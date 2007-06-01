|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Okres
|1 Godzina (H1) 2007.06.01 00:00 - 2007.07.18 00:00 (2007.06.01 - 2007.07.18)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parametry
|TakeProfit=10; MaxTrades=3; PipStep=15; mm=0; risk=12; MagicNumber=888888; T_JRSX_period=30;
|Słupki w tescie
|5786
|Ticks modelled
|13822
|Modelling quality
|50.00%
|Depozyt początkowy
|10000.00
|Total net profit
|7560.07
|Gross profit
|9114.72
|Gross loss
|-1554.65
|Profit factor
|5.86
|Przewidywany zysk
|15.33
|Absolute drawdown
|34.30
|Maximal drawdown
|356.30 (2.87%)
|Relative drawdown
|2.87% (356.30)
|Transakcji w sumie
|493
|Short positions (won %)
|213 (88.26%)
|Long positions (won %)
|280 (93.21%)
|Profit trades (% of total)
|449 (91.08%)
|Loss trades (% of total)
|44 (8.92%)
|Największy
|profit trade
|134.40
|loss trade
|-165.20
|Średni
|profit trade
|20.30
|loss trade
|-35.33
|Maksimum
|consecutive wins (profit in money)
|70 (1654.48)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-103.74)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1654.48 (70)
|consecutive loss (count of losses)
|-262.08 (2)
|Średni
|consecutive wins
|21
|consecutive losses
|2
|#
|Czas
|Typ
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|1
|2007.06.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.9808
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.06.01 02:50
|buy
|2
|0.20
|1.9789
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.06.01 03:05
|close
|2
|0.20
|1.9804
|0.0000
|0.0000
|21.00
|10021.00
|4
|2007.06.01 07:35
|buy
|3
|0.20
|1.9792
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.06.01 11:35
|buy
|4
|0.40
|1.9775
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.06.01 11:40
|close
|4
|0.40
|1.9785
|0.0000
|0.0000
|28.00
|10049.00
|7
|2007.06.01 14:15
|close
|3
|0.20
|1.9806
|0.0000
|0.0000
|19.60
|10068.60
|8
|2007.06.01 14:35
|buy
|5
|0.20
|1.9771
|0.0000
|0.0000
|9
|2007.06.01 14:40
|close
|5
|0.20
|1.9819
|0.0000
|0.0000
|67.20
|10135.80
|10
|2007.06.01 14:50
|buy
|6
|0.20
|1.9789
|0.0000
|0.0000
|11
|2007.06.01 16:05
|buy
|7
|0.40
|1.9771
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.06.01 16:10
|close
|7
|0.40
|1.9794
|0.0000
|0.0000
|64.40
|10200.20
|13
|2007.06.01 16:35
|close
|6
|0.20
|1.9798
|0.0000
|0.0000
|12.60
|10212.80
|14
|2007.06.01 16:40
|buy
|8
|0.20
|1.9776
|0.0000
|0.0000
|15
|2007.06.01 16:59
|close
|8
|0.20
|1.9787
|0.0000
|0.0000
|15.40
|10228.20
|16
|2007.06.01 17:00
|buy
|9
|0.20
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|17
|2007.06.01 17:10
|close
|9
|0.20
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|16.80
|10245.00
|18
|2007.06.01 17:20
|buy
|10
|0.20
|1.9789
|0.0000
|0.0000
|19
|2007.06.01 17:35
|close
|10
|0.20
|1.9807
|0.0000
|0.0000
|25.20
|10270.20
|20
|2007.06.01 17:45
|buy
|11
|0.20
|1.9791
|0.0000
|0.0000
|21
|2007.06.01 17:50
|close
|11
|0.20
|1.9805
|0.0000
|0.0000
|19.60
|10289.80
|22
|2007.06.01 18:45
|close
|1
|0.10
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|10.50
|10300.30
|23
|2007.06.01 18:50
|buy
|12
|0.10
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.06.01 19:05
|buy
|13
|0.20
|1.9815
|0.0000
|0.0000
|25
|2007.06.01 19:20
|close
|13
|0.20
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10311.50
|26
|2007.06.04 10:10
|close
|12
|0.10
|1.9846
|0.0000
|0.0000
|11.06
|10322.56
|27
|2007.06.04 10:15
|buy
|14
|0.10
|1.9841
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.06.04 11:15
|close
|14
|0.10
|1.9861
|0.0000
|0.0000
|14.00
|10336.56
|29
|2007.06.04 11:20
|buy
|15
|0.10
|1.9876
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.06.04 14:50
|close
|15
|0.10
|1.9898
|0.0000
|0.0000
|15.40
|10351.96
|31
|2007.06.04 14:59
|buy
|16
|0.10
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.06.04 16:50
|close
|16
|0.10
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|12.60
|10364.56
|33
|2007.06.04 16:59
|buy
|17
|0.10
|1.9916
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.06.05 06:20
|close
|17
|0.10
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|11.06
|10375.62
|35
|2007.06.06 07:00
|buy
|18
|0.10
|1.9960
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.06.06 07:40
|buy
|19
|0.20
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|37
|2007.06.06 07:50
|close
|19
|0.20
|1.9957
|0.0000
|0.0000
|22.40
|10398.02
|38
|2007.06.06 08:05
|buy
|20
|0.20
|1.9943
|0.0000
|0.0000
|39
|2007.06.06 08:20
|close
|20
|0.20
|1.9958
|0.0000
|0.0000
|21.00
|10419.02
|40
|2007.06.06 08:35
|buy
|21
|0.20
|1.9945
|0.0000
|0.0000
|41
|2007.06.06 10:15
|buy
|22
|0.40
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.06.06 13:10
|close
|22
|0.40
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|14.00
|10433.02
|43
|2007.06.06 13:15
|buy
|23
|0.40
|1.9924
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.06.06 13:29
|close
|23
|0.40
|1.9930
|0.0000
|0.0000
|16.80
|10449.82
|45
|2007.06.06 13:40
|buy
|24
|0.40
|1.9914
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.06.06 13:50
|close
|24
|0.40
|1.9933
|0.0000
|0.0000
|53.20
|10503.02
|47
|2007.06.06 13:59
|buy
|25
|0.40
|1.9920
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.06.06 14:05
|close
|25
|0.40
|1.9914
|0.0000
|0.0000
|-16.80
|10486.22
|49
|2007.06.06 14:10
|close
|21
|0.20
|1.9917
|0.0000
|0.0000
|-39.20
|10447.02
|50
|2007.06.06 14:10
|buy
|26
|0.40
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|51
|2007.06.06 14:15
|close
|26
|0.40
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|14.00
|10461.02
|52
|2007.06.06 14:20
|buy
|27
|0.20
|1.9938
|0.0000
|0.0000
|53
|2007.06.06 14:35
|buy
|28
|0.40
|1.9915
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.06.06 14:40
|close
|28
|0.40
|1.9928
|0.0000
|0.0000
|36.40
|10497.42
|55
|2007.06.06 14:50
|buy
|29
|0.40
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.06.06 14:59
|close
|29
|0.40
|1.9922
|0.0000
|0.0000
|25.20
|10522.62
|57
|2007.06.06 15:00
|close
|27
|0.20
|1.9920
|0.0000
|0.0000
|-25.20
|10497.42
|58
|2007.06.06 15:05
|close
|18
|0.10
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|-23.80
|10473.62
|59
|2007.06.06 15:05
|buy
|30
|0.20
|1.9930
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.06.06 15:10
|close
|30
|0.20
|1.9936
|0.0000
|0.0000
|8.40
|10482.02
|61
|2007.06.06 15:15
|sell
|31
|0.10
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.06.06 15:29
|sell
|32
|0.20
|1.9934
|0.0000
|0.0000
|63
|2007.06.06 16:05
|close
|32
|0.20
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10493.22
|64
|2007.06.06 16:10
|sell
|33
|0.20
|1.9933
|0.0000
|0.0000
|65
|2007.06.06 16:40
|close
|33
|0.20
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|21.00
|10514.22
|66
|2007.06.06 16:45
|sell
|34
|0.20
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.06.06 16:59
|close
|34
|0.20
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10525.42
|68
|2007.06.06 17:10
|sell
|35
|0.20
|1.9929
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.06.06 17:20
|close
|35
|0.20
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10536.62
|70
|2007.06.06 18:35
|sell
|36
|0.20
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|71
|2007.06.06 18:50
|close
|36
|0.20
|1.9920
|0.0000
|0.0000
|15.40
|10552.02
|72
|2007.06.06 19:10
|sell
|37
|0.20
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|73
|2007.06.06 23:35
|close
|37
|0.20
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10563.22
|74
|2007.06.07 00:10
|sell
|38
|0.20
|1.9930
|0.0000
|0.0000
|75
|2007.06.07 00:59
|close
|38
|0.20
|1.9922
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10574.42
|76
|2007.06.07 04:35
|sell
|39
|0.20
|1.9933
|0.0000
|0.0000
|77
|2007.06.07 09:05
|close
|39
|0.20
|1.9917
|0.0000
|0.0000
|22.40
|10596.82
|78
|2007.06.07 09:15
|sell
|40
|0.20
|1.9929
|0.0000
|0.0000
|79
|2007.06.07 09:50
|close
|40
|0.20
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10608.02
|80
|2007.06.07 12:10
|close
|31
|0.10
|1.9875
|0.0000
|0.0000
|25.78
|10633.80
|81
|2007.06.07 12:15
|sell
|41
|0.10
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.06.07 12:29
|close
|41
|0.10
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|22.40
|10656.20
|83
|2007.06.07 12:35
|sell
|42
|0.10
|1.9873
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.06.07 12:40
|sell
|43
|0.20
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|85
|2007.06.07 12:50
|close
|43
|0.20
|1.9877
|0.0000
|0.0000
|19.60
|10675.80
|86
|2007.06.07 13:00
|sell
|44
|0.20
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|87
|2007.06.07 13:20
|close
|44
|0.20
|1.9857
|0.0000
|0.0000
|46.20
|10722.00
|88
|2007.06.07 13:45
|close
|42
|0.10
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|20.30
|10742.30
|89
|2007.06.07 13:50
|sell
|45
|0.10
|1.9847
|0.0000
|0.0000
|90
|2007.06.07 14:20
|close
|45
|0.10
|1.9830
|0.0000
|0.0000
|11.90
|10754.20
|91
|2007.06.07 14:29
|sell
|46
|0.10
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.06.07 16:40
|close
|46
|0.10
|1.9804
|0.0000
|0.0000
|17.50
|10771.70
|93
|2007.06.07 16:45
|sell
|47
|0.10
|1.9808
|0.0000
|0.0000
|94
|2007.06.07 18:20
|close
|47
|0.10
|1.9787
|0.0000
|0.0000
|14.70
|10786.40
|95
|2007.06.07 18:29
|sell
|48
|0.10
|1.9785
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.06.07 18:45
|close
|48
|0.10
|1.9766
|0.0000
|0.0000
|13.30
|10799.70
|97
|2007.06.07 18:50
|sell
|49
|0.10
|1.9747
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.06.07 19:10
|sell
|50
|0.20
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|99
|2007.06.07 19:20
|close
|50
|0.20
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|30.80
|10830.50
|100
|2007.06.07 19:29
|sell
|51
|0.20
|1.9772
|0.0000
|0.0000
|101
|2007.06.07 19:50
|close
|51
|0.20
|1.9763
|0.0000
|0.0000
|12.60
|10843.10
|102
|2007.06.07 19:59
|sell
|52
|0.20
|1.9762
|0.0000
|0.0000
|103
|2007.06.07 20:35
|sell
|53
|0.40
|1.9778
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.06.07 20:40
|close
|53
|0.40
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|25.20
|10868.30
|105
|2007.06.07 21:10
|sell
|54
|0.40
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.06.08 08:15
|close
|54
|0.40
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|43.71
|10912.01
|107
|2007.06.08 09:15
|close
|52
|0.20
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|12.05
