Strategy Tester Report
ZZ SR TL

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2007.04.01 23:00 - 2007.06.15 22:00 (2007.04.01 - 2008.02.28)
МодельВсе тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
ПараметрыMaximumRisk=0.1; DecreaseFactor=3; Lot.Margin=1000; Max.Objects=8; Magic=1965; BarsMax=144; ExtDepth=12; ExtDeviation=1; ExtBackstep=5;
Баров в истории6320Смоделировано тиков131776Качество моделирования89.95%
Начальный депозит10000.00
Чистая прибыль5651.24Общая прибыль9342.60Общий убыток-3691.36
Прибыльность2.53Матожидание выигрыша108.68
Абсолютная просадка202.10Максимальная просадка1316.30 (8.43%)Относительная просадка10.84% (1208.06)
Всего сделок52Короткие позиции (% выигравших)28 (64.29%)Длинные позиции (% выигравших)24 (75.00%)
Прибыльные сделки (% от всех)36 (69.23%)Убыточные сделки (% от всех)16 (30.77%)
Самая большаяприбыльная сделка2900.68убыточная сделка-688.20
Средняяприбыльная сделка259.52убыточная сделка-230.71
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)9 (1740.75)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-407.76)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)2900.68 (1)непрерывный убыток (число проигрышей)-926.20 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш1
Graph
ВремяТипОрдерЛотыЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12007.04.03 10:00buy stop11.001.33831.33581.3507
22007.04.03 10:00sell stop21.001.33581.33831.3181
32007.04.03 11:00modify11.001.33821.33591.3507
42007.04.03 11:00modify21.001.33591.33821.3181
52007.04.03 11:09sell21.001.33591.33821.3181
62007.04.03 11:14modify11.001.36201.31721.3660
72007.04.03 11:14delete11.001.36201.31721.3660
82007.04.03 19:55modify21.001.33591.33581.3181
92007.04.04 08:00buy stop30.951.33451.33261.3510
102007.04.04 09:00modify30.951.33441.33261.3510
112007.04.04 09:26buy30.951.33441.33261.3510
122007.04.04 09:36s/l21.001.33581.33581.318112.0010012.00
132007.04.04 10:00sell stop40.941.33271.33601.3178
142007.04.04 11:00modify40.941.33281.33601.3178
152007.04.04 12:12delete40.941.33281.33601.3178
162007.04.04 12:15modify30.951.33441.33451.3510
172007.04.04 13:00sell stop50.951.33291.33761.3178
182007.04.04 13:01s/l30.951.33451.33451.35109.5010021.50
192007.04.04 13:01buy stop61.001.33761.33291.3510
202007.04.04 14:00modify61.001.33751.33291.3510
212007.04.04 15:00modify50.951.33301.33751.3178
222007.04.04 16:00modify61.001.33741.33301.3510
232007.04.04 16:23buy61.001.33741.33301.3510
242007.04.04 16:36delete50.951.33301.33751.3178
252007.04.04 17:00sell stop70.941.33311.33821.3178
262007.04.04 18:00modify70.941.33321.33811.3178
272007.04.04 20:00modify70.941.33331.33811.3178
282007.04.04 22:00modify70.941.33341.33801.3178
292007.04.04 23:00modify70.941.33351.33801.3178
302007.04.05 01:00modify70.941.33361.33791.3178
312007.04.05 03:00modify70.941.33371.33791.3178
322007.04.05 05:00modify70.941.33381.33781.3178
332007.04.05 06:00modify70.941.33391.33781.3178
342007.04.05 08:00modify70.941.33581.33771.3252
352007.04.05 08:01sell70.941.33581.33771.3252
362007.04.05 13:20s/l70.941.33771.33771.3252-178.609842.90
372007.04.05 13:20sell stop80.921.33581.33761.3252
382007.04.05 14:00modify80.921.33591.33861.3277
392007.04.05 15:00modify80.921.33601.33901.3277
402007.04.05 15:08modify61.001.33741.33751.3510
412007.04.05 15:26modify61.001.33741.33861.3510
422007.04.05 15:26modify61.001.33741.33871.3510
432007.04.05 15:26modify61.001.33741.33881.3510
442007.04.05 16:00modify80.921.33611.34461.3277
452007.04.05 16:00delete80.921.33611.34461.3277
462007.04.05 17:00modify61.001.33741.33891.3510
472007.04.06 08:10close61.001.34141.33891.3510380.0010222.90
482007.04.09 12:00buy stop91.021.33791.33531.3529
492007.04.09 12:00sell stop101.021.33531.33791.3265
502007.04.09 13:00modify91.021.33771.33531.3529
512007.04.09 13:59buy91.021.33771.33531.3529
522007.04.09 18:41s/l91.021.33531.33531.3529-244.809978.10
532007.04.09 18:41sell101.021.33531.33791.3265
542007.04.09 18:41buy stop110.931.33701.33531.3529
552007.04.09 18:53modify101.021.33531.33521.3265
562007.04.09 19:00modify110.931.33691.33391.3470
572007.04.09 19:50s/l101.021.33521.33521.326510.209988.30
582007.04.09 19:50sell stop121.001.33391.33691.3324
592007.04.09 20:00modify110.931.33671.33371.3470
602007.04.09 20:00modify121.001.33371.33671.3324
612007.04.09 21:00modify110.931.33661.33361.3470
622007.04.09 21:00modify121.001.33361.33661.3324
632007.04.09 22:00modify110.931.33641.33351.3470
642007.04.09 22:00modify121.001.33351.33641.3324
652007.04.09 23:00modify110.931.33631.33341.3470
662007.04.09 23:00modify121.001.33341.33631.3324
672007.04.10 00:00modify110.931.33611.33321.3470
682007.04.10 00:00modify121.001.33321.33611.3324
692007.04.10 01:00modify110.931.33601.33311.3470
702007.04.10 01:00modify121.001.33311.33601.3324
712007.04.10 02:00modify110.931.33591.33301.3470
722007.04.10 02:00modify121.001.33301.33591.3324
732007.04.10 02:10buy110.931.33591.33301.3470
742007.04.10 02:58modify110.931.33591.33601.3470
752007.04.10 03:00modify121.001.33281.33841.3324
762007.04.10 03:00delete121.001.33281.33841.3324
772007.04.10 03:10sell stop130.961.33281.33571.3324
782007.04.10 04:00modify130.961.33271.34021.3324
792007.04.10 04:00delete130.961.33271.34021.3324
802007.04.10 04:00sell stop140.971.33271.33561.3324
812007.04.10 04:02modify110.931.33591.33691.3470
822007.04.10 04:03modify110.931.33591.33701.3470
832007.04.10 04:24modify110.931.33591.33711.3470
842007.04.10 04:32modify110.931.33591.33721.3470
852007.04.10 04:32modify110.931.33591.33731.3470
862007.04.10 04:33modify110.931.33591.33741.3470
872007.04.10 04:39modify110.931.33591.33751.3470
882007.04.10 04:39modify110.931.33591.33861.3470
892007.04.10 04:39modify110.931.33591.33761.3470
902007.04.10 04:39modify110.931.33591.33851.3470
912007.04.10 04:40modify110.931.33591.33861.3470
922007.04.10 04:40modify110.931.33591.33871.3470
932007.04.10 04:42modify110.931.33591.33881.3470
942007.04.10 05:00modify140.971.33261.34401.3324
952007.04.10 05:00delete140.971.33261.34401.3324
962007.04.10 10:02close110.931.34051.33881.3470427.8010416.10
972007.04.10 14:17sell stop151.041.33141.33411.3285
982007.04.10 15:00modify151.041.33131.34441.3284
992007.04.10 15:00delete151.041.33131.34441.3284
1002007.04.10 15:59sell stop161.041.33131.33401.3284
1012007.04.10 16:00modify161.041.33111.34451.3282
1022007.04.10 16:00delete161.041.33111.34451.3282
1032007.04.10 16:59sell stop171.041.33111.33381.3282
1042007.04.10 17:00modify171.041.33101.34501.3281
1052007.04.10 17:00delete171.041.33101.34501.3281
1062007.04.10 17:03sell stop181.041.33101.33371.3281
1072007.04.10 18:00modify181.041.33091.34601.3280
1082007.04.10 18:00delete181.041.33091.34601.3280
1092007.04.11 17:00buy stop191.041.34421.34171.3532
1102007.04.11 17:00sell stop201.041.34171.34421.3263
1112007.04.11 18:00modify191.041.34421.34191.3532
1122007.04.11 18:00modify201.041.34191.34421.3263
1132007.04.11 19:00modify191.041.34411.34201.3532
1142007.04.11 19:00modify201.041.34201.34411.3263
1152007.04.11 20:00modify201.041.34221.34411.3263
1162007.04.11 20:06sell201.041.34221.34411.3263
1172007.04.11 21:00modify191.041.34401.34051.3485
1182007.04.11 21:00delete191.041.34401.34051.3485
1192007.04.12 02:14s/l201.041.34411.34411.3263-191.3610224.74
1202007.04.17 11:00buy stop211.021.35511.35391.3659
1212007.04.17 11:00sell stop221.021.35391.35511.3403
1222007.04.17 11:05sell221.021.35391.35511.3403
1232007.04.17 12:00modify211.021.35501.35401.3659
1242007.04.17 13:59s/l221.021.35511.35511.3403-122.4010102.34
1252007.04.17 13:59buy211.021.35501.35401.3659
1262007.04.17 14:00sell stop230.941.35431.35531.3403
1272007.04.17 14:26sell230.941.35431.35531.3403
1282007.04.17 14:29s/l230.941.35531.35531.3403-94.0010008.34
1292007.04.17 14:29modify211.021.35501.35511.3659
1302007.04.17 15:00sell stop240.961.35441.35961.3403
1312007.04.17 16:00modify240.961.35461.35971.3403
1322007.04.17 17:00modify240.961.35471.35971.3403
1332007.04.17 18:00modify240.961.35481.35981.3403
1342007.04.17 19:00modify240.961.35501.35981.3403
1352007.04.17 20:00modify240.961.35511.35991.3403
1362007.04.17 21:00modify240.961.35521.35991.3403
1372007.04.17 22:00modify240.961.35531.36001.3403
1382007.04.17 23:00modify240.961.35551.36001.3403
1392007.04.18 00:00modify240.961.35561.36011.3403
1402007.04.18 01:00modify240.961.35571.36011.3403
1412007.04.18 02:00modify240.961.35591.36021.3403
1422007.04.18 03:00modify240.961.35601.36021.3403
1432007.04.18 04:00modify240.961.35611.36021.3403
1442007.04.18 05:00modify240.961.35621.36031.3403
1452007.04.18 06:00modify240.961.35641.36031.3403
1462007.04.18 07:00modify240.961.35651.36041.3403
1472007.04.18 07:09modify211.021.35501.35601.3659
1482007.04.18 07:38delete240.961.35651.36041.3403
1492007.04.18 08:00sell stop250.971.35661.35971.3403
1502007.04.18 08:59modify211.021.35501.35611.3659
1512007.04.18 08:59delete250.971.35661.35971.3403
1522007.04.18 09:00sell stop260.981.35681.36001.3403
1532007.04.18 09:10modify211.021.35501.35621.3659
1542007.04.18 09:10delete260.981.35681.36001.3403
1552007.04.18 10:00sell stop270.971.35691.36051.3403
1562007.04.18 10:59modify211.021.35501.35651.3659
1572007.04.18 10:59delete270.971.35691.36051.3403
1582007.04.18 11:00sell stop281.001.35701.36181.3403
1592007.04.18 12:00modify281.001.35711.36181.3403
