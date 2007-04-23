|Account: 460651
|Name: terminator1234
|Currency: USD
|2007 June 20, 15:19
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9165114
|2007.04.20 16:18
|balance
|Deposit
|50 000.00
|9165144
|2007.04.20 16:19
|buy
|0.10
|audusd
|0.8357
|0.0000
|0.8395
|2007.04.23 04:47
|0.8355
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.00
|9165240
|2007.04.20 16:21
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.60
|0.00
|161.98
|2007.04.20 16:34
|161.67
|0.00
|0.00
|0.00
|5.89
|9165265
|2007.04.20 16:21
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.57
|0.00
|161.95
|2007.04.20 16:34
|161.68
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|9165388
|2007.04.20 16:24
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.54
|0.00
|161.92
|2007.04.20 16:26
|161.61
|0.00
|0.00
|0.00
|17.66
|9165851
|2007.04.20 16:34
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.70
|0.00
|162.08
|2007.04.23 03:08
|161.77
|0.00
|0.00
|0.35
|5.88
|9165929
|2007.04.20 16:35
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.67
|0.00
|162.05
|2007.04.23 03:08
|161.72
|0.00
|0.00
|0.69
|8.40
|9166140
|2007.04.20 16:39
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.64
|0.00
|162.02
|2007.04.23 03:08
|161.71
|0.00
|0.00
|1.04
|17.67
|9166509
|2007.04.20 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.88
|0.00
|119.26
|2007.04.23 03:08
|118.93
|0.00
|0.00
|0.53
|4.20
|9167623
|2007.04.20 17:28
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.85
|0.00
|119.23
|2007.04.23 03:07
|118.89
|0.00
|0.00
|1.06
|6.73
|9167776
|2007.04.20 17:32
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6431
|0.0000
|1.6469
|2007.04.23 15:29
|1.6430
|0.00
|0.00
|0.28
|-0.83
|9168372
|2007.04.20 17:58
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.82
|0.00
|119.20
|2007.04.23 03:07
|118.88
|0.00
|0.00
|1.59
|15.14
|9171344
|2007.04.20 19:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6427
|0.0000
|1.6465
|2007.04.23 15:29
|1.6429
|0.00
|0.00
|0.56
|3.30
|9172146
|2007.04.20 20:28
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6423
|0.0000
|1.6461
|2007.04.23 15:29
|1.6430
|0.00
|0.00
|0.84
|17.32
|9174274
|2007.04.20 23:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3553
|2007.04.23 03:39
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.15
|-4.00
|9174355
|2007.04.20 23:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2087
|0.0000
|1.2125
|2007.04.23 11:28
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.22
|0.00
|9174497
|2007.04.20 23:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2084
|0.0000
|1.2122
|2007.04.23 11:28
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.45
|3.31
|9175449
|2007.04.22 23:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3599
|0.0000
|1.3561
|2007.04.23 03:39
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9175509
|2007.04.22 23:10
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2080
|0.0000
|1.2118
|2007.04.23 11:28
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|17.37
|9176176
|2007.04.23 00:09
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3565
|2007.04.23 03:39
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9179252
|2007.04.23 03:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|1.3554
|2007.04.23 06:40
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9179540
|2007.04.23 04:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3596
|0.0000
|1.3558
|2007.04.23 06:40
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9179738
|2007.04.23 04:30
|buy
|0.20
|audusd
|0.8352
|0.0000
|0.8390
|2007.04.23 04:47
|0.8356
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9179770
|2007.04.23 04:31
|buy
|0.30
|audusd
|0.8349
|0.0000
|0.8387
|2007.04.23 04:46
|0.8355
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9181102
|2007.04.23 06:24
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6782
|0.0000
|0.6744
|2007.04.23 10:57
|0.6785
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.01
|9186491
|2007.04.23 09:24
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6786
|0.0000
|0.6748
|2007.04.23 10:57
|0.6786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9187365
|2007.04.23 09:44
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6790
|0.0000
|0.6752
|2007.04.23 10:57
|0.6785
|0.00
|0.00
|0.00
|30.02
|9192981
|2007.04.23 11:27
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6782
|0.0000
|0.6744
|2007.04.24 13:00
|0.6786
|0.00
|0.00
|0.22
|-8.00
|9195266
|2007.04.23 12:14
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1242
|0.0000
|1.1280
|2007.04.23 16:33
|1.1242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9195361
|2007.04.23 12:17
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1239
|0.0000
|1.1277
|2007.04.23 16:33
|1.1243
|0.00
|0.00
|0.00
|7.12
|9196301
|2007.04.23 12:46
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1235
|0.0000
|1.1273
|2007.04.23 16:32
|1.1242
|0.00
|0.00
|0.00
|18.68
|9199365
|2007.04.23 14:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.61
|0.00
|118.99
|2007.04.23 14:11
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|9199500
|2007.04.23 14:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.58
|0.00
|118.96
|2007.04.23 14:11
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|15.17
|9199685
|2007.04.23 14:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.72
|0.00
|119.10
|2007.04.23 15:22
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9200544
|2007.04.23 14:29
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.69
|0.00
|119.07
|2007.04.23 15:22
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|9201748
|2007.04.23 14:55
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.66
|0.00
|119.04
|2007.04.23 15:21
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|15.16
|9203489
|2007.04.23 16:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.08
|0.00
|161.46
|2007.04.23 16:37
|161.13
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|9204371
|2007.04.23 16:32
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.05
|0.00
|161.43
|2007.04.23 16:37
|161.14
|0.00
|0.00
|0.00
|15.13
|9204453
|2007.04.23 16:33
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1247
|0.0000
|1.1285
|2007.04.24 05:30
|1.1245
|0.00
|0.00
|0.15
|-1.78
|9204580
|2007.04.23 16:36
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1243
|0.0000
|1.1281
|2007.04.24 05:30
|1.1246
|0.00
|0.00
|0.30
|5.34
|9204649
|2007.04.23 16:37
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.19
|0.00
|161.57
|2007.04.23 17:19
|161.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9204903
|2007.04.23 16:43
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1239
|0.0000
|1.1277
|2007.04.24 05:30
|1.1246
|0.00
|0.00
|0.45
|18.67
|9206269
|2007.04.23 17:10
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.16
|0.00
|161.54
|2007.04.23 17:19
|161.18
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|9206437
|2007.04.23 17:13
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.13
|0.00
|161.51
|2007.04.23 17:19
|161.19
|0.00
|0.00
|0.00
|15.14
|9216131
|2007.04.23 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3532
|2007.04.24 04:24
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.15
|-1.00
|9217006
|2007.04.23 22:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3536
|2007.04.24 04:21
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.30
|4.00
|9217147
|2007.04.23 23:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6424
|0.0000
|1.6462
|2007.04.25 11:17
|1.6424
|0.00
|0.00
|0.56
|0.00
|9217233
|2007.04.23 23:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2101
|0.0000
|1.2139
|2007.04.24 09:09
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.22
|-1.65
|9217535
|2007.04.23 23:20
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6786
|0.0000
|0.6748
|2007.04.24 13:00
|0.6785
|0.00
|0.00
|0.44
|4.00
|9217541
|2007.04.23 23:20
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6421
|0.0000
|1.6459
|2007.04.25 11:16
|1.6423
|0.00
|0.00
|1.13
|3.32
|9217562
|2007.04.23 23:21
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2097
|0.0000
|1.2135
|2007.04.24 09:09
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.45
|1.65
|9218373
|2007.04.24 00:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.12
|0.00
|161.50
|2007.04.24 00:32
|160.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.82
|9218378
|2007.04.24 00:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.68
|0.00
|119.06
|2007.04.24 12:46
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9218403
|2007.04.24 00:02
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.09
|0.00
|161.47
|2007.04.24 00:32
|160.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.25
|9218439
|2007.04.24 00:03
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.65
|0.00
|119.03
|2007.04.24 12:46
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|9218461
|2007.04.24 00:04
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.05
|0.00
|161.43
|2007.04.24 00:32
|161.14
|0.00
|0.00
|0.00
|22.76
|9218509
|2007.04.24 00:06
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.62
|0.00
|119.00
|2007.04.24 12:46
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|15.17
|9218721
|2007.04.24 00:14
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3540
|2007.04.24 04:20
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9220416
|2007.04.24 01:58
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2093
|0.0000
|1.2131
|2007.04.24 09:09
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|17.36
|9220600
|2007.04.24 02:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.8334
|0.0000
|0.8372
|2007.04.24 03:08
|0.8337
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9220693
|2007.04.24 02:07
|buy
|0.20
|audusd
|0.8331
|0.0000
|0.8369
|2007.04.24 03:08
|0.8339
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9221568
|2007.04.24 02:57
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6417
|0.0000
|1.6455
|2007.04.25 11:16
|1.6424
|0.00
|0.00
|0.85
|17.45
|9222244
|2007.04.24 03:21
|buy
|0.10
|audusd
|0.8335
|0.0000
|0.8373
|2007.04.25 10:25
|0.8334
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.00
|9222502
|2007.04.24 03:30
|buy
|0.20
|audusd
|0.8331
|0.0000
|0.8369
|2007.04.25 10:25
|0.8335
|0.00
|0.00
|0.12
|8.00
|9222700
|2007.04.24 03:37
|buy
|0.30
|audusd
|0.8327
|0.0000
|0.8365
|2007.04.25 10:25
|0.8334
|0.00
|0.00
|0.18
|21.00
|9224080
|2007.04.24 04:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3532
|2007.04.24 05:44
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9232473
|2007.04.24 08:04
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6790
|0.0000
|0.6752
|2007.04.24 13:00
|0.6785
|0.00
|0.00
|0.00
|29.99
|9236294
|2007.04.24 09:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2099
|0.0000
|1.2137
|2007.04.27 18:17
|1.2100
|0.00
|0.00
|1.11
|0.83
|9236504
|2007.04.24 09:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2095
|0.0000
|1.2133
|2007.04.27 18:17
|1.2102
|0.00
|0.00
|2.24
|11.57
|9236813
|2007.04.24 09:36
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2091
|0.0000
|1.2129
|2007.04.27 18:17
|1.2105
|0.00
|0.00
|3.36
|34.70
|9239850
|2007.04.24 10:36
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.88
|0.00
|161.26
|2007.04.24 12:19
|160.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|9240087
|2007.04.24 10:41
|buy
|0.20
|eurjpy
|160.85
|0.00
|161.23
|2007.04.24 12:18
|160.91
|0.00
|0.00
|0.00
|10.12
|9241370
|2007.04.24 11:12
|buy
|0.30
|eurjpy
|160.82
|0.00
|161.20
|2007.04.24 12:18
|160.90
|0.00
|0.00
|0.00
|20.23
|9245741
|2007.04.24 13:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6783
|0.0000
|0.6745
|2007.05.09 16:34
|0.6785
|0.00
|0.00
|3.30
|-3.99
|9249965
|2007.04.24 14:17
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6787
|0.0000
|0.6749
|2007.05.09 16:34
|0.6786
|0.00
|0.00
|6.59
|4.00
|9250848
|2007.04.24 14:38
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6790
|0.0000
|0.6752
|2007.05.09 16:34
|0.6785
|0.00
|0.00
|9.89
|30.00
|9254194
|2007.04.24 16:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1228
|0.0000
|1.1266
|2007.04.24 16:26
|1.1231
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|9254211
|2007.04.24 16:01
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1224
|0.0000
|1.1262
|2007.04.24 16:25
|1.1233
|0.00
|0.00
|0.00
|16.02
|9265290
|2007.04.24 21:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.63
|0.00
|119.01
|2007.04.25 12:48
|118.62
|0.00
|0.00
|0.53
|-0.84
|9266418
|2007.04.24 22:34
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.60
|0.00
|118.98
|2007.04.25 12:48
|118.61
|0.00
|0.00
|1.06
|1.69
|9266451
|2007.04.24 22:37
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.57
|0.00
|118.95
|2007.04.25 12:48
|118.63
|0.00
|0.00
|1.59
|15.17
|9273528
|2007.04.25 09:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.56
|0.00
|161.94
|2007.04.25 09:42
|161.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9273573
|2007.04.25 09:06
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.53
|0.00
|161.91
|2007.04.25 09:42
|161.55
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|9273759
|2007.04.25 09:11
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.50
|0.00
|161.88
|2007.04.25 09:42
|161.56
|0.00
|0.00
|0.00
|15.21
|9274787
|2007.04.25 09:42
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.60
|0.00
|161.98
|2007.04.25 10:11
|161.66
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|9274842
|2007.04.25 09:44
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.57
|0.00
|161.95
|2007.04.25 10:11
|161.66
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|9276514
|2007.04.25 10:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.77
|0.00
|162.15
|2007.04.25 12:15
|161.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|9276516
|2007.04.25 10:48
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.71
|0.00
|162.09
|2007.04.25 12:14
|161.74
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|9276747
|2007.04.25 10:57
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.68
|0.00
|162.06
|2007.04.25 12:14
|161.75
|0.00
|0.00
|0.00
|17.72
|9283239
|2007.04.25 15:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3590
|2007.04.26 12:31
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.45
|2.00
|9283713
|2007.04.25 15:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3632
|0.0000
|1.3594
|2007.04.26 12:31
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.90
|10.00
|9283946
|2007.04.25 15:51
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3598
|2007.04.26 12:31
|1.3628
|0.00
|0.00
|1.35
|24.00
|9290488
|2007.04.25 20:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.8331
|0.0000
|0.8369
|2007.04.26 00:14
|0.8351
|0.00
|0.00
|0.18
|20.00
|9293991
|2007.04.26 00:40
|buy
