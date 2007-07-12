|Account: 9324
|Name: Forex_Best_2000
|Currency: USD
|2007 July 12, 21:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1830029
|2007.07.12 20:38
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6588
|1.6388
|1.6686
|2007.07.12 20:55
|1.6591
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|1829936
|2007.07.12 18:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6585
|1.6385
|1.6683
|2007.07.12 20:48
|1.6588
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|1829932
|2007.07.12 18:09
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6583
|1.6383
|1.6681
|2007.07.12 20:37
|1.6584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|1829939
|2007.07.12 18:19
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6581
|1.6381
|1.6679
|2007.07.12 20:37
|1.6584
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|1830010
|2007.07.12 20:12
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6578
|1.6378
|1.6676
|2007.07.12 20:32
|1.6581
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|1829996
|2007.07.12 19:38
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6578
|1.6378
|1.6676
|2007.07.12 20:02
|1.6579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|1830002
|2007.07.12 19:57
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6576
|1.6376
|1.6674
|2007.07.12 20:02
|1.6579
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|1829992
|2007.07.12 19:16
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6579
|1.6379
|1.6677
|2007.07.12 19:23
|1.6581
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|1829946
|2007.07.12 18:25
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6578
|1.6378
|1.6676
|2007.07.12 19:11
|1.6581
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|1829860
|2007.07.12 16:06
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6581
|1.6381
|1.6679
|2007.07.12 18:12
|1.6582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|1829926
|2007.07.12 18:02
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6579
|1.6379
|1.6677
|2007.07.12 18:12
|1.6582
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|1829864
|2007.07.12 16:10
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6577
|1.6377
|1.6675
|2007.07.12 18:01
|1.6578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|1829924
|2007.07.12 17:57
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6575
|1.6375
|1.6673
|2007.07.12 18:01
|1.6578
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|1829885
|2007.07.12 17:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6574
|1.6374
|1.6672
|2007.07.12 17:40
|1.6577
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|1829886
|2007.07.12 17:03
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6569
|1.6369
|1.6667
|2007.07.12 17:38
|1.6572
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|1829892
|2007.07.12 17:04
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6567
|1.6367
|1.6665
|2007.07.12 17:38
|1.6572
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|1829894
|2007.07.12 17:06
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6565
|1.6365
|1.6663
|2007.07.12 17:38
|1.6573
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|1829274
|2007.07.11 22:55
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6585
|1.6385
|1.6683
|2007.07.12 17:38
|1.6573
|0.00
|0.00
|1.49
|-9.97
|1829866
|2007.07.12 16:14
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6575
|1.6375
|1.6673
|2007.07.12 16:59
|1.6573
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|1829868
|2007.07.12 16:27
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6573
|1.6373
|1.6671
|2007.07.12 16:59
|1.6576
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|1829869
|2007.07.12 16:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6571
|1.6371
|1.6669
|2007.07.12 16:59
|1.6575
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|1829870
|2007.07.12 16:31
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6568
|1.6368
|1.6666
|2007.07.12 16:59
|1.6576
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|1829275
|2007.07.11 23:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6581
|1.6381
|1.6679
|2007.07.12 16:01
|1.6582
|0.00
|0.00
|1.49
|0.83
|1829831
|2007.07.12 15:47
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6578
|1.6378
|1.6676
|2007.07.12 16:01
|1.6581
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|1829846
|2007.07.12 15:59
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6576
|1.6376
|1.6674
|2007.07.12 16:01
|1.6580
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|1829279
|2007.07.11 23:17
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6579
|1.6379
|1.6677
|2007.07.12 15:44
|1.6577
|0.00
|0.00
|1.49
|-1.66
|1829617
|2007.07.12 11:14
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6577
|1.6377
|1.6675
|2007.07.12 15:44
|1.6579
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|1829623
|2007.07.12 11:25
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6575
