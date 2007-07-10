|Account: 326946
|Name: Rick
|Currency: USD
|2007 July 17, 03:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10951731
|2007.07.10 17:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|0.0000
|2007.07.10 23:51
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10962019
|2007.07.10 23:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 00:50
|1.3768
|0.00
|0.00
|-0.49
|21.00
|10963815
|2007.07.11 00:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 00:53
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10964122
|2007.07.11 00:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|2007.07.12 11:52
|1.3792
|0.00
|0.00
|-1.47
|10.00
|10964680
|2007.07.11 00:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3767
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 00:58
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10965303
|2007.07.11 01:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3767
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 14:38
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10969984
|2007.07.11 02:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 02:27
|1.3754
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10970584
|2007.07.11 02:36
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 02:40
|1.3755
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10970933
|2007.07.11 02:53
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 08:38
|1.3755
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10977089
|2007.07.11 09:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 09:15
|1.3755
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10978085
|2007.07.11 09:29
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 14:04
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10988927
|2007.07.11 14:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3767
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 17:03
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10990796
|2007.07.11 15:36
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 15:40
|1.3755
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10991121
|2007.07.11 15:41
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 15:44
|1.3755
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10995364
|2007.07.11 17:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3767
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 17:26
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10997135
|2007.07.11 18:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3767
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 19:45
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10999099
|2007.07.11 18:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 18:48
|1.3755
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10999696
|2007.07.11 18:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 18:54
|1.3755
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11001545
|2007.07.11 19:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3767
|0.0000
|0.0000
|2007.07.12 09:59
|1.3772
|0.00
|0.00
|-2.94
|10.00
|11004486
|2007.07.11 23:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|0.0000
|2007.07.12 05:41
|1.3755
|0.00
|0.00
|-5.88
|12.00
|11010504
|2007.07.12 08:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|0.0000
|2007.07.12 08:16
|1.3755
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11012880
|2007.07.12 10:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3767
|0.0000
|0.0000
|2007.07.12 10:25
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11016270
|2007.07.12 11:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3792
|0.0000
|0.0000
|2007.07.13 15:37
|1.3803
|0.00
|0.00
|-0.49
|11.00
|11021948
|2007.07.12 15:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|2007.07.12 19:23
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11022869
|2007.07.12 16:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3761
|0.0000
|0.0000
|2007.07.12 16:05
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11027730
|2007.07.12 18:34
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3761
|0.0000
|0.0000
|2007.07.12 18:35
|1.3765
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11036756
|2007.07.13 08:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|2007.07.13 08:42
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11037364
|2007.07.13 09:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|2007.07.13 10:44
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11043374
|2007.07.13 12:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|2007.07.13 14:58
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11046876
|2007.07.13 15:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|2007.07.13 15:30
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11048706
|2007.07.13 15:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|2007.07.13 15:48
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11049920
|2007.07.13 16:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|2007.07.13 16:16
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11052492
|2007.07.13 17:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|2007.07.13 17:06
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11053562
|2007.07.13 17:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|2007.07.13 18:46
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11054275
|2007.07.13 17:46
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3772
|0.0000
|0.0000
|2007.07.13 17:46
|1.3775
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11054747
|2007.07.13 17:58
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|2007.07.13 18:00
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11056599
|2007.07.13 18:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|2007.07.16 12:06
|1.3795
|0.00
|0.00
|-0.98
|12.00
|11061888
|2007.07.16 01:21
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|2007.07.16 02:50
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11063213
|2007.07.16 03:10
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|2007.07.16 03:39
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11069808
|2007.07.16 10:26
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3773
|0.0000
|0.0000
|2007.07.16 10:42
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11081987
|2007.07.16 17:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|2007.07.16 18:21
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11087338
|2007.07.16 23:21
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 01:55
|1.3777
|0.00
|0.00
|-1.96
|12.00
|0.00
|0.00
|-14.21
|490.00
|Closed P/L:
|475.79
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11047904
|2007.07.13 15:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|1.3775
|0.00
|0.00
|-0.98
|-29.00
|11076744
|2007.07.16 14:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|1.3775
|0.00
|0.00
|-0.98
|-28.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|-57.00
|Floating P/L:
|-58.96
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|475.79
|Floating P/L:
|-58.96
|Margin:
|82.76
|Balance:
|52 920.53
|Equity:
|52 861.57
|Free Margin:
|52 778.81
|Details:
|Gross Profit:
|475.79
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|475.79
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|11.33
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|42
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|42 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|42 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|24.00
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|11.33
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|42 (475.79)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|475.79 (42)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|42
|consecutive losses:
|0