Interbank FX, LLC

Account: 1425283 Name: Tim Ayles Currency: USD 2007 July 16, 15:32
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
304432922007.04.05 01:31balanceDeposit100 000.00
305492072007.04.05 13:35buy0.40usdchf1.21420.00000.00002007.04.09 19:541.22600.000.007.12384.99
305491672007.04.05 13:35buy0.40usdcad1.15230.00000.00002007.04.09 19:541.15240.000.001.803.47
305491222007.04.05 13:35buy0.40nzdusd0.72350.00000.00002007.04.09 19:540.72020.000.002.60-132.00
305490232007.04.05 13:35buy0.40gbpchf2.39500.00000.00002007.04.09 19:542.40540.000.0013.32339.32
305488882007.04.05 13:34sell0.40eurusd1.34260.00000.00002007.04.09 19:541.33610.000.004.32260.00
305489232007.04.05 13:34buy0.40gbpusd1.97290.00000.00002007.04.09 19:541.96150.000.00-0.32-456.00
305487872007.04.05 13:34buy0.40eurjpy159.300.000.002007.04.09 19:54159.360.000.006.8020.12
305487492007.04.05 13:34sell0.40eurgbp0.68050.00000.00002007.04.09 19:540.68120.000.003.92-54.93
305486672007.04.05 13:34buy0.40eurchf1.63000.00000.00002007.04.09 19:541.63810.000.004.04264.27
305486302007.04.05 13:33sell0.40euraud1.63980.00000.00002007.04.09 19:541.63560.000.007.32137.30
305485792007.04.05 13:33sell0.40chfjpy97.700.000.002007.04.09 19:5497.320.000.00-2.68127.40
305484992007.04.05 13:33sell0.40audusd0.81830.00000.00002007.04.09 19:540.81730.000.00-1.9240.00
305484212007.04.05 13:33buy0.40audjpy97.160.000.002007.04.09 19:5497.430.000.008.4090.54
321931982007.04.19 06:14buy0.80audjpy98.170.000.002007.04.19 18:2598.790.000.000.00419.13
321932392007.04.19 06:14sell0.80audusd0.83190.00000.00002007.04.19 18:250.83530.000.000.00-272.00
321932762007.04.19 06:14sell0.80chfjpy98.000.000.002007.04.19 18:2598.260.000.000.00-175.74
321932852007.04.19 06:15sell0.80euraud1.63200.00000.00002007.04.19 18:251.62940.000.000.00173.74
321933292007.04.19 06:15buy0.80eurchf1.63410.00000.00002007.04.19 18:251.63890.000.000.00318.75
321933562007.04.19 06:15sell0.80eurgbp0.67810.00000.00002007.04.19 18:250.67950.000.000.00-224.30
321933732007.04.19 06:15buy0.80eurjpy160.200.000.002007.04.19 18:25160.960.000.000.00513.81
321933882007.04.19 06:15buy0.80gbpchf2.40880.00000.00002007.04.19 18:252.41250.000.000.00245.68
321934332007.04.19 06:15buy0.80gbpusd2.00320.00000.00002007.04.19 18:252.00210.000.000.00-88.00
321934782007.04.19 06:16buy0.80nzdusd0.73910.00000.00002007.04.19 18:250.74410.000.000.00400.00
321935202007.04.19 06:16buy0.80usdcad1.13030.00000.00002007.04.19 18:251.12840.000.000.00-134.70
321935572007.04.19 06:16buy0.80usdchf1.20240.00000.00002007.04.19 18:261.20470.000.000.00152.74
321981362007.04.19 06:36sell0.80eurusd1.35780.00000.00002007.04.19 18:261.36040.000.000.00-208.00
327054172007.04.24 14:28buy0.80usdchf1.20170.00000.00002007.04.25 07:191.20290.000.007.1279.81
327054002007.04.24 14:28buy0.80usdcad1.12080.00000.00002007.04.25 07:191.12150.000.001.8049.93
327053362007.04.24 14:27buy0.80nzdusd0.74390.00000.00002007.04.25 07:190.74640.000.002.60200.00
327052832007.04.24 14:27buy0.80gbpusd2.00360.00000.00002007.04.25 07:192.00290.000.00-0.32-56.00
327052222007.04.24 14:27buy0.80gbpchf2.40770.00000.00002007.04.25 07:192.40970.000.0013.32133.00
327051472007.04.24 14:27sell0.80eurusd1.36270.00000.00002007.04.25 07:191.36430.000.004.32-128.00
