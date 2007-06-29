North Finance Company Ltd
A/C No: 177096Name: 333-333-333-333nf2007.07.06 02:29 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
110747985123452007.06.29 22:14buy0.10usdjpy123.01123.06124.212007.07.02 00:17123.060.000.005.00
210760213123452007.07.02 09:52buy0.10usdjpy122.74122.81123.622007.07.05 17:59122.810.000.007.00
310779237123452007.07.02 19:41buy0.10usdjpy122.14122.28123.642007.07.03 02:00122.280.000.0014.00
410842307123452007.07.05 12:51buy0.10usdjpy122.36122.81123.622007.07.05 17:59122.810.000.0045.00
510842319123452007.07.05 12:51buy0.10usdjpy122.36122.81123.622007.07.05 17:59122.810.000.0045.00
610842328123452007.07.05 12:51buy0.10usdjpy122.36122.81123.622007.07.05 17:59122.810.000.0045.00
710842394123452007.07.05 12:52buy0.10usdjpy122.36122.81123.622007.07.05 17:59122.810.000.0045.00
810842430123452007.07.05 12:52buy0.10usdjpy122.36122.81123.622007.07.05 17:59122.810.000.0045.00
910854941123452007.07.05 17:31sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
1010855021123452007.07.05 17:32sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
1110855289123452007.07.05 17:35sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
1210855304123452007.07.05 17:35sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
1310855314123452007.07.05 17:35sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
1410855330123452007.07.05 17:35sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
1510855355123452007.07.05 17:35sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
1610855366123452007.07.05 17:36sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
1710855379123452007.07.05 17:36sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
1810855387123452007.07.05 17:36sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
1910855409123452007.07.05 17:36sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
2010855430123452007.07.05 17:36sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
2110855434123452007.07.05 17:36sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
2210855489123452007.07.05 17:37sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
2310855491123452007.07.05 17:37sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
2410855503123452007.07.05 17:37sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
2510855670123452007.07.05 17:40sell0.10usdjpy122.96122.87121.762007.07.05 21:51122.870.000.009.00
2610855680123452007.07.05 17:40sell0.10usdjpy122.96122.87121.762007.07.05 21:51122.870.000.009.00
2710855884123452007.07.05 17:43sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
2810855886123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
2910855892123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
3010855899123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.96122.87121.762007.07.05 21:51122.870.000.009.00
3110855902123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
3210855906123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.96122.87121.762007.07.05 21:51122.870.000.009.00
3310855909123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
3410855928123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
3510855940123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
3610855941123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
3710855944123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
3810855945123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
3910855947123452007.07.05 17:45sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
4010855958123452007.07.05 17:45sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
4110855960123452007.07.05 17:45sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
4210855967123452007.07.05 17:45sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
4310855970123452007.07.05 17:45sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
4410855973123452007.07.05 17:45sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
4510856018123452007.07.05 17:45sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
4610856056123452007.07.05 17:46sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
4710856082123452007.07.05 17:46sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
4810856085123452007.07.05 17:46sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
4910856123123452007.07.05 17:47sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
5010856125123452007.07.05 17:47sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
5110856135123452007.07.05 17:48sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
5210856199123452007.07.05 17:49sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
5310856204123452007.07.05 17:49sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
5410856226123452007.07.05 17:49sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
5510856228123452007.07.05 17:49sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
5610856229123452007.07.05 17:49sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
5710856237123452007.07.05 17:49sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
5810856240123452007.07.05 17:49sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
5910856254123452007.07.05 17:49sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
6010856258123452007.07.05 17:50sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
6110856300123452007.07.05 17:50sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
6210856306123452007.07.05 17:50sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
6310856310123452007.07.05 17:50sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
6410856375123452007.07.05 17:51sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
6510856427123452007.07.05 17:52sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
6610856429123452007.07.05 17:52sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
6710856430123452007.07.05 17:52sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
6810856446123452007.07.05 17:52sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
6910856447123452007.07.05 17:52sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
7010856463123452007.07.05 17:53sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
7110856499123452007.07.05 17:53sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
7210856510123452007.07.05 17:53sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
7310856546123452007.07.05 17:54sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
7410856550123452007.07.05 17:54sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
7510856553123452007.07.05 17:54sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
7610856561123452007.07.05 17:54sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
7710856606123452007.07.05 17:55sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
7810856612123452007.07.05 17:55sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
7910856613123452007.07.05 17:55sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
8010856625123452007.07.05 17:55sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
8110856644123452007.07.05 17:56sell0.10usdjpy122.90122.87121.702007.07.05 21:51122.870.000.003.00
8210856650123452007.07.05 17:56sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
8310856692123452007.07.05 17:56sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
8410856696123452007.07.05 17:56sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
8510856703123452007.07.05 17:57sell0.10usdjpy122.90122.87121.702007.07.05 21:51122.870.000.003.00
8610856713123452007.07.05 17:57sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
8710856714123452007.07.05 17:57sell0.10usdjpy122.90122.87121.702007.07.05 21:51122.870.000.003.00
8810856723123452007.07.05 17:57sell0.10usdjpy122.90122.87121.702007.07.05 21:51122.870.000.003.00
0.000.00724.00
 
Summary P/L:724.00
 
Winning trades:(88) 724.00
Losing trades:(0) 0.00
Max summary P/L:724.00
Largest winning trade:45.00
Largest losing trade:0.00
Max consecutive winners:88 (724.00)
Max consecutive losers:0 (0.00)
Max consecutive profit:724.00 (88)
Max consecutive loss:0.00 (0)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:0.00 (0.00%)
Profit factor:*
Avg. profit factor:*
Risk factor:*
 
* * *