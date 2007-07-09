Interbank FX, LLC

Account: 1530480 Name: J.Barry Riley Currency: USD 2007 July 25, 10:18
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
421070192007.07.09 04:58buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 06:131.36150.000.000.00-0.90
 888888Ladder Long Order
421160492007.07.09 06:13sell0.10eurusdm1.36140.00000.00002007.07.09 06:351.36180.000.000.00-0.40
 888888Ladder Short Order
421219802007.07.09 06:35buy0.10eurusdm1.36180.00000.00002007.07.09 12:101.36210.000.000.000.30
 888888Ladder Long Order
421862302007.07.09 12:10sell0.10eurusdm1.36210.00000.00002007.07.09 12:311.36240.000.000.00-0.30
 888888Ladder Short Order
421907702007.07.09 12:31buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 12:431.36200.000.000.00-0.40
 888888Ladder Long Order
421920522007.07.09 12:44buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 12:541.36210.000.000.00-0.30
 888888Ladder Long Order
421933952007.07.09 12:55buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 12:581.36200.000.000.00-0.40
 888888Ladder Long Order
421939432007.07.09 12:59sell0.10eurusdm1.36200.00000.00002007.07.09 13:001.36240.000.000.00-0.40
 888888Ladder Short Order
421941452007.07.09 13:00buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 13:041.36200.000.000.00-0.40
 888888Ladder Long Order
421949382007.07.09 13:07sell0.10eurusdm1.36200.00000.00002007.07.09 13:111.36240.000.000.00-0.40
 888888Ladder Short Order
421956522007.07.09 13:12buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 13:151.36200.000.000.00-0.40
 888888Ladder Long Order
421960192007.07.09 13:15sell0.10eurusdm1.36200.00000.00002007.07.09 13:251.36240.000.000.00-0.40
 888888Ladder Short Order
422781682007.07.10 04:59buy0.20eurusdm1.36090.00000.00002007.07.10 09:571.36590.000.000.0010.00
 888888Ladder Long Order
422821292007.07.10 05:04buy0.20gbpusdm2.01360.00000.00002007.07.10 13:172.01860.000.000.0010.00
 888888Ladder Long Order
421984652007.07.09 13:25buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.10 14:331.37240.000.00-0.0610.00
 888888Ladder Long Order
422002952007.07.09 13:36buy0.10gbpusdm2.01510.00000.00002007.07.10 14:452.02520.000.000.0010.10
 888888Ladder Long Order
424609632007.07.10 15:47buy0.20eurusdm1.37120.00000.00002007.07.10 21:511.37640.000.00-0.1210.40
 888888Ladder Long Order
424509662007.07.10 15:00buy0.20gbpusdm2.02390.00000.00002007.07.11 07:242.02890.000.00-0.0110.00
 888888Ladder Long Order
424416822007.07.10 14:45buy0.10gbpusdm2.02540.00000.00002007.07.11 14:322.03540.000.000.0010.00
 888888Ladder Long Order
427931082007.07.11 15:11buy0.40gbpusdm2.03280.00000.00002007.07.12 07:582.03620.000.00-0.0513.60
 888888Ladder Long Order
429584672007.07.12 09:52buy0.40gbpusdm2.03280.00000.00002007.07.13 12:362.03530.000.00-0.0210.00
 888888Ladder Long Order
431731522007.07.13 14:44buy0.40gbpusdm2.03280.00000.00002007.07.13 15:462.03530.000.000.0010.00
 888888Ladder Long Order
428081822007.07.11 16:00buy0.23usdjpym122.17121.37122.972007.07.13 19:20122.040.000.001.24-2.45
 20050610Ph4Contest_2
428082592007.07.11 16:00buy0.23usdjpym122.17121.37122.972007.07.13 19:21122.040.000.001.24-2.45
 20050610Ph4Contest_2
428260702007.07.11 17:37sell0.23usdjpym122.15122.95121.352007.07.13 19:21122.070.000.00-1.321.51
 20050610Ph4Contest_2
427896592007.07.11 15:01buy0.20gbpusdm2.03430.00000.00002007.07.16 09:502.03930.000.00-0.0410.00
 888888Ladder Long Order
427792802007.07.11 14:32buy0.10gbpusdm2.03590.00000.00002007.07.17 12:212.04590.000.00-0.0110.00
 888888Ladder Long Order
434303392007.07.17 12:32buy0.20gbpusdm2.04530.00000.00002007.07.18 02:582.05030.000.00-0.0110.00
 888888Ladder Long Order
424327872007.07.10 14:33buy0.10eurusdm1.37270.00000.00002007.07.18 04:051.38270.000.00-0.4810.00
 888888Ladder Long Order
436483592007.07.18 07:38buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.18 15:011.38100.000.000.004.80
 888888Ladder Long Order
434274622007.07.17 12:22buy0.10gbpusdm2.04680.00000.00002007.07.18 15:012.05270.000.000.005.90
 888888Ladder Long Order
438488812007.07.18 18:55buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.18 22:001.38060.000.00-0.733.20
 888888Ladder Long Order
