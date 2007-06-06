Strategy Tester Report
FXA0 - Ladderv0.01

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Okres1 Godzina (H1) 2007.06.01 00:00 - 2007.07.18 00:00 (2007.06.01 - 2007.07.18)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametryTakeProfit=10; MaxTrades=3; PipStep=15; mm=0; risk=12; MagicNumber=888888; T_JRSX_period=30;
Słupki w tescie5791Ticks modelled13612Modelling quality50.00%
Depozyt początkowy10000.00
Total net profit9618.15Gross profit11789.80Gross loss-2171.65
Profit factor5.43Przewidywany zysk18.15
Absolute drawdown19.00Maximal drawdown543.00 (2.84%)Relative drawdown3.43% (462.00)
Transakcji w sumie530Short positions (won %)196 (87.76%)Long positions (won %)334 (95.81%)
Profit trades (% of total)492 (92.83%)Loss trades (% of total)38 (7.17%)
Największyprofit trade180.00loss trade-248.00
Średniprofit trade23.96loss trade-57.15
Maksimumconsecutive wins (profit in money)79 (1843.80)consecutive losses (loss in money)5 (-366.93)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2136.70 (75)consecutive loss (count of losses)-386.00 (2)
Średniconsecutive wins27consecutive losses2
Graph
#CzasTypZlecenieLotyCenaS / LT / PProfitBalance:
12007.06.01 00:00buy10.101.98040.00000.0000
22007.06.01 02:50buy20.201.97880.00000.0000
32007.06.01 03:05close20.201.98030.00000.000030.0010030.00
42007.06.01 07:50buy30.201.97880.00000.0000
52007.06.01 08:10close30.201.97940.00000.000012.0010042.00
62007.06.01 08:20buy40.201.97880.00000.0000
72007.06.01 08:29close40.201.97940.00000.000012.0010054.00
82007.06.01 08:50buy50.201.97860.00000.0000
92007.06.01 09:35close50.201.97990.00000.000026.0010080.00
102007.06.01 09:50buy60.201.97780.00000.0000
112007.06.01 09:59close60.201.97930.00000.000030.0010110.00
122007.06.01 10:20buy70.201.97860.00000.0000
132007.06.01 10:35close70.201.97940.00000.000016.0010126.00
142007.06.01 10:40buy80.201.97890.00000.0000
152007.06.01 14:05close80.201.98050.00000.000032.0010158.00
162007.06.01 14:10buy90.201.97820.00000.0000
172007.06.01 14:15close90.201.98050.00000.000046.0010204.00
182007.06.01 14:40close10.101.98190.00000.000015.0010219.00
192007.06.01 18:05buy100.101.98190.00000.0000
202007.06.04 01:40close100.101.98330.00000.000013.7410232.74
212007.06.04 01:45buy110.101.98300.00000.0000
222007.06.04 06:15close110.101.98400.00000.000010.0010242.74
232007.06.04 06:20buy120.101.98450.00000.0000
242007.06.04 07:05buy130.201.98300.00000.0000
252007.06.04 07:20close130.201.98370.00000.000014.0010256.74
262007.06.04 09:15buy140.201.98290.00000.0000
272007.06.04 09:20close140.201.98450.00000.000032.0010288.74
282007.06.04 11:20close120.101.98710.00000.000026.0010314.74
292007.06.04 11:29buy150.101.98730.00000.0000
302007.06.04 14:15close150.101.98900.00000.000017.0010331.74
312007.06.04 14:20buy160.101.98680.00000.0000
322007.06.04 14:29close160.101.98880.00000.000020.0010351.74
332007.06.04 14:30buy170.101.98900.00000.0000
342007.06.04 15:20close170.101.99080.00000.000018.0010369.74
352007.06.04 15:29buy180.101.99040.00000.0000
362007.06.04 16:50close180.101.99160.00000.000012.0010381.74
372007.06.04 16:59buy190.101.99140.00000.0000
382007.06.04 17:15close190.101.99260.00000.000012.0010393.74
392007.06.04 17:20buy200.101.99130.00000.0000
402007.06.04 17:50close200.101.99270.00000.000014.0010407.74
412007.06.04 17:59buy210.101.99240.00000.0000
422007.06.04 19:35buy220.201.99080.00000.0000
432007.06.04 21:35close220.201.99130.00000.000010.0010417.74
442007.06.04 21:40buy230.201.99080.00000.0000
452007.06.04 21:59close230.201.99130.00000.000010.0010427.74
462007.06.05 09:20close210.101.99480.00000.000023.7410451.48
472007.06.06 07:00buy240.101.99580.00000.0000
482007.06.06 07:45buy250.201.99400.00000.0000
492007.06.06 07:50close250.201.99560.00000.000032.0010483.48
502007.06.06 08:10buy260.201.99430.00000.0000
512007.06.06 08:15close260.201.99530.00000.000020.0010503.48
522007.06.06 08:50buy270.201.99360.00000.0000
532007.06.06 09:10close270.201.99410.00000.000010.0010513.48
542007.06.06 09:15buy280.201.99320.00000.0000
552007.06.06 09:35close280.201.99420.00000.000020.0010533.48
562007.06.06 09:40buy290.201.99380.00000.0000
572007.06.06 10:20buy300.401.99200.00000.0000
582007.06.06 10:35close300.401.99270.00000.000028.0010561.48
592007.06.06 10:40buy310.401.99220.00000.0000
602007.06.06 11:05close310.401.99250.00000.000012.0010573.48
612007.06.06 11:20buy320.401.99170.00000.0000
622007.06.06 11:29close320.401.99240.00000.000028.0010601.48
632007.06.06 11:35buy330.401.99220.00000.0000
642007.06.06 11:40close330.401.99250.00000.000012.0010613.48
652007.06.06 11:45buy340.401.99090.00000.0000
662007.06.06 11:59close340.401.99150.00000.000024.0010637.48
672007.06.06 12:00buy350.401.99190.00000.0000
682007.06.06 12:05close350.401.99230.00000.000016.0010653.48
692007.06.06 12:10buy360.401.99170.00000.0000
702007.06.06 12:40close360.401.99200.00000.000012.0010665.48
712007.06.06 12:50buy370.401.99150.00000.0000
722007.06.06 12:59close370.401.99240.00000.000036.0010701.48
732007.06.06 13:40buy380.401.99170.00000.0000
742007.06.06 13:45close380.401.99230.00000.000024.0010725.48
752007.06.06 13:59buy390.401.99210.00000.0000
762007.06.06 14:15close390.401.99280.00000.000028.0010753.48
772007.06.06 14:35buy400.401.99170.00000.0000
782007.06.06 14:40close400.401.99290.00000.000048.0010801.48
792007.06.06 14:45close290.201.99430.00000.000010.0010811.48
802007.06.06 14:50buy410.201.99140.00000.0000
812007.06.06 14:59close410.201.99250.00000.000022.0010833.48
822007.06.06 15:00close240.101.99230.00000.0000-35.0010798.48
832007.06.06 15:00buy420.201.99260.00000.0000
842007.06.06 15:05close420.201.99270.00000.00002.0010800.48
852007.06.06 15:10sell430.101.99350.00000.0000
862007.06.06 15:15close430.101.99210.00000.000014.0010814.48
872007.06.06 15:20sell440.101.99360.00000.0000
882007.06.06 16:40close440.101.99190.00000.000017.0010831.48
892007.06.06 16:45sell450.101.99320.00000.0000
902007.06.06 16:59close450.101.99190.00000.000013.0010844.48
912007.06.06 17:00sell460.101.99170.00000.0000
922007.06.06 21:40sell470.201.99320.00000.0000
932007.06.06 23:10close470.201.99250.00000.000014.0010858.48
942007.06.07 04:35sell480.201.99350.00000.0000
952007.06.07 04:45close480.201.99300.00000.000010.0010868.48
962007.06.07 04:50sell490.201.99330.00000.0000
972007.06.07 09:05close490.201.99180.00000.000030.0010898.48
982007.06.07 09:15sell500.201.99370.00000.0000
992007.06.07 09:29close500.201.99310.00000.000012.0010910.48
1002007.06.07 12:10close460.101.98750.00000.000041.0110951.49
1012007.06.07 12:15sell510.101.99040.00000.0000
1022007.06.07 12:29close510.101.98780.00000.000026.0010977.49
1032007.06.07 12:30sell520.101.98770.00000.0000
1042007.06.07 12:45sell530.201.98950.00000.0000
1052007.06.07 12:50close530.201.98800.00000.000030.0011007.49
1062007.06.07 13:00sell540.201.98920.00000.0000
1072007.06.07 13:20close540.201.98570.00000.000070.0011077.49
1082007.06.07 13:29close520.101.98650.00000.000012.0011089.49
1092007.06.07 13:30sell550.101.98610.00000.0000
1102007.06.07 13:45close550.101.98450.00000.000016.0011105.49
1112007.06.07 13:50sell560.101.98510.00000.0000
1122007.06.07 14:10close560.101.98350.00000.000016.0011121.49
1132007.06.07 14:15sell570.101.98430.00000.0000
1142007.06.07 14:20close570.101.98270.00000.000016.0011137.49
1152007.06.07 14:29sell580.101.98270.00000.0000
1162007.06.07 15:50close580.101.98160.00000.000011.0011148.49
1172007.06.07 15:59sell590.101.98240.00000.0000
