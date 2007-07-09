Interbank FX, LLC

Account: 1530480 Name: J.Barry Riley Currency: USD 2007 July 16, 13:16
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
421070192007.07.09 04:58buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 06:131.36150.000.000.00-0.90
 888888Ladder Long Order
421160492007.07.09 06:13sell0.10eurusdm1.36140.00000.00002007.07.09 06:351.36180.000.000.00-0.40
 888888Ladder Short Order
421219802007.07.09 06:35buy0.10eurusdm1.36180.00000.00002007.07.09 12:101.36210.000.000.000.30
 888888Ladder Long Order
421862302007.07.09 12:10sell0.10eurusdm1.36210.00000.00002007.07.09 12:311.36240.000.000.00-0.30
 888888Ladder Short Order
421907702007.07.09 12:31buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 12:431.36200.000.000.00-0.40
 888888Ladder Long Order
421920522007.07.09 12:44buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 12:541.36210.000.000.00-0.30
 888888Ladder Long Order
421933952007.07.09 12:55buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 12:581.36200.000.000.00-0.40
 888888Ladder Long Order
421939432007.07.09 12:59sell0.10eurusdm1.36200.00000.00002007.07.09 13:001.36240.000.000.00-0.40
 888888Ladder Short Order
421941452007.07.09 13:00buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 13:041.36200.000.000.00-0.40
 888888Ladder Long Order
421949382007.07.09 13:07sell0.10eurusdm1.36200.00000.00002007.07.09 13:111.36240.000.000.00-0.40
 888888Ladder Short Order
421956522007.07.09 13:12buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 13:151.36200.000.000.00-0.40
 888888Ladder Long Order
421960192007.07.09 13:15sell0.10eurusdm1.36200.00000.00002007.07.09 13:251.36240.000.000.00-0.40
 888888Ladder Short Order
422781682007.07.10 04:59buy0.20eurusdm1.36090.00000.00002007.07.10 09:571.36590.000.000.0010.00
 888888Ladder Long Order
422821292007.07.10 05:04buy0.20gbpusdm2.01360.00000.00002007.07.10 13:172.01860.000.000.0010.00
 888888Ladder Long Order
421984652007.07.09 13:25buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.10 14:331.37240.000.00-0.0610.00
 888888Ladder Long Order
422002952007.07.09 13:36buy0.10gbpusdm2.01510.00000.00002007.07.10 14:452.02520.000.000.0010.10
 888888Ladder Long Order
424609632007.07.10 15:47buy0.20eurusdm1.37120.00000.00002007.07.10 21:511.37640.000.00-0.1210.40
 888888Ladder Long Order
424509662007.07.10 15:00buy0.20gbpusdm2.02390.00000.00002007.07.11 07:242.02890.000.00-0.0110.00
 888888Ladder Long Order
424416822007.07.10 14:45buy0.10gbpusdm2.02540.00000.00002007.07.11 14:322.03540.000.000.0010.00
 888888Ladder Long Order
427931082007.07.11 15:11buy0.40gbpusdm2.03280.00000.00002007.07.12 07:582.03620.000.00-0.0513.60
 888888Ladder Long Order
429584672007.07.12 09:52buy0.40gbpusdm2.03280.00000.00002007.07.13 12:362.03530.000.00-0.0210.00
 888888Ladder Long Order
431731522007.07.13 14:44buy0.40gbpusdm2.03280.00000.00002007.07.13 15:462.03530.000.000.0010.00
 888888Ladder Long Order
428081822007.07.11 16:00buy0.23usdjpym122.17121.37122.972007.07.13 19:20122.040.000.001.24-2.45
 20050610Ph4Contest_2
428082592007.07.11 16:00buy0.23usdjpym122.17121.37122.972007.07.13 19:21122.040.000.001.24-2.45
 20050610Ph4Contest_2
428260702007.07.11 17:37sell0.23usdjpym122.15122.95121.352007.07.13 19:21122.070.000.00-1.321.51
 20050610Ph4Contest_2
427896592007.07.11 15:01buy0.20gbpusdm2.03430.00000.00002007.07.16 09:502.03930.000.00-0.0410.00
 888888Ladder Long Order
  0.00 0.00 0.86 106.31
Closed P/L: 107.17
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
424327872007.07.10 14:33buy0.10eurusdm1.37270.00000.0000 1.37830.000.00-0.365.60
 888888Ladder Long Order
427792802007.07.11 14:32buy0.10gbpusdm2.03590.00000.0000 2.03730.000.00-0.011.40
 888888Ladder Long Order
  0.00 0.00 -0.37 7.00
 Floating P/L: 6.63
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 107.17 Floating P/L: 6.63 Margin: 10.00
Balance: 337.82 Equity: 344.45 Free Margin: 334.45
 
Details:
Graph
Gross Profit: 114.29 Gross Loss: 7.12 Total Net Profit: 107.17
Profit Factor: 16.05 Expected Payoff: 4.12  
Absolute Drawdown: 4.40 Maximal Drawdown: 4.40 (1.91%) Relative Drawdown: 1.91% (4.40)
 
Total Trades: 26 Short Positions (won %): 6 (16.67%) Long Positions (won %): 20 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 13 (50.00%) Loss trades (% of total): 13 (50.00%)
Largest profit trade: 13.55 loss trade: -1.21
Average profit trade: 8.79 loss trade: -0.55
Maximum consecutive wins ($): 10 (103.84) consecutive losses ($): 9 (-3.40)
Maximal consecutive profit (count): 103.84 (10) consecutive loss (count): -3.40 (9)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 4