|Account: 1524462
|Name: D'Al
|Currency: USD
|2007 July 10, 22:14
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|40753631
|2007.06.29 01:47
|balance
|Deposit
|1 000.00
|40753703
|2007.06.29 01:47
|buy
|1.00
|usdjpym
|123.24
|123.04
|123.44
|2007.06.29 04:11
|123.44
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|40873589
|2007.06.29 13:31
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3520
|1.3500
|1.3540
|2007.06.29 17:00
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|41141746
|2007.07.02 13:13
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3597
|1.3577
|1.3617
|2007.07.02 14:21
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|41174749
|2007.07.02 14:55
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3625
|1.3605
|1.3645
|2007.07.03 07:51
|1.3605
|0.00
|0.00
|-0.61
|-20.00
|41175569
|2007.07.02 14:58
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.0547
|1.0567
|1.0527
|2007.07.02 19:08
|1.0567
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.93
|41644942
|2007.07.05 02:49
|buy
|1.00
|usdjpym
|122.72
|122.52
|122.92
|2007.07.05 08:12
|122.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.32
|41645076
|2007.07.05 02:50
|buy
|1.00
|gbpjpym
|247.43
|247.23
|247.63
|2007.07.05 07:38
|247.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.30
|41856293
|2007.07.06 00:21
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3593
|1.3613
|1.3573
|2007.07.06 12:34
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|41856424
|2007.07.06 00:22
|buy
|2.00
|usdjpym
|122.97
|122.77
|123.17
|2007.07.06 00:25
|122.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.88
|41856622
|2007.07.06 00:24
|sell
|2.00
|usdcadm
|1.0563
|1.0583
|1.0543
|2007.07.06 11:00
|1.0543
|0.00
|0.00
|0.00
|37.94
|41856898
|2007.07.06 00:26
|buy
|2.00
|usdjpym
|122.97
|122.77
|123.17
|2007.07.06 05:35
|123.17
|0.00
|0.00
|0.00
|32.48
|41972222
|2007.07.06 13:13
|buy
|2.00
|usdjpym
|123.35
|123.15
|123.55
|2007.07.06 14:23
|123.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.48
|41973780
|2007.07.06 13:14
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.0491
|1.0511
|1.0471
|2007.07.06 14:36
|1.0471
|0.00
|0.00
|0.00
|19.10
|41974579
|2007.07.06 13:15
|buy
|1.00
|eurchfm
|1.6593
|1.6573
|1.6613
|2007.07.09 09:03
|1.6573
|0.00
|0.00
|0.51
|-16.45
|41974720
|2007.07.06 13:16
|buy
|1.00
|gbpjpym
|247.95
|247.75
|248.15
|2007.07.06 13:19
|247.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.21
|41980466
|2007.07.06 13:29
|buy
|2.00
|gbpjpym
|247.90
|247.70
|248.10
|2007.07.06 13:36
|247.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.43
|41985032
|2007.07.06 13:51
|buy
|3.00
|gbpjpym
|247.82
|247.62
|248.02
|2007.07.06 14:36
|248.02
|0.00
|0.00
|0.00
|48.72
|42105266
|2007.07.09 04:45
|buy
|1.00
|usdjpym
|123.66
|123.46
|123.86
|2007.07.09 07:31
|123.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.20
|42110061
|2007.07.09 05:30
|buy
|2.00
|gbpjpym
|248.67
|248.47
|248.87
|2007.07.09 06:15
|248.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.35
|42200855
|2007.07.09 13:39
|sell
|2.00
|eurchfm
|1.6571
|1.6591
|1.6551
|2007.07.10 11:47
|1.6551
|0.00
|0.00
|-1.34
|33.01
|42212381
|2007.07.09 15:01
|sell
|2.00
|usdjpym
|123.27
|123.47
|123.07
|2007.07.09 22:07
|123.47
|0.00
|0.00
|-2.86
|-32.40
|42275737
|2007.07.10 04:43
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.0516
