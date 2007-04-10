|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2007.04.01 23:00 - 2007.06.15 22:00 (2007.04.01 - 2008.02.28)
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|MaximumRisk=0.1; DecreaseFactor=3; Lot.Margin=1000; Max.Objects=8; Magic=1965; BarsMax=144; ExtDepth=12; ExtDeviation=1; ExtBackstep=5;
|Баров в истории
|6320
|Смоделировано тиков
|131776
|Качество моделирования
|89.95%
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|5651.24
|Общая прибыль
|9342.60
|Общий убыток
|-3691.36
|Прибыльность
|2.53
|Матожидание выигрыша
|108.68
|Абсолютная просадка
|202.10
|Максимальная просадка
|1316.30 (8.43%)
|Относительная просадка
|10.84% (1208.06)
|Всего сделок
|52
|Короткие позиции (% выигравших)
|28 (64.29%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|24 (75.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|36 (69.23%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|16 (30.77%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|2900.68
|убыточная сделка
|-688.20
|Средняя
|прибыльная сделка
|259.52
|убыточная сделка
|-230.71
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|9 (1740.75)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|3 (-407.76)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|2900.68 (1)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-926.20 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|3
|непрерывный проигрыш
|1
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Лоты
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2007.04.03 10:00
|buy stop
|1
|1.00
|1.3383
|1.3358
|1.3507
|2
|2007.04.03 10:00
|sell stop
|2
|1.00
|1.3358
|1.3383
|1.3181
|3
|2007.04.03 11:00
|modify
|1
|1.00
|1.3382
|1.3359
|1.3507
|4
|2007.04.03 11:00
|modify
|2
|1.00
|1.3359
|1.3382
|1.3181
|5
|2007.04.03 11:09
|sell
|2
|1.00
|1.3359
|1.3382
|1.3181
|6
|2007.04.03 11:14
|modify
|1
|1.00
|1.3620
|1.3172
|1.3660
|7
|2007.04.03 11:14
|delete
|1
|1.00
|1.3620
|1.3172
|1.3660
|8
|2007.04.03 19:55
|modify
|2
|1.00
|1.3359
|1.3358
|1.3181
|9
|2007.04.04 08:00
|buy stop
|3
|0.95
|1.3345
|1.3326
|1.3510
|10
|2007.04.04 09:00
|modify
|3
|0.95
|1.3344
|1.3326
|1.3510
|11
|2007.04.04 09:26
|buy
|3
|0.95
|1.3344
|1.3326
|1.3510
|12
|2007.04.04 09:36
|s/l
|2
|1.00
|1.3358
|1.3358
|1.3181
|12.00
|10012.00
|13
|2007.04.04 10:00
|sell stop
|4
|0.94
|1.3327
|1.3360
|1.3178
|14
|2007.04.04 11:00
|modify
|4
|0.94
|1.3328
|1.3360
|1.3178
|15
|2007.04.04 12:12
|delete
|4
|0.94
|1.3328
|1.3360
|1.3178
|16
|2007.04.04 12:15
|modify
|3
|0.95
|1.3344
|1.3345
|1.3510
|17
|2007.04.04 13:00
|sell stop
|5
|0.95
|1.3329
|1.3376
|1.3178
|18
|2007.04.04 13:01
|s/l
|3
|0.95
|1.3345
|1.3345
|1.3510
|9.50
|10021.50
|19
|2007.04.04 13:01
|buy stop
|6
|1.00
|1.3376
|1.3329
|1.3510
|20
|2007.04.04 14:00
|modify
|6
|1.00
|1.3375
|1.3329
|1.3510
|21
|2007.04.04 15:00
|modify
|5
|0.95
|1.3330
|1.3375
|1.3178
|22
|2007.04.04 16:00
|modify
|6
|1.00
|1.3374
|1.3330
|1.3510
|23
|2007.04.04 16:23
|buy
|6
|1.00
|1.3374
|1.3330
|1.3510
|24
|2007.04.04 16:36
|delete
|5
|0.95
|1.3330
|1.3375
|1.3178
|25
|2007.04.04 17:00
|sell stop
|7
|0.94
|1.3331
|1.3382
|1.3178
|26
|2007.04.04 18:00
|modify
|7
|0.94
|1.3332
|1.3381
|1.3178
|27
|2007.04.04 20:00
|modify
|7
|0.94
|1.3333
|1.3381
|1.3178
|28
|2007.04.04 22:00
|modify
|7
|0.94
|1.3334
|1.3380
|1.3178
|29
|2007.04.04 23:00
|modify
|7
|0.94
|1.3335
|1.3380
|1.3178
|30
|2007.04.05 01:00
|modify
|7
|0.94
|1.3336
|1.3379
|1.3178
|31
|2007.04.05 03:00
|modify
|7
|0.94
|1.3337
|1.3379
|1.3178
|32
|2007.04.05 05:00
|modify
|7
|0.94
|1.3338
|1.3378
|1.3178
|33
|2007.04.05 06:00
|modify
|7
|0.94
|1.3339
|1.3378
|1.3178
|34
|2007.04.05 08:00
|modify
|7
|0.94
|1.3358
|1.3377
|1.3252
|35
|2007.04.05 08:01
|sell
|7
|0.94
|1.3358
|1.3377
|1.3252
|36
|2007.04.05 13:20
|s/l
|7
|0.94
|1.3377
|1.3377
|1.3252
|-178.60
|9842.90
|37
|2007.04.05 13:20
|sell stop
|8
|0.92
|1.3358
|1.3376
|1.3252
|38
|2007.04.05 14:00
|modify
|8
|0.92
|1.3359
|1.3386
|1.3277
|39
|2007.04.05 15:00
|modify
|8
|0.92
|1.3360
|1.3390
|1.3277
|40
|2007.04.05 15:08
|modify
|6
|1.00
|1.3374
|1.3375
|1.3510
|41
|2007.04.05 15:26
|modify
|6
|1.00
|1.3374
|1.3386
|1.3510
|42
|2007.04.05 15:26
|modify
|6
|1.00
|1.3374
|1.3387
|1.3510
|43
|2007.04.05 15:26
|modify
|6
|1.00
|1.3374
|1.3388
|1.3510
|44
|2007.04.05 16:00
|modify
|8
|0.92
|1.3361
|1.3446
|1.3277
|45
|2007.04.05 16:00
|delete
|8
|0.92
|1.3361
|1.3446
|1.3277
|46
|2007.04.05 17:00
|modify
|6
|1.00
|1.3374
|1.3389
|1.3510
|47
|2007.04.06 08:10
|close
|6
|1.00
|1.3414
|1.3389
|1.3510
|380.00
|10222.90
|48
|2007.04.09 12:00
|buy stop
|9
|1.02
|1.3379
|1.3353
|1.3529
|49
|2007.04.09 12:00
|sell stop
|10
|1.02
|1.3353
|1.3379
|1.3265
|50
|2007.04.09 13:00
|modify
|9
|1.02
|1.3377
|1.3353
|1.3529
|51
|2007.04.09 13:59
|buy
|9
|1.02
|1.3377
|1.3353
|1.3529
|52
|2007.04.09 18:41
|s/l
|9
|1.02
|1.3353
|1.3353
|1.3529
|-244.80
|9978.10
|53
|2007.04.09 18:41
|sell
|10
|1.02
|1.3353
|1.3379
|1.3265
|54
|2007.04.09 18:41
|buy stop
|11
|0.93
|1.3370
|1.3353
|1.3529
|55
|2007.04.09 18:53
|modify
|10
|1.02
|1.3353
|1.3352
|1.3265
|56
|2007.04.09 19:00
|modify
|11
|0.93
|1.3369
|1.3339
|1.3470
|57
|2007.04.09 19:50
|s/l
|10
|1.02
|1.3352
|1.3352
|1.3265
|10.20
|9988.30
|58
|2007.04.09 19:50
|sell stop
|12
|1.00
|1.3339
|1.3369
|1.3324
|59
|2007.04.09 20:00
|modify
|11
|0.93
|1.3367
|1.3337
|1.3470
|60
|2007.04.09 20:00
|modify
|12
|1.00
|1.3337
|1.3367
|1.3324
|61
|2007.04.09 21:00
|modify
|11
|0.93
|1.3366
|1.3336
|1.3470
|62
|2007.04.09 21:00
|modify
|12
|1.00
|1.3336
|1.3366
|1.3324
|63
|2007.04.09 22:00
|modify
|11
|0.93
|1.3364
|1.3335
|1.3470
|64
|2007.04.09 22:00
|modify
|12
|1.00
|1.3335
|1.3364
|1.3324
|65
|2007.04.09 23:00
|modify
|11
|0.93
|1.3363
|1.3334
|1.3470
|66
|2007.04.09 23:00
|modify
|12
|1.00
|1.3334
|1.3363
|1.3324
|67
|2007.04.10 00:00
|modify
|11
|0.93
|1.3361
|1.3332
|1.3470
|68
|2007.04.10 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.3332
|1.3361
|1.3324
|69
|2007.04.10 01:00
|modify
|11
|0.93
|1.3360
|1.3331
|1.3470
|70
|2007.04.10 01:00
|modify
|12
|1.00
|1.3331
|1.3360
|1.3324
|71
|2007.04.10 02:00
|modify
|11
|0.93
|1.3359
|1.3330
|1.3470
|72
|2007.04.10 02:00
|modify
|12
|1.00
|1.3330
|1.3359
|1.3324
|73
|2007.04.10 02:10
|buy
|11
|0.93
|1.3359
|1.3330
|1.3470
|74
|2007.04.10 02:58
|modify
|11
|0.93
|1.3359
|1.3360
|1.3470
|75
|2007.04.10 03:00
|modify
|12
|1.00
|1.3328
|1.3384
|1.3324
|76
|2007.04.10 03:00
|delete
|12
|1.00
|1.3328
|1.3384
|1.3324
|77
|2007.04.10 03:10
|sell stop
|13
|0.96
|1.3328
|1.3357
|1.3324
|78
|2007.04.10 04:00
|modify
|13
|0.96
|1.3327
|1.3402
|1.3324
|79
|2007.04.10 04:00
|delete
|13
|0.96
|1.3327
|1.3402
|1.3324
|80
|2007.04.10 04:00
|sell stop
|14
|0.97
|1.3327
|1.3356
|1.3324
|81
|2007.04.10 04:02
|modify
|11
|0.93
|1.3359
|1.3369
|1.3470
|82
|2007.04.10 04:03
|modify
|11
|0.93
|1.3359
|1.3370
|1.3470
|83
|2007.04.10 04:24
|modify
|11
|0.93
|1.3359
|1.3371
|1.3470
|84
|2007.04.10 04:32
|modify
|11
|0.93
|1.3359
|1.3372
|1.3470
|85
|2007.04.10 04:32
|modify
|11
|0.93
|1.3359
|1.3373
|1.3470
|86
|2007.04.10 04:33
|modify
|11
|0.93
|1.3359
|1.3374
|1.3470
|87
|2007.04.10 04:39
|modify
|11
|0.93
|1.3359
|1.3375
|1.3470
|88
|2007.04.10 04:39
|modify
|11
|0.93
|1.3359
|1.3386
|1.3470
|89
|2007.04.10 04:39
|modify
|11
|0.93
|1.3359
|1.3376
|1.3470
|90
|2007.04.10 04:39
|modify
|11
|0.93
|1.3359
|1.3385
|1.3470
|91
|2007.04.10 04:40
|modify
|11
|0.93
|1.3359
|1.3386
|1.3470
|92
|2007.04.10 04:40
|modify
|11
|0.93
|1.3359
|1.3387
|1.3470
|93
|2007.04.10 04:42
|modify
|11
|0.93
|1.3359
|1.3388
|1.3470
|94
|2007.04.10 05:00
|modify
|14
|0.97
|1.3326
|1.3440
|1.3324
|95
|2007.04.10 05:00
|delete
|14
|0.97
|1.3326
|1.3440
|1.3324
|96
|2007.04.10 10:02
|close
|11
|0.93
|1.3405
|1.3388
|1.3470
|427.80
|10416.10
|97
|2007.04.10 14:17
|sell stop
|15
|1.04
|1.3314
|1.3341
|1.3285
|98
|2007.04.10 15:00
|modify
|15
|1.04
|1.3313
|1.3444
|1.3284
|99
|2007.04.10 15:00
|delete
|15
|1.04
|1.3313
|1.3444
|1.3284
|100
|2007.04.10 15:59
|sell stop
|16
|1.04
|1.3313
|1.3340
|1.3284
|101
|2007.04.10 16:00
|modify
|16
|1.04
|1.3311
|1.3445
|1.3282
|102
|2007.04.10 16:00
|delete
|16
|1.04
|1.3311
|1.3445
|1.3282
|103
|2007.04.10 16:59
|sell stop
|17
|1.04
|1.3311
|1.3338
|1.3282
|104
|2007.04.10 17:00
|modify
|17
|1.04
|1.3310
|1.3450
|1.3281
|105
|2007.04.10 17:00
|delete
|17
|1.04
|1.3310
|1.3450
|1.3281
|106
|2007.04.10 17:03
|sell stop
|18
|1.04
|1.3310
|1.3337
|1.3281
|107
|2007.04.10 18:00
|modify
|18
|1.04
|1.3309
|1.3460
|1.3280
|108
|2007.04.10 18:00
|delete
|18
|1.04
|1.3309
|1.3460
|1.3280
|109
|2007.04.11 17:00
|buy stop
|19
|1.04
|1.3442
|1.3417
|1.3532
|110
|2007.04.11 17:00
|sell stop
|20
|1.04
|1.3417
|1.3442
|1.3263
|111
|2007.04.11 18:00
|modify
|19
|1.04
|1.3442
|1.3419
|1.3532
|112
|2007.04.11 18:00
|modify
|20
|1.04
|1.3419
|1.3442
|1.3263
|113
|2007.04.11 19:00
|modify
|19
|1.04
|1.3441
|1.3420
|1.3532
|114
|2007.04.11 19:00
|modify
|20
|1.04
|1.3420
|1.3441
|1.3263
|115
|2007.04.11 20:00
|modify
|20
|1.04
|1.3422
|1.3441
|1.3263
|116
|2007.04.11 20:06
|sell
|20
|1.04
|1.3422
|1.3441
|1.3263
|117
|2007.04.11 21:00
|modify
|19
|1.04
|1.3440
|1.3405
|1.3485
|118
|2007.04.11 21:00
|delete
|19
|1.04
|1.3440
|1.3405
|1.3485
|119
|2007.04.12 02:14
|s/l
|20
|1.04
|1.3441
|1.3441
|1.3263
|-191.36
|10224.74
|120
|2007.04.17 11:00
|buy stop
|21
|1.02
|1.3551
|1.3539
|1.3659
|121
|2007.04.17 11:00
|sell stop
|22
|1.02
|1.3539
|1.3551
|1.3403
|122
|2007.04.17 11:05
|sell
|22
|1.02
|1.3539
|1.3551
|1.3403
|123
|2007.04.17 12:00
|modify
|21
|1.02
|1.3550
|1.3540
|1.3659
|124
|2007.04.17 13:59
|s/l
|22
|1.02
|1.3551
|1.3551
|1.3403
|-122.40
|10102.34
|125
|2007.04.17 13:59
|buy
|21
|1.02
|1.3550
|1.3540
|1.3659
|126
|2007.04.17 14:00
|sell stop
|23
|0.94
|1.3543
|1.3553
|1.3403
|127
|2007.04.17 14:26
|sell
|23
|0.94
|1.3543
|1.3553
|1.3403
|128
|2007.04.17 14:29
|s/l
|23
|0.94
|1.3553
|1.3553
|1.3403
|-94.00
|10008.34
|129
|2007.04.17 14:29
|modify
|21
|1.02
|1.3550
|1.3551
|1.3659
|130
|2007.04.17 15:00
|sell stop
|24
|0.96
|1.3544
|1.3596
|1.3403
|131
|2007.04.17 16:00
|modify
|24
|0.96
|1.3546
|1.3597
|1.3403
|132
|2007.04.17 17:00
|modify
|24
|0.96
|1.3547
|1.3597
|1.3403
|133
|2007.04.17 18:00
|modify
|24
|0.96
|1.3548
|1.3598
|1.3403
|134
|2007.04.17 19:00
|modify
|24
|0.96
|1.3550
|1.3598
|1.3403
|135
|2007.04.17 20:00
|modify
|24
|0.96
|1.3551
|1.3599
|1.3403
|136
|2007.04.17 21:00
|modify
|24
|0.96
|1.3552
|1.3599
|1.3403
|137
|2007.04.17 22:00
|modify
|24
|0.96
|1.3553
|1.3600
|1.3403
|138
|2007.04.17 23:00
|modify
|24
|0.96
|1.3555
|1.3600
|1.3403
|139
|2007.04.18 00:00
|modify
|24
|0.96
|1.3556
|1.3601
|1.3403
|140
|2007.04.18 01:00
|modify
|24
|0.96
|1.3557
|1.3601
|1.3403
|141
|2007.04.18 02:00
|modify
|24
|0.96
|1.3559
|1.3602
|1.3403
|142
|2007.04.18 03:00
|modify
|24
|0.96
|1.3560
|1.3602
|1.3403
|143
|2007.04.18 04:00
|modify
|24
|0.96
|1.3561
|1.3602
|1.3403
|144
|2007.04.18 05:00
|modify
|24
|0.96
|1.3562
|1.3603
|1.3403
|145
|2007.04.18 06:00
|modify
|24
|0.96
|1.3564
|1.3603
|1.3403
|146
|2007.04.18 07:00
|modify
|24
|0.96
|1.3565
|1.3604
|1.3403
|147
|2007.04.18 07:09
|modify
|21
|1.02
|1.3550
|1.3560
|1.3659
|148
|2007.04.18 07:38
|delete
|24
|0.96
|1.3565
|1.3604
|1.3403
|149
|2007.04.18 08:00
|sell stop
|25
|0.97
|1.3566
|1.3597
|1.3403
|150
|2007.04.18 08:59
|modify
|21
|1.02
|1.3550
|1.3561
|1.3659
|151
|2007.04.18 08:59
|delete
|25
|0.97
|1.3566
|1.3597
|1.3403
|152
|2007.04.18 09:00
|sell stop
|26
|0.98
|1.3568
|1.3600
|1.3403
|153
|2007.04.18 09:10
|modify
|21
|1.02
|1.3550
|1.3562
|1.3659
|154
|2007.04.18 09:10
|delete
|26
|0.98
|1.3568
|1.3600
|1.3403
|155
|2007.04.18 10:00
|sell stop
|27
|0.97
|1.3569
|1.3605
|1.3403
|156
|2007.04.18 10:59
|modify
|21
|1.02
|1.3550
|1.3565
|1.3659
|157
|2007.04.18 10:59
|delete
|27
|0.97
|1.3569
|1.3605
|1.3403
|158
|2007.04.18 11:00
|sell stop
|28
|1.00
|1.3570
|1.3618
|1.3403
|159
|2007.04.18 12:00
|modify
|28
|1.00
|1.3571
|1.3618
|1.3403
|160
|2007.04.18 13:00
|modify
|28
|1.00
|1.3573
|1.3619
|1.3403
|161
|2007.04.18 13:59
|close
|21
|1.02
|1.3589
|1.3565
|1.3659
|392.70
|10401.04
|162
|2007.04.18 14:00
|buy stop
|29
|1.04
|1.3620
|1.3574
|1.3659
|163
|2007.04.18 14:00
|modify
|28
|1.00
|1.3574
|1.3620
|1.3403
|164
|2007.04.18 14:05
|sell
|28
|1.00
|1.3574
|1.3620
|1.3403
|165
|2007.04.18 16:00
|modify
|29
|1.04
|1.3621
|1.3559
|1.3644
|166
|2007.04.18 17:00
|modify
|29
|1.04
|1.3622
|1.3560
|1.3644
|167
|2007.04.18 19:00
|modify
|29
|1.04
|1.3623
|1.3561
|1.3644
|168
|2007.04.18 20:00
|modify
|29
|1.04
|1.3624
|1.3562
|1.3644
|169
|2007.04.18 22:00
|modify
|29
|1.04
|1.3625
|1.3564
|1.3644
|170
|2007.04.18 23:00
|modify
|29
|1.04
|1.3626
|1.3565
|1.3644
|171
|2007.04.19 00:00
|modify
|29
|1.04
|1.3615
|1.3565
|1.3676
|172
|2007.04.19 00:59
|buy
|29
|1.04
|1.3615
|1.3565
|1.3676
|173
|2007.04.20 00:03
|s/l
|28
|1.00
|1.3620
|1.3620
|1.3403
|-452.00
|9949.04
|174
|2007.04.20 00:03
|sell stop
|30
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|175
|2007.04.20 00:03
|delete
|30
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|176
|2007.04.20 00:05
|sell stop
|31
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|177
|2007.04.20 00:05
|delete
|31
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|178
|2007.04.20 00:05
|sell stop
|32
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|179
|2007.04.20 00:06
|delete
|32
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|180
|2007.04.20 00:06
|sell stop
|33
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|181