438759022007.07.18 22:18buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.18 22:381.38060.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
438931942007.07.19 01:23buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.19 06:261.38060.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
438892852007.07.19 00:42buy0.20gbpusdm2.05170.00000.00002007.07.19 06:302.05320.000.000.003.00
 888888Ladder Long Order
439341752007.07.19 07:56buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.19 08:161.38060.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
439406752007.07.19 08:34buy0.40gbpusdm2.05010.00000.00002007.07.19 08:532.05090.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
436208632007.07.18 06:02buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.19 09:151.38280.000.00-0.363.00
 888888Ladder Long Order
439536312007.07.19 09:50buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.19 10:281.38280.000.000.003.00
 888888Ladder Long Order
439636302007.07.19 11:22buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.19 12:551.38280.000.000.003.00
 888888Ladder Long Order
439464962007.07.19 09:03buy0.40gbpusdm2.05010.00000.00002007.07.19 16:532.05090.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
440220562007.07.19 18:28buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.19 18:311.38060.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
440303202007.07.19 19:41buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.19 20:331.38060.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
440449682007.07.19 21:30buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.20 06:541.38060.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
440166892007.07.19 17:43buy0.40gbpusdm2.05010.00000.00002007.07.20 07:102.05090.000.00-0.023.20
 888888Ladder Long Order
441101442007.07.20 07:17buy0.40gbpusdm2.05010.00000.00002007.07.20 08:302.05090.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
439394532007.07.19 08:31buy0.20gbpusdm2.05160.00000.00002007.07.20 09:202.05310.000.00-0.013.00
 888888Ladder Long Order
441508132007.07.20 10:16buy0.20gbpusdm2.05170.00000.00002007.07.20 11:492.05320.000.000.003.00
 888888Ladder Long Order
441115502007.07.20 07:21buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.20 12:261.38060.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
438108592007.07.18 15:02buy0.10gbpusdm2.05320.00000.00002007.07.20 14:222.05660.000.00-0.013.40
 888888Ladder Long Order
439920152007.07.19 15:26buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.20 14:231.38330.000.00-0.124.00
 888888Ladder Long Order
442337072007.07.20 15:15buy0.20gbpusdm2.05500.00000.00002007.07.20 15:442.05650.000.000.003.00
 888888Ladder Long Order
442601512007.07.20 16:50buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.22 22:001.38320.000.00-0.123.80
 888888Ladder Long Order
442544562007.07.20 16:40buy0.20gbpusdm2.05500.00000.00002007.07.23 00:572.05650.000.00-0.013.00
 888888Ladder Long Order
442010022007.07.20 14:23buy0.10gbpusdm2.05650.00000.00002007.07.23 05:592.05950.000.000.003.00
 888888Ladder Long Order
443915442007.07.23 07:15buy0.40gbpusdm2.05680.00000.00002007.07.23 07:262.05760.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
444255352007.07.23 09:50buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.23 10:111.38060.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
444203182007.07.23 09:37buy0.40gbpusdm2.05670.00000.00002007.07.23 10:232.05750.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
444410792007.07.23 10:54buy0.40gbpusdm2.05660.00000.00002007.07.23 12:052.05740.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
443835922007.07.23 06:44buy0.20gbpusdm2.05830.00000.00002007.07.23 14:312.05980.000.000.003.00
 888888Ladder Long Order
445110342007.07.23 17:22buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.23 20:241.38060.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
444877702007.07.23 14:59buy0.20gbpusdm2.05830.00000.00002007.07.24 00:192.05980.000.00-0.013.00
 888888Ladder Long Order
443749052007.07.23 05:59buy0.10gbpusdm2.05980.00000.00002007.07.24 00:312.06280.000.000.003.00
 888888Ladder Long Order
444132882007.07.23 09:15buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.24 00:461.38280.000.00-0.123.00
