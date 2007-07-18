|Account: 1531984
|Name: J.Barry Riley
|Currency: USD
|2007 July 20, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|43819708
|2007.07.18 15:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0531
|2.0321
|2.0551
|2007.07.19 00:40
|2.0522
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|Buy(#0)
|43889612
|2007.07.19 00:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3805
|1.3605
|1.3903
|2007.07.19 08:29
|1.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801011
|Micronotch_v2
|43889614
|2007.07.19 00:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3805
|1.3605
|1.3903
|2007.07.19 08:29
|1.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801011
|Micronotch_v2
|43890253
|2007.07.19 00:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0516
|2.0316
|2.0612
|2007.07.19 02:42
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v2
|43890255
|2007.07.19 00:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0516
|2.0316
|2.0612
|2007.07.19 02:42
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v2
|43890458
|2007.07.19 00:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3808
|1.3608
|1.3906
|2007.07.19 08:29
|1.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|Micronotch_v2
|43890465
|2007.07.19 00:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0519
|2.0319
|2.0615
|2007.07.19 02:42
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v2
|43890818
|2007.07.19 00:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0521
|2.0321
|2.0617
|2007.07.19 02:42
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v2
|43890965
|2007.07.19 01:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0523
|2.0323
|2.0619
|2007.07.19 02:42
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v2
|43891282
|2007.07.19 01:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0525
|2.0325
|2.0621
|2007.07.19 06:30
|2.0532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v2
|43892524
|2007.07.19 01:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3802
|1.3602
|1.3900
|2007.07.19 08:29
|1.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801011
|Micronotch_v2
|43893057
|2007.07.19 01:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3800
|1.3600
|1.3898
|2007.07.19 06:21
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|Micronotch_v2
|43893200
|2007.07.19 01:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3798
|1.3598
|1.3896
|2007.07.19 06:21
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801011
|Micronotch_v2
|43893597
|2007.07.19 01:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0514
|2.0314
|2.0610
|2007.07.19 02:42
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v2
|43893680
|2007.07.19 01:26
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3796
|1.3596
|1.3894
|2007.07.19 06:21
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801011
|Micronotch_v2
|43894477
|2007.07.19 01:29
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3794
|1.3594
|1.3892
|2007.07.19 06:21
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801011
|Micronotch_v2
|43895347
|2007.07.19 01:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3792
|1.3592
|1.3890
|2007.07.19 06:21
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801011
|Micronotch_v2
|43902483
|2007.07.19 02:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0529
|2.0329
|2.0625
|2007.07.19 06:30
|2.0532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v2
|43903185
|2007.07.19 02:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0523
|2.0323
|2.0619
|2007.07.19 06:30
|2.0532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v2
|43905434
|2007.07.19 03:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0531
|2.0331
|2.0627
|2007.07.19 06:30
|2.0532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v2
|43906560
|2007.07.19 04:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0534
|2.0334
|2.0630
|2007.07.20 06:41
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|801014
|Micronotch_v2
|43912823
|2007.07.19 05:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0521
|2.0321
|2.0617
|2007.07.19 06:30
|2.0532
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v2
|43914106
|2007.07.19 05:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3789
|1.3589
|1.3887
|2007.07.19 06:21
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801011
|Micronotch_v2
|43914141
|2007.07.19 05:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0519
|2.0319
|2.0615
|2007.07.19 06:30
|2.0531
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v2
|43920305
|2007.07.19 06:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0538
|2.0338
|2.0634
|2007.07.19 16:51
|2.0503
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|801014
|Micronotch_v2
|43920888
|2007.07.19 06:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0540
|2.0340
|2.0636
|2007.07.19 14:57
|2.0496
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|801014
|Micronotch_v2
|43921203
|2007.07.19 06:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3810
|1.3610
|1.3908