|2007.04.20 00:06
|delete
|33
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|182
|2007.04.20 00:06
|sell stop
|34
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|183
|2007.04.20 00:06
|delete
|34
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|184
|2007.04.20 00:06
|sell stop
|35
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|185
|2007.04.20 00:07
|modify
|29
|1.04
|1.3615
|1.3616
|1.3676
|186
|2007.04.20 00:07
|delete
|35
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|187
|2007.04.20 00:07
|sell stop
|36
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|188
|2007.04.20 00:07
|delete
|36
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|189
|2007.04.20 00:08
|sell stop
|37
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|190
|2007.04.20 00:08
|delete
|37
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|191
|2007.04.20 00:09
|sell stop
|38
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|192
|2007.04.20 00:09
|delete
|38
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|193
|2007.04.20 00:10
|sell stop
|39
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|194
|2007.04.20 00:10
|delete
|39
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|195
|2007.04.20 00:10
|sell stop
|40
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|196
|2007.04.20 00:10
|delete
|40
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|197
|2007.04.20 00:11
|sell stop
|41
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|198
|2007.04.20 00:11
|delete
|41
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|199
|2007.04.20 00:11
|sell stop
|42
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|200
|2007.04.20 00:11
|delete
|42
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|201
|2007.04.20 00:12
|sell stop
|43
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|202
|2007.04.20 00:12
|delete
|43
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|203
|2007.04.20 00:12
|sell stop
|44
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|204
|2007.04.20 00:13
|delete
|44
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|205
|2007.04.20 00:13
|sell stop
|45
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|206
|2007.04.20 00:13
|delete
|45
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|207
|2007.04.20 00:14
|sell stop
|46
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|208
|2007.04.20 00:14
|delete
|46
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|209
|2007.04.20 00:14
|sell stop
|47
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|210
|2007.04.20 00:15
|delete
|47
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|211
|2007.04.20 00:15
|sell stop
|48
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|212
|2007.04.20 00:15
|delete
|48
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|213
|2007.04.20 00:16
|sell stop
|49
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|214
|2007.04.20 00:16
|delete
|49
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|215
|2007.04.20 00:17
|sell stop
|50
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|216
|2007.04.20 00:17
|delete
|50
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|217
|2007.04.20 00:19
|sell stop
|51
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|218
|2007.04.20 00:19
|delete
|51
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|219
|2007.04.20 00:21
|sell stop
|52
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|220
|2007.04.20 00:21
|delete
|52
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|221
|2007.04.20 00:22
|sell stop
|53
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|222
|2007.04.20 00:22
|delete
|53
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|223
|2007.04.20 00:22
|sell stop
|54
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|224
|2007.04.20 00:22
|delete
|54
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|225
|2007.04.20 00:22
|sell stop
|55
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|226
|2007.04.20 00:23
|delete
|55
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|227
|2007.04.20 00:24
|sell stop
|56
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|228
|2007.04.20 00:24
|delete
|56
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|229
|2007.04.20 00:24
|sell stop
|57
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|230
|2007.04.20 00:25
|delete
|57
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|231
|2007.04.20 00:25
|sell stop
|58
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|232
|2007.04.20 00:25
|delete
|58
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|233
|2007.04.20 00:26
|sell stop
|59
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|234
|2007.04.20 00:27
|delete
|59
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|235
|2007.04.20 00:27
|sell stop
|60
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|236
|2007.04.20 00:27
|delete
|60
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|237
|2007.04.20 00:27
|sell stop
|61
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|238
|2007.04.20 00:28
|delete
|61
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|239
|2007.04.20 00:28
|sell stop
|62
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|240
|2007.04.20 00:28
|delete
|62
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|241
|2007.04.20 00:28
|sell stop
|63
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|242
|2007.04.20 00:28
|delete
|63
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|243
|2007.04.20 00:29
|sell stop
|64
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|244
|2007.04.20 00:29
|delete
|64
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|245
|2007.04.20 00:30
|sell stop
|65
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|246
|2007.04.20 00:31
|delete
|65
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|247
|2007.04.20 00:32
|sell stop
|66
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|248
|2007.04.20 00:33
|delete
|66
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|249
|2007.04.20 00:33
|sell stop
|67
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|250
|2007.04.20 00:34
|delete
|67
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|251
|2007.04.20 00:34
|sell stop
|68
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|252
|2007.04.20 00:35
|delete
|68
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|253
|2007.04.20 00:35
|sell stop
|69
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|254
|2007.04.20 00:36
|delete
|69
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|255
|2007.04.20 00:40
|sell stop
|70
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|256
|2007.04.20 00:41
|delete
|70
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|257
|2007.04.20 00:41
|sell stop
|71
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|258
|2007.04.20 00:41
|delete
|71
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|259
|2007.04.20 00:41
|sell stop
|72
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|260
|2007.04.20 00:41
|delete
|72
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|261
|2007.04.20 00:42
|sell stop
|73
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|262
|2007.04.20 00:42
|delete
|73
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|263
|2007.04.20 00:43
|sell stop
|74
|0.94
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|264
|2007.04.20 00:43
|delete
|74
|0.94
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|265
|2007.04.20 00:44
|sell stop
|75
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|266
|2007.04.20 00:44
|delete
|75
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|267
|2007.04.20 00:44
|sell stop
|76
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|268
|2007.04.20 00:45
|delete
|76
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|269
|2007.04.20 00:45
|sell stop
|77
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|270
|2007.04.20 00:45
|delete
|77
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|271
|2007.04.20 00:46
|sell stop
|78
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|272
|2007.04.20 00:47
|delete
|78
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|273
|2007.04.20 00:47
|sell stop
|79
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|274
|2007.04.20 00:47
|delete
|79
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|275
|2007.04.20 00:47
|sell stop
|80
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|276
|2007.04.20 00:48
|delete
|80
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|277
|2007.04.20 00:48
|sell stop
|81
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|278
|2007.04.20 00:48
|delete
|81
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|279
|2007.04.20 00:49
|sell stop
|82
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|280
|2007.04.20 00:51
|delete
|82
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|281
|2007.04.20 00:51
|sell stop
|83
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|282
|2007.04.20 00:53
|delete
|83
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|283
|2007.04.20 00:53
|sell stop
|84
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|284
|2007.04.20 00:55
|delete
|84
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|285
|2007.04.20 00:55
|sell stop
|85
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|286
|2007.04.20 00:55
|delete
|85
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|287
|2007.04.20 00:56
|sell stop
|86
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|288
|2007.04.20 00:56
|delete
|86
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|289
|2007.04.20 00:56
|sell stop
|87
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|290
|2007.04.20 00:56
|delete
|87
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|291
|2007.04.20 00:56
|sell stop
|88
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|292
|2007.04.20 00:59
|delete
|88
|0.93
|1.3565
|1.3627
|1.3498
|293
|2007.04.20 03:18
|s/l
|29
|1.04
|1.3616
|1.3616
|1.3676
|5.20
|9954.24
|294
|2007.04.20 15:00
|buy stop
|89
|1.00
|1.3643
|1.3595
|1.3681
|295
|2007.04.20 15:00
|sell stop
|90
|1.00
|1.3595
|1.3643
|1.3499
|296
|2007.04.20 15:16
|sell
|90
|1.00
|1.3595
|1.3643
|1.3499
|297
|2007.04.20 15:18
|delete
|89
|1.00
|1.3643
|1.3595
|1.3681
|298
|2007.04.20 16:00
|buy stop
|91
|0.93
|1.3644
|1.3588
|1.3681
|299
|2007.04.20 16:01
|delete
|91
|0.93
|1.3644
|1.3588
|1.3681
|300
|2007.04.20 17:00
|buy stop
|92
|0.93
|1.3644
|1.3587
|1.3681
|301
|2007.04.20 18:00
|modify
|92
|0.93
|1.3645
|1.3588
|1.3681
|302
|2007.04.20 20:00
|modify
|92
|0.93
|1.3646
|1.3589
|1.3681
|303
|2007.04.20 21:00
|modify
|92
|0.93
|1.3647
|1.3590
|1.3681
|304
|2007.04.22 23:00
|modify
|92
|0.93
|1.3648
|1.3591
|1.3681
|305
|2007.04.23 01:00
|modify
|92
|0.93
|1.3649
|1.3593
|1.3681
|306
|2007.04.23 03:00
|modify
|92
|0.93
|1.3650
|1.3595
|1.3681
|307
|2007.04.23 04:00
|modify
|92
|0.93
|1.3651
|1.3595
|1.3681
|308
|2007.04.23 05:41
|delete
|92
|0.93
|1.3651
|1.3595
|1.3681
|309
|2007.04.23 07:59
|modify
|90
|1.00
|1.3595
|1.3594
|1.3499
|310
|2007.04.23 11:05
|modify
|90
|1.00
|1.3595
|1.3586
|1.3499
|311
|2007.04.23 12:09
|close
|90
|1.00
|1.3572
|1.3586
|1.3499
|232.00
|10186.24
|312
|2007.04.24 14:00
|buy stop
|93
|1.02
|1.3588
|1.3533
|1.3722
|313
|2007.04.24 14:00
|sell stop
|94
|1.02
|1.3533
|1.3588
|1.3476
|314
|2007.04.24 15:00
|modify
|93
|1.02
|1.3587
|1.3532
|1.3722
|315
|2007.04.24 15:00
|modify
|94
|1.02
|1.3532
|1.3587
|1.3476
|316
|2007.04.24 15:04
|buy
|93
|1.02
|1.3587
|1.3532
|1.3722
|317
|2007.04.24 15:59
|delete
|94
|1.02
|1.3532
|1.3587
|1.3476
|318
|2007.04.24 16:00
|modify
|93
|1.02
|1.3587
|1.3588
|1.3722
|319
|2007.04.24 22:06
|modify
|93
|1.02
|1.3587
|1.3599
|1.3722
|320
|2007.04.24 22:32
|modify
|93
|1.02
|1.3587
|1.3600
|1.3722
|321
|2007.04.25 08:15
|modify
|93
|1.02
|1.3587
|1.3601
|1.3722
|322
|2007.04.25 08:36
|modify
|93
|1.02
|1.3587
|1.3602
|1.3722
|323
|2007.04.25 12:12
|modify
|93
|1.02
|1.3587
|1.3603
|1.3722
|324
|2007.04.25 15:00
|sell stop
|95
|1.00
|1.3623
|1.3662
|1.3436
|325
|2007.04.25 16:00
|modify
|95
|1.00
|1.3624
|1.3662
|1.3436
|326
|2007.04.25 16:11
|modify
|93
|1.02
|1.3587
|1.3604
|1.3722
|327
|2007.04.25 16:12
|modify
|93
|1.02
|1.3587
|1.3605
|1.3722
|328
|2007.04.25 17:00
|modify
|95
|1.00
|1.3626
|1.3668
|1.3492
|329
|2007.04.25 18:00
|modify
|95
|1.00
|1.3628
|1.3669
|1.3492
|330
|2007.04.25 19:00
|modify
|95
|1.00
|1.3630
|1.3671
|1.3492
|331
|2007.04.25 20:00
|modify
|95
|1.00
|1.3631
|1.3672
|1.3492
|332
|2007.04.25 20:11
|close
|93
|1.02
|1.3635
|1.3605
|1.3722
|484.50
|10670.74
|333
|2007.04.25 20:11
|buy stop
|96
|1.07
|1.3672
|1.3631
|1.3692
|334
|2007.04.25 21:00
|modify
|95
|1.00
|1.3633
|1.3673
|1.3492
|335
|2007.04.25 21:00
|modify
|96
|1.07
|1.3673
|1.3633
|1.3692
|336
|2007.04.25 22:00
|modify
|95
|1.00
|1.3635
|1.3674
|1.3492
|337
|2007.04.25 22:00
|modify
|96
|1.07
|1.3674
|1.3635
|1.3692
|338
|2007.04.25 22:01
|sell
|95
|1.00
|1.3635
|1.3674
|1.3492
|339
|2007.04.25 23:00
|modify
|96
|1.07
|1.3676
|1.3636
|1.3692
|340
|2007.04.26 00:00
|modify
|96
|1.07
|1.3677
|1.3638
|1.3692
|341
|2007.04.26 01:00
|modify
|96
|1.07
|1.3678
|1.3640
|1.3692
|342
|2007.04.26 02:00
|modify
|96
|1.07
|1.3679
|1.3641
|1.3692
|343
|2007.04.26 03:00
|modify
|96
|1.07
|1.3680
|1.3643
|1.3692
|344
|2007.04.26 04:00
|modify
|96
|1.07
|1.3682
|1.3645
|1.3692
|345
|2007.04.26 05:00
|modify
|96
|1.07
|1.3683
|1.3647
|1.3692
|346
|2007.04.26 06:00
|modify
|96
|1.07
|1.3684
|1.3648
