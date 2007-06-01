Strategy Tester Report
FXA0 - Ladderv0.01

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Okres1 Godzina (H1) 2007.06.01 00:00 - 2007.07.18 00:00 (2007.06.01 - 2007.07.18)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametryTakeProfit=10; MaxTrades=3; PipStep=15; mm=0; risk=12; MagicNumber=888888; T_JRSX_period=30;
Słupki w tescie5786Ticks modelled13822Modelling quality50.00%
Depozyt początkowy10000.00
Total net profit7560.07Gross profit9114.72Gross loss-1554.65
Profit factor5.86Przewidywany zysk15.33
Absolute drawdown34.30Maximal drawdown356.30 (2.87%)Relative drawdown2.87% (356.30)
Transakcji w sumie493Short positions (won %)213 (88.26%)Long positions (won %)280 (93.21%)
Profit trades (% of total)449 (91.08%)Loss trades (% of total)44 (8.92%)
Największyprofit trade134.40loss trade-165.20
Średniprofit trade20.30loss trade-35.33
Maksimumconsecutive wins (profit in money)70 (1654.48)consecutive losses (loss in money)5 (-103.74)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1654.48 (70)consecutive loss (count of losses)-262.08 (2)
Średniconsecutive wins21consecutive losses2
Graph
#CzasTypZlecenieLotyCenaS / LT / PProfitBalance:
12007.06.01 00:00buy10.101.98080.00000.0000
22007.06.01 02:50buy20.201.97890.00000.0000
32007.06.01 03:05close20.201.98040.00000.000021.0010021.00
42007.06.01 07:35buy30.201.97920.00000.0000
52007.06.01 11:35buy40.401.97750.00000.0000
62007.06.01 11:40close40.401.97850.00000.000028.0010049.00
72007.06.01 14:15close30.201.98060.00000.000019.6010068.60
82007.06.01 14:35buy50.201.97710.00000.0000
92007.06.01 14:40close50.201.98190.00000.000067.2010135.80
102007.06.01 14:50buy60.201.97890.00000.0000
112007.06.01 16:05buy70.401.97710.00000.0000
122007.06.01 16:10close70.401.97940.00000.000064.4010200.20
132007.06.01 16:35close60.201.97980.00000.000012.6010212.80
142007.06.01 16:40buy80.201.97760.00000.0000
152007.06.01 16:59close80.201.97870.00000.000015.4010228.20
162007.06.01 17:00buy90.201.97900.00000.0000
172007.06.01 17:10close90.201.98020.00000.000016.8010245.00
182007.06.01 17:20buy100.201.97890.00000.0000
192007.06.01 17:35close100.201.98070.00000.000025.2010270.20
202007.06.01 17:45buy110.201.97910.00000.0000
212007.06.01 17:50close110.201.98050.00000.000019.6010289.80
222007.06.01 18:45close10.101.98230.00000.000010.5010300.30
232007.06.01 18:50buy120.101.98310.00000.0000
242007.06.01 19:05buy130.201.98150.00000.0000
252007.06.01 19:20close130.201.98230.00000.000011.2010311.50
262007.06.04 10:10close120.101.98460.00000.000011.0610322.56
272007.06.04 10:15buy140.101.98410.00000.0000
282007.06.04 11:15close140.101.98610.00000.000014.0010336.56
292007.06.04 11:20buy150.101.98760.00000.0000
302007.06.04 14:50close150.101.98980.00000.000015.4010351.96
312007.06.04 14:59buy160.101.99000.00000.0000
322007.06.04 16:50close160.101.99180.00000.000012.6010364.56
332007.06.04 16:59buy170.101.99160.00000.0000
342007.06.05 06:20close170.101.99310.00000.000011.0610375.62
352007.06.06 07:00buy180.101.99600.00000.0000
362007.06.06 07:40buy190.201.99410.00000.0000
372007.06.06 07:50close190.201.99570.00000.000022.4010398.02
382007.06.06 08:05buy200.201.99430.00000.0000
392007.06.06 08:20close200.201.99580.00000.000021.0010419.02
402007.06.06 08:35buy210.201.99450.00000.0000
412007.06.06 10:15buy220.401.99260.00000.0000
422007.06.06 13:10close220.401.99310.00000.000014.0010433.02
432007.06.06 13:15buy230.401.99240.00000.0000
442007.06.06 13:29close230.401.99300.00000.000016.8010449.82
452007.06.06 13:40buy240.401.99140.00000.0000
462007.06.06 13:50close240.401.99330.00000.000053.2010503.02
472007.06.06 13:59buy250.401.99200.00000.0000
482007.06.06 14:05close250.401.99140.00000.0000-16.8010486.22
492007.06.06 14:10close210.201.99170.00000.0000-39.2010447.02
502007.06.06 14:10buy260.401.99210.00000.0000
512007.06.06 14:15close260.401.99260.00000.000014.0010461.02
522007.06.06 14:20buy270.201.99380.00000.0000
532007.06.06 14:35buy280.401.99150.00000.0000
542007.06.06 14:40close280.401.99280.00000.000036.4010497.42
552007.06.06 14:50buy290.401.99130.00000.0000
562007.06.06 14:59close290.401.99220.00000.000025.2010522.62
572007.06.06 15:00close270.201.99200.00000.0000-25.2010497.42
582007.06.06 15:05close180.101.99260.00000.0000-23.8010473.62
592007.06.06 15:05buy300.201.99300.00000.0000
602007.06.06 15:10close300.201.99360.00000.00008.4010482.02
612007.06.06 15:15sell310.101.99130.00000.0000
622007.06.06 15:29sell320.201.99340.00000.0000
632007.06.06 16:05close320.201.99260.00000.000011.2010493.22
642007.06.06 16:10sell330.201.99330.00000.0000
652007.06.06 16:40close330.201.99180.00000.000021.0010514.22
662007.06.06 16:45sell340.201.99310.00000.0000
672007.06.06 16:59close340.201.99230.00000.000011.2010525.42
682007.06.06 17:10sell350.201.99290.00000.0000
692007.06.06 17:20close350.201.99210.00000.000011.2010536.62
702007.06.06 18:35sell360.201.99310.00000.0000
712007.06.06 18:50close360.201.99200.00000.000015.4010552.02
722007.06.06 19:10sell370.201.99310.00000.0000
732007.06.06 23:35close370.201.99230.00000.000011.2010563.22
742007.06.07 00:10sell380.201.99300.00000.0000
752007.06.07 00:59close380.201.99220.00000.000011.2010574.42
762007.06.07 04:35sell390.201.99330.00000.0000
772007.06.07 09:05close390.201.99170.00000.000022.4010596.82
782007.06.07 09:15sell400.201.99290.00000.0000
792007.06.07 09:50close400.201.99210.00000.000011.2010608.02
802007.06.07 12:10close310.101.98750.00000.000025.7810633.80
812007.06.07 12:15sell410.101.99100.00000.0000
822007.06.07 12:29close410.101.98780.00000.000022.4010656.20
832007.06.07 12:35sell420.101.98730.00000.0000
842007.06.07 12:40sell430.201.98910.00000.0000
852007.06.07 12:50close430.201.98770.00000.000019.6010675.80
862007.06.07 13:00sell440.201.98900.00000.0000
872007.06.07 13:20close440.201.98570.00000.000046.2010722.00
882007.06.07 13:45close420.101.98440.00000.000020.3010742.30
892007.06.07 13:50sell450.101.98470.00000.0000
902007.06.07 14:20close450.101.98300.00000.000011.9010754.20
912007.06.07 14:29sell460.101.98290.00000.0000
922007.06.07 16:40close460.101.98040.00000.000017.5010771.70
932007.06.07 16:45sell470.101.98080.00000.0000
942007.06.07 18:20close470.101.97870.00000.000014.7010786.40
952007.06.07 18:29sell480.101.97850.00000.0000
962007.06.07 18:45close480.101.97660.00000.000013.3010799.70
972007.06.07 18:50sell490.101.97470.00000.0000
982007.06.07 19:10sell500.201.97730.00000.0000
992007.06.07 19:20close500.201.97510.00000.000030.8010830.50
1002007.06.07 19:29sell510.201.97720.00000.0000
1012007.06.07 19:50close510.201.97630.00000.000012.6010843.10
1022007.06.07 19:59sell520.201.97620.00000.0000
1032007.06.07 20:35sell530.401.97780.00000.0000
1042007.06.07 20:40close530.401.97690.00000.000025.2010868.30
1052007.06.07 21:10sell540.401.97770.00000.0000
1062007.06.08 08:15close540.401.97610.00000.000043.7110912.01
1072007.06.08 09:15close520.201.97530.00000.000012.0510924.06