|10924.06
|108
|2007.06.08 09:20
|close
|49
|0.10
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|36.83
|10960.89
|109
|2007.06.08 10:00
|sell
|55
|0.10
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.06.08 10:20
|close
|55
|0.10
|1.9670
|0.0000
|0.0000
|14.00
|10974.89
|111
|2007.06.08 10:29
|sell
|56
|0.10
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.06.08 10:35
|sell
|57
|0.20
|1.9716
|0.0000
|0.0000
|113
|2007.06.08 10:45
|close
|57
|0.20
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|22.40
|10997.29
|114
|2007.06.08 11:15
|close
|56
|0.10
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|11.90
|11009.19
|115
|2007.06.08 11:20
|sell
|58
|0.10
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.06.08 11:40
|close
|58
|0.10
|1.9649
|0.0000
|0.0000
|17.50
|11026.69
|117
|2007.06.08 11:45
|sell
|59
|0.10
|1.9654
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.06.08 11:50
|sell
|60
|0.20
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|119
|2007.06.08 11:59
|close
|60
|0.20
|1.9661
|0.0000
|0.0000
|23.80
|11050.49
|120
|2007.06.08 12:20
|close
|59
|0.10
|1.9621
|0.0000
|0.0000
|23.10
|11073.59
|121
|2007.06.08 12:29
|sell
|61
|0.10
|1.9640
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.06.08 12:40
|sell
|62
|0.20
|1.9656
|0.0000
|0.0000
|123
|2007.06.08 12:45
|close
|62
|0.20
|1.9648
|0.0000
|0.0000
|11.20
|11084.79
|124
|2007.06.08 13:35
|sell
|63
|0.20
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|125
|2007.06.08 13:40
|close
|63
|0.20
|1.9656
|0.0000
|0.0000
|18.20
|11102.99
|126
|2007.06.08 13:59
|sell
|64
|0.20
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|127
|2007.06.08 14:35
|close
|64
|0.20
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|11.20
|11114.19
|128
|2007.06.08 14:40
|sell
|65
|0.20
|1.9661
|0.0000
|0.0000
|129
|2007.06.08 14:50
|sell
|66
|0.40
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.06.08 14:59
|close
|66
|0.40
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|30.80
|11144.99
|131
|2007.06.08 15:15
|sell
|67
|0.40
|1.9683
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.06.08 15:29
|close
|67
|0.40
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|14.00
|11158.99
|133
|2007.06.08 15:45
|sell
|68
|0.40
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.06.08 15:50
|close
|68
|0.40
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|16.80
|11175.79
|135
|2007.06.08 16:10
|sell
|69
|0.40
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.06.08 16:15
|close
|69
|0.40
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|30.80
|11206.59
|137
|2007.06.08 16:35
|sell
|70
|0.40
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.06.08 16:40
|close
|70
|0.40
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|42.00
|11248.59
|139
|2007.06.08 16:45
|sell
|71
|0.40
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.06.08 17:05
|close
|71
|0.40
|1.9655
|0.0000
|0.0000
|58.80
|11307.39
|141
|2007.06.08 17:10
|sell
|72
|0.40
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.06.08 17:15
|close
|72
|0.40
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|28.00
|11335.39
|143
|2007.06.08 18:20
|close
|65
|0.20
|1.9647
|0.0000
|0.0000
|19.60
|11354.99
|144
|2007.06.08 18:40
|sell
|73
|0.20
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|145
|2007.06.08 18:50
|close
|73
|0.20
|1.9646
|0.0000
|0.0000
|15.40
|11370.39
|146
|2007.06.08 19:40
|sell
|74
|0.20
|1.9661
|0.0000
|0.0000
|147
|2007.06.08 19:50
|close
|74
|0.20
|1.9651
|0.0000
|0.0000
|14.00
|11384.39
|148
|2007.06.08 20:00
|sell
|75
|0.20
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|149
|2007.06.08 20:50
|sell
|76
|0.40
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|150
|2007.06.08 21:05
|close
|76
|0.40
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|19.60
|11403.99
|151
|2007.06.08 21:20
|sell
|77
|0.40
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.06.11 01:10
|close
|77
|0.40
|1.9659
|0.0000
|0.0000
|52.11
|11456.10
|153
|2007.06.11 01:15
|sell
|78
|0.40
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.06.11 01:20
|close
|78
|0.40
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|42.00
|11498.10
|155
|2007.06.11 02:05
|sell
|79
|0.40
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.06.11 02:20
|close
|79
|0.40
|1.9670
|0.0000
|0.0000
|19.60
|11517.70
|157
|2007.06.11 02:29
|sell
|80
|0.40
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.06.11 02:45
|close
|80
|0.40
|1.9664
|0.0000
|0.0000
|36.40
|11554.10
|159
|2007.06.11 03:05
|sell
|81
|0.40
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.06.11 03:10
|close
|81
|0.40
|1.9658
|0.0000
|0.0000
|44.80
|11598.90
|161
|2007.06.11 03:20
|sell
|82
|0.40
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.06.11 04:40
|close
|82
|0.40
|1.9654
|0.0000
|0.0000
|61.60
|11660.50
|163
|2007.06.11 04:50
|sell
|83
|0.40
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.06.11 04:59
|close
|83
|0.40
|1.9656
|0.0000
|0.0000
|56.00
|11716.50
|165
|2007.06.11 06:10
|sell
|84
|0.40
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.06.11 08:10
|close
|84
|0.40
|1.9664
|0.0000
|0.0000
|22.40
|11738.90
|167
|2007.06.11 08:20
|sell
|85
|0.40
|1.9685
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.06.11 08:29
|close
|85
|0.40
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|25.20
|11764.10
|169
|2007.06.11 08:50
|sell
|86
|0.40
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|170
|2007.06.11 09:05
|close
|86
|0.40
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|36.40
|11800.50
|171
|2007.06.11 09:40
|sell
|87
|0.40
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|172
|2007.06.11 09:45
|close
|87
|0.40
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|25.20
|11825.70
|173
|2007.06.11 10:05
|sell
|88
|0.40
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|174
|2007.06.11 10:10
|close
|88
|0.40
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|22.40
|11848.10
|175
|2007.06.11 10:29
|sell
|89
|0.40
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|176
|2007.06.11 10:50
|close
|89
|0.40
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|14.00
|11862.10
|177
|2007.06.11 10:59
|sell
|90
|0.40
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.06.11 11:05
|close
|90
|0.40
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|14.00
|11876.10
|179
|2007.06.11 11:20
|sell
|91
|0.40
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.06.11 11:29
|close
|91
|0.40
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|16.80
|11892.90
|181
|2007.06.11 11:30
|sell
|92
|0.40
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.06.11 12:05
|close
|92
|0.40
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|11.20
|11904.10
|183
|2007.06.11 12:10
|sell
|93
|0.40
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|184
|2007.06.11 12:35
|close
|93
|0.40
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|16.80
|11920.90
|185
|2007.06.11 13:05
|sell
|94
|0.40
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.06.11 13:10
|close
|94
|0.40
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|11.20
|11932.10
|187
|2007.06.11 14:05
|sell
|95
|0.40
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.06.11 14:15
|close
|95
|0.40
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|61.60
|11993.70
|189
|2007.06.11 14:20
|sell
|96
|0.40
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.06.11 14:29
|close
|96
|0.40
|1.9685
|0.0000
|0.0000
|19.60
|12013.30
|191
|2007.06.11 14:30
|sell
|97
|0.40
|1.9680
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.06.11 14:40
|close
|97
|0.40
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|22.40
|12035.70
|193
|2007.06.11 14:50
|sell
|98
|0.40
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|194
|2007.06.11 14:59
|close
|98
|0.40
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|25.20
|12060.90
|195
|2007.06.11 15:20
|sell
|99
|0.40
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|196
|2007.06.11 15:29
|close
|99
|0.40
|1.9670
|0.0000
|0.0000
|19.60
|12080.50
|197
|2007.06.11 15:45
|sell
|100
|0.40
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.06.11 15:50
|close
|100
|0.40
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|22.40
|12102.90
|199
|2007.06.11 15:59
|sell
|101
|0.40
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.06.11 16:40
|close
|101
|0.40
|1.9664
|0.0000
|0.0000
|25.20
|12128.10
|201
|2007.06.11 16:59
|sell
|102
|0.40
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.06.11 22:00
|close
|102
|0.40
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|-75.60
|12052.50
|203
|2007.06.11 22:05
|close
|75
|0.20
|1.9702
|0.0000
|0.0000
|-63.55
|11988.95
|204
|2007.06.11 22:05
|sell
|103
|0.40
|1.9698
|0.0000
|0.0000
|205
|2007.06.11 22:10
|close
|103
|0.40
|1.9695
|0.0000
|0.0000
|8.40
|11997.35
|206
|2007.06.11 22:15
|close
|61
|0.10
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|-42.97
|11954.38
|207
|2007.06.11 22:15
|sell
|104
|0.20
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.06.11 22:20
|close
|104
|0.20
|1.9706
|0.0000
|0.0000
|-12.60
|11941.78
|209
|2007.06.11 22:29
|buy
|105
|0.10
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.06.12 02:40
|close
|105
|0.10
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|14.56
|11956.34
|211
|2007.06.12 02:45
|buy
|106
|0.10
|1.9728
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.06.12 08:10
|close
|106
|0.10
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|18.20
|11974.54
|213
|2007.06.12 08:15
|buy
|107
|0.10
|1.9745
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.06.12 10:05
|buy
|108
|0.20
|1.9724
|0.0000
|0.0000
|215
|2007.06.12 10:10
|close
|108
|0.20
|1.9747
|0.0000
|0.0000
|32.20
|12006.74
|216
|2007.06.12 10:40
|buy
|109
|0.20
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|217
|2007.06.12 10:50
|buy
|110
|0.40
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.06.12 10:59
|close
|110
|0.40
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|47.60
|12054.34
|219
|2007.06.12 12:05
|close
|109
|0.20
|1.9736
|0.0000
|0.0000
|18.20
|12072.54
|220
|2007.06.12 12:15
|buy
|111
|0.20
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|221
|2007.06.12 12:29
|close
|111
|0.20
|1.9737
|0.0000
|0.0000
|19.60
|12092.14
|222
|2007.06.12 12:40
|buy
|112
|0.20
