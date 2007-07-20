|Account: 1539607
|Name: IBFX 2000
|Currency: USD
|2007 July 23, 21:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|44228894
|2007.07.20 16:49
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0542
|2.0581
|2.1601
|2007.07.23 06:41
|2.0581
|0.00
|0.00
|-0.02
|15.60
|44228876
|2007.07.20 15:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0548
|2.0581
|2.1601
|2007.07.23 06:41
|2.0581
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.60
|44228848
|2007.07.20 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0554
|2.0581
|2.1601
|2007.07.23 06:41
|2.0581
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|44338802
|2007.07.23 01:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0569
|2.0581
|2.1601
|2007.07.23 06:41
|2.0581
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|44338870
|2007.07.23 01:00
|buy limit
|2.56
|gbpusd
|2.0521
|2.0497
|2.2521
|2007.07.23 05:53
|2.0596
|cancelled
|44338856
|2007.07.23 01:00
|buy limit
|0.64
|gbpusd
|2.0533
|2.0485
|2.2533
|2007.07.23 05:53
|2.0596
|cancelled
|44338859
|2007.07.23 01:00
|buy limit
|1.28
|gbpusd
|2.0527
|2.0491
|2.2527
|2007.07.23 05:53
|2.0596
|cancelled
|44338847
|2007.07.23 01:00
|buy limit
|0.16
|gbpusd
|2.0545
|2.0473
|2.2545
|2007.07.23 05:53
|2.0595
|cancelled
|44338853
|2007.07.23 01:00
|buy limit
|0.32
|gbpusd
|2.0539
|2.0479
|2.2539
|2007.07.23 05:53
|2.0596
|cancelled
|44338842
|2007.07.23 01:00
|buy limit
|0.08
|gbpusd
|2.0551
|2.0467
|2.2551
|2007.07.23 05:53
|2.0595
|cancelled
|44338829
|2007.07.23 01:00
|buy limit
|0.04
|gbpusd
|2.0557
|2.0461
|2.2557
|2007.07.23 05:53
|2.0595
|cancelled
|44338817
|2007.07.23 01:00
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|2.0563
|2.0455
|2.2563
|2007.07.23 05:53
|2.0595
|cancelled
|44228958
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|2.56
|gbpusd
|2.0506
|2.0482
|2.2506
|2007.07.23 00:56
|2.0566
|cancelled
|44228946
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|1.28
|gbpusd
|2.0512
|2.0476
|2.2512
|2007.07.23 00:56
|2.0566
|cancelled
|44228935
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|0.64
|gbpusd
|2.0518
|2.0470
|2.2518
|2007.07.23 00:56
|2.0566
|cancelled
|44228925
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|0.32
|gbpusd
|2.0524
|2.0464
|2.2524
|2007.07.23 00:56
|2.0566
|cancelled
|44228917
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|0.16
|gbpusd
|2.0530
|2.0458
|2.2530
|2007.07.23 00:56
|2.0566
|cancelled
|44228905
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|0.08
|gbpusd
|2.0536
|2.0452
|2.2536
|2007.07.23 00:56
|2.0566
|cancelled
|44171310
|2007.07.20 13:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0527
|2.0558
|2.1578
|2007.07.20 14:56
|2.0572
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|44171304
|2007.07.20 12:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0533
|2.0558
|2.1578
|2007.07.20 14:56
|2.0572
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|44148800
|2007.07.20 10:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0517
|2.0559
|2.1579
|2007.07.20 14:56
|2.0572
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|44148780
|2007.07.20 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0523
|2.0560
|2.1580
|2007.07.20 14:56
|2.0572
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|43818753
|2007.07.19 11:07
|buy
|1.28
|gbpusd
|2.0482
|2.0530
|2.1580
|2007.07.20 14:56
|2.0573
|0.00
|0.00