1082007.06.08 09:20close490.101.96940.00000.000036.8310960.89
1092007.06.08 10:00sell550.101.96900.00000.0000
1102007.06.08 10:20close550.101.96700.00000.000014.0010974.89
1112007.06.08 10:29sell560.101.96940.00000.0000
1122007.06.08 10:35sell570.201.97160.00000.0000
1132007.06.08 10:45close570.201.97000.00000.000022.4010997.29
1142007.06.08 11:15close560.101.96770.00000.000011.9011009.19
1152007.06.08 11:20sell580.101.96740.00000.0000
1162007.06.08 11:40close580.101.96490.00000.000017.5011026.69
1172007.06.08 11:45sell590.101.96540.00000.0000
1182007.06.08 11:50sell600.201.96780.00000.0000
1192007.06.08 11:59close600.201.96610.00000.000023.8011050.49
1202007.06.08 12:20close590.101.96210.00000.000023.1011073.59
1212007.06.08 12:29sell610.101.96400.00000.0000
1222007.06.08 12:40sell620.201.96560.00000.0000
1232007.06.08 12:45close620.201.96480.00000.000011.2011084.79
1242007.06.08 13:35sell630.201.96690.00000.0000
1252007.06.08 13:40close630.201.96560.00000.000018.2011102.99
1262007.06.08 13:59sell640.201.96680.00000.0000
1272007.06.08 14:35close640.201.96600.00000.000011.2011114.19
1282007.06.08 14:40sell650.201.96610.00000.0000
1292007.06.08 14:50sell660.401.96790.00000.0000
1302007.06.08 14:59close660.401.96680.00000.000030.8011144.99
1312007.06.08 15:15sell670.401.96830.00000.0000
1322007.06.08 15:29close670.401.96780.00000.000014.0011158.99
1332007.06.08 15:45sell680.401.96810.00000.0000
1342007.06.08 15:50close680.401.96750.00000.000016.8011175.79
1352007.06.08 16:10sell690.401.96780.00000.0000
1362007.06.08 16:15close690.401.96670.00000.000030.8011206.59
1372007.06.08 16:35sell700.401.96810.00000.0000
1382007.06.08 16:40close700.401.96660.00000.000042.0011248.59
1392007.06.08 16:45sell710.401.96760.00000.0000
1402007.06.08 17:05close710.401.96550.00000.000058.8011307.39
1412007.06.08 17:10sell720.401.96790.00000.0000
1422007.06.08 17:15close720.401.96690.00000.000028.0011335.39
1432007.06.08 18:20close650.201.96470.00000.000019.6011354.99
1442007.06.08 18:40sell730.201.96570.00000.0000
1452007.06.08 18:50close730.201.96460.00000.000015.4011370.39
1462007.06.08 19:40sell740.201.96610.00000.0000
1472007.06.08 19:50close740.201.96510.00000.000014.0011384.39
1482007.06.08 20:00sell750.201.96570.00000.0000
1492007.06.08 20:50sell760.401.96720.00000.0000
1502007.06.08 21:05close760.401.96650.00000.000019.6011403.99
1512007.06.08 21:20sell770.401.96780.00000.0000
1522007.06.11 01:10close770.401.96590.00000.000052.1111456.10
1532007.06.11 01:15sell780.401.96780.00000.0000
1542007.06.11 01:20close780.401.96630.00000.000042.0011498.10
1552007.06.11 02:05sell790.401.96770.00000.0000
1562007.06.11 02:20close790.401.96700.00000.000019.6011517.70
1572007.06.11 02:29sell800.401.96770.00000.0000
1582007.06.11 02:45close800.401.96640.00000.000036.4011554.10
1592007.06.11 03:05sell810.401.96740.00000.0000
1602007.06.11 03:10close810.401.96580.00000.000044.8011598.90
1612007.06.11 03:20sell820.401.96760.00000.0000
1622007.06.11 04:40close820.401.96540.00000.000061.6011660.50
1632007.06.11 04:50sell830.401.96760.00000.0000
1642007.06.11 04:59close830.401.96560.00000.000056.0011716.50
1652007.06.11 06:10sell840.401.96720.00000.0000
1662007.06.11 08:10close840.401.96640.00000.000022.4011738.90
1672007.06.11 08:20sell850.401.96850.00000.0000
1682007.06.11 08:29close850.401.96760.00000.000025.2011764.10
1692007.06.11 08:50sell860.401.96730.00000.0000
1702007.06.11 09:05close860.401.96600.00000.000036.4011800.50
1712007.06.11 09:40sell870.401.96750.00000.0000
1722007.06.11 09:45close870.401.96660.00000.000025.2011825.70
1732007.06.11 10:05sell880.401.96840.00000.0000
1742007.06.11 10:10close880.401.96760.00000.000022.4011848.10
1752007.06.11 10:29sell890.401.96790.00000.0000
1762007.06.11 10:50close890.401.96740.00000.000014.0011862.10
1772007.06.11 10:59sell900.401.96840.00000.0000
1782007.06.11 11:05close900.401.96790.00000.000014.0011876.10
1792007.06.11 11:20sell910.401.96840.00000.0000
1802007.06.11 11:29close910.401.96780.00000.000016.8011892.90
1812007.06.11 11:30sell920.401.96730.00000.0000
1822007.06.11 12:05close920.401.96690.00000.000011.2011904.10
1832007.06.11 12:10sell930.401.96740.00000.0000
1842007.06.11 12:35close930.401.96680.00000.000016.8011920.90
1852007.06.11 13:05sell940.401.96730.00000.0000
1862007.06.11 13:10close940.401.96690.00000.000011.2011932.10
1872007.06.11 14:05sell950.401.96940.00000.0000
1882007.06.11 14:15close950.401.96720.00000.000061.6011993.70
1892007.06.11 14:20sell960.401.96920.00000.0000
1902007.06.11 14:29close960.401.96850.00000.000019.6012013.30
1912007.06.11 14:30sell970.401.96800.00000.0000
1922007.06.11 14:40close970.401.96720.00000.000022.4012035.70
1932007.06.11 14:50sell980.401.96820.00000.0000
1942007.06.11 14:59close980.401.96730.00000.000025.2012060.90
1952007.06.11 15:20sell990.401.96770.00000.0000
1962007.06.11 15:29close990.401.96700.00000.000019.6012080.50
1972007.06.11 15:45sell1000.401.96750.00000.0000
1982007.06.11 15:50close1000.401.96670.00000.000022.4012102.90
1992007.06.11 15:59sell1010.401.96730.00000.0000
2002007.06.11 16:40close1010.401.96640.00000.000025.2012128.10
2012007.06.11 16:59sell1020.401.96730.00000.0000
2022007.06.11 22:00close1020.401.97000.00000.0000-75.6012052.50
2032007.06.11 22:05close750.201.97020.00000.0000-63.5511988.95
2042007.06.11 22:05sell1030.401.96980.00000.0000
2052007.06.11 22:10close1030.401.96950.00000.00008.4011997.35
2062007.06.11 22:15close610.101.97010.00000.0000-42.9711954.38
2072007.06.11 22:15sell1040.201.96970.00000.0000
2082007.06.11 22:20close1040.201.97060.00000.0000-12.6011941.78
2092007.06.11 22:29buy1050.101.96970.00000.0000
2102007.06.12 02:40close1050.101.97170.00000.000014.5611956.34
2112007.06.12 02:45buy1060.101.97280.00000.0000
2122007.06.12 08:10close1060.101.97540.00000.000018.2011974.54
2132007.06.12 08:15buy1070.101.97450.00000.0000
2142007.06.12 10:05buy1080.201.97240.00000.0000
2152007.06.12 10:10close1080.201.97470.00000.000032.2012006.74
2162007.06.12 10:40buy1090.201.97230.00000.0000
2172007.06.12 10:50buy1100.401.97000.00000.0000
2182007.06.12 10:59close1100.401.97170.00000.000047.6012054.34
2192007.06.12 12:05close1090.201.97360.00000.000018.2012072.54
2202007.06.12 12:15buy1110.201.97230.00000.0000
2212007.06.12 12:29close1110.201.97370.00000.000019.6012092.14
2222007.06.12 12:40buy1120.201.97300.00000.0000
2232007.06.12 13:00close1120.201.97380.00000.000011.2012103.34
2242007.06.12 13:05buy1130.201.97220.00000.0000
2252007.06.12 13:20close1130.201.97390.00000.000023.8012127.14
2262007.06.12 13:29buy1140.201.97270.00000.0000
2272007.06.12 13:45close1140.201.97360.00000.000012.6012139.74
2282007.06.12 15:10buy1150.201.97300.00000.0000
2292007.06.12 15:20close1150.201.97430.00000.000018.2012157.94
2302007.06.12 15:35buy1160.201.97290.00000.0000
2312007.06.12 16:10close1160.201.97390.00000.000014.0012171.94
2322007.06.12 16:20buy1170.201.97270.00000.0000
2332007.06.12 16:35close1170.201.97500.00000.000032.2012204.14
2342007.06.12 19:45close1070.101.97820.00000.000025.9012230.04