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|223
|2007.06.12 13:00
|close
|112
|0.20
|1.9738
|0.0000
|0.0000
|11.20
|12103.34
|224
|2007.06.12 13:05
|buy
|113
|0.20
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|225
|2007.06.12 13:20
|close
|113
|0.20
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|23.80
|12127.14
|226
|2007.06.12 13:29
|buy
|114
|0.20
|1.9727
|0.0000
|0.0000
|227
|2007.06.12 13:45
|close
|114
|0.20
|1.9736
|0.0000
|0.0000
|12.60
|12139.74
|228
|2007.06.12 15:10
|buy
|115
|0.20
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|229
|2007.06.12 15:20
|close
|115
|0.20
|1.9743
|0.0000
|0.0000
|18.20
|12157.94
|230
|2007.06.12 15:35
|buy
|116
|0.20
|1.9729
|0.0000
|0.0000
|231
|2007.06.12 16:10
|close
|116
|0.20
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|14.00
|12171.94
|232
|2007.06.12 16:20
|buy
|117
|0.20
|1.9727
|0.0000
|0.0000
|233
|2007.06.12 16:35
|close
|117
|0.20
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|32.20
|12204.14
|234
|2007.06.12 19:45
|close
|107
|0.10
|1.9782
|0.0000
|0.0000
|25.90
|12230.04
|235
|2007.06.12 19:50
|buy
|118
|0.10
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.06.12 20:35
|buy
|119
|0.20
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|237
|2007.06.12 20:50
|close
|119
|0.20
|1.9781
|0.0000
|0.0000
|28.00
|12258.04
|238
|2007.06.12 21:10
|buy
|120
|0.20
|1.9760
|0.0000
|0.0000
|239
|2007.06.13 02:05
|buy
|121
|0.40
|1.9731
|0.0000
|0.0000
|240
|2007.06.13 02:10
|close
|121
|0.40
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|11.20
|12269.24
|241
|2007.06.13 02:20
|buy
|122
|0.40
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|242
|2007.06.13 03:05
|close
|122
|0.40
|1.9760
|0.0000
|0.0000
|44.80
|12314.04
|243
|2007.06.13 03:20
|buy
|123
|0.40
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|244
|2007.06.13 03:29
|close
|123
|0.40
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|33.60
|12347.64
|245
|2007.06.13 04:35
|buy
|124
|0.40
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.06.13 04:45
|close
|124
|0.40
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|22.40
|12370.04
|247
|2007.06.13 04:59
|buy
|125
|0.40
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.06.13 06:05
|close
|125
|0.40
|1.9747
|0.0000
|0.0000
|14.00
|12384.04
|249
|2007.06.13 06:10
|buy
|126
|0.40
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.06.13 07:40
|close
|126
|0.40
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|28.00
|12412.04
|251
|2007.06.13 07:50
|buy
|127
|0.40
|1.9738
|0.0000
|0.0000
|252
|2007.06.13 07:59
|close
|127
|0.40
|1.9749
|0.0000
|0.0000
|30.80
|12442.84
|253
|2007.06.13 08:15
|buy
|128
|0.40
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|254
|2007.06.13 13:00
|close
|128
|0.40
|1.9683
|0.0000
|0.0000
|-165.20
|12277.64
|255
|2007.06.13 13:05
|close
|120
|0.20
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|-96.88
|12180.76
|256
|2007.06.13 13:05
|buy
|129
|0.40
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|257
|2007.06.13 13:10
|close
|129
|0.40
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|19.60
|12200.36
|258
|2007.06.13 13:10
|close
|118
|0.10
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|-52.64
|12147.72
|259
|2007.06.13 13:15
|sell
|130
|0.10
|1.9687
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.06.13 14:05
|sell
|131
|0.20
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|261
|2007.06.13 14:15
|close
|131
|0.20
|1.9695
|0.0000
|0.0000
|12.60
|12160.32
|262
|2007.06.13 14:30
|sell
|132
|0.20
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|263
|2007.06.13 14:40
|close
|132
|0.20
|1.9683
|0.0000
|0.0000
|28.00
|12188.32
|264
|2007.06.13 14:45
|sell
|133
|0.20
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|265
|2007.06.13 14:59
|close
|133
|0.20
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|19.60
|12207.92
|266
|2007.06.13 15:20
|sell
|134
|0.20
|1.9702
|0.0000
|0.0000
|267
|2007.06.13 15:50
|close
|134
|0.20
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|15.40
|12223.32
|268
|2007.06.13 16:05
|sell
|135
|0.20
|1.9706
|0.0000
|0.0000
|269
|2007.06.13 16:10
|sell
|136
|0.40
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.06.13 16:15
|close
|136
|0.40
|1.9695
|0.0000
|0.0000
|78.40
|12301.72
|271
|2007.06.13 16:29
|sell
|137
|0.40
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.06.13 16:40
|close
|137
|0.40
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|16.80
|12318.52
|273
|2007.06.13 16:45
|sell
|138
|0.40
|1.9724
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.06.13 19:35
|close
|138
|0.40
|1.9720
|0.0000
|0.0000
|11.20
|12329.72
|275
|2007.06.13 19:50
|sell
|139
|0.40
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.06.13 19:59
|close
|139
|0.40
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|19.60
|12349.32
|277
|2007.06.13 20:15
|sell
|140
|0.40
|1.9728
|0.0000
|0.0000
|278
|2007.06.13 20:20
|close
|140
|0.40
|1.9724
|0.0000
|0.0000
|11.20
|12360.52
|279
|2007.06.13 20:29
|sell
|141
|0.40
|1.9726
|0.0000
|0.0000
|280
|2007.06.14 05:40
|close
|141
|0.40
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|7.92
|12368.44
|281
|2007.06.14 05:45
|sell
|142
|0.40
|1.9726
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.06.14 06:20
|close
|142
|0.40
|1.9721
|0.0000
|0.0000
|14.00
|12382.44
|283
|2007.06.14 06:29
|sell
|143
|0.40
|1.9727
|0.0000
|0.0000
|284
|2007.06.14 06:45
|close
|143
|0.40
|1.9721
|0.0000
|0.0000
|16.80
|12399.24
|285
|2007.06.14 06:59
|sell
|144
|0.40
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|286
|2007.06.14 07:35
|close
|144
|0.40
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|11.20
|12410.44
|287
|2007.06.14 07:45
|sell
|145
|0.40
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.06.14 08:05
|close
|145
|0.40
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|25.20
|12435.64
|289
|2007.06.14 08:10
|sell
|146
|0.40
|1.9726
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.06.14 08:15
|close
|146
|0.40
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|25.20
|12460.84
|291
|2007.06.14 08:59
|close
|135
|0.20
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|10.96
|12471.81
|292
|2007.06.14 09:05
|sell
|147
|0.20
|1.9705
|0.0000
|0.0000
|293
|2007.06.14 09:20
|close
|147
|0.20
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|19.60
|12491.41
|294
|2007.06.14 10:05
|sell
|148
|0.20
|1.9702
|0.0000
|0.0000
|295
|2007.06.14 10:15
|close
|148
|0.20
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|11.20
|12502.61
|296
|2007.06.14 10:35
|sell
|149
|0.20
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|297
|2007.06.14 10:40
|close
|149
|0.20
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|32.20
|12534.81
|298
|2007.06.14 11:05
|sell
|150
|0.20
|1.9702
|0.0000
|0.0000
|299
|2007.06.14 11:10
|close
|150
|0.20
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|19.60
|12554.41
|300
|2007.06.14 11:15
|sell
|151
|0.20
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|301
|2007.06.14 12:05
|close
|151
|0.20
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|21.00
|12575.41
|302
|2007.06.14 12:20
|sell
|152
|0.20
|1.9709
|0.0000
|0.0000
|303
|2007.06.14 12:29
|close
|152
|0.20
|1.9693
|0.0000
|0.0000
|22.40
|12597.81
|304
|2007.06.14 13:10
|sell
|153
|0.20
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|305
|2007.06.14 13:29
|close
|153
|0.20
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|23.80
|12621.61
|306
|2007.06.14 14:10
|close
|130
|0.10
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|9.68
|12631.29
|307
|2007.06.14 14:15
|sell
|154
|0.10
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.06.14 14:40
|sell
|155
|0.20
|1.9698
|0.0000
|0.0000
|309
|2007.06.14 14:45
|close
|155
|0.20
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|43.40
|12674.69
|310
|2007.06.14 16:05
|sell
|156
|0.20
|1.9702
|0.0000
|0.0000
|311
|2007.06.14 16:20
|close
|156
|0.20
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|15.40
|12690.09
|312
|2007.06.14 16:29
|sell
|157
|0.20
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|313
|2007.06.14 16:45
|close
|157
|0.20
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|11.20
|12701.29
|314
|2007.06.14 16:50
|sell
|158
|0.20
|1.9696
|0.0000
|0.0000
|315
|2007.06.14 17:10
|close
|158
|0.20
|1.9687
|0.0000
|0.0000
|12.60
|12713.89
|316
|2007.06.14 17:15
|sell
|159
|0.20
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|317
|2007.06.14 17:35
|close
|159
|0.20
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|12.60
|12726.49
|318
|2007.06.14 17:40
|sell
|160
|0.20
|1.9696
|0.0000
|0.0000
|319
|2007.06.14 22:40
|close
|160
|0.20
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|11.20
|12737.69
|320
|2007.06.14 22:50
|sell
|161
|0.20
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|321
|2007.06.14 23:00
|close
|161
|0.20
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|14.00
|12751.69
|322
|2007.06.14 23:15
|sell
|162
|0.20
|1.9698
|0.0000
|0.0000
|323
|2007.06.14 23:50
|close
|162
|0.20
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|11.20
|12762.89
|324
|2007.06.15 00:05
|sell
|163
|0.20
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|325
|2007.06.15 00:15
|close
|163
|0.20
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|12.60
|12775.49
|326
|2007.06.15 00:29
|sell
|164
|0.20
|1.9699
|0.0000
|0.0000
|327
|2007.06.15 02:05
|close
|164
|0.20
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|11.20
|12786.69
|328
|2007.06.15 02:10
|sell
|165
|0.20
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|329
|2007.06.15 02:50
|close
|165
|0.20
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|12.60
|12799.29
|330
|2007.06.15 03:20
|sell
|166
|0.20
|1.9693
|0.0000
|0.0000
|331
|2007.06.15 04:10
|sell
|167
|0.40
|1.9709
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.06.15 04:15
|close
|167
|0.40
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|22.40
|12821.69
|333
|2007.06.15 04:35
|sell
|168
|0.40
|1.9709
|0.0000
|0.0000
|334
|2007.06.15 04:40
|close
|168
|0.40
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|14.00
|12835.69
|335
|2007.06.15 04:50
|sell
|169
|0.40
|1.9710
|0.0000
|0.0000
|336
|2007.06.15 04:59
|close
|169
|0.40
|1.9706
|0.0000
|0.0000
|11.20
|12846.89
|337
|2007.06.15 08:20
|sell
|170
|0.40
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.06.15 08:40
