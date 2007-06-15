North Finance Co Ltd

Account: Name: Currency: USD 2007 July 20, 23:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
112099742007.07.20 19:50sell0.40eurusd1.38131.38541.38032007.07.20 22:151.38220.000.000.00-36.00
112104342007.07.20 20:02sell0.80eurusd1.38181.38551.38082007.07.20 22:141.38230.000.000.00-40.00
112112252007.07.20 20:48sell1.60eurusd1.38221.38551.38122007.07.20 22:141.38240.000.000.00-32.00
112123652007.07.20 22:10sell3.20eurusd1.38271.38561.38172007.07.20 22:141.38230.000.000.00128.00
112095942007.07.20 19:40sell0.40eurusd1.38211.38621.38112007.07.20 19:501.38150.000.000.0024.00
112089092007.07.20 19:16sell0.40eurusd1.38191.38601.38092007.07.20 19:401.38230.000.000.00-16.00
112090262007.07.20 19:19sell0.80eurusd1.38231.38601.38132007.07.20 19:401.38230.000.000.000.00
112094322007.07.20 19:36sell1.60eurusd1.38281.38611.38182007.07.20 19:401.38240.000.000.0064.00
112087422007.07.20 19:12sell0.40eurusd1.38261.38671.38162007.07.20 19:161.38200.000.000.0024.00
112073032007.07.20 18:21sell0.40eurusd1.38241.38651.38142007.07.20 19:121.38290.000.000.00-20.00
112074052007.07.20 18:24sell0.80eurusd1.38291.38661.38192007.07.20 19:111.38310.000.000.00-16.00
112084812007.07.20 19:02sell1.60eurusd1.38341.38671.38242007.07.20 19:111.38300.000.000.0064.00
112065442007.07.20 18:04sell0.40eurusd1.38321.38731.38222007.07.20 18:211.38250.000.000.0028.00
112059112007.07.20 17:54sell0.40eurusd1.38341.38751.38242007.07.20 18:041.38350.000.000.00-4.00
112064592007.07.20 18:02sell0.80eurusd1.38391.38761.38292007.07.20 18:041.38350.000.000.0032.00
112047912007.07.20 17:40sell0.40eurusd1.38301.38711.38202007.07.20 17:541.38350.000.000.00-20.00
112050832007.07.20 17:43sell0.80eurusd1.38351.38721.38252007.07.20 17:531.38370.000.000.00-16.00
112051682007.07.20 17:44sell1.60eurusd1.38401.38731.38302007.07.20 17:531.38360.000.000.0064.00
112039902007.07.20 17:34sell0.40eurusd1.38311.38721.38212007.07.20 17:401.38330.000.000.00-8.00
112040572007.07.20 17:34sell0.80eurusd1.38361.38731.38262007.07.20 17:401.38320.000.000.0032.00
112027232007.07.20 17:22buy0.40eurusd1.38381.37971.38482007.07.20 17:341.38320.000.000.00-24.00
112031122007.07.20 17:23buy0.80eurusd1.38331.37961.38432007.07.20 17:341.38310.000.000.00-16.00
112032162007.07.20 17:24buy1.60eurusd1.38281.37951.38382007.07.20 17:331.38320.000.000.0064.00
112025812007.07.20 17:20buy0.40eurusd1.38241.37831.38342007.07.20 17:211.38340.000.000.0040.00
112013952007.07.20 16:55buy0.40eurusd1.38141.37731.38242007.07.20 17:191.38240.000.000.0040.00
111987432007.07.20 15:12buy0.40eurusd1.38061.37651.38162007.07.20 16:551.38130.000.000.0028.00
111984452007.07.20 15:07buy0.40eurusd1.38001.37591.38102007.07.20 15:111.38060.000.000.0024.00
111957592007.07.20 12:50buy0.40eurusd1.37961.37551.38062007.07.20 15:071.37960.000.000.000.00
111958432007.07.20 12:52buy0.80eurusd1.37911.37541.38012007.07.20 15:051.37950.000.000.0032.00
111949802007.07.20 12:28buy0.40eurusd1.37891.37481.37992007.07.20 12:501.37960.000.000.0028.00
111938012007.07.20 11:54buy0.40eurusd1.37891.37481.37992007.07.20 12:271.37890.000.000.000.00
111944302007.07.20 12:13buy0.80eurusd1.37841.37471.37942007.07.20 12:271.37890.000.000.0040.00
111921672007.07.20 11:08buy0.40eurusd1.37991.37581.38092007.07.20 11:531.37870.000.000.00-48.00
111930192007.07.20 11:34buy0.80eurusd1.37941.37571.38042007.07.20 11:521.37880.000.000.00-48.00
111931212007.07.20 11:36buy1.60eurusd1.37891.37561.37992007.07.20 11:521.37890.000.000.000.00
111933912007.07.20 11:43buy3.20eurusd1.37841.37551.37942007.07.20 11:521.37890.000.000.00160.00
111896382007.07.20 09:54buy0.40eurusd1.38091.37681.38192007.07.20 11:081.37980.000.000.00-44.00
111901462007.07.20 10:12buy0.80eurusd1.38041.37671.38142007.07.20 11:071.37970.000.000.00-56.00
111902932007.07.20 10:17buy1.60eurusd1.38001.37671.38102007.07.20 11:071.37960.000.000.00-64.00
111907162007.07.20 10:30buy3.20eurusd1.37951.37661.38052007.07.20 11:071.37950.000.000.000.00
111909032007.07.20 10:33buy6.40eurusd1.37901.37651.38002007.07.20 11:071.37950.000.000.00320.00
111874442007.07.20 07:20buy0.40eurusd1.38001.37591.38102007.07.20 09:541.38060.000.000.0024.00
111832892007.07.19 23:30buy0.40eurusd1.38051.37641.38152007.07.20 07:181.37990.000.00-1.96-24.00
111839392007.07.20 00:18buy0.80eurusd1.38001.37631.38102007.07.20 07:171.37980.000.000.00-16.00
111860942007.07.20 04:56buy1.60eurusd1.37951.37621.38052007.07.20 07:171.37990.000.000.0064.00
111802602007.07.19 20:00sell0.40eurusd1.38191.38601.38092007.07.19 20:431.38120.000.000.0028.00
111761672007.07.19 17:26sell0.40eurusd1.38161.38571.38062007.07.19 18:001.38240.000.000.00-32.00
111767782007.07.19 17:56sell0.80eurusd1.38211.38581.38112007.07.19 18:001.38230.000.000.00-16.00
111768652007.07.19 17:57sell1.60eurusd1.38261.38591.38162007.07.19 17:591.38220.000.000.0064.00
111757412007.07.19 17:12sell0.40eurusd1.38171.38581.38072007.07.19 17:251.38170.000.000.000.00
111759482007.07.19 17:21sell0.80eurusd1.38211.38581.38112007.07.19 17:251.38170.000.000.0032.00
111744952007.07.19 16:23sell0.40eurusd1.38181.38591.38082007.07.19 17:121.38180.000.000.000.00
111750222007.07.19 16:44sell0.80eurusd1.38221.38591.38122007.07.19 17:121.38180.000.000.0032.00
111741532007.07.19 16:08sell0.40eurusd1.38201.38611.38102007.07.19 16:231.38210.000.000.00-4.00
111742762007.07.19 16:12sell0.80eurusd1.38241.38611.38142007.07.19 16:221.38200.000.000.0032.00
111737692007.07.19 15:58sell0.40eurusd1.38281.38691.38182007.07.19 16:081.38210.000.000.0028.00
111729712007.07.19 15:34sell0.40eurusd1.38151.38561.38052007.07.19 15:571.38290.000.000.00-56.00
111730322007.07.19 15:36sell0.80eurusd1.38201.38571.38102007.07.19 15:571.38270.000.000.00-56.00
111733962007.07.19 15:47sell1.60eurusd1.38241.38571.38142007.07.19 15:571.38270.000.000.00-48.00
111737002007.07.19 15:56sell3.20eurusd1.38291.38581.38192007.07.19 15:571.38250.000.000.00128.00
111728742007.07.19 15:30sell0.40eurusd1.38211.38621.38112007.07.19 15:341.38150.000.000.0024.00
111711602007.07.19 14:23sell0.40eurusd1.38101.38511.38002007.07.19 15:271.38220.000.000.00-48.00
111723112007.07.19 15:14sell0.80eurusd1.38151.38521.38052007.07.19 15:271.38230.000.000.00-64.00
111725512007.07.19 15:21sell1.60eurusd1.38201.38531.38102007.07.19 15:271.38210.000.000.00-16.00
111726632007.07.19 15:25sell3.20eurusd1.38241.38531.38142007.07.19 15:271.38200.000.000.00128.00
111700582007.07.19 13:31sell0.40eurusd1.38201.38611.38102007.07.19 14:231.38130.000.000.0028.00
111688692007.07.19 12:49sell0.40eurusd1.38141.38551.38042007.07.19 13:301.38240.000.000.00-40.00
111692842007.07.19 13:04sell0.80eurusd1.38191.38561.38092007.07.19 13:301.38240.000.000.00-40.00
111695162007.07.19 13:15sell1.60eurusd1.38231.38561.38132007.07.19 13:301.38230.000.000.000.00
111699432007.07.19 13:28sell3.20eurusd1.38281.38571.38182007.07.19 13:291.38240.000.000.00128.00
111681692007.07.19 12:23sell0.40eurusd1.38221.38631.38122007.07.19 12:491.38160.000.000.0024.00
111657372007.07.19 11:30sell0.40eurusd1.38091.38501.37992007.07.19 12:231.38230.000.000.00-56.00
111668052007.07.19 11:53sell0.80eurusd1.38141.38511.38042007.07.19 12:231.38240.000.000.00-80.00
111668762007.07.19 11:53sell1.60eurusd1.38201.38531.38102007.07.19 12:231.38260.000.000.00-96.00
111675372007.07.19 12:07sell3.20eurusd1.38241.38531.38142007.07.19 12:231.38260.000.000.00-64.00
111678772007.07.19 12:15sell6.40eurusd1.38291.38541.38192007.07.19 12:231.38240.000.000.00320.00
111644192007.07.19 10:44buy0.40eurusd1.38121.37711.38222007.07.19 11:011.38020.000.000.00-40.00
111646682007.07.19 10:54buy0.80eurusd1.38071.37701.38172007.07.19 11:011.38010.000.000.00-48.00
111646772007.07.19 10:54buy1.60eurusd1.38021.37691.38122007.07.19 11:011.38020.000.000.000.00
111647902007.07.19 10:56buy3.20eurusd1.37981.37691.38082007.07.19 11:001.38030.000.000.00160.00
111636392007.07.19 10:07buy0.40eurusd1.38141.37731.38242007.07.19 10:441.38090.000.000.00-20.00
111638412007.07.19 10:13buy0.80eurusd1.38091.37721.38192007.07.19 10:431.38080.000.000.00-8.00
111639402007.07.19 10:15buy1.60eurusd1.38041.37711.38142007.07.19 10:431.38080.000.000.0064.00
111623852007.07.19 09:21buy0.40eurusd1.38051.37641.38152007.07.19 10:071.38120.000.000.0028.00
111620872007.07.19 09:10buy0.40eurusd1.37961.37551.38062007.07.19 09:211.38020.000.000.0024.00
111613402007.07.19 08:30buy0.40eurusd1.37961.37551.38062007.07.19 09:101.37950.000.000.00-4.00
111616322007.07.19 08:54buy0.80eurusd1.37901.37531.38002007.07.19 09:101.37950.000.000.0040.00
111601672007.07.19 06:30sell0.40eurusd1.38011.38421.37912007.07.19 08:061.37950.000.000.0024.00
111574392007.07.19 02:20sell0.40eurusd1.38011.38421.37912007.07.19 04:171.38010.000.000.000.00
111577692007.07.19 02:54sell0.80eurusd1.38061.38431.37962007.07.19 04:151.38020.000.000.0032.00
111566602007.07.19 01:16sell0.40eurusd1.38021.38431.37922007.07.19 02:201.38020.000.000.000.00
111570682007.07.19 01:38sell0.80eurusd1.38071.38441.37972007.07.19 02:201.38030.000.000.0032.00
111564852007.07.19 01:11sell0.40eurusd1.38051.38461.37952007.07.19 01:161.38050.000.000.000.00
111564952007.07.19 01:12sell0.80eurusd1.38101.38471.38002007.07.19 01:161.38060.000.000.0032.00
111543372007.07.18 21:57sell0.40eurusd1.37941.38351.37842007.07.19 01:111.38060.000.002.64-48.00
111554902007.07.18 23:28sell0.80eurusd1.37991.38361.37892007.07.19 01:111.38050.000.005.28-48.00
111556192007.07.18 23:46sell1.60eurusd1.38031.38361.37932007.07.19 01:111.38040.000.0010.56-16.00
111563362007.07.19 01:02sell3.20eurusd1.38101.38391.38002007.07.19 01:111.38050.000.000.00160.00
111531282007.07.18 20:15sell0.40eurusd1.38071.38481.37972007.07.18 21:551.38000.000.000.0028.00
111519652007.07.18 19:13buy0.40eurusd1.38151.37741.38252007.07.18 20:141.38070.000.000.00-32.00
111524152007.07.18 19:31buy0.80eurusd1.38101.37731.38202007.07.18 20:121.38090.000.000.00-8.00
111527002007.07.18 19:50buy1.60eurusd1.38051.37721.38152007.07.18 20:121.38090.000.000.0064.00
111495182007.07.18 17:53buy0.40eurusd1.38121.37711.38222007.07.18 19:131.38120.000.000.000.00
111515372007.07.18 18:51buy0.80eurusd1.38071.37701.38172007.07.18 19:121.38110.000.000.0032.00
111491932007.07.18 17:47buy0.40eurusd1.38161.37751.38262007.07.18 17:531.38090.000.000.00-28.00
111492992007.07.18 17:49buy0.80eurusd1.38111.37741.38212007.07.18 17:531.38110.000.000.000.00
111494042007.07.18 17:50buy1.60eurusd1.38061.37731.38162007.07.18 17:531.38100.000.000.0064.00
111483072007.07.18 17:34buy0.40eurusd1.38061.37651.38162007.07.18 17:471.38130.000.000.0028.00
111473872007.07.18 17:23buy0.40eurusd1.37971.37561.38072007.07.18 17:341.38030.000.000.0024.00
111468442007.07.18 17:11buy0.40eurusd1.37961.37551.38062007.07.18 17:221.37970.000.000.004.00
111470112007.07.18 17:14buy0.80eurusd1.37901.37531.38002007.07.18 17:221.37950.000.000.0040.00
111465012007.07.18 17:06buy0.40eurusd1.37861.37451.37962007.07.18 17:111.37930.000.000.0028.00
111463212007.07.18 17:01buy0.40eurusd1.37811.37401.37912007.07.18 17:061.37840.000.000.0012.00
111464392007.07.18 17:04buy0.80eurusd1.37771.37401.37872007.07.18 17:061.37810.000.000.0032.00
111454592007.07.18 16:35buy0.40eurusd1.37811.37401.37912007.07.18 17:011.37770.000.000.00-16.00
111462362007.07.18 17:00buy0.80eurusd1.37761.37391.37862007.07.18 17:011.37800.000.000.0032.00
111444392007.07.18 16:10buy0.40eurusd1.37711.37301.37812007.07.18 16:351.37780.000.000.0028.00
111438392007.07.18 15:52buy0.40eurusd1.37681.37271.37782007.07.18 16:101.37680.000.000.000.00
111441722007.07.18 16:00buy0.80eurusd1.37631.37261.37732007.07.18 16:101.37670.000.000.0032.00
111436462007.07.18 15:48buy0.40eurusd1.37661.37251.37762007.07.18 15:521.37650.000.000.00-4.00
111437482007.07.18 15:50buy0.80eurusd1.37611.37241.37712007.07.18 15:521.37650.000.000.0032.00
111431912007.07.18 15:42buy0.40eurusd1.37691.37281.37792007.07.18 15:481.37650.000.000.00-16.00
111432902007.07.18 15:44buy0.80eurusd1.37641.37271.37742007.07.18 15:481.37630.000.000.00-8.00
111433212007.07.18 15:44buy1.60eurusd1.37601.37271.37702007.07.18 15:471.37640.000.000.0064.00
111420972007.07.18 15:25buy0.40eurusd1.37851.37441.37952007.07.18 15:421.37680.000.000.00-68.00
111423522007.07.18 15:30buy0.80eurusd1.37781.37411.37882007.07.18 15:421.37690.000.000.00-72.00
111426182007.07.18 15:35buy1.60eurusd1.37721.37391.37822007.07.18 15:421.37680.000.000.00-64.00
111427782007.07.18 15:39buy3.20eurusd1.37671.37381.37772007.07.18 15:421.37660.000.000.00-32.00