|2007.07.19 08:53
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801011
|Micronotch_v2
|43923596
|2007.07.19 06:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0532
|2.0332
|2.0628
|2007.07.20 09:50
|2.0538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v2
|43927114
|2007.07.19 07:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3812
|1.3612
|1.3910
|2007.07.19 08:53
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801011
|Micronotch_v2
|43931146
|2007.07.19 07:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0530
|2.0330
|2.0625
|2007.07.20 09:50
|2.0538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v2
|43932892
|2007.07.19 07:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3814
|1.3614
|1.3912
|2007.07.19 08:53
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801011
|Micronotch_v2
|43934563
|2007.07.19 07:57
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3797
|1.3597
|1.3895
|2007.07.19 08:29
|1.3811
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801011
|Micronotch_v2
|43939371
|2007.07.19 08:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0523
|2.0323
|2.0611
|2007.07.20 09:50
|2.0538
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v2
|43939923
|2007.07.19 08:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0507
|2.0307
|2.0600
|2007.07.20 08:47
|2.0519
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v2
|43940062
|2007.07.19 08:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3808
|1.3608
|1.3906
|2007.07.19 08:53
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801011
|Micronotch_v2
|43940778
|2007.07.19 08:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0500
|2.0300
|2.0594
|2007.07.19 16:51
|2.0503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v2
|43942156
|2007.07.19 08:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0497
|2.0297
|2.0592
|2007.07.19 16:51
|2.0503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v2
|43944154
|2007.07.19 08:54
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3818
|1.3618
|1.3916
|2007.07.19 09:15
|1.3829
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801011
|Micronotch_v2
|43944180
|2007.07.19 08:54
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3818
|1.3618
|1.3916
|2007.07.19 09:15
|1.3827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801011
|Micronotch_v2
|43945447
|2007.07.19 08:59
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3820
|1.3620
|1.3918
|2007.07.19 09:15
|1.3827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801011
|Micronotch_v2
|43946261
|2007.07.19 09:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3822
|1.3622
|1.3920
|2007.07.19 09:15
|1.3827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801011
|Micronotch_v2
|43947806
|2007.07.19 09:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3826
|1.3626
|1.3924
|2007.07.19 09:15
|1.3827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801011
|Micronotch_v2
|43949757
|2007.07.19 09:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3827
|1.3627
|1.3925
|2007.07.20 14:34
|1.3838
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.10
|801011
|Micronotch_v2
|43949764
|2007.07.19 09:17
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3827
|1.3627
|1.3925
|2007.07.20 14:34
|1.3838
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.10
|801011
|Micronotch_v2
|43949983
|2007.07.19 09:18
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3829
|1.3629
|1.3927
|2007.07.20 12:10
|1.3801
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.80
|801011
|Micronotch_v2
|43950610
|2007.07.19 09:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3825
|1.3625
|1.3923
|2007.07.20 14:34
|1.3838
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.30
|801011
|Micronotch_v2
|43951425
|2007.07.19 09:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3823
|1.3623
|1.3921
|2007.07.20 14:23
|1.3832
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.90
|801011
|Micronotch_v2
|43952483
|2007.07.19 09:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3820
|1.3620
|1.3918
|2007.07.20 14:23
|1.3832
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.20
|801011
|Micronotch_v2
|43953236
|2007.07.19 09:49
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3817
|1.3617
|1.3915
|2007.07.19 10:28
|1.3830
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801011
|Micronotch_v2
|43953487
|2007.07.19 09:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3815
|1.3615
|1.3913
|2007.07.19 10:28
|1.3828
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801011
|Micronotch_v2
|43956212
|2007.07.19 10:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0495
|2.0295
|2.0591
|2007.07.19 14:57
|2.0495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|Micronotch_v2
|43956796
|2007.07.19 10:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0493
|2.0293
|2.0589
|2007.07.19 14:57
|2.0495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v2
|43959269
|2007.07.19 10:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3817
|1.3617
|1.3915
|2007.07.19 12:20
|1.3819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|Micronotch_v2
