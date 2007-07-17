|Account: 1471272
|Name: Tim Ayles
|Currency: USD
|2007 July 17, 14:38
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42453258
|2007.07.10 15:08
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6572
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:34
|1.6567
|0.00
|0.00
|28.28
|-33.27
|42453277
|2007.07.10 15:09
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6777
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:34
|0.6739
|0.00
|0.00
|13.72
|310.97
|42453368
|2007.07.10 15:09
|buy
|0.40
|eurjpy
|167.65
|0.00
|0.00
|2007.07.17 14:34
|168.47
|0.00
|0.00
|23.80
|268.33
|42453439
|2007.07.10 15:09
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4449
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:34
|2.4591
|0.00
|0.00
|93.24
|944.93
|42453405
|2007.07.10 15:09
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:33
|1.3784
|0.00
|0.00
|30.24
|-496.00
|42453443
|2007.07.10 15:10
|buy
|0.40
|gbpjpy
|247.30
|0.00
|0.00
|2007.07.17 14:33
|250.03
|0.00
|0.00
|57.54
|893.33
|42453446
|2007.07.10 15:10
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0241
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:33
|2.0458
|0.00
|0.00
|0.84
|-868.00
|42453457
|2007.07.10 15:10
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0515
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:33
|1.0430
|0.00
|0.00
|6.30
|-325.98
|42453466
|2007.07.10 15:10
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:33
|1.2026
|0.00
|0.00
|-26.32
|156.33
|42453497
|2007.07.10 15:10
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7796
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:33
|0.7911
|0.00
|0.00
|9.10
|460.00
|42453233
|2007.07.10 15:08
|sell
|0.40
|euraud
|1.5922
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:33
|1.5781
|0.00
|0.00
|25.62
|492.82
|42453222
|2007.07.10 15:08
|sell
|0.40
|chfjpy
|101.09
|0.00
|0.00
|2007.07.17 14:33
|101.70
|0.00
|0.00
|-9.38
|-199.57
|41160806
|2007.07.02 14:24
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0569
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:21
|1.0595
|0.00
|0.00
|0.90
|98.16
|41160677
|2007.07.02 14:23
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7801
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:21
|0.7815
|0.00
|0.00
|1.30
|56.00
|41160536
|2007.07.02 14:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0114
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:21
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.12
|-208.00
|41160321
|2007.07.02 14:23
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4358
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:21
|2.4512
|0.00
|0.00
|13.32
|1 013.49
|41160246
|2007.07.02 14:23
|buy
|0.40
|gbpjpy
|246.31
|0.00
|0.00
|2007.07.03 14:20
|246.53
|0.00
|0.00
|8.22
|71.97
|41160036
|2007.07.02 14:22
|buy
|0.40
|eurjpy
|166.67
|0.00
|0.00
|2007.07.03 14:20
|166.36
|0.00
|0.00
|3.40
|-101.41
|41159929
|2007.07.02 14:22
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6766
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:20
|0.6749
|0.00
|0.00
|1.96
|137.14
|41159793
|2007.07.02 14:22
|sell
|0.40
|euraud
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:20
|1.5923
|0.00
|0.00
|3.66
|-157.32
|41159787
|2007.07.02 14:22
|sell
|0.40
|chfjpy
|101.07
|0.00
|0.00
|2007.07.03 14:20
|100.63
|0.00
|0.00
|-1.34
|143.88
|41159700
|2007.07.02 14:21
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2107
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:20
|1.2161
|0.00
|0.00
|-1.88
|-88.81
|41159426
|2007.07.02 14:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:20
|1.3607
|0.00
|0.00
|2.16
|28.00
|41159244
|2007.07.02 14:21
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6485
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:20
|1.6541
|0.00
|0.00
|2.02
|184.27
|41158814
|2007.07.02 14:20
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6485
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:20
|1.6541
|0.00
|0.00
|2.02
|184.25
|41158492
|2007.07.02 14:20
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:20
|1.3607
|0.00
|0.00
|2.16
|20.00
|41158047
|2007.07.02 14:19
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2109
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:20
|1.2161
|0.00
|0.00
|-1.88
|-85.52
|40225055
|2007.06.27 06:13
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7638
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:31
|0.7692
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|40225112
|2007.06.27 06:13
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2285
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:31
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.22
|40225128
|2007.06.27 06:13
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0721
