|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.03.01 00:00 - 2007.06.22 22:00 (2007.03.01 - 2007.06.24)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Bars in test
|3205
|Ticks modelled
|22419
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|35.48
|Gross profit
|1132.29
|Gross loss
|-1096.80
|Profit factor
|1.03
|Expected payoff
|0.51
|Absolute drawdown
|275.84
|Maximal drawdown
|398.53 (3.94%)
|Relative drawdown
|3.94% (398.53)
|Total trades
|69
|Short positions (won %)
|33 (39.39%)
|Long positions (won %)
|36 (58.33%)
|Profit trades (% of total)
|34 (49.28%)
|Loss trades (% of total)
|35 (50.72%)
|Largest
|profit trade
|129.00
|loss trade
|-70.00
|Average
|profit trade
|33.30
|loss trade
|-31.34
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (152.44)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-170.06)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|188.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-170.06 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.03.01 17:00
|sell
|1
|0.10
|1.9573
|1.9643
|1.9073
|2
|2007.03.02 07:45
|modify
|1
|0.10
|1.9573
|1.9572
|1.9073
|3
|2007.03.02 08:20
|modify
|1
|0.10
|1.9573
|1.9571
|1.9073
|4
|2007.03.02 09:40
|modify
|1
|0.10
|1.9573
|1.9561
|1.9073
|5
|2007.03.02 10:45
|modify
|1
|0.10
|1.9573
|1.9545
|1.9073
|6
|2007.03.02 11:10
|modify
|1
|0.10
|1.9573
|1.9540
|1.9073
|7
|2007.03.02 12:15
|modify
|1
|0.10
|1.9573
|1.9528
|1.9073
|8
|2007.03.02 12:20
|modify
|1
|0.10
|1.9573
|1.9522
|1.9073
|9
|2007.03.02 12:40
|modify
|1
|0.10
|1.9573
|1.9513
|1.9073
|10
|2007.03.02 12:45
|modify
|1
|0.10
|1.9573
|1.9505
|1.9073
|11
|2007.03.02 13:20
|modify
|1
|0.10
|1.9573
|1.9479
|1.9073
|12
|2007.03.02 13:45
|modify
|1
|0.10
|1.9573
|1.9478
|1.9073
|13
|2007.03.02 13:50
|modify
|1
|0.10
|1.9573
|1.9468
|1.9073
|14
|2007.03.02 14:20
|modify
|1
|0.10
|1.9573
|1.9458
|1.9073
|15
|2007.03.02 14:50
|modify
|1
|0.10
|1.9573
|1.9455
|1.9073
|16
|2007.03.02 15:20
|modify
|1
|0.10
|1.9573
|1.9450
|1.9073
|17
|2007.03.02 15:35
|s/l
|1
|0.10
|1.9450
|1.9450
|1.9073
|122.69
|10122.69
|18
|2007.03.05 23:00
|sell
|2
|0.10
|1.9205
|1.9275
|1.8705
|19
|2007.03.06 03:00
|close
|2
|0.10
|1.9240
|1.9275
|1.8705
|-35.31
|10087.37
|20
|2007.03.06 21:00
|buy
|3
|0.10
|1.9292
|1.9222
|1.9792
|21
|2007.03.06 23:10
|modify
|3
|0.10
|1.9292
|1.9292
|1.9792
|22
|2007.03.06 23:15
|modify
|3
|0.10
|1.9292
|1.9293
|1.9792
|23
|2007.03.06 23:35
|modify
|3
|0.10
|1.9292
|1.9295
|1.9792
|24
|2007.03.06 23:40
|modify
|3
|0.10
|1.9292
|1.9298
|1.9792
|25
