|Account: 319325
|Name: Micronotch v3
|Currency: USD
|2007 July 6, 19:56
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6898141
|2007.07.04 00:20
|balance
|Deposit
|5 000.00
|6898944
|2007.07.04 01:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0162
|1.9662
|2.0259
|2007.07.04 02:54
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6898889
|2007.07.04 01:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0164
|1.9664
|2.0261
|2007.07.04 02:54
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898863
|2007.07.04 01:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0163
|1.9663
|2.0260
|2007.07.04 02:55
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898743
|2007.07.04 01:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0262
|2007.07.04 02:55
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6898654
|2007.07.04 01:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0262
|2007.07.04 02:55
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6898896
|2007.07.04 01:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0262
|2007.07.04 03:06
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898929
|2007.07.04 01:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0262
|2007.07.04 03:06
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898834
|2007.07.04 01:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0263
|2007.07.04 03:07
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898730
|2007.07.04 01:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0263
|2007.07.04 03:07
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898681
|2007.07.04 01:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0263
|2007.07.04 03:07
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898562
|2007.07.04 01:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0263
|2007.07.04 03:07
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898203
|2007.07.04 00:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0264
|2007.07.04 03:17
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6899569
|2007.07.04 02:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0264
|2007.07.04 03:17
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6899528
|2007.07.04 02:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0264
|2007.07.04 03:17
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898548
|2007.07.04 01:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0264
|2007.07.04 03:17
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6899531
|2007.07.04 02:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3606
|1.3106
|1.3704
|2007.07.04 03:20
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6899558
|2007.07.04 02:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3606
|1.3106
|1.3704
|2007.07.04 03:21
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898883
|2007.07.04 01:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3607
|1.3107
|1.3705
|2007.07.04 03:23
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6899690
|2007.07.04 03:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3608
|1.3108
|1.3706
|2007.07.04 03:23
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6899635
|2007.07.04 03:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3608
|1.3108
|1.3706
|2007.07.04 03:23
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6899601
|2007.07.04 03:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3607
|1.3107
|1.3705
|2007.07.04 03:23
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6899191
|2007.07.04 02:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3608
|1.3108
|1.3706
|2007.07.04 03:23
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898631
|2007.07.04 01:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3608
|1.3108
|1.3706
|2007.07.04 03:25
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898639
|2007.07.04 01:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3608
|1.3108
|1.3706
|2007.07.04 03:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898937
|2007.07.04 01:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3608
|1.3108
|1.3706
|2007.07.04 03:28
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898920
|2007.07.04 01:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3608
|1.3108
|1.3706
|2007.07.04 03:28
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898849
|2007.07.04 01:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3608
|1.3108
|1.3706
|2007.07.04 03:28
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898804
|2007.07.04 01:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3608
|1.3108
|1.3706
|2007.07.04 03:28
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898722
|2007.07.04 01:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3608
|1.3108
|1.3706
|2007.07.04 03:28
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898705
|2007.07.04 01:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3608
|1.3108
|1.3706
|2007.07.04 03:28
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898164
|2007.07.04 00:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.04 03:32
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6899773
|2007.07.04 03:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.04 03:32
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898296
|2007.07.04 00:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0264
|2007.07.04 03:33
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898356
|2007.07.04 00:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.04 03:33
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898362
|2007.07.04 00:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0264
|2007.07.04 03:33
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6899914
|2007.07.04 03:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0264
|2007.07.04 03:33
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6898278
|2007.07.04 00:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0265
|2007.07.04 03:33
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898507
|2007.07.04 00:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.04 03:33
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898350
|2007.07.04 00:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0265
|2007.07.04 03:33
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898623
|2007.07.04 01:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.04 03:33
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898649
|2007.07.04 01:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.04 03:33
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898708
|2007.07.04 01:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.04 03:34
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6898371
|2007.07.04 00:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0265
|2007.07.04 03:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6899940
|2007.07.04 03:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0267
|2007.07.04 03:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6899878
|2007.07.04 03:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0265
|2007.07.04 03:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6899861
|2007.07.04 03:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0169
|1.9669
|2.0266
|2007.07.04 03:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6899749
|2007.07.04 03:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0267
|2007.07.04 03:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6899695
|2007.07.04 03:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0169
|1.9669
|2.0266
|2007.07.04 03:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6899675
|2007.07.04 03:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0267
|2007.07.04 03:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6899671
|2007.07.04 03:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0169
|1.9669
|2.0266
|2007.07.04 03:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6899647
|2007.07.04 03:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0267
|2007.07.04 03:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6899522
|2007.07.04 02:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0169
|1.9669
|2.0266
|2007.07.04 03:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6898529
|2007.07.04 00:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0265
|2007.07.04 03:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6898413
|2007.07.04 00:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0169
|1.9669
|2.0266
|2007.07.04 03:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6898726
|2007.07.04 01:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.04 03:35
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6899948
|2007.07.04 03:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.04 03:35
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6899864
|2007.07.04 03:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6899854
|2007.07.04 03:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6899848
|2007.07.04 03:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6899825
|2007.07.04 03:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6899805
|2007.07.04 03:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6899794
|2007.07.04 03:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6899765
|2007.07.04 03:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6899760
|2007.07.04 03:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6899674
|2007.07.04 03:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6899648
|2007.07.04 03:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6898828
|2007.07.04 01:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6898789
|2007.07.04 01:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6898781
|2007.07.04 01:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898771
|2007.07.04 01:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6898762
|2007.07.04 01:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898753
|2007.07.04 01:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898746
|2007.07.04 01:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6898740
|2007.07.04 01:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6898605
|2007.07.04 01:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898590
|2007.07.04 01:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898559
|2007.07.04 01:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898540
|2007.07.04 01:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898498
|2007.07.04 00:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898474
|2007.07.04 00:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 03:36
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898466
|2007.07.04 00:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 03:37
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898324
|2007.07.04 00:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 03:37
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898262
|2007.07.04 00:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 03:37
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6899958
|2007.07.04 03:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0269
|2007.07.04 03:54
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900153
|2007.07.04 03:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0269
|2007.07.04 04:01
