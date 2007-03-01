Strategy Tester Report
United_EA_v1.0

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.03.01 00:00 - 2007.06.22 22:00 (2007.03.01 - 2007.06.24)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
Bars in test3205Ticks modelled22419Modelling quality50.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit35.48Gross profit1132.29Gross loss-1096.80
Profit factor1.03Expected payoff0.51
Absolute drawdown275.84Maximal drawdown398.53 (3.94%)Relative drawdown3.94% (398.53)
Total trades69Short positions (won %)33 (39.39%)Long positions (won %)36 (58.33%)
Profit trades (% of total)34 (49.28%)Loss trades (% of total)35 (50.72%)
Largestprofit trade129.00loss trade-70.00
Averageprofit trade33.30loss trade-31.34
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (152.44)consecutive losses (loss in money)5 (-170.06)
Maximalconsecutive profit (count of wins)188.00 (3)consecutive loss (count of losses)-170.06 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.03.01 17:00sell10.101.95731.96431.9073
22007.03.02 07:45modify10.101.95731.95721.9073
32007.03.02 08:20modify10.101.95731.95711.9073
42007.03.02 09:40modify10.101.95731.95611.9073
52007.03.02 10:45modify10.101.95731.95451.9073
62007.03.02 11:10modify10.101.95731.95401.9073
72007.03.02 12:15modify10.101.95731.95281.9073
82007.03.02 12:20modify10.101.95731.95221.9073
92007.03.02 12:40modify10.101.95731.95131.9073
102007.03.02 12:45modify10.101.95731.95051.9073
112007.03.02 13:20modify10.101.95731.94791.9073
122007.03.02 13:45modify10.101.95731.94781.9073
132007.03.02 13:50modify10.101.95731.94681.9073
142007.03.02 14:20modify10.101.95731.94581.9073
152007.03.02 14:50modify10.101.95731.94551.9073
162007.03.02 15:20modify10.101.95731.94501.9073
172007.03.02 15:35s/l10.101.94501.94501.9073122.6910122.69
182007.03.05 23:00sell20.101.92051.92751.8705
192007.03.06 03:00close20.101.92401.92751.8705-35.3110087.37
202007.03.06 21:00buy30.101.92921.92221.9792
212007.03.06 23:10modify30.101.92921.92921.9792
222007.03.06 23:15modify30.101.92921.92931.9792
232007.03.06 23:35modify30.101.92921.92951.9792
242007.03.06 23:40modify30.101.92921.92981.9792
252007.03.06 23:59modify30.101.92921.93001.9792
262007.03.07 00:00modify30.101.92921.93071.9792
272007.03.07 00:05modify30.101.92921.93101.9792
282007.03.07 00:15modify30.101.92921.93121.9792
292007.03.07 00:29modify30.101.92921.93221.9792
302007.03.07 02:05s/l30.101.93221.93221.979229.7510117.13
312007.03.07 18:00buy40.101.93151.92451.9815
322007.03.08 02:00close40.101.92821.92451.9815-33.7410083.38
332007.03.08 02:00sell50.101.92821.93521.8782
342007.03.08 07:00close50.101.93281.93521.8782-46.0010037.38
352007.03.08 07:00buy60.101.93281.92581.9828
362007.03.08 14:00close60.101.92951.92581.9828-33.0010004.38
372007.03.09 13:00buy70.101.93171.92471.9817
382007.03.12 00:40modify70.101.93171.93311.9817
392007.03.12 00:59modify70.101.93171.93431.9817
402007.03.12 01:35s/l70.101.93431.93431.981725.7510030.14
412007.03.13 07:00sell80.101.92971.93671.8797