1602007.04.18 13:00modify281.001.35731.36191.3403
1612007.04.18 13:59close211.021.35891.35651.3659392.7010401.04
1622007.04.18 14:00buy stop291.041.36201.35741.3659
1632007.04.18 14:00modify281.001.35741.36201.3403
1642007.04.18 14:05sell281.001.35741.36201.3403
1652007.04.18 16:00modify291.041.36211.35591.3644
1662007.04.18 17:00modify291.041.36221.35601.3644
1672007.04.18 19:00modify291.041.36231.35611.3644
1682007.04.18 20:00modify291.041.36241.35621.3644
1692007.04.18 22:00modify291.041.36251.35641.3644
1702007.04.18 23:00modify291.041.36261.35651.3644
1712007.04.19 00:00modify291.041.36151.35651.3676
1722007.04.19 00:59buy291.041.36151.35651.3676
1732007.04.20 00:03s/l281.001.36201.36201.3403-452.009949.04
1742007.04.20 00:03sell stop300.931.35651.36271.3498
1752007.04.20 00:03delete300.931.35651.36271.3498
1762007.04.20 00:05sell stop310.931.35651.36271.3498
1772007.04.20 00:05delete310.931.35651.36271.3498
1782007.04.20 00:05sell stop320.931.35651.36271.3498
1792007.04.20 00:06delete320.931.35651.36271.3498
1802007.04.20 00:06sell stop330.931.35651.36271.3498
1812007.04.20 00:06delete330.931.35651.36271.3498
1822007.04.20 00:06sell stop340.931.35651.36271.3498
1832007.04.20 00:06delete340.931.35651.36271.3498
1842007.04.20 00:06sell stop350.931.35651.36271.3498
1852007.04.20 00:07modify291.041.36151.36161.3676
1862007.04.20 00:07delete350.931.35651.36271.3498
1872007.04.20 00:07sell stop360.931.35651.36271.3498
1882007.04.20 00:07delete360.931.35651.36271.3498
1892007.04.20 00:08sell stop370.931.35651.36271.3498
1902007.04.20 00:08delete370.931.35651.36271.3498
1912007.04.20 00:09sell stop380.931.35651.36271.3498
1922007.04.20 00:09delete380.931.35651.36271.3498
1932007.04.20 00:10sell stop390.931.35651.36271.3498
1942007.04.20 00:10delete390.931.35651.36271.3498
1952007.04.20 00:10sell stop400.931.35651.36271.3498
1962007.04.20 00:10delete400.931.35651.36271.3498
1972007.04.20 00:11sell stop410.931.35651.36271.3498
1982007.04.20 00:11delete410.931.35651.36271.3498
1992007.04.20 00:11sell stop420.931.35651.36271.3498
2002007.04.20 00:11delete420.931.35651.36271.3498
2012007.04.20 00:12sell stop430.931.35651.36271.3498
2022007.04.20 00:12delete430.931.35651.36271.3498
2032007.04.20 00:12sell stop440.931.35651.36271.3498
2042007.04.20 00:13delete440.931.35651.36271.3498
2052007.04.20 00:13sell stop450.931.35651.36271.3498
2062007.04.20 00:13delete450.931.35651.36271.3498
2072007.04.20 00:14sell stop460.931.35651.36271.3498
2082007.04.20 00:14delete460.931.35651.36271.3498
2092007.04.20 00:14sell stop470.931.35651.36271.3498
2102007.04.20 00:15delete470.931.35651.36271.3498
2112007.04.20 00:15sell stop480.931.35651.36271.3498
2122007.04.20 00:15delete480.931.35651.36271.3498
2132007.04.20 00:16sell stop490.931.35651.36271.3498
2142007.04.20 00:16delete490.931.35651.36271.3498
2152007.04.20 00:17sell stop500.931.35651.36271.3498
2162007.04.20 00:17delete500.931.35651.36271.3498
2172007.04.20 00:19sell stop510.931.35651.36271.3498
2182007.04.20 00:19delete510.931.35651.36271.3498
2192007.04.20 00:21sell stop520.931.35651.36271.3498
2202007.04.20 00:21delete520.931.35651.36271.3498
2212007.04.20 00:22sell stop530.931.35651.36271.3498
2222007.04.20 00:22delete530.931.35651.36271.3498
2232007.04.20 00:22sell stop540.931.35651.36271.3498
2242007.04.20 00:22delete540.931.35651.36271.3498
2252007.04.20 00:22sell stop550.931.35651.36271.3498
2262007.04.20 00:23delete550.931.35651.36271.3498
2272007.04.20 00:24sell stop560.931.35651.36271.3498
2282007.04.20 00:24delete560.931.35651.36271.3498
2292007.04.20 00:24sell stop570.931.35651.36271.3498
2302007.04.20 00:25delete570.931.35651.36271.3498
2312007.04.20 00:25sell stop580.931.35651.36271.3498
2322007.04.20 00:25delete580.931.35651.36271.3498
2332007.04.20 00:26sell stop590.931.35651.36271.3498
2342007.04.20 00:27delete590.931.35651.36271.3498
2352007.04.20 00:27sell stop600.931.35651.36271.3498
2362007.04.20 00:27delete600.931.35651.36271.3498
2372007.04.20 00:27sell stop610.931.35651.36271.3498
2382007.04.20 00:28delete610.931.35651.36271.3498
2392007.04.20 00:28sell stop620.931.35651.36271.3498
2402007.04.20 00:28delete620.931.35651.36271.3498
2412007.04.20 00:28sell stop630.931.35651.36271.3498
2422007.04.20 00:28delete630.931.35651.36271.3498
2432007.04.20 00:29sell stop640.931.35651.36271.3498
2442007.04.20 00:29delete640.931.35651.36271.3498
2452007.04.20 00:30sell stop650.931.35651.36271.3498
2462007.04.20 00:31delete650.931.35651.36271.3498
2472007.04.20 00:32sell stop660.931.35651.36271.3498
2482007.04.20 00:33delete660.931.35651.36271.3498
2492007.04.20 00:33sell stop670.931.35651.36271.3498
2502007.04.20 00:34delete670.931.35651.36271.3498
2512007.04.20 00:34sell stop680.931.35651.36271.3498
2522007.04.20 00:35delete680.931.35651.36271.3498
2532007.04.20 00:35sell stop690.931.35651.36271.3498
2542007.04.20 00:36delete690.931.35651.36271.3498
2552007.04.20 00:40sell stop700.931.35651.36271.3498
2562007.04.20 00:41delete700.931.35651.36271.3498
2572007.04.20 00:41sell stop710.931.35651.36271.3498
2582007.04.20 00:41delete710.931.35651.36271.3498
2592007.04.20 00:41sell stop720.931.35651.36271.3498
2602007.04.20 00:41delete720.931.35651.36271.3498
2612007.04.20 00:42sell stop730.931.35651.36271.3498
2622007.04.20 00:42delete730.931.35651.36271.3498
2632007.04.20 00:43sell stop740.941.35651.36271.3498
2642007.04.20 00:43delete740.941.35651.36271.3498
2652007.04.20 00:44sell stop750.931.35651.36271.3498
2662007.04.20 00:44delete750.931.35651.36271.3498
2672007.04.20 00:44sell stop760.931.35651.36271.3498
2682007.04.20 00:45delete760.931.35651.36271.3498
2692007.04.20 00:45sell stop770.931.35651.36271.3498
2702007.04.20 00:45delete770.931.35651.36271.3498
2712007.04.20 00:46sell stop780.931.35651.36271.3498
2722007.04.20 00:47delete780.931.35651.36271.3498
2732007.04.20 00:47sell stop790.931.35651.36271.3498
2742007.04.20 00:47delete790.931.35651.36271.3498
2752007.04.20 00:47sell stop800.931.35651.36271.3498
2762007.04.20 00:48delete800.931.35651.36271.3498
2772007.04.20 00:48sell stop810.931.35651.36271.3498
2782007.04.20 00:48delete810.931.35651.36271.3498
2792007.04.20 00:49sell stop820.931.35651.36271.3498
2802007.04.20 00:51delete820.931.35651.36271.3498
2812007.04.20 00:51sell stop830.931.35651.36271.3498
2822007.04.20 00:53delete830.931.35651.36271.3498
2832007.04.20 00:53sell stop840.931.35651.36271.3498
2842007.04.20 00:55delete840.931.35651.36271.3498
2852007.04.20 00:55sell stop850.931.35651.36271.3498
2862007.04.20 00:55delete850.931.35651.36271.3498
2872007.04.20 00:56sell stop860.931.35651.36271.3498
2882007.04.20 00:56delete860.931.35651.36271.3498
2892007.04.20 00:56sell stop870.931.35651.36271.3498
2902007.04.20 00:56delete870.931.35651.36271.3498
2912007.04.20 00:56sell stop880.931.35651.36271.3498
2922007.04.20 00:59delete880.931.35651.36271.3498
2932007.04.20 03:18s/l291.041.36161.36161.36765.209954.24
2942007.04.20 15:00buy stop891.001.36431.35951.3681
2952007.04.20 15:00sell stop901.001.35951.36431.3499
2962007.04.20 15:16sell901.001.35951.36431.3499
2972007.04.20 15:18delete891.001.36431.35951.3681
2982007.04.20 16:00buy stop910.931.36441.35881.3681
2992007.04.20 16:01delete910.931.36441.35881.3681
3002007.04.20 17:00buy stop920.931.36441.35871.3681
3012007.04.20 18:00modify920.931.36451.35881.3681
3022007.04.20 20:00modify920.931.36461.35891.3681
3032007.04.20 21:00modify920.931.36471.35901.3681
3042007.04.22 23:00modify920.931.36481.35911.3681
3052007.04.23 01:00modify920.931.36491.35931.3681
3062007.04.23 03:00modify920.931.36501.35951.3681
3072007.04.23 04:00modify920.931.36511.35951.3681
3082007.04.23 05:41delete920.931.36511.35951.3681
3092007.04.23 07:59modify901.001.35951.35941.3499
3102007.04.23 11:05modify901.001.35951.35861.3499
3112007.04.23 12:09close901.001.35721.35861.3499232.0010186.24
3122007.04.24 14:00buy stop931.021.35881.35331.3722
3132007.04.24 14:00sell stop941.021.35331.35881.3476
3142007.04.24 15:00modify931.021.35871.35321.3722
3152007.04.24 15:00modify941.021.35321.35871.3476
3162007.04.24 15:04buy931.021.35871.35321.3722
3172007.04.24 15:59delete941.021.35321.35871.3476
3182007.04.24 16:00modify931.021.35871.35881.3722
3192007.04.24 22:06modify931.021.35871.35991.3722
3202007.04.24 22:32modify931.021.35871.36001.3722
3212007.04.25 08:15modify931.021.35871.36011.3722
3222007.04.25 08:36modify931.021.35871.36021.3722
3232007.04.25 12:12modify931.021.35871.36031.3722
3242007.04.25 15:00sell stop951.001.36231.36621.3436
3252007.04.25 16:00modify951.001.36241.36621.3436
3262007.04.25 16:11modify931.021.35871.36041.3722
3272007.04.25 16:12modify931.021.35871.36051.3722
3282007.04.25 17:00modify951.001.36261.36681.3492
3292007.04.25 18:00modify951.001.36281.36691.3492
3302007.04.25 19:00modify951.001.36301.36711.3492
3312007.04.25 20:00modify951.001.36311.36721.3492
3322007.04.25 20:11close931.021.36351.36051.3722484.5010670.74
3332007.04.25 20:11buy stop961.071.36721.36311.3692
3342007.04.25 21:00modify951.001.36331.36731.3492
3352007.04.25 21:00modify961.071.36731.36331.3692
3362007.04.25 22:00modify951.001.36351.36741.3492
3372007.04.25 22:00modify961.071.36741.36351.3692
3382007.04.25 22:01sell951.001.36351.36741.3492
3392007.04.25 23:00modify961.071.36761.36361.3692
3402007.04.26 00:00modify961.071.36771.36381.3692
