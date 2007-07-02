North Finance Company Ltd
|A/C No: 177096
|Name: 333-333-333-333nf
|2007.07.06 02:29 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|10760213
|12345
|2007.07.02 09:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.74
|122.81
|123.62
|2007.07.05 17:59
|122.81
|0.00
|0.00
|7.00
|2
|10842307
|12345
|2007.07.05 12:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.36
|122.81
|123.62
|2007.07.05 17:59
|122.81
|0.00
|0.00
|45.00
|3
|10842319
|12345
|2007.07.05 12:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.36
|122.81
|123.62
|2007.07.05 17:59
|122.81
|0.00
|0.00
|45.00
|4
|10842328
|12345
|2007.07.05 12:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.36
|122.81
|123.62
|2007.07.05 17:59
|122.81
|0.00
|0.00
|45.00
|5
|10842394
|12345
|2007.07.05 12:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.36
|122.81
|123.62
|2007.07.05 17:59
|122.81
|0.00
|0.00
|45.00
|6
|10842430
|12345
|2007.07.05 12:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.36
|122.81
|123.62
|2007.07.05 17:59
|122.81
|0.00
|0.00
|45.00
|7
|10854941
|12345
|2007.07.05 17:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.91
|122.87
|121.71
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|4.00
|8
|10855021
|12345
|2007.07.05 17:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.91
|122.87
|121.71
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|4.00
|9
|10855289
|12345
|2007.07.05 17:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.94
|122.87
|121.74
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|7.00
|10
|10855304
|12345
|2007.07.05 17:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.94
|122.87
|121.74
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|7.00
|11
|10855314
|12345
|2007.07.05 17:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.93
|122.87
|121.73
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|6.00
|12
|10855330
|12345
|2007.07.05 17:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.93
|122.87
|121.73
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|6.00
|13
|10855355
|12345
|2007.07.05 17:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.93
|122.87
|121.73
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|6.00
|14
|10855366
|12345
|2007.07.05 17:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.94
|122.87
|121.74
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|7.00
|15
|10855379
|12345
|2007.07.05 17:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.95
|122.87
|121.75
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|8.00
|16
|10855387
|12345
|2007.07.05 17:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.94
|122.87
|121.74
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|7.00
|17
|10855409
|12345
|2007.07.05 17:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.94
|122.87
|121.74
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|7.00
|18
|10855430
|12345
|2007.07.05 17:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.93
|122.87
|121.73
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|6.00
|19
|10855434
|12345
|2007.07.05 17:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.94
|122.87
|121.74
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|7.00
|20
|10855489
|12345
|2007.07.05 17:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.95
|122.87
|121.75
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|8.00
|21
|10855491
|12345
|2007.07.05 17:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.94
|122.87
|121.74
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|7.00
|22
|10855503
|12345
|2007.07.05 17:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.95
|122.87
|121.75
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|8.00
|23
|10855670
|12345
|2007.07.05 17:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.96
|122.87
|121.76
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|9.00
|24
|10855680
|12345
|2007.07.05 17:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.96
|122.87
|121.76
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|9.00
|25
|10855884
|12345
|2007.07.05 17:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.95
|122.87
|121.75
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|8.00
|26
|10855886
|12345
|2007.07.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.95
|122.87
|121.75
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|8.00
|27
|10855892
|12345
|2007.07.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.95
|122.87
|121.75
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|8.00
|28
|10855899
|12345
|2007.07.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.96
|122.87
|121.76
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|9.00
|29
|10855902
|12345
|2007.07.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.95
|122.87
|121.75
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|8.00
|30
|10855906
|12345
|2007.07.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.96
|122.87
|121.76
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|9.00
|31
|10855909
|12345
|2007.07.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.95
|122.87
|121.75
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|8.00
|32
|10855928
|12345
|2007.07.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.95
|122.87
|121.75
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|8.00
|33
|10855940
|12345
|2007.07.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.94
|122.87
|121.74
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|7.00
|34
|10855941
|12345
|2007.07.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.95
|122.87
|121.75
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|8.00
|35
|10855944
|12345
|2007.07.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.94
|122.87
|121.74
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|7.00
|36
|10855945
|12345
|2007.07.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.95
|122.87
|121.75
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|8.00
|37
|10855947
|12345
|2007.07.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.94
|122.87
|121.74
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|7.00
|38
|10855958
|12345
|2007.07.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.93
|122.87
|121.73
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|6.00
|39
|10855960
|12345
|2007.07.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.94
|122.87
|121.74
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|7.00
|40
|10855967
|12345
|2007.07.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.93
|122.87
|121.73