422007.03.13 14:00close80.101.93261.93671.8797-29.0010001.14
432007.03.15 13:00buy90.101.93641.92941.9864
442007.03.16 03:10modify90.101.93641.93681.9864
452007.03.16 08:15modify90.101.93641.93791.9864
462007.03.16 08:50modify90.101.93641.93941.9864
472007.03.16 09:45modify90.101.93641.93981.9864
482007.03.16 09:50modify90.101.93641.94051.9864
492007.03.16 10:10modify90.101.93641.94131.9864
502007.03.16 10:15modify90.101.93641.94321.9864
512007.03.16 10:40modify90.101.93641.94341.9864
522007.03.16 10:50modify90.101.93641.94381.9864
532007.03.16 11:45modify90.101.93641.94541.9864
542007.03.16 12:10modify90.101.93641.94591.9864
552007.03.16 12:20modify90.101.93641.94621.9864
562007.03.16 13:15modify90.101.93641.94691.9864
572007.03.16 14:10s/l90.101.94691.94691.9864104.7510105.89
582007.03.21 15:00sell100.101.95821.96521.9082
592007.03.21 19:05s/l100.101.96521.96521.9082-70.0010035.89
602007.03.21 20:00buy110.101.96901.96202.0190
612007.03.22 14:00close110.101.96731.96202.0190-17.7410018.15
622007.03.23 04:00sell120.101.96331.97031.9133
632007.03.23 08:00close120.101.96581.97031.9133-25.009993.15
642007.03.23 16:00sell130.101.96001.96701.9100
652007.03.26 07:00close130.101.96121.96701.9100-12.319980.84
662007.03.26 12:00sell140.101.95951.96651.9095
672007.03.26 15:00close140.101.96401.96651.9095-45.009935.84
682007.03.26 15:00buy150.101.96401.95702.0140
692007.03.26 16:15modify150.101.96401.96642.0140
702007.03.26 16:20modify150.101.96401.96852.0140
712007.03.26 16:35s/l150.101.96851.96852.014045.009980.84
722007.03.28 15:00buy160.101.96651.95952.0165
732007.03.28 18:00close160.101.96091.95952.0165-56.009924.84
742007.04.03 09:00buy170.101.98071.97372.0307
752007.04.03 10:00close170.101.97841.97372.0307-23.009901.84
762007.04.04 14:00sell180.101.97381.98081.9238
772007.04.04 17:00close180.101.97741.98081.9238-36.009865.84
782007.04.05 10:00buy190.101.97711.97012.0271
792007.04.05 11:00close190.101.97311.97012.0271-40.009825.84
802007.04.05 11:00sell200.101.97311.98011.9231
812007.04.05 13:20modify200.101.97311.97161.9231
822007.04.05 13:29s/l200.101.97161.97161.923115.009840.84
832007.04.06 14:00sell210.101.96971.97671.9197
842007.04.06 14:45modify210.101.96971.96971.9197
852007.04.06 14:50modify210.101.96971.96751.9197
862007.04.09 09:45modify210.101.96971.96731.9197
872007.04.09 13:10modify210.101.96971.96611.9197
882007.04.09 14:20modify210.101.96971.96581.9197
892007.04.09 14:45modify210.101.96971.96511.9197
902007.04.09 15:10modify210.101.96971.96471.9197
912007.04.09 15:50modify210.101.96971.96441.9197
922007.04.09 18:05modify210.101.96971.96431.9197
932007.04.09 18:35modify210.101.96971.96371.9197
942007.04.09 18:50modify210.101.96971.96301.9197
952007.04.09 22:50s/l210.101.96301.96301.919766.699907.52
962007.04.11 04:00buy220.101.97621.96922.0262
972007.04.11 08:50modify220.101.97621.97632.0262
982007.04.11 09:10modify220.101.97621.97652.0262
992007.04.11 09:15modify220.101.97621.97722.0262
1002007.04.11 09:20modify220.101.97621.97792.0262
1012007.04.11 09:35s/l220.101.97791.97792.026217.009924.52
1022007.04.12 14:00buy230.101.97781.97082.0278