|1.3692
|347
|2007.04.26 07:00
|modify
|96
|1.07
|1.3685
|1.3650
|1.3692
|348
|2007.04.26 08:00
|modify
|96
|1.07
|1.3687
|1.3652
|1.3692
|349
|2007.04.26 09:00
|modify
|96
|1.07
|1.3688
|1.3653
|1.3692
|350
|2007.04.26 10:00
|modify
|96
|1.07
|1.3689
|1.3632
|1.3729
|351
|2007.04.26 10:00
|delete
|96
|1.07
|1.3689
|1.3632
|1.3729
|352
|2007.04.26 11:19
|buy stop
|97
|1.00
|1.3690
|1.3657
|1.3692
|353
|2007.04.26 11:33
|modify
|95
|1.00
|1.3635
|1.3634
|1.3492
|354
|2007.04.26 12:00
|modify
|97
|1.00
|1.3691
|1.3602
|1.3731
|355
|2007.04.26 12:00
|delete
|97
|1.00
|1.3691
|1.3602
|1.3731
|356
|2007.04.26 12:01
|buy stop
|98
|1.03
|1.3691
|1.3658
|1.3692
|357
|2007.04.26 13:00
|modify
|98
|1.03
|1.3693
|1.3597
|1.3733
|358
|2007.04.26 13:00
|delete
|98
|1.03
|1.3693
|1.3597
|1.3733
|359
|2007.04.26 13:33
|buy stop
|99
|1.04
|1.3693
|1.3660
|1.3740
|360
|2007.04.26 14:00
|modify
|99
|1.04
|1.3694
|1.3590
|1.3734
|361
|2007.04.26 14:00
|delete
|99
|1.04
|1.3694
|1.3590
|1.3734
|362
|2007.04.26 14:20
|buy stop
|100
|1.04
|1.3694
|1.3662
|1.3741
|363
|2007.04.26 15:00
|modify
|100
|1.04
|1.3695
|1.3586
|1.3735
|364
|2007.04.26 15:00
|delete
|100
|1.04
|1.3695
|1.3586
|1.3735
|365
|2007.04.26 17:59
|buy stop
|101
|1.04
|1.3698
|1.3667
|1.3745
|366
|2007.04.26 18:00
|modify
|101
|1.04
|1.3699
|1.3583
|1.3739
|367
|2007.04.26 18:00
|delete
|101
|1.04
|1.3699
|1.3583
|1.3739
|368
|2007.04.27 12:59
|s/l
|95
|1.00
|1.3634
|1.3634
|1.3492
|18.00
|10688.74
|369
|2007.04.30 09:00
|buy stop
|102
|1.07
|1.3690
|1.3602
|1.3755
|370
|2007.04.30 09:00
|sell stop
|103
|1.07
|1.3602
|1.3690
|1.3494
|371
|2007.04.30 09:17
|sell
|103
|1.07
|1.3602
|1.3690
|1.3494
|372
|2007.04.30 09:17
|delete
|102
|1.07
|1.3690
|1.3602
|1.3755
|373
|2007.04.30 17:00
|buy stop
|104
|0.95
|1.3650
|1.3590
|1.3776
|374
|2007.04.30 17:00
|buy
|104
|0.95
|1.3650
|1.3590
|1.3776
|375
|2007.04.30 17:17
|modify
|104
|0.95
|1.3650
|1.3651
|1.3776
|376
|2007.04.30 20:59
|s/l
|104
|0.95
|1.3651
|1.3651
|1.3776
|9.50
|10698.24
|377
|2007.04.30 20:59
|buy stop
|105
|0.94
|1.3680
|1.3590
|1.3776
|378
|2007.04.30 22:00
|modify
|105
|0.94
|1.3679
|1.3590
|1.3776
|379
|2007.05.01 00:00
|modify
|105
|0.94
|1.3679
|1.3591
|1.3776
|380
|2007.05.01 07:00
|modify
|105
|0.94
|1.3678
|1.3591
|1.3776
|381
|2007.05.01 16:00
|modify
|105
|0.94
|1.3675
|1.3636
|1.3757
|382
|2007.05.01 17:00
|delete
|105
|0.94
|1.3675
|1.3636
|1.3757
|383
|2007.05.01 17:02
|buy stop
|106
|1.00
|1.3675
|1.3638
|1.3757
|384
|2007.05.01 18:00
|modify
|106
|1.00
|1.3674
|1.3586
|1.3727
|385
|2007.05.01 18:00
|delete
|106
|1.00
|1.3674
|1.3586
|1.3727
|386
|2007.05.02 04:17
|buy stop
|107
|1.01
|1.3672
|1.3656
|1.3757
|387
|2007.05.02 05:00
|delete
|107
|1.01
|1.3672
|1.3656
|1.3757
|388
|2007.05.02 05:09
|buy stop
|108
|1.01
|1.3672
|1.3658
|1.3757
|389
|2007.05.02 05:13
|modify
|103
|1.07
|1.3602
|1.3601
|1.3494
|390
|2007.05.02 06:00
|delete
|108
|1.01
|1.3672
|1.3658
|1.3757
|391
|2007.05.02 06:21
|buy stop
|109
|1.04
|1.3672
|1.3659
|1.3757
|392
|2007.05.02 07:00
|modify
|109
|1.04
|1.3671
|1.3557
|1.3727
|393
|2007.05.02 07:00
|delete
|109
|1.04
|1.3671
|1.3557
|1.3727
|394
|2007.05.02 16:00
|buy stop
|110
|1.00
|1.3598
|1.3529
|1.3740
|395
|2007.05.02 16:25
|buy
|110
|1.00
|1.3598
|1.3529
|1.3740
|396
|2007.05.02 16:25
|s/l
|103
|1.07
|1.3601
|1.3601
|1.3494
|14.98
|10713.22
|397
|2007.05.02 16:25
|sell stop
|111
|1.00
|1.3529
|1.3598
|1.3462
|398
|2007.05.02 16:25
|delete
|111
|1.00
|1.3529
|1.3598
|1.3462
|399
|2007.05.03 08:02
|modify
|110
|1.00
|1.3598
|1.3599
|1.3740
|400
|2007.05.03 14:33
|s/l
|110
|1.00
|1.3599
|1.3599
|1.3740
|-5.00
|10708.22
|401
|2007.05.03 16:00
|buy stop
|112
|1.07
|1.3622
|1.3572
|1.3770
|402
|2007.05.03 16:00
|sell stop
|113
|1.07
|1.3572
|1.3622
|1.3463
|403
|2007.05.03 16:00
|sell
|113
|1.07
|1.3572
|1.3622
|1.3463
|404
|2007.05.03 16:00
|delete
|112
|1.07
|1.3622
|1.3572
|1.3770
|405
|2007.05.03 16:01
|modify
|113
|1.07
|1.3572
|1.3571
|1.3463
|406
|2007.05.03 17:00
|buy stop
|114
|1.00
|1.3621
|1.3549
|1.3770
|407
|2007.05.03 18:00
|modify
|114
|1.00
|1.3620
|1.3548
|1.3770
|408
|2007.05.03 18:14
|s/l
|113
|1.07
|1.3571
|1.3571
|1.3463
|10.70
|10718.92
|409
|2007.05.03 18:14
|sell stop
|115
|1.07
|1.3548
|1.3620
|1.3463
|410
|2007.05.03 19:00
|modify
|114
|1.00
|1.3619
|1.3548
|1.3770
|411
|2007.05.03 20:00
|modify
|114
|1.00
|1.3617
|1.3548
|1.3770
|412
|2007.05.03 20:32
|delete
|114
|1.00
|1.3617
|1.3548
|1.3770
|413
|2007.05.03 20:32
|sell
|115
|1.07
|1.3548
|1.3620
|1.3463
|414
|2007.05.03 21:00
|buy stop
|116
|0.99
|1.3616
|1.3547
|1.3770
|415
|2007.05.03 22:00
|modify
|116
|0.99
|1.3615
|1.3546
|1.3770
|416
|2007.05.03 23:00
|modify
|116
|0.99
|1.3614
|1.3546
|1.3770
|417
|2007.05.04 00:00
|modify
|116
|0.99
|1.3613
|1.3546
|1.3770
|418
|2007.05.04 01:00
|modify
|116
|0.99
|1.3612
|1.3545
|1.3770
|419
|2007.05.04 02:00
|modify
|116
|0.99
|1.3611
|1.3545
|1.3770
|420
|2007.05.04 03:00
|modify
|116
|0.99
|1.3610
|1.3545
|1.3770
|421
|2007.05.04 03:04
|delete
|116
|0.99
|1.3610
|1.3545
|1.3770
|422
|2007.05.04 04:00
|buy stop
|117
|1.00
|1.3609
|1.3540
|1.3770
|423
|2007.05.04 04:24
|delete
|117
|1.00
|1.3609
|1.3540
|1.3770
|424
|2007.05.04 04:38
|modify
|115
|1.07
|1.3548
|1.3547
|1.3463
|425
|2007.05.04 05:00
|buy stop
|118
|1.00
|1.3608
|1.3534
|1.3770
|426
|2007.05.04 05:04
|s/l
|115
|1.07
|1.3547
|1.3547
|1.3463
|12.84
|10731.76
|427
|2007.05.04 05:04
|sell stop
|119
|1.07
|1.3534
|1.3608
|1.3463
|428
|2007.05.04 06:00
|modify
|118
|1.00
|1.3607
|1.3534
|1.3770
|429
|2007.05.04 07:00
|modify
|118
|1.00
|1.3606
|1.3533
|1.3770
|430
|2007.05.04 07:00
|modify
|119
|1.07
|1.3533
|1.3606
|1.3463
|431
|2007.05.04 08:00
|modify
|118
|1.00
|1.3604
|1.3533
|1.3770
|432
|2007.05.04 09:00
|modify
|119
|1.07
|1.3532
|1.3570
|1.3481
|433
|2007.05.04 09:01
|modify
|118
|1.00
|1.3603
|1.3532
|1.3770
|434
|2007.05.04 10:00
|modify
|118
|1.00
|1.3576
|1.3532
|1.3701
|435
|2007.05.04 11:00
|modify
|118
|1.00
|1.3573
|1.3531
|1.3701
|436
|2007.05.04 11:00
|modify
|119
|1.07
|1.3531
|1.3573
|1.3481
|437
|2007.05.04 12:00
|modify
|118
|1.00
|1.3571
|1.3531
|1.3701
|438
|2007.05.04 13:00
|modify
|118
|1.00
|1.3568
|1.3530
|1.3701
|439
|2007.05.04 13:00
|modify
|119
|1.07
|1.3530
|1.3568
|1.3481
|440
|2007.05.04 14:00
|modify
|118
|1.00
|1.3566
|1.3530
|1.3701
|441
|2007.05.04 14:26
|buy
|118
|1.00
|1.3566
|1.3530
|1.3701
|442
|2007.05.04 14:31
|modify
|118
|1.00
|1.3566
|1.3567
|1.3701
|443
|2007.05.04 14:33
|s/l
|118
|1.00
|1.3567
|1.3567
|1.3701
|10.00
|10741.76
|444
|2007.05.04 14:33
|buy stop
|120
|1.07
|1.3598
|1.3530
|1.3770
|445
|2007.05.04 15:00
|modify
|119
|1.07
|1.3529
|1.3600
|1.3481
|446
|2007.05.04 15:00
|modify
|120
|1.07
|1.3600
|1.3529
|1.3701
|447
|2007.05.04 15:35
|buy
|120
|1.07
|1.3600
|1.3529
|1.3701
|448
|2007.05.04 16:00
|modify
|119
|1.07
|1.3528
|1.3612
|1.3481
|449
|2007.05.04 16:00
|delete
|119
|1.07
|1.3528
|1.3612
|1.3481
|450
|2007.05.04 17:00
|sell stop
|121
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|451
|2007.05.04 17:00
|delete
|121
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|452
|2007.05.04 17:00
|sell stop
|122
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|453
|2007.05.04 17:01
|delete
|122
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|454
|2007.05.04 17:01
|sell stop
|123
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|455
|2007.05.04 17:01
|delete
|123
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|456
|2007.05.04 17:02
|sell stop
|124
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|457
|2007.05.04 17:02
|delete
|124
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|458
|2007.05.04 17:02
|sell stop
|125
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|459
|2007.05.04 17:02
|delete
|125
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|460
|2007.05.04 17:02
|sell stop
|126
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|461
|2007.05.04 17:03
|delete
|126
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|462
|2007.05.04 17:03
|sell stop
|127
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|463
|2007.05.04 17:04
|delete
|127
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|464
|2007.05.04 17:04
|sell stop
|128
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|465
|2007.05.04 17:04
|delete
|128
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|466
|2007.05.04 17:04
|sell stop
|129
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|467
|2007.05.04 17:05
|delete
|129
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|468
|2007.05.04 17:06
|sell stop
|130
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|469
|2007.05.04 17:07
|delete
|130
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|470
|2007.05.04 17:07
|sell stop
|131
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|471
|2007.05.04 17:07
|delete
|131
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|472
|2007.05.04 17:08
|sell stop
|132
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|473
|2007.05.04 17:08
|delete
|132
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|474
|2007.05.04 17:08
|sell stop
|133
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|475
|2007.05.04 17:09
|delete
|133
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|476
|2007.05.04 17:09
|sell stop
|134
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|477
|2007.05.04 17:10
|delete
|134
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|478
|2007.05.04 17:10
|sell stop
|135
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|479
|2007.05.04 17:11
|delete
|135
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|480
|2007.05.04 17:11
|sell stop
|136
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|481
|2007.05.04 17:11
|delete
|136
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|482
|2007.05.04 17:11
|sell stop
|137
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|483
|2007.05.04 17:11
|delete
|137
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|484
|2007.05.04 17:11
|sell stop
|138
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|485
|2007.05.04 17:11
|delete
|138
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|486
|2007.05.04 17:11
|sell stop
|139
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|487
|2007.05.04 17:11
|delete
|139
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|488
|2007.05.04 17:11
|sell stop
|140
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|489
|2007.05.04 17:11
|delete
|140
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|490
|2007.05.04 17:11
|sell stop
|141
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|491
|2007.05.04 17:12
|delete
|141
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|492
|2007.05.04 17:12
|sell stop
|142
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|493
|2007.05.04 17:12
|delete
|142
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|494
|2007.05.04 17:12
|sell stop
|143
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|495
|2007.05.04 17:12
|delete
|143
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|496
|2007.05.04 17:13
|sell stop
|144
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|497
|2007.05.04 17:15
|delete
|144
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|498
|2007.05.04 17:15
|sell stop
|145
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|499
|2007.05.04 17:16
|delete
|145
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|500
|2007.05.04 17:16
|sell stop
|146
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|501
|2007.05.04 17:16
|delete
|146
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|502
|2007.05.04 17:17
|sell stop
|147
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|503
|2007.05.04 17:17
|delete
|147
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|504
|2007.05.04 17:18
|sell stop
|148
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|505
|2007.05.04 17:18
|delete
|148
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|506
|2007.05.04 17:19
|sell stop
|149
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|507
|2007.05.04 17:20
|delete
|149
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|508
|2007.05.04 17:20
|sell stop
|150
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|509
|2007.05.04 17:21
|delete
|150
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|510
|2007.05.04 17:22
|sell stop
|151
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|511
|2007.05.04 17:23
|delete
|151
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|512
|2007.05.04 17:23
|sell stop
|152
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|513
|2007.05.04 17:25
|delete
|152
|0.99
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|514
|2007.05.04 17:25
|sell stop
|153
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|515
|2007.05.04 17:26
|delete
|153
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|516
|2007.05.04 17:26
|sell stop
|154
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|517
|2007.05.04 17:26
|delete
|154
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|518
|2007.05.04 17:27
|sell stop
|155
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|519
|2007.05.04 17:28
|delete
|155
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|520
|2007.05.04 17:28
|sell stop
|156
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|521
|2007.05.04 17:59
|delete
|156
|0.98
|1.3528
|1.3611
|1.3481
|522
|2007.05.04 19:00
|sell stop
|157
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|523
|2007.05.04 19:03
|delete
|157