2352007.06.12 19:50buy1180.101.97770.00000.0000
2362007.06.12 20:35buy1190.201.97610.00000.0000
2372007.06.12 20:50close1190.201.97810.00000.000028.0012258.04
2382007.06.12 21:10buy1200.201.97600.00000.0000
2392007.06.13 02:05buy1210.401.97310.00000.0000
2402007.06.13 02:10close1210.401.97350.00000.000011.2012269.24
2412007.06.13 02:20buy1220.401.97440.00000.0000
2422007.06.13 03:05close1220.401.97600.00000.000044.8012314.04
2432007.06.13 03:20buy1230.401.97440.00000.0000
2442007.06.13 03:29close1230.401.97560.00000.000033.6012347.64
2452007.06.13 04:35buy1240.401.97420.00000.0000
2462007.06.13 04:45close1240.401.97500.00000.000022.4012370.04
2472007.06.13 04:59buy1250.401.97420.00000.0000
2482007.06.13 06:05close1250.401.97470.00000.000014.0012384.04
2492007.06.13 06:10buy1260.401.97420.00000.0000
2502007.06.13 07:40close1260.401.97520.00000.000028.0012412.04
2512007.06.13 07:50buy1270.401.97380.00000.0000
2522007.06.13 07:59close1270.401.97490.00000.000030.8012442.84
2532007.06.13 08:15buy1280.401.97420.00000.0000
2542007.06.13 13:00close1280.401.96830.00000.0000-165.2012277.64
2552007.06.13 13:05close1200.201.96900.00000.0000-96.8812180.76
2562007.06.13 13:05buy1290.401.96940.00000.0000
2572007.06.13 13:10close1290.401.97010.00000.000019.6012200.36
2582007.06.13 13:10close1180.101.97010.00000.0000-52.6412147.72
2592007.06.13 13:15sell1300.101.96870.00000.0000
2602007.06.13 14:05sell1310.201.97040.00000.0000
2612007.06.13 14:15close1310.201.96950.00000.000012.6012160.32
2622007.06.13 14:30sell1320.201.97030.00000.0000
2632007.06.13 14:40close1320.201.96830.00000.000028.0012188.32
2642007.06.13 14:45sell1330.201.97030.00000.0000
2652007.06.13 14:59close1330.201.96890.00000.000019.6012207.92
2662007.06.13 15:20sell1340.201.97020.00000.0000
2672007.06.13 15:50close1340.201.96910.00000.000015.4012223.32
2682007.06.13 16:05sell1350.201.97060.00000.0000
2692007.06.13 16:10sell1360.401.97230.00000.0000
2702007.06.13 16:15close1360.401.96950.00000.000078.4012301.72
2712007.06.13 16:29sell1370.401.97230.00000.0000
2722007.06.13 16:40close1370.401.97170.00000.000016.8012318.52
2732007.06.13 16:45sell1380.401.97240.00000.0000
2742007.06.13 19:35close1380.401.97200.00000.000011.2012329.72
2752007.06.13 19:50sell1390.401.97300.00000.0000
2762007.06.13 19:59close1390.401.97230.00000.000019.6012349.32
2772007.06.13 20:15sell1400.401.97280.00000.0000
2782007.06.13 20:20close1400.401.97240.00000.000011.2012360.52
2792007.06.13 20:29sell1410.401.97260.00000.0000
2802007.06.14 05:40close1410.401.97220.00000.00007.9212368.44
2812007.06.14 05:45sell1420.401.97260.00000.0000
2822007.06.14 06:20close1420.401.97210.00000.000014.0012382.44
2832007.06.14 06:29sell1430.401.97270.00000.0000
2842007.06.14 06:45close1430.401.97210.00000.000016.8012399.24
2852007.06.14 06:59sell1440.401.97220.00000.0000
2862007.06.14 07:35close1440.401.97180.00000.000011.2012410.44
2872007.06.14 07:45sell1450.401.97230.00000.0000
2882007.06.14 08:05close1450.401.97140.00000.000025.2012435.64
2892007.06.14 08:10sell1460.401.97260.00000.0000
2902007.06.14 08:15close1460.401.97170.00000.000025.2012460.84
2912007.06.14 08:59close1350.201.96970.00000.000010.9612471.81
2922007.06.14 09:05sell1470.201.97050.00000.0000
2932007.06.14 09:20close1470.201.96910.00000.000019.6012491.41
2942007.06.14 10:05sell1480.201.97020.00000.0000
2952007.06.14 10:15close1480.201.96940.00000.000011.2012502.61
2962007.06.14 10:35sell1490.201.97070.00000.0000
2972007.06.14 10:40close1490.201.96840.00000.000032.2012534.81
2982007.06.14 11:05sell1500.201.97020.00000.0000
2992007.06.14 11:10close1500.201.96880.00000.000019.6012554.41
3002007.06.14 11:15sell1510.201.97070.00000.0000
3012007.06.14 12:05close1510.201.96920.00000.000021.0012575.41
3022007.06.14 12:20sell1520.201.97090.00000.0000
3032007.06.14 12:29close1520.201.96930.00000.000022.4012597.81
3042007.06.14 13:10sell1530.201.97080.00000.0000
3052007.06.14 13:29close1530.201.96910.00000.000023.8012621.61
3062007.06.14 14:10close1300.101.96720.00000.00009.6812631.29
3072007.06.14 14:15sell1540.101.96780.00000.0000
3082007.06.14 14:40sell1550.201.96980.00000.0000
3092007.06.14 14:45close1550.201.96670.00000.000043.4012674.69
3102007.06.14 16:05sell1560.201.97020.00000.0000
3112007.06.14 16:20close1560.201.96910.00000.000015.4012690.09
3122007.06.14 16:29sell1570.201.96940.00000.0000
3132007.06.14 16:45close1570.201.96860.00000.000011.2012701.29
3142007.06.14 16:50sell1580.201.96960.00000.0000
3152007.06.14 17:10close1580.201.96870.00000.000012.6012713.89
3162007.06.14 17:15sell1590.201.96970.00000.0000
3172007.06.14 17:35close1590.201.96880.00000.000012.6012726.49
3182007.06.14 17:40sell1600.201.96960.00000.0000
3192007.06.14 22:40close1600.201.96880.00000.000011.2012737.69
3202007.06.14 22:50sell1610.201.97000.00000.0000
3212007.06.14 23:00close1610.201.96900.00000.000014.0012751.69
3222007.06.14 23:15sell1620.201.96980.00000.0000
3232007.06.14 23:50close1620.201.96900.00000.000011.2012762.89
3242007.06.15 00:05sell1630.201.97010.00000.0000
3252007.06.15 00:15close1630.201.96920.00000.000012.6012775.49
3262007.06.15 00:29sell1640.201.96990.00000.0000
3272007.06.15 02:05close1640.201.96910.00000.000011.2012786.69
3282007.06.15 02:10sell1650.201.97000.00000.0000
3292007.06.15 02:50close1650.201.96910.00000.000012.6012799.29
3302007.06.15 03:20sell1660.201.96930.00000.0000
3312007.06.15 04:10sell1670.401.97090.00000.0000
3322007.06.15 04:15close1670.401.97010.00000.000022.4012821.69
3332007.06.15 04:35sell1680.401.97090.00000.0000
3342007.06.15 04:40close1680.401.97040.00000.000014.0012835.69
3352007.06.15 04:50sell1690.401.97100.00000.0000
3362007.06.15 04:59close1690.401.97060.00000.000011.2012846.89
3372007.06.15 08:20sell1700.401.97080.00000.0000
3382007.06.15 08:40close1700.401.97010.00000.000019.6012866.49
3392007.06.15 08:45sell1710.401.97080.00000.0000
3402007.06.15 08:50close1710.401.97010.00000.000019.6012886.09
3412007.06.15 11:20sell1720.401.97080.00000.0000
3422007.06.15 12:35close1720.401.97030.00000.000014.0012900.09
3432007.06.15 12:40sell1730.401.97100.00000.0000
3442007.06.15 13:10close1730.401.97050.00000.000014.0012914.09
3452007.06.15 13:20sell1740.401.97090.00000.0000
3462007.06.15 13:35close1740.401.97000.00000.000025.2012939.29
3472007.06.15 14:35sell1750.401.97410.00000.0000
3482007.06.15 14:40close1750.401.97200.00000.000058.8012998.09
3492007.06.15 14:59sell1760.401.97330.00000.0000
3502007.06.15 15:00close1760.401.97380.00000.0000-14.0012984.09
3512007.06.15 15:05close1660.201.97720.00000.0000-110.6012873.49
3522007.06.15 15:05sell1770.401.97680.00000.0000
3532007.06.15 15:10close1770.401.97550.00000.000036.4012909.89
3542007.06.15 15:10close1540.101.97550.00000.0000-54.1712855.71
3552007.06.15 15:15buy1780.101.97640.00000.0000
3562007.06.15 15:20buy1790.201.97270.00000.0000
3572007.06.15 15:29close1790.201.97570.00000.000042.0012897.71
3582007.06.15 15:40buy1800.201.97360.00000.0000
3592007.06.15 15:50close1800.201.97580.00000.000030.8012928.51