1032007.04.12 16:50modify230.101.97781.97782.0278
1042007.04.12 17:05s/l230.101.97781.97782.02780.009924.52
1052007.04.13 21:00buy240.101.98751.98052.0375
1062007.04.16 10:35modify240.101.98751.98852.0375
1072007.04.16 10:45s/l240.101.98851.98852.03759.759934.27
1082007.04.17 08:00buy250.101.99201.98502.0420
1092007.04.17 10:40modify250.101.99201.99452.0420
1102007.04.17 10:45s/l250.101.99451.99452.042025.009959.27
1112007.04.19 05:00sell260.102.00402.01101.9540
1122007.04.19 08:40modify260.102.00402.00211.9540
1132007.04.19 08:50s/l260.102.00212.00211.954019.009978.27
1142007.04.20 18:00buy270.102.00461.99762.0546
1152007.04.23 05:00close270.102.00321.99762.0546-14.259964.03
1162007.04.24 03:00sell280.101.99992.00691.9499
1172007.04.24 04:20modify280.101.99991.99931.9499
1182007.04.24 08:45modify280.101.99991.99921.9499
1192007.04.24 11:59s/l280.101.99921.99921.94997.009971.03
1202007.04.25 02:00buy290.102.00281.99582.0528
1212007.04.25 21:00close290.102.00181.99582.0528-10.009961.03
1222007.04.25 21:00sell300.102.00182.00881.9518
1232007.04.26 04:00close300.102.00332.00881.9518-15.949945.09
1242007.04.26 12:00sell310.101.99722.00421.9472
1252007.04.26 13:40modify310.101.99721.99561.9472
1262007.04.26 15:15modify310.101.99721.99461.9472
1272007.04.26 15:20modify310.101.99721.99411.9472
1282007.04.26 16:20modify310.101.99721.99281.9472
1292007.04.26 17:05s/l310.101.99281.99281.947244.009989.09
1302007.04.27 08:00sell320.101.98991.99691.9399
1312007.04.27 11:00close320.101.99441.99691.9399-45.009944.09
1322007.04.30 10:00sell330.101.99322.00021.9432
1332007.04.30 10:45modify330.101.99321.99311.9432
1342007.04.30 11:20modify330.101.99321.99281.9432
1352007.04.30 11:35s/l330.101.99281.99281.94324.009948.09
1362007.05.01 04:00buy340.102.00101.99402.0510
1372007.05.01 12:45modify340.102.00102.00132.0510
1382007.05.01 13:50modify340.102.00102.00162.0510
1392007.05.01 14:15modify340.102.00102.00202.0510
1402007.05.01 14:20modify340.102.00102.00222.0510
1412007.05.01 14:45modify340.102.00102.00272.0510
1422007.05.01 14:50modify340.102.00102.00302.0510
1432007.05.01 15:20modify340.102.00102.00372.0510
1442007.05.01 16:05s/l340.102.00372.00372.051027.009975.09
1452007.05.04 10:00sell350.101.98481.99181.9348
1462007.05.04 14:45s/l350.101.99181.99181.9348-70.009905.09
1472007.05.04 15:00buy360.101.99151.98452.0415
1482007.05.07 03:20modify360.101.99151.99262.0415
1492007.05.07 03:45modify360.101.99151.99302.0415
1502007.05.07 06:10modify360.101.99151.99322.0415
1512007.05.07 07:40modify360.101.99151.99352.0415
1522007.05.07 08:50modify360.101.99151.99392.0415
1532007.05.07 13:00close360.101.99561.99392.041540.759945.84
1542007.05.09 12:00buy370.101.99291.98592.0429
1552007.05.09 15:10modify370.101.99291.99472.0429
1562007.05.09 15:50modify370.101.99291.99622.0429
1572007.05.09 17:05s/l370.101.99621.99622.042933.009978.84
1582007.05.10 08:00buy380.101.99561.98862.0456
1592007.05.10 11:00close380.101.99071.98862.0456-49.009929.84
1602007.05.10 11:00sell390.101.99071.99771.9407
1612007.05.10 11:20modify390.101.99071.98981.9407
1622007.05.10 12:20modify390.101.99071.98881.9407