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|524
|2007.05.04 19:03
|sell stop
|158
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|525
|2007.05.04 19:04
|delete
|158
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|526
|2007.05.04 19:04
|sell stop
|159
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|527
|2007.05.04 19:04
|delete
|159
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|528
|2007.05.04 19:05
|sell stop
|160
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|529
|2007.05.04 19:05
|delete
|160
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|530
|2007.05.04 19:05
|sell stop
|161
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|531
|2007.05.04 19:06
|delete
|161
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|532
|2007.05.04 19:06
|sell stop
|162
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|533
|2007.05.04 19:06
|delete
|162
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|534
|2007.05.04 19:06
|sell stop
|163
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|535
|2007.05.04 19:06
|delete
|163
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|536
|2007.05.04 19:08
|sell stop
|164
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|537
|2007.05.04 19:08
|delete
|164
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|538
|2007.05.04 19:08
|sell stop
|165
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|539
|2007.05.04 19:08
|delete
|165
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|540
|2007.05.04 19:08
|sell stop
|166
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|541
|2007.05.04 19:08
|delete
|166
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|542
|2007.05.04 19:08
|sell stop
|167
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|543
|2007.05.04 19:09
|delete
|167
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|544
|2007.05.04 19:11
|sell stop
|168
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|545
|2007.05.04 19:11
|delete
|168
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|546
|2007.05.04 19:11
|sell stop
|169
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|547
|2007.05.04 19:12
|delete
|169
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|548
|2007.05.04 19:13
|sell stop
|170
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|549
|2007.05.04 19:13
|delete
|170
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|550
|2007.05.04 19:14
|sell stop
|171
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|551
|2007.05.04 19:14
|delete
|171
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|552
|2007.05.04 19:15
|sell stop
|172
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|553
|2007.05.04 19:16
|delete
|172
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|554
|2007.05.04 19:17
|sell stop
|173
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|555
|2007.05.04 19:17
|delete
|173
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|556
|2007.05.04 19:17
|sell stop
|174
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|557
|2007.05.04 19:17
|delete
|174
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|558
|2007.05.04 19:17
|sell stop
|175
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|559
|2007.05.04 19:17
|delete
|175
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|560
|2007.05.04 19:17
|sell stop
|176
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|561
|2007.05.04 19:17
|delete
|176
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|562
|2007.05.04 19:18
|sell stop
|177
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|563
|2007.05.04 19:18
|delete
|177
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|564
|2007.05.04 19:18
|sell stop
|178
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|565
|2007.05.04 19:18
|delete
|178
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|566
|2007.05.04 19:18
|sell stop
|179
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|567
|2007.05.04 19:19
|delete
|179
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|568
|2007.05.04 19:19
|sell stop
|180
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|569
|2007.05.04 19:19
|delete
|180
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|570
|2007.05.04 19:20
|sell stop
|181
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|571
|2007.05.04 19:20
|delete
|181
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|572
|2007.05.04 19:21
|sell stop
|182
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|573
|2007.05.04 19:22
|delete
|182
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|574
|2007.05.04 19:22
|sell stop
|183
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|575
|2007.05.04 19:25
|delete
|183
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|576
|2007.05.04 19:25
|sell stop
|184
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|577
|2007.05.04 19:27
|delete
|184
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|578
|2007.05.04 19:27
|sell stop
|185
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|579
|2007.05.04 19:28
|delete
|185
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|580
|2007.05.04 19:29
|sell stop
|186
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|581
|2007.05.04 19:29
|delete
|186
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|582
|2007.05.04 19:30
|sell stop
|187
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|583
|2007.05.04 19:30
|delete
|187
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|584
|2007.05.04 19:31
|sell stop
|188
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|585
|2007.05.04 19:31
|delete
|188
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|586
|2007.05.04 19:36
|sell stop
|189
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|587
|2007.05.04 19:36
|delete
|189
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|588
|2007.05.04 19:36
|sell stop
|190
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|589
|2007.05.04 19:36
|delete
|190
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|590
|2007.05.04 19:36
|sell stop
|191
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|591
|2007.05.04 19:37
|delete
|191
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|592
|2007.05.04 19:37
|sell stop
|192
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|593
|2007.05.04 19:37
|delete
|192
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|594
|2007.05.04 19:37
|sell stop
|193
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|595
|2007.05.04 19:37
|delete
|193
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|596
|2007.05.04 19:59
|sell stop
|194
|1.00
|1.3527
|1.3610
|1.3481
|597
|2007.05.04 20:00
|modify
|194
|1.00
|1.3526
|1.3610
|1.3481
|598
|2007.05.04 20:00
|delete
|194
|1.00
|1.3526
|1.3610
|1.3481
|599
|2007.05.04 21:00
|sell stop
|195
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|600
|2007.05.04 21:00
|delete
|195
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|601
|2007.05.04 21:00
|sell stop
|196
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|602
|2007.05.04 21:01
|delete
|196
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|603
|2007.05.04 21:01
|sell stop
|197
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|604
|2007.05.04 21:03
|delete
|197
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|605
|2007.05.04 21:03
|sell stop
|198
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|606
|2007.05.04 21:04
|delete
|198
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|607
|2007.05.04 21:05
|sell stop
|199
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|608
|2007.05.04 21:06
|delete
|199
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|609
|2007.05.04 21:06
|sell stop
|200
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|610
|2007.05.04 21:06
|delete
|200
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|611
|2007.05.04 21:06
|sell stop
|201
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|612
|2007.05.04 21:07
|delete
|201
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|613
|2007.05.04 21:08
|sell stop
|202
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|614
|2007.05.04 21:09
|delete
|202
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|615
|2007.05.04 21:09
|sell stop
|203
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|616
|2007.05.04 21:12
|delete
|203
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|617
|2007.05.04 21:12
|sell stop
|204
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|618
|2007.05.04 21:12
|delete
|204
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|619
|2007.05.04 21:12
|sell stop
|205
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|620
|2007.05.04 21:12
|delete
|205
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|621
|2007.05.04 21:13
|sell stop
|206
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|622
|2007.05.04 21:13
|delete
|206
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|623
|2007.05.04 21:14
|sell stop
|207
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|624
|2007.05.04 21:15
|delete
|207
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|625
|2007.05.04 21:15
|sell stop
|208
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|626
|2007.05.04 21:15
|delete
|208
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|627
|2007.05.04 21:15
|sell stop
|209
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|628
|2007.05.04 21:15
|delete
|209
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|629
|2007.05.04 21:16
|sell stop
|210
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|630
|2007.05.04 21:20
|delete
|210
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|631
|2007.05.04 21:21
|sell stop
|211
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|632
|2007.05.04 21:22
|delete
|211
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|633
|2007.05.04 21:23
|sell stop
|212
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|634
|2007.05.04 21:23
|delete
|212
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|635
|2007.05.04 21:23
|sell stop
|213
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|636
|2007.05.04 21:23
|delete
|213
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|637
|2007.05.04 21:24
|sell stop
|214
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|638
|2007.05.04 21:25
|delete
|214
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|639
|2007.05.04 21:25
|sell stop
|215
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|640
|2007.05.04 21:26
|delete
|215
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|641
|2007.05.04 21:27
|sell stop
|216
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|642
|2007.05.04 21:28
|delete
|216
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|643
|2007.05.04 21:28
|sell stop
|217
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|644
|2007.05.04 21:29
|delete
|217
|1.00
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|645
|2007.05.04 21:30
|sell stop
|218
|0.99
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|646
|2007.05.04 21:59
|delete
|218
|0.99
|1.3526
|1.3609
|1.3481
|647
|2007.05.06 23:00
|sell stop
|219
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|648
|2007.05.06 23:01
|delete
|219
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|649
|2007.05.06 23:05
|sell stop
|220
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|650
|2007.05.06 23:06
|delete
|220
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|651
|2007.05.06 23:07
|sell stop
|221
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|652
|2007.05.06 23:08
|delete
|221
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|653
|2007.05.06 23:10
|sell stop
|222
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|654
|2007.05.06 23:11
|delete
|222
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|655
|2007.05.06 23:13
|sell stop
|223
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|656
|2007.05.06 23:15
|delete
|223
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|657
|2007.05.06 23:16
|sell stop
|224
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|658
|2007.05.06 23:17
|delete
|224
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|659
|2007.05.06 23:20
|sell stop
|225
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|660
|2007.05.06 23:21
|delete
|225
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|661
|2007.05.06 23:25
|sell stop
|226
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|662
|2007.05.06 23:26
|delete
|226
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|663
|2007.05.06 23:27
|sell stop
|227
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|664
|2007.05.06 23:30
|delete
|227
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|665
|2007.05.06 23:31
|sell stop
|228
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|666
|2007.05.06 23:33
|delete
|228
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|667
|2007.05.06 23:35
|sell stop
|229
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|668
|2007.05.06 23:37
|delete
|229
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|669
|2007.05.06 23:38
|sell stop
|230
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|670
|2007.05.06 23:40
|delete
|230
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|671
|2007.05.06 23:41
|sell stop
|231
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|672
|2007.05.06 23:43
|delete
|231
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|673
|2007.05.06 23:45
|sell stop
|232
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|674
|2007.05.06 23:46
|delete