|1.6375
|1.6673
|2007.07.12 15:41
|1.6577
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|1829790
|2007.07.12 15:10
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6573
|1.6373
|1.6671
|2007.07.12 15:41
|1.6578
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|1829794
|2007.07.12 15:12
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6571
|1.6371
|1.6669
|2007.07.12 15:41
|1.6577
|0.00
|0.00
|0.00
|4.99
|1829801
|2007.07.12 15:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6569
|1.6369
|1.6667
|2007.07.12 15:35
|1.6570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|1829809
|2007.07.12 15:20
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6562
|1.6362
|1.6660
|2007.07.12 15:35
|1.6570
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|1829805
|2007.07.12 15:17
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6564
|1.6364
|1.6662
|2007.07.12 15:35
|1.6570
|0.00
|0.00
|0.00
|4.99
|1829718
|2007.07.12 14:18
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6573
|1.6373
|1.6671
|2007.07.12 15:03
|1.6575
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|1829731
|2007.07.12 14:38
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6571
|1.6371
|1.6669
|2007.07.12 15:03
|1.6574
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|1829732
|2007.07.12 14:39
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6568
|1.6368
|1.6666
|2007.07.12 15:03
|1.6575
|0.00
|0.00
|0.00
|5.81
|1829628
|2007.07.12 11:40
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6573
|1.6373
|1.6671
|2007.07.12 14:14
|1.6574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|1829629
|2007.07.12 11:44
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6570
|1.6370
|1.6668
|2007.07.12 14:14
|1.6574
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|1829654
|2007.07.12 12:24
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6566
|1.6366
|1.6664
|2007.07.12 14:14
|1.6574
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|1829650
|2007.07.12 12:13
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6568
|1.6368
|1.6666
|2007.07.12 14:14
|1.6574
|0.00
|0.00
|0.00
|4.99
|1829584
|2007.07.12 10:41
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6575
|1.6375
|1.6673
|2007.07.12 11:13
|1.6576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|1829282
|2007.07.11 23:24
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6577
|1.6377
|1.6675
|2007.07.12 11:13
|1.6576
|0.00
|0.00
|1.49
|-0.83
|1829596
|2007.07.12 10:56
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6572
|1.6372
|1.6670
|2007.07.12 11:13
|1.6577
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|1829327
|2007.07.12 05:10
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6574
|1.6374
|1.6672
|2007.07.12 10:34
|1.6575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|1829512
|2007.07.12 09:40
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6571
|1.6371
|1.6669
|2007.07.12 10:34
|1.6575
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|1829561
|2007.07.12 10:14
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6568
|1.6368
|1.6666
|2007.07.12 10:34
|1.6575
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|1829329
|2007.07.12 05:27
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6572
|1.6372
|1.6670
|2007.07.12 09:25
|1.6573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|1829447
|2007.07.12 09:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6567
|1.6367
|1.6665
|2007.07.12 09:25
|1.6573
|0.00
|0.00
|0.00
|4.99
|1829452
|2007.07.12 09:05
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6564
|1.6364
|1.6662
|2007.07.12 09:25
|1.6572
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|1829337
|2007.07.12 05:55
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6570
|1.6370
|1.6668
|2007.07.12 08:47
|1.6572
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|1829362
|2007.07.12 07:39
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6568
|1.6368
|1.6666
|2007.07.12 08:47
|1.6573
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|1829365
|2007.07.12 07:41
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6564
|1.6364
|1.6662
|2007.07.12 08:47
|1.6573
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|1829283
|2007.07.11 23:25
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6574
|1.6374
|1.6672
|2007.07.12 05:00
|1.6574
|0.00
|0.00
|1.49
|0.00
|1829287
|2007.07.11 23:47
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6572
|1.6372
|1.6670
|2007.07.12 05:00
|1.6574
|0.00
|0.00
|1.49
|1.66
|1829294
|2007.07.12 00:25
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6570
|1.6370
|1.6668
|2007.07.12 05:00
|1.6574
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|1829318
|2007.07.12 02:35
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6567
|1.6367
|1.6665
|2007.07.12 05:00
|1.6574
|0.00
|0.00
|0.00
|5.81
|1829273
|2007.07.11 22:55
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6585
|1.6385
|1.6683
|2007.07.12 05:00
|1.6574
|0.00
|0.00
|1.49
|-9.13
|1826619
|2007.07.10 08:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6582