|2007.03.06 23:59
|modify
|3
|0.10
|1.9292
|1.9300
|1.9792
|26
|2007.03.07 00:00
|modify
|3
|0.10
|1.9292
|1.9307
|1.9792
|27
|2007.03.07 00:05
|modify
|3
|0.10
|1.9292
|1.9310
|1.9792
|28
|2007.03.07 00:15
|modify
|3
|0.10
|1.9292
|1.9312
|1.9792
|29
|2007.03.07 00:29
|modify
|3
|0.10
|1.9292
|1.9322
|1.9792
|30
|2007.03.07 02:05
|s/l
|3
|0.10
|1.9322
|1.9322
|1.9792
|29.75
|10117.13
|31
|2007.03.07 18:00
|buy
|4
|0.10
|1.9315
|1.9245
|1.9815
|32
|2007.03.08 02:00
|close
|4
|0.10
|1.9282
|1.9245
|1.9815
|-33.74
|10083.38
|33
|2007.03.08 02:00
|sell
|5
|0.10
|1.9282
|1.9352
|1.8782
|34
|2007.03.08 07:00
|close
|5
|0.10
|1.9328
|1.9352
|1.8782
|-46.00
|10037.38
|35
|2007.03.08 07:00
|buy
|6
|0.10
|1.9328
|1.9258
|1.9828
|36
|2007.03.08 14:00
|close
|6
|0.10
|1.9295
|1.9258
|1.9828
|-33.00
|10004.38
|37
|2007.03.09 13:00
|buy
|7
|0.10
|1.9317
|1.9247
|1.9817
|38
|2007.03.12 00:40
|modify
|7
|0.10
|1.9317
|1.9331
|1.9817
|39
|2007.03.12 00:59
|modify
|7
|0.10
|1.9317
|1.9343
|1.9817
|40
|2007.03.12 01:35
|s/l
|7
|0.10
|1.9343
|1.9343
|1.9817
|25.75
|10030.14
|41
|2007.03.13 07:00
|sell
|8
|0.10
|1.9297
|1.9367
|1.8797
|42
|2007.03.13 14:00
|close
|8
|0.10
|1.9326
|1.9367
|1.8797
|-29.00
|10001.14
|43
|2007.03.15 13:00
|buy
|9
|0.10
|1.9364
|1.9294
|1.9864
|44
|2007.03.16 03:10
|modify
|9
|0.10
|1.9364
|1.9368
|1.9864
|45
|2007.03.16 08:15
|modify
|9
|0.10
|1.9364
|1.9379
|1.9864
|46
|2007.03.16 08:50
|modify
|9
|0.10
|1.9364
|1.9394
|1.9864
|47
|2007.03.16 09:45
|modify
|9
|0.10
|1.9364
|1.9398
|1.9864
|48
|2007.03.16 09:50
|modify
|9
|0.10
|1.9364
|1.9405
|1.9864
|49
|2007.03.16 10:10
|modify
|9
|0.10
|1.9364
|1.9413
|1.9864
|50
|2007.03.16 10:15
|modify
|9
|0.10
|1.9364
|1.9432
|1.9864
|51
|2007.03.16 10:40
|modify
|9
|0.10
|1.9364
|1.9434
|1.9864
|52
|2007.03.16 10:50
|modify
|9
|0.10
|1.9364
|1.9438
|1.9864
|53
|2007.03.16 11:45
|modify
|9
|0.10
|1.9364
|1.9454
|1.9864
|54
|2007.03.16 12:10
|modify
|9
|0.10
|1.9364
|1.9459
|1.9864
|55
|2007.03.16 12:20
|modify
|9
|0.10
|1.9364
|1.9462
|1.9864
|56
|2007.03.16 13:15
|modify
|9
|0.10
|1.9364
|1.9469
|1.9864
|57
|2007.03.16 14:10
|s/l
|9
|0.10
|1.9469
|1.9469
|1.9864
|104.75
|10105.89
|58
|2007.03.21 15:00
|sell
|10
|0.10
|1.9582
|1.9652
|1.9082
|59
|2007.03.21 19:05
|s/l
|10
|0.10
|1.9652
|1.9652
|1.9082
|-70.00
|10035.89
|60
|2007.03.21 20:00
|buy
|11
|0.10
|1.9690
|1.9620
|2.0190
|61
|2007.03.22 14:00
|close
|11
|0.10
|1.9673
|1.9620
|2.0190
|-17.74
|10018.15
|62
|2007.03.23 04:00
|sell
|12
|0.10
|1.9633
|1.9703
|1.9133
|63
|2007.03.23 08:00
|close
|12