|232
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|675
|2007.05.06 23:47
|sell stop
|233
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|676
|2007.05.06 23:48
|delete
|233
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|677
|2007.05.06 23:50
|sell stop
|234
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|678
|2007.05.06 23:51
|delete
|234
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|679
|2007.05.06 23:53
|sell stop
|235
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|680
|2007.05.06 23:59
|delete
|235
|1.00
|1.3525
|1.3608
|1.3481
|681
|2007.05.07 01:00
|sell stop
|236
|1.00
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|682
|2007.05.07 01:02
|delete
|236
|1.00
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|683
|2007.05.07 01:03
|sell stop
|237
|1.00
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|684
|2007.05.07 01:03
|delete
|237
|1.00
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|685
|2007.05.07 01:03
|sell stop
|238
|1.00
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|686
|2007.05.07 01:04
|delete
|238
|1.00
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|687
|2007.05.07 01:05
|sell stop
|239
|1.00
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|688
|2007.05.07 01:06
|delete
|239
|1.00
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|689
|2007.05.07 01:06
|sell stop
|240
|1.00
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|690
|2007.05.07 01:06
|delete
|240
|1.00
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|691
|2007.05.07 01:07
|sell stop
|241
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|692
|2007.05.07 01:07
|delete
|241
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|693
|2007.05.07 01:08
|sell stop
|242
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|694
|2007.05.07 01:08
|delete
|242
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|695
|2007.05.07 01:08
|sell stop
|243
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|696
|2007.05.07 01:23
|delete
|243
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|697
|2007.05.07 01:23
|sell stop
|244
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|698
|2007.05.07 01:23
|delete
|244
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|699
|2007.05.07 01:23
|sell stop
|245
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|700
|2007.05.07 01:27
|delete
|245
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|701
|2007.05.07 01:27
|sell stop
|246
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|702
|2007.05.07 01:30
|delete
|246
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|703
|2007.05.07 01:30
|sell stop
|247
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|704
|2007.05.07 01:31
|delete
|247
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|705
|2007.05.07 01:32
|sell stop
|248
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|706
|2007.05.07 01:42
|delete
|248
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|707
|2007.05.07 01:44
|sell stop
|249
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|708
|2007.05.07 01:44
|delete
|249
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|709
|2007.05.07 01:45
|sell stop
|250
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|710
|2007.05.07 01:50
|delete
|250
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|711
|2007.05.07 01:50
|sell stop
|251
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|712
|2007.05.07 01:50
|delete
|251
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|713
|2007.05.07 01:51
|sell stop
|252
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|714
|2007.05.07 01:51
|delete
|252
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|715
|2007.05.07 01:53
|sell stop
|253
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|716
|2007.05.07 01:56
|delete
|253
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|717
|2007.05.07 01:56
|sell stop
|254
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|718
|2007.05.07 01:56
|delete
|254
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|719
|2007.05.07 01:57
|sell stop
|255
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|720
|2007.05.07 01:58
|delete
|255
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|721
|2007.05.07 01:58
|sell stop
|256
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|722
|2007.05.07 01:59
|delete
|256
|0.99
|1.3524
|1.3607
|1.3481
|723
|2007.05.07 04:02
|sell stop
|257
|1.01
|1.3522
|1.3583
|1.3463
|724
|2007.05.07 05:00
|modify
|257
|1.01
|1.3521
|1.3614
|1.3481
|725
|2007.05.07 05:00
|delete
|257
|1.01
|1.3521
|1.3614
|1.3481
|726
|2007.05.07 11:59
|sell stop
|258
|1.01
|1.3518
|1.3575
|1.3463
|727
|2007.05.07 12:00
|modify
|120
|1.07
|1.3600
|1.3601
|1.3701
|728
|2007.05.07 12:00
|delete
|258
|1.01
|1.3518
|1.3575
|1.3463
|729
|2007.05.07 12:00
|sell stop
|259
|1.02
|1.3518
|1.3574
|1.3463
|730
|2007.05.07 13:00
|modify
|259
|1.02
|1.3517
|1.3618
|1.3481
|731
|2007.05.07 13:00
|delete
|259
|1.02
|1.3517
|1.3618
|1.3481
|732
|2007.05.07 14:14
|sell stop
|260
|1.02
|1.3517
|1.3572
|1.3463
|733
|2007.05.07 15:00
|modify
|260
|1.02
|1.3516
|1.3629
|1.3481
|734
|2007.05.07 15:00
|delete
|260
|1.02
|1.3516
|1.3629
|1.3481
|735
|2007.05.07 21:00
|s/l
|120
|1.07
|1.3601
|1.3601
|1.3701
|5.35
|10747.11
|736
|2007.05.07 22:00
|buy stop
|261
|1.07
|1.3630
|1.3597
|1.3710
|737
|2007.05.07 22:00
|sell stop
|262
|1.07
|1.3597
|1.3630
|1.3447
|738
|2007.05.07 23:00
|modify
|262
|1.07
|1.3599
|1.3630
|1.3447
|739
|2007.05.07 23:13
|sell
|262
|1.07
|1.3599
|1.3630
|1.3447
|740
|2007.05.08 02:01
|delete
|261
|1.07
|1.3630
|1.3597
|1.3710
|741
|2007.05.08 03:00
|buy stop
|263
|1.00
|1.3630
|1.3596
|1.3710
|742
|2007.05.08 03:03
|delete
|263
|1.00
|1.3630
|1.3596
|1.3710
|743
|2007.05.08 04:00
|buy stop
|264
|0.99
|1.3630
|1.3595
|1.3710
|744
|2007.05.08 05:00
|modify
|264
|0.99
|1.3631
|1.3597
|1.3710
|745
|2007.05.08 07:00
|modify
|264
|0.99
|1.3617
|1.3599
|1.3676
|746
|2007.05.08 07:04
|buy
|264
|0.99
|1.3617
|1.3599
|1.3676
|747
|2007.05.08 09:26
|s/l
|264
|0.99
|1.3599
|1.3599
|1.3676
|-178.20
|10568.91
|748
|2007.05.08 09:26
|buy stop
|265
|0.98
|1.3622
|1.3602
|1.3676
|749
|2007.05.08 10:17
|modify
|262
|1.07
|1.3599
|1.3598
|1.3447
|750
|2007.05.08 11:00
|delete
|265
|0.98
|1.3622
|1.3602
|1.3676
|751
|2007.05.08 11:22
|buy stop
|266
|1.01
|1.3622
|1.3604
|1.3676
|752
|2007.05.08 12:00
|modify
|266
|1.01
|1.3621
|1.3567
|1.3655
|753
|2007.05.08 12:00
|delete
|266
|1.01
|1.3621
|1.3567
|1.3655
|754
|2007.05.08 12:05
|buy stop
|267
|1.01
|1.3621
|1.3605
|1.3676
|755
|2007.05.08 13:00
|modify
|267
|1.01
|1.3621
|1.3545
|1.3655
|756
|2007.05.08 13:00
|delete
|267
|1.01
|1.3621
|1.3545
|1.3655
|757
|2007.05.08 14:59
|buy stop
|268
|1.03
|1.3621
|1.3608
|1.3676
|758
|2007.05.08 15:00
|modify
|268
|1.03
|1.3620
|1.3543
|1.3655
|759
|2007.05.08 15:00
|delete
|268
|1.03
|1.3620
|1.3543
|1.3655
|760
|2007.05.08 16:12
|buy stop
|269
|1.04
|1.3620
|1.3610
|1.3676
|761
|2007.05.08 16:13
|modify
|262
|1.07
|1.3599
|1.3585
|1.3447
|762
|2007.05.08 16:14
|modify
|262
|1.07
|1.3599
|1.3584
|1.3447
|763
|2007.05.08 16:16
|modify
|262
|1.07
|1.3599
|1.3583
|1.3447
|764
|2007.05.08 16:17
|modify
|262
|1.07
|1.3599
|1.3582
|1.3447
|765
|2007.05.08 16:17
|modify
|262
|1.07
|1.3599
|1.3581
|1.3447
|766
|2007.05.08 16:20
|modify
|262
|1.07
|1.3599
|1.3580
|1.3447
|767
|2007.05.08 17:00
|modify
|269
|1.04
|1.3619
|1.3509
|1.3655
|768
|2007.05.08 17:00
|delete
|269
|1.04
|1.3619
|1.3509
|1.3655
|769
|2007.05.08 22:07
|close
|262
|1.07
|1.3549
|1.3580
|1.3447
|537.14
|11106.05
|770
|2007.05.09 10:00
|buy stop
|270
|1.11
|1.3550
|1.3536
|1.3703
|771
|2007.05.09 10:00
|sell stop
|271
|1.11
|1.3536
|1.3550
|1.3433
|772
|2007.05.09 10:10
|sell
|271
|1.11
|1.3536
|1.3550
|1.3433
|773
|2007.05.09 10:10
|delete
|270
|1.11
|1.3550
|1.3536
|1.3703
|774
|2007.05.09 11:00
|buy stop
|272
|1.03
|1.3547
|1.3533
|1.3703
|775
|2007.05.09 11:16
|buy
|272
|1.03
|1.3547
|1.3533
|1.3703
|776
|2007.05.09 12:05
|s/l
|272
|1.03
|1.3533
|1.3533
|1.3703
|-144.20
|10961.85
|777
|2007.05.09 12:05
|buy stop
|273
|1.02
|1.3544
|1.3534
|1.3703
|778
|2007.05.09 12:59
|delete
|273
|1.02
|1.3544
|1.3534
|1.3703
|779
|2007.05.09 13:00
|buy stop
|274
|1.02
|1.3541
|1.3531
|1.3703
|780
|2007.05.09 13:05
|modify
|274
|1.02
|1.3541
|1.3387
|1.3672
|781
|2007.05.09 13:05
|delete
|274
|1.02
|1.3541
|1.3387
|1.3672
|782
|2007.05.09 14:00
|buy stop
|275
|1.02
|1.3539
|1.3530
|1.3703
|783
|2007.05.09 14:10
|buy
|275
|1.02
|1.3539
|1.3530
|1.3703
|784
|2007.05.09 15:08
|s/l
|271
|1.11
|1.3550
|1.3550
|1.3433
|-155.40
|10806.45
|785
|2007.05.09 15:08
|sell stop
|276
|1.02
|1.3530
|1.3536
|1.3433
|786
|2007.05.09 15:24
|modify
|275
|1.02
|1.3539
|1.3540
|1.3703
|787
|2007.05.09 16:00
|modify
|276
|1.02
|1.3531
|1.3569
|1.3488
|788
|2007.05.09 16:00
|delete
|276
|1.02
|1.3531
|1.3569
|1.3488
|789
|2007.05.09 20:18
|s/l
|275
|1.02
|1.3540
|1.3540
|1.3703
|10.20
|10816.65
|790
|2007.05.10 12:00
|buy stop
|277
|1.08
|1.3565
|1.3520
|1.3609
|791
|2007.05.10 12:00
|sell stop
|278
|1.08
|1.3520
|1.3565
|1.3476
|792
|2007.05.10 13:00
|modify
|277
|1.08
|1.3564
|1.3520
|1.3609
|793
|2007.05.10 13:00
|modify
|278
|1.08
|1.3520
|1.3564
|1.3476
|794
|2007.05.10 14:59
|sell
|278
|1.08
|1.3520
|1.3564
|1.3476
|795
|2007.05.10 14:59
|delete
|277
|1.08
|1.3564
|1.3520
|1.3609
|796
|2007.05.10 15:00
|modify
|278
|1.08
|1.3520
|1.3519
|1.3476
|797
|2007.05.10 15:04
|s/l
|278
|1.08
|1.3519
|1.3519
|1.3476
|10.80
|10827.45
|798
|2007.05.11 15:00
|buy stop
|279
|1.08
|1.3505
|1.3442
|1.3628
|799
|2007.05.11 15:00
|sell stop
|280
|1.08
|1.3442
|1.3505
|1.3377
|800
|2007.05.11 15:26
|buy
|279
|1.08
|1.3505
|1.3442
|1.3628
|801
|2007.05.11 15:27
|delete
|280
|1.08
|1.3442
|1.3505
|1.3377
|802
|2007.05.11 16:30
|modify
|279
|1.08
|1.3505
|1.3506
|1.3628
|803
|2007.05.14 10:00
|sell stop
|281
|1.05
|1.3527
|1.3549
|1.3371
|804
|2007.05.14 11:00
|modify
|281
|1.05
|1.3529
|1.3549
|1.3371
|805
|2007.05.14 12:00
|modify
|281
|1.05
|1.3531
|1.3549
|1.3371
|806
|2007.05.14 12:31
|modify
|279
|1.08
|1.3505
|1.3516
|1.3628
|807
|2007.05.14 12:32
|modify
|279
|1.08
|1.3505
|1.3517
|1.3628
|808
|2007.05.14 13:00
|modify
|281
|1.05
|1.3533
|1.3558
|1.3432
|809
|2007.05.14 14:00
|modify
|281
|1.05
|1.3536
|1.3560
|1.3432
|810
|2007.05.14 15:00
|modify
|281
|1.05
|1.3538
|1.3561
|1.3432
|811
|2007.05.14 16:00
|modify
|281
|1.05
|1.3540
|1.3562
|1.3432
|812
|2007.05.14 16:23
|sell
|281
|1.05
|1.3540
|1.3562
|1.3432
|813
|2007.05.14 16:24
|close
|279
|1.08
|1.3537
|1.3517
|1.3628
|340.20
|11167.65
|814
|2007.05.14 16:24
|buy stop
|282
|1.05
|1.3562
|1.3540
|1.3581
|815
|2007.05.14 17:00
|modify
|282
|1.05
|1.3563
|1.3542
|1.3581
|816
|2007.05.14 18:00
|modify
|282
|1.05
|1.3564
|1.3544
|1.3581
|817
|2007.05.14 19:00
|modify
|282
|1.05
|1.3565
|1.3546
|1.3581
|818
|2007.05.14 20:00
|modify
|282
|1.05
|1.3566
|1.3548
|1.3581
|819
|2007.05.14 21:00
|modify
|282
|1.05
|1.3567
|1.3550
|1.3581
|820
|2007.05.14 22:00
|modify
|282
|1.05
|1.3568
|1.3552
|1.3581
|821
|2007.05.14 23:00
|modify
|282
|1.05
|1.3569
|1.3554
|1.3581
|822
|2007.05.15 00:00
|modify
|282
|1.05
|1.3570
|1.3557
|1.3581
|823
|2007.05.15 01:00
|modify
|282
|1.05
|1.3571
|1.3559
|1.3581
|824
|2007.05.15 02:00
|modify
|282
|1.05
|1.3572
|1.3561
|1.3581
|825
|2007.05.15 03:00
|modify
|282
|1.05
|1.3573
|1.3563
|1.3581
|826
|2007.05.15 04:00
|modify
|282
|1.05
|1.3574
|1.3565
|1.3581
|827
|2007.05.15 05:00
|modify
|282
|1.05
|1.3575
|1.3567
|1.3581
|828
|2007.05.15 06:00
|modify
|282
|1.05
|1.3576
|1.3569
|1.3581
|829
|2007.05.15 07:00
|modify
|282
|1.05
|1.3577
|1.3571
|1.3581
|830
|2007.05.15 08:00
|modify
|282
|1.05
|1.3578
|1.3573
|1.3581
|831
|2007.05.15 10:00
|modify
|282
|1.05
|1.3564
|1.3533
|1.3575
|832
|2007.05.15 10:00
|delete
|282
|1.05
|1.3564
|1.3533
|1.3575
|833
|2007.05.15 14:34
|s/l
|281
|1.05
|1.3562
|1.3562
|1.3432
|-228.90
|10938.75
|834
|2007.05.17 06:00
|buy stop
|283
|1.09
|1.3529
|1.3495
|1.3696
|835
|2007.05.17 06:00
|buy
|283
|1.09
|1.3529
|1.3495
|1.3696
|836
|2007.05.17 06:00
|sell stop
|284
|1.02
|1.3495
|1.3529
|1.3439
|837
|2007.05.17 06:16
|delete
|284
|1.02
|1.3495
|1.3529
|1.3439
|838
|2007.05.17 07:00
|sell stop
|285
|1.02
|1.3494
|1.3532
|1.3439
|839
|2007.05.17 08:40
|delete
|285
|1.02
|1.3494
|1.3532
|1.3439
|840
|2007.05.17 09:00
|sell stop
|286
|1.03
|1.3493
|1.3540
|1.3439
|841
|2007.05.17 09:23
|delete
|286
|1.03
|1.3493
|1.3540
|1.3439
|842
|2007.05.17 10:00
|sell stop
|287
|1.03
|1.3492
|1.3544
|1.3439
|843
|2007.05.17 12:00
|modify
|287
|1.03
|1.3491
|1.3541
|1.3439
|844
|2007.05.17 13:00
|modify
|287
|1.03
|1.3516
|1.3540
|1.3440
|845
|2007.05.17 13:04
|sell
|287
|1.03
|1.3516
|1.3540
|1.3440
|846
|2007.05.17 14:30
|modify
|287
|1.03
|1.3516
|1.3515
|1.3440
|847
|2007.05.17 14:33
|s/l
|283
|1.09
|1.3495
|1.3495
|1.3696
|-370.60
|10568.15
|848
|2007.05.17 14:33
|buy stop
|288
|1.01
|1.3538
|1.3489
|1.3696
|849
|2007.05.17 15:00
|modify
|288
|1.01
|1.3536
|1.3479
|1.3673
|850
|2007.05.17 15:00
|modify
|287
|1.03
|1.3516
|1.3509
|1.3440
|851
|2007.05.17 15:09
|modify
|287
|1.03
|1.3516
|1.3508
|1.3440
|852
|2007.05.17 16:00
|modify
|288
|1.01
|1.3535
|1.3477
|1.3673
|853
|2007.05.17 16:02
|modify
|287
|1.03
|1.3516
|1.3507
|1.3440
|854
|2007.05.17 16:30
|close
|287
|1.03
|1.3493
|1.3507
|1.3440
|236.90
|10805.05
|855
|2007.05.17 16:30
|sell stop
|289
|1.08
|1.3488
|1.3535
|1.3439
|856
|2007.05.17 16:32
|sell
|289
|1.08
|1.3488
|1.3535
|1.3439
|857
|2007.05.17 17:00
|modify
|288
|1.01
|1.3533
|1.3475
|1.3673
|858