3602007.06.15 15:59buy1810.201.97410.00000.0000
3612007.06.15 16:15close1810.201.97520.00000.000015.4012943.91
3622007.06.15 17:20close1780.101.97790.00000.000010.5012954.41
3632007.06.15 17:29buy1820.101.97730.00000.0000
3642007.06.15 20:10buy1830.201.97570.00000.0000
3652007.06.15 20:20close1830.201.97690.00000.000016.8012971.21
3662007.06.15 20:35buy1840.201.97510.00000.0000
3672007.06.15 20:45close1840.201.97590.00000.000011.2012982.41
3682007.06.15 20:50buy1850.201.97570.00000.0000
3692007.06.15 21:45buy1860.401.97420.00000.0000
3702007.06.15 21:59close1860.401.97470.00000.000014.0012996.41
3712007.06.18 01:20close1850.201.97650.00000.000012.3213008.73
3722007.06.18 07:50close1820.101.97910.00000.000013.1613021.89
3732007.06.18 07:59buy1870.101.97880.00000.0000
3742007.06.18 08:45close1870.101.98120.00000.000016.8013038.69
3752007.06.18 08:50buy1880.101.98290.00000.0000
3762007.06.18 12:20buy1890.201.98130.00000.0000
3772007.06.18 13:05close1890.201.98240.00000.000015.4013054.09
3782007.06.18 13:20buy1900.201.98130.00000.0000
3792007.06.18 13:35close1900.201.98250.00000.000016.8013070.89
3802007.06.18 14:40buy1910.201.98070.00000.0000
3812007.06.18 14:45close1910.201.98290.00000.000030.8013101.69
3822007.06.18 14:59buy1920.201.98090.00000.0000
3832007.06.18 15:10close1920.201.98230.00000.000019.6013121.29
3842007.06.18 15:50buy1930.201.98100.00000.0000
3852007.06.18 17:35close1930.201.98210.00000.000015.4013136.69
3862007.06.18 17:45buy1940.201.98130.00000.0000
3872007.06.18 18:05close1940.201.98300.00000.000023.8013160.49
3882007.06.19 02:10close1880.101.98470.00000.000013.1613173.65
3892007.06.19 02:20buy1950.101.98470.00000.0000
3902007.06.19 10:50buy1960.201.98240.00000.0000
3912007.06.19 11:00close1960.201.98330.00000.000012.6013186.25
3922007.06.19 11:15buy1970.201.98270.00000.0000
3932007.06.19 11:30close1970.201.98360.00000.000012.6013198.85
3942007.06.19 12:35close1950.101.98650.00000.000012.6013211.45
3952007.06.19 16:00buy1980.101.98780.00000.0000
3962007.06.19 18:50close1980.101.98930.00000.000010.5013221.95
3972007.06.19 18:59buy1990.101.98900.00000.0000
3982007.06.19 19:35buy2000.201.98710.00000.0000
3992007.06.19 19:45close2000.201.98800.00000.000012.6013234.55
4002007.06.20 00:59buy2010.201.98730.00000.0000
4012007.06.20 02:05close2010.201.98830.00000.000014.0013248.55
4022007.06.20 05:35buy2020.201.98720.00000.0000
4032007.06.20 07:35close2020.201.98850.00000.000018.2013266.75
4042007.06.20 10:40close1990.101.99210.00000.000022.2613289.01
4052007.06.20 11:50buy2030.101.99300.00000.0000
4062007.06.20 20:50close2030.101.99450.00000.000010.5013299.51
4072007.06.20 20:59buy2040.101.99470.00000.0000
4082007.06.20 21:10buy2050.201.99320.00000.0000
4092007.06.20 21:15close2050.201.99440.00000.000016.8013316.31
4102007.06.20 22:20buy2060.201.99300.00000.0000
4112007.06.20 23:05close2060.201.99390.00000.000012.6013328.91
4122007.06.20 23:20buy2070.201.99300.00000.0000
4132007.06.20 23:29close2070.201.99380.00000.000011.2013340.11
4142007.06.20 23:45buy2080.201.99240.00000.0000
4152007.06.21 02:45buy2090.401.99090.00000.0000
4162007.06.21 02:50close2090.401.99180.00000.000025.2013365.31
4172007.06.21 08:35close2080.201.99370.00000.000021.5613386.87
4182007.06.21 08:40buy2100.201.99230.00000.0000
4192007.06.21 08:50close2100.201.99340.00000.000015.4013402.27
4202007.06.21 09:05buy2110.201.99160.00000.0000
4212007.06.21 09:15close2110.201.99270.00000.000015.4013417.67
4222007.06.21 09:29buy2120.201.99240.00000.0000
4232007.06.21 11:35buy2130.401.98980.00000.0000
4242007.06.21 11:40close2130.401.99050.00000.000019.6013437.27
4252007.06.21 11:50buy2140.401.99060.00000.0000
4262007.06.21 13:05close2140.401.99170.00000.000030.8013468.07
4272007.06.21 13:15buy2150.401.99010.00000.0000
4282007.06.21 13:29close2150.401.99140.00000.000036.4013504.47
4292007.06.21 14:20close2120.201.99370.00000.000018.2013522.67
4302007.06.21 14:29buy2160.201.99310.00000.0000
4312007.06.21 14:50close2160.201.99390.00000.000011.2013533.87
4322007.06.21 14:59buy2170.201.99270.00000.0000
4332007.06.21 23:20close2170.201.99350.00000.000011.2013545.07
4342007.06.21 23:29buy2180.201.99260.00000.0000
4352007.06.22 03:00close2180.201.99140.00000.0000-15.6813529.39
4362007.06.22 03:05buy2190.201.99190.00000.0000
4372007.06.22 03:20close2190.201.99100.00000.0000-12.6013516.79
4382007.06.22 03:29close2040.101.99120.00000.0000-22.2613494.53
4392007.06.22 03:29buy2200.201.99160.00000.0000
4402007.06.22 03:30close2200.201.99130.00000.0000-4.2013490.33
4412007.06.22 03:45sell2210.101.99110.00000.0000
4422007.06.22 05:50sell2220.201.99270.00000.0000
4432007.06.22 08:20close2220.201.99620.00000.0000-49.0013441.33
4442007.06.22 08:20sell2230.401.99580.00000.0000
4452007.06.22 08:29close2230.401.99530.00000.000014.0013455.33
4462007.06.22 08:29close2210.101.99530.00000.0000-29.4013425.93
4472007.06.22 08:30buy2240.101.99540.00000.0000
4482007.06.22 09:35buy2250.201.99360.00000.0000
4492007.06.22 09:45close2250.201.99500.00000.000019.6013445.53
4502007.06.22 13:35close2240.101.99710.00000.000011.9013457.43
4512007.06.22 13:40buy2260.101.99620.00000.0000
4522007.06.22 14:15close2260.101.99870.00000.000017.5013474.93
4532007.06.22 14:20buy2270.101.99960.00000.0000
4542007.06.22 15:35buy2280.201.99810.00000.0000
4552007.06.22 15:50close2280.201.99890.00000.000011.2013486.13
4562007.06.22 16:35buy2290.201.99800.00000.0000
4572007.06.22 16:50buy2300.401.99520.00000.0000
4582007.06.22 16:59close2300.401.99560.00000.000011.2013497.33
4592007.06.22 17:00buy2310.401.99580.00000.0000
4602007.06.22 17:05close2310.401.99670.00000.000025.2013522.53
4612007.06.22 17:10buy2320.401.99650.00000.0000
4622007.06.22 17:35close2320.401.99740.00000.000025.2013547.73
4632007.06.22 17:50buy2330.401.99640.00000.0000
4642007.06.22 17:59close2330.401.99720.00000.000022.4013570.13
4652007.06.22 19:50close2290.201.99890.00000.000012.6013582.73
4662007.06.25 09:20buy2340.201.99800.00000.0000
4672007.06.25 09:40close2340.201.99950.00000.000021.0013603.73
4682007.06.25 13:20buy2350.201.99720.00000.0000
4692007.06.25 13:29close2350.201.99840.00000.000016.8013620.53
4702007.06.25 16:10buy2360.201.99730.00000.0000
4712007.06.25 16:15close2360.201.99920.00000.000026.6013647.13
4722007.06.25 16:20buy2370.201.99730.00000.0000
4732007.06.25 16:29close2370.201.99860.00000.000018.2013665.33
4742007.06.25 16:59buy2380.201.99710.00000.0000
4752007.06.25 19:20close2380.201.99790.00000.000011.2013676.53
4762007.06.25 19:29buy2390.201.99780.00000.0000
4772007.06.25 20:45close2390.201.99870.00000.000012.6013689.13
4782007.06.25 21:35buy2400.201.99790.00000.0000
4792007.06.25 21:50close2400.201.99880.00000.000012.6013701.73
4802007.06.25 21:59buy2410.201.99790.00000.0000
4812007.06.26 01:00close2410.201.99820.00000.00005.3213707.05
4822007.06.26 01:05close2270.101.99790.00000.0000-10.7813696.27
4832007.06.26 01:15sell2420.101.99800.00000.0000
4842007.06.26 09:10close2420.101.99630.00000.000011.9013708.17
