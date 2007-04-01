Interbank FX, LLC

Account: 1421413 Name: Guernica Currency: USD 2007 July 20, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
298501312007.04.01 20:30balanceDeposit13 184.77
364230492007.05.31 15:02sell1.00eurusdm1.34601.34421.34072007.06.01 07:151.34420.000.000.5418.00
 772188RB26DETT[sl]
364237032007.05.31 15:04sell0.50usdchfm1.22541.24461.22292007.06.01 12:351.22710.000.00-0.47-6.93
 772189RB26DETT
364794442007.06.01 07:05sell1.00usdchfm1.22741.24461.22492007.06.01 12:351.22700.000.000.003.26
 772189RB26DETT
364853012007.06.01 08:00sell0.50eurusdm1.34401.36201.34152007.06.01 12:441.34350.000.000.002.50
 772188RB26DETT
364926652007.06.01 10:21sell2.00usdchfm1.22941.24461.22692007.06.01 12:351.22710.000.000.0037.49
 772189RB26DETT
365187252007.06.01 12:34sell1.00eurusdm1.34581.36201.34332007.06.01 12:441.34330.000.000.0025.00
 772188RB26DETT[tp]
365446912007.06.01 14:00sell0.50eurusdm1.34201.33991.33642007.06.01 14:181.33990.000.000.0010.50
 772188RB26DETT[sl]
365817592007.06.01 16:49buy0.50eurusdm1.34441.34631.34982007.06.04 09:421.34630.000.00-0.309.50
 772188RB26DETT[sl]
365874062007.06.01 17:52buy0.50usdchfm1.23061.21141.23312007.06.04 15:081.22430.000.000.45-25.73
 772189RB26DETT
366103982007.06.04 01:20sell0.50usdcadm1.06101.08501.05802007.06.04 06:081.05800.000.000.0014.18
 772190RB26DETT[tp]
366346262007.06.04 07:48buy1.00usdchfm1.22861.21141.23112007.06.04 15:081.22420.000.000.00-35.94
 772189RB26DETT
366363492007.06.04 08:05sell0.50usdcadm1.05731.08131.05432007.06.05 12:171.05690.000.00-0.181.89
 772190RB26DETT
366442252007.06.04 09:18buy2.00usdchfm1.22661.21141.22912007.06.04 15:081.22430.000.000.00-37.57
 772189RB26DETT
366626362007.06.04 12:10buy4.00usdchfm1.22461.21141.22712007.06.04 15:081.22420.000.000.00-13.07
 772189RB26DETT
366629322007.06.04 12:11buy0.50eurusdm1.34801.33001.35052007.06.05 04:191.35050.000.00-0.3012.50
 772188RB26DETT[tp]
366767462007.06.04 13:20buy8.00usdchfm1.22241.21121.22492007.06.04 15:081.22430.000.000.00124.15
 772189RB26DETT
366956682007.06.04 15:37sell0.50usdchfm1.22281.24201.22032007.06.05 11:591.22030.000.00-0.4710.25
 772189RB26DETT[tp]
367356602007.06.05 05:02sell0.50eurusdm1.34961.36761.34712007.06.05 13:091.35350.000.000.00-19.50
 772188RB26DETT
367619682007.06.05 10:20sell1.00eurusdm1.35141.36761.34892007.06.05 13:091.35360.000.000.00-22.00
 772188RB26DETT
367654402007.06.05 10:41sell0.90usdcadm1.05991.08141.05692007.06.05 12:171.05690.000.000.0025.55
 772190RB26DETT[tp]
367743822007.06.05 12:09sell2.00eurusdm1.35321.36761.35072007.06.05 13:081.35370.000.000.00-10.00
 772188RB26DETT
367775662007.06.05 12:17sell0.50usdchfm1.21721.23641.21472007.06.06 06:211.21680.000.00-0.471.64
 772189RB26DETT
367796952007.06.05 12:20sell4.00eurusdm1.35511.36771.35262007.06.05 13:081.35350.000.000.0064.00
 772188RB26DETT
367975072007.06.05 13:18sell0.50eurusdm1.35311.37111.35062007.06.06 12:401.35060.000.000.2712.50
 772188RB26DETT[tp]
