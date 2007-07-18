Interbank FX, LLC

Account: 1531984 Name: J.Barry Riley Currency: USD 2007 July 20, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
438197082007.07.18 15:30buy0.01gbpusdm2.05312.03212.05512007.07.19 00:402.05220.000.000.00-0.09
  Buy(#0)
438896122007.07.19 00:45buy0.10eurusdm1.38051.36051.39032007.07.19 08:291.38100.000.000.000.50
 801011Micronotch_v2
438896142007.07.19 00:45buy0.10eurusdm1.38051.36051.39032007.07.19 08:291.38100.000.000.000.50
 801011Micronotch_v2
438902532007.07.19 00:53buy0.10gbpusdm2.05162.03162.06122007.07.19 02:422.05250.000.000.000.90
 801014Micronotch_v2
438902552007.07.19 00:53buy0.10gbpusdm2.05162.03162.06122007.07.19 02:422.05250.000.000.000.90
 801014Micronotch_v2
438904582007.07.19 00:55buy0.10eurusdm1.38081.36081.39062007.07.19 08:291.38100.000.000.000.20
 801011Micronotch_v2
438904652007.07.19 00:55buy0.10gbpusdm2.05192.03192.06152007.07.19 02:422.05250.000.000.000.60
 801014Micronotch_v2
438908182007.07.19 00:59buy0.10gbpusdm2.05212.03212.06172007.07.19 02:422.05250.000.000.000.40
 801014Micronotch_v2
438909652007.07.19 01:00buy0.10gbpusdm2.05232.03232.06192007.07.19 02:422.05250.000.000.000.20
 801014Micronotch_v2
438912822007.07.19 01:01buy0.10gbpusdm2.05252.03252.06212007.07.19 06:302.05320.000.000.000.70
 801014Micronotch_v2
438925242007.07.19 01:16buy0.10eurusdm1.38021.36021.39002007.07.19 08:291.38100.000.000.000.80
 801011Micronotch_v2
438930572007.07.19 01:21buy0.10eurusdm1.38001.36001.38982007.07.19 06:211.38020.000.000.000.20
 801011Micronotch_v2
438932002007.07.19 01:23buy0.10eurusdm1.37981.35981.38962007.07.19 06:211.38020.000.000.000.40
 801011Micronotch_v2
438935972007.07.19 01:26buy0.10gbpusdm2.05142.03142.06102007.07.19 02:422.05250.000.000.001.10
 801014Micronotch_v2
438936802007.07.19 01:26buy0.10eurusdm1.37961.35961.38942007.07.19 06:211.38020.000.000.000.60
 801011Micronotch_v2
438944772007.07.19 01:29buy0.10eurusdm1.37941.35941.38922007.07.19 06:211.38020.000.000.000.80
 801011Micronotch_v2
438953472007.07.19 01:31buy0.10eurusdm1.37921.35921.38902007.07.19 06:211.38020.000.000.001.00
 801011Micronotch_v2
439024832007.07.19 02:43buy0.10gbpusdm2.05292.03292.06252007.07.19 06:302.05320.000.000.000.30
 801014Micronotch_v2
439031852007.07.19 02:53buy0.10gbpusdm2.05232.03232.06192007.07.19 06:302.05320.000.000.000.90
 801014Micronotch_v2
439054342007.07.19 03:41buy0.10gbpusdm2.05312.03312.06272007.07.19 06:302.05320.000.000.000.10
 801014Micronotch_v2
439065602007.07.19 04:05buy0.10gbpusdm2.05342.03342.06302007.07.20 06:412.05010.000.000.00-3.30
 801014Micronotch_v2
439128232007.07.19 05:51buy0.10gbpusdm2.05212.03212.06172007.07.19 06:302.05320.000.000.001.10
 801014Micronotch_v2
439141062007.07.19 05:55buy0.10eurusdm1.37891.35891.38872007.07.19 06:211.38020.000.000.001.30
 801011Micronotch_v2
439141412007.07.19 05:55buy0.10gbpusdm2.05192.03192.06152007.07.19 06:302.05310.000.000.001.20
 801014Micronotch_v2
439203052007.07.19 06:31buy0.10gbpusdm2.05382.03382.06342007.07.19 16:512.05030.000.000.00-3.50
 801014Micronotch_v2
