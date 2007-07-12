Forex Best

Account: 9324 Name: Forex_Best_2000 Currency: USD 2007 July 12, 21:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18300292007.07.12 20:38buy0.10eurchf1.65881.63881.66862007.07.12 20:551.65910.000.000.002.49
18299362007.07.12 18:15buy0.10eurchf1.65851.63851.66832007.07.12 20:481.65880.000.000.002.50
18299322007.07.12 18:09buy0.10eurchf1.65831.63831.66812007.07.12 20:371.65840.000.000.000.83
18299392007.07.12 18:19buy0.10eurchf1.65811.63811.66792007.07.12 20:371.65840.000.000.002.49
18300102007.07.12 20:12buy0.10eurchf1.65781.63781.66762007.07.12 20:321.65810.000.000.002.50
18299962007.07.12 19:38buy0.10eurchf1.65781.63781.66762007.07.12 20:021.65790.000.000.000.83
18300022007.07.12 19:57buy0.10eurchf1.65761.63761.66742007.07.12 20:021.65790.000.000.002.49
18299922007.07.12 19:16buy0.10eurchf1.65791.63791.66772007.07.12 19:231.65810.000.000.001.66
18299462007.07.12 18:25buy0.10eurchf1.65781.63781.66762007.07.12 19:111.65810.000.000.002.50
18298602007.07.12 16:06buy0.10eurchf1.65811.63811.66792007.07.12 18:121.65820.000.000.000.83
18299262007.07.12 18:02buy0.10eurchf1.65791.63791.66772007.07.12 18:121.65820.000.000.002.49
18298642007.07.12 16:10buy0.10eurchf1.65771.63771.66752007.07.12 18:011.65780.000.000.000.83
18299242007.07.12 17:57buy0.10eurchf1.65751.63751.66732007.07.12 18:011.65780.000.000.002.49
18298852007.07.12 17:01buy0.10eurchf1.65741.63741.66722007.07.12 17:401.65770.000.000.002.50
18298862007.07.12 17:03buy0.10eurchf1.65691.63691.66672007.07.12 17:381.65720.000.000.002.49
18298922007.07.12 17:04buy0.10eurchf1.65671.63671.66652007.07.12 17:381.65720.000.000.004.15
18298942007.07.12 17:06buy0.10eurchf1.65651.63651.66632007.07.12 17:381.65730.000.000.006.64
18292742007.07.11 22:55buy0.10eurchf1.65851.63851.66832007.07.12 17:381.65730.000.001.49-9.97
18298662007.07.12 16:14buy0.10eurchf1.65751.63751.66732007.07.12 16:591.65730.000.000.00-1.66
18298682007.07.12 16:27buy0.10eurchf1.65731.63731.66712007.07.12 16:591.65760.000.000.002.49
18298692007.07.12 16:30buy0.10eurchf1.65711.63711.66692007.07.12 16:591.65750.000.000.003.32
18298702007.07.12 16:31buy0.10eurchf1.65681.63681.66662007.07.12 16:591.65760.000.000.006.64
18292752007.07.11 23:00buy0.10eurchf1.65811.63811.66792007.07.12 16:011.65820.000.001.490.83
18298312007.07.12 15:47buy0.10eurchf1.65781.63781.66762007.07.12 16:011.65810.000.000.002.49
18298462007.07.12 15:59buy0.10eurchf1.65761.63761.66742007.07.12 16:011.65800.000.000.003.32
18292792007.07.11 23:17buy0.10eurchf1.65791.63791.66772007.07.12 15:441.65770.000.001.49-1.66
18296172007.07.12 11:14buy0.10eurchf1.65771.63771.66752007.07.12 15:441.65790.000.000.001.66
18296232007.07.12 11:25buy0.10eurchf1.65751.63751.66732007.07.12 15:411.65770.000.000.001.66