|close
|170
|0.40
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|19.60
|12866.49
|339
|2007.06.15 08:45
|sell
|171
|0.40
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|340
|2007.06.15 08:50
|close
|171
|0.40
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|19.60
|12886.09
|341
|2007.06.15 11:20
|sell
|172
|0.40
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|342
|2007.06.15 12:35
|close
|172
|0.40
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|14.00
|12900.09
|343
|2007.06.15 12:40
|sell
|173
|0.40
|1.9710
|0.0000
|0.0000
|344
|2007.06.15 13:10
|close
|173
|0.40
|1.9705
|0.0000
|0.0000
|14.00
|12914.09
|345
|2007.06.15 13:20
|sell
|174
|0.40
|1.9709
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.06.15 13:35
|close
|174
|0.40
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|25.20
|12939.29
|347
|2007.06.15 14:35
|sell
|175
|0.40
|1.9741
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.06.15 14:40
|close
|175
|0.40
|1.9720
|0.0000
|0.0000
|58.80
|12998.09
|349
|2007.06.15 14:59
|sell
|176
|0.40
|1.9733
|0.0000
|0.0000
|350
|2007.06.15 15:00
|close
|176
|0.40
|1.9738
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|12984.09
|351
|2007.06.15 15:05
|close
|166
|0.20
|1.9772
|0.0000
|0.0000
|-110.60
|12873.49
|352
|2007.06.15 15:05
|sell
|177
|0.40
|1.9768
|0.0000
|0.0000
|353
|2007.06.15 15:10
|close
|177
|0.40
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|36.40
|12909.89
|354
|2007.06.15 15:10
|close
|154
|0.10
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|-54.17
|12855.71
|355
|2007.06.15 15:15
|buy
|178
|0.10
|1.9764
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.06.15 15:20
|buy
|179
|0.20
|1.9727
|0.0000
|0.0000
|357
|2007.06.15 15:29
|close
|179
|0.20
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|42.00
|12897.71
|358
|2007.06.15 15:40
|buy
|180
|0.20
|1.9736
|0.0000
|0.0000
|359
|2007.06.15 15:50
|close
|180
|0.20
|1.9758
|0.0000
|0.0000
|30.80
|12928.51
|360
|2007.06.15 15:59
|buy
|181
|0.20
|1.9741
|0.0000
|0.0000
|361
|2007.06.15 16:15
|close
|181
|0.20
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|15.40
|12943.91
|362
|2007.06.15 17:20
|close
|178
|0.10
|1.9779
|0.0000
|0.0000
|10.50
|12954.41
|363
|2007.06.15 17:29
|buy
|182
|0.10
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|364
|2007.06.15 20:10
|buy
|183
|0.20
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|365
|2007.06.15 20:20
|close
|183
|0.20
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|16.80
|12971.21
|366
|2007.06.15 20:35
|buy
|184
|0.20
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|367
|2007.06.15 20:45
|close
|184
|0.20
|1.9759
|0.0000
|0.0000
|11.20
|12982.41
|368
|2007.06.15 20:50
|buy
|185
|0.20
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|369
|2007.06.15 21:45
|buy
|186
|0.40
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|370
|2007.06.15 21:59
|close
|186
|0.40
|1.9747
|0.0000
|0.0000
|14.00
|12996.41
|371
|2007.06.18 01:20
|close
|185
|0.20
|1.9765
|0.0000
|0.0000
|12.32
|13008.73
|372
|2007.06.18 07:50
|close
|182
|0.10
|1.9791
|0.0000
|0.0000
|13.16
|13021.89
|373
|2007.06.18 07:59
|buy
|187
|0.10
|1.9788
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.06.18 08:45
|close
|187
|0.10
|1.9812
|0.0000
|0.0000
|16.80
|13038.69
|375
|2007.06.18 08:50
|buy
|188
|0.10
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.06.18 12:20
|buy
|189
|0.20
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|377
|2007.06.18 13:05
|close
|189
|0.20
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|15.40
|13054.09
|378
|2007.06.18 13:20
|buy
|190
|0.20
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|379
|2007.06.18 13:35
|close
|190
|0.20
|1.9825
|0.0000
|0.0000
|16.80
|13070.89
|380
|2007.06.18 14:40
|buy
|191
|0.20
|1.9807
|0.0000
|0.0000
|381
|2007.06.18 14:45
|close
|191
|0.20
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|30.80
|13101.69
|382
|2007.06.18 14:59
|buy
|192
|0.20
|1.9809
|0.0000
|0.0000
|383
|2007.06.18 15:10
|close
|192
|0.20
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|19.60
|13121.29
|384
|2007.06.18 15:50
|buy
|193
|0.20
|1.9810
|0.0000
|0.0000
|385
|2007.06.18 17:35
|close
|193
|0.20
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|15.40
|13136.69
|386
|2007.06.18 17:45
|buy
|194
|0.20
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|387
|2007.06.18 18:05
|close
|194
|0.20
|1.9830
|0.0000
|0.0000
|23.80
|13160.49
|388
|2007.06.19 02:10
|close
|188
|0.10
|1.9847
|0.0000
|0.0000
|13.16
|13173.65
|389
|2007.06.19 02:20
|buy
|195
|0.10
|1.9847
|0.0000
|0.0000
|390
|2007.06.19 10:50
|buy
|196
|0.20
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|391
|2007.06.19 11:00
|close
|196
|0.20
|1.9833
|0.0000
|0.0000
|12.60
|13186.25
|392
|2007.06.19 11:15
|buy
|197
|0.20
|1.9827
|0.0000
|0.0000
|393
|2007.06.19 11:30
|close
|197
|0.20
|1.9836
|0.0000
|0.0000
|12.60
|13198.85
|394
|2007.06.19 12:35
|close
|195
|0.10
|1.9865
|0.0000
|0.0000
|12.60
|13211.45
|395
|2007.06.19 16:00
|buy
|198
|0.10
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|396
|2007.06.19 18:50
|close
|198
|0.10
|1.9893
|0.0000
|0.0000
|10.50
|13221.95
|397
|2007.06.19 18:59
|buy
|199
|0.10
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|398
|2007.06.19 19:35
|buy
|200
|0.20
|1.9871
|0.0000
|0.0000
|399
|2007.06.19 19:45
|close
|200
|0.20
|1.9880
|0.0000
|0.0000
|12.60
|13234.55
|400
|2007.06.20 00:59
|buy
|201
|0.20
|1.9873
|0.0000
|0.0000
|401
|2007.06.20 02:05
|close
|201
|0.20
|1.9883
|0.0000
|0.0000
|14.00
|13248.55
|402
|2007.06.20 05:35
|buy
|202
|0.20
|1.9872
|0.0000
|0.0000
|403
|2007.06.20 07:35
|close
|202
|0.20
|1.9885
|0.0000
|0.0000
|18.20
|13266.75
|404
|2007.06.20 10:40
|close
|199
|0.10
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|22.26
|13289.01
|405
|2007.06.20 11:50
|buy
|203
|0.10
|1.9930
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.06.20 20:50
|close
|203
|0.10
|1.9945
|0.0000
|0.0000
|10.50
|13299.51
|407
|2007.06.20 20:59
|buy
|204
|0.10
|1.9947
|0.0000
|0.0000
|408
|2007.06.20 21:10
|buy
|205
|0.20
|1.9932
|0.0000
|0.0000
|409
|2007.06.20 21:15
|close
|205
|0.20
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|16.80
|13316.31
|410
|2007.06.20 22:20
|buy
|206
|0.20
|1.9930
|0.0000
|0.0000
|411
|2007.06.20 23:05
|close
|206
|0.20
|1.9939
|0.0000
|0.0000
|12.60
|13328.91
|412
|2007.06.20 23:20
|buy
|207
|0.20
|1.9930
|0.0000
|0.0000
|413
|2007.06.20 23:29
|close
|207
|0.20
|1.9938
|0.0000
|0.0000
|11.20
|13340.11
|414
|2007.06.20 23:45
|buy
|208
|0.20
|1.9924
|0.0000
|0.0000
|415
|2007.06.21 02:45
|buy
|209
|0.40
|1.9909
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.06.21 02:50
|close
|209
|0.40
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|25.20
|13365.31
|417
|2007.06.21 08:35
|close
|208
|0.20
|1.9937
|0.0000
|0.0000
|21.56
|13386.87
|418
|2007.06.21 08:40
|buy
|210
|0.20
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|419
|2007.06.21 08:50
|close
|210
|0.20
|1.9934
|0.0000
|0.0000
|15.40
|13402.27
|420
|2007.06.21 09:05
|buy
|211
|0.20
|1.9916
|0.0000
|0.0000
|421
|2007.06.21 09:15
|close
|211
|0.20
|1.9927
|0.0000
|0.0000
|15.40
|13417.67
|422
|2007.06.21 09:29
|buy
|212
|0.20
|1.9924
|0.0000
|0.0000
|423
|2007.06.21 11:35
|buy
|213
|0.40
|1.9898
|0.0000
|0.0000
|424
|2007.06.21 11:40
|close
|213
|0.40
|1.9905
|0.0000
|0.0000
|19.60
|13437.27
|425
|2007.06.21 11:50
|buy
|214
|0.40
|1.9906
|0.0000
|0.0000
|426
|2007.06.21 13:05
|close
|214
|0.40
|1.9917
|0.0000
|0.0000
|30.80
|13468.07
|427
|2007.06.21 13:15
|buy
|215
|0.40
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.06.21 13:29
|close
|215
|0.40
|1.9914
|0.0000
|0.0000
|36.40
|13504.47
|429
|2007.06.21 14:20
|close
|212
|0.20
|1.9937
|0.0000
|0.0000
|18.20
|13522.67
|430
|2007.06.21 14:29
|buy
|216
|0.20
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|431
|2007.06.21 14:50
|close
|216
|0.20
|1.9939
|0.0000
|0.0000
|11.20
|13533.87
|432
|2007.06.21 14:59
|buy
|217
|0.20
|1.9927
|0.0000
|0.0000
|433
|2007.06.21 23:20
|close
|217
|0.20
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|11.20
|13545.07
|434
|2007.06.21 23:29
|buy
|218
|0.20
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|435
|2007.06.22 03:00
|close
|218
|0.20
|1.9914
|0.0000
|0.0000
|-15.68
|13529.39
|436
|2007.06.22 03:05
|buy
|219
|0.20
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|437
|2007.06.22 03:20
|close
|219
|0.20
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|-12.60
|13516.79
|438
|2007.06.22 03:29
|close
|204
|0.10
|1.9912
|0.0000
|0.0000
|-22.26
|13494.53
|439
|2007.06.22 03:29
|buy
|220
|0.20
|1.9916
|0.0000
|0.0000
|440
|2007.06.22 03:30
|close
|220
|0.20
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|-4.20
|13490.33
|441
|2007.06.22 03:45
|sell
|221
|0.10
|1.9911
|0.0000
|0.0000
|442
|2007.06.22 05:50
|sell
|222
|0.20
|1.9927
|0.0000
|0.0000
|443
|2007.06.22 08:20
|close
|222
|0.20
|1.9962
|0.0000
|0.0000
|-49.00
|13441.33
|444
|2007.06.22 08:20
|sell
|223
|0.40
|1.9958
|0.0000
|0.0000
|445
|2007.06.22 08:29
|close
|223
|0.40
|1.9953
|0.0000
|0.0000
|14.00
|13455.33
|446
|2007.06.22 08:29
|close
|221
|0.10
|1.9953
|0.0000
|0.0000
|-29.40
|13425.93
|447
|2007.06.22 08:30
|buy
|224
|0.10
|1.9954
|0.0000
|0.0000
|448
|2007.06.22 09:35
|buy
|225
|0.20
|1.9936
|0.0000
|0.0000
|449
|2007.06.22 09:45
|close
|225
|0.20
|1.9950
|0.0000
|0.0000
|19.60
|13445.53
|450
|2007.06.22 13:35
|close
|224
|0.10
|1.9971
|0.0000
|0.0000
|11.90
|13457.43
|451
|2007.06.22 13:40
|buy
|226
|0.10
|1.9962
|0.0000
|0.0000
|452
|2007.06.22 14:15
|close
|226
|0.10
|1.9987
|0.0000
|0.0000
|17.50
|13474.93
|453
|2007.06.22 14:20
|buy
|227
|0.10
|1.9996
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.06.22 15:35
|buy
|228
|0.20
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|455
|2007.06.22 15:50
|close
|228
|0.20
|1.9989
|0.0000
|0.0000
|11.20
|13486.13
|456
|2007.06.22 16:35
|buy
|229
|0.20
|1.9980
|0.0000
|0.0000
|457
|2007.06.22 16:50
|buy
|230
|0.40
|1.9952
|0.0000
|0.0000
|458
|2007.06.22 16:59
|close
|230
|0.40
|1.9956
|0.0000
|0.0000
|11.20
|13497.33
|459
|2007.06.22 17:00
|buy
|231
|0.40
|1.9958
|0.0000
|0.0000
|460
|2007.06.22 17:05
|close
|231
|0.40
|1.9967
|0.0000
|0.0000
|25.20
|13522.53
|461
|2007.06.22 17:10
|buy
|232
|0.40
|1.9965
|0.0000
|0.0000
|462
|2007.06.22 17:35
|close
|232
|0.40
|1.9974
|0.0000
|0.0000
|25.20