4852007.06.26 09:15sell2430.101.99610.00000.0000
4862007.06.26 09:35sell2440.201.99810.00000.0000
4872007.06.26 09:50close2440.201.99700.00000.000015.4013723.57
4882007.06.26 09:59sell2450.201.99810.00000.0000
4892007.06.26 11:05close2450.201.99710.00000.000014.0013737.57
4902007.06.26 11:10sell2460.201.99780.00000.0000
4912007.06.26 11:15sell2470.401.99940.00000.0000
4922007.06.26 11:20close2470.401.99900.00000.000011.2013748.77
4932007.06.26 12:40sell2480.401.99950.00000.0000
4942007.06.26 12:45close2480.401.99850.00000.000028.0013776.77
4952007.06.26 13:05sell2490.401.99960.00000.0000
4962007.06.26 13:10close2490.401.99910.00000.000014.0013790.77
4972007.06.26 13:29sell2500.401.99940.00000.0000
4982007.06.26 16:00close2500.402.00040.00000.0000-28.0013762.77
4992007.06.26 16:05close2460.201.99860.00000.0000-11.2013751.57
5002007.06.26 16:10close2430.101.99980.00000.0000-25.9013725.67
5012007.06.26 16:10sell2510.201.99940.00000.0000
5022007.06.26 16:15close2510.201.99990.00000.0000-7.0013718.67
5032007.06.26 16:20buy2520.102.00090.00000.0000
5042007.06.26 16:30buy2530.201.99930.00000.0000
5052007.06.27 01:20buy2540.401.99720.00000.0000
5062007.06.27 01:35close2540.401.99820.00000.000028.0013746.67
5072007.06.27 01:45buy2550.401.99750.00000.0000
5082007.06.27 01:59close2550.401.99810.00000.000016.8013763.47
5092007.06.27 02:45buy2560.401.99770.00000.0000
5102007.06.27 02:50close2560.401.99820.00000.000014.0013777.47
5112007.06.27 03:10buy2570.401.99770.00000.0000
5122007.06.27 03:15close2570.401.99850.00000.000022.4013799.87
5132007.06.27 04:00close2530.201.99820.00000.0000-14.2813785.59
5142007.06.27 04:10close2520.101.99760.00000.0000-22.5413763.05
5152007.06.27 04:10buy2580.201.99800.00000.0000
5162007.06.27 04:15close2580.201.99810.00000.00001.4013764.45
5172007.06.27 04:20sell2590.101.99770.00000.0000
5182007.06.27 08:05close2590.101.99330.00000.000030.8013795.25
5192007.06.27 08:10sell2600.101.99590.00000.0000
5202007.06.27 08:29close2600.101.99330.00000.000018.2013813.45
5212007.06.27 08:30sell2610.101.99310.00000.0000
5222007.06.27 08:35sell2620.201.99560.00000.0000
5232007.06.27 08:50close2620.201.99300.00000.000036.4013849.85
5242007.06.27 08:59sell2630.201.99560.00000.0000
5252007.06.27 09:20close2630.201.99340.00000.000030.8013880.65
5262007.06.27 09:35sell2640.201.99480.00000.0000
5272007.06.27 11:10close2640.201.99360.00000.000016.8013897.45
5282007.06.27 11:45sell2650.201.99550.00000.0000
5292007.06.27 11:50close2650.201.99350.00000.000028.0013925.45
5302007.06.27 12:05sell2660.201.99500.00000.0000
5312007.06.27 12:20close2660.201.99410.00000.000012.6013938.05
5322007.06.27 12:29sell2670.201.99480.00000.0000
5332007.06.27 13:15sell2680.401.99650.00000.0000
5342007.06.27 13:29close2680.401.99590.00000.000016.8013954.85
5352007.06.27 14:15sell2690.401.99850.00000.0000
5362007.06.27 14:20close2690.401.99750.00000.000028.0013982.85
5372007.06.27 14:29sell2700.401.99770.00000.0000
5382007.06.27 14:35close2700.401.99690.00000.000022.4014005.25
5392007.06.27 14:40sell2710.401.99900.00000.0000
5402007.06.27 14:45close2710.401.99820.00000.000022.4014027.65
5412007.06.27 14:50sell2720.401.99740.00000.0000
5422007.06.27 15:10close2720.401.99690.00000.000014.0014041.65
5432007.06.27 15:15sell2730.401.99640.00000.0000
5442007.06.27 17:05close2730.401.99580.00000.000016.8014058.45
5452007.06.27 17:10sell2740.401.99700.00000.0000
5462007.06.27 17:50close2740.401.99660.00000.000011.2014069.65
5472007.06.27 17:59sell2750.401.99630.00000.0000
5482007.06.28 02:00close2750.401.99970.00000.0000-98.4813971.18
5492007.06.28 02:05close2670.201.99960.00000.0000-68.8413902.34
5502007.06.28 02:05sell2760.401.99920.00000.0000
5512007.06.28 02:10close2760.402.00060.00000.0000-39.2013863.14
5522007.06.28 02:15close2610.101.99990.00000.0000-48.4213814.72
5532007.06.28 02:15sell2770.201.99950.00000.0000
5542007.06.28 02:20close2770.201.99970.00000.0000-2.8013811.92
5552007.06.28 02:29buy2780.102.00010.00000.0000
5562007.06.28 03:05buy2790.201.99850.00000.0000
5572007.06.28 03:20close2790.201.99950.00000.000014.0013825.92
5582007.06.28 03:29buy2800.201.99840.00000.0000
5592007.06.28 03:45close2800.201.99920.00000.000011.2013837.12
5602007.06.28 03:50buy2810.201.99820.00000.0000
5612007.06.28 04:00close2810.201.99920.00000.000014.0013851.12
5622007.06.28 05:10buy2820.201.99770.00000.0000
5632007.06.28 05:15close2820.201.99890.00000.000016.8013867.92
5642007.06.28 05:35buy2830.201.99860.00000.0000
5652007.06.28 07:35close2830.202.00040.00000.000025.2013893.12
5662007.06.28 08:10close2780.102.00330.00000.000022.4013915.52
5672007.06.28 08:15buy2840.102.00160.00000.0000
5682007.06.28 08:20close2840.102.00430.00000.000018.9013934.42
5692007.06.28 08:29buy2850.102.00360.00000.0000
5702007.06.28 09:05buy2860.202.00100.00000.0000
5712007.06.28 09:20close2860.202.00300.00000.000028.0013962.42
5722007.06.28 09:29buy2870.202.00170.00000.0000
5732007.06.28 09:45close2870.202.00270.00000.000014.0013976.42
5742007.06.28 09:59buy2880.202.00200.00000.0000
5752007.06.28 11:10buy2890.401.99970.00000.0000
5762007.06.28 11:29close2890.402.00100.00000.000036.4014012.82
5772007.06.28 14:15close2880.202.00360.00000.000022.4014035.22
5782007.06.28 14:35buy2900.202.00190.00000.0000
5792007.06.28 14:40close2900.202.00340.00000.000021.0014056.22
5802007.06.28 15:10buy2910.202.00190.00000.0000
5812007.06.28 17:05close2910.202.00270.00000.000011.2014067.42
5822007.06.28 17:15buy2920.202.00140.00000.0000
5832007.06.28 17:50close2920.202.00220.00000.000011.2014078.62
5842007.06.28 18:00buy2930.202.00200.00000.0000
5852007.06.28 22:35close2930.202.00290.00000.000012.6014091.22
5862007.06.29 00:05buy2940.202.00190.00000.0000
5872007.06.29 01:05close2940.202.00280.00000.000012.6014103.82
5882007.06.29 01:20buy2950.202.00180.00000.0000
5892007.06.29 01:35close2950.202.00290.00000.000015.4014119.22
5902007.06.29 01:45buy2960.202.00190.00000.0000
5912007.06.29 02:45close2960.202.00290.00000.000014.0014133.22
5922007.06.29 03:40buy2970.202.00200.00000.0000
5932007.06.29 07:10close2970.202.00300.00000.000014.0014147.22
5942007.06.29 09:05buy2980.202.00130.00000.0000
5952007.06.29 09:10close2980.202.00290.00000.000022.4014169.62
5962007.06.29 09:35buy2990.202.00180.00000.0000
5972007.06.29 09:50close2990.202.00280.00000.000014.0014183.62
5982007.06.29 09:59buy3000.202.00210.00000.0000
5992007.06.29 11:35close3000.202.00400.00000.000026.6014210.22
6002007.06.29 11:45buy3010.202.00210.00000.0000
6012007.06.29 11:50close3010.202.00300.00000.000012.6014222.82
6022007.06.29 12:50close2850.102.00600.00000.000017.3614240.18
6032007.06.29 13:00buy3020.102.00510.00000.0000
6042007.06.29 13:10buy3030.202.00360.00000.0000
6052007.06.29 13:20close3030.202.00470.00000.000015.4014255.58
6062007.06.29 15:05close3020.102.00660.00000.000010.5014266.08
6072007.06.29 15:10buy3040.102.00540.00000.0000
6082007.06.29 17:10close3040.102.00690.00000.000010.5014276.58
6092007.06.29 17:15buy3050.102.00590.00000.0000
6102007.06.29 18:15close3050.102.00750.00000.000011.2014287.78