|0.10
|audusd
|0.8340
|0.0000
|0.8378
|2007.04.26 05:39
|0.8345
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9295151
|2007.04.26 02:14
|buy
|0.20
|audusd
|0.8336
|0.0000
|0.8374
|2007.04.26 05:39
|0.8344
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9296728
|2007.04.26 05:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.91
|0.00
|162.29
|2007.04.26 07:26
|161.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9296881
|2007.04.26 05:27
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.88
|0.00
|162.26
|2007.04.26 07:24
|161.90
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|9296920
|2007.04.26 05:34
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.85
|0.00
|162.23
|2007.04.26 07:23
|161.91
|0.00
|0.00
|0.00
|15.18
|9297148
|2007.04.26 06:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.8349
|0.0000
|0.8387
|2007.05.14 02:18
|0.8350
|0.00
|0.00
|0.96
|1.00
|9297165
|2007.04.26 06:05
|buy
|0.20
|audusd
|0.8345
|0.0000
|0.8383
|2007.05.14 02:18
|0.8349
|0.00
|0.00
|1.92
|8.00
|9297399
|2007.04.26 06:35
|buy
|0.30
|audusd
|0.8341
|0.0000
|0.8379
|2007.05.14 02:18
|0.8347
|0.00
|0.00
|2.88
|18.00
|9297808
|2007.04.26 07:26
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.98
|0.00
|162.36
|2007.04.26 08:41
|161.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9297822
|2007.04.26 07:27
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.95
|0.00
|162.33
|2007.04.26 08:41
|161.99
|0.00
|0.00
|0.00
|6.74
|9297829
|2007.04.26 07:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.67
|0.00
|119.05
|2007.04.26 09:08
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|5.05
|9298080
|2007.04.26 07:50
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.64
|0.00
|119.02
|2007.04.26 09:08
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|9298088
|2007.04.26 07:51
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.92
|0.00
|162.30
|2007.04.26 08:41
|161.98
|0.00
|0.00
|0.00
|15.17
|9299272
|2007.04.26 09:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.77
|0.00
|119.15
|2007.04.26 10:47
|119.02
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9303733
|2007.04.26 12:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6440
|0.0000
|1.6478
|2007.04.26 15:20
|1.6438
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|9304288
|2007.04.26 12:35
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6436
|0.0000
|1.6474
|2007.04.26 15:20
|1.6439
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|9305771
|2007.04.26 13:05
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6431
|0.0000
|1.6469
|2007.04.26 15:20
|1.6440
|0.00
|0.00
|0.00
|22.33
|9316682
|2007.04.26 18:48
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6439
|0.0000
|1.6477
|2007.04.26 23:11
|1.6438
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|9316741
|2007.04.26 18:50
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6435
|0.0000
|1.6473
|2007.04.26 23:11
|1.6437
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|9317200
|2007.04.26 19:05
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6431
|0.0000
|1.6469
|2007.04.26 23:08
|1.6438
|0.00
|0.00
|0.00
|17.37
|9321513
|2007.04.27 00:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3589
|0.0000
|1.3551
|2007.04.27 09:14
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9321896
|2007.04.27 01:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3593
|0.0000
|1.3555
|2007.04.27 09:13
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9324038
|2007.04.27 03:42
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3597
|0.0000
|1.3559
|2007.04.27 09:13
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9324805
|2007.04.27 04:46
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6443
|0.0000
|1.6481
|2007.04.27 12:48
|1.6444
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|9325076
|2007.04.27 05:09
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6440
|0.0000
|1.6478
|2007.04.27 12:47
|1.6443
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|9325135
|2007.04.27 05:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.74
|0.00
|163.12
|2007.04.27 12:56
|162.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9325182
|2007.04.27 05:18
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.71
|0.00
|163.09
|2007.04.27 12:56
|162.75
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|9325352
|2007.04.27 05:37
|buy
|0.30
|eurjpy
|162.68
|0.00
|163.06
|2007.04.27 12:56
|162.74
|0.00
|0.00
|0.00
|15.06
|9325498
|2007.04.27 05:58
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6436
|0.0000
|1.6474
|2007.04.27 12:47
|1.6443
|0.00
|0.00
|0.00
|17.40
|9327614
|2007.04.27 09:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.60
|0.00
|119.98
|2007.04.27 09:44
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|9327747
|2007.04.27 09:05
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.57
|0.00
|119.95
|2007.04.27 09:44
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|9328223
|2007.04.27 09:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3549
|2007.05.02 06:15
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.45
|0.00
|9328442
|2007.04.27 09:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3553
|2007.05.02 06:14
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.90
|6.00
|9328597
|2007.04.27 09:24
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3595
|0.0000
|1.3557
|2007.05.02 06:14
|1.3587
|0.00
|0.00
|1.35
|24.00
|9328991
|2007.04.27 09:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.69
|0.00
|120.07
|2007.04.27 18:05
|119.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|9329008
|2007.04.27 09:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.66
|0.00
|120.04
|2007.04.27 18:05
|119.69
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|9329019
|2007.04.27 09:45
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.63
|0.00
|120.01
|2007.04.27 18:05
|119.71
|0.00
|0.00
|0.00
|20.05
|9333663
|2007.04.27 12:48
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6446
|0.0000
|1.6484
|2007.04.27 17:58
|1.6446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9333709
|2007.04.27 12:50
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6442
|0.0000
|1.6480
|2007.04.27 17:58
|1.6445
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|9333760
|2007.04.27 12:53
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6439
|0.0000
|1.6477
|2007.04.27 17:58
|1.6446
|0.00
|0.00
|0.00
|17.45
|9333812
|2007.04.27 12:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.80
|0.00
|163.18
|2007.04.27 13:39
|162.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9333859
|2007.04.27 12:59
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.77
|0.00
|163.15
|2007.04.27 13:38
|162.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|9334933
|2007.04.27 13:17
|buy
|0.30
|eurjpy
|162.74
|0.00
|163.12
|2007.04.27 13:38
|162.80
|0.00
|0.00
|0.00
|15.07
|9335936
|2007.04.27 13:39
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.86
|0.00
|163.24
|2007.04.27 17:08
|162.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|9335959
|2007.04.27 13:40
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.83
|0.00
|163.21
|2007.04.27 17:08
|162.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|9336708
|2007.04.27 13:59
|buy
|0.30
|eurjpy
|162.80
|0.00
|163.18
|2007.04.27 17:08
|162.86
|0.00
|0.00
|0.00
|15.10
|9346543
|2007.04.27 18:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.71
|0.00
|120.09
|2007.04.27 18:12
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|9346631
|2007.04.27 18:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.66
|0.00
|120.04
|2007.04.27 18:12
|119.69
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|9346809
|2007.04.27 18:08
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.63
|0.00
|120.01
|2007.04.27 18:12
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|17.54
|9347058
|2007.04.27 18:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.71
|0.00
|120.09
|2007.04.27 19:33
|119.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|9347536
|2007.04.27 18:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2102
|0.0000
|1.2140
|2007.04.30 12:03
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.48
|9347561
|2007.04.27 18:17
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2098
|0.0000
|1.2136
|2007.04.30 12:03
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.45
|3.31
|9347716
|2007.04.27 18:19
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2093
|0.0000
|1.2131
|2007.04.30 12:03
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.67
|19.83
|9347888
|2007.04.27 18:23
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.66
|0.00
|120.04
|2007.04.27 19:32
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|9348393
|2007.04.27 18:36
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.62
|0.00
|120.00
|2007.04.27 19:32
|119.69
|0.00
|0.00
|0.00
|17.55
|9349566
|2007.04.27 19:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.73
|0.00
|120.11
|2007.04.30 12:03
|119.72
|0.00
|0.00
|0.53
|-0.84
|9349748
|2007.04.27 19:43
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.70
|0.00
|120.08
|2007.04.30 12:03
|119.73
|0.00
|0.00
|1.05
|5.01
|9350724
|2007.04.27 20:51
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.67
|0.00
|120.05
|2007.04.30 12:03
|119.74
|0.00
|0.00
|1.58
|17.54
|9357683
|2007.04.30 04:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.91
|0.00
|163.29
|2007.04.30 05:12
|162.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|9357760
|2007.04.30 04:08
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.88
|0.00
|163.26
|2007.04.30 05:12
|162.92
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|9357898
|2007.04.30 04:25
|buy
|0.30
|eurjpy
|162.85
|0.00
|163.23
|2007.04.30 05:12
|162.91
|0.00
|0.00
|0.00
|15.06
|9358414
|2007.04.30 05:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.99
|0.00
|163.37
|2007.04.30 18:15
|162.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|9358453
|2007.04.30 05:19
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.96
|0.00
|163.34
|2007.04.30 18:15
|162.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|9360164
|2007.04.30 07:58
|buy
|0.30
|eurjpy
|162.93
|0.00
|163.31
|2007.04.30 18:15
|162.99
|0.00
|0.00
|0.00
|15.08
|9366879
|2007.04.30 11:52
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6445
|0.0000
|1.6483
|2007.04.30 18:06
|1.6470
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|9369067
|2007.04.30 13:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.65
|0.00
|120.03
|2007.04.30 14:42
|119.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|9369134
|2007.04.30 13:14
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.62
|0.00
|120.00
|2007.04.30 14:42
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|9369275
|2007.04.30 13:19
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.59
|0.00
|119.97
|2007.04.30 14:42
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|9370724
|2007.04.30 14:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.71
|0.00
|120.09
|2007.05.01 17:41
|119.72
|0.00
|0.00
|0.53
|0.84
|9370764
|2007.04.30 14:48
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.67
|0.00
|120.05
|2007.05.01 17:41
|119.73
|0.00
|0.00
|1.05
|10.02
|9371409
|2007.04.30 15:22
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.64
|0.00
|120.02
|2007.05.01 17:41
|119.72
|0.00
|0.00
|1.58
|20.05
|9381967
|2007.04.30 21:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2079
|0.0000
|1.2117
|2007.05.01 09:27
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.22
|0.00
|9382283
|2007.04.30 22:07
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2075
|0.0000
|1.2113
|2007.05.01 09:26
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.45
|4.97
|9382996
|2007.04.30 23:33
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2071
|0.0000
|1.2109
|2007.05.01 09:26
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.67
|17.39
|9384721
|2007.05.01 03:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.17
|0.00
|163.55
|2007.05.01 05:34
|163.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|9384770
|2007.05.01 03:17
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.14
|0.00
|163.52
|2007.05.01 05:34
|163.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|9385048
|2007.05.01 03:54
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.10
|0.00
|163.48
|2007.05.01 05:34
|163.17
|0.00
|0.00
|0.00
|17.57
|9385937
|2007.05.01 05:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6480
|0.0000
|1.6518
|2007.05.01 13:56
|1.6479
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|9392084
|2007.05.01 12:26
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6476
|0.0000
|1.6514
|2007.05.01 13:56
|1.6478
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|9392306
|2007.05.01 12:41
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6472
|0.0000
|1.6510
|2007.05.01 13:56
|1.6479
|0.00
|0.00
|0.00
|17.39
|9394652
|2007.05.01 15:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.27
|0.00
|163.65
|2007.05.02 16:54
|163.32
|0.00
|0.00
|0.34
|4.17
|9394721
|2007.05.01 15:02
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6496
|0.0000
|1.6534
|2007.05.01 17:47
|1.6509
|0.00
|0.00
|0.00
|10.71
|9394788
|2007.05.01 15:08
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.24
|0.00
|163.62
|2007.05.02 16:54
|163.30
|0.00
|0.00
|0.68
|9.99
|9394847
|2007.05.01 15:12
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.21
|0.00
|163.59
|2007.05.02 16:54
|163.28
|0.00
|0.00
|1.03
|17.49
|9395917
|2007.05.01 16:04
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6492
|0.0000
|1.6530
|2007.05.01 17:47
|1.6508
|0.00
|0.00
|0.00
|26.38
|9396619
|2007.05.01 16:16
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6488
|0.0000
|1.6526
|2007.05.01 17:46
|1.6497
|0.00
|0.00
|0.00
|22.27
|9398192
|2007.05.01 17:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2085
|0.0000
|1.2123
|2007.05.01 17:08
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|9398306
|2007.05.01 17:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2081
|0.0000
|1.2119
|2007.05.01 17:08
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|9398312
|2007.05.01 17:01
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2077
|0.0000
|1.2115
|2007.05.01 17:08
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|17.38
|9398816
|2007.05.01 17:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2087
|0.0000
|1.2125
|2007.05.01 17:18
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|6.61
|9398998
|2007.05.01 17:09
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2084
|0.0000
|1.2122
|2007.05.01 17:18
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|16.54
|9399357
|2007.05.01 17:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2101
|0.0000
|1.2139
|2007.05.01 17:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|9399429