|43961118
|2007.07.19 10:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0491
|2.0291
|2.0587
|2007.07.19 14:57
|2.0495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v2
|43961344
|2007.07.19 10:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0488
|2.0288
|2.0584
|2007.07.19 14:57
|2.0495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v2
|43961851
|2007.07.19 11:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0486
|2.0286
|2.0582
|2007.07.19 14:57
|2.0495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v2
|43962340
|2007.07.19 11:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0483
|2.0283
|2.0579
|2007.07.19 14:57
|2.0495
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v2
|43962872
|2007.07.19 11:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3815
|1.3615
|1.3913
|2007.07.19 12:20
|1.3819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801011
|Micronotch_v2
|43963629
|2007.07.19 11:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3813
|1.3613
|1.3911
|2007.07.19 12:20
|1.3819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801011
|Micronotch_v2
|43963835
|2007.07.19 11:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3811
|1.3611
|1.3909
|2007.07.19 12:20
|1.3819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801011
|Micronotch_v2
|43965760
|2007.07.19 11:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0479
|2.0279
|2.0575
|2007.07.19 14:57
|2.0495
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|Micronotch_v2
|43966254
|2007.07.19 11:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0477
|2.0277
|2.0573
|2007.07.19 14:57
|2.0495
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|801014
|Micronotch_v2
|43966359
|2007.07.19 11:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3807
|1.3607
|1.3905
|2007.07.19 12:20
|1.3820
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801011
|Micronotch_v2
|43973249
|2007.07.19 12:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3817
|1.3617
|1.3915
|2007.07.20 14:23
|1.3832
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.50
|801011
|Micronotch_v2
|43979933
|2007.07.19 13:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0473
|2.0273
|2.0569
|2007.07.19 14:57
|2.0495
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|801014
|Micronotch_v2
|43985993
|2007.07.19 14:43
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3815
|1.3615
|1.3913
|2007.07.20 14:17
|1.3816
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.10
|801011
|Micronotch_v2
|43988793
|2007.07.19 15:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0493
|2.0293
|2.0589
|2007.07.19 16:51
|2.0503
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|Micronotch_v2
|43989056
|2007.07.19 15:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0490
|2.0290
|2.0586
|2007.07.19 16:51
|2.0503
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v2
|43989416
|2007.07.19 15:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0488
|2.0288
|2.0584
|2007.07.19 16:51
|2.0503
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v2
|43992856
|2007.07.19 15:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0485
|2.0285
|2.0581
|2007.07.19 16:51
|2.0503
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|801014
|Micronotch_v2
|43993188
|2007.07.19 15:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0479
|2.0279
|2.0575
|2007.07.19 16:51
|2.0503
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|Micronotch_v2
|43993245
|2007.07.19 15:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3811
|1.3611
|1.3909
|2007.07.19 16:39
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801011
|Micronotch_v2
|43994239
|2007.07.19 15:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3808
|1.3608
|1.3906
|2007.07.19 16:39
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801011
|Micronotch_v2
|43996860
|2007.07.19 15:37
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3806
|1.3606
|1.3904
|2007.07.19 16:39
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801011
|Micronotch_v2
|43997594
|2007.07.19 15:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3803
|1.3603
|1.3901
|2007.07.19 16:39
|1.3816
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801011
|Micronotch_v2
|44016460
|2007.07.19 17:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0505
|2.0305
|2.0601
|2007.07.20 08:31
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v2
|44016875
|2007.07.19 17:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0503
|2.0303
|2.0599
|2007.07.20 07:10
|2.0510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801014
|Micronotch_v2
|44016934
|2007.07.19 17:44
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3813
|1.3613
|1.3911
|2007.07.20 14:17
|1.3816
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.30
|801011
|Micronotch_v2
|44018023
|2007.07.19 17:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0500
|2.0300
|2.0596
|2007.07.20 06:41
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v2
|44018762
|2007.07.19 18:04
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3811
|1.3611
|1.3909
|2007.07.20 14:17
|1.3816
