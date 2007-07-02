|Account: 125950
|Name: dmarek
|Currency: CZK
|2007 July 11, 21:46
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3052052
|2007.07.11 21:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|1.9838
|2.0434
|2007.07.11 21:25
|2.0342
|0.00
|0.00
|0.00
|82.36
|3052043
|2007.07.11 21:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0336
|1.9836
|2.0432
|2007.07.11 21:14
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|41.19
|3052022
|2007.07.11 21:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0335
|1.9835
|2.0431
|2007.07.11 21:14
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|61.78
|3051996
|2007.07.11 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0336
|1.9836
|2.0432
|2007.07.11 21:14
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|41.19
|3051993
|2007.07.11 20:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|1.9838
|2.0434
|2007.07.11 21:25
|2.0342
|0.00
|0.00
|0.00
|82.36
|3051989
|2007.07.11 20:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0339
|1.9839
|2.0435
|2007.07.11 21:25
|2.0342
|0.00
|0.00
|0.00
|61.77
|3051974
|2007.07.11 20:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|1.9838
|2.0434
|2007.07.11 21:20
|2.0340
|0.00
|0.00
|0.00
|41.19
|3051965
|2007.07.11 20:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|1.9838
|2.0434
|2007.07.11 21:19
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|20.60
|3051955
|2007.07.11 20:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0336
|1.9836
|2.0432
|2007.07.11 21:14
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|41.19
|3051948
|2007.07.11 20:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|1.9838
|2.0434
|2007.07.11 21:15
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051942
|2007.07.11 20:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0336
|1.9836
|2.0432
|2007.07.11 21:14
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|41.19
|3051923
|2007.07.11 20:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0335
|1.9835
|2.0431
|2007.07.11 21:14
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|61.78
|3051912
|2007.07.11 20:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 21:10
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|102.96
|3051881
|2007.07.11 20:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0335
|1.9835
|2.0431
|2007.07.11 21:14
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|61.78
|3051878
|2007.07.11 20:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 21:10
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|82.37
|3051873
|2007.07.11 20:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 21:10
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|102.96
|3051861
|2007.07.11 20:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.11 20:43
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051846
|2007.07.11 20:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 20:52
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051845
|2007.07.11 20:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:58
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|82.35
|3051837
|2007.07.11 20:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 20:52
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051808
|2007.07.11 20:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:58
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|61.76
|3051800
|2007.07.11 20:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 21:10
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|82.37
|3051772
|2007.07.11 20:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 20:52
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051770
|2007.07.11 20:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:57
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|3051752
|2007.07.11 20:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 20:52
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051743
|2007.07.11 20:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0329
|1.9829
|2.0425
|2007.07.11 20:30
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051731
|2007.07.11 20:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0327
|1.9827
|2.0423
|2007.07.11 20:30
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|61.77
|3051722
|2007.07.11 20:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 20:30
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|41.18
|3051717
|2007.07.11 20:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 20:52
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051696
|2007.07.11 20:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:57
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|61.76
|3051685
|2007.07.11 20:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 21:10
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|41.19
|3051672
|2007.07.11 20:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:57
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|3051655
|2007.07.11 20:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:57
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|61.76
|3051651
|2007.07.11 20:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 20:52
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051639
|2007.07.11 20:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 20:52
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051623
|2007.07.11 20:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:57
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|41.18
|3051604
|2007.07.11 20:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 20:52
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051547
|2007.07.11 19:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:57
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|61.76
|3051541
|2007.07.11 19:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 21:10
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|82.37
|3051518
|2007.07.11 19:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0335
|1.9835
|2.0431
|2007.07.11 21:14
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|61.78
|3051499
|2007.07.11 19:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:56
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|3051481
|2007.07.11 19:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 21:10
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|41.19
|3051478
|2007.07.11 19:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:56
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|61.76
|3051470
|2007.07.11 19:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 21:10
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|82.37
|3051460
|2007.07.11 19:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:56
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|82.35
|3051451
|2007.07.11 19:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 20:52
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051445
|2007.07.11 19:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:56
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|61.76
|3051423
|2007.07.11 19:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 20:52
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051419
|2007.07.11 19:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.11 19:45
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051416
|2007.07.11 19:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:56
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|82.34
|3051407
|2007.07.11 19:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.11 19:45
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051396
|2007.07.11 19:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:56
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|61.76
|3051385
|2007.07.11 19:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.11 19:45
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051381
|2007.07.11 19:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0329
|1.9829
|2.0425
|2007.07.11 19:38
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051378
|2007.07.11 19:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 20:52
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051370
|2007.07.11 19:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0329
|1.9829
|2.0425
|2007.07.11 19:38
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051365
|2007.07.11 19:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 20:52
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051362
|2007.07.11 19:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:56
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|3051322
|2007.07.11 19:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 19:38
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|41.18
|3051309
|2007.07.11 19:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 19:38
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|41.18
|3051302
|2007.07.11 19:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0326
|1.9826
|2.0422
|2007.07.11 19:38
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|82.36
|3051291
|2007.07.11 19:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0325
|1.9825
|2.0421
|2007.07.11 19:38
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|102.94
|3051282
|2007.07.11 19:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0327
|1.9827
|2.0423
|2007.07.11 19:38
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|61.77
|3051279
|2007.07.11 19:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0325
|1.9825
|2.0421
|2007.07.11 19:38
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|102.94
|3051272
|2007.07.11 19:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0327
|1.9827
|2.0423
|2007.07.11 19:38
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|61.77
|3051269
|2007.07.11 19:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0327
|1.9827
|2.0423
|2007.07.11 19:38
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|61.77
|3051261
|2007.07.11 19:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 19:45
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|61.76
|3051253
|2007.07.11 19:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0329
|1.9829
|2.0425
|2007.07.11 19:45
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|41.18
|3051246
|2007.07.11 18:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 19:45
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|61.76
|3051240
|2007.07.11 18:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 19:45
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|61.76
|3051229
|2007.07.11 18:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0329
|1.9829
|2.0425
|2007.07.11 19:45
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|41.18
|3051215
|2007.07.11 18:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 19:45
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|61.76
|3051200
|2007.07.11 18:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:54
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|41.18
|3051192
|2007.07.11 18:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 21:10
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|102.96
|3051181
|2007.07.11 18:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0335
|1.9835
|2.0431
|2007.07.11 21:14
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|61.78
|3051174
|2007.07.11 18:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|1.9838
|2.0434
|2007.07.11 21:15
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|20.60
|3051169
|2007.07.11 18:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0335
|1.9835
|2.0431
|2007.07.11 21:14
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|61.78
|3051154
|2007.07.11 18:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0335
|1.9835
|2.0431
|2007.07.11 21:12
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|82.36
|3051142
|2007.07.11 18:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|1.9838
|2.0434
|2007.07.11 21:14
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|20.60
|3051129
|2007.07.11 18:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 21:09
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|82.37
|3051113
|2007.07.11 18:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 21:09
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|41.19
|3051106
|2007.07.11 18:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0335
|1.9835
|2.0431
|2007.07.11 21:12
|2.0340
|0.00
|0.00
|0.00
|102.95
|3051102
|2007.07.11 18:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:54
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|41.18
|3051094
|2007.07.11 18:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0335
|1.9835
|2.0431
|2007.07.11 21:11
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|82.36
|3051090
|2007.07.11 18:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 21:09
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|82.37
|3051070
|2007.07.11 18:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 21:08
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|41.19
|3051053
|2007.07.11 18:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:54
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|61.76
|3051050
|2007.07.11 18:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.11 19:45
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051049
|2007.07.11 18:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.11 19:45
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051036
|2007.07.11 18:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0329
|1.9829
|2.0425
|2007.07.11 18:49
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|102.87
|3051021
|2007.07.11 18:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.11 19:45
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3051014
|2007.07.11 18:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3051008
|2007.07.11 18:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0329
|1.9829
|2.0425
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3051003
|2007.07.11 18:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0327
|1.9827
|2.0423
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|41.16
|3050991
|2007.07.11 18:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0326
|1.9826
|2.0422
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|61.74
|3050985
|2007.07.11 18:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0325
|1.9825
|2.0421
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|82.31
|3050973
|2007.07.11 18:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3050969
|2007.07.11 18:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0329
|1.9829
|2.0425
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3050965
|2007.07.11 18:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 20:52
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3050962
|2007.07.11 18:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0329
|1.9829
|2.0425
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3050958
|2007.07.11 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3050927
|2007.07.11 18:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.58
|3050916
|2007.07.11 18:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0329
|1.9829
|2.0425
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3050903
|2007.07.11 18:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3050898
|2007.07.11 18:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0329
|1.9829
|2.0425
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3050668
|2007.07.11 17:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0326
|1.9826
|2.0422
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|61.74
|3050655
|2007.07.11 17:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0324
|1.9824
|2.0420
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3050646
|2007.07.11 17:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0324
|1.9824
|2.0420
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3050639
|2007.07.11 17:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0323
|1.9823
|2.0419
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|3050631
|2007.07.11 17:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0319
|1.9819
|2.0415
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|123.52
|3050622
|2007.07.11 17:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0321
|1.9821
|2.0417
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|82.34
|3050610
|2007.07.11 17:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0323
|1.9823
|2.0419
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|3050593
|2007.07.11 17:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0317
|1.9817
|2.0413
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|164.69
|3050574
|2007.07.11 17:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0319
|1.9819
|2.0415
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|123.51
|3050561
|2007.07.11 17:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0325
|1.9825
|2.0421
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|82.31
|3050553
|2007.07.11 17:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3050543
|2007.07.11 17:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3050530
|2007.07.11 17:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0326
|1.9826
|2.0422
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|61.74
|3050525
|2007.07.11 17:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0326
|1.9826
|2.0422
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|61.74
|3050520
|2007.07.11 17:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0327
|1.9827
|2.0423
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|41.16
|3050510
|2007.07.11 17:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.58
|3050503
|2007.07.11 17:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.58
|3050493
|2007.07.11 17:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0324
|1.9824
|2.0420
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3050481
|2007.07.11 17:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0324
|1.9824
|2.0420
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3050471
|2007.07.11 17:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0326
|1.9826
|2.0422
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|61.74
|3050461
|2007.07.11 17:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0323
|1.9823
|2.0419
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|3050453
|2007.07.11 17:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0324
|1.9824
|2.0420
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3050437
|2007.07.11 17:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0325
|1.9825
|2.0421
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|82.31
|3050418
|2007.07.11 17:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0321
|1.9821
|2.0417
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|82.34
|3050401
|2007.07.11 17:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0326
|1.9826
|2.0422
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|61.74
|3050396
|2007.07.11 17:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0326
|1.9826
|2.0422
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|61.74
|3050388
|2007.07.11 17:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0327
|1.9827
|2.0423
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|41.16
|3050382
|2007.07.11 17:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0325
|1.9825
|2.0421
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|82.31
|3050371
|2007.07.11 17:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3050366
|2007.07.11 17:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0324
|1.9824
|2.0420
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3050355
|2007.07.11 17:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0324
|1.9824
|2.0420
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3050345
|2007.07.11 17:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0324
|1.9824
|2.0420
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3050332
|2007.07.11 17:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0323
|1.9823
|2.0419
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|3050305
|2007.07.11 17:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0327
|1.9827
|2.0423
|2007.07.11 18:46
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|143.97
|3050290
|2007.07.11 17:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 18:48
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|123.43
|3050280
|2007.07.11 17:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 20:54
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|41.18
|3050268
|2007.07.11 17:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 21:08
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|20.60
|3050263
|2007.07.11 17:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0335
|1.9835
|2.0431
|2007.07.11 21:11
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|61.77
|3050247
|2007.07.11 17:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0336
|1.9836
|2.0432
|2007.07.11 21:14
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|41.19
|3050238
|2007.07.11 17:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0335
|1.9835
|2.0431
|2007.07.11 21:10
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3050230
|2007.07.11 17:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0335
|1.9835
|2.0431
|2007.07.11 21:10
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|61.77
|3050207
|2007.07.11 17:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 20:59
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3050182
|2007.07.11 17:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 20:58
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3050159
|2007.07.11 17:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0343
|1.9843
|2.0439
|2007.07.11 19:45
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|-247.03
|3050153
|2007.07.11 17:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0344
|1.9844
|2.0440
|2007.07.11 19:38
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.25
|3050140
|2007.07.11 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0343
|1.9843
|2.0439
|2007.07.11 19:40
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|-247.03
|3050133
|2007.07.11 16:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0347
|1.9847
|2.0443
|2007.07.11 18:49
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|-267.43
|3050122
|2007.07.11 16:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0350
|1.9850
|2.0446
|2007.07.11 18:46
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|-329.12
|3050112
|2007.07.11 16:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0350
|1.9850
|2.0446
|2007.07.11 18:46
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-370.26
|3050107
|2007.07.11 16:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0350
|1.9850
|2.0446
|2007.07.11 18:46
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|-329.12
|3050101
|2007.07.11 16:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0349
|1.9849
|2.0445
|2007.07.11 18:46
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-349.69
|3050091
|2007.07.11 16:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0351
|1.9851
|2.0447
|2007.07.11 18:46
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|-349.69
|3050085
|2007.07.11 16:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0354
|1.9854
|2.0450
|2007.07.11 18:45
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|-411.40
|3050063
|2007.07.11 16:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0354
|1.9854
|2.0450
|2007.07.11 18:45
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|-390.83
|3050051
|2007.07.11 16:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0351
|1.9851
|2.0447
|2007.07.11 18:46
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|-349.69
|3050042
|2007.07.11 16:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0350
|1.9850
|2.0446
|2007.07.11 18:46
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-370.26
|3050037
|2007.07.11 16:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0353
|1.9853
|2.0449
|2007.07.11 18:45
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|-390.83
|3050031
|2007.07.11 16:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0361
|1.9861
|2.0457
|2007.07.11 18:45
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|-555.42
|3050026
|2007.07.11 16:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0363
|1.9863
|2.0459
|2007.07.11 17:31
|2.0327
|0.00
|0.00
|0.00
|-741.13
|3050019
|2007.07.11 16:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0361
|1.9861
|2.0457
|2007.07.11 18:38
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|-658.53
|3050017
|2007.07.11 16:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0361
|1.9861
|2.0457
|2007.07.11 18:16
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|-741.10
|3050003
|2007.07.11 16:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0361
|1.9861
|2.0457
|2007.07.11 17:31
|2.0327
|0.00
|0.00
|0.00
|-699.88
|3049995
|2007.07.11 16:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0362
|1.9862
|2.0458
|2007.07.11 17:31
|2.0327
|0.00
|0.00
|0.00
|-720.54
|3049975
|2007.07.11 16:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0365
|1.9865
|2.0461
|2007.07.11 17:30
|2.0327
|0.00
|0.00
|0.00
|-782.39
|3049964
|2007.07.11 16:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0361
|1.9861
|2.0457
|2007.07.11 17:31
|2.0327
|0.00
|0.00
|0.00
|-699.93
|3049957
|2007.07.11 16:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0357
|1.9857
|2.0453
|2007.07.11 16:41
|2.0358
|0.00
|0.00
|0.00
|20.56
|3049949
|2007.07.11 16:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0358
|1.9858
|2.0454
|2007.07.11 16:42
|2.0361
|0.00
|0.00
|0.00
|61.68
|3049930
|2007.07.11 16:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0358
|1.9858
|2.0454
|2007.07.11 16:41
|2.0359
|0.00
|0.00
|0.00
|20.57
|3049917
|2007.07.11 16:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0357
|1.9857
|2.0453
|2007.07.11 16:41
|2.0359
|0.00
|0.00
|0.00
|41.13
|3049911
|2007.07.11 16:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0357
|1.9857
|2.0453
|2007.07.11 16:41
|2.0358
|0.00
|0.00
|0.00
|20.56
|3049903
|2007.07.11 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0357
|1.9857
|2.0453
|2007.07.11 16:41
|2.0359
|0.00
|0.00
|0.00
|41.13
|3049895
|2007.07.11 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0355
|1.9855
|2.0451
|2007.07.11 16:37
|2.0357
|0.00
|0.00
|0.00
|41.13
|3049887
|2007.07.11 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0353
|1.9853
|2.0449
|2007.07.11 16:37
|2.0354
|0.00
|0.00
|0.00
|20.57
|3049879
|2007.07.11 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0351
|1.9851
|2.0447
|2007.07.11 16:34
|2.0353
|0.00
|0.00
|0.00
|41.15
|3049865
|2007.07.11 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0349
|1.9849
|2.0445
|2007.07.11 16:33
|2.0353
|0.00
|0.00
|0.00
|82.31
|3049854
|2007.07.11 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0350
|1.9850
|2.0446
|2007.07.11 16:33
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|20.57
|3049844
|2007.07.11 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0348
|1.9848
|2.0444
|2007.07.11 16:33
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|61.73
|3049833
|2007.07.11 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0349
|1.9849
|2.0445
|2007.07.11 16:33
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|41.16
|3049828
|2007.07.11 16:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0346
|1.9846
|2.0442
|2007.07.11 16:32
|2.0349
|0.00
|0.00
|0.00
|61.75
|3049815
|2007.07.11 16:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 16:26
|2.0347
|0.00
|0.00
|0.00
|102.89
|3049808
|2007.07.11 16:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0343
|1.9843
|2.0439
|2007.07.11 16:27
|2.0345
|0.00
|0.00
|0.00
|41.15
|3049799
|2007.07.11 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 16:26
|2.0346
|0.00
|0.00
|0.00
|82.31
|3049784
|2007.07.11 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 16:26
|2.0345
|0.00
|0.00
|0.00
|61.74
|3049773
|2007.07.11 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0343
|1.9843
|2.0439
|2007.07.11 16:26
|2.0346
|0.00
|0.00
|0.00
|61.72
|3049766
|2007.07.11 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 16:26
|2.0344
|0.00
|0.00
|0.00
|41.16
|3049734
|2007.07.11 16:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0344
|1.9844
|2.0440
|2007.07.11 16:28
|2.0345
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3049727
|2007.07.11 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0346
|1.9846
|2.0442
|2007.07.11 16:31
|2.0347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3049715
|2007.07.11 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 16:17
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.57
|3049699
|2007.07.11 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0343
|1.9843
|2.0439
|2007.07.11 16:17
|2.0344
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3049689
|2007.07.11 16:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0347
|1.9847
|2.0443
|2007.07.11 16:32
|2.0354
|0.00
|0.00
|0.00
|144.06
|3049682
|2007.07.11 16:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0348
|1.9848
|2.0444
|2007.07.11 16:33
|2.0353
|0.00
|0.00
|0.00
|102.88
|3049671
|2007.07.11 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0348
|1.9848
|2.0444
|2007.07.11 16:33
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|61.73
|3049657
|2007.07.11 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0344
|1.9844
|2.0440
|2007.07.11 16:13
|2.0345
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3049632
|2007.07.11 16:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 16:12
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.57
|3049607
|2007.07.11 16:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0347
|1.9847
|2.0443
|2007.07.11 16:32
|2.0353
|0.00
|0.00
|0.00
|123.48
|3049581
|2007.07.11 16:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0347
|1.9847
|2.0443
|2007.07.11 16:32
|2.0355
|0.00
|0.00
|0.00
|164.66
|3049564
|2007.07.11 16:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0347
|1.9847
|2.0443
|2007.07.11 16:32
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|82.33
|3049540
|2007.07.11 16:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0348
|1.9848
|2.0444
|2007.07.11 16:32
|2.0354
|0.00
|0.00
|0.00
|123.45
|3049525
|2007.07.11 16:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0347
|1.9847
|2.0443
|2007.07.11 16:32
|2.0350
|0.00
|0.00
|0.00
|61.75
|3049507
|2007.07.11 16:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0346
|1.9846
|2.0442
|2007.07.11 16:31
|2.0347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3049481
|2007.07.11 16:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0348
|1.9848
|2.0444
|2007.07.11 16:32
|2.0353
|0.00
|0.00
|0.00
|102.88
|3049468
|2007.07.11 16:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0348
|1.9848
|2.0444
|2007.07.11 16:32
|2.0355
|0.00
|0.00
|0.00
|144.03
|3049450
|2007.07.11 16:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0349
|1.9849
|2.0445
|2007.07.11 16:33
|2.0353
|0.00
|0.00
|0.00
|82.31
|3049418
|2007.07.11 16:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0348
|1.9848
|2.0444
|2007.07.11 16:32
|2.0354
|0.00
|0.00
|0.00
|123.45
|3049407
|2007.07.11 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0344
|1.9844
|2.0440
|2007.07.11 16:02
|2.0345
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3049393
|2007.07.11 15:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0344
|1.9844
|2.0440
|2007.07.11 16:02
|2.0346
|0.00
|0.00
|0.00
|41.16
|3049370
|2007.07.11 15:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0344
|1.9844
|2.0440
|2007.07.11 16:02
|2.0345
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3049368
|2007.07.11 15:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0343
|1.9843
|2.0439
|2007.07.11 16:01
|2.0344
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3049345
|2007.07.11 15:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 16:01
|2.0346
|0.00
|0.00
|0.00
|82.33
|3049338
|2007.07.11 15:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 16:01
|2.0345
|0.00
|0.00
|0.00
|61.76
|3049328
|2007.07.11 15:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0339
|1.9839
|2.0435
|2007.07.11 15:58
|2.0340
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3049324
|2007.07.11 15:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0339
|1.9839
|2.0435
|2007.07.11 15:58
|2.0342
|0.00
|0.00
|0.00
|61.75
|3049311
|2007.07.11 15:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 16:01
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3049305
|2007.07.11 15:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0340
|1.9840
|2.0436
|2007.07.11 15:58
|2.0342
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|3049297
|2007.07.11 15:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 16:01
|2.0344
|0.00
|0.00
|0.00
|41.16
|3049282
|2007.07.11 15:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 16:00
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3049271
|2007.07.11 15:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0340
|1.9840
|2.0436
|2007.07.11 15:58
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|61.76
|3049263
|2007.07.11 15:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0340
|1.9840
|2.0436
|2007.07.11 15:58
|2.0342
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|3049247
|2007.07.11 15:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0339
|1.9839
|2.0435
|2007.07.11 15:58
|2.0340
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3049234
|2007.07.11 15:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 16:00
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3049204
|2007.07.11 15:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|1.9838
|2.0434
|2007.07.11 15:58
|2.0342
|0.00
|0.00
|0.00
|82.34
|3049161
|2007.07.11 15:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0336
|1.9836
|2.0432
|2007.07.11 15:55
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|61.75
|3049152
|2007.07.11 15:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0336
|1.9836
|2.0432
|2007.07.11 15:47
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|61.68
|3049145
|2007.07.11 15:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0336
|1.9836
|2.0432
|2007.07.11 15:45
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|61.70
|3049136
|2007.07.11 15:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|1.9838
|2.0434
|2007.07.11 15:57
|2.0340
|0.00
|0.00
|0.00
|41.18
|3049120
|2007.07.11 15:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0343
|1.9843
|2.0439
|2007.07.11 16:01
|2.0345
|0.00
|0.00
|0.00
|41.16
|3049099
|2007.07.11 15:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0348
|1.9848
|2.0444
|2007.07.11 16:32
|2.0355
|0.00
|0.00
|0.00
|144.03
|3049060
|2007.07.11 15:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0346
|1.9846
|2.0442
|2007.07.11 16:03
|2.0347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3049036
|2007.07.11 15:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 15:35
|2.0344
|0.00
|0.00
|0.00
|41.15
|3049027
|2007.07.11 15:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|1.9838
|2.0434
|2007.07.11 15:34
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3048991
|2007.07.11 15:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0335
|1.9835
|2.0431
|2007.07.11 15:34
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|61.79
|3048975
|2007.07.11 15:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0339
|1.9839
|2.0435
|2007.07.11 15:34
|2.0342
|0.00
|0.00
|0.00
|61.74
|3048962
|2007.07.11 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|1.9838
|2.0434
|2007.07.11 15:34
|2.0340
|0.00
|0.00
|0.00
|41.20
|3048956
|2007.07.11 15:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0339
|1.9839
|2.0435
|2007.07.11 15:34
|2.0340
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3048952
|2007.07.11 15:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0339
|1.9839
|2.0435
|2007.07.11 15:34
|2.0342
|0.00
|0.00
|0.00
|61.76
|3048939
|2007.07.11 15:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0339
|1.9839
|2.0435
|2007.07.11 15:34
|2.0340
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3048929
|2007.07.11 15:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 15:35
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.57
|3048925
|2007.07.11 15:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0343
|1.9843
|2.0439
|2007.07.11 15:35
|2.0345
|0.00
|0.00
|0.00
|41.16
|3048907
|2007.07.11 15:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0346
|1.9846
|2.0442
|2007.07.11 16:03
|2.0347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3048895
|2007.07.11 15:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0346
|1.9846
|2.0442
|2007.07.11 16:03
|2.0347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3048877
|2007.07.11 15:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 15:34
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3048864
|2007.07.11 15:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0343
|1.9843
|2.0439
|2007.07.11 15:35
|2.0344
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3048836