368072502007.06.05 14:01sell1.00usdchfm1.21931.23651.21682007.06.06 06:211.21680.000.00-0.9420.55
 772189RB26DETT[tp]
368611822007.06.06 01:03sell0.50usdcadm1.06181.08581.05882007.06.06 03:001.05880.000.000.0014.17
 772190RB26DETT[tp]
368725312007.06.06 03:01sell0.50usdcadm1.05751.08151.05452007.06.06 12:101.06060.000.000.00-14.61
 772190RB26DETT
368858182007.06.06 06:21sell0.50usdchfm1.21661.23581.21412007.06.07 20:291.22460.000.00-1.41-32.66
 772189RB26DETT
368923542007.06.06 07:49sell0.90usdcadm1.06011.08161.05712007.06.06 12:101.06070.000.000.00-5.09
 772190RB26DETT
369047582007.06.06 10:35sell1.62usdcadm1.06281.08181.05982007.06.06 12:101.06070.000.000.0032.07
 772190RB26DETT
369333662007.06.06 12:59sell0.50eurusdm1.35051.36851.34802007.06.07 10:151.34800.000.000.8112.50
 772188RB26DETT[tp]
369974432007.06.07 01:17sell0.50usdcadm1.05791.08191.05492007.06.07 14:131.05750.000.000.001.89
 772190RB26DETT
370221802007.06.07 07:06sell1.00usdchfm1.21861.23581.21612007.06.07 20:291.22450.000.000.00-48.18
 772189RB26DETT
370339282007.06.07 09:01sell2.00usdchfm1.22061.23581.21812007.06.07 20:291.22460.000.000.00-65.33
 772189RB26DETT
370399012007.06.07 10:16sell4.00usdchfm1.22261.23581.22012007.06.07 20:291.22450.000.000.00-62.07
 772189RB26DETT
370401932007.06.07 10:16sell0.50eurusdm1.34781.36581.34532007.06.07 14:511.34530.000.000.0012.50
 772188RB26DETT[tp]
370679312007.06.07 12:24sell0.90usdcadm1.06051.08201.05752007.06.07 14:131.05750.000.000.0025.53
 772190RB26DETT[tp]
370899472007.06.07 14:53sell0.50eurusdm1.34501.36301.34252007.06.07 17:181.34250.000.000.0012.50
 772188RB26DETT[tp]
370990712007.06.07 16:01sell8.00usdchfm1.22461.23581.22212007.06.07 20:281.22460.000.000.000.00
 772189RB26DETT
371141892007.06.07 16:53sell16.00usdchfm1.22661.23581.22412007.06.07 20:281.22470.000.000.00248.22
 772189RB26DETT
371319602007.06.07 19:30sell0.50eurusdm1.34281.33991.33642007.06.08 07:271.33990.000.000.2714.50
 772188RB26DETT[sl]
371367332007.06.07 20:31sell0.50usdchfm1.22391.24311.22142007.06.12 16:061.24310.000.00-1.41-77.23
 772189RB26DETT[sl]
371549972007.06.08 01:17buy0.50usdcadm1.06311.03911.06612007.06.08 09:581.06610.000.000.0014.07
 772190RB26DETT[tp]
371605692007.06.08 02:30sell1.00usdchfm1.22591.24311.22342007.06.12 16:061.24310.000.00-1.88-138.36
 772189RB26DETT[sl]
371860492007.06.08 07:27sell2.00usdchfm1.22801.24321.22552007.06.12 16:071.24290.000.00-3.76-239.76
 772189RB26DETT
371864992007.06.08 07:27sell0.50eurusdm1.33931.33581.33232007.06.08 09:431.33580.000.000.0017.50
 772188RB26DETT[sl]
372092052007.06.08 09:30sell4.00usdchfm1.23001.24321.22752007.06.12 16:061.24300.000.00-7.52-418.34
 772189RB26DETT
372178882007.06.08 09:43sell0.50eurusdm1.33571.35371.33322007.06.08 10:131.33320.000.000.0012.50
 772188RB26DETT[tp]
372224952007.06.08 10:04sell8.00usdchfm1.23201.24321.22952007.06.12 16:061.24290.000.00-15.04-701.59
 772189RB26DETT
372286272007.06.08 10:14sell16.00usdchfm1.23401.24321.23152007.06.12 16:061.24300.000.00-30.08-1 158.49
 772189RB26DETT
372439672007.06.08 11:03sell0.50eurusdm1.33391.35191.33142007.06.11 07:381.33390.000.000.270.00