111428652007.07.18 15:40buy6.40eurusd1.37621.37371.37722007.07.18 15:421.37670.000.000.00320.00
111415432007.07.18 15:11buy0.40eurusd1.37771.37361.37872007.07.18 15:251.37830.000.000.0024.00
111390522007.07.18 13:30buy0.40eurusd1.37901.37491.38002007.07.18 15:111.37760.000.000.00-56.00
111399102007.07.18 14:15buy0.80eurusd1.37851.37481.37952007.07.18 15:101.37760.000.000.00-72.00
111403722007.07.18 14:35buy1.60eurusd1.37801.37471.37902007.07.18 15:091.37760.000.000.00-64.00
111404862007.07.18 14:38buy3.20eurusd1.37751.37461.37852007.07.18 15:081.37750.000.000.000.00
111410042007.07.18 14:54buy6.40eurusd1.37701.37451.37802007.07.18 15:081.37750.000.000.00320.00
111299692007.07.18 08:59sell0.40eurusd1.38131.38541.38032007.07.18 09:431.38140.000.000.00-4.00
111311132007.07.18 09:36sell0.80eurusd1.38181.38551.38082007.07.18 09:431.38140.000.000.0032.00
111296102007.07.18 08:46sell0.40eurusd1.38211.38621.38112007.07.18 08:591.38150.000.000.0024.00
111282402007.07.18 07:40sell0.40eurusd1.38191.38601.38092007.07.18 08:451.38240.000.000.00-20.00
111283322007.07.18 07:43sell0.80eurusd1.38231.38601.38132007.07.18 08:441.38250.000.000.00-16.00
111283982007.07.18 07:46sell1.60eurusd1.38281.38611.38182007.07.18 08:431.38240.000.000.0064.00
111244492007.07.18 04:26sell0.40eurusd1.38051.38461.37952007.07.18 07:401.38210.000.000.00-64.00
111245872007.07.18 04:39sell0.80eurusd1.38101.38471.38002007.07.18 07:401.38220.000.000.00-96.00
111254102007.07.18 05:50sell1.60eurusd1.38151.38481.38052007.07.18 07:401.38220.000.000.00-112.00
111257212007.07.18 06:03sell3.20eurusd1.38201.38491.38102007.07.18 07:401.38210.000.000.00-32.00
111269102007.07.18 06:58sell6.40eurusd1.38241.38491.38142007.07.18 07:401.38220.000.000.00128.00
111274112007.07.18 07:08sell12.80eurusd1.38291.38501.38192007.07.18 07:391.38240.000.000.00640.00
111239272007.07.18 03:46sell0.40eurusd1.38131.38541.38032007.07.18 04:261.38060.000.000.0028.00
111233452007.07.18 03:22sell0.40eurusd1.38221.38631.38122007.07.18 03:461.38160.000.000.0024.00
111218292007.07.18 02:16sell1.60eurusd1.37921.38251.37822007.07.18 03:221.38220.000.000.00-480.00
111227472007.07.18 03:14sell3.20eurusd1.37971.38261.37872007.07.18 03:221.38230.000.000.00-832.00
111228682007.07.18 03:17sell6.40eurusd1.38121.38371.38022007.07.18 03:221.38210.000.000.00-576.00
111229262007.07.18 03:17sell12.80eurusd1.38171.38381.38072007.07.18 03:221.38230.000.000.00-768.00
111215382007.07.18 01:52sell0.80eurusd1.37871.38241.37772007.07.18 03:221.38240.000.000.00-296.00
111205952007.07.18 00:43sell0.40eurusd1.37821.38231.37722007.07.18 03:221.38230.000.000.00-164.00
111189582007.07.17 22:09sell0.40eurusd1.37831.38241.37732007.07.18 00:431.37830.000.000.880.00
111202892007.07.18 00:23sell0.80eurusd1.37881.38251.37782007.07.18 00:411.37840.000.000.0032.00
111161312007.07.17 18:38buy0.40eurusd1.37861.37451.37962007.07.17 22:081.37840.000.000.00-8.00
111175842007.07.17 20:07buy0.80eurusd1.37811.37441.37912007.07.17 22:081.37850.000.000.0032.00
111148772007.07.17 17:53buy0.40eurusd1.37871.37461.37972007.07.17 18:381.37850.000.000.00-8.00
111159922007.07.17 18:33buy0.80eurusd1.37821.37451.37922007.07.17 18:371.37860.000.000.0032.00
111136102007.07.17 17:13buy0.40eurusd1.37861.37451.37962007.07.17 17:531.37840.000.000.00-8.00
111144772007.07.17 17:41buy0.80eurusd1.37811.37441.37912007.07.17 17:521.37850.000.000.0032.00
111124912007.07.17 16:37buy0.40eurusd1.37841.37431.37942007.07.17 17:131.37830.000.000.00-4.00
111131972007.07.17 17:00buy0.80eurusd1.37801.37431.37902007.07.17 17:121.37840.000.000.0032.00
111112472007.07.17 16:07buy0.40eurusd1.37831.37421.37932007.07.17 16:371.37830.000.000.000.00
111113822007.07.17 16:12buy0.80eurusd1.37781.37411.37882007.07.17 16:371.37830.000.000.0040.00
111097542007.07.17 15:43buy0.40eurusd1.37851.37441.37952007.07.17 16:071.37820.000.000.00-12.00
111109892007.07.17 16:03buy0.80eurusd1.37791.37421.37892007.07.17 16:071.37830.000.000.0032.00
111093362007.07.17 15:35buy0.40eurusd1.37771.37361.37872007.07.17 15:431.37840.000.000.0028.00
111089452007.07.17 15:30buy0.40eurusd1.37821.37411.37922007.07.17 15:351.37760.000.000.00-24.00
111089972007.07.17 15:31buy0.80eurusd1.37781.37411.37882007.07.17 15:341.37740.000.000.00-32.00
111090622007.07.17 15:32buy1.60eurusd1.37721.37391.37822007.07.17 15:341.37770.000.000.0080.00
111080422007.07.17 15:06buy0.40eurusd1.37731.37321.37832007.07.17 15:301.37810.000.000.0032.00
111064742007.07.17 14:00buy0.40eurusd1.37761.37351.37862007.07.17 15:041.37700.000.000.00-24.00
111073892007.07.17 14:42buy0.80eurusd1.37711.37341.37812007.07.17 15:031.37690.000.000.00-16.00
111075302007.07.17 14:46buy1.60eurusd1.37661.37331.37762007.07.17 15:031.37700.000.000.0064.00
111009762007.07.17 11:39sell0.40eurusd1.37911.38321.37812007.07.17 12:001.37810.000.000.0040.00
110982352007.07.17 10:29sell0.40eurusd1.37841.38251.37742007.07.17 11:391.37930.000.000.00-36.00
110987842007.07.17 10:44sell0.80eurusd1.37891.38261.37792007.07.17 11:391.37920.000.000.00-24.00
111003422007.07.17 11:32sell1.60eurusd1.37951.38281.37852007.07.17 11:381.37900.000.000.0080.00
110969672007.07.17 10:03sell0.40eurusd1.37881.38291.37782007.07.17 10:291.37850.000.000.0012.00
110973682007.07.17 10:16sell0.80eurusd1.37931.38301.37832007.07.17 10:291.37870.000.000.0048.00
110934832007.07.17 08:24sell0.40eurusd1.37841.38251.37742007.07.17 10:031.37910.000.000.00-28.00
110952292007.07.17 09:22sell0.80eurusd1.37901.38271.37802007.07.17 10:031.37910.000.000.00-8.00
110961612007.07.17 09:45sell1.60eurusd1.37951.38281.37852007.07.17 10:031.37910.000.000.0064.00
110918762007.07.17 06:22buy0.40eurusd1.37851.37441.37952007.07.17 08:241.37830.000.000.00-8.00
110932572007.07.17 08:07buy0.80eurusd1.37801.37431.37902007.07.17 08:241.37840.000.000.0032.00
110891472007.07.17 01:57buy0.40eurusd1.37781.37371.37882007.07.17 06:191.37840.000.000.0024.00
110856372007.07.16 20:37buy0.40eurusd1.37861.37451.37962007.07.17 01:561.37770.000.00-1.96-36.00
110857862007.07.16 20:45buy0.80eurusd1.37811.37441.37912007.07.17 01:551.37770.000.00-3.92-32.00
110872232007.07.16 23:14buy1.60eurusd1.37771.37441.37872007.07.17 01:541.37750.000.00-7.84-32.00
110881832007.07.17 00:20buy3.20eurusd1.37721.37431.37822007.07.17 01:541.37760.000.000.00128.00
110832742007.07.16 18:30buy0.40eurusd1.37841.37431.37942007.07.16 20:341.37830.000.000.00-4.00
110845702007.07.16 19:26buy0.80eurusd1.37801.37431.37902007.07.16 20:321.37840.000.000.0032.00
110752832007.07.16 13:27sell0.40eurusd1.37901.38311.37802007.07.16 14:341.37910.000.000.00-4.00
110755692007.07.16 13:44sell0.80eurusd1.37951.38321.37852007.07.16 14:341.37910.000.000.0032.00
110741542007.07.16 12:41sell0.40eurusd1.37981.38391.37882007.07.16 13:271.37910.000.000.0028.00
110734122007.07.16 12:18sell0.40eurusd1.37931.38341.37832007.07.16 12:401.37990.000.000.00-24.00
110737132007.07.16 12:29sell0.80eurusd1.37991.38361.37892007.07.16 12:401.38000.000.000.00-8.00
110739682007.07.16 12:34sell1.60eurusd1.38031.38361.37932007.07.16 12:391.37990.000.000.0064.00
110711552007.07.16 11:01sell0.40eurusd1.37861.38271.37762007.07.16 12:181.37920.000.000.00-24.00
110725982007.07.16 12:00sell0.80eurusd1.37911.38281.37812007.07.16 12:171.37910.000.000.000.00
110729892007.07.16 12:06sell1.60eurusd1.37961.38291.37862007.07.16 12:171.37920.000.000.0064.00
110690192007.07.16 09:57sell0.40eurusd1.37761.38171.37662007.07.16 10:331.37690.000.000.0028.00
110642892007.07.16 05:02buy0.40eurusd1.37861.37451.37962007.07.16 09:571.37770.000.000.00-36.00
110687512007.07.16 09:49buy0.80eurusd1.37811.37441.37912007.07.16 09:571.37800.000.000.00-8.00
110687632007.07.16 09:49buy1.60eurusd1.37771.37441.37872007.07.16 09:561.37810.000.000.0064.00
110636232007.07.16 03:53buy0.40eurusd1.37821.37411.37922007.07.16 05:021.37830.000.000.004.00
110638092007.07.16 04:15buy0.80eurusd1.37781.37411.37882007.07.16 05:021.37820.000.000.0032.00
110625562007.07.16 02:04buy0.40eurusd1.37751.37341.37852007.07.16 03:531.37810.000.000.0024.00
110577352007.07.13 20:00sell0.40eurusd1.37891.38301.37792007.07.13 23:231.37820.000.000.0028.00
110546212007.07.13 17:53sell0.40eurusd1.37751.38161.37652007.07.13 18:551.37890.000.000.00-56.00
110549592007.07.13 18:04sell0.80eurusd1.37801.38171.37702007.07.13 18:551.37880.000.000.00-64.00
110555302007.07.13 18:23sell1.60eurusd1.37841.38171.37742007.07.13 18:551.37890.000.000.00-80.00
110557062007.07.13 18:29sell3.20eurusd1.37891.38181.37792007.07.13 18:551.37880.000.000.0032.00
110563822007.07.13 18:46sell6.40eurusd1.37941.38191.37842007.07.13 18:551.37890.000.000.00320.00
110542062007.07.13 17:45sell0.40eurusd1.37761.38171.37662007.07.13 17:531.37760.000.000.000.00
110545272007.07.13 17:51sell0.80eurusd1.37811.38181.37712007.07.13 17:521.37770.000.000.0032.00
110539462007.07.13 17:41sell0.40eurusd1.37751.38161.37652007.07.13 17:451.37770.000.000.00-8.00
110540142007.07.13 17:42sell0.80eurusd1.37801.38171.37702007.07.13 17:451.37760.000.000.0032.00
110534022007.07.13 17:31sell0.40eurusd1.37891.38301.37792007.07.13 17:401.37790.000.000.0040.00
110525182007.07.13 17:02sell0.40eurusd1.37901.38311.37802007.07.13 17:311.37900.000.000.000.00
110527132007.07.13 17:06sell0.80eurusd1.37951.38321.37852007.07.13 17:311.37910.000.000.0032.00
110523962007.07.13 17:01sell0.40eurusd1.37971.38381.37872007.07.13 17:021.37870.000.000.0040.00
110515382007.07.13 16:39buy0.40eurusd1.37991.37581.38092007.07.13 17:011.37960.000.000.00-12.00
110523472007.07.13 17:00buy0.80eurusd1.37941.37571.38042007.07.13 17:011.37980.000.000.0032.00
110507952007.07.13 16:28buy0.40eurusd1.38081.37671.38182007.07.13 16:381.37980.000.000.00-40.00
110511462007.07.13 16:32buy0.80eurusd1.38031.37661.38132007.07.13 16:381.37970.000.000.00-48.00
110513212007.07.13 16:35buy1.60eurusd1.37991.37661.38092007.07.13 16:381.37980.000.000.00-16.00
110514222007.07.13 16:36buy3.20eurusd1.37941.37651.38042007.07.13 16:381.37980.000.000.00128.00
110504412007.07.13 16:22buy0.40eurusd1.38061.37651.38162007.07.13 16:281.38050.000.000.00-4.00
110506052007.07.13 16:25buy0.80eurusd1.38011.37641.38112007.07.13 16:281.38050.000.000.0032.00
110502732007.07.13 16:19buy0.40eurusd1.38041.37631.38142007.07.13 16:221.38030.000.000.00-4.00
110503912007.07.13 16:21buy0.80eurusd1.38001.37631.38102007.07.13 16:221.38040.000.000.0032.00
110500742007.07.13 16:18buy0.40eurusd1.37981.37571.38082007.07.13 16:191.38040.000.000.0024.00
110491272007.07.13 15:52buy0.40eurusd1.38011.37601.38112007.07.13 16:171.37960.000.000.00-20.00
110493102007.07.13 15:55buy0.80eurusd1.37971.37601.38072007.07.13 16:171.37950.000.000.00-16.00
110498772007.07.13 16:11buy1.60eurusd1.37921.37591.38022007.07.13 16:171.37960.000.000.0064.00
110478462007.07.13 15:38buy0.40eurusd1.38061.37651.38162007.07.13 15:521.37980.000.000.00-32.00
110485532007.07.13 15:44buy0.80eurusd1.38011.37641.38112007.07.13 15:521.37980.000.000.00-24.00
110485902007.07.13 15:44buy1.60eurusd1.37971.37641.38072007.07.13 15:511.37970.000.000.000.00
110486872007.07.13 15:45buy3.20eurusd1.37921.37631.38022007.07.13 15:511.37960.000.000.00128.00
110475902007.07.13 15:34buy0.40eurusd1.37931.37521.38032007.07.13 15:371.38030.000.000.0040.00
110471942007.07.13 15:31buy0.40eurusd1.37931.37521.38032007.07.13 15:341.37920.000.000.00-4.00
110474282007.07.13 15:32buy0.80eurusd1.37881.37511.37982007.07.13 15:341.37920.000.000.0032.00
110461432007.07.13 15:00buy0.40eurusd1.37841.37431.37942007.07.13 15:301.37940.000.000.0040.00
110467312007.07.13 15:21buy0.80eurusd1.37801.37431.37902007.07.13 15:301.37900.000.000.0080.00
110468932007.07.13 15:26buy1.60eurusd1.37751.37421.37852007.07.13 15:301.37850.000.000.00160.00
110451332007.07.13 14:15buy0.40eurusd1.37771.37361.37872007.07.13 15:001.37830.000.000.0024.00
110441902007.07.13 13:20buy0.40eurusd1.37761.37351.37862007.07.13 14:151.37740.000.000.00-8.00
110443732007.07.13 13:29buy0.80eurusd1.37711.37341.37812007.07.13 14:141.37750.000.000.0032.00
110409892007.07.13 11:03buy0.40eurusd1.37881.37471.37982007.07.13 13:191.37730.000.000.00-60.00
110419572007.07.13 11:34buy0.80eurusd1.37831.37461.37932007.07.13 13:191.37730.000.000.00-80.00
110433652007.07.13 12:55buy1.60eurusd1.37791.37461.37892007.07.13 13:191.37740.000.000.00-80.00
110435102007.07.13 12:59buy3.20eurusd1.37741.37451.37842007.07.13 13:191.37730.000.000.00-32.00
110436792007.07.13 13:02buy6.40eurusd1.37691.37441.37792007.07.13 13:181.37740.000.000.00320.00
110402002007.07.13 10:44buy0.40eurusd1.37851.37441.37952007.07.13 11:031.37850.000.000.000.00
110406532007.07.13 10:55buy0.80eurusd1.37801.37431.37902007.07.13 11:031.37840.000.000.0032.00
