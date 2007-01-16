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|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000 000.00
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|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|9 610.13
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|527 940.00
|Balance:
|1 009 610.13
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|1 017 839.79
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|489 899.79
|
|Details:
|Gross Profit:
|18 891.95
|Gross Loss:
|9 281.82
|Total Net Profit:
|9 610.13
|Profit Factor:
|2.04
|Expected Payoff:
|147.85
|
|Absolute Drawdown:
|702.59
|Maximal Drawdown:
|5 617.76 (0.56%)
|Relative Drawdown:
|0.56% (5 617.76)
|
|Total Trades:
|65
|Short Positions (won %):
|10 (50.00%)
|Long Positions (won %):
|55 (70.91%)
|Profit Trades (% of total):
|44 (67.69%)
|Loss trades (% of total):
|21 (32.31%)
|Largest
|profit trade:
|2 521.60
|loss trade:
|-1 494.15
|Average
|profit trade:
|429.36
|loss trade:
|-441.99
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (10 440.19)
|consecutive losses ($):
|4 (-1 611.28)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|10 440.19 (12)
|consecutive loss (count):
|-1 640.70 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2