 772188RB26DETT
372571912007.06.08 12:17sell1.00eurusdm1.33571.33391.33042007.06.11 07:381.33390.000.000.5418.00
 772188RB26DETT[sl]
374001142007.06.11 04:39sell0.50usdcadm1.06171.08571.05872007.06.13 14:091.06950.000.00-0.36-36.47
 772190RB26DETT
374303062007.06.11 07:38sell0.50eurusdm1.33401.35201.33152007.06.12 11:231.33400.000.000.270.00
 772188RB26DETT
374416132007.06.11 08:20sell1.00eurusdm1.33581.33401.33052007.06.12 11:231.33400.000.000.5418.00
 772188RB26DETT[sl]
377647402007.06.12 11:23sell0.50eurusdm1.33371.33191.32842007.06.12 14:331.33190.000.000.009.00
 772188RB26DETT[sl]
377998182007.06.12 14:08sell0.90usdcadm1.06431.08581.06132007.06.13 14:091.06960.000.00-0.31-44.60
 772190RB26DETT
378161482007.06.12 15:14sell0.50eurusdm1.33191.32941.32592007.06.13 00:501.32940.000.000.2712.50
 772188RB26DETT[sl]
378724382007.06.12 20:08sell1.62usdcadm1.06711.08611.06412007.06.13 14:091.06950.000.00-0.57-36.35
 772190RB26DETT
378833132007.06.12 21:01sell0.25usdchfm1.24211.26131.23962007.06.13 12:421.24340.000.000.00-2.61
 772189RB26DETT
379141552007.06.13 01:54buy0.50eurusdm1.33071.31271.33322007.06.13 12:421.32990.000.000.00-4.00
 772188RB26DETT
379659892007.06.13 06:35sell0.45usdchfm1.24411.26131.24162007.06.13 12:421.24350.000.000.002.17
 772189RB26DETT
379772722007.06.13 07:33buy1.00eurusdm1.32891.31271.33142007.06.13 12:421.32970.000.000.008.00
 772188RB26DETT
379846722007.06.13 07:51sell2.92usdcadm1.06961.08611.06662007.06.13 14:091.06950.000.000.002.73
 772190RB26DETT
379931412007.06.13 08:32sell5.26usdcadm1.07231.08631.06932007.06.13 14:091.06960.000.000.00132.78
 772190RB26DETT
380038112007.06.13 09:03buy2.00eurusdm1.32711.31271.32962007.06.13 12:421.32960.000.000.0050.00
 772188RB26DETT[tp]
380056592007.06.13 09:06sell0.81usdchfm1.24611.26131.24362007.06.13 12:421.24360.000.000.0016.28
 772189RB26DETT[tp]
380770802007.06.13 13:59buy0.50eurusdm1.32931.31131.33182007.06.14 14:041.33180.000.00-0.9112.50
 772188RB26DETT[tp]
380844612007.06.13 14:23sell0.25usdchfm1.24321.26241.24072007.06.15 13:191.24270.000.00-0.951.01
 772189RB26DETT
381044432007.06.13 16:14sell0.45usdchfm1.24521.26241.24272007.06.15 13:191.24270.000.00-1.699.05
 772189RB26DETT[tp]
381930992007.06.14 01:31sell0.50usdcadm1.06681.09081.06382007.06.15 10:071.06380.000.00-0.1814.10
 772190RB26DETT[tp]
383710872007.06.14 18:46sell0.50eurusdm1.33031.34831.32782007.06.15 13:371.33420.000.000.27-19.50
 772188RB26DETT
384107352007.06.15 02:11sell1.00eurusdm1.33211.34831.32962007.06.15 13:371.33410.000.000.00-20.00
 772188RB26DETT
384805702007.06.15 12:49sell2.00eurusdm1.33391.34831.33142007.06.15 13:371.33420.000.000.00-6.00
 772188RB26DETT
384940402007.06.15 13:20sell4.00eurusdm1.33571.34831.33322007.06.15 13:371.33410.000.000.0064.00
 772188RB26DETT
384943292007.06.15 13:20sell0.25usdchfm1.24281.26201.24032007.06.15 15:141.24230.000.000.001.01
 772189RB26DETT
385138132007.06.15 14:11sell0.45usdchfm1.24481.26201.24232007.06.15 15:141.24230.000.000.009.06
 772189RB26DETT[tp]
385198632007.06.15 14:38buy0.50eurusdm1.33521.33801.34152007.06.15 17:441.33800.000.000.0014.00