|0.10
|1.9658
|1.9703
|1.9133
|-25.00
|9993.15
|64
|2007.03.23 16:00
|sell
|13
|0.10
|1.9600
|1.9670
|1.9100
|65
|2007.03.26 07:00
|close
|13
|0.10
|1.9612
|1.9670
|1.9100
|-12.31
|9980.84
|66
|2007.03.26 12:00
|sell
|14
|0.10
|1.9595
|1.9665
|1.9095
|67
|2007.03.26 15:00
|close
|14
|0.10
|1.9640
|1.9665
|1.9095
|-45.00
|9935.84
|68
|2007.03.26 15:00
|buy
|15
|0.10
|1.9640
|1.9570
|2.0140
|69
|2007.03.26 16:15
|modify
|15
|0.10
|1.9640
|1.9664
|2.0140
|70
|2007.03.26 16:20
|modify
|15
|0.10
|1.9640
|1.9685
|2.0140
|71
|2007.03.26 16:35
|s/l
|15
|0.10
|1.9685
|1.9685
|2.0140
|45.00
|9980.84
|72
|2007.03.28 15:00
|buy
|16
|0.10
|1.9665
|1.9595
|2.0165
|73
|2007.03.28 18:00
|close
|16
|0.10
|1.9609
|1.9595
|2.0165
|-56.00
|9924.84
|74
|2007.04.03 09:00
|buy
|17
|0.10
|1.9807
|1.9737
|2.0307
|75
|2007.04.03 10:00
|close
|17
|0.10
|1.9784
|1.9737
|2.0307
|-23.00
|9901.84
|76
|2007.04.04 14:00
|sell
|18
|0.10
|1.9738
|1.9808
|1.9238
|77
|2007.04.04 17:00
|close
|18
|0.10
|1.9774
|1.9808
|1.9238
|-36.00
|9865.84
|78
|2007.04.05 10:00
|buy
|19
|0.10
|1.9771
|1.9701
|2.0271
|79
|2007.04.05 11:00
|close
|19
|0.10
|1.9731
|1.9701
|2.0271
|-40.00
|9825.84
|80
|2007.04.05 11:00
|sell
|20
|0.10
|1.9731
|1.9801
|1.9231
|81
|2007.04.05 13:20
|modify
|20
|0.10
|1.9731
|1.9716
|1.9231
|82
|2007.04.05 13:29
|s/l
|20
|0.10
|1.9716
|1.9716
|1.9231
|15.00
|9840.84
|83
|2007.04.06 14:00
|sell
|21
|0.10
|1.9697
|1.9767
|1.9197
|84
|2007.04.06 14:45
|modify
|21
|0.10
|1.9697
|1.9697
|1.9197
|85
|2007.04.06 14:50
|modify
|21
|0.10
|1.9697
|1.9675
|1.9197
|86
|2007.04.09 09:45
|modify
|21
|0.10
|1.9697
|1.9673
|1.9197
|87
|2007.04.09 13:10
|modify
|21
|0.10
|1.9697
|1.9661
|1.9197
|88
|2007.04.09 14:20
|modify
|21
|0.10
|1.9697
|1.9658
|1.9197
|89
|2007.04.09 14:45
|modify
|21
|0.10
|1.9697
|1.9651
|1.9197
|90
|2007.04.09 15:10
|modify
|21
|0.10
|1.9697
|1.9647
|1.9197
|91
|2007.04.09 15:50
|modify
|21
|0.10
|1.9697
|1.9644
|1.9197
|92
|2007.04.09 18:05
|modify
|21
|0.10
|1.9697
|1.9643
|1.9197
|93
|2007.04.09 18:35
|modify
|21
|0.10
|1.9697
|1.9637
|1.9197
|94
|2007.04.09 18:50
|modify
|21
|0.10
|1.9697
|1.9630
|1.9197
|95
|2007.04.09 22:50
|s/l
|21
|0.10
|1.9630
|1.9630
|1.9197
|66.69
|9907.52
|96
|2007.04.11 04:00
|buy
|22
|0.10
|1.9762
|1.9692
|2.0262
|97
|2007.04.11 08:50
|modify
|22
|0.10
|1.9762
|1.9763
|2.0262
|98
|2007.04.11 09:10
|modify
|22
|0.10
|1.9762
|1.9765
|2.0262
|99
|2007.04.11 09:15
|modify
|22
|0.10
|1.9762
|1.9772
|2.0262
|100
|2007.04.11 09:20
|modify
|22
|0.10
|1.9762
|1.9779
|2.0262
|101
|2007.04.11 09:35
