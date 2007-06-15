|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 July 20, 23:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11209974
|2007.07.20 19:50
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3813
|1.3854
|1.3803
|2007.07.20 22:15
|1.3822
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|11210434
|2007.07.20 20:02
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3818
|1.3855
|1.3808
|2007.07.20 22:14
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|11211225
|2007.07.20 20:48
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3822
|1.3855
|1.3812
|2007.07.20 22:14
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|11212365
|2007.07.20 22:10
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3827
|1.3856
|1.3817
|2007.07.20 22:14
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|11209594
|2007.07.20 19:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3821
|1.3862
|1.3811
|2007.07.20 19:50
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11208909
|2007.07.20 19:16
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3819
|1.3860
|1.3809
|2007.07.20 19:40
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|11209026
|2007.07.20 19:19
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3823
|1.3860
|1.3813
|2007.07.20 19:40
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11209432
|2007.07.20 19:36
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3828
|1.3861
|1.3818
|2007.07.20 19:40
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11208742
|2007.07.20 19:12
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3826
|1.3867
|1.3816
|2007.07.20 19:16
|1.3820
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11207303
|2007.07.20 18:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3824
|1.3865
|1.3814
|2007.07.20 19:12
|1.3829
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|11207405
|2007.07.20 18:24
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3829
|1.3866
|1.3819
|2007.07.20 19:11
|1.3831
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|11208481
|2007.07.20 19:02
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3834
|1.3867
|1.3824
|2007.07.20 19:11
|1.3830
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11206544
|2007.07.20 18:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3832
|1.3873
|1.3822
|2007.07.20 18:21
|1.3825
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11205911
|2007.07.20 17:54
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3834
|1.3875
|1.3824
|2007.07.20 18:04
|1.3835
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11206459
|2007.07.20 18:02
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3839
|1.3876
|1.3829
|2007.07.20 18:04
|1.3835
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11204791
|2007.07.20 17:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3830
|1.3871
|1.3820
|2007.07.20 17:54
|1.3835
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|11205083
|2007.07.20 17:43
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3835
|1.3872
|1.3825
|2007.07.20 17:53
|1.3837
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|11205168
|2007.07.20 17:44
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3840
|1.3873
|1.3830
|2007.07.20 17:53
|1.3836
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11203990
|2007.07.20 17:34
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3831
|1.3872
|1.3821
|2007.07.20 17:40
|1.3833
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11204057
|2007.07.20 17:34
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3836
|1.3873
|1.3826
|2007.07.20 17:40
|1.3832
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11202723
|2007.07.20 17:22
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3838
|1.3797
|1.3848
|2007.07.20 17:34
|1.3832
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|11203112
|2007.07.20 17:23
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3833
|1.3796
|1.3843
|2007.07.20 17:34
|1.3831
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|11203216
|2007.07.20 17:24
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3828
|1.3795
|1.3838
|2007.07.20 17:33
|1.3832
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11202581
|2007.07.20 17:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3824
|1.3783
|1.3834
|2007.07.20 17:21
|1.3834
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11201395
|2007.07.20 16:55
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3814
|1.3773
|1.3824
|2007.07.20 17:19
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11198743
|2007.07.20 15:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3806
|1.3765
|1.3816
|2007.07.20 16:55
|1.3813
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11198445
|2007.07.20 15:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3800
|1.3759
|1.3810
|2007.07.20 15:11
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11195759
|2007.07.20 12:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3796
|1.3755
|1.3806
|2007.07.20 15:07
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11195843
|2007.07.20 12:52
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3791
|1.3754
|1.3801
|2007.07.20 15:05
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11194980
|2007.07.20 12:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3789
|1.3748
|1.3799
|2007.07.20 12:50
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11193801
|2007.07.20 11:54
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3789
|1.3748
|1.3799
|2007.07.20 12:27
|1.3789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11194430
|2007.07.20 12:13
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3784
|1.3747
|1.3794
|2007.07.20 12:27
|1.3789
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11192167
|2007.07.20 11:08
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3799
|1.3758
|1.3809
|2007.07.20 11:53
|1.3787
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|11193019
|2007.07.20 11:34
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3794
|1.3757
|1.3804
|2007.07.20 11:52
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|11193121
|2007.07.20 11:36
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3789
|1.3756
|1.3799
|2007.07.20 11:52
|1.3789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11193391
|2007.07.20 11:43
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3784
|1.3755
|1.3794
|2007.07.20 11:52
|1.3789
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|11189638
|2007.07.20 09:54
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3809
|1.3768
|1.3819
|2007.07.20 11:08
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|11190146
|2007.07.20 10:12
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3804
|1.3767
|1.3814
|2007.07.20 11:07
|1.3797
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|11190293
|2007.07.20 10:17
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3800
|1.3767
|1.3810
|2007.07.20 11:07
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|11190716
|2007.07.20 10:30
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3795
|1.3766
|1.3805
|2007.07.20 11:07
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11190903
|2007.07.20 10:33
|buy
|6.40
|eurusd
|1.3790
|1.3765
|1.3800
|2007.07.20 11:07
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|11187444
|2007.07.20 07:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3800
|1.3759
|1.3810
|2007.07.20 09:54
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11183289
|2007.07.19 23:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3805
|1.3764
|1.3815
|2007.07.20 07:18
|1.3799
|0.00
|0.00
|-1.96
|-24.00
|11183939
|2007.07.20 00:18
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3800
|1.3763
|1.3810
|2007.07.20 07:17
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|11186094
|2007.07.20 04:56
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3795
|1.3762
|1.3805
|2007.07.20 07:17
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11180260
|2007.07.19 20:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3819
|1.3860
|1.3809
|2007.07.19 20:43
|1.3812
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11176167
|2007.07.19 17:26
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3816
|1.3857
|1.3806
|2007.07.19 18:00
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|11176778
|2007.07.19 17:56
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3821
|1.3858
|1.3811
|2007.07.19 18:00
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|11176865
|2007.07.19 17:57
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3826
|1.3859
|1.3816
|2007.07.19 17:59
|1.3822
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11175741
|2007.07.19 17:12
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3817
|1.3858
|1.3807
|2007.07.19 17:25
|1.3817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11175948
|2007.07.19 17:21
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3821
|1.3858
|1.3811
|2007.07.19 17:25
|1.3817
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11174495
|2007.07.19 16:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3818
|1.3859
|1.3808
|2007.07.19 17:12
|1.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11175022
|2007.07.19 16:44
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3822
|1.3859
|1.3812
|2007.07.19 17:12
|1.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11174153
|2007.07.19 16:08
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3820
|1.3861
|1.3810
|2007.07.19 16:23
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11174276
|2007.07.19 16:12
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3824
|1.3861
|1.3814
|2007.07.19 16:22
|1.3820
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11173769
|2007.07.19 15:58
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3828
|1.3869
|1.3818
|2007.07.19 16:08
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11172971
|2007.07.19 15:34
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3815
|1.3856
|1.3805
|2007.07.19 15:57
|1.3829
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|11173032
|2007.07.19 15:36
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3820
|1.3857
|1.3810
|2007.07.19 15:57
|1.3827
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|11173396
|2007.07.19 15:47
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3824
|1.3857
|1.3814
|2007.07.19 15:57
|1.3827
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|11173700
|2007.07.19 15:56
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3829
|1.3858
|1.3819
|2007.07.19 15:57
|1.3825
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|11172874
|2007.07.19 15:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3821
|1.3862
|1.3811
|2007.07.19 15:34
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11171160
|2007.07.19 14:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3810
|1.3851
|1.3800
|2007.07.19 15:27
|1.3822
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|11172311
|2007.07.19 15:14
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3815
|1.3852
|1.3805
|2007.07.19 15:27
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|11172551
|2007.07.19 15:21
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3820
|1.3853
|1.3810
|2007.07.19 15:27
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|11172663
|2007.07.19 15:25
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3824
|1.3853
|1.3814
|2007.07.19 15:27
|1.3820
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|11170058
|2007.07.19 13:31
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3820
|1.3861
|1.3810
|2007.07.19 14:23
|1.3813
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11168869
|2007.07.19 12:49
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3814
|1.3855
|1.3804
|2007.07.19 13:30
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|11169284
|2007.07.19 13:04
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3819
|1.3856
|1.3809
|2007.07.19 13:30
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|11169516
|2007.07.19 13:15
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3823
|1.3856
|1.3813
|2007.07.19 13:30
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11169943
|2007.07.19 13:28
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3828
|1.3857
|1.3818
|2007.07.19 13:29
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|11168169
|2007.07.19 12:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3822
|1.3863
|1.3812
|2007.07.19 12:49
|1.3816
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11165737
|2007.07.19 11:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3809
|1.3850
|1.3799
|2007.07.19 12:23
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|11166805
|2007.07.19 11:53
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3814
|1.3851
|1.3804
|2007.07.19 12:23
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|11166876
|2007.07.19 11:53
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3820
|1.3853
|1.3810
|2007.07.19 12:23
|1.3826
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|11167537
|2007.07.19 12:07
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3824
|1.3853
|1.3814
|2007.07.19 12:23
|1.3826
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|11167877
|2007.07.19 12:15
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3829
|1.3854
|1.3819
|2007.07.19 12:23
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|11164419
|2007.07.19 10:44
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3812
|1.3771
|1.3822
|2007.07.19 11:01
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|11164668
|2007.07.19 10:54
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3807
|1.3770
|1.3817
|2007.07.19 11:01
|1.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|11164677
|2007.07.19 10:54
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3802
|1.3769
|1.3812
|2007.07.19 11:01
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11164790
|2007.07.19 10:56
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3798
|1.3769
|1.3808
|2007.07.19 11:00
|1.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|11163639
|2007.07.19 10:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3814
|1.3773
|1.3824
|2007.07.19 10:44
|1.3809
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|11163841
|2007.07.19 10:13
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3809
|1.3772
|1.3819
|2007.07.19 10:43
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11163940
|2007.07.19 10:15
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3804
|1.3771
|1.3814
|2007.07.19 10:43
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11162385
|2007.07.19 09:21
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3805
|1.3764
|1.3815
|2007.07.19 10:07
|1.3812
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11162087
|2007.07.19 09:10
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3796
|1.3755
|1.3806
|2007.07.19 09:21
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11161340
|2007.07.19 08:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3796
|1.3755
|1.3806
|2007.07.19 09:10
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11161632
|2007.07.19 08:54
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3790
|1.3753
|1.3800
|2007.07.19 09:10
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11160167
|2007.07.19 06:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3801
|1.3842
|1.3791
|2007.07.19 08:06
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11157439
|2007.07.19 02:20
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3801
|1.3842
|1.3791
|2007.07.19 04:17
|1.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11157769
|2007.07.19 02:54
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3806
|1.3843
|1.3796
|2007.07.19 04:15
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11156660
|2007.07.19 01:16
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3802
|1.3843
|1.3792
|2007.07.19 02:20
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11157068
|2007.07.19 01:38
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3807
|1.3844
|1.3797
|2007.07.19 02:20
|1.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11156485
|2007.07.19 01:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3805
|1.3846
|1.3795
|2007.07.19 01:16
|1.3805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11156495
|2007.07.19 01:12
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3810
|1.3847
|1.3800
|2007.07.19 01:16
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11154337
|2007.07.18 21:57
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3794
|1.3835
|1.3784
|2007.07.19 01:11
|1.3806
|0.00
|0.00
|2.64
|-48.00
|11155490
|2007.07.18 23:28
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3799
|1.3836
|1.3789
|2007.07.19 01:11
|1.3805
|0.00
|0.00
|5.28
|-48.00
|11155619
|2007.07.18 23:46
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3803
|1.3836
|1.3793
|2007.07.19 01:11
|1.3804
|0.00
|0.00
|10.56
|-16.00
|11156336
|2007.07.19 01:02
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3810
|1.3839
|1.3800
|2007.07.19 01:11
|1.3805
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|11153128
|2007.07.18 20:15
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3807
|1.3848
|1.3797
|2007.07.18 21:55
|1.3800
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11151965
|2007.07.18 19:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3815
|1.3774
|1.3825
|2007.07.18 20:14
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|11152415
|2007.07.18 19:31
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3810
|1.3773
|1.3820
|2007.07.18 20:12
|1.3809
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11152700
|2007.07.18 19:50
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3805
|1.3772
|1.3815
|2007.07.18 20:12
|1.3809
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11149518
|2007.07.18 17:53
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3812
|1.3771
|1.3822
|2007.07.18 19:13
|1.3812
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11151537
|2007.07.18 18:51
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3807
|1.3770
|1.3817
|2007.07.18 19:12
|1.3811
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11149193
|2007.07.18 17:47
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3816
|1.3775
|1.3826
|2007.07.18 17:53
|1.3809
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|11149299
|2007.07.18 17:49
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3811
|1.3774
|1.3821
|2007.07.18 17:53
|1.3811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11149404
|2007.07.18 17:50
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3806
|1.3773
|1.3816
|2007.07.18 17:53
|1.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11148307
|2007.07.18 17:34
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3806
|1.3765
|1.3816
|2007.07.18 17:47
|1.3813
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11147387
|2007.07.18 17:23
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3797
|1.3756
|1.3807
|2007.07.18 17:34
|1.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11146844
|2007.07.18 17:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3796
|1.3755
|1.3806
|2007.07.18 17:22
|1.3797
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|11147011
|2007.07.18 17:14
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3790
|1.3753
|1.3800
|2007.07.18 17:22
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11146501
|2007.07.18 17:06
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3786
|1.3745
|1.3796
|2007.07.18 17:11
|1.3793
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11146321
|2007.07.18 17:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3781
|1.3740
|1.3791
|2007.07.18 17:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11146439
|2007.07.18 17:04
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3777
|1.3740
|1.3787
|2007.07.18 17:06
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11145459
|2007.07.18 16:35
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3781
|1.3740
|1.3791
|2007.07.18 17:01
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|11146236
|2007.07.18 17:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3776
|1.3739
|1.3786
|2007.07.18 17:01
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11144439
|2007.07.18 16:10
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3771
|1.3730
|1.3781
|2007.07.18 16:35
|1.3778
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11143839
|2007.07.18 15:52
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3768
|1.3727
|1.3778
|2007.07.18 16:10
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11144172
|2007.07.18 16:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3763
|1.3726
|1.3773
|2007.07.18 16:10
|1.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11143646
|2007.07.18 15:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3766
|1.3725
|1.3776
|2007.07.18 15:52
|1.3765
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11143748
|2007.07.18 15:50
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3761
|1.3724
|1.3771
|2007.07.18 15:52
|1.3765
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11143191
|2007.07.18 15:42
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3769
|1.3728
|1.3779
|2007.07.18 15:48
|1.3765
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|11143290
|2007.07.18 15:44
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3764
|1.3727
|1.3774
|2007.07.18 15:48
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11143321
|2007.07.18 15:44
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3760
|1.3727
|1.3770
|2007.07.18 15:47
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11142097
|2007.07.18 15:25
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3785
|1.3744
|1.3795
|2007.07.18 15:42
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|11142352
|2007.07.18 15:30
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3778
|1.3741
|1.3788
|2007.07.18 15:42
|1.3769
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|11142618
|2007.07.18 15:35
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3772
