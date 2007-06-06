|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Okres
|1 Godzina (H1) 2007.06.01 00:00 - 2007.07.18 00:00 (2007.06.01 - 2007.07.18)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parametry
|TakeProfit=10; MaxTrades=3; PipStep=15; mm=0; risk=12; MagicNumber=888888; T_JRSX_period=30;
|Słupki w tescie
|5791
|Ticks modelled
|13612
|Modelling quality
|50.00%
|Depozyt początkowy
|10000.00
|Total net profit
|9618.15
|Gross profit
|11789.80
|Gross loss
|-2171.65
|Profit factor
|5.43
|Przewidywany zysk
|18.15
|Absolute drawdown
|19.00
|Maximal drawdown
|543.00 (2.84%)
|Relative drawdown
|3.43% (462.00)
|Transakcji w sumie
|530
|Short positions (won %)
|196 (87.76%)
|Long positions (won %)
|334 (95.81%)
|Profit trades (% of total)
|492 (92.83%)
|Loss trades (% of total)
|38 (7.17%)
|Największy
|profit trade
|180.00
|loss trade
|-248.00
|Średni
|profit trade
|23.96
|loss trade
|-57.15
|Maksimum
|consecutive wins (profit in money)
|79 (1843.80)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-366.93)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2136.70 (75)
|consecutive loss (count of losses)
|-386.00 (2)
|Średni
|consecutive wins
|27
|consecutive losses
|2
|#
|Czas
|Typ
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|1
|2007.06.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.9804
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.06.01 02:50
|buy
|2
|0.20
|1.9788
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.06.01 03:05
|close
|2
|0.20
|1.9803
|0.0000
|0.0000
|30.00
|10030.00
|4
|2007.06.01 07:50
|buy
|3
|0.20
|1.9788
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.06.01 08:10
|close
|3
|0.20
|1.9794
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10042.00
|6
|2007.06.01 08:20
|buy
|4
|0.20
|1.9788
|0.0000
|0.0000
|7
|2007.06.01 08:29
|close
|4
|0.20
|1.9794
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10054.00
|8
|2007.06.01 08:50
|buy
|5
|0.20
|1.9786
|0.0000
|0.0000
|9
|2007.06.01 09:35
|close
|5
|0.20
|1.9799
|0.0000
|0.0000
|26.00
|10080.00
|10
|2007.06.01 09:50
|buy
|6
|0.20
|1.9778
|0.0000
|0.0000
|11
|2007.06.01 09:59
|close
|6
|0.20
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|30.00
|10110.00
|12
|2007.06.01 10:20
|buy
|7
|0.20
|1.9786
|0.0000
|0.0000
|13
|2007.06.01 10:35
|close
|7
|0.20
|1.9794
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10126.00
|14
|2007.06.01 10:40
|buy
|8
|0.20
|1.9789
|0.0000
|0.0000
|15
|2007.06.01 14:05
|close
|8
|0.20
|1.9805
|0.0000
|0.0000
|32.00
|10158.00
|16
|2007.06.01 14:10
|buy
|9
|0.20
|1.9782
|0.0000
|0.0000
|17
|2007.06.01 14:15
|close
|9
|0.20
|1.9805
|0.0000
|0.0000
|46.00
|10204.00
|18
|2007.06.01 14:40
|close
|1
|0.10
|1.9819
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10219.00
|19
|2007.06.01 18:05
|buy
|10
|0.10
|1.9819
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.06.04 01:40
|close
|10
|0.10
|1.9833
|0.0000
|0.0000
|13.74
|10232.74
|21
|2007.06.04 01:45
|buy
|11
|0.10
|1.9830
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.06.04 06:15
|close
|11
|0.10
|1.9840
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10242.74
|23
|2007.06.04 06:20
|buy
|12
|0.10
|1.9845
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.06.04 07:05
|buy
|13
|0.20
|1.9830
|0.0000
|0.0000
|25
|2007.06.04 07:20
|close
|13
|0.20
|1.9837
|0.0000
|0.0000
|14.00
|10256.74
|26
|2007.06.04 09:15
|buy
|14
|0.20
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|27
|2007.06.04 09:20
|close
|14
|0.20
|1.9845
|0.0000
|0.0000
|32.00
|10288.74
|28
|2007.06.04 11:20
|close
|12
|0.10
|1.9871
|0.0000
|0.0000
|26.00
|10314.74
|29
|2007.06.04 11:29
|buy
|15
|0.10
|1.9873
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.06.04 14:15
|close
|15
|0.10
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|17.00
|10331.74
|31
|2007.06.04 14:20
|buy
|16
|0.10
|1.9868
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.06.04 14:29
|close
|16
|0.10
|1.9888
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10351.74
|33
|2007.06.04 14:30
|buy
|17
|0.10
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.06.04 15:20
|close
|17
|0.10
|1.9908
|0.0000
|0.0000
|18.00
|10369.74
|35
|2007.06.04 15:29
|buy
|18
|0.10
|1.9904
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.06.04 16:50
|close
|18
|0.10
|1.9916
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10381.74
|37
|2007.06.04 16:59
|buy
|19
|0.10
|1.9914
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.06.04 17:15
|close
|19
|0.10
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10393.74
|39
|2007.06.04 17:20
|buy
|20
|0.10
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.06.04 17:50
|close
|20
|0.10
|1.9927
|0.0000
|0.0000
|14.00
|10407.74
|41
|2007.06.04 17:59
|buy
|21
|0.10
|1.9924
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.06.04 19:35
|buy
|22
|0.20
|1.9908
|0.0000
|0.0000
|43
|2007.06.04 21:35
|close
|22
|0.20
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10417.74
|44
|2007.06.04 21:40
|buy
|23
|0.20
|1.9908
|0.0000
|0.0000
|45
|2007.06.04 21:59
|close
|23
|0.20
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10427.74
|46
|2007.06.05 09:20
|close
|21
|0.10
|1.9948
|0.0000
|0.0000
|23.74
|10451.48
|47
|2007.06.06 07:00
|buy
|24
|0.10
|1.9958
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.06.06 07:45
|buy
|25
|0.20
|1.9940
|0.0000
|0.0000
|49
|2007.06.06 07:50
|close
|25
|0.20
|1.9956
|0.0000
|0.0000
|32.00
|10483.48
|50
|2007.06.06 08:10
|buy
|26
|0.20
|1.9943
|0.0000
|0.0000
|51
|2007.06.06 08:15
|close
|26
|0.20
|1.9953
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10503.48
|52
|2007.06.06 08:50
|buy
|27
|0.20
|1.9936
|0.0000
|0.0000
|53
|2007.06.06 09:10
|close
|27
|0.20
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10513.48
|54
|2007.06.06 09:15
|buy
|28
|0.20
|1.9932
|0.0000
|0.0000
|55
|2007.06.06 09:35
|close
|28
|0.20
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10533.48
|56
|2007.06.06 09:40
|buy
|29
|0.20
|1.9938
|0.0000
|0.0000
|57
|2007.06.06 10:20
|buy
|30
|0.40
|1.9920
|0.0000
|0.0000
|58
|2007.06.06 10:35
|close
|30
|0.40
|1.9927
|0.0000
|0.0000
|28.00
|10561.48
|59
|2007.06.06 10:40
|buy
|31
|0.40
|1.9922
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.06.06 11:05
|close
|31
|0.40
|1.9925
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10573.48
|61
|2007.06.06 11:20
|buy
|32
|0.40
|1.9917
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.06.06 11:29
|close
|32
|0.40
|1.9924
|0.0000
|0.0000
|28.00
|10601.48
|63
|2007.06.06 11:35
|buy
|33
|0.40
|1.9922
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.06.06 11:40
|close
|33
|0.40
|1.9925
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10613.48
|65
|2007.06.06 11:45
|buy
|34
|0.40
|1.9909
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.06.06 11:59
|close
|34
|0.40
|1.9915
|0.0000
|0.0000
|24.00
|10637.48
|67
|2007.06.06 12:00
|buy
|35
|0.40
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.06.06 12:05
|close
|35
|0.40
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10653.48
|69
|2007.06.06 12:10
|buy
|36
|0.40
|1.9917
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.06.06 12:40
|close
|36
|0.40
|1.9920
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10665.48
|71
|2007.06.06 12:50
|buy
|37
|0.40
|1.9915
|0.0000
|0.0000
|72
|2007.06.06 12:59
|close
|37
|0.40
|1.9924
|0.0000
|0.0000
|36.00
|10701.48
|73
|2007.06.06 13:40
|buy
|38
|0.40
|1.9917
|0.0000
|0.0000
|74
|2007.06.06 13:45
|close
|38
|0.40
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|24.00
|10725.48
|75
|2007.06.06 13:59
|buy
|39
|0.40
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.06.06 14:15
|close
|39
|0.40
|1.9928
|0.0000
|0.0000
|28.00
|10753.48
|77
|2007.06.06 14:35
|buy
|40
|0.40
|1.9917
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.06.06 14:40
|close
|40
|0.40
|1.9929
|0.0000
|0.0000
|48.00
|10801.48
|79
|2007.06.06 14:45
|close
|29
|0.20
|1.9943
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10811.48
|80
|2007.06.06 14:50
|buy
|41
|0.20
|1.9914
|0.0000
|0.0000
|81
|2007.06.06 14:59
|close
|41
|0.20
|1.9925
|0.0000
|0.0000
|22.00
|10833.48
|82
|2007.06.06 15:00
|close
|24
|0.10
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|10798.48
|83
|2007.06.06 15:00
|buy
|42
|0.20
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.06.06 15:05
|close
|42
|0.20
|1.9927
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10800.48
|85
|2007.06.06 15:10
|sell
|43
|0.10
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.06.06 15:15
|close
|43
|0.10
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|14.00
|10814.48
|87
|2007.06.06 15:20
|sell
|44
|0.10
|1.9936
|0.0000
|0.0000
|88
|2007.06.06 16:40
|close
|44
|0.10
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|17.00
|10831.48
|89
|2007.06.06 16:45
|sell
|45
|0.10
|1.9932
|0.0000
|0.0000
|90
|2007.06.06 16:59
|close
|45
|0.10
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|13.00
|10844.48
|91
|2007.06.06 17:00
|sell
|46
|0.10
|1.9917
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.06.06 21:40
|sell
|47
|0.20
|1.9932
|0.0000
|0.0000
|93
|2007.06.06 23:10
|close
|47
|0.20
|1.9925
|0.0000
|0.0000
|14.00
|10858.48
|94
|2007.06.07 04:35
|sell
|48
|0.20
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|95
|2007.06.07 04:45
|close
|48
|0.20
|1.9930
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10868.48
|96
|2007.06.07 04:50
|sell
|49
|0.20
|1.9933
|0.0000
|0.0000
|97
|2007.06.07 09:05
|close
|49
|0.20
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|30.00
|10898.48
|98
|2007.06.07 09:15
|sell
|50
|0.20
|1.9937
|0.0000
|0.0000
|99
|2007.06.07 09:29
|close
|50
|0.20
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10910.48
|100
|2007.06.07 12:10
|close
|46
|0.10
|1.9875
|0.0000
|0.0000
|41.01
|10951.49
|101
|2007.06.07 12:15
|sell
|51
|0.10
|1.9904
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.06.07 12:29
|close
|51
|0.10
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|26.00
|10977.49
|103
|2007.06.07 12:30
|sell
|52
|0.10
|1.9877
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.06.07 12:45
|sell
|53
|0.20
|1.9895
|0.0000
|0.0000
|105
|2007.06.07 12:50
|close
|53
|0.20
|1.9880
|0.0000
|0.0000
|30.00
|11007.49
|106
|2007.06.07 13:00
|sell
|54
|0.20
|1.9892
|0.0000
|0.0000
|107
|2007.06.07 13:20
|close
|54
|0.20
|1.9857
|0.0000
|0.0000
|70.00
|11077.49
|108
|2007.06.07 13:29
|close
|52
|0.10
|1.9865
|0.0000
|0.0000
|12.00
|11089.49
|109
|2007.06.07 13:30
|sell
|55
|0.10
|1.9861
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.06.07 13:45
|close
|55
|0.10
|1.9845
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11105.49
|111
|2007.06.07 13:50
|sell
|56
|0.10
|1.9851
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.06.07 14:10
|close
|56
|0.10
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11121.49
|113
|2007.06.07 14:15
|sell
|57
|0.10
|1.9843
|0.0000
|0.0000
|114
|2007.06.07 14:20
|close
|57
|0.10
|1.9827
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11137.49
|115
|2007.06.07 14:29
|sell
|58
|0.10
|1.9827
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.06.07 15:50