|s/l
|22
|0.10
|1.9779
|1.9779
|2.0262
|17.00
|9924.52
|102
|2007.04.12 14:00
|buy
|23
|0.10
|1.9778
|1.9708
|2.0278
|103
|2007.04.12 16:50
|modify
|23
|0.10
|1.9778
|1.9778
|2.0278
|104
|2007.04.12 17:05
|s/l
|23
|0.10
|1.9778
|1.9778
|2.0278
|0.00
|9924.52
|105
|2007.04.13 21:00
|buy
|24
|0.10
|1.9875
|1.9805
|2.0375
|106
|2007.04.16 10:35
|modify
|24
|0.10
|1.9875
|1.9885
|2.0375
|107
|2007.04.16 10:45
|s/l
|24
|0.10
|1.9885
|1.9885
|2.0375
|9.75
|9934.27
|108
|2007.04.17 08:00
|buy
|25
|0.10
|1.9920
|1.9850
|2.0420
|109
|2007.04.17 10:40
|modify
|25
|0.10
|1.9920
|1.9945
|2.0420
|110
|2007.04.17 10:45
|s/l
|25
|0.10
|1.9945
|1.9945
|2.0420
|25.00
|9959.27
|111
|2007.04.19 05:00
|sell
|26
|0.10
|2.0040
|2.0110
|1.9540
|112
|2007.04.19 08:40
|modify
|26
|0.10
|2.0040
|2.0021
|1.9540
|113
|2007.04.19 08:50
|s/l
|26
|0.10
|2.0021
|2.0021
|1.9540
|19.00
|9978.27
|114
|2007.04.20 18:00
|buy
|27
|0.10
|2.0046
|1.9976
|2.0546
|115
|2007.04.23 05:00
|close
|27
|0.10
|2.0032
|1.9976
|2.0546
|-14.25
|9964.03
|116
|2007.04.24 03:00
|sell
|28
|0.10
|1.9999
|2.0069
|1.9499
|117
|2007.04.24 04:20
|modify
|28
|0.10
|1.9999
|1.9993
|1.9499
|118
|2007.04.24 08:45
|modify
|28
|0.10
|1.9999
|1.9992
|1.9499
|119
|2007.04.24 11:59
|s/l
|28
|0.10
|1.9992
|1.9992
|1.9499
|7.00
|9971.03
|120
|2007.04.25 02:00
|buy
|29
|0.10
|2.0028
|1.9958
|2.0528
|121
|2007.04.25 21:00
|close
|29
|0.10
|2.0018
|1.9958
|2.0528
|-10.00
|9961.03
|122
|2007.04.25 21:00
|sell
|30
|0.10
|2.0018
|2.0088
|1.9518
|123
|2007.04.26 04:00
|close
|30
|0.10
|2.0033
|2.0088
|1.9518
|-15.94
|9945.09
|124
|2007.04.26 12:00
|sell
|31
|0.10
|1.9972
|2.0042
|1.9472
|125
|2007.04.26 13:40
|modify
|31
|0.10
|1.9972
|1.9956
|1.9472
|126
|2007.04.26 15:15
|modify
|31
|0.10
|1.9972
|1.9946
|1.9472
|127
|2007.04.26 15:20
|modify
|31
|0.10
|1.9972
|1.9941
|1.9472
|128
|2007.04.26 16:20
|modify
|31
|0.10
|1.9972
|1.9928
|1.9472
|129
|2007.04.26 17:05
|s/l
|31
|0.10
|1.9928
|1.9928
|1.9472
|44.00
|9989.09
|130
|2007.04.27 08:00
|sell
|32
|0.10
|1.9899
|1.9969
|1.9399
|131
|2007.04.27 11:00
|close
|32
|0.10
|1.9944
|1.9969
|1.9399
|-45.00
|9944.09
|132
|2007.04.30 10:00
|sell
|33
|0.10
|1.9932
|2.0002
|1.9432
|133
|2007.04.30 10:45
|modify
|33
|0.10
|1.9932
|1.9931
|1.9432
|134
|2007.04.30 11:20
|modify
|33
|0.10
|1.9932
|1.9928
|1.9432
|135
|2007.04.30 11:35
|s/l
|33
|0.10
|1.9928
|1.9928
|1.9432
|4.00
|9948.09
|136
|2007.05.01 04:00
|buy
|34
|0.10
|2.0010
|1.9940
|2.0510
|137
|2007.05.01 12:45
|modify
|34
|0.10
|2.0010
|2.0013
|2.0510
|138
|2007.05.01 13:50