|2007.05.01 17:19
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2097
|0.0000
|1.2135
|2007.05.01 17:27
|1.2107
|0.00
|0.00
|0.00
|16.52
|9400214
|2007.05.01 17:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2107
|0.0000
|1.2145
|2007.05.01 17:41
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|9400260
|2007.05.01 17:28
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2104
|0.0000
|1.2142
|2007.05.01 17:41
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|16.51
|9401177
|2007.05.01 17:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2117
|0.0000
|1.2155
|2007.05.01 17:58
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|22.23
|9401204
|2007.05.01 17:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.74
|0.00
|120.12
|2007.05.01 17:58
|119.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9401221
|2007.05.01 17:41
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.70
|0.00
|120.08
|2007.05.01 17:58
|119.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|9401936
|2007.05.01 17:52
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.67
|0.00
|120.05
|2007.05.01 17:58
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|22.55
|9402009
|2007.05.01 17:53
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6509
|0.0000
|1.6547
|2007.05.02 09:44
|1.6508
|0.00
|0.00
|0.28
|-0.82
|9402270
|2007.05.01 17:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2149
|0.0000
|1.2187
|2007.05.01 18:44
|1.2157
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|9402323
|2007.05.01 17:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.76
|0.00
|120.14
|2007.05.01 18:17
|119.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|9402382
|2007.05.01 17:59
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2145
|0.0000
|1.2183
|2007.05.01 18:43
|1.2148
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|9402430
|2007.05.01 18:00
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2141
|0.0000
|1.2179
|2007.05.01 18:42
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|19.75
|9402438
|2007.05.01 18:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.73
|0.00
|120.11
|2007.05.01 18:17
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|9402980
|2007.05.01 18:06
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.70
|0.00
|120.08
|2007.05.01 18:17
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|15.03
|9403590
|2007.05.01 18:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.79
|0.00
|120.17
|2007.05.01 23:15
|119.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9403644
|2007.05.01 18:23
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.76
|0.00
|120.14
|2007.05.01 23:15
|119.80
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|9404561
|2007.05.01 18:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2152
|0.0000
|1.2190
|2007.05.02 05:46
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.22
|-0.82
|9404595
|2007.05.01 18:48
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2148
|0.0000
|1.2186
|2007.05.02 05:46
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.44
|6.58
|9406951
|2007.05.01 21:18
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.73
|0.00
|120.11
|2007.05.01 23:14
|119.79
|0.00
|0.00
|0.00
|15.03
|9407190
|2007.05.01 21:34
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2145
|0.0000
|1.2183
|2007.05.02 05:46
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.67
|17.28
|9412223
|2007.05.02 05:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2156
|0.0000
|1.2194
|2007.05.02 09:43
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|9415002
|2007.05.02 08:42
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2152
|0.0000
|1.2190
|2007.05.02 09:43
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|9415190
|2007.05.02 08:47
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2148
|0.0000
|1.2186
|2007.05.02 09:43
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|9415619
|2007.05.02 08:57
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6505
|0.0000
|1.6543
|2007.05.02 09:43
|1.6509
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|9415969
|2007.05.02 09:04
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6502
|0.0000
|1.6540
|2007.05.02 09:43
|1.6509
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|9418854
|2007.05.02 11:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6517
|0.0000
|1.6555
|2007.05.02 12:24
|1.6522
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|9419170
|2007.05.02 11:11
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6513
|0.0000
|1.6551
|2007.05.02 12:23
|1.6523
|0.00
|0.00
|0.00
|16.44
|9420356
|2007.05.02 11:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.09
|0.00
|120.47
|2007.05.02 12:53
|120.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|9420792
|2007.05.02 12:05
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.06
|0.00
|120.44
|2007.05.02 12:53
|120.10
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|9421115
|2007.05.02 12:19
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.03
|0.00
|120.41
|2007.05.02 12:52
|120.11
|0.00
|0.00
|0.00
|19.98
|9421205
|2007.05.02 12:24
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6527
|0.0000
|1.6565
|2007.05.02 13:53
|1.6527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9421383
|2007.05.02 12:31
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6523
|0.0000
|1.6561
|2007.05.02 13:53
|1.6528
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|9422000
|2007.05.02 12:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2173
|0.0000
|1.2211
|2007.05.02 13:54
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|9422609
|2007.05.02 13:09
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2169
|0.0000
|1.2207
|2007.05.02 13:53
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.00
|22.98
|9422767
|2007.05.02 13:15
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6520
|0.0000
|1.6558
|2007.05.02 13:53
|1.6527
|0.00
|0.00
|0.00
|17.23
|9442833
|2007.05.02 23:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.13
|0.00
|120.51
|2007.05.03 10:00
|120.15
|0.00
|0.00
|1.57
|1.66
|9443794
|2007.05.03 00:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3549
|2007.05.03 16:02
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9444286
|2007.05.03 01:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2150
|0.0000
|1.2188
|2007.05.03 17:02
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|9444382
|2007.05.03 01:05
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2147
|0.0000
|1.2185
|2007.05.03 17:02
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|9444493
|2007.05.03 01:11
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2143
|0.0000
|1.2181
|2007.05.03 17:02
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|9445310
|2007.05.03 02:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3553
|2007.05.03 16:02
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9445508
|2007.05.03 02:38
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3595
|0.0000
|1.3557
|2007.05.03 16:02
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9445913
|2007.05.03 03:07
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.44
|0.00
|163.82
|2007.05.03 04:05
|163.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9445934
|2007.05.03 03:09
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.41
|0.00
|163.79
|2007.05.03 04:05
|163.43
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|9446107
|2007.05.03 03:22
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.38
|0.00
|163.76
|2007.05.03 04:05
|163.45
|0.00
|0.00
|0.00
|17.47
|9451770
|2007.05.03 09:12
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.10
|0.00
|120.48
|2007.05.03 10:00
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|9452037
|2007.05.03 09:18
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.07
|0.00
|120.45
|2007.05.03 10:00
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|17.48
|9467927
|2007.05.03 15:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.22
|0.00
|120.60
|2007.05.03 17:01
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|9468681
|2007.05.03 16:08
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.19
|0.00
|120.57
|2007.05.03 17:01
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|18.29
|9472354
|2007.05.03 17:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2156
|0.0000
|1.2194
|2007.05.03 18:20
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|9473199
|2007.05.03 17:09
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2152
|0.0000
|1.2190
|2007.05.03 18:20
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|9475920
|2007.05.03 17:50
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2148
|0.0000
|1.2186
|2007.05.03 18:20
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|9481764
|2007.05.03 21:26
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6489
|0.0000
|1.6527
|2007.05.04 15:35
|1.6486
|0.00
|0.00
|0.28
|-2.47
|9482257
|2007.05.03 21:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6485
|0.0000
|1.6523
|2007.05.04 15:35
|1.6487
|0.00
|0.00
|0.56
|3.29
|9483872
|2007.05.03 23:50
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6481
|0.0000
|1.6519
|2007.05.04 15:35
|1.6488
|0.00
|0.00
|0.84
|17.28
|9490470
|2007.05.04 09:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.19
|0.00
|163.57
|2007.05.04 10:05
|163.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|9490620
|2007.05.04 09:12
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.16
|0.00
|163.54
|2007.05.04 10:04
|163.23
|0.00
|0.00
|0.00
|11.65
|9490827
|2007.05.04 09:24
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.13
|0.00
|163.51
|2007.05.04 10:04
|163.20
|0.00
|0.00
|0.00
|17.47
|9491856
|2007.05.04 10:06
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.26
|0.00
|163.64
|2007.05.04 15:32
|163.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|9491946
|2007.05.04 10:07
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.22
|0.00
|163.60
|2007.05.04 15:32
|163.29
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|9492155
|2007.05.04 10:16
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.19
|0.00
|163.57
|2007.05.04 15:32
|163.26
|0.00
|0.00
|0.00
|17.46
|9493401
|2007.05.04 11:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.39
|0.00
|120.77
|2007.05.10 12:18
|120.41
|0.00
|0.00
|3.13
|1.66
|9493462
|2007.05.04 11:05
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.36
|0.00
|120.74
|2007.05.10 12:18
|120.42
|0.00
|0.00
|6.30
|9.97
|9493530
|2007.05.04 11:10
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.33
|0.00
|120.71
|2007.05.10 12:17
|120.41
|0.00
|0.00
|9.43
|19.93
|9495814
|2007.05.04 13:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2156
|0.0000
|1.2194
|2007.05.04 15:33
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|9495906
|2007.05.04 13:05
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2152
|0.0000
|1.2190
|2007.05.04 15:33
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9499679
|2007.05.04 15:32
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2138
|0.0000
|1.2176
|2007.05.04 15:33
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|32.10
|9509728
|2007.05.04 19:24
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.35
|0.00
|163.73
|2007.05.07 03:23
|163.34
|0.00
|0.00
|0.34
|-0.83
|9509828
|2007.05.04 19:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.32
|0.00
|163.70
|2007.05.07 03:23
|163.35
|0.00
|0.00
|0.68
|5.00
|9515051
|2007.05.07 01:20
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.29
|0.00
|163.67
|2007.05.07 03:23
|163.36
|0.00
|0.00
|0.00
|17.49
|9516466
|2007.05.07 03:44
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.45
|0.00
|163.83
|2007.05.15 17:41
|163.46
|0.00
|0.00
|2.72
|0.83
|9516500
|2007.05.07 03:46
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.42
|0.00
|163.80
|2007.05.15 17:40
|163.45
|0.00
|0.00
|5.45
|4.99
|9516527
|2007.05.07 03:48
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.39
|0.00
|163.77
|2007.05.15 17:40
|163.46
|0.00
|0.00
|8.19
|17.45
|9517773
|2007.05.07 05:31
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6468
|0.0000
|1.6506
|2007.05.07 13:24
|1.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9518078
|2007.05.07 06:00
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6464
|0.0000
|1.6502
|2007.05.07 13:24
|1.6469
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|9518957
|2007.05.07 07:06
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6461
|0.0000
|1.6499
|2007.05.07 13:24
|1.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|17.36
|9524721
|2007.05.07 13:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2107
|0.0000
|1.2145
|2007.05.07 21:48
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|9524736
|2007.05.07 13:29
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2104
|0.0000
|1.2142
|2007.05.07 21:47
|1.2108
|0.00
|0.00
|0.00
|6.61
|9526285
|2007.05.07 15:13
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2100
|0.0000
|1.2138
|2007.05.07 21:46
|1.2107
|0.00
|0.00
|0.00
|17.35
|9532102
|2007.05.07 20:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3568
|2007.05.07 22:09
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9532853
|2007.05.07 21:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3572
|2007.05.07 22:09
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9533130
|2007.05.07 21:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2112
|0.0000
|1.2150
|2007.05.08 09:45
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.22
|4.95
|9534662
|2007.05.08 01:20
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6485
|0.0000
|1.6523
|2007.05.08 03:43
|1.6486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|9534714
|2007.05.08 01:30
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6481
|0.0000
|1.6519
|2007.05.08 03:42
|1.6485
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|9534732
|2007.05.08 01:33
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6477
|0.0000
|1.6515
|2007.05.08 03:42
|1.6484
|0.00
|0.00
|0.00
|17.33
|9535710
|2007.05.08 03:56
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6487
|0.0000
|1.6525
|2007.05.08 17:18
|1.6480
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.74
|9539730
|2007.05.08 09:11
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2108
|0.0000
|1.2146
|2007.05.08 09:44
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|18.15
|9540696
|2007.05.08 10:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2124
|0.0000
|1.2162
|2007.05.08 11:18
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|9540722
|2007.05.08 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3567
|2007.05.08 11:15
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9542394
|2007.05.08 11:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3545
|2007.05.08 13:08
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9542582