3412007.04.26 01:00modify961.071.36781.36401.3692
3422007.04.26 02:00modify961.071.36791.36411.3692
3432007.04.26 03:00modify961.071.36801.36431.3692
3442007.04.26 04:00modify961.071.36821.36451.3692
3452007.04.26 05:00modify961.071.36831.36471.3692
3462007.04.26 06:00modify961.071.36841.36481.3692
3472007.04.26 07:00modify961.071.36851.36501.3692
3482007.04.26 08:00modify961.071.36871.36521.3692
3492007.04.26 09:00modify961.071.36881.36531.3692
3502007.04.26 10:00modify961.071.36891.36321.3729
3512007.04.26 10:00delete961.071.36891.36321.3729
3522007.04.26 11:19buy stop971.001.36901.36571.3692
3532007.04.26 11:33modify951.001.36351.36341.3492
3542007.04.26 12:00modify971.001.36911.36021.3731
3552007.04.26 12:00delete971.001.36911.36021.3731
3562007.04.26 12:01buy stop981.031.36911.36581.3692
3572007.04.26 13:00modify981.031.36931.35971.3733
3582007.04.26 13:00delete981.031.36931.35971.3733
3592007.04.26 13:33buy stop991.041.36931.36601.3740
3602007.04.26 14:00modify991.041.36941.35901.3734
3612007.04.26 14:00delete991.041.36941.35901.3734
3622007.04.26 14:20buy stop1001.041.36941.36621.3741
3632007.04.26 15:00modify1001.041.36951.35861.3735
3642007.04.26 15:00delete1001.041.36951.35861.3735
3652007.04.26 17:59buy stop1011.041.36981.36671.3745
3662007.04.26 18:00modify1011.041.36991.35831.3739
3672007.04.26 18:00delete1011.041.36991.35831.3739
3682007.04.27 12:59s/l951.001.36341.36341.349218.0010688.74
3692007.04.30 09:00buy stop1021.071.36901.36021.3755
3702007.04.30 09:00sell stop1031.071.36021.36901.3494
3712007.04.30 09:17sell1031.071.36021.36901.3494
3722007.04.30 09:17delete1021.071.36901.36021.3755
3732007.04.30 17:00buy stop1040.951.36501.35901.3776
3742007.04.30 17:00buy1040.951.36501.35901.3776
3752007.04.30 17:17modify1040.951.36501.36511.3776
3762007.04.30 20:59s/l1040.951.36511.36511.37769.5010698.24
3772007.04.30 20:59buy stop1050.941.36801.35901.3776
3782007.04.30 22:00modify1050.941.36791.35901.3776
3792007.05.01 00:00modify1050.941.36791.35911.3776
3802007.05.01 07:00modify1050.941.36781.35911.3776
3812007.05.01 16:00modify1050.941.36751.36361.3757
3822007.05.01 17:00delete1050.941.36751.36361.3757
3832007.05.01 17:02buy stop1061.001.36751.36381.3757
3842007.05.01 18:00modify1061.001.36741.35861.3727
3852007.05.01 18:00delete1061.001.36741.35861.3727
3862007.05.02 04:17buy stop1071.011.36721.36561.3757
3872007.05.02 05:00delete1071.011.36721.36561.3757
3882007.05.02 05:09buy stop1081.011.36721.36581.3757
3892007.05.02 05:13modify1031.071.36021.36011.3494
3902007.05.02 06:00delete1081.011.36721.36581.3757
3912007.05.02 06:21buy stop1091.041.36721.36591.3757
3922007.05.02 07:00modify1091.041.36711.35571.3727
3932007.05.02 07:00delete1091.041.36711.35571.3727
3942007.05.02 16:00buy stop1101.001.35981.35291.3740
3952007.05.02 16:25buy1101.001.35981.35291.3740
3962007.05.02 16:25s/l1031.071.36011.36011.349414.9810713.22
3972007.05.02 16:25sell stop1111.001.35291.35981.3462
3982007.05.02 16:25delete1111.001.35291.35981.3462
3992007.05.03 08:02modify1101.001.35981.35991.3740
4002007.05.03 14:33s/l1101.001.35991.35991.3740-5.0010708.22
4012007.05.03 16:00buy stop1121.071.36221.35721.3770
4022007.05.03 16:00sell stop1131.071.35721.36221.3463
4032007.05.03 16:00sell1131.071.35721.36221.3463
4042007.05.03 16:00delete1121.071.36221.35721.3770
4052007.05.03 16:01modify1131.071.35721.35711.3463
4062007.05.03 17:00buy stop1141.001.36211.35491.3770
4072007.05.03 18:00modify1141.001.36201.35481.3770
4082007.05.03 18:14s/l1131.071.35711.35711.346310.7010718.92
4092007.05.03 18:14sell stop1151.071.35481.36201.3463
4102007.05.03 19:00modify1141.001.36191.35481.3770
4112007.05.03 20:00modify1141.001.36171.35481.3770
4122007.05.03 20:32delete1141.001.36171.35481.3770
4132007.05.03 20:32sell1151.071.35481.36201.3463
4142007.05.03 21:00buy stop1160.991.36161.35471.3770
4152007.05.03 22:00modify1160.991.36151.35461.3770
4162007.05.03 23:00modify1160.991.36141.35461.3770
4172007.05.04 00:00modify1160.991.36131.35461.3770
4182007.05.04 01:00modify1160.991.36121.35451.3770
4192007.05.04 02:00modify1160.991.36111.35451.3770
4202007.05.04 03:00modify1160.991.36101.35451.3770
4212007.05.04 03:04delete1160.991.36101.35451.3770
4222007.05.04 04:00buy stop1171.001.36091.35401.3770
4232007.05.04 04:24delete1171.001.36091.35401.3770
4242007.05.04 04:38modify1151.071.35481.35471.3463
4252007.05.04 05:00buy stop1181.001.36081.35341.3770
4262007.05.04 05:04s/l1151.071.35471.35471.346312.8410731.76
4272007.05.04 05:04sell stop1191.071.35341.36081.3463
4282007.05.04 06:00modify1181.001.36071.35341.3770
4292007.05.04 07:00modify1181.001.36061.35331.3770
4302007.05.04 07:00modify1191.071.35331.36061.3463
4312007.05.04 08:00modify1181.001.36041.35331.3770
4322007.05.04 09:00modify1191.071.35321.35701.3481
4332007.05.04 09:01modify1181.001.36031.35321.3770
4342007.05.04 10:00modify1181.001.35761.35321.3701
4352007.05.04 11:00modify1181.001.35731.35311.3701
4362007.05.04 11:00modify1191.071.35311.35731.3481
4372007.05.04 12:00modify1181.001.35711.35311.3701
4382007.05.04 13:00modify1181.001.35681.35301.3701
4392007.05.04 13:00modify1191.071.35301.35681.3481
4402007.05.04 14:00modify1181.001.35661.35301.3701
4412007.05.04 14:26buy1181.001.35661.35301.3701
4422007.05.04 14:31modify1181.001.35661.35671.3701
4432007.05.04 14:33s/l1181.001.35671.35671.370110.0010741.76
4442007.05.04 14:33buy stop1201.071.35981.35301.3770
4452007.05.04 15:00modify1191.071.35291.36001.3481
4462007.05.04 15:00modify1201.071.36001.35291.3701
4472007.05.04 15:35buy1201.071.36001.35291.3701
4482007.05.04 16:00modify1191.071.35281.36121.3481
4492007.05.04 16:00delete1191.071.35281.36121.3481
4502007.05.04 17:00sell stop1210.991.35281.36111.3481
4512007.05.04 17:00delete1210.991.35281.36111.3481
4522007.05.04 17:00sell stop1220.991.35281.36111.3481
4532007.05.04 17:01delete1220.991.35281.36111.3481
4542007.05.04 17:01sell stop1230.991.35281.36111.3481
4552007.05.04 17:01delete1230.991.35281.36111.3481
4562007.05.04 17:02sell stop1240.991.35281.36111.3481
4572007.05.04 17:02delete1240.991.35281.36111.3481
4582007.05.04 17:02sell stop1250.991.35281.36111.3481
4592007.05.04 17:02delete1250.991.35281.36111.3481
4602007.05.04 17:02sell stop1260.991.35281.36111.3481
4612007.05.04 17:03delete1260.991.35281.36111.3481
4622007.05.04 17:03sell stop1270.991.35281.36111.3481
4632007.05.04 17:04delete1270.991.35281.36111.3481
4642007.05.04 17:04sell stop1280.991.35281.36111.3481
4652007.05.04 17:04delete1280.991.35281.36111.3481
4662007.05.04 17:04sell stop1290.991.35281.36111.3481
4672007.05.04 17:05delete1290.991.35281.36111.3481
4682007.05.04 17:06sell stop1300.991.35281.36111.3481
4692007.05.04 17:07delete1300.991.35281.36111.3481
4702007.05.04 17:07sell stop1310.991.35281.36111.3481
4712007.05.04 17:07delete1310.991.35281.36111.3481
4722007.05.04 17:08sell stop1320.991.35281.36111.3481
4732007.05.04 17:08delete1320.991.35281.36111.3481
4742007.05.04 17:08sell stop1330.991.35281.36111.3481
4752007.05.04 17:09delete1330.991.35281.36111.3481
4762007.05.04 17:09sell stop1340.981.35281.36111.3481
4772007.05.04 17:10delete1340.981.35281.36111.3481
4782007.05.04 17:10sell stop1350.981.35281.36111.3481
4792007.05.04 17:11delete1350.981.35281.36111.3481
4802007.05.04 17:11sell stop1360.991.35281.36111.3481
4812007.05.04 17:11delete1360.991.35281.36111.3481
4822007.05.04 17:11sell stop1370.981.35281.36111.3481
4832007.05.04 17:11delete1370.981.35281.36111.3481
4842007.05.04 17:11sell stop1380.981.35281.36111.3481
4852007.05.04 17:11delete1380.981.35281.36111.3481
4862007.05.04 17:11sell stop1390.981.35281.36111.3481
4872007.05.04 17:11delete1390.981.35281.36111.3481
4882007.05.04 17:11sell stop1400.981.35281.36111.3481
4892007.05.04 17:11delete1400.981.35281.36111.3481
4902007.05.04 17:11sell stop1410.991.35281.36111.3481
4912007.05.04 17:12delete1410.991.35281.36111.3481
4922007.05.04 17:12sell stop1420.991.35281.36111.3481
4932007.05.04 17:12delete1420.991.35281.36111.3481
4942007.05.04 17:12sell stop1430.991.35281.36111.3481
4952007.05.04 17:12delete1430.991.35281.36111.3481
4962007.05.04 17:13sell stop1440.991.35281.36111.3481
4972007.05.04 17:15delete1440.991.35281.36111.3481
4982007.05.04 17:15sell stop1450.991.35281.36111.3481
4992007.05.04 17:16delete1450.991.35281.36111.3481
5002007.05.04 17:16sell stop1460.991.35281.36111.3481
5012007.05.04 17:16delete1460.991.35281.36111.3481
5022007.05.04 17:17sell stop1470.991.35281.36111.3481
5032007.05.04 17:17delete1470.991.35281.36111.3481
5042007.05.04 17:18sell stop1480.991.35281.36111.3481
5052007.05.04 17:18delete1480.991.35281.36111.3481
5062007.05.04 17:19sell stop1490.981.35281.36111.3481
5072007.05.04 17:20delete1490.981.35281.36111.3481
5082007.05.04 17:20sell stop1500.981.35281.36111.3481
5092007.05.04 17:21delete1500.981.35281.36111.3481
5102007.05.04 17:22sell stop1510.991.35281.36111.3481
5112007.05.04 17:23delete1510.991.35281.36111.3481
5122007.05.04 17:23sell stop1520.991.35281.36111.3481
5132007.05.04 17:25delete1520.991.35281.36111.3481
5142007.05.04 17:25sell stop1530.981.35281.36111.3481
5152007.05.04 17:26delete1530.981.35281.36111.3481
5162007.05.04 17:26sell stop1540.981.35281.36111.3481
5172007.05.04 17:26delete1540.981.35281.36111.3481
5182007.05.04 17:27sell stop1550.981.35281.36111.3481
