X-Trade Brokers

Account: 125950 Name: dmarek Currency: CZK 2007 July 11, 21:46
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
30520522007.07.11 21:08buy0.10gbpusd2.03381.98382.04342007.07.11 21:252.03420.000.000.0082.36
30520432007.07.11 21:07buy0.10gbpusd2.03361.98362.04322007.07.11 21:142.03380.000.000.0041.19
30520222007.07.11 21:05buy0.10gbpusd2.03351.98352.04312007.07.11 21:142.03380.000.000.0061.78
30519962007.07.11 21:00buy0.10gbpusd2.03361.98362.04322007.07.11 21:142.03380.000.000.0041.19
30519932007.07.11 20:59buy0.10gbpusd2.03381.98382.04342007.07.11 21:252.03420.000.000.0082.36
30519892007.07.11 20:58buy0.10gbpusd2.03391.98392.04352007.07.11 21:252.03420.000.000.0061.77
30519742007.07.11 20:57buy0.10gbpusd2.03381.98382.04342007.07.11 21:202.03400.000.000.0041.19
30519652007.07.11 20:56buy0.10gbpusd2.03381.98382.04342007.07.11 21:192.03390.000.000.0020.60
30519552007.07.11 20:55buy0.10gbpusd2.03361.98362.04322007.07.11 21:142.03380.000.000.0041.19
30519482007.07.11 20:54buy0.10gbpusd2.03381.98382.04342007.07.11 21:152.03390.000.000.0020.59
30519422007.07.11 20:52buy0.10gbpusd2.03361.98362.04322007.07.11 21:142.03380.000.000.0041.19
30519232007.07.11 20:49buy0.10gbpusd2.03351.98352.04312007.07.11 21:142.03380.000.000.0061.78
30519122007.07.11 20:47buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 21:102.03390.000.000.00102.96
30518812007.07.11 20:43buy0.10gbpusd2.03351.98352.04312007.07.11 21:142.03380.000.000.0061.78
30518782007.07.11 20:42buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 21:102.03380.000.000.0082.37
30518732007.07.11 20:41buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 21:102.03390.000.000.00102.96
30518612007.07.11 20:39buy0.10gbpusd2.03301.98302.04262007.07.11 20:432.03310.000.000.0020.59
30518462007.07.11 20:37buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 20:522.03320.000.000.0020.59
30518452007.07.11 20:36buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:582.03360.000.000.0082.35
30518372007.07.11 20:35buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 20:522.03320.000.000.0020.59
30518082007.07.11 20:31buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:582.03350.000.000.0061.76
30518002007.07.11 20:30buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 21:102.03380.000.000.0082.37
30517722007.07.11 20:25buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 20:522.03320.000.000.0020.59
30517702007.07.11 20:24buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:572.03340.000.000.0041.17
30517522007.07.11 20:23buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 20:522.03320.000.000.0020.59
30517432007.07.11 20:21buy0.10gbpusd2.03291.98292.04252007.07.11 20:302.03300.000.000.0020.59
30517312007.07.11 20:20buy0.10gbpusd2.03271.98272.04232007.07.11 20:302.03300.000.000.0061.77
30517222007.07.11 20:19buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 20:302.03300.000.000.0041.18
30517172007.07.11 20:18buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 20:522.03320.000.000.0020.59
30516962007.07.11 20:14buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:572.03350.000.000.0061.76
30516852007.07.11 20:13buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 21:102.03360.000.000.0041.19
30516722007.07.11 20:10buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:572.03340.000.000.0041.17
30516552007.07.11 20:06buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:572.03350.000.000.0061.76
30516512007.07.11 20:05buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 20:522.03320.000.000.0020.59
30516392007.07.11 20:04buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 20:522.03320.000.000.0020.59
30516232007.07.11 20:02buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:572.03340.000.000.0041.18
30516042007.07.11 20:00buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 20:522.03320.000.000.0020.59
30515472007.07.11 19:49buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:572.03350.000.000.0061.76
30515412007.07.11 19:48buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 21:102.03380.000.000.0082.37
30515182007.07.11 19:45buy0.10gbpusd2.03351.98352.04312007.07.11 21:142.03380.000.000.0061.78
30514992007.07.11 19:42buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:562.03340.000.000.0041.17
30514812007.07.11 19:41buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 21:102.03360.000.000.0041.19
30514782007.07.11 19:40buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:562.03350.000.000.0061.76
30514702007.07.11 19:39buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 21:102.03380.000.000.0082.37
30514602007.07.11 19:38buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:562.03360.000.000.0082.35
30514512007.07.11 19:36buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 20:522.03320.000.000.0020.59
30514452007.07.11 19:35buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:562.03350.000.000.0061.76
30514232007.07.11 19:33buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 20:522.03320.000.000.0020.59
30514192007.07.11 19:32buy0.10gbpusd2.03301.98302.04262007.07.11 19:452.03310.000.000.0020.59
30514162007.07.11 19:31buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:562.03360.000.000.0082.34
30514072007.07.11 19:30buy0.10gbpusd2.03301.98302.04262007.07.11 19:452.03310.000.000.0020.59
30513962007.07.11 19:29buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:562.03350.000.000.0061.76
30513852007.07.11 19:27buy0.10gbpusd2.03301.98302.04262007.07.11 19:452.03310.000.000.0020.59
30513812007.07.11 19:26buy0.10gbpusd2.03291.98292.04252007.07.11 19:382.03300.000.000.0020.59
30513782007.07.11 19:25buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 20:522.03320.000.000.0020.59
30513702007.07.11 19:23buy0.10gbpusd2.03291.98292.04252007.07.11 19:382.03300.000.000.0020.59
30513652007.07.11 19:21buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 20:522.03320.000.000.0020.59
30513622007.07.11 19:20buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:562.03340.000.000.0041.17
30513222007.07.11 19:13buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 19:382.03300.000.000.0041.18
30513092007.07.11 19:12buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 19:382.03300.000.000.0041.18
30513022007.07.11 19:11buy0.10gbpusd2.03261.98262.04222007.07.11 19:382.03300.000.000.0082.36
30512912007.07.11 19:09buy0.10gbpusd2.03251.98252.04212007.07.11 19:382.03300.000.000.00102.94
30512822007.07.11 19:07buy0.10gbpusd2.03271.98272.04232007.07.11 19:382.03300.000.000.0061.77
30512792007.07.11 19:06buy0.10gbpusd2.03251.98252.04212007.07.11 19:382.03300.000.000.00102.94
30512722007.07.11 19:05buy0.10gbpusd2.03271.98272.04232007.07.11 19:382.03300.000.000.0061.77
30512692007.07.11 19:04buy0.10gbpusd2.03271.98272.04232007.07.11 19:382.03300.000.000.0061.77
30512612007.07.11 19:02buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 19:452.03310.000.000.0061.76
30512532007.07.11 19:01buy0.10gbpusd2.03291.98292.04252007.07.11 19:452.03310.000.000.0041.18
30512462007.07.11 18:59buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 19:452.03310.000.000.0061.76
30512402007.07.11 18:58buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 19:452.03310.000.000.0061.76
30512292007.07.11 18:57buy0.10gbpusd2.03291.98292.04252007.07.11 19:452.03310.000.000.0041.18
30512152007.07.11 18:54buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 19:452.03310.000.000.0061.76
30512002007.07.11 18:52buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:542.03340.000.000.0041.18
30511922007.07.11 18:51buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 21:102.03390.000.000.00102.96
30511812007.07.11 18:50buy0.10gbpusd2.03351.98352.04312007.07.11 21:142.03380.000.000.0061.78
30511742007.07.11 18:49buy0.10gbpusd2.03381.98382.04342007.07.11 21:152.03390.000.000.0020.60
30511692007.07.11 18:48buy0.10gbpusd2.03351.98352.04312007.07.11 21:142.03380.000.000.0061.78
30511542007.07.11 18:47buy0.10gbpusd2.03351.98352.04312007.07.11 21:122.03390.000.000.0082.36
30511422007.07.11 18:46buy0.10gbpusd2.03381.98382.04342007.07.11 21:142.03390.000.000.0020.60
30511292007.07.11 18:45buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 21:092.03380.000.000.0082.37
30511132007.07.11 18:43buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 21:092.03360.000.000.0041.19
30511062007.07.11 18:42buy0.10gbpusd2.03351.98352.04312007.07.11 21:122.03400.000.000.00102.95
30511022007.07.11 18:41buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:542.03340.000.000.0041.18
30510942007.07.11 18:40buy0.10gbpusd2.03351.98352.04312007.07.11 21:112.03390.000.000.0082.36
30510902007.07.11 18:39buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 21:092.03380.000.000.0082.37
30510702007.07.11 18:38buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 21:082.03360.000.000.0041.19
30510532007.07.11 18:35buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:542.03350.000.000.0061.76
30510502007.07.11 18:34buy0.10gbpusd2.03301.98302.04262007.07.11 19:452.03310.000.000.0020.59
30510492007.07.11 18:33buy0.10gbpusd2.03301.98302.04262007.07.11 19:452.03310.000.000.0020.59
30510362007.07.11 18:32buy0.10gbpusd2.03291.98292.04252007.07.11 18:492.03340.000.000.00102.87
30510212007.07.11 18:31buy0.10gbpusd2.03301.98302.04262007.07.11 19:452.03310.000.000.0020.59
30510142007.07.11 18:30buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 18:382.03290.000.000.0020.58
30510082007.07.11 18:29buy0.10gbpusd2.03291.98292.04252007.07.11 18:382.03290.000.000.000.00
30510032007.07.11 18:28buy0.10gbpusd2.03271.98272.04232007.07.11 18:382.03290.000.000.0041.16
30509912007.07.11 18:27buy0.10gbpusd2.03261.98262.04222007.07.11 18:382.03290.000.000.0061.74
30509852007.07.11 18:26buy0.10gbpusd2.03251.98252.04212007.07.11 18:382.03290.000.000.0082.31
30509732007.07.11 18:24buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 18:382.03290.000.000.0020.58
30509692007.07.11 18:23buy0.10gbpusd2.03291.98292.04252007.07.11 18:382.03290.000.000.000.00
30509652007.07.11 18:22buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 20:522.03320.000.000.0020.59
30509622007.07.11 18:21buy0.10gbpusd2.03291.98292.04252007.07.11 18:382.03290.000.000.000.00
30509582007.07.11 18:20buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 18:382.03290.000.000.0020.58
30509272007.07.11 18:19buy0.10gbpusd2.03301.98302.04262007.07.11 18:382.03290.000.000.00-20.58
30509162007.07.11 18:18buy0.10gbpusd2.03291.98292.04252007.07.11 18:382.03290.000.000.000.00
30509032007.07.11 18:17buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 18:382.03290.000.000.0020.58
30508982007.07.11 18:16buy0.10gbpusd2.03291.98292.04252007.07.11 18:382.03290.000.000.000.00
30506682007.07.11 17:46buy0.10gbpusd2.03261.98262.04222007.07.11 18:382.03290.000.000.0061.74
30506552007.07.11 17:45buy0.10gbpusd2.03241.98242.04202007.07.11 18:162.03250.000.000.0020.59
30506462007.07.11 17:44buy0.10gbpusd2.03241.98242.04202007.07.11 18:162.03250.000.000.0020.59
30506392007.07.11 17:43buy0.10gbpusd2.03231.98232.04192007.07.11 18:162.03250.000.000.0041.17
30506312007.07.11 17:42buy0.10gbpusd2.03191.98192.04152007.07.11 18:162.03250.000.000.00123.52
30506222007.07.11 17:41buy0.10gbpusd2.03211.98212.04172007.07.11 18:162.03250.000.000.0082.34
30506102007.07.11 17:40buy0.10gbpusd2.03231.98232.04192007.07.11 18:162.03250.000.000.0041.17
30505932007.07.11 17:39buy0.10gbpusd2.03171.98172.04132007.07.11 18:162.03250.000.000.00164.69
30505742007.07.11 17:38buy0.10gbpusd2.03191.98192.04152007.07.11 18:162.03250.000.000.00123.51
30505612007.07.11 17:37buy0.10gbpusd2.03251.98252.04212007.07.11 18:382.03290.000.000.0082.31
30505532007.07.11 17:36buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 18:382.03290.000.000.0020.58
30505432007.07.11 17:35buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 18:382.03290.000.000.0020.58
30505302007.07.11 17:34buy0.10gbpusd2.03261.98262.04222007.07.11 18:382.03290.000.000.0061.74
30505252007.07.11 17:33buy0.10gbpusd2.03261.98262.04222007.07.11 18:382.03290.000.000.0061.74
30505202007.07.11 17:32buy0.10gbpusd2.03271.98272.04232007.07.11 18:382.03290.000.000.0041.16
30505102007.07.11 17:31buy0.10gbpusd2.03301.98302.04262007.07.11 18:382.03290.000.000.00-20.58
30505032007.07.11 17:30buy0.10gbpusd2.03301.98302.04262007.07.11 18:382.03290.000.000.00-20.58
30504932007.07.11 17:29buy0.10gbpusd2.03241.98242.04202007.07.11 18:162.03250.000.000.0020.59
30504812007.07.11 17:28buy0.10gbpusd2.03241.98242.04202007.07.11 18:162.03250.000.000.0020.59
30504712007.07.11 17:27buy0.10gbpusd2.03261.98262.04222007.07.11 18:382.03290.000.000.0061.74
30504612007.07.11 17:26buy0.10gbpusd2.03231.98232.04192007.07.11 18:162.03250.000.000.0041.17
30504532007.07.11 17:25buy0.10gbpusd2.03241.98242.04202007.07.11 18:162.03250.000.000.0020.59
30504372007.07.11 17:24buy0.10gbpusd2.03251.98252.04212007.07.11 18:382.03290.000.000.0082.31
30504182007.07.11 17:23buy0.10gbpusd2.03211.98212.04172007.07.11 18:162.03250.000.000.0082.34
30504012007.07.11 17:22buy0.10gbpusd2.03261.98262.04222007.07.11 18:382.03290.000.000.0061.74
30503962007.07.11 17:21buy0.10gbpusd2.03261.98262.04222007.07.11 18:382.03290.000.000.0061.74
30503882007.07.11 17:20buy0.10gbpusd2.03271.98272.04232007.07.11 18:382.03290.000.000.0041.16
30503822007.07.11 17:19buy0.10gbpusd2.03251.98252.04212007.07.11 18:382.03290.000.000.0082.31
30503712007.07.11 17:18buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 18:382.03290.000.000.0020.58
30503662007.07.11 17:17buy0.10gbpusd2.03241.98242.04202007.07.11 18:162.03250.000.000.0020.59
30503552007.07.11 17:16buy0.10gbpusd2.03241.98242.04202007.07.11 18:162.03250.000.000.0020.59
30503452007.07.11 17:15buy0.10gbpusd2.03241.98242.04202007.07.11 18:162.03250.000.000.0020.58
30503322007.07.11 17:14buy0.10gbpusd2.03231.98232.04192007.07.11 18:162.03250.000.000.0041.17
30503052007.07.11 17:13buy0.10gbpusd2.03271.98272.04232007.07.11 18:462.03340.000.000.00143.97
30502902007.07.11 17:12buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 18:482.03340.000.000.00123.43
30502802007.07.11 17:11buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 20:542.03340.000.000.0041.18
30502682007.07.11 17:10buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 21:082.03350.000.000.0020.60
30502632007.07.11 17:09buy0.10gbpusd2.03351.98352.04312007.07.11 21:112.03380.000.000.0061.77
30502472007.07.11 17:07buy0.10gbpusd2.03361.98362.04322007.07.11 21:142.03380.000.000.0041.19
30502382007.07.11 17:06buy0.10gbpusd2.03351.98352.04312007.07.11 21:102.03360.000.000.0020.59
30502302007.07.11 17:05buy0.10gbpusd2.03351.98352.04312007.07.11 21:102.03380.000.000.0061.77
30502072007.07.11 17:04buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 20:592.03350.000.000.0020.59
30501822007.07.11 17:03buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 20:582.03350.000.000.0020.59
30501592007.07.11 17:02buy0.10gbpusd2.03431.98432.04392007.07.11 19:452.03310.000.000.00-247.03
30501532007.07.11 17:01buy0.10gbpusd2.03441.98442.04402007.07.11 19:382.03300.000.000.00-288.25
30501402007.07.11 17:00buy0.10gbpusd2.03431.98432.04392007.07.11 19:402.03310.000.000.00-247.03
30501332007.07.11 16:59buy0.10gbpusd2.03471.98472.04432007.07.11 18:492.03340.000.000.00-267.43
30501222007.07.11 16:58buy0.10gbpusd2.03501.98502.04462007.07.11 18:462.03340.000.000.00-329.12
30501122007.07.11 16:57buy0.10gbpusd2.03501.98502.04462007.07.11 18:462.03320.000.000.00-370.26
30501072007.07.11 16:56buy0.10gbpusd2.03501.98502.04462007.07.11 18:462.03340.000.000.00-329.12
30501012007.07.11 16:55buy0.10gbpusd2.03491.98492.04452007.07.11 18:462.03320.000.000.00-349.69
30500912007.07.11 16:54buy0.10gbpusd2.03511.98512.04472007.07.11 18:462.03340.000.000.00-349.69
30500852007.07.11 16:53buy0.10gbpusd2.03541.98542.04502007.07.11 18:452.03340.000.000.00-411.40
30500632007.07.11 16:52buy0.10gbpusd2.03541.98542.04502007.07.11 18:452.03350.000.000.00-390.83
30500512007.07.11 16:51buy0.10gbpusd2.03511.98512.04472007.07.11 18:462.03340.000.000.00-349.69
30500422007.07.11 16:50buy0.10gbpusd2.03501.98502.04462007.07.11 18:462.03320.000.000.00-370.26
30500372007.07.11 16:49buy0.10gbpusd2.03531.98532.04492007.07.11 18:452.03340.000.000.00-390.83
30500312007.07.11 16:48buy0.10gbpusd2.03611.98612.04572007.07.11 18:452.03340.000.000.00-555.42
30500262007.07.11 16:47buy0.10gbpusd2.03631.98632.04592007.07.11 17:312.03270.000.000.00-741.13
30500192007.07.11 16:46buy0.10gbpusd2.03611.98612.04572007.07.11 18:382.03290.000.000.00-658.53
30500172007.07.11 16:45buy0.10gbpusd2.03611.98612.04572007.07.11 18:162.03250.000.000.00-741.10
30500032007.07.11 16:44buy0.10gbpusd2.03611.98612.04572007.07.11 17:312.03270.000.000.00-699.88
30499952007.07.11 16:43buy0.10gbpusd2.03621.98622.04582007.07.11 17:312.03270.000.000.00-720.54
30499752007.07.11 16:42buy0.10gbpusd2.03651.98652.04612007.07.11 17:302.03270.000.000.00-782.39
30499642007.07.11 16:41buy0.10gbpusd2.03611.98612.04572007.07.11 17:312.03270.000.000.00-699.93
30499572007.07.11 16:40buy0.10gbpusd2.03571.98572.04532007.07.11 16:412.03580.000.000.0020.56
30499492007.07.11 16:39buy0.10gbpusd2.03581.98582.04542007.07.11 16:422.03610.000.000.0061.68
30499302007.07.11 16:37buy0.10gbpusd2.03581.98582.04542007.07.11 16:412.03590.000.000.0020.57
30499172007.07.11 16:36buy0.10gbpusd2.03571.98572.04532007.07.11 16:412.03590.000.000.0041.13
30499112007.07.11 16:35buy0.10gbpusd2.03571.98572.04532007.07.11 16:412.03580.000.000.0020.56
30499032007.07.11 16:34buy0.10gbpusd2.03571.98572.04532007.07.11 16:412.03590.000.000.0041.13
30498952007.07.11 16:33buy0.10gbpusd2.03551.98552.04512007.07.11 16:372.03570.000.000.0041.13
30498872007.07.11 16:32buy0.10gbpusd2.03531.98532.04492007.07.11 16:372.03540.000.000.0020.57
30498792007.07.11 16:31buy0.10gbpusd2.03511.98512.04472007.07.11 16:342.03530.000.000.0041.15
30498652007.07.11 16:30buy0.10gbpusd2.03491.98492.04452007.07.11 16:332.03530.000.000.0082.31
30498542007.07.11 16:29buy0.10gbpusd2.03501.98502.04462007.07.11 16:332.03510.000.000.0020.57
30498442007.07.11 16:28buy0.10gbpusd2.03481.98482.04442007.07.11 16:332.03510.000.000.0061.73
30498332007.07.11 16:27buy0.10gbpusd2.03491.98492.04452007.07.11 16:332.03510.000.000.0041.16
30498282007.07.11 16:26buy0.10gbpusd2.03461.98462.04422007.07.11 16:322.03490.000.000.0061.75
30498152007.07.11 16:25buy0.10gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 16:262.03470.000.000.00102.89
30498082007.07.11 16:24buy0.10gbpusd2.03431.98432.04392007.07.11 16:272.03450.000.000.0041.15
30497992007.07.11 16:23buy0.10gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 16:262.03460.000.000.0082.31
30497842007.07.11 16:22buy0.10gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 16:262.03450.000.000.0061.74
30497732007.07.11 16:21buy0.10gbpusd2.03431.98432.04392007.07.11 16:262.03460.000.000.0061.72
30497662007.07.11 16:20buy0.10gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 16:262.03440.000.000.0041.16
30497342007.07.11 16:19buy0.10gbpusd2.03441.98442.04402007.07.11 16:282.03450.000.000.0020.58
30497272007.07.11 16:18buy0.10gbpusd2.03461.98462.04422007.07.11 16:312.03470.000.000.0020.58
30497152007.07.11 16:17buy0.10gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 16:172.03430.000.000.0020.57
30496992007.07.11 16:16buy0.10gbpusd2.03431.98432.04392007.07.11 16:172.03440.000.000.0020.58
30496892007.07.11 16:15buy0.10gbpusd2.03471.98472.04432007.07.11 16:322.03540.000.000.00144.06
30496822007.07.11 16:14buy0.10gbpusd2.03481.98482.04442007.07.11 16:332.03530.000.000.00102.88
30496712007.07.11 16:13buy0.10gbpusd2.03481.98482.04442007.07.11 16:332.03510.000.000.0061.73
30496572007.07.11 16:12buy0.10gbpusd2.03441.98442.04402007.07.11 16:132.03450.000.000.0020.58
30496322007.07.11 16:11buy0.10gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 16:122.03430.000.000.0020.57
30496072007.07.11 16:10buy0.10gbpusd2.03471.98472.04432007.07.11 16:322.03530.000.000.00123.48
30495812007.07.11 16:09buy0.10gbpusd2.03471.98472.04432007.07.11 16:322.03550.000.000.00164.66
30495642007.07.11 16:08buy0.10gbpusd2.03471.98472.04432007.07.11 16:322.03510.000.000.0082.33
30495402007.07.11 16:07buy0.10gbpusd2.03481.98482.04442007.07.11 16:322.03540.000.000.00123.45
30495252007.07.11 16:06buy0.10gbpusd2.03471.98472.04432007.07.11 16:322.03500.000.000.0061.75
30495072007.07.11 16:05buy0.10gbpusd2.03461.98462.04422007.07.11 16:312.03470.000.000.0020.58
30494812007.07.11 16:04buy0.10gbpusd2.03481.98482.04442007.07.11 16:322.03530.000.000.00102.88
30494682007.07.11 16:03buy0.10gbpusd2.03481.98482.04442007.07.11 16:322.03550.000.000.00144.03
30494502007.07.11 16:02buy0.10gbpusd2.03491.98492.04452007.07.11 16:332.03530.000.000.0082.31
30494182007.07.11 16:01buy0.10gbpusd2.03481.98482.04442007.07.11 16:322.03540.000.000.00123.45
30494072007.07.11 16:00buy0.10gbpusd2.03441.98442.04402007.07.11 16:022.03450.000.000.0020.58
30493932007.07.11 15:59buy0.10gbpusd2.03441.98442.04402007.07.11 16:022.03460.000.000.0041.16
30493702007.07.11 15:58buy0.10gbpusd2.03441.98442.04402007.07.11 16:022.03450.000.000.0020.59
30493682007.07.11 15:57buy0.10gbpusd2.03431.98432.04392007.07.11 16:012.03440.000.000.0020.58
30493452007.07.11 15:56buy0.10gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 16:012.03460.000.000.0082.33
30493382007.07.11 15:55buy0.10gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 16:012.03450.000.000.0061.76
30493282007.07.11 15:54buy0.10gbpusd2.03391.98392.04352007.07.11 15:582.03400.000.000.0020.59
30493242007.07.11 15:53buy0.10gbpusd2.03391.98392.04352007.07.11 15:582.03420.000.000.0061.75
30493112007.07.11 15:52buy0.10gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 16:012.03430.000.000.0020.58
30493052007.07.11 15:51buy0.10gbpusd2.03401.98402.04362007.07.11 15:582.03420.000.000.0041.17
30492972007.07.11 15:50buy0.10gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 16:012.03440.000.000.0041.16
30492822007.07.11 15:49buy0.10gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 16:002.03430.000.000.0020.59
30492712007.07.11 15:48buy0.10gbpusd2.03401.98402.04362007.07.11 15:582.03430.000.000.0061.76
30492632007.07.11 15:47buy0.10gbpusd2.03401.98402.04362007.07.11 15:582.03420.000.000.0041.17
30492472007.07.11 15:46buy0.10gbpusd2.03391.98392.04352007.07.11 15:582.03400.000.000.0020.59
30492342007.07.11 15:45buy0.10gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 16:002.03430.000.000.0020.59
30492042007.07.11 15:43buy0.10gbpusd2.03381.98382.04342007.07.11 15:582.03420.000.000.0082.34
30491612007.07.11 15:41buy0.10gbpusd2.03361.98362.04322007.07.11 15:552.03390.000.000.0061.75
30491522007.07.11 15:40buy0.10gbpusd2.03361.98362.04322007.07.11 15:472.03390.000.000.0061.68
30491452007.07.11 15:39buy0.10gbpusd2.03361.98362.04322007.07.11 15:452.03390.000.000.0061.70
30491362007.07.11 15:38buy0.10gbpusd2.03381.98382.04342007.07.11 15:572.03400.000.000.0041.18
30491202007.07.11 15:37buy0.10gbpusd2.03431.98432.04392007.07.11 16:012.03450.000.000.0041.16
30490992007.07.11 15:36buy0.10gbpusd2.03481.98482.04442007.07.11 16:322.03550.000.000.00144.03
30490602007.07.11 15:35buy0.10gbpusd2.03461.98462.04422007.07.11 16:032.03470.000.000.0020.58
30490362007.07.11 15:34buy0.10gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 15:352.03440.000.000.0041.15
30490272007.07.11 15:33buy0.10gbpusd2.03381.98382.04342007.07.11 15:342.03390.000.000.0020.59
30489912007.07.11 15:32buy0.10gbpusd2.03351.98352.04312007.07.11 15:342.03380.000.000.0061.79
30489752007.07.11 15:31buy0.10gbpusd2.03391.98392.04352007.07.11 15:342.03420.000.000.0061.74
30489622007.07.11 15:30buy0.10gbpusd2.03381.98382.04342007.07.11 15:342.03400.000.000.0041.20
30489562007.07.11 15:29buy0.10gbpusd2.03391.98392.04352007.07.11 15:342.03400.000.000.0020.58
30489522007.07.11 15:28buy0.10gbpusd2.03391.98392.04352007.07.11 15:342.03420.000.000.0061.76
30489392007.07.11 15:27buy0.10gbpusd2.03391.98392.04352007.07.11 15:342.03400.000.000.0020.59
30489292007.07.11 15:26buy0.10gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 15:352.03430.000.000.0020.57
30489252007.07.11 15:25buy0.10gbpusd2.03431.98432.04392007.07.11 15:352.03450.000.000.0041.16
30489072007.07.11 15:24buy0.10gbpusd2.03461.98462.04422007.07.11 16:032.03470.000.000.0020.58
30488952007.07.11 15:23buy0.10gbpusd2.03461.98462.04422007.07.11 16:032.03470.000.000.0020.58
30488772007.07.11 15:21buy0.10gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 15:342.03430.000.000.0020.58
30488642007.07.11 15:20buy0.10gbpusd2.03431.98432.04392007.07.11 15:352.03440.000.000.0020.58
30488362007.07.11 15:19buy0.10gbpusd2.03441.98442.04402007.07.11 16:012.03450.000.000.0020.59
30488182007.07.11 15:18buy0.10gbpusd2.03471.98472.04432007.07.11 16:322.03510.000.000.0082.33
30487932007.07.11 15:17buy0.10gbpusd2.03461.98462.04422007.07.11 16:032.03470.000.000.0020.58
30487732007.07.11 15:16buy0.10gbpusd2.03381.98382.04342007.07.11 15:162.03390.000.000.0020.58
30487512007.07.11 15:15buy0.10gbpusd2.03391.98392.04352007.07.11 15:162.03420.000.000.0061.71
30487352007.07.11 15:14buy0.10gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 15:172.03430.000.000.0020.58
30487212007.07.11 15:13buy0.10gbpusd2.03361.98362.04322007.07.11 15:142.03380.000.000.0041.17
30487042007.07.11 15:12buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 15:132.03360.000.000.0041.16
30486832007.07.11 15:11buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 15:132.03350.000.000.0020.58
30486672007.07.11 15:10buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 15:132.03320.000.000.0020.58
30486542007.07.11 15:09buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 15:132.03340.000.000.0041.17
30486332007.07.11 15:08buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 15:132.03340.000.000.0041.17
30486192007.07.11 15:07buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 15:132.03360.000.000.0041.17
30486052007.07.11 15:06buy0.10gbpusd2.03301.98302.04262007.07.11 15:102.03310.000.000.0020.59
30485922007.07.11 15:05buy0.10gbpusd2.03301.98302.04262007.07.11 15:102.03310.000.000.0020.59