|2007.05.08 11:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2153
|0.0000
|1.2191
|2007.05.08 13:08
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|9542631
|2007.05.08 11:20
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2149
|0.0000
|1.2187
|2007.05.08 13:08
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|16.45
|9547687
|2007.05.08 14:20
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6483
|0.0000
|1.6521
|2007.05.08 17:18
|1.6482
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|9552623
|2007.05.08 17:14
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6480
|0.0000
|1.6518
|2007.05.08 17:18
|1.6488
|0.00
|0.00
|0.00
|19.69
|9559140
|2007.05.08 21:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6495
|0.0000
|1.6533
|2007.05.08 23:06
|1.6502
|0.00
|0.00
|0.00
|5.75
|9559511
|2007.05.08 21:19
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6491
|0.0000
|1.6529
|2007.05.08 23:06
|1.6501
|0.00
|0.00
|0.00
|16.42
|9565089
|2007.05.09 04:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3501
|2007.05.09 07:56
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9565191
|2007.05.09 04:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3505
|2007.05.09 07:52
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9565916
|2007.05.09 05:42
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3547
|0.0000
|1.3509
|2007.05.09 07:50
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9566204
|2007.05.09 06:04
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6500
|0.0000
|1.6538
|2007.05.10 09:46
|1.6499
|0.00
|0.00
|0.84
|-0.82
|9566782
|2007.05.09 07:21
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6496
|0.0000
|1.6534
|2007.05.10 09:46
|1.6501
|0.00
|0.00
|1.67
|8.22
|9567066
|2007.05.09 07:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3501
|2007.05.09 09:47
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9567372
|2007.05.09 08:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3505
|2007.05.09 09:47
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9567684
|2007.05.09 09:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3547
|0.0000
|1.3509
|2007.05.09 09:47
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9568162
|2007.05.09 09:24
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6492
|0.0000
|1.6530
|2007.05.10 09:45
|1.6499
|0.00
|0.00
|2.51
|17.26
|9569084
|2007.05.09 10:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3501
|2007.05.09 10:41
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9569432
|2007.05.09 10:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3505
|2007.05.09 10:40
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9569624
|2007.05.09 10:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3536
|0.0000
|1.3498
|2007.05.09 11:09
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9569645
|2007.05.09 10:43
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3501
|2007.05.09 11:09
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9569708
|2007.05.09 10:49
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3505
|2007.05.09 11:09
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9570548
|2007.05.09 11:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2186
|0.0000
|1.2224
|2007.05.09 13:46
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|9570666
|2007.05.09 11:33
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2182
|0.0000
|1.2220
|2007.05.09 13:46
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|9570917
|2007.05.09 11:51
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2178
|0.0000
|1.2216
|2007.05.09 13:46
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|17.23
|9573016
|2007.05.09 13:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2188
|0.0000
|1.2226
|2007.05.09 21:19
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9573204
|2007.05.09 13:55
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2185
|0.0000
|1.2223
|2007.05.09 21:19
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|9573708
|2007.05.09 14:26
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2181
|0.0000
|1.2219
|2007.05.09 21:19
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|17.23
|9583175
|2007.05.09 21:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3536
|0.0000
|1.3498
|2007.05.10 11:30
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.45
|-3.00
|9583475
|2007.05.09 21:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2192
|0.0000
|1.2230
|2007.05.09 21:46
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|9583509
|2007.05.09 21:20
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2188
|0.0000
|1.2226
|2007.05.09 21:46
|1.2190
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|9583533
|2007.05.09 21:20
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2184
|0.0000
|1.2222
|2007.05.09 21:46
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|19.69
|9584361
|2007.05.09 21:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2196
|0.0000
|1.2234
|2007.05.10 15:52
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.67
|0.00
|9584400
|2007.05.09 21:47
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2192
|0.0000
|1.2230
|2007.05.10 15:52
|1.2195
|0.00
|0.00
|1.33
|4.92
|9584498
|2007.05.09 21:50
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2188
|0.0000
|1.2226
|2007.05.10 15:52
|1.2195
|0.00
|0.00
|2.00
|17.22
|9589849
|2007.05.10 06:16
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6784
|0.0000
|0.6746
|2007.05.23 17:24
|0.6787
|0.00
|0.00
|2.77
|-5.96
|9591482
|2007.05.10 08:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3502
|2007.05.10 11:30
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9591512
|2007.05.10 08:45
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6788
|0.0000
|0.6750
|2007.05.23 17:24
|0.6788
|0.00
|0.00
|5.50
|0.00
|9591517
|2007.05.10 08:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3506
|2007.05.10 11:30
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9592238
|2007.05.10 09:10
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6791
|0.0000
|0.6753
|2007.05.23 17:24
|0.6787
|0.00
|0.00
|8.25
|23.85
|9597423
|2007.05.10 12:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3535
|0.0000
|1.3497
|2007.05.10 15:37
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9604637
|2007.05.10 15:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3501
|2007.05.10 15:37
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9604816
|2007.05.10 15:34
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3545
|0.0000
|1.3507
|2007.05.10 15:36
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9605821
|2007.05.10 15:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2201
|0.0000
|1.2239
|2007.05.10 16:15
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|9606723
|2007.05.10 16:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2197
|0.0000
|1.2235
|2007.05.10 16:15
|1.2201
|0.00
|0.00
|0.00
|6.56
|9606813
|2007.05.10 16:04
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2193
|0.0000
|1.2231
|2007.05.10 16:14
|1.2200
|0.00
|0.00
|0.00
|17.21
|9609828
|2007.05.10 17:25
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6491
|0.0000
|1.6529
|2007.05.14 04:38
|1.6490
|0.00
|0.00
|0.56
|-0.82
|9610061
|2007.05.10 17:37
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6487
|0.0000
|1.6525
|2007.05.14 04:38
|1.6491
|0.00
|0.00
|1.12
|6.57
|9611420
|2007.05.10 18:42
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6483
|0.0000
|1.6521
|2007.05.14 04:38
|1.6490
|0.00
|0.00
|1.68
|17.24
|9621067
|2007.05.11 04:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2215
|0.0000
|1.2253
|2007.05.16 18:13
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.66
|-0.82
|9621129
|2007.05.11 04:04
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2211
|0.0000
|1.2249
|2007.05.16 18:12
|1.2218
|0.00
|0.00
|1.32
|11.46
|9621228
|2007.05.11 04:16
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2206
|0.0000
|1.2244
|2007.05.16 18:12
|1.2214
|0.00
|0.00
|1.99
|19.65
|9627108
|2007.05.11 10:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3469
|0.0000
|1.3431
|2007.05.18 13:46
|1.3472
|0.00
|0.00
|1.05
|-3.00
|9627549
|2007.05.11 10:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3473
|0.0000
|1.3435
|2007.05.18 13:46
|1.3473
|0.00
|0.00
|2.10
|0.00
|9627642
|2007.05.11 10:44
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|1.3440
|2007.05.18 13:46
|1.3471
|0.00
|0.00
|3.15
|21.00
|9637267
|2007.05.11 17:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.91
|0.00
|120.29
|2007.05.11 17:32
|119.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|9637354
|2007.05.11 17:03
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.88
|0.00
|120.26
|2007.05.11 17:32
|119.92
|0.00
|0.00
|0.00
|6.67
|9637443
|2007.05.11 17:07
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.85
|0.00
|120.23
|2007.05.11 17:32
|119.91
|0.00
|0.00
|0.00
|15.01
|9638237
|2007.05.11 17:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.95
|0.00
|120.33
|2007.05.11 17:52
|120.03
|0.00
|0.00
|0.00
|6.67
|9638266
|2007.05.11 17:33
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.92
|0.00
|120.30
|2007.05.11 17:52
|120.02
|0.00
|0.00
|0.00
|16.66
|9638933
|2007.05.11 17:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.07
|0.00
|120.45
|2007.05.11 17:56
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|9638974
|2007.05.11 17:53
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.03
|0.00
|120.41
|2007.05.11 17:56
|120.13
|0.00
|0.00
|0.00
|16.65
|9639097
|2007.05.11 17:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.14
|0.00
|120.52
|2007.05.11 18:09
|120.21
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|9639321
|2007.05.11 18:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.11
|0.00
|120.49
|2007.05.11 18:09
|120.21
|0.00
|0.00
|0.00
|16.64
|9646725
|2007.05.14 02:24
|buy
|0.10
|audusd
|0.8339
|0.0000
|0.8377
|2007.05.14 05:05
|0.8336
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9646951
|2007.05.14 02:50
|buy
|0.20
|audusd
|0.8335
|0.0000
|0.8373
|2007.05.14 05:05
|0.8335
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9647354
|2007.05.14 03:37
|buy
|0.30
|audusd
|0.8331
|0.0000
|0.8369
|2007.05.14 05:03
|0.8337
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9648778
|2007.05.14 06:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.21
|0.00
|120.59
|2007.05.15 02:51
|120.46
|0.00
|0.00
|0.52
|20.75
|9651773
|2007.05.14 09:47
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6498
|0.0000
|1.6536
|2007.05.15 11:14
|1.6496
|0.00
|0.00
|0.28
|-1.65
|9653158
|2007.05.14 10:38
|buy
|0.10
|audusd
|0.8344
|0.0000
|0.8382
|2007.05.14 14:16
|0.8342
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9655167
|2007.05.14 11:50
|buy
|0.20
|audusd
|0.8341
|0.0000
|0.8379
|2007.05.14 14:16
|0.8343
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9656043
|2007.05.14 12:29
|buy
|0.30
|audusd
|0.8337
|0.0000
|0.8375
|2007.05.14 14:15
|0.8343
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9660784
|2007.05.14 16:17
|buy
|0.10
|audusd
|0.8338
|0.0000
|0.8376
|2007.05.15 17:47
|0.8337
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.00
|9660961
|2007.05.14 16:28
|buy
|0.20
|audusd
|0.8333
|0.0000
|0.8371
|2007.05.15 17:47
|0.8338
|0.00
|0.00
|0.12
|10.00
|9661880
|2007.05.14 17:22
|buy
|0.30
|audusd
|0.8330
|0.0000
|0.8368
|2007.05.15 17:46
|0.8336
|0.00
|0.00
|0.18
|18.00
|9667639
|2007.05.15 02:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.51
|0.00
|120.89
|2007.05.15 03:04
|120.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9667690
|2007.05.15 02:52
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.48
|0.00
|120.86
|2007.05.15 03:04
|120.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|9667715
|2007.05.15 02:53
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.45
|0.00
|120.83
|2007.05.15 03:04
|120.52
|0.00
|0.00
|0.00
|17.42
|9673118
|2007.05.15 10:15
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6493
|0.0000
|1.6531
|2007.05.15 11:14
|1.6495
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|9673221
|2007.05.15 10:19
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6489
|0.0000
|1.6527
|2007.05.15 11:12
|1.6496
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|9677561
|2007.05.15 12:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.54
|0.00
|120.92
|2007.05.15 17:14
|120.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|9677602
|2007.05.15 12:31
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.51
|0.00
|120.89
|2007.05.15 17:14
|120.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|9677669
|2007.05.15 12:33
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.48
|0.00
|120.86
|2007.05.15 17:14
|120.55
|0.00
|0.00
|0.00
|17.42
|9678207
|2007.05.15 12:50
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6514
|0.0000
|1.6552
|2007.05.15 15:31
|1.6512
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|9678222
|2007.05.15 12:51
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6510
|0.0000
|1.6548
|2007.05.15 15:31
|1.6513
|0.00
|0.00
|0.00
|4.92
|9678402
|2007.05.15 12:59
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6506
|0.0000
|1.6544
|2007.05.15 15:31
|1.6513
|0.00
|0.00
|0.00
|17.22
|9688934
|2007.05.15 17:48
|buy
|0.10
|audusd
|0.8342
|0.0000
|0.8380
|2007.05.15 18:42
|0.8346
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9689807
|2007.05.15 18:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.8339
|0.0000
|0.8377
|2007.05.15 18:42
|0.8347
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9694146
|2007.05.15 21:08
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6525
|0.0000
|1.6563
|2007.05.16 09:13
|1.6525
|0.00
|0.00
|0.28
|0.00
|9694244
|2007.05.15 21:18
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6521
|0.0000
|1.6559
|2007.05.16 09:13
|1.6525
|0.00
|0.00
|0.56
|6.58
|9694602
|2007.05.15 21:48
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6517
|0.0000
|1.6555
|2007.05.16 09:12
|1.6524
|0.00
|0.00
|0.84
|17.29
|9697032
|2007.05.16 03:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.8341
|0.0000
|0.8379
|2007.06.04 09:25
|0.8335
|0.00
|0.00
|1.59
|-6.00
|9697263
|2007.05.16 04:06
|buy
|0.20
|audusd
|0.8337
|0.0000
|0.8375
|2007.06.04 09:25
|0.8336
|0.00
|0.00
|3.18
|-2.00
|9697395
|2007.05.16 04:30
|buy
|0.30
|audusd
|0.8331
|0.0000
|0.8369
|2007.06.04 09:25
|0.8338
|0.00
|0.00
|4.77
|21.00
|9698526
|2007.05.16 06:54
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.51
|0.00
|163.89
|2007.05.16 10:28
|163.77
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|9698600
|2007.05.16 07:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.31
|0.00
|120.69
|2007.05.16 10:01
|120.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9699653
|2007.05.16 08:39
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.28