1632007.05.10 12:35s/l390.101.98881.98881.940719.009948.84
1642007.05.11 09:00sell400.101.97801.98501.9280
1652007.05.11 15:00close400.101.98071.98501.9280-27.009921.84
1662007.05.14 11:00sell410.101.98031.98731.9303
1672007.05.15 05:00close410.101.98001.98731.93032.699924.52
1682007.05.15 08:00sell420.101.97881.98581.9288
1692007.05.15 09:00close420.101.98161.98581.9288-28.009896.52
1702007.05.15 09:00buy430.101.98161.97462.0316
1712007.05.15 11:00close430.101.97701.97462.0316-46.009850.52
1722007.05.15 17:00buy440.101.98431.97732.0343
1732007.05.16 04:00close440.101.98461.97732.03432.759853.28
1742007.05.16 08:00buy450.101.98741.98042.0374
1752007.05.16 12:00close450.101.98351.98042.0374-39.009814.28
1762007.05.17 13:00sell460.101.97671.98371.9267
1772007.05.18 09:00close460.101.97591.98371.92677.699821.96
1782007.05.18 19:00buy470.101.97591.96892.0259
1792007.05.21 03:00close470.101.97401.96892.0259-19.259802.72
1802007.05.22 08:00buy480.101.97201.96502.0220
1812007.05.22 16:10modify480.101.97201.97212.0220
1822007.05.22 16:35modify480.101.97201.97272.0220
1832007.05.22 17:45modify480.101.97201.97342.0220
1842007.05.23 02:00close480.101.97401.97342.022019.759822.47
1852007.05.23 08:00buy490.101.97531.96832.0253
1862007.05.23 10:00close490.101.97311.96832.0253-22.009800.47
1872007.05.24 08:00buy500.101.98701.98002.0370
1882007.05.24 10:00close500.101.98531.98002.0370-17.009783.47
1892007.05.24 23:00sell510.101.98431.99131.9343
1902007.05.25 06:00close510.101.98601.99131.9343-17.319766.16
1912007.05.29 07:00buy520.101.98451.97752.0345
1922007.05.29 10:05modify520.101.98451.98562.0345
1932007.05.29 10:10modify520.101.98451.98602.0345
1942007.05.29 10:15s/l520.101.98601.98602.034515.009781.16
1952007.05.31 09:00sell530.101.97421.98121.9242
1962007.05.31 13:00close530.101.97771.98121.9242-35.009746.16
1972007.05.31 13:00buy540.101.97771.97072.0277
1982007.05.31 17:05modify540.101.97771.97842.0277
1992007.05.31 17:20s/l540.101.97841.97842.02777.009753.16
2002007.06.01 14:00sell550.101.97771.98471.9277
2012007.06.01 18:00close550.101.98061.98471.9277-29.009724.16
2022007.06.01 18:00buy560.101.98061.97362.0306
2032007.06.04 06:20modify560.101.98061.98062.0306
2042007.06.04 08:10modify560.101.98061.98082.0306
2052007.06.04 09:20modify560.101.98061.98102.0306
2062007.06.04 11:10modify560.101.98061.98272.0306
2072007.06.04 11:20modify560.101.98061.98352.0306
2082007.06.04 11:50modify560.101.98061.98422.0306
2092007.06.04 13:35modify560.101.98061.98452.0306
2102007.06.04 14:15modify560.101.98061.98562.0306
2112007.06.04 14:50modify560.101.98061.98632.0306
2122007.06.04 15:20modify560.101.98061.98742.0306
2132007.06.04 16:40modify560.101.98061.98752.0306
2142007.06.04 16:45modify560.101.98061.98782.0306
2152007.06.04 16:50modify560.101.98061.98822.0306
2162007.06.04 17:15modify560.101.98061.98902.0306
2172007.06.04 17:50modify560.101.98061.98922.0306
2182007.06.05 06:20modify560.101.98061.98932.0306
2192007.06.05 09:20modify560.101.98061.99122.0306
2202007.06.05 14:05modify560.101.98061.99322.0306
2212007.06.05 15:10s/l560.101.99321.99322.0306125.519849.66