|modify
|34
|0.10
|2.0010
|2.0016
|2.0510
|139
|2007.05.01 14:15
|modify
|34
|0.10
|2.0010
|2.0020
|2.0510
|140
|2007.05.01 14:20
|modify
|34
|0.10
|2.0010
|2.0022
|2.0510
|141
|2007.05.01 14:45
|modify
|34
|0.10
|2.0010
|2.0027
|2.0510
|142
|2007.05.01 14:50
|modify
|34
|0.10
|2.0010
|2.0030
|2.0510
|143
|2007.05.01 15:20
|modify
|34
|0.10
|2.0010
|2.0037
|2.0510
|144
|2007.05.01 16:05
|s/l
|34
|0.10
|2.0037
|2.0037
|2.0510
|27.00
|9975.09
|145
|2007.05.04 10:00
|sell
|35
|0.10
|1.9848
|1.9918
|1.9348
|146
|2007.05.04 14:45
|s/l
|35
|0.10
|1.9918
|1.9918
|1.9348
|-70.00
|9905.09
|147
|2007.05.04 15:00
|buy
|36
|0.10
|1.9915
|1.9845
|2.0415
|148
|2007.05.07 03:20
|modify
|36
|0.10
|1.9915
|1.9926
|2.0415
|149
|2007.05.07 03:45
|modify
|36
|0.10
|1.9915
|1.9930
|2.0415
|150
|2007.05.07 06:10
|modify
|36
|0.10
|1.9915
|1.9932
|2.0415
|151
|2007.05.07 07:40
|modify
|36
|0.10
|1.9915
|1.9935
|2.0415
|152
|2007.05.07 08:50
|modify
|36
|0.10
|1.9915
|1.9939
|2.0415
|153
|2007.05.07 13:00
|close
|36
|0.10
|1.9956
|1.9939
|2.0415
|40.75
|9945.84
|154
|2007.05.09 12:00
|buy
|37
|0.10
|1.9929
|1.9859
|2.0429
|155
|2007.05.09 15:10
|modify
|37
|0.10
|1.9929
|1.9947
|2.0429
|156
|2007.05.09 15:50
|modify
|37
|0.10
|1.9929
|1.9962
|2.0429
|157
|2007.05.09 17:05
|s/l
|37
|0.10
|1.9962
|1.9962
|2.0429
|33.00
|9978.84
|158
|2007.05.10 08:00
|buy
|38
|0.10
|1.9956
|1.9886
|2.0456
|159
|2007.05.10 11:00
|close
|38
|0.10
|1.9907
|1.9886
|2.0456
|-49.00
|9929.84
|160
|2007.05.10 11:00
|sell
|39
|0.10
|1.9907
|1.9977
|1.9407
|161
|2007.05.10 11:20
|modify
|39
|0.10
|1.9907
|1.9898
|1.9407
|162
|2007.05.10 12:20
|modify
|39
|0.10
|1.9907
|1.9888
|1.9407
|163
|2007.05.10 12:35
|s/l
|39
|0.10
|1.9888
|1.9888
|1.9407
|19.00
|9948.84
|164
|2007.05.11 09:00
|sell
|40
|0.10
|1.9780
|1.9850
|1.9280
|165
|2007.05.11 15:00
|close
|40
|0.10
|1.9807
|1.9850
|1.9280
|-27.00
|9921.84
|166
|2007.05.14 11:00
|sell
|41
|0.10
|1.9803
|1.9873
|1.9303
|167
|2007.05.15 05:00
|close
|41
|0.10
|1.9800
|1.9873
|1.9303
|2.69
|9924.52
|168
|2007.05.15 08:00
|sell
|42
|0.10
|1.9788
|1.9858
|1.9288
|169
|2007.05.15 09:00
|close
|42
|0.10
|1.9816
|1.9858
|1.9288
|-28.00
|9896.52
|170
|2007.05.15 09:00
|buy
|43
|0.10
|1.9816
|1.9746
|2.0316
|171
|2007.05.15 11:00
|close
|43
|0.10
|1.9770
|1.9746
|2.0316
|-46.00
|9850.52
|172
|2007.05.15 17:00
|buy
|44
|0.10
|1.9843
|1.9773
|2.0343
|173
|2007.05.16 04:00
|close
|44
|0.10
|1.9846
|1.9773
|2.0343
|2.75
|9853.28
|174
|2007.05.16 08:00
|buy
|45
|0.10
|1.9874
|1.9804
|2.0374
|175
|2007.05.16 12:00
|close
|45