1182007.06.07 16:40close590.101.98020.00000.000022.0011170.49
1192007.06.07 16:45sell600.101.98030.00000.0000
1202007.06.07 18:20close600.101.97830.00000.000020.0011190.49
1212007.06.07 18:29sell610.101.97820.00000.0000
1222007.06.07 18:45close610.101.97660.00000.000016.0011206.49
1232007.06.07 18:50sell620.101.97460.00000.0000
1242007.06.07 19:10sell630.201.97700.00000.0000
1252007.06.07 19:15close630.201.97630.00000.000014.0011220.49
1262007.06.07 19:29sell640.201.97700.00000.0000
1272007.06.07 19:50close640.201.97610.00000.000018.0011238.49
1282007.06.07 19:59sell650.201.97610.00000.0000
1292007.06.07 20:35sell660.401.97770.00000.0000
1302007.06.07 20:40close660.401.97680.00000.000036.0011274.49
1312007.06.07 22:20sell670.401.97790.00000.0000
1322007.06.07 23:35close670.401.97730.00000.000024.0011298.49
1332007.06.07 23:45sell680.401.97780.00000.0000
1342007.06.07 23:59close680.401.97730.00000.000020.0011318.49
1352007.06.08 00:15sell690.401.97760.00000.0000
1362007.06.08 08:15close690.401.97600.00000.000064.0011382.49
1372007.06.08 09:15close650.201.97550.00000.000011.3411393.83
1382007.06.08 09:20close620.101.96940.00000.000051.6711445.50
1392007.06.08 10:00sell700.101.96920.00000.0000
1402007.06.08 10:20close700.101.96700.00000.000022.0011467.50
1412007.06.08 10:29sell710.101.96950.00000.0000
1422007.06.08 10:35sell720.201.97130.00000.0000
1432007.06.08 10:45close720.201.97000.00000.000026.0011493.50
1442007.06.08 11:10close710.101.96830.00000.000012.0011505.50
1452007.06.08 11:15sell730.101.96750.00000.0000
1462007.06.08 11:40close730.101.96480.00000.000027.0011532.50
1472007.06.08 11:45sell740.101.96540.00000.0000
1482007.06.08 11:50sell750.201.96750.00000.0000
1492007.06.08 11:59close750.201.96560.00000.000038.0011570.50
1502007.06.08 12:05close740.101.96440.00000.000010.0011580.50
1512007.06.08 12:10sell760.101.96460.00000.0000
1522007.06.08 12:20close760.101.96260.00000.000020.0011600.50
1532007.06.08 12:29sell770.101.96370.00000.0000
1542007.06.08 13:05sell780.201.96520.00000.0000
1552007.06.08 13:15close780.201.96470.00000.000010.0011610.50
1562007.06.08 13:30sell790.201.96520.00000.0000
1572007.06.08 13:45close790.201.96390.00000.000026.0011636.50
1582007.06.08 13:59sell800.201.96660.00000.0000
1592007.06.08 14:10close800.201.96600.00000.000012.0011648.50
1602007.06.08 14:15sell810.201.96710.00000.0000
1612007.06.08 14:35close810.201.96590.00000.000024.0011672.50
1622007.06.08 14:40sell820.201.96630.00000.0000
1632007.06.08 15:05close820.201.96570.00000.000012.0011684.50
1642007.06.08 15:10sell830.201.96580.00000.0000
1652007.06.08 15:15sell840.401.96780.00000.0000
1662007.06.08 15:35close840.401.96660.00000.000048.0011732.50
1672007.06.08 15:40sell850.401.96730.00000.0000
1682007.06.08 16:15close850.401.96660.00000.000028.0011760.50
1692007.06.08 16:20sell860.401.96750.00000.0000
1702007.06.08 16:30close860.401.96710.00000.000016.0011776.50
1712007.06.08 16:35sell870.401.96790.00000.0000
1722007.06.08 16:40close870.401.96650.00000.000056.0011832.50
1732007.06.08 16:45sell880.401.96760.00000.0000
1742007.06.08 17:05close880.401.96530.00000.000092.0011924.50
1752007.06.08 17:10sell890.401.96740.00000.0000
1762007.06.08 17:15close890.401.96690.00000.000020.0011944.50
1772007.06.08 18:20close830.201.96450.00000.000026.0011970.50
1782007.06.08 18:40sell900.201.96540.00000.0000
1792007.06.08 18:59close900.201.96450.00000.000018.0011988.50
1802007.06.08 19:40sell910.201.96580.00000.0000
1812007.06.08 19:45close910.201.96530.00000.000010.0011998.50
1822007.06.08 20:05sell920.201.96580.00000.0000
1832007.06.08 20:15close920.201.96510.00000.000014.0012012.50
1842007.06.08 20:29sell930.201.96570.00000.0000
1852007.06.08 21:20sell940.401.96760.00000.0000
1862007.06.11 01:05close940.401.96590.00000.000066.6812079.18
1872007.06.11 01:10sell950.401.96750.00000.0000
1882007.06.11 01:20close950.401.96570.00000.000072.0012151.18
1892007.06.11 02:05sell960.401.96750.00000.0000
1902007.06.11 02:15close960.401.96720.00000.000012.0012163.18
1912007.06.11 02:29sell970.401.96750.00000.0000
1922007.06.11 02:40close970.401.96720.00000.000012.0012175.18
1932007.06.11 03:05sell980.401.96740.00000.0000
1942007.06.11 03:10close980.401.96570.00000.000068.0012243.18
1952007.06.11 03:20sell990.401.96750.00000.0000
1962007.06.11 04:40close990.401.96530.00000.000088.0012331.18
1972007.06.11 04:50sell1000.401.96780.00000.0000
1982007.06.11 04:59close1000.401.96550.00000.000092.0012423.18
1992007.06.11 07:10sell1010.401.96770.00000.0000
2002007.06.11 08:10close1010.401.96630.00000.000056.0012479.18
2012007.06.11 08:20sell1020.401.96820.00000.0000
2022007.06.11 08:29close1020.401.96730.00000.000036.0012515.18
2032007.06.11 08:50sell1030.401.96720.00000.0000
2042007.06.11 08:59close1030.401.96690.00000.000012.0012527.18
2052007.06.11 09:40sell1040.401.96740.00000.0000
2062007.06.11 09:45close1040.401.96620.00000.000048.0012575.18
2072007.06.11 10:05sell1050.401.96830.00000.0000
2082007.06.11 10:10close1050.401.96730.00000.000040.0012615.18
2092007.06.11 10:29sell1060.401.96780.00000.0000
2102007.06.11 10:50close1060.401.96720.00000.000024.0012639.18
2112007.06.11 10:59sell1070.401.96830.00000.0000
2122007.06.11 11:05close1070.401.96780.00000.000020.0012659.18
2132007.06.11 11:20sell1080.401.96830.00000.0000
2142007.06.11 11:29close1080.401.96750.00000.000032.0012691.18
2152007.06.11 11:45sell1090.401.96730.00000.0000
2162007.06.11 12:05close1090.401.96680.00000.000020.0012711.18
2172007.06.11 12:10sell1100.401.96720.00000.0000
2182007.06.11 12:29close1100.401.96690.00000.000012.0012723.18
2192007.06.11 13:05sell1110.401.96720.00000.0000
2202007.06.11 13:10close1110.401.96670.00000.000020.0012743.18
2212007.06.11 14:05sell1120.401.96930.00000.0000
2222007.06.11 14:10close1120.401.96820.00000.000044.0012787.18
2232007.06.11 14:20sell1130.401.96890.00000.0000
2242007.06.11 14:29close1130.401.96810.00000.000032.0012819.18
2252007.06.11 14:30sell1140.401.96790.00000.0000
2262007.06.11 14:35close1140.401.96760.00000.000012.0012831.18
2272007.06.11 14:50sell1150.401.96790.00000.0000
2282007.06.11 14:59close1150.401.96710.00000.000032.0012863.18
2292007.06.11 15:20sell1160.401.96740.00000.0000
2302007.06.11 15:29close1160.401.96680.00000.000024.0012887.18
2312007.06.11 15:45sell1170.401.96730.00000.0000
2322007.06.11 15:50close1170.401.96650.00000.000032.0012919.18
2332007.06.11 16:10sell1180.401.96730.00000.0000
2342007.06.11 16:20close1180.401.96690.00000.000016.0012935.18
2352007.06.11 17:00sell1190.401.96720.00000.0000
2362007.06.11 22:00close1190.401.96970.00000.0000-100.0012835.18
2372007.06.11 22:05close930.201.97010.00000.0000-88.6612746.52
2382007.06.11 22:05sell1200.401.96980.00000.0000
2392007.06.11 22:10close1200.401.96950.00000.000012.0012758.52
2402007.06.11 22:10close770.101.96950.00000.0000-58.3312700.19
2412007.06.11 22:15buy1210.101.96990.00000.0000
2422007.06.12 02:40close1210.101.97230.00000.000023.7412723.93
2432007.06.12 02:50buy1220.101.97130.00000.0000
2442007.06.12 03:20close1220.101.97230.00000.000010.0012733.93
2452007.06.12 03:29buy1230.101.97190.00000.0000
2462007.06.12 06:20close1230.101.97320.00000.000013.0012746.93
2472007.06.12 06:29buy1240.101.97310.00000.0000
2482007.06.12 08:10close1240.101.97530.00000.000022.0012768.93
2492007.06.12 08:15buy1250.101.97500.00000.0000
2502007.06.12 09:05buy1260.201.97330.00000.0000
2512007.06.12 09:20close1260.201.97410.00000.000016.0012784.93
2522007.06.12 09:40buy1270.201.97280.00000.0000