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900203
|2007.07.04 03:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0269
|2007.07.04 04:01
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898309
|2007.07.04 00:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.04 04:01
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898340
|2007.07.04 00:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.04 04:02
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900079
|2007.07.04 03:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0173
|1.9673
|2.0270
|2007.07.04 04:02
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898345
|2007.07.04 00:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.04 04:02
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898419
|2007.07.04 00:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.04 04:03
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6898429
|2007.07.04 00:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.04 04:10
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6900377
|2007.07.04 04:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 04:10
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900335
|2007.07.04 04:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 04:10
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900283
|2007.07.04 03:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3612
|1.3112
|1.3710
|2007.07.04 04:10
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900232
|2007.07.04 03:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 04:10
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900179
|2007.07.04 03:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 04:10
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900159
|2007.07.04 03:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3612
|1.3112
|1.3710
|2007.07.04 04:10
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900146
|2007.07.04 03:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3612
|1.3112
|1.3710
|2007.07.04 04:10
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900142
|2007.07.04 03:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 04:10
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900091
|2007.07.04 03:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 04:10
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900060
|2007.07.04 03:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3612
|1.3112
|1.3710
|2007.07.04 04:10
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6898442
|2007.07.04 00:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.04 04:18
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6899963
|2007.07.04 03:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3612
|1.3112
|1.3710
|2007.07.04 04:18
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6899896
|2007.07.04 03:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.04 04:18
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900093
|2007.07.04 03:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0173
|1.9673
|2.0270
|2007.07.04 04:31
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900134
|2007.07.04 03:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0173
|1.9673
|2.0270
|2007.07.04 04:48
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900228
|2007.07.04 03:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9674
|2.0271
|2007.07.04 04:48
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900175
|2007.07.04 03:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0173
|1.9673
|2.0270
|2007.07.04 04:48
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900045
|2007.07.04 03:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9674
|2.0271
|2007.07.04 04:48
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900787
|2007.07.04 04:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3109
|1.3707
|2007.07.04 05:00
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6901059
|2007.07.04 04:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 05:00
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900812
|2007.07.04 04:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 05:01
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900010
|2007.07.04 03:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0272
|2007.07.04 05:09
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900816
|2007.07.04 04:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0272
|2007.07.04 05:09
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900478
|2007.07.04 04:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0272
|2007.07.04 05:09
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900381
|2007.07.04 04:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0272
|2007.07.04 05:09
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900282
|2007.07.04 03:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0272
|2007.07.04 05:09
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900237
|2007.07.04 03:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0272
|2007.07.04 05:11
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900271
|2007.07.04 03:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0272
|2007.07.04 05:18
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900917
|2007.07.04 04:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 05:18
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900063
|2007.07.04 03:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0273
|2007.07.04 05:19
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900256
|2007.07.04 03:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0273
|2007.07.04 05:19
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900299
|2007.07.04 03:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0273
|2007.07.04 05:19
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900325
|2007.07.04 04:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0273
|2007.07.04 05:19
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6900362
|2007.07.04 04:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0273
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6901037
|2007.07.04 04:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0177
|1.9677
|2.0274
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901008
|2007.07.04 04:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0177
|1.9677
|2.0274
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900972
|2007.07.04 04:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0273
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900962
|2007.07.04 04:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0177
|1.9677
|2.0274
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900928
|2007.07.04 04:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0177
|1.9677
|2.0274
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900910
|2007.07.04 04:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0273
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900726
|2007.07.04 04:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0273
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900683
|2007.07.04 04:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0177
|1.9677
|2.0274
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900676
|2007.07.04 04:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0273
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900663
|2007.07.04 04:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0177
|1.9677
|2.0274
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900656
|2007.07.04 04:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0273
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900609
|2007.07.04 04:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0273
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900588
|2007.07.04 04:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0273
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900533
|2007.07.04 04:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0177
|1.9677
|2.0274
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900516
|2007.07.04 04:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0273
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900459
|2007.07.04 04:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0273
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900345
|2007.07.04 04:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0177
|1.9677
|2.0274
|2007.07.04 05:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901048
|2007.07.04 04:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3610
|1.3110
|1.3708
|2007.07.04 05:26
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6901026
|2007.07.04 04:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0275
|2007.07.04 05:27
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901226
|2007.07.04 05:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0275
|2007.07.04 05:29
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6901288
|2007.07.04 05:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0276
|2007.07.04 05:29
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901277
|2007.07.04 05:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0275
|2007.07.04 05:29
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6901243
|2007.07.04 05:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0275
|2007.07.04 05:29
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6901235
|2007.07.04 05:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0276
|2007.07.04 05:29
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6901270
|2007.07.04 05:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0276
|2007.07.04 05:31
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900762
|2007.07.04 04:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.04 05:32
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901303
|2007.07.04 05:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0277
|2007.07.04 05:32
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6901378
|2007.07.04 05:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0181
|1.9681
|2.0278
|2007.07.04 05:32
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901315
|2007.07.04 05:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0277
|2007.07.04 05:33
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900834
|2007.07.04 04:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.04 05:34
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900878
|2007.07.04 04:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.04 05:34
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900996
|2007.07.04 04:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.04 05:39
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6901442
|2007.07.04 05:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3612
|1.3112
|1.3710
|2007.07.04 05:39
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901435
|2007.07.04 05:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3612
|1.3112
|1.3710
|2007.07.04 05:39
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901369
|2007.07.04 05:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3612
|1.3112
|1.3710
|2007.07.04 05:39
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901358
|2007.07.04 05:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3612
|1.3112
|1.3710
|2007.07.04 05:39