110397822007.07.13 10:33buy0.40eurusd1.37761.37351.37862007.07.13 10:441.37820.000.000.0024.00
110396652007.07.13 10:30buy0.40eurusd1.37681.37271.37782007.07.13 10:331.37750.000.000.0028.00
110353172007.07.13 05:30sell0.40eurusd1.37841.38251.37742007.07.13 08:111.37780.000.000.0024.00
110319912007.07.12 23:31sell0.40eurusd1.37851.38261.37752007.07.13 01:571.37870.000.000.88-8.00
110323572007.07.13 00:07sell0.80eurusd1.37901.38271.37802007.07.13 01:571.37860.000.000.0032.00
110291212007.07.12 19:30sell0.40eurusd1.37841.38251.37742007.07.12 22:261.37780.000.000.0024.00
110198272007.07.12 14:27sell0.40eurusd1.37861.38271.37762007.07.12 15:421.37900.000.000.00-16.00
110212162007.07.12 15:32sell0.80eurusd1.37911.38281.37812007.07.12 15:421.37890.000.000.0016.00
110214482007.07.12 15:37sell1.60eurusd1.37961.38291.37862007.07.12 15:421.37920.000.000.0064.00
110175902007.07.12 12:50sell0.40eurusd1.37831.38241.37732007.07.12 14:271.37880.000.000.00-20.00
110184832007.07.12 13:35sell0.80eurusd1.37881.38251.37782007.07.12 14:271.37880.000.000.000.00
110188732007.07.12 13:56sell1.60eurusd1.37931.38261.37832007.07.12 14:271.37890.000.000.0064.00
110166852007.07.12 12:06sell0.40eurusd1.37821.38231.37722007.07.12 12:501.37850.000.000.00-12.00
110167332007.07.12 12:08sell0.80eurusd1.37871.38241.37772007.07.12 12:501.37830.000.000.0032.00
110158662007.07.12 11:38sell0.40eurusd1.37751.38161.37652007.07.12 12:061.37850.000.000.00-40.00
110158922007.07.12 11:39sell0.80eurusd1.37801.38171.37702007.07.12 12:061.37840.000.000.00-32.00
110159162007.07.12 11:40sell1.60eurusd1.37841.38171.37742007.07.12 12:061.37850.000.000.00-16.00
110162242007.07.12 11:52sell3.20eurusd1.37891.38181.37792007.07.12 12:061.37850.000.000.00128.00
110155082007.07.12 11:24sell0.40eurusd1.37791.38201.37692007.07.12 11:381.37780.000.000.004.00
110157742007.07.12 11:34sell0.80eurusd1.37831.38201.37732007.07.12 11:381.37790.000.000.0032.00
110151212007.07.12 11:07sell0.40eurusd1.37821.38231.37722007.07.12 11:241.37820.000.000.000.00
110152012007.07.12 11:10sell0.80eurusd1.37871.38241.37772007.07.12 11:231.37830.000.000.0032.00
110148402007.07.12 11:00sell0.40eurusd1.37851.38261.37752007.07.12 11:071.37850.000.000.000.00
110150252007.07.12 11:05sell0.80eurusd1.37901.38271.37802007.07.12 11:061.37860.000.000.0032.00
110138392007.07.12 10:35sell0.40eurusd1.37801.38211.37702007.07.12 11:001.37860.000.000.00-24.00
110145832007.07.12 10:57sell0.80eurusd1.37841.38211.37742007.07.12 10:591.37860.000.000.00-16.00
110146202007.07.12 10:58sell1.60eurusd1.37891.38221.37792007.07.12 10:591.37850.000.000.0064.00
110128992007.07.12 10:07sell0.40eurusd1.37641.38051.37542007.07.12 10:351.37810.000.000.00-68.00
110129882007.07.12 10:11sell0.80eurusd1.37691.38061.37592007.07.12 10:351.37800.000.000.00-88.00
110133342007.07.12 10:25sell1.60eurusd1.37741.38071.37642007.07.12 10:351.37810.000.000.00-112.00
110134352007.07.12 10:28sell3.20eurusd1.37791.38081.37692007.07.12 10:341.37800.000.000.00-32.00
110136812007.07.12 10:33sell6.40eurusd1.37841.38091.37742007.07.12 10:341.37790.000.000.00320.00
110113762007.07.12 09:04sell0.40eurusd1.37531.37941.37432007.07.12 10:071.37670.000.000.00-56.00
110114332007.07.12 09:09sell0.80eurusd1.37581.37951.37482007.07.12 10:071.37670.000.000.00-72.00
110121352007.07.12 09:51sell1.60eurusd1.37621.37951.37522007.07.12 10:071.37660.000.000.00-64.00
110122782007.07.12 09:57sell3.20eurusd1.37671.37961.37572007.07.12 10:071.37680.000.000.00-32.00
110123962007.07.12 09:59sell6.40eurusd1.37721.37971.37622007.07.12 10:071.37670.000.000.00320.00
110108722007.07.12 08:30sell0.40eurusd1.37571.37981.37472007.07.12 09:031.37560.000.000.004.00
110110312007.07.12 08:42sell0.80eurusd1.37611.37981.37512007.07.12 09:031.37570.000.000.0032.00
110092292007.07.12 06:16buy0.40eurusd1.37631.37221.37732007.07.12 08:271.37580.000.000.00-20.00
110094732007.07.12 06:35buy0.80eurusd1.37591.37221.37692007.07.12 08:271.37590.000.000.000.00
110096672007.07.12 06:55buy1.60eurusd1.37541.37211.37642007.07.12 08:271.37580.000.000.0064.00
110083452007.07.12 05:02buy0.40eurusd1.37531.37121.37632007.07.12 06:161.37600.000.000.0028.00
110066752007.07.12 01:35buy0.40eurusd1.37521.37111.37622007.07.12 05:011.37520.000.000.000.00
110069472007.07.12 02:13buy0.80eurusd1.37471.37101.37572007.07.12 05:011.37510.000.000.0032.00
109985782007.07.11 18:23sell0.40eurusd1.37591.38001.37492007.07.11 18:371.37570.000.000.008.00
109988682007.07.11 18:31sell0.80eurusd1.37631.38001.37532007.07.11 18:371.37590.000.000.0032.00
109976722007.07.11 18:12sell0.40eurusd1.37581.37991.37482007.07.11 18:231.37600.000.000.00-8.00
109982542007.07.11 18:20sell0.80eurusd1.37621.37991.37522007.07.11 18:231.37580.000.000.0032.00
109971252007.07.11 18:02sell0.40eurusd1.37671.38081.37572007.07.11 18:121.37600.000.000.0028.00
109967102007.07.11 17:54sell0.40eurusd1.37681.38091.37582007.07.11 18:021.37680.000.000.000.00
109968192007.07.11 17:57sell0.80eurusd1.37731.38101.37632007.07.11 18:021.37680.000.000.0040.00
109950832007.07.11 17:11sell0.40eurusd1.37711.38121.37612007.07.11 17:531.37710.000.000.000.00
109959062007.07.11 17:37sell0.80eurusd1.37761.38131.37662007.07.11 17:531.37720.000.000.0032.00
109948692007.07.11 17:05sell0.40eurusd1.37691.38101.37592007.07.11 17:111.37720.000.000.00-12.00
109950022007.07.11 17:09sell0.80eurusd1.37741.38111.37642007.07.11 17:111.37700.000.000.0032.00
109945732007.07.11 17:00sell0.40eurusd1.37671.38081.37572007.07.11 17:051.37700.000.000.00-12.00
109947502007.07.11 17:03sell0.80eurusd1.37721.38091.37622007.07.11 17:041.37680.000.000.0032.00
109931712007.07.11 16:27sell0.40eurusd1.37611.38021.37512007.07.11 16:371.37670.000.000.00-24.00
109935262007.07.11 16:34sell0.80eurusd1.37661.38031.37562007.07.11 16:371.37680.000.000.00-16.00
109936612007.07.11 16:35sell1.60eurusd1.37711.38041.37612007.07.11 16:371.37670.000.000.0064.00
109921822007.07.11 16:03sell0.40eurusd1.37571.37981.37472007.07.11 16:271.37640.000.000.00-28.00
109922022007.07.11 16:03sell0.80eurusd1.37611.37981.37512007.07.11 16:261.37630.000.000.00-16.00
109925962007.07.11 16:13sell1.60eurusd1.37661.37991.37562007.07.11 16:261.37620.000.000.0064.00
109908302007.07.11 15:37sell0.40eurusd1.37511.37921.37412007.07.11 16:031.37600.000.000.00-36.00
109912172007.07.11 15:44sell0.80eurusd1.37561.37931.37462007.07.11 16:031.37590.000.000.00-24.00
109914262007.07.11 15:51sell1.60eurusd1.37611.37941.37512007.07.11 16:021.37570.000.000.0064.00
109905592007.07.11 15:32sell0.40eurusd1.37581.37991.37482007.07.11 15:371.37510.000.000.0028.00
109897682007.07.11 15:12sell0.40eurusd1.37601.38011.37502007.07.11 15:321.37590.000.000.004.00
109904122007.07.11 15:29sell0.80eurusd1.37641.38011.37542007.07.11 15:321.37600.000.000.0032.00
109891482007.07.11 14:54sell0.40eurusd1.37581.37991.37482007.07.11 15:111.37630.000.000.00-20.00
109892602007.07.11 14:57sell0.80eurusd1.37621.37991.37522007.07.11 15:111.37620.000.000.000.00
109895722007.07.11 15:08sell1.60eurusd1.37671.38001.37572007.07.11 15:111.37630.000.000.0064.00
109889562007.07.11 14:50sell0.40eurusd1.37661.38071.37562007.07.11 14:541.37600.000.000.0024.00
109880352007.07.11 14:34sell0.40eurusd1.37581.37991.37482007.07.11 14:501.37690.000.000.00-44.00
109881292007.07.11 14:36sell0.80eurusd1.37621.37991.37522007.07.11 14:501.37690.000.000.00-56.00
109881852007.07.11 14:37sell1.60eurusd1.37671.38001.37572007.07.11 14:491.37680.000.000.00-16.00
109882572007.07.11 14:38sell3.20eurusd1.37721.38011.37622007.07.11 14:491.37670.000.000.00160.00
109849022007.07.11 13:05sell0.40eurusd1.37451.37861.37352007.07.11 14:341.37610.000.000.00-64.00
109863022007.07.11 13:57sell0.80eurusd1.37501.37871.37402007.07.11 14:341.37620.000.000.00-96.00
109864312007.07.11 13:59sell1.60eurusd1.37551.37881.37452007.07.11 14:341.37610.000.000.00-96.00
109869302007.07.11 14:09sell3.20eurusd1.37601.37891.37502007.07.11 14:341.37610.000.000.00-32.00
109876332007.07.11 14:28sell6.40eurusd1.37641.37891.37542007.07.11 14:341.37600.000.000.00256.00
109845502007.07.11 13:00sell0.40eurusd1.37551.37961.37452007.07.11 13:051.37480.000.000.0028.00
109781072007.07.11 09:29sell0.40eurusd1.37501.37911.37402007.07.11 09:431.37430.000.000.0028.00
109774872007.07.11 09:10sell0.40eurusd1.37441.37851.37342007.07.11 09:291.37510.000.000.00-28.00
109775922007.07.11 09:14sell0.80eurusd1.37491.37861.37392007.07.11 09:291.37490.000.000.000.00
109776572007.07.11 09:15sell1.60eurusd1.37541.37871.37442007.07.11 09:291.37500.000.000.0064.00
109771562007.07.11 09:02sell0.40eurusd1.37451.37861.37352007.07.11 09:101.37480.000.000.00-12.00
109772342007.07.11 09:03sell0.80eurusd1.37501.37871.37402007.07.11 09:101.37460.000.000.0032.00
109769582007.07.11 09:00sell0.40eurusd1.37551.37961.37452007.07.11 09:011.37480.000.000.0028.00
109682642007.07.11 01:32sell0.40eurusd1.37571.37981.37472007.07.11 02:121.37490.000.000.0032.00
109673952007.07.11 01:25sell0.40eurusd1.37591.38001.37492007.07.11 01:321.37580.000.000.004.00
109679502007.07.11 01:29sell0.80eurusd1.37631.38001.37532007.07.11 01:321.37590.000.000.0032.00
109658502007.07.11 01:09sell0.40eurusd1.37631.38041.37532007.07.11 01:241.37620.000.000.004.00
109661792007.07.11 01:13sell0.80eurusd1.37681.38051.37582007.07.11 01:241.37640.000.000.0032.00
109646842007.07.11 00:57sell0.40eurusd1.37641.38051.37542007.07.11 01:091.37660.000.000.00-8.00
109647642007.07.11 00:58sell0.80eurusd1.37691.38061.37592007.07.11 01:091.37650.000.000.0032.00
109643562007.07.11 00:54sell0.40eurusd1.37741.38151.37642007.07.11 00:571.37670.000.000.0028.00
109638602007.07.11 00:51sell0.40eurusd1.37671.38081.37572007.07.11 00:541.37780.000.000.00-44.00
109639802007.07.11 00:52sell0.80eurusd1.37721.38091.37622007.07.11 00:541.37770.000.000.00-40.00
109640802007.07.11 00:53sell1.60eurusd1.37791.38121.37692007.07.11 00:541.37740.000.000.0080.00
109614092007.07.10 23:28sell1.60eurusd1.37401.37731.37302007.07.11 00:511.37710.000.003.52-496.00
109612752007.07.10 23:24sell0.80eurusd1.37341.37711.37242007.07.11 00:511.37710.000.001.76-296.00
109619822007.07.10 23:50sell3.20eurusd1.37451.37741.37352007.07.11 00:511.37660.000.007.04-672.00
109637082007.07.11 00:50sell6.40eurusd1.37501.37751.37402007.07.11 00:501.37700.000.000.00-1 280.00
109596832007.07.10 22:00sell0.40eurusd1.37291.37701.37192007.07.11 00:501.37700.000.000.88-164.00
109565722007.07.10 19:38sell0.40eurusd1.37101.37511.37002007.07.10 20:051.37100.000.000.000.00
109571532007.07.10 20:01sell0.80eurusd1.37151.37521.37052007.07.10 20:051.37110.000.000.0032.00
109551062007.07.10 18:46sell0.40eurusd1.37121.37531.37022007.07.10 19:381.37140.000.000.00-8.00
109560232007.07.10 19:13sell0.80eurusd1.37171.37541.37072007.07.10 19:381.37130.000.000.0032.00
109542012007.07.10 18:17sell0.40eurusd1.37161.37571.37062007.07.10 18:461.37150.000.000.004.00
109546652007.07.10 18:32sell0.80eurusd1.37201.37571.37102007.07.10 18:451.37160.000.000.0032.00
109534402007.07.10 17:59sell0.40eurusd1.37191.37601.37092007.07.10 18:171.37170.000.000.008.00
109537822007.07.10 18:06sell0.80eurusd1.37231.37601.37132007.07.10 18:161.37180.000.000.0040.00
109531472007.07.10 17:55sell0.40eurusd1.37281.37691.37182007.07.10 17:591.37210.000.000.0028.00
109520482007.07.10 17:39sell0.40eurusd1.37241.37651.37142007.07.10 17:541.37320.000.000.00-32.00
109523632007.07.10 17:45sell0.80eurusd1.37291.37661.37192007.07.10 17:541.37330.000.000.00-32.00
109524932007.07.10 17:46sell1.60eurusd1.37341.37671.37242007.07.10 17:541.37340.000.000.000.00
109529592007.07.10 17:51sell3.20eurusd1.37391.37681.37292007.07.10 17:541.37340.000.000.00160.00
109504412007.07.10 17:14sell0.40eurusd1.37061.37471.36962007.07.10 17:381.37250.000.000.00-76.00
109507442007.07.10 17:20sell0.80eurusd1.37111.37481.37012007.07.10 17:381.37260.000.000.00-120.00
109512222007.07.10 17:32sell1.60eurusd1.37161.37491.37062007.07.10 17:381.37250.000.000.00-144.00
109512672007.07.10 17:32sell3.20eurusd1.37201.37491.37102007.07.10 17:381.37270.000.000.00-224.00
109513932007.07.10 17:33sell6.40eurusd1.37261.37511.37162007.07.10 17:381.37260.000.000.000.00
109514872007.07.10 17:33sell12.80eurusd1.37311.37521.37212007.07.10 17:371.37260.000.000.00640.00
109476292007.07.10 16:31sell0.40eurusd1.36871.37281.36772007.07.10 17:141.37070.000.000.00-80.00
109477002007.07.10 16:33sell0.80eurusd1.36921.37291.36822007.07.10 17:131.37070.000.000.00-120.00
109481962007.07.10 16:43sell1.60eurusd1.36971.37301.36872007.07.10 17:131.37080.000.000.00-176.00
109486262007.07.10 16:49sell3.20eurusd1.37071.37361.36972007.07.10 17:131.37070.000.000.000.00
