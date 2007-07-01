|商品
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|时间周期
|15 分钟图 2007.07.01 22:00 - 2007.07.06 19:45 (2007.07.01 - 2007.07.08)
|复盘模型
|每个即时价位(基于所有可利用的最小时段的每一个价位的分形插值计算)
|参数
|MaxTrades=4; Pips=5; TakeProfit=40; TrailingStop=20; InitialStop=110; Note1="TF 1M"; MACDTimeFrame=0; RSIOMA=14; RSIOMA_MODE=1; RSIOMA_PRICE=0; Ma_RSIOMA=21; Ma_RSIOMA_MODE=1; BuyTrigger=80; SellTrigger=20; MainTrendLong=50; MainTrendShort=50;
|经测试过的柱数
|5433
|用于复盘的即时价数量
|26773
|复盘模型的质量
|90.00%
|起始资金
|1000.00
|总净盈利
|-653.21
|总获利
|1526.33
|总亏损
|-2179.55
|盈利比
|0.70
|预期盈利
|-4.99
|绝对亏损
|653.21
|最大亏损
|1415.40 (80.32%)
|相对亏损
|80.32% (1415.40)
|交易单总计
|131
|卖单 (获利百分比)
|2 (50.00%)
|买单 (获利百分比)
|129 (71.32%)
|盈利交易(占总百分比)
|93 (70.99%)
|亏损交易(占总百分比)
|38 (29.01%)
|最大:
|获利交易
|79.50
|亏损交易
|-1038.40
|平均:
|获利交易
|16.41
|亏损交易
|-57.36
|最大:
|连续获利金额
|11 (101.30)
|连续亏损金额
|2 (-1415.40)
|最多:
|连续获利次数
|101.30 (11)
|连续亏损次数
|-1415.40 (2)
|平均:
|连续获利
|3
|连续亏损
|1
|#
|时间
|类型
|定单
|手数
|价位
|止损
|获利
|获利
|余额
|1
|2007.07.01 22:00
|buy
|1
|0.33
|1.3544
|1.3434
|1.3584
|2
|2007.07.01 23:07
|buy
|2
|1.00
|1.3539
|1.3429
|1.3579
|3
|2007.07.02 05:52
|close
|2
|1.00
|1.3542
|1.3429
|1.3579
|23.95
|1023.95
|4
|2007.07.02 05:52
|close
|1
|0.33
|1.3541
|1.3434
|1.3584
|-11.90
|1012.05
|5
|2007.07.02 05:52
|buy
|3
|0.33
|1.3545
|1.3435
|1.3585
|6
|2007.07.02 05:57
|buy
|4
|1.01
|1.3540
|1.3430
|1.3580
|7
|2007.07.02 06:02
|close
|4
|1.01
|1.3542
|1.3430
|1.3580
|20.20
|1032.25
|8
|2007.07.02 06:02
|close
|3
|0.33
|1.3541
|1.3435
|1.3585
|-13.20
|1019.05
|9
|2007.07.02 06:02
|buy
|5
|0.33
|1.3545
|1.3435
|1.3585
|10
|2007.07.02 06:07
|buy
|6
|1.02
|1.3540
|1.3430
|1.3580
|11
|2007.07.02 06:17
|close
|6
|1.02
|1.3542
|1.3430
|1.3580
|20.40
|1039.45
|12
|2007.07.02 06:17
|close
|5
|0.33
|1.3543
|1.3435
|1.3585
|-6.60
|1032.85
|13
|2007.07.02 06:17
|buy
|7
|0.34
|1.3544
|1.3434
|1.3584
|14
|2007.07.02 06:30
|buy
|8
|1.03
|1.3539
|1.3429
|1.3579
|15
|2007.07.02 06:35
|close
|8
|1.03
|1.3541
|1.3429
|1.3579
|20.60
|1053.45
|16
|2007.07.02 06:35
|close
|7
|0.34
|1.3540
|1.3434
|1.3584
|-13.60
|1039.85
|17
|2007.07.02 06:36
|buy
|9
|0.34
|1.3543
|1.3433
|1.3583
|18
|2007.07.02 06:46
|buy
|10
|1.04
|1.3538
|1.3428
|1.3578
|19
|2007.07.02 07:00
|close
|10
|1.04
|1.3540
|1.3428
|1.3578
|20.80
|1060.65
|20
|2007.07.02 07:00
|close
|9
|0.34
|1.3539
|1.3433
|1.3583
|-13.60
|1047.05
|21
|2007.07.02 07:01