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901106
|2007.07.04 05:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3612
|1.3112
|1.3710
|2007.07.04 05:39
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901072
|2007.07.04 04:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3612
|1.3112
|1.3710
|2007.07.04 05:39
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901032
|2007.07.04 04:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.04 05:39
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6901003
|2007.07.04 04:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.04 05:39
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900894
|2007.07.04 04:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3612
|1.3112
|1.3710
|2007.07.04 05:39
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900036
|2007.07.04 03:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 05:40
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900501
|2007.07.04 04:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 05:40
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900728
|2007.07.04 04:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 05:42
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901131
|2007.07.04 05:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 05:42
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901300
|2007.07.04 05:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 05:49
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901530
|2007.07.04 05:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 05:49
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901486
|2007.07.04 05:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 05:49
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901470
|2007.07.04 05:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 05:49
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901382
|2007.07.04 05:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 05:49
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6902094
|2007.07.04 06:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3612
|1.3112
|1.3710
|2007.07.04 07:29
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6901771
|2007.07.04 05:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 07:31
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6902050
|2007.07.04 06:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 07:31
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6902022
|2007.07.04 06:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 07:31
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901909
|2007.07.04 06:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 07:31
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901887
|2007.07.04 06:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 07:31
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901801
|2007.07.04 06:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 07:31
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901790
|2007.07.04 05:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 07:31
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901778
|2007.07.04 05:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3113
|1.3711
|2007.07.04 07:34
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6899986
|2007.07.04 03:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:34
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900342
|2007.07.04 04:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:35
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900361
|2007.07.04 04:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:35
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900410
|2007.07.04 04:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:35
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900431
|2007.07.04 04:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:35
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900541
|2007.07.04 04:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:39
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6902898
|2007.07.04 07:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:39
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900553
|2007.07.04 04:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:40
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900607
|2007.07.04 04:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:40
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900673
|2007.07.04 04:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:40
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901458
|2007.07.04 05:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:40
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901505
|2007.07.04 05:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:44
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901547
|2007.07.04 05:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:46
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901570
|2007.07.04 05:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:46
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901632
|2007.07.04 05:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:46
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901733
|2007.07.04 05:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:47
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6903038
|2007.07.04 07:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.04 07:47
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6902961
|2007.07.04 07:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.04 07:47
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6902948
|2007.07.04 07:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.04 07:47
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6902914
|2007.07.04 07:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.04 07:47
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6902872
|2007.07.04 07:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:48
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6901942
|2007.07.04 06:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.04 07:48
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901928
|2007.07.04 06:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.04 07:48
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901827
|2007.07.04 06:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.04 07:48
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901811
|2007.07.04 06:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3614
|1.3114
|1.3712
|2007.07.04 07:48
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6901759
|2007.07.04 05:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.04 07:48
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901715
|2007.07.04 05:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.04 07:48
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6901677
|2007.07.04 05:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3616
|1.3116
|1.3714
|2007.07.04 07:48
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6901653
|2007.07.04 05:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.04 07:48
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6900523
|2007.07.04 04:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.04 07:48
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6900579
|2007.07.04 04:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.04 07:48
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900619
|2007.07.04 04:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.04 07:49
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6900712
|2007.07.04 04:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.04 07:49
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6901599
|2007.07.04 05:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.04 07:49
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6901615
|2007.07.04 05:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.04 07:49
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6900531
|2007.07.04 04:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3616
|1.3116
|1.3714
|2007.07.04 07:50
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6903246
|2007.07.04 07:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0275
|2007.07.04 07:58
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6903272
|2007.07.04 07:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0276
|2007.07.04 07:58
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6903222
|2007.07.04 07:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0277
|2007.07.04 07:59
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6903146
|2007.07.04 07:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0277
|2007.07.04 07:59
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6903092
|2007.07.04 07:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0277
|2007.07.04 07:59
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6903086
|2007.07.04 07:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0276
|2007.07.04 07:59
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6903062
|2007.07.04 07:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0277
|2007.07.04 07:59
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6903290
|2007.07.04 07:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0277
|2007.07.04 07:59
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6903296
|2007.07.04 07:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0277
|2007.07.04 07:59
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6903318
|2007.07.04 07:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0277
|2007.07.04 07:59
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6902079
|2007.07.04 06:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0181
|1.9681
|2.0278
|2007.07.04 07:59
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6903041
|2007.07.04 07:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0181
|1.9681
|2.0278
|2007.07.04 07:59
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|6901394
|2007.07.04 05:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0279
|2007.07.04 07:59
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|6901417
|2007.07.04 05:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0279
|2007.07.04 07:59
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|6901430
|2007.07.04 05:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0279
|2007.07.04 07:59
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|6901748
|2007.07.04 05:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0279
|2007.07.04 08:00
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|6901862
|2007.07.04 06:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0279
|2007.07.04 08:00
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|6902035
|2007.07.04 06:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0279
|2007.07.04 08:00
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|6902994
|2007.07.04 07:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0279
|2007.07.04 08:00
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|6901580
|2007.07.04 05:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3616
|1.3116
|1.3714
|2007.07.04 08:00
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6903340
