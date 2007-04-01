|Account: 1421413
|Name: Guernica
|Currency: USD
|2007 July 20, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29850131
|2007.04.01 20:30
|balance
|Deposit
|13 184.77
|36423049
|2007.05.31 15:02
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3460
|1.3442
|1.3407
|2007.06.01 07:15
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.54
|18.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|36423703
|2007.05.31 15:04
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2254
|1.2446
|1.2229
|2007.06.01 12:35
|1.2271
|0.00
|0.00
|-0.47
|-6.93
|772189
|RB26DETT
|36479444
|2007.06.01 07:05
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2274
|1.2446
|1.2249
|2007.06.01 12:35
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|772189
|RB26DETT
|36485301
|2007.06.01 08:00
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3440
|1.3620
|1.3415
|2007.06.01 12:44
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|772188
|RB26DETT
|36492665
|2007.06.01 10:21
|sell
|2.00
|usdchfm
|1.2294
|1.2446
|1.2269
|2007.06.01 12:35
|1.2271
|0.00
|0.00
|0.00
|37.49
|772189
|RB26DETT
|36518725
|2007.06.01 12:34
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3458
|1.3620
|1.3433
|2007.06.01 12:44
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|772188
|RB26DETT[tp]
|36544691
|2007.06.01 14:00
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3420
|1.3399
|1.3364
|2007.06.01 14:18
|1.3399
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|772188
|RB26DETT[sl]
|36581759
|2007.06.01 16:49
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3444
|1.3463
|1.3498
|2007.06.04 09:42
|1.3463
|0.00
|0.00
|-0.30
|9.50
|772188
|RB26DETT[sl]
|36587406
|2007.06.01 17:52
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2306
|1.2114
|1.2331
|2007.06.04 15:08
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.45
|-25.73
|772189
|RB26DETT
|36610398
|2007.06.04 01:20
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0610
|1.0850
|1.0580
|2007.06.04 06:08
|1.0580
|0.00
|0.00
|0.00
|14.18
|772190
|RB26DETT[tp]
|36634626
|2007.06.04 07:48
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2286
|1.2114
|1.2311
|2007.06.04 15:08
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.94
|772189
|RB26DETT
|36636349
|2007.06.04 08:05
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0573
|1.0813
|1.0543
|2007.06.05 12:17
|1.0569
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.89
|772190
|RB26DETT
|36644225
|2007.06.04 09:18
|buy
|2.00
|usdchfm
|1.2266
|1.2114
|1.2291
|2007.06.04 15:08
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.57
|772189
|RB26DETT
|36662636
|2007.06.04 12:10
|buy
|4.00
|usdchfm
|1.2246
|1.2114
|1.2271
|2007.06.04 15:08
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.07
|772189
|RB26DETT
|36662932
|2007.06.04 12:11
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3480
|1.3300
|1.3505
|2007.06.05 04:19
|1.3505
|0.00
|0.00
|-0.30
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|36676746
|2007.06.04 13:20
|buy
|8.00
|usdchfm
|1.2224
|1.2112
|1.2249
|2007.06.04 15:08
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|124.15
|772189
|RB26DETT
|36695668
|2007.06.04 15:37
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2228
|1.2420
|1.2203
|2007.06.05 11:59
|1.2203
|0.00
|0.00
|-0.47
|10.25
|772189
|RB26DETT[tp]
|36735660
|2007.06.05 05:02
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3496
|1.3676
|1.3471
|2007.06.05 13:09
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.50
|772188
|RB26DETT
|36761968
|2007.06.05 10:20
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3514
|1.3676
|1.3489
|2007.06.05 13:09
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|772188
|RB26DETT
|36765440
|2007.06.05 10:41
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.0599
|1.0814
|1.0569
|2007.06.05 12:17
|1.0569
|0.00
|0.00
|0.00
|25.55
|772190
|RB26DETT[tp]
|36774382
|2007.06.05 12:09
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3532
|1.3676
|1.3507
|2007.06.05 13:08
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|772188
|RB26DETT
|36777566
|2007.06.05 12:17
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2172
|1.2364
|1.2147
|2007.06.06 06:21
|1.2168
|0.00
|0.00
|-0.47
|1.64
|772189
|RB26DETT
|36779695
|2007.06.05 12:20
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3551
|1.3677
|1.3526
|2007.06.05 13:08