2222007.06.06 04:00buy570.101.99461.98762.0446
2232007.06.06 11:00close570.101.99201.98762.0446-26.009823.66
2242007.06.06 11:00sell580.101.99201.99901.9420
2252007.06.07 05:00close580.101.99321.99901.9420-12.949810.72
2262007.06.07 12:00sell590.101.99131.99831.9413
2272007.06.07 12:10modify590.101.99131.99121.9413
2282007.06.07 12:20s/l590.101.99121.99121.94131.009811.72
2292007.06.07 12:20sell600.101.99131.99831.9413
2302007.06.07 12:29modify600.101.99131.99131.9413
2312007.06.07 13:20modify600.101.99131.98921.9413
2322007.06.07 13:45modify600.101.99131.98801.9413
2332007.06.07 14:10modify600.101.99131.98701.9413
2342007.06.07 14:20modify600.101.99131.98621.9413
2352007.06.07 14:45modify600.101.99131.98591.9413
2362007.06.07 14:50modify600.101.99131.98561.9413
2372007.06.07 15:20modify600.101.99131.98551.9413
2382007.06.07 15:50modify600.101.99131.98521.9413
2392007.06.07 16:40modify600.101.99131.98391.9413
2402007.06.07 16:45modify600.101.99131.98371.9413
2412007.06.07 17:50modify600.101.99131.98331.9413
2422007.06.07 18:10modify600.101.99131.98311.9413
2432007.06.07 18:15modify600.101.99131.98171.9413
2442007.06.07 18:40modify600.101.99131.97981.9413
2452007.06.07 18:50modify600.101.99131.97841.9413
2462007.06.07 22:59s/l600.101.97841.97841.9413129.009940.72
2472007.06.08 09:00sell610.101.97621.98321.9262
2482007.06.08 09:20modify610.101.97621.97301.9262
2492007.06.08 09:45modify610.101.97621.97191.9262
2502007.06.08 10:20modify610.101.97621.97041.9262
2512007.06.08 10:35s/l610.101.97041.97041.926258.009998.72
2522007.06.11 05:00sell620.101.96521.97221.9152
2532007.06.11 11:00close620.101.96871.97221.9152-35.009963.72
2542007.06.11 18:00buy630.101.96901.96202.0190
2552007.06.12 05:40modify630.101.96901.96912.0190
2562007.06.12 06:20modify630.101.96901.96952.0190
2572007.06.12 08:20modify630.101.96901.97172.0190
2582007.06.12 10:05s/l630.101.97171.97172.019026.759990.47
2592007.06.15 02:00sell640.101.96921.97621.9192
2602007.06.15 11:00close640.101.97061.97621.9192-14.009976.47
2612007.06.15 11:00buy650.101.97061.96362.0206
2622007.06.15 15:05modify650.101.97061.97062.0206
2632007.06.15 15:20modify650.101.97061.97282.0206
2642007.06.15 15:40s/l650.101.97281.97282.020622.009998.47
2652007.06.19 13:00buy660.101.98611.97912.0361
2662007.06.20 01:00close660.101.98701.97912.03618.7510007.23
2672007.06.20 09:00buy670.101.98931.98232.0393
2682007.06.20 12:20modify670.101.98931.98972.0393
2692007.06.20 14:20modify670.101.98931.98992.0393
2702007.06.20 14:45modify670.101.98931.99032.0393
2712007.06.20 18:10modify670.101.98931.99082.0393
2722007.06.20 19:50modify670.101.98931.99112.0393
2732007.06.21 00:00close670.101.99221.99112.039328.2610035.48
2742007.06.21 12:00sell680.101.99021.99721.9402
2752007.06.21 14:00close680.101.99251.99721.9402-23.0010012.48
2762007.06.22 08:00buy690.101.99381.98682.0438
2772007.06.22 14:15modify690.101.99381.99532.0438
2782007.06.22 14:20modify690.101.99381.99572.0438
2792007.06.22 14:45modify690.101.99381.99582.0438
2802007.06.22 14:50modify690.101.99381.99612.0438
2812007.06.22 16:45s/l690.101.99611.99612.043823.0010035.48