2.01241.96242.02202007.07.09 08:002.01300.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421433112007.07.09 07:55buy0.10eurusdm1.36241.31241.37222007.07.09 14:501.36320.000.000.000.80
 801011Micronotch_v4
421434352007.07.09 07:56buy0.10gbpusdm2.01241.96242.02202007.07.09 08:002.01310.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421436002007.07.09 07:57buy0.10gbpusdm2.01241.96242.02202007.07.09 08:012.01310.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421436732007.07.09 07:58buy0.10gbpusdm2.01271.96272.02232007.07.09 08:022.01340.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421438582007.07.09 07:59buy0.10gbpusdm2.01321.96322.02282007.07.09 08:422.01450.000.000.001.30
 801014Micronotch_v4
421441052007.07.09 08:00buy0.10gbpusdm2.01311.96312.02272007.07.09 08:412.01450.000.000.001.40
 801014Micronotch_v4
421445522007.07.09 08:01buy0.10gbpusdm2.01341.96342.02302007.07.09 08:422.01510.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421447252007.07.09 08:02buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.09 08:432.01530.000.000.001.60
 801014Micronotch_v4
421450212007.07.09 08:03buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.09 08:432.01520.000.000.001.50
 801014Micronotch_v4
421452632007.07.09 08:04buy0.10gbpusdm2.01391.96392.02352007.07.09 08:472.01540.000.000.001.50
 801014Micronotch_v4
421455642007.07.09 08:05buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.09 08:432.01520.000.000.001.50
 801014Micronotch_v4
421458372007.07.09 08:06buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.09 08:432.01530.000.000.001.60
 801014Micronotch_v4
421459842007.07.09 08:07buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:442.01530.000.000.001.50
 801014Micronotch_v4
421460602007.07.09 08:08buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:442.01540.000.000.001.60
 801014Micronotch_v4
421463912007.07.09 08:09buy0.10gbpusdm2.01391.96392.02352007.07.09 08:472.01530.000.000.001.40
 801014Micronotch_v4
421464652007.07.09 08:10buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:442.01530.000.000.001.50
 801014Micronotch_v4
421466122007.07.09 08:11buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.09 08:432.01540.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421467832007.07.09 08:12buy0.10gbpusdm2.01351.96352.02312007.07.09 08:422.01530.000.000.001.80
 801014Micronotch_v4
421469362007.07.09 08:13buy0.10gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.09 08:422.01530.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421470972007.07.09 08:14buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:442.01540.000.000.001.60
 801014Micronotch_v4
421474262007.07.09 08:15buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:452.01510.000.000.001.30
 801014Micronotch_v4
421476502007.07.09 08:16buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:452.01500.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
421478522007.07.09 08:17buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.09 08:432.01540.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421479892007.07.09 08:18buy0.10gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.09 08:422.01530.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421480912007.07.09 08:19buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:452.01510.000.000.001.30
 801014Micronotch_v4
421482072007.07.09 08:20buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:452.01510.000.000.001.30
 801014Micronotch_v4
421483352007.07.09 08:21buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:452.01500.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
421484712007.07.09 08:22buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.09 08:432.01540.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421485892007.07.09 08:23buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:462.01530.000.000.001.50
 801014Micronotch_v4
421486892007.07.09 08:24buy0.10gbpusdm2.01381.96382.02342007.07.09 08:462.01540.000.000.001.60
 801014Micronotch_v4
421491152007.07.09 08:25buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02332007.07.09 08:442.01520.000.000.001.50
 801014Micronotch_v4
421493482007.07.09 08:26buy0.10gbpusdm2.01371.96372.02322007.07.09 08:442.01540.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421496182007.07.09 08:27buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02352007.07.09 08:482.01530.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
421499152007.07.09 08:28buy0.10gbpusdm2.01391.96392.02332007.07.09 08:472.01530.000.000.001.40
 801014Micronotch_v4
421503672007.07.09 08:29buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02342007.07.09 08:592.01550.000.000.001.40
 801014Micronotch_v4
421507572007.07.09 08:30buy0.10gbpusdm2.01351.96352.02232007.07.09 08:422.01520.000.000.001.70
 801014Micronotch_v4
421510862007.07.09 08:31buy0.10gbpusdm2.01311.96312.02252007.07.09 08:412.01460.000.000.001.50
 801014Micronotch_v4
421513832007.07.09 08:32buy0.10gbpusdm2.01241.96242.02202007.07.09 08:382.01340.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
421515322007.07.09 08:33buy0.10gbpusdm2.01221.96222.02182007.07.09 08:382.01320.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
421517322007.07.09 08:34buy0.10gbpusdm2.01231.96232.02192007.07.09 08:382.01330.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
421519582007.07.09 08:35buy0.10gbpusdm2.01281.96282.02242007.07.09 08:382.01350.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421520502007.07.09 08:36buy0.10gbpusdm2.01281.96282.02242007.07.09 08:382.01370.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421521672007.07.09 08:37buy0.10gbpusdm2.01301.96302.02262007.07.09 08:412.01370.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421523462007.07.09 08:38buy0.10gbpusdm2.01341.96342.02302007.07.09 08:422.01520.000.000.001.80
 801014Micronotch_v4
421525132007.07.09 08:39buy0.10gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.09 08:472.01520.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
421527212007.07.09 08:40buy0.10gbpusdm2.01391.96392.02352007.07.09 08:472.01520.000.000.001.30
 801014Micronotch_v4
421529252007.07.09 08:41buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.09 09:002.01550.000.000.001.40
 801014Micronotch_v4
421536222007.07.09 08:42buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 09:052.01570.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421543472007.07.09 08:43buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:522.01650.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421547842007.07.09 08:44buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:502.01640.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421552412007.07.09 08:45buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02512007.07.09 11:312.01460.000.000.00-1.50
 801014Micronotch_v4
421554102007.07.09 08:46buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:532.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421555872007.07.09 08:47buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 11:382.01460.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
421557892007.07.09 08:48buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:532.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421559642007.07.09 08:49buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:502.01630.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421560532007.07.09 08:50buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:462.01610.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421562672007.07.09 08:51buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:062.01560.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421564192007.07.09 08:52buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:302.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421565672007.07.09 08:53buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:462.01610.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421567982007.07.09 08:54buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 09:302.01570.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421569022007.07.09 08:55buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 09:302.01560.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421570982007.07.09 08:56buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 09:302.01570.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421572492007.07.09 08:57buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:502.01640.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421574702007.07.09 08:58buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:502.01630.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421576092007.07.09 08:59buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:462.01600.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421581292007.07.09 09:00buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 11:362.01460.000.000.00-1.30
 801014Micronotch_v4
421586092007.07.09 09:01buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 11:382.01460.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