|1.6382
|1.6680
|2007.07.11 22:54
|1.6582
|0.00
|0.00
|0.50
|0.00
|1829268
|2007.07.11 22:35
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6578
|1.6378
|1.6676
|2007.07.11 22:53
|1.6582
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|1829269
|2007.07.11 22:37
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6575
|1.6375
|1.6673
|2007.07.11 22:46
|1.6577
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|1829265
|2007.07.11 22:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6574
|1.6374
|1.6672
|2007.07.11 22:35
|1.6576
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|1829267
|2007.07.11 22:32
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6571
|1.6371
|1.6669
|2007.07.11 22:35
|1.6576
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|1829197
|2007.07.11 19:49
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6574
|1.6374
|1.6672
|2007.07.11 22:28
|1.6576
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|1826677
|2007.07.10 09:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6576
|1.6376
|1.6674
|2007.07.11 22:28
|1.6576
|0.00
|0.00
|0.50
|0.00
|1829199
|2007.07.11 19:59
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6572
|1.6372
|1.6670
|2007.07.11 22:28
|1.6576
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|1829200
|2007.07.11 20:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6570
|1.6370
|1.6668
|2007.07.11 21:40
|1.6572
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|1829204
|2007.07.11 20:11
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6568
|1.6368
|1.6666
|2007.07.11 21:40
|1.6572
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|1829213
|2007.07.11 20:55
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6565
|1.6365
|1.6663
|2007.07.11 21:40
|1.6572
|0.00
|0.00
|0.00
|5.81
|1829175
|2007.07.11 18:42
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6566
|1.6366
|1.6664
|2007.07.11 19:45
|1.6572
|0.00
|0.00
|0.00
|4.99
|1829180
|2007.07.11 18:51
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6564
|1.6364
|1.6662
|2007.07.11 19:45
|1.6572
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|1829131
|2007.07.11 18:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6567
|1.6367
|1.6665
|2007.07.11 18:05
|1.6573
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|1827633
|2007.07.10 18:03
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6562
|1.6362
|1.6660
|2007.07.11 17:37
|1.6568
|0.00
|0.00
|0.50
|4.99
|1826860
|2007.07.10 11:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6566
|1.6366
|1.6664
|2007.07.11 17:37
|1.6568
|0.00
|0.00
|0.50
|1.67
|1827645
|2007.07.10 18:14
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6556
|1.6356
|1.6654
|2007.07.11 17:37
|1.6568
|0.00
|0.00
|0.50
|9.97
|1827637
|2007.07.10 18:07
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6560
|1.6360
|1.6658
|2007.07.11 17:37
|1.6568
|0.00
|0.00
|0.50
|6.65
|1826199
|2007.07.09 10:03
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6592
|1.6392
|1.6690
|2007.07.11 17:37
|1.6568
|0.00
|0.00
|0.99
|-19.92
|1827664
|2007.07.10 18:41
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6554
|1.6354
|1.6652
|2007.07.11 17:01
|1.6555
|0.00
|0.00
|0.50
|0.83
|1827683
|2007.07.10 19:08
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6551
|1.6351
|1.6649
|2007.07.11 17:01
|1.6556
|0.00
|0.00
|0.50
|4.16
|1827700
|2007.07.10 19:23
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6547
|1.6347
|1.6645
|2007.07.11 17:01
|1.6556
|0.00
|0.00
|0.50
|7.49
|1827711
|2007.07.10 19:31
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6545
|1.6345
|1.6643
|2007.07.11 17:01
|1.6556
|0.00
|0.00
|0.50
|9.15
|1826099
|2007.07.09 06:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6601
|1.6401
|1.6699
|2007.07.11 17:01
|1.6556
|0.00
|0.00
|0.99
|-37.44
|1827926
|2007.07.10 23:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6528
|1.6328
|1.6626
|2007.07.11 17:01
|1.6556
|0.00
|0.00
|0.50
|23.29
|1826918
|2007.07.10 12:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6560
|1.6360
|1.6658
|2007.07.10 16:59
|1.6563
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|1827010
|2007.07.10 14:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6554
|1.6354
|1.6652
|2007.07.10 16:59
|1.6563
|0.00
|0.00
|0.00
|7.46
|1827119
|2007.07.10 15:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6551
|1.6351
|1.6649
|2007.07.10 16:59
|1.6563
|0.00
|0.00
|0.00
|9.94
|1827266
|2007.07.10 15:46
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6539
|1.6339
|1.6637
|2007.07.10 16:59
|1.6563
|0.00
|0.00
|0.00
|19.88
|1826037
|2007.07.08 23:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6603
|1.6403
|1.6699
|2007.07.10 16:59
|1.6563
|0.00
|0.00
|0.49
|-33.13
|1826344
|2007.07.09 15:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6574
|1.6374
|1.6672
|2007.07.10 07:10
|1.6582
|0.00
|0.00
|0.49
|6.56
|1826228
|2007.07.09 11:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6579
|1.6379
|1.6677
|2007.07.10 07:10
|1.6582
|0.00
|0.00
|0.49
|2.46
|1826478