|buy
|11
|0.34
|1.3542
|1.3432
|1.3582
|22
|2007.07.02 07:24
|close
|11
|0.34
|1.3544
|1.3432
|1.3582
|6.80
|1053.85
|23
|2007.07.02 07:24
|buy
|12
|0.35
|1.3545
|1.3435
|1.3585
|24
|2007.07.02 07:27
|close
|12
|0.35
|1.3547
|1.3435
|1.3585
|7.00
|1060.85
|25
|2007.07.02 07:27
|buy
|13
|0.35
|1.3548
|1.3438
|1.3588
|26
|2007.07.02 07:36
|close
|13
|0.35
|1.3550
|1.3438
|1.3588
|7.00
|1067.85
|27
|2007.07.02 07:36
|buy
|14
|0.35
|1.3551
|1.3441
|1.3591
|28
|2007.07.02 07:36
|close
|14
|0.35
|1.3554
|1.3441
|1.3591
|10.50
|1078.35
|29
|2007.07.02 07:36
|buy
|15
|0.35
|1.3555
|1.3445
|1.3595
|30
|2007.07.02 07:37
|close
|15
|0.35
|1.3557
|1.3445
|1.3595
|7.00
|1085.35
|31
|2007.07.02 07:37
|buy
|16
|0.36
|1.3558
|1.3448
|1.3598
|32
|2007.07.02 07:37
|close
|16
|0.36
|1.3560
|1.3448
|1.3598
|7.20
|1092.55
|33
|2007.07.02 07:37
|buy
|17
|0.36
|1.3561
|1.3451
|1.3601
|34
|2007.07.02 07:38
|close
|17
|0.36
|1.3563
|1.3451
|1.3601
|7.20
|1099.75
|35
|2007.07.02 07:38
|buy
|18
|0.36
|1.3564
|1.3454
|1.3604
|36
|2007.07.02 07:38
|close
|18
|0.36
|1.3566
|1.3454
|1.3604
|7.20
|1106.95
|37
|2007.07.02 07:38
|buy
|19
|0.36
|1.3569
|1.3459
|1.3609
|38
|2007.07.02 07:46
|buy
|20
|1.11
|1.3563
|1.3453
|1.3603
|39
|2007.07.02 08:02
|close
|20
|1.11
|1.3565
|1.3453
|1.3603
|22.20
|1129.15
|40
|2007.07.02 08:02
|close
|19
|0.36
|1.3564
|1.3459
|1.3609
|-18.00
|1111.15
|41
|2007.07.02 08:02
|buy
|21
|0.37
|1.3567
|1.3457
|1.3607
|42
|2007.07.02 08:11
|buy
|22
|1.11
|1.3561
|1.3451
|1.3601
|43
|2007.07.02 08:23
|close
|22
|1.11
|1.3563
|1.3451
|1.3601
|22.20
|1133.35
|44
|2007.07.02 08:23
|close
|21
|0.37
|1.3562
|1.3457
|1.3607
|-18.50
|1114.85
|45
|2007.07.02 08:23
|buy
|23
|0.37
|1.3565
|1.3455
|1.3605
|46
|2007.07.02 08:25
|close
|23
|0.37
|1.3567
|1.3455
|1.3605
|7.40
|1122.25
|47
|2007.07.02 08:25
|buy
|24
|0.37
|1.3570
|1.3460
|1.3610
|48
|2007.07.02 08:26
|close
|24
|0.37
|1.3572
|1.3460
|1.3610
|7.40
|1129.65
|49
|2007.07.02 08:26
|buy
|25
|0.37
|1.3573
|1.3463
|1.3613
|50
|2007.07.02 08:28
|close
|25
|0.37
|1.3575
|1.3463
|1.3613
|7.40
|1137.05
|51
|2007.07.02 08:28
|buy
|26
|0.37
|1.3578
|1.3468
|1.3618
|52
|2007.07.02 08:40
|buy
|27
|1.14
|1.3571
|1.3461
|1.3611
|53
|2007.07.02 08:43
|close
|27
|1.14
|1.3574
|1.3461
|1.3611
|34.20
|1171.25
|54
|2007.07.02 08:43
|close
|26
|0.37
|1.3573
|1.3468
|1.3618
|-18.50
|1152.75
|55
|2007.07.02 08:43
|buy
|28
|0.38
|1.3576
|1.3466
|1.3616
|56
|2007.07.02 08:51
|close