18297902007.07.12 15:10buy0.10eurchf1.65731.63731.66712007.07.12 15:411.65780.000.000.004.16
18297942007.07.12 15:12buy0.10eurchf1.65711.63711.66692007.07.12 15:411.65770.000.000.004.99
18298012007.07.12 15:15buy0.10eurchf1.65691.63691.66672007.07.12 15:351.65700.000.000.000.83
18298092007.07.12 15:20buy0.10eurchf1.65621.63621.66602007.07.12 15:351.65700.000.000.006.65
18298052007.07.12 15:17buy0.10eurchf1.65641.63641.66622007.07.12 15:351.65700.000.000.004.99
18297182007.07.12 14:18buy0.10eurchf1.65731.63731.66712007.07.12 15:031.65750.000.000.001.66
18297312007.07.12 14:38buy0.10eurchf1.65711.63711.66692007.07.12 15:031.65740.000.000.002.49
18297322007.07.12 14:39buy0.10eurchf1.65681.63681.66662007.07.12 15:031.65750.000.000.005.81
18296282007.07.12 11:40buy0.10eurchf1.65731.63731.66712007.07.12 14:141.65740.000.000.000.83
18296292007.07.12 11:44buy0.10eurchf1.65701.63701.66682007.07.12 14:141.65740.000.000.003.33
18296542007.07.12 12:24buy0.10eurchf1.65661.63661.66642007.07.12 14:141.65740.000.000.006.65
18296502007.07.12 12:13buy0.10eurchf1.65681.63681.66662007.07.12 14:141.65740.000.000.004.99
18295842007.07.12 10:41buy0.10eurchf1.65751.63751.66732007.07.12 11:131.65760.000.000.000.83
18292822007.07.11 23:24buy0.10eurchf1.65771.63771.66752007.07.12 11:131.65760.000.001.49-0.83
18295962007.07.12 10:56buy0.10eurchf1.65721.63721.66702007.07.12 11:131.65770.000.000.004.16
18293272007.07.12 05:10buy0.10eurchf1.65741.63741.66722007.07.12 10:341.65750.000.000.000.83
18295122007.07.12 09:40buy0.10eurchf1.65711.63711.66692007.07.12 10:341.65750.000.000.003.32
18295612007.07.12 10:14buy0.10eurchf1.65681.63681.66662007.07.12 10:341.65750.000.000.005.82
18293292007.07.12 05:27buy0.10eurchf1.65721.63721.66702007.07.12 09:251.65730.000.000.000.83
18294472007.07.12 09:01buy0.10eurchf1.65671.63671.66652007.07.12 09:251.65730.000.000.004.99
18294522007.07.12 09:05buy0.10eurchf1.65641.63641.66622007.07.12 09:251.65720.000.000.006.65
18293372007.07.12 05:55buy0.10eurchf1.65701.63701.66682007.07.12 08:471.65720.000.000.001.66
18293622007.07.12 07:39buy0.10eurchf1.65681.63681.66662007.07.12 08:471.65730.000.000.004.15
18293652007.07.12 07:41buy0.10eurchf1.65641.63641.66622007.07.12 08:471.65730.000.000.007.48
18292832007.07.11 23:25buy0.10eurchf1.65741.63741.66722007.07.12 05:001.65740.000.001.490.00
18292872007.07.11 23:47buy0.10eurchf1.65721.63721.66702007.07.12 05:001.65740.000.001.491.66
18292942007.07.12 00:25buy0.10eurchf1.65701.63701.66682007.07.12 05:001.65740.000.000.003.32
18293182007.07.12 02:35buy0.10eurchf1.65671.63671.66652007.07.12 05:001.65740.000.000.005.81
18292732007.07.11 22:55buy0.10eurchf1.65851.63851.66832007.07.12 05:001.65740.000.001.49-9.13
18266192007.07.10 08:00buy0.10eurchf1.65821.63821.66802007.07.11 22:541.65820.000.000.500.00
18292682007.07.11 22:35buy0.10eurchf1.65781.63781.66762007.07.11 22:531.65820.000.000.003.31