|-0.51
|1 164.80
|43818749
|2007.07.19 10:58
|buy
|0.64
|gbpusd
|2.0488
|2.0531
|2.1581
|2007.07.20 14:56
|2.0573
|0.00
|0.00
|-0.26
|544.00
|43818748
|2007.07.19 08:45
|buy
|0.32
|gbpusd
|2.0494
|2.0532
|2.1582
|2007.07.20 14:56
|2.0573
|0.00
|0.00
|-0.13
|252.80
|43818746
|2007.07.19 08:34
|buy
|0.16
|gbpusd
|2.0500
|2.0532
|2.1582
|2007.07.20 14:55
|2.0573
|0.00
|0.00
|-0.06
|116.80
|43818736
|2007.07.18 15:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0524
|2.0563
|2.1583
|2007.07.20 14:55
|2.0573
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.90
|43608373
|2007.07.18 07:54
|buy
|0.32
|gbpusd
|2.0515
|2.0533
|2.1583
|2007.07.20 14:55
|2.0574
|0.00
|0.00
|-0.51
|188.80
|43608364
|2007.07.18 07:09
|buy
|0.16
|gbpusd
|2.0521
|2.0534
|2.1584
|2007.07.20 14:55
|2.0574
|0.00
|0.00
|-0.25
|84.80
|43608359
|2007.07.18 06:05
|buy
|0.08
|gbpusd
|2.0527
|2.0554
|2.1584
|2007.07.20 14:55
|2.0574
|0.00
|0.00
|-0.13
|37.60
|43608354
|2007.07.18 05:57
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0533
|2.0564
|2.1584
|2007.07.20 14:55
|2.0573
|0.00
|0.00
|-0.07
|16.00
|43608332
|2007.07.18 05:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0545
|2.0565
|2.1585
|2007.07.20 14:54
|2.0565
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.00
|43608349
|2007.07.18 05:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0539
|2.0565
|2.1585
|2007.07.20 14:54
|2.0565
|0.00
|0.00
|-0.03
|5.20
|44171324
|2007.07.20 12:22
|buy limit
|1.28
|gbpusd
|2.0491
|2.0455
|2.2491
|2007.07.20 14:28
|2.0567
|cancelled
|44171326
|2007.07.20 12:22
|buy limit
|2.56
|gbpusd
|2.0485
|2.0461
|2.2485
|2007.07.20 14:28
|2.0567
|cancelled
|44171322
|2007.07.20 12:22
|buy limit
|0.64
|gbpusd
|2.0497
|2.0449
|2.2497
|2007.07.20 14:28
|2.0567
|cancelled
|44171320
|2007.07.20 12:22
|buy limit
|0.32
|gbpusd
|2.0503
|2.0443
|2.2503
|2007.07.20 14:28
|2.0567
|cancelled
|44171318
|2007.07.20 12:22
|buy limit
|0.16
|gbpusd
|2.0509
|2.0437
|2.2509
|2007.07.20 14:28
|2.0567
|cancelled
|44171316
|2007.07.20 12:22
|buy limit
|0.08
|gbpusd
|2.0515
|2.0431
|2.2515
|2007.07.20 14:28
|2.0567
|cancelled
|44171312
|2007.07.20 12:22
|buy limit
|0.04
|gbpusd
|2.0521
|2.0425
|2.2521
|2007.07.20 14:28
|2.0567
|cancelled
|44148852
|2007.07.20 10:00
|buy limit
|2.56
|gbpusd
|2.0475
|2.0451
|2.2475
|2007.07.20 12:12
|2.0541
|cancelled
|44148850
|2007.07.20 10:00
|buy limit
|1.28
|gbpusd
|2.0481
|2.0445
|2.2481
|2007.07.20 12:12
|2.0541
|cancelled
|44148845
|2007.07.20 10:00
|buy limit
|0.64
|gbpusd
|2.0487
|2.0439
|2.2487
|2007.07.20 12:12
|2.0541
|cancelled
|44148840
|2007.07.20 10:00
|buy limit
|0.32
|gbpusd
|2.0493
|2.0433
|2.2493
|2007.07.20 12:12
|2.0542
|cancelled
|44148835
|2007.07.20 10:00
|buy limit
|0.16
|gbpusd
|2.0499
|2.0427
|2.2499
|2007.07.20 12:12
|2.0541
|cancelled
|44148823
|2007.07.20 10:00
|buy limit
|0.08
|gbpusd
|2.0505
|2.0421
|2.2505
|2007.07.20 12:12
|2.0541
|cancelled
|44148813
|2007.07.20 10:00
|buy limit
|0.04
|gbpusd
|2.0511
|2.0415
|2.2511
|2007.07.20 12:11
|2.0542
|cancelled
|43818741
|2007.07.19 08:31
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0512
|2.0518
|2.1538
|2007.07.20 09:59
|2.0518
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.40
|43818743
|2007.07.19 08:31
|buy
|0.08
|gbpusd
|2.0506
|2.0518
|2.1538
|2007.07.20 09:59
|2.0518
|0.00
|0.00
|-0.03
|9.60
|43818739
|2007.07.19 00:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0518
|2.0519
|2.1539
|2007.07.20 09:59
|2.0519
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|43810166