|2007.07.09 21:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6566
|1.6366
|1.6664
|2007.07.10 07:10
|1.6582
|0.00
|0.00
|0.49
|13.13
|1826092
|2007.07.09 05:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6605
|1.6405
|1.6703
|2007.07.10 07:10
|1.6582
|0.00
|0.00
|0.49
|-18.87
|1826114
|2007.07.09 08:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6590
|1.6390
|1.6688
|2007.07.09 09:00
|1.6595
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|1825972
|2007.07.06 19:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6600
|1.6400
|1.6698
|2007.07.09 03:06
|1.6601
|0.00
|0.00
|0.49
|0.82
|1826061
|2007.07.09 02:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6598
|1.6398
|1.6696
|2007.07.09 03:05
|1.6601
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|1825935
|2007.07.06 17:29
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6598
|1.6398
|1.6696
|2007.07.08 22:32
|1.6598
|0.00
|0.00
|0.49
|0.00
|1825998
|2007.07.06 21:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6595
|1.6395
|1.6693
|2007.07.08 22:32
|1.6599
|0.00
|0.00
|0.49
|3.29
|1825936
|2007.07.06 17:29
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6598
|1.6398
|1.6696
|2007.07.06 19:28
|1.6599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1825951
|2007.07.06 18:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6595
|1.6395
|1.6693
|2007.07.06 19:28
|1.6599
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|1825429
|2007.07.06 07:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6569
|1.6369
|1.6667
|2007.07.06 17:29
|1.6596
|0.00
|0.00
|0.00
|22.18
|1825523
|2007.07.06 09:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6562
|1.6362
|1.6660
|2007.07.06 09:49
|1.6563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1825533
|2007.07.06 09:31
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6560
|1.6360
|1.6658
|2007.07.06 09:49
|1.6563
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|1825407
|2007.07.06 06:51
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6566
|1.6366
|1.6664
|2007.07.06 08:59
|1.6567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1825408
|2007.07.06 06:51
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6566
|1.6366
|1.6664
|2007.07.06 08:59
|1.6567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1825473
|2007.07.06 08:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6564
|1.6364
|1.6662
|2007.07.06 08:59
|1.6567
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|1825442
|2007.07.06 07:45
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6564
|1.6364
|1.6662
|2007.07.06 08:16
|1.6565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1825466
|2007.07.06 08:16
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6562
|1.6362
|1.6660
|2007.07.06 08:16
|1.6565
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|1825067
|2007.07.05 16:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6567
|1.6367
|1.6665
|2007.07.06 06:41
|1.6567
|0.00
|0.00
|0.49
|0.00
|1825220
|2007.07.05 17:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6564
|1.6364
|1.6662
|2007.07.06 06:41
|1.6567
|0.00
|0.00
|0.49
|2.46
|1825236
|2007.07.05 17:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6560
|1.6360
|1.6658
|2007.07.06 06:03
|1.6562
|0.00
|0.00
|0.49
|1.64
|1825349
|2007.07.05 23:49
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6557
|1.6357
|1.6655
|2007.07.06 06:03
|1.6562
|0.00
|0.00
|0.49
|4.10
|1825354
|2007.07.06 00:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6555
|1.6355
|1.6653
|2007.07.06 06:03
|1.6561
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|1825028
|2007.07.05 15:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6576
|1.6376
|1.6674
|2007.07.06 06:03
|1.6562
|0.00
|0.00
|0.49
|-11.50
|1825366
|2007.07.06 01:25
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6553
|1.6353
|1.6651
|2007.07.06 06:03
|1.6561
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|1825249
|2007.07.05 17:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6555
|1.6355
|1.6653
|2007.07.05 23:28
|1.6557
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|1825273
|2007.07.05 18:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6548
|1.6348
|1.6646
|2007.07.05 23:28
|1.6557
|0.00
|0.00
|0.00
|7.39
|1825280
|2007.07.05 18:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6546
|1.6346
|1.6644
|2007.07.05 23:28
|1.6557
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|1825286
|2007.07.05 18:53
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6544
|1.6344
|1.6642
|2007.07.05 23:28
|1.6557
|0.00
|0.00
|0.00
|10.68
|1825027
|2007.07.05 15:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6576
|1.6376
|1.6674
|2007.07.05 23:28
|1.6557
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|1825049
|2007.07.05 16:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6567
|1.6367
|1.6665
|2007.07.05 16:01
|1.6570
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|1825039
|2007.07.05 15:45
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6569
|1.6369
|1.6667
|2007.07.05 16:01