421588512007.07.09 09:02buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 11:412.01460.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
421590872007.07.09 09:03buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 11:372.01460.000.000.00-1.30
 801014Micronotch_v4
421592132007.07.09 09:04buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 11:312.01460.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
421594032007.07.09 09:05buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 11:312.01460.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
421597492007.07.09 09:06buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 11:372.01470.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
421598432007.07.09 09:07buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 11:372.01460.000.000.00-1.30
 801014Micronotch_v4
421600412007.07.09 09:08buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 11:372.01470.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
421601562007.07.09 09:09buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 11:422.01460.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
421604662007.07.09 09:10buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:502.01640.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421606622007.07.09 09:11buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:512.01640.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421608742007.07.09 09:12buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:532.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421611252007.07.09 09:13buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:302.01570.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421612072007.07.09 09:14buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:302.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421613722007.07.09 09:15buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:072.01560.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421615972007.07.09 09:16buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 09:292.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421618032007.07.09 09:17buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 09:292.01560.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421619772007.07.09 09:18buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 09:292.01550.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421620772007.07.09 09:19buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 09:292.01560.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421623362007.07.09 09:20buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 09:282.01530.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421624452007.07.09 09:21buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 09:282.01530.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421626222007.07.09 09:22buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 09:292.01530.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421627852007.07.09 09:23buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 09:292.01540.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421631162007.07.09 09:24buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 09:302.01570.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421631752007.07.09 09:25buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 09:302.01560.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421633172007.07.09 09:26buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 09:302.01560.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421634462007.07.09 09:27buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 09:302.01570.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421635822007.07.09 09:28buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:072.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421638122007.07.09 09:29buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:532.01650.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421641852007.07.09 09:30buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 11:352.01460.000.000.00-1.40
 801014Micronotch_v4
421644862007.07.09 09:31buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 11:362.01470.000.000.00-1.30
 801014Micronotch_v4
421646692007.07.09 09:32buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 11:432.01460.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
421648492007.07.09 09:33buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 11:372.01460.000.000.00-1.30
 801014Micronotch_v4
421649352007.07.09 09:34buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 11:362.01470.000.000.00-1.30
 801014Micronotch_v4
421650862007.07.09 09:35buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 11:432.01460.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
421652772007.07.09 09:36buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:542.01640.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421653562007.07.09 09:37buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:462.01610.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421655122007.07.09 09:38buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:452.01570.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421656462007.07.09 09:39buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:312.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421658072007.07.09 09:40buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:592.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421659722007.07.09 09:41buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:072.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421662022007.07.09 09:42buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:312.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421663152007.07.09 09:43buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:322.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421663952007.07.09 09:44buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:322.01570.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421665262007.07.09 09:45buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:452.01580.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421665992007.07.09 09:46buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:332.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421667562007.07.09 09:47buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 14:502.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421668452007.07.09 09:48buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01560.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421671102007.07.09 09:49buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.09 11:352.01470.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421673082007.07.09 09:50buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 13:392.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421674522007.07.09 09:51buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:452.01500.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421676002007.07.09 09:52buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:452.01490.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421677452007.07.09 09:53buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:452.01500.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421678422007.07.09 09:54buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:462.01490.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421680082007.07.09 09:55buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:532.01540.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421682332007.07.09 09:56buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:002.01540.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421683342007.07.09 09:57buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:482.01540.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421684212007.07.09 09:58buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:532.01560.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421685692007.07.09 09:59buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:542.01570.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421687792007.07.09 10:00buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01560.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421690942007.07.09 10:01buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01570.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421693472007.07.09 10:02buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:432.01470.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421696372007.07.09 10:03buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 13:392.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421697432007.07.09 10:04buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:452.01490.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421699212007.07.09 10:05buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:492.01550.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421701832007.07.09 10:07buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01560.