|0.00
|120.66
|2007.05.16 10:00
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|9700268
|2007.05.16 09:13
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6530
|0.0000
|1.6568
|2007.05.16 12:51
|1.6530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9700407
|2007.05.16 09:21
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.24
|0.00
|120.62
|2007.05.16 10:00
|120.31
|0.00
|0.00
|0.00
|17.45
|9701119
|2007.05.16 09:59
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6526
|0.0000
|1.6564
|2007.05.16 12:51
|1.6530
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|9703081
|2007.05.16 11:44
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6521
|0.0000
|1.6559
|2007.05.16 12:50
|1.6531
|0.00
|0.00
|0.00
|24.67
|9718932
|2007.05.16 22:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6540
|0.0000
|1.6578
|2007.05.17 04:09
|1.6537
|0.00
|0.00
|0.83
|-2.45
|9718936
|2007.05.16 22:00
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6535
|0.0000
|1.6573
|2007.05.17 04:08
|1.6536
|0.00
|0.00
|1.67
|1.64
|9720649
|2007.05.17 00:53
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6531
|0.0000
|1.6569
|2007.05.17 04:08
|1.6538
|0.00
|0.00
|0.00
|17.18
|9721927
|2007.05.17 03:33
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.53
|0.00
|163.91
|2007.05.17 09:18
|163.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|9721965
|2007.05.17 03:37
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.50
|0.00
|163.88
|2007.05.17 09:14
|163.52
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|9722101
|2007.05.17 03:51
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.47
|0.00
|163.85
|2007.05.17 09:14
|163.54
|0.00
|0.00
|0.00
|17.37
|9722833
|2007.05.17 04:49
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6540
|0.0000
|1.6578
|2007.05.17 11:34
|1.6537
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|9723481
|2007.05.17 06:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.83
|0.00
|121.21
|2007.05.17 09:08
|120.89
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|9724309
|2007.05.17 08:05
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.80
|0.00
|121.18
|2007.05.17 09:08
|120.90
|0.00
|0.00
|0.00
|16.54
|9724818
|2007.05.17 08:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2235
|0.0000
|1.2273
|2007.05.17 12:53
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.27
|9724839
|2007.05.17 08:53
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2231
|0.0000
|1.2269
|2007.05.17 12:52
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|9725424
|2007.05.17 09:29
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2227
|0.0000
|1.2265
|2007.05.17 12:52
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|9725464
|2007.05.17 09:31
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6536
|0.0000
|1.6574
|2007.05.17 11:34
|1.6538
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|9725470
|2007.05.17 09:32
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6532
|0.0000
|1.6570
|2007.05.17 11:28
|1.6540
|0.00
|0.00
|0.00
|19.64
|9729336
|2007.05.17 12:37
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6550
|0.0000
|1.6588
|2007.05.17 13:20
|1.6555
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|9729346
|2007.05.17 12:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6546
|0.0000
|1.6584
|2007.05.17 13:20
|1.6556
|0.00
|0.00
|0.00
|16.34
|9729609
|2007.05.17 12:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2237
|0.0000
|1.2275
|2007.05.17 13:20
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|9730052
|2007.05.17 13:07
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2232
|0.0000
|1.2270
|2007.05.17 13:20
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|19.60
|9730521
|2007.05.17 13:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2242
|0.0000
|1.2280
|2007.05.17 15:15
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|9734019
|2007.05.17 15:02
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2238
|0.0000
|1.2276
|2007.05.17 15:15
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|16.33
|9742806
|2007.05.17 19:36
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6563
|0.0000
|1.6601
|2007.05.17 21:28
|1.6563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9742846
|2007.05.17 19:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6560
|0.0000
|1.6598
|2007.05.17 21:28
|1.6564
|0.00
|0.00
|0.00
|6.51
|9743650
|2007.05.17 20:38
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6556
|0.0000
|1.6594
|2007.05.17 21:28
|1.6563
|0.00
|0.00
|0.00
|17.11
|9743829
|2007.05.17 20:54
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.71
|0.00
|164.09
|2007.05.18 10:49
|163.72
|0.00
|0.00
|0.34
|0.82
|9745532
|2007.05.18 00:06
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.68
|0.00
|164.06
|2007.05.18 10:49
|163.74
|0.00
|0.00
|0.00
|9.89
|9746946
|2007.05.18 03:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.36
|0.00
|121.74
|2007.05.18 11:49
|121.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|9747033
|2007.05.18 04:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.33
|0.00
|121.71
|2007.05.18 11:49
|121.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|9747269
|2007.05.18 04:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2280
|0.0000
|1.2318
|2007.05.18 13:36
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|9747491
|2007.05.18 05:14
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2275
|0.0000
|1.2313
|2007.05.18 13:34
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|9747604
|2007.05.18 05:27
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.65
|0.00
|164.03
|2007.05.18 10:49
|163.72
|0.00
|0.00
|0.00
|17.31
|9747739
|2007.05.18 05:41
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.29
|0.00
|121.67
|2007.05.18 11:49
|121.36
|0.00
|0.00
|0.00
|17.30
|9749547
|2007.05.18 09:09
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2271
|0.0000
|1.2309
|2007.05.18 13:34
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|9752262
|2007.05.18 10:49
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.79
|0.00
|164.17
|2007.05.18 11:12
|163.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|9752279
|2007.05.18 10:50
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.76
|0.00
|164.14
|2007.05.18 11:12
|163.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|9752850
|2007.05.18 11:11
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.72
|0.00
|164.10
|2007.05.18 11:11
|163.79
|0.00
|0.00
|0.00
|17.32
|9752988
|2007.05.18 11:12
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.87
|0.00
|164.25
|2007.05.21 03:12
|163.86
|0.00
|0.00
|0.54
|-0.82
|9753206
|2007.05.18 11:16
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.84
|0.00
|164.22
|2007.05.21 03:12
|163.87
|0.00
|0.00
|1.09
|4.95
|9753247
|2007.05.18 11:18
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.81
|0.00
|164.19
|2007.05.21 03:11
|163.88
|0.00
|0.00
|1.63
|17.32
|9754601
|2007.05.18 11:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.36
|0.00
|121.74
|2007.05.21 12:48
|121.37
|0.00
|0.00
|0.62
|0.82
|9755308
|2007.05.18 12:11
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.33
|0.00
|121.71
|2007.05.21 12:48
|121.36
|0.00
|0.00
|1.24
|4.94
|9755477
|2007.05.18 12:15
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.30
|0.00
|121.68
|2007.05.21 12:48
|121.37
|0.00
|0.00
|1.86
|17.30
|9757616
|2007.05.18 13:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2280
|0.0000
|1.2318
|2007.05.18 13:47
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|9757703
|2007.05.18 13:37
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2275
|0.0000
|1.2313
|2007.05.18 13:47
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|9757774
|2007.05.18 13:40
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2270
|0.0000
|1.2308
|2007.05.18 13:47
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|19.55
|9758010
|2007.05.18 13:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3471
|0.0000
|1.3433
|2007.05.18 14:49
|1.3472
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|9758133
|2007.05.18 13:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2280
|0.0000
|1.2318
|2007.05.21 00:09
|1.2283
|0.00
|0.00
|0.20
|2.44
|9758290
|2007.05.18 13:49
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2276
|0.0000
|1.2314
|2007.05.21 00:09
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.41
|8.14
|9758309
|2007.05.18 13:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3475
|0.0000
|1.3437
|2007.05.18 14:48
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9758485
|2007.05.18 13:53
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2272
|0.0000
|1.2310
|2007.05.21 00:09
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.61
|19.54
|9759867
|2007.05.18 14:19
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|1.3440
|2007.05.18 14:48
|1.3472
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9764046
|2007.05.18 17:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6552
|0.0000
|1.6590
|2007.05.18 18:00
|1.6557
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|9764109
|2007.05.18 17:01
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6548
|0.0000
|1.6586
|2007.05.18 18:00
|1.6559
|0.00
|0.00
|0.00
|17.93
|9766446
|2007.05.18 18:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6563
|0.0000
|1.6601
|2007.05.18 18:33
|1.6563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9766578
|2007.05.18 18:02
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6560
|0.0000
|1.6598
|2007.05.18 18:33
|1.6562
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|9767190
|2007.05.18 18:09
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6556
|0.0000
|1.6594
|2007.05.18 18:33
|1.6563
|0.00
|0.00
|0.00
|17.14
|9768048
|2007.05.18 18:33
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6566
|0.0000
|1.6604
|2007.05.21 00:04
|1.6592
|0.00
|0.00
|0.26
|21.19
|9773269
|2007.05.21 00:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2285
|0.0000
|1.2323
|2007.05.21 02:04
|1.2285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9773354
|2007.05.21 00:12
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2281
|0.0000
|1.2319
|2007.05.21 02:03
|1.2283
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|9773433
|2007.05.21 00:13
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2277
|0.0000
|1.2315
|2007.05.21 02:03
|1.2285
|0.00
|0.00
|0.00
|19.54
|9779612
|2007.05.21 09:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2285
|0.0000
|1.2323
|2007.05.21 12:43
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|9780352
|2007.05.21 10:13
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2281
|0.0000
|1.2319
|2007.05.21 12:42
|1.2285
|0.00
|0.00
|0.00
|6.51
|9780953
|2007.05.21 10:36
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2276
|0.0000
|1.2314
|2007.05.21 12:41
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|19.54
|9783647
|2007.05.21 12:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2289
|0.0000
|1.2327
|2007.05.21 13:35
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|21.92
|9785547
|2007.05.21 13:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2318
|0.0000
|1.2356
|2007.05.22 12:49
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.20
|-0.81
|9791321
|2007.05.21 15:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2314
|0.0000
|1.2352
|2007.05.22 12:49
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.41
|8.12
|9791551
|2007.05.21 15:37
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2310
|0.0000
|1.2348
|2007.05.22 12:49
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.61
|17.05
|9794922
|2007.05.21 18:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.68
|0.00
|164.06
|2007.05.21 19:55
|163.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|9795008
|2007.05.21 18:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.65
|0.00
|164.03
|2007.05.21 19:55
|163.67
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|9795046
|2007.05.21 18:02
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.62
|0.00
|164.00
|2007.05.21 19:54
|163.69
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|9797249
|2007.05.21 19:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.69
|0.00
|164.07
|2007.05.23 02:59
|163.70
|0.00
|0.00
|1.08
|0.82
|9798047
|2007.05.21 20:44
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.66
|0.00
|164.04
|2007.05.23 02:59
|163.71
|0.00
|0.00
|2.18
|8.21
|9798121
|2007.05.21 20:50
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.63
|0.00
|164.01
|2007.05.23 02:59
|163.70
|0.00
|0.00
|3.26
|17.26
|9801276
|2007.05.22 01:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.54
|0.00
|121.92
|2007.05.22 06:04
|121.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|9801304
|2007.05.22 01:12
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.51
|0.00
|121.89
|2007.05.22 06:04
|121.54
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|9801386
|2007.05.22 01:21
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.48
|0.00
|121.86
|2007.05.22 06:04
|121.55
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|9801913
|2007.05.22 02:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3462
|0.0000
|1.3424
|2007.05.22 10:27
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9803497
|2007.05.22 06:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.58
|0.00
|121.96
|2007.05.22 20:07
|121.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|9803578
|2007.05.22 06:18
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.55
|0.00
|121.93
|2007.05.22 20:07
|121.58
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|9803703
|2007.05.22 06:36
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.52
|0.00
|121.90
|2007.05.22 20:06
|121.59
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|9804819
|2007.05.22 08:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3466
|0.0000
|1.3428
|2007.05.22 10:27
|1.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9805323
|2007.05.22 09:05
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3470
|0.0000
|1.3432
|2007.05.22 10:26
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9809331
|2007.05.22 12:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3458
|0.0000
|1.3420
|2007.05.22 18:25
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9810122
|2007.05.22 12:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2323
|0.0000
|1.2361
|2007.05.22 13:30
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|9810239
|2007.05.22 12:52
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2318
|0.0000
|1.2356
|2007.05.22 13:30
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|9810369
|2007.05.22 13:00
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2314
|0.0000
|1.2352
|2007.05.22 13:25
|1.2321
|0.00
|0.00
|0.00
|17.04
|9811207
|2007.05.22 13:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2323
|0.0000