18292692007.07.11 22:37buy0.10eurchf1.65751.63751.66732007.07.11 22:461.65770.000.000.001.66
18292652007.07.11 22:30buy0.10eurchf1.65741.63741.66722007.07.11 22:351.65760.000.000.001.65
18292672007.07.11 22:32buy0.10eurchf1.65711.63711.66692007.07.11 22:351.65760.000.000.004.14
18291972007.07.11 19:49buy0.10eurchf1.65741.63741.66722007.07.11 22:281.65760.000.000.001.66
18266772007.07.10 09:00buy0.10eurchf1.65761.63761.66742007.07.11 22:281.65760.000.000.500.00
18291992007.07.11 19:59buy0.10eurchf1.65721.63721.66702007.07.11 22:281.65760.000.000.003.32
18292002007.07.11 20:01buy0.10eurchf1.65701.63701.66682007.07.11 21:401.65720.000.000.001.66
18292042007.07.11 20:11buy0.10eurchf1.65681.63681.66662007.07.11 21:401.65720.000.000.003.32
18292132007.07.11 20:55buy0.10eurchf1.65651.63651.66632007.07.11 21:401.65720.000.000.005.81
18291752007.07.11 18:42buy0.10eurchf1.65661.63661.66642007.07.11 19:451.65720.000.000.004.99
18291802007.07.11 18:51buy0.10eurchf1.65641.63641.66622007.07.11 19:451.65720.000.000.006.65
18291312007.07.11 18:00buy0.10eurchf1.65671.63671.66652007.07.11 18:051.65730.000.000.004.98
18276332007.07.10 18:03buy0.10eurchf1.65621.63621.66602007.07.11 17:371.65680.000.000.504.99
18268602007.07.10 11:00buy0.10eurchf1.65661.63661.66642007.07.11 17:371.65680.000.000.501.67
18276452007.07.10 18:14buy0.10eurchf1.65561.63561.66542007.07.11 17:371.65680.000.000.509.97
18276372007.07.10 18:07buy0.10eurchf1.65601.63601.66582007.07.11 17:371.65680.000.000.506.65
18261992007.07.09 10:03buy0.10eurchf1.65921.63921.66902007.07.11 17:371.65680.000.000.99-19.92
18276642007.07.10 18:41buy0.10eurchf1.65541.63541.66522007.07.11 17:011.65550.000.000.500.83
18276832007.07.10 19:08buy0.10eurchf1.65511.63511.66492007.07.11 17:011.65560.000.000.504.16
18277002007.07.10 19:23buy0.10eurchf1.65471.63471.66452007.07.11 17:011.65560.000.000.507.49
18277112007.07.10 19:31buy0.10eurchf1.65451.63451.66432007.07.11 17:011.65560.000.000.509.15
18260992007.07.09 06:00buy0.10eurchf1.66011.64011.66992007.07.11 17:011.65560.000.000.99-37.44
18279262007.07.10 23:00buy0.10eurchf1.65281.63281.66262007.07.11 17:011.65560.000.000.5023.29
18269182007.07.10 12:01buy0.10eurchf1.65601.63601.66582007.07.10 16:591.65630.000.000.002.49
18270102007.07.10 14:00buy0.10eurchf1.65541.63541.66522007.07.10 16:591.65630.000.000.007.46
18271192007.07.10 15:00buy0.10eurchf1.65511.63511.66492007.07.10 16:591.65630.000.000.009.94
18272662007.07.10 15:46buy0.10eurchf1.65391.63391.66372007.07.10 16:591.65630.000.000.0019.88
18260372007.07.08 23:01buy0.10eurchf1.66031.64031.66992007.07.10 16:591.65630.000.000.49-33.13
18263442007.07.09 15:00buy0.10eurchf1.65741.63741.66722007.07.10 07:101.65820.000.000.496.56
18262282007.07.09 11:00buy0.10eurchf1.65791.63791.66772007.07.10 07:101.65820.000.000.492.46
18264782007.07.09 21:00buy0.10eurchf1.65661.63661.66642007.07.10 07:101.65820.000.000.4913.13