|1.3739
|1.3782
|2007.07.18 15:42
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|11142778
|2007.07.18 15:39
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3767
|1.3738
|1.3777
|2007.07.18 15:42
|1.3766
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|11142865
|2007.07.18 15:40
|buy
|6.40
|eurusd
|1.3762
|1.3737
|1.3772
|2007.07.18 15:42
|1.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|11141543
|2007.07.18 15:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3777
|1.3736
|1.3787
|2007.07.18 15:25
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11139052
|2007.07.18 13:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3790
|1.3749
|1.3800
|2007.07.18 15:11
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|11139910
|2007.07.18 14:15
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3785
|1.3748
|1.3795
|2007.07.18 15:10
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|11140372
|2007.07.18 14:35
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3780
|1.3747
|1.3790
|2007.07.18 15:09
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|11140486
|2007.07.18 14:38
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3775
|1.3746
|1.3785
|2007.07.18 15:08
|1.3775
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11141004
|2007.07.18 14:54
|buy
|6.40
|eurusd
|1.3770
|1.3745
|1.3780
|2007.07.18 15:08
|1.3775
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|11129969
|2007.07.18 08:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3813
|1.3854
|1.3803
|2007.07.18 09:43
|1.3814
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11131113
|2007.07.18 09:36
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3818
|1.3855
|1.3808
|2007.07.18 09:43
|1.3814
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11129610
|2007.07.18 08:46
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3821
|1.3862
|1.3811
|2007.07.18 08:59
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11128240
|2007.07.18 07:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3819
|1.3860
|1.3809
|2007.07.18 08:45
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|11128332
|2007.07.18 07:43
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3823
|1.3860
|1.3813
|2007.07.18 08:44
|1.3825
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|11128398
|2007.07.18 07:46
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3828
|1.3861
|1.3818
|2007.07.18 08:43
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11124449
|2007.07.18 04:26
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3805
|1.3846
|1.3795
|2007.07.18 07:40
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|11124587
|2007.07.18 04:39
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3810
|1.3847
|1.3800
|2007.07.18 07:40
|1.3822
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|11125410
|2007.07.18 05:50
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3815
|1.3848
|1.3805
|2007.07.18 07:40
|1.3822
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|11125721
|2007.07.18 06:03
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3820
|1.3849
|1.3810
|2007.07.18 07:40
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|11126910
|2007.07.18 06:58
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3824
|1.3849
|1.3814
|2007.07.18 07:40
|1.3822
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|11127411
|2007.07.18 07:08
|sell
|12.80
|eurusd
|1.3829
|1.3850
|1.3819
|2007.07.18 07:39
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|11123927
|2007.07.18 03:46
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3813
|1.3854
|1.3803
|2007.07.18 04:26
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11123345
|2007.07.18 03:22
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3822
|1.3863
|1.3812
|2007.07.18 03:46
|1.3816
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11121829
|2007.07.18 02:16
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3792
|1.3825
|1.3782
|2007.07.18 03:22
|1.3822
|0.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|11122747
|2007.07.18 03:14
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3797
|1.3826
|1.3787
|2007.07.18 03:22
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.00
|-832.00
|11122868
|2007.07.18 03:17
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3812
|1.3837
|1.3802
|2007.07.18 03:22
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|-576.00
|11122926
|2007.07.18 03:17
|sell
|12.80
|eurusd
|1.3817
|1.3838
|1.3807
|2007.07.18 03:22
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.00
|-768.00
|11121538
|2007.07.18 01:52
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3787
|1.3824
|1.3777
|2007.07.18 03:22
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|-296.00
|11120595
|2007.07.18 00:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3782
|1.3823
|1.3772
|2007.07.18 03:22
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.00
|11118958
|2007.07.17 22:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3783
|1.3824
|1.3773
|2007.07.18 00:43
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.88
|0.00
|11120289
|2007.07.18 00:23
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3788
|1.3825
|1.3778
|2007.07.18 00:41
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11116131
|2007.07.17 18:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3786
|1.3745
|1.3796
|2007.07.17 22:08
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11117584
|2007.07.17 20:07
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3781
|1.3744
|1.3791
|2007.07.17 22:08
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11114877
|2007.07.17 17:53
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3787
|1.3746
|1.3797
|2007.07.17 18:38
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11115992
|2007.07.17 18:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3782
|1.3745
|1.3792
|2007.07.17 18:37
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11113610
|2007.07.17 17:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3786
|1.3745
|1.3796
|2007.07.17 17:53
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11114477
|2007.07.17 17:41
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3781
|1.3744
|1.3791
|2007.07.17 17:52
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11112491
|2007.07.17 16:37
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3784
|1.3743
|1.3794
|2007.07.17 17:13
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11113197
|2007.07.17 17:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3780
|1.3743
|1.3790
|2007.07.17 17:12
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11111247
|2007.07.17 16:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3783
|1.3742
|1.3793
|2007.07.17 16:37
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11111382
|2007.07.17 16:12
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3778
|1.3741
|1.3788
|2007.07.17 16:37
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11109754
|2007.07.17 15:43
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3785
|1.3744
|1.3795
|2007.07.17 16:07
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|11110989
|2007.07.17 16:03
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3779
|1.3742
|1.3789
|2007.07.17 16:07
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11109336
|2007.07.17 15:35
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3777
|1.3736
|1.3787
|2007.07.17 15:43
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11108945
|2007.07.17 15:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3782
|1.3741
|1.3792
|2007.07.17 15:35
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|11108997
|2007.07.17 15:31
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3778
|1.3741
|1.3788
|2007.07.17 15:34
|1.3774
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|11109062
|2007.07.17 15:32
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3772
|1.3739
|1.3782
|2007.07.17 15:34
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|11108042
|2007.07.17 15:06
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3773
|1.3732
|1.3783
|2007.07.17 15:30
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11106474
|2007.07.17 14:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3776
|1.3735
|1.3786
|2007.07.17 15:04
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|11107389
|2007.07.17 14:42
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3771
|1.3734
|1.3781
|2007.07.17 15:03
|1.3769
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|11107530
|2007.07.17 14:46
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3766
|1.3733
|1.3776
|2007.07.17 15:03
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11100976
|2007.07.17 11:39
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3791
|1.3832
|1.3781
|2007.07.17 12:00
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11098235
|2007.07.17 10:29
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3784
|1.3825
|1.3774
|2007.07.17 11:39
|1.3793
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|11098784
|2007.07.17 10:44
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3789
|1.3826
|1.3779
|2007.07.17 11:39
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|11100342
|2007.07.17 11:32
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3795
|1.3828
|1.3785
|2007.07.17 11:38
|1.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|11096967
|2007.07.17 10:03
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3788
|1.3829
|1.3778
|2007.07.17 10:29
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11097368
|2007.07.17 10:16
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3793
|1.3830
|1.3783
|2007.07.17 10:29
|1.3787
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|11093483
|2007.07.17 08:24
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3784
|1.3825
|1.3774
|2007.07.17 10:03
|1.3791
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|11095229
|2007.07.17 09:22
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3790
|1.3827
|1.3780
|2007.07.17 10:03
|1.3791
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11096161
|2007.07.17 09:45
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3795
|1.3828
|1.3785
|2007.07.17 10:03
|1.3791
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11091876
|2007.07.17 06:22
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3785
|1.3744
|1.3795
|2007.07.17 08:24
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11093257
|2007.07.17 08:07
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3780
|1.3743
|1.3790
|2007.07.17 08:24
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11089147
|2007.07.17 01:57
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3778
|1.3737
|1.3788
|2007.07.17 06:19
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11085637
|2007.07.16 20:37
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3786
|1.3745
|1.3796
|2007.07.17 01:56
|1.3777
|0.00
|0.00
|-1.96
|-36.00
|11085786
|2007.07.16 20:45
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3781
|1.3744
|1.3791
|2007.07.17 01:55
|1.3777
|0.00
|0.00
|-3.92
|-32.00
|11087223
|2007.07.16 23:14
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3777
|1.3744
|1.3787
|2007.07.17 01:54
|1.3775
|0.00
|0.00
|-7.84
|-32.00
|11088183
|2007.07.17 00:20
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3772
|1.3743
|1.3782
|2007.07.17 01:54
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|11083274
|2007.07.16 18:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3784
|1.3743
|1.3794
|2007.07.16 20:34
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11084570
|2007.07.16 19:26
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3780
|1.3743
|1.3790
|2007.07.16 20:32
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11075283
|2007.07.16 13:27
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3790
|1.3831
|1.3780
|2007.07.16 14:34
|1.3791
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11075569
|2007.07.16 13:44
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3795
|1.3832
|1.3785
|2007.07.16 14:34
|1.3791
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11074154
|2007.07.16 12:41
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3798
|1.3839
|1.3788
|2007.07.16 13:27
|1.3791
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11073412
|2007.07.16 12:18
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3793
|1.3834
|1.3783
|2007.07.16 12:40
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|11073713
|2007.07.16 12:29
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3799
|1.3836
|1.3789
|2007.07.16 12:40
|1.3800
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11073968
|2007.07.16 12:34
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3803
|1.3836
|1.3793
|2007.07.16 12:39
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11071155
|2007.07.16 11:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3786
|1.3827
|1.3776
|2007.07.16 12:18
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|11072598
|2007.07.16 12:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3791
|1.3828
|1.3781
|2007.07.16 12:17
|1.3791
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11072989
|2007.07.16 12:06
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3796
|1.3829
|1.3786
|2007.07.16 12:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11069019
|2007.07.16 09:57
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3776
|1.3817
|1.3766
|2007.07.16 10:33
|1.3769
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11064289
|2007.07.16 05:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3786
|1.3745
|1.3796
|2007.07.16 09:57
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|11068751
|2007.07.16 09:49
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3781
|1.3744
|1.3791
|2007.07.16 09:57
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11068763
|2007.07.16 09:49
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3777
|1.3744
|1.3787
|2007.07.16 09:56
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11063623
|2007.07.16 03:53
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3782
|1.3741
|1.3792
|2007.07.16 05:02
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|11063809
|2007.07.16 04:15
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3778
|1.3741
|1.3788
|2007.07.16 05:02
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11062556
|2007.07.16 02:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3775
|1.3734
|1.3785
|2007.07.16 03:53
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11057735
|2007.07.13 20:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3789
|1.3830
|1.3779
|2007.07.13 23:23
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11054621
|2007.07.13 17:53
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3775
|1.3816
|1.3765
|2007.07.13 18:55
|1.3789
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|11054959
|2007.07.13 18:04
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3780
|1.3817
|1.3770
|2007.07.13 18:55
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|11055530
|2007.07.13 18:23
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3784
|1.3817
|1.3774
|2007.07.13 18:55
|1.3789
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|11055706
|2007.07.13 18:29
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3789
|1.3818
|1.3779
|2007.07.13 18:55
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11056382
|2007.07.13 18:46
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3794
|1.3819
|1.3784
|2007.07.13 18:55
|1.3789
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|11054206
|2007.07.13 17:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3776
|1.3817
|1.3766
|2007.07.13 17:53
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11054527
|2007.07.13 17:51
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3781
|1.3818
|1.3771
|2007.07.13 17:52
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11053946
|2007.07.13 17:41
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3775
|1.3816
|1.3765
|2007.07.13 17:45
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11054014
|2007.07.13 17:42
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3780
|1.3817
|1.3770
|2007.07.13 17:45
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11053402
|2007.07.13 17:31
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3789
|1.3830
|1.3779
|2007.07.13 17:40
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11052518
|2007.07.13 17:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3790
|1.3831
|1.3780
|2007.07.13 17:31
|1.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11052713
|2007.07.13 17:06
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3795
|1.3832
|1.3785
|2007.07.13 17:31
|1.3791
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11052396
|2007.07.13 17:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3797
|1.3838
|1.3787
|2007.07.13 17:02
|1.3787
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11051538
|2007.07.13 16:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3799
|1.3758
|1.3809
|2007.07.13 17:01
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|11052347
|2007.07.13 17:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3794
|1.3757
|1.3804
|2007.07.13 17:01
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11050795
|2007.07.13 16:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3808
|1.3767
|1.3818
|2007.07.13 16:38
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|11051146
|2007.07.13 16:32
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3803
|1.3766
|1.3813
|2007.07.13 16:38
|1.3797
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|11051321
|2007.07.13 16:35
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3799
|1.3766
|1.3809
|2007.07.13 16:38
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|11051422
|2007.07.13 16:36
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3794
|1.3765
|1.3804
|2007.07.13 16:38
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|11050441
|2007.07.13 16:22
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3806
|1.3765
|1.3816
|2007.07.13 16:28
|1.3805
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11050605
|2007.07.13 16:25
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3801
|1.3764
|1.3811
|2007.07.13 16:28
|1.3805
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11050273
|2007.07.13 16:19
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3804
|1.3763
|1.3814
|2007.07.13 16:22
|1.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11050391
|2007.07.13 16:21
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3800
|1.3763
|1.3810
|2007.07.13 16:22
|1.3804
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11050074
|2007.07.13 16:18
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3798
|1.3757
|1.3808
|2007.07.13 16:19
|1.3804
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11049127
|2007.07.13 15:52
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3801
|1.3760
|1.3811
|2007.07.13 16:17
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|11049310
|2007.07.13 15:55
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3797
|1.3760
|1.3807
|2007.07.13 16:17
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|11049877
|2007.07.13 16:11
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3792
|1.3759
|1.3802
|2007.07.13 16:17
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11047846
|2007.07.13 15:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3806
|1.3765
|1.3816
|2007.07.13 15:52
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|11048553
|2007.07.13 15:44
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3801
|1.3764
|1.3811
|2007.07.13 15:52
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|11048590
|2007.07.13 15:44
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3797
|1.3764
|1.3807
|2007.07.13 15:51
|1.3797
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11048687
|2007.07.13 15:45
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3792
|1.3763
|1.3802
|2007.07.13 15:51
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|11047590
|2007.07.13 15:34
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3793
|1.3752
|1.3803
|2007.07.13 15:37
|1.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11047194
|2007.07.13 15:31
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3793
|1.3752
|1.3803
|2007.07.13 15:34
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11047428
|2007.07.13 15:32
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3788
|1.3751
|1.3798
|2007.07.13 15:34
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11046143
|2007.07.13 15:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3784
|1.3743
|1.3794
|2007.07.13 15:30
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11046731
|2007.07.13 15:21
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3780
|1.3743
|1.3790
|2007.07.13 15:30
|1.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|11046893
|2007.07.13 15:26
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3775
|1.3742
|1.3785
|2007.07.13 15:30
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|11045133
|2007.07.13 14:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3777
|1.3736
|1.3787
|2007.07.13 15:00
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11044190
|2007.07.13 13:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3776
|1.3735
|1.3786
|2007.07.13 14:15
|1.3774
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11044373
|2007.07.13 13:29
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3771
|1.3734
|1.3781
|2007.07.13 14:14
|1.3775
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11040989
|2007.07.13 11:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3788
|1.3747
|1.3798
|2007.07.13 13:19
|1.3773
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|11041957
|2007.07.13 11:34
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3783
|1.3746
|1.3793
|2007.07.13 13:19
|1.3773
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|11043365
|2007.07.13 12:55
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3779
|1.3746
|1.3789
|2007.07.13 13:19
|1.3774
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|11043510