2532007.06.12 09:45close1270.201.97440.00000.000032.0012816.93
2542007.06.12 10:00buy1280.201.97330.00000.0000
2552007.06.12 10:10close1280.201.97450.00000.000024.0012840.93
2562007.06.12 10:30buy1290.201.97340.00000.0000
2572007.06.12 10:35close1290.201.97400.00000.000012.0012852.93
2582007.06.12 10:40buy1300.201.97220.00000.0000
2592007.06.12 10:50buy1310.401.96980.00000.0000
2602007.06.12 10:59close1310.401.97140.00000.000064.0012916.93
2612007.06.12 11:45close1300.201.97270.00000.000010.0012926.93
2622007.06.12 11:50buy1320.201.97170.00000.0000
2632007.06.12 12:05close1320.201.97360.00000.000038.0012964.93
2642007.06.12 12:15buy1330.201.97230.00000.0000
2652007.06.12 12:29close1330.201.97350.00000.000024.0012988.93
2662007.06.12 12:40buy1340.201.97280.00000.0000
2672007.06.12 12:59close1340.201.97350.00000.000014.0013002.93
2682007.06.12 13:05buy1350.201.97230.00000.0000
2692007.06.12 13:20close1350.201.97380.00000.000030.0013032.93
2702007.06.12 13:29buy1360.201.97270.00000.0000
2712007.06.12 13:50close1360.201.97350.00000.000016.0013048.93
2722007.06.12 13:59buy1370.201.97330.00000.0000
2732007.06.12 14:15close1370.201.97490.00000.000032.0013080.93
2742007.06.12 14:45buy1380.201.97340.00000.0000
2752007.06.12 15:20close1380.201.97410.00000.000014.0013094.93
2762007.06.12 15:29buy1390.201.97330.00000.0000
2772007.06.12 16:35close1390.201.97480.00000.000030.0013124.93
2782007.06.12 16:50buy1400.201.97330.00000.0000
2792007.06.12 17:05close1400.201.97450.00000.000024.0013148.93
2802007.06.12 19:40close1250.101.97800.00000.000030.0013178.93
2812007.06.12 19:45buy1410.101.97750.00000.0000
2822007.06.12 21:35buy1420.201.97480.00000.0000
2832007.06.12 21:40close1420.201.97620.00000.000028.0013206.93
2842007.06.12 21:50buy1430.201.97550.00000.0000
2852007.06.13 02:05buy1440.401.97280.00000.0000
2862007.06.13 02:10close1440.401.97340.00000.000024.0013230.93
2872007.06.13 02:20buy1450.401.97370.00000.0000
2882007.06.13 03:05close1450.401.97560.00000.000076.0013306.93
2892007.06.13 03:20buy1460.401.97400.00000.0000
2902007.06.13 03:29close1460.401.97530.00000.000052.0013358.93
2912007.06.13 03:35close1430.201.97630.00000.000015.4813374.41
2922007.06.13 03:45buy1470.201.97530.00000.0000
2932007.06.13 03:50close1470.201.97580.00000.000010.0013384.41
2942007.06.13 03:59buy1480.201.97590.00000.0000
2952007.06.13 04:35buy1490.401.97370.00000.0000
2962007.06.13 04:45close1490.401.97450.00000.000032.0013416.41
2972007.06.13 04:59buy1500.401.97380.00000.0000
2982007.06.13 05:40close1500.401.97410.00000.000012.0013428.41
2992007.06.13 05:45buy1510.401.97410.00000.0000
3002007.06.13 07:40close1510.401.97480.00000.000028.0013456.41
3012007.06.13 07:45buy1520.401.97330.00000.0000
3022007.06.13 07:59close1520.401.97460.00000.000052.0013508.41
3032007.06.13 08:10buy1530.401.97360.00000.0000
3042007.06.13 08:50close1530.401.97410.00000.000020.0013528.41
3052007.06.13 08:59buy1540.401.97430.00000.0000
3062007.06.13 13:00close1540.401.96810.00000.0000-248.0013280.41
3072007.06.13 13:05close1480.201.96900.00000.0000-138.0013142.41
3082007.06.13 13:05buy1550.401.96930.00000.0000
3092007.06.13 13:10close1550.401.97000.00000.000028.0013170.41
3102007.06.13 13:10close1410.101.97000.00000.0000-75.2613095.15
3112007.06.13 13:15sell1560.101.96890.00000.0000
3122007.06.13 14:50sell1570.201.97090.00000.0000
3132007.06.13 14:59close1570.201.96850.00000.000048.0013143.15
3142007.06.13 16:05sell1580.201.97060.00000.0000
3152007.06.13 16:10sell1590.401.97220.00000.0000
3162007.06.13 16:15close1590.401.96920.00000.0000120.0013263.15
3172007.06.13 16:30sell1600.401.97210.00000.0000
3182007.06.13 16:40close1600.401.97150.00000.000024.0013287.15
3192007.06.13 16:45sell1610.401.97220.00000.0000
3202007.06.13 19:35close1610.401.97170.00000.000020.0013307.15
3212007.06.13 19:45sell1620.401.97240.00000.0000
3222007.06.13 19:59close1620.401.97200.00000.000016.0013323.15
3232007.06.13 20:05sell1630.401.97210.00000.0000
3242007.06.14 06:05close1630.401.97180.00000.00008.0413331.19
3252007.06.14 06:10sell1640.401.97260.00000.0000
3262007.06.14 06:15close1640.401.97220.00000.000016.0013347.19
3272007.06.14 06:29sell1650.401.97260.00000.0000
3282007.06.14 06:40close1650.401.97220.00000.000016.0013363.19
3292007.06.14 07:00sell1660.401.97230.00000.0000
3302007.06.14 07:35close1660.401.97180.00000.000020.0013383.19
3312007.06.14 07:45sell1670.401.97210.00000.0000
3322007.06.14 08:05close1670.401.97140.00000.000028.0013411.19
3332007.06.14 08:10sell1680.401.97270.00000.0000
3342007.06.14 08:15close1680.401.97170.00000.000040.0013451.19
3352007.06.14 08:40close1580.201.96980.00000.000014.0213465.21
3362007.06.14 10:35sell1690.201.97080.00000.0000
3372007.06.14 10:40close1690.201.96840.00000.000048.0013513.21
3382007.06.14 11:20sell1700.201.97140.00000.0000
3392007.06.14 11:35close1700.201.97080.00000.000012.0013525.21
3402007.06.14 11:45sell1710.201.97110.00000.0000
3412007.06.14 11:50close1710.201.97010.00000.000020.0013545.21
3422007.06.14 11:59sell1720.201.97050.00000.0000
3432007.06.14 12:10close1720.201.96940.00000.000022.0013567.21
3442007.06.14 12:20sell1730.201.97090.00000.0000
3452007.06.14 12:29close1730.201.96910.00000.000036.0013603.21
3462007.06.14 13:10sell1740.201.97070.00000.0000
3472007.06.14 13:20close1740.201.96910.00000.000032.0013635.21
3482007.06.14 14:10close1560.101.96680.00000.000020.0113655.22
3492007.06.14 14:15sell1750.101.96720.00000.0000
3502007.06.14 14:40sell1760.201.96940.00000.0000
3512007.06.14 14:45close1760.201.96690.00000.000050.0013705.22
3522007.06.14 14:50close1750.101.96600.00000.000012.0013717.22
3532007.06.14 14:59sell1770.101.96750.00000.0000
3542007.06.14 15:35sell1780.201.96900.00000.0000
3552007.06.14 15:45close1780.201.96730.00000.000034.0013751.22
3562007.06.14 15:59sell1790.201.96900.00000.0000
3572007.06.14 16:45close1790.201.96850.00000.000010.0013761.22
3582007.06.14 16:50sell1800.201.96950.00000.0000
3592007.06.14 17:35close1800.201.96880.00000.000014.0013775.22
3602007.06.14 17:40sell1810.201.96950.00000.0000
3612007.06.14 18:05close1810.201.96890.00000.000012.0013787.22
3622007.06.14 18:15sell1820.201.96910.00000.0000
3632007.06.14 19:35sell1830.401.97100.00000.0000
3642007.06.14 19:40close1830.401.97050.00000.000020.0013807.22
3652007.06.14 19:45sell1840.401.97100.00000.0000
3662007.06.14 19:50close1840.401.96970.00000.000052.0013859.22
3672007.06.14 19:59sell1850.401.97070.00000.0000
3682007.06.14 20:15close1850.401.97010.00000.000024.0013883.22
3692007.06.15 04:10sell1860.401.97080.00000.0000
3702007.06.15 04:15close1860.401.97010.00000.000028.0013911.22
3712007.06.15 04:35sell1870.401.97080.00000.0000
3722007.06.15 04:40close1870.401.97050.00000.000012.0013923.22
3732007.06.15 08:40sell1880.401.97070.00000.0000
3742007.06.15 08:50close1880.401.97010.00000.000024.0013947.22
3752007.06.15 12:15sell1890.401.97080.00000.0000
3762007.06.15 12:35close1890.401.97020.00000.000024.0013971.22
3772007.06.15 14:35sell1900.401.97370.00000.0000
3782007.06.15 14:40close1900.401.97130.00000.000096.0014067.22
3792007.06.15 14:59sell1910.401.97330.00000.0000
3802007.06.15 15:00close1910.401.97370.00000.0000-16.0014051.22
3812007.06.15 15:05close1820.201.97670.00000.0000-152.6613898.56
3822007.06.15 15:05sell1920.401.97640.00000.0000
3832007.06.15 15:15close1920.401.97550.00000.000036.0013934.56
3842007.06.15 15:15close1770.101.97550.00000.0000-80.3313854.23
3852007.06.15 15:20buy1930.101.97310.00000.0000
3862007.06.15 15:29close1930.101.97530.00000.000022.0013876.23
3872007.06.15 15:30buy1940.101.97570.00000.0000
