Interbank FX, LLC

Account: 1539607 Name: IBFX 2000 Currency: USD 2007 July 23, 21:10
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
442288942007.07.20 16:49buy0.04gbpusd2.05422.05812.16012007.07.23 06:412.05810.000.00-0.0215.60
442288762007.07.20 15:15buy0.02gbpusd2.05482.05812.16012007.07.23 06:412.05810.000.00-0.016.60
442288482007.07.20 15:00buy0.01gbpusd2.05542.05812.16012007.07.23 06:412.05810.000.000.002.70
443388022007.07.23 01:00buy0.01gbpusd2.05692.05812.16012007.07.23 06:412.05810.000.000.001.20
443388702007.07.23 01:00buy limit2.56gbpusd2.05212.04972.25212007.07.23 05:532.0596cancelled
443388562007.07.23 01:00buy limit0.64gbpusd2.05332.04852.25332007.07.23 05:532.0596cancelled
443388592007.07.23 01:00buy limit1.28gbpusd2.05272.04912.25272007.07.23 05:532.0596cancelled
443388472007.07.23 01:00buy limit0.16gbpusd2.05452.04732.25452007.07.23 05:532.0595cancelled
443388532007.07.23 01:00buy limit0.32gbpusd2.05392.04792.25392007.07.23 05:532.0596cancelled
443388422007.07.23 01:00buy limit0.08gbpusd2.05512.04672.25512007.07.23 05:532.0595cancelled
443388292007.07.23 01:00buy limit0.04gbpusd2.05572.04612.25572007.07.23 05:532.0595cancelled
443388172007.07.23 01:00buy limit0.02gbpusd2.05632.04552.25632007.07.23 05:532.0595cancelled
442289582007.07.20 15:00buy limit2.56gbpusd2.05062.04822.25062007.07.23 00:562.0566cancelled
442289462007.07.20 15:00buy limit1.28gbpusd2.05122.04762.25122007.07.23 00:562.0566cancelled
442289352007.07.20 15:00buy limit0.64gbpusd2.05182.04702.25182007.07.23 00:562.0566cancelled
442289252007.07.20 15:00buy limit0.32gbpusd2.05242.04642.25242007.07.23 00:562.0566cancelled
442289172007.07.20 15:00buy limit0.16gbpusd2.05302.04582.25302007.07.23 00:562.0566cancelled
442289052007.07.20 15:00buy limit0.08gbpusd2.05362.04522.25362007.07.23 00:562.0566cancelled
441713102007.07.20 13:50buy0.02gbpusd2.05272.05582.15782007.07.20 14:562.05720.000.000.009.00
441713042007.07.20 12:22buy0.01gbpusd2.05332.05582.15782007.07.20 14:562.05720.000.000.003.90
441488002007.07.20 10:16buy0.02gbpusd2.05172.05592.15792007.07.20 14:562.05720.000.000.0011.00
441487802007.07.20 10:00buy0.01gbpusd2.05232.05602.15802007.07.20 14:562.05720.000.000.004.90
438187532007.07.19 11:07buy1.28gbpusd2.04822.05302.15802007.07.20 14:562.05730.000.00-0.511 164.80
438187492007.07.19 10:58buy0.64gbpusd2.04882.05312.15812007.07.20 14:562.05730.000.00-0.26544.00
438187482007.07.19 08:45buy0.32gbpusd2.04942.05322.15822007.07.20 14:562.05730.000.00-0.13252.80
438187462007.07.19 08:34buy0.16gbpusd2.05002.05322.15822007.07.20 14:552.05730.000.00-0.06116.80
438187362007.07.18 15:26buy0.01gbpusd2.05242.05632.15832007.07.20 14:552.05730.000.00-0.014.90
436083732007.07.18 07:54buy0.32gbpusd2.05152.05332.15832007.07.20 14:552.05740.000.00-0.51188.80
436083642007.07.18 07:09buy0.16gbpusd2.05212.05342.15842007.07.20 14:552.05740.000.00-0.2584.80