5192007.05.04 17:28delete1550.981.35281.36111.3481
5202007.05.04 17:28sell stop1560.981.35281.36111.3481
5212007.05.04 17:59delete1560.981.35281.36111.3481
5222007.05.04 19:00sell stop1571.001.35271.36101.3481
5232007.05.04 19:03delete1571.001.35271.36101.3481
5242007.05.04 19:03sell stop1581.001.35271.36101.3481
5252007.05.04 19:04delete1581.001.35271.36101.3481
5262007.05.04 19:04sell stop1591.001.35271.36101.3481
5272007.05.04 19:04delete1591.001.35271.36101.3481
5282007.05.04 19:05sell stop1601.001.35271.36101.3481
5292007.05.04 19:05delete1601.001.35271.36101.3481
5302007.05.04 19:05sell stop1611.001.35271.36101.3481
5312007.05.04 19:06delete1611.001.35271.36101.3481
5322007.05.04 19:06sell stop1621.001.35271.36101.3481
5332007.05.04 19:06delete1621.001.35271.36101.3481
5342007.05.04 19:06sell stop1631.001.35271.36101.3481
5352007.05.04 19:06delete1631.001.35271.36101.3481
5362007.05.04 19:08sell stop1641.001.35271.36101.3481
5372007.05.04 19:08delete1641.001.35271.36101.3481
5382007.05.04 19:08sell stop1651.001.35271.36101.3481
5392007.05.04 19:08delete1651.001.35271.36101.3481
5402007.05.04 19:08sell stop1661.001.35271.36101.3481
5412007.05.04 19:08delete1661.001.35271.36101.3481
5422007.05.04 19:08sell stop1671.001.35271.36101.3481
5432007.05.04 19:09delete1671.001.35271.36101.3481
5442007.05.04 19:11sell stop1681.001.35271.36101.3481
5452007.05.04 19:11delete1681.001.35271.36101.3481
5462007.05.04 19:11sell stop1691.001.35271.36101.3481
5472007.05.04 19:12delete1691.001.35271.36101.3481
5482007.05.04 19:13sell stop1701.001.35271.36101.3481
5492007.05.04 19:13delete1701.001.35271.36101.3481
5502007.05.04 19:14sell stop1711.001.35271.36101.3481
5512007.05.04 19:14delete1711.001.35271.36101.3481
5522007.05.04 19:15sell stop1721.001.35271.36101.3481
5532007.05.04 19:16delete1721.001.35271.36101.3481
5542007.05.04 19:17sell stop1731.001.35271.36101.3481
5552007.05.04 19:17delete1731.001.35271.36101.3481
5562007.05.04 19:17sell stop1741.001.35271.36101.3481
5572007.05.04 19:17delete1741.001.35271.36101.3481
5582007.05.04 19:17sell stop1751.001.35271.36101.3481
5592007.05.04 19:17delete1751.001.35271.36101.3481
5602007.05.04 19:17sell stop1761.001.35271.36101.3481
5612007.05.04 19:17delete1761.001.35271.36101.3481
5622007.05.04 19:18sell stop1771.001.35271.36101.3481
5632007.05.04 19:18delete1771.001.35271.36101.3481
5642007.05.04 19:18sell stop1781.001.35271.36101.3481
5652007.05.04 19:18delete1781.001.35271.36101.3481
5662007.05.04 19:18sell stop1791.001.35271.36101.3481
5672007.05.04 19:19delete1791.001.35271.36101.3481
5682007.05.04 19:19sell stop1801.001.35271.36101.3481
5692007.05.04 19:19delete1801.001.35271.36101.3481
5702007.05.04 19:20sell stop1811.001.35271.36101.3481
5712007.05.04 19:20delete1811.001.35271.36101.3481
5722007.05.04 19:21sell stop1821.001.35271.36101.3481
5732007.05.04 19:22delete1821.001.35271.36101.3481
5742007.05.04 19:22sell stop1831.001.35271.36101.3481
5752007.05.04 19:25delete1831.001.35271.36101.3481
5762007.05.04 19:25sell stop1841.001.35271.36101.3481
5772007.05.04 19:27delete1841.001.35271.36101.3481
5782007.05.04 19:27sell stop1851.001.35271.36101.3481
5792007.05.04 19:28delete1851.001.35271.36101.3481
5802007.05.04 19:29sell stop1861.001.35271.36101.3481
5812007.05.04 19:29delete1861.001.35271.36101.3481
5822007.05.04 19:30sell stop1871.001.35271.36101.3481
5832007.05.04 19:30delete1871.001.35271.36101.3481
5842007.05.04 19:31sell stop1881.001.35271.36101.3481
5852007.05.04 19:31delete1881.001.35271.36101.3481
5862007.05.04 19:36sell stop1891.001.35271.36101.3481
5872007.05.04 19:36delete1891.001.35271.36101.3481
5882007.05.04 19:36sell stop1901.001.35271.36101.3481
5892007.05.04 19:36delete1901.001.35271.36101.3481
5902007.05.04 19:36sell stop1911.001.35271.36101.3481
5912007.05.04 19:37delete1911.001.35271.36101.3481
5922007.05.04 19:37sell stop1921.001.35271.36101.3481
5932007.05.04 19:37delete1921.001.35271.36101.3481
5942007.05.04 19:37sell stop1931.001.35271.36101.3481
5952007.05.04 19:37delete1931.001.35271.36101.3481
5962007.05.04 19:59sell stop1941.001.35271.36101.3481
5972007.05.04 20:00modify1941.001.35261.36101.3481
5982007.05.04 20:00delete1941.001.35261.36101.3481
5992007.05.04 21:00sell stop1951.001.35261.36091.3481
6002007.05.04 21:00delete1951.001.35261.36091.3481
6012007.05.04 21:00sell stop1961.001.35261.36091.3481
6022007.05.04 21:01delete1961.001.35261.36091.3481
6032007.05.04 21:01sell stop1971.001.35261.36091.3481
6042007.05.04 21:03delete1971.001.35261.36091.3481
6052007.05.04 21:03sell stop1981.001.35261.36091.3481
6062007.05.04 21:04delete1981.001.35261.36091.3481
6072007.05.04 21:05sell stop1991.001.35261.36091.3481
6082007.05.04 21:06delete1991.001.35261.36091.3481
6092007.05.04 21:06sell stop2001.001.35261.36091.3481
6102007.05.04 21:06delete2001.001.35261.36091.3481
6112007.05.04 21:06sell stop2011.001.35261.36091.3481
6122007.05.04 21:07delete2011.001.35261.36091.3481
6132007.05.04 21:08sell stop2021.001.35261.36091.3481
6142007.05.04 21:09delete2021.001.35261.36091.3481
6152007.05.04 21:09sell stop2031.001.35261.36091.3481
6162007.05.04 21:12delete2031.001.35261.36091.3481
6172007.05.04 21:12sell stop2041.001.35261.36091.3481
6182007.05.04 21:12delete2041.001.35261.36091.3481
6192007.05.04 21:12sell stop2051.001.35261.36091.3481
6202007.05.04 21:12delete2051.001.35261.36091.3481
6212007.05.04 21:13sell stop2061.001.35261.36091.3481
6222007.05.04 21:13delete2061.001.35261.36091.3481
6232007.05.04 21:14sell stop2071.001.35261.36091.3481
6242007.05.04 21:15delete2071.001.35261.36091.3481
6252007.05.04 21:15sell stop2081.001.35261.36091.3481
6262007.05.04 21:15delete2081.001.35261.36091.3481
6272007.05.04 21:15sell stop2091.001.35261.36091.3481
6282007.05.04 21:15delete2091.001.35261.36091.3481
6292007.05.04 21:16sell stop2101.001.35261.36091.3481
6302007.05.04 21:20delete2101.001.35261.36091.3481
6312007.05.04 21:21sell stop2111.001.35261.36091.3481
6322007.05.04 21:22delete2111.001.35261.36091.3481
6332007.05.04 21:23sell stop2121.001.35261.36091.3481
6342007.05.04 21:23delete2121.001.35261.36091.3481
6352007.05.04 21:23sell stop2131.001.35261.36091.3481
6362007.05.04 21:23delete2131.001.35261.36091.3481
6372007.05.04 21:24sell stop2141.001.35261.36091.3481
6382007.05.04 21:25delete2141.001.35261.36091.3481
6392007.05.04 21:25sell stop2151.001.35261.36091.3481
6402007.05.04 21:26delete2151.001.35261.36091.3481
6412007.05.04 21:27sell stop2161.001.35261.36091.3481
6422007.05.04 21:28delete2161.001.35261.36091.3481
6432007.05.04 21:28sell stop2171.001.35261.36091.3481
6442007.05.04 21:29delete2171.001.35261.36091.3481
6452007.05.04 21:30sell stop2180.991.35261.36091.3481
6462007.05.04 21:59delete2180.991.35261.36091.3481
6472007.05.06 23:00sell stop2191.001.35251.36081.3481
6482007.05.06 23:01delete2191.001.35251.36081.3481
6492007.05.06 23:05sell stop2201.001.35251.36081.3481
6502007.05.06 23:06delete2201.001.35251.36081.3481
6512007.05.06 23:07sell stop2211.001.35251.36081.3481
6522007.05.06 23:08delete2211.001.35251.36081.3481
6532007.05.06 23:10sell stop2221.001.35251.36081.3481
6542007.05.06 23:11delete2221.001.35251.36081.3481
6552007.05.06 23:13sell stop2231.001.35251.36081.3481
6562007.05.06 23:15delete2231.001.35251.36081.3481
6572007.05.06 23:16sell stop2241.001.35251.36081.3481
6582007.05.06 23:17delete2241.001.35251.36081.3481
6592007.05.06 23:20sell stop2251.001.35251.36081.3481
6602007.05.06 23:21delete2251.001.35251.36081.3481
6612007.05.06 23:25sell stop2261.001.35251.36081.3481
6622007.05.06 23:26delete2261.001.35251.36081.3481
6632007.05.06 23:27sell stop2271.001.35251.36081.3481
6642007.05.06 23:30delete2271.001.35251.36081.3481
6652007.05.06 23:31sell stop2281.001.35251.36081.3481
6662007.05.06 23:33delete2281.001.35251.36081.3481
6672007.05.06 23:35sell stop2291.001.35251.36081.3481
6682007.05.06 23:37delete2291.001.35251.36081.3481
6692007.05.06 23:38sell stop2301.001.35251.36081.3481
6702007.05.06 23:40delete2301.001.35251.36081.3481
6712007.05.06 23:41sell stop2311.001.35251.36081.3481
6722007.05.06 23:43delete2311.001.35251.36081.3481
6732007.05.06 23:45sell stop2321.001.35251.36081.3481
6742007.05.06 23:46delete2321.001.35251.36081.3481
6752007.05.06 23:47sell stop2331.001.35251.36081.3481
6762007.05.06 23:48delete2331.001.35251.36081.3481
6772007.05.06 23:50sell stop2341.001.35251.36081.3481
6782007.05.06 23:51delete2341.001.35251.36081.3481
6792007.05.06 23:53sell stop2351.001.35251.36081.3481
6802007.05.06 23:59delete2351.001.35251.36081.3481
6812007.05.07 01:00sell stop2361.001.35241.36071.3481
6822007.05.07 01:02delete2361.001.35241.36071.3481
6832007.05.07 01:03sell stop2371.001.35241.36071.3481
6842007.05.07 01:03delete2371.001.35241.36071.3481
6852007.05.07 01:03sell stop2381.001.35241.36071.3481
6862007.05.07 01:04delete2381.001.35241.36071.3481
6872007.05.07 01:05sell stop2391.001.35241.36071.3481
6882007.05.07 01:06delete2391.001.35241.36071.3481
6892007.05.07 01:06sell stop2401.001.35241.36071.3481
6902007.05.07 01:06delete2401.001.35241.36071.3481
6912007.05.07 01:07sell stop2410.991.35241.36071.3481
6922007.05.07 01:07delete2410.991.35241.36071.3481
6932007.05.07 01:08sell stop2420.991.35241.36071.3481
6942007.05.07 01:08delete2420.991.35241.36071.3481
6952007.05.07 01:08sell stop2430.991.35241.36071.3481