327049862007.04.24 14:26buy0.80audjpy98.210.000.002007.04.25 07:1998.610.000.008.40270.27
327050022007.04.24 14:26sell0.80audusd0.82920.00000.00002007.04.25 07:190.83330.000.00-1.92-328.00
327050102007.04.24 14:26sell0.80chfjpy98.490.000.002007.04.25 07:1998.450.000.00-2.6827.02
327050502007.04.24 14:27sell0.80euraud1.64300.00000.00002007.04.25 07:191.63800.000.007.32333.32
327050762007.04.24 14:27buy0.80eurchf1.63770.00000.00002007.04.25 07:191.64130.000.004.04239.38
327051082007.04.24 14:27sell0.80eurgbp0.67990.00000.00002007.04.25 07:200.68120.000.003.92-208.34
327051262007.04.24 14:27buy0.80eurjpy161.360.000.002007.04.25 07:20161.530.000.006.80114.85
320944192007.04.18 14:52buy0.40usdchf1.20550.00000.00002007.05.01 15:201.21290.000.0046.28244.04
320944112007.04.18 14:52buy0.40usdcad1.12880.00000.00002007.05.01 15:201.10780.000.0011.70-758.26
320944072007.04.18 14:52buy0.40nzdusd0.74260.00000.00002007.05.01 15:200.74140.000.0016.90-48.00
320943902007.04.18 14:52buy0.40gbpchf2.41840.00000.00002007.05.01 15:202.42650.000.0086.58267.11
320943812007.04.18 14:52buy0.40gbpusd2.00650.00000.00002007.05.01 15:202.00030.000.00-2.08-248.00
320943662007.04.18 14:51sell0.40eurusd1.35830.00000.00002007.05.01 15:201.36140.000.0028.08-124.00
320943622007.04.18 14:51sell0.40eurgbp0.67690.00000.00002007.05.01 15:200.68070.000.0025.48-304.09
320943612007.04.18 14:51buy0.40eurchf1.63740.00000.00002007.05.01 15:201.65110.000.0026.26451.78
320943552007.04.18 14:51sell0.40euraud1.62500.00000.00002007.05.01 15:211.64180.000.0047.58-557.49
320943262007.04.18 14:51sell0.40chfjpy98.090.000.002007.05.01 15:2198.790.000.00-17.42-233.78
320943202007.04.18 14:51sell0.40audusd0.83540.00000.00002007.05.01 15:210.82960.000.00-12.48232.00
320943152007.04.18 14:51buy0.40audjpy98.870.000.002007.05.01 15:2199.260.000.0054.60130.29
320943042007.04.18 14:50buy0.40eurjpy160.630.000.002007.05.01 15:21163.020.000.0044.20798.46
339020122007.05.04 14:43buy0.40usdcad1.10700.00000.00002007.05.08 03:261.10090.000.001.80-221.64
339019762007.05.04 14:42buy0.40nzdusd0.73590.00000.00002007.05.08 03:260.73890.000.002.60120.00
339019572007.05.04 14:42buy0.40gbpusd1.99180.00000.00002007.05.08 03:261.99580.000.00-0.32160.00
339019282007.05.04 14:42buy0.40gbpchf2.41080.00000.00002007.05.08 03:262.41770.000.0013.32227.87
339019192007.05.04 14:42sell0.40euraud1.65570.00000.00002007.05.08 03:261.64050.000.007.32504.88
339019182007.05.04 14:42sell0.40chfjpy99.250.000.002007.05.08 03:2698.870.000.00-2.68126.93
339019162007.05.04 14:41sell0.40audusd0.82040.00000.00002007.05.08 03:260.83040.000.00-1.92-400.00
339019112007.05.04 14:41buy0.40audjpy98.660.000.002007.05.08 03:2699.360.000.008.40233.88
339019072007.05.04 14:41sell0.40eurgbp0.68220.00000.00002007.05.08 03:260.68230.000.003.92-7.99
339019022007.05.04 14:41buy0.40eurchf1.64500.00000.00002007.05.08 03:261.64900.000.004.04132.10
339018892007.05.04 14:41buy0.40usdchf1.21050.00000.00002007.05.08 03:271.21120.000.007.1223.12
339018812007.05.04 14:40sell0.40eurusd1.35880.00000.00002007.05.08 03:271.36150.000.004.32-108.00
339018762007.05.04 14:40buy0.40eurjpy163.340.000.002007.05.08 03:27162.990.000.006.80-116.94