|2007.07.04 07:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3617
|1.3117
|1.3715
|2007.07.04 08:00
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6903314
|2007.07.04 07:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3618
|1.3118
|1.3716
|2007.07.04 08:00
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6903283
|2007.07.04 07:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3616
|1.3116
|1.3714
|2007.07.04 08:01
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6903268
|2007.07.04 07:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3616
|1.3116
|1.3714
|2007.07.04 08:01
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6903251
|2007.07.04 07:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3617
|1.3117
|1.3715
|2007.07.04 08:01
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6903219
|2007.07.04 07:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3617
|1.3117
|1.3715
|2007.07.04 08:01
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6903212
|2007.07.04 07:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3618
|1.3118
|1.3716
|2007.07.04 08:01
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6903197
|2007.07.04 07:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3620
|1.3120
|1.3718
|2007.07.04 08:01
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6903178
|2007.07.04 07:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3620
|1.3120
|1.3718
|2007.07.04 08:01
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6903132
|2007.07.04 07:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3617
|1.3117
|1.3715
|2007.07.04 08:01
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6903125
|2007.07.04 07:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3616
|1.3116
|1.3714
|2007.07.04 08:01
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6903113
|2007.07.04 07:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3616
|1.3116
|1.3714
|2007.07.04 08:01
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6903074
|2007.07.04 07:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3616
|1.3116
|1.3714
|2007.07.04 08:01
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6903070
|2007.07.04 07:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3616
|1.3116
|1.3714
|2007.07.04 08:01
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6903035
|2007.07.04 07:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3616
|1.3116
|1.3714
|2007.07.04 08:01
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6903009
|2007.07.04 07:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3617
|1.3117
|1.3715
|2007.07.04 08:01
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6902975
|2007.07.04 07:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3616
|1.3116
|1.3714
|2007.07.04 08:01
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6903028
|2007.07.04 07:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0279
|2007.07.04 08:01
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6903354
|2007.07.04 07:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0282
|2007.07.04 08:01
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6903349
|2007.07.04 07:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0281
|2007.07.04 08:01
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6903017
|2007.07.04 07:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.04 08:01
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6902000
|2007.07.04 06:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.04 08:01
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6901970
|2007.07.04 06:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0281
|2007.07.04 08:02
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6901517
|2007.07.04 05:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.04 08:02
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6901573
|2007.07.04 05:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.04 08:02
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6901661
|2007.07.04 05:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.04 08:02
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6901693
|2007.07.04 05:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.04 08:02
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|6901836
|2007.07.04 06:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.04 08:02
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|6901922
|2007.07.04 06:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.04 08:02
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6901440
|2007.07.04 05:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0281
|2007.07.04 08:02
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6901473
|2007.07.04 05:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0281
|2007.07.04 08:03
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6901561
|2007.07.04 05:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0281
|2007.07.04 08:03
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6901628
|2007.07.04 05:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0281
|2007.07.04 08:03
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6901740
|2007.07.04 05:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0281
|2007.07.04 08:03
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6901467
|2007.07.04 05:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0282
|2007.07.04 08:04
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6901609
|2007.07.04 05:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0282
|2007.07.04 08:04
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6903546
|2007.07.04 08:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0283
|2007.07.04 08:06
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6903535
|2007.07.04 08:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0285
|2007.07.04 08:06
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6903670
|2007.07.04 08:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0285
|2007.07.04 08:06
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6903690
|2007.07.04 08:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0286
|2007.07.04 08:06
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6903643
|2007.07.04 08:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0287
|2007.07.04 08:06
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6903595
|2007.07.04 08:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0287
|2007.07.04 08:06
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6903607
|2007.07.04 08:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3620
|1.3120
|1.3718
|2007.07.04 08:07
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6903518
|2007.07.04 08:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3622
|1.3122
|1.3720
|2007.07.04 08:07
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6903424
|2007.07.04 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0192
|1.9692
|2.0289
|2007.07.04 08:07
|2.0202
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6903650
|2007.07.04 08:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3622
|1.3122
|1.3720
|2007.07.04 08:07
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6903692
|2007.07.04 08:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3622
|1.3122
|1.3720
|2007.07.04 08:16
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6903987
|2007.07.04 08:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3622
|1.3122
|1.3720
|2007.07.04 08:16
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6904049
|2007.07.04 08:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3622
|1.3122
|1.3720
|2007.07.04 08:16
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6904079
|2007.07.04 08:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3622
|1.3122
|1.3720
|2007.07.04 08:16
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6904109
|2007.07.04 08:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3622
|1.3122
|1.3720
|2007.07.04 08:16
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6904132
|2007.07.04 08:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3622
|1.3122
|1.3720
|2007.07.04 08:16
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6903566
|2007.07.04 08:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3123
|1.3721
|2007.07.04 08:17
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6903915
|2007.07.04 08:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|1.3124
|1.3722
|2007.07.04 08:17
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6904030
|2007.07.04 08:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|1.3124
|1.3722
|2007.07.04 08:18
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6904086
|2007.07.04 08:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0291
|2007.07.04 08:18
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6903756
|2007.07.04 08:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3125
|1.3723
|2007.07.04 08:18
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6903947
|2007.07.04 08:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3125
|1.3723
|2007.07.04 08:26
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6904367
|2007.07.04 08:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0292
|2007.07.04 08:27
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6904389
|2007.07.04 08:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0292
|2007.07.04 08:27
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6904404
|2007.07.04 08:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0292
|2007.07.04 08:27
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6904296
|2007.07.04 08:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3125
|1.3723
|2007.07.04 08:31
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6904326
|2007.07.04 08:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3125
|1.3723
|2007.07.04 08:31
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6904147
|2007.07.04 08:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3126
|1.3724
|2007.07.04 08:31
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6904184
|2007.07.04 08:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3126
|1.3724
|2007.07.04 08:31
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6904280
|2007.07.04 08:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3126
|1.3724
|2007.07.04 08:31
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6904422
|2007.07.04 08:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3126
|1.3724
|2007.07.04 08:31
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6904343
|2007.07.04 08:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|1.3127
|1.3725
|2007.07.04 08:31
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6904658
|2007.07.04 08:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3125
|1.3723
|2007.07.04 08:41
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6904617
|2007.07.04 08:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0290
|2007.07.04 08:41
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6904687
|2007.07.04 08:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3125
|1.3723
|2007.07.04 08:41
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6905012
|2007.07.04 08:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3622
|1.3122
|1.3720
|2007.07.04 08:52
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6904958
