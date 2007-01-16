North Finance Co Ltd

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Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 9 610.13 Floating P/L: 8 229.66 Margin: 527 940.00
Balance: 1 009 610.13 Equity: 1 017 839.79 Free Margin: 489 899.79
 
Details:
Graph
Gross Profit: 18 891.95 Gross Loss: 9 281.82 Total Net Profit: 9 610.13
Profit Factor: 2.04 Expected Payoff: 147.85  
Absolute Drawdown: 702.59 Maximal Drawdown: 5 617.76 (0.56%) Relative Drawdown: 0.56% (5 617.76)
 
Total Trades: 65 Short Positions (won %): 10 (50.00%) Long Positions (won %): 55 (70.91%)
Profit Trades (% of total): 44 (67.69%) Loss trades (% of total): 21 (32.31%)
Largest profit trade: 2 521.60 loss trade: -1 494.15
Average profit trade: 429.36 loss trade: -441.99
Maximum consecutive wins ($): 12 (10 440.19) consecutive losses ($): 4 (-1 611.28)
Maximal consecutive profit (count): 10 440.19 (12) consecutive loss (count): -1 640.70 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2