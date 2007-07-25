Interbank FX, LLC

Account: 1471272 Name: Tim Ayles Currency: USD 2007 July 25, 15:52
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
447518732007.07.24 19:36sell0.40usdchf1.20300.00000.00002007.07.25 15:151.21540.000.00-3.76-408.10
447517282007.07.24 19:36buy0.40usdcad1.03700.00000.00002007.07.25 15:151.04430.000.000.90279.61
447516792007.07.24 19:36buy0.40nzdusd0.80570.00000.00002007.07.25 15:150.80220.000.001.30-140.00
447516132007.07.24 19:36sell0.40gbpusd2.06090.00000.00002007.07.25 15:162.04930.000.000.12464.00
447515832007.07.24 19:36buy0.40gbpjpy247.750.000.002007.07.25 15:16246.330.000.008.22-472.39
447514412007.07.24 19:36buy0.80gbpchf2.48000.00000.00002007.07.25 15:162.48870.000.0013.32572.98
447512242007.07.24 19:35sell0.80eurusd1.38210.00000.00002007.07.25 15:161.37040.000.004.32936.00
447510302007.07.24 19:35buy0.40eurjpy166.160.000.002007.07.25 15:16164.740.000.003.40-472.38
447507972007.07.24 19:35sell0.40eurgbp0.67040.00000.00002007.07.25 15:160.66880.000.001.96131.16
447506942007.07.24 19:35buy0.80eurchf1.66320.00000.00002007.07.25 15:161.66430.000.004.0472.44
447503832007.07.24 19:34sell0.40euraud1.56530.00000.00002007.07.25 15:161.55280.000.003.66441.40
447502562007.07.24 19:34sell0.40chfjpy99.910.000.002007.07.25 15:1699.030.000.00-1.34292.60
424534972007.07.10 15:10buy0.40nzdusd0.77960.00000.00002007.07.17 14:330.79110.000.009.10460.00
424534662007.07.10 15:10sell0.40usdchf1.20730.00000.00002007.07.17 14:331.20260.000.00-26.32156.33
424534572007.07.10 15:10buy0.40usdcad1.05150.00000.00002007.07.17 14:331.04300.000.006.30-325.98
424534462007.07.10 15:10sell0.40gbpusd2.02410.00000.00002007.07.17 14:332.04580.000.000.84-868.00
424534432007.07.10 15:10buy0.40gbpjpy247.300.000.002007.07.17 14:33250.030.000.0057.54893.33
424534392007.07.10 15:09buy0.80gbpchf2.44490.00000.00002007.07.17 14:342.45910.000.0093.24944.93
424534052007.07.10 15:09sell0.80eurusd1.37220.00000.00002007.07.17 14:331.37840.000.0030.24-496.00
424533682007.07.10 15:09buy0.40eurjpy167.650.000.002007.07.17 14:34168.470.000.0023.80268.33
424532772007.07.10 15:09sell0.40eurgbp0.67770.00000.00002007.07.17 14:340.67390.000.0013.72310.97
424532582007.07.10 15:08buy0.80eurchf1.65720.00000.00002007.07.17 14:341.65670.000.0028.28-33.27
424532332007.07.10 15:08sell0.40euraud1.59220.00000.00002007.07.17 14:331.57810.000.0025.62492.82
424532222007.07.10 15:08sell0.40chfjpy101.090.000.002007.07.17 14:33101.700.000.00-9.38-199.57
411608062007.07.02 14:24buy0.40usdcad1.05690.00000.00002007.07.03 14:211.05950.000.000.9098.16
411606772007.07.02 14:23buy0.40nzdusd0.78010.00000.00002007.07.03 14:210.78150.000.001.3056.00
411605362007.07.02 14:23sell0.40gbpusd2.01140.00000.00002007.07.03 14:212.01660.000.000.12-208.00
411603212007.07.02 14:23buy0.80gbpchf2.43580.00000.00002007.07.03 14:212.45120.000.0013.321 013.49
411602462007.07.02 14:23buy0.40gbpjpy246.310.000.002007.07.03 14:20246.530.000.008.2271.97
411600362007.07.02 14:22buy0.40eurjpy166.670.000.002007.07.03 14:20166.360.000.003.40-101.41
411599292007.07.02 14:22sell0.40eurgbp0.67660.00000.00002007.07.03 14:200.67490.000.001.96137.14
411597932007.07.02 14:22sell0.40euraud1.58770.00000.00002007.07.03 14:201.59230.000.003.66-157.32
411597872007.07.02 14:22sell0.40chfjpy101.070.000.002007.07.03 14:20100.630.000.00-1.34143.88
411597002007.07.02 14:21sell0.20usdchf1.21070.00000.00002007.07.03 14:201.21610.000.00-1.88-88.81
411594262007.07.02 14:21sell0.40eurusd1.36140.00000.00002007.07.03 14:201.36070.000.002.1628.00