|2007.07.04 08:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3123
|1.3721
|2007.07.04 09:03
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6904952
|2007.07.04 08:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0285
|2007.07.04 09:03
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|6905057
|2007.07.04 08:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0192
|1.9692
|2.0289
|2007.07.04 09:03
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6905045
|2007.07.04 08:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0287
|2007.07.04 09:03
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6904983
|2007.07.04 08:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9691
|2.0288
|2007.07.04 09:03
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6904871
|2007.07.04 08:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0286
|2007.07.04 09:03
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6904987
|2007.07.04 08:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3123
|1.3721
|2007.07.04 09:03
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6905028
|2007.07.04 08:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3123
|1.3721
|2007.07.04 09:04
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6904876
|2007.07.04 08:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3125
|1.3723
|2007.07.05 09:49
|1.3631
|0.00
|0.00
|-2.25
|6.00
|6905449
|2007.07.04 09:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3125
|1.3723
|2007.07.05 09:49
|1.3631
|0.00
|0.00
|-2.25
|6.00
|6905437
|2007.07.04 09:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3126
|1.3724
|2007.07.05 09:49
|1.3631
|0.00
|0.00
|-2.25
|5.00
|6905407
|2007.07.04 09:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3126
|1.3724
|2007.07.05 09:49
|1.3631
|0.00
|0.00
|-2.25
|5.00
|6905344
|2007.07.04 09:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3125
|1.3723
|2007.07.05 09:50
|1.3631
|0.00
|0.00
|-2.25
|6.00
|6904900
|2007.07.04 08:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3125
|1.3723
|2007.07.05 09:50
|1.3629
|0.00
|0.00
|-2.25
|4.00
|6905060
|2007.07.04 08:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3126
|1.3724
|2007.07.05 09:50
|1.3629
|0.00
|0.00
|-2.25
|3.00
|6904912
|2007.07.04 08:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3126
|1.3724
|2007.07.05 09:50
|1.3629
|0.00
|0.00
|-2.25
|3.00
|6904845
|2007.07.04 08:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3126
|1.3724
|2007.07.05 09:50
|1.3629
|0.00
|0.00
|-2.25
|3.00
|6904825
|2007.07.04 08:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|1.3127
|1.3725
|2007.07.05 09:50
|1.3629
|0.00
|0.00
|-2.25
|2.00
|6904754
|2007.07.04 08:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3126
|1.3724
|2007.07.05 09:50
|1.3629
|0.00
|0.00
|-2.25
|3.00
|6904740
|2007.07.04 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|1.3127
|1.3725
|2007.07.05 09:50
|1.3629
|0.00
|0.00
|-2.25
|2.00
|6904626
|2007.07.04 08:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3126
|1.3724
|2007.07.05 09:50
|1.3629
|0.00
|0.00
|-2.25
|3.00
|6904604
|2007.07.04 08:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3126
|1.3724
|2007.07.05 09:50
|1.3629
|0.00
|0.00
|-2.25
|3.00
|6904373
|2007.07.04 08:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|1.3127
|1.3725
|2007.07.05 09:51
|1.3631
|0.00
|0.00
|-2.25
|4.00
|6905370
|2007.07.04 09:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3628
|1.3128
|1.3726
|2007.07.05 09:51
|1.3631
|0.00
|0.00
|-2.25
|3.00
|6904803
|2007.07.04 08:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3628
|1.3128
|1.3726
|2007.07.05 09:51
|1.3631
|0.00
|0.00
|-2.25
|3.00
|6904708
|2007.07.04 08:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3628
|1.3128
|1.3726
|2007.07.05 09:51
|1.3631
|0.00
|0.00
|-2.25
|3.00
|6904561
|2007.07.04 08:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3628
|1.3128
|1.3726
|2007.07.05 09:51
|1.3631
|0.00
|0.00
|-2.25
|3.00
|6904514
|2007.07.04 08:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3628
|1.3128
|1.3726
|2007.07.05 09:51
|1.3631
|0.00
|0.00
|-2.25
|3.00
|6904503
|2007.07.04 08:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|1.3127
|1.3725
|2007.07.05 09:51
|1.3631
|0.00
|0.00
|-2.25
|4.00
|6904462
|2007.07.04 08:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3628
|1.3128
|1.3726
|2007.07.05 09:51
|1.3631
|0.00
|0.00
|-2.25
|3.00
|6904225
|2007.07.04 08:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3628
|1.3128
|1.3726
|2007.07.05 09:51
|1.3631
|0.00
|0.00
|-2.25
|3.00
|6904532
|2007.07.04 08:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3630
|1.3130
|1.3728
|2007.07.05 09:51
|1.3635
|0.00
|0.00
|-2.25
|5.00
|6923389
|2007.07.05 09:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3636
|1.3136
|1.3734
|2007.07.05 09:53
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6923339
|2007.07.05 09:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3637
|1.3137
|1.3735
|2007.07.05 09:54
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6923485
|2007.07.05 09:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3637
|1.3137
|1.3735
|2007.07.05 09:54
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6923607
|2007.07.05 09:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3637
|1.3137
|1.3735
|2007.07.05 09:54
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6923695
|2007.07.05 09:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3642
|1.3142
|1.3740
|2007.07.05 10:02
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6923815
|2007.07.05 09:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3642
|1.3142
|1.3740
|2007.07.05 10:02
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6923768
|2007.07.05 09:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3644
|1.3144
|1.3742
|2007.07.05 10:14
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6924105
|2007.07.05 10:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3645
|1.3145
|1.3743
|2007.07.05 10:14
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6903835
|2007.07.04 08:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0204
|1.9704
|2.0301
|2007.07.05 10:28
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.57
|-33.00
|6923782
|2007.07.05 09:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0265
|2007.07.05 10:28
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6923684
|2007.07.05 09:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0265
|2007.07.05 10:28
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6923619
|2007.07.05 09:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0265
|2007.07.05 10:29
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6923492
|2007.07.05 09:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0163
|1.9663
|2.0260
|2007.07.05 10:29
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|6923383
|2007.07.05 09:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0158
|1.9658
|2.0255
|2007.07.05 10:29
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6923350
|2007.07.05 09:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0157
|1.9657
|2.0254
|2007.07.05 10:29
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|6925131
|2007.07.05 10:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3642
|1.3142
|1.3740
|2007.07.05 11:17
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6925157
|2007.07.05 10:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3643
|1.3143
|1.3741
|2007.07.05 11:17
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6925101
|2007.07.05 10:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3644
|1.3144
|1.3742
|2007.07.05 11:18
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6924760
|2007.07.05 10:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3645
|1.3145
|1.3743
|2007.07.05 11:18
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6926252
|2007.07.05 11:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3647
|1.3147
|1.3745
|2007.07.05 11:48
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6926117
|2007.07.05 11:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3648
|1.3148
|1.3746
|2007.07.05 11:48
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6924628
|2007.07.05 10:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3649
|1.3149
|1.3747
|2007.07.05 11:48
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6924618
|2007.07.05 10:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3648
|1.3148
|1.3746
|2007.07.05 11:48
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6926873
|2007.07.05 11:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3652
|1.3152
|1.3750
|2007.07.05 11:50
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6903900
|2007.07.04 08:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0203
|1.9703
|2.0300
|2007.07.05 13:03
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.57
|-28.00
|6903945
|2007.07.04 08:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0202
|1.9702
|2.0299
|2007.07.05 13:03
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.57
|-27.00
|6904231
|2007.07.04 08:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0201
|1.9701
|2.0298
|2007.07.05 13:03
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.57
|-24.00
|6926877
|2007.07.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0161
|1.9661
|2.0258
|2007.07.05 13:04
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|6927085
|2007.07.05 11:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0263
|2007.07.05 13:04
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|6928914
|2007.07.05 13:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0265
|2007.07.05 13:04
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|6923834
|2007.07.05 09:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0267
|2007.07.05 13:04
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|6904272
|2007.07.04 08:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0200
|1.9700
|2.0297
|2007.07.05 13:04
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.57
|-20.00
|6904480
|2007.07.04 08:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0200
|1.9700
|2.0297
|2007.07.05 13:04
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.57
|-18.00
|6924823
|2007.07.05 10:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0269
|2007.07.05 13:04
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6904023
|2007.07.04 08:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0199
|1.9699
|2.0296
|2007.07.05 13:04
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.57
|-17.00
|6925093
|2007.07.05 10:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0269
|2007.07.05 13:04
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6904043
|2007.07.04 08:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0199
|1.9699
|2.0296
|2007.07.05 13:05
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.57
|-17.00
|6904341
|2007.07.04 08:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0199
|1.9699
|2.0296
|2007.07.05 13:06
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.57
|-17.00
|6925094
|2007.07.05 10:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0269
|2007.07.05 13:06
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6925117
|2007.07.05 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0269
|2007.07.05 13:06
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|6928950
|2007.07.05 13:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0273