3882007.06.15 15:40buy1950.201.97350.00000.0000
3892007.06.15 15:50close1950.201.97540.00000.000038.0013914.23
3902007.06.15 15:59buy1960.201.97380.00000.0000
3912007.06.15 16:15close1960.201.97530.00000.000030.0013944.23
3922007.06.15 16:45close1940.101.97700.00000.000013.0013957.23
3932007.06.15 16:50buy1970.101.97690.00000.0000
3942007.06.15 17:20close1970.101.97790.00000.000010.0013967.23
3952007.06.15 17:29buy1980.101.97710.00000.0000
3962007.06.15 20:35buy1990.201.97520.00000.0000
3972007.06.15 20:40close1990.201.97590.00000.000014.0013981.23
3982007.06.15 20:59buy2000.201.97520.00000.0000
3992007.06.18 00:00close2000.201.97610.00000.000017.4813998.71
4002007.06.18 07:20close1980.101.97840.00000.000012.7414011.45
4012007.06.18 07:29buy2010.101.97840.00000.0000
4022007.06.18 08:40close2010.101.97980.00000.000014.0014025.45
4032007.06.18 08:45buy2020.101.98120.00000.0000
4042007.06.18 08:59close2020.101.98260.00000.000014.0014039.45
4052007.06.18 09:00buy2030.101.98300.00000.0000
4062007.06.18 09:20close2030.101.98430.00000.000013.0014052.45
4072007.06.18 09:29buy2040.101.98400.00000.0000
4082007.06.18 10:05buy2050.201.98220.00000.0000
4092007.06.18 10:15close2050.201.98350.00000.000026.0014078.45
4102007.06.18 10:35buy2060.201.98210.00000.0000
4112007.06.18 10:40close2060.201.98330.00000.000024.0014102.45
4122007.06.18 11:05buy2070.201.98230.00000.0000
4132007.06.18 11:10close2070.201.98330.00000.000020.0014122.45
4142007.06.18 11:40buy2080.201.98200.00000.0000
4152007.06.18 11:45close2080.201.98340.00000.000028.0014150.45
4162007.06.18 11:59buy2090.201.98230.00000.0000
4172007.06.18 14:45close2090.201.98310.00000.000016.0014166.45
4182007.06.18 14:59buy2100.201.98110.00000.0000
4192007.06.18 15:10close2100.201.98240.00000.000026.0014192.45
4202007.06.18 15:15buy2110.201.98230.00000.0000
4212007.06.18 16:15buy2120.401.98060.00000.0000
4222007.06.18 16:20close2120.401.98110.00000.000020.0014212.45
4232007.06.18 16:40buy2130.401.98050.00000.0000
4242007.06.18 16:45close2130.401.98120.00000.000028.0014240.45
4252007.06.18 17:05buy2140.401.98070.00000.0000
4262007.06.18 17:10close2140.401.98140.00000.000028.0014268.45
4272007.06.18 17:20buy2150.401.98070.00000.0000
4282007.06.18 17:29close2150.401.98130.00000.000024.0014292.45
4292007.06.18 18:05close2110.201.98320.00000.000018.0014310.45
4302007.06.18 18:15buy2160.201.98180.00000.0000
4312007.06.18 18:20close2160.201.98290.00000.000022.0014332.45
4322007.06.19 07:35close2040.101.98580.00000.000017.7414350.19
4332007.06.19 08:00buy2170.101.98600.00000.0000
4342007.06.19 09:05buy2180.201.98390.00000.0000
4352007.06.19 09:15close2180.201.98530.00000.000028.0014378.19
4362007.06.19 09:35buy2190.201.98400.00000.0000
4372007.06.19 09:40close2190.201.98490.00000.000018.0014396.19
4382007.06.19 09:59buy2200.201.98420.00000.0000
4392007.06.19 12:05close2200.201.98490.00000.000014.0014410.19
4402007.06.19 12:15buy2210.201.98390.00000.0000
4412007.06.19 12:20close2210.201.98440.00000.000010.0014420.19
4422007.06.19 13:20close2170.101.98740.00000.000014.0014434.19
4432007.06.19 16:00buy2220.101.98810.00000.0000
4442007.06.20 08:50close2220.101.98930.00000.000011.7414445.93
4452007.06.20 11:59buy2230.101.99290.00000.0000
4462007.06.20 14:40close2230.101.99400.00000.000011.0014456.93
4472007.06.20 14:45buy2240.101.99410.00000.0000
4482007.06.20 16:05buy2250.201.99260.00000.0000
4492007.06.20 16:15close2250.201.99330.00000.000014.0014470.93
4502007.06.20 22:50buy2260.201.99220.00000.0000
4512007.06.20 22:59close2260.201.99310.00000.000018.0014488.93
4522007.06.20 23:45buy2270.201.99250.00000.0000
4532007.06.21 02:45buy2280.401.99100.00000.0000
4542007.06.21 02:50close2280.401.99200.00000.000040.0014528.93
4552007.06.21 08:35close2270.201.99380.00000.000024.4414553.37
4562007.06.21 08:40buy2290.201.99240.00000.0000
4572007.06.21 08:50close2290.201.99380.00000.000028.0014581.37
4582007.06.21 09:05buy2300.201.99150.00000.0000
4592007.06.21 09:15close2300.201.99270.00000.000024.0014605.37
4602007.06.21 09:29buy2310.201.99230.00000.0000
4612007.06.21 10:15close2310.201.99310.00000.000016.0014621.37
4622007.06.21 10:20buy2320.201.99230.00000.0000
4632007.06.21 10:29close2320.201.99300.00000.000014.0014635.37
4642007.06.21 10:35buy2330.201.99260.00000.0000
4652007.06.21 10:40close2330.201.99310.00000.000010.0014645.37
4662007.06.21 10:45buy2340.201.99250.00000.0000
4672007.06.21 11:35buy2350.401.98980.00000.0000
4682007.06.21 11:40close2350.401.99070.00000.000036.0014681.37
4692007.06.21 11:50buy2360.401.99070.00000.0000
4702007.06.21 13:05close2360.401.99200.00000.000052.0014733.37
4712007.06.21 13:15buy2370.401.98990.00000.0000
4722007.06.21 13:29close2370.401.99180.00000.000076.0014809.37
4732007.06.21 14:20close2340.201.99340.00000.000018.0014827.37
4742007.06.21 14:35buy2380.201.99260.00000.0000
4752007.06.21 14:45close2380.201.99370.00000.000022.0014849.37
4762007.06.21 15:05buy2390.201.99200.00000.0000
4772007.06.21 15:10close2390.201.99270.00000.000014.0014863.37
4782007.06.21 15:29buy2400.201.99260.00000.0000
4792007.06.21 21:00close2400.201.99190.00000.0000-14.0014849.37
4802007.06.21 21:05close2240.101.99220.00000.0000-19.7814829.59
4812007.06.21 21:05buy2410.201.99250.00000.0000
4822007.06.21 21:10close2410.201.99180.00000.0000-14.0014815.59
4832007.06.21 21:15sell2420.101.99220.00000.0000
4842007.06.22 07:45sell2430.201.99380.00000.0000
4852007.06.22 07:50close2430.201.99300.00000.000016.0014831.59
4862007.06.22 08:05sell2440.201.99390.00000.0000
4872007.06.22 08:20close2440.201.99550.00000.0000-32.0014799.59
4882007.06.22 08:29close2420.101.99510.00000.0000-29.3314770.26
4892007.06.22 08:29sell2450.201.99480.00000.0000
4902007.06.22 08:30close2450.201.99530.00000.0000-10.0014760.26
4912007.06.22 08:35buy2460.101.99500.00000.0000
4922007.06.22 08:50close2460.101.99620.00000.000012.0014772.26
4932007.06.22 08:59buy2470.101.99480.00000.0000
4942007.06.22 11:05close2470.101.99580.00000.000010.0014782.26
4952007.06.22 11:10buy2480.101.99500.00000.0000
4962007.06.22 11:50close2480.101.99620.00000.000012.0014794.26
4972007.06.22 11:59buy2490.101.99480.00000.0000
4982007.06.22 12:45close2490.101.99580.00000.000010.0014804.26
4992007.06.22 12:50buy2500.101.99510.00000.0000
5002007.06.22 13:05close2500.101.99660.00000.000015.0014819.26
5012007.06.22 13:10buy2510.101.99700.00000.0000
5022007.06.22 14:15close2510.101.99850.00000.000015.0014834.26
5032007.06.22 14:20buy2520.101.99950.00000.0000
5042007.06.22 16:45buy2530.201.99640.00000.0000
5052007.06.22 17:35close2530.201.99740.00000.000020.0014854.26
5062007.06.22 17:40buy2540.201.99760.00000.0000
5072007.06.22 18:10close2540.201.99830.00000.000014.0014868.26
5082007.06.22 18:15buy2550.201.99740.00000.0000
5092007.06.22 18:35close2550.201.99810.00000.000014.0014882.26
5102007.06.22 18:40buy2560.201.99740.00000.0000
5112007.06.22 18:59close2560.201.99810.00000.000014.0014896.26
5122007.06.22 19:05buy2570.201.99780.00000.0000
5132007.06.22 19:15close2570.201.99850.00000.000014.0014910.26
5142007.06.25 09:20buy2580.201.99800.00000.0000
5152007.06.25 09:35close2580.201.99850.00000.000010.0014920.26
5162007.06.25 10:05close2520.102.00060.00000.000010.7414931.00
5172007.06.26 00:00sell2590.101.99760.00000.0000
5182007.06.26 09:10close2590.101.99610.00000.000015.0014946.00
5192007.06.26 09:20sell2600.101.99620.00000.0000
5202007.06.26 09:35sell2610.201.99790.00000.0000
5212007.06.26 09:50close2610.201.99690.00000.000020.0014966.00
5222007.06.26 09:59sell2620.201.99800.00000.0000