|2007.07.18 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0523
|2.0525
|2.1545
|2007.07.18 15:25
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43608379
|2007.07.18 08:02
|buy
|0.64
|gbpusd
|2.0509
|2.0461
|2.2509
|2007.07.18 12:44
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.00
|-307.20
|43608385
|2007.07.18 08:31
|buy
|1.28
|gbpusd
|2.0503
|2.0467
|2.2503
|2007.07.18 12:44
|2.0467
|0.00
|0.00
|0.00
|-460.80
|43439554
|2007.07.17 13:32
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0451
|2.0525
|2.1525
|2007.07.18 06:03
|2.0525
|0.00
|0.00
|-0.02
|29.60
|43576232
|2007.07.18 03:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0509
|2.0525
|2.1545
|2007.07.18 06:03
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|43517924
|2007.07.17 23:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0478
|2.0525
|2.1545
|2007.07.18 06:03
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|43439538
|2007.07.17 13:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0457
|2.0525
|2.1545
|2007.07.18 06:03
|2.0525
|0.00
|0.00
|-0.01
|13.60
|43439526
|2007.07.17 13:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0463
|2.0525
|2.1545
|2007.07.18 06:03
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|43415654
|2007.07.17 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0452
|2.0526
|2.1546
|2007.07.18 06:03
|2.0526
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|43277401
|2007.07.16 22:11
|buy
|1.28
|gbpusd
|2.0356
|2.0420
|2.1470
|2007.07.17 16:54
|2.0464
|0.00
|0.00
|0.00
|1 382.40
|43277395
|2007.07.16 14:57
|buy
|0.64
|gbpusd
|2.0362
|2.0421
|2.1471
|2007.07.17 16:54
|2.0464
|0.00
|0.00
|-0.26
|652.80
|43277392
|2007.07.16 14:57
|buy
|0.32
|gbpusd
|2.0368
|2.0422
|2.1472
|2007.07.17 16:54
|2.0464
|0.00
|0.00
|-0.13
|307.20
|43277389
|2007.07.16 11:54
|buy
|0.16
|gbpusd
|2.0374
|2.0423
|2.1473
|2007.07.17 16:54
|2.0464
|0.00
|0.00
|-0.06
|144.00
|43277385
|2007.07.16 11:52
|buy
|0.08
|gbpusd
|2.0380
|2.0428
|2.1473
|2007.07.17 16:54
|2.0464
|0.00
|0.00
|-0.03
|67.20
|43415657
|2007.07.17 11:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0446
|2.0449
|2.1469
|2007.07.17 13:32
|2.0449
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|43387162
|2007.07.17 09:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0433
|2.0449
|2.1469
|2007.07.17 13:32
|2.0449
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|43387187
|2007.07.17 09:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0427
|2.0449
|2.1469
|2007.07.17 13:32
|2.0449
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|43277377
|2007.07.16 10:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0392
|2.0421
|2.1441
|2007.07.17 09:33
|2.0421
|0.00
|0.00
|-0.01
|5.80
|43277368
|2007.07.16 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0398
|2.0421
|2.1441
|2007.07.17 09:33
|2.0421
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|43277382
|2007.07.16 11:29
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0386
|2.0421
|2.1441
|2007.07.17 09:33
|2.0421
|0.00
|0.00
|-0.02
|14.00
|43159183
|2007.07.13 14:46
|buy
|0.32
|gbpusd
|2.0322
|2.0347
|2.1397
|2007.07.16 21:31
|2.0358
|0.00
|0.00
|-0.26
|115.20
|43159177
|2007.07.13 14:44
|buy
|0.16
|gbpusd
|2.0328
|2.0347
|2.1397
|2007.07.16 21:31
|2.0358
|0.00
|0.00
|-0.12
|48.00
|43232794
|2007.07.16 06:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0354
|2.0377
|2.1397
|2007.07.16 11:40
|2.0377
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|43232784