|2007.07.13 12:59
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3774
|1.3745
|1.3784
|2007.07.13 13:19
|1.3773
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|11043679
|2007.07.13 13:02
|buy
|6.40
|eurusd
|1.3769
|1.3744
|1.3779
|2007.07.13 13:18
|1.3774
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|11040200
|2007.07.13 10:44
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3785
|1.3744
|1.3795
|2007.07.13 11:03
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11040653
|2007.07.13 10:55
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3780
|1.3743
|1.3790
|2007.07.13 11:03
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11039782
|2007.07.13 10:33
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3776
|1.3735
|1.3786
|2007.07.13 10:44
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11039665
|2007.07.13 10:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3768
|1.3727
|1.3778
|2007.07.13 10:33
|1.3775
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11035317
|2007.07.13 05:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3784
|1.3825
|1.3774
|2007.07.13 08:11
|1.3778
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11031991
|2007.07.12 23:31
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3785
|1.3826
|1.3775
|2007.07.13 01:57
|1.3787
|0.00
|0.00
|0.88
|-8.00
|11032357
|2007.07.13 00:07
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3790
|1.3827
|1.3780
|2007.07.13 01:57
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11029121
|2007.07.12 19:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3784
|1.3825
|1.3774
|2007.07.12 22:26
|1.3778
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11019827
|2007.07.12 14:27
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3786
|1.3827
|1.3776
|2007.07.12 15:42
|1.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|11021216
|2007.07.12 15:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3791
|1.3828
|1.3781
|2007.07.12 15:42
|1.3789
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11021448
|2007.07.12 15:37
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3796
|1.3829
|1.3786
|2007.07.12 15:42
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11017590
|2007.07.12 12:50
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3783
|1.3824
|1.3773
|2007.07.12 14:27
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|11018483
|2007.07.12 13:35
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3788
|1.3825
|1.3778
|2007.07.12 14:27
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11018873
|2007.07.12 13:56
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3793
|1.3826
|1.3783
|2007.07.12 14:27
|1.3789
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11016685
|2007.07.12 12:06
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3782
|1.3823
|1.3772
|2007.07.12 12:50
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|11016733
|2007.07.12 12:08
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3787
|1.3824
|1.3777
|2007.07.12 12:50
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11015866
|2007.07.12 11:38
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3775
|1.3816
|1.3765
|2007.07.12 12:06
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|11015892
|2007.07.12 11:39
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3780
|1.3817
|1.3770
|2007.07.12 12:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|11015916
|2007.07.12 11:40
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3784
|1.3817
|1.3774
|2007.07.12 12:06
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|11016224
|2007.07.12 11:52
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3789
|1.3818
|1.3779
|2007.07.12 12:06
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|11015508
|2007.07.12 11:24
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3779
|1.3820
|1.3769
|2007.07.12 11:38
|1.3778
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|11015774
|2007.07.12 11:34
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3783
|1.3820
|1.3773
|2007.07.12 11:38
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11015121
|2007.07.12 11:07
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3782
|1.3823
|1.3772
|2007.07.12 11:24
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11015201
|2007.07.12 11:10
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3787
|1.3824
|1.3777
|2007.07.12 11:23
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11014840
|2007.07.12 11:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3785
|1.3826
|1.3775
|2007.07.12 11:07
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11015025
|2007.07.12 11:05
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3790
|1.3827
|1.3780
|2007.07.12 11:06
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11013839
|2007.07.12 10:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3780
|1.3821
|1.3770
|2007.07.12 11:00
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|11014583
|2007.07.12 10:57
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3784
|1.3821
|1.3774
|2007.07.12 10:59
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|11014620
|2007.07.12 10:58
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3789
|1.3822
|1.3779
|2007.07.12 10:59
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11012899
|2007.07.12 10:07
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3764
|1.3805
|1.3754
|2007.07.12 10:35
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|11012988
|2007.07.12 10:11
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3769
|1.3806
|1.3759
|2007.07.12 10:35
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|11013334
|2007.07.12 10:25
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3774
|1.3807
|1.3764
|2007.07.12 10:35
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|11013435
|2007.07.12 10:28
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3779
|1.3808
|1.3769
|2007.07.12 10:34
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|11013681
|2007.07.12 10:33
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3784
|1.3809
|1.3774
|2007.07.12 10:34
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|11011376
|2007.07.12 09:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3753
|1.3794
|1.3743
|2007.07.12 10:07
|1.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|11011433
|2007.07.12 09:09
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3758
|1.3795
|1.3748
|2007.07.12 10:07
|1.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|11012135
|2007.07.12 09:51
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3762
|1.3795
|1.3752
|2007.07.12 10:07
|1.3766
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|11012278
|2007.07.12 09:57
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3767
|1.3796
|1.3757
|2007.07.12 10:07
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|11012396
|2007.07.12 09:59
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3772
|1.3797
|1.3762
|2007.07.12 10:07
|1.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|11010872
|2007.07.12 08:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3757
|1.3798
|1.3747
|2007.07.12 09:03
|1.3756
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|11011031
|2007.07.12 08:42
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3761
|1.3798
|1.3751
|2007.07.12 09:03
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11009229
|2007.07.12 06:16
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3763
|1.3722
|1.3773
|2007.07.12 08:27
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|11009473
|2007.07.12 06:35
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3759
|1.3722
|1.3769
|2007.07.12 08:27
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11009667
|2007.07.12 06:55
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3754
|1.3721
|1.3764
|2007.07.12 08:27
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11008345
|2007.07.12 05:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3753
|1.3712
|1.3763
|2007.07.12 06:16
|1.3760
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|11006675
|2007.07.12 01:35
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3752
|1.3711
|1.3762
|2007.07.12 05:01
|1.3752
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11006947
|2007.07.12 02:13
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3747
|1.3710
|1.3757
|2007.07.12 05:01
|1.3751
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10998578
|2007.07.11 18:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3759
|1.3800
|1.3749
|2007.07.11 18:37
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10998868
|2007.07.11 18:31
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3763
|1.3800
|1.3753
|2007.07.11 18:37
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10997672
|2007.07.11 18:12
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3758
|1.3799
|1.3748
|2007.07.11 18:23
|1.3760
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10998254
|2007.07.11 18:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3762
|1.3799
|1.3752
|2007.07.11 18:23
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10997125
|2007.07.11 18:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3767
|1.3808
|1.3757
|2007.07.11 18:12
|1.3760
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10996710
|2007.07.11 17:54
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3768
|1.3809
|1.3758
|2007.07.11 18:02
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10996819
|2007.07.11 17:57
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3773
|1.3810
|1.3763
|2007.07.11 18:02
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10995083
|2007.07.11 17:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3771
|1.3812
|1.3761
|2007.07.11 17:53
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10995906
|2007.07.11 17:37
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3776
|1.3813
|1.3766
|2007.07.11 17:53
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10994869
|2007.07.11 17:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3769
|1.3810
|1.3759
|2007.07.11 17:11
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10995002
|2007.07.11 17:09
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3774
|1.3811
|1.3764
|2007.07.11 17:11
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10994573
|2007.07.11 17:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3767
|1.3808
|1.3757
|2007.07.11 17:05
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10994750
|2007.07.11 17:03
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3772
|1.3809
|1.3762
|2007.07.11 17:04
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10993171
|2007.07.11 16:27
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3761
|1.3802
|1.3751
|2007.07.11 16:37
|1.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10993526
|2007.07.11 16:34
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3766
|1.3803
|1.3756
|2007.07.11 16:37
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10993661
|2007.07.11 16:35
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3771
|1.3804
|1.3761
|2007.07.11 16:37
|1.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10992182
|2007.07.11 16:03
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3757
|1.3798
|1.3747
|2007.07.11 16:27
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|10992202
|2007.07.11 16:03
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3761
|1.3798
|1.3751
|2007.07.11 16:26
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10992596
|2007.07.11 16:13
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3766
|1.3799
|1.3756
|2007.07.11 16:26
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10990830
|2007.07.11 15:37
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3751
|1.3792
|1.3741
|2007.07.11 16:03
|1.3760
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|10991217
|2007.07.11 15:44
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3756
|1.3793
|1.3746
|2007.07.11 16:03
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10991426
|2007.07.11 15:51
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3761
|1.3794
|1.3751
|2007.07.11 16:02
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10990559
|2007.07.11 15:32
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3758
|1.3799
|1.3748
|2007.07.11 15:37
|1.3751
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10989768
|2007.07.11 15:12
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3760
|1.3801
|1.3750
|2007.07.11 15:32
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10990412
|2007.07.11 15:29
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3764
|1.3801
|1.3754
|2007.07.11 15:32
|1.3760
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10989148
|2007.07.11 14:54
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3758
|1.3799
|1.3748
|2007.07.11 15:11
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10989260
|2007.07.11 14:57
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3762
|1.3799
|1.3752
|2007.07.11 15:11
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10989572
|2007.07.11 15:08
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3767
|1.3800
|1.3757
|2007.07.11 15:11
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10988956
|2007.07.11 14:50
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3766
|1.3807
|1.3756
|2007.07.11 14:54
|1.3760
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10988035
|2007.07.11 14:34
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3758
|1.3799
|1.3748
|2007.07.11 14:50
|1.3769
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|10988129
|2007.07.11 14:36
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3762
|1.3799
|1.3752
|2007.07.11 14:50
|1.3769
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|10988185
|2007.07.11 14:37
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3767
|1.3800
|1.3757
|2007.07.11 14:49
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10988257
|2007.07.11 14:38
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3772
|1.3801
|1.3762
|2007.07.11 14:49
|1.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|10984902
|2007.07.11 13:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3745
|1.3786
|1.3735
|2007.07.11 14:34
|1.3761
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|10986302
|2007.07.11 13:57
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3750
|1.3787
|1.3740
|2007.07.11 14:34
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|10986431
|2007.07.11 13:59
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3755
|1.3788
|1.3745
|2007.07.11 14:34
|1.3761
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|10986930
|2007.07.11 14:09
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3760
|1.3789
|1.3750
|2007.07.11 14:34
|1.3761
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10987633
|2007.07.11 14:28
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3764
|1.3789
|1.3754
|2007.07.11 14:34
|1.3760
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|10984550
|2007.07.11 13:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3755
|1.3796
|1.3745
|2007.07.11 13:05
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10978107
|2007.07.11 09:29
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3750
|1.3791
|1.3740
|2007.07.11 09:43
|1.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10977487
|2007.07.11 09:10
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3744
|1.3785
|1.3734
|2007.07.11 09:29
|1.3751
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|10977592
|2007.07.11 09:14
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3749
|1.3786
|1.3739
|2007.07.11 09:29
|1.3749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10977657
|2007.07.11 09:15
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3754
|1.3787
|1.3744
|2007.07.11 09:29
|1.3750
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10977156
|2007.07.11 09:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3745
|1.3786
|1.3735
|2007.07.11 09:10
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10977234
|2007.07.11 09:03
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3750
|1.3787
|1.3740
|2007.07.11 09:10
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10976958
|2007.07.11 09:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3755
|1.3796
|1.3745
|2007.07.11 09:01
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10968264
|2007.07.11 01:32
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3757
|1.3798
|1.3747
|2007.07.11 02:12
|1.3749
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10967395
|2007.07.11 01:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3759
|1.3800
|1.3749
|2007.07.11 01:32
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10967950
|2007.07.11 01:29
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3763
|1.3800
|1.3753
|2007.07.11 01:32
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10965850
|2007.07.11 01:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3763
|1.3804
|1.3753
|2007.07.11 01:24
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10966179
|2007.07.11 01:13
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3768
|1.3805
|1.3758
|2007.07.11 01:24
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10964684
|2007.07.11 00:57
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3764
|1.3805
|1.3754
|2007.07.11 01:09
|1.3766
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10964764
|2007.07.11 00:58
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3769
|1.3806
|1.3759
|2007.07.11 01:09
|1.3765
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10964356
|2007.07.11 00:54
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3774
|1.3815
|1.3764
|2007.07.11 00:57
|1.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10963860
|2007.07.11 00:51
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3767
|1.3808
|1.3757
|2007.07.11 00:54
|1.3778
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|10963980
|2007.07.11 00:52
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3772
|1.3809
|1.3762
|2007.07.11 00:54
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|10964080
|2007.07.11 00:53
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3779
|1.3812
|1.3769
|2007.07.11 00:54
|1.3774
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|10961409
|2007.07.10 23:28
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3740
|1.3773
|1.3730
|2007.07.11 00:51
|1.3771
|0.00
|0.00
|3.52
|-496.00
|10961275
|2007.07.10 23:24
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3734
|1.3771
|1.3724
|2007.07.11 00:51
|1.3771
|0.00
|0.00
|1.76
|-296.00
|10961982
|2007.07.10 23:50
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3745
|1.3774
|1.3735
|2007.07.11 00:51
|1.3766
|0.00
|0.00
|7.04
|-672.00
|10963708
|2007.07.11 00:50
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3750
|1.3775
|1.3740
|2007.07.11 00:50
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 280.00
|10959683
|2007.07.10 22:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3729
|1.3770
|1.3719
|2007.07.11 00:50
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.88
|-164.00
|10956572
|2007.07.10 19:38
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3710
|1.3751
|1.3700
|2007.07.10 20:05
|1.3710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10957153
|2007.07.10 20:01
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3715
|1.3752
|1.3705
|2007.07.10 20:05
|1.3711
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10955106
|2007.07.10 18:46
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3712
|1.3753
|1.3702
|2007.07.10 19:38
|1.3714
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10956023
|2007.07.10 19:13
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3717
|1.3754
|1.3707
|2007.07.10 19:38
|1.3713
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10954201
|2007.07.10 18:17
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3716
|1.3757
|1.3706
|2007.07.10 18:46
|1.3715
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10954665
|2007.07.10 18:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3720
|1.3757
|1.3710
|2007.07.10 18:45
|1.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10953440
|2007.07.10 17:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3719
|1.3760
|1.3709
|2007.07.10 18:17
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10953782
|2007.07.10 18:06
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3723
|1.3760
|1.3713
|2007.07.10 18:16
|1.3718
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10953147
|2007.07.10 17:55
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3728
|1.3769
|1.3718
|2007.07.10 17:59
|1.3721
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10952048
|2007.07.10 17:39
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3724
|1.3765
|1.3714
|2007.07.10 17:54
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10952363
|2007.07.10 17:45
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3729
|1.3766
|1.3719
|2007.07.10 17:54
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10952493
|2007.07.10 17:46
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3734
|1.3767
|1.3724
|2007.07.10 17:54
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10952959
|2007.07.10 17:51
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3739
|1.3768
|1.3729
|2007.07.10 17:54
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|10950441
|2007.07.10 17:14
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3706
|1.3747
|1.3696
|2007.07.10 17:38
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|10950744
|2007.07.10 17:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3711
|1.3748
|1.3701
|2007.07.10 17:38
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|10951222
|2007.07.10 17:32
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3716
|1.3749
|1.3706
|2007.07.10 17:38
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|10951267
|2007.07.10 17:32
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3720
|1.3749
|1.3710
|2007.07.10 17:38
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|-224.00
|10951393
|2007.07.10 17:33
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3726