6962007.05.07 01:23delete2430.991.35241.36071.3481
6972007.05.07 01:23sell stop2440.991.35241.36071.3481
6982007.05.07 01:23delete2440.991.35241.36071.3481
6992007.05.07 01:23sell stop2450.991.35241.36071.3481
7002007.05.07 01:27delete2450.991.35241.36071.3481
7012007.05.07 01:27sell stop2460.991.35241.36071.3481
7022007.05.07 01:30delete2460.991.35241.36071.3481
7032007.05.07 01:30sell stop2470.991.35241.36071.3481
7042007.05.07 01:31delete2470.991.35241.36071.3481
7052007.05.07 01:32sell stop2480.991.35241.36071.3481
7062007.05.07 01:42delete2480.991.35241.36071.3481
7072007.05.07 01:44sell stop2490.991.35241.36071.3481
7082007.05.07 01:44delete2490.991.35241.36071.3481
7092007.05.07 01:45sell stop2500.991.35241.36071.3481
7102007.05.07 01:50delete2500.991.35241.36071.3481
7112007.05.07 01:50sell stop2510.991.35241.36071.3481
7122007.05.07 01:50delete2510.991.35241.36071.3481
7132007.05.07 01:51sell stop2520.991.35241.36071.3481
7142007.05.07 01:51delete2520.991.35241.36071.3481
7152007.05.07 01:53sell stop2530.991.35241.36071.3481
7162007.05.07 01:56delete2530.991.35241.36071.3481
7172007.05.07 01:56sell stop2540.991.35241.36071.3481
7182007.05.07 01:56delete2540.991.35241.36071.3481
7192007.05.07 01:57sell stop2550.991.35241.36071.3481
7202007.05.07 01:58delete2550.991.35241.36071.3481
7212007.05.07 01:58sell stop2560.991.35241.36071.3481
7222007.05.07 01:59delete2560.991.35241.36071.3481
7232007.05.07 04:02sell stop2571.011.35221.35831.3463
7242007.05.07 05:00modify2571.011.35211.36141.3481
7252007.05.07 05:00delete2571.011.35211.36141.3481
7262007.05.07 11:59sell stop2581.011.35181.35751.3463
7272007.05.07 12:00modify1201.071.36001.36011.3701
7282007.05.07 12:00delete2581.011.35181.35751.3463
7292007.05.07 12:00sell stop2591.021.35181.35741.3463
7302007.05.07 13:00modify2591.021.35171.36181.3481
7312007.05.07 13:00delete2591.021.35171.36181.3481
7322007.05.07 14:14sell stop2601.021.35171.35721.3463
7332007.05.07 15:00modify2601.021.35161.36291.3481
7342007.05.07 15:00delete2601.021.35161.36291.3481
7352007.05.07 21:00s/l1201.071.36011.36011.37015.3510747.11
7362007.05.07 22:00buy stop2611.071.36301.35971.3710
7372007.05.07 22:00sell stop2621.071.35971.36301.3447
7382007.05.07 23:00modify2621.071.35991.36301.3447
7392007.05.07 23:13sell2621.071.35991.36301.3447
7402007.05.08 02:01delete2611.071.36301.35971.3710
7412007.05.08 03:00buy stop2631.001.36301.35961.3710
7422007.05.08 03:03delete2631.001.36301.35961.3710
7432007.05.08 04:00buy stop2640.991.36301.35951.3710
7442007.05.08 05:00modify2640.991.36311.35971.3710
7452007.05.08 07:00modify2640.991.36171.35991.3676
7462007.05.08 07:04buy2640.991.36171.35991.3676
7472007.05.08 09:26s/l2640.991.35991.35991.3676-178.2010568.91
7482007.05.08 09:26buy stop2650.981.36221.36021.3676
7492007.05.08 10:17modify2621.071.35991.35981.3447
7502007.05.08 11:00delete2650.981.36221.36021.3676
7512007.05.08 11:22buy stop2661.011.36221.36041.3676
7522007.05.08 12:00modify2661.011.36211.35671.3655
7532007.05.08 12:00delete2661.011.36211.35671.3655
7542007.05.08 12:05buy stop2671.011.36211.36051.3676
7552007.05.08 13:00modify2671.011.36211.35451.3655
7562007.05.08 13:00delete2671.011.36211.35451.3655
7572007.05.08 14:59buy stop2681.031.36211.36081.3676
7582007.05.08 15:00modify2681.031.36201.35431.3655
7592007.05.08 15:00delete2681.031.36201.35431.3655
7602007.05.08 16:12buy stop2691.041.36201.36101.3676
7612007.05.08 16:13modify2621.071.35991.35851.3447
7622007.05.08 16:14modify2621.071.35991.35841.3447
7632007.05.08 16:16modify2621.071.35991.35831.3447
7642007.05.08 16:17modify2621.071.35991.35821.3447
7652007.05.08 16:17modify2621.071.35991.35811.3447
7662007.05.08 16:20modify2621.071.35991.35801.3447
7672007.05.08 17:00modify2691.041.36191.35091.3655
7682007.05.08 17:00delete2691.041.36191.35091.3655
7692007.05.08 22:07close2621.071.35491.35801.3447537.1411106.05
7702007.05.09 10:00buy stop2701.111.35501.35361.3703
7712007.05.09 10:00sell stop2711.111.35361.35501.3433
7722007.05.09 10:10sell2711.111.35361.35501.3433
7732007.05.09 10:10delete2701.111.35501.35361.3703
7742007.05.09 11:00buy stop2721.031.35471.35331.3703
7752007.05.09 11:16buy2721.031.35471.35331.3703
7762007.05.09 12:05s/l2721.031.35331.35331.3703-144.2010961.85
7772007.05.09 12:05buy stop2731.021.35441.35341.3703
7782007.05.09 12:59delete2731.021.35441.35341.3703
7792007.05.09 13:00buy stop2741.021.35411.35311.3703
7802007.05.09 13:05modify2741.021.35411.33871.3672
7812007.05.09 13:05delete2741.021.35411.33871.3672
7822007.05.09 14:00buy stop2751.021.35391.35301.3703
7832007.05.09 14:10buy2751.021.35391.35301.3703
7842007.05.09 15:08s/l2711.111.35501.35501.3433-155.4010806.45
7852007.05.09 15:08sell stop2761.021.35301.35361.3433
7862007.05.09 15:24modify2751.021.35391.35401.3703
7872007.05.09 16:00modify2761.021.35311.35691.3488
7882007.05.09 16:00delete2761.021.35311.35691.3488
7892007.05.09 20:18s/l2751.021.35401.35401.370310.2010816.65
7902007.05.10 12:00buy stop2771.081.35651.35201.3609
7912007.05.10 12:00sell stop2781.081.35201.35651.3476
7922007.05.10 13:00modify2771.081.35641.35201.3609
7932007.05.10 13:00modify2781.081.35201.35641.3476
7942007.05.10 14:59sell2781.081.35201.35641.3476
7952007.05.10 14:59delete2771.081.35641.35201.3609
7962007.05.10 15:00modify2781.081.35201.35191.3476
7972007.05.10 15:04s/l2781.081.35191.35191.347610.8010827.45
7982007.05.11 15:00buy stop2791.081.35051.34421.3628
7992007.05.11 15:00sell stop2801.081.34421.35051.3377
8002007.05.11 15:26buy2791.081.35051.34421.3628
8012007.05.11 15:27delete2801.081.34421.35051.3377
8022007.05.11 16:30modify2791.081.35051.35061.3628
8032007.05.14 10:00sell stop2811.051.35271.35491.3371
8042007.05.14 11:00modify2811.051.35291.35491.3371
8052007.05.14 12:00modify2811.051.35311.35491.3371
8062007.05.14 12:31modify2791.081.35051.35161.3628
8072007.05.14 12:32modify2791.081.35051.35171.3628
8082007.05.14 13:00modify2811.051.35331.35581.3432
8092007.05.14 14:00modify2811.051.35361.35601.3432
8102007.05.14 15:00modify2811.051.35381.35611.3432
8112007.05.14 16:00modify2811.051.35401.35621.3432
8122007.05.14 16:23sell2811.051.35401.35621.3432
8132007.05.14 16:24close2791.081.35371.35171.3628340.2011167.65
8142007.05.14 16:24buy stop2821.051.35621.35401.3581
8152007.05.14 17:00modify2821.051.35631.35421.3581
8162007.05.14 18:00modify2821.051.35641.35441.3581
8172007.05.14 19:00modify2821.051.35651.35461.3581
8182007.05.14 20:00modify2821.051.35661.35481.3581
8192007.05.14 21:00modify2821.051.35671.35501.3581
8202007.05.14 22:00modify2821.051.35681.35521.3581
8212007.05.14 23:00modify2821.051.35691.35541.3581
8222007.05.15 00:00modify2821.051.35701.35571.3581
8232007.05.15 01:00modify2821.051.35711.35591.3581
8242007.05.15 02:00modify2821.051.35721.35611.3581
8252007.05.15 03:00modify2821.051.35731.35631.3581
8262007.05.15 04:00modify2821.051.35741.35651.3581
8272007.05.15 05:00modify2821.051.35751.35671.3581
8282007.05.15 06:00modify2821.051.35761.35691.3581
8292007.05.15 07:00modify2821.051.35771.35711.3581
8302007.05.15 08:00modify2821.051.35781.35731.3581
8312007.05.15 10:00modify2821.051.35641.35331.3575
8322007.05.15 10:00delete2821.051.35641.35331.3575
8332007.05.15 14:34s/l2811.051.35621.35621.3432-228.9010938.75
8342007.05.17 06:00buy stop2831.091.35291.34951.3696
8352007.05.17 06:00buy2831.091.35291.34951.3696
8362007.05.17 06:00sell stop2841.021.34951.35291.3439
8372007.05.17 06:16delete2841.021.34951.35291.3439
8382007.05.17 07:00sell stop2851.021.34941.35321.3439
8392007.05.17 08:40delete2851.021.34941.35321.3439
8402007.05.17 09:00sell stop2861.031.34931.35401.3439
8412007.05.17 09:23delete2861.031.34931.35401.3439
8422007.05.17 10:00sell stop2871.031.34921.35441.3439
8432007.05.17 12:00modify2871.031.34911.35411.3439
8442007.05.17 13:00modify2871.031.35161.35401.3440
8452007.05.17 13:04sell2871.031.35161.35401.3440
8462007.05.17 14:30modify2871.031.35161.35151.3440
8472007.05.17 14:33s/l2831.091.34951.34951.3696-370.6010568.15
8482007.05.17 14:33buy stop2881.011.35381.34891.3696
8492007.05.17 15:00modify2881.011.35361.34791.3673
8502007.05.17 15:00modify2871.031.35161.35091.3440
8512007.05.17 15:09modify2871.031.35161.35081.3440
8522007.05.17 16:00modify2881.011.35351.34771.3673
8532007.05.17 16:02modify2871.031.35161.35071.3440
8542007.05.17 16:30close2871.031.34931.35071.3440236.9010805.05
8552007.05.17 16:30sell stop2891.081.34881.35351.3439
8562007.05.17 16:32sell2891.081.34881.35351.3439
8572007.05.17 17:00modify2881.011.35331.34751.3673
8582007.05.17 18:00modify2881.011.35311.34731.3673
8592007.05.17 19:00modify2881.011.35301.34721.3673
8602007.05.17 20:00modify2881.011.35281.34711.3673
8612007.05.17 21:00modify2881.011.35271.34701.3673
8622007.05.17 22:00modify2881.011.35251.34681.3673
8632007.05.17 23:00modify2881.011.35231.34671.3673
8642007.05.18 00:00modify2881.011.35221.34661.3673
8652007.05.18 01:00modify2881.011.35201.34651.3673
8662007.05.18 02:00modify2881.011.35181.34631.3673
8672007.05.18 03:00modify2881.011.35171.34621.3673
8682007.05.18 04:00modify2881.011.35151.34611.3673
8692007.05.18 05:00modify2881.011.35141.34591.3673
8702007.05.18 06:00modify2881.011.35121.34581.3673
8712007.05.18 07:00modify2881.011.35101.34571.3673
8722007.05.18 08:00modify2881.011.35091.34561.3673