|13547.73
|463
|2007.06.22 17:50
|buy
|233
|0.40
|1.9964
|0.0000
|0.0000
|464
|2007.06.22 17:59
|close
|233
|0.40
|1.9972
|0.0000
|0.0000
|22.40
|13570.13
|465
|2007.06.22 19:50
|close
|229
|0.20
|1.9989
|0.0000
|0.0000
|12.60
|13582.73
|466
|2007.06.25 09:20
|buy
|234
|0.20
|1.9980
|0.0000
|0.0000
|467
|2007.06.25 09:40
|close
|234
|0.20
|1.9995
|0.0000
|0.0000
|21.00
|13603.73
|468
|2007.06.25 13:20
|buy
|235
|0.20
|1.9972
|0.0000
|0.0000
|469
|2007.06.25 13:29
|close
|235
|0.20
|1.9984
|0.0000
|0.0000
|16.80
|13620.53
|470
|2007.06.25 16:10
|buy
|236
|0.20
|1.9973
|0.0000
|0.0000
|471
|2007.06.25 16:15
|close
|236
|0.20
|1.9992
|0.0000
|0.0000
|26.60
|13647.13
|472
|2007.06.25 16:20
|buy
|237
|0.20
|1.9973
|0.0000
|0.0000
|473
|2007.06.25 16:29
|close
|237
|0.20
|1.9986
|0.0000
|0.0000
|18.20
|13665.33
|474
|2007.06.25 16:59
|buy
|238
|0.20
|1.9971
|0.0000
|0.0000
|475
|2007.06.25 19:20
|close
|238
|0.20
|1.9979
|0.0000
|0.0000
|11.20
|13676.53
|476
|2007.06.25 19:29
|buy
|239
|0.20
|1.9978
|0.0000
|0.0000
|477
|2007.06.25 20:45
|close
|239
|0.20
|1.9987
|0.0000
|0.0000
|12.60
|13689.13
|478
|2007.06.25 21:35
|buy
|240
|0.20
|1.9979
|0.0000
|0.0000
|479
|2007.06.25 21:50
|close
|240
|0.20
|1.9988
|0.0000
|0.0000
|12.60
|13701.73
|480
|2007.06.25 21:59
|buy
|241
|0.20
|1.9979
|0.0000
|0.0000
|481
|2007.06.26 01:00
|close
|241
|0.20
|1.9982
|0.0000
|0.0000
|5.32
|13707.05
|482
|2007.06.26 01:05
|close
|227
|0.10
|1.9979
|0.0000
|0.0000
|-10.78
|13696.27
|483
|2007.06.26 01:15
|sell
|242
|0.10
|1.9980
|0.0000
|0.0000
|484
|2007.06.26 09:10
|close
|242
|0.10
|1.9963
|0.0000
|0.0000
|11.90
|13708.17
|485
|2007.06.26 09:15
|sell
|243
|0.10
|1.9961
|0.0000
|0.0000
|486
|2007.06.26 09:35
|sell
|244
|0.20
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|487
|2007.06.26 09:50
|close
|244
|0.20
|1.9970
|0.0000
|0.0000
|15.40
|13723.57
|488
|2007.06.26 09:59
|sell
|245
|0.20
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|489
|2007.06.26 11:05
|close
|245
|0.20
|1.9971
|0.0000
|0.0000
|14.00
|13737.57
|490
|2007.06.26 11:10
|sell
|246
|0.20
|1.9978
|0.0000
|0.0000
|491
|2007.06.26 11:15
|sell
|247
|0.40
|1.9994
|0.0000
|0.0000
|492
|2007.06.26 11:20
|close
|247
|0.40
|1.9990
|0.0000
|0.0000
|11.20
|13748.77
|493
|2007.06.26 12:40
|sell
|248
|0.40
|1.9995
|0.0000
|0.0000
|494
|2007.06.26 12:45
|close
|248
|0.40
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|28.00
|13776.77
|495
|2007.06.26 13:05
|sell
|249
|0.40
|1.9996
|0.0000
|0.0000
|496
|2007.06.26 13:10
|close
|249
|0.40
|1.9991
|0.0000
|0.0000
|14.00
|13790.77
|497
|2007.06.26 13:29
|sell
|250
|0.40
|1.9994
|0.0000
|0.0000
|498
|2007.06.26 16:00
|close
|250
|0.40
|2.0004
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|13762.77
|499
|2007.06.26 16:05
|close
|246
|0.20
|1.9986
|0.0000
|0.0000
|-11.20
|13751.57
|500
|2007.06.26 16:10
|close
|243
|0.10
|1.9998
|0.0000
|0.0000
|-25.90
|13725.67
|501
|2007.06.26 16:10
|sell
|251
|0.20
|1.9994
|0.0000
|0.0000
|502
|2007.06.26 16:15
|close
|251
|0.20
|1.9999
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|13718.67
|503
|2007.06.26 16:20
|buy
|252
|0.10
|2.0009
|0.0000
|0.0000
|504
|2007.06.26 16:30
|buy
|253
|0.20
|1.9993
|0.0000
|0.0000
|505
|2007.06.27 01:20
|buy
|254
|0.40
|1.9972
|0.0000
|0.0000
|506
|2007.06.27 01:35
|close
|254
|0.40
|1.9982
|0.0000
|0.0000
|28.00
|13746.67
|507
|2007.06.27 01:45
|buy
|255
|0.40
|1.9975
|0.0000
|0.0000
|508
|2007.06.27 01:59
|close
|255
|0.40
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|16.80
|13763.47
|509
|2007.06.27 02:45
|buy
|256
|0.40
|1.9977
|0.0000
|0.0000
|510
|2007.06.27 02:50
|close
|256
|0.40
|1.9982
|0.0000
|0.0000
|14.00
|13777.47
|511
|2007.06.27 03:10
|buy
|257
|0.40
|1.9977
|0.0000
|0.0000
|512
|2007.06.27 03:15
|close
|257
|0.40
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|22.40
|13799.87
|513
|2007.06.27 04:00
|close
|253
|0.20
|1.9982
|0.0000
|0.0000
|-14.28
|13785.59
|514
|2007.06.27 04:10
|close
|252
|0.10
|1.9976
|0.0000
|0.0000
|-22.54
|13763.05
|515
|2007.06.27 04:10
|buy
|258
|0.20
|1.9980
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.06.27 04:15
|close
|258
|0.20
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|1.40
|13764.45
|517
|2007.06.27 04:20
|sell
|259
|0.10
|1.9977
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.06.27 08:05
|close
|259
|0.10
|1.9933
|0.0000
|0.0000
|30.80
|13795.25
|519
|2007.06.27 08:10
|sell
|260
|0.10
|1.9959
|0.0000
|0.0000
|520
|2007.06.27 08:29
|close
|260
|0.10
|1.9933
|0.0000
|0.0000
|18.20
|13813.45
|521
|2007.06.27 08:30
|sell
|261
|0.10
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|522
|2007.06.27 08:35
|sell
|262
|0.20
|1.9956
|0.0000
|0.0000
|523
|2007.06.27 08:50
|close
|262
|0.20
|1.9930
|0.0000
|0.0000
|36.40
|13849.85
|524
|2007.06.27 08:59
|sell
|263
|0.20
|1.9956
|0.0000
|0.0000
|525
|2007.06.27 09:20
|close
|263
|0.20
|1.9934
|0.0000
|0.0000
|30.80
|13880.65
|526
|2007.06.27 09:35
|sell
|264
|0.20
|1.9948
|0.0000
|0.0000
|527
|2007.06.27 11:10
|close
|264
|0.20
|1.9936
|0.0000
|0.0000
|16.80
|13897.45
|528
|2007.06.27 11:45
|sell
|265
|0.20
|1.9955
|0.0000
|0.0000
|529
|2007.06.27 11:50
|close
|265
|0.20
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|28.00
|13925.45
|530
|2007.06.27 12:05
|sell
|266
|0.20
|1.9950
|0.0000
|0.0000
|531
|2007.06.27 12:20
|close
|266
|0.20
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|12.60
|13938.05
|532
|2007.06.27 12:29
|sell
|267
|0.20
|1.9948
|0.0000
|0.0000
|533
|2007.06.27 13:15
|sell
|268
|0.40
|1.9965
|0.0000
|0.0000
|534
|2007.06.27 13:29
|close
|268
|0.40
|1.9959
|0.0000
|0.0000
|16.80
|13954.85
|535
|2007.06.27 14:15
|sell
|269
|0.40
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|536
|2007.06.27 14:20
|close
|269
|0.40
|1.9975
|0.0000
|0.0000
|28.00
|13982.85
|537
|2007.06.27 14:29
|sell
|270
|0.40
|1.9977
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.06.27 14:35
|close
|270
|0.40
|1.9969
|0.0000
|0.0000
|22.40
|14005.25
|539
|2007.06.27 14:40
|sell
|271
|0.40
|1.9990
|0.0000
|0.0000
|540
|2007.06.27 14:45
|close
|271
|0.40
|1.9982
|0.0000
|0.0000
|22.40
|14027.65
|541
|2007.06.27 14:50
|sell
|272
|0.40
|1.9974
|0.0000
|0.0000
|542
|2007.06.27 15:10
|close
|272
|0.40
|1.9969
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14041.65
|543
|2007.06.27 15:15
|sell
|273
|0.40
|1.9964
|0.0000
|0.0000
|544
|2007.06.27 17:05
|close
|273
|0.40
|1.9958
|0.0000
|0.0000
|16.80
|14058.45
|545
|2007.06.27 17:10
|sell
|274
|0.40
|1.9970
|0.0000
|0.0000
|546
|2007.06.27 17:50
|close
|274
|0.40
|1.9966
|0.0000
|0.0000
|11.20
|14069.65
|547
|2007.06.27 17:59
|sell
|275
|0.40
|1.9963
|0.0000
|0.0000
|548
|2007.06.28 02:00
|close
|275
|0.40
|1.9997
|0.0000
|0.0000
|-98.48
|13971.18
|549
|2007.06.28 02:05
|close
|267
|0.20
|1.9996
|0.0000
|0.0000
|-68.84
|13902.34
|550
|2007.06.28 02:05
|sell
|276
|0.40
|1.9992
|0.0000
|0.0000
|551
|2007.06.28 02:10
|close
|276
|0.40
|2.0006
|0.0000
|0.0000
|-39.20
|13863.14
|552
|2007.06.28 02:15
|close
|261
|0.10
|1.9999
|0.0000
|0.0000
|-48.42
|13814.72
|553
|2007.06.28 02:15
|sell
|277
|0.20
|1.9995
|0.0000
|0.0000
|554
|2007.06.28 02:20
|close
|277
|0.20
|1.9997
|0.0000
|0.0000
|-2.80
|13811.92
|555
|2007.06.28 02:29
|buy
|278
|0.10
|2.0001
|0.0000
|0.0000
|556
|2007.06.28 03:05
|buy
|279
|0.20
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|557
|2007.06.28 03:20
|close
|279
|0.20
|1.9995
|0.0000
|0.0000
|14.00
|13825.92
|558
|2007.06.28 03:29
|buy
|280
|0.20
|1.9984
|0.0000
|0.0000
|559
|2007.06.28 03:45
|close
|280
|0.20
|1.9992
|0.0000
|0.0000
|11.20
|13837.12
|560
|2007.06.28 03:50
|buy
|281
|0.20
|1.9982
|0.0000
|0.0000
|561
|2007.06.28 04:00
|close
|281
|0.20
|1.9992
|0.0000
|0.0000
|14.00
|13851.12
|562
|2007.06.28 05:10
|buy
|282
|0.20
|1.9977
|0.0000
|0.0000
|563
|2007.06.28 05:15
|close
|282
|0.20
|1.9989
|0.0000
|0.0000
|16.80
|13867.92
|564
|2007.06.28 05:35
|buy
|283
|0.20
|1.9986
|0.0000
|0.0000
|565
|2007.06.28 07:35
|close
|283
|0.20
|2.0004
|0.0000
|0.0000
|25.20
|13893.12
|566
|2007.06.28 08:10
|close
|278
|0.10
|2.0033
|0.0000
|0.0000
|22.40
|13915.52
|567
|2007.06.28 08:15
|buy
|284
|0.10
|2.0016
|0.0000
|0.0000
|568
|2007.06.28 08:20
|close
|284
|0.10
|2.0043
|0.0000
|0.0000
|18.90
|13934.42
|569
|2007.06.28 08:29
|buy
|285
|0.10
|2.0036
|0.0000
|0.0000
|570
|2007.06.28 09:05
|buy
|286
|0.20
|2.0010
|0.0000
|0.0000
|571
|2007.06.28 09:20
|close
|286
|0.20
|2.0030
|0.0000
|0.0000
|28.00
|13962.42
|572
|2007.06.28 09:29
|buy
|287
|0.20
|2.0017
|0.0000
|0.0000
|573
|2007.06.28 09:45
|close
|287
|0.20
|2.0027
|0.0000
|0.0000
|14.00
|13976.42
|574
|2007.06.28 09:59
|buy
|288
|0.20
|2.0020
|0.0000
|0.0000
|575
|2007.06.28 11:10
|buy
|289
|0.40
|1.9997
|0.0000
|0.0000
|576
|2007.06.28 11:29
|close
|289
|0.40
|2.0010
|0.0000
|0.0000
|36.40
|14012.82
|577
|2007.06.28 14:15
|close
|288
|0.20
|2.0036
|0.0000
|0.0000
|22.40
|14035.22
|578
|2007.06.28 14:35
|buy
|290
|0.20
|2.0019
|0.0000
|0.0000
|579
|2007.06.28 14:40
|close
|290
|0.20
|2.0034
|0.0000
|0.0000
|21.00
|14056.22
|580
|2007.06.28 15:10
|buy
|291
|0.20
|2.0019
|0.0000
|0.0000
|581
|2007.06.28 17:05
|close
|291
|0.20
|2.0027
|0.0000
|0.0000
|11.20
|14067.42
|582
|2007.06.28 17:15
|buy
|292
|0.20
|2.0014
|0.0000
|0.0000
|583
|2007.06.28 17:50
|close
|292
|0.20
|2.0022
|0.0000
|0.0000
|11.20
|14078.62
|584
|2007.06.28 18:00
|buy
|293
|0.20
|2.0020
|0.0000
|0.0000
|585
|2007.06.28 22:35
|close
|293
|0.20
|2.0029
|0.0000
|0.0000
|12.60
|14091.22
|586
|2007.06.29 00:05
|buy
|294
|0.20
|2.0019
|0.0000
|0.0000
|587
|2007.06.29 01:05
|close
|294
|0.20
|2.0028
|0.0000
|0.0000
|12.60
|14103.82
|588
|2007.06.29 01:20
|buy
|295
|0.20
|2.0018
|0.0000
|0.0000
|589
|2007.06.29 01:35
|close
|295
|0.20
|2.0029
|0.0000
|0.0000
|15.40
|14119.22
|590
|2007.06.29 01:45
|buy
|296
|0.20
|2.0019
|0.0000
|0.0000
|591
|2007.06.29 02:45
|close
|296
|0.20
|2.0029
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14133.22
|592
|2007.06.29 03:40
|buy
|297
|0.20
|2.0020
|0.0000
|0.0000
|593
|2007.06.29 07:10
|close
|297
|0.20
|2.0030
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14147.22
|594
|2007.06.29 09:05
|buy
|298
|0.20
|2.0013
|0.0000
|0.0000
|595
|2007.06.29 09:10
|close
|298
|0.20
|2.0029
|0.0000
|0.0000
|22.40
|14169.62
|596
|2007.06.29 09:35
|buy
|299
|0.20
|2.0018
|0.0000
|0.0000
|597
|2007.06.29 09:50
|close
|299
|0.20
|2.0028
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14183.62