436083592007.07.18 06:05buy0.08gbpusd2.05272.05542.15842007.07.20 14:552.05740.000.00-0.1337.60
436083542007.07.18 05:57buy0.04gbpusd2.05332.05642.15842007.07.20 14:552.05730.000.00-0.0716.00
436083322007.07.18 05:00buy0.01gbpusd2.05452.05652.15852007.07.20 14:542.05650.000.00-0.012.00
436083492007.07.18 05:14buy0.02gbpusd2.05392.05652.15852007.07.20 14:542.05650.000.00-0.035.20
441713242007.07.20 12:22buy limit1.28gbpusd2.04912.04552.24912007.07.20 14:282.0567cancelled
441713262007.07.20 12:22buy limit2.56gbpusd2.04852.04612.24852007.07.20 14:282.0567cancelled
441713222007.07.20 12:22buy limit0.64gbpusd2.04972.04492.24972007.07.20 14:282.0567cancelled
441713202007.07.20 12:22buy limit0.32gbpusd2.05032.04432.25032007.07.20 14:282.0567cancelled
441713182007.07.20 12:22buy limit0.16gbpusd2.05092.04372.25092007.07.20 14:282.0567cancelled
441713162007.07.20 12:22buy limit0.08gbpusd2.05152.04312.25152007.07.20 14:282.0567cancelled
441713122007.07.20 12:22buy limit0.04gbpusd2.05212.04252.25212007.07.20 14:282.0567cancelled
441488522007.07.20 10:00buy limit2.56gbpusd2.04752.04512.24752007.07.20 12:122.0541cancelled
441488502007.07.20 10:00buy limit1.28gbpusd2.04812.04452.24812007.07.20 12:122.0541cancelled
441488452007.07.20 10:00buy limit0.64gbpusd2.04872.04392.24872007.07.20 12:122.0541cancelled
441488402007.07.20 10:00buy limit0.32gbpusd2.04932.04332.24932007.07.20 12:122.0542cancelled
441488352007.07.20 10:00buy limit0.16gbpusd2.04992.04272.24992007.07.20 12:122.0541cancelled
441488232007.07.20 10:00buy limit0.08gbpusd2.05052.04212.25052007.07.20 12:122.0541cancelled
441488132007.07.20 10:00buy limit0.04gbpusd2.05112.04152.25112007.07.20 12:112.0542cancelled
438187412007.07.19 08:31buy0.04gbpusd2.05122.05182.15382007.07.20 09:592.05180.000.00-0.022.40
438187432007.07.19 08:31buy0.08gbpusd2.05062.05182.15382007.07.20 09:592.05180.000.00-0.039.60
438187392007.07.19 00:42buy0.02gbpusd2.05182.05192.15392007.07.20 09:592.05190.000.00-0.010.20
438101662007.07.18 15:00buy0.01gbpusd2.05232.05252.15452007.07.18 15:252.05250.000.000.000.20
436083792007.07.18 08:02buy0.64gbpusd2.05092.04612.25092007.07.18 12:442.04610.000.000.00-307.20
436083852007.07.18 08:31buy1.28gbpusd2.05032.04672.25032007.07.18 12:442.04670.000.000.00-460.80
434395542007.07.17 13:32buy0.04gbpusd2.04512.05252.15252007.07.18 06:032.05250.000.00-0.0229.60
435762322007.07.18 03:00buy0.01gbpusd2.05092.05252.15452007.07.18 06:032.05250.000.000.001.60
435179242007.07.17 23:00buy0.01gbpusd2.04782.05252.15452007.07.18 06:032.05250.000.000.004.70
434395382007.07.17 13:03buy0.02gbpusd2.04572.05252.15452007.07.18 06:032.05250.000.00-0.0113.60
434395262007.07.17 13:00buy0.01gbpusd2.04632.05252.15452007.07.18 06:032.05250.000.000.006.20
434156542007.07.17 11:00buy0.01gbpusd2.04522.05262.15462007.07.18 06:032.05260.000.000.007.40
432774012007.07.16 22:11buy1.28gbpusd2.03562.04202.14702007.07.17 16:542.04640.000.000.001 382.40