|2007.07.11 15:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0344
|1.9844
|2.0440
|2007.07.11 16:01
|2.0345
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3048818
|2007.07.11 15:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0347
|1.9847
|2.0443
|2007.07.11 16:32
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|82.33
|3048793
|2007.07.11 15:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0346
|1.9846
|2.0442
|2007.07.11 16:03
|2.0347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3048773
|2007.07.11 15:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|1.9838
|2.0434
|2007.07.11 15:16
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3048751
|2007.07.11 15:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0339
|1.9839
|2.0435
|2007.07.11 15:16
|2.0342
|0.00
|0.00
|0.00
|61.71
|3048735
|2007.07.11 15:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 15:17
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3048721
|2007.07.11 15:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0336
|1.9836
|2.0432
|2007.07.11 15:14
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|3048704
|2007.07.11 15:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 15:13
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|41.16
|3048683
|2007.07.11 15:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 15:13
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3048667
|2007.07.11 15:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 15:13
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3048654
|2007.07.11 15:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 15:13
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|3048633
|2007.07.11 15:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 15:13
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|3048619
|2007.07.11 15:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 15:13
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|3048605
|2007.07.11 15:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.11 15:10
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3048592
|2007.07.11 15:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.11 15:10
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3048579
|2007.07.11 15:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 15:12
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3048559
|2007.07.11 15:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.11 15:08
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|20.60
|3048533
|2007.07.11 15:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 15:12
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3048509
|2007.07.11 15:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 15:13
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|3048499
|2007.07.11 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0339
|1.9839
|2.0435
|2007.07.11 15:16
|2.0342
|0.00
|0.00
|0.00
|61.71
|3048487
|2007.07.11 14:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0339
|1.9839
|2.0435
|2007.07.11 15:14
|2.0340
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|3048454
|2007.07.11 14:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 14:59
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|20.62
|3048446
|2007.07.11 14:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 14:59
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|82.47
|3048436
|2007.07.11 14:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0329
|1.9829
|2.0425
|2007.07.11 14:59
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|123.73
|3048425
|2007.07.11 14:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 14:59
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|82.48
|3048422
|2007.07.11 14:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 14:59
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|103.10
|3048409
|2007.07.11 14:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 14:59
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|82.48
|3048395
|2007.07.11 14:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 14:59
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|61.88
|3048383
|2007.07.11 14:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 14:58
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|41.26
|3048372
|2007.07.11 14:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0325
|1.9825
|2.0421
|2007.07.11 14:52
|2.0326
|0.00
|0.00
|0.00
|20.64
|3048365
|2007.07.11 14:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0323
|1.9823
|2.0419
|2007.07.11 14:51
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|41.30
|3048355
|2007.07.11 14:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0324
|1.9824
|2.0420
|2007.07.11 14:51
|2.0328
|0.00
|0.00
|0.00
|82.59
|3048336
|2007.07.11 14:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0321
|1.9821
|2.0417
|2007.07.11 14:51
|2.0324
|0.00
|0.00
|0.00
|61.96
|3048325
|2007.07.11 14:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0321
|1.9821
|2.0417
|2007.07.11 14:50
|2.0323
|0.00
|0.00
|0.00
|41.31
|3048311
|2007.07.11 14:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0323
|1.9823
|2.0419
|2007.07.11 14:51
|2.0324
|0.00
|0.00
|0.00
|20.65
|3048305
|2007.07.11 14:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0323
|1.9823
|2.0419
|2007.07.11 14:51
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|41.30
|3048299
|2007.07.11 14:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0323
|1.9823
|2.0419
|2007.07.11 14:51
|2.0324
|0.00
|0.00
|0.00
|20.65
|3048286
|2007.07.11 14:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0317
|1.9817
|2.0413
|2007.07.11 14:47
|2.0321
|0.00
|0.00
|0.00
|82.68
|3048273
|2007.07.11 14:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0313
|1.9813
|2.0409
|2007.07.11 14:45
|2.0320
|0.00
|0.00
|0.00
|144.65
|3048264
|2007.07.11 14:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0312
|1.9812
|2.0408
|2007.07.11 14:45
|2.0320
|0.00
|0.00
|0.00
|165.27
|3048235
|2007.07.11 14:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0311
|1.9811
|2.0407
|2007.07.11 14:44
|2.0320
|0.00
|0.00
|0.00
|185.95
|3048222
|2007.07.11 14:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0311
|1.9811
|2.0407
|2007.07.11 14:44
|2.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|165.36
|3048199
|2007.07.11 14:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0313
|1.9813
|2.0409
|2007.07.11 14:45
|2.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|123.95
|3048175
|2007.07.11 14:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0317
|1.9817
|2.0413
|2007.07.11 14:46
|2.0321
|0.00
|0.00
|0.00
|82.67
|3048162
|2007.07.11 14:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0319
|1.9819
|2.0415
|2007.07.11 14:50
|2.0322
|0.00
|0.00
|0.00
|61.99
|3048147
|2007.07.11 14:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0320
|1.9820
|2.0416
|2007.07.11 14:50
|2.0323
|0.00
|0.00
|0.00
|61.98
|3048138
|2007.07.11 14:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0321
|1.9821
|2.0417
|2007.07.11 14:50
|2.0323
|0.00
|0.00
|0.00
|41.32
|3048126
|2007.07.11 14:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0325
|1.9825
|2.0421
|2007.07.11 14:52
|2.0327
|0.00
|0.00
|0.00
|41.29
|3048113
|2007.07.11 14:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0329
|1.9829
|2.0425
|2007.07.11 14:58
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|61.88
|3048086
|2007.07.11 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 14:58
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|41.26
|3048058
|2007.07.11 14:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0326
|1.9826
|2.0422
|2007.07.11 14:52
|2.0327
|0.00
|0.00
|0.00
|20.64
|3048033
|2007.07.11 14:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0324
|1.9824
|2.0420
|2007.07.11 14:51
|2.0327
|0.00
|0.00
|0.00
|61.94
|3047994
|2007.07.11 14:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0324
|1.9824
|2.0420
|2007.07.11 14:51
|2.0326
|0.00
|0.00
|0.00
|41.29
|3047974
|2007.07.11 14:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0324
|1.9824
|2.0420
|2007.07.11 14:51
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|20.65
|3047949
|2007.07.11 14:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0325
|1.9825
|2.0421
|2007.07.11 14:51
|2.0326
|0.00
|0.00
|0.00
|20.65
|3047930
|2007.07.11 14:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0321
|1.9821
|2.0417
|2007.07.11 14:31
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|82.61
|3047920
|2007.07.11 14:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0320
|1.9820
|2.0416
|2007.07.11 14:29
|2.0326
|0.00
|0.00
|0.00
|124.01
|3047906
|2007.07.11 14:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0323
|1.9823
|2.0419
|2007.07.11 14:31
|2.0327
|0.00
|0.00
|0.00
|82.61
|3047881
|2007.07.11 14:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0326
|1.9826
|2.0422
|2007.07.11 14:52
|2.0327
|0.00
|0.00
|0.00
|20.65
|3047851
|2007.07.11 14:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0324
|1.9824
|2.0420
|2007.07.11 14:51
|2.0326
|0.00
|0.00
|0.00
|41.29
|3047831
|2007.07.11 14:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0319
|1.9819
|2.0415
|2007.07.11 14:29
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|124.02
|3047801
|2007.07.11 14:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0321
|1.9821
|2.0417
|2007.07.11 14:29
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|82.66
|3047784
|2007.07.11 14:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0320
|1.9820
|2.0416
|2007.07.11 14:29
|2.0327
|0.00
|0.00
|0.00
|144.68
|3047752
|2007.07.11 14:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0316
|1.9816
|2.0412
|2007.07.11 14:29
|2.0324
|0.00
|0.00
|0.00
|165.36
|3047728
|2007.07.11 14:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0320
|1.9820
|2.0416
|2007.07.11 14:29
|2.0326
|0.00
|0.00
|0.00
|124.01
|3047711
|2007.07.11 14:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0323
|1.9823
|2.0419
|2007.07.11 14:31
|2.0326
|0.00
|0.00
|0.00
|61.95
|3047697
|2007.07.11 14:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 14:57
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|41.26
|3047688
|2007.07.11 14:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0329
|1.9829
|2.0425
|2007.07.11 14:58
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|41.26
|3047681
|2007.07.11 14:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 14:59
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|61.86
|3047670
|2007.07.11 14:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|1.9834
|2.0430
|2007.07.11 14:45
|2.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|-309.89
|3047663
|2007.07.11 14:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 14:59
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|82.48
|3047654
|2007.07.11 14:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.11 14:59
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|103.11
|3047646
|2007.07.11 14:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|1.9831
|2.0427
|2007.07.11 14:59
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|103.12
|3047639
|2007.07.11 14:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0327
|1.9827
|2.0423
|2007.07.11 14:09
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|3047629
|2007.07.11 14:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0329
|1.9829
|2.0425
|2007.07.11 14:58
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|20.63
|3047627
|2007.07.11 14:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0327
|1.9827
|2.0423
|2007.07.11 14:09
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|82.67
|3047621
|2007.07.11 14:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0326
|1.9826
|2.0422
|2007.07.11 14:09
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|103.34
|3047614
|2007.07.11 14:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0326
|1.9826
|2.0422
|2007.07.11 14:09
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|124.00
|3047604
|2007.07.11 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0326
|1.9826
|2.0422
|2007.07.11 14:09
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|124.00
|3047599
|2007.07.11 13:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0326
|1.9826
|2.0422
|2007.07.11 14:08
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|103.34
|3047593
|2007.07.11 13:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.11 14:59
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|82.48
|3047584
|2007.07.11 13:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|1.9828
|2.0424
|2007.07.11 14:09
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|82.66
|3047577
|2007.07.11 13:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0327
|1.9827
|2.0423
|2007.07.11 14:09
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|103.33
|3047560
|2007.07.11 13:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0329
|1.9829
|2.0425
|2007.07.11 14:58
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|41.26
|3047533
|2007.07.11 13:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0335
|1.9835
|2.0431
|2007.07.11 14:43
|2.0317
|0.00
|0.00
|0.00
|-372.11
|3047524
|2007.07.11 13:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0336
|1.9836
|2.0432
|2007.07.11 14:42
|2.0317
|0.00
|0.00
|0.00
|-392.85
|3047513
|2007.07.11 13:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0335
|1.9835
|2.0431
|2007.07.11 14:43
|2.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|-330.75
|3047498
|2007.07.11 13:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0339
|1.9839
|2.0435
|2007.07.11 14:29
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|-289.36
|3047491
|2007.07.11 13:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0339
|1.9839
|2.0435
|2007.07.11 14:29
|2.0323
|0.00
|0.00
|0.00
|-330.70
|3047470
|2007.07.11 13:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0340
|1.9840
|2.0436
|2007.07.11 14:29
|2.0324
|0.00
|0.00
|0.00
|-330.70
|3047462
|2007.07.11 13:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0340
|1.9840
|2.0436
|2007.07.11 14:29
|2.0323
|0.00
|0.00
|0.00
|-351.41
|3047448
|2007.07.11 13:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0343
|1.9843
|2.0439
|2007.07.11 14:09
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|-268.67
|3047441
|2007.07.11 13:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0343
|1.9843
|2.0439
|2007.07.11 14:09
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|-268.67
|3047426
|2007.07.11 13:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0351
|1.9851
|2.0447
|2007.07.11 14:08
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|-434.03
|3047407
|2007.07.11 13:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2007.07.11 13:44
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.65
|3047392
|2007.07.11 13:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|1.9838
|2.0434
|2007.07.11 13:43
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|20.66
|3047375
|2007.07.11 13:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 13:42
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|61.97
|3047361
|2007.07.11 13:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 13:42
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|41.31
|3047347
|2007.07.11 13:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0336
|1.9836
|2.0432
|2007.07.11 13:43
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|41.32
|3047329
|2007.07.11 13:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|1.9838
|2.0434
|2007.07.11 13:43
|2.0340
|0.00
|0.00
|0.00
|41.31
|3047297
|2007.07.11 13:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|1.9830
|2.0426
|2007.07.11 13:38
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|20.66
|3047271
|2007.07.11 13:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|1.9832
|2.0428
|2007.07.11 13:38
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|41.32
|3047253
|2007.07.11 13:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0319
|1.9819
|2.0415
|2007.07.11 13:36
|2.0320
|0.00
|0.00
|0.00
|20.67
|3047239
|2007.07.11 13:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0319
|1.9819
|2.0415
|2007.07.11 13:36
|2.0321
|0.00
|0.00
|0.00
|41.34
|3047226
|2007.07.11 13:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0320
|1.9820
|2.0416
|2007.07.11 13:36
|2.0322
|0.00
|0.00
|0.00
|41.34
|3047214
|2007.07.11 13:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0325
|1.9825
|2.0421
|2007.07.11 13:36
|2.0326
|0.00
|0.00
|0.00
|20.67
|3047203
|2007.07.11 13:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0323
|1.9823
|2.0419
|2007.07.11 13:36
|2.0326
|0.00
|0.00
|0.00
|62.01
|3047195
|2007.07.11 13:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0325
|1.9825
|2.0421
|2007.07.11 13:36
|2.0326
|0.00
|0.00
|0.00
|20.67
|3047185
|2007.07.11 13:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0325
|1.9825
|2.0421
|2007.07.11 13:36
|2.0326
|0.00
|0.00
|0.00
|20.67
|3047166
|2007.07.11 13:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0323
|1.9823
|2.0419
|2007.07.11 13:36
|2.0326
|0.00
|0.00
|0.00
|62.01
|3047146
|2007.07.11 13:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0323
|1.9823
|2.0419
|2007.07.11 13:36
|2.0326
|0.00
|0.00
|0.00
|62.01
|3047139
|2007.07.11 13:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0319
|1.9819
|2.0415
|2007.07.11 13:28
|2.0321
|0.00
|0.00
|0.00
|41.34
|3047129
|2007.07.11 13:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0316
|1.9816
|2.0412
|2007.07.11 13:28
|2.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|62.01
|3047118
|2007.07.11 13:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0313
|1.9813
|2.0409
|2007.07.11 13:26
|2.0315
|0.00
|0.00
|0.00
|41.35
|3047110
|2007.07.11 13:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0316
|1.9816
|2.0412
|2007.07.11 13:28
|2.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|62.01
|3047107
|2007.07.11 13:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0313
|1.9813
|2.0409
|2007.07.11 13:26
|2.0315
|0.00
|0.00
|0.00
|41.35
|3047105
|2007.07.11 13:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0317
|1.9817
|2.0413
|2007.07.11 13:28
|2.0320
|0.00
|0.00
|0.00
|62.01
|3047098
|2007.07.11 13:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0316
|1.9816
|2.0412
|2007.07.11 13:28
|2.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|62.01
|3047087
|2007.07.11 13:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0316
|1.9816
|2.0412
|2007.07.11 13:27
|2.0320
|0.00
|0.00
|0.00
|82.68
|3047080
|2007.07.11 13:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0317
|1.9817
|2.0413
|2007.07.11 13:28
|2.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|41.34
|3047071
|2007.07.11 13:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0315
|1.9815
|2.0411
|2007.07.11 13:27
|2.0317
|0.00
|0.00
|0.00
|41.34
|3047056
|2007.07.11 13:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0312
|1.9812
|2.0408
|2007.07.11 13:19
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|20.67
|3047049
|2007.07.11 13:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0308
|1.9808
|2.0404
|2007.07.11 13:16
|2.0309
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|3047040
|2007.07.11 13:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0313
|1.9813
|2.0409
|2007.07.11 13:19
|2.0315
|0.00
|0.00
|0.00
|41.36
|3047024
|2007.07.11 13:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0315
|1.9815
|2.0411
|2007.07.11 13:27
|2.0316
|0.00
|0.00
|0.00
|20.67
|3047002
|2007.07.11 13:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0317
|1.9817
|2.0413
|2007.07.11 13:28
|2.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|41.34
|3046998
|2007.07.11 13:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0316
|1.9816
|2.0412
|2007.07.11 13:27
|2.0321
|0.00
|0.00
|0.00
|103.35
|3046991
|2007.07.11 13:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0316
|1.9816
|2.0412
|2007.07.11 13:27
|2.0320
|0.00
|0.00
|0.00
|82.68
|3046975
|2007.07.11 13:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0316
|1.9816
|2.0412
|2007.07.11 13:27
|2.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|62.01
|3046969
|2007.07.11 13:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0315
|1.9815
|2.0411
|2007.07.11 13:27
|2.0317
|0.00
|0.00
|0.00
|41.35
|3046959
|2007.07.11 13:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0314
|1.9814
|2.0410
|2007.07.11 13:13
|2.0315
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|3046934
|2007.07.11 13:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0317
|1.9817
|2.0413
|2007.07.11 13:28
|2.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|41.34
|3046917
|2007.07.11 13:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0315
|1.9815
|2.0411
|2007.07.11 13:27
|2.0316
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|3046888
|2007.07.11 13:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0317
|1.9817
|2.0413
|2007.07.11 13:28
|2.0320
|0.00
|0.00
|0.00
|62.01
|3046871
|2007.07.11 13:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0311
|1.9811
|2.0407
|2007.07.11 13:02
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|20.69
|3046857
|2007.07.11 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0311
|1.9811
|2.0407
|2007.07.11 13:02
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|41.37
|3046843
|2007.07.11 12:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0308
|1.9808
|2.0404
|2007.07.11 13:01
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|103.43
|3046830
|2007.07.11 12:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0304
|1.9804
|2.0400
|2007.07.11 13:01
|2.0307
|0.00
|0.00
|0.00
|62.06
|3046822
|2007.07.11 12:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0302
|1.9802
|2.0398
|2007.07.11 13:00
|2.0307
|0.00
|0.00
|0.00
|103.44
|3046817
|2007.07.11 12:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0301
|1.9801
|2.0397
|2007.07.11 12:59
|2.0305
|0.00
|0.00
|0.00
|82.75
|3046812
|2007.07.11 12:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0301
|1.9801
|2.0397
|2007.07.11 12:59
|2.0307
|0.00
|0.00
|0.00
|124.11
|3046809
|2007.07.11 12:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0300
|1.9800
|2.0396
|2007.07.11 12:59
|2.0305
|0.00
|0.00
|0.00
|103.44
|3046797
|2007.07.11 12:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0297
|1.9797
|2.0393
|2007.07.11 12:58
|2.0304
|0.00
|0.00
|0.00
|144.85
|3046792
|2007.07.11 12:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0296
|1.9796
|2.0392
|2007.07.11 12:57
|2.0300
|0.00
|0.00
|0.00
|82.79
|3046784
|2007.07.11 12:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0294
|1.9794
|2.0390
|2007.07.11 12:54
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|41.39
|3046776
|2007.07.11 12:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0297
|1.9797
|2.0393
|2007.07.11 12:58
|2.0303
|0.00
|0.00
|0.00
|124.16
|3046773
|2007.07.11 12:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0296
|1.9796
|2.0392
|2007.07.11 12:56
|2.0300
|0.00
|0.00
|0.00
|82.78
|3046760
|2007.07.11 12:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0298
|1.9798
|2.0394
|2007.07.11 12:58
|2.0305
|0.00
|0.00
|0.00
|144.86
|3046753
|2007.07.11 12:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0292
|1.9792
|2.0388
|2007.07.11 12:54
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|82.79
|3046748
|2007.07.11 12:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0289
|1.9789
|2.0385
|2007.07.11 12:54
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|144.90
|3046741
|2007.07.11 12:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0290
|1.9790
|2.0386
|2007.07.11 12:54
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|124.20
|3046728
|2007.07.11 12:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0290
|1.9790
|2.0386
|2007.07.11 12:54
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|124.20
|3046722
|2007.07.11 12:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0293
|1.9793
|2.0389
|2007.07.11 12:54
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|62.10
|3046720
|2007.07.11 12:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0295
|1.9795
|2.0391
|2007.07.11 12:54
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|3046715
|2007.07.11 12:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0297
|1.9797
|2.0393
|2007.07.11 12:58
|2.0301
|0.00
|0.00
|0.00
|82.77
|3046710
|2007.07.11 12:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0301
|1.9801
|2.0397
|2007.07.11 12:59
|2.0308
|0.00
|0.00
|0.00
|144.79
|3046704
|2007.07.11 12:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0301
|1.9801
|2.0397
|2007.07.11 12:59
|2.0309
|0.00
|0.00
|0.00
|165.49
|3046699
|2007.07.11 12:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0302
|1.9802
|2.0398
|2007.07.11 12:59
|2.0308
|0.00
|0.00
|0.00
|124.13
|3046690
|2007.07.11 12:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0304
|1.9804
|2.0400
|2007.07.11 13:01
|2.0308
|0.00
|0.00
|0.00
|82.75
|3046681
|2007.07.11 12:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0305
|1.9805
|2.0401
|2007.07.11 13:01
|2.0311
|0.00
|0.00
|0.00
|124.12
|3046677
|2007.07.11 12:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0304
|1.9804
|2.0400
|2007.07.11 13:01
|2.0307
|0.00
|0.00
|0.00
|62.07
|3046673
|2007.07.11 12:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0307
|1.9807
|2.0403
|2007.07.11 13:01
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|124.12
|3046664
|2007.07.11 12:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0305
|1.9805
|2.0401
|2007.07.11 13:01
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|144.80
|3046662
|2007.07.11 12:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0304
|1.9804
|2.0400
|2007.07.11 13:00
|2.0305
|0.00
|0.00
|0.00
|20.69
|3046651
|2007.07.11 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0301
|1.9801
|2.0397
|2007.07.11 12:59
|2.0308
|0.00
|0.00
|0.00
|144.81
|3046645
|2007.07.11 12:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0304
|1.9804
|2.0400
|2007.07.11 13:00
|2.0305
|0.00
|0.00
|0.00
|20.69
|3046634
|2007.07.11 12:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0302
|1.9802
|2.0398
|2007.07.11 12:59
|2.0307
|0.00
|0.00
|0.00
|103.44
|3046617
|2007.07.11 12:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0301
|1.9801
|2.0397
|2007.07.11 12:59
|2.0309
|0.00
|0.00
|0.00
|165.49
|3046614
|2007.07.11 12:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0298
|1.9798
|2.0394
|2007.07.11 12:34
|2.0303
|0.00
|0.00
|0.00
|103.50
|3046598
|2007.07.11 12:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0298
|1.9798
|2.0394
|2007.07.11 12:34
|2.0303
|0.00
|0.00
|0.00
|103.50
|3046585
|2007.07.11 12:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0298
|1.9798
|2.0394
|2007.07.11 12:34
|2.0303
|0.00
|0.00
|0.00
|103.51
|3046578
|2007.07.11 12:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0298
|1.9798
|2.0394
|2007.07.11 12:34
|2.0303
|0.00
|0.00
|0.00
|103.51
|3046563
|2007.07.11 12:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0298
|1.9798
|2.0394
|2007.07.11 12:34
|2.0303
|0.00
|0.00
|0.00
|103.52
|3046554
|2007.07.11 12:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0300
|1.9800
|2.0396
|2007.07.11 12:59
|2.0304
|0.00
|0.00
|0.00
|82.75
|3046542
|2007.07.11 12:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0301
|1.9801
|2.0397
|2007.07.11 12:59
|2.0307
|0.00
|0.00
|0.00
|124.12
|3046537
|2007.07.11 12:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0305
|1.9805
|2.0401
|2007.07.11 13:01
|2.0311
|0.00
|0.00
|0.00
|124.12
|3046529
|2007.07.11 12:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0305
|1.9805
|2.0401
|2007.07.11 13:01
|2.0309
|0.00
|0.00
|0.00
|82.74
|3046522
|2007.07.11 12:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0305
|1.9805
|2.0401
|2007.07.11 13:01
|2.0308
|0.00
|0.00
|0.00
|62.06
|3046508
|2007.07.11 12:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0307
|1.9807
|2.0403
|2007.07.11 13:01
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|103.43
|3046505
|2007.07.11 12:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0308
|1.9808
|2.0404
|2007.07.11 13:01
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|82.74
|3046493
|2007.07.11 12:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0311
|1.9811
|2.0407
|2007.07.11 13:02
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|20.69
|3046478
|2007.07.11 12:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0311
|1.9811
|2.0407
|2007.07.11 13:02
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|41.36
|3046465
|2007.07.11 12:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0304
|1.9804
|2.0400
|2007.07.11 12:10
|2.0307
|0.00
|0.00
|0.00
|62.14
|3046450
|2007.07.11 12:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0294
|1.9794
|2.0390
|2007.07.11 12:09
|2.0302
|0.00
|0.00
|0.00
|165.71
|3046428
|2007.07.11 12:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0297
|1.9797
|2.0393
|2007.07.11 12:09
|2.0303
|0.00
|0.00
|0.00
|124.28
|3046405
|2007.07.11 12:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0305
|1.9805
|2.0401
|2007.07.11 12:10
|2.0307
|0.00
|0.00
|0.00
|41.43
|3046382
|2007.07.11 12:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0309
|1.9809
|2.0405
|2007.07.11 13:02
|2.0315
|0.00
|0.00
|0.00
|124.10
|3046357
|2007.07.11 12:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0307
|1.9807
|2.0403
|2007.07.11 12:11
|2.0308
|0.00
|0.00
|0.00
|20.71
|3046343
|2007.07.11 12:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0311
|1.9811
|2.0407
|2007.07.11 13:02
|2.0315
|0.00
|0.00
|0.00
|82.74
|3046334
|2007.07.11 12:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0316
|1.9816
|2.0412
|2007.07.11 12:33
|2.0302
|0.00
|0.00
|0.00
|-289.84
|3046323
|2007.07.11 12:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0316
|1.9816
|2.0412
|2007.07.11 12:33
|2.0303
|0.00
|0.00
|0.00
|-269.15
|3046302
|2007.07.11 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0316
|1.9816
|2.0412
|2007.07.11 12:33
|2.0302
|0.00
|0.00
|0.00
|-289.85
|3046291
|2007.07.11 11:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0309
|1.9809
|2.0405
|2007.07.11 11:59
|2.0311
|0.00
|0.00
|0.00
|41.40
|3046281
|2007.07.11 11:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0311
|1.9811
|2.0407
|2007.07.11 11:59
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|20.69
|3046272
|2007.07.11 11:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0312
|1.9812
|2.0408
|2007.07.11 12:01
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|20.69
|3046268
|2007.07.11 11:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0313
|1.9813
|2.0409
|2007.07.11 12:54
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|-351.85
|3046254
|2007.07.11 11:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0309
|1.9809
|2.0405
|2007.07.11 11:59
|2.0311
|0.00
|0.00
|0.00
|41.40
|3046244
|2007.07.11 11:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0312
|1.9812
|2.0408
|2007.07.11 12:00
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|3046238
|2007.07.11 11:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0313
|1.9813
|2.0409
|2007.07.11 12:53
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|-352.00
|3046224
|2007.07.11 11:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0315
|1.9815
|2.0411
|2007.07.11 12:47
|2.0298
|0.00
|0.00
|0.00
|-351.95
|3046214
|2007.07.11 11:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0316
|1.9816
|2.0412
|2007.07.11 12:33
|2.0301
|0.00
|0.00
|0.00
|-310.55
|3046203
|2007.07.11 11:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0315
|1.9815
|2.0411
|2007.07.11 12:47
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|-393.35
|3046199
|2007.07.11 11:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0315
|1.9815
|2.0411
|2007.07.11 12:34
|2.0302
|0.00
|0.00
|0.00
|-269.13
|3046192
|2007.07.11 11:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0311
|1.9811
|2.0407
|2007.07.11 11:49
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|3046179
|2007.07.11 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0315
|1.9815
|2.0411
|2007.07.11 12:34
|2.0302
|0.00
|0.00
|0.00
|-269.13
|3046164
|2007.07.11 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0311
|1.9811
|2.0407
|2007.07.11 11:46
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|20.69
|3046155
|2007.07.11 11:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0300
|1.9800
|2.0396
|2007.07.11 11:45
|2.0303
|0.00
|0.00
|0.00
|62.11
|3046144
|2007.07.11 11:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0300
|1.9800
|2.0396
|2007.07.11 11:45
|2.0309
|0.00
|0.00
|0.00
|186.34
|3046123
|2007.07.11 11:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0296
|1.9796
|2.0392
|2007.07.11 11:45
|2.0297
|0.00
|0.00
|0.00
|20.71
|3046117
|2007.07.11 11:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0298
|1.9798
|2.0394
|2007.07.11 11:45
|2.0305
|0.00
|0.00
|0.00
|144.93
|3046109
|2007.07.11 11:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0298
|1.9798
|2.0394
|2007.07.11 11:45
|2.0304
|0.00
|0.00
|0.00
|124.23
|3046094
|2007.07.11 11:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0298
|1.9798
|2.0394
|2007.07.11 11:45
|2.0303
|0.00
|0.00
|0.00
|103.52
|3046083
|2007.07.11 11:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0294
|1.9794
|2.0390
|2007.07.11 11:45
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|41.42
|3046077
|2007.07.11 11:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0293
|1.9793
|2.0389
|2007.07.11 11:44
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|62.12
|3046071
|2007.07.11 11:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0293
|1.9793
|2.0389
|2007.07.11 11:44
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|20.71
|3046064
|2007.07.11 11:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0292
|1.9792
|2.0388
|2007.07.11 11:43
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|41.42
|3046054
|2007.07.11 11:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0288
|1.9788
|2.0384
|2007.07.11 11:39
|2.0292
|0.00
|0.00
|0.00
|82.88
|3046042
|2007.07.11 11:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0287
|1.9787
|2.0383
|2007.07.11 11:37
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|41.46
|3046038
|2007.07.11 11:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|1.9786
|2.0382
|2007.07.11 11:36
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|41.46
|3046022
|2007.07.11 11:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0287
|1.9787
|2.0383
|2007.07.11 11:36
|2.0290
|0.00
|0.00
|0.00
|62.18
|3046004
|2007.07.11 11:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|1.9786
|2.0382
|2007.07.11 11:36
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|62.18
|3045997
|2007.07.11 11:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0285
|1.9785
|2.0381
|2007.07.11 11:35
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|62.19
|3045988
|2007.07.11 11:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0285
|1.9785
|2.0381
|2007.07.11 11:35
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|20.73
|3045973
|2007.07.11 11:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0283
|1.9783
|2.0379
|2007.07.11 11:33
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|62.19
|3045958
|2007.07.11 11:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|1.9786
|2.0382
|2007.07.11 11:36
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|41.45
|3045938
|2007.07.11 11:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0283
|1.9783
|2.0379
|2007.07.11 11:33
|2.0285
|0.00
|0.00
|0.00
|41.46
|3045926
|2007.07.11 11:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0288
|1.9788
|2.0384
|2007.07.11 11:39
|2.0290
|0.00
|0.00
|0.00
|41.45
|3045907
|2007.07.11 11:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0290
|1.9790
|2.0386
|2007.07.11 11:42
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|62.15
|3045905
|2007.07.11 11:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0292
|1.9792
|2.0388
|2007.07.11 11:43
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|3045886
|2007.07.11 11:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0288
|1.9788
|2.0384
|2007.07.11 11:38
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|3045876
|2007.07.11 11:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0287
|1.9787
|2.0383
|2007.07.11 11:22
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|3045861
|2007.07.11 11:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0289
|1.9789
|2.0385
|2007.07.11 11:41
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|82.88
|3045849
|2007.07.11 11:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0289
|1.9789
|2.0385
|2007.07.11 11:41
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|103.60
|3045839
|2007.07.11 11:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0290
|1.9790
|2.0386
|2007.07.11 11:42
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|82.87
|3045833
|2007.07.11 11:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0289
|1.9789
|2.0385
|2007.07.11 11:41
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|82.88
|3045824
|2007.07.11 11:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0288
|1.9788
|2.0384
|2007.07.11 11:38
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|3045819
|2007.07.11 11:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0290
|1.9790
|2.0386
|2007.07.11 11:42
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|62.15