18260922007.07.09 05:01buy0.10eurchf1.66051.64051.67032007.07.10 07:101.65820.000.000.49-18.87
18261142007.07.09 08:00buy0.10eurchf1.65901.63901.66882007.07.09 09:001.65950.000.000.004.11
18259722007.07.06 19:30buy0.10eurchf1.66001.64001.66982007.07.09 03:061.66010.000.000.490.82
18260612007.07.09 02:00buy0.10eurchf1.65981.63981.66962007.07.09 03:051.66010.000.000.002.46
18259352007.07.06 17:29buy0.10eurchf1.65981.63981.66962007.07.08 22:321.65980.000.000.490.00
18259982007.07.06 21:00buy0.10eurchf1.65951.63951.66932007.07.08 22:321.65990.000.000.493.29
18259362007.07.06 17:29buy0.10eurchf1.65981.63981.66962007.07.06 19:281.65990.000.000.000.82
18259512007.07.06 18:30buy0.10eurchf1.65951.63951.66932007.07.06 19:281.65990.000.000.003.28
18254292007.07.06 07:30buy0.10eurchf1.65691.63691.66672007.07.06 17:291.65960.000.000.0022.18
18255232007.07.06 09:15buy0.10eurchf1.65621.63621.66602007.07.06 09:491.65630.000.000.000.82
18255332007.07.06 09:31buy0.10eurchf1.65601.63601.66582007.07.06 09:491.65630.000.000.002.46
18254072007.07.06 06:51buy0.10eurchf1.65661.63661.66642007.07.06 08:591.65670.000.000.000.82
18254082007.07.06 06:51buy0.10eurchf1.65661.63661.66642007.07.06 08:591.65670.000.000.000.82
18254732007.07.06 08:30buy0.10eurchf1.65641.63641.66622007.07.06 08:591.65670.000.000.002.46
18254422007.07.06 07:45buy0.10eurchf1.65641.63641.66622007.07.06 08:161.65650.000.000.000.82
18254662007.07.06 08:16buy0.10eurchf1.65621.63621.66602007.07.06 08:161.65650.000.000.002.46
18250672007.07.05 16:15buy0.10eurchf1.65671.63671.66652007.07.06 06:411.65670.000.000.490.00
18252202007.07.05 17:00buy0.10eurchf1.65641.63641.66622007.07.06 06:411.65670.000.000.492.46
18252362007.07.05 17:15buy0.10eurchf1.65601.63601.66582007.07.06 06:031.65620.000.000.491.64
18253492007.07.05 23:49buy0.10eurchf1.65571.63571.66552007.07.06 06:031.65620.000.000.494.10
18253542007.07.06 00:00buy0.10eurchf1.65551.63551.66532007.07.06 06:031.65610.000.000.004.93
18250282007.07.05 15:30buy0.10eurchf1.65761.63761.66742007.07.06 06:031.65620.000.000.49-11.50
18253662007.07.06 01:25buy0.10eurchf1.65531.63531.66512007.07.06 06:031.65610.000.000.006.57
18252492007.07.05 17:30buy0.10eurchf1.65551.63551.66532007.07.05 23:281.65570.000.000.001.64
18252732007.07.05 18:15buy0.10eurchf1.65481.63481.66462007.07.05 23:281.65570.000.000.007.39
18252802007.07.05 18:30buy0.10eurchf1.65461.63461.66442007.07.05 23:281.65570.000.000.009.03
18252862007.07.05 18:53buy0.10eurchf1.65441.63441.66422007.07.05 23:281.65570.000.000.0010.68
18250272007.07.05 15:30buy0.10eurchf1.65761.63761.66742007.07.05 23:281.65570.000.000.00-15.60
18250492007.07.05 16:00buy0.10eurchf1.65671.63671.66652007.07.05 16:011.65700.000.000.002.47
18250392007.07.05 15:45buy0.10eurchf1.65691.63691.66672007.07.05 16:011.65700.000.000.000.82
18250142007.07.05 15:15buy0.10eurchf1.65691.63691.66672007.07.05 15:201.65720.000.000.002.46