30485792007.07.11 15:04buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 15:122.03320.000.000.0020.58
30485592007.07.11 15:03buy0.10gbpusd2.03301.98302.04262007.07.11 15:082.03310.000.000.0020.60
30485332007.07.11 15:02buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 15:122.03320.000.000.0020.58
30485092007.07.11 15:01buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 15:132.03350.000.000.0020.59
30484992007.07.11 15:00buy0.10gbpusd2.03391.98392.04352007.07.11 15:162.03420.000.000.0061.71
30484872007.07.11 14:59buy0.10gbpusd2.03391.98392.04352007.07.11 15:142.03400.000.000.0020.58
30484542007.07.11 14:58buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 14:592.03350.000.000.0020.62
30484462007.07.11 14:57buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 14:592.03360.000.000.0082.47
30484362007.07.11 14:56buy0.10gbpusd2.03291.98292.04252007.07.11 14:592.03350.000.000.00123.73
30484252007.07.11 14:55buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 14:592.03350.000.000.0082.48
30484222007.07.11 14:54buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 14:592.03360.000.000.00103.10
30484092007.07.11 14:53buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 14:592.03350.000.000.0082.48
30483952007.07.11 14:52buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 14:592.03340.000.000.0061.88
30483832007.07.11 14:51buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 14:582.03300.000.000.0041.26
30483722007.07.11 14:50buy0.10gbpusd2.03251.98252.04212007.07.11 14:522.03260.000.000.0020.64
30483652007.07.11 14:49buy0.10gbpusd2.03231.98232.04192007.07.11 14:512.03250.000.000.0041.30
30483552007.07.11 14:48buy0.10gbpusd2.03241.98242.04202007.07.11 14:512.03280.000.000.0082.59
30483362007.07.11 14:47buy0.10gbpusd2.03211.98212.04172007.07.11 14:512.03240.000.000.0061.96
30483252007.07.11 14:46buy0.10gbpusd2.03211.98212.04172007.07.11 14:502.03230.000.000.0041.31
30483112007.07.11 14:45buy0.10gbpusd2.03231.98232.04192007.07.11 14:512.03240.000.000.0020.65
30483052007.07.11 14:44buy0.10gbpusd2.03231.98232.04192007.07.11 14:512.03250.000.000.0041.30
30482992007.07.11 14:43buy0.10gbpusd2.03231.98232.04192007.07.11 14:512.03240.000.000.0020.65
30482862007.07.11 14:42buy0.10gbpusd2.03171.98172.04132007.07.11 14:472.03210.000.000.0082.68
30482732007.07.11 14:41buy0.10gbpusd2.03131.98132.04092007.07.11 14:452.03200.000.000.00144.65
30482642007.07.11 14:40buy0.10gbpusd2.03121.98122.04082007.07.11 14:452.03200.000.000.00165.27
30482352007.07.11 14:39buy0.10gbpusd2.03111.98112.04072007.07.11 14:442.03200.000.000.00185.95
30482222007.07.11 14:38buy0.10gbpusd2.03111.98112.04072007.07.11 14:442.03190.000.000.00165.36
30481992007.07.11 14:37buy0.10gbpusd2.03131.98132.04092007.07.11 14:452.03190.000.000.00123.95
30481752007.07.11 14:36buy0.10gbpusd2.03171.98172.04132007.07.11 14:462.03210.000.000.0082.67
30481622007.07.11 14:35buy0.10gbpusd2.03191.98192.04152007.07.11 14:502.03220.000.000.0061.99
30481472007.07.11 14:34buy0.10gbpusd2.03201.98202.04162007.07.11 14:502.03230.000.000.0061.98
30481382007.07.11 14:33buy0.10gbpusd2.03211.98212.04172007.07.11 14:502.03230.000.000.0041.32
30481262007.07.11 14:32buy0.10gbpusd2.03251.98252.04212007.07.11 14:522.03270.000.000.0041.29
30481132007.07.11 14:31buy0.10gbpusd2.03291.98292.04252007.07.11 14:582.03320.000.000.0061.88
30480862007.07.11 14:30buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 14:582.03300.000.000.0041.26
30480582007.07.11 14:29buy0.10gbpusd2.03261.98262.04222007.07.11 14:522.03270.000.000.0020.64
30480332007.07.11 14:28buy0.10gbpusd2.03241.98242.04202007.07.11 14:512.03270.000.000.0061.94
30479942007.07.11 14:27buy0.10gbpusd2.03241.98242.04202007.07.11 14:512.03260.000.000.0041.29
30479742007.07.11 14:26buy0.10gbpusd2.03241.98242.04202007.07.11 14:512.03250.000.000.0020.65
30479492007.07.11 14:25buy0.10gbpusd2.03251.98252.04212007.07.11 14:512.03260.000.000.0020.65
30479302007.07.11 14:24buy0.10gbpusd2.03211.98212.04172007.07.11 14:312.03250.000.000.0082.61
30479202007.07.11 14:23buy0.10gbpusd2.03201.98202.04162007.07.11 14:292.03260.000.000.00124.01
30479062007.07.11 14:22buy0.10gbpusd2.03231.98232.04192007.07.11 14:312.03270.000.000.0082.61
30478812007.07.11 14:20buy0.10gbpusd2.03261.98262.04222007.07.11 14:522.03270.000.000.0020.65
30478512007.07.11 14:19buy0.10gbpusd2.03241.98242.04202007.07.11 14:512.03260.000.000.0041.29
30478312007.07.11 14:18buy0.10gbpusd2.03191.98192.04152007.07.11 14:292.03250.000.000.00124.02
30478012007.07.11 14:17buy0.10gbpusd2.03211.98212.04172007.07.11 14:292.03250.000.000.0082.66
30477842007.07.11 14:16buy0.10gbpusd2.03201.98202.04162007.07.11 14:292.03270.000.000.00144.68
30477522007.07.11 14:15buy0.10gbpusd2.03161.98162.04122007.07.11 14:292.03240.000.000.00165.36
30477282007.07.11 14:14buy0.10gbpusd2.03201.98202.04162007.07.11 14:292.03260.000.000.00124.01
30477112007.07.11 14:13buy0.10gbpusd2.03231.98232.04192007.07.11 14:312.03260.000.000.0061.95
30476972007.07.11 14:12buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 14:572.03300.000.000.0041.26
30476882007.07.11 14:11buy0.10gbpusd2.03291.98292.04252007.07.11 14:582.03310.000.000.0041.26
30476812007.07.11 14:10buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 14:592.03350.000.000.0061.86
30476702007.07.11 14:09buy0.10gbpusd2.03341.98342.04302007.07.11 14:452.03190.000.000.00-309.89
30476632007.07.11 14:08buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 14:592.03360.000.000.0082.48
30476542007.07.11 14:07buy0.10gbpusd2.03301.98302.04262007.07.11 14:592.03350.000.000.00103.11
30476462007.07.11 14:06buy0.10gbpusd2.03311.98312.04272007.07.11 14:592.03360.000.000.00103.12
30476392007.07.11 14:05buy0.10gbpusd2.03271.98272.04232007.07.11 14:092.03300.000.000.0062.00
30476292007.07.11 14:04buy0.10gbpusd2.03291.98292.04252007.07.11 14:582.03300.000.000.0020.63
30476272007.07.11 14:03buy0.10gbpusd2.03271.98272.04232007.07.11 14:092.03310.000.000.0082.67
30476212007.07.11 14:02buy0.10gbpusd2.03261.98262.04222007.07.11 14:092.03310.000.000.00103.34
30476142007.07.11 14:01buy0.10gbpusd2.03261.98262.04222007.07.11 14:092.03320.000.000.00124.00
30476042007.07.11 14:00buy0.10gbpusd2.03261.98262.04222007.07.11 14:092.03320.000.000.00124.00
30475992007.07.11 13:59buy0.10gbpusd2.03261.98262.04222007.07.11 14:082.03310.000.000.00103.34
30475932007.07.11 13:58buy0.10gbpusd2.03301.98302.04262007.07.11 14:592.03340.000.000.0082.48
30475842007.07.11 13:57buy0.10gbpusd2.03281.98282.04242007.07.11 14:092.03320.000.000.0082.66
30475772007.07.11 13:56buy0.10gbpusd2.03271.98272.04232007.07.11 14:092.03320.000.000.00103.33
30475602007.07.11 13:55buy0.10gbpusd2.03291.98292.04252007.07.11 14:582.03310.000.000.0041.26
30475332007.07.11 13:54buy0.10gbpusd2.03351.98352.04312007.07.11 14:432.03170.000.000.00-372.11
30475242007.07.11 13:53buy0.10gbpusd2.03361.98362.04322007.07.11 14:422.03170.000.000.00-392.85
30475132007.07.11 13:52buy0.10gbpusd2.03351.98352.04312007.07.11 14:432.03190.000.000.00-330.75
30474982007.07.11 13:51buy0.10gbpusd2.03391.98392.04352007.07.11 14:292.03250.000.000.00-289.36
30474912007.07.11 13:50buy0.10gbpusd2.03391.98392.04352007.07.11 14:292.03230.000.000.00-330.70
30474702007.07.11 13:49buy0.10gbpusd2.03401.98402.04362007.07.11 14:292.03240.000.000.00-330.70
30474622007.07.11 13:48buy0.10gbpusd2.03401.98402.04362007.07.11 14:292.03230.000.000.00-351.41
30474482007.07.11 13:47buy0.10gbpusd2.03431.98432.04392007.07.11 14:092.03300.000.000.00-268.67
30474412007.07.11 13:46buy0.10gbpusd2.03431.98432.04392007.07.11 14:092.03300.000.000.00-268.67
30474262007.07.11 13:45buy0.10gbpusd2.03511.98512.04472007.07.11 14:082.03300.000.000.00-434.03
30474072007.07.11 13:44buy0.10gbpusd2.03421.98422.04382007.07.11 13:442.03430.000.000.0020.65
30473922007.07.11 13:43buy0.10gbpusd2.03381.98382.04342007.07.11 13:432.03390.000.000.0020.66
30473752007.07.11 13:42buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 13:422.03350.000.000.0061.97
30473612007.07.11 13:41buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 13:422.03340.000.000.0041.31
30473472007.07.11 13:40buy0.10gbpusd2.03361.98362.04322007.07.11 13:432.03380.000.000.0041.32
30473292007.07.11 13:39buy0.10gbpusd2.03381.98382.04342007.07.11 13:432.03400.000.000.0041.31
30472972007.07.11 13:38buy0.10gbpusd2.03301.98302.04262007.07.11 13:382.03310.000.000.0020.66
30472712007.07.11 13:37buy0.10gbpusd2.03321.98322.04282007.07.11 13:382.03340.000.000.0041.32
30472532007.07.11 13:36buy0.10gbpusd2.03191.98192.04152007.07.11 13:362.03200.000.000.0020.67
30472392007.07.11 13:35buy0.10gbpusd2.03191.98192.04152007.07.11 13:362.03210.000.000.0041.34
30472262007.07.11 13:34buy0.10gbpusd2.03201.98202.04162007.07.11 13:362.03220.000.000.0041.34
30472142007.07.11 13:33buy0.10gbpusd2.03251.98252.04212007.07.11 13:362.03260.000.000.0020.67
30472032007.07.11 13:32buy0.10gbpusd2.03231.98232.04192007.07.11 13:362.03260.000.000.0062.01
30471952007.07.11 13:31buy0.10gbpusd2.03251.98252.04212007.07.11 13:362.03260.000.000.0020.67
30471852007.07.11 13:30buy0.10gbpusd2.03251.98252.04212007.07.11 13:362.03260.000.000.0020.67
30471662007.07.11 13:29buy0.10gbpusd2.03231.98232.04192007.07.11 13:362.03260.000.000.0062.01
30471462007.07.11 13:28buy0.10gbpusd2.03231.98232.04192007.07.11 13:362.03260.000.000.0062.01
30471392007.07.11 13:27buy0.10gbpusd2.03191.98192.04152007.07.11 13:282.03210.000.000.0041.34
30471292007.07.11 13:26buy0.10gbpusd2.03161.98162.04122007.07.11 13:282.03190.000.000.0062.01
30471182007.07.11 13:25buy0.10gbpusd2.03131.98132.04092007.07.11 13:262.03150.000.000.0041.35
30471102007.07.11 13:24buy0.10gbpusd2.03161.98162.04122007.07.11 13:282.03190.000.000.0062.01
30471072007.07.11 13:23buy0.10gbpusd2.03131.98132.04092007.07.11 13:262.03150.000.000.0041.35
30471052007.07.11 13:22buy0.10gbpusd2.03171.98172.04132007.07.11 13:282.03200.000.000.0062.01
30470982007.07.11 13:21buy0.10gbpusd2.03161.98162.04122007.07.11 13:282.03190.000.000.0062.01
30470872007.07.11 13:20buy0.10gbpusd2.03161.98162.04122007.07.11 13:272.03200.000.000.0082.68
30470802007.07.11 13:19buy0.10gbpusd2.03171.98172.04132007.07.11 13:282.03190.000.000.0041.34
30470712007.07.11 13:18buy0.10gbpusd2.03151.98152.04112007.07.11 13:272.03170.000.000.0041.34
30470562007.07.11 13:17buy0.10gbpusd2.03121.98122.04082007.07.11 13:192.03130.000.000.0020.67
30470492007.07.11 13:16buy0.10gbpusd2.03081.98082.04042007.07.11 13:162.03090.000.000.0020.68
30470402007.07.11 13:15buy0.10gbpusd2.03131.98132.04092007.07.11 13:192.03150.000.000.0041.36
30470242007.07.11 13:14buy0.10gbpusd2.03151.98152.04112007.07.11 13:272.03160.000.000.0020.67
30470022007.07.11 13:13buy0.10gbpusd2.03171.98172.04132007.07.11 13:282.03190.000.000.0041.34
30469982007.07.11 13:12buy0.10gbpusd2.03161.98162.04122007.07.11 13:272.03210.000.000.00103.35
30469912007.07.11 13:11buy0.10gbpusd2.03161.98162.04122007.07.11 13:272.03200.000.000.0082.68
30469752007.07.11 13:10buy0.10gbpusd2.03161.98162.04122007.07.11 13:272.03190.000.000.0062.01
30469692007.07.11 13:09buy0.10gbpusd2.03151.98152.04112007.07.11 13:272.03170.000.000.0041.35
30469592007.07.11 13:07buy0.10gbpusd2.03141.98142.04102007.07.11 13:132.03150.000.000.0020.68
30469342007.07.11 13:04buy0.10gbpusd2.03171.98172.04132007.07.11 13:282.03190.000.000.0041.34
30469172007.07.11 13:03buy0.10gbpusd2.03151.98152.04112007.07.11 13:272.03160.000.000.0020.68
30468882007.07.11 13:02buy0.10gbpusd2.03171.98172.04132007.07.11 13:282.03200.000.000.0062.01
30468712007.07.11 13:01buy0.10gbpusd2.03111.98112.04072007.07.11 13:022.03120.000.000.0020.69
30468572007.07.11 13:00buy0.10gbpusd2.03111.98112.04072007.07.11 13:022.03130.000.000.0041.37
30468432007.07.11 12:59buy0.10gbpusd2.03081.98082.04042007.07.11 13:012.03130.000.000.00103.43
30468302007.07.11 12:58buy0.10gbpusd2.03041.98042.04002007.07.11 13:012.03070.000.000.0062.06
30468222007.07.11 12:57buy0.10gbpusd2.03021.98022.03982007.07.11 13:002.03070.000.000.00103.44
30468172007.07.11 12:56buy0.10gbpusd2.03011.98012.03972007.07.11 12:592.03050.000.000.0082.75
30468122007.07.11 12:55buy0.10gbpusd2.03011.98012.03972007.07.11 12:592.03070.000.000.00124.11
30468092007.07.11 12:54buy0.10gbpusd2.03001.98002.03962007.07.11 12:592.03050.000.000.00103.44
30467972007.07.11 12:53buy0.10gbpusd2.02971.97972.03932007.07.11 12:582.03040.000.000.00144.85
30467922007.07.11 12:52buy0.10gbpusd2.02961.97962.03922007.07.11 12:572.03000.000.000.0082.79
30467842007.07.11 12:51buy0.10gbpusd2.02941.97942.03902007.07.11 12:542.02960.000.000.0041.39
30467762007.07.11 12:50buy0.10gbpusd2.02971.97972.03932007.07.11 12:582.03030.000.000.00124.16
30467732007.07.11 12:49buy0.10gbpusd2.02961.97962.03922007.07.11 12:562.03000.000.000.0082.78
30467602007.07.11 12:48buy0.10gbpusd2.02981.97982.03942007.07.11 12:582.03050.000.000.00144.86
30467532007.07.11 12:47buy0.10gbpusd2.02921.97922.03882007.07.11 12:542.02960.000.000.0082.79
30467482007.07.11 12:46buy0.10gbpusd2.02891.97892.03852007.07.11 12:542.02960.000.000.00144.90
30467412007.07.11 12:45buy0.10gbpusd2.02901.97902.03862007.07.11 12:542.02960.000.000.00124.20
30467282007.07.11 12:44buy0.10gbpusd2.02901.97902.03862007.07.11 12:542.02960.000.000.00124.20
30467222007.07.11 12:43buy0.10gbpusd2.02931.97932.03892007.07.11 12:542.02960.000.000.0062.10
30467202007.07.11 12:42buy0.10gbpusd2.02951.97952.03912007.07.11 12:542.02960.000.000.0020.70
30467152007.07.11 12:41buy0.10gbpusd2.02971.97972.03932007.07.11 12:582.03010.000.000.0082.77
30467102007.07.11 12:40buy0.10gbpusd2.03011.98012.03972007.07.11 12:592.03080.000.000.00144.79
30467042007.07.11 12:39buy0.10gbpusd2.03011.98012.03972007.07.11 12:592.03090.000.000.00165.49
30466992007.07.11 12:38buy0.10gbpusd2.03021.98022.03982007.07.11 12:592.03080.000.000.00124.13
30466902007.07.11 12:37buy0.10gbpusd2.03041.98042.04002007.07.11 13:012.03080.000.000.0082.75
30466812007.07.11 12:36buy0.10gbpusd2.03051.98052.04012007.07.11 13:012.03110.000.000.00124.12
30466772007.07.11 12:35buy0.10gbpusd2.03041.98042.04002007.07.11 13:012.03070.000.000.0062.07
30466732007.07.11 12:34buy0.10gbpusd2.03071.98072.04032007.07.11 13:012.03130.000.000.00124.12
30466642007.07.11 12:33buy0.10gbpusd2.03051.98052.04012007.07.11 13:012.03120.000.000.00144.80
30466622007.07.11 12:32buy0.10gbpusd2.03041.98042.04002007.07.11 13:002.03050.000.000.0020.69
30466512007.07.11 12:30buy0.10gbpusd2.03011.98012.03972007.07.11 12:592.03080.000.000.00144.81
30466452007.07.11 12:29buy0.10gbpusd2.03041.98042.04002007.07.11 13:002.03050.000.000.0020.69
30466342007.07.11 12:27buy0.10gbpusd2.03021.98022.03982007.07.11 12:592.03070.000.000.00103.44
30466172007.07.11 12:26buy0.10gbpusd2.03011.98012.03972007.07.11 12:592.03090.000.000.00165.49
30466142007.07.11 12:25buy0.10gbpusd2.02981.97982.03942007.07.11 12:342.03030.000.000.00103.50
30465982007.07.11 12:23buy0.10gbpusd2.02981.97982.03942007.07.11 12:342.03030.000.000.00103.50
30465852007.07.11 12:22buy0.10gbpusd2.02981.97982.03942007.07.11 12:342.03030.000.000.00103.51
30465782007.07.11 12:21buy0.10gbpusd2.02981.97982.03942007.07.11 12:342.03030.000.000.00103.51
30465632007.07.11 12:20buy0.10gbpusd2.02981.97982.03942007.07.11 12:342.03030.000.000.00103.52
30465542007.07.11 12:19buy0.10gbpusd2.03001.98002.03962007.07.11 12:592.03040.000.000.0082.75
30465422007.07.11 12:17buy0.10gbpusd2.03011.98012.03972007.07.11 12:592.03070.000.000.00124.12
30465372007.07.11 12:16buy0.10gbpusd2.03051.98052.04012007.07.11 13:012.03110.000.000.00124.12
30465292007.07.11 12:15buy0.10gbpusd2.03051.98052.04012007.07.11 13:012.03090.000.000.0082.74
30465222007.07.11 12:14buy0.10gbpusd2.03051.98052.04012007.07.11 13:012.03080.000.000.0062.06
30465082007.07.11 12:13buy0.10gbpusd2.03071.98072.04032007.07.11 13:012.03120.000.000.00103.43
30465052007.07.11 12:12buy0.10gbpusd2.03081.98082.04042007.07.11 13:012.03120.000.000.0082.74
30464932007.07.11 12:11buy0.10gbpusd2.03111.98112.04072007.07.11 13:022.03120.000.000.0020.69
30464782007.07.11 12:10buy0.10gbpusd2.03111.98112.04072007.07.11 13:022.03130.000.000.0041.36
30464652007.07.11 12:09buy0.10gbpusd2.03041.98042.04002007.07.11 12:102.03070.000.000.0062.14
30464502007.07.11 12:08buy0.10gbpusd2.02941.97942.03902007.07.11 12:092.03020.000.000.00165.71
30464282007.07.11 12:07buy0.10gbpusd2.02971.97972.03932007.07.11 12:092.03030.000.000.00124.28
30464052007.07.11 12:06buy0.10gbpusd2.03051.98052.04012007.07.11 12:102.03070.000.000.0041.43
30463822007.07.11 12:05buy0.10gbpusd2.03091.98092.04052007.07.11 13:022.03150.000.000.00124.10
30463572007.07.11 12:04buy0.10gbpusd2.03071.98072.04032007.07.11 12:112.03080.000.000.0020.71
30463432007.07.11 12:03buy0.10gbpusd2.03111.98112.04072007.07.11 13:022.03150.000.000.0082.74
30463342007.07.11 12:02buy0.10gbpusd2.03161.98162.04122007.07.11 12:332.03020.000.000.00-289.84
30463232007.07.11 12:01buy0.10gbpusd2.03161.98162.04122007.07.11 12:332.03030.000.000.00-269.15
30463022007.07.11 12:00buy0.10gbpusd2.03161.98162.04122007.07.11 12:332.03020.000.000.00-289.85
30462912007.07.11 11:59buy0.10gbpusd2.03091.98092.04052007.07.11 11:592.03110.000.000.0041.40
30462812007.07.11 11:58buy0.10gbpusd2.03111.98112.04072007.07.11 11:592.03120.000.000.0020.69
30462722007.07.11 11:57buy0.10gbpusd2.03121.98122.04082007.07.11 12:012.03130.000.000.0020.69
30462682007.07.11 11:56buy0.10gbpusd2.03131.98132.04092007.07.11 12:542.02960.000.000.00-351.85
30462542007.07.11 11:55buy0.10gbpusd2.03091.98092.04052007.07.11 11:592.03110.000.000.0041.40
30462442007.07.11 11:54buy0.10gbpusd2.03121.98122.04082007.07.11 12:002.03130.000.000.0020.68
30462382007.07.11 11:53buy0.10gbpusd2.03131.98132.04092007.07.11 12:532.02960.000.000.00-352.00
30462242007.07.11 11:52buy0.10gbpusd2.03151.98152.04112007.07.11 12:472.02980.000.000.00-351.95
30462142007.07.11 11:51buy0.10gbpusd2.03161.98162.04122007.07.11 12:332.03010.000.000.00-310.55
30462032007.07.11 11:50buy0.10gbpusd2.03151.98152.04112007.07.11 12:472.02960.000.000.00-393.35
30461992007.07.11 11:49buy0.10gbpusd2.03151.98152.04112007.07.11 12:342.03020.000.000.00-269.13
30461922007.07.11 11:48buy0.10gbpusd2.03111.98112.04072007.07.11 11:492.03120.000.000.0020.70
30461792007.07.11 11:47buy0.10gbpusd2.03151.98152.04112007.07.11 12:342.03020.000.000.00-269.13
30461642007.07.11 11:46buy0.10gbpusd2.03111.98112.04072007.07.11 11:462.03120.000.000.0020.69
30461552007.07.11 11:45buy0.10gbpusd2.03001.98002.03962007.07.11 11:452.03030.000.000.0062.11
30461442007.07.11 11:44buy0.10gbpusd2.03001.98002.03962007.07.11 11:452.03090.000.000.00186.34
30461232007.07.11 11:43buy0.10gbpusd2.02961.97962.03922007.07.11 11:452.02970.000.000.0020.71
30461172007.07.11 11:42buy0.10gbpusd2.02981.97982.03942007.07.11 11:452.03050.000.000.00144.93
30461092007.07.11 11:41buy0.10gbpusd2.02981.97982.03942007.07.11 11:452.03040.000.000.00124.23
30460942007.07.11 11:40buy0.10gbpusd2.02981.97982.03942007.07.11 11:452.03030.000.000.00103.52
30460832007.07.11 11:39buy0.10gbpusd2.02941.97942.03902007.07.11 11:452.02960.000.000.0041.42
30460772007.07.11 11:38buy0.10gbpusd2.02931.97932.03892007.07.11 11:442.02960.000.000.0062.12
30460712007.07.11 11:37buy0.10gbpusd2.02931.97932.03892007.07.11 11:442.02940.000.000.0020.71
30460642007.07.11 11:36buy0.10gbpusd2.02921.97922.03882007.07.11 11:432.02940.000.000.0041.42
30460542007.07.11 11:35buy0.10gbpusd2.02881.97882.03842007.07.11 11:392.02920.000.000.0082.88
30460422007.07.11 11:34buy0.10gbpusd2.02871.97872.03832007.07.11 11:372.02890.000.000.0041.46
30460382007.07.11 11:33buy0.10gbpusd2.02861.97862.03822007.07.11 11:362.02880.000.000.0041.46
30460222007.07.11 11:31buy0.10gbpusd2.02871.97872.03832007.07.11 11:362.02900.000.000.0062.18
30460042007.07.11 11:30buy0.10gbpusd2.02861.97862.03822007.07.11 11:362.02890.000.000.0062.18
30459972007.07.11 11:29buy0.10gbpusd2.02851.97852.03812007.07.11 11:352.02880.000.000.0062.19
30459882007.07.11 11:28buy0.10gbpusd2.02851.97852.03812007.07.11 11:352.02860.000.000.0020.73
30459732007.07.11 11:27buy0.10gbpusd2.02831.97832.03792007.07.11 11:332.02860.000.000.0062.19
30459582007.07.11 11:26buy0.10gbpusd2.02861.97862.03822007.07.11 11:362.02880.000.000.0041.45
30459382007.07.11 11:25buy0.10gbpusd2.02831.97832.03792007.07.11 11:332.02850.000.000.0041.46
30459262007.07.11 11:24buy0.10gbpusd2.02881.97882.03842007.07.11 11:392.02900.000.000.0041.45
30459072007.07.11 11:23buy0.10gbpusd2.02901.97902.03862007.07.11 11:422.02930.000.000.0062.15
30459052007.07.11 11:22buy0.10gbpusd2.02921.97922.03882007.07.11 11:432.02930.000.000.0020.72
30458862007.07.11 11:21buy0.10gbpusd2.02881.97882.03842007.07.11 11:382.02890.000.000.0020.72
30458762007.07.11 11:20buy0.10gbpusd2.02871.97872.03832007.07.11 11:222.02880.000.000.0020.72
30458612007.07.11 11:19buy0.10gbpusd2.02891.97892.03852007.07.11 11:412.02930.000.000.0082.88
30458492007.07.11 11:18buy0.10gbpusd2.02891.97892.03852007.07.11 11:412.02940.000.000.00103.60
30458392007.07.11 11:17buy0.10gbpusd2.02901.97902.03862007.07.11 11:422.02940.000.000.0082.87
30458332007.07.11 11:16buy0.10gbpusd2.02891.97892.03852007.07.11 11:412.02930.000.000.0082.88
30458242007.07.11 11:15buy0.10gbpusd2.02881.97882.03842007.07.11 11:382.02890.000.000.0020.72
30458192007.07.11 11:14buy0.10gbpusd2.02901.97902.03862007.07.11 11:422.02930.000.000.0062.15
30458112007.07.11 11:13buy0.10gbpusd2.02901.97902.03862007.07.11 11:422.02940.000.000.0082.88
30458022007.07.11 11:12buy0.10gbpusd2.02871.97872.03832007.07.11 11:142.02880.000.000.0020.72
30457952007.07.11 11:11buy0.10gbpusd2.02871.97872.03832007.07.11 11:132.02880.000.000.0020.72
30457842007.07.11 11:09buy0.10gbpusd2.02851.97852.03812007.07.11 11:132.02860.000.000.0020.72
30457752007.07.11 11:08buy0.10gbpusd2.02871.97872.03832007.07.11 11:132.02890.000.000.0041.45
30457672007.07.11 11:07buy0.10gbpusd2.02891.97892.03852007.07.11 11:412.02940.000.000.00103.60
30457572007.07.11 11:06buy0.10gbpusd2.02891.97892.03852007.07.11 11:402.02930.000.000.0082.88
30457472007.07.11 11:05buy0.10gbpusd2.02891.97892.03852007.07.11 11:402.02940.000.000.00103.60
30457402007.07.11 11:04buy0.10gbpusd2.02871.97872.03832007.07.11 11:132.02880.000.000.0020.72
30457292007.07.11 11:03buy0.10gbpusd2.02881.97882.03842007.07.11 11:372.02900.000.000.0041.46
30457222007.07.11 11:02buy0.10gbpusd2.02891.97892.03852007.07.11 11:392.02930.000.000.0082.88
30457122007.07.11 11:01buy0.10gbpusd2.02851.97852.03812007.07.11 11:062.02860.000.000.0020.71
30457002007.07.11 11:00buy0.10gbpusd2.02821.97822.03782007.07.11 11:022.02860.000.000.0082.79
30456942007.07.11 10:59buy0.10gbpusd2.02831.97832.03792007.07.11 11:042.02880.000.000.00103.56
30456882007.07.11 10:58buy0.10gbpusd2.02851.97852.03812007.07.11 11:062.02880.000.000.0062.13
30456712007.07.11 10:57buy0.10gbpusd2.02831.97832.03792007.07.11 11:042.02860.000.000.0062.14
30456622007.07.11 10:56buy0.10gbpusd2.02871.97872.03832007.07.11 11:132.02890.000.000.0041.45
30456572007.07.11 10:55buy0.10gbpusd2.02831.97832.03792007.07.11 11:042.02850.000.000.0041.43
30456492007.07.11 10:54buy0.10gbpusd2.02831.97832.03792007.07.11 11:022.02850.000.000.0041.40
30456352007.07.11 10:53buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 11:012.02840.000.000.0062.10
30456222007.07.11 10:52buy0.10gbpusd2.02821.97822.03782007.07.11 11:022.02850.000.000.0062.10
30456122007.07.11 10:51buy0.10gbpusd2.02821.97822.03782007.07.11 11:022.02860.000.000.0082.79
30456022007.07.11 10:50buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 11:012.02840.000.000.0062.10
30455882007.07.11 10:48buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 10:582.02830.000.000.00103.51
30455762007.07.11 10:47buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 10:562.02830.000.000.00124.26
30455582007.07.11 10:46buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 10:582.02830.000.000.0082.81
30455512007.07.11 10:45buy0.10gbpusd2.02821.97822.03782007.07.11 11:022.02850.000.000.0062.09
30455362007.07.11 10:44buy0.10gbpusd2.02831.97832.03792007.07.11 11:022.02850.000.000.0041.40
30455322007.07.11 10:43buy0.10gbpusd2.02851.97852.03812007.07.11 11:052.02860.000.000.0020.71
30455282007.07.11 10:42buy0.10gbpusd2.02861.97862.03822007.07.11 11:132.02880.000.000.0041.44
30455192007.07.11 10:41buy0.10gbpusd2.02851.97852.03812007.07.11 11:052.02860.000.000.0020.71
30455112007.07.11 10:40buy0.10gbpusd2.02861.97862.03822007.07.11 11:132.02890.000.000.0062.16
30455042007.07.11 10:39buy0.10gbpusd2.02861.97862.03822007.07.11 11:132.02880.000.000.0041.44
30455012007.07.11 10:38buy0.10gbpusd2.02851.97852.03812007.07.11 11:042.02860.000.000.0020.71
30454962007.07.11 10:37buy0.10gbpusd2.02871.97872.03832007.07.11 11:132.02880.000.000.0020.72
30454942007.07.11 10:36buy0.10gbpusd2.02901.97902.03862007.07.11 11:422.02940.000.000.0082.88
30454752007.07.11 10:34buy0.10gbpusd2.02891.97892.03852007.07.11 11:392.02920.000.000.0062.16
30454652007.07.11 10:33buy0.10gbpusd2.02891.97892.03852007.07.11 11:392.02940.000.000.00103.60
30454592007.07.11 10:32buy0.10gbpusd2.02891.97892.03852007.07.11 11:392.02930.000.000.0082.88
30454522007.07.11 10:31buy0.10gbpusd2.02921.97922.03882007.07.11 11:432.02940.000.000.0041.44
30454422007.07.11 10:30buy0.10gbpusd2.02931.97932.03892007.07.11 11:442.02960.000.000.0062.13
30454312007.07.11 10:29buy0.10gbpusd2.02941.97942.03902007.07.11 11:442.02960.000.000.0041.41
30454292007.07.11 10:28buy0.10gbpusd2.02931.97932.03892007.07.11 11:432.02940.000.000.0020.71
30454272007.07.11 10:27buy0.10gbpusd2.02921.97922.03882007.07.11 11:432.02930.000.000.0020.72
30454212007.07.11 10:25buy0.10gbpusd2.02881.97882.03842007.07.11 11:372.02890.000.000.0020.73
30454152007.07.11 10:24buy0.10gbpusd2.02881.97882.03842007.07.11 11:372.02900.000.000.0041.46
30454062007.07.11 10:23buy0.10gbpusd2.02871.97872.03832007.07.11 11:132.02890.000.000.0041.44
30453952007.07.11 10:22buy0.10gbpusd2.02861.97862.03822007.07.11 10:292.02900.000.000.0082.79
30453892007.07.11 10:21buy0.10gbpusd2.02971.97972.03932007.07.11 10:582.02830.000.000.00-289.82
30453732007.07.11 10:20buy0.10gbpusd2.03011.98012.03972007.07.11 10:562.02830.000.000.00-372.81
30453632007.07.11 10:19buy0.10gbpusd2.03001.98002.03962007.07.11 10:202.03010.000.000.0020.69
