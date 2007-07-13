North Finance Co Ltd

Account: 326946 Name: Rick Currency: USD 2007 July 20, 04:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
110479042007.07.13 15:38buy0.10eurusd1.38040.00000.00002007.07.18 03:171.38150.000.00-1.4711.00
110767442007.07.16 14:34buy0.20eurusd1.37890.00000.00002007.07.17 09:251.37940.000.00-0.9810.00
110873382007.07.16 23:21buy0.40eurusd1.37740.00000.00002007.07.17 01:551.37770.000.00-1.9612.00
110903792007.07.17 03:53buy0.40eurusd1.37740.00000.00002007.07.17 05:001.37770.000.000.0012.00
110956772007.07.17 09:30buy0.20eurusd1.37890.00000.00002007.07.17 09:431.37940.000.000.0010.00
110972872007.07.17 10:15buy0.20eurusd1.37890.00000.00002007.07.17 10:161.37950.000.000.0012.00
110981512007.07.17 10:28buy0.20eurusd1.37890.00000.00002007.07.17 11:321.37940.000.000.0010.00
111010512007.07.17 11:41buy0.20eurusd1.37890.00000.00002007.07.18 02:351.37940.000.00-0.9810.00
111027392007.07.17 12:14buy0.40eurusd1.37740.00000.00002007.07.17 12:491.37790.000.000.0020.00
111046582007.07.17 12:52buy0.40eurusd1.37740.00000.00002007.07.17 13:221.37770.000.000.0012.00
111058212007.07.17 13:33buy0.40eurusd1.37740.00000.00002007.07.17 14:091.37770.000.000.0012.00
111069712007.07.17 14:22buy0.40eurusd1.37740.00000.00002007.07.17 15:301.37800.000.000.0024.00
111090592007.07.17 15:32buy0.40eurusd1.37740.00000.00002007.07.17 15:341.37770.000.000.0012.00
111215132007.07.18 01:50sell0.10usdchf1.20070.00000.00002007.07.18 03:171.19950.000.000.0010.00
111228312007.07.18 03:17sell0.10usdchf1.19900.00000.00002007.07.18 03:221.19770.000.000.0010.85
111229642007.07.18 03:18buy0.10eurusd1.38150.00000.00002007.07.18 07:051.38260.000.000.0011.00
111233272007.07.18 03:22sell0.10usdchf1.19760.00000.00002007.07.18 07:341.19640.000.000.0010.03
111280562007.07.18 07:35sell0.10usdchf1.19610.00000.00002007.07.19 21:291.20450.000.00-1.92-69.74
111281932007.07.18 07:39sell0.20usdchf1.19760.00000.00002007.07.18 07:461.19690.000.000.0011.70
111298492007.07.18 08:57sell0.20usdchf1.19760.00000.00002007.07.18 09:531.19690.000.000.0011.70
111300572007.07.18 09:01buy0.20eurusd1.38130.00000.00002007.07.18 09:361.38180.000.000.0010.00
111313682007.07.18 09:44buy0.20eurusd1.38130.00000.00002007.07.19 11:531.38210.000.00-2.9416.00
111318412007.07.18 10:03sell0.20usdchf1.19760.00000.00002007.07.18 15:441.20510.000.000.00-124.47
111329032007.07.18 10:38buy0.40eurusd1.37980.00000.00002007.07.18 10:391.38010.000.000.0012.00
111329422007.07.18 10:38sell0.40usdchf1.19910.00000.00002007.07.18 15:441.20510.000.000.00-199.15
111331112007.07.18 10:42buy0.40eurusd1.37980.00000.00002007.07.18 17:261.38010.000.000.0012.00
111433932007.07.18 15:44sell0.20usdchf1.20430.00000.00002007.07.18 16:021.20500.000.000.00-11.62
111442312007.07.18 16:02sell0.20usdchf1.20440.00000.00002007.07.18 16:091.20370.000.000.0011.63
111444452007.07.18 16:10sell0.20usdchf1.20320.00000.00002007.07.18 16:351.20250.000.000.0011.64
111454912007.07.18 16:35sell0.20usdchf1.20220.00000.00002007.07.18 17:111.20150.000.000.0011.65
111468092007.07.18 17:11sell0.20usdchf1.20110.00000.00002007.07.18 17:331.20040.000.000.0011.66
111481002007.07.18 17:31buy0.40eurusd1.37980.00000.00002007.07.18 17:331.38010.000.000.0012.00
111482252007.07.18 17:33sell0.20usdchf1.20010.00000.00002007.07.18 17:401.19950.000.000.0010.00
111487302007.07.18 17:41sell0.20usdchf1.19940.00000.00002007.07.18 17:461.19870.000.000.0011.68