5232007.06.26 11:05close2620.201.99710.00000.000018.0014984.00
5242007.06.26 11:15sell2630.201.99930.00000.0000
5252007.06.26 11:29close2630.201.99760.00000.000034.0015018.00
5262007.06.26 12:15sell2640.201.99820.00000.0000
5272007.06.26 12:20close2640.201.99750.00000.000014.0015032.00
5282007.06.26 12:29sell2650.201.99810.00000.0000
5292007.06.26 13:50sell2660.401.99980.00000.0000
5302007.06.26 13:59close2660.401.99940.00000.000016.0015048.00
5312007.06.26 14:20sell2670.401.99990.00000.0000
5322007.06.26 16:00close2670.402.00010.00000.0000-8.0015040.00
5332007.06.26 16:10close2650.201.99960.00000.0000-30.0015010.00
5342007.06.26 16:15close2600.101.99980.00000.0000-36.0014974.00
5352007.06.26 16:15sell2680.201.99950.00000.0000
5362007.06.26 16:20close2680.202.00080.00000.0000-26.0014948.00
5372007.06.26 16:29buy2690.101.99940.00000.0000
5382007.06.27 00:20buy2700.201.99790.00000.0000
5392007.06.27 02:05close2700.201.99870.00000.000016.0014964.00
5402007.06.27 02:29buy2710.201.99790.00000.0000
5412007.06.27 03:05close2710.201.99840.00000.000010.0014974.00
5422007.06.27 03:10buy2720.201.99790.00000.0000
5432007.06.27 03:15close2720.201.99860.00000.000014.0014988.00
5442007.06.27 03:35buy2730.201.99790.00000.0000
5452007.06.27 03:40close2730.201.99850.00000.000012.0015000.00
5462007.06.27 05:00close2690.101.99820.00000.0000-12.2614987.74
5472007.06.27 05:05sell2740.101.99810.00000.0000
5482007.06.27 08:05close2740.101.99350.00000.000046.0015033.74
5492007.06.27 08:10sell2750.101.99710.00000.0000
5502007.06.27 08:29close2750.101.99350.00000.000036.0015069.74
5512007.06.27 08:30sell2760.101.99310.00000.0000
5522007.06.27 08:40sell2770.201.99560.00000.0000
5532007.06.27 08:50close2770.201.99320.00000.000048.0015117.74
5542007.06.27 08:59sell2780.201.99550.00000.0000
5552007.06.27 09:20close2780.201.99320.00000.000046.0015163.74
5562007.06.27 10:05sell2790.201.99500.00000.0000
5572007.06.27 10:10close2790.201.99430.00000.000014.0015177.74
5582007.06.27 10:29sell2800.201.99470.00000.0000
5592007.06.27 10:35close2800.201.99400.00000.000014.0015191.74
5602007.06.27 10:40sell2810.201.99520.00000.0000
5612007.06.27 10:45close2810.201.99440.00000.000016.0015207.74
5622007.06.27 11:05sell2820.201.99470.00000.0000
5632007.06.27 11:10close2820.201.99340.00000.000026.0015233.74
5642007.06.27 11:45sell2830.201.99530.00000.0000
5652007.06.27 11:50close2830.201.99350.00000.000036.0015269.74
5662007.06.27 12:05sell2840.201.99490.00000.0000
5672007.06.27 12:20close2840.201.99420.00000.000014.0015283.74
5682007.06.27 12:30sell2850.201.99480.00000.0000
5692007.06.27 13:15sell2860.401.99670.00000.0000
5702007.06.27 13:29close2860.401.99600.00000.000028.0015311.74
5712007.06.27 14:15sell2870.401.99860.00000.0000
5722007.06.27 14:29close2870.401.99780.00000.000032.0015343.74
5732007.06.27 14:30sell2880.401.99770.00000.0000
5742007.06.27 14:35close2880.401.99680.00000.000036.0015379.74
5752007.06.27 14:40sell2890.401.99870.00000.0000
5762007.06.27 14:50close2890.401.99830.00000.000016.0015395.74
5772007.06.27 14:59sell2900.401.99670.00000.0000
5782007.06.27 17:05close2900.401.99590.00000.000032.0015427.74
5792007.06.27 17:15sell2910.401.99750.00000.0000
5802007.06.27 17:20close2910.401.99710.00000.000016.0015443.74
5812007.06.27 17:29sell2920.401.99640.00000.0000
5822007.06.28 02:00close2920.401.99980.00000.0000-139.9615303.78
5832007.06.28 02:05close2850.201.99970.00000.0000-99.9815203.80
5842007.06.28 02:05sell2930.401.99940.00000.0000
5852007.06.28 02:10close2930.402.00060.00000.0000-48.0015155.80
5862007.06.28 02:15close2760.101.99990.00000.0000-68.9915086.81
5872007.06.28 02:15sell2940.201.99960.00000.0000
5882007.06.28 02:29close2940.202.00010.00000.0000-10.0015076.81
5892007.06.28 02:30buy2950.102.00000.00000.0000
5902007.06.28 03:05buy2960.201.99830.00000.0000
5912007.06.28 03:15close2960.201.99890.00000.000012.0015088.81
5922007.06.28 03:29buy2970.201.99850.00000.0000
5932007.06.28 03:45close2970.201.99920.00000.000014.0015102.81
5942007.06.28 03:50buy2980.201.99830.00000.0000
5952007.06.28 03:59close2980.201.99920.00000.000018.0015120.81
5962007.06.28 05:10buy2990.201.99770.00000.0000
5972007.06.28 05:15close2990.201.99890.00000.000024.0015144.81
5982007.06.28 08:05close2950.102.00130.00000.000013.0015157.81
5992007.06.28 08:10buy3000.102.00350.00000.0000
6002007.06.28 08:15buy3010.202.00040.00000.0000
6012007.06.28 08:20close3010.202.00420.00000.000076.0015233.81
6022007.06.28 09:05buy3020.202.00110.00000.0000
6032007.06.28 09:15close3020.202.00160.00000.000010.0015243.81
6042007.06.28 09:29buy3030.202.00140.00000.0000
6052007.06.28 09:45close3030.202.00270.00000.000026.0015269.81
6062007.06.28 10:00buy3040.202.00190.00000.0000
6072007.06.28 10:10close3040.202.00250.00000.000012.0015281.81
6082007.06.28 10:45buy3050.202.00080.00000.0000
6092007.06.28 11:00close3050.202.00130.00000.000010.0015291.81
6102007.06.28 11:05buy3060.202.00180.00000.0000
6112007.06.28 11:10buy3070.402.00010.00000.0000
6122007.06.28 11:15close3070.402.00050.00000.000016.0015307.81
6132007.06.28 12:35close3060.202.00260.00000.000016.0015323.81
6142007.06.28 12:40buy3080.202.00110.00000.0000
6152007.06.28 12:50close3080.202.00200.00000.000018.0015341.81
6162007.06.28 13:05buy3090.202.00160.00000.0000
6172007.06.28 13:15close3090.202.00250.00000.000018.0015359.81
6182007.06.28 16:45buy3100.202.00200.00000.0000
6192007.06.28 16:59close3100.202.00250.00000.000010.0015369.81
6202007.06.28 17:15buy3110.202.00160.00000.0000
6212007.06.28 17:50close3110.202.00230.00000.000014.0015383.81
6222007.06.28 18:05buy3120.202.00190.00000.0000
6232007.06.28 19:45close3120.202.00240.00000.000010.0015393.81
6242007.06.28 19:50buy3130.202.00160.00000.0000
6252007.06.28 20:05close3130.202.00220.00000.000012.0015405.81
6262007.06.28 20:20buy3140.202.00100.00000.0000
6272007.06.28 20:29close3140.202.00160.00000.000012.0015417.81
6282007.06.28 20:30buy3150.202.00180.00000.0000
6292007.06.28 22:35close3150.202.00280.00000.000020.0015437.81
6302007.06.29 01:20buy3160.202.00200.00000.0000
6312007.06.29 01:35close3160.202.00260.00000.000012.0015449.81
6322007.06.29 01:50buy3170.202.00190.00000.0000
6332007.06.29 02:45close3170.202.00280.00000.000018.0015467.81
6342007.06.29 03:45buy3180.202.00190.00000.0000
6352007.06.29 03:50close3180.202.00250.00000.000012.0015479.81
6362007.06.29 04:00buy3190.202.00200.00000.0000
6372007.06.29 06:50close3190.202.00250.00000.000010.0015489.81
6382007.06.29 09:05buy3200.202.00140.00000.0000
6392007.06.29 09:10close3200.202.00270.00000.000026.0015515.81
6402007.06.29 09:15close3000.102.00460.00000.000010.7415526.55
6412007.06.29 09:20buy3210.102.00450.00000.0000
6422007.06.29 09:29buy3220.202.00280.00000.0000
6432007.06.29 11:35close3220.202.00410.00000.000026.0015552.55
6442007.06.29 11:40buy3230.202.00240.00000.0000
6452007.06.29 11:50close3230.202.00360.00000.000024.0015576.55
6462007.06.29 12:50close3210.102.00620.00000.000017.0015593.55
6472007.06.29 13:00buy3240.102.00520.00000.0000
6482007.06.29 15:05close3240.102.00640.00000.000012.0015605.55
6492007.06.29 15:15buy3250.102.00560.00000.0000
6502007.06.29 17:10close3250.102.00670.00000.000011.0015616.55
6512007.06.29 17:15buy3260.102.00580.00000.0000
6522007.06.29 17:50close3260.102.00690.00000.000011.0015627.55
6532007.06.29 17:59buy3270.102.00640.00000.0000
6542007.06.29 18:15close3270.102.00740.00000.000010.0015637.55
6552007.06.29 18:20buy3280.102.00710.00000.0000
6562007.06.29 21:05close3280.102.00850.00000.000014.0015651.55