18243892007.07.05 00:15buy0.10eurchf1.65711.63711.66682007.07.05 15:201.65720.000.000.000.82
18244812007.07.05 08:30buy0.10eurchf1.65681.63681.66662007.07.05 15:011.65690.000.000.000.82
18244982007.07.05 08:46buy0.10eurchf1.65651.63651.66632007.07.05 15:011.65690.000.000.003.29
18245432007.07.05 09:01buy0.10eurchf1.65601.63601.66582007.07.05 14:451.65620.000.000.001.65
18245572007.07.05 09:15buy0.10eurchf1.65581.63581.66562007.07.05 14:451.65620.000.000.003.29
18248892007.07.05 14:00buy0.10eurchf1.65561.63561.66542007.07.05 14:451.65620.000.000.004.94
18245742007.07.05 09:30buy0.10eurchf1.65541.63541.66522007.07.05 13:501.65570.000.000.002.47
18245842007.07.05 09:45buy0.10eurchf1.65461.63461.66442007.07.05 13:501.65570.000.000.009.06
18246162007.07.05 10:15buy0.10eurchf1.65441.63441.66422007.07.05 12:271.65460.000.000.001.65
18246332007.07.05 10:30buy0.10eurchf1.65421.63421.66402007.07.05 12:271.65460.000.000.003.30
18246622007.07.05 11:30buy0.10eurchf1.65351.63351.66332007.07.05 12:271.65460.000.000.009.08
18242972007.07.04 17:00buy0.10eurchf1.65741.63741.66722007.07.05 12:271.65460.000.001.48-23.09
18246722007.07.05 11:47buy0.10eurchf1.65301.63301.66282007.07.05 12:271.65460.000.000.0013.20
18244322007.07.05 05:15buy0.10eurchf1.65641.63641.66622007.07.05 08:291.65680.000.000.003.29
18244312007.07.05 05:00buy0.10eurchf1.65671.63671.66652007.07.05 08:291.65680.000.000.000.83
18244002007.07.05 01:23buy0.10eurchf1.65661.63661.66642007.07.05 04:571.65670.000.000.000.82
18244182007.07.05 03:03buy0.10eurchf1.65621.63621.66602007.07.05 04:571.65670.000.000.004.10
18243822007.07.04 23:20buy0.10eurchf1.65681.63681.66652007.07.05 00:041.65710.000.001.482.46
18243162007.07.04 19:00buy0.10eurchf1.65671.63671.66652007.07.04 23:071.65710.000.000.003.28
18243212007.07.04 19:20buy0.10eurchf1.65631.63631.66612007.07.04 23:041.65670.000.000.003.29
18242872007.07.04 16:31buy0.10eurchf1.65671.63671.66652007.07.04 16:541.65680.000.000.000.82
18242882007.07.04 16:31buy0.10eurchf1.65671.63671.66652007.07.04 16:541.65680.000.000.000.82
18242922007.07.04 16:45buy0.10eurchf1.65651.63651.66632007.07.04 16:541.65680.000.000.002.47
18241892007.07.04 10:00buy0.10eurchf1.65661.63661.66642007.07.04 16:161.65670.000.000.000.83
18241902007.07.04 10:00buy0.10eurchf1.65661.63661.66642007.07.04 16:161.65670.000.000.000.83
18242852007.07.04 16:01buy0.10eurchf1.65631.63631.66612007.07.04 16:161.65670.000.000.003.29
18242162007.07.04 11:30buy0.10eurchf1.65641.63641.66622007.07.04 15:461.65660.000.000.001.64
18242332007.07.04 12:45buy0.10eurchf1.65611.63611.66592007.07.04 15:461.65660.000.000.004.11
18241942007.07.04 10:15buy0.10eurchf1.65631.63631.66612007.07.04 11:041.65660.000.000.002.47
18241632007.07.04 09:31buy0.10eurchf1.65631.63631.66612007.07.04 09:581.65640.000.000.000.82
18241642007.07.04 09:31buy0.10eurchf1.65631.63631.66612007.07.04 09:581.65640.000.000.000.82