|28
|0.38
|1.3578
|1.3466
|1.3616
|7.60
|1160.35
|57
|2007.07.02 08:51
|buy
|29
|0.38
|1.3579
|1.3469
|1.3619
|58
|2007.07.02 09:01
|buy
|30
|1.16
|1.3573
|1.3463
|1.3613
|59
|2007.07.02 09:17
|close
|30
|1.16
|1.3575
|1.3463
|1.3613
|23.20
|1183.55
|60
|2007.07.02 09:17
|close
|29
|0.38
|1.3577
|1.3469
|1.3619
|-7.60
|1175.95
|61
|2007.07.02 09:17
|buy
|31
|0.39
|1.3580
|1.3470
|1.3620
|62
|2007.07.02 09:21
|buy
|32
|1.18
|1.3574
|1.3464
|1.3614
|63
|2007.07.02 09:42
|close
|32
|1.18
|1.3576
|1.3464
|1.3614
|23.60
|1199.55
|64
|2007.07.02 09:43
|close
|31
|0.39
|1.3575
|1.3470
|1.3620
|-19.50
|1180.05
|65
|2007.07.02 09:43
|buy
|33
|0.39
|1.3578
|1.3468
|1.3618
|66
|2007.07.02 09:45
|close
|33
|0.39
|1.3580
|1.3468
|1.3618
|7.80
|1187.85
|67
|2007.07.02 09:45
|buy
|34
|0.39
|1.3581
|1.3471
|1.3621
|68
|2007.07.02 09:47
|close
|34
|0.39
|1.3583
|1.3471
|1.3621
|7.80
|1195.65
|69
|2007.07.02 09:47
|buy
|35
|0.39
|1.3584
|1.3474
|1.3624
|70
|2007.07.02 09:56
|close
|35
|0.39
|1.3586
|1.3474
|1.3624
|7.80
|1203.45
|71
|2007.07.02 09:56
|buy
|36
|0.40
|1.3587
|1.3477
|1.3627
|72
|2007.07.02 10:40
|buy
|37
|1.20
|1.3581
|1.3471
|1.3621
|73
|2007.07.02 10:45
|close
|37
|1.20
|1.3583
|1.3471
|1.3621
|24.00
|1227.45
|74
|2007.07.02 10:45
|close
|36
|0.40
|1.3582
|1.3477
|1.3627
|-20.00
|1207.45
|75
|2007.07.02 10:46
|buy
|38
|0.40
|1.3585
|1.3475
|1.3625
|76
|2007.07.02 11:01
|buy
|39
|1.21
|1.3579
|1.3469
|1.3619
|77
|2007.07.02 11:16
|close
|39
|1.21
|1.3581
|1.3469
|1.3619
|24.20
|1231.65
|78
|2007.07.02 11:16
|close
|38
|0.40
|1.3580
|1.3475
|1.3625
|-20.00
|1211.65
|79
|2007.07.02 11:17
|buy
|40
|0.40
|1.3583
|1.3473
|1.3623
|80
|2007.07.02 11:33
|close
|40
|0.40
|1.3585
|1.3473
|1.3623
|8.00
|1219.65
|81
|2007.07.02 11:34
|buy
|41
|0.40
|1.3588
|1.3478
|1.3628
|82
|2007.07.02 11:41
|buy
|42
|1.22
|1.3581
|1.3471
|1.3621
|83
|2007.07.02 11:46
|close
|42
|1.22
|1.3584
|1.3471
|1.3621
|36.60
|1256.25
|84
|2007.07.02 11:46
|close
|41
|0.40
|1.3583
|1.3478
|1.3628
|-20.00
|1236.25
|85
|2007.07.02 11:46
|buy
|43
|0.41
|1.3586
|1.3476
|1.3626
|86
|2007.07.02 11:49
|close
|43
|0.41
|1.3588
|1.3476
|1.3626
|8.20
|1244.45
|87
|2007.07.02 11:49
|buy
|44
|0.41
|1.3589
|1.3479
|1.3629
|88
|2007.07.02 11:52
|close
|44
|0.41
|1.3591
|1.3479
|1.3629
|8.20
|1252.65
|89
|2007.07.02 11:52
|buy
|45
|0.41
|1.3592
|1.3482
|1.3632
|90
|2007.07.02 11:53
|close
|45
|0.41
|1.3594
|1.3482
|1.3632
|8.20
|1260.85
|91
|2007.07.02 11:54
|buy