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|772188
|RB26DETT
|36797507
|2007.06.05 13:18
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3531
|1.3711
|1.3506
|2007.06.06 12:40
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.27
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|36807250
|2007.06.05 14:01
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2193
|1.2365
|1.2168
|2007.06.06 06:21
|1.2168
|0.00
|0.00
|-0.94
|20.55
|772189
|RB26DETT[tp]
|36861182
|2007.06.06 01:03
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0618
|1.0858
|1.0588
|2007.06.06 03:00
|1.0588
|0.00
|0.00
|0.00
|14.17
|772190
|RB26DETT[tp]
|36872531
|2007.06.06 03:01
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0575
|1.0815
|1.0545
|2007.06.06 12:10
|1.0606
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.61
|772190
|RB26DETT
|36885818
|2007.06.06 06:21
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2166
|1.2358
|1.2141
|2007.06.07 20:29
|1.2246
|0.00
|0.00
|-1.41
|-32.66
|772189
|RB26DETT
|36892354
|2007.06.06 07:49
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.0601
|1.0816
|1.0571
|2007.06.06 12:10
|1.0607
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.09
|772190
|RB26DETT
|36904758
|2007.06.06 10:35
|sell
|1.62
|usdcadm
|1.0628
|1.0818
|1.0598
|2007.06.06 12:10
|1.0607
|0.00
|0.00
|0.00
|32.07
|772190
|RB26DETT
|36933366
|2007.06.06 12:59
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3505
|1.3685
|1.3480
|2007.06.07 10:15
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.81
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|36997443
|2007.06.07 01:17
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0579
|1.0819
|1.0549
|2007.06.07 14:13
|1.0575
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|772190
|RB26DETT
|37022180
|2007.06.07 07:06
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2186
|1.2358
|1.2161
|2007.06.07 20:29
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.18
|772189
|RB26DETT
|37033928
|2007.06.07 09:01
|sell
|2.00
|usdchfm
|1.2206
|1.2358
|1.2181
|2007.06.07 20:29
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.33
|772189
|RB26DETT
|37039901
|2007.06.07 10:16
|sell
|4.00
|usdchfm
|1.2226
|1.2358
|1.2201
|2007.06.07 20:29
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.07
|772189
|RB26DETT
|37040193
|2007.06.07 10:16
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3478
|1.3658
|1.3453
|2007.06.07 14:51
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|37067931
|2007.06.07 12:24
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.0605
|1.0820
|1.0575
|2007.06.07 14:13
|1.0575
|0.00
|0.00
|0.00
|25.53
|772190
|RB26DETT[tp]
|37089947
|2007.06.07 14:53
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3450
|1.3630
|1.3425
|2007.06.07 17:18
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|37099071
|2007.06.07 16:01
|sell
|8.00
|usdchfm
|1.2246
|1.2358
|1.2221
|2007.06.07 20:28
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772189
|RB26DETT
|37114189
|2007.06.07 16:53
|sell
|16.00
|usdchfm
|1.2266
|1.2358
|1.2241
|2007.06.07 20:28
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|248.22
|772189
|RB26DETT
|37131960
|2007.06.07 19:30
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3428
|1.3399
|1.3364
|2007.06.08 07:27
|1.3399
|0.00
|0.00
|0.27
|14.50
|772188
|RB26DETT[sl]
|37136733
|2007.06.07 20:31
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2239
|1.2431
|1.2214
|2007.06.12 16:06
|1.2431
|0.00
|0.00
|-1.41
|-77.23
|772189
|RB26DETT[sl]
|37154997
|2007.06.08 01:17
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.0631
|1.0391
|1.0661
|2007.06.08 09:58
|1.0661
|0.00
|0.00
|0.00
|14.07
|772190
|RB26DETT[tp]
|37160569
|2007.06.08 02:30
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2259
|1.2431
|1.2234
|2007.06.12 16:06
|1.2431
|0.00
|0.00
|-1.88
|-138.36
|772189
|RB26DETT[sl]
|37186049
|2007.06.08 07:27
|sell
|2.00
|usdchfm
|1.2280
|1.2432
|1.2255
|2007.06.12 16:07
|1.2429
|0.00
|0.00
|-3.76
|-239.76
|772189
|RB26DETT
|37186499
|2007.06.08 07:27
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3393
|1.3358
|1.3323
|2007.06.08 09:43
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|772188
|RB26DETT[sl]
|37209205
|2007.06.08 09:30
|sell
|4.00
|usdchfm
|1.2300
|1.2432
|1.2275
|2007.06.12 16:06
|1.2430
|0.00
|0.00
|-7.52
|-418.34
|772189
|RB26DETT
|37217888
|2007.06.08 09:43
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3357
|1.3537
|1.3332
|2007.06.08 10:13