|2007.07.05 13:07
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|6929175
|2007.07.05 13:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0279
|2007.07.05 13:07
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|6929126
|2007.07.05 13:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.05 13:07
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|6929033
|2007.07.05 13:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0286
|2007.07.05 13:07
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6929223
|2007.07.05 13:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0286
|2007.07.05 13:07
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6904916
|2007.07.04 08:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0290
|2007.07.05 13:07
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.57
|0.00
|6904451
|2007.07.04 08:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0295
|2007.07.05 13:16
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.57
|-12.00
|6904489
|2007.07.04 08:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0295
|2007.07.05 13:16
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.57
|-12.00
|6929529
|2007.07.05 13:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0181
|1.9681
|2.0278
|2007.07.05 13:16
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|6904518
|2007.07.04 08:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0295
|2007.07.05 13:17
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.57
|-11.00
|6904549
|2007.07.04 08:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0295
|2007.07.05 13:17
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.57
|-11.00
|6903983
|2007.07.04 08:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0294
|2007.07.05 13:19
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.57
|-11.00
|6904113
|2007.07.04 08:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0294
|2007.07.05 13:20
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.57
|-11.00
|6904193
|2007.07.04 08:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0294
|2007.07.05 13:20
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.57
|-11.00
|6929440
|2007.07.05 13:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0279
|2007.07.05 13:20
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|6929483
|2007.07.05 13:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0279
|2007.07.05 13:20
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|6929588
|2007.07.05 13:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0279
|2007.07.05 13:20
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|6929557
|2007.07.05 13:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0281
|2007.07.05 13:20
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6929623
|2007.07.05 13:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0282
|2007.07.05 13:21
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6929654
|2007.07.05 13:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0282
|2007.07.05 13:21
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|6929839
|2007.07.05 13:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0282
|2007.07.05 13:21
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|6929771
|2007.07.05 13:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0283
|2007.07.05 13:21
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6929879
|2007.07.05 13:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0285
|2007.07.05 13:21
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6927020
|2007.07.05 11:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3658
|1.3158
|1.3756
|2007.07.05 13:22
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|6929711
|2007.07.05 13:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0286
|2007.07.05 13:22
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6926960
|2007.07.05 11:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3656
|1.3156
|1.3754
|2007.07.05 13:22
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|6929844
|2007.07.05 13:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3634
|1.3134
|1.3732
|2007.07.05 13:22
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|6929062
|2007.07.05 13:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3651
|1.3151
|1.3749
|2007.07.05 13:22
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|6929887
|2007.07.05 13:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3635
|1.3135
|1.3733
|2007.07.05 13:22
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|6929791
|2007.07.05 13:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3636
|1.3136
|1.3734
|2007.07.05 13:22
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|6929946
|2007.07.05 13:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3638
|1.3138
|1.3736
|2007.07.05 13:23
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6929373
|2007.07.05 13:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0287
|2007.07.05 13:23
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6929943
|2007.07.05 13:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0290
|2007.07.05 13:23
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6929994
|2007.07.05 13:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0290
|2007.07.05 13:23
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6904631
|2007.07.04 08:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0291
|2007.07.05 13:23
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.57
|1.00
|6904668
|2007.07.04 08:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0291
|2007.07.05 13:23
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.57
|2.00
|6904685
|2007.07.04 08:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0291
|2007.07.05 13:24
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.57
|1.00
|6904735
|2007.07.04 08:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0291
|2007.07.05 13:25
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.57
|1.00
|6904843
|2007.07.04 08:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0291
|2007.07.05 13:25
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.57
|1.00
|6905453
|2007.07.04 09:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0291
|2007.07.05 13:25
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.57
|1.00
|6929325
|2007.07.05 13:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0291
|2007.07.05 13:25
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6904568
|2007.07.04 08:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0292
|2007.07.05 13:25
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.57
|2.00
|6904762
|2007.07.04 08:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0292
|2007.07.05 13:25
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.57
|1.00
|6904798
|2007.07.04 08:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0292
|2007.07.05 13:26
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.57
|1.00
|6904827
|2007.07.04 08:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0292
|2007.07.05 13:26
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.57
|2.00
|6905248
|2007.07.04 08:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0292
|2007.07.05 13:26
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.57
|1.00
|6905435
|2007.07.04 09:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0292
|2007.07.05 13:26
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.57
|1.00
|6930021
|2007.07.05 13:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0292
|2007.07.05 13:26
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6929725
|2007.07.05 13:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3640
|1.3140
|1.3738
|2007.07.05 13:26
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6930076
|2007.07.05 13:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0292
|2007.07.05 13:27
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6904143
|2007.07.04 08:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0196
|1.9696
|2.0293
|2007.07.05 13:27
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.57
|1.00
|6904719
|2007.07.04 08:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0196
|1.9696
|2.0293
|2007.07.05 13:27
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.57
|1.00
|6904800
|2007.07.04 08:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0196
|1.9696
|2.0293
|2007.07.05 13:27
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.57
|1.00
|6929633
|2007.07.05 13:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3641
|1.3141
|1.3739
|2007.07.05 13:27
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6929669
|2007.07.05 13:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3641
|1.3141
|1.3739
|2007.07.05 13:27
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6930062
|2007.07.05 13:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3641
|1.3141
|1.3739
|2007.07.05 13:27
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6930392
|2007.07.05 13:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0286
|2007.07.05 13:34
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6929271
|2007.07.05 13:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3650
|1.3150
|1.3748
|2007.07.05 13:57
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|6928941
|2007.07.05 13:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3648
|1.3148
|1.3746
|2007.07.05 13:57
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|6930728
|2007.07.05 13:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3634
|1.3134
|1.3732
|2007.07.05 13:57
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|6930578
|2007.07.05 13:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3635
|1.3135
|1.3733
|2007.07.05 13:58
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6930955
|2007.07.05 13:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3635
|1.3135
|1.3733
|2007.07.05 13:58
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|6931007
|2007.07.05 13:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3635
|1.3135
|1.3733
|2007.07.05 13:58
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6930670
|2007.07.05 13:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3636
|1.3136
|1.3734
|2007.07.05 13:58
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|6930733
|2007.07.05 13:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3636
|1.3136
|1.3734
|2007.07.05 13:58
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|6931233
|2007.07.05 13:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3636
|1.3136
|1.3734
|2007.07.05 13:58
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|6930623
|2007.07.05 13:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3637
|1.3137
|1.3735
|2007.07.05 13:58
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6930143
|2007.07.05 13:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0200
|1.9700
|2.0297
|2007.07.05 13:58
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|6930772
|2007.07.05 13:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3637
|1.3137
|1.3735
|2007.07.05 13:58
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6930814
|2007.07.05 13:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3637
|1.3137
|1.3735
|2007.07.05 13:58
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6930922
|2007.07.05 13:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3637
|1.3137
|1.3735
|2007.07.05 13:59