109499072007.07.10 17:02sell6.40eurusd1.37151.37401.37052007.07.10 17:131.37080.000.000.00448.00
109438752007.07.10 15:29sell0.40eurusd1.36621.37031.36522007.07.10 16:311.36880.000.000.00-104.00
109457332007.07.10 16:10sell0.80eurusd1.36671.37041.36572007.07.10 16:301.36870.000.000.00-160.00
109459212007.07.10 16:13sell1.60eurusd1.36721.37051.36622007.07.10 16:301.36870.000.000.00-240.00
109460602007.07.10 16:15sell3.20eurusd1.36771.37061.36672007.07.10 16:301.36860.000.000.00-288.00
109460992007.07.10 16:15sell6.40eurusd1.36831.37081.36732007.07.10 16:301.36850.000.000.00-128.00
109464842007.07.10 16:17sell12.80eurusd1.36901.37111.36802007.07.10 16:291.36850.000.000.00640.00
109465502007.07.10 16:18sell25.60eurusd1.36951.37121.36852007.07.10 16:281.36870.000.000.002 048.00
109409232007.07.10 14:21sell0.40eurusd1.36461.36871.36362007.07.10 15:291.36640.000.000.00-72.00
109411662007.07.10 14:34sell0.80eurusd1.36521.36891.36422007.07.10 15:291.36630.000.000.00-88.00
109415782007.07.10 14:46sell1.60eurusd1.36591.36921.36492007.07.10 15:281.36640.000.000.00-80.00
109422842007.07.10 15:07sell3.20eurusd1.36631.36921.36532007.07.10 15:271.36660.000.000.00-96.00
109430332007.07.10 15:17sell6.40eurusd1.36701.36951.36602007.07.10 15:271.36680.000.000.00128.00
109431492007.07.10 15:18sell12.80eurusd1.36751.36961.36652007.07.10 15:261.36690.000.000.00768.00
109393912007.07.10 13:04sell0.40eurusd1.36531.36941.36432007.07.10 14:211.36460.000.000.0028.00
109387682007.07.10 12:49sell0.40eurusd1.36501.36911.36402007.07.10 13:041.36560.000.000.00-24.00
109389682007.07.10 12:57sell0.80eurusd1.36581.36951.36482007.07.10 13:041.36570.000.000.008.00
109392832007.07.10 13:02sell1.60eurusd1.36621.36951.36522007.07.10 13:041.36580.000.000.0064.00
109365532007.07.10 11:33buy0.40eurusd1.36551.36141.36652007.07.10 12:491.36490.000.000.00-24.00
109368722007.07.10 11:38buy0.80eurusd1.36501.36131.36602007.07.10 12:491.36500.000.000.000.00
109384342007.07.10 12:30buy1.60eurusd1.36451.36121.36552007.07.10 12:491.36490.000.000.0064.00
109360452007.07.10 11:25buy0.40eurusd1.36441.36031.36542007.07.10 11:331.36520.000.000.0032.00
109354202007.07.10 11:10buy0.40eurusd1.36401.35991.36502007.07.10 11:241.36430.000.000.0012.00
109358512007.07.10 11:20buy0.80eurusd1.36361.35991.36462007.07.10 11:241.36400.000.000.0032.00
109344202007.07.10 10:44buy0.40eurusd1.36291.35881.36392007.07.10 11:101.36360.000.000.0028.00
109338012007.07.10 10:22buy0.40eurusd1.36281.35871.36382007.07.10 10:441.36260.000.000.00-8.00
109343692007.07.10 10:42buy0.80eurusd1.36231.35861.36332007.07.10 10:441.36270.000.000.0032.00
109334052007.07.10 10:09buy0.40eurusd1.36271.35861.36372007.07.10 10:221.36270.000.000.000.00
109336392007.07.10 10:16buy0.80eurusd1.36221.35851.36322007.07.10 10:211.36260.000.000.0032.00
109328322007.07.10 09:50buy0.40eurusd1.36171.35761.36272007.07.10 10:091.36230.000.000.0024.00
109311002007.07.10 08:32buy0.40eurusd1.36081.35671.36182007.07.10 09:501.36150.000.000.0028.00
109292442007.07.10 06:30buy0.40eurusd1.36231.35821.36332007.07.10 08:321.36070.000.000.00-64.00
109294312007.07.10 07:02buy0.80eurusd1.36181.35811.36282007.07.10 08:311.36060.000.000.00-96.00
109299672007.07.10 07:41buy1.60eurusd1.36131.35801.36232007.07.10 08:311.36050.000.000.00-128.00
109302912007.07.10 08:01buy3.20eurusd1.36081.35791.36182007.07.10 08:311.36060.000.000.00-64.00
109305412007.07.10 08:05buy6.40eurusd1.35991.35741.36092007.07.10 08:311.36060.000.000.00448.00
109276822007.07.10 03:30buy0.40eurusd1.36261.35851.36362007.07.10 06:291.36200.000.000.00-24.00
109278852007.07.10 03:58buy0.80eurusd1.36211.35841.36312007.07.10 06:291.36210.000.000.000.00
109287622007.07.10 05:35buy1.60eurusd1.36171.35841.36272007.07.10 06:291.36210.000.000.0064.00
109264782007.07.10 00:28buy0.40eurusd1.36311.35901.36412007.07.10 03:251.36250.000.000.00-24.00
109267522007.07.10 01:00buy0.80eurusd1.36261.35891.36362007.07.10 03:251.36260.000.000.000.00
109268332007.07.10 01:05buy1.60eurusd1.36211.35881.36312007.07.10 03:251.36250.000.000.0064.00
109236282007.07.09 20:31buy0.40eurusd1.36231.35821.36332007.07.10 00:271.36300.000.00-1.9628.00
109203662007.07.09 18:01sell0.40eurusd1.36281.36691.36182007.07.09 18:391.36210.000.000.0028.00
109184712007.07.09 17:00sell0.40eurusd1.36241.36651.36142007.07.09 17:581.36290.000.000.00-20.00
109197492007.07.09 17:45sell0.80eurusd1.36291.36661.36192007.07.09 17:571.36290.000.000.000.00
109200372007.07.09 17:51sell1.60eurusd1.36341.36671.36242007.07.09 17:571.36300.000.000.0064.00
109092112007.07.09 12:09sell0.40eurusd1.36251.36661.36152007.07.09 15:071.36260.000.000.00-4.00
109100322007.07.09 12:28sell0.80eurusd1.36301.36671.36202007.07.09 15:071.36260.000.000.0032.00
109085862007.07.09 12:00sell0.40eurusd1.36331.36741.36232007.07.09 12:091.36260.000.000.0028.00
109053512007.07.09 10:51buy0.40eurusd1.36291.35881.36392007.07.09 11:431.36290.000.000.000.00
109055872007.07.09 10:55buy0.80eurusd1.36241.35871.36342007.07.09 11:431.36280.000.000.0032.00
109021992007.07.09 10:02sell0.40eurusd1.36221.36631.36122007.07.09 10:511.36300.000.000.00-32.00
109025202007.07.09 10:10sell0.80eurusd1.36271.36641.36172007.07.09 10:511.36310.000.000.00-32.00
109030202007.07.09 10:19sell1.60eurusd1.36321.36651.36222007.07.09 10:511.36310.000.000.0016.00
109038112007.07.09 10:29sell3.20eurusd1.36371.36661.36272007.07.09 10:501.36320.000.000.00160.00
108967232007.07.09 07:00sell0.40eurusd1.36231.36641.36132007.07.09 09:131.36170.000.000.0024.00
108859632007.07.06 18:45sell0.40eurusd1.36241.36651.36142007.07.09 03:041.36250.000.000.88-4.00
108899502007.07.06 23:52sell0.80eurusd1.36291.36661.36192007.07.09 03:041.36250.000.001.7632.00
108855662007.07.06 18:28sell0.40eurusd1.36321.36731.36222007.07.06 18:451.36250.000.000.0028.00
108852202007.07.06 18:09sell0.40eurusd1.36321.36731.36222007.07.06 18:281.36350.000.000.00-12.00
108854622007.07.06 18:21sell0.80eurusd1.36371.36741.36272007.07.06 18:271.36330.000.000.0032.00
108835112007.07.06 17:23buy0.40eurusd1.36361.35951.36462007.07.06 18:091.36330.000.000.00-12.00
108844352007.07.06 17:41buy0.80eurusd1.36291.35921.36392007.07.06 18:081.36340.000.000.0040.00
108827912007.07.06 17:12buy0.40eurusd1.36351.35941.36452007.07.06 17:231.36330.000.000.00-8.00
108830842007.07.06 17:16buy0.80eurusd1.36301.35931.36402007.07.06 17:231.36340.000.000.0032.00
108824442007.07.06 17:09buy0.40eurusd1.36221.35811.36322007.07.06 17:121.36290.000.000.0028.00
108820302007.07.06 17:01buy0.40eurusd1.36131.35721.36232007.07.06 17:091.36190.000.000.0024.00
108798142007.07.06 16:08buy0.40eurusd1.36181.35771.36282007.07.06 17:011.36080.000.000.00-40.00
108801872007.07.06 16:12buy0.80eurusd1.36131.35761.36232007.07.06 17:001.36080.000.000.00-40.00
108803382007.07.06 16:14buy1.60eurusd1.36081.35751.36182007.07.06 17:001.36080.000.000.000.00
108805792007.07.06 16:19buy3.20eurusd1.36021.35731.36122007.07.06 17:001.36070.000.000.00160.00
108794992007.07.06 16:06buy0.40eurusd1.36081.35671.36182007.07.06 16:081.36150.000.000.0028.00
108789012007.07.06 15:59buy0.40eurusd1.35961.35551.36062007.07.06 16:061.36030.000.000.0028.00
108786462007.07.06 15:55buy0.40eurusd1.35851.35441.35952007.07.06 15:591.35920.000.000.0028.00
108784342007.07.06 15:51buy0.40eurusd1.35811.35401.35912007.07.06 15:551.35820.000.000.004.00
108784552007.07.06 15:51buy0.80eurusd1.35771.35401.35872007.07.06 15:551.35810.000.000.0032.00
108777582007.07.06 15:39buy0.40eurusd1.35851.35441.35952007.07.06 15:511.35780.000.000.00-28.00
108780182007.07.06 15:44buy0.80eurusd1.35781.35411.35882007.07.06 15:511.35780.000.000.000.00
108782502007.07.06 15:48buy1.60eurusd1.35731.35401.35832007.07.06 15:501.35780.000.000.0080.00
108758602007.07.06 15:09buy0.40eurusd1.36001.35591.36102007.07.06 15:391.35810.000.000.00-76.00
108766782007.07.06 15:30buy0.80eurusd1.35921.35551.36022007.07.06 15:391.35820.000.000.00-80.00
108767252007.07.06 15:30buy1.60eurusd1.35841.35511.35942007.07.06 15:391.35820.000.000.00-32.00
108772302007.07.06 15:35buy3.20eurusd1.35701.35411.35802007.07.06 15:381.35800.000.000.00320.00
108756302007.07.06 14:59buy0.40eurusd1.35901.35491.36002007.07.06 15:091.35970.000.000.0028.00
108737432007.07.06 13:24buy0.40eurusd1.35961.35551.36062007.07.06 14:581.35870.000.000.00-36.00
108747382007.07.06 14:16buy0.80eurusd1.35911.35541.36012007.07.06 14:581.35890.000.000.00-16.00
108751362007.07.06 14:35buy1.60eurusd1.35861.35531.35962007.07.06 14:581.35900.000.000.0064.00
108711122007.07.06 11:21buy0.40eurusd1.35961.35551.36062007.07.06 13:241.35940.000.000.00-8.00
108734412007.07.06 13:09buy0.80eurusd1.35911.35541.36012007.07.06 13:241.35950.000.000.0032.00
108699392007.07.06 10:21buy0.40eurusd1.35881.35471.35982007.07.06 11:211.35950.000.000.0028.00
108691762007.07.06 09:58buy0.40eurusd1.35931.35521.36032007.07.06 10:211.35870.000.000.00-24.00
108697642007.07.06 10:16buy0.80eurusd1.35881.35511.35982007.07.06 10:211.35870.000.000.00-8.00
108698232007.07.06 10:17buy1.60eurusd1.35831.35501.35932007.07.06 10:201.35870.000.000.0064.00
108681812007.07.06 09:16buy0.40eurusd1.35881.35471.35982007.07.06 09:581.35880.000.000.000.00
108685162007.07.06 09:33buy0.80eurusd1.35831.35461.35932007.07.06 09:571.35870.000.000.0032.00
108678532007.07.06 09:02buy0.40eurusd1.35881.35471.35982007.07.06 09:161.35860.000.000.00-8.00
108679252007.07.06 09:04buy0.80eurusd1.35821.35451.35922007.07.06 09:161.35870.000.000.0040.00
108650922007.07.06 04:40buy0.40eurusd1.35981.35571.36082007.07.06 09:011.35870.000.000.00-44.00
108663332007.07.06 07:15buy0.80eurusd1.35931.35561.36032007.07.06 09:011.35860.000.000.00-56.00
108674022007.07.06 08:47buy1.60eurusd1.35861.35531.35962007.07.06 09:011.35860.000.000.000.00
108677602007.07.06 08:58buy3.20eurusd1.35811.35521.35912007.07.06 09:011.35860.000.000.00160.00
108643482007.07.06 03:11buy0.40eurusd1.35981.35571.36082007.07.06 04:401.35950.000.000.00-12.00
108647822007.07.06 04:01buy0.80eurusd1.35931.35561.36032007.07.06 04:391.35970.000.000.0032.00
108623292007.07.05 23:06buy0.40eurusd1.36031.35621.36132007.07.06 03:111.35970.000.00-1.96-24.00
108626102007.07.05 23:45buy0.80eurusd1.35981.35611.36082007.07.06 03:111.35960.000.00-3.92-16.00
108633682007.07.06 00:54buy1.60eurusd1.35921.35591.36022007.07.06 03:111.35970.000.000.0080.00
108600102007.07.05 19:49buy0.40eurusd1.36011.35601.36112007.07.05 23:061.36000.000.000.00-4.00
108617052007.07.05 22:09buy0.80eurusd1.35971.35601.36072007.07.05 23:061.36010.000.000.0032.00
108589122007.07.05 18:57buy0.40eurusd1.35951.35541.36052007.07.05 19:491.36010.000.000.0024.00
108581662007.07.05 18:30buy0.40eurusd1.35941.35531.36042007.07.05 18:571.35920.000.000.00-8.00
108587052007.07.05 18:47buy0.80eurusd1.35891.35521.35992007.07.05 18:571.35930.000.000.0032.00
108472562007.07.05 14:47sell0.40eurusd1.36321.36731.36222007.07.05 15:161.36390.000.000.00-28.00
108476432007.07.05 14:57sell0.80eurusd1.36371.36741.36272007.07.05 15:161.36400.000.000.00-24.00
108476622007.07.05 14:58sell1.60eurusd1.36411.36741.36312007.07.05 15:161.36370.000.000.0064.00
108468512007.07.05 14:37sell0.40eurusd1.36341.36751.36242007.07.05 14:471.36330.000.000.004.00
108471402007.07.05 14:44sell0.80eurusd1.36391.36761.36292007.07.05 14:471.36340.000.000.0040.00
108466202007.07.05 14:33sell0.40eurusd1.36371.36781.36272007.07.05 14:371.36350.000.000.008.00
108467002007.07.05 14:34sell0.80eurusd1.36411.36781.36312007.07.05 14:361.36370.000.000.0032.00
108458072007.07.05 14:18sell0.40eurusd1.36351.36761.36252007.07.05 14:331.36400.000.000.00-20.00
108460172007.07.05 14:21sell0.80eurusd1.36401.36771.36302007.07.05 14:331.36410.000.000.00-8.00
108462712007.07.05 14:27sell1.60eurusd1.36451.36781.36352007.07.05 14:331.36410.000.000.0064.00
108427502007.07.05 13:00sell0.40eurusd1.36471.36881.36372007.07.05 14:171.36400.000.000.0028.00
108416212007.07.05 12:34sell0.40eurusd1.36481.36891.36382007.07.05 13:001.36500.000.000.00-8.00
108421132007.07.05 12:49sell0.80eurusd1.36541.36911.36442007.07.05 13:001.36490.000.000.0040.00
108381652007.07.05 10:53buy0.40eurusd1.36421.36011.36522007.07.05 12:341.36490.000.000.0028.00
108378022007.07.05 10:50buy0.40eurusd1.36351.35941.36452007.07.05 10:531.36420.000.000.0028.00
108373262007.07.05 10:36buy0.40eurusd1.36231.35821.36332007.07.05 10:501.36330.000.000.0040.00
108367292007.07.05 10:05buy0.40eurusd1.36221.35811.36322007.07.05 10:361.36200.000.000.00-8.00
108367862007.07.05 10:08buy0.80eurusd1.36181.35811.36282007.07.05 10:351.36220.000.000.0032.00
108365862007.07.05 10:02buy0.40eurusd1.36151.35741.36252007.07.05 10:051.36220.000.000.0028.00