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.50
|801011
|Micronotch_v2
|44019015
|2007.07.19 18:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0498
|2.0298
|2.0594
|2007.07.20 06:41
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|Micronotch_v2
|44019247
|2007.07.19 18:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0493
|2.0293
|2.0589
|2007.07.20 06:41
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v2
|44019366
|2007.07.19 18:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3809
|1.3609
|1.3907
|2007.07.20 14:17
|1.3816
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.70
|801011
|Micronotch_v2
|44021222
|2007.07.19 18:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3806
|1.3606
|1.3904
|2007.07.20 14:17
|1.3816
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.00
|801011
|Micronotch_v2
|44021825
|2007.07.19 18:28
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3803
|1.3603
|1.3901
|2007.07.20 14:17
|1.3817
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.40
|801011
|Micronotch_v2
|44021834
|2007.07.19 18:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0490
|2.0290
|2.0586
|2007.07.20 06:41
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v2
|44022305
|2007.07.19 18:29
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3801
|1.3601
|1.3899
|2007.07.20 12:10
|1.3802
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.10
|801011
|Micronotch_v2
|44026781
|2007.07.19 19:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0488
|2.0288
|2.0584
|2007.07.20 06:41
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v2
|44027265
|2007.07.19 19:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0486
|2.0286
|2.0582
|2007.07.20 06:41
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v2
|44027991
|2007.07.19 19:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0484
|2.0284
|2.0580
|2007.07.20 06:41
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801014
|Micronotch_v2
|44030189
|2007.07.19 19:41
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3799
|1.3599
|1.3897
|2007.07.20 12:10
|1.3802
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.30
|801011
|Micronotch_v2
|44030790
|2007.07.19 19:42
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3796
|1.3596
|1.3894
|2007.07.20 12:10
|1.3802
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.60
|801011
|Micronotch_v2
|44031018
|2007.07.19 19:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0482
|2.0282
|2.0578
|2007.07.20 06:41
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|801014
|Micronotch_v2
|44068810
|2007.07.20 02:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3794
|1.3594
|1.3892
|2007.07.20 12:10
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801011
|Micronotch_v2
|44069471
|2007.07.20 02:10
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3792
|1.3592
|1.3890
|2007.07.20 12:10
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801011
|Micronotch_v2
|44103324
|2007.07.20 06:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0501
|2.0301
|2.0597
|2007.07.20 07:10
|2.0510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v2
|44103537
|2007.07.20 06:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0496
|2.0296
|2.0592
|2007.07.20 07:10
|2.0511
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v2
|44110074
|2007.07.20 07:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0502
|2.0302
|2.0598
|2007.07.20 08:31
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v2
|44110939
|2007.07.20 07:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0499
|2.0299
|2.0595
|2007.07.20 08:47
|2.0519
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801014
|Micronotch_v2
|44111597
|2007.07.20 07:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0495
|2.0295
|2.0591
|2007.07.20 08:31
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|801014
|Micronotch_v2
|44113466
|2007.07.20 07:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0490
|2.0290
|2.0586
|2007.07.20 08:31
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|Micronotch_v2
|44114413
|2007.07.20 07:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3790
|1.3590
|1.3888
|2007.07.20 12:10
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801011
|Micronotch_v2
|44115555
|2007.07.20 07:34
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3787
|1.3587
|1.3885
|2007.07.20 12:10
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801011
|Micronotch_v2
|44129915
|2007.07.20 08:43
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3785
|1.3585
|1.3883
|2007.07.20 12:10
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801011
|Micronotch_v2
|44132776
|2007.07.20 08:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0521
|2.0321
|2.0617
|2007.07.20 09:50
|2.0536
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v2
|44137222
|2007.07.20 09:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3783
|1.3583
|1.3881
|2007.07.20 12:10
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|801011
|Micronotch_v2
|44138997
|2007.07.20 09:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0534
|2.0334
|2.0630
|2007.07.20 09:50