439208882007.07.19 06:33buy0.10gbpusdm2.05402.03402.06362007.07.19 14:572.04960.000.000.00-4.40
 801014Micronotch_v2
439212032007.07.19 06:33buy0.10eurusdm1.38101.36101.39082007.07.19 08:531.38210.000.000.001.10
 801011Micronotch_v2
439235962007.07.19 06:44buy0.10gbpusdm2.05322.03322.06282007.07.20 09:502.05380.000.000.000.60
 801014Micronotch_v2
439271142007.07.19 07:08buy0.10eurusdm1.38121.36121.39102007.07.19 08:531.38210.000.000.000.90
 801011Micronotch_v2
439311462007.07.19 07:40buy0.10gbpusdm2.05302.03302.06252007.07.20 09:502.05380.000.000.000.80
 801014Micronotch_v2
439328922007.07.19 07:50buy0.10eurusdm1.38141.36141.39122007.07.19 08:531.38210.000.000.000.70
 801011Micronotch_v2
439345632007.07.19 07:57buy0.10eurusdm1.37971.35971.38952007.07.19 08:291.38110.000.000.001.40
 801011Micronotch_v2
439393712007.07.19 08:31buy0.10gbpusdm2.05232.03232.06112007.07.20 09:502.05380.000.000.001.50
 801014Micronotch_v2
439399232007.07.19 08:32buy0.10gbpusdm2.05072.03072.06002007.07.20 08:472.05190.000.000.001.20
 801014Micronotch_v2
439400622007.07.19 08:32buy0.10eurusdm1.38081.36081.39062007.07.19 08:531.38210.000.000.001.30
 801011Micronotch_v2
439407782007.07.19 08:35buy0.10gbpusdm2.05002.03002.05942007.07.19 16:512.05030.000.000.000.30
 801014Micronotch_v2
439421562007.07.19 08:46buy0.10gbpusdm2.04972.02972.05922007.07.19 16:512.05030.000.000.000.60
 801014Micronotch_v2
439441542007.07.19 08:54buy0.10eurusdm1.38181.36181.39162007.07.19 09:151.38290.000.000.001.10
 801011Micronotch_v2
439441802007.07.19 08:54buy0.10eurusdm1.38181.36181.39162007.07.19 09:151.38270.000.000.000.90
 801011Micronotch_v2
439454472007.07.19 08:59buy0.10eurusdm1.38201.36201.39182007.07.19 09:151.38270.000.000.000.70
 801011Micronotch_v2
439462612007.07.19 09:02buy0.10eurusdm1.38221.36221.39202007.07.19 09:151.38270.000.000.000.50
 801011Micronotch_v2
439478062007.07.19 09:08buy0.10eurusdm1.38261.36261.39242007.07.19 09:151.38270.000.000.000.10
 801011Micronotch_v2
439497572007.07.19 09:16buy0.10eurusdm1.38271.36271.39252007.07.20 14:341.38380.000.00-0.061.10
 801011Micronotch_v2
439497642007.07.19 09:17buy0.10eurusdm1.38271.36271.39252007.07.20 14:341.38380.000.00-0.061.10
 801011Micronotch_v2
439499832007.07.19 09:18buy0.10eurusdm1.38291.36291.39272007.07.20 12:101.38010.000.00-0.06-2.80
 801011Micronotch_v2
439506102007.07.19 09:23buy0.10eurusdm1.38251.36251.39232007.07.20 14:341.38380.000.00-0.061.30
 801011Micronotch_v2
439514252007.07.19 09:33buy0.10eurusdm1.38231.36231.39212007.07.20 14:231.38320.000.00-0.060.90
 801011Micronotch_v2
439524832007.07.19 09:45buy0.10eurusdm1.38201.36201.39182007.07.20 14:231.38320.000.00-0.061.20
 801011Micronotch_v2
439532362007.07.19 09:49buy0.10eurusdm1.38171.36171.39152007.07.19 10:281.38300.000.000.001.30
 801011Micronotch_v2
439534872007.07.19 09:50buy0.10eurusdm1.38151.36151.39132007.07.19 10:281.38280.000.000.001.30
 801011Micronotch_v2
439562122007.07.19 10:17buy0.10gbpusdm2.04952.02952.05912007.07.19 14:572.04950.000.000.000.00
 801014Micronotch_v2
439567962007.07.19 10:23buy0.10gbpusdm2.04932.02932.05892007.07.19 14:572.04950.000.000.000.20
 801014Micronotch_v2
439592692007.07.19 10:38buy0.10eurusdm1.38171.36171.39152007.07.19 12:201.38190.000.000.000.20