|close
|58
|0.10
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11148.49
|117
|2007.06.07 15:59
|sell
|59
|0.10
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.06.07 16:40
|close
|59
|0.10
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|22.00
|11170.49
|119
|2007.06.07 16:45
|sell
|60
|0.10
|1.9803
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.06.07 18:20
|close
|60
|0.10
|1.9783
|0.0000
|0.0000
|20.00
|11190.49
|121
|2007.06.07 18:29
|sell
|61
|0.10
|1.9782
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.06.07 18:45
|close
|61
|0.10
|1.9766
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11206.49
|123
|2007.06.07 18:50
|sell
|62
|0.10
|1.9746
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.06.07 19:10
|sell
|63
|0.20
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|125
|2007.06.07 19:15
|close
|63
|0.20
|1.9763
|0.0000
|0.0000
|14.00
|11220.49
|126
|2007.06.07 19:29
|sell
|64
|0.20
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|127
|2007.06.07 19:50
|close
|64
|0.20
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|18.00
|11238.49
|128
|2007.06.07 19:59
|sell
|65
|0.20
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|129
|2007.06.07 20:35
|sell
|66
|0.40
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.06.07 20:40
|close
|66
|0.40
|1.9768
|0.0000
|0.0000
|36.00
|11274.49
|131
|2007.06.07 22:20
|sell
|67
|0.40
|1.9779
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.06.07 23:35
|close
|67
|0.40
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|24.00
|11298.49
|133
|2007.06.07 23:45
|sell
|68
|0.40
|1.9778
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.06.07 23:59
|close
|68
|0.40
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|20.00
|11318.49
|135
|2007.06.08 00:15
|sell
|69
|0.40
|1.9776
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.06.08 08:15
|close
|69
|0.40
|1.9760
|0.0000
|0.0000
|64.00
|11382.49
|137
|2007.06.08 09:15
|close
|65
|0.20
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|11.34
|11393.83
|138
|2007.06.08 09:20
|close
|62
|0.10
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|51.67
|11445.50
|139
|2007.06.08 10:00
|sell
|70
|0.10
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.06.08 10:20
|close
|70
|0.10
|1.9670
|0.0000
|0.0000
|22.00
|11467.50
|141
|2007.06.08 10:29
|sell
|71
|0.10
|1.9695
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.06.08 10:35
|sell
|72
|0.20
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|143
|2007.06.08 10:45
|close
|72
|0.20
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|26.00
|11493.50
|144
|2007.06.08 11:10
|close
|71
|0.10
|1.9683
|0.0000
|0.0000
|12.00
|11505.50
|145
|2007.06.08 11:15
|sell
|73
|0.10
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.06.08 11:40
|close
|73
|0.10
|1.9648
|0.0000
|0.0000
|27.00
|11532.50
|147
|2007.06.08 11:45
|sell
|74
|0.10
|1.9654
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.06.08 11:50
|sell
|75
|0.20
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|149
|2007.06.08 11:59
|close
|75
|0.20
|1.9656
|0.0000
|0.0000
|38.00
|11570.50
|150
|2007.06.08 12:05
|close
|74
|0.10
|1.9644
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11580.50
|151
|2007.06.08 12:10
|sell
|76
|0.10
|1.9646
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.06.08 12:20
|close
|76
|0.10
|1.9626
|0.0000
|0.0000
|20.00
|11600.50
|153
|2007.06.08 12:29
|sell
|77
|0.10
|1.9637
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.06.08 13:05
|sell
|78
|0.20
|1.9652
|0.0000
|0.0000
|155
|2007.06.08 13:15
|close
|78
|0.20
|1.9647
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11610.50
|156
|2007.06.08 13:30
|sell
|79
|0.20
|1.9652
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.06.08 13:45
|close
|79
|0.20
|1.9639
|0.0000
|0.0000
|26.00
|11636.50
|158
|2007.06.08 13:59
|sell
|80
|0.20
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|159
|2007.06.08 14:10
|close
|80
|0.20
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|12.00
|11648.50
|160
|2007.06.08 14:15
|sell
|81
|0.20
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|161
|2007.06.08 14:35
|close
|81
|0.20
|1.9659
|0.0000
|0.0000
|24.00
|11672.50
|162
|2007.06.08 14:40
|sell
|82
|0.20
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|163
|2007.06.08 15:05
|close
|82
|0.20
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|12.00
|11684.50
|164
|2007.06.08 15:10
|sell
|83
|0.20
|1.9658
|0.0000
|0.0000
|165
|2007.06.08 15:15
|sell
|84
|0.40
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.06.08 15:35
|close
|84
|0.40
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|48.00
|11732.50
|167
|2007.06.08 15:40
|sell
|85
|0.40
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.06.08 16:15
|close
|85
|0.40
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|28.00
|11760.50
|169
|2007.06.08 16:20
|sell
|86
|0.40
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|170
|2007.06.08 16:30
|close
|86
|0.40
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11776.50
|171
|2007.06.08 16:35
|sell
|87
|0.40
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|172
|2007.06.08 16:40
|close
|87
|0.40
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|56.00
|11832.50
|173
|2007.06.08 16:45
|sell
|88
|0.40
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|174
|2007.06.08 17:05
|close
|88
|0.40
|1.9653
|0.0000
|0.0000
|92.00
|11924.50
|175
|2007.06.08 17:10
|sell
|89
|0.40
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|176
|2007.06.08 17:15
|close
|89
|0.40
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|20.00
|11944.50
|177
|2007.06.08 18:20
|close
|83
|0.20
|1.9645
|0.0000
|0.0000
|26.00
|11970.50
|178
|2007.06.08 18:40
|sell
|90
|0.20
|1.9654
|0.0000
|0.0000
|179
|2007.06.08 18:59
|close
|90
|0.20
|1.9645
|0.0000
|0.0000
|18.00
|11988.50
|180
|2007.06.08 19:40
|sell
|91
|0.20
|1.9658
|0.0000
|0.0000
|181
|2007.06.08 19:45
|close
|91
|0.20
|1.9653
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11998.50
|182
|2007.06.08 20:05
|sell
|92
|0.20
|1.9658
|0.0000
|0.0000
|183
|2007.06.08 20:15
|close
|92
|0.20
|1.9651
|0.0000
|0.0000
|14.00
|12012.50
|184
|2007.06.08 20:29
|sell
|93
|0.20
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|185
|2007.06.08 21:20
|sell
|94
|0.40
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.06.11 01:05
|close
|94
|0.40
|1.9659
|0.0000
|0.0000
|66.68
|12079.18
|187
|2007.06.11 01:10
|sell
|95
|0.40
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.06.11 01:20
|close
|95
|0.40
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|72.00
|12151.18
|189
|2007.06.11 02:05
|sell
|96
|0.40
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.06.11 02:15
|close
|96
|0.40
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12163.18
|191
|2007.06.11 02:29
|sell
|97
|0.40
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.06.11 02:40
|close
|97
|0.40
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12175.18
|193
|2007.06.11 03:05
|sell
|98
|0.40
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|194
|2007.06.11 03:10
|close
|98
|0.40
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|68.00
|12243.18
|195
|2007.06.11 03:20
|sell
|99
|0.40
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|196
|2007.06.11 04:40
|close
|99
|0.40
|1.9653
|0.0000
|0.0000
|88.00
|12331.18
|197
|2007.06.11 04:50
|sell
|100
|0.40
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.06.11 04:59
|close
|100
|0.40
|1.9655
|0.0000
|0.0000
|92.00
|12423.18
|199
|2007.06.11 07:10
|sell
|101
|0.40
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.06.11 08:10
|close
|101
|0.40
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|56.00
|12479.18
|201
|2007.06.11 08:20
|sell
|102
|0.40
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.06.11 08:29
|close
|102
|0.40
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|36.00
|12515.18
|203
|2007.06.11 08:50
|sell
|103
|0.40
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.06.11 08:59
|close
|103
|0.40
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12527.18
|205
|2007.06.11 09:40
|sell
|104
|0.40
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.06.11 09:45
|close
|104
|0.40
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|48.00
|12575.18
|207
|2007.06.11 10:05
|sell
|105
|0.40
|1.9683
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.06.11 10:10
|close
|105
|0.40
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|40.00
|12615.18
|209
|2007.06.11 10:29
|sell
|106
|0.40
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.06.11 10:50
|close
|106
|0.40
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|24.00
|12639.18
|211
|2007.06.11 10:59
|sell
|107
|0.40
|1.9683
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.06.11 11:05
|close
|107
|0.40
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12659.18
|213
|2007.06.11 11:20
|sell
|108
|0.40
|1.9683
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.06.11 11:29
|close
|108
|0.40
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|32.00
|12691.18
|215
|2007.06.11 11:45
|sell
|109
|0.40
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.06.11 12:05
|close
|109
|0.40
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12711.18
|217
|2007.06.11 12:10
|sell
|110
|0.40
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.06.11 12:29
|close
|110
|0.40
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12723.18
|219
|2007.06.11 13:05
|sell
|111
|0.40
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.06.11 13:10
|close
|111
|0.40
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12743.18
|221
|2007.06.11 14:05
|sell
|112
|0.40
|1.9693
|0.0000
|0.0000
|222
|2007.06.11 14:10
|close
|112
|0.40
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|44.00
|12787.18
|223
|2007.06.11 14:20
|sell
|113
|0.40
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|224
|2007.06.11 14:29
|close
|113
|0.40
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|32.00
|12819.18
|225
|2007.06.11 14:30
|sell
|114
|0.40
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.06.11 14:35
|close
|114
|0.40
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12831.18
|227
|2007.06.11 14:50
|sell
|115
|0.40
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.06.11 14:59
|close
|115
|0.40
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|32.00
|12863.18
|229
|2007.06.11 15:20
|sell
|116
|0.40
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|230
|2007.06.11 15:29
|close
|116
|0.40
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|24.00
|12887.18
|231
|2007.06.11 15:45
|sell
|117
|0.40
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.06.11 15:50
|close
|117
|0.40
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|32.00
|12919.18
|233
|2007.06.11 16:10
|sell
|118
|0.40
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|234
|2007.06.11 16:20
|close
|118
|0.40
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12935.18
|235
|2007.06.11 17:00
|sell
|119
|0.40
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.06.11 22:00
|close
|119
|0.40
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|-100.00