6572007.06.29 21:15buy3290.102.00750.00000.0000
6582007.07.01 23:10close3290.102.00850.00000.000010.0015661.55
6592007.07.01 23:20buy3300.102.00890.00000.0000
6602007.07.02 04:45close3300.102.00990.00000.00009.7415671.29
6612007.07.02 04:50buy3310.102.01030.00000.0000
6622007.07.02 06:50buy3320.202.00870.00000.0000
6632007.07.02 07:05close3320.202.00950.00000.000016.0015687.29
6642007.07.02 08:20close3310.102.01140.00000.000011.0015698.29
6652007.07.02 08:29buy3330.102.00960.00000.0000
6662007.07.02 08:35buy3340.202.00750.00000.0000
6672007.07.02 08:45close3340.202.00830.00000.000016.0015714.29
6682007.07.02 09:05buy3350.202.00740.00000.0000
6692007.07.02 09:10close3350.202.00870.00000.000026.0015740.29
6702007.07.02 09:15close3330.102.01130.00000.000017.0015757.29
6712007.07.02 09:35buy3360.102.01210.00000.0000
6722007.07.02 10:10buy3370.202.00970.00000.0000
6732007.07.02 10:15buy3380.402.00820.00000.0000
6742007.07.02 10:20close3380.402.01150.00000.0000132.0015889.29
6752007.07.02 10:45close3370.202.01090.00000.000024.0015913.29
6762007.07.02 11:05buy3390.202.00950.00000.0000
6772007.07.02 11:10close3390.202.01050.00000.000020.0015933.29
6782007.07.02 11:20buy3400.202.01030.00000.0000
6792007.07.02 11:35close3400.202.01150.00000.000024.0015957.29
6802007.07.02 12:35buy3410.202.01030.00000.0000
6812007.07.02 12:50close3410.202.01170.00000.000028.0015985.29
6822007.07.02 13:10buy3420.202.00930.00000.0000
6832007.07.02 13:20close3420.202.01050.00000.000024.0016009.29
6842007.07.02 13:29buy3430.202.01040.00000.0000
6852007.07.02 13:45close3430.202.01140.00000.000020.0016029.29
6862007.07.02 13:50buy3440.202.00980.00000.0000
6872007.07.02 13:59close3440.202.01110.00000.000026.0016055.29
6882007.07.02 14:15buy3450.202.01040.00000.0000
6892007.07.02 14:29close3450.202.01110.00000.000014.0016069.29
6902007.07.02 14:40buy3460.202.01010.00000.0000
6912007.07.02 14:50close3460.202.01070.00000.000012.0016081.29
6922007.07.02 14:59buy3470.202.01030.00000.0000
6932007.07.02 16:10close3470.202.01240.00000.000042.0016123.29
6942007.07.02 16:20buy3480.202.01010.00000.0000
6952007.07.02 16:29close3480.202.01220.00000.000042.0016165.29
6962007.07.02 16:35close3360.102.01430.00000.000022.0016187.29
6972007.07.02 17:45buy3490.102.01680.00000.0000
6982007.07.02 18:05buy3500.202.01530.00000.0000
6992007.07.02 18:10close3500.202.01590.00000.000012.0016199.29
7002007.07.02 22:20close3490.102.01820.00000.000014.0016213.29
7012007.07.02 22:29buy3510.102.01770.00000.0000
7022007.07.03 08:05close3510.102.01900.00000.000012.7416226.03
7032007.07.04 06:00buy3520.102.01830.00000.0000
7042007.07.04 07:40close3520.102.01940.00000.000011.0016237.03
7052007.07.04 07:45buy3530.102.01880.00000.0000
7062007.07.04 08:05close3530.102.02060.00000.000018.0016255.03
7072007.07.04 08:10buy3540.102.01970.00000.0000
7082007.07.04 09:35buy3550.202.01820.00000.0000
7092007.07.04 09:45close3550.202.01880.00000.000012.0016267.03
7102007.07.04 10:05buy3560.202.01810.00000.0000
7112007.07.04 14:45buy3570.402.01640.00000.0000
7122007.07.04 14:59close3570.402.01700.00000.000024.0016291.03
7132007.07.04 15:20buy3580.402.01540.00000.0000
7142007.07.04 15:29close3580.402.01580.00000.000016.0016307.03
7152007.07.04 15:30buy3590.402.01590.00000.0000
7162007.07.04 15:35close3590.402.01690.00000.000040.0016347.03
7172007.07.04 15:45buy3600.402.01590.00000.0000
7182007.07.04 15:50close3600.402.01670.00000.000032.0016379.03
7192007.07.04 16:10buy3610.402.01600.00000.0000
7202007.07.04 16:15close3610.402.01630.00000.000012.0016391.03
7212007.07.04 16:20buy3620.402.01560.00000.0000
7222007.07.04 17:05close3620.402.01610.00000.000020.0016411.03
7232007.07.04 17:10buy3630.402.01560.00000.0000
7242007.07.04 17:40close3630.402.01660.00000.000040.0016451.03
7252007.07.04 17:45buy3640.402.01610.00000.0000
7262007.07.04 18:35close3640.402.01640.00000.000012.0016463.03
7272007.07.04 18:40buy3650.402.01610.00000.0000
7282007.07.04 19:00close3650.402.01600.00000.0000-4.0016459.03
7292007.07.04 19:05close3560.202.01550.00000.0000-52.0016407.03
7302007.07.04 19:05buy3660.402.01580.00000.0000
7312007.07.04 19:15close3660.402.01600.00000.00008.0016415.03
7322007.07.04 19:20close3540.102.01650.00000.0000-32.0016383.03
7332007.07.04 19:20buy3670.202.01680.00000.0000
7342007.07.04 19:29close3670.202.01640.00000.0000-8.0016375.03
7352007.07.04 19:40sell3680.102.01630.00000.0000
7362007.07.05 02:50close3680.102.01530.00000.00009.0116384.04
7372007.07.05 02:59sell3690.102.01560.00000.0000
7382007.07.05 08:35close3690.102.01420.00000.000014.0016398.04
7392007.07.05 08:40sell3700.102.01460.00000.0000
7402007.07.05 09:35sell3710.202.01680.00000.0000
7412007.07.05 09:50close3710.202.01490.00000.000038.0016436.04
7422007.07.05 09:59sell3720.202.01660.00000.0000
7432007.07.05 11:05close3720.202.01590.00000.000014.0016450.04
7442007.07.05 11:15sell3730.202.01640.00000.0000
7452007.07.05 11:35close3730.202.01580.00000.000012.0016462.04
7462007.07.05 11:40sell3740.202.01640.00000.0000
7472007.07.05 11:59close3740.202.01590.00000.000010.0016472.04
7482007.07.05 13:05sell3750.202.01950.00000.0000
7492007.07.05 13:15close3750.202.01530.00000.000084.0016556.04
7502007.07.05 13:20close3700.102.01270.00000.000019.0016575.04
7512007.07.05 16:20sell3760.102.01080.00000.0000
7522007.07.05 16:45close3760.102.00930.00000.000015.0016590.04
7532007.07.05 16:50sell3770.102.00890.00000.0000
7542007.07.05 16:59sell3780.202.01040.00000.0000
7552007.07.05 18:05sell3790.402.01200.00000.0000
7562007.07.05 18:10close3790.402.01160.00000.000016.0016606.04
7572007.07.05 18:30sell3800.402.01200.00000.0000
7582007.07.05 22:50close3800.402.01170.00000.000012.0016618.04
7592007.07.06 07:45close3780.202.00970.00000.000013.3416631.38
7602007.07.06 09:05sell3810.202.01110.00000.0000
7612007.07.06 09:20close3810.202.00930.00000.000036.0016667.38
7622007.07.06 10:15sell3820.202.01090.00000.0000
7632007.07.06 10:35close3820.202.01000.00000.000018.0016685.38
7642007.07.06 10:40sell3830.202.01280.00000.0000
7652007.07.06 10:45close3830.202.01220.00000.000012.0016697.38
7662007.07.06 12:35sell3840.202.01050.00000.0000
7672007.07.06 12:40close3840.202.00990.00000.000012.0016709.38
7682007.07.06 13:00sell3850.202.01040.00000.0000
7692007.07.06 13:20close3850.202.00940.00000.000020.0016729.38
7702007.07.06 14:15sell3860.202.01080.00000.0000
7712007.07.06 14:20close3860.202.00930.00000.000030.0016759.38
7722007.07.06 14:29sell3870.202.01060.00000.0000
7732007.07.06 14:35close3870.202.00690.00000.000074.0016833.38
7742007.07.06 14:50close3770.102.00600.00000.000028.6716862.05
7752007.07.06 14:59sell3880.102.00830.00000.0000
7762007.07.06 15:20sell3890.202.01050.00000.0000
7772007.07.06 15:29close3890.202.00870.00000.000036.0016898.05
7782007.07.06 16:05sell3900.202.01120.00000.0000
7792007.07.06 16:10sell3910.402.01390.00000.0000
7802007.07.06 16:15close3910.402.00940.00000.0000180.0017078.05
7812007.07.06 16:20close3900.202.00960.00000.000032.0017110.05
7822007.07.06 16:29sell3920.202.01330.00000.0000
7832007.07.06 16:40close3920.202.01250.00000.000016.0017126.05
7842007.07.06 16:45sell3930.202.01230.00000.0000
7852007.07.06 17:35close3930.202.01140.00000.000018.0017144.05
7862007.07.06 17:40sell3940.202.01140.00000.0000
7872007.07.06 17:45sell3950.402.01320.00000.0000
7882007.07.06 17:59close3950.402.01190.00000.000052.0017196.05
7892007.07.06 20:10close3940.202.01090.00000.000010.0017206.05
7902007.07.06 20:15sell3960.202.01050.00000.0000
7912007.07.08 23:20sell3970.402.01210.00000.0000
