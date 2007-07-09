Interbank FX, LLC

Account: 1530480 Name: J.Barry Riley Currency: USD 2007 July 9, 13:16
Closed Transactions:
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 888888Ladder Long Order
  0.00 0.00 0.00 -4.00
Closed P/L: -4.00
Open Trades:
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 Floating P/L: -0.10
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -4.00 Floating P/L: -0.10 Margin: 5.00
Balance: 226.65 Equity: 226.55 Free Margin: 221.55
 
Details:
Graph
Gross Profit: 0.30 Gross Loss: 4.30 Total Net Profit: -4.00
Profit Factor: 0.07 Expected Payoff: -0.36  
Absolute Drawdown: 4.00 Maximal Drawdown: 4.00 (1.73%) Relative Drawdown: 1.73% (4.00)
 
Total Trades: 11 Short Positions (won %): 4 (0.00%) Long Positions (won %): 7 (14.29%)
Profit Trades (% of total): 1 (9.09%) Loss trades (% of total): 10 (90.91%)
Largest profit trade: 0.30 loss trade: -0.90
Average profit trade: 0.30 loss trade: -0.43
Maximum consecutive wins ($): 1 (0.30) consecutive losses ($): 8 (-3.00)
Maximal consecutive profit (count): 0.30 (1) consecutive loss (count): -3.00 (8)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 5