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421702992007.07.09 10:08buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:542.01560.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421704102007.07.09 10:09buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:542.01570.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421705882007.07.09 10:10buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:492.01540.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421707532007.07.09 10:11buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:542.01570.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421708652007.07.09 10:12buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:542.01570.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421709892007.07.09 10:13buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:502.01550.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421711982007.07.09 10:14buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:432.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421713922007.07.09 10:15buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:432.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421714802007.07.09 10:16buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:452.01500.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421715892007.07.09 10:17buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:442.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421717312007.07.09 10:18buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:442.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421718822007.07.09 10:19buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:452.01490.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421719492007.07.09 10:20buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421720302007.07.09 10:21buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:512.01540.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421720902007.07.09 10:22buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421723032007.07.09 10:23buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421723872007.07.09 10:24buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421724792007.07.09 10:25buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421725652007.07.09 10:26buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421727092007.07.09 10:27buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421729782007.07.09 10:28buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421731492007.07.09 10:29buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421731802007.07.09 10:30buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421733832007.07.09 10:31buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421734572007.07.09 10:32buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421736732007.07.09 10:33buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421737712007.07.09 10:34buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421738442007.07.09 10:35buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421739272007.07.09 10:36buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421741042007.07.09 10:37buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421742432007.07.09 10:38buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421743502007.07.09 10:39buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421744872007.07.09 10:40buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 11:462.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421745702007.07.09 10:41buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421748042007.07.09 10:42buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421748842007.07.09 10:43buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421750342007.07.09 10:44buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421751622007.07.09 10:45buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:512.01540.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421753372007.07.09 10:46buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:462.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421755532007.07.09 10:47buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:512.01530.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421756842007.07.09 10:48buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:542.01560.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421757772007.07.09 10:49buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:552.01600.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
421758242007.07.09 10:50buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421760622007.07.09 10:51buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:522.01540.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421763222007.07.09 10:52buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:552.01590.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
421764932007.07.09 10:53buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:552.01580.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
421766612007.07.09 10:54buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:522.01530.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421767582007.07.09 10:55buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:462.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421769682007.07.09 10:56buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:452.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421771182007.07.09 10:57buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:452.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421773522007.07.09 10:58buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:442.01470.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421774252007.07.09 10:59buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421776912007.07.09 11:00buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:452.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421778212007.07.09 11:01buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 11:452.01460.000.000.000.00
 801014Micronotch_v4
421778792007.07.09 11:02buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421781002007.07.09 11:04buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421782012007.07.09 11:05buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:442.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421783712007.07.09 11:06buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:442.01470.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421785422007.07.09 11:07buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 11:452.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421786452007.07.09 11:08buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:452.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421788022007.07.09 11:09buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421788672007.07.09 11:10buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 11:452.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421791302007.07.09 11:12buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 11:452.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421791782007.07.09 11:13buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421792862007.07.09 11:14buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421794582007.07.09 11:15buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421795122007.07.09 11:16buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421796022007.07.09 11:17buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 11:452.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421798202007.07.09 11:19buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421799262007.07.09 11:20buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 11:452.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421800672007.07.09 11:21buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421802292007.07.09 11:22buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421803112007.07.09 11:23buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 11:452.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421803592007.07.09 11:24buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 11:452.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421805182007.07.09 11:25buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421806782007.07.09 11:27buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421807542007.07.09 11:28buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 11:452.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421809082007.07.09 11:29buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01560.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421810082007.07.09 11:30buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421811412007.07.09 11:31buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421813602007.07.09 11:32buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:552.01570.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421813792007.07.09 11:33buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:572.01540.