7922007.07.08 23:30close3970.402.01180.00000.000012.0017218.05
7932007.07.09 08:10close3960.202.00990.00000.000011.3417229.39
7942007.07.09 08:15sell3980.202.01160.00000.0000
7952007.07.09 08:20close3980.202.01030.00000.000026.0017255.39
7962007.07.09 08:29sell3990.202.01010.00000.0000
7972007.07.09 09:00close3990.202.01170.00000.0000-32.0017223.39
7982007.07.09 09:05close3880.102.01270.00000.0000-44.3317179.06
7992007.07.09 09:05sell4000.202.01240.00000.0000
8002007.07.09 09:10close4000.202.01240.00000.00000.0017179.06
8012007.07.09 09:15buy4010.102.01280.00000.0000
8022007.07.09 10:20close4010.102.01390.00000.000011.0017190.06
8032007.07.09 10:29buy4020.102.01400.00000.0000
8042007.07.09 10:35buy4030.202.01210.00000.0000
8052007.07.09 10:40close4030.202.01360.00000.000030.0017220.06
8062007.07.09 10:50close4020.102.01560.00000.000016.0017236.06
8072007.07.09 10:59buy4040.102.01570.00000.0000
8082007.07.09 11:35buy4050.202.01420.00000.0000
8092007.07.09 11:45close4050.202.01470.00000.000010.0017246.06
8102007.07.09 14:10buy4060.202.01410.00000.0000
8112007.07.09 14:20close4060.202.01480.00000.000014.0017260.06
8122007.07.09 15:05buy4070.202.01400.00000.0000
8132007.07.09 15:15close4070.202.01470.00000.000014.0017274.06
8142007.07.09 15:35buy4080.202.01420.00000.0000
8152007.07.09 15:45close4080.202.01620.00000.000040.0017314.06
8162007.07.09 15:50buy4090.202.01420.00000.0000
8172007.07.09 15:59close4090.202.01560.00000.000028.0017342.06
8182007.07.09 17:40close4040.102.01700.00000.000013.0017355.06
8192007.07.09 17:45buy4100.102.01690.00000.0000
8202007.07.09 19:35buy4110.202.01540.00000.0000
8212007.07.09 20:35close4110.202.01590.00000.000010.0017365.06
8222007.07.09 20:45buy4120.202.01520.00000.0000
8232007.07.09 23:05close4120.202.01580.00000.000012.0017377.06
8242007.07.09 23:20buy4130.202.01490.00000.0000
8252007.07.09 23:29close4130.202.01570.00000.000016.0017393.06
8262007.07.10 00:05buy4140.202.01510.00000.0000
8272007.07.10 01:40close4140.202.01560.00000.000010.0017403.06
8282007.07.10 06:35buy4150.202.01530.00000.0000
8292007.07.10 07:20buy4160.402.01240.00000.0000
8302007.07.10 07:29close4160.402.01330.00000.000036.0017439.06
8312007.07.10 07:50buy4170.402.01330.00000.0000
8322007.07.10 08:05close4170.402.01440.00000.000044.0017483.06
8332007.07.10 08:20buy4180.402.01330.00000.0000
8342007.07.10 08:29close4180.402.01370.00000.000016.0017499.06
8352007.07.10 08:45buy4190.402.01340.00000.0000
8362007.07.10 08:59close4190.402.01370.00000.000012.0017511.06
8372007.07.10 09:10buy4200.402.01380.00000.0000
8382007.07.10 09:29close4200.402.01470.00000.000036.0017547.06
8392007.07.10 10:20close4150.202.01620.00000.000018.0017565.06
8402007.07.10 10:50close4100.102.01800.00000.000010.7417575.80
8412007.07.10 15:15buy4210.102.01970.00000.0000
8422007.07.10 15:40close4210.102.02190.00000.000022.0017597.80
8432007.07.10 15:45buy4220.102.02330.00000.0000
8442007.07.10 15:50buy4230.202.02160.00000.0000
8452007.07.10 16:20close4230.202.02280.00000.000024.0017621.80
8462007.07.10 16:45close4220.102.02470.00000.000014.0017635.80
8472007.07.10 16:50buy4240.102.02770.00000.0000
8482007.07.10 16:59buy4250.202.02410.00000.0000
8492007.07.10 17:40close4250.202.02530.00000.000024.0017659.80
8502007.07.10 17:45buy4260.202.02590.00000.0000
8512007.07.10 18:35buy4270.402.02320.00000.0000
8522007.07.10 18:40close4270.402.02400.00000.000032.0017691.80
8532007.07.10 18:59buy4280.402.02340.00000.0000
8542007.07.10 19:15close4280.402.02440.00000.000040.0017731.80
8552007.07.10 19:20buy4290.402.02440.00000.0000
8562007.07.10 19:35close4290.402.02490.00000.000020.0017751.80
8572007.07.10 19:50buy4300.402.02400.00000.0000
8582007.07.10 19:59close4300.402.02540.00000.000056.0017807.80
8592007.07.10 20:50close4260.202.02680.00000.000018.0017825.80
8602007.07.11 00:10buy4310.202.02560.00000.0000
8612007.07.11 00:15close4310.202.02770.00000.000042.0017867.80
8622007.07.11 00:20buy4320.202.02470.00000.0000
8632007.07.11 00:29close4320.202.02570.00000.000020.0017887.80
8642007.07.11 00:30buy4330.202.02620.00000.0000
8652007.07.11 00:40close4330.202.02760.00000.000028.0017915.80
8662007.07.11 00:45buy4340.202.02600.00000.0000
8672007.07.11 00:50close4340.202.02680.00000.000016.0017931.80
8682007.07.11 01:20buy4350.202.02620.00000.0000
8692007.07.11 01:29close4350.202.02680.00000.000012.0017943.80
8702007.07.11 02:10buy4360.202.02580.00000.0000
8712007.07.11 02:15close4360.202.02680.00000.000020.0017963.80
8722007.07.11 02:29buy4370.202.02580.00000.0000
8732007.07.11 02:40close4370.202.02700.00000.000024.0017987.80
8742007.07.11 03:45buy4380.202.02570.00000.0000
8752007.07.11 03:50close4380.202.02670.00000.000020.0018007.80
8762007.07.11 03:59buy4390.202.02570.00000.0000
8772007.07.11 05:05close4390.202.02620.00000.000010.0018017.80
8782007.07.11 05:10buy4400.202.02620.00000.0000
8792007.07.11 07:35close4400.202.02770.00000.000030.0018047.80
8802007.07.11 07:40buy4410.202.02570.00000.0000
8812007.07.11 07:45close4410.202.02710.00000.000028.0018075.80
8822007.07.11 09:20close4240.102.02900.00000.000012.7418088.54
8832007.07.11 11:45buy4420.102.03190.00000.0000
8842007.07.11 11:50buy4430.202.02850.00000.0000
8852007.07.11 11:59close4430.202.03120.00000.000054.0018142.54
8862007.07.11 12:15buy4440.202.02940.00000.0000
8872007.07.11 12:29close4440.202.03010.00000.000014.0018156.54
8882007.07.11 12:30buy4450.202.03030.00000.0000
8892007.07.11 12:50close4450.202.03110.00000.000016.0018172.54
8902007.07.11 13:40close4420.102.03520.00000.000033.0018205.54
8912007.07.11 13:45buy4460.102.03420.00000.0000
8922007.07.11 13:59buy4470.202.03270.00000.0000
8932007.07.11 14:20close4470.202.03340.00000.000014.0018219.54
8942007.07.11 14:35buy4480.202.03100.00000.0000
8952007.07.11 14:40close4480.202.03170.00000.000014.0018233.54
8962007.07.11 15:05buy4490.202.03270.00000.0000
8972007.07.11 15:10close4490.202.03400.00000.000026.0018259.54
8982007.07.11 16:40close4460.102.03560.00000.000014.0018273.54
8992007.07.11 16:45buy4500.102.03580.00000.0000
9002007.07.11 17:05buy4510.202.03240.00000.0000
9012007.07.11 17:15close4510.202.03360.00000.000024.0018297.54
9022007.07.11 17:29buy4520.202.03290.00000.0000
9032007.07.11 17:35buy4530.402.03140.00000.0000
9042007.07.11 17:40close4530.402.03250.00000.000044.0018341.54
9052007.07.11 18:35close4520.202.03350.00000.000012.0018353.54
9062007.07.11 18:40buy4540.202.03370.00000.0000
9072007.07.11 21:20close4540.202.03440.00000.000014.0018367.54
9082007.07.11 21:29buy4550.202.03430.00000.0000
9092007.07.11 22:05buy4560.402.03180.00000.0000
9102007.07.11 22:15close4560.402.03250.00000.000028.0018395.54
9112007.07.11 22:29buy4570.402.03210.00000.0000
9122007.07.11 22:45close4570.402.03240.00000.000012.0018407.54
9132007.07.11 22:50buy4580.402.03200.00000.0000
9142007.07.11 22:59close4580.402.03230.00000.000012.0018419.54
9152007.07.11 23:05buy4590.402.03260.00000.0000
9162007.07.12 05:05close4590.402.03390.00000.000048.8818468.42
9172007.07.12 05:20buy4600.402.03270.00000.0000
9182007.07.12 05:29close4600.402.03340.00000.000028.0018496.42
9192007.07.12 05:45buy4610.402.03270.00000.0000
9202007.07.12 05:50close4610.402.03370.00000.000040.0018536.42
9212007.07.12 05:59buy4620.402.03270.00000.0000
9222007.07.12 08:50close4620.402.03300.00000.000012.0018548.42
9232007.07.12 09:05buy4630.402.03180.00000.0000
9242007.07.12 09:10close4630.402.03300.00000.000048.0018596.42
9252007.07.12 09:50close4550.202.03640.00000.000040.4418636.86
9262007.07.12 10:05buy4640.202.03420.00000.0000