 772188RB26DETT[sl]
385498922007.06.15 17:31sell0.25usdchfm1.24101.26021.23852007.06.20 07:191.23850.000.00-0.725.05
 772189RB26DETT[tp]
385518872007.06.15 17:44buy0.50eurusdm1.33831.32031.34082007.06.18 09:381.34080.000.00-0.3012.50
 772188RB26DETT[tp]
385860822007.06.18 01:21sell0.25usdcadm1.06611.09011.06312007.06.18 15:321.07120.000.000.00-11.90
 772190RB26DETT
386273012007.06.18 07:32sell0.45usdcadm1.06871.09021.06572007.06.18 15:321.07130.000.000.00-10.92
 772190RB26DETT
386380052007.06.18 09:06sell0.81usdcadm1.07131.09031.06832007.06.18 15:321.07120.000.000.000.76
 772190RB26DETT
386473802007.06.18 10:30buy0.50eurusdm1.34091.34311.34662007.06.19 06:051.34310.000.00-0.3011.00
 772188RB26DETT[sl]
386634852007.06.18 12:43sell1.46usdcadm1.07381.09031.07082007.06.18 15:321.07110.000.000.0036.80
 772190RB26DETT
387552792007.06.19 02:00sell0.25usdcadm1.07071.09471.06772007.06.19 11:531.06770.000.000.007.02
 772190RB26DETT[tp]
388035182007.06.19 07:22sell0.50eurusdm1.34151.33921.33572007.06.19 09:101.33920.000.000.0011.50
 772188RB26DETT[sl]
388320072007.06.19 09:10sell0.50eurusdm1.33901.35701.33652007.06.20 19:251.34090.000.000.27-9.50
 772188RB26DETT
388669362007.06.19 12:02sell1.00eurusdm1.34081.35701.33832007.06.20 19:241.34130.000.000.54-5.00
 772188RB26DETT
389730102007.06.19 18:59sell2.00eurusdm1.34261.35701.34012007.06.20 19:241.34130.000.001.0826.00
 772188RB26DETT
390807292007.06.20 07:47sell0.25usdcadm1.06181.08581.05882007.06.20 15:151.06380.000.000.00-4.70
 772190RB26DETT
390831662007.06.20 07:58sell0.25usdchfm1.23791.25711.23542007.06.21 12:341.23980.000.00-0.71-3.83
 772189RB26DETT
390960262007.06.20 08:49sell0.45usdcadm1.06441.08591.06142007.06.20 15:151.06400.000.000.001.69
 772190RB26DETT
391330882007.06.20 12:32sell0.81usdcadm1.06701.08601.06402007.06.20 15:151.06400.000.000.0022.84
 772190RB26DETT[tp]
392075532007.06.20 20:02sell0.50eurusdm1.34031.35831.33782007.06.21 07:081.33780.000.000.8112.50
 772188RB26DETT[tp]
392767122007.06.21 02:48sell0.25usdcadm1.06661.09061.06362007.06.22 11:191.07140.000.00-0.09-11.20
 772190RB26DETT
393147192007.06.21 07:01sell0.45usdchfm1.23991.25711.23742007.06.21 12:341.23950.000.000.001.45
 772189RB26DETT
393204612007.06.21 07:12sell0.81usdchfm1.24191.25711.23942007.06.21 12:341.23940.000.000.0016.34
 772189RB26DETT[tp]
393340732007.06.21 07:47sell0.50eurusdm1.33761.35561.33512007.06.22 14:401.34460.000.000.27-35.00
 772188RB26DETT
393889522007.06.21 12:02sell1.00eurusdm1.33941.35561.33692007.06.22 14:401.34470.000.000.54-53.00
 772188RB26DETT
393966362007.06.21 12:30sell0.45usdcadm1.06921.09071.06622007.06.22 11:191.07130.000.00-0.16-8.82
 772190RB26DETT
394146372007.06.21 13:39sell0.81usdcadm1.07171.09071.06872007.06.22 11:181.07140.000.00-0.282.27
 772190RB26DETT
394516972007.06.21 17:36sell1.46usdcadm1.07431.09081.07132007.06.22 11:181.07130.000.00-0.5140.88
 772190RB26DETT[tp]
395115502007.06.22 02:30sell0.25usdchfm1.24141.26061.23892007.06.22 07:241.23890.000.000.005.04
 772189RB26DETT[tp]