411592442007.07.02 14:21buy0.40eurchf1.64850.00000.00002007.07.03 14:201.65410.000.002.02184.27
411588142007.07.02 14:20buy0.40eurchf1.64850.00000.00002007.07.03 14:201.65410.000.002.02184.25
411584922007.07.02 14:20sell0.40eurusd1.36120.00000.00002007.07.03 14:201.36070.000.002.1620.00
411580472007.07.02 14:19sell0.20usdchf1.21090.00000.00002007.07.03 14:201.21610.000.00-1.88-85.52
402251282007.06.27 06:13buy0.80usdcad1.07210.00000.00002007.06.28 17:311.06140.000.000.00-806.48
402251122007.06.27 06:13sell0.80usdchf1.22850.00000.00002007.06.28 17:311.23220.000.000.00-240.22
402250552007.06.27 06:13buy0.80nzdusd0.76380.00000.00002007.06.28 17:310.76920.000.000.00432.00
402250252007.06.27 06:12sell0.80gbpusd1.99670.00000.00002007.06.28 17:312.00200.000.000.00-424.00
402249802007.06.27 06:12buy0.80gbpjpy244.830.000.002007.06.28 17:31246.290.000.000.00949.06
402249332007.06.27 06:12buy1.60gbpchf2.45370.00000.00002007.06.28 17:312.46510.000.000.001 480.76
402248802007.06.27 06:12sell1.60eurusd1.34380.00000.00002007.06.28 17:311.34540.000.000.00-256.00
402248562007.06.27 06:11buy0.80eurjpy164.790.000.002007.06.28 17:31165.550.000.000.00494.07
402247952007.06.27 06:11sell0.80eurgbp0.67270.00000.00002007.06.28 17:310.67240.000.000.0048.05
402247132007.06.27 06:11buy1.60eurchf1.65050.00000.00002007.06.28 17:311.65680.000.000.00818.38
402246702007.06.27 06:10sell0.80euraud1.59730.00000.00002007.06.28 17:301.58940.000.000.00535.24
402246422007.06.27 06:10sell0.80chfjpy99.770.000.002007.06.28 17:3099.930.000.000.00-103.99
396483522007.06.22 17:20sell0.40usdchf1.23030.00000.00002007.06.28 17:301.23220.000.00-11.28-61.68
396483302007.06.22 17:20buy0.40usdcad1.06880.00000.00002007.06.28 17:301.06140.000.002.70-278.88
396483212007.06.22 17:20buy0.40nzdusd0.76610.00000.00002007.06.28 17:300.76910.000.003.90120.00
396483132007.06.22 17:19sell0.40gbpusd1.99790.00000.00002007.06.28 17:302.00190.000.000.36-160.00
396483072007.06.22 17:19buy0.40gbpjpy247.620.000.002007.06.28 17:30246.280.000.0024.66-435.56
396482892007.06.22 17:19buy0.80gbpchf2.45890.00000.00002007.06.28 17:302.46530.000.0039.96415.65
396482572007.06.22 17:19sell0.80eurusd1.34560.00000.00002007.06.28 17:301.34540.000.0012.9616.00
396482502007.06.22 17:19buy0.40eurjpy166.750.000.002007.06.28 17:30165.550.000.0010.20-390.05
396482422007.06.22 17:18sell0.40eurgbp0.67330.00000.00002007.06.28 17:300.67240.000.005.8872.07
396482362007.06.22 17:18buy0.80eurchf1.65590.00000.00002007.06.28 17:301.65700.000.0012.1271.44
396482242007.06.22 17:18sell0.40euraud1.58860.00000.00002007.06.28 17:301.58930.000.0010.98-23.72
396482122007.06.22 17:18sell0.40chfjpy100.660.000.002007.06.28 17:3099.930.000.00-4.02237.21
368393782007.06.05 19:51sell0.40usdchf1.21750.00000.00002007.06.10 22:521.23640.000.00-22.56-611.45
368393742007.06.05 19:51buy0.40usdcad1.06320.00000.00002007.06.10 22:521.06130.000.005.40-71.61
368393712007.06.05 19:51buy0.40nzdusd0.74980.00000.00002007.06.10 22:520.76090.000.007.80444.00
368393692007.06.05 19:51sell0.40gbpusd1.99200.00000.00002007.06.10 22:531.96790.000.000.72964.00
368393682007.06.05 19:51buy0.40gbpjpy241.840.000.002007.06.10 22:53239.370.000.0049.32-812.10
368393642007.06.05 19:50buy0.40eurjpy164.150.000.002007.06.10 22:53162.510.000.0020.40-539.29
368393522007.06.05 19:50sell0.40eurgbp0.67860.00000.00002007.06.10 22:530.67900.000.0011.76-31.48
368393452007.06.05 19:50buy0.80gbpchf2.42620.00000.00002007.06.10 22:532.43190.000.0079.92368.97
368393372007.06.05 19:50sell0.80eurusd1.35220.00000.00002007.06.10 22:531.33600.000.0025.921 296.00