6112007.06.29 18:20buy3060.102.00740.00000.0000
6122007.06.29 19:10buy3070.202.00560.00000.0000
6132007.06.29 19:20close3070.202.00700.00000.000019.6014307.38
6142007.07.02 02:35close3060.102.00890.00000.000011.0614318.44
6152007.07.02 02:40buy3080.102.00910.00000.0000
6162007.07.02 07:40close3080.102.01100.00000.000013.3014331.74
6172007.07.02 07:50buy3090.102.00950.00000.0000
6182007.07.02 08:20close3090.102.01150.00000.000014.0014345.74
6192007.07.02 08:29buy3100.102.00980.00000.0000
6202007.07.02 08:40buy3110.202.00750.00000.0000
6212007.07.02 08:45close3110.202.00850.00000.000014.0014359.74
6222007.07.02 09:05buy3120.202.00760.00000.0000
6232007.07.02 09:10close3120.202.00910.00000.000021.0014380.74
6242007.07.02 09:15close3100.102.01160.00000.000012.6014393.34
6252007.07.02 09:20buy3130.102.00920.00000.0000
6262007.07.02 09:29close3130.102.01110.00000.000013.3014406.64
6272007.07.02 09:30buy3140.102.01160.00000.0000
6282007.07.02 09:40close3140.102.01310.00000.000010.5014417.14
6292007.07.02 09:45buy3150.102.01230.00000.0000
6302007.07.02 10:10buy3160.202.00980.00000.0000
6312007.07.02 10:20close3160.202.01180.00000.000028.0014445.14
6322007.07.02 10:29buy3170.202.01040.00000.0000
6332007.07.02 10:45close3170.202.01120.00000.000011.2014456.34
6342007.07.02 11:05buy3180.202.00970.00000.0000
6352007.07.02 11:10close3180.202.01100.00000.000018.2014474.54
6362007.07.02 11:20buy3190.202.01070.00000.0000
6372007.07.02 11:35close3190.202.01180.00000.000015.4014489.94
6382007.07.02 12:35buy3200.202.01040.00000.0000
6392007.07.02 12:50close3200.202.01200.00000.000022.4014512.34
6402007.07.02 13:05buy3210.202.00970.00000.0000
6412007.07.02 13:20close3210.202.01080.00000.000015.4014527.74
6422007.07.02 13:29buy3220.202.01060.00000.0000
6432007.07.02 13:45close3220.202.01160.00000.000014.0014541.74
6442007.07.02 13:50buy3230.202.01000.00000.0000
6452007.07.02 13:59close3230.202.01110.00000.000015.4014557.14
6462007.07.02 14:15buy3240.202.01060.00000.0000
6472007.07.02 14:29close3240.202.01150.00000.000012.6014569.74
6482007.07.02 14:40buy3250.202.01050.00000.0000
6492007.07.02 16:05close3250.202.01270.00000.000030.8014600.54
6502007.07.02 16:20buy3260.202.01030.00000.0000
6512007.07.02 16:29close3260.202.01220.00000.000026.6014627.14
6522007.07.02 16:35close3150.102.01430.00000.000014.0014641.14
6532007.07.02 17:20buy3270.102.01610.00000.0000
6542007.07.02 22:20close3270.102.01860.00000.000017.5014658.64
6552007.07.02 22:29buy3280.102.01760.00000.0000
6562007.07.03 08:05close3280.102.01910.00000.000011.0614669.70
6572007.07.04 06:00buy3290.102.01850.00000.0000
6582007.07.04 08:05close3290.102.02070.00000.000015.4014685.10
6592007.07.04 08:10buy3300.102.01940.00000.0000
6602007.07.04 10:20buy3310.202.01740.00000.0000
6612007.07.04 10:35close3310.202.01830.00000.000012.6014697.70
6622007.07.04 10:50buy3320.202.01790.00000.0000
6632007.07.04 14:50buy3330.402.01640.00000.0000
6642007.07.04 14:59close3330.402.01710.00000.000019.6014717.30
6652007.07.04 15:20buy3340.402.01540.00000.0000
6662007.07.04 15:30close3340.402.01580.00000.000011.2014728.50
6672007.07.04 15:45buy3350.402.01600.00000.0000
6682007.07.04 15:50close3350.402.01680.00000.000022.4014750.90
6692007.07.04 16:10buy3360.402.01620.00000.0000
6702007.07.04 17:40close3360.402.01670.00000.000014.0014764.90
6712007.07.04 17:45buy3370.402.01590.00000.0000
6722007.07.04 18:35close3370.402.01640.00000.000014.0014778.90
6732007.07.04 18:40buy3380.402.01610.00000.0000
6742007.07.04 19:00close3380.402.01610.00000.00000.0014778.90
6752007.07.04 19:05close3320.202.01540.00000.0000-35.0014743.90
6762007.07.04 19:05buy3390.402.01580.00000.0000
6772007.07.04 19:15close3390.402.01670.00000.000025.2014769.10
6782007.07.04 19:15close3300.102.01670.00000.0000-18.9014750.20
6792007.07.04 19:20sell3400.102.01610.00000.0000
6802007.07.05 08:40close3400.102.01430.00000.000011.7814761.98
6812007.07.05 08:45sell3410.102.01600.00000.0000
6822007.07.05 12:50close3410.102.01400.00000.000014.0014775.98
6832007.07.05 12:59sell3420.102.01370.00000.0000
6842007.07.05 13:05sell3430.202.01970.00000.0000
6852007.07.05 13:15close3430.202.01470.00000.000070.0014845.98
6862007.07.05 13:29sell3440.202.01950.00000.0000
6872007.07.05 13:50close3440.202.01700.00000.000035.0014880.98
6882007.07.05 13:59sell3450.202.01880.00000.0000
6892007.07.05 14:15close3450.202.01780.00000.000014.0014894.98
6902007.07.05 14:20sell3460.202.01940.00000.0000
6912007.07.05 14:29close3460.202.01850.00000.000012.6014907.58
6922007.07.05 14:30sell3470.202.01830.00000.0000
6932007.07.05 14:35close3470.202.01740.00000.000012.6014920.18
6942007.07.05 14:40sell3480.202.01640.00000.0000
6952007.07.05 14:45sell3490.402.01890.00000.0000
6962007.07.05 14:59close3490.402.01680.00000.000058.8014978.98
6972007.07.05 15:05close3480.202.01440.00000.000028.0015006.98
6982007.07.05 15:10sell3500.202.01740.00000.0000
6992007.07.05 15:29close3500.202.01500.00000.000033.6015040.58
7002007.07.05 15:35sell3510.202.01520.00000.0000
7012007.07.05 15:50close3510.202.01380.00000.000019.6015060.18
7022007.07.05 16:20close3420.102.01080.00000.000020.3015080.48
7032007.07.05 16:29sell3520.102.01100.00000.0000
7042007.07.05 16:45close3520.102.00910.00000.000013.3015093.78
7052007.07.05 16:50sell3530.102.00850.00000.0000
7062007.07.05 16:59sell3540.202.01030.00000.0000
7072007.07.05 18:05sell3550.402.01190.00000.0000
7082007.07.05 18:10close3550.402.01130.00000.000016.8015110.58
7092007.07.05 18:35sell3560.402.01260.00000.0000
7102007.07.05 18:40close3560.402.01180.00000.000022.4015132.98
7112007.07.05 18:50sell3570.402.01260.00000.0000
7122007.07.05 19:10close3570.402.01220.00000.000011.2015144.18
7132007.07.05 19:15sell3580.402.01220.00000.0000
7142007.07.05 21:10close3580.402.01170.00000.000014.0015158.18
7152007.07.05 21:20sell3590.402.01180.00000.0000
7162007.07.05 22:45close3590.402.01140.00000.000011.2015169.38
7172007.07.05 23:40sell3600.402.01180.00000.0000
7182007.07.05 23:50close3600.402.01110.00000.000019.6015188.98
7192007.07.06 00:35sell3610.402.01190.00000.0000
7202007.07.06 00:40close3610.402.01070.00000.000033.6015222.58
7212007.07.06 02:40sell3620.402.01200.00000.0000
7222007.07.06 02:45close3620.402.01080.00000.000033.6015256.18
7232007.07.06 03:50sell3630.402.01190.00000.0000
7242007.07.06 04:10close3630.402.01140.00000.000014.0015270.18
7252007.07.06 04:15sell3640.402.01190.00000.0000
7262007.07.06 04:35close3640.402.01150.00000.000011.2015281.38
7272007.07.06 07:45close3540.202.00950.00000.000010.6515292.04
7282007.07.06 09:05sell3650.202.01110.00000.0000
7292007.07.06 09:20close3650.202.00930.00000.000025.2015317.24
7302007.07.06 10:15sell3660.202.01060.00000.0000
7312007.07.06 10:40sell3670.402.01230.00000.0000
7322007.07.06 10:50close3670.402.01070.00000.000044.8015362.04
7332007.07.06 11:15close3660.202.00970.00000.000012.6015374.64
7342007.07.06 11:20sell3680.202.01030.00000.0000
7352007.07.06 12:05close3680.202.00950.00000.000011.2015385.84