395292482007.06.22 06:08sell2.00eurusdm1.34121.35561.33872007.06.22 14:391.34480.000.000.00-72.00
 772188RB26DETT
395478422007.06.22 07:27sell0.25usdchfm1.23871.25791.23622007.06.22 08:391.23620.000.000.005.06
 772189RB26DETT[tp]
395599902007.06.22 08:56sell0.25usdchfm1.23471.25391.23222007.06.22 12:201.23220.000.000.005.07
 772189RB26DETT[tp]
395751472007.06.22 11:12sell4.00eurusdm1.34301.35561.34052007.06.22 14:391.34470.000.000.00-68.00
 772188RB26DETT
395770742007.06.22 11:23sell0.25usdcadm1.07121.09521.06822007.06.22 14:251.06820.000.000.007.02
 772190RB26DETT[tp]
395873802007.06.22 12:17sell8.00eurusdm1.34481.35561.34232007.06.22 14:391.34480.000.000.000.00
 772188RB26DETT
396011072007.06.22 12:53sell16.00eurusdm1.34661.35561.34412007.06.22 14:391.34490.000.000.00272.00
 772188RB26DETT
397203852007.06.25 02:18sell0.56eurusdm1.34631.36431.34382007.06.26 07:201.34380.000.000.3014.00
 772188RB26DETT[tp]
397370872007.06.25 05:12buy0.56usdchfm1.22941.21021.23192007.06.26 07:201.22990.000.000.502.28
 772189RB26DETT
399008122007.06.26 03:35buy1.06usdchfm1.22741.21021.22992007.06.26 07:201.22990.000.000.0021.55
 772189RB26DETT[tp]
399287582007.06.26 07:21buy0.56usdchfm1.23071.21151.23322007.06.28 17:191.23110.000.000.501.82
 772189RB26DETT
399874662007.06.26 10:57buy0.56eurusdm1.34611.32811.34862007.06.27 09:431.34390.000.00-0.34-12.32
 772188RB26DETT
400171922007.06.26 12:39buy1.06usdchfm1.22871.21151.23122007.06.28 17:191.23120.000.000.9421.52
 772189RB26DETT[tp]
401421232007.06.26 23:08buy1.12eurusdm1.34431.32811.34682007.06.27 09:431.34400.000.000.00-3.36
 772188RB26DETT
402294222007.06.27 06:30buy2.24eurusdm1.34251.32811.34502007.06.27 09:431.34390.000.000.0031.36
 772188RB26DETT
403364222007.06.27 13:00sell0.56eurusdm1.34361.36161.34112007.07.02 14:201.36160.000.000.60-100.80
 772188RB26DETT[sl]
407498662007.06.29 01:01sell0.57usdchfm1.23221.25141.22972007.06.29 09:521.22970.000.000.0011.59
 772189RB26DETT[tp]
408214082007.06.29 10:04sell0.57usdchfm1.22741.24661.22492007.06.29 12:201.22490.000.000.0011.63
 772189RB26DETT[tp]
409351262007.07.01 22:09sell1.14eurusdm1.35401.37021.35152007.07.02 14:211.36160.000.000.00-86.64
 772188RB26DETT
409731142007.07.02 01:31buy0.57usdchfm1.22251.20331.22502007.07.03 07:461.21450.000.000.51-37.55
 772189RB26DETT
410181982007.07.02 06:17buy1.08usdchfm1.22051.20331.22302007.07.03 07:461.21450.000.000.96-53.36
 772189RB26DETT
410417602007.07.02 07:36buy2.05usdchfm1.21851.20331.22102007.07.03 07:461.21440.000.001.82-69.21
 772189RB26DETT
410438212007.07.02 07:37sell2.28eurusdm1.35591.37031.35342007.07.02 14:201.36180.000.000.00-134.52
 772188RB26DETT
410528402007.07.02 07:45buy3.89usdchfm1.21651.20331.21902007.07.03 07:461.21450.000.003.46-64.06
 772189RB26DETT
410770072007.07.02 08:51sell4.56eurusdm1.35781.37041.35532007.07.02 14:201.36160.000.000.00-173.28
 772188RB26DETT
410825962007.07.02 09:17buy7.39usdchfm1.21451.20331.21702007.07.03 07:461.21460.000.006.586.08
 772189RB26DETT
411264992007.07.02 12:29buy14.04usdchfm1.21251.20331.21502007.07.03 07:461.21450.000.0012.50231.21
 772189RB26DETT