|3045811
|2007.07.11 11:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0290
|1.9790
|2.0386
|2007.07.11 11:42
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|82.88
|3045802
|2007.07.11 11:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0287
|1.9787
|2.0383
|2007.07.11 11:14
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|3045795
|2007.07.11 11:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0287
|1.9787
|2.0383
|2007.07.11 11:13
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|3045784
|2007.07.11 11:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0285
|1.9785
|2.0381
|2007.07.11 11:13
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|3045775
|2007.07.11 11:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0287
|1.9787
|2.0383
|2007.07.11 11:13
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|41.45
|3045767
|2007.07.11 11:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0289
|1.9789
|2.0385
|2007.07.11 11:41
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|103.60
|3045757
|2007.07.11 11:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0289
|1.9789
|2.0385
|2007.07.11 11:40
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|82.88
|3045747
|2007.07.11 11:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0289
|1.9789
|2.0385
|2007.07.11 11:40
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|103.60
|3045740
|2007.07.11 11:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0287
|1.9787
|2.0383
|2007.07.11 11:13
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|3045729
|2007.07.11 11:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0288
|1.9788
|2.0384
|2007.07.11 11:37
|2.0290
|0.00
|0.00
|0.00
|41.46
|3045722
|2007.07.11 11:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0289
|1.9789
|2.0385
|2007.07.11 11:39
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|82.88
|3045712
|2007.07.11 11:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0285
|1.9785
|2.0381
|2007.07.11 11:06
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|20.71
|3045700
|2007.07.11 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0282
|1.9782
|2.0378
|2007.07.11 11:02
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|82.79
|3045694
|2007.07.11 10:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0283
|1.9783
|2.0379
|2007.07.11 11:04
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|103.56
|3045688
|2007.07.11 10:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0285
|1.9785
|2.0381
|2007.07.11 11:06
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|62.13
|3045671
|2007.07.11 10:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0283
|1.9783
|2.0379
|2007.07.11 11:04
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|62.14
|3045662
|2007.07.11 10:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0287
|1.9787
|2.0383
|2007.07.11 11:13
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|41.45
|3045657
|2007.07.11 10:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0283
|1.9783
|2.0379
|2007.07.11 11:04
|2.0285
|0.00
|0.00
|0.00
|41.43
|3045649
|2007.07.11 10:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0283
|1.9783
|2.0379
|2007.07.11 11:02
|2.0285
|0.00
|0.00
|0.00
|41.40
|3045635
|2007.07.11 10:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 11:01
|2.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|62.10
|3045622
|2007.07.11 10:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0282
|1.9782
|2.0378
|2007.07.11 11:02
|2.0285
|0.00
|0.00
|0.00
|62.10
|3045612
|2007.07.11 10:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0282
|1.9782
|2.0378
|2007.07.11 11:02
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|82.79
|3045602
|2007.07.11 10:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 11:01
|2.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|62.10
|3045588
|2007.07.11 10:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 10:58
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|103.51
|3045576
|2007.07.11 10:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 10:56
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|124.26
|3045558
|2007.07.11 10:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 10:58
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|82.81
|3045551
|2007.07.11 10:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0282
|1.9782
|2.0378
|2007.07.11 11:02
|2.0285
|0.00
|0.00
|0.00
|62.09
|3045536
|2007.07.11 10:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0283
|1.9783
|2.0379
|2007.07.11 11:02
|2.0285
|0.00
|0.00
|0.00
|41.40
|3045532
|2007.07.11 10:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0285
|1.9785
|2.0381
|2007.07.11 11:05
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|20.71
|3045528
|2007.07.11 10:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|1.9786
|2.0382
|2007.07.11 11:13
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|41.44
|3045519
|2007.07.11 10:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0285
|1.9785
|2.0381
|2007.07.11 11:05
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|20.71
|3045511
|2007.07.11 10:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|1.9786
|2.0382
|2007.07.11 11:13
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|62.16
|3045504
|2007.07.11 10:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|1.9786
|2.0382
|2007.07.11 11:13
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|41.44
|3045501
|2007.07.11 10:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0285
|1.9785
|2.0381
|2007.07.11 11:04
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|20.71
|3045496
|2007.07.11 10:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0287
|1.9787
|2.0383
|2007.07.11 11:13
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|3045494
|2007.07.11 10:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0290
|1.9790
|2.0386
|2007.07.11 11:42
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|82.88
|3045475
|2007.07.11 10:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0289
|1.9789
|2.0385
|2007.07.11 11:39
|2.0292
|0.00
|0.00
|0.00
|62.16
|3045465
|2007.07.11 10:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0289
|1.9789
|2.0385
|2007.07.11 11:39
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|103.60
|3045459
|2007.07.11 10:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0289
|1.9789
|2.0385
|2007.07.11 11:39
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|82.88
|3045452
|2007.07.11 10:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0292
|1.9792
|2.0388
|2007.07.11 11:43
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|41.44
|3045442
|2007.07.11 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0293
|1.9793
|2.0389
|2007.07.11 11:44
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|62.13
|3045431
|2007.07.11 10:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0294
|1.9794
|2.0390
|2007.07.11 11:44
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|41.41
|3045429
|2007.07.11 10:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0293
|1.9793
|2.0389
|2007.07.11 11:43
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|20.71
|3045427
|2007.07.11 10:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0292
|1.9792
|2.0388
|2007.07.11 11:43
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|3045421
|2007.07.11 10:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0288
|1.9788
|2.0384
|2007.07.11 11:37
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|20.73
|3045415
|2007.07.11 10:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0288
|1.9788
|2.0384
|2007.07.11 11:37
|2.0290
|0.00
|0.00
|0.00
|41.46
|3045406
|2007.07.11 10:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0287
|1.9787
|2.0383
|2007.07.11 11:13
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|41.44
|3045395
|2007.07.11 10:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|1.9786
|2.0382
|2007.07.11 10:29
|2.0290
|0.00
|0.00
|0.00
|82.79
|3045389
|2007.07.11 10:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0297
|1.9797
|2.0393
|2007.07.11 10:58
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|-289.82
|3045373
|2007.07.11 10:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0301
|1.9801
|2.0397
|2007.07.11 10:56
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|-372.81
|3045363
|2007.07.11 10:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0300
|1.9800
|2.0396
|2007.07.11 10:20
|2.0301
|0.00
|0.00
|0.00
|20.69
|3045349
|2007.07.11 10:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0297
|1.9797
|2.0393
|2007.07.11 10:20
|2.0298
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|3045338
|2007.07.11 10:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0297
|1.9797
|2.0393
|2007.07.11 10:20
|2.0300
|0.00
|0.00
|0.00
|62.05
|3045325
|2007.07.11 10:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0297
|1.9797
|2.0393
|2007.07.11 10:20
|2.0298
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|3045313
|2007.07.11 10:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0298
|1.9798
|2.0394
|2007.07.11 10:20
|2.0301
|0.00
|0.00
|0.00
|62.05
|3045303
|2007.07.11 10:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0293
|1.9793
|2.0389
|2007.07.11 10:18
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|3045297
|2007.07.11 10:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0294
|1.9794
|2.0390
|2007.07.11 10:19
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|41.38
|3045293
|2007.07.11 10:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0293
|1.9793
|2.0389
|2007.07.11 10:18
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|3045285
|2007.07.11 10:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0294
|1.9794
|2.0390
|2007.07.11 10:19
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|41.38
|3045271
|2007.07.11 10:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0293
|1.9793
|2.0389
|2007.07.11 10:18
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|3045264
|2007.07.11 10:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0294
|1.9794
|2.0390
|2007.07.11 10:19
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|41.38
|3045261
|2007.07.11 10:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0294
|1.9794
|2.0390
|2007.07.11 10:19
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|41.38
|3045245
|2007.07.11 10:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0292
|1.9792
|2.0388
|2007.07.11 10:16
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|3045236
|2007.07.11 10:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0293
|1.9793
|2.0389
|2007.07.11 10:18
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|3045232
|2007.07.11 10:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0292
|1.9792
|2.0388
|2007.07.11 10:15
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|41.37
|3045220
|2007.07.11 10:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0290
|1.9790
|2.0386
|2007.07.11 10:13
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|82.72
|3045202
|2007.07.11 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0290
|1.9790
|2.0386
|2007.07.11 10:13
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|62.05
|3045193
|2007.07.11 09:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0289
|1.9789
|2.0385
|2007.07.11 10:07
|2.0290
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|3045181
|2007.07.11 09:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0288
|1.9788
|2.0384
|2007.07.11 10:03
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|20.69
|3045173
|2007.07.11 09:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|1.9786
|2.0382
|2007.07.11 10:00
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3045166
|2007.07.11 09:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0287
|1.9787
|2.0383
|2007.07.11 10:00
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|3045157
|2007.07.11 09:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|1.9786
|2.0382
|2007.07.11 10:00
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|41.40
|3045147
|2007.07.11 09:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0287
|1.9787
|2.0383
|2007.07.11 10:00
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|3045140
|2007.07.11 09:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0285
|1.9785
|2.0381
|2007.07.11 09:58
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|3045113
|2007.07.11 09:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|1.9786
|2.0382
|2007.07.11 10:00
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3045103
|2007.07.11 09:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0292
|1.9792
|2.0388
|2007.07.11 10:15
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|3045091
|2007.07.11 09:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0290
|1.9790
|2.0386
|2007.07.11 10:13
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|82.73
|3045086
|2007.07.11 09:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0290
|1.9790
|2.0386
|2007.07.11 10:13
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|62.05
|3045077
|2007.07.11 09:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0289
|1.9789
|2.0385
|2007.07.11 10:06
|2.0290
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|3045073
|2007.07.11 09:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0292
|1.9792
|2.0388
|2007.07.11 10:15
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|41.36
|3045062
|2007.07.11 09:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0289
|1.9789
|2.0385
|2007.07.11 10:04
|2.0290
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|3045055
|2007.07.11 09:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0292
|1.9792
|2.0388
|2007.07.11 10:15
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|20.67
|3045045
|2007.07.11 09:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0293
|1.9793
|2.0389
|2007.07.11 10:16
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|20.69
|3045044
|2007.07.11 09:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0292
|1.9792
|2.0388
|2007.07.11 10:14
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|41.36
|3045030
|2007.07.11 09:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0292
|1.9792
|2.0388
|2007.07.11 10:14
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|3045024
|2007.07.11 09:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0292
|1.9792
|2.0388
|2007.07.11 10:14
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|41.36
|3045018
|2007.07.11 09:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0292
|1.9792
|2.0388
|2007.07.11 10:14
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|3045013
|2007.07.11 09:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0290
|1.9790
|2.0386
|2007.07.11 10:13
|2.0294
|0.00
|0.00
|0.00
|82.73
|3044997
|2007.07.11 09:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|1.9786
|2.0382
|2007.07.11 09:39
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|41.47
|3044989
|2007.07.11 09:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0283
|1.9783
|2.0379
|2007.07.11 09:37
|2.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|3044976
|2007.07.11 09:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 09:37
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|3044967
|2007.07.11 09:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0287
|1.9787
|2.0383
|2007.07.11 09:39
|2.0290
|0.00
|0.00
|0.00
|62.21
|3044951
|2007.07.11 09:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0288
|1.9788
|2.0384
|2007.07.11 09:43
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|3044933
|2007.07.11 09:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0287
|1.9787
|2.0383
|2007.07.11 09:39
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|41.47
|3044926
|2007.07.11 09:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0285
|1.9785
|2.0381
|2007.07.11 09:32
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|20.73
|3044916
|2007.07.11 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0283
|1.9783
|2.0379
|2007.07.11 09:31
|2.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|20.73
|3044911
|2007.07.11 09:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|1.9786
|2.0382
|2007.07.11 09:38
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|41.48
|3044901
|2007.07.11 09:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0285
|1.9785
|2.0381
|2007.07.11 09:32
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|3044894
|2007.07.11 09:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0285
|1.9785
|2.0381
|2007.07.11 09:32
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|20.73
|3044886
|2007.07.11 09:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0288
|1.9788
|2.0384
|2007.07.11 09:43
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|20.73
|3044866
|2007.07.11 09:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0288
|1.9788
|2.0384
|2007.07.11 09:43
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|20.73
|3044849
|2007.07.11 09:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0290
|1.9790
|2.0386
|2007.07.11 10:13
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|62.05
|3044840
|2007.07.11 09:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0288
|1.9788
|2.0384
|2007.07.11 09:43
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|20.73
|3044825
|2007.07.11 09:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0288
|1.9788
|2.0384
|2007.07.11 09:39
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|3044821
|2007.07.11 09:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0287
|1.9787
|2.0383
|2007.07.11 09:24
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|3044797
|2007.07.11 09:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|1.9786
|2.0382
|2007.07.11 09:24
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|41.49
|3044770
|2007.07.11 09:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|1.9786
|2.0382
|2007.07.11 09:24
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|41.49
|3044749
|2007.07.11 09:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|1.9786
|2.0382
|2007.07.11 09:24
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|41.49
|3044721
|2007.07.11 09:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0289
|1.9789
|2.0385
|2007.07.11 09:43
|2.0290
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|3044706
|2007.07.11 09:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0282
|1.9782
|2.0378
|2007.07.11 09:21
|2.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|41.49
|3044692
|2007.07.11 09:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 09:17
|2.0285
|0.00
|0.00
|0.00
|124.51
|3044680
|2007.07.11 09:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.11 09:14
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|103.86
|3044669
|2007.07.11 09:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 09:14
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|124.61
|3044664
|2007.07.11 09:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.11 09:14
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3044650
|2007.07.11 09:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.11 09:14
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3044634
|2007.07.11 09:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.11 09:14
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|145.40
|3044626
|2007.07.11 09:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.11 09:14
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|41.54
|3044615
|2007.07.11 09:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.11 09:14
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|83.08
|3044600
|2007.07.11 09:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 09:14
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|166.17
|3044592
|2007.07.11 09:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.11 09:14
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|83.08
|3044574
|2007.07.11 09:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 09:14
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|124.63
|3044567
|2007.07.11 09:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.11 09:14
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|41.54
|3044559
|2007.07.11 09:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.11 09:15
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|41.54
|3044546
|2007.07.11 09:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.11 09:14
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|3044543
|2007.07.11 09:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 09:17
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|62.27
|3044533
|2007.07.11 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 09:17
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|83.02
|3044523
|2007.07.11 08:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 09:17
|2.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|103.76
|3044520
|2007.07.11 08:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 09:17
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|83.00
|3044512
|2007.07.11 08:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 09:17
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|103.78
|3044495
|2007.07.11 08:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 09:17
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|83.02
|3044485
|2007.07.11 08:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 09:17
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|62.25
|3044479
|2007.07.11 08:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 09:15
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|103.83
|3044474
|2007.07.11 08:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 09:17
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|103.78
|3044464
|2007.07.11 08:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 09:17
|2.0285
|0.00
|0.00
|0.00
|145.33
|3044453
|2007.07.11 08:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 09:17
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|83.00
|3044448
|2007.07.11 08:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 09:16
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|103.80
|3044439
|2007.07.11 08:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 09:17
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|62.25
|3044430
|2007.07.11 08:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 09:16
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|83.04
|3044422
|2007.07.11 08:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 09:15
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|83.07
|3044403
|2007.07.11 08:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.11 08:55
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|41.54
|3044391
|2007.07.11 08:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 09:16
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|62.28
|3044373
|2007.07.11 08:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 09:15
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|103.83
|3044365
|2007.07.11 08:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 09:16
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|3044356
|2007.07.11 08:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 09:15
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|83.07
|3044343
|2007.07.11 08:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 09:15
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|3044336
|2007.07.11 08:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 09:15
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|62.30
|3044332
|2007.07.11 08:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 09:15
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|83.06
|3044317
|2007.07.11 08:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 09:18
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|20.75
|3044299
|2007.07.11 08:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 09:17
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|41.52
|3044295
|2007.07.11 08:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 09:15
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|62.30
|3044287
|2007.07.11 08:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 09:15
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|41.52
|3044279
|2007.07.11 08:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 09:15
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|20.76
|3044269
|2007.07.11 08:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 09:17
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|20.75
|3044264
|2007.07.11 08:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 09:17
|2.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|62.25
|3044263
|2007.07.11 08:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 09:17
|2.0285
|0.00
|0.00
|0.00
|83.01
|3044253
|2007.07.11 08:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.11 08:29
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|41.55
|3044241
|2007.07.11 08:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 09:17
|2.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|62.26
|3044234
|2007.07.11 08:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 09:17
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|62.27
|3044227
|2007.07.11 08:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0282
|1.9782
|2.0378
|2007.07.11 09:21
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|20.75
|3044198
|2007.07.11 08:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0283
|1.9783
|2.0379
|2007.07.11 09:21
|2.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|3044188
|2007.07.11 08:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0285
|1.9785
|2.0381
|2007.07.11 09:23
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|20.75
|3044182
|2007.07.11 08:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0285
|1.9785
|2.0381
|2007.07.11 09:23
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|20.75
|3044176
|2007.07.11 08:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0282
|1.9782
|2.0378
|2007.07.11 09:21
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|20.75
|3044162
|2007.07.11 08:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 08:22
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|3044154
|2007.07.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 08:22
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|3044145
|2007.07.11 08:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0282
|1.9782
|2.0378
|2007.07.11 09:20
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|3044130
|2007.07.11 08:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|1.9786
|2.0382
|2007.07.11 09:14
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.03
|3044125
|2007.07.11 08:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0282
|1.9782
|2.0378
|2007.07.11 09:20
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|3044116
|2007.07.11 08:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 08:16
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|41.54
|3044114
|2007.07.11 08:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.11 08:14
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|83.13
|3044110
|2007.07.11 08:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.11 08:14
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|103.92
|3044105
|2007.07.11 08:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.11 08:14
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|83.13
|3044092
|2007.07.11 08:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.11 08:15
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|83.13
|3044087
|2007.07.11 08:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 08:21
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|62.31
|3044078
|2007.07.11 08:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 08:21
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|41.54
|3044070
|2007.07.11 08:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.11 08:07
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|41.57
|3044062
|2007.07.11 08:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 08:19
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|3044046
|2007.07.11 08:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 08:21
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|83.08
|3044036
|2007.07.11 08:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 08:21
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|62.31
|3044035
|2007.07.11 08:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 08:16
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|83.08
|3044011
|2007.07.11 08:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 08:16
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|103.85
|3043996
|2007.07.11 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.11 08:03
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|41.57
|3043989
|2007.07.11 07:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 08:16
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|83.11
|3043981
|2007.07.11 07:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 08:21
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|83.08
|3043967
|2007.07.11 07:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 08:21
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|62.31
|3043957
|2007.07.11 07:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 08:21
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|41.54
|3043937
|2007.07.11 07:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 08:16
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|103.88
|3043929
|2007.07.11 07:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.11 08:03
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|62.36
|3043920
|2007.07.11 07:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.11 07:58
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|3043915
|2007.07.11 07:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.11 07:57
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043906
|2007.07.11 07:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.11 07:55
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|83.10
|3043905
|2007.07.11 07:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.11 07:55
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|3043856
|2007.07.11 07:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.11 07:54
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|83.11
|3043847
|2007.07.11 07:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.11 07:50
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3043840
|2007.07.11 07:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.11 07:50
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3043826
|2007.07.11 07:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.11 07:50
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3043823
|2007.07.11 07:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.11 07:54
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|62.33
|3043811
|2007.07.11 07:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 07:53
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3043801
|2007.07.11 07:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.11 07:54
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|103.89
|3043797
|2007.07.11 07:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 07:53
|2.0270
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043508
|2007.07.11 05:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.11 07:50
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043503
|2007.07.11 05:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.11 07:50
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3043413
|2007.07.11 04:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.11 07:38
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|41.57
|3043410
|2007.07.11 04:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.11 07:38
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|124.70
|3043397
|2007.07.11 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0258
|1.9758
|2.0354
|2007.07.11 05:31
|2.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|124.82
|3043394
|2007.07.11 03:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.11 07:38
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|103.92
|3043393
|2007.07.11 03:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.11 07:38
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|62.35
|3043392
|2007.07.11 03:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.11 07:38
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|41.57
|3043390
|2007.07.11 03:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.11 07:38
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043388
|2007.07.11 03:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.11 07:50
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3043386
|2007.07.11 03:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.11 07:50
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043385
|2007.07.11 03:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 07:52
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3043384
|2007.07.11 03:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.11 07:50
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3043383
|2007.07.11 03:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.11 07:50
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|62.34
|3043382
|2007.07.11 03:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.11 07:50
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043381
|2007.07.11 03:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.11 07:38
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043380
|2007.07.11 03:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.11 07:50
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3043379
|2007.07.11 03:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.11 07:50
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|62.34
|3043378
|2007.07.11 03:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.11 07:50
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3043376
|2007.07.11 03:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 07:52
|2.0270
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043375
|2007.07.11 03:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 07:52
|2.0270
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043373
|2007.07.11 03:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.11 07:50
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3043372
|2007.07.11 03:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.11 07:50
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043371
|2007.07.11 03:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.11 07:50
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|62.34
|3043370
|2007.07.11 03:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 07:51
|2.0270
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043369
|2007.07.11 03:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.11 07:55
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|41.55
|3043368
|2007.07.11 03:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 07:51
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3043367
|2007.07.11 03:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 07:51
|2.0270
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043365
|2007.07.11 03:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.11 07:55
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|41.55
|3043363
|2007.07.11 03:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.11 07:55
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|3043362
|2007.07.11 03:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.11 07:55
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|62.32
|3043361
|2007.07.11 03:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.11 07:57
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043359
|2007.07.11 03:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.11 07:55
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|41.55
|3043358
|2007.07.11 03:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.11 07:55
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|41.55
|3043357
|2007.07.11 03:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.11 08:03
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|41.57
|3043355
|2007.07.11 03:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.11 07:55
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|83.10
|3043350
|2007.07.11 03:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.11 07:55
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043347
|2007.07.11 03:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.11 07:54
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|83.11
|3043345
|2007.07.11 03:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 03:13
|2.0270
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|3043342
|2007.07.11 03:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.11 07:54
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043341
|2007.07.11 02:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.11 07:54
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|83.11
|3043339
|2007.07.11 02:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.11 07:54