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421814782007.07.09 11:34buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:582.01540.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421816602007.07.09 11:35buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:002.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421817642007.07.09 11:36buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 14:502.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421818762007.07.09 11:37buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:002.01540.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421819922007.07.09 11:38buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:582.01530.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421821802007.07.09 11:39buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:552.01560.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421822142007.07.09 11:40buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:582.01530.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421823592007.07.09 11:41buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:582.01540.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421824662007.07.09 11:42buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:592.01530.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421825732007.07.09 11:43buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:002.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421827032007.07.09 11:44buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:002.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421830502007.07.09 11:46buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 14:512.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421831532007.07.09 11:46buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 14:512.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421832492007.07.09 11:47buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 14:512.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421832692007.07.09 11:48buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:002.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421834092007.07.09 11:49buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 14:522.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421835862007.07.09 11:50buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 14:562.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421836592007.07.09 11:51buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 14:562.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421837572007.07.09 11:52buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:462.01540.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421838242007.07.09 11:53buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:592.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421839552007.07.09 11:54buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:462.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421840402007.07.09 11:55buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:472.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421842372007.07.09 11:56buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:592.01540.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421843652007.07.09 11:57buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:472.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421844272007.07.09 11:58buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:472.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421845032007.07.09 11:59buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:472.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421846502007.07.09 12:00buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:482.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421848402007.07.09 12:01buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:482.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421850082007.07.09 12:02buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:002.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421851192007.07.09 12:03buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:012.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421852092007.07.09 12:04buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:012.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421853762007.07.09 12:05buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:022.01560.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421854342007.07.09 12:06buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:022.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421855382007.07.09 12:07buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:022.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421858072007.07.09 12:08buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:032.01560.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421859152007.07.09 12:09buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:032.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421860682007.07.09 12:10buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:482.01540.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421863162007.07.09 12:11buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:592.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421866012007.07.09 12:12buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:562.01550.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421867472007.07.09 12:13buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:522.01540.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421870902007.07.09 12:15buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421871292007.07.09 12:15buy0.10gbpusdm2.01421.96422.02382007.07.09 13:392.01460.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421872272007.07.09 12:15buy0.10eurusdm1.36211.31211.37192007.07.09 14:501.36320.000.000.001.10
 801011Micronotch_v4
421875282007.07.09 12:16buy0.10gbpusdm2.01361.96362.02322007.07.09 12:342.01470.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
421879692007.07.09 12:17buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.09 13:372.01460.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421881232007.07.09 12:18buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:392.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421883042007.07.09 12:19buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:532.01530.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421885432007.07.09 12:20buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:592.01540.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421888852007.07.09 12:21buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:572.01570.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
421889592007.07.09 12:22buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:562.01550.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421892822007.07.09 12:23buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:532.01540.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421895532007.07.09 12:24buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:472.01520.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421897452007.07.09 12:25buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:472.01530.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421898652007.07.09 12:26buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:532.01550.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421900442007.07.09 12:27buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:562.01550.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421902122007.07.09 12:28buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:562.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421904682007.07.09 12:29buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:562.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421904912007.07.09 12:30buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421908132007.07.09 12:31buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421908862007.07.09 12:32buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421909282007.07.09 12:33buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421910042007.07.09 12:34buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:562.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421910832007.07.09 12:35buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421911802007.07.09 12:36buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421912452007.07.09 12:37buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421914412007.07.09 12:38buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:562.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421915082007.07.09 12:39buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:562.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421916172007.07.09 12:40buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:562.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421917012007.07.09 12:41buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421918022007.07.09 12:42buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:562.