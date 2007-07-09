|Account: 1530480
|Name: J.Barry Riley
|Currency: USD
|2007 July 10, 15:07
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42107019
|2007.07.09 04:58
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 06:13
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|888888
|Ladder Long Order
|42116049
|2007.07.09 06:13
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 06:35
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|888888
|Ladder Short Order
|42121980
|2007.07.09 06:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 12:10
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|888888
|Ladder Long Order
|42186230
|2007.07.09 12:10
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 12:31
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|888888
|Ladder Short Order
|42190770
|2007.07.09 12:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 12:43
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|888888
|Ladder Long Order
|42192052
|2007.07.09 12:44
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 12:54
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|888888
|Ladder Long Order
|42193395
|2007.07.09 12:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 12:58
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|888888
|Ladder Long Order
|42193943
|2007.07.09 12:59
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 13:00
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|888888
|Ladder Short Order
|42194145
|2007.07.09 13:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 13:04
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|888888
|Ladder Long Order
|42194938
|2007.07.09 13:07
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 13:11
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|888888
|Ladder Short Order
|42195652
|2007.07.09 13:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 13:15
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|888888
|Ladder Long Order
|42196019
|2007.07.09 13:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 13:25
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|888888
|Ladder Short Order
|42278168
|2007.07.10 04:59
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|2007.07.10 09:57
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|888888
|Ladder Long Order
|42282129
|2007.07.10 05:04
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0136
|0.0000
|0.0000
|2007.07.10 13:17
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|888888
|Ladder Long Order
|42198465
|2007.07.09 13:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.10 14:33
|1.3724
|0.00
|0.00
|-0.06
|10.00
|888888
|Ladder Long Order
|42200295
|2007.07.09 13:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|0.0000
|0.0000
|2007.07.10 14:45
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|888888
|Ladder Long Order
|0.00
|0.00
|-0.06
|35.70
|Closed P/L:
|35.64
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42432787
|2007.07.10 14:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3727
|0.0000
|0.0000
|1.3721
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|888888
|Ladder Long Order
|42441682
|2007.07.10 14:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|2.0242
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|888888
|Ladder Long Order
|42450966
|2007.07.10 15:00
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0239
|0.0000
|0.0000
|2.0242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|888888
|Ladder Long Order
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|Floating P/L:
|-1.20
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|35.64
|Floating P/L:
|-1.20
|Margin:
|20.00
|Balance:
|266.29
|Equity:
|265.09
|Free Margin:
|245.09
|Details:
|Gross Profit:
|40.34
|Gross Loss:
|4.70
|Total Net Profit:
|35.64
|Profit Factor:
|8.58
|Expected Payoff:
|2.23
|Absolute Drawdown:
|4.40
|Maximal Drawdown:
|4.40 (1.91%)
|Relative Drawdown:
|1.91% (4.40)
|Total Trades:
|16
|Short Positions (won %):
|5 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|11 (45.45%)
|Profit Trades (% of total):
|5 (31.25%)
|Loss trades (% of total):
|11 (68.75%)
|Largest
|profit trade:
|10.10
|loss trade:
|-0.90
|Average
|profit trade:
|8.07
|loss trade:
|-0.43
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (40.04)
|consecutive losses ($):
|9 (-3.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|40.04 (4)
|consecutive loss (count):
|-3.40 (9)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|6