 801011Micronotch_v2
439611182007.07.19 10:57buy0.10gbpusdm2.04912.02912.05872007.07.19 14:572.04950.000.000.000.40
 801014Micronotch_v2
439613442007.07.19 10:58buy0.10gbpusdm2.04882.02882.05842007.07.19 14:572.04950.000.000.000.70
 801014Micronotch_v2
439618512007.07.19 11:02buy0.10gbpusdm2.04862.02862.05822007.07.19 14:572.04950.000.000.000.90
 801014Micronotch_v2
439623402007.07.19 11:08buy0.10gbpusdm2.04832.02832.05792007.07.19 14:572.04950.000.000.001.20
 801014Micronotch_v2
439628722007.07.19 11:15buy0.10eurusdm1.38151.36151.39132007.07.19 12:201.38190.000.000.000.40
 801011Micronotch_v2
439636292007.07.19 11:22buy0.10eurusdm1.38131.36131.39112007.07.19 12:201.38190.000.000.000.60
 801011Micronotch_v2
439638352007.07.19 11:23buy0.10eurusdm1.38111.36111.39092007.07.19 12:201.38190.000.000.000.80
 801011Micronotch_v2
439657602007.07.19 11:29buy0.10gbpusdm2.04792.02792.05752007.07.19 14:572.04950.000.000.001.60
 801014Micronotch_v2
439662542007.07.19 11:30buy0.10gbpusdm2.04772.02772.05732007.07.19 14:572.04950.000.000.001.80
 801014Micronotch_v2
439663592007.07.19 11:30buy0.10eurusdm1.38071.36071.39052007.07.19 12:201.38200.000.000.001.30
 801011Micronotch_v2
439732492007.07.19 12:35buy0.10eurusdm1.38171.36171.39152007.07.20 14:231.38320.000.00-0.061.50
 801011Micronotch_v2
439799332007.07.19 13:33buy0.10gbpusdm2.04732.02732.05692007.07.19 14:572.04950.000.000.002.20
 801014Micronotch_v2
439859932007.07.19 14:43buy0.10eurusdm1.38151.36151.39132007.07.20 14:171.38160.000.00-0.060.10
 801011Micronotch_v2
439887932007.07.19 15:01buy0.10gbpusdm2.04932.02932.05892007.07.19 16:512.05030.000.000.001.00
 801014Micronotch_v2
439890562007.07.19 15:02buy0.10gbpusdm2.04902.02902.05862007.07.19 16:512.05030.000.000.001.30
 801014Micronotch_v2
439894162007.07.19 15:04buy0.10gbpusdm2.04882.02882.05842007.07.19 16:512.05030.000.000.001.50
 801014Micronotch_v2
439928562007.07.19 15:29buy0.10gbpusdm2.04852.02852.05812007.07.19 16:512.05030.000.000.001.80
 801014Micronotch_v2
439931882007.07.19 15:30buy0.10gbpusdm2.04792.02792.05752007.07.19 16:512.05030.000.000.002.40
 801014Micronotch_v2
439932452007.07.19 15:30buy0.10eurusdm1.38111.36111.39092007.07.19 16:391.38150.000.000.000.40
 801011Micronotch_v2
439942392007.07.19 15:32buy0.10eurusdm1.38081.36081.39062007.07.19 16:391.38150.000.000.000.70
 801011Micronotch_v2
439968602007.07.19 15:37buy0.10eurusdm1.38061.36061.39042007.07.19 16:391.38150.000.000.000.90
 801011Micronotch_v2
439975942007.07.19 15:38buy0.10eurusdm1.38031.36031.39012007.07.19 16:391.38160.000.000.001.30
 801011Micronotch_v2
440164602007.07.19 17:43buy0.10gbpusdm2.05052.03052.06012007.07.20 08:312.05140.000.000.000.90
 801014Micronotch_v2
440168752007.07.19 17:44buy0.10gbpusdm2.05032.03032.05992007.07.20 07:102.05100.000.000.000.70
 801014Micronotch_v2
440169342007.07.19 17:44buy0.10eurusdm1.38131.36131.39112007.07.20 14:171.38160.000.00-0.060.30
 801011Micronotch_v2
440180232007.07.19 17:59buy0.10gbpusdm2.05002.03002.05962007.07.20 06:412.05010.000.000.000.10
 801014Micronotch_v2
440187622007.07.19 18:04buy0.10eurusdm1.38111.36111.39092007.07.20 14:171.38160.000.00-0.060.50
 801011Micronotch_v2