432773952007.07.16 14:57buy0.64gbpusd2.03622.04212.14712007.07.17 16:542.04640.000.00-0.26652.80
432773922007.07.16 14:57buy0.32gbpusd2.03682.04222.14722007.07.17 16:542.04640.000.00-0.13307.20
432773892007.07.16 11:54buy0.16gbpusd2.03742.04232.14732007.07.17 16:542.04640.000.00-0.06144.00
432773852007.07.16 11:52buy0.08gbpusd2.03802.04282.14732007.07.17 16:542.04640.000.00-0.0367.20
434156572007.07.17 11:07buy0.02gbpusd2.04462.04492.14692007.07.17 13:322.04490.000.000.000.60
433871622007.07.17 09:00buy0.01gbpusd2.04332.04492.14692007.07.17 13:322.04490.000.000.001.60
433871872007.07.17 09:33buy0.02gbpusd2.04272.04492.14692007.07.17 13:322.04490.000.000.004.40
432773772007.07.16 10:11buy0.02gbpusd2.03922.04212.14412007.07.17 09:332.04210.000.00-0.015.80
432773682007.07.16 10:00buy0.01gbpusd2.03982.04212.14412007.07.17 09:332.04210.000.000.002.30
432773822007.07.16 11:29buy0.04gbpusd2.03862.04212.14412007.07.17 09:332.04210.000.00-0.0214.00
431591832007.07.13 14:46buy0.32gbpusd2.03222.03472.13972007.07.16 21:312.03580.000.00-0.26115.20
431591772007.07.13 14:44buy0.16gbpusd2.03282.03472.13972007.07.16 21:312.03580.000.00-0.1248.00
432327942007.07.16 06:34buy0.02gbpusd2.03542.03772.13972007.07.16 11:402.03770.000.000.004.60
432327842007.07.16 04:00buy0.01gbpusd2.03602.03772.13972007.07.16 11:402.03770.000.000.001.70
432327972007.07.16 06:44buy0.04gbpusd2.03482.03772.13972007.07.16 11:402.03770.000.000.0011.60
432653132007.07.16 08:38buy0.01gbpusd2.03662.03772.13972007.07.16 11:402.03770.000.000.001.10
431858232007.07.13 16:00buy0.01gbpusd2.03442.03772.13972007.07.16 11:402.03770.000.000.003.30
431526292007.07.13 13:07buy0.02gbpusd2.03452.03772.13972007.07.16 11:402.03770.000.00-0.016.40
431591622007.07.13 13:32buy0.01gbpusd2.03522.03772.13972007.07.16 11:402.03770.000.000.002.50
431591682007.07.13 13:35buy0.02gbpusd2.03462.03772.13972007.07.16 11:402.03770.000.00-0.016.20
431526162007.07.13 13:00buy0.01gbpusd2.03512.03812.14012007.07.16 11:292.03810.000.000.003.00
431591702007.07.13 14:02buy0.04gbpusd2.03402.03412.13612007.07.16 06:492.03410.000.00-0.020.40
431858302007.07.15 22:23buy0.04gbpusd2.03322.03412.13612007.07.16 06:492.03410.000.000.003.60
431858282007.07.13 18:07buy0.02gbpusd2.03382.03412.13612007.07.16 06:492.03410.000.00-0.010.60
431591732007.07.13 14:32buy0.08gbpusd2.03342.03372.13572007.07.13 17:242.03370.000.000.002.40
427280872007.07.12 12:52buy0.32gbpusd2.02972.03142.13642007.07.13 15:592.03420.000.00-0.13144.00
427280902007.07.12 13:02buy0.64gbpusd2.02912.03142.13642007.07.13 15:592.03420.000.00-0.26326.40
431526342007.07.13 13:11buy0.04gbpusd2.03392.03402.13602007.07.13 13:362.03400.000.000.000.40
431304322007.07.13 11:08buy0.02gbpusd2.03162.03432.13632007.07.13 12:442.03430.000.000.005.40
431304302007.07.13 11:00buy0.01gbpusd2.03222.03442.13642007.07.13 12:442.03440.000.000.002.20