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421919002007.07.09 12:43buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421920062007.07.09 12:44buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:562.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421921792007.07.09 12:45buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:562.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421922882007.07.09 12:46buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421924042007.07.09 12:47buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:562.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421926062007.07.09 12:48buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:562.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421926902007.07.09 12:49buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:562.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421928932007.07.09 12:50buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:512.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421929332007.07.09 12:51buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:512.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421930342007.07.09 12:52buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:512.01550.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421931882007.07.09 12:53buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:512.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421932592007.07.09 12:54buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:512.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421935132007.07.09 12:55buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:512.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421935752007.07.09 12:56buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:512.01550.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421936532007.07.09 12:57buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:512.01550.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421937562007.07.09 12:58buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:512.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421939112007.07.09 12:59buy0.10gbpusdm2.01481.96482.02442007.07.09 13:512.01550.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421940102007.07.09 13:00buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:502.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421942692007.07.09 13:01buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 13:502.01550.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421944292007.07.09 13:02buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:502.01550.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421945842007.07.09 13:03buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:502.01550.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
421946202007.07.09 13:04buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:472.01520.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421947892007.07.09 13:05buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:392.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421949222007.07.09 13:06buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:472.01530.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421949672007.07.09 13:07buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:392.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
421950622007.07.09 13:08buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:472.01530.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421952032007.07.09 13:09buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 13:392.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421953302007.07.09 13:10buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421954582007.07.09 13:11buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 13:392.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421955212007.07.09 13:12buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:482.01560.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
421957562007.07.09 13:13buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 13:392.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421958982007.07.09 13:14buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421959622007.07.09 13:15buy0.10gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.09 13:362.01470.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421961242007.07.09 13:16buy0.10gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.09 13:372.01470.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421963402007.07.09 13:17buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.09 13:382.01460.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421968132007.07.09 13:18buy0.10gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.09 13:372.01460.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421970682007.07.09 13:19buy0.10gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.09 13:372.01470.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
421971902007.07.09 13:20buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.09 13:392.01460.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421973782007.07.09 13:21buy0.10eurusdm1.36181.31181.37162007.07.09 14:501.36320.000.000.001.40
 801011Micronotch_v4
421974042007.07.09 13:21buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.09 13:392.01460.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421976902007.07.09 13:22buy0.10gbpusdm2.01401.96402.02362007.07.09 13:372.01460.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
421978022007.07.09 13:23buy0.10gbpusdm2.01421.96422.02382007.07.09 13:392.01460.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421982182007.07.09 13:24buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421983072007.07.09 13:25buy0.10gbpusdm2.01411.96412.02372007.07.09 13:392.01460.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
421985592007.07.09 13:26buy0.10gbpusdm2.01421.96422.02382007.07.09 13:392.01460.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
421986052007.07.09 13:27buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421987932007.07.09 13:28buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421989762007.07.09 13:29buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421990822007.07.09 13:30buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421992812007.07.09 13:31buy0.10gbpusdm2.01441.96442.02402007.07.09 13:392.01460.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
421996252007.07.09 13:32buy0.10gbpusdm2.01431.96432.02392007.07.09 13:392.01460.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
421998532007.07.09 13:34buy0.10gbpusdm2.01451.96452.02412007.07.09 13:382.01460.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422000382007.07.09 13:35buy0.10gbpusdm2.01471.96472.02432007.07.09 13:502.01550.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422001872007.07.09 13:36buy0.10gbpusdm2.01461.96462.02422007.07.09 13:482.01550.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422003592007.07.09 13:37buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:502.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422007872007.07.09 13:39buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 13:502.01550.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422009282007.07.09 13:40buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:502.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422010222007.07.09 13:41buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:502.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422012012007.07.09 13:42buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:502.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422014552007.07.09 13:43buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:502.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422016872007.07.09 13:44buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 13:502.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422017672007.07.09 13:45buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 13:502.01550.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422019622007.07.09 13:46buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 13:502.01550.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422020542007.07.09 13:47buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 13:502.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422023812007.07.09 13:48buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:582.01690.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