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|37222495
|2007.06.08 10:04
|sell
|8.00
|usdchfm
|1.2320
|1.2432
|1.2295
|2007.06.12 16:06
|1.2429
|0.00
|0.00
|-15.04
|-701.59
|772189
|RB26DETT
|37228627
|2007.06.08 10:14
|sell
|16.00
|usdchfm
|1.2340
|1.2432
|1.2315
|2007.06.12 16:06
|1.2430
|0.00
|0.00
|-30.08
|-1 158.49
|772189
|RB26DETT
|37243967
|2007.06.08 11:03
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3339
|1.3519
|1.3314
|2007.06.11 07:38
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.27
|0.00
|772188
|RB26DETT
|37257191
|2007.06.08 12:17
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3357
|1.3339
|1.3304
|2007.06.11 07:38
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.54
|18.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|37400114
|2007.06.11 04:39
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0617
|1.0857
|1.0587
|2007.06.13 14:09
|1.0695
|0.00
|0.00
|-0.36
|-36.47
|772190
|RB26DETT
|37430306
|2007.06.11 07:38
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3340
|1.3520
|1.3315
|2007.06.12 11:23
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.27
|0.00
|772188
|RB26DETT
|37441613
|2007.06.11 08:20
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3358
|1.3340
|1.3305
|2007.06.12 11:23
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.54
|18.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|37764740
|2007.06.12 11:23
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3337
|1.3319
|1.3284
|2007.06.12 14:33
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|37799818
|2007.06.12 14:08
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.0643
|1.0858
|1.0613
|2007.06.13 14:09
|1.0696
|0.00
|0.00
|-0.31
|-44.60
|772190
|RB26DETT
|37816148
|2007.06.12 15:14
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3319
|1.3294
|1.3259
|2007.06.13 00:50
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.27
|12.50
|772188
|RB26DETT[sl]
|37872438
|2007.06.12 20:08
|sell
|1.62
|usdcadm
|1.0671
|1.0861
|1.0641
|2007.06.13 14:09
|1.0695
|0.00
|0.00
|-0.57
|-36.35
|772190
|RB26DETT
|37883313
|2007.06.12 21:01
|sell
|0.25
|usdchfm
|1.2421
|1.2613
|1.2396
|2007.06.13 12:42
|1.2434
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.61
|772189
|RB26DETT
|37914155
|2007.06.13 01:54
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3307
|1.3127
|1.3332
|2007.06.13 12:42
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|772188
|RB26DETT
|37965989
|2007.06.13 06:35
|sell
|0.45
|usdchfm
|1.2441
|1.2613
|1.2416
|2007.06.13 12:42
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|772189
|RB26DETT
|37977272
|2007.06.13 07:33
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3289
|1.3127
|1.3314
|2007.06.13 12:42
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|772188
|RB26DETT
|37984672
|2007.06.13 07:51
|sell
|2.92
|usdcadm
|1.0696
|1.0861
|1.0666
|2007.06.13 14:09
|1.0695
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|772190
|RB26DETT
|37993141
|2007.06.13 08:32
|sell
|5.26
|usdcadm
|1.0723
|1.0863
|1.0693
|2007.06.13 14:09
|1.0696
|0.00
|0.00
|0.00
|132.78
|772190
|RB26DETT
|38003811
|2007.06.13 09:03
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3271
|1.3127
|1.3296
|2007.06.13 12:42
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|772188
|RB26DETT[tp]
|38005659
|2007.06.13 09:06
|sell
|0.81
|usdchfm
|1.2461
|1.2613
|1.2436
|2007.06.13 12:42
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|16.28
|772189
|RB26DETT[tp]
|38077080
|2007.06.13 13:59
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3293
|1.3113
|1.3318
|2007.06.14 14:04
|1.3318
|0.00
|0.00
|-0.91
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|38084461
|2007.06.13 14:23
|sell
|0.25
|usdchfm
|1.2432
|1.2624
|1.2407
|2007.06.15 13:19
|1.2427
|0.00
|0.00
|-0.95
|1.01
|772189
|RB26DETT
|38104443
|2007.06.13 16:14
|sell
|0.45
|usdchfm
|1.2452
|1.2624
|1.2427
|2007.06.15 13:19
|1.2427
|0.00
|0.00
|-1.69
|9.05
|772189
|RB26DETT[tp]
|38193099
|2007.06.14 01:31
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0668
|1.0908
|1.0638
|2007.06.15 10:07
|1.0638
|0.00
|0.00
|-0.18
|14.10
|772190
|RB26DETT[tp]
|38371087
|2007.06.14 18:46
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3303
|1.3483
|1.3278
|2007.06.15 13:37
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.27
|-19.50
|772188
|RB26DETT
|38410735
|2007.06.15 02:11
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3321
|1.3483
|1.3296
|2007.06.15 13:37