|12835.18
|237
|2007.06.11 22:05
|close
|93
|0.20
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|-88.66
|12746.52
|238
|2007.06.11 22:05
|sell
|120
|0.40
|1.9698
|0.0000
|0.0000
|239
|2007.06.11 22:10
|close
|120
|0.40
|1.9695
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12758.52
|240
|2007.06.11 22:10
|close
|77
|0.10
|1.9695
|0.0000
|0.0000
|-58.33
|12700.19
|241
|2007.06.11 22:15
|buy
|121
|0.10
|1.9699
|0.0000
|0.0000
|242
|2007.06.12 02:40
|close
|121
|0.10
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|23.74
|12723.93
|243
|2007.06.12 02:50
|buy
|122
|0.10
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|244
|2007.06.12 03:20
|close
|122
|0.10
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|10.00
|12733.93
|245
|2007.06.12 03:29
|buy
|123
|0.10
|1.9719
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.06.12 06:20
|close
|123
|0.10
|1.9732
|0.0000
|0.0000
|13.00
|12746.93
|247
|2007.06.12 06:29
|buy
|124
|0.10
|1.9731
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.06.12 08:10
|close
|124
|0.10
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|22.00
|12768.93
|249
|2007.06.12 08:15
|buy
|125
|0.10
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.06.12 09:05
|buy
|126
|0.20
|1.9733
|0.0000
|0.0000
|251
|2007.06.12 09:20
|close
|126
|0.20
|1.9741
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12784.93
|252
|2007.06.12 09:40
|buy
|127
|0.20
|1.9728
|0.0000
|0.0000
|253
|2007.06.12 09:45
|close
|127
|0.20
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|32.00
|12816.93
|254
|2007.06.12 10:00
|buy
|128
|0.20
|1.9733
|0.0000
|0.0000
|255
|2007.06.12 10:10
|close
|128
|0.20
|1.9745
|0.0000
|0.0000
|24.00
|12840.93
|256
|2007.06.12 10:30
|buy
|129
|0.20
|1.9734
|0.0000
|0.0000
|257
|2007.06.12 10:35
|close
|129
|0.20
|1.9740
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12852.93
|258
|2007.06.12 10:40
|buy
|130
|0.20
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|259
|2007.06.12 10:50
|buy
|131
|0.40
|1.9698
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.06.12 10:59
|close
|131
|0.40
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|64.00
|12916.93
|261
|2007.06.12 11:45
|close
|130
|0.20
|1.9727
|0.0000
|0.0000
|10.00
|12926.93
|262
|2007.06.12 11:50
|buy
|132
|0.20
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|263
|2007.06.12 12:05
|close
|132
|0.20
|1.9736
|0.0000
|0.0000
|38.00
|12964.93
|264
|2007.06.12 12:15
|buy
|133
|0.20
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|265
|2007.06.12 12:29
|close
|133
|0.20
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|24.00
|12988.93
|266
|2007.06.12 12:40
|buy
|134
|0.20
|1.9728
|0.0000
|0.0000
|267
|2007.06.12 12:59
|close
|134
|0.20
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|14.00
|13002.93
|268
|2007.06.12 13:05
|buy
|135
|0.20
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|269
|2007.06.12 13:20
|close
|135
|0.20
|1.9738
|0.0000
|0.0000
|30.00
|13032.93
|270
|2007.06.12 13:29
|buy
|136
|0.20
|1.9727
|0.0000
|0.0000
|271
|2007.06.12 13:50
|close
|136
|0.20
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13048.93
|272
|2007.06.12 13:59
|buy
|137
|0.20
|1.9733
|0.0000
|0.0000
|273
|2007.06.12 14:15
|close
|137
|0.20
|1.9749
|0.0000
|0.0000
|32.00
|13080.93
|274
|2007.06.12 14:45
|buy
|138
|0.20
|1.9734
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.06.12 15:20
|close
|138
|0.20
|1.9741
|0.0000
|0.0000
|14.00
|13094.93
|276
|2007.06.12 15:29
|buy
|139
|0.20
|1.9733
|0.0000
|0.0000
|277
|2007.06.12 16:35
|close
|139
|0.20
|1.9748
|0.0000
|0.0000
|30.00
|13124.93
|278
|2007.06.12 16:50
|buy
|140
|0.20
|1.9733
|0.0000
|0.0000
|279
|2007.06.12 17:05
|close
|140
|0.20
|1.9745
|0.0000
|0.0000
|24.00
|13148.93
|280
|2007.06.12 19:40
|close
|125
|0.10
|1.9780
|0.0000
|0.0000
|30.00
|13178.93
|281
|2007.06.12 19:45
|buy
|141
|0.10
|1.9775
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.06.12 21:35
|buy
|142
|0.20
|1.9748
|0.0000
|0.0000
|283
|2007.06.12 21:40
|close
|142
|0.20
|1.9762
|0.0000
|0.0000
|28.00
|13206.93
|284
|2007.06.12 21:50
|buy
|143
|0.20
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|285
|2007.06.13 02:05
|buy
|144
|0.40
|1.9728
|0.0000
|0.0000
|286
|2007.06.13 02:10
|close
|144
|0.40
|1.9734
|0.0000
|0.0000
|24.00
|13230.93
|287
|2007.06.13 02:20
|buy
|145
|0.40
|1.9737
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.06.13 03:05
|close
|145
|0.40
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|76.00
|13306.93
|289
|2007.06.13 03:20
|buy
|146
|0.40
|1.9740
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.06.13 03:29
|close
|146
|0.40
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|52.00
|13358.93
|291
|2007.06.13 03:35
|close
|143
|0.20
|1.9763
|0.0000
|0.0000
|15.48
|13374.41
|292
|2007.06.13 03:45
|buy
|147
|0.20
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|293
|2007.06.13 03:50
|close
|147
|0.20
|1.9758
|0.0000
|0.0000
|10.00
|13384.41
|294
|2007.06.13 03:59
|buy
|148
|0.20
|1.9759
|0.0000
|0.0000
|295
|2007.06.13 04:35
|buy
|149
|0.40
|1.9737
|0.0000
|0.0000
|296
|2007.06.13 04:45
|close
|149
|0.40
|1.9745
|0.0000
|0.0000
|32.00
|13416.41
|297
|2007.06.13 04:59
|buy
|150
|0.40
|1.9738
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.06.13 05:40
|close
|150
|0.40
|1.9741
|0.0000
|0.0000
|12.00
|13428.41
|299
|2007.06.13 05:45
|buy
|151
|0.40
|1.9741
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.06.13 07:40
|close
|151
|0.40
|1.9748
|0.0000
|0.0000
|28.00
|13456.41
|301
|2007.06.13 07:45
|buy
|152
|0.40
|1.9733
|0.0000
|0.0000
|302
|2007.06.13 07:59
|close
|152
|0.40
|1.9746
|0.0000
|0.0000
|52.00
|13508.41
|303
|2007.06.13 08:10
|buy
|153
|0.40
|1.9736
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.06.13 08:50
|close
|153
|0.40
|1.9741
|0.0000
|0.0000
|20.00
|13528.41
|305
|2007.06.13 08:59
|buy
|154
|0.40
|1.9743
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.06.13 13:00
|close
|154
|0.40
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|-248.00
|13280.41
|307
|2007.06.13 13:05
|close
|148
|0.20
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|-138.00
|13142.41
|308
|2007.06.13 13:05
|buy
|155
|0.40
|1.9693
|0.0000
|0.0000
|309
|2007.06.13 13:10
|close
|155
|0.40
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|28.00
|13170.41
|310
|2007.06.13 13:10
|close
|141
|0.10
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|-75.26
|13095.15
|311
|2007.06.13 13:15
|sell
|156
|0.10
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.06.13 14:50
|sell
|157
|0.20
|1.9709
|0.0000
|0.0000
|313
|2007.06.13 14:59
|close
|157
|0.20
|1.9685
|0.0000
|0.0000
|48.00
|13143.15
|314
|2007.06.13 16:05
|sell
|158
|0.20
|1.9706
|0.0000
|0.0000
|315
|2007.06.13 16:10
|sell
|159
|0.40
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|316
|2007.06.13 16:15
|close
|159
|0.40
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|120.00
|13263.15
|317
|2007.06.13 16:30
|sell
|160
|0.40
|1.9721
|0.0000
|0.0000
|318
|2007.06.13 16:40
|close
|160
|0.40
|1.9715
|0.0000
|0.0000
|24.00
|13287.15
|319
|2007.06.13 16:45
|sell
|161
|0.40
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.06.13 19:35
|close
|161
|0.40
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|20.00
|13307.15
|321
|2007.06.13 19:45
|sell
|162
|0.40
|1.9724
|0.0000
|0.0000
|322
|2007.06.13 19:59
|close
|162
|0.40
|1.9720
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13323.15
|323
|2007.06.13 20:05
|sell
|163
|0.40
|1.9721
|0.0000
|0.0000
|324
|2007.06.14 06:05
|close
|163
|0.40
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|8.04
|13331.19
|325
|2007.06.14 06:10
|sell
|164
|0.40
|1.9726
|0.0000
|0.0000
|326
|2007.06.14 06:15
|close
|164
|0.40
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13347.19
|327
|2007.06.14 06:29
|sell
|165
|0.40
|1.9726
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.06.14 06:40
|close
|165
|0.40
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13363.19
|329
|2007.06.14 07:00
|sell
|166
|0.40
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.06.14 07:35
|close
|166
|0.40
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|20.00
|13383.19
|331
|2007.06.14 07:45
|sell
|167
|0.40
|1.9721
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.06.14 08:05
|close
|167
|0.40
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|28.00
|13411.19
|333
|2007.06.14 08:10
|sell
|168
|0.40
|1.9727
|0.0000
|0.0000
|334
|2007.06.14 08:15
|close
|168
|0.40
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|40.00
|13451.19
|335
|2007.06.14 08:40
|close
|158
|0.20
|1.9698
|0.0000
|0.0000
|14.02
|13465.21
|336
|2007.06.14 10:35
|sell
|169
|0.20
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|337
|2007.06.14 10:40
|close
|169
|0.20
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|48.00
|13513.21
|338
|2007.06.14 11:20
|sell
|170
|0.20
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|339
|2007.06.14 11:35
|close
|170
|0.20
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|12.00
|13525.21
|340
|2007.06.14 11:45
|sell
|171
|0.20
|1.9711
|0.0000
|0.0000
|341
|2007.06.14 11:50
|close
|171
|0.20
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|20.00
|13545.21
|342
|2007.06.14 11:59
|sell
|172
|0.20
|1.9705
|0.0000
|0.0000
|343
|2007.06.14 12:10
|close
|172
|0.20
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|22.00
|13567.21
|344
|2007.06.14 12:20
|sell
|173
|0.20
|1.9709
|0.0000
|0.0000
|345
|2007.06.14 12:29
|close
|173
|0.20
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|36.00
|13603.21
|346
|2007.06.14 13:10
|sell
|174
|0.20
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|347
|2007.06.14 13:20
|close
|174
|0.20
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|32.00
|13635.21
|348
|2007.06.14 14:10
|close
|156
|0.10
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|20.01
|13655.22
|349
|2007.06.14 14:15
|sell
|175
|0.10
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|350
|2007.06.14 14:40
|sell
|176
|0.20
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|351
|2007.06.14 14:45
|close
|176
|0.20
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|50.00
|13705.22
|352
|2007.06.14 14:50
|close
|175
|0.10
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|12.00
|13717.22
|353
|2007.06.14 14:59
|sell
|177
|0.10
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|354
|2007.06.14 15:35
|sell
|178
|0.20
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|355
|2007.06.14 15:45
|close
|178
|0.20
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|34.00
|13751.22
|356
|2007.06.14 15:59
|sell
|179
|0.20
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|357
|2007.06.14 16:45
|close
|179
|0.20
|1.9685
|0.0000
|0.0000
|10.00
|13761.22
|358
|2007.06.14 16:50
|sell
|180
|0.20
|1.9695
|0.0000
|0.0000
|359
|2007.06.14 17:35
|close
|180
|0.20
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|14.00
|13775.22
|360
|2007.06.14 17:40
|sell
|181
|0.20
|1.9695
|0.0000
|0.0000
|361
|2007.06.14 18:05
|close
|181
|0.20
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|12.00
|13787.22
|362
|2007.06.14 18:15
|sell
|182
|0.20
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|363