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|6930189
|2007.07.05 13:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0199
|1.9699
|2.0296
|2007.07.05 13:59
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|6930398
|2007.07.05 13:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3638
|1.3138
|1.3736
|2007.07.05 13:59
|1.3643
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6930499
|2007.07.05 13:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3638
|1.3138
|1.3736
|2007.07.05 13:59
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6931364
|2007.07.05 13:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3638
|1.3138
|1.3736
|2007.07.05 13:59
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6930443
|2007.07.05 13:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3641
|1.3141
|1.3739
|2007.07.05 13:59
|1.3643
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6931350
|2007.07.05 13:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.05 13:59
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6930464
|2007.07.05 13:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3641
|1.3141
|1.3739
|2007.07.05 14:00
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6931385
|2007.07.05 13:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3641
|1.3141
|1.3739
|2007.07.05 14:00
|1.3643
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6930113
|2007.07.05 13:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0295
|2007.07.05 14:01
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|6904300
|2007.07.04 08:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0294
|2007.07.05 14:01
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.57
|-9.00
|6930586
|2007.07.05 13:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0282
|2007.07.05 14:03
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6930940
|2007.07.05 13:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0282
|2007.07.05 14:03
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6930900
|2007.07.05 13:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0284
|2007.07.05 14:03
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6930877
|2007.07.05 13:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0284
|2007.07.05 14:03
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6930852
|2007.07.05 13:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0284
|2007.07.05 14:03
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6930785
|2007.07.05 13:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0284
|2007.07.05 14:04
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6930756
|2007.07.05 13:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0284
|2007.07.05 14:04
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6930694
|2007.07.05 13:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0284
|2007.07.05 14:04
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6930662
|2007.07.05 13:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0282
|2007.07.05 14:04
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6930631
|2007.07.05 13:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0284
|2007.07.05 14:04
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6930491
|2007.07.05 13:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0285
|2007.07.05 14:12
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6931696
|2007.07.05 14:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0285
|2007.07.05 14:13
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6931735
|2007.07.05 14:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0285
|2007.07.05 14:13
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6930470
|2007.07.05 13:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0286
|2007.07.05 14:13
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6930737
|2007.07.05 13:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0286
|2007.07.05 14:13
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6931439
|2007.07.05 13:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0286
|2007.07.05 14:13
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6931514
|2007.07.05 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0286
|2007.07.05 14:13
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6931674
|2007.07.05 14:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0286
|2007.07.05 14:13
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6930383
|2007.07.05 13:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0287
|2007.07.05 14:13
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6930435
|2007.07.05 13:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0287
|2007.07.05 14:13
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6929203
|2007.07.05 13:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3648
|1.3148
|1.3746
|2007.07.05 14:24
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|6930203
|2007.07.05 13:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3648
|1.3148
|1.3746
|2007.07.05 14:25
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|6929139
|2007.07.05 13:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3647
|1.3147
|1.3745
|2007.07.05 14:25
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|6929338
|2007.07.05 13:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3646
|1.3146
|1.3744
|2007.07.05 14:26
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|6929462
|2007.07.05 13:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3646
|1.3146
|1.3744
|2007.07.05 14:26
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|6931538
|2007.07.05 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3646
|1.3146
|1.3744
|2007.07.05 14:27
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|6932093
|2007.07.05 14:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3636
|1.3136
|1.3734
|2007.07.05 14:29
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6932154
|2007.07.05 14:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3636
|1.3136
|1.3734
|2007.07.05 14:29
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6932049
|2007.07.05 14:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3637
|1.3137
|1.3735
|2007.07.05 14:29
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6904330
|2007.07.04 08:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0294
|2007.07.05 14:29
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.57
|-13.00
|6932221
|2007.07.05 14:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0277
|2007.07.05 14:30
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6931974
|2007.07.05 14:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3637
|1.3137
|1.3735
|2007.07.05 14:30
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6931992
|2007.07.05 14:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3638
|1.3138
|1.3736
|2007.07.05 14:30
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6932137
|2007.07.05 14:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0276
|2007.07.05 14:31
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|6932197
|2007.07.05 14:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3638
|1.3138
|1.3736
|2007.07.05 14:31
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6932258
|2007.07.05 14:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3638
|1.3138
|1.3736
|2007.07.05 14:31
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6932304
|2007.07.05 14:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3638
|1.3138
|1.3736
|2007.07.05 14:31
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6931945
|2007.07.05 14:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3640
|1.3140
|1.3738
|2007.07.05 14:32
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6904426
|2007.07.04 08:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0294
|2007.07.05 14:32
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.57
|-12.00
|6932363
|2007.07.05 14:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3640
|1.3140
|1.3738
|2007.07.05 14:32
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6931914
|2007.07.05 14:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3641
|1.3141
|1.3739
|2007.07.05 14:32
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6932403
|2007.07.05 14:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3641
|1.3141
|1.3739
|2007.07.05 14:32
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6932425
|2007.07.05 14:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3641
|1.3141
|1.3739
|2007.07.05 14:32
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6905402
|2007.07.04 09:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0294
|2007.07.05 14:32
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.57
|-12.00
|6930224
|2007.07.05 13:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0294
|2007.07.05 14:32
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|6905376
|2007.07.04 09:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0196
|1.9696
|2.0293
|2007.07.05 14:32
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.57
|-11.00
|6932081
|2007.07.05 14:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0181
|1.9681
|2.0278
|2007.07.05 14:32
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6932313
|2007.07.05 14:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0279
|2007.07.05 14:33
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6932248
|2007.07.05 14:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.05 14:33
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6932283
|2007.07.05 14:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.05 14:33
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6932455
|2007.07.05 14:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3641
|1.3141
|1.3739
|2007.07.05 14:33
|1.3643
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6932352
|2007.07.05 14:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.05 14:33
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6932852
|2007.07.05 14:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3634
|1.3134
|1.3732
|2007.07.05 14:37
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6932817
|2007.07.05 14:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3636
|1.3136
|1.3734
|2007.07.05 14:37
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6932750
|2007.07.05 14:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3635
|1.3135
|1.3733
|2007.07.05 14:37
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6929379
|2007.07.05 13:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3645
|1.3145
|1.3743
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-68.00
|6929491
|2007.07.05 13:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3645
|1.3145
|1.3743
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-68.00
|6929536
|2007.07.05 13:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3645
|1.3145
|1.3743
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-68.00
|6929562
|2007.07.05 13:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3644
|1.3144
|1.3742
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-67.00
|6929611
|2007.07.05 13:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3642
|1.3142
|1.3740
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-65.00
|6929988
|2007.07.05 13:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3643
|1.3143
|1.3741
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-66.00