|1.3751
|1.3716
|2007.07.10 17:38
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10951487
|2007.07.10 17:33
|sell
|12.80
|eurusd
|1.3731
|1.3752
|1.3721
|2007.07.10 17:37
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|10947629
|2007.07.10 16:31
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3687
|1.3728
|1.3677
|2007.07.10 17:14
|1.3707
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|10947700
|2007.07.10 16:33
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3692
|1.3729
|1.3682
|2007.07.10 17:13
|1.3707
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|10948196
|2007.07.10 16:43
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3697
|1.3730
|1.3687
|2007.07.10 17:13
|1.3708
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|10948626
|2007.07.10 16:49
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3707
|1.3736
|1.3697
|2007.07.10 17:13
|1.3707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10949907
|2007.07.10 17:02
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3715
|1.3740
|1.3705
|2007.07.10 17:13
|1.3708
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|10943875
|2007.07.10 15:29
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3662
|1.3703
|1.3652
|2007.07.10 16:31
|1.3688
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|10945733
|2007.07.10 16:10
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3667
|1.3704
|1.3657
|2007.07.10 16:30
|1.3687
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|10945921
|2007.07.10 16:13
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3672
|1.3705
|1.3662
|2007.07.10 16:30
|1.3687
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|10946060
|2007.07.10 16:15
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3677
|1.3706
|1.3667
|2007.07.10 16:30
|1.3686
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.00
|10946099
|2007.07.10 16:15
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3683
|1.3708
|1.3673
|2007.07.10 16:30
|1.3685
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|10946484
|2007.07.10 16:17
|sell
|12.80
|eurusd
|1.3690
|1.3711
|1.3680
|2007.07.10 16:29
|1.3685
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|10946550
|2007.07.10 16:18
|sell
|25.60
|eurusd
|1.3695
|1.3712
|1.3685
|2007.07.10 16:28
|1.3687
|0.00
|0.00
|0.00
|2 048.00
|10940923
|2007.07.10 14:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3646
|1.3687
|1.3636
|2007.07.10 15:29
|1.3664
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|10941166
|2007.07.10 14:34
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3652
|1.3689
|1.3642
|2007.07.10 15:29
|1.3663
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|10941578
|2007.07.10 14:46
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3659
|1.3692
|1.3649
|2007.07.10 15:28
|1.3664
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|10942284
|2007.07.10 15:07
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3663
|1.3692
|1.3653
|2007.07.10 15:27
|1.3666
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|10943033
|2007.07.10 15:17
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3670
|1.3695
|1.3660
|2007.07.10 15:27
|1.3668
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|10943149
|2007.07.10 15:18
|sell
|12.80
|eurusd
|1.3675
|1.3696
|1.3665
|2007.07.10 15:26
|1.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|768.00
|10939391
|2007.07.10 13:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3653
|1.3694
|1.3643
|2007.07.10 14:21
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10938768
|2007.07.10 12:49
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3650
|1.3691
|1.3640
|2007.07.10 13:04
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10938968
|2007.07.10 12:57
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3658
|1.3695
|1.3648
|2007.07.10 13:04
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10939283
|2007.07.10 13:02
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3662
|1.3695
|1.3652
|2007.07.10 13:04
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10936553
|2007.07.10 11:33
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3655
|1.3614
|1.3665
|2007.07.10 12:49
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10936872
|2007.07.10 11:38
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3650
|1.3613
|1.3660
|2007.07.10 12:49
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10938434
|2007.07.10 12:30
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3645
|1.3612
|1.3655
|2007.07.10 12:49
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10936045
|2007.07.10 11:25
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3644
|1.3603
|1.3654
|2007.07.10 11:33
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10935420
|2007.07.10 11:10
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3640
|1.3599
|1.3650
|2007.07.10 11:24
|1.3643
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10935851
|2007.07.10 11:20
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3636
|1.3599
|1.3646
|2007.07.10 11:24
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10934420
|2007.07.10 10:44
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3629
|1.3588
|1.3639
|2007.07.10 11:10
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10933801
|2007.07.10 10:22
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3628
|1.3587
|1.3638
|2007.07.10 10:44
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10934369
|2007.07.10 10:42
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3623
|1.3586
|1.3633
|2007.07.10 10:44
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10933405
|2007.07.10 10:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3627
|1.3586
|1.3637
|2007.07.10 10:22
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10933639
|2007.07.10 10:16
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3622
|1.3585
|1.3632
|2007.07.10 10:21
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10932832
|2007.07.10 09:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3617
|1.3576
|1.3627
|2007.07.10 10:09
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10931100
|2007.07.10 08:32
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3608
|1.3567
|1.3618
|2007.07.10 09:50
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10929244
|2007.07.10 06:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3623
|1.3582
|1.3633
|2007.07.10 08:32
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|10929431
|2007.07.10 07:02
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3618
|1.3581
|1.3628
|2007.07.10 08:31
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|10929967
|2007.07.10 07:41
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3613
|1.3580
|1.3623
|2007.07.10 08:31
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|10930291
|2007.07.10 08:01
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3608
|1.3579
|1.3618
|2007.07.10 08:31
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|10930541
|2007.07.10 08:05
|buy
|6.40
|eurusd
|1.3599
|1.3574
|1.3609
|2007.07.10 08:31
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|10927682
|2007.07.10 03:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3626
|1.3585
|1.3636
|2007.07.10 06:29
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10927885
|2007.07.10 03:58
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3621
|1.3584
|1.3631
|2007.07.10 06:29
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10928762
|2007.07.10 05:35
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3617
|1.3584
|1.3627
|2007.07.10 06:29
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10926478
|2007.07.10 00:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3631
|1.3590
|1.3641
|2007.07.10 03:25
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10926752
|2007.07.10 01:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3626
|1.3589
|1.3636
|2007.07.10 03:25
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10926833
|2007.07.10 01:05
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3621
|1.3588
|1.3631
|2007.07.10 03:25
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10923628
|2007.07.09 20:31
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3623
|1.3582
|1.3633
|2007.07.10 00:27
|1.3630
|0.00
|0.00
|-1.96
|28.00
|10920366
|2007.07.09 18:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3628
|1.3669
|1.3618
|2007.07.09 18:39
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10918471
|2007.07.09 17:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3624
|1.3665
|1.3614
|2007.07.09 17:58
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10919749
|2007.07.09 17:45
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3629
|1.3666
|1.3619
|2007.07.09 17:57
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10920037
|2007.07.09 17:51
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3634
|1.3667
|1.3624
|2007.07.09 17:57
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10909211
|2007.07.09 12:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3625
|1.3666
|1.3615
|2007.07.09 15:07
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10910032
|2007.07.09 12:28
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3630
|1.3667
|1.3620
|2007.07.09 15:07
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10908586
|2007.07.09 12:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3633
|1.3674
|1.3623
|2007.07.09 12:09
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10905351
|2007.07.09 10:51
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3629
|1.3588
|1.3639
|2007.07.09 11:43
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10905587
|2007.07.09 10:55
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3624
|1.3587
|1.3634
|2007.07.09 11:43
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10902199
|2007.07.09 10:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3622
|1.3663
|1.3612
|2007.07.09 10:51
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10902520
|2007.07.09 10:10
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3627
|1.3664
|1.3617
|2007.07.09 10:51
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10903020
|2007.07.09 10:19
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3632
|1.3665
|1.3622
|2007.07.09 10:51
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10903811
|2007.07.09 10:29
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3637
|1.3666
|1.3627
|2007.07.09 10:50
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|10896723
|2007.07.09 07:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3623
|1.3664
|1.3613
|2007.07.09 09:13
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10885963
|2007.07.06 18:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3624
|1.3665
|1.3614
|2007.07.09 03:04
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.88
|-4.00
|10889950
|2007.07.06 23:52
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3629
|1.3666
|1.3619
|2007.07.09 03:04
|1.3625
|0.00
|0.00
|1.76
|32.00
|10885566
|2007.07.06 18:28
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3632
|1.3673
|1.3622
|2007.07.06 18:45
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10885220
|2007.07.06 18:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3632
|1.3673
|1.3622
|2007.07.06 18:28
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10885462
|2007.07.06 18:21
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3637
|1.3674
|1.3627
|2007.07.06 18:27
|1.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10883511
|2007.07.06 17:23
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3636
|1.3595
|1.3646
|2007.07.06 18:09
|1.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10884435
|2007.07.06 17:41
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3629
|1.3592
|1.3639
|2007.07.06 18:08
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10882791
|2007.07.06 17:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3635
|1.3594
|1.3645
|2007.07.06 17:23
|1.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10883084
|2007.07.06 17:16
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3630
|1.3593
|1.3640
|2007.07.06 17:23
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10882444
|2007.07.06 17:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3622
|1.3581
|1.3632
|2007.07.06 17:12
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10882030
|2007.07.06 17:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3613
|1.3572
|1.3623
|2007.07.06 17:09
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10879814
|2007.07.06 16:08
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3618
|1.3577
|1.3628
|2007.07.06 17:01
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|10880187
|2007.07.06 16:12
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3613
|1.3576
|1.3623
|2007.07.06 17:00
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|10880338
|2007.07.06 16:14
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3608
|1.3575
|1.3618
|2007.07.06 17:00
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10880579
|2007.07.06 16:19
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3602
|1.3573
|1.3612
|2007.07.06 17:00
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|10879499
|2007.07.06 16:06
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3608
|1.3567
|1.3618
|2007.07.06 16:08
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10878901
|2007.07.06 15:59
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3596
|1.3555
|1.3606
|2007.07.06 16:06
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10878646
|2007.07.06 15:55
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3585
|1.3544
|1.3595
|2007.07.06 15:59
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10878434
|2007.07.06 15:51
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3581
|1.3540
|1.3591
|2007.07.06 15:55
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10878455
|2007.07.06 15:51
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3577
|1.3540
|1.3587
|2007.07.06 15:55
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10877758
|2007.07.06 15:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3585
|1.3544
|1.3595
|2007.07.06 15:51
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|10878018
|2007.07.06 15:44
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3578
|1.3541
|1.3588
|2007.07.06 15:51
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10878250
|2007.07.06 15:48
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3573
|1.3540
|1.3583
|2007.07.06 15:50
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|10875860
|2007.07.06 15:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3600
|1.3559
|1.3610
|2007.07.06 15:39
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|10876678
|2007.07.06 15:30
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3592
|1.3555
|1.3602
|2007.07.06 15:39
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|10876725
|2007.07.06 15:30
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3584
|1.3551
|1.3594
|2007.07.06 15:39
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10877230
|2007.07.06 15:35
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3570
|1.3541
|1.3580
|2007.07.06 15:38
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|10875630
|2007.07.06 14:59
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3590
|1.3549
|1.3600
|2007.07.06 15:09
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10873743
|2007.07.06 13:24
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3596
|1.3555
|1.3606
|2007.07.06 14:58
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|10874738
|2007.07.06 14:16
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3591
|1.3554
|1.3601
|2007.07.06 14:58
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10875136
|2007.07.06 14:35
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3586
|1.3553
|1.3596
|2007.07.06 14:58
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10871112
|2007.07.06 11:21
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3596
|1.3555
|1.3606
|2007.07.06 13:24
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10873441
|2007.07.06 13:09
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3591
|1.3554
|1.3601
|2007.07.06 13:24
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10869939
|2007.07.06 10:21
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3588
|1.3547
|1.3598
|2007.07.06 11:21
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10869176
|2007.07.06 09:58
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3593
|1.3552
|1.3603
|2007.07.06 10:21
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10869764
|2007.07.06 10:16
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3588
|1.3551
|1.3598
|2007.07.06 10:21
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10869823
|2007.07.06 10:17
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3583
|1.3550
|1.3593
|2007.07.06 10:20
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10868181
|2007.07.06 09:16
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3588
|1.3547
|1.3598
|2007.07.06 09:58
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10868516
|2007.07.06 09:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3583
|1.3546
|1.3593
|2007.07.06 09:57
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10867853
|2007.07.06 09:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3588
|1.3547
|1.3598
|2007.07.06 09:16
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10867925
|2007.07.06 09:04
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3582
|1.3545
|1.3592
|2007.07.06 09:16
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10865092
|2007.07.06 04:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3598
|1.3557
|1.3608
|2007.07.06 09:01
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|10866333
|2007.07.06 07:15
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3593
|1.3556
|1.3603
|2007.07.06 09:01
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|10867402
|2007.07.06 08:47
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3586
|1.3553
|1.3596
|2007.07.06 09:01
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10867760
|2007.07.06 08:58
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3581
|1.3552
|1.3591
|2007.07.06 09:01
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|10864348
|2007.07.06 03:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3598
|1.3557
|1.3608
|2007.07.06 04:40
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10864782
|2007.07.06 04:01
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3593
|1.3556
|1.3603
|2007.07.06 04:39
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10862329
|2007.07.05 23:06
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3603
|1.3562
|1.3613
|2007.07.06 03:11
|1.3597
|0.00
|0.00
|-1.96
|-24.00
|10862610
|2007.07.05 23:45
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3598
|1.3561
|1.3608
|2007.07.06 03:11
|1.3596
|0.00
|0.00
|-3.92
|-16.00
|10863368
|2007.07.06 00:54
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3592
|1.3559
|1.3602
|2007.07.06 03:11
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|10860010
|2007.07.05 19:49
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3601
|1.3560
|1.3611
|2007.07.05 23:06
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10861705
|2007.07.05 22:09
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3597
|1.3560
|1.3607
|2007.07.05 23:06
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10858912
|2007.07.05 18:57
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3595
|1.3554
|1.3605
|2007.07.05 19:49
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10858166
|2007.07.05 18:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3594
|1.3553
|1.3604
|2007.07.05 18:57
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10858705
|2007.07.05 18:47
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3589
|1.3552
|1.3599
|2007.07.05 18:57
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10847256
|2007.07.05 14:47
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3632
|1.3673
|1.3622
|2007.07.05 15:16
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|10847643
|2007.07.05 14:57
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3637
|1.3674
|1.3627
|2007.07.05 15:16
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10847662
|2007.07.05 14:58
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3641
|1.3674
|1.3631
|2007.07.05 15:16
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10846851
|2007.07.05 14:37
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3634
|1.3675
|1.3624
|2007.07.05 14:47
|1.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10847140
|2007.07.05 14:44
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3639
|1.3676
|1.3629
|2007.07.05 14:47
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10846620
|2007.07.05 14:33
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3637
|1.3678
|1.3627
|2007.07.05 14:37
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10846700
|2007.07.05 14:34
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3641
|1.3678
|1.3631
|2007.07.05 14:36
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10845807
|2007.07.05 14:18
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3635
|1.3676
|1.3625
|2007.07.05 14:33
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10846017
|2007.07.05 14:21
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3640
|1.3677
|1.3630
|2007.07.05 14:33
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10846271
|2007.07.05 14:27
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3645
|1.3678
|1.3635
|2007.07.05 14:33
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10842750
|2007.07.05 13:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3647
|1.3688
|1.3637
|2007.07.05 14:17
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10841621
|2007.07.05 12:34
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3648
|1.3689
|1.3638
|2007.07.05 13:00
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10842113
|2007.07.05 12:49
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3654
|1.3691
|1.3644
|2007.07.05 13:00