|2007.06.14 19:35
|sell
|183
|0.40
|1.9710
|0.0000
|0.0000
|364
|2007.06.14 19:40
|close
|183
|0.40
|1.9705
|0.0000
|0.0000
|20.00
|13807.22
|365
|2007.06.14 19:45
|sell
|184
|0.40
|1.9710
|0.0000
|0.0000
|366
|2007.06.14 19:50
|close
|184
|0.40
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|52.00
|13859.22
|367
|2007.06.14 19:59
|sell
|185
|0.40
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|368
|2007.06.14 20:15
|close
|185
|0.40
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|24.00
|13883.22
|369
|2007.06.15 04:10
|sell
|186
|0.40
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|370
|2007.06.15 04:15
|close
|186
|0.40
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|28.00
|13911.22
|371
|2007.06.15 04:35
|sell
|187
|0.40
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|372
|2007.06.15 04:40
|close
|187
|0.40
|1.9705
|0.0000
|0.0000
|12.00
|13923.22
|373
|2007.06.15 08:40
|sell
|188
|0.40
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.06.15 08:50
|close
|188
|0.40
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|24.00
|13947.22
|375
|2007.06.15 12:15
|sell
|189
|0.40
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.06.15 12:35
|close
|189
|0.40
|1.9702
|0.0000
|0.0000
|24.00
|13971.22
|377
|2007.06.15 14:35
|sell
|190
|0.40
|1.9737
|0.0000
|0.0000
|378
|2007.06.15 14:40
|close
|190
|0.40
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|96.00
|14067.22
|379
|2007.06.15 14:59
|sell
|191
|0.40
|1.9733
|0.0000
|0.0000
|380
|2007.06.15 15:00
|close
|191
|0.40
|1.9737
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|14051.22
|381
|2007.06.15 15:05
|close
|182
|0.20
|1.9767
|0.0000
|0.0000
|-152.66
|13898.56
|382
|2007.06.15 15:05
|sell
|192
|0.40
|1.9764
|0.0000
|0.0000
|383
|2007.06.15 15:15
|close
|192
|0.40
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|36.00
|13934.56
|384
|2007.06.15 15:15
|close
|177
|0.10
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|-80.33
|13854.23
|385
|2007.06.15 15:20
|buy
|193
|0.10
|1.9731
|0.0000
|0.0000
|386
|2007.06.15 15:29
|close
|193
|0.10
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|22.00
|13876.23
|387
|2007.06.15 15:30
|buy
|194
|0.10
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|388
|2007.06.15 15:40
|buy
|195
|0.20
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|389
|2007.06.15 15:50
|close
|195
|0.20
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|38.00
|13914.23
|390
|2007.06.15 15:59
|buy
|196
|0.20
|1.9738
|0.0000
|0.0000
|391
|2007.06.15 16:15
|close
|196
|0.20
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|30.00
|13944.23
|392
|2007.06.15 16:45
|close
|194
|0.10
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13957.23
|393
|2007.06.15 16:50
|buy
|197
|0.10
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.06.15 17:20
|close
|197
|0.10
|1.9779
|0.0000
|0.0000
|10.00
|13967.23
|395
|2007.06.15 17:29
|buy
|198
|0.10
|1.9771
|0.0000
|0.0000
|396
|2007.06.15 20:35
|buy
|199
|0.20
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|397
|2007.06.15 20:40
|close
|199
|0.20
|1.9759
|0.0000
|0.0000
|14.00
|13981.23
|398
|2007.06.15 20:59
|buy
|200
|0.20
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|399
|2007.06.18 00:00
|close
|200
|0.20
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|17.48
|13998.71
|400
|2007.06.18 07:20
|close
|198
|0.10
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|12.74
|14011.45
|401
|2007.06.18 07:29
|buy
|201
|0.10
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|402
|2007.06.18 08:40
|close
|201
|0.10
|1.9798
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14025.45
|403
|2007.06.18 08:45
|buy
|202
|0.10
|1.9812
|0.0000
|0.0000
|404
|2007.06.18 08:59
|close
|202
|0.10
|1.9826
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14039.45
|405
|2007.06.18 09:00
|buy
|203
|0.10
|1.9830
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.06.18 09:20
|close
|203
|0.10
|1.9843
|0.0000
|0.0000
|13.00
|14052.45
|407
|2007.06.18 09:29
|buy
|204
|0.10
|1.9840
|0.0000
|0.0000
|408
|2007.06.18 10:05
|buy
|205
|0.20
|1.9822
|0.0000
|0.0000
|409
|2007.06.18 10:15
|close
|205
|0.20
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|26.00
|14078.45
|410
|2007.06.18 10:35
|buy
|206
|0.20
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|411
|2007.06.18 10:40
|close
|206
|0.20
|1.9833
|0.0000
|0.0000
|24.00
|14102.45
|412
|2007.06.18 11:05
|buy
|207
|0.20
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|413
|2007.06.18 11:10
|close
|207
|0.20
|1.9833
|0.0000
|0.0000
|20.00
|14122.45
|414
|2007.06.18 11:40
|buy
|208
|0.20
|1.9820
|0.0000
|0.0000
|415
|2007.06.18 11:45
|close
|208
|0.20
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|28.00
|14150.45
|416
|2007.06.18 11:59
|buy
|209
|0.20
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|417
|2007.06.18 14:45
|close
|209
|0.20
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|16.00
|14166.45
|418
|2007.06.18 14:59
|buy
|210
|0.20
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|419
|2007.06.18 15:10
|close
|210
|0.20
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|26.00
|14192.45
|420
|2007.06.18 15:15
|buy
|211
|0.20
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|421
|2007.06.18 16:15
|buy
|212
|0.40
|1.9806
|0.0000
|0.0000
|422
|2007.06.18 16:20
|close
|212
|0.40
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|20.00
|14212.45
|423
|2007.06.18 16:40
|buy
|213
|0.40
|1.9805
|0.0000
|0.0000
|424
|2007.06.18 16:45
|close
|213
|0.40
|1.9812
|0.0000
|0.0000
|28.00
|14240.45
|425
|2007.06.18 17:05
|buy
|214
|0.40
|1.9807
|0.0000
|0.0000
|426
|2007.06.18 17:10
|close
|214
|0.40
|1.9814
|0.0000
|0.0000
|28.00
|14268.45
|427
|2007.06.18 17:20
|buy
|215
|0.40
|1.9807
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.06.18 17:29
|close
|215
|0.40
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|24.00
|14292.45
|429
|2007.06.18 18:05
|close
|211
|0.20
|1.9832
|0.0000
|0.0000
|18.00
|14310.45
|430
|2007.06.18 18:15
|buy
|216
|0.20
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|431
|2007.06.18 18:20
|close
|216
|0.20
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|22.00
|14332.45
|432
|2007.06.19 07:35
|close
|204
|0.10
|1.9858
|0.0000
|0.0000
|17.74
|14350.19
|433
|2007.06.19 08:00
|buy
|217
|0.10
|1.9860
|0.0000
|0.0000
|434
|2007.06.19 09:05
|buy
|218
|0.20
|1.9839
|0.0000
|0.0000
|435
|2007.06.19 09:15
|close
|218
|0.20
|1.9853
|0.0000
|0.0000
|28.00
|14378.19
|436
|2007.06.19 09:35
|buy
|219
|0.20
|1.9840
|0.0000
|0.0000
|437
|2007.06.19 09:40
|close
|219
|0.20
|1.9849
|0.0000
|0.0000
|18.00
|14396.19
|438
|2007.06.19 09:59
|buy
|220
|0.20
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|439
|2007.06.19 12:05
|close
|220
|0.20
|1.9849
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14410.19
|440
|2007.06.19 12:15
|buy
|221
|0.20
|1.9839
|0.0000
|0.0000
|441
|2007.06.19 12:20
|close
|221
|0.20
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|10.00
|14420.19
|442
|2007.06.19 13:20
|close
|217
|0.10
|1.9874
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14434.19
|443
|2007.06.19 16:00
|buy
|222
|0.10
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|444
|2007.06.20 08:50
|close
|222
|0.10
|1.9893
|0.0000
|0.0000
|11.74
|14445.93
|445
|2007.06.20 11:59
|buy
|223
|0.10
|1.9929
|0.0000
|0.0000
|446
|2007.06.20 14:40
|close
|223
|0.10
|1.9940
|0.0000
|0.0000
|11.00
|14456.93
|447
|2007.06.20 14:45
|buy
|224
|0.10
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|448
|2007.06.20 16:05
|buy
|225
|0.20
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|449
|2007.06.20 16:15
|close
|225
|0.20
|1.9933
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14470.93
|450
|2007.06.20 22:50
|buy
|226
|0.20
|1.9922
|0.0000
|0.0000
|451
|2007.06.20 22:59
|close
|226
|0.20
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|18.00
|14488.93
|452
|2007.06.20 23:45
|buy
|227
|0.20
|1.9925
|0.0000
|0.0000
|453
|2007.06.21 02:45
|buy
|228
|0.40
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.06.21 02:50
|close
|228
|0.40
|1.9920
|0.0000
|0.0000
|40.00
|14528.93
|455
|2007.06.21 08:35
|close
|227
|0.20
|1.9938
|0.0000
|0.0000
|24.44
|14553.37
|456
|2007.06.21 08:40
|buy
|229
|0.20
|1.9924
|0.0000
|0.0000
|457
|2007.06.21 08:50
|close
|229
|0.20
|1.9938
|0.0000
|0.0000
|28.00
|14581.37
|458
|2007.06.21 09:05
|buy
|230
|0.20
|1.9915
|0.0000
|0.0000
|459
|2007.06.21 09:15
|close
|230
|0.20
|1.9927
|0.0000
|0.0000
|24.00
|14605.37
|460
|2007.06.21 09:29
|buy
|231
|0.20
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|461
|2007.06.21 10:15
|close
|231
|0.20
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|16.00
|14621.37
|462
|2007.06.21 10:20
|buy
|232
|0.20
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|463
|2007.06.21 10:29
|close
|232
|0.20
|1.9930
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14635.37
|464
|2007.06.21 10:35
|buy
|233
|0.20
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|465
|2007.06.21 10:40
|close
|233
|0.20
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|10.00
|14645.37
|466
|2007.06.21 10:45
|buy
|234
|0.20
|1.9925
|0.0000
|0.0000
|467
|2007.06.21 11:35
|buy
|235
|0.40
|1.9898
|0.0000
|0.0000
|468
|2007.06.21 11:40
|close
|235
|0.40
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|36.00
|14681.37
|469
|2007.06.21 11:50
|buy
|236
|0.40
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|470
|2007.06.21 13:05
|close
|236
|0.40
|1.9920
|0.0000
|0.0000
|52.00
|14733.37
|471
|2007.06.21 13:15
|buy
|237
|0.40
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|472
|2007.06.21 13:29
|close
|237
|0.40
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|76.00
|14809.37
|473
|2007.06.21 14:20
|close
|234
|0.20
|1.9934
|0.0000
|0.0000
|18.00
|14827.37
|474
|2007.06.21 14:35
|buy
|238
|0.20
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|475
|2007.06.21 14:45
|close
|238
|0.20
|1.9937
|0.0000
|0.0000
|22.00
|14849.37
|476
|2007.06.21 15:05
|buy
|239
|0.20
|1.9920
|0.0000
|0.0000
|477
|2007.06.21 15:10
|close
|239
|0.20
|1.9927
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14863.37
|478
|2007.06.21 15:29
|buy
|240
|0.20
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|479
|2007.06.21 21:00
|close
|240
|0.20
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|14849.37
|480
|2007.06.21 21:05
|close
|224
|0.10
|1.9922
|0.0000
|0.0000
|-19.78
|14829.59
|481
|2007.06.21 21:05
|buy
|241
|0.20
|1.9925
|0.0000
|0.0000
|482
|2007.06.21 21:10
|close
|241
|0.20
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|14815.59
|483
|2007.06.21 21:15
|sell
|242
|0.10
|1.9922
|0.0000
|0.0000
|484
|2007.06.22 07:45
|sell
|243
|0.20
|1.9938
|0.0000
|0.0000
|485
|2007.06.22 07:50
|close
|243
|0.20
|1.9930
|0.0000
|0.0000
|16.00
|14831.59
|486
|2007.06.22 08:05
|sell
|244
|0.20
|1.9939
|0.0000
|0.0000
|487
|2007.06.22 08:20
|close
|244
|0.20
|1.9955
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|14799.59
|488
|2007.06.22 08:29
|close
|242
|0.10
|1.9951
|0.0000
|0.0000
|-29.33
|14770.26
|489
|2007.06.22 08:29
|sell
|245
|0.20
|1.9948
|0.0000
|0.0000
|490
|2007.06.22 08:30
|close
|245
|0.20
|1.9953
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|14760.26