|2007.05.17 18:00
|modify
|288
|1.01
|1.3531
|1.3473
|1.3673
|859
|2007.05.17 19:00
|modify
|288
|1.01
|1.3530
|1.3472
|1.3673
|860
|2007.05.17 20:00
|modify
|288
|1.01
|1.3528
|1.3471
|1.3673
|861
|2007.05.17 21:00
|modify
|288
|1.01
|1.3527
|1.3470
|1.3673
|862
|2007.05.17 22:00
|modify
|288
|1.01
|1.3525
|1.3468
|1.3673
|863
|2007.05.17 23:00
|modify
|288
|1.01
|1.3523
|1.3467
|1.3673
|864
|2007.05.18 00:00
|modify
|288
|1.01
|1.3522
|1.3466
|1.3673
|865
|2007.05.18 01:00
|modify
|288
|1.01
|1.3520
|1.3465
|1.3673
|866
|2007.05.18 02:00
|modify
|288
|1.01
|1.3518
|1.3463
|1.3673
|867
|2007.05.18 03:00
|modify
|288
|1.01
|1.3517
|1.3462
|1.3673
|868
|2007.05.18 04:00
|modify
|288
|1.01
|1.3515
|1.3461
|1.3673
|869
|2007.05.18 05:00
|modify
|288
|1.01
|1.3514
|1.3459
|1.3673
|870
|2007.05.18 06:00
|modify
|288
|1.01
|1.3512
|1.3458
|1.3673
|871
|2007.05.18 07:00
|modify
|288
|1.01
|1.3510
|1.3457
|1.3673
|872
|2007.05.18 08:00
|modify
|288
|1.01
|1.3509
|1.3456
|1.3673
|873
|2007.05.18 09:00
|modify
|288
|1.01
|1.3507
|1.3454
|1.3673
|874
|2007.05.18 10:00
|modify
|288
|1.01
|1.3501
|1.3453
|1.3603
|875
|2007.05.18 10:00
|buy
|288
|1.01
|1.3501
|1.3453
|1.3603
|876
|2007.05.18 12:31
|modify
|289
|1.08
|1.3488
|1.3487
|1.3439
|877
|2007.05.18 14:11
|s/l
|289
|1.08
|1.3487
|1.3487
|1.3439
|12.96
|10818.01
|878
|2007.05.18 14:11
|sell stop
|290
|1.00
|1.3464
|1.3509
|1.3417
|879
|2007.05.18 15:00
|modify
|290
|1.00
|1.3463
|1.3508
|1.3417
|880
|2007.05.18 17:00
|modify
|290
|1.00
|1.3462
|1.3505
|1.3417
|881
|2007.05.18 17:09
|modify
|288
|1.01
|1.3501
|1.3502
|1.3603
|882
|2007.05.18 18:00
|delete
|290
|1.00
|1.3462
|1.3505
|1.3417
|883
|2007.05.18 18:08
|s/l
|288
|1.01
|1.3502
|1.3502
|1.3603
|10.10
|10828.11
|884
|2007.05.20 23:01
|sell stop
|291
|1.08
|1.3459
|1.3497
|1.3417
|885
|2007.05.21 00:00
|modify
|291
|1.08
|1.3458
|1.3533
|1.3430
|886
|2007.05.21 00:00
|delete
|291
|1.08
|1.3458
|1.3533
|1.3430
|887
|2007.05.21 09:00
|buy stop
|292
|1.08
|1.3546
|1.3505
|1.3562
|888
|2007.05.21 09:00
|sell stop
|293
|1.08
|1.3505
|1.3546
|1.3415
|889
|2007.05.21 09:00
|sell
|293
|1.08
|1.3505
|1.3546
|1.3415
|890
|2007.05.21 09:09
|delete
|292
|1.08
|1.3546
|1.3505
|1.3562
|891
|2007.05.21 10:00
|buy stop
|294
|1.01
|1.3547
|1.3501
|1.3562
|892
|2007.05.21 11:00
|modify
|294
|1.01
|1.3549
|1.3502
|1.3562
|893
|2007.05.21 11:33
|delete
|294
|1.01
|1.3549
|1.3502
|1.3562
|894
|2007.05.21 11:59
|modify
|293
|1.08
|1.3505
|1.3504
|1.3415
|895
|2007.05.21 12:33
|modify
|293
|1.08
|1.3505
|1.3497
|1.3415
|896
|2007.05.21 12:33
|modify
|293
|1.08
|1.3505
|1.3496
|1.3415
|897
|2007.05.21 12:33
|modify
|293
|1.08
|1.3505
|1.3495
|1.3415
|898
|2007.05.21 12:34
|modify
|293
|1.08
|1.3505
|1.3494
|1.3415
|899
|2007.05.21 12:34
|modify
|293
|1.08
|1.3505
|1.3493
|1.3415
|900
|2007.05.21 12:37
|modify
|293
|1.08
|1.3505
|1.3492
|1.3415
|901
|2007.05.21 12:37
|modify
|293
|1.08
|1.3505
|1.3484
|1.3415
|902
|2007.05.21 12:37
|modify
|293
|1.08
|1.3505
|1.3483
|1.3415
|903
|2007.05.21 12:37
|modify
|293
|1.08
|1.3505
|1.3482
|1.3415
|904
|2007.05.21 12:37
|modify
|293
|1.08
|1.3505
|1.3481
|1.3415
|905
|2007.05.21 12:38
|modify
|293
|1.08
|1.3505
|1.3480
|1.3415
|906
|2007.05.21 14:20
|modify
|293
|1.08
|1.3505
|1.3479
|1.3415
|907
|2007.05.21 18:05
|close
|293
|1.08
|1.3464
|1.3479
|1.3415
|442.80
|11270.91
|908
|2007.05.22 09:00
|buy stop
|295
|1.13
|1.3476
|1.3415
|1.3607
|909
|2007.05.22 09:00
|sell stop
|296
|1.13
|1.3415
|1.3476
|1.3388
|910
|2007.05.22 10:00
|modify
|295
|1.13
|1.3475
|1.3414
|1.3607
|911
|2007.05.22 10:00
|modify
|296
|1.13
|1.3414
|1.3475
|1.3388
|912
|2007.05.22 11:00
|buy
|295
|1.13
|1.3475
|1.3414
|1.3607
|913
|2007.05.22 11:00
|modify
|296
|1.13
|1.3413
|1.3473
|1.3388
|914
|2007.05.22 12:00
|modify
|296
|1.13
|1.3442
|1.3471
|1.3367
|915
|2007.05.22 12:10
|sell
|296
|1.13
|1.3442
|1.3471
|1.3367
|916
|2007.05.22 16:29
|s/l
|296
|1.13
|1.3471
|1.3471
|1.3367
|-327.70
|10943.21
|917
|2007.05.22 16:29
|sell stop
|297
|1.01
|1.3438
|1.3465
|1.3367
|918
|2007.05.22 17:00
|modify
|297
|1.01
|1.3438
|1.3463
|1.3367
|919
|2007.05.22 18:00
|modify
|297
|1.01
|1.3439
|1.3462
|1.3367
|920
|2007.05.23 05:00
|modify
|297
|1.01
|1.3440
|1.3444
|1.3367
|921
|2007.05.23 06:00
|modify
|297
|1.01
|1.3440
|1.3442
|1.3367
|922
|2007.05.23 07:00
|modify
|297
|1.01
|1.3440
|1.3440
|1.3367
|923
|2007.05.23 08:00
|modify
|297
|1.01
|1.3440
|1.3462
|1.3398
|924
|2007.05.23 09:00
|modify
|297
|1.01
|1.3440
|1.3464
|1.3398
|925
|2007.05.23 09:44
|sell
|297
|1.01
|1.3440
|1.3464
|1.3398
|926
|2007.05.23 09:45
|modify
|297
|1.01
|1.3440
|1.3439
|1.3398
|927
|2007.05.23 10:03
|modify
|297
|1.01
|1.3440
|1.3436
|1.3398
|928
|2007.05.23 10:05
|modify
|297
|1.01
|1.3440
|1.3435
|1.3398
|929
|2007.05.23 10:59
|close
|297
|1.01
|1.3428
|1.3435
|1.3398
|121.20
|11064.41
|930
|2007.05.23 13:26
|sell stop
|298
|1.02
|1.3415
|1.3431
|1.3367
|931
|2007.05.23 14:00
|modify
|298
|1.02
|1.3414
|1.3496
|1.3388
|932
|2007.05.23 14:00
|delete
|298
|1.02
|1.3414
|1.3496
|1.3388
|933
|2007.05.23 14:02
|modify
|295
|1.13
|1.3475
|1.3476
|1.3607
|934
|2007.05.23 14:02
|sell stop
|299
|1.05
|1.3414
|1.3429
|1.3367
|935
|2007.05.23 15:00
|delete
|299
|1.05
|1.3414
|1.3429
|1.3367
|936
|2007.05.23 15:39
|s/l
|295
|1.13
|1.3476
|1.3476
|1.3607
|5.65
|11070.06
|937
|2007.05.24 09:00
|buy stop
|300
|1.11
|1.3519
|1.3443
|1.3558
|938
|2007.05.24 09:00
|sell stop
|301
|1.11
|1.3443
|1.3519
|1.3334
|939
|2007.05.24 09:59
|sell
|301
|1.11
|1.3443
|1.3519
|1.3334
|940
|2007.05.24 09:59
|delete
|300
|1.11
|1.3519
|1.3443
|1.3558
|941
|2007.05.24 10:05
|modify
|301
|1.11
|1.3443
|1.3442
|1.3334
|942
|2007.05.24 12:11
|s/l
|301
|1.11
|1.3442
|1.3442
|1.3334
|11.10
|11081.16
|943
|2007.05.25 09:00
|sell stop
|302
|1.11
|1.3410
|1.3439
|1.3331
|944
|2007.05.25 09:00
|buy stop
|303
|1.11
|1.3439
|1.3410
|1.3586
|945
|2007.05.25 09:00
|buy
|303
|1.11
|1.3439
|1.3410
|1.3586
|946
|2007.05.25 09:59
|delete
|302
|1.11
|1.3410
|1.3439
|1.3331
|947
|2007.05.25 10:00
|sell stop
|304
|1.03
|1.3410
|1.3441
|1.3331
|948
|2007.05.25 12:59
|delete
|304
|1.03
|1.3410
|1.3441
|1.3331
|949
|2007.05.25 13:00
|sell stop
|305
|1.03
|1.3410
|1.3444
|1.3331
|950
|2007.05.25 14:09
|delete
|305
|1.03
|1.3410
|1.3444
|1.3331
|951
|2007.05.25 15:00
|sell stop
|306
|1.05
|1.3410
|1.3458
|1.3331
|952
|2007.05.25 15:38
|modify
|303
|1.11
|1.3439
|1.3440
|1.3586
|953
|2007.05.25 16:00
|modify
|306
|1.05
|1.3409
|1.3457
|1.3331
|954
|2007.05.25 16:03
|delete
|306
|1.05
|1.3409
|1.3457
|1.3331
|955
|2007.05.25 17:00
|sell stop
|307
|1.05
|1.3409
|1.3473
|1.3331
|956
|2007.05.25 21:19
|s/l
|303
|1.11
|1.3440
|1.3440
|1.3586
|11.10
|11092.26
|957
|2007.05.25 21:19
|buy stop
|308
|1.11
|1.3471
|1.3409
|1.3586
|958
|2007.05.27 23:00
|modify
|308
|1.11
|1.3470
|1.3409
|1.3586
|959
|2007.05.28 00:00
|modify
|307
|1.05
|1.3408
|1.3469
|1.3331
|960
|2007.05.28 00:00
|modify
|308
|1.11
|1.3469
|1.3408
|1.3586
|961
|2007.05.28 02:00
|modify
|308
|1.11
|1.3468
|1.3408
|1.3586
|962
|2007.05.28 04:00
|modify
|308
|1.11
|1.3467
|1.3408
|1.3586
|963
|2007.05.28 05:00
|modify
|308
|1.11
|1.3466
|1.3408
|1.3586
|964
|2007.05.28 07:00
|modify
|308
|1.11
|1.3465
|1.3408
|1.3586
|965
|2007.05.28 08:00
|modify
|307
|1.05
|1.3407
|1.3465
|1.3331
|966
|2007.05.28 09:00
|modify
|308
|1.11
|1.3464
|1.3407
|1.3586
|967
|2007.05.28 11:00
|modify
|308
|1.11
|1.3463
|1.3407
|1.3586
|968
|2007.05.28 12:00
|modify
|308
|1.11
|1.3462
|1.3407
|1.3586
|969
|2007.05.28 14:00
|modify
|308
|1.11
|1.3461
|1.3407
|1.3586
|970
|2007.05.28 16:00
|modify
|307
|1.05
|1.3406
|1.3460
|1.3331
|971
|2007.05.28 16:00
|modify
|308
|1.11
|1.3460
|1.3406
|1.3586
|972
|2007.05.28 17:00
|modify
|308
|1.11
|1.3459
|1.3406
|1.3586
|973
|2007.05.28 19:00
|modify
|308
|1.11
|1.3458
|1.3406
|1.3586
|974
|2007.05.28 21:59
|modify
|308
|1.11
|1.3457
|1.3406
|1.3586
|975
|2007.05.28 23:00
|modify
|308
|1.11
|1.3456
|1.3406
|1.3586
|976
|2007.05.29 00:00
|modify
|307
|1.05
|1.3447
|1.3455
|1.3342
|977
|2007.05.29 00:00
|modify
|308
|1.11
|1.3455
|1.3447
|1.3570
|978
|2007.05.29 00:01
|sell
|307
|1.05
|1.3447
|1.3455
|1.3342
|979
|2007.05.29 02:00
|modify
|308
|1.11
|1.3454
|1.3448
|1.3570
|980
|2007.05.29 03:35
|modify
|307
|1.05
|1.3447
|1.3446
|1.3342
|981
|2007.05.29 04:00
|modify
|308
|1.11
|1.3453
|1.3405
|1.3586
|982
|2007.05.29 06:00
|modify
|308
|1.11
|1.3452
|1.3419
|1.3570
|983
|2007.05.29 06:59
|s/l
|307
|1.05
|1.3446
|1.3446
|1.3342
|10.50
|11102.76
|984
|2007.05.29 06:59
|sell stop
|309
|1.11
|1.3419
|1.3452
|1.3342
|985
|2007.05.29 07:00
|modify
|308
|1.11
|1.3451
|1.3419
|1.3570
|986
|2007.05.29 07:00
|modify
|309
|1.11
|1.3419
|1.3451
|1.3342
|987
|2007.05.29 08:00
|modify
|309
|1.11
|1.3420
|1.3451
|1.3342
|988
|2007.05.29 09:00
|modify
|308
|1.11
|1.3450
|1.3420
|1.3570
|989
|2007.05.29 09:43
|buy
|308
|1.11
|1.3450
|1.3420
|1.3570
|990
|2007.05.29 10:17
|modify
|308
|1.11
|1.3450
|1.3451
|1.3570
|991
|2007.05.29 12:00
|delete
|309
|1.11
|1.3420
|1.3451
|1.3342
|992
|2007.05.29 13:53
|sell stop
|310
|1.09
|1.3420
|1.3448
|1.3342
|993
|2007.05.29 13:53
|modify
|308
|1.11
|1.3450
|1.3461
|1.3570
|994
|2007.05.29 13:54
|modify
|308
|1.11
|1.3450
|1.3462
|1.3570
|995
|2007.05.29 14:00
|modify
|310
|1.09
|1.3421
|1.3505
|1.3352
|996
|2007.05.29 14:00
|delete
|310
|1.09
|1.3421
|1.3505
|1.3352
|997
|2007.05.29 14:06
|sell stop
|311
|1.09
|1.3421
|1.3447
|1.3342
|998
|2007.05.29 14:06
|modify
|308
|1.11
|1.3450
|1.3463
|1.3570
|999
|2007.05.29 14:07
|modify
|308
|1.11
|1.3450
|1.3464
|1.3570
|1000
|2007.05.29 14:07
|modify
|308
|1.11
|1.3450
|1.3465
|1.3570
|1001
|2007.05.29 14:24
|modify
|308
|1.11
|1.3450
|1.3466
|1.3570
|1002
|2007.05.29 15:00
|delete
|311
|1.09
|1.3421
|1.3447
|1.3342
|1003
|2007.05.29 16:02
|close
|308
|1.11
|1.3492
|1.3466
|1.3570
|466.20
|11568.96
|1004
|2007.05.31 08:00
|buy stop
|312
|1.16
|1.3437
|1.3399
|1.3623
|1005
|2007.05.31 08:00
|sell stop
|313
|1.16
|1.3399
|1.3437
|1.3315
|1006
|2007.05.31 08:00
|buy
|312
|1.16
|1.3437
|1.3399
|1.3623
|1007
|2007.05.31 08:20
|delete
|313
|1.16
|1.3399
|1.3437
|1.3315
|1008
|2007.05.31 09:00
|sell stop
|314
|1.08
|1.3398
|1.3447
|1.3315
|1009
|2007.05.31 10:00
|modify
|314
|1.08
|1.3398
|1.3446
|1.3315
|1010
|2007.05.31 11:00
|modify
|314
|1.08
|1.3397
|1.3444
|1.3315
|1011
|2007.05.31 12:00
|modify
|314
|1.08
|1.3397
|1.3442
|1.3315
|1012
|2007.05.31 13:00
|modify
|314
|1.08
|1.3397
|1.3440
|1.3315
|1013
|2007.05.31 13:30
|modify
|314
|1.08
|1.3397
|1.3569
|1.3329
|1014
|2007.05.31 13:30
|delete
|314
|1.08
|1.3397
|1.3569
|1.3329
|1015
|2007.05.31 14:00
|sell stop
|315
|1.10
|1.3396
|1.3452
|1.3315
|1016
|2007.05.31 14:00
|delete
|315
|1.10
|1.3396
|1.3452
|1.3315
|1017
|2007.05.31 14:18
|modify
|312
|1.16
|1.3437
|1.3438
|1.3623
|1018
|2007.05.31 15:00
|sell stop
|316
|1.11
|1.3396
|1.3478
|1.3315
|1019
|2007.05.31 16:00
|modify
|316
|1.11
|1.3395
|1.3477
|1.3315
|1020
|2007.05.31 16:21
|s/l
|312
|1.16
|1.3438
|1.3438
|1.3623
|11.60
|11580.56
|1021
|2007.05.31 16:21
|buy stop
|317
|1.16
|1.3477
|1.3395
|1.3623
|1022
|2007.05.31 17:00
|modify
|316
|1.11
|1.3395
|1.3476
|1.3315
|1023
|2007.05.31 17:00
|modify
|317
|1.16
|1.3476
|1.3395
|1.3623
|1024
|2007.05.31 18:00
|modify
|316
|1.11
|1.3395
|1.3475
|1.3315
|1025
|2007.05.31 18:00
|modify
|317
|1.16
|1.3475
|1.3395
|1.3623
|1026
|2007.05.31 19:00
|modify
|316
|1.11
|1.3394
|1.3475
|1.3315
|1027
|2007.05.31 20:00
|modify
|317
|1.16
|1.3474
|1.3394
|1.3623
|1028
|2007.05.31 21:00
|modify
|316
|1.11
|1.3393
|1.3473
|1.3315
|1029
|2007.05.31 21:00
|modify
|317
|1.16
|1.3473
|1.3393
|1.3623
|1030
|2007.05.31 22:00
|modify
|317
|1.16
|1.3472
|1.3393
|1.3623
|1031
|2007.05.31 23:00
|modify
|317
|1.16
|1.3471
|1.3393
|1.3623
|1032
|2007.06.01 00:00
|modify
|316
|1.11
|1.3392
|1.3470
|1.3315
|1033
|2007.06.01 00:00
|modify
|317
|1.16
|1.3470
|1.3392
|1.3623
|1034
|2007.06.01 01:00
|modify
|317
|1.16
|1.3469
|1.3392
|1.3623
|1035
|2007.06.01 02:00
|modify
|316
|1.11
|1.3391
|1.3468
|1.3315
|1036
|2007.06.01 02:00
|modify
|317
|1.16
|1.3468
|1.3391
|1.3623
|1037
|2007.06.01 04:00
|modify
|317
|1.16
|1.3467
|1.3391
|1.3623
|1038
|2007.06.01 05:00
|modify
|316
|1.11
|1.3390
|1.3466
|1.3315
|1039
|2007.06.01 05:00
|modify
|317
|1.16
|1.3466
|1.3390
|1.3623
|1040
|2007.06.01 06:00
|modify
|317
|1.16
|1.3465
|1.3390
|1.3623
|1041
|2007.06.01 07:00
|modify
|316
|1.11
|1.3389
|1.3464
|1.3315
|1042
|2007.06.01 07:00
|modify
|317
|1.16
|1.3464
|1.3389
|1.3623
|1043
|2007.06.01 08:00
|modify
|316
|1.11
|1.3447
|1.3463
|1.3313
|1044
|2007.06.01 08:00
|modify
|317
|1.16
|1.3463
|1.3447
|1.3612
|1045
|2007.06.01 08:07
|sell
|316
|1.11
|1.3447
|1.3463
|1.3313
|1046
|2007.06.01 09:00
|modify
|317
|1.16
|1.3462
|1.3389
|1.3623
|1047
|2007.06.01 10:00
|modify
|317
|1.16
|1.3461
|1.3434
|1.3612
|1048
|2007.06.01 12:00
|modify
|317
|1.16
|1.3460
|1.3435
|1.3612
|1049
|2007.06.01 13:00
|modify
|317
|1.16
|1.3459
|1.3429
|1.3612
|1050
|2007.06.01 14:00
|modify
|317
|1.16
|1.3458
|1.3430
|1.3612
|1051
|2007.06.01 14:59
|modify
|316
|1.11
|1.3447
|1.3446
|1.3313
|1052
|2007.06.01 15:00
|modify
|317
|1.16
|1.3457
|1.3412
|1.3612
|1053
|2007.06.01 16:00
|modify
|317
|1.16
|1.3456
|1.3412
|1.3612
|1054
|2007.06.01 16:11
|modify
|316
|1.11
|1.3447
|1.3434
|1.3313
|1055
|2007.06.01 16:44
|close
|316
|1.11
|1.3415
|1.3434
|1.3313
|355.20
|11935.76
|1056
|2007.06.01 16:44
|sell stop
|318
|1.19
|1.3386
|1.3456
|1.3315
|1057
|2007.06.01 17:00
|modify
|317
|1.16
|1.3455
|1.3392
|1.3612
|1058
|2007.06.01 17:00
|modify
|318
|1.19
|1.3392
|1.3455
|1.3313
|1059
|2007.06.01 18:00