|1.0496
|1.0536
|2007.07.10 07:00
|1.0496
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.05
|42422420
|2007.07.10 13:54
|sell
|3.00
|gbpjpym
|247.37
|247.67
|247.27
|2007.07.10 14:45
|247.27
|0.00
|0.00
|0.00
|24.58
|42423338
|2007.07.10 13:56
|sell
|3.00
|usdjpym
|122.37
|122.57
|122.17
|2007.07.10 14:33
|122.17
|0.00
|0.00
|0.00
|49.11
|42423775
|2007.07.10 13:57
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3710
|1.3690
|1.3730
|2007.07.10 14:33
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|42424032
|2007.07.10 13:58
|sell
|1.00
|eurchfm
|1.6543
|1.6563
|1.6523
|2007.07.10 14:55
|1.6563
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|42456658
|2007.07.10 15:25
|sell
|2.00
|usdjpym
|122.21
|122.41
|122.01
|2007.07.10 19:05
|122.01
|0.00
|0.00
|0.00
|32.78
|42456800
|2007.07.10 15:25
|sell
|2.00
|gbpjpym
|247.30
|247.50
|247.10
|2007.07.10 15:38
|247.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.74
|42456865
|2007.07.10 15:26
|buy
|2.00
|usdcadm
|1.0517
|1.0497
|1.0537
|2007.07.10 20:57
|1.0537
|0.00
|0.00
|0.00
|37.96
|42457056
|2007.07.10 15:27
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3718
|1.3698
|1.3738
|2007.07.10 20:27
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|42459311
|2007.07.10 15:39
|sell
|3.00
|gbpjpym
|247.43
|247.63
|247.23
|2007.07.10 19:12
|247.23
|0.00
|0.00
|0.00
|49.18
|42488492
|2007.07.10 18:20
|sell
|2.00
|eurchfm
|1.6547
|1.6567
|1.6527
|2007.07.10 20:45
|1.6527
|0.00
|0.00
|0.00
|33.26
|42498426
|2007.07.10 19:31
|sell
|2.00
|gbpjpym
|247.25
|247.45
|247.05
|2007.07.10 20:42
|247.05
|0.00
|0.00
|0.00
|32.81
|42500446
|2007.07.10 19:50
|sell
|1.00
|usdjpym
|122.00
|122.20
|121.80
|2007.07.10 20:50
|121.80
|0.00
|0.00
|0.00
|16.42
|42509453
|2007.07.10 20:31
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3740
|1.3720
|1.3760
|2007.07.10 21:51
|1.3760
|0.00
|0.00
|-0.61
|20.00
|42513634
|2007.07.10 20:49
|sell
|1.00
|eurchfm
|1.6525
|1.6545
|1.6505
|2007.07.10 21:52
|1.6545
|0.00
|0.00
|-0.67
|-16.64
|42517149
|2007.07.10 21:00
|sell
|1.00
|usdjpym
|121.74
|121.94
|121.54
|2007.07.10 21:36
|121.54
|0.00
|0.00
|-1.43
|16.46
|0.00
|0.00
|-7.01
|280.06
|Closed P/L:
|273.05
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42531555
|2007.07.10 21:57
|sell
|2.00
|eurchfm
|1.6525
|1.6545
|1.6505
|1.6530
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.33
|Floating P/L:
|-8.33
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|273.05
|Floating P/L:
|-8.33
|Margin:
|100.00
|Balance:
|1 273.05
|Equity:
|1 264.72
|Free Margin:
|1 164.72
|Details:
|Gross Profit:
|616.63
|Gross Loss:
|343.58
|Total Net Profit:
|273.05
|Profit Factor:
|1.79
|Expected Payoff:
|7.38
|Absolute Drawdown:
|42.52
|Maximal Drawdown:
|132.10 (12.12%)
|Relative Drawdown:
|12.12% (132.10)
|Total Trades:
|37
|Short Positions (won %):
|17 (70.59%)
|Long Positions (won %):
|20 (45.00%)
|Profit Trades (% of total):
|21 (56.76%)
|Loss trades (% of total):
|16 (43.24%)
|Largest
|profit trade:
|49.18
|loss trade:
|-35.26
|Average
|profit trade:
|29.36
|loss trade:
|-21.47
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (256.83)
|consecutive losses ($):
|5 (-118.80)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|256.83 (9)
|consecutive loss (count):
|-118.80 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3