30453492007.07.11 10:18buy0.10gbpusd2.02971.97972.03932007.07.11 10:202.02980.000.000.0020.68
30453382007.07.11 10:16buy0.10gbpusd2.02971.97972.03932007.07.11 10:202.03000.000.000.0062.05
30453252007.07.11 10:15buy0.10gbpusd2.02971.97972.03932007.07.11 10:202.02980.000.000.0020.68
30453132007.07.11 10:14buy0.10gbpusd2.02981.97982.03942007.07.11 10:202.03010.000.000.0062.05
30453032007.07.11 10:13buy0.10gbpusd2.02931.97932.03892007.07.11 10:182.02940.000.000.0020.68
30452972007.07.11 10:12buy0.10gbpusd2.02941.97942.03902007.07.11 10:192.02960.000.000.0041.38
30452932007.07.11 10:11buy0.10gbpusd2.02931.97932.03892007.07.11 10:182.02940.000.000.0020.68
30452852007.07.11 10:10buy0.10gbpusd2.02941.97942.03902007.07.11 10:192.02960.000.000.0041.38
30452712007.07.11 10:08buy0.10gbpusd2.02931.97932.03892007.07.11 10:182.02940.000.000.0020.68
30452642007.07.11 10:07buy0.10gbpusd2.02941.97942.03902007.07.11 10:192.02960.000.000.0041.38
30452612007.07.11 10:06buy0.10gbpusd2.02941.97942.03902007.07.11 10:192.02960.000.000.0041.38
30452452007.07.11 10:05buy0.10gbpusd2.02921.97922.03882007.07.11 10:162.02930.000.000.0020.68
30452362007.07.11 10:04buy0.10gbpusd2.02931.97932.03892007.07.11 10:182.02940.000.000.0020.68
30452322007.07.11 10:03buy0.10gbpusd2.02921.97922.03882007.07.11 10:152.02940.000.000.0041.37
30452202007.07.11 10:01buy0.10gbpusd2.02901.97902.03862007.07.11 10:132.02940.000.000.0082.72
30452022007.07.11 10:00buy0.10gbpusd2.02901.97902.03862007.07.11 10:132.02930.000.000.0062.05
30451932007.07.11 09:59buy0.10gbpusd2.02891.97892.03852007.07.11 10:072.02900.000.000.0020.68
30451812007.07.11 09:58buy0.10gbpusd2.02881.97882.03842007.07.11 10:032.02890.000.000.0020.69
30451732007.07.11 09:57buy0.10gbpusd2.02861.97862.03822007.07.11 10:002.02860.000.000.000.00
30451662007.07.11 09:56buy0.10gbpusd2.02871.97872.03832007.07.11 10:002.02880.000.000.0020.70
30451572007.07.11 09:55buy0.10gbpusd2.02861.97862.03822007.07.11 10:002.02880.000.000.0041.40
30451472007.07.11 09:54buy0.10gbpusd2.02871.97872.03832007.07.11 10:002.02880.000.000.0020.70
30451402007.07.11 09:53buy0.10gbpusd2.02851.97852.03812007.07.11 09:582.02860.000.000.0020.70
30451132007.07.11 09:51buy0.10gbpusd2.02861.97862.03822007.07.11 10:002.02860.000.000.000.00
30451032007.07.11 09:50buy0.10gbpusd2.02921.97922.03882007.07.11 10:152.02930.000.000.0020.68
30450912007.07.11 09:49buy0.10gbpusd2.02901.97902.03862007.07.11 10:132.02940.000.000.0082.73
30450862007.07.11 09:48buy0.10gbpusd2.02901.97902.03862007.07.11 10:132.02930.000.000.0062.05
30450772007.07.11 09:47buy0.10gbpusd2.02891.97892.03852007.07.11 10:062.02900.000.000.0020.68
30450732007.07.11 09:46buy0.10gbpusd2.02921.97922.03882007.07.11 10:152.02940.000.000.0041.36
30450622007.07.11 09:45buy0.10gbpusd2.02891.97892.03852007.07.11 10:042.02900.000.000.0020.68
30450552007.07.11 09:44buy0.10gbpusd2.02921.97922.03882007.07.11 10:152.02930.000.000.0020.67
30450452007.07.11 09:43buy0.10gbpusd2.02931.97932.03892007.07.11 10:162.02940.000.000.0020.69
30450442007.07.11 09:42buy0.10gbpusd2.02921.97922.03882007.07.11 10:142.02940.000.000.0041.36
30450302007.07.11 09:41buy0.10gbpusd2.02921.97922.03882007.07.11 10:142.02930.000.000.0020.68
30450242007.07.11 09:40buy0.10gbpusd2.02921.97922.03882007.07.11 10:142.02940.000.000.0041.36
30450182007.07.11 09:39buy0.10gbpusd2.02921.97922.03882007.07.11 10:142.02930.000.000.0020.68
30450132007.07.11 09:38buy0.10gbpusd2.02901.97902.03862007.07.11 10:132.02940.000.000.0082.73
30449972007.07.11 09:37buy0.10gbpusd2.02861.97862.03822007.07.11 09:392.02880.000.000.0041.47
30449892007.07.11 09:36buy0.10gbpusd2.02831.97832.03792007.07.11 09:372.02840.000.000.0020.74
30449762007.07.11 09:35buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 09:372.02820.000.000.0020.74
30449672007.07.11 09:34buy0.10gbpusd2.02871.97872.03832007.07.11 09:392.02900.000.000.0062.21
30449512007.07.11 09:33buy0.10gbpusd2.02881.97882.03842007.07.11 09:432.02890.000.000.0020.74
30449332007.07.11 09:32buy0.10gbpusd2.02871.97872.03832007.07.11 09:392.02890.000.000.0041.47
30449262007.07.11 09:31buy0.10gbpusd2.02851.97852.03812007.07.11 09:322.02860.000.000.0020.73
30449162007.07.11 09:30buy0.10gbpusd2.02831.97832.03792007.07.11 09:312.02840.000.000.0020.73
30449112007.07.11 09:29buy0.10gbpusd2.02861.97862.03822007.07.11 09:382.02880.000.000.0041.48
30449012007.07.11 09:28buy0.10gbpusd2.02851.97852.03812007.07.11 09:322.02860.000.000.0020.74
30448942007.07.11 09:27buy0.10gbpusd2.02851.97852.03812007.07.11 09:322.02860.000.000.0020.73
30448862007.07.11 09:26buy0.10gbpusd2.02881.97882.03842007.07.11 09:432.02890.000.000.0020.73
30448662007.07.11 09:25buy0.10gbpusd2.02881.97882.03842007.07.11 09:432.02890.000.000.0020.73
30448492007.07.11 09:24buy0.10gbpusd2.02901.97902.03862007.07.11 10:132.02930.000.000.0062.05
30448402007.07.11 09:23buy0.10gbpusd2.02881.97882.03842007.07.11 09:432.02890.000.000.0020.73
30448252007.07.11 09:22buy0.10gbpusd2.02881.97882.03842007.07.11 09:392.02890.000.000.0020.74
30448212007.07.11 09:21buy0.10gbpusd2.02871.97872.03832007.07.11 09:242.02880.000.000.0020.74
30447972007.07.11 09:20buy0.10gbpusd2.02861.97862.03822007.07.11 09:242.02880.000.000.0041.49
30447702007.07.11 09:19buy0.10gbpusd2.02861.97862.03822007.07.11 09:242.02880.000.000.0041.49
30447492007.07.11 09:18buy0.10gbpusd2.02861.97862.03822007.07.11 09:242.02880.000.000.0041.49
30447212007.07.11 09:17buy0.10gbpusd2.02891.97892.03852007.07.11 09:432.02900.000.000.0020.74
30447062007.07.11 09:16buy0.10gbpusd2.02821.97822.03782007.07.11 09:212.02840.000.000.0041.49
30446922007.07.11 09:15buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 09:172.02850.000.000.00124.51
30446802007.07.11 09:14buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.11 09:142.02750.000.000.00103.86
30446692007.07.11 09:13buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 09:142.02750.000.000.00124.61
30446642007.07.11 09:12buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.11 09:142.02750.000.000.0020.78
30446502007.07.11 09:11buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.11 09:142.02750.000.000.0020.78
30446342007.07.11 09:10buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.11 09:142.02770.000.000.00145.40
30446262007.07.11 09:09buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.11 09:142.02750.000.000.0041.54
30446152007.07.11 09:08buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.11 09:142.02740.000.000.0083.08
30446002007.07.11 09:07buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 09:142.02770.000.000.00166.17
30445922007.07.11 09:06buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.11 09:142.02740.000.000.0083.08
30445742007.07.11 09:05buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 09:142.02750.000.000.00124.63
30445672007.07.11 09:04buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.11 09:142.02750.000.000.0041.54
30445592007.07.11 09:03buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.11 09:152.02770.000.000.0041.54
30445462007.07.11 09:02buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.11 09:142.02750.000.000.0020.77
30445432007.07.11 09:01buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 09:172.02810.000.000.0062.27
30445332007.07.11 09:00buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 09:172.02820.000.000.0083.02
30445232007.07.11 08:59buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 09:172.02840.000.000.00103.76
30445202007.07.11 08:58buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 09:172.02830.000.000.0083.00
30445122007.07.11 08:57buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 09:172.02830.000.000.00103.78
30444952007.07.11 08:56buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 09:172.02820.000.000.0083.02
30444852007.07.11 08:55buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 09:172.02820.000.000.0062.25
30444792007.07.11 08:54buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 09:152.02820.000.000.00103.83
30444742007.07.11 08:53buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 09:172.02830.000.000.00103.78
30444642007.07.11 08:52buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 09:172.02850.000.000.00145.33
30444532007.07.11 08:51buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 09:172.02830.000.000.0083.00
30444482007.07.11 08:50buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 09:162.02830.000.000.00103.80
30444392007.07.11 08:49buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 09:172.02820.000.000.0062.25
30444302007.07.11 08:48buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 09:162.02820.000.000.0083.04
30444222007.07.11 08:47buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 09:152.02810.000.000.0083.07
30444032007.07.11 08:45buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.11 08:552.02770.000.000.0041.54
30443912007.07.11 08:44buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 09:162.02810.000.000.0062.28
30443732007.07.11 08:43buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 09:152.02820.000.000.00103.83
30443652007.07.11 08:42buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 09:162.02790.000.000.0020.77
30443562007.07.11 08:41buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 09:152.02810.000.000.0083.07
30443432007.07.11 08:40buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 09:152.02790.000.000.0020.77
30443362007.07.11 08:39buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 09:152.02810.000.000.0062.30
30443322007.07.11 08:38buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 09:152.02820.000.000.0083.06
30443172007.07.11 08:37buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 09:182.02820.000.000.0020.75
30442992007.07.11 08:36buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 09:172.02810.000.000.0041.52
30442952007.07.11 08:35buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 09:152.02810.000.000.0062.30
30442872007.07.11 08:34buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 09:152.02790.000.000.0041.52
30442792007.07.11 08:33buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 09:152.02790.000.000.0020.76
30442692007.07.11 08:32buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 09:172.02820.000.000.0020.75
30442642007.07.11 08:31buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 09:172.02840.000.000.0062.25
30442632007.07.11 08:30buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 09:172.02850.000.000.0083.01
30442532007.07.11 08:29buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.11 08:292.02770.000.000.0041.55
30442412007.07.11 08:28buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 09:172.02840.000.000.0062.26
30442342007.07.11 08:27buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 09:172.02820.000.000.0062.27
30442272007.07.11 08:26buy0.10gbpusd2.02821.97822.03782007.07.11 09:212.02830.000.000.0020.75
30441982007.07.11 08:23buy0.10gbpusd2.02831.97832.03792007.07.11 09:212.02840.000.000.0020.74
30441882007.07.11 08:22buy0.10gbpusd2.02851.97852.03812007.07.11 09:232.02860.000.000.0020.75
30441822007.07.11 08:21buy0.10gbpusd2.02851.97852.03812007.07.11 09:232.02860.000.000.0020.75
30441762007.07.11 08:21buy0.10gbpusd2.02821.97822.03782007.07.11 09:212.02830.000.000.0020.75
30441622007.07.11 08:19buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 08:222.02820.000.000.0020.77
30441542007.07.11 08:18buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 08:222.02820.000.000.0020.77
30441452007.07.11 08:17buy0.10gbpusd2.02821.97822.03782007.07.11 09:202.02830.000.000.0020.74
30441302007.07.11 08:16buy0.10gbpusd2.02861.97862.03822007.07.11 09:142.02730.000.000.00-270.03
30441252007.07.11 08:15buy0.10gbpusd2.02821.97822.03782007.07.11 09:202.02830.000.000.0020.74
30441162007.07.11 08:14buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 08:162.02790.000.000.0041.54
30441142007.07.11 08:13buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.11 08:142.02780.000.000.0083.13
30441102007.07.11 08:12buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.11 08:142.02790.000.000.00103.92
30441052007.07.11 08:11buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.11 08:142.02780.000.000.0083.13
30440922007.07.11 08:10buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.11 08:152.02790.000.000.0083.13
30440872007.07.11 08:09buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 08:212.02820.000.000.0062.31
30440782007.07.11 08:08buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 08:212.02830.000.000.0041.54
30440702007.07.11 08:07buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.11 08:072.02770.000.000.0041.57
30440622007.07.11 08:06buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 08:192.02790.000.000.0020.77
30440462007.07.11 08:04buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 08:212.02830.000.000.0083.08
30440362007.07.11 08:03buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 08:212.02820.000.000.0062.31
30440352007.07.11 08:02buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 08:162.02810.000.000.0083.08
30440112007.07.11 08:01buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 08:162.02820.000.000.00103.85
30439962007.07.11 08:00buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.11 08:032.02770.000.000.0041.57
30439892007.07.11 07:59buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 08:162.02810.000.000.0083.11
30439812007.07.11 07:58buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 08:212.02830.000.000.0083.08
30439672007.07.11 07:57buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 08:212.02820.000.000.0062.31
30439572007.07.11 07:56buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 08:212.02810.000.000.0041.54
30439372007.07.11 07:55buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 08:162.02820.000.000.00103.88
30439292007.07.11 07:54buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.11 08:032.02780.000.000.0062.36
30439202007.07.11 07:53buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.11 07:582.02750.000.000.0020.77
30439152007.07.11 07:52buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.11 07:572.02750.000.000.0020.78
30439062007.07.11 07:51buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.11 07:552.02750.000.000.0083.10
30439052007.07.11 07:50buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.11 07:552.02740.000.000.0020.77
30438562007.07.11 07:45buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.11 07:542.02740.000.000.0083.11
30438472007.07.11 07:44buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.11 07:502.02690.000.000.0041.56
30438402007.07.11 07:43buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.11 07:502.02690.000.000.0041.56
30438262007.07.11 07:42buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.11 07:502.02690.000.000.0041.56
30438232007.07.11 07:41buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.11 07:542.02730.000.000.0062.33
30438112007.07.11 07:40buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 07:532.02710.000.000.0041.56
30438012007.07.11 07:39buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.11 07:542.02750.000.000.00103.89
30437972007.07.11 07:38buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 07:532.02700.000.000.0020.78
30435082007.07.11 05:31buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.11 07:502.02690.000.000.0020.78
30435032007.07.11 05:30buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.11 07:502.02690.000.000.0041.56
30434132007.07.11 04:25buy0.10gbpusd2.02631.97632.03592007.07.11 07:382.02650.000.000.0041.57
30434102007.07.11 04:21buy0.10gbpusd2.02591.97592.03552007.07.11 07:382.02650.000.000.00124.70
30433972007.07.11 04:00buy0.10gbpusd2.02581.97582.03542007.07.11 05:312.02640.000.000.00124.82
30433942007.07.11 03:59buy0.10gbpusd2.02601.97602.03562007.07.11 07:382.02650.000.000.00103.92
30433932007.07.11 03:58buy0.10gbpusd2.02621.97622.03582007.07.11 07:382.02650.000.000.0062.35
30433922007.07.11 03:55buy0.10gbpusd2.02631.97632.03592007.07.11 07:382.02650.000.000.0041.57
30433902007.07.11 03:51buy0.10gbpusd2.02641.97642.03602007.07.11 07:382.02650.000.000.0020.78
30433882007.07.11 03:49buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.11 07:502.02690.000.000.0041.56
30433862007.07.11 03:45buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.11 07:502.02690.000.000.0020.78
30433852007.07.11 03:44buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 07:522.02710.000.000.0041.56
30433842007.07.11 03:43buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.11 07:502.02690.000.000.0041.56
30433832007.07.11 03:40buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.11 07:502.02690.000.000.0062.34
30433822007.07.11 03:39buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.11 07:502.02690.000.000.0020.78
30433812007.07.11 03:38buy0.10gbpusd2.02641.97642.03602007.07.11 07:382.02650.000.000.0020.78
30433802007.07.11 03:36buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.11 07:502.02690.000.000.0041.56
30433792007.07.11 03:35buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.11 07:502.02690.000.000.0062.34
30433782007.07.11 03:34buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.11 07:502.02690.000.000.0041.56
30433762007.07.11 03:33buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 07:522.02700.000.000.0020.78
30433752007.07.11 03:32buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 07:522.02700.000.000.0020.78
30433732007.07.11 03:30buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.11 07:502.02690.000.000.0041.56
30433722007.07.11 03:29buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.11 07:502.02690.000.000.0020.78
30433712007.07.11 03:27buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.11 07:502.02690.000.000.0062.34
30433702007.07.11 03:25buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 07:512.02700.000.000.0020.78
30433692007.07.11 03:23buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.11 07:552.02730.000.000.0041.55
30433682007.07.11 03:22buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 07:512.02710.000.000.0041.56
30433672007.07.11 03:21buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 07:512.02700.000.000.0020.78
30433652007.07.11 03:17buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.11 07:552.02750.000.000.0041.55
30433632007.07.11 03:15buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.11 07:552.02740.000.000.0020.77
30433622007.07.11 03:14buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.11 07:552.02740.000.000.0062.32
30433612007.07.11 03:13buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.11 07:572.02750.000.000.0020.78
30433592007.07.11 03:12buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.11 07:552.02730.000.000.0041.55
30433582007.07.11 03:11buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.11 07:552.02750.000.000.0041.55
30433572007.07.11 03:10buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.11 08:032.02770.000.000.0041.57
30433552007.07.11 03:09buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.11 07:552.02770.000.000.0083.10
30433502007.07.11 03:07buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.11 07:552.02740.000.000.0020.78
30433472007.07.11 03:03buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.11 07:542.02740.000.000.0083.11
30433452007.07.11 03:02buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 03:132.02700.000.000.0020.80
30433422007.07.11 03:01buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.11 07:542.02710.000.000.0020.78
30433412007.07.11 02:58buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.11 07:542.02750.000.000.0083.11
30433392007.07.11 02:57buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.11 07:542.02710.000.000.0020.78
30433362007.07.11 02:55buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.11 07:542.02710.000.000.0020.78
30433352007.07.11 02:54buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 03:102.02700.000.000.0020.80
30433322007.07.11 02:53buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.11 03:072.02690.000.000.0020.80
30433292007.07.11 02:52buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.11 03:072.02690.000.000.0041.60
30433282007.07.11 02:51buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 03:102.02710.000.000.0041.60
30433262007.07.11 02:49buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.11 03:072.02690.000.000.0020.80
30433222007.07.11 02:47buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.11 03:072.02690.000.000.0062.40
30433162007.07.11 02:43buy0.10gbpusd2.02631.97632.03592007.07.11 02:542.02650.000.000.0041.60
30433032007.07.11 02:42buy0.10gbpusd2.02641.97642.03602007.07.11 02:542.02650.000.000.0020.80
30433022007.07.11 02:41buy0.10gbpusd2.02631.97632.03592007.07.11 02:542.02650.000.000.0041.60
30432992007.07.11 02:39buy0.10gbpusd2.02631.97632.03592007.07.11 02:542.02650.000.000.0041.60
30432952007.07.11 02:38buy0.10gbpusd2.02641.97642.03602007.07.11 02:542.02650.000.000.0020.80
30432942007.07.11 02:37buy0.10gbpusd2.02631.97632.03592007.07.11 02:542.02650.000.000.0041.60
30432862007.07.11 02:36buy0.10gbpusd2.02621.97622.03582007.07.11 02:542.02650.000.000.0062.40
30432842007.07.11 02:35buy0.10gbpusd2.02601.97602.03562007.07.11 02:472.02620.000.000.0041.61
30432812007.07.11 02:34buy0.10gbpusd2.02631.97632.03592007.07.11 02:542.02650.000.000.0041.60
30432802007.07.11 02:33buy0.10gbpusd2.02641.97642.03602007.07.11 02:542.02650.000.000.0020.80
30432792007.07.11 02:32buy0.10gbpusd2.02641.97642.03602007.07.11 02:542.02650.000.000.0020.80
30432782007.07.11 02:31buy0.10gbpusd2.02621.97622.03582007.07.11 02:542.02650.000.000.0062.40
30432752007.07.11 02:30buy0.10gbpusd2.02591.97592.03552007.07.11 02:472.02620.000.000.0062.41
30432742007.07.11 02:29buy0.10gbpusd2.02591.97592.03552007.07.11 02:472.02620.000.000.0062.41
30432662007.07.11 02:28buy0.10gbpusd2.02601.97602.03562007.07.11 02:472.02620.000.000.0041.61
30432642007.07.11 02:27buy0.10gbpusd2.02591.97592.03552007.07.11 02:472.02620.000.000.0062.41
30432602007.07.11 02:25buy0.10gbpusd2.02581.97582.03542007.07.11 02:472.02620.000.000.0083.22
30432532007.07.11 02:24buy0.10gbpusd2.02581.97582.03542007.07.11 02:472.02620.000.000.0083.22
30432412007.07.11 02:22buy0.10gbpusd2.02601.97602.03562007.07.11 02:472.02620.000.000.0041.61
30432272007.07.11 02:20buy0.10gbpusd2.02621.97622.03582007.07.11 02:542.02650.000.000.0062.40
30432242007.07.11 02:18buy0.10gbpusd2.02621.97622.03582007.07.11 02:542.02650.000.000.0062.40
30432222007.07.11 02:17buy0.10gbpusd2.02631.97632.03592007.07.11 02:542.02650.000.000.0041.60
30432182007.07.11 02:15buy0.10gbpusd2.02641.97642.03602007.07.11 02:542.02650.000.000.0020.80
30432112007.07.11 02:14buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.11 03:072.02690.000.000.0062.40
30432092007.07.11 02:12buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.11 03:072.02690.000.000.0041.60
30432052007.07.11 02:10buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.11 03:072.02690.000.000.0020.80
30431952007.07.11 02:07buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.11 03:072.02690.000.000.0062.40
30431932007.07.11 02:06buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.11 03:072.02690.000.000.0062.40
30431852007.07.11 02:05buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.11 03:072.02690.000.000.0062.40
30431822007.07.11 02:04buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.11 03:072.02690.000.000.0020.80
30431802007.07.11 02:03buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.11 03:072.02690.000.000.0041.60
30431752007.07.11 02:02buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.11 03:072.02690.000.000.0020.80
30431712007.07.11 02:01buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 03:092.02700.000.000.0020.80
30431662007.07.11 02:00buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.11 07:532.02710.000.000.0020.78
30431582007.07.11 01:59buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.11 07:552.02740.000.000.0020.78
30431532007.07.11 01:57buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.11 07:562.02750.000.000.0020.77
30431462007.07.11 01:53buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 08:152.02810.000.000.0083.12
30431402007.07.11 01:52buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 02:512.02650.000.000.00-291.23
30431382007.07.11 01:50buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 08:192.02790.000.000.0020.77
30431282007.07.11 01:47buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 08:152.02790.000.000.0041.56
30431242007.07.11 01:46buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 08:172.02790.000.000.0020.77
30431192007.07.11 01:44buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 02:512.02650.000.000.00-332.83
30431172007.07.11 01:42buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 02:472.02620.000.000.00-395.25
30431112007.07.11 01:41buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 02:512.02660.000.000.00-270.43
30431092007.07.11 01:40buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 08:152.02810.000.000.0083.12
30431052007.07.11 01:39buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.11 01:442.02770.000.000.0041.56
30431032007.07.11 01:38buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 08:152.02790.000.000.0041.56
30431022007.07.11 01:37buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.11 01:442.02770.000.000.0041.56
30430972007.07.11 01:36buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 08:162.02790.000.000.0020.77
30430942007.07.11 01:35buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 08:152.02810.000.000.0083.11
30430872007.07.11 01:34buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.11 01:382.02740.000.000.0062.37
30430842007.07.11 01:33buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.11 01:352.02750.000.000.00103.94
30430652007.07.11 01:28buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.11 01:382.02730.000.000.0041.58
