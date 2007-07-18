|Account: 25810
|Name: steven
|Currency: USD
|2007 July 19, 22:52
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|414184
|2007.07.18 17:14
|balance
|Deposit
|10 000.00
|414190
|2007.07.18 17:23
|buy
|0.20
|eurjpy
|168.09
|0.00
|0.00
|2007.07.19 16:02
|168.61
|0.00
|0.00
|0.00
|85.21
|414192
|2007.07.18 17:23
|buy
|0.20
|audjpy
|106.90
|0.00
|0.00
|2007.07.19 16:02
|107.33
|0.00
|0.00
|0.00
|70.46
|414193
|2007.07.18 17:24
|sell
|0.20
|euraud
|1.5726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 16:02
|1.5709
|0.00
|0.00
|0.00
|29.91
|414194
|2007.07.18 17:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 16:02
|1.3816
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|414196
|2007.07.18 17:25
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7937
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 16:02
|0.7920
|0.00
|0.00
|3.30
|-34.00
|414197
|2007.07.18 17:25
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1999
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 16:02
|1.2017
|0.00
|0.00
|4.50
|29.96
|414198
|2007.07.18 17:25
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6721
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 16:02
|0.6741
|0.00
|0.00
|0.86
|-81.98
|414201
|2007.07.18 17:26
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0437
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 16:02
|1.0425
|0.00
|0.00
|0.57
|-23.02
|414202
|2007.07.18 17:26
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.4641
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 16:02
|2.4627
|0.00
|0.00
|2.14
|-23.30
|414203
|2007.07.18 17:26
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6563
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 16:02
|1.6603
|0.00
|0.00
|3.25
|66.57
|414205
|2007.07.18 17:28
|buy
|0.10
|audjpy
|106.86
|0.00
|0.00
|2007.07.19 16:02
|107.33
|0.00
|0.00
|0.00
|38.51
|414206
|2007.07.18 17:29
|buy
|0.10
|zarjpy
|17.4916
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 16:02
|17.7581
|0.00
|0.00
|0.00
|21.84
|414207
|2007.07.18 17:29
|sell
|0.10
|usdnok
|5.7235
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 16:02
|5.7292
|0.00
|0.00
|-1.05
|-9.95
|418084
|2007.07.19 16:03
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.07
|0.00
|0.00
|2007.07.19 22:51
|122.10
|0.00
|0.00
|0.17
|4.91
|418085
|2007.07.19 16:03
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2016
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 16:05
|1.2022
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.98
|418089
|2007.07.19 16:04
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 22:51
|0.7933
|0.00
|0.00
|1.10
|22.00
|418090
|2007.07.19 16:04
|buy
|0.20
|zarjpy
|17.7980
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 22:51
|17.7621
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.89
|418091
|2007.07.19 16:04
|sell
|0.20
|euraud
|1.5698
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 22:51
|1.5685
|0.00
|0.00
|0.00
|22.88
|418092
|2007.07.19 16:05
|buy
|0.20
|audjpy
|107.39
|0.00
|0.00
|2007.07.19 22:51
|107.42
|0.00
|0.00
|0.00
|4.91
|418093
|2007.07.19 16:05
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2021
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 22:51
|1.2037
|0.00
|0.00
|1.50
|26.58
|418097
|2007.07.19 16:06
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6738
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 22:51
|0.6736
|0.00
|0.00
|0.29
|8.20
|418098
|2007.07.19 16:06
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0429
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 22:51
|1.0432
|0.00
|0.00
|1.72
|5.75
|418100
|2007.07.19 16:06
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.4637
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 22:51
|2.4660
|0.00
|0.00
|0.71
|38.21
|418102
|2007.07.19 16:06
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6606
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 22:51
|1.6611
|0.00
|0.00
|1.08
|8.31
|418316
|2007.07.19 17:19
|buy
|0.40
|usdjpy
|121.97
|0.00
|0.00
|2007.07.19 22:51
|122.10
|0.00
|0.00
|0.33
|42.59
|418317
|2007.07.19 17:20
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2020
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 22:51
|1.2037
|0.00
|0.00
|2.99
|56.49
|418318
|2007.07.19 17:20
|buy
|0.40
|zarjpy
|17.7725
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 22:51
|17.7621
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.41
|418319
|2007.07.19 17:20
|buy
|0.40
|audjpy
|107.26
|0.00
|0.00
|2007.07.19 22:51
|107.42
|0.00
|0.00
|0.00
|52.42
|418321
|2007.07.19 17:21
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6609
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 22:51
|1.6611
|0.00
|0.00
|2.16
|6.65
|418325
|2007.07.19 17:22
|buy
|0.40
|audjpy
|107.30
|0.00
|0.00
|2007.07.19 22:51
|107.42
|0.00
|0.00
|0.00
|39.31
|418327
|2007.07.19 17:22
|sell
|0.40
|euraud
|1.5710
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 22:51
|1.5685
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|418332
|2007.07.19 17:24
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6736
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 22:51
|0.6736
|0.00
|0.00
|0.58
|0.00
|418334
|2007.07.19 17:24
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0427
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 22:51
|1.0432
|0.00
|0.00
|3.45
|19.17
|418337
|2007.07.19 17:25
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7924
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 22:51
|0.7933
|0.00
|0.00
|2.20
|36.00
|418340
|2007.07.19 17:25
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4652
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 22:51
|2.4660
|0.00
|0.00
|1.42
|26.59
|0.00
|0.00
|33.27
|633.90
|Closed P/L:
|667.17
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|667.17
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 667.17
|Equity:
|10 667.17
|Free Margin:
|10 667.17
|Details:
|Gross Profit:
|878.88
|Gross Loss:
|211.71
|Total Net Profit:
|667.17
|Profit Factor:
|4.15
|Expected Payoff:
|19.06
|Absolute Drawdown:
|55.01
|Maximal Drawdown:
|100.31 (1.00%)
|Relative Drawdown:
|1.00% (100.31)
|Total Trades:
|35
|Short Positions (won %):
|9 (55.56%)
|Long Positions (won %):
|26 (80.77%)
|Profit Trades (% of total):
|26 (74.29%)
|Loss trades (% of total):
|9 (25.71%)
|Largest
|profit trade:
|88.00
|loss trade:
|-81.12
|Average
|profit trade:
|33.80
|loss trade:
|-23.52
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (485.75)
|consecutive losses ($):
|4 (-100.31)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|485.75 (18)
|consecutive loss (count):
|-100.31 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2