|491
|2007.06.22 08:35
|buy
|246
|0.10
|1.9950
|0.0000
|0.0000
|492
|2007.06.22 08:50
|close
|246
|0.10
|1.9962
|0.0000
|0.0000
|12.00
|14772.26
|493
|2007.06.22 08:59
|buy
|247
|0.10
|1.9948
|0.0000
|0.0000
|494
|2007.06.22 11:05
|close
|247
|0.10
|1.9958
|0.0000
|0.0000
|10.00
|14782.26
|495
|2007.06.22 11:10
|buy
|248
|0.10
|1.9950
|0.0000
|0.0000
|496
|2007.06.22 11:50
|close
|248
|0.10
|1.9962
|0.0000
|0.0000
|12.00
|14794.26
|497
|2007.06.22 11:59
|buy
|249
|0.10
|1.9948
|0.0000
|0.0000
|498
|2007.06.22 12:45
|close
|249
|0.10
|1.9958
|0.0000
|0.0000
|10.00
|14804.26
|499
|2007.06.22 12:50
|buy
|250
|0.10
|1.9951
|0.0000
|0.0000
|500
|2007.06.22 13:05
|close
|250
|0.10
|1.9966
|0.0000
|0.0000
|15.00
|14819.26
|501
|2007.06.22 13:10
|buy
|251
|0.10
|1.9970
|0.0000
|0.0000
|502
|2007.06.22 14:15
|close
|251
|0.10
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|15.00
|14834.26
|503
|2007.06.22 14:20
|buy
|252
|0.10
|1.9995
|0.0000
|0.0000
|504
|2007.06.22 16:45
|buy
|253
|0.20
|1.9964
|0.0000
|0.0000
|505
|2007.06.22 17:35
|close
|253
|0.20
|1.9974
|0.0000
|0.0000
|20.00
|14854.26
|506
|2007.06.22 17:40
|buy
|254
|0.20
|1.9976
|0.0000
|0.0000
|507
|2007.06.22 18:10
|close
|254
|0.20
|1.9983
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14868.26
|508
|2007.06.22 18:15
|buy
|255
|0.20
|1.9974
|0.0000
|0.0000
|509
|2007.06.22 18:35
|close
|255
|0.20
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14882.26
|510
|2007.06.22 18:40
|buy
|256
|0.20
|1.9974
|0.0000
|0.0000
|511
|2007.06.22 18:59
|close
|256
|0.20
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14896.26
|512
|2007.06.22 19:05
|buy
|257
|0.20
|1.9978
|0.0000
|0.0000
|513
|2007.06.22 19:15
|close
|257
|0.20
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14910.26
|514
|2007.06.25 09:20
|buy
|258
|0.20
|1.9980
|0.0000
|0.0000
|515
|2007.06.25 09:35
|close
|258
|0.20
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|10.00
|14920.26
|516
|2007.06.25 10:05
|close
|252
|0.10
|2.0006
|0.0000
|0.0000
|10.74
|14931.00
|517
|2007.06.26 00:00
|sell
|259
|0.10
|1.9976
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.06.26 09:10
|close
|259
|0.10
|1.9961
|0.0000
|0.0000
|15.00
|14946.00
|519
|2007.06.26 09:20
|sell
|260
|0.10
|1.9962
|0.0000
|0.0000
|520
|2007.06.26 09:35
|sell
|261
|0.20
|1.9979
|0.0000
|0.0000
|521
|2007.06.26 09:50
|close
|261
|0.20
|1.9969
|0.0000
|0.0000
|20.00
|14966.00
|522
|2007.06.26 09:59
|sell
|262
|0.20
|1.9980
|0.0000
|0.0000
|523
|2007.06.26 11:05
|close
|262
|0.20
|1.9971
|0.0000
|0.0000
|18.00
|14984.00
|524
|2007.06.26 11:15
|sell
|263
|0.20
|1.9993
|0.0000
|0.0000
|525
|2007.06.26 11:29
|close
|263
|0.20
|1.9976
|0.0000
|0.0000
|34.00
|15018.00
|526
|2007.06.26 12:15
|sell
|264
|0.20
|1.9982
|0.0000
|0.0000
|527
|2007.06.26 12:20
|close
|264
|0.20
|1.9975
|0.0000
|0.0000
|14.00
|15032.00
|528
|2007.06.26 12:29
|sell
|265
|0.20
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|529
|2007.06.26 13:50
|sell
|266
|0.40
|1.9998
|0.0000
|0.0000
|530
|2007.06.26 13:59
|close
|266
|0.40
|1.9994
|0.0000
|0.0000
|16.00
|15048.00
|531
|2007.06.26 14:20
|sell
|267
|0.40
|1.9999
|0.0000
|0.0000
|532
|2007.06.26 16:00
|close
|267
|0.40
|2.0001
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|15040.00
|533
|2007.06.26 16:10
|close
|265
|0.20
|1.9996
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|15010.00
|534
|2007.06.26 16:15
|close
|260
|0.10
|1.9998
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|14974.00
|535
|2007.06.26 16:15
|sell
|268
|0.20
|1.9995
|0.0000
|0.0000
|536
|2007.06.26 16:20
|close
|268
|0.20
|2.0008
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|14948.00
|537
|2007.06.26 16:29
|buy
|269
|0.10
|1.9994
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.06.27 00:20
|buy
|270
|0.20
|1.9979
|0.0000
|0.0000
|539
|2007.06.27 02:05
|close
|270
|0.20
|1.9987
|0.0000
|0.0000
|16.00
|14964.00
|540
|2007.06.27 02:29
|buy
|271
|0.20
|1.9979
|0.0000
|0.0000
|541
|2007.06.27 03:05
|close
|271
|0.20
|1.9984
|0.0000
|0.0000
|10.00
|14974.00
|542
|2007.06.27 03:10
|buy
|272
|0.20
|1.9979
|0.0000
|0.0000
|543
|2007.06.27 03:15
|close
|272
|0.20
|1.9986
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14988.00
|544
|2007.06.27 03:35
|buy
|273
|0.20
|1.9979
|0.0000
|0.0000
|545
|2007.06.27 03:40
|close
|273
|0.20
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|12.00
|15000.00
|546
|2007.06.27 05:00
|close
|269
|0.10
|1.9982
|0.0000
|0.0000
|-12.26
|14987.74
|547
|2007.06.27 05:05
|sell
|274
|0.10
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|548
|2007.06.27 08:05
|close
|274
|0.10
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|46.00
|15033.74
|549
|2007.06.27 08:10
|sell
|275
|0.10
|1.9971
|0.0000
|0.0000
|550
|2007.06.27 08:29
|close
|275
|0.10
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|36.00
|15069.74
|551
|2007.06.27 08:30
|sell
|276
|0.10
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|552
|2007.06.27 08:40
|sell
|277
|0.20
|1.9956
|0.0000
|0.0000
|553
|2007.06.27 08:50
|close
|277
|0.20
|1.9932
|0.0000
|0.0000
|48.00
|15117.74
|554
|2007.06.27 08:59
|sell
|278
|0.20
|1.9955
|0.0000
|0.0000
|555
|2007.06.27 09:20
|close
|278
|0.20
|1.9932
|0.0000
|0.0000
|46.00
|15163.74
|556
|2007.06.27 10:05
|sell
|279
|0.20
|1.9950
|0.0000
|0.0000
|557
|2007.06.27 10:10
|close
|279
|0.20
|1.9943
|0.0000
|0.0000
|14.00
|15177.74
|558
|2007.06.27 10:29
|sell
|280
|0.20
|1.9947
|0.0000
|0.0000
|559
|2007.06.27 10:35
|close
|280
|0.20
|1.9940
|0.0000
|0.0000
|14.00
|15191.74
|560
|2007.06.27 10:40
|sell
|281
|0.20
|1.9952
|0.0000
|0.0000
|561
|2007.06.27 10:45
|close
|281
|0.20
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|16.00
|15207.74
|562
|2007.06.27 11:05
|sell
|282
|0.20
|1.9947
|0.0000
|0.0000
|563
|2007.06.27 11:10
|close
|282
|0.20
|1.9934
|0.0000
|0.0000
|26.00
|15233.74
|564
|2007.06.27 11:45
|sell
|283
|0.20
|1.9953
|0.0000
|0.0000
|565
|2007.06.27 11:50
|close
|283
|0.20
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|36.00
|15269.74
|566
|2007.06.27 12:05
|sell
|284
|0.20
|1.9949
|0.0000
|0.0000
|567
|2007.06.27 12:20
|close
|284
|0.20
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|14.00
|15283.74
|568
|2007.06.27 12:30
|sell
|285
|0.20
|1.9948
|0.0000
|0.0000
|569
|2007.06.27 13:15
|sell
|286
|0.40
|1.9967
|0.0000
|0.0000
|570
|2007.06.27 13:29
|close
|286
|0.40
|1.9960
|0.0000
|0.0000
|28.00
|15311.74
|571
|2007.06.27 14:15
|sell
|287
|0.40
|1.9986
|0.0000
|0.0000
|572
|2007.06.27 14:29
|close
|287
|0.40
|1.9978
|0.0000
|0.0000
|32.00
|15343.74
|573
|2007.06.27 14:30
|sell
|288
|0.40
|1.9977
|0.0000
|0.0000
|574
|2007.06.27 14:35
|close
|288
|0.40
|1.9968
|0.0000
|0.0000
|36.00
|15379.74
|575
|2007.06.27 14:40
|sell
|289
|0.40
|1.9987
|0.0000
|0.0000
|576
|2007.06.27 14:50
|close
|289
|0.40
|1.9983
|0.0000
|0.0000
|16.00
|15395.74
|577
|2007.06.27 14:59
|sell
|290
|0.40
|1.9967
|0.0000
|0.0000
|578
|2007.06.27 17:05
|close
|290
|0.40
|1.9959
|0.0000
|0.0000
|32.00
|15427.74
|579
|2007.06.27 17:15
|sell
|291
|0.40
|1.9975
|0.0000
|0.0000
|580
|2007.06.27 17:20
|close
|291
|0.40
|1.9971
|0.0000
|0.0000
|16.00
|15443.74
|581
|2007.06.27 17:29
|sell
|292
|0.40
|1.9964
|0.0000
|0.0000
|582
|2007.06.28 02:00
|close
|292
|0.40
|1.9998
|0.0000
|0.0000
|-139.96
|15303.78
|583
|2007.06.28 02:05
|close
|285
|0.20
|1.9997
|0.0000
|0.0000
|-99.98
|15203.80
|584
|2007.06.28 02:05
|sell
|293
|0.40
|1.9994
|0.0000
|0.0000
|585
|2007.06.28 02:10
|close
|293
|0.40
|2.0006
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|15155.80
|586
|2007.06.28 02:15
|close
|276
|0.10
|1.9999
|0.0000
|0.0000
|-68.99
|15086.81
|587
|2007.06.28 02:15
|sell
|294
|0.20
|1.9996
|0.0000
|0.0000
|588
|2007.06.28 02:29
|close
|294
|0.20
|2.0001
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|15076.81
|589
|2007.06.28 02:30
|buy
|295
|0.10
|2.0000
|0.0000
|0.0000
|590
|2007.06.28 03:05
|buy
|296
|0.20
|1.9983
|0.0000
|0.0000
|591
|2007.06.28 03:15
|close
|296
|0.20
|1.9989
|0.0000
|0.0000
|12.00
|15088.81
|592
|2007.06.28 03:29
|buy
|297
|0.20
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|593
|2007.06.28 03:45
|close
|297
|0.20
|1.9992
|0.0000
|0.0000
|14.00
|15102.81
|594
|2007.06.28 03:50
|buy
|298
|0.20
|1.9983
|0.0000
|0.0000
|595
|2007.06.28 03:59
|close
|298
|0.20
|1.9992
|0.0000
|0.0000
|18.00
|15120.81
|596
|2007.06.28 05:10
|buy
|299
|0.20
|1.9977
|0.0000
|0.0000
|597
|2007.06.28 05:15
|close
|299
|0.20
|1.9989
|0.0000
|0.0000
|24.00
|15144.81
|598
|2007.06.28 08:05
|close
|295
|0.10
|2.0013
|0.0000
|0.0000
|13.00
|15157.81
|599
|2007.06.28 08:10
|buy
|300
|0.10
|2.0035
|0.0000
|0.0000
|600
|2007.06.28 08:15
|buy
|301
|0.20
|2.0004
|0.0000
|0.0000
|601
|2007.06.28 08:20
|close
|301
|0.20
|2.0042
|0.0000
|0.0000
|76.00
|15233.81
|602
|2007.06.28 09:05
|buy
|302
|0.20
|2.0011
|0.0000
|0.0000
|603
|2007.06.28 09:15
|close
|302
|0.20
|2.0016
|0.0000
|0.0000
|10.00
|15243.81
|604
|2007.06.28 09:29
|buy
|303
|0.20
|2.0014
|0.0000
|0.0000
|605
|2007.06.28 09:45
|close
|303
|0.20
|2.0027
|0.0000
|0.0000
|26.00
|15269.81
|606
|2007.06.28 10:00
|buy
|304
|0.20
|2.0019
|0.0000
|0.0000
|607
|2007.06.28 10:10
|close
|304
|0.20
|2.0025
|0.0000
|0.0000
|12.00
|15281.81
|608
|2007.06.28 10:45
|buy
|305
|0.20
|2.0008
|0.0000
|0.0000
|609
|2007.06.28 11:00
|close
|305
|0.20
|2.0013
|0.0000
|0.0000
|10.00
|15291.81
|610
|2007.06.28 11:05
|buy
|306
|0.20
|2.0018
|0.0000
|0.0000
|611
|2007.06.28 11:10
|buy
|307
|0.40
|2.0001
|0.0000
|0.0000
|612
|2007.06.28 11:15
|close
|307
|0.40
|2.0005
|0.0000
|0.0000
|16.00
|15307.81
|613
|2007.06.28 12:35
|close
|306
|0.20
|2.0026
|0.0000
|0.0000
|16.00
|15323.81
|614
|2007.06.28 12:40
|buy
|308
|0.20
|2.0011
|0.0000
|0.0000
|615
|2007.06.28 12:50
|close
|308
|0.20
|2.0020
|0.0000
|0.0000
|18.00
|15341.81
|616
|2007.06.28 13:05
|buy
|309
|0.20
|2.0016
|0.0000
|0.0000
|617
|2007.06.28 13:15
|close
|309
|0.20
|2.0025
|0.0000
|0.0000
|18.00
|15359.81
|618
|2007.06.28 16:45
|buy
|310
|0.20
|2.0020
|0.0000
|0.0000
|619
|2007.06.28 16:59
|close
|310
|0.20
|2.0025
|0.0000
|0.0000
|10.00
|15369.81
|620
|2007.06.28 17:15
|buy
|311
|0.20
|2.0016
|0.0000
|0.0000
|621
|2007.06.28 17:50
|close
|311
|0.20
|2.0023
|0.0000
|0.0000
|14.00
|15383.81
|622
|2007.06.28 18:05
|buy
|312
|0.20
|2.0019
|0.0000
|0.0000
|623
|2007.06.28 19:45
|close
|312
|0.20
|2.0024
|0.0000
|0.0000
|10.00
|15393.81
|624
|2007.06.28 19:50
|buy
|313
|0.20
|2.0016
|0.0000
|0.0000
|625
|2007.06.28 20:05
|close
|313
|0.20
|2.0022
|0.0000
|0.0000
|12.00
|15405.81
|626
|2007.06.28 20:20
|buy
|314
|0.20
|2.0010
|0.0000
|0.0000
|627
|2007.06.28 20:29
|close
|314
|0.20
|2.0016
|0.0000
|0.0000
|12.00
|15417.81
|628
|2007.06.28 20:30
|buy
|315
|0.20
|2.0018
|0.0000
|0.0000
|629
|2007.06.28 22:35
|close
|315
|0.20
|2.0028
|0.0000
|0.0000
|20.00
|15437.81
|630
|2007.06.29 01:20
|buy
|316
|0.20
|2.0020
|0.0000
|0.0000
|631
|2007.06.29 01:35
|close
|316
|0.20
|2.0026
|0.0000
|0.0000
|12.00
|15449.81
|632
|2007.06.29 01:50
|buy
|317
|0.20
|2.0019
|0.0000
|0.0000
|633
|2007.06.29 02:45
|close
|317
|0.20
|2.0028
|0.0000
|0.0000
|18.00
|15467.81
|634
|2007.06.29 03:45
|buy
|318
|0.20
|2.0019
|0.0000
|0.0000
|635
|2007.06.29 03:50
