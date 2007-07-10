North Finance Co Ltd

Account: 326946 Name: Rick Currency: USD 2007 July 17, 03:48
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
109517312007.07.10 17:35buy0.10eurusd1.37360.00000.00002007.07.10 23:511.37460.000.000.0010.00
109620192007.07.10 23:51buy0.10eurusd1.37470.00000.00002007.07.11 00:501.37680.000.00-0.4921.00
109638152007.07.11 00:51buy0.10eurusd1.37700.00000.00002007.07.11 00:531.37800.000.000.0010.00
109641222007.07.11 00:53buy0.10eurusd1.37820.00000.00002007.07.12 11:521.37920.000.00-1.4710.00
109646802007.07.11 00:57buy0.20eurusd1.37670.00000.00002007.07.11 00:581.37720.000.000.0010.00
109653032007.07.11 01:02buy0.20eurusd1.37670.00000.00002007.07.11 14:381.37720.000.000.0010.00
109699842007.07.11 02:11buy0.40eurusd1.37510.00000.00002007.07.11 02:271.37540.000.000.0012.00
109705842007.07.11 02:36buy0.40eurusd1.37520.00000.00002007.07.11 02:401.37550.000.000.0012.00
109709332007.07.11 02:53buy0.40eurusd1.37520.00000.00002007.07.11 08:381.37550.000.000.0012.00
109770892007.07.11 09:01buy0.40eurusd1.37520.00000.00002007.07.11 09:151.37550.000.000.0012.00
109780852007.07.11 09:29buy0.40eurusd1.37520.00000.00002007.07.11 14:041.37580.000.000.0024.00
109889272007.07.11 14:49buy0.20eurusd1.37670.00000.00002007.07.11 17:031.37720.000.000.0010.00
109907962007.07.11 15:36buy0.40eurusd1.37520.00000.00002007.07.11 15:401.37550.000.000.0012.00
109911212007.07.11 15:41buy0.40eurusd1.37520.00000.00002007.07.11 15:441.37550.000.000.0012.00
109953642007.07.11 17:19buy0.20eurusd1.37670.00000.00002007.07.11 17:261.37720.000.000.0010.00
109971352007.07.11 18:02buy0.20eurusd1.37670.00000.00002007.07.11 19:451.37720.000.000.0010.00
109990992007.07.11 18:38buy0.40eurusd1.37520.00000.00002007.07.11 18:481.37550.000.000.0012.00
109996962007.07.11 18:50buy0.40eurusd1.37520.00000.00002007.07.11 18:541.37550.000.000.0012.00
110015452007.07.11 19:52buy0.20eurusd1.37670.00000.00002007.07.12 09:591.37720.000.00-2.9410.00
110044862007.07.11 23:03buy0.40eurusd1.37520.00000.00002007.07.12 05:411.37550.000.00-5.8812.00
110105042007.07.12 08:02buy0.40eurusd1.37520.00000.00002007.07.12 08:161.37550.000.000.0012.00
110128802007.07.12 10:07buy0.20eurusd1.37670.00000.00002007.07.12 10:251.37720.000.000.0010.00
110162702007.07.12 11:53buy0.10eurusd1.37920.00000.00002007.07.13 15:371.38030.000.00-0.4911.00
110219482007.07.12 15:51buy0.20eurusd1.37770.00000.00002007.07.12 19:231.37820.000.000.0010.00
110228692007.07.12 16:03buy0.40eurusd1.37610.00000.00002007.07.12 16:051.37640.000.000.0012.00
110277302007.07.12 18:34buy0.40eurusd1.37610.00000.00002007.07.12 18:351.37650.000.000.0016.00
110367562007.07.13 08:12buy0.20eurusd1.37770.00000.00002007.07.13 08:421.37820.000.000.0010.00
110373642007.07.13 09:02buy0.20eurusd1.37770.00000.00002007.07.13 10:441.37820.000.000.0010.00
110433742007.07.13 12:55buy0.20eurusd1.37770.00000.00002007.07.13 14:581.37820.000.000.0010.00
110468762007.07.13 15:26buy0.20eurusd1.37770.00000.00002007.07.13 15:301.37820.000.000.0010.00
110487062007.07.13 15:45buy0.20eurusd1.37890.00000.00002007.07.13 15:481.37940.000.000.0010.00
110499202007.07.13 16:13buy0.20eurusd1.37890.00000.00002007.07.13 16:161.37940.000.000.0010.00
110524922007.07.13 17:02buy0.20eurusd1.37890.00000.00002007.07.13 17:061.37940.000.000.0010.00
110535622007.07.13 17:34buy0.20eurusd1.37890.00000.00002007.07.13 18:461.37940.000.000.0010.00
110542752007.07.13 17:46buy0.40eurusd1.37720.00000.00002007.07.13 17:461.37750.000.000.0012.00
110547472007.07.13 17:58buy0.40eurusd1.37740.00000.00002007.07.13 18:001.37770.000.000.0012.00
110565992007.07.13 18:55buy0.20eurusd1.37890.00000.00002007.07.16 12:061.37950.000.00-0.9812.00
110618882007.07.16 01:21buy0.40eurusd1.37740.00000.00002007.07.16 02:501.37770.000.000.0012.00
110632132007.07.16 03:10buy0.40eurusd1.37740.00000.00002007.07.16 03:391.37770.000.000.0012.00
110698082007.07.16 10:26buy0.40eurusd1.37730.00000.00002007.07.16 10:421.37760.000.000.0012.00
110819872007.07.16 17:48buy0.40eurusd1.37740.00000.00002007.07.16 18:211.37770.000.000.0012.00
110873382007.07.16 23:21buy0.40eurusd1.37740.00000.00002007.07.17 01:551.37770.000.00-1.9612.00
  0.00 0.00 -14.21 490.00
Closed P/L: 475.79
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
110479042007.07.13 15:38buy0.10eurusd1.38040.00000.0000 1.37750.000.00-0.98-29.00
110767442007.07.16 14:34buy0.20eurusd1.37890.00000.0000 1.37750.000.00-0.98-28.00
  0.00 0.00 -1.96 -57.00
 Floating P/L: -58.96
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 475.79 Floating P/L: -58.96 Margin: 82.76
Balance: 52 920.53 Equity: 52 861.57 Free Margin: 52 778.81
 
Details:
Graph
Gross Profit: 475.79 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 475.79
Profit Factor: Expected Payoff: 11.33  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 42 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 42 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 42 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 24.00 loss trade: 0.00
Average profit trade: 11.33 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 42 (475.79) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 475.79 (42) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 42 consecutive losses: 0