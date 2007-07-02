North Finance Company Ltd
A/C No: 177096Name: 333-333-333-333nf2007.07.06 02:29 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
110760213123452007.07.02 09:52buy0.10usdjpy122.74122.81123.622007.07.05 17:59122.810.000.007.00
210842307123452007.07.05 12:51buy0.10usdjpy122.36122.81123.622007.07.05 17:59122.810.000.0045.00
310842319123452007.07.05 12:51buy0.10usdjpy122.36122.81123.622007.07.05 17:59122.810.000.0045.00
410842328123452007.07.05 12:51buy0.10usdjpy122.36122.81123.622007.07.05 17:59122.810.000.0045.00
510842394123452007.07.05 12:52buy0.10usdjpy122.36122.81123.622007.07.05 17:59122.810.000.0045.00
610842430123452007.07.05 12:52buy0.10usdjpy122.36122.81123.622007.07.05 17:59122.810.000.0045.00
710854941123452007.07.05 17:31sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
810855021123452007.07.05 17:32sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
910855289123452007.07.05 17:35sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
1010855304123452007.07.05 17:35sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
1110855314123452007.07.05 17:35sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
1210855330123452007.07.05 17:35sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
1310855355123452007.07.05 17:35sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
1410855366123452007.07.05 17:36sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
1510855379123452007.07.05 17:36sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
1610855387123452007.07.05 17:36sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
1710855409123452007.07.05 17:36sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
1810855430123452007.07.05 17:36sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
1910855434123452007.07.05 17:36sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
2010855489123452007.07.05 17:37sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
2110855491123452007.07.05 17:37sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
2210855503123452007.07.05 17:37sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
2310855670123452007.07.05 17:40sell0.10usdjpy122.96122.87121.762007.07.05 21:51122.870.000.009.00
2410855680123452007.07.05 17:40sell0.10usdjpy122.96122.87121.762007.07.05 21:51122.870.000.009.00
2510855884123452007.07.05 17:43sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
2610855886123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
2710855892123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
2810855899123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.96122.87121.762007.07.05 21:51122.870.000.009.00
2910855902123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
3010855906123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.96122.87121.762007.07.05 21:51122.870.000.009.00
3110855909123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
3210855928123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
3310855940123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
3410855941123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
3510855944123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
3610855945123452007.07.05 17:44sell0.10usdjpy122.95122.87121.752007.07.05 21:51122.870.000.008.00
3710855947123452007.07.05 17:45sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
3810855958123452007.07.05 17:45sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
3910855960123452007.07.05 17:45sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
4010855967123452007.07.05 17:45sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
4110855970123452007.07.05 17:45sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
4210855973123452007.07.05 17:45sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
4310856018123452007.07.05 17:45sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
4410856056123452007.07.05 17:46sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
4510856082123452007.07.05 17:46sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
4610856085123452007.07.05 17:46sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
4710856123123452007.07.05 17:47sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
4810856125123452007.07.05 17:47sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
4910856135123452007.07.05 17:48sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
5010856199123452007.07.05 17:49sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
5110856204123452007.07.05 17:49sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
5210856226123452007.07.05 17:49sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
5310856228123452007.07.05 17:49sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
5410856229123452007.07.05 17:49sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
5510856237123452007.07.05 17:49sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
5610856240123452007.07.05 17:49sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
5710856254123452007.07.05 17:49sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
5810856258123452007.07.05 17:50sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
5910856300123452007.07.05 17:50sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
6010856306123452007.07.05 17:50sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
6110856310123452007.07.05 17:50sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
6210856375123452007.07.05 17:51sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
6310856427123452007.07.05 17:52sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
6410856429123452007.07.05 17:52sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
6510856430123452007.07.05 17:52sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
6610856446123452007.07.05 17:52sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
6710856447123452007.07.05 17:52sell0.10usdjpy122.93122.87121.732007.07.05 21:51122.870.000.006.00
6810856463123452007.07.05 17:53sell0.10usdjpy122.94122.87121.742007.07.05 21:51122.870.000.007.00
6910856499123452007.07.05 17:53sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
7010856510123452007.07.05 17:53sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
7110856546123452007.07.05 17:54sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
7210856550123452007.07.05 17:54sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
7310856553123452007.07.05 17:54sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
7410856561123452007.07.05 17:54sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
7510856606123452007.07.05 17:55sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
7610856612123452007.07.05 17:55sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
7710856613123452007.07.05 17:55sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
7810856625123452007.07.05 17:55sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
7910856644123452007.07.05 17:56sell0.10usdjpy122.90122.87121.702007.07.05 21:51122.870.000.003.00
8010856650123452007.07.05 17:56sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
8110856692123452007.07.05 17:56sell0.10usdjpy122.92122.87121.722007.07.05 21:51122.870.000.005.00
8210856696123452007.07.05 17:56sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
8310856703123452007.07.05 17:57sell0.10usdjpy122.90122.87121.702007.07.05 21:51122.870.000.003.00
8410856713123452007.07.05 17:57sell0.10usdjpy122.91122.87121.712007.07.05 21:51122.870.000.004.00
8510856714123452007.07.05 17:57sell0.10usdjpy122.90122.87121.702007.07.05 21:51122.870.000.003.00
8610856723123452007.07.05 17:57sell0.10usdjpy122.90122.87121.702007.07.05 21:51122.870.000.003.00
0.000.00705.00
 
Summary P/L:705.00
 
Winning trades:(86) 705.00
Losing trades:(0) 0.00
Max summary P/L:705.00
Largest winning trade:45.00
Largest losing trade:0.00
Max consecutive winners:86 (705.00)
Max consecutive losers:0 (0.00)
Max consecutive profit:705.00 (86)
Max consecutive loss:0.00 (0)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:0.00 (0.00%)
Profit factor:*
Avg. profit factor:*
Risk factor:*
 
* * *