|close
|318
|0.20
|2.0025
|0.0000
|0.0000
|12.00
|15479.81
|636
|2007.06.29 04:00
|buy
|319
|0.20
|2.0020
|0.0000
|0.0000
|637
|2007.06.29 06:50
|close
|319
|0.20
|2.0025
|0.0000
|0.0000
|10.00
|15489.81
|638
|2007.06.29 09:05
|buy
|320
|0.20
|2.0014
|0.0000
|0.0000
|639
|2007.06.29 09:10
|close
|320
|0.20
|2.0027
|0.0000
|0.0000
|26.00
|15515.81
|640
|2007.06.29 09:15
|close
|300
|0.10
|2.0046
|0.0000
|0.0000
|10.74
|15526.55
|641
|2007.06.29 09:20
|buy
|321
|0.10
|2.0045
|0.0000
|0.0000
|642
|2007.06.29 09:29
|buy
|322
|0.20
|2.0028
|0.0000
|0.0000
|643
|2007.06.29 11:35
|close
|322
|0.20
|2.0041
|0.0000
|0.0000
|26.00
|15552.55
|644
|2007.06.29 11:40
|buy
|323
|0.20
|2.0024
|0.0000
|0.0000
|645
|2007.06.29 11:50
|close
|323
|0.20
|2.0036
|0.0000
|0.0000
|24.00
|15576.55
|646
|2007.06.29 12:50
|close
|321
|0.10
|2.0062
|0.0000
|0.0000
|17.00
|15593.55
|647
|2007.06.29 13:00
|buy
|324
|0.10
|2.0052
|0.0000
|0.0000
|648
|2007.06.29 15:05
|close
|324
|0.10
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|12.00
|15605.55
|649
|2007.06.29 15:15
|buy
|325
|0.10
|2.0056
|0.0000
|0.0000
|650
|2007.06.29 17:10
|close
|325
|0.10
|2.0067
|0.0000
|0.0000
|11.00
|15616.55
|651
|2007.06.29 17:15
|buy
|326
|0.10
|2.0058
|0.0000
|0.0000
|652
|2007.06.29 17:50
|close
|326
|0.10
|2.0069
|0.0000
|0.0000
|11.00
|15627.55
|653
|2007.06.29 17:59
|buy
|327
|0.10
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|654
|2007.06.29 18:15
|close
|327
|0.10
|2.0074
|0.0000
|0.0000
|10.00
|15637.55
|655
|2007.06.29 18:20
|buy
|328
|0.10
|2.0071
|0.0000
|0.0000
|656
|2007.06.29 21:05
|close
|328
|0.10
|2.0085
|0.0000
|0.0000
|14.00
|15651.55
|657
|2007.06.29 21:15
|buy
|329
|0.10
|2.0075
|0.0000
|0.0000
|658
|2007.07.01 23:10
|close
|329
|0.10
|2.0085
|0.0000
|0.0000
|10.00
|15661.55
|659
|2007.07.01 23:20
|buy
|330
|0.10
|2.0089
|0.0000
|0.0000
|660
|2007.07.02 04:45
|close
|330
|0.10
|2.0099
|0.0000
|0.0000
|9.74
|15671.29
|661
|2007.07.02 04:50
|buy
|331
|0.10
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|662
|2007.07.02 06:50
|buy
|332
|0.20
|2.0087
|0.0000
|0.0000
|663
|2007.07.02 07:05
|close
|332
|0.20
|2.0095
|0.0000
|0.0000
|16.00
|15687.29
|664
|2007.07.02 08:20
|close
|331
|0.10
|2.0114
|0.0000
|0.0000
|11.00
|15698.29
|665
|2007.07.02 08:29
|buy
|333
|0.10
|2.0096
|0.0000
|0.0000
|666
|2007.07.02 08:35
|buy
|334
|0.20
|2.0075
|0.0000
|0.0000
|667
|2007.07.02 08:45
|close
|334
|0.20
|2.0083
|0.0000
|0.0000
|16.00
|15714.29
|668
|2007.07.02 09:05
|buy
|335
|0.20
|2.0074
|0.0000
|0.0000
|669
|2007.07.02 09:10
|close
|335
|0.20
|2.0087
|0.0000
|0.0000
|26.00
|15740.29
|670
|2007.07.02 09:15
|close
|333
|0.10
|2.0113
|0.0000
|0.0000
|17.00
|15757.29
|671
|2007.07.02 09:35
|buy
|336
|0.10
|2.0121
|0.0000
|0.0000
|672
|2007.07.02 10:10
|buy
|337
|0.20
|2.0097
|0.0000
|0.0000
|673
|2007.07.02 10:15
|buy
|338
|0.40
|2.0082
|0.0000
|0.0000
|674
|2007.07.02 10:20
|close
|338
|0.40
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|132.00
|15889.29
|675
|2007.07.02 10:45
|close
|337
|0.20
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|24.00
|15913.29
|676
|2007.07.02 11:05
|buy
|339
|0.20
|2.0095
|0.0000
|0.0000
|677
|2007.07.02 11:10
|close
|339
|0.20
|2.0105
|0.0000
|0.0000
|20.00
|15933.29
|678
|2007.07.02 11:20
|buy
|340
|0.20
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|679
|2007.07.02 11:35
|close
|340
|0.20
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|24.00
|15957.29
|680
|2007.07.02 12:35
|buy
|341
|0.20
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|681
|2007.07.02 12:50
|close
|341
|0.20
|2.0117
|0.0000
|0.0000
|28.00
|15985.29
|682
|2007.07.02 13:10
|buy
|342
|0.20
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|683
|2007.07.02 13:20
|close
|342
|0.20
|2.0105
|0.0000
|0.0000
|24.00
|16009.29
|684
|2007.07.02 13:29
|buy
|343
|0.20
|2.0104
|0.0000
|0.0000
|685
|2007.07.02 13:45
|close
|343
|0.20
|2.0114
|0.0000
|0.0000
|20.00
|16029.29
|686
|2007.07.02 13:50
|buy
|344
|0.20
|2.0098
|0.0000
|0.0000
|687
|2007.07.02 13:59
|close
|344
|0.20
|2.0111
|0.0000
|0.0000
|26.00
|16055.29
|688
|2007.07.02 14:15
|buy
|345
|0.20
|2.0104
|0.0000
|0.0000
|689
|2007.07.02 14:29
|close
|345
|0.20
|2.0111
|0.0000
|0.0000
|14.00
|16069.29
|690
|2007.07.02 14:40
|buy
|346
|0.20
|2.0101
|0.0000
|0.0000
|691
|2007.07.02 14:50
|close
|346
|0.20
|2.0107
|0.0000
|0.0000
|12.00
|16081.29
|692
|2007.07.02 14:59
|buy
|347
|0.20
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|693
|2007.07.02 16:10
|close
|347
|0.20
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|42.00
|16123.29
|694
|2007.07.02 16:20
|buy
|348
|0.20
|2.0101
|0.0000
|0.0000
|695
|2007.07.02 16:29
|close
|348
|0.20
|2.0122
|0.0000
|0.0000
|42.00
|16165.29
|696
|2007.07.02 16:35
|close
|336
|0.10
|2.0143
|0.0000
|0.0000
|22.00
|16187.29
|697
|2007.07.02 17:45
|buy
|349
|0.10
|2.0168
|0.0000
|0.0000
|698
|2007.07.02 18:05
|buy
|350
|0.20
|2.0153
|0.0000
|0.0000
|699
|2007.07.02 18:10
|close
|350
|0.20
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|12.00
|16199.29
|700
|2007.07.02 22:20
|close
|349
|0.10
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|14.00
|16213.29
|701
|2007.07.02 22:29
|buy
|351
|0.10
|2.0177
|0.0000
|0.0000
|702
|2007.07.03 08:05
|close
|351
|0.10
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|12.74
|16226.03
|703
|2007.07.04 06:00
|buy
|352
|0.10
|2.0183
|0.0000
|0.0000
|704
|2007.07.04 07:40
|close
|352
|0.10
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|11.00
|16237.03
|705
|2007.07.04 07:45
|buy
|353
|0.10
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|706
|2007.07.04 08:05
|close
|353
|0.10
|2.0206
|0.0000
|0.0000
|18.00
|16255.03
|707
|2007.07.04 08:10
|buy
|354
|0.10
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|708
|2007.07.04 09:35
|buy
|355
|0.20
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|709
|2007.07.04 09:45
|close
|355
|0.20
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|12.00
|16267.03
|710
|2007.07.04 10:05
|buy
|356
|0.20
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|711
|2007.07.04 14:45
|buy
|357
|0.40
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|712
|2007.07.04 14:59
|close
|357
|0.40
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|24.00
|16291.03
|713
|2007.07.04 15:20
|buy
|358
|0.40
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|714
|2007.07.04 15:29
|close
|358
|0.40
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|16.00
|16307.03
|715
|2007.07.04 15:30
|buy
|359
|0.40
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|716
|2007.07.04 15:35
|close
|359
|0.40
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|40.00
|16347.03
|717
|2007.07.04 15:45
|buy
|360
|0.40
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|718
|2007.07.04 15:50
|close
|360
|0.40
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|32.00
|16379.03
|719
|2007.07.04 16:10
|buy
|361
|0.40
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|720
|2007.07.04 16:15
|close
|361
|0.40
|2.0163
|0.0000
|0.0000
|12.00
|16391.03
|721
|2007.07.04 16:20
|buy
|362
|0.40
|2.0156
|0.0000
|0.0000
|722
|2007.07.04 17:05
|close
|362
|0.40
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|20.00
|16411.03
|723
|2007.07.04 17:10
|buy
|363
|0.40
|2.0156
|0.0000
|0.0000
|724
|2007.07.04 17:40
|close
|363
|0.40
|2.0166
|0.0000
|0.0000
|40.00
|16451.03
|725
|2007.07.04 17:45
|buy
|364
|0.40
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|726
|2007.07.04 18:35
|close
|364
|0.40
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|12.00
|16463.03
|727
|2007.07.04 18:40
|buy
|365
|0.40
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|728
|2007.07.04 19:00
|close
|365
|0.40
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|16459.03
|729
|2007.07.04 19:05
|close
|356
|0.20
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|16407.03
|730
|2007.07.04 19:05
|buy
|366
|0.40
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|731
|2007.07.04 19:15
|close
|366
|0.40
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|8.00
|16415.03
|732
|2007.07.04 19:20
|close
|354
|0.10
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|16383.03
|733
|2007.07.04 19:20
|buy
|367
|0.20
|2.0168
|0.0000
|0.0000
|734
|2007.07.04 19:29
|close
|367
|0.20
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|16375.03
|735
|2007.07.04 19:40
|sell
|368
|0.10
|2.0163
|0.0000
|0.0000
|736
|2007.07.05 02:50
|close
|368
|0.10
|2.0153
|0.0000
|0.0000
|9.01
|16384.04
|737
|2007.07.05 02:59
|sell
|369
|0.10
|2.0156
|0.0000
|0.0000
|738
|2007.07.05 08:35
|close
|369
|0.10
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|14.00
|16398.04
|739
|2007.07.05 08:40
|sell
|370
|0.10
|2.0146
|0.0000
|0.0000
|740
|2007.07.05 09:35
|sell
|371
|0.20
|2.0168
|0.0000
|0.0000
|741
|2007.07.05 09:50
|close
|371
|0.20
|2.0149
|0.0000
|0.0000
|38.00
|16436.04
|742
|2007.07.05 09:59
|sell
|372
|0.20
|2.0166
|0.0000
|0.0000
|743
|2007.07.05 11:05
|close
|372
|0.20
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|14.00
|16450.04
|744
|2007.07.05 11:15
|sell
|373
|0.20
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|745
|2007.07.05 11:35
|close
|373
|0.20
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|12.00
|16462.04
|746
|2007.07.05 11:40
|sell
|374
|0.20
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|747
|2007.07.05 11:59
|close
|374
|0.20
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|10.00
|16472.04
|748
|2007.07.05 13:05
|sell
|375
|0.20
|2.0195
|0.0000
|0.0000
|749
|2007.07.05 13:15
|close
|375
|0.20
|2.0153
|0.0000
|0.0000
|84.00
|16556.04
|750
|2007.07.05 13:20
|close
|370
|0.10
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|19.00
|16575.04
|751
|2007.07.05 16:20
|sell
|376
|0.10
|2.0108
|0.0000
|0.0000
|752
|2007.07.05 16:45
|close
|376
|0.10
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|15.00
|16590.04
|753
|2007.07.05 16:50
|sell
|377
|0.10
|2.0089
|0.0000
|0.0000
|754
|2007.07.05 16:59
|sell
|378
|0.20
|2.0104
|0.0000
|0.0000
|755
|2007.07.05 18:05
|sell
|379
|0.40
|2.0120
|0.0000
|0.0000
|756
|2007.07.05 18:10
|close
|379
|0.40
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|16.00
|16606.04
|757
|2007.07.05 18:30
|sell
|380
|0.40
|2.0120
|0.0000
|0.0000
|758
|2007.07.05 22:50
|close
|380
|0.40
|2.0117
|0.0000
|0.0000
|12.00
|16618.04
|759
|2007.07.06 07:45
|close
|378
|0.20
|2.0097
|0.0000
|0.0000
|13.34
|16631.38
|760
|2007.07.06 09:05
|sell
|381
|0.20
|2.0111
|0.0000
|0.0000
|761
|2007.07.06 09:20
|close
|381
|0.20
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|36.00
|16667.38
|762
|2007.07.06 10:15
|sell
|382
|0.20
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|763
|2007.07.06 10:35
|close
|382
|0.20
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|18.00
|16685.38
|764
|2007.07.06 10:40
|sell
|383
|0.20
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|765
|2007.07.06 10:45
|close
|383
|0.20
|2.0122
|0.0000
|0.0000
|12.00
|16697.38
|766
|2007.07.06 12:35
|sell
|384
|0.20
|2.0105
|0.0000
|0.0000
|767
|2007.07.06 12:40
|close
|384
|0.20
|2.0099
|0.0000
|0.0000
|12.00
|16709.38
|768
|2007.07.06 13:00
|sell
|385
|0.20
|2.0104
|0.0000
|0.0000
|769
|2007.07.06 13:20