30430632007.07.11 01:27buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.11 01:342.02740.000.000.00124.74
30430612007.07.11 01:26buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.11 01:342.02710.000.000.0083.15
30430582007.07.11 01:25buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.11 01:342.02690.000.000.0062.37
30430562007.07.11 01:23buy0.10gbpusd2.02641.97642.03602007.07.11 01:342.02690.000.000.00103.94
30430522007.07.11 01:22buy0.10gbpusd2.02621.97622.03582007.07.11 01:262.02670.000.000.00103.96
30430402007.07.11 01:19buy0.10gbpusd2.02641.97642.03602007.07.11 01:332.02690.000.000.00103.94
30430352007.07.11 01:18buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.11 01:342.02700.000.000.0083.16
30430182007.07.11 01:15buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.11 01:342.02690.000.000.0062.36
30430152007.07.11 01:14buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.11 01:372.02730.000.000.0041.59
30430052007.07.11 01:13buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.11 01:342.02700.000.000.0062.37
30430032007.07.11 01:12buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 01:352.02730.000.000.0083.15
30429922007.07.11 01:11buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.11 01:352.02740.000.000.0083.15
30429882007.07.11 01:06buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.11 01:362.02740.000.000.0062.37
30429822007.07.11 01:02buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.11 01:422.02770.000.000.0062.35
30429782007.07.11 01:01buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.11 01:412.02750.000.000.0020.79
30429682007.07.11 01:00buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.11 02:542.02650.000.000.00-270.40
30429612007.07.11 00:59buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 08:152.02790.000.000.0041.55
30429512007.07.11 00:58buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 08:152.02810.000.000.0083.12
30429432007.07.11 00:57buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.11 01:402.02740.000.000.0020.78
30429362007.07.11 00:55buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.11 00:582.02730.000.000.0062.34
30429262007.07.11 00:54buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.11 00:572.02710.000.000.0020.78
30429122007.07.11 00:53buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.11 01:382.02740.000.000.0020.79
30428972007.07.11 00:51buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.11 01:412.02770.000.000.0062.36
30428852007.07.11 00:46buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.11 01:442.02770.000.000.0041.56
30428802007.07.11 00:45buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.11 01:412.02750.000.000.0020.79
30428632007.07.11 00:43buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 08:152.02780.000.000.0020.78
30428592007.07.11 00:42buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 08:152.02790.000.000.0041.56
30428532007.07.11 00:41buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.11 01:422.02770.000.000.0041.56
30428382007.07.11 00:40buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.11 01:002.02740.000.000.0020.78
30428292007.07.11 00:39buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 00:402.02710.000.000.0041.56
30428202007.07.11 00:37buy0.10gbpusd2.02641.97642.03602007.07.11 00:392.02650.000.000.0020.78
30428122007.07.11 00:36buy0.10gbpusd2.02631.97632.03592007.07.11 00:392.02650.000.000.0041.57
30428052007.07.11 00:35buy0.10gbpusd2.02631.97632.03592007.07.11 00:392.02650.000.000.0041.57
30427992007.07.11 00:34buy0.10gbpusd2.02621.97622.03582007.07.11 00:392.02650.000.000.0062.35
30427832007.07.11 00:33buy0.10gbpusd2.02631.97632.03592007.07.11 00:392.02650.000.000.0041.57
30427472007.07.11 00:32buy0.10gbpusd2.02641.97642.03602007.07.11 00:392.02650.000.000.0020.78
30427422007.07.11 00:31buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.11 00:402.02710.000.000.0083.13
30427322007.07.11 00:30buy0.10gbpusd2.02641.97642.03602007.07.11 00:392.02650.000.000.0020.78
30427182007.07.11 00:29buy0.10gbpusd2.02601.97602.03562007.07.11 00:392.02650.000.000.00103.92
30427162007.07.11 00:28buy0.10gbpusd2.02541.97542.03502007.07.11 00:372.02630.000.000.00187.08
30427022007.07.11 00:27buy0.10gbpusd2.02511.97512.03472007.07.11 00:372.02600.000.000.00187.06
30426902007.07.11 00:26buy0.10gbpusd2.02511.97512.03472007.07.11 00:312.02630.000.000.00249.19
30426622007.07.11 00:25buy0.10gbpusd2.02541.97542.03502007.07.11 00:372.02620.000.000.00166.27
30426512007.07.11 00:24buy0.10gbpusd2.02551.97552.03512007.07.11 00:372.02640.000.000.00187.06
30426452007.07.11 00:23buy0.10gbpusd2.02561.97562.03522007.07.11 00:392.02650.000.000.00187.06
30426332007.07.11 00:22buy0.10gbpusd2.02631.97632.03592007.07.11 00:392.02650.000.000.0041.57
30426232007.07.11 00:21buy0.10gbpusd2.02641.97642.03602007.07.11 00:392.02650.000.000.0020.78
30426072007.07.11 00:20buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.11 00:392.02670.000.000.0020.79
30425872007.07.11 00:19buy0.10gbpusd2.02641.97642.03602007.07.11 00:392.02650.000.000.0020.78
30425562007.07.11 00:18buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.11 00:392.02670.000.000.0020.79
30425222007.07.11 00:16buy0.10gbpusd2.02631.97632.03592007.07.11 00:392.02650.000.000.0041.57
30424982007.07.11 00:15buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.11 00:392.02670.000.000.0020.79
30424882007.07.11 00:14buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.11 00:402.02700.000.000.0062.35
30424842007.07.11 00:13buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.11 00:402.02690.000.000.0041.57
30424802007.07.11 00:12buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.11 00:402.02730.000.000.0083.13
30424512007.07.11 00:10buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.11 00:422.02730.000.000.0041.57
30424192007.07.11 00:08buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.11 00:402.02730.000.000.0062.35
30424012007.07.11 00:07buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.11 00:592.02750.000.000.0041.56
30423812007.07.11 00:06buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 00:362.02590.000.000.00-374.19
30423692007.07.11 00:05buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.11 00:402.02730.000.000.0041.57
30423582007.07.11 00:04buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.11 00:592.02740.000.000.0020.78
30423342007.07.11 00:02buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.11 00:402.02740.000.000.0062.36
30423042007.07.11 00:00buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.11 00:362.02580.000.000.00-394.93
30422942007.07.10 23:59buy0.10gbpusd2.02821.97822.03782007.07.11 00:322.02600.000.00-4.69-456.96
30422792007.07.10 23:58buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 00:362.02590.000.00-4.69-415.74
30422562007.07.10 23:57buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 23:582.02780.000.000.0083.01
30422452007.07.10 23:56buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.10 23:562.02780.000.000.0020.76
30422402007.07.10 23:55buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.11 00:352.02590.000.00-4.69-415.66
30422232007.07.10 23:54buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 00:342.02590.000.00-4.69-457.27
30422002007.07.10 23:53buy0.10gbpusd2.02821.97822.03782007.07.11 00:322.02620.000.00-4.69-415.42
30421662007.07.10 23:52buy0.10gbpusd2.02861.97862.03822007.07.11 00:302.02600.000.00-4.69-539.92
30420932007.07.10 23:51buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 00:332.02590.000.00-4.69-457.27
30420072007.07.10 23:50buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.10 23:502.02740.000.000.0062.28
30420022007.07.10 23:49buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.10 23:502.02740.000.000.0083.01
30419842007.07.10 23:48buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.10 23:502.02750.000.000.00103.89
30419572007.07.10 23:47buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.10 23:502.02750.000.000.0083.04
30419502007.07.10 23:46buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 23:502.02750.000.000.0020.76
30419132007.07.10 23:44buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.10 23:512.02770.000.000.0041.51
30418982007.07.10 23:42buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 23:502.02750.000.000.0020.76
30418822007.07.10 23:39buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.10 23:512.02820.000.000.00103.70
30418712007.07.10 23:38buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.10 23:512.02810.000.000.0082.93
30418542007.07.10 23:37buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.10 23:522.02820.000.000.0082.98
30418432007.07.10 23:36buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.10 23:512.02790.000.000.0041.51
30418312007.07.10 23:35buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.10 23:512.02780.000.000.0020.76
30418252007.07.10 23:34buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.10 23:512.02790.000.000.0020.74
30417922007.07.10 23:33buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.10 23:522.02810.000.000.0041.48
30417882007.07.10 23:32buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.10 23:512.02790.000.000.0041.51
30417782007.07.10 23:30buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.10 23:512.02770.000.000.0041.51
30417732007.07.10 23:29buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.10 23:512.02810.000.000.0062.20
30417612007.07.10 23:28buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.10 23:322.02730.000.000.0041.57
30417462007.07.10 23:24buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.10 23:292.02730.000.000.0041.58
30417402007.07.10 23:23buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.10 23:282.02750.000.000.00145.54
30417232007.07.10 23:20buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.10 23:282.02740.000.000.00103.95
30417172007.07.10 23:19buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.10 23:292.02740.000.000.0062.37
30417102007.07.10 23:18buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.10 23:282.02730.000.000.0062.37
30416902007.07.10 23:14buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 23:332.02770.000.000.0062.37
30416842007.07.10 23:13buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 23:332.02750.000.000.0020.79
30416472007.07.10 23:08buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.10 23:512.02780.000.000.0020.75
30416322007.07.10 23:07buy0.10gbpusd2.02781.97782.03742007.07.10 23:512.02810.000.000.0062.20
30416182007.07.10 23:06buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.10 23:512.02780.000.000.0020.76
30416052007.07.10 23:05buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 00:332.02590.000.00-4.69-457.22
30415882007.07.10 23:04buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 00:322.02600.000.00-4.69-436.38
30415812007.07.10 23:03buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.11 00:322.02620.000.00-4.69-394.65
30415632007.07.10 23:02buy0.10gbpusd2.02821.97822.03782007.07.11 00:322.02600.000.00-4.69-456.92
30415612007.07.10 23:01buy0.10gbpusd2.02811.97812.03772007.07.10 23:522.02820.000.000.0020.74
30414862007.07.10 22:52buy0.10gbpusd2.02821.97822.03782007.07.11 00:312.02620.000.00-4.69-415.32
30414832007.07.10 22:51buy0.10gbpusd2.02821.97822.03782007.07.11 00:302.02620.000.00-4.69-415.32
30414402007.07.10 22:49buy0.10gbpusd2.02791.97792.03752007.07.10 23:522.02790.000.000.000.00
30414282007.07.10 22:48buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.10 22:512.02780.000.000.0020.82
30414042007.07.10 22:45buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.10 22:512.02780.000.000.0062.45
30413802007.07.10 22:43buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 22:512.02780.000.000.0083.27
30413502007.07.10 22:41buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 22:512.02780.000.000.0083.27
30413382007.07.10 22:40buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.10 22:512.02780.000.000.0062.45
30413372007.07.10 22:39buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 22:512.02780.000.000.0083.27
30413192007.07.10 22:36buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.10 22:512.02780.000.000.0020.82
30413002007.07.10 22:34buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.10 22:512.02780.000.000.0062.45
30412692007.07.10 22:30buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 22:512.02780.000.000.0083.27
30412562007.07.10 22:29buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 22:512.02780.000.000.0083.27
30412342007.07.10 22:28buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.10 22:512.02780.000.000.0062.45
30412262007.07.10 22:27buy0.10gbpusd2.02771.97772.03732007.07.10 22:512.02780.000.000.0020.82
30412132007.07.10 22:26buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.10 22:512.02780.000.000.0062.45
30411902007.07.10 22:25buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.10 22:512.02780.000.000.00104.09
30411852007.07.10 22:24buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 22:512.02780.000.000.0083.27
30411622007.07.10 22:22buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.10 22:512.02780.000.000.0062.45
30411382007.07.10 22:20buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 22:512.02780.000.000.0083.27
30410972007.07.10 22:15buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 22:512.02780.000.000.0083.27
30410812007.07.10 22:13buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 22:512.02780.000.000.0083.27
30410572007.07.10 22:10buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.10 22:512.02780.000.000.0062.45
30410452007.07.10 22:09buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.10 22:492.02770.000.000.0083.27
30410232007.07.10 22:07buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.10 22:362.02730.000.000.0041.63
30410122007.07.10 22:04buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.10 22:492.02750.000.000.0041.64
30409942007.07.10 22:02buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 22:512.02780.000.000.0083.27
30409782007.07.10 22:01buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 22:512.02780.000.000.0083.27
30409422007.07.10 21:55buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 22:512.02780.000.000.0083.27
30409362007.07.10 21:54buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.10 22:482.02740.000.000.0020.82
30409332007.07.10 21:53buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.10 22:362.02730.000.000.0041.63
30409182007.07.10 21:51buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.10 21:552.02710.000.000.0020.82
30409152007.07.10 21:50buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.10 21:552.02700.000.000.0020.82
30409052007.07.10 21:49buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.10 22:362.02730.000.000.0041.63
30409012007.07.10 21:48buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.10 22:342.02730.000.000.0041.63
30408942007.07.10 21:47buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 22:512.02780.000.000.0083.27
30408722007.07.10 21:45buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.10 22:512.02780.000.000.0062.45
30408462007.07.10 21:43buy0.10gbpusd2.02751.97752.03712007.07.10 22:512.02780.000.000.0062.45
30408382007.07.10 21:42buy0.10gbpusd2.02731.97732.03692007.07.10 22:362.02740.000.000.0020.81
30407862007.07.10 21:36buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.10 22:282.02730.000.000.0041.63
30407522007.07.10 21:31buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.10 21:452.02710.000.000.0041.64
30407442007.07.10 21:29buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.10 21:452.02710.000.000.0041.64
30407422007.07.10 21:28buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.10 21:452.02710.000.000.0020.82
30407372007.07.10 21:27buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.10 21:452.02710.000.000.0041.64
30407232007.07.10 21:25buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.10 21:452.02710.000.000.0041.64
30407112007.07.10 21:23buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.10 21:452.02710.000.000.0041.64
30407082007.07.10 21:22buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.10 21:422.02690.000.000.0020.81
30407022007.07.10 21:21buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.10 21:452.02710.000.000.0041.64
30407002007.07.10 21:20buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.10 21:452.02710.000.000.0020.82
30406952007.07.10 21:19buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.10 21:452.02710.000.000.0041.64
30406802007.07.10 21:17buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.10 21:422.02690.000.000.0020.81
30406712007.07.10 21:16buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.10 21:202.02670.000.000.0020.81
30406672007.07.10 21:15buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.10 21:422.02690.000.000.0020.81
30406582007.07.10 21:14buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.10 21:452.02710.000.000.0041.64
30406572007.07.10 21:13buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.10 21:452.02710.000.000.0020.82
30406312007.07.10 21:12buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.10 21:452.02710.000.000.0041.64
30406142007.07.10 21:11buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.10 21:452.02710.000.000.0020.82
30406032007.07.10 21:10buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.10 21:452.02710.000.000.0020.82
30405972007.07.10 21:08buy0.10gbpusd2.02711.97712.03672007.07.10 22:272.02730.000.000.0041.63
30405812007.07.10 21:07buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.10 21:452.02710.000.000.0041.64
30405712007.07.10 21:06buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.10 21:422.02690.000.000.0020.81
30405642007.07.10 21:05buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.10 21:452.02700.000.000.0020.82
30405572007.07.10 21:04buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.10 21:432.02710.000.000.0041.64
30405422007.07.10 21:03buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.10 21:422.02690.000.000.0020.81
30405382007.07.10 21:02buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.10 21:422.02690.000.000.0041.63
30405232007.07.10 21:00buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.10 21:422.02690.000.000.0020.81
30405052007.07.10 20:59buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.10 21:432.02700.000.000.0020.82
30404862007.07.10 20:58buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.10 21:432.02710.000.000.0041.64
30404732007.07.10 20:57buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.10 21:422.02690.000.000.0020.81
30404622007.07.10 20:56buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.10 21:422.02690.000.000.0041.63
30404472007.07.10 20:55buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.10 21:422.02690.000.000.0041.63
30404422007.07.10 20:54buy0.10gbpusd2.02681.97682.03642007.07.10 21:422.02690.000.000.0020.81
30404262007.07.10 20:53buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.10 21:422.02690.000.000.0041.63
30404232007.07.10 20:52buy0.10gbpusd2.02671.97672.03632007.07.10 21:422.02690.000.000.0041.63
30404082007.07.10 20:51buy0.10gbpusd2.02691.97692.03652007.07.10 21:422.02700.000.000.0020.82
30404002007.07.10 20:50buy0.10gbpusd2.02701.97702.03662007.07.10 21:452.02710.000.000.0020.82
30403802007.07.10 20:49buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.10 21:082.02670.000.000.0020.81
30403422007.07.10 20:45buy0.10gbpusd2.02641.97642.03602007.07.10 20:592.02650.000.000.0020.82
30403312007.07.10 20:43buy0.10gbpusd2.02621.97622.03582007.07.10 20:502.02660.000.000.0083.27
30403252007.07.10 20:42buy0.10gbpusd2.02601.97602.03562007.07.10 20:492.02620.000.000.0041.64
30403152007.07.10 20:41buy0.10gbpusd2.02621.97622.03582007.07.10 20:492.02650.000.000.0062.46
30403122007.07.10 20:40buy0.10gbpusd2.02601.97602.03562007.07.10 20:492.02620.000.000.0041.64
30403052007.07.10 20:39buy0.10gbpusd2.02621.97622.03582007.07.10 20:492.02660.000.000.0083.27
30403042007.07.10 20:38buy0.10gbpusd2.02621.97622.03582007.07.10 20:492.02670.000.000.00104.09
30403002007.07.10 20:37buy0.10gbpusd2.02621.97622.03582007.07.10 20:492.02660.000.000.0083.27
30402932007.07.10 20:36buy0.10gbpusd2.02641.97642.03602007.07.10 20:582.02650.000.000.0020.82
30402882007.07.10 20:35buy0.10gbpusd2.02631.97632.03592007.07.10 20:512.02650.000.000.0041.64
30402812007.07.10 20:34buy0.10gbpusd2.02631.97632.03592007.07.10 20:502.02640.000.000.0020.82
30402692007.07.10 20:33buy0.10gbpusd2.02601.97602.03562007.07.10 20:492.02620.000.000.0041.64
30402602007.07.10 20:32buy0.10gbpusd2.02591.97592.03552007.07.10 20:362.02600.000.000.0020.83
30402522007.07.10 20:31buy0.10gbpusd2.02601.97602.03562007.07.10 20:492.02620.000.000.0041.64
30402482007.07.10 20:30buy0.10gbpusd2.02581.97582.03542007.07.10 20:332.02590.000.000.0020.83
30402322007.07.10 20:28buy0.10gbpusd2.02601.97602.03562007.07.10 20:492.02620.000.000.0041.64
30402222007.07.10 20:27buy0.10gbpusd2.02581.97582.03542007.07.10 20:332.02600.000.000.0041.66
30402142007.07.10 20:25buy0.10gbpusd2.02591.97592.03552007.07.10 20:352.02600.000.000.0020.83
30402092007.07.10 20:24buy0.10gbpusd2.02561.97562.03522007.07.10 20:332.02590.000.000.0062.49
30401992007.07.10 20:23buy0.10gbpusd2.02561.97562.03522007.07.10 20:322.02580.000.000.0041.66
30401812007.07.10 20:21buy0.10gbpusd2.02601.97602.03562007.07.10 20:492.02620.000.000.0041.64
30401772007.07.10 20:20buy0.10gbpusd2.02591.97592.03552007.07.10 20:352.02600.000.000.0020.83
30401432007.07.10 20:16buy0.10gbpusd2.02591.97592.03552007.07.10 20:342.02600.000.000.0020.83
30401342007.07.10 20:15buy0.10gbpusd2.02591.97592.03552007.07.10 20:342.02620.000.000.0062.49
30401252007.07.10 20:14buy0.10gbpusd2.02621.97622.03582007.07.10 20:492.02650.000.000.0062.46
30401152007.07.10 20:13buy0.10gbpusd2.02621.97622.03582007.07.10 20:492.02640.000.000.0041.65
30401102007.07.10 20:12buy0.10gbpusd2.02601.97602.03562007.07.10 20:492.02620.000.000.0041.64
30400982007.07.10 20:11buy0.10gbpusd2.02591.97592.03552007.07.10 20:342.02600.000.000.0020.83
30400842007.07.10 20:10buy0.10gbpusd2.02551.97552.03512007.07.10 20:122.02580.000.000.0062.49
30400792007.07.10 20:09buy0.10gbpusd2.02551.97552.03512007.07.10 20:122.02560.000.000.0020.83
30400552007.07.10 20:07buy0.10gbpusd2.02581.97582.03542007.07.10 20:132.02590.000.000.0020.82
30400512007.07.10 20:06buy0.10gbpusd2.02541.97542.03502007.07.10 20:062.02560.000.000.0041.66
30400432007.07.10 20:05buy0.10gbpusd2.02551.97552.03512007.07.10 20:062.02560.000.000.0020.83
30400332007.07.10 20:04buy0.10gbpusd2.02591.97592.03552007.07.10 20:342.02600.000.000.0020.83
30400252007.07.10 20:03buy0.10gbpusd2.02621.97622.03582007.07.10 20:492.02630.000.000.0020.83
30400062007.07.10 20:02buy0.10gbpusd2.02591.97592.03552007.07.10 20:332.02600.000.000.0020.83
30399922007.07.10 20:01buy0.10gbpusd2.02561.97562.03522007.07.10 20:032.02580.000.000.0041.65
30399852007.07.10 20:00buy0.10gbpusd2.02551.97552.03512007.07.10 20:032.02580.000.000.0062.47
30399812007.07.10 19:59buy0.10gbpusd2.02561.97562.03522007.07.10 20:032.02580.000.000.0041.65
30399752007.07.10 19:58buy0.10gbpusd2.02521.97522.03482007.07.10 20:032.02580.000.000.00124.95
30399672007.07.10 19:57buy0.10gbpusd2.02541.97542.03502007.07.10 20:032.02580.000.000.0083.30
30399642007.07.10 19:56buy0.10gbpusd2.02521.97522.03482007.07.10 20:032.02580.000.000.00124.95
30399612007.07.10 19:55buy0.10gbpusd2.02541.97542.03502007.07.10 20:032.02580.000.000.0083.30
30399482007.07.10 19:53buy0.10gbpusd2.02511.97512.03472007.07.10 20:022.02560.000.000.00104.13
30399382007.07.10 19:52buy0.10gbpusd2.02561.97562.03522007.07.10 20:032.02580.000.000.0041.65
30399232007.07.10 19:51buy0.10gbpusd2.02561.97562.03522007.07.10 20:032.02580.000.000.0041.65
30399162007.07.10 19:50buy0.10gbpusd2.02501.97502.03462007.07.10 20:002.02510.000.000.0020.83
30399062007.07.10 19:49buy0.10gbpusd2.02501.97502.03462007.07.10 20:002.02510.000.000.0020.83
30398842007.07.10 19:47buy0.10gbpusd2.02481.97482.03442007.07.10 19:522.02500.000.000.0041.66
30398472007.07.10 19:39buy0.10gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 19:492.02460.000.000.0020.83
30398122007.07.10 19:32buy0.10gbpusd2.02431.97432.03392007.07.10 19:472.02440.000.000.0020.84
30397842007.07.10 19:29buy0.10gbpusd2.02461.97462.03422007.07.10 19:502.02480.000.000.0041.66
30397772007.07.10 19:28buy0.10gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 19:472.02460.000.000.0020.83
30397242007.07.10 19:22buy0.10gbpusd2.02411.97412.03372007.07.10 19:472.02440.000.000.0062.51
30396692007.07.10 19:11buy0.10gbpusd2.02371.97372.03332007.07.10 19:282.02410.000.000.0083.35
30395992007.07.10 19:05buy0.10gbpusd2.02361.97362.03322007.07.10 19:282.02410.000.000.00104.19
30395952007.07.10 19:04buy0.10gbpusd2.02431.97432.03392007.07.10 19:472.02440.000.000.0020.84
30395912007.07.10 19:03buy0.10gbpusd2.02441.97442.03402007.07.10 19:472.02470.000.000.0062.51
30395802007.07.10 19:01buy0.10gbpusd2.02411.97412.03372007.07.10 19:472.02440.000.000.0062.51
30395752007.07.10 19:00buy0.10gbpusd2.02371.97372.03332007.07.10 19:032.02400.000.000.0062.51
30395302007.07.10 18:55buy0.10gbpusd2.02331.97332.03292007.07.10 19:032.02400.000.000.00145.85
30395282007.07.10 18:54buy0.10gbpusd2.02361.97362.03322007.07.10 19:032.02400.000.000.0083.34
30395142007.07.10 18:53buy0.10gbpusd2.02361.97362.03322007.07.10 19:032.02400.000.000.0083.34
30394952007.07.10 18:52buy0.10gbpusd2.02371.97372.03332007.07.10 19:032.02400.000.000.0062.51
30394822007.07.10 18:51buy0.10gbpusd2.02401.97402.03362007.07.10 19:282.02410.000.000.0020.84
30394752007.07.10 18:50buy0.10gbpusd2.02431.97432.03392007.07.10 19:472.02440.000.000.0020.84
30394662007.07.10 18:49buy0.10gbpusd2.02431.97432.03392007.07.10 19:472.02440.000.000.0020.84
30394632007.07.10 18:48buy0.10gbpusd2.02441.97442.03402007.07.10 19:472.02460.000.000.0041.67
30394552007.07.10 18:47buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 19:512.02520.000.000.00104.15