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043336
|2007.07.11 02:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.11 07:54
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043335
|2007.07.11 02:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 03:10
|2.0270
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|3043332
|2007.07.11 02:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.11 03:07
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|3043329
|2007.07.11 02:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.11 03:07
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|3043328
|2007.07.11 02:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 03:10
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|3043326
|2007.07.11 02:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.11 03:07
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|3043322
|2007.07.11 02:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.11 03:07
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|62.40
|3043316
|2007.07.11 02:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.11 02:54
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|3043303
|2007.07.11 02:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.11 02:54
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|3043302
|2007.07.11 02:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.11 02:54
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|3043299
|2007.07.11 02:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.11 02:54
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|3043295
|2007.07.11 02:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.11 02:54
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|3043294
|2007.07.11 02:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.11 02:54
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|3043286
|2007.07.11 02:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.11 02:54
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|62.40
|3043284
|2007.07.11 02:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.11 02:47
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|41.61
|3043281
|2007.07.11 02:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.11 02:54
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|3043280
|2007.07.11 02:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.11 02:54
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|3043279
|2007.07.11 02:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.11 02:54
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|3043278
|2007.07.11 02:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.11 02:54
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|62.40
|3043275
|2007.07.11 02:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.11 02:47
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|62.41
|3043274
|2007.07.11 02:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.11 02:47
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|62.41
|3043266
|2007.07.11 02:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.11 02:47
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|41.61
|3043264
|2007.07.11 02:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.11 02:47
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|62.41
|3043260
|2007.07.11 02:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0258
|1.9758
|2.0354
|2007.07.11 02:47
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|83.22
|3043253
|2007.07.11 02:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0258
|1.9758
|2.0354
|2007.07.11 02:47
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|83.22
|3043241
|2007.07.11 02:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.11 02:47
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|41.61
|3043227
|2007.07.11 02:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.11 02:54
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|62.40
|3043224
|2007.07.11 02:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.11 02:54
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|62.40
|3043222
|2007.07.11 02:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.11 02:54
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|3043218
|2007.07.11 02:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.11 02:54
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|3043211
|2007.07.11 02:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.11 03:07
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|62.40
|3043209
|2007.07.11 02:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.11 03:07
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|3043205
|2007.07.11 02:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.11 03:07
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|3043195
|2007.07.11 02:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.11 03:07
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|62.40
|3043193
|2007.07.11 02:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.11 03:07
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|62.40
|3043185
|2007.07.11 02:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.11 03:07
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|62.40
|3043182
|2007.07.11 02:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.11 03:07
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|3043180
|2007.07.11 02:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.11 03:07
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|3043175
|2007.07.11 02:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.11 03:07
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|3043171
|2007.07.11 02:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 03:09
|2.0270
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|3043166
|2007.07.11 02:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.11 07:53
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043158
|2007.07.11 01:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.11 07:55
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3043153
|2007.07.11 01:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.11 07:56
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|3043146
|2007.07.11 01:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 08:15
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|83.12
|3043140
|2007.07.11 01:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 02:51
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|-291.23
|3043138
|2007.07.11 01:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 08:19
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|3043128
|2007.07.11 01:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 08:15
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3043124
|2007.07.11 01:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 08:17
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|3043119
|2007.07.11 01:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 02:51
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|-332.83
|3043117
|2007.07.11 01:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 02:47
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|-395.25
|3043111
|2007.07.11 01:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 02:51
|2.0266
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.43
|3043109
|2007.07.11 01:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 08:15
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|83.12
|3043105
|2007.07.11 01:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.11 01:44
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3043103
|2007.07.11 01:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 08:15
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3043102
|2007.07.11 01:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.11 01:44
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3043097
|2007.07.11 01:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 08:16
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|3043094
|2007.07.11 01:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 08:15
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|83.11
|3043087
|2007.07.11 01:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.11 01:38
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|62.37
|3043084
|2007.07.11 01:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.11 01:35
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|103.94
|3043065
|2007.07.11 01:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.11 01:38
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|41.58
|3043063
|2007.07.11 01:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.11 01:34
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|124.74
|3043061
|2007.07.11 01:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.11 01:34
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|83.15
|3043058
|2007.07.11 01:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.11 01:34
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|62.37
|3043056
|2007.07.11 01:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.11 01:34
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|103.94
|3043052
|2007.07.11 01:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.11 01:26
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|103.96
|3043040
|2007.07.11 01:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.11 01:33
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|103.94
|3043035
|2007.07.11 01:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.11 01:34
|2.0270
|0.00
|0.00
|0.00
|83.16
|3043018
|2007.07.11 01:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.11 01:34
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|62.36
|3043015
|2007.07.11 01:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.11 01:37
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|41.59
|3043005
|2007.07.11 01:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.11 01:34
|2.0270
|0.00
|0.00
|0.00
|62.37
|3043003
|2007.07.11 01:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 01:35
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|83.15
|3042992
|2007.07.11 01:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.11 01:35
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|83.15
|3042988
|2007.07.11 01:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.11 01:36
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|62.37
|3042982
|2007.07.11 01:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.11 01:42
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|62.35
|3042978
|2007.07.11 01:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.11 01:41
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|20.79
|3042968
|2007.07.11 01:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.11 02:54
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.40
|3042961
|2007.07.11 00:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 08:15
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|41.55
|3042951
|2007.07.11 00:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 08:15
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|83.12
|3042943
|2007.07.11 00:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.11 01:40
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3042936
|2007.07.11 00:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.11 00:58
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|62.34
|3042926
|2007.07.11 00:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.11 00:57
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3042912
|2007.07.11 00:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.11 01:38
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.79
|3042897
|2007.07.11 00:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.11 01:41
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|62.36
|3042885
|2007.07.11 00:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.11 01:44
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3042880
|2007.07.11 00:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.11 01:41
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|20.79
|3042863
|2007.07.11 00:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 08:15
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3042859
|2007.07.11 00:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 08:15
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3042853
|2007.07.11 00:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.11 01:42
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3042838
|2007.07.11 00:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.11 01:00
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3042829
|2007.07.11 00:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 00:40
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3042820
|2007.07.11 00:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.11 00:39
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3042812
|2007.07.11 00:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.11 00:39
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|41.57
|3042805
|2007.07.11 00:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.11 00:39
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|41.57
|3042799
|2007.07.11 00:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.11 00:39
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|62.35
|3042783
|2007.07.11 00:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.11 00:39
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|41.57
|3042747
|2007.07.11 00:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.11 00:39
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3042742
|2007.07.11 00:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.11 00:40
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|83.13
|3042732
|2007.07.11 00:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.11 00:39
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3042718
|2007.07.11 00:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.11 00:39
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|103.92
|3042716
|2007.07.11 00:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0254
|1.9754
|2.0350
|2007.07.11 00:37
|2.0263
|0.00
|0.00
|0.00
|187.08
|3042702
|2007.07.11 00:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.11 00:37
|2.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|187.06
|3042690
|2007.07.11 00:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.11 00:31
|2.0263
|0.00
|0.00
|0.00
|249.19
|3042662
|2007.07.11 00:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0254
|1.9754
|2.0350
|2007.07.11 00:37
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|166.27
|3042651
|2007.07.11 00:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0255
|1.9755
|2.0351
|2007.07.11 00:37
|2.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|187.06
|3042645
|2007.07.11 00:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.11 00:39
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|187.06
|3042633
|2007.07.11 00:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.11 00:39
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|41.57
|3042623
|2007.07.11 00:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.11 00:39
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3042607
|2007.07.11 00:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.11 00:39
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|20.79
|3042587
|2007.07.11 00:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.11 00:39
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3042556
|2007.07.11 00:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.11 00:39
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|20.79
|3042522
|2007.07.11 00:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.11 00:39
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|41.57
|3042498
|2007.07.11 00:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.11 00:39
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|20.79
|3042488
|2007.07.11 00:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.11 00:40
|2.0270
|0.00
|0.00
|0.00
|62.35
|3042484
|2007.07.11 00:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.11 00:40
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.57
|3042480
|2007.07.11 00:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.11 00:40
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|83.13
|3042451
|2007.07.11 00:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.11 00:42
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|41.57
|3042419
|2007.07.11 00:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.11 00:40
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|62.35
|3042401
|2007.07.11 00:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.11 00:59
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|3042381
|2007.07.11 00:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 00:36
|2.0259
|0.00
|0.00
|0.00
|-374.19
|3042369
|2007.07.11 00:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.11 00:40
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|41.57
|3042358
|2007.07.11 00:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.11 00:59
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|3042334
|2007.07.11 00:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.11 00:40
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|62.36
|3042304
|2007.07.11 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.11 00:36
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|-394.93
|3042294
|2007.07.10 23:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0282
|1.9782
|2.0378
|2007.07.11 00:32
|2.0260
|0.00
|0.00
|-4.69
|-456.96
|3042279
|2007.07.10 23:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 00:36
|2.0259
|0.00
|0.00
|-4.69
|-415.74
|3042256
|2007.07.10 23:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 23:58
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|83.01
|3042245
|2007.07.10 23:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.10 23:56
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|20.76
|3042240
|2007.07.10 23:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.11 00:35
|2.0259
|0.00
|0.00
|-4.69
|-415.66
|3042223
|2007.07.10 23:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 00:34
|2.0259
|0.00
|0.00
|-4.69
|-457.27
|3042200
|2007.07.10 23:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0282
|1.9782
|2.0378
|2007.07.11 00:32
|2.0262
|0.00
|0.00
|-4.69
|-415.42
|3042166
|2007.07.10 23:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|1.9786
|2.0382
|2007.07.11 00:30
|2.0260
|0.00
|0.00
|-4.69
|-539.92
|3042093
|2007.07.10 23:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 00:33
|2.0259
|0.00
|0.00
|-4.69
|-457.27
|3042007
|2007.07.10 23:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.10 23:50
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|62.28
|3042002
|2007.07.10 23:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.10 23:50
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|83.01
|3041984
|2007.07.10 23:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.10 23:50
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|103.89
|3041957
|2007.07.10 23:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.10 23:50
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|83.04
|3041950
|2007.07.10 23:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 23:50
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|20.76
|3041913
|2007.07.10 23:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.10 23:51
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|41.51
|3041898
|2007.07.10 23:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 23:50
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|20.76
|3041882
|2007.07.10 23:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.10 23:51
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|103.70
|3041871
|2007.07.10 23:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.10 23:51
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|82.93
|3041854
|2007.07.10 23:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.10 23:52
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|82.98
|3041843
|2007.07.10 23:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.10 23:51
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|41.51
|3041831
|2007.07.10 23:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.10 23:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|20.76
|3041825
|2007.07.10 23:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.10 23:51
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|3041792
|2007.07.10 23:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.10 23:52
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|41.48
|3041788
|2007.07.10 23:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.10 23:51
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|41.51
|3041778
|2007.07.10 23:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.10 23:51
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|41.51
|3041773
|2007.07.10 23:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.10 23:51
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|62.20
|3041761
|2007.07.10 23:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.10 23:32
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|41.57
|3041746
|2007.07.10 23:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.10 23:29
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|41.58
|3041740
|2007.07.10 23:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.10 23:28
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|145.54
|3041723
|2007.07.10 23:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.10 23:28
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|103.95
|3041717
|2007.07.10 23:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.10 23:29
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|62.37
|3041710
|2007.07.10 23:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.10 23:28
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|62.37
|3041690
|2007.07.10 23:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 23:33
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|62.37
|3041684
|2007.07.10 23:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 23:33
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|20.79
|3041647
|2007.07.10 23:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.10 23:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|20.75
|3041632
|2007.07.10 23:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|1.9778
|2.0374
|2007.07.10 23:51
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|62.20
|3041618
|2007.07.10 23:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.10 23:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|20.76
|3041605
|2007.07.10 23:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 00:33
|2.0259
|0.00
|0.00
|-4.69
|-457.22
|3041588
|2007.07.10 23:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 00:32
|2.0260
|0.00
|0.00
|-4.69
|-436.38
|3041581
|2007.07.10 23:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.11 00:32
|2.0262
|0.00
|0.00
|-4.69
|-394.65
|3041563
|2007.07.10 23:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0282
|1.9782
|2.0378
|2007.07.11 00:32
|2.0260
|0.00
|0.00
|-4.69
|-456.92
|3041561
|2007.07.10 23:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0281
|1.9781
|2.0377
|2007.07.10 23:52
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|3041486
|2007.07.10 22:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0282
|1.9782
|2.0378
|2007.07.11 00:31
|2.0262
|0.00
|0.00
|-4.69
|-415.32
|3041483
|2007.07.10 22:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0282
|1.9782
|2.0378
|2007.07.11 00:30
|2.0262
|0.00
|0.00
|-4.69
|-415.32
|3041440
|2007.07.10 22:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|1.9779
|2.0375
|2007.07.10 23:52
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3041428
|2007.07.10 22:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3041404
|2007.07.10 22:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|62.45
|3041380
|2007.07.10 22:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|83.27
|3041350
|2007.07.10 22:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|83.27
|3041338
|2007.07.10 22:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|62.45
|3041337
|2007.07.10 22:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|83.27
|3041319
|2007.07.10 22:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3041300
|2007.07.10 22:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|62.45
|3041269
|2007.07.10 22:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|83.27
|3041256
|2007.07.10 22:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|83.27
|3041234
|2007.07.10 22:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|62.45
|3041226
|2007.07.10 22:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0277
|1.9777
|2.0373
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3041213
|2007.07.10 22:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|62.45
|3041190
|2007.07.10 22:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|104.09
|3041185
|2007.07.10 22:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|83.27
|3041162
|2007.07.10 22:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|62.45
|3041138
|2007.07.10 22:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|83.27
|3041097
|2007.07.10 22:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|83.27
|3041081
|2007.07.10 22:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|83.27
|3041057
|2007.07.10 22:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|62.45
|3041045
|2007.07.10 22:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.10 22:49
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|83.27
|3041023
|2007.07.10 22:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.10 22:36
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|41.63
|3041012
|2007.07.10 22:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.10 22:49
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040994
|2007.07.10 22:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|83.27
|3040978
|2007.07.10 22:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|83.27
|3040942
|2007.07.10 21:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|83.27
|3040936
|2007.07.10 21:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.10 22:48
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3040933
|2007.07.10 21:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.10 22:36
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|41.63
|3040918
|2007.07.10 21:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.10 21:55
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3040915
|2007.07.10 21:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.10 21:55
|2.0270
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3040905
|2007.07.10 21:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.10 22:36
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|41.63
|3040901
|2007.07.10 21:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.10 22:34
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|41.63
|3040894
|2007.07.10 21:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|83.27
|3040872
|2007.07.10 21:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|62.45
|3040846
|2007.07.10 21:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|1.9775
|2.0371
|2007.07.10 22:51
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|62.45
|3040838
|2007.07.10 21:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|1.9773
|2.0369
|2007.07.10 22:36
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|3040786
|2007.07.10 21:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.10 22:28
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|41.63
|3040752
|2007.07.10 21:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.10 21:45
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040744
|2007.07.10 21:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.10 21:45
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040742
|2007.07.10 21:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.10 21:45
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3040737
|2007.07.10 21:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.10 21:45
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040723
|2007.07.10 21:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.10 21:45
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040711
|2007.07.10 21:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.10 21:45
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040708
|2007.07.10 21:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.10 21:42
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|3040702
|2007.07.10 21:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.10 21:45
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040700
|2007.07.10 21:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.10 21:45
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3040695
|2007.07.10 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.10 21:45
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040680
|2007.07.10 21:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.10 21:42
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|3040671
|2007.07.10 21:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.10 21:20
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|3040667
|2007.07.10 21:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.10 21:42
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|3040658
|2007.07.10 21:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.10 21:45
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040657
|2007.07.10 21:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.10 21:45
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3040631
|2007.07.10 21:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.10 21:45
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040614
|2007.07.10 21:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.10 21:45
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3040603
|2007.07.10 21:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.10 21:45
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3040597
|2007.07.10 21:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0271
|1.9771
|2.0367
|2007.07.10 22:27
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|41.63
|3040581
|2007.07.10 21:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.10 21:45
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040571
|2007.07.10 21:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.10 21:42
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|3040564
|2007.07.10 21:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.10 21:45
|2.0270
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3040557
|2007.07.10 21:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.10 21:43
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040542
|2007.07.10 21:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.10 21:42
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|3040538
|2007.07.10 21:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.10 21:42
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.63
|3040523
|2007.07.10 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.10 21:42
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|3040505
|2007.07.10 20:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.10 21:43
|2.0270
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3040486
|2007.07.10 20:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.10 21:43
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040473
|2007.07.10 20:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.10 21:42
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|3040462
|2007.07.10 20:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.10 21:42
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.63
|3040447
|2007.07.10 20:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.10 21:42
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.63
|3040442
|2007.07.10 20:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0268
|1.9768
|2.0364
|2007.07.10 21:42
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|3040426
|2007.07.10 20:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.10 21:42
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.63
|3040423
|2007.07.10 20:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0267
|1.9767
|2.0363
|2007.07.10 21:42
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|41.63
|3040408
|2007.07.10 20:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|1.9769
|2.0365
|2007.07.10 21:42
|2.0270
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3040400
|2007.07.10 20:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0270
|1.9770
|2.0366
|2007.07.10 21:45
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3040380
|2007.07.10 20:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.10 21:08
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|3040342
|2007.07.10 20:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.10 20:59
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3040331
|2007.07.10 20:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 20:50
|2.0266
|0.00
|0.00
|0.00
|83.27
|3040325
|2007.07.10 20:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 20:49
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040315
|2007.07.10 20:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 20:49
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|62.46
|3040312
|2007.07.10 20:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 20:49
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040305
|2007.07.10 20:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 20:49
|2.0266
|0.00
|0.00
|0.00
|83.27
|3040304
|2007.07.10 20:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 20:49
|2.0267
|0.00
|0.00
|0.00
|104.09
|3040300
|2007.07.10 20:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 20:49
|2.0266
|0.00
|0.00
|0.00
|83.27
|3040293
|2007.07.10 20:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0264
|1.9764
|2.0360
|2007.07.10 20:58
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3040288
|2007.07.10 20:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.10 20:51
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040281
|2007.07.10 20:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.10 20:50
|2.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3040269
|2007.07.10 20:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 20:49
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040260
|2007.07.10 20:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.10 20:36
|2.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3040252
|2007.07.10 20:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 20:49
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040248
|2007.07.10 20:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0258
|1.9758
|2.0354
|2007.07.10 20:33
|2.0259
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3040232
|2007.07.10 20:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 20:49
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040222
|2007.07.10 20:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0258
|1.9758
|2.0354
|2007.07.10 20:33
|2.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3040214
|2007.07.10 20:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.10 20:35
|2.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3040209
|2007.07.10 20:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.10 20:33
|2.0259
|0.00
|0.00
|0.00
|62.49
|3040199
|2007.07.10 20:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.10 20:32
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3040181
|2007.07.10 20:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 20:49
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040177
|2007.07.10 20:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.10 20:35
|2.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3040143
|2007.07.10 20:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.10 20:34
|2.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3040134
|2007.07.10 20:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.10 20:34
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|62.49
|3040125
|2007.07.10 20:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 20:49
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|62.46
|3040115
|2007.07.10 20:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 20:49
|2.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|41.65
|3040110
|2007.07.10 20:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 20:49
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3040098
|2007.07.10 20:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.10 20:34
|2.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3040084
|2007.07.10 20:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0255
|1.9755
|2.0351
|2007.07.10 20:12
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|62.49
|3040079