108336352007.07.05 05:40buy0.40eurusd1.36161.35751.36262007.07.05 10:011.36150.000.000.00-4.00
108361412007.07.05 09:51buy0.80eurusd1.36111.35741.36212007.07.05 10:011.36150.000.000.0032.00
108298302007.07.04 22:30buy0.40eurusd1.36141.35731.36242007.07.05 05:391.36130.000.00-5.88-4.00
108326842007.07.05 03:41buy0.80eurusd1.36091.35721.36192007.07.05 05:381.36130.000.000.0032.00
108274732007.07.04 18:53sell0.40eurusd1.36201.36611.36102007.07.04 20:031.36220.000.000.00-8.00
108281832007.07.04 19:49sell0.80eurusd1.36251.36621.36152007.07.04 20:031.36210.000.000.0032.00
108227152007.07.04 13:58sell0.40eurusd1.36161.36571.36062007.07.04 18:521.36210.000.000.00-20.00
108236142007.07.04 14:59sell0.80eurusd1.36201.36571.36102007.07.04 18:521.36200.000.000.000.00
108267802007.07.04 18:02sell1.60eurusd1.36251.36581.36152007.07.04 18:511.36210.000.000.0064.00
108203282007.07.04 11:24sell0.40eurusd1.36171.36581.36072007.07.04 13:571.36170.000.000.000.00
108216942007.07.04 12:32sell0.80eurusd1.36211.36581.36112007.07.04 13:571.36170.000.000.0032.00
108191942007.07.04 10:31sell0.40eurusd1.36181.36591.36082007.07.04 11:241.36180.000.000.000.00
108195492007.07.04 10:49sell0.80eurusd1.36221.36591.36122007.07.04 11:241.36180.000.000.0032.00
108183292007.07.04 09:54sell0.40eurusd1.36191.36601.36092007.07.04 10:311.36210.000.000.00-8.00
108184242007.07.04 09:58sell0.80eurusd1.36241.36611.36142007.07.04 10:311.36200.000.000.0032.00
108178742007.07.04 09:37sell0.40eurusd1.36271.36681.36172007.07.04 09:541.36200.000.000.0028.00
108161002007.07.04 08:30sell0.40eurusd1.36161.36571.36062007.07.04 09:371.36300.000.000.00-56.00
108163612007.07.04 08:48sell0.80eurusd1.36201.36571.36102007.07.04 09:371.36290.000.000.00-72.00
108168812007.07.04 09:07sell1.60eurusd1.36261.36591.36162007.07.04 09:361.36280.000.000.00-32.00
108176432007.07.04 09:31sell3.20eurusd1.36311.36601.36212007.07.04 09:361.36260.000.000.00160.00
108147942007.07.04 06:41sell0.40eurusd1.36171.36581.36072007.07.04 08:111.36100.000.000.0028.00
108103992007.07.03 22:32buy0.40eurusd1.36101.35691.36202007.07.04 06:401.36170.000.00-1.9628.00
108071182007.07.03 19:12buy0.40eurusd1.36171.35761.36272007.07.03 22:281.36080.000.000.00-36.00
108083242007.07.03 20:16buy0.80eurusd1.36121.35751.36222007.07.03 22:241.36070.000.000.00-40.00
108090622007.07.03 21:14buy1.60eurusd1.36071.35741.36172007.07.03 22:241.36060.000.000.00-16.00
108097582007.07.03 21:56buy3.20eurusd1.36021.35731.36122007.07.03 22:241.36070.000.000.00160.00
108057482007.07.03 17:57buy0.40eurusd1.36091.35681.36192007.07.03 19:121.36160.000.000.0028.00
108040082007.07.03 17:13buy0.40eurusd1.36081.35671.36182007.07.03 17:571.36060.000.000.00-8.00
108048622007.07.03 17:26buy0.80eurusd1.36031.35661.36132007.07.03 17:571.36070.000.000.0032.00
108034412007.07.03 17:00buy0.40eurusd1.36201.35791.36302007.07.03 17:131.36050.000.000.00-60.00
108034762007.07.03 17:00buy0.80eurusd1.36161.35791.36262007.07.03 17:121.36060.000.000.00-80.00
108036242007.07.03 17:04buy1.60eurusd1.36111.35781.36212007.07.03 17:121.36050.000.000.00-96.00
108037382007.07.03 17:07buy3.20eurusd1.36061.35771.36162007.07.03 17:121.36060.000.000.000.00
108038712007.07.03 17:09buy6.40eurusd1.36011.35761.36112007.07.03 17:111.36060.000.000.00320.00
108008132007.07.03 15:36buy0.40eurusd1.36181.35771.36282007.07.03 17:001.36190.000.000.004.00
108030332007.07.03 16:50buy0.80eurusd1.36131.35761.36232007.07.03 17:001.36170.000.000.0032.00
108001312007.07.03 15:20buy0.40eurusd1.36101.35691.36202007.07.03 15:361.36170.000.000.0028.00
107987002007.07.03 14:05buy0.40eurusd1.36001.35591.36102007.07.03 15:191.36070.000.000.0028.00
107985062007.07.03 14:00buy0.40eurusd1.35921.35511.36022007.07.03 14:051.35990.000.000.0028.00
107968242007.07.03 13:00buy0.40eurusd1.36061.35651.36162007.07.03 14:001.35910.000.000.00-60.00
107971172007.07.03 13:12buy0.80eurusd1.36011.35641.36112007.07.03 14:001.35900.000.000.00-88.00
107976652007.07.03 13:36buy1.60eurusd1.35971.35641.36072007.07.03 14:001.35900.000.000.00-112.00
107977552007.07.03 13:37buy3.20eurusd1.35921.35631.36022007.07.03 13:591.35910.000.000.00-32.00
107982342007.07.03 13:51buy6.40eurusd1.35871.35621.35972007.07.03 13:591.35920.000.000.00320.00
107920532007.07.03 10:17sell0.40eurusd1.36151.36561.36052007.07.03 10:321.36140.000.000.004.00
107923742007.07.03 10:25sell0.80eurusd1.36191.36561.36092007.07.03 10:321.36150.000.000.0032.00
107915872007.07.03 10:03sell0.40eurusd1.36251.36661.36152007.07.03 10:171.36180.000.000.0028.00
107906452007.07.03 09:30sell0.40eurusd1.36261.36671.36162007.07.03 10:031.36260.000.000.000.00
107908212007.07.03 09:38sell0.80eurusd1.36311.36681.36212007.07.03 10:021.36270.000.000.0032.00
107794662007.07.02 19:51sell0.40eurusd1.36331.36741.36232007.07.02 20:351.36260.000.000.0028.00
107776502007.07.02 18:38sell0.40eurusd1.36281.36691.36182007.07.02 19:511.36360.000.000.00-32.00
107788182007.07.02 19:25sell0.80eurusd1.36331.36701.36232007.07.02 19:501.36350.000.000.00-16.00
107792492007.07.02 19:42sell1.60eurusd1.36381.36711.36282007.07.02 19:501.36340.000.000.0064.00
107765282007.07.02 18:09sell0.40eurusd1.36231.36641.36132007.07.02 18:381.36310.000.000.00-32.00
107772122007.07.02 18:29sell0.80eurusd1.36281.36651.36182007.07.02 18:381.36300.000.000.00-16.00
107772452007.07.02 18:30sell1.60eurusd1.36331.36661.36232007.07.02 18:381.36290.000.000.0064.00
107754922007.07.02 17:45sell0.40eurusd1.36151.36561.36052007.07.02 18:091.36240.000.000.00-36.00
107756772007.07.02 17:51sell0.80eurusd1.36191.36561.36092007.07.02 18:081.36250.000.000.00-48.00
107757192007.07.02 17:51sell1.60eurusd1.36251.36581.36152007.07.02 18:081.36260.000.000.00-16.00
107761682007.07.02 18:00sell3.20eurusd1.36301.36591.36202007.07.02 18:081.36250.000.000.00160.00
107737502007.07.02 17:02sell0.40eurusd1.35931.36341.35832007.07.02 17:451.36180.000.000.00-100.00
107738022007.07.02 17:03sell0.80eurusd1.35981.36351.35882007.07.02 17:451.36180.000.000.00-160.00
107740082007.07.02 17:10sell1.60eurusd1.36021.36351.35922007.07.02 17:441.36180.000.000.00-256.00
107740662007.07.02 17:11sell3.20eurusd1.36081.36371.35982007.07.02 17:441.36170.000.000.00-288.00
107744262007.07.02 17:19sell6.40eurusd1.36131.36381.36032007.07.02 17:441.36170.000.000.00-256.00
107747732007.07.02 17:28sell12.80eurusd1.36181.36391.36082007.07.02 17:441.36180.000.000.000.00
107751802007.07.02 17:34sell25.60eurusd1.36221.36391.36122007.07.02 17:441.36170.000.000.001 280.00
107722622007.07.02 16:10sell0.40eurusd1.35951.36361.35852007.07.02 17:021.35960.000.000.00-4.00
107725702007.07.02 16:21sell0.80eurusd1.35991.36361.35892007.07.02 17:011.35950.000.000.0032.00
107703372007.07.02 15:07sell0.40eurusd1.35841.36251.35742007.07.02 16:101.35980.000.000.00-56.00
107706082007.07.02 15:20sell0.80eurusd1.35891.36261.35792007.07.02 16:101.35990.000.000.00-80.00
107708952007.07.02 15:29sell1.60eurusd1.35941.36271.35842007.07.02 16:101.35980.000.000.00-64.00
107715712007.07.02 15:50sell3.20eurusd1.35991.36281.35892007.07.02 16:091.35990.000.000.000.00
107719322007.07.02 16:00sell6.40eurusd1.36041.36291.35942007.07.02 16:091.35990.000.000.00320.00
107696092007.07.02 14:41sell0.40eurusd1.35791.36201.35692007.07.02 15:061.35840.000.000.00-20.00
107697462007.07.02 14:46sell0.80eurusd1.35841.36211.35742007.07.02 15:061.35850.000.000.00-8.00
107699012007.07.02 14:52sell1.60eurusd1.35921.36251.35822007.07.02 15:061.35860.000.000.0096.00
107684922007.07.02 14:01sell0.40eurusd1.35771.36181.35672007.07.02 14:411.35820.000.000.00-20.00
107689472007.07.02 14:17sell0.80eurusd1.35811.36181.35712007.07.02 14:411.35810.000.000.000.00
107694372007.07.02 14:34sell1.60eurusd1.35861.36191.35762007.07.02 14:411.35820.000.000.0064.00
107680632007.07.02 13:43sell0.40eurusd1.35781.36191.35682007.07.02 14:011.35790.000.000.00-4.00
107680892007.07.02 13:44sell0.80eurusd1.35821.36191.35722007.07.02 14:011.35780.000.000.0032.00
107655492007.07.02 12:04sell0.40eurusd1.35691.36101.35592007.07.02 13:431.35790.000.000.00-40.00
107657642007.07.02 12:14sell0.80eurusd1.35741.36111.35642007.07.02 13:431.35800.000.000.00-48.00
107664612007.07.02 12:45sell1.60eurusd1.35791.36121.35692007.07.02 13:431.35790.000.000.000.00
107668412007.07.02 12:56sell3.20eurusd1.35851.36141.35752007.07.02 13:421.35800.000.000.00160.00
107647812007.07.02 11:40sell0.40eurusd1.35701.36111.35602007.07.02 12:031.35700.000.000.000.00
107649432007.07.02 11:43sell0.80eurusd1.35751.36121.35652007.07.02 12:031.35710.000.000.0032.00
107637062007.07.02 11:14sell0.40eurusd1.35521.35931.35422007.07.02 11:401.35710.000.000.00-76.00
107638892007.07.02 11:19sell0.80eurusd1.35571.35941.35472007.07.02 11:401.35720.000.000.00-120.00
107640242007.07.02 11:23sell1.60eurusd1.35611.35941.35512007.07.02 11:401.35730.000.000.00-192.00
107641222007.07.02 11:25sell3.20eurusd1.35671.35961.35572007.07.02 11:401.35720.000.000.00-160.00
107641602007.07.02 11:25sell6.40eurusd1.35721.35971.35622007.07.02 11:401.35710.000.000.0064.00
107643732007.07.02 11:29sell12.80eurusd1.35771.35981.35672007.07.02 11:401.35720.000.000.00640.00
107635432007.07.02 11:11sell0.40eurusd1.35621.36031.35522007.07.02 11:141.35560.000.000.0024.00
107626382007.07.02 10:47sell0.40eurusd1.35601.36011.35502007.07.02 11:101.35630.000.000.00-12.00
107631792007.07.02 11:02sell0.80eurusd1.35651.36021.35552007.07.02 11:091.35610.000.000.0032.00
107615612007.07.02 10:30sell0.40eurusd1.35461.35871.35362007.07.02 10:471.35630.000.000.00-68.00
107620032007.07.02 10:38sell0.80eurusd1.35631.36001.35532007.07.02 10:471.35620.000.000.008.00
107620202007.07.02 10:39sell1.60eurusd1.35681.36011.35582007.07.02 10:471.35620.000.000.0096.00
107471412007.06.29 21:20sell0.30eurusd1.35251.35661.35152007.07.01 23:201.35340.000.000.66-27.00
107472452007.06.29 21:25sell0.60eurusd1.35301.35671.35202007.07.01 23:111.35330.000.001.32-18.00
107477362007.06.29 22:00sell1.20eurusd1.35351.35681.35252007.07.01 23:111.35340.000.002.6412.00
107492062007.06.29 23:51sell2.40eurusd1.35391.35681.35292007.07.01 23:111.35330.000.005.28144.00
107468372007.06.29 21:00sell0.30eurusd1.35351.35761.35252007.06.29 21:201.35280.000.000.0021.00
107460402007.06.29 20:14sell0.30eurusd1.35321.35731.35222007.06.29 20:531.35340.000.000.00-6.00
107465592007.06.29 20:43sell0.60eurusd1.35371.35741.35272007.06.29 20:531.35330.000.000.0024.00
107438222007.06.29 19:00sell0.30eurusd1.35191.35601.35092007.06.29 20:131.35320.000.000.00-39.00
107439842007.06.29 19:04sell0.60eurusd1.35241.35611.35142007.06.29 20:131.35340.000.000.00-60.00
107441292007.06.29 19:06sell1.20eurusd1.35291.35621.35192007.06.29 20:131.35330.000.000.00-48.00
107455552007.06.29 19:57sell2.40eurusd1.35341.35631.35242007.06.29 20:121.35340.000.000.000.00
107458442007.06.29 20:04sell4.80eurusd1.35391.35641.35292007.06.29 20:121.35340.000.000.00240.00
107422272007.06.29 17:59sell0.30eurusd1.35051.35461.34952007.06.29 18:071.35110.000.000.00-18.00
107424612007.06.29 18:02sell0.60eurusd1.35101.35471.35002007.06.29 18:071.35100.000.000.000.00
107425632007.06.29 18:05sell1.20eurusd1.35151.35481.35052007.06.29 18:071.35110.000.000.0048.00
107411722007.06.29 17:23sell0.30eurusd1.35091.35501.34992007.06.29 17:591.35080.000.000.003.00
107418532007.06.29 17:49sell0.60eurusd1.35141.35511.35042007.06.29 17:591.35100.000.000.0024.00
107405632007.06.29 17:02sell0.30eurusd1.35101.35511.35002007.06.29 17:231.35100.000.000.000.00
107408222007.06.29 17:10sell0.60eurusd1.35151.35521.35052007.06.29 17:231.35110.000.000.0024.00
107402772007.06.29 16:56sell0.30eurusd1.35111.35521.35012007.06.29 17:021.35130.000.000.00-6.00
107404002007.06.29 16:59sell0.60eurusd1.35161.35531.35062007.06.29 17:021.35120.000.000.0024.00
107399772007.06.29 16:44sell0.30eurusd1.35131.35541.35032007.06.29 16:561.35140.000.000.00-3.00
107400442007.06.29 16:46sell0.60eurusd1.35181.35551.35082007.06.29 16:561.35140.000.000.0024.00
107397872007.06.29 16:37sell0.30eurusd1.35131.35541.35032007.06.29 16:441.35150.000.000.00-6.00
107398022007.06.29 16:38sell0.60eurusd1.35181.35551.35082007.06.29 16:441.35140.000.000.0024.00
107390982007.06.29 16:08sell0.30eurusd1.35151.35561.35052007.06.29 16:371.35160.000.000.00-3.00
107397152007.06.29 16:34sell0.60eurusd1.35191.35561.35092007.06.29 16:371.35150.000.000.0024.00
107378332007.06.29 15:33sell0.30eurusd1.35031.35441.34932007.06.29 16:081.35180.000.000.00-45.00
107379412007.06.29 15:37sell0.60eurusd1.35081.35451.34982007.06.29 16:081.35170.000.000.00-54.00
107386422007.06.29 16:00sell1.20eurusd1.35131.35461.35032007.06.29 16:081.35180.000.000.00-60.00