427280812007.07.12 12:52buy0.16gbpusd2.03032.03182.13182007.07.13 10:182.03180.000.00-0.0624.00
427280762007.07.12 12:51buy0.08gbpusd2.03092.03112.13312007.07.13 10:052.03110.000.00-0.031.60
427280692007.07.11 12:36buy0.04gbpusd2.03152.02652.23152007.07.13 06:492.02650.000.00-0.07-20.00
427280622007.07.11 12:13buy0.02gbpusd2.03212.02712.23212007.07.12 14:422.02710.000.00-0.02-10.00
427280462007.07.11 12:00buy0.01gbpusd2.03272.02772.23272007.07.12 13:452.02770.000.00-0.01-5.00
426414232007.07.11 06:28buy0.01gbpusd2.02772.03102.13602007.07.11 19:592.03310.000.000.005.40
426414322007.07.11 07:04buy0.02gbpusd2.02712.03102.13602007.07.11 19:592.03310.000.000.0012.00
424670462007.07.10 16:31buy0.01gbpusd2.02472.03112.13612007.07.11 15:502.03110.000.000.006.40
424670492007.07.10 17:08buy0.08gbpusd2.02292.03112.13612007.07.11 15:502.03110.000.00-0.0365.60
424670482007.07.10 16:54buy0.04gbpusd2.02352.03112.13612007.07.11 15:502.03110.000.00-0.0230.40
424670472007.07.10 16:40buy0.02gbpusd2.02412.03112.13612007.07.11 15:502.03110.000.00-0.0114.00
424669792007.07.10 16:31balanceDeposit2 000.00
  0.00 0.00 -3.67 5 175.80
Closed P/L: 5 172.13
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
443752402007.07.23 06:00buy0.01gbpusd2.06072.04872.2607 2.05850.000.000.00-2.20
443752662007.07.23 06:00buy0.02gbpusd2.06012.04932.2601 2.05850.000.00-0.01-3.20
443753032007.07.23 06:31buy0.04gbpusd2.05952.04992.2595 2.05850.000.00-0.02-4.00
443753512007.07.23 06:37buy0.08gbpusd2.05892.05052.2589 2.05850.000.00-0.03-3.20
443753742007.07.23 06:44buy0.16gbpusd2.05832.05112.2583 2.05850.000.00-0.063.20
443754012007.07.23 06:47buy0.32gbpusd2.05772.05172.2577 2.05850.000.00-0.1325.60
443754222007.07.23 06:48buy0.64gbpusd2.05712.05232.2571 2.05850.000.00-0.2689.60
443754472007.07.23 09:37buy1.28gbpusd2.05652.05292.2565 2.05850.000.00-0.51256.00
  0.00 0.00 -1.02 361.80
 Floating P/L: 360.78
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
443754692007.07.23 06:00buy limit2.56gbpusd2.05592.05352.2559 2.0589Bliksem2 GBPUSD 24 2368.8
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 172.13 Floating P/L: 360.78 Margin: 2 550.00
Balance: 7 172.13 Equity: 7 532.91 Free Margin: 4 982.91
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 975.23 Gross Loss: 803.10 Total Net Profit: 5 172.13
Profit Factor: 7.44 Expected Payoff: 70.85  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 768.00 (14.07%) Relative Drawdown: 14.07% (768.00)
 
Total Trades: 73 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 73 (93.15%)
Profit Trades (% of total): 68 (93.15%) Loss trades (% of total): 5 (6.85%)
Largest profit trade: 1 382.40 loss trade: -460.80
Average profit trade: 87.87 loss trade: -160.62
Maximum consecutive wins ($): 39 (3 358.55) consecutive losses ($): 3 (-35.10)
Maximal consecutive profit (count): 3 358.55 (39) consecutive loss (count): -768.00 (2)
Average consecutive wins: 23 consecutive losses: 3