440190152007.07.19 18:06buy0.10gbpusdm2.04982.02982.05942007.07.20 06:412.05010.000.000.000.30
 801014Micronotch_v2
440192472007.07.19 18:09buy0.10gbpusdm2.04932.02932.05892007.07.20 06:412.05010.000.000.000.80
 801014Micronotch_v2
440193662007.07.19 18:09buy0.10eurusdm1.38091.36091.39072007.07.20 14:171.38160.000.00-0.060.70
 801011Micronotch_v2
440212222007.07.19 18:27buy0.10eurusdm1.38061.36061.39042007.07.20 14:171.38160.000.00-0.061.00
 801011Micronotch_v2
440218252007.07.19 18:28buy0.10eurusdm1.38031.36031.39012007.07.20 14:171.38170.000.00-0.061.40
 801011Micronotch_v2
440218342007.07.19 18:28buy0.10gbpusdm2.04902.02902.05862007.07.20 06:412.05010.000.000.001.10
 801014Micronotch_v2
440223052007.07.19 18:29buy0.10eurusdm1.38011.36011.38992007.07.20 12:101.38020.000.00-0.060.10
 801011Micronotch_v2
440267812007.07.19 19:02buy0.10gbpusdm2.04882.02882.05842007.07.20 06:412.05010.000.000.001.30
 801014Micronotch_v2
440272652007.07.19 19:06buy0.10gbpusdm2.04862.02862.05822007.07.20 06:412.05010.000.000.001.50
 801014Micronotch_v2
440279912007.07.19 19:21buy0.10gbpusdm2.04842.02842.05802007.07.20 06:412.05010.000.000.001.70
 801014Micronotch_v2
440301892007.07.19 19:41buy0.10eurusdm1.37991.35991.38972007.07.20 12:101.38020.000.00-0.060.30
 801011Micronotch_v2
440307902007.07.19 19:42buy0.10eurusdm1.37961.35961.38942007.07.20 12:101.38020.000.00-0.060.60
 801011Micronotch_v2
440310182007.07.19 19:42buy0.10gbpusdm2.04822.02822.05782007.07.20 06:412.05010.000.000.001.90
 801014Micronotch_v2
440688102007.07.20 02:06buy0.10eurusdm1.37941.35941.38922007.07.20 12:101.38020.000.000.000.80
 801011Micronotch_v2
440694712007.07.20 02:10buy0.10eurusdm1.37921.35921.38902007.07.20 12:101.38020.000.000.001.00
 801011Micronotch_v2
441033242007.07.20 06:44buy0.10gbpusdm2.05012.03012.05972007.07.20 07:102.05100.000.000.000.90
 801014Micronotch_v2
441035372007.07.20 06:45buy0.10gbpusdm2.04962.02962.05922007.07.20 07:102.05110.000.000.001.50
 801014Micronotch_v2
441100742007.07.20 07:17buy0.10gbpusdm2.05022.03022.05982007.07.20 08:312.05140.000.000.001.20
 801014Micronotch_v2
441109392007.07.20 07:19buy0.10gbpusdm2.04992.02992.05952007.07.20 08:472.05190.000.000.002.00
 801014Micronotch_v2
441115972007.07.20 07:21buy0.10gbpusdm2.04952.02952.05912007.07.20 08:312.05140.000.000.001.90
 801014Micronotch_v2
441134662007.07.20 07:30buy0.10gbpusdm2.04902.02902.05862007.07.20 08:312.05140.000.000.002.40
 801014Micronotch_v2
441144132007.07.20 07:32buy0.10eurusdm1.37901.35901.38882007.07.20 12:101.38020.000.000.001.20
 801011Micronotch_v2
441155552007.07.20 07:34buy0.10eurusdm1.37871.35871.38852007.07.20 12:101.38020.000.000.001.50
 801011Micronotch_v2
441299152007.07.20 08:43buy0.10eurusdm1.37851.35851.38832007.07.20 12:101.38020.000.000.001.70
 801011Micronotch_v2
441327762007.07.20 08:53buy0.10gbpusdm2.05212.03212.06172007.07.20 09:502.05360.000.000.001.50
 801014Micronotch_v2
441372222007.07.20 09:14buy0.10eurusdm1.37831.35831.38812007.07.20 12:101.38020.000.000.001.90
 801011Micronotch_v2
441389972007.07.20 09:20buy0.10gbpusdm2.05342.03342.06302007.07.20 09:502.05380.000.000.000.40
 801014Micronotch_v2