|2007.07.10 20:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0255
|1.9755
|2.0351
|2007.07.10 20:12
|2.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3040055
|2007.07.10 20:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0258
|1.9758
|2.0354
|2007.07.10 20:13
|2.0259
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3040051
|2007.07.10 20:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0254
|1.9754
|2.0350
|2007.07.10 20:06
|2.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3040043
|2007.07.10 20:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0255
|1.9755
|2.0351
|2007.07.10 20:06
|2.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3040033
|2007.07.10 20:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.10 20:34
|2.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3040025
|2007.07.10 20:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 20:49
|2.0263
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3040006
|2007.07.10 20:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.10 20:33
|2.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3039992
|2007.07.10 20:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.10 20:03
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|41.65
|3039985
|2007.07.10 20:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0255
|1.9755
|2.0351
|2007.07.10 20:03
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|62.47
|3039981
|2007.07.10 19:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.10 20:03
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|41.65
|3039975
|2007.07.10 19:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0252
|1.9752
|2.0348
|2007.07.10 20:03
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|124.95
|3039967
|2007.07.10 19:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0254
|1.9754
|2.0350
|2007.07.10 20:03
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|83.30
|3039964
|2007.07.10 19:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0252
|1.9752
|2.0348
|2007.07.10 20:03
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|124.95
|3039961
|2007.07.10 19:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0254
|1.9754
|2.0350
|2007.07.10 20:03
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|83.30
|3039948
|2007.07.10 19:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 20:02
|2.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|104.13
|3039938
|2007.07.10 19:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.10 20:03
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|41.65
|3039923
|2007.07.10 19:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.10 20:03
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|41.65
|3039916
|2007.07.10 19:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 20:00
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3039906
|2007.07.10 19:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 20:00
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3039884
|2007.07.10 19:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 19:52
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3039847
|2007.07.10 19:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 19:49
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3039812
|2007.07.10 19:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 19:47
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|20.84
|3039784
|2007.07.10 19:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 19:50
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3039777
|2007.07.10 19:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 19:47
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3039724
|2007.07.10 19:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0241
|1.9741
|2.0337
|2007.07.10 19:47
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|62.51
|3039669
|2007.07.10 19:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0237
|1.9737
|2.0333
|2007.07.10 19:28
|2.0241
|0.00
|0.00
|0.00
|83.35
|3039599
|2007.07.10 19:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0236
|1.9736
|2.0332
|2007.07.10 19:28
|2.0241
|0.00
|0.00
|0.00
|104.19
|3039595
|2007.07.10 19:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 19:47
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|20.84
|3039591
|2007.07.10 19:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 19:47
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|62.51
|3039580
|2007.07.10 19:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0241
|1.9741
|2.0337
|2007.07.10 19:47
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|62.51
|3039575
|2007.07.10 19:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0237
|1.9737
|2.0333
|2007.07.10 19:03
|2.0240
|0.00
|0.00
|0.00
|62.51
|3039530
|2007.07.10 18:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0233
|1.9733
|2.0329
|2007.07.10 19:03
|2.0240
|0.00
|0.00
|0.00
|145.85
|3039528
|2007.07.10 18:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0236
|1.9736
|2.0332
|2007.07.10 19:03
|2.0240
|0.00
|0.00
|0.00
|83.34
|3039514
|2007.07.10 18:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0236
|1.9736
|2.0332
|2007.07.10 19:03
|2.0240
|0.00
|0.00
|0.00
|83.34
|3039495
|2007.07.10 18:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0237
|1.9737
|2.0333
|2007.07.10 19:03
|2.0240
|0.00
|0.00
|0.00
|62.51
|3039482
|2007.07.10 18:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0240
|1.9740
|2.0336
|2007.07.10 19:28
|2.0241
|0.00
|0.00
|0.00
|20.84
|3039475
|2007.07.10 18:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 19:47
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|20.84
|3039466
|2007.07.10 18:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 19:47
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|20.84
|3039463
|2007.07.10 18:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 19:47
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|41.67
|3039455
|2007.07.10 18:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 19:51
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|104.15
|3039445
|2007.07.10 18:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 19:52
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3039434
|2007.07.10 18:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 19:51
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|83.32
|3039429
|2007.07.10 18:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 19:47
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|41.68
|3039424
|2007.07.10 18:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 19:47
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3039395
|2007.07.10 18:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0241
|1.9741
|2.0337
|2007.07.10 18:46
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|62.54
|3039389
|2007.07.10 18:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 19:47
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|20.84
|3039378
|2007.07.10 18:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 19:47
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|20.84
|3039368
|2007.07.10 18:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 19:47
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3039362
|2007.07.10 18:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 19:52
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|62.49
|3039351
|2007.07.10 18:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 20:00
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3039337
|2007.07.10 18:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 19:52
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|83.32
|3039323
|2007.07.10 18:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 19:50
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|20.84
|3039300
|2007.07.10 18:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 19:51
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|104.15
|3039297
|2007.07.10 18:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 19:51
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|83.33
|3039295
|2007.07.10 18:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 19:50
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3039290
|2007.07.10 18:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 19:51
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|104.16
|3039272
|2007.07.10 18:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 19:50
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|83.33
|3039267
|2007.07.10 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 19:49
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|20.84
|3039262
|2007.07.10 18:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 19:51
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|62.49
|3039254
|2007.07.10 18:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0252
|1.9752
|2.0348
|2007.07.10 20:03
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|124.95
|3039250
|2007.07.10 18:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0252
|1.9752
|2.0348
|2007.07.10 20:03
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|124.95
|3039245
|2007.07.10 18:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 20:02
|2.0255
|0.00
|0.00
|0.00
|83.31
|3039227
|2007.07.10 18:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0252
|1.9752
|2.0348
|2007.07.10 20:03
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|124.95
|3039218
|2007.07.10 18:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 20:00
|2.0255
|0.00
|0.00
|0.00
|104.15
|3039211
|2007.07.10 18:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 20:00
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3039204
|2007.07.10 18:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 18:17
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3039197
|2007.07.10 18:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 20:00
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3039184
|2007.07.10 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 19:59
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3039180
|2007.07.10 18:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 20:01
|2.0254
|0.00
|0.00
|0.00
|62.48
|3039170
|2007.07.10 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 19:51
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|83.32
|3039164
|2007.07.10 18:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0252
|1.9752
|2.0348
|2007.07.10 20:02
|2.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|83.31
|3039156
|2007.07.10 18:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 19:59
|2.0254
|0.00
|0.00
|0.00
|83.32
|3039148
|2007.07.10 18:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 18:17
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3039143
|2007.07.10 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 19:51
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|62.49
|3039128
|2007.07.10 18:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 20:01
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3039125
|2007.07.10 18:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 19:51
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|83.32
|3039119
|2007.07.10 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 19:59
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3039114
|2007.07.10 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 18:15
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|20.84
|3039111
|2007.07.10 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 18:02
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3039097
|2007.07.10 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 18:00
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|83.34
|3039095
|2007.07.10 17:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 18:00
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|62.50
|3039073
|2007.07.10 17:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 18:00
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|104.19
|3039069
|2007.07.10 17:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 18:00
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|83.36
|3039060
|2007.07.10 17:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 18:00
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|41.67
|3039057
|2007.07.10 17:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 18:02
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|41.67
|3039045
|2007.07.10 17:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 19:51
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|62.49
|3039036
|2007.07.10 17:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 18:04
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3039026
|2007.07.10 17:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 18:02
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3039020
|2007.07.10 17:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 18:06
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3039011
|2007.07.10 17:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 19:51
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|83.30
|3038998
|2007.07.10 17:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 20:00
|2.0254
|0.00
|0.00
|0.00
|62.49
|3038990
|2007.07.10 17:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 19:55
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3038985
|2007.07.10 17:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 20:00
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3038980
|2007.07.10 17:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0252
|1.9752
|2.0348
|2007.07.10 20:02
|2.0255
|0.00
|0.00
|0.00
|62.49
|3038962
|2007.07.10 17:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0248
|1.9748
|2.0344
|2007.07.10 19:51
|2.0254
|0.00
|0.00
|0.00
|124.98
|3038951
|2007.07.10 17:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0254
|1.9754
|2.0350
|2007.07.10 20:03
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|83.30
|3038940
|2007.07.10 17:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0258
|1.9758
|2.0354
|2007.07.10 18:00
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|-250.05
|3038925
|2007.07.10 17:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.10 17:38
|2.0259
|0.00
|0.00
|0.00
|62.48
|3038906
|2007.07.10 17:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0254
|1.9754
|2.0350
|2007.07.10 17:38
|2.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|124.97
|3038900
|2007.07.10 17:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0250
|1.9750
|2.0346
|2007.07.10 17:38
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3038889
|2007.07.10 17:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:37
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3038877
|2007.07.10 17:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:37
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3038865
|2007.07.10 17:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:37
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3038854
|2007.07.10 17:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:37
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|62.48
|3038841
|2007.07.10 17:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:37
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|62.48
|3038834
|2007.07.10 17:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:35
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|83.31
|3038832
|2007.07.10 17:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 17:35
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|83.32
|3038823
|2007.07.10 17:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0240
|1.9740
|2.0336
|2007.07.10 17:34
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|124.98
|3038815
|2007.07.10 17:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0239
|1.9739
|2.0335
|2007.07.10 17:34
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|104.14
|3038800
|2007.07.10 17:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0239
|1.9739
|2.0335
|2007.07.10 17:34
|2.0243
|0.00
|0.00
|0.00
|83.32
|3038785
|2007.07.10 17:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0239
|1.9739
|2.0335
|2007.07.10 17:33
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|104.15
|3038776
|2007.07.10 17:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0240
|1.9740
|2.0336
|2007.07.10 17:34
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|83.31
|3038766
|2007.07.10 17:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 17:35
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|62.49
|3038757
|2007.07.10 17:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:35
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|62.48
|3038751
|2007.07.10 17:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:35
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|83.31
|3038736
|2007.07.10 17:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0241
|1.9741
|2.0337
|2007.07.10 17:35
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|104.14
|3038724
|2007.07.10 17:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0241
|1.9741
|2.0337
|2007.07.10 17:34
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|62.49
|3038708
|2007.07.10 17:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0240
|1.9740
|2.0336
|2007.07.10 17:34
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|124.97
|3038693
|2007.07.10 17:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:37
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|62.48
|3038684
|2007.07.10 17:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:37
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3038677
|2007.07.10 17:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:37
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|62.48
|3038673
|2007.07.10 17:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:37
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3038663
|2007.07.10 17:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:37
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|62.48
|3038656
|2007.07.10 17:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:37
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3038651
|2007.07.10 17:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:37
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3038633
|2007.07.10 17:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:37
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3038616
|2007.07.10 17:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:35
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|62.49
|3038610
|2007.07.10 17:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 17:35
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|83.32
|3038598
|2007.07.10 17:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:36
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|104.14
|3038586
|2007.07.10 17:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:36
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|124.97
|3038569
|2007.07.10 17:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:38
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3038564
|2007.07.10 17:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 17:38
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3038548
|2007.07.10 17:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:38
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3038529
|2007.07.10 17:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 17:36
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|104.14
|3038509
|2007.07.10 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0239
|1.9739
|2.0335
|2007.07.10 17:33
|2.0243
|0.00
|0.00
|0.00
|83.32
|3038495
|2007.07.10 16:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:38
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3038487
|2007.07.10 16:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 17:38
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|83.31
|3038473
|2007.07.10 16:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 17:38
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|145.80
|3038449
|2007.07.10 16:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0251
|1.9751
|2.0347
|2007.07.10 17:38
|2.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|104.14
|3038429
|2007.07.10 16:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0254
|1.9754
|2.0350
|2007.07.10 17:38
|2.0259
|0.00
|0.00
|0.00
|104.14
|3038418
|2007.07.10 16:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0262
|1.9762
|2.0358
|2007.07.10 17:33
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|-374.94
|3038411
|2007.07.10 16:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0260
|1.9760
|2.0356
|2007.07.10 17:33
|2.0243
|0.00
|0.00
|0.00
|-354.11
|3038400
|2007.07.10 16:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0259
|1.9759
|2.0355
|2007.07.10 17:33
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|-312.45
|3038378
|2007.07.10 16:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0263
|1.9763
|2.0359
|2007.07.10 17:33
|2.0243
|0.00
|0.00
|0.00
|-416.60
|3038356
|2007.07.10 16:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.10 17:33
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|-458.23
|3038335
|2007.07.10 16:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.10 16:50
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|124.83
|3038312
|2007.07.10 16:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0256
|1.9756
|2.0352
|2007.07.10 16:50
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|124.83
|3038288
|2007.07.10 16:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0266
|1.9766
|2.0362
|2007.07.10 17:33
|2.0243
|0.00
|0.00
|0.00
|-479.06
|3038256
|2007.07.10 16:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0274
|1.9774
|2.0370
|2007.07.10 17:32
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|-624.99
|3038198
|2007.07.10 16:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 16:45
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|104.05
|3038185
|2007.07.10 16:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 16:45
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|104.05
|3038179
|2007.07.10 16:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 16:44
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3038158
|2007.07.10 16:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0247
|1.9747
|2.0343
|2007.07.10 16:45
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|83.24
|3038141
|2007.07.10 16:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0245
|1.9745
|2.0341
|2007.07.10 16:45
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|62.43
|3038123
|2007.07.10 16:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 16:45
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|62.44
|3038110
|2007.07.10 16:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 16:42
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3038098
|2007.07.10 16:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0239
|1.9739
|2.0335
|2007.07.10 16:39
|2.0240
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3038083
|2007.07.10 16:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0243
|1.9743
|2.0339
|2007.07.10 16:41
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3038067
|2007.07.10 16:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 16:45
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|41.63
|3038047
|2007.07.10 16:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0246
|1.9746
|2.0342
|2007.07.10 16:45
|2.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|41.62
|3038017
|2007.07.10 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 16:44
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|3037964
|2007.07.10 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0244
|1.9744
|2.0340
|2007.07.10 16:44
|2.0246
|0.00
|0.00
|0.00
|41.63
|3037922
|2007.07.10 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0237
|1.9737
|2.0333
|2007.07.10 16:32
|2.0239
|0.00
|0.00
|0.00
|41.63
|3037908
|2007.07.10 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0231
|1.9731
|2.0327
|2007.07.10 16:32
|2.0235
|0.00
|0.00
|0.00
|83.30
|3037903
|2007.07.10 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0229
|1.9729
|2.0325
|2007.07.10 16:32
|2.0236
|0.00
|0.00
|0.00
|145.76
|3037896
|2007.07.10 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0227
|1.9727
|2.0323
|2007.07.10 16:32
|2.0231
|0.00
|0.00
|0.00
|83.32
|3037889
|2007.07.10 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0228
|1.9728
|2.0324
|2007.07.10 16:32
|2.0237
|0.00
|0.00
|0.00
|187.48
|3037881
|2007.07.10 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0227
|1.9727
|2.0323
|2007.07.10 16:32
|2.0233
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|3037874
|2007.07.10 16:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0225
|1.9725
|2.0321
|2007.07.10 16:31
|2.0231
|0.00
|0.00
|0.00
|125.02
|3037867
|2007.07.10 16:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0227
|1.9727
|2.0323
|2007.07.10 16:31
|2.0231
|0.00
|0.00
|0.00
|83.33
|3037863
|2007.07.10 16:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0227
|1.9727
|2.0323
|2007.07.10 16:31
|2.0232
|0.00
|0.00
|0.00
|104.17
|3037859
|2007.07.10 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0225
|1.9725
|2.0321
|2007.07.10 16:31
|2.0232
|0.00
|0.00
|0.00
|145.85
|3037841
|2007.07.10 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0224
|1.9724
|2.0320
|2007.07.10 16:23
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|20.84
|3037823
|2007.07.10 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0221
|1.9721
|2.0317
|2007.07.10 16:21
|2.0223
|0.00
|0.00
|0.00
|41.67
|3037805
|2007.07.10 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0221
|1.9721
|2.0317
|2007.07.10 16:21
|2.0222
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3037792
|2007.07.10 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0222
|1.9722
|2.0318
|2007.07.10 16:23
|2.0224
|0.00
|0.00
|0.00
|41.67
|3037777
|2007.07.10 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0220
|1.9720
|2.0316
|2007.07.10 16:21
|2.0222
|0.00
|0.00
|0.00
|41.68
|3037764
|2007.07.10 16:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0217
|1.9717
|2.0313
|2007.07.10 16:20
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|83.35
|3037752
|2007.07.10 16:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0218
|1.9718
|2.0314
|2007.07.10 16:20
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|62.52
|3037742
|2007.07.10 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0221
|1.9721
|2.0317
|2007.07.10 16:21
|2.0223
|0.00
|0.00
|0.00
|41.67
|3037720
|2007.07.10 16:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0222
|1.9722
|2.0318
|2007.07.10 16:23
|2.0223
|0.00
|0.00
|0.00
|20.84
|3037708
|2007.07.10 16:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0224
|1.9724
|2.0320
|2007.07.10 16:23
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|20.84
|3037704
|2007.07.10 16:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0225
|1.9725
|2.0321
|2007.07.10 16:31
|2.0229
|0.00
|0.00
|0.00
|83.34
|3037687
|2007.07.10 16:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0227
|1.9727
|2.0323
|2007.07.10 16:31
|2.0232
|0.00
|0.00
|0.00
|104.17
|3037672
|2007.07.10 16:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0229
|1.9729
|2.0325
|2007.07.10 16:32
|2.0235
|0.00
|0.00
|0.00
|124.94
|3037653
|2007.07.10 16:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0225
|1.9725
|2.0321
|2007.07.10 16:31
|2.0228
|0.00
|0.00
|0.00
|62.51
|3037637
|2007.07.10 16:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0227
|1.9727
|2.0323
|2007.07.10 16:31
|2.0231
|0.00
|0.00
|0.00
|83.33
|3037632
|2007.07.10 16:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0224
|1.9724
|2.0320
|2007.07.10 16:07
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3037609
|2007.07.10 16:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0226
|1.9726
|2.0322
|2007.07.10 16:31
|2.0229
|0.00
|0.00
|0.00
|62.50
|3037599
|2007.07.10 16:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0228
|1.9728
|2.0324
|2007.07.10 16:32
|2.0233
|0.00
|0.00
|0.00
|104.16
|3037586
|2007.07.10 16:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0224
|1.9724
|2.0320
|2007.07.10 16:07
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3037562
|2007.07.10 16:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|247.32
|248.47
|0.00
|2007.07.11 13:00
|247.28
|0.00
|0.00
|-66.03
|68.08
|3037558
|2007.07.10 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0222
|1.9722
|2.0318
|2007.07.10 16:01
|2.0223
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|3037538
|2007.07.10 15:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0220
|1.9720
|2.0316
|2007.07.10 16:01
|2.0222
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|3037518
|2007.07.10 15:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0226
|1.9726
|2.0322
|2007.07.10 16:31
|2.0231
|0.00
|0.00
|0.00
|104.16
|3037504
|2007.07.10 15:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0226
|1.9726
|2.0322
|2007.07.10 16:31
|2.0229
|0.00
|0.00
|0.00
|62.50
|3037487
|2007.07.10 15:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0221
|1.9721
|2.0317
|2007.07.10 15:56
|2.0222
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|3037472
|2007.07.10 15:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0220
|1.9720
|2.0316
|2007.07.10 15:56
|2.0222
|0.00
|0.00
|0.00
|41.68
|3037459
|2007.07.10 15:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0225
|1.9725
|2.0321
|2007.07.10 16:31
|2.0227
|0.00
|0.00
|0.00
|41.67
|3037434
|2007.07.10 15:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0228
|1.9728
|2.0324
|2007.07.10 16:32
|2.0232
|0.00
|0.00
|0.00
|83.32
|3037400
|2007.07.10 15:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0229
|1.9729
|2.0325
|2007.07.10 16:32
|2.0236
|0.00
|0.00
|0.00
|145.82
|3037365
|2007.07.10 15:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0231
|1.9731
|2.0327
|2007.07.10 16:32
|2.0236
|0.00
|0.00
|0.00
|104.12
|3037311
|2007.07.10 15:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0216
|1.9716
|2.0312
|2007.07.10 15:50
|2.0217
|0.00
|0.00
|0.00
|20.84
|3037256
|2007.07.10 15:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0217
|1.9717
|2.0313
|2007.07.10 15:50
|2.0218
|0.00
|0.00
|0.00
|20.84
|3037182
|2007.07.10 15:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0209
|1.9709
|2.0305
|2007.07.10 15:48
|2.0213
|0.00
|0.00
|0.00
|83.41
|3037161
|2007.07.10 15:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0206
|1.9706
|2.0302
|2007.07.10 15:48
|2.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|125.15
|3037145
|2007.07.10 15:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0207
|1.9707
|2.0303
|2007.07.10 15:48
|2.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|104.29
|3037129
|2007.07.10 15:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0208
|1.9708
|2.0304
|2007.07.10 15:48
|2.0214
|0.00
|0.00
|0.00
|125.12
|3037109
|2007.07.10 15:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0205
|1.9705
|2.0301
|2007.07.10 15:48
|2.0206
|0.00
|0.00
|0.00
|20.85
|3037089
|2007.07.10 15:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0205
|1.9705
|2.0301
|2007.07.10 15:47
|2.0206
|0.00
|0.00
|0.00
|20.85
|3037062
|2007.07.10 15:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0207
|1.9707
|2.0303
|2007.07.10 15:48
|2.0213
|0.00
|0.00
|0.00
|125.14
|3037061
|2007.07.10 15:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0205
|1.9705
|2.0301
|2007.07.10 15:47
|2.0206
|0.00
|0.00
|0.00
|20.85
|3037040
|2007.07.10 15:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0201
|1.9701
|2.0297
|2007.07.10 15:42
|2.0203
|0.00
|0.00
|0.00
|41.73
|3037033
|2007.07.10 15:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0202
|1.9702
|2.0298
|2007.07.10 15:44
|2.0203
|0.00
|0.00
|0.00
|20.87
|3037016
|2007.07.10 15:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.10 15:40
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|20.86
|3036998
|2007.07.10 15:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.10 15:40
|2.0201
|0.00
|0.00
|0.00
|62.60
|3036986
|2007.07.10 15:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0291
|2007.07.10 15:38
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|62.61
|3036979
|2007.07.10 15:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0293
|2007.07.10 15:38
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|41.73
|3036957
|2007.07.10 15:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0199
|1.9699
|2.0295
|2007.07.10 15:41
|2.0201
|0.00
|0.00
|0.00
|41.74
|3036932
|2007.07.10 15:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0199
|1.9699
|2.0295
|2007.07.10 15:41
|2.0201
|0.00
|0.00
|0.00
|41.74
|3036924
|2007.07.10 15:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.10 15:33
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|20.88
|3036913
|2007.07.10 15:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0289
|2007.07.10 15:32
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|20.88
|3036903
|2007.07.10 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.10 15:31
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|41.76
|3036880
|2007.07.10 15:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.10 15:31
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|41.76
|3036858
|2007.07.10 15:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0284
|2007.07.10 15:31
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|41.77
|3036839
|2007.07.10 15:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0291
|2007.07.10 15:33
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|41.74
|3036830
|2007.07.10 15:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0293
|2007.07.10 15:33
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|20.87
|3036802
|2007.07.10 15:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0293
|2007.07.10 15:33
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|20.87
|3036772
|2007.07.10 15:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0289
|2007.07.10 15:24
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|20.88
|3036731
|2007.07.10 15:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0199
|1.9699
|2.0295
|2007.07.10 15:41
|2.0201
|0.00
|0.00
|0.00
|41.74
|3036702
|2007.07.10 15:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0291
|2007.07.10 15:22
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|41.75
|3036673
|2007.07.10 15:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0291
|2007.07.10 15:22
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|41.75
|3036641
|2007.07.10 15:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.10 15:20
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|20.86
|3036613
|2007.07.10 15:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.10 15:40
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|20.87
|3036543
|2007.07.10 15:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0293
|2007.07.10 15:18
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|20.87
|3036515
|2007.07.10 15:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.10 15:17
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|83.51
|3036488
|2007.07.10 15:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.10 15:17
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|41.76
|3036436
|2007.07.10 15:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.10 15:15
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|62.63
|3036402
|2007.07.10 15:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.10 15:15
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|20.88
|3036375
|2007.07.10 15:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.10 15:15
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|229.67
|3036360
|2007.07.10 15:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.10 15:15
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|208.79
|3036349
|2007.07.10 15:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.10 15:14
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|20.90
|3036020
|2007.07.10 14:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.10 15:14
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|41.79
|3036009
|2007.07.10 14:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 15:14
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|125.36
|3035975
|2007.07.10 14:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.10 15:14
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|83.58
|3035961
|2007.07.10 14:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.10 15:14
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|62.68
|3035950
|2007.07.10 14:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 15:14
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|125.36
|3035945
|2007.07.10 14:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.10 15:13
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|104.47
|3035942
|2007.07.10 14:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 15:14
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|104.47
|3035925
|2007.07.10 14:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.10 15:13
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|83.59
|3035913
|2007.07.10 14:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.10 15:13