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10838165
|2007.07.05 10:53
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3642
|1.3601
|1.3652
|2007.07.05 12:34
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10837802
|2007.07.05 10:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3635
|1.3594
|1.3645
|2007.07.05 10:53
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10837326
|2007.07.05 10:36
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3623
|1.3582
|1.3633
|2007.07.05 10:50
|1.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10836729
|2007.07.05 10:05
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3622
|1.3581
|1.3632
|2007.07.05 10:36
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10836786
|2007.07.05 10:08
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3618
|1.3581
|1.3628
|2007.07.05 10:35
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10836586
|2007.07.05 10:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3615
|1.3574
|1.3625
|2007.07.05 10:05
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10833635
|2007.07.05 05:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3616
|1.3575
|1.3626
|2007.07.05 10:01
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10836141
|2007.07.05 09:51
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3611
|1.3574
|1.3621
|2007.07.05 10:01
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10829830
|2007.07.04 22:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3614
|1.3573
|1.3624
|2007.07.05 05:39
|1.3613
|0.00
|0.00
|-5.88
|-4.00
|10832684
|2007.07.05 03:41
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3609
|1.3572
|1.3619
|2007.07.05 05:38
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10827473
|2007.07.04 18:53
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3620
|1.3661
|1.3610
|2007.07.04 20:03
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10828183
|2007.07.04 19:49
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3625
|1.3662
|1.3615
|2007.07.04 20:03
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10822715
|2007.07.04 13:58
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3616
|1.3657
|1.3606
|2007.07.04 18:52
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10823614
|2007.07.04 14:59
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3620
|1.3657
|1.3610
|2007.07.04 18:52
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10826780
|2007.07.04 18:02
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3625
|1.3658
|1.3615
|2007.07.04 18:51
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10820328
|2007.07.04 11:24
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3617
|1.3658
|1.3607
|2007.07.04 13:57
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10821694
|2007.07.04 12:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3621
|1.3658
|1.3611
|2007.07.04 13:57
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10819194
|2007.07.04 10:31
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3618
|1.3659
|1.3608
|2007.07.04 11:24
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10819549
|2007.07.04 10:49
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3622
|1.3659
|1.3612
|2007.07.04 11:24
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10818329
|2007.07.04 09:54
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3619
|1.3660
|1.3609
|2007.07.04 10:31
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10818424
|2007.07.04 09:58
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3624
|1.3661
|1.3614
|2007.07.04 10:31
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10817874
|2007.07.04 09:37
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3627
|1.3668
|1.3617
|2007.07.04 09:54
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10816100
|2007.07.04 08:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3616
|1.3657
|1.3606
|2007.07.04 09:37
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|10816361
|2007.07.04 08:48
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3620
|1.3657
|1.3610
|2007.07.04 09:37
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|10816881
|2007.07.04 09:07
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3626
|1.3659
|1.3616
|2007.07.04 09:36
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10817643
|2007.07.04 09:31
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3631
|1.3660
|1.3621
|2007.07.04 09:36
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|10814794
|2007.07.04 06:41
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3617
|1.3658
|1.3607
|2007.07.04 08:11
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10810399
|2007.07.03 22:32
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3610
|1.3569
|1.3620
|2007.07.04 06:40
|1.3617
|0.00
|0.00
|-1.96
|28.00
|10807118
|2007.07.03 19:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3617
|1.3576
|1.3627
|2007.07.03 22:28
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|10808324
|2007.07.03 20:16
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3612
|1.3575
|1.3622
|2007.07.03 22:24
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|10809062
|2007.07.03 21:14
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3607
|1.3574
|1.3617
|2007.07.03 22:24
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10809758
|2007.07.03 21:56
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3602
|1.3573
|1.3612
|2007.07.03 22:24
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|10805748
|2007.07.03 17:57
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3609
|1.3568
|1.3619
|2007.07.03 19:12
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10804008
|2007.07.03 17:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3608
|1.3567
|1.3618
|2007.07.03 17:57
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10804862
|2007.07.03 17:26
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3603
|1.3566
|1.3613
|2007.07.03 17:57
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10803441
|2007.07.03 17:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3620
|1.3579
|1.3630
|2007.07.03 17:13
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|10803476
|2007.07.03 17:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3616
|1.3579
|1.3626
|2007.07.03 17:12
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|10803624
|2007.07.03 17:04
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3611
|1.3578
|1.3621
|2007.07.03 17:12
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|10803738
|2007.07.03 17:07
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3606
|1.3577
|1.3616
|2007.07.03 17:12
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10803871
|2007.07.03 17:09
|buy
|6.40
|eurusd
|1.3601
|1.3576
|1.3611
|2007.07.03 17:11
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|10800813
|2007.07.03 15:36
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3618
|1.3577
|1.3628
|2007.07.03 17:00
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10803033
|2007.07.03 16:50
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3613
|1.3576
|1.3623
|2007.07.03 17:00
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10800131
|2007.07.03 15:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3610
|1.3569
|1.3620
|2007.07.03 15:36
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10798700
|2007.07.03 14:05
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3600
|1.3559
|1.3610
|2007.07.03 15:19
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10798506
|2007.07.03 14:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3592
|1.3551
|1.3602
|2007.07.03 14:05
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10796824
|2007.07.03 13:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3606
|1.3565
|1.3616
|2007.07.03 14:00
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|10797117
|2007.07.03 13:12
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3601
|1.3564
|1.3611
|2007.07.03 14:00
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|10797665
|2007.07.03 13:36
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3597
|1.3564
|1.3607
|2007.07.03 14:00
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|10797755
|2007.07.03 13:37
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3592
|1.3563
|1.3602
|2007.07.03 13:59
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10798234
|2007.07.03 13:51
|buy
|6.40
|eurusd
|1.3587
|1.3562
|1.3597
|2007.07.03 13:59
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|10792053
|2007.07.03 10:17
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3615
|1.3656
|1.3605
|2007.07.03 10:32
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10792374
|2007.07.03 10:25
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3619
|1.3656
|1.3609
|2007.07.03 10:32
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10791587
|2007.07.03 10:03
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3625
|1.3666
|1.3615
|2007.07.03 10:17
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10790645
|2007.07.03 09:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3626
|1.3667
|1.3616
|2007.07.03 10:03
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10790821
|2007.07.03 09:38
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3631
|1.3668
|1.3621
|2007.07.03 10:02
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10779466
|2007.07.02 19:51
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3633
|1.3674
|1.3623
|2007.07.02 20:35
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10777650
|2007.07.02 18:38
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3628
|1.3669
|1.3618
|2007.07.02 19:51
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10778818
|2007.07.02 19:25
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3633
|1.3670
|1.3623
|2007.07.02 19:50
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10779249
|2007.07.02 19:42
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3638
|1.3671
|1.3628
|2007.07.02 19:50
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10776528
|2007.07.02 18:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3623
|1.3664
|1.3613
|2007.07.02 18:38
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10777212
|2007.07.02 18:29
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3628
|1.3665
|1.3618
|2007.07.02 18:38
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10777245
|2007.07.02 18:30
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3633
|1.3666
|1.3623
|2007.07.02 18:38
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10775492
|2007.07.02 17:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3615
|1.3656
|1.3605
|2007.07.02 18:09
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|10775677
|2007.07.02 17:51
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3619
|1.3656
|1.3609
|2007.07.02 18:08
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|10775719
|2007.07.02 17:51
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3625
|1.3658
|1.3615
|2007.07.02 18:08
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10776168
|2007.07.02 18:00
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3630
|1.3659
|1.3620
|2007.07.02 18:08
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|10773750
|2007.07.02 17:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3593
|1.3634
|1.3583
|2007.07.02 17:45
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|10773802
|2007.07.02 17:03
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3598
|1.3635
|1.3588
|2007.07.02 17:45
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|10774008
|2007.07.02 17:10
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3602
|1.3635
|1.3592
|2007.07.02 17:44
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|10774066
|2007.07.02 17:11
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3608
|1.3637
|1.3598
|2007.07.02 17:44
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.00
|10774426
|2007.07.02 17:19
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3613
|1.3638
|1.3603
|2007.07.02 17:44
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|10774773
|2007.07.02 17:28
|sell
|12.80
|eurusd
|1.3618
|1.3639
|1.3608
|2007.07.02 17:44
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10775180
|2007.07.02 17:34
|sell
|25.60
|eurusd
|1.3622
|1.3639
|1.3612
|2007.07.02 17:44
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|10772262
|2007.07.02 16:10
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3595
|1.3636
|1.3585
|2007.07.02 17:02
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10772570
|2007.07.02 16:21
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3599
|1.3636
|1.3589
|2007.07.02 17:01
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10770337
|2007.07.02 15:07
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3584
|1.3625
|1.3574
|2007.07.02 16:10
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|10770608
|2007.07.02 15:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3589
|1.3626
|1.3579
|2007.07.02 16:10
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|10770895
|2007.07.02 15:29
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3594
|1.3627
|1.3584
|2007.07.02 16:10
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|10771571
|2007.07.02 15:50
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3599
|1.3628
|1.3589
|2007.07.02 16:09
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10771932
|2007.07.02 16:00
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3604
|1.3629
|1.3594
|2007.07.02 16:09
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|10769609
|2007.07.02 14:41
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3579
|1.3620
|1.3569
|2007.07.02 15:06
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10769746
|2007.07.02 14:46
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3584
|1.3621
|1.3574
|2007.07.02 15:06
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10769901
|2007.07.02 14:52
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3592
|1.3625
|1.3582
|2007.07.02 15:06
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|10768492
|2007.07.02 14:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3577
|1.3618
|1.3567
|2007.07.02 14:41
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10768947
|2007.07.02 14:17
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3581
|1.3618
|1.3571
|2007.07.02 14:41
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10769437
|2007.07.02 14:34
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3586
|1.3619
|1.3576
|2007.07.02 14:41
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10768063
|2007.07.02 13:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3578
|1.3619
|1.3568
|2007.07.02 14:01
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10768089
|2007.07.02 13:44
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3582
|1.3619
|1.3572
|2007.07.02 14:01
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10765549
|2007.07.02 12:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3569
|1.3610
|1.3559
|2007.07.02 13:43
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|10765764
|2007.07.02 12:14
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3574
|1.3611
|1.3564
|2007.07.02 13:43
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|10766461
|2007.07.02 12:45
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3579
|1.3612
|1.3569
|2007.07.02 13:43
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10766841
|2007.07.02 12:56
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3585
|1.3614
|1.3575
|2007.07.02 13:42
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|10764781
|2007.07.02 11:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3570
|1.3611
|1.3560
|2007.07.02 12:03
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10764943
|2007.07.02 11:43
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3575
|1.3612
|1.3565
|2007.07.02 12:03
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10763706
|2007.07.02 11:14
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3552
|1.3593
|1.3542
|2007.07.02 11:40
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|10763889
|2007.07.02 11:19
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3557
|1.3594
|1.3547
|2007.07.02 11:40
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|10764024
|2007.07.02 11:23
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3561
|1.3594
|1.3551
|2007.07.02 11:40
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|10764122
|2007.07.02 11:25
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3567
|1.3596
|1.3557
|2007.07.02 11:40
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|10764160
|2007.07.02 11:25
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3572
|1.3597
|1.3562
|2007.07.02 11:40
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10764373
|2007.07.02 11:29
|sell
|12.80
|eurusd
|1.3577
|1.3598
|1.3567
|2007.07.02 11:40
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|10763543
|2007.07.02 11:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3562
|1.3603
|1.3552
|2007.07.02 11:14
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10762638
|2007.07.02 10:47
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3560
|1.3601
|1.3550
|2007.07.02 11:10
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10763179
|2007.07.02 11:02
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3565
|1.3602
|1.3555
|2007.07.02 11:09
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10761561
|2007.07.02 10:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3546
|1.3587
|1.3536
|2007.07.02 10:47
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|10762003
|2007.07.02 10:38
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3563
|1.3600
|1.3553
|2007.07.02 10:47
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10762020
|2007.07.02 10:39
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3568
|1.3601
|1.3558
|2007.07.02 10:47
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|10747141
|2007.06.29 21:20
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3525
|1.3566
|1.3515
|2007.07.01 23:20
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.66
|-27.00
|10747245
|2007.06.29 21:25
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3530
|1.3567
|1.3520
|2007.07.01 23:11
|1.3533
|0.00
|0.00
|1.32
|-18.00
|10747736
|2007.06.29 22:00
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3535
|1.3568
|1.3525
|2007.07.01 23:11
|1.3534
|0.00
|0.00
|2.64
|12.00
|10749206
|2007.06.29 23:51
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3539
|1.3568
|1.3529
|2007.07.01 23:11
|1.3533
|0.00
|0.00
|5.28
|144.00
|10746837
|2007.06.29 21:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3535
|1.3576
|1.3525
|2007.06.29 21:20
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10746040
|2007.06.29 20:14
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3532
|1.3573
|1.3522
|2007.06.29 20:53
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10746559
|2007.06.29 20:43
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3537
|1.3574
|1.3527
|2007.06.29 20:53
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10743822
|2007.06.29 19:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3519
|1.3560
|1.3509
|2007.06.29 20:13
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|10743984
|2007.06.29 19:04
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3524
|1.3561
|1.3514
|2007.06.29 20:13
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|10744129
|2007.06.29 19:06
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3529
|1.3562
|1.3519
|2007.06.29 20:13
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|10745555
|2007.06.29 19:57
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3534
|1.3563
|1.3524
|2007.06.29 20:12
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10745844
|2007.06.29 20:04
|sell
|4.80
|eurusd
|1.3539
|1.3564
|1.3529
|2007.06.29 20:12
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|10742227
|2007.06.29 17:59
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3505
|1.3546
|1.3495
|2007.06.29 18:07
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10742461
|2007.06.29 18:02
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3510
|1.3547
|1.3500
|2007.06.29 18:07
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10742563
|2007.06.29 18:05
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3515
|1.3548
|1.3505
|2007.06.29 18:07
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10741172
|2007.06.29 17:23
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3509
|1.3550
|1.3499
|2007.06.29 17:59
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|10741853
|2007.06.29 17:49
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3514
|1.3551
|1.3504
|2007.06.29 17:59
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10740563
|2007.06.29 17:02
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3510
|1.3551
|1.3500
|2007.06.29 17:23
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10740822
|2007.06.29 17:10
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3515
|1.3552
|1.3505
|2007.06.29 17:23
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10740277
|2007.06.29 16:56
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3511
|1.3552
|1.3501
|2007.06.29 17:02
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10740400
|2007.06.29 16:59
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3516
|1.3553
|1.3506
|2007.06.29 17:02
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10739977
|2007.06.29 16:44
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3513
|1.3554
|1.3503
|2007.06.29 16:56
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10740044
|2007.06.29 16:46
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3518
|1.3555
|1.3508
|2007.06.29 16:56
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10739787
|2007.06.29 16:37
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3513
|1.3554
|1.3503
|2007.06.29 16:44
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10739802
|2007.06.29 16:38
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3518
|1.3555
|1.3508
|2007.06.29 16:44
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10739098