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|772188
|RB26DETT
|38480570
|2007.06.15 12:49
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3339
|1.3483
|1.3314
|2007.06.15 13:37
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|772188
|RB26DETT
|38494040
|2007.06.15 13:20
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3357
|1.3483
|1.3332
|2007.06.15 13:37
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|772188
|RB26DETT
|38494329
|2007.06.15 13:20
|sell
|0.25
|usdchfm
|1.2428
|1.2620
|1.2403
|2007.06.15 15:14
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|772189
|RB26DETT
|38513813
|2007.06.15 14:11
|sell
|0.45
|usdchfm
|1.2448
|1.2620
|1.2423
|2007.06.15 15:14
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|9.06
|772189
|RB26DETT[tp]
|38519863
|2007.06.15 14:38
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3352
|1.3380
|1.3415
|2007.06.15 17:44
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|38549892
|2007.06.15 17:31
|sell
|0.25
|usdchfm
|1.2410
|1.2602
|1.2385
|2007.06.20 07:19
|1.2385
|0.00
|0.00
|-0.72
|5.05
|772189
|RB26DETT[tp]
|38551887
|2007.06.15 17:44
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3383
|1.3203
|1.3408
|2007.06.18 09:38
|1.3408
|0.00
|0.00
|-0.30
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|38586082
|2007.06.18 01:21
|sell
|0.25
|usdcadm
|1.0661
|1.0901
|1.0631
|2007.06.18 15:32
|1.0712
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|772190
|RB26DETT
|38627301
|2007.06.18 07:32
|sell
|0.45
|usdcadm
|1.0687
|1.0902
|1.0657
|2007.06.18 15:32
|1.0713
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.92
|772190
|RB26DETT
|38638005
|2007.06.18 09:06
|sell
|0.81
|usdcadm
|1.0713
|1.0903
|1.0683
|2007.06.18 15:32
|1.0712
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|772190
|RB26DETT
|38647380
|2007.06.18 10:30
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3409
|1.3431
|1.3466
|2007.06.19 06:05
|1.3431
|0.00
|0.00
|-0.30
|11.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|38663485
|2007.06.18 12:43
|sell
|1.46
|usdcadm
|1.0738
|1.0903
|1.0708
|2007.06.18 15:32
|1.0711
|0.00
|0.00
|0.00
|36.80
|772190
|RB26DETT
|38755279
|2007.06.19 02:00
|sell
|0.25
|usdcadm
|1.0707
|1.0947
|1.0677
|2007.06.19 11:53
|1.0677
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|772190
|RB26DETT[tp]
|38803518
|2007.06.19 07:22
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3415
|1.3392
|1.3357
|2007.06.19 09:10
|1.3392
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|772188
|RB26DETT[sl]
|38832007
|2007.06.19 09:10
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3390
|1.3570
|1.3365
|2007.06.20 19:25
|1.3409
|0.00
|0.00
|0.27
|-9.50
|772188
|RB26DETT
|38866936
|2007.06.19 12:02
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3408
|1.3570
|1.3383
|2007.06.20 19:24
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.54
|-5.00
|772188
|RB26DETT
|38973010
|2007.06.19 18:59
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3426
|1.3570
|1.3401
|2007.06.20 19:24
|1.3413
|0.00
|0.00
|1.08
|26.00
|772188
|RB26DETT
|39080729
|2007.06.20 07:47
|sell
|0.25
|usdcadm
|1.0618
|1.0858
|1.0588
|2007.06.20 15:15
|1.0638
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.70
|772190
|RB26DETT
|39083166
|2007.06.20 07:58
|sell
|0.25
|usdchfm
|1.2379
|1.2571
|1.2354
|2007.06.21 12:34
|1.2398
|0.00
|0.00
|-0.71
|-3.83
|772189
|RB26DETT
|39096026
|2007.06.20 08:49
|sell
|0.45
|usdcadm
|1.0644
|1.0859
|1.0614
|2007.06.20 15:15
|1.0640
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|772190
|RB26DETT
|39133088
|2007.06.20 12:32
|sell
|0.81
|usdcadm
|1.0670
|1.0860
|1.0640
|2007.06.20 15:15
|1.0640
|0.00
|0.00
|0.00
|22.84
|772190
|RB26DETT[tp]
|39207553
|2007.06.20 20:02
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3403
|1.3583
|1.3378
|2007.06.21 07:08
|1.3378
|0.00
|0.00
|0.81
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|39276712
|2007.06.21 02:48
|sell
|0.25
|usdcadm
|1.0666
|1.0906
|1.0636
|2007.06.22 11:19
|1.0714
|0.00
|0.00
|-0.09
|-11.20
|772190
|RB26DETT
|39314719
|2007.06.21 07:01
|sell
|0.45
|usdchfm
|1.2399
|1.2571
|1.2374
|2007.06.21 12:34
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.00
|1.45
|772189
|RB26DETT
|39320461
|2007.06.21 07:12
|sell
|0.81
|usdchfm
|1.2419
|1.2571
|1.2394
|2007.06.21 12:34
|1.2394
|0.00
|0.00
|0.00
|16.34
|772189
|RB26DETT[tp]
|39334073
|2007.06.21 07:47
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3376
|1.3556
|1.3351
|2007.06.22 14:40