411285492007.07.02 12:38sell9.12eurusdm1.35961.37041.35712007.07.02 14:201.36160.000.000.00-182.40
 772188RB26DETT
411683692007.07.02 14:38buy0.53eurusdm1.36191.34391.36442007.07.04 06:081.36270.000.00-0.644.24
 772188RB26DETT
413692192007.07.03 07:51buy0.53usdchfm1.21551.19631.21802007.07.05 11:161.21290.000.001.89-11.36
 772189RB26DETT
413726772007.07.03 07:55buy1.06eurusdm1.36011.34391.36262007.07.04 06:071.36260.000.00-0.6426.50
 772188RB26DETT[tp]
415691622007.07.04 06:08buy0.54eurusdm1.36271.34471.36522007.07.05 07:501.36340.000.00-0.983.78
 772188RB26DETT
416272962007.07.05 01:00buy1.08eurusdm1.36091.34471.36342007.07.05 07:491.36340.000.000.0027.00
 772188RB26DETT[tp]
416842392007.07.05 07:51buy1.08usdchfm1.21351.19631.21602007.07.05 11:161.21280.000.000.00-6.23
 772189RB26DETT
417009762007.07.05 09:18buy0.54eurusdm1.36481.34681.36732007.07.06 12:591.35940.000.00-0.33-29.16
 772188RB26DETT
417038592007.07.05 09:33buy2.16usdchfm1.21151.19631.21402007.07.05 11:161.21290.000.000.0024.93
 772189RB26DETT
417456882007.07.05 11:50buy0.54usdchfm1.21481.19561.21732007.07.05 13:221.21730.000.000.0011.09
 772189RB26DETT[tp]
417571582007.07.05 12:49buy1.08eurusdm1.36301.34681.36552007.07.06 12:591.35930.000.00-0.65-39.96
 772188RB26DETT
417707322007.07.05 13:23buy2.16eurusdm1.36121.34681.36372007.07.06 12:591.35920.000.00-1.31-43.20
 772188RB26DETT
417851092007.07.05 14:06buy4.32eurusdm1.35941.34681.36192007.07.06 12:591.35930.000.00-2.61-4.32
 772188RB26DETT
418758812007.07.06 04:31buy0.54usdchfm1.21881.19961.22132007.07.06 11:361.22130.000.000.0011.05
 772189RB26DETT[tp]
419454452007.07.06 12:34buy8.64eurusdm1.35761.34681.36012007.07.06 12:591.35920.000.000.00138.24
 772188RB26DETT
419868182007.07.06 14:00buy0.54eurusdm1.36091.34291.36342007.07.06 14:131.36340.000.000.0013.50
 772188RB26DETT[tp]
420148932007.07.06 15:27buy0.54eurusdm1.36331.34531.36582007.07.10 08:121.36370.000.00-0.662.16
 772188RB26DETT
420939812007.07.09 03:30sell0.54usdchfm1.21891.23811.21642007.07.09 08:591.21640.000.000.0011.10
 772189RB26DETT[tp]
421160882007.07.09 06:13buy1.08eurusdm1.36151.34531.36402007.07.10 08:111.36400.000.00-0.6527.00
 772188RB26DETT[tp]
421590542007.07.09 09:03sell0.54usdchfm1.21561.23481.21312007.07.10 08:241.21510.000.00-0.512.22
 772189RB26DETT
422226932007.07.09 16:31sell1.08usdchfm1.21761.23481.21512007.07.10 08:241.21510.000.00-1.0222.22
 772189RB26DETT[tp]
423338962007.07.10 08:37sell0.54usdchfm1.21421.23341.21172007.07.10 11:471.21170.000.000.0011.14
 772189RB26DETT[tp]
423340272007.07.10 08:38buy0.54eurusdm1.36491.34691.36742007.07.10 12:181.36740.000.000.0013.50
 772188RB26DETT[tp]
423656182007.07.10 11:47sell0.54usdchfm1.21131.23051.20882007.07.10 13:161.20880.000.000.0011.17
 772189RB26DETT[tp]
425900482007.07.11 01:20sell0.55usdchfm1.20281.22201.20032007.07.11 10:591.20230.000.000.002.29
 772189RB26DETT
425947452007.07.11 02:03sell1.09eurusdm1.37351.39151.37102007.07.11 11:551.37590.000.000.00-26.16
 772188RB26DETT
426250792007.07.11 05:38sell2.18eurusdm1.37531.39151.37282007.07.11 11:551.37580.000.000.00-10.90