|2007.06.29 16:08
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3515
|1.3556
|1.3505
|2007.06.29 16:37
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10739715
|2007.06.29 16:34
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3519
|1.3556
|1.3509
|2007.06.29 16:37
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10737833
|2007.06.29 15:33
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3503
|1.3544
|1.3493
|2007.06.29 16:08
|1.3518
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|10737941
|2007.06.29 15:37
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3508
|1.3545
|1.3498
|2007.06.29 16:08
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|10738642
|2007.06.29 16:00
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3513
|1.3546
|1.3503
|2007.06.29 16:08
|1.3518
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|10738883
|2007.06.29 16:04
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3518
|1.3547
|1.3508
|2007.06.29 16:08
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10738954
|2007.06.29 16:05
|sell
|4.80
|eurusd
|1.3522
|1.3547
|1.3512
|2007.06.29 16:07
|1.3518
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|10737662
|2007.06.29 15:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3513
|1.3554
|1.3503
|2007.06.29 15:33
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10736187
|2007.06.29 14:53
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3495
|1.3536
|1.3485
|2007.06.29 15:30
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|10736531
|2007.06.29 15:06
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3500
|1.3537
|1.3490
|2007.06.29 15:30
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|10736573
|2007.06.29 15:06
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3505
|1.3538
|1.3495
|2007.06.29 15:30
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|10737005
|2007.06.29 15:17
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3511
|1.3540
|1.3501
|2007.06.29 15:30
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10737186
|2007.06.29 15:21
|sell
|4.80
|eurusd
|1.3516
|1.3541
|1.3506
|2007.06.29 15:30
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|10734844
|2007.06.29 14:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3497
|1.3538
|1.3487
|2007.06.29 14:53
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10735888
|2007.06.29 14:40
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3501
|1.3538
|1.3491
|2007.06.29 14:53
|1.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10734414
|2007.06.29 13:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3498
|1.3539
|1.3488
|2007.06.29 14:00
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10734647
|2007.06.29 13:54
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3503
|1.3540
|1.3493
|2007.06.29 13:59
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10732988
|2007.06.29 13:07
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3493
|1.3534
|1.3483
|2007.06.29 13:44
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10733680
|2007.06.29 13:27
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3498
|1.3535
|1.3488
|2007.06.29 13:44
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10734075
|2007.06.29 13:35
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3505
|1.3538
|1.3495
|2007.06.29 13:44
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10731261
|2007.06.29 12:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3467
|1.3508
|1.3457
|2007.06.29 13:07
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.00
|10731676
|2007.06.29 12:49
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3472
|1.3509
|1.3462
|2007.06.29 13:07
|1.3493
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.00
|10731819
|2007.06.29 12:53
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3477
|1.3510
|1.3467
|2007.06.29 13:07
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|10731865
|2007.06.29 12:53
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3483
|1.3512
|1.3473
|2007.06.29 13:07
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.00
|10732101
|2007.06.29 12:55
|sell
|4.80
|eurusd
|1.3488
|1.3513
|1.3478
|2007.06.29 13:06
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.00
|10732659
|2007.06.29 13:04
|sell
|9.60
|eurusd
|1.3496
|1.3517
|1.3486
|2007.06.29 13:06
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|10732753
|2007.06.29 13:04
|sell
|19.20
|eurusd
|1.3500
|1.3517
|1.3490
|2007.06.29 13:06
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|1 152.00
|10730294
|2007.06.29 11:58
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3461
|1.3420
|1.3471
|2007.06.29 12:31
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10728897
|2007.06.29 11:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3451
|1.3410
|1.3461
|2007.06.29 11:58
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10727193
|2007.06.29 10:01
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3458
|1.3417
|1.3468
|2007.06.29 11:02
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|10727267
|2007.06.29 10:02
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3454
|1.3417
|1.3464
|2007.06.29 11:02
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|10727392
|2007.06.29 10:05
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3448
|1.3415
|1.3458
|2007.06.29 11:02
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10728549
|2007.06.29 10:50
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3443
|1.3414
|1.3453
|2007.06.29 11:02
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|10726039
|2007.06.29 09:14
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3454
|1.3413
|1.3464
|2007.06.29 10:01
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10726109
|2007.06.29 09:18
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3448
|1.3411
|1.3458
|2007.06.29 10:00
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10725023
|2007.06.29 08:39
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3455
|1.3414
|1.3465
|2007.06.29 09:14
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10725755
|2007.06.29 09:00
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3450
|1.3413
|1.3460
|2007.06.29 09:14
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10723845
|2007.06.29 07:34
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3445
|1.3404
|1.3455
|2007.06.29 08:38
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10722662
|2007.06.29 06:08
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3436
|1.3395
|1.3446
|2007.06.29 07:33
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10718983
|2007.06.28 23:41
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3446
|1.3405
|1.3456
|2007.06.29 06:07
|1.3435
|0.00
|0.00
|-1.47
|-33.00
|10720671
|2007.06.29 02:40
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3441
|1.3404
|1.3451
|2007.06.29 06:07
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|10721545
|2007.06.29 04:08
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3437
|1.3404
|1.3447
|2007.06.29 06:06
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10722449
|2007.06.29 05:54
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3432
|1.3403
|1.3442
|2007.06.29 06:06
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|10718590
|2007.06.28 23:11
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3439
|1.3398
|1.3449
|2007.06.28 23:41
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10718018
|2007.06.28 22:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3432
|1.3391
|1.3442
|2007.06.28 23:11
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10710123
|2007.06.28 15:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3470
|1.3511
|1.3460
|2007.06.28 17:39
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10708119
|2007.06.28 14:12
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3462
|1.3503
|1.3452
|2007.06.28 15:30
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|10708533
|2007.06.28 14:29
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3467
|1.3504
|1.3457
|2007.06.28 15:30
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10710078
|2007.06.28 15:30
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3473
|1.3506
|1.3463
|2007.06.28 15:30
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10707717
|2007.06.28 14:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3462
|1.3503
|1.3452
|2007.06.28 14:12
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10707922
|2007.06.28 14:04
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3467
|1.3504
|1.3457
|2007.06.28 14:12
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10706611
|2007.06.28 13:07
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3461
|1.3502
|1.3451
|2007.06.28 13:36
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10705665
|2007.06.28 12:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3457
|1.3498
|1.3447
|2007.06.28 13:07
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|10705827
|2007.06.28 12:36
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3461
|1.3498
|1.3451
|2007.06.28 13:07
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10706058
|2007.06.28 12:44
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3466
|1.3499
|1.3456
|2007.06.28 13:07
|1.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10702152
|2007.06.28 10:23
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3450
|1.3491
|1.3440
|2007.06.28 12:08
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|10704147
|2007.06.28 11:23
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3455
|1.3492
|1.3445
|2007.06.28 12:08
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10701312
|2007.06.28 10:06
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3461
|1.3502
|1.3451
|2007.06.28 10:23
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10700342
|2007.06.28 09:37
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3464
|1.3505
|1.3454
|2007.06.28 10:06
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10700902
|2007.06.28 09:53
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3469
|1.3506
|1.3459
|2007.06.28 10:06
|1.3465
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10700062
|2007.06.28 09:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3475
|1.3516
|1.3465
|2007.06.28 09:37
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10689050
|2007.06.27 23:51
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3451
|1.3492
|1.3441
|2007.06.28 09:21
|1.3462
|0.00
|0.00
|1.98
|-33.00
|10693354
|2007.06.28 05:06
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3456
|1.3493
|1.3446
|2007.06.28 09:21
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|10694061
|2007.06.28 06:26
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3460
|1.3493
|1.3450
|2007.06.28 09:21
|1.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10697147
|2007.06.28 09:05
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3465
|1.3494
|1.3455
|2007.06.28 09:21
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|10685716
|2007.06.27 19:59
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3443
|1.3402
|1.3453
|2007.06.27 23:50
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10684149
|2007.06.27 18:17
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3436
|1.3395
|1.3446
|2007.06.27 19:59
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10681017
|2007.06.27 16:22
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3446
|1.3405
|1.3456
|2007.06.27 18:16
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|10681699
|2007.06.27 16:53
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3441
|1.3404
|1.3451
|2007.06.27 18:16
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|10683227
|2007.06.27 17:49
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3437
|1.3404
|1.3447
|2007.06.27 18:16
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10683431
|2007.06.27 17:54
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3432
|1.3403
|1.3442
|2007.06.27 18:16
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|10678099
|2007.06.27 15:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3452
|1.3411
|1.3462
|2007.06.27 16:22
|1.3443
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|10678250
|2007.06.27 15:32
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3447
|1.3410
|1.3457
|2007.06.27 16:20
|1.3443
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10679142
|2007.06.27 15:40
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3442
|1.3409
|1.3452
|2007.06.27 16:20
|1.3443
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10680446
|2007.06.27 16:00
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3437
|1.3408
|1.3447
|2007.06.27 16:15
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|10677404
|2007.06.27 15:20
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3443
|1.3402
|1.3453
|2007.06.27 15:30
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10675667
|2007.06.27 14:04
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3447
|1.3406
|1.3457
|2007.06.27 15:20
|1.3441
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10676576
|2007.06.27 14:44
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3442
|1.3405
|1.3452
|2007.06.27 15:19
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10676744
|2007.06.27 14:52
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3437
|1.3404
|1.3447
|2007.06.27 15:19
|1.3441
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10675113
|2007.06.27 13:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3439
|1.3398
|1.3449
|2007.06.27 14:04
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10671205
|2007.06.27 12:44
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3444
|1.3403
|1.3454
|2007.06.27 13:44
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|10672357
|2007.06.27 12:57
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3439
|1.3402
|1.3449
|2007.06.27 13:44
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10673734
|2007.06.27 13:12
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3435
|1.3402
|1.3445
|2007.06.27 13:43
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10670931
|2007.06.27 12:42
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3437
|1.3396
|1.3447
|2007.06.27 12:44
|1.3443
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10668274
|2007.06.27 12:13
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3435
|1.3394
|1.3445
|2007.06.27 12:42
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10669370
|2007.06.27 12:25
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3430
|1.3393
|1.3440
|2007.06.27 12:42
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10665820
|2007.06.27 11:46
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3435
|1.3394
|1.3445
|2007.06.27 12:11
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10666470
|2007.06.27 11:54
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3430
|1.3393
|1.3440
|2007.06.27 12:11
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10662353
|2007.06.27 11:09
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3437
|1.3396
|1.3447
|2007.06.27 11:45
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|10662949
|2007.06.27 11:15
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3432
|1.3395
|1.3442
|2007.06.27 11:45
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10658797
|2007.06.27 10:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3428
|1.3387
|1.3438
|2007.06.27 11:09
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10654078
|2007.06.27 09:44
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3427
|1.3386
|1.3437
|2007.06.27 10:30
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10657205
|2007.06.27 10:16
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3422
|1.3385
|1.3432
|2007.06.27 10:30
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10649834
|2007.06.27 08:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3445
|1.3404
|1.3455
|2007.06.27 09:44
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|10650007
|2007.06.27 08:48
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3440
|1.3403
|1.3450
|2007.06.27 09:44
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|10650596
|2007.06.27 08:57
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3436
|1.3403
|1.3446
|2007.06.27 09:44
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|10652101
|2007.06.27 09:22
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3431
|1.3402
|1.3441
|2007.06.27 09:44
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|10652300
|2007.06.27 09:23
|buy
|4.80
|eurusd
|1.3426
|1.3401
|1.3436
|2007.06.27 09:44
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|10653149
|2007.06.27 09:32
|buy
|9.60
|eurusd
|1.3421
|1.3400
|1.3431
|2007.06.27 09:44
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|10647961
|2007.06.27 07:43
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3443
|1.3402
|1.3453
|2007.06.27 08:45
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10648857
|2007.06.27 08:13
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3438
|1.3401
|1.3448
|2007.06.27 08:45
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10645754
|2007.06.27 04:58
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3448
|1.3407
|1.3458
|2007.06.27 07:43
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10646636
|2007.06.27 06:30
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3443
|1.3406
|1.3453
|2007.06.27 07:42
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10647139
|2007.06.27 07:08
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3436
|1.3403
|1.3446
|2007.06.27 07:42
|1.3441
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10643087
|2007.06.27 02:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3448
|1.3407
|1.3458
|2007.06.27 04:58
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|10645003
|2007.06.27 04:23
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3443
|1.3406
|1.3453
|2007.06.27 04:57
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10641634
|2007.06.27 01:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3460
|1.3419
|1.3470
|2007.06.27 02:40
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|10641680
|2007.06.27 01:33
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3456
|1.3419
|1.3466
|2007.06.27 02:38
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|10641875
|2007.06.27 01:49
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3451
|1.3418
|1.3461
|2007.06.27 02:38
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|10642164
|2007.06.27 02:06
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3446
|1.3417
|1.3456
|2007.06.27 02:37
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10642265
|2007.06.27 02:08
|buy
|4.80
|eurusd
|1.3441
|1.3416
|1.3451
|2007.06.27 02:37
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|10636740
|2007.06.26 19:02
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3462
|1.3503
|1.3452
|2007.06.26 22:44
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10637849
|2007.06.26 19:57
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3467
|1.3504
|1.3457
|2007.06.26 22:44
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10634148
|2007.06.26 17:10
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3463
|1.3504
|1.3453
|2007.06.26 19:01
|1.3465
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10635968
|2007.06.26 18:38
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3468
|1.3505
|1.3458
|2007.06.26 19:01
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10633704
|2007.06.26 17:01
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3468
|1.3509
|1.3458
|2007.06.26 17:08
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10632860
|2007.06.26 16:26
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3475
|1.3434
|1.3485
|2007.06.26 17:01
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10633004
|2007.06.26 16:31
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3470
|1.3433
|1.3480
|2007.06.26 17:01
|1.3474
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10631357
|2007.06.26 15:41
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3478
|1.3437
|1.3488
|2007.06.26 16:26
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|10631692
|2007.06.26 15:47
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3474
|1.3437
|1.3484
|2007.06.26 16:26
|1.3474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10631903
|2007.06.26 15:53
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3469
|1.3436
|1.3479
|2007.06.26 16:26
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10630859
|2007.06.26 15:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3466
|1.3425
|1.3476
|2007.06.26 15:41
|1.3476
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10629186
|2007.06.26 14:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3469
|1.3428
|1.3479
|2007.06.26 15:30
|1.3465
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10629464
|2007.06.26 14:24
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3464
|1.3427
|1.3474
|2007.06.26 15:29
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10629712
|2007.06.26 14:34
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3459
|1.3426
|1.3469
|2007.06.26 15:29
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10628319
|2007.06.26 13:38
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3458
|1.3417
|1.3468
|2007.06.26 14:16
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10627994
|2007.06.26 13:25
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3452
|1.3411
|1.3462
|2007.06.26 13:38
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10625307
|2007.06.26 11:43
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3451
|1.3410
|1.3461
|2007.06.26 13:25
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10626663
|2007.06.26 12:24
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3446
|1.3409
|1.3456
|2007.06.26 13:24
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10624542
|2007.06.26 11:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3452
|1.3411
|1.3462
|2007.06.26 11:42
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10624809
|2007.06.26 11:13
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3447
|1.3410