8732007.05.18 09:00modify2881.011.35071.34541.3673
8742007.05.18 10:00modify2881.011.35011.34531.3603
8752007.05.18 10:00buy2881.011.35011.34531.3603
8762007.05.18 12:31modify2891.081.34881.34871.3439
8772007.05.18 14:11s/l2891.081.34871.34871.343912.9610818.01
8782007.05.18 14:11sell stop2901.001.34641.35091.3417
8792007.05.18 15:00modify2901.001.34631.35081.3417
8802007.05.18 17:00modify2901.001.34621.35051.3417
8812007.05.18 17:09modify2881.011.35011.35021.3603
8822007.05.18 18:00delete2901.001.34621.35051.3417
8832007.05.18 18:08s/l2881.011.35021.35021.360310.1010828.11
8842007.05.20 23:01sell stop2911.081.34591.34971.3417
8852007.05.21 00:00modify2911.081.34581.35331.3430
8862007.05.21 00:00delete2911.081.34581.35331.3430
8872007.05.21 09:00buy stop2921.081.35461.35051.3562
8882007.05.21 09:00sell stop2931.081.35051.35461.3415
8892007.05.21 09:00sell2931.081.35051.35461.3415
8902007.05.21 09:09delete2921.081.35461.35051.3562
8912007.05.21 10:00buy stop2941.011.35471.35011.3562
8922007.05.21 11:00modify2941.011.35491.35021.3562
8932007.05.21 11:33delete2941.011.35491.35021.3562
8942007.05.21 11:59modify2931.081.35051.35041.3415
8952007.05.21 12:33modify2931.081.35051.34971.3415
8962007.05.21 12:33modify2931.081.35051.34961.3415
8972007.05.21 12:33modify2931.081.35051.34951.3415
8982007.05.21 12:34modify2931.081.35051.34941.3415
8992007.05.21 12:34modify2931.081.35051.34931.3415
9002007.05.21 12:37modify2931.081.35051.34921.3415
9012007.05.21 12:37modify2931.081.35051.34841.3415
9022007.05.21 12:37modify2931.081.35051.34831.3415
9032007.05.21 12:37modify2931.081.35051.34821.3415
9042007.05.21 12:37modify2931.081.35051.34811.3415
9052007.05.21 12:38modify2931.081.35051.34801.3415
9062007.05.21 14:20modify2931.081.35051.34791.3415
9072007.05.21 18:05close2931.081.34641.34791.3415442.8011270.91
9082007.05.22 09:00buy stop2951.131.34761.34151.3607
9092007.05.22 09:00sell stop2961.131.34151.34761.3388
9102007.05.22 10:00modify2951.131.34751.34141.3607
9112007.05.22 10:00modify2961.131.34141.34751.3388
9122007.05.22 11:00buy2951.131.34751.34141.3607
9132007.05.22 11:00modify2961.131.34131.34731.3388
9142007.05.22 12:00modify2961.131.34421.34711.3367
9152007.05.22 12:10sell2961.131.34421.34711.3367
9162007.05.22 16:29s/l2961.131.34711.34711.3367-327.7010943.21
9172007.05.22 16:29sell stop2971.011.34381.34651.3367
9182007.05.22 17:00modify2971.011.34381.34631.3367
9192007.05.22 18:00modify2971.011.34391.34621.3367
9202007.05.23 05:00modify2971.011.34401.34441.3367
9212007.05.23 06:00modify2971.011.34401.34421.3367
9222007.05.23 07:00modify2971.011.34401.34401.3367
9232007.05.23 08:00modify2971.011.34401.34621.3398
9242007.05.23 09:00modify2971.011.34401.34641.3398
9252007.05.23 09:44sell2971.011.34401.34641.3398
9262007.05.23 09:45modify2971.011.34401.34391.3398
9272007.05.23 10:03modify2971.011.34401.34361.3398
9282007.05.23 10:05modify2971.011.34401.34351.3398
9292007.05.23 10:59close2971.011.34281.34351.3398121.2011064.41
9302007.05.23 13:26sell stop2981.021.34151.34311.3367
9312007.05.23 14:00modify2981.021.34141.34961.3388
9322007.05.23 14:00delete2981.021.34141.34961.3388
9332007.05.23 14:02modify2951.131.34751.34761.3607
9342007.05.23 14:02sell stop2991.051.34141.34291.3367
9352007.05.23 15:00delete2991.051.34141.34291.3367
9362007.05.23 15:39s/l2951.131.34761.34761.36075.6511070.06
9372007.05.24 09:00buy stop3001.111.35191.34431.3558
9382007.05.24 09:00sell stop3011.111.34431.35191.3334
9392007.05.24 09:59sell3011.111.34431.35191.3334
9402007.05.24 09:59delete3001.111.35191.34431.3558
9412007.05.24 10:05modify3011.111.34431.34421.3334
9422007.05.24 12:11s/l3011.111.34421.34421.333411.1011081.16
9432007.05.25 09:00sell stop3021.111.34101.34391.3331
9442007.05.25 09:00buy stop3031.111.34391.34101.3586
9452007.05.25 09:00buy3031.111.34391.34101.3586
9462007.05.25 09:59delete3021.111.34101.34391.3331
9472007.05.25 10:00sell stop3041.031.34101.34411.3331
9482007.05.25 12:59delete3041.031.34101.34411.3331
9492007.05.25 13:00sell stop3051.031.34101.34441.3331
9502007.05.25 14:09delete3051.031.34101.34441.3331
9512007.05.25 15:00sell stop3061.051.34101.34581.3331
9522007.05.25 15:38modify3031.111.34391.34401.3586
9532007.05.25 16:00modify3061.051.34091.34571.3331
9542007.05.25 16:03delete3061.051.34091.34571.3331
9552007.05.25 17:00sell stop3071.051.34091.34731.3331
9562007.05.25 21:19s/l3031.111.34401.34401.358611.1011092.26
9572007.05.25 21:19buy stop3081.111.34711.34091.3586
9582007.05.27 23:00modify3081.111.34701.34091.3586
9592007.05.28 00:00modify3071.051.34081.34691.3331
9602007.05.28 00:00modify3081.111.34691.34081.3586
9612007.05.28 02:00modify3081.111.34681.34081.3586
9622007.05.28 04:00modify3081.111.34671.34081.3586
9632007.05.28 05:00modify3081.111.34661.34081.3586
9642007.05.28 07:00modify3081.111.34651.34081.3586
9652007.05.28 08:00modify3071.051.34071.34651.3331
9662007.05.28 09:00modify3081.111.34641.34071.3586
9672007.05.28 11:00modify3081.111.34631.34071.3586
9682007.05.28 12:00modify3081.111.34621.34071.3586
9692007.05.28 14:00modify3081.111.34611.34071.3586
9702007.05.28 16:00modify3071.051.34061.34601.3331
9712007.05.28 16:00modify3081.111.34601.34061.3586
9722007.05.28 17:00modify3081.111.34591.34061.3586
9732007.05.28 19:00modify3081.111.34581.34061.3586
9742007.05.28 21:59modify3081.111.34571.34061.3586
9752007.05.28 23:00modify3081.111.34561.34061.3586
9762007.05.29 00:00modify3071.051.34471.34551.3342
9772007.05.29 00:00modify3081.111.34551.34471.3570
9782007.05.29 00:01sell3071.051.34471.34551.3342
9792007.05.29 02:00modify3081.111.34541.34481.3570
9802007.05.29 03:35modify3071.051.34471.34461.3342
9812007.05.29 04:00modify3081.111.34531.34051.3586
9822007.05.29 06:00modify3081.111.34521.34191.3570
9832007.05.29 06:59s/l3071.051.34461.34461.334210.5011102.76
9842007.05.29 06:59sell stop3091.111.34191.34521.3342
9852007.05.29 07:00modify3081.111.34511.34191.3570
9862007.05.29 07:00modify3091.111.34191.34511.3342
9872007.05.29 08:00modify3091.111.34201.34511.3342
9882007.05.29 09:00modify3081.111.34501.34201.3570
9892007.05.29 09:43buy3081.111.34501.34201.3570
9902007.05.29 10:17modify3081.111.34501.34511.3570
9912007.05.29 12:00delete3091.111.34201.34511.3342
9922007.05.29 13:53sell stop3101.091.34201.34481.3342
9932007.05.29 13:53modify3081.111.34501.34611.3570
9942007.05.29 13:54modify3081.111.34501.34621.3570
9952007.05.29 14:00modify3101.091.34211.35051.3352
9962007.05.29 14:00delete3101.091.34211.35051.3352
9972007.05.29 14:06sell stop3111.091.34211.34471.3342
9982007.05.29 14:06modify3081.111.34501.34631.3570
9992007.05.29 14:07modify3081.111.34501.34641.3570
10002007.05.29 14:07modify3081.111.34501.34651.3570
10012007.05.29 14:24modify3081.111.34501.34661.3570
10022007.05.29 15:00delete3111.091.34211.34471.3342
10032007.05.29 16:02close3081.111.34921.34661.3570466.2011568.96
10042007.05.31 08:00buy stop3121.161.34371.33991.3623
10052007.05.31 08:00sell stop3131.161.33991.34371.3315
10062007.05.31 08:00buy3121.161.34371.33991.3623
10072007.05.31 08:20delete3131.161.33991.34371.3315
10082007.05.31 09:00sell stop3141.081.33981.34471.3315
10092007.05.31 10:00modify3141.081.33981.34461.3315
10102007.05.31 11:00modify3141.081.33971.34441.3315
10112007.05.31 12:00modify3141.081.33971.34421.3315
10122007.05.31 13:00modify3141.081.33971.34401.3315
10132007.05.31 13:30modify3141.081.33971.35691.3329
10142007.05.31 13:30delete3141.081.33971.35691.3329
10152007.05.31 14:00sell stop3151.101.33961.34521.3315
10162007.05.31 14:00delete3151.101.33961.34521.3315
10172007.05.31 14:18modify3121.161.34371.34381.3623
10182007.05.31 15:00sell stop3161.111.33961.34781.3315
10192007.05.31 16:00modify3161.111.33951.34771.3315
10202007.05.31 16:21s/l3121.161.34381.34381.362311.6011580.56
10212007.05.31 16:21buy stop3171.161.34771.33951.3623
10222007.05.31 17:00modify3161.111.33951.34761.3315
10232007.05.31 17:00modify3171.161.34761.33951.3623
10242007.05.31 18:00modify3161.111.33951.34751.3315
10252007.05.31 18:00modify3171.161.34751.33951.3623
10262007.05.31 19:00modify3161.111.33941.34751.3315
10272007.05.31 20:00modify3171.161.34741.33941.3623
10282007.05.31 21:00modify3161.111.33931.34731.3315
10292007.05.31 21:00modify3171.161.34731.33931.3623
10302007.05.31 22:00modify3171.161.34721.33931.3623
10312007.05.31 23:00modify3171.161.34711.33931.3623
10322007.06.01 00:00modify3161.111.33921.34701.3315
10332007.06.01 00:00modify3171.161.34701.33921.3623
10342007.06.01 01:00modify3171.161.34691.33921.3623
10352007.06.01 02:00modify3161.111.33911.34681.3315
10362007.06.01 02:00modify3171.161.34681.33911.3623
10372007.06.01 04:00modify3171.161.34671.33911.3623
10382007.06.01 05:00modify3161.111.33901.34661.3315
10392007.06.01 05:00modify3171.161.34661.33901.3623
10402007.06.01 06:00modify3171.161.34651.33901.3623
10412007.06.01 07:00modify3161.111.33891.34641.3315
10422007.06.01 07:00modify3171.161.34641.33891.3623
10432007.06.01 08:00modify3161.111.34471.34631.3313
10442007.06.01 08:00modify3171.161.34631.34471.3612
10452007.06.01 08:07sell3161.111.34471.34631.3313
10462007.06.01 09:00modify3171.161.34621.33891.3623
10472007.06.01 10:00modify3171.161.34611.34341.3612
10482007.06.01 12:00modify3171.161.34601.34351.3612
10492007.06.01 13:00modify3171.161.34591.34291.3612
10502007.06.01 14:00modify3171.161.34581.34301.3612
