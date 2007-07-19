Interbank FX, LLC

Account: 1550199 Name: steven Currency: USD 2007 July 20, 09:52
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
439046442007.07.19 03:26balanceDeposit10 000.00
439049582007.07.19 03:29buy0.20usdchf1.20100.00000.00002007.07.19 17:571.20230.000.000.0021.63
439050302007.07.19 03:30sell0.20eurusd1.38000.00000.00002007.07.19 17:571.38120.000.000.00-24.00
439050352007.07.19 03:30buy0.20audjpy107.080.000.002007.07.19 17:57107.270.000.000.0031.14
439050552007.07.19 03:30sell0.20euraud1.57200.00000.00002007.07.19 17:571.57110.000.000.0015.83
439050662007.07.19 03:30sell0.20eurgbp0.67220.00000.00002007.07.19 17:570.67380.000.000.00-65.61
439050692007.07.19 03:31buy0.20eurjpy168.340.000.002007.07.19 17:57168.530.000.000.0031.14
439050972007.07.19 03:31buy0.20gbpchf2.46540.00000.00002007.07.19 17:572.46500.000.000.00-6.65
439051042007.07.19 03:32buy0.20usdcad1.04540.00000.00002007.07.19 17:571.04240.000.000.00-57.56
439051072007.07.19 03:32buy0.20nzdusd0.79260.00000.00002007.07.19 17:570.79260.000.000.000.00
439605792007.07.19 10:51buy0.40usdchf1.20020.00000.00002007.07.19 17:571.20230.000.000.0069.87
439605932007.07.19 10:52sell0.40eurusd1.38170.00000.00002007.07.19 17:571.38120.000.000.0020.00
439606102007.07.19 10:52buy0.40audjpy107.290.000.002007.07.19 17:57107.270.000.000.00-6.55
439606892007.07.19 10:52sell0.40euraud1.57130.00000.00002007.07.19 17:571.57110.000.000.007.03
439608002007.07.19 10:53sell0.40eurgbp0.67420.00000.00002007.07.19 17:570.67380.000.000.0032.81
439608112007.07.19 10:53buy0.40eurjpy168.590.000.002007.07.19 17:57168.530.000.000.00-19.67
439608192007.07.19 10:53buy0.40gbpchf2.45920.00000.00002007.07.19 17:572.46500.000.000.00192.96
439608402007.07.19 10:53buy0.40usdcad1.04470.00000.00002007.07.19 17:571.04240.000.000.00-88.26
439608782007.07.19 10:53buy0.40nzdusd0.79380.00000.00002007.07.19 17:570.79260.000.000.00-48.00
440178752007.07.19 17:58sell0.20eurusd1.38100.00000.00002007.07.19 23:031.37980.000.001.0824.00
440178882007.07.19 17:58buy0.20usdchf1.20270.00000.00002007.07.19 23:031.20390.000.001.7819.94
440178992007.07.19 17:58buy0.20audjpy107.360.000.002007.07.19 23:03107.460.000.002.1016.37
440179062007.07.19 17:58sell0.20euraud1.57030.00000.00002007.07.19 23:031.56800.000.001.8340.50
440179622007.07.19 17:58sell0.20eurgbp0.67340.00000.00002007.07.19 23:030.67370.000.000.98-12.30
440179772007.07.19 17:58buy0.20eurjpy168.580.000.002007.07.19 23:03168.490.000.001.70-14.74
440180032007.07.19 17:59buy0.20gbpchf2.46560.00000.00002007.07.19 23:032.46610.000.003.338.31
440181992007.07.19 17:59buy0.20usdcad1.04290.00000.00002007.07.19 23:031.04330.000.000.457.67
440182542007.07.19 17:59buy0.20nzdusd0.79360.00000.00002007.07.19 23:030.79340.000.000.65-4.00
440569262007.07.19 23:07buy0.20usdjpy122.160.000.002007.07.20 09:33122.330.000.000.0027.79
440569292007.07.19 23:07buy0.20usdchf1.20410.00000.00002007.07.20 09:331.20610.000.000.0033.16
440569382007.07.19 23:07sell0.20eurusd1.37990.00000.00002007.07.20 09:331.37860.000.000.0026.00
440569492007.07.19 23:07buy0.20usdcad1.04380.00000.00002007.07.20 09:331.04390.000.000.001.92
440569522007.07.19 23:07sell0.20eurgbp0.67350.00000.00002007.07.20 09:330.67180.000.000.0069.79
440569552007.07.19 23:07buy0.20eurjpy168.580.000.002007.07.20 09:33168.610.000.000.004.90
440569582007.07.19 23:07sell0.20euraud1.56720.00000.00002007.07.20 09:331.56830.000.000.00-19.35
440569792007.07.19 23:08buy0.20audjpy107.560.000.002007.07.20 09:33107.520.000.000.00-6.54
440570212007.07.19 23:09buy0.20nzdusd0.79400.00000.00002007.07.20 09:330.79470.000.000.0014.00
  0.00 0.00 13.90 343.53
Closed P/L: 357.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 357.43 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 357.43 Equity: 10 357.43 Free Margin: 10 357.43