107388832007.06.29 16:04sell2.40eurusd1.35181.35471.35082007.06.29 16:081.35170.000.000.0024.00
107389542007.06.29 16:05sell4.80eurusd1.35221.35471.35122007.06.29 16:071.35180.000.000.00192.00
107376622007.06.29 15:30sell0.30eurusd1.35131.35541.35032007.06.29 15:331.35060.000.000.0021.00
107361872007.06.29 14:53sell0.30eurusd1.34951.35361.34852007.06.29 15:301.35140.000.000.00-57.00
107365312007.06.29 15:06sell0.60eurusd1.35001.35371.34902007.06.29 15:301.35120.000.000.00-72.00
107365732007.06.29 15:06sell1.20eurusd1.35051.35381.34952007.06.29 15:301.35110.000.000.00-72.00
107370052007.06.29 15:17sell2.40eurusd1.35111.35401.35012007.06.29 15:301.35110.000.000.000.00
107371862007.06.29 15:21sell4.80eurusd1.35161.35411.35062007.06.29 15:301.35110.000.000.00240.00
107348442007.06.29 14:00sell0.30eurusd1.34971.35381.34872007.06.29 14:531.34980.000.000.00-3.00
107358882007.06.29 14:40sell0.60eurusd1.35011.35381.34912007.06.29 14:531.34970.000.000.0024.00
107344142007.06.29 13:45sell0.30eurusd1.34981.35391.34882007.06.29 14:001.35000.000.000.00-6.00
107346472007.06.29 13:54sell0.60eurusd1.35031.35401.34932007.06.29 13:591.34990.000.000.0024.00
107329882007.06.29 13:07sell0.30eurusd1.34931.35341.34832007.06.29 13:441.35010.000.000.00-24.00
107336802007.06.29 13:27sell0.60eurusd1.34981.35351.34882007.06.29 13:441.35000.000.000.00-12.00
107340752007.06.29 13:35sell1.20eurusd1.35051.35381.34952007.06.29 13:441.35000.000.000.0060.00
107312612007.06.29 12:31sell0.30eurusd1.34671.35081.34572007.06.29 13:071.34940.000.000.00-81.00
107316762007.06.29 12:49sell0.60eurusd1.34721.35091.34622007.06.29 13:071.34930.000.000.00-126.00
107318192007.06.29 12:53sell1.20eurusd1.34771.35101.34672007.06.29 13:071.34920.000.000.00-180.00
107318652007.06.29 12:53sell2.40eurusd1.34831.35121.34732007.06.29 13:071.34920.000.000.00-216.00
107321012007.06.29 12:55sell4.80eurusd1.34881.35131.34782007.06.29 13:061.34940.000.000.00-288.00
107326592007.06.29 13:04sell9.60eurusd1.34961.35171.34862007.06.29 13:061.34940.000.000.00192.00
107327532007.06.29 13:04sell19.20eurusd1.35001.35171.34902007.06.29 13:061.34940.000.000.001 152.00
107302942007.06.29 11:58buy0.30eurusd1.34611.34201.34712007.06.29 12:311.34680.000.000.0021.00
107288972007.06.29 11:02buy0.30eurusd1.34511.34101.34612007.06.29 11:581.34580.000.000.0021.00
107271932007.06.29 10:01buy0.30eurusd1.34581.34171.34682007.06.29 11:021.34480.000.000.00-30.00
107272672007.06.29 10:02buy0.60eurusd1.34541.34171.34642007.06.29 11:021.34490.000.000.00-30.00
107273922007.06.29 10:05buy1.20eurusd1.34481.34151.34582007.06.29 11:021.34500.000.000.0024.00
107285492007.06.29 10:50buy2.40eurusd1.34431.34141.34532007.06.29 11:021.34490.000.000.00144.00
107260392007.06.29 09:14buy0.30eurusd1.34541.34131.34642007.06.29 10:011.34560.000.000.006.00
107261092007.06.29 09:18buy0.60eurusd1.34481.34111.34582007.06.29 10:001.34530.000.000.0030.00
107250232007.06.29 08:39buy0.30eurusd1.34551.34141.34652007.06.29 09:141.34530.000.000.00-6.00
107257552007.06.29 09:00buy0.60eurusd1.34501.34131.34602007.06.29 09:141.34540.000.000.0024.00
107238452007.06.29 07:34buy0.30eurusd1.34451.34041.34552007.06.29 08:381.34520.000.000.0021.00
107226622007.06.29 06:08buy0.30eurusd1.34361.33951.34462007.06.29 07:331.34420.000.000.0018.00
107189832007.06.28 23:41buy0.30eurusd1.34461.34051.34562007.06.29 06:071.34350.000.00-1.47-33.00
107206712007.06.29 02:40buy0.60eurusd1.34411.34041.34512007.06.29 06:071.34360.000.000.00-30.00
107215452007.06.29 04:08buy1.20eurusd1.34371.34041.34472007.06.29 06:061.34350.000.000.00-24.00
107224492007.06.29 05:54buy2.40eurusd1.34321.34031.34422007.06.29 06:061.34360.000.000.0096.00
107185902007.06.28 23:11buy0.30eurusd1.34391.33981.34492007.06.28 23:411.34460.000.000.0021.00
107180182007.06.28 22:30buy0.30eurusd1.34321.33911.34422007.06.28 23:111.34380.000.000.0018.00
107101232007.06.28 15:30sell0.30eurusd1.34701.35111.34602007.06.28 17:391.34630.000.000.0021.00
107081192007.06.28 14:12sell0.30eurusd1.34621.35031.34522007.06.28 15:301.34690.000.000.00-21.00
107085332007.06.28 14:29sell0.60eurusd1.34671.35041.34572007.06.28 15:301.34690.000.000.00-12.00
107100782007.06.28 15:30sell1.20eurusd1.34731.35061.34632007.06.28 15:301.34680.000.000.0060.00
107077172007.06.28 14:00sell0.30eurusd1.34621.35031.34522007.06.28 14:121.34630.000.000.00-3.00
107079222007.06.28 14:04sell0.60eurusd1.34671.35041.34572007.06.28 14:121.34630.000.000.0024.00
107066112007.06.28 13:07sell0.30eurusd1.34611.35021.34512007.06.28 13:361.34550.000.000.0018.00
107056652007.06.28 12:30sell0.30eurusd1.34571.34981.34472007.06.28 13:071.34640.000.000.00-21.00
107058272007.06.28 12:36sell0.60eurusd1.34611.34981.34512007.06.28 13:071.34630.000.000.00-12.00
107060582007.06.28 12:44sell1.20eurusd1.34661.34991.34562007.06.28 13:071.34620.000.000.0048.00
107021522007.06.28 10:23sell0.30eurusd1.34501.34911.34402007.06.28 12:081.34490.000.000.003.00
107041472007.06.28 11:23sell0.60eurusd1.34551.34921.34452007.06.28 12:081.34500.000.000.0030.00
107013122007.06.28 10:06sell0.30eurusd1.34611.35021.34512007.06.28 10:231.34550.000.000.0018.00
107003422007.06.28 09:37sell0.30eurusd1.34641.35051.34542007.06.28 10:061.34640.000.000.000.00
107009022007.06.28 09:53sell0.60eurusd1.34691.35061.34592007.06.28 10:061.34650.000.000.0024.00
107000622007.06.28 09:30sell0.30eurusd1.34751.35161.34652007.06.28 09:371.34680.000.000.0021.00
106890502007.06.27 23:51sell0.30eurusd1.34511.34921.34412007.06.28 09:211.34620.000.001.98-33.00
106933542007.06.28 05:06sell0.60eurusd1.34561.34931.34462007.06.28 09:211.34610.000.000.00-30.00
106940612007.06.28 06:26sell1.20eurusd1.34601.34931.34502007.06.28 09:211.34620.000.000.00-24.00
106971472007.06.28 09:05sell2.40eurusd1.34651.34941.34552007.06.28 09:211.34600.000.000.00120.00
106857162007.06.27 19:59buy0.30eurusd1.34431.34021.34532007.06.27 23:501.34500.000.000.0021.00
106841492007.06.27 18:17buy0.30eurusd1.34361.33951.34462007.06.27 19:591.34420.000.000.0018.00
106810172007.06.27 16:22buy0.30eurusd1.34461.34051.34562007.06.27 18:161.34350.000.000.00-33.00
106816992007.06.27 16:53buy0.60eurusd1.34411.34041.34512007.06.27 18:161.34340.000.000.00-42.00
106832272007.06.27 17:49buy1.20eurusd1.34371.34041.34472007.06.27 18:161.34350.000.000.00-24.00
106834312007.06.27 17:54buy2.40eurusd1.34321.34031.34422007.06.27 18:161.34360.000.000.0096.00
106780992007.06.27 15:30buy0.30eurusd1.34521.34111.34622007.06.27 16:221.34430.000.000.00-27.00
106782502007.06.27 15:32buy0.60eurusd1.34471.34101.34572007.06.27 16:201.34430.000.000.00-24.00
106791422007.06.27 15:40buy1.20eurusd1.34421.34091.34522007.06.27 16:201.34430.000.000.0012.00
106804462007.06.27 16:00buy2.40eurusd1.34371.34081.34472007.06.27 16:151.34420.000.000.00120.00
106774042007.06.27 15:20buy0.30eurusd1.34431.34021.34532007.06.27 15:301.34530.000.000.0030.00
106756672007.06.27 14:04buy0.30eurusd1.34471.34061.34572007.06.27 15:201.34410.000.000.00-18.00
106765762007.06.27 14:44buy0.60eurusd1.34421.34051.34522007.06.27 15:191.34400.000.000.00-12.00
106767442007.06.27 14:52buy1.20eurusd1.34371.34041.34472007.06.27 15:191.34410.000.000.0048.00
106751132007.06.27 13:45buy0.30eurusd1.34391.33981.34492007.06.27 14:041.34460.000.000.0021.00
106712052007.06.27 12:44buy0.30eurusd1.34441.34031.34542007.06.27 13:441.34370.000.000.00-21.00
106723572007.06.27 12:57buy0.60eurusd1.34391.34021.34492007.06.27 13:441.34380.000.000.00-6.00
106737342007.06.27 13:12buy1.20eurusd1.34351.34021.34452007.06.27 13:431.34390.000.000.0048.00
106709312007.06.27 12:42buy0.30eurusd1.34371.33961.34472007.06.27 12:441.34430.000.000.0018.00
106682742007.06.27 12:13buy0.30eurusd1.34351.33941.34452007.06.27 12:421.34350.000.000.000.00
106693702007.06.27 12:25buy0.60eurusd1.34301.33931.34402007.06.27 12:421.34340.000.000.0024.00
106658202007.06.27 11:46buy0.30eurusd1.34351.33941.34452007.06.27 12:111.34330.000.000.00-6.00
106664702007.06.27 11:54buy0.60eurusd1.34301.33931.34402007.06.27 12:111.34340.000.000.0024.00
106623532007.06.27 11:09buy0.30eurusd1.34371.33961.34472007.06.27 11:451.34340.000.000.00-9.00
106629492007.06.27 11:15buy0.60eurusd1.34321.33951.34422007.06.27 11:451.34360.000.000.0024.00
106587972007.06.27 10:30buy0.30eurusd1.34281.33871.34382007.06.27 11:091.34360.000.000.0024.00
106540782007.06.27 09:44buy0.30eurusd1.34271.33861.34372007.06.27 10:301.34270.000.000.000.00
106572052007.06.27 10:16buy0.60eurusd1.34221.33851.34322007.06.27 10:301.34260.000.000.0024.00
106498342007.06.27 08:45buy0.30eurusd1.34451.34041.34552007.06.27 09:441.34260.000.000.00-57.00
106500072007.06.27 08:48buy0.60eurusd1.34401.34031.34502007.06.27 09:441.34250.000.000.00-90.00
106505962007.06.27 08:57buy1.20eurusd1.34361.34031.34462007.06.27 09:441.34260.000.000.00-120.00
106521012007.06.27 09:22buy2.40eurusd1.34311.34021.34412007.06.27 09:441.34250.000.000.00-144.00
106523002007.06.27 09:23buy4.80eurusd1.34261.34011.34362007.06.27 09:441.34240.000.000.00-96.00
106531492007.06.27 09:32buy9.60eurusd1.34211.34001.34312007.06.27 09:441.34260.000.000.00480.00
106479612007.06.27 07:43buy0.30eurusd1.34431.34021.34532007.06.27 08:451.34420.000.000.00-3.00
106488572007.06.27 08:13buy0.60eurusd1.34381.34011.34482007.06.27 08:451.34420.000.000.0024.00
106457542007.06.27 04:58buy0.30eurusd1.34481.34071.34582007.06.27 07:431.34420.000.000.00-18.00
106466362007.06.27 06:30buy0.60eurusd1.34431.34061.34532007.06.27 07:421.34420.000.000.00-6.00
106471392007.06.27 07:08buy1.20eurusd1.34361.34031.34462007.06.27 07:421.34410.000.000.0060.00
106430872007.06.27 02:40buy0.30eurusd1.34481.34071.34582007.06.27 04:581.34450.000.000.00-9.00
106450032007.06.27 04:23buy0.60eurusd1.34431.34061.34532007.06.27 04:571.34470.000.000.0024.00
106416342007.06.27 01:30buy0.30eurusd1.34601.34191.34702007.06.27 02:401.34450.000.000.00-45.00
106416802007.06.27 01:33buy0.60eurusd1.34561.34191.34662007.06.27 02:381.34460.000.000.00-60.00
106418752007.06.27 01:49buy1.20eurusd1.34511.34181.34612007.06.27 02:381.34450.000.000.00-72.00
106421642007.06.27 02:06buy2.40eurusd1.34461.34171.34562007.06.27 02:371.34460.000.000.000.00
106422652007.06.27 02:08buy4.80eurusd1.34411.34161.34512007.06.27 02:371.34460.000.000.00240.00
106367402007.06.26 19:02sell0.30eurusd1.34621.35031.34522007.06.26 22:441.34640.000.000.00-6.00
106378492007.06.26 19:57sell0.60eurusd1.34671.35041.34572007.06.26 22:441.34630.000.000.0024.00
106341482007.06.26 17:10sell0.30eurusd1.34631.35041.34532007.06.26 19:011.34650.000.000.00-6.00
106359682007.06.26 18:38sell0.60eurusd1.34681.35051.34582007.06.26 19:011.34640.000.000.0024.00
106337042007.06.26 17:01sell0.30eurusd1.34681.35091.34582007.06.26 17:081.34580.000.000.0030.00
106328602007.06.26 16:26buy0.30eurusd1.34751.34341.34852007.06.26 17:011.34690.000.000.00-18.00
106330042007.06.26 16:31buy0.60eurusd1.34701.34331.34802007.06.26 17:011.34740.000.000.0024.00
106313572007.06.26 15:41buy0.30eurusd1.34781.34371.34882007.06.26 16:261.34730.000.000.00-15.00
106316922007.06.26 15:47buy0.60eurusd1.34741.34371.34842007.06.26 16:261.34740.000.000.000.00
106319032007.06.26 15:53buy1.20eurusd1.34691.34361.34792007.06.26 16:261.34730.000.000.0048.00
106308592007.06.26 15:30buy0.30eurusd1.34661.34251.34762007.06.26 15:411.34760.000.000.0030.00
106291862007.06.26 14:16buy0.30eurusd1.34691.34281.34792007.06.26 15:301.34650.000.000.00-12.00
106294642007.06.26 14:24buy0.60eurusd1.34641.34271.34742007.06.26 15:291.34640.000.000.000.00
106297122007.06.26 14:34buy1.20eurusd1.34591.34261.34692007.06.26 15:291.34630.000.000.0048.00
106283192007.06.26 13:38buy0.30eurusd1.34581.34171.34682007.06.26 14:161.34680.000.000.0030.00
106279942007.06.26 13:25buy0.30eurusd1.34521.34111.34622007.06.26 13:381.34580.000.000.0018.00
106253072007.06.26 11:43buy0.30eurusd1.34511.34101.34612007.06.26 13:251.34510.000.000.000.00
106266632007.06.26 12:24buy0.60eurusd1.34461.34091.34562007.06.26 13:241.34500.000.000.0024.00
106245422007.06.26 11:00buy0.30eurusd1.34521.34111.34622007.06.26 11:421.34510.000.000.00-3.00
106248092007.06.26 11:13buy0.60eurusd1.34471.34101.34572007.06.26 11:411.34510.000.000.0024.00
106191462007.06.26 06:07sell0.30eurusd1.34631.35041.34532007.06.26 09:301.34570.000.000.0018.00
106149702007.06.25 22:31buy0.30eurusd1.34741.34331.34842007.06.26 06:021.34630.000.00-1.47-33.00
106150242007.06.25 22:34buy0.60eurusd1.34691.34321.34792007.06.26 06:021.34640.000.00-2.94-30.00
106155212007.06.25 23:09buy1.20eurusd1.34641.34311.34742007.06.26 06:021.34630.000.00-5.88-12.00
106180002007.06.26 03:53buy2.40eurusd1.34591.34301.34692007.06.26 06:021.34640.000.000.00120.00