10512007.06.01 14:59modify3161.111.34471.34461.3313
10522007.06.01 15:00modify3171.161.34571.34121.3612
10532007.06.01 16:00modify3171.161.34561.34121.3612
10542007.06.01 16:11modify3161.111.34471.34341.3313
10552007.06.01 16:44close3161.111.34151.34341.3313355.2011935.76
10562007.06.01 16:44sell stop3181.191.33861.34561.3315
10572007.06.01 17:00modify3171.161.34551.33921.3612
10582007.06.01 17:00modify3181.191.33921.34551.3313
10592007.06.01 18:00modify3171.161.34541.33911.3612
10602007.06.01 18:00modify3181.191.33911.34541.3313
10612007.06.01 20:00modify3171.161.34531.33911.3612
10622007.06.01 21:00modify3171.161.34521.33911.3612
10632007.06.01 22:00modify3171.161.34511.33901.3612
10642007.06.01 22:00modify3181.191.33901.34511.3313
10652007.06.03 23:00modify3171.161.34501.33901.3612
10662007.06.04 00:00modify3171.161.34491.33901.3612
10672007.06.04 01:00modify3171.161.34481.33901.3612
10682007.06.04 02:00modify3171.161.34471.33891.3612
10692007.06.04 02:00modify3181.191.33891.34471.3313
10702007.06.04 02:02buy3171.161.34471.33891.3612
10712007.06.04 05:00modify3181.191.33881.34521.3328
10722007.06.04 09:00modify3181.191.33871.34591.3328
10732007.06.04 10:00modify3181.191.34331.34581.3319
10742007.06.04 11:00modify3181.191.34361.34581.3319
10752007.06.04 11:09modify3181.191.33871.34401.3313
10762007.06.04 11:18modify3171.161.34471.34481.3612
10772007.06.04 12:00delete3181.191.33871.34401.3313
10782007.06.04 14:00sell stop3191.161.33861.34371.3313
10792007.06.04 15:00delete3191.161.33861.34371.3313
10802007.06.04 15:19sell stop3201.171.33861.34361.3313
10812007.06.04 16:00modify3201.171.33851.35011.3328
10822007.06.04 16:00delete3201.171.33851.35011.3328
10832007.06.05 03:20sell stop3211.181.33821.34261.3313
10842007.06.05 04:00delete3211.181.33821.34261.3313
10852007.06.05 05:50sell stop3221.181.33821.34241.3313
10862007.06.05 06:00delete3221.181.33821.34241.3313
10872007.06.05 06:19sell stop3231.181.33821.34231.3313
10882007.06.05 07:00modify3231.181.33811.35081.3328
10892007.06.05 07:00delete3231.181.33811.35081.3328
10902007.06.05 09:22sell stop3241.181.33811.34201.3313
10912007.06.05 09:27modify3171.161.34471.34621.3612
10922007.06.05 09:40modify3171.161.34471.34631.3612
10932007.06.05 10:00modify3241.181.33801.35171.3328
10942007.06.05 10:00delete3241.181.33801.35171.3328
10952007.06.05 12:20sell stop3251.191.33801.34181.3313
10962007.06.05 12:20modify3171.161.34471.34641.3612
10972007.06.05 12:28modify3171.161.34471.34651.3612
10982007.06.05 13:00delete3251.191.33801.34181.3313
10992007.06.05 13:56sell stop3261.201.33801.34171.3313
11002007.06.05 14:00modify3261.201.33791.34161.3313
11012007.06.05 14:04modify3171.161.34471.34661.3612
11022007.06.05 14:07modify3171.161.34471.34671.3612
11032007.06.05 14:09modify3171.161.34471.34681.3612
11042007.06.05 14:17modify3171.161.34471.34691.3612
11052007.06.05 14:18modify3171.161.34471.34701.3612
11062007.06.05 14:19modify3171.161.34471.34711.3612
11072007.06.05 14:19modify3171.161.34471.34861.3612
11082007.06.05 14:20modify3171.161.34471.34871.3612
11092007.06.05 15:00modify3261.201.33791.35561.3328
11102007.06.05 15:00delete3261.201.33791.35561.3328
11112007.06.05 16:21close3171.161.35121.34871.3612748.2012683.96
11122007.06.06 14:00buy stop3271.271.35801.35071.3589
11132007.06.06 14:01sell stop3281.271.35071.35801.3280
11142007.06.06 14:40sell3281.271.35071.35801.3280
11152007.06.06 14:40delete3271.271.35801.35071.3589
11162007.06.06 15:00buy stop3291.191.35811.34971.3589
11172007.06.06 15:09modify3291.191.35811.33731.3657
11182007.06.06 15:09delete3291.191.35811.33731.3657
11192007.06.06 16:00buy stop3301.181.35821.34951.3589
11202007.06.06 16:59delete3301.181.35821.34951.3589
11212007.06.06 17:00buy stop3311.201.35831.34921.3589
11222007.06.06 17:48modify3311.201.35831.33721.3659
11232007.06.06 17:48delete3311.201.35831.33721.3659
11242007.06.06 18:00buy stop3321.201.35851.34861.3589
11252007.06.06 19:00modify3321.201.35861.34881.3589
11262007.06.06 20:00modify3321.201.35871.34891.3589
11272007.06.06 21:00modify3321.201.35881.34901.3589
11282007.06.06 22:00modify3321.201.35891.34911.3589
11292007.06.06 23:00modify3321.201.35901.34931.3700
11302007.06.07 00:00modify3321.201.35911.34941.3701
11312007.06.07 01:00modify3321.201.35921.34951.3702
11322007.06.07 02:00modify3321.201.35931.34961.3703
11332007.06.07 03:00modify3321.201.35941.34981.3704
11342007.06.07 04:00modify3321.201.35951.34991.3705
11352007.06.07 05:00modify3321.201.35061.35001.3655
11362007.06.07 05:07buy3321.201.35061.35001.3655
11372007.06.07 09:02s/l3321.201.35001.35001.3655-72.0012611.96
11382007.06.07 09:02buy stop3331.181.35131.35051.3655
11392007.06.07 10:00modify3331.181.35121.35071.3655
11402007.06.07 11:00modify3331.181.35111.35081.3655
11412007.06.07 12:00modify3331.181.35101.34861.3595
11422007.06.07 12:15modify3281.271.35071.35061.3280
11432007.06.07 13:00modify3331.181.35091.34611.3595
11442007.06.07 13:00delete3331.181.35091.34611.3595
11452007.06.08 08:35modify3281.271.35071.34861.3280
11462007.06.08 09:08modify3281.271.35071.34851.3280
11472007.06.08 09:08modify3281.271.35071.34841.3280
11482007.06.08 09:12modify3281.271.35071.34831.3280
11492007.06.08 09:16modify3281.271.35071.34821.3280
11502007.06.08 09:21modify3281.271.35071.34811.3280
11512007.06.08 09:25modify3281.271.35071.34801.3280
11522007.06.08 10:04modify3281.271.35071.34791.3280
11532007.06.08 10:05modify3281.271.35071.34781.3280
11542007.06.08 11:23modify3281.271.35071.34771.3280
11552007.06.08 11:30modify3281.271.35071.34761.3280
11562007.06.08 11:32modify3281.271.35071.34751.3280
11572007.06.08 11:35modify3281.271.35071.34741.3280
11582007.06.08 11:35modify3281.271.35071.34531.3280
11592007.06.08 11:35modify3281.271.35071.34731.3280
11602007.06.08 11:35modify3281.271.35071.34531.3280
11612007.06.08 11:36modify3281.271.35071.34521.3280
11622007.06.08 11:38modify3281.271.35071.34511.3280
11632007.06.08 11:40modify3281.271.35071.34501.3280
11642007.06.08 11:40modify3281.271.35071.34491.3280
11652007.06.08 11:41modify3281.271.35071.34481.3280
11662007.06.08 12:05modify3281.271.35071.34471.3280
11672007.06.08 12:06modify3281.271.35071.34461.3280
11682007.06.08 12:06modify3281.271.35071.34451.3280
11692007.06.08 12:07modify3281.271.35071.34441.3280
11702007.06.08 12:07modify3281.271.35071.34431.3280
11712007.06.08 12:07modify3281.271.35071.34421.3280
11722007.06.08 12:13modify3281.271.35071.34411.3280
11732007.06.08 12:13modify3281.271.35071.34401.3280
11742007.06.08 12:13modify3281.271.35071.34391.3280
11752007.06.08 12:15modify3281.271.35071.34371.3280
11762007.06.08 12:15modify3281.271.35071.34361.3280
11772007.06.12 10:00buy stop3341.381.33671.33451.3648
11782007.06.12 10:10delete3341.381.33671.33451.3648
11792007.06.12 11:00buy stop3351.381.33651.33401.3648
11802007.06.12 12:00modify3351.381.33631.33411.3648
11812007.06.12 12:23delete3351.381.33631.33411.3648
11822007.06.12 13:00buy stop3361.381.33611.33381.3648
11832007.06.12 13:18delete3361.381.33611.33381.3648
11842007.06.12 14:00buy stop3371.381.33591.33341.3648
11852007.06.12 15:00modify3371.381.33571.33351.3648
11862007.06.12 15:19delete3371.381.33571.33351.3648
11872007.06.12 16:00buy stop3381.411.33551.33181.3648
11882007.06.12 16:00modify3281.271.35071.34351.3280
11892007.06.12 16:00delete3381.411.33551.33181.3648
11902007.06.12 16:00modify3281.271.35071.34341.3280
11912007.06.12 16:28modify3281.271.35071.34331.3280
11922007.06.12 17:00buy stop3391.421.33531.33111.3648
11932007.06.12 18:00modify3391.421.33511.33111.3648
11942007.06.12 19:00modify3391.421.33491.33101.3648
11952007.06.12 20:00modify3391.421.33471.33101.3648
11962007.06.12 21:00modify3391.421.33451.33101.3648
11972007.06.12 21:46delete3391.421.33451.33101.3648
11982007.06.12 21:51modify3281.271.35071.34321.3280
11992007.06.12 22:00buy stop3401.421.33431.33091.3648
12002007.06.12 22:10delete3401.421.33431.33091.3648
12012007.06.12 22:15modify3281.271.35071.34311.3280
12022007.06.12 22:48modify3281.271.35071.34301.3280
12032007.06.12 22:49modify3281.271.35071.34291.3280
12042007.06.12 23:00buy stop3411.441.33411.33011.3648
12052007.06.13 00:00modify3411.441.33391.33001.3648
12062007.06.13 01:00modify3411.441.33371.33001.3648
12072007.06.13 02:00modify3411.441.33351.33001.3648
12082007.06.13 02:03delete3411.441.33351.33001.3648
12092007.06.13 02:03modify3281.271.35071.34281.3280
12102007.06.13 02:08modify3281.271.35071.34271.3280
12112007.06.13 02:08modify3281.271.35071.34261.3280
12122007.06.13 02:13modify3281.271.35071.34251.3280
12132007.06.13 02:37modify3281.271.35071.34241.3280
12142007.06.13 02:38modify3281.271.35071.34231.3280
12152007.06.13 03:00buy stop3421.451.33331.32851.3648
12162007.06.13 04:00modify3421.451.33311.32851.3648
12172007.06.13 05:00modify3421.451.33291.32841.3648
12182007.06.13 06:00modify3421.451.33271.32841.3648
12192007.06.13 07:00modify3421.451.33251.32831.3648
12202007.06.13 08:00modify3421.451.33231.32831.3648
12212007.06.13 09:00modify3421.451.33211.32821.3648
12222007.06.13 09:49delete3421.451.33211.32821.3648
12232007.06.13 09:50modify3281.271.35071.34221.3280
12242007.06.13 10:00buy stop3431.461.33191.32821.3648
12252007.06.13 10:30delete3431.461.33191.32821.3648
12262007.06.13 10:31modify3281.271.35071.34211.3280
12272007.06.13 10:36t/p3281.271.32801.34211.32802900.6815512.64
