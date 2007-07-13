North Finance Co Ltd
|Account: 326946
|Name: Rick
|Currency: USD
|2007 July 20, 04:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11047904
|2007.07.13 15:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 03:17
|1.3815
|0.00
|0.00
|-1.47
|11.00
|11076744
|2007.07.16 14:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 09:25
|1.3794
|0.00
|0.00
|-0.98
|10.00
|11087338
|2007.07.16 23:21
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 01:55
|1.3777
|0.00
|0.00
|-1.96
|12.00
|11090379
|2007.07.17 03:53
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 05:00
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11095677
|2007.07.17 09:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 09:43
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11097287
|2007.07.17 10:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 10:16
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11098151
|2007.07.17 10:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 11:32
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11101051
|2007.07.17 11:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 02:35
|1.3794
|0.00
|0.00
|-0.98
|10.00
|11102739
|2007.07.17 12:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 12:49
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11104658
|2007.07.17 12:52
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 13:22
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11105821
|2007.07.17 13:33
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:09
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11106971
|2007.07.17 14:22
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 15:30
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11109059
|2007.07.17 15:32
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 15:34
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11121513
|2007.07.18 01:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2007
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 03:17
|1.1995
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11122831
|2007.07.18 03:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1990
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 03:22
|1.1977
|0.00
|0.00
|0.00
|10.85
|11122964
|2007.07.18 03:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3815
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 07:05
|1.3826
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|11123327
|2007.07.18 03:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1976
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 07:34
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|10.03
|11128056
|2007.07.18 07:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1961
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 21:29
|1.2045
|0.00
|0.00
|-1.92
|-69.74
|11128193
|2007.07.18 07:39
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1976
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 07:46
|1.1969
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|11129849
|2007.07.18 08:57
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1976
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 09:53
|1.1969
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|11130057
|2007.07.18 09:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 09:36
|1.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11131368
|2007.07.18 09:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 11:53
|1.3821
|0.00
|0.00
|-2.94
|16.00
|11131841
|2007.07.18 10:03
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1976
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 15:44
|1.2051
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.47
|11132903
|2007.07.18 10:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 10:39
|1.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11132942
|2007.07.18 10:38
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1991
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 15:44
|1.2051
|0.00
|0.00
|0.00
|-199.15
|11133111
|2007.07.18 10:42
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 17:26
|1.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11143393
|2007.07.18 15:44
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2043
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 16:02
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.62
|11144231
|2007.07.18 16:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2044
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 16:09
|1.2037
|0.00
|0.00
|0.00
|11.63
|11144445
|2007.07.18 16:10
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2032
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 16:35
|1.2025
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|11145491
|2007.07.18 16:35
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2022
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 17:11
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|11.65
|11146809
|2007.07.18 17:11
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2011
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 17:33
|1.2004
|0.00
|0.00
|0.00
|11.66
|11148100
|2007.07.18 17:31
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 17:33
|1.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11148225
|2007.07.18 17:33
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2001
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 17:40
|1.1995
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11148730
|2007.07.18 17:41
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1994
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 17:46
|1.1987
|0.00
|0.00
|0.00
|11.68
|11149055
|2007.07.18 17:46
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1985
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 21:29
|1.2045
|0.00
|0.00
|-3.85
|-99.63
|11150466
|2007.07.18 18:15
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2000
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 18:16
|1.1997
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11153603
|2007.07.18 20:50
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2000
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 01:04
|1.1997
|0.00
|0.00
|-7.70
|10.00
|11154295
|2007.07.18 21:55
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 23:28
|1.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11156455
|2007.07.19 01:10
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2000
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 01:12
|1.1997
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11156644
|2007.07.19 01:16
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2000
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 12:14
|1.1997
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11158650
|2007.07.19 04:23
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 06:27
|1.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11160580
|2007.07.19 07:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 09:20
|1.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11164781
|2007.07.19 10:56
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 11:00
|1.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11168767
|2007.07.19 12:47
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2000
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 13:15
|1.1997
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11168933
|2007.07.19 12:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 12:59
|1.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11170067
|2007.07.19 13:31
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2000
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 15:56
|1.1997
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11171148
|2007.07.19 14:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 15:14
|1.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11173735
|2007.07.19 15:57
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2000
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 15:59
|1.1997
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11174027
|2007.07.19 16:04
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2000
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 17:58
|1.1997
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11176979
|2007.07.19 17:59
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2000
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 18:38
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.89
|11177668
|2007.07.19 18:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 19:56
|1.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11178257
|2007.07.19 18:38
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 18:40
|1.2030
|0.00
|0.00
|0.00
|13.30
|11178343
|2007.07.19 18:40
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2028
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 18:45
|1.2023
|0.00
|0.00
|0.00
|16.63
|11178518
|2007.07.19 18:45
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2021
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 21:28
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.64
|11181645
|2007.07.19 21:29
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2041
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 21:29
|1.2044
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.96
|11181663
|2007.07.19 21:29
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2041
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 21:29
|1.2044
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.98
|11181667
|2007.07.19 21:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2041
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 00:01
|1.2032
|0.00
|0.00
|0.21
|-7.48
|11182562
|2007.07.19 22:41
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 23:12
|1.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11183761
|2007.07.20 00:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2032
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 00:14
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|11184058
|2007.07.20 00:31
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 02:13
|1.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11184067
|2007.07.20 00:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2040
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 04:00
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.99
|11185457
|2007.07.20 03:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 04:15
|1.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11185588
|2007.07.20 04:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 04:03
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.81
|11185617
|2007.07.20 04:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 04:25
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.81
|
|0.00
|0.00
|-21.59
|-186.34
|Closed P/L:
|-207.93
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11127241
|2007.07.18 07:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3828
|0.0000
|0.0000
|
|1.3793
|0.00
|0.00
|-1.96
|-35.00
|11180841
|2007.07.19 20:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|
|1.3793
|0.00
|0.00
|-0.98
|-40.00
|11185833
|2007.07.20 04:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2041
|0.0000
|0.0000
|
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11185838
|2007.07.20 04:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|
|1.3793
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|
|0.00
|0.00
|-2.94
|-95.00
|
|Floating P/L:
|-97.94
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-207.93
|Floating P/L:
|-97.94
|Margin:
|213.29
|Balance:
|52 702.56
|Equity:
|52 604.62
|Free Margin:
|52 391.33