106142372007.06.25 21:52buy0.30eurusd1.34661.34251.34762007.06.25 22:311.34730.000.000.0021.00
106122902007.06.25 19:35buy0.30eurusd1.34581.34171.34682007.06.25 21:521.34650.000.000.0021.00
106058412007.06.25 15:48buy0.30eurusd1.34641.34231.34742007.06.25 18:311.34500.000.000.00-42.00
106088032007.06.25 17:49buy0.60eurusd1.34591.34221.34692007.06.25 18:311.34490.000.000.00-60.00
106090562007.06.25 17:56buy1.20eurusd1.34551.34221.34652007.06.25 18:311.34500.000.000.00-60.00
106092612007.06.25 18:01buy2.40eurusd1.34501.34211.34602007.06.25 18:311.34510.000.000.0024.00
106097392007.06.25 18:14buy4.80eurusd1.34451.34201.34552007.06.25 18:311.34500.000.000.00240.00
106043872007.06.25 14:49buy0.30eurusd1.34631.34221.34732007.06.25 15:481.34630.000.000.000.00
106055302007.06.25 15:36buy0.60eurusd1.34581.34211.34682007.06.25 15:471.34620.000.000.0024.00
106028102007.06.25 13:21buy0.30eurusd1.34621.34211.34722007.06.25 14:491.34620.000.000.000.00
106037522007.06.25 14:07buy0.60eurusd1.34571.34201.34672007.06.25 14:491.34620.000.000.0030.00
106009352007.06.25 12:00buy0.30eurusd1.34561.34151.34662007.06.25 13:211.34620.000.000.0018.00
105815092007.06.25 04:02sell0.30eurusd1.34721.35131.34622007.06.25 05:121.34650.000.000.0021.00
105673452007.06.22 21:44sell0.30eurusd1.34591.35001.34492007.06.25 01:071.34680.000.000.66-27.00
105674722007.06.22 21:59sell0.60eurusd1.34641.35011.34542007.06.25 01:001.34690.000.001.32-30.00
105685562007.06.22 23:53sell1.20eurusd1.34691.35021.34592007.06.25 00:441.34650.000.002.6448.00
105658432007.06.22 20:00sell0.30eurusd1.34511.34921.34412007.06.22 21:431.34610.000.000.00-30.00
105661162007.06.22 20:13sell0.60eurusd1.34561.34931.34462007.06.22 21:431.34620.000.000.00-36.00
105665152007.06.22 20:34sell1.20eurusd1.34601.34931.34502007.06.22 21:421.34630.000.000.00-36.00
105669542007.06.22 21:12sell2.40eurusd1.34651.34941.34552007.06.22 21:421.34610.000.000.0096.00
105634452007.06.22 17:59sell0.30eurusd1.34281.34691.34182007.06.22 18:041.34280.000.000.000.00
105635712007.06.22 18:03sell0.60eurusd1.34331.34701.34232007.06.22 18:031.34290.000.000.0024.00
105630622007.06.22 17:49sell0.30eurusd1.34251.34661.34152007.06.22 17:591.34290.000.000.00-12.00
105631592007.06.22 17:50sell0.60eurusd1.34301.34671.34202007.06.22 17:591.34300.000.000.000.00
105633212007.06.22 17:56sell1.20eurusd1.34351.34681.34252007.06.22 17:591.34310.000.000.0048.00
105629412007.06.22 17:48sell0.30eurusd1.34311.34721.34212007.06.22 17:491.34210.000.000.0030.00
105628252007.06.22 17:46sell0.30eurusd1.34361.34771.34262007.06.22 17:481.34350.000.000.003.00
105629002007.06.22 17:48sell0.60eurusd1.34401.34771.34302007.06.22 17:481.34360.000.000.0024.00
105625072007.06.22 17:40sell0.30eurusd1.34441.34851.34342007.06.22 17:461.34370.000.000.0021.00
105623612007.06.22 17:34sell0.30eurusd1.34551.34961.34452007.06.22 17:401.34480.000.000.0021.00
105605322007.06.22 16:07sell0.30eurusd1.34581.34991.34482007.06.22 17:331.34580.000.000.000.00
105620342007.06.22 17:22sell0.60eurusd1.34631.35001.34532007.06.22 17:331.34590.000.000.0024.00
105593712007.06.22 15:40sell0.30eurusd1.34551.34961.34452007.06.22 16:071.34610.000.000.00-18.00
105597522007.06.22 15:50sell0.60eurusd1.34591.34961.34492007.06.22 16:061.34610.000.000.00-12.00
105599302007.06.22 15:53sell1.20eurusd1.34651.34981.34552007.06.22 16:061.34600.000.000.0060.00
105578942007.06.22 15:02sell0.30eurusd1.34341.34751.34242007.06.22 15:401.34560.000.000.00-66.00
105579652007.06.22 15:06sell0.60eurusd1.34381.34751.34282007.06.22 15:391.34550.000.000.00-102.00
105582282007.06.22 15:17sell1.20eurusd1.34491.34821.34392007.06.22 15:371.34540.000.000.00-60.00
105583562007.06.22 15:17sell2.40eurusd1.34541.34831.34442007.06.22 15:371.34530.000.000.0024.00
105585332007.06.22 15:20sell4.80eurusd1.34581.34831.34482007.06.22 15:371.34530.000.000.00240.00
105551662007.06.22 13:01sell0.30eurusd1.34241.34651.34142007.06.22 15:011.34370.000.000.00-39.00
105565652007.06.22 14:08sell0.60eurusd1.34291.34661.34192007.06.22 15:011.34360.000.000.00-42.00
105573262007.06.22 14:44sell1.20eurusd1.34341.34671.34242007.06.22 15:001.34350.000.000.00-12.00
105576072007.06.22 14:55sell2.40eurusd1.34401.34691.34302007.06.22 15:001.34350.000.000.00120.00
105547522007.06.22 12:35sell0.30eurusd1.34231.34641.34132007.06.22 13:001.34250.000.000.00-6.00
105550472007.06.22 12:54sell0.60eurusd1.34281.34651.34182007.06.22 13:001.34240.000.000.0024.00
105512392007.06.22 11:00sell0.30eurusd1.33961.34371.33862007.06.22 12:351.34260.000.000.00-90.00
105512762007.06.22 11:00sell0.60eurusd1.34001.34371.33902007.06.22 12:351.34250.000.000.00-150.00
105516202007.06.22 11:08sell1.20eurusd1.34051.34381.33952007.06.22 12:351.34240.000.000.00-228.00
105520892007.06.22 11:27sell2.40eurusd1.34101.34391.34002007.06.22 12:341.34250.000.000.00-360.00
105524162007.06.22 11:42sell4.80eurusd1.34151.34401.34052007.06.22 12:341.34240.000.000.00-432.00
105529562007.06.22 11:59sell9.60eurusd1.34191.34401.34092007.06.22 12:341.34240.000.000.00-480.00
105545362007.06.22 12:31sell19.20eurusd1.34251.34421.34152007.06.22 12:341.34250.000.000.000.00
105545712007.06.22 12:31sell38.40eurusd1.34301.34431.34202007.06.22 12:341.34250.000.000.001 920.00
105494052007.06.22 09:53sell0.30eurusd1.34111.34521.34012007.06.22 11:001.34010.000.000.0030.00
105489012007.06.22 09:31sell0.30eurusd1.34201.34611.34102007.06.22 09:531.34140.000.000.0018.00
105482382007.06.22 09:11buy0.30eurusd1.34191.33781.34292007.06.22 09:311.34210.000.000.006.00
105484702007.06.22 09:18buy0.60eurusd1.34151.33781.34252007.06.22 09:311.34190.000.000.0024.00
105478572007.06.22 09:05buy0.30eurusd1.34091.33681.34192007.06.22 09:101.34160.000.000.0021.00
105473352007.06.22 08:41buy0.30eurusd1.34001.33591.34102007.06.22 09:051.34070.000.000.0021.00
105458282007.06.22 05:40buy0.30eurusd1.33901.33491.34002007.06.22 08:401.33970.000.000.0021.00
105434962007.06.22 01:03buy0.30eurusd1.33931.33521.34032007.06.22 05:401.33870.000.000.00-18.00
105445482007.06.22 03:16buy0.60eurusd1.33881.33511.33982007.06.22 05:381.33850.000.000.00-18.00
105446872007.06.22 03:26buy1.20eurusd1.33831.33501.33932007.06.22 05:371.33870.000.000.0048.00
105431512007.06.22 00:23buy0.30eurusd1.33961.33551.34062007.06.22 01:021.33900.000.000.00-18.00
105431862007.06.22 00:28buy0.60eurusd1.33911.33541.34012007.06.22 01:021.33910.000.000.000.00
105432792007.06.22 00:40buy1.20eurusd1.33861.33531.33962007.06.22 01:021.33900.000.000.0048.00
105400022007.06.21 19:24buy0.30eurusd1.33991.33581.34092007.06.22 00:221.33950.000.00-1.47-12.00
105400972007.06.21 19:32buy0.60eurusd1.33951.33581.34052007.06.22 00:221.33960.000.00-2.946.00
105414172007.06.21 21:08buy1.20eurusd1.33901.33571.34002007.06.22 00:221.33950.000.00-5.8860.00
105389362007.06.21 18:19buy0.30eurusd1.34031.33621.34132007.06.21 19:231.33980.000.000.00-15.00
105395842007.06.21 19:00buy0.60eurusd1.33981.33611.34082007.06.21 19:231.33970.000.000.00-6.00
105395952007.06.21 19:00buy1.20eurusd1.33941.33611.34042007.06.21 19:231.33980.000.000.0048.00
105362812007.06.21 15:53buy0.30eurusd1.34021.33611.34122007.06.21 18:191.34020.000.000.000.00
105368842007.06.21 16:18buy0.60eurusd1.33971.33601.34072007.06.21 18:181.34010.000.000.0024.00
105356932007.06.21 15:33buy0.30eurusd1.34031.33621.34132007.06.21 15:531.34010.000.000.00-6.00
105361942007.06.21 15:49buy0.60eurusd1.33981.33611.34082007.06.21 15:531.34020.000.000.0024.00
105348952007.06.21 15:04buy0.30eurusd1.33961.33551.34062007.06.21 15:331.34020.000.000.0018.00
105346412007.06.21 14:55buy0.30eurusd1.33881.33471.33982007.06.21 15:041.33950.000.000.0021.00
105344782007.06.21 14:47buy0.30eurusd1.33881.33471.33982007.06.21 14:551.33850.000.000.00-9.00
105345332007.06.21 14:50buy0.60eurusd1.33831.33461.33932007.06.21 14:551.33870.000.000.0024.00
105341982007.06.21 14:34buy0.30eurusd1.33811.33401.33912007.06.21 14:471.33880.000.000.0021.00
105300432007.06.21 10:54buy0.30eurusd1.33851.33441.33952007.06.21 14:341.33800.000.000.00-15.00
105323912007.06.21 12:50buy0.60eurusd1.33801.33431.33902007.06.21 14:341.33790.000.000.00-6.00
105338862007.06.21 14:18buy1.20eurusd1.33761.33431.33862007.06.21 14:341.33800.000.000.0048.00
105291082007.06.21 10:22buy0.30eurusd1.33841.33431.33942007.06.21 10:541.33820.000.000.00-6.00
105297732007.06.21 10:46buy0.60eurusd1.33791.33421.33892007.06.21 10:541.33830.000.000.0024.00
105276912007.06.21 09:52buy0.30eurusd1.34041.33631.34142007.06.21 10:221.33810.000.000.00-69.00
105280392007.06.21 10:02buy0.60eurusd1.33991.33621.34092007.06.21 10:221.33800.000.000.00-114.00
105280732007.06.21 10:03buy1.20eurusd1.33951.33621.34052007.06.21 10:221.33790.000.000.00-192.00
105281092007.06.21 10:03buy2.40eurusd1.33901.33611.34002007.06.21 10:221.33800.000.000.00-240.00
105282902007.06.21 10:06buy4.80eurusd1.33851.33601.33952007.06.21 10:221.33790.000.000.00-288.00
105283172007.06.21 10:07buy9.60eurusd1.33801.33591.33902007.06.21 10:211.33800.000.000.000.00
105285832007.06.21 10:11buy19.20eurusd1.33761.33591.33862007.06.21 10:211.33810.000.000.00960.00
105266252007.06.21 08:55buy0.30eurusd1.34011.33601.34112007.06.21 09:521.34020.000.000.003.00
105268352007.06.21 09:03buy0.60eurusd1.33971.33601.34072007.06.21 09:521.34010.000.000.0024.00
105238572007.06.21 04:18buy0.30eurusd1.33921.33511.34022007.06.21 08:551.33980.000.000.0018.00
105216212007.06.20 23:50buy0.30eurusd1.34061.33651.34162007.06.21 04:181.33890.000.00-4.41-51.00
105221852007.06.21 00:49buy0.60eurusd1.34011.33641.34112007.06.21 04:181.33900.000.000.00-66.00
105226012007.06.21 01:52buy1.20eurusd1.33971.33641.34072007.06.21 04:181.33890.000.000.00-96.00
105234192007.06.21 03:40buy2.40eurusd1.33911.33621.34012007.06.21 04:171.33910.000.000.000.00
105235522007.06.21 03:49buy4.80eurusd1.33861.33611.33962007.06.21 04:171.33910.000.000.00240.00
105210322007.06.20 23:12buy0.30eurusd1.34051.33641.34152007.06.20 23:501.34030.000.000.00-6.00
105210842007.06.20 23:15buy0.60eurusd1.34001.33631.34102007.06.20 23:501.34040.000.000.0024.00
105182222007.06.20 19:20buy0.30eurusd1.34271.33861.34372007.06.20 23:111.34020.000.000.00-75.00
105188452007.06.20 20:12buy0.60eurusd1.34221.33851.34322007.06.20 23:111.34030.000.000.00-114.00
105197472007.06.20 21:47buy1.20eurusd1.34171.33841.34272007.06.20 23:111.34020.000.000.00-180.00
105201442007.06.20 22:24buy2.40eurusd1.34111.33821.34212007.06.20 23:111.34010.000.000.00-240.00
105202742007.06.20 22:27buy4.80eurusd1.34061.33811.34162007.06.20 23:111.34020.000.000.00-192.00
105208082007.06.20 23:06buy9.60eurusd1.34011.33801.34112007.06.20 23:111.34010.000.000.000.00
105208382007.06.20 23:06buy19.20eurusd1.33971.33801.34072007.06.20 23:111.34020.000.000.00960.00
105179082007.06.20 19:00buy0.30eurusd1.34271.33861.34372007.06.20 19:201.34260.000.000.00-3.00
105180202007.06.20 19:06buy0.60eurusd1.34221.33851.34322007.06.20 19:201.34260.000.000.0024.00
105140472007.06.20 16:10sell0.30eurusd1.34241.34651.34142007.06.20 16:481.34250.000.000.00-3.00
105146262007.06.20 16:35sell0.60eurusd1.34291.34661.34192007.06.20 16:481.34250.000.000.0024.00
105106862007.06.20 14:10sell0.30eurusd1.34281.34691.34182007.06.20 16:101.34270.000.000.003.00
105133452007.06.20 15:52sell0.60eurusd1.34331.34701.34232007.06.20 16:091.34290.000.000.0024.00
105061222007.06.20 11:40sell0.30eurusd1.34181.34591.34082007.06.20 14:101.34290.000.000.00-33.00
105075452007.06.20 12:06sell0.60eurusd1.34231.34601.34132007.06.20 14:101.34300.000.000.00-42.00
105084912007.06.20 12:45sell1.20eurusd1.34281.34611.34182007.06.20 14:091.34290.000.000.00-12.00
105103542007.06.20 13:57sell2.40eurusd1.34331.34621.34232007.06.20 14:071.34280.000.000.00120.00
105054192007.06.20 11:30sell0.30eurusd1.34291.34701.34192007.06.20 11:401.34210.000.000.0024.00
104971112007.06.20 03:58sell0.30eurusd1.34281.34691.34182007.06.20 07:061.34300.000.000.00-6.00
104984302007.06.20 05:28sell0.60eurusd1.34331.34701.34232007.06.20 07:061.34290.000.000.0024.00
104904482007.06.19 19:28buy0.30eurusd1.34221.33811.34322007.06.20 03:581.34290.000.00-1.4721.00
104894742007.06.19 18:54buy0.30eurusd1.34141.33731.34242007.06.19 19:281.34200.000.000.0018.00
104886912007.06.19 18:16buy0.30eurusd1.34141.33731.34242007.06.19 18:541.34120.000.000.00-6.00
104889882007.06.19 18:27buy0.60eurusd1.34091.33721.34192007.06.19 18:541.34130.000.000.0024.00
104876672007.06.19 17:52buy0.30eurusd1.34131.33721.34232007.06.19 18:161.34110.000.000.00-6.00
104878422007.06.19 17:55buy0.60eurusd1.34081.33711.34182007.06.19 18:161.34120.000.000.0024.00