|598
|2007.06.29 09:59
|buy
|300
|0.20
|2.0021
|0.0000
|0.0000
|599
|2007.06.29 11:35
|close
|300
|0.20
|2.0040
|0.0000
|0.0000
|26.60
|14210.22
|600
|2007.06.29 11:45
|buy
|301
|0.20
|2.0021
|0.0000
|0.0000
|601
|2007.06.29 11:50
|close
|301
|0.20
|2.0030
|0.0000
|0.0000
|12.60
|14222.82
|602
|2007.06.29 12:50
|close
|285
|0.10
|2.0060
|0.0000
|0.0000
|17.36
|14240.18
|603
|2007.06.29 13:00
|buy
|302
|0.10
|2.0051
|0.0000
|0.0000
|604
|2007.06.29 13:10
|buy
|303
|0.20
|2.0036
|0.0000
|0.0000
|605
|2007.06.29 13:20
|close
|303
|0.20
|2.0047
|0.0000
|0.0000
|15.40
|14255.58
|606
|2007.06.29 15:05
|close
|302
|0.10
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|10.50
|14266.08
|607
|2007.06.29 15:10
|buy
|304
|0.10
|2.0054
|0.0000
|0.0000
|608
|2007.06.29 17:10
|close
|304
|0.10
|2.0069
|0.0000
|0.0000
|10.50
|14276.58
|609
|2007.06.29 17:15
|buy
|305
|0.10
|2.0059
|0.0000
|0.0000
|610
|2007.06.29 18:15
|close
|305
|0.10
|2.0075
|0.0000
|0.0000
|11.20
|14287.78
|611
|2007.06.29 18:20
|buy
|306
|0.10
|2.0074
|0.0000
|0.0000
|612
|2007.06.29 19:10
|buy
|307
|0.20
|2.0056
|0.0000
|0.0000
|613
|2007.06.29 19:20
|close
|307
|0.20
|2.0070
|0.0000
|0.0000
|19.60
|14307.38
|614
|2007.07.02 02:35
|close
|306
|0.10
|2.0089
|0.0000
|0.0000
|11.06
|14318.44
|615
|2007.07.02 02:40
|buy
|308
|0.10
|2.0091
|0.0000
|0.0000
|616
|2007.07.02 07:40
|close
|308
|0.10
|2.0110
|0.0000
|0.0000
|13.30
|14331.74
|617
|2007.07.02 07:50
|buy
|309
|0.10
|2.0095
|0.0000
|0.0000
|618
|2007.07.02 08:20
|close
|309
|0.10
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14345.74
|619
|2007.07.02 08:29
|buy
|310
|0.10
|2.0098
|0.0000
|0.0000
|620
|2007.07.02 08:40
|buy
|311
|0.20
|2.0075
|0.0000
|0.0000
|621
|2007.07.02 08:45
|close
|311
|0.20
|2.0085
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14359.74
|622
|2007.07.02 09:05
|buy
|312
|0.20
|2.0076
|0.0000
|0.0000
|623
|2007.07.02 09:10
|close
|312
|0.20
|2.0091
|0.0000
|0.0000
|21.00
|14380.74
|624
|2007.07.02 09:15
|close
|310
|0.10
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|12.60
|14393.34
|625
|2007.07.02 09:20
|buy
|313
|0.10
|2.0092
|0.0000
|0.0000
|626
|2007.07.02 09:29
|close
|313
|0.10
|2.0111
|0.0000
|0.0000
|13.30
|14406.64
|627
|2007.07.02 09:30
|buy
|314
|0.10
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|628
|2007.07.02 09:40
|close
|314
|0.10
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|10.50
|14417.14
|629
|2007.07.02 09:45
|buy
|315
|0.10
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|630
|2007.07.02 10:10
|buy
|316
|0.20
|2.0098
|0.0000
|0.0000
|631
|2007.07.02 10:20
|close
|316
|0.20
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|28.00
|14445.14
|632
|2007.07.02 10:29
|buy
|317
|0.20
|2.0104
|0.0000
|0.0000
|633
|2007.07.02 10:45
|close
|317
|0.20
|2.0112
|0.0000
|0.0000
|11.20
|14456.34
|634
|2007.07.02 11:05
|buy
|318
|0.20
|2.0097
|0.0000
|0.0000
|635
|2007.07.02 11:10
|close
|318
|0.20
|2.0110
|0.0000
|0.0000
|18.20
|14474.54
|636
|2007.07.02 11:20
|buy
|319
|0.20
|2.0107
|0.0000
|0.0000
|637
|2007.07.02 11:35
|close
|319
|0.20
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|15.40
|14489.94
|638
|2007.07.02 12:35
|buy
|320
|0.20
|2.0104
|0.0000
|0.0000
|639
|2007.07.02 12:50
|close
|320
|0.20
|2.0120
|0.0000
|0.0000
|22.40
|14512.34
|640
|2007.07.02 13:05
|buy
|321
|0.20
|2.0097
|0.0000
|0.0000
|641
|2007.07.02 13:20
|close
|321
|0.20
|2.0108
|0.0000
|0.0000
|15.40
|14527.74
|642
|2007.07.02 13:29
|buy
|322
|0.20
|2.0106
|0.0000
|0.0000
|643
|2007.07.02 13:45
|close
|322
|0.20
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14541.74
|644
|2007.07.02 13:50
|buy
|323
|0.20
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|645
|2007.07.02 13:59
|close
|323
|0.20
|2.0111
|0.0000
|0.0000
|15.40
|14557.14
|646
|2007.07.02 14:15
|buy
|324
|0.20
|2.0106
|0.0000
|0.0000
|647
|2007.07.02 14:29
|close
|324
|0.20
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|12.60
|14569.74
|648
|2007.07.02 14:40
|buy
|325
|0.20
|2.0105
|0.0000
|0.0000
|649
|2007.07.02 16:05
|close
|325
|0.20
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|30.80
|14600.54
|650
|2007.07.02 16:20
|buy
|326
|0.20
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|651
|2007.07.02 16:29
|close
|326
|0.20
|2.0122
|0.0000
|0.0000
|26.60
|14627.14
|652
|2007.07.02 16:35
|close
|315
|0.10
|2.0143
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14641.14
|653
|2007.07.02 17:20
|buy
|327
|0.10
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|654
|2007.07.02 22:20
|close
|327
|0.10
|2.0186
|0.0000
|0.0000
|17.50
|14658.64
|655
|2007.07.02 22:29
|buy
|328
|0.10
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|656
|2007.07.03 08:05
|close
|328
|0.10
|2.0191
|0.0000
|0.0000
|11.06
|14669.70
|657
|2007.07.04 06:00
|buy
|329
|0.10
|2.0185
|0.0000
|0.0000
|658
|2007.07.04 08:05
|close
|329
|0.10
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|15.40
|14685.10
|659
|2007.07.04 08:10
|buy
|330
|0.10
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|660
|2007.07.04 10:20
|buy
|331
|0.20
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|661
|2007.07.04 10:35
|close
|331
|0.20
|2.0183
|0.0000
|0.0000
|12.60
|14697.70
|662
|2007.07.04 10:50
|buy
|332
|0.20
|2.0179
|0.0000
|0.0000
|663
|2007.07.04 14:50
|buy
|333
|0.40
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|664
|2007.07.04 14:59
|close
|333
|0.40
|2.0171
|0.0000
|0.0000
|19.60
|14717.30
|665
|2007.07.04 15:20
|buy
|334
|0.40
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|666
|2007.07.04 15:30
|close
|334
|0.40
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|11.20
|14728.50
|667
|2007.07.04 15:45
|buy
|335
|0.40
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|668
|2007.07.04 15:50
|close
|335
|0.40
|2.0168
|0.0000
|0.0000
|22.40
|14750.90
|669
|2007.07.04 16:10
|buy
|336
|0.40
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|670
|2007.07.04 17:40
|close
|336
|0.40
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14764.90
|671
|2007.07.04 17:45
|buy
|337
|0.40
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|672
|2007.07.04 18:35
|close
|337
|0.40
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14778.90
|673
|2007.07.04 18:40
|buy
|338
|0.40
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|674
|2007.07.04 19:00
|close
|338
|0.40
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|0.00
|14778.90
|675
|2007.07.04 19:05
|close
|332
|0.20
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|14743.90
|676
|2007.07.04 19:05
|buy
|339
|0.40
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|677
|2007.07.04 19:15
|close
|339
|0.40
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|25.20
|14769.10
|678
|2007.07.04 19:15
|close
|330
|0.10
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|-18.90
|14750.20
|679
|2007.07.04 19:20
|sell
|340
|0.10
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|680
|2007.07.05 08:40
|close
|340
|0.10
|2.0143
|0.0000
|0.0000
|11.78
|14761.98
|681
|2007.07.05 08:45
|sell
|341
|0.10
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|682
|2007.07.05 12:50
|close
|341
|0.10
|2.0140
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14775.98
|683
|2007.07.05 12:59
|sell
|342
|0.10
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|684
|2007.07.05 13:05
|sell
|343
|0.20
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|685
|2007.07.05 13:15
|close
|343
|0.20
|2.0147
|0.0000
|0.0000
|70.00
|14845.98
|686
|2007.07.05 13:29
|sell
|344
|0.20
|2.0195
|0.0000
|0.0000
|687
|2007.07.05 13:50
|close
|344
|0.20
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|35.00
|14880.98
|688
|2007.07.05 13:59
|sell
|345
|0.20
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|689
|2007.07.05 14:15
|close
|345
|0.20
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14894.98
|690
|2007.07.05 14:20
|sell
|346
|0.20
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|691
|2007.07.05 14:29
|close
|346
|0.20
|2.0185
|0.0000
|0.0000
|12.60
|14907.58
|692
|2007.07.05 14:30
|sell
|347
|0.20
|2.0183
|0.0000
|0.0000
|693
|2007.07.05 14:35
|close
|347
|0.20
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|12.60
|14920.18
|694
|2007.07.05 14:40
|sell
|348
|0.20
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|695
|2007.07.05 14:45
|sell
|349
|0.40
|2.0189
|0.0000
|0.0000
|696
|2007.07.05 14:59
|close
|349
|0.40
|2.0168
|0.0000
|0.0000
|58.80
|14978.98
|697
|2007.07.05 15:05
|close
|348
|0.20
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|28.00
|15006.98
|698
|2007.07.05 15:10
|sell
|350
|0.20
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|699
|2007.07.05 15:29
|close
|350
|0.20
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|33.60
|15040.58
|700
|2007.07.05 15:35
|sell
|351
|0.20
|2.0152
|0.0000
|0.0000
|701
|2007.07.05 15:50
|close
|351
|0.20
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|19.60
|15060.18
|702
|2007.07.05 16:20
|close
|342
|0.10
|2.0108
|0.0000
|0.0000
|20.30
|15080.48
|703
|2007.07.05 16:29
|sell
|352
|0.10
|2.0110
|0.0000
|0.0000
|704
|2007.07.05 16:45
|close
|352
|0.10
|2.0091
|0.0000
|0.0000
|13.30
|15093.78
|705
|2007.07.05 16:50
|sell
|353
|0.10
|2.0085
|0.0000
|0.0000
|706
|2007.07.05 16:59
|sell
|354
|0.20
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|707
|2007.07.05 18:05
|sell
|355
|0.40
|2.0119
|0.0000
|0.0000
|708
|2007.07.05 18:10
|close
|355
|0.40
|2.0113
|0.0000
|0.0000
|16.80
|15110.58
|709
|2007.07.05 18:35
|sell
|356
|0.40
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|710
|2007.07.05 18:40
|close
|356
|0.40
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|22.40
|15132.98
|711
|2007.07.05 18:50
|sell
|357
|0.40
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|712
|2007.07.05 19:10
|close
|357
|0.40
|2.0122
|0.0000
|0.0000
|11.20
|15144.18
|713
|2007.07.05 19:15
|sell
|358
|0.40
|2.0122
|0.0000
|0.0000
|714
|2007.07.05 21:10
|close
|358
|0.40
|2.0117
|0.0000
|0.0000
|14.00
|15158.18
|715
|2007.07.05 21:20
|sell
|359
|0.40
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|716
|2007.07.05 22:45
|close
|359
|0.40
|2.0114
|0.0000
|0.0000
|11.20
|15169.38
|717
|2007.07.05 23:40
|sell
|360
|0.40
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|718
|2007.07.05 23:50
|close
|360
|0.40
|2.0111
|0.0000
|0.0000
|19.60
|15188.98
|719
|2007.07.06 00:35
|sell
|361
|0.40