|46
|0.42
|1.3595
|1.3485
|1.3635
|92
|2007.07.02 12:00
|buy
|47
|1.26
|1.3589
|1.3479
|1.3629
|93
|2007.07.02 12:02
|close
|47
|1.26
|1.3591
|1.3479
|1.3629
|25.20
|1286.05
|94
|2007.07.02 12:03
|close
|46
|0.42
|1.3590
|1.3485
|1.3635
|-21.00
|1265.05
|95
|2007.07.02 12:03
|buy
|48
|0.42
|1.3591
|1.3481
|1.3631
|96
|2007.07.02 12:06
|buy
|49
|1.27
|1.3585
|1.3475
|1.3625
|97
|2007.07.02 12:08
|close
|49
|1.27
|1.3588
|1.3475
|1.3625
|38.10
|1303.15
|98
|2007.07.02 12:09
|close
|48
|0.42
|1.3587
|1.3481
|1.3631
|-16.80
|1286.35
|99
|2007.07.02 12:09
|buy
|50
|0.42
|1.3590
|1.3480
|1.3630
|100
|2007.07.02 12:21
|close
|50
|0.42
|1.3592
|1.3480
|1.3630
|8.40
|1294.75
|101
|2007.07.02 12:22
|buy
|51
|0.43
|1.3595
|1.3485
|1.3635
|102
|2007.07.02 12:42
|close
|51
|0.43
|1.3597
|1.3485
|1.3635
|8.60
|1303.35
|103
|2007.07.02 12:43
|buy
|52
|0.43
|1.3600
|1.3490
|1.3640
|104
|2007.07.02 12:58
|close
|52
|0.43
|1.3602
|1.3490
|1.3640
|8.60
|1311.95
|105
|2007.07.02 12:58
|buy
|53
|0.43
|1.3603
|1.3493
|1.3643
|106
|2007.07.02 13:00
|close
|53
|0.43
|1.3605
|1.3493
|1.3643
|8.60
|1320.55
|107
|2007.07.02 13:01
|buy
|54
|0.44
|1.3606
|1.3496
|1.3646
|108
|2007.07.02 13:09
|buy
|55
|1.32
|1.3599
|1.3489
|1.3639
|109
|2007.07.02 13:31
|close
|55
|1.32
|1.3602
|1.3489
|1.3639
|39.60
|1360.15
|110
|2007.07.02 13:31
|close
|54
|0.44
|1.3603
|1.3496
|1.3646
|-13.20
|1346.95
|111
|2007.07.02 13:31
|buy
|56
|0.44
|1.3604
|1.3494
|1.3644
|112
|2007.07.02 13:35
|buy
|57
|1.35
|1.3599
|1.3489
|1.3639
|113
|2007.07.02 13:50
|close
|57
|1.35
|1.3601
|1.3489
|1.3639
|27.00
|1373.95
|114
|2007.07.02 13:50
|close
|56
|0.44
|1.3600
|1.3494
|1.3644
|-17.60
|1356.35
|115
|2007.07.02 13:50
|buy
|58
|0.45
|1.3601
|1.3491
|1.3641
|116
|2007.07.02 14:01
|buy
|59
|1.36
|1.3596
|1.3486
|1.3636
|117
|2007.07.02 14:03
|close
|59
|1.36
|1.3598
|1.3486
|1.3636
|27.20
|1383.55
|118
|2007.07.02 14:03
|close
|58
|0.45
|1.3599
|1.3491
|1.3641
|-9.00
|1374.55
|119
|2007.07.02 14:03
|buy
|60
|0.45
|1.3600
|1.3490
|1.3640
|120
|2007.07.02 14:10
|close
|60
|0.45
|1.3602
|1.3490
|1.3640
|9.00
|1383.55
|121
|2007.07.02 14:10
|buy
|61
|0.46
|1.3603
|1.3493
|1.3643
|122
|2007.07.02 14:10
|close
|61
|0.46
|1.3605
|1.3493
|1.3643
|9.20
|1392.75
|123
|2007.07.02 14:10
|buy
|62
|0.46
|1.3606
|1.3496
|1.3646
|124
|2007.07.02 14:11
|close
|62
|0.46
|1.3609
|1.3496
|1.3646
|13.80
|1406.55
|125
|2007.07.02 14:11
|buy
|63
|0.46
|1.3612
|1.3502
|1.3652
|126