|1.2361
|2007.06.01 17:12
|1.2316
|0.00
|0.00
|2.42
|-5.68
|9812440
|2007.05.22 15:02
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2318
|0.0000
|1.2356
|2007.06.01 17:12
|1.2319
|0.00
|0.00
|4.90
|1.62
|9812567
|2007.05.22 15:09
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2314
|0.0000
|1.2352
|2007.06.01 17:12
|1.2321
|0.00
|0.00
|7.33
|17.04
|9815343
|2007.05.22 17:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3462
|0.0000
|1.3424
|2007.05.22 18:25
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9815571
|2007.05.22 17:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3466
|0.0000
|1.3428
|2007.05.22 18:24
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9819457
|2007.05.22 20:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.61
|0.00
|121.99
|2007.05.23 01:45
|121.59
|0.00
|0.00
|0.62
|-1.64
|9819657
|2007.05.22 20:19
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.58
|0.00
|121.96
|2007.05.23 01:44
|121.61
|0.00
|0.00
|1.23
|4.93
|9820577
|2007.05.22 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3453
|0.0000
|1.3415
|2007.05.23 09:11
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.00
|9821963
|2007.05.23 00:17
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.54
|0.00
|121.92
|2007.05.23 01:43
|121.61
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|9823019
|2007.05.23 02:59
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.73
|0.00
|164.11
|2007.05.23 05:41
|163.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9823293
|2007.05.23 03:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.70
|0.00
|164.08
|2007.05.23 05:41
|163.72
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|9823397
|2007.05.23 03:43
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.67
|0.00
|164.05
|2007.05.23 05:41
|163.74
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|9824427
|2007.05.23 05:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3457
|0.0000
|1.3419
|2007.05.23 09:11
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9825990
|2007.05.23 08:26
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3460
|0.0000
|1.3422
|2007.05.23 09:10
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9827924
|2007.05.23 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3450
|0.0000
|1.3412
|2007.05.23 10:10
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9828046
|2007.05.23 10:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3454
|0.0000
|1.3416
|2007.05.23 10:10
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9828077
|2007.05.23 10:05
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3458
|0.0000
|1.3420
|2007.05.23 10:09
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9828216
|2007.05.23 10:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3447
|0.0000
|1.3409
|2007.05.23 10:51
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9829582
|2007.05.23 10:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3422
|0.0000
|1.3384
|2007.05.24 17:06
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.66
|-1.00
|9829965
|2007.05.23 10:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3426
|0.0000
|1.3388
|2007.05.24 17:06
|1.3424
|0.00
|0.00
|1.32
|4.00
|9832595
|2007.05.23 11:55
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3430
|0.0000
|1.3392
|2007.05.24 17:06
|1.3423
|0.00
|0.00
|1.98
|21.00
|9837249
|2007.05.23 14:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.77
|0.00
|164.15
|2007.05.23 14:46
|163.82
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|9837282
|2007.05.23 14:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.74
|0.00
|164.12
|2007.05.23 14:46
|163.82
|0.00
|0.00
|0.00
|13.17
|9837439
|2007.05.23 14:05
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.71
|0.00
|164.09
|2007.05.23 14:46
|163.80
|0.00
|0.00
|0.00
|22.21
|9839229
|2007.05.23 14:47
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.85
|0.00
|164.23
|2007.05.23 14:54
|163.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|9839367
|2007.05.23 14:49
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.82
|0.00
|164.20
|2007.05.23 14:54
|163.85
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|9839389
|2007.05.23 14:49
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.79
|0.00
|164.17
|2007.05.23 14:53
|163.86
|0.00
|0.00
|0.00
|17.29
|9839924
|2007.05.23 14:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.90
|0.00
|164.28
|2007.05.23 20:17
|163.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|9840635
|2007.05.23 15:08
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.87
|0.00
|164.25
|2007.05.23 20:17
|163.92
|0.00
|0.00
|0.00
|8.22
|9841592
|2007.05.23 15:29
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.84
|0.00
|164.22
|2007.05.23 20:17
|163.91
|0.00
|0.00
|0.00
|17.25
|9849453
|2007.05.23 19:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.67
|0.00
|122.05
|2007.05.23 20:20
|121.72
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|9849506
|2007.05.23 19:55
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.64
|0.00
|122.02
|2007.05.23 20:20
|121.74
|0.00
|0.00
|0.00
|16.43
|9850122
|2007.05.23 20:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.76
|0.00
|122.14
|2007.05.23 21:16
|121.79
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|9850228
|2007.05.23 20:24
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.73
|0.00
|122.11
|2007.05.23 21:16
|121.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|9851038
|2007.05.23 20:51
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.70
|0.00
|122.08
|2007.05.23 21:16
|121.77
|0.00
|0.00
|0.00
|17.25
|9858619
|2007.05.24 08:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.61
|0.00
|121.99
|2007.05.24 17:04
|121.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|9859526
|2007.05.24 09:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.58
|0.00
|121.96
|2007.05.24 17:04
|121.61
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|9859846
|2007.05.24 09:16
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.55
|0.00
|121.93
|2007.05.24 17:04
|121.62
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|9874064
|2007.05.24 17:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.62
|0.00
|122.00
|2007.05.25 13:58
|121.63
|0.00
|0.00
|0.62
|0.82
|9874611
|2007.05.24 17:11
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.59
|0.00
|121.97
|2007.05.25 13:58
|121.64
|0.00
|0.00
|1.24
|8.22
|9876043
|2007.05.24 17:44
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.56
|0.00
|121.94
|2007.05.25 13:58
|121.63
|0.00
|0.00
|1.85
|17.27
|9876966
|2007.05.24 18:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3431
|0.0000
|1.3393
|2007.05.24 22:11
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|9878539
|2007.05.24 19:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3435
|0.0000
|1.3397
|2007.05.24 22:11
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9878883
|2007.05.24 19:22
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3438
|0.0000
|1.3400
|2007.05.24 22:11
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9881980
|2007.05.24 22:10
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6763
|0.0000
|0.6725
|2007.05.25 06:48
|0.6761
|0.00
|0.00
|0.34
|3.98
|9883296
|2007.05.24 23:27
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6767
|0.0000
|0.6729
|2007.05.25 06:47
|0.6762
|0.00
|0.00
|0.67
|19.86
|9893655
|2007.05.25 09:21
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.93
|0.00
|163.31
|2007.05.25 10:02
|163.19
|0.00
|0.00
|0.00
|21.41
|9897489
|2007.05.25 10:41
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.15
|0.00
|163.53
|2007.05.25 11:47
|163.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|9897520
|2007.05.25 10:42
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.12
|0.00
|163.50
|2007.05.25 11:47
|163.14
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|9897576
|2007.05.25 10:44
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.09
|0.00
|163.47
|2007.05.25 11:47
|163.16
|0.00
|0.00
|0.00
|17.29
|9931194
|2007.05.28 11:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.71
|0.00
|122.09
|2007.05.29 02:20
|121.76
|0.00
|0.00
|0.62
|4.11
|9932050
|2007.05.28 11:51
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.79
|0.00
|164.17
|2007.05.29 02:10
|163.80
|0.00
|0.00
|0.54
|0.82
|9932173
|2007.05.28 12:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.76
|0.00
|164.14
|2007.05.29 02:10
|163.79
|0.00
|0.00
|1.08
|4.92
|9932676
|2007.05.28 12:35
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.72
|0.00
|164.10
|2007.05.29 02:10
|163.79
|0.00
|0.00
|1.63
|17.25
|9932682
|2007.05.28 12:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3450
|0.0000
|1.3412
|2007.05.29 03:54
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.22
|5.00
|9933066
|2007.05.28 13:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3454
|0.0000
|1.3416
|2007.05.29 03:54
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.44
|18.00
|9934081
|2007.05.28 14:36
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.67
|0.00
|122.05
|2007.05.29 02:20
|121.77
|0.00
|0.00
|1.23
|16.42
|9941026
|2007.05.29 02:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.84
|0.00
|164.22
|2007.05.29 13:14
|163.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|9941147
|2007.05.29 02:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.75
|0.00
|122.13
|2007.05.29 18:06
|121.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|9941185
|2007.05.29 02:22
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.80
|0.00
|164.18
|2007.05.29 13:14
|163.83
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|9941273
|2007.05.29 02:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.72
|0.00
|122.10
|2007.05.29 18:06
|121.76
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|9941274
|2007.05.29 02:30
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.76
|0.00
|164.14
|2007.05.29 13:13
|163.83
|0.00
|0.00
|0.00
|17.29
|9941278
|2007.05.29 02:30
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.69
|0.00
|122.07
|2007.05.29 18:06
|121.76
|0.00
|0.00
|0.00
|17.25
|9943105
|2007.05.29 04:33
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6778
|0.0000
|0.6740
|2007.06.01 17:09
|0.6778
|0.00
|0.00
|1.69
|0.00
|9964728
|2007.05.29 12:10
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6781
|0.0000
|0.6743
|2007.06.01 17:09
|0.6779
|0.00
|0.00
|3.35
|7.91
|9966264
|2007.05.29 12:35
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6785
|0.0000
|0.6747
|2007.06.01 17:09
|0.6780
|0.00
|0.00
|5.04
|29.67
|9995824
|2007.05.30 01:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.70
|0.00
|122.08
|2007.05.30 02:50
|121.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|9996056
|2007.05.30 01:33
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.67
|0.00
|122.05
|2007.05.30 02:50
|121.72
|0.00
|0.00
|0.00
|8.22
|9996205
|2007.05.30 01:41
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.63
|0.00
|122.01
|2007.05.30 02:50
|121.70
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|9997308
|2007.05.30 02:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.72
|0.00
|122.10
|2007.05.30 12:59
|121.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|9997346
|2007.05.30 02:50
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.69
|0.00
|122.07
|2007.05.30 12:59
|121.74
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|9997391
|2007.05.30 02:53
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.66
|0.00
|122.04
|2007.05.30 12:58
|121.73
|0.00
|0.00
|0.00
|17.25
|10004602
|2007.05.30 08:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3439
|0.0000
|1.3401
|2007.05.30 09:42
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|10004716
|2007.05.30 08:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3443
|0.0000
|1.3405
|2007.05.30 09:42
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10005469
|2007.05.30 09:15
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3447
|0.0000
|1.3409
|2007.05.30 09:42
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10010878
|2007.05.30 11:42
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.68
|0.00
|164.06
|2007.05.31 15:22
|163.70
|0.00
|0.00
|1.63
|1.64
|10010900
|2007.05.30 11:43
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.65
|0.00
|164.03
|2007.05.31 15:22
|163.69
|0.00
|0.00
|3.26
|6.58
|10011073
|2007.05.30 11:48
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.62
|0.00
|164.00
|2007.05.31 15:22
|163.69
|0.00
|0.00
|4.88
|17.27
|10028611
|2007.05.30 22:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.59
|0.00
|121.97
|2007.05.31 03:53
|121.60
|0.00
|0.00
|1.85
|0.82
|10032354
|2007.05.31 02:46
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.56
|0.00
|121.94
|2007.05.31 03:53
|121.59
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|10032673
|2007.05.31 03:09
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.53
|0.00
|121.91
|2007.05.31 03:53
|121.60
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|10034086
|2007.05.31 04:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3425
|0.0000
|1.3387
|2007.06.01 15:31
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.22
|-1.00
|10034394
|2007.05.31 05:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3429
|0.0000
|1.3391
|2007.06.01 15:31
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.44
|8.00
|10035280
|2007.05.31 06:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3433
|0.0000
|1.3395
|2007.06.01 15:31
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.66
|27.00
|10037397
|2007.05.31 09:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.61
|0.00
|121.99
|2007.05.31 10:04
|121.67
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|10037496
|2007.05.31 09:10
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.58
|0.00
|121.96
|2007.05.31 10:04
|121.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.44
|10039672
|2007.05.31 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.69
|0.00
|122.07
|2007.05.31 12:58
|121.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10040171
|2007.05.31 10:19
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.66
|0.00
|122.04
|2007.05.31 12:58
|121.69
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|10040232
|2007.05.31 10:22
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.63
|0.00
|122.01
|2007.05.31 12:58
|121.70
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|10054298
|2007.05.31 17:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.98
|0.00
|122.36
|2007.06.01 15:43
|122.01
|0.00
|0.00
|0.62
|2.46
|10054383
|2007.05.31 17:23
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.95
|0.00
|122.33
|2007.06.01 15:43
|122.00
|0.00
|0.00
|1.23
|8.20
|10054497
|2007.05.31 17:25
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.92
|0.00
|122.30
|2007.06.01 15:43
|121.99
|0.00
|0.00
|1.85
|17.21
|10065619
|2007.06.01 03:33