 772188RB26DETT
426810132007.07.11 09:33sell1.10usdchfm1.20481.22201.20232007.07.11 10:591.20230.000.000.0022.87
 772189RB26DETT[tp]
427072762007.07.11 11:06sell0.55usdchfm1.20181.22101.19932007.07.12 06:521.20430.000.00-1.55-11.42
 772189RB26DETT
427183332007.07.11 11:38sell4.36eurusdm1.37711.39151.37462007.07.11 11:551.37590.000.000.0052.32
 772188RB26DETT
427932022007.07.11 15:12sell1.10usdchfm1.20381.22101.20132007.07.12 06:521.20440.000.00-3.10-5.48
 772189RB26DETT
428172062007.07.11 16:45buy1.10eurusdm1.37721.35921.37972007.07.12 07:281.37770.000.00-2.005.50
 772188RB26DETT
428415912007.07.11 19:34buy2.20eurusdm1.37541.35921.37792007.07.12 07:281.37790.000.00-3.9955.00
 772188RB26DETT[tp]
428533122007.07.11 20:32sell2.20usdchfm1.20581.22101.20332007.07.12 06:521.20430.000.00-6.2027.40
 772189RB26DETT
429280142007.07.12 07:00sell0.55usdchfm1.20331.22251.20082007.07.13 09:371.20290.000.00-0.521.83
 772189RB26DETT
429353702007.07.12 07:33buy1.10eurusdm1.37871.36071.38122007.07.12 21:351.37890.000.00-0.672.20
 772188RB26DETT
429853502007.07.12 12:53buy2.20eurusdm1.37691.37891.38242007.07.12 21:351.37890.000.00-1.3344.00
 772188RB26DETT[sl]
430589932007.07.12 23:22sell0.55eurusdm1.37831.39631.37582007.07.13 14:421.37830.000.000.000.00
 772188RB26DETT
431020532007.07.13 06:59sell1.10usdchfm1.20531.22251.20282007.07.13 09:371.20280.000.000.0022.86
 772189RB26DETT[tp]
431297982007.07.13 10:48buy0.55usdchfm1.20431.18511.20682007.07.13 14:021.20140.000.000.00-13.28
 772189RB26DETT
431392782007.07.13 12:31buy1.10usdchfm1.20231.18511.20482007.07.13 14:021.20130.000.000.00-9.16
 772189RB26DETT
431424782007.07.13 12:37sell1.10eurusdm1.38021.37821.37472007.07.13 14:421.37820.000.000.0022.00
 772188RB26DETT[sl]
431574282007.07.13 13:29buy2.20usdchfm1.19961.18441.20212007.07.13 14:021.20110.000.000.0027.47
 772189RB26DETT
431740262007.07.13 14:46sell0.56eurusdm1.37721.39521.37472007.07.16 07:361.37650.000.000.303.92
 772188RB26DETT
431813122007.07.13 15:34sell1.12eurusdm1.37901.37661.37312007.07.16 07:361.37660.000.000.6026.88
 772188RB26DETT[sl]
432225742007.07.16 02:02sell0.56usdchfm1.20231.22151.19982007.07.16 09:081.19980.000.000.0011.67
 772189RB26DETT[tp]
432556402007.07.16 07:37sell0.56eurusdm1.37641.39441.37392007.07.16 11:441.37870.000.000.00-12.88
 772188RB26DETT
432596812007.07.16 07:58sell1.12eurusdm1.37821.39441.37572007.07.16 11:431.37880.000.000.00-6.72
 772188RB26DETT
432706562007.07.16 09:08sell0.56usdchfm1.19991.21911.19742007.07.17 07:161.19940.000.00-0.532.33
 772189RB26DETT
432740022007.07.16 09:30sell2.24eurusdm1.38011.39451.37762007.07.16 11:401.37860.000.000.0033.60
 772188RB26DETT
432879322007.07.16 11:54sell1.12usdchfm1.20191.21911.19942007.07.17 07:161.19940.000.00-1.0523.35
 772189RB26DETT[tp]
432929862007.07.16 12:30sell0.56eurusdm1.37781.39581.37532007.07.17 09:191.37760.000.000.301.12
 772188RB26DETT
433635172007.07.17 06:48sell1.12eurusdm1.37961.37771.37422007.07.17 09:191.37770.000.000.0021.28
 772188RB26DETT[sl]
433688162007.07.17 07:19sell0.56usdchfm1.19931.21851.19682007.07.17 22:061.20160.000.00-0.53-10.72