|2007.07.02 14:17
|buy
|64
|1.41
|1.3606
|1.3496
|1.3646
|127
|2007.07.02 14:18
|close
|64
|1.41
|1.3608
|1.3496
|1.3646
|28.20
|1434.75
|128
|2007.07.02 14:18
|close
|63
|0.46
|1.3607
|1.3502
|1.3652
|-23.00
|1411.75
|129
|2007.07.02 14:18
|buy
|65
|0.47
|1.3610
|1.3500
|1.3650
|130
|2007.07.02 14:19
|close
|65
|0.47
|1.3612
|1.3500
|1.3650
|9.40
|1421.15
|131
|2007.07.02 14:19
|buy
|66
|0.47
|1.3615
|1.3505
|1.3655
|132
|2007.07.02 14:21
|close
|66
|0.47
|1.3617
|1.3505
|1.3655
|9.40
|1430.55
|133
|2007.07.02 14:21
|buy
|67
|0.47
|1.3618
|1.3508
|1.3658
|134
|2007.07.02 14:29
|close
|67
|0.47
|1.3620
|1.3508
|1.3658
|9.40
|1439.95
|135
|2007.07.02 14:30
|buy
|68
|0.47
|1.3621
|1.3511
|1.3661
|136
|2007.07.02 14:34
|close
|68
|0.47
|1.3623
|1.3511
|1.3661
|9.40
|1449.35
|137
|2007.07.02 14:34
|buy
|69
|0.48
|1.3624
|1.3514
|1.3664
|138
|2007.07.02 14:38
|buy
|70
|1.45
|1.3619
|1.3509
|1.3659
|139
|2007.07.02 14:51
|close
|70
|1.45
|1.3621
|1.3509
|1.3659
|29.00
|1478.35
|140
|2007.07.02 14:51
|close
|69
|0.48
|1.3620
|1.3514
|1.3664
|-19.20
|1459.15
|141
|2007.07.02 14:51
|buy
|71
|0.48
|1.3621
|1.3511
|1.3661
|142
|2007.07.02 14:51
|close
|71
|0.48
|1.3623
|1.3511
|1.3661
|9.60
|1468.75
|143
|2007.07.02 14:51
|buy
|72
|0.48
|1.3624
|1.3514
|1.3664
|144
|2007.07.02 14:51
|close
|72
|0.48
|1.3626
|1.3514
|1.3664
|9.60
|1478.35
|145
|2007.07.02 14:51
|buy
|73
|0.49
|1.3629
|1.3519
|1.3669
|146
|2007.07.02 14:54
|buy
|74
|1.48
|1.3623
|1.3513
|1.3663
|147
|2007.07.02 14:58
|close
|74
|1.48
|1.3625
|1.3513
|1.3663
|29.60
|1507.95
|148
|2007.07.02 14:58
|close
|73
|0.49
|1.3624
|1.3519
|1.3669
|-24.50
|1483.45
|149
|2007.07.02 14:58
|buy
|75
|0.49
|1.3627
|1.3517
|1.3667
|150
|2007.07.02 14:59
|close
|75
|0.49
|1.3629
|1.3517
|1.3667
|9.80
|1493.25
|151
|2007.07.02 14:59
|buy
|76
|0.49
|1.3630
|1.3520
|1.3670
|152
|2007.07.02 15:10
|buy
|77
|1.49
|1.3624
|1.3514
|1.3664
|153
|2007.07.02 15:28
|close
|77
|1.49
|1.3626
|1.3514
|1.3664
|29.80
|1523.05
|154
|2007.07.02 15:29
|close
|76
|0.49
|1.3627
|1.3520
|1.3670
|-14.70
|1508.35
|155
|2007.07.02 15:29
|buy
|78
|0.50
|1.3631
|1.3521
|1.3671
|156
|2007.07.02 15:30
|close
|78
|0.50
|1.3633
|1.3521
|1.3671
|10.00
|1518.35
|157
|2007.07.02 15:30
|buy
|79
|0.50
|1.3634
|1.3524
|1.3674
|158
|2007.07.02 15:32
|close
|79
|0.50
|1.3636
|1.3524
|1.3674
|10.00
|1528.35
|159
|2007.07.02 15:32
|buy
|80
|0.50
|1.3637
|1.3527
|1.3677
|160
|2007.07.02 15:37
|buy
|81
|1.53
|1.3631