422025592007.07.09 13:49buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:012.01640.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422031782007.07.09 13:51buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:542.01650.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422033322007.07.09 13:52buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:582.01680.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422034022007.07.09 13:53buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:582.01680.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422035812007.07.09 13:54buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 16:032.01650.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422038982007.07.09 13:55buy0.10gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.09 17:132.01640.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422042242007.07.09 13:56buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 16:032.01660.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422042442007.07.09 13:57buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422044762007.07.09 13:58buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:582.01670.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422047132007.07.09 13:59buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:542.01640.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422050872007.07.09 14:00buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:542.01650.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422053952007.07.09 14:01buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:512.01640.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422055302007.07.09 14:02buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:472.01620.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422058102007.07.09 14:03buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:452.01580.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422059172007.07.09 14:04buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:472.01660.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
422060192007.07.09 14:05buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:472.01650.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422061072007.07.09 14:06buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:462.01590.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422061942007.07.09 14:07buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:472.01660.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
422062422007.07.09 14:08buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:472.01650.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422062612007.07.09 14:09buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:462.01600.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422063482007.07.09 14:10buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:342.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422064692007.07.09 14:11buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:082.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422065092007.07.09 14:12buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:032.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422067522007.07.09 14:13buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 14:452.01530.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422068472007.07.09 14:14buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:102.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422069462007.07.09 14:15buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:032.01540.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422070502007.07.09 14:16buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:112.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422072292007.07.09 14:18buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:512.01650.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422072402007.07.09 14:18buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:472.01640.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422073482007.07.09 14:19buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:482.01650.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422075002007.07.09 14:20buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:512.01660.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422076212007.07.09 14:21buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:462.01620.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422076882007.07.09 14:22buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:462.01620.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422078302007.07.09 14:23buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:112.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422079312007.07.09 14:24buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:122.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422080802007.07.09 14:25buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 14:452.01540.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422081482007.07.09 14:26buy0.10gbpusdm2.01491.96492.02452007.07.09 14:452.01530.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422082202007.07.09 14:27buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:492.01530.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422082832007.07.09 14:28buy0.10gbpusdm2.01501.96502.02462007.07.09 14:492.01540.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422084482007.07.09 14:29buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:462.01630.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422085472007.07.09 14:30buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:482.01640.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422086332007.07.09 14:31buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:412.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422087682007.07.09 14:32buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:462.01620.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422088382007.07.09 14:33buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:432.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422089782007.07.09 14:34buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:462.01610.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422090782007.07.09 14:35buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:482.01630.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422091662007.07.09 14:36buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:482.01630.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422092412007.07.09 14:37buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:442.01560.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422093502007.07.09 14:38buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:442.01580.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422094792007.07.09 14:39buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:132.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422095312007.07.09 14:40buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:062.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422097112007.07.09 14:41buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:142.01550.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422097512007.07.09 14:42buy0.10gbpusdm2.01511.96512.02472007.07.09 15:062.01550.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422098362007.07.09 14:43buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:442.01580.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422102612007.07.09 14:44buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:452.01590.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422103772007.07.09 14:45buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:482.01640.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422105342007.07.09 14:46buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:592.01660.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422105872007.07.09 14:47buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:552.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422106692007.07.09 14:48buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:512.01670.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
422107822007.07.09 14:49buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:552.01670.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422109402007.07.09 14:50buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:012.01650.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422111872007.07.09 14:51buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:552.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422113352007.07.09 14:52buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:552.01670.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422114002007.07.09 14:53buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:552.01680.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
422114382007.07.09 14:54buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:552.01670.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422115742007.07.09 14:55buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:522.01680.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
422116272007.07.09 14:56buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:522.01680.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
422116922007.07.09 14:57buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:522.01670.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