|2.0538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v2
|44144649
|2007.07.20 09:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0536
|2.0336
|2.0632
|2007.07.20 09:50
|2.0538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v2
|44146682
|2007.07.20 09:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0543
|2.0343
|2.0639
|2007.07.20 14:18
|2.0545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v2
|44146692
|2007.07.20 09:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0543
|2.0343
|2.0639
|2007.07.20 14:18
|2.0545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v2
|44147162
|2007.07.20 09:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0537
|2.0337
|2.0633
|2007.07.20 14:18
|2.0545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v2
|44147463
|2007.07.20 09:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0534
|2.0334
|2.0630
|2007.07.20 14:18
|2.0545
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v2
|44147932
|2007.07.20 09:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0532
|2.0332
|2.0628
|2007.07.20 14:18
|2.0545
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v2
|44148172
|2007.07.20 09:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0527
|2.0327
|2.0623
|2007.07.20 14:18
|2.0539
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v2
|44148427
|2007.07.20 09:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0525
|2.0325
|2.0621
|2007.07.20 11:33
|2.0527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v2
|44148538
|2007.07.20 09:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0523
|2.0323
|2.0619
|2007.07.20 11:33
|2.0527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|Micronotch_v2
|44149735
|2007.07.20 10:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0521
|2.0321
|2.0617
|2007.07.20 11:33
|2.0527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v2
|44150959
|2007.07.20 10:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0518
|2.0318
|2.0614
|2007.07.20 11:33
|2.0527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v2
|44153080
|2007.07.20 10:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0516
|2.0316
|2.0612
|2007.07.20 11:33
|2.0528
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|Micronotch_v2
|44161758
|2007.07.20 11:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0525
|2.0325
|2.0621
|2007.07.20 14:18
|2.0539
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801014
|Micronotch_v2
|44199511
|2007.07.20 14:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0547
|2.0347
|2.0643
|2007.07.20 14:34
|2.0567
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801014
|Micronotch_v2
|44199918
|2007.07.20 14:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0560
|2.0360
|2.0656
|2007.07.20 14:44
|2.0576
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|Micronotch_v2
|44201363
|2007.07.20 14:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3832
|1.3632
|1.3930
|2007.07.20 14:34
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801011
|Micronotch_v2
|44201641
|2007.07.20 14:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0563
|2.0363
|2.0659
|2007.07.20 14:44
|2.0578
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801014
|Micronotch_v2
|44203755
|2007.07.20 14:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0565
|2.0365
|2.0661
|2007.07.20 14:34
|2.0566
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801014
|Micronotch_v2
|44204813
|2007.07.20 14:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0570
|2.0370
|2.0664
|2007.07.20 14:44
|2.0578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v2
|44228104
|2007.07.20 14:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0558
|2.0358
|2.0654
|2007.07.20 15:44
|2.0566
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|Micronotch_v2
|44228920
|2007.07.20 15:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0555
|2.0355
|2.0651
|2007.07.20 15:44
|2.0566
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801014
|Micronotch_v2
|44233643
|2007.07.20 15:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0553
|2.0353
|2.0649
|2007.07.20 15:44
|2.0566
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|801014
|Micronotch_v2
|44234077
|2007.07.20 15:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0549
|2.0349
|2.0645
|2007.07.20 15:44
|2.0565
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|Micronotch_v2
|0.00
|0.00
|-0.96
|103.91
|Closed P/L:
|102.95
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|44204708
|2007.07.20 14:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3834
|1.3634
|1.3929
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.90
|801011
|Micronotch_v2
|44212922
|2007.07.20 14:36
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3838
|1.3638
|1.3936
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.30
|801011
|Micronotch_v2
|44214760
|2007.07.20 14:37
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3841
|1.3641
|1.3939
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.60
|801011
|Micronotch_v2
|44218411
|2007.07.20 14:41
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3832
|1.3632
|1.3930