|1.3521
|1.3671
|161
|2007.07.02 16:25
|close
|81
|1.53
|1.3633
|1.3521
|1.3671
|30.60
|1558.95
|162
|2007.07.02 16:25
|close
|80
|0.50
|1.3632
|1.3527
|1.3677
|-25.00
|1533.95
|163
|2007.07.02 16:25
|buy
|82
|0.51
|1.3633
|1.3523
|1.3673
|164
|2007.07.02 16:26
|close
|82
|0.51
|1.3634
|1.3523
|1.3673
|5.10
|1539.05
|165
|2007.07.02 16:26
|buy
|83
|0.51
|1.3635
|1.3525
|1.3675
|166
|2007.07.02 16:26
|close
|83
|0.51
|1.3636
|1.3525
|1.3675
|5.10
|1544.15
|167
|2007.07.02 16:26
|buy
|84
|0.51
|1.3637
|1.3527
|1.3677
|168
|2007.07.02 16:41
|close
|84
|0.51
|1.3638
|1.3527
|1.3677
|5.10
|1549.25
|169
|2007.07.02 16:41
|buy
|85
|0.51
|1.3638
|1.3528
|1.3678
|170
|2007.07.02 16:56
|buy
|86
|1.55
|1.3632
|1.3522
|1.3672
|171
|2007.07.02 22:16
|close
|86
|1.55
|1.3634
|1.3522
|1.3672
|31.00
|1580.25
|172
|2007.07.02 22:16
|close
|85
|0.51
|1.3633
|1.3528
|1.3678
|-25.50
|1554.75
|173
|2007.07.02 22:17
|buy
|87
|0.51
|1.3636
|1.3526
|1.3676
|174
|2007.07.02 23:03
|buy
|88
|1.55
|1.3630
|1.3520
|1.3670
|175
|2007.07.03 06:13
|close
|88
|1.55
|1.3632
|1.3520
|1.3670
|21.62
|1576.38
|176
|2007.07.03 06:13
|close
|87
|0.51
|1.3631
|1.3526
|1.3676
|-28.59
|1547.79
|177
|2007.07.03 06:13
|buy
|89
|0.51
|1.3634
|1.3524
|1.3674
|178
|2007.07.03 06:15
|buy
|90
|1.55
|1.3628
|1.3518
|1.3668
|179
|2007.07.03 06:28
|close
|90
|1.55
|1.3630
|1.3518
|1.3668
|31.00
|1578.79
|180
|2007.07.03 06:29
|close
|89
|0.51
|1.3629
|1.3524
|1.3674
|-25.50
|1553.29
|181
|2007.07.03 06:29
|buy
|91
|0.51
|1.3630
|1.3520
|1.3670
|182
|2007.07.03 06:38
|close
|91
|0.51
|1.3631
|1.3520
|1.3670
|5.10
|1558.39
|183
|2007.07.03 06:38
|buy
|92
|0.51
|1.3632
|1.3522
|1.3672
|184
|2007.07.03 06:46
|close
|92
|0.51
|1.3633
|1.3522
|1.3672
|5.10
|1563.49
|185
|2007.07.03 06:46
|buy
|93
|0.52
|1.3634
|1.3524
|1.3674
|186
|2007.07.03 07:01
|buy
|94
|1.56
|1.3628
|1.3518
|1.3668
|187
|2007.07.04 06:31
|close
|94
|1.56
|1.3630
|1.3518
|1.3668
|21.76
|1585.25
|188
|2007.07.04 06:31
|close
|93
|0.52
|1.3629
|1.3524
|1.3674
|-29.15
|1556.11
|189
|2007.07.04 06:31
|buy
|95
|0.51
|1.3632
|1.3522
|1.3672
|190
|2007.07.04 06:36
|buy
|96
|1.56
|1.3626
|1.3516
|1.3666
|191
|2007.07.04 06:37
|close
|96
|1.56
|1.3628
|1.3516
|1.3666
|31.20
|1587.31
|192
|2007.07.04 06:37
|close
|95
|0.51
|1.3627
|1.3522
|1.3672
|-25.50
|1561.81
|193
|2007.07.04 06:37
|buy
|97
|0.52
|1.3630
|1.3520
|1.3670
|194
|2007.07.04 06:46
|buy
|98
|1.56
|1.3624
|1.3514
|1.3664
|195
|2007.07.04 07:03