|0.10
|1.9835
|1.9804
|2.0374
|-39.00
|9814.28
|176
|2007.05.17 13:00
|sell
|46
|0.10
|1.9767
|1.9837
|1.9267
|177
|2007.05.18 09:00
|close
|46
|0.10
|1.9759
|1.9837
|1.9267
|7.69
|9821.96
|178
|2007.05.18 19:00
|buy
|47
|0.10
|1.9759
|1.9689
|2.0259
|179
|2007.05.21 03:00
|close
|47
|0.10
|1.9740
|1.9689
|2.0259
|-19.25
|9802.72
|180
|2007.05.22 08:00
|buy
|48
|0.10
|1.9720
|1.9650
|2.0220
|181
|2007.05.22 16:10
|modify
|48
|0.10
|1.9720
|1.9721
|2.0220
|182
|2007.05.22 16:35
|modify
|48
|0.10
|1.9720
|1.9727
|2.0220
|183
|2007.05.22 17:45
|modify
|48
|0.10
|1.9720
|1.9734
|2.0220
|184
|2007.05.23 02:00
|close
|48
|0.10
|1.9740
|1.9734
|2.0220
|19.75
|9822.47
|185
|2007.05.23 08:00
|buy
|49
|0.10
|1.9753
|1.9683
|2.0253
|186
|2007.05.23 10:00
|close
|49
|0.10
|1.9731
|1.9683
|2.0253
|-22.00
|9800.47
|187
|2007.05.24 08:00
|buy
|50
|0.10
|1.9870
|1.9800
|2.0370
|188
|2007.05.24 10:00
|close
|50
|0.10
|1.9853
|1.9800
|2.0370
|-17.00
|9783.47
|189
|2007.05.24 23:00
|sell
|51
|0.10
|1.9843
|1.9913
|1.9343
|190
|2007.05.25 06:00
|close
|51
|0.10
|1.9860
|1.9913
|1.9343
|-17.31
|9766.16
|191
|2007.05.29 07:00
|buy
|52
|0.10
|1.9845
|1.9775
|2.0345
|192
|2007.05.29 10:05
|modify
|52
|0.10
|1.9845
|1.9856
|2.0345
|193
|2007.05.29 10:10
|modify
|52
|0.10
|1.9845
|1.9860
|2.0345
|194
|2007.05.29 10:15
|s/l
|52
|0.10
|1.9860
|1.9860
|2.0345
|15.00
|9781.16
|195
|2007.05.31 09:00
|sell
|53
|0.10
|1.9742
|1.9812
|1.9242
|196
|2007.05.31 13:00
|close
|53
|0.10
|1.9777
|1.9812
|1.9242
|-35.00
|9746.16
|197
|2007.05.31 13:00
|buy
|54
|0.10
|1.9777
|1.9707
|2.0277
|198
|2007.05.31 17:05
|modify
|54
|0.10
|1.9777
|1.9784
|2.0277
|199
|2007.05.31 17:20
|s/l
|54
|0.10
|1.9784
|1.9784
|2.0277
|7.00
|9753.16
|200
|2007.06.01 14:00
|sell
|55
|0.10
|1.9777
|1.9847
|1.9277
|201
|2007.06.01 18:00
|close
|55
|0.10
|1.9806
|1.9847
|1.9277
|-29.00
|9724.16
|202
|2007.06.01 18:00
|buy
|56
|0.10
|1.9806
|1.9736
|2.0306
|203
|2007.06.04 06:20
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9806
|2.0306
|204
|2007.06.04 08:10
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9808
|2.0306
|205
|2007.06.04 09:20
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9810
|2.0306
|206
|2007.06.04 11:10
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9827
|2.0306
|207
|2007.06.04 11:20
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9835
|2.0306
|208
|2007.06.04 11:50
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9842
|2.0306
|209
|2007.06.04 13:35
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9845
|2.0306