111490552007.07.18 17:46sell0.20usdchf1.19850.00000.00002007.07.19 21:291.20450.000.00-3.85-99.63
111504662007.07.18 18:15sell0.40usdchf1.20000.00000.00002007.07.18 18:161.19970.000.000.0010.00
111536032007.07.18 20:50sell0.40usdchf1.20000.00000.00002007.07.19 01:041.19970.000.00-7.7010.00
111542952007.07.18 21:55buy0.40eurusd1.37980.00000.00002007.07.18 23:281.38010.000.000.0012.00
111564552007.07.19 01:10sell0.40usdchf1.20000.00000.00002007.07.19 01:121.19970.000.000.0010.00
111566442007.07.19 01:16sell0.40usdchf1.20000.00000.00002007.07.19 12:141.19970.000.000.0010.00
111586502007.07.19 04:23buy0.40eurusd1.37980.00000.00002007.07.19 06:271.38010.000.000.0012.00
111605802007.07.19 07:09buy0.40eurusd1.37980.00000.00002007.07.19 09:201.38010.000.000.0012.00
111647812007.07.19 10:56buy0.40eurusd1.37980.00000.00002007.07.19 11:001.38010.000.000.0012.00
111687672007.07.19 12:47sell0.40usdchf1.20000.00000.00002007.07.19 13:151.19970.000.000.0010.00
111689332007.07.19 12:50buy0.20eurusd1.38130.00000.00002007.07.19 12:591.38180.000.000.0010.00
111700672007.07.19 13:31sell0.40usdchf1.20000.00000.00002007.07.19 15:561.19970.000.000.0010.00
111711482007.07.19 14:22buy0.20eurusd1.38130.00000.00002007.07.19 15:141.38180.000.000.0010.00
111737352007.07.19 15:57sell0.40usdchf1.20000.00000.00002007.07.19 15:591.19970.000.000.0010.00
111740272007.07.19 16:04sell0.40usdchf1.20000.00000.00002007.07.19 17:581.19970.000.000.0010.00
111769792007.07.19 17:59sell0.40usdchf1.20000.00000.00002007.07.19 18:381.20400.000.000.00-132.89
111776682007.07.19 18:26buy0.20eurusd1.38130.00000.00002007.07.19 19:561.38180.000.000.0010.00
111782572007.07.19 18:38sell0.40usdchf1.20340.00000.00002007.07.19 18:401.20300.000.000.0013.30
111783432007.07.19 18:40sell0.40usdchf1.20280.00000.00002007.07.19 18:451.20230.000.000.0016.63
111785182007.07.19 18:45sell0.40usdchf1.20210.00000.00002007.07.19 21:281.20480.000.000.00-89.64
111816452007.07.19 21:29sell0.40usdchf1.20410.00000.00002007.07.19 21:291.20440.000.000.00-9.96
111816632007.07.19 21:29sell0.20usdchf1.20410.00000.00002007.07.19 21:291.20440.000.000.00-4.98
111816672007.07.19 21:29buy0.10usdchf1.20410.00000.00002007.07.20 00:011.20320.000.000.21-7.48
111825622007.07.19 22:41buy0.40eurusd1.37980.00000.00002007.07.19 23:121.38010.000.000.0012.00
111837612007.07.20 00:03sell0.10usdchf1.20320.00000.00002007.07.20 00:141.20400.000.000.00-6.64
111840582007.07.20 00:31buy0.40eurusd1.37980.00000.00002007.07.20 02:131.38010.000.000.0012.00
111840672007.07.20 00:31buy0.10usdchf1.20400.00000.00002007.07.20 04:001.20340.000.000.00-4.99
111854572007.07.20 03:50buy0.40eurusd1.37980.00000.00002007.07.20 04:151.38010.000.000.0012.00
111855882007.07.20 04:02sell0.10usdchf1.20340.00000.00002007.07.20 04:031.20410.000.000.00-5.81
111856172007.07.20 04:04sell0.10usdchf1.20340.00000.00002007.07.20 04:251.20410.000.000.00-5.81
  0.00 0.00 -21.59 -186.34
Closed P/L: -207.93
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
111272412007.07.18 07:05buy0.10eurusd1.38280.00000.0000 1.37930.000.00-1.96-35.00
111808412007.07.19 20:43buy0.20eurusd1.38130.00000.0000 1.37930.000.00-0.98-40.00
111858332007.07.20 04:28buy0.10usdchf1.20410.00000.0000 1.20410.000.000.000.00
111858382007.07.20 04:30buy0.40eurusd1.37980.00000.0000 1.37930.000.000.00-20.00
  0.00 0.00 -2.94 -95.00
 Floating P/L: -97.94
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -207.93 Floating P/L: -97.94 Margin: 213.29
Balance: 52 702.56 Equity: 52 604.62 Free Margin: 52 391.33