7362007.07.06 12:10sell3690.202.01020.00000.0000
7372007.07.06 13:35close3690.202.00930.00000.000012.6015398.44
7382007.07.06 14:05sell3700.202.01030.00000.0000
7392007.07.06 14:20close3700.202.00940.00000.000012.6015411.04
7402007.07.06 14:29sell3710.202.01050.00000.0000
7412007.07.06 14:35close3710.202.00760.00000.000040.6015451.64
7422007.07.06 14:40sell3720.202.01040.00000.0000
7432007.07.06 14:45close3720.202.00620.00000.000058.8015510.44
7442007.07.06 15:05sell3730.202.01060.00000.0000
7452007.07.06 15:10close3730.202.00750.00000.000043.4015553.84
7462007.07.06 15:20sell3740.202.01090.00000.0000
7472007.07.06 15:29close3740.202.00900.00000.000026.6015580.44
7482007.07.06 16:05sell3750.202.01110.00000.0000
7492007.07.06 16:10sell3760.402.01410.00000.0000
7502007.07.06 16:20close3760.402.00930.00000.0000134.4015714.84
7512007.07.06 16:29sell3770.402.01350.00000.0000
7522007.07.06 16:45close3770.402.01280.00000.000019.6015734.44
7532007.07.06 16:50sell3780.402.01310.00000.0000
7542007.07.06 17:35close3780.402.01150.00000.000044.8015779.24
7552007.07.06 17:45sell3790.402.01320.00000.0000
7562007.07.06 17:59close3790.402.01220.00000.000028.0015807.24
7572007.07.09 03:10close3750.202.01030.00000.000010.6515817.89
7582007.07.09 03:15sell3800.202.01110.00000.0000
7592007.07.09 08:10close3800.202.00980.00000.000018.2015836.09
7602007.07.09 08:15sell3810.202.01160.00000.0000
7612007.07.09 08:29close3810.202.01060.00000.000014.0015850.09
7622007.07.09 08:40sell3820.202.01110.00000.0000
7632007.07.09 09:00close3820.202.01180.00000.0000-9.8015840.29
7642007.07.09 09:05close3530.102.01270.00000.0000-29.9515810.34
7652007.07.09 09:05sell3830.202.01230.00000.0000
7662007.07.09 09:10close3830.202.01250.00000.0000-2.8015807.54
7672007.07.09 09:15buy3840.102.01290.00000.0000
7682007.07.09 10:45close3840.102.01530.00000.000016.8015824.34
7692007.07.09 10:50buy3850.102.01620.00000.0000
7702007.07.09 11:05buy3860.202.01420.00000.0000
7712007.07.09 11:15close3860.202.01520.00000.000014.0015838.34
7722007.07.09 11:35buy3870.202.01390.00000.0000
7732007.07.09 11:50close3870.202.01590.00000.000028.0015866.34
7742007.07.09 12:05buy3880.202.01410.00000.0000
7752007.07.09 14:50close3880.202.01490.00000.000011.2015877.54
7762007.07.09 15:05buy3890.202.01370.00000.0000
7772007.07.09 15:15close3890.202.01460.00000.000012.6015890.14
7782007.07.09 15:29buy3900.202.01410.00000.0000
7792007.07.09 15:45close3900.202.01610.00000.000028.0015918.14
7802007.07.09 15:50buy3910.202.01420.00000.0000
7812007.07.09 15:59close3910.202.01520.00000.000014.0015932.14
7822007.07.09 16:20buy3920.202.01460.00000.0000
7832007.07.09 16:50close3920.202.01540.00000.000011.2015943.34
7842007.07.10 07:20buy3930.202.01270.00000.0000
7852007.07.10 07:29close3930.202.01350.00000.000011.2015954.54
7862007.07.10 07:30buy3940.202.01380.00000.0000
7872007.07.10 07:35close3940.202.01460.00000.000011.2015965.74
7882007.07.10 07:45buy3950.202.01440.00000.0000
7892007.07.10 09:50close3950.202.01540.00000.000014.0015979.74
7902007.07.10 10:50close3850.102.01820.00000.000014.5615994.30
7912007.07.10 15:15buy3960.102.02040.00000.0000
7922007.07.10 15:40close3960.102.02280.00000.000016.8016011.10
7932007.07.10 15:45buy3970.102.02350.00000.0000
7942007.07.10 16:05buy3980.202.02200.00000.0000
7952007.07.10 16:20close3980.202.02280.00000.000011.2016022.30
7962007.07.10 16:50close3970.102.02750.00000.000028.0016050.30
7972007.07.10 16:59buy3990.102.02420.00000.0000
7982007.07.10 17:50close3990.102.02630.00000.000014.7016065.00
7992007.07.10 17:59buy4000.102.02520.00000.0000
8002007.07.10 18:35buy4010.202.02320.00000.0000
8012007.07.10 18:40close4010.202.02410.00000.000012.6016077.60
8022007.07.10 19:00buy4020.202.02360.00000.0000
8032007.07.10 19:20close4020.202.02470.00000.000015.4016093.00
8042007.07.10 20:50close4000.102.02670.00000.000010.5016103.50
8052007.07.10 20:59buy4030.102.02700.00000.0000
8062007.07.11 00:10buy4040.202.02480.00000.0000
8072007.07.11 00:15close4040.202.02750.00000.000037.8016141.30
8082007.07.11 04:10buy4050.202.02480.00000.0000
8092007.07.11 04:15close4050.202.02610.00000.000018.2016159.50
8102007.07.11 04:35buy4060.202.02520.00000.0000
8112007.07.11 05:05close4060.202.02630.00000.000015.4016174.90
8122007.07.11 05:15buy4070.202.02510.00000.0000
8132007.07.11 05:29close4070.202.02610.00000.000014.0016188.90
8142007.07.11 05:40buy4080.202.02490.00000.0000
8152007.07.11 06:29close4080.202.02590.00000.000014.0016202.90
8162007.07.11 07:00buy4090.202.02550.00000.0000
8172007.07.11 07:35close4090.202.02780.00000.000032.2016235.10
8182007.07.11 08:10close4030.102.02850.00000.000011.0616246.16
8192007.07.11 11:45buy4100.102.03200.00000.0000
8202007.07.11 11:50buy4110.202.02850.00000.0000
8212007.07.11 11:59close4110.202.03140.00000.000040.6016286.76
8222007.07.11 12:15buy4120.202.02930.00000.0000
8232007.07.11 12:29close4120.202.03010.00000.000011.2016297.96
8242007.07.11 12:30buy4130.202.03040.00000.0000
8252007.07.11 13:15close4130.202.03240.00000.000028.0016325.96
8262007.07.11 13:40close4100.102.03510.00000.000021.7016347.66
8272007.07.11 13:45buy4140.102.03400.00000.0000
8282007.07.11 14:10buy4150.202.03180.00000.0000
8292007.07.11 14:20close4150.202.03350.00000.000023.8016371.46
8302007.07.11 14:35buy4160.202.03100.00000.0000
8312007.07.11 14:40close4160.202.03180.00000.000011.2016382.66
8322007.07.11 16:50close4140.102.03620.00000.000015.4016398.06
8332007.07.11 16:59buy4170.102.03470.00000.0000
8342007.07.11 17:05buy4180.202.03250.00000.0000
8352007.07.11 17:15close4180.202.03330.00000.000011.2016409.26
8362007.07.11 17:29buy4190.202.03300.00000.0000
8372007.07.11 17:35buy4200.402.03150.00000.0000
8382007.07.11 17:40close4200.402.03220.00000.000019.6016428.86
8392007.07.11 20:45close4190.202.03380.00000.000011.2016440.06
8402007.07.11 22:05buy4210.202.03180.00000.0000
8412007.07.11 22:20close4210.202.03340.00000.000022.4016462.46
8422007.07.11 22:29buy4220.202.03210.00000.0000
8432007.07.12 05:05close4220.202.03390.00000.000028.5616491.02
8442007.07.12 05:20buy4230.202.03280.00000.0000
8452007.07.12 05:50close4230.202.03370.00000.000012.6016503.62
8462007.07.12 05:59buy4240.202.03280.00000.0000
8472007.07.12 06:10buy4250.402.03120.00000.0000
8482007.07.12 06:15close4250.402.03180.00000.000016.8016520.42
8492007.07.12 08:10buy4260.402.03130.00000.0000
8502007.07.12 08:20close4260.402.03170.00000.000011.2016531.62
8512007.07.12 09:40close4240.202.03380.00000.000014.0016545.62
8522007.07.12 09:45buy4270.202.03290.00000.0000
8532007.07.12 09:50close4270.202.03630.00000.000047.6016593.22
8542007.07.12 11:10buy4280.202.03320.00000.0000
8552007.07.12 11:15close4280.202.03430.00000.000015.4016608.62
8562007.07.12 11:35buy4290.202.03270.00000.0000
8572007.07.12 11:40close4290.202.03400.00000.000018.2016626.82
8582007.07.12 11:45buy4300.202.03320.00000.0000
8592007.07.12 12:10buy4310.402.03130.00000.0000
8602007.07.12 12:29close4310.402.03250.00000.000033.6016660.42
8612007.07.12 13:05close4300.202.03430.00000.000015.4016675.82