9272007.07.12 10:15close4640.202.03530.00000.000022.0018658.86
9282007.07.12 10:29buy4650.202.03400.00000.0000
9292007.07.12 10:50close4650.202.03500.00000.000020.0018678.86
9302007.07.12 11:05buy4660.202.03330.00000.0000
9312007.07.12 11:15close4660.202.03450.00000.000024.0018702.86
9322007.07.12 11:20buy4670.202.03380.00000.0000
9332007.07.12 12:10buy4680.402.03150.00000.0000
9342007.07.12 12:29close4680.402.03280.00000.000052.0018754.86
9352007.07.12 12:50buy4690.402.03230.00000.0000
9362007.07.12 12:59close4690.402.03340.00000.000044.0018798.86
9372007.07.12 13:05close4670.202.03450.00000.000014.0018812.86
9382007.07.12 13:29buy4700.202.03220.00000.0000
9392007.07.12 13:35close4700.202.03290.00000.000014.0018826.86
9402007.07.12 13:45buy4710.202.03220.00000.0000
9412007.07.12 13:59close4710.202.03280.00000.000012.0018838.86
9422007.07.12 14:00buy4720.202.03300.00000.0000
9432007.07.12 14:40close4720.202.03380.00000.000016.0018854.86
9442007.07.12 14:45buy4730.202.02960.00000.0000
9452007.07.12 14:50close4730.202.03210.00000.000050.0018904.86
9462007.07.12 14:59buy4740.202.03080.00000.0000
9472007.07.12 15:10buy4750.402.02860.00000.0000
9482007.07.12 15:15close4750.402.02970.00000.000044.0018948.86
9492007.07.12 15:50buy4760.402.02790.00000.0000
9502007.07.12 15:59close4760.402.02820.00000.000012.0018960.86
9512007.07.12 16:00buy4770.402.02860.00000.0000
9522007.07.12 16:05close4770.402.02920.00000.000024.0018984.86
9532007.07.12 16:10buy4780.402.02930.00000.0000
9542007.07.12 18:15close4780.402.02970.00000.000016.0019000.86
9552007.07.12 18:20close4740.202.03140.00000.000012.0019012.86
9562007.07.12 18:29buy4790.202.03130.00000.0000
9572007.07.12 18:45close4790.202.03180.00000.000010.0019022.86
9582007.07.12 18:50buy4800.202.03110.00000.0000
9592007.07.12 19:00close4800.202.03060.00000.0000-10.0019012.86
9602007.07.12 19:05close4500.102.03050.00000.0000-53.7818959.08
9612007.07.12 19:05buy4810.202.03080.00000.0000
9622007.07.12 19:10close4810.202.03080.00000.00000.0018959.08
9632007.07.12 19:15sell4820.102.03050.00000.0000
9642007.07.12 21:05close4820.102.02890.00000.000016.0018975.08
9652007.07.12 21:10sell4830.102.03020.00000.0000
9662007.07.12 21:29close4830.102.02900.00000.000012.0018987.08
9672007.07.12 21:30sell4840.102.02880.00000.0000
9682007.07.12 22:35sell4850.202.03040.00000.0000
9692007.07.12 22:45close4850.202.02960.00000.000016.0019003.08
9702007.07.12 23:05sell4860.202.03030.00000.0000
9712007.07.12 23:35close4860.202.02970.00000.000012.0019015.08
9722007.07.13 08:40close4840.102.02640.00000.000023.6719038.75
9732007.07.13 08:50sell4870.102.02880.00000.0000
9742007.07.13 08:59close4870.102.02690.00000.000019.0019057.75
9752007.07.13 09:00sell4880.102.02670.00000.0000
9762007.07.13 09:15sell4890.202.02820.00000.0000
9772007.07.13 09:20close4890.202.02650.00000.000034.0019091.75
9782007.07.13 09:30sell4900.202.02820.00000.0000
9792007.07.13 09:40sell4910.402.03080.00000.0000
9802007.07.13 09:45close4910.402.03000.00000.000032.0019123.75
9812007.07.13 09:59sell4920.402.03000.00000.0000
9822007.07.13 17:00close4920.402.03290.00000.0000-116.0019007.75
9832007.07.13 17:05close4900.202.03370.00000.0000-110.0018897.75
9842007.07.13 17:05sell4930.402.03340.00000.0000
9852007.07.13 17:10close4930.402.03460.00000.0000-48.0018849.75
9862007.07.13 17:15close4880.102.03380.00000.0000-71.0018778.75
9872007.07.13 17:15sell4940.202.03350.00000.0000
9882007.07.13 17:20close4940.202.03270.00000.000016.0018794.75
9892007.07.13 17:29buy4950.102.03430.00000.0000
9902007.07.13 17:35close4950.102.03580.00000.000015.0018809.75
9912007.07.13 17:40buy4960.102.03580.00000.0000
9922007.07.13 17:50buy4970.202.03410.00000.0000
9932007.07.13 18:05close4970.202.03550.00000.000028.0018837.75
9942007.07.13 19:05buy4980.202.03400.00000.0000
9952007.07.13 19:10close4980.202.03490.00000.000018.0018855.75
9962007.07.13 19:30buy4990.202.03430.00000.0000
9972007.07.16 05:10close4990.202.03540.00000.000021.4818877.23
9982007.07.16 09:20buy5000.202.03430.00000.0000
9992007.07.16 09:29close5000.202.03500.00000.000014.0018891.23
10002007.07.16 09:40close4960.102.03680.00000.00009.7418900.97
10012007.07.16 09:45buy5010.102.03650.00000.0000
10022007.07.16 09:50buy5020.202.03440.00000.0000
10032007.07.16 09:59close5020.202.03630.00000.000038.0018938.97
10042007.07.16 10:59close5010.102.03800.00000.000015.0018953.97
10052007.07.16 11:00buy5030.102.03860.00000.0000
10062007.07.16 11:50close5030.102.03980.00000.000012.0018965.97
10072007.07.16 11:59buy5040.102.03990.00000.0000
10082007.07.16 13:05buy5050.202.03840.00000.0000
10092007.07.16 13:10close5050.202.03920.00000.000016.0018981.97
10102007.07.16 13:35buy5060.202.03710.00000.0000
10112007.07.16 13:40close5060.202.03890.00000.000036.0019017.97
10122007.07.16 13:45buy5070.202.03710.00000.0000
10132007.07.16 13:50close5070.202.03890.00000.000036.0019053.97
10142007.07.16 13:59buy5080.202.03750.00000.0000
10152007.07.16 15:35close5080.202.03930.00000.000036.0019089.97
10162007.07.16 15:40buy5090.202.03750.00000.0000
10172007.07.16 15:45close5090.202.03810.00000.000012.0019101.97
10182007.07.16 15:50buy5100.202.03820.00000.0000
10192007.07.16 15:59close5100.202.03870.00000.000010.0019111.97
10202007.07.16 16:05buy5110.202.03770.00000.0000
10212007.07.16 16:10close5110.202.03920.00000.000030.0019141.97
10222007.07.16 16:29buy5120.202.03780.00000.0000
10232007.07.16 16:45buy5130.402.03630.00000.0000
10242007.07.16 16:50close5130.402.03780.00000.000060.0019201.97
10252007.07.16 17:00buy5140.402.03630.00000.0000
10262007.07.16 17:15close5140.402.03730.00000.000040.0019241.97
10272007.07.16 23:20buy5150.402.03600.00000.0000
10282007.07.16 23:35close5150.402.03650.00000.000020.0019261.97
10292007.07.16 23:50buy5160.402.03620.00000.0000
10302007.07.17 00:35close5160.402.03660.00000.000014.9619276.93
10312007.07.17 00:40buy5170.402.03610.00000.0000
10322007.07.17 01:00close5170.402.03640.00000.000012.0019288.93
10332007.07.17 01:45buy5180.402.03620.00000.0000
10342007.07.17 01:50close5180.402.03660.00000.000016.0019304.93
10352007.07.17 02:10buy5190.402.03620.00000.0000
10362007.07.17 04:35close5190.402.03680.00000.000024.0019328.93
10372007.07.17 08:35close5120.202.03860.00000.000015.4819344.41
10382007.07.17 08:40buy5200.202.03760.00000.0000
10392007.07.17 08:45close5200.202.03820.00000.000012.0019356.41
10402007.07.17 08:50buy5210.202.03780.00000.0000
10412007.07.17 09:20close5210.202.03860.00000.000016.0019372.41
10422007.07.17 09:29buy5220.202.03800.00000.0000
10432007.07.17 10:40close5220.202.04380.00000.0000116.0019488.41
10442007.07.17 10:59close5040.102.04290.00000.000029.7419518.15
10452007.07.17 11:00buy5230.102.04310.00000.0000
10462007.07.17 11:05close5230.102.04430.00000.000012.0019530.15
10472007.07.17 11:10buy5240.102.04400.00000.0000
10482007.07.17 12:20close5240.102.04580.00000.000018.0019548.15
10492007.07.17 12:29buy5250.102.04580.00000.0000
10502007.07.17 14:10close5250.102.04720.00000.000014.0019562.15
10512007.07.17 14:15buy5260.102.04630.00000.0000
10522007.07.17 14:35close5260.102.04750.00000.000012.0019574.15
10532007.07.17 14:40buy5270.102.04630.00000.0000
10542007.07.17 15:40buy5280.202.04470.00000.0000
10552007.07.17 15:50close5280.202.04540.00000.000014.0019588.15
10562007.07.17 16:05buy5290.202.04460.00000.0000
10572007.07.17 16:10close5290.202.04530.00000.000014.0019602.15
10582007.07.17 17:15buy5300.202.04460.00000.0000
10592007.07.17 17:20close5300.202.04510.00000.000010.0019612.15
10602007.07.17 23:59close at stop5270.102.04690.00000.00006.0019618.15