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|41.79
|3035892
|2007.07.10 14:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.10 15:14
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|125.37
|3035890
|2007.07.10 14:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 15:13
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|125.36
|3035876
|2007.07.10 14:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.10 15:13
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|83.59
|3035865
|2007.07.10 14:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 15:13
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|104.47
|3035854
|2007.07.10 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 15:13
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|125.36
|3035837
|2007.07.10 14:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.10 15:12
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|104.51
|3035812
|2007.07.10 14:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.10 14:40
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|104.65
|3035776
|2007.07.10 14:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.10 14:40
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|146.52
|3035755
|2007.07.10 14:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.10 15:13
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|62.71
|3035746
|2007.07.10 14:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.10 15:12
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|62.69
|3035735
|2007.07.10 14:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.10 15:12
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|83.59
|3035729
|2007.07.10 14:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 15:13
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|104.47
|3035711
|2007.07.10 14:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.10 15:13
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|41.80
|3035690
|2007.07.10 14:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.10 15:15
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|83.50
|3035658
|2007.07.10 14:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.10 15:15
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|62.64
|3035637
|2007.07.10 14:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.10 15:15
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|104.40
|3035615
|2007.07.10 14:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.10 15:15
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|104.36
|3035608
|2007.07.10 14:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.10 15:15
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|125.27
|3035543
|2007.07.10 14:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.10 15:15
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|146.15
|3035262
|2007.07.10 13:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.10 14:20
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|104.61
|3033651
|2007.07.10 10:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.10 15:15
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|62.62
|3033643
|2007.07.10 10:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.10 14:20
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|83.69
|3015766
|2007.07.05 15:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.10 14:19
|2.0179
|0.00
|0.00
|-6.94
|104.63
|3015702
|2007.07.05 14:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 14:20
|2.0180
|0.00
|0.00
|-6.94
|104.63
|3015694
|2007.07.05 14:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.10 14:20
|2.0181
|0.00
|0.00
|-6.94
|104.61
|3015684
|2007.07.05 14:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.10 14:20
|2.0182
|0.00
|0.00
|-6.94
|125.54
|3015681
|2007.07.05 14:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 14:19
|2.0181
|0.00
|0.00
|-6.94
|125.56
|3015678
|2007.07.05 14:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 14:19
|2.0180
|0.00
|0.00
|-6.94
|104.63
|3015665
|2007.07.05 14:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.10 14:20
|2.0181
|0.00
|0.00
|-6.94
|62.76
|3015655
|2007.07.05 14:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.10 14:19
|2.0180
|0.00
|0.00
|-6.94
|104.63
|3015640
|2007.07.05 14:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.10 14:18
|2.0178
|0.00
|0.00
|-6.94
|146.47
|3015627
|2007.07.05 14:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.10 14:20
|2.0181
|0.00
|0.00
|-6.94
|104.62
|3015612
|2007.07.05 14:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.10 15:15
|2.0186
|0.00
|0.00
|-6.94
|146.15
|3015606
|2007.07.05 14:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.10 15:15
|2.0187
|0.00
|0.00
|-6.94
|167.03
|3015602
|2007.07.05 14:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.10 15:15
|2.0185
|0.00
|0.00
|-6.94
|125.31
|3015588
|2007.07.05 14:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.10 15:15
|2.0182
|0.00
|0.00
|-6.94
|62.65
|3015576
|2007.07.05 14:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.10 14:20
|2.0181
|0.00
|0.00
|-6.94
|62.76
|3015558
|2007.07.05 14:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.10 15:15
|2.0186
|0.00
|0.00
|-6.94
|20.88
|3015546
|2007.07.05 14:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.10 15:15
|2.0186
|0.00
|0.00
|-6.94
|125.27
|3015534
|2007.07.05 14:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.10 15:14
|2.0180
|0.00
|0.00
|-6.94
|20.89
|3015520
|2007.07.05 14:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.10 15:15
|2.0185
|0.00
|0.00
|-6.94
|41.76
|3015517
|2007.07.05 14:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.10 15:15
|2.0186
|0.00
|0.00
|-6.94
|62.62
|3015503
|2007.07.05 14:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.10 15:15
|2.0186
|0.00
|0.00
|-6.94
|20.88
|3015497
|2007.07.05 14:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.10 15:15
|2.0186
|0.00
|0.00
|-6.94
|41.76
|3015488
|2007.07.05 14:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.10 15:15
|2.0185
|0.00
|0.00
|-6.94
|41.75
|3015483
|2007.07.05 14:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.10 15:15
|2.0186
|0.00
|0.00
|-6.94
|20.88
|3015454
|2007.07.05 14:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0283
|2007.07.10 15:12
|2.0175
|0.00
|0.00
|-6.94
|-250.82
|3015444
|2007.07.05 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.10 15:12
|2.0175
|0.00
|0.00
|-6.94
|-229.88
|3015434
|2007.07.05 14:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.10 15:15
|2.0186
|0.00
|0.00
|-6.94
|41.76
|3015422
|2007.07.05 14:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.10 15:15
|2.0186
|0.00
|0.00
|-6.94
|41.76
|3015420
|2007.07.05 14:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.10 15:15
|2.0186
|0.00
|0.00
|-6.94
|20.88
|3015410
|2007.07.05 14:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.10 15:15
|2.0186
|0.00
|0.00
|-6.94
|20.88
|3015398
|2007.07.05 14:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.05 14:30
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|146.88
|3015385
|2007.07.05 14:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.10 15:15
|2.0186
|0.00
|0.00
|-6.94
|83.49
|3015367
|2007.07.05 14:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.10 15:15
|2.0184
|0.00
|0.00
|-6.94
|20.87
|3015349
|2007.07.05 14:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.10 15:15
|2.0185
|0.00
|0.00
|-6.94
|41.75
|3015343
|2007.07.05 14:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.05 14:31
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|83.93
|3015307
|2007.07.05 14:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.05 14:31
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|125.90
|3015297
|2007.07.05 14:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.10 15:15
|2.0186
|0.00
|0.00
|-6.94
|62.62
|3015289
|2007.07.05 14:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0283
|2007.07.10 15:11
|2.0175
|0.00
|0.00
|-6.94
|-250.82
|3015275
|2007.07.05 14:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.10 15:12
|2.0175
|0.00
|0.00
|-6.94
|-229.88
|3015266
|2007.07.05 14:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9691
|2.0287
|2007.07.10 14:20
|2.0181
|0.00
|0.00
|-6.94
|-209.22
|3015257
|2007.07.05 14:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.10 14:18
|2.0178
|0.00
|0.00
|-6.94
|-334.72
|3015256
|2007.07.05 14:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0289
|2007.07.10 14:18
|2.0178
|0.00
|0.00
|-6.94
|-313.83
|3015253
|2007.07.05 14:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9691
|2.0287
|2007.07.10 14:20
|2.0179
|0.00
|0.00
|-6.94
|-251.12
|3015245
|2007.07.05 14:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.10 14:40
|2.0174
|0.00
|0.00
|-6.94
|-334.88
|3015235
|2007.07.05 14:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.10 14:40
|2.0174
|0.00
|0.00
|-6.94
|-334.90
|3015229
|2007.07.05 14:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.05 14:14
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|20.98
|3015216
|2007.07.05 14:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.05 14:14
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|41.96
|3015215
|2007.07.05 14:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.05 14:14
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|62.95
|3015208
|2007.07.05 14:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.05 14:14
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|20.98
|3015207
|2007.07.05 14:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.05 14:14
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|20.98
|3015168
|2007.07.05 14:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9691
|2.0287
|2007.07.10 14:19
|2.0179
|0.00
|0.00
|-6.94
|-251.12
|3015160
|2007.07.05 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.05 14:14
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|41.96
|3015141
|2007.07.05 13:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.05 14:14
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|62.95
|3015123
|2007.07.05 13:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.05 14:13
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|83.92
|3015112
|2007.07.05 13:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.05 13:58
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|146.91
|3015111
|2007.07.05 13:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.05 13:58
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|104.95
|3015086
|2007.07.05 13:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.05 13:58
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|83.95
|3015072
|2007.07.05 13:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.05 13:58
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|167.98
|3015064
|2007.07.05 13:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.05 13:58
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|146.96
|3015055
|2007.07.05 13:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.05 13:58
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|251.99
|3015047
|2007.07.05 13:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.05 13:58
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|125.96
|3015038
|2007.07.05 13:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.05 13:58
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|146.95
|3015025
|2007.07.05 13:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.05 14:13
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|83.89
|3015012
|2007.07.05 13:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0284
|2007.07.05 14:13
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|41.96
|3015007
|2007.07.05 13:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.05 14:14
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|20.98
|3015003
|2007.07.05 13:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.05 14:14
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|20.98
|3014979
|2007.07.05 13:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0284
|2007.07.05 14:13
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|41.96
|3014958
|2007.07.05 13:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.05 14:13
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|41.96
|3014941
|2007.07.05 13:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.05 14:13
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|20.98
|3014910
|2007.07.05 13:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.05 14:13
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|41.96
|3014897
|2007.07.05 13:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0283
|2007.07.05 14:13
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|83.92
|3014879
|2007.07.05 13:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0284
|2007.07.05 14:13
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|41.96
|3014862
|2007.07.05 13:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.05 14:13
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|104.88
|3014836
|2007.07.05 13:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9691
|2.0287
|2007.07.10 14:19
|2.0178
|0.00
|0.00
|-6.94
|-272.04
|3014818
|2007.07.05 13:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0289
|2007.07.10 14:18
|2.0178
|0.00
|0.00
|-6.94
|-313.83
|3014812
|2007.07.05 13:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0289
|2007.07.10 14:18
|2.0178
|0.00
|0.00
|-6.94
|-313.80
|3014807
|2007.07.05 13:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0289
|2007.07.10 14:18
|2.0178
|0.00
|0.00
|-6.94
|-313.80
|3014805
|2007.07.05 13:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9691
|2.0287
|2007.07.10 14:18
|2.0178
|0.00
|0.00
|-6.94
|-272.01
|3014789
|2007.07.05 13:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.10 14:16
|2.0178
|0.00
|0.00
|-6.94
|-334.85
|3014781
|2007.07.05 13:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.05 14:31
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.77
|3014773
|2007.07.05 13:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0291
|2007.07.10 10:35
|2.0178
|0.00
|0.00
|-6.94
|-356.68
|3014763
|2007.07.05 13:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0199
|1.9699
|2.0295
|2007.07.05 13:58
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|-314.94
|3014750
|2007.07.05 13:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0199
|1.9699
|2.0295
|2007.07.05 13:58
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|-335.98
|3014736
|2007.07.05 13:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0203
|1.9703
|2.0299
|2007.07.05 13:58
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|-419.98
|3014726
|2007.07.05 13:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.05 14:31
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|-251.79
|3014718
|2007.07.05 13:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.05 14:31
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.79
|3014713
|2007.07.05 13:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0291
|2007.07.05 13:26
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|41.98
|3014697
|2007.07.05 13:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.05 13:26
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|83.95
|3014682
|2007.07.05 13:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0289
|2007.07.05 13:23
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|41.98
|3014667
|2007.07.05 13:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.05 13:21
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|3014656
|2007.07.05 13:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.05 13:21
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|84.01
|3014639
|2007.07.05 13:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.05 13:20
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|105.01
|3014623
|2007.07.05 13:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9691
|2.0287
|2007.07.05 13:23
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|83.95
|3014610
|2007.07.05 13:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.05 13:20
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|126.05
|3014597
|2007.07.05 13:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.05 13:21
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|63.01
|3014593
|2007.07.05 13:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.05 13:20
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|84.04
|3014586
|2007.07.05 13:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.05 13:17
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|3014578
|2007.07.05 13:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.05 13:20
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|126.06
|3014570
|2007.07.05 13:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.05 13:17
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|3014562
|2007.07.05 13:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.05 13:17
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|104.99
|3014541
|2007.07.05 13:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.05 13:21
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|3014529
|2007.07.05 13:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9691
|2.0287
|2007.07.05 13:23
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|41.97
|3014518
|2007.07.05 13:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0289
|2007.07.05 13:23
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|83.95
|3014478
|2007.07.05 13:04
|sell
|0.10
|gbpjpy
|247.20
|248.35
|0.00
|2007.07.08 23:06
|248.35
|0.00
|0.00
|-276.49
|-1 958.76
|3008341
|2007.07.04 09:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.05 13:07
|2.0195
|0.00
|0.00
|-0.55
|125.90
|3008247
|2007.07.04 09:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.05 13:07
|2.0189
|0.00
|0.00
|-0.55
|83.94
|3008231
|2007.07.04 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.05 13:07
|2.0189
|0.00
|0.00
|-0.55
|83.94
|3008222
|2007.07.04 09:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0283
|2007.07.05 13:07
|2.0189
|0.00
|0.00
|-0.55
|41.97
|3008217
|2007.07.04 09:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.05 13:07
|2.0189
|0.00
|0.00
|-0.55
|62.96
|3008211
|2007.07.04 09:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.05 13:07
|2.0189
|0.00
|0.00
|-0.55
|62.96
|3008204
|2007.07.04 09:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.05 13:07
|2.0189
|0.00
|0.00
|-0.55
|104.93
|3008193
|2007.07.04 09:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.05 13:07
|2.0189
|0.00
|0.00
|-0.55
|104.93
|3008186
|2007.07.04 09:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.05 13:07
|2.0189
|0.00
|0.00
|-0.55
|104.93
|3008177
|2007.07.04 09:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0284
|2007.07.05 13:07
|2.0189
|0.00
|0.00
|-0.55
|20.99
|3008172
|2007.07.04 09:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.05 13:07
|2.0197
|0.00
|0.00
|-0.55
|167.88
|3008162
|2007.07.04 09:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.05 13:07
|2.0195
|0.00
|0.00
|-0.55
|125.90
|3008160
|2007.07.04 09:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.05 13:07
|2.0194
|0.00
|0.00
|-0.55
|104.92
|3008151
|2007.07.04 09:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.05 13:26
|2.0197
|0.00
|0.00
|-0.55
|62.97
|3008146
|2007.07.04 09:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0289
|2007.07.05 13:23
|2.0195
|0.00
|0.00
|-0.55
|41.98
|3008138
|2007.07.04 09:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.05 13:07
|2.0197
|0.00
|0.00
|-0.55
|146.90
|3008131
|2007.07.04 09:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0284
|2007.07.05 13:07
|2.0189
|0.00
|0.00
|-0.55
|20.99
|3008123
|2007.07.04 09:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.05 13:07
|2.0193
|0.00
|0.00
|-0.55
|83.94
|3008117
|2007.07.04 09:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0289
|2007.07.05 13:23
|2.0197
|0.00
|0.00
|-0.55
|83.95
|3008103
|2007.07.04 09:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0289
|2007.07.05 13:23
|2.0195
|0.00
|0.00
|-0.55
|41.98
|3008096
|2007.07.04 09:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0289
|2007.07.05 13:23
|2.0194
|0.00
|0.00
|-0.55
|20.99
|3008092
|2007.07.04 09:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0289
|2007.07.05 13:07
|2.0194
|0.00
|0.00
|-0.55
|20.98
|3008087
|2007.07.04 09:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.05 13:26
|2.0195
|0.00
|0.00
|-0.55
|20.99
|3008072
|2007.07.04 09:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0291
|2007.07.05 13:26
|2.0197
|0.00
|0.00
|-0.55
|41.98
|3008063
|2007.07.04 09:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.05 14:31
|2.0185
|0.00
|0.00
|-0.55
|-272.79
|3008056
|2007.07.04 09:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.05 14:30
|2.0184
|0.00
|0.00
|-0.55
|-293.77
|3008051
|2007.07.04 09:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.05 13:26
|2.0197
|0.00
|0.00
|-0.55
|62.96
|3008049
|2007.07.04 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.05 13:26
|2.0195
|0.00
|0.00
|-0.55
|20.99
|3008044
|2007.07.04 08:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.04 09:03
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|63.19
|3008041
|2007.07.04 08:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9691
|2.0287
|2007.07.04 09:03
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|42.13
|3008033
|2007.07.04 08:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0284
|2007.07.04 09:03
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|105.31
|3008028
|2007.07.04 08:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0284
|2007.07.04 09:03
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|105.31
|3008022
|2007.07.04 08:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0283
|2007.07.04 09:03
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|126.38
|3008013
|2007.07.04 08:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.04 08:59
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|189.61
|3008010
|2007.07.04 08:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.04 09:03
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|63.19
|3008007
|2007.07.04 08:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0289
|2007.07.04 09:03
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|21.06
|3008005
|2007.07.04 08:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9691
|2.0287
|2007.07.04 09:03
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|42.13
|3007997
|2007.07.04 08:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.04 09:03
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|63.19
|3007991
|2007.07.04 08:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.04 09:03
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|84.25
|3007985
|2007.07.04 08:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.05 13:26
|2.0197
|0.00
|0.00
|-0.55
|62.96
|3007981
|2007.07.04 08:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0289
|2007.07.04 09:03
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3007976
|2007.07.04 08:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9691
|2.0287
|2007.07.04 09:03
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|42.13
|3007972
|2007.07.04 08:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.05 13:26
|2.0199
|0.00
|0.00
|-0.55
|104.93
|3007962
|2007.07.04 08:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0291
|2007.07.05 13:26
|2.0197
|0.00
|0.00
|-0.55
|41.97
|3007952
|2007.07.04 08:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0293
|2007.07.10 10:35
|2.0178
|0.00
|0.00
|-7.49
|-398.64
|3007945
|2007.07.04 08:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.05 13:25
|2.0198
|0.00
|0.00
|-0.55
|83.95
|3007938
|2007.07.04 08:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0291
|2007.07.05 13:26
|2.0198
|0.00
|0.00
|-0.55
|62.96
|3007936
|2007.07.04 08:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.05 13:25
|2.0195
|0.00
|0.00
|-0.55
|20.99
|3007929
|2007.07.04 08:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0291
|2007.07.05 13:26
|2.0199
|0.00
|0.00
|-0.55
|83.94
|3007924
|2007.07.04 08:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.05 13:25
|2.0195
|0.00
|0.00
|-0.55
|20.99
|3007923
|2007.07.04 08:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.04 09:03
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|21.06
|3007916
|2007.07.04 08:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0293
|2007.07.05 13:27
|2.0199
|0.00
|0.00
|-0.55
|41.97
|3007914
|2007.07.04 08:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0201
|1.9701
|2.0297
|2007.07.05 13:17
|2.0187
|0.00
|0.00
|-0.55
|-293.99
|3007909
|2007.07.04 08:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.05 14:30
|2.0184
|0.00
|0.00
|-0.55
|-293.79
|3007872
|2007.07.04 08:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0293
|2007.07.05 13:27
|2.0198
|0.00
|0.00
|-0.55
|20.98
|3007862
|2007.07.04 08:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0293
|2007.07.05 13:27
|2.0199
|0.00
|0.00
|-0.55
|41.97
|3007855
|2007.07.04 08:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0293
|2007.07.05 13:27
|2.0198
|0.00
|0.00
|-0.55
|20.98
|3007849
|2007.07.04 08:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0201
|1.9701
|2.0297
|2007.07.05 13:16
|2.0186
|0.00
|0.00
|-0.55
|-314.99
|3007837
|2007.07.04 08:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|1.9697
|2.0293
|2007.07.05 13:27
|2.0198
|0.00
|0.00
|-0.55
|20.98
|3007836
|2007.07.04 08:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.05 14:30
|2.0184
|0.00
|0.00
|-0.55
|-293.79
|3007827
|2007.07.04 08:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0202
|1.9702
|2.0298
|2007.07.05 13:07
|2.0189
|0.00
|0.00
|-0.55
|-272.80
|3007819
|2007.07.04 08:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0201
|1.9701
|2.0297
|2007.07.05 13:16
|2.0186
|0.00
|0.00
|-0.55
|-314.99
|3007809
|2007.07.04 08:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0199
|1.9699
|2.0295
|2007.07.05 13:17
|2.0186
|0.00
|0.00
|-0.55
|-272.99
|3007806
|2007.07.04 08:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.05 14:30
|2.0184
|0.00
|0.00
|-0.55
|-293.86
|3007803
|2007.07.04 08:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.05 13:58
|2.0185
|0.00
|0.00
|-0.55
|-272.90
|3007794
|2007.07.04 08:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|1.9695
|2.0291
|2007.07.04 08:18
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|84.32
|3007785
|2007.07.04 08:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0203
|1.9703
|2.0299
|2007.07.04 09:01
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.78
|3007779
|2007.07.04 08:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0201
|1.9701
|2.0297
|2007.07.05 13:07
|2.0191
|0.00
|0.00
|-0.55
|-209.85
|3007773
|2007.07.04 08:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0198
|1.9698
|2.0294
|2007.07.04 08:11
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3007763
|2007.07.04 08:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0203
|1.9703
|2.0299
|2007.07.04 09:01
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.78
|3007751
|2007.07.04 08:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0208
|1.9708
|2.0304
|2007.07.04 09:01
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|-315.97
|3007719
|2007.07.04 08:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0199
|1.9699
|2.0295
|2007.07.04 08:07
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|126.50
|3007716
|2007.07.04 08:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9691
|2.0287
|2007.07.04 08:07
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|84.33
|3007714
|2007.07.04 08:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.04 08:07
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|105.43
|3007709
|2007.07.04 08:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9691
|2.0287
|2007.07.04 08:07
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|126.50
|3007705
|2007.07.04 08:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|1.9693
|2.0289
|2007.07.04 08:07
|2.0201
|0.00
|0.00
|0.00
|168.66
|3007699
|2007.07.04 08:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.04 08:06
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|84.34
|3007688
|2007.07.04 08:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.04 08:07
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|210.83
|3007681
|2007.07.04 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.04 08:07
|2.0203
|0.00
|0.00
|0.00
|189.75
|3007672
|2007.07.04 07:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0283
|2007.07.04 08:06
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|63.27
|3007564
|2007.07.04 07:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.04 07:59
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|63.29
|3007561
|2007.07.04 07:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.04 08:00
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|105.46
|3007555
|2007.07.04 07:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.04 08:01
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|84.35
|3007553
|2007.07.04 07:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.04 08:00
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|126.56
|3007530
|2007.07.04 07:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.04 07:59
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|3007528
|2007.07.04 07:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.04 08:00
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|105.47
|3007522
|2007.07.04 07:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.04 07:59
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|3007372
|2007.07.04 06:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.04 07:35
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|42.21
|3007370
|2007.07.04 06:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.04 07:29
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|105.52
|3007368
|2007.07.04 06:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.04 07:28
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|84.43
|3007362
|2007.07.04 06:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.04 07:35
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|42.21
|3007359
|2007.07.04 06:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.04 07:35
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|42.21
|3007354
|2007.07.04 06:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.04 07:35
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|3007345
|2007.07.04 06:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.04 07:59
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|84.38
|3007342
|2007.07.04 06:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.04 08:00
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|126.56
|3007335
|2007.07.04 06:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.04 08:01
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|105.44
|3007325
|2007.07.04 06:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.04 08:02
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|105.45
|3007318
|2007.07.04 06:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.04 08:01
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|126.53
|3007316
|2007.07.04 06:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.04 08:00
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|105.47
|3007311
|2007.07.04 06:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.04 08:01
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|105.44
|3007308
|2007.07.04 05:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.04 08:00
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|126.56
|3007306
|2007.07.04 05:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.04 08:02
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|84.36
|3007305
|2007.07.04 05:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.04 08:00
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|126.53
|3007302
|2007.07.04 05:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.04 08:02
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|63.27
|3007301
|2007.07.04 05:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.04 08:02
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|84.36
|3007299
|2007.07.04 05:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0283
|2007.07.04 08:06
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3007297
|2007.07.04 05:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.04 08:02
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|63.27
|3007294
|2007.07.04 05:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.04 08:00
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|105.44
|3007293
|2007.07.04 05:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.04 08:02
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3007288
|2007.07.04 05:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.04 08:00
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|105.47
|3007287
|2007.07.04 05:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.04 08:00
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|126.53
|3007283
|2007.07.04 05:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0283
|2007.07.04 08:04
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3007281
|2007.07.04 05:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.04 08:00
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|105.45
|3007279
|2007.07.04 05:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.04 08:00
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|126.56
|3007276
|2007.07.04 05:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.04 08:00
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|84.36
|3007275
|2007.07.04 05:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.04 08:00
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|105.47
|3007274
|2007.07.04 05:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.04 05:33
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|3007272
|2007.07.04 05:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.04 08:00
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|126.56
|3005939
|2007.07.03 18:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.04 05:33
|2.0183
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.10
|3005917
|2007.07.03 18:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.04 05:19
|2.0180
|0.00
|0.00
|-0.55
|42.22
|3005787
|2007.07.03 18:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.04 05:19
|2.0180
|0.00
|0.00
|-0.55
|84.44
|3005782
|2007.07.03 18:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.04 05:19
|2.0180
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.11
|3005778
|2007.07.03 18:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.04 05:33
|2.0183
|0.00
|0.00
|-0.55
|63.32
|3005769
|2007.07.03 18:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.04 05:33
|2.0183
|0.00
|0.00
|-0.55
|63.32
|3005762
|2007.07.03 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.04 05:33
|2.0183
|0.00
|0.00
|-0.55
|63.32
|3005759
|2007.07.03 18:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.04 05:19
|2.0180
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.11
|3002072
|2007.07.03 09:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.04 05:19
|2.0180
|0.00
|0.00
|-0.55
|84.44
|3001933
|2007.07.03 09:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.03 18:19
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|63.27
|3001915
|2007.07.03 09:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.03 18:19
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|147.63
|3001890
|2007.07.03 09:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.03 18:19
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|84.36
|3001885
|2007.07.03 09:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.03 18:19
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|63.27
|3001881
|2007.07.03 09:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.03 18:19
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|105.45
|3001867
|2007.07.03 09:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.03 18:19
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|84.36
|3001853
|2007.07.03 09:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.04 05:19
|2.0180
|0.00
|0.00
|-0.55
|84.44
|3001849
|2007.07.03 09:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.04 05:19
|2.0180
|0.00
|0.00
|-0.55
|42.22
|3001842
|2007.07.03 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.04 05:19
|2.0180
|0.00
|0.00
|-0.55
|42.22
|3001833
|2007.07.03 08:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.04 05:19
|2.0180
|0.00
|0.00
|-0.55
|42.22
|3001828
|2007.07.03 08:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.04 05:19
|2.0180
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.11
|3001824
|2007.07.03 08:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.04 05:33
|2.0183
|0.00
|0.00
|-0.55
|63.32
|3001818
|2007.07.03 08:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.04 05:33
|2.0183
|0.00
|0.00
|-0.55
|63.32
|3001815
|2007.07.03 08:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.04 05:33
|2.0183
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.10
|3001810
|2007.07.03 08:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.04 05:19
|2.0180