|2.0119
|0.0000
|0.0000
|720
|2007.07.06 00:40
|close
|361
|0.40
|2.0107
|0.0000
|0.0000
|33.60
|15222.58
|721
|2007.07.06 02:40
|sell
|362
|0.40
|2.0120
|0.0000
|0.0000
|722
|2007.07.06 02:45
|close
|362
|0.40
|2.0108
|0.0000
|0.0000
|33.60
|15256.18
|723
|2007.07.06 03:50
|sell
|363
|0.40
|2.0119
|0.0000
|0.0000
|724
|2007.07.06 04:10
|close
|363
|0.40
|2.0114
|0.0000
|0.0000
|14.00
|15270.18
|725
|2007.07.06 04:15
|sell
|364
|0.40
|2.0119
|0.0000
|0.0000
|726
|2007.07.06 04:35
|close
|364
|0.40
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|11.20
|15281.38
|727
|2007.07.06 07:45
|close
|354
|0.20
|2.0095
|0.0000
|0.0000
|10.65
|15292.04
|728
|2007.07.06 09:05
|sell
|365
|0.20
|2.0111
|0.0000
|0.0000
|729
|2007.07.06 09:20
|close
|365
|0.20
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|25.20
|15317.24
|730
|2007.07.06 10:15
|sell
|366
|0.20
|2.0106
|0.0000
|0.0000
|731
|2007.07.06 10:40
|sell
|367
|0.40
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|732
|2007.07.06 10:50
|close
|367
|0.40
|2.0107
|0.0000
|0.0000
|44.80
|15362.04
|733
|2007.07.06 11:15
|close
|366
|0.20
|2.0097
|0.0000
|0.0000
|12.60
|15374.64
|734
|2007.07.06 11:20
|sell
|368
|0.20
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|735
|2007.07.06 12:05
|close
|368
|0.20
|2.0095
|0.0000
|0.0000
|11.20
|15385.84
|736
|2007.07.06 12:10
|sell
|369
|0.20
|2.0102
|0.0000
|0.0000
|737
|2007.07.06 13:35
|close
|369
|0.20
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|12.60
|15398.44
|738
|2007.07.06 14:05
|sell
|370
|0.20
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|739
|2007.07.06 14:20
|close
|370
|0.20
|2.0094
|0.0000
|0.0000
|12.60
|15411.04
|740
|2007.07.06 14:29
|sell
|371
|0.20
|2.0105
|0.0000
|0.0000
|741
|2007.07.06 14:35
|close
|371
|0.20
|2.0076
|0.0000
|0.0000
|40.60
|15451.64
|742
|2007.07.06 14:40
|sell
|372
|0.20
|2.0104
|0.0000
|0.0000
|743
|2007.07.06 14:45
|close
|372
|0.20
|2.0062
|0.0000
|0.0000
|58.80
|15510.44
|744
|2007.07.06 15:05
|sell
|373
|0.20
|2.0106
|0.0000
|0.0000
|745
|2007.07.06 15:10
|close
|373
|0.20
|2.0075
|0.0000
|0.0000
|43.40
|15553.84
|746
|2007.07.06 15:20
|sell
|374
|0.20
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|747
|2007.07.06 15:29
|close
|374
|0.20
|2.0090
|0.0000
|0.0000
|26.60
|15580.44
|748
|2007.07.06 16:05
|sell
|375
|0.20
|2.0111
|0.0000
|0.0000
|749
|2007.07.06 16:10
|sell
|376
|0.40
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|750
|2007.07.06 16:20
|close
|376
|0.40
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|134.40
|15714.84
|751
|2007.07.06 16:29
|sell
|377
|0.40
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|752
|2007.07.06 16:45
|close
|377
|0.40
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|19.60
|15734.44
|753
|2007.07.06 16:50
|sell
|378
|0.40
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|754
|2007.07.06 17:35
|close
|378
|0.40
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|44.80
|15779.24
|755
|2007.07.06 17:45
|sell
|379
|0.40
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|756
|2007.07.06 17:59
|close
|379
|0.40
|2.0122
|0.0000
|0.0000
|28.00
|15807.24
|757
|2007.07.09 03:10
|close
|375
|0.20
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|10.65
|15817.89
|758
|2007.07.09 03:15
|sell
|380
|0.20
|2.0111
|0.0000
|0.0000
|759
|2007.07.09 08:10
|close
|380
|0.20
|2.0098
|0.0000
|0.0000
|18.20
|15836.09
|760
|2007.07.09 08:15
|sell
|381
|0.20
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|761
|2007.07.09 08:29
|close
|381
|0.20
|2.0106
|0.0000
|0.0000
|14.00
|15850.09
|762
|2007.07.09 08:40
|sell
|382
|0.20
|2.0111
|0.0000
|0.0000
|763
|2007.07.09 09:00
|close
|382
|0.20
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|-9.80
|15840.29
|764
|2007.07.09 09:05
|close
|353
|0.10
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|-29.95
|15810.34
|765
|2007.07.09 09:05
|sell
|383
|0.20
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|766
|2007.07.09 09:10
|close
|383
|0.20
|2.0125
|0.0000
|0.0000
|-2.80
|15807.54
|767
|2007.07.09 09:15
|buy
|384
|0.10
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|768
|2007.07.09 10:45
|close
|384
|0.10
|2.0153
|0.0000
|0.0000
|16.80
|15824.34
|769
|2007.07.09 10:50
|buy
|385
|0.10
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|770
|2007.07.09 11:05
|buy
|386
|0.20
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|771
|2007.07.09 11:15
|close
|386
|0.20
|2.0152
|0.0000
|0.0000
|14.00
|15838.34
|772
|2007.07.09 11:35
|buy
|387
|0.20
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|773
|2007.07.09 11:50
|close
|387
|0.20
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|28.00
|15866.34
|774
|2007.07.09 12:05
|buy
|388
|0.20
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|775
|2007.07.09 14:50
|close
|388
|0.20
|2.0149
|0.0000
|0.0000
|11.20
|15877.54
|776
|2007.07.09 15:05
|buy
|389
|0.20
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|777
|2007.07.09 15:15
|close
|389
|0.20
|2.0146
|0.0000
|0.0000
|12.60
|15890.14
|778
|2007.07.09 15:29
|buy
|390
|0.20
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|779
|2007.07.09 15:45
|close
|390
|0.20
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|28.00
|15918.14
|780
|2007.07.09 15:50
|buy
|391
|0.20
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|781
|2007.07.09 15:59
|close
|391
|0.20
|2.0152
|0.0000
|0.0000
|14.00
|15932.14
|782
|2007.07.09 16:20
|buy
|392
|0.20
|2.0146
|0.0000
|0.0000
|783
|2007.07.09 16:50
|close
|392
|0.20
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|11.20
|15943.34
|784
|2007.07.10 07:20
|buy
|393
|0.20
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|785
|2007.07.10 07:29
|close
|393
|0.20
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|11.20
|15954.54
|786
|2007.07.10 07:30
|buy
|394
|0.20
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|787
|2007.07.10 07:35
|close
|394
|0.20
|2.0146
|0.0000
|0.0000
|11.20
|15965.74
|788
|2007.07.10 07:45
|buy
|395
|0.20
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|789
|2007.07.10 09:50
|close
|395
|0.20
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|14.00
|15979.74
|790
|2007.07.10 10:50
|close
|385
|0.10
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|14.56
|15994.30
|791
|2007.07.10 15:15
|buy
|396
|0.10
|2.0204
|0.0000
|0.0000
|792
|2007.07.10 15:40
|close
|396
|0.10
|2.0228
|0.0000
|0.0000
|16.80
|16011.10
|793
|2007.07.10 15:45
|buy
|397
|0.10
|2.0235
|0.0000
|0.0000
|794
|2007.07.10 16:05
|buy
|398
|0.20
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|795
|2007.07.10 16:20
|close
|398
|0.20
|2.0228
|0.0000
|0.0000
|11.20
|16022.30
|796
|2007.07.10 16:50
|close
|397
|0.10
|2.0275
|0.0000
|0.0000
|28.00
|16050.30
|797
|2007.07.10 16:59
|buy
|399
|0.10
|2.0242
|0.0000
|0.0000
|798
|2007.07.10 17:50
|close
|399
|0.10
|2.0263
|0.0000
|0.0000
|14.70
|16065.00
|799
|2007.07.10 17:59
|buy
|400
|0.10
|2.0252
|0.0000
|0.0000
|800
|2007.07.10 18:35
|buy
|401
|0.20
|2.0232
|0.0000
|0.0000
|801
|2007.07.10 18:40
|close
|401
|0.20
|2.0241
|0.0000
|0.0000
|12.60
|16077.60
|802
|2007.07.10 19:00
|buy
|402
|0.20
|2.0236
|0.0000
|0.0000
|803
|2007.07.10 19:20
|close
|402
|0.20
|2.0247
|0.0000
|0.0000
|15.40
|16093.00
|804
|2007.07.10 20:50
|close
|400
|0.10
|2.0267
|0.0000
|0.0000
|10.50
|16103.50
|805
|2007.07.10 20:59
|buy
|403
|0.10
|2.0270
|0.0000
|0.0000
|806
|2007.07.11 00:10
|buy
|404
|0.20
|2.0248
|0.0000
|0.0000
|807
|2007.07.11 00:15
|close
|404
|0.20
|2.0275
|0.0000
|0.0000
|37.80
|16141.30
|808
|2007.07.11 04:10
|buy
|405
|0.20
|2.0248
|0.0000
|0.0000
|809
|2007.07.11 04:15
|close
|405
|0.20
|2.0261
|0.0000
|0.0000
|18.20
|16159.50
|810
|2007.07.11 04:35
|buy
|406
|0.20
|2.0252
|0.0000
|0.0000
|811
|2007.07.11 05:05
|close
|406
|0.20
|2.0263
|0.0000
|0.0000
|15.40
|16174.90
|812
|2007.07.11 05:15
|buy
|407
|0.20
|2.0251
|0.0000
|0.0000
|813
|2007.07.11 05:29
|close
|407
|0.20
|2.0261
|0.0000
|0.0000
|14.00
|16188.90
|814
|2007.07.11 05:40
|buy
|408
|0.20
|2.0249
|0.0000
|0.0000
|815
|2007.07.11 06:29
|close
|408
|0.20
|2.0259
|0.0000
|0.0000
|14.00
|16202.90
|816
|2007.07.11 07:00
|buy
|409
|0.20
|2.0255
|0.0000
|0.0000
|817
|2007.07.11 07:35
|close
|409
|0.20
|2.0278
|0.0000
|0.0000
|32.20
|16235.10
|818
|2007.07.11 08:10
|close
|403
|0.10
|2.0285
|0.0000
|0.0000
|11.06
|16246.16
|819
|2007.07.11 11:45
|buy
|410
|0.10
|2.0320
|0.0000
|0.0000
|820
|2007.07.11 11:50
|buy
|411
|0.20
|2.0285
|0.0000
|0.0000
|821
|2007.07.11 11:59
|close
|411
|0.20
|2.0314
|0.0000
|0.0000
|40.60
|16286.76
|822
|2007.07.11 12:15
|buy
|412
|0.20
|2.0293
|0.0000
|0.0000
|823
|2007.07.11 12:29
|close
|412
|0.20
|2.0301
|0.0000
|0.0000
|11.20
|16297.96
|824
|2007.07.11 12:30
|buy
|413
|0.20
|2.0304
|0.0000
|0.0000
|825
|2007.07.11 13:15
|close
|413
|0.20
|2.0324
|0.0000
|0.0000
|28.00
|16325.96
|826
|2007.07.11 13:40
|close
|410
|0.10
|2.0351
|0.0000
|0.0000
|21.70
|16347.66
|827
|2007.07.11 13:45
|buy
|414
|0.10
|2.0340
|0.0000
|0.0000
|828
|2007.07.11 14:10
|buy
|415
|0.20
|2.0318
|0.0000
|0.0000
|829
|2007.07.11 14:20
|close
|415
|0.20
|2.0335
|0.0000
|0.0000
|23.80
|16371.46
|830
|2007.07.11 14:35
|buy
|416
|0.20
|2.0310
|0.0000
|0.0000
|831
|2007.07.11 14:40
|close
|416
|0.20
|2.0318
|0.0000
|0.0000
|11.20
|16382.66
|832
|2007.07.11 16:50
|close
|414
|0.10
|2.0362
|0.0000
|0.0000
|15.40
|16398.06
|833
|2007.07.11 16:59
|buy
|417
|0.10
|2.0347
|0.0000
|0.0000
|834
|2007.07.11 17:05
|buy
|418
|0.20
|2.0325
|0.0000
|0.0000
|835
|2007.07.11 17:15
|close
|418
|0.20
|2.0333
|0.0000
|0.0000
|11.20
|16409.26
|836
|2007.07.11 17:29
|buy
|419
|0.20
|2.0330
|0.0000
|0.0000
|837
|2007.07.11 17:35
|buy
|420
|0.40
|2.0315
|0.0000
|0.0000
|838
|2007.07.11 17:40
|close
|420
|0.40
|2.0322
|0.0000
|0.0000
|19.60
|16428.86
|839
|2007.07.11 20:45
|close
|419
|0.20
|2.0338
|0.0000
|0.0000
|11.20
|16440.06
|840
|2007.07.11 22:05
|buy
|421
|0.20
|2.0318
|0.0000
|0.0000
|841
|2007.07.11 22:20
|close
|421
|0.20
|2.0334
|0.0000
|0.0000
|22.40
|16462.46
|842
|2007.07.11 22:29
|buy
|422
|0.20
|2.0321
|0.0000
|0.0000
|843
|2007.07.12 05:05
|close
|422
|0.20
|2.0339
|0.0000
|0.0000
|28.56
|16491.02
|844
|2007.07.12 05:20
|buy
|423
|0.20
|2.0328
|0.0000
|0.0000
|845
|2007.07.12 05:50
|close
|423
|0.20
|2.0337
|0.0000
|0.0000
|12.60
|16503.62
|846
|2007.07.12 05:59
|buy
|424
|0.20
|2.0328
|0.0000
|0.0000
|847
|2007.07.12 06:10
|buy
|425
|0.40
|2.0312
|0.0000