30394452007.07.10 18:46buy0.10gbpusd2.02481.97482.03442007.07.10 19:522.02500.000.000.0041.66
30394342007.07.10 18:45buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 19:512.02510.000.000.0083.32
30394292007.07.10 18:44buy0.10gbpusd2.02441.97442.03402007.07.10 19:472.02460.000.000.0041.68
30394242007.07.10 18:43buy0.10gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 19:472.02470.000.000.0041.66
30393952007.07.10 18:41buy0.10gbpusd2.02411.97412.03372007.07.10 18:462.02440.000.000.0062.54
30393892007.07.10 18:40buy0.10gbpusd2.02431.97432.03392007.07.10 19:472.02440.000.000.0020.84
30393782007.07.10 18:39buy0.10gbpusd2.02431.97432.03392007.07.10 19:472.02440.000.000.0020.84
30393682007.07.10 18:38buy0.10gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 19:472.02460.000.000.0020.83
30393622007.07.10 18:37buy0.10gbpusd2.02481.97482.03442007.07.10 19:522.02510.000.000.0062.49
30393512007.07.10 18:35buy0.10gbpusd2.02501.97502.03462007.07.10 20:002.02520.000.000.0041.66
30393372007.07.10 18:34buy0.10gbpusd2.02481.97482.03442007.07.10 19:522.02520.000.000.0083.32
30393232007.07.10 18:31buy0.10gbpusd2.02461.97462.03422007.07.10 19:502.02470.000.000.0020.84
30393002007.07.10 18:27buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 19:512.02520.000.000.00104.15
30392972007.07.10 18:26buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 19:512.02510.000.000.0083.33
30392952007.07.10 18:25buy0.10gbpusd2.02461.97462.03422007.07.10 19:502.02470.000.000.0020.83
30392902007.07.10 18:24buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 19:512.02520.000.000.00104.16
30392722007.07.10 18:21buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 19:502.02510.000.000.0083.33
30392672007.07.10 18:20buy0.10gbpusd2.02461.97462.03422007.07.10 19:492.02470.000.000.0020.84
30392622007.07.10 18:19buy0.10gbpusd2.02481.97482.03442007.07.10 19:512.02510.000.000.0062.49
30392542007.07.10 18:18buy0.10gbpusd2.02521.97522.03482007.07.10 20:032.02580.000.000.00124.95
30392502007.07.10 18:17buy0.10gbpusd2.02521.97522.03482007.07.10 20:032.02580.000.000.00124.95
30392452007.07.10 18:16buy0.10gbpusd2.02511.97512.03472007.07.10 20:022.02550.000.000.0083.31
30392272007.07.10 18:15buy0.10gbpusd2.02521.97522.03482007.07.10 20:032.02580.000.000.00124.95
30392182007.07.10 18:14buy0.10gbpusd2.02501.97502.03462007.07.10 20:002.02550.000.000.00104.15
30392112007.07.10 18:13buy0.10gbpusd2.02501.97502.03462007.07.10 20:002.02510.000.000.0020.83
30392042007.07.10 18:12buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 18:172.02480.000.000.0020.83
30391972007.07.10 18:11buy0.10gbpusd2.02501.97502.03462007.07.10 20:002.02510.000.000.0020.83
30391842007.07.10 18:09buy0.10gbpusd2.02501.97502.03462007.07.10 19:592.02520.000.000.0041.66
30391802007.07.10 18:08buy0.10gbpusd2.02511.97512.03472007.07.10 20:012.02540.000.000.0062.48
30391702007.07.10 18:07buy0.10gbpusd2.02481.97482.03442007.07.10 19:512.02520.000.000.0083.32
30391642007.07.10 18:06buy0.10gbpusd2.02521.97522.03482007.07.10 20:022.02560.000.000.0083.31
30391562007.07.10 18:05buy0.10gbpusd2.02501.97502.03462007.07.10 19:592.02540.000.000.0083.32
30391482007.07.10 18:04buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 18:172.02480.000.000.0020.83
30391432007.07.10 18:03buy0.10gbpusd2.02481.97482.03442007.07.10 19:512.02510.000.000.0062.49
30391282007.07.10 18:02buy0.10gbpusd2.02511.97512.03472007.07.10 20:012.02520.000.000.0020.82
30391252007.07.10 18:01buy0.10gbpusd2.02481.97482.03442007.07.10 19:512.02520.000.000.0083.32
30391192007.07.10 18:00buy0.10gbpusd2.02501.97502.03462007.07.10 19:592.02520.000.000.0041.66
30391142007.07.10 17:59buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 18:152.02480.000.000.0020.84
30391112007.07.10 17:58buy0.10gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 18:022.02460.000.000.0020.83
30390972007.07.10 17:57buy0.10gbpusd2.02431.97432.03392007.07.10 18:002.02470.000.000.0083.34
30390952007.07.10 17:56buy0.10gbpusd2.02431.97432.03392007.07.10 18:002.02460.000.000.0062.50
30390732007.07.10 17:54buy0.10gbpusd2.02431.97432.03392007.07.10 18:002.02480.000.000.00104.19
30390692007.07.10 17:53buy0.10gbpusd2.02431.97432.03392007.07.10 18:002.02470.000.000.0083.36
30390602007.07.10 17:52buy0.10gbpusd2.02441.97442.03402007.07.10 18:002.02460.000.000.0041.67
30390572007.07.10 17:51buy0.10gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 18:022.02470.000.000.0041.67
30390452007.07.10 17:50buy0.10gbpusd2.02481.97482.03442007.07.10 19:512.02510.000.000.0062.49
30390362007.07.10 17:49buy0.10gbpusd2.02461.97462.03422007.07.10 18:042.02470.000.000.0020.83
30390262007.07.10 17:48buy0.10gbpusd2.02461.97462.03422007.07.10 18:022.02470.000.000.0020.83
30390202007.07.10 17:47buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 18:062.02480.000.000.0020.83
30390112007.07.10 17:46buy0.10gbpusd2.02481.97482.03442007.07.10 19:512.02520.000.000.0083.30
30389982007.07.10 17:45buy0.10gbpusd2.02511.97512.03472007.07.10 20:002.02540.000.000.0062.49
30389902007.07.10 17:44buy0.10gbpusd2.02501.97502.03462007.07.10 19:552.02510.000.000.0020.83
30389852007.07.10 17:43buy0.10gbpusd2.02511.97512.03472007.07.10 20:002.02520.000.000.0020.83
30389802007.07.10 17:42buy0.10gbpusd2.02521.97522.03482007.07.10 20:022.02550.000.000.0062.49
30389622007.07.10 17:41buy0.10gbpusd2.02481.97482.03442007.07.10 19:512.02540.000.000.00124.98
30389512007.07.10 17:40buy0.10gbpusd2.02541.97542.03502007.07.10 20:032.02580.000.000.0083.30
30389402007.07.10 17:39buy0.10gbpusd2.02581.97582.03542007.07.10 18:002.02460.000.000.00-250.05
30389252007.07.10 17:38buy0.10gbpusd2.02561.97562.03522007.07.10 17:382.02590.000.000.0062.48
30389062007.07.10 17:36buy0.10gbpusd2.02541.97542.03502007.07.10 17:382.02600.000.000.00124.97
30389002007.07.10 17:35buy0.10gbpusd2.02501.97502.03462007.07.10 17:382.02520.000.000.0041.66
30388892007.07.10 17:34buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 17:372.02480.000.000.0020.83
30388772007.07.10 17:33buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 17:372.02480.000.000.0020.83
30388652007.07.10 17:32buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 17:372.02480.000.000.0020.83
30388542007.07.10 17:31buy0.10gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 17:372.02480.000.000.0062.48
30388412007.07.10 17:30buy0.10gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 17:372.02480.000.000.0062.48
30388342007.07.10 17:29buy0.10gbpusd2.02441.97442.03402007.07.10 17:352.02480.000.000.0083.31
30388322007.07.10 17:28buy0.10gbpusd2.02431.97432.03392007.07.10 17:352.02470.000.000.0083.32
30388232007.07.10 17:27buy0.10gbpusd2.02401.97402.03362007.07.10 17:342.02460.000.000.00124.98
30388152007.07.10 17:26buy0.10gbpusd2.02391.97392.03352007.07.10 17:342.02440.000.000.00104.14
30388002007.07.10 17:25buy0.10gbpusd2.02391.97392.03352007.07.10 17:342.02430.000.000.0083.32
30387852007.07.10 17:24buy0.10gbpusd2.02391.97392.03352007.07.10 17:332.02440.000.000.00104.15
30387762007.07.10 17:23buy0.10gbpusd2.02401.97402.03362007.07.10 17:342.02440.000.000.0083.31
30387662007.07.10 17:22buy0.10gbpusd2.02431.97432.03392007.07.10 17:352.02460.000.000.0062.49
30387572007.07.10 17:21buy0.10gbpusd2.02441.97442.03402007.07.10 17:352.02470.000.000.0062.48
30387512007.07.10 17:20buy0.10gbpusd2.02441.97442.03402007.07.10 17:352.02480.000.000.0083.31
30387362007.07.10 17:19buy0.10gbpusd2.02411.97412.03372007.07.10 17:352.02460.000.000.00104.14
30387242007.07.10 17:18buy0.10gbpusd2.02411.97412.03372007.07.10 17:342.02440.000.000.0062.49
30387082007.07.10 17:17buy0.10gbpusd2.02401.97402.03362007.07.10 17:342.02460.000.000.00124.97
30386932007.07.10 17:16buy0.10gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 17:372.02480.000.000.0062.48
30386842007.07.10 17:15buy0.10gbpusd2.02461.97462.03422007.07.10 17:372.02480.000.000.0041.66
30386772007.07.10 17:14buy0.10gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 17:372.02480.000.000.0062.48
30386732007.07.10 17:13buy0.10gbpusd2.02461.97462.03422007.07.10 17:372.02480.000.000.0041.66
30386632007.07.10 17:12buy0.10gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 17:372.02480.000.000.0062.48
30386562007.07.10 17:11buy0.10gbpusd2.02461.97462.03422007.07.10 17:372.02480.000.000.0041.66
30386512007.07.10 17:10buy0.10gbpusd2.02461.97462.03422007.07.10 17:372.02480.000.000.0041.66
30386332007.07.10 17:09buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 17:372.02480.000.000.0020.83
30386162007.07.10 17:08buy0.10gbpusd2.02441.97442.03402007.07.10 17:352.02470.000.000.0062.49
30386102007.07.10 17:07buy0.10gbpusd2.02441.97442.03402007.07.10 17:352.02480.000.000.0083.32
30385982007.07.10 17:06buy0.10gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 17:362.02500.000.000.00104.14
30385862007.07.10 17:05buy0.10gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 17:362.02510.000.000.00124.97
30385692007.07.10 17:04buy0.10gbpusd2.02461.97462.03422007.07.10 17:382.02480.000.000.0041.66
30385642007.07.10 17:03buy0.10gbpusd2.02461.97462.03422007.07.10 17:382.02480.000.000.0041.66
30385482007.07.10 17:02buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 17:382.02480.000.000.0020.83
30385292007.07.10 17:01buy0.10gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 17:362.02500.000.000.00104.14
30385092007.07.10 17:00buy0.10gbpusd2.02391.97392.03352007.07.10 17:332.02430.000.000.0083.32
30384952007.07.10 16:59buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 17:382.02480.000.000.0020.83
30384872007.07.10 16:58buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 17:382.02510.000.000.0083.31
30384732007.07.10 16:57buy0.10gbpusd2.02511.97512.03472007.07.10 17:382.02580.000.000.00145.80
30384492007.07.10 16:56buy0.10gbpusd2.02511.97512.03472007.07.10 17:382.02560.000.000.00104.14
30384292007.07.10 16:55buy0.10gbpusd2.02541.97542.03502007.07.10 17:382.02590.000.000.00104.14
30384182007.07.10 16:54buy0.10gbpusd2.02621.97622.03582007.07.10 17:332.02440.000.000.00-374.94
30384112007.07.10 16:53buy0.10gbpusd2.02601.97602.03562007.07.10 17:332.02430.000.000.00-354.11
30384002007.07.10 16:52buy0.10gbpusd2.02591.97592.03552007.07.10 17:332.02440.000.000.00-312.45
30383782007.07.10 16:51buy0.10gbpusd2.02631.97632.03592007.07.10 17:332.02430.000.000.00-416.60
30383562007.07.10 16:50buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.10 17:332.02440.000.000.00-458.23
30383352007.07.10 16:49buy0.10gbpusd2.02561.97562.03522007.07.10 16:502.02620.000.000.00124.83
30383122007.07.10 16:48buy0.10gbpusd2.02561.97562.03522007.07.10 16:502.02620.000.000.00124.83
30382882007.07.10 16:47buy0.10gbpusd2.02661.97662.03622007.07.10 17:332.02430.000.000.00-479.06
30382562007.07.10 16:46buy0.10gbpusd2.02741.97742.03702007.07.10 17:322.02440.000.000.00-624.99
30381982007.07.10 16:45buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 16:452.02520.000.000.00104.05
30381852007.07.10 16:44buy0.10gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 16:452.02500.000.000.00104.05
30381792007.07.10 16:43buy0.10gbpusd2.02431.97432.03392007.07.10 16:442.02440.000.000.0020.82
30381582007.07.10 16:42buy0.10gbpusd2.02471.97472.03432007.07.10 16:452.02510.000.000.0083.24
30381412007.07.10 16:41buy0.10gbpusd2.02451.97452.03412007.07.10 16:452.02480.000.000.0062.43
30381232007.07.10 16:40buy0.10gbpusd2.02441.97442.03402007.07.10 16:452.02470.000.000.0062.44
30381102007.07.10 16:39buy0.10gbpusd2.02431.97432.03392007.07.10 16:422.02440.000.000.0020.82
30380982007.07.10 16:38buy0.10gbpusd2.02391.97392.03352007.07.10 16:392.02400.000.000.0020.82
30380832007.07.10 16:37buy0.10gbpusd2.02431.97432.03392007.07.10 16:412.02440.000.000.0020.82
30380672007.07.10 16:36buy0.10gbpusd2.02441.97442.03402007.07.10 16:452.02460.000.000.0041.63
30380472007.07.10 16:35buy0.10gbpusd2.02461.97462.03422007.07.10 16:452.02480.000.000.0041.62
30380172007.07.10 16:34buy0.10gbpusd2.02441.97442.03402007.07.10 16:442.02460.000.000.0041.64
30379642007.07.10 16:33buy0.10gbpusd2.02441.97442.03402007.07.10 16:442.02460.000.000.0041.63
30379222007.07.10 16:32buy0.10gbpusd2.02371.97372.03332007.07.10 16:322.02390.000.000.0041.63
30379082007.07.10 16:31buy0.10gbpusd2.02311.97312.03272007.07.10 16:322.02350.000.000.0083.30
30379032007.07.10 16:30buy0.10gbpusd2.02291.97292.03252007.07.10 16:322.02360.000.000.00145.76
30378962007.07.10 16:29buy0.10gbpusd2.02271.97272.03232007.07.10 16:322.02310.000.000.0083.32
30378892007.07.10 16:28buy0.10gbpusd2.02281.97282.03242007.07.10 16:322.02370.000.000.00187.48
30378812007.07.10 16:27buy0.10gbpusd2.02271.97272.03232007.07.10 16:322.02330.000.000.00125.00
30378742007.07.10 16:26buy0.10gbpusd2.02251.97252.03212007.07.10 16:312.02310.000.000.00125.02
30378672007.07.10 16:25buy0.10gbpusd2.02271.97272.03232007.07.10 16:312.02310.000.000.0083.33
30378632007.07.10 16:24buy0.10gbpusd2.02271.97272.03232007.07.10 16:312.02320.000.000.00104.17
30378592007.07.10 16:23buy0.10gbpusd2.02251.97252.03212007.07.10 16:312.02320.000.000.00145.85
30378412007.07.10 16:21buy0.10gbpusd2.02241.97242.03202007.07.10 16:232.02250.000.000.0020.84
30378232007.07.10 16:20buy0.10gbpusd2.02211.97212.03172007.07.10 16:212.02230.000.000.0041.67
30378052007.07.10 16:18buy0.10gbpusd2.02211.97212.03172007.07.10 16:212.02220.000.000.0020.83
30377922007.07.10 16:17buy0.10gbpusd2.02221.97222.03182007.07.10 16:232.02240.000.000.0041.67
30377772007.07.10 16:16buy0.10gbpusd2.02201.97202.03162007.07.10 16:212.02220.000.000.0041.68
30377642007.07.10 16:15buy0.10gbpusd2.02171.97172.03132007.07.10 16:202.02210.000.000.0083.35
30377522007.07.10 16:14buy0.10gbpusd2.02181.97182.03142007.07.10 16:202.02210.000.000.0062.52
30377422007.07.10 16:13buy0.10gbpusd2.02211.97212.03172007.07.10 16:212.02230.000.000.0041.67
30377202007.07.10 16:11buy0.10gbpusd2.02221.97222.03182007.07.10 16:232.02230.000.000.0020.84
30377082007.07.10 16:10buy0.10gbpusd2.02241.97242.03202007.07.10 16:232.02250.000.000.0020.84
30377042007.07.10 16:09buy0.10gbpusd2.02251.97252.03212007.07.10 16:312.02290.000.000.0083.34
30376872007.07.10 16:08buy0.10gbpusd2.02271.97272.03232007.07.10 16:312.02320.000.000.00104.17
30376722007.07.10 16:07buy0.10gbpusd2.02291.97292.03252007.07.10 16:322.02350.000.000.00124.94
30376532007.07.10 16:06buy0.10gbpusd2.02251.97252.03212007.07.10 16:312.02280.000.000.0062.51
30376372007.07.10 16:05buy0.10gbpusd2.02271.97272.03232007.07.10 16:312.02310.000.000.0083.33
30376322007.07.10 16:04buy0.10gbpusd2.02241.97242.03202007.07.10 16:072.02250.000.000.0020.83
30376092007.07.10 16:03buy0.10gbpusd2.02261.97262.03222007.07.10 16:312.02290.000.000.0062.50
30375992007.07.10 16:02buy0.10gbpusd2.02281.97282.03242007.07.10 16:322.02330.000.000.00104.16
30375862007.07.10 16:01buy0.10gbpusd2.02241.97242.03202007.07.10 16:072.02250.000.000.0020.83
30375622007.07.10 16:00sell0.10gbpjpy247.32248.470.002007.07.11 13:00247.280.000.00-66.0368.08
30375582007.07.10 16:00buy0.10gbpusd2.02221.97222.03182007.07.10 16:012.02230.000.000.0020.82
30375382007.07.10 15:59buy0.10gbpusd2.02201.97202.03162007.07.10 16:012.02220.000.000.0041.66
30375182007.07.10 15:58buy0.10gbpusd2.02261.97262.03222007.07.10 16:312.02310.000.000.00104.16
30375042007.07.10 15:57buy0.10gbpusd2.02261.97262.03222007.07.10 16:312.02290.000.000.0062.50
30374872007.07.10 15:56buy0.10gbpusd2.02211.97212.03172007.07.10 15:562.02220.000.000.0020.83
30374722007.07.10 15:55buy0.10gbpusd2.02201.97202.03162007.07.10 15:562.02220.000.000.0041.68
30374592007.07.10 15:54buy0.10gbpusd2.02251.97252.03212007.07.10 16:312.02270.000.000.0041.67
30374342007.07.10 15:53buy0.10gbpusd2.02281.97282.03242007.07.10 16:322.02320.000.000.0083.32
30374002007.07.10 15:52buy0.10gbpusd2.02291.97292.03252007.07.10 16:322.02360.000.000.00145.82
30373652007.07.10 15:51buy0.10gbpusd2.02311.97312.03272007.07.10 16:322.02360.000.000.00104.12
30373112007.07.10 15:50buy0.10gbpusd2.02161.97162.03122007.07.10 15:502.02170.000.000.0020.84
30372562007.07.10 15:49buy0.10gbpusd2.02171.97172.03132007.07.10 15:502.02180.000.000.0020.84
30371822007.07.10 15:48buy0.10gbpusd2.02091.97092.03052007.07.10 15:482.02130.000.000.0083.41
30371612007.07.10 15:47buy0.10gbpusd2.02061.97062.03022007.07.10 15:482.02120.000.000.00125.15
30371452007.07.10 15:46buy0.10gbpusd2.02071.97072.03032007.07.10 15:482.02120.000.000.00104.29
30371292007.07.10 15:45buy0.10gbpusd2.02081.97082.03042007.07.10 15:482.02140.000.000.00125.12
30371092007.07.10 15:44buy0.10gbpusd2.02051.97052.03012007.07.10 15:482.02060.000.000.0020.85
30370892007.07.10 15:43buy0.10gbpusd2.02051.97052.03012007.07.10 15:472.02060.000.000.0020.85
30370622007.07.10 15:42buy0.10gbpusd2.02071.97072.03032007.07.10 15:482.02130.000.000.00125.14
30370612007.07.10 15:41buy0.10gbpusd2.02051.97052.03012007.07.10 15:472.02060.000.000.0020.85
30370402007.07.10 15:40buy0.10gbpusd2.02011.97012.02972007.07.10 15:422.02030.000.000.0041.73
30370332007.07.10 15:39buy0.10gbpusd2.02021.97022.02982007.07.10 15:442.02030.000.000.0020.87
30370162007.07.10 15:38buy0.10gbpusd2.01981.96982.02942007.07.10 15:402.01990.000.000.0020.86
30369982007.07.10 15:37buy0.10gbpusd2.01981.96982.02942007.07.10 15:402.02010.000.000.0062.60
30369862007.07.10 15:36buy0.10gbpusd2.01951.96952.02912007.07.10 15:382.01980.000.000.0062.61
30369792007.07.10 15:35buy0.10gbpusd2.01971.96972.02932007.07.10 15:382.01990.000.000.0041.73
30369572007.07.10 15:34buy0.10gbpusd2.01991.96992.02952007.07.10 15:412.02010.000.000.0041.74
30369322007.07.10 15:33buy0.10gbpusd2.01991.96992.02952007.07.10 15:412.02010.000.000.0041.74
30369242007.07.10 15:32buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.10 15:332.01950.000.000.0020.88
30369132007.07.10 15:31buy0.10gbpusd2.01931.96932.02892007.07.10 15:322.01940.000.000.0020.88
30369032007.07.10 15:30buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.10 15:312.01910.000.000.0041.76
30368802007.07.10 15:29buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.10 15:312.01910.000.000.0041.76
30368582007.07.10 15:28buy0.10gbpusd2.01881.96882.02842007.07.10 15:312.01900.000.000.0041.77
30368392007.07.10 15:27buy0.10gbpusd2.01951.96952.02912007.07.10 15:332.01970.000.000.0041.74
30368302007.07.10 15:26buy0.10gbpusd2.01971.96972.02932007.07.10 15:332.01980.000.000.0020.87
30368022007.07.10 15:25buy0.10gbpusd2.01971.96972.02932007.07.10 15:332.01980.000.000.0020.87
30367722007.07.10 15:24buy0.10gbpusd2.01931.96932.02892007.07.10 15:242.01940.000.000.0020.88
30367312007.07.10 15:23buy0.10gbpusd2.01991.96992.02952007.07.10 15:412.02010.000.000.0041.74
30367022007.07.10 15:22buy0.10gbpusd2.01951.96952.02912007.07.10 15:222.01970.000.000.0041.75
30366732007.07.10 15:21buy0.10gbpusd2.01951.96952.02912007.07.10 15:222.01970.000.000.0041.75
30366412007.07.10 15:20buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.10 15:202.01950.000.000.0020.86
30366132007.07.10 15:19buy0.10gbpusd2.01981.96982.02942007.07.10 15:402.01990.000.000.0020.87
30365432007.07.10 15:18buy0.10gbpusd2.01971.96972.02932007.07.10 15:182.01980.000.000.0020.87
30365152007.07.10 15:17buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.10 15:172.01930.000.000.0083.51
30364882007.07.10 15:16buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.10 15:172.01910.000.000.0041.76
30364362007.07.10 15:15buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.10 15:152.01860.000.000.0062.63
30364022007.07.10 15:14buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.10 15:152.01860.000.000.0020.88
30363752007.07.10 15:13buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.10 15:152.01900.000.000.00229.67
30363602007.07.10 15:12buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.10 15:152.01890.000.000.00208.79
30363492007.07.10 15:11buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.10 15:142.01790.000.000.0020.90
30360202007.07.10 14:43buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.10 15:142.01800.000.000.0041.79
30360092007.07.10 14:42buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.10 15:142.01810.000.000.00125.36
30359752007.07.10 14:41buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.10 15:142.01820.000.000.0083.58
30359612007.07.10 14:40buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.10 15:142.01810.000.000.0062.68
30359502007.07.10 14:39buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.10 15:142.01810.000.000.00125.36
30359452007.07.10 14:38buy0.10gbpusd2.01741.96742.02702007.07.10 15:132.01790.000.000.00104.47
30359422007.07.10 14:37buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.10 15:142.01800.000.000.00104.47
30359252007.07.10 14:36buy0.10gbpusd2.01741.96742.02702007.07.10 15:132.01780.000.000.0083.59
30359132007.07.10 14:35buy0.10gbpusd2.01741.96742.02702007.07.10 15:132.01760.000.000.0041.79
30358922007.07.10 14:34buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.10 15:142.01820.000.000.00125.37
30358902007.07.10 14:33buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.10 15:132.01810.000.000.00125.36
30358762007.07.10 14:32buy0.10gbpusd2.01741.96742.02702007.07.10 15:132.01780.000.000.0083.59
30358652007.07.10 14:31buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.10 15:132.01800.000.000.00104.47
30358542007.07.10 14:30buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.10 15:132.01810.000.000.00125.36
30358372007.07.10 14:29buy0.10gbpusd2.01711.96712.02672007.07.10 15:122.01760.000.000.00104.51
30358122007.07.10 14:28buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.10 14:402.01750.000.000.00104.65
30357762007.07.10 14:27buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.10 14:402.01750.000.000.00146.52
30357552007.07.10 14:26buy0.10gbpusd2.01721.96722.02682007.07.10 15:132.01750.000.000.0062.71
30357462007.07.10 14:25buy0.10gbpusd2.01721.96722.02682007.07.10 15:122.01750.000.000.0062.69
30357352007.07.10 14:24buy0.10gbpusd2.01721.96722.02682007.07.10 15:122.01760.000.000.0083.59
30357292007.07.10 14:23buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.10 15:132.01800.000.000.00104.47
30357112007.07.10 14:22buy0.10gbpusd2.01741.96742.02702007.07.10 15:132.01760.000.000.0041.80
30356902007.07.10 14:21buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.10 15:152.01870.000.000.0083.50
30356582007.07.10 14:20buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.10 15:152.01860.000.000.0062.64
30356372007.07.10 14:19buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.10 15:152.01850.000.000.00104.40
30356152007.07.10 14:18buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.10 15:152.01870.000.000.00104.36
30356082007.07.10 14:17buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.10 15:152.01860.000.000.00125.27
30355432007.07.10 14:16buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.10 15:152.01870.000.000.00146.15
30352622007.07.10 13:55buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.10 14:202.01810.000.000.00104.61
30336512007.07.10 10:35buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.10 15:152.01850.000.000.0062.62
30336432007.07.10 10:34buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.10 14:202.01800.000.000.0083.69
30157662007.07.05 15:03buy0.10gbpusd2.01741.96742.02702007.07.10 14:192.01790.000.00-6.94104.63
30157022007.07.05 14:58buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.10 14:202.01800.000.00-6.94104.63
30156942007.07.05 14:57buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.10 14:202.01810.000.00-6.94104.61
30156842007.07.05 14:56buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.10 14:202.01820.000.00-6.94125.54
30156812007.07.05 14:55buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.10 14:192.01810.000.00-6.94125.56
30156782007.07.05 14:54buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.10 14:192.01800.000.00-6.94104.63
30156652007.07.05 14:52buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.10 14:202.01810.000.00-6.9462.76
30156552007.07.05 14:51buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.10 14:192.01800.000.00-6.94104.63
30156402007.07.05 14:50buy0.10gbpusd2.01711.96712.02672007.07.10 14:182.01780.000.00-6.94146.47
30156272007.07.05 14:49buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.10 14:202.01810.000.00-6.94104.62
30156122007.07.05 14:48buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.10 15:152.01860.000.00-6.94146.15
30156062007.07.05 14:47buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.10 15:152.01870.000.00-6.94167.03
30156022007.07.05 14:46buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.10 15:152.01850.000.00-6.94125.31
30155882007.07.05 14:45buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.10 15:152.01820.000.00-6.9462.65
30155762007.07.05 14:44buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.10 14:202.01810.000.00-6.9462.76
30155582007.07.05 14:43buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.10 15:152.01860.000.00-6.9420.88
30155462007.07.05 14:42buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.10 15:152.01860.000.00-6.94125.27
30155342007.07.05 14:41buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.10 15:142.01800.000.00-6.9420.89
30155202007.07.05 14:40buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.10 15:152.01850.000.00-6.9441.76
30155172007.07.05 14:39buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.10 15:152.01860.000.00-6.9462.62
30155032007.07.05 14:38buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.10 15:152.01860.000.00-6.9420.88
30154972007.07.05 14:37buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.10 15:152.01860.000.00-6.9441.76
30154882007.07.05 14:36buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.10 15:152.01850.000.00-6.9441.75
30154832007.07.05 14:35buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.10 15:152.01860.000.00-6.9420.88
30154542007.07.05 14:31buy0.10gbpusd2.01871.96872.02832007.07.10 15:122.01750.000.00-6.94-250.82
30154442007.07.05 14:30buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.10 15:122.01750.000.00-6.94-229.88
30154342007.07.05 14:29buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.10 15:152.01860.000.00-6.9441.76
