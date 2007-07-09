Interbank FX, LLC

Account: 1530480 Name: J.Barry Riley Currency: USD 2007 July 9, 13:16

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

42107019 buy 0.10 eurusdm 1.3624 0.0000 0.0000 1.3615 0.00 0.00 0.00 -0.90

888888 Ladder Long Order

42116049 sell 0.10 eurusdm 1.3614 0.0000 0.0000 1.3618 0.00 0.00 0.00 -0.40

888888 Ladder Short Order

42121980 buy 0.10 eurusdm 1.3618 0.0000 0.0000 1.3621 0.00 0.00 0.00 0.30

888888 Ladder Long Order

42186230 sell 0.10 eurusdm 1.3621 0.0000 0.0000 1.3624 0.00 0.00 0.00 -0.30

888888 Ladder Short Order

42190770 buy 0.10 eurusdm 1.3624 0.0000 0.0000 1.3620 0.00 0.00 0.00 -0.40

888888 Ladder Long Order

42192052 buy 0.10 eurusdm 1.3624 0.0000 0.0000 1.3621 0.00 0.00 0.00 -0.30

888888 Ladder Long Order

42193395 buy 0.10 eurusdm 1.3624 0.0000 0.0000 1.3620 0.00 0.00 0.00 -0.40

888888 Ladder Long Order

42193943 sell 0.10 eurusdm 1.3620 0.0000 0.0000 1.3624 0.00 0.00 0.00 -0.40

888888 Ladder Short Order

42194145 buy 0.10 eurusdm 1.3624 0.0000 0.0000 1.3620 0.00 0.00 0.00 -0.40

888888 Ladder Long Order

42194938 sell 0.10 eurusdm 1.3620 0.0000 0.0000 1.3624 0.00 0.00 0.00 -0.40

888888 Ladder Short Order

42195652 buy 0.10 eurusdm 1.3624 0.0000 0.0000 1.3620 0.00 0.00 0.00 -0.40

888888 Ladder Long Order

0.00 0.00 0.00 -4.00

Closed P/L: -4.00

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

42196019 sell 0.10 eurusdm 1.3620 0.0000 0.0000 1.3621 0.00 0.00 0.00 -0.10

888888 Ladder Short Order

0.00 0.00 0.00 -0.10

Floating P/L: -0.10

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: -4.00 Floating P/L: -0.10 Margin: 5.00

Balance: 226.65 Equity: 226.55 Free Margin: 221.55

Details:

Gross Profit: 0.30 Gross Loss: 4.30 Total Net Profit: -4.00

Profit Factor: 0.07 Expected Payoff: -0.36

Absolute Drawdown: 4.00 Maximal Drawdown: 4.00 (1.73%) Relative Drawdown: 1.73% (4.00)

Total Trades: 11 Short Positions (won %): 4 (0.00%) Long Positions (won %): 7 (14.29%)

Profit Trades (% of total): 1 (9.09%) Loss trades (% of total): 10 (90.91%)

Largest profit trade: 0.30 loss trade: -0.90

Average profit trade: 0.30 loss trade: -0.43

Maximum consecutive wins ($): 1 (0.30) consecutive losses ($): 8 (-3.00)

Maximal consecutive profit (count): 0.30 (1) consecutive loss (count): -3.00 (8)