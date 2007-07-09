Interbank FX, LLC

Account: 1530480 Name: J.Barry Riley Currency: USD 2007 July 10, 15:07
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
421070192007.07.09 04:58buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 06:131.36150.000.000.00-0.90
 888888Ladder Long Order
421160492007.07.09 06:13sell0.10eurusdm1.36140.00000.00002007.07.09 06:351.36180.000.000.00-0.40
 888888Ladder Short Order
421219802007.07.09 06:35buy0.10eurusdm1.36180.00000.00002007.07.09 12:101.36210.000.000.000.30
 888888Ladder Long Order
421862302007.07.09 12:10sell0.10eurusdm1.36210.00000.00002007.07.09 12:311.36240.000.000.00-0.30
 888888Ladder Short Order
421907702007.07.09 12:31buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 12:431.36200.000.000.00-0.40
 888888Ladder Long Order
421920522007.07.09 12:44buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 12:541.36210.000.000.00-0.30
 888888Ladder Long Order
421933952007.07.09 12:55buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 12:581.36200.000.000.00-0.40
 888888Ladder Long Order
421939432007.07.09 12:59sell0.10eurusdm1.36200.00000.00002007.07.09 13:001.36240.000.000.00-0.40
 888888Ladder Short Order
421941452007.07.09 13:00buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 13:041.36200.000.000.00-0.40
 888888Ladder Long Order
421949382007.07.09 13:07sell0.10eurusdm1.36200.00000.00002007.07.09 13:111.36240.000.000.00-0.40
 888888Ladder Short Order
421956522007.07.09 13:12buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 13:151.36200.000.000.00-0.40
 888888Ladder Long Order
421960192007.07.09 13:15sell0.10eurusdm1.36200.00000.00002007.07.09 13:251.36240.000.000.00-0.40
 888888Ladder Short Order
422781682007.07.10 04:59buy0.20eurusdm1.36090.00000.00002007.07.10 09:571.36590.000.000.0010.00
 888888Ladder Long Order
422821292007.07.10 05:04buy0.20gbpusdm2.01360.00000.00002007.07.10 13:172.01860.000.000.0010.00
 888888Ladder Long Order
421984652007.07.09 13:25buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.10 14:331.37240.000.00-0.0610.00
 888888Ladder Long Order
422002952007.07.09 13:36buy0.10gbpusdm2.01510.00000.00002007.07.10 14:452.02520.000.000.0010.10
 888888Ladder Long Order
  0.00 0.00 -0.06 35.70
Closed P/L: 35.64
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
424327872007.07.10 14:33buy0.10eurusdm1.37270.00000.0000 1.37210.000.000.00-0.60
 888888Ladder Long Order
424416822007.07.10 14:45buy0.10gbpusdm2.02540.00000.0000 2.02420.000.000.00-1.20
 888888Ladder Long Order
424509662007.07.10 15:00buy0.20gbpusdm2.02390.00000.0000 2.02420.000.000.000.60
 888888Ladder Long Order
  0.00 0.00 0.00 -1.20
 Floating P/L: -1.20
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 35.64 Floating P/L: -1.20 Margin: 20.00
Balance: 266.29 Equity: 265.09 Free Margin: 245.09
 
Details:
Graph
Gross Profit: 40.34 Gross Loss: 4.70 Total Net Profit: 35.64
Profit Factor: 8.58 Expected Payoff: 2.23  
Absolute Drawdown: 4.40 Maximal Drawdown: 4.40 (1.91%) Relative Drawdown: 1.91% (4.40)
 
Total Trades: 16 Short Positions (won %): 5 (0.00%) Long Positions (won %): 11 (45.45%)
Profit Trades (% of total): 5 (31.25%) Loss trades (% of total): 11 (68.75%)
Largest profit trade: 10.10 loss trade: -0.90
Average profit trade: 8.07 loss trade: -0.43
Maximum consecutive wins ($): 4 (40.04) consecutive losses ($): 9 (-3.40)
Maximal consecutive profit (count): 40.04 (4) consecutive loss (count): -3.40 (9)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 6