343294272007.05.10 21:01buy0.40usdchf1.22010.00000.00002007.05.23 14:281.22590.000.0035.60189.25
343294142007.05.10 21:01buy0.40usdcad1.11140.00000.00002007.05.23 14:281.08250.000.009.00-1 067.90
343293992007.05.10 21:01buy0.40gbpusd1.97970.00000.00002007.05.23 14:281.98810.000.00-1.60336.00
343293452007.05.10 21:01sell0.40chfjpy98.230.000.002007.05.23 14:2899.070.000.00-13.40-276.68
343292972007.05.10 21:01sell0.40audusd0.82660.00000.00002007.05.23 14:280.82530.000.00-9.6052.00
343292792007.05.10 21:00buy0.40nzdusd0.72760.00000.00002007.05.23 14:280.73050.000.0013.00116.00
343292702007.05.10 20:59buy0.40gbpchf2.41500.00000.00002007.05.23 14:282.43760.000.0073.26737.48
343292522007.05.10 20:59sell0.40eurusd1.34840.00000.00002007.05.23 14:281.34860.000.0023.76-8.00
343292362007.05.10 20:59buy0.40eurjpy161.710.000.002007.05.23 14:28163.720.000.0037.40662.22
343292312007.05.10 20:59sell0.40eurgbp0.68120.00000.00002007.05.23 14:280.67830.000.0021.56230.72
343292272007.05.10 20:58buy0.40eurchf1.64530.00000.00002007.05.23 14:291.65290.000.0022.22248.04
343292242007.05.10 20:58sell0.40euraud1.63060.00000.00002007.05.23 14:291.63480.000.0040.26-138.67
343292182007.05.10 20:58buy0.40audjpy99.170.000.002007.05.23 14:29100.150.000.0046.20322.87
360907992007.05.29 19:19buy0.40usdchf1.22540.00000.00002007.06.01 01:121.22520.000.0017.80-6.53
360907972007.05.29 19:19buy0.40usdcad1.07360.00000.00002007.06.01 01:121.07050.000.004.50-115.83
360907902007.05.29 19:19buy0.40nzdusd0.72630.00000.00002007.06.01 01:120.73760.000.006.50452.00
360907732007.05.29 19:19buy0.40gbpusd1.98000.00000.00002007.06.01 01:121.97960.000.00-0.80-16.00
360907532007.05.29 19:18buy0.40gbpchf2.42600.00000.00002007.06.01 01:132.42560.000.0033.30-13.06
360907252007.05.29 19:18sell0.40eurusd1.34480.00000.00002007.06.01 01:131.34530.000.0010.80-20.00
360907072007.05.29 19:18buy0.40eurjpy163.530.000.002007.06.01 01:13163.800.000.0017.0088.70
360906802007.05.29 19:18sell0.40eurgbp0.67920.00000.00002007.06.01 01:130.67970.000.009.80-39.60
360906712007.05.29 19:18buy0.40eurchf1.64780.00000.00002007.06.01 01:131.64830.000.0010.1016.32
360906682007.05.29 19:18sell0.40euraud1.64260.00000.00002007.06.01 01:131.62450.000.0018.30599.90
360906392007.05.29 19:18sell0.40chfjpy99.190.000.002007.06.01 01:1399.410.000.00-6.70-72.25
360906092007.05.29 19:18sell0.40audusd0.81820.00000.00002007.06.01 01:130.82860.000.00-4.80-416.00
360906012007.05.29 19:17buy0.40audjpy99.560.000.002007.06.01 01:13100.830.000.0021.00417.22
403896332007.06.27 17:31buy0.80usdchf1.22830.00000.00002007.06.27 22:581.22950.000.000.0078.08
403896292007.06.27 17:31buy0.80usdcad1.07260.00000.00002007.06.27 22:581.06970.000.000.00-216.88
403896112007.06.27 17:31buy0.80nzdusd0.75860.00000.00002007.06.27 22:580.76400.000.000.00432.00
403895842007.06.27 17:30buy0.80gbpusd1.99810.00000.00002007.06.27 22:581.99940.000.000.00104.00
403895772007.06.27 17:30buy0.80gbpchf2.45370.00000.00002007.06.27 22:582.45790.000.000.00273.29
403895542007.06.27 17:30sell0.80eurusd1.34430.00000.00002007.06.27 22:581.34570.000.000.00-112.00
403894552007.06.27 17:30buy0.80eurjpy164.510.000.002007.06.27 22:58165.710.000.000.00779.28