422118502007.07.09 14:58buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:482.01630.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422120882007.07.09 14:59buy0.10gbpusdm2.01521.96522.02482007.07.09 15:302.01560.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422122312007.07.09 15:00buy0.10gbpusdm2.01531.96532.02492007.07.09 15:452.01580.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422124182007.07.09 15:01buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:592.01650.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422124802007.07.09 15:02buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:012.01660.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422125572007.07.09 15:03buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:092.01630.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422126802007.07.09 15:04buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:562.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422127692007.07.09 15:05buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:592.01640.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422128132007.07.09 15:06buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:012.01650.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422129152007.07.09 15:07buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:102.01630.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422130132007.07.09 15:08buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:012.01660.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422130292007.07.09 15:09buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:592.01650.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422130982007.07.09 15:10buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:592.01640.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422131582007.07.09 15:11buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 15:592.01630.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422132372007.07.09 15:12buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 16:002.01640.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422132992007.07.09 15:13buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:022.01650.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422133532007.07.09 15:14buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:022.01660.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422134752007.07.09 15:15buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 16:002.01630.000.000.000.50
 801014Micronotch_v4
422135722007.07.09 15:16buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:562.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422137342007.07.09 15:17buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:492.01640.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422138172007.07.09 15:18buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:562.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422139722007.07.09 15:19buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:522.01650.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422140292007.07.09 15:20buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:492.01630.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422140812007.07.09 15:21buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:492.01640.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422142282007.07.09 15:22buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:562.01670.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422143222007.07.09 15:23buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:502.01640.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422144282007.07.09 15:24buy0.10gbpusdm2.01551.96552.02512007.07.09 15:502.01630.000.000.000.80
 801014Micronotch_v4
422146192007.07.09 15:25buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:562.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422148102007.07.09 15:26buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:562.01670.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422149492007.07.09 15:27buy0.10gbpusdm2.01541.96542.02502007.07.09 15:462.01600.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422151132007.07.09 15:28buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:522.01660.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422151662007.07.09 15:29buy0.10gbpusdm2.01561.96562.02522007.07.09 15:522.01660.000.000.001.00
 801014Micronotch_v4
422152982007.07.09 15:30buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:112.01640.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422154022007.07.09 15:31buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:022.01650.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422154932007.07.09 15:32buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:022.01660.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422156122007.07.09 15:33buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:112.01640.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422156822007.07.09 15:34buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:022.01650.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422157192007.07.09 15:35buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 16:002.01650.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422158532007.07.09 15:36buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 16:002.01640.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422160252007.07.09 15:37buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:562.01660.000.000.000.90
 801014Micronotch_v4
422160682007.07.09 15:38buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:572.01680.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
422161652007.07.09 15:39buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:572.01690.000.000.001.20
 801014Micronotch_v4
422162672007.07.09 15:40buy0.10gbpusdm2.01571.96572.02532007.07.09 15:572.01680.000.000.001.10
 801014Micronotch_v4
422165192007.07.09 15:41buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 16:002.01650.000.000.000.70
 801014Micronotch_v4
422165862007.07.09 15:42buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 16:032.01650.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422166182007.07.09 15:43buy0.10gbpusdm2.01581.96582.02542007.07.09 16:012.01640.000.000.000.60
 801014Micronotch_v4
422168382007.07.09 15:44buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:132.01640.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422170742007.07.09 15:45buy0.10gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.09 17:132.01640.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422172662007.07.09 15:46buy0.10gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.09 17:132.01640.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422229522007.07.09 16:32buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422231782007.07.09 16:33buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:132.01640.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422232612007.07.09 16:34buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422232972007.07.09 16:35buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422233532007.07.09 16:36buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:132.01640.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422234552007.07.09 16:37buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:132.01640.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422235732007.07.09 16:38buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:132.01640.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422236762007.07.09 16:39buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422237312007.07.09 16:40buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 17:072.01630.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422238242007.07.09 16:41buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 17:082.01630.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422238772007.07.09 16:42buy0.10gbpusdm2.01591.96592.02552007.07.09 17:092.01630.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422239642007.07.09 16:43buy0.10gbpusdm2.01601.96602.02562007.07.09 17:132.01640.000.000.000.40
 801014Micronotch_v4
422240142007.07.09 16:44buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422240952007.07.09 16:45buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422241702007.07.09 16:46buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422242862007.07.09 16:47buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422243422007.07.09 16:48buy0.10gbpusdm2.01611.96612.02572007.07.09 17:132.01640.000.000.000.30
 801014Micronotch_v4
422244152007.07.09 16:49buy0.10gbpusdm2.01621.96622.02582007.07.09 17:132.01640.000.000.000.20
 801014Micronotch_v4
422244802007.07.09 16:50buy0.10gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.09 17:132.01640.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
422249342007.07.09 16:56buy0.10gbpusdm2.01631.96632.02592007.07.09 17:132.01640.000.000.000.10
 801014Micronotch_v4
  0.00 0.00 0.00 384.70
Closed P/L: 384.70
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
420597812007.07.08 22:20buy0.10eurusdm1.36331.31331.3731 1.36190.000.000.00-1.40
 801011Micronotch_v4