|close
|98
|1.56
|1.3627
|1.3514
|1.3664
|46.80
|1608.61
|196
|2007.07.04 07:03
|close
|97
|0.52
|1.3626
|1.3520
|1.3670
|-20.80
|1587.81
|197
|2007.07.04 07:03
|buy
|99
|0.52
|1.3629
|1.3519
|1.3669
|198
|2007.07.04 07:20
|buy
|100
|1.59
|1.3623
|1.3513
|1.3663
|199
|2007.07.04 15:02
|close
|100
|1.59
|1.3625
|1.3513
|1.3663
|31.80
|1619.61
|200
|2007.07.04 15:10
|close
|99
|0.52
|1.3624
|1.3519
|1.3669
|-26.00
|1593.61
|201
|2007.07.04 15:10
|buy
|101
|0.53
|1.3627
|1.3517
|1.3667
|202
|2007.07.05 01:00
|buy
|102
|1.59
|1.3609
|1.3499
|1.3649
|203
|2007.07.05 02:40
|close
|102
|1.59
|1.3614
|1.3499
|1.3649
|79.50
|1673.11
|204
|2007.07.05 02:40
|close
|101
|0.53
|1.3613
|1.3517
|1.3667
|-83.82
|1589.29
|205
|2007.07.05 02:40
|sell
|103
|0.52
|1.3612
|1.3722
|1.3572
|206
|2007.07.05 05:44
|sell
|104
|1.59
|1.3618
|1.3728
|1.3578
|207
|2007.07.05 05:50
|close
|104
|1.59
|1.3616
|1.3728
|1.3578
|31.80
|1621.09
|208
|2007.07.05 05:51
|close
|103
|0.52
|1.3615
|1.3722
|1.3572
|-15.60
|1605.49
|209
|2007.07.05 05:51
|buy
|105
|0.53
|1.3616
|1.3506
|1.3656
|210
|2007.07.05 06:03
|close
|105
|0.53
|1.3617
|1.3506
|1.3656
|5.30
|1610.79
|211
|2007.07.05 06:03
|buy
|106
|0.53
|1.3618
|1.3508
|1.3658
|212
|2007.07.05 06:14
|close
|106
|0.53
|1.3619
|1.3508
|1.3658
|5.30
|1616.09
|213
|2007.07.05 06:15
|buy
|107
|0.53
|1.3620
|1.3510
|1.3660
|214
|2007.07.05 06:27
|buy
|108
|1.62
|1.3614
|1.3504
|1.3654
|215
|2007.07.05 07:02
|close
|108
|1.62
|1.3616
|1.3504
|1.3654
|32.40
|1648.49
|216
|2007.07.05 07:03
|close
|107
|0.53
|1.3617
|1.3510
|1.3660
|-15.90
|1632.59
|217
|2007.07.05 07:03
|buy
|109
|0.54
|1.3621
|1.3511
|1.3661
|218
|2007.07.05 07:05
|close
|109
|0.54
|1.3622
|1.3511
|1.3661
|5.40
|1637.99
|219
|2007.07.05 07:05
|buy
|110
|0.54
|1.3623
|1.3513
|1.3663
|220
|2007.07.05 07:08
|buy
|111
|1.64
|1.3618
|1.3508
|1.3658
|221
|2007.07.05 07:11
|close
|111
|1.64
|1.3620
|1.3508
|1.3658
|32.80
|1670.79
|222
|2007.07.05 07:11
|close
|110
|0.54
|1.3618
|1.3513
|1.3663
|-27.00
|1643.79
|223
|2007.07.05 07:12
|buy
|112
|0.54
|1.3621
|1.3511
|1.3661
|224
|2007.07.05 07:30
|buy
|113
|1.64
|1.3616
|1.3506
|1.3656
|225
|2007.07.05 07:32
|close
|113
|1.64
|1.3618
|1.3506
|1.3656
|32.80
|1676.59
|226
|2007.07.05 07:33
|close
|112
|0.54
|1.3617
|1.3511
|1.3661
|-21.60
|1654.99
|227
|2007.07.05 07:33
|buy
|114
|0.55
|1.3620
|1.3510
|1.3660
|228
|2007.07.05 07:35
|close
|114
|0.55
|1.3621
|1.3510
|1.3660
|5.50
|1660.49
|229