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.27
|-35.00
|772188
|RB26DETT
|39388952
|2007.06.21 12:02
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3394
|1.3556
|1.3369
|2007.06.22 14:40
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.54
|-53.00
|772188
|RB26DETT
|39396636
|2007.06.21 12:30
|sell
|0.45
|usdcadm
|1.0692
|1.0907
|1.0662
|2007.06.22 11:19
|1.0713
|0.00
|0.00
|-0.16
|-8.82
|772190
|RB26DETT
|39414637
|2007.06.21 13:39
|sell
|0.81
|usdcadm
|1.0717
|1.0907
|1.0687
|2007.06.22 11:18
|1.0714
|0.00
|0.00
|-0.28
|2.27
|772190
|RB26DETT
|39451697
|2007.06.21 17:36
|sell
|1.46
|usdcadm
|1.0743
|1.0908
|1.0713
|2007.06.22 11:18
|1.0713
|0.00
|0.00
|-0.51
|40.88
|772190
|RB26DETT[tp]
|39511550
|2007.06.22 02:30
|sell
|0.25
|usdchfm
|1.2414
|1.2606
|1.2389
|2007.06.22 07:24
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|772189
|RB26DETT[tp]
|39529248
|2007.06.22 06:08
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3412
|1.3556
|1.3387
|2007.06.22 14:39
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|772188
|RB26DETT
|39547842
|2007.06.22 07:27
|sell
|0.25
|usdchfm
|1.2387
|1.2579
|1.2362
|2007.06.22 08:39
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|772189
|RB26DETT[tp]
|39559990
|2007.06.22 08:56
|sell
|0.25
|usdchfm
|1.2347
|1.2539
|1.2322
|2007.06.22 12:20
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|5.07
|772189
|RB26DETT[tp]
|39575147
|2007.06.22 11:12
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3430
|1.3556
|1.3405
|2007.06.22 14:39
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|772188
|RB26DETT
|39577074
|2007.06.22 11:23
|sell
|0.25
|usdcadm
|1.0712
|1.0952
|1.0682
|2007.06.22 14:25
|1.0682
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|772190
|RB26DETT[tp]
|39587380
|2007.06.22 12:17
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3448
|1.3556
|1.3423
|2007.06.22 14:39
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|RB26DETT
|39601107
|2007.06.22 12:53
|sell
|16.00
|eurusdm
|1.3466
|1.3556
|1.3441
|2007.06.22 14:39
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|272.00
|772188
|RB26DETT
|39720385
|2007.06.25 02:18
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.3463
|1.3643
|1.3438
|2007.06.26 07:20
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.30
|14.00
|772188
|RB26DETT[tp]
|39737087
|2007.06.25 05:12
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.2294
|1.2102
|1.2319
|2007.06.26 07:20
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.50
|2.28
|772189
|RB26DETT
|39900812
|2007.06.26 03:35
|buy
|1.06
|usdchfm
|1.2274
|1.2102
|1.2299
|2007.06.26 07:20
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|21.55
|772189
|RB26DETT[tp]
|39928758
|2007.06.26 07:21
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.2307
|1.2115
|1.2332
|2007.06.28 17:19
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.50
|1.82
|772189
|RB26DETT
|39987466
|2007.06.26 10:57
|buy
|0.56
|eurusdm
|1.3461
|1.3281
|1.3486
|2007.06.27 09:43
|1.3439
|0.00
|0.00
|-0.34
|-12.32
|772188
|RB26DETT
|40017192
|2007.06.26 12:39
|buy
|1.06
|usdchfm
|1.2287
|1.2115
|1.2312
|2007.06.28 17:19
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.94
|21.52
|772189
|RB26DETT[tp]
|40142123
|2007.06.26 23:08
|buy
|1.12
|eurusdm
|1.3443
|1.3281
|1.3468
|2007.06.27 09:43
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|772188
|RB26DETT
|40229422
|2007.06.27 06:30
|buy
|2.24
|eurusdm
|1.3425
|1.3281
|1.3450
|2007.06.27 09:43
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|31.36
|772188
|RB26DETT
|40336422
|2007.06.27 13:00
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.3436
|1.3616
|1.3411
|2007.07.02 14:20
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.60
|-100.80
|772188
|RB26DETT[sl]
|40749866
|2007.06.29 01:01
|sell
|0.57
|usdchfm
|1.2322
|1.2514
|1.2297
|2007.06.29 09:52
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|11.59
|772189
|RB26DETT[tp]
|40821408
|2007.06.29 10:04
|sell
|0.57
|usdchfm
|1.2274
|1.2466
|1.2249
|2007.06.29 12:20
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|11.63
|772189
|RB26DETT[tp]
|40935126
|2007.07.01 22:09
|sell
|1.14
|eurusdm
|1.3540
|1.3702
|1.3515
|2007.07.02 14:21
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.64
|772188
|RB26DETT
|40973114
|2007.07.02 01:31
|buy
|0.57
|usdchfm
|1.2225
|1.2033
|1.2250
|2007.07.03 07:46
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.51
|-37.55
|772189
|RB26DETT
|41018198
|2007.07.02 06:17