421359252007.07.09 07:28buy0.10eurusdm1.36361.31361.3734 1.36190.000.000.00-1.70
 801011Micronotch_v4
421360222007.07.09 07:29buy0.10eurusdm1.36391.31391.3737 1.36190.000.000.00-2.00
 801011Micronotch_v4
422118092007.07.09 14:58buy0.10eurusdm1.36291.31291.3727 1.36190.000.000.00-1.00
 801011Micronotch_v4
422143022007.07.09 15:22buy0.10eurusdm1.36261.31261.3724 1.36190.000.000.00-0.70
 801011Micronotch_v4
422149532007.07.09 15:27buy0.10eurusdm1.36231.31231.3721 1.36190.000.000.00-0.40
 801011Micronotch_v4
422177532007.07.09 15:47buy0.10gbpusdm2.01681.96682.0264 2.01600.000.000.00-0.80
 801014Micronotch_v4
422178652007.07.09 15:48buy0.10gbpusdm2.01681.96682.0264 2.01600.000.000.00-0.80
 801014Micronotch_v4
422180032007.07.09 15:49buy0.10gbpusdm2.01681.96682.0264 2.01600.000.000.00-0.80
 801014Micronotch_v4
422180512007.07.09 15:50buy0.10gbpusdm2.01681.96682.0264 2.01600.000.000.00-0.80
 801014Micronotch_v4
422182192007.07.09 15:51buy0.10gbpusdm2.01681.96682.0264 2.01600.000.000.00-0.80
 801014Micronotch_v4
422183912007.07.09 15:52buy0.10gbpusdm2.01721.96722.0268 2.01600.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
422186472007.07.09 15:53buy0.10gbpusdm2.01701.96702.0266 2.01600.000.000.00-1.00
 801014Micronotch_v4
422187942007.07.09 15:54buy0.10gbpusdm2.01681.96682.0264 2.01600.000.000.00-0.80
 801014Micronotch_v4
422188612007.07.09 15:55buy0.10gbpusdm2.01701.96702.0266 2.01600.000.000.00-1.00
 801014Micronotch_v4
422189492007.07.09 15:56buy0.10gbpusdm2.01701.96702.0266 2.01600.000.000.00-1.00
 801014Micronotch_v4
422190222007.07.09 15:57buy0.10gbpusdm2.01721.96722.0268 2.01600.000.000.00-1.20
 801014Micronotch_v4
422190822007.07.09 15:58buy0.10gbpusdm2.01731.96732.0269 2.01600.000.000.00-1.30
 801014Micronotch_v4
422191772007.07.09 15:59buy0.10gbpusdm2.01701.96702.0266 2.01600.000.000.00-1.00
 801014Micronotch_v4
422194032007.07.09 16:00buy0.10gbpusdm2.01681.96682.0264 2.01600.000.000.00-0.80
 801014Micronotch_v4
422196042007.07.09 16:01buy0.10gbpusdm2.01681.96682.0264 2.01600.000.000.00-0.80
 801014Micronotch_v4
422197442007.07.09 16:02buy0.10gbpusdm2.01691.96692.0265 2.01600.000.000.00-0.90
 801014Micronotch_v4
422198142007.07.09 16:03buy0.10gbpusdm2.01691.96692.0265 2.01600.000.000.00-0.90
 801014Micronotch_v4
422199392007.07.09 16:04buy0.10gbpusdm2.01691.96692.0265 2.01600.000.000.00-0.90
 801014Micronotch_v4
422201682007.07.09 16:05buy0.10gbpusdm2.01671.96672.0263 2.01600.000.000.00-0.70
 801014Micronotch_v4
422202062007.07.09 16:07buy0.10gbpusdm2.01671.96672.0263 2.01600.000.000.00-0.70
 801014Micronotch_v4
422202952007.07.09 16:08buy0.10gbpusdm2.01681.96682.0264 2.01600.000.000.00-0.80
 801014Micronotch_v4
422204392007.07.09 16:09buy0.10gbpusdm2.01681.96682.0264 2.01600.000.000.00-0.80
 801014Micronotch_v4
422205722007.07.09 16:10buy0.10gbpusdm2.01671.96672.0263 2.01600.000.000.00-0.70
 801014Micronotch_v4
422206512007.07.09 16:11buy0.10gbpusdm2.01651.96652.0261 2.01600.000.000.00-0.50
 801014Micronotch_v4
422208122007.07.09 16:12buy0.10gbpusdm2.01661.96662.0262 2.01600.000.000.00-0.60
 801014Micronotch_v4
422209552007.07.09 16:13buy0.10gbpusdm2.01651.96652.0261 2.01600.000.000.00-0.50
 801014Micronotch_v4
422210772007.07.09 16:14buy0.10gbpusdm2.01641.96642.0260 2.01600.000.000.00-0.40
 801014Micronotch_v4
422212452007.07.09 16:15buy0.10gbpusdm2.01651.96652.0261 2.01600.000.000.00-0.50
 801014Micronotch_v4
422213632007.07.09 16:16buy0.10gbpusdm2.01661.96662.0262 2.01600.000.000.00-0.60
 801014Micronotch_v4
422214662007.07.09 16:17buy0.10gbpusdm2.01671.96672.0263 2.01600.000.000.00-0.70
 801014Micronotch_v4
422215052007.07.09 16:18buy0.10gbpusdm2.01661.96662.0262 2.01600.000.000.00-0.60
 801014Micronotch_v4
422215472007.07.09 16:19buy0.10gbpusdm2.01651.96652.0261 2.01600.000.000.00-0.50
 801014Micronotch_v4
422216282007.07.09 16:20buy0.10gbpusdm2.01671.96672.0263 2.01600.000.000.00-0.70
 801014Micronotch_v4
422217552007.07.09 16:21buy0.10gbpusdm2.01671.96672.0263 2.01600.000.000.00-0.70
 801014Micronotch_v4
422217742007.07.09 16:22buy0.10gbpusdm2.01661.96662.0262 2.01600.000.000.00-0.60
 801014Micronotch_v4
422218602007.07.09 16:23buy0.10gbpusdm2.01651.96652.0261 2.01600.000.000.00-0.50
 801014Micronotch_v4
422219272007.07.09 16:24buy0.10gbpusdm2.01671.96672.0263 2.01600.000.000.00-0.70
 801014Micronotch_v4
422219962007.07.09 16:25buy0.10gbpusdm2.01671.96672.0263 2.01600.000.000.00-0.70
 801014Micronotch_v4
422220312007.07.09 16:26buy0.10gbpusdm2.01661.96662.0262 2.01600.000.000.00-0.60
 801014Micronotch_v4
422222042007.07.09 16:27buy0.10gbpusdm2.01661.96662.0262 2.01600.000.000.00-0.60
 801014Micronotch_v4
422223682007.07.09 16:28buy0.10gbpusdm2.01671.96672.0263 2.01600.000.000.00-0.70
 801014Micronotch_v4
422224172007.07.09 16:29buy0.10gbpusdm2.01671.96672.0263 2.01600.000.000.00-0.70
 801014Micronotch_v4
422225982007.07.09 16:30buy0.10gbpusdm2.01671.96672.0263 2.01600.000.000.00-0.70
 801014Micronotch_v4
422226362007.07.09 16:31buy0.10gbpusdm2.01661.96662.0262 2.01600.000.000.00-0.60
 801014Micronotch_v4
422229802007.07.09 16:32buy0.10eurusdm1.36191.31191.3717 1.36190.000.000.000.00
 801011Micronotch_v4
422245542007.07.09 16:51buy0.10gbpusdm2.01641.96642.0260 2.01600.000.000.00-0.40
 801014Micronotch_v4
422246302007.07.09 16:52buy0.10gbpusdm2.01641.96642.0260 2.01600.000.000.00-0.40
 801014Micronotch_v4
422246992007.07.09 16:53buy0.10gbpusdm2.01641.96642.0260 2.01600.000.000.00-0.40
 801014Micronotch_v4
422247422007.07.09 16:54buy0.10gbpusdm2.01641.96642.0260 2.01600.000.000.00-0.40
 801014Micronotch_v4
422248962007.07.09 16:55buy0.10gbpusdm2.01641.96642.0260 2.01600.000.000.00-0.40
 801014Micronotch_v4
422250472007.07.09 16:57buy0.10gbpusdm2.01641.96642.0260 2.01600.000.000.00-0.40
 801014Micronotch_v4
422251772007.07.09 16:58buy0.10gbpusdm2.01641.96642.0260 2.01600.000.000.00-0.40
 801014Micronotch_v4
422252152007.07.09 16:59buy0.10gbpusdm2.01641.96642.0260 2.01600.000.000.00-0.40
 801014Micronotch_v4
422253282007.07.09 17:00buy0.10gbpusdm2.01661.96662.0262 2.01600.000.000.00-0.60
 801014Micronotch_v4
422254472007.07.09 17:01buy0.10gbpusdm2.01641.96642.0260 2.01600.000.000.00-0.40
 801014Micronotch_v4
422254992007.07.09 17:02buy0.10gbpusdm2.01641.96642.0260 2.01600.000.000.00-0.40
 801014Micronotch_v4
422255752007.07.09 17:03buy0.10gbpusdm2.01651.96652.0261 2.01600.000.000.00-0.50
 801014Micronotch_v4
422256202007.07.09 17:04buy0.10gbpusdm2.01651.96652.0261 2.01600.000.000.00-0.50
 801014Micronotch_v4
422256822007.07.09 17:05buy0.10gbpusdm2.01651.96652.0261 2.01600.000.000.00-0.50
 801014Micronotch_v4
422257162007.07.09 17:06buy0.10gbpusdm2.01661.96662.0262 2.01600.000.000.00-0.60
 801014Micronotch_v4
422257922007.07.09 17:07buy0.10gbpusdm2.01661.96662.0262 2.01600.000.000.00-0.60
 801014Micronotch_v4
422258472007.07.09 17:08buy0.10gbpusdm2.01661.96662.0262 2.01600.000.000.00-0.60
 801014Micronotch_v4
422259362007.07.09 17:09buy0.10gbpusdm2.01671.96672.0263 2.01600.000.000.00-0.70
 801014Micronotch_v4
422259772007.07.09 17:10buy0.10gbpusdm2.01671.96672.0263 2.01600.000.000.00-0.70
 801014Micronotch_v4
422260092007.07.09 17:11buy0.10gbpusdm2.01681.96682.0264 2.01600.000.000.00-0.80
 801014Micronotch_v4
422261052007.07.09 17:13buy0.10gbpusdm2.01681.96682.0264 2.01600.000.000.00-0.80
 801014Micronotch_v4
422261752007.07.09 17:14buy0.10gbpusdm2.01681.96682.0264 2.01600.000.000.00-0.80
 801014Micronotch_v4
422262342007.07.09 17:15buy0.10gbpusdm2.01691.96692.0265 2.01600.000.000.00-0.90
 801014Micronotch_v4
422263642007.07.09 17:16buy0.10gbpusdm2.01661.96662.0262 2.01600.000.000.00-0.60
 801014Micronotch_v4
422265642007.07.09 17:17buy0.10gbpusdm2.01661.96662.0262 2.01600.000.000.00-0.60
 801014Micronotch_v4
422266802007.07.09 17:20buy0.10gbpusdm2.01651.96652.0261 2.01600.000.000.00-0.50
 801014Micronotch_v4
422267202007.07.09 17:21buy0.10gbpusdm2.01651.96652.0261 2.01600.000.000.00-0.50
 801014Micronotch_v4
422268052007.07.09 17:22buy0.10gbpusdm2.01631.96632.0259 2.01600.000.000.00-0.30
 801014Micronotch_v4
422268842007.07.09 17:23buy0.10gbpusdm2.01641.96642.0260 2.01600.000.000.00-0.40
 801014Micronotch_v4
422268922007.07.09 17:24buy0.10gbpusdm2.01651.96652.0261 2.01600.000.000.00-0.50
 801014Micronotch_v4
422269742007.07.09 17:25buy0.10gbpusdm2.01641.96642.0260 2.01600.000.000.00-0.40
 801014Micronotch_v4
  0.00 0.00 0.00 -56.80
 Floating P/L: -56.80
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 384.70 Floating P/L: -56.80 Margin: 410.00
Balance: 1 405.30 Equity: 1 348.50 Free Margin: 938.50
 
Details:
Graph
Gross Profit: 413.90 Gross Loss: 29.20 Total Net Profit: 384.70
Profit Factor: 14.17 Expected Payoff: 0.44  
Absolute Drawdown: 1.50 Maximal Drawdown: 22.50 (1.84%) Relative Drawdown: 1.84% (22.50)
 
Total Trades: 877 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 877 (97.38%)
Profit Trades (% of total): 854 (97.38%) Loss trades (% of total): 23 (2.62%)
Largest profit trade: 1.80 loss trade: -1.50
Average profit trade: 0.48 loss trade: -1.27
Maximum consecutive wins ($): 416 (200.90) consecutive losses ($): 14 (-17.40)
Maximal consecutive profit (count): 205.20 (407) consecutive loss (count): -17.40 (14)
Average consecutive wins: 171 consecutive losses: 5