|210
|2007.06.04 14:15
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9856
|2.0306
|211
|2007.06.04 14:50
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9863
|2.0306
|212
|2007.06.04 15:20
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9874
|2.0306
|213
|2007.06.04 16:40
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9875
|2.0306
|214
|2007.06.04 16:45
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9878
|2.0306
|215
|2007.06.04 16:50
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9882
|2.0306
|216
|2007.06.04 17:15
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9890
|2.0306
|217
|2007.06.04 17:50
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9892
|2.0306
|218
|2007.06.05 06:20
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9893
|2.0306
|219
|2007.06.05 09:20
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9912
|2.0306
|220
|2007.06.05 14:05
|modify
|56
|0.10
|1.9806
|1.9932
|2.0306
|221
|2007.06.05 15:10
|s/l
|56
|0.10
|1.9932
|1.9932
|2.0306
|125.51
|9849.66
|222
|2007.06.06 04:00
|buy
|57
|0.10
|1.9946
|1.9876
|2.0446
|223
|2007.06.06 11:00
|close
|57
|0.10
|1.9920
|1.9876
|2.0446
|-26.00
|9823.66
|224
|2007.06.06 11:00
|sell
|58
|0.10
|1.9920
|1.9990
|1.9420
|225
|2007.06.07 05:00
|close
|58
|0.10
|1.9932
|1.9990
|1.9420
|-12.94
|9810.72
|226
|2007.06.07 12:00
|sell
|59
|0.10
|1.9913
|1.9983
|1.9413
|227
|2007.06.07 12:10
|modify
|59
|0.10
|1.9913
|1.9912
|1.9413
|228
|2007.06.07 12:20
|s/l
|59
|0.10
|1.9912
|1.9912
|1.9413
|1.00
|9811.72
|229
|2007.06.07 12:20
|sell
|60
|0.10
|1.9913
|1.9983
|1.9413
|230
|2007.06.07 12:29
|modify
|60
|0.10
|1.9913
|1.9913
|1.9413
|231
|2007.06.07 13:20
|modify
|60
|0.10
|1.9913
|1.9892
|1.9413
|232
|2007.06.07 13:45
|modify
|60
|0.10
|1.9913
|1.9880
|1.9413
|233
|2007.06.07 14:10
|modify
|60
|0.10
|1.9913
|1.9870
|1.9413
|234
|2007.06.07 14:20
|modify
|60
|0.10
|1.9913
|1.9862
|1.9413
|235
|2007.06.07 14:45
|modify
|60
|0.10
|1.9913
|1.9859
|1.9413
|236
|2007.06.07 14:50
|modify
|60
|0.10
|1.9913
|1.9856
|1.9413
|237
|2007.06.07 15:20
|modify
|60
|0.10
|1.9913
|1.9855
|1.9413
|238
|2007.06.07 15:50
|modify
|60
|0.10
|1.9913
|1.9852
|1.9413
|239
|2007.06.07 16:40
|modify
|60
|0.10
|1.9913
|1.9839
|1.9413
|240
|2007.06.07 16:45
|modify
|60
|0.10
|1.9913
|1.9837
|1.9413
|241
|2007.06.07 17:50
|modify
|60
|0.10
|1.9913
|1.9833
|1.9413
|242
|2007.06.07 18:10
|modify
|60
|0.10
|1.9913
|1.9831
|1.9413
|243
|2007.06.07 18:15
|modify
|60
|0.10
|1.9913
|1.9817
|1.9413
|244
|2007.06.07 18:40
|modify
|60
|0.10
|1.9913