368393332007.06.05 19:50buy0.80eurchf1.64680.00000.00002007.06.10 22:531.65110.000.0024.24278.34
368393292007.06.05 19:49sell0.40euraud1.61420.00000.00002007.06.10 22:531.58430.000.0021.961 009.06
368393272007.06.05 19:49sell0.40chfjpy99.640.000.002007.06.10 22:5398.460.000.00-8.04387.91
360908352007.05.29 19:21buy0.40nzdusd0.72630.00000.00002007.06.01 01:100.73770.000.006.50456.00
360908312007.05.29 19:21buy0.40usdcad1.07380.00000.00002007.06.01 01:101.07040.000.004.50-127.06
360908262007.05.29 19:21sell0.40usdchf1.22510.00000.00002007.06.01 01:101.22560.000.00-18.80-16.32
360908252007.05.29 19:21sell0.40gbpusd1.97960.00000.00002007.06.01 01:101.97990.000.000.60-12.00
360908232007.05.29 19:21buy0.40gbpjpy240.750.000.002007.06.01 01:10241.060.000.0041.10101.83
360908222007.05.29 19:21buy0.80gbpchf2.42610.00000.00002007.06.01 01:102.42560.000.0066.60-32.65
360908202007.05.29 19:20sell0.80eurusd1.34480.00000.00002007.06.01 01:101.34530.000.0021.60-40.00
360908182007.05.29 19:20buy0.40eurjpy163.530.000.002007.06.01 01:10163.810.000.0017.0091.98
360908152007.05.29 19:20sell0.40eurgbp0.67910.00000.00002007.06.01 01:100.67970.000.009.80-47.52
360908142007.05.29 19:20buy0.80eurchf1.64800.00000.00002007.06.01 01:101.64830.000.0020.2019.59
360908122007.05.29 19:20sell0.40euraud1.64280.00000.00002007.06.01 01:101.62460.000.0018.30603.15
360908062007.05.29 19:19sell0.40chfjpy99.190.000.002007.06.01 01:1099.410.000.00-6.70-72.25
348780392007.05.18 01:42balanceDeposit100 000.00
  0.00 0.00 831.22 10 713.76
Closed P/L: 11 544.98
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
348780712007.05.18 01:43sell0.20chfjpy98.800.000.00 99.110.000.00-42.21-51.51
348780732007.05.18 01:43sell0.20euraud1.63980.00000.0000 1.55330.000.00115.291 527.42
348780862007.05.18 01:44buy0.40eurchf1.65640.00000.0000 1.66480.000.00127.26276.63
348781112007.05.18 01:44sell0.20eurgbp0.68320.00000.0000 0.66850.000.0061.74603.02
348781262007.05.18 01:44buy0.20eurjpy163.720.000.00 164.940.000.00107.10202.76
348781512007.05.18 01:45sell0.40eurusd1.34910.00000.0000 1.37080.000.00136.08-868.00
348781602007.05.18 01:45buy0.40gbpchf2.42390.00000.0000 2.49080.000.00419.582 203.19
348781802007.05.18 01:45buy0.20gbpjpy239.570.000.00 246.790.000.00258.931 199.94
348782252007.05.18 01:45sell0.20gbpusd1.97400.00000.0000 2.05110.000.003.78-1 542.00
348782532007.05.18 01:45buy0.20nzdusd0.72930.00000.0000 0.80190.000.0040.951 452.00
348782662007.05.18 01:46buy0.20usdcad1.09940.00000.0000 1.04250.000.0028.35-1 091.61
348782762007.05.18 01:46sell0.20usdchf1.22740.00000.0000 1.21500.000.00-118.44204.12
  0.00 0.00 1 138.41 4 115.96
 Floating P/L: 5 254.37
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 11 544.98 Floating P/L: 5 254.37 Margin: 1 500.00
Balance: 111 544.98 Equity: 116 799.35 Free Margin: 115 299.35
 
Details:
Graph
Gross Profit: 20 981.59 Gross Loss: 9 436.61 Total Net Profit: 11 544.98
Profit Factor: 2.22 Expected Payoff: 132.70  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 1 470.70 (1.37%)  
 
Total Trades: 87 Short Positions (won %): 44 (50.00%) Long Positions (won %): 43 (67.44%)
Profit Trades (% of total): 51 (58.62%) Loss trades (% of total): 36 (41.38%)
Largest profit trade: 1 480.76 loss trade: -867.16
Average profit trade: 411.40 loss trade: -262.13
Maximum consecutive wins ($): 6 (3 717.47) consecutive losses ($): 3 (-1 470.70)
Maximal consecutive profit (count): 3 717.47 (6) consecutive loss (count): -1 470.70 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2