 772189RB26DETT
433932622007.07.17 09:21sell0.56eurusdm1.37751.39551.37502007.07.18 07:381.37990.000.000.30-13.44
 772188RB26DETT
433954442007.07.17 09:33sell1.12usdchfm1.20131.21851.19882007.07.17 22:051.20170.000.00-1.05-3.73
 772189RB26DETT
434449762007.07.17 13:28sell2.24usdchfm1.20331.21851.20082007.07.17 22:051.20160.000.00-2.1131.69
 772189RB26DETT
435207872007.07.17 23:13sell1.12eurusdm1.37931.39551.37682007.07.18 07:381.37980.000.000.00-5.60
 772188RB26DETT
435340152007.07.18 00:19sell2.24eurusdm1.38161.39601.37912007.07.18 07:381.38000.000.000.0035.84
 772188RB26DETT
435728462007.07.18 02:48sell0.56usdchfm1.19771.21691.19522007.07.18 14:121.20160.000.000.00-18.18
 772189RB26DETT
436532692007.07.18 07:46sell1.12usdchfm1.19971.21691.19722007.07.18 14:121.20160.000.000.00-17.71
 772189RB26DETT
436545012007.07.18 07:46sell0.56eurusdm1.37881.37641.37292007.07.18 12:401.37640.000.000.0013.44
 772188RB26DETT[sl]
436604392007.07.18 07:54sell2.24usdchfm1.20171.21691.19922007.07.18 14:111.20200.000.000.00-5.59
 772189RB26DETT
437502202007.07.18 12:39sell4.48usdchfm1.20371.21691.20122007.07.18 14:111.20210.000.000.0059.63
 772189RB26DETT
437996492007.07.18 14:36buy0.56eurusdm1.38071.36271.38322007.07.19 08:541.38170.000.00-1.025.60
 772188RB26DETT
439134032007.07.19 05:54buy1.12eurusdm1.37891.38161.38512007.07.19 08:541.38160.000.000.0030.24
 772188RB26DETT[sl]
439628692007.07.19 11:15sell0.57eurusdm1.38121.39921.37872007.07.20 07:341.37870.000.000.3114.25
 772188RB26DETT[tp]
439938452007.07.19 15:31sell1.14usdchfm1.20221.21941.19972007.07.20 14:211.19970.000.00-1.0723.76
 772189RB26DETT[tp]
  0.00 0.00 -68.95 -1 771.94
Closed P/L: -1 840.89
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
442451222007.07.20 16:01buy0.57eurusdm1.38351.36551.3860 1.38250.000.00-0.34-5.70
 772188RB26DETT
442579052007.07.20 16:48buy1.14eurusdm1.38171.36551.3842 1.38250.000.00-0.699.12
 772188RB26DETT
438911132007.07.19 01:00sell0.56usdchfm1.20021.21941.1977 1.20060.000.00-1.06-1.87
 772189RB26DETT
  0.00 0.00 -2.09 1.55
 Floating P/L: -0.54
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 13 184.77 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 840.89 Floating P/L: -0.54 Margin: 113.50
Balance: 11 343.88 Equity: 11 343.34 Free Margin: 11 229.84
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 041.02 Gross Loss: 4 881.91 Total Net Profit: -1 840.89
Profit Factor: 0.62 Expected Payoff: -9.25  
Absolute Drawdown: 2 526.79 Maximal Drawdown: 3 088.13 (22.47%) Relative Drawdown: 22.47% (3 088.13)
 
Total Trades: 199 Short Positions (won %): 144 (63.19%) Long Positions (won %): 55 (65.45%)
Profit Trades (% of total): 127 (63.82%) Loss trades (% of total): 72 (36.18%)
Largest profit trade: 272.00 loss trade: -1 188.57
Average profit trade: 23.95 loss trade: -67.80
Maximum consecutive wins ($): 12 (188.65) consecutive losses ($): 6 (-2 793.46)
Maximal consecutive profit (count): 326.72 (8) consecutive loss (count): -2 793.46 (6)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3