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:31
|1.0614
|0.00
|0.00
|0.00
|-806.48
|40225025
|2007.06.27 06:12
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9967
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:31
|2.0020
|0.00
|0.00
|0.00
|-424.00
|40224980
|2007.06.27 06:12
|buy
|0.80
|gbpjpy
|244.83
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:31
|246.29
|0.00
|0.00
|0.00
|949.06
|40224933
|2007.06.27 06:12
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.4537
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:31
|2.4651
|0.00
|0.00
|0.00
|1 480.76
|40224880
|2007.06.27 06:12
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:31
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|40224856
|2007.06.27 06:11
|buy
|0.80
|eurjpy
|164.79
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:31
|165.55
|0.00
|0.00
|0.00
|494.07
|40224795
|2007.06.27 06:11
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6727
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:31
|0.6724
|0.00
|0.00
|0.00
|48.05
|40224713
|2007.06.27 06:11
|buy
|1.60
|eurchf
|1.6505
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:31
|1.6568
|0.00
|0.00
|0.00
|818.38
|40224670
|2007.06.27 06:10
|sell
|0.80
|euraud
|1.5973
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|1.5894
|0.00
|0.00
|0.00
|535.24
|40224642
|2007.06.27 06:10
|sell
|0.80
|chfjpy
|99.77
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:30
|99.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-103.99
|39648352
|2007.06.22 17:20
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2303
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|1.2322
|0.00
|0.00
|-11.28
|-61.68
|39648330
|2007.06.22 17:20
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0688
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|1.0614
|0.00
|0.00
|2.70
|-278.88
|39648321
|2007.06.22 17:20
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7661
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|0.7691
|0.00
|0.00
|3.90
|120.00
|39648313
|2007.06.22 17:19
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9979
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|2.0019
|0.00
|0.00
|0.36
|-160.00
|39648307
|2007.06.22 17:19
|buy
|0.40
|gbpjpy
|247.62
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:30
|246.28
|0.00
|0.00
|24.66
|-435.56
|39648289
|2007.06.22 17:19
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4589
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|2.4653
|0.00
|0.00
|39.96
|415.65
|39648257
|2007.06.22 17:19
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|1.3454
|0.00
|0.00
|12.96
|16.00
|39648250
|2007.06.22 17:19
|buy
|0.40
|eurjpy
|166.75
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:30
|165.55
|0.00
|0.00
|10.20
|-390.05
|39648242
|2007.06.22 17:18
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6733
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|0.6724
|0.00
|0.00
|5.88
|72.07
|39648236
|2007.06.22 17:18
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6559
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|1.6570
|0.00
|0.00
|12.12
|71.44
|39648224
|2007.06.22 17:18
|sell
|0.40
|euraud
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|1.5893
|0.00
|0.00
|10.98
|-23.72
|39648212
|2007.06.22 17:18
|sell
|0.40
|chfjpy
|100.66
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:30
|99.93
|0.00
|0.00
|-4.02
|237.21
|36839327
|2007.06.05 19:49
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.64
|0.00
|0.00
|2007.06.10 22:53
|98.46
|0.00
|0.00
|-8.04
|387.91
|36839329
|2007.06.05 19:49
|sell
|0.40
|euraud
|1.6142
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:53
|1.5843
|0.00
|0.00
|21.96
|1 009.06
|36839333
|2007.06.05 19:50
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6468
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:53
|1.6511
|0.00
|0.00
|24.24
|278.34
|36839337
|2007.06.05 19:50
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:53
|1.3360
|0.00
|0.00
|25.92
|1 296.00
|36839345
|2007.06.05 19:50
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4262
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:53
|2.4319
|0.00
|0.00
|79.92
|368.97
|36839352
|2007.06.05 19:50
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6786
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:53
|0.6790
|0.00
|0.00
|11.76
|-31.48
|36839364
|2007.06.05 19:50
|buy
|0.40
|eurjpy
|164.15
|0.00
|0.00
|2007.06.10 22:53
|162.51
|0.00
|0.00
|20.40
|-539.29
|36839368
|2007.06.05 19:51
|buy
|0.40
|gbpjpy
|241.84
|0.00
|0.00
|2007.06.10 22:53
|239.37
|0.00
|0.00
|49.32
|-812.10
|36839369
|2007.06.05 19:51
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:53
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.72
|964.00
|36839371
|2007.06.05 19:51
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7498
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:52
|0.7609
|0.00
|0.00
|7.80
