|Account: 1530480
|Name: J.Barry Riley
|Currency: USD
|2007 July 25, 10:18
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42107019
|2007.07.09 04:58
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 06:13
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|888888
|Ladder Long Order
|42116049
|2007.07.09 06:13
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 06:35
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|888888
|Ladder Short Order
|42121980
|2007.07.09 06:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 12:10
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|888888
|Ladder Long Order
|42186230
|2007.07.09 12:10
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 12:31
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|888888
|Ladder Short Order
|42190770
|2007.07.09 12:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 12:43
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|888888
|Ladder Long Order
|42192052
|2007.07.09 12:44
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 12:54
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|888888
|Ladder Long Order
|42193395
|2007.07.09 12:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 12:58
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|888888
|Ladder Long Order
|42193943
|2007.07.09 12:59
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 13:00
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|888888
|Ladder Short Order
|42194145
|2007.07.09 13:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 13:04
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|888888
|Ladder Long Order
|42194938
|2007.07.09 13:07
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 13:11
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|888888
|Ladder Short Order
|42195652
|2007.07.09 13:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 13:15
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|888888
|Ladder Long Order
|42196019
|2007.07.09 13:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 13:25
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|888888
|Ladder Short Order
|42278168
|2007.07.10 04:59
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|2007.07.10 09:57
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|888888
|Ladder Long Order
|42282129
|2007.07.10 05:04
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0136
|0.0000
|0.0000
|2007.07.10 13:17
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|888888
|Ladder Long Order
|42198465
|2007.07.09 13:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.10 14:33
|1.3724
|0.00
|0.00
|-0.06
|10.00
|888888
|Ladder Long Order
|42200295
|2007.07.09 13:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|0.0000
|0.0000
|2007.07.10 14:45
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|888888
|Ladder Long Order
|42460963
|2007.07.10 15:47
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3712
|0.0000
|0.0000
|2007.07.10 21:51
|1.3764
|0.00
|0.00
|-0.12
|10.40
|888888
|Ladder Long Order
|42450966
|2007.07.10 15:00
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0239
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 07:24
|2.0289
|0.00
|0.00
|-0.01
|10.00
|888888
|Ladder Long Order
|42441682
|2007.07.10 14:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 14:32
|2.0354
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|888888
|Ladder Long Order
|42793108
|2007.07.11 15:11
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0328
|0.0000
|0.0000
|2007.07.12 07:58
|2.0362
|0.00
|0.00
|-0.05
|13.60
|888888
|Ladder Long Order
|42958467
|2007.07.12 09:52
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0328
|0.0000
|0.0000
|2007.07.13 12:36
|2.0353
|0.00
|0.00
|-0.02
|10.00
|888888
|Ladder Long Order
|43173152
|2007.07.13 14:44
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0328
|0.0000
|0.0000
|2007.07.13 15:46
|2.0353
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|888888
|Ladder Long Order
|42808182
|2007.07.11 16:00
|buy
|0.23
|usdjpym
|122.17
|121.37
|122.97
|2007.07.13 19:20
|122.04
|0.00
|0.00
|1.24
|-2.45
|20050610
|Ph4Contest_2
|42808259
|2007.07.11 16:00
|buy
|0.23
|usdjpym
|122.17
|121.37
|122.97
|2007.07.13 19:21
|122.04
|0.00
|0.00
|1.24
|-2.45
|20050610
|Ph4Contest_2
|42826070
|2007.07.11 17:37
|sell
|0.23
|usdjpym
|122.15
|122.95
|121.35
|2007.07.13 19:21
|122.07
|0.00
|0.00
|-1.32
|1.51
|20050610
|Ph4Contest_2
|42789659
|2007.07.11 15:01
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0343
|0.0000
|0.0000
|2007.07.16 09:50
|2.0393
|0.00
|0.00
|-0.04
|10.00
|888888
|Ladder Long Order
|42779280
|2007.07.11 14:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0359
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 12:21
|2.0459
|0.00
|0.00
|-0.01
|10.00
|888888
|Ladder Long Order
|43430339
|2007.07.17 12:32
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0453
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 02:58
|2.0503
|0.00
|0.00
|-0.01
|10.00
|888888
|Ladder Long Order
|42432787
|2007.07.10 14:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3727
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 04:05
|1.3827
|0.00
|0.00
|-0.48
|10.00
|888888
|Ladder Long Order
|43648359
|2007.07.18 07:38
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 15:01
|1.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|888888
|Ladder Long Order
|43427462
|2007.07.17 12:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0468
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 15:01
|2.0527
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|888888
|Ladder Long Order
|43848881
|2007.07.18 18:55
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 22:00
|1.3806
|0.00
|0.00
|-0.73
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|43875902
|2007.07.18 22:18
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 22:38
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|43893194
|2007.07.19 01:23
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 06:26
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|43889285
|2007.07.19 00:42
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 06:30
|2.0532
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|43934175
|2007.07.19 07:56
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 08:16
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|43940675
|2007.07.19 08:34
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 08:53
|2.0509
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|43620863
|2007.07.18 06:02
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 09:15
|1.3828
|0.00
|0.00
|-0.36
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|43953631
|2007.07.19 09:50
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 10:28
|1.3828
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|43963630
|2007.07.19 11:22
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 12:55
|1.3828
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|43946496
|2007.07.19 09:03
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 16:53
|2.0509
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|44022056
|2007.07.19 18:28
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 18:31
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|44030320
|2007.07.19 19:41
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 20:33
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|44044968
|2007.07.19 21:30
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 06:54
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|44016689
|2007.07.19 17:43
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 07:10
|2.0509
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|44110144
|2007.07.20 07:17
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 08:30
|2.0509
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|43939453
|2007.07.19 08:31
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0516
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 09:20
|2.0531
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|44150813
|2007.07.20 10:16
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 11:49
|2.0532
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|44111550
|2007.07.20 07:21
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 12:26
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|43810859
|2007.07.18 15:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0532
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 14:22
|2.0566
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.40
|888888
|Ladder Long Order
|43992015
|2007.07.19 15:26
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 14:23