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.85
|0.00
|164.23
|2007.06.01 04:35
|163.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|10065664
|2007.06.01 03:37
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.82
|0.00
|164.20
|2007.06.01 04:35
|163.85
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|10065687
|2007.06.01 03:40
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.79
|0.00
|164.17
|2007.06.01 04:31
|163.86
|0.00
|0.00
|0.00
|17.25
|10079174
|2007.06.01 15:33
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.01
|0.00
|164.39
|2007.06.01 18:41
|163.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|10079203
|2007.06.01 15:33
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.98
|0.00
|164.36
|2007.06.01 18:41
|164.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|10080311
|2007.06.01 15:39
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.94
|0.00
|164.32
|2007.06.01 18:40
|164.02
|0.00
|0.00
|0.00
|19.67
|10090120
|2007.06.01 18:42
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.05
|0.00
|164.43
|2007.06.04 07:02
|164.06
|0.00
|0.00
|0.54
|0.82
|10094461
|2007.06.01 23:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2304
|0.0000
|1.2342
|2007.06.04 03:55
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.20
|1.63
|10094540
|2007.06.01 23:44
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2300
|0.0000
|1.2338
|2007.06.04 03:50
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.41
|9.75
|10096554
|2007.06.04 00:47
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2296
|0.0000
|1.2334
|2007.06.04 03:48
|1.2304
|0.00
|0.00
|0.00
|19.51
|10097276
|2007.06.04 02:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3438
|0.0000
|1.3400
|2007.06.04 10:23
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10097571
|2007.06.04 02:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3442
|0.0000
|1.3404
|2007.06.04 10:23
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10097634
|2007.06.04 02:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.11
|0.00
|122.49
|2007.06.04 09:14
|122.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|10097689
|2007.06.04 02:50
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.07
|0.00
|122.45
|2007.06.04 09:14
|122.09
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|10097775
|2007.06.04 03:00
|buy
|0.30
|usdjpy
|122.03
|0.00
|122.41
|2007.06.04 09:14
|122.10
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|10097810
|2007.06.04 03:02
|buy
|0.20
|eurjpy
|164.02
|0.00
|164.40
|2007.06.04 07:02
|164.05
|0.00
|0.00
|0.00
|4.92
|10097824
|2007.06.04 03:04
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3446
|0.0000
|1.3408
|2007.06.04 10:23
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10098417
|2007.06.04 03:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2308
|0.0000
|1.2346
|2007.06.08 12:37
|1.2307
|0.00
|0.00
|1.23
|-0.81
|10098600
|2007.06.04 04:09
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2304
|0.0000
|1.2342
|2007.06.08 12:37
|1.2306
|0.00
|0.00
|2.46
|3.25
|10098920
|2007.06.04 04:39
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2300
|0.0000
|1.2338
|2007.06.08 12:37
|1.2307
|0.00
|0.00
|3.69
|17.06
|10099316
|2007.06.04 05:15
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.99
|0.00
|164.37
|2007.06.04 07:02
|164.06
|0.00
|0.00
|0.00
|17.22
|10099609
|2007.06.04 06:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6779
|0.0000
|0.6741
|2007.06.04 10:09
|0.6776
|0.00
|0.00
|0.00
|5.95
|10101008
|2007.06.04 08:02
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6782
|0.0000
|0.6744
|2007.06.04 10:08
|0.6777
|0.00
|0.00
|0.00
|19.84
|10101336
|2007.06.04 08:27
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.15
|0.00
|164.53
|2007.06.04 09:10
|164.21
|0.00
|0.00
|0.00
|4.92
|10101532
|2007.06.04 08:43
|buy
|0.20
|eurjpy
|164.12
|0.00
|164.50
|2007.06.04 09:09
|164.22
|0.00
|0.00
|0.00
|16.39
|10102198
|2007.06.04 09:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.10
|0.00
|122.48
|2007.06.13 07:18
|122.15
|0.00
|0.00
|5.58
|4.09
|10102313
|2007.06.04 09:20
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.07
|0.00
|122.45
|2007.06.13 07:17
|122.14
|0.00
|0.00
|11.12
|11.46
|10102579
|2007.06.04 09:35
|buy
|0.30
|usdjpy
|122.03
|0.00
|122.41
|2007.06.13 07:17
|122.12
|0.00
|0.00
|16.69
|22.11
|10103703
|2007.06.04 10:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3433
|0.0000
|1.3395
|2007.06.07 19:49
|1.3432
|0.00
|0.00
|1.10
|1.00
|10103746
|2007.06.04 10:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3437
|0.0000
|1.3399
|2007.06.07 19:47
|1.3433
|0.00
|0.00
|2.20
|8.00
|10103777
|2007.06.04 10:28
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3440
|0.0000
|1.3402
|2007.06.07 19:47
|1.3434
|0.00
|0.00
|3.30
|18.00
|10104072
|2007.06.04 10:41
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6777
|0.0000
|0.6739
|2007.06.04 17:41
|0.6776
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|10104391
|2007.06.04 10:59
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6780
|0.0000
|0.6742
|2007.06.04 17:41
|0.6775
|0.00
|0.00
|0.00
|19.92
|10107651
|2007.06.04 12:58
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.29
|0.00
|164.67
|2007.06.04 15:11
|164.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|10107784
|2007.06.04 13:04
|buy
|0.20
|eurjpy
|164.26
|0.00
|164.64
|2007.06.04 15:10
|164.30
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|10108121
|2007.06.04 13:17
|buy
|0.30
|eurjpy
|164.21
|0.00
|164.59
|2007.06.04 15:10
|164.29
|0.00
|0.00
|0.00
|19.69
|10110193
|2007.06.04 15:09
|buy
|0.10
|audusd
|0.8336
|0.0000
|0.8374
|2007.06.04 16:22
|0.8331
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10111304
|2007.06.04 15:33
|buy
|0.20
|audusd
|0.8332
|0.0000
|0.8370
|2007.06.04 16:20
|0.8332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10111347
|2007.06.04 15:34
|buy
|0.30
|audusd
|0.8329
|0.0000
|0.8367
|2007.06.04 16:20
|0.8335
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10113992
|2007.06.04 16:46
|buy
|0.10
|audusd
|0.8338
|0.0000
|0.8376
|2007.06.04 18:37
|0.8336
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10114590
|2007.06.04 17:03
|buy
|0.20
|audusd
|0.8333
|0.0000
|0.8371
|2007.06.04 18:37
|0.8335
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10114852
|2007.06.04 17:16
|buy
|0.30
|audusd
|0.8329
|0.0000
|0.8367
|2007.06.04 18:37
|0.8336
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10119373
|2007.06.04 18:37
|buy
|0.10
|audusd
|0.8339
|0.0000
|0.8377
|2007.06.05 09:46
|0.8359
|0.00
|0.00
|0.09
|20.00
|10121364
|2007.06.04 19:57
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.24
|0.00
|164.62
|2007.06.04 21:57
|164.30
|0.00
|0.00
|0.00
|4.92
|10122047
|2007.06.04 20:14
|buy
|0.20
|eurjpy
|164.21
|0.00
|164.59
|2007.06.04 21:57
|164.32
|0.00
|0.00
|0.00
|18.06
|10134607
|2007.06.05 04:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.36
|0.00
|164.74
|2007.06.05 06:30
|164.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10135055
|2007.06.05 04:27
|buy
|0.20
|eurjpy
|164.33
|0.00
|164.71
|2007.06.05 06:28
|164.37
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|10135072
|2007.06.05 04:28
|buy
|0.30
|eurjpy
|164.30
|0.00
|164.68
|2007.06.05 06:28
|164.37
|0.00
|0.00
|0.00
|17.25
|10142728
|2007.06.05 08:57
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6772
|0.0000
|0.6734
|2007.06.06 16:13
|0.6776
|0.00
|0.00
|0.34
|-7.97
|10145689
|2007.06.05 09:57
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6776
|0.0000
|0.6738
|2007.06.06 16:13
|0.6775
|0.00
|0.00
|0.68
|3.98
|10155477
|2007.06.05 13:20
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6780
|0.0000
|0.6742
|2007.06.06 16:13
|0.6775
|0.00
|0.00
|1.02
|29.91
|10174025
|2007.06.05 17:34
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.54
|0.00
|164.92
|2007.06.05 18:13
|164.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10174153
|2007.06.05 17:35
|buy
|0.20
|eurjpy
|164.51
|0.00
|164.89
|2007.06.05 18:13
|164.55
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|10174256
|2007.06.05 17:37
|buy
|0.30
|eurjpy
|164.46
|0.00
|164.84
|2007.06.05 18:13
|164.54
|0.00
|0.00
|0.00
|19.73
|10185946
|2007.06.05 22:26
|buy
|0.10
|audusd
|0.8378
|0.0000
|0.8416
|2007.06.06 03:13
|0.8378
|0.00
|0.00
|0.09
|0.00
|10188395
|2007.06.06 00:32
|buy
|0.20
|audusd
|0.8374
|0.0000
|0.8412
|2007.06.06 03:13
|0.8379
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10188583
|2007.06.06 00:43
|buy
|0.30
|audusd
|0.8371
|0.0000
|0.8409
|2007.06.06 03:12
|0.8377
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10207406
|2007.06.06 16:06
|buy
|0.10
|audusd
|0.8428
|0.0000
|0.8466
|2007.06.06 17:21
|0.8433
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|10207536
|2007.06.06 16:09
|buy
|0.20
|audusd
|0.8424
|0.0000
|0.8462
|2007.06.06 17:21
|0.8434
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10207648
|2007.06.06 16:13
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6772
|0.0000
|0.6734
|2007.06.07 10:13
|0.6772
|0.00
|0.00
|1.02
|0.00
|10209124
|2007.06.06 17:11
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6776
|0.0000
|0.6738
|2007.06.07 10:13
|0.6771
|0.00
|0.00
|2.03
|19.94
|10209344
|2007.06.06 17:22
|buy
|0.10
|audusd
|0.8437
|0.0000
|0.8475
|2007.06.07 04:27
|0.8433
|0.00
|0.00
|0.27
|-4.00
|10209748
|2007.06.06 17:36
|buy
|0.20
|audusd
|0.8433
|0.0000
|0.8471
|2007.06.07 04:26
|0.8434
|0.00
|0.00
|0.54
|2.00
|10209785
|2007.06.06 17:38
|buy
|0.30
|audusd
|0.8430
|0.0000
|0.8468
|2007.06.07 04:26
|0.8436
|0.00
|0.00
|0.81
|18.00
|10219149
|2007.06.07 05:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.58
|0.00
|163.96
|2007.06.07 07:04
|163.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|10219208
|2007.06.07 05:39
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.55
|0.00
|163.93
|2007.06.07 07:04
|163.65
|0.00
|0.00
|0.00
|16.51
|10223157
|2007.06.07 10:20
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6773
|0.0000
|0.6735
|2007.06.07 13:57
|0.6773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10224221
|2007.06.07 11:21
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6777
|0.0000
|0.6739
|2007.06.07 13:57
|0.6772
|0.00
|0.00
|0.00
|19.89
|10230200
|2007.06.07 14:20
|buy
|0.10
|audusd
|0.8473
|0.0000
|0.8511
|2007.06.20 04:27
|0.8467
|0.00
|0.00
|0.99
|-6.00
|10230409
|2007.06.07 14:26
|buy
|0.20
|audusd
|0.8469
|0.0000
|0.8507
|2007.06.20 04:26
|0.8469
|0.00
|0.00
|1.98
|0.00
|10230455
|2007.06.07 14:29
|buy
|0.30
|audusd
|0.8464
|0.0000
|0.8502
|2007.06.20 04:26
|0.8471
|0.00
|0.00
|2.97
|21.00
|10234706
|2007.06.07 17:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.68
|0.00
|164.06
|2007.06.14 13:36
|163.66
|0.00
|0.00
|3.78
|-1.63
|10234751
|2007.06.07 17:03
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.65
|0.00
|164.03
|2007.06.14 13:36
|163.67
|0.00
|0.00
|7.59
|3.26
|10234835
|2007.06.07 17:05
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.62
|0.00
|164.00
|2007.06.14 13:36
|163.69
|0.00
|0.00
|11.37
|17.09
|10255165
|2007.06.08 10:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3406
|0.0000
|1.3368
|2007.06.08 11:05
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10267387
|2007.06.08 13:14
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6787
|0.0000
|0.6749
|2007.06.08 14:07
|0.6790
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.89
|10267758
|2007.06.08 13:18
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6790
|0.0000
|0.6752
|2007.06.08 14:07
|0.6790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10269448
|2007.06.08 13:49
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6794
|0.0000
|0.6756
|2007.06.08 14:06
|0.6789
|0.00
|0.00
|0.00
|29.48
|10270625
|2007.06.08 14:07
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6786
|0.0000
|0.6748
|2007.06.08 23:40
|0.6788
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.94
|10271770
|2007.06.08 14:37
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6790
|0.0000
|0.6752
|2007.06.08 23:39
|0.6791
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.94
|10282272
|2007.06.08 18:19
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6794
|0.0000
|0.6756
|2007.06.08 23:38
|0.6789
|0.00
|0.00
|0.00
|29.56
|10287370
|2007.06.08 23:40
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6785
|0.0000
|0.6747
|2007.06.11 03:13
|0.6789
|0.00
|0.00
|0.33
|-7.87
|10290794
|2007.06.11 01:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3356
|0.0000
|1.3318
|2007.06.11 03:13
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|10290817
|2007.06.11 01:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3359
|0.0000
|1.3321
|2007.06.11 03:13
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10290884
|2007.06.11 02:02
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6789
|0.0000
|0.6751
|2007.06.11 03:12
|0.6789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10291296
|2007.06.11 02:21
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6792
|0.0000
|0.6754
|2007.06.11 03:12
|0.6788
|0.00
|0.00
|0.00
|23.60
|10295857
|2007.06.11 06:22
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6785
|0.0000
|0.6747
|2007.06.12 03:55
|0.6774
|0.00
|0.00
|0.33
|21.70
|10302059
|2007.06.11 11:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2381
|0.0000
|1.2419
|2007.06.11 12:19
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10302380
|2007.06.11 11:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2375
|0.0000
|1.2413
|2007.06.11 12:18
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|9.69
|10302543
|2007.06.11 11:18
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2371
|0.0000
|1.2409
|2007.06.11 12:18
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|21.81
|10317925
|2007.06.12 02:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3352
|0.0000
|1.3314
|2007.06.12 10:09
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|10318222
|2007.06.12 02:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3356
|0.0000
|1.3318
|2007.06.12 10:09
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10318348
|2007.06.12 02:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2389
|0.0000
|1.2427
|2007.06.12 10:05
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.42
|10319430
|2007.06.12 03:39
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2385
|0.0000
|1.2423
|2007.06.12 10:05
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|10319476
|2007.06.12 03:43
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3359
|0.0000
|1.3321
|2007.06.12 10:08
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10319609
|2007.06.12 03:47
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2381
|0.0000
|1.2419
|2007.06.12 10:04
|1.2388
|0.00
|0.00
|0.00
|16.95
|10324832
|2007.06.12 10:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2390
|0.0000
|1.2428
|2007.06.12 16:57