441446492007.07.20 09:42buy0.10gbpusdm2.05362.03362.06322007.07.20 09:502.05380.000.000.000.20
 801014Micronotch_v2
441466822007.07.20 09:50buy0.10gbpusdm2.05432.03432.06392007.07.20 14:182.05450.000.000.000.20
 801014Micronotch_v2
441466922007.07.20 09:50buy0.10gbpusdm2.05432.03432.06392007.07.20 14:182.05450.000.000.000.20
 801014Micronotch_v2
441471622007.07.20 09:51buy0.10gbpusdm2.05372.03372.06332007.07.20 14:182.05450.000.000.000.80
 801014Micronotch_v2
441474632007.07.20 09:52buy0.10gbpusdm2.05342.03342.06302007.07.20 14:182.05450.000.000.001.10
 801014Micronotch_v2
441479322007.07.20 09:55buy0.10gbpusdm2.05322.03322.06282007.07.20 14:182.05450.000.000.001.30
 801014Micronotch_v2
441481722007.07.20 09:56buy0.10gbpusdm2.05272.03272.06232007.07.20 14:182.05390.000.000.001.20
 801014Micronotch_v2
441484272007.07.20 09:58buy0.10gbpusdm2.05252.03252.06212007.07.20 11:332.05270.000.000.000.20
 801014Micronotch_v2
441485382007.07.20 09:59buy0.10gbpusdm2.05232.03232.06192007.07.20 11:332.05270.000.000.000.40
 801014Micronotch_v2
441497352007.07.20 10:07buy0.10gbpusdm2.05212.03212.06172007.07.20 11:332.05270.000.000.000.60
 801014Micronotch_v2
441509592007.07.20 10:17buy0.10gbpusdm2.05182.03182.06142007.07.20 11:332.05270.000.000.000.90
 801014Micronotch_v2
441530802007.07.20 10:41buy0.10gbpusdm2.05162.03162.06122007.07.20 11:332.05280.000.000.001.20
 801014Micronotch_v2
441617582007.07.20 11:42buy0.10gbpusdm2.05252.03252.06212007.07.20 14:182.05390.000.000.001.40
 801014Micronotch_v2
441995112007.07.20 14:19buy0.10gbpusdm2.05472.03472.06432007.07.20 14:342.05670.000.000.002.00
 801014Micronotch_v2
441999182007.07.20 14:21buy0.10gbpusdm2.05602.03602.06562007.07.20 14:442.05760.000.000.001.60
 801014Micronotch_v2
442013632007.07.20 14:23buy0.10eurusdm1.38321.36321.39302007.07.20 14:341.38380.000.000.000.60
 801011Micronotch_v2
442016412007.07.20 14:24buy0.10gbpusdm2.05632.03632.06592007.07.20 14:442.05780.000.000.001.50
 801014Micronotch_v2
442037552007.07.20 14:26buy0.10gbpusdm2.05652.03652.06612007.07.20 14:342.05660.000.000.000.10
 801014Micronotch_v2
442048132007.07.20 14:27buy0.10gbpusdm2.05702.03702.06642007.07.20 14:442.05780.000.000.000.80
 801014Micronotch_v2
442281042007.07.20 14:59buy0.10gbpusdm2.05582.03582.06542007.07.20 15:442.05660.000.000.000.80
 801014Micronotch_v2
442289202007.07.20 15:00buy0.10gbpusdm2.05552.03552.06512007.07.20 15:442.05660.000.000.001.10
 801014Micronotch_v2
442336432007.07.20 15:15buy0.10gbpusdm2.05532.03532.06492007.07.20 15:442.05660.000.000.001.30
 801014Micronotch_v2
442340772007.07.20 15:16buy0.10gbpusdm2.05492.03492.06452007.07.20 15:442.05650.000.000.001.60
 801014Micronotch_v2
  0.00 0.00 -0.96 103.91
Closed P/L: 102.95
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
442047082007.07.20 14:27buy0.10eurusdm1.38341.36341.3929 1.38250.000.00-0.06-0.90
 801011Micronotch_v2
442129222007.07.20 14:36buy0.10eurusdm1.38381.36381.3936 1.38250.000.00-0.06-1.30
 801011Micronotch_v2
442147602007.07.20 14:37buy0.10eurusdm1.38411.36411.3939 1.38250.000.00-0.06-1.60
 801011Micronotch_v2
442184112007.07.20 14:41buy0.10eurusdm1.38321.36321.3930 1.38250.000.00-0.06-0.70
 801011Micronotch_v2