8622007.07.12 13:15buy4320.202.03250.00000.0000
8632007.07.12 14:40close4320.202.03390.00000.000019.6016695.42
8642007.07.12 14:45buy4330.202.02960.00000.0000
8652007.07.12 14:50close4330.202.03160.00000.000028.0016723.42
8662007.07.12 14:59buy4340.202.03060.00000.0000
8672007.07.12 15:10buy4350.402.02860.00000.0000
8682007.07.12 15:15close4350.402.02950.00000.000025.2016748.62
8692007.07.12 15:50buy4360.402.02780.00000.0000
8702007.07.12 15:59close4360.402.02840.00000.000016.8016765.42
8712007.07.12 16:00buy4370.402.02860.00000.0000
8722007.07.12 16:05close4370.402.02920.00000.000016.8016782.22
8732007.07.12 16:15buy4380.402.02810.00000.0000
8742007.07.12 16:35close4380.402.02890.00000.000022.4016804.62
8752007.07.12 16:40buy4390.402.02820.00000.0000
8762007.07.12 16:59close4390.402.02890.00000.000019.6016824.22
8772007.07.12 17:20buy4400.402.02860.00000.0000
8782007.07.12 17:29close4400.402.02940.00000.000022.4016846.62
8792007.07.12 17:45buy4410.402.02860.00000.0000
8802007.07.12 18:15close4410.402.03000.00000.000039.2016885.82
8812007.07.12 18:20close4340.202.03140.00000.000011.2016897.02
8822007.07.12 18:29buy4420.202.03130.00000.0000
8832007.07.12 19:00close4420.202.03080.00000.0000-7.0016890.02
8842007.07.12 19:05close4170.102.03030.00000.0000-29.1216860.90
8852007.07.12 19:05buy4430.202.03070.00000.0000
8862007.07.12 19:10close4430.202.03050.00000.0000-2.8016858.10
8872007.07.12 19:15sell4440.102.03030.00000.0000
8882007.07.12 21:05close4440.102.02880.00000.000010.5016868.60
8892007.07.12 21:10sell4450.102.03040.00000.0000
8902007.07.13 01:20close4450.102.02860.00000.000012.3316880.93
8912007.07.13 01:29sell4460.102.02880.00000.0000
8922007.07.13 08:50close4460.102.02640.00000.000016.8016897.73
8932007.07.13 08:59sell4470.102.02660.00000.0000
8942007.07.13 09:10sell4480.202.02820.00000.0000
8952007.07.13 09:20close4480.202.02660.00000.000022.4016920.13
8962007.07.13 09:35sell4490.202.03070.00000.0000
8972007.07.13 09:50close4490.202.02790.00000.000039.2016959.33
8982007.07.13 09:59sell4500.202.03000.00000.0000
8992007.07.13 10:05sell4510.402.03190.00000.0000
9002007.07.13 10:15close4510.402.03020.00000.000047.6017006.93
9012007.07.13 10:29sell4520.402.03160.00000.0000
9022007.07.13 10:40close4520.402.03090.00000.000019.6017026.53
9032007.07.13 10:50sell4530.402.03240.00000.0000
9042007.07.13 10:59close4530.402.03160.00000.000022.4017048.93
9052007.07.13 11:15sell4540.402.03160.00000.0000
9062007.07.13 12:05close4540.402.03110.00000.000014.0017062.93
9072007.07.13 12:10sell4550.402.03240.00000.0000
9082007.07.13 13:05close4550.402.03160.00000.000022.4017085.33
9092007.07.13 13:10sell4560.402.03190.00000.0000
9102007.07.13 17:00close4560.402.03230.00000.0000-11.2017074.13
9112007.07.13 17:05close4500.202.03430.00000.0000-60.2017013.93
9122007.07.13 17:05sell4570.402.03390.00000.0000
9132007.07.13 17:10close4570.402.03370.00000.00005.6017019.53
9142007.07.13 17:15close4470.102.03250.00000.0000-41.3016978.23
9152007.07.13 17:15sell4580.202.03210.00000.0000
9162007.07.13 17:20close4580.202.03230.00000.0000-2.8016975.43
9172007.07.13 17:29buy4590.102.03400.00000.0000
9182007.07.13 17:35close4590.102.03550.00000.000010.5016985.93
9192007.07.13 17:40buy4600.102.03530.00000.0000
9202007.07.13 17:50buy4610.202.03360.00000.0000
9212007.07.13 18:05close4610.202.03530.00000.000023.8017009.73
9222007.07.13 19:05buy4620.202.03370.00000.0000
9232007.07.13 19:15close4620.202.03460.00000.000012.6017022.33
9242007.07.13 19:35buy4630.202.03370.00000.0000
9252007.07.13 22:50close4630.202.03470.00000.000014.0017036.33
9262007.07.16 00:05buy4640.202.03330.00000.0000
9272007.07.16 01:15close4640.202.03410.00000.000011.2017047.53
9282007.07.16 01:20buy4650.202.03340.00000.0000
9292007.07.16 04:50close4650.202.03420.00000.000011.2017058.73
9302007.07.16 09:40close4600.102.03690.00000.000011.7617070.49
9312007.07.16 09:45buy4660.102.03650.00000.0000
9322007.07.16 09:50buy4670.202.03400.00000.0000
9332007.07.16 09:59close4670.202.03620.00000.000030.8017101.29
9342007.07.16 10:50close4660.102.03850.00000.000014.0017115.29
9352007.07.16 10:59buy4680.102.03880.00000.0000
9362007.07.16 13:15close4680.102.04030.00000.000010.5017125.79
9372007.07.16 13:20buy4690.102.03880.00000.0000
9382007.07.16 13:45buy4700.202.03700.00000.0000
9392007.07.16 13:50close4700.202.03890.00000.000026.6017152.39
9402007.07.16 14:10buy4710.202.03680.00000.0000
9412007.07.16 14:15close4710.202.03770.00000.000012.6017164.99
9422007.07.16 14:20buy4720.202.03700.00000.0000
9432007.07.16 15:05close4720.202.03790.00000.000012.6017177.59
9442007.07.16 15:15buy4730.202.03700.00000.0000
9452007.07.16 15:35close4730.202.03940.00000.000033.6017211.19
9462007.07.16 16:35buy4740.202.03630.00000.0000
9472007.07.16 16:50close4740.202.03790.00000.000022.4017233.59
9482007.07.16 16:59buy4750.202.03640.00000.0000
9492007.07.16 17:15close4750.202.03750.00000.000015.4017248.99
9502007.07.16 17:20buy4760.202.03670.00000.0000
9512007.07.16 17:35close4760.202.03750.00000.000011.2017260.19
9522007.07.16 17:50buy4770.202.03730.00000.0000
9532007.07.16 18:05close4770.202.03810.00000.000011.2017271.39
9542007.07.16 18:15buy4780.202.03670.00000.0000
9552007.07.17 03:20buy4790.402.03510.00000.0000
9562007.07.17 03:29close4790.402.03550.00000.000011.2017282.59
9572007.07.17 08:10close4780.202.03800.00000.000019.3217301.91
9582007.07.17 08:15buy4800.202.03680.00000.0000
9592007.07.17 08:29close4800.202.03770.00000.000012.6017314.51
9602007.07.17 10:05buy4810.202.03730.00000.0000
9612007.07.17 10:15close4810.202.03830.00000.000014.0017328.51
9622007.07.17 10:40close4690.102.04350.00000.000033.4617361.97
9632007.07.17 10:45buy4820.102.04180.00000.0000
9642007.07.17 11:05close4820.102.04410.00000.000016.1017378.07
9652007.07.17 11:10buy4830.102.04300.00000.0000
9662007.07.17 11:50close4830.102.04450.00000.000010.5017388.57
9672007.07.17 11:59buy4840.102.04400.00000.0000
9682007.07.17 12:15close4840.102.04550.00000.000010.5017399.07
9692007.07.17 12:20buy4850.102.04610.00000.0000
9702007.07.17 12:35buy4860.202.04460.00000.0000
9712007.07.17 12:45close4860.202.04540.00000.000011.2017410.27
9722007.07.17 13:05buy4870.202.04440.00000.0000
9732007.07.17 13:20close4870.202.04580.00000.000019.6017429.87
9742007.07.17 13:35buy4880.202.04430.00000.0000
9752007.07.17 13:45close4880.202.04570.00000.000019.6017449.47
9762007.07.17 14:00buy4890.202.04460.00000.0000
9772007.07.17 14:10close4890.202.04700.00000.000033.6017483.07
9782007.07.17 15:40buy4900.202.04460.00000.0000
9792007.07.17 15:50close4900.202.04550.00000.000012.6017495.67
9802007.07.17 16:00buy4910.202.04450.00000.0000
9812007.07.17 16:10close4910.202.04530.00000.000011.2017506.87
9822007.07.17 16:50buy4920.202.04460.00000.0000
9832007.07.17 17:05close4920.202.04620.00000.000022.4017529.27
9842007.07.17 17:15buy4930.202.04440.00000.0000
9852007.07.17 17:20close4930.202.04640.00000.000028.0017557.27
9862007.07.17 23:59close at stop4850.102.04650.00000.00002.8017560.07