|buy
|1.08
|usdchfm
|1.2205
|1.2033
|1.2230
|2007.07.03 07:46
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.96
|-53.36
|772189
|RB26DETT
|41041760
|2007.07.02 07:36
|buy
|2.05
|usdchfm
|1.2185
|1.2033
|1.2210
|2007.07.03 07:46
|1.2144
|0.00
|0.00
|1.82
|-69.21
|772189
|RB26DETT
|41043821
|2007.07.02 07:37
|sell
|2.28
|eurusdm
|1.3559
|1.3703
|1.3534
|2007.07.02 14:20
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.52
|772188
|RB26DETT
|41052840
|2007.07.02 07:45
|buy
|3.89
|usdchfm
|1.2165
|1.2033
|1.2190
|2007.07.03 07:46
|1.2145
|0.00
|0.00
|3.46
|-64.06
|772189
|RB26DETT
|41077007
|2007.07.02 08:51
|sell
|4.56
|eurusdm
|1.3578
|1.3704
|1.3553
|2007.07.02 14:20
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|-173.28
|772188
|RB26DETT
|41082596
|2007.07.02 09:17
|buy
|7.39
|usdchfm
|1.2145
|1.2033
|1.2170
|2007.07.03 07:46
|1.2146
|0.00
|0.00
|6.58
|6.08
|772189
|RB26DETT
|41126499
|2007.07.02 12:29
|buy
|14.04
|usdchfm
|1.2125
|1.2033
|1.2150
|2007.07.03 07:46
|1.2145
|0.00
|0.00
|12.50
|231.21
|772189
|RB26DETT
|41128549
|2007.07.02 12:38
|sell
|9.12
|eurusdm
|1.3596
|1.3704
|1.3571
|2007.07.02 14:20
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|-182.40
|772188
|RB26DETT
|41168369
|2007.07.02 14:38
|buy
|0.53
|eurusdm
|1.3619
|1.3439
|1.3644
|2007.07.04 06:08
|1.3627
|0.00
|0.00
|-0.64
|4.24
|772188
|RB26DETT
|41369219
|2007.07.03 07:51
|buy
|0.53
|usdchfm
|1.2155
|1.1963
|1.2180
|2007.07.05 11:16
|1.2129
|0.00
|0.00
|1.89
|-11.36
|772189
|RB26DETT
|41372677
|2007.07.03 07:55
|buy
|1.06
|eurusdm
|1.3601
|1.3439
|1.3626
|2007.07.04 06:07
|1.3626
|0.00
|0.00
|-0.64
|26.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|41569162
|2007.07.04 06:08
|buy
|0.54
|eurusdm
|1.3627
|1.3447
|1.3652
|2007.07.05 07:50
|1.3634
|0.00
|0.00
|-0.98
|3.78
|772188
|RB26DETT
|41627296
|2007.07.05 01:00
|buy
|1.08
|eurusdm
|1.3609
|1.3447
|1.3634
|2007.07.05 07:49
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|772188
|RB26DETT[tp]
|41684239
|2007.07.05 07:51
|buy
|1.08
|usdchfm
|1.2135
|1.1963
|1.2160
|2007.07.05 11:16
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.23
|772189
|RB26DETT
|41700976
|2007.07.05 09:18
|buy
|0.54
|eurusdm
|1.3648
|1.3468
|1.3673
|2007.07.06 12:59
|1.3594
|0.00
|0.00
|-0.33
|-29.16
|772188
|RB26DETT
|41703859
|2007.07.05 09:33
|buy
|2.16
|usdchfm
|1.2115
|1.1963
|1.2140
|2007.07.05 11:16
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|24.93
|772189
|RB26DETT
|41745688
|2007.07.05 11:50
|buy
|0.54
|usdchfm
|1.2148
|1.1956
|1.2173
|2007.07.05 13:22
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.00
|11.09
|772189
|RB26DETT[tp]
|41757158
|2007.07.05 12:49
|buy
|1.08
|eurusdm
|1.3630
|1.3468
|1.3655
|2007.07.06 12:59
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.65
|-39.96
|772188
|RB26DETT
|41770732
|2007.07.05 13:23
|buy
|2.16
|eurusdm
|1.3612
|1.3468
|1.3637
|2007.07.06 12:59
|1.3592
|0.00
|0.00
|-1.31
|-43.20
|772188
|RB26DETT
|41785109
|2007.07.05 14:06
|buy
|4.32
|eurusdm
|1.3594
|1.3468
|1.3619
|2007.07.06 12:59
|1.3593
|0.00
|0.00
|-2.61
|-4.32
|772188
|RB26DETT
|41875881
|2007.07.06 04:31
|buy
|0.54
|usdchfm
|1.2188
|1.1996
|1.2213
|2007.07.06 11:36
|1.2213
|0.00
|0.00
|0.00
|11.05
|772189
|RB26DETT[tp]
|41945445
|2007.07.06 12:34
|buy
|8.64
|eurusdm
|1.3576
|1.3468
|1.3601
|2007.07.06 12:59
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|138.24
|772188
|RB26DETT
|41986818
|2007.07.06 14:00
|buy
|0.54
|eurusdm
|1.3609
|1.3429
|1.3634
|2007.07.06 14:13
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|42014893
|2007.07.06 15:27
|buy
|0.54
|eurusdm
|1.3633
|1.3453
|1.3658
|2007.07.10 08:12
|1.3637
|0.00
|0.00
|-0.66
|2.16
|772188
|RB26DETT
|42093981
|2007.07.09 03:30
|sell
|0.54
|usdchfm
|1.2189
|1.2381
|1.2164
|2007.07.09 08:59
|1.2164
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|772189
|RB26DETT[tp]
|42116088
|2007.07.09 06:13
|buy
|1.08
|eurusdm
|1.3615
|1.3453
|1.3640
|2007.07.10 08:11
|1.3640
|0.00
|0.00
|-0.65
|27.00
|772188
|RB26DETT[tp]
|42159054
|2007.07.09 09:03
|sell
|0.54
|usdchfm
|1.2156
|1.2348
|1.2131
|2007.07.10 08:24
|1.2151
|0.00
|0.00
|-0.51
|2.22
|772189
|RB26DETT
|42222693
|2007.07.09 16:31
|sell
|1.08
|usdchfm
|1.2176
|1.2348
|1.2151
|2007.07.10 08:24
|1.2151
|0.00
|0.00
|-1.02
|22.22
|772189
|RB26DETT[tp]
|42333896
|2007.07.10 08:37
|sell
|0.54
|usdchfm
|1.2142
|1.2334
|1.2117
|2007.07.10 11:47
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|11.14
|772189
|RB26DETT[tp]
|42334027