12282007.06.13 11:00buy stop3441.551.33171.32721.3648
12292007.06.13 11:00sell stop3451.551.32721.33171.3184
12302007.06.13 11:01delete3441.551.33171.32721.3648
12312007.06.13 11:01sell3451.551.32721.33171.3184
12322007.06.13 12:00buy stop3461.441.33151.32621.3648
12332007.06.13 13:00modify3461.441.33131.32611.3648
12342007.06.13 14:00modify3461.441.33111.32611.3648
12352007.06.13 15:00modify3461.441.33091.32601.3648
12362007.06.13 16:00modify3461.441.33071.32591.3648
12372007.06.13 16:19buy3461.441.33071.32591.3648
12382007.06.14 04:33s/l3451.551.33171.33171.3184-688.2014824.44
12392007.06.14 04:33sell stop3471.401.32491.32841.3184
12402007.06.14 06:00modify3471.401.32481.33161.3236
12412007.06.14 07:00modify3471.401.32471.33141.3236
12422007.06.14 08:00modify3471.401.32461.33131.3236
12432007.06.14 09:00modify3471.401.32951.33121.3190
12442007.06.14 09:03sell3471.401.32951.33121.3190
12452007.06.14 10:04s/l3471.401.33121.33121.3190-238.0014586.44
12462007.06.14 10:04sell stop3481.361.32911.33111.3190
12472007.06.14 11:00modify3481.361.32921.33101.3190
12482007.06.14 12:00modify3481.361.32941.33081.3190
12492007.06.14 13:00modify3481.361.32951.33071.3190
12502007.06.14 14:00modify3481.361.32961.33061.3190
12512007.06.14 14:20sell3481.361.32961.33061.3190
12522007.06.14 14:32modify3481.361.32961.32951.3190
12532007.06.14 14:36s/l3481.361.32951.32951.319013.6014600.04
12542007.06.14 14:36sell stop3491.341.32411.33061.3236
12552007.06.14 15:00modify3491.341.32801.33051.3190
12562007.06.14 17:00modify3491.341.32811.33271.3220
12572007.06.14 19:00modify3491.341.32821.33281.3220
12582007.06.14 20:00modify3491.341.32831.33291.3220
12592007.06.14 22:00modify3491.341.32841.33301.3220
12602007.06.14 23:00delete3491.341.32841.33301.3220
12612007.06.14 23:03sell stop3501.371.32841.33311.3220
12622007.06.14 23:03delete3501.371.32841.33311.3220
12632007.06.14 23:12sell stop3511.371.32841.33311.3220
12642007.06.14 23:13delete3511.371.32841.33311.3220
12652007.06.14 23:13sell stop3521.371.32841.33311.3220
12662007.06.14 23:14delete3521.371.32841.33311.3220
12672007.06.14 23:15sell stop3531.371.32841.33311.3220
12682007.06.14 23:15delete3531.371.32841.33311.3220
12692007.06.14 23:16sell stop3541.371.32841.33311.3220
12702007.06.14 23:16delete3541.371.32841.33311.3220
12712007.06.14 23:17sell stop3551.371.32841.33311.3220
12722007.06.14 23:17delete3551.371.32841.33311.3220
12732007.06.14 23:19sell stop3561.371.32841.33311.3220
12742007.06.14 23:22delete3561.371.32841.33311.3220
12752007.06.14 23:24sell stop3571.371.32841.33311.3220
12762007.06.14 23:26delete3571.371.32841.33311.3220
12772007.06.14 23:26sell stop3581.371.32841.33311.3220
12782007.06.14 23:27delete3581.371.32841.33311.3220
12792007.06.14 23:27sell stop3591.371.32841.33311.3220
12802007.06.14 23:29delete3591.371.32841.33311.3220
12812007.06.14 23:29sell stop3601.371.32841.33311.3220
12822007.06.14 23:31delete3601.371.32841.33311.3220
12832007.06.14 23:31sell stop3611.371.32841.33311.3220
12842007.06.14 23:34delete3611.371.32841.33311.3220
12852007.06.14 23:37sell stop3621.371.32841.33311.3220
12862007.06.14 23:37delete3621.371.32841.33311.3220
12872007.06.14 23:39sell stop3631.371.32841.33311.3220
12882007.06.14 23:39delete3631.371.32841.33311.3220
12892007.06.14 23:46sell stop3641.361.32841.33311.3220
12902007.06.14 23:46delete3641.361.32841.33311.3220
12912007.06.14 23:52sell stop3651.361.32841.33311.3220
12922007.06.14 23:53delete3651.361.32841.33311.3220
12932007.06.14 23:55sell stop3661.361.32841.33311.3220
12942007.06.14 23:55delete3661.361.32841.33311.3220
12952007.06.14 23:58sell stop3671.361.32841.33311.3220
12962007.06.14 23:58delete3671.361.32841.33311.3220
12972007.06.14 23:59sell stop3681.361.32841.33311.3220
12982007.06.14 23:59delete3681.361.32841.33311.3220
12992007.06.14 23:59sell stop3691.361.32841.33311.3220
13002007.06.15 00:00modify3691.361.32851.33311.3220
13012007.06.15 01:00modify3691.361.32861.33321.3220
13022007.06.15 02:00delete3691.361.32861.33321.3220
13032007.06.15 02:00sell stop3701.371.32861.33331.3220
13042007.06.15 02:00delete3701.371.32861.33331.3220
13052007.06.15 02:01sell stop3711.371.32861.33331.3220
13062007.06.15 02:06delete3711.371.32861.33331.3220
13072007.06.15 02:06sell stop3721.371.32861.33331.3220
13082007.06.15 02:06delete3721.371.32861.33331.3220
13092007.06.15 02:08sell stop3731.371.32861.33331.3220
13102007.06.15 02:08delete3731.371.32861.33331.3220
13112007.06.15 02:08sell stop3741.371.32861.33331.3220
13122007.06.15 02:08delete3741.371.32861.33331.3220
13132007.06.15 02:09sell stop3751.371.32861.33331.3220
13142007.06.15 02:10delete3751.371.32861.33331.3220
13152007.06.15 02:11sell stop3761.371.32861.33331.3220
13162007.06.15 02:11delete3761.371.32861.33331.3220
13172007.06.15 02:12sell stop3771.371.32861.33331.3220
13182007.06.15 02:12delete3771.371.32861.33331.3220
13192007.06.15 02:12sell stop3781.371.32861.33331.3220
13202007.06.15 02:12delete3781.371.32861.33331.3220
13212007.06.15 02:13sell stop3791.371.32861.33331.3220
13222007.06.15 02:13delete3791.371.32861.33331.3220
13232007.06.15 02:15sell stop3801.371.32861.33331.3220
13242007.06.15 02:16delete3801.371.32861.33331.3220
13252007.06.15 02:16sell stop3811.371.32861.33331.3220
13262007.06.15 02:17delete3811.371.32861.33331.3220
13272007.06.15 02:17sell stop3821.371.32861.33331.3220
13282007.06.15 02:17delete3821.371.32861.33331.3220
13292007.06.15 02:19sell stop3831.371.32861.33331.3220
13302007.06.15 02:20delete3831.371.32861.33331.3220
13312007.06.15 02:20sell stop3841.371.32861.33331.3220
13322007.06.15 02:21delete3841.371.32861.33331.3220
13332007.06.15 02:22sell stop3851.371.32861.33331.3220
13342007.06.15 02:22delete3851.371.32861.33331.3220
13352007.06.15 02:23sell stop3861.371.32861.33331.3220
13362007.06.15 02:25delete3861.371.32861.33331.3220
13372007.06.15 02:27sell stop3871.371.32861.33331.3220
13382007.06.15 02:32delete3871.371.32861.33331.3220
13392007.06.15 02:38sell stop3881.371.32861.33331.3220
13402007.06.15 02:39delete3881.371.32861.33331.3220
13412007.06.15 02:39sell stop3891.371.32861.33331.3220
13422007.06.15 02:39delete3891.371.32861.33331.3220
13432007.06.15 02:43sell stop3901.371.32861.33331.3220
13442007.06.15 02:43delete3901.371.32861.33331.3220
13452007.06.15 02:45sell stop3911.371.32861.33331.3220
13462007.06.15 02:46delete3911.371.32861.33331.3220
13472007.06.15 02:46sell stop3921.371.32861.33331.3220
13482007.06.15 02:47delete3921.371.32861.33331.3220
13492007.06.15 02:47sell stop3931.371.32861.33331.3220
13502007.06.15 02:48delete3931.371.32861.33331.3220
13512007.06.15 02:48sell stop3941.371.32861.33331.3220
13522007.06.15 02:49delete3941.371.32861.33331.3220
13532007.06.15 02:49sell stop3951.371.32861.33331.3220
13542007.06.15 02:51delete3951.371.32861.33331.3220
13552007.06.15 02:51sell stop3961.371.32861.33331.3220
13562007.06.15 02:54delete3961.371.32861.33331.3220
13572007.06.15 02:54sell stop3971.371.32861.33331.3220
13582007.06.15 02:55delete3971.371.32861.33331.3220
13592007.06.15 02:55sell stop3981.371.32861.33331.3220
13602007.06.15 02:55delete3981.371.32861.33331.3220
13612007.06.15 02:59sell stop3991.371.32861.33331.3220
13622007.06.15 03:00modify3991.371.32871.33331.3220
13632007.06.15 04:00delete3991.371.32871.33331.3220
13642007.06.15 04:04sell stop4001.381.32871.33341.3220
13652007.06.15 04:05delete4001.381.32871.33341.3220
13662007.06.15 04:05sell stop4011.381.32871.33341.3220
13672007.06.15 04:06delete4011.381.32871.33341.3220
13682007.06.15 04:06sell stop4021.381.32871.33341.3220
13692007.06.15 04:06delete4021.381.32871.33341.3220
13702007.06.15 04:07sell stop4031.381.32871.33341.3220
13712007.06.15 04:07delete4031.381.32871.33341.3220
13722007.06.15 04:08sell stop4041.381.32871.33341.3220
13732007.06.15 04:08delete4041.381.32871.33341.3220
13742007.06.15 04:08sell stop4051.381.32871.33341.3220
13752007.06.15 04:09delete4051.381.32871.33341.3220
13762007.06.15 04:10sell stop4061.381.32871.33341.3220
13772007.06.15 04:10delete4061.381.32871.33341.3220
13782007.06.15 04:10sell stop4071.381.32871.33341.3220
13792007.06.15 04:11delete4071.381.32871.33341.3220
13802007.06.15 04:11sell stop4081.381.32871.33341.3220
13812007.06.15 04:11delete4081.381.32871.33341.3220
13822007.06.15 04:11sell stop4091.381.32871.33341.3220
13832007.06.15 04:11delete4091.381.32871.33341.3220
13842007.06.15 04:11sell stop4101.381.32871.33341.3220
13852007.06.15 04:12delete4101.381.32871.33341.3220
13862007.06.15 04:12sell stop4111.391.32871.33341.3220
13872007.06.15 04:13delete4111.391.32871.33341.3220
13882007.06.15 04:13sell stop4121.391.32871.33341.3220
13892007.06.15 04:13delete4121.391.32871.33341.3220
13902007.06.15 04:13sell stop4131.391.32871.33341.3220
13912007.06.15 05:00modify4131.391.32881.33331.3220
13922007.06.15 07:00modify4131.391.32891.33341.3220
13932007.06.15 08:00modify4131.391.32901.33341.3220
13942007.06.15 10:00modify4131.391.32911.33361.3220
13952007.06.15 12:00modify4131.391.32921.33371.3220
13962007.06.15 13:00modify4131.391.32931.33371.3220
13972007.06.15 15:00modify4131.391.32941.33451.3220
13982007.06.15 15:00delete4131.391.32941.33451.3220
13992007.06.15 15:16modify3461.441.33071.33081.3648
14002007.06.15 22:59close at stop3461.441.33821.33081.36481051.2015651.24