|1.6570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1825014
|2007.07.05 15:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6569
|1.6369
|1.6667
|2007.07.05 15:20
|1.6572
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|1824389
|2007.07.05 00:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6571
|1.6371
|1.6668
|2007.07.05 15:20
|1.6572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1824481
|2007.07.05 08:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6568
|1.6368
|1.6666
|2007.07.05 15:01
|1.6569
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1824498
|2007.07.05 08:46
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6565
|1.6365
|1.6663
|2007.07.05 15:01
|1.6569
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|1824543
|2007.07.05 09:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6560
|1.6360
|1.6658
|2007.07.05 14:45
|1.6562
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|1824557
|2007.07.05 09:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6558
|1.6358
|1.6656
|2007.07.05 14:45
|1.6562
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|1824889
|2007.07.05 14:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6556
|1.6356
|1.6654
|2007.07.05 14:45
|1.6562
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|1824574
|2007.07.05 09:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6554
|1.6354
|1.6652
|2007.07.05 13:50
|1.6557
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|1824584
|2007.07.05 09:45
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6546
|1.6346
|1.6644
|2007.07.05 13:50
|1.6557
|0.00
|0.00
|0.00
|9.06
|1824616
|2007.07.05 10:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6544
|1.6344
|1.6642
|2007.07.05 12:27
|1.6546
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|1824633
|2007.07.05 10:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6542
|1.6342
|1.6640
|2007.07.05 12:27
|1.6546
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|1824662
|2007.07.05 11:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6535
|1.6335
|1.6633
|2007.07.05 12:27
|1.6546
|0.00
|0.00
|0.00
|9.08
|1824297
|2007.07.04 17:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6574
|1.6374
|1.6672
|2007.07.05 12:27
|1.6546
|0.00
|0.00
|1.48
|-23.09
|1824672
|2007.07.05 11:47
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6530
|1.6330
|1.6628
|2007.07.05 12:27
|1.6546
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|1824432
|2007.07.05 05:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6564
|1.6364
|1.6662
|2007.07.05 08:29
|1.6568
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|1824431
|2007.07.05 05:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6567
|1.6367
|1.6665
|2007.07.05 08:29
|1.6568
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|1824400
|2007.07.05 01:23
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6566
|1.6366
|1.6664
|2007.07.05 04:57
|1.6567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1824418
|2007.07.05 03:03
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6562
|1.6362
|1.6660
|2007.07.05 04:57
|1.6567
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|1824382
|2007.07.04 23:20
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6568
|1.6368
|1.6665
|2007.07.05 00:04
|1.6571
|0.00
|0.00
|1.48
|2.46
|1824316
|2007.07.04 19:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6567
|1.6367
|1.6665
|2007.07.04 23:07
|1.6571
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|1824321
|2007.07.04 19:20
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6563
|1.6363
|1.6661
|2007.07.04 23:04
|1.6567
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|1824287
|2007.07.04 16:31
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6567
|1.6367
|1.6665
|2007.07.04 16:54
|1.6568
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1824288
|2007.07.04 16:31
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6567
|1.6367
|1.6665
|2007.07.04 16:54
|1.6568
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1824292
|2007.07.04 16:45
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6565
|1.6365
|1.6663
|2007.07.04 16:54
|1.6568
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|1824189
|2007.07.04 10:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6566
|1.6366
|1.6664
|2007.07.04 16:16
|1.6567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|1824190
|2007.07.04 10:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6566
|1.6366
|1.6664
|2007.07.04 16:16
|1.6567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|1824285
|2007.07.04 16:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6563
|1.6363
|1.6661
|2007.07.04 16:16
|1.6567
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|1824216
|2007.07.04 11:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6564
|1.6364
|1.6662
|2007.07.04 15:46
|1.6566
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|1824233
|2007.07.04 12:45
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6561
|1.6361
|1.6659
|2007.07.04 15:46
|1.6566
