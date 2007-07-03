Velocity4x
|Account: 9015831
|Name: CTRADER
|Currency: USD
|2007 July 20, 04:08
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2994123
|2007.07.03 19:49
|balance
|Deposit
|10 000.00
|3077827
|2007.07.10 21:50
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2026
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 20:49
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|11.94
|3077868
|2007.07.10 21:50
|buy
|0.04
|eurjpy
|167.02
|0.00
|0.00
|2007.07.11 20:49
|168.28
|0.00
|0.00
|0.00
|41.16
|3077977
|2007.07.10 21:50
|buy
|0.04
|audjpy
|104.57
|0.00
|0.00
|2007.07.11 20:49
|105.57
|0.00
|0.00
|0.00
|32.67
|3078026
|2007.07.10 21:51
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7765
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 20:49
|0.7819
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|3078039
|2007.07.10 21:51
|buy
|0.04
|usdcad
|1.0535
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 20:49
|1.0539
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|3078078
|2007.07.10 21:51
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6543
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 20:50
|1.6578
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|3078088
|2007.07.10 21:51
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.4360
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 20:50
|2.4511
|0.00
|0.00
|0.00
|50.07
|3078113
|2007.07.10 21:51
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0281
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 20:50
|2.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|3078135
|2007.07.10 21:52
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3773
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 20:50
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|3078197
|2007.07.10 21:52
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.6791
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 20:50
|0.6765
|0.00
|0.00
|0.00
|21.14
|3078234
|2007.07.10 21:52
|sell
|0.04
|euraud
|1.5987
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 20:50
|1.5941
|0.00
|0.00
|0.00
|15.87
|3078285
|2007.07.10 21:52
|sell
|0.04
|chfjpy
|101.08
|0.00
|0.00
|2007.07.11 20:50
|101.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.70
|3078312
|2007.07.10 21:52
|sell
|0.04
|audusd
|0.8615
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 20:50
|0.8626
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|
|0.00
|0.00
|0.00
|215.28
|Closed P/L:
|215.28
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2994126
|2007.07.03 19:50
|buy
|0.02
|audjpy
|104.61
|0.00
|0.00
|
|107.65
|0.00
|0.00
|4.73
|49.77
|2994139
|2007.07.03 19:52
|sell
|0.02
|audusd
|0.8544
|0.0000
|0.0000
|
|0.8815
|0.00
|0.00
|-0.92
|-54.20
|2994138
|2007.07.03 19:51
|sell
|0.02
|chfjpy
|100.60
|0.00
|0.00
|
|101.49
|0.00
|0.00
|-1.52
|-14.56
|2994137
|2007.07.03 19:51
|sell
|0.02
|euraud
|1.5922
|0.0000
|0.0000
|
|1.5661
|0.00
|0.00
|3.40
|46.02
|2994131
|2007.07.03 19:51
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6553
|0.0000
|0.0000
|
|1.6612
|0.00
|0.00
|2.30
|9.80
|2994136
|2007.07.03 19:51
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6746
|0.0000
|0.0000
|
|0.6736
|0.00
|0.00
|2.12
|4.10
|2994125
|2007.07.03 19:50
|buy
|0.02
|eurjpy
|166.59
|0.00
|0.00
|
|168.56
|0.00
|0.00
|4.56
|32.25
|2994134
|2007.07.03 19:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|
|1.3799
|0.00
|0.00
|1.71
|-37.80
|2994132
|2007.07.03 19:51
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.4537
|0.0000
|0.0000
|
|2.4668
|0.00
|0.00
|6.58
|21.76
|2994133
|2007.07.03 19:51
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|
|2.0488
|0.00
|0.00
|0.22
|62.00
|2994128
|2007.07.03 19:51
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7816
|0.0000
|0.0000
|
|0.7952
|0.00
|0.00
|1.93
|27.20
|2994129
|2007.07.03 19:51
|buy
|0.02
|usdcad
|1.0607
|0.0000
|0.0000
|
|1.0432
|0.00
|0.00
|1.12
|-33.55
|2994127
|2007.07.03 19:51
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2162
|0.0000
|0.0000
|
|1.2040
|0.00
|0.00
|2.96
|-20.27
|
|0.00
|0.00
|29.19
|92.52
|
|Floating P/L:
|121.71
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|215.28
|Floating P/L:
|121.71
|Margin:
|355.79
|Balance:
|10 215.28
|Equity:
|10 336.99
|Free Margin:
|9 981.20