 888888Ladder Long Order
446506252007.07.24 10:27buy0.40gbpusdm2.06010.00000.00002007.07.24 10:382.06090.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
446541612007.07.24 10:51buy0.40gbpusdm2.06010.00000.00002007.07.24 11:182.06090.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
446240922007.07.24 07:11buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.24 11:361.38280.000.000.003.00
 888888Ladder Long Order
446462962007.07.24 10:00buy0.20gbpusdm2.06160.00000.00002007.07.24 12:312.06310.000.000.003.00
 888888Ladder Long Order
447087312007.07.24 14:59buy0.20gbpusdm2.06160.00000.00002007.07.24 18:082.06310.000.000.003.00
 888888Ladder Long Order
447243642007.07.24 16:33buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.24 18:181.38280.000.000.003.00
 888888Ladder Long Order
447501082007.07.24 19:34buy0.20gbpusdm2.06160.00000.00002007.07.24 20:562.06310.000.000.003.00
 888888Ladder Long Order
447923532007.07.25 00:22buy0.40gbpusdm2.06010.00000.00002007.07.25 05:352.06090.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
448881052007.07.25 07:16buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.25 07:171.37920.000.000.00-2.40
 888888Ladder Long Order
447935742007.07.25 00:26buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.25 07:171.37910.000.000.00-4.40
 888888Ladder Long Order
448895132007.07.25 07:17buy0.40eurusdm1.37930.00000.00002007.07.25 07:171.37900.000.000.00-1.20
 888888Ladder Long Order
435924532007.07.18 04:05buy0.10eurusdm1.38280.00000.00002007.07.25 07:171.37910.000.00-0.42-3.70
 888888Ladder Long Order
448900852007.07.25 07:17buy0.20eurusdm1.37930.00000.00002007.07.25 07:181.37920.000.000.00-0.20
 888888Ladder Long Order
448904842007.07.25 07:18sell0.10eurusdm1.37910.00000.00002007.07.25 08:441.37610.000.000.003.00
 888888Ladder Short Order
448708702007.07.25 06:15buy0.40gbpusdm2.06010.00000.00002007.07.25 08:502.05120.000.000.00-35.60
 888888Ladder Long Order
449314492007.07.25 08:50buy0.40gbpusdm2.05170.00000.00002007.07.25 08:592.05250.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
449354942007.07.25 08:59buy0.40gbpusdm2.05270.00000.00002007.07.25 09:002.05120.000.000.00-6.00
 888888Ladder Long Order
449381832007.07.25 09:00buy0.40gbpusdm2.05170.00000.00002007.07.25 09:012.05120.000.000.00-2.00
 888888Ladder Long Order
449383082007.07.25 09:01buy0.40gbpusdm2.05170.00000.00002007.07.25 09:012.05120.000.000.00-2.00
 888888Ladder Long Order
447786952007.07.24 22:41buy0.20gbpusdm2.06160.00000.00002007.07.25 09:012.05120.000.000.00-20.80
 888888Ladder Long Order
449385902007.07.25 09:01buy0.40gbpusdm2.05160.00000.00002007.07.25 09:012.05120.000.000.00-1.60
 888888Ladder Long Order
445653642007.07.24 00:31buy0.10gbpusdm2.06310.00000.00002007.07.25 09:012.05120.000.000.00-11.90
 888888Ladder Long Order
449388132007.07.25 09:01buy0.20gbpusdm2.05170.00000.00002007.07.25 09:012.05120.000.000.00-1.00
 888888Ladder Long Order
  0.00 0.00 -1.57 189.61
Closed P/L: 188.04
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
449224602007.07.25 08:44sell0.10eurusdm1.37600.00000.0000 1.37350.000.000.002.50
 888888Ladder Short Order
449389222007.07.25 09:01sell0.10gbpusdm2.05100.00000.0000 2.05150.000.000.00-0.50
 888888Ladder Short Order
449412672007.07.25 09:05sell0.20gbpusdm2.05250.00000.0000 2.05150.000.000.002.00
 888888Ladder Short Order
  0.00 0.00 0.00 4.00
 Floating P/L: 4.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 188.04 Floating P/L: 4.00 Margin: 20.00
Balance: 418.69 Equity: 422.69 Free Margin: 402.69
 
Details:
Graph
Gross Profit: 288.38 Gross Loss: 100.34 Total Net Profit: 188.04
Profit Factor: 2.87 Expected Payoff: 2.16  
Absolute Drawdown: 4.40 Maximal Drawdown: 87.02 (17.21%) Relative Drawdown: 17.21% (87.02)
 
Total Trades: 87 Short Positions (won %): 7 (28.57%) Long Positions (won %): 80 (73.75%)
Profit Trades (% of total): 61 (70.11%) Loss trades (% of total): 26 (29.89%)
Largest profit trade: 13.55 loss trade: -35.60
Average profit trade: 4.73 loss trade: -3.86
Maximum consecutive wins ($): 48 (178.04) consecutive losses ($): 9 (-3.40)
Maximal consecutive profit (count): 178.04 (48) consecutive loss (count): -45.30 (7)
Average consecutive wins: 12 consecutive losses: 4