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|6.00
|41
|10855970
|12345
|2007.07.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.94
|122.87
|121.74
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|7.00
|42
|10855973
|12345
|2007.07.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.93
|122.87
|121.73
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|6.00
|43
|10856018
|12345
|2007.07.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.93
|122.87
|121.73
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|6.00
|44
|10856056
|12345
|2007.07.05 17:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|45
|10856082
|12345
|2007.07.05 17:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.91
|122.87
|121.71
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|4.00
|46
|10856085
|12345
|2007.07.05 17:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|47
|10856123
|12345
|2007.07.05 17:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.93
|122.87
|121.73
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|6.00
|48
|10856125
|12345
|2007.07.05 17:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|49
|10856135
|12345
|2007.07.05 17:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|50
|10856199
|12345
|2007.07.05 17:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.93
|122.87
|121.73
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|6.00
|51
|10856204
|12345
|2007.07.05 17:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|52
|10856226
|12345
|2007.07.05 17:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|53
|10856228
|12345
|2007.07.05 17:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.93
|122.87
|121.73
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|6.00
|54
|10856229
|12345
|2007.07.05 17:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|55
|10856237
|12345
|2007.07.05 17:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.93
|122.87
|121.73
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|6.00
|56
|10856240
|12345
|2007.07.05 17:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|57
|10856254
|12345
|2007.07.05 17:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.93
|122.87
|121.73
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|6.00
|58
|10856258
|12345
|2007.07.05 17:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|59
|10856300
|12345
|2007.07.05 17:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|60
|10856306
|12345
|2007.07.05 17:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.93
|122.87
|121.73
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|6.00
|61
|10856310
|12345
|2007.07.05 17:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|62
|10856375
|12345
|2007.07.05 17:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.91
|122.87
|121.71
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|4.00
|63
|10856427
|12345
|2007.07.05 17:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|64
|10856429
|12345
|2007.07.05 17:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.93
|122.87
|121.73
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|6.00
|65
|10856430
|12345
|2007.07.05 17:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|66
|10856446
|12345
|2007.07.05 17:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.94
|122.87
|121.74
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|7.00
|67
|10856447
|12345
|2007.07.05 17:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.93
|122.87
|121.73
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|6.00
|68
|10856463
|12345
|2007.07.05 17:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.94
|122.87
|121.74
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|7.00
|69
|10856499
|12345
|2007.07.05 17:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|70
|10856510
|12345
|2007.07.05 17:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.91
|122.87
|121.71
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|4.00
|71
|10856546
|12345
|2007.07.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|72
|10856550
|12345
|2007.07.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.91
|122.87
|121.71
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|4.00
|73
|10856553
|12345
|2007.07.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|74
|10856561
|12345
|2007.07.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.91
|122.87
|121.71
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|4.00
|75
|10856606
|12345
|2007.07.05 17:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|76
|10856612
|12345
|2007.07.05 17:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.91
|122.87
|121.71
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|4.00
|77
|10856613
|12345
|2007.07.05 17:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|78
|10856625
|12345
|2007.07.05 17:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.91
|122.87
|121.71
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|4.00
|79
|10856644
|12345
|2007.07.05 17:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.90
|122.87
|121.70
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|3.00
|80
|10856650
|12345
|2007.07.05 17:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.91
|122.87
|121.71
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|4.00
|81
|10856692
|12345
|2007.07.05 17:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.92
|122.87
|121.72
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|5.00
|82
|10856696
|12345
|2007.07.05 17:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.91
|122.87
|121.71
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|4.00
|83
|10856703
|12345
|2007.07.05 17:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.90
|122.87
|121.70
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|3.00
|84
|10856713
|12345
|2007.07.05 17:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.91
|122.87
|121.71
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|4.00
|85
|10856714
|12345
|2007.07.05 17:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.90
|122.87
|121.70
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|3.00
|86
|10856723
|12345
|2007.07.05 17:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.90
|122.87
|121.70
|2007.07.05 21:51
|122.87
|0.00
|0.00
|3.00
|0.00
|0.00
|705.00
|
|Summary P/L:
|705.00
|
|Winning trades:
|(86) 705.00
|Losing trades:
|(0) 0.00
|Max summary P/L:
|705.00
|Largest winning trade:
|45.00
|Largest losing trade:
|0.00
|Max consecutive winners:
|86 (705.00)
|Max consecutive losers:
|0 (0.00)
|Max consecutive profit:
|705.00 (86)
|Max consecutive loss:
|0.00 (0)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Profit factor:
|*
|Avg. profit factor:
|*
|Risk factor:
|*
|
* * *