|Account: 1530480
|Name: J.Barry Riley
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|2007 July 9, 13:16
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|-4.00
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|Ticket
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|2007.07.09 13:15
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|-0.10
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-4.00
|Floating P/L:
|-0.10
|Margin:
|5.00
|Balance:
|226.65
|Equity:
|226.55
|Free Margin:
|221.55
|Details:
|Gross Profit:
|0.30
|Gross Loss:
|4.30
|Total Net Profit:
|-4.00
|Profit Factor:
|0.07
|Expected Payoff:
|-0.36
|Absolute Drawdown:
|4.00
|Maximal Drawdown:
|4.00 (1.73%)
|Relative Drawdown:
|1.73% (4.00)
|Total Trades:
|11
|Short Positions (won %):
|4 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|7 (14.29%)
|Profit Trades (% of total):
|1 (9.09%)
|Loss trades (% of total):
|10 (90.91%)
|Largest
|profit trade:
|0.30
|loss trade:
|-0.90
|Average
|profit trade:
|0.30
|loss trade:
|-0.43
|Maximum
|consecutive wins ($):
|1 (0.30)
|consecutive losses ($):
|8 (-3.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|0.30 (1)
|consecutive loss (count):
|-3.00 (8)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|5