|444.00
|36839374
|2007.06.05 19:51
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0632
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:52
|1.0613
|0.00
|0.00
|5.40
|-71.61
|36839378
|2007.06.05 19:51
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2175
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:52
|1.2364
|0.00
|0.00
|-22.56
|-611.45
|36090806
|2007.05.29 19:19
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.19
|0.00
|0.00
|2007.06.01 01:10
|99.41
|0.00
|0.00
|-6.70
|-72.25
|36090812
|2007.05.29 19:20
|sell
|0.40
|euraud
|1.6428
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|1.6246
|0.00
|0.00
|18.30
|603.15
|36090814
|2007.05.29 19:20
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6480
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|1.6483
|0.00
|0.00
|20.20
|19.59
|36090815
|2007.05.29 19:20
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6791
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|0.6797
|0.00
|0.00
|9.80
|-47.52
|36090818
|2007.05.29 19:20
|buy
|0.40
|eurjpy
|163.53
|0.00
|0.00
|2007.06.01 01:10
|163.81
|0.00
|0.00
|17.00
|91.98
|36090820
|2007.05.29 19:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|1.3453
|0.00
|0.00
|21.60
|-40.00
|36090822
|2007.05.29 19:21
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4261
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|2.4256
|0.00
|0.00
|66.60
|-32.65
|36090823
|2007.05.29 19:21
|buy
|0.40
|gbpjpy
|240.75
|0.00
|0.00
|2007.06.01 01:10
|241.06
|0.00
|0.00
|41.10
|101.83
|36090825
|2007.05.29 19:21
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9796
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.60
|-12.00
|36090826
|2007.05.29 19:21
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2251
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|1.2256
|0.00
|0.00
|-18.80
|-16.32
|36090831
|2007.05.29 19:21
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0738
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|1.0704
|0.00
|0.00
|4.50
|-127.06
|36090835
|2007.05.29 19:21
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7263
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|0.7377
|0.00
|0.00
|6.50
|456.00
|34878039
|2007.05.18 01:42
|balance
|Deposit
|100 000.00
|0.00
|0.00
|795.08
|9 016.44
|Closed P/L:
|9 811.52
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34878071
|2007.05.18 01:43
|sell
|0.20
|chfjpy
|98.80
|0.00
|0.00
|101.73
|0.00
|0.00
|-36.85
|-479.30
|34878073
|2007.05.18 01:43
|sell
|0.20
|euraud
|1.6398
|0.0000
|0.0000
|1.5769
|0.00
|0.00
|100.65
|1 100.25
|34878086
|2007.05.18 01:44
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6564
|0.0000
|0.0000
|1.6566
|0.00
|0.00
|111.10
|6.66
|34878111
|2007.05.18 01:44
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6832
|0.0000
|0.0000
|0.6740
|0.00
|0.00
|53.90
|376.40
|34878126
|2007.05.18 01:44
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.72
|0.00
|0.00
|168.47
|0.00
|0.00
|93.50
|777.22
|34878151
|2007.05.18 01:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|1.3786
|0.00
|0.00
|118.80
|-1 180.00
|34878160
|2007.05.18 01:45
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4239
|0.0000
|0.0000
|2.4586
|0.00
|0.00
|366.30
|1 154.74
|34878180
|2007.05.18 01:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|239.57
|0.00
|0.00
|250.01
|0.00
|0.00
|226.05
|1 708.25
|34878225
|2007.05.18 01:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9740
|0.0000
|0.0000
|2.0457
|0.00
|0.00
|3.30
|-1 434.00
|34878253
|2007.05.18 01:45
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7293
|0.0000
|0.0000
|0.7913
|0.00
|0.00
|35.75
|1 240.00
|34878266
|2007.05.18 01:46
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0994
|0.0000
|0.0000
|1.0425
|0.00
|0.00
|24.75
|-1 091.61
|34878276
|2007.05.18 01:46
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2274
|0.0000
|0.0000
|1.2024
|0.00
|0.00
|-103.40
|415.83
|0.00
|0.00
|993.85
|2 594.44
|Floating P/L:
|3 588.29
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|9 811.52
|Floating P/L:
|3 588.29
|Margin:
|1 500.00
|Balance:
|109 811.52
|Equity:
|113 399.81
|Free Margin:
|111 899.81
|Details:
|Gross Profit:
|17 764.42
|Gross Loss:
|7 952.90
|Total Net Profit:
|9 811.52
|Profit Factor:
|2.23
|Expected Payoff:
|130.82
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|1 470.70 (1.37%)
|Total Trades:
|75
|Short Positions (won %):
|38 (44.74%)
|Long Positions (won %):
|37 (70.27%)
|Profit Trades (% of total):
|43 (57.33%)
|Loss trades (% of total):
|32 (42.67%)
|Largest
|profit trade:
|1 480.76
|loss trade:
|-867.16
|Average
|profit trade:
|413.13
|loss trade:
|-248.53
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (3 717.47)
|consecutive losses ($):
|3 (-1 470.70)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 717.47 (6)
|consecutive loss (count):
|-1 470.70 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2