|2007.07.05 07:35
|buy
|115
|0.55
|1.3624
|1.3514
|1.3664
|230
|2007.07.05 07:48
|close
|115
|0.55
|1.3626
|1.3514
|1.3664
|11.00
|1671.49
|231
|2007.07.05 07:48
|buy
|116
|0.55
|1.3630
|1.3520
|1.3670
|232
|2007.07.05 07:49
|close
|116
|0.55
|1.3632
|1.3520
|1.3670
|11.00
|1682.49
|233
|2007.07.05 07:49
|buy
|117
|0.56
|1.3633
|1.3523
|1.3673
|234
|2007.07.05 07:49
|close
|117
|0.56
|1.3634
|1.3523
|1.3673
|5.60
|1688.09
|235
|2007.07.05 07:49
|buy
|118
|0.56
|1.3635
|1.3525
|1.3675
|236
|2007.07.05 07:51
|close
|118
|0.56
|1.3636
|1.3525
|1.3675
|5.60
|1693.69
|237
|2007.07.05 07:51
|buy
|119
|0.56
|1.3637
|1.3527
|1.3677
|238
|2007.07.05 07:51
|close
|119
|0.56
|1.3638
|1.3527
|1.3677
|5.60
|1699.29
|239
|2007.07.05 07:51
|buy
|120
|0.56
|1.3641
|1.3531
|1.3681
|240
|2007.07.05 07:53
|close
|120
|0.56
|1.3642
|1.3531
|1.3681
|5.60
|1704.89
|241
|2007.07.05 07:53
|buy
|121
|0.56
|1.3643
|1.3533
|1.3683
|242
|2007.07.05 07:56
|close
|121
|0.56
|1.3644
|1.3533
|1.3683
|5.60
|1710.49
|243
|2007.07.05 07:56
|buy
|122
|0.57
|1.3645
|1.3535
|1.3685
|244
|2007.07.05 08:02
|close
|122
|0.57
|1.3646
|1.3535
|1.3685
|5.70
|1716.19
|245
|2007.07.05 08:02
|buy
|123
|0.57
|1.3647
|1.3537
|1.3687
|246
|2007.07.05 08:15
|close
|123
|0.57
|1.3648
|1.3537
|1.3687
|5.70
|1721.89
|247
|2007.07.05 08:15
|buy
|124
|0.57
|1.3651
|1.3541
|1.3691
|248
|2007.07.05 08:23
|buy
|125
|1.72
|1.3645
|1.3535
|1.3685
|249
|2007.07.05 09:18
|close
|125
|1.72
|1.3647
|1.3535
|1.3685
|34.40
|1756.29
|250
|2007.07.05 09:18
|close
|124
|0.57
|1.3645
|1.3541
|1.3691
|-34.20
|1722.09
|251
|2007.07.05 09:18
|buy
|126
|0.57
|1.3648
|1.3538
|1.3688
|252
|2007.07.05 09:34
|close
|126
|0.57
|1.3649
|1.3538
|1.3688
|5.70
|1727.79
|253
|2007.07.05 09:34
|buy
|127
|0.57
|1.3650
|1.3540
|1.3690
|254
|2007.07.05 09:48
|close
|127
|0.57
|1.3654
|1.3540
|1.3690
|22.80
|1750.59
|255
|2007.07.05 09:49
|buy
|128
|0.58
|1.3655
|1.3545
|1.3695
|256
|2007.07.05 09:50
|close
|128
|0.58
|1.3656
|1.3545
|1.3695
|5.80
|1756.39
|257
|2007.07.05 09:50
|buy
|129
|0.58
|1.3657
|1.3547
|1.3697
|258
|2007.07.05 09:51
|close
|129
|0.58
|1.3658
|1.3547
|1.3697
|5.80
|1762.19
|259
|2007.07.05 09:51
|buy
|130
|0.58
|1.3659
|1.3549
|1.3699
|260
|2007.07.05 09:54
|buy
|131
|1.76
|1.3653
|1.3543
|1.3693
|261
|2007.07.05 14:05
|close at stop
|131
|1.76
|1.3594
|1.3543
|1.3693
|-1038.40
|723.79
|262
|2007.07.05 14:05
|close at stop
|130
|0.58
|1.3594
|1.3549
|1.3699
|-377.00
|346.79