|close
|385
|0.20
|2.0094
|0.0000
|0.0000
|20.00
|16729.38
|770
|2007.07.06 14:15
|sell
|386
|0.20
|2.0108
|0.0000
|0.0000
|771
|2007.07.06 14:20
|close
|386
|0.20
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|30.00
|16759.38
|772
|2007.07.06 14:29
|sell
|387
|0.20
|2.0106
|0.0000
|0.0000
|773
|2007.07.06 14:35
|close
|387
|0.20
|2.0069
|0.0000
|0.0000
|74.00
|16833.38
|774
|2007.07.06 14:50
|close
|377
|0.10
|2.0060
|0.0000
|0.0000
|28.67
|16862.05
|775
|2007.07.06 14:59
|sell
|388
|0.10
|2.0083
|0.0000
|0.0000
|776
|2007.07.06 15:20
|sell
|389
|0.20
|2.0105
|0.0000
|0.0000
|777
|2007.07.06 15:29
|close
|389
|0.20
|2.0087
|0.0000
|0.0000
|36.00
|16898.05
|778
|2007.07.06 16:05
|sell
|390
|0.20
|2.0112
|0.0000
|0.0000
|779
|2007.07.06 16:10
|sell
|391
|0.40
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|780
|2007.07.06 16:15
|close
|391
|0.40
|2.0094
|0.0000
|0.0000
|180.00
|17078.05
|781
|2007.07.06 16:20
|close
|390
|0.20
|2.0096
|0.0000
|0.0000
|32.00
|17110.05
|782
|2007.07.06 16:29
|sell
|392
|0.20
|2.0133
|0.0000
|0.0000
|783
|2007.07.06 16:40
|close
|392
|0.20
|2.0125
|0.0000
|0.0000
|16.00
|17126.05
|784
|2007.07.06 16:45
|sell
|393
|0.20
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|785
|2007.07.06 17:35
|close
|393
|0.20
|2.0114
|0.0000
|0.0000
|18.00
|17144.05
|786
|2007.07.06 17:40
|sell
|394
|0.20
|2.0114
|0.0000
|0.0000
|787
|2007.07.06 17:45
|sell
|395
|0.40
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|788
|2007.07.06 17:59
|close
|395
|0.40
|2.0119
|0.0000
|0.0000
|52.00
|17196.05
|789
|2007.07.06 20:10
|close
|394
|0.20
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|10.00
|17206.05
|790
|2007.07.06 20:15
|sell
|396
|0.20
|2.0105
|0.0000
|0.0000
|791
|2007.07.08 23:20
|sell
|397
|0.40
|2.0121
|0.0000
|0.0000
|792
|2007.07.08 23:30
|close
|397
|0.40
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|12.00
|17218.05
|793
|2007.07.09 08:10
|close
|396
|0.20
|2.0099
|0.0000
|0.0000
|11.34
|17229.39
|794
|2007.07.09 08:15
|sell
|398
|0.20
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|795
|2007.07.09 08:20
|close
|398
|0.20
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|26.00
|17255.39
|796
|2007.07.09 08:29
|sell
|399
|0.20
|2.0101
|0.0000
|0.0000
|797
|2007.07.09 09:00
|close
|399
|0.20
|2.0117
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|17223.39
|798
|2007.07.09 09:05
|close
|388
|0.10
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|-44.33
|17179.06
|799
|2007.07.09 09:05
|sell
|400
|0.20
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|800
|2007.07.09 09:10
|close
|400
|0.20
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|0.00
|17179.06
|801
|2007.07.09 09:15
|buy
|401
|0.10
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|802
|2007.07.09 10:20
|close
|401
|0.10
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|11.00
|17190.06
|803
|2007.07.09 10:29
|buy
|402
|0.10
|2.0140
|0.0000
|0.0000
|804
|2007.07.09 10:35
|buy
|403
|0.20
|2.0121
|0.0000
|0.0000
|805
|2007.07.09 10:40
|close
|403
|0.20
|2.0136
|0.0000
|0.0000
|30.00
|17220.06
|806
|2007.07.09 10:50
|close
|402
|0.10
|2.0156
|0.0000
|0.0000
|16.00
|17236.06
|807
|2007.07.09 10:59
|buy
|404
|0.10
|2.0157
|0.0000
|0.0000
|808
|2007.07.09 11:35
|buy
|405
|0.20
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|809
|2007.07.09 11:45
|close
|405
|0.20
|2.0147
|0.0000
|0.0000
|10.00
|17246.06
|810
|2007.07.09 14:10
|buy
|406
|0.20
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|811
|2007.07.09 14:20
|close
|406
|0.20
|2.0148
|0.0000
|0.0000
|14.00
|17260.06
|812
|2007.07.09 15:05
|buy
|407
|0.20
|2.0140
|0.0000
|0.0000
|813
|2007.07.09 15:15
|close
|407
|0.20
|2.0147
|0.0000
|0.0000
|14.00
|17274.06
|814
|2007.07.09 15:35
|buy
|408
|0.20
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|815
|2007.07.09 15:45
|close
|408
|0.20
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|40.00
|17314.06
|816
|2007.07.09 15:50
|buy
|409
|0.20
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|817
|2007.07.09 15:59
|close
|409
|0.20
|2.0156
|0.0000
|0.0000
|28.00
|17342.06
|818
|2007.07.09 17:40
|close
|404
|0.10
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|13.00
|17355.06
|819
|2007.07.09 17:45
|buy
|410
|0.10
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|820
|2007.07.09 19:35
|buy
|411
|0.20
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|821
|2007.07.09 20:35
|close
|411
|0.20
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|10.00
|17365.06
|822
|2007.07.09 20:45
|buy
|412
|0.20
|2.0152
|0.0000
|0.0000
|823
|2007.07.09 23:05
|close
|412
|0.20
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|12.00
|17377.06
|824
|2007.07.09 23:20
|buy
|413
|0.20
|2.0149
|0.0000
|0.0000
|825
|2007.07.09 23:29
|close
|413
|0.20
|2.0157
|0.0000
|0.0000
|16.00
|17393.06
|826
|2007.07.10 00:05
|buy
|414
|0.20
|2.0151
|0.0000
|0.0000
|827
|2007.07.10 01:40
|close
|414
|0.20
|2.0156
|0.0000
|0.0000
|10.00
|17403.06
|828
|2007.07.10 06:35
|buy
|415
|0.20
|2.0153
|0.0000
|0.0000
|829
|2007.07.10 07:20
|buy
|416
|0.40
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|830
|2007.07.10 07:29
|close
|416
|0.40
|2.0133
|0.0000
|0.0000
|36.00
|17439.06
|831
|2007.07.10 07:50
|buy
|417
|0.40
|2.0133
|0.0000
|0.0000
|832
|2007.07.10 08:05
|close
|417
|0.40
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|44.00
|17483.06
|833
|2007.07.10 08:20
|buy
|418
|0.40
|2.0133
|0.0000
|0.0000
|834
|2007.07.10 08:29
|close
|418
|0.40
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|16.00
|17499.06
|835
|2007.07.10 08:45
|buy
|419
|0.40
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|836
|2007.07.10 08:59
|close
|419
|0.40
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|12.00
|17511.06
|837
|2007.07.10 09:10
|buy
|420
|0.40
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|838
|2007.07.10 09:29
|close
|420
|0.40
|2.0147
|0.0000
|0.0000
|36.00
|17547.06
|839
|2007.07.10 10:20
|close
|415
|0.20
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|18.00
|17565.06
|840
|2007.07.10 10:50
|close
|410
|0.10
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|10.74
|17575.80
|841
|2007.07.10 15:15
|buy
|421
|0.10
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|842
|2007.07.10 15:40
|close
|421
|0.10
|2.0219
|0.0000
|0.0000
|22.00
|17597.80
|843
|2007.07.10 15:45
|buy
|422
|0.10
|2.0233
|0.0000
|0.0000
|844
|2007.07.10 15:50
|buy
|423
|0.20
|2.0216
|0.0000
|0.0000
|845
|2007.07.10 16:20
|close
|423
|0.20
|2.0228
|0.0000
|0.0000
|24.00
|17621.80
|846
|2007.07.10 16:45
|close
|422
|0.10
|2.0247
|0.0000
|0.0000
|14.00
|17635.80
|847
|2007.07.10 16:50
|buy
|424
|0.10
|2.0277
|0.0000
|0.0000
|848
|2007.07.10 16:59
|buy
|425
|0.20
|2.0241
|0.0000
|0.0000
|849
|2007.07.10 17:40
|close
|425
|0.20
|2.0253
|0.0000
|0.0000
|24.00
|17659.80
|850
|2007.07.10 17:45
|buy
|426
|0.20
|2.0259
|0.0000
|0.0000
|851
|2007.07.10 18:35
|buy
|427
|0.40
|2.0232
|0.0000
|0.0000
|852
|2007.07.10 18:40
|close
|427
|0.40
|2.0240
|0.0000
|0.0000
|32.00
|17691.80
|853
|2007.07.10 18:59
|buy
|428
|0.40
|2.0234
|0.0000
|0.0000
|854
|2007.07.10 19:15
|close
|428
|0.40
|2.0244
|0.0000
|0.0000
|40.00
|17731.80
|855
|2007.07.10 19:20
|buy
|429
|0.40
|2.0244
|0.0000
|0.0000
|856
|2007.07.10 19:35
|close
|429
|0.40
|2.0249
|0.0000
|0.0000
|20.00
|17751.80
|857
|2007.07.10 19:50
|buy
|430
|0.40
|2.0240
|0.0000
|0.0000
|858
|2007.07.10 19:59
|close
|430
|0.40
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|56.00
|17807.80
|859
|2007.07.10 20:50
|close
|426
|0.20
|2.0268
|0.0000
|0.0000
|18.00
|17825.80
|860
|2007.07.11 00:10
|buy
|431
|0.20
|2.0256
|0.0000
|0.0000
|861
|2007.07.11 00:15
|close
|431
|0.20
|2.0277
|0.0000
|0.0000
|42.00
|17867.80
|862
|2007.07.11 00:20
|buy
|432
|0.20
|2.0247
|0.0000
|0.0000
|863
|2007.07.11 00:29
|close
|432
|0.20
|2.0257
|0.0000
|0.0000
|20.00
|17887.80
|864
|2007.07.11 00:30
|buy
|433
|0.20
|2.0262
|0.0000
|0.0000
|865
|2007.07.11 00:40
|close
|433
|0.20
|2.0276
|0.0000
|0.0000
|28.00
|17915.80
|866
|2007.07.11 00:45
|buy
|434
|0.20
|2.0260
|0.0000
|0.0000
|867
|2007.07.11 00:50
|close
|434
|0.20
|2.0268
|0.0000
|0.0000
|16.00
|17931.80
|868
|2007.07.11 01:20
|buy
|435
|0.20
|2.0262
|0.0000
|0.0000
|869
|2007.07.11 01:29
|close
|435
|0.20
|2.0268
|0.0000
|0.0000
|12.00
|17943.80
|870
|2007.07.11 02:10
|buy
|436
|0.20
|2.0258
|0.0000
|0.0000
|871
|2007.07.11 02:15
|close
|436
|0.20
|2.0268
|0.0000
|0.0000
|20.00
|17963.80
|872
|2007.07.11 02:29
|buy
|437
|0.20
|2.0258
|0.0000
|0.0000
|873
|2007.07.11 02:40
|close
|437
|0.20
|2.0270
|0.0000
|0.0000
|24.00
|17987.80
|874
|2007.07.11 03:45
|buy
|438
|0.20
|2.0257
|0.0000
|0.0000
|875
|2007.07.11 03:50
|close
|438
|0.20
|2.0267
|0.0000
|0.0000
|20.00
|18007.80
|876
|2007.07.11 03:59
|buy
|439
|0.20
|2.0257
|0.0000
|0.0000
|877
|2007.07.11 05:05
|close
|439
|0.20
|2.0262
|0.0000
|0.0000
|10.00
|18017.80
|878
|2007.07.11 05:10
|buy
|440
|0.20
|2.0262
|0.0000
|0.0000
|879
|2007.07.11 07:35
|close
|440
|0.20
|2.0277
|0.0000
|0.0000
|30.00
|18047.80
|880
|2007.07.11 07:40
|buy
|441
|0.20
|2.0257
|0.0000
|0.0000
|881
|2007.07.11 07:45
|close
|441
|0.20
|2.0271
|0.0000
|0.0000
|28.00
|18075.80
|882
|2007.07.11 09:20
|close
|424
|0.10
|2.0290
|0.0000
|0.0000
|12.74
|18088.54
|883
|2007.07.11 11:45
|buy
|442
|0.10
|2.0319
|0.0000
|0.0000
|884
|2007.07.11 11:50
|buy
|443
|0.20
|2.0285
|0.0000
|0.0000
|885
|2007.07.11 11:59
|close
|443
|0.20
|2.0312
|0.0000
|0.0000
|54.00
|18142.54
|886
|2007.07.11 12:15
|buy
|444
|0.20
|2.0294
|0.0000
|0.0000
|887
|2007.07.11 12:29
|close
|444
|0.20
|2.0301
|0.0000
|0.0000
|14.00
|18156.54
|888
|2007.07.11 12:30
|buy
|445
|0.20
|2.0303
|0.0000
|0.0000
|889
|2007.07.11 12:50
|close
|445
|0.20
|2.0311
|0.0000
|0.0000
|16.00
|18172.54
|890
|2007.07.11 13:40
|close
|442
|0.10
|2.0352
|0.0000
|0.0000
|33.00
|18205.54
|891
|2007.07.11 13:45
|buy
|446
|0.10
|2.0342
|0.0000
|0.0000
|892
|2007.07.11 13:59
|buy
|447
|0.20
|2.0327
|0.0000
|0.0000
|893
|2007.07.11 14:20
|close
|447
|0.20
|2.0334
|0.0000
|0.0000
|14.00
|18219.54
|894
|2007.07.11 14:35
|buy
|448
|0.20
|2.0310
|0.0000
|0.0000
|895
|2007.07.11 14:40
|close
|448
|0.20
|2.0317
|0.0000
|0.0000
|14.00
|18233.54
|896
|2007.07.11 15:05
|buy
|449
|0.20
|2.0327
|0.0000
|0.0000
|897
|2007.07.11 15:10
|close
|449
|0.20
|2.0340
|0.0000
|0.0000
|26.00
|18259.54
|898
|2007.07.11 16:40
|close
|446
|0.10
|2.0356
|0.0000
|0.0000
|14.00
|18273.54
|899
|2007.07.11 16:45
|buy
|450
|0.10
|2.0358
|0.0000
|0.0000
|900
|2007.07.11 17:05
|buy
|451
|0.20
|2.0324
|0.0000
|0.0000
|901
|2007.07.11 17:15
|close
|451
|0.20
|2.0336
|0.0000
|0.0000
|24.00
|18297.54
|902
|2007.07.11 17:29
|buy
|452
|0.20
|2.0329
|0.0000
|0.0000
|903
|2007.07.11 17:35
|buy
|453
|0.40
|2.0314
|0.0000
|0.0000
|904
|2007.07.11 17:40
|close
|453
|0.40
|2.0325
|0.0000
|0.0000
|44.00
|18341.54
|905
|2007.07.11 18:35
|close
|452
|0.20
|2.0335
|0.0000
|0.0000
|12.00
|18353.54
|906
|2007.07.11 18:40
|buy
|454
|0.20
|2.0337
|0.0000
|0.0000
|907
|2007.07.11 21:20
|close
|454
|0.20
|2.0344
|0.0000
|0.0000
|14.00
|18367.54
|908
|2007.07.11 21:29
|buy
|455
|0.20
|2.0343
|0.0000
|0.0000
|909
|2007.07.11 22:05
|buy
|456
|0.40
|2.0318
|0.0000
|0.0000
|910
|2007.07.11 22:15
