Interbank FX, LLC

Account: 1530480 Name: J.Barry Riley Currency: USD 2007 July 19, 10:01
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
421070192007.07.09 04:58buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 06:131.36150.000.000.00-0.90
 888888Ladder Long Order
421160492007.07.09 06:13sell0.10eurusdm1.36140.00000.00002007.07.09 06:351.36180.000.000.00-0.40
 888888Ladder Short Order
421219802007.07.09 06:35buy0.10eurusdm1.36180.00000.00002007.07.09 12:101.36210.000.000.000.30
 888888Ladder Long Order
421862302007.07.09 12:10sell0.10eurusdm1.36210.00000.00002007.07.09 12:311.36240.000.000.00-0.30
 888888Ladder Short Order
421907702007.07.09 12:31buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 12:431.36200.000.000.00-0.40
 888888Ladder Long Order
421920522007.07.09 12:44buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 12:541.36210.000.000.00-0.30
 888888Ladder Long Order
421933952007.07.09 12:55buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 12:581.36200.000.000.00-0.40
 888888Ladder Long Order
421939432007.07.09 12:59sell0.10eurusdm1.36200.00000.00002007.07.09 13:001.36240.000.000.00-0.40
 888888Ladder Short Order
421941452007.07.09 13:00buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 13:041.36200.000.000.00-0.40
 888888Ladder Long Order
421949382007.07.09 13:07sell0.10eurusdm1.36200.00000.00002007.07.09 13:111.36240.000.000.00-0.40
 888888Ladder Short Order
421956522007.07.09 13:12buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 13:151.36200.000.000.00-0.40
 888888Ladder Long Order
421960192007.07.09 13:15sell0.10eurusdm1.36200.00000.00002007.07.09 13:251.36240.000.000.00-0.40
 888888Ladder Short Order
422781682007.07.10 04:59buy0.20eurusdm1.36090.00000.00002007.07.10 09:571.36590.000.000.0010.00
 888888Ladder Long Order
422821292007.07.10 05:04buy0.20gbpusdm2.01360.00000.00002007.07.10 13:172.01860.000.000.0010.00
 888888Ladder Long Order
421984652007.07.09 13:25buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.10 14:331.37240.000.00-0.0610.00
 888888Ladder Long Order
422002952007.07.09 13:36buy0.10gbpusdm2.01510.00000.00002007.07.10 14:452.02520.000.000.0010.10
 888888Ladder Long Order
424609632007.07.10 15:47buy0.20eurusdm1.37120.00000.00002007.07.10 21:511.37640.000.00-0.1210.40
 888888Ladder Long Order
424509662007.07.10 15:00buy0.20gbpusdm2.02390.00000.00002007.07.11 07:242.02890.000.00-0.0110.00
 888888Ladder Long Order
424416822007.07.10 14:45buy0.10gbpusdm2.02540.00000.00002007.07.11 14:322.03540.000.000.0010.00
 888888Ladder Long Order
427931082007.07.11 15:11buy0.40gbpusdm2.03280.00000.00002007.07.12 07:582.03620.000.00-0.0513.60
 888888Ladder Long Order
429584672007.07.12 09:52buy0.40gbpusdm2.03280.00000.00002007.07.13 12:362.03530.000.00-0.0210.00
 888888Ladder Long Order
431731522007.07.13 14:44buy0.40gbpusdm2.03280.00000.00002007.07.13 15:462.03530.000.000.0010.00
 888888Ladder Long Order
428081822007.07.11 16:00buy0.23usdjpym122.17121.37122.972007.07.13 19:20122.040.000.001.24-2.45
 20050610Ph4Contest_2
428082592007.07.11 16:00buy0.23usdjpym122.17121.37122.972007.07.13 19:21122.040.000.001.24-2.45
 20050610Ph4Contest_2
428260702007.07.11 17:37sell0.23usdjpym122.15122.95121.352007.07.13 19:21122.070.000.00-1.321.51
 20050610Ph4Contest_2
427896592007.07.11 15:01buy0.20gbpusdm2.03430.00000.00002007.07.16 09:502.03930.000.00-0.0410.00
 888888Ladder Long Order
427792802007.07.11 14:32buy0.10gbpusdm2.03590.00000.00002007.07.17 12:212.04590.000.00-0.0110.00
 888888Ladder Long Order
434303392007.07.17 12:32buy0.20gbpusdm2.04530.00000.00002007.07.18 02:582.05030.000.00-0.0110.00
 888888Ladder Long Order
424327872007.07.10 14:33buy0.10eurusdm1.37270.00000.00002007.07.18 04:051.38270.000.00-0.4810.00
 888888Ladder Long Order
436483592007.07.18 07:38buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.18 15:011.38100.000.000.004.80
 888888Ladder Long Order
434274622007.07.17 12:22buy0.10gbpusdm2.04680.00000.00002007.07.18 15:012.05270.000.000.005.90
 888888Ladder Long Order
438488812007.07.18 18:55buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.18 22:001.38060.000.00-0.733.20
 888888Ladder Long Order
438759022007.07.18 22:18buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.18 22:381.38060.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
438931942007.07.19 01:23buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.19 06:261.38060.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
438892852007.07.19 00:42buy0.20gbpusdm2.05170.00000.00002007.07.19 06:302.05320.000.000.003.00
 888888Ladder Long Order
439341752007.07.19 07:56buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.19 08:161.38060.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
439406752007.07.19 08:34buy0.40gbpusdm2.05010.00000.00002007.07.19 08:532.05090.000.000.003.20
 888888Ladder Long Order
436208632007.07.18 06:02buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.19 09:151.38280.000.00-0.363.00
 888888Ladder Long Order
  0.00 0.00 -0.73 169.01
Closed P/L: 168.28
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
435924532007.07.18 04:05buy0.10eurusdm1.38280.00000.0000 1.38170.000.00-0.18-1.10
 888888Ladder Long Order
438108592007.07.18 15:02buy0.10gbpusdm2.05320.00000.0000 2.04940.000.00-0.01-3.80
 888888Ladder Long Order
439394532007.07.19 08:31buy0.20gbpusdm2.05160.00000.0000 2.04940.000.000.00-4.40
 888888Ladder Long Order
439464962007.07.19 09:03buy0.40gbpusdm2.05010.00000.0000 2.04940.000.000.00-2.80
 888888Ladder Long Order
439536312007.07.19 09:50buy0.20eurusdm1.38130.00000.0000 1.38170.000.000.000.80
 888888Ladder Long Order
  0.00 0.00 -0.19 -11.30
 Floating P/L: -11.49
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 168.28 Floating P/L: -11.49 Margin: 50.00
Balance: 398.93 Equity: 387.44 Free Margin: 337.44
 
Details:
Graph
Gross Profit: 175.40 Gross Loss: 7.12 Total Net Profit: 168.28
Profit Factor: 24.63 Expected Payoff: 4.43  
Absolute Drawdown: 4.40 Maximal Drawdown: 4.40 (1.91%) Relative Drawdown: 1.91% (4.40)
 
Total Trades: 38 Short Positions (won %): 6 (16.67%) Long Positions (won %): 32 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 25 (65.79%) Loss trades (% of total): 13 (34.21%)
Largest profit trade: 13.55 loss trade: -1.21
Average profit trade: 7.02 loss trade: -0.55
Maximum consecutive wins ($): 14 (71.26) consecutive losses ($): 9 (-3.40)
Maximal consecutive profit (count): 103.84 (10) consecutive loss (count): -3.40 (9)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 4