|6930088
|2007.07.05 13:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3642
|1.3142
|1.3740
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-65.00
|6930136
|2007.07.05 13:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3643
|1.3143
|1.3741
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-66.00
|6930157
|2007.07.05 13:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3645
|1.3145
|1.3743
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-68.00
|6930243
|2007.07.05 13:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3644
|1.3144
|1.3742
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-67.00
|6930283
|2007.07.05 13:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3644
|1.3144
|1.3742
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-67.00
|6930329
|2007.07.05 13:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3643
|1.3143
|1.3741
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-66.00
|6930353
|2007.07.05 13:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3642
|1.3142
|1.3740
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-65.00
|6931475
|2007.07.05 13:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3644
|1.3144
|1.3742
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-67.00
|6931565
|2007.07.05 14:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3644
|1.3144
|1.3742
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-67.00
|6931586
|2007.07.05 14:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3643
|1.3143
|1.3741
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-66.00
|6931620
|2007.07.05 14:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3644
|1.3144
|1.3742
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-67.00
|6931655
|2007.07.05 14:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3643
|1.3143
|1.3741
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-66.00
|6931711
|2007.07.05 14:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3644
|1.3144
|1.3742
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-67.00
|6931719
|2007.07.05 14:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3643
|1.3143
|1.3741
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-66.00
|6931765
|2007.07.05 14:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3643
|1.3143
|1.3741
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-66.00
|6931792
|2007.07.05 14:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3644
|1.3144
|1.3742
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-67.00
|6931814
|2007.07.05 14:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3643
|1.3143
|1.3741
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-66.00
|6932510
|2007.07.05 14:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3643
|1.3143
|1.3741
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-66.00
|6932524
|2007.07.05 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3641
|1.3141
|1.3739
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-64.00
|6932556
|2007.07.05 14:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3641
|1.3141
|1.3739
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-64.00
|6932592
|2007.07.05 14:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3644
|1.3144
|1.3742
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-67.00
|6932634
|2007.07.05 14:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3645
|1.3145
|1.3743
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-68.00
|6932705
|2007.07.05 14:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3640
|1.3140
|1.3738
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-63.00
|6932891
|2007.07.05 14:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3639
|1.3139
|1.3737
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-62.00
|6932937
|2007.07.05 14:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3638
|1.3138
|1.3736
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-61.00
|6932986
|2007.07.05 14:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3639
|1.3139
|1.3737
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-62.00
|6933035
|2007.07.05 14:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3633
|1.3133
|1.3731
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-56.00
|6933119
|2007.07.05 14:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3636
|1.3136
|1.3734
|2007.07.06 14:30
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.75
|-59.00
|6930257
|2007.07.05 13:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0290
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-123.00
|6930296
|2007.07.05 13:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0290
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-123.00
|6930315
|2007.07.05 13:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0192
|1.9692
|2.0289
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-122.00
|6931481
|2007.07.05 13:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0287
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-120.00
|6931559
|2007.07.05 14:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9691
|2.0288
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-121.00
|6931637
|2007.07.05 14:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9691
|2.0288
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-121.00
|6931756
|2007.07.05 14:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0287
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-120.00
|6931760
|2007.07.05 14:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9691
|2.0288
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-121.00
|6931840
|2007.07.05 14:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9691
|2.0288
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-121.00
|6931847
|2007.07.05 14:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0287
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-120.00
|6931878
|2007.07.05 14:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0192
|1.9692
|2.0289
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-122.00
|6931917
|2007.07.05 14:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0290
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-123.00
|6931965
|2007.07.05 14:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0281
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-114.00
|6932002
|2007.07.05 14:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0282
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-115.00
|6932055
|2007.07.05 14:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0284
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-117.00
|6932377
|2007.07.05 14:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0282
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-115.00
|6932441
|2007.07.05 14:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-113.00
|6932520
|2007.07.05 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-113.00
|6932552
|2007.07.05 14:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0286
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-119.00
|6932588
|2007.07.05 14:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0284
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-117.00
|6932623
|2007.07.05 14:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0286
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-119.00
|6932697
|2007.07.05 14:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-113.00
|6932760
|2007.07.05 14:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0282
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-115.00
|6932825
|2007.07.05 14:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-113.00
|6932869
|2007.07.05 14:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0282
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-115.00
|6932895
|2007.07.05 14:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-113.00
|6932945
|2007.07.05 14:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0279
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-112.00
|6932990
|2007.07.05 14:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0279
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-112.00
|6933078
|2007.07.05 14:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0181
|1.9681
|2.0278
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-111.00
|6933108
|2007.07.05 14:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0280
|2007.07.06 14:30
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.19
|-113.00
|6955091
|2007.07.06 14:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3583
|1.3083
|1.3681
|2007.07.06 14:58
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6956695
|2007.07.06 14:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3588
|1.3088
|1.3686
|2007.07.06 14:58
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6956786
|2007.07.06 14:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3593
|1.3093
|1.3691
|2007.07.06 14:59
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6956957
|2007.07.06 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3598
|1.3098
|1.3696
|2007.07.06 15:06
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6957380
|2007.07.06 15:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3607
|1.3107
|1.3705
|2007.07.06 15:07
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6957548
|2007.07.06 15:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3111
|1.3709
|2007.07.06 15:08
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6957674
|2007.07.06 15:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|1.3115
|1.3713
|2007.07.06 16:09
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6959359
|2007.07.06 16:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3621
|1.3121
|1.3719
|2007.07.06 16:11
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6959532
|2007.07.06 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|1.3127
|1.3725
|2007.07.06 16:12
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6959625
|2007.07.06 16:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3633
|1.3133
|1.3731
|2007.07.06 16:24
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|0.00
|0.00
|-52.71
|-4 842.00
|Closed P/L:
|-4 894.71
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6960050
|2007.07.06 16:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3638
|1.3138
|1.3736
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|Floating P/L:
|-16.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-4 894.71
|Floating P/L:
|-16.00
|Margin:
|68.19
|Balance:
|105.29
|Equity:
|89.29
|Free Margin:
|21.10
|Details:
|Gross Profit:
|1 342.62
|Gross Loss:
|6 237.33
|Total Net Profit:
|-4 894.71
|Profit Factor:
|0.22
|Expected Payoff:
|-8.23
|Absolute Drawdown:
|4 925.71
|Maximal Drawdown:
|5 798.52 (98.74%)
|Relative Drawdown:
|98.74% (5 798.52)
|Total Trades:
|595
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|595 (82.86%)
|Profit Trades (% of total):
|493 (82.86%)
|Loss trades (% of total):
|102 (17.14%)
|Largest
|profit trade:
|23.00
|loss trade:
|-122.81
|Average
|profit trade:
|2.72
|loss trade:
|-61.15
|Maximum
|consecutive wins ($):
|330 (713.75)
|consecutive losses ($):
|64 (-5 758.80)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|713.75 (330)
|consecutive loss (count):
|-5 758.80 (64)
|Average
|consecutive wins:
|22
|consecutive losses:
|5