Velocity4x

Account: 9015831 Name: CTRADER Currency: USD 2007 July 20, 04:08
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
29941232007.07.03 19:49balanceDeposit10 000.00
30778272007.07.10 21:50buy0.04usdchf1.20260.00000.00002007.07.11 20:491.20620.000.000.0011.94
30778682007.07.10 21:50buy0.04eurjpy167.020.000.002007.07.11 20:49168.280.000.000.0041.16
30779772007.07.10 21:50buy0.04audjpy104.570.000.002007.07.11 20:49105.570.000.000.0032.67
30780262007.07.10 21:51buy0.04nzdusd0.77650.00000.00002007.07.11 20:490.78190.000.000.0021.60
30780392007.07.10 21:51buy0.04usdcad1.05350.00000.00002007.07.11 20:491.05390.000.000.001.52
30780782007.07.10 21:51buy0.04eurchf1.65430.00000.00002007.07.11 20:501.65780.000.000.0011.61
30780882007.07.10 21:51buy0.04gbpchf2.43600.00000.00002007.07.11 20:502.45110.000.000.0050.07
30781132007.07.10 21:51buy0.04gbpusd2.02810.00000.00002007.07.11 20:502.03190.000.000.0015.20
30781352007.07.10 21:52sell0.04eurusd1.37730.00000.00002007.07.11 20:501.37440.000.000.0011.60
30781972007.07.10 21:52sell0.04eurgbp0.67910.00000.00002007.07.11 20:500.67650.000.000.0021.14
30782342007.07.10 21:52sell0.04euraud1.59870.00000.00002007.07.11 20:501.59410.000.000.0015.87
30782852007.07.10 21:52sell0.04chfjpy101.080.000.002007.07.11 20:50101.530.000.000.00-14.70
30783122007.07.10 21:52sell0.04audusd0.86150.00000.00002007.07.11 20:500.86260.000.000.00-4.40
  0.00 0.00 0.00 215.28
Closed P/L: 215.28
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
29941262007.07.03 19:50buy0.02audjpy104.610.000.00 107.650.000.004.7349.77
29941392007.07.03 19:52sell0.02audusd0.85440.00000.0000 0.88150.000.00-0.92-54.20
29941382007.07.03 19:51sell0.02chfjpy100.600.000.00 101.490.000.00-1.52-14.56
29941372007.07.03 19:51sell0.02euraud1.59220.00000.0000 1.56610.000.003.4046.02
29941312007.07.03 19:51buy0.02eurchf1.65530.00000.0000 1.66120.000.002.309.80
29941362007.07.03 19:51sell0.02eurgbp0.67460.00000.0000 0.67360.000.002.124.10
29941252007.07.03 19:50buy0.02eurjpy166.590.000.00 168.560.000.004.5632.25
29941342007.07.03 19:51sell0.02eurusd1.36100.00000.0000 1.37990.000.001.71-37.80
29941322007.07.03 19:51buy0.02gbpchf2.45370.00000.0000 2.46680.000.006.5821.76
29941332007.07.03 19:51buy0.02gbpusd2.01780.00000.0000 2.04880.000.000.2262.00
29941282007.07.03 19:51buy0.02nzdusd0.78160.00000.0000 0.79520.000.001.9327.20
29941292007.07.03 19:51buy0.02usdcad1.06070.00000.0000 1.04320.000.001.12-33.55
29941272007.07.03 19:51buy0.02usdchf1.21620.00000.0000 1.20400.000.002.96-20.27
  0.00 0.00 29.19 92.52
 Floating P/L: 121.71
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 215.28 Floating P/L: 121.71 Margin: 355.79
Balance: 10 215.28 Equity: 10 336.99 Free Margin: 9 981.20