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.11
|3001801
|2007.07.03 08:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.04 05:19
|2.0180
|0.00
|0.00
|-0.55
|42.22
|3001788
|2007.07.03 08:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.04 05:33
|2.0183
|0.00
|0.00
|-0.55
|63.32
|3001783
|2007.07.03 08:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.04 05:33
|2.0183
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.10
|3001774
|2007.07.03 08:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.04 05:33
|2.0183
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.10
|3001767
|2007.07.03 08:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.04 05:33
|2.0183
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.10
|3001760
|2007.07.03 08:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.04 05:31
|2.0182
|0.00
|0.00
|-0.55
|42.22
|3001752
|2007.07.03 08:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.04 05:31
|2.0182
|0.00
|0.00
|-0.55
|42.22
|3001740
|2007.07.03 08:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.04 07:59
|2.0186
|0.00
|0.00
|-0.55
|63.29
|3001738
|2007.07.03 08:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.04 07:59
|2.0191
|0.00
|0.00
|-0.55
|147.65
|3001732
|2007.07.03 08:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.04 07:59
|2.0184
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.09
|3001729
|2007.07.03 08:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.04 07:59
|2.0193
|0.00
|0.00
|-0.55
|189.84
|3001722
|2007.07.03 08:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.04 08:01
|2.0187
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.09
|3001710
|2007.07.03 08:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0283
|2007.07.04 08:03
|2.0189
|0.00
|0.00
|-0.55
|42.19
|3001706
|2007.07.03 08:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.04 07:59
|2.0191
|0.00
|0.00
|-0.55
|147.65
|3001701
|2007.07.03 08:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.04 07:59
|2.0189
|0.00
|0.00
|-0.55
|105.47
|3001680
|2007.07.03 08:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.04 05:33
|2.0183
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.10
|3001673
|2007.07.03 08:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.04 05:33
|2.0183
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.10
|3001656
|2007.07.03 08:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.04 05:33
|2.0183
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.10
|3001647
|2007.07.03 08:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.04 07:59
|2.0187
|0.00
|0.00
|-0.55
|63.29
|3001636
|2007.07.03 08:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.03 08:38
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|63.23
|3001618
|2007.07.03 08:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.04 08:00
|2.0190
|0.00
|0.00
|-0.55
|105.45
|3001613
|2007.07.03 08:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.04 08:06
|2.0193
|0.00
|0.00
|-0.55
|63.26
|3001594
|2007.07.03 08:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.04 08:06
|2.0190
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.09
|3001573
|2007.07.03 08:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0283
|2007.07.04 08:03
|2.0189
|0.00
|0.00
|-0.55
|42.18
|3001570
|2007.07.03 08:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0283
|2007.07.04 08:03
|2.0189
|0.00
|0.00
|-0.55
|42.18
|3001560
|2007.07.03 08:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.03 08:25
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|3001550
|2007.07.03 08:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.03 08:28
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|3001536
|2007.07.03 08:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0283
|2007.07.04 08:02
|2.0190
|0.00
|0.00
|-0.55
|63.27
|3001528
|2007.07.03 08:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.04 08:06
|2.0191
|0.00
|0.00
|-0.55
|42.18
|3001520
|2007.07.03 08:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9689
|2.0285
|2007.07.04 08:06
|2.0190
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.09
|3001517
|2007.07.03 08:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0284
|2007.07.04 08:06
|2.0189
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.08
|3001510
|2007.07.03 08:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.04 08:06
|2.0191
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.09
|3001501
|2007.07.03 08:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|1.9690
|2.0286
|2007.07.04 08:06
|2.0191
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.09
|3001491
|2007.07.03 08:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.04 05:30
|2.0182
|0.00
|0.00
|-0.55
|-253.33
|3001486
|2007.07.03 08:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.04 05:29
|2.0182
|0.00
|0.00
|-0.55
|-253.31
|3001478
|2007.07.03 08:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.04 05:19
|2.0180
|0.00
|0.00
|-0.55
|-295.53
|3001472
|2007.07.03 08:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9694
|2.0290
|2007.07.03 18:19
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.69
|3001461
|2007.07.03 08:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0284
|2007.07.03 08:15
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3001452
|2007.07.03 08:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0283
|2007.07.03 08:15
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3001443
|2007.07.03 08:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.03 08:12
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3001432
|2007.07.03 08:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.03 08:12
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3001429
|2007.07.03 08:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.03 08:12
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|42.17
|3001419
|2007.07.03 08:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.03 08:12
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3001413
|2007.07.03 08:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.03 08:11
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3001401
|2007.07.03 08:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.03 08:11
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3001384
|2007.07.03 08:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.03 08:08
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|105.42
|3001367
|2007.07.03 08:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.03 08:11
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|84.36
|3001363
|2007.07.03 08:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.03 08:08
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|42.17
|3001357
|2007.07.03 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.03 08:08
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|63.26
|3001349
|2007.07.03 07:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.03 08:08
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|105.42
|3001340
|2007.07.03 07:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.03 08:08
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|42.17
|3001318
|2007.07.03 07:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.03 08:11
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3001305
|2007.07.03 07:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.03 08:14
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|168.66
|3001299
|2007.07.03 07:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.03 07:56
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3001296
|2007.07.03 07:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.03 08:12
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3001287
|2007.07.03 07:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.03 08:14
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|126.49
|3001285
|2007.07.03 07:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.03 08:14
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|105.42
|3001281
|2007.07.03 07:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.03 08:12
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|42.17
|3001279
|2007.07.03 07:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.03 08:11
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|3001272
|2007.07.03 07:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.03 08:12
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3001267
|2007.07.03 07:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.03 07:52
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3001264
|2007.07.03 07:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.03 07:51
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|42.17
|3001260
|2007.07.03 07:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.03 07:51
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|42.17
|3001257
|2007.07.03 07:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.03 07:48
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|42.17
|3001250
|2007.07.03 07:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.03 07:51
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|63.26
|3001247
|2007.07.03 07:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.03 07:51
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3001242
|2007.07.03 07:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.03 07:51
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3001237
|2007.07.03 07:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.03 08:12
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|42.17
|3001232
|2007.07.03 07:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.03 08:14
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|105.41
|3001224
|2007.07.03 07:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.03 08:14
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|84.34
|3001223
|2007.07.03 07:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9687
|2.0283
|2007.07.03 08:15
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|63.26
|3001217
|2007.07.03 07:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0284
|2007.07.03 08:15
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3001211
|2007.07.03 07:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.03 08:12
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3001207
|2007.07.03 07:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.03 08:12
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3001185
|2007.07.03 07:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.03 07:34
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|84.36
|3001167
|2007.07.03 07:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.03 07:34
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|63.27
|3001161
|2007.07.03 07:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.03 07:34
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3001158
|2007.07.03 07:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.03 07:34
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3001154
|2007.07.03 07:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.03 07:33
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3001151
|2007.07.03 07:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.03 07:34
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|63.27
|3000956
|2007.07.03 03:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.03 07:33
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|63.26
|3000935
|2007.07.03 03:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.03 07:18
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|84.39
|3000932
|2007.07.03 03:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.03 07:18
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|105.49
|3000930
|2007.07.03 03:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.03 07:18
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|84.39
|3000929
|2007.07.03 03:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.03 07:18
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|63.29
|3000925
|2007.07.03 03:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.03 07:33
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|63.26
|3000923
|2007.07.03 03:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|247.04
|245.89
|0.00
|2007.07.05 13:04
|247.20
|0.00
|0.00
|85.86
|274.06
|3000922
|2007.07.03 02:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.03 07:33
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3000918
|2007.07.03 02:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.03 07:33
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3000917
|2007.07.03 02:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.03 07:33
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3000916
|2007.07.03 02:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.03 07:34
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|105.46
|3000914
|2007.07.03 02:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.03 07:34
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|84.36
|3000912
|2007.07.03 02:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.03 07:34
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|63.27
|3000911
|2007.07.03 02:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.03 07:34
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|84.36
|3000909
|2007.07.03 02:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.03 07:33
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3000908
|2007.07.03 02:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.03 07:33
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3000907
|2007.07.03 02:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.03 07:33
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3000905
|2007.07.03 02:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.03 07:34
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|63.27
|3000899
|2007.07.03 02:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.03 07:33
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3000897
|2007.07.03 02:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.03 07:18
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|3000896
|2007.07.03 02:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.03 07:33
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|63.26
|3000893
|2007.07.03 02:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.03 07:33
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3000891
|2007.07.03 02:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.03 02:42
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|3000889
|2007.07.03 02:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.03 02:42
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3000831
|2007.07.03 01:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.03 02:29
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|42.20
|3000820
|2007.07.03 01:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.03 02:29
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|84.41
|3000818
|2007.07.03 01:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.03 02:29
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|84.40
|3000815
|2007.07.03 01:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.03 02:29
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|63.30
|3000812
|2007.07.03 01:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.03 02:29
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|105.50
|3000810
|2007.07.03 01:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.03 02:29
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|63.30
|3000805
|2007.07.03 01:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.03 02:42
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|84.38
|3000802
|2007.07.03 01:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.03 02:29
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|63.30
|3000793
|2007.07.03 01:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.03 02:29
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|42.20
|3000792
|2007.07.03 01:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.03 02:29
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|42.20
|3000779
|2007.07.03 01:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.03 02:42
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|84.38
|3000778
|2007.07.03 01:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.03 02:42
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|63.29
|3000776
|2007.07.03 01:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.03 02:42
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|84.38
|3000775
|2007.07.03 01:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.03 02:42
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|63.29
|3000770
|2007.07.03 01:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.03 02:42
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|63.29
|3000767
|2007.07.03 01:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.03 07:33
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3000766
|2007.07.03 01:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.03 07:33
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|63.26
|3000751
|2007.07.03 01:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.03 07:34
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|84.36
|3000746
|2007.07.03 01:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.03 07:34
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|84.36
|3000739
|2007.07.03 01:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.03 07:34
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|63.27
|3000731
|2007.07.03 00:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.03 07:33
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3000730
|2007.07.03 00:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.03 07:33
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|3000721
|2007.07.03 00:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9682
|2.0278
|2007.07.03 07:34
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3000720
|2007.07.03 00:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.03 07:35
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3000698
|2007.07.03 00:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.03 08:13
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|189.73
|3000685
|2007.07.03 00:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.03 08:13
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|126.47
|3000679
|2007.07.03 00:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.03 08:14
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|105.41
|3000676
|2007.07.03 00:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.03 08:13
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|105.40
|3000654
|2007.07.03 00:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.03 02:42
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|-253.12
|3000651
|2007.07.03 00:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.03 02:32
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|-253.18
|3000645
|2007.07.03 00:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.03 02:32
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|-253.18
|3000637
|2007.07.03 00:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.03 08:13
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|126.48
|3000633
|2007.07.03 00:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.03 08:13
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|147.57
|3000612
|2007.07.03 00:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.03 08:13
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|105.40
|3000607
|2007.07.03 00:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|1.9688
|2.0284
|2007.07.03 02:29
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|-379.84
|3000604
|2007.07.03 00:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.03 08:13
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|126.48
|3000601
|2007.07.03 00:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.03 08:13
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|63.25
|3000590
|2007.07.03 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.03 08:13
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3000579
|2007.07.02 23:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.03 07:35
|2.0185
|0.00
|0.00
|-0.55
|42.18
|3000576
|2007.07.02 23:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.03 07:35
|2.0184
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.09
|3000565
|2007.07.02 23:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.03 07:35
|2.0185
|0.00
|0.00
|-0.55
|42.18
|3000564
|2007.07.02 23:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.03 08:12
|2.0185
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.08
|3000561
|2007.07.02 23:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.03 07:35
|2.0184
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.09
|3000555
|2007.07.02 23:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.03 08:12
|2.0186
|0.00
|0.00
|-0.55
|42.16
|3000550
|2007.07.02 23:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.03 08:13
|2.0193
|0.00
|0.00
|-0.55
|168.64
|3000542
|2007.07.02 23:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9686
|2.0282
|2007.07.03 02:32
|2.0174
|0.00
|0.00
|-0.55
|-253.18
|3000534
|2007.07.02 23:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9684
|2.0280
|2007.07.03 08:12
|2.0185
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.08
|3000524
|2007.07.02 23:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9685
|2.0281
|2007.07.03 08:13
|2.0194
|0.00
|0.00
|-0.55
|189.72
|3000522
|2007.07.02 23:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.02 23:50
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|3000521
|2007.07.02 23:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9683
|2.0279
|2007.07.03 00:03
|2.0184
|0.00
|0.00
|-0.55
|21.08
|3000489
|2007.07.02 23:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|3000484
|2007.07.02 23:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|63.25
|3000480
|2007.07.02 23:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|3000476
|2007.07.02 23:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|63.25
|3000459
|2007.07.02 23:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|63.25
|3000458
|2007.07.02 23:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.02 23:50
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|3000451
|2007.07.02 23:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|3000450
|2007.07.02 23:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|63.25
|3000445
|2007.07.02 23:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|3000433
|2007.07.02 23:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|63.25
|3000432
|2007.07.02 23:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|3000411
|2007.07.02 23:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|3000394
|2007.07.02 23:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|63.25
|3000390
|2007.07.02 23:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|3000387
|2007.07.02 23:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|63.25
|3000385
|2007.07.02 23:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|3000374
|2007.07.02 23:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.02 23:05
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|63.28
|3000369
|2007.07.02 23:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.02 23:02
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|42.21
|3000355
|2007.07.02 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.02 23:05
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|63.28
|3000353
|2007.07.02 22:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.02 23:05
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|3000345
|2007.07.02 22:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|63.25
|3000332
|2007.07.02 22:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|84.34
|3000329
|2007.07.02 22:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|63.25
|3000306
|2007.07.02 22:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|63.25
|3000299
|2007.07.02 22:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.02 23:48
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|63.25
|3000296
|2007.07.02 22:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|84.34
|3000294
|2007.07.02 22:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|84.34
|3000282
|2007.07.02 22:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|84.34
|3000275
|2007.07.02 22:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.02 23:24
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3000271
|2007.07.02 22:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.02 22:51
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|63.28
|3000253
|2007.07.02 22:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.02 23:24
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3000246
|2007.07.02 22:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.02 22:51
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|3000236
|2007.07.02 22:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.02 23:24
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3000230
|2007.07.02 22:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.02 23:24
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3000221
|2007.07.02 22:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.02 22:51
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|63.28
|3000214
|2007.07.02 22:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|63.25
|3000209
|2007.07.02 22:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.02 23:48
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|84.33
|3000195
|2007.07.02 22:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|63.25
|3000192
|2007.07.02 22:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|3000182
|2007.07.02 22:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|63.25
|3000174
|2007.07.02 22:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.02 22:31
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|3000161
|2007.07.02 22:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.02 22:30
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|3000156
|2007.07.02 22:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|84.34
|3000148
|2007.07.02 22:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9676
|2.0272
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|63.25
|3000140
|2007.07.02 22:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|84.34
|3000122
|2007.07.02 22:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.02 23:48
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|105.43
|3000109
|2007.07.02 22:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9678
|2.0274
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|3000097
|2007.07.02 22:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9680
|2.0276
|2007.07.02 23:50
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|3000092
|2007.07.02 22:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0179
|1.9679
|2.0275
|2007.07.02 23:48
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|2999829
|2007.07.02 21:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|105.49
|2999828
|2007.07.02 21:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|147.68
|2999804
|2007.07.02 21:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|105.49
|2999797
|2007.07.02 21:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|147.68
|2999782
|2007.07.02 21:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|105.49
|2999780
|2007.07.02 21:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|105.49
|2999771
|2007.07.02 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|147.68
|2999764
|2007.07.02 21:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|105.49
|2999754
|2007.07.02 21:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|147.68
|2999745
|2007.07.02 21:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|105.49
|2999742
|2007.07.02 21:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|105.49
|2999736
|2007.07.02 21:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|105.49
|2999686
|2007.07.02 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|168.78
|2999676
|2007.07.02 20:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|168.78
|2999672
|2007.07.02 20:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|168.78
|2999655
|2007.07.02 20:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|147.68
|2999652
|2007.07.02 20:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|105.49
|2999173
|2007.07.02 19:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|2999165
|2007.07.02 19:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|2999158
|2007.07.02 19:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|2999136
|2007.07.02 19:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|2999118
|2007.07.02 19:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|2999114
|2007.07.02 19:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|63.29
|2999112
|2007.07.02 19:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|84.39
|2999103
|2007.07.02 19:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|63.29
|2999100
|2007.07.02 19:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|84.39
|2999093
|2007.07.02 19:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|2999087
|2007.07.02 19:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|2999081
|2007.07.02 19:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|168.78
|2999073
|2007.07.02 19:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|2999072
|2007.07.02 19:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|168.78
|2999058
|2007.07.02 19:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|147.68
|2999048
|2007.07.02 19:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|147.68
|2999044
|2007.07.02 19:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|147.68
|2999037
|2007.07.02 19:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|2999014
|2007.07.02 19:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|84.39
|2999007
|2007.07.02 19:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|84.39
|2998999
|2007.07.02 19:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|84.39
|2998997
|2007.07.02 19:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|63.29
|2998990
|2007.07.02 19:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|2998986
|2007.07.02 19:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|2998980
|2007.07.02 19:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|168.78
|2998973
|2007.07.02 19:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.02 20:51
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|2998967
|2007.07.02 19:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|168.78
|2998957
|2007.07.02 19:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|168.78
|2998954
|2007.07.02 18:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|189.88
|2998942
|2007.07.02 18:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|147.68
|2998935
|2007.07.02 18:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|168.78
|2998918
|2007.07.02 18:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|168.78
|2998875
|2007.07.02 18:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|189.88
|2998864
|2007.07.02 18:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|168.78
|2998856
|2007.07.02 18:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|168.78
|2998842
|2007.07.02 18:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|168.78
|2998831
|2007.07.02 18:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|84.39
|2998816
|2007.07.02 18:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|2998807
|2007.07.02 18:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9672
|2.0268
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|63.30
|2998795
|2007.07.02 18:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.02 23:46
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|84.34
|2998776
|2007.07.02 18:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9674
|2.0270
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|2998774
|2007.07.02 18:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|84.39
|2998762
|2007.07.02 18:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 18:37
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|42.15
|2998750
|2007.07.02 18:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 18:37
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|42.16
|2998749
|2007.07.02 18:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|105.49
|2998740
|2007.07.02 18:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 18:37
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|63.23
|2998728
|2007.07.02 18:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|84.39
|2998722
|2007.07.02 18:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|105.49
|2998715
|2007.07.02 18:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|105.49
|2998709
|2007.07.02 18:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|1.9671
|2.0267
|2007.07.02 22:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|84.39
|2998688
|2007.07.02 18:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9675
|2.0271
|2007.07.02 22:16
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|2998679
|2007.07.02 18:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.02 18:39
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|2998673
|2007.07.02 18:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.02 18:38
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|2998670
|2007.07.02 18:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 18:37
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|84.32
|2998661
|2007.07.02 18:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 18:37
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|63.24
|2998654
|2007.07.02 18:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 18:37
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|42.16
|2998643
|2007.07.02 18:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.02 18:27
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|105.39
|2998642
|2007.07.02 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0159
|1.9659
|2.0255
|2007.07.02 18:21
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|63.27
|2998635
|2007.07.02 18:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.02 18:21
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|126.54
|2998628
|2007.07.02 18:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.02 18:20
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|126.55
|2998619
|2007.07.02 18:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.02 18:21
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|105.45
|2998593
|2007.07.02 18:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0157
|1.9657
|2.0253
|2007.07.02 18:21
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|84.36
|2998577
|2007.07.02 18:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.02 18:21
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|126.54
|2998569
|2007.07.02 18:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.02 18:21
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|147.64
|2998554
|2007.07.02 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.02 18:21
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|147.65
|2998540
|2007.07.02 18:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.02 18:20
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|126.55
|2998538
|2007.07.02 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.02 18:21
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|126.55
|2998520
|2007.07.02 18:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0156
|1.9656
|2.0252
|2007.07.02 18:21
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|147.65
|2998508
|2007.07.02 18:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.02 18:21
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|126.54
|2998503
|2007.07.02 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.02 18:22
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|105.45
|2998494
|2007.07.02 18:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.02 18:22
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|63.27
|2998489
|2007.07.02 18:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.02 18:22
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|63.26
|2998488
|2007.07.02 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.02 18:22
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|42.17
|2998477
|2007.07.02 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.02 18:22
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|84.35
|2998466
|2007.07.02 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.02 18:21
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|84.36
|2998458
|2007.07.02 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.02 18:21
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|63.27
|2998441
|2007.07.02 17:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.02 18:22
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|63.26
|2998435
|2007.07.02 17:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.02 18:23