|1.3457
|2007.06.26 11:41
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10619146
|2007.06.26 06:07
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3463
|1.3504
|1.3453
|2007.06.26 09:30
|1.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10614970
|2007.06.25 22:31
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3474
|1.3433
|1.3484
|2007.06.26 06:02
|1.3463
|0.00
|0.00
|-1.47
|-33.00
|10615024
|2007.06.25 22:34
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3469
|1.3432
|1.3479
|2007.06.26 06:02
|1.3464
|0.00
|0.00
|-2.94
|-30.00
|10615521
|2007.06.25 23:09
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3464
|1.3431
|1.3474
|2007.06.26 06:02
|1.3463
|0.00
|0.00
|-5.88
|-12.00
|10618000
|2007.06.26 03:53
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3459
|1.3430
|1.3469
|2007.06.26 06:02
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|10614237
|2007.06.25 21:52
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3466
|1.3425
|1.3476
|2007.06.25 22:31
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10612290
|2007.06.25 19:35
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3458
|1.3417
|1.3468
|2007.06.25 21:52
|1.3465
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10605841
|2007.06.25 15:48
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3464
|1.3423
|1.3474
|2007.06.25 18:31
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|10608803
|2007.06.25 17:49
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3459
|1.3422
|1.3469
|2007.06.25 18:31
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|10609056
|2007.06.25 17:56
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3455
|1.3422
|1.3465
|2007.06.25 18:31
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|10609261
|2007.06.25 18:01
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3450
|1.3421
|1.3460
|2007.06.25 18:31
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10609739
|2007.06.25 18:14
|buy
|4.80
|eurusd
|1.3445
|1.3420
|1.3455
|2007.06.25 18:31
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|10604387
|2007.06.25 14:49
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3463
|1.3422
|1.3473
|2007.06.25 15:48
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10605530
|2007.06.25 15:36
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3458
|1.3421
|1.3468
|2007.06.25 15:47
|1.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10602810
|2007.06.25 13:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3462
|1.3421
|1.3472
|2007.06.25 14:49
|1.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10603752
|2007.06.25 14:07
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3457
|1.3420
|1.3467
|2007.06.25 14:49
|1.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10600935
|2007.06.25 12:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3456
|1.3415
|1.3466
|2007.06.25 13:21
|1.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10581509
|2007.06.25 04:02
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3472
|1.3513
|1.3462
|2007.06.25 05:12
|1.3465
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10567345
|2007.06.22 21:44
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3459
|1.3500
|1.3449
|2007.06.25 01:07
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.66
|-27.00
|10567472
|2007.06.22 21:59
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3464
|1.3501
|1.3454
|2007.06.25 01:00
|1.3469
|0.00
|0.00
|1.32
|-30.00
|10568556
|2007.06.22 23:53
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3469
|1.3502
|1.3459
|2007.06.25 00:44
|1.3465
|0.00
|0.00
|2.64
|48.00
|10565843
|2007.06.22 20:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3451
|1.3492
|1.3441
|2007.06.22 21:43
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|10566116
|2007.06.22 20:13
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3456
|1.3493
|1.3446
|2007.06.22 21:43
|1.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|10566515
|2007.06.22 20:34
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3460
|1.3493
|1.3450
|2007.06.22 21:42
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|10566954
|2007.06.22 21:12
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3465
|1.3494
|1.3455
|2007.06.22 21:42
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|10563445
|2007.06.22 17:59
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3428
|1.3469
|1.3418
|2007.06.22 18:04
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10563571
|2007.06.22 18:03
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3433
|1.3470
|1.3423
|2007.06.22 18:03
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10563062
|2007.06.22 17:49
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3425
|1.3466
|1.3415
|2007.06.22 17:59
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10563159
|2007.06.22 17:50
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3430
|1.3467
|1.3420
|2007.06.22 17:59
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10563321
|2007.06.22 17:56
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3435
|1.3468
|1.3425
|2007.06.22 17:59
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10562941
|2007.06.22 17:48
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3431
|1.3472
|1.3421
|2007.06.22 17:49
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10562825
|2007.06.22 17:46
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3436
|1.3477
|1.3426
|2007.06.22 17:48
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|10562900
|2007.06.22 17:48
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3440
|1.3477
|1.3430
|2007.06.22 17:48
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10562507
|2007.06.22 17:40
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3444
|1.3485
|1.3434
|2007.06.22 17:46
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10562361
|2007.06.22 17:34
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3455
|1.3496
|1.3445
|2007.06.22 17:40
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10560532
|2007.06.22 16:07
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3458
|1.3499
|1.3448
|2007.06.22 17:33
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10562034
|2007.06.22 17:22
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3463
|1.3500
|1.3453
|2007.06.22 17:33
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10559371
|2007.06.22 15:40
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3455
|1.3496
|1.3445
|2007.06.22 16:07
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10559752
|2007.06.22 15:50
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3459
|1.3496
|1.3449
|2007.06.22 16:06
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10559930
|2007.06.22 15:53
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3465
|1.3498
|1.3455
|2007.06.22 16:06
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10557894
|2007.06.22 15:02
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3434
|1.3475
|1.3424
|2007.06.22 15:40
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|10557965
|2007.06.22 15:06
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3438
|1.3475
|1.3428
|2007.06.22 15:39
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|10558228
|2007.06.22 15:17
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3449
|1.3482
|1.3439
|2007.06.22 15:37
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|10558356
|2007.06.22 15:17
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3454
|1.3483
|1.3444
|2007.06.22 15:37
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10558533
|2007.06.22 15:20
|sell
|4.80
|eurusd
|1.3458
|1.3483
|1.3448
|2007.06.22 15:37
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|10555166
|2007.06.22 13:01
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3424
|1.3465
|1.3414
|2007.06.22 15:01
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|10556565
|2007.06.22 14:08
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3429
|1.3466
|1.3419
|2007.06.22 15:01
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|10557326
|2007.06.22 14:44
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3434
|1.3467
|1.3424
|2007.06.22 15:00
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10557607
|2007.06.22 14:55
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3440
|1.3469
|1.3430
|2007.06.22 15:00
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|10554752
|2007.06.22 12:35
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3423
|1.3464
|1.3413
|2007.06.22 13:00
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10555047
|2007.06.22 12:54
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3428
|1.3465
|1.3418
|2007.06.22 13:00
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10551239
|2007.06.22 11:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3396
|1.3437
|1.3386
|2007.06.22 12:35
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|10551276
|2007.06.22 11:00
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3400
|1.3437
|1.3390
|2007.06.22 12:35
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|10551620
|2007.06.22 11:08
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3405
|1.3438
|1.3395
|2007.06.22 12:35
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|-228.00
|10552089
|2007.06.22 11:27
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3410
|1.3439
|1.3400
|2007.06.22 12:34
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|10552416
|2007.06.22 11:42
|sell
|4.80
|eurusd
|1.3415
|1.3440
|1.3405
|2007.06.22 12:34
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|-432.00
|10552956
|2007.06.22 11:59
|sell
|9.60
|eurusd
|1.3419
|1.3440
|1.3409
|2007.06.22 12:34
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|10554536
|2007.06.22 12:31
|sell
|19.20
|eurusd
|1.3425
|1.3442
|1.3415
|2007.06.22 12:34
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10554571
|2007.06.22 12:31
|sell
|38.40
|eurusd
|1.3430
|1.3443
|1.3420
|2007.06.22 12:34
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|1 920.00
|10549405
|2007.06.22 09:53
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3411
|1.3452
|1.3401
|2007.06.22 11:00
|1.3401
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10548901
|2007.06.22 09:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3420
|1.3461
|1.3410
|2007.06.22 09:53
|1.3414
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10548238
|2007.06.22 09:11
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3419
|1.3378
|1.3429
|2007.06.22 09:31
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10548470
|2007.06.22 09:18
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3415
|1.3378
|1.3425
|2007.06.22 09:31
|1.3419
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10547857
|2007.06.22 09:05
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3409
|1.3368
|1.3419
|2007.06.22 09:10
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10547335
|2007.06.22 08:41
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3400
|1.3359
|1.3410
|2007.06.22 09:05
|1.3407
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10545828
|2007.06.22 05:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3390
|1.3349
|1.3400
|2007.06.22 08:40
|1.3397
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10543496
|2007.06.22 01:03
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3393
|1.3352
|1.3403
|2007.06.22 05:40
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10544548
|2007.06.22 03:16
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3388
|1.3351
|1.3398
|2007.06.22 05:38
|1.3385
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10544687
|2007.06.22 03:26
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3383
|1.3350
|1.3393
|2007.06.22 05:37
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10543151
|2007.06.22 00:23
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3396
|1.3355
|1.3406
|2007.06.22 01:02
|1.3390
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10543186
|2007.06.22 00:28
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3391
|1.3354
|1.3401
|2007.06.22 01:02
|1.3391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10543279
|2007.06.22 00:40
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3386
|1.3353
|1.3396
|2007.06.22 01:02
|1.3390
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10540002
|2007.06.21 19:24
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3399
|1.3358
|1.3409
|2007.06.22 00:22
|1.3395
|0.00
|0.00
|-1.47
|-12.00
|10540097
|2007.06.21 19:32
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3395
|1.3358
|1.3405
|2007.06.22 00:22
|1.3396
|0.00
|0.00
|-2.94
|6.00
|10541417
|2007.06.21 21:08
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3390
|1.3357
|1.3400
|2007.06.22 00:22
|1.3395
|0.00
|0.00
|-5.88
|60.00
|10538936
|2007.06.21 18:19
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3403
|1.3362
|1.3413
|2007.06.21 19:23
|1.3398
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|10539584
|2007.06.21 19:00
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3398
|1.3361
|1.3408
|2007.06.21 19:23
|1.3397
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10539595
|2007.06.21 19:00
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3394
|1.3361
|1.3404
|2007.06.21 19:23
|1.3398
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10536281
|2007.06.21 15:53
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3402
|1.3361
|1.3412
|2007.06.21 18:19
|1.3402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10536884
|2007.06.21 16:18
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3397
|1.3360
|1.3407
|2007.06.21 18:18
|1.3401
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10535693
|2007.06.21 15:33
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3403
|1.3362
|1.3413
|2007.06.21 15:53
|1.3401
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10536194
|2007.06.21 15:49
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3398
|1.3361
|1.3408
|2007.06.21 15:53
|1.3402
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10534895
|2007.06.21 15:04
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3396
|1.3355
|1.3406
|2007.06.21 15:33
|1.3402
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10534641
|2007.06.21 14:55
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3388
|1.3347
|1.3398
|2007.06.21 15:04
|1.3395
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10534478
|2007.06.21 14:47
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3388
|1.3347
|1.3398
|2007.06.21 14:55
|1.3385
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|10534533
|2007.06.21 14:50
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3383
|1.3346
|1.3393
|2007.06.21 14:55
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10534198
|2007.06.21 14:34
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3381
|1.3340
|1.3391
|2007.06.21 14:47
|1.3388
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10530043
|2007.06.21 10:54
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3385
|1.3344
|1.3395
|2007.06.21 14:34
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|10532391
|2007.06.21 12:50
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3380
|1.3343
|1.3390
|2007.06.21 14:34
|1.3379
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10533886
|2007.06.21 14:18
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3376
|1.3343
|1.3386
|2007.06.21 14:34
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10529108
|2007.06.21 10:22
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3384
|1.3343
|1.3394
|2007.06.21 10:54
|1.3382
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10529773
|2007.06.21 10:46
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3379
|1.3342
|1.3389
|2007.06.21 10:54
|1.3383
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10527691
|2007.06.21 09:52
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3404
|1.3363
|1.3414
|2007.06.21 10:22
|1.3381
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.00
|10528039
|2007.06.21 10:02
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3399
|1.3362
|1.3409
|2007.06.21 10:22
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|10528073
|2007.06.21 10:03
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3395
|1.3362
|1.3405
|2007.06.21 10:22
|1.3379
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|10528109
|2007.06.21 10:03
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3390
|1.3361
|1.3400
|2007.06.21 10:22
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|10528290
|2007.06.21 10:06
|buy
|4.80
|eurusd
|1.3385
|1.3360
|1.3395
|2007.06.21 10:22
|1.3379
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.00
|10528317
|2007.06.21 10:07
|buy
|9.60
|eurusd
|1.3380
|1.3359
|1.3390
|2007.06.21 10:21
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10528583
|2007.06.21 10:11
|buy
|19.20
|eurusd
|1.3376
|1.3359
|1.3386
|2007.06.21 10:21
|1.3381
|0.00
|0.00
|0.00
|960.00
|10526625
|2007.06.21 08:55
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3401
|1.3360
|1.3411
|2007.06.21 09:52
|1.3402
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|10526835
|2007.06.21 09:03
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3397
|1.3360
|1.3407
|2007.06.21 09:52
|1.3401
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10523857
|2007.06.21 04:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3392
|1.3351
|1.3402
|2007.06.21 08:55
|1.3398
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10521621
|2007.06.20 23:50
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3406
|1.3365
|1.3416
|2007.06.21 04:18
|1.3389
|0.00
|0.00
|-4.41
|-51.00
|10522185
|2007.06.21 00:49
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3401
|1.3364
|1.3411
|2007.06.21 04:18
|1.3390
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|10522601
|2007.06.21 01:52
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3397
|1.3364
|1.3407
|2007.06.21 04:18
|1.3389
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|10523419
|2007.06.21 03:40
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3391
|1.3362
|1.3401
|2007.06.21 04:17
|1.3391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10523552
|2007.06.21 03:49
|buy
|4.80
|eurusd
|1.3386
|1.3361
|1.3396
|2007.06.21 04:17
|1.3391
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|10521032
|2007.06.20 23:12
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3405
|1.3364
|1.3415
|2007.06.20 23:50
|1.3403
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10521084
|2007.06.20 23:15
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3400
|1.3363
|1.3410
|2007.06.20 23:50
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10518222
|2007.06.20 19:20
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3427
|1.3386
|1.3437
|2007.06.20 23:11
|1.3402
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|10518845
|2007.06.20 20:12
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3422
|1.3385
|1.3432
|2007.06.20 23:11
|1.3403
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|10519747
|2007.06.20 21:47
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3417
|1.3384
|1.3427
|2007.06.20 23:11
|1.3402
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|10520144
|2007.06.20 22:24
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3411
|1.3382
|1.3421
|2007.06.20 23:11
|1.3401
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|10520274
|2007.06.20 22:27
|buy
|4.80
|eurusd
|1.3406
|1.3381
|1.3416
|2007.06.20 23:11
|1.3402
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|10520808
|2007.06.20 23:06
|buy
|9.60
|eurusd
|1.3401
|1.3380
|1.3411
|2007.06.20 23:11
|1.3401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10520838
|2007.06.20 23:06
|buy
|19.20
|eurusd
|1.3397
|1.3380
|1.3407
|2007.06.20 23:11
|1.3402
|0.00
|0.00
|0.00
|960.00
|10517908
|2007.06.20 19:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3427
|1.3386
|1.3437
|2007.06.20 19:20
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10518020
|2007.06.20 19:06
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3422
|1.3385
|1.3432
|2007.06.20 19:20
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10514047
|2007.06.20 16:10
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3424
|1.3465
|1.3414
|2007.06.20 16:48
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10514626
|2007.06.20 16:35
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3429
|1.3466
|1.3419
|2007.06.20 16:48
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10510686
|2007.06.20 14:10
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3428
|1.3469
|1.3418
|2007.06.20 16:10
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|10513345
|2007.06.20 15:52
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3433
|1.3470
|1.3423
|2007.06.20 16:09
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10506122
|2007.06.20 11:40
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3418
|1.3459
|1.3408
|2007.06.20 14:10
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|10507545
|2007.06.20 12:06
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3423
|1.3460
|1.3413
|2007.06.20 14:10
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|10508491
|2007.06.20 12:45
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3428
|1.3461
|1.3418
|2007.06.20 14:09
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10510354
|2007.06.20 13:57
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3433
|1.3462
|1.3423
|2007.06.20 14:07
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|10505419
|2007.06.20 11:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3429
|1.3470
|1.3419
|2007.06.20 11:40
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10497111
|2007.06.20 03:58
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3428
|1.3469
|1.3418
|2007.06.20 07:06
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10498430
|2007.06.20 05:28
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3433
|1.3470
|1.3423
|2007.06.20 07:06
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10490448
|2007.06.19 19:28
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3422
|1.3381
|1.3432
|2007.06.20 03:58
|1.3429
|0.00
|0.00
|-1.47
|21.00
|10489474
|2007.06.19 18:54
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3414