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.00
|20.94
|10324845
|2007.06.12 10:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3352
|0.0000
|1.3314
|2007.06.12 10:54
|1.3348
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10324998
|2007.06.12 10:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3356
|0.0000
|1.3318
|2007.06.12 10:54
|1.3347
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10325903
|2007.06.12 10:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3346
|0.0000
|1.3308
|2007.06.12 12:21
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|10326758
|2007.06.12 11:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3350
|0.0000
|1.3312
|2007.06.12 12:21
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10346197
|2007.06.13 05:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2433
|0.0000
|1.2471
|2007.06.13 09:29
|1.2430
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|10350824
|2007.06.13 09:15
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|1.2466
|2007.06.13 09:29
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|4.83
|10350943
|2007.06.13 09:22
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2424
|0.0000
|1.2462
|2007.06.13 09:29
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|16.89
|10351914
|2007.06.13 10:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3297
|0.0000
|1.3259
|2007.06.13 10:37
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10352576
|2007.06.13 10:27
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6735
|0.0000
|0.6697
|2007.06.13 12:08
|0.6739
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.87
|10353091
|2007.06.13 10:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|1.3237
|2007.06.13 11:39
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10353176
|2007.06.13 10:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3278
|0.0000
|1.3240
|2007.06.13 11:39
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10353392
|2007.06.13 10:43
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3282
|0.0000
|1.3244
|2007.06.13 11:37
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10354526
|2007.06.13 11:30
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6739
|0.0000
|0.6701
|2007.06.13 12:08
|0.6740
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.94
|10354579
|2007.06.13 11:30
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6743
|0.0000
|0.6705
|2007.06.13 12:07
|0.6738
|0.00
|0.00
|0.00
|29.54
|10355013
|2007.06.13 11:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3277
|0.0000
|1.3239
|2007.06.13 12:44
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10356080
|2007.06.13 12:08
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6738
|0.0000
|0.6700
|2007.06.13 19:08
|0.6740
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.95
|10356450
|2007.06.13 12:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3281
|0.0000
|1.3243
|2007.06.13 12:44
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10357271
|2007.06.13 12:59
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6741
|0.0000
|0.6703
|2007.06.13 19:05
|0.6741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10360207
|2007.06.13 15:14
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6745
|0.0000
|0.6707
|2007.06.13 19:05
|0.6740
|0.00
|0.00
|0.00
|29.60
|10367278
|2007.06.13 19:14
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6737
|0.0000
|0.6699
|2007.06.20 11:40
|0.6740
|0.00
|0.00
|2.36
|-5.98
|10368791
|2007.06.13 20:58
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6740
|0.0000
|0.6702
|2007.06.20 11:40
|0.6739
|0.00
|0.00
|4.70
|3.98
|10368802
|2007.06.13 20:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2456
|0.0000
|1.2494
|2007.06.14 10:30
|1.2456
|0.00
|0.00
|0.60
|0.00
|10368844
|2007.06.13 21:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2451
|0.0000
|1.2489
|2007.06.14 10:30
|1.2455
|0.00
|0.00
|1.21
|6.42
|10368920
|2007.06.13 21:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.48
|0.00
|122.86
|2007.06.13 21:59
|122.57
|0.00
|0.00
|0.00
|7.34
|10369048
|2007.06.13 21:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.45
|0.00
|122.83
|2007.06.13 21:59
|122.56
|0.00
|0.00
|0.00
|17.95
|10369251
|2007.06.13 21:35
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2447
|0.0000
|1.2485
|2007.06.14 10:30
|1.2454
|0.00
|0.00
|1.81
|16.86
|10369789
|2007.06.13 21:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.61
|0.00
|122.99
|2007.06.14 03:49
|122.67
|0.00
|0.00
|1.83
|4.89
|10369859
|2007.06.13 21:59
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6744
|0.0000
|0.6706
|2007.06.20 11:40
|0.6739
|0.00
|0.00
|7.05
|29.89
|10373747
|2007.06.14 02:11
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.58
|0.00
|122.96
|2007.06.14 03:49
|122.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.30
|10376291
|2007.06.14 05:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.75
|0.00
|123.13
|2007.06.14 06:26
|122.80
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|10376342
|2007.06.14 05:49
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.72
|0.00
|123.10
|2007.06.14 06:25
|122.82
|0.00
|0.00
|0.00
|16.28
|10380422
|2007.06.14 09:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3299
|0.0000
|1.3261
|2007.06.14 10:15
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10380500
|2007.06.14 09:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3303
|0.0000
|1.3265
|2007.06.14 10:14
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10382027
|2007.06.14 10:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3293
|0.0000
|1.3255
|2007.06.14 15:22
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10382732
|2007.06.14 10:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2459
|0.0000
|1.2497
|2007.06.14 10:35
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|10382763
|2007.06.14 10:31
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2455
|0.0000
|1.2493
|2007.06.14 10:35
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|8.03
|10382774
|2007.06.14 10:31
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2451
|0.0000
|1.2489
|2007.06.14 10:35
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|16.86
|10382952
|2007.06.14 10:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2464
|0.0000
|1.2502
|2007.06.14 15:34
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.21
|10382971
|2007.06.14 10:36
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|1.2498
|2007.06.14 15:33
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|10383089
|2007.06.14 10:39
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2456
|0.0000
|1.2494
|2007.06.14 15:33
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|16.85
|10383101
|2007.06.14 10:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3297
|0.0000
|1.3259
|2007.06.14 15:22
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10383772
|2007.06.14 11:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3301
|0.0000
|1.3263
|2007.06.14 15:22
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10394691
|2007.06.14 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2458
|0.0000
|1.2496
|2007.06.14 18:13
|1.2456
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|10395869
|2007.06.14 16:40
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2454
|0.0000
|1.2492
|2007.06.14 18:12
|1.2456
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|10396006
|2007.06.14 16:42
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2450
|0.0000
|1.2488
|2007.06.14 18:12
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|16.86
|10399101
|2007.06.14 18:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|1.2498
|2007.06.14 20:12
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|10399201
|2007.06.14 18:15
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2456
|0.0000
|1.2494
|2007.06.14 20:12
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|16.04
|10405585
|2007.06.15 02:09
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.76
|0.00
|164.14
|2007.06.15 03:53
|163.80
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|10405619
|2007.06.15 02:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|123.00
|0.00
|123.38
|2007.06.15 04:01
|123.06
|0.00
|0.00
|0.00
|4.88
|10406455
|2007.06.15 03:13
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.97
|0.00
|123.35
|2007.06.15 04:01
|123.07
|0.00
|0.00
|0.00
|16.25
|10406459
|2007.06.15 03:13
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.72
|0.00
|164.10
|2007.06.15 03:53
|163.82
|0.00
|0.00
|0.00
|16.26
|10406873
|2007.06.15 03:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.87
|0.00
|164.25
|2007.06.15 06:27
|163.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|10406886
|2007.06.15 03:55
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.84
|0.00
|164.22
|2007.06.15 06:26
|163.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|10406904
|2007.06.15 03:57
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.80
|0.00
|164.18
|2007.06.15 06:26
|163.88
|0.00
|0.00
|0.00
|19.51
|10410985
|2007.06.15 09:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|123.04
|0.00
|123.42
|2007.06.15 10:59
|123.29
|0.00
|0.00
|0.00
|20.28
|10437275
|2007.06.18 01:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|123.52
|0.00
|123.90
|2007.06.18 04:48
|123.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10437279
|2007.06.18 01:33
|buy
|0.20
|usdjpy
|123.48
|0.00
|123.86
|2007.06.18 04:48
|123.51
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|10438359
|2007.06.18 03:14
|buy
|0.30
|usdjpy
|123.45
|0.00
|123.83
|2007.06.18 04:48
|123.52
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|10439410
|2007.06.18 04:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|123.54
|0.00
|123.92
|2007.06.18 08:50
|123.60
|0.00
|0.00
|0.00
|4.85
|10441167
|2007.06.18 07:19
|buy
|0.20
|usdjpy
|123.51
|0.00
|123.89
|2007.06.18 08:50
|123.61
|0.00
|0.00
|0.00
|16.18
|10455009
|2007.06.18 15:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|165.54
|0.00
|165.92
|2007.06.18 17:45
|165.60
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|10456266
|2007.06.18 15:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|123.55
|0.00
|123.93
|2007.06.18 17:04
|123.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|10456394
|2007.06.18 16:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|123.52
|0.00
|123.90
|2007.06.18 17:04
|123.55
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|10456738
|2007.06.18 16:13
|buy
|0.30
|usdjpy
|123.49
|0.00
|123.87
|2007.06.18 17:04
|123.56
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|10456827
|2007.06.18 16:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|165.51
|0.00
|165.89
|2007.06.18 17:45
|165.61
|0.00
|0.00
|0.00
|16.19
|10459779
|2007.06.18 17:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|123.60
|0.00
|123.98
|2007.06.19 10:18
|123.60
|0.00
|0.00
|0.61
|0.00
|10469700
|2007.06.19 04:44
|buy
|0.20
|usdjpy
|123.57
|0.00
|123.95
|2007.06.19 10:18
|123.61
|0.00
|0.00
|0.00
|6.47
|10474439
|2007.06.19 09:37
|buy
|0.30
|usdjpy
|123.53
|0.00
|123.91
|2007.06.19 10:18
|123.60
|0.00
|0.00
|0.00
|16.99
|0.00
|0.00
|340.62
|6 132.25
|Closed P/L:
|6 472.87
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9779215
|2007.05.21 09:29
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6692
|0.0000
|1.6730
|1.6602
|0.00
|0.00
|7.80
|-72.80
|9779224
|2007.05.21 09:29
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6674
|0.0000
|1.6712
|1.6602
|0.00
|0.00
|15.61
|-116.46
|9779233
|2007.05.21 09:29
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6670
|0.0000
|1.6708
|1.6602
|0.00
|0.00
|23.36
|-165.00
|10392904
|2007.06.14 15:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3280
|0.0000
|1.3242
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.88
|-149.00
|10392945
|2007.06.14 15:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3284
|0.0000
|1.3246
|1.3429
|0.00
|0.00
|1.76
|-290.00
|10392980
|2007.06.14 15:36
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3288
|0.0000
|1.3250
|1.3429
|0.00
|0.00
|2.64
|-423.00
|9255666
|2007.04.24 16:26
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1237
|0.0000
|1.1275
|1.0658
|0.00
|0.00
|8.88
|-543.25
|9257357
|2007.04.24 17:00
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1233
|0.0000
|1.1271
|1.0658
|0.00
|0.00
|17.81
|-1 079.00
|9258086
|2007.04.24 17:06
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1229
|0.0000
|1.1267
|1.0658
|0.00
|0.00
|26.71
|-1 607.24
|10411119
|2007.06.15 09:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|1.2498
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.60
|-77.64
|10411629
|2007.06.15 09:25
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2456
|0.0000
|1.2494
|1.2364
|0.00
|0.00
|1.20
|-148.82
|10411693
|2007.06.15 09:27
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2451
|0.0000
|1.2489
|1.2364
|0.00
|0.00
|1.80
|-211.10
|10473188
|2007.06.19 08:58
|buy
|0.10
|eurjpy
|166.10
|0.00
|166.48
|165.86
|0.00
|0.00
|0.54
|-19.43
|10473383
|2007.06.19 09:01
|buy
|0.20
|eurjpy
|166.07
|0.00
|166.45
|165.86
|0.00
|0.00
|1.07
|-34.01
|10473408
|2007.06.19 09:02
|buy
|0.30
|eurjpy
|166.04
|0.00
|166.42
|165.86
|0.00
|0.00
|1.61
|-43.72
|10478921
|2007.06.19 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|123.64
|0.00
|124.02
|123.52
|0.00
|0.00
|0.61
|-9.72
|10479001
|2007.06.19 12:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|123.61
|0.00
|123.99
|123.52
|0.00
|0.00
|1.22
|-14.57
|10481492
|2007.06.19 13:54
|buy
|0.30
|usdjpy
|123.58
|0.00
|123.96
|123.52
|0.00
|0.00
|1.82
|-14.57
|10497906
|2007.06.20 05:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.8471
|0.0000
|0.8509
|0.8468
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10498660
|2007.06.20 05:44
|buy
|0.20
|audusd
|0.8467
|0.0000
|0.8505
|0.8468
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|0.00
|0.00
|115.92
|-5 020.33
|Floating P/L:
|-4 904.41
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|6 472.87
|Floating P/L:
|-4 904.41
|Margin:
|893.63
|Balance:
|56 472.87
|Equity:
|51 568.46
|Free Margin:
|50 674.83
|Details:
|Gross Profit:
|6 734.00
|Gross Loss:
|261.13
|Total Net Profit:
|6 472.87
|Profit Factor:
|25.79
|Expected Payoff:
|9.05
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|32.07 (0.06%)
|Relative Drawdown:
|0.06% (32.07)
|Total Trades:
|715
|Short Positions (won %):
|149 (79.19%)
|Long Positions (won %):
|566 (87.28%)
|Profit Trades (% of total):
|612 (85.59%)
|Loss trades (% of total):
|103 (14.41%)
|Largest
|profit trade:
|39.89
|loss trade:
|-20.25
|Average
|profit trade:
|11.00
|loss trade:
|-2.54
|Maximum
|consecutive wins ($):
|25 (240.38)
|consecutive losses ($):
|2 (-32.07)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|240.38 (25)
|consecutive loss (count):
|-32.07 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1