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|1824194
|2007.07.04 10:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6563
|1.6363
|1.6661
|2007.07.04 11:04
|1.6566
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|1824163
|2007.07.04 09:31
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6563
|1.6363
|1.6661
|2007.07.04 09:58
|1.6564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1824164
|2007.07.04 09:31
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6563
|1.6363
|1.6661
|2007.07.04 09:58
|1.6564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1824175
|2007.07.04 09:45
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6560
|1.6360
|1.6658
|2007.07.04 09:58
|1.6564
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|1824157
|2007.07.04 09:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6564
|1.6364
|1.6662
|2007.07.04 09:16
|1.6565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1824145
|2007.07.04 09:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6561
|1.6361
|1.6659
|2007.07.04 09:16
|1.6565
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|1824144
|2007.07.04 09:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6561
|1.6361
|1.6659
|2007.07.04 09:16
|1.6564
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|1824123
|2007.07.04 08:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6556
|1.6356
|1.6654
|2007.07.04 08:48
|1.6559
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|1824124
|2007.07.04 08:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6556
|1.6356
|1.6654
|2007.07.04 08:48
|1.6559
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|1823889
|2007.07.03 21:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6553
|1.6353
|1.6651
|2007.07.04 08:16
|1.6553
|0.00
|0.00
|0.49
|0.00
|1823944
|2007.07.04 03:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6549
|1.6349
|1.6647
|2007.07.04 08:16
|1.6553
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|1823946
|2007.07.04 03:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6547
|1.6347
|1.6645
|2007.07.04 08:00
|1.6549
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|1823947
|2007.07.04 03:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6544
|1.6344
|1.6642
|2007.07.04 07:28
|1.6546
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|1824058
|2007.07.04 06:17
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6542
|1.6342
|1.6640
|2007.07.04 07:28
|1.6546
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|1823878
|2007.07.03 21:22
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6551
|1.6351
|1.6649
|2007.07.04 02:26
|1.6552
|0.00
|0.00
|0.49
|0.82
|1823879
|2007.07.03 21:22
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6551
|1.6351
|1.6649
|2007.07.04 02:26
|1.6552
|0.00
|0.00
|0.49
|0.82
|1823937
|2007.07.04 01:49
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6549
|1.6349
|1.6647
|2007.07.04 02:26
|1.6552
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|1823916
|2007.07.03 23:25
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6549
|1.6349
|1.6647
|2007.07.04 00:55
|1.6551
|0.00
|0.00
|0.49
|1.65
|1823857
|2007.07.03 19:14
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6547
|1.6347
|1.6645
|2007.07.03 21:22
|1.6549
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|1823856
|2007.07.03 19:14
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6547
|1.6347
|1.6645
|2007.07.03 21:22
|1.6549
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|1823873
|2007.07.03 20:09
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6541
|1.6341
|1.6639
|2007.07.03 21:22
|1.6549
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|1823096
|2007.07.02 22:09
|balance
|Deposit
|2 000.00
|0.00
|0.00
|29.20
|385.18
|Closed P/L:
|414.38
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1830030
|2007.07.12 20:49
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6591
|1.6391
|1.6689
|1.6589
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|1830033
|2007.07.12 20:54
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6593
|1.6393
|1.6691
|1.6589
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.99
|Floating P/L:
|-4.99
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|414.38
|Floating P/L:
|-4.99
|Margin:
|275.65
|Balance:
|2 414.38
|Equity:
|2 409.39
|Free Margin:
|2 133.74
|Details:
|Gross Profit:
|586.95
|Gross Loss:
|172.57
|Total Net Profit:
|414.38
|Profit Factor:
|3.40
|Expected Payoff:
|2.44
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|36.45 (1.64%)
|Relative Drawdown:
|1.64% (36.45)
|Total Trades:
|170
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|170 (93.53%)
|Profit Trades (% of total):
|159 (93.53%)
|Loss trades (% of total):
|11 (6.47%)
|Largest
|profit trade:
|23.79
|loss trade:
|-36.45
|Average
|profit trade:
|3.69
|loss trade:
|-15.69
|Maximum
|consecutive wins ($):
|36 (80.76)
|consecutive losses ($):
|2 (-10.14)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|105.85 (30)
|consecutive loss (count):
|-36.45 (1)
|Average
|consecutive wins:
|14
|consecutive losses:
|1