|1.3373
|1.3424
|2007.06.19 19:28
|1.3420
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10488691
|2007.06.19 18:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3414
|1.3373
|1.3424
|2007.06.19 18:54
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10488988
|2007.06.19 18:27
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3409
|1.3372
|1.3419
|2007.06.19 18:54
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10487667
|2007.06.19 17:52
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3413
|1.3372
|1.3423
|2007.06.19 18:16
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10487842
|2007.06.19 17:55
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3408
|1.3371
|1.3418
|2007.06.19 18:16
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10486751
|2007.06.19 17:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3412
|1.3371
|1.3422
|2007.06.19 17:52
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10487282
|2007.06.19 17:40
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3407
|1.3370
|1.3417
|2007.06.19 17:52
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10486219
|2007.06.19 17:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3413
|1.3372
|1.3423
|2007.06.19 17:18
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10486266
|2007.06.19 17:03
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3408
|1.3371
|1.3418
|2007.06.19 17:18
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10485976
|2007.06.19 17:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3407
|1.3366
|1.3417
|2007.06.19 17:02
|1.3414
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10485068
|2007.06.19 16:29
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3406
|1.3365
|1.3416
|2007.06.19 17:00
|1.3406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10485591
|2007.06.19 16:46
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3400
|1.3363
|1.3410
|2007.06.19 16:59
|1.3405
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10483697
|2007.06.19 15:31
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3406
|1.3365
|1.3416
|2007.06.19 16:29
|1.3405
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10484071
|2007.06.19 15:48
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3401
|1.3364
|1.3411
|2007.06.19 16:29
|1.3405
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10483576
|2007.06.19 15:28
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3405
|1.3364
|1.3415
|2007.06.19 15:31
|1.3403
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10483664
|2007.06.19 15:30
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3400
|1.3363
|1.3410
|2007.06.19 15:31
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10482878
|2007.06.19 15:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3410
|1.3369
|1.3420
|2007.06.19 15:28
|1.3402
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10483214
|2007.06.19 15:14
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3405
|1.3368
|1.3415
|2007.06.19 15:27
|1.3403
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10483302
|2007.06.19 15:16
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3400
|1.3367
|1.3410
|2007.06.19 15:27
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10480940
|2007.06.19 13:29
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3400
|1.3359
|1.3410
|2007.06.19 15:02
|1.3407
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10480421
|2007.06.19 13:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3390
|1.3349
|1.3400
|2007.06.19 13:29
|1.3397
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10474603
|2007.06.19 09:46
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3425
|1.3466
|1.3415
|2007.06.19 10:12
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10473957
|2007.06.19 09:17
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3422
|1.3463
|1.3412
|2007.06.19 09:46
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10474103
|2007.06.19 09:22
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3427
|1.3464
|1.3417
|2007.06.19 09:45
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10474233
|2007.06.19 09:28
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3432
|1.3465
|1.3422
|2007.06.19 09:45
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10473553
|2007.06.19 09:07
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3432
|1.3473
|1.3422
|2007.06.19 09:17
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10469852
|2007.06.19 04:49
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3416
|1.3457
|1.3406
|2007.06.19 09:07
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|10469988
|2007.06.19 05:00
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3420
|1.3457
|1.3410
|2007.06.19 09:06
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|10472372
|2007.06.19 08:19
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3426
|1.3459
|1.3416
|2007.06.19 09:06
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|10473015
|2007.06.19 08:55
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3431
|1.3460
|1.3421
|2007.06.19 09:06
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10473256
|2007.06.19 08:59
|sell
|4.80
|eurusd
|1.3436
|1.3461
|1.3426
|2007.06.19 09:06
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|10469753
|2007.06.19 04:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3422
|1.3463
|1.3412
|2007.06.19 04:49
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10464264
|2007.06.18 20:44
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3407
|1.3448
|1.3397
|2007.06.19 04:45
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.66
|-48.00
|10464478
|2007.06.18 20:57
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3412
|1.3449
|1.3402
|2007.06.19 04:45
|1.3424
|0.00
|0.00
|1.32
|-72.00
|10467916
|2007.06.19 02:13
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3417
|1.3450
|1.3407
|2007.06.19 04:45
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|10468533
|2007.06.19 03:16
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3421
|1.3450
|1.3411
|2007.06.19 04:45
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|10469060
|2007.06.19 03:51
|sell
|4.80
|eurusd
|1.3427
|1.3452
|1.3417
|2007.06.19 04:45
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|10463247
|2007.06.18 20:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3408
|1.3449
|1.3398
|2007.06.18 20:44
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10464010
|2007.06.18 20:31
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3413
|1.3450
|1.3403
|2007.06.18 20:44
|1.3409
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10454617
|2007.06.18 15:03
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3407
|1.3448
|1.3397
|2007.06.18 15:48
|1.3409
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10455465
|2007.06.18 15:34
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3412
|1.3449
|1.3402
|2007.06.18 15:48
|1.3408
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10452714
|2007.06.18 13:51
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3401
|1.3442
|1.3391
|2007.06.18 15:03
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|10453323
|2007.06.18 14:15
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3406
|1.3443
|1.3396
|2007.06.18 15:03
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|10453425
|2007.06.18 14:19
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3411
|1.3444
|1.3401
|2007.06.18 15:02
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10454101
|2007.06.18 14:44
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3417
|1.3446
|1.3407
|2007.06.18 15:02
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|10445957
|2007.06.18 10:22
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3394
|1.3435
|1.3384
|2007.06.18 13:51
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|10447906
|2007.06.18 11:17
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3398
|1.3435
|1.3388
|2007.06.18 13:50
|1.3403
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|10450136
|2007.06.18 12:28
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3403
|1.3436
|1.3393
|2007.06.18 13:50
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10450533
|2007.06.18 12:39
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3408
|1.3437
|1.3398
|2007.06.18 13:50
|1.3403
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|10444844
|2007.06.18 10:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3402
|1.3443
|1.3392
|2007.06.18 10:22
|1.3396
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10432779
|2007.06.15 21:58
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3377
|1.3418
|1.3367
|2007.06.17 23:59
|1.3383
|0.00
|0.00
|0.66
|-18.00
|10433234
|2007.06.15 22:35
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3381
|1.3418
|1.3371
|2007.06.17 23:59
|1.3383
|0.00
|0.00
|1.32
|-12.00
|10434051
|2007.06.15 23:45
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3386
|1.3419
|1.3376
|2007.06.17 23:58
|1.3382
|0.00
|0.00
|2.64
|48.00
|10432107
|2007.06.15 21:09
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3378
|1.3419
|1.3368
|2007.06.15 21:58
|1.3379
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10432344
|2007.06.15 21:25
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3384
|1.3421
|1.3374
|2007.06.15 21:58
|1.3379
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10429590
|2007.06.15 18:40
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3363
|1.3404
|1.3353
|2007.06.15 21:09
|1.3381
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|10430742
|2007.06.15 19:48
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3368
|1.3405
|1.3358
|2007.06.15 21:07
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|10430903
|2007.06.15 19:59
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3373
|1.3406
|1.3363
|2007.06.15 21:04
|1.3379
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|10431347
|2007.06.15 20:29
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3378
|1.3407
|1.3368
|2007.06.15 21:04
|1.3378
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10431493
|2007.06.15 20:31
|sell
|4.80
|eurusd
|1.3384
|1.3409
|1.3374
|2007.06.15 21:04
|1.3379
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|10426783
|2007.06.15 17:23
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3341
|1.3382
|1.3331
|2007.06.15 18:40
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.00
|10426988
|2007.06.15 17:30
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3346
|1.3383
|1.3336
|2007.06.15 18:40
|1.3366
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|10427302
|2007.06.15 17:39
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3351
|1.3384
|1.3341
|2007.06.15 18:39
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|10427807
|2007.06.15 17:53
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3356
|1.3385
|1.3346
|2007.06.15 18:39
|1.3366
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|10427845
|2007.06.15 17:54
|sell
|4.80
|eurusd
|1.3360
|1.3385
|1.3350
|2007.06.15 18:39
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|10428591
|2007.06.15 18:13
|sell
|9.60
|eurusd
|1.3365
|1.3386
|1.3355
|2007.06.15 18:39
|1.3366
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|10428686
|2007.06.15 18:14
|sell
|19.20
|eurusd
|1.3370
|1.3387
|1.3360
|2007.06.15 18:39
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|960.00
|10426085
|2007.06.15 17:09
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3337
|1.3378
|1.3327
|2007.06.15 17:23
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|10426266
|2007.06.15 17:13
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3342
|1.3379
|1.3332
|2007.06.15 17:23
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10426679
|2007.06.15 17:22
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3347
|1.3380
|1.3337
|2007.06.15 17:23
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10425563
|2007.06.15 17:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3335
|1.3376
|1.3325
|2007.06.15 17:09
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|10425588
|2007.06.15 17:00
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3339
|1.3376
|1.3329
|2007.06.15 17:09
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10425784
|2007.06.15 17:03
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3344
|1.3377
|1.3334
|2007.06.15 17:09
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10423438
|2007.06.15 16:19
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3356
|1.3315
|1.3366
|2007.06.15 17:00
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|10423789
|2007.06.15 16:23
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3351
|1.3314
|1.3361
|2007.06.15 17:00
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|10424349
|2007.06.15 16:37
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3346
|1.3313
|1.3356
|2007.06.15 17:00
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|10424404
|2007.06.15 16:38
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3341
|1.3312
|1.3351
|2007.06.15 17:00
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|10425104
|2007.06.15 16:55
|buy
|4.80
|eurusd
|1.3336
|1.3311
|1.3346
|2007.06.15 17:00
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10425165
|2007.06.15 16:55
|buy
|9.60
|eurusd
|1.3331
|1.3310
|1.3341
|2007.06.15 17:00
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|10423165
|2007.06.15 16:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3350
|1.3309
|1.3360
|2007.06.15 16:19
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10422991
|2007.06.15 16:15
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3340
|1.3299
|1.3350
|2007.06.15 16:16
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10422297
|2007.06.15 16:01
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3342
|1.3301
|1.3352
|2007.06.15 16:15
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|10422568
|2007.06.15 16:05
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3337
|1.3300
|1.3347
|2007.06.15 16:15
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10422032
|2007.06.15 15:58
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3343
|1.3302
|1.3353
|2007.06.15 16:01
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10422151
|2007.06.15 16:00
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3338
|1.3301
|1.3348
|2007.06.15 16:00
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10421549
|2007.06.15 15:51
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3342
|1.3301
|1.3352
|2007.06.15 15:58
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10421682
|2007.06.15 15:52
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3337
|1.3300
|1.3347
|2007.06.15 15:58
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10420903
|2007.06.15 15:43
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3335
|1.3294
|1.3345
|2007.06.15 15:50
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10420345
|2007.06.15 15:36
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3327
|1.3286
|1.3337
|2007.06.15 15:43
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10419982
|2007.06.15 15:33
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3325
|1.3284
|1.3335
|2007.06.15 15:36
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10420171
|2007.06.15 15:34
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3320
|1.3283
|1.3330
|2007.06.15 15:36
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10417396
|2007.06.15 13:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3316
|1.3357
|1.3306
|2007.06.15 15:33
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10419115
|2007.06.15 15:17
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3320
|1.3357
|1.3310
|2007.06.15 15:32
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|10419559
|2007.06.15 15:30
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3325
|1.3358
|1.3315
|2007.06.15 15:32
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10419657
|2007.06.15 15:31
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3331
|1.3360
|1.3321
|2007.06.15 15:32
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|10409454
|2007.06.15 06:50
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3320
|1.3361
|1.3310
|2007.06.15 09:07
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10407411
|2007.06.15 04:47
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3316
|1.3357
|1.3306
|2007.06.15 06:50
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|10407668
|2007.06.15 05:04
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3320
|1.3357
|1.3310
|2007.06.15 06:50
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10407901
|2007.06.15 05:13
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3325
|1.3358
|1.3315
|2007.06.15 06:50
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10399424
|2007.06.14 18:23
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3309
|1.3268
|1.3319
|2007.06.15 04:45
|1.3316
|0.00
|0.00
|-1.47
|21.00
|10397437
|2007.06.14 17:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3323
|1.3282
|1.3333
|2007.06.14 18:22
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|10397523
|2007.06.14 17:22
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3318
|1.3281
|1.3328
|2007.06.14 18:22
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|10398344
|2007.06.14 17:52
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3314
|1.3281
|1.3324
|2007.06.14 18:22
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|10398790
|2007.06.14 18:04
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3309
|1.3280
|1.3319
|2007.06.14 18:22
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10398979
|2007.06.14 18:10
|buy
|4.80
|eurusd
|1.3304
|1.3279
|1.3314
|2007.06.14 18:21
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|10396832
|2007.06.14 17:04
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3321
|1.3280
|1.3331
|2007.06.14 17:18
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|10397264
|2007.06.14 17:13
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3316
|1.3279
|1.3326
|2007.06.14 17:18
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10395851
|2007.06.14 16:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3309
|1.3268
|1.3319
|2007.06.14 17:04
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10395483
|2007.06.14 16:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3299
|1.3258
|1.3309
|2007.06.14 16:39
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10390275
|2007.06.14 14:22
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3305
|1.3264
|1.3315
|2007.06.14 15:29
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10391703
|2007.06.14 15:17
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3300
|1.3263
|1.3310
|2007.06.14 15:29
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10391919
|2007.06.14 15:22
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3295
|1.3262
|1.3305
|2007.06.14 15:29
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10386009
|2007.06.14 11:51
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3296
|1.3337
|1.3286
|2007.06.14 14:21
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10386229
|2007.06.14 11:55
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3300
|1.3337
|1.3290
|2007.06.14 14:17
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|10387399
|2007.06.14 12:24
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3305
|1.3338
|1.3295
|2007.06.14 14:17
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10389185
|2007.06.14 13:33
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3310
|1.3339
|1.3300
|2007.06.14 14:17
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|10384967
|2007.06.14 11:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3305
|1.3346
|1.3295
|2007.06.14 11:51
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10376488
|2007.06.14 05:58
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3308
|1.3349
|1.3298
|2007.06.14 08:43
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10376624
|2007.06.14 06:06
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3313
|1.3350
|1.3303
|2007.06.14 08:41
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10376054
|2007.06.14 05:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3311
|1.3352
|1.3301
|2007.06.14 05:57
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10376137
|2007.06.14 05:33
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3316
|1.3353
|1.3306
|2007.06.14 05:57
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10370570
|2007.06.13 22:32
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3309
|1.3268
|1.3319
|2007.06.14 05:22
|1.3309
|0.00
|0.00
|-4.41
|0.00
|10375532
|2007.06.14 04:43
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3304
|1.3267
|1.3314
|2007.06.14 05:20
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|0.00
|0.00
|-5.99
|11 712.00
|Closed P/L:
|11 706.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11212979
|2007.07.20 23:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3824
|1.3865
|1.3814
|1.3828
|0.00
|0.00
|0.88
|-16.00
|11213381
|2007.07.20 23:50
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3829
|1.3866
|1.3819
|1.3828
|0.00
|0.00
|1.76
|8.00
|0.00
|0.00
|2.64
|-8.00
|Floating P/L:
|-5.36
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|11 706.01
|Floating P/L:
|-5.36
|Margin:
|331.86
|Balance:
|36 547.98
|Equity:
|36 542.62
|Free Margin:
|36 210.76
|Details:
|Gross Profit:
|39 503.16
|Gross Loss:
|27 797.15
|Total Net Profit:
|11 706.01
|Profit Factor:
|1.42
|Expected Payoff:
|11.38
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|3 406.80 (9.17%)
|Relative Drawdown:
|9.17% (3 406.80)
|Total Trades:
|1029
|Short Positions (won %):
|563 (53.11%)
|Long Positions (won %):
|466 (59.23%)
|Profit Trades (% of total):
|575 (55.88%)
|Loss trades (% of total):
|454 (44.12%)
|Largest
|profit trade:
|2 048.00
|loss trade:
|-1 280.00
|Average
|profit trade:
|68.70
|loss trade:
|-61.23
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (296.00)
|consecutive losses ($):
|6 (-3 116.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 688.00 (2)
|consecutive loss (count):
|-3 116.00 (6)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2