|1.3833
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.00
|888888
|Ladder Long Order
|44233707
|2007.07.20 15:15
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0550
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 15:44
|2.0565
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|44260151
|2007.07.20 16:50
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.22 22:00
|1.3832
|0.00
|0.00
|-0.12
|3.80
|888888
|Ladder Long Order
|44254456
|2007.07.20 16:40
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0550
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 00:57
|2.0565
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|44201002
|2007.07.20 14:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0565
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 05:59
|2.0595
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|44391544
|2007.07.23 07:15
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0568
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 07:26
|2.0576
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|44425535
|2007.07.23 09:50
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 10:11
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|44420318
|2007.07.23 09:37
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0567
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 10:23
|2.0575
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|44441079
|2007.07.23 10:54
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0566
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:05
|2.0574
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|44383592
|2007.07.23 06:44
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0583
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 14:31
|2.0598
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|44511034
|2007.07.23 17:22
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 20:24
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|44487770
|2007.07.23 14:59
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0583
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 00:19
|2.0598
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|44374905
|2007.07.23 05:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0598
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 00:31
|2.0628
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|44413288
|2007.07.23 09:15
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 00:46
|1.3828
|0.00
|0.00
|-0.12
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|44650625
|2007.07.24 10:27
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0601
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 10:38
|2.0609
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|44654161
|2007.07.24 10:51
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0601
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 11:18
|2.0609
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|44624092
|2007.07.24 07:11
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 11:36
|1.3828
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|44646296
|2007.07.24 10:00
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0616
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 12:31
|2.0631
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|44708731
|2007.07.24 14:59
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0616
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 18:08
|2.0631
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|44724364
|2007.07.24 16:33
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 18:18
|1.3828
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|44750108
|2007.07.24 19:34
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0616
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 20:56
|2.0631
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|888888
|Ladder Long Order
|44792353
|2007.07.25 00:22
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0601
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 05:35
|2.0609
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|44888105
|2007.07.25 07:16
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|888888
|Ladder Long Order
|44793574
|2007.07.25 00:26
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3791
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|888888
|Ladder Long Order
|44889513
|2007.07.25 07:17
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3793
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|888888
|Ladder Long Order
|43592453
|2007.07.18 04:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3828
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3791
|0.00
|0.00
|-0.42
|-3.70
|888888
|Ladder Long Order
|44890085
|2007.07.25 07:17
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3793
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:18
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|888888
|Ladder Long Order
|44890484
|2007.07.25 07:18
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3791
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:44
|1.3761
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|888888
|Ladder Short Order
|44870870
|2007.07.25 06:15
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0601
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:50
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.60
|888888
|Ladder Long Order
|44931449
|2007.07.25 08:50
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:59
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|888888
|Ladder Long Order
|44935494
|2007.07.25 08:59
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0527
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:00
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|888888
|Ladder Long Order
|44938183
|2007.07.25 09:00
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:01
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|888888
|Ladder Long Order
|44938308
|2007.07.25 09:01
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:01
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|888888
|Ladder Long Order
|44778695
|2007.07.24 22:41
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0616
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:01
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|888888
|Ladder Long Order
|44938590
|2007.07.25 09:01
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0516
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:01
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|888888
|Ladder Long Order
|44565364
|2007.07.24 00:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0631
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:01
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|888888
|Ladder Long Order
|44938813
|2007.07.25 09:01
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:01
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|888888
|Ladder Long Order
|0.00
|0.00
|-1.57
|189.61
|Closed P/L:
|188.04
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|44922460
|2007.07.25 08:44
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3760
|0.0000
|0.0000
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|888888
|Ladder Short Order
|44938922
|2007.07.25 09:01
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0510
|0.0000
|0.0000
|2.0515
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|888888
|Ladder Short Order
|44941267
|2007.07.25 09:05
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0525
|0.0000
|0.0000
|2.0515
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|888888
|Ladder Short Order
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|Floating P/L:
|4.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|188.04
|Floating P/L:
|4.00
|Margin:
|20.00
|Balance:
|418.69
|Equity:
|422.69
|Free Margin:
|402.69
|Details:
|Gross Profit:
|288.38
|Gross Loss:
|100.34
|Total Net Profit:
|188.04
|Profit Factor:
|2.87
|Expected Payoff:
|2.16
|Absolute Drawdown:
|4.40
|Maximal Drawdown:
|87.02 (17.21%)
|Relative Drawdown:
|17.21% (87.02)
|Total Trades:
|87
|Short Positions (won %):
|7 (28.57%)
|Long Positions (won %):
|80 (73.75%)
|Profit Trades (% of total):
|61 (70.11%)
|Loss trades (% of total):
|26 (29.89%)
|Largest
|profit trade:
|13.55
|loss trade:
|-35.60
|Average
|profit trade:
|4.73
|loss trade:
|-3.86
|Maximum
|consecutive wins ($):
|48 (178.04)
|consecutive losses ($):
|9 (-3.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|178.04 (48)
|consecutive loss (count):
|-45.30 (7)
|Average
|consecutive wins:
|12
|consecutive losses:
|4