|close
|456
|0.40
|2.0325
|0.0000
|0.0000
|28.00
|18395.54
|911
|2007.07.11 22:29
|buy
|457
|0.40
|2.0321
|0.0000
|0.0000
|912
|2007.07.11 22:45
|close
|457
|0.40
|2.0324
|0.0000
|0.0000
|12.00
|18407.54
|913
|2007.07.11 22:50
|buy
|458
|0.40
|2.0320
|0.0000
|0.0000
|914
|2007.07.11 22:59
|close
|458
|0.40
|2.0323
|0.0000
|0.0000
|12.00
|18419.54
|915
|2007.07.11 23:05
|buy
|459
|0.40
|2.0326
|0.0000
|0.0000
|916
|2007.07.12 05:05
|close
|459
|0.40
|2.0339
|0.0000
|0.0000
|48.88
|18468.42
|917
|2007.07.12 05:20
|buy
|460
|0.40
|2.0327
|0.0000
|0.0000
|918
|2007.07.12 05:29
|close
|460
|0.40
|2.0334
|0.0000
|0.0000
|28.00
|18496.42
|919
|2007.07.12 05:45
|buy
|461
|0.40
|2.0327
|0.0000
|0.0000
|920
|2007.07.12 05:50
|close
|461
|0.40
|2.0337
|0.0000
|0.0000
|40.00
|18536.42
|921
|2007.07.12 05:59
|buy
|462
|0.40
|2.0327
|0.0000
|0.0000
|922
|2007.07.12 08:50
|close
|462
|0.40
|2.0330
|0.0000
|0.0000
|12.00
|18548.42
|923
|2007.07.12 09:05
|buy
|463
|0.40
|2.0318
|0.0000
|0.0000
|924
|2007.07.12 09:10
|close
|463
|0.40
|2.0330
|0.0000
|0.0000
|48.00
|18596.42
|925
|2007.07.12 09:50
|close
|455
|0.20
|2.0364
|0.0000
|0.0000
|40.44
|18636.86
|926
|2007.07.12 10:05
|buy
|464
|0.20
|2.0342
|0.0000
|0.0000
|927
|2007.07.12 10:15
|close
|464
|0.20
|2.0353
|0.0000
|0.0000
|22.00
|18658.86
|928
|2007.07.12 10:29
|buy
|465
|0.20
|2.0340
|0.0000
|0.0000
|929
|2007.07.12 10:50
|close
|465
|0.20
|2.0350
|0.0000
|0.0000
|20.00
|18678.86
|930
|2007.07.12 11:05
|buy
|466
|0.20
|2.0333
|0.0000
|0.0000
|931
|2007.07.12 11:15
|close
|466
|0.20
|2.0345
|0.0000
|0.0000
|24.00
|18702.86
|932
|2007.07.12 11:20
|buy
|467
|0.20
|2.0338
|0.0000
|0.0000
|933
|2007.07.12 12:10
|buy
|468
|0.40
|2.0315
|0.0000
|0.0000
|934
|2007.07.12 12:29
|close
|468
|0.40
|2.0328
|0.0000
|0.0000
|52.00
|18754.86
|935
|2007.07.12 12:50
|buy
|469
|0.40
|2.0323
|0.0000
|0.0000
|936
|2007.07.12 12:59
|close
|469
|0.40
|2.0334
|0.0000
|0.0000
|44.00
|18798.86
|937
|2007.07.12 13:05
|close
|467
|0.20
|2.0345
|0.0000
|0.0000
|14.00
|18812.86
|938
|2007.07.12 13:29
|buy
|470
|0.20
|2.0322
|0.0000
|0.0000
|939
|2007.07.12 13:35
|close
|470
|0.20
|2.0329
|0.0000
|0.0000
|14.00
|18826.86
|940
|2007.07.12 13:45
|buy
|471
|0.20
|2.0322
|0.0000
|0.0000
|941
|2007.07.12 13:59
|close
|471
|0.20
|2.0328
|0.0000
|0.0000
|12.00
|18838.86
|942
|2007.07.12 14:00
|buy
|472
|0.20
|2.0330
|0.0000
|0.0000
|943
|2007.07.12 14:40
|close
|472
|0.20
|2.0338
|0.0000
|0.0000
|16.00
|18854.86
|944
|2007.07.12 14:45
|buy
|473
|0.20
|2.0296
|0.0000
|0.0000
|945
|2007.07.12 14:50
|close
|473
|0.20
|2.0321
|0.0000
|0.0000
|50.00
|18904.86
|946
|2007.07.12 14:59
|buy
|474
|0.20
|2.0308
|0.0000
|0.0000
|947
|2007.07.12 15:10
|buy
|475
|0.40
|2.0286
|0.0000
|0.0000
|948
|2007.07.12 15:15
|close
|475
|0.40
|2.0297
|0.0000
|0.0000
|44.00
|18948.86
|949
|2007.07.12 15:50
|buy
|476
|0.40
|2.0279
|0.0000
|0.0000
|950
|2007.07.12 15:59
|close
|476
|0.40
|2.0282
|0.0000
|0.0000
|12.00
|18960.86
|951
|2007.07.12 16:00
|buy
|477
|0.40
|2.0286
|0.0000
|0.0000
|952
|2007.07.12 16:05
|close
|477
|0.40
|2.0292
|0.0000
|0.0000
|24.00
|18984.86
|953
|2007.07.12 16:10
|buy
|478
|0.40
|2.0293
|0.0000
|0.0000
|954
|2007.07.12 18:15
|close
|478
|0.40
|2.0297
|0.0000
|0.0000
|16.00
|19000.86
|955
|2007.07.12 18:20
|close
|474
|0.20
|2.0314
|0.0000
|0.0000
|12.00
|19012.86
|956
|2007.07.12 18:29
|buy
|479
|0.20
|2.0313
|0.0000
|0.0000
|957
|2007.07.12 18:45
|close
|479
|0.20
|2.0318
|0.0000
|0.0000
|10.00
|19022.86
|958
|2007.07.12 18:50
|buy
|480
|0.20
|2.0311
|0.0000
|0.0000
|959
|2007.07.12 19:00
|close
|480
|0.20
|2.0306
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|19012.86
|960
|2007.07.12 19:05
|close
|450
|0.10
|2.0305
|0.0000
|0.0000
|-53.78
|18959.08
|961
|2007.07.12 19:05
|buy
|481
|0.20
|2.0308
|0.0000
|0.0000
|962
|2007.07.12 19:10
|close
|481
|0.20
|2.0308
|0.0000
|0.0000
|0.00
|18959.08
|963
|2007.07.12 19:15
|sell
|482
|0.10
|2.0305
|0.0000
|0.0000
|964
|2007.07.12 21:05
|close
|482
|0.10
|2.0289
|0.0000
|0.0000
|16.00
|18975.08
|965
|2007.07.12 21:10
|sell
|483
|0.10
|2.0302
|0.0000
|0.0000
|966
|2007.07.12 21:29
|close
|483
|0.10
|2.0290
|0.0000
|0.0000
|12.00
|18987.08
|967
|2007.07.12 21:30
|sell
|484
|0.10
|2.0288
|0.0000
|0.0000
|968
|2007.07.12 22:35
|sell
|485
|0.20
|2.0304
|0.0000
|0.0000
|969
|2007.07.12 22:45
|close
|485
|0.20
|2.0296
|0.0000
|0.0000
|16.00
|19003.08
|970
|2007.07.12 23:05
|sell
|486
|0.20
|2.0303
|0.0000
|0.0000
|971
|2007.07.12 23:35
|close
|486
|0.20
|2.0297
|0.0000
|0.0000
|12.00
|19015.08
|972
|2007.07.13 08:40
|close
|484
|0.10
|2.0264
|0.0000
|0.0000
|23.67
|19038.75
|973
|2007.07.13 08:50
|sell
|487
|0.10
|2.0288
|0.0000
|0.0000
|974
|2007.07.13 08:59
|close
|487
|0.10
|2.0269
|0.0000
|0.0000
|19.00
|19057.75
|975
|2007.07.13 09:00
|sell
|488
|0.10
|2.0267
|0.0000
|0.0000
|976
|2007.07.13 09:15
|sell
|489
|0.20
|2.0282
|0.0000
|0.0000
|977
|2007.07.13 09:20
|close
|489
|0.20
|2.0265
|0.0000
|0.0000
|34.00
|19091.75
|978
|2007.07.13 09:30
|sell
|490
|0.20
|2.0282
|0.0000
|0.0000
|979
|2007.07.13 09:40
|sell
|491
|0.40
|2.0308
|0.0000
|0.0000
|980
|2007.07.13 09:45
|close
|491
|0.40
|2.0300
|0.0000
|0.0000
|32.00
|19123.75
|981
|2007.07.13 09:59
|sell
|492
|0.40
|2.0300
|0.0000
|0.0000
|982
|2007.07.13 17:00
|close
|492
|0.40
|2.0329
|0.0000
|0.0000
|-116.00
|19007.75
|983
|2007.07.13 17:05
|close
|490
|0.20
|2.0337
|0.0000
|0.0000
|-110.00
|18897.75
|984
|2007.07.13 17:05
|sell
|493
|0.40
|2.0334
|0.0000
|0.0000
|985
|2007.07.13 17:10
|close
|493
|0.40
|2.0346
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|18849.75
|986
|2007.07.13 17:15
|close
|488
|0.10
|2.0338
|0.0000
|0.0000
|-71.00
|18778.75
|987
|2007.07.13 17:15
|sell
|494
|0.20
|2.0335
|0.0000
|0.0000
|988
|2007.07.13 17:20
|close
|494
|0.20
|2.0327
|0.0000
|0.0000
|16.00
|18794.75
|989
|2007.07.13 17:29
|buy
|495
|0.10
|2.0343
|0.0000
|0.0000
|990
|2007.07.13 17:35
|close
|495
|0.10
|2.0358
|0.0000
|0.0000
|15.00
|18809.75
|991
|2007.07.13 17:40
|buy
|496
|0.10
|2.0358
|0.0000
|0.0000
|992
|2007.07.13 17:50
|buy
|497
|0.20
|2.0341
|0.0000
|0.0000
|993
|2007.07.13 18:05
|close
|497
|0.20
|2.0355
|0.0000
|0.0000
|28.00
|18837.75
|994
|2007.07.13 19:05
|buy
|498
|0.20
|2.0340
|0.0000
|0.0000
|995
|2007.07.13 19:10
|close
|498
|0.20
|2.0349
|0.0000
|0.0000
|18.00
|18855.75
|996
|2007.07.13 19:30
|buy
|499
|0.20
|2.0343
|0.0000
|0.0000
|997
|2007.07.16 05:10
|close
|499
|0.20
|2.0354
|0.0000
|0.0000
|21.48
|18877.23
|998
|2007.07.16 09:20
|buy
|500
|0.20
|2.0343
|0.0000
|0.0000
|999
|2007.07.16 09:29
|close
|500
|0.20
|2.0350
|0.0000
|0.0000
|14.00
|18891.23
|1000
|2007.07.16 09:40
|close
|496
|0.10
|2.0368
|0.0000
|0.0000
|9.74
|18900.97
|1001
|2007.07.16 09:45
|buy
|501
|0.10
|2.0365
|0.0000
|0.0000
|1002
|2007.07.16 09:50
|buy
|502
|0.20
|2.0344
|0.0000
|0.0000
|1003
|2007.07.16 09:59
|close
|502
|0.20
|2.0363
|0.0000
|0.0000
|38.00
|18938.97
|1004
|2007.07.16 10:59
|close
|501
|0.10
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|15.00
|18953.97
|1005
|2007.07.16 11:00
|buy
|503
|0.10
|2.0386
|0.0000
|0.0000
|1006
|2007.07.16 11:50
|close
|503
|0.10
|2.0398
|0.0000
|0.0000
|12.00
|18965.97
|1007
|2007.07.16 11:59
|buy
|504
|0.10
|2.0399
|0.0000
|0.0000
|1008
|2007.07.16 13:05
|buy
|505
|0.20
|2.0384
|0.0000
|0.0000
|1009
|2007.07.16 13:10
|close
|505
|0.20
|2.0392
|0.0000
|0.0000
|16.00
|18981.97
|1010
|2007.07.16 13:35
|buy
|506
|0.20
|2.0371
|0.0000
|0.0000
|1011
|2007.07.16 13:40
|close
|506
|0.20
|2.0389
|0.0000
|0.0000
|36.00
|19017.97
|1012
|2007.07.16 13:45
|buy
|507
|0.20
|2.0371
|0.0000
|0.0000
|1013
|2007.07.16 13:50
|close
|507
|0.20
|2.0389
|0.0000
|0.0000
|36.00
|19053.97
|1014
|2007.07.16 13:59
|buy
|508
|0.20
|2.0375
|0.0000
|0.0000
|1015
|2007.07.16 15:35
|close
|508
|0.20
|2.0393
|0.0000
|0.0000
|36.00
|19089.97
|1016
|2007.07.16 15:40
|buy
|509
|0.20
|2.0375
|0.0000
|0.0000
|1017
|2007.07.16 15:45
|close
|509
|0.20
|2.0381
|0.0000
|0.0000
|12.00
|19101.97
|1018
|2007.07.16 15:50
|buy
|510
|0.20
|2.0382
|0.0000
|0.0000
|1019
|2007.07.16 15:59
|close
|510
|0.20
|2.0387
|0.0000
|0.0000
|10.00
|19111.97
|1020
|2007.07.16 16:05
|buy
|511
|0.20
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|1021
|2007.07.16 16:10
|close
|511
|0.20
|2.0392
|0.0000
|0.0000
|30.00
|19141.97
|1022
|2007.07.16 16:29
|buy
|512
|0.20
|2.0378
|0.0000
|0.0000
|1023
|2007.07.16 16:45
|buy
|513
|0.40
|2.0363
|0.0000
|0.0000
|1024
|2007.07.16 16:50
|close
|513
|0.40
|2.0378
|0.0000
|0.0000
|60.00
|19201.97
|1025
|2007.07.16 17:00
|buy
|514
|0.40
|2.0363
|0.0000
|0.0000
|1026
|2007.07.16 17:15
|close
|514
|0.40
|2.0373
|0.0000
|0.0000
|40.00
|19241.97
|1027
|2007.07.16 23:20
|buy
|515
|0.40
|2.0360
|0.0000
|0.0000
|1028
|2007.07.16 23:35
|close
|515
|0.40
|2.0365
|0.0000
|0.0000
|20.00
|19261.97
|1029
|2007.07.16 23:50
|buy
|516
|0.40
|2.0362
|0.0000
|0.0000
|1030
|2007.07.17 00:35
|close
|516
|0.40
|2.0366
|0.0000
|0.0000
|14.96
|19276.93
|1031
|2007.07.17 00:40
|buy
|517
|0.40
|2.0361
|0.0000
|0.0000
|1032
|2007.07.17 01:00
|close
|517
|0.40
|2.0364
|0.0000
|0.0000
|12.00
|19288.93
|1033
|2007.07.17 01:45
|buy
|518
|0.40
|2.0362
|0.0000
|0.0000
|1034
|2007.07.17 01:50
|close
|518
|0.40
|2.0366
|0.0000
|0.0000
|16.00
|19304.93
|1035
|2007.07.17 02:10
|buy
|519
|0.40
|2.0362
|0.0000
|0.0000
|1036
|2007.07.17 04:35
|close
|519
|0.40
|2.0368
|0.0000
|0.0000
|24.00
|19328.93
|1037
|2007.07.17 08:35
|close
|512
|0.20
|2.0386
|0.0000
|0.0000
|15.48
|19344.41
|1038
|2007.07.17 08:40
|buy
|520
|0.20
|2.0376
|0.0000
|0.0000
|1039
|2007.07.17 08:45
|close
|520
|0.20
|2.0382
|0.0000
|0.0000
|12.00
|19356.41
|1040
|2007.07.17 08:50
|buy
|521
|0.20
|2.0378
|0.0000
|0.0000
|1041
|2007.07.17 09:20
|close
|521
|0.20
|2.0386
|0.0000
|0.0000
|16.00
|19372.41
|1042
|2007.07.17 09:29
|buy
|522
|0.20
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|1043
|2007.07.17 10:40
|close
|522
|0.20
|2.0438
|0.0000
|0.0000
|116.00
|19488.41
|1044
|2007.07.17 10:59
|close
|504
|0.10
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|29.74
|19518.15
|1045
|2007.07.17 11:00
|buy
|523
|0.10
|2.0431
|0.0000
|0.0000
|1046
|2007.07.17 11:05
|close
|523
|0.10
|2.0443
|0.0000
|0.0000
|12.00
|19530.15
|1047
|2007.07.17 11:10
|buy
|524
|0.10
|2.0440
|0.0000
|0.0000
|1048
|2007.07.17 12:20
|close
|524
|0.10
|2.0458
|0.0000
|0.0000
|18.00
|19548.15
|1049
|2007.07.17 12:29
|buy
|525
|0.10
|2.0458
|0.0000
|0.0000
|1050
|2007.07.17 14:10
|close
|525
|0.10
|2.0472
|0.0000
|0.0000
|14.00
|19562.15
|1051
|2007.07.17 14:15
|buy
|526
|0.10
|2.0463
|0.0000
|0.0000
|1052
|2007.07.17 14:35
|close
|526
|0.10
|2.0475
|0.0000
|0.0000
|12.00
|19574.15
|1053
|2007.07.17 14:40
|buy
|527
|0.10
|2.0463
|0.0000
|0.0000
|1054
|2007.07.17 15:40
|buy
|528
|0.20
|2.0447
|0.0000
|0.0000
|1055
|2007.07.17 15:50
|close
|528
|0.20
|2.0454
|0.0000
|0.0000
|14.00
|19588.15
|1056
|2007.07.17 16:05
|buy
|529
|0.20
|2.0446
|0.0000
|0.0000
|1057
|2007.07.17 16:10
|close
|529
|0.20
|2.0453
|0.0000
|0.0000
|14.00
|19602.15
|1058
|2007.07.17 17:15
|buy
|530
|0.20
|2.0446
|0.0000
|0.0000
|1059
|2007.07.17 17:20
|close
|530
|0.20
|2.0451
|0.0000
|0.0000
|10.00
|19612.15
|1060
|2007.07.17 23:59
|close at stop
|527
|0.10
|2.0469
|0.0000
|0.0000
|6.00
|19618.15