104867512007.06.19 17:18buy0.30eurusd1.34121.33711.34222007.06.19 17:521.34100.000.000.00-6.00
104872822007.06.19 17:40buy0.60eurusd1.34071.33701.34172007.06.19 17:521.34110.000.000.0024.00
104862192007.06.19 17:02buy0.30eurusd1.34131.33721.34232007.06.19 17:181.34110.000.000.00-6.00
104862662007.06.19 17:03buy0.60eurusd1.34081.33711.34182007.06.19 17:181.34120.000.000.0024.00
104859762007.06.19 17:00buy0.30eurusd1.34071.33661.34172007.06.19 17:021.34140.000.000.0021.00
104850682007.06.19 16:29buy0.30eurusd1.34061.33651.34162007.06.19 17:001.34060.000.000.000.00
104855912007.06.19 16:46buy0.60eurusd1.34001.33631.34102007.06.19 16:591.34050.000.000.0030.00
104836972007.06.19 15:31buy0.30eurusd1.34061.33651.34162007.06.19 16:291.34050.000.000.00-3.00
104840712007.06.19 15:48buy0.60eurusd1.34011.33641.34112007.06.19 16:291.34050.000.000.0024.00
104835762007.06.19 15:28buy0.30eurusd1.34051.33641.34152007.06.19 15:311.34030.000.000.00-6.00
104836642007.06.19 15:30buy0.60eurusd1.34001.33631.34102007.06.19 15:311.34040.000.000.0024.00
104828782007.06.19 15:02buy0.30eurusd1.34101.33691.34202007.06.19 15:281.34020.000.000.00-24.00
104832142007.06.19 15:14buy0.60eurusd1.34051.33681.34152007.06.19 15:271.34030.000.000.00-12.00
104833022007.06.19 15:16buy1.20eurusd1.34001.33671.34102007.06.19 15:271.34040.000.000.0048.00
104809402007.06.19 13:29buy0.30eurusd1.34001.33591.34102007.06.19 15:021.34070.000.000.0021.00
104804212007.06.19 13:00buy0.30eurusd1.33901.33491.34002007.06.19 13:291.33970.000.000.0021.00
104746032007.06.19 09:46sell0.30eurusd1.34251.34661.34152007.06.19 10:121.34180.000.000.0021.00
104739572007.06.19 09:17sell0.30eurusd1.34221.34631.34122007.06.19 09:461.34280.000.000.00-18.00
104741032007.06.19 09:22sell0.60eurusd1.34271.34641.34172007.06.19 09:451.34270.000.000.000.00
104742332007.06.19 09:28sell1.20eurusd1.34321.34651.34222007.06.19 09:451.34280.000.000.0048.00
104735532007.06.19 09:07sell0.30eurusd1.34321.34731.34222007.06.19 09:171.34250.000.000.0021.00
104698522007.06.19 04:49sell0.30eurusd1.34161.34571.34062007.06.19 09:071.34350.000.000.00-57.00
104699882007.06.19 05:00sell0.60eurusd1.34201.34571.34102007.06.19 09:061.34340.000.000.00-84.00
104723722007.06.19 08:19sell1.20eurusd1.34261.34591.34162007.06.19 09:061.34340.000.000.00-96.00
104730152007.06.19 08:55sell2.40eurusd1.34311.34601.34212007.06.19 09:061.34320.000.000.00-24.00
104732562007.06.19 08:59sell4.80eurusd1.34361.34611.34262007.06.19 09:061.34310.000.000.00240.00
104697532007.06.19 04:45sell0.30eurusd1.34221.34631.34122007.06.19 04:491.34160.000.000.0018.00
104642642007.06.18 20:44sell0.30eurusd1.34071.34481.33972007.06.19 04:451.34230.000.000.66-48.00
104644782007.06.18 20:57sell0.60eurusd1.34121.34491.34022007.06.19 04:451.34240.000.001.32-72.00
104679162007.06.19 02:13sell1.20eurusd1.34171.34501.34072007.06.19 04:451.34230.000.000.00-72.00
104685332007.06.19 03:16sell2.40eurusd1.34211.34501.34112007.06.19 04:451.34240.000.000.00-72.00
104690602007.06.19 03:51sell4.80eurusd1.34271.34521.34172007.06.19 04:451.34220.000.000.00240.00
104632472007.06.18 20:00sell0.30eurusd1.34081.34491.33982007.06.18 20:441.34100.000.000.00-6.00
104640102007.06.18 20:31sell0.60eurusd1.34131.34501.34032007.06.18 20:441.34090.000.000.0024.00
104546172007.06.18 15:03sell0.30eurusd1.34071.34481.33972007.06.18 15:481.34090.000.000.00-6.00
104554652007.06.18 15:34sell0.60eurusd1.34121.34491.34022007.06.18 15:481.34080.000.000.0024.00
104527142007.06.18 13:51sell0.30eurusd1.34011.34421.33912007.06.18 15:031.34100.000.000.00-27.00
104533232007.06.18 14:15sell0.60eurusd1.34061.34431.33962007.06.18 15:031.34120.000.000.00-36.00
104534252007.06.18 14:19sell1.20eurusd1.34111.34441.34012007.06.18 15:021.34110.000.000.000.00
104541012007.06.18 14:44sell2.40eurusd1.34171.34461.34072007.06.18 15:021.34120.000.000.00120.00
104459572007.06.18 10:22sell0.30eurusd1.33941.34351.33842007.06.18 13:511.34040.000.000.00-30.00
104479062007.06.18 11:17sell0.60eurusd1.33981.34351.33882007.06.18 13:501.34030.000.000.00-30.00
104501362007.06.18 12:28sell1.20eurusd1.34031.34361.33932007.06.18 13:501.34040.000.000.00-12.00
104505332007.06.18 12:39sell2.40eurusd1.34081.34371.33982007.06.18 13:501.34030.000.000.00120.00
104448442007.06.18 10:00sell0.30eurusd1.34021.34431.33922007.06.18 10:221.33960.000.000.0018.00
104327792007.06.15 21:58sell0.30eurusd1.33771.34181.33672007.06.17 23:591.33830.000.000.66-18.00
104332342007.06.15 22:35sell0.60eurusd1.33811.34181.33712007.06.17 23:591.33830.000.001.32-12.00
104340512007.06.15 23:45sell1.20eurusd1.33861.34191.33762007.06.17 23:581.33820.000.002.6448.00
104321072007.06.15 21:09sell0.30eurusd1.33781.34191.33682007.06.15 21:581.33790.000.000.00-3.00
104323442007.06.15 21:25sell0.60eurusd1.33841.34211.33742007.06.15 21:581.33790.000.000.0030.00
104295902007.06.15 18:40sell0.30eurusd1.33631.34041.33532007.06.15 21:091.33810.000.000.00-54.00
104307422007.06.15 19:48sell0.60eurusd1.33681.34051.33582007.06.15 21:071.33800.000.000.00-72.00
104309032007.06.15 19:59sell1.20eurusd1.33731.34061.33632007.06.15 21:041.33790.000.000.00-72.00
104313472007.06.15 20:29sell2.40eurusd1.33781.34071.33682007.06.15 21:041.33780.000.000.000.00
104314932007.06.15 20:31sell4.80eurusd1.33841.34091.33742007.06.15 21:041.33790.000.000.00240.00
104267832007.06.15 17:23sell0.30eurusd1.33411.33821.33312007.06.15 18:401.33640.000.000.00-69.00
104269882007.06.15 17:30sell0.60eurusd1.33461.33831.33362007.06.15 18:401.33660.000.000.00-120.00
104273022007.06.15 17:39sell1.20eurusd1.33511.33841.33412007.06.15 18:391.33650.000.000.00-168.00
104278072007.06.15 17:53sell2.40eurusd1.33561.33851.33462007.06.15 18:391.33660.000.000.00-240.00
104278452007.06.15 17:54sell4.80eurusd1.33601.33851.33502007.06.15 18:391.33650.000.000.00-240.00
104285912007.06.15 18:13sell9.60eurusd1.33651.33861.33552007.06.15 18:391.33660.000.000.00-96.00
104286862007.06.15 18:14sell19.20eurusd1.33701.33871.33602007.06.15 18:391.33650.000.000.00960.00
104260852007.06.15 17:09sell0.30eurusd1.33371.33781.33272007.06.15 17:231.33440.000.000.00-21.00
104262662007.06.15 17:13sell0.60eurusd1.33421.33791.33322007.06.15 17:231.33450.000.000.00-18.00
104266792007.06.15 17:22sell1.20eurusd1.33471.33801.33372007.06.15 17:231.33430.000.000.0048.00
104255632007.06.15 17:00sell0.30eurusd1.33351.33761.33252007.06.15 17:091.33400.000.000.00-15.00
104255882007.06.15 17:00sell0.60eurusd1.33391.33761.33292007.06.15 17:091.33410.000.000.00-12.00
104257842007.06.15 17:03sell1.20eurusd1.33441.33771.33342007.06.15 17:091.33400.000.000.0048.00
104234382007.06.15 16:19buy0.30eurusd1.33561.33151.33662007.06.15 17:001.33360.000.000.00-60.00
104237892007.06.15 16:23buy0.60eurusd1.33511.33141.33612007.06.15 17:001.33350.000.000.00-96.00
104243492007.06.15 16:37buy1.20eurusd1.33461.33131.33562007.06.15 17:001.33360.000.000.00-120.00
104244042007.06.15 16:38buy2.40eurusd1.33411.33121.33512007.06.15 17:001.33370.000.000.00-96.00
104251042007.06.15 16:55buy4.80eurusd1.33361.33111.33462007.06.15 17:001.33370.000.000.0048.00
104251652007.06.15 16:55buy9.60eurusd1.33311.33101.33412007.06.15 17:001.33360.000.000.00480.00
104231652007.06.15 16:16buy0.30eurusd1.33501.33091.33602007.06.15 16:191.33570.000.000.0021.00
104229912007.06.15 16:15buy0.30eurusd1.33401.32991.33502007.06.15 16:161.33500.000.000.0030.00
104222972007.06.15 16:01buy0.30eurusd1.33421.33011.33522007.06.15 16:151.33390.000.000.00-9.00
104225682007.06.15 16:05buy0.60eurusd1.33371.33001.33472007.06.15 16:151.33410.000.000.0024.00
104220322007.06.15 15:58buy0.30eurusd1.33431.33021.33532007.06.15 16:011.33410.000.000.00-6.00
104221512007.06.15 16:00buy0.60eurusd1.33381.33011.33482007.06.15 16:001.33420.000.000.0024.00
104215492007.06.15 15:51buy0.30eurusd1.33421.33011.33522007.06.15 15:581.33400.000.000.00-6.00
104216822007.06.15 15:52buy0.60eurusd1.33371.33001.33472007.06.15 15:581.33410.000.000.0024.00
104209032007.06.15 15:43buy0.30eurusd1.33351.32941.33452007.06.15 15:501.33410.000.000.0018.00
104203452007.06.15 15:36buy0.30eurusd1.33271.32861.33372007.06.15 15:431.33340.000.000.0021.00
104199822007.06.15 15:33buy0.30eurusd1.33251.32841.33352007.06.15 15:361.33240.000.000.00-3.00
104201712007.06.15 15:34buy0.60eurusd1.33201.32831.33302007.06.15 15:361.33240.000.000.0024.00
104173962007.06.15 13:30sell0.30eurusd1.33161.33571.33062007.06.15 15:331.33240.000.000.00-24.00
104191152007.06.15 15:17sell0.60eurusd1.33201.33571.33102007.06.15 15:321.33260.000.000.00-36.00
104195592007.06.15 15:30sell1.20eurusd1.33251.33581.33152007.06.15 15:321.33250.000.000.000.00
104196572007.06.15 15:31sell2.40eurusd1.33311.33601.33212007.06.15 15:321.33260.000.000.00120.00
104094542007.06.15 06:50sell0.30eurusd1.33201.33611.33102007.06.15 09:071.33140.000.000.0018.00
104074112007.06.15 04:47sell0.30eurusd1.33161.33571.33062007.06.15 06:501.33210.000.000.00-15.00
104076682007.06.15 05:04sell0.60eurusd1.33201.33571.33102007.06.15 06:501.33220.000.000.00-12.00
104079012007.06.15 05:13sell1.20eurusd1.33251.33581.33152007.06.15 06:501.33210.000.000.0048.00
103994242007.06.14 18:23buy0.30eurusd1.33091.32681.33192007.06.15 04:451.33160.000.00-1.4721.00
103974372007.06.14 17:18buy0.30eurusd1.33231.32821.33332007.06.14 18:221.33080.000.000.00-45.00
103975232007.06.14 17:22buy0.60eurusd1.33181.32811.33282007.06.14 18:221.33090.000.000.00-54.00
103983442007.06.14 17:52buy1.20eurusd1.33141.32811.33242007.06.14 18:221.33080.000.000.00-72.00
103987902007.06.14 18:04buy2.40eurusd1.33091.32801.33192007.06.14 18:221.33090.000.000.000.00
103989792007.06.14 18:10buy4.80eurusd1.33041.32791.33142007.06.14 18:211.33090.000.000.00240.00
103968322007.06.14 17:04buy0.30eurusd1.33211.32801.33312007.06.14 17:181.33220.000.000.003.00
103972642007.06.14 17:13buy0.60eurusd1.33161.32791.33262007.06.14 17:181.33210.000.000.0030.00
103958512007.06.14 16:40buy0.30eurusd1.33091.32681.33192007.06.14 17:041.33190.000.000.0030.00
103954832007.06.14 16:30buy0.30eurusd1.32991.32581.33092007.06.14 16:391.33060.000.000.0021.00
103902752007.06.14 14:22buy0.30eurusd1.33051.32641.33152007.06.14 15:291.32990.000.000.00-18.00
103917032007.06.14 15:17buy0.60eurusd1.33001.32631.33102007.06.14 15:291.33010.000.000.006.00
103919192007.06.14 15:22buy1.20eurusd1.32951.32621.33052007.06.14 15:291.32990.000.000.0048.00
103860092007.06.14 11:51sell0.30eurusd1.32961.33371.32862007.06.14 14:211.33040.000.000.00-24.00
103862292007.06.14 11:55sell0.60eurusd1.33001.33371.32902007.06.14 14:171.33050.000.000.00-30.00
103873992007.06.14 12:24sell1.20eurusd1.33051.33381.32952007.06.14 14:171.33060.000.000.00-12.00
103891852007.06.14 13:33sell2.40eurusd1.33101.33391.33002007.06.14 14:171.33050.000.000.00120.00
103849672007.06.14 11:30sell0.30eurusd1.33051.33461.32952007.06.14 11:511.32980.000.000.0021.00
103764882007.06.14 05:58sell0.30eurusd1.33081.33491.32982007.06.14 08:431.33090.000.000.00-3.00
103766242007.06.14 06:06sell0.60eurusd1.33131.33501.33032007.06.14 08:411.33090.000.000.0024.00
103760542007.06.14 05:30sell0.30eurusd1.33111.33521.33012007.06.14 05:571.33110.000.000.000.00
103761372007.06.14 05:33sell0.60eurusd1.33161.33531.33062007.06.14 05:571.33120.000.000.0024.00
103705702007.06.13 22:32buy0.30eurusd1.33091.32681.33192007.06.14 05:221.33090.000.00-4.410.00
103755322007.06.14 04:43buy0.60eurusd1.33041.32671.33142007.06.14 05:201.33080.000.000.0024.00
  0.00 0.00 -5.99 11 712.00
Closed P/L: 11 706.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
112129792007.07.20 23:00sell0.40eurusd1.38241.38651.3814 1.38280.000.000.88-16.00
112133812007.07.20 23:50sell0.80eurusd1.38291.38661.3819 1.38280.000.001.768.00
  0.00 0.00 2.64 -8.00
 Floating P/L: -5.36
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 11 706.01 Floating P/L: -5.36 Margin: 331.86
Balance: 36 547.98 Equity: 36 542.62 Free Margin: 36 210.76
 
Details:
Graph
Gross Profit: 39 503.16 Gross Loss: 27 797.15 Total Net Profit: 11 706.01
Profit Factor: 1.42 Expected Payoff: 11.38  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 3 406.80 (9.17%) Relative Drawdown: 9.17% (3 406.80)
 
Total Trades: 1029 Short Positions (won %): 563 (53.11%) Long Positions (won %): 466 (59.23%)
Profit Trades (% of total): 575 (55.88%) Loss trades (% of total): 454 (44.12%)
Largest profit trade: 2 048.00 loss trade: -1 280.00
Average profit trade: 68.70 loss trade: -61.23
Maximum consecutive wins ($): 10 (296.00) consecutive losses ($): 6 (-3 116.00)
Maximal consecutive profit (count): 2 688.00 (2) consecutive loss (count): -3 116.00 (6)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2