30154222007.07.05 14:27buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.10 15:152.01860.000.00-6.9441.76
30154202007.07.05 14:26buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.10 15:152.01860.000.00-6.9420.88
30154102007.07.05 14:25buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.10 15:152.01860.000.00-6.9420.88
30153982007.07.05 14:24buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.05 14:302.01860.000.000.00146.88
30153852007.07.05 14:23buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.10 15:152.01860.000.00-6.9483.49
30153672007.07.05 14:22buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.10 15:152.01840.000.00-6.9420.87
30153492007.07.05 14:21buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.10 15:152.01850.000.00-6.9441.75
30153432007.07.05 14:20buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.05 14:312.01860.000.000.0083.93
30153072007.07.05 14:19buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.05 14:312.01860.000.000.00125.90
30152972007.07.05 14:18buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.10 15:152.01860.000.00-6.9462.62
30152892007.07.05 14:17buy0.10gbpusd2.01871.96872.02832007.07.10 15:112.01750.000.00-6.94-250.82
30152752007.07.05 14:16buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.10 15:122.01750.000.00-6.94-229.88
30152662007.07.05 14:15buy0.10gbpusd2.01911.96912.02872007.07.10 14:202.01810.000.00-6.94-209.22
30152572007.07.05 14:14buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.10 14:182.01780.000.00-6.94-334.72
30152562007.07.05 14:13buy0.10gbpusd2.01931.96932.02892007.07.10 14:182.01780.000.00-6.94-313.83
30152532007.07.05 14:12buy0.10gbpusd2.01911.96912.02872007.07.10 14:202.01790.000.00-6.94-251.12
30152452007.07.05 14:11buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.10 14:402.01740.000.00-6.94-334.88
30152352007.07.05 14:10buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.10 14:402.01740.000.00-6.94-334.90
30152292007.07.05 14:09buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.05 14:142.01910.000.000.0020.98
30152162007.07.05 14:07buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.05 14:142.01910.000.000.0041.96
30152152007.07.05 14:06buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.05 14:142.01930.000.000.0062.95
30152082007.07.05 14:05buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.05 14:142.01900.000.000.0020.98
30152072007.07.05 14:04buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.05 14:142.01910.000.000.0020.98
30151682007.07.05 14:01buy0.10gbpusd2.01911.96912.02872007.07.10 14:192.01790.000.00-6.94-251.12
30151602007.07.05 14:00buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.05 14:142.01910.000.000.0041.96
30151412007.07.05 13:59buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.05 14:142.01930.000.000.0062.95
30151232007.07.05 13:58buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.05 14:132.01890.000.000.0083.92
30151122007.07.05 13:57buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.05 13:582.01870.000.000.00146.91
30151112007.07.05 13:56buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.05 13:582.01870.000.000.00104.95
30150862007.07.05 13:53buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.05 13:582.01870.000.000.0083.95
30150722007.07.05 13:52buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.05 13:582.01840.000.000.00167.98
30150642007.07.05 13:51buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.05 13:582.01850.000.000.00146.96
30150552007.07.05 13:50buy0.10gbpusd2.01721.96722.02682007.07.05 13:582.01840.000.000.00251.99
30150472007.07.05 13:49buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.05 13:582.01860.000.000.00125.96
30150382007.07.05 13:48buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.05 13:582.01860.000.000.00146.95
30150252007.07.05 13:47buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.05 14:132.01890.000.000.0083.89
30150122007.07.05 13:46buy0.10gbpusd2.01881.96882.02842007.07.05 14:132.01900.000.000.0041.96
30150072007.07.05 13:45buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.05 14:142.01900.000.000.0020.98
30150032007.07.05 13:44buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.05 14:142.01910.000.000.0020.98
30149792007.07.05 13:43buy0.10gbpusd2.01881.96882.02842007.07.05 14:132.01900.000.000.0041.96
30149582007.07.05 13:42buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.05 14:132.01910.000.000.0041.96
30149412007.07.05 13:41buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.05 14:132.01900.000.000.0020.98
30149102007.07.05 13:40buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.05 14:132.01910.000.000.0041.96
30148972007.07.05 13:39buy0.10gbpusd2.01871.96872.02832007.07.05 14:132.01910.000.000.0083.92
30148792007.07.05 13:38buy0.10gbpusd2.01881.96882.02842007.07.05 14:132.01900.000.000.0041.96
30148622007.07.05 13:37buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.05 14:132.01890.000.000.00104.88
30148362007.07.05 13:36buy0.10gbpusd2.01911.96912.02872007.07.10 14:192.01780.000.00-6.94-272.04
30148182007.07.05 13:35buy0.10gbpusd2.01931.96932.02892007.07.10 14:182.01780.000.00-6.94-313.83
30148122007.07.05 13:34buy0.10gbpusd2.01931.96932.02892007.07.10 14:182.01780.000.00-6.94-313.80
30148072007.07.05 13:33buy0.10gbpusd2.01931.96932.02892007.07.10 14:182.01780.000.00-6.94-313.80
30148052007.07.05 13:32buy0.10gbpusd2.01911.96912.02872007.07.10 14:182.01780.000.00-6.94-272.01
30147892007.07.05 13:31buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.10 14:162.01780.000.00-6.94-334.85
30147812007.07.05 13:30buy0.10gbpusd2.01981.96982.02942007.07.05 14:312.01850.000.000.00-272.77
30147732007.07.05 13:29buy0.10gbpusd2.01951.96952.02912007.07.10 10:352.01780.000.00-6.94-356.68
30147632007.07.05 13:28buy0.10gbpusd2.01991.96992.02952007.07.05 13:582.01840.000.000.00-314.94
30147502007.07.05 13:27buy0.10gbpusd2.01991.96992.02952007.07.05 13:582.01830.000.000.00-335.98
30147362007.07.05 13:26buy0.10gbpusd2.02031.97032.02992007.07.05 13:582.01830.000.000.00-419.98
30147262007.07.05 13:25buy0.10gbpusd2.01981.96982.02942007.07.05 14:312.01860.000.000.00-251.79
30147182007.07.05 13:24buy0.10gbpusd2.01981.96982.02942007.07.05 14:312.01850.000.000.00-272.79
30147132007.07.05 13:23buy0.10gbpusd2.01951.96952.02912007.07.05 13:262.01970.000.000.0041.98
30146972007.07.05 13:22buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.05 13:262.01980.000.000.0083.95
30146822007.07.05 13:21buy0.10gbpusd2.01931.96932.02892007.07.05 13:232.01950.000.000.0041.98
30146672007.07.05 13:20buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.05 13:212.01910.000.000.0021.00
30146562007.07.05 13:19buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.05 13:212.01890.000.000.0084.01
30146392007.07.05 13:18buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.05 13:202.01900.000.000.00105.01
30146232007.07.05 13:17buy0.10gbpusd2.01911.96912.02872007.07.05 13:232.01950.000.000.0083.95
30146102007.07.05 13:16buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.05 13:202.01910.000.000.00126.05
30145972007.07.05 13:15buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.05 13:212.01890.000.000.0063.01
30145932007.07.05 13:14buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.05 13:202.01870.000.000.0084.04
30145862007.07.05 13:13buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.05 13:172.01870.000.000.0084.00
30145782007.07.05 13:12buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.05 13:202.01900.000.000.00126.06
30145702007.07.05 13:11buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.05 13:172.01870.000.000.0084.00
30145622007.07.05 13:10buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.05 13:172.01870.000.000.00104.99
30145412007.07.05 13:09buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.05 13:212.01910.000.000.0021.00
30145292007.07.05 13:08buy0.10gbpusd2.01911.96912.02872007.07.05 13:232.01930.000.000.0041.97
30145182007.07.05 13:07buy0.10gbpusd2.01931.96932.02892007.07.05 13:232.01970.000.000.0083.95
30144782007.07.05 13:04sell0.10gbpjpy247.20248.350.002007.07.08 23:06248.350.000.00-276.49-1 958.76
30083412007.07.04 09:51buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.05 13:072.01950.000.00-0.55125.90
30082472007.07.04 09:31buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.05 13:072.01890.000.00-0.5583.94
30082312007.07.04 09:30buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.05 13:072.01890.000.00-0.5583.94
30082222007.07.04 09:29buy0.10gbpusd2.01871.96872.02832007.07.05 13:072.01890.000.00-0.5541.97
30082172007.07.04 09:28buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.05 13:072.01890.000.00-0.5562.96
30082112007.07.04 09:27buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.05 13:072.01890.000.00-0.5562.96
30082042007.07.04 09:26buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.05 13:072.01890.000.00-0.55104.93
30081932007.07.04 09:24buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.05 13:072.01890.000.00-0.55104.93
30081862007.07.04 09:23buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.05 13:072.01890.000.00-0.55104.93
30081772007.07.04 09:22buy0.10gbpusd2.01881.96882.02842007.07.05 13:072.01890.000.00-0.5520.99
30081722007.07.04 09:21buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.05 13:072.01970.000.00-0.55167.88
30081622007.07.04 09:20buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.05 13:072.01950.000.00-0.55125.90
30081602007.07.04 09:19buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.05 13:072.01940.000.00-0.55104.92
30081512007.07.04 09:18buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.05 13:262.01970.000.00-0.5562.97
30081462007.07.04 09:17buy0.10gbpusd2.01931.96932.02892007.07.05 13:232.01950.000.00-0.5541.98
30081382007.07.04 09:16buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.05 13:072.01970.000.00-0.55146.90
30081312007.07.04 09:15buy0.10gbpusd2.01881.96882.02842007.07.05 13:072.01890.000.00-0.5520.99
30081232007.07.04 09:14buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.05 13:072.01930.000.00-0.5583.94
30081172007.07.04 09:13buy0.10gbpusd2.01931.96932.02892007.07.05 13:232.01970.000.00-0.5583.95
30081032007.07.04 09:12buy0.10gbpusd2.01931.96932.02892007.07.05 13:232.01950.000.00-0.5541.98
30080962007.07.04 09:11buy0.10gbpusd2.01931.96932.02892007.07.05 13:232.01940.000.00-0.5520.99
30080922007.07.04 09:10buy0.10gbpusd2.01931.96932.02892007.07.05 13:072.01940.000.00-0.5520.98
30080872007.07.04 09:09buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.05 13:262.01950.000.00-0.5520.99
30080722007.07.04 09:05buy0.10gbpusd2.01951.96952.02912007.07.05 13:262.01970.000.00-0.5541.98
30080632007.07.04 09:04buy0.10gbpusd2.01981.96982.02942007.07.05 14:312.01850.000.00-0.55-272.79
30080562007.07.04 09:03buy0.10gbpusd2.01981.96982.02942007.07.05 14:302.01840.000.00-0.55-293.77
30080512007.07.04 09:01buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.05 13:262.01970.000.00-0.5562.96
30080492007.07.04 09:00buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.05 13:262.01950.000.00-0.5520.99
30080442007.07.04 08:59buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.04 09:032.01930.000.000.0063.19
30080412007.07.04 08:58buy0.10gbpusd2.01911.96912.02872007.07.04 09:032.01930.000.000.0042.13
30080332007.07.04 08:57buy0.10gbpusd2.01881.96882.02842007.07.04 09:032.01930.000.000.00105.31
30080282007.07.04 08:56buy0.10gbpusd2.01881.96882.02842007.07.04 09:032.01930.000.000.00105.31
30080222007.07.04 08:55buy0.10gbpusd2.01871.96872.02832007.07.04 09:032.01930.000.000.00126.38
30080132007.07.04 08:54buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.04 08:592.01930.000.000.00189.61
30080102007.07.04 08:53buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.04 09:032.01930.000.000.0063.19
30080072007.07.04 08:52buy0.10gbpusd2.01931.96932.02892007.07.04 09:032.01940.000.000.0021.06
30080052007.07.04 08:51buy0.10gbpusd2.01911.96912.02872007.07.04 09:032.01930.000.000.0042.13
30079972007.07.04 08:48buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.04 09:032.01930.000.000.0063.19
30079912007.07.04 08:47buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.04 09:032.01930.000.000.0084.25
30079852007.07.04 08:46buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.05 13:262.01970.000.00-0.5562.96
30079812007.07.04 08:45buy0.10gbpusd2.01931.96932.02892007.07.04 09:032.01930.000.000.000.00
30079762007.07.04 08:44buy0.10gbpusd2.01911.96912.02872007.07.04 09:032.01930.000.000.0042.13
30079722007.07.04 08:43buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.05 13:262.01990.000.00-0.55104.93
30079622007.07.04 08:42buy0.10gbpusd2.01951.96952.02912007.07.05 13:262.01970.000.00-0.5541.97
30079522007.07.04 08:41buy0.10gbpusd2.01971.96972.02932007.07.10 10:352.01780.000.00-7.49-398.64
30079452007.07.04 08:39buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.05 13:252.01980.000.00-0.5583.95
30079382007.07.04 08:38buy0.10gbpusd2.01951.96952.02912007.07.05 13:262.01980.000.00-0.5562.96
30079362007.07.04 08:37buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.05 13:252.01950.000.00-0.5520.99
30079292007.07.04 08:35buy0.10gbpusd2.01951.96952.02912007.07.05 13:262.01990.000.00-0.5583.94
30079242007.07.04 08:34buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.05 13:252.01950.000.00-0.5520.99
30079232007.07.04 08:33buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.04 09:032.01950.000.000.0021.06
30079162007.07.04 08:32buy0.10gbpusd2.01971.96972.02932007.07.05 13:272.01990.000.00-0.5541.97
30079142007.07.04 08:31buy0.10gbpusd2.02011.97012.02972007.07.05 13:172.01870.000.00-0.55-293.99
30079092007.07.04 08:30buy0.10gbpusd2.01981.96982.02942007.07.05 14:302.01840.000.00-0.55-293.79
30078722007.07.04 08:25buy0.10gbpusd2.01971.96972.02932007.07.05 13:272.01980.000.00-0.5520.98
30078622007.07.04 08:24buy0.10gbpusd2.01971.96972.02932007.07.05 13:272.01990.000.00-0.5541.97
30078552007.07.04 08:23buy0.10gbpusd2.01971.96972.02932007.07.05 13:272.01980.000.00-0.5520.98
30078492007.07.04 08:22buy0.10gbpusd2.02011.97012.02972007.07.05 13:162.01860.000.00-0.55-314.99
30078372007.07.04 08:21buy0.10gbpusd2.01971.96972.02932007.07.05 13:272.01980.000.00-0.5520.98
30078362007.07.04 08:20buy0.10gbpusd2.01981.96982.02942007.07.05 14:302.01840.000.00-0.55-293.79
30078272007.07.04 08:19buy0.10gbpusd2.02021.97022.02982007.07.05 13:072.01890.000.00-0.55-272.80
30078192007.07.04 08:18buy0.10gbpusd2.02011.97012.02972007.07.05 13:162.01860.000.00-0.55-314.99
30078092007.07.04 08:16buy0.10gbpusd2.01991.96992.02952007.07.05 13:172.01860.000.00-0.55-272.99
30078062007.07.04 08:15buy0.10gbpusd2.01981.96982.02942007.07.05 14:302.01840.000.00-0.55-293.86
30078032007.07.04 08:14buy0.10gbpusd2.01981.96982.02942007.07.05 13:582.01850.000.00-0.55-272.90
30077942007.07.04 08:13buy0.10gbpusd2.01951.96952.02912007.07.04 08:182.01990.000.000.0084.32
30077852007.07.04 08:12buy0.10gbpusd2.02031.97032.02992007.07.04 09:012.01910.000.000.00-252.78
30077792007.07.04 08:11buy0.10gbpusd2.02011.97012.02972007.07.05 13:072.01910.000.00-0.55-209.85
30077732007.07.04 08:10buy0.10gbpusd2.01981.96982.02942007.07.04 08:112.01990.000.000.0021.09
30077632007.07.04 08:09buy0.10gbpusd2.02031.97032.02992007.07.04 09:012.01910.000.000.00-252.78
30077512007.07.04 08:08buy0.10gbpusd2.02081.97082.03042007.07.04 09:012.01930.000.000.00-315.97
30077192007.07.04 08:07buy0.10gbpusd2.01991.96992.02952007.07.04 08:072.02050.000.000.00126.50
30077162007.07.04 08:06buy0.10gbpusd2.01911.96912.02872007.07.04 08:072.01950.000.000.0084.33
30077142007.07.04 08:05buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.04 08:072.01950.000.000.00105.43
30077092007.07.04 08:04buy0.10gbpusd2.01911.96912.02872007.07.04 08:072.01970.000.000.00126.50
30077052007.07.04 08:03buy0.10gbpusd2.01931.96932.02892007.07.04 08:072.02010.000.000.00168.66
30076992007.07.04 08:02buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.04 08:062.01940.000.000.0084.34
30076882007.07.04 08:01buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.04 08:072.02040.000.000.00210.83
30076812007.07.04 08:00buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.04 08:072.02030.000.000.00189.75
30076722007.07.04 07:59buy0.10gbpusd2.01871.96872.02832007.07.04 08:062.01900.000.000.0063.27
30075642007.07.04 07:38buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.04 07:592.01860.000.000.0063.29
30075612007.07.04 07:37buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.04 08:002.01890.000.000.00105.46
30075552007.07.04 07:36buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.04 08:012.01890.000.000.0084.35
30075532007.07.04 07:35buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.04 08:002.01900.000.000.00126.56
30075302007.07.04 07:30buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.04 07:592.01830.000.000.0021.10
30075282007.07.04 07:29buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.04 08:002.01890.000.000.00105.47
30075222007.07.04 07:28buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.04 07:592.01830.000.000.0021.10
30073722007.07.04 06:39buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.04 07:352.01800.000.000.0042.21
30073702007.07.04 06:38buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.04 07:292.01800.000.000.00105.52
30073682007.07.04 06:37buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.04 07:282.01790.000.000.0084.43
30073622007.07.04 06:35buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.04 07:352.01800.000.000.0042.21
30073592007.07.04 06:34buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.04 07:352.01800.000.000.0042.21
30073542007.07.04 06:31buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.04 07:352.01800.000.000.0021.10
30073452007.07.04 06:27buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.04 07:592.01870.000.000.0084.38
30073422007.07.04 06:25buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.04 08:002.01900.000.000.00126.56
30073352007.07.04 06:21buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.04 08:012.01900.000.000.00105.44
30073252007.07.04 06:17buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.04 08:022.01910.000.000.00105.45
30073182007.07.04 06:12buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.04 08:012.01910.000.000.00126.53
30073162007.07.04 06:07buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.04 08:002.01890.000.000.00105.47
30073112007.07.04 06:03buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.04 08:012.01900.000.000.00105.44
30073082007.07.04 05:55buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.04 08:002.01900.000.000.00126.56
30073062007.07.04 05:54buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.04 08:022.01900.000.000.0084.36
30073052007.07.04 05:50buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.04 08:002.01910.000.000.00126.53
30073022007.07.04 05:47buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.04 08:022.01890.000.000.0063.27
30073012007.07.04 05:44buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.04 08:022.01900.000.000.0084.36
30072992007.07.04 05:42buy0.10gbpusd2.01871.96872.02832007.07.04 08:062.01890.000.000.0042.18
30072972007.07.04 05:41buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.04 08:022.01890.000.000.0063.27
30072942007.07.04 05:40buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.04 08:002.01900.000.000.00105.44
30072932007.07.04 05:39buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.04 08:022.01870.000.000.0021.09
30072882007.07.04 05:36buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.04 08:002.01890.000.000.00105.47
30072872007.07.04 05:35buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.04 08:002.01910.000.000.00126.53
30072832007.07.04 05:33buy0.10gbpusd2.01871.96872.02832007.07.04 08:042.01890.000.000.0042.18
30072812007.07.04 05:31buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.04 08:002.01900.000.000.00105.45
30072792007.07.04 05:30buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.04 08:002.01900.000.000.00126.56
30072762007.07.04 05:29buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.04 08:002.01890.000.000.0084.36
30072752007.07.04 05:27buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.04 08:002.01890.000.000.00105.47
30072742007.07.04 05:25buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.04 05:332.01830.000.000.0021.10
30072722007.07.04 05:19buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.04 08:002.01900.000.000.00126.56
30059392007.07.03 18:58buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.04 05:332.01830.000.00-0.5521.10
30059172007.07.03 18:54buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.04 05:192.01800.000.00-0.5542.22
30057872007.07.03 18:24buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.04 05:192.01800.000.00-0.5584.44
30057822007.07.03 18:23buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.04 05:192.01800.000.00-0.5521.11
30057782007.07.03 18:22buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.04 05:332.01830.000.00-0.5563.32
30057692007.07.03 18:21buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.04 05:332.01830.000.00-0.5563.32
30057622007.07.03 18:20buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.04 05:332.01830.000.00-0.5563.32
30057592007.07.03 18:19buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.04 05:192.01800.000.00-0.5521.11
30020722007.07.03 09:28buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.04 05:192.01800.000.00-0.5584.44
30019332007.07.03 09:11buy0.10gbpusd2.01721.96722.02682007.07.03 18:192.01750.000.000.0063.27
30019152007.07.03 09:09buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.03 18:192.01750.000.000.00147.63
30018902007.07.03 09:06buy0.10gbpusd2.01711.96712.02672007.07.03 18:192.01750.000.000.0084.36
30018852007.07.03 09:05buy0.10gbpusd2.01721.96722.02682007.07.03 18:192.01750.000.000.0063.27
30018812007.07.03 09:04buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.03 18:192.01750.000.000.00105.45
30018672007.07.03 09:03buy0.10gbpusd2.01711.96712.02672007.07.03 18:192.01750.000.000.0084.36
30018532007.07.03 09:02buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.04 05:192.01800.000.00-0.5584.44
30018492007.07.03 09:01buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.04 05:192.01800.000.00-0.5542.22
30018422007.07.03 09:00buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.04 05:192.01800.000.00-0.5542.22
30018332007.07.03 08:59buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.04 05:192.01800.000.00-0.5542.22
30018282007.07.03 08:58buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.04 05:192.01800.000.00-0.5521.11
30018242007.07.03 08:57buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.04 05:332.01830.000.00-0.5563.32
30018182007.07.03 08:56buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.04 05:332.01830.000.00-0.5563.32
30018152007.07.03 08:55buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.04 05:332.01830.000.00-0.5521.10
30018102007.07.03 08:53buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.04 05:192.01800.000.00-0.5521.11
30018012007.07.03 08:52buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.04 05:192.01800.000.00-0.5542.22
30017882007.07.03 08:50buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.04 05:332.01830.000.00-0.5563.32
30017832007.07.03 08:49buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.04 05:332.01830.000.00-0.5521.10
30017742007.07.03 08:48buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.04 05:332.01830.000.00-0.5521.10
30017672007.07.03 08:47buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.04 05:332.01830.000.00-0.5521.10
30017602007.07.03 08:46buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.04 05:312.01820.000.00-0.5542.22
30017522007.07.03 08:45buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.04 05:312.01820.000.00-0.5542.22
30017402007.07.03 08:43buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.04 07:592.01860.000.00-0.5563.29
30017382007.07.03 08:42buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.04 07:592.01910.000.00-0.55147.65
30017322007.07.03 08:41buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.04 07:592.01840.000.00-0.5521.09
30017292007.07.03 08:40buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.04 07:592.01930.000.00-0.55189.84
30017222007.07.03 08:39buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.04 08:012.01870.000.00-0.5521.09
30017102007.07.03 08:38buy0.10gbpusd2.01871.96872.02832007.07.04 08:032.01890.000.00-0.5542.19
30017062007.07.03 08:37buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.04 07:592.01910.000.00-0.55147.65
30017012007.07.03 08:36buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.04 07:592.01890.000.00-0.55105.47
30016802007.07.03 08:35buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.04 05:332.01830.000.00-0.5521.10
30016732007.07.03 08:34buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.04 05:332.01830.000.00-0.5521.10
30016562007.07.03 08:33buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.04 05:332.01830.000.00-0.5521.10
30016472007.07.03 08:32buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.04 07:592.01870.000.00-0.5563.29
30016362007.07.03 08:31buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.03 08:382.01850.000.000.0063.23
30016182007.07.03 08:30buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.04 08:002.01900.000.00-0.55105.45
30016132007.07.03 08:29buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.04 08:062.01930.000.00-0.5563.26
30015942007.07.03 08:28buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.04 08:062.01900.000.00-0.5521.09
30015732007.07.03 08:27buy0.10gbpusd2.01871.96872.02832007.07.04 08:032.01890.000.00-0.5542.18
30015702007.07.03 08:26buy0.10gbpusd2.01871.96872.02832007.07.04 08:032.01890.000.00-0.5542.18
30015602007.07.03 08:25buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.03 08:252.01860.000.000.0021.08
