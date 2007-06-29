Interbank FX, LLC

Account: 1524462 Name: D'Al Currency: USD 2007 July 10, 22:14
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
407536312007.06.29 01:47balanceDeposit1 000.00
407537032007.06.29 01:47buy1.00usdjpym123.24123.04123.442007.06.29 04:11123.440.000.000.0016.20
408735892007.06.29 13:31buy1.00eurusdm1.35201.35001.35402007.06.29 17:001.35400.000.000.0020.00
411417462007.07.02 13:13buy1.00eurusdm1.35971.35771.36172007.07.02 14:211.36170.000.000.0020.00
411747492007.07.02 14:55buy1.00eurusdm1.36251.36051.36452007.07.03 07:511.36050.000.00-0.61-20.00
411755692007.07.02 14:58sell1.00usdcadm1.05471.05671.05272007.07.02 19:081.05670.000.000.00-18.93
416449422007.07.05 02:49buy1.00usdjpym122.72122.52122.922007.07.05 08:12122.520.000.000.00-16.32
416450762007.07.05 02:50buy1.00gbpjpym247.43247.23247.632007.07.05 07:38247.230.000.000.00-16.30
418562932007.07.06 00:21sell2.00eurusdm1.35931.36131.35732007.07.06 12:341.35730.000.000.0040.00
418564242007.07.06 00:22buy2.00usdjpym122.97122.77123.172007.07.06 00:25122.940.000.000.00-4.88
418566222007.07.06 00:24sell2.00usdcadm1.05631.05831.05432007.07.06 11:001.05430.000.000.0037.94
418568982007.07.06 00:26buy2.00usdjpym122.97122.77123.172007.07.06 05:35123.170.000.000.0032.48
419722222007.07.06 13:13buy2.00usdjpym123.35123.15123.552007.07.06 14:23123.150.000.000.00-32.48
419737802007.07.06 13:14sell1.00usdcadm1.04911.05111.04712007.07.06 14:361.04710.000.000.0019.10
419745792007.07.06 13:15buy1.00eurchfm1.65931.65731.66132007.07.09 09:031.65730.000.000.51-16.45
419747202007.07.06 13:16buy1.00gbpjpym247.95247.75248.152007.07.06 13:19247.750.000.000.00-16.21
419804662007.07.06 13:29buy2.00gbpjpym247.90247.70248.102007.07.06 13:36247.700.000.000.00-32.43
419850322007.07.06 13:51buy3.00gbpjpym247.82247.62248.022007.07.06 14:36248.020.000.000.0048.72
421052662007.07.09 04:45buy1.00usdjpym123.66123.46123.862007.07.09 07:31123.460.000.000.00-16.20
421100612007.07.09 05:30buy2.00gbpjpym248.67248.47248.872007.07.09 06:15248.470.000.000.00-32.35
422008552007.07.09 13:39sell2.00eurchfm1.65711.65911.65512007.07.10 11:471.65510.000.00-1.3433.01
422123812007.07.09 15:01sell2.00usdjpym123.27123.47123.072007.07.09 22:07123.470.000.00-2.86-32.40
422757372007.07.10 04:43buy1.00usdcadm1.05161.04961.05362007.07.10 07:001.04960.000.000.00-19.05
424224202007.07.10 13:54sell3.00gbpjpym247.37247.67247.272007.07.10 14:45247.270.000.000.0024.58
424233382007.07.10 13:56sell3.00usdjpym122.37122.57122.172007.07.10 14:33122.170.000.000.0049.11
424237752007.07.10 13:57buy1.00eurusdm1.37101.36901.37302007.07.10 14:331.37300.000.000.0020.00
424240322007.07.10 13:58sell1.00eurchfm1.65431.65631.65232007.07.10 14:551.65630.000.000.00-16.57
424566582007.07.10 15:25sell2.00usdjpym122.21122.41122.012007.07.10 19:05122.010.000.000.0032.78
424568002007.07.10 15:25sell2.00gbpjpym247.30247.50247.102007.07.10 15:38247.500.000.000.00-32.74
424568652007.07.10 15:26buy2.00usdcadm1.05171.04971.05372007.07.10 20:571.05370.000.000.0037.96
424570562007.07.10 15:27buy1.00eurusdm1.37181.36981.37382007.07.10 20:271.37380.000.000.0020.00
424593112007.07.10 15:39sell3.00gbpjpym247.43247.63247.232007.07.10 19:12247.230.000.000.0049.18
424884922007.07.10 18:20sell2.00eurchfm1.65471.65671.65272007.07.10 20:451.65270.000.000.0033.26
424984262007.07.10 19:31sell2.00gbpjpym247.25247.45247.052007.07.10 20:42247.050.000.000.0032.81
425004462007.07.10 19:50sell1.00usdjpym122.00122.20121.802007.07.10 20:50121.800.000.000.0016.42
425094532007.07.10 20:31buy1.00eurusdm1.37401.37201.37602007.07.10 21:511.37600.000.00-0.6120.00
425136342007.07.10 20:49sell1.00eurchfm1.65251.65451.65052007.07.10 21:521.65450.000.00-0.67-16.64
425171492007.07.10 21:00sell1.00usdjpym121.74121.94121.542007.07.10 21:36121.540.000.00-1.4316.46
  0.00 0.00 -7.01 280.06
Closed P/L: 273.05
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
425315552007.07.10 21:57sell2.00eurchfm1.65251.65451.6505 1.65300.000.000.00-8.33
  0.00 0.00 0.00 -8.33
 Floating P/L: -8.33
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 273.05 Floating P/L: -8.33 Margin: 100.00
Balance: 1 273.05 Equity: 1 264.72 Free Margin: 1 164.72
 
Details:
Graph
Gross Profit: 616.63 Gross Loss: 343.58 Total Net Profit: 273.05
Profit Factor: 1.79 Expected Payoff: 7.38  
Absolute Drawdown: 42.52 Maximal Drawdown: 132.10 (12.12%) Relative Drawdown: 12.12% (132.10)
 
Total Trades: 37 Short Positions (won %): 17 (70.59%) Long Positions (won %): 20 (45.00%)
Profit Trades (% of total): 21 (56.76%) Loss trades (% of total): 16 (43.24%)
Largest profit trade: 49.18 loss trade: -35.26
Average profit trade: 29.36 loss trade: -21.47
Maximum consecutive wins ($): 9 (256.83) consecutive losses ($): 5 (-118.80)
Maximal consecutive profit (count): 256.83 (9) consecutive loss (count): -118.80 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3