403893262007.06.27 17:30sell0.80eurgbp0.67290.00000.00002007.06.27 22:580.67320.000.000.00-48.00
403892732007.06.27 17:30buy0.80eurchf1.65120.00000.00002007.06.27 22:591.65410.000.000.00188.71
403892702007.06.27 17:29sell0.80euraud1.60840.00000.00002007.06.27 22:591.60300.000.000.00362.80
403892612007.06.27 17:29sell0.80chfjpy99.610.000.002007.06.27 22:59100.230.000.000.00-402.53
403892562007.06.27 17:29sell0.80audusd0.83550.00000.00002007.06.27 22:590.83970.000.000.00-336.00
403892532007.06.27 17:29buy0.80audjpy102.310.000.002007.06.27 22:59103.370.000.000.00688.37
396484092007.06.22 17:21sell0.40audusd0.84680.00000.00002007.06.28 17:250.84690.000.00-2.88-4.00
396484122007.06.22 17:21buy0.40audjpy104.990.000.002007.06.28 17:25104.150.000.0012.60-273.04
396484132007.06.22 17:21sell0.40chfjpy100.680.000.002007.06.28 17:2599.990.000.00-4.02224.22
396484412007.06.22 17:22sell0.40euraud1.58840.00000.00002007.06.28 17:251.58980.000.0010.98-47.42
396484432007.06.22 17:22buy0.40eurchf1.65560.00000.00002007.06.28 17:251.65670.000.006.0635.75
396484462007.06.22 17:22sell0.40eurgbp0.67340.00000.00002007.06.28 17:250.67260.000.005.8864.06
396484542007.06.22 17:22buy0.40eurjpy166.720.000.002007.06.28 17:25165.610.000.0010.20-360.80
396484592007.06.22 17:22sell0.40eurusd1.34540.00000.00002007.06.28 17:251.34590.000.006.48-20.00
396485282007.06.22 17:22buy0.40gbpchf2.45820.00000.00002007.06.28 17:252.46350.000.0019.98172.22
396485442007.06.22 17:22buy0.40gbpusd1.99790.00000.00002007.06.28 17:252.00140.000.00-0.48140.00
396485752007.06.22 17:23buy0.40nzdusd0.76590.00000.00002007.06.28 17:250.76930.000.003.90136.00
396485772007.06.22 17:23buy0.40usdchf1.23050.00000.00002007.06.28 17:251.23100.000.0010.6816.25
396485832007.06.22 17:23buy0.40usdcad1.06880.00000.00002007.06.28 17:251.06150.000.002.70-275.08
411612592007.07.02 14:24buy0.40usdchf1.21130.00000.00002007.07.03 14:211.21560.000.003.56141.49
411613482007.07.02 14:25buy0.40usdcad1.05720.00000.00002007.07.03 14:211.05950.000.000.9086.83
411614722007.07.02 14:25buy0.40nzdusd0.78060.00000.00002007.07.03 14:210.78160.000.001.3040.00
411615782007.07.02 14:25buy0.40gbpusd2.01180.00000.00002007.07.03 14:212.01620.000.00-0.16176.00
411616792007.07.02 14:25buy0.40eurjpy166.640.000.002007.07.03 14:21166.350.000.003.40-94.88
411617482007.07.02 14:25buy0.40eurchf1.64880.00000.00002007.07.03 14:211.65410.000.002.02174.40
411617752007.07.02 14:25sell0.40eurgbp0.67670.00000.00002007.07.03 14:210.67500.000.001.96137.12
411618912007.07.02 14:26buy0.40gbpchf2.43610.00000.00002007.07.03 14:212.45110.000.006.66493.55
411619542007.07.02 14:26sell0.40eurusd1.36130.00000.00002007.07.03 14:211.36060.000.002.1628.00
411620192007.07.02 14:26sell0.40euraud1.58760.00000.00002007.07.03 14:221.59180.000.003.66-143.66
411620812007.07.02 14:26sell0.40chfjpy101.050.000.002007.07.03 14:22100.600.000.00-1.34147.18
411622822007.07.02 14:27buy0.40audjpy104.990.000.002007.07.03 14:22104.500.000.004.20-160.30
411621482007.07.02 14:26sell0.40audusd0.85720.00000.00002007.07.03 14:220.85510.000.00-0.9684.00
424537722007.07.10 15:14buy0.40usdcad1.05200.00000.00002007.07.16 14:581.04300.000.005.40-345.16
424536512007.07.10 15:12buy0.40audjpy105.280.000.002007.07.16 14:59106.380.000.0025.20360.47