|2007.07.16 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0360
|2.0377
|2.1397
|2007.07.16 11:40
|2.0377
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|43232797
|2007.07.16 06:44
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0348
|2.0377
|2.1397
|2007.07.16 11:40
|2.0377
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|43265313
|2007.07.16 08:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0366
|2.0377
|2.1397
|2007.07.16 11:40
|2.0377
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|43185823
|2007.07.13 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0344
|2.0377
|2.1397
|2007.07.16 11:40
|2.0377
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|43152629
|2007.07.13 13:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0345
|2.0377
|2.1397
|2007.07.16 11:40
|2.0377
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.40
|43159162
|2007.07.13 13:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0352
|2.0377
|2.1397
|2007.07.16 11:40
|2.0377
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|43159168
|2007.07.13 13:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0346
|2.0377
|2.1397
|2007.07.16 11:40
|2.0377
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.20
|43152616
|2007.07.13 13:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0351
|2.0381
|2.1401
|2007.07.16 11:29
|2.0381
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|43159170
|2007.07.13 14:02
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0340
|2.0341
|2.1361
|2007.07.16 06:49
|2.0341
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.40
|43185830
|2007.07.15 22:23
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0332
|2.0341
|2.1361
|2007.07.16 06:49
|2.0341
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|43185828
|2007.07.13 18:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0338
|2.0341
|2.1361
|2007.07.16 06:49
|2.0341
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.60
|43159173
|2007.07.13 14:32
|buy
|0.08
|gbpusd
|2.0334
|2.0337
|2.1357
|2007.07.13 17:24
|2.0337
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|42728087
|2007.07.12 12:52
|buy
|0.32
|gbpusd
|2.0297
|2.0314
|2.1364
|2007.07.13 15:59
|2.0342
|0.00
|0.00
|-0.13
|144.00
|42728090
|2007.07.12 13:02
|buy
|0.64
|gbpusd
|2.0291
|2.0314
|2.1364
|2007.07.13 15:59
|2.0342
|0.00
|0.00
|-0.26
|326.40
|43152634
|2007.07.13 13:11
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0339
|2.0340
|2.1360
|2007.07.13 13:36
|2.0340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|43130432
|2007.07.13 11:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0316
|2.0343
|2.1363
|2007.07.13 12:44
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|43130430
|2007.07.13 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0322
|2.0344
|2.1364
|2007.07.13 12:44
|2.0344
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|42728081
|2007.07.12 12:52
|buy
|0.16
|gbpusd
|2.0303
|2.0318
|2.1318
|2007.07.13 10:18
|2.0318
|0.00
|0.00
|-0.06
|24.00
|42728076
|2007.07.12 12:51
|buy
|0.08
|gbpusd
|2.0309
|2.0311
|2.1331
|2007.07.13 10:05
|2.0311
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.60
|42728069
|2007.07.11 12:36
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0315
|2.0265
|2.2315
|2007.07.13 06:49
|2.0265
|0.00
|0.00
|-0.07
|-20.00
|42728062
|2007.07.11 12:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0321
|2.0271
|2.2321
|2007.07.12 14:42
|2.0271
|0.00
|0.00
|-0.02
|-10.00
|42728046