18241752007.07.04 09:45buy0.10eurchf1.65601.63601.66582007.07.04 09:581.65640.000.000.003.29
18241572007.07.04 09:15buy0.10eurchf1.65641.63641.66622007.07.04 09:161.65650.000.000.000.82
18241452007.07.04 09:00buy0.10eurchf1.65611.63611.66592007.07.04 09:161.65650.000.000.003.29
18241442007.07.04 09:00buy0.10eurchf1.65611.63611.66592007.07.04 09:161.65640.000.000.002.47
18241232007.07.04 08:30buy0.10eurchf1.65561.63561.66542007.07.04 08:481.65590.000.000.002.47
18241242007.07.04 08:30buy0.10eurchf1.65561.63561.66542007.07.04 08:481.65590.000.000.002.47
18238892007.07.03 21:30buy0.10eurchf1.65531.63531.66512007.07.04 08:161.65530.000.000.490.00
18239442007.07.04 03:00buy0.10eurchf1.65491.63491.66472007.07.04 08:161.65530.000.000.003.29
18239462007.07.04 03:15buy0.10eurchf1.65471.63471.66452007.07.04 08:001.65490.000.000.001.65
18239472007.07.04 03:30buy0.10eurchf1.65441.63441.66422007.07.04 07:281.65460.000.000.001.65
18240582007.07.04 06:17buy0.10eurchf1.65421.63421.66402007.07.04 07:281.65460.000.000.003.30
18238782007.07.03 21:22buy0.10eurchf1.65511.63511.66492007.07.04 02:261.65520.000.000.490.82
18238792007.07.03 21:22buy0.10eurchf1.65511.63511.66492007.07.04 02:261.65520.000.000.490.82
18239372007.07.04 01:49buy0.10eurchf1.65491.63491.66472007.07.04 02:261.65520.000.000.002.46
18239162007.07.03 23:25buy0.10eurchf1.65491.63491.66472007.07.04 00:551.65510.000.000.491.65
18238572007.07.03 19:14buy0.10eurchf1.65471.63471.66452007.07.03 21:221.65490.000.000.001.65
18238562007.07.03 19:14buy0.10eurchf1.65471.63471.66452007.07.03 21:221.65490.000.000.001.65
18238732007.07.03 20:09buy0.10eurchf1.65411.63411.66392007.07.03 21:221.65490.000.000.006.58
18230962007.07.02 22:09balanceDeposit2 000.00
  0.00 0.00 29.20 385.18
Closed P/L: 414.38
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
18300302007.07.12 20:49buy0.10eurchf1.65911.63911.6689 1.65890.000.000.00-1.66
18300332007.07.12 20:54buy0.10eurchf1.65931.63931.6691 1.65890.000.000.00-3.33
  0.00 0.00 0.00 -4.99
 Floating P/L: -4.99
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 414.38 Floating P/L: -4.99 Margin: 275.65
Balance: 2 414.38 Equity: 2 409.39 Free Margin: 2 133.74
 
Details:
Graph
Gross Profit: 586.95 Gross Loss: 172.57 Total Net Profit: 414.38
Profit Factor: 3.40 Expected Payoff: 2.44  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 36.45 (1.64%) Relative Drawdown: 1.64% (36.45)
 
Total Trades: 170 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 170 (93.53%)
Profit Trades (% of total): 159 (93.53%) Loss trades (% of total): 11 (6.47%)
Largest profit trade: 23.79 loss trade: -36.45
Average profit trade: 3.69 loss trade: -15.69
Maximum consecutive wins ($): 36 (80.76) consecutive losses ($): 2 (-10.14)
Maximal consecutive profit (count): 105.85 (30) consecutive loss (count): -36.45 (1)
Average consecutive wins: 14 consecutive losses: 1