442222632007.07.20 14:46buy0.10eurusdm1.38451.36451.3942 1.38250.000.00-0.06-2.00
 801011Micronotch_v2
442341232007.07.20 15:16buy0.10eurusdm1.38301.36301.3928 1.38250.000.00-0.06-0.50
 801011Micronotch_v2
442343652007.07.20 15:17buy0.10eurusdm1.38271.36271.3925 1.38250.000.00-0.06-0.20
 801011Micronotch_v2
442482572007.07.20 16:16buy0.10eurusdm1.38251.36251.3923 1.38250.000.00-0.060.00
 801011Micronotch_v2
442490902007.07.20 16:17buy0.10eurusdm1.38211.36211.3919 1.38250.000.00-0.060.40
 801011Micronotch_v2
442569922007.07.20 16:47buy0.10eurusdm1.38191.36191.3917 1.38250.000.00-0.060.60
 801011Micronotch_v2
442581362007.07.20 16:49buy0.10eurusdm1.38171.36171.3915 1.38250.000.00-0.060.80
 801011Micronotch_v2
442610442007.07.20 16:51buy0.10eurusdm1.38151.36151.3913 1.38250.000.00-0.061.00
 801011Micronotch_v2
442617622007.07.20 16:52buy0.10eurusdm1.38131.36131.3911 1.38250.000.00-0.061.20
 801011Micronotch_v2
442214732007.07.20 14:45buy0.10gbpusdm2.05862.03862.0682 2.05500.000.000.00-3.60
 801014Micronotch_v2
442214862007.07.20 14:45buy0.10gbpusdm2.05862.03862.0682 2.05500.000.000.00-3.60
 801014Micronotch_v2
442223262007.07.20 14:46buy0.10gbpusdm2.05882.03882.0683 2.05500.000.000.00-3.80
 801014Micronotch_v2
442228302007.07.20 14:47buy0.10gbpusdm2.05812.03812.0677 2.05500.000.000.00-3.10
 801014Micronotch_v2
442245472007.07.20 14:50buy0.10gbpusdm2.05782.03782.0674 2.05500.000.000.00-2.80
 801014Micronotch_v2
442256962007.07.20 14:53buy0.10gbpusdm2.05762.03762.0672 2.05500.000.000.00-2.60
 801014Micronotch_v2
442263582007.07.20 14:54buy0.10gbpusdm2.05702.03702.0666 2.05500.000.000.00-2.00
 801014Micronotch_v2
442275812007.07.20 14:58buy0.10gbpusdm2.05682.03682.0664 2.05500.000.000.00-1.80
 801014Micronotch_v2
442417972007.07.20 15:47buy0.10gbpusdm2.05652.03652.0661 2.05500.000.000.00-1.50
 801014Micronotch_v2
442474832007.07.20 16:13buy0.10gbpusdm2.05632.03632.0659 2.05500.000.000.00-1.30
 801014Micronotch_v2
442487742007.07.20 16:16buy0.10gbpusdm2.05542.03542.0650 2.05500.000.000.00-0.40
 801014Micronotch_v2
442548392007.07.20 16:41buy0.10gbpusdm2.05482.03482.0644 2.05500.000.000.000.20
 801014Micronotch_v2
442563172007.07.20 16:45buy0.10gbpusdm2.05442.03442.0640 2.05500.000.000.000.60
 801014Micronotch_v2
442612082007.07.20 16:51buy0.10gbpusdm2.05412.03412.0637 2.05500.000.000.000.90
 801014Micronotch_v2
  0.00 0.00 -0.78 -28.00
 Floating P/L: -28.78
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 102.95 Floating P/L: -28.78 Margin: 135.00
Balance: 339.48 Equity: 310.70 Free Margin: 175.70
 
Details:
Graph
Gross Profit: 117.10 Gross Loss: 14.15 Total Net Profit: 102.95
Profit Factor: 8.28 Expected Payoff: 0.79  
Absolute Drawdown: 0.09 Maximal Drawdown: 4.40 (1.66%) Relative Drawdown: 1.66% (4.40)
 
Total Trades: 130 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 130 (96.15%)
Profit Trades (% of total): 125 (96.15%) Loss trades (% of total): 5 (3.85%)
Largest profit trade: 2.40 loss trade: -4.40
Average profit trade: 0.94 loss trade: -2.83
Maximum consecutive wins ($): 39 (29.30) consecutive losses ($): 1 (-4.40)
Maximal consecutive profit (count): 36.90 (38) consecutive loss (count): -4.40 (1)
Average consecutive wins: 25 consecutive losses: 1