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.70
|801011
|Micronotch_v2
|44222263
|2007.07.20 14:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3845
|1.3645
|1.3942
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.00
|801011
|Micronotch_v2
|44234123
|2007.07.20 15:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3830
|1.3630
|1.3928
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.50
|801011
|Micronotch_v2
|44234365
|2007.07.20 15:17
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3827
|1.3627
|1.3925
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.20
|801011
|Micronotch_v2
|44248257
|2007.07.20 16:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3825
|1.3625
|1.3923
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.00
|801011
|Micronotch_v2
|44249090
|2007.07.20 16:17
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3821
|1.3621
|1.3919
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.40
|801011
|Micronotch_v2
|44256992
|2007.07.20 16:47
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3819
|1.3619
|1.3917
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.60
|801011
|Micronotch_v2
|44258136
|2007.07.20 16:49
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3817
|1.3617
|1.3915
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.80
|801011
|Micronotch_v2
|44261044
|2007.07.20 16:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3815
|1.3615
|1.3913
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.00
|801011
|Micronotch_v2
|44261762
|2007.07.20 16:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3813
|1.3613
|1.3911
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.20
|801011
|Micronotch_v2
|44221473
|2007.07.20 14:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0586
|2.0386
|2.0682
|2.0550
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|801014
|Micronotch_v2
|44221486
|2007.07.20 14:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0586
|2.0386
|2.0682
|2.0550
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|801014
|Micronotch_v2
|44222326
|2007.07.20 14:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0588
|2.0388
|2.0683
|2.0550
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|801014
|Micronotch_v2
|44222830
|2007.07.20 14:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0581
|2.0381
|2.0677
|2.0550
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|801014
|Micronotch_v2
|44224547
|2007.07.20 14:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0578
|2.0378
|2.0674
|2.0550
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|801014
|Micronotch_v2
|44225696
|2007.07.20 14:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0576
|2.0376
|2.0672
|2.0550
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|801014
|Micronotch_v2
|44226358
|2007.07.20 14:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0570
|2.0370
|2.0666
|2.0550
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|801014
|Micronotch_v2
|44227581
|2007.07.20 14:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0568
|2.0368
|2.0664
|2.0550
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|801014
|Micronotch_v2
|44241797
|2007.07.20 15:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0565
|2.0365
|2.0661
|2.0550
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|801014
|Micronotch_v2
|44247483
|2007.07.20 16:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0563
|2.0363
|2.0659
|2.0550
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801014
|Micronotch_v2
|44248774
|2007.07.20 16:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0554
|2.0354
|2.0650
|2.0550
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801014
|Micronotch_v2
|44254839
|2007.07.20 16:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0548
|2.0348
|2.0644
|2.0550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|Micronotch_v2
|44256317
|2007.07.20 16:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0544
|2.0344
|2.0640
|2.0550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|Micronotch_v2
|44261208
|2007.07.20 16:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0541
|2.0341
|2.0637
|2.0550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801014
|Micronotch_v2
|0.00
|0.00
|-0.78
|-28.00
|Floating P/L:
|-28.78
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|102.95
|Floating P/L:
|-28.78
|Margin:
|135.00
|Balance:
|339.48
|Equity:
|310.70
|Free Margin:
|175.70
|Details:
|Gross Profit:
|117.10
|Gross Loss:
|14.15
|Total Net Profit:
|102.95
|Profit Factor:
|8.28
|Expected Payoff:
|0.79
|Absolute Drawdown:
|0.09
|Maximal Drawdown:
|4.40 (1.66%)
|Relative Drawdown:
|1.66% (4.40)
|Total Trades:
|130
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|130 (96.15%)
|Profit Trades (% of total):
|125 (96.15%)
|Loss trades (% of total):
|5 (3.85%)
|Largest
|profit trade:
|2.40
|loss trade:
|-4.40
|Average
|profit trade:
|0.94
|loss trade:
|-2.83
|Maximum
|consecutive wins ($):
|39 (29.30)
|consecutive losses ($):
|1 (-4.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|36.90 (38)
|consecutive loss (count):
|-4.40 (1)
|Average
|consecutive wins:
|25
|consecutive losses:
|1