|modify
|317
|1.16
|1.3454
|1.3391
|1.3612
|1060
|2007.06.01 18:00
|modify
|318
|1.19
|1.3391
|1.3454
|1.3313
|1061
|2007.06.01 20:00
|modify
|317
|1.16
|1.3453
|1.3391
|1.3612
|1062
|2007.06.01 21:00
|modify
|317
|1.16
|1.3452
|1.3391
|1.3612
|1063
|2007.06.01 22:00
|modify
|317
|1.16
|1.3451
|1.3390
|1.3612
|1064
|2007.06.01 22:00
|modify
|318
|1.19
|1.3390
|1.3451
|1.3313
|1065
|2007.06.03 23:00
|modify
|317
|1.16
|1.3450
|1.3390
|1.3612
|1066
|2007.06.04 00:00
|modify
|317
|1.16
|1.3449
|1.3390
|1.3612
|1067
|2007.06.04 01:00
|modify
|317
|1.16
|1.3448
|1.3390
|1.3612
|1068
|2007.06.04 02:00
|modify
|317
|1.16
|1.3447
|1.3389
|1.3612
|1069
|2007.06.04 02:00
|modify
|318
|1.19
|1.3389
|1.3447
|1.3313
|1070
|2007.06.04 02:02
|buy
|317
|1.16
|1.3447
|1.3389
|1.3612
|1071
|2007.06.04 05:00
|modify
|318
|1.19
|1.3388
|1.3452
|1.3328
|1072
|2007.06.04 09:00
|modify
|318
|1.19
|1.3387
|1.3459
|1.3328
|1073
|2007.06.04 10:00
|modify
|318
|1.19
|1.3433
|1.3458
|1.3319
|1074
|2007.06.04 11:00
|modify
|318
|1.19
|1.3436
|1.3458
|1.3319
|1075
|2007.06.04 11:09
|modify
|318
|1.19
|1.3387
|1.3440
|1.3313
|1076
|2007.06.04 11:18
|modify
|317
|1.16
|1.3447
|1.3448
|1.3612
|1077
|2007.06.04 12:00
|delete
|318
|1.19
|1.3387
|1.3440
|1.3313
|1078
|2007.06.04 14:00
|sell stop
|319
|1.16
|1.3386
|1.3437
|1.3313
|1079
|2007.06.04 15:00
|delete
|319
|1.16
|1.3386
|1.3437
|1.3313
|1080
|2007.06.04 15:19
|sell stop
|320
|1.17
|1.3386
|1.3436
|1.3313
|1081
|2007.06.04 16:00
|modify
|320
|1.17
|1.3385
|1.3501
|1.3328
|1082
|2007.06.04 16:00
|delete
|320
|1.17
|1.3385
|1.3501
|1.3328
|1083
|2007.06.05 03:20
|sell stop
|321
|1.18
|1.3382
|1.3426
|1.3313
|1084
|2007.06.05 04:00
|delete
|321
|1.18
|1.3382
|1.3426
|1.3313
|1085
|2007.06.05 05:50
|sell stop
|322
|1.18
|1.3382
|1.3424
|1.3313
|1086
|2007.06.05 06:00
|delete
|322
|1.18
|1.3382
|1.3424
|1.3313
|1087
|2007.06.05 06:19
|sell stop
|323
|1.18
|1.3382
|1.3423
|1.3313
|1088
|2007.06.05 07:00
|modify
|323
|1.18
|1.3381
|1.3508
|1.3328
|1089
|2007.06.05 07:00
|delete
|323
|1.18
|1.3381
|1.3508
|1.3328
|1090
|2007.06.05 09:22
|sell stop
|324
|1.18
|1.3381
|1.3420
|1.3313
|1091
|2007.06.05 09:27
|modify
|317
|1.16
|1.3447
|1.3462
|1.3612
|1092
|2007.06.05 09:40
|modify
|317
|1.16
|1.3447
|1.3463
|1.3612
|1093
|2007.06.05 10:00
|modify
|324
|1.18
|1.3380
|1.3517
|1.3328
|1094
|2007.06.05 10:00
|delete
|324
|1.18
|1.3380
|1.3517
|1.3328
|1095
|2007.06.05 12:20
|sell stop
|325
|1.19
|1.3380
|1.3418
|1.3313
|1096
|2007.06.05 12:20
|modify
|317
|1.16
|1.3447
|1.3464
|1.3612
|1097
|2007.06.05 12:28
|modify
|317
|1.16
|1.3447
|1.3465
|1.3612
|1098
|2007.06.05 13:00
|delete
|325
|1.19
|1.3380
|1.3418
|1.3313
|1099
|2007.06.05 13:56
|sell stop
|326
|1.20
|1.3380
|1.3417
|1.3313
|1100
|2007.06.05 14:00
|modify
|326
|1.20
|1.3379
|1.3416
|1.3313
|1101
|2007.06.05 14:04
|modify
|317
|1.16
|1.3447
|1.3466
|1.3612
|1102
|2007.06.05 14:07
|modify
|317
|1.16
|1.3447
|1.3467
|1.3612
|1103
|2007.06.05 14:09
|modify
|317
|1.16
|1.3447
|1.3468
|1.3612
|1104
|2007.06.05 14:17
|modify
|317
|1.16
|1.3447
|1.3469
|1.3612
|1105
|2007.06.05 14:18
|modify
|317
|1.16
|1.3447
|1.3470
|1.3612
|1106
|2007.06.05 14:19
|modify
|317
|1.16
|1.3447
|1.3471
|1.3612
|1107
|2007.06.05 14:19
|modify
|317
|1.16
|1.3447
|1.3486
|1.3612
|1108
|2007.06.05 14:20
|modify
|317
|1.16
|1.3447
|1.3487
|1.3612
|1109
|2007.06.05 15:00
|modify
|326
|1.20
|1.3379
|1.3556
|1.3328
|1110
|2007.06.05 15:00
|delete
|326
|1.20
|1.3379
|1.3556
|1.3328
|1111
|2007.06.05 16:21
|close
|317
|1.16
|1.3512
|1.3487
|1.3612
|748.20
|12683.96
|1112
|2007.06.06 14:00
|buy stop
|327
|1.27
|1.3580
|1.3507
|1.3589
|1113
|2007.06.06 14:01
|sell stop
|328
|1.27
|1.3507
|1.3580
|1.3280
|1114
|2007.06.06 14:40
|sell
|328
|1.27
|1.3507
|1.3580
|1.3280
|1115
|2007.06.06 14:40
|delete
|327
|1.27
|1.3580
|1.3507
|1.3589
|1116
|2007.06.06 15:00
|buy stop
|329
|1.19
|1.3581
|1.3497
|1.3589
|1117
|2007.06.06 15:09
|modify
|329
|1.19
|1.3581
|1.3373
|1.3657
|1118
|2007.06.06 15:09
|delete
|329
|1.19
|1.3581
|1.3373
|1.3657
|1119
|2007.06.06 16:00
|buy stop
|330
|1.18
|1.3582
|1.3495
|1.3589
|1120
|2007.06.06 16:59
|delete
|330
|1.18
|1.3582
|1.3495
|1.3589
|1121
|2007.06.06 17:00
|buy stop
|331
|1.20
|1.3583
|1.3492
|1.3589
|1122
|2007.06.06 17:48
|modify
|331
|1.20
|1.3583
|1.3372
|1.3659
|1123
|2007.06.06 17:48
|delete
|331
|1.20
|1.3583
|1.3372
|1.3659
|1124
|2007.06.06 18:00
|buy stop
|332
|1.20
|1.3585
|1.3486
|1.3589
|1125
|2007.06.06 19:00
|modify
|332
|1.20
|1.3586
|1.3488
|1.3589
|1126
|2007.06.06 20:00
|modify
|332
|1.20
|1.3587
|1.3489
|1.3589
|1127
|2007.06.06 21:00
|modify
|332
|1.20
|1.3588
|1.3490
|1.3589
|1128
|2007.06.06 22:00
|modify
|332
|1.20
|1.3589
|1.3491
|1.3589
|1129
|2007.06.06 23:00
|modify
|332
|1.20
|1.3590
|1.3493
|1.3700
|1130
|2007.06.07 00:00
|modify
|332
|1.20
|1.3591
|1.3494
|1.3701
|1131
|2007.06.07 01:00
|modify
|332
|1.20
|1.3592
|1.3495
|1.3702
|1132
|2007.06.07 02:00
|modify
|332
|1.20
|1.3593
|1.3496
|1.3703
|1133
|2007.06.07 03:00
|modify
|332
|1.20
|1.3594
|1.3498
|1.3704
|1134
|2007.06.07 04:00
|modify
|332
|1.20
|1.3595
|1.3499
|1.3705
|1135
|2007.06.07 05:00
|modify
|332
|1.20
|1.3506
|1.3500
|1.3655
|1136
|2007.06.07 05:07
|buy
|332
|1.20
|1.3506
|1.3500
|1.3655
|1137
|2007.06.07 09:02
|s/l
|332
|1.20
|1.3500
|1.3500
|1.3655
|-72.00
|12611.96
|1138
|2007.06.07 09:02
|buy stop
|333
|1.18
|1.3513
|1.3505
|1.3655
|1139
|2007.06.07 10:00
|modify
|333
|1.18
|1.3512
|1.3507
|1.3655
|1140
|2007.06.07 11:00
|modify
|333
|1.18
|1.3511
|1.3508
|1.3655
|1141
|2007.06.07 12:00
|modify
|333
|1.18
|1.3510
|1.3486
|1.3595
|1142
|2007.06.07 12:15
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3506
|1.3280
|1143
|2007.06.07 13:00
|modify
|333
|1.18
|1.3509
|1.3461
|1.3595
|1144
|2007.06.07 13:00
|delete
|333
|1.18
|1.3509
|1.3461
|1.3595
|1145
|2007.06.08 08:35
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3486
|1.3280
|1146
|2007.06.08 09:08
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3485
|1.3280
|1147
|2007.06.08 09:08
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3484
|1.3280
|1148
|2007.06.08 09:12
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3483
|1.3280
|1149
|2007.06.08 09:16
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3482
|1.3280
|1150
|2007.06.08 09:21
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3481
|1.3280
|1151
|2007.06.08 09:25
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3480
|1.3280
|1152
|2007.06.08 10:04
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3479
|1.3280
|1153
|2007.06.08 10:05
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3478
|1.3280
|1154
|2007.06.08 11:23
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3477
|1.3280
|1155
|2007.06.08 11:30
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3476
|1.3280
|1156
|2007.06.08 11:32
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3475
|1.3280
|1157
|2007.06.08 11:35
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3474
|1.3280
|1158
|2007.06.08 11:35
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3453
|1.3280
|1159
|2007.06.08 11:35
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3473
|1.3280
|1160
|2007.06.08 11:35
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3453
|1.3280
|1161
|2007.06.08 11:36
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3452
|1.3280
|1162
|2007.06.08 11:38
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3451
|1.3280
|1163
|2007.06.08 11:40
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3450
|1.3280
|1164
|2007.06.08 11:40
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3449
|1.3280
|1165
|2007.06.08 11:41
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3448
|1.3280
|1166
|2007.06.08 12:05
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3447
|1.3280
|1167
|2007.06.08 12:06
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3446
|1.3280
|1168
|2007.06.08 12:06
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3445
|1.3280
|1169
|2007.06.08 12:07
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3444
|1.3280
|1170
|2007.06.08 12:07
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3443
|1.3280
|1171
|2007.06.08 12:07
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3442
|1.3280
|1172
|2007.06.08 12:13
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3441
|1.3280
|1173
|2007.06.08 12:13
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3440
|1.3280
|1174
|2007.06.08 12:13
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3439
|1.3280
|1175
|2007.06.08 12:15
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3437
|1.3280
|1176
|2007.06.08 12:15
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3436
|1.3280
|1177
|2007.06.12 10:00
|buy stop
|334
|1.38
|1.3367
|1.3345
|1.3648
|1178
|2007.06.12 10:10
|delete
|334
|1.38
|1.3367
|1.3345
|1.3648
|1179
|2007.06.12 11:00
|buy stop
|335
|1.38
|1.3365
|1.3340
|1.3648
|1180
|2007.06.12 12:00
|modify
|335
|1.38
|1.3363
|1.3341
|1.3648
|1181
|2007.06.12 12:23
|delete
|335
|1.38
|1.3363
|1.3341
|1.3648
|1182
|2007.06.12 13:00
|buy stop
|336
|1.38
|1.3361
|1.3338
|1.3648
|1183
|2007.06.12 13:18
|delete
|336
|1.38
|1.3361
|1.3338
|1.3648
|1184
|2007.06.12 14:00
|buy stop
|337
|1.38
|1.3359
|1.3334
|1.3648
|1185
|2007.06.12 15:00
|modify
|337
|1.38
|1.3357
|1.3335
|1.3648
|1186
|2007.06.12 15:19
|delete
|337
|1.38
|1.3357
|1.3335
|1.3648
|1187
|2007.06.12 16:00
|buy stop
|338
|1.41
|1.3355
|1.3318
|1.3648
|1188
|2007.06.12 16:00
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3435
|1.3280
|1189
|2007.06.12 16:00
|delete
|338
|1.41
|1.3355
|1.3318
|1.3648
|1190
|2007.06.12 16:00
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3434
|1.3280
|1191
|2007.06.12 16:28
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3433
|1.3280
|1192
|2007.06.12 17:00
|buy stop
|339
|1.42
|1.3353
|1.3311
|1.3648
|1193
|2007.06.12 18:00
|modify
|339
|1.42
|1.3351
|1.3311
|1.3648
|1194
|2007.06.12 19:00
|modify
|339
|1.42
|1.3349
|1.3310
|1.3648
|1195
|2007.06.12 20:00
|modify
|339
|1.42
|1.3347
|1.3310
|1.3648
|1196
|2007.06.12 21:00
|modify
|339
|1.42
|1.3345
|1.3310
|1.3648
|1197
|2007.06.12 21:46
|delete
|339
|1.42
|1.3345
|1.3310
|1.3648
|1198
|2007.06.12 21:51
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3432
|1.3280
|1199
|2007.06.12 22:00
|buy stop
|340
|1.42
|1.3343
|1.3309
|1.3648
|1200
|2007.06.12 22:10
|delete
|340
|1.42
|1.3343
|1.3309
|1.3648
|1201
|2007.06.12 22:15
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3431
|1.3280
|1202
|2007.06.12 22:48
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3430
|1.3280
|1203
|2007.06.12 22:49
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3429
|1.3280
|1204
|2007.06.12 23:00
|buy stop
|341
|1.44
|1.3341
|1.3301
|1.3648
|1205
|2007.06.13 00:00
|modify
|341
|1.44
|1.3339
|1.3300
|1.3648
|1206
|2007.06.13 01:00
|modify
|341
|1.44
|1.3337
|1.3300
|1.3648
|1207
|2007.06.13 02:00
|modify
|341
|1.44
|1.3335
|1.3300
|1.3648
|1208
|2007.06.13 02:03
|delete
|341
|1.44
|1.3335
|1.3300
|1.3648
|1209
|2007.06.13 02:03
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3428
|1.3280
|1210
|2007.06.13 02:08
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3427
|1.3280
|1211
|2007.06.13 02:08
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3426
|1.3280
|1212
|2007.06.13 02:13
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3425
|1.3280
|1213
|2007.06.13 02:37
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3424
|1.3280
|1214
|2007.06.13 02:38
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3423
|1.3280
|1215
|2007.06.13 03:00
|buy stop
|342
|1.45
|1.3333
|1.3285
|1.3648
|1216
|2007.06.13 04:00
|modify
|342
|1.45
|1.3331
|1.3285
|1.3648
|1217
|2007.06.13 05:00
|modify
|342
|1.45
|1.3329
|1.3284
|1.3648
|1218
|2007.06.13 06:00
|modify
|342
|1.45
|1.3327
|1.3284
|1.3648
|1219
|2007.06.13 07:00
|modify
|342
|1.45
|1.3325
|1.3283
|1.3648
|1220
|2007.06.13 08:00
|modify
|342
|1.45
|1.3323
|1.3283
|1.3648
|1221
|2007.06.13 09:00
|modify
|342
|1.45
|1.3321
|1.3282
|1.3648
|1222
|2007.06.13 09:49
|delete
|342
|1.45
|1.3321
|1.3282
|1.3648
|1223
|2007.06.13 09:50
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3422
|1.3280
|1224
|2007.06.13 10:00
|buy stop
|343
|1.46
|1.3319
|1.3282
|1.3648
|1225
|2007.06.13 10:30
|delete
|343
|1.46
|1.3319
|1.3282
|1.3648
|1226
|2007.06.13 10:31
|modify
|328
|1.27
|1.3507
|1.3421
|1.3280
|1227
|2007.06.13 10:36
|t/p
|328
|1.27
|1.3280
|1.3421
|1.3280
|2900.68
|15512.64
|1228
|2007.06.13 11:00
|buy stop
|344
|1.55
|1.3317
|1.3272
|1.3648
|1229
|2007.06.13 11:00
|sell stop
|345
|1.55
|1.3272
|1.3317
|1.3184
|1230
|2007.06.13 11:01
|delete
|344
|1.55
|1.3317
|1.3272
|1.3648
|1231
|2007.06.13 11:01
|sell
|345
|1.55
|1.3272
|1.3317
|1.3184
|1232
|2007.06.13 12:00
|buy stop
|346
|1.44
|1.3315
|1.3262
|1.3648
|1233
|2007.06.13 13:00
|modify
|346
|1.44
|1.3313
|1.3261
|1.3648
|1234
|2007.06.13 14:00
|modify
|346
|1.44
|1.3311
|1.3261
|1.3648
|1235
|2007.06.13 15:00
|modify
|346
|1.44
|1.3309
|1.3260
|1.3648
|1236
|2007.06.13 16:00
|modify
|346
|1.44
|1.3307
|1.3259
|1.3648
|1237
|2007.06.13 16:19
|buy
|346
|1.44
|1.3307
|1.3259
|1.3648
|1238
|2007.06.14 04:33
|s/l
|345
|1.55
|1.3317
|1.3317
|1.3184
|-688.20
|14824.44
|1239
|2007.06.14 04:33
|sell stop
|347
|1.40
|1.3249
|1.3284
|1.3184
|1240
|2007.06.14 06:00
|modify
|347
|1.40
|1.3248
|1.3316
|1.3236
|1241
|2007.06.14 07:00
|modify
|347
|1.40
|1.3247
|1.3314
|1.3236
|1242
|2007.06.14 08:00
|modify
|347
|1.40
|1.3246
|1.3313
|1.3236
|1243
|2007.06.14 09:00
|modify
|347
|1.40
|1.3295