|2007.07.11 12:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0327
|2.0277
|2.2327
|2007.07.12 13:45
|2.0277
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.00
|42641423
|2007.07.11 06:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0277
|2.0310
|2.1360
|2007.07.11 19:59
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|42641432
|2007.07.11 07:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0271
|2.0310
|2.1360
|2007.07.11 19:59
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|42467046
|2007.07.10 16:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0247
|2.0311
|2.1361
|2007.07.11 15:50
|2.0311
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|42467049
|2007.07.10 17:08
|buy
|0.08
|gbpusd
|2.0229
|2.0311
|2.1361
|2007.07.11 15:50
|2.0311
|0.00
|0.00
|-0.03
|65.60
|42467048
|2007.07.10 16:54
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0235
|2.0311
|2.1361
|2007.07.11 15:50
|2.0311
|0.00
|0.00
|-0.02
|30.40
|42467047
|2007.07.10 16:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0241
|2.0311
|2.1361
|2007.07.11 15:50
|2.0311
|0.00
|0.00
|-0.01
|14.00
|42466979
|2007.07.10 16:31
|balance
|Deposit
|2 000.00
|
|0.00
|0.00
|-3.67
|5 175.80
|Closed P/L:
|5 172.13
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|44375240
|2007.07.23 06:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0607
|2.0487
|2.2607
|
|2.0585
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|44375266
|2007.07.23 06:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0601
|2.0493
|2.2601
|
|2.0585
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.20
|44375303
|2007.07.23 06:31
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0595
|2.0499
|2.2595
|
|2.0585
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.00
|44375351
|2007.07.23 06:37
|buy
|0.08
|gbpusd
|2.0589
|2.0505
|2.2589
|
|2.0585
|0.00
|0.00
|-0.03
|-3.20
|44375374
|2007.07.23 06:44
|buy
|0.16
|gbpusd
|2.0583
|2.0511
|2.2583
|
|2.0585
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.20
|44375401
|2007.07.23 06:47
|buy
|0.32
|gbpusd
|2.0577
|2.0517
|2.2577
|
|2.0585
|0.00
|0.00
|-0.13
|25.60
|44375422
|2007.07.23 06:48
|buy
|0.64
|gbpusd
|2.0571
|2.0523
|2.2571
|
|2.0585
|0.00
|0.00
|-0.26
|89.60
|44375447
|2007.07.23 09:37
|buy
|1.28
|gbpusd
|2.0565
|2.0529
|2.2565
|
|2.0585
|0.00
|0.00
|-0.51
|256.00
|
|0.00
|0.00
|-1.02
|361.80
|
|Floating P/L:
|360.78
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|44375469
|2007.07.23 06:00
|buy limit
|2.56
|gbpusd
|2.0559
|2.0535
|2.2559
|
|2.0589
|Bliksem2 GBPUSD 24 2368.8
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|5 172.13
|Floating P/L:
|360.78
|Margin:
|2 550.00
|Balance:
|7 172.13
|Equity:
|7 532.91
|Free Margin:
|4 982.91
|
|Details:
|Gross Profit:
|5 975.23
|Gross Loss:
|803.10
|Total Net Profit:
|5 172.13
|Profit Factor:
|7.44
|Expected Payoff:
|70.85
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|768.00 (14.07%)
|Relative Drawdown:
|14.07% (768.00)
|
|Total Trades:
|73
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|73 (93.15%)
|Profit Trades (% of total):
|68 (93.15%)
|Loss trades (% of total):
|5 (6.85%)
|Largest
|profit trade:
|1 382.40
|loss trade:
|-460.80
|Average
|profit trade:
|87.87
|loss trade:
|-160.62
|Maximum
|consecutive wins ($):
|39 (3 358.55)
|consecutive losses ($):
|3 (-35.10)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 358.55 (39)
|consecutive loss (count):
|-768.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|23
|consecutive losses:
|3