|1.9798
|1.9413
|245
|2007.06.07 18:50
|modify
|60
|0.10
|1.9913
|1.9784
|1.9413
|246
|2007.06.07 22:59
|s/l
|60
|0.10
|1.9784
|1.9784
|1.9413
|129.00
|9940.72
|247
|2007.06.08 09:00
|sell
|61
|0.10
|1.9762
|1.9832
|1.9262
|248
|2007.06.08 09:20
|modify
|61
|0.10
|1.9762
|1.9730
|1.9262
|249
|2007.06.08 09:45
|modify
|61
|0.10
|1.9762
|1.9719
|1.9262
|250
|2007.06.08 10:20
|modify
|61
|0.10
|1.9762
|1.9704
|1.9262
|251
|2007.06.08 10:35
|s/l
|61
|0.10
|1.9704
|1.9704
|1.9262
|58.00
|9998.72
|252
|2007.06.11 05:00
|sell
|62
|0.10
|1.9652
|1.9722
|1.9152
|253
|2007.06.11 11:00
|close
|62
|0.10
|1.9687
|1.9722
|1.9152
|-35.00
|9963.72
|254
|2007.06.11 18:00
|buy
|63
|0.10
|1.9690
|1.9620
|2.0190
|255
|2007.06.12 05:40
|modify
|63
|0.10
|1.9690
|1.9691
|2.0190
|256
|2007.06.12 06:20
|modify
|63
|0.10
|1.9690
|1.9695
|2.0190
|257
|2007.06.12 08:20
|modify
|63
|0.10
|1.9690
|1.9717
|2.0190
|258
|2007.06.12 10:05
|s/l
|63
|0.10
|1.9717
|1.9717
|2.0190
|26.75
|9990.47
|259
|2007.06.15 02:00
|sell
|64
|0.10
|1.9692
|1.9762
|1.9192
|260
|2007.06.15 11:00
|close
|64
|0.10
|1.9706
|1.9762
|1.9192
|-14.00
|9976.47
|261
|2007.06.15 11:00
|buy
|65
|0.10
|1.9706
|1.9636
|2.0206
|262
|2007.06.15 15:05
|modify
|65
|0.10
|1.9706
|1.9706
|2.0206
|263
|2007.06.15 15:20
|modify
|65
|0.10
|1.9706
|1.9728
|2.0206
|264
|2007.06.15 15:40
|s/l
|65
|0.10
|1.9728
|1.9728
|2.0206
|22.00
|9998.47
|265
|2007.06.19 13:00
|buy
|66
|0.10
|1.9861
|1.9791
|2.0361
|266
|2007.06.20 01:00
|close
|66
|0.10
|1.9870
|1.9791
|2.0361
|8.75
|10007.23
|267
|2007.06.20 09:00
|buy
|67
|0.10
|1.9893
|1.9823
|2.0393
|268
|2007.06.20 12:20
|modify
|67
|0.10
|1.9893
|1.9897
|2.0393
|269
|2007.06.20 14:20
|modify
|67
|0.10
|1.9893
|1.9899
|2.0393
|270
|2007.06.20 14:45
|modify
|67
|0.10
|1.9893
|1.9903
|2.0393
|271
|2007.06.20 18:10
|modify
|67
|0.10
|1.9893
|1.9908
|2.0393
|272
|2007.06.20 19:50
|modify
|67
|0.10
|1.9893
|1.9911
|2.0393
|273
|2007.06.21 00:00
|close
|67
|0.10
|1.9922
|1.9911
|2.0393
|28.26
|10035.48
|274
|2007.06.21 12:00
|sell
|68
|0.10
|1.9902
|1.9972
|1.9402
|275
|2007.06.21 14:00
|close
|68
|0.10
|1.9925
|1.9972
|1.9402
|-23.00
|10012.48
|276
|2007.06.22 08:00
|buy
|69
|0.10
|1.9938
|1.9868
|2.0438
|277
|2007.06.22 14:15
|modify
|69
|0.10
|1.9938
|1.9953
|2.0438
|278
|2007.06.22 14:20
|modify
|69
|0.10
|1.9938
|1.9957
|2.0438
|279
|2007.06.22 14:45
|modify
|69
|0.10
|1.9938
|1.9958
|2.0438
|280
|2007.06.22 14:50
|modify
|69
|0.10
|1.9938
|1.9961
|2.0438
|281
|2007.06.22 16:45
|s/l
|69
|0.10
|1.9961
|1.9961
|2.0438
|23.00
|10035.48