30015502007.07.03 08:24buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.03 08:282.01870.000.000.0021.08
30015362007.07.03 08:23buy0.10gbpusd2.01871.96872.02832007.07.04 08:022.01900.000.00-0.5563.27
30015282007.07.03 08:22buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.04 08:062.01910.000.00-0.5542.18
30015202007.07.03 08:21buy0.10gbpusd2.01891.96892.02852007.07.04 08:062.01900.000.00-0.5521.09
30015172007.07.03 08:20buy0.10gbpusd2.01881.96882.02842007.07.04 08:062.01890.000.00-0.5521.08
30015102007.07.03 08:19buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.04 08:062.01910.000.00-0.5521.09
30015012007.07.03 08:18buy0.10gbpusd2.01901.96902.02862007.07.04 08:062.01910.000.00-0.5521.09
30014912007.07.03 08:17buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.04 05:302.01820.000.00-0.55-253.33
30014862007.07.03 08:16buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.04 05:292.01820.000.00-0.55-253.31
30014782007.07.03 08:15buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.04 05:192.01800.000.00-0.55-295.53
30014722007.07.03 08:14buy0.10gbpusd2.01941.96942.02902007.07.03 18:192.01750.000.000.00-400.69
30014612007.07.03 08:13buy0.10gbpusd2.01881.96882.02842007.07.03 08:152.01890.000.000.0021.09
30014522007.07.03 08:12buy0.10gbpusd2.01871.96872.02832007.07.03 08:152.01890.000.000.0042.18
30014432007.07.03 08:11buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.03 08:122.01840.000.000.0042.18
30014322007.07.03 08:10buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.03 08:122.01840.000.000.0021.09
30014292007.07.03 08:09buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.03 08:122.01850.000.000.0042.17
30014192007.07.03 08:08buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.03 08:122.01830.000.000.0021.09
30014132007.07.03 08:07buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.03 08:112.01800.000.000.0042.18
30014012007.07.03 08:06buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.03 08:112.01800.000.000.0042.18
30013842007.07.03 08:05buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.03 08:082.01800.000.000.00105.42
30013672007.07.03 08:02buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.03 08:112.01840.000.000.0084.36
30013632007.07.03 08:01buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.03 08:082.01800.000.000.0042.17
30013572007.07.03 08:00buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.03 08:082.01780.000.000.0063.26
30013492007.07.03 07:59buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.03 08:082.01810.000.000.00105.42
30013402007.07.03 07:58buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.03 08:082.01800.000.000.0042.17
30013182007.07.03 07:57buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.03 08:112.01810.000.000.0042.18
30013052007.07.03 07:56buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.03 08:142.01930.000.000.00168.66
30012992007.07.03 07:55buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.03 07:562.01810.000.000.0021.09
30012962007.07.03 07:54buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.03 08:122.01840.000.000.0021.09
30012872007.07.03 07:53buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.03 08:142.01910.000.000.00126.49
30012852007.07.03 07:52buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.03 08:142.01910.000.000.00105.42
30012812007.07.03 07:51buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.03 08:122.01850.000.000.0042.17
30012792007.07.03 07:50buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.03 08:112.01830.000.000.0021.08
30012722007.07.03 07:49buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.03 08:122.01840.000.000.0021.09
30012672007.07.03 07:48buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.03 07:522.01830.000.000.0021.09
30012642007.07.03 07:47buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.03 07:512.01820.000.000.0042.17
30012602007.07.03 07:46buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.03 07:512.01800.000.000.0042.17
30012572007.07.03 07:45buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.03 07:482.01800.000.000.0042.17
30012502007.07.03 07:43buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.03 07:512.01830.000.000.0063.26
30012472007.07.03 07:42buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.03 07:512.01830.000.000.0021.09
30012422007.07.03 07:41buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.03 07:512.01810.000.000.0021.09
30012372007.07.03 07:40buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.03 08:122.01850.000.000.0042.17
30012322007.07.03 07:39buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.03 08:142.01900.000.000.00105.41
30012242007.07.03 07:37buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.03 08:142.01900.000.000.0084.34
30012232007.07.03 07:36buy0.10gbpusd2.01871.96872.02832007.07.03 08:152.01900.000.000.0063.26
30012172007.07.03 07:35buy0.10gbpusd2.01881.96882.02842007.07.03 08:152.01890.000.000.0021.09
30012112007.07.03 07:34buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.03 08:122.01840.000.000.0021.09
30012072007.07.03 07:33buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.03 08:122.01850.000.000.0042.18
30011852007.07.03 07:27buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.03 07:342.01830.000.000.0084.36
30011672007.07.03 07:22buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.03 07:342.01810.000.000.0063.27
30011612007.07.03 07:21buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.03 07:342.01800.000.000.0042.18
30011582007.07.03 07:20buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.03 07:342.01790.000.000.0021.09
30011542007.07.03 07:19buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.03 07:332.01780.000.000.0042.18
30011512007.07.03 07:18buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.03 07:342.01820.000.000.0063.27
30009562007.07.03 03:56buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.03 07:332.01780.000.000.0063.26
30009352007.07.03 03:06buy0.10gbpusd2.01711.96712.02672007.07.03 07:182.01750.000.000.0084.39
30009322007.07.03 03:04buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.03 07:182.01750.000.000.00105.49
30009302007.07.03 03:03buy0.10gbpusd2.01711.96712.02672007.07.03 07:182.01750.000.000.0084.39
30009292007.07.03 03:02buy0.10gbpusd2.01721.96722.02682007.07.03 07:182.01750.000.000.0063.29
30009252007.07.03 03:01buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.03 07:332.01780.000.000.0063.26
30009232007.07.03 03:00buy0.10gbpjpy247.04245.890.002007.07.05 13:04247.200.000.0085.86274.06
30009222007.07.03 02:57buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.03 07:332.01780.000.000.0042.18
30009182007.07.03 02:55buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.03 07:332.01800.000.000.0042.18
30009172007.07.03 02:54buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.03 07:332.01790.000.000.0021.09
30009162007.07.03 02:53buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.03 07:342.01850.000.000.00105.46
30009142007.07.03 02:52buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.03 07:342.01830.000.000.0084.36
30009122007.07.03 02:51buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.03 07:342.01820.000.000.0063.27
30009112007.07.03 02:46buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.03 07:342.01830.000.000.0084.36
30009092007.07.03 02:45buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.03 07:332.01780.000.000.0042.18
30009082007.07.03 02:44buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.03 07:332.01780.000.000.0042.18
30009072007.07.03 02:43buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.03 07:332.01800.000.000.0042.18
30009052007.07.03 02:42buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.03 07:342.01820.000.000.0063.27
30008992007.07.03 02:39buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.03 07:332.01780.000.000.0042.18
30008972007.07.03 02:38buy0.10gbpusd2.01741.96742.02702007.07.03 07:182.01750.000.000.0021.10
30008962007.07.03 02:37buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.03 07:332.01780.000.000.0063.26
30008932007.07.03 02:32buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.03 07:332.01780.000.000.0042.18
30008912007.07.03 02:30buy0.10gbpusd2.01721.96722.02682007.07.03 02:422.01740.000.000.0042.19
30008892007.07.03 02:29buy0.10gbpusd2.01741.96742.02702007.07.03 02:422.01740.000.000.000.00
30008312007.07.03 01:32buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.03 02:292.01700.000.000.0042.20
30008202007.07.03 01:26buy0.10gbpusd2.01661.96662.02622007.07.03 02:292.01700.000.000.0084.41
30008182007.07.03 01:25buy0.10gbpusd2.01661.96662.02622007.07.03 02:292.01700.000.000.0084.40
30008152007.07.03 01:24buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.03 02:292.01700.000.000.0063.30
30008122007.07.03 01:23buy0.10gbpusd2.01651.96652.02612007.07.03 02:292.01700.000.000.00105.50
30008102007.07.03 01:22buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.03 02:292.01700.000.000.0063.30
30008052007.07.03 01:19buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.03 02:422.01740.000.000.0084.38
30008022007.07.03 01:18buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.03 02:292.01700.000.000.0063.30
30007932007.07.03 01:15buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.03 02:292.01700.000.000.0042.20
30007922007.07.03 01:14buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.03 02:292.01700.000.000.0042.20
30007792007.07.03 01:11buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.03 02:422.01740.000.000.0084.38
30007782007.07.03 01:10buy0.10gbpusd2.01711.96712.02672007.07.03 02:422.01740.000.000.0063.29
30007762007.07.03 01:09buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.03 02:422.01740.000.000.0084.38
30007752007.07.03 01:08buy0.10gbpusd2.01711.96712.02672007.07.03 02:422.01740.000.000.0063.29
30007702007.07.03 01:07buy0.10gbpusd2.01711.96712.02672007.07.03 02:422.01740.000.000.0063.29
30007672007.07.03 01:06buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.03 07:332.01780.000.000.0042.18
30007662007.07.03 01:05buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.03 07:332.01780.000.000.0063.26
30007512007.07.03 01:02buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.03 07:342.01830.000.000.0084.36
30007462007.07.03 01:01buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.03 07:342.01840.000.000.0084.36
30007392007.07.03 01:00buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.03 07:342.01820.000.000.0063.27
30007312007.07.03 00:56buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.03 07:332.01780.000.000.000.00
30007302007.07.03 00:55buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.03 07:332.01780.000.000.0042.18
30007212007.07.03 00:49buy0.10gbpusd2.01821.96822.02782007.07.03 07:342.01830.000.000.0021.09
30007202007.07.03 00:48buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.03 07:352.01840.000.000.0021.09
30006982007.07.03 00:40buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.03 08:132.01930.000.000.00189.73
30006852007.07.03 00:31buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.03 08:132.01910.000.000.00126.47
30006792007.07.03 00:29buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.03 08:142.01910.000.000.00105.41
30006762007.07.03 00:27buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.03 08:132.01900.000.000.00105.40
30006542007.07.03 00:17buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.03 02:422.01740.000.000.00-253.12
30006512007.07.03 00:16buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.03 02:322.01740.000.000.00-253.18
30006452007.07.03 00:14buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.03 02:322.01740.000.000.00-253.18
30006372007.07.03 00:11buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.03 08:132.01910.000.000.00126.48
30006332007.07.03 00:09buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.03 08:132.01910.000.000.00147.57
30006122007.07.03 00:04buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.03 08:132.01900.000.000.00105.40
30006072007.07.03 00:03buy0.10gbpusd2.01881.96882.02842007.07.03 02:292.01700.000.000.00-379.84
30006042007.07.03 00:02buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.03 08:132.01910.000.000.00126.48
30006012007.07.03 00:01buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.03 08:132.01870.000.000.0063.25
30005902007.07.03 00:00buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.03 08:132.01850.000.000.0021.09
30005792007.07.02 23:59buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.03 07:352.01850.000.00-0.5542.18
30005762007.07.02 23:58buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.03 07:352.01840.000.00-0.5521.09
30005652007.07.02 23:57buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.03 07:352.01850.000.00-0.5542.18
30005642007.07.02 23:56buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.03 08:122.01850.000.00-0.5521.08
30005612007.07.02 23:55buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.03 07:352.01840.000.00-0.5521.09
30005552007.07.02 23:54buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.03 08:122.01860.000.00-0.5542.16
30005502007.07.02 23:53buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.03 08:132.01930.000.00-0.55168.64
30005422007.07.02 23:51buy0.10gbpusd2.01861.96862.02822007.07.03 02:322.01740.000.00-0.55-253.18
30005342007.07.02 23:50buy0.10gbpusd2.01841.96842.02802007.07.03 08:122.01850.000.00-0.5521.08
30005242007.07.02 23:48buy0.10gbpusd2.01851.96852.02812007.07.03 08:132.01940.000.00-0.55189.72
30005222007.07.02 23:47buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.02 23:502.01810.000.000.0021.08
30005212007.07.02 23:46buy0.10gbpusd2.01831.96832.02792007.07.03 00:032.01840.000.00-0.5521.08
30004892007.07.02 23:34buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.02 23:462.01790.000.000.0021.08
30004842007.07.02 23:32buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.02 23:462.01790.000.000.0063.25
30004802007.07.02 23:31buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.02 23:462.01790.000.000.0021.08
30004762007.07.02 23:30buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.02 23:462.01790.000.000.0063.25
30004592007.07.02 23:25buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.02 23:462.01790.000.000.0063.25
30004582007.07.02 23:24buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.02 23:502.01800.000.000.0021.08
30004512007.07.02 23:23buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.02 23:462.01790.000.000.0021.08
30004502007.07.02 23:22buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.02 23:462.01790.000.000.0063.25
30004452007.07.02 23:21buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.02 23:462.01790.000.000.0021.08
30004332007.07.02 23:19buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.02 23:462.01790.000.000.0063.25
30004322007.07.02 23:18buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.02 23:462.01790.000.000.0021.08
30004112007.07.02 23:12buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.02 23:462.01790.000.000.0021.08
30003942007.07.02 23:08buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.02 23:462.01790.000.000.0063.25
30003902007.07.02 23:07buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.02 23:462.01790.000.000.0021.08
30003872007.07.02 23:06buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.02 23:462.01790.000.000.0063.25
30003852007.07.02 23:05buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.02 23:462.01790.000.000.0021.08
30003742007.07.02 23:02buy0.10gbpusd2.01711.96712.02672007.07.02 23:052.01740.000.000.0063.28
30003692007.07.02 23:01buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.02 23:022.01720.000.000.0042.21
30003552007.07.02 23:00buy0.10gbpusd2.01711.96712.02672007.07.02 23:052.01740.000.000.0063.28
30003532007.07.02 22:59buy0.10gbpusd2.01721.96722.02682007.07.02 23:052.01740.000.000.0042.19
30003452007.07.02 22:58buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.02 23:462.01790.000.000.0063.25
30003322007.07.02 22:56buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.02 23:462.01790.000.000.0084.34
30003292007.07.02 22:55buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.02 23:462.01790.000.000.0063.25
30003062007.07.02 22:52buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.02 23:462.01790.000.000.0063.25
30002992007.07.02 22:51buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.02 23:482.01820.000.000.0063.25
30002962007.07.02 22:50buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.02 23:462.01790.000.000.0084.34
30002942007.07.02 22:48buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.02 23:462.01790.000.000.0084.34
30002822007.07.02 22:45buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.02 23:462.01790.000.000.0084.34
30002752007.07.02 22:43buy0.10gbpusd2.01741.96742.02702007.07.02 23:242.01750.000.000.0021.09
30002712007.07.02 22:42buy0.10gbpusd2.01721.96722.02682007.07.02 22:512.01750.000.000.0063.28
30002532007.07.02 22:39buy0.10gbpusd2.01741.96742.02702007.07.02 23:242.01750.000.000.0021.09
30002462007.07.02 22:37buy0.10gbpusd2.01721.96722.02682007.07.02 22:512.01740.000.000.0042.19
30002362007.07.02 22:36buy0.10gbpusd2.01741.96742.02702007.07.02 23:242.01750.000.000.0021.09
30002302007.07.02 22:35buy0.10gbpusd2.01741.96742.02702007.07.02 23:242.01750.000.000.0021.09
30002212007.07.02 22:34buy0.10gbpusd2.01721.96722.02682007.07.02 22:512.01750.000.000.0063.28
30002142007.07.02 22:33buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.02 23:462.01790.000.000.0063.25
30002092007.07.02 22:32buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.02 23:482.01830.000.000.0084.33
30001952007.07.02 22:31buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.02 23:462.01790.000.000.0063.25
30001922007.07.02 22:30buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.02 23:462.01790.000.000.0021.08
30001822007.07.02 22:28buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.02 23:462.01790.000.000.0063.25
30001742007.07.02 22:27buy0.10gbpusd2.01741.96742.02702007.07.02 22:312.01750.000.000.0021.09
30001612007.07.02 22:24buy0.10gbpusd2.01721.96722.02682007.07.02 22:302.01740.000.000.0042.19
30001562007.07.02 22:23buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.02 23:462.01790.000.000.0084.34
30001482007.07.02 22:21buy0.10gbpusd2.01761.96762.02722007.07.02 23:462.01790.000.000.0063.25
30001402007.07.02 22:20buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.02 23:462.01790.000.000.0084.34
30001222007.07.02 22:18buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.02 23:482.01840.000.000.00105.43
30001092007.07.02 22:17buy0.10gbpusd2.01781.96782.02742007.07.02 23:462.01790.000.000.0021.08
30000972007.07.02 22:16buy0.10gbpusd2.01801.96802.02762007.07.02 23:502.01810.000.000.0021.08
30000922007.07.02 22:15buy0.10gbpusd2.01791.96792.02752007.07.02 23:482.01810.000.000.0042.18
29998292007.07.02 21:28buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.02 22:152.01750.000.000.00105.49
29998282007.07.02 21:27buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 22:152.01750.000.000.00147.68
29998042007.07.02 21:26buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.02 22:152.01750.000.000.00105.49
29997972007.07.02 21:25buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 22:152.01750.000.000.00147.68
29997822007.07.02 21:21buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.02 22:152.01750.000.000.00105.49
29997802007.07.02 21:20buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.02 22:152.01750.000.000.00105.49
29997712007.07.02 21:19buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 22:152.01750.000.000.00147.68
29997642007.07.02 21:17buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.02 22:152.01750.000.000.00105.49
29997542007.07.02 21:15buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 22:152.01750.000.000.00147.68
29997452007.07.02 21:14buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.02 22:152.01750.000.000.00105.49
29997422007.07.02 21:12buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.02 22:152.01750.000.000.00105.49
29997362007.07.02 21:11buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.02 22:152.01750.000.000.00105.49
29996862007.07.02 21:00buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.02 22:152.01750.000.000.00168.78
29996762007.07.02 20:57buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.02 22:152.01750.000.000.00168.78
29996722007.07.02 20:56buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.02 22:152.01750.000.000.00168.78
29996552007.07.02 20:52buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 22:152.01750.000.000.00147.68
29996522007.07.02 20:51buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.02 22:152.01750.000.000.00105.49
29991732007.07.02 19:30buy0.10gbpusd2.01651.96652.02612007.07.02 20:512.01670.000.000.0042.19
29991652007.07.02 19:29buy0.10gbpusd2.01651.96652.02612007.07.02 20:512.01670.000.000.0042.19
29991582007.07.02 19:27buy0.10gbpusd2.01651.96652.02612007.07.02 20:512.01670.000.000.0042.19
29991362007.07.02 19:24buy0.10gbpusd2.01651.96652.02612007.07.02 20:512.01670.000.000.0042.19
29991182007.07.02 19:23buy0.10gbpusd2.01651.96652.02612007.07.02 20:512.01670.000.000.0042.19
29991142007.07.02 19:22buy0.10gbpusd2.01641.96642.02602007.07.02 20:512.01670.000.000.0063.29
29991122007.07.02 19:22buy0.10gbpusd2.01631.96632.02592007.07.02 20:512.01670.000.000.0084.39
29991032007.07.02 19:21buy0.10gbpusd2.01641.96642.02602007.07.02 20:512.01670.000.000.0063.29
29991002007.07.02 19:20buy0.10gbpusd2.01631.96632.02592007.07.02 20:512.01670.000.000.0084.39
29990932007.07.02 19:19buy0.10gbpusd2.01651.96652.02612007.07.02 20:512.01670.000.000.0042.19
29990872007.07.02 19:18buy0.10gbpusd2.01661.96662.02622007.07.02 20:512.01670.000.000.0021.10
29990812007.07.02 19:17buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.02 22:152.01750.000.000.00168.78
29990732007.07.02 19:16buy0.10gbpusd2.01661.96662.02622007.07.02 20:512.01670.000.000.0021.10
29990722007.07.02 19:15buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.02 22:152.01750.000.000.00168.78
29990582007.07.02 19:14buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 22:152.01750.000.000.00147.68
29990482007.07.02 19:13buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 22:152.01750.000.000.00147.68
29990442007.07.02 19:12buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 22:152.01750.000.000.00147.68
29990372007.07.02 19:11buy0.10gbpusd2.01651.96652.02612007.07.02 20:512.01670.000.000.0042.19
29990142007.07.02 19:09buy0.10gbpusd2.01631.96632.02592007.07.02 20:512.01670.000.000.0084.39
29990072007.07.02 19:08buy0.10gbpusd2.01631.96632.02592007.07.02 20:512.01670.000.000.0084.39
29989992007.07.02 19:07buy0.10gbpusd2.01631.96632.02592007.07.02 20:512.01670.000.000.0084.39
29989972007.07.02 19:06buy0.10gbpusd2.01641.96642.02602007.07.02 20:512.01670.000.000.0063.29
29989902007.07.02 19:05buy0.10gbpusd2.01651.96652.02612007.07.02 20:512.01670.000.000.0042.19
29989862007.07.02 19:04buy0.10gbpusd2.01661.96662.02622007.07.02 20:512.01670.000.000.0021.10
29989802007.07.02 19:03buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.02 22:152.01750.000.000.00168.78
29989732007.07.02 19:02buy0.10gbpusd2.01651.96652.02612007.07.02 20:512.01670.000.000.0042.19
29989672007.07.02 19:01buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.02 22:152.01750.000.000.00168.78
29989572007.07.02 19:00buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.02 22:152.01750.000.000.00168.78
29989542007.07.02 18:59buy0.10gbpusd2.01661.96662.02622007.07.02 22:152.01750.000.000.00189.88
29989422007.07.02 18:58buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 22:152.01750.000.000.00147.68
29989352007.07.02 18:56buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.02 22:152.01750.000.000.00168.78
29989182007.07.02 18:55buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.02 22:152.01750.000.000.00168.78
29988752007.07.02 18:48buy0.10gbpusd2.01661.96662.02622007.07.02 22:152.01750.000.000.00189.88
29988642007.07.02 18:47buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.02 22:152.01750.000.000.00168.78
29988562007.07.02 18:46buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.02 22:152.01750.000.000.00168.78
29988422007.07.02 18:43buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.02 22:152.01750.000.000.00168.78
29988312007.07.02 18:42buy0.10gbpusd2.01711.96712.02672007.07.02 22:152.01750.000.000.0084.39
29988162007.07.02 18:40buy0.10gbpusd2.01741.96742.02702007.07.02 22:152.01750.000.000.0021.10
29988072007.07.02 18:39buy0.10gbpusd2.01721.96722.02682007.07.02 22:152.01750.000.000.0063.30
29987952007.07.02 18:38buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.02 23:462.01790.000.000.0084.34
29987762007.07.02 18:37buy0.10gbpusd2.01741.96742.02702007.07.02 22:152.01750.000.000.0021.10
29987742007.07.02 18:36buy0.10gbpusd2.01711.96712.02672007.07.02 22:152.01750.000.000.0084.39
29987622007.07.02 18:35buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 18:372.01700.000.000.0042.15
29987502007.07.02 18:34buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 18:372.01700.000.000.0042.16
29987492007.07.02 18:33buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.02 22:152.01750.000.000.00105.49
29987402007.07.02 18:32buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 18:372.01710.000.000.0063.23
29987282007.07.02 18:31buy0.10gbpusd2.01711.96712.02672007.07.02 22:152.01750.000.000.0084.39
29987222007.07.02 18:30buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.02 22:152.01750.000.000.00105.49
29987152007.07.02 18:29buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.02 22:152.01750.000.000.00105.49
29987092007.07.02 18:28buy0.10gbpusd2.01711.96712.02672007.07.02 22:152.01750.000.000.0084.39
29986882007.07.02 18:27buy0.10gbpusd2.01751.96752.02712007.07.02 22:162.01760.000.000.0021.09
29986792007.07.02 18:26buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.02 18:392.01710.000.000.0021.08