|1.3312
|1.3190
|1244
|2007.06.14 09:03
|sell
|347
|1.40
|1.3295
|1.3312
|1.3190
|1245
|2007.06.14 10:04
|s/l
|347
|1.40
|1.3312
|1.3312
|1.3190
|-238.00
|14586.44
|1246
|2007.06.14 10:04
|sell stop
|348
|1.36
|1.3291
|1.3311
|1.3190
|1247
|2007.06.14 11:00
|modify
|348
|1.36
|1.3292
|1.3310
|1.3190
|1248
|2007.06.14 12:00
|modify
|348
|1.36
|1.3294
|1.3308
|1.3190
|1249
|2007.06.14 13:00
|modify
|348
|1.36
|1.3295
|1.3307
|1.3190
|1250
|2007.06.14 14:00
|modify
|348
|1.36
|1.3296
|1.3306
|1.3190
|1251
|2007.06.14 14:20
|sell
|348
|1.36
|1.3296
|1.3306
|1.3190
|1252
|2007.06.14 14:32
|modify
|348
|1.36
|1.3296
|1.3295
|1.3190
|1253
|2007.06.14 14:36
|s/l
|348
|1.36
|1.3295
|1.3295
|1.3190
|13.60
|14600.04
|1254
|2007.06.14 14:36
|sell stop
|349
|1.34
|1.3241
|1.3306
|1.3236
|1255
|2007.06.14 15:00
|modify
|349
|1.34
|1.3280
|1.3305
|1.3190
|1256
|2007.06.14 17:00
|modify
|349
|1.34
|1.3281
|1.3327
|1.3220
|1257
|2007.06.14 19:00
|modify
|349
|1.34
|1.3282
|1.3328
|1.3220
|1258
|2007.06.14 20:00
|modify
|349
|1.34
|1.3283
|1.3329
|1.3220
|1259
|2007.06.14 22:00
|modify
|349
|1.34
|1.3284
|1.3330
|1.3220
|1260
|2007.06.14 23:00
|delete
|349
|1.34
|1.3284
|1.3330
|1.3220
|1261
|2007.06.14 23:03
|sell stop
|350
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1262
|2007.06.14 23:03
|delete
|350
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1263
|2007.06.14 23:12
|sell stop
|351
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1264
|2007.06.14 23:13
|delete
|351
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1265
|2007.06.14 23:13
|sell stop
|352
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1266
|2007.06.14 23:14
|delete
|352
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1267
|2007.06.14 23:15
|sell stop
|353
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1268
|2007.06.14 23:15
|delete
|353
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1269
|2007.06.14 23:16
|sell stop
|354
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1270
|2007.06.14 23:16
|delete
|354
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1271
|2007.06.14 23:17
|sell stop
|355
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1272
|2007.06.14 23:17
|delete
|355
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1273
|2007.06.14 23:19
|sell stop
|356
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1274
|2007.06.14 23:22
|delete
|356
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1275
|2007.06.14 23:24
|sell stop
|357
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1276
|2007.06.14 23:26
|delete
|357
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1277
|2007.06.14 23:26
|sell stop
|358
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1278
|2007.06.14 23:27
|delete
|358
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1279
|2007.06.14 23:27
|sell stop
|359
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1280
|2007.06.14 23:29
|delete
|359
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1281
|2007.06.14 23:29
|sell stop
|360
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1282
|2007.06.14 23:31
|delete
|360
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1283
|2007.06.14 23:31
|sell stop
|361
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1284
|2007.06.14 23:34
|delete
|361
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1285
|2007.06.14 23:37
|sell stop
|362
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1286
|2007.06.14 23:37
|delete
|362
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1287
|2007.06.14 23:39
|sell stop
|363
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1288
|2007.06.14 23:39
|delete
|363
|1.37
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1289
|2007.06.14 23:46
|sell stop
|364
|1.36
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1290
|2007.06.14 23:46
|delete
|364
|1.36
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1291
|2007.06.14 23:52
|sell stop
|365
|1.36
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1292
|2007.06.14 23:53
|delete
|365
|1.36
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1293
|2007.06.14 23:55
|sell stop
|366
|1.36
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1294
|2007.06.14 23:55
|delete
|366
|1.36
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1295
|2007.06.14 23:58
|sell stop
|367
|1.36
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1296
|2007.06.14 23:58
|delete
|367
|1.36
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1297
|2007.06.14 23:59
|sell stop
|368
|1.36
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1298
|2007.06.14 23:59
|delete
|368
|1.36
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1299
|2007.06.14 23:59
|sell stop
|369
|1.36
|1.3284
|1.3331
|1.3220
|1300
|2007.06.15 00:00
|modify
|369
|1.36
|1.3285
|1.3331
|1.3220
|1301
|2007.06.15 01:00
|modify
|369
|1.36
|1.3286
|1.3332
|1.3220
|1302
|2007.06.15 02:00
|delete
|369
|1.36
|1.3286
|1.3332
|1.3220
|1303
|2007.06.15 02:00
|sell stop
|370
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1304
|2007.06.15 02:00
|delete
|370
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1305
|2007.06.15 02:01
|sell stop
|371
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1306
|2007.06.15 02:06
|delete
|371
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1307
|2007.06.15 02:06
|sell stop
|372
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1308
|2007.06.15 02:06
|delete
|372
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1309
|2007.06.15 02:08
|sell stop
|373
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1310
|2007.06.15 02:08
|delete
|373
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1311
|2007.06.15 02:08
|sell stop
|374
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1312
|2007.06.15 02:08
|delete
|374
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1313
|2007.06.15 02:09
|sell stop
|375
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1314
|2007.06.15 02:10
|delete
|375
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1315
|2007.06.15 02:11
|sell stop
|376
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1316
|2007.06.15 02:11
|delete
|376
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1317
|2007.06.15 02:12
|sell stop
|377
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1318
|2007.06.15 02:12
|delete
|377
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1319
|2007.06.15 02:12
|sell stop
|378
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1320
|2007.06.15 02:12
|delete
|378
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1321
|2007.06.15 02:13
|sell stop
|379
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1322
|2007.06.15 02:13
|delete
|379
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1323
|2007.06.15 02:15
|sell stop
|380
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1324
|2007.06.15 02:16
|delete
|380
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1325
|2007.06.15 02:16
|sell stop
|381
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1326
|2007.06.15 02:17
|delete
|381
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1327
|2007.06.15 02:17
|sell stop
|382
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1328
|2007.06.15 02:17
|delete
|382
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1329
|2007.06.15 02:19
|sell stop
|383
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1330
|2007.06.15 02:20
|delete
|383
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1331
|2007.06.15 02:20
|sell stop
|384
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1332
|2007.06.15 02:21
|delete
|384
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1333
|2007.06.15 02:22
|sell stop
|385
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1334
|2007.06.15 02:22
|delete
|385
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1335
|2007.06.15 02:23
|sell stop
|386
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1336
|2007.06.15 02:25
|delete
|386
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1337
|2007.06.15 02:27
|sell stop
|387
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1338
|2007.06.15 02:32
|delete
|387
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1339
|2007.06.15 02:38
|sell stop
|388
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1340
|2007.06.15 02:39
|delete
|388
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1341
|2007.06.15 02:39
|sell stop
|389
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1342
|2007.06.15 02:39
|delete
|389
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1343
|2007.06.15 02:43
|sell stop
|390
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1344
|2007.06.15 02:43
|delete
|390
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1345
|2007.06.15 02:45
|sell stop
|391
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1346
|2007.06.15 02:46
|delete
|391
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1347
|2007.06.15 02:46
|sell stop
|392
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1348
|2007.06.15 02:47
|delete
|392
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1349
|2007.06.15 02:47
|sell stop
|393
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1350
|2007.06.15 02:48
|delete
|393
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1351
|2007.06.15 02:48
|sell stop
|394
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1352
|2007.06.15 02:49
|delete
|394
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1353
|2007.06.15 02:49
|sell stop
|395
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1354
|2007.06.15 02:51
|delete
|395
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1355
|2007.06.15 02:51
|sell stop
|396
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1356
|2007.06.15 02:54
|delete
|396
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1357
|2007.06.15 02:54
|sell stop
|397
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1358
|2007.06.15 02:55
|delete
|397
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1359
|2007.06.15 02:55
|sell stop
|398
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1360
|2007.06.15 02:55
|delete
|398
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1361
|2007.06.15 02:59
|sell stop
|399
|1.37
|1.3286
|1.3333
|1.3220
|1362
|2007.06.15 03:00
|modify
|399
|1.37
|1.3287
|1.3333
|1.3220
|1363
|2007.06.15 04:00
|delete
|399
|1.37
|1.3287
|1.3333
|1.3220
|1364
|2007.06.15 04:04
|sell stop
|400
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1365
|2007.06.15 04:05
|delete
|400
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1366
|2007.06.15 04:05
|sell stop
|401
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1367
|2007.06.15 04:06
|delete
|401
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1368
|2007.06.15 04:06
|sell stop
|402
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1369
|2007.06.15 04:06
|delete
|402
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1370
|2007.06.15 04:07
|sell stop
|403
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1371
|2007.06.15 04:07
|delete
|403
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1372
|2007.06.15 04:08
|sell stop
|404
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1373
|2007.06.15 04:08
|delete
|404
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1374
|2007.06.15 04:08
|sell stop
|405
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1375
|2007.06.15 04:09
|delete
|405
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1376
|2007.06.15 04:10
|sell stop
|406
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1377
|2007.06.15 04:10
|delete
|406
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1378
|2007.06.15 04:10
|sell stop
|407
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1379
|2007.06.15 04:11
|delete
|407
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1380
|2007.06.15 04:11
|sell stop
|408
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1381
|2007.06.15 04:11
|delete
|408
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1382
|2007.06.15 04:11
|sell stop
|409
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1383
|2007.06.15 04:11
|delete
|409
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1384
|2007.06.15 04:11
|sell stop
|410
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1385
|2007.06.15 04:12
|delete
|410
|1.38
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1386
|2007.06.15 04:12
|sell stop
|411
|1.39
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1387
|2007.06.15 04:13
|delete
|411
|1.39
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1388
|2007.06.15 04:13
|sell stop
|412
|1.39
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1389
|2007.06.15 04:13
|delete
|412
|1.39
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1390
|2007.06.15 04:13
|sell stop
|413
|1.39
|1.3287
|1.3334
|1.3220
|1391
|2007.06.15 05:00
|modify
|413
|1.39
|1.3288
|1.3333
|1.3220
|1392
|2007.06.15 07:00
|modify
|413
|1.39
|1.3289
|1.3334
|1.3220
|1393
|2007.06.15 08:00
|modify
|413
|1.39
|1.3290
|1.3334
|1.3220
|1394
|2007.06.15 10:00
|modify
|413
|1.39
|1.3291
|1.3336
|1.3220
|1395
|2007.06.15 12:00
|modify
|413
|1.39
|1.3292
|1.3337
|1.3220
|1396
|2007.06.15 13:00
|modify
|413
|1.39
|1.3293
|1.3337
|1.3220
|1397
|2007.06.15 15:00
|modify
|413
|1.39
|1.3294
|1.3345
|1.3220
|1398
|2007.06.15 15:00
|delete
|413
|1.39
|1.3294
|1.3345
|1.3220
|1399
|2007.06.15 15:16
|modify
|346
|1.44
|1.3307
|1.3308
|1.3648
|1400
|2007.06.15 22:59
|close at stop
|346
|1.44
|1.3382
|1.3308
|1.3648
|1051.20
|15651.24