|0.0000
|848
|2007.07.12 06:15
|close
|425
|0.40
|2.0318
|0.0000
|0.0000
|16.80
|16520.42
|849
|2007.07.12 08:10
|buy
|426
|0.40
|2.0313
|0.0000
|0.0000
|850
|2007.07.12 08:20
|close
|426
|0.40
|2.0317
|0.0000
|0.0000
|11.20
|16531.62
|851
|2007.07.12 09:40
|close
|424
|0.20
|2.0338
|0.0000
|0.0000
|14.00
|16545.62
|852
|2007.07.12 09:45
|buy
|427
|0.20
|2.0329
|0.0000
|0.0000
|853
|2007.07.12 09:50
|close
|427
|0.20
|2.0363
|0.0000
|0.0000
|47.60
|16593.22
|854
|2007.07.12 11:10
|buy
|428
|0.20
|2.0332
|0.0000
|0.0000
|855
|2007.07.12 11:15
|close
|428
|0.20
|2.0343
|0.0000
|0.0000
|15.40
|16608.62
|856
|2007.07.12 11:35
|buy
|429
|0.20
|2.0327
|0.0000
|0.0000
|857
|2007.07.12 11:40
|close
|429
|0.20
|2.0340
|0.0000
|0.0000
|18.20
|16626.82
|858
|2007.07.12 11:45
|buy
|430
|0.20
|2.0332
|0.0000
|0.0000
|859
|2007.07.12 12:10
|buy
|431
|0.40
|2.0313
|0.0000
|0.0000
|860
|2007.07.12 12:29
|close
|431
|0.40
|2.0325
|0.0000
|0.0000
|33.60
|16660.42
|861
|2007.07.12 13:05
|close
|430
|0.20
|2.0343
|0.0000
|0.0000
|15.40
|16675.82
|862
|2007.07.12 13:15
|buy
|432
|0.20
|2.0325
|0.0000
|0.0000
|863
|2007.07.12 14:40
|close
|432
|0.20
|2.0339
|0.0000
|0.0000
|19.60
|16695.42
|864
|2007.07.12 14:45
|buy
|433
|0.20
|2.0296
|0.0000
|0.0000
|865
|2007.07.12 14:50
|close
|433
|0.20
|2.0316
|0.0000
|0.0000
|28.00
|16723.42
|866
|2007.07.12 14:59
|buy
|434
|0.20
|2.0306
|0.0000
|0.0000
|867
|2007.07.12 15:10
|buy
|435
|0.40
|2.0286
|0.0000
|0.0000
|868
|2007.07.12 15:15
|close
|435
|0.40
|2.0295
|0.0000
|0.0000
|25.20
|16748.62
|869
|2007.07.12 15:50
|buy
|436
|0.40
|2.0278
|0.0000
|0.0000
|870
|2007.07.12 15:59
|close
|436
|0.40
|2.0284
|0.0000
|0.0000
|16.80
|16765.42
|871
|2007.07.12 16:00
|buy
|437
|0.40
|2.0286
|0.0000
|0.0000
|872
|2007.07.12 16:05
|close
|437
|0.40
|2.0292
|0.0000
|0.0000
|16.80
|16782.22
|873
|2007.07.12 16:15
|buy
|438
|0.40
|2.0281
|0.0000
|0.0000
|874
|2007.07.12 16:35
|close
|438
|0.40
|2.0289
|0.0000
|0.0000
|22.40
|16804.62
|875
|2007.07.12 16:40
|buy
|439
|0.40
|2.0282
|0.0000
|0.0000
|876
|2007.07.12 16:59
|close
|439
|0.40
|2.0289
|0.0000
|0.0000
|19.60
|16824.22
|877
|2007.07.12 17:20
|buy
|440
|0.40
|2.0286
|0.0000
|0.0000
|878
|2007.07.12 17:29
|close
|440
|0.40
|2.0294
|0.0000
|0.0000
|22.40
|16846.62
|879
|2007.07.12 17:45
|buy
|441
|0.40
|2.0286
|0.0000
|0.0000
|880
|2007.07.12 18:15
|close
|441
|0.40
|2.0300
|0.0000
|0.0000
|39.20
|16885.82
|881
|2007.07.12 18:20
|close
|434
|0.20
|2.0314
|0.0000
|0.0000
|11.20
|16897.02
|882
|2007.07.12 18:29
|buy
|442
|0.20
|2.0313
|0.0000
|0.0000
|883
|2007.07.12 19:00
|close
|442
|0.20
|2.0308
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|16890.02
|884
|2007.07.12 19:05
|close
|417
|0.10
|2.0303
|0.0000
|0.0000
|-29.12
|16860.90
|885
|2007.07.12 19:05
|buy
|443
|0.20
|2.0307
|0.0000
|0.0000
|886
|2007.07.12 19:10
|close
|443
|0.20
|2.0305
|0.0000
|0.0000
|-2.80
|16858.10
|887
|2007.07.12 19:15
|sell
|444
|0.10
|2.0303
|0.0000
|0.0000
|888
|2007.07.12 21:05
|close
|444
|0.10
|2.0288
|0.0000
|0.0000
|10.50
|16868.60
|889
|2007.07.12 21:10
|sell
|445
|0.10
|2.0304
|0.0000
|0.0000
|890
|2007.07.13 01:20
|close
|445
|0.10
|2.0286
|0.0000
|0.0000
|12.33
|16880.93
|891
|2007.07.13 01:29
|sell
|446
|0.10
|2.0288
|0.0000
|0.0000
|892
|2007.07.13 08:50
|close
|446
|0.10
|2.0264
|0.0000
|0.0000
|16.80
|16897.73
|893
|2007.07.13 08:59
|sell
|447
|0.10
|2.0266
|0.0000
|0.0000
|894
|2007.07.13 09:10
|sell
|448
|0.20
|2.0282
|0.0000
|0.0000
|895
|2007.07.13 09:20
|close
|448
|0.20
|2.0266
|0.0000
|0.0000
|22.40
|16920.13
|896
|2007.07.13 09:35
|sell
|449
|0.20
|2.0307
|0.0000
|0.0000
|897
|2007.07.13 09:50
|close
|449
|0.20
|2.0279
|0.0000
|0.0000
|39.20
|16959.33
|898
|2007.07.13 09:59
|sell
|450
|0.20
|2.0300
|0.0000
|0.0000
|899
|2007.07.13 10:05
|sell
|451
|0.40
|2.0319
|0.0000
|0.0000
|900
|2007.07.13 10:15
|close
|451
|0.40
|2.0302
|0.0000
|0.0000
|47.60
|17006.93
|901
|2007.07.13 10:29
|sell
|452
|0.40
|2.0316
|0.0000
|0.0000
|902
|2007.07.13 10:40
|close
|452
|0.40
|2.0309
|0.0000
|0.0000
|19.60
|17026.53
|903
|2007.07.13 10:50
|sell
|453
|0.40
|2.0324
|0.0000
|0.0000
|904
|2007.07.13 10:59
|close
|453
|0.40
|2.0316
|0.0000
|0.0000
|22.40
|17048.93
|905
|2007.07.13 11:15
|sell
|454
|0.40
|2.0316
|0.0000
|0.0000
|906
|2007.07.13 12:05
|close
|454
|0.40
|2.0311
|0.0000
|0.0000
|14.00
|17062.93
|907
|2007.07.13 12:10
|sell
|455
|0.40
|2.0324
|0.0000
|0.0000
|908
|2007.07.13 13:05
|close
|455
|0.40
|2.0316
|0.0000
|0.0000
|22.40
|17085.33
|909
|2007.07.13 13:10
|sell
|456
|0.40
|2.0319
|0.0000
|0.0000
|910
|2007.07.13 17:00
|close
|456
|0.40
|2.0323
|0.0000
|0.0000
|-11.20
|17074.13
|911
|2007.07.13 17:05
|close
|450
|0.20
|2.0343
|0.0000
|0.0000
|-60.20
|17013.93
|912
|2007.07.13 17:05
|sell
|457
|0.40
|2.0339
|0.0000
|0.0000
|913
|2007.07.13 17:10
|close
|457
|0.40
|2.0337
|0.0000
|0.0000
|5.60
|17019.53
|914
|2007.07.13 17:15
|close
|447
|0.10
|2.0325
|0.0000
|0.0000
|-41.30
|16978.23
|915
|2007.07.13 17:15
|sell
|458
|0.20
|2.0321
|0.0000
|0.0000
|916
|2007.07.13 17:20
|close
|458
|0.20
|2.0323
|0.0000
|0.0000
|-2.80
|16975.43
|917
|2007.07.13 17:29
|buy
|459
|0.10
|2.0340
|0.0000
|0.0000
|918
|2007.07.13 17:35
|close
|459
|0.10
|2.0355
|0.0000
|0.0000
|10.50
|16985.93
|919
|2007.07.13 17:40
|buy
|460
|0.10
|2.0353
|0.0000
|0.0000
|920
|2007.07.13 17:50
|buy
|461
|0.20
|2.0336
|0.0000
|0.0000
|921
|2007.07.13 18:05
|close
|461
|0.20
|2.0353
|0.0000
|0.0000
|23.80
|17009.73
|922
|2007.07.13 19:05
|buy
|462
|0.20
|2.0337
|0.0000
|0.0000
|923
|2007.07.13 19:15
|close
|462
|0.20
|2.0346
|0.0000
|0.0000
|12.60
|17022.33
|924
|2007.07.13 19:35
|buy
|463
|0.20
|2.0337
|0.0000
|0.0000
|925
|2007.07.13 22:50
|close
|463
|0.20
|2.0347
|0.0000
|0.0000
|14.00
|17036.33
|926
|2007.07.16 00:05
|buy
|464
|0.20
|2.0333
|0.0000
|0.0000
|927
|2007.07.16 01:15
|close
|464
|0.20
|2.0341
|0.0000
|0.0000
|11.20
|17047.53
|928
|2007.07.16 01:20
|buy
|465
|0.20
|2.0334
|0.0000
|0.0000
|929
|2007.07.16 04:50
|close
|465
|0.20
|2.0342
|0.0000
|0.0000
|11.20
|17058.73
|930
|2007.07.16 09:40
|close
|460
|0.10
|2.0369
|0.0000
|0.0000
|11.76
|17070.49
|931
|2007.07.16 09:45
|buy
|466
|0.10
|2.0365
|0.0000
|0.0000
|932
|2007.07.16 09:50
|buy
|467
|0.20
|2.0340
|0.0000
|0.0000
|933
|2007.07.16 09:59
|close
|467
|0.20
|2.0362
|0.0000
|0.0000
|30.80
|17101.29
|934
|2007.07.16 10:50
|close
|466
|0.10
|2.0385
|0.0000
|0.0000
|14.00
|17115.29
|935
|2007.07.16 10:59
|buy
|468
|0.10
|2.0388
|0.0000
|0.0000
|936
|2007.07.16 13:15
|close
|468
|0.10
|2.0403
|0.0000
|0.0000
|10.50
|17125.79
|937
|2007.07.16 13:20
|buy
|469
|0.10
|2.0388
|0.0000
|0.0000
|938
|2007.07.16 13:45
|buy
|470
|0.20
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|939
|2007.07.16 13:50
|close
|470
|0.20
|2.0389
|0.0000
|0.0000
|26.60
|17152.39
|940
|2007.07.16 14:10
|buy
|471
|0.20
|2.0368
|0.0000
|0.0000
|941
|2007.07.16 14:15
|close
|471
|0.20
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|12.60
|17164.99
|942
|2007.07.16 14:20
|buy
|472
|0.20
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|943
|2007.07.16 15:05
|close
|472
|0.20
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|12.60
|17177.59
|944
|2007.07.16 15:15
|buy
|473
|0.20
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|945
|2007.07.16 15:35
|close
|473
|0.20
|2.0394
|0.0000
|0.0000
|33.60
|17211.19
|946
|2007.07.16 16:35
|buy
|474
|0.20
|2.0363
|0.0000
|0.0000
|947
|2007.07.16 16:50
|close
|474
|0.20
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|22.40
|17233.59
|948
|2007.07.16 16:59
|buy
|475
|0.20
|2.0364
|0.0000
|0.0000
|949
|2007.07.16 17:15
|close
|475
|0.20
|2.0375
|0.0000
|0.0000
|15.40
|17248.99
|950
|2007.07.16 17:20
|buy
|476
|0.20
|2.0367
|0.0000
|0.0000
|951
|2007.07.16 17:35
|close
|476
|0.20
|2.0375
|0.0000
|0.0000
|11.20
|17260.19
|952
|2007.07.16 17:50
|buy
|477
|0.20
|2.0373
|0.0000
|0.0000
|953
|2007.07.16 18:05
|close
|477
|0.20
|2.0381
|0.0000
|0.0000
|11.20
|17271.39
|954
|2007.07.16 18:15
|buy
|478
|0.20
|2.0367
|0.0000
|0.0000
|955
|2007.07.17 03:20
|buy
|479
|0.40
|2.0351
|0.0000
|0.0000
|956
|2007.07.17 03:29
|close
|479
|0.40
|2.0355
|0.0000
|0.0000
|11.20
|17282.59
|957
|2007.07.17 08:10
|close
|478
|0.20
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|19.32
|17301.91
|958
|2007.07.17 08:15
|buy
|480
|0.20
|2.0368
|0.0000
|0.0000
|959
|2007.07.17 08:29
|close
|480
|0.20
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|12.60
|17314.51
|960
|2007.07.17 10:05
|buy
|481
|0.20
|2.0373
|0.0000
|0.0000
|961
|2007.07.17 10:15
|close
|481
|0.20
|2.0383
|0.0000
|0.0000
|14.00
|17328.51
|962
|2007.07.17 10:40
|close
|469
|0.10
|2.0435
|0.0000
|0.0000
|33.46
|17361.97
|963
|2007.07.17 10:45
|buy
|482
|0.10
|2.0418
|0.0000
|0.0000
|964
|2007.07.17 11:05
|close
|482
|0.10
|2.0441
|0.0000
|0.0000
|16.10
|17378.07
|965
|2007.07.17 11:10
|buy
|483
|0.10
|2.0430
|0.0000
|0.0000
|966
|2007.07.17 11:50
|close
|483
|0.10
|2.0445
|0.0000
|0.0000
|10.50
|17388.57
|967
|2007.07.17 11:59
|buy
|484
|0.10
|2.0440
|0.0000
|0.0000
|968
|2007.07.17 12:15
|close
|484
|0.10
|2.0455
|0.0000
|0.0000
|10.50
|17399.07
|969
|2007.07.17 12:20
|buy
|485
|0.10
|2.0461
|0.0000
|0.0000
|970
|2007.07.17 12:35
|buy
|486
|0.20
|2.0446
|0.0000
|0.0000
|971
|2007.07.17 12:45
|close
|486
|0.20
|2.0454
|0.0000
|0.0000
|11.20
|17410.27
|972
|2007.07.17 13:05
|buy
|487
|0.20
|2.0444
|0.0000
|0.0000
|973
|2007.07.17 13:20
|close
|487
|0.20
|2.0458
|0.0000
|0.0000
|19.60
|17429.87
|974
|2007.07.17 13:35
|buy
|488
|0.20
|2.0443
|0.0000
|0.0000
|975
|2007.07.17 13:45
|close
|488
|0.20
|2.0457
|0.0000
|0.0000
|19.60
|17449.47
|976
|2007.07.17 14:00
|buy
|489
|0.20
|2.0446
|0.0000
|0.0000
|977
|2007.07.17 14:10
|close
|489
|0.20
|2.0470
|0.0000
|0.0000
|33.60
|17483.07
|978
|2007.07.17 15:40
|buy
|490
|0.20
|2.0446
|0.0000
|0.0000
|979
|2007.07.17 15:50
|close
|490
|0.20
|2.0455
|0.0000
|0.0000
|12.60
|17495.67
|980
|2007.07.17 16:00
|buy
|491
|0.20
|2.0445
|0.0000
|0.0000
|981
|2007.07.17 16:10
|close
|491
|0.20
|2.0453
|0.0000
|0.0000
|11.20
|17506.87
|982
|2007.07.17 16:50
|buy
|492
|0.20
|2.0446
|0.0000
|0.0000
|983
|2007.07.17 17:05
|close
|492
|0.20
|2.0462
|0.0000
|0.0000
|22.40
|17529.27
|984
|2007.07.17 17:15
|buy
|493
|0.20
|2.0444
|0.0000
|0.0000
|985
|2007.07.17 17:20
|close
|493
|0.20
|2.0464
|0.0000
|0.0000
|28.00
|17557.27
|986
|2007.07.17 23:59
|close at stop
|485
|0.10
|2.0465
|0.0000
|0.0000
|2.80
|17560.07