29986732007.07.02 18:25buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.02 18:382.01710.000.000.0021.08
29986702007.07.02 18:24buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 18:372.01720.000.000.0084.32
29986612007.07.02 18:23buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 18:372.01710.000.000.0063.24
29986542007.07.02 18:22buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 18:372.01700.000.000.0042.16
29986432007.07.02 18:21buy0.10gbpusd2.01661.96662.02622007.07.02 18:272.01710.000.000.00105.39
29986422007.07.02 18:20buy0.10gbpusd2.01591.96592.02552007.07.02 18:212.01620.000.000.0063.27
29986352007.07.02 18:19buy0.10gbpusd2.01561.96562.02522007.07.02 18:212.01620.000.000.00126.54
29986282007.07.02 18:18buy0.10gbpusd2.01531.96532.02492007.07.02 18:202.01590.000.000.00126.55
29986192007.07.02 18:16buy0.10gbpusd2.01561.96562.02522007.07.02 18:212.01610.000.000.00105.45
29985932007.07.02 18:14buy0.10gbpusd2.01571.96572.02532007.07.02 18:212.01610.000.000.0084.36
29985772007.07.02 18:12buy0.10gbpusd2.01561.96562.02522007.07.02 18:212.01620.000.000.00126.54
29985692007.07.02 18:11buy0.10gbpusd2.01551.96552.02512007.07.02 18:212.01620.000.000.00147.64
29985542007.07.02 18:09buy0.10gbpusd2.01561.96562.02522007.07.02 18:212.01630.000.000.00147.65
29985402007.07.02 18:08buy0.10gbpusd2.01551.96552.02512007.07.02 18:202.01610.000.000.00126.55
29985382007.07.02 18:07buy0.10gbpusd2.01561.96562.02522007.07.02 18:212.01620.000.000.00126.55
29985202007.07.02 18:05buy0.10gbpusd2.01561.96562.02522007.07.02 18:212.01630.000.000.00147.65
29985082007.07.02 18:04buy0.10gbpusd2.01601.96602.02562007.07.02 18:212.01660.000.000.00126.54
29985032007.07.02 18:03buy0.10gbpusd2.01611.96612.02572007.07.02 18:222.01660.000.000.00105.45
29984942007.07.02 18:02buy0.10gbpusd2.01611.96612.02572007.07.02 18:222.01640.000.000.0063.27
29984892007.07.02 18:01buy0.10gbpusd2.01631.96632.02592007.07.02 18:222.01660.000.000.0063.26
29984882007.07.02 18:00buy0.10gbpusd2.01641.96642.02602007.07.02 18:222.01660.000.000.0042.17
29984772007.07.02 17:59buy0.10gbpusd2.01631.96632.02592007.07.02 18:222.01670.000.000.0084.35
29984662007.07.02 17:58buy0.10gbpusd2.01601.96602.02562007.07.02 18:212.01640.000.000.0084.36
29984582007.07.02 17:57buy0.10gbpusd2.01601.96602.02562007.07.02 18:212.01630.000.000.0063.27
29984412007.07.02 17:56buy0.10gbpusd2.01641.96642.02602007.07.02 18:222.01670.000.000.0063.26
29984352007.07.02 17:55buy0.10gbpusd2.01651.96652.02612007.07.02 18:232.01660.000.000.0021.08
29984242007.07.02 17:54buy0.10gbpusd2.01651.96652.02612007.07.02 18:232.01660.000.000.0021.08
29984172007.07.02 17:53buy0.10gbpusd2.01651.96652.02612007.07.02 18:232.01660.000.000.0021.09
29984142007.07.02 17:52buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.02 18:272.01710.000.000.0084.30
29984072007.07.02 17:50buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.02 18:272.01700.000.000.0063.22
29983942007.07.02 17:49buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 18:372.01710.000.000.0063.24
29983802007.07.02 17:48buy0.10gbpusd2.01661.96662.02622007.07.02 18:262.01700.000.000.0084.31
29983722007.07.02 17:47buy0.10gbpusd2.01661.96662.02622007.07.02 18:262.01680.000.000.0042.16
29983692007.07.02 17:46buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.02 18:272.01710.000.000.0084.30
29983652007.07.02 17:45buy0.10gbpusd2.01641.96642.02602007.07.02 17:482.01660.000.000.0042.19
29983602007.07.02 17:44buy0.10gbpusd2.01631.96632.02592007.07.02 17:482.01640.000.000.0021.10
29983462007.07.02 17:43buy0.10gbpusd2.01611.96612.02572007.07.02 17:452.01620.000.000.0021.09
29983402007.07.02 17:42buy0.10gbpusd2.01601.96602.02562007.07.02 17:452.01610.000.000.0021.09
29983362007.07.02 17:41buy0.10gbpusd2.01661.96662.02622007.07.02 18:262.01670.000.000.0021.08
29983282007.07.02 17:40buy0.10gbpusd2.01651.96652.02612007.07.02 17:482.01670.000.000.0042.18
29983252007.07.02 17:39buy0.10gbpusd2.01641.96642.02602007.07.02 17:482.01660.000.000.0042.19
29983202007.07.02 17:38buy0.10gbpusd2.01631.96632.02592007.07.02 17:472.01640.000.000.0021.10
29983062007.07.02 17:37buy0.10gbpusd2.01631.96632.02592007.07.02 17:462.01640.000.000.0021.09
29982992007.07.02 17:36buy0.10gbpusd2.01661.96662.02622007.07.02 17:482.01670.000.000.0021.09
29982862007.07.02 17:35buy0.10gbpusd2.01701.96702.02662007.07.02 18:202.01570.000.000.00-274.20
29982732007.07.02 17:34buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 18:372.01700.000.000.0042.16
29982622007.07.02 17:33buy0.10gbpusd2.01671.96672.02632007.07.02 18:272.01720.000.000.00105.37
29982472007.07.02 17:32buy0.10gbpusd2.01681.96682.02642007.07.02 18:272.01700.000.000.0042.15
29982392007.07.02 17:31buy0.10gbpusd2.01661.96662.02622007.07.02 17:322.01670.000.000.0021.08
29982192007.07.02 17:30buy0.10gbpusd2.01531.96532.02492007.07.02 17:302.01560.000.000.0063.28
29982122007.07.02 17:29buy0.10gbpusd2.01551.96552.02512007.07.02 17:302.01570.000.000.0042.19
29982012007.07.02 17:28buy0.10gbpusd2.01511.96512.02472007.07.02 17:292.01520.000.000.0021.09
29981962007.07.02 17:27buy0.10gbpusd2.01531.96532.02492007.07.02 17:302.01550.000.000.0042.19
29981852007.07.02 17:26buy0.10gbpusd2.01511.96512.02472007.07.02 17:292.01530.000.000.0042.19
29981742007.07.02 17:24buy0.10gbpusd2.01481.96482.02442007.07.02 17:272.01490.000.000.0021.10
29981612007.07.02 17:23buy0.10gbpusd2.01491.96492.02452007.07.02 17:272.01510.000.000.0042.20
29981462007.07.02 17:22buy0.10gbpusd2.01481.96482.02442007.07.02 17:262.01490.000.000.0021.10
29981372007.07.02 17:21buy0.10gbpusd2.01461.96462.02422007.07.02 17:262.01470.000.000.0021.10
29981342007.07.02 17:20buy0.10gbpusd2.01411.96412.02372007.07.02 17:212.01450.000.000.0084.41
29981222007.07.02 17:19buy0.10gbpusd2.01371.96372.02332007.07.02 17:212.01420.000.000.00105.54
29981192007.07.02 17:18buy0.10gbpusd2.01401.96402.02362007.07.02 17:212.01440.000.000.0084.41
29980982007.07.02 17:16buy0.10gbpusd2.01371.96372.02332007.07.02 17:202.01410.000.000.0084.43
29980692007.07.02 17:15buy0.10gbpusd2.01361.96362.02322007.07.02 17:202.01380.000.000.0042.21
29980502007.07.02 17:14buy0.10gbpusd2.01331.96332.02292007.07.02 17:182.01360.000.000.0063.32
29980242007.07.02 17:12buy0.10gbpusd2.01361.96362.02322007.07.02 17:202.01370.000.000.0021.11
29980152007.07.02 17:11buy0.10gbpusd2.01331.96332.02292007.07.02 17:182.01360.000.000.0063.32
29980022007.07.02 17:10buy0.10gbpusd2.01361.96362.02322007.07.02 17:202.01370.000.000.0021.11
29979832007.07.02 17:09buy0.10gbpusd2.01371.96372.02332007.07.02 17:202.01400.000.000.0063.32
29979762007.07.02 17:08buy0.10gbpusd2.01381.96382.02342007.07.02 17:212.01440.000.000.00126.62
29979732007.07.02 17:07buy0.10gbpusd2.01371.96372.02332007.07.02 17:202.01410.000.000.0084.43
29979462007.07.02 17:05buy0.10gbpusd2.01381.96382.02342007.07.02 17:212.01430.000.000.00105.54
29979332007.07.02 17:04buy0.10gbpusd2.01371.96372.02332007.07.02 17:202.01400.000.000.0063.32
29979182007.07.02 17:03buy0.10gbpusd2.01401.96402.02362007.07.02 17:212.01450.000.000.00105.51
29979092007.07.02 17:02buy0.10gbpusd2.01421.96422.02382007.07.02 17:212.01430.000.000.0021.10
29978962007.07.02 17:01buy0.10gbpusd2.01451.96452.02412007.07.02 17:262.01470.000.000.0042.20
29978752007.07.02 17:00buy0.10gbpusd2.01361.96362.02322007.07.02 17:002.01400.000.000.0084.40
29978642007.07.02 16:59buy0.10gbpusd2.01361.96362.02322007.07.02 17:002.01410.000.000.00105.50
29978452007.07.02 16:58buy0.10gbpusd2.01301.96302.02262007.07.02 16:592.01330.000.000.0063.30
29978342007.07.02 16:57buy0.10gbpusd2.01321.96322.02282007.07.02 17:002.01410.000.000.00189.90
29978222007.07.02 16:56buy0.10gbpusd2.01341.96342.02302007.07.02 17:002.01380.000.000.0084.40
29978142007.07.02 16:55buy0.10gbpusd2.01341.96342.02302007.07.02 17:002.01400.000.000.00126.60
29978012007.07.02 16:54buy0.10gbpusd2.01381.96382.02342007.07.02 17:002.01400.000.000.0042.20
29977852007.07.02 16:53buy0.10gbpusd2.01381.96382.02342007.07.02 17:002.01400.000.000.0042.20
29977732007.07.02 16:52buy0.10gbpusd2.01421.96422.02382007.07.02 17:212.01440.000.000.0042.21
29977582007.07.02 16:51buy0.10gbpusd2.01241.96242.02202007.07.02 16:512.01260.000.000.0042.23
29977502007.07.02 16:50buy0.10gbpusd2.01181.96182.02142007.07.02 16:512.01220.000.000.0084.46
29977452007.07.02 16:49buy0.10gbpusd2.01171.96172.02132007.07.02 16:502.01210.000.000.0084.47
29977392007.07.02 16:48buy0.10gbpusd2.01151.96152.02112007.07.02 16:502.01210.000.000.00126.71
29977282007.07.02 16:46buy0.10gbpusd2.01171.96172.02132007.07.02 16:502.01200.000.000.0063.35
29977162007.07.02 16:45buy0.10gbpusd2.01181.96182.02142007.07.02 16:512.01200.000.000.0042.23
29977002007.07.02 16:44buy0.10gbpusd2.01181.96182.02142007.07.02 16:502.01210.000.000.0063.35
29976832007.07.02 16:42buy0.10gbpusd2.01181.96182.02142007.07.02 16:502.01220.000.000.0084.46
29976652007.07.02 16:40buy0.10gbpusd2.01171.96172.02132007.07.02 16:502.01210.000.000.0084.47
29976562007.07.02 16:39buy0.10gbpusd2.01191.96192.02152007.07.02 16:512.01230.000.000.0084.45
29976262007.07.02 16:38buy0.10gbpusd2.01241.96242.02202007.07.02 16:512.01250.000.000.0021.12
29976182007.07.02 16:37buy0.10gbpusd2.01231.96232.02192007.07.02 16:512.01240.000.000.0021.12
29976012007.07.02 16:36buy0.10gbpusd2.01271.96272.02232007.07.02 16:512.01280.000.000.0021.11
29975932007.07.02 16:35buy0.10gbpusd2.01281.96282.02242007.07.02 16:512.01300.000.000.0042.22
29975802007.07.02 16:34buy0.10gbpusd2.01271.96272.02232007.07.02 16:512.01280.000.000.0021.11
29975662007.07.02 16:33buy0.10gbpusd2.01261.96262.02222007.07.02 16:512.01280.000.000.0042.22
29975552007.07.02 16:32buy0.10gbpusd2.01271.96272.02232007.07.02 16:512.01280.000.000.0021.11
29975352007.07.02 16:31buy0.10gbpusd2.01261.96262.02222007.07.02 16:512.01280.000.000.0042.22
29975282007.07.02 16:30buy0.10gbpusd2.01241.96242.02202007.07.02 16:312.01250.000.000.0021.12
29975072007.07.02 16:29buy0.10gbpusd2.01211.96212.02172007.07.02 16:312.01250.000.000.0084.45
29974932007.07.02 16:28buy0.10gbpusd2.01191.96192.02152007.07.02 16:312.01230.000.000.0084.45
29974862007.07.02 16:27buy0.10gbpusd2.01181.96182.02142007.07.02 16:302.01190.000.000.0021.11
29974772007.07.02 16:26buy0.10gbpusd2.01141.96142.02102007.07.02 16:282.01170.000.000.0063.35
29974712007.07.02 16:25buy0.10gbpusd2.01151.96152.02112007.07.02 16:292.01210.000.000.00126.66
29974532007.07.02 16:24buy0.10gbpusd2.01151.96152.02112007.07.02 16:292.01220.000.000.00147.77
29974462007.07.02 16:23buy0.10gbpusd2.01181.96182.02142007.07.02 16:302.01200.000.000.0042.22
29974292007.07.02 16:22buy0.10gbpusd2.01171.96172.02132007.07.02 16:302.01200.000.000.0063.33
29974212007.07.02 16:21buy0.10gbpusd2.01181.96182.02142007.07.02 16:302.01190.000.000.0021.11
29974082007.07.02 16:20buy0.10gbpusd2.01191.96192.02152007.07.02 16:302.01200.000.000.0021.11
29973972007.07.02 16:19buy0.10gbpusd2.01171.96172.02132007.07.02 16:292.01210.000.000.0084.44
29973882007.07.02 16:18buy0.10gbpusd2.01141.96142.02102007.07.02 16:272.01150.000.000.0021.12
29973822007.07.02 16:17buy0.10gbpusd2.01131.96132.02092007.07.02 16:212.01140.000.000.0021.11
29973762007.07.02 16:16buy0.10gbpusd2.01151.96152.02112007.07.02 16:292.01210.000.000.00126.66
29973672007.07.02 16:15buy0.10gbpusd2.01171.96172.02132007.07.02 16:292.01200.000.000.0063.33
29973642007.07.02 16:14buy0.10gbpusd2.01171.96172.02132007.07.02 16:292.01220.000.000.00105.55
29973542007.07.02 16:13buy0.10gbpusd2.01141.96142.02102007.07.02 16:272.01150.000.000.0021.11
29973342007.07.02 16:12buy0.10gbpusd2.01151.96152.02112007.07.02 16:292.01220.000.000.00147.77
29973082007.07.02 16:11buy0.10gbpusd2.01141.96142.02102007.07.02 16:262.01150.000.000.0021.12
29973022007.07.02 16:10buy0.10gbpusd2.01101.96102.02062007.07.02 16:142.01130.000.000.0063.35
29972152007.07.02 16:00buy0.10gbpusd2.01061.96062.02022007.07.02 16:102.01070.000.000.0021.12
29972112007.07.02 15:59buy0.10gbpusd2.01061.96062.02022007.07.02 16:102.01090.000.000.0063.39
29972042007.07.02 15:58buy0.10gbpusd2.01071.96072.02032007.07.02 16:112.01100.000.000.0063.34
29971322007.07.02 15:42buy0.10gbpusd2.01051.96052.02012007.07.02 16:102.01060.000.000.0021.13
29967972007.07.02 14:55buy0.10gbpusd2.01021.96022.01982007.07.02 15:582.01050.000.000.0063.38
29967842007.07.02 14:53buy0.10gbpusd2.00991.95992.01952007.07.02 15:582.01050.000.000.00126.77
29967742007.07.02 14:52buy0.10gbpusd2.01031.96032.01992007.07.02 16:102.01060.000.000.0063.40
29967652007.07.02 14:51buy0.10gbpusd2.01031.96032.01992007.07.02 16:102.01060.000.000.0063.40
29967572007.07.02 14:50buy0.10gbpusd2.01021.96022.01982007.07.02 15:582.01050.000.000.0063.38
29967512007.07.02 14:49buy0.10gbpusd2.01051.96052.02012007.07.02 16:102.01060.000.000.0021.13
29967452007.07.02 14:48buy0.10gbpusd2.01051.96052.02012007.07.02 16:102.01060.000.000.0021.13
29967332007.07.02 14:47buy0.10gbpusd2.01041.96042.02002007.07.02 16:102.01060.000.000.0042.27
29967242007.07.02 14:46buy0.10gbpusd2.01041.96042.02002007.07.02 16:102.01060.000.000.0042.27
29967122007.07.02 14:45buy0.10gbpusd2.01061.96062.02022007.07.02 16:102.01070.000.000.0021.13
29967062007.07.02 14:44buy0.10gbpusd2.01071.96072.02032007.07.02 16:112.01110.000.000.0084.49
29966932007.07.02 14:43buy0.10gbpusd2.01091.96092.02052007.07.02 16:122.01110.000.000.0042.22
29966842007.07.02 14:42buy0.10gbpusd2.01071.96072.02032007.07.02 16:112.01100.000.000.0063.37
29966772007.07.02 14:41buy0.10gbpusd2.01091.96092.02052007.07.02 16:122.01130.000.000.0084.44
29966692007.07.02 14:40buy0.10gbpusd2.01101.96102.02062007.07.02 16:132.01110.000.000.0021.11
29966622007.07.02 14:39buy0.10gbpusd2.01091.96092.02052007.07.02 16:112.01110.000.000.0042.22
29966502007.07.02 14:38buy0.10gbpusd2.01131.96132.02092007.07.02 16:212.01150.000.000.0042.23
29966452007.07.02 14:37buy0.10gbpusd2.01131.96132.02092007.07.02 16:212.01140.000.000.0021.11
29966412007.07.02 14:36buy0.10gbpusd2.01111.96112.02072007.07.02 16:182.01130.000.000.0042.23
29966372007.07.02 14:35buy0.10gbpusd2.01101.96102.02062007.07.02 16:132.01110.000.000.0021.11
29966322007.07.02 14:34buy0.10gbpusd2.01111.96112.02072007.07.02 16:152.01130.000.000.0042.23
29966312007.07.02 14:33buy0.10gbpusd2.01131.96132.02092007.07.02 16:212.01150.000.000.0042.23
29966182007.07.02 14:32buy0.10gbpusd2.01131.96132.02092007.07.02 16:212.01140.000.000.0021.11
29966152007.07.02 14:31buy0.10gbpusd2.01131.96132.02092007.07.02 16:202.01150.000.000.0042.23
29966072007.07.02 14:30buy0.10gbpusd2.01141.96142.02102007.07.02 16:262.01150.000.000.0021.12
29965942007.07.02 14:29buy0.10gbpusd2.01151.96152.02112007.07.02 16:292.01210.000.000.00126.67
29965892007.07.02 14:27buy0.10gbpusd2.01111.96112.02072007.07.02 16:152.01130.000.000.0042.23
29965862007.07.02 14:26buy0.10gbpusd2.01111.96112.02072007.07.02 16:152.01130.000.000.0042.23
29965742007.07.02 14:25buy0.10gbpusd2.01111.96112.02072007.07.02 16:152.01140.000.000.0063.35
29965602007.07.02 14:24buy0.10gbpusd2.01111.96112.02072007.07.02 16:152.01150.000.000.0084.46
29965542007.07.02 14:23buy0.10gbpusd2.01131.96132.02092007.07.02 16:202.01180.000.000.00105.59
29965412007.07.02 14:22buy0.10gbpusd2.01151.96152.02112007.07.02 16:292.01200.000.000.00105.56
29965342007.07.02 14:21buy0.10gbpusd2.01111.96112.02072007.07.02 16:152.01140.000.000.0063.35
29965242007.07.02 14:20buy0.10gbpusd2.01151.96152.02112007.07.02 16:292.01190.000.000.0084.45
29965152007.07.02 14:19buy0.10gbpusd2.01131.96132.02092007.07.02 16:202.01150.000.000.0042.24
29964852007.07.02 14:16buy0.10gbpusd2.01101.96102.02062007.07.02 14:202.01130.000.000.0063.41
29964762007.07.02 14:15buy0.10gbpusd2.01131.96132.02092007.07.02 16:192.01140.000.000.0021.12
29964752007.07.02 14:14buy0.10gbpusd2.01101.96102.02062007.07.02 14:202.01110.000.000.0021.14
29964672007.07.02 14:13buy0.10gbpusd2.01071.96072.02032007.07.02 14:152.01090.000.000.0042.26
29964602007.07.02 14:12buy0.10gbpusd2.01021.96022.01982007.07.02 14:132.01050.000.000.0063.40
29964542007.07.02 14:11buy0.10gbpusd2.01021.96022.01982007.07.02 14:132.01050.000.000.0063.40
29964432007.07.02 14:10buy0.10gbpusd2.01021.96022.01982007.07.02 14:132.01060.000.000.0084.53
29964332007.07.02 14:09buy0.10gbpusd2.01041.96042.02002007.07.02 14:142.01060.000.000.0042.27
29964222007.07.02 14:08buy0.10gbpusd2.01031.96032.01992007.07.02 14:142.01060.000.000.0063.40
29964112007.07.02 14:07buy0.10gbpusd2.01021.96022.01982007.07.02 14:132.01050.000.000.0063.40
29963982007.07.02 14:06buy0.10gbpusd2.01071.96072.02032007.07.02 14:152.01100.000.000.0063.40
29963852007.07.02 14:05buy0.10gbpusd2.01091.96092.02052007.07.02 14:192.01100.000.000.0021.14
29963802007.07.02 14:04buy0.10gbpusd2.01071.96072.02032007.07.02 14:152.01090.000.000.0042.27
29963762007.07.02 14:03buy0.10gbpusd2.01141.96142.02102007.07.02 16:232.01150.000.000.0021.12
29963662007.07.02 14:02buy0.10gbpusd2.01111.96112.02072007.07.02 16:152.01130.000.000.0042.23
29963542007.07.02 14:01buy0.10gbpusd2.01111.96112.02072007.07.02 16:142.01150.000.000.0084.46
29963452007.07.02 14:00buy0.10gbpusd2.01111.96112.02072007.07.02 16:142.01140.000.000.0063.35
29963222007.07.02 13:59buy0.10gbpusd2.01151.96152.02112007.07.02 16:292.01180.000.000.0063.34
29962632007.07.02 13:56buy0.10gbpusd2.01141.96142.02102007.07.02 16:222.01150.000.000.0021.12
29962202007.07.02 13:54buy0.10gbpusd2.01151.96152.02112007.07.02 16:292.01170.000.000.0042.23
29962052007.07.02 13:53buy0.10gbpusd2.01151.96152.02112007.07.02 16:282.01170.000.000.0042.22
29961882007.07.02 13:52buy0.10gbpusd2.01091.96092.02052007.07.02 13:562.01100.000.000.0021.13
29961692007.07.02 13:51buy0.10gbpusd2.01061.96062.02022007.07.02 13:562.01100.000.000.0084.52
29961572007.07.02 13:50buy0.10gbpusd2.01051.96052.02012007.07.02 13:542.01100.000.000.00105.63
29961382007.07.02 13:49buy0.10gbpusd2.01051.96052.02012007.07.02 13:542.01110.000.000.00126.76
29961222007.07.02 13:48buy0.10gbpusd2.01031.96032.01992007.07.02 13:522.01070.000.000.0084.51
29961022007.07.02 13:47buy0.10gbpusd2.01031.96032.01992007.07.02 13:522.01060.000.000.0063.39
29960842007.07.02 13:46buy0.10gbpusd2.01051.96052.02012007.07.02 13:542.01100.000.000.00105.62
29960692007.07.02 13:45buy0.10gbpusd2.01031.96032.01992007.07.02 13:522.01070.000.000.0084.52
29960522007.07.02 13:44buy0.10gbpusd2.01001.96002.01962007.07.02 13:452.01020.000.000.0042.29
29960412007.07.02 13:43buy0.10gbpusd2.00991.95992.01952007.07.02 13:452.01000.000.000.0021.15
29960302007.07.02 13:42buy0.10gbpusd2.01001.96002.01962007.07.02 13:452.01010.000.000.0021.15
29960132007.07.02 13:41buy0.10gbpusd2.01041.96042.02002007.07.02 13:532.01110.000.000.00147.88
29960022007.07.02 13:40buy0.10gbpusd2.01051.96052.02012007.07.02 13:542.01110.000.000.00126.77
29959802007.07.02 13:39buy0.10gbpusd2.01061.96062.02022007.07.02 13:562.01100.000.000.0084.52
29959742007.07.02 13:38buy0.10gbpusd2.01061.96062.02022007.07.02 13:562.01100.000.000.0084.52
29959722007.07.02 13:37buy0.10gbpusd2.01061.96062.02022007.07.02 13:562.01100.000.000.0084.52
29959672007.07.02 13:36buy0.10gbpusd2.01071.96072.02032007.07.02 13:562.01100.000.000.0063.39
29959592007.07.02 13:35buy0.10gbpusd2.01061.96062.02022007.07.02 13:562.01100.000.000.0084.52
29959542007.07.02 13:34buy0.10gbpusd2.01051.96052.02012007.07.02 13:532.01100.000.000.00105.64
29959482007.07.02 13:33buy0.10gbpusd2.01041.96042.02002007.07.02 13:532.01100.000.000.00126.75
29959452007.07.02 13:32buy0.10gbpusd2.01021.96022.01982007.07.02 13:342.01030.000.000.0021.13
29959392007.07.02 13:31buy0.10gbpusd2.01001.96002.01962007.07.02 13:342.01020.000.000.0042.27
29959312007.07.02 13:30buy0.10gbpusd2.01001.96002.01962007.07.02 13:342.01010.000.000.0021.13
29959262007.07.02 13:29buy0.10gbpusd2.01041.96042.02002007.07.02 13:532.01110.000.000.00147.88
29959192007.07.02 13:28buy0.10gbpusd2.01041.96042.02002007.07.02 13:532.01100.000.000.00126.76
29959182007.07.02 13:28buy0.10gbpusd2.01051.96052.02012007.07.02 13:532.01110.000.000.00126.75
29959062007.07.02 13:26buy0.10gbpusd2.01071.96072.02032007.07.02 13:562.01100.000.000.0063.39
29959022007.07.02 13:25buy0.10gbpusd2.01061.96062.02022007.07.02 13:562.01100.000.000.0084.52
29959002007.07.02 13:24buy0.10gbpusd2.01051.96052.02012007.07.02 13:532.01100.000.000.00105.62
29958902007.07.02 13:23buy0.10gbpusd2.01031.96032.01992007.07.02 13:522.01060.000.000.0063.40
29958852007.07.02 13:22buy0.10gbpusd2.01001.96002.01962007.07.02 13:232.01010.000.000.0021.14
29958792007.07.02 13:21buy0.10gbpusd2.01021.96022.01982007.07.02 13:252.01030.000.000.0021.13
29958752007.07.02 13:20buy0.10gbpusd2.01021.96022.01982007.07.02 13:242.01030.000.000.0021.14
29958702007.07.02 13:19buy0.10gbpusd2.01041.96042.02002007.07.02 13:522.01090.000.000.00105.64
29958562007.07.02 13:18buy0.10gbpusd2.01021.96022.01982007.07.02 13:242.01030.000.000.0021.14
29958532007.07.02 13:17buy0.10gbpusd2.01051.96052.02012007.07.02 13:532.01110.000.000.00126.76
29958402007.07.02 13:16buy0.10gbpusd2.00991.95992.01952007.07.02 13:172.01010.000.000.0042.30
29958152007.07.02 13:13buy0.10gbpusd2.00981.95982.01942007.07.02 13:172.01000.000.000.0042.30
29958042007.07.02 13:12buy0.10gbpusd2.00961.95962.01922007.07.02 13:162.00990.000.000.0063.45
29957942007.07.02 13:10buy0.10gbpusd2.00951.95952.01912007.07.02 13:162.00980.000.000.0063.46
29957852007.07.02 13:08buy0.10gbpusd2.00961.95962.01922007.07.02 13:162.01000.000.000.0084.60
29957782007.07.02 13:07buy0.10gbpusd2.00951.95952.01912007.07.02 13:162.00980.000.000.0063.46
29957672007.07.02 13:06buy0.10gbpusd2.00941.95942.01902007.07.02 13:132.00980.000.000.0084.61
29957602007.07.02 13:05buy0.10gbpusd2.00981.95982.01942007.07.02 13:172.01010.000.000.0063.45
29957512007.07.02 13:04buy0.10gbpusd2.00961.95962.01922007.07.02 13:162.00990.000.000.0063.45
29957452007.07.02 13:03buy0.10gbpusd2.00981.95982.01942007.07.02 13:172.01000.000.000.0042.30
29957312007.07.02 13:02buy0.10gbpusd2.00981.95982.01942007.07.02 13:172.01000.000.000.0042.30
29957222007.07.02 13:01buy0.10gbpusd2.01031.96032.01992007.07.02 13:522.01050.000.000.0042.27
29957122007.07.02 13:00buy0.10gbpusd2.01061.96062.02022007.07.02 13:562.01100.000.000.0084.52
29957062007.07.02 12:59buy0.10gbpusd2.01051.96052.02012007.07.02 13:532.01100.000.000.00105.63
29957042007.07.02 12:58buy0.10gbpusd2.01021.96022.01982007.07.02 12:592.01030.000.000.0021.16
29957012007.07.02 12:57buy0.10gbpusd2.01051.96052.02012007.07.02 13:532.01110.000.000.00126.76
29956992007.07.02 12:56buy0.10gbpusd2.01061.96062.02022007.07.02 13:562.01100.000.000.0084.52
29956932007.07.02 12:55buy0.10gbpusd2.01071.96072.02032007.07.02 13:562.01100.000.000.0063.39
29956882007.07.02 12:54buy0.10gbpusd2.01051.96052.02012007.07.02 13:532.01100.000.000.00105.62
29956842007.07.02 12:54buy0.10gbpusd2.01061.96062.02022007.07.02 13:562.01100.000.000.0084.52
29956772007.07.02 12:53buy0.10gbpusd2.01071.96072.02032007.07.02 13:562.01100.000.000.0063.39
29956732007.07.02 12:52buy0.10gbpusd2.01091.96092.02052007.07.02 13:132.00980.000.000.00-232.67
29956632007.07.02 12:50buy0.10gbpusd2.01071.96072.02032007.07.02 13:562.01100.000.000.0063.39
29956572007.07.02 12:49buy0.10gbpusd2.01061.96062.02022007.07.02 13:542.01110.000.000.00105.63
29956482007.07.02 12:47sell0.10gbpjpy246.34247.490.002007.07.03 03:00247.040.000.00-69.86-1 208.06
  0.00 0.00 -804.13 69 720.34
Closed P/L: 68 916.21
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
30468592007.07.11 13:00buy0.10gbpjpy247.28246.130.00 248.470.000.000.002 006.32
30520542007.07.11 21:09buy0.10gbpusd2.03421.98422.0438 2.03320.000.000.00-206.01
30520742007.07.11 21:10buy0.10gbpusd2.03431.98432.0439 2.03320.000.000.00-226.61
30520782007.07.11 21:11buy0.10gbpusd2.03421.98422.0438 2.03320.000.000.00-206.01
30520842007.07.11 21:12buy0.10gbpusd2.03441.98442.0440 2.03320.000.000.00-247.21
30520902007.07.11 21:14buy0.10gbpusd2.03421.98422.0438 2.03320.000.000.00-206.01
30520912007.07.11 21:15buy0.10gbpusd2.03431.98432.0439 2.03320.000.000.00-226.61
30520962007.07.11 21:16buy0.10gbpusd2.03421.98422.0438 2.03320.000.000.00-206.01
30521082007.07.11 21:19buy0.10gbpusd2.03421.98422.0438 2.03320.000.000.00-206.01
30521112007.07.11 21:20buy0.10gbpusd2.03441.98442.0440 2.03320.000.000.00-247.21
30521392007.07.11 21:25buy0.10gbpusd2.03461.98462.0442 2.03320.000.000.00-288.42
30521602007.07.11 21:28buy0.10gbpusd2.03431.98432.0439 2.03320.000.000.00-226.61
30521882007.07.11 21:33buy0.10gbpusd2.03421.98422.0438 2.03320.000.000.00-206.01
30521992007.07.11 21:34buy0.10gbpusd2.03401.98402.0436 2.03320.000.000.00-164.81
30522062007.07.11 21:35buy0.10gbpusd2.03421.98422.0438 2.03320.000.000.00-206.01
30522242007.07.11 21:37buy0.10gbpusd2.03381.98382.0434 2.03320.000.000.00-123.61
30522372007.07.11 21:38buy0.10gbpusd2.03391.98392.0435 2.03320.000.000.00-144.21
30522522007.07.11 21:40buy0.10gbpusd2.03391.98392.0435 2.03320.000.000.00-144.21
30522552007.07.11 21:41buy0.10gbpusd2.03361.98362.0432 2.03320.000.000.00-82.41
30522572007.07.11 21:42buy0.10gbpusd2.03401.98402.0436 2.03320.000.000.00-164.81
30522652007.07.11 21:43buy0.10gbpusd2.03381.98382.0434 2.03320.000.000.00-123.61
30522692007.07.11 21:44buy0.10gbpusd2.03381.98382.0434 2.03320.000.000.00-123.61
30522772007.07.11 21:45buy0.10gbpusd2.03361.98362.0432 2.03320.000.000.00-82.41
  0.00 0.00 0.00 -2 052.11
 Floating P/L: -2 052.11
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 68 916.21 Floating P/L: -2 052.11 Margin: 96 431.36
Balance: 268 916.21 Equity: 266 864.10 Free Margin: 170 432.74
 
Details:
Graph
Gross Profit: 116 834.55 Gross Loss: 47 918.34 Total Net Profit: 68 916.21
Profit Factor: 2.44 Expected Payoff: 33.92  
Absolute Drawdown: 126.90 Maximal Drawdown: 8 207.41 (3.45%) Relative Drawdown: 3.45% (8 207.41)
 
Total Trades: 2032 Short Positions (won %): 3 (33.33%) Long Positions (won %): 2029 (93.69%)
Profit Trades (% of total): 1902 (93.60%) Loss trades (% of total): 130 (6.40%)
Largest profit trade: 359.92 loss trade: -2 235.25
Average profit trade: 61.43 loss trade: -368.60
Maximum consecutive wins ($): 231 (11 823.56) consecutive losses ($): 13 (-5 599.52)
Maximal consecutive profit (count): 12 485.90 (158) consecutive loss (count): -5 599.52 (13)
Average consecutive wins: 36 consecutive losses: 3