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|2998424
|2007.07.02 17:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.02 18:23
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|2998417
|2007.07.02 17:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.02 18:23
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|2998414
|2007.07.02 17:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.02 18:27
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|84.30
|2998407
|2007.07.02 17:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.02 18:27
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|63.22
|2998394
|2007.07.02 17:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 18:37
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|63.24
|2998380
|2007.07.02 17:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.02 18:26
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|84.31
|2998372
|2007.07.02 17:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.02 18:26
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|42.16
|2998369
|2007.07.02 17:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.02 18:27
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|84.30
|2998365
|2007.07.02 17:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.02 17:48
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|2998360
|2007.07.02 17:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.02 17:48
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|2998346
|2007.07.02 17:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0161
|1.9661
|2.0257
|2007.07.02 17:45
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|2998340
|2007.07.02 17:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0160
|1.9660
|2.0256
|2007.07.02 17:45
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|2998336
|2007.07.02 17:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.02 18:26
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|2998328
|2007.07.02 17:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9665
|2.0261
|2007.07.02 17:48
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|42.18
|2998325
|2007.07.02 17:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0164
|1.9664
|2.0260
|2007.07.02 17:48
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|2998320
|2007.07.02 17:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.02 17:47
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|2998306
|2007.07.02 17:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0163
|1.9663
|2.0259
|2007.07.02 17:46
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|2998299
|2007.07.02 17:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.02 17:48
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|2998286
|2007.07.02 17:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9670
|2.0266
|2007.07.02 18:20
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|-274.20
|2998273
|2007.07.02 17:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 18:37
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|42.16
|2998262
|2007.07.02 17:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|1.9667
|2.0263
|2007.07.02 18:27
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|105.37
|2998247
|2007.07.02 17:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9668
|2.0264
|2007.07.02 18:27
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|42.15
|2998239
|2007.07.02 17:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9666
|2.0262
|2007.07.02 17:32
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|21.08
|2998219
|2007.07.02 17:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.02 17:30
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|63.28
|2998212
|2007.07.02 17:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0155
|1.9655
|2.0251
|2007.07.02 17:30
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|2998201
|2007.07.02 17:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.02 17:29
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|2998196
|2007.07.02 17:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0153
|1.9653
|2.0249
|2007.07.02 17:30
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|2998185
|2007.07.02 17:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0151
|1.9651
|2.0247
|2007.07.02 17:29
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|2998174
|2007.07.02 17:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.02 17:27
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|2998161
|2007.07.02 17:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0149
|1.9649
|2.0245
|2007.07.02 17:27
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|42.20
|2998146
|2007.07.02 17:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0148
|1.9648
|2.0244
|2007.07.02 17:26
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|2998137
|2007.07.02 17:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0146
|1.9646
|2.0242
|2007.07.02 17:26
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|2998134
|2007.07.02 17:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0141
|1.9641
|2.0237
|2007.07.02 17:21
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|84.41
|2998122
|2007.07.02 17:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.02 17:21
|2.0142
|0.00
|0.00
|0.00
|105.54
|2998119
|2007.07.02 17:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.02 17:21
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|84.41
|2998098
|2007.07.02 17:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.02 17:20
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|84.43
|2998069
|2007.07.02 17:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.02 17:20
|2.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|42.21
|2998050
|2007.07.02 17:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0133
|1.9633
|2.0229
|2007.07.02 17:18
|2.0136
|0.00
|0.00
|0.00
|63.32
|2998024
|2007.07.02 17:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.02 17:20
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|21.11
|2998015
|2007.07.02 17:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0133
|1.9633
|2.0229
|2007.07.02 17:18
|2.0136
|0.00
|0.00
|0.00
|63.32
|2998002
|2007.07.02 17:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.02 17:20
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|21.11
|2997983
|2007.07.02 17:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.02 17:20
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|63.32
|2997976
|2007.07.02 17:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.02 17:21
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|126.62
|2997973
|2007.07.02 17:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.02 17:20
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|84.43
|2997946
|2007.07.02 17:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.02 17:21
|2.0143
|0.00
|0.00
|0.00
|105.54
|2997933
|2007.07.02 17:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0137
|1.9637
|2.0233
|2007.07.02 17:20
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|63.32
|2997918
|2007.07.02 17:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0140
|1.9640
|2.0236
|2007.07.02 17:21
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|105.51
|2997909
|2007.07.02 17:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.02 17:21
|2.0143
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|2997896
|2007.07.02 17:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0145
|1.9645
|2.0241
|2007.07.02 17:26
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|42.20
|2997875
|2007.07.02 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.02 17:00
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|84.40
|2997864
|2007.07.02 16:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0136
|1.9636
|2.0232
|2007.07.02 17:00
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|105.50
|2997845
|2007.07.02 16:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0130
|1.9630
|2.0226
|2007.07.02 16:59
|2.0133
|0.00
|0.00
|0.00
|63.30
|2997834
|2007.07.02 16:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0132
|1.9632
|2.0228
|2007.07.02 17:00
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|189.90
|2997822
|2007.07.02 16:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0134
|1.9634
|2.0230
|2007.07.02 17:00
|2.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|84.40
|2997814
|2007.07.02 16:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0134
|1.9634
|2.0230
|2007.07.02 17:00
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|126.60
|2997801
|2007.07.02 16:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.02 17:00
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|42.20
|2997785
|2007.07.02 16:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0138
|1.9638
|2.0234
|2007.07.02 17:00
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|42.20
|2997773
|2007.07.02 16:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0142
|1.9642
|2.0238
|2007.07.02 17:21
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|42.21
|2997758
|2007.07.02 16:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.02 16:51
|2.0126
|0.00
|0.00
|0.00
|42.23
|2997750
|2007.07.02 16:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.02 16:51
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|84.46
|2997745
|2007.07.02 16:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.02 16:50
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|84.47
|2997739
|2007.07.02 16:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.02 16:50
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|126.71
|2997728
|2007.07.02 16:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.02 16:50
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|63.35
|2997716
|2007.07.02 16:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.02 16:51
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|42.23
|2997700
|2007.07.02 16:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.02 16:50
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|63.35
|2997683
|2007.07.02 16:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.02 16:50
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|84.46
|2997665
|2007.07.02 16:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.02 16:50
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|84.47
|2997656
|2007.07.02 16:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.02 16:51
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|84.45
|2997626
|2007.07.02 16:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.02 16:51
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|21.12
|2997618
|2007.07.02 16:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0123
|1.9623
|2.0219
|2007.07.02 16:51
|2.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|21.12
|2997601
|2007.07.02 16:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0127
|1.9627
|2.0223
|2007.07.02 16:51
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|21.11
|2997593
|2007.07.02 16:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0128
|1.9628
|2.0224
|2007.07.02 16:51
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|42.22
|2997580
|2007.07.02 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0127
|1.9627
|2.0223
|2007.07.02 16:51
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|21.11
|2997566
|2007.07.02 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0126
|1.9626
|2.0222
|2007.07.02 16:51
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|42.22
|2997555
|2007.07.02 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0127
|1.9627
|2.0223
|2007.07.02 16:51
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|21.11
|2997535
|2007.07.02 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0126
|1.9626
|2.0222
|2007.07.02 16:51
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|42.22
|2997528
|2007.07.02 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0124
|1.9624
|2.0220
|2007.07.02 16:31
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|21.12
|2997507
|2007.07.02 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0121
|1.9621
|2.0217
|2007.07.02 16:31
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|84.45
|2997493
|2007.07.02 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.02 16:31
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|84.45
|2997486
|2007.07.02 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.02 16:30
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|21.11
|2997477
|2007.07.02 16:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.02 16:28
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|63.35
|2997471
|2007.07.02 16:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.02 16:29
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|126.66
|2997453
|2007.07.02 16:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.02 16:29
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|147.77
|2997446
|2007.07.02 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.02 16:30
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|42.22
|2997429
|2007.07.02 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.02 16:30
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|63.33
|2997421
|2007.07.02 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0118
|1.9618
|2.0214
|2007.07.02 16:30
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|21.11
|2997408
|2007.07.02 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0119
|1.9619
|2.0215
|2007.07.02 16:30
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|21.11
|2997397
|2007.07.02 16:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.02 16:29
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|84.44
|2997388
|2007.07.02 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.02 16:27
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|21.12
|2997382
|2007.07.02 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.02 16:21
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|21.11
|2997376
|2007.07.02 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.02 16:29
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|126.66
|2997367
|2007.07.02 16:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.02 16:29
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|63.33
|2997364
|2007.07.02 16:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0117
|1.9617
|2.0213
|2007.07.02 16:29
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|105.55
|2997354
|2007.07.02 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.02 16:27
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|21.11
|2997334
|2007.07.02 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.02 16:29
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|147.77
|2997308
|2007.07.02 16:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.02 16:26
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|21.12
|2997302
|2007.07.02 16:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.02 16:14
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|63.35
|2997215
|2007.07.02 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.02 16:10
|2.0107
|0.00
|0.00
|0.00
|21.12
|2997211
|2007.07.02 15:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.02 16:10
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|63.39
|2997204
|2007.07.02 15:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.02 16:11
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|63.34
|2997132
|2007.07.02 15:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.02 16:10
|2.0106
|0.00
|0.00
|0.00
|21.13
|2996797
|2007.07.02 14:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0102
|1.9602
|2.0198
|2007.07.02 15:58
|2.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|63.38
|2996784
|2007.07.02 14:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0099
|1.9599
|2.0195
|2007.07.02 15:58
|2.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|126.77
|2996774
|2007.07.02 14:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0103
|1.9603
|2.0199
|2007.07.02 16:10
|2.0106
|0.00
|0.00
|0.00
|63.40
|2996765
|2007.07.02 14:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0103
|1.9603
|2.0199
|2007.07.02 16:10
|2.0106
|0.00
|0.00
|0.00
|63.40
|2996757
|2007.07.02 14:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0102
|1.9602
|2.0198
|2007.07.02 15:58
|2.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|63.38
|2996751
|2007.07.02 14:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.02 16:10
|2.0106
|0.00
|0.00
|0.00
|21.13
|2996745
|2007.07.02 14:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.02 16:10
|2.0106
|0.00
|0.00
|0.00
|21.13
|2996733
|2007.07.02 14:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.02 16:10
|2.0106
|0.00
|0.00
|0.00
|42.27
|2996724
|2007.07.02 14:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.02 16:10
|2.0106
|0.00
|0.00
|0.00
|42.27
|2996712
|2007.07.02 14:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.02 16:10
|2.0107
|0.00
|0.00
|0.00
|21.13
|2996706
|2007.07.02 14:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.02 16:11
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|84.49
|2996693
|2007.07.02 14:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.02 16:12
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|42.22
|2996684
|2007.07.02 14:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.02 16:11
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|63.37
|2996677
|2007.07.02 14:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.02 16:12
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|84.44
|2996669
|2007.07.02 14:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.02 16:13
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|21.11
|2996662
|2007.07.02 14:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.02 16:11
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|42.22
|2996650
|2007.07.02 14:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.02 16:21
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|42.23
|2996645
|2007.07.02 14:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.02 16:21
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|21.11
|2996641
|2007.07.02 14:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.02 16:18
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|42.23
|2996637
|2007.07.02 14:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.02 16:13
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|21.11
|2996632
|2007.07.02 14:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.02 16:15
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|42.23
|2996631
|2007.07.02 14:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.02 16:21
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|42.23
|2996618
|2007.07.02 14:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.02 16:21
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|21.11
|2996615
|2007.07.02 14:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.02 16:20
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|42.23
|2996607
|2007.07.02 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.02 16:26
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|21.12
|2996594
|2007.07.02 14:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.02 16:29
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|126.67
|2996589
|2007.07.02 14:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.02 16:15
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|42.23
|2996586
|2007.07.02 14:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.02 16:15
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|42.23
|2996574
|2007.07.02 14:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.02 16:15
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|63.35
|2996560
|2007.07.02 14:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.02 16:15
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|84.46
|2996554
|2007.07.02 14:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.02 16:20
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|105.59
|2996541
|2007.07.02 14:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.02 16:29
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|105.56
|2996534
|2007.07.02 14:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.02 16:15
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|63.35
|2996524
|2007.07.02 14:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.02 16:29
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|84.45
|2996515
|2007.07.02 14:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.02 16:20
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|42.24
|2996485
|2007.07.02 14:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.02 14:20
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|63.41
|2996476
|2007.07.02 14:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0113
|1.9613
|2.0209
|2007.07.02 16:19
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|21.12
|2996475
|2007.07.02 14:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0110
|1.9610
|2.0206
|2007.07.02 14:20
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|21.14
|2996467
|2007.07.02 14:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.02 14:15
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|42.26
|2996460
|2007.07.02 14:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0102
|1.9602
|2.0198
|2007.07.02 14:13
|2.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|63.40
|2996454
|2007.07.02 14:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0102
|1.9602
|2.0198
|2007.07.02 14:13
|2.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|63.40
|2996443
|2007.07.02 14:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0102
|1.9602
|2.0198
|2007.07.02 14:13
|2.0106
|0.00
|0.00
|0.00
|84.53
|2996433
|2007.07.02 14:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.02 14:14
|2.0106
|0.00
|0.00
|0.00
|42.27
|2996422
|2007.07.02 14:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0103
|1.9603
|2.0199
|2007.07.02 14:14
|2.0106
|0.00
|0.00
|0.00
|63.40
|2996411
|2007.07.02 14:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0102
|1.9602
|2.0198
|2007.07.02 14:13
|2.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|63.40
|2996398
|2007.07.02 14:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.02 14:15
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|63.40
|2996385
|2007.07.02 14:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.02 14:19
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|21.14
|2996380
|2007.07.02 14:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.02 14:15
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|42.27
|2996376
|2007.07.02 14:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.02 16:23
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|21.12
|2996366
|2007.07.02 14:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.02 16:15
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|42.23
|2996354
|2007.07.02 14:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.02 16:14
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|84.46
|2996345
|2007.07.02 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0111
|1.9611
|2.0207
|2007.07.02 16:14
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|63.35
|2996322
|2007.07.02 13:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.02 16:29
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|63.34
|2996263
|2007.07.02 13:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0114
|1.9614
|2.0210
|2007.07.02 16:22
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|21.12
|2996220
|2007.07.02 13:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.02 16:29
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|42.23
|2996205
|2007.07.02 13:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0115
|1.9615
|2.0211
|2007.07.02 16:28
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|42.22
|2996188
|2007.07.02 13:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.02 13:56
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|21.13
|2996169
|2007.07.02 13:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.02 13:56
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|84.52
|2996157
|2007.07.02 13:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.02 13:54
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|105.63
|2996138
|2007.07.02 13:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.02 13:54
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|126.76
|2996122
|2007.07.02 13:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0103
|1.9603
|2.0199
|2007.07.02 13:52
|2.0107
|0.00
|0.00
|0.00
|84.51
|2996102
|2007.07.02 13:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0103
|1.9603
|2.0199
|2007.07.02 13:52
|2.0106
|0.00
|0.00
|0.00
|63.39
|2996084
|2007.07.02 13:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.02 13:54
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|105.62
|2996069
|2007.07.02 13:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0103
|1.9603
|2.0199
|2007.07.02 13:52
|2.0107
|0.00
|0.00
|0.00
|84.52
|2996052
|2007.07.02 13:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0100
|1.9600
|2.0196
|2007.07.02 13:45
|2.0102
|0.00
|0.00
|0.00
|42.29
|2996041
|2007.07.02 13:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0099
|1.9599
|2.0195
|2007.07.02 13:45
|2.0100
|0.00
|0.00
|0.00
|21.15
|2996030
|2007.07.02 13:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0100
|1.9600
|2.0196
|2007.07.02 13:45
|2.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|21.15
|2996013
|2007.07.02 13:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.02 13:53
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|147.88
|2996002
|2007.07.02 13:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.02 13:54
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|126.77
|2995980
|2007.07.02 13:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.02 13:56
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|84.52
|2995974
|2007.07.02 13:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.02 13:56
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|84.52
|2995972
|2007.07.02 13:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.02 13:56
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|84.52
|2995967
|2007.07.02 13:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.02 13:56
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|63.39
|2995959
|2007.07.02 13:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.02 13:56
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|84.52
|2995954
|2007.07.02 13:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.02 13:53
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|105.64
|2995948
|2007.07.02 13:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.02 13:53
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|126.75
|2995945
|2007.07.02 13:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0102
|1.9602
|2.0198
|2007.07.02 13:34
|2.0103
|0.00
|0.00
|0.00
|21.13
|2995939
|2007.07.02 13:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0100
|1.9600
|2.0196
|2007.07.02 13:34
|2.0102
|0.00
|0.00
|0.00
|42.27
|2995931
|2007.07.02 13:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0100
|1.9600
|2.0196
|2007.07.02 13:34
|2.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|21.13
|2995926
|2007.07.02 13:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.02 13:53
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|147.88
|2995919
|2007.07.02 13:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.02 13:53
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|126.76
|2995918
|2007.07.02 13:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.02 13:53
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|126.75
|2995906
|2007.07.02 13:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.02 13:56
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|63.39
|2995902
|2007.07.02 13:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.02 13:56
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|84.52
|2995900
|2007.07.02 13:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.02 13:53
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|105.62
|2995890
|2007.07.02 13:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0103
|1.9603
|2.0199
|2007.07.02 13:52
|2.0106
|0.00
|0.00
|0.00
|63.40
|2995885
|2007.07.02 13:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0100
|1.9600
|2.0196
|2007.07.02 13:23
|2.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|21.14
|2995879
|2007.07.02 13:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0102
|1.9602
|2.0198
|2007.07.02 13:25
|2.0103
|0.00
|0.00
|0.00
|21.13
|2995875
|2007.07.02 13:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0102
|1.9602
|2.0198
|2007.07.02 13:24
|2.0103
|0.00
|0.00
|0.00
|21.14
|2995870
|2007.07.02 13:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0104
|1.9604
|2.0200
|2007.07.02 13:52
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|105.64
|2995856
|2007.07.02 13:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0102
|1.9602
|2.0198
|2007.07.02 13:24
|2.0103
|0.00
|0.00
|0.00
|21.14
|2995853
|2007.07.02 13:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.02 13:53
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|126.76
|2995840
|2007.07.02 13:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0099
|1.9599
|2.0195
|2007.07.02 13:17
|2.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|42.30
|2995815
|2007.07.02 13:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0098
|1.9598
|2.0194
|2007.07.02 13:17
|2.0100
|0.00
|0.00
|0.00
|42.30
|2995804
|2007.07.02 13:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0096
|1.9596
|2.0192
|2007.07.02 13:16
|2.0099
|0.00
|0.00
|0.00
|63.45
|2995794
|2007.07.02 13:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0095
|1.9595
|2.0191
|2007.07.02 13:16
|2.0098
|0.00
|0.00
|0.00
|63.46
|2995785
|2007.07.02 13:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0096
|1.9596
|2.0192
|2007.07.02 13:16
|2.0100
|0.00
|0.00
|0.00
|84.60
|2995778
|2007.07.02 13:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0095
|1.9595
|2.0191
|2007.07.02 13:16
|2.0098
|0.00
|0.00
|0.00
|63.46
|2995767
|2007.07.02 13:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0094
|1.9594
|2.0190
|2007.07.02 13:13
|2.0098
|0.00
|0.00
|0.00
|84.61
|2995760
|2007.07.02 13:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0098
|1.9598
|2.0194
|2007.07.02 13:17
|2.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|63.45
|2995751
|2007.07.02 13:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0096
|1.9596
|2.0192
|2007.07.02 13:16
|2.0099
|0.00
|0.00
|0.00
|63.45
|2995745
|2007.07.02 13:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0098
|1.9598
|2.0194
|2007.07.02 13:17
|2.0100
|0.00
|0.00
|0.00
|42.30
|2995731
|2007.07.02 13:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0098
|1.9598
|2.0194
|2007.07.02 13:17
|2.0100
|0.00
|0.00
|0.00
|42.30
|2995722
|2007.07.02 13:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0103
|1.9603
|2.0199
|2007.07.02 13:52
|2.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|42.27
|2995712
|2007.07.02 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.02 13:56
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|84.52
|2995706
|2007.07.02 12:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.02 13:53
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|105.63
|2995704
|2007.07.02 12:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0102
|1.9602
|2.0198
|2007.07.02 12:59
|2.0103
|0.00
|0.00
|0.00
|21.16
|2995701
|2007.07.02 12:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.02 13:53
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|126.76
|2995699
|2007.07.02 12:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.02 13:56
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|84.52
|2995693
|2007.07.02 12:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.02 13:56
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|63.39
|2995688
|2007.07.02 12:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0105
|1.9605
|2.0201
|2007.07.02 13:53
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|105.62
|2995684
|2007.07.02 12:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.02 13:56
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|84.52
|2995677
|2007.07.02 12:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.02 13:56
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|63.39
|2995673
|2007.07.02 12:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0109
|1.9609
|2.0205
|2007.07.02 13:13
|2.0098
|0.00
|0.00
|0.00
|-232.67
|2995663
|2007.07.02 12:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0107
|1.9607
|2.0203
|2007.07.02 13:56
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|63.39
|2995657
|2007.07.02 12:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0106
|1.9606
|2.0202
|2007.07.02 13:54
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|105.63
|2995648
|2007.07.02 12:47
|sell
|0.10
|gbpjpy
|246.34
|247.49
|0.00
|2007.07.03 03:00
|247.04
|0.00
|0.00
|-69.86
|-1 208.06
|0.00
|0.00
|-804.13
|69 720.34
|Closed P/L:
|68 916.21
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3046859
|2007.07.11 13:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|247.28
|246.13
|0.00
|248.47
|0.00
|0.00
|0.00
|2 006.32
|3052054
|2007.07.11 21:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-206.01
|3052074
|2007.07.11 21:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0343
|1.9843
|2.0439
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-226.61
|3052078
|2007.07.11 21:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-206.01
|3052084
|2007.07.11 21:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0344
|1.9844
|2.0440
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-247.21
|3052090
|2007.07.11 21:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-206.01
|3052091
|2007.07.11 21:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0343
|1.9843
|2.0439
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-226.61
|3052096
|2007.07.11 21:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-206.01
|3052108
|2007.07.11 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-206.01
|3052111
|2007.07.11 21:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0344
|1.9844
|2.0440
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-247.21
|3052139
|2007.07.11 21:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0346
|1.9846
|2.0442
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.42
|3052160
|2007.07.11 21:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0343
|1.9843
|2.0439
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-226.61
|3052188
|2007.07.11 21:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-206.01
|3052199
|2007.07.11 21:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0340
|1.9840
|2.0436
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.81
|3052206
|2007.07.11 21:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|1.9842
|2.0438
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-206.01
|3052224
|2007.07.11 21:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|1.9838
|2.0434
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-123.61
|3052237
|2007.07.11 21:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0339
|1.9839
|2.0435
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.21
|3052252
|2007.07.11 21:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0339
|1.9839
|2.0435
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.21
|3052255
|2007.07.11 21:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0336
|1.9836
|2.0432
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.41
|3052257
|2007.07.11 21:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0340
|1.9840
|2.0436
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.81
|3052265
|2007.07.11 21:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|1.9838
|2.0434
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-123.61
|3052269
|2007.07.11 21:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|1.9838
|2.0434
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-123.61
|3052277
|2007.07.11 21:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0336
|1.9836
|2.0432
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 052.11
|Floating P/L:
|-2 052.11
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|68 916.21
|Floating P/L:
|-2 052.11
|Margin:
|96 431.36
|Balance:
|268 916.21
|Equity:
|266 864.10
|Free Margin:
|170 432.74
|Details:
|Gross Profit:
|116 834.55
|Gross Loss:
|47 918.34
|Total Net Profit:
|68 916.21
|Profit Factor:
|2.44
|Expected Payoff:
|33.92
|Absolute Drawdown:
|126.90
|Maximal Drawdown:
|8 207.41 (3.45%)
|Relative Drawdown:
|3.45% (8 207.41)
|Total Trades:
|2032
|Short Positions (won %):
|3 (33.33%)
|Long Positions (won %):
|2029 (93.69%)
|Profit Trades (% of total):
|1902 (93.60%)
|Loss trades (% of total):
|130 (6.40%)
|Largest
|profit trade:
|359.92
|loss trade:
|-2 235.25
|Average
|profit trade:
|61.43
|loss trade:
|-368.60
|Maximum
|consecutive wins ($):
|231 (11 823.56)
|consecutive losses ($):
|13 (-5 599.52)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|12 485.90 (158)
|consecutive loss (count):
|-5 599.52 (13)
|Average
|consecutive wins:
|36
|consecutive losses:
|3