424536552007.07.10 15:12sell0.40audusd0.86140.00000.00002007.07.16 14:590.87220.000.00-5.76-432.00
424536652007.07.10 15:13sell0.40chfjpy101.130.000.002007.07.16 15:00101.480.000.00-8.04-114.67
424536842007.07.10 15:13buy0.40eurchf1.65680.00000.00002007.07.16 15:001.65690.000.0012.123.33
424536702007.07.10 15:13sell0.40euraud1.59200.00000.00002007.07.16 15:001.58050.000.0021.96401.12
424536902007.07.10 15:13sell0.40eurgbp0.67760.00000.00002007.07.16 15:000.67660.000.0011.7681.46
424537112007.07.10 15:13sell0.40eurusd1.37200.00000.00002007.07.16 15:001.37760.000.0012.96-224.00
424537042007.07.10 15:13buy0.40eurjpy167.630.000.002007.07.16 15:00168.110.000.0020.40157.31
424537242007.07.10 15:13buy0.40gbpchf2.44440.00000.00002007.07.16 15:012.44920.000.0039.96159.62
424537432007.07.10 15:14buy0.40gbpusd2.02450.00000.00002007.07.16 15:012.03610.000.00-0.96464.00
424537632007.07.10 15:14buy0.40nzdusd0.77920.00000.00002007.07.16 15:010.79090.000.007.80468.00
424537762007.07.10 15:14buy0.40usdchf1.20760.00000.00002007.07.16 15:011.20290.000.0021.36-156.29
  0.00 0.00 1 227.90 9 207.50
Closed P/L: 10 435.40
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
304434042007.04.05 01:33buy0.20audjpy97.260.000.00 106.340.000.00203.701 488.89
304438492007.04.05 01:45sell0.20audusd0.81910.00000.0000 0.87230.000.00-46.56-1 064.00
304437462007.04.05 01:40sell0.20chfjpy97.250.000.00 101.480.000.00-64.99-693.45
304434632007.04.05 01:34sell0.20euraud1.63150.00000.0000 1.58080.000.00177.51884.51
304433882007.04.05 01:33buy0.20eurchf1.63080.00000.0000 1.65700.000.0097.97435.84
304433912007.04.05 01:33sell0.20eurgbp0.67660.00000.0000 0.67660.000.0095.060.00
304432952007.04.05 01:31buy0.20eurjpy158.680.000.00 168.090.000.00164.901 543.01
304432962007.04.05 01:31sell0.20eurusd1.33730.00000.0000 1.37830.000.00104.76-820.00
304433962007.04.05 01:33buy0.20gbpchf2.40970.00000.0000 2.44950.000.00323.01662.06
304439122007.04.05 01:46buy0.20gbpusd1.97660.00000.0000 2.03730.000.00-7.761 214.00
304434962007.04.05 01:34buy0.20nzdusd0.72170.00000.0000 0.79180.000.0063.051 402.00
304436502007.04.05 01:38buy0.20usdcad1.15930.00000.0000 1.04250.000.0043.65-2 240.77
304433062007.04.05 01:31buy0.20usdchf1.21940.00000.0000 1.20230.000.00172.66-284.45
  0.00 0.00 1 326.96 2 527.64
 Floating P/L: 3 854.60
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 10 435.40 Floating P/L: 3 854.60 Margin: 1 300.00
Balance: 110 435.40 Equity: 114 290.00 Free Margin: 112 990.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 21 695.96 Gross Loss: 11 260.56 Total Net Profit: 10 435.40
Profit Factor: 1.93 Expected Payoff: 72.97  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 1 331.65 (1.29%)  
 
Total Trades: 143 Short Positions (won %): 55 (41.82%) Long Positions (won %): 88 (76.14%)
Profit Trades (% of total): 90 (62.94%) Loss trades (% of total): 53 (37.06%)
Largest profit trade: 842.66 loss trade: -1 058.90
Average profit trade: 241.07 loss trade: -212.46
Maximum consecutive wins ($): 7 (2 220.06) consecutive losses ($): 3 (-624.61)
Maximal consecutive profit (count): 2 220.06 (7) consecutive loss (count): -1 058.90 (1)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1