|2007.07.10 08:38
|buy
|0.54
|eurusdm
|1.3649
|1.3469
|1.3674
|2007.07.10 12:18
|1.3674
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|42365618
|2007.07.10 11:47
|sell
|0.54
|usdchfm
|1.2113
|1.2305
|1.2088
|2007.07.10 13:16
|1.2088
|0.00
|0.00
|0.00
|11.17
|772189
|RB26DETT[tp]
|42590048
|2007.07.11 01:20
|sell
|0.55
|usdchfm
|1.2028
|1.2220
|1.2003
|2007.07.11 10:59
|1.2023
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|772189
|RB26DETT
|42594745
|2007.07.11 02:03
|sell
|1.09
|eurusdm
|1.3735
|1.3915
|1.3710
|2007.07.11 11:55
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.16
|772188
|RB26DETT
|42625079
|2007.07.11 05:38
|sell
|2.18
|eurusdm
|1.3753
|1.3915
|1.3728
|2007.07.11 11:55
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.90
|772188
|RB26DETT
|42681013
|2007.07.11 09:33
|sell
|1.10
|usdchfm
|1.2048
|1.2220
|1.2023
|2007.07.11 10:59
|1.2023
|0.00
|0.00
|0.00
|22.87
|772189
|RB26DETT[tp]
|42707276
|2007.07.11 11:06
|sell
|0.55
|usdchfm
|1.2018
|1.2210
|1.1993
|2007.07.12 06:52
|1.2043
|0.00
|0.00
|-1.55
|-11.42
|772189
|RB26DETT
|42718333
|2007.07.11 11:38
|sell
|4.36
|eurusdm
|1.3771
|1.3915
|1.3746
|2007.07.11 11:55
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|52.32
|772188
|RB26DETT
|42793202
|2007.07.11 15:12
|sell
|1.10
|usdchfm
|1.2038
|1.2210
|1.2013
|2007.07.12 06:52
|1.2044
|0.00
|0.00
|-3.10
|-5.48
|772189
|RB26DETT
|42817206
|2007.07.11 16:45
|buy
|1.10
|eurusdm
|1.3772
|1.3592
|1.3797
|2007.07.12 07:28
|1.3777
|0.00
|0.00
|-2.00
|5.50
|772188
|RB26DETT
|42841591
|2007.07.11 19:34
|buy
|2.20
|eurusdm
|1.3754
|1.3592
|1.3779
|2007.07.12 07:28
|1.3779
|0.00
|0.00
|-3.99
|55.00
|772188
|RB26DETT[tp]
|42853312
|2007.07.11 20:32
|sell
|2.20
|usdchfm
|1.2058
|1.2210
|1.2033
|2007.07.12 06:52
|1.2043
|0.00
|0.00
|-6.20
|27.40
|772189
|RB26DETT
|42928014
|2007.07.12 07:00
|sell
|0.55
|usdchfm
|1.2033
|1.2225
|1.2008
|2007.07.13 09:37
|1.2029
|0.00
|0.00
|-0.52
|1.83
|772189
|RB26DETT
|42935370
|2007.07.12 07:33
|buy
|1.10
|eurusdm
|1.3787
|1.3607
|1.3812
|2007.07.12 21:35
|1.3789
|0.00
|0.00
|-0.67
|2.20
|772188
|RB26DETT
|42985350
|2007.07.12 12:53
|buy
|2.20
|eurusdm
|1.3769
|1.3789
|1.3824
|2007.07.12 21:35
|1.3789
|0.00
|0.00
|-1.33
|44.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|43058993
|2007.07.12 23:22
|sell
|0.55
|eurusdm
|1.3783
|1.3963
|1.3758
|2007.07.13 14:42
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|RB26DETT
|43102053
|2007.07.13 06:59
|sell
|1.10
|usdchfm
|1.2053
|1.2225
|1.2028
|2007.07.13 09:37
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.00
|22.86
|772189
|RB26DETT[tp]
|43129798
|2007.07.13 10:48
|buy
|0.55
|usdchfm
|1.2043
|1.1851
|1.2068
|2007.07.13 14:02
|1.2014
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.28
|772189
|RB26DETT
|43139278
|2007.07.13 12:31
|buy
|1.10
|usdchfm
|1.2023
|1.1851
|1.2048
|2007.07.13 14:02
|1.2013
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.16
|772189
|RB26DETT
|43142478
|2007.07.13 12:37
|sell
|1.10
|eurusdm
|1.3802
|1.3782
|1.3747
|2007.07.13 14:42
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|43157428
|2007.07.13 13:29
|buy
|2.20
|usdchfm
|1.1996
|1.1844
|1.2021
|2007.07.13 14:02
|1.2011
|0.00
|0.00
|0.00
|27.47
|772189
|RB26DETT
|43174026
|2007.07.13 14:46
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.3772
|1.3952
|1.3747
|2007.07.16 07:36
|1.3765
|0.00
|0.00
|0.30
|3.92
|772188
|RB26DETT
|43181312
|2007.07.13 15:34
|sell
|1.12
|eurusdm
|1.3790
|1.3766
|1.3731
|2007.07.16 07:36
|1.3766
|0.00
|0.00
|0.60
|26.88
|772188
|RB26DETT[sl]
|43222574
|2007.07.16 02:02
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.2023
|1.2215
|1.1998
|2007.07.16 09:08
|1.1998
|0.00
|0.00
|0.00
|11.67
|772189
|RB26DETT[tp]
|43255640
|2007.07.16 07:37
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.3764
|1.3944
|1.3739
|2007.07.16 11:44
|1.3787
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.88
|772188
|RB26DETT
|43259681
|2007.07.16 07:58
|sell
|1.12
|eurusdm
|1.3782
|1.3944
|1.3757
|2007.07.16 11:43
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|772188
|RB26DETT
|43270656
|2007.07.16 09:08
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.1999
|1.2191
|1.1974
|2007.07.17 07:16
|1.1994
|0.00
|0.00
|-0.53
|2.33
|772189
|RB26DETT
|43274002
|2007.07.16 09:30
|sell
|2.24
|eurusdm
|1.3801
|1.3945
|1.3776
|2007.07.16 11:40
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|772188
|RB26DETT
|43287932
|2007.07.16 11:54
|sell
|1.12
|usdchfm
|1.2019
|1.2191
|1.1994
|2007.07.17 07:16
|1.1994
|0.00
|0.00
|-1.05
|23.35
|772189
|RB26DETT[tp]
|43292986
|2007.07.16 12:30
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.3778
|1.3958
|1.3753
|2007.07.17 09:19
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.30
|1.12
|772188
|RB26DETT
|43363517
|2007.07.17 06:48
|sell
|1.12
|eurusdm
|1.3796
|1.3777
|1.3742
|2007.07.17 09:19
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|21.28
|772188
|RB26DETT[sl]
|43368816
|2007.07.17 07:19
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.1993
|1.2185
|1.1968
|2007.07.17 22:06
|1.2016
|0.00
|0.00
|-0.53
|-10.72
|772189
|RB26DETT
|43393262
|2007.07.17 09:21
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.3775
|1.3955
|1.3750
|2007.07.18 07:38
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.30
|-13.44
|772188
|RB26DETT
|43395444
|2007.07.17 09:33
|sell
|1.12
|usdchfm
|1.2013
|1.2185
|1.1988
|2007.07.17 22:05
|1.2017
|0.00
|0.00
|-1.05
|-3.73
|772189
|RB26DETT
|43444976
|2007.07.17 13:28
|sell
|2.24
|usdchfm
|1.2033
|1.2185
|1.2008
|2007.07.17 22:05
|1.2016
|0.00
|0.00
|-2.11
|31.69
|772189
|RB26DETT
|43520787
|2007.07.17 23:13
|sell
|1.12
|eurusdm
|1.3793
|1.3955
|1.3768
|2007.07.18 07:38
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|772188
|RB26DETT
|43534015
|2007.07.18 00:19
|sell
|2.24
|eurusdm
|1.3816
|1.3960
|1.3791
|2007.07.18 07:38
|1.3800
|0.00
|0.00
|0.00
|35.84
|772188
|RB26DETT
|43572846
|2007.07.18 02:48
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.1977
|1.2169
|1.1952
|2007.07.18 14:12
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.18
|772189
|RB26DETT
|43653269
|2007.07.18 07:46
|sell
|1.12
|usdchfm
|1.1997
|1.2169
|1.1972
|2007.07.18 14:12
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.71
|772189
|RB26DETT
|43654501
|2007.07.18 07:46
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.3788
|1.3764
|1.3729
|2007.07.18 12:40
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|772188
|RB26DETT[sl]
|43660439
|2007.07.18 07:54
|sell
|2.24
|usdchfm
|1.2017
|1.2169
|1.1992
|2007.07.18 14:11
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.59
|772189
|RB26DETT
|43750220
|2007.07.18 12:39
|sell
|4.48
|usdchfm
|1.2037
|1.2169
|1.2012
|2007.07.18 14:11
|1.2021
|0.00
|0.00
|0.00
|59.63
|772189
|RB26DETT
|43799649
|2007.07.18 14:36
|buy
|0.56
|eurusdm
|1.3807
|1.3627
|1.3832
|2007.07.19 08:54
|1.3817
|0.00
|0.00
|-1.02
|5.60
|772188
|RB26DETT
|43913403
|2007.07.19 05:54
|buy
|1.12
|eurusdm
|1.3789
|1.3816
|1.3851
|2007.07.19 08:54
|1.3816
|0.00
|0.00
|0.00
|30.24
|772188
|RB26DETT[sl]
|43962869
|2007.07.19 11:15
|sell
|0.57
|eurusdm
|1.3812
|1.3992
|1.3787
|2007.07.20 07:34
|1.3787
|0.00
|0.00
|0.31
|14.25
|772188
|RB26DETT[tp]
|43993845
|2007.07.19 15:31
|sell
|1.14
|usdchfm
|1.2022
|1.2194
|1.1997
|2007.07.20 14:21
|1.1997
|0.00
|0.00
|-1.07
|23.76
|772189
|RB26DETT[tp]
|0.00
|0.00
|-68.95
|-1 771.94
|Closed P/L:
|-1 840.89
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|44245122
|2007.07.20 16:01
|buy
|0.57
|eurusdm
|1.3835
|1.3655
|1.3860
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.34
|-5.70
|772188
|RB26DETT
|44257905
|2007.07.20 16:48
|buy
|1.14
|eurusdm
|1.3817
|1.3655
|1.3842
|1.3825
|0.00
|0.00
|-0.69
|9.12
|772188
|RB26DETT
|43891113
|2007.07.19 01:00
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.2002
|1.2194
|1.1977
|1.2006
|0.00
|0.00
|-1.06
|-1.87
|772189
|RB26DETT
|0.00
|0.00
|-2.09
|1.55
|Floating P/L:
|-0.54
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|13 184.77
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 840.89
|Floating P/L:
|-0.54
|Margin:
|113.50
|Balance:
|11 343.88
|Equity:
|11 343.34
|Free Margin:
|11 229.84
|Details:
|Gross Profit:
|3 041.02
|Gross Loss:
|4 881.91
|Total Net Profit:
|-1 840.89
|Profit Factor:
|0.62
|Expected Payoff:
|-9.25
|Absolute Drawdown:
|2 526.79
|Maximal Drawdown:
|3 088.13 (22.47%)
|Relative Drawdown:
|22.47% (3 088.13)
|Total Trades:
|199
|Short Positions (won %):
|144 (63.19%)
|Long Positions (won %):
|55 (65.45%)
|Profit Trades (% of total):
|127 (63.82%)
|Loss trades (% of total):
|72 (36.18%)
|Largest
|profit trade:
|272.00
|loss trade:
|-1 188.57
|Average
|profit trade:
|23.95
|loss trade:
|-67.80
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (188.65)
|consecutive losses ($):